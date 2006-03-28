|Account: 326507
|Name: Contest
|Currency: USD
|2006 March 30, 13:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7391085
|2006.03.28 13:30
|balance
|Deposit
|5 000.00
|7397324
|2006.03.28 15:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.88
|117.81
|118.38
|2006.03.29 16:21
|117.81
|0.00
|0.00
|10.30
|789.41
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
|7397340
|2006.03.28 15:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.96
|117.81
|118.46
|2006.03.29 16:21
|117.81
|0.00
|0.00
|10.30
|721.50
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
|7397347
|2006.03.28 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.97
|117.81
|118.47
|2006.03.29 16:21
|117.81
|0.00
|0.00
|10.30
|713.01
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
|7397349
|2006.03.28 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.98
|117.81
|118.48
|2006.03.29 16:21
|117.81
|0.00
|0.00
|10.30
|704.52
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
|7459178
|2006.03.29 14:25
|buy
|0.10
|euraud
|1.7054
|1.6904
|1.7204
|2006.03.29 14:44
|1.7050
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7459218
|2006.03.29 14:26
|sell stop
|0.10
|audcad
|0.8238
|0.8388
|0.8088
|2006.03.29 16:26
|0.8270
|expiration [2006.03.29 16:26]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 16:26]
|7459222
|2006.03.29 14:26
|sell stop
|0.10
|audcad
|0.8236
|0.8385
|0.8085
|2006.03.29 16:26
|0.8270
|expiration [2006.03.29 16:26]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 16:26]
|7459220
|2006.03.29 14:26
|sell stop
|0.10
|audcad
|0.8237
|0.8386
|0.8086
|2006.03.29 16:26
|0.8270
|expiration [2006.03.29 16:26]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 16:26]
|7459225
|2006.03.29 14:26
|sell stop
|0.10
|audcad
|0.8235
|0.8384
|0.8084
|2006.03.29 16:26
|0.8270
|expiration [2006.03.29 16:26]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 16:26]
|7459182
|2006.03.29 14:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.7062
|1.6912
|1.7212
|2006.03.29 14:44
|1.7053
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.33
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7459185
|2006.03.29 14:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.7063
|1.6913
|1.7213
|2006.03.29 14:44
|1.7054
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.33
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7459188
|2006.03.29 14:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.7064
|1.6914
|1.7214
|2006.03.29 14:44
|1.7052
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7461264
|2006.03.29 15:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.7062
|1.6912
|1.7212
|2006.03.29 17:00
|1.7043
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7461277
|2006.03.29 15:00
|buy stop
|0.10
|euraud
|1.7070
|1.6920
|1.7220
|2006.03.29 17:00
|1.7049
|expiration [2006.03.29 17:00]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 17:00]
|7461275
|2006.03.29 15:00
|buy stop
|0.10
|euraud
|1.7068
|1.6918
|1.7218
|2006.03.29 17:00
|1.7049
|expiration [2006.03.29 17:00]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 17:00]
|7461282
|2006.03.29 15:00
|buy stop
|0.10
|euraud
|1.7072
|1.6922
|1.7222
|2006.03.29 17:00
|1.7049
|expiration [2006.03.29 17:00]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 17:00]
|7461280
|2006.03.29 15:00
|buy stop
|0.10
|euraud
|1.7071
|1.6921
|1.7221
|2006.03.29 17:00
|1.7049
|expiration [2006.03.29 17:00]
|
|20060328
|expiration [2006.03.29 17:00]
|
|0.00
|0.00
|41.20
|2 891.13
|Closed P/L:
|2 932.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7459216
|2006.03.29 14:26
|sell
|0.10
|audcad
|0.8244
|0.8394
|0.8094
|
|0.8305
|0.00
|0.00
|-1.88
|-52.32
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409684
|2006.03.28 17:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7096
|0.6946
|0.7246
|
|0.7121
|0.00
|0.00
|1.31
|25.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409685
|2006.03.30 02:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7102
|0.6952
|0.7252
|
|0.7121
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409686
|2006.03.30 02:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7104
|0.6954
|0.7254
|
|0.7121
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409687
|2006.03.30 02:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7105
|0.6955
|0.7255
|
|0.7121
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409691
|2006.03.30 02:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.7106
|0.6956
|0.7256
|
|0.7121
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|0.00
|0.00
|-0.57
|39.68
|
|Floating P/L:
|39.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 932.33
|Floating P/L:
|39.11
|Margin:
|600.00
|Balance:
|7 932.33
|Equity:
|7 971.44
|Free Margin:
|7 371.44
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 969.64
|Gross Loss:
|37.31
|Total Net Profit:
|2 932.33
|Profit Factor:
|79.59
|Expected Payoff:
|325.81
|
|Absolute Drawdown:
|23.91
|Maximal Drawdown (%):
|23.91 (0.5%)
|
|
|Total Trades:
|9
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|9 (44.44%)
|Profit Trades (% of total):
|4 (44.44%)
|Loss trades (% of total):
|5 (55.56%)
|Largest
|profit trade:
|799.71
|loss trade:
|-13.40
|Average
|profit trade:
|742.41
|loss trade:
|-7.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (2 969.64)
|consecutive losses ($):
|4 (-23.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 969.64 (4)
|consecutive loss (count):
|-23.91 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3