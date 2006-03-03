North Finance Co Ltd

Account: 136020 Name: 12_12nf_12_12_nf Currency: USD 2006 March 31, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11639312006.03.03 21:09balanceDeposit25 000.00
11656092006.03.06 02:02sell0.10usdcad1.13381.14381.12382006.03.07 12:161.14380.000.00-0.26-87.43
11658662006.03.06 02:40buy0.10usdjpy116.59116.85117.592006.03.06 10:15116.850.000.000.0022.25
11667492006.03.06 05:34sell0.10audusd0.74520.74340.73522006.03.06 19:190.74340.000.000.0018.00
11667992006.03.06 05:40buy0.10usdchf1.29361.29651.30362006.03.06 16:571.29650.000.000.0022.37
11668102006.03.06 05:42buy0.10gbpchf2.27522.27632.28522006.03.07 16:542.27630.000.000.628.38
11668192006.03.06 05:43buy0.10gbpusd1.75911.75931.76912006.03.06 10:081.75930.000.000.002.00
11669662006.03.06 05:50sell0.10eurusd1.20671.20211.19672006.03.06 21:591.20210.000.000.0046.00
11721332006.03.06 10:45sell0.10gbpjpy205.56205.42204.562006.03.07 06:57205.420.000.00-1.0211.90
11803292006.03.06 17:02sell0.10usdchf1.29691.30691.28692006.03.07 10:331.30690.000.00-0.62-76.52
11860942006.03.06 23:07sell0.10gbpusd1.74931.74931.73932006.03.07 05:001.74930.000.000.100.00
11868852006.03.07 00:54sell0.10eurusd1.20071.19381.19072006.03.07 12:371.19070.000.000.00100.00
11875432006.03.07 02:15sell0.10usdjpy117.52117.41116.522006.03.09 14:52117.410.000.00-2.729.37
11892142006.03.07 05:30sell0.10audusd0.73910.73500.72912006.03.08 09:150.73500.000.00-0.3041.00
11919992006.03.07 09:08buy0.10gbpjpy205.43204.43206.432006.03.07 15:50204.430.000.000.00-84.88
12000942006.03.07 16:04buy0.10usdcad1.14681.14831.15682006.03.08 04:211.14830.000.000.0913.06
12044352006.03.07 18:53sell0.10gbpusd1.73551.73411.72552006.03.10 15:371.73410.000.000.5014.00
12060292006.03.07 20:49buy0.10usdchf1.31301.31321.32302006.03.10 09:271.31320.000.001.521.52
12078722006.03.07 23:49buy0.10eurusd1.18881.19101.19882006.03.08 13:551.19100.000.00-0.4022.00
12082032006.03.08 00:38sell0.10gbpchf2.27942.27342.26942006.03.08 21:562.27340.000.000.0045.86
12105232006.03.08 06:20buy0.10gbpjpy204.29204.52205.292006.03.08 10:43204.520.000.000.0019.55
12114962006.03.08 09:00buy0.10usdcad1.14951.15171.15952006.03.08 17:121.15170.000.000.0019.10
12160412006.03.08 15:04sell0.10gbpjpy204.62204.54203.622006.03.09 06:51204.540.000.00-3.066.79
12180562006.03.08 17:17buy0.10eurusd1.19291.19381.20292006.03.13 10:561.19380.000.00-2.009.00
12209362006.03.08 22:02buy0.10gbpchf2.27322.27392.28322006.03.09 08:452.27390.000.001.835.35
12213312006.03.08 23:08sell0.10usdcad1.15571.15451.14572006.03.16 18:551.15450.000.00-2.6010.39
12220732006.03.09 02:12sell0.10audusd0.73330.72970.72332006.03.17 19:160.72970.000.00-2.4036.00
12278732006.03.09 09:28sell0.10gbpchf2.27192.28192.26192006.03.09 15:482.28190.000.000.00-76.26
12291922006.03.09 10:23sell0.10gbpjpy204.33204.14203.332006.03.09 10:59204.140.000.000.0016.17
12346912006.03.09 15:04buy0.10gbpjpy204.28204.96205.282006.03.09 19:57205.280.000.000.0084.56
12347092006.03.09 15:05buy0.10usdjpy117.51118.12118.512006.03.09 22:38118.120.000.000.0051.64
12442722006.03.09 21:54sell0.10gbpchf2.28002.27572.27002006.03.10 22:292.27570.000.00-0.9132.64
12465122006.03.10 02:13sell0.10gbpjpy205.06206.06204.062006.03.13 17:26206.060.000.00-1.01-83.95
12466322006.03.10 02:22sell0.10usdjpy118.08119.08117.082006.03.10 16:37119.080.000.000.00-83.98
12624342006.03.10 22:44buy0.10gbpusd1.72721.72941.73722006.03.13 19:081.72940.000.00-0.3022.00
12630672006.03.13 01:06sell0.10usdjpy118.90118.21117.902006.03.14 16:44117.900.000.00-0.6784.82
12657442006.03.13 07:27buy0.10gbpchf2.27402.27412.28402006.03.14 02:392.27410.000.000.610.76
12657772006.03.13 07:30buy0.10usdchf1.31701.30701.32702006.03.14 16:531.30700.000.000.30-76.51
12685522006.03.13 11:00sell0.10eurusd1.19291.20291.18292006.03.14 19:061.20290.000.000.20-100.00
12775642006.03.14 01:46buy0.10gbpjpy206.05205.05207.052006.03.14 15:36205.050.000.000.00-84.68
12781702006.03.14 03:27sell0.10gbpchf2.27352.27322.26352006.03.14 10:302.27320.000.000.002.29
12788462006.03.14 05:31buy0.10gbpusd1.73541.74221.74542006.03.14 17:571.74540.000.000.00100.00
12831782006.03.14 12:15buy0.10gbpchf2.27452.27482.28452006.03.14 13:502.27480.000.000.002.28
12868142006.03.14 15:43sell0.10gbpchf2.27342.27272.26342006.03.15 12:402.27270.000.00-0.925.38
12945112006.03.14 18:54buy0.10gbpjpy205.27205.35206.272006.03.15 02:57205.350.000.000.686.80
13005722006.03.14 23:03buy0.10usdjpy117.56117.57118.562006.03.16 06:54117.570.000.001.360.85
13005932006.03.14 23:05buy0.10usdchf1.30311.29311.31312006.03.16 15:411.29310.000.001.24-77.33
13011372006.03.15 00:05buy0.10gbpusd1.74661.74671.75662006.03.16 11:361.74670.000.00-0.901.00
13018762006.03.15 01:05buy0.10eurusd1.20211.20331.21212006.03.15 16:411.20330.000.000.0012.00
13035592006.03.15 03:13sell0.10gbpjpy205.11205.08204.112006.03.15 20:19205.080.000.000.002.55
13153652006.03.15 15:52sell0.10gbpchf2.27092.26602.26092006.03.16 00:002.26600.000.00-2.7837.81
13258072006.03.15 20:28buy0.10gbpjpy205.08205.39206.082006.03.16 03:06205.390.000.002.0426.37
13285092006.03.16 02:32sell0.10eurusd1.20611.21611.19612006.03.16 17:081.21610.000.000.00-100.00
13286012006.03.16 02:38buy0.10gbpchf2.26592.26602.27592006.03.16 11:182.26600.000.000.000.77
13302722006.03.16 04:31sell0.10gbpjpy205.24205.13204.242006.03.17 03:26205.130.000.00-1.039.42
13347972006.03.16 11:38sell0.10gbpchf2.26442.27442.25442006.03.21 17:232.27440.000.00-2.79-76.85
13361262006.03.16 13:02sell0.10gbpusd1.74581.75581.73582006.03.16 17:081.75580.000.000.00-100.00
13368732006.03.16 13:51sell0.10usdjpy117.61116.92116.612006.03.17 02:57116.610.000.00-0.6885.76
13457602006.03.17 00:48sell0.10gbpusd1.75651.75631.74652006.03.17 11:361.75630.000.000.002.00
13459522006.03.17 02:08sell0.10usdchf1.28871.29871.27872006.03.21 16:051.29870.000.00-1.24-76.99
13465842006.03.17 04:24sell0.10eurusd1.21721.21501.20722006.03.21 12:011.21500.000.000.4022.00
13467802006.03.17 04:53buy0.10usdjpy116.84115.84117.842006.03.17 15:45115.840.000.000.00-86.33
13514202006.03.17 11:38buy0.10gbpusd1.75591.74591.76592006.03.21 17:591.74590.000.00-0.60-100.00
13546492006.03.17 14:58sell0.10usdcad1.15491.16491.14492006.03.20 13:321.16490.000.00-0.26-85.84
13575882006.03.17 17:04buy0.10usdjpy116.29116.61117.292006.03.21 14:17116.610.000.000.6927.44
13603022006.03.17 19:34sell0.10audusd0.72870.72190.71872006.03.20 15:010.71870.000.00-0.30100.00
13623582006.03.20 01:04buy0.10gbpjpy203.76203.89204.762006.03.20 06:43203.890.000.000.0011.18
13645082006.03.20 06:50sell0.10gbpjpy203.90203.21202.902006.03.20 16:03202.900.000.000.0086.51
13727692006.03.20 16:00buy0.10audusd0.72170.71170.73172006.03.24 01:180.71170.000.000.60-100.00
13742792006.03.20 17:05buy0.10gbpjpy204.05204.22205.052006.03.21 01:02204.220.000.000.6914.61
13798362006.03.21 02:30sell0.10gbpjpy204.08203.92203.082006.03.21 15:42203.920.000.000.0013.73
13800992006.03.21 02:55buy0.10usdcad1.16181.16311.17182006.03.21 16:171.16310.000.000.0011.18
13857922006.03.21 12:02buy0.10eurusd1.21491.20491.22492006.03.23 05:401.20490.000.00-1.60-100.00
13906992006.03.21 16:45buy0.10usdjpy116.84117.09117.842006.03.22 11:01117.090.000.000.3421.35
13909292006.03.21 16:49buy0.10gbpjpy204.20204.74205.202006.03.22 00:56204.740.000.000.6846.08
13957432006.03.21 19:23sell0.10usdcad1.16201.17201.15202006.03.22 15:071.17200.000.00-0.26-85.32
13972482006.03.21 21:12sell0.10gbpusd1.74651.74381.73652006.03.23 15:221.74380.000.000.4027.00
13980842006.03.21 22:38buy0.10gbpchf2.27462.27622.28462006.03.22 10:102.27620.000.000.6212.29
13982542006.03.21 22:57buy0.10usdchf1.30241.30501.31242006.03.23 10:061.30500.000.001.2319.92
13991902006.03.22 01:19sell0.10gbpjpy204.76204.29203.762006.03.22 16:10204.290.000.000.0040.21
14057582006.03.22 12:04buy0.10usdjpy117.27117.43118.272006.03.23 18:24117.430.000.001.0213.63
14106102006.03.22 15:51sell0.10usdcad1.16731.16651.15732006.03.22 22:041.16650.000.000.006.86
14134132006.03.22 18:57buy0.10gbpchf2.27742.27852.28742006.03.23 03:072.27850.000.001.848.42
14147642006.03.22 20:58buy0.10gbpjpy204.24204.39205.242006.03.23 23:51204.390.000.002.0512.72
14151472006.03.22 22:05buy0.10usdcad1.16671.16681.17672006.03.23 17:511.16680.000.000.260.86
14172322006.03.23 05:38sell0.10gbpchf2.27922.27762.26922006.03.23 11:182.27760.000.000.0012.25
14220282006.03.23 12:02buy0.10usdchf1.30661.31331.31662006.03.23 17:291.31660.000.000.0075.93
14224972006.03.23 12:47sell0.10gbpchf2.27612.28612.26612006.03.23 18:282.28610.000.000.00-75.93
14225872006.03.23 13:01sell0.10eurusd1.20631.19951.19632006.03.23 21:061.19630.000.000.00100.00
14243942006.03.23 15:25buy0.10gbpusd1.74361.73361.75362006.03.23 17:291.73360.000.000.00-100.00
14299922006.03.23 18:59sell0.10usdcad1.16581.16361.15582006.03.30 18:521.16360.000.00-1.8118.91
14323382006.03.23 23:28sell0.10gbpchf2.28362.27982.27362006.03.28 12:182.27980.000.00-2.7529.12
14326312006.03.24 00:31sell0.10usdchf1.31641.30951.30642006.03.27 19:051.30950.000.00-0.6152.69
14331862006.03.24 02:45buy0.10gbpjpy204.71205.39205.712006.03.24 17:02205.390.000.000.0057.59
14334132006.03.24 03:28buy0.10gbpusd1.73571.74141.74572006.03.27 01:371.74140.000.00-0.3057.00
14338322006.03.24 04:47sell0.10eurusd1.19671.20671.18672006.03.28 11:161.20670.000.000.40-100.00
14344142006.03.24 06:39buy0.10usdjpy117.96118.15118.962006.03.24 17:01118.150.000.000.0016.09
14353732006.03.24 08:53buy0.10audusd0.71180.70180.72182006.03.29 05:540.70180.000.000.30-100.00
14433882006.03.24 17:12sell0.10usdjpy117.93117.27116.932006.03.27 04:02116.930.000.00-0.6885.52
14481002006.03.27 01:20buy0.10gbpjpy204.98203.98205.982006.03.27 03:56203.980.000.000.00-85.39
14486012006.03.27 02:59buy0.10gbpusd1.74331.74531.75332006.03.27 10:101.74530.000.000.0020.00
14533762006.03.27 09:35buy0.10gbpjpy203.85203.89204.852006.03.27 13:59203.890.000.000.003.43
14543072006.03.27 10:12sell0.10gbpusd1.74521.73831.73522006.03.29 14:221.73520.000.000.20100.00
14558462006.03.27 11:02buy0.10usdjpy116.78117.47117.782006.03.28 22:35117.780.000.000.3484.90
14605352006.03.27 14:08sell0.10gbpjpy203.83203.62202.832006.03.28 02:56203.620.000.00-1.0318.02
14673602006.03.28 00:21sell0.10usdchf1.30851.30171.29852006.03.28 16:291.29850.000.000.0077.01
14685742006.03.28 04:19buy0.10gbpjpy204.23204.36205.232006.03.28 17:59204.360.000.000.0011.14
14796202006.03.28 18:09buy0.10gbpchf2.27862.28062.28862006.03.28 22:292.28060.000.000.0015.31
14798862006.03.28 18:16sell0.10eurusd1.20691.20111.19692006.03.29 13:071.20110.000.000.2058.00
14799402006.03.28 18:19buy0.10usdchf1.30131.30711.31132006.03.29 09:061.30710.000.000.3144.37
14873682006.03.29 01:50sell0.10gbpjpy205.23204.86204.232006.03.29 11:42204.860.000.000.0031.38
14876542006.03.29 03:27sell0.10gbpchf2.28152.28012.27152006.03.29 10:592.28010.000.000.0010.67
14889022006.03.29 06:53sell0.10usdjpy117.74117.68116.742006.03.30 09:32117.680.000.00-2.045.10
14911472006.03.29 10:11buy0.10usdchf1.30981.29981.31982006.03.30 17:311.29980.000.000.92-76.95
14935412006.03.29 11:43buy0.10audusd0.70320.70810.71322006.03.30 10:030.70810.000.000.3049.00
14947132006.03.29 13:08buy0.10eurusd1.20131.20191.21132006.03.29 21:501.20190.000.000.006.00
15000042006.03.29 17:27buy0.10gbpjpy204.74204.84205.742006.03.30 19:10204.840.000.002.048.52
15021902006.03.29 19:16buy0.10gbpusd1.73601.73891.74602006.03.30 09:281.73890.000.00-0.9029.00
15045312006.03.29 22:14buy0.10gbpchf2.27282.26282.28282006.03.31 22:582.26280.000.002.45-76.72
15050242006.03.29 23:32buy0.10eurusd1.20311.20511.21312006.03.30 10:011.20510.000.00-1.2020.00
15115772006.03.30 09:46buy0.10usdjpy117.73117.83118.732006.03.31 18:09117.830.000.000.348.49
15133502006.03.30 11:13buy0.10audusd0.71030.71410.72032006.03.31 12:010.71410.000.000.1038.00
15187852006.03.30 16:49sell0.10gbpusd1.73751.74751.72752006.03.30 21:521.74750.000.000.00-100.00
15190392006.03.30 16:55sell0.10eurusd1.20691.21691.19692006.03.30 22:271.21690.000.000.00-100.00
15281492006.03.30 23:38sell0.10gbpjpy204.85204.50203.852006.03.31 12:13204.500.000.00-1.0229.77
15303512006.03.31 03:16sell0.10gbpusd1.74481.73801.73482006.03.31 13:041.73480.000.000.00100.00
15308712006.03.31 04:01buy0.10usdcad1.16101.16551.17102006.03.31 18:071.16550.000.000.0038.61
15472272006.03.31 15:21buy0.10gbpjpy204.57204.67205.572006.03.31 16:52204.670.000.000.008.48
  0.00 0.00 -14.16 330.19
Closed P/L: 316.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
15524422006.03.31 18:15buy0.10audusd0.71350.71370.7235 0.71650.000.000.1030.00
15310852006.03.31 04:12buy0.10eurusd1.21731.20731.2273 1.21200.000.00-0.40-53.00
15529192006.03.31 18:40sell0.10gbpjpy204.36205.36203.36 204.440.000.00-1.02-6.80
15529862006.03.31 18:44buy0.10gbpusd1.73841.72841.7484 1.73630.000.00-0.30-21.00
15204042006.03.30 17:32sell0.10usdchf1.29881.30881.2888 1.30360.000.00-1.23-36.82
15529672006.03.31 18:43sell0.10usdjpy117.66118.66116.66 117.730.000.00-0.68-5.95
  0.00 0.00 -3.53 -93.57
 Floating P/L: -97.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 316.03 Floating P/L: -97.10 Margin: 148.14
Balance: 25 316.03 Equity: 25 218.93 Free Margin: 25 070.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 876.12 Gross Loss: 2 560.09 Total Net Profit: 316.03
Profit Factor: 1.12 Expected Payoff: 2.49  
Absolute Drawdown: 203.73 Maximal Drawdown (%): 455.79 (1.8%)  
 
Total Trades: 127 Short Positions (won %): 60 (73.33%) Long Positions (won %): 67 (80.60%)
Profit Trades (% of total): 98 (77.17%) Loss trades (% of total): 29 (22.83%)
Largest profit trade: 100.20 loss trade: -101.60
Average profit trade: 29.35 loss trade: -88.28
Maximum consecutive wins ($): 11 (202.69) consecutive losses ($): 3 (-276.09)
Maximal consecutive profit (count): 350.39 (10) consecutive loss (count): -276.09 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1