MoneyTec LLC

Account: 12721 Name: EMA Cross 2 Daily Currency: USD 2006 March 17, 20:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4843212006.03.15 09:26balanceDeposit50 000.00
4843252006.03.15 09:27buy0.10eurusd1.20271.20411.21572006.03.15 14:411.20410.000.000.0014.00
4843262006.03.15 09:27sell0.10eurjpy141.46141.41140.162006.03.15 14:22141.410.000.000.004.26
4843272006.03.15 09:28sell0.10usdjpy117.65117.65116.352006.03.15 13:37117.650.000.000.000.00
4843312006.03.15 09:28buy0.10gbpusd1.74621.74741.75922006.03.15 14:411.74740.000.000.0012.00
4862662006.03.16 00:00sell0.10eurusd1.20661.20581.19362006.03.16 07:531.20580.000.000.008.00
4870122006.03.16 07:52sell0.10gbpjpy205.41205.37204.112006.03.16 14:12205.370.000.000.003.41
4870132006.03.16 07:52sell0.10eurjpy141.81141.75140.512006.03.17 09:51141.750.000.00-0.565.16
4870142006.03.16 07:52sell0.10usdchf1.29851.29711.28552006.03.16 11:191.29710.000.000.0010.79
4870152006.03.16 07:52buy0.10gbpusd1.74591.74761.75892006.03.16 09:341.74760.000.000.0017.00
4896852006.03.17 07:01sell0.10usdchf1.29141.29041.27842006.03.17 10:011.29040.000.000.007.75
4896862006.03.17 07:01sell0.10eurusd1.21550.00001.20252006.03.17 20:261.21960.000.000.00-41.00
4896882006.03.17 07:02sell0.10gbpjpy204.87204.74203.572006.03.17 08:05204.740.000.000.0011.14
4896922006.03.17 07:02sell0.10usdjpy116.72116.43115.422006.03.17 10:01116.430.000.000.0024.91
4907742006.03.17 13:10buy0.10gbpjpy203.63203.70204.932006.03.17 15:02203.700.000.000.006.02
4913242006.03.17 15:14buy0.10gbpjpy203.630.00204.932006.03.17 20:26203.450.000.000.00-15.55
  0.00 0.00 -0.56 67.89
Closed P/L: 67.33
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 67.33 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 067.33 Equity: 50 067.33 Free Margin: 50 067.33