Strategy Tester Report
Pending Seperate v2
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 218)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.01 22:00 - 2008.09.17 23:59 (2007.01.01 - 2008.09.18)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
Parametersactivatehour=1; hourmultiple=2; multiple=1; TotalProfitTarget=20; LevelDistance=10; Lots=0.01; TakeProfit=30; StopLoss=80; TotalPipsTarget=200; GridUpper=20; GridLower=20; Horas_expira=6; Place_buystop=true; Place_selllimit=true; GridSpacing=5; MagicNumber=770000; Slippage=3;
Bars in test11464Ticks modelled21921Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit500.00
Total net profit79.70Gross profit196.66Gross loss-116.97
Profit factor1.68Expected payoff0.16
Absolute drawdown1.70Maximal drawdown12.74 (2.46%)Relative drawdown2.46% (12.74)
Total trades487Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)487 (79.67%)
Profit trades (% of total)388 (79.67%)Loss trades (% of total)99 (20.33%)
Largestprofit trade1.04loss trade-2.40
Averageprofit trade0.51loss trade-1.18
Maximumconsecutive wins (profit in money)42 (29.81)consecutive losses (loss in money)6 (-7.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)29.81 (42)consecutive loss (count of losses)-7.96 (6)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.03 01:00buy stop10.031.32941.32141.3324
22007.01.03 01:00buy stop20.031.32991.32191.3329
32007.01.03 08:00expiration10.031.32941.32141.3324
42007.01.03 08:00expiration20.031.32991.32191.3329
52007.01.04 01:00buy stop30.011.31801.31001.3210
62007.01.04 01:00buy stop40.011.31851.31051.3215
72007.01.04 08:00expiration30.011.31801.31001.3210
82007.01.04 08:00expiration40.011.31851.31051.3215
92007.01.05 01:00buy stop50.011.30931.30131.3123
102007.01.05 01:00buy stop60.011.30981.30181.3128
112007.01.05 02:00buy50.011.30931.30131.3123
122007.01.05 08:00expiration60.011.30981.30181.3128
132007.01.05 14:00s/l50.011.30131.30131.3123-0.80499.20
142007.01.08 01:00buy stop70.011.30091.29291.3039
152007.01.08 01:00buy stop80.011.30141.29341.3044
162007.01.08 02:00buy70.011.30091.29291.3039
172007.01.08 07:00buy80.011.30141.29341.3044
182007.01.09 00:00t/p70.011.30391.29291.30390.31499.51
192007.01.09 01:00t/p80.011.30441.29341.30440.31499.81
202007.01.09 01:00buy stop90.011.30611.29811.3091
212007.01.09 01:00buy stop100.011.30661.29861.3096
222007.01.09 08:00expiration90.011.30611.29811.3091
232007.01.09 08:00expiration100.011.30661.29861.3096
242007.01.10 01:00buy stop110.011.29831.29031.3013
252007.01.10 01:00buy stop120.011.29881.29081.3018
262007.01.10 06:00buy110.011.29831.29031.3013
272007.01.10 06:00buy120.011.29881.29081.3018
282007.01.11 01:00buy stop130.011.29621.28821.2992
292007.01.11 01:00buy stop140.011.29671.28871.2997
302007.01.11 05:00buy130.011.29621.28821.2992
312007.01.11 08:00expiration140.011.29671.28871.2997
322007.01.11 13:00t/p130.011.29921.28821.29920.30500.11
332007.01.11 15:00s/l120.011.29081.29081.3018-0.78499.33
342007.01.11 16:00s/l110.011.29031.29031.3013-0.78498.55
352007.01.12 01:00buy stop150.011.28981.28181.2928
362007.01.12 01:00buy stop160.011.29031.28231.2933
372007.01.12 03:00buy150.011.28981.28181.2928
382007.01.12 03:00buy160.011.29031.28231.2933
392007.01.12 15:00t/p150.011.29281.28181.29280.30498.85
402007.01.12 15:00t/p160.011.29331.28231.29330.30499.15
412007.01.15 01:00buy stop170.011.29321.28521.2962
422007.01.15 01:00buy stop180.011.29371.28571.2967
432007.01.15 03:00buy170.011.29321.28521.2962
442007.01.15 04:00buy180.011.29371.28571.2967
452007.01.16 01:00buy stop190.011.29411.28611.2971
462007.01.16 01:00buy stop200.011.29461.28661.2976
472007.01.16 05:00buy190.011.29411.28611.2971
482007.01.16 05:00buy200.011.29461.28661.2976
492007.01.16 08:00t/p170.011.29621.28521.29620.31499.46
502007.01.16 08:00t/p180.011.29671.28571.29670.31499.77
512007.01.16 08:00t/p190.011.29711.28611.29710.30500.07
522007.01.16 11:00t/p200.011.29761.28661.29760.30500.37
532007.01.17 01:00buy stop210.011.29371.28571.2967
542007.01.17 01:00buy stop220.011.29421.28621.2972
552007.01.17 07:00buy210.011.29371.28571.2967
562007.01.17 08:00expiration220.011.29421.28621.2972
572007.01.18 01:00buy stop230.011.29521.28721.2982
582007.01.18 01:00buy stop240.011.29571.28771.2987
592007.01.18 03:00buy230.011.29521.28721.2982
602007.01.18 03:00buy240.011.29571.28771.2987
612007.01.18 04:00t/p210.011.29671.28571.29670.32500.69
622007.01.19 01:00buy stop250.011.29831.29031.3013
632007.01.19 01:00buy stop260.011.29881.29081.3018
642007.01.19 03:00t/p230.011.29821.28721.29820.31500.99
652007.01.19 03:00t/p240.011.29871.28771.29870.31501.30
662007.01.19 03:00buy250.011.29831.29031.3013
672007.01.19 03:00buy260.011.29881.29081.3018
682007.01.22 01:00buy stop270.011.29851.29051.3015
692007.01.22 01:00buy stop280.011.29901.29101.3020
702007.01.22 08:00expiration270.011.29851.29051.3015
712007.01.22 08:00expiration280.011.29901.29101.3020
722007.01.23 01:00buy stop290.011.29571.28771.2987
732007.01.23 01:00buy stop300.011.29621.28821.2992
742007.01.23 08:00expiration290.011.29571.28771.2987
752007.01.23 08:00expiration300.011.29621.28821.2992
762007.01.23 11:00t/p250.011.30131.29031.30130.31501.61
772007.01.23 11:00t/p260.011.30181.29081.30180.31501.93
782007.01.24 01:00buy stop310.011.30401.29601.3070
792007.01.24 01:00buy stop320.011.30451.29651.3075
802007.01.24 08:00expiration310.011.30401.29601.3070
812007.01.24 08:00expiration320.011.30451.29651.3075
822007.01.25 01:00buy stop330.011.29711.28911.3001
832007.01.25 01:00buy stop340.011.29761.28961.3006
842007.01.25 02:00buy330.011.29711.28911.3001
852007.01.25 08:00expiration340.011.29761.28961.3006
862007.01.25 09:00t/p330.011.30011.28911.30010.30502.23
872007.01.26 01:00buy stop350.011.29501.28701.2980
882007.01.26 01:00buy stop360.011.29551.28751.2985
892007.01.26 08:00expiration350.011.29501.28701.2980
902007.01.26 08:00expiration360.011.29551.28751.2985
912007.01.29 01:00buy stop370.011.29201.28401.2950
922007.01.29 01:00buy stop380.011.29251.28451.2955
932007.01.29 08:00expiration370.011.29201.28401.2950
942007.01.29 08:00expiration380.011.29251.28451.2955
952007.01.30 01:00buy stop390.011.29651.28851.2995
962007.01.30 01:00buy stop400.011.29701.28901.3000
972007.01.30 02:00buy390.011.29651.28851.2995
982007.01.30 04:00buy400.011.29701.28901.3000
992007.01.31 01:00buy stop410.011.29761.28961.3006
1002007.01.31 01:00buy stop420.011.29811.29011.3011
1012007.01.31 08:00expiration410.011.29761.28961.3006
1022007.01.31 08:00expiration420.011.29811.29011.3011
1032007.01.31 16:00t/p390.011.29951.28851.29950.31502.53
1042007.01.31 16:00t/p400.011.30001.28901.30000.31502.84
1052007.02.01 01:00buy stop430.011.30431.29631.3073
1062007.02.01 01:00buy stop440.011.30481.29681.3078
1072007.02.01 08:00expiration430.011.30431.29631.3073
1082007.02.01 08:00expiration440.011.30481.29681.3078
1092007.02.02 01:00buy stop450.011.30341.29541.3064
1102007.02.02 01:00buy stop460.011.30391.29591.3069
1112007.02.02 08:00expiration450.011.30341.29541.3064
1122007.02.02 08:00expiration460.011.30391.29591.3069
1132007.02.05 01:00buy stop470.011.29711.28911.3001
1142007.02.05 01:00buy stop480.011.29761.28961.3006
1152007.02.05 08:00expiration470.011.29711.28911.3001
1162007.02.05 08:00expiration480.011.29761.28961.3006
1172007.02.06 01:00buy stop490.011.29471.28671.2977
1182007.02.06 01:00buy stop500.011.29521.28721.2982
1192007.02.06 08:00expiration490.011.29471.28671.2977
1202007.02.06 08:00expiration500.011.29521.28721.2982
1212007.02.07 01:00buy stop510.011.29891.29091.3019
1222007.02.07 01:00buy stop520.011.29941.29141.3024
1232007.02.07 04:00buy510.011.29891.29091.3019
1242007.02.07 08:00expiration520.011.29941.29141.3024
1252007.02.07 17:00t/p510.011.30191.29091.30190.30503.14
1262007.02.08 01:00buy stop530.011.30331.29531.3063
1272007.02.08 01:00buy stop540.011.30381.29581.3068
1282007.02.08 08:00expiration530.011.30331.29531.3063
1292007.02.08 08:00expiration540.011.30381.29581.3068
1302007.02.09 01:00buy stop550.011.30491.29691.3079
1312007.02.09 01:00buy stop560.011.30541.29741.3084
1322007.02.09 08:00expiration550.011.30491.29691.3079
1332007.02.09 08:00expiration560.011.30541.29741.3084
1342007.02.12 01:00buy stop570.011.30311.29511.3061
1352007.02.12 01:00buy stop580.011.30361.29561.3066
1362007.02.12 08:00expiration570.011.30311.29511.3061
1372007.02.12 08:00expiration580.011.30361.29561.3066
1382007.02.13 01:00buy stop590.011.29721.28921.3002
1392007.02.13 01:00buy stop600.011.29771.28971.3007
1402007.02.13 07:00buy590.011.29721.28921.3002
1412007.02.13 07:00buy600.011.29771.28971.3007
1422007.02.13 09:00t/p590.011.30021.28921.30020.30503.44
1432007.02.13 11:00t/p600.011.30071.28971.30070.30503.74
1442007.02.14 01:00buy stop610.011.30511.29711.3081
1452007.02.14 01:00buy stop620.011.30561.29761.3086
1462007.02.14 05:00buy610.011.30511.29711.3081
1472007.02.14 05:00buy620.011.30561.29761.3086
1482007.02.14 08:00t/p610.011.30811.29711.30810.30504.04
1492007.02.14 09:00t/p620.011.30861.29761.30860.30504.34
1502007.02.15 01:00buy stop630.031.31481.30681.3178
1512007.02.15 01:00buy stop640.031.31531.30731.3183
1522007.02.15 07:00buy630.031.31481.30681.3178
1532007.02.15 08:00expiration640.031.31531.30731.3183
1542007.02.16 01:00buy stop650.031.31431.30631.3173
1552007.02.16 01:00buy stop660.031.31481.30681.3178
1562007.02.16 03:00buy650.031.31431.30631.3173
1572007.02.16 08:00expiration660.031.31481.30681.3178
1582007.02.19 01:00buy stop670.021.31651.30851.3195
1592007.02.19 01:00buy stop680.021.31701.30901.3200
1602007.02.19 08:00expiration670.021.31651.30851.3195
1612007.02.19 08:00expiration680.021.31701.30901.3200
1622007.02.20 01:00buy stop690.031.31671.30871.3197
1632007.02.20 01:00buy stop700.031.31721.30921.3202
1642007.02.20 02:00buy690.031.31671.30871.3197
1652007.02.20 03:00t/p630.031.31781.30681.31780.96505.30
1662007.02.20 03:00t/p650.031.31731.30631.31730.94506.24
1672007.02.20 03:00buy700.031.31721.30921.3202
1682007.02.21 01:00buy stop710.031.31611.30811.3191
1692007.02.21 01:00buy stop720.031.31661.30861.3196
1702007.02.21 08:00expiration710.031.31611.30811.3191
1712007.02.21 08:00expiration720.031.31661.30861.3196
1722007.02.22 01:00buy stop730.021.31531.30731.3183
1732007.02.22 01:00buy stop740.021.31581.30781.3188
1742007.02.22 08:00s/l690.031.30871.30871.3197-2.32503.92
1752007.02.22 08:00s/l700.031.30921.30921.3202-2.32501.60
1762007.02.22 08:00expiration730.021.31531.30731.3183
1772007.02.22 08:00expiration740.021.31581.30781.3188
1782007.02.23 01:00buy stop750.011.31371.30571.3167
1792007.02.23 01:00buy stop760.011.31421.30621.3172
1802007.02.23 08:00expiration750.011.31371.30571.3167
1812007.02.23 08:00expiration760.011.31421.30621.3172
1822007.02.26 01:00buy stop770.031.32021.31221.3232
1832007.02.26 01:00buy stop780.031.32071.31271.3237
1842007.02.26 08:00expiration770.031.32021.31221.3232
1852007.02.26 08:00expiration780.031.32071.31271.3237
1862007.02.27 01:00buy stop790.031.31951.31151.3225
1872007.02.27 01:00buy stop800.031.32001.31201.3230
1882007.02.27 08:00expiration790.031.31951.31151.3225
1892007.02.27 08:00expiration800.031.32001.31201.3230
1902007.02.28 01:00buy stop810.031.32391.31591.3269
1912007.02.28 01:00buy stop820.031.32441.31641.3274
1922007.02.28 08:00expiration810.031.32391.31591.3269
1932007.02.28 08:00expiration820.031.32441.31641.3274
1942007.03.01 01:00buy stop830.021.32491.31691.3279
1952007.03.01 01:00buy stop840.021.32541.31741.3284
1962007.03.01 08:00expiration830.021.32491.31691.3279
1972007.03.01 08:00expiration840.021.32541.31741.3284
1982007.03.02 01:00buy stop850.011.31861.31061.3216
1992007.03.02 01:00buy stop860.011.31911.31111.3221
2002007.03.02 08:00expiration850.011.31861.31061.3216
2012007.03.02 08:00expiration860.011.31911.31111.3221
2022007.03.05 01:00buy stop870.011.31911.31111.3221
2032007.03.05 01:00buy stop880.011.31961.31161.3226
2042007.03.05 08:00expiration870.011.31911.31111.3221
2052007.03.05 08:00expiration880.011.31961.31161.3226
2062007.03.06 01:00buy stop890.011.31111.30311.3141
2072007.03.06 01:00buy stop900.011.31161.30361.3146
2082007.03.06 04:00buy890.011.31111.30311.3141
2092007.03.06 05:00buy900.011.31161.30361.3146
2102007.03.07 00:00t/p890.011.31411.30311.31410.31501.90
2112007.03.07 01:00buy stop910.011.31481.30681.3178
2122007.03.07 01:00buy stop920.011.31531.30731.3183
2132007.03.07 08:00expiration910.011.31481.30681.3178
2142007.03.07 08:00expiration920.011.31531.30731.3183
2152007.03.07 16:00t/p900.011.31461.30361.31460.31502.21
2162007.03.08 01:00buy stop930.011.31821.31021.3212
2172007.03.08 01:00buy stop940.011.31871.31071.3217
2182007.03.08 04:00buy930.011.31821.31021.3212
2192007.03.08 08:00expiration940.011.31871.31071.3217
2202007.03.09 01:00buy stop950.011.31541.30741.3184
2212007.03.09 01:00buy stop960.011.31591.30791.3189
2222007.03.09 03:00buy950.011.31541.30741.3184
2232007.03.09 05:00buy960.011.31591.30791.3189
2242007.03.09 14:00s/l930.011.31021.31021.3212-0.79501.42
2252007.03.12 01:00buy stop970.011.31351.30551.3165
2262007.03.12 01:00buy stop980.011.31401.30601.3170
2272007.03.12 08:00expiration970.011.31351.30551.3165
2282007.03.12 08:00expiration980.011.31401.30601.3170
2292007.03.12 16:00t/p950.011.31841.30741.31840.31501.72
2302007.03.12 16:00t/p960.011.31891.30791.31890.31502.03
2312007.03.13 01:00buy stop990.031.32001.31201.3230
2322007.03.13 01:00buy stop1000.031.32051.31251.3235
2332007.03.13 08:00expiration990.031.32001.31201.3230
2342007.03.13 08:00expiration1000.031.32051.31251.3235
2352007.03.14 01:00buy stop1010.031.32081.31281.3238
2362007.03.14 01:00buy stop1020.031.32131.31331.3243
2372007.03.14 07:00buy1010.031.32081.31281.3238
2382007.03.14 08:00expiration1020.031.32131.31331.3243
2392007.03.14 17:00t/p1010.031.32381.31281.32380.90502.93
2402007.03.15 01:00buy stop1030.031.32401.31601.3270
2412007.03.15 01:00buy stop1040.031.32451.31651.3275
2422007.03.15 08:00expiration1030.031.32401.31601.3270
2432007.03.15 08:00expiration1040.031.32451.31651.3275
2442007.03.16 01:00buy stop1050.031.33021.32221.3332
2452007.03.16 01:00buy stop1060.031.33071.32271.3337
2462007.03.16 02:00buy1050.031.33021.32221.3332
2472007.03.16 02:00buy1060.031.33071.32271.3337
2482007.03.16 11:00t/p1050.031.33321.32221.33320.90503.83
2492007.03.16 11:00t/p1060.031.33371.32271.33370.90504.73
2502007.03.19 01:00buy stop1070.031.33361.32561.3366
2512007.03.19 01:00buy stop1080.031.33411.32611.3371
2522007.03.19 08:00expiration1070.031.33361.32561.3366
2532007.03.19 08:00expiration1080.031.33411.32611.3371
2542007.03.20 01:00buy stop1090.021.33201.32401.3350
2552007.03.20 01:00buy stop1100.021.33251.32451.3355
2562007.03.20 08:00expiration1090.021.33201.32401.3350
2572007.03.20 08:00expiration1100.021.33251.32451.3355
2582007.03.21 01:00buy stop1110.031.33281.32481.3358
2592007.03.21 01:00buy stop1120.031.33331.32531.3363
2602007.03.21 08:00expiration1110.031.33281.32481.3358
2612007.03.21 08:00expiration1120.031.33331.32531.3363
2622007.03.22 01:00buy stop1130.031.34131.33331.3443
2632007.03.22 01:00buy stop1140.031.34181.33381.3448
2642007.03.22 08:00expiration1130.031.34131.33331.3443
2652007.03.22 08:00expiration1140.031.34181.33381.3448
2662007.03.23 01:00buy stop1150.021.33411.32611.3371
2672007.03.23 01:00buy stop1160.021.33461.32661.3376
2682007.03.23 08:00expiration1150.021.33411.32611.3371
2692007.03.23 08:00expiration1160.021.33461.32661.3376
2702007.03.26 01:00buy stop1170.011.32851.32051.3315
2712007.03.26 01:00buy stop1180.011.32901.32101.3320
2722007.03.26 08:00expiration1170.011.32851.32051.3315
2732007.03.26 08:00expiration1180.011.32901.32101.3320
2742007.03.27 01:00buy stop1190.011.33431.32631.3373
2752007.03.27 01:00buy stop1200.011.33481.32681.3378
2762007.03.27 08:00expiration1190.011.33431.32631.3373
2772007.03.27 08:00expiration1200.011.33481.32681.3378
2782007.03.28 01:00buy stop1210.031.33691.32891.3399
2792007.03.28 01:00buy stop1220.031.33741.32941.3404
2802007.03.28 08:00expiration1210.031.33691.32891.3399
2812007.03.28 08:00expiration1220.031.33741.32941.3404
2822007.03.29 01:00buy stop1230.021.33261.32461.3356
2832007.03.29 01:00buy stop1240.021.33311.32511.3361
2842007.03.29 05:00buy1230.021.33261.32461.3356
2852007.03.29 08:00expiration1240.021.33311.32511.3361
2862007.03.30 01:00buy stop1250.021.33411.32611.3371
2872007.03.30 01:00buy stop1260.021.33461.32661.3376
2882007.03.30 04:00buy1250.021.33411.32611.3371
2892007.03.30 05:00buy1260.021.33461.32661.3376
2902007.03.30 16:00t/p1230.021.33561.32461.33560.61505.34
2912007.03.30 16:00t/p1250.021.33711.32611.33710.60505.94
2922007.03.30 16:00t/p1260.021.33761.32661.33760.60506.54
2932007.04.02 01:00buy stop1270.011.33551.32751.3385
2942007.04.02 01:00buy stop1280.011.33601.32801.3390
2952007.04.02 04:00buy1270.011.33551.32751.3385
2962007.04.02 05:00buy1280.011.33601.32801.3390
2972007.04.03 01:00buy stop1290.011.33801.33001.3410
2982007.04.03 01:00buy stop1300.011.33851.33051.3415
2992007.04.03 08:00expiration1290.011.33801.33001.3410
3002007.04.03 08:00expiration1300.011.33851.33051.3415
3012007.04.04 01:00buy stop1310.011.33491.32691.3379
3022007.04.04 01:00buy stop1320.011.33541.32741.3384
3032007.04.04 08:00expiration1310.011.33491.32691.3379
3042007.04.04 08:00expiration1320.011.33541.32741.3384
3052007.04.05 01:00buy stop1330.011.33861.33061.3416
3062007.04.05 01:00buy stop1340.011.33911.33111.3421
3072007.04.05 08:00expiration1330.011.33861.33061.3416
3082007.04.05 08:00expiration1340.011.33911.33111.3421
3092007.04.05 13:00t/p1270.011.33851.32751.33850.33506.88
3102007.04.05 14:00t/p1280.011.33901.32801.33900.33507.21
3112007.04.06 01:00buy stop1350.031.34361.33561.3466
3122007.04.06 01:00buy stop1360.031.34411.33611.3471
3132007.04.06 08:00expiration1350.031.34361.33561.3466
3142007.04.06 08:00expiration1360.031.34411.33611.3471
3152007.04.09 01:00buy stop1370.031.33771.32971.3407
3162007.04.09 01:00buy stop1380.031.33821.33021.3412
3172007.04.09 08:00expiration1370.031.33771.32971.3407
3182007.04.09 08:00expiration1380.031.33821.33021.3412
3192007.04.10 01:00buy stop1390.021.33921.33121.3422
3202007.04.10 01:00buy stop1400.021.33971.33171.3427
3212007.04.10 02:00buy1390.021.33921.33121.3422
3222007.04.10 02:00buy1400.021.33971.33171.3427
3232007.04.10 03:00t/p1390.021.34221.33121.34220.60507.81
3242007.04.10 03:00t/p1400.021.34271.33171.34270.60508.41
3252007.04.11 01:00buy stop1410.031.34351.33551.3465
3262007.04.11 01:00buy stop1420.031.34401.33601.3470
3272007.04.11 06:00buy1410.031.34351.33551.3465
3282007.04.11 08:00expiration1420.031.34401.33601.3470
3292007.04.12 01:00buy stop1430.031.34491.33691.3479
3302007.04.12 01:00buy stop1440.031.34541.33741.3484
3312007.04.12 02:00t/p1410.031.34651.33551.34650.96509.37
3322007.04.12 02:00buy1430.031.34491.33691.3479
3332007.04.12 02:00buy1440.031.34541.33741.3484
3342007.04.12 14:00t/p1430.031.34791.33691.34790.90510.27
3352007.04.12 15:00t/p1440.031.34841.33741.34840.90511.17
3362007.04.13 01:00buy stop1450.031.35131.34331.3543
3372007.04.13 01:00buy stop1460.031.35181.34381.3548
3382007.04.13 02:00buy1450.031.35131.34331.3543
3392007.04.13 02:00buy1460.031.35181.34381.3548
3402007.04.13 11:00t/p1450.031.35431.34331.35430.90512.07
3412007.04.13 14:00t/p1460.031.35481.34381.35480.90512.97
3422007.04.16 01:00buy stop1470.031.35741.34941.3604
3432007.04.16 01:00buy stop1480.031.35791.34991.3609
3442007.04.16 08:00expiration1470.031.35741.34941.3604
3452007.04.16 08:00expiration1480.031.35791.34991.3609
3462007.04.17 01:00buy stop1490.021.35481.34681.3578
3472007.04.17 01:00buy stop1500.021.35531.34731.3583
3482007.04.17 06:00buy1490.021.35481.34681.3578
3492007.04.17 08:00expiration1500.021.35531.34731.3583
3502007.04.17 13:00t/p1490.021.35781.34681.35780.60513.57
3512007.04.18 01:00buy stop1510.031.35991.35191.3629
3522007.04.18 01:00buy stop1520.031.36041.35241.3634
3532007.04.18 07:00buy1510.031.35991.35191.3629
3542007.04.18 08:00expiration1520.031.36041.35241.3634
3552007.04.19 01:00buy stop1530.031.36191.35391.3649
3562007.04.19 01:00buy stop1540.031.36241.35441.3654
3572007.04.19 08:00expiration1530.031.36191.35391.3649
3582007.04.19 08:00expiration1540.031.36241.35441.3654
3592007.04.20 01:00buy stop1550.031.36311.35511.3661
3602007.04.20 01:00buy stop1560.031.36361.35561.3666
3612007.04.20 07:00t/p1510.031.36291.35191.36290.98514.55
3622007.04.20 07:00buy1550.031.36311.35511.3661
3632007.04.20 07:00buy1560.031.36361.35561.3666
3642007.04.23 01:00buy stop1570.021.36081.35281.3638
3652007.04.23 01:00buy stop1580.021.36131.35331.3643
3662007.04.23 08:00expiration1570.021.36081.35281.3638
3672007.04.23 08:00expiration1580.021.36131.35331.3643
3682007.04.23 10:00s/l1560.031.35561.35561.3666-2.38512.17
3692007.04.23 11:00s/l1550.031.35511.35511.3661-2.38509.79
3702007.04.24 01:00buy stop1590.011.35871.35071.3617
3712007.04.24 01:00buy stop1600.011.35921.35121.3622
3722007.04.24 08:00expiration1590.011.35871.35071.3617
3732007.04.24 08:00expiration1600.011.35921.35121.3622
3742007.04.25 01:00buy stop1610.031.36401.35601.3670
3752007.04.25 01:00buy stop1620.031.36451.35651.3675
3762007.04.25 04:00buy1610.031.36401.35601.3670
3772007.04.25 07:00buy1620.031.36451.35651.3675
3782007.04.26 01:00buy stop1630.031.36591.35791.3689
3792007.04.26 01:00buy stop1640.031.36641.35841.3694
3802007.04.26 08:00expiration1630.031.36591.35791.3689
3812007.04.26 08:00expiration1640.031.36641.35841.3694
3822007.04.27 01:00buy stop1650.021.36111.35311.3641
3832007.04.27 01:00buy stop1660.021.36161.35361.3646
3842007.04.27 08:00expiration1650.021.36111.35311.3641
3852007.04.27 08:00expiration1660.021.36161.35361.3646
3862007.04.27 13:00t/p1610.031.36701.35601.36700.98510.77
3872007.04.27 13:00t/p1620.031.36751.35651.36750.98511.74
3882007.04.30 01:00buy stop1670.031.36401.35601.3670
3892007.04.30 01:00buy stop1680.031.36451.35651.3675
3902007.04.30 03:00buy1670.031.36401.35601.3670
3912007.04.30 03:00buy1680.031.36451.35651.3675
3922007.04.30 16:00t/p1670.031.36701.35601.36700.90512.64
3932007.04.30 16:00t/p1680.031.36751.35651.36750.90513.54
3942007.05.01 01:00buy stop1690.031.36591.35791.3689
3952007.05.01 01:00buy stop1700.031.36641.35841.3694
3962007.05.01 07:00buy1690.031.36591.35791.3689
3972007.05.01 08:00expiration1700.031.36641.35841.3694
3982007.05.02 01:00buy stop1710.021.36081.35281.3638
3992007.05.02 01:00buy stop1720.021.36131.35331.3643
4002007.05.02 04:00s/l1690.031.35791.35791.3689-2.38511.16
4012007.05.02 08:00expiration1710.021.36081.35281.3638
4022007.05.02 08:00expiration1720.021.36131.35331.3643
4032007.05.03 01:00buy stop1730.011.36061.35261.3636
4042007.05.03 01:00buy stop1740.011.36111.35311.3641
4052007.05.03 05:00buy1730.011.36061.35261.3636
4062007.05.03 07:00buy1740.011.36111.35311.3641
4072007.05.04 01:00buy stop1750.011.35641.34841.3594
4082007.05.04 01:00buy stop1760.011.35691.34891.3599
4092007.05.04 07:00buy1750.011.35641.34841.3594
4102007.05.04 07:00buy1760.011.35691.34891.3599
4112007.05.04 13:00t/p1750.011.35941.34841.35940.30511.46
4122007.05.04 14:00t/p1760.011.35991.34891.35990.30511.76
4132007.05.07 01:00buy stop1770.011.36171.35371.3647
4142007.05.07 01:00buy stop1780.011.36221.35421.3652
4152007.05.07 08:00expiration1770.011.36171.35371.3647
4162007.05.07 08:00expiration1780.011.36221.35421.3652
4172007.05.08 01:00buy stop1790.031.36101.35301.3640
4182007.05.08 01:00buy stop1800.031.36151.35351.3645
4192007.05.08 03:00buy1790.031.36101.35301.3640
4202007.05.08 03:00buy1800.031.36151.35351.3645
4212007.05.08 15:00s/l1730.011.35261.35261.3636-0.78510.98
4222007.05.08 15:00s/l1740.011.35311.35311.3641-0.78510.20
4232007.05.08 15:00s/l1790.031.35301.35301.3640-2.40507.80
4242007.05.08 15:00s/l1800.031.35351.35351.3645-2.40505.40
4252007.05.09 01:00buy stop1810.011.35601.34801.3590
4262007.05.09 01:00buy stop1820.011.35651.34851.3595
4272007.05.09 08:00expiration1810.011.35601.34801.3590
4282007.05.09 08:00expiration1820.011.35651.34851.3595
4292007.05.10 01:00buy stop1830.011.35451.34651.3575
4302007.05.10 01:00buy stop1840.011.35501.34701.3580
4312007.05.10 06:00buy1830.011.35451.34651.3575
4322007.05.10 07:00buy1840.011.35501.34701.3580
4332007.05.10 18:00s/l1830.011.34651.34651.3575-0.80504.60
4342007.05.10 18:00s/l1840.011.34701.34701.3580-0.80503.80
4352007.05.11 01:00buy stop1850.011.34791.33991.3509
4362007.05.11 01:00buy stop1860.011.34841.34041.3514
4372007.05.11 02:00buy1850.011.34791.33991.3509
4382007.05.11 03:00buy1860.011.34841.34041.3514
4392007.05.11 14:00t/p1850.011.35091.33991.35090.30504.10
4402007.05.11 15:00t/p1860.011.35141.34041.35140.30504.40
4412007.05.14 01:00buy stop1870.011.35481.34681.3578
4422007.05.14 01:00buy stop1880.011.35531.34731.3583
4432007.05.14 04:00buy1870.011.35481.34681.3578
4442007.05.14 08:00expiration1880.011.35531.34731.3583
4452007.05.15 01:00buy stop1890.011.35551.34751.3585
4462007.05.15 01:00buy stop1900.011.35601.34801.3590
4472007.05.15 07:00buy1890.011.35551.34751.3585
4482007.05.15 07:00buy1900.011.35601.34801.3590
4492007.05.15 15:00t/p1870.011.35781.34681.35780.31504.71
4502007.05.15 15:00t/p1890.011.35851.34751.35850.30505.01
4512007.05.15 15:00t/p1900.011.35901.34801.35900.30505.31
4522007.05.16 01:00buy stop1910.011.36071.35271.3637
4532007.05.16 01:00buy stop1920.011.36121.35321.3642
4542007.05.16 06:00buy1910.011.36071.35271.3637
4552007.05.16 08:00expiration1920.011.36121.35321.3642
4562007.05.16 16:00s/l1910.011.35271.35271.3637-0.80504.51
4572007.05.17 01:00buy stop1930.011.35411.34611.3571
4582007.05.17 01:00buy stop1940.011.35461.34661.3576
4592007.05.17 07:00buy1930.011.35411.34611.3571
4602007.05.17 08:00expiration1940.011.35461.34661.3576
4612007.05.18 01:00buy stop1950.011.35071.34271.3537
4622007.05.18 01:00buy stop1960.011.35121.34321.3542
4632007.05.18 08:00expiration1950.011.35071.34271.3537
4642007.05.18 08:00expiration1960.011.35121.34321.3542
4652007.05.21 01:00buy stop1970.011.35291.34491.3559
4662007.05.21 01:00buy stop1980.011.35341.34541.3564
4672007.05.21 08:00expiration1970.011.35291.34491.3559
4682007.05.21 08:00expiration1980.011.35341.34541.3564
4692007.05.21 11:00s/l1930.011.34611.34611.3571-0.79503.72
4702007.05.22 01:00buy stop1990.011.34721.33921.3502
4712007.05.22 01:00buy stop2000.011.34771.33971.3507
4722007.05.22 07:00buy1990.011.34721.33921.3502
4732007.05.22 07:00buy2000.011.34771.33971.3507
4742007.05.23 01:00buy stop2010.011.34641.33841.3494
4752007.05.23 01:00buy stop2020.011.34691.33891.3499
4762007.05.23 08:00expiration2010.011.34641.33841.3494
4772007.05.23 08:00expiration2020.011.34691.33891.3499
4782007.05.24 01:00buy stop2030.011.34681.33881.3498
4792007.05.24 01:00buy stop2040.011.34731.33931.3503
4802007.05.24 08:00expiration2030.011.34681.33881.3498
4812007.05.24 08:00expiration2040.011.34731.33931.3503
4822007.05.25 01:00buy stop2050.011.34321.33521.3462
4832007.05.25 01:00buy stop2060.011.34371.33571.3467
4842007.05.25 07:00buy2050.011.34321.33521.3462
4852007.05.25 07:00buy2060.011.34371.33571.3467
4862007.05.25 15:00t/p2050.011.34621.33521.34620.30504.02
4872007.05.25 15:00t/p2060.011.34671.33571.34670.30504.32
4882007.05.28 01:00buy stop2070.011.34621.33821.3492
4892007.05.28 01:00buy stop2080.011.34671.33871.3497
4902007.05.28 08:00expiration2070.011.34621.33821.3492
4912007.05.28 08:00expiration2080.011.34671.33871.3497
4922007.05.29 01:00buy stop2090.011.34601.33801.3490
4932007.05.29 01:00buy stop2100.011.34651.33851.3495
4942007.05.29 08:00expiration2090.011.34601.33801.3490
4952007.05.29 08:00expiration2100.011.34651.33851.3495
4962007.05.29 12:00t/p1990.011.35021.33921.35020.35504.67
4972007.05.29 13:00t/p2000.011.35071.33971.35070.35505.02
4982007.05.30 01:00buy stop2110.011.34561.33761.3486
4992007.05.30 01:00buy stop2120.011.34611.33811.3491
5002007.05.30 03:00buy2110.011.34561.33761.3486
5012007.05.30 08:00expiration2120.011.34611.33811.3491
5022007.05.31 01:00buy stop2130.011.34431.33631.3473
5032007.05.31 01:00buy stop2140.011.34481.33681.3478
5042007.05.31 07:00buy2130.011.34431.33631.3473
5052007.05.31 07:00buy2140.011.34481.33681.3478
5062007.06.01 01:00buy stop2150.011.34681.33881.3498
5072007.06.01 01:00buy stop2160.011.34731.33931.3503
5082007.06.01 08:00expiration2150.011.34681.33881.3498
5092007.06.01 08:00expiration2160.011.34731.33931.3503
5102007.06.04 01:00buy stop2170.011.34591.33791.3489
5112007.06.04 01:00buy stop2180.011.34641.33841.3494
5122007.06.04 08:00expiration2170.011.34591.33791.3489
5132007.06.04 08:00expiration2180.011.34641.33841.3494
5142007.06.04 12:00t/p2130.011.34731.33631.34730.31505.33
5152007.06.04 13:00t/p2110.011.34861.33761.34860.33505.66
5162007.06.04 13:00t/p2140.011.34781.33681.34780.31505.98
5172007.06.05 01:00buy stop2190.011.35111.34311.3541
5182007.06.05 01:00buy stop2200.011.35161.34361.3546
5192007.06.05 08:00expiration2190.011.35111.34311.3541
5202007.06.05 08:00expiration2200.011.35161.34361.3546
5212007.06.06 01:00buy stop2210.011.35271.34471.3557
5222007.06.06 01:00buy stop2220.011.35321.34521.3562
5232007.06.06 03:00buy2210.011.35271.34471.3557
5242007.06.06 07:00buy2220.011.35321.34521.3562
5252007.06.07 01:00buy stop2230.011.35101.34301.3540
5262007.06.07 01:00buy stop2240.011.35151.34351.3545
5272007.06.07 05:00buy2230.011.35101.34301.3540
5282007.06.07 08:00expiration2240.011.35151.34351.3545
5292007.06.07 15:00s/l2220.011.34521.34521.3562-0.78505.20
5302007.06.07 17:00s/l2210.011.34471.34471.3557-0.78504.42
5312007.06.07 17:00s/l2230.011.34301.34301.3540-0.80503.62
5322007.06.08 01:00buy stop2250.011.34351.33551.3465
5332007.06.08 01:00buy stop2260.011.34401.33601.3470
5342007.06.08 08:00expiration2250.011.34351.33551.3465
5352007.06.08 08:00expiration2260.011.34401.33601.3470
5362007.06.11 01:00buy stop2270.011.33631.32831.3393
5372007.06.11 01:00buy stop2280.011.33681.32881.3398
5382007.06.11 08:00expiration2270.011.33631.32831.3393
5392007.06.11 08:00expiration2280.011.33681.32881.3398
5402007.06.12 01:00buy stop2290.011.33731.32931.3403
5412007.06.12 01:00buy stop2300.011.33781.32981.3408
5422007.06.12 08:00expiration2290.011.33731.32931.3403
5432007.06.12 08:00expiration2300.011.33781.32981.3408
5442007.06.13 01:00buy stop2310.011.33071.32271.3337
5452007.06.13 01:00buy stop2320.011.33121.32321.3342
5462007.06.13 02:00buy2310.011.33071.32271.3337
5472007.06.13 06:00buy2320.011.33121.32321.3342
5482007.06.14 01:00buy stop2330.011.33191.32391.3349
5492007.06.14 01:00buy stop2340.011.33241.32441.3354
5502007.06.14 08:00expiration2330.011.33191.32391.3349
5512007.06.14 08:00expiration2340.011.33241.32441.3354
5522007.06.15 01:00buy stop2350.011.33261.32461.3356
5532007.06.15 01:00buy stop2360.011.33311.32511.3361
5542007.06.15 03:00buy2350.011.33261.32461.3356
5552007.06.15 03:00buy2360.011.33311.32511.3361
5562007.06.15 13:00t/p2310.011.33371.32271.33370.33503.94
5572007.06.15 13:00t/p2320.011.33421.32321.33420.33504.27
5582007.06.15 14:00t/p2350.011.33561.32461.33560.30504.57
5592007.06.15 15:00t/p2360.011.33611.32511.33610.30504.87
5602007.06.18 01:00buy stop2370.011.33981.33181.3428
5612007.06.18 01:00buy stop2380.011.34031.33231.3433
5622007.06.18 07:00buy2370.011.33981.33181.3428
5632007.06.18 07:00buy2380.011.34031.33231.3433
5642007.06.19 01:00buy stop2390.011.34401.33601.3470
5652007.06.19 01:00buy stop2400.011.34451.33651.3475
5662007.06.19 06:00t/p2370.011.34281.33181.34280.31505.17
5672007.06.19 06:00t/p2380.011.34331.33231.34330.31505.48
5682007.06.19 08:00expiration2390.011.34401.33601.3470
5692007.06.19 08:00expiration2400.011.34451.33651.3475
5702007.06.20 01:00buy stop2410.011.34421.33621.3472
5712007.06.20 01:00buy stop2420.011.34471.33671.3477
5722007.06.20 08:00expiration2410.011.34421.33621.3472
5732007.06.20 08:00expiration2420.011.34471.33671.3477
5742007.06.21 01:00buy stop2430.011.34021.33221.3432
5752007.06.21 01:00buy stop2440.011.34071.33271.3437
5762007.06.21 06:00buy2430.011.34021.33221.3432
5772007.06.21 08:00expiration2440.011.34071.33271.3437
5782007.06.22 01:00buy stop2450.011.33991.33191.3429
5792007.06.22 01:00buy stop2460.011.34041.33241.3434
5802007.06.22 06:00buy2450.011.33991.33191.3429
5812007.06.22 07:00buy2460.011.34041.33241.3434
5822007.06.22 10:00t/p2450.011.34291.33191.34290.30505.78
5832007.06.22 12:00t/p2430.011.34321.33221.34320.31506.09
5842007.06.22 12:00t/p2460.011.34341.33241.34340.30506.39
5852007.06.25 01:00buy stop2470.011.34861.34061.3516
5862007.06.25 01:00buy stop2480.011.34911.34111.3521
5872007.06.25 08:00expiration2470.011.34861.34061.3516
5882007.06.25 08:00expiration2480.011.34911.34111.3521
5892007.06.26 01:00buy stop2490.011.34731.33931.3503
5902007.06.26 01:00buy stop2500.011.34781.33981.3508
5912007.06.26 08:00expiration2490.011.34731.33931.3503
5922007.06.26 08:00expiration2500.011.34781.33981.3508
5932007.06.27 01:00buy stop2510.011.34641.33841.3494
5942007.06.27 01:00buy stop2520.011.34691.33891.3499
5952007.06.27 08:00expiration2510.011.34641.33841.3494
5962007.06.27 08:00expiration2520.011.34691.33891.3499
5972007.06.28 01:00buy stop2530.011.34701.33901.3500
5982007.06.28 01:00buy stop2540.011.34751.33951.3505
5992007.06.28 07:00buy2530.011.34701.33901.3500
6002007.06.28 07:00buy2540.011.34751.33951.3505
6012007.06.29 01:00buy stop2550.011.34571.33771.3487
6022007.06.29 01:00buy stop2560.011.34621.33821.3492
6032007.06.29 06:00buy2550.011.34571.33771.3487
6042007.06.29 08:00expiration2560.011.34621.33821.3492
6052007.06.29 10:00t/p2550.011.34871.33771.34870.30506.69
6062007.06.29 11:00t/p2530.011.35001.33901.35000.31506.99
6072007.06.29 11:00t/p2540.011.35051.33951.35050.31507.30
6082007.07.02 01:00buy stop2570.031.35481.34681.3578
6092007.07.02 01:00buy stop2580.031.35531.34731.3583
6102007.07.02 07:00buy2570.031.35481.34681.3578
6112007.07.02 08:00expiration2580.031.35531.34731.3583
6122007.07.02 09:00t/p2570.031.35781.34681.35780.90508.20
6132007.07.03 01:00buy stop2590.031.36341.35541.3664
6142007.07.03 01:00buy stop2600.031.36391.35591.3669
6152007.07.03 07:00buy2590.031.36341.35541.3664
6162007.07.03 08:00expiration2600.031.36391.35591.3669
6172007.07.04 01:00buy stop2610.031.36231.35431.3653
6182007.07.04 01:00buy stop2620.031.36281.35481.3658
6192007.07.04 06:00buy2610.031.36231.35431.3653
6202007.07.04 07:00buy2620.031.36281.35481.3658
6212007.07.05 01:00buy stop2630.031.36221.35421.3652
6222007.07.05 01:00buy stop2640.031.36271.35471.3657
6232007.07.05 07:00buy2630.031.36221.35421.3652
6242007.07.05 08:00expiration2640.031.36271.35471.3657
6252007.07.05 10:00t/p2610.031.36531.35431.36530.96509.16
6262007.07.05 10:00t/p2620.031.36581.35481.36580.96510.12
6272007.07.05 10:00t/p2630.031.36521.35421.36520.90511.02
6282007.07.06 01:00buy stop2650.021.36091.35291.3639
6292007.07.06 01:00buy stop2660.021.36141.35341.3644
6302007.07.06 08:00expiration2650.021.36091.35291.3639
6312007.07.06 08:00expiration2660.021.36141.35341.3644
6322007.07.09 01:00buy stop2670.021.36391.35591.3669
6332007.07.09 01:00buy stop2680.021.36441.35641.3674
6342007.07.09 08:00expiration2670.021.36391.35591.3669
6352007.07.09 08:00expiration2680.021.36441.35641.3674
6362007.07.10 01:00buy stop2690.031.36341.35541.3664
6372007.07.10 01:00buy stop2700.031.36391.35591.3669
6382007.07.10 08:00expiration2690.031.36341.35541.3664
6392007.07.10 08:00expiration2700.031.36391.35591.3669
6402007.07.10 13:00t/p2590.031.36641.35541.36641.04512.06
6412007.07.11 01:00buy stop2710.031.37571.36771.3787
6422007.07.11 01:00buy stop2720.031.37621.36821.3792
6432007.07.11 06:00buy2710.031.37571.36771.3787
6442007.07.11 06:00buy2720.031.37621.36821.3792
6452007.07.12 01:00buy stop2730.031.37611.36811.3791
6462007.07.12 01:00buy stop2740.031.37661.36861.3796
6472007.07.12 04:00buy2730.031.37611.36811.3791
6482007.07.12 07:00buy2740.031.37661.36861.3796
6492007.07.12 08:00t/p2710.031.37871.36771.37870.96513.02
6502007.07.12 08:00t/p2730.031.37911.36811.37910.90513.92
6512007.07.12 09:00t/p2720.031.37921.36821.37920.96514.88
6522007.07.12 12:00t/p2740.031.37961.36861.37960.90515.78
6532007.07.13 01:00buy stop2750.031.37951.37151.3825
6542007.07.13 01:00buy stop2760.031.38001.37201.3830
6552007.07.13 08:00expiration2750.031.37951.37151.3825
6562007.07.13 08:00expiration2760.031.38001.37201.3830
6572007.07.16 01:00buy stop2770.031.37931.37131.3823
6582007.07.16 01:00buy stop2780.031.37981.37181.3828
6592007.07.16 04:00buy2770.031.37931.37131.3823
6602007.07.16 08:00expiration2780.031.37981.37181.3828
6612007.07.17 01:00buy stop2790.021.37901.37101.3820
6622007.07.17 01:00buy stop2800.021.37951.37151.3825
6632007.07.17 05:00buy2790.021.37901.37101.3820
6642007.07.17 07:00buy2800.021.37951.37151.3825
6652007.07.18 01:00t/p2770.031.38231.37131.38230.94516.72
6662007.07.18 01:00t/p2790.021.38201.37101.38200.61517.33
6672007.07.18 01:00buy stop2810.021.38281.37481.3858
6682007.07.18 01:00buy stop2820.021.38331.37531.3863
6692007.07.18 04:00t/p2800.021.38251.37151.38250.61517.94
6702007.07.18 05:00buy2810.021.38281.37481.3858
6712007.07.18 05:00buy2820.021.38331.37531.3863
6722007.07.18 13:00s/l2820.021.37531.37531.3863-1.60516.34
6732007.07.19 01:00buy stop2830.021.38221.37421.3852
6742007.07.19 01:00buy stop2840.021.38271.37471.3857
6752007.07.19 08:00expiration2830.021.38221.37421.3852
6762007.07.19 08:00expiration2840.021.38271.37471.3857
6772007.07.20 01:00buy stop2850.031.38121.37321.3842
6782007.07.20 01:00buy stop2860.031.38171.37371.3847
6792007.07.20 08:00expiration2850.031.38121.37321.3842
6802007.07.20 08:00expiration2860.031.38171.37371.3847
6812007.07.23 01:00buy stop2870.031.38541.37741.3884
6822007.07.23 01:00buy stop2880.031.38591.37791.3889
6832007.07.23 08:00expiration2870.031.38541.37741.3884
6842007.07.23 08:00expiration2880.031.38591.37791.3889
6852007.07.24 01:00buy stop2890.031.38441.37641.3874
6862007.07.24 01:00buy stop2900.031.38491.37691.3879
6872007.07.24 08:00expiration2890.031.38441.37641.3874
6882007.07.24 08:00expiration2900.031.38491.37691.3879
6892007.07.25 01:00buy stop2910.031.38161.37361.3846
6902007.07.25 01:00buy stop2920.031.38211.37411.3851
6912007.07.25 05:00buy2910.031.38161.37361.3846
6922007.07.25 06:00buy2920.031.38211.37411.3851
6932007.07.25 09:00s/l2810.021.37481.37481.3858-1.51514.84
6942007.07.25 09:00s/l2910.031.37361.37361.3846-2.40512.44
6952007.07.25 09:00s/l2920.031.37411.37411.3851-2.40510.04
6962007.07.26 01:00buy stop2930.011.37241.36441.3754
6972007.07.26 01:00buy stop2940.011.37291.36491.3759
6982007.07.26 06:00buy2930.011.37241.36441.3754
6992007.07.26 08:00expiration2940.011.37291.36491.3759
7002007.07.26 17:00t/p2930.011.37541.36441.37540.30510.34
7012007.07.27 01:00buy stop2950.011.37591.36791.3789
7022007.07.27 01:00buy stop2960.011.37641.36841.3794
7032007.07.27 08:00expiration2950.011.37591.36791.3789
7042007.07.27 08:00expiration2960.011.37641.36841.3794
7052007.07.30 01:00buy stop2970.011.36411.35611.3671
7062007.07.30 01:00buy stop2980.011.36461.35661.3676
7072007.07.30 04:00buy2970.011.36411.35611.3671
7082007.07.30 06:00buy2980.011.36461.35661.3676
7092007.07.30 09:00t/p2970.011.36711.35611.36710.30510.64
7102007.07.30 10:00t/p2980.011.36761.35661.36760.30510.94
7112007.07.31 01:00buy stop2990.011.37261.36461.3756
7122007.07.31 01:00buy stop3000.011.37311.36511.3761
7132007.07.31 08:00expiration2990.011.37261.36461.3756
7142007.07.31 08:00expiration3000.011.37311.36511.3761
7152007.08.01 01:00buy stop3010.011.36701.35901.3700
7162007.08.01 01:00buy stop3020.011.36751.35951.3705
7172007.08.01 03:00buy3010.011.36701.35901.3700
7182007.08.01 08:00expiration3020.011.36751.35951.3705
7192007.08.01 14:00t/p3010.011.37001.35901.37000.30511.24
7202007.08.02 01:00buy stop3030.011.36701.35901.3700
7212007.08.02 01:00buy stop3040.011.36751.35951.3705
7222007.08.02 03:00buy3030.011.36701.35901.3700
7232007.08.02 07:00buy3040.011.36751.35951.3705
7242007.08.02 17:00t/p3030.011.37001.35901.37000.30511.54
7252007.08.02 18:00t/p3040.011.37051.35951.37050.30511.84
7262007.08.03 01:00buy stop3050.011.37141.36341.3744
7272007.08.03 01:00buy stop3060.011.37191.36391.3749
7282007.08.03 08:00expiration3050.011.37141.36341.3744
7292007.08.03 08:00expiration3060.011.37191.36391.3749
7302007.08.06 01:00buy stop3070.031.38261.37461.3856
7312007.08.06 01:00buy stop3080.031.38311.37511.3861
7322007.08.06 07:00buy3070.031.38261.37461.3856
7332007.08.06 07:00buy3080.031.38311.37511.3861
7342007.08.07 01:00buy stop3090.031.38241.37441.3854
7352007.08.07 01:00buy stop3100.031.38291.37491.3859
7362007.08.07 08:00expiration3090.031.38241.37441.3854
7372007.08.07 08:00expiration3100.031.38291.37491.3859
7382007.08.07 16:00s/l3070.031.37461.37461.3856-2.38509.46
7392007.08.07 16:00s/l3080.031.37511.37511.3861-2.38507.08
7402007.08.08 01:00buy stop3110.021.37661.36861.3796
7412007.08.08 01:00buy stop3120.021.37711.36911.3801
7422007.08.08 08:00expiration3110.021.37661.36861.3796
7432007.08.08 08:00expiration3120.021.37711.36911.3801
7442007.08.09 01:00buy stop3130.011.38161.37361.3846
7452007.08.09 01:00buy stop3140.011.38211.37411.3851
7462007.08.09 07:00buy3130.011.38161.37361.3846
7472007.08.09 08:00expiration3140.011.38211.37411.3851
7482007.08.09 11:00s/l3130.011.37361.37361.3846-0.80506.28
7492007.08.10 01:00buy stop3150.011.36781.35981.3708
7502007.08.10 01:00buy stop3160.011.36831.36031.3713
7512007.08.10 07:00buy3150.011.36781.35981.3708
7522007.08.10 07:00buy3160.011.36831.36031.3713
7532007.08.13 01:00buy stop3170.011.37171.36371.3747
7542007.08.13 01:00buy stop3180.011.37221.36421.3752
7552007.08.13 03:00t/p3150.011.37081.35981.37080.31506.58
7562007.08.13 08:00expiration3170.011.37171.36371.3747
7572007.08.13 08:00expiration3180.011.37221.36421.3752
7582007.08.13 22:00s/l3160.011.36031.36031.3713-0.79505.79
7592007.08.14 01:00buy stop3190.011.36281.35481.3658
7602007.08.14 01:00buy stop3200.011.36331.35531.3663
7612007.08.14 08:00expiration3190.011.36281.35481.3658
7622007.08.14 08:00expiration3200.011.36331.35531.3663
7632007.08.15 01:00buy stop3210.011.35381.34581.3568
7642007.08.15 01:00buy stop3220.011.35431.34631.3573
7652007.08.15 08:00expiration3210.011.35381.34581.3568
7662007.08.15 08:00expiration3220.011.35431.34631.3573
7672007.08.16 01:00buy stop3230.011.34251.33451.3455
7682007.08.16 01:00buy stop3240.011.34301.33501.3460
7692007.08.16 05:00buy3230.011.34251.33451.3455
7702007.08.16 05:00buy3240.011.34301.33501.3460
7712007.08.17 01:00buy stop3250.011.34431.33631.3473
7722007.08.17 01:00buy stop3260.011.34481.33681.3478
7732007.08.17 08:00expiration3250.011.34431.33631.3473
7742007.08.17 08:00expiration3260.011.34481.33681.3478
7752007.08.17 10:00t/p3230.011.34551.33451.34550.31506.10
7762007.08.17 10:00t/p3240.011.34601.33501.34600.31506.40
7772007.08.20 01:00buy stop3270.011.35091.34291.3539
7782007.08.20 01:00buy stop3280.011.35141.34341.3544
7792007.08.20 07:00buy3270.011.35091.34291.3539
7802007.08.20 08:00expiration3280.011.35141.34341.3544
7812007.08.21 01:00buy stop3290.011.34811.34011.3511
7822007.08.21 01:00buy stop3300.011.34861.34061.3516
7832007.08.21 02:00buy3290.011.34811.34011.3511
7842007.08.21 02:00buy3300.011.34861.34061.3516
7852007.08.21 12:00t/p3290.011.35111.34011.35110.30506.70
7862007.08.21 12:00t/p3300.011.35161.34061.35160.30507.00
7872007.08.22 01:00buy stop3310.011.34721.33921.3502
7882007.08.22 01:00buy stop3320.011.34771.33971.3507
7892007.08.22 04:00buy3310.011.34721.33921.3502
7902007.08.22 05:00buy3320.011.34771.33971.3507
7912007.08.22 12:00t/p3310.011.35021.33921.35020.30507.30
7922007.08.22 15:00t/p3320.011.35071.33971.35070.30507.60
7932007.08.22 16:00t/p3270.011.35391.34291.35390.31507.92
7942007.08.23 01:00buy stop3330.011.35661.34861.3596
7952007.08.23 01:00buy stop3340.011.35711.34911.3601
7962007.08.23 08:00expiration3330.011.35661.34861.3596
7972007.08.23 08:00expiration3340.011.35711.34911.3601
7982007.08.24 01:00buy stop3350.011.35751.34951.3605
7992007.08.24 01:00buy stop3360.011.35801.35001.3610
8002007.08.24 08:00expiration3350.011.35751.34951.3605
8012007.08.24 08:00expiration3360.011.35801.35001.3610
8022007.08.27 01:00buy stop3370.011.36951.36151.3725
8032007.08.27 01:00buy stop3380.011.37001.36201.3730
8042007.08.27 08:00expiration3370.011.36951.36151.3725
8052007.08.27 08:00expiration3380.011.37001.36201.3730
8062007.08.28 01:00buy stop3390.011.36411.35611.3671
8072007.08.28 01:00buy stop3400.011.36461.35661.3676
8082007.08.28 08:00expiration3390.011.36411.35611.3671
8092007.08.28 08:00expiration3400.011.36461.35661.3676
8102007.08.29 01:00buy stop3410.011.35861.35061.3616
8112007.08.29 01:00buy stop3420.011.35911.35111.3621
8122007.08.29 04:00buy3410.011.35861.35061.3616
8132007.08.29 05:00buy3420.011.35911.35111.3621
8142007.08.29 11:00t/p3410.011.36161.35061.36160.30508.22
8152007.08.29 11:00t/p3420.011.36211.35111.36210.30508.52
8162007.08.30 01:00buy stop3430.011.36661.35861.3696
8172007.08.30 01:00buy stop3440.011.36711.35911.3701
8182007.08.30 07:00buy3430.011.36661.35861.3696
8192007.08.30 07:00buy3440.011.36711.35911.3701
8202007.08.30 12:00s/l3440.011.35911.35911.3701-0.80507.72
8212007.08.31 01:00buy stop3450.011.36791.35991.3709
8222007.08.31 01:00buy stop3460.011.36841.36041.3714
8232007.08.31 08:00expiration3450.011.36791.35991.3709
8242007.08.31 08:00expiration3460.011.36841.36041.3714
8252007.08.31 12:00t/p3430.011.36961.35861.36960.31508.02
8262007.09.03 01:00buy stop3470.011.36471.35671.3677
8272007.09.03 01:00buy stop3480.011.36521.35721.3682
8282007.09.03 06:00buy3470.011.36471.35671.3677
8292007.09.03 07:00buy3480.011.36521.35721.3682
8302007.09.04 01:00buy stop3490.011.36271.35471.3657
8312007.09.04 01:00buy stop3500.011.36321.35521.3662
8322007.09.04 06:00buy3490.011.36271.35471.3657
8332007.09.04 08:00expiration3500.011.36321.35521.3662
8342007.09.04 13:00s/l3470.011.35671.35671.3677-0.79507.23
8352007.09.04 13:00s/l3480.011.35721.35721.3682-0.79506.43
8362007.09.05 01:00buy stop3510.011.36351.35551.3665
8372007.09.05 01:00buy stop3520.011.36401.35601.3670
8382007.09.05 08:00expiration3510.011.36351.35551.3665
8392007.09.05 08:00expiration3520.011.36401.35601.3670
8402007.09.05 16:00t/p3490.011.36571.35471.36570.31506.74
8412007.09.06 01:00buy stop3530.011.36591.35791.3689
8422007.09.06 01:00buy stop3540.011.36641.35841.3694
8432007.09.06 08:00expiration3530.011.36591.35791.3689
8442007.09.06 08:00expiration3540.011.36641.35841.3694
8452007.09.07 01:00buy stop3550.011.36961.36161.3726
8462007.09.07 01:00buy stop3560.011.37011.36211.3731
8472007.09.07 08:00expiration3550.011.36961.36161.3726
8482007.09.07 08:00expiration3560.011.37011.36211.3731
8492007.09.10 01:00buy stop3570.031.37921.37121.3822
8502007.09.10 01:00buy stop3580.031.37971.37171.3827
8512007.09.10 07:00buy3570.031.37921.37121.3822
8522007.09.10 08:00expiration3580.031.37971.37171.3827
8532007.09.11 01:00buy stop3590.031.38011.37211.3831
8542007.09.11 01:00buy stop3600.031.38061.37261.3836
8552007.09.11 04:00buy3590.031.38011.37211.3831
8562007.09.11 04:00buy3600.031.38061.37261.3836
8572007.09.11 11:00t/p3570.031.38221.37121.38220.92507.66
8582007.09.11 14:00t/p3590.031.38311.37211.38310.90508.56
8592007.09.11 14:00t/p3600.031.38361.37261.38360.90509.46
8602007.09.12 01:00buy stop3610.031.38451.37651.3875
8612007.09.12 01:00buy stop3620.031.38501.37701.3880
8622007.09.12 05:00buy3610.031.38451.37651.3875
8632007.09.12 06:00t/p3610.031.38751.37651.38750.90510.36
8642007.09.12 06:00buy3620.031.38501.37701.3880
8652007.09.12 12:00t/p3620.031.38801.37701.38800.90511.26
8662007.09.13 01:00buy stop3630.031.39061.38261.3936
8672007.09.13 01:00buy stop3640.031.39111.38311.3941
8682007.09.13 08:00expiration3630.031.39061.38261.3936
8692007.09.13 08:00expiration3640.031.39111.38311.3941
8702007.09.14 01:00buy stop3650.021.38851.38051.3915
8712007.09.14 01:00buy stop3660.021.38901.38101.3920
8722007.09.14 02:00buy3650.021.38851.38051.3915
8732007.09.14 08:00expiration3660.021.38901.38101.3920
8742007.09.17 01:00buy stop3670.021.38851.38051.3915
8752007.09.17 01:00buy stop3680.021.38901.38101.3920
8762007.09.17 04:00buy3670.021.38851.38051.3915
8772007.09.17 07:00buy3680.021.38901.38101.3920
8782007.09.18 01:00buy stop3690.021.38841.38041.3914
8792007.09.18 01:00buy stop3700.021.38891.38091.3919
8802007.09.18 08:00expiration3690.021.38841.38041.3914
8812007.09.18 08:00expiration3700.021.38891.38091.3919
8822007.09.18 19:00t/p3650.021.39151.38051.39150.63511.89
8832007.09.18 19:00t/p3670.021.39151.38051.39150.61512.50
8842007.09.18 19:00t/p3680.021.39201.38101.39200.61513.11
8852007.09.19 01:00buy stop3710.031.39791.38991.4009
8862007.09.19 01:00buy stop3720.031.39841.39041.4014
8872007.09.19 03:00buy3710.031.39791.38991.4009
8882007.09.19 06:00buy3720.031.39841.39041.4014
8892007.09.20 01:00buy stop3730.031.39881.39081.4018
8902007.09.20 01:00buy stop3740.031.39931.39131.4023
8912007.09.20 07:00t/p3710.031.40091.38991.40090.96514.07
8922007.09.20 07:00t/p3720.031.40141.39041.40140.96515.03
8932007.09.20 07:00buy3730.031.39881.39081.4018
8942007.09.20 07:00buy3740.031.39931.39131.4023
8952007.09.20 08:00t/p3730.031.40181.39081.40180.90515.93
8962007.09.20 08:00t/p3740.031.40231.39131.40230.90516.83
8972007.09.21 01:00buy stop3750.031.40911.40111.4121
8982007.09.21 01:00buy stop3760.031.40961.40161.4126
8992007.09.21 05:00buy3750.031.40911.40111.4121
9002007.09.21 05:00buy3760.031.40961.40161.4126
9012007.09.24 01:00buy stop3770.031.41091.40291.4139
9022007.09.24 01:00buy stop3780.031.41141.40341.4144
9032007.09.24 02:00buy3770.031.41091.40291.4139
9042007.09.24 02:00buy3780.031.41141.40341.4144
9052007.09.24 07:00t/p3750.031.41211.40111.41210.92517.75
9062007.09.24 07:00t/p3760.031.41261.40161.41260.92518.67
9072007.09.25 01:00buy stop3790.021.40871.40071.4117
9082007.09.25 01:00buy stop3800.021.40921.40121.4122
9092007.09.25 02:00buy3790.021.40871.40071.4117
9102007.09.25 08:00expiration3800.021.40921.40121.4122
9112007.09.25 13:00t/p3790.021.41171.40071.41170.60519.27
9122007.09.25 15:00t/p3770.031.41391.40291.41390.92520.19
9132007.09.25 15:00t/p3780.031.41441.40341.41440.92521.11
9142007.09.26 01:00buy stop3810.031.41551.40751.4185
9152007.09.26 01:00buy stop3820.031.41601.40801.4190
9162007.09.26 05:00buy3810.031.41551.40751.4185
9172007.09.26 08:00expiration3820.031.41601.40801.4190
9182007.09.27 01:00buy stop3830.031.41411.40611.4171
9192007.09.27 01:00buy stop3840.031.41461.40661.4176
9202007.09.27 04:00buy3830.031.41411.40611.4171
9212007.09.27 04:00buy3840.031.41461.40661.4176
9222007.09.27 12:00t/p3830.031.41711.40611.41710.90522.01
9232007.09.27 12:00t/p3840.031.41761.40661.41760.90522.91
9242007.09.27 13:00t/p3810.031.41851.40751.41850.96523.87
9252007.09.28 01:00buy stop3850.031.41771.40971.4207
9262007.09.28 01:00buy stop3860.031.41821.41021.4212
9272007.09.28 02:00buy3850.031.41771.40971.4207
9282007.09.28 08:00expiration3860.031.41821.41021.4212
9292007.09.28 13:00t/p3850.031.42071.40971.42070.90524.77
9302007.10.01 01:00buy stop3870.031.42831.42031.4313
9312007.10.01 01:00buy stop3880.031.42881.42081.4318
9322007.10.01 08:00expiration3870.031.42831.42031.4313
9332007.10.01 08:00expiration3880.031.42881.42081.4318
9342007.10.02 01:00buy stop3890.021.42471.41671.4277
9352007.10.02 01:00buy stop3900.021.42521.41721.4282
9362007.10.02 08:00expiration3890.021.42471.41671.4277
9372007.10.02 08:00expiration3900.021.42521.41721.4282
9382007.10.03 01:00buy stop3910.011.41681.40881.4198
9392007.10.03 01:00buy stop3920.011.41731.40931.4203
9402007.10.03 02:00buy3910.011.41681.40881.4198
9412007.10.03 02:00buy3920.011.41731.40931.4203
9422007.10.03 12:00t/p3910.011.41981.40881.41980.30525.07
9432007.10.03 20:00s/l3920.011.40931.40931.4203-0.80524.27
9442007.10.04 01:00buy stop3930.011.41071.40271.4137
9452007.10.04 01:00buy stop3940.011.41121.40321.4142
9462007.10.04 02:00buy3930.011.41071.40271.4137
9472007.10.04 08:00expiration3940.011.41121.40321.4142
9482007.10.04 15:00t/p3930.011.41371.40271.41370.30524.57
9492007.10.05 01:00buy stop3950.011.41491.40691.4179
9502007.10.05 01:00buy stop3960.011.41541.40741.4184
9512007.10.05 08:00expiration3950.011.41491.40691.4179
9522007.10.05 08:00expiration3960.011.41541.40741.4184
9532007.10.08 01:00buy stop3970.011.41521.40721.4182
9542007.10.08 01:00buy stop3980.011.41571.40771.4187
9552007.10.08 08:00expiration3970.011.41521.40721.4182
9562007.10.08 08:00expiration3980.011.41571.40771.4187
9572007.10.09 01:00buy stop3990.011.40591.39791.4089
9582007.10.09 01:00buy stop4000.011.40641.39841.4094
9592007.10.09 08:00expiration3990.011.40591.39791.4089
9602007.10.09 08:00expiration4000.011.40641.39841.4094
9612007.10.10 01:00buy stop4010.011.41221.40421.4152
9622007.10.10 01:00buy stop4020.011.41271.40471.4157
9632007.10.10 08:00expiration4010.011.41221.40421.4152
9642007.10.10 08:00expiration4020.011.41271.40471.4157
9652007.10.11 01:00buy stop4030.031.41581.40781.4188
9662007.10.11 01:00buy stop4040.031.41631.40831.4193
9672007.10.11 04:00buy4030.031.41581.40781.4188
9682007.10.11 05:00buy4040.031.41631.40831.4193
9692007.10.11 07:00t/p4030.031.41881.40781.41880.90525.47
9702007.10.11 08:00t/p4040.031.41931.40831.41930.90526.37
9712007.10.12 01:00buy stop4050.031.42161.41361.4246
9722007.10.12 01:00buy stop4060.031.42211.41411.4251
9732007.10.12 08:00expiration4050.031.42161.41361.4246
9742007.10.12 08:00expiration4060.031.42211.41411.4251
9752007.10.15 01:00buy stop4070.021.41781.40981.4208
9762007.10.15 01:00buy stop4080.021.41831.41031.4213
9772007.10.15 05:00buy4070.021.41781.40981.4208
9782007.10.15 05:00buy4080.021.41831.41031.4213
9792007.10.15 08:00t/p4070.021.42081.40981.42080.60526.97
9802007.10.15 08:00t/p4080.021.42131.41031.42130.60527.57
9812007.10.16 01:00buy stop4090.031.42131.41331.4243
9822007.10.16 01:00buy stop4100.031.42181.41381.4248
9832007.10.16 06:00buy4090.031.42131.41331.4243
9842007.10.16 06:00buy4100.031.42181.41381.4248
9852007.10.17 01:00buy stop4110.011.41871.41071.4217
9862007.10.17 01:00buy stop4120.011.41921.41121.4222
9872007.10.17 07:00buy4110.011.41871.41071.4217
9882007.10.17 07:00buy4120.011.41921.41121.4222
9892007.10.17 14:00t/p4110.011.42171.41071.42170.30527.87
9902007.10.17 14:00t/p4120.011.42221.41121.42220.30528.17
9912007.10.18 01:00buy stop4130.011.42201.41401.4250
9922007.10.18 01:00buy stop4140.011.42251.41451.4255
9932007.10.18 02:00buy4130.011.42201.41401.4250
9942007.10.18 02:00buy4140.011.42251.41451.4255
9952007.10.18 07:00t/p4090.031.42431.41331.42430.98529.15
9962007.10.18 07:00t/p4100.031.42481.41381.42480.98530.13
9972007.10.18 07:00t/p4130.011.42501.41401.42500.30530.43
9982007.10.18 09:00t/p4140.011.42551.41451.42550.30530.73
9992007.10.19 01:00buy stop4150.031.42971.42171.4327
10002007.10.19 01:00buy stop4160.031.43021.42221.4332
10012007.10.19 04:00buy4150.031.42971.42171.4327
10022007.10.19 04:00buy4160.031.43021.42221.4332
10032007.10.21 23:00t/p4150.031.43271.42171.43270.90531.63
10042007.10.21 23:00t/p4160.031.43321.42221.43320.90532.53
10052007.10.22 01:00buy stop4170.031.43471.42671.4377
10062007.10.22 01:00buy stop4180.031.43521.42721.4382
10072007.10.22 08:00expiration4170.031.43471.42671.4377
10082007.10.22 08:00expiration4180.031.43521.42721.4382
10092007.10.23 01:00buy stop4190.011.42051.41251.4235
10102007.10.23 01:00buy stop4200.011.42101.41301.4240
10112007.10.23 03:00buy4190.011.42051.41251.4235
10122007.10.23 07:00buy4200.011.42101.41301.4240
10132007.10.23 12:00t/p4190.011.42351.41251.42350.30532.83
10142007.10.23 13:00t/p4200.011.42401.41301.42400.30533.13
10152007.10.24 01:00buy stop4210.011.42681.41881.4298
10162007.10.24 01:00buy stop4220.011.42731.41931.4303
10172007.10.24 02:00buy4210.011.42681.41881.4298
10182007.10.24 08:00s/l4210.011.41881.41881.4298-0.80532.33
10192007.10.24 08:00expiration4220.011.42731.41931.4303
10202007.10.25 01:00buy stop4230.011.42631.41831.4293
10212007.10.25 01:00buy stop4240.011.42681.41881.4298
10222007.10.25 02:00buy4230.011.42631.41831.4293
10232007.10.25 03:00buy4240.011.42681.41881.4298
10242007.10.25 11:00t/p4230.011.42931.41831.42930.30532.63
10252007.10.25 11:00t/p4240.011.42981.41881.42980.30532.93
10262007.10.26 01:00buy stop4250.031.43391.42591.4369
10272007.10.26 01:00buy stop4260.031.43441.42641.4374
10282007.10.26 06:00buy4250.031.43391.42591.4369
10292007.10.26 07:00t/p4250.031.43691.42591.43690.90533.83
10302007.10.26 07:00buy4260.031.43441.42641.4374
10312007.10.26 09:00t/p4260.031.43741.42641.43740.90534.73
10322007.10.29 01:00buy stop4270.031.44201.43401.4450
10332007.10.29 01:00buy stop4280.031.44251.43451.4455
10342007.10.29 06:00buy4270.031.44201.43401.4450
10352007.10.29 06:00buy4280.031.44251.43451.4455
10362007.10.30 01:00buy stop4290.031.44081.43281.4438
10372007.10.30 01:00buy stop4300.031.44131.43331.4443
10382007.10.30 02:00buy4290.031.44081.43281.4438
10392007.10.30 08:00expiration4300.031.44131.43331.4443
10402007.10.30 20:00t/p4290.031.44381.43281.44380.90535.63
10412007.10.31 01:00buy stop4310.031.44501.43701.4480
10422007.10.31 01:00buy stop4320.031.44551.43751.4485
10432007.10.31 07:00t/p4270.031.44501.43401.44500.94536.57
10442007.10.31 07:00buy4310.031.44501.43701.4480
10452007.10.31 07:00buy4320.031.44551.43751.4485
10462007.10.31 08:00t/p4280.031.44551.43451.44550.94537.51
10472007.10.31 19:00t/p4310.031.44801.43701.44800.90538.41
10482007.10.31 19:00t/p4320.031.44851.43751.44850.90539.31
10492007.11.01 01:00buy stop4330.031.44841.44041.4514
10502007.11.01 01:00buy stop4340.031.44891.44091.4519
10512007.11.01 08:00expiration4330.031.44841.44041.4514
10522007.11.01 08:00expiration4340.031.44891.44091.4519
10532007.11.02 01:00buy stop4350.021.44441.43641.4474
10542007.11.02 01:00buy stop4360.021.44491.43691.4479
10552007.11.02 04:00buy4350.021.44441.43641.4474
10562007.11.02 04:00buy4360.021.44491.43691.4479
10572007.11.02 09:00t/p4350.021.44741.43641.44740.60539.91
10582007.11.02 10:00t/p4360.021.44791.43691.44790.60540.51
10592007.11.05 01:00buy stop4370.031.45191.44391.4549
10602007.11.05 01:00buy stop4380.031.45241.44441.4554
10612007.11.05 08:00expiration4370.031.45191.44391.4549
10622007.11.05 08:00expiration4380.031.45241.44441.4554
10632007.11.06 01:00buy stop4390.031.44961.44161.4526
10642007.11.06 01:00buy stop4400.031.45011.44211.4531
10652007.11.06 06:00buy4390.031.44961.44161.4526
10662007.11.06 06:00buy4400.031.45011.44211.4531
10672007.11.06 08:00t/p4390.031.45261.44161.45260.90541.41
10682007.11.06 12:00t/p4400.031.45311.44211.45310.90542.31
10692007.11.07 01:00buy stop4410.031.45711.44911.4601
10702007.11.07 01:00buy stop4420.031.45761.44961.4606
10712007.11.07 03:00buy4410.031.45711.44911.4601
10722007.11.07 03:00buy4420.031.45761.44961.4606
10732007.11.07 04:00t/p4410.031.46011.44911.46010.90543.21
10742007.11.07 04:00t/p4420.031.46061.44961.46060.90544.11
10752007.11.08 01:00buy stop4430.021.46631.45831.4693
10762007.11.08 01:00buy stop4440.021.46681.45881.4698
10772007.11.08 02:00buy4430.021.46631.45831.4693
10782007.11.08 02:00buy4440.021.46681.45881.4698
10792007.11.08 16:00t/p4430.021.46931.45831.46930.60544.71
10802007.11.08 16:00t/p4440.021.46981.45881.46980.60545.31
10812007.11.09 01:00buy stop4450.021.47101.46301.4740
10822007.11.09 01:00buy stop4460.021.47151.46351.4745
10832007.11.09 02:00buy4450.021.47101.46301.4740
10842007.11.09 02:00buy4460.021.47151.46351.4745
10852007.11.09 17:00s/l4460.021.46351.46351.4745-1.60543.71
10862007.11.12 01:00buy stop4470.031.46571.45771.4687
10872007.11.12 01:00buy stop4480.031.46621.45821.4692
10882007.11.12 02:00s/l4450.021.46301.46301.4740-1.59542.12
10892007.11.12 03:00buy4470.031.46571.45771.4687
10902007.11.12 08:00expiration4480.031.46621.45821.4692
10912007.11.12 11:00s/l4470.031.45771.45771.4687-2.40539.72
10922007.11.13 01:00buy stop4490.011.45711.44911.4601
10932007.11.13 01:00buy stop4500.011.45761.44961.4606
10942007.11.13 02:00buy4490.011.45711.44911.4601
10952007.11.13 02:00buy4500.011.45761.44961.4606
10962007.11.13 07:00t/p4490.011.46011.44911.46010.30540.02
10972007.11.13 07:00t/p4500.011.46061.44961.46060.30540.32
10982007.11.14 01:00buy stop4510.011.46381.45581.4668
10992007.11.14 01:00buy stop4520.011.46431.45631.4673
11002007.11.14 02:00buy4510.011.46381.45581.4668
11012007.11.14 02:00buy4520.011.46431.45631.4673
11022007.11.14 07:00t/p4510.011.46681.45581.46680.30540.62
11032007.11.14 10:00t/p4520.011.46731.45631.46730.30540.92
11042007.11.15 01:00buy stop4530.031.46611.45811.4691
11052007.11.15 01:00buy stop4540.031.46661.45861.4696
11062007.11.15 02:00buy4530.031.46611.45811.4691
11072007.11.15 02:00buy4540.031.46661.45861.4696
11082007.11.15 07:00t/p4530.031.46911.45811.46910.90541.82
11092007.11.15 07:00t/p4540.031.46961.45861.46960.90542.72
11102007.11.16 01:00buy stop4550.021.46401.45601.4670
11112007.11.16 01:00buy stop4560.021.46451.45651.4675
11122007.11.16 08:00expiration4550.021.46401.45601.4670
11132007.11.16 08:00expiration4560.021.46451.45651.4675
11142007.11.19 01:00buy stop4570.021.46981.46181.4728
11152007.11.19 01:00buy stop4580.021.47031.46231.4733
11162007.11.19 08:00expiration4570.021.46981.46181.4728
11172007.11.19 08:00expiration4580.021.47031.46231.4733
11182007.11.20 01:00buy stop4590.031.46781.45981.4708
11192007.11.20 01:00buy stop4600.031.46831.46031.4713
11202007.11.20 06:00buy4590.031.46781.45981.4708
11212007.11.20 07:00buy4600.031.46831.46031.4713
11222007.11.20 08:00t/p4590.031.47081.45981.47080.90543.62
11232007.11.20 08:00t/p4600.031.47131.46031.47130.90544.52
11242007.11.21 01:00buy stop4610.031.48401.47601.4870
11252007.11.21 01:00buy stop4620.031.48451.47651.4875
11262007.11.21 05:00buy4610.031.48401.47601.4870
11272007.11.21 06:00buy4620.031.48451.47651.4875
11282007.11.21 21:00t/p4610.031.48701.47601.48700.90545.42
11292007.11.22 01:00buy stop4630.031.48651.47851.4895
11302007.11.22 01:00buy stop4640.031.48701.47901.4900
11312007.11.22 03:00buy4630.031.48651.47851.4895
11322007.11.22 03:00buy4640.031.48701.47901.4900
11332007.11.23 01:00buy stop4650.031.48711.47911.4901
11342007.11.23 01:00buy stop4660.031.48761.47961.4906
11352007.11.23 02:00t/p4620.031.48751.47651.48750.98546.40
11362007.11.23 02:00t/p4630.031.48951.47851.48950.92547.32
11372007.11.23 02:00t/p4640.031.49001.47901.49000.92548.24
11382007.11.23 02:00buy4650.031.48711.47911.4901
11392007.11.23 02:00buy4660.031.48761.47961.4906
11402007.11.23 03:00t/p4650.031.49011.47911.49010.90549.14
11412007.11.23 03:00t/p4660.031.49061.47961.49060.90550.04
11422007.11.26 01:00buy stop4670.021.48451.47651.4875
11432007.11.26 01:00buy stop4680.021.48501.47701.4880
11442007.11.26 08:00expiration4670.021.48451.47651.4875
11452007.11.26 08:00expiration4680.021.48501.47701.4880
11462007.11.27 01:00buy stop4690.021.48701.47901.4900
11472007.11.27 01:00buy stop4700.021.48751.47951.4905
11482007.11.27 02:00buy4690.021.48701.47901.4900
11492007.11.27 04:00buy4700.021.48751.47951.4905
11502007.11.27 14:00t/p4690.021.49001.47901.49000.60550.64
11512007.11.27 14:00t/p4700.021.49051.47951.49050.60551.24
11522007.11.28 01:00buy stop4710.021.48491.47691.4879
11532007.11.28 01:00buy stop4720.021.48541.47741.4884
11542007.11.28 08:00expiration4710.021.48491.47691.4879
11552007.11.28 08:00expiration4720.021.48541.47741.4884
11562007.11.29 01:00buy stop4730.011.48401.47601.4870
11572007.11.29 01:00buy stop4740.011.48451.47651.4875
11582007.11.29 03:00buy4730.011.48401.47601.4870
11592007.11.29 04:00buy4740.011.48451.47651.4875
11602007.11.29 09:00s/l4730.011.47601.47601.4870-0.80550.44
11612007.11.29 09:00s/l4740.011.47651.47651.4875-0.80549.64
11622007.11.30 01:00buy stop4750.011.47831.47031.4813
11632007.11.30 01:00buy stop4760.011.47881.47081.4818
11642007.11.30 08:00expiration4750.011.47831.47031.4813
11652007.11.30 08:00expiration4760.011.47881.47081.4818
11662007.12.03 01:00buy stop4770.011.46661.45861.4696
11672007.12.03 01:00buy stop4780.011.46711.45911.4701
11682007.12.03 02:00buy4770.011.46661.45861.4696
11692007.12.03 06:00buy4780.011.46711.45911.4701
11702007.12.03 08:00t/p4770.011.46961.45861.46960.30549.94
11712007.12.03 08:00t/p4780.011.47011.45911.47010.30550.24
11722007.12.04 01:00buy stop4790.011.46681.45881.4698
11732007.12.04 01:00buy stop4800.011.46731.45931.4703
11742007.12.04 05:00buy4790.011.46681.45881.4698
11752007.12.04 06:00buy4800.011.46731.45931.4703
11762007.12.04 12:00t/p4790.011.46981.45881.46980.30550.54
11772007.12.04 12:00t/p4800.011.47031.45931.47030.30550.84
11782007.12.05 01:00buy stop4810.011.47641.46841.4794
11792007.12.05 01:00buy stop4820.011.47691.46891.4799
11802007.12.05 03:00buy4810.011.47641.46841.4794
11812007.12.05 03:00buy4820.011.47691.46891.4799
11822007.12.05 14:00s/l4810.011.46841.46841.4794-0.80550.04
11832007.12.05 14:00s/l4820.011.46891.46891.4799-0.80549.24
11842007.12.06 01:00buy stop4830.011.46321.45521.4662
11852007.12.06 01:00buy stop4840.011.46371.45571.4667
11862007.12.06 08:00expiration4830.011.46321.45521.4662
11872007.12.06 08:00expiration4840.011.46371.45571.4667
11882007.12.07 01:00buy stop4850.011.46541.45741.4684
11892007.12.07 01:00buy stop4860.011.46591.45791.4689
11902007.12.07 08:00expiration4850.011.46541.45741.4684
11912007.12.07 08:00expiration4860.011.46591.45791.4689
11922007.12.10 01:00buy stop4870.011.46621.45821.4692
11932007.12.10 01:00buy stop4880.011.46671.45871.4697
11942007.12.10 08:00expiration4870.011.46621.45821.4692
11952007.12.10 08:00expiration4880.011.46671.45871.4697
11962007.12.11 01:00buy stop4890.011.47231.46431.4753
11972007.12.11 01:00buy stop4900.011.47281.46481.4758
11982007.12.11 03:00buy4890.011.47231.46431.4753
11992007.12.11 03:00buy4900.011.47281.46481.4758
12002007.12.11 22:00s/l4890.011.46431.46431.4753-0.80548.44
12012007.12.11 22:00s/l4900.011.46481.46481.4758-0.80547.64
12022007.12.12 01:00buy stop4910.011.46811.46011.4711
12032007.12.12 01:00buy stop4920.011.46861.46061.4716
12042007.12.12 06:00buy4910.011.46811.46011.4711
12052007.12.12 06:00buy4920.011.46861.46061.4716
12062007.12.12 08:00t/p4910.011.47111.46011.47110.30547.94
12072007.12.12 08:00t/p4920.011.47161.46061.47160.30548.24
12082007.12.13 01:00buy stop4930.011.47371.46571.4767
12092007.12.13 01:00buy stop4940.011.47421.46621.4772
12102007.12.13 08:00expiration4930.011.47371.46571.4767
12112007.12.13 08:00expiration4940.011.47421.46621.4772
12122007.12.14 01:00buy stop4950.011.46341.45541.4664
12132007.12.14 01:00buy stop4960.011.46391.45591.4669
12142007.12.14 03:00buy4950.011.46341.45541.4664
12152007.12.14 06:00buy4960.011.46391.45591.4669
12162007.12.14 10:00s/l4950.011.45541.45541.4664-0.80547.44
12172007.12.14 10:00s/l4960.011.45591.45591.4669-0.80546.64
12182007.12.17 01:00buy stop4970.011.44451.43651.4475
12192007.12.17 01:00buy stop4980.011.44501.43701.4480
12202007.12.17 03:00buy4970.011.44451.43651.4475
12212007.12.17 04:00buy4980.011.44501.43701.4480
12222007.12.17 09:00s/l4970.011.43651.43651.4475-0.80545.84
12232007.12.17 09:00s/l4980.011.43701.43701.4480-0.80545.04
12242007.12.18 01:00buy stop4990.011.44161.43361.4446
12252007.12.18 01:00buy stop5000.011.44211.43411.4451
12262007.12.18 04:00buy4990.011.44161.43361.4446
12272007.12.18 08:00expiration5000.011.44211.43411.4451
12282007.12.19 01:00buy stop5010.011.44271.43471.4457
12292007.12.19 01:00buy stop5020.011.44321.43521.4462
12302007.12.19 08:00expiration5010.011.44271.43471.4457
12312007.12.19 08:00expiration5020.011.44321.43521.4462
12322007.12.19 17:00s/l4990.011.43361.43361.4446-0.79544.25
12332007.12.20 01:00buy stop5030.011.43991.43191.4429
12342007.12.20 01:00buy stop5040.011.44041.43241.4434
12352007.12.20 08:00expiration5030.011.43991.43191.4429
12362007.12.20 08:00expiration5040.011.44041.43241.4434
12372007.12.21 01:00buy stop5050.011.43561.42761.4386
12382007.12.21 01:00buy stop5060.011.43611.42811.4391
12392007.12.21 03:00buy5050.011.43561.42761.4386
12402007.12.21 04:00buy5060.011.43611.42811.4391
12412007.12.21 07:00t/p5050.011.43861.42761.43860.30544.55
12422007.12.21 07:00t/p5060.011.43911.42811.43910.30544.85
12432007.12.24 01:00buy stop5070.011.44001.43201.4430
12442007.12.24 01:00buy stop5080.011.44051.43251.4435
12452007.12.24 08:00expiration5070.011.44001.43201.4430
12462007.12.24 08:00expiration5080.011.44051.43251.4435
12472007.12.27 01:00buy stop5090.011.44901.44101.4520
12482007.12.27 01:00buy stop5100.011.44951.44151.4525
12492007.12.27 04:00buy5090.011.44901.44101.4520
12502007.12.27 06:00buy5100.011.44951.44151.4525
12512007.12.27 14:00t/p5090.011.45201.44101.45200.30545.15
12522007.12.27 14:00t/p5100.011.45251.44151.45250.30545.45
12532007.12.28 01:00buy stop5110.011.46171.45371.4647
12542007.12.28 01:00buy stop5120.011.46221.45421.4652
12552007.12.28 06:00buy5110.011.46171.45371.4647
12562007.12.28 06:00buy5120.011.46221.45421.4652
12572007.12.28 08:00t/p5110.011.46471.45371.46470.30545.75
12582007.12.28 08:00t/p5120.011.46521.45421.46520.30546.05
12592007.12.31 01:00buy stop5130.011.47511.46711.4781
12602007.12.31 01:00buy stop5140.011.47561.46761.4786
12612007.12.31 08:00expiration5130.011.47511.46711.4781
12622007.12.31 08:00expiration5140.011.47561.46761.4786
12632008.01.03 01:00buy stop5150.011.47331.46531.4763
12642008.01.03 01:00buy stop5160.011.47381.46581.4768
12652008.01.03 08:00expiration5150.011.47331.46531.4763
12662008.01.03 08:00expiration5160.011.47381.46581.4768
12672008.01.04 01:00buy stop5170.011.47571.46771.4787
12682008.01.04 01:00buy stop5180.011.47621.46821.4792
12692008.01.04 08:00expiration5170.011.47571.46771.4787
12702008.01.04 08:00expiration5180.011.47621.46821.4792
12712008.01.07 01:00buy stop5190.031.47571.46771.4787
12722008.01.07 01:00buy stop5200.031.47621.46821.4792
12732008.01.07 08:00expiration5190.031.47571.46771.4787
12742008.01.07 08:00expiration5200.031.47621.46821.4792
12752008.01.08 01:00buy stop5210.011.47021.46221.4732
12762008.01.08 01:00buy stop5220.011.47071.46271.4737
12772008.01.08 03:00buy5210.011.47021.46221.4732
12782008.01.08 04:00buy5220.011.47071.46271.4737
12792008.01.08 08:00t/p5210.011.47321.46221.47320.30546.35
12802008.01.08 16:00t/p5220.011.47371.46271.47370.30546.65
12812008.01.09 01:00buy stop5230.011.47311.46511.4761
12822008.01.09 01:00buy stop5240.011.47361.46561.4766
12832008.01.09 07:00buy5230.011.47311.46511.4761
12842008.01.09 07:00buy5240.011.47361.46561.4766
12852008.01.09 16:00s/l5230.011.46511.46511.4761-0.80545.85
12862008.01.09 16:00s/l5240.011.46561.46561.4766-0.80545.05
12872008.01.10 01:00buy stop5250.011.46861.46061.4716
12882008.01.10 01:00buy stop5260.011.46911.46111.4721
12892008.01.10 02:00buy5250.011.46861.46061.4716
12902008.01.10 06:00buy5260.011.46911.46111.4721
12912008.01.10 15:00t/p5250.011.47161.46061.47160.30545.35
12922008.01.10 15:00t/p5260.011.47211.46111.47210.30545.65
12932008.01.11 01:00buy stop5270.031.48051.47251.4835
12942008.01.11 01:00buy stop5280.031.48101.47301.4840
12952008.01.11 04:00buy5270.031.48051.47251.4835
12962008.01.11 04:00buy5280.031.48101.47301.4840
12972008.01.14 01:00buy stop5290.031.48221.47421.4852
12982008.01.14 01:00buy stop5300.031.48271.47471.4857
12992008.01.14 07:00t/p5270.031.48351.47251.48350.92546.57
13002008.01.14 07:00t/p5280.031.48401.47301.48400.92547.49
13012008.01.14 07:00buy5290.031.48221.47421.4852
13022008.01.14 07:00buy5300.031.48271.47471.4857
13032008.01.14 08:00t/p5290.031.48521.47421.48520.90548.39
13042008.01.14 08:00t/p5300.031.48571.47471.48570.90549.29
13052008.01.15 01:00buy stop5310.031.48861.48061.4916
13062008.01.15 01:00buy stop5320.031.48911.48111.4921
13072008.01.15 04:00buy5310.031.48861.48061.4916
13082008.01.15 07:00buy5320.031.48911.48111.4921
13092008.01.15 15:00t/p5310.031.49161.48061.49160.90550.19
13102008.01.15 15:00t/p5320.031.49211.48111.49210.90551.09
13112008.01.16 01:00buy stop5330.021.48171.47371.4847
13122008.01.16 01:00buy stop5340.021.48221.47421.4852
13132008.01.16 03:00buy5330.021.48171.47371.4847
13142008.01.16 03:00buy5340.021.48221.47421.4852
13152008.01.16 04:00t/p5330.021.48471.47371.48470.60551.69
13162008.01.16 04:00t/p5340.021.48521.47421.48520.60552.29
13172008.01.17 01:00buy stop5350.011.46921.46121.4722
13182008.01.17 01:00buy stop5360.011.46971.46171.4727
13192008.01.17 08:00expiration5350.011.46921.46121.4722
13202008.01.17 08:00expiration5360.011.46971.46171.4727
13212008.01.18 01:00buy stop5370.011.46501.45701.4680
13222008.01.18 01:00buy stop5380.011.46551.45751.4685
13232008.01.18 05:00buy5370.011.46501.45701.4680
13242008.01.18 05:00buy5380.011.46551.45751.4685
13252008.01.18 14:00t/p5370.011.46801.45701.46800.30552.59
13262008.01.18 14:00t/p5380.011.46851.45751.46850.30552.89
13272008.01.21 01:00buy stop5390.011.45651.44851.4595
13282008.01.21 01:00buy stop5400.011.45701.44901.4600
13292008.01.21 02:00buy5390.011.45651.44851.4595
13302008.01.21 08:00expiration5400.011.45701.44901.4600
13312008.01.21 10:00s/l5390.011.44851.44851.4595-0.80552.09
13322008.01.22 01:00buy stop5410.011.44141.43341.4444
13332008.01.22 01:00buy stop5420.011.44191.43391.4449
13342008.01.22 02:00buy5410.011.44141.43341.4444
13352008.01.22 02:00buy5420.011.44191.43391.4449
13362008.01.22 03:00t/p5410.011.44441.43341.44440.30552.39
13372008.01.22 03:00t/p5420.011.44491.43391.44490.30552.69
13382008.01.23 01:00buy stop5430.011.46551.45751.4685
13392008.01.23 01:00buy stop5440.011.46601.45801.4690
13402008.01.23 08:00expiration5430.011.46551.45751.4685
13412008.01.23 08:00expiration5440.011.46601.45801.4690
13422008.01.24 01:00buy stop5450.011.46241.45441.4654
13432008.01.24 01:00buy stop5460.011.46291.45491.4659
13442008.01.24 07:00buy5450.011.46241.45441.4654
13452008.01.24 08:00expiration5460.011.46291.45491.4659
13462008.01.24 12:00t/p5450.011.46541.45441.46540.30552.99
13472008.01.25 01:00buy stop5470.031.47761.46961.4806
13482008.01.25 01:00buy stop5480.031.47811.47011.4811
13492008.01.25 08:00expiration5470.031.47761.46961.4806
13502008.01.25 08:00expiration5480.031.47811.47011.4811
13512008.01.28 01:00buy stop5490.011.46821.46021.4712
13522008.01.28 01:00buy stop5500.011.46871.46071.4717
13532008.01.28 02:00buy5490.011.46821.46021.4712
13542008.01.28 02:00buy5500.011.46871.46071.4717
13552008.01.28 09:00t/p5490.011.47121.46021.47120.30553.29
13562008.01.28 09:00t/p5500.011.47171.46071.47170.30553.59
13572008.01.29 01:00buy stop5510.011.47881.47081.4818
13582008.01.29 01:00buy stop5520.011.47931.47131.4823
13592008.01.29 07:00buy5510.011.47881.47081.4818
13602008.01.29 08:00expiration5520.011.47931.47131.4823
13612008.01.30 01:00buy stop5530.011.47771.46971.4807
13622008.01.30 01:00buy stop5540.011.47821.47021.4812
13632008.01.30 07:00buy5530.011.47771.46971.4807
13642008.01.30 08:00expiration5540.011.47821.47021.4812
13652008.01.30 11:00t/p5510.011.48181.47081.48180.31553.89
13662008.01.30 11:00t/p5530.011.48071.46971.48070.30554.19
13672008.01.31 01:00buy stop5550.011.48461.47661.4876
13682008.01.31 01:00buy stop5560.011.48511.47711.4881
13692008.01.31 02:00buy5550.011.48461.47661.4876
13702008.01.31 02:00buy5560.011.48511.47711.4881
13712008.01.31 06:00t/p5550.011.48761.47661.48760.30554.49
13722008.01.31 06:00t/p5560.011.48811.47711.48810.30554.79
13732008.02.01 01:00buy stop5570.011.48781.47981.4908
13742008.02.01 01:00buy stop5580.011.48831.48031.4913
13752008.02.01 08:00expiration5570.011.48781.47981.4908
13762008.02.01 08:00expiration5580.011.48831.48031.4913
13772008.02.04 01:00buy stop5590.021.48181.47381.4848
13782008.02.04 01:00buy stop5600.021.48231.47431.4853
13792008.02.04 05:00buy5590.021.48181.47381.4848
13802008.02.04 05:00buy5600.021.48231.47431.4853
13812008.02.04 09:00t/p5590.021.48481.47381.48480.60555.39
13822008.02.05 01:00buy stop5610.021.48331.47531.4863
13832008.02.05 01:00buy stop5620.021.48381.47581.4868
13842008.02.05 08:00expiration5610.021.48331.47531.4863
13852008.02.05 08:00expiration5620.021.48381.47581.4868
13862008.02.05 10:00s/l5600.021.47431.47431.4853-1.59553.81
13872008.02.06 01:00buy stop5630.011.46501.45701.4680
13882008.02.06 01:00buy stop5640.011.46551.45751.4685
13892008.02.06 07:00buy5630.011.46501.45701.4680
13902008.02.06 07:00buy5640.011.46551.45751.4685
13912008.02.07 01:00buy stop5650.011.46401.45601.4670
13922008.02.07 01:00buy stop5660.011.46451.45651.4675
13932008.02.07 07:00buy5650.011.46401.45601.4670
13942008.02.07 08:00expiration5660.011.46451.45651.4675
13952008.02.07 13:00s/l5630.011.45701.45701.4680-0.78553.03
13962008.02.07 13:00s/l5640.011.45751.45751.4685-0.78552.25
13972008.02.07 13:00s/l5650.011.45601.45601.4670-0.80551.45
13982008.02.08 01:00buy stop5670.011.44961.44161.4526
13992008.02.08 01:00buy stop5680.011.45011.44211.4531
14002008.02.08 02:00buy5670.011.44961.44161.4526
14012008.02.08 04:00buy5680.011.45011.44211.4531
14022008.02.08 19:00t/p5670.011.45261.44161.45260.30551.75
14032008.02.08 19:00t/p5680.011.45311.44211.45310.30552.05
14042008.02.11 01:00buy stop5690.011.45591.44791.4589
14052008.02.11 01:00buy stop5700.011.45641.44841.4594
14062008.02.11 06:00buy5690.011.45591.44791.4589
14072008.02.11 08:00expiration5700.011.45641.44841.4594
14082008.02.12 01:00buy stop5710.011.45181.44381.4548
14092008.02.12 01:00buy stop5720.011.45231.44431.4553
14102008.02.12 03:00buy5710.011.45181.44381.4548
14112008.02.12 03:00buy5720.011.45231.44431.4553
14122008.02.12 07:00t/p5710.011.45481.44381.45480.30552.35
14132008.02.12 13:00t/p5720.011.45531.44431.45530.30552.65
14142008.02.12 15:00t/p5690.011.45891.44791.45890.31552.95
14152008.02.13 01:00buy stop5730.031.45881.45081.4618
14162008.02.13 01:00buy stop5740.031.45931.45131.4623
14172008.02.13 04:00buy5730.031.45881.45081.4618
14182008.02.13 08:00expiration5740.031.45931.45131.4623
14192008.02.14 01:00buy stop5750.021.45781.44981.4608
14202008.02.14 01:00buy stop5760.021.45831.45031.4613
14212008.02.14 07:00buy5750.021.45781.44981.4608
14222008.02.14 08:00t/p5750.021.46081.44981.46080.60553.55
14232008.02.14 08:00expiration5760.021.45831.45031.4613
14242008.02.14 09:00t/p5730.031.46181.45081.46180.96554.51
14252008.02.15 01:00buy stop5770.031.46491.45691.4679
14262008.02.15 01:00buy stop5780.031.46541.45741.4684
14272008.02.15 07:00buy5770.031.46491.45691.4679
14282008.02.15 07:00buy5780.031.46541.45741.4684
14292008.02.15 10:00t/p5770.031.46791.45691.46790.90555.41
14302008.02.15 10:00t/p5780.031.46841.45741.46840.90556.31
14312008.02.18 01:00buy stop5790.031.46821.46021.4712
14322008.02.18 01:00buy stop5800.031.46871.46071.4717
14332008.02.18 04:00buy5790.031.46821.46021.4712
14342008.02.18 05:00buy5800.031.46871.46071.4717
14352008.02.19 01:00buy stop5810.021.46691.45891.4699
14362008.02.19 01:00buy stop5820.021.46741.45941.4704
14372008.02.19 06:00buy5810.021.46691.45891.4699
14382008.02.19 06:00buy5820.021.46741.45941.4704
14392008.02.19 07:00t/p5790.031.47121.46021.47120.92557.23
14402008.02.19 07:00t/p5800.031.47171.46071.47170.92558.15
14412008.02.19 07:00t/p5810.021.46991.45891.46990.60558.75
14422008.02.19 07:00t/p5820.021.47041.45941.47040.60559.35
14432008.02.20 01:00buy stop5830.031.47431.46631.4773
14442008.02.20 01:00buy stop5840.031.47481.46681.4778
14452008.02.20 08:00expiration5830.031.47431.46631.4773
14462008.02.20 08:00expiration5840.031.47481.46681.4778
14472008.02.21 01:00buy stop5850.021.47281.46481.4758
14482008.02.21 01:00buy stop5860.021.47331.46531.4763
14492008.02.21 05:00buy5850.021.47281.46481.4758
14502008.02.21 05:00buy5860.021.47331.46531.4763
14512008.02.21 10:00t/p5850.021.47581.46481.47580.60559.95
14522008.02.21 16:00t/p5860.021.47631.46531.47630.60560.55
14532008.02.22 01:00buy stop5870.031.48181.47381.4848
14542008.02.22 01:00buy stop5880.031.48231.47431.4853
14552008.02.22 07:00buy5870.031.48181.47381.4848
14562008.02.22 08:00expiration5880.031.48231.47431.4853
14572008.02.22 10:00t/p5870.031.48481.47381.48480.90561.45
14582008.02.25 01:00buy stop5890.031.48411.47611.4871
14592008.02.25 01:00buy stop5900.031.48461.47661.4876
14602008.02.25 08:00expiration5890.031.48411.47611.4871
14612008.02.25 08:00expiration5900.031.48461.47661.4876
14622008.02.26 01:00buy stop5910.031.48421.47621.4872
14632008.02.26 01:00buy stop5920.031.48471.47671.4877
14642008.02.26 08:00expiration5910.031.48421.47621.4872
14652008.02.26 08:00expiration5920.031.48471.47671.4877
14662008.02.27 01:00buy stop5930.031.50031.49231.5033
14672008.02.27 01:00buy stop5940.031.50081.49281.5038
14682008.02.27 04:00buy5930.031.50031.49231.5033
14692008.02.27 04:00buy5940.031.50081.49281.5038
14702008.02.27 08:00t/p5930.031.50331.49231.50330.90562.35
14712008.02.27 08:00t/p5940.031.50381.49281.50380.90563.25
14722008.02.28 01:00buy stop5950.031.51331.50531.5163
14732008.02.28 01:00buy stop5960.031.51381.50581.5168
14742008.02.28 08:00expiration5950.031.51331.50531.5163
14752008.02.28 08:00expiration5960.031.51381.50581.5168
14762008.02.29 01:00buy stop5970.031.51831.51031.5213
14772008.02.29 01:00buy stop5980.031.51881.51081.5218
14782008.02.29 02:00buy5970.031.51831.51031.5213
14792008.02.29 02:00buy5980.031.51881.51081.5218
14802008.02.29 08:00t/p5970.031.52131.51031.52130.90564.15
14812008.02.29 08:00t/p5980.031.52181.51081.52180.90565.05
14822008.03.03 01:00buy stop5990.021.52271.51471.5257
14832008.03.03 01:00buy stop6000.021.52321.51521.5262
14842008.03.03 07:00buy5990.021.52271.51471.5257
14852008.03.03 07:00buy6000.021.52321.51521.5262
14862008.03.03 15:00t/p5990.021.52571.51471.52570.60565.65
14872008.03.03 15:00t/p6000.021.52621.51521.52620.60566.25
14882008.03.04 01:00buy stop6010.031.52201.51401.5250
14892008.03.04 01:00buy stop6020.031.52251.51451.5255
14902008.03.04 08:00expiration6010.031.52201.51401.5250
14912008.03.04 08:00expiration6020.031.52251.51451.5255
14922008.03.05 01:00buy stop6030.031.52151.51351.5245
14932008.03.05 01:00buy stop6040.031.52201.51401.5250
14942008.03.05 07:00buy6030.031.52151.51351.5245
14952008.03.05 07:00buy6040.031.52201.51401.5250
14962008.03.05 16:00t/p6030.031.52451.51351.52450.90567.15
14972008.03.05 16:00t/p6040.031.52501.51401.52500.90568.05
14982008.03.06 01:00buy stop6050.031.52961.52161.5326
14992008.03.06 01:00buy stop6060.031.53011.52211.5331
15002008.03.06 06:00buy6050.031.52961.52161.5326
15012008.03.06 07:00buy6060.031.53011.52211.5331
15022008.03.06 09:00t/p6050.031.53261.52161.53260.90568.95
15032008.03.06 09:00t/p6060.031.53311.52211.53310.90569.85
15042008.03.07 01:00buy stop6070.031.53861.53061.5416
15052008.03.07 01:00buy stop6080.031.53911.53111.5421
15062008.03.07 05:00buy6070.031.53861.53061.5416
15072008.03.07 06:00buy6080.031.53911.53111.5421
15082008.03.07 07:00t/p6070.031.54161.53061.54160.90570.75
15092008.03.07 07:00t/p6080.031.54211.53111.54210.90571.65
15102008.03.10 01:00buy stop6090.031.53981.53181.5428
15112008.03.10 01:00buy stop6100.031.54031.53231.5433
15122008.03.10 08:00expiration6090.031.53981.53181.5428
15132008.03.10 08:00expiration6100.031.54031.53231.5433
15142008.03.11 01:00buy stop6110.021.53561.52761.5386
15152008.03.11 01:00buy stop6120.021.53611.52811.5391
15162008.03.11 02:00buy6110.021.53561.52761.5386
15172008.03.11 03:00buy6120.021.53611.52811.5391
15182008.03.11 10:00t/p6110.021.53861.52761.53860.60572.25
15192008.03.11 10:00t/p6120.021.53911.52811.53910.60572.85
15202008.03.12 01:00buy stop6130.011.53681.52881.5398
15212008.03.12 01:00buy stop6140.011.53731.52931.5403
15222008.03.12 05:00buy6130.011.53681.52881.5398
15232008.03.12 05:00buy6140.011.53731.52931.5403
15242008.03.12 10:00t/p6130.011.53981.52881.53980.30573.15
15252008.03.12 11:00t/p6140.011.54031.52931.54030.30573.45
15262008.03.13 01:00buy stop6150.031.55391.54591.5569
15272008.03.13 01:00buy stop6160.031.55441.54641.5574
15282008.03.13 02:00buy6150.031.55391.54591.5569
15292008.03.13 02:00buy6160.031.55441.54641.5574
15302008.03.13 04:00t/p6150.031.55691.54591.55690.90574.35
15312008.03.13 04:00t/p6160.031.55741.54641.55740.90575.25
15322008.03.14 01:00buy stop6170.031.56081.55281.5638
15332008.03.14 01:00buy stop6180.031.56131.55331.5643
15342008.03.14 03:00buy6170.031.56081.55281.5638
15352008.03.14 03:00buy6180.031.56131.55331.5643
15362008.03.14 06:00t/p6170.031.56381.55281.56380.90576.15
15372008.03.14 06:00t/p6180.031.56431.55331.56430.90577.05
15382008.03.17 01:00buy stop6190.031.58021.57221.5832
15392008.03.17 01:00buy stop6200.031.58071.57271.5837
15402008.03.17 02:00buy6190.031.58021.57221.5832
15412008.03.17 02:00buy6200.031.58071.57271.5837
15422008.03.17 03:00t/p6190.031.58321.57221.58320.90577.95
15432008.03.17 03:00t/p6200.031.58371.57271.58370.90578.85
15442008.03.18 01:00buy stop6210.021.57541.56741.5784
15452008.03.18 01:00buy stop6220.021.57591.56791.5789
15462008.03.18 03:00buy6210.021.57541.56741.5784
15472008.03.18 03:00buy6220.021.57591.56791.5789
15482008.03.18 04:00t/p6210.021.57841.56741.57840.60579.45
15492008.03.18 04:00t/p6220.021.57891.56791.57890.60580.05
15502008.03.19 01:00buy stop6230.021.56741.55941.5704
15512008.03.19 01:00buy stop6240.021.56791.55991.5709
15522008.03.19 02:00buy6230.021.56741.55941.5704
15532008.03.19 02:00buy6240.021.56791.55991.5709
15542008.03.19 05:00t/p6230.021.57041.55941.57040.60580.65
15552008.03.19 05:00t/p6240.021.57091.55991.57090.60581.25
15562008.03.20 01:00buy stop6250.011.55991.55191.5629
15572008.03.20 01:00buy stop6260.011.56041.55241.5634
15582008.03.20 02:00buy6250.011.55991.55191.5629
15592008.03.20 05:00buy6260.011.56041.55241.5634
15602008.03.20 10:00s/l6250.011.55191.55191.5629-0.80580.45
15612008.03.20 10:00s/l6260.011.55241.55241.5634-0.80579.65
15622008.03.21 01:00buy stop6270.011.54241.53441.5454
15632008.03.21 01:00buy stop6280.011.54291.53491.5459
15642008.03.21 03:00buy6270.011.54241.53441.5454
15652008.03.21 03:00buy6280.011.54291.53491.5459
15662008.03.21 08:00t/p6270.011.54541.53441.54540.30579.95
15672008.03.21 08:00t/p6280.011.54591.53491.54590.30580.25
15682008.03.24 01:00buy stop6290.011.54141.53341.5444
15692008.03.24 01:00buy stop6300.011.54191.53391.5449
15702008.03.24 08:00expiration6290.011.54141.53341.5444
15712008.03.24 08:00expiration6300.011.54191.53391.5449
15722008.03.25 01:00buy stop6310.011.54481.53681.5478
15732008.03.25 01:00buy stop6320.011.54531.53731.5483
15742008.03.25 02:00buy6310.011.54481.53681.5478
15752008.03.25 02:00buy6320.011.54531.53731.5483
15762008.03.25 03:00t/p6310.011.54781.53681.54780.30580.55
15772008.03.25 03:00t/p6320.011.54831.53731.54830.30580.85
15782008.03.26 01:00buy stop6330.031.56531.55731.5683
15792008.03.26 01:00buy stop6340.031.56581.55781.5688
15802008.03.26 02:00buy6330.031.56531.55731.5683
15812008.03.26 08:00expiration6340.031.56581.55781.5688
15822008.03.26 10:00t/p6330.031.56831.55731.56830.90581.75
15832008.03.27 01:00buy stop6350.031.58411.57611.5871
15842008.03.27 01:00buy stop6360.031.58461.57661.5876
15852008.03.27 02:00buy6350.031.58411.57611.5871
15862008.03.27 02:00buy6360.031.58461.57661.5876
15872008.03.27 08:00s/l6360.031.57661.57661.5876-2.40579.35
15882008.03.27 09:00s/l6350.031.57611.57611.5871-2.40576.95
15892008.03.28 01:00buy stop6370.021.57911.57111.5821
15902008.03.28 01:00buy stop6380.021.57961.57161.5826
15912008.03.28 02:00buy6370.021.57911.57111.5821
15922008.03.28 02:00buy6380.021.57961.57161.5826
15932008.03.28 12:00t/p6370.021.58211.57111.58210.60577.55
15942008.03.28 12:00t/p6380.021.58261.57161.58260.60578.15
15952008.03.31 01:00buy stop6390.021.57941.57141.5824
15962008.03.31 01:00buy stop6400.021.57991.57191.5829
15972008.03.31 03:00buy6390.021.57941.57141.5824
15982008.03.31 03:00buy6400.021.57991.57191.5829
15992008.03.31 10:00t/p6390.021.58241.57141.58240.60578.75
16002008.03.31 10:00t/p6400.021.58291.57191.58290.60579.35
16012008.04.01 01:00buy stop6410.031.57881.57081.5818
16022008.04.01 01:00buy stop6420.031.57931.57131.5823
16032008.04.01 02:00buy6410.031.57881.57081.5818
16042008.04.01 07:00s/l6410.031.57081.57081.5818-2.40576.95
16052008.04.01 08:00expiration6420.031.57931.57131.5823
16062008.04.02 01:00buy stop6430.011.56191.55391.5649
16072008.04.02 01:00buy stop6440.011.56241.55441.5654
16082008.04.02 08:00expiration6430.011.56191.55391.5649
16092008.04.02 08:00expiration6440.011.56241.55441.5654
16102008.04.03 01:00buy stop6450.011.56681.55881.5698
16112008.04.03 01:00buy stop6460.011.56731.55931.5703
16122008.04.03 08:00expiration6450.011.56681.55881.5698
16132008.04.03 08:00expiration6460.011.56731.55931.5703
16142008.04.04 01:00buy stop6470.011.56651.55851.5695
16152008.04.04 01:00buy stop6480.011.56701.55901.5700
16162008.04.04 03:00buy6470.011.56651.55851.5695
16172008.04.04 03:00buy6480.011.56701.55901.5700
16182008.04.04 08:00t/p6470.011.56951.55851.56950.30577.25
16192008.04.04 08:00t/p6480.011.57001.55901.57000.30577.55
16202008.04.07 01:00buy stop6490.031.57151.56351.5745
16212008.04.07 01:00buy stop6500.031.57201.56401.5750
16222008.04.07 08:00expiration6490.031.57151.56351.5745
16232008.04.07 08:00expiration6500.031.57201.56401.5750
16242008.04.08 01:00buy stop6510.021.57911.57111.5821
16252008.04.08 01:00buy stop6520.021.57961.57161.5826
16262008.04.08 03:00buy6510.021.57911.57111.5821
16272008.04.08 03:00buy6520.021.57961.57161.5826
16282008.04.08 12:00s/l6510.021.57111.57111.5821-1.60575.95
16292008.04.08 12:00s/l6520.021.57161.57161.5826-1.60574.35
16302008.04.09 01:00buy stop6530.031.57191.56391.5749
16312008.04.09 01:00buy stop6540.031.57241.56441.5754
16322008.04.09 07:00buy6530.031.57191.56391.5749
16332008.04.09 07:00buy6540.031.57241.56441.5754
16342008.04.09 14:00t/p6530.031.57491.56391.57490.90575.25
16352008.04.09 14:00t/p6540.031.57541.56441.57540.90576.15
16362008.04.10 01:00buy stop6550.031.58561.57761.5886
16372008.04.10 01:00buy stop6560.031.58611.57811.5891
16382008.04.10 05:00buy6550.031.58561.57761.5886
16392008.04.10 08:00expiration6560.031.58611.57811.5891
16402008.04.10 10:00t/p6550.031.58861.57761.58860.90577.05
16412008.04.11 01:00buy stop6570.021.57741.56941.5804
16422008.04.11 01:00buy stop6580.021.57791.56991.5809
16432008.04.11 03:00buy6570.021.57741.56941.5804
16442008.04.11 04:00buy6580.021.57791.56991.5809
16452008.04.11 07:00t/p6570.021.58041.56941.58040.60577.65
16462008.04.11 07:00t/p6580.021.58091.56991.58090.60578.25
16472008.04.14 01:00buy stop6590.011.56991.56191.5729
16482008.04.14 01:00buy stop6600.011.57041.56241.5734
16492008.04.14 02:00buy6590.011.56991.56191.5729
16502008.04.14 02:00buy6600.011.57041.56241.5734
16512008.04.14 06:00t/p6590.011.57291.56191.57290.30578.55
16522008.04.14 07:00t/p6600.011.57341.56241.57340.30578.85
16532008.04.15 01:00buy stop6610.011.58411.57611.5871
16542008.04.15 01:00buy stop6620.011.58461.57661.5876
16552008.04.15 06:00buy6610.011.58411.57611.5871
16562008.04.15 06:00buy6620.011.58461.57661.5876
16572008.04.15 09:00t/p6610.011.58711.57611.58710.30579.15
16582008.04.15 18:00s/l6620.011.57661.57661.5876-0.80578.35
16592008.04.16 01:00buy stop6630.011.58091.57291.5839
16602008.04.16 01:00buy stop6640.011.58141.57341.5844
16612008.04.16 02:00buy6630.011.58091.57291.5839
16622008.04.16 02:00buy6640.011.58141.57341.5844
16632008.04.16 07:00t/p6630.011.58391.57291.58390.30578.65
16642008.04.16 07:00t/p6640.011.58441.57341.58440.30578.95
16652008.04.17 01:00buy stop6650.031.59331.58531.5963
16662008.04.17 01:00buy stop6660.031.59381.58581.5968
16672008.04.17 02:00buy6650.031.59331.58531.5963
16682008.04.17 02:00buy6660.031.59381.58581.5968
16692008.04.17 09:00t/p6650.031.59631.58531.59630.90579.85
16702008.04.17 09:00t/p6660.031.59681.58581.59680.90580.75
16712008.04.18 01:00buy stop6670.021.59031.58231.5933
16722008.04.18 01:00buy stop6680.021.59081.58281.5938
16732008.04.18 02:00buy6670.021.59031.58231.5933
16742008.04.18 06:00buy6680.021.59081.58281.5938
16752008.04.18 07:00t/p6670.021.59331.58231.59330.60581.35
16762008.04.18 07:00t/p6680.021.59381.58281.59380.60581.95
16772008.04.21 01:00buy stop6690.011.58291.57491.5859
16782008.04.21 01:00buy stop6700.011.58341.57541.5864
16792008.04.21 02:00buy6690.011.58291.57491.5859
16802008.04.21 02:00buy6700.011.58341.57541.5864
16812008.04.21 08:00t/p6690.011.58591.57491.58590.30582.25
16822008.04.21 08:00t/p6700.011.58641.57541.58640.30582.55
16832008.04.22 01:00buy stop6710.011.59271.58471.5957
16842008.04.22 01:00buy stop6720.011.59321.58521.5962
16852008.04.22 08:00expiration6710.011.59271.58471.5957
16862008.04.22 08:00expiration6720.011.59321.58521.5962
16872008.04.23 01:00buy stop6730.031.59911.59111.6021
16882008.04.23 01:00buy stop6740.031.59961.59161.6026
16892008.04.23 04:00buy6730.031.59911.59111.6021
16902008.04.23 04:00buy6740.031.59961.59161.6026
16912008.04.23 14:00s/l6730.031.59111.59111.6021-2.40580.15
16922008.04.23 14:00s/l6740.031.59161.59161.6026-2.40577.75
16932008.04.24 01:00buy stop6750.021.58891.58091.5919
16942008.04.24 01:00buy stop6760.021.58941.58141.5924
16952008.04.24 08:00expiration6750.021.58891.58091.5919
16962008.04.24 08:00expiration6760.021.58941.58141.5924
16972008.04.25 01:00buy stop6770.011.57041.56241.5734
16982008.04.25 01:00buy stop6780.011.57091.56291.5739
16992008.04.25 03:00buy6770.011.57041.56241.5734
17002008.04.25 03:00buy6780.011.57091.56291.5739
17012008.04.25 08:00s/l6770.011.56241.56241.5734-0.80576.95
17022008.04.25 08:00s/l6780.011.56291.56291.5739-0.80576.15
17032008.04.28 01:00buy stop6790.011.56361.55561.5666
17042008.04.28 01:00buy stop6800.011.56411.55611.5671
17052008.04.28 02:00buy6790.011.56361.55561.5666
17062008.04.28 02:00buy6800.011.56411.55611.5671
17072008.04.28 07:00t/p6790.011.56661.55561.56660.30576.45
17082008.04.28 07:00t/p6800.011.56711.55611.56710.30576.75
17092008.04.29 01:00buy stop6810.011.56641.55841.5694
17102008.04.29 01:00buy stop6820.011.56691.55891.5699
17112008.04.29 08:00expiration6810.011.56641.55841.5694
17122008.04.29 08:00expiration6820.011.56691.55891.5699
17132008.04.30 01:00buy stop6830.011.55811.55011.5611
17142008.04.30 01:00buy stop6840.011.55861.55061.5616
17152008.04.30 05:00buy6830.011.55811.55011.5611
17162008.04.30 05:00buy6840.011.55861.55061.5616
17172008.04.30 19:00t/p6830.011.56111.55011.56110.30577.05
17182008.04.30 19:00t/p6840.011.56161.55061.56160.30577.35
17192008.05.01 01:00buy stop6850.011.56471.55671.5677
17202008.05.01 01:00buy stop6860.011.56521.55721.5682
17212008.05.01 08:00expiration6850.011.56471.55671.5677
17222008.05.01 08:00expiration6860.011.56521.55721.5682
17232008.05.02 01:00buy stop6870.011.54801.54001.5510
17242008.05.02 01:00buy stop6880.011.54851.54051.5515
17252008.05.02 03:00buy6870.011.54801.54001.5510
17262008.05.02 08:00expiration6880.011.54851.54051.5515
17272008.05.02 13:00s/l6870.011.54001.54001.5510-0.80576.55
17282008.05.05 01:00buy stop6890.011.54601.53801.5490
17292008.05.05 01:00buy stop6900.011.54651.53851.5495
17302008.05.05 02:00buy6890.011.54601.53801.5490
17312008.05.05 02:00buy6900.011.54651.53851.5495
17322008.05.05 09:00t/p6890.011.54901.53801.54900.30576.85
17332008.05.05 09:00t/p6900.011.54951.53851.54950.30577.15
17342008.05.06 01:00buy stop6910.011.55301.54501.5560
17352008.05.06 01:00buy stop6920.011.55351.54551.5565
17362008.05.06 02:00buy6910.011.55301.54501.5560
17372008.05.06 03:00buy6920.011.55351.54551.5565
17382008.05.06 08:00s/l6920.011.54551.54551.5565-0.80576.35
17392008.05.06 14:00t/p6910.011.55601.54501.55600.30576.65
17402008.05.07 01:00buy stop6930.011.55261.54461.5556
17412008.05.07 01:00buy stop6940.011.55311.54511.5561
17422008.05.07 08:00expiration6930.011.55261.54461.5556
17432008.05.07 08:00expiration6940.011.55311.54511.5561
17442008.05.08 01:00buy stop6950.011.53561.52761.5386
17452008.05.08 01:00buy stop6960.011.53611.52811.5391
17462008.05.08 02:00buy6950.011.53561.52761.5386
17472008.05.08 08:00expiration6960.011.53611.52811.5391
17482008.05.08 14:00t/p6950.011.53861.52761.53860.30576.95
17492008.05.09 01:00buy stop6970.011.54171.53371.5447
17502008.05.09 01:00buy stop6980.011.54221.53421.5452
17512008.05.09 02:00buy6970.011.54171.53371.5447
17522008.05.09 02:00buy6980.011.54221.53421.5452
17532008.05.09 07:00t/p6970.011.54471.53371.54470.30577.25
17542008.05.09 07:00t/p6980.011.54521.53421.54520.30577.55
17552008.05.12 01:00buy stop6990.011.54891.54091.5519
17562008.05.12 01:00buy stop7000.011.54941.54141.5524
17572008.05.12 08:00expiration6990.011.54891.54091.5519
17582008.05.12 08:00expiration7000.011.54941.54141.5524
17592008.05.13 01:00buy stop7010.011.55301.54501.5560
17602008.05.13 01:00buy stop7020.011.55351.54551.5565
17612008.05.13 04:00buy7010.011.55301.54501.5560
17622008.05.13 04:00buy7020.011.55351.54551.5565
17632008.05.13 06:00t/p7010.011.55601.54501.55600.30577.85
17642008.05.13 06:00t/p7020.011.55651.54551.55650.30578.15
17652008.05.14 01:00buy stop7030.011.54791.53991.5509
17662008.05.14 01:00buy stop7040.011.54841.54041.5514
17672008.05.14 08:00expiration7030.011.54791.53991.5509
17682008.05.14 08:00expiration7040.011.54841.54041.5514
17692008.05.15 01:00buy stop7050.011.54751.53951.5505
17702008.05.15 01:00buy stop7060.011.54801.54001.5510
17712008.05.15 05:00buy7050.011.54751.53951.5505
17722008.05.15 05:00buy7060.011.54801.54001.5510
17732008.05.15 07:00t/p7050.011.55051.53951.55050.30578.45
17742008.05.15 07:00t/p7060.011.55101.54001.55100.30578.75
17752008.05.16 01:00buy stop7070.011.54711.53911.5501
17762008.05.16 01:00buy stop7080.011.54761.53961.5506
17772008.05.16 02:00buy7070.011.54711.53911.5501
17782008.05.16 03:00buy7080.011.54761.53961.5506
17792008.05.16 06:00t/p7070.011.55011.53911.55010.30579.05
17802008.05.16 09:00t/p7080.011.55061.53961.55060.30579.35
17812008.05.19 01:00buy stop7090.011.55931.55131.5623
17822008.05.19 01:00buy stop7100.011.55981.55181.5628
17832008.05.19 08:00expiration7090.011.55931.55131.5623
17842008.05.19 08:00expiration7100.011.55981.55181.5628
17852008.05.20 01:00buy stop7110.011.55451.54651.5575
17862008.05.20 01:00buy stop7120.011.55501.54701.5580
17872008.05.20 02:00buy7110.011.55451.54651.5575
17882008.05.20 07:00t/p7110.011.55751.54651.55750.30579.65
17892008.05.20 07:00buy7120.011.55501.54701.5580
17902008.05.20 08:00t/p7120.011.55801.54701.55800.30579.95
17912008.05.21 01:00buy stop7130.011.56801.56001.5710
17922008.05.21 01:00buy stop7140.011.56851.56051.5715
17932008.05.21 02:00buy7130.011.56801.56001.5710
17942008.05.21 02:00buy7140.011.56851.56051.5715
17952008.05.21 09:00t/p7130.011.57101.56001.57100.30580.25
17962008.05.21 09:00t/p7140.011.57151.56051.57150.30580.55
17972008.05.22 01:00buy stop7150.011.58021.57221.5832
17982008.05.22 01:00buy stop7160.011.58071.57271.5837
17992008.05.22 02:00buy7150.011.58021.57221.5832
18002008.05.22 07:00buy7160.011.58071.57271.5837
18012008.05.22 13:00s/l7160.011.57271.57271.5837-0.80579.75
18022008.05.22 15:00s/l7150.011.57221.57221.5832-0.80578.95
18032008.05.23 01:00buy stop7170.011.57361.56561.5766
18042008.05.23 01:00buy stop7180.011.57411.56611.5771
18052008.05.23 05:00buy7170.011.57361.56561.5766
18062008.05.23 06:00buy7180.011.57411.56611.5771
18072008.05.23 14:00t/p7170.011.57661.56561.57660.30579.25
18082008.05.23 14:00t/p7180.011.57711.56611.57710.30579.55
18092008.05.26 01:00buy stop7190.031.57951.57151.5825
18102008.05.26 01:00buy stop7200.031.58001.57201.5830
18112008.05.26 08:00expiration7190.031.57951.57151.5825
18122008.05.26 08:00expiration7200.031.58001.57201.5830
18132008.05.27 01:00buy stop7210.031.58031.57231.5833
18142008.05.27 01:00buy stop7220.031.58081.57281.5838
18152008.05.27 06:00buy7210.031.58031.57231.5833
18162008.05.27 06:00buy7220.031.58081.57281.5838
18172008.05.27 08:00s/l7220.031.57281.57281.5838-2.40577.15
18182008.05.27 14:00s/l7210.031.57231.57231.5833-2.40574.75
18192008.05.28 01:00buy stop7230.011.56911.56111.5721
18202008.05.28 01:00buy stop7240.011.56961.56161.5726
18212008.05.28 02:00buy7230.011.56911.56111.5721
18222008.05.28 02:00buy7240.011.56961.56161.5726
18232008.05.28 07:00t/p7230.011.57211.56111.57210.30575.05
18242008.05.28 07:00t/p7240.011.57261.56161.57260.30575.35
18252008.05.29 01:00buy stop7250.011.56651.55851.5695
18262008.05.29 01:00buy stop7260.011.56701.55901.5700
18272008.05.29 08:00expiration7250.011.56651.55851.5695
18282008.05.29 08:00expiration7260.011.56701.55901.5700
18292008.05.30 01:00buy stop7270.011.55291.54491.5559
18302008.05.30 01:00buy stop7280.011.55341.54541.5564
18312008.05.30 03:00buy7270.011.55291.54491.5559
18322008.05.30 06:00buy7280.011.55341.54541.5564
18332008.05.30 16:00t/p7270.011.55591.54491.55590.30575.65
18342008.05.30 16:00t/p7280.011.55641.54541.55640.30575.95
18352008.06.02 01:00buy stop7290.011.55711.54911.5601
18362008.06.02 01:00buy stop7300.011.55761.54961.5606
18372008.06.02 08:00expiration7290.011.55711.54911.5601
18382008.06.02 08:00expiration7300.011.55761.54961.5606
18392008.06.03 01:00buy stop7310.011.55511.54711.5581
18402008.06.03 01:00buy stop7320.011.55561.54761.5586
18412008.06.03 06:00buy7310.011.55511.54711.5581
18422008.06.03 06:00buy7320.011.55561.54761.5586
18432008.06.03 08:00t/p7310.011.55811.54711.55810.30576.25
18442008.06.03 08:00t/p7320.011.55861.54761.55860.30576.55
18452008.06.04 01:00buy stop7330.011.54571.53771.5487
18462008.06.04 01:00buy stop7340.011.54621.53821.5492
18472008.06.04 02:00buy7330.011.54571.53771.5487
18482008.06.04 04:00buy7340.011.54621.53821.5492
18492008.06.05 01:00buy stop7350.011.54411.53611.5471
18502008.06.05 01:00buy stop7360.011.54461.53661.5476
18512008.06.05 07:00buy7350.011.54411.53611.5471
18522008.06.05 07:00buy7360.011.54461.53661.5476
18532008.06.05 11:00s/l7330.011.53771.53771.5487-0.78575.77
18542008.06.05 11:00s/l7340.011.53821.53821.5492-0.78574.99
18552008.06.05 13:00t/p7350.011.54711.53611.54710.30575.29
18562008.06.05 13:00s/l7360.011.53661.53661.5476-0.80574.49
18572008.06.06 01:00buy stop7370.011.56001.55201.5630
18582008.06.06 01:00buy stop7380.011.56051.55251.5635
18592008.06.06 06:00buy7370.011.56001.55201.5630
18602008.06.06 06:00buy7380.011.56051.55251.5635
18612008.06.06 13:00t/p7370.011.56301.55201.56300.30574.79
18622008.06.06 13:00t/p7380.011.56351.55251.56350.30575.09
18632008.06.09 01:00buy stop7390.011.57821.57021.5812
18642008.06.09 01:00buy stop7400.011.57871.57071.5817
18652008.06.09 02:00buy7390.011.57821.57021.5812
18662008.06.09 02:00buy7400.011.57871.57071.5817
18672008.06.09 08:00t/p7390.011.58121.57021.58120.30575.39
18682008.06.09 08:00t/p7400.011.58171.57071.58170.30575.69
18692008.06.10 01:00buy stop7410.011.56001.55201.5630
18702008.06.10 01:00buy stop7420.011.56051.55251.5635
18712008.06.10 02:00buy7410.011.56001.55201.5630
18722008.06.10 02:00buy7420.011.56051.55251.5635
18732008.06.10 09:00s/l7420.011.55251.55251.5635-0.80574.89
18742008.06.10 10:00s/l7410.011.55201.55201.5630-0.80574.09
18752008.06.11 01:00buy stop7430.011.54821.54021.5512
18762008.06.11 01:00buy stop7440.011.54871.54071.5517
18772008.06.11 02:00buy7430.011.54821.54021.5512
18782008.06.11 02:00buy7440.011.54871.54071.5517
18792008.06.11 07:00t/p7430.011.55121.54021.55120.30574.39
18802008.06.11 08:00t/p7440.011.55171.54071.55170.30574.69
18812008.06.12 01:00buy stop7450.011.55511.54711.5581
18822008.06.12 01:00buy stop7460.011.55561.54761.5586
18832008.06.12 08:00expiration7450.011.55511.54711.5581
18842008.06.12 08:00expiration7460.011.55561.54761.5586
18852008.06.13 01:00buy stop7470.011.54591.53791.5489
18862008.06.13 01:00buy stop7480.011.54641.53841.5494
18872008.06.13 02:00buy7470.011.54591.53791.5489
18882008.06.13 02:00buy7480.011.54641.53841.5494
18892008.06.13 09:00s/l7470.011.53791.53791.5489-0.80573.89
18902008.06.13 09:00s/l7480.011.53841.53841.5494-0.80573.09
18912008.06.16 01:00buy stop7490.011.54041.53241.5434
18922008.06.16 01:00buy stop7500.011.54091.53291.5439
18932008.06.16 03:00buy7490.011.54041.53241.5434
18942008.06.16 03:00buy7500.011.54091.53291.5439
18952008.06.16 09:00t/p7490.011.54341.53241.54340.30573.39
18962008.06.16 09:00t/p7500.011.54391.53291.54390.30573.69
18972008.06.17 01:00buy stop7510.011.54791.53991.5509
18982008.06.17 01:00buy stop7520.011.54841.54041.5514
18992008.06.17 02:00buy7510.011.54791.53991.5509
19002008.06.17 02:00buy7520.011.54841.54041.5514
19012008.06.17 03:00t/p7510.011.55091.53991.55090.30573.99
19022008.06.17 03:00t/p7520.011.55141.54041.55140.30574.29
19032008.06.18 01:00buy stop7530.031.55311.54511.5561
19042008.06.18 01:00buy stop7540.031.55361.54561.5566
19052008.06.18 08:00expiration7530.031.55311.54511.5561
19062008.06.18 08:00expiration7540.031.55361.54561.5566
19072008.06.19 01:00buy stop7550.031.55861.55061.5616
19082008.06.19 01:00buy stop7560.031.55911.55111.5621
19092008.06.19 06:00buy7550.031.55861.55061.5616
19102008.06.19 08:00expiration7560.031.55911.55111.5621
19112008.06.19 09:00s/l7550.031.55061.55061.5616-2.40571.89
19122008.06.20 01:00buy stop7570.021.55101.54301.5540
19132008.06.20 01:00buy stop7580.021.55151.54351.5545
19142008.06.20 02:00buy7570.021.55101.54301.5540
19152008.06.20 02:00buy7580.021.55151.54351.5545
19162008.06.20 07:00t/p7570.021.55401.54301.55400.60572.49
19172008.06.20 08:00t/p7580.021.55451.54351.55450.60573.09
19182008.06.23 01:00buy stop7590.011.56361.55561.5666
19192008.06.23 01:00buy stop7600.011.56411.55611.5671
19202008.06.23 08:00expiration7590.011.56361.55561.5666
19212008.06.23 08:00expiration7600.011.56411.55611.5671
19222008.06.24 01:00buy stop7610.011.55331.54531.5563
19232008.06.24 01:00buy stop7620.011.55381.54581.5568
19242008.06.24 07:00buy7610.011.55331.54531.5563
19252008.06.24 07:00buy7620.011.55381.54581.5568
19262008.06.24 08:00t/p7610.011.55631.54531.55630.30573.39
19272008.06.24 08:00t/p7620.011.55681.54581.55680.30573.69
19282008.06.25 01:00buy stop7630.011.55811.55011.5611
19292008.06.25 01:00buy stop7640.011.55861.55061.5616
19302008.06.25 08:00expiration7630.011.55811.55011.5611
19312008.06.25 08:00expiration7640.011.55861.55061.5616
19322008.06.26 01:00buy stop7650.011.56841.56041.5714
19332008.06.26 01:00buy stop7660.011.56891.56091.5719
19342008.06.26 04:00buy7650.011.56841.56041.5714
19352008.06.26 08:00expiration7660.011.56891.56091.5719
19362008.06.26 10:00t/p7650.011.57141.56041.57140.30573.99
19372008.06.27 01:00buy stop7670.011.57591.56791.5789
19382008.06.27 01:00buy stop7680.011.57641.56841.5794
19392008.06.27 08:00expiration7670.011.57591.56791.5789
19402008.06.27 08:00expiration7680.011.57641.56841.5794
19412008.06.30 01:00buy stop7690.011.58051.57251.5835
19422008.06.30 01:00buy stop7700.011.58101.57301.5840
19432008.06.30 07:00buy7690.011.58051.57251.5835
19442008.06.30 08:00expiration7700.011.58101.57301.5840
19452008.06.30 09:00t/p7690.011.58351.57251.58350.30574.29
19462008.07.01 01:00buy stop7710.011.57631.56831.5793
19472008.07.01 01:00buy stop7720.011.57681.56881.5798
19482008.07.01 05:00buy7710.011.57631.56831.5793
19492008.07.01 07:00buy7720.011.57681.56881.5798
19502008.07.01 11:00t/p7710.011.57931.56831.57930.30574.59
19512008.07.01 11:00t/p7720.011.57981.56881.57980.30574.89
19522008.07.02 01:00buy stop7730.011.58191.57391.5849
19532008.07.02 01:00buy stop7740.011.58241.57441.5854
19542008.07.02 06:00buy7730.011.58191.57391.5849
19552008.07.02 06:00buy7740.011.58241.57441.5854
19562008.07.02 13:00t/p7730.011.58491.57391.58490.30575.19
19572008.07.02 13:00t/p7740.011.58541.57441.58540.30575.49
19582008.07.03 01:00buy stop7750.031.58931.58131.5923
19592008.07.03 01:00buy stop7760.031.58981.58181.5928
19602008.07.03 08:00expiration7750.031.58931.58131.5923
19612008.07.03 08:00expiration7760.031.58981.58181.5928
19622008.07.04 01:00buy stop7770.011.57231.56431.5753
19632008.07.04 01:00buy stop7780.011.57281.56481.5758
19642008.07.04 07:00buy7770.011.57231.56431.5753
19652008.07.04 08:00expiration7780.011.57281.56481.5758
19662008.07.07 01:00buy stop7790.011.56681.55881.5698
19672008.07.07 01:00buy stop7800.011.56731.55931.5703
19682008.07.07 02:00s/l7770.011.56431.56431.5753-0.79574.70
19692008.07.07 02:00buy7790.011.56681.55881.5698
19702008.07.07 08:00expiration7800.011.56731.55931.5703
19712008.07.07 17:00t/p7790.011.56981.55881.56980.30575.00
19722008.07.08 01:00buy stop7810.011.57381.56581.5768
19732008.07.08 01:00buy stop7820.011.57431.56631.5773
19742008.07.08 08:00expiration7810.011.57381.56581.5768
19752008.07.08 08:00expiration7820.011.57431.56631.5773
19762008.07.09 01:00buy stop7830.011.56771.55971.5707
19772008.07.09 01:00buy stop7840.011.56821.56021.5712
19782008.07.09 05:00buy7830.011.56771.55971.5707
19792008.07.09 05:00buy7840.011.56821.56021.5712
19802008.07.09 06:00t/p7830.011.57071.55971.57070.30575.30
19812008.07.09 06:00t/p7840.011.57121.56021.57120.30575.60
19822008.07.10 01:00buy stop7850.011.57431.56631.5773
19832008.07.10 01:00buy stop7860.011.57481.56681.5778
19842008.07.10 07:00buy7850.011.57431.56631.5773
19852008.07.10 07:00buy7860.011.57481.56681.5778
19862008.07.10 15:00t/p7850.011.57731.56631.57730.30575.90
19872008.07.10 15:00t/p7860.011.57781.56681.57780.30576.20
19882008.07.11 01:00buy stop7870.031.58071.57271.5837
19892008.07.11 01:00buy stop7880.031.58121.57321.5842
19902008.07.11 08:00expiration7870.031.58071.57271.5837
19912008.07.11 08:00expiration7880.031.58121.57321.5842
19922008.07.14 01:00buy stop7890.031.59071.58271.5937
19932008.07.14 01:00buy stop7900.031.59121.58321.5942
19942008.07.14 03:00buy7890.031.59071.58271.5937
19952008.07.14 03:00buy7900.031.59121.58321.5942
19962008.07.15 01:00buy stop7910.031.59221.58421.5952
19972008.07.15 01:00buy stop7920.031.59271.58471.5957
19982008.07.15 02:00buy7910.031.59221.58421.5952
19992008.07.15 03:00buy7920.031.59271.58471.5957
20002008.07.15 04:00t/p7890.031.59371.58271.59370.92577.12
20012008.07.15 04:00t/p7900.031.59421.58321.59420.92578.04
20022008.07.15 07:00t/p7910.031.59521.58421.59520.90578.94
20032008.07.15 07:00t/p7920.031.59571.58471.59570.90579.84
20042008.07.16 01:00buy stop7930.021.59231.58431.5953
20052008.07.16 01:00buy stop7940.021.59281.58481.5958
20062008.07.16 07:00buy7930.021.59231.58431.5953
20072008.07.16 08:00expiration7940.021.59281.58481.5958
20082008.07.16 15:00s/l7930.021.58431.58431.5953-1.60578.24
20092008.07.17 01:00buy stop7950.011.58501.57701.5880
20102008.07.17 01:00buy stop7960.011.58551.57751.5885
20112008.07.17 02:00buy7950.011.58501.57701.5880
20122008.07.17 03:00buy7960.011.58551.57751.5885
20132008.07.17 10:00t/p7950.011.58801.57701.58800.30578.54
20142008.07.17 10:00t/p7960.011.58851.57751.58850.30578.84
20152008.07.18 01:00buy stop7970.011.58401.57601.5870
20162008.07.18 01:00buy stop7980.011.58451.57651.5875
20172008.07.18 04:00buy7970.011.58401.57601.5870
20182008.07.18 04:00buy7980.011.58451.57651.5875
20192008.07.18 06:00t/p7970.011.58701.57601.58700.30579.14
20202008.07.18 07:00t/p7980.011.58751.57651.58750.30579.44
20212008.07.21 01:00buy stop7990.011.58711.57911.5901
20222008.07.21 01:00buy stop8000.011.58761.57961.5906
20232008.07.21 02:00buy7990.011.58711.57911.5901
20242008.07.21 08:00expiration8000.011.58761.57961.5906
20252008.07.21 09:00t/p7990.011.59011.57911.59010.30579.74
20262008.07.22 01:00buy stop8010.031.59441.58641.5974
20272008.07.22 01:00buy stop8020.031.59491.58691.5979
20282008.07.22 08:00expiration8010.031.59441.58641.5974
20292008.07.22 08:00expiration8020.031.59491.58691.5979
20302008.07.23 01:00buy stop8030.011.57951.57151.5825
20312008.07.23 01:00buy stop8040.011.58001.57201.5830
20322008.07.23 02:00buy8030.011.57951.57151.5825
20332008.07.23 08:00expiration8040.011.58001.57201.5830
20342008.07.23 15:00s/l8030.011.57151.57151.5825-0.80578.94
20352008.07.24 01:00buy stop8050.011.56941.56141.5724
20362008.07.24 01:00buy stop8060.011.56991.56191.5729
20372008.07.24 02:00buy8050.011.56941.56141.5724
20382008.07.24 04:00buy8060.011.56991.56191.5729
20392008.07.25 01:00buy stop8070.011.56881.56081.5718
20402008.07.25 01:00buy stop8080.011.56931.56131.5723
20412008.07.25 04:00buy8070.011.56881.56081.5718
20422008.07.25 04:00buy8080.011.56931.56131.5723
20432008.07.25 07:00t/p8050.011.57241.56141.57240.31579.24
20442008.07.25 07:00t/p8060.011.57291.56191.57290.31579.55
20452008.07.25 07:00t/p8070.011.57181.56081.57180.30579.85
20462008.07.25 07:00t/p8080.011.57231.56131.57230.30580.15
20472008.07.28 01:00buy stop8090.011.57101.56301.5740
20482008.07.28 01:00buy stop8100.011.57151.56351.5745
20492008.07.28 04:00buy8090.011.57101.56301.5740
20502008.07.28 04:00buy8100.011.57151.56351.5745
20512008.07.28 10:00t/p8090.011.57401.56301.57400.30580.45
20522008.07.28 11:00t/p8100.011.57451.56351.57450.30580.75
20532008.07.29 01:00buy stop8110.011.57561.56761.5786
20542008.07.29 01:00buy stop8120.011.57611.56811.5791
20552008.07.29 08:00expiration8110.011.57561.56761.5786
20562008.07.29 08:00expiration8120.011.57611.56811.5791
20572008.07.30 01:00buy stop8130.011.55931.55131.5623
20582008.07.30 01:00buy stop8140.011.55981.55181.5628
20592008.07.30 02:00buy8130.011.55931.55131.5623
20602008.07.30 03:00buy8140.011.55981.55181.5628
20612008.07.31 01:00buy stop8150.011.55911.55111.5621
20622008.07.31 01:00buy stop8160.011.55961.55161.5626
20632008.07.31 04:00buy8150.011.55911.55111.5621
20642008.07.31 06:00buy8160.011.55961.55161.5626
20652008.07.31 07:00t/p8130.011.56231.55131.56230.32581.07
20662008.07.31 07:00t/p8150.011.56211.55111.56210.30581.37
20672008.07.31 07:00t/p8160.011.56261.55161.56260.30581.67
20682008.07.31 08:00t/p8140.011.56281.55181.56280.32581.99
20692008.08.01 01:00buy stop8170.011.55811.55011.5611
20702008.08.01 01:00buy stop8180.011.55861.55061.5616
20712008.08.01 08:00expiration8170.011.55811.55011.5611
20722008.08.01 08:00expiration8180.011.55861.55061.5616
20732008.08.04 01:00buy stop8190.011.55911.55111.5621
20742008.08.04 01:00buy stop8200.011.55961.55161.5626
20752008.08.04 04:00buy8190.011.55911.55111.5621
20762008.08.04 04:00buy8200.011.55961.55161.5626
20772008.08.04 15:00t/p8190.011.56211.55111.56210.30582.29
20782008.08.04 15:00t/p8200.011.56261.55161.56260.30582.59
20792008.08.05 01:00buy stop8210.011.55561.54761.5586
20802008.08.05 01:00buy stop8220.011.55611.54811.5591
20812008.08.05 08:00expiration8210.011.55561.54761.5586
20822008.08.05 08:00expiration8220.011.55611.54811.5591
20832008.08.06 01:00buy stop8230.011.54871.54071.5517
20842008.08.06 01:00buy stop8240.011.54921.54121.5522
20852008.08.06 03:00buy8230.011.54871.54071.5517
20862008.08.06 04:00buy8240.011.54921.54121.5522
20872008.08.06 14:00s/l8240.011.54121.54121.5522-0.80581.79
20882008.08.06 16:00s/l8230.011.54071.54071.5517-0.80580.99
20892008.08.07 01:00buy stop8250.011.54451.53651.5475
20902008.08.07 01:00buy stop8260.011.54501.53701.5480
20912008.08.07 03:00buy8250.011.54451.53651.5475
20922008.08.07 07:00t/p8250.011.54751.53651.54750.30581.29
20932008.08.07 07:00buy8260.011.54501.53701.5480
20942008.08.07 10:00t/p8260.011.54801.53701.54800.30581.59
20952008.08.08 01:00buy stop8270.011.52601.51801.5290
20962008.08.08 01:00buy stop8280.011.52651.51851.5295
20972008.08.08 08:00expiration8270.011.52601.51801.5290
20982008.08.08 08:00expiration8280.011.52651.51851.5295
20992008.08.11 01:00buy stop8290.011.49751.48951.5005
21002008.08.11 01:00buy stop8300.011.49801.49001.5010
21012008.08.11 02:00buy8290.011.49751.48951.5005
21022008.08.11 02:00buy8300.011.49801.49001.5010
21032008.08.11 08:00t/p8290.011.50051.48951.50050.30581.89
21042008.08.11 08:00t/p8300.011.50101.49001.50100.30582.19
21052008.08.12 01:00buy stop8310.011.49171.48371.4947
21062008.08.12 01:00buy stop8320.011.49221.48421.4952
21072008.08.12 08:00expiration8310.011.49171.48371.4947
21082008.08.12 08:00expiration8320.011.49221.48421.4952
21092008.08.13 01:00buy stop8330.011.49411.48611.4971
21102008.08.13 01:00buy stop8340.011.49461.48661.4976
21112008.08.13 07:00buy8330.011.49411.48611.4971
21122008.08.13 07:00buy8340.011.49461.48661.4976
21132008.08.13 08:00t/p8330.011.49711.48611.49710.30582.49
21142008.08.13 08:00t/p8340.011.49761.48661.49760.30582.79
21152008.08.14 01:00buy stop8350.011.49181.48381.4948
21162008.08.14 01:00buy stop8360.011.49231.48431.4953
21172008.08.14 07:00buy8350.011.49181.48381.4948
21182008.08.14 07:00buy8360.011.49231.48431.4953
21192008.08.14 13:00t/p8350.011.49481.48381.49480.30583.09
21202008.08.14 17:00s/l8360.011.48431.48431.4953-0.80582.29
21212008.08.15 01:00buy stop8370.011.47781.46981.4808
21222008.08.15 01:00buy stop8380.011.47831.47031.4813
21232008.08.15 02:00buy8370.011.47781.46981.4808
21242008.08.15 02:00buy8380.011.47831.47031.4813
21252008.08.15 09:00s/l8370.011.46981.46981.4808-0.80581.49
21262008.08.15 09:00s/l8380.011.47031.47031.4813-0.80580.69
21272008.08.18 01:00buy stop8390.011.47461.46661.4776
21282008.08.18 01:00buy stop8400.011.47511.46711.4781
21292008.08.18 04:00buy8390.011.47461.46661.4776
21302008.08.18 04:00buy8400.011.47511.46711.4781
21312008.08.18 23:00s/l8400.011.46711.46711.4781-0.80579.89
21322008.08.19 01:00buy stop8410.011.46981.46181.4728
21332008.08.19 01:00buy stop8420.011.47031.46231.4733
21342008.08.19 03:00buy8410.011.46981.46181.4728
21352008.08.19 06:00s/l8390.011.46661.46661.4776-0.79579.10
21362008.08.19 08:00expiration8420.011.47031.46231.4733
21372008.08.19 16:00t/p8410.011.47281.46181.47280.30579.40
21382008.08.20 01:00buy stop8430.011.47921.47121.4822
21392008.08.20 01:00buy stop8440.011.47971.47171.4827
21402008.08.20 08:00expiration8430.011.47921.47121.4822
21412008.08.20 08:00expiration8440.011.47971.47171.4827
21422008.08.21 01:00buy stop8450.011.47901.47101.4820
21432008.08.21 01:00buy stop8460.011.47951.47151.4825
21442008.08.21 06:00buy8450.011.47901.47101.4820
21452008.08.21 06:00buy8460.011.47951.47151.4825
21462008.08.21 07:00t/p8450.011.48201.47101.48200.30579.70
21472008.08.21 07:00t/p8460.011.48251.47151.48250.30580.00
21482008.08.22 01:00buy stop8470.011.48901.48101.4920
21492008.08.22 01:00buy stop8480.011.48951.48151.4925
21502008.08.22 06:00buy8470.011.48901.48101.4920
21512008.08.22 07:00buy8480.011.48951.48151.4925
21522008.08.22 11:00s/l8480.011.48151.48151.4925-0.80579.20
21532008.08.22 12:00s/l8470.011.48101.48101.4920-0.80578.40
21542008.08.25 01:00buy stop8490.011.47401.46601.4770
21552008.08.25 01:00buy stop8500.011.47451.46651.4775
21562008.08.25 02:00buy8490.011.47401.46601.4770
21572008.08.25 04:00buy8500.011.47451.46651.4775
21582008.08.25 11:00t/p8490.011.47701.46601.47700.30578.70
21592008.08.25 13:00t/p8500.011.47751.46651.47750.30579.00
21602008.08.26 01:00buy stop8510.011.47281.46481.4758
21612008.08.26 01:00buy stop8520.011.47331.46531.4763
21622008.08.26 08:00expiration8510.011.47281.46481.4758
21632008.08.26 08:00expiration8520.011.47331.46531.4763
21642008.08.27 01:00buy stop8530.011.47071.46271.4737
21652008.08.27 01:00buy stop8540.011.47121.46321.4742
21662008.08.27 02:00buy8530.011.47071.46271.4737
21672008.08.27 02:00buy8540.011.47121.46321.4742
21682008.08.27 04:00t/p8530.011.47371.46271.47370.30579.30
21692008.08.27 04:00t/p8540.011.47421.46321.47420.30579.60
21702008.08.28 01:00buy stop8550.011.47731.46931.4803
21712008.08.28 01:00buy stop8560.011.47781.46981.4808
21722008.08.28 02:00buy8550.011.47731.46931.4803
21732008.08.28 02:00buy8560.011.47781.46981.4808
21742008.08.28 06:00t/p8550.011.48031.46931.48030.30579.90
21752008.08.28 14:00t/p8560.011.48081.46981.48080.30580.20
21762008.08.29 01:00buy stop8570.011.47231.46431.4753
21772008.08.29 01:00buy stop8580.011.47281.46481.4758
21782008.08.29 02:00buy8570.011.47231.46431.4753
21792008.08.29 02:00buy8580.011.47281.46481.4758
21802008.08.29 05:00t/p8570.011.47531.46431.47530.30580.50
21812008.08.29 09:00t/p8580.011.47581.46481.47580.30580.80
21822008.09.01 01:00buy stop8590.011.46471.45671.4677
21832008.09.01 01:00buy stop8600.011.46521.45721.4682
21842008.09.01 05:00buy8590.011.46471.45671.4677
21852008.09.01 08:00expiration8600.011.46521.45721.4682
21862008.09.01 23:00s/l8590.011.45671.45671.4677-0.80580.00
21872008.09.02 01:00buy stop8610.011.45961.45161.4626
21882008.09.02 01:00buy stop8620.011.46011.45211.4631
21892008.09.02 06:00buy8610.011.45961.45161.4626
21902008.09.02 07:00s/l8610.011.45161.45161.4626-0.80579.20
21912008.09.02 08:00expiration8620.011.46011.45211.4631
21922008.09.03 01:00buy stop8630.011.45191.44391.4549
21932008.09.03 01:00buy stop8640.011.45241.44441.4554
21942008.09.03 02:00buy8630.011.45191.44391.4549
21952008.09.03 05:00s/l8630.011.44391.44391.4549-0.80578.40
21962008.09.03 08:00expiration8640.011.45241.44441.4554
21972008.09.04 01:00buy stop8650.011.45271.44471.4557
21982008.09.04 01:00buy stop8660.011.45321.44521.4562
21992008.09.04 07:00buy8650.011.45271.44471.4557
22002008.09.04 08:00expiration8660.011.45321.44521.4562
22012008.09.04 13:00s/l8650.011.44471.44471.4557-0.80577.60
22022008.09.05 01:00buy stop8670.011.42831.42031.4313
22032008.09.05 01:00buy stop8680.011.42881.42081.4318
22042008.09.05 02:00buy8670.011.42831.42031.4313
22052008.09.05 02:00buy8680.011.42881.42081.4318
22062008.09.05 06:00t/p8670.011.43131.42031.43130.30577.90
22072008.09.05 11:00s/l8680.011.42081.42081.4318-0.80577.10
22082008.09.08 01:00buy stop8690.011.43691.42891.4399
22092008.09.08 01:00buy stop8700.011.43741.42941.4404
22102008.09.08 02:00buy8690.011.43691.42891.4399
22112008.09.08 02:00buy8700.011.43741.42941.4404
22122008.09.08 03:00t/p8690.011.43991.42891.43990.30577.40
22132008.09.08 03:00t/p8700.011.44041.42941.44040.30577.70
22142008.09.09 01:00buy stop8710.011.41201.40401.4150
22152008.09.09 01:00buy stop8720.011.41251.40451.4155
22162008.09.09 07:00buy8710.011.41201.40401.4150
22172008.09.09 07:00buy8720.011.41251.40451.4155
22182008.09.09 10:00t/p8710.011.41501.40401.41500.30578.00
22192008.09.09 10:00t/p8720.011.41551.40451.41550.30578.30
22202008.09.10 01:00buy stop8730.011.41231.40431.4153
22212008.09.10 01:00buy stop8740.011.41281.40481.4158
22222008.09.10 02:00buy8730.011.41231.40431.4153
22232008.09.10 02:00buy8740.011.41281.40481.4158
22242008.09.10 05:00t/p8730.011.41531.40431.41530.30578.60
22252008.09.10 05:00t/p8740.011.41581.40481.41580.30578.90
22262008.09.11 01:00buy stop8750.011.39581.38781.3988
22272008.09.11 01:00buy stop8760.011.39631.38831.3993
22282008.09.11 02:00buy8750.011.39581.38781.3988
22292008.09.11 02:00buy8760.011.39631.38831.3993
22302008.09.11 15:00s/l8760.011.38831.38831.3993-0.80578.10
22312008.09.11 21:00t/p8750.011.39881.38781.39880.30578.40
22322008.09.12 01:00buy stop8770.011.40071.39271.4037
22332008.09.12 01:00buy stop8780.011.40121.39321.4042
22342008.09.12 03:00buy8770.011.40071.39271.4037
22352008.09.12 03:00buy8780.011.40121.39321.4042
22362008.09.12 07:00t/p8770.011.40371.39271.40370.30578.70
22372008.09.12 07:00t/p8780.011.40421.39321.40420.30579.00
22382008.09.15 01:00buy stop8790.011.43261.42461.4356
22392008.09.15 01:00buy stop8800.011.43311.42511.4361
22402008.09.15 02:00buy8790.011.43261.42461.4356
22412008.09.15 02:00buy8800.011.43311.42511.4361
22422008.09.15 03:00t/p8790.011.43561.42461.43560.30579.30
22432008.09.15 03:00t/p8800.011.43611.42511.43610.30579.60
22442008.09.16 01:00buy stop8810.011.42361.41561.4266
22452008.09.16 01:00buy stop8820.011.42411.41611.4271
22462008.09.16 02:00buy8810.011.42361.41561.4266
22472008.09.16 02:00buy8820.011.42411.41611.4271
22482008.09.16 07:00t/p8810.011.42661.41561.42660.30579.90
22492008.09.16 07:00t/p8820.011.42711.41611.42710.30580.20
22502008.09.17 01:00buy stop8830.011.42081.41281.4238
22512008.09.17 01:00buy stop8840.011.42131.41331.4243
22522008.09.17 02:00buy8830.011.42081.41281.4238
22532008.09.17 02:00buy8840.011.42131.41331.4243
22542008.09.17 04:00s/l8840.011.41331.41331.4243-0.80579.40
22552008.09.17 08:00t/p8830.011.42381.41281.42380.30579.70