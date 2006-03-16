|Account: 311815
|Name: EMAC4
|Currency: USD
|2006 March 17, 14:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6843990
|2006.03.16 13:21
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6844002
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2091
|1.2021
|1.2181
|2006.03.16 16:28
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6844012
|2006.03.16 13:22
|buy
|0.45
|gbpusd
|1.7474
|1.7485
|1.7654
|2006.03.16 13:40
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|184.50
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6853278
|2006.03.16 14:54
|buy
|0.37
|gbpusd
|1.7537
|1.7467
|1.7627
|2006.03.16 18:34
|1.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|136.90
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|6844013
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.45
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7574
|2006.03.16 13:40
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|6856617
|2006.03.16 14:05
|sell
|0.24
|eurjpy
|142.14
|141.72
|140.34
|2006.03.17 12:59
|141.49
|0.00
|0.00
|-1.75
|134.34
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6856640
|2006.03.17 00:55
|sell
|0.24
|eurjpy
|142.04
|142.24
|141.54
|2006.03.17 11:45
|141.54
|0.00
|0.00
|0.00
|103.26
|123
|EMAC_EURJPY_Hedging[tp]
|6853229
|2006.03.16 13:58
|sell
|0.42
|usdchf
|1.2921
|1.2991
|1.2831
|2006.03.16 18:34
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|91.21
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6844057
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.41
|usdchf
|1.2975
|1.2970
|1.2795
|2006.03.16 13:38
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|75.98
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844563
|2006.03.16 14:22
|buy
|0.33
|eurgbp
|0.6928
|0.6858
|0.7018
|2006.03.17 13:21
|0.6941
|0.00
|0.00
|-2.81
|75.27
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|6844075
|2006.03.16 14:27
|buy
|0.36
|eurchf
|1.5692
|1.5622
|1.5782
|2006.03.16 16:35
|1.5714
|0.00
|0.00
|0.00
|61.24
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844064
|2006.03.16 13:30
|sell
|0.41
|usdchf
|1.2965
|1.3035
|1.2875
|2006.03.16 13:38
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|47.49
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6844066
|2006.03.16 13:22
|buy stop
|0.41
|usdchf
|1.2989
|1.2919
|1.3079
|2006.03.16 13:47
|1.2936
|cancelled
|123
|cancelled
|6844016
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.45
|gbpusd
|1.7460
|1.7530
|1.7370
|2006.03.16 13:48
|1.7521
|cancelled
|123
|cancelled
|6856731
|2006.03.16 15:05
|sell
|0.21
|usdjpy
|117.02
|117.22
|116.52
|2006.03.16 15:24
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.83
|123
|EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
|6856701
|2006.03.16 14:15
|buy
|0.21
|usdjpy
|117.25
|117.05
|117.75
|2006.03.16 15:05
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.89
|123
|EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
|6856650
|2006.03.16 15:17
|buy
|0.24
|eurjpy
|142.28
|142.08
|142.78
|2006.03.17 00:50
|142.08
|0.00
|0.00
|1.66
|-41.14
|123
|EMAC_EURJPY_Hedging[sl]
|6853224
|2006.03.16 13:49
|buy
|0.42
|usdchf
|1.2945
|1.2875
|1.3035
|2006.03.16 17:33
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.35
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
|6853275
|2006.03.16 13:49
|sell
|0.37
|gbpusd
|1.7513
|1.7583
|1.7423
|2006.03.16 17:30
|1.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|-259.00
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging[sl]
|0.00
|0.00
|-2.90
|764.98
|Closed P/L:
|762.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6844072
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.36
|eurchf
|1.5678
|0.0000
|1.5498
|1.5739
|0.00
|0.00
|-1.80
|-170.00
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844552
|2006.03.16 13:27
|sell
|0.33
|eurgbp
|0.6914
|0.0000
|0.6734
|0.6942
|0.00
|0.00
|2.31
|-162.24
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6843998
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2079
|0.0000
|1.1899
|1.2184
|0.00
|0.00
|2.65
|-525.00
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6853273
|2006.03.16 13:48
|sell
|0.37
|gbpusd
|1.7523
|0.0000
|1.7343
|1.7557
|0.00
|0.00
|-1.59
|-125.80
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6853219
|2006.03.16 13:47
|buy
|0.42
|usdchf
|1.2935
|0.0000
|1.3115
|1.2915
|0.00
|0.00
|3.47
|-65.04
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6856696
|2006.03.16 14:05
|buy
|0.21
|usdjpy
|117.15
|0.00
|118.95
|115.89
|0.00
|0.00
|2.16
|-228.32
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6949105
|2006.03.17 12:59
|sell
|0.24
|eurjpy
|141.44
|0.00
|139.64
|141.22
|0.00
|0.00
|0.00
|45.55
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6949111
|2006.03.17 13:10
|sell
|0.24
|eurjpy
|141.34
|141.54
|140.84
|141.22
|0.00
|0.00
|0.00
|24.84
|123
|EMAC_EURJPY_Hedging
|0.00
|0.00
|7.20
|-1 206.01
|Floating P/L:
|-1 198.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|6844074
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.36
|eurchf
|1.5668
|1.5738
|1.5578
|1.5735
|EMAC_EURCHF_Hedging
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844554
|2006.03.16 13:27
|sell stop
|0.33
|eurgbp
|0.6904
|0.6974
|0.6814
|0.6938
|EMAC_EURGBP_Hedging
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|6843999
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.50
|eurusd
|1.2069
|1.2139
|1.1979
|1.2182
|EMAC_EURUSD_Hedging
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6949112
|2006.03.17 13:00
|buy stop
|0.24
|eurjpy
|141.58
|141.38
|142.08
|141.22
|EMAC_EURJPY_Hedging
|123
|EMAC_EURJPY_Hedging
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|762.08
|Floating P/L:
|-1 198.81
|Margin:
|2 670.00
|Balance:
|5 762.08
|Equity:
|4 563.27
|Free Margin:
|1 893.27
|Details:
|Gross Profit:
|1 360.63
|Gross Loss:
|598.55
|Total Net Profit:
|762.08
|Profit Factor:
|2.27
|Expected Payoff:
|47.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|487.35 (8.5%)
|Total Trades:
|16
|Short Positions (won %):
|7 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|9 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (68.75%)
|Loss trades (% of total):
|5 (31.25%)
|Largest
|profit trade:
|320.00
|loss trade:
|-259.00
|Average
|profit trade:
|123.69
|loss trade:
|-119.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (442.97)
|consecutive losses ($):
|2 (-487.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|442.97 (4)
|consecutive loss (count):
|-487.35 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2