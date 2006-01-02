|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=13; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=28; takeprofit=13; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=0; TrailPips=0; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
|Bars in test
|16363
|Ticks modelled
|138824
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9160.00
|Gross profit
|23540.00
|Gross loss
|-32700.00
|Profit factor
|0.72
|Expected payoff
|-28.36
|Absolute drawdown
|9160.00
|Maximal drawdown (%)
|10350.00 (92.5%)
|Total trades
|323
|Short positions (won %)
|9 (77.78%)
|Long positions (won %)
|314 (65.92%)
|Profit trades (% of total)
|214 (66.25%)
|Loss trades (% of total)
|109 (33.75%)
|Largest
|profit trade
|110.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|110.00
|loss trade
|-300.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (1210.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1200.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1210.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-1200.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 22:00
|buy
|1
|1.00
|1.1822
|1.1792
|1.1833
|2
|2006.01.03 00:59
|t/p
|1
|1.00
|1.1833
|1.1792
|1.1833
|110.00
|10110.00
|3
|2006.01.03 00:59
|buy
|2
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1851
|4
|2006.01.03 01:59
|t/p
|2
|1.00
|1.1851
|1.1810
|1.1851
|110.00
|10220.00
|5
|2006.01.03 01:59
|buy
|3
|1.00
|1.1863
|1.1833
|1.1874
|6
|2006.01.03 03:24
|t/p
|3
|1.00
|1.1874
|1.1833
|1.1874
|110.00
|10330.00
|7
|2006.01.03 03:24
|buy
|4
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1887
|8
|2006.01.03 05:59
|t/p
|4
|1.00
|1.1887
|1.1846
|1.1887
|110.00
|10440.00
|9
|2006.01.03 05:59
|buy
|5
|1.00
|1.1896
|1.1866
|1.1907
|10
|2006.01.03 14:59
|t/p
|5
|1.00
|1.1907
|1.1866
|1.1907
|110.00
|10550.00
|11
|2006.01.03 14:59
|buy
|6
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1947
|12
|2006.01.03 15:59
|t/p
|6
|1.00
|1.1947
|1.1906
|1.1947
|110.00
|10660.00
|13
|2006.01.03 15:59
|buy
|7
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1989
|14
|2006.01.03 19:59
|t/p
|7
|1.00
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|110.00
|10770.00
|15
|2006.01.03 19:59
|buy
|8
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2032
|16
|2006.01.03 23:59
|t/p
|8
|1.00
|1.2032
|1.1991
|1.2032
|110.00
|10880.00
|17
|2006.01.03 23:59
|buy
|9
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2046
|18
|2006.01.04 02:59
|t/p
|9
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|110.00
|10990.00
|19
|2006.01.04 02:59
|buy
|10
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2082
|20
|2006.01.04 08:02
|s/l
|10
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2082
|-300.00
|10690.00
|21
|2006.01.04 08:02
|buy
|11
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2054
|22
|2006.01.04 08:43
|t/p
|11
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|110.00
|10800.00
|23
|2006.01.04 08:43
|buy
|12
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2067
|24
|2006.01.04 10:19
|t/p
|12
|1.00
|1.2067
|1.2026
|1.2067
|110.00
|10910.00
|25
|2006.01.04 10:19
|buy
|13
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2080
|26
|2006.01.04 12:59
|t/p
|13
|1.00
|1.2080
|1.2039
|1.2080
|110.00
|11020.00
|27
|2006.01.04 12:59
|buy
|14
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2101
|28
|2006.01.04 13:37
|t/p
|14
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|110.00
|11130.00
|29
|2006.01.04 13:37
|buy
|15
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2115
|30
|2006.01.04 14:19
|s/l
|15
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2115
|-300.00
|10830.00
|31
|2006.01.04 14:19
|buy
|16
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2087
|32
|2006.01.04 14:32
|t/p
|16
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|110.00
|10940.00
|33
|2006.01.04 14:32
|buy
|17
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2100
|34
|2006.01.04 14:41
|t/p
|17
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|110.00
|11050.00
|35
|2006.01.04 14:41
|buy
|18
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2114
|36
|2006.01.04 14:41
|sell
|19
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2090
|37
|2006.01.04 14:59
|t/p
|19
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|110.00
|11160.00
|38
|2006.01.04 15:47
|s/l
|18
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-300.00
|10860.00
|39
|2006.01.04 15:47
|buy
|20
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|40
|2006.01.04 15:47
|buy
|21
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|41
|2006.01.04 15:59
|t/p
|20
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|110.00
|10970.00
|42
|2006.01.04 15:59
|t/p
|21
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|110.00
|11080.00
|43
|2006.01.04 15:59
|buy
|22
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2102
|44
|2006.01.04 17:59
|t/p
|22
|1.00
|1.2102
|1.2061
|1.2102
|110.00
|11190.00
|45
|2006.01.04 17:59
|buy
|23
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2140
|46
|2006.01.05 04:23
|s/l
|23
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2140
|-300.00
|10890.00
|47
|2006.01.05 04:23
|buy
|24
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2112
|48
|2006.01.05 08:06
|t/p
|24
|1.00
|1.2112
|1.2071
|1.2112
|110.00
|11000.00
|49
|2006.01.05 08:06
|buy
|25
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2125
|50
|2006.01.05 08:47
|s/l
|25
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-300.00
|10700.00
|51
|2006.01.05 08:47
|buy
|26
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2097
|52
|2006.01.05 08:47
|buy
|27
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2097
|53
|2006.01.05 08:54
|t/p
|26
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|110.00
|10810.00
|54
|2006.01.05 08:54
|t/p
|27
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|110.00
|10920.00
|55
|2006.01.05 08:54
|buy
|28
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2110
|56
|2006.01.05 20:30
|t/p
|28
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|110.00
|11030.00
|57
|2006.01.05 20:30
|buy
|29
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2123
|58
|2006.01.06 13:59
|t/p
|29
|1.00
|1.2123
|1.2082
|1.2123
|110.00
|11140.00
|59
|2006.01.06 13:59
|buy
|30
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2175
|60
|2006.01.06 14:47
|s/l
|30
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2175
|-300.00
|10840.00
|61
|2006.01.06 14:47
|buy
|31
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2147
|62
|2006.01.06 14:48
|t/p
|31
|1.00
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|110.00
|10950.00
|63
|2006.01.06 14:48
|buy
|32
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2161
|64
|2006.01.06 14:50
|t/p
|32
|1.00
|1.2161
|1.2120
|1.2161
|110.00
|11060.00
|65
|2006.01.06 14:50
|buy
|33
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2175
|66
|2006.01.09 06:59
|s/l
|33
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2175
|-300.00
|10760.00
|67
|2006.01.09 06:59
|buy
|34
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2141
|68
|2006.01.09 08:59
|s/l
|34
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2141
|-300.00
|10460.00
|69
|2006.01.09 08:59
|buy
|35
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2101
|70
|2006.01.09 17:21
|s/l
|35
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2101
|-300.00
|10160.00
|71
|2006.01.09 17:21
|buy
|36
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2073
|72
|2006.01.09 17:21
|buy
|37
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2073
|73
|2006.01.09 17:59
|t/p
|36
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|110.00
|10270.00
|74
|2006.01.09 17:59
|t/p
|37
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|110.00
|10380.00
|75
|2006.01.09 17:59
|buy
|38
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2093
|76
|2006.01.10 03:33
|s/l
|38
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2093
|-300.00
|10080.00
|77
|2006.01.10 03:33
|buy
|39
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2065
|78
|2006.01.10 03:33
|buy
|40
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2065
|79
|2006.01.10 03:59
|t/p
|39
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|110.00
|10190.00
|80
|2006.01.10 03:59
|t/p
|40
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|110.00
|10300.00
|81
|2006.01.10 03:59
|buy
|41
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2079
|82
|2006.01.10 09:26
|t/p
|41
|1.00
|1.2079
|1.2038
|1.2079
|110.00
|10410.00
|83
|2006.01.10 09:26
|buy
|42
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2092
|84
|2006.01.10 10:59
|t/p
|42
|1.00
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|110.00
|10520.00
|85
|2006.01.10 10:59
|buy
|43
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2121
|86
|2006.01.10 12:59
|s/l
|43
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2121
|-300.00
|10220.00
|87
|2006.01.10 12:59
|buy
|44
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2089
|88
|2006.01.10 14:41
|s/l
|44
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2089
|-300.00
|9920.00
|89
|2006.01.10 14:41
|buy
|45
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2061
|90
|2006.01.10 14:41
|buy
|46
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2061
|91
|2006.01.10 14:59
|t/p
|45
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|110.00
|10030.00
|92
|2006.01.10 14:59
|t/p
|46
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|110.00
|10140.00
|93
|2006.01.10 14:59
|buy
|47
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2078
|94
|2006.01.11 11:59
|t/p
|47
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|110.00
|10250.00
|95
|2006.01.11 11:59
|buy
|48
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2091
|96
|2006.01.11 13:29
|t/p
|48
|1.00
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|110.00
|10360.00
|97
|2006.01.11 13:29
|buy
|49
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2104
|98
|2006.01.11 14:59
|t/p
|49
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|110.00
|10470.00
|99
|2006.01.11 14:59
|buy
|50
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2125
|100
|2006.01.11 16:59
|t/p
|50
|1.00
|1.2125
|1.2084
|1.2125
|110.00
|10580.00
|101
|2006.01.11 16:59
|buy
|51
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2148
|102
|2006.01.12 02:00
|t/p
|51
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|110.00
|10690.00
|103
|2006.01.12 02:00
|buy
|52
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2161
|104
|2006.01.12 13:59
|s/l
|52
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2161
|-300.00
|10390.00
|105
|2006.01.12 13:59
|buy
|53
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2097
|106
|2006.01.12 14:59
|s/l
|53
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2097
|-300.00
|10090.00
|107
|2006.01.12 14:59
|buy
|54
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2045
|108
|2006.01.13 00:21
|t/p
|54
|1.00
|1.2045
|1.2004
|1.2045
|110.00
|10200.00
|109
|2006.01.13 00:21
|buy
|55
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2059
|110
|2006.01.13 00:21
|sell
|56
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2035
|111
|2006.01.13 00:59
|t/p
|56
|1.00
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|110.00
|10310.00
|112
|2006.01.13 06:59
|t/p
|55
|1.00
|1.2059
|1.2018
|1.2059
|110.00
|10420.00
|113
|2006.01.13 06:59
|buy
|57
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2072
|114
|2006.01.13 07:59
|t/p
|57
|1.00
|1.2072
|1.2031
|1.2072
|110.00
|10530.00
|115
|2006.01.13 07:59
|buy
|58
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2087
|116
|2006.01.13 12:59
|s/l
|58
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2087
|-300.00
|10230.00
|117
|2006.01.13 12:59
|buy
|59
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2053
|118
|2006.01.13 13:01
|t/p
|59
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|110.00
|10340.00
|119
|2006.01.13 13:01
|buy
|60
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2066
|120
|2006.01.13 14:33
|t/p
|60
|1.00
|1.2066
|1.2025
|1.2066
|110.00
|10450.00
|121
|2006.01.13 14:33
|buy
|61
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2080
|122
|2006.01.13 14:33
|sell
|62
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2056
|123
|2006.01.13 14:59
|t/p
|62
|1.00
|1.2056
|1.2097
|1.2056
|110.00
|10560.00
|124
|2006.01.13 16:47
|t/p
|61
|1.00
|1.2080
|1.2039
|1.2080
|110.00
|10670.00
|125
|2006.01.13 16:47
|buy
|63
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2094
|126
|2006.01.13 16:47
|sell
|64
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2070
|127
|2006.01.13 16:59
|t/p
|63
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|110.00
|10780.00
|128
|2006.01.13 17:42
|s/l
|64
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2070
|-300.00
|10480.00
|129
|2006.01.13 17:42
|buy
|65
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2122
|130
|2006.01.13 17:59
|t/p
|65
|1.00
|1.2122
|1.2081
|1.2122
|110.00
|10590.00
|131
|2006.01.13 17:59
|buy
|66
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2147
|132
|2006.01.15 23:00
|t/p
|66
|1.00
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|110.00
|10700.00
|133
|2006.01.15 23:00
|buy
|67
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2165
|134
|2006.01.15 23:04
|t/p
|67
|1.00
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|110.00
|10810.00
|135
|2006.01.15 23:04
|buy
|68
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2179
|136
|2006.01.16 06:43
|s/l
|68
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2179
|-300.00
|10510.00
|137
|2006.01.16 06:43
|buy
|69
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2150
|138
|2006.01.16 08:46
|t/p
|69
|1.00
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|110.00
|10620.00
|139
|2006.01.16 08:46
|buy
|70
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2163
|140
|2006.01.16 08:46
|sell
|71
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2139
|141
|2006.01.16 11:12
|t/p
|71
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|110.00
|10730.00
|142
|2006.01.16 13:04
|s/l
|70
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2163
|-300.00
|10430.00
|143
|2006.01.16 13:04
|buy
|72
|1.00
|1.2123
|1.2093
|1.2134
|144
|2006.01.17 00:59
|s/l
|72
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2134
|-300.00
|10130.00
|145
|2006.01.17 00:59
|buy
|73
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2097
|146
|2006.01.17 01:53
|t/p
|73
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|110.00
|10240.00
|147
|2006.01.17 01:53
|buy
|74
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2117
|148
|2006.01.17 05:59
|t/p
|74
|1.00
|1.2117
|1.2076
|1.2117
|110.00
|10350.00
|149
|2006.01.17 05:59
|buy
|75
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2130
|150
|2006.01.17 07:52
|t/p
|75
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.2130
|110.00
|10460.00
|151
|2006.01.17 07:52
|buy
|76
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2143
|152
|2006.01.17 10:51
|s/l
|76
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2143
|-300.00
|10160.00
|153
|2006.01.17 10:51
|buy
|77
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2114
|154
|2006.01.17 10:51
|buy
|78
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2114
|155
|2006.01.17 11:59
|s/l
|77
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-300.00
|9860.00
|156
|2006.01.17 11:59
|s/l
|78
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-300.00
|9560.00
|157
|2006.01.17 11:59
|buy
|79
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|158
|2006.01.17 12:12
|t/p
|79
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|110.00
|9670.00
|159
|2006.01.17 12:12
|buy
|80
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2103
|160
|2006.01.17 15:03
|s/l
|80
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2103
|-300.00
|9370.00
|161
|2006.01.17 15:03
|buy
|81
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2075
|162
|2006.01.17 17:11
|t/p
|81
|1.00
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|110.00
|9480.00
|163
|2006.01.17 17:11
|buy
|82
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2090
|164
|2006.01.17 19:59
|t/p
|82
|1.00
|1.2090
|1.2049
|1.2090
|110.00
|9590.00
|165
|2006.01.17 19:59
|buy
|83
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2109
|166
|2006.01.17 22:59
|t/p
|83
|1.00
|1.2109
|1.2068
|1.2109
|110.00
|9700.00
|167
|2006.01.17 22:59
|buy
|84
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2128
|168
|2006.01.18 02:14
|s/l
|84
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2128
|-300.00
|9400.00
|169
|2006.01.18 02:14
|buy
|85
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2100
|170
|2006.01.18 03:59
|t/p
|85
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|110.00
|9510.00
|171
|2006.01.18 03:59
|buy
|86
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2115
|172
|2006.01.18 07:59
|t/p
|86
|1.00
|1.2115
|1.2074
|1.2115
|110.00
|9620.00
|173
|2006.01.18 07:59
|buy
|87
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2133
|174
|2006.01.18 08:59
|t/p
|87
|1.00
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|110.00
|9730.00
|175
|2006.01.18 08:59
|buy
|88
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2152
|176
|2006.01.18 15:59
|s/l
|88
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2152
|-300.00
|9430.00
|177
|2006.01.18 15:59
|buy
|89
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2114
|178
|2006.01.18 17:45
|s/l
|89
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-300.00
|9130.00
|179
|2006.01.18 17:45
|buy
|90
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|180
|2006.01.18 17:51
|t/p
|90
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|110.00
|9240.00
|181
|2006.01.18 17:51
|buy
|91
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2100
|182
|2006.01.18 17:51
|sell
|92
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2076
|183
|2006.01.18 19:59
|t/p
|91
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|110.00
|9350.00
|184
|2006.01.18 22:42
|s/l
|92
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2076
|-300.00
|9050.00
|185
|2006.01.18 22:42
|buy
|93
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2129
|186
|2006.01.19 04:21
|s/l
|93
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2129
|-300.00
|8750.00
|187
|2006.01.19 04:21
|buy
|94
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2101
|188
|2006.01.19 06:59
|t/p
|94
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|110.00
|8860.00
|189
|2006.01.19 06:59
|buy
|95
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2115
|190
|2006.01.19 09:34
|s/l
|95
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2115
|-300.00
|8560.00
|191
|2006.01.19 09:34
|buy
|96
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2087
|192
|2006.01.19 09:34
|buy
|97
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2087
|193
|2006.01.19 15:59
|t/p
|96
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|110.00
|8670.00
|194
|2006.01.19 15:59
|t/p
|97
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|110.00
|8780.00
|195
|2006.01.19 15:59
|buy
|98
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2127
|196
|2006.01.19 19:50
|s/l
|98
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2127
|-300.00
|8480.00
|197
|2006.01.19 19:50
|buy
|99
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2099
|198
|2006.01.19 22:17
|t/p
|99
|1.00
|1.2099
|1.2058
|1.2099
|110.00
|8590.00
|199
|2006.01.19 22:17
|buy
|100
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2112
|200
|2006.01.20 08:59
|s/l
|100
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2112
|-300.00
|8290.00
|201
|2006.01.20 08:59
|buy
|101
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2081
|202
|2006.01.20 10:00
|t/p
|101
|1.00
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|110.00
|8400.00
|203
|2006.01.20 10:00
|buy
|102
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2095
|204
|2006.01.20 13:59
|t/p
|102
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|110.00
|8510.00
|205
|2006.01.20 13:59
|buy
|103
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2108
|206
|2006.01.20 15:26
|t/p
|103
|1.00
|1.2108
|1.2067
|1.2108
|110.00
|8620.00
|207
|2006.01.20 15:26
|buy
|104
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2121
|208
|2006.01.20 15:50
|s/l
|104
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2121
|-300.00
|8320.00
|209
|2006.01.20 15:50
|buy
|105
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2093
|210
|2006.01.20 15:56
|t/p
|105
|1.00
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|110.00
|8430.00
|211
|2006.01.20 15:56
|buy
|106
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2106
|212
|2006.01.20 18:11
|t/p
|106
|1.00
|1.2106
|1.2065
|1.2106
|110.00
|8540.00
|213
|2006.01.20 18:11
|buy
|107
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2120
|214
|2006.01.20 18:59
|t/p
|107
|1.00
|1.2120
|1.2079
|1.2120
|110.00
|8650.00
|215
|2006.01.20 18:59
|buy
|108
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2142
|216
|2006.01.22 22:00
|t/p
|108
|1.00
|1.2142
|1.2101
|1.2142
|110.00
|8760.00
|217
|2006.01.22 22:00
|buy
|109
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2164
|218
|2006.01.22 23:57
|t/p
|109
|1.00
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|110.00
|8870.00
|219
|2006.01.22 23:57
|buy
|110
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2183
|220
|2006.01.23 00:59
|t/p
|110
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2183
|110.00
|8980.00
|221
|2006.01.23 00:59
|buy
|111
|1.00
|1.2226
|1.2196
|1.2237
|222
|2006.01.23 01:44
|t/p
|111
|1.00
|1.2237
|1.2196
|1.2237
|110.00
|9090.00
|223
|2006.01.23 01:44
|buy
|112
|1.00
|1.2239
|1.2209
|1.2250
|224
|2006.01.23 03:59
|t/p
|112
|1.00
|1.2250
|1.2209
|1.2250
|110.00
|9200.00
|225
|2006.01.23 03:59
|buy
|113
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.2265
|226
|2006.01.23 10:50
|t/p
|113
|1.00
|1.2265
|1.2224
|1.2265
|110.00
|9310.00
|227
|2006.01.23 10:50
|buy
|114
|1.00
|1.2268
|1.2238
|1.2279
|228
|2006.01.23 10:59
|t/p
|114
|1.00
|1.2279
|1.2238
|1.2279
|110.00
|9420.00
|229
|2006.01.23 10:59
|buy
|115
|1.00
|1.2289
|1.2259
|1.2300
|230
|2006.01.23 19:59
|t/p
|115
|1.00
|1.2300
|1.2259
|1.2300
|110.00
|9530.00
|231
|2006.01.23 19:59
|buy
|116
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2315
|232
|2006.01.24 09:00
|s/l
|116
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2315
|-300.00
|9230.00
|233
|2006.01.24 09:00
|buy
|117
|1.00
|1.2276
|1.2246
|1.2287
|234
|2006.01.24 17:59
|t/p
|117
|1.00
|1.2287
|1.2246
|1.2287
|110.00
|9340.00
|235
|2006.01.24 17:59
|buy
|118
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2306
|236
|2006.01.24 23:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2306
|-300.00
|9040.00
|237
|2006.01.24 23:59
|buy
|119
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2276
|238
|2006.01.25 06:59
|t/p
|119
|1.00
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|110.00
|9150.00
|239
|2006.01.25 06:59
|buy
|120
|1.00
|1.2278
|1.2248
|1.2289
|240
|2006.01.25 09:59
|t/p
|120
|1.00
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|110.00
|9260.00
|241
|2006.01.25 09:59
|buy
|121
|1.00
|1.2320
|1.2290
|1.2331
|242
|2006.01.25 13:31
|s/l
|121
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2331
|-300.00
|8960.00
|243
|2006.01.25 13:31
|buy
|122
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.2303
|244
|2006.01.25 13:44
|t/p
|122
|1.00
|1.2303
|1.2262
|1.2303
|110.00
|9070.00
|245
|2006.01.25 13:44
|buy
|123
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2319
|246
|2006.01.25 13:44
|sell
|124
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.2295
|247
|2006.01.25 13:59
|s/l
|123
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2319
|-300.00
|8770.00
|248
|2006.01.25 13:59
|t/p
|124
|1.00
|1.2295
|1.2336
|1.2295
|110.00
|8880.00
|249
|2006.01.25 13:59
|buy
|125
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2281
|250
|2006.01.25 21:31
|s/l
|125
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2281
|-300.00
|8580.00
|251
|2006.01.25 21:31
|buy
|126
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.2252
|252
|2006.01.26 01:29
|t/p
|126
|1.00
|1.2252
|1.2211
|1.2252
|110.00
|8690.00
|253
|2006.01.26 01:29
|buy
|127
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.2265
|254
|2006.01.26 08:57
|t/p
|127
|1.00
|1.2265
|1.2224
|1.2265
|110.00
|8800.00
|255
|2006.01.26 08:57
|buy
|128
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2280
|256
|2006.01.26 08:57
|sell
|129
|1.00
|1.2267
|1.2297
|1.2256
|257
|2006.01.26 08:59
|t/p
|129
|1.00
|1.2256
|1.2297
|1.2256
|110.00
|8910.00
|258
|2006.01.26 09:54
|s/l
|128
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2280
|-300.00
|8610.00
|259
|2006.01.26 09:54
|buy
|130
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.2252
|260
|2006.01.26 09:54
|buy
|131
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.2252
|261
|2006.01.26 09:59
|t/p
|130
|1.00
|1.2252
|1.2211
|1.2252
|110.00
|8720.00
|262
|2006.01.26 09:59
|t/p
|131
|1.00
|1.2252
|1.2211
|1.2252
|110.00
|8830.00
|263
|2006.01.26 09:59
|buy
|132
|1.00
|1.2258
|1.2228
|1.2269
|264
|2006.01.26 16:59
|s/l
|132
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2269
|-300.00
|8530.00
|265
|2006.01.26 16:59
|buy
|133
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.2241
|266
|2006.01.27 02:28
|s/l
|133
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2241
|-300.00
|8230.00
|267
|2006.01.27 02:28
|buy
|134
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.2212
|268
|2006.01.27 03:59
|t/p
|134
|1.00
|1.2212
|1.2171
|1.2212
|110.00
|8340.00
|269
|2006.01.27 03:59
|buy
|135
|1.00
|1.2214
|1.2184
|1.2225
|270
|2006.01.27 11:55
|s/l
|135
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2225
|-300.00
|8040.00
|271
|2006.01.27 11:55
|buy
|136
|1.00
|1.2186
|1.2156
|1.2197
|272
|2006.01.27 13:59
|t/p
|136
|1.00
|1.2197
|1.2156
|1.2197
|110.00
|8150.00
|273
|2006.01.27 13:59
|buy
|137
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2233
|274
|2006.01.27 15:59
|s/l
|137
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2233
|-300.00
|7850.00
|275
|2006.01.27 15:59
|buy
|138
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2148
|276
|2006.01.27 18:59
|s/l
|138
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2148
|-300.00
|7550.00
|277
|2006.01.27 18:59
|buy
|139
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2110
|278
|2006.01.27 19:17
|t/p
|139
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|110.00
|7660.00
|279
|2006.01.27 19:17
|buy
|140
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2123
|280
|2006.01.30 09:31
|s/l
|140
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2123
|-300.00
|7360.00
|281
|2006.01.30 09:31
|buy
|141
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2095
|282
|2006.01.30 09:31
|buy
|142
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2095
|283
|2006.01.30 09:59
|t/p
|141
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|110.00
|7470.00
|284
|2006.01.30 09:59
|t/p
|142
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|110.00
|7580.00
|285
|2006.01.30 09:59
|buy
|143
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2112
|286
|2006.01.31 12:59
|t/p
|143
|1.00
|1.2112
|1.2071
|1.2112
|110.00
|7690.00
|287
|2006.01.31 12:59
|buy
|144
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2136
|288
|2006.01.31 15:59
|t/p
|144
|1.00
|1.2136
|1.2095
|1.2136
|110.00
|7800.00
|289
|2006.01.31 15:59
|buy
|145
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2157
|290
|2006.01.31 16:59
|t/p
|145
|1.00
|1.2157
|1.2116
|1.2157
|110.00
|7910.00
|291
|2006.01.31 16:59
|buy
|146
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2171
|292
|2006.01.31 17:59
|t/p
|146
|1.00
|1.2171
|1.2130
|1.2171
|110.00
|8020.00
|293
|2006.01.31 17:59
|buy
|147
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2186
|294
|2006.01.31 20:53
|s/l
|147
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2186
|-300.00
|7720.00
|295
|2006.01.31 20:53
|buy
|148
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2158
|296
|2006.01.31 20:53
|buy
|149
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2158
|297
|2006.01.31 21:02
|t/p
|148
|1.00
|1.2158
|1.2117
|1.2158
|110.00
|7830.00
|298
|2006.01.31 21:02
|t/p
|149
|1.00
|1.2158
|1.2117
|1.2158
|110.00
|7940.00
|299
|2006.01.31 21:02
|buy
|150
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2171
|300
|2006.02.01 09:59
|s/l
|150
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2171
|-300.00
|7640.00
|301
|2006.02.01 09:59
|buy
|151
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2139
|302
|2006.02.01 12:06
|s/l
|151
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2139
|-300.00
|7340.00
|303
|2006.02.01 12:06
|buy
|152
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2111
|304
|2006.02.01 12:19
|t/p
|152
|1.00
|1.2111
|1.2070
|1.2111
|110.00
|7450.00
|305
|2006.02.01 12:19
|buy
|153
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2124
|306
|2006.02.01 17:19
|s/l
|153
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2124
|-300.00
|7150.00
|307
|2006.02.01 17:19
|buy
|154
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2096
|308
|2006.02.01 21:11
|s/l
|154
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2096
|-300.00
|6850.00
|309
|2006.02.01 21:11
|buy
|155
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2068
|310
|2006.02.02 00:59
|t/p
|155
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|110.00
|6960.00
|311
|2006.02.02 00:59
|buy
|156
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2085
|312
|2006.02.02 05:59
|s/l
|156
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2085
|-300.00
|6660.00
|313
|2006.02.02 05:59
|buy
|157
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2057
|314
|2006.02.02 07:59
|t/p
|157
|1.00
|1.2057
|1.2016
|1.2057
|110.00
|6770.00
|315
|2006.02.02 07:59
|buy
|158
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2078
|316
|2006.02.02 15:59
|t/p
|158
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|110.00
|6880.00
|317
|2006.02.02 15:59
|buy
|159
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2101
|318
|2006.02.02 17:28
|t/p
|159
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|110.00
|6990.00
|319
|2006.02.02 17:28
|buy
|160
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2115
|320
|2006.02.03 08:35
|s/l
|160
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2115
|-300.00
|6690.00
|321
|2006.02.03 08:35
|buy
|161
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2087
|322
|2006.02.03 13:59
|s/l
|161
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2087
|-300.00
|6390.00
|323
|2006.02.03 13:59
|buy
|162
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2022
|324
|2006.02.03 15:00
|s/l
|162
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2022
|-300.00
|6090.00
|325
|2006.02.03 15:00
|buy
|163
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1993
|326
|2006.02.03 15:00
|t/p
|163
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|110.00
|6200.00
|327
|2006.02.03 15:00
|buy
|164
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2007
|328
|2006.02.03 15:01
|t/p
|164
|1.00
|1.2007
|1.1966
|1.2007
|110.00
|6310.00
|329
|2006.02.03 15:01
|buy
|165
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.2020
|330
|2006.02.03 15:08
|s/l
|165
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2020
|-300.00
|6010.00
|331
|2006.02.03 15:08
|buy
|166
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.1992
|332
|2006.02.03 15:11
|t/p
|166
|1.00
|1.1992
|1.1951
|1.1992
|110.00
|6120.00
|333
|2006.02.03 15:11
|buy
|167
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2005
|334
|2006.02.03 16:59
|t/p
|167
|1.00
|1.2005
|1.1964
|1.2005
|110.00
|6230.00
|335
|2006.02.03 16:59
|buy
|168
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2034
|336
|2006.02.05 22:00
|t/p
|168
|1.00
|1.2034
|1.1993
|1.2034
|110.00
|6340.00
|337
|2006.02.05 22:00
|buy
|169
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2048
|338
|2006.02.06 07:59
|s/l
|169
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2048
|-300.00
|6040.00
|339
|2006.02.06 07:59
|buy
|170
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2009
|340
|2006.02.06 14:28
|s/l
|170
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2009
|-300.00
|5740.00
|341
|2006.02.06 14:28
|buy
|171
|1.00
|1.1970
|1.1940
|1.1981
|342
|2006.02.06 15:59
|t/p
|171
|1.00
|1.1981
|1.1940
|1.1981
|110.00
|5850.00
|343
|2006.02.06 15:59
|buy
|172
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1996
|344
|2006.02.06 18:13
|s/l
|172
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.1996
|-300.00
|5550.00
|345
|2006.02.06 18:13
|buy
|173
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1968
|346
|2006.02.06 20:44
|t/p
|173
|1.00
|1.1968
|1.1927
|1.1968
|110.00
|5660.00
|347
|2006.02.06 20:44
|buy
|174
|1.00
|1.1970
|1.1940
|1.1981
|348
|2006.02.07 06:59
|t/p
|174
|1.00
|1.1981
|1.1940
|1.1981
|110.00
|5770.00
|349
|2006.02.07 06:59
|buy
|175
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1995
|350
|2006.02.07 09:09
|t/p
|175
|1.00
|1.1995
|1.1954
|1.1995
|110.00
|5880.00
|351
|2006.02.07 09:09
|buy
|176
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2008
|352
|2006.02.07 12:59
|s/l
|176
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2008
|-300.00
|5580.00
|353
|2006.02.07 12:59
|buy
|177
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.1980
|354
|2006.02.07 13:00
|t/p
|177
|1.00
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|110.00
|5690.00
|355
|2006.02.07 13:00
|buy
|178
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1994
|356
|2006.02.07 15:59
|s/l
|178
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1994
|-300.00
|5390.00
|357
|2006.02.07 15:59
|buy
|179
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1965
|358
|2006.02.07 16:01
|t/p
|179
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|110.00
|5500.00
|359
|2006.02.07 16:01
|buy
|180
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.1987
|360
|2006.02.07 23:06
|t/p
|180
|1.00
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|110.00
|5610.00
|361
|2006.02.07 23:06
|buy
|181
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2000
|362
|2006.02.08 12:59
|s/l
|181
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2000
|-300.00
|5310.00
|363
|2006.02.08 12:59
|buy
|182
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1965
|364
|2006.02.08 13:00
|t/p
|182
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|110.00
|5420.00
|365
|2006.02.08 13:00
|buy
|183
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1979
|366
|2006.02.08 16:59
|s/l
|183
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1979
|-300.00
|5120.00
|367
|2006.02.08 16:59
|buy
|184
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1949
|368
|2006.02.08 17:01
|t/p
|184
|1.00
|1.1949
|1.1908
|1.1949
|110.00
|5230.00
|369
|2006.02.08 17:01
|buy
|185
|1.00
|1.1951
|1.1921
|1.1962
|370
|2006.02.08 22:45
|t/p
|185
|1.00
|1.1962
|1.1921
|1.1962
|110.00
|5340.00
|371
|2006.02.08 22:45
|buy
|186
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.1976
|372
|2006.02.09 00:59
|t/p
|186
|1.00
|1.1976
|1.1935
|1.1976
|110.00
|5450.00
|373
|2006.02.09 00:59
|buy
|187
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2000
|374
|2006.02.09 15:59
|s/l
|187
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2000
|-300.00
|5150.00
|375
|2006.02.09 15:59
|buy
|188
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1965
|376
|2006.02.09 16:00
|t/p
|188
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|110.00
|5260.00
|377
|2006.02.09 16:00
|buy
|189
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1979
|378
|2006.02.09 20:59
|t/p
|189
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|110.00
|5370.00
|379
|2006.02.09 20:59
|buy
|190
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1994
|380
|2006.02.10 13:59
|t/p
|190
|1.00
|1.1994
|1.1953
|1.1994
|110.00
|5480.00
|381
|2006.02.10 13:59
|buy
|191
|1.00
|1.2018
|1.1988
|1.2029
|382
|2006.02.10 15:59
|s/l
|191
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2029
|-300.00
|5180.00
|383
|2006.02.10 15:59
|buy
|192
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1930
|384
|2006.02.13 01:17
|s/l
|192
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1930
|-300.00
|4880.00
|385
|2006.02.13 01:17
|buy
|193
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1902
|386
|2006.02.13 07:18
|t/p
|193
|1.00
|1.1902
|1.1861
|1.1902
|110.00
|4990.00
|387
|2006.02.13 07:18
|buy
|194
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1916
|388
|2006.02.14 06:59
|t/p
|194
|1.00
|1.1916
|1.1875
|1.1916
|110.00
|5100.00
|389
|2006.02.14 06:59
|buy
|195
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1929
|390
|2006.02.14 13:59
|s/l
|195
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1929
|-300.00
|4800.00
|391
|2006.02.14 13:59
|buy
|196
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1888
|392
|2006.02.14 14:30
|t/p
|196
|1.00
|1.1888
|1.1847
|1.1888
|110.00
|4910.00
|393
|2006.02.14 14:30
|buy
|197
|1.00
|1.1890
|1.1860
|1.1901
|394
|2006.02.14 17:30
|t/p
|197
|1.00
|1.1901
|1.1860
|1.1901
|110.00
|5020.00
|395
|2006.02.14 17:30
|buy
|198
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1915
|396
|2006.02.14 20:59
|t/p
|198
|1.00
|1.1915
|1.1874
|1.1915
|110.00
|5130.00
|397
|2006.02.14 20:59
|buy
|199
|1.00
|1.1921
|1.1891
|1.1932
|398
|2006.02.15 14:59
|t/p
|199
|1.00
|1.1932
|1.1891
|1.1932
|110.00
|5240.00
|399
|2006.02.15 14:59
|buy
|200
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.1946
|400
|2006.02.15 15:59
|s/l
|200
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1946
|-300.00
|4940.00
|401
|2006.02.15 15:59
|buy
|201
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1910
|402
|2006.02.16 10:00
|s/l
|201
|1.00
|1.1869
|1.1869
|1.1910
|-300.00
|4640.00
|403
|2006.02.16 10:00
|buy
|202
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1882
|404
|2006.02.16 15:43
|t/p
|202
|1.00
|1.1882
|1.1841
|1.1882
|110.00
|4750.00
|405
|2006.02.16 15:43
|buy
|203
|1.00
|1.1885
|1.1855
|1.1896
|406
|2006.02.16 21:55
|t/p
|203
|1.00
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|110.00
|4860.00
|407
|2006.02.16 21:55
|buy
|204
|1.00
|1.1898
|1.1868
|1.1909
|408
|2006.02.17 00:50
|t/p
|204
|1.00
|1.1909
|1.1868
|1.1909
|110.00
|4970.00
|409
|2006.02.17 00:50
|buy
|205
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.1922
|410
|2006.02.17 02:43
|s/l
|205
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1922
|-300.00
|4670.00
|411
|2006.02.17 02:43
|buy
|206
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1894
|412
|2006.02.17 15:49
|t/p
|206
|1.00
|1.1894
|1.1853
|1.1894
|110.00
|4780.00
|413
|2006.02.17 15:49
|buy
|207
|1.00
|1.1896
|1.1866
|1.1907
|414
|2006.02.17 15:59
|t/p
|207
|1.00
|1.1907
|1.1866
|1.1907
|110.00
|4890.00
|415
|2006.02.17 15:59
|buy
|208
|1.00
|1.1923
|1.1893
|1.1934
|416
|2006.02.17 16:31
|t/p
|208
|1.00
|1.1934
|1.1893
|1.1934
|110.00
|5000.00
|417
|2006.02.17 16:31
|buy
|209
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1947
|418
|2006.02.17 16:31
|sell
|210
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1923
|419
|2006.02.17 16:57
|t/p
|210
|1.00
|1.1923
|1.1964
|1.1923
|110.00
|5110.00
|420
|2006.02.17 16:59
|s/l
|209
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1947
|-300.00
|4810.00
|421
|2006.02.17 16:59
|buy
|211
|1.00
|1.1906
|1.1876
|1.1917
|422
|2006.02.17 17:47
|t/p
|211
|1.00
|1.1917
|1.1876
|1.1917
|110.00
|4920.00
|423
|2006.02.17 17:47
|buy
|212
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1930
|424
|2006.02.17 19:00
|t/p
|212
|1.00
|1.1930
|1.1889
|1.1930
|110.00
|5030.00
|425
|2006.02.17 19:00
|buy
|213
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.1943
|426
|2006.02.19 23:56
|t/p
|213
|1.00
|1.1943
|1.1902
|1.1943
|110.00
|5140.00
|427
|2006.02.19 23:56
|buy
|214
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1961
|428
|2006.02.20 02:59
|t/p
|214
|1.00
|1.1961
|1.1920
|1.1961
|110.00
|5250.00
|429
|2006.02.20 02:59
|buy
|215
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.1982
|430
|2006.02.20 08:59
|s/l
|215
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1982
|-300.00
|4950.00
|431
|2006.02.20 08:59
|buy
|216
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1949
|432
|2006.02.21 08:28
|s/l
|216
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1949
|-300.00
|4650.00
|433
|2006.02.21 08:28
|buy
|217
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1921
|434
|2006.02.21 20:03
|t/p
|217
|1.00
|1.1921
|1.1880
|1.1921
|110.00
|4760.00
|435
|2006.02.21 20:03
|buy
|218
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1935
|436
|2006.02.22 10:11
|s/l
|218
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1935
|-300.00
|4460.00
|437
|2006.02.22 10:11
|buy
|219
|1.00
|1.1896
|1.1866
|1.1907
|438
|2006.02.22 17:00
|t/p
|219
|1.00
|1.1907
|1.1866
|1.1907
|110.00
|4570.00
|439
|2006.02.22 17:00
|buy
|220
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.1920
|440
|2006.02.23 09:59
|t/p
|220
|1.00
|1.1920
|1.1879
|1.1920
|110.00
|4680.00
|441
|2006.02.23 09:59
|buy
|221
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1950
|442
|2006.02.23 10:59
|t/p
|221
|1.00
|1.1950
|1.1909
|1.1950
|110.00
|4790.00
|443
|2006.02.23 10:59
|buy
|222
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.1976
|444
|2006.02.23 14:59
|s/l
|222
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1976
|-300.00
|4490.00
|445
|2006.02.23 14:59
|buy
|223
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1936
|446
|2006.02.24 09:14
|s/l
|223
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.1936
|-300.00
|4190.00
|447
|2006.02.24 09:14
|buy
|224
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1908
|448
|2006.02.24 09:14
|buy
|225
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1908
|449
|2006.02.24 16:55
|s/l
|224
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1908
|-300.00
|3890.00
|450
|2006.02.24 16:55
|s/l
|225
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1908
|-300.00
|3590.00
|451
|2006.02.24 16:55
|buy
|226
|1.00
|1.1869
|1.1839
|1.1880
|452
|2006.02.24 16:59
|t/p
|226
|1.00
|1.1880
|1.1839
|1.1880
|110.00
|3700.00
|453
|2006.02.24 16:59
|buy
|227
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1895
|454
|2006.02.26 23:05
|s/l
|227
|1.00
|1.1854
|1.1854
|1.1895
|-300.00
|3400.00
|455
|2006.02.26 23:05
|buy
|228
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1864
|456
|2006.02.26 23:08
|t/p
|228
|1.00
|1.1864
|1.1823
|1.1864
|110.00
|3510.00
|457
|2006.02.26 23:08
|buy
|229
|1.00
|1.1867
|1.1837
|1.1878
|458
|2006.02.26 23:51
|s/l
|229
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1878
|-300.00
|3210.00
|459
|2006.02.26 23:51
|buy
|230
|1.00
|1.1833
|1.1803
|1.1844
|460
|2006.02.27 00:20
|t/p
|230
|1.00
|1.1844
|1.1803
|1.1844
|110.00
|3320.00
|461
|2006.02.27 00:20
|buy
|231
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1858
|462
|2006.02.27 01:59
|t/p
|231
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|110.00
|3430.00
|463
|2006.02.27 01:59
|buy
|232
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1872
|464
|2006.02.27 04:59
|t/p
|232
|1.00
|1.1872
|1.1831
|1.1872
|110.00
|3540.00
|465
|2006.02.27 04:59
|buy
|233
|1.00
|1.1875
|1.1845
|1.1886
|466
|2006.02.27 08:03
|s/l
|233
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1886
|-300.00
|3240.00
|467
|2006.02.27 08:03
|buy
|234
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1858
|468
|2006.02.27 13:04
|t/p
|234
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|110.00
|3350.00
|469
|2006.02.27 13:04
|buy
|235
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.1873
|470
|2006.02.28 09:59
|t/p
|235
|1.00
|1.1873
|1.1832
|1.1873
|110.00
|3460.00
|471
|2006.02.28 09:59
|buy
|236
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1887
|472
|2006.02.28 10:59
|t/p
|236
|1.00
|1.1887
|1.1846
|1.1887
|110.00
|3570.00
|473
|2006.02.28 10:59
|buy
|237
|1.00
|1.1893
|1.1863
|1.1904
|474
|2006.02.28 15:59
|t/p
|237
|1.00
|1.1904
|1.1863
|1.1904
|110.00
|3680.00
|475
|2006.02.28 15:59
|buy
|238
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1935
|476
|2006.02.28 18:59
|t/p
|238
|1.00
|1.1935
|1.1894
|1.1935
|110.00
|3790.00
|477
|2006.02.28 18:59
|buy
|239
|1.00
|1.1940
|1.1910
|1.1951
|478
|2006.03.01 13:59
|t/p
|239
|1.00
|1.1951
|1.1910
|1.1951
|110.00
|3900.00
|479
|2006.03.01 13:59
|buy
|240
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.1974
|480
|2006.03.01 15:59
|s/l
|240
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1974
|-300.00
|3600.00
|481
|2006.03.01 15:59
|buy
|241
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.1945
|482
|2006.03.01 16:59
|s/l
|241
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1945
|-300.00
|3300.00
|483
|2006.03.01 16:59
|buy
|242
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.1912
|484
|2006.03.01 17:33
|t/p
|242
|1.00
|1.1912
|1.1871
|1.1912
|110.00
|3410.00
|485
|2006.03.01 17:33
|buy
|243
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1925
|486
|2006.03.02 06:59
|t/p
|243
|1.00
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|110.00
|3520.00
|487
|2006.03.02 06:59
|buy
|244
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.1940
|488
|2006.03.02 10:13
|t/p
|244
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|110.00
|3630.00
|489
|2006.03.02 10:13
|buy
|245
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.1954
|490
|2006.03.02 14:45
|t/p
|245
|1.00
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|110.00
|3740.00
|491
|2006.03.02 14:45
|buy
|246
|1.00
|1.1956
|1.1926
|1.1967
|492
|2006.03.02 15:59
|t/p
|246
|1.00
|1.1967
|1.1926
|1.1967
|110.00
|3850.00
|493
|2006.03.02 15:59
|buy
|247
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1995
|494
|2006.03.02 16:23
|t/p
|247
|1.00
|1.1995
|1.1954
|1.1995
|110.00
|3960.00
|495
|2006.03.02 16:23
|buy
|248
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2008
|496
|2006.03.02 17:24
|t/p
|248
|1.00
|1.2008
|1.1967
|1.2008
|110.00
|4070.00
|497
|2006.03.02 17:24
|buy
|249
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2021
|498
|2006.03.02 19:59
|t/p
|249
|1.00
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|110.00
|4180.00
|499
|2006.03.02 19:59
|buy
|250
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2045
|500
|2006.03.03 14:59
|t/p
|250
|1.00
|1.2045
|1.2004
|1.2045
|110.00
|4290.00
|501
|2006.03.03 14:59
|buy
|251
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2063
|502
|2006.03.03 15:59
|s/l
|251
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2063
|-300.00
|3990.00
|503
|2006.03.03 15:59
|buy
|252
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2022
|504
|2006.03.03 16:00
|t/p
|252
|1.00
|1.2022
|1.1981
|1.2022
|110.00
|4100.00
|505
|2006.03.03 16:00
|buy
|253
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2036
|506
|2006.03.05 23:00
|t/p
|253
|1.00
|1.2036
|1.1995
|1.2036
|110.00
|4210.00
|507
|2006.03.05 23:00
|buy
|254
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2063
|508
|2006.03.05 23:21
|t/p
|254
|1.00
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|110.00
|4320.00
|509
|2006.03.05 23:21
|buy
|255
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2077
|510
|2006.03.05 23:22
|t/p
|255
|1.00
|1.2077
|1.2036
|1.2077
|110.00
|4430.00
|511
|2006.03.05 23:22
|buy
|256
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2090
|512
|2006.03.05 23:28
|t/p
|256
|1.00
|1.2090
|1.2049
|1.2090
|110.00
|4540.00
|513
|2006.03.05 23:28
|buy
|257
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2103
|514
|2006.03.06 04:59
|s/l
|257
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2103
|-300.00
|4240.00
|515
|2006.03.06 04:59
|buy
|258
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2075
|516
|2006.03.06 08:09
|t/p
|258
|1.00
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|110.00
|4350.00
|517
|2006.03.06 08:09
|buy
|259
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2088
|518
|2006.03.06 09:59
|s/l
|259
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2088
|-300.00
|4050.00
|519
|2006.03.06 09:59
|buy
|260
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2060
|520
|2006.03.06 13:40
|s/l
|260
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2060
|-300.00
|3750.00
|521
|2006.03.06 13:40
|buy
|261
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2032
|522
|2006.03.06 14:59
|t/p
|261
|1.00
|1.2032
|1.1991
|1.2032
|110.00
|3860.00
|523
|2006.03.06 14:59
|buy
|262
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2046
|524
|2006.03.06 16:59
|s/l
|262
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.2046
|-300.00
|3560.00
|525
|2006.03.06 16:59
|buy
|263
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2015
|526
|2006.03.06 19:59
|t/p
|263
|1.00
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|110.00
|3670.00
|527
|2006.03.06 19:59
|buy
|264
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.2031
|528
|2006.03.07 00:59
|s/l
|264
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2031
|-300.00
|3370.00
|529
|2006.03.07 00:59
|buy
|265
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1999
|530
|2006.03.07 01:42
|t/p
|265
|1.00
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|110.00
|3480.00
|531
|2006.03.07 01:42
|buy
|266
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.2013
|532
|2006.03.07 04:59
|s/l
|266
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.2013
|-300.00
|3180.00
|533
|2006.03.07 04:59
|buy
|267
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1968
|534
|2006.03.07 06:59
|t/p
|267
|1.00
|1.1968
|1.1927
|1.1968
|110.00
|3290.00
|535
|2006.03.07 06:59
|buy
|268
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.1982
|536
|2006.03.07 08:59
|s/l
|268
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1982
|-300.00
|2990.00
|537
|2006.03.07 08:59
|buy
|269
|1.00
|1.1940
|1.1910
|1.1951
|538
|2006.03.07 11:37
|s/l
|269
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1951
|-300.00
|2690.00
|539
|2006.03.07 11:37
|buy
|270
|1.00
|1.1912
|1.1882
|1.1923
|540
|2006.03.07 16:36
|s/l
|270
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1923
|-300.00
|2390.00
|541
|2006.03.07 16:36
|buy
|271
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1894
|542
|2006.03.08 04:23
|t/p
|271
|1.00
|1.1894
|1.1853
|1.1894
|110.00
|2500.00
|543
|2006.03.08 04:23
|buy
|272
|1.00
|1.1896
|1.1866
|1.1907
|544
|2006.03.08 07:59
|t/p
|272
|1.00
|1.1907
|1.1866
|1.1907
|110.00
|2610.00
|545
|2006.03.08 07:59
|buy
|273
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1931
|546
|2006.03.08 11:03
|t/p
|273
|1.00
|1.1931
|1.1890
|1.1931
|110.00
|2720.00
|547
|2006.03.08 11:03
|buy
|274
|1.00
|1.1933
|1.1903
|1.1944
|548
|2006.03.08 14:57
|s/l
|274
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1944
|-300.00
|2420.00
|549
|2006.03.08 14:57
|buy
|275
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1916
|550
|2006.03.08 15:59
|t/p
|275
|1.00
|1.1916
|1.1875
|1.1916
|110.00
|2530.00
|551
|2006.03.08 15:59
|buy
|276
|1.00
|1.1921
|1.1891
|1.1932
|552
|2006.03.09 00:59
|t/p
|276
|1.00
|1.1932
|1.1891
|1.1932
|110.00
|2640.00
|553
|2006.03.09 00:59
|buy
|277
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1948
|554
|2006.03.09 05:00
|t/p
|277
|1.00
|1.1948
|1.1907
|1.1948
|110.00
|2750.00
|555
|2006.03.09 05:00
|buy
|278
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1961
|556
|2006.03.09 05:59
|s/l
|278
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1961
|-300.00
|2450.00
|557
|2006.03.09 05:59
|buy
|279
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1931
|558
|2006.03.09 07:59
|t/p
|279
|1.00
|1.1931
|1.1890
|1.1931
|110.00
|2560.00
|559
|2006.03.09 07:59
|buy
|280
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1957
|560
|2006.03.09 14:00
|s/l
|280
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1957
|-300.00
|2260.00
|561
|2006.03.09 14:00
|buy
|281
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1929
|562
|2006.03.10 14:48
|s/l
|281
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1929
|-300.00
|1960.00
|563
|2006.03.10 14:48
|buy
|282
|1.00
|1.1890
|1.1860
|1.1901
|564
|2006.03.10 14:59
|t/p
|282
|1.00
|1.1901
|1.1860
|1.1901
|110.00
|2070.00
|565
|2006.03.10 14:59
|buy
|283
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1915
|566
|2006.03.10 15:00
|s/l
|283
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1915
|-300.00
|1770.00
|567
|2006.03.10 15:00
|buy
|284
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1887
|568
|2006.03.10 15:18
|t/p
|284
|1.00
|1.1887
|1.1846
|1.1887
|110.00
|1880.00
|569
|2006.03.10 15:18
|buy
|285
|1.00
|1.1889
|1.1859
|1.1900
|570
|2006.03.10 19:59
|t/p
|285
|1.00
|1.1900
|1.1859
|1.1900
|110.00
|1990.00
|571
|2006.03.10 19:59
|buy
|286
|1.00
|1.1915
|1.1885
|1.1926
|572
|2006.03.13 01:00
|t/p
|286
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|110.00
|2100.00
|573
|2006.03.13 01:00
|buy
|287
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1939
|574
|2006.03.13 01:59
|t/p
|287
|1.00
|1.1939
|1.1898
|1.1939
|110.00
|2210.00
|575
|2006.03.13 01:59
|buy
|288
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.1954
|576
|2006.03.13 07:59
|t/p
|288
|1.00
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|110.00
|2320.00
|577
|2006.03.13 07:59
|buy
|289
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.1972
|578
|2006.03.13 08:59
|s/l
|289
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1972
|-300.00
|2020.00
|579
|2006.03.13 08:59
|buy
|290
|1.00
|1.1933
|1.1903
|1.1944
|580
|2006.03.13 17:21
|t/p
|290
|1.00
|1.1944
|1.1903
|1.1944
|110.00
|2130.00
|581
|2006.03.13 17:21
|buy
|291
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1958
|582
|2006.03.13 19:59
|t/p
|291
|1.00
|1.1958
|1.1917
|1.1958
|110.00
|2240.00
|583
|2006.03.13 19:59
|buy
|292
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.1974
|584
|2006.03.14 00:59
|t/p
|292
|1.00
|1.1974
|1.1933
|1.1974
|110.00
|2350.00
|585
|2006.03.14 00:59
|buy
|293
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1993
|586
|2006.03.14 11:00
|s/l
|293
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1993
|-300.00
|2050.00
|587
|2006.03.14 11:00
|buy
|294
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1965
|588
|2006.03.14 14:30
|t/p
|294
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|110.00
|2160.00
|589
|2006.03.14 14:30
|buy
|295
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.1980
|590
|2006.03.14 14:59
|t/p
|295
|1.00
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|110.00
|2270.00
|591
|2006.03.14 14:59
|buy
|296
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.1998
|592
|2006.03.14 15:59
|t/p
|296
|1.00
|1.1998
|1.1957
|1.1998
|110.00
|2380.00
|593
|2006.03.14 15:59
|buy
|297
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.2031
|594
|2006.03.15 08:40
|t/p
|297
|1.00
|1.2031
|1.1990
|1.2031
|110.00
|2490.00
|595
|2006.03.15 08:40
|buy
|298
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2044
|596
|2006.03.15 15:12
|t/p
|298
|1.00
|1.2044
|1.2003
|1.2044
|110.00
|2600.00
|597
|2006.03.15 15:12
|buy
|299
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2058
|598
|2006.03.15 15:25
|t/p
|299
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|110.00
|2710.00
|599
|2006.03.15 15:25
|buy
|300
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2071
|600
|2006.03.15 15:42
|s/l
|300
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2071
|-300.00
|2410.00
|601
|2006.03.15 15:42
|buy
|301
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2043
|602
|2006.03.15 15:58
|t/p
|301
|1.00
|1.2043
|1.2002
|1.2043
|110.00
|2520.00
|603
|2006.03.15 15:58
|buy
|302
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2057
|604
|2006.03.15 19:59
|t/p
|302
|1.00
|1.2057
|1.2016
|1.2057
|110.00
|2630.00
|605
|2006.03.15 19:59
|buy
|303
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|606
|2006.03.16 07:00
|s/l
|303
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2086
|-300.00
|2330.00
|607
|2006.03.16 07:00
|buy
|304
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2058
|608
|2006.03.16 08:57
|t/p
|304
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|110.00
|2440.00
|609
|2006.03.16 08:57
|buy
|305
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2071
|610
|2006.03.16 10:45
|t/p
|305
|1.00
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|110.00
|2550.00
|611
|2006.03.16 10:45
|buy
|306
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2084
|612
|2006.03.16 13:59
|t/p
|306
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|110.00
|2660.00
|613
|2006.03.16 13:59
|buy
|307
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2143
|614
|2006.03.16 15:59
|t/p
|307
|1.00
|1.2143
|1.2102
|1.2143
|110.00
|2770.00
|615
|2006.03.16 15:59
|buy
|308
|1.00
|1.2156
|1.2126
|1.2167
|616
|2006.03.16 17:59
|t/p
|308
|1.00
|1.2167
|1.2126
|1.2167
|110.00
|2880.00
|617
|2006.03.16 17:59
|buy
|309
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2187
|618
|2006.03.17 16:59
|t/p
|309
|1.00
|1.2187
|1.2146
|1.2187
|110.00
|2990.00
|619
|2006.03.17 16:59
|buy
|310
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.2209
|620
|2006.03.20 05:34
|s/l
|310
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2209
|-300.00
|2690.00
|621
|2006.03.20 05:34
|buy
|311
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2181
|622
|2006.03.20 07:59
|t/p
|311
|1.00
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|110.00
|2800.00
|623
|2006.03.20 07:59
|buy
|312
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2200
|624
|2006.03.20 15:49
|s/l
|312
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2200
|-300.00
|2500.00
|625
|2006.03.20 15:49
|buy
|313
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2172
|626
|2006.03.20 15:59
|t/p
|313
|1.00
|1.2172
|1.2131
|1.2172
|110.00
|2610.00
|627
|2006.03.20 15:59
|buy
|314
|1.00
|1.2174
|1.2144
|1.2185
|628
|2006.03.21 01:00
|s/l
|314
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2185
|-300.00
|2310.00
|629
|2006.03.21 01:00
|buy
|315
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2157
|630
|2006.03.21 15:00
|s/l
|315
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2157
|-300.00
|2010.00
|631
|2006.03.21 15:00
|buy
|316
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2129
|632
|2006.03.21 16:53
|s/l
|316
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2129
|-300.00
|1710.00
|633
|2006.03.21 16:53
|buy
|317
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2101
|634
|2006.03.21 22:59
|t/p
|317
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|110.00
|1820.00
|635
|2006.03.21 22:59
|buy
|318
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2125
|636
|2006.03.22 03:59
|s/l
|318
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-300.00
|1520.00
|637
|2006.03.22 03:59
|buy
|319
|1.00
|1.2086
|1.2056
|1.2097
|638
|2006.03.22 14:51
|t/p
|319
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|110.00
|1630.00
|639
|2006.03.22 14:51
|buy
|320
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2110
|640
|2006.03.23 00:59
|s/l
|320
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-300.00
|1330.00
|641
|2006.03.23 00:59
|buy
|321
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2073
|642
|2006.03.23 09:36
|t/p
|321
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|110.00
|1440.00
|643
|2006.03.23 09:36
|buy
|322
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2086
|644
|2006.03.23 15:59
|s/l
|322
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2086
|-300.00
|1140.00
|645
|2006.03.23 15:59
|buy
|323
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.1998
|646
|2006.03.24 13:12
|s/l
|323
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.1998
|-300.00
|840.00