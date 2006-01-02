Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=0; TrailPips=0; LongBar=13; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test16363Ticks modelled138824Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10090.00Gross profit23530.00Gross loss-13440.00
Profit factor1.75Expected payoff44.06
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1270.00 (6.3%)
Total trades229Short positions (won %)130 (79.23%)Long positions (won %)99 (78.79%)
Profit trades (% of total)181 (79.04%)Loss trades (% of total)48 (20.96%)
Largestprofit trade130.00loss trade-280.00
Averageprofit trade130.00loss trade-280.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (1820.00)consecutive losses (loss in money)3 (-840.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1820.00 (14)consecutive loss (count of losses)-840.00 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 23:59buy11.001.18161.17881.1829
22006.01.03 00:59t/p11.001.18291.17881.1829130.0010130.00
32006.01.03 06:08sell21.001.18951.19231.1882
42006.01.03 06:59t/p21.001.18821.19231.1882130.0010260.00
52006.01.03 07:44buy31.001.18741.18461.1887
62006.01.03 07:59t/p31.001.18871.18461.1887130.0010390.00
72006.01.03 08:59buy41.001.18861.18581.1899
82006.01.03 14:59t/p41.001.18991.18581.1899130.0010520.00
92006.01.03 16:51sell51.001.19791.20071.1966
102006.01.03 17:08t/p51.001.19661.20071.1966130.0010650.00
112006.01.03 17:50sell61.001.19811.20091.1968
122006.01.03 19:59s/l61.001.20091.20091.1968-280.0010370.00
132006.01.03 20:59buy71.001.20171.19891.2030
142006.01.03 23:59t/p71.001.20301.19891.2030130.0010500.00
152006.01.04 01:57buy81.001.20331.20051.2046
162006.01.04 02:59t/p81.001.20461.20051.2046130.0010630.00
172006.01.04 06:49sell91.001.20701.20981.2057
182006.01.04 06:59t/p91.001.20571.20981.2057130.0010760.00
192006.01.04 07:59buy101.001.20471.20191.2060
202006.01.04 09:59t/p101.001.20601.20191.2060130.0010890.00
212006.01.04 10:19sell111.001.20691.20971.2056
222006.01.04 13:36s/l111.001.20971.20971.2056-280.0010610.00
232006.01.04 13:36sell121.001.20951.21231.2082
242006.01.04 14:01t/p121.001.20821.21231.2082130.0010740.00
252006.01.04 14:39sell131.001.20951.21231.2082
262006.01.04 15:04t/p131.001.20821.21231.2082130.0010870.00
272006.01.04 15:04buy141.001.20811.20531.2094
282006.01.04 15:35t/p141.001.20941.20531.2094130.0011000.00
292006.01.04 15:45buy151.001.20811.20531.2094
302006.01.04 16:56t/p151.001.20941.20531.2094130.0011130.00
312006.01.04 16:56sell161.001.20941.21221.2081
322006.01.04 17:59s/l161.001.21221.21221.2081-280.0010850.00
332006.01.04 18:59buy171.001.21271.20991.2140
342006.01.05 04:23s/l171.001.20991.20991.2140-280.0010570.00
352006.01.05 07:34buy181.001.20961.20681.2109
362006.01.05 08:06t/p181.001.21091.20681.2109130.0010700.00
372006.01.05 08:44buy191.001.20911.20631.2104
382006.01.05 08:59t/p191.001.21041.20631.2104130.0010830.00
392006.01.05 09:55sell201.001.21061.21341.2093
402006.01.05 10:33t/p201.001.20931.21341.2093130.0010960.00
412006.01.05 10:37sell211.001.21001.21281.2087
422006.01.05 10:59t/p211.001.20871.21281.2087130.0011090.00
432006.01.05 10:59buy221.001.20831.20551.2096
442006.01.05 11:00t/p221.001.20961.20551.2096130.0011220.00
452006.01.05 11:50buy231.001.20811.20531.2094
462006.01.05 12:59t/p231.001.20941.20531.2094130.0011350.00
472006.01.05 13:50sell241.001.20961.21241.2083
482006.01.05 14:37t/p241.001.20831.21241.2083130.0011480.00
492006.01.05 14:37buy251.001.20831.20551.2096
502006.01.05 15:21t/p251.001.20961.20551.2096130.0011610.00
512006.01.05 17:09sell261.001.21011.21291.2088
522006.01.05 17:36t/p261.001.20881.21291.2088130.0011740.00
532006.01.05 17:49sell271.001.21011.21291.2088
542006.01.06 02:00t/p271.001.20881.21291.2088130.0011870.00
552006.01.06 07:59sell281.001.20901.21181.2077
562006.01.06 13:59s/l281.001.21181.21181.2077-280.0011590.00
572006.01.06 14:51sell291.001.21641.21921.2151
582006.01.06 15:09t/p291.001.21511.21921.2151130.0011720.00
592006.01.06 15:09buy301.001.21501.21221.2163
602006.01.09 07:59s/l301.001.21221.21221.2163-280.0011440.00
612006.01.09 10:48sell311.001.20881.21161.2075
622006.01.09 11:16t/p311.001.20751.21161.2075130.0011570.00
632006.01.09 11:48sell321.001.20881.21161.2075
642006.01.09 12:06t/p321.001.20751.21161.2075130.0011700.00
652006.01.09 12:09buy331.001.20721.20441.2085
662006.01.09 13:39t/p331.001.20851.20441.2085130.0011830.00
672006.01.09 13:39sell341.001.20871.21151.2074
682006.01.09 15:59t/p341.001.20741.21151.2074130.0011960.00
692006.01.09 16:25sell351.001.20771.21051.2064
702006.01.09 17:21t/p351.001.20641.21051.2064130.0012090.00
712006.01.09 17:21buy361.001.20631.20351.2076
722006.01.09 17:59t/p361.001.20761.20351.2076130.0012220.00
732006.01.10 02:37sell371.001.20791.21071.2066
742006.01.10 02:59t/p371.001.20661.21071.2066130.0012350.00
752006.01.10 03:33buy381.001.20541.20261.2067
762006.01.10 08:59t/p381.001.20671.20261.2067130.0012480.00
772006.01.10 09:54buy391.001.20721.20441.2085
782006.01.10 10:59t/p391.001.20851.20441.2085130.0012610.00
792006.01.10 14:33buy401.001.20531.20251.2066
802006.01.10 15:59t/p401.001.20661.20251.2066130.0012740.00
812006.01.10 16:05sell411.001.20741.21021.2061
822006.01.10 17:53t/p411.001.20611.21021.2061130.0012870.00
832006.01.11 01:59sell421.001.20621.20901.2049
842006.01.11 09:41t/p421.001.20491.20901.2049130.0013000.00
852006.01.11 09:41buy431.001.20481.20201.2061
862006.01.11 10:18t/p431.001.20611.20201.2061130.0013130.00
872006.01.11 10:31buy441.001.20511.20231.2064
882006.01.11 10:59t/p441.001.20641.20231.2064130.0013260.00
892006.01.11 13:30sell451.001.20921.21201.2079
902006.01.11 16:59s/l451.001.21201.21201.2079-280.0012980.00
912006.01.11 18:47sell461.001.21351.21631.2122
922006.01.11 20:10t/p461.001.21221.21631.2122130.0013110.00
932006.01.12 07:47sell471.001.21541.21821.2141
942006.01.12 08:16t/p471.001.21411.21821.2141130.0013240.00
952006.01.12 10:11sell481.001.21541.21821.2141
962006.01.12 11:04t/p481.001.21411.21821.2141130.0013370.00
972006.01.12 11:17sell491.001.21501.21781.2137
982006.01.12 12:59t/p491.001.21371.21781.2137130.0013500.00
992006.01.12 13:48sell501.001.21361.21641.2123
1002006.01.12 13:59t/p501.001.21231.21641.2123130.0013630.00
1012006.01.12 15:28buy511.001.20291.20011.2042
1022006.01.12 20:00t/p511.001.20421.20011.2042130.0013760.00
1032006.01.13 00:20sell521.001.20451.20731.2032
1042006.01.13 07:59s/l521.001.20731.20731.2032-280.0013480.00
1052006.01.13 10:04sell531.001.20741.21021.2061
1062006.01.13 11:29t/p531.001.20611.21021.2061130.0013610.00
1072006.01.13 13:59buy541.001.20401.20121.2053
1082006.01.13 13:59t/p541.001.20531.20121.2053130.0013740.00
1092006.01.13 14:31sell551.001.20661.20941.2053
1102006.01.13 15:24t/p551.001.20531.20941.2053130.0013870.00
1112006.01.13 15:24buy561.001.20521.20241.2065
1122006.01.13 15:59t/p561.001.20651.20241.2065130.0014000.00
1132006.01.13 16:47sell571.001.20811.21091.2068
1142006.01.13 17:42s/l571.001.21091.21091.2068-280.0013720.00
1152006.01.13 17:55buy581.001.21011.20731.2114
1162006.01.13 17:59t/p581.001.21141.20731.2114130.0013850.00
1172006.01.13 18:47sell591.001.21381.21661.2125
1182006.01.15 23:00s/l591.001.21661.21661.2125-280.0013570.00
1192006.01.15 23:40buy601.001.21511.21231.2164
1202006.01.15 23:59t/p601.001.21641.21231.2164130.0013700.00
1212006.01.16 08:46sell611.001.21471.21751.2134
1222006.01.16 11:59t/p611.001.21341.21751.2134130.0013830.00
1232006.01.16 14:15buy621.001.21131.20851.2126
1242006.01.16 21:59t/p621.001.21261.20851.2126130.0013960.00
1252006.01.16 23:59sell631.001.21171.21451.2104
1262006.01.17 00:59t/p631.001.21041.21451.2104130.0014090.00
1272006.01.17 01:57buy641.001.20841.20561.2097
1282006.01.17 01:59t/p641.001.20971.20561.2097130.0014220.00
1292006.01.17 07:48sell651.001.21271.21551.2114
1302006.01.17 09:59t/p651.001.21141.21551.2114130.0014350.00
1312006.01.17 10:51buy661.001.21051.20771.2118
1322006.01.17 11:59s/l661.001.20771.20771.2118-280.0014070.00
1332006.01.17 12:41buy671.001.20711.20431.2084
1342006.01.17 12:59t/p671.001.20841.20431.2084130.0014200.00
1352006.01.17 13:37sell681.001.20881.21161.2075
1362006.01.17 13:59t/p681.001.20751.21161.2075130.0014330.00
1372006.01.18 09:58sell691.001.21391.21671.2126
1382006.01.18 09:59t/p691.001.21261.21671.2126130.0014460.00
1392006.01.18 11:59buy701.001.21201.20921.2133
1402006.01.18 13:59t/p701.001.21331.20921.2133130.0014590.00
1412006.01.18 14:45sell711.001.21381.21661.2125
1422006.01.18 14:53t/p711.001.21251.21661.2125130.0014720.00
1432006.01.18 15:34sell721.001.21441.21721.2131
1442006.01.18 15:59t/p721.001.21311.21721.2131130.0014850.00
1452006.01.18 16:17buy731.001.21001.20721.2113
1462006.01.18 17:45s/l731.001.20721.20721.2113-280.0014570.00
1472006.01.18 17:46sell741.001.20841.21121.2071
1482006.01.18 19:59s/l741.001.21121.21121.2071-280.0014290.00
1492006.01.19 07:25sell751.001.21061.21341.2093
1502006.01.19 07:59t/p751.001.20931.21341.2093130.0014420.00
1512006.01.19 08:34buy761.001.20851.20571.2098
1522006.01.19 14:34s/l761.001.20571.20571.2098-280.0014140.00
1532006.01.19 14:34buy771.001.20571.20291.2070
1542006.01.19 14:40t/p771.001.20701.20291.2070130.0014270.00
1552006.01.19 14:53buy781.001.20641.20361.2077
1562006.01.19 15:43t/p781.001.20771.20361.2077130.0014400.00
1572006.01.19 16:41sell791.001.21141.21421.2101
1582006.01.19 18:59t/p791.001.21011.21421.2101130.0014530.00
1592006.01.19 19:58buy801.001.20871.20591.2100
1602006.01.19 22:17t/p801.001.21001.20591.2100130.0014660.00
1612006.01.20 00:59sell811.001.20921.21201.2079
1622006.01.20 02:07t/p811.001.20791.21201.2079130.0014790.00
1632006.01.20 10:01sell821.001.20841.21121.2071
1642006.01.20 11:00t/p821.001.20711.21121.2071130.0014920.00
1652006.01.20 14:58sell831.001.20961.21241.2083
1662006.01.20 15:50t/p831.001.20831.21241.2083130.0015050.00
1672006.01.20 15:59sell841.001.20961.21241.2083
1682006.01.20 18:59s/l841.001.21241.21241.2083-280.0014770.00
1692006.01.22 22:22sell851.001.21521.21801.2139
1702006.01.22 22:43t/p851.001.21391.21801.2139130.0014900.00
1712006.01.22 22:55sell861.001.21531.21811.2140
1722006.01.22 23:19t/p861.001.21401.21811.2140130.0015030.00
1732006.01.23 01:41sell871.001.22251.22531.2212
1742006.01.23 03:59s/l871.001.22531.22531.2212-280.0014750.00
1752006.01.23 04:53sell881.001.22521.22801.2239
1762006.01.23 05:09t/p881.001.22391.22801.2239130.0014880.00
1772006.01.23 05:57sell891.001.22431.22711.2230
1782006.01.23 08:59t/p891.001.22301.22711.2230130.0015010.00
1792006.01.23 08:59buy901.001.22281.22001.2241
1802006.01.23 09:00t/p901.001.22411.22001.2241130.0015140.00
1812006.01.23 11:56sell911.001.22871.23151.2274
1822006.01.23 12:27t/p911.001.22741.23151.2274130.0015270.00
1832006.01.23 13:51sell921.001.22891.23171.2276
1842006.01.23 14:15t/p921.001.22761.23171.2276130.0015400.00
1852006.01.23 14:55buy931.001.22751.22471.2288
1862006.01.23 17:59t/p931.001.22881.22471.2288130.0015530.00
1872006.01.23 18:43sell941.001.22951.23231.2282
1882006.01.24 03:41t/p941.001.22821.23231.2282130.0015660.00
1892006.01.24 06:49sell951.001.23061.23341.2293
1902006.01.24 07:53t/p951.001.22931.23341.2293130.0015790.00
1912006.01.24 09:45buy961.001.22701.22421.2283
1922006.01.24 16:33t/p961.001.22831.22421.2283130.0015920.00
1932006.01.25 02:24buy971.001.22631.22351.2276
1942006.01.25 06:59t/p971.001.22761.22351.2276130.0016050.00
1952006.01.25 07:26sell981.001.22761.23041.2263
1962006.01.25 09:59s/l981.001.23041.23041.2263-280.0015770.00
1972006.01.25 10:54sell991.001.23201.23481.2307
1982006.01.25 10:59t/p991.001.23071.23481.2307130.0015900.00
1992006.01.25 11:45buy1001.001.22951.22671.2308
2002006.01.25 11:59t/p1001.001.23081.22671.2308130.0016030.00
2012006.01.25 13:44sell1011.001.23061.23341.2293
2022006.01.25 13:59t/p1011.001.22931.23341.2293130.0016160.00
2032006.01.25 14:44buy1021.001.22671.22391.2280
2042006.01.25 21:31s/l1021.001.22391.22391.2280-280.0015880.00
2052006.01.26 08:57sell1031.001.22671.22951.2254
2062006.01.26 08:59t/p1031.001.22541.22951.2254130.0016010.00
2072006.01.26 09:54buy1041.001.22411.22131.2254
2082006.01.26 09:59t/p1041.001.22541.22131.2254130.0016140.00
2092006.01.26 11:59sell1051.001.22471.22751.2234
2102006.01.26 16:59t/p1051.001.22341.22751.2234130.0016270.00
2112006.01.26 17:27buy1061.001.22281.22001.2241
2122006.01.27 02:28s/l1061.001.22001.22001.2241-280.0015990.00
2132006.01.27 02:29buy1071.001.22001.21721.2213
2142006.01.27 04:36t/p1071.001.22131.21721.2213130.0016120.00
2152006.01.27 06:44buy1081.001.22011.21731.2214
2162006.01.27 10:04t/p1081.001.22141.21731.2214130.0016250.00
2172006.01.27 10:30sell1091.001.22131.22411.2200
2182006.01.27 10:59t/p1091.001.22001.22411.2200130.0016380.00
2192006.01.27 14:38sell1101.001.22251.22531.2212
2202006.01.27 15:59t/p1101.001.22121.22531.2212130.0016510.00
2212006.01.27 16:58sell1111.001.21381.21661.2125
2222006.01.27 17:12t/p1111.001.21251.21661.2125130.0016640.00
2232006.01.27 17:21sell1121.001.21311.21591.2118
2242006.01.27 18:26t/p1121.001.21181.21591.2118130.0016770.00
2252006.01.27 18:54sell1131.001.21281.21561.2115
2262006.01.27 18:59t/p1131.001.21151.21561.2115130.0016900.00
2272006.01.27 19:34buy1141.001.20971.20691.2110
2282006.01.29 22:08t/p1141.001.21101.20691.2110130.0017030.00
2292006.01.29 23:54buy1151.001.21011.20731.2114
2302006.01.31 12:59t/p1151.001.21141.20731.2114130.0017160.00
2312006.01.31 13:11sell1161.001.21231.21511.2110
2322006.01.31 16:59s/l1161.001.21511.21511.2110-280.0016880.00
2332006.01.31 18:18sell1171.001.21761.22041.2163
2342006.01.31 19:43t/p1171.001.21631.22041.2163130.0017010.00
2352006.01.31 20:22buy1181.001.21491.21211.2162
2362006.02.01 05:59t/p1181.001.21621.21211.2162130.0017140.00
2372006.02.01 12:30buy1191.001.21011.20731.2114
2382006.02.01 18:35s/l1191.001.20731.20731.2114-280.0016860.00
2392006.02.01 18:51sell1201.001.20821.21101.2069
2402006.02.01 19:59t/p1201.001.20691.21101.2069130.0016990.00
2412006.02.01 21:59sell1211.001.20651.20931.2052
2422006.02.02 05:59t/p1211.001.20521.20931.2052130.0017120.00
2432006.02.02 06:47buy1221.001.20411.20131.2054
2442006.02.02 06:59t/p1221.001.20541.20131.2054130.0017250.00
2452006.02.02 09:41buy1231.001.20501.20221.2063
2462006.02.02 09:59t/p1231.001.20631.20221.2063130.0017380.00
2472006.02.02 12:18buy1241.001.20601.20321.2073
2482006.02.02 15:59t/p1241.001.20731.20321.2073130.0017510.00
2492006.02.02 17:30sell1251.001.21031.21311.2090
2502006.02.02 22:59t/p1251.001.20901.21311.2090130.0017640.00
2512006.02.03 01:59buy1261.001.20971.20691.2110
2522006.02.03 10:04s/l1261.001.20691.20691.2110-280.0017360.00
2532006.02.03 14:57buy1271.001.20071.19791.2020
2542006.02.03 15:08s/l1271.001.19791.19791.2020-280.0017080.00
2552006.02.03 17:31sell1281.001.20221.20501.2009
2562006.02.03 18:47t/p1281.001.20091.20501.2009130.0017210.00
2572006.02.03 18:49buy1291.001.20061.19781.2019
2582006.02.03 19:59t/p1291.001.20191.19781.2019130.0017340.00
2592006.02.06 08:57buy1301.001.19961.19681.2009
2602006.02.06 14:28s/l1301.001.19681.19681.2009-280.0017060.00
2612006.02.06 16:13sell1311.001.19821.20101.1969
2622006.02.06 17:50t/p1311.001.19691.20101.1969130.0017190.00
2632006.02.06 18:49sell1321.001.19651.19931.1952
2642006.02.07 08:50s/l1321.001.19931.19931.1952-280.0016910.00
2652006.02.07 08:54buy1331.001.19801.19521.1993
2662006.02.07 09:06t/p1331.001.19931.19521.1993130.0017040.00
2672006.02.07 09:25buy1341.001.19871.19591.2000
2682006.02.07 10:32t/p1341.001.20001.19591.2000130.0017170.00
2692006.02.07 10:32sell1351.001.20031.20311.1990
2702006.02.07 11:59t/p1351.001.19901.20311.1990130.0017300.00
2712006.02.07 14:32sell1361.001.19861.20141.1973
2722006.02.07 15:48t/p1361.001.19731.20141.1973130.0017430.00
2732006.02.08 01:59sell1371.001.19771.20051.1964
2742006.02.08 12:59t/p1371.001.19641.20051.1964130.0017560.00
2752006.02.08 13:25buy1381.001.19521.19241.1965
2762006.02.08 14:35t/p1381.001.19651.19241.1965130.0017690.00
2772006.02.08 14:35sell1391.001.19671.19951.1954
2782006.02.08 15:40t/p1391.001.19541.19951.1954130.0017820.00
2792006.02.08 17:05buy1401.001.19351.19071.1948
2802006.02.08 18:51t/p1401.001.19481.19071.1948130.0017950.00
2812006.02.09 12:49sell1411.001.19901.20181.1977
2822006.02.09 12:59t/p1411.001.19771.20181.1977130.0018080.00
2832006.02.09 13:52buy1421.001.19741.19461.1987
2842006.02.09 23:59t/p1421.001.19871.19461.1987130.0018210.00
2852006.02.10 01:39buy1431.001.19711.19431.1984
2862006.02.10 03:59t/p1431.001.19841.19431.1984130.0018340.00
2872006.02.10 12:59sell1441.001.19741.20021.1961
2882006.02.10 13:59s/l1441.001.20021.20021.1961-280.0018060.00
2892006.02.10 14:56sell1451.001.20191.20471.2006
2902006.02.10 15:36t/p1451.001.20061.20471.2006130.0018190.00
2912006.02.10 15:49sell1461.001.20191.20471.2006
2922006.02.10 15:59t/p1461.001.20061.20471.2006130.0018320.00
2932006.02.10 16:54buy1471.001.19131.18851.1926
2942006.02.10 17:49t/p1471.001.19261.18851.1926130.0018450.00
2952006.02.10 17:59buy1481.001.19211.18931.1934
2962006.02.12 22:57s/l1481.001.18931.18931.1934-280.0018170.00
2972006.02.13 16:38sell1491.001.19081.19361.1895
2982006.02.14 01:43t/p1491.001.18951.19361.1895130.0018300.00
2992006.02.14 07:16sell1501.001.19181.19461.1905
3002006.02.14 11:35t/p1501.001.19051.19461.1905130.0018430.00
3012006.02.14 12:44buy1511.001.18961.18681.1909
3022006.02.14 14:38s/l1511.001.18681.18681.1909-280.0018150.00
3032006.02.14 14:38buy1521.001.18701.18421.1883
3042006.02.14 15:00t/p1521.001.18831.18421.1883130.0018280.00
3052006.02.14 15:48sell1531.001.18861.19141.1873
3062006.02.14 19:59s/l1531.001.19141.19141.1873-280.0018000.00
3072006.02.15 15:00sell1541.001.19361.19641.1923
3082006.02.15 15:40t/p1541.001.19231.19641.1923130.0018130.00
3092006.02.15 15:59sell1551.001.19321.19601.1919
3102006.02.15 15:59t/p1551.001.19191.19601.1919130.0018260.00
3112006.02.15 16:36buy1561.001.18971.18691.1910
3122006.02.16 10:00s/l1561.001.18691.18691.1910-280.0017980.00
3132006.02.16 16:59buy1571.001.18801.18521.1893
3142006.02.16 20:59t/p1571.001.18931.18521.1893130.0018110.00
3152006.02.17 00:50sell1581.001.19111.19391.1898
3162006.02.17 01:06t/p1581.001.18981.19391.1898130.0018240.00
3172006.02.17 02:45buy1591.001.18841.18561.1897
3182006.02.17 15:59t/p1591.001.18971.18561.1897130.0018370.00
3192006.02.17 16:11sell1601.001.19211.19491.1908
3202006.02.17 16:59t/p1601.001.19081.19491.1908130.0018500.00
3212006.02.17 17:52buy1611.001.19031.18751.1916
3222006.02.17 18:53t/p1611.001.19161.18751.1916130.0018630.00
3232006.02.20 00:59sell1621.001.19521.19801.1939
3242006.02.20 08:59t/p1621.001.19391.19801.1939130.0018760.00
3252006.02.20 09:48buy1631.001.19351.19071.1948
3262006.02.21 08:41s/l1631.001.19071.19071.1948-280.0018480.00
3272006.02.22 11:26buy1641.001.18771.18491.1890
3282006.02.22 14:47t/p1641.001.18901.18491.1890130.0018610.00
3292006.02.22 14:52sell1651.001.18911.19191.1878
3302006.02.22 16:10t/p1651.001.18781.19191.1878130.0018740.00
3312006.02.22 18:40sell1661.001.19141.19421.1901
3322006.02.22 19:42t/p1661.001.19011.19421.1901130.0018870.00
3332006.02.23 08:53buy1671.001.19011.18731.1914
3342006.02.23 09:59t/p1671.001.19141.18731.1914130.0019000.00
3352006.02.23 11:56sell1681.001.19671.19951.1954
3362006.02.23 13:00t/p1681.001.19541.19951.1954130.0019130.00
3372006.02.23 13:59sell1691.001.19561.19841.1943
3382006.02.23 14:35t/p1691.001.19431.19841.1943130.0019260.00
3392006.02.23 17:27buy1701.001.19181.18901.1931
3402006.02.24 11:53s/l1701.001.18901.18901.1931-280.0018980.00
3412006.02.24 12:47sell1711.001.19041.19321.1891
3422006.02.24 13:43t/p1711.001.18911.19321.1891130.0019110.00
3432006.02.26 23:19sell1721.001.18661.18941.1853
3442006.02.26 23:51t/p1721.001.18531.18941.1853130.0019240.00
3452006.02.27 00:22buy1731.001.18341.18061.1847
3462006.02.27 01:59t/p1731.001.18471.18061.1847130.0019370.00
3472006.02.27 05:48sell1741.001.18741.19021.1861
3482006.02.27 06:45t/p1741.001.18611.19021.1861130.0019500.00
3492006.02.27 07:59sell1751.001.18571.18851.1844
3502006.02.27 09:10t/p1751.001.18441.18851.1844130.0019630.00
3512006.02.27 17:39sell1761.001.18621.18901.1849
3522006.02.27 21:48t/p1761.001.18491.18901.1849130.0019760.00
3532006.02.28 11:46sell1771.001.18911.19191.1878
3542006.02.28 13:00t/p1771.001.18781.19191.1878130.0019890.00
3552006.02.28 16:25sell1781.001.19251.19531.1912
3562006.03.01 13:59s/l1781.001.19531.19531.1912-280.0019610.00
3572006.03.01 14:32sell1791.001.19631.19911.1950
3582006.03.01 15:50t/p1791.001.19501.19911.1950130.0019740.00
3592006.03.01 17:58buy1801.001.18971.18691.1910
3602006.03.01 17:59t/p1801.001.19101.18691.1910130.0019870.00
3612006.03.01 18:59sell1811.001.19161.19441.1903
3622006.03.02 10:14s/l1811.001.19441.19441.1903-280.0019590.00
3632006.03.02 14:43sell1821.001.19431.19711.1930
3642006.03.02 15:59s/l1821.001.19711.19711.1930-280.0019310.00
3652006.03.03 01:59buy1831.001.20131.19851.2026
3662006.03.03 05:00t/p1831.001.20261.19851.2026130.0019440.00
3672006.03.03 11:59sell1841.001.20171.20451.2004
3682006.03.03 14:59s/l1841.001.20451.20451.2004-280.0019160.00
3692006.03.03 17:19sell1851.001.20291.20571.2016
3702006.03.05 23:17s/l1851.001.20571.20571.2016-280.0018880.00
3712006.03.06 00:30sell1861.001.20851.21131.2072
3722006.03.06 03:29t/p1861.001.20721.21131.2072130.0019010.00
3732006.03.06 08:13sell1871.001.20761.21041.2063
3742006.03.06 08:59t/p1871.001.20631.21041.2063130.0019140.00
3752006.03.06 17:26buy1881.001.19991.19711.2012
3762006.03.06 18:59t/p1881.001.20121.19711.2012130.0019270.00
3772006.03.06 23:59sell1891.001.20131.20411.2000
3782006.03.07 00:59t/p1891.001.20001.20411.2000130.0019400.00
3792006.03.07 01:46buy1901.001.19861.19581.1999
3802006.03.07 02:00t/p1901.001.19991.19581.1999130.0019530.00
3812006.03.07 13:40sell1911.001.19151.19431.1902
3822006.03.07 14:19t/p1911.001.19021.19431.1902130.0019660.00
3832006.03.07 14:19buy1921.001.19011.18731.1914
3842006.03.07 18:59s/l1921.001.18731.18731.1914-280.0019380.00
3852006.03.08 09:43buy1931.001.19061.18781.1919
3862006.03.08 09:59t/p1931.001.19191.18781.1919130.0019510.00
3872006.03.08 12:55buy1941.001.19121.18841.1925
3882006.03.08 17:59t/p1941.001.19251.18841.1925130.0019640.00
3892006.03.08 18:48sell1951.001.19281.19561.1915
3902006.03.09 14:52t/p1951.001.19151.19561.1915130.0019770.00
3912006.03.09 14:52buy1961.001.19151.18871.1928
3922006.03.10 14:48s/l1961.001.18871.18871.1928-280.0019490.00
3932006.03.10 14:59sell1971.001.19041.19321.1891
3942006.03.10 14:59t/p1971.001.18911.19321.1891130.0019620.00
3952006.03.10 15:29buy1981.001.18731.18451.1886
3962006.03.10 16:07t/p1981.001.18861.18451.1886130.0019750.00
3972006.03.13 08:37sell1991.001.19621.19901.1949
3982006.03.13 08:59t/p1991.001.19491.19901.1949130.0019880.00
3992006.03.13 13:59buy2001.001.19241.18961.1937
4002006.03.13 16:59t/p2001.001.19371.18961.1937130.0020010.00
4012006.03.14 09:22buy2011.001.19731.19451.1986
4022006.03.14 12:06s/l2011.001.19451.19451.1986-280.0019730.00
4032006.03.14 16:57sell2021.001.20221.20501.2009
4042006.03.15 15:12s/l2021.001.20501.20501.2009-280.0019450.00
4052006.03.15 15:12sell2031.001.20481.20761.2035
4062006.03.15 15:14t/p2031.001.20351.20761.2035130.0019580.00
4072006.03.15 15:16sell2041.001.20431.20711.2030
4082006.03.15 19:59s/l2041.001.20711.20711.2030-280.0019300.00
4092006.03.16 11:21sell2051.001.20791.21071.2066
4102006.03.16 13:59s/l2051.001.21071.21071.2066-280.0019020.00
4112006.03.16 14:58sell2061.001.21331.21611.2120
4122006.03.16 16:08s/l2061.001.21611.21611.2120-280.0018740.00
4132006.03.16 16:59buy2071.001.21521.21241.2165
4142006.03.16 17:59t/p2071.001.21651.21241.2165130.0018870.00
4152006.03.16 18:58buy2081.001.21721.21441.2185
4162006.03.17 10:49t/p2081.001.21851.21441.2185130.0019000.00
4172006.03.17 10:49sell2091.001.21871.22151.2174
4182006.03.17 12:02t/p2091.001.21741.22151.2174130.0019130.00
4192006.03.17 12:41sell2101.001.21791.22071.2166
4202006.03.17 14:59t/p2101.001.21661.22071.2166130.0019260.00
4212006.03.17 15:56buy2111.001.21541.21261.2167
4222006.03.17 15:59t/p2111.001.21671.21261.2167130.0019390.00
4232006.03.17 17:59buy2121.001.21901.21621.2203
4242006.03.20 06:16s/l2121.001.21621.21621.2203-280.0019110.00
4252006.03.20 09:59buy2131.001.21811.21531.2194
4262006.03.20 18:37s/l2131.001.21531.21531.2194-280.0018830.00
4272006.03.20 18:37buy2141.001.21521.21241.2165
4282006.03.20 19:27t/p2141.001.21651.21241.2165130.0018960.00
4292006.03.20 19:27sell2151.001.21661.21941.2153
4302006.03.21 00:59t/p2151.001.21531.21941.2153130.0019090.00
4312006.03.21 04:16sell2161.001.21421.21701.2129
4322006.03.21 09:17t/p2161.001.21291.21701.2129130.0019220.00
4332006.03.21 09:57sell2171.001.21361.21641.2123
4342006.03.21 14:59t/p2171.001.21231.21641.2123130.0019350.00
4352006.03.21 16:53buy2181.001.20881.20601.2101
4362006.03.21 22:59t/p2181.001.21011.20601.2101130.0019480.00
4372006.03.22 04:38buy2191.001.20831.20551.2096
4382006.03.22 13:59t/p2191.001.20961.20551.2096130.0019610.00
4392006.03.22 14:51sell2201.001.20981.21261.2085
4402006.03.22 17:59t/p2201.001.20851.21261.2085130.0019740.00
4412006.03.23 16:31sell2211.001.19851.20131.1972
4422006.03.23 19:51t/p2211.001.19721.20131.1972130.0019870.00
4432006.03.24 12:59sell2221.001.19701.19981.1957
4442006.03.24 13:13t/p2221.001.19571.19981.1957130.0020000.00
4452006.03.24 14:49buy2231.001.19661.19381.1979
4462006.03.24 15:59t/p2231.001.19791.19381.1979130.0020130.00
4472006.03.24 16:25buy2241.001.20101.19821.2023
4482006.03.24 16:59t/p2241.001.20231.19821.2023130.0020260.00
4492006.03.28 00:59buy2251.001.20091.19811.2022
4502006.03.28 07:59t/p2251.001.20221.19811.2022130.0020390.00
4512006.03.29 07:58sell2261.001.20121.20401.1999
4522006.03.29 07:59t/p2261.001.19991.20401.1999130.0020520.00
4532006.03.29 12:18sell2271.001.20151.20431.2002
4542006.03.29 14:36t/p2271.001.20021.20431.2002130.0020650.00
4552006.03.30 07:59sell2281.001.20591.20871.2046
4562006.03.30 11:59s/l2281.001.20871.20871.2046-280.0020370.00
4572006.03.30 13:22sell2291.001.20841.21121.2071
4582006.03.30 14:59s/l2291.001.21121.21121.2071-280.0020090.00