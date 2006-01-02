Strategy Tester Report
Profit Generator 3[1].1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=13; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=28; takeprofit=13; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=0; TrailPips=0; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
Bars in test16363Ticks modelled138824Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9160.00Gross profit23540.00Gross loss-32700.00
Profit factor0.72Expected payoff-28.36
Absolute drawdown9160.00Maximal drawdown (%)10350.00 (92.5%)
Total trades323Short positions (won %)9 (77.78%)Long positions (won %)314 (65.92%)
Profit trades (% of total)214 (66.25%)Loss trades (% of total)109 (33.75%)
Largestprofit trade110.00loss trade-300.00
Averageprofit trade110.00loss trade-300.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (1210.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1200.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1210.00 (11)consecutive loss (count of losses)-1200.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 22:00buy11.001.18221.17921.1833
22006.01.03 00:59t/p11.001.18331.17921.1833110.0010110.00
32006.01.03 00:59buy21.001.18401.18101.1851
42006.01.03 01:59t/p21.001.18511.18101.1851110.0010220.00
52006.01.03 01:59buy31.001.18631.18331.1874
62006.01.03 03:24t/p31.001.18741.18331.1874110.0010330.00
72006.01.03 03:24buy41.001.18761.18461.1887
82006.01.03 05:59t/p41.001.18871.18461.1887110.0010440.00
92006.01.03 05:59buy51.001.18961.18661.1907
102006.01.03 14:59t/p51.001.19071.18661.1907110.0010550.00
112006.01.03 14:59buy61.001.19361.19061.1947
122006.01.03 15:59t/p61.001.19471.19061.1947110.0010660.00
132006.01.03 15:59buy71.001.19781.19481.1989
142006.01.03 19:59t/p71.001.19891.19481.1989110.0010770.00
152006.01.03 19:59buy81.001.20211.19911.2032
162006.01.03 23:59t/p81.001.20321.19911.2032110.0010880.00
172006.01.03 23:59buy91.001.20351.20051.2046
182006.01.04 02:59t/p91.001.20461.20051.2046110.0010990.00
192006.01.04 02:59buy101.001.20711.20411.2082
202006.01.04 08:02s/l101.001.20411.20411.2082-300.0010690.00
212006.01.04 08:02buy111.001.20431.20131.2054
222006.01.04 08:43t/p111.001.20541.20131.2054110.0010800.00
232006.01.04 08:43buy121.001.20561.20261.2067
242006.01.04 10:19t/p121.001.20671.20261.2067110.0010910.00
252006.01.04 10:19buy131.001.20691.20391.2080
262006.01.04 12:59t/p131.001.20801.20391.2080110.0011020.00
272006.01.04 12:59buy141.001.20901.20601.2101
282006.01.04 13:37t/p141.001.21011.20601.2101110.0011130.00
292006.01.04 13:37buy151.001.21041.20741.2115
302006.01.04 14:19s/l151.001.20741.20741.2115-300.0010830.00
312006.01.04 14:19buy161.001.20761.20461.2087
322006.01.04 14:32t/p161.001.20871.20461.2087110.0010940.00
332006.01.04 14:32buy171.001.20891.20591.2100
342006.01.04 14:41t/p171.001.21001.20591.2100110.0011050.00
352006.01.04 14:41buy181.001.21031.20731.2114
362006.01.04 14:41sell191.001.21011.21311.2090
372006.01.04 14:59t/p191.001.20901.21311.2090110.0011160.00
382006.01.04 15:47s/l181.001.20731.20731.2114-300.0010860.00
392006.01.04 15:47buy201.001.20751.20451.2086
402006.01.04 15:47buy211.001.20751.20451.2086
412006.01.04 15:59t/p201.001.20861.20451.2086110.0010970.00
422006.01.04 15:59t/p211.001.20861.20451.2086110.0011080.00
432006.01.04 15:59buy221.001.20911.20611.2102
442006.01.04 17:59t/p221.001.21021.20611.2102110.0011190.00
452006.01.04 17:59buy231.001.21291.20991.2140
462006.01.05 04:23s/l231.001.20991.20991.2140-300.0010890.00
472006.01.05 04:23buy241.001.21011.20711.2112
482006.01.05 08:06t/p241.001.21121.20711.2112110.0011000.00
492006.01.05 08:06buy251.001.21141.20841.2125
502006.01.05 08:47s/l251.001.20841.20841.2125-300.0010700.00
512006.01.05 08:47buy261.001.20861.20561.2097
522006.01.05 08:47buy271.001.20861.20561.2097
532006.01.05 08:54t/p261.001.20971.20561.2097110.0010810.00
542006.01.05 08:54t/p271.001.20971.20561.2097110.0010920.00
552006.01.05 08:54buy281.001.20991.20691.2110
562006.01.05 20:30t/p281.001.21101.20691.2110110.0011030.00
572006.01.05 20:30buy291.001.21121.20821.2123
582006.01.06 13:59t/p291.001.21231.20821.2123110.0011140.00
592006.01.06 13:59buy301.001.21641.21341.2175
602006.01.06 14:47s/l301.001.21341.21341.2175-300.0010840.00
612006.01.06 14:47buy311.001.21361.21061.2147
622006.01.06 14:48t/p311.001.21471.21061.2147110.0010950.00
632006.01.06 14:48buy321.001.21501.21201.2161
642006.01.06 14:50t/p321.001.21611.21201.2161110.0011060.00
652006.01.06 14:50buy331.001.21641.21341.2175
662006.01.09 06:59s/l331.001.21341.21341.2175-300.0010760.00
672006.01.09 06:59buy341.001.21301.21001.2141
682006.01.09 08:59s/l341.001.21001.21001.2141-300.0010460.00
692006.01.09 08:59buy351.001.20901.20601.2101
702006.01.09 17:21s/l351.001.20601.20601.2101-300.0010160.00
712006.01.09 17:21buy361.001.20621.20321.2073
722006.01.09 17:21buy371.001.20621.20321.2073
732006.01.09 17:59t/p361.001.20731.20321.2073110.0010270.00
742006.01.09 17:59t/p371.001.20731.20321.2073110.0010380.00
752006.01.09 17:59buy381.001.20821.20521.2093
762006.01.10 03:33s/l381.001.20521.20521.2093-300.0010080.00
772006.01.10 03:33buy391.001.20541.20241.2065
782006.01.10 03:33buy401.001.20541.20241.2065
792006.01.10 03:59t/p391.001.20651.20241.2065110.0010190.00
802006.01.10 03:59t/p401.001.20651.20241.2065110.0010300.00
812006.01.10 03:59buy411.001.20681.20381.2079
822006.01.10 09:26t/p411.001.20791.20381.2079110.0010410.00
832006.01.10 09:26buy421.001.20811.20511.2092
842006.01.10 10:59t/p421.001.20921.20511.2092110.0010520.00
852006.01.10 10:59buy431.001.21101.20801.2121
862006.01.10 12:59s/l431.001.20801.20801.2121-300.0010220.00
872006.01.10 12:59buy441.001.20781.20481.2089
882006.01.10 14:41s/l441.001.20481.20481.2089-300.009920.00
892006.01.10 14:41buy451.001.20501.20201.2061
902006.01.10 14:41buy461.001.20501.20201.2061
912006.01.10 14:59t/p451.001.20611.20201.2061110.0010030.00
922006.01.10 14:59t/p461.001.20611.20201.2061110.0010140.00
932006.01.10 14:59buy471.001.20671.20371.2078
942006.01.11 11:59t/p471.001.20781.20371.2078110.0010250.00
952006.01.11 11:59buy481.001.20801.20501.2091
962006.01.11 13:29t/p481.001.20911.20501.2091110.0010360.00
972006.01.11 13:29buy491.001.20931.20631.2104
982006.01.11 14:59t/p491.001.21041.20631.2104110.0010470.00
992006.01.11 14:59buy501.001.21141.20841.2125
1002006.01.11 16:59t/p501.001.21251.20841.2125110.0010580.00
1012006.01.11 16:59buy511.001.21371.21071.2148
1022006.01.12 02:00t/p511.001.21481.21071.2148110.0010690.00
1032006.01.12 02:00buy521.001.21501.21201.2161
1042006.01.12 13:59s/l521.001.21201.21201.2161-300.0010390.00
1052006.01.12 13:59buy531.001.20861.20561.2097
1062006.01.12 14:59s/l531.001.20561.20561.2097-300.0010090.00
1072006.01.12 14:59buy541.001.20341.20041.2045
1082006.01.13 00:21t/p541.001.20451.20041.2045110.0010200.00
1092006.01.13 00:21buy551.001.20481.20181.2059
1102006.01.13 00:21sell561.001.20461.20761.2035
1112006.01.13 00:59t/p561.001.20351.20761.2035110.0010310.00
1122006.01.13 06:59t/p551.001.20591.20181.2059110.0010420.00
1132006.01.13 06:59buy571.001.20611.20311.2072
1142006.01.13 07:59t/p571.001.20721.20311.2072110.0010530.00
1152006.01.13 07:59buy581.001.20761.20461.2087
1162006.01.13 12:59s/l581.001.20461.20461.2087-300.0010230.00
1172006.01.13 12:59buy591.001.20421.20121.2053
1182006.01.13 13:01t/p591.001.20531.20121.2053110.0010340.00
1192006.01.13 13:01buy601.001.20551.20251.2066
1202006.01.13 14:33t/p601.001.20661.20251.2066110.0010450.00
1212006.01.13 14:33buy611.001.20691.20391.2080
1222006.01.13 14:33sell621.001.20671.20971.2056
1232006.01.13 14:59t/p621.001.20561.20971.2056110.0010560.00
1242006.01.13 16:47t/p611.001.20801.20391.2080110.0010670.00
1252006.01.13 16:47buy631.001.20831.20531.2094
1262006.01.13 16:47sell641.001.20811.21111.2070
1272006.01.13 16:59t/p631.001.20941.20531.2094110.0010780.00
1282006.01.13 17:42s/l641.001.21111.21111.2070-300.0010480.00
1292006.01.13 17:42buy651.001.21111.20811.2122
1302006.01.13 17:59t/p651.001.21221.20811.2122110.0010590.00
1312006.01.13 17:59buy661.001.21361.21061.2147
1322006.01.15 23:00t/p661.001.21471.21061.2147110.0010700.00
1332006.01.15 23:00buy671.001.21541.21241.2165
1342006.01.15 23:04t/p671.001.21651.21241.2165110.0010810.00
1352006.01.15 23:04buy681.001.21681.21381.2179
1362006.01.16 06:43s/l681.001.21381.21381.2179-300.0010510.00
1372006.01.16 06:43buy691.001.21391.21091.2150
1382006.01.16 08:46t/p691.001.21501.21091.2150110.0010620.00
1392006.01.16 08:46buy701.001.21521.21221.2163
1402006.01.16 08:46sell711.001.21501.21801.2139
1412006.01.16 11:12t/p711.001.21391.21801.2139110.0010730.00
1422006.01.16 13:04s/l701.001.21221.21221.2163-300.0010430.00
1432006.01.16 13:04buy721.001.21231.20931.2134
1442006.01.17 00:59s/l721.001.20931.20931.2134-300.0010130.00
1452006.01.17 00:59buy731.001.20861.20561.2097
1462006.01.17 01:53t/p731.001.20971.20561.2097110.0010240.00
1472006.01.17 01:53buy741.001.21061.20761.2117
1482006.01.17 05:59t/p741.001.21171.20761.2117110.0010350.00
1492006.01.17 05:59buy751.001.21191.20891.2130
1502006.01.17 07:52t/p751.001.21301.20891.2130110.0010460.00
1512006.01.17 07:52buy761.001.21321.21021.2143
1522006.01.17 10:51s/l761.001.21021.21021.2143-300.0010160.00
1532006.01.17 10:51buy771.001.21031.20731.2114
1542006.01.17 10:51buy781.001.21031.20731.2114
1552006.01.17 11:59s/l771.001.20731.20731.2114-300.009860.00
1562006.01.17 11:59s/l781.001.20731.20731.2114-300.009560.00
1572006.01.17 11:59buy791.001.20751.20451.2086
1582006.01.17 12:12t/p791.001.20861.20451.2086110.009670.00
1592006.01.17 12:12buy801.001.20921.20621.2103
1602006.01.17 15:03s/l801.001.20621.20621.2103-300.009370.00
1612006.01.17 15:03buy811.001.20641.20341.2075
1622006.01.17 17:11t/p811.001.20751.20341.2075110.009480.00
1632006.01.17 17:11buy821.001.20791.20491.2090
1642006.01.17 19:59t/p821.001.20901.20491.2090110.009590.00
1652006.01.17 19:59buy831.001.20981.20681.2109
1662006.01.17 22:59t/p831.001.21091.20681.2109110.009700.00
1672006.01.17 22:59buy841.001.21171.20871.2128
1682006.01.18 02:14s/l841.001.20871.20871.2128-300.009400.00
1692006.01.18 02:14buy851.001.20891.20591.2100
1702006.01.18 03:59t/p851.001.21001.20591.2100110.009510.00
1712006.01.18 03:59buy861.001.21041.20741.2115
1722006.01.18 07:59t/p861.001.21151.20741.2115110.009620.00
1732006.01.18 07:59buy871.001.21221.20921.2133
1742006.01.18 08:59t/p871.001.21331.20921.2133110.009730.00
1752006.01.18 08:59buy881.001.21411.21111.2152
1762006.01.18 15:59s/l881.001.21111.21111.2152-300.009430.00
1772006.01.18 15:59buy891.001.21031.20731.2114
1782006.01.18 17:45s/l891.001.20731.20731.2114-300.009130.00
1792006.01.18 17:45buy901.001.20751.20451.2086
1802006.01.18 17:51t/p901.001.20861.20451.2086110.009240.00
1812006.01.18 17:51buy911.001.20891.20591.2100
1822006.01.18 17:51sell921.001.20871.21171.2076
1832006.01.18 19:59t/p911.001.21001.20591.2100110.009350.00
1842006.01.18 22:42s/l921.001.21171.21171.2076-300.009050.00
1852006.01.18 22:42buy931.001.21181.20881.2129
1862006.01.19 04:21s/l931.001.20881.20881.2129-300.008750.00
1872006.01.19 04:21buy941.001.20901.20601.2101
1882006.01.19 06:59t/p941.001.21011.20601.2101110.008860.00
1892006.01.19 06:59buy951.001.21041.20741.2115
1902006.01.19 09:34s/l951.001.20741.20741.2115-300.008560.00
1912006.01.19 09:34buy961.001.20761.20461.2087
1922006.01.19 09:34buy971.001.20761.20461.2087
1932006.01.19 15:59t/p961.001.20871.20461.2087110.008670.00
1942006.01.19 15:59t/p971.001.20871.20461.2087110.008780.00
1952006.01.19 15:59buy981.001.21161.20861.2127
1962006.01.19 19:50s/l981.001.20861.20861.2127-300.008480.00
1972006.01.19 19:50buy991.001.20881.20581.2099
1982006.01.19 22:17t/p991.001.20991.20581.2099110.008590.00
1992006.01.19 22:17buy1001.001.21011.20711.2112
2002006.01.20 08:59s/l1001.001.20711.20711.2112-300.008290.00
2012006.01.20 08:59buy1011.001.20701.20401.2081
2022006.01.20 10:00t/p1011.001.20811.20401.2081110.008400.00
2032006.01.20 10:00buy1021.001.20841.20541.2095
2042006.01.20 13:59t/p1021.001.20951.20541.2095110.008510.00
2052006.01.20 13:59buy1031.001.20971.20671.2108
2062006.01.20 15:26t/p1031.001.21081.20671.2108110.008620.00
2072006.01.20 15:26buy1041.001.21101.20801.2121
2082006.01.20 15:50s/l1041.001.20801.20801.2121-300.008320.00
2092006.01.20 15:50buy1051.001.20821.20521.2093
2102006.01.20 15:56t/p1051.001.20931.20521.2093110.008430.00
2112006.01.20 15:56buy1061.001.20951.20651.2106
2122006.01.20 18:11t/p1061.001.21061.20651.2106110.008540.00
2132006.01.20 18:11buy1071.001.21091.20791.2120
2142006.01.20 18:59t/p1071.001.21201.20791.2120110.008650.00
2152006.01.20 18:59buy1081.001.21311.21011.2142
2162006.01.22 22:00t/p1081.001.21421.21011.2142110.008760.00
2172006.01.22 22:00buy1091.001.21531.21231.2164
2182006.01.22 23:57t/p1091.001.21641.21231.2164110.008870.00
2192006.01.22 23:57buy1101.001.21721.21421.2183
2202006.01.23 00:59t/p1101.001.21831.21421.2183110.008980.00
2212006.01.23 00:59buy1111.001.22261.21961.2237
2222006.01.23 01:44t/p1111.001.22371.21961.2237110.009090.00
2232006.01.23 01:44buy1121.001.22391.22091.2250
2242006.01.23 03:59t/p1121.001.22501.22091.2250110.009200.00
2252006.01.23 03:59buy1131.001.22541.22241.2265
2262006.01.23 10:50t/p1131.001.22651.22241.2265110.009310.00
2272006.01.23 10:50buy1141.001.22681.22381.2279
2282006.01.23 10:59t/p1141.001.22791.22381.2279110.009420.00
2292006.01.23 10:59buy1151.001.22891.22591.2300
2302006.01.23 19:59t/p1151.001.23001.22591.2300110.009530.00
2312006.01.23 19:59buy1161.001.23041.22741.2315
2322006.01.24 09:00s/l1161.001.22741.22741.2315-300.009230.00
2332006.01.24 09:00buy1171.001.22761.22461.2287
2342006.01.24 17:59t/p1171.001.22871.22461.2287110.009340.00
2352006.01.24 17:59buy1181.001.22951.22651.2306
2362006.01.24 23:59s/l1181.001.22651.22651.2306-300.009040.00
2372006.01.24 23:59buy1191.001.22651.22351.2276
2382006.01.25 06:59t/p1191.001.22761.22351.2276110.009150.00
2392006.01.25 06:59buy1201.001.22781.22481.2289
2402006.01.25 09:59t/p1201.001.22891.22481.2289110.009260.00
2412006.01.25 09:59buy1211.001.23201.22901.2331
2422006.01.25 13:31s/l1211.001.22901.22901.2331-300.008960.00
2432006.01.25 13:31buy1221.001.22921.22621.2303
2442006.01.25 13:44t/p1221.001.23031.22621.2303110.009070.00
2452006.01.25 13:44buy1231.001.23081.22781.2319
2462006.01.25 13:44sell1241.001.23061.23361.2295
2472006.01.25 13:59s/l1231.001.22781.22781.2319-300.008770.00
2482006.01.25 13:59t/p1241.001.22951.23361.2295110.008880.00
2492006.01.25 13:59buy1251.001.22701.22401.2281
2502006.01.25 21:31s/l1251.001.22401.22401.2281-300.008580.00
2512006.01.25 21:31buy1261.001.22411.22111.2252
2522006.01.26 01:29t/p1261.001.22521.22111.2252110.008690.00
2532006.01.26 01:29buy1271.001.22541.22241.2265
2542006.01.26 08:57t/p1271.001.22651.22241.2265110.008800.00
2552006.01.26 08:57buy1281.001.22691.22391.2280
2562006.01.26 08:57sell1291.001.22671.22971.2256
2572006.01.26 08:59t/p1291.001.22561.22971.2256110.008910.00
2582006.01.26 09:54s/l1281.001.22391.22391.2280-300.008610.00
2592006.01.26 09:54buy1301.001.22411.22111.2252
2602006.01.26 09:54buy1311.001.22411.22111.2252
2612006.01.26 09:59t/p1301.001.22521.22111.2252110.008720.00
2622006.01.26 09:59t/p1311.001.22521.22111.2252110.008830.00
2632006.01.26 09:59buy1321.001.22581.22281.2269
2642006.01.26 16:59s/l1321.001.22281.22281.2269-300.008530.00
2652006.01.26 16:59buy1331.001.22301.22001.2241
2662006.01.27 02:28s/l1331.001.22001.22001.2241-300.008230.00
2672006.01.27 02:28buy1341.001.22011.21711.2212
2682006.01.27 03:59t/p1341.001.22121.21711.2212110.008340.00
2692006.01.27 03:59buy1351.001.22141.21841.2225
2702006.01.27 11:55s/l1351.001.21841.21841.2225-300.008040.00
2712006.01.27 11:55buy1361.001.21861.21561.2197
2722006.01.27 13:59t/p1361.001.21971.21561.2197110.008150.00
2732006.01.27 13:59buy1371.001.22221.21921.2233
2742006.01.27 15:59s/l1371.001.21921.21921.2233-300.007850.00
2752006.01.27 15:59buy1381.001.21371.21071.2148
2762006.01.27 18:59s/l1381.001.21071.21071.2148-300.007550.00
2772006.01.27 18:59buy1391.001.20991.20691.2110
2782006.01.27 19:17t/p1391.001.21101.20691.2110110.007660.00
2792006.01.27 19:17buy1401.001.21121.20821.2123
2802006.01.30 09:31s/l1401.001.20821.20821.2123-300.007360.00
2812006.01.30 09:31buy1411.001.20841.20541.2095
2822006.01.30 09:31buy1421.001.20841.20541.2095
2832006.01.30 09:59t/p1411.001.20951.20541.2095110.007470.00
2842006.01.30 09:59t/p1421.001.20951.20541.2095110.007580.00
2852006.01.30 09:59buy1431.001.21011.20711.2112
2862006.01.31 12:59t/p1431.001.21121.20711.2112110.007690.00
2872006.01.31 12:59buy1441.001.21251.20951.2136
2882006.01.31 15:59t/p1441.001.21361.20951.2136110.007800.00
2892006.01.31 15:59buy1451.001.21461.21161.2157
2902006.01.31 16:59t/p1451.001.21571.21161.2157110.007910.00
2912006.01.31 16:59buy1461.001.21601.21301.2171
2922006.01.31 17:59t/p1461.001.21711.21301.2171110.008020.00
2932006.01.31 17:59buy1471.001.21751.21451.2186
2942006.01.31 20:53s/l1471.001.21451.21451.2186-300.007720.00
2952006.01.31 20:53buy1481.001.21471.21171.2158
2962006.01.31 20:53buy1491.001.21471.21171.2158
2972006.01.31 21:02t/p1481.001.21581.21171.2158110.007830.00
2982006.01.31 21:02t/p1491.001.21581.21171.2158110.007940.00
2992006.01.31 21:02buy1501.001.21601.21301.2171
3002006.02.01 09:59s/l1501.001.21301.21301.2171-300.007640.00
3012006.02.01 09:59buy1511.001.21281.20981.2139
3022006.02.01 12:06s/l1511.001.20981.20981.2139-300.007340.00
3032006.02.01 12:06buy1521.001.21001.20701.2111
3042006.02.01 12:19t/p1521.001.21111.20701.2111110.007450.00
3052006.02.01 12:19buy1531.001.21131.20831.2124
3062006.02.01 17:19s/l1531.001.20831.20831.2124-300.007150.00
3072006.02.01 17:19buy1541.001.20851.20551.2096
3082006.02.01 21:11s/l1541.001.20551.20551.2096-300.006850.00
3092006.02.01 21:11buy1551.001.20571.20271.2068
3102006.02.02 00:59t/p1551.001.20681.20271.2068110.006960.00
3112006.02.02 00:59buy1561.001.20741.20441.2085
3122006.02.02 05:59s/l1561.001.20441.20441.2085-300.006660.00
3132006.02.02 05:59buy1571.001.20461.20161.2057
3142006.02.02 07:59t/p1571.001.20571.20161.2057110.006770.00
3152006.02.02 07:59buy1581.001.20671.20371.2078
3162006.02.02 15:59t/p1581.001.20781.20371.2078110.006880.00
3172006.02.02 15:59buy1591.001.20901.20601.2101
3182006.02.02 17:28t/p1591.001.21011.20601.2101110.006990.00
3192006.02.02 17:28buy1601.001.21041.20741.2115
3202006.02.03 08:35s/l1601.001.20741.20741.2115-300.006690.00
3212006.02.03 08:35buy1611.001.20761.20461.2087
3222006.02.03 13:59s/l1611.001.20461.20461.2087-300.006390.00
3232006.02.03 13:59buy1621.001.20111.19811.2022
3242006.02.03 15:00s/l1621.001.19811.19811.2022-300.006090.00
3252006.02.03 15:00buy1631.001.19821.19521.1993
3262006.02.03 15:00t/p1631.001.19931.19521.1993110.006200.00
3272006.02.03 15:00buy1641.001.19961.19661.2007
3282006.02.03 15:01t/p1641.001.20071.19661.2007110.006310.00
3292006.02.03 15:01buy1651.001.20091.19791.2020
3302006.02.03 15:08s/l1651.001.19791.19791.2020-300.006010.00
3312006.02.03 15:08buy1661.001.19811.19511.1992
3322006.02.03 15:11t/p1661.001.19921.19511.1992110.006120.00
3332006.02.03 15:11buy1671.001.19941.19641.2005
3342006.02.03 16:59t/p1671.001.20051.19641.2005110.006230.00
3352006.02.03 16:59buy1681.001.20231.19931.2034
3362006.02.05 22:00t/p1681.001.20341.19931.2034110.006340.00
3372006.02.05 22:00buy1691.001.20371.20071.2048
3382006.02.06 07:59s/l1691.001.20071.20071.2048-300.006040.00
3392006.02.06 07:59buy1701.001.19981.19681.2009
3402006.02.06 14:28s/l1701.001.19681.19681.2009-300.005740.00
3412006.02.06 14:28buy1711.001.19701.19401.1981
3422006.02.06 15:59t/p1711.001.19811.19401.1981110.005850.00
3432006.02.06 15:59buy1721.001.19851.19551.1996
3442006.02.06 18:13s/l1721.001.19551.19551.1996-300.005550.00
3452006.02.06 18:13buy1731.001.19571.19271.1968
3462006.02.06 20:44t/p1731.001.19681.19271.1968110.005660.00
3472006.02.06 20:44buy1741.001.19701.19401.1981
3482006.02.07 06:59t/p1741.001.19811.19401.1981110.005770.00
3492006.02.07 06:59buy1751.001.19841.19541.1995
3502006.02.07 09:09t/p1751.001.19951.19541.1995110.005880.00
3512006.02.07 09:09buy1761.001.19971.19671.2008
3522006.02.07 12:59s/l1761.001.19671.19671.2008-300.005580.00
3532006.02.07 12:59buy1771.001.19691.19391.1980
3542006.02.07 13:00t/p1771.001.19801.19391.1980110.005690.00
3552006.02.07 13:00buy1781.001.19831.19531.1994
3562006.02.07 15:59s/l1781.001.19531.19531.1994-300.005390.00
3572006.02.07 15:59buy1791.001.19541.19241.1965
3582006.02.07 16:01t/p1791.001.19651.19241.1965110.005500.00
3592006.02.07 16:01buy1801.001.19761.19461.1987
3602006.02.07 23:06t/p1801.001.19871.19461.1987110.005610.00
3612006.02.07 23:06buy1811.001.19891.19591.2000
3622006.02.08 12:59s/l1811.001.19591.19591.2000-300.005310.00
3632006.02.08 12:59buy1821.001.19541.19241.1965
3642006.02.08 13:00t/p1821.001.19651.19241.1965110.005420.00
3652006.02.08 13:00buy1831.001.19681.19381.1979
3662006.02.08 16:59s/l1831.001.19381.19381.1979-300.005120.00
3672006.02.08 16:59buy1841.001.19381.19081.1949
3682006.02.08 17:01t/p1841.001.19491.19081.1949110.005230.00
3692006.02.08 17:01buy1851.001.19511.19211.1962
3702006.02.08 22:45t/p1851.001.19621.19211.1962110.005340.00
3712006.02.08 22:45buy1861.001.19651.19351.1976
3722006.02.09 00:59t/p1861.001.19761.19351.1976110.005450.00
3732006.02.09 00:59buy1871.001.19891.19591.2000
3742006.02.09 15:59s/l1871.001.19591.19591.2000-300.005150.00
3752006.02.09 15:59buy1881.001.19541.19241.1965
3762006.02.09 16:00t/p1881.001.19651.19241.1965110.005260.00
3772006.02.09 16:00buy1891.001.19681.19381.1979
3782006.02.09 20:59t/p1891.001.19791.19381.1979110.005370.00
3792006.02.09 20:59buy1901.001.19831.19531.1994
3802006.02.10 13:59t/p1901.001.19941.19531.1994110.005480.00
3812006.02.10 13:59buy1911.001.20181.19881.2029
3822006.02.10 15:59s/l1911.001.19881.19881.2029-300.005180.00
3832006.02.10 15:59buy1921.001.19191.18891.1930
3842006.02.13 01:17s/l1921.001.18891.18891.1930-300.004880.00
3852006.02.13 01:17buy1931.001.18911.18611.1902
3862006.02.13 07:18t/p1931.001.19021.18611.1902110.004990.00
3872006.02.13 07:18buy1941.001.19051.18751.1916
3882006.02.14 06:59t/p1941.001.19161.18751.1916110.005100.00
3892006.02.14 06:59buy1951.001.19181.18881.1929
3902006.02.14 13:59s/l1951.001.18881.18881.1929-300.004800.00
3912006.02.14 13:59buy1961.001.18771.18471.1888
3922006.02.14 14:30t/p1961.001.18881.18471.1888110.004910.00
3932006.02.14 14:30buy1971.001.18901.18601.1901
3942006.02.14 17:30t/p1971.001.19011.18601.1901110.005020.00
3952006.02.14 17:30buy1981.001.19041.18741.1915
3962006.02.14 20:59t/p1981.001.19151.18741.1915110.005130.00
3972006.02.14 20:59buy1991.001.19211.18911.1932
3982006.02.15 14:59t/p1991.001.19321.18911.1932110.005240.00
3992006.02.15 14:59buy2001.001.19351.19051.1946
4002006.02.15 15:59s/l2001.001.19051.19051.1946-300.004940.00
4012006.02.15 15:59buy2011.001.18991.18691.1910
4022006.02.16 10:00s/l2011.001.18691.18691.1910-300.004640.00
4032006.02.16 10:00buy2021.001.18711.18411.1882
4042006.02.16 15:43t/p2021.001.18821.18411.1882110.004750.00
4052006.02.16 15:43buy2031.001.18851.18551.1896
4062006.02.16 21:55t/p2031.001.18961.18551.1896110.004860.00
4072006.02.16 21:55buy2041.001.18981.18681.1909
4082006.02.17 00:50t/p2041.001.19091.18681.1909110.004970.00
4092006.02.17 00:50buy2051.001.19111.18811.1922
4102006.02.17 02:43s/l2051.001.18811.18811.1922-300.004670.00
4112006.02.17 02:43buy2061.001.18831.18531.1894
4122006.02.17 15:49t/p2061.001.18941.18531.1894110.004780.00
4132006.02.17 15:49buy2071.001.18961.18661.1907
4142006.02.17 15:59t/p2071.001.19071.18661.1907110.004890.00
4152006.02.17 15:59buy2081.001.19231.18931.1934
4162006.02.17 16:31t/p2081.001.19341.18931.1934110.005000.00
4172006.02.17 16:31buy2091.001.19361.19061.1947
4182006.02.17 16:31sell2101.001.19341.19641.1923
4192006.02.17 16:57t/p2101.001.19231.19641.1923110.005110.00
4202006.02.17 16:59s/l2091.001.19061.19061.1947-300.004810.00
4212006.02.17 16:59buy2111.001.19061.18761.1917
4222006.02.17 17:47t/p2111.001.19171.18761.1917110.004920.00
4232006.02.17 17:47buy2121.001.19191.18891.1930
4242006.02.17 19:00t/p2121.001.19301.18891.1930110.005030.00
4252006.02.17 19:00buy2131.001.19321.19021.1943
4262006.02.19 23:56t/p2131.001.19431.19021.1943110.005140.00
4272006.02.19 23:56buy2141.001.19501.19201.1961
4282006.02.20 02:59t/p2141.001.19611.19201.1961110.005250.00
4292006.02.20 02:59buy2151.001.19711.19411.1982
4302006.02.20 08:59s/l2151.001.19411.19411.1982-300.004950.00
4312006.02.20 08:59buy2161.001.19381.19081.1949
4322006.02.21 08:28s/l2161.001.19081.19081.1949-300.004650.00
4332006.02.21 08:28buy2171.001.19101.18801.1921
4342006.02.21 20:03t/p2171.001.19211.18801.1921110.004760.00
4352006.02.21 20:03buy2181.001.19241.18941.1935
4362006.02.22 10:11s/l2181.001.18941.18941.1935-300.004460.00
4372006.02.22 10:11buy2191.001.18961.18661.1907
4382006.02.22 17:00t/p2191.001.19071.18661.1907110.004570.00
4392006.02.22 17:00buy2201.001.19091.18791.1920
4402006.02.23 09:59t/p2201.001.19201.18791.1920110.004680.00
4412006.02.23 09:59buy2211.001.19391.19091.1950
4422006.02.23 10:59t/p2211.001.19501.19091.1950110.004790.00
4432006.02.23 10:59buy2221.001.19651.19351.1976
4442006.02.23 14:59s/l2221.001.19351.19351.1976-300.004490.00
4452006.02.23 14:59buy2231.001.19251.18951.1936
4462006.02.24 09:14s/l2231.001.18951.18951.1936-300.004190.00
4472006.02.24 09:14buy2241.001.18971.18671.1908
4482006.02.24 09:14buy2251.001.18971.18671.1908
4492006.02.24 16:55s/l2241.001.18671.18671.1908-300.003890.00
4502006.02.24 16:55s/l2251.001.18671.18671.1908-300.003590.00
4512006.02.24 16:55buy2261.001.18691.18391.1880
4522006.02.24 16:59t/p2261.001.18801.18391.1880110.003700.00
4532006.02.24 16:59buy2271.001.18841.18541.1895
4542006.02.26 23:05s/l2271.001.18541.18541.1895-300.003400.00
4552006.02.26 23:05buy2281.001.18531.18231.1864
4562006.02.26 23:08t/p2281.001.18641.18231.1864110.003510.00
4572006.02.26 23:08buy2291.001.18671.18371.1878
4582006.02.26 23:51s/l2291.001.18371.18371.1878-300.003210.00
4592006.02.26 23:51buy2301.001.18331.18031.1844
4602006.02.27 00:20t/p2301.001.18441.18031.1844110.003320.00
4612006.02.27 00:20buy2311.001.18471.18171.1858
4622006.02.27 01:59t/p2311.001.18581.18171.1858110.003430.00
4632006.02.27 01:59buy2321.001.18611.18311.1872
4642006.02.27 04:59t/p2321.001.18721.18311.1872110.003540.00
4652006.02.27 04:59buy2331.001.18751.18451.1886
4662006.02.27 08:03s/l2331.001.18451.18451.1886-300.003240.00
4672006.02.27 08:03buy2341.001.18471.18171.1858
4682006.02.27 13:04t/p2341.001.18581.18171.1858110.003350.00
4692006.02.27 13:04buy2351.001.18621.18321.1873
4702006.02.28 09:59t/p2351.001.18731.18321.1873110.003460.00
4712006.02.28 09:59buy2361.001.18761.18461.1887
4722006.02.28 10:59t/p2361.001.18871.18461.1887110.003570.00
4732006.02.28 10:59buy2371.001.18931.18631.1904
4742006.02.28 15:59t/p2371.001.19041.18631.1904110.003680.00
4752006.02.28 15:59buy2381.001.19241.18941.1935
4762006.02.28 18:59t/p2381.001.19351.18941.1935110.003790.00
4772006.02.28 18:59buy2391.001.19401.19101.1951
4782006.03.01 13:59t/p2391.001.19511.19101.1951110.003900.00
4792006.03.01 13:59buy2401.001.19631.19331.1974
4802006.03.01 15:59s/l2401.001.19331.19331.1974-300.003600.00
4812006.03.01 15:59buy2411.001.19341.19041.1945
4822006.03.01 16:59s/l2411.001.19041.19041.1945-300.003300.00
4832006.03.01 16:59buy2421.001.19011.18711.1912
4842006.03.01 17:33t/p2421.001.19121.18711.1912110.003410.00
4852006.03.01 17:33buy2431.001.19141.18841.1925
4862006.03.02 06:59t/p2431.001.19251.18841.1925110.003520.00
4872006.03.02 06:59buy2441.001.19291.18991.1940
4882006.03.02 10:13t/p2441.001.19401.18991.1940110.003630.00
4892006.03.02 10:13buy2451.001.19431.19131.1954
4902006.03.02 14:45t/p2451.001.19541.19131.1954110.003740.00
4912006.03.02 14:45buy2461.001.19561.19261.1967
4922006.03.02 15:59t/p2461.001.19671.19261.1967110.003850.00
4932006.03.02 15:59buy2471.001.19841.19541.1995
4942006.03.02 16:23t/p2471.001.19951.19541.1995110.003960.00
4952006.03.02 16:23buy2481.001.19971.19671.2008
4962006.03.02 17:24t/p2481.001.20081.19671.2008110.004070.00
4972006.03.02 17:24buy2491.001.20101.19801.2021
4982006.03.02 19:59t/p2491.001.20211.19801.2021110.004180.00
4992006.03.02 19:59buy2501.001.20341.20041.2045
5002006.03.03 14:59t/p2501.001.20451.20041.2045110.004290.00
5012006.03.03 14:59buy2511.001.20521.20221.2063
5022006.03.03 15:59s/l2511.001.20221.20221.2063-300.003990.00
5032006.03.03 15:59buy2521.001.20111.19811.2022
5042006.03.03 16:00t/p2521.001.20221.19811.2022110.004100.00
5052006.03.03 16:00buy2531.001.20251.19951.2036
5062006.03.05 23:00t/p2531.001.20361.19951.2036110.004210.00
5072006.03.05 23:00buy2541.001.20521.20221.2063
5082006.03.05 23:21t/p2541.001.20631.20221.2063110.004320.00
5092006.03.05 23:21buy2551.001.20661.20361.2077
5102006.03.05 23:22t/p2551.001.20771.20361.2077110.004430.00
5112006.03.05 23:22buy2561.001.20791.20491.2090
5122006.03.05 23:28t/p2561.001.20901.20491.2090110.004540.00
5132006.03.05 23:28buy2571.001.20921.20621.2103
5142006.03.06 04:59s/l2571.001.20621.20621.2103-300.004240.00
5152006.03.06 04:59buy2581.001.20641.20341.2075
5162006.03.06 08:09t/p2581.001.20751.20341.2075110.004350.00
5172006.03.06 08:09buy2591.001.20771.20471.2088
5182006.03.06 09:59s/l2591.001.20471.20471.2088-300.004050.00
5192006.03.06 09:59buy2601.001.20491.20191.2060
5202006.03.06 13:40s/l2601.001.20191.20191.2060-300.003750.00
5212006.03.06 13:40buy2611.001.20211.19911.2032
5222006.03.06 14:59t/p2611.001.20321.19911.2032110.003860.00
5232006.03.06 14:59buy2621.001.20351.20051.2046
5242006.03.06 16:59s/l2621.001.20051.20051.2046-300.003560.00
5252006.03.06 16:59buy2631.001.20041.19741.2015
5262006.03.06 19:59t/p2631.001.20151.19741.2015110.003670.00
5272006.03.06 19:59buy2641.001.20201.19901.2031
5282006.03.07 00:59s/l2641.001.19901.19901.2031-300.003370.00
5292006.03.07 00:59buy2651.001.19881.19581.1999
5302006.03.07 01:42t/p2651.001.19991.19581.1999110.003480.00
5312006.03.07 01:42buy2661.001.20021.19721.2013
5322006.03.07 04:59s/l2661.001.19721.19721.2013-300.003180.00
5332006.03.07 04:59buy2671.001.19571.19271.1968
5342006.03.07 06:59t/p2671.001.19681.19271.1968110.003290.00
5352006.03.07 06:59buy2681.001.19711.19411.1982
5362006.03.07 08:59s/l2681.001.19411.19411.1982-300.002990.00
5372006.03.07 08:59buy2691.001.19401.19101.1951
5382006.03.07 11:37s/l2691.001.19101.19101.1951-300.002690.00
5392006.03.07 11:37buy2701.001.19121.18821.1923
5402006.03.07 16:36s/l2701.001.18821.18821.1923-300.002390.00
5412006.03.07 16:36buy2711.001.18831.18531.1894
5422006.03.08 04:23t/p2711.001.18941.18531.1894110.002500.00
5432006.03.08 04:23buy2721.001.18961.18661.1907
5442006.03.08 07:59t/p2721.001.19071.18661.1907110.002610.00
5452006.03.08 07:59buy2731.001.19201.18901.1931
5462006.03.08 11:03t/p2731.001.19311.18901.1931110.002720.00
5472006.03.08 11:03buy2741.001.19331.19031.1944
5482006.03.08 14:57s/l2741.001.19031.19031.1944-300.002420.00
5492006.03.08 14:57buy2751.001.19051.18751.1916
5502006.03.08 15:59t/p2751.001.19161.18751.1916110.002530.00
5512006.03.08 15:59buy2761.001.19211.18911.1932
5522006.03.09 00:59t/p2761.001.19321.18911.1932110.002640.00
5532006.03.09 00:59buy2771.001.19371.19071.1948
5542006.03.09 05:00t/p2771.001.19481.19071.1948110.002750.00
5552006.03.09 05:00buy2781.001.19501.19201.1961
5562006.03.09 05:59s/l2781.001.19201.19201.1961-300.002450.00
5572006.03.09 05:59buy2791.001.19201.18901.1931
5582006.03.09 07:59t/p2791.001.19311.18901.1931110.002560.00
5592006.03.09 07:59buy2801.001.19461.19161.1957
5602006.03.09 14:00s/l2801.001.19161.19161.1957-300.002260.00
5612006.03.09 14:00buy2811.001.19181.18881.1929
5622006.03.10 14:48s/l2811.001.18881.18881.1929-300.001960.00
5632006.03.10 14:48buy2821.001.18901.18601.1901
5642006.03.10 14:59t/p2821.001.19011.18601.1901110.002070.00
5652006.03.10 14:59buy2831.001.19041.18741.1915
5662006.03.10 15:00s/l2831.001.18741.18741.1915-300.001770.00
5672006.03.10 15:00buy2841.001.18761.18461.1887
5682006.03.10 15:18t/p2841.001.18871.18461.1887110.001880.00
5692006.03.10 15:18buy2851.001.18891.18591.1900
5702006.03.10 19:59t/p2851.001.19001.18591.1900110.001990.00
5712006.03.10 19:59buy2861.001.19151.18851.1926
5722006.03.13 01:00t/p2861.001.19261.18851.1926110.002100.00
5732006.03.13 01:00buy2871.001.19281.18981.1939
5742006.03.13 01:59t/p2871.001.19391.18981.1939110.002210.00
5752006.03.13 01:59buy2881.001.19431.19131.1954
5762006.03.13 07:59t/p2881.001.19541.19131.1954110.002320.00
5772006.03.13 07:59buy2891.001.19611.19311.1972
5782006.03.13 08:59s/l2891.001.19311.19311.1972-300.002020.00
5792006.03.13 08:59buy2901.001.19331.19031.1944
5802006.03.13 17:21t/p2901.001.19441.19031.1944110.002130.00
5812006.03.13 17:21buy2911.001.19471.19171.1958
5822006.03.13 19:59t/p2911.001.19581.19171.1958110.002240.00
5832006.03.13 19:59buy2921.001.19631.19331.1974
5842006.03.14 00:59t/p2921.001.19741.19331.1974110.002350.00
5852006.03.14 00:59buy2931.001.19821.19521.1993
5862006.03.14 11:00s/l2931.001.19521.19521.1993-300.002050.00
5872006.03.14 11:00buy2941.001.19541.19241.1965
5882006.03.14 14:30t/p2941.001.19651.19241.1965110.002160.00
5892006.03.14 14:30buy2951.001.19691.19391.1980
5902006.03.14 14:59t/p2951.001.19801.19391.1980110.002270.00
5912006.03.14 14:59buy2961.001.19871.19571.1998
5922006.03.14 15:59t/p2961.001.19981.19571.1998110.002380.00
5932006.03.14 15:59buy2971.001.20201.19901.2031
5942006.03.15 08:40t/p2971.001.20311.19901.2031110.002490.00
5952006.03.15 08:40buy2981.001.20331.20031.2044
5962006.03.15 15:12t/p2981.001.20441.20031.2044110.002600.00
5972006.03.15 15:12buy2991.001.20471.20171.2058
5982006.03.15 15:25t/p2991.001.20581.20171.2058110.002710.00
5992006.03.15 15:25buy3001.001.20601.20301.2071
6002006.03.15 15:42s/l3001.001.20301.20301.2071-300.002410.00
6012006.03.15 15:42buy3011.001.20321.20021.2043
6022006.03.15 15:58t/p3011.001.20431.20021.2043110.002520.00
6032006.03.15 15:58buy3021.001.20461.20161.2057
6042006.03.15 19:59t/p3021.001.20571.20161.2057110.002630.00
6052006.03.15 19:59buy3031.001.20751.20451.2086
6062006.03.16 07:00s/l3031.001.20451.20451.2086-300.002330.00
6072006.03.16 07:00buy3041.001.20471.20171.2058
6082006.03.16 08:57t/p3041.001.20581.20171.2058110.002440.00
6092006.03.16 08:57buy3051.001.20601.20301.2071
6102006.03.16 10:45t/p3051.001.20711.20301.2071110.002550.00
6112006.03.16 10:45buy3061.001.20731.20431.2084
6122006.03.16 13:59t/p3061.001.20841.20431.2084110.002660.00
6132006.03.16 13:59buy3071.001.21321.21021.2143
6142006.03.16 15:59t/p3071.001.21431.21021.2143110.002770.00
6152006.03.16 15:59buy3081.001.21561.21261.2167
6162006.03.16 17:59t/p3081.001.21671.21261.2167110.002880.00
6172006.03.16 17:59buy3091.001.21761.21461.2187
6182006.03.17 16:59t/p3091.001.21871.21461.2187110.002990.00
6192006.03.17 16:59buy3101.001.21981.21681.2209
6202006.03.20 05:34s/l3101.001.21681.21681.2209-300.002690.00
6212006.03.20 05:34buy3111.001.21701.21401.2181
6222006.03.20 07:59t/p3111.001.21811.21401.2181110.002800.00
6232006.03.20 07:59buy3121.001.21891.21591.2200
6242006.03.20 15:49s/l3121.001.21591.21591.2200-300.002500.00
6252006.03.20 15:49buy3131.001.21611.21311.2172
6262006.03.20 15:59t/p3131.001.21721.21311.2172110.002610.00
6272006.03.20 15:59buy3141.001.21741.21441.2185
6282006.03.21 01:00s/l3141.001.21441.21441.2185-300.002310.00
6292006.03.21 01:00buy3151.001.21461.21161.2157
6302006.03.21 15:00s/l3151.001.21161.21161.2157-300.002010.00
6312006.03.21 15:00buy3161.001.21181.20881.2129
6322006.03.21 16:53s/l3161.001.20881.20881.2129-300.001710.00
6332006.03.21 16:53buy3171.001.20901.20601.2101
6342006.03.21 22:59t/p3171.001.21011.20601.2101110.001820.00
6352006.03.21 22:59buy3181.001.21141.20841.2125
6362006.03.22 03:59s/l3181.001.20841.20841.2125-300.001520.00
6372006.03.22 03:59buy3191.001.20861.20561.2097
6382006.03.22 14:51t/p3191.001.20971.20561.2097110.001630.00
6392006.03.22 14:51buy3201.001.20991.20691.2110
6402006.03.23 00:59s/l3201.001.20691.20691.2110-300.001330.00
6412006.03.23 00:59buy3211.001.20621.20321.2073
6422006.03.23 09:36t/p3211.001.20731.20321.2073110.001440.00
6432006.03.23 09:36buy3221.001.20751.20451.2086
6442006.03.23 15:59s/l3221.001.20451.20451.2086-300.001140.00
6452006.03.23 15:59buy3231.001.19871.19571.1998
6462006.03.24 13:12s/l3231.001.19571.19571.1998-300.00840.00