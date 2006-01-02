|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=0; TrailPips=0; LongBar=13; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|16363
|Ticks modelled
|138824
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10090.00
|Gross profit
|23530.00
|Gross loss
|-13440.00
|Profit factor
|1.75
|Expected payoff
|44.06
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1270.00 (6.3%)
|Total trades
|229
|Short positions (won %)
|130 (79.23%)
|Long positions (won %)
|99 (78.79%)
|Profit trades (% of total)
|181 (79.04%)
|Loss trades (% of total)
|48 (20.96%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Average
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (1820.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-840.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1820.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-840.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 23:59
|buy
|1
|1.00
|1.1816
|1.1788
|1.1829
|2
|2006.01.03 00:59
|t/p
|1
|1.00
|1.1829
|1.1788
|1.1829
|130.00
|10130.00
|3
|2006.01.03 06:08
|sell
|2
|1.00
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|4
|2006.01.03 06:59
|t/p
|2
|1.00
|1.1882
|1.1923
|1.1882
|130.00
|10260.00
|5
|2006.01.03 07:44
|buy
|3
|1.00
|1.1874
|1.1846
|1.1887
|6
|2006.01.03 07:59
|t/p
|3
|1.00
|1.1887
|1.1846
|1.1887
|130.00
|10390.00
|7
|2006.01.03 08:59
|buy
|4
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|8
|2006.01.03 14:59
|t/p
|4
|1.00
|1.1899
|1.1858
|1.1899
|130.00
|10520.00
|9
|2006.01.03 16:51
|sell
|5
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|10
|2006.01.03 17:08
|t/p
|5
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|10650.00
|11
|2006.01.03 17:50
|sell
|6
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|12
|2006.01.03 19:59
|s/l
|6
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1968
|-280.00
|10370.00
|13
|2006.01.03 20:59
|buy
|7
|1.00
|1.2017
|1.1989
|1.2030
|14
|2006.01.03 23:59
|t/p
|7
|1.00
|1.2030
|1.1989
|1.2030
|130.00
|10500.00
|15
|2006.01.04 01:57
|buy
|8
|1.00
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|16
|2006.01.04 02:59
|t/p
|8
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|130.00
|10630.00
|17
|2006.01.04 06:49
|sell
|9
|1.00
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|18
|2006.01.04 06:59
|t/p
|9
|1.00
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|130.00
|10760.00
|19
|2006.01.04 07:59
|buy
|10
|1.00
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|20
|2006.01.04 09:59
|t/p
|10
|1.00
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|130.00
|10890.00
|21
|2006.01.04 10:19
|sell
|11
|1.00
|1.2069
|1.2097
|1.2056
|22
|2006.01.04 13:36
|s/l
|11
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2056
|-280.00
|10610.00
|23
|2006.01.04 13:36
|sell
|12
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|24
|2006.01.04 14:01
|t/p
|12
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|10740.00
|25
|2006.01.04 14:39
|sell
|13
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|26
|2006.01.04 15:04
|t/p
|13
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|10870.00
|27
|2006.01.04 15:04
|buy
|14
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|28
|2006.01.04 15:35
|t/p
|14
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|11000.00
|29
|2006.01.04 15:45
|buy
|15
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|30
|2006.01.04 16:56
|t/p
|15
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|11130.00
|31
|2006.01.04 16:56
|sell
|16
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|32
|2006.01.04 17:59
|s/l
|16
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2081
|-280.00
|10850.00
|33
|2006.01.04 18:59
|buy
|17
|1.00
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|34
|2006.01.05 04:23
|s/l
|17
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2140
|-280.00
|10570.00
|35
|2006.01.05 07:34
|buy
|18
|1.00
|1.2096
|1.2068
|1.2109
|36
|2006.01.05 08:06
|t/p
|18
|1.00
|1.2109
|1.2068
|1.2109
|130.00
|10700.00
|37
|2006.01.05 08:44
|buy
|19
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|38
|2006.01.05 08:59
|t/p
|19
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|10830.00
|39
|2006.01.05 09:55
|sell
|20
|1.00
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|40
|2006.01.05 10:33
|t/p
|20
|1.00
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|130.00
|10960.00
|41
|2006.01.05 10:37
|sell
|21
|1.00
|1.2100
|1.2128
|1.2087
|42
|2006.01.05 10:59
|t/p
|21
|1.00
|1.2087
|1.2128
|1.2087
|130.00
|11090.00
|43
|2006.01.05 10:59
|buy
|22
|1.00
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|44
|2006.01.05 11:00
|t/p
|22
|1.00
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|130.00
|11220.00
|45
|2006.01.05 11:50
|buy
|23
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|46
|2006.01.05 12:59
|t/p
|23
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|11350.00
|47
|2006.01.05 13:50
|sell
|24
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|48
|2006.01.05 14:37
|t/p
|24
|1.00
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|130.00
|11480.00
|49
|2006.01.05 14:37
|buy
|25
|1.00
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|50
|2006.01.05 15:21
|t/p
|25
|1.00
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|130.00
|11610.00
|51
|2006.01.05 17:09
|sell
|26
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|52
|2006.01.05 17:36
|t/p
|26
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|11740.00
|53
|2006.01.05 17:49
|sell
|27
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|54
|2006.01.06 02:00
|t/p
|27
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|11870.00
|55
|2006.01.06 07:59
|sell
|28
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|56
|2006.01.06 13:59
|s/l
|28
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|11590.00
|57
|2006.01.06 14:51
|sell
|29
|1.00
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|58
|2006.01.06 15:09
|t/p
|29
|1.00
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|130.00
|11720.00
|59
|2006.01.06 15:09
|buy
|30
|1.00
|1.2150
|1.2122
|1.2163
|60
|2006.01.09 07:59
|s/l
|30
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2163
|-280.00
|11440.00
|61
|2006.01.09 10:48
|sell
|31
|1.00
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|62
|2006.01.09 11:16
|t/p
|31
|1.00
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|130.00
|11570.00
|63
|2006.01.09 11:48
|sell
|32
|1.00
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|64
|2006.01.09 12:06
|t/p
|32
|1.00
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|130.00
|11700.00
|65
|2006.01.09 12:09
|buy
|33
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|66
|2006.01.09 13:39
|t/p
|33
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|11830.00
|67
|2006.01.09 13:39
|sell
|34
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|68
|2006.01.09 15:59
|t/p
|34
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|11960.00
|69
|2006.01.09 16:25
|sell
|35
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|70
|2006.01.09 17:21
|t/p
|35
|1.00
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|130.00
|12090.00
|71
|2006.01.09 17:21
|buy
|36
|1.00
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|72
|2006.01.09 17:59
|t/p
|36
|1.00
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|130.00
|12220.00
|73
|2006.01.10 02:37
|sell
|37
|1.00
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|74
|2006.01.10 02:59
|t/p
|37
|1.00
|1.2066
|1.2107
|1.2066
|130.00
|12350.00
|75
|2006.01.10 03:33
|buy
|38
|1.00
|1.2054
|1.2026
|1.2067
|76
|2006.01.10 08:59
|t/p
|38
|1.00
|1.2067
|1.2026
|1.2067
|130.00
|12480.00
|77
|2006.01.10 09:54
|buy
|39
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|78
|2006.01.10 10:59
|t/p
|39
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|12610.00
|79
|2006.01.10 14:33
|buy
|40
|1.00
|1.2053
|1.2025
|1.2066
|80
|2006.01.10 15:59
|t/p
|40
|1.00
|1.2066
|1.2025
|1.2066
|130.00
|12740.00
|81
|2006.01.10 16:05
|sell
|41
|1.00
|1.2074
|1.2102
|1.2061
|82
|2006.01.10 17:53
|t/p
|41
|1.00
|1.2061
|1.2102
|1.2061
|130.00
|12870.00
|83
|2006.01.11 01:59
|sell
|42
|1.00
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|84
|2006.01.11 09:41
|t/p
|42
|1.00
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|130.00
|13000.00
|85
|2006.01.11 09:41
|buy
|43
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|86
|2006.01.11 10:18
|t/p
|43
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|13130.00
|87
|2006.01.11 10:31
|buy
|44
|1.00
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|88
|2006.01.11 10:59
|t/p
|44
|1.00
|1.2064
|1.2023
|1.2064
|130.00
|13260.00
|89
|2006.01.11 13:30
|sell
|45
|1.00
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|90
|2006.01.11 16:59
|s/l
|45
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2079
|-280.00
|12980.00
|91
|2006.01.11 18:47
|sell
|46
|1.00
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|92
|2006.01.11 20:10
|t/p
|46
|1.00
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|130.00
|13110.00
|93
|2006.01.12 07:47
|sell
|47
|1.00
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|94
|2006.01.12 08:16
|t/p
|47
|1.00
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|130.00
|13240.00
|95
|2006.01.12 10:11
|sell
|48
|1.00
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|96
|2006.01.12 11:04
|t/p
|48
|1.00
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|130.00
|13370.00
|97
|2006.01.12 11:17
|sell
|49
|1.00
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|98
|2006.01.12 12:59
|t/p
|49
|1.00
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|130.00
|13500.00
|99
|2006.01.12 13:48
|sell
|50
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|100
|2006.01.12 13:59
|t/p
|50
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|13630.00
|101
|2006.01.12 15:28
|buy
|51
|1.00
|1.2029
|1.2001
|1.2042
|102
|2006.01.12 20:00
|t/p
|51
|1.00
|1.2042
|1.2001
|1.2042
|130.00
|13760.00
|103
|2006.01.13 00:20
|sell
|52
|1.00
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|104
|2006.01.13 07:59
|s/l
|52
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2032
|-280.00
|13480.00
|105
|2006.01.13 10:04
|sell
|53
|1.00
|1.2074
|1.2102
|1.2061
|106
|2006.01.13 11:29
|t/p
|53
|1.00
|1.2061
|1.2102
|1.2061
|130.00
|13610.00
|107
|2006.01.13 13:59
|buy
|54
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|108
|2006.01.13 13:59
|t/p
|54
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|13740.00
|109
|2006.01.13 14:31
|sell
|55
|1.00
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|110
|2006.01.13 15:24
|t/p
|55
|1.00
|1.2053
|1.2094
|1.2053
|130.00
|13870.00
|111
|2006.01.13 15:24
|buy
|56
|1.00
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|112
|2006.01.13 15:59
|t/p
|56
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|130.00
|14000.00
|113
|2006.01.13 16:47
|sell
|57
|1.00
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|114
|2006.01.13 17:42
|s/l
|57
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2068
|-280.00
|13720.00
|115
|2006.01.13 17:55
|buy
|58
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|116
|2006.01.13 17:59
|t/p
|58
|1.00
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|130.00
|13850.00
|117
|2006.01.13 18:47
|sell
|59
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|118
|2006.01.15 23:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-280.00
|13570.00
|119
|2006.01.15 23:40
|buy
|60
|1.00
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|120
|2006.01.15 23:59
|t/p
|60
|1.00
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|130.00
|13700.00
|121
|2006.01.16 08:46
|sell
|61
|1.00
|1.2147
|1.2175
|1.2134
|122
|2006.01.16 11:59
|t/p
|61
|1.00
|1.2134
|1.2175
|1.2134
|130.00
|13830.00
|123
|2006.01.16 14:15
|buy
|62
|1.00
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|124
|2006.01.16 21:59
|t/p
|62
|1.00
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|130.00
|13960.00
|125
|2006.01.16 23:59
|sell
|63
|1.00
|1.2117
|1.2145
|1.2104
|126
|2006.01.17 00:59
|t/p
|63
|1.00
|1.2104
|1.2145
|1.2104
|130.00
|14090.00
|127
|2006.01.17 01:57
|buy
|64
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|128
|2006.01.17 01:59
|t/p
|64
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|14220.00
|129
|2006.01.17 07:48
|sell
|65
|1.00
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|130
|2006.01.17 09:59
|t/p
|65
|1.00
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|130.00
|14350.00
|131
|2006.01.17 10:51
|buy
|66
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|132
|2006.01.17 11:59
|s/l
|66
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2118
|-280.00
|14070.00
|133
|2006.01.17 12:41
|buy
|67
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|134
|2006.01.17 12:59
|t/p
|67
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|14200.00
|135
|2006.01.17 13:37
|sell
|68
|1.00
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|136
|2006.01.17 13:59
|t/p
|68
|1.00
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|130.00
|14330.00
|137
|2006.01.18 09:58
|sell
|69
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|138
|2006.01.18 09:59
|t/p
|69
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|14460.00
|139
|2006.01.18 11:59
|buy
|70
|1.00
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|140
|2006.01.18 13:59
|t/p
|70
|1.00
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|130.00
|14590.00
|141
|2006.01.18 14:45
|sell
|71
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|142
|2006.01.18 14:53
|t/p
|71
|1.00
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|130.00
|14720.00
|143
|2006.01.18 15:34
|sell
|72
|1.00
|1.2144
|1.2172
|1.2131
|144
|2006.01.18 15:59
|t/p
|72
|1.00
|1.2131
|1.2172
|1.2131
|130.00
|14850.00
|145
|2006.01.18 16:17
|buy
|73
|1.00
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|146
|2006.01.18 17:45
|s/l
|73
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2113
|-280.00
|14570.00
|147
|2006.01.18 17:46
|sell
|74
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|148
|2006.01.18 19:59
|s/l
|74
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|14290.00
|149
|2006.01.19 07:25
|sell
|75
|1.00
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|150
|2006.01.19 07:59
|t/p
|75
|1.00
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|130.00
|14420.00
|151
|2006.01.19 08:34
|buy
|76
|1.00
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|152
|2006.01.19 14:34
|s/l
|76
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2098
|-280.00
|14140.00
|153
|2006.01.19 14:34
|buy
|77
|1.00
|1.2057
|1.2029
|1.2070
|154
|2006.01.19 14:40
|t/p
|77
|1.00
|1.2070
|1.2029
|1.2070
|130.00
|14270.00
|155
|2006.01.19 14:53
|buy
|78
|1.00
|1.2064
|1.2036
|1.2077
|156
|2006.01.19 15:43
|t/p
|78
|1.00
|1.2077
|1.2036
|1.2077
|130.00
|14400.00
|157
|2006.01.19 16:41
|sell
|79
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|158
|2006.01.19 18:59
|t/p
|79
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|14530.00
|159
|2006.01.19 19:58
|buy
|80
|1.00
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|160
|2006.01.19 22:17
|t/p
|80
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|130.00
|14660.00
|161
|2006.01.20 00:59
|sell
|81
|1.00
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|162
|2006.01.20 02:07
|t/p
|81
|1.00
|1.2079
|1.2120
|1.2079
|130.00
|14790.00
|163
|2006.01.20 10:01
|sell
|82
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|164
|2006.01.20 11:00
|t/p
|82
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|14920.00
|165
|2006.01.20 14:58
|sell
|83
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|166
|2006.01.20 15:50
|t/p
|83
|1.00
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|130.00
|15050.00
|167
|2006.01.20 15:59
|sell
|84
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|168
|2006.01.20 18:59
|s/l
|84
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2083
|-280.00
|14770.00
|169
|2006.01.22 22:22
|sell
|85
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|170
|2006.01.22 22:43
|t/p
|85
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|14900.00
|171
|2006.01.22 22:55
|sell
|86
|1.00
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|172
|2006.01.22 23:19
|t/p
|86
|1.00
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|130.00
|15030.00
|173
|2006.01.23 01:41
|sell
|87
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|174
|2006.01.23 03:59
|s/l
|87
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2212
|-280.00
|14750.00
|175
|2006.01.23 04:53
|sell
|88
|1.00
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|176
|2006.01.23 05:09
|t/p
|88
|1.00
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|130.00
|14880.00
|177
|2006.01.23 05:57
|sell
|89
|1.00
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|178
|2006.01.23 08:59
|t/p
|89
|1.00
|1.2230
|1.2271
|1.2230
|130.00
|15010.00
|179
|2006.01.23 08:59
|buy
|90
|1.00
|1.2228
|1.2200
|1.2241
|180
|2006.01.23 09:00
|t/p
|90
|1.00
|1.2241
|1.2200
|1.2241
|130.00
|15140.00
|181
|2006.01.23 11:56
|sell
|91
|1.00
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|182
|2006.01.23 12:27
|t/p
|91
|1.00
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|130.00
|15270.00
|183
|2006.01.23 13:51
|sell
|92
|1.00
|1.2289
|1.2317
|1.2276
|184
|2006.01.23 14:15
|t/p
|92
|1.00
|1.2276
|1.2317
|1.2276
|130.00
|15400.00
|185
|2006.01.23 14:55
|buy
|93
|1.00
|1.2275
|1.2247
|1.2288
|186
|2006.01.23 17:59
|t/p
|93
|1.00
|1.2288
|1.2247
|1.2288
|130.00
|15530.00
|187
|2006.01.23 18:43
|sell
|94
|1.00
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|188
|2006.01.24 03:41
|t/p
|94
|1.00
|1.2282
|1.2323
|1.2282
|130.00
|15660.00
|189
|2006.01.24 06:49
|sell
|95
|1.00
|1.2306
|1.2334
|1.2293
|190
|2006.01.24 07:53
|t/p
|95
|1.00
|1.2293
|1.2334
|1.2293
|130.00
|15790.00
|191
|2006.01.24 09:45
|buy
|96
|1.00
|1.2270
|1.2242
|1.2283
|192
|2006.01.24 16:33
|t/p
|96
|1.00
|1.2283
|1.2242
|1.2283
|130.00
|15920.00
|193
|2006.01.25 02:24
|buy
|97
|1.00
|1.2263
|1.2235
|1.2276
|194
|2006.01.25 06:59
|t/p
|97
|1.00
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|130.00
|16050.00
|195
|2006.01.25 07:26
|sell
|98
|1.00
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|196
|2006.01.25 09:59
|s/l
|98
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2263
|-280.00
|15770.00
|197
|2006.01.25 10:54
|sell
|99
|1.00
|1.2320
|1.2348
|1.2307
|198
|2006.01.25 10:59
|t/p
|99
|1.00
|1.2307
|1.2348
|1.2307
|130.00
|15900.00
|199
|2006.01.25 11:45
|buy
|100
|1.00
|1.2295
|1.2267
|1.2308
|200
|2006.01.25 11:59
|t/p
|100
|1.00
|1.2308
|1.2267
|1.2308
|130.00
|16030.00
|201
|2006.01.25 13:44
|sell
|101
|1.00
|1.2306
|1.2334
|1.2293
|202
|2006.01.25 13:59
|t/p
|101
|1.00
|1.2293
|1.2334
|1.2293
|130.00
|16160.00
|203
|2006.01.25 14:44
|buy
|102
|1.00
|1.2267
|1.2239
|1.2280
|204
|2006.01.25 21:31
|s/l
|102
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2280
|-280.00
|15880.00
|205
|2006.01.26 08:57
|sell
|103
|1.00
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|206
|2006.01.26 08:59
|t/p
|103
|1.00
|1.2254
|1.2295
|1.2254
|130.00
|16010.00
|207
|2006.01.26 09:54
|buy
|104
|1.00
|1.2241
|1.2213
|1.2254
|208
|2006.01.26 09:59
|t/p
|104
|1.00
|1.2254
|1.2213
|1.2254
|130.00
|16140.00
|209
|2006.01.26 11:59
|sell
|105
|1.00
|1.2247
|1.2275
|1.2234
|210
|2006.01.26 16:59
|t/p
|105
|1.00
|1.2234
|1.2275
|1.2234
|130.00
|16270.00
|211
|2006.01.26 17:27
|buy
|106
|1.00
|1.2228
|1.2200
|1.2241
|212
|2006.01.27 02:28
|s/l
|106
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2241
|-280.00
|15990.00
|213
|2006.01.27 02:29
|buy
|107
|1.00
|1.2200
|1.2172
|1.2213
|214
|2006.01.27 04:36
|t/p
|107
|1.00
|1.2213
|1.2172
|1.2213
|130.00
|16120.00
|215
|2006.01.27 06:44
|buy
|108
|1.00
|1.2201
|1.2173
|1.2214
|216
|2006.01.27 10:04
|t/p
|108
|1.00
|1.2214
|1.2173
|1.2214
|130.00
|16250.00
|217
|2006.01.27 10:30
|sell
|109
|1.00
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|218
|2006.01.27 10:59
|t/p
|109
|1.00
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|130.00
|16380.00
|219
|2006.01.27 14:38
|sell
|110
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|220
|2006.01.27 15:59
|t/p
|110
|1.00
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|130.00
|16510.00
|221
|2006.01.27 16:58
|sell
|111
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|222
|2006.01.27 17:12
|t/p
|111
|1.00
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|130.00
|16640.00
|223
|2006.01.27 17:21
|sell
|112
|1.00
|1.2131
|1.2159
|1.2118
|224
|2006.01.27 18:26
|t/p
|112
|1.00
|1.2118
|1.2159
|1.2118
|130.00
|16770.00
|225
|2006.01.27 18:54
|sell
|113
|1.00
|1.2128
|1.2156
|1.2115
|226
|2006.01.27 18:59
|t/p
|113
|1.00
|1.2115
|1.2156
|1.2115
|130.00
|16900.00
|227
|2006.01.27 19:34
|buy
|114
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|228
|2006.01.29 22:08
|t/p
|114
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|17030.00
|229
|2006.01.29 23:54
|buy
|115
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|230
|2006.01.31 12:59
|t/p
|115
|1.00
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|130.00
|17160.00
|231
|2006.01.31 13:11
|sell
|116
|1.00
|1.2123
|1.2151
|1.2110
|232
|2006.01.31 16:59
|s/l
|116
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2110
|-280.00
|16880.00
|233
|2006.01.31 18:18
|sell
|117
|1.00
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|234
|2006.01.31 19:43
|t/p
|117
|1.00
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|130.00
|17010.00
|235
|2006.01.31 20:22
|buy
|118
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|236
|2006.02.01 05:59
|t/p
|118
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|17140.00
|237
|2006.02.01 12:30
|buy
|119
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|238
|2006.02.01 18:35
|s/l
|119
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-280.00
|16860.00
|239
|2006.02.01 18:51
|sell
|120
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|240
|2006.02.01 19:59
|t/p
|120
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|130.00
|16990.00
|241
|2006.02.01 21:59
|sell
|121
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|242
|2006.02.02 05:59
|t/p
|121
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|17120.00
|243
|2006.02.02 06:47
|buy
|122
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|244
|2006.02.02 06:59
|t/p
|122
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|130.00
|17250.00
|245
|2006.02.02 09:41
|buy
|123
|1.00
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|246
|2006.02.02 09:59
|t/p
|123
|1.00
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|130.00
|17380.00
|247
|2006.02.02 12:18
|buy
|124
|1.00
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|248
|2006.02.02 15:59
|t/p
|124
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|130.00
|17510.00
|249
|2006.02.02 17:30
|sell
|125
|1.00
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|250
|2006.02.02 22:59
|t/p
|125
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|130.00
|17640.00
|251
|2006.02.03 01:59
|buy
|126
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|252
|2006.02.03 10:04
|s/l
|126
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-280.00
|17360.00
|253
|2006.02.03 14:57
|buy
|127
|1.00
|1.2007
|1.1979
|1.2020
|254
|2006.02.03 15:08
|s/l
|127
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2020
|-280.00
|17080.00
|255
|2006.02.03 17:31
|sell
|128
|1.00
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|256
|2006.02.03 18:47
|t/p
|128
|1.00
|1.2009
|1.2050
|1.2009
|130.00
|17210.00
|257
|2006.02.03 18:49
|buy
|129
|1.00
|1.2006
|1.1978
|1.2019
|258
|2006.02.03 19:59
|t/p
|129
|1.00
|1.2019
|1.1978
|1.2019
|130.00
|17340.00
|259
|2006.02.06 08:57
|buy
|130
|1.00
|1.1996
|1.1968
|1.2009
|260
|2006.02.06 14:28
|s/l
|130
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2009
|-280.00
|17060.00
|261
|2006.02.06 16:13
|sell
|131
|1.00
|1.1982
|1.2010
|1.1969
|262
|2006.02.06 17:50
|t/p
|131
|1.00
|1.1969
|1.2010
|1.1969
|130.00
|17190.00
|263
|2006.02.06 18:49
|sell
|132
|1.00
|1.1965
|1.1993
|1.1952
|264
|2006.02.07 08:50
|s/l
|132
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.1952
|-280.00
|16910.00
|265
|2006.02.07 08:54
|buy
|133
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|266
|2006.02.07 09:06
|t/p
|133
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|17040.00
|267
|2006.02.07 09:25
|buy
|134
|1.00
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|268
|2006.02.07 10:32
|t/p
|134
|1.00
|1.2000
|1.1959
|1.2000
|130.00
|17170.00
|269
|2006.02.07 10:32
|sell
|135
|1.00
|1.2003
|1.2031
|1.1990
|270
|2006.02.07 11:59
|t/p
|135
|1.00
|1.1990
|1.2031
|1.1990
|130.00
|17300.00
|271
|2006.02.07 14:32
|sell
|136
|1.00
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|272
|2006.02.07 15:48
|t/p
|136
|1.00
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|130.00
|17430.00
|273
|2006.02.08 01:59
|sell
|137
|1.00
|1.1977
|1.2005
|1.1964
|274
|2006.02.08 12:59
|t/p
|137
|1.00
|1.1964
|1.2005
|1.1964
|130.00
|17560.00
|275
|2006.02.08 13:25
|buy
|138
|1.00
|1.1952
|1.1924
|1.1965
|276
|2006.02.08 14:35
|t/p
|138
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|130.00
|17690.00
|277
|2006.02.08 14:35
|sell
|139
|1.00
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|278
|2006.02.08 15:40
|t/p
|139
|1.00
|1.1954
|1.1995
|1.1954
|130.00
|17820.00
|279
|2006.02.08 17:05
|buy
|140
|1.00
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|280
|2006.02.08 18:51
|t/p
|140
|1.00
|1.1948
|1.1907
|1.1948
|130.00
|17950.00
|281
|2006.02.09 12:49
|sell
|141
|1.00
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|282
|2006.02.09 12:59
|t/p
|141
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|130.00
|18080.00
|283
|2006.02.09 13:52
|buy
|142
|1.00
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|284
|2006.02.09 23:59
|t/p
|142
|1.00
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|130.00
|18210.00
|285
|2006.02.10 01:39
|buy
|143
|1.00
|1.1971
|1.1943
|1.1984
|286
|2006.02.10 03:59
|t/p
|143
|1.00
|1.1984
|1.1943
|1.1984
|130.00
|18340.00
|287
|2006.02.10 12:59
|sell
|144
|1.00
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|288
|2006.02.10 13:59
|s/l
|144
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1961
|-280.00
|18060.00
|289
|2006.02.10 14:56
|sell
|145
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|290
|2006.02.10 15:36
|t/p
|145
|1.00
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|130.00
|18190.00
|291
|2006.02.10 15:49
|sell
|146
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|292
|2006.02.10 15:59
|t/p
|146
|1.00
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|130.00
|18320.00
|293
|2006.02.10 16:54
|buy
|147
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|294
|2006.02.10 17:49
|t/p
|147
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|18450.00
|295
|2006.02.10 17:59
|buy
|148
|1.00
|1.1921
|1.1893
|1.1934
|296
|2006.02.12 22:57
|s/l
|148
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1934
|-280.00
|18170.00
|297
|2006.02.13 16:38
|sell
|149
|1.00
|1.1908
|1.1936
|1.1895
|298
|2006.02.14 01:43
|t/p
|149
|1.00
|1.1895
|1.1936
|1.1895
|130.00
|18300.00
|299
|2006.02.14 07:16
|sell
|150
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|300
|2006.02.14 11:35
|t/p
|150
|1.00
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|130.00
|18430.00
|301
|2006.02.14 12:44
|buy
|151
|1.00
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|302
|2006.02.14 14:38
|s/l
|151
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1909
|-280.00
|18150.00
|303
|2006.02.14 14:38
|buy
|152
|1.00
|1.1870
|1.1842
|1.1883
|304
|2006.02.14 15:00
|t/p
|152
|1.00
|1.1883
|1.1842
|1.1883
|130.00
|18280.00
|305
|2006.02.14 15:48
|sell
|153
|1.00
|1.1886
|1.1914
|1.1873
|306
|2006.02.14 19:59
|s/l
|153
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1873
|-280.00
|18000.00
|307
|2006.02.15 15:00
|sell
|154
|1.00
|1.1936
|1.1964
|1.1923
|308
|2006.02.15 15:40
|t/p
|154
|1.00
|1.1923
|1.1964
|1.1923
|130.00
|18130.00
|309
|2006.02.15 15:59
|sell
|155
|1.00
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|310
|2006.02.15 15:59
|t/p
|155
|1.00
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|130.00
|18260.00
|311
|2006.02.15 16:36
|buy
|156
|1.00
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|312
|2006.02.16 10:00
|s/l
|156
|1.00
|1.1869
|1.1869
|1.1910
|-280.00
|17980.00
|313
|2006.02.16 16:59
|buy
|157
|1.00
|1.1880
|1.1852
|1.1893
|314
|2006.02.16 20:59
|t/p
|157
|1.00
|1.1893
|1.1852
|1.1893
|130.00
|18110.00
|315
|2006.02.17 00:50
|sell
|158
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|316
|2006.02.17 01:06
|t/p
|158
|1.00
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|130.00
|18240.00
|317
|2006.02.17 02:45
|buy
|159
|1.00
|1.1884
|1.1856
|1.1897
|318
|2006.02.17 15:59
|t/p
|159
|1.00
|1.1897
|1.1856
|1.1897
|130.00
|18370.00
|319
|2006.02.17 16:11
|sell
|160
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|320
|2006.02.17 16:59
|t/p
|160
|1.00
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|130.00
|18500.00
|321
|2006.02.17 17:52
|buy
|161
|1.00
|1.1903
|1.1875
|1.1916
|322
|2006.02.17 18:53
|t/p
|161
|1.00
|1.1916
|1.1875
|1.1916
|130.00
|18630.00
|323
|2006.02.20 00:59
|sell
|162
|1.00
|1.1952
|1.1980
|1.1939
|324
|2006.02.20 08:59
|t/p
|162
|1.00
|1.1939
|1.1980
|1.1939
|130.00
|18760.00
|325
|2006.02.20 09:48
|buy
|163
|1.00
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|326
|2006.02.21 08:41
|s/l
|163
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1948
|-280.00
|18480.00
|327
|2006.02.22 11:26
|buy
|164
|1.00
|1.1877
|1.1849
|1.1890
|328
|2006.02.22 14:47
|t/p
|164
|1.00
|1.1890
|1.1849
|1.1890
|130.00
|18610.00
|329
|2006.02.22 14:52
|sell
|165
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|330
|2006.02.22 16:10
|t/p
|165
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|18740.00
|331
|2006.02.22 18:40
|sell
|166
|1.00
|1.1914
|1.1942
|1.1901
|332
|2006.02.22 19:42
|t/p
|166
|1.00
|1.1901
|1.1942
|1.1901
|130.00
|18870.00
|333
|2006.02.23 08:53
|buy
|167
|1.00
|1.1901
|1.1873
|1.1914
|334
|2006.02.23 09:59
|t/p
|167
|1.00
|1.1914
|1.1873
|1.1914
|130.00
|19000.00
|335
|2006.02.23 11:56
|sell
|168
|1.00
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|336
|2006.02.23 13:00
|t/p
|168
|1.00
|1.1954
|1.1995
|1.1954
|130.00
|19130.00
|337
|2006.02.23 13:59
|sell
|169
|1.00
|1.1956
|1.1984
|1.1943
|338
|2006.02.23 14:35
|t/p
|169
|1.00
|1.1943
|1.1984
|1.1943
|130.00
|19260.00
|339
|2006.02.23 17:27
|buy
|170
|1.00
|1.1918
|1.1890
|1.1931
|340
|2006.02.24 11:53
|s/l
|170
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1931
|-280.00
|18980.00
|341
|2006.02.24 12:47
|sell
|171
|1.00
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|342
|2006.02.24 13:43
|t/p
|171
|1.00
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|130.00
|19110.00
|343
|2006.02.26 23:19
|sell
|172
|1.00
|1.1866
|1.1894
|1.1853
|344
|2006.02.26 23:51
|t/p
|172
|1.00
|1.1853
|1.1894
|1.1853
|130.00
|19240.00
|345
|2006.02.27 00:22
|buy
|173
|1.00
|1.1834
|1.1806
|1.1847
|346
|2006.02.27 01:59
|t/p
|173
|1.00
|1.1847
|1.1806
|1.1847
|130.00
|19370.00
|347
|2006.02.27 05:48
|sell
|174
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|348
|2006.02.27 06:45
|t/p
|174
|1.00
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|130.00
|19500.00
|349
|2006.02.27 07:59
|sell
|175
|1.00
|1.1857
|1.1885
|1.1844
|350
|2006.02.27 09:10
|t/p
|175
|1.00
|1.1844
|1.1885
|1.1844
|130.00
|19630.00
|351
|2006.02.27 17:39
|sell
|176
|1.00
|1.1862
|1.1890
|1.1849
|352
|2006.02.27 21:48
|t/p
|176
|1.00
|1.1849
|1.1890
|1.1849
|130.00
|19760.00
|353
|2006.02.28 11:46
|sell
|177
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|354
|2006.02.28 13:00
|t/p
|177
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|19890.00
|355
|2006.02.28 16:25
|sell
|178
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|356
|2006.03.01 13:59
|s/l
|178
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-280.00
|19610.00
|357
|2006.03.01 14:32
|sell
|179
|1.00
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|358
|2006.03.01 15:50
|t/p
|179
|1.00
|1.1950
|1.1991
|1.1950
|130.00
|19740.00
|359
|2006.03.01 17:58
|buy
|180
|1.00
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|360
|2006.03.01 17:59
|t/p
|180
|1.00
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|130.00
|19870.00
|361
|2006.03.01 18:59
|sell
|181
|1.00
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|362
|2006.03.02 10:14
|s/l
|181
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1903
|-280.00
|19590.00
|363
|2006.03.02 14:43
|sell
|182
|1.00
|1.1943
|1.1971
|1.1930
|364
|2006.03.02 15:59
|s/l
|182
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1930
|-280.00
|19310.00
|365
|2006.03.03 01:59
|buy
|183
|1.00
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|366
|2006.03.03 05:00
|t/p
|183
|1.00
|1.2026
|1.1985
|1.2026
|130.00
|19440.00
|367
|2006.03.03 11:59
|sell
|184
|1.00
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|368
|2006.03.03 14:59
|s/l
|184
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2004
|-280.00
|19160.00
|369
|2006.03.03 17:19
|sell
|185
|1.00
|1.2029
|1.2057
|1.2016
|370
|2006.03.05 23:17
|s/l
|185
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2016
|-280.00
|18880.00
|371
|2006.03.06 00:30
|sell
|186
|1.00
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|372
|2006.03.06 03:29
|t/p
|186
|1.00
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|130.00
|19010.00
|373
|2006.03.06 08:13
|sell
|187
|1.00
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|374
|2006.03.06 08:59
|t/p
|187
|1.00
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|130.00
|19140.00
|375
|2006.03.06 17:26
|buy
|188
|1.00
|1.1999
|1.1971
|1.2012
|376
|2006.03.06 18:59
|t/p
|188
|1.00
|1.2012
|1.1971
|1.2012
|130.00
|19270.00
|377
|2006.03.06 23:59
|sell
|189
|1.00
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|378
|2006.03.07 00:59
|t/p
|189
|1.00
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|130.00
|19400.00
|379
|2006.03.07 01:46
|buy
|190
|1.00
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|380
|2006.03.07 02:00
|t/p
|190
|1.00
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|130.00
|19530.00
|381
|2006.03.07 13:40
|sell
|191
|1.00
|1.1915
|1.1943
|1.1902
|382
|2006.03.07 14:19
|t/p
|191
|1.00
|1.1902
|1.1943
|1.1902
|130.00
|19660.00
|383
|2006.03.07 14:19
|buy
|192
|1.00
|1.1901
|1.1873
|1.1914
|384
|2006.03.07 18:59
|s/l
|192
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1914
|-280.00
|19380.00
|385
|2006.03.08 09:43
|buy
|193
|1.00
|1.1906
|1.1878
|1.1919
|386
|2006.03.08 09:59
|t/p
|193
|1.00
|1.1919
|1.1878
|1.1919
|130.00
|19510.00
|387
|2006.03.08 12:55
|buy
|194
|1.00
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|388
|2006.03.08 17:59
|t/p
|194
|1.00
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|130.00
|19640.00
|389
|2006.03.08 18:48
|sell
|195
|1.00
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|390
|2006.03.09 14:52
|t/p
|195
|1.00
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|130.00
|19770.00
|391
|2006.03.09 14:52
|buy
|196
|1.00
|1.1915
|1.1887
|1.1928
|392
|2006.03.10 14:48
|s/l
|196
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1928
|-280.00
|19490.00
|393
|2006.03.10 14:59
|sell
|197
|1.00
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|394
|2006.03.10 14:59
|t/p
|197
|1.00
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|130.00
|19620.00
|395
|2006.03.10 15:29
|buy
|198
|1.00
|1.1873
|1.1845
|1.1886
|396
|2006.03.10 16:07
|t/p
|198
|1.00
|1.1886
|1.1845
|1.1886
|130.00
|19750.00
|397
|2006.03.13 08:37
|sell
|199
|1.00
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|398
|2006.03.13 08:59
|t/p
|199
|1.00
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|130.00
|19880.00
|399
|2006.03.13 13:59
|buy
|200
|1.00
|1.1924
|1.1896
|1.1937
|400
|2006.03.13 16:59
|t/p
|200
|1.00
|1.1937
|1.1896
|1.1937
|130.00
|20010.00
|401
|2006.03.14 09:22
|buy
|201
|1.00
|1.1973
|1.1945
|1.1986
|402
|2006.03.14 12:06
|s/l
|201
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1986
|-280.00
|19730.00
|403
|2006.03.14 16:57
|sell
|202
|1.00
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|404
|2006.03.15 15:12
|s/l
|202
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2009
|-280.00
|19450.00
|405
|2006.03.15 15:12
|sell
|203
|1.00
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|406
|2006.03.15 15:14
|t/p
|203
|1.00
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|130.00
|19580.00
|407
|2006.03.15 15:16
|sell
|204
|1.00
|1.2043
|1.2071
|1.2030
|408
|2006.03.15 19:59
|s/l
|204
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2030
|-280.00
|19300.00
|409
|2006.03.16 11:21
|sell
|205
|1.00
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|410
|2006.03.16 13:59
|s/l
|205
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2066
|-280.00
|19020.00
|411
|2006.03.16 14:58
|sell
|206
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|412
|2006.03.16 16:08
|s/l
|206
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2120
|-280.00
|18740.00
|413
|2006.03.16 16:59
|buy
|207
|1.00
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|414
|2006.03.16 17:59
|t/p
|207
|1.00
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|130.00
|18870.00
|415
|2006.03.16 18:58
|buy
|208
|1.00
|1.2172
|1.2144
|1.2185
|416
|2006.03.17 10:49
|t/p
|208
|1.00
|1.2185
|1.2144
|1.2185
|130.00
|19000.00
|417
|2006.03.17 10:49
|sell
|209
|1.00
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|418
|2006.03.17 12:02
|t/p
|209
|1.00
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|130.00
|19130.00
|419
|2006.03.17 12:41
|sell
|210
|1.00
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|420
|2006.03.17 14:59
|t/p
|210
|1.00
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|130.00
|19260.00
|421
|2006.03.17 15:56
|buy
|211
|1.00
|1.2154
|1.2126
|1.2167
|422
|2006.03.17 15:59
|t/p
|211
|1.00
|1.2167
|1.2126
|1.2167
|130.00
|19390.00
|423
|2006.03.17 17:59
|buy
|212
|1.00
|1.2190
|1.2162
|1.2203
|424
|2006.03.20 06:16
|s/l
|212
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2203
|-280.00
|19110.00
|425
|2006.03.20 09:59
|buy
|213
|1.00
|1.2181
|1.2153
|1.2194
|426
|2006.03.20 18:37
|s/l
|213
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2194
|-280.00
|18830.00
|427
|2006.03.20 18:37
|buy
|214
|1.00
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|428
|2006.03.20 19:27
|t/p
|214
|1.00
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|130.00
|18960.00
|429
|2006.03.20 19:27
|sell
|215
|1.00
|1.2166
|1.2194
|1.2153
|430
|2006.03.21 00:59
|t/p
|215
|1.00
|1.2153
|1.2194
|1.2153
|130.00
|19090.00
|431
|2006.03.21 04:16
|sell
|216
|1.00
|1.2142
|1.2170
|1.2129
|432
|2006.03.21 09:17
|t/p
|216
|1.00
|1.2129
|1.2170
|1.2129
|130.00
|19220.00
|433
|2006.03.21 09:57
|sell
|217
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|434
|2006.03.21 14:59
|t/p
|217
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|19350.00
|435
|2006.03.21 16:53
|buy
|218
|1.00
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|436
|2006.03.21 22:59
|t/p
|218
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|130.00
|19480.00
|437
|2006.03.22 04:38
|buy
|219
|1.00
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|438
|2006.03.22 13:59
|t/p
|219
|1.00
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|130.00
|19610.00
|439
|2006.03.22 14:51
|sell
|220
|1.00
|1.2098
|1.2126
|1.2085
|440
|2006.03.22 17:59
|t/p
|220
|1.00
|1.2085
|1.2126
|1.2085
|130.00
|19740.00
|441
|2006.03.23 16:31
|sell
|221
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|442
|2006.03.23 19:51
|t/p
|221
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|19870.00
|443
|2006.03.24 12:59
|sell
|222
|1.00
|1.1970
|1.1998
|1.1957
|444
|2006.03.24 13:13
|t/p
|222
|1.00
|1.1957
|1.1998
|1.1957
|130.00
|20000.00
|445
|2006.03.24 14:49
|buy
|223
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|446
|2006.03.24 15:59
|t/p
|223
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|20130.00
|447
|2006.03.24 16:25
|buy
|224
|1.00
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|448
|2006.03.24 16:59
|t/p
|224
|1.00
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|130.00
|20260.00
|449
|2006.03.28 00:59
|buy
|225
|1.00
|1.2009
|1.1981
|1.2022
|450
|2006.03.28 07:59
|t/p
|225
|1.00
|1.2022
|1.1981
|1.2022
|130.00
|20390.00
|451
|2006.03.29 07:58
|sell
|226
|1.00
|1.2012
|1.2040
|1.1999
|452
|2006.03.29 07:59
|t/p
|226
|1.00
|1.1999
|1.2040
|1.1999
|130.00
|20520.00
|453
|2006.03.29 12:18
|sell
|227
|1.00
|1.2015
|1.2043
|1.2002
|454
|2006.03.29 14:36
|t/p
|227
|1.00
|1.2002
|1.2043
|1.2002
|130.00
|20650.00
|455
|2006.03.30 07:59
|sell
|228
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|456
|2006.03.30 11:59
|s/l
|228
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2046
|-280.00
|20370.00
|457
|2006.03.30 13:22
|sell
|229
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|458
|2006.03.30 14:59
|s/l
|229
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|20090.00