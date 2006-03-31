|Account: 326975
|Name: Amritendu Maji
|Currency: USD
|2006 March 31, 21:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7587123
|2006.03.31 13:22
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2100
|1.2070
|1.2140
|2006.03.31 16:41
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7586922
|2006.03.31 13:03
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.72
|118.02
|117.32
|2006.03.31 14:59
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.42
|7560606
|2006.03.31 00:38
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7158
|0.7188
|0.7118
|2006.03.31 13:54
|0.7118
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7571059
|2006.03.31 07:36
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1604
|1.1574
|1.1644
|2006.03.31 13:44
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|34.35
|7529174
|2006.03.30 14:31
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.37
|117.07
|117.77
|2006.03.31 10:04
|117.77
|0.00
|0.00
|1.23
|33.96
|7560820
|2006.03.31 00:42
|buy
|1.00
|eurjpym
|142.63
|142.33
|143.03
|2006.03.31 08:55
|142.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.53
|7561883
|2006.03.31 01:10
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2169
|1.2199
|1.2129
|2006.03.31 07:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7560654
|2006.03.31 00:39
|buy
|1.00
|gbpjpym
|204.82
|204.52
|205.22
|2006.03.31 07:13
|204.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.56
|7562074
|2006.03.31 01:11
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2966
|1.2936
|1.3006
|2006.03.31 06:47
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|30.76
|7553984
|2006.03.30 21:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7467
|1.7497
|1.7427
|2006.03.31 06:47
|1.7427
|0.00
|0.00
|0.04
|40.00
|7522196
|2006.03.30 13:38
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7133
|0.7163
|0.7093
|2006.03.31 00:38
|0.7163
|0.00
|0.00
|-0.19
|-30.00
|7558463
|2006.03.30 23:59
|buy
|1.00
|gbpjpym
|204.88
|204.60
|205.30
|2006.03.31 00:15
|205.30
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|7547579
|2006.03.30 18:36
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.04
|205.36
|204.66
|2006.03.30 23:36
|205.36
|0.00
|0.00
|-2.15
|-27.22
|7543827
|2006.03.30 16:33
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1621
|1.1652
|1.1582
|2006.03.30 22:58
|1.1582
|0.00
|0.00
|-0.22
|33.67
|7546186
|2006.03.30 18:02
|sell
|1.00
|eurjpym
|142.51
|142.80
|142.10
|2006.03.30 21:12
|142.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.71
|7529882
|2006.03.30 14:32
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2987
|1.2958
|1.3028
|2006.03.30 19:23
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.38
|7545780
|2006.03.30 17:46
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7437
|1.7407
|1.7477
|2006.03.30 19:21
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7528595
|2006.03.30 14:31
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2123
|1.2153
|1.2083
|2006.03.30 14:38
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7528162
|2006.03.30 14:30
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7433
|1.7463
|1.7393
|2006.03.30 14:37
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7528189
|2006.03.30 14:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3014
|1.2984
|1.3054
|2006.03.30 14:32
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.11
|7521714
|2006.03.30 13:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2095
|1.2124
|1.2054
|2006.03.30 14:31
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|7502925
|2006.03.30 06:36
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7386
|1.7356
|1.7426
|2006.03.30 14:30
|1.7426
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7518624
|2006.03.30 12:23
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3024
|1.3054
|1.2984
|2006.03.30 13:46
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.98
|7518734
|2006.03.30 12:24
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.42
|117.72
|117.02
|2006.03.30 13:43
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.48
|7518688
|2006.03.30 12:24
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.39
|204.69
|203.99
|2006.03.30 13:40
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.51
|7520946
|2006.03.30 13:27
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1655
|1.1625
|1.1695
|2006.03.30 13:37
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.81
|7470140
|2006.03.29 17:54
|buy
|1.00
|eurjpym
|141.65
|141.35
|142.05
|2006.03.30 13:34
|142.05
|0.00
|0.00
|2.07
|34.04
|7502784
|2006.03.30 06:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|2006.03.30 12:05
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7501693
|2006.03.30 06:05
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3059
|1.3089
|1.3019
|2006.03.30 11:39
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|30.72
|7503921
|2006.03.30 07:02
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.73
|118.03
|117.33
|2006.03.30 09:47
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|34.09
|7503573
|2006.03.30 06:52
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7093
|0.7063
|0.7133
|2006.03.30 09:29
|0.7133
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7502484
|2006.03.30 06:27
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1704
|1.1734
|1.1664
|2006.03.30 09:06
|1.1664
|0.00
|0.00
|0.00
|34.29
|7495755
|2006.03.30 04:28
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.67
|204.97
|204.27
|2006.03.30 08:13
|204.27
|0.00
|0.00
|0.00
|34.02
|7479804
|2006.03.29 23:51
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.84
|118.14
|117.44
|2006.03.30 05:25
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|34.06
|7476664
|2006.03.29 21:47
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7066
|0.7036
|0.7106
|2006.03.30 02:48
|0.7106
|0.00
|0.00
|0.98
|40.00
|7473221
|2006.03.29 18:48
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3103
|1.3133
|1.3063
|2006.03.30 02:46
|1.3063
|0.00
|0.00
|-2.63
|30.62
|7467580
|2006.03.29 16:45
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.48
|204.78
|204.08
|2006.03.30 02:26
|204.78
|0.00
|0.00
|-7.38
|-25.46
|7453749
|2006.03.29 12:48
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1723
|1.1694
|1.1763
|2006.03.30 02:17
|1.1694
|0.00
|0.00
|0.80
|-24.80
|7473251
|2006.03.29 18:48
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7341
|1.7311
|1.7381
|2006.03.30 01:59
|1.7381
|0.00
|0.00
|-0.29
|40.00
|7455635
|2006.03.29 13:31
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7050
|0.7080
|0.7010
|2006.03.29 19:19
|0.7080
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7463033
|2006.03.29 15:24
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3102
|1.3071
|1.3141
|2006.03.29 17:55
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.72
|7437010
|2006.03.29 06:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2002
|1.1972
|1.2042
|2006.03.29 17:51
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7442920
|2006.03.29 08:10
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.80
|205.10
|204.40
|2006.03.29 16:27
|204.40
|0.00
|0.00
|0.00
|33.96
|7436170
|2006.03.29 05:53
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.76
|117.46
|118.16
|2006.03.29 14:05
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|33.85
|7434636
|2006.03.29 03:55
|buy
|1.00
|eurjpym
|141.38
|141.08
|141.78
|2006.03.29 14:04
|141.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.86
|7437555
|2006.03.29 06:51
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7025
|0.7055
|0.6985
|2006.03.29 13:31
|0.7055
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7444408
|2006.03.29 08:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7370
|1.7340
|0.0000
|2006.03.29 12:37
|1.7340
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7436827
|2006.03.29 06:25
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3089
|1.3119
|0.0000
|2006.03.29 07:58
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.87
|7436808
|2006.03.29 06:24
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7430
|1.7400
|0.0000
|2006.03.29 07:37
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7435060
|2006.03.29 04:42
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.36
|205.66
|204.96
|2006.03.29 07:25
|204.96
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|7432162
|2006.03.29 01:05
|balance
|Deposit
|100 000.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|366.38
|Closed P/L:
|358.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7589133
|2006.03.31 13:53
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7357
|1.7327
|1.7397
|1.7368
|0.00
|0.00
|-0.09
|11.00
|7587542
|2006.03.31 13:41
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3047
|1.3016
|1.3086
|1.3041
|0.00
|0.00
|1.15
|-4.60
|0.00
|0.00
|1.06
|6.40
|Floating P/L:
|7.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|358.64
|Floating P/L:
|7.46
|Margin:
|100.00
|Balance:
|100 358.64
|Equity:
|100 366.10
|Free Margin:
|100 265.04
|Details:
|Gross Profit:
|977.12
|Gross Loss:
|618.48
|Total Net Profit:
|358.64
|Profit Factor:
|1.58
|Expected Payoff:
|7.17
|Absolute Drawdown:
|78.88
|Maximal Drawdown (%):
|178.98 (0.2%)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|26 (46.15%)
|Long Positions (won %):
|24 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (54.00%)
|Loss trades (% of total):
|23 (46.00%)
|Largest
|profit trade:
|40.98
|loss trade:
|-32.84
|Average
|profit trade:
|36.19
|loss trade:
|-26.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (352.26)
|consecutive losses ($):
|4 (-112.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|352.26 (10)
|consecutive loss (count):
|-112.87 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2