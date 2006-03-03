|Account: 136020
|Name: 12_12nf_12_12_nf
|Currency: USD
|2006 March 31, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1163931
|2006.03.03 21:09
|balance
|Deposit
|25 000.00
|1165609
|2006.03.06 02:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1338
|1.1438
|1.1238
|2006.03.07 12:16
|1.1438
|0.00
|0.00
|-0.26
|-87.43
|1165866
|2006.03.06 02:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.59
|116.85
|117.59
|2006.03.06 10:15
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|22.25
|1166749
|2006.03.06 05:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7452
|0.7434
|0.7352
|2006.03.06 19:19
|0.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1166799
|2006.03.06 05:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2936
|1.2965
|1.3036
|2006.03.06 16:57
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|22.37
|1166810
|2006.03.06 05:42
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2752
|2.2763
|2.2852
|2006.03.07 16:54
|2.2763
|0.00
|0.00
|0.62
|8.38
|1166819
|2006.03.06 05:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7591
|1.7593
|1.7691
|2006.03.06 10:08
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1166966
|2006.03.06 05:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2067
|1.2021
|1.1967
|2006.03.06 21:59
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1172133
|2006.03.06 10:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.56
|205.42
|204.56
|2006.03.07 06:57
|205.42
|0.00
|0.00
|-1.02
|11.90
|1180329
|2006.03.06 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2969
|1.3069
|1.2869
|2006.03.07 10:33
|1.3069
|0.00
|0.00
|-0.62
|-76.52
|1186094
|2006.03.06 23:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7493
|1.7493
|1.7393
|2006.03.07 05:00
|1.7493
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|1186885
|2006.03.07 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2007
|1.1938
|1.1907
|2006.03.07 12:37
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1187543
|2006.03.07 02:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|117.41
|116.52
|2006.03.09 14:52
|117.41
|0.00
|0.00
|-2.72
|9.37
|1189214
|2006.03.07 05:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7391
|0.7350
|0.7291
|2006.03.08 09:15
|0.7350
|0.00
|0.00
|-0.30
|41.00
|1191999
|2006.03.07 09:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.43
|204.43
|206.43
|2006.03.07 15:50
|204.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.88
|1200094
|2006.03.07 16:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1468
|1.1483
|1.1568
|2006.03.08 04:21
|1.1483
|0.00
|0.00
|0.09
|13.06
|1204435
|2006.03.07 18:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7355
|1.7341
|1.7255
|2006.03.10 15:37
|1.7341
|0.00
|0.00
|0.50
|14.00
|1206029
|2006.03.07 20:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3130
|1.3132
|1.3230
|2006.03.10 09:27
|1.3132
|0.00
|0.00
|1.52
|1.52
|1207872
|2006.03.07 23:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1910
|1.1988
|2006.03.08 13:55
|1.1910
|0.00
|0.00
|-0.40
|22.00
|1208203
|2006.03.08 00:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2794
|2.2734
|2.2694
|2006.03.08 21:56
|2.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|45.86
|1210523
|2006.03.08 06:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.29
|204.52
|205.29
|2006.03.08 10:43
|204.52
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|1211496
|2006.03.08 09:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1495
|1.1517
|1.1595
|2006.03.08 17:12
|1.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|1216041
|2006.03.08 15:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.62
|204.54
|203.62
|2006.03.09 06:51
|204.54
|0.00
|0.00
|-3.06
|6.79
|1218056
|2006.03.08 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1938
|1.2029
|2006.03.13 10:56
|1.1938
|0.00
|0.00
|-2.00
|9.00
|1220936
|2006.03.08 22:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2732
|2.2739
|2.2832
|2006.03.09 08:45
|2.2739
|0.00
|0.00
|1.83
|5.35
|1221331
|2006.03.08 23:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1557
|1.1545
|1.1457
|2006.03.16 18:55
|1.1545
|0.00
|0.00
|-2.60
|10.39
|1222073
|2006.03.09 02:12
|sell
|0.10
|audusd
|0.7333
|0.7297
|0.7233
|2006.03.17 19:16
|0.7297
|0.00
|0.00
|-2.40
|36.00
|1227873
|2006.03.09 09:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2719
|2.2819
|2.2619
|2006.03.09 15:48
|2.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.26
|1229192
|2006.03.09 10:23
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.33
|204.14
|203.33
|2006.03.09 10:59
|204.14
|0.00
|0.00
|0.00
|16.17
|1234691
|2006.03.09 15:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.28
|204.96
|205.28
|2006.03.09 19:57
|205.28
|0.00
|0.00
|0.00
|84.56
|1234709
|2006.03.09 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.51
|118.12
|118.51
|2006.03.09 22:38
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|51.64
|1244272
|2006.03.09 21:54
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2800
|2.2757
|2.2700
|2006.03.10 22:29
|2.2757
|0.00
|0.00
|-0.91
|32.64
|1246512
|2006.03.10 02:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.06
|206.06
|204.06
|2006.03.13 17:26
|206.06
|0.00
|0.00
|-1.01
|-83.95
|1246632
|2006.03.10 02:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.08
|119.08
|117.08
|2006.03.10 16:37
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.98
|1262434
|2006.03.10 22:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7272
|1.7294
|1.7372
|2006.03.13 19:08
|1.7294
|0.00
|0.00
|-0.30
|22.00
|1263067
|2006.03.13 01:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.90
|118.21
|117.90
|2006.03.14 16:44
|117.90
|0.00
|0.00
|-0.67
|84.82
|1265744
|2006.03.13 07:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2740
|2.2741
|2.2840
|2006.03.14 02:39
|2.2741
|0.00
|0.00
|0.61
|0.76
|1265777
|2006.03.13 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3170
|1.3070
|1.3270
|2006.03.14 16:53
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.30
|-76.51
|1268552
|2006.03.13 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.2029
|1.1829
|2006.03.14 19:06
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.20
|-100.00
|1277564
|2006.03.14 01:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.05
|205.05
|207.05
|2006.03.14 15:36
|205.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.68
|1278170
|2006.03.14 03:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|2.2732
|2.2635
|2006.03.14 10:30
|2.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|1278846
|2006.03.14 05:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7354
|1.7422
|1.7454
|2006.03.14 17:57
|1.7454
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1283178
|2006.03.14 12:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|2.2748
|2.2845
|2006.03.14 13:50
|2.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|1286814
|2006.03.14 15:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2734
|2.2727
|2.2634
|2006.03.15 12:40
|2.2727
|0.00
|0.00
|-0.92
|5.38
|1294511
|2006.03.14 18:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.27
|205.35
|206.27
|2006.03.15 02:57
|205.35
|0.00
|0.00
|0.68
|6.80
|1300572
|2006.03.14 23:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.56
|117.57
|118.56
|2006.03.16 06:54
|117.57
|0.00
|0.00
|1.36
|0.85
|1300593
|2006.03.14 23:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2931
|1.3131
|2006.03.16 15:41
|1.2931
|0.00
|0.00
|1.24
|-77.33
|1301137
|2006.03.15 00:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7466
|1.7467
|1.7566
|2006.03.16 11:36
|1.7467
|0.00
|0.00
|-0.90
|1.00
|1301876
|2006.03.15 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2021
|1.2033
|1.2121
|2006.03.15 16:41
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1303559
|2006.03.15 03:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.11
|205.08
|204.11
|2006.03.15 20:19
|205.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|1315365
|2006.03.15 15:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2709
|2.2660
|2.2609
|2006.03.16 00:00
|2.2660
|0.00
|0.00
|-2.78
|37.81
|1325807
|2006.03.15 20:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.08
|205.39
|206.08
|2006.03.16 03:06
|205.39
|0.00
|0.00
|2.04
|26.37
|1328509
|2006.03.16 02:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2061
|1.2161
|1.1961
|2006.03.16 17:08
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1328601
|2006.03.16 02:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2659
|2.2660
|2.2759
|2006.03.16 11:18
|2.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|1330272
|2006.03.16 04:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.24
|205.13
|204.24
|2006.03.17 03:26
|205.13
|0.00
|0.00
|-1.03
|9.42
|1334797
|2006.03.16 11:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2644
|2.2744
|2.2544
|2006.03.21 17:23
|2.2744
|0.00
|0.00
|-2.79
|-76.85
|1336126
|2006.03.16 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7458
|1.7558
|1.7358
|2006.03.16 17:08
|1.7558
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1336873
|2006.03.16 13:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.61
|116.92
|116.61
|2006.03.17 02:57
|116.61
|0.00
|0.00
|-0.68
|85.76
|1345760
|2006.03.17 00:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7563
|1.7465
|2006.03.17 11:36
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1345952
|2006.03.17 02:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2887
|1.2987
|1.2787
|2006.03.21 16:05
|1.2987
|0.00
|0.00
|-1.24
|-76.99
|1346584
|2006.03.17 04:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2172
|1.2150
|1.2072
|2006.03.21 12:01
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.40
|22.00
|1346780
|2006.03.17 04:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.84
|115.84
|117.84
|2006.03.17 15:45
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.33
|1351420
|2006.03.17 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7559
|1.7459
|1.7659
|2006.03.21 17:59
|1.7459
|0.00
|0.00
|-0.60
|-100.00
|1354649
|2006.03.17 14:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1549
|1.1649
|1.1449
|2006.03.20 13:32
|1.1649
|0.00
|0.00
|-0.26
|-85.84
|1357588
|2006.03.17 17:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.61
|117.29
|2006.03.21 14:17
|116.61
|0.00
|0.00
|0.69
|27.44
|1360302
|2006.03.17 19:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7287
|0.7219
|0.7187
|2006.03.20 15:01
|0.7187
|0.00
|0.00
|-0.30
|100.00
|1362358
|2006.03.20 01:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.76
|203.89
|204.76
|2006.03.20 06:43
|203.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|1364508
|2006.03.20 06:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.90
|203.21
|202.90
|2006.03.20 16:03
|202.90
|0.00
|0.00
|0.00
|86.51
|1372769
|2006.03.20 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7217
|0.7117
|0.7317
|2006.03.24 01:18
|0.7117
|0.00
|0.00
|0.60
|-100.00
|1374279
|2006.03.20 17:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.05
|204.22
|205.05
|2006.03.21 01:02
|204.22
|0.00
|0.00
|0.69
|14.61
|1379836
|2006.03.21 02:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.08
|203.92
|203.08
|2006.03.21 15:42
|203.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|1380099
|2006.03.21 02:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1618
|1.1631
|1.1718
|2006.03.21 16:17
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|1385792
|2006.03.21 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2149
|1.2049
|1.2249
|2006.03.23 05:40
|1.2049
|0.00
|0.00
|-1.60
|-100.00
|1390699
|2006.03.21 16:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.84
|117.09
|117.84
|2006.03.22 11:01
|117.09
|0.00
|0.00
|0.34
|21.35
|1390929
|2006.03.21 16:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.20
|204.74
|205.20
|2006.03.22 00:56
|204.74
|0.00
|0.00
|0.68
|46.08
|1395743
|2006.03.21 19:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1620
|1.1720
|1.1520
|2006.03.22 15:07
|1.1720
|0.00
|0.00
|-0.26
|-85.32
|1397248
|2006.03.21 21:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7465
|1.7438
|1.7365
|2006.03.23 15:22
|1.7438
|0.00
|0.00
|0.40
|27.00
|1398084
|2006.03.21 22:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2746
|2.2762
|2.2846
|2006.03.22 10:10
|2.2762
|0.00
|0.00
|0.62
|12.29
|1398254
|2006.03.21 22:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3024
|1.3050
|1.3124
|2006.03.23 10:06
|1.3050
|0.00
|0.00
|1.23
|19.92
|1399190
|2006.03.22 01:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.76
|204.29
|203.76
|2006.03.22 16:10
|204.29
|0.00
|0.00
|0.00
|40.21
|1405758
|2006.03.22 12:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|117.43
|118.27
|2006.03.23 18:24
|117.43
|0.00
|0.00
|1.02
|13.63
|1410610
|2006.03.22 15:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1673
|1.1665
|1.1573
|2006.03.22 22:04
|1.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|1413413
|2006.03.22 18:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2774
|2.2785
|2.2874
|2006.03.23 03:07
|2.2785
|0.00
|0.00
|1.84
|8.42
|1414764
|2006.03.22 20:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.24
|204.39
|205.24
|2006.03.23 23:51
|204.39
|0.00
|0.00
|2.05
|12.72
|1415147
|2006.03.22 22:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1667
|1.1668
|1.1767
|2006.03.23 17:51
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.26
|0.86
|1417232
|2006.03.23 05:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2792
|2.2776
|2.2692
|2006.03.23 11:18
|2.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|1422028
|2006.03.23 12:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3066
|1.3133
|1.3166
|2006.03.23 17:29
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|75.93
|1422497
|2006.03.23 12:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2761
|2.2861
|2.2661
|2006.03.23 18:28
|2.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.93
|1422587
|2006.03.23 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2063
|1.1995
|1.1963
|2006.03.23 21:06
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1424394
|2006.03.23 15:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7436
|1.7336
|1.7536
|2006.03.23 17:29
|1.7336
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1429992
|2006.03.23 18:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1658
|1.1636
|1.1558
|2006.03.30 18:52
|1.1636
|0.00
|0.00
|-1.81
|18.91
|1432338
|2006.03.23 23:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2836
|2.2798
|2.2736
|2006.03.28 12:18
|2.2798
|0.00
|0.00
|-2.75
|29.12
|1432631
|2006.03.24 00:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3164
|1.3095
|1.3064
|2006.03.27 19:05
|1.3095
|0.00
|0.00
|-0.61
|52.69
|1433186
|2006.03.24 02:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|205.39
|205.71
|2006.03.24 17:02
|205.39
|0.00
|0.00
|0.00
|57.59
|1433413
|2006.03.24 03:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7357
|1.7414
|1.7457
|2006.03.27 01:37
|1.7414
|0.00
|0.00
|-0.30
|57.00
|1433832
|2006.03.24 04:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1967
|1.2067
|1.1867
|2006.03.28 11:16
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.40
|-100.00
|1434414
|2006.03.24 06:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|118.15
|118.96
|2006.03.24 17:01
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|1435373
|2006.03.24 08:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7118
|0.7018
|0.7218
|2006.03.29 05:54
|0.7018
|0.00
|0.00
|0.30
|-100.00
|1443388
|2006.03.24 17:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.93
|117.27
|116.93
|2006.03.27 04:02
|116.93
|0.00
|0.00
|-0.68
|85.52
|1448100
|2006.03.27 01:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.98
|203.98
|205.98
|2006.03.27 03:56
|203.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.39
|1448601
|2006.03.27 02:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7453
|1.7533
|2006.03.27 10:10
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1453376
|2006.03.27 09:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.85
|203.89
|204.85
|2006.03.27 13:59
|203.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|1454307
|2006.03.27 10:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7452
|1.7383
|1.7352
|2006.03.29 14:22
|1.7352
|0.00
|0.00
|0.20
|100.00
|1455846
|2006.03.27 11:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.78
|117.47
|117.78
|2006.03.28 22:35
|117.78
|0.00
|0.00
|0.34
|84.90
|1460535
|2006.03.27 14:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.83
|203.62
|202.83
|2006.03.28 02:56
|203.62
|0.00
|0.00
|-1.03
|18.02
|1467360
|2006.03.28 00:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3085
|1.3017
|1.2985
|2006.03.28 16:29
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|77.01
|1468574
|2006.03.28 04:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.23
|204.36
|205.23
|2006.03.28 17:59
|204.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|1479620
|2006.03.28 18:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2786
|2.2806
|2.2886
|2006.03.28 22:29
|2.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|1479886
|2006.03.28 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2069
|1.2011
|1.1969
|2006.03.29 13:07
|1.2011
|0.00
|0.00
|0.20
|58.00
|1479940
|2006.03.28 18:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3013
|1.3071
|1.3113
|2006.03.29 09:06
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.31
|44.37
|1487368
|2006.03.29 01:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.23
|204.86
|204.23
|2006.03.29 11:42
|204.86
|0.00
|0.00
|0.00
|31.38
|1487654
|2006.03.29 03:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2815
|2.2801
|2.2715
|2006.03.29 10:59
|2.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|1488902
|2006.03.29 06:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.74
|117.68
|116.74
|2006.03.30 09:32
|117.68
|0.00
|0.00
|-2.04
|5.10
|1491147
|2006.03.29 10:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3098
|1.2998
|1.3198
|2006.03.30 17:31
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.92
|-76.95
|1493541
|2006.03.29 11:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7032
|0.7081
|0.7132
|2006.03.30 10:03
|0.7081
|0.00
|0.00
|0.30
|49.00
|1494713
|2006.03.29 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2013
|1.2019
|1.2113
|2006.03.29 21:50
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1500004
|2006.03.29 17:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.74
|204.84
|205.74
|2006.03.30 19:10
|204.84
|0.00
|0.00
|2.04
|8.52
|1502190
|2006.03.29 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7360
|1.7389
|1.7460
|2006.03.30 09:28
|1.7389
|0.00
|0.00
|-0.90
|29.00
|1504531
|2006.03.29 22:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2728
|2.2628
|2.2828
|2006.03.31 22:58
|2.2628
|0.00
|0.00
|2.45
|-76.72
|1505024
|2006.03.29 23:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2031
|1.2051
|1.2131
|2006.03.30 10:01
|1.2051
|0.00
|0.00
|-1.20
|20.00
|1511577
|2006.03.30 09:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.73
|117.83
|118.73
|2006.03.31 18:09
|117.83
|0.00
|0.00
|0.34
|8.49
|1513350
|2006.03.30 11:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7103
|0.7141
|0.7203
|2006.03.31 12:01
|0.7141
|0.00
|0.00
|0.10
|38.00
|1518785
|2006.03.30 16:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7375
|1.7475
|1.7275
|2006.03.30 21:52
|1.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1519039
|2006.03.30 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2069
|1.2169
|1.1969
|2006.03.30 22:27
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1528149
|2006.03.30 23:38
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|204.50
|203.85
|2006.03.31 12:13
|204.50
|0.00
|0.00
|-1.02
|29.77
|1530351
|2006.03.31 03:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7448
|1.7380
|1.7348
|2006.03.31 13:04
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1530871
|2006.03.31 04:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1610
|1.1655
|1.1710
|2006.03.31 18:07
|1.1655
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|1547227
|2006.03.31 15:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.57
|204.67
|205.57
|2006.03.31 16:52
|204.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|0.00
|0.00
|-14.16
|330.19
|Closed P/L:
|316.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1552442
|2006.03.31 18:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7135
|0.7137
|0.7235
|0.7165
|0.00
|0.00
|0.10
|30.00
|1531085
|2006.03.31 04:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2173
|1.2073
|1.2273
|1.2120
|0.00
|0.00
|-0.40
|-53.00
|1552919
|2006.03.31 18:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.36
|205.36
|203.36
|204.44
|0.00
|0.00
|-1.02
|-6.80
|1552986
|2006.03.31 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7384
|1.7284
|1.7484
|1.7363
|0.00
|0.00
|-0.30
|-21.00
|1520404
|2006.03.30 17:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2988
|1.3088
|1.2888
|1.3036
|0.00
|0.00
|-1.23
|-36.82
|1552967
|2006.03.31 18:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.66
|118.66
|116.66
|117.73
|0.00
|0.00
|-0.68
|-5.95
|0.00
|0.00
|-3.53
|-93.57
|Floating P/L:
|-97.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|316.03
|Floating P/L:
|-97.10
|Margin:
|148.14
|Balance:
|25 316.03
|Equity:
|25 218.93
|Free Margin:
|25 070.79
|Details:
|Gross Profit:
|2 876.12
|Gross Loss:
|2 560.09
|Total Net Profit:
|316.03
|Profit Factor:
|1.12
|Expected Payoff:
|2.49
|Absolute Drawdown:
|203.73
|Maximal Drawdown (%):
|455.79 (1.8%)
|Total Trades:
|127
|Short Positions (won %):
|60 (73.33%)
|Long Positions (won %):
|67 (80.60%)
|Profit Trades (% of total):
|98 (77.17%)
|Loss trades (% of total):
|29 (22.83%)
|Largest
|profit trade:
|100.20
|loss trade:
|-101.60
|Average
|profit trade:
|29.35
|loss trade:
|-88.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (202.69)
|consecutive losses ($):
|3 (-276.09)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|350.39 (10)
|consecutive loss (count):
|-276.09 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1