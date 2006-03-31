Interbank FX, LLC

Account: 326975 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 March 31, 21:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
75871232006.03.31 13:22buy1.00eurusdm1.21001.20701.21402006.03.31 16:411.21400.000.000.0040.00
75869222006.03.31 13:03sell1.00usdjpym117.72118.02117.322006.03.31 14:59118.020.000.000.00-25.42
75606062006.03.31 00:38sell1.00audusdm0.71580.71880.71182006.03.31 13:540.71180.000.000.0040.00
75710592006.03.31 07:36buy1.00usdcadm1.16041.15741.16442006.03.31 13:441.16440.000.000.0034.35
75291742006.03.30 14:31buy1.00usdjpym117.37117.07117.772006.03.31 10:04117.770.000.001.2333.96
75608202006.03.31 00:42buy1.00eurjpym142.63142.33143.032006.03.31 08:55142.330.000.000.00-25.53
75618832006.03.31 01:10sell1.00eurusdm1.21691.21991.21292006.03.31 07:411.21290.000.000.0040.00
75606542006.03.31 00:39buy1.00gbpjpym204.82204.52205.222006.03.31 07:13204.520.000.000.00-25.56
75620742006.03.31 01:11buy1.00usdchfm1.29661.29361.30062006.03.31 06:471.30060.000.000.0030.76
75539842006.03.30 21:01sell1.00gbpusdm1.74671.74971.74272006.03.31 06:471.74270.000.000.0440.00
75221962006.03.30 13:38sell1.00audusdm0.71330.71630.70932006.03.31 00:380.71630.000.00-0.19-30.00
75584632006.03.30 23:59buy1.00gbpjpym204.88204.60205.302006.03.31 00:15205.300.000.000.0035.70
75475792006.03.30 18:36sell1.00gbpjpym205.04205.36204.662006.03.30 23:36205.360.000.00-2.15-27.22
75438272006.03.30 16:33sell1.00usdcadm1.16211.16521.15822006.03.30 22:581.15820.000.00-0.2233.67
75461862006.03.30 18:02sell1.00eurjpym142.51142.80142.102006.03.30 21:12142.800.000.000.00-24.71
75298822006.03.30 14:32buy1.00usdchfm1.29871.29581.30282006.03.30 19:231.29580.000.000.00-22.38
75457802006.03.30 17:46buy1.00gbpusdm1.74371.74071.74772006.03.30 19:211.74770.000.000.0040.00
75285952006.03.30 14:31sell1.00eurusdm1.21231.21531.20832006.03.30 14:381.21530.000.000.00-30.00
75281622006.03.30 14:30sell1.00gbpusdm1.74331.74631.73932006.03.30 14:371.74630.000.000.00-30.00
75281892006.03.30 14:30buy1.00usdchfm1.30141.29841.30542006.03.30 14:321.29840.000.000.00-23.11
75217142006.03.30 13:35sell1.00eurusdm1.20951.21241.20542006.03.30 14:311.21240.000.000.00-29.00
75029252006.03.30 06:36buy1.00gbpusdm1.73861.73561.74262006.03.30 14:301.74260.000.000.0040.00
75186242006.03.30 12:23sell1.00usdchfm1.30241.30541.29842006.03.30 13:461.30540.000.000.00-22.98
75187342006.03.30 12:24sell1.00usdjpym117.42117.72117.022006.03.30 13:43117.720.000.000.00-25.48
75186882006.03.30 12:24sell1.00gbpjpym204.39204.69203.992006.03.30 13:40204.690.000.000.00-25.51
75209462006.03.30 13:27buy1.00usdcadm1.16551.16251.16952006.03.30 13:371.16250.000.000.00-25.81
74701402006.03.29 17:54buy1.00eurjpym141.65141.35142.052006.03.30 13:34142.050.000.002.0734.04
75027842006.03.30 06:32buy1.00eurusdm1.20581.20281.20982006.03.30 12:051.20980.000.000.0040.00
75016932006.03.30 06:05sell1.00usdchfm1.30591.30891.30192006.03.30 11:391.30190.000.000.0030.72
75039212006.03.30 07:02sell1.00usdjpym117.73118.03117.332006.03.30 09:47117.330.000.000.0034.09
75035732006.03.30 06:52buy1.00audusdm0.70930.70630.71332006.03.30 09:290.71330.000.000.0040.00
75024842006.03.30 06:27sell1.00usdcadm1.17041.17341.16642006.03.30 09:061.16640.000.000.0034.29
74957552006.03.30 04:28sell1.00gbpjpym204.67204.97204.272006.03.30 08:13204.270.000.000.0034.02
74798042006.03.29 23:51sell1.00usdjpym117.84118.14117.442006.03.30 05:25117.440.000.000.0034.06
74766642006.03.29 21:47buy1.00audusdm0.70660.70360.71062006.03.30 02:480.71060.000.000.9840.00
74732212006.03.29 18:48sell1.00usdchfm1.31031.31331.30632006.03.30 02:461.30630.000.00-2.6330.62
74675802006.03.29 16:45sell1.00gbpjpym204.48204.78204.082006.03.30 02:26204.780.000.00-7.38-25.46
74537492006.03.29 12:48buy1.00usdcadm1.17231.16941.17632006.03.30 02:171.16940.000.000.80-24.80
74732512006.03.29 18:48buy1.00gbpusdm1.73411.73111.73812006.03.30 01:591.73810.000.00-0.2940.00
74556352006.03.29 13:31sell1.00audusdm0.70500.70800.70102006.03.29 19:190.70800.000.000.00-30.00
74630332006.03.29 15:24buy1.00usdchfm1.31021.30711.31412006.03.29 17:551.30710.000.000.00-23.72
74370102006.03.29 06:31buy1.00eurusdm1.20021.19721.20422006.03.29 17:511.20420.000.000.0040.00
74429202006.03.29 08:10sell1.00gbpjpym204.80205.10204.402006.03.29 16:27204.400.000.000.0033.96
74361702006.03.29 05:53buy1.00usdjpym117.76117.46118.162006.03.29 14:05118.160.000.000.0033.85
74346362006.03.29 03:55buy1.00eurjpym141.38141.08141.782006.03.29 14:04141.780.000.000.0033.86
74375552006.03.29 06:51sell1.00audusdm0.70250.70550.69852006.03.29 13:310.70550.000.000.00-30.00
74444082006.03.29 08:30buy1.00gbpusdm1.73701.73400.00002006.03.29 12:371.73400.000.000.00-30.00
74368272006.03.29 06:25sell1.00usdchfm1.30891.31190.00002006.03.29 07:581.31190.000.000.00-22.87
74368082006.03.29 06:24buy1.00gbpusdm1.74301.74000.00002006.03.29 07:371.74000.000.000.00-30.00
74350602006.03.29 04:42sell1.00gbpjpym205.36205.66204.962006.03.29 07:25204.960.000.000.0033.99
74321622006.03.29 01:05balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -7.74 366.38
Closed P/L: 358.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
75891332006.03.31 13:53buy1.00gbpusdm1.73571.73271.7397 1.73680.000.00-0.0911.00
75875422006.03.31 13:41buy1.00usdchfm1.30471.30161.3086 1.30410.000.001.15-4.60
  0.00 0.00 1.06 6.40
 Floating P/L: 7.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 358.64 Floating P/L: 7.46 Margin: 100.00
Balance: 100 358.64 Equity: 100 366.10 Free Margin: 100 265.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 977.12 Gross Loss: 618.48 Total Net Profit: 358.64
Profit Factor: 1.58 Expected Payoff: 7.17  
Absolute Drawdown: 78.88 Maximal Drawdown (%): 178.98 (0.2%)  
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 26 (46.15%) Long Positions (won %): 24 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 27 (54.00%) Loss trades (% of total): 23 (46.00%)
Largest profit trade: 40.98 loss trade: -32.84
Average profit trade: 36.19 loss trade: -26.89
Maximum consecutive wins ($): 10 (352.26) consecutive losses ($): 4 (-112.87)
Maximal consecutive profit (count): 352.26 (10) consecutive loss (count): -112.87 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2