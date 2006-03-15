MoneyTec LLC
|Account: 12721
|Name: EMA Cross 2 Daily
|Currency: USD
|2006 March 17, 20:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|484321
|2006.03.15 09:26
|balance
|Deposit
|50 000.00
|484325
|2006.03.15 09:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2027
|1.2041
|1.2157
|2006.03.15 14:41
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|484326
|2006.03.15 09:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|141.46
|141.41
|140.16
|2006.03.15 14:22
|141.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|484327
|2006.03.15 09:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.65
|116.35
|2006.03.15 13:37
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|484331
|2006.03.15 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7462
|1.7474
|1.7592
|2006.03.15 14:41
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|486266
|2006.03.16 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2066
|1.2058
|1.1936
|2006.03.16 07:53
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|487012
|2006.03.16 07:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.41
|205.37
|204.11
|2006.03.16 14:12
|205.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|487013
|2006.03.16 07:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|141.81
|141.75
|140.51
|2006.03.17 09:51
|141.75
|0.00
|0.00
|-0.56
|5.16
|487014
|2006.03.16 07:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2985
|1.2971
|1.2855
|2006.03.16 11:19
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|487015
|2006.03.16 07:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7459
|1.7476
|1.7589
|2006.03.16 09:34
|1.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|489685
|2006.03.17 07:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2914
|1.2904
|1.2784
|2006.03.17 10:01
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|489686
|2006.03.17 07:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2155
|0.0000
|1.2025
|2006.03.17 20:26
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|489688
|2006.03.17 07:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.87
|204.74
|203.57
|2006.03.17 08:05
|204.74
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|489692
|2006.03.17 07:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|116.43
|115.42
|2006.03.17 10:01
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|24.91
|490774
|2006.03.17 13:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.63
|203.70
|204.93
|2006.03.17 15:02
|203.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|491324
|2006.03.17 15:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.63
|0.00
|204.93
|2006.03.17 20:26
|203.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.55
|
|0.00
|0.00
|-0.56
|67.89
|Closed P/L:
|67.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|67.33
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|50 067.33
|Equity:
|50 067.33
|Free Margin:
|50 067.33