Interbank FX, LLC

Account: 311815 Name: EMAC4 Currency: USD 2006 March 17, 14:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
68439902006.03.16 13:21balanceDeposit5 000.00
68440022006.03.16 13:30buy0.50eurusd1.20911.20211.21812006.03.16 16:281.21550.000.000.00320.00
 123EMAC_EURUSD_Hedging
68440122006.03.16 13:22buy0.45gbpusd1.74741.74851.76542006.03.16 13:401.75150.000.000.00184.50
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68532782006.03.16 14:54buy0.37gbpusd1.75371.74671.76272006.03.16 18:341.75740.000.000.00136.90
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
68440132006.03.16 13:30buy0.45gbpusd1.74841.74141.75742006.03.16 13:401.75140.000.000.00135.00
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
68566172006.03.16 14:05sell0.24eurjpy142.14141.72140.342006.03.17 12:59141.490.000.00-1.75134.34
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68566402006.03.17 00:55sell0.24eurjpy142.04142.24141.542006.03.17 11:45141.540.000.000.00103.26
 123EMAC_EURJPY_Hedging[tp]
68532292006.03.16 13:58sell0.42usdchf1.29211.29911.28312006.03.16 18:341.28930.000.000.0091.21
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68440572006.03.16 13:22sell0.41usdchf1.29751.29701.27952006.03.16 13:381.29510.000.000.0075.98
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68445632006.03.16 14:22buy0.33eurgbp0.69280.68580.70182006.03.17 13:210.69410.000.00-2.8175.27
 123EMAC_EURGBP_Hedging
68440752006.03.16 14:27buy0.36eurchf1.56921.56221.57822006.03.16 16:351.57140.000.000.0061.24
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68440642006.03.16 13:30sell0.41usdchf1.29651.30351.28752006.03.16 13:381.29500.000.000.0047.49
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68440662006.03.16 13:22buy stop0.41usdchf1.29891.29191.30792006.03.16 13:471.2936cancelled
 123cancelled
68440162006.03.16 13:22sell stop0.45gbpusd1.74601.75301.73702006.03.16 13:481.7521cancelled
 123cancelled
68567312006.03.16 15:05sell0.21usdjpy117.02117.22116.522006.03.16 15:24117.220.000.000.00-35.83
 123EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
68567012006.03.16 14:15buy0.21usdjpy117.25117.05117.752006.03.16 15:05117.050.000.000.00-35.89
 123EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
68566502006.03.16 15:17buy0.24eurjpy142.28142.08142.782006.03.17 00:50142.080.000.001.66-41.14
 123EMAC_EURJPY_Hedging[sl]
68532242006.03.16 13:49buy0.42usdchf1.29451.28751.30352006.03.16 17:331.28750.000.000.00-228.35
 123EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
68532752006.03.16 13:49sell0.37gbpusd1.75131.75831.74232006.03.16 17:301.75830.000.000.00-259.00
 123EMAC_GBPUSD_Hedging[sl]
  0.00 0.00 -2.90 764.98
Closed P/L: 762.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68440722006.03.16 13:22sell0.36eurchf1.56780.00001.5498 1.57390.000.00-1.80-170.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68445522006.03.16 13:27sell0.33eurgbp0.69140.00000.6734 0.69420.000.002.31-162.24
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68439982006.03.16 13:22sell0.50eurusd1.20790.00001.1899 1.21840.000.002.65-525.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68532732006.03.16 13:48sell0.37gbpusd1.75230.00001.7343 1.75570.000.00-1.59-125.80
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68532192006.03.16 13:47buy0.42usdchf1.29350.00001.3115 1.29150.000.003.47-65.04
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68566962006.03.16 14:05buy0.21usdjpy117.150.00118.95 115.890.000.002.16-228.32
 20060308EMAC_Counter_Immediate
69491052006.03.17 12:59sell0.24eurjpy141.440.00139.64 141.220.000.000.0045.55
 20060308EMAC_Counter_Immediate
69491112006.03.17 13:10sell0.24eurjpy141.34141.54140.84 141.220.000.000.0024.84
 123EMAC_EURJPY_Hedging
  0.00 0.00 7.20 -1 206.01
 Floating P/L: -1 198.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
68440742006.03.16 13:22sell stop0.36eurchf1.56681.57381.5578 1.5735EMAC_EURCHF_Hedging
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68445542006.03.16 13:27sell stop0.33eurgbp0.69040.69740.6814 0.6938EMAC_EURGBP_Hedging
 123EMAC_EURGBP_Hedging
68439992006.03.16 13:22sell stop0.50eurusd1.20691.21391.1979 1.2182EMAC_EURUSD_Hedging
 123EMAC_EURUSD_Hedging
69491122006.03.17 13:00buy stop0.24eurjpy141.58141.38142.08 141.22EMAC_EURJPY_Hedging
 123EMAC_EURJPY_Hedging
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 762.08 Floating P/L: -1 198.81 Margin: 2 670.00
Balance: 5 762.08 Equity: 4 563.27 Free Margin: 1 893.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 360.63 Gross Loss: 598.55 Total Net Profit: 762.08
Profit Factor: 2.27 Expected Payoff: 47.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 487.35 (8.5%)  
 
Total Trades: 16 Short Positions (won %): 7 (71.43%) Long Positions (won %): 9 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 11 (68.75%) Loss trades (% of total): 5 (31.25%)
Largest profit trade: 320.00 loss trade: -259.00
Average profit trade: 123.69 loss trade: -119.71
Maximum consecutive wins ($): 4 (442.97) consecutive losses ($): 2 (-487.35)
Maximal consecutive profit (count): 442.97 (4) consecutive loss (count): -487.35 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2