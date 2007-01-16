Strategy Tester Report
Pending Seperate v2
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 218)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.01 22:00 - 2008.09.17 23:59 (2007.01.01 - 2008.09.18)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|activatehour=1; hourmultiple=2; multiple=1; TotalProfitTarget=20; LevelDistance=10; Lots=0.01; TakeProfit=30; StopLoss=80; TotalPipsTarget=200; GridUpper=20; GridLower=20; Horas_expira=6; Place_buystop=true;
Place_selllimit=true;
GridSpacing=5; MagicNumber=770000; Slippage=3;
|Bars in test
|11464
|Ticks modelled
|21921
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|79.70
|Gross profit
|196.66
|Gross loss
|-116.97
|Profit factor
|1.68
|Expected payoff
|0.16
|Absolute drawdown
|1.70
|Maximal drawdown
|12.74 (2.46%)
|Relative drawdown
|2.46% (12.74)
|Total trades
|487
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|487 (79.67%)
|Profit trades (% of total)
|388 (79.67%)
|Loss trades (% of total)
|99 (20.33%)
|Largest
|profit trade
|1.04
|loss trade
|-2.40
|Average
|profit trade
|0.51
|loss trade
|-1.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|42 (29.81)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-7.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|29.81 (42)
|consecutive loss (count of losses)
|-7.96 (6)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.03 01:00
|buy stop
|1
|0.03
|1.3294
|1.3214
|1.3324
|2
|2007.01.03 01:00
|buy stop
|2
|0.03
|1.3299
|1.3219
|1.3329
|3
|2007.01.03 08:00
|expiration
|1
|0.03
|1.3294
|1.3214
|1.3324
|4
|2007.01.03 08:00
|expiration
|2
|0.03
|1.3299
|1.3219
|1.3329
|5
|2007.01.04 01:00
|buy stop
|3
|0.01
|1.3180
|1.3100
|1.3210
|6
|2007.01.04 01:00
|buy stop
|4
|0.01
|1.3185
|1.3105
|1.3215
|7
|2007.01.04 08:00
|expiration
|3
|0.01
|1.3180
|1.3100
|1.3210
|8
|2007.01.04 08:00
|expiration
|4
|0.01
|1.3185
|1.3105
|1.3215
|9
|2007.01.05 01:00
|buy stop
|5
|0.01
|1.3093
|1.3013
|1.3123
|10
|2007.01.05 01:00
|buy stop
|6
|0.01
|1.3098
|1.3018
|1.3128
|11
|2007.01.05 02:00
|buy
|5
|0.01
|1.3093
|1.3013
|1.3123
|12
|2007.01.05 08:00
|expiration
|6
|0.01
|1.3098
|1.3018
|1.3128
|13
|2007.01.05 14:00
|s/l
|5
|0.01
|1.3013
|1.3013
|1.3123
|-0.80
|499.20
|14
|2007.01.08 01:00
|buy stop
|7
|0.01
|1.3009
|1.2929
|1.3039
|15
|2007.01.08 01:00
|buy stop
|8
|0.01
|1.3014
|1.2934
|1.3044
|16
|2007.01.08 02:00
|buy
|7
|0.01
|1.3009
|1.2929
|1.3039
|17
|2007.01.08 07:00
|buy
|8
|0.01
|1.3014
|1.2934
|1.3044
|18
|2007.01.09 00:00
|t/p
|7
|0.01
|1.3039
|1.2929
|1.3039
|0.31
|499.51
|19
|2007.01.09 01:00
|t/p
|8
|0.01
|1.3044
|1.2934
|1.3044
|0.31
|499.81
|20
|2007.01.09 01:00
|buy stop
|9
|0.01
|1.3061
|1.2981
|1.3091
|21
|2007.01.09 01:00
|buy stop
|10
|0.01
|1.3066
|1.2986
|1.3096
|22
|2007.01.09 08:00
|expiration
|9
|0.01
|1.3061
|1.2981
|1.3091
|23
|2007.01.09 08:00
|expiration
|10
|0.01
|1.3066
|1.2986
|1.3096
|24
|2007.01.10 01:00
|buy stop
|11
|0.01
|1.2983
|1.2903
|1.3013
|25
|2007.01.10 01:00
|buy stop
|12
|0.01
|1.2988
|1.2908
|1.3018
|26
|2007.01.10 06:00
|buy
|11
|0.01
|1.2983
|1.2903
|1.3013
|27
|2007.01.10 06:00
|buy
|12
|0.01
|1.2988
|1.2908
|1.3018
|28
|2007.01.11 01:00
|buy stop
|13
|0.01
|1.2962
|1.2882
|1.2992
|29
|2007.01.11 01:00
|buy stop
|14
|0.01
|1.2967
|1.2887
|1.2997
|30
|2007.01.11 05:00
|buy
|13
|0.01
|1.2962
|1.2882
|1.2992
|31
|2007.01.11 08:00
|expiration
|14
|0.01
|1.2967
|1.2887
|1.2997
|32
|2007.01.11 13:00
|t/p
|13
|0.01
|1.2992
|1.2882
|1.2992
|0.30
|500.11
|33
|2007.01.11 15:00
|s/l
|12
|0.01
|1.2908
|1.2908
|1.3018
|-0.78
|499.33
|34
|2007.01.11 16:00
|s/l
|11
|0.01
|1.2903
|1.2903
|1.3013
|-0.78
|498.55
|35
|2007.01.12 01:00
|buy stop
|15
|0.01
|1.2898
|1.2818
|1.2928
|36
|2007.01.12 01:00
|buy stop
|16
|0.01
|1.2903
|1.2823
|1.2933
|37
|2007.01.12 03:00
|buy
|15
|0.01
|1.2898
|1.2818
|1.2928
|38
|2007.01.12 03:00
|buy
|16
|0.01
|1.2903
|1.2823
|1.2933
|39
|2007.01.12 15:00
|t/p
|15
|0.01
|1.2928
|1.2818
|1.2928
|0.30
|498.85
|40
|2007.01.12 15:00
|t/p
|16
|0.01
|1.2933
|1.2823
|1.2933
|0.30
|499.15
|41
|2007.01.15 01:00
|buy stop
|17
|0.01
|1.2932
|1.2852
|1.2962
|42
|2007.01.15 01:00
|buy stop
|18
|0.01
|1.2937
|1.2857
|1.2967
|43
|2007.01.15 03:00
|buy
|17
|0.01
|1.2932
|1.2852
|1.2962
|44
|2007.01.15 04:00
|buy
|18
|0.01
|1.2937
|1.2857
|1.2967
|45
|2007.01.16 01:00
|buy stop
|19
|0.01
|1.2941
|1.2861
|1.2971
|46
|2007.01.16 01:00
|buy stop
|20
|0.01
|1.2946
|1.2866
|1.2976
|47
|2007.01.16 05:00
|buy
|19
|0.01
|1.2941
|1.2861
|1.2971
|48
|2007.01.16 05:00
|buy
|20
|0.01
|1.2946
|1.2866
|1.2976
|49
|2007.01.16 08:00
|t/p
|17
|0.01
|1.2962
|1.2852
|1.2962
|0.31
|499.46
|50
|2007.01.16 08:00
|t/p
|18
|0.01
|1.2967
|1.2857
|1.2967
|0.31
|499.77
|51
|2007.01.16 08:00
|t/p
|19
|0.01
|1.2971
|1.2861
|1.2971
|0.30
|500.07
|52
|2007.01.16 11:00
|t/p
|20
|0.01
|1.2976
|1.2866
|1.2976
|0.30
|500.37
|53
|2007.01.17 01:00
|buy stop
|21
|0.01
|1.2937
|1.2857
|1.2967
|54
|2007.01.17 01:00
|buy stop
|22
|0.01
|1.2942
|1.2862
|1.2972
|55
|2007.01.17 07:00
|buy
|21
|0.01
|1.2937
|1.2857
|1.2967
|56
|2007.01.17 08:00
|expiration
|22
|0.01
|1.2942
|1.2862
|1.2972
|57
|2007.01.18 01:00
|buy stop
|23
|0.01
|1.2952
|1.2872
|1.2982
|58
|2007.01.18 01:00
|buy stop
|24
|0.01
|1.2957
|1.2877
|1.2987
|59
|2007.01.18 03:00
|buy
|23
|0.01
|1.2952
|1.2872
|1.2982
|60
|2007.01.18 03:00
|buy
|24
|0.01
|1.2957
|1.2877
|1.2987
|61
|2007.01.18 04:00
|t/p
|21
|0.01
|1.2967
|1.2857
|1.2967
|0.32
|500.69
|62
|2007.01.19 01:00
|buy stop
|25
|0.01
|1.2983
|1.2903
|1.3013
|63
|2007.01.19 01:00
|buy stop
|26
|0.01
|1.2988
|1.2908
|1.3018
|64
|2007.01.19 03:00
|t/p
|23
|0.01
|1.2982
|1.2872
|1.2982
|0.31
|500.99
|65
|2007.01.19 03:00
|t/p
|24
|0.01
|1.2987
|1.2877
|1.2987
|0.31
|501.30
|66
|2007.01.19 03:00
|buy
|25
|0.01
|1.2983
|1.2903
|1.3013
|67
|2007.01.19 03:00
|buy
|26
|0.01
|1.2988
|1.2908
|1.3018
|68
|2007.01.22 01:00
|buy stop
|27
|0.01
|1.2985
|1.2905
|1.3015
|69
|2007.01.22 01:00
|buy stop
|28
|0.01
|1.2990
|1.2910
|1.3020
|70
|2007.01.22 08:00
|expiration
|27
|0.01
|1.2985
|1.2905
|1.3015
|71
|2007.01.22 08:00
|expiration
|28
|0.01
|1.2990
|1.2910
|1.3020
|72
|2007.01.23 01:00
|buy stop
|29
|0.01
|1.2957
|1.2877
|1.2987
|73
|2007.01.23 01:00
|buy stop
|30
|0.01
|1.2962
|1.2882
|1.2992
|74
|2007.01.23 08:00
|expiration
|29
|0.01
|1.2957
|1.2877
|1.2987
|75
|2007.01.23 08:00
|expiration
|30
|0.01
|1.2962
|1.2882
|1.2992
|76
|2007.01.23 11:00
|t/p
|25
|0.01
|1.3013
|1.2903
|1.3013
|0.31
|501.61
|77
|2007.01.23 11:00
|t/p
|26
|0.01
|1.3018
|1.2908
|1.3018
|0.31
|501.93
|78
|2007.01.24 01:00
|buy stop
|31
|0.01
|1.3040
|1.2960
|1.3070
|79
|2007.01.24 01:00
|buy stop
|32
|0.01
|1.3045
|1.2965
|1.3075
|80
|2007.01.24 08:00
|expiration
|31
|0.01
|1.3040
|1.2960
|1.3070
|81
|2007.01.24 08:00
|expiration
|32
|0.01
|1.3045
|1.2965
|1.3075
|82
|2007.01.25 01:00
|buy stop
|33
|0.01
|1.2971
|1.2891
|1.3001
|83
|2007.01.25 01:00
|buy stop
|34
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|84
|2007.01.25 02:00
|buy
|33
|0.01
|1.2971
|1.2891
|1.3001
|85
|2007.01.25 08:00
|expiration
|34
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|86
|2007.01.25 09:00
|t/p
|33
|0.01
|1.3001
|1.2891
|1.3001
|0.30
|502.23
|87
|2007.01.26 01:00
|buy stop
|35
|0.01
|1.2950
|1.2870
|1.2980
|88
|2007.01.26 01:00
|buy stop
|36
|0.01
|1.2955
|1.2875
|1.2985
|89
|2007.01.26 08:00
|expiration
|35
|0.01
|1.2950
|1.2870
|1.2980
|90
|2007.01.26 08:00
|expiration
|36
|0.01
|1.2955
|1.2875
|1.2985
|91
|2007.01.29 01:00
|buy stop
|37
|0.01
|1.2920
|1.2840
|1.2950
|92
|2007.01.29 01:00
|buy stop
|38
|0.01
|1.2925
|1.2845
|1.2955
|93
|2007.01.29 08:00
|expiration
|37
|0.01
|1.2920
|1.2840
|1.2950
|94
|2007.01.29 08:00
|expiration
|38
|0.01
|1.2925
|1.2845
|1.2955
|95
|2007.01.30 01:00
|buy stop
|39
|0.01
|1.2965
|1.2885
|1.2995
|96
|2007.01.30 01:00
|buy stop
|40
|0.01
|1.2970
|1.2890
|1.3000
|97
|2007.01.30 02:00
|buy
|39
|0.01
|1.2965
|1.2885
|1.2995
|98
|2007.01.30 04:00
|buy
|40
|0.01
|1.2970
|1.2890
|1.3000
|99
|2007.01.31 01:00
|buy stop
|41
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|100
|2007.01.31 01:00
|buy stop
|42
|0.01
|1.2981
|1.2901
|1.3011
|101
|2007.01.31 08:00
|expiration
|41
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|102
|2007.01.31 08:00
|expiration
|42
|0.01
|1.2981
|1.2901
|1.3011
|103
|2007.01.31 16:00
|t/p
|39
|0.01
|1.2995
|1.2885
|1.2995
|0.31
|502.53
|104
|2007.01.31 16:00
|t/p
|40
|0.01
|1.3000
|1.2890
|1.3000
|0.31
|502.84
|105
|2007.02.01 01:00
|buy stop
|43
|0.01
|1.3043
|1.2963
|1.3073
|106
|2007.02.01 01:00
|buy stop
|44
|0.01
|1.3048
|1.2968
|1.3078
|107
|2007.02.01 08:00
|expiration
|43
|0.01
|1.3043
|1.2963
|1.3073
|108
|2007.02.01 08:00
|expiration
|44
|0.01
|1.3048
|1.2968
|1.3078
|109
|2007.02.02 01:00
|buy stop
|45
|0.01
|1.3034
|1.2954
|1.3064
|110
|2007.02.02 01:00
|buy stop
|46
|0.01
|1.3039
|1.2959
|1.3069
|111
|2007.02.02 08:00
|expiration
|45
|0.01
|1.3034
|1.2954
|1.3064
|112
|2007.02.02 08:00
|expiration
|46
|0.01
|1.3039
|1.2959
|1.3069
|113
|2007.02.05 01:00
|buy stop
|47
|0.01
|1.2971
|1.2891
|1.3001
|114
|2007.02.05 01:00
|buy stop
|48
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|115
|2007.02.05 08:00
|expiration
|47
|0.01
|1.2971
|1.2891
|1.3001
|116
|2007.02.05 08:00
|expiration
|48
|0.01
|1.2976
|1.2896
|1.3006
|117
|2007.02.06 01:00
|buy stop
|49
|0.01
|1.2947
|1.2867
|1.2977
|118
|2007.02.06 01:00
|buy stop
|50
|0.01
|1.2952
|1.2872
|1.2982
|119
|2007.02.06 08:00
|expiration
|49
|0.01
|1.2947
|1.2867
|1.2977
|120
|2007.02.06 08:00
|expiration
|50
|0.01
|1.2952
|1.2872
|1.2982
|121
|2007.02.07 01:00
|buy stop
|51
|0.01
|1.2989
|1.2909
|1.3019
|122
|2007.02.07 01:00
|buy stop
|52
|0.01
|1.2994
|1.2914
|1.3024
|123
|2007.02.07 04:00
|buy
|51
|0.01
|1.2989
|1.2909
|1.3019
|124
|2007.02.07 08:00
|expiration
|52
|0.01
|1.2994
|1.2914
|1.3024
|125
|2007.02.07 17:00
|t/p
|51
|0.01
|1.3019
|1.2909
|1.3019
|0.30
|503.14
|126
|2007.02.08 01:00
|buy stop
|53
|0.01
|1.3033
|1.2953
|1.3063
|127
|2007.02.08 01:00
|buy stop
|54
|0.01
|1.3038
|1.2958
|1.3068
|128
|2007.02.08 08:00
|expiration
|53
|0.01
|1.3033
|1.2953
|1.3063
|129
|2007.02.08 08:00
|expiration
|54
|0.01
|1.3038
|1.2958
|1.3068
|130
|2007.02.09 01:00
|buy stop
|55
|0.01
|1.3049
|1.2969
|1.3079
|131
|2007.02.09 01:00
|buy stop
|56
|0.01
|1.3054
|1.2974
|1.3084
|132
|2007.02.09 08:00
|expiration
|55
|0.01
|1.3049
|1.2969
|1.3079
|133
|2007.02.09 08:00
|expiration
|56
|0.01
|1.3054
|1.2974
|1.3084
|134
|2007.02.12 01:00
|buy stop
|57
|0.01
|1.3031
|1.2951
|1.3061
|135
|2007.02.12 01:00
|buy stop
|58
|0.01
|1.3036
|1.2956
|1.3066
|136
|2007.02.12 08:00
|expiration
|57
|0.01
|1.3031
|1.2951
|1.3061
|137
|2007.02.12 08:00
|expiration
|58
|0.01
|1.3036
|1.2956
|1.3066
|138
|2007.02.13 01:00
|buy stop
|59
|0.01
|1.2972
|1.2892
|1.3002
|139
|2007.02.13 01:00
|buy stop
|60
|0.01
|1.2977
|1.2897
|1.3007
|140
|2007.02.13 07:00
|buy
|59
|0.01
|1.2972
|1.2892
|1.3002
|141
|2007.02.13 07:00
|buy
|60
|0.01
|1.2977
|1.2897
|1.3007
|142
|2007.02.13 09:00
|t/p
|59
|0.01
|1.3002
|1.2892
|1.3002
|0.30
|503.44
|143
|2007.02.13 11:00
|t/p
|60
|0.01
|1.3007
|1.2897
|1.3007
|0.30
|503.74
|144
|2007.02.14 01:00
|buy stop
|61
|0.01
|1.3051
|1.2971
|1.3081
|145
|2007.02.14 01:00
|buy stop
|62
|0.01
|1.3056
|1.2976
|1.3086
|146
|2007.02.14 05:00
|buy
|61
|0.01
|1.3051
|1.2971
|1.3081
|147
|2007.02.14 05:00
|buy
|62
|0.01
|1.3056
|1.2976
|1.3086
|148
|2007.02.14 08:00
|t/p
|61
|0.01
|1.3081
|1.2971
|1.3081
|0.30
|504.04
|149
|2007.02.14 09:00
|t/p
|62
|0.01
|1.3086
|1.2976
|1.3086
|0.30
|504.34
|150
|2007.02.15 01:00
|buy stop
|63
|0.03
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|151
|2007.02.15 01:00
|buy stop
|64
|0.03
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|152
|2007.02.15 07:00
|buy
|63
|0.03
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|153
|2007.02.15 08:00
|expiration
|64
|0.03
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|154
|2007.02.16 01:00
|buy stop
|65
|0.03
|1.3143
|1.3063
|1.3173
|155
|2007.02.16 01:00
|buy stop
|66
|0.03
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|156
|2007.02.16 03:00
|buy
|65
|0.03
|1.3143
|1.3063
|1.3173
|157
|2007.02.16 08:00
|expiration
|66
|0.03
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|158
|2007.02.19 01:00
|buy stop
|67
|0.02
|1.3165
|1.3085
|1.3195
|159
|2007.02.19 01:00
|buy stop
|68
|0.02
|1.3170
|1.3090
|1.3200
|160
|2007.02.19 08:00
|expiration
|67
|0.02
|1.3165
|1.3085
|1.3195
|161
|2007.02.19 08:00
|expiration
|68
|0.02
|1.3170
|1.3090
|1.3200
|162
|2007.02.20 01:00
|buy stop
|69
|0.03
|1.3167
|1.3087
|1.3197
|163
|2007.02.20 01:00
|buy stop
|70
|0.03
|1.3172
|1.3092
|1.3202
|164
|2007.02.20 02:00
|buy
|69
|0.03
|1.3167
|1.3087
|1.3197
|165
|2007.02.20 03:00
|t/p
|63
|0.03
|1.3178
|1.3068
|1.3178
|0.96
|505.30
|166
|2007.02.20 03:00
|t/p
|65
|0.03
|1.3173
|1.3063
|1.3173
|0.94
|506.24
|167
|2007.02.20 03:00
|buy
|70
|0.03
|1.3172
|1.3092
|1.3202
|168
|2007.02.21 01:00
|buy stop
|71
|0.03
|1.3161
|1.3081
|1.3191
|169
|2007.02.21 01:00
|buy stop
|72
|0.03
|1.3166
|1.3086
|1.3196
|170
|2007.02.21 08:00
|expiration
|71
|0.03
|1.3161
|1.3081
|1.3191
|171
|2007.02.21 08:00
|expiration
|72
|0.03
|1.3166
|1.3086
|1.3196
|172
|2007.02.22 01:00
|buy stop
|73
|0.02
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|173
|2007.02.22 01:00
|buy stop
|74
|0.02
|1.3158
|1.3078
|1.3188
|174
|2007.02.22 08:00
|s/l
|69
|0.03
|1.3087
|1.3087
|1.3197
|-2.32
|503.92
|175
|2007.02.22 08:00
|s/l
|70
|0.03
|1.3092
|1.3092
|1.3202
|-2.32
|501.60
|176
|2007.02.22 08:00
|expiration
|73
|0.02
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|177
|2007.02.22 08:00
|expiration
|74
|0.02
|1.3158
|1.3078
|1.3188
|178
|2007.02.23 01:00
|buy stop
|75
|0.01
|1.3137
|1.3057
|1.3167
|179
|2007.02.23 01:00
|buy stop
|76
|0.01
|1.3142
|1.3062
|1.3172
|180
|2007.02.23 08:00
|expiration
|75
|0.01
|1.3137
|1.3057
|1.3167
|181
|2007.02.23 08:00
|expiration
|76
|0.01
|1.3142
|1.3062
|1.3172
|182
|2007.02.26 01:00
|buy stop
|77
|0.03
|1.3202
|1.3122
|1.3232
|183
|2007.02.26 01:00
|buy stop
|78
|0.03
|1.3207
|1.3127
|1.3237
|184
|2007.02.26 08:00
|expiration
|77
|0.03
|1.3202
|1.3122
|1.3232
|185
|2007.02.26 08:00
|expiration
|78
|0.03
|1.3207
|1.3127
|1.3237
|186
|2007.02.27 01:00
|buy stop
|79
|0.03
|1.3195
|1.3115
|1.3225
|187
|2007.02.27 01:00
|buy stop
|80
|0.03
|1.3200
|1.3120
|1.3230
|188
|2007.02.27 08:00
|expiration
|79
|0.03
|1.3195
|1.3115
|1.3225
|189
|2007.02.27 08:00
|expiration
|80
|0.03
|1.3200
|1.3120
|1.3230
|190
|2007.02.28 01:00
|buy stop
|81
|0.03
|1.3239
|1.3159
|1.3269
|191
|2007.02.28 01:00
|buy stop
|82
|0.03
|1.3244
|1.3164
|1.3274
|192
|2007.02.28 08:00
|expiration
|81
|0.03
|1.3239
|1.3159
|1.3269
|193
|2007.02.28 08:00
|expiration
|82
|0.03
|1.3244
|1.3164
|1.3274
|194
|2007.03.01 01:00
|buy stop
|83
|0.02
|1.3249
|1.3169
|1.3279
|195
|2007.03.01 01:00
|buy stop
|84
|0.02
|1.3254
|1.3174
|1.3284
|196
|2007.03.01 08:00
|expiration
|83
|0.02
|1.3249
|1.3169
|1.3279
|197
|2007.03.01 08:00
|expiration
|84
|0.02
|1.3254
|1.3174
|1.3284
|198
|2007.03.02 01:00
|buy stop
|85
|0.01
|1.3186
|1.3106
|1.3216
|199
|2007.03.02 01:00
|buy stop
|86
|0.01
|1.3191
|1.3111
|1.3221
|200
|2007.03.02 08:00
|expiration
|85
|0.01
|1.3186
|1.3106
|1.3216
|201
|2007.03.02 08:00
|expiration
|86
|0.01
|1.3191
|1.3111
|1.3221
|202
|2007.03.05 01:00
|buy stop
|87
|0.01
|1.3191
|1.3111
|1.3221
|203
|2007.03.05 01:00
|buy stop
|88
|0.01
|1.3196
|1.3116
|1.3226
|204
|2007.03.05 08:00
|expiration
|87
|0.01
|1.3191
|1.3111
|1.3221
|205
|2007.03.05 08:00
|expiration
|88
|0.01
|1.3196
|1.3116
|1.3226
|206
|2007.03.06 01:00
|buy stop
|89
|0.01
|1.3111
|1.3031
|1.3141
|207
|2007.03.06 01:00
|buy stop
|90
|0.01
|1.3116
|1.3036
|1.3146
|208
|2007.03.06 04:00
|buy
|89
|0.01
|1.3111
|1.3031
|1.3141
|209
|2007.03.06 05:00
|buy
|90
|0.01
|1.3116
|1.3036
|1.3146
|210
|2007.03.07 00:00
|t/p
|89
|0.01
|1.3141
|1.3031
|1.3141
|0.31
|501.90
|211
|2007.03.07 01:00
|buy stop
|91
|0.01
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|212
|2007.03.07 01:00
|buy stop
|92
|0.01
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|213
|2007.03.07 08:00
|expiration
|91
|0.01
|1.3148
|1.3068
|1.3178
|214
|2007.03.07 08:00
|expiration
|92
|0.01
|1.3153
|1.3073
|1.3183
|215
|2007.03.07 16:00
|t/p
|90
|0.01
|1.3146
|1.3036
|1.3146
|0.31
|502.21
|216
|2007.03.08 01:00
|buy stop
|93
|0.01
|1.3182
|1.3102
|1.3212
|217
|2007.03.08 01:00
|buy stop
|94
|0.01
|1.3187
|1.3107
|1.3217
|218
|2007.03.08 04:00
|buy
|93
|0.01
|1.3182
|1.3102
|1.3212
|219
|2007.03.08 08:00
|expiration
|94
|0.01
|1.3187
|1.3107
|1.3217
|220
|2007.03.09 01:00
|buy stop
|95
|0.01
|1.3154
|1.3074
|1.3184
|221
|2007.03.09 01:00
|buy stop
|96
|0.01
|1.3159
|1.3079
|1.3189
|222
|2007.03.09 03:00
|buy
|95
|0.01
|1.3154
|1.3074
|1.3184
|223
|2007.03.09 05:00
|buy
|96
|0.01
|1.3159
|1.3079
|1.3189
|224
|2007.03.09 14:00
|s/l
|93
|0.01
|1.3102
|1.3102
|1.3212
|-0.79
|501.42
|225
|2007.03.12 01:00
|buy stop
|97
|0.01
|1.3135
|1.3055
|1.3165
|226
|2007.03.12 01:00
|buy stop
|98
|0.01
|1.3140
|1.3060
|1.3170
|227
|2007.03.12 08:00
|expiration
|97
|0.01
|1.3135
|1.3055
|1.3165
|228
|2007.03.12 08:00
|expiration
|98
|0.01
|1.3140
|1.3060
|1.3170
|229
|2007.03.12 16:00
|t/p
|95
|0.01
|1.3184
|1.3074
|1.3184
|0.31
|501.72
|230
|2007.03.12 16:00
|t/p
|96
|0.01
|1.3189
|1.3079
|1.3189
|0.31
|502.03
|231
|2007.03.13 01:00
|buy stop
|99
|0.03
|1.3200
|1.3120
|1.3230
|232
|2007.03.13 01:00
|buy stop
|100
|0.03
|1.3205
|1.3125
|1.3235
|233
|2007.03.13 08:00
|expiration
|99
|0.03
|1.3200
|1.3120
|1.3230
|234
|2007.03.13 08:00
|expiration
|100
|0.03
|1.3205
|1.3125
|1.3235
|235
|2007.03.14 01:00
|buy stop
|101
|0.03
|1.3208
|1.3128
|1.3238
|236
|2007.03.14 01:00
|buy stop
|102
|0.03
|1.3213
|1.3133
|1.3243
|237
|2007.03.14 07:00
|buy
|101
|0.03
|1.3208
|1.3128
|1.3238
|238
|2007.03.14 08:00
|expiration
|102
|0.03
|1.3213
|1.3133
|1.3243
|239
|2007.03.14 17:00
|t/p
|101
|0.03
|1.3238
|1.3128
|1.3238
|0.90
|502.93
|240
|2007.03.15 01:00
|buy stop
|103
|0.03
|1.3240
|1.3160
|1.3270
|241
|2007.03.15 01:00
|buy stop
|104
|0.03
|1.3245
|1.3165
|1.3275
|242
|2007.03.15 08:00
|expiration
|103
|0.03
|1.3240
|1.3160
|1.3270
|243
|2007.03.15 08:00
|expiration
|104
|0.03
|1.3245
|1.3165
|1.3275
|244
|2007.03.16 01:00
|buy stop
|105
|0.03
|1.3302
|1.3222
|1.3332
|245
|2007.03.16 01:00
|buy stop
|106
|0.03
|1.3307
|1.3227
|1.3337
|246
|2007.03.16 02:00
|buy
|105
|0.03
|1.3302
|1.3222
|1.3332
|247
|2007.03.16 02:00
|buy
|106
|0.03
|1.3307
|1.3227
|1.3337
|248
|2007.03.16 11:00
|t/p
|105
|0.03
|1.3332
|1.3222
|1.3332
|0.90
|503.83
|249
|2007.03.16 11:00
|t/p
|106
|0.03
|1.3337
|1.3227
|1.3337
|0.90
|504.73
|250
|2007.03.19 01:00
|buy stop
|107
|0.03
|1.3336
|1.3256
|1.3366
|251
|2007.03.19 01:00
|buy stop
|108
|0.03
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|252
|2007.03.19 08:00
|expiration
|107
|0.03
|1.3336
|1.3256
|1.3366
|253
|2007.03.19 08:00
|expiration
|108
|0.03
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|254
|2007.03.20 01:00
|buy stop
|109
|0.02
|1.3320
|1.3240
|1.3350
|255
|2007.03.20 01:00
|buy stop
|110
|0.02
|1.3325
|1.3245
|1.3355
|256
|2007.03.20 08:00
|expiration
|109
|0.02
|1.3320
|1.3240
|1.3350
|257
|2007.03.20 08:00
|expiration
|110
|0.02
|1.3325
|1.3245
|1.3355
|258
|2007.03.21 01:00
|buy stop
|111
|0.03
|1.3328
|1.3248
|1.3358
|259
|2007.03.21 01:00
|buy stop
|112
|0.03
|1.3333
|1.3253
|1.3363
|260
|2007.03.21 08:00
|expiration
|111
|0.03
|1.3328
|1.3248
|1.3358
|261
|2007.03.21 08:00
|expiration
|112
|0.03
|1.3333
|1.3253
|1.3363
|262
|2007.03.22 01:00
|buy stop
|113
|0.03
|1.3413
|1.3333
|1.3443
|263
|2007.03.22 01:00
|buy stop
|114
|0.03
|1.3418
|1.3338
|1.3448
|264
|2007.03.22 08:00
|expiration
|113
|0.03
|1.3413
|1.3333
|1.3443
|265
|2007.03.22 08:00
|expiration
|114
|0.03
|1.3418
|1.3338
|1.3448
|266
|2007.03.23 01:00
|buy stop
|115
|0.02
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|267
|2007.03.23 01:00
|buy stop
|116
|0.02
|1.3346
|1.3266
|1.3376
|268
|2007.03.23 08:00
|expiration
|115
|0.02
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|269
|2007.03.23 08:00
|expiration
|116
|0.02
|1.3346
|1.3266
|1.3376
|270
|2007.03.26 01:00
|buy stop
|117
|0.01
|1.3285
|1.3205
|1.3315
|271
|2007.03.26 01:00
|buy stop
|118
|0.01
|1.3290
|1.3210
|1.3320
|272
|2007.03.26 08:00
|expiration
|117
|0.01
|1.3285
|1.3205
|1.3315
|273
|2007.03.26 08:00
|expiration
|118
|0.01
|1.3290
|1.3210
|1.3320
|274
|2007.03.27 01:00
|buy stop
|119
|0.01
|1.3343
|1.3263
|1.3373
|275
|2007.03.27 01:00
|buy stop
|120
|0.01
|1.3348
|1.3268
|1.3378
|276
|2007.03.27 08:00
|expiration
|119
|0.01
|1.3343
|1.3263
|1.3373
|277
|2007.03.27 08:00
|expiration
|120
|0.01
|1.3348
|1.3268
|1.3378
|278
|2007.03.28 01:00
|buy stop
|121
|0.03
|1.3369
|1.3289
|1.3399
|279
|2007.03.28 01:00
|buy stop
|122
|0.03
|1.3374
|1.3294
|1.3404
|280
|2007.03.28 08:00
|expiration
|121
|0.03
|1.3369
|1.3289
|1.3399
|281
|2007.03.28 08:00
|expiration
|122
|0.03
|1.3374
|1.3294
|1.3404
|282
|2007.03.29 01:00
|buy stop
|123
|0.02
|1.3326
|1.3246
|1.3356
|283
|2007.03.29 01:00
|buy stop
|124
|0.02
|1.3331
|1.3251
|1.3361
|284
|2007.03.29 05:00
|buy
|123
|0.02
|1.3326
|1.3246
|1.3356
|285
|2007.03.29 08:00
|expiration
|124
|0.02
|1.3331
|1.3251
|1.3361
|286
|2007.03.30 01:00
|buy stop
|125
|0.02
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|287
|2007.03.30 01:00
|buy stop
|126
|0.02
|1.3346
|1.3266
|1.3376
|288
|2007.03.30 04:00
|buy
|125
|0.02
|1.3341
|1.3261
|1.3371
|289
|2007.03.30 05:00
|buy
|126
|0.02
|1.3346
|1.3266
|1.3376
|290
|2007.03.30 16:00
|t/p
|123
|0.02
|1.3356
|1.3246
|1.3356
|0.61
|505.34
|291
|2007.03.30 16:00
|t/p
|125
|0.02
|1.3371
|1.3261
|1.3371
|0.60
|505.94
|292
|2007.03.30 16:00
|t/p
|126
|0.02
|1.3376
|1.3266
|1.3376
|0.60
|506.54
|293
|2007.04.02 01:00
|buy stop
|127
|0.01
|1.3355
|1.3275
|1.3385
|294
|2007.04.02 01:00
|buy stop
|128
|0.01
|1.3360
|1.3280
|1.3390
|295
|2007.04.02 04:00
|buy
|127
|0.01
|1.3355
|1.3275
|1.3385
|296
|2007.04.02 05:00
|buy
|128
|0.01
|1.3360
|1.3280
|1.3390
|297
|2007.04.03 01:00
|buy stop
|129
|0.01
|1.3380
|1.3300
|1.3410
|298
|2007.04.03 01:00
|buy stop
|130
|0.01
|1.3385
|1.3305
|1.3415
|299
|2007.04.03 08:00
|expiration
|129
|0.01
|1.3380
|1.3300
|1.3410
|300
|2007.04.03 08:00
|expiration
|130
|0.01
|1.3385
|1.3305
|1.3415
|301
|2007.04.04 01:00
|buy stop
|131
|0.01
|1.3349
|1.3269
|1.3379
|302
|2007.04.04 01:00
|buy stop
|132
|0.01
|1.3354
|1.3274
|1.3384
|303
|2007.04.04 08:00
|expiration
|131
|0.01
|1.3349
|1.3269
|1.3379
|304
|2007.04.04 08:00
|expiration
|132
|0.01
|1.3354
|1.3274
|1.3384
|305
|2007.04.05 01:00
|buy stop
|133
|0.01
|1.3386
|1.3306
|1.3416
|306
|2007.04.05 01:00
|buy stop
|134
|0.01
|1.3391
|1.3311
|1.3421
|307
|2007.04.05 08:00
|expiration
|133
|0.01
|1.3386
|1.3306
|1.3416
|308
|2007.04.05 08:00
|expiration
|134
|0.01
|1.3391
|1.3311
|1.3421
|309
|2007.04.05 13:00
|t/p
|127
|0.01
|1.3385
|1.3275
|1.3385
|0.33
|506.88
|310
|2007.04.05 14:00
|t/p
|128
|0.01
|1.3390
|1.3280
|1.3390
|0.33
|507.21
|311
|2007.04.06 01:00
|buy stop
|135
|0.03
|1.3436
|1.3356
|1.3466
|312
|2007.04.06 01:00
|buy stop
|136
|0.03
|1.3441
|1.3361
|1.3471
|313
|2007.04.06 08:00
|expiration
|135
|0.03
|1.3436
|1.3356
|1.3466
|314
|2007.04.06 08:00
|expiration
|136
|0.03
|1.3441
|1.3361
|1.3471
|315
|2007.04.09 01:00
|buy stop
|137
|0.03
|1.3377
|1.3297
|1.3407
|316
|2007.04.09 01:00
|buy stop
|138
|0.03
|1.3382
|1.3302
|1.3412
|317
|2007.04.09 08:00
|expiration
|137
|0.03
|1.3377
|1.3297
|1.3407
|318
|2007.04.09 08:00
|expiration
|138
|0.03
|1.3382
|1.3302
|1.3412
|319
|2007.04.10 01:00
|buy stop
|139
|0.02
|1.3392
|1.3312
|1.3422
|320
|2007.04.10 01:00
|buy stop
|140
|0.02
|1.3397
|1.3317
|1.3427
|321
|2007.04.10 02:00
|buy
|139
|0.02
|1.3392
|1.3312
|1.3422
|322
|2007.04.10 02:00
|buy
|140
|0.02
|1.3397
|1.3317
|1.3427
|323
|2007.04.10 03:00
|t/p
|139
|0.02
|1.3422
|1.3312
|1.3422
|0.60
|507.81
|324
|2007.04.10 03:00
|t/p
|140
|0.02
|1.3427
|1.3317
|1.3427
|0.60
|508.41
|325
|2007.04.11 01:00
|buy stop
|141
|0.03
|1.3435
|1.3355
|1.3465
|326
|2007.04.11 01:00
|buy stop
|142
|0.03
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|327
|2007.04.11 06:00
|buy
|141
|0.03
|1.3435
|1.3355
|1.3465
|328
|2007.04.11 08:00
|expiration
|142
|0.03
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|329
|2007.04.12 01:00
|buy stop
|143
|0.03
|1.3449
|1.3369
|1.3479
|330
|2007.04.12 01:00
|buy stop
|144
|0.03
|1.3454
|1.3374
|1.3484
|331
|2007.04.12 02:00
|t/p
|141
|0.03
|1.3465
|1.3355
|1.3465
|0.96
|509.37
|332
|2007.04.12 02:00
|buy
|143
|0.03
|1.3449
|1.3369
|1.3479
|333
|2007.04.12 02:00
|buy
|144
|0.03
|1.3454
|1.3374
|1.3484
|334
|2007.04.12 14:00
|t/p
|143
|0.03
|1.3479
|1.3369
|1.3479
|0.90
|510.27
|335
|2007.04.12 15:00
|t/p
|144
|0.03
|1.3484
|1.3374
|1.3484
|0.90
|511.17
|336
|2007.04.13 01:00
|buy stop
|145
|0.03
|1.3513
|1.3433
|1.3543
|337
|2007.04.13 01:00
|buy stop
|146
|0.03
|1.3518
|1.3438
|1.3548
|338
|2007.04.13 02:00
|buy
|145
|0.03
|1.3513
|1.3433
|1.3543
|339
|2007.04.13 02:00
|buy
|146
|0.03
|1.3518
|1.3438
|1.3548
|340
|2007.04.13 11:00
|t/p
|145
|0.03
|1.3543
|1.3433
|1.3543
|0.90
|512.07
|341
|2007.04.13 14:00
|t/p
|146
|0.03
|1.3548
|1.3438
|1.3548
|0.90
|512.97
|342
|2007.04.16 01:00
|buy stop
|147
|0.03
|1.3574
|1.3494
|1.3604
|343
|2007.04.16 01:00
|buy stop
|148
|0.03
|1.3579
|1.3499
|1.3609
|344
|2007.04.16 08:00
|expiration
|147
|0.03
|1.3574
|1.3494
|1.3604
|345
|2007.04.16 08:00
|expiration
|148
|0.03
|1.3579
|1.3499
|1.3609
|346
|2007.04.17 01:00
|buy stop
|149
|0.02
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|347
|2007.04.17 01:00
|buy stop
|150
|0.02
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|348
|2007.04.17 06:00
|buy
|149
|0.02
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|349
|2007.04.17 08:00
|expiration
|150
|0.02
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|350
|2007.04.17 13:00
|t/p
|149
|0.02
|1.3578
|1.3468
|1.3578
|0.60
|513.57
|351
|2007.04.18 01:00
|buy stop
|151
|0.03
|1.3599
|1.3519
|1.3629
|352
|2007.04.18 01:00
|buy stop
|152
|0.03
|1.3604
|1.3524
|1.3634
|353
|2007.04.18 07:00
|buy
|151
|0.03
|1.3599
|1.3519
|1.3629
|354
|2007.04.18 08:00
|expiration
|152
|0.03
|1.3604
|1.3524
|1.3634
|355
|2007.04.19 01:00
|buy stop
|153
|0.03
|1.3619
|1.3539
|1.3649
|356
|2007.04.19 01:00
|buy stop
|154
|0.03
|1.3624
|1.3544
|1.3654
|357
|2007.04.19 08:00
|expiration
|153
|0.03
|1.3619
|1.3539
|1.3649
|358
|2007.04.19 08:00
|expiration
|154
|0.03
|1.3624
|1.3544
|1.3654
|359
|2007.04.20 01:00
|buy stop
|155
|0.03
|1.3631
|1.3551
|1.3661
|360
|2007.04.20 01:00
|buy stop
|156
|0.03
|1.3636
|1.3556
|1.3666
|361
|2007.04.20 07:00
|t/p
|151
|0.03
|1.3629
|1.3519
|1.3629
|0.98
|514.55
|362
|2007.04.20 07:00
|buy
|155
|0.03
|1.3631
|1.3551
|1.3661
|363
|2007.04.20 07:00
|buy
|156
|0.03
|1.3636
|1.3556
|1.3666
|364
|2007.04.23 01:00
|buy stop
|157
|0.02
|1.3608
|1.3528
|1.3638
|365
|2007.04.23 01:00
|buy stop
|158
|0.02
|1.3613
|1.3533
|1.3643
|366
|2007.04.23 08:00
|expiration
|157
|0.02
|1.3608
|1.3528
|1.3638
|367
|2007.04.23 08:00
|expiration
|158
|0.02
|1.3613
|1.3533
|1.3643
|368
|2007.04.23 10:00
|s/l
|156
|0.03
|1.3556
|1.3556
|1.3666
|-2.38
|512.17
|369
|2007.04.23 11:00
|s/l
|155
|0.03
|1.3551
|1.3551
|1.3661
|-2.38
|509.79
|370
|2007.04.24 01:00
|buy stop
|159
|0.01
|1.3587
|1.3507
|1.3617
|371
|2007.04.24 01:00
|buy stop
|160
|0.01
|1.3592
|1.3512
|1.3622
|372
|2007.04.24 08:00
|expiration
|159
|0.01
|1.3587
|1.3507
|1.3617
|373
|2007.04.24 08:00
|expiration
|160
|0.01
|1.3592
|1.3512
|1.3622
|374
|2007.04.25 01:00
|buy stop
|161
|0.03
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|375
|2007.04.25 01:00
|buy stop
|162
|0.03
|1.3645
|1.3565
|1.3675
|376
|2007.04.25 04:00
|buy
|161
|0.03
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|377
|2007.04.25 07:00
|buy
|162
|0.03
|1.3645
|1.3565
|1.3675
|378
|2007.04.26 01:00
|buy stop
|163
|0.03
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|379
|2007.04.26 01:00
|buy stop
|164
|0.03
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|380
|2007.04.26 08:00
|expiration
|163
|0.03
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|381
|2007.04.26 08:00
|expiration
|164
|0.03
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|382
|2007.04.27 01:00
|buy stop
|165
|0.02
|1.3611
|1.3531
|1.3641
|383
|2007.04.27 01:00
|buy stop
|166
|0.02
|1.3616
|1.3536
|1.3646
|384
|2007.04.27 08:00
|expiration
|165
|0.02
|1.3611
|1.3531
|1.3641
|385
|2007.04.27 08:00
|expiration
|166
|0.02
|1.3616
|1.3536
|1.3646
|386
|2007.04.27 13:00
|t/p
|161
|0.03
|1.3670
|1.3560
|1.3670
|0.98
|510.77
|387
|2007.04.27 13:00
|t/p
|162
|0.03
|1.3675
|1.3565
|1.3675
|0.98
|511.74
|388
|2007.04.30 01:00
|buy stop
|167
|0.03
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|389
|2007.04.30 01:00
|buy stop
|168
|0.03
|1.3645
|1.3565
|1.3675
|390
|2007.04.30 03:00
|buy
|167
|0.03
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|391
|2007.04.30 03:00
|buy
|168
|0.03
|1.3645
|1.3565
|1.3675
|392
|2007.04.30 16:00
|t/p
|167
|0.03
|1.3670
|1.3560
|1.3670
|0.90
|512.64
|393
|2007.04.30 16:00
|t/p
|168
|0.03
|1.3675
|1.3565
|1.3675
|0.90
|513.54
|394
|2007.05.01 01:00
|buy stop
|169
|0.03
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|395
|2007.05.01 01:00
|buy stop
|170
|0.03
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|396
|2007.05.01 07:00
|buy
|169
|0.03
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|397
|2007.05.01 08:00
|expiration
|170
|0.03
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|398
|2007.05.02 01:00
|buy stop
|171
|0.02
|1.3608
|1.3528
|1.3638
|399
|2007.05.02 01:00
|buy stop
|172
|0.02
|1.3613
|1.3533
|1.3643
|400
|2007.05.02 04:00
|s/l
|169
|0.03
|1.3579
|1.3579
|1.3689
|-2.38
|511.16
|401
|2007.05.02 08:00
|expiration
|171
|0.02
|1.3608
|1.3528
|1.3638
|402
|2007.05.02 08:00
|expiration
|172
|0.02
|1.3613
|1.3533
|1.3643
|403
|2007.05.03 01:00
|buy stop
|173
|0.01
|1.3606
|1.3526
|1.3636
|404
|2007.05.03 01:00
|buy stop
|174
|0.01
|1.3611
|1.3531
|1.3641
|405
|2007.05.03 05:00
|buy
|173
|0.01
|1.3606
|1.3526
|1.3636
|406
|2007.05.03 07:00
|buy
|174
|0.01
|1.3611
|1.3531
|1.3641
|407
|2007.05.04 01:00
|buy stop
|175
|0.01
|1.3564
|1.3484
|1.3594
|408
|2007.05.04 01:00
|buy stop
|176
|0.01
|1.3569
|1.3489
|1.3599
|409
|2007.05.04 07:00
|buy
|175
|0.01
|1.3564
|1.3484
|1.3594
|410
|2007.05.04 07:00
|buy
|176
|0.01
|1.3569
|1.3489
|1.3599
|411
|2007.05.04 13:00
|t/p
|175
|0.01
|1.3594
|1.3484
|1.3594
|0.30
|511.46
|412
|2007.05.04 14:00
|t/p
|176
|0.01
|1.3599
|1.3489
|1.3599
|0.30
|511.76
|413
|2007.05.07 01:00
|buy stop
|177
|0.01
|1.3617
|1.3537
|1.3647
|414
|2007.05.07 01:00
|buy stop
|178
|0.01
|1.3622
|1.3542
|1.3652
|415
|2007.05.07 08:00
|expiration
|177
|0.01
|1.3617
|1.3537
|1.3647
|416
|2007.05.07 08:00
|expiration
|178
|0.01
|1.3622
|1.3542
|1.3652
|417
|2007.05.08 01:00
|buy stop
|179
|0.03
|1.3610
|1.3530
|1.3640
|418
|2007.05.08 01:00
|buy stop
|180
|0.03
|1.3615
|1.3535
|1.3645
|419
|2007.05.08 03:00
|buy
|179
|0.03
|1.3610
|1.3530
|1.3640
|420
|2007.05.08 03:00
|buy
|180
|0.03
|1.3615
|1.3535
|1.3645
|421
|2007.05.08 15:00
|s/l
|173
|0.01
|1.3526
|1.3526
|1.3636
|-0.78
|510.98
|422
|2007.05.08 15:00
|s/l
|174
|0.01
|1.3531
|1.3531
|1.3641
|-0.78
|510.20
|423
|2007.05.08 15:00
|s/l
|179
|0.03
|1.3530
|1.3530
|1.3640
|-2.40
|507.80
|424
|2007.05.08 15:00
|s/l
|180
|0.03
|1.3535
|1.3535
|1.3645
|-2.40
|505.40
|425
|2007.05.09 01:00
|buy stop
|181
|0.01
|1.3560
|1.3480
|1.3590
|426
|2007.05.09 01:00
|buy stop
|182
|0.01
|1.3565
|1.3485
|1.3595
|427
|2007.05.09 08:00
|expiration
|181
|0.01
|1.3560
|1.3480
|1.3590
|428
|2007.05.09 08:00
|expiration
|182
|0.01
|1.3565
|1.3485
|1.3595
|429
|2007.05.10 01:00
|buy stop
|183
|0.01
|1.3545
|1.3465
|1.3575
|430
|2007.05.10 01:00
|buy stop
|184
|0.01
|1.3550
|1.3470
|1.3580
|431
|2007.05.10 06:00
|buy
|183
|0.01
|1.3545
|1.3465
|1.3575
|432
|2007.05.10 07:00
|buy
|184
|0.01
|1.3550
|1.3470
|1.3580
|433
|2007.05.10 18:00
|s/l
|183
|0.01
|1.3465
|1.3465
|1.3575
|-0.80
|504.60
|434
|2007.05.10 18:00
|s/l
|184
|0.01
|1.3470
|1.3470
|1.3580
|-0.80
|503.80
|435
|2007.05.11 01:00
|buy stop
|185
|0.01
|1.3479
|1.3399
|1.3509
|436
|2007.05.11 01:00
|buy stop
|186
|0.01
|1.3484
|1.3404
|1.3514
|437
|2007.05.11 02:00
|buy
|185
|0.01
|1.3479
|1.3399
|1.3509
|438
|2007.05.11 03:00
|buy
|186
|0.01
|1.3484
|1.3404
|1.3514
|439
|2007.05.11 14:00
|t/p
|185
|0.01
|1.3509
|1.3399
|1.3509
|0.30
|504.10
|440
|2007.05.11 15:00
|t/p
|186
|0.01
|1.3514
|1.3404
|1.3514
|0.30
|504.40
|441
|2007.05.14 01:00
|buy stop
|187
|0.01
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|442
|2007.05.14 01:00
|buy stop
|188
|0.01
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|443
|2007.05.14 04:00
|buy
|187
|0.01
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|444
|2007.05.14 08:00
|expiration
|188
|0.01
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|445
|2007.05.15 01:00
|buy stop
|189
|0.01
|1.3555
|1.3475
|1.3585
|446
|2007.05.15 01:00
|buy stop
|190
|0.01
|1.3560
|1.3480
|1.3590
|447
|2007.05.15 07:00
|buy
|189
|0.01
|1.3555
|1.3475
|1.3585
|448
|2007.05.15 07:00
|buy
|190
|0.01
|1.3560
|1.3480
|1.3590
|449
|2007.05.15 15:00
|t/p
|187
|0.01
|1.3578
|1.3468
|1.3578
|0.31
|504.71
|450
|2007.05.15 15:00
|t/p
|189
|0.01
|1.3585
|1.3475
|1.3585
|0.30
|505.01
|451
|2007.05.15 15:00
|t/p
|190
|0.01
|1.3590
|1.3480
|1.3590
|0.30
|505.31
|452
|2007.05.16 01:00
|buy stop
|191
|0.01
|1.3607
|1.3527
|1.3637
|453
|2007.05.16 01:00
|buy stop
|192
|0.01
|1.3612
|1.3532
|1.3642
|454
|2007.05.16 06:00
|buy
|191
|0.01
|1.3607
|1.3527
|1.3637
|455
|2007.05.16 08:00
|expiration
|192
|0.01
|1.3612
|1.3532
|1.3642
|456
|2007.05.16 16:00
|s/l
|191
|0.01
|1.3527
|1.3527
|1.3637
|-0.80
|504.51
|457
|2007.05.17 01:00
|buy stop
|193
|0.01
|1.3541
|1.3461
|1.3571
|458
|2007.05.17 01:00
|buy stop
|194
|0.01
|1.3546
|1.3466
|1.3576
|459
|2007.05.17 07:00
|buy
|193
|0.01
|1.3541
|1.3461
|1.3571
|460
|2007.05.17 08:00
|expiration
|194
|0.01
|1.3546
|1.3466
|1.3576
|461
|2007.05.18 01:00
|buy stop
|195
|0.01
|1.3507
|1.3427
|1.3537
|462
|2007.05.18 01:00
|buy stop
|196
|0.01
|1.3512
|1.3432
|1.3542
|463
|2007.05.18 08:00
|expiration
|195
|0.01
|1.3507
|1.3427
|1.3537
|464
|2007.05.18 08:00
|expiration
|196
|0.01
|1.3512
|1.3432
|1.3542
|465
|2007.05.21 01:00
|buy stop
|197
|0.01
|1.3529
|1.3449
|1.3559
|466
|2007.05.21 01:00
|buy stop
|198
|0.01
|1.3534
|1.3454
|1.3564
|467
|2007.05.21 08:00
|expiration
|197
|0.01
|1.3529
|1.3449
|1.3559
|468
|2007.05.21 08:00
|expiration
|198
|0.01
|1.3534
|1.3454
|1.3564
|469
|2007.05.21 11:00
|s/l
|193
|0.01
|1.3461
|1.3461
|1.3571
|-0.79
|503.72
|470
|2007.05.22 01:00
|buy stop
|199
|0.01
|1.3472
|1.3392
|1.3502
|471
|2007.05.22 01:00
|buy stop
|200
|0.01
|1.3477
|1.3397
|1.3507
|472
|2007.05.22 07:00
|buy
|199
|0.01
|1.3472
|1.3392
|1.3502
|473
|2007.05.22 07:00
|buy
|200
|0.01
|1.3477
|1.3397
|1.3507
|474
|2007.05.23 01:00
|buy stop
|201
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|475
|2007.05.23 01:00
|buy stop
|202
|0.01
|1.3469
|1.3389
|1.3499
|476
|2007.05.23 08:00
|expiration
|201
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|477
|2007.05.23 08:00
|expiration
|202
|0.01
|1.3469
|1.3389
|1.3499
|478
|2007.05.24 01:00
|buy stop
|203
|0.01
|1.3468
|1.3388
|1.3498
|479
|2007.05.24 01:00
|buy stop
|204
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|480
|2007.05.24 08:00
|expiration
|203
|0.01
|1.3468
|1.3388
|1.3498
|481
|2007.05.24 08:00
|expiration
|204
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|482
|2007.05.25 01:00
|buy stop
|205
|0.01
|1.3432
|1.3352
|1.3462
|483
|2007.05.25 01:00
|buy stop
|206
|0.01
|1.3437
|1.3357
|1.3467
|484
|2007.05.25 07:00
|buy
|205
|0.01
|1.3432
|1.3352
|1.3462
|485
|2007.05.25 07:00
|buy
|206
|0.01
|1.3437
|1.3357
|1.3467
|486
|2007.05.25 15:00
|t/p
|205
|0.01
|1.3462
|1.3352
|1.3462
|0.30
|504.02
|487
|2007.05.25 15:00
|t/p
|206
|0.01
|1.3467
|1.3357
|1.3467
|0.30
|504.32
|488
|2007.05.28 01:00
|buy stop
|207
|0.01
|1.3462
|1.3382
|1.3492
|489
|2007.05.28 01:00
|buy stop
|208
|0.01
|1.3467
|1.3387
|1.3497
|490
|2007.05.28 08:00
|expiration
|207
|0.01
|1.3462
|1.3382
|1.3492
|491
|2007.05.28 08:00
|expiration
|208
|0.01
|1.3467
|1.3387
|1.3497
|492
|2007.05.29 01:00
|buy stop
|209
|0.01
|1.3460
|1.3380
|1.3490
|493
|2007.05.29 01:00
|buy stop
|210
|0.01
|1.3465
|1.3385
|1.3495
|494
|2007.05.29 08:00
|expiration
|209
|0.01
|1.3460
|1.3380
|1.3490
|495
|2007.05.29 08:00
|expiration
|210
|0.01
|1.3465
|1.3385
|1.3495
|496
|2007.05.29 12:00
|t/p
|199
|0.01
|1.3502
|1.3392
|1.3502
|0.35
|504.67
|497
|2007.05.29 13:00
|t/p
|200
|0.01
|1.3507
|1.3397
|1.3507
|0.35
|505.02
|498
|2007.05.30 01:00
|buy stop
|211
|0.01
|1.3456
|1.3376
|1.3486
|499
|2007.05.30 01:00
|buy stop
|212
|0.01
|1.3461
|1.3381
|1.3491
|500
|2007.05.30 03:00
|buy
|211
|0.01
|1.3456
|1.3376
|1.3486
|501
|2007.05.30 08:00
|expiration
|212
|0.01
|1.3461
|1.3381
|1.3491
|502
|2007.05.31 01:00
|buy stop
|213
|0.01
|1.3443
|1.3363
|1.3473
|503
|2007.05.31 01:00
|buy stop
|214
|0.01
|1.3448
|1.3368
|1.3478
|504
|2007.05.31 07:00
|buy
|213
|0.01
|1.3443
|1.3363
|1.3473
|505
|2007.05.31 07:00
|buy
|214
|0.01
|1.3448
|1.3368
|1.3478
|506
|2007.06.01 01:00
|buy stop
|215
|0.01
|1.3468
|1.3388
|1.3498
|507
|2007.06.01 01:00
|buy stop
|216
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|508
|2007.06.01 08:00
|expiration
|215
|0.01
|1.3468
|1.3388
|1.3498
|509
|2007.06.01 08:00
|expiration
|216
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|510
|2007.06.04 01:00
|buy stop
|217
|0.01
|1.3459
|1.3379
|1.3489
|511
|2007.06.04 01:00
|buy stop
|218
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|512
|2007.06.04 08:00
|expiration
|217
|0.01
|1.3459
|1.3379
|1.3489
|513
|2007.06.04 08:00
|expiration
|218
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|514
|2007.06.04 12:00
|t/p
|213
|0.01
|1.3473
|1.3363
|1.3473
|0.31
|505.33
|515
|2007.06.04 13:00
|t/p
|211
|0.01
|1.3486
|1.3376
|1.3486
|0.33
|505.66
|516
|2007.06.04 13:00
|t/p
|214
|0.01
|1.3478
|1.3368
|1.3478
|0.31
|505.98
|517
|2007.06.05 01:00
|buy stop
|219
|0.01
|1.3511
|1.3431
|1.3541
|518
|2007.06.05 01:00
|buy stop
|220
|0.01
|1.3516
|1.3436
|1.3546
|519
|2007.06.05 08:00
|expiration
|219
|0.01
|1.3511
|1.3431
|1.3541
|520
|2007.06.05 08:00
|expiration
|220
|0.01
|1.3516
|1.3436
|1.3546
|521
|2007.06.06 01:00
|buy stop
|221
|0.01
|1.3527
|1.3447
|1.3557
|522
|2007.06.06 01:00
|buy stop
|222
|0.01
|1.3532
|1.3452
|1.3562
|523
|2007.06.06 03:00
|buy
|221
|0.01
|1.3527
|1.3447
|1.3557
|524
|2007.06.06 07:00
|buy
|222
|0.01
|1.3532
|1.3452
|1.3562
|525
|2007.06.07 01:00
|buy stop
|223
|0.01
|1.3510
|1.3430
|1.3540
|526
|2007.06.07 01:00
|buy stop
|224
|0.01
|1.3515
|1.3435
|1.3545
|527
|2007.06.07 05:00
|buy
|223
|0.01
|1.3510
|1.3430
|1.3540
|528
|2007.06.07 08:00
|expiration
|224
|0.01
|1.3515
|1.3435
|1.3545
|529
|2007.06.07 15:00
|s/l
|222
|0.01
|1.3452
|1.3452
|1.3562
|-0.78
|505.20
|530
|2007.06.07 17:00
|s/l
|221
|0.01
|1.3447
|1.3447
|1.3557
|-0.78
|504.42
|531
|2007.06.07 17:00
|s/l
|223
|0.01
|1.3430
|1.3430
|1.3540
|-0.80
|503.62
|532
|2007.06.08 01:00
|buy stop
|225
|0.01
|1.3435
|1.3355
|1.3465
|533
|2007.06.08 01:00
|buy stop
|226
|0.01
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|534
|2007.06.08 08:00
|expiration
|225
|0.01
|1.3435
|1.3355
|1.3465
|535
|2007.06.08 08:00
|expiration
|226
|0.01
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|536
|2007.06.11 01:00
|buy stop
|227
|0.01
|1.3363
|1.3283
|1.3393
|537
|2007.06.11 01:00
|buy stop
|228
|0.01
|1.3368
|1.3288
|1.3398
|538
|2007.06.11 08:00
|expiration
|227
|0.01
|1.3363
|1.3283
|1.3393
|539
|2007.06.11 08:00
|expiration
|228
|0.01
|1.3368
|1.3288
|1.3398
|540
|2007.06.12 01:00
|buy stop
|229
|0.01
|1.3373
|1.3293
|1.3403
|541
|2007.06.12 01:00
|buy stop
|230
|0.01
|1.3378
|1.3298
|1.3408
|542
|2007.06.12 08:00
|expiration
|229
|0.01
|1.3373
|1.3293
|1.3403
|543
|2007.06.12 08:00
|expiration
|230
|0.01
|1.3378
|1.3298
|1.3408
|544
|2007.06.13 01:00
|buy stop
|231
|0.01
|1.3307
|1.3227
|1.3337
|545
|2007.06.13 01:00
|buy stop
|232
|0.01
|1.3312
|1.3232
|1.3342
|546
|2007.06.13 02:00
|buy
|231
|0.01
|1.3307
|1.3227
|1.3337
|547
|2007.06.13 06:00
|buy
|232
|0.01
|1.3312
|1.3232
|1.3342
|548
|2007.06.14 01:00
|buy stop
|233
|0.01
|1.3319
|1.3239
|1.3349
|549
|2007.06.14 01:00
|buy stop
|234
|0.01
|1.3324
|1.3244
|1.3354
|550
|2007.06.14 08:00
|expiration
|233
|0.01
|1.3319
|1.3239
|1.3349
|551
|2007.06.14 08:00
|expiration
|234
|0.01
|1.3324
|1.3244
|1.3354
|552
|2007.06.15 01:00
|buy stop
|235
|0.01
|1.3326
|1.3246
|1.3356
|553
|2007.06.15 01:00
|buy stop
|236
|0.01
|1.3331
|1.3251
|1.3361
|554
|2007.06.15 03:00
|buy
|235
|0.01
|1.3326
|1.3246
|1.3356
|555
|2007.06.15 03:00
|buy
|236
|0.01
|1.3331
|1.3251
|1.3361
|556
|2007.06.15 13:00
|t/p
|231
|0.01
|1.3337
|1.3227
|1.3337
|0.33
|503.94
|557
|2007.06.15 13:00
|t/p
|232
|0.01
|1.3342
|1.3232
|1.3342
|0.33
|504.27
|558
|2007.06.15 14:00
|t/p
|235
|0.01
|1.3356
|1.3246
|1.3356
|0.30
|504.57
|559
|2007.06.15 15:00
|t/p
|236
|0.01
|1.3361
|1.3251
|1.3361
|0.30
|504.87
|560
|2007.06.18 01:00
|buy stop
|237
|0.01
|1.3398
|1.3318
|1.3428
|561
|2007.06.18 01:00
|buy stop
|238
|0.01
|1.3403
|1.3323
|1.3433
|562
|2007.06.18 07:00
|buy
|237
|0.01
|1.3398
|1.3318
|1.3428
|563
|2007.06.18 07:00
|buy
|238
|0.01
|1.3403
|1.3323
|1.3433
|564
|2007.06.19 01:00
|buy stop
|239
|0.01
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|565
|2007.06.19 01:00
|buy stop
|240
|0.01
|1.3445
|1.3365
|1.3475
|566
|2007.06.19 06:00
|t/p
|237
|0.01
|1.3428
|1.3318
|1.3428
|0.31
|505.17
|567
|2007.06.19 06:00
|t/p
|238
|0.01
|1.3433
|1.3323
|1.3433
|0.31
|505.48
|568
|2007.06.19 08:00
|expiration
|239
|0.01
|1.3440
|1.3360
|1.3470
|569
|2007.06.19 08:00
|expiration
|240
|0.01
|1.3445
|1.3365
|1.3475
|570
|2007.06.20 01:00
|buy stop
|241
|0.01
|1.3442
|1.3362
|1.3472
|571
|2007.06.20 01:00
|buy stop
|242
|0.01
|1.3447
|1.3367
|1.3477
|572
|2007.06.20 08:00
|expiration
|241
|0.01
|1.3442
|1.3362
|1.3472
|573
|2007.06.20 08:00
|expiration
|242
|0.01
|1.3447
|1.3367
|1.3477
|574
|2007.06.21 01:00
|buy stop
|243
|0.01
|1.3402
|1.3322
|1.3432
|575
|2007.06.21 01:00
|buy stop
|244
|0.01
|1.3407
|1.3327
|1.3437
|576
|2007.06.21 06:00
|buy
|243
|0.01
|1.3402
|1.3322
|1.3432
|577
|2007.06.21 08:00
|expiration
|244
|0.01
|1.3407
|1.3327
|1.3437
|578
|2007.06.22 01:00
|buy stop
|245
|0.01
|1.3399
|1.3319
|1.3429
|579
|2007.06.22 01:00
|buy stop
|246
|0.01
|1.3404
|1.3324
|1.3434
|580
|2007.06.22 06:00
|buy
|245
|0.01
|1.3399
|1.3319
|1.3429
|581
|2007.06.22 07:00
|buy
|246
|0.01
|1.3404
|1.3324
|1.3434
|582
|2007.06.22 10:00
|t/p
|245
|0.01
|1.3429
|1.3319
|1.3429
|0.30
|505.78
|583
|2007.06.22 12:00
|t/p
|243
|0.01
|1.3432
|1.3322
|1.3432
|0.31
|506.09
|584
|2007.06.22 12:00
|t/p
|246
|0.01
|1.3434
|1.3324
|1.3434
|0.30
|506.39
|585
|2007.06.25 01:00
|buy stop
|247
|0.01
|1.3486
|1.3406
|1.3516
|586
|2007.06.25 01:00
|buy stop
|248
|0.01
|1.3491
|1.3411
|1.3521
|587
|2007.06.25 08:00
|expiration
|247
|0.01
|1.3486
|1.3406
|1.3516
|588
|2007.06.25 08:00
|expiration
|248
|0.01
|1.3491
|1.3411
|1.3521
|589
|2007.06.26 01:00
|buy stop
|249
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|590
|2007.06.26 01:00
|buy stop
|250
|0.01
|1.3478
|1.3398
|1.3508
|591
|2007.06.26 08:00
|expiration
|249
|0.01
|1.3473
|1.3393
|1.3503
|592
|2007.06.26 08:00
|expiration
|250
|0.01
|1.3478
|1.3398
|1.3508
|593
|2007.06.27 01:00
|buy stop
|251
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|594
|2007.06.27 01:00
|buy stop
|252
|0.01
|1.3469
|1.3389
|1.3499
|595
|2007.06.27 08:00
|expiration
|251
|0.01
|1.3464
|1.3384
|1.3494
|596
|2007.06.27 08:00
|expiration
|252
|0.01
|1.3469
|1.3389
|1.3499
|597
|2007.06.28 01:00
|buy stop
|253
|0.01
|1.3470
|1.3390
|1.3500
|598
|2007.06.28 01:00
|buy stop
|254
|0.01
|1.3475
|1.3395
|1.3505
|599
|2007.06.28 07:00
|buy
|253
|0.01
|1.3470
|1.3390
|1.3500
|600
|2007.06.28 07:00
|buy
|254
|0.01
|1.3475
|1.3395
|1.3505
|601
|2007.06.29 01:00
|buy stop
|255
|0.01
|1.3457
|1.3377
|1.3487
|602
|2007.06.29 01:00
|buy stop
|256
|0.01
|1.3462
|1.3382
|1.3492
|603
|2007.06.29 06:00
|buy
|255
|0.01
|1.3457
|1.3377
|1.3487
|604
|2007.06.29 08:00
|expiration
|256
|0.01
|1.3462
|1.3382
|1.3492
|605
|2007.06.29 10:00
|t/p
|255
|0.01
|1.3487
|1.3377
|1.3487
|0.30
|506.69
|606
|2007.06.29 11:00
|t/p
|253
|0.01
|1.3500
|1.3390
|1.3500
|0.31
|506.99
|607
|2007.06.29 11:00
|t/p
|254
|0.01
|1.3505
|1.3395
|1.3505
|0.31
|507.30
|608
|2007.07.02 01:00
|buy stop
|257
|0.03
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|609
|2007.07.02 01:00
|buy stop
|258
|0.03
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|610
|2007.07.02 07:00
|buy
|257
|0.03
|1.3548
|1.3468
|1.3578
|611
|2007.07.02 08:00
|expiration
|258
|0.03
|1.3553
|1.3473
|1.3583
|612
|2007.07.02 09:00
|t/p
|257
|0.03
|1.3578
|1.3468
|1.3578
|0.90
|508.20
|613
|2007.07.03 01:00
|buy stop
|259
|0.03
|1.3634
|1.3554
|1.3664
|614
|2007.07.03 01:00
|buy stop
|260
|0.03
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|615
|2007.07.03 07:00
|buy
|259
|0.03
|1.3634
|1.3554
|1.3664
|616
|2007.07.03 08:00
|expiration
|260
|0.03
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|617
|2007.07.04 01:00
|buy stop
|261
|0.03
|1.3623
|1.3543
|1.3653
|618
|2007.07.04 01:00
|buy stop
|262
|0.03
|1.3628
|1.3548
|1.3658
|619
|2007.07.04 06:00
|buy
|261
|0.03
|1.3623
|1.3543
|1.3653
|620
|2007.07.04 07:00
|buy
|262
|0.03
|1.3628
|1.3548
|1.3658
|621
|2007.07.05 01:00
|buy stop
|263
|0.03
|1.3622
|1.3542
|1.3652
|622
|2007.07.05 01:00
|buy stop
|264
|0.03
|1.3627
|1.3547
|1.3657
|623
|2007.07.05 07:00
|buy
|263
|0.03
|1.3622
|1.3542
|1.3652
|624
|2007.07.05 08:00
|expiration
|264
|0.03
|1.3627
|1.3547
|1.3657
|625
|2007.07.05 10:00
|t/p
|261
|0.03
|1.3653
|1.3543
|1.3653
|0.96
|509.16
|626
|2007.07.05 10:00
|t/p
|262
|0.03
|1.3658
|1.3548
|1.3658
|0.96
|510.12
|627
|2007.07.05 10:00
|t/p
|263
|0.03
|1.3652
|1.3542
|1.3652
|0.90
|511.02
|628
|2007.07.06 01:00
|buy stop
|265
|0.02
|1.3609
|1.3529
|1.3639
|629
|2007.07.06 01:00
|buy stop
|266
|0.02
|1.3614
|1.3534
|1.3644
|630
|2007.07.06 08:00
|expiration
|265
|0.02
|1.3609
|1.3529
|1.3639
|631
|2007.07.06 08:00
|expiration
|266
|0.02
|1.3614
|1.3534
|1.3644
|632
|2007.07.09 01:00
|buy stop
|267
|0.02
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|633
|2007.07.09 01:00
|buy stop
|268
|0.02
|1.3644
|1.3564
|1.3674
|634
|2007.07.09 08:00
|expiration
|267
|0.02
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|635
|2007.07.09 08:00
|expiration
|268
|0.02
|1.3644
|1.3564
|1.3674
|636
|2007.07.10 01:00
|buy stop
|269
|0.03
|1.3634
|1.3554
|1.3664
|637
|2007.07.10 01:00
|buy stop
|270
|0.03
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|638
|2007.07.10 08:00
|expiration
|269
|0.03
|1.3634
|1.3554
|1.3664
|639
|2007.07.10 08:00
|expiration
|270
|0.03
|1.3639
|1.3559
|1.3669
|640
|2007.07.10 13:00
|t/p
|259
|0.03
|1.3664
|1.3554
|1.3664
|1.04
|512.06
|641
|2007.07.11 01:00
|buy stop
|271
|0.03
|1.3757
|1.3677
|1.3787
|642
|2007.07.11 01:00
|buy stop
|272
|0.03
|1.3762
|1.3682
|1.3792
|643
|2007.07.11 06:00
|buy
|271
|0.03
|1.3757
|1.3677
|1.3787
|644
|2007.07.11 06:00
|buy
|272
|0.03
|1.3762
|1.3682
|1.3792
|645
|2007.07.12 01:00
|buy stop
|273
|0.03
|1.3761
|1.3681
|1.3791
|646
|2007.07.12 01:00
|buy stop
|274
|0.03
|1.3766
|1.3686
|1.3796
|647
|2007.07.12 04:00
|buy
|273
|0.03
|1.3761
|1.3681
|1.3791
|648
|2007.07.12 07:00
|buy
|274
|0.03
|1.3766
|1.3686
|1.3796
|649
|2007.07.12 08:00
|t/p
|271
|0.03
|1.3787
|1.3677
|1.3787
|0.96
|513.02
|650
|2007.07.12 08:00
|t/p
|273
|0.03
|1.3791
|1.3681
|1.3791
|0.90
|513.92
|651
|2007.07.12 09:00
|t/p
|272
|0.03
|1.3792
|1.3682
|1.3792
|0.96
|514.88
|652
|2007.07.12 12:00
|t/p
|274
|0.03
|1.3796
|1.3686
|1.3796
|0.90
|515.78
|653
|2007.07.13 01:00
|buy stop
|275
|0.03
|1.3795
|1.3715
|1.3825
|654
|2007.07.13 01:00
|buy stop
|276
|0.03
|1.3800
|1.3720
|1.3830
|655
|2007.07.13 08:00
|expiration
|275
|0.03
|1.3795
|1.3715
|1.3825
|656
|2007.07.13 08:00
|expiration
|276
|0.03
|1.3800
|1.3720
|1.3830
|657
|2007.07.16 01:00
|buy stop
|277
|0.03
|1.3793
|1.3713
|1.3823
|658
|2007.07.16 01:00
|buy stop
|278
|0.03
|1.3798
|1.3718
|1.3828
|659
|2007.07.16 04:00
|buy
|277
|0.03
|1.3793
|1.3713
|1.3823
|660
|2007.07.16 08:00
|expiration
|278
|0.03
|1.3798
|1.3718
|1.3828
|661
|2007.07.17 01:00
|buy stop
|279
|0.02
|1.3790
|1.3710
|1.3820
|662
|2007.07.17 01:00
|buy stop
|280
|0.02
|1.3795
|1.3715
|1.3825
|663
|2007.07.17 05:00
|buy
|279
|0.02
|1.3790
|1.3710
|1.3820
|664
|2007.07.17 07:00
|buy
|280
|0.02
|1.3795
|1.3715
|1.3825
|665
|2007.07.18 01:00
|t/p
|277
|0.03
|1.3823
|1.3713
|1.3823
|0.94
|516.72
|666
|2007.07.18 01:00
|t/p
|279
|0.02
|1.3820
|1.3710
|1.3820
|0.61
|517.33
|667
|2007.07.18 01:00
|buy stop
|281
|0.02
|1.3828
|1.3748
|1.3858
|668
|2007.07.18 01:00
|buy stop
|282
|0.02
|1.3833
|1.3753
|1.3863
|669
|2007.07.18 04:00
|t/p
|280
|0.02
|1.3825
|1.3715
|1.3825
|0.61
|517.94
|670
|2007.07.18 05:00
|buy
|281
|0.02
|1.3828
|1.3748
|1.3858
|671
|2007.07.18 05:00
|buy
|282
|0.02
|1.3833
|1.3753
|1.3863
|672
|2007.07.18 13:00
|s/l
|282
|0.02
|1.3753
|1.3753
|1.3863
|-1.60
|516.34
|673
|2007.07.19 01:00
|buy stop
|283
|0.02
|1.3822
|1.3742
|1.3852
|674
|2007.07.19 01:00
|buy stop
|284
|0.02
|1.3827
|1.3747
|1.3857
|675
|2007.07.19 08:00
|expiration
|283
|0.02
|1.3822
|1.3742
|1.3852
|676
|2007.07.19 08:00
|expiration
|284
|0.02
|1.3827
|1.3747
|1.3857
|677
|2007.07.20 01:00
|buy stop
|285
|0.03
|1.3812
|1.3732
|1.3842
|678
|2007.07.20 01:00
|buy stop
|286
|0.03
|1.3817
|1.3737
|1.3847
|679
|2007.07.20 08:00
|expiration
|285
|0.03
|1.3812
|1.3732
|1.3842
|680
|2007.07.20 08:00
|expiration
|286
|0.03
|1.3817
|1.3737
|1.3847
|681
|2007.07.23 01:00
|buy stop
|287
|0.03
|1.3854
|1.3774
|1.3884
|682
|2007.07.23 01:00
|buy stop
|288
|0.03
|1.3859
|1.3779
|1.3889
|683
|2007.07.23 08:00
|expiration
|287
|0.03
|1.3854
|1.3774
|1.3884
|684
|2007.07.23 08:00
|expiration
|288
|0.03
|1.3859
|1.3779
|1.3889
|685
|2007.07.24 01:00
|buy stop
|289
|0.03
|1.3844
|1.3764
|1.3874
|686
|2007.07.24 01:00
|buy stop
|290
|0.03
|1.3849
|1.3769
|1.3879
|687
|2007.07.24 08:00
|expiration
|289
|0.03
|1.3844
|1.3764
|1.3874
|688
|2007.07.24 08:00
|expiration
|290
|0.03
|1.3849
|1.3769
|1.3879
|689
|2007.07.25 01:00
|buy stop
|291
|0.03
|1.3816
|1.3736
|1.3846
|690
|2007.07.25 01:00
|buy stop
|292
|0.03
|1.3821
|1.3741
|1.3851
|691
|2007.07.25 05:00
|buy
|291
|0.03
|1.3816
|1.3736
|1.3846
|692
|2007.07.25 06:00
|buy
|292
|0.03
|1.3821
|1.3741
|1.3851
|693
|2007.07.25 09:00
|s/l
|281
|0.02
|1.3748
|1.3748
|1.3858
|-1.51
|514.84
|694
|2007.07.25 09:00
|s/l
|291
|0.03
|1.3736
|1.3736
|1.3846
|-2.40
|512.44
|695
|2007.07.25 09:00
|s/l
|292
|0.03
|1.3741
|1.3741
|1.3851
|-2.40
|510.04
|696
|2007.07.26 01:00
|buy stop
|293
|0.01
|1.3724
|1.3644
|1.3754
|697
|2007.07.26 01:00
|buy stop
|294
|0.01
|1.3729
|1.3649
|1.3759
|698
|2007.07.26 06:00
|buy
|293
|0.01
|1.3724
|1.3644
|1.3754
|699
|2007.07.26 08:00
|expiration
|294
|0.01
|1.3729
|1.3649
|1.3759
|700
|2007.07.26 17:00
|t/p
|293
|0.01
|1.3754
|1.3644
|1.3754
|0.30
|510.34
|701
|2007.07.27 01:00
|buy stop
|295
|0.01
|1.3759
|1.3679
|1.3789
|702
|2007.07.27 01:00
|buy stop
|296
|0.01
|1.3764
|1.3684
|1.3794
|703
|2007.07.27 08:00
|expiration
|295
|0.01
|1.3759
|1.3679
|1.3789
|704
|2007.07.27 08:00
|expiration
|296
|0.01
|1.3764
|1.3684
|1.3794
|705
|2007.07.30 01:00
|buy stop
|297
|0.01
|1.3641
|1.3561
|1.3671
|706
|2007.07.30 01:00
|buy stop
|298
|0.01
|1.3646
|1.3566
|1.3676
|707
|2007.07.30 04:00
|buy
|297
|0.01
|1.3641
|1.3561
|1.3671
|708
|2007.07.30 06:00
|buy
|298
|0.01
|1.3646
|1.3566
|1.3676
|709
|2007.07.30 09:00
|t/p
|297
|0.01
|1.3671
|1.3561
|1.3671
|0.30
|510.64
|710
|2007.07.30 10:00
|t/p
|298
|0.01
|1.3676
|1.3566
|1.3676
|0.30
|510.94
|711
|2007.07.31 01:00
|buy stop
|299
|0.01
|1.3726
|1.3646
|1.3756
|712
|2007.07.31 01:00
|buy stop
|300
|0.01
|1.3731
|1.3651
|1.3761
|713
|2007.07.31 08:00
|expiration
|299
|0.01
|1.3726
|1.3646
|1.3756
|714
|2007.07.31 08:00
|expiration
|300
|0.01
|1.3731
|1.3651
|1.3761
|715
|2007.08.01 01:00
|buy stop
|301
|0.01
|1.3670
|1.3590
|1.3700
|716
|2007.08.01 01:00
|buy stop
|302
|0.01
|1.3675
|1.3595
|1.3705
|717
|2007.08.01 03:00
|buy
|301
|0.01
|1.3670
|1.3590
|1.3700
|718
|2007.08.01 08:00
|expiration
|302
|0.01
|1.3675
|1.3595
|1.3705
|719
|2007.08.01 14:00
|t/p
|301
|0.01
|1.3700
|1.3590
|1.3700
|0.30
|511.24
|720
|2007.08.02 01:00
|buy stop
|303
|0.01
|1.3670
|1.3590
|1.3700
|721
|2007.08.02 01:00
|buy stop
|304
|0.01
|1.3675
|1.3595
|1.3705
|722
|2007.08.02 03:00
|buy
|303
|0.01
|1.3670
|1.3590
|1.3700
|723
|2007.08.02 07:00
|buy
|304
|0.01
|1.3675
|1.3595
|1.3705
|724
|2007.08.02 17:00
|t/p
|303
|0.01
|1.3700
|1.3590
|1.3700
|0.30
|511.54
|725
|2007.08.02 18:00
|t/p
|304
|0.01
|1.3705
|1.3595
|1.3705
|0.30
|511.84
|726
|2007.08.03 01:00
|buy stop
|305
|0.01
|1.3714
|1.3634
|1.3744
|727
|2007.08.03 01:00
|buy stop
|306
|0.01
|1.3719
|1.3639
|1.3749
|728
|2007.08.03 08:00
|expiration
|305
|0.01
|1.3714
|1.3634
|1.3744
|729
|2007.08.03 08:00
|expiration
|306
|0.01
|1.3719
|1.3639
|1.3749
|730
|2007.08.06 01:00
|buy stop
|307
|0.03
|1.3826
|1.3746
|1.3856
|731
|2007.08.06 01:00
|buy stop
|308
|0.03
|1.3831
|1.3751
|1.3861
|732
|2007.08.06 07:00
|buy
|307
|0.03
|1.3826
|1.3746
|1.3856
|733
|2007.08.06 07:00
|buy
|308
|0.03
|1.3831
|1.3751
|1.3861
|734
|2007.08.07 01:00
|buy stop
|309
|0.03
|1.3824
|1.3744
|1.3854
|735
|2007.08.07 01:00
|buy stop
|310
|0.03
|1.3829
|1.3749
|1.3859
|736
|2007.08.07 08:00
|expiration
|309
|0.03
|1.3824
|1.3744
|1.3854
|737
|2007.08.07 08:00
|expiration
|310
|0.03
|1.3829
|1.3749
|1.3859
|738
|2007.08.07 16:00
|s/l
|307
|0.03
|1.3746
|1.3746
|1.3856
|-2.38
|509.46
|739
|2007.08.07 16:00
|s/l
|308
|0.03
|1.3751
|1.3751
|1.3861
|-2.38
|507.08
|740
|2007.08.08 01:00
|buy stop
|311
|0.02
|1.3766
|1.3686
|1.3796
|741
|2007.08.08 01:00
|buy stop
|312
|0.02
|1.3771
|1.3691
|1.3801
|742
|2007.08.08 08:00
|expiration
|311
|0.02
|1.3766
|1.3686
|1.3796
|743
|2007.08.08 08:00
|expiration
|312
|0.02
|1.3771
|1.3691
|1.3801
|744
|2007.08.09 01:00
|buy stop
|313
|0.01
|1.3816
|1.3736
|1.3846
|745
|2007.08.09 01:00
|buy stop
|314
|0.01
|1.3821
|1.3741
|1.3851
|746
|2007.08.09 07:00
|buy
|313
|0.01
|1.3816
|1.3736
|1.3846
|747
|2007.08.09 08:00
|expiration
|314
|0.01
|1.3821
|1.3741
|1.3851
|748
|2007.08.09 11:00
|s/l
|313
|0.01
|1.3736
|1.3736
|1.3846
|-0.80
|506.28
|749
|2007.08.10 01:00
|buy stop
|315
|0.01
|1.3678
|1.3598
|1.3708
|750
|2007.08.10 01:00
|buy stop
|316
|0.01
|1.3683
|1.3603
|1.3713
|751
|2007.08.10 07:00
|buy
|315
|0.01
|1.3678
|1.3598
|1.3708
|752
|2007.08.10 07:00
|buy
|316
|0.01
|1.3683
|1.3603
|1.3713
|753
|2007.08.13 01:00
|buy stop
|317
|0.01
|1.3717
|1.3637
|1.3747
|754
|2007.08.13 01:00
|buy stop
|318
|0.01
|1.3722
|1.3642
|1.3752
|755
|2007.08.13 03:00
|t/p
|315
|0.01
|1.3708
|1.3598
|1.3708
|0.31
|506.58
|756
|2007.08.13 08:00
|expiration
|317
|0.01
|1.3717
|1.3637
|1.3747
|757
|2007.08.13 08:00
|expiration
|318
|0.01
|1.3722
|1.3642
|1.3752
|758
|2007.08.13 22:00
|s/l
|316
|0.01
|1.3603
|1.3603
|1.3713
|-0.79
|505.79
|759
|2007.08.14 01:00
|buy stop
|319
|0.01
|1.3628
|1.3548
|1.3658
|760
|2007.08.14 01:00
|buy stop
|320
|0.01
|1.3633
|1.3553
|1.3663
|761
|2007.08.14 08:00
|expiration
|319
|0.01
|1.3628
|1.3548
|1.3658
|762
|2007.08.14 08:00
|expiration
|320
|0.01
|1.3633
|1.3553
|1.3663
|763
|2007.08.15 01:00
|buy stop
|321
|0.01
|1.3538
|1.3458
|1.3568
|764
|2007.08.15 01:00
|buy stop
|322
|0.01
|1.3543
|1.3463
|1.3573
|765
|2007.08.15 08:00
|expiration
|321
|0.01
|1.3538
|1.3458
|1.3568
|766
|2007.08.15 08:00
|expiration
|322
|0.01
|1.3543
|1.3463
|1.3573
|767
|2007.08.16 01:00
|buy stop
|323
|0.01
|1.3425
|1.3345
|1.3455
|768
|2007.08.16 01:00
|buy stop
|324
|0.01
|1.3430
|1.3350
|1.3460
|769
|2007.08.16 05:00
|buy
|323
|0.01
|1.3425
|1.3345
|1.3455
|770
|2007.08.16 05:00
|buy
|324
|0.01
|1.3430
|1.3350
|1.3460
|771
|2007.08.17 01:00
|buy stop
|325
|0.01
|1.3443
|1.3363
|1.3473
|772
|2007.08.17 01:00
|buy stop
|326
|0.01
|1.3448
|1.3368
|1.3478
|773
|2007.08.17 08:00
|expiration
|325
|0.01
|1.3443
|1.3363
|1.3473
|774
|2007.08.17 08:00
|expiration
|326
|0.01
|1.3448
|1.3368
|1.3478
|775
|2007.08.17 10:00
|t/p
|323
|0.01
|1.3455
|1.3345
|1.3455
|0.31
|506.10
|776
|2007.08.17 10:00
|t/p
|324
|0.01
|1.3460
|1.3350
|1.3460
|0.31
|506.40
|777
|2007.08.20 01:00
|buy stop
|327
|0.01
|1.3509
|1.3429
|1.3539
|778
|2007.08.20 01:00
|buy stop
|328
|0.01
|1.3514
|1.3434
|1.3544
|779
|2007.08.20 07:00
|buy
|327
|0.01
|1.3509
|1.3429
|1.3539
|780
|2007.08.20 08:00
|expiration
|328
|0.01
|1.3514
|1.3434
|1.3544
|781
|2007.08.21 01:00
|buy stop
|329
|0.01
|1.3481
|1.3401
|1.3511
|782
|2007.08.21 01:00
|buy stop
|330
|0.01
|1.3486
|1.3406
|1.3516
|783
|2007.08.21 02:00
|buy
|329
|0.01
|1.3481
|1.3401
|1.3511
|784
|2007.08.21 02:00
|buy
|330
|0.01
|1.3486
|1.3406
|1.3516
|785
|2007.08.21 12:00
|t/p
|329
|0.01
|1.3511
|1.3401
|1.3511
|0.30
|506.70
|786
|2007.08.21 12:00
|t/p
|330
|0.01
|1.3516
|1.3406
|1.3516
|0.30
|507.00
|787
|2007.08.22 01:00
|buy stop
|331
|0.01
|1.3472
|1.3392
|1.3502
|788
|2007.08.22 01:00
|buy stop
|332
|0.01
|1.3477
|1.3397
|1.3507
|789
|2007.08.22 04:00
|buy
|331
|0.01
|1.3472
|1.3392
|1.3502
|790
|2007.08.22 05:00
|buy
|332
|0.01
|1.3477
|1.3397
|1.3507
|791
|2007.08.22 12:00
|t/p
|331
|0.01
|1.3502
|1.3392
|1.3502
|0.30
|507.30
|792
|2007.08.22 15:00
|t/p
|332
|0.01
|1.3507
|1.3397
|1.3507
|0.30
|507.60
|793
|2007.08.22 16:00
|t/p
|327
|0.01
|1.3539
|1.3429
|1.3539
|0.31
|507.92
|794
|2007.08.23 01:00
|buy stop
|333
|0.01
|1.3566
|1.3486
|1.3596
|795
|2007.08.23 01:00
|buy stop
|334
|0.01
|1.3571
|1.3491
|1.3601
|796
|2007.08.23 08:00
|expiration
|333
|0.01
|1.3566
|1.3486
|1.3596
|797
|2007.08.23 08:00
|expiration
|334
|0.01
|1.3571
|1.3491
|1.3601
|798
|2007.08.24 01:00
|buy stop
|335
|0.01
|1.3575
|1.3495
|1.3605
|799
|2007.08.24 01:00
|buy stop
|336
|0.01
|1.3580
|1.3500
|1.3610
|800
|2007.08.24 08:00
|expiration
|335
|0.01
|1.3575
|1.3495
|1.3605
|801
|2007.08.24 08:00
|expiration
|336
|0.01
|1.3580
|1.3500
|1.3610
|802
|2007.08.27 01:00
|buy stop
|337
|0.01
|1.3695
|1.3615
|1.3725
|803
|2007.08.27 01:00
|buy stop
|338
|0.01
|1.3700
|1.3620
|1.3730
|804
|2007.08.27 08:00
|expiration
|337
|0.01
|1.3695
|1.3615
|1.3725
|805
|2007.08.27 08:00
|expiration
|338
|0.01
|1.3700
|1.3620
|1.3730
|806
|2007.08.28 01:00
|buy stop
|339
|0.01
|1.3641
|1.3561
|1.3671
|807
|2007.08.28 01:00
|buy stop
|340
|0.01
|1.3646
|1.3566
|1.3676
|808
|2007.08.28 08:00
|expiration
|339
|0.01
|1.3641
|1.3561
|1.3671
|809
|2007.08.28 08:00
|expiration
|340
|0.01
|1.3646
|1.3566
|1.3676
|810
|2007.08.29 01:00
|buy stop
|341
|0.01
|1.3586
|1.3506
|1.3616
|811
|2007.08.29 01:00
|buy stop
|342
|0.01
|1.3591
|1.3511
|1.3621
|812
|2007.08.29 04:00
|buy
|341
|0.01
|1.3586
|1.3506
|1.3616
|813
|2007.08.29 05:00
|buy
|342
|0.01
|1.3591
|1.3511
|1.3621
|814
|2007.08.29 11:00
|t/p
|341
|0.01
|1.3616
|1.3506
|1.3616
|0.30
|508.22
|815
|2007.08.29 11:00
|t/p
|342
|0.01
|1.3621
|1.3511
|1.3621
|0.30
|508.52
|816
|2007.08.30 01:00
|buy stop
|343
|0.01
|1.3666
|1.3586
|1.3696
|817
|2007.08.30 01:00
|buy stop
|344
|0.01
|1.3671
|1.3591
|1.3701
|818
|2007.08.30 07:00
|buy
|343
|0.01
|1.3666
|1.3586
|1.3696
|819
|2007.08.30 07:00
|buy
|344
|0.01
|1.3671
|1.3591
|1.3701
|820
|2007.08.30 12:00
|s/l
|344
|0.01
|1.3591
|1.3591
|1.3701
|-0.80
|507.72
|821
|2007.08.31 01:00
|buy stop
|345
|0.01
|1.3679
|1.3599
|1.3709
|822
|2007.08.31 01:00
|buy stop
|346
|0.01
|1.3684
|1.3604
|1.3714
|823
|2007.08.31 08:00
|expiration
|345
|0.01
|1.3679
|1.3599
|1.3709
|824
|2007.08.31 08:00
|expiration
|346
|0.01
|1.3684
|1.3604
|1.3714
|825
|2007.08.31 12:00
|t/p
|343
|0.01
|1.3696
|1.3586
|1.3696
|0.31
|508.02
|826
|2007.09.03 01:00
|buy stop
|347
|0.01
|1.3647
|1.3567
|1.3677
|827
|2007.09.03 01:00
|buy stop
|348
|0.01
|1.3652
|1.3572
|1.3682
|828
|2007.09.03 06:00
|buy
|347
|0.01
|1.3647
|1.3567
|1.3677
|829
|2007.09.03 07:00
|buy
|348
|0.01
|1.3652
|1.3572
|1.3682
|830
|2007.09.04 01:00
|buy stop
|349
|0.01
|1.3627
|1.3547
|1.3657
|831
|2007.09.04 01:00
|buy stop
|350
|0.01
|1.3632
|1.3552
|1.3662
|832
|2007.09.04 06:00
|buy
|349
|0.01
|1.3627
|1.3547
|1.3657
|833
|2007.09.04 08:00
|expiration
|350
|0.01
|1.3632
|1.3552
|1.3662
|834
|2007.09.04 13:00
|s/l
|347
|0.01
|1.3567
|1.3567
|1.3677
|-0.79
|507.23
|835
|2007.09.04 13:00
|s/l
|348
|0.01
|1.3572
|1.3572
|1.3682
|-0.79
|506.43
|836
|2007.09.05 01:00
|buy stop
|351
|0.01
|1.3635
|1.3555
|1.3665
|837
|2007.09.05 01:00
|buy stop
|352
|0.01
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|838
|2007.09.05 08:00
|expiration
|351
|0.01
|1.3635
|1.3555
|1.3665
|839
|2007.09.05 08:00
|expiration
|352
|0.01
|1.3640
|1.3560
|1.3670
|840
|2007.09.05 16:00
|t/p
|349
|0.01
|1.3657
|1.3547
|1.3657
|0.31
|506.74
|841
|2007.09.06 01:00
|buy stop
|353
|0.01
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|842
|2007.09.06 01:00
|buy stop
|354
|0.01
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|843
|2007.09.06 08:00
|expiration
|353
|0.01
|1.3659
|1.3579
|1.3689
|844
|2007.09.06 08:00
|expiration
|354
|0.01
|1.3664
|1.3584
|1.3694
|845
|2007.09.07 01:00
|buy stop
|355
|0.01
|1.3696
|1.3616
|1.3726
|846
|2007.09.07 01:00
|buy stop
|356
|0.01
|1.3701
|1.3621
|1.3731
|847
|2007.09.07 08:00
|expiration
|355
|0.01
|1.3696
|1.3616
|1.3726
|848
|2007.09.07 08:00
|expiration
|356
|0.01
|1.3701
|1.3621
|1.3731
|849
|2007.09.10 01:00
|buy stop
|357
|0.03
|1.3792
|1.3712
|1.3822
|850
|2007.09.10 01:00
|buy stop
|358
|0.03
|1.3797
|1.3717
|1.3827
|851
|2007.09.10 07:00
|buy
|357
|0.03
|1.3792
|1.3712
|1.3822
|852
|2007.09.10 08:00
|expiration
|358
|0.03
|1.3797
|1.3717
|1.3827
|853
|2007.09.11 01:00
|buy stop
|359
|0.03
|1.3801
|1.3721
|1.3831
|854
|2007.09.11 01:00
|buy stop
|360
|0.03
|1.3806
|1.3726
|1.3836
|855
|2007.09.11 04:00
|buy
|359
|0.03
|1.3801
|1.3721
|1.3831
|856
|2007.09.11 04:00
|buy
|360
|0.03
|1.3806
|1.3726
|1.3836
|857
|2007.09.11 11:00
|t/p
|357
|0.03
|1.3822
|1.3712
|1.3822
|0.92
|507.66
|858
|2007.09.11 14:00
|t/p
|359
|0.03
|1.3831
|1.3721
|1.3831
|0.90
|508.56
|859
|2007.09.11 14:00
|t/p
|360
|0.03
|1.3836
|1.3726
|1.3836
|0.90
|509.46
|860
|2007.09.12 01:00
|buy stop
|361
|0.03
|1.3845
|1.3765
|1.3875
|861
|2007.09.12 01:00
|buy stop
|362
|0.03
|1.3850
|1.3770
|1.3880
|862
|2007.09.12 05:00
|buy
|361
|0.03
|1.3845
|1.3765
|1.3875
|863
|2007.09.12 06:00
|t/p
|361
|0.03
|1.3875
|1.3765
|1.3875
|0.90
|510.36
|864
|2007.09.12 06:00
|buy
|362
|0.03
|1.3850
|1.3770
|1.3880
|865
|2007.09.12 12:00
|t/p
|362
|0.03
|1.3880
|1.3770
|1.3880
|0.90
|511.26
|866
|2007.09.13 01:00
|buy stop
|363
|0.03
|1.3906
|1.3826
|1.3936
|867
|2007.09.13 01:00
|buy stop
|364
|0.03
|1.3911
|1.3831
|1.3941
|868
|2007.09.13 08:00
|expiration
|363
|0.03
|1.3906
|1.3826
|1.3936
|869
|2007.09.13 08:00
|expiration
|364
|0.03
|1.3911
|1.3831
|1.3941
|870
|2007.09.14 01:00
|buy stop
|365
|0.02
|1.3885
|1.3805
|1.3915
|871
|2007.09.14 01:00
|buy stop
|366
|0.02
|1.3890
|1.3810
|1.3920
|872
|2007.09.14 02:00
|buy
|365
|0.02
|1.3885
|1.3805
|1.3915
|873
|2007.09.14 08:00
|expiration
|366
|0.02
|1.3890
|1.3810
|1.3920
|874
|2007.09.17 01:00
|buy stop
|367
|0.02
|1.3885
|1.3805
|1.3915
|875
|2007.09.17 01:00
|buy stop
|368
|0.02
|1.3890
|1.3810
|1.3920
|876
|2007.09.17 04:00
|buy
|367
|0.02
|1.3885
|1.3805
|1.3915
|877
|2007.09.17 07:00
|buy
|368
|0.02
|1.3890
|1.3810
|1.3920
|878
|2007.09.18 01:00
|buy stop
|369
|0.02
|1.3884
|1.3804
|1.3914
|879
|2007.09.18 01:00
|buy stop
|370
|0.02
|1.3889
|1.3809
|1.3919
|880
|2007.09.18 08:00
|expiration
|369
|0.02
|1.3884
|1.3804
|1.3914
|881
|2007.09.18 08:00
|expiration
|370
|0.02
|1.3889
|1.3809
|1.3919
|882
|2007.09.18 19:00
|t/p
|365
|0.02
|1.3915
|1.3805
|1.3915
|0.63
|511.89
|883
|2007.09.18 19:00
|t/p
|367
|0.02
|1.3915
|1.3805
|1.3915
|0.61
|512.50
|884
|2007.09.18 19:00
|t/p
|368
|0.02
|1.3920
|1.3810
|1.3920
|0.61
|513.11
|885
|2007.09.19 01:00
|buy stop
|371
|0.03
|1.3979
|1.3899
|1.4009
|886
|2007.09.19 01:00
|buy stop
|372
|0.03
|1.3984
|1.3904
|1.4014
|887
|2007.09.19 03:00
|buy
|371
|0.03
|1.3979
|1.3899
|1.4009
|888
|2007.09.19 06:00
|buy
|372
|0.03
|1.3984
|1.3904
|1.4014
|889
|2007.09.20 01:00
|buy stop
|373
|0.03
|1.3988
|1.3908
|1.4018
|890
|2007.09.20 01:00
|buy stop
|374
|0.03
|1.3993
|1.3913
|1.4023
|891
|2007.09.20 07:00
|t/p
|371
|0.03
|1.4009
|1.3899
|1.4009
|0.96
|514.07
|892
|2007.09.20 07:00
|t/p
|372
|0.03
|1.4014
|1.3904
|1.4014
|0.96
|515.03
|893
|2007.09.20 07:00
|buy
|373
|0.03
|1.3988
|1.3908
|1.4018
|894
|2007.09.20 07:00
|buy
|374
|0.03
|1.3993
|1.3913
|1.4023
|895
|2007.09.20 08:00
|t/p
|373
|0.03
|1.4018
|1.3908
|1.4018
|0.90
|515.93
|896
|2007.09.20 08:00
|t/p
|374
|0.03
|1.4023
|1.3913
|1.4023
|0.90
|516.83
|897
|2007.09.21 01:00
|buy stop
|375
|0.03
|1.4091
|1.4011
|1.4121
|898
|2007.09.21 01:00
|buy stop
|376
|0.03
|1.4096
|1.4016
|1.4126
|899
|2007.09.21 05:00
|buy
|375
|0.03
|1.4091
|1.4011
|1.4121
|900
|2007.09.21 05:00
|buy
|376
|0.03
|1.4096
|1.4016
|1.4126
|901
|2007.09.24 01:00
|buy stop
|377
|0.03
|1.4109
|1.4029
|1.4139
|902
|2007.09.24 01:00
|buy stop
|378
|0.03
|1.4114
|1.4034
|1.4144
|903
|2007.09.24 02:00
|buy
|377
|0.03
|1.4109
|1.4029
|1.4139
|904
|2007.09.24 02:00
|buy
|378
|0.03
|1.4114
|1.4034
|1.4144
|905
|2007.09.24 07:00
|t/p
|375
|0.03
|1.4121
|1.4011
|1.4121
|0.92
|517.75
|906
|2007.09.24 07:00
|t/p
|376
|0.03
|1.4126
|1.4016
|1.4126
|0.92
|518.67
|907
|2007.09.25 01:00
|buy stop
|379
|0.02
|1.4087
|1.4007
|1.4117
|908
|2007.09.25 01:00
|buy stop
|380
|0.02
|1.4092
|1.4012
|1.4122
|909
|2007.09.25 02:00
|buy
|379
|0.02
|1.4087
|1.4007
|1.4117
|910
|2007.09.25 08:00
|expiration
|380
|0.02
|1.4092
|1.4012
|1.4122
|911
|2007.09.25 13:00
|t/p
|379
|0.02
|1.4117
|1.4007
|1.4117
|0.60
|519.27
|912
|2007.09.25 15:00
|t/p
|377
|0.03
|1.4139
|1.4029
|1.4139
|0.92
|520.19
|913
|2007.09.25 15:00
|t/p
|378
|0.03
|1.4144
|1.4034
|1.4144
|0.92
|521.11
|914
|2007.09.26 01:00
|buy stop
|381
|0.03
|1.4155
|1.4075
|1.4185
|915
|2007.09.26 01:00
|buy stop
|382
|0.03
|1.4160
|1.4080
|1.4190
|916
|2007.09.26 05:00
|buy
|381
|0.03
|1.4155
|1.4075
|1.4185
|917
|2007.09.26 08:00
|expiration
|382
|0.03
|1.4160
|1.4080
|1.4190
|918
|2007.09.27 01:00
|buy stop
|383
|0.03
|1.4141
|1.4061
|1.4171
|919
|2007.09.27 01:00
|buy stop
|384
|0.03
|1.4146
|1.4066
|1.4176
|920
|2007.09.27 04:00
|buy
|383
|0.03
|1.4141
|1.4061
|1.4171
|921
|2007.09.27 04:00
|buy
|384
|0.03
|1.4146
|1.4066
|1.4176
|922
|2007.09.27 12:00
|t/p
|383
|0.03
|1.4171
|1.4061
|1.4171
|0.90
|522.01
|923
|2007.09.27 12:00
|t/p
|384
|0.03
|1.4176
|1.4066
|1.4176
|0.90
|522.91
|924
|2007.09.27 13:00
|t/p
|381
|0.03
|1.4185
|1.4075
|1.4185
|0.96
|523.87
|925
|2007.09.28 01:00
|buy stop
|385
|0.03
|1.4177
|1.4097
|1.4207
|926
|2007.09.28 01:00
|buy stop
|386
|0.03
|1.4182
|1.4102
|1.4212
|927
|2007.09.28 02:00
|buy
|385
|0.03
|1.4177
|1.4097
|1.4207
|928
|2007.09.28 08:00
|expiration
|386
|0.03
|1.4182
|1.4102
|1.4212
|929
|2007.09.28 13:00
|t/p
|385
|0.03
|1.4207
|1.4097
|1.4207
|0.90
|524.77
|930
|2007.10.01 01:00
|buy stop
|387
|0.03
|1.4283
|1.4203
|1.4313
|931
|2007.10.01 01:00
|buy stop
|388
|0.03
|1.4288
|1.4208
|1.4318
|932
|2007.10.01 08:00
|expiration
|387
|0.03
|1.4283
|1.4203
|1.4313
|933
|2007.10.01 08:00
|expiration
|388
|0.03
|1.4288
|1.4208
|1.4318
|934
|2007.10.02 01:00
|buy stop
|389
|0.02
|1.4247
|1.4167
|1.4277
|935
|2007.10.02 01:00
|buy stop
|390
|0.02
|1.4252
|1.4172
|1.4282
|936
|2007.10.02 08:00
|expiration
|389
|0.02
|1.4247
|1.4167
|1.4277
|937
|2007.10.02 08:00
|expiration
|390
|0.02
|1.4252
|1.4172
|1.4282
|938
|2007.10.03 01:00
|buy stop
|391
|0.01
|1.4168
|1.4088
|1.4198
|939
|2007.10.03 01:00
|buy stop
|392
|0.01
|1.4173
|1.4093
|1.4203
|940
|2007.10.03 02:00
|buy
|391
|0.01
|1.4168
|1.4088
|1.4198
|941
|2007.10.03 02:00
|buy
|392
|0.01
|1.4173
|1.4093
|1.4203
|942
|2007.10.03 12:00
|t/p
|391
|0.01
|1.4198
|1.4088
|1.4198
|0.30
|525.07
|943
|2007.10.03 20:00
|s/l
|392
|0.01
|1.4093
|1.4093
|1.4203
|-0.80
|524.27
|944
|2007.10.04 01:00
|buy stop
|393
|0.01
|1.4107
|1.4027
|1.4137
|945
|2007.10.04 01:00
|buy stop
|394
|0.01
|1.4112
|1.4032
|1.4142
|946
|2007.10.04 02:00
|buy
|393
|0.01
|1.4107
|1.4027
|1.4137
|947
|2007.10.04 08:00
|expiration
|394
|0.01
|1.4112
|1.4032
|1.4142
|948
|2007.10.04 15:00
|t/p
|393
|0.01
|1.4137
|1.4027
|1.4137
|0.30
|524.57
|949
|2007.10.05 01:00
|buy stop
|395
|0.01
|1.4149
|1.4069
|1.4179
|950
|2007.10.05 01:00
|buy stop
|396
|0.01
|1.4154
|1.4074
|1.4184
|951
|2007.10.05 08:00
|expiration
|395
|0.01
|1.4149
|1.4069
|1.4179
|952
|2007.10.05 08:00
|expiration
|396
|0.01
|1.4154
|1.4074
|1.4184
|953
|2007.10.08 01:00
|buy stop
|397
|0.01
|1.4152
|1.4072
|1.4182
|954
|2007.10.08 01:00
|buy stop
|398
|0.01
|1.4157
|1.4077
|1.4187
|955
|2007.10.08 08:00
|expiration
|397
|0.01
|1.4152
|1.4072
|1.4182
|956
|2007.10.08 08:00
|expiration
|398
|0.01
|1.4157
|1.4077
|1.4187
|957
|2007.10.09 01:00
|buy stop
|399
|0.01
|1.4059
|1.3979
|1.4089
|958
|2007.10.09 01:00
|buy stop
|400
|0.01
|1.4064
|1.3984
|1.4094
|959
|2007.10.09 08:00
|expiration
|399
|0.01
|1.4059
|1.3979
|1.4089
|960
|2007.10.09 08:00
|expiration
|400
|0.01
|1.4064
|1.3984
|1.4094
|961
|2007.10.10 01:00
|buy stop
|401
|0.01
|1.4122
|1.4042
|1.4152
|962
|2007.10.10 01:00
|buy stop
|402
|0.01
|1.4127
|1.4047
|1.4157
|963
|2007.10.10 08:00
|expiration
|401
|0.01
|1.4122
|1.4042
|1.4152
|964
|2007.10.10 08:00
|expiration
|402
|0.01
|1.4127
|1.4047
|1.4157
|965
|2007.10.11 01:00
|buy stop
|403
|0.03
|1.4158
|1.4078
|1.4188
|966
|2007.10.11 01:00
|buy stop
|404
|0.03
|1.4163
|1.4083
|1.4193
|967
|2007.10.11 04:00
|buy
|403
|0.03
|1.4158
|1.4078
|1.4188
|968
|2007.10.11 05:00
|buy
|404
|0.03
|1.4163
|1.4083
|1.4193
|969
|2007.10.11 07:00
|t/p
|403
|0.03
|1.4188
|1.4078
|1.4188
|0.90
|525.47
|970
|2007.10.11 08:00
|t/p
|404
|0.03
|1.4193
|1.4083
|1.4193
|0.90
|526.37
|971
|2007.10.12 01:00
|buy stop
|405
|0.03
|1.4216
|1.4136
|1.4246
|972
|2007.10.12 01:00
|buy stop
|406
|0.03
|1.4221
|1.4141
|1.4251
|973
|2007.10.12 08:00
|expiration
|405
|0.03
|1.4216
|1.4136
|1.4246
|974
|2007.10.12 08:00
|expiration
|406
|0.03
|1.4221
|1.4141
|1.4251
|975
|2007.10.15 01:00
|buy stop
|407
|0.02
|1.4178
|1.4098
|1.4208
|976
|2007.10.15 01:00
|buy stop
|408
|0.02
|1.4183
|1.4103
|1.4213
|977
|2007.10.15 05:00
|buy
|407
|0.02
|1.4178
|1.4098
|1.4208
|978
|2007.10.15 05:00
|buy
|408
|0.02
|1.4183
|1.4103
|1.4213
|979
|2007.10.15 08:00
|t/p
|407
|0.02
|1.4208
|1.4098
|1.4208
|0.60
|526.97
|980
|2007.10.15 08:00
|t/p
|408
|0.02
|1.4213
|1.4103
|1.4213
|0.60
|527.57
|981
|2007.10.16 01:00
|buy stop
|409
|0.03
|1.4213
|1.4133
|1.4243
|982
|2007.10.16 01:00
|buy stop
|410
|0.03
|1.4218
|1.4138
|1.4248
|983
|2007.10.16 06:00
|buy
|409
|0.03
|1.4213
|1.4133
|1.4243
|984
|2007.10.16 06:00
|buy
|410
|0.03
|1.4218
|1.4138
|1.4248
|985
|2007.10.17 01:00
|buy stop
|411
|0.01
|1.4187
|1.4107
|1.4217
|986
|2007.10.17 01:00
|buy stop
|412
|0.01
|1.4192
|1.4112
|1.4222
|987
|2007.10.17 07:00
|buy
|411
|0.01
|1.4187
|1.4107
|1.4217
|988
|2007.10.17 07:00
|buy
|412
|0.01
|1.4192
|1.4112
|1.4222
|989
|2007.10.17 14:00
|t/p
|411
|0.01
|1.4217
|1.4107
|1.4217
|0.30
|527.87
|990
|2007.10.17 14:00
|t/p
|412
|0.01
|1.4222
|1.4112
|1.4222
|0.30
|528.17
|991
|2007.10.18 01:00
|buy stop
|413
|0.01
|1.4220
|1.4140
|1.4250
|992
|2007.10.18 01:00
|buy stop
|414
|0.01
|1.4225
|1.4145
|1.4255
|993
|2007.10.18 02:00
|buy
|413
|0.01
|1.4220
|1.4140
|1.4250
|994
|2007.10.18 02:00
|buy
|414
|0.01
|1.4225
|1.4145
|1.4255
|995
|2007.10.18 07:00
|t/p
|409
|0.03
|1.4243
|1.4133
|1.4243
|0.98
|529.15
|996
|2007.10.18 07:00
|t/p
|410
|0.03
|1.4248
|1.4138
|1.4248
|0.98
|530.13
|997
|2007.10.18 07:00
|t/p
|413
|0.01
|1.4250
|1.4140
|1.4250
|0.30
|530.43
|998
|2007.10.18 09:00
|t/p
|414
|0.01
|1.4255
|1.4145
|1.4255
|0.30
|530.73
|999
|2007.10.19 01:00
|buy stop
|415
|0.03
|1.4297
|1.4217
|1.4327
|1000
|2007.10.19 01:00
|buy stop
|416
|0.03
|1.4302
|1.4222
|1.4332
|1001
|2007.10.19 04:00
|buy
|415
|0.03
|1.4297
|1.4217
|1.4327
|1002
|2007.10.19 04:00
|buy
|416
|0.03
|1.4302
|1.4222
|1.4332
|1003
|2007.10.21 23:00
|t/p
|415
|0.03
|1.4327
|1.4217
|1.4327
|0.90
|531.63
|1004
|2007.10.21 23:00
|t/p
|416
|0.03
|1.4332
|1.4222
|1.4332
|0.90
|532.53
|1005
|2007.10.22 01:00
|buy stop
|417
|0.03
|1.4347
|1.4267
|1.4377
|1006
|2007.10.22 01:00
|buy stop
|418
|0.03
|1.4352
|1.4272
|1.4382
|1007
|2007.10.22 08:00
|expiration
|417
|0.03
|1.4347
|1.4267
|1.4377
|1008
|2007.10.22 08:00
|expiration
|418
|0.03
|1.4352
|1.4272
|1.4382
|1009
|2007.10.23 01:00
|buy stop
|419
|0.01
|1.4205
|1.4125
|1.4235
|1010
|2007.10.23 01:00
|buy stop
|420
|0.01
|1.4210
|1.4130
|1.4240
|1011
|2007.10.23 03:00
|buy
|419
|0.01
|1.4205
|1.4125
|1.4235
|1012
|2007.10.23 07:00
|buy
|420
|0.01
|1.4210
|1.4130
|1.4240
|1013
|2007.10.23 12:00
|t/p
|419
|0.01
|1.4235
|1.4125
|1.4235
|0.30
|532.83
|1014
|2007.10.23 13:00
|t/p
|420
|0.01
|1.4240
|1.4130
|1.4240
|0.30
|533.13
|1015
|2007.10.24 01:00
|buy stop
|421
|0.01
|1.4268
|1.4188
|1.4298
|1016
|2007.10.24 01:00
|buy stop
|422
|0.01
|1.4273
|1.4193
|1.4303
|1017
|2007.10.24 02:00
|buy
|421
|0.01
|1.4268
|1.4188
|1.4298
|1018
|2007.10.24 08:00
|s/l
|421
|0.01
|1.4188
|1.4188
|1.4298
|-0.80
|532.33
|1019
|2007.10.24 08:00
|expiration
|422
|0.01
|1.4273
|1.4193
|1.4303
|1020
|2007.10.25 01:00
|buy stop
|423
|0.01
|1.4263
|1.4183
|1.4293
|1021
|2007.10.25 01:00
|buy stop
|424
|0.01
|1.4268
|1.4188
|1.4298
|1022
|2007.10.25 02:00
|buy
|423
|0.01
|1.4263
|1.4183
|1.4293
|1023
|2007.10.25 03:00
|buy
|424
|0.01
|1.4268
|1.4188
|1.4298
|1024
|2007.10.25 11:00
|t/p
|423
|0.01
|1.4293
|1.4183
|1.4293
|0.30
|532.63
|1025
|2007.10.25 11:00
|t/p
|424
|0.01
|1.4298
|1.4188
|1.4298
|0.30
|532.93
|1026
|2007.10.26 01:00
|buy stop
|425
|0.03
|1.4339
|1.4259
|1.4369
|1027
|2007.10.26 01:00
|buy stop
|426
|0.03
|1.4344
|1.4264
|1.4374
|1028
|2007.10.26 06:00
|buy
|425
|0.03
|1.4339
|1.4259
|1.4369
|1029
|2007.10.26 07:00
|t/p
|425
|0.03
|1.4369
|1.4259
|1.4369
|0.90
|533.83
|1030
|2007.10.26 07:00
|buy
|426
|0.03
|1.4344
|1.4264
|1.4374
|1031
|2007.10.26 09:00
|t/p
|426
|0.03
|1.4374
|1.4264
|1.4374
|0.90
|534.73
|1032
|2007.10.29 01:00
|buy stop
|427
|0.03
|1.4420
|1.4340
|1.4450
|1033
|2007.10.29 01:00
|buy stop
|428
|0.03
|1.4425
|1.4345
|1.4455
|1034
|2007.10.29 06:00
|buy
|427
|0.03
|1.4420
|1.4340
|1.4450
|1035
|2007.10.29 06:00
|buy
|428
|0.03
|1.4425
|1.4345
|1.4455
|1036
|2007.10.30 01:00
|buy stop
|429
|0.03
|1.4408
|1.4328
|1.4438
|1037
|2007.10.30 01:00
|buy stop
|430
|0.03
|1.4413
|1.4333
|1.4443
|1038
|2007.10.30 02:00
|buy
|429
|0.03
|1.4408
|1.4328
|1.4438
|1039
|2007.10.30 08:00
|expiration
|430
|0.03
|1.4413
|1.4333
|1.4443
|1040
|2007.10.30 20:00
|t/p
|429
|0.03
|1.4438
|1.4328
|1.4438
|0.90
|535.63
|1041
|2007.10.31 01:00
|buy stop
|431
|0.03
|1.4450
|1.4370
|1.4480
|1042
|2007.10.31 01:00
|buy stop
|432
|0.03
|1.4455
|1.4375
|1.4485
|1043
|2007.10.31 07:00
|t/p
|427
|0.03
|1.4450
|1.4340
|1.4450
|0.94
|536.57
|1044
|2007.10.31 07:00
|buy
|431
|0.03
|1.4450
|1.4370
|1.4480
|1045
|2007.10.31 07:00
|buy
|432
|0.03
|1.4455
|1.4375
|1.4485
|1046
|2007.10.31 08:00
|t/p
|428
|0.03
|1.4455
|1.4345
|1.4455
|0.94
|537.51
|1047
|2007.10.31 19:00
|t/p
|431
|0.03
|1.4480
|1.4370
|1.4480
|0.90
|538.41
|1048
|2007.10.31 19:00
|t/p
|432
|0.03
|1.4485
|1.4375
|1.4485
|0.90
|539.31
|1049
|2007.11.01 01:00
|buy stop
|433
|0.03
|1.4484
|1.4404
|1.4514
|1050
|2007.11.01 01:00
|buy stop
|434
|0.03
|1.4489
|1.4409
|1.4519
|1051
|2007.11.01 08:00
|expiration
|433
|0.03
|1.4484
|1.4404
|1.4514
|1052
|2007.11.01 08:00
|expiration
|434
|0.03
|1.4489
|1.4409
|1.4519
|1053
|2007.11.02 01:00
|buy stop
|435
|0.02
|1.4444
|1.4364
|1.4474
|1054
|2007.11.02 01:00
|buy stop
|436
|0.02
|1.4449
|1.4369
|1.4479
|1055
|2007.11.02 04:00
|buy
|435
|0.02
|1.4444
|1.4364
|1.4474
|1056
|2007.11.02 04:00
|buy
|436
|0.02
|1.4449
|1.4369
|1.4479
|1057
|2007.11.02 09:00
|t/p
|435
|0.02
|1.4474
|1.4364
|1.4474
|0.60
|539.91
|1058
|2007.11.02 10:00
|t/p
|436
|0.02
|1.4479
|1.4369
|1.4479
|0.60
|540.51
|1059
|2007.11.05 01:00
|buy stop
|437
|0.03
|1.4519
|1.4439
|1.4549
|1060
|2007.11.05 01:00
|buy stop
|438
|0.03
|1.4524
|1.4444
|1.4554
|1061
|2007.11.05 08:00
|expiration
|437
|0.03
|1.4519
|1.4439
|1.4549
|1062
|2007.11.05 08:00
|expiration
|438
|0.03
|1.4524
|1.4444
|1.4554
|1063
|2007.11.06 01:00
|buy stop
|439
|0.03
|1.4496
|1.4416
|1.4526
|1064
|2007.11.06 01:00
|buy stop
|440
|0.03
|1.4501
|1.4421
|1.4531
|1065
|2007.11.06 06:00
|buy
|439
|0.03
|1.4496
|1.4416
|1.4526
|1066
|2007.11.06 06:00
|buy
|440
|0.03
|1.4501
|1.4421
|1.4531
|1067
|2007.11.06 08:00
|t/p
|439
|0.03
|1.4526
|1.4416
|1.4526
|0.90
|541.41
|1068
|2007.11.06 12:00
|t/p
|440
|0.03
|1.4531
|1.4421
|1.4531
|0.90
|542.31
|1069
|2007.11.07 01:00
|buy stop
|441
|0.03
|1.4571
|1.4491
|1.4601
|1070
|2007.11.07 01:00
|buy stop
|442
|0.03
|1.4576
|1.4496
|1.4606
|1071
|2007.11.07 03:00
|buy
|441
|0.03
|1.4571
|1.4491
|1.4601
|1072
|2007.11.07 03:00
|buy
|442
|0.03
|1.4576
|1.4496
|1.4606
|1073
|2007.11.07 04:00
|t/p
|441
|0.03
|1.4601
|1.4491
|1.4601
|0.90
|543.21
|1074
|2007.11.07 04:00
|t/p
|442
|0.03
|1.4606
|1.4496
|1.4606
|0.90
|544.11
|1075
|2007.11.08 01:00
|buy stop
|443
|0.02
|1.4663
|1.4583
|1.4693
|1076
|2007.11.08 01:00
|buy stop
|444
|0.02
|1.4668
|1.4588
|1.4698
|1077
|2007.11.08 02:00
|buy
|443
|0.02
|1.4663
|1.4583
|1.4693
|1078
|2007.11.08 02:00
|buy
|444
|0.02
|1.4668
|1.4588
|1.4698
|1079
|2007.11.08 16:00
|t/p
|443
|0.02
|1.4693
|1.4583
|1.4693
|0.60
|544.71
|1080
|2007.11.08 16:00
|t/p
|444
|0.02
|1.4698
|1.4588
|1.4698
|0.60
|545.31
|1081
|2007.11.09 01:00
|buy stop
|445
|0.02
|1.4710
|1.4630
|1.4740
|1082
|2007.11.09 01:00
|buy stop
|446
|0.02
|1.4715
|1.4635
|1.4745
|1083
|2007.11.09 02:00
|buy
|445
|0.02
|1.4710
|1.4630
|1.4740
|1084
|2007.11.09 02:00
|buy
|446
|0.02
|1.4715
|1.4635
|1.4745
|1085
|2007.11.09 17:00
|s/l
|446
|0.02
|1.4635
|1.4635
|1.4745
|-1.60
|543.71
|1086
|2007.11.12 01:00
|buy stop
|447
|0.03
|1.4657
|1.4577
|1.4687
|1087
|2007.11.12 01:00
|buy stop
|448
|0.03
|1.4662
|1.4582
|1.4692
|1088
|2007.11.12 02:00
|s/l
|445
|0.02
|1.4630
|1.4630
|1.4740
|-1.59
|542.12
|1089
|2007.11.12 03:00
|buy
|447
|0.03
|1.4657
|1.4577
|1.4687
|1090
|2007.11.12 08:00
|expiration
|448
|0.03
|1.4662
|1.4582
|1.4692
|1091
|2007.11.12 11:00
|s/l
|447
|0.03
|1.4577
|1.4577
|1.4687
|-2.40
|539.72
|1092
|2007.11.13 01:00
|buy stop
|449
|0.01
|1.4571
|1.4491
|1.4601
|1093
|2007.11.13 01:00
|buy stop
|450
|0.01
|1.4576
|1.4496
|1.4606
|1094
|2007.11.13 02:00
|buy
|449
|0.01
|1.4571
|1.4491
|1.4601
|1095
|2007.11.13 02:00
|buy
|450
|0.01
|1.4576
|1.4496
|1.4606
|1096
|2007.11.13 07:00
|t/p
|449
|0.01
|1.4601
|1.4491
|1.4601
|0.30
|540.02
|1097
|2007.11.13 07:00
|t/p
|450
|0.01
|1.4606
|1.4496
|1.4606
|0.30
|540.32
|1098
|2007.11.14 01:00
|buy stop
|451
|0.01
|1.4638
|1.4558
|1.4668
|1099
|2007.11.14 01:00
|buy stop
|452
|0.01
|1.4643
|1.4563
|1.4673
|1100
|2007.11.14 02:00
|buy
|451
|0.01
|1.4638
|1.4558
|1.4668
|1101
|2007.11.14 02:00
|buy
|452
|0.01
|1.4643
|1.4563
|1.4673
|1102
|2007.11.14 07:00
|t/p
|451
|0.01
|1.4668
|1.4558
|1.4668
|0.30
|540.62
|1103
|2007.11.14 10:00
|t/p
|452
|0.01
|1.4673
|1.4563
|1.4673
|0.30
|540.92
|1104
|2007.11.15 01:00
|buy stop
|453
|0.03
|1.4661
|1.4581
|1.4691
|1105
|2007.11.15 01:00
|buy stop
|454
|0.03
|1.4666
|1.4586
|1.4696
|1106
|2007.11.15 02:00
|buy
|453
|0.03
|1.4661
|1.4581
|1.4691
|1107
|2007.11.15 02:00
|buy
|454
|0.03
|1.4666
|1.4586
|1.4696
|1108
|2007.11.15 07:00
|t/p
|453
|0.03
|1.4691
|1.4581
|1.4691
|0.90
|541.82
|1109
|2007.11.15 07:00
|t/p
|454
|0.03
|1.4696
|1.4586
|1.4696
|0.90
|542.72
|1110
|2007.11.16 01:00
|buy stop
|455
|0.02
|1.4640
|1.4560
|1.4670
|1111
|2007.11.16 01:00
|buy stop
|456
|0.02
|1.4645
|1.4565
|1.4675
|1112
|2007.11.16 08:00
|expiration
|455
|0.02
|1.4640
|1.4560
|1.4670
|1113
|2007.11.16 08:00
|expiration
|456
|0.02
|1.4645
|1.4565
|1.4675
|1114
|2007.11.19 01:00
|buy stop
|457
|0.02
|1.4698
|1.4618
|1.4728
|1115
|2007.11.19 01:00
|buy stop
|458
|0.02
|1.4703
|1.4623
|1.4733
|1116
|2007.11.19 08:00
|expiration
|457
|0.02
|1.4698
|1.4618
|1.4728
|1117
|2007.11.19 08:00
|expiration
|458
|0.02
|1.4703
|1.4623
|1.4733
|1118
|2007.11.20 01:00
|buy stop
|459
|0.03
|1.4678
|1.4598
|1.4708
|1119
|2007.11.20 01:00
|buy stop
|460
|0.03
|1.4683
|1.4603
|1.4713
|1120
|2007.11.20 06:00
|buy
|459
|0.03
|1.4678
|1.4598
|1.4708
|1121
|2007.11.20 07:00
|buy
|460
|0.03
|1.4683
|1.4603
|1.4713
|1122
|2007.11.20 08:00
|t/p
|459
|0.03
|1.4708
|1.4598
|1.4708
|0.90
|543.62
|1123
|2007.11.20 08:00
|t/p
|460
|0.03
|1.4713
|1.4603
|1.4713
|0.90
|544.52
|1124
|2007.11.21 01:00
|buy stop
|461
|0.03
|1.4840
|1.4760
|1.4870
|1125
|2007.11.21 01:00
|buy stop
|462
|0.03
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1126
|2007.11.21 05:00
|buy
|461
|0.03
|1.4840
|1.4760
|1.4870
|1127
|2007.11.21 06:00
|buy
|462
|0.03
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1128
|2007.11.21 21:00
|t/p
|461
|0.03
|1.4870
|1.4760
|1.4870
|0.90
|545.42
|1129
|2007.11.22 01:00
|buy stop
|463
|0.03
|1.4865
|1.4785
|1.4895
|1130
|2007.11.22 01:00
|buy stop
|464
|0.03
|1.4870
|1.4790
|1.4900
|1131
|2007.11.22 03:00
|buy
|463
|0.03
|1.4865
|1.4785
|1.4895
|1132
|2007.11.22 03:00
|buy
|464
|0.03
|1.4870
|1.4790
|1.4900
|1133
|2007.11.23 01:00
|buy stop
|465
|0.03
|1.4871
|1.4791
|1.4901
|1134
|2007.11.23 01:00
|buy stop
|466
|0.03
|1.4876
|1.4796
|1.4906
|1135
|2007.11.23 02:00
|t/p
|462
|0.03
|1.4875
|1.4765
|1.4875
|0.98
|546.40
|1136
|2007.11.23 02:00
|t/p
|463
|0.03
|1.4895
|1.4785
|1.4895
|0.92
|547.32
|1137
|2007.11.23 02:00
|t/p
|464
|0.03
|1.4900
|1.4790
|1.4900
|0.92
|548.24
|1138
|2007.11.23 02:00
|buy
|465
|0.03
|1.4871
|1.4791
|1.4901
|1139
|2007.11.23 02:00
|buy
|466
|0.03
|1.4876
|1.4796
|1.4906
|1140
|2007.11.23 03:00
|t/p
|465
|0.03
|1.4901
|1.4791
|1.4901
|0.90
|549.14
|1141
|2007.11.23 03:00
|t/p
|466
|0.03
|1.4906
|1.4796
|1.4906
|0.90
|550.04
|1142
|2007.11.26 01:00
|buy stop
|467
|0.02
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1143
|2007.11.26 01:00
|buy stop
|468
|0.02
|1.4850
|1.4770
|1.4880
|1144
|2007.11.26 08:00
|expiration
|467
|0.02
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1145
|2007.11.26 08:00
|expiration
|468
|0.02
|1.4850
|1.4770
|1.4880
|1146
|2007.11.27 01:00
|buy stop
|469
|0.02
|1.4870
|1.4790
|1.4900
|1147
|2007.11.27 01:00
|buy stop
|470
|0.02
|1.4875
|1.4795
|1.4905
|1148
|2007.11.27 02:00
|buy
|469
|0.02
|1.4870
|1.4790
|1.4900
|1149
|2007.11.27 04:00
|buy
|470
|0.02
|1.4875
|1.4795
|1.4905
|1150
|2007.11.27 14:00
|t/p
|469
|0.02
|1.4900
|1.4790
|1.4900
|0.60
|550.64
|1151
|2007.11.27 14:00
|t/p
|470
|0.02
|1.4905
|1.4795
|1.4905
|0.60
|551.24
|1152
|2007.11.28 01:00
|buy stop
|471
|0.02
|1.4849
|1.4769
|1.4879
|1153
|2007.11.28 01:00
|buy stop
|472
|0.02
|1.4854
|1.4774
|1.4884
|1154
|2007.11.28 08:00
|expiration
|471
|0.02
|1.4849
|1.4769
|1.4879
|1155
|2007.11.28 08:00
|expiration
|472
|0.02
|1.4854
|1.4774
|1.4884
|1156
|2007.11.29 01:00
|buy stop
|473
|0.01
|1.4840
|1.4760
|1.4870
|1157
|2007.11.29 01:00
|buy stop
|474
|0.01
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1158
|2007.11.29 03:00
|buy
|473
|0.01
|1.4840
|1.4760
|1.4870
|1159
|2007.11.29 04:00
|buy
|474
|0.01
|1.4845
|1.4765
|1.4875
|1160
|2007.11.29 09:00
|s/l
|473
|0.01
|1.4760
|1.4760
|1.4870
|-0.80
|550.44
|1161
|2007.11.29 09:00
|s/l
|474
|0.01
|1.4765
|1.4765
|1.4875
|-0.80
|549.64
|1162
|2007.11.30 01:00
|buy stop
|475
|0.01
|1.4783
|1.4703
|1.4813
|1163
|2007.11.30 01:00
|buy stop
|476
|0.01
|1.4788
|1.4708
|1.4818
|1164
|2007.11.30 08:00
|expiration
|475
|0.01
|1.4783
|1.4703
|1.4813
|1165
|2007.11.30 08:00
|expiration
|476
|0.01
|1.4788
|1.4708
|1.4818
|1166
|2007.12.03 01:00
|buy stop
|477
|0.01
|1.4666
|1.4586
|1.4696
|1167
|2007.12.03 01:00
|buy stop
|478
|0.01
|1.4671
|1.4591
|1.4701
|1168
|2007.12.03 02:00
|buy
|477
|0.01
|1.4666
|1.4586
|1.4696
|1169
|2007.12.03 06:00
|buy
|478
|0.01
|1.4671
|1.4591
|1.4701
|1170
|2007.12.03 08:00
|t/p
|477
|0.01
|1.4696
|1.4586
|1.4696
|0.30
|549.94
|1171
|2007.12.03 08:00
|t/p
|478
|0.01
|1.4701
|1.4591
|1.4701
|0.30
|550.24
|1172
|2007.12.04 01:00
|buy stop
|479
|0.01
|1.4668
|1.4588
|1.4698
|1173
|2007.12.04 01:00
|buy stop
|480
|0.01
|1.4673
|1.4593
|1.4703
|1174
|2007.12.04 05:00
|buy
|479
|0.01
|1.4668
|1.4588
|1.4698
|1175
|2007.12.04 06:00
|buy
|480
|0.01
|1.4673
|1.4593
|1.4703
|1176
|2007.12.04 12:00
|t/p
|479
|0.01
|1.4698
|1.4588
|1.4698
|0.30
|550.54
|1177
|2007.12.04 12:00
|t/p
|480
|0.01
|1.4703
|1.4593
|1.4703
|0.30
|550.84
|1178
|2007.12.05 01:00
|buy stop
|481
|0.01
|1.4764
|1.4684
|1.4794
|1179
|2007.12.05 01:00
|buy stop
|482
|0.01
|1.4769
|1.4689
|1.4799
|1180
|2007.12.05 03:00
|buy
|481
|0.01
|1.4764
|1.4684
|1.4794
|1181
|2007.12.05 03:00
|buy
|482
|0.01
|1.4769
|1.4689
|1.4799
|1182
|2007.12.05 14:00
|s/l
|481
|0.01
|1.4684
|1.4684
|1.4794
|-0.80
|550.04
|1183
|2007.12.05 14:00
|s/l
|482
|0.01
|1.4689
|1.4689
|1.4799
|-0.80
|549.24
|1184
|2007.12.06 01:00
|buy stop
|483
|0.01
|1.4632
|1.4552
|1.4662
|1185
|2007.12.06 01:00
|buy stop
|484
|0.01
|1.4637
|1.4557
|1.4667
|1186
|2007.12.06 08:00
|expiration
|483
|0.01
|1.4632
|1.4552
|1.4662
|1187
|2007.12.06 08:00
|expiration
|484
|0.01
|1.4637
|1.4557
|1.4667
|1188
|2007.12.07 01:00
|buy stop
|485
|0.01
|1.4654
|1.4574
|1.4684
|1189
|2007.12.07 01:00
|buy stop
|486
|0.01
|1.4659
|1.4579
|1.4689
|1190
|2007.12.07 08:00
|expiration
|485
|0.01
|1.4654
|1.4574
|1.4684
|1191
|2007.12.07 08:00
|expiration
|486
|0.01
|1.4659
|1.4579
|1.4689
|1192
|2007.12.10 01:00
|buy stop
|487
|0.01
|1.4662
|1.4582
|1.4692
|1193
|2007.12.10 01:00
|buy stop
|488
|0.01
|1.4667
|1.4587
|1.4697
|1194
|2007.12.10 08:00
|expiration
|487
|0.01
|1.4662
|1.4582
|1.4692
|1195
|2007.12.10 08:00
|expiration
|488
|0.01
|1.4667
|1.4587
|1.4697
|1196
|2007.12.11 01:00
|buy stop
|489
|0.01
|1.4723
|1.4643
|1.4753
|1197
|2007.12.11 01:00
|buy stop
|490
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|1198
|2007.12.11 03:00
|buy
|489
|0.01
|1.4723
|1.4643
|1.4753
|1199
|2007.12.11 03:00
|buy
|490
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|1200
|2007.12.11 22:00
|s/l
|489
|0.01
|1.4643
|1.4643
|1.4753
|-0.80
|548.44
|1201
|2007.12.11 22:00
|s/l
|490
|0.01
|1.4648
|1.4648
|1.4758
|-0.80
|547.64
|1202
|2007.12.12 01:00
|buy stop
|491
|0.01
|1.4681
|1.4601
|1.4711
|1203
|2007.12.12 01:00
|buy stop
|492
|0.01
|1.4686
|1.4606
|1.4716
|1204
|2007.12.12 06:00
|buy
|491
|0.01
|1.4681
|1.4601
|1.4711
|1205
|2007.12.12 06:00
|buy
|492
|0.01
|1.4686
|1.4606
|1.4716
|1206
|2007.12.12 08:00
|t/p
|491
|0.01
|1.4711
|1.4601
|1.4711
|0.30
|547.94
|1207
|2007.12.12 08:00
|t/p
|492
|0.01
|1.4716
|1.4606
|1.4716
|0.30
|548.24
|1208
|2007.12.13 01:00
|buy stop
|493
|0.01
|1.4737
|1.4657
|1.4767
|1209
|2007.12.13 01:00
|buy stop
|494
|0.01
|1.4742
|1.4662
|1.4772
|1210
|2007.12.13 08:00
|expiration
|493
|0.01
|1.4737
|1.4657
|1.4767
|1211
|2007.12.13 08:00
|expiration
|494
|0.01
|1.4742
|1.4662
|1.4772
|1212
|2007.12.14 01:00
|buy stop
|495
|0.01
|1.4634
|1.4554
|1.4664
|1213
|2007.12.14 01:00
|buy stop
|496
|0.01
|1.4639
|1.4559
|1.4669
|1214
|2007.12.14 03:00
|buy
|495
|0.01
|1.4634
|1.4554
|1.4664
|1215
|2007.12.14 06:00
|buy
|496
|0.01
|1.4639
|1.4559
|1.4669
|1216
|2007.12.14 10:00
|s/l
|495
|0.01
|1.4554
|1.4554
|1.4664
|-0.80
|547.44
|1217
|2007.12.14 10:00
|s/l
|496
|0.01
|1.4559
|1.4559
|1.4669
|-0.80
|546.64
|1218
|2007.12.17 01:00
|buy stop
|497
|0.01
|1.4445
|1.4365
|1.4475
|1219
|2007.12.17 01:00
|buy stop
|498
|0.01
|1.4450
|1.4370
|1.4480
|1220
|2007.12.17 03:00
|buy
|497
|0.01
|1.4445
|1.4365
|1.4475
|1221
|2007.12.17 04:00
|buy
|498
|0.01
|1.4450
|1.4370
|1.4480
|1222
|2007.12.17 09:00
|s/l
|497
|0.01
|1.4365
|1.4365
|1.4475
|-0.80
|545.84
|1223
|2007.12.17 09:00
|s/l
|498
|0.01
|1.4370
|1.4370
|1.4480
|-0.80
|545.04
|1224
|2007.12.18 01:00
|buy stop
|499
|0.01
|1.4416
|1.4336
|1.4446
|1225
|2007.12.18 01:00
|buy stop
|500
|0.01
|1.4421
|1.4341
|1.4451
|1226
|2007.12.18 04:00
|buy
|499
|0.01
|1.4416
|1.4336
|1.4446
|1227
|2007.12.18 08:00
|expiration
|500
|0.01
|1.4421
|1.4341
|1.4451
|1228
|2007.12.19 01:00
|buy stop
|501
|0.01
|1.4427
|1.4347
|1.4457
|1229
|2007.12.19 01:00
|buy stop
|502
|0.01
|1.4432
|1.4352
|1.4462
|1230
|2007.12.19 08:00
|expiration
|501
|0.01
|1.4427
|1.4347
|1.4457
|1231
|2007.12.19 08:00
|expiration
|502
|0.01
|1.4432
|1.4352
|1.4462
|1232
|2007.12.19 17:00
|s/l
|499
|0.01
|1.4336
|1.4336
|1.4446
|-0.79
|544.25
|1233
|2007.12.20 01:00
|buy stop
|503
|0.01
|1.4399
|1.4319
|1.4429
|1234
|2007.12.20 01:00
|buy stop
|504
|0.01
|1.4404
|1.4324
|1.4434
|1235
|2007.12.20 08:00
|expiration
|503
|0.01
|1.4399
|1.4319
|1.4429
|1236
|2007.12.20 08:00
|expiration
|504
|0.01
|1.4404
|1.4324
|1.4434
|1237
|2007.12.21 01:00
|buy stop
|505
|0.01
|1.4356
|1.4276
|1.4386
|1238
|2007.12.21 01:00
|buy stop
|506
|0.01
|1.4361
|1.4281
|1.4391
|1239
|2007.12.21 03:00
|buy
|505
|0.01
|1.4356
|1.4276
|1.4386
|1240
|2007.12.21 04:00
|buy
|506
|0.01
|1.4361
|1.4281
|1.4391
|1241
|2007.12.21 07:00
|t/p
|505
|0.01
|1.4386
|1.4276
|1.4386
|0.30
|544.55
|1242
|2007.12.21 07:00
|t/p
|506
|0.01
|1.4391
|1.4281
|1.4391
|0.30
|544.85
|1243
|2007.12.24 01:00
|buy stop
|507
|0.01
|1.4400
|1.4320
|1.4430
|1244
|2007.12.24 01:00
|buy stop
|508
|0.01
|1.4405
|1.4325
|1.4435
|1245
|2007.12.24 08:00
|expiration
|507
|0.01
|1.4400
|1.4320
|1.4430
|1246
|2007.12.24 08:00
|expiration
|508
|0.01
|1.4405
|1.4325
|1.4435
|1247
|2007.12.27 01:00
|buy stop
|509
|0.01
|1.4490
|1.4410
|1.4520
|1248
|2007.12.27 01:00
|buy stop
|510
|0.01
|1.4495
|1.4415
|1.4525
|1249
|2007.12.27 04:00
|buy
|509
|0.01
|1.4490
|1.4410
|1.4520
|1250
|2007.12.27 06:00
|buy
|510
|0.01
|1.4495
|1.4415
|1.4525
|1251
|2007.12.27 14:00
|t/p
|509
|0.01
|1.4520
|1.4410
|1.4520
|0.30
|545.15
|1252
|2007.12.27 14:00
|t/p
|510
|0.01
|1.4525
|1.4415
|1.4525
|0.30
|545.45
|1253
|2007.12.28 01:00
|buy stop
|511
|0.01
|1.4617
|1.4537
|1.4647
|1254
|2007.12.28 01:00
|buy stop
|512
|0.01
|1.4622
|1.4542
|1.4652
|1255
|2007.12.28 06:00
|buy
|511
|0.01
|1.4617
|1.4537
|1.4647
|1256
|2007.12.28 06:00
|buy
|512
|0.01
|1.4622
|1.4542
|1.4652
|1257
|2007.12.28 08:00
|t/p
|511
|0.01
|1.4647
|1.4537
|1.4647
|0.30
|545.75
|1258
|2007.12.28 08:00
|t/p
|512
|0.01
|1.4652
|1.4542
|1.4652
|0.30
|546.05
|1259
|2007.12.31 01:00
|buy stop
|513
|0.01
|1.4751
|1.4671
|1.4781
|1260
|2007.12.31 01:00
|buy stop
|514
|0.01
|1.4756
|1.4676
|1.4786
|1261
|2007.12.31 08:00
|expiration
|513
|0.01
|1.4751
|1.4671
|1.4781
|1262
|2007.12.31 08:00
|expiration
|514
|0.01
|1.4756
|1.4676
|1.4786
|1263
|2008.01.03 01:00
|buy stop
|515
|0.01
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|1264
|2008.01.03 01:00
|buy stop
|516
|0.01
|1.4738
|1.4658
|1.4768
|1265
|2008.01.03 08:00
|expiration
|515
|0.01
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|1266
|2008.01.03 08:00
|expiration
|516
|0.01
|1.4738
|1.4658
|1.4768
|1267
|2008.01.04 01:00
|buy stop
|517
|0.01
|1.4757
|1.4677
|1.4787
|1268
|2008.01.04 01:00
|buy stop
|518
|0.01
|1.4762
|1.4682
|1.4792
|1269
|2008.01.04 08:00
|expiration
|517
|0.01
|1.4757
|1.4677
|1.4787
|1270
|2008.01.04 08:00
|expiration
|518
|0.01
|1.4762
|1.4682
|1.4792
|1271
|2008.01.07 01:00
|buy stop
|519
|0.03
|1.4757
|1.4677
|1.4787
|1272
|2008.01.07 01:00
|buy stop
|520
|0.03
|1.4762
|1.4682
|1.4792
|1273
|2008.01.07 08:00
|expiration
|519
|0.03
|1.4757
|1.4677
|1.4787
|1274
|2008.01.07 08:00
|expiration
|520
|0.03
|1.4762
|1.4682
|1.4792
|1275
|2008.01.08 01:00
|buy stop
|521
|0.01
|1.4702
|1.4622
|1.4732
|1276
|2008.01.08 01:00
|buy stop
|522
|0.01
|1.4707
|1.4627
|1.4737
|1277
|2008.01.08 03:00
|buy
|521
|0.01
|1.4702
|1.4622
|1.4732
|1278
|2008.01.08 04:00
|buy
|522
|0.01
|1.4707
|1.4627
|1.4737
|1279
|2008.01.08 08:00
|t/p
|521
|0.01
|1.4732
|1.4622
|1.4732
|0.30
|546.35
|1280
|2008.01.08 16:00
|t/p
|522
|0.01
|1.4737
|1.4627
|1.4737
|0.30
|546.65
|1281
|2008.01.09 01:00
|buy stop
|523
|0.01
|1.4731
|1.4651
|1.4761
|1282
|2008.01.09 01:00
|buy stop
|524
|0.01
|1.4736
|1.4656
|1.4766
|1283
|2008.01.09 07:00
|buy
|523
|0.01
|1.4731
|1.4651
|1.4761
|1284
|2008.01.09 07:00
|buy
|524
|0.01
|1.4736
|1.4656
|1.4766
|1285
|2008.01.09 16:00
|s/l
|523
|0.01
|1.4651
|1.4651
|1.4761
|-0.80
|545.85
|1286
|2008.01.09 16:00
|s/l
|524
|0.01
|1.4656
|1.4656
|1.4766
|-0.80
|545.05
|1287
|2008.01.10 01:00
|buy stop
|525
|0.01
|1.4686
|1.4606
|1.4716
|1288
|2008.01.10 01:00
|buy stop
|526
|0.01
|1.4691
|1.4611
|1.4721
|1289
|2008.01.10 02:00
|buy
|525
|0.01
|1.4686
|1.4606
|1.4716
|1290
|2008.01.10 06:00
|buy
|526
|0.01
|1.4691
|1.4611
|1.4721
|1291
|2008.01.10 15:00
|t/p
|525
|0.01
|1.4716
|1.4606
|1.4716
|0.30
|545.35
|1292
|2008.01.10 15:00
|t/p
|526
|0.01
|1.4721
|1.4611
|1.4721
|0.30
|545.65
|1293
|2008.01.11 01:00
|buy stop
|527
|0.03
|1.4805
|1.4725
|1.4835
|1294
|2008.01.11 01:00
|buy stop
|528
|0.03
|1.4810
|1.4730
|1.4840
|1295
|2008.01.11 04:00
|buy
|527
|0.03
|1.4805
|1.4725
|1.4835
|1296
|2008.01.11 04:00
|buy
|528
|0.03
|1.4810
|1.4730
|1.4840
|1297
|2008.01.14 01:00
|buy stop
|529
|0.03
|1.4822
|1.4742
|1.4852
|1298
|2008.01.14 01:00
|buy stop
|530
|0.03
|1.4827
|1.4747
|1.4857
|1299
|2008.01.14 07:00
|t/p
|527
|0.03
|1.4835
|1.4725
|1.4835
|0.92
|546.57
|1300
|2008.01.14 07:00
|t/p
|528
|0.03
|1.4840
|1.4730
|1.4840
|0.92
|547.49
|1301
|2008.01.14 07:00
|buy
|529
|0.03
|1.4822
|1.4742
|1.4852
|1302
|2008.01.14 07:00
|buy
|530
|0.03
|1.4827
|1.4747
|1.4857
|1303
|2008.01.14 08:00
|t/p
|529
|0.03
|1.4852
|1.4742
|1.4852
|0.90
|548.39
|1304
|2008.01.14 08:00
|t/p
|530
|0.03
|1.4857
|1.4747
|1.4857
|0.90
|549.29
|1305
|2008.01.15 01:00
|buy stop
|531
|0.03
|1.4886
|1.4806
|1.4916
|1306
|2008.01.15 01:00
|buy stop
|532
|0.03
|1.4891
|1.4811
|1.4921
|1307
|2008.01.15 04:00
|buy
|531
|0.03
|1.4886
|1.4806
|1.4916
|1308
|2008.01.15 07:00
|buy
|532
|0.03
|1.4891
|1.4811
|1.4921
|1309
|2008.01.15 15:00
|t/p
|531
|0.03
|1.4916
|1.4806
|1.4916
|0.90
|550.19
|1310
|2008.01.15 15:00
|t/p
|532
|0.03
|1.4921
|1.4811
|1.4921
|0.90
|551.09
|1311
|2008.01.16 01:00
|buy stop
|533
|0.02
|1.4817
|1.4737
|1.4847
|1312
|2008.01.16 01:00
|buy stop
|534
|0.02
|1.4822
|1.4742
|1.4852
|1313
|2008.01.16 03:00
|buy
|533
|0.02
|1.4817
|1.4737
|1.4847
|1314
|2008.01.16 03:00
|buy
|534
|0.02
|1.4822
|1.4742
|1.4852
|1315
|2008.01.16 04:00
|t/p
|533
|0.02
|1.4847
|1.4737
|1.4847
|0.60
|551.69
|1316
|2008.01.16 04:00
|t/p
|534
|0.02
|1.4852
|1.4742
|1.4852
|0.60
|552.29
|1317
|2008.01.17 01:00
|buy stop
|535
|0.01
|1.4692
|1.4612
|1.4722
|1318
|2008.01.17 01:00
|buy stop
|536
|0.01
|1.4697
|1.4617
|1.4727
|1319
|2008.01.17 08:00
|expiration
|535
|0.01
|1.4692
|1.4612
|1.4722
|1320
|2008.01.17 08:00
|expiration
|536
|0.01
|1.4697
|1.4617
|1.4727
|1321
|2008.01.18 01:00
|buy stop
|537
|0.01
|1.4650
|1.4570
|1.4680
|1322
|2008.01.18 01:00
|buy stop
|538
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1323
|2008.01.18 05:00
|buy
|537
|0.01
|1.4650
|1.4570
|1.4680
|1324
|2008.01.18 05:00
|buy
|538
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1325
|2008.01.18 14:00
|t/p
|537
|0.01
|1.4680
|1.4570
|1.4680
|0.30
|552.59
|1326
|2008.01.18 14:00
|t/p
|538
|0.01
|1.4685
|1.4575
|1.4685
|0.30
|552.89
|1327
|2008.01.21 01:00
|buy stop
|539
|0.01
|1.4565
|1.4485
|1.4595
|1328
|2008.01.21 01:00
|buy stop
|540
|0.01
|1.4570
|1.4490
|1.4600
|1329
|2008.01.21 02:00
|buy
|539
|0.01
|1.4565
|1.4485
|1.4595
|1330
|2008.01.21 08:00
|expiration
|540
|0.01
|1.4570
|1.4490
|1.4600
|1331
|2008.01.21 10:00
|s/l
|539
|0.01
|1.4485
|1.4485
|1.4595
|-0.80
|552.09
|1332
|2008.01.22 01:00
|buy stop
|541
|0.01
|1.4414
|1.4334
|1.4444
|1333
|2008.01.22 01:00
|buy stop
|542
|0.01
|1.4419
|1.4339
|1.4449
|1334
|2008.01.22 02:00
|buy
|541
|0.01
|1.4414
|1.4334
|1.4444
|1335
|2008.01.22 02:00
|buy
|542
|0.01
|1.4419
|1.4339
|1.4449
|1336
|2008.01.22 03:00
|t/p
|541
|0.01
|1.4444
|1.4334
|1.4444
|0.30
|552.39
|1337
|2008.01.22 03:00
|t/p
|542
|0.01
|1.4449
|1.4339
|1.4449
|0.30
|552.69
|1338
|2008.01.23 01:00
|buy stop
|543
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1339
|2008.01.23 01:00
|buy stop
|544
|0.01
|1.4660
|1.4580
|1.4690
|1340
|2008.01.23 08:00
|expiration
|543
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1341
|2008.01.23 08:00
|expiration
|544
|0.01
|1.4660
|1.4580
|1.4690
|1342
|2008.01.24 01:00
|buy stop
|545
|0.01
|1.4624
|1.4544
|1.4654
|1343
|2008.01.24 01:00
|buy stop
|546
|0.01
|1.4629
|1.4549
|1.4659
|1344
|2008.01.24 07:00
|buy
|545
|0.01
|1.4624
|1.4544
|1.4654
|1345
|2008.01.24 08:00
|expiration
|546
|0.01
|1.4629
|1.4549
|1.4659
|1346
|2008.01.24 12:00
|t/p
|545
|0.01
|1.4654
|1.4544
|1.4654
|0.30
|552.99
|1347
|2008.01.25 01:00
|buy stop
|547
|0.03
|1.4776
|1.4696
|1.4806
|1348
|2008.01.25 01:00
|buy stop
|548
|0.03
|1.4781
|1.4701
|1.4811
|1349
|2008.01.25 08:00
|expiration
|547
|0.03
|1.4776
|1.4696
|1.4806
|1350
|2008.01.25 08:00
|expiration
|548
|0.03
|1.4781
|1.4701
|1.4811
|1351
|2008.01.28 01:00
|buy stop
|549
|0.01
|1.4682
|1.4602
|1.4712
|1352
|2008.01.28 01:00
|buy stop
|550
|0.01
|1.4687
|1.4607
|1.4717
|1353
|2008.01.28 02:00
|buy
|549
|0.01
|1.4682
|1.4602
|1.4712
|1354
|2008.01.28 02:00
|buy
|550
|0.01
|1.4687
|1.4607
|1.4717
|1355
|2008.01.28 09:00
|t/p
|549
|0.01
|1.4712
|1.4602
|1.4712
|0.30
|553.29
|1356
|2008.01.28 09:00
|t/p
|550
|0.01
|1.4717
|1.4607
|1.4717
|0.30
|553.59
|1357
|2008.01.29 01:00
|buy stop
|551
|0.01
|1.4788
|1.4708
|1.4818
|1358
|2008.01.29 01:00
|buy stop
|552
|0.01
|1.4793
|1.4713
|1.4823
|1359
|2008.01.29 07:00
|buy
|551
|0.01
|1.4788
|1.4708
|1.4818
|1360
|2008.01.29 08:00
|expiration
|552
|0.01
|1.4793
|1.4713
|1.4823
|1361
|2008.01.30 01:00
|buy stop
|553
|0.01
|1.4777
|1.4697
|1.4807
|1362
|2008.01.30 01:00
|buy stop
|554
|0.01
|1.4782
|1.4702
|1.4812
|1363
|2008.01.30 07:00
|buy
|553
|0.01
|1.4777
|1.4697
|1.4807
|1364
|2008.01.30 08:00
|expiration
|554
|0.01
|1.4782
|1.4702
|1.4812
|1365
|2008.01.30 11:00
|t/p
|551
|0.01
|1.4818
|1.4708
|1.4818
|0.31
|553.89
|1366
|2008.01.30 11:00
|t/p
|553
|0.01
|1.4807
|1.4697
|1.4807
|0.30
|554.19
|1367
|2008.01.31 01:00
|buy stop
|555
|0.01
|1.4846
|1.4766
|1.4876
|1368
|2008.01.31 01:00
|buy stop
|556
|0.01
|1.4851
|1.4771
|1.4881
|1369
|2008.01.31 02:00
|buy
|555
|0.01
|1.4846
|1.4766
|1.4876
|1370
|2008.01.31 02:00
|buy
|556
|0.01
|1.4851
|1.4771
|1.4881
|1371
|2008.01.31 06:00
|t/p
|555
|0.01
|1.4876
|1.4766
|1.4876
|0.30
|554.49
|1372
|2008.01.31 06:00
|t/p
|556
|0.01
|1.4881
|1.4771
|1.4881
|0.30
|554.79
|1373
|2008.02.01 01:00
|buy stop
|557
|0.01
|1.4878
|1.4798
|1.4908
|1374
|2008.02.01 01:00
|buy stop
|558
|0.01
|1.4883
|1.4803
|1.4913
|1375
|2008.02.01 08:00
|expiration
|557
|0.01
|1.4878
|1.4798
|1.4908
|1376
|2008.02.01 08:00
|expiration
|558
|0.01
|1.4883
|1.4803
|1.4913
|1377
|2008.02.04 01:00
|buy stop
|559
|0.02
|1.4818
|1.4738
|1.4848
|1378
|2008.02.04 01:00
|buy stop
|560
|0.02
|1.4823
|1.4743
|1.4853
|1379
|2008.02.04 05:00
|buy
|559
|0.02
|1.4818
|1.4738
|1.4848
|1380
|2008.02.04 05:00
|buy
|560
|0.02
|1.4823
|1.4743
|1.4853
|1381
|2008.02.04 09:00
|t/p
|559
|0.02
|1.4848
|1.4738
|1.4848
|0.60
|555.39
|1382
|2008.02.05 01:00
|buy stop
|561
|0.02
|1.4833
|1.4753
|1.4863
|1383
|2008.02.05 01:00
|buy stop
|562
|0.02
|1.4838
|1.4758
|1.4868
|1384
|2008.02.05 08:00
|expiration
|561
|0.02
|1.4833
|1.4753
|1.4863
|1385
|2008.02.05 08:00
|expiration
|562
|0.02
|1.4838
|1.4758
|1.4868
|1386
|2008.02.05 10:00
|s/l
|560
|0.02
|1.4743
|1.4743
|1.4853
|-1.59
|553.81
|1387
|2008.02.06 01:00
|buy stop
|563
|0.01
|1.4650
|1.4570
|1.4680
|1388
|2008.02.06 01:00
|buy stop
|564
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1389
|2008.02.06 07:00
|buy
|563
|0.01
|1.4650
|1.4570
|1.4680
|1390
|2008.02.06 07:00
|buy
|564
|0.01
|1.4655
|1.4575
|1.4685
|1391
|2008.02.07 01:00
|buy stop
|565
|0.01
|1.4640
|1.4560
|1.4670
|1392
|2008.02.07 01:00
|buy stop
|566
|0.01
|1.4645
|1.4565
|1.4675
|1393
|2008.02.07 07:00
|buy
|565
|0.01
|1.4640
|1.4560
|1.4670
|1394
|2008.02.07 08:00
|expiration
|566
|0.01
|1.4645
|1.4565
|1.4675
|1395
|2008.02.07 13:00
|s/l
|563
|0.01
|1.4570
|1.4570
|1.4680
|-0.78
|553.03
|1396
|2008.02.07 13:00
|s/l
|564
|0.01
|1.4575
|1.4575
|1.4685
|-0.78
|552.25
|1397
|2008.02.07 13:00
|s/l
|565
|0.01
|1.4560
|1.4560
|1.4670
|-0.80
|551.45
|1398
|2008.02.08 01:00
|buy stop
|567
|0.01
|1.4496
|1.4416
|1.4526
|1399
|2008.02.08 01:00
|buy stop
|568
|0.01
|1.4501
|1.4421
|1.4531
|1400
|2008.02.08 02:00
|buy
|567
|0.01
|1.4496
|1.4416
|1.4526
|1401
|2008.02.08 04:00
|buy
|568
|0.01
|1.4501
|1.4421
|1.4531
|1402
|2008.02.08 19:00
|t/p
|567
|0.01
|1.4526
|1.4416
|1.4526
|0.30
|551.75
|1403
|2008.02.08 19:00
|t/p
|568
|0.01
|1.4531
|1.4421
|1.4531
|0.30
|552.05
|1404
|2008.02.11 01:00
|buy stop
|569
|0.01
|1.4559
|1.4479
|1.4589
|1405
|2008.02.11 01:00
|buy stop
|570
|0.01
|1.4564
|1.4484
|1.4594
|1406
|2008.02.11 06:00
|buy
|569
|0.01
|1.4559
|1.4479
|1.4589
|1407
|2008.02.11 08:00
|expiration
|570
|0.01
|1.4564
|1.4484
|1.4594
|1408
|2008.02.12 01:00
|buy stop
|571
|0.01
|1.4518
|1.4438
|1.4548
|1409
|2008.02.12 01:00
|buy stop
|572
|0.01
|1.4523
|1.4443
|1.4553
|1410
|2008.02.12 03:00
|buy
|571
|0.01
|1.4518
|1.4438
|1.4548
|1411
|2008.02.12 03:00
|buy
|572
|0.01
|1.4523
|1.4443
|1.4553
|1412
|2008.02.12 07:00
|t/p
|571
|0.01
|1.4548
|1.4438
|1.4548
|0.30
|552.35
|1413
|2008.02.12 13:00
|t/p
|572
|0.01
|1.4553
|1.4443
|1.4553
|0.30
|552.65
|1414
|2008.02.12 15:00
|t/p
|569
|0.01
|1.4589
|1.4479
|1.4589
|0.31
|552.95
|1415
|2008.02.13 01:00
|buy stop
|573
|0.03
|1.4588
|1.4508
|1.4618
|1416
|2008.02.13 01:00
|buy stop
|574
|0.03
|1.4593
|1.4513
|1.4623
|1417
|2008.02.13 04:00
|buy
|573
|0.03
|1.4588
|1.4508
|1.4618
|1418
|2008.02.13 08:00
|expiration
|574
|0.03
|1.4593
|1.4513
|1.4623
|1419
|2008.02.14 01:00
|buy stop
|575
|0.02
|1.4578
|1.4498
|1.4608
|1420
|2008.02.14 01:00
|buy stop
|576
|0.02
|1.4583
|1.4503
|1.4613
|1421
|2008.02.14 07:00
|buy
|575
|0.02
|1.4578
|1.4498
|1.4608
|1422
|2008.02.14 08:00
|t/p
|575
|0.02
|1.4608
|1.4498
|1.4608
|0.60
|553.55
|1423
|2008.02.14 08:00
|expiration
|576
|0.02
|1.4583
|1.4503
|1.4613
|1424
|2008.02.14 09:00
|t/p
|573
|0.03
|1.4618
|1.4508
|1.4618
|0.96
|554.51
|1425
|2008.02.15 01:00
|buy stop
|577
|0.03
|1.4649
|1.4569
|1.4679
|1426
|2008.02.15 01:00
|buy stop
|578
|0.03
|1.4654
|1.4574
|1.4684
|1427
|2008.02.15 07:00
|buy
|577
|0.03
|1.4649
|1.4569
|1.4679
|1428
|2008.02.15 07:00
|buy
|578
|0.03
|1.4654
|1.4574
|1.4684
|1429
|2008.02.15 10:00
|t/p
|577
|0.03
|1.4679
|1.4569
|1.4679
|0.90
|555.41
|1430
|2008.02.15 10:00
|t/p
|578
|0.03
|1.4684
|1.4574
|1.4684
|0.90
|556.31
|1431
|2008.02.18 01:00
|buy stop
|579
|0.03
|1.4682
|1.4602
|1.4712
|1432
|2008.02.18 01:00
|buy stop
|580
|0.03
|1.4687
|1.4607
|1.4717
|1433
|2008.02.18 04:00
|buy
|579
|0.03
|1.4682
|1.4602
|1.4712
|1434
|2008.02.18 05:00
|buy
|580
|0.03
|1.4687
|1.4607
|1.4717
|1435
|2008.02.19 01:00
|buy stop
|581
|0.02
|1.4669
|1.4589
|1.4699
|1436
|2008.02.19 01:00
|buy stop
|582
|0.02
|1.4674
|1.4594
|1.4704
|1437
|2008.02.19 06:00
|buy
|581
|0.02
|1.4669
|1.4589
|1.4699
|1438
|2008.02.19 06:00
|buy
|582
|0.02
|1.4674
|1.4594
|1.4704
|1439
|2008.02.19 07:00
|t/p
|579
|0.03
|1.4712
|1.4602
|1.4712
|0.92
|557.23
|1440
|2008.02.19 07:00
|t/p
|580
|0.03
|1.4717
|1.4607
|1.4717
|0.92
|558.15
|1441
|2008.02.19 07:00
|t/p
|581
|0.02
|1.4699
|1.4589
|1.4699
|0.60
|558.75
|1442
|2008.02.19 07:00
|t/p
|582
|0.02
|1.4704
|1.4594
|1.4704
|0.60
|559.35
|1443
|2008.02.20 01:00
|buy stop
|583
|0.03
|1.4743
|1.4663
|1.4773
|1444
|2008.02.20 01:00
|buy stop
|584
|0.03
|1.4748
|1.4668
|1.4778
|1445
|2008.02.20 08:00
|expiration
|583
|0.03
|1.4743
|1.4663
|1.4773
|1446
|2008.02.20 08:00
|expiration
|584
|0.03
|1.4748
|1.4668
|1.4778
|1447
|2008.02.21 01:00
|buy stop
|585
|0.02
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|1448
|2008.02.21 01:00
|buy stop
|586
|0.02
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|1449
|2008.02.21 05:00
|buy
|585
|0.02
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|1450
|2008.02.21 05:00
|buy
|586
|0.02
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|1451
|2008.02.21 10:00
|t/p
|585
|0.02
|1.4758
|1.4648
|1.4758
|0.60
|559.95
|1452
|2008.02.21 16:00
|t/p
|586
|0.02
|1.4763
|1.4653
|1.4763
|0.60
|560.55
|1453
|2008.02.22 01:00
|buy stop
|587
|0.03
|1.4818
|1.4738
|1.4848
|1454
|2008.02.22 01:00
|buy stop
|588
|0.03
|1.4823
|1.4743
|1.4853
|1455
|2008.02.22 07:00
|buy
|587
|0.03
|1.4818
|1.4738
|1.4848
|1456
|2008.02.22 08:00
|expiration
|588
|0.03
|1.4823
|1.4743
|1.4853
|1457
|2008.02.22 10:00
|t/p
|587
|0.03
|1.4848
|1.4738
|1.4848
|0.90
|561.45
|1458
|2008.02.25 01:00
|buy stop
|589
|0.03
|1.4841
|1.4761
|1.4871
|1459
|2008.02.25 01:00
|buy stop
|590
|0.03
|1.4846
|1.4766
|1.4876
|1460
|2008.02.25 08:00
|expiration
|589
|0.03
|1.4841
|1.4761
|1.4871
|1461
|2008.02.25 08:00
|expiration
|590
|0.03
|1.4846
|1.4766
|1.4876
|1462
|2008.02.26 01:00
|buy stop
|591
|0.03
|1.4842
|1.4762
|1.4872
|1463
|2008.02.26 01:00
|buy stop
|592
|0.03
|1.4847
|1.4767
|1.4877
|1464
|2008.02.26 08:00
|expiration
|591
|0.03
|1.4842
|1.4762
|1.4872
|1465
|2008.02.26 08:00
|expiration
|592
|0.03
|1.4847
|1.4767
|1.4877
|1466
|2008.02.27 01:00
|buy stop
|593
|0.03
|1.5003
|1.4923
|1.5033
|1467
|2008.02.27 01:00
|buy stop
|594
|0.03
|1.5008
|1.4928
|1.5038
|1468
|2008.02.27 04:00
|buy
|593
|0.03
|1.5003
|1.4923
|1.5033
|1469
|2008.02.27 04:00
|buy
|594
|0.03
|1.5008
|1.4928
|1.5038
|1470
|2008.02.27 08:00
|t/p
|593
|0.03
|1.5033
|1.4923
|1.5033
|0.90
|562.35
|1471
|2008.02.27 08:00
|t/p
|594
|0.03
|1.5038
|1.4928
|1.5038
|0.90
|563.25
|1472
|2008.02.28 01:00
|buy stop
|595
|0.03
|1.5133
|1.5053
|1.5163
|1473
|2008.02.28 01:00
|buy stop
|596
|0.03
|1.5138
|1.5058
|1.5168
|1474
|2008.02.28 08:00
|expiration
|595
|0.03
|1.5133
|1.5053
|1.5163
|1475
|2008.02.28 08:00
|expiration
|596
|0.03
|1.5138
|1.5058
|1.5168
|1476
|2008.02.29 01:00
|buy stop
|597
|0.03
|1.5183
|1.5103
|1.5213
|1477
|2008.02.29 01:00
|buy stop
|598
|0.03
|1.5188
|1.5108
|1.5218
|1478
|2008.02.29 02:00
|buy
|597
|0.03
|1.5183
|1.5103
|1.5213
|1479
|2008.02.29 02:00
|buy
|598
|0.03
|1.5188
|1.5108
|1.5218
|1480
|2008.02.29 08:00
|t/p
|597
|0.03
|1.5213
|1.5103
|1.5213
|0.90
|564.15
|1481
|2008.02.29 08:00
|t/p
|598
|0.03
|1.5218
|1.5108
|1.5218
|0.90
|565.05
|1482
|2008.03.03 01:00
|buy stop
|599
|0.02
|1.5227
|1.5147
|1.5257
|1483
|2008.03.03 01:00
|buy stop
|600
|0.02
|1.5232
|1.5152
|1.5262
|1484
|2008.03.03 07:00
|buy
|599
|0.02
|1.5227
|1.5147
|1.5257
|1485
|2008.03.03 07:00
|buy
|600
|0.02
|1.5232
|1.5152
|1.5262
|1486
|2008.03.03 15:00
|t/p
|599
|0.02
|1.5257
|1.5147
|1.5257
|0.60
|565.65
|1487
|2008.03.03 15:00
|t/p
|600
|0.02
|1.5262
|1.5152
|1.5262
|0.60
|566.25
|1488
|2008.03.04 01:00
|buy stop
|601
|0.03
|1.5220
|1.5140
|1.5250
|1489
|2008.03.04 01:00
|buy stop
|602
|0.03
|1.5225
|1.5145
|1.5255
|1490
|2008.03.04 08:00
|expiration
|601
|0.03
|1.5220
|1.5140
|1.5250
|1491
|2008.03.04 08:00
|expiration
|602
|0.03
|1.5225
|1.5145
|1.5255
|1492
|2008.03.05 01:00
|buy stop
|603
|0.03
|1.5215
|1.5135
|1.5245
|1493
|2008.03.05 01:00
|buy stop
|604
|0.03
|1.5220
|1.5140
|1.5250
|1494
|2008.03.05 07:00
|buy
|603
|0.03
|1.5215
|1.5135
|1.5245
|1495
|2008.03.05 07:00
|buy
|604
|0.03
|1.5220
|1.5140
|1.5250
|1496
|2008.03.05 16:00
|t/p
|603
|0.03
|1.5245
|1.5135
|1.5245
|0.90
|567.15
|1497
|2008.03.05 16:00
|t/p
|604
|0.03
|1.5250
|1.5140
|1.5250
|0.90
|568.05
|1498
|2008.03.06 01:00
|buy stop
|605
|0.03
|1.5296
|1.5216
|1.5326
|1499
|2008.03.06 01:00
|buy stop
|606
|0.03
|1.5301
|1.5221
|1.5331
|1500
|2008.03.06 06:00
|buy
|605
|0.03
|1.5296
|1.5216
|1.5326
|1501
|2008.03.06 07:00
|buy
|606
|0.03
|1.5301
|1.5221
|1.5331
|1502
|2008.03.06 09:00
|t/p
|605
|0.03
|1.5326
|1.5216
|1.5326
|0.90
|568.95
|1503
|2008.03.06 09:00
|t/p
|606
|0.03
|1.5331
|1.5221
|1.5331
|0.90
|569.85
|1504
|2008.03.07 01:00
|buy stop
|607
|0.03
|1.5386
|1.5306
|1.5416
|1505
|2008.03.07 01:00
|buy stop
|608
|0.03
|1.5391
|1.5311
|1.5421
|1506
|2008.03.07 05:00
|buy
|607
|0.03
|1.5386
|1.5306
|1.5416
|1507
|2008.03.07 06:00
|buy
|608
|0.03
|1.5391
|1.5311
|1.5421
|1508
|2008.03.07 07:00
|t/p
|607
|0.03
|1.5416
|1.5306
|1.5416
|0.90
|570.75
|1509
|2008.03.07 07:00
|t/p
|608
|0.03
|1.5421
|1.5311
|1.5421
|0.90
|571.65
|1510
|2008.03.10 01:00
|buy stop
|609
|0.03
|1.5398
|1.5318
|1.5428
|1511
|2008.03.10 01:00
|buy stop
|610
|0.03
|1.5403
|1.5323
|1.5433
|1512
|2008.03.10 08:00
|expiration
|609
|0.03
|1.5398
|1.5318
|1.5428
|1513
|2008.03.10 08:00
|expiration
|610
|0.03
|1.5403
|1.5323
|1.5433
|1514
|2008.03.11 01:00
|buy stop
|611
|0.02
|1.5356
|1.5276
|1.5386
|1515
|2008.03.11 01:00
|buy stop
|612
|0.02
|1.5361
|1.5281
|1.5391
|1516
|2008.03.11 02:00
|buy
|611
|0.02
|1.5356
|1.5276
|1.5386
|1517
|2008.03.11 03:00
|buy
|612
|0.02
|1.5361
|1.5281
|1.5391
|1518
|2008.03.11 10:00
|t/p
|611
|0.02
|1.5386
|1.5276
|1.5386
|0.60
|572.25
|1519
|2008.03.11 10:00
|t/p
|612
|0.02
|1.5391
|1.5281
|1.5391
|0.60
|572.85
|1520
|2008.03.12 01:00
|buy stop
|613
|0.01
|1.5368
|1.5288
|1.5398
|1521
|2008.03.12 01:00
|buy stop
|614
|0.01
|1.5373
|1.5293
|1.5403
|1522
|2008.03.12 05:00
|buy
|613
|0.01
|1.5368
|1.5288
|1.5398
|1523
|2008.03.12 05:00
|buy
|614
|0.01
|1.5373
|1.5293
|1.5403
|1524
|2008.03.12 10:00
|t/p
|613
|0.01
|1.5398
|1.5288
|1.5398
|0.30
|573.15
|1525
|2008.03.12 11:00
|t/p
|614
|0.01
|1.5403
|1.5293
|1.5403
|0.30
|573.45
|1526
|2008.03.13 01:00
|buy stop
|615
|0.03
|1.5539
|1.5459
|1.5569
|1527
|2008.03.13 01:00
|buy stop
|616
|0.03
|1.5544
|1.5464
|1.5574
|1528
|2008.03.13 02:00
|buy
|615
|0.03
|1.5539
|1.5459
|1.5569
|1529
|2008.03.13 02:00
|buy
|616
|0.03
|1.5544
|1.5464
|1.5574
|1530
|2008.03.13 04:00
|t/p
|615
|0.03
|1.5569
|1.5459
|1.5569
|0.90
|574.35
|1531
|2008.03.13 04:00
|t/p
|616
|0.03
|1.5574
|1.5464
|1.5574
|0.90
|575.25
|1532
|2008.03.14 01:00
|buy stop
|617
|0.03
|1.5608
|1.5528
|1.5638
|1533
|2008.03.14 01:00
|buy stop
|618
|0.03
|1.5613
|1.5533
|1.5643
|1534
|2008.03.14 03:00
|buy
|617
|0.03
|1.5608
|1.5528
|1.5638
|1535
|2008.03.14 03:00
|buy
|618
|0.03
|1.5613
|1.5533
|1.5643
|1536
|2008.03.14 06:00
|t/p
|617
|0.03
|1.5638
|1.5528
|1.5638
|0.90
|576.15
|1537
|2008.03.14 06:00
|t/p
|618
|0.03
|1.5643
|1.5533
|1.5643
|0.90
|577.05
|1538
|2008.03.17 01:00
|buy stop
|619
|0.03
|1.5802
|1.5722
|1.5832
|1539
|2008.03.17 01:00
|buy stop
|620
|0.03
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1540
|2008.03.17 02:00
|buy
|619
|0.03
|1.5802
|1.5722
|1.5832
|1541
|2008.03.17 02:00
|buy
|620
|0.03
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1542
|2008.03.17 03:00
|t/p
|619
|0.03
|1.5832
|1.5722
|1.5832
|0.90
|577.95
|1543
|2008.03.17 03:00
|t/p
|620
|0.03
|1.5837
|1.5727
|1.5837
|0.90
|578.85
|1544
|2008.03.18 01:00
|buy stop
|621
|0.02
|1.5754
|1.5674
|1.5784
|1545
|2008.03.18 01:00
|buy stop
|622
|0.02
|1.5759
|1.5679
|1.5789
|1546
|2008.03.18 03:00
|buy
|621
|0.02
|1.5754
|1.5674
|1.5784
|1547
|2008.03.18 03:00
|buy
|622
|0.02
|1.5759
|1.5679
|1.5789
|1548
|2008.03.18 04:00
|t/p
|621
|0.02
|1.5784
|1.5674
|1.5784
|0.60
|579.45
|1549
|2008.03.18 04:00
|t/p
|622
|0.02
|1.5789
|1.5679
|1.5789
|0.60
|580.05
|1550
|2008.03.19 01:00
|buy stop
|623
|0.02
|1.5674
|1.5594
|1.5704
|1551
|2008.03.19 01:00
|buy stop
|624
|0.02
|1.5679
|1.5599
|1.5709
|1552
|2008.03.19 02:00
|buy
|623
|0.02
|1.5674
|1.5594
|1.5704
|1553
|2008.03.19 02:00
|buy
|624
|0.02
|1.5679
|1.5599
|1.5709
|1554
|2008.03.19 05:00
|t/p
|623
|0.02
|1.5704
|1.5594
|1.5704
|0.60
|580.65
|1555
|2008.03.19 05:00
|t/p
|624
|0.02
|1.5709
|1.5599
|1.5709
|0.60
|581.25
|1556
|2008.03.20 01:00
|buy stop
|625
|0.01
|1.5599
|1.5519
|1.5629
|1557
|2008.03.20 01:00
|buy stop
|626
|0.01
|1.5604
|1.5524
|1.5634
|1558
|2008.03.20 02:00
|buy
|625
|0.01
|1.5599
|1.5519
|1.5629
|1559
|2008.03.20 05:00
|buy
|626
|0.01
|1.5604
|1.5524
|1.5634
|1560
|2008.03.20 10:00
|s/l
|625
|0.01
|1.5519
|1.5519
|1.5629
|-0.80
|580.45
|1561
|2008.03.20 10:00
|s/l
|626
|0.01
|1.5524
|1.5524
|1.5634
|-0.80
|579.65
|1562
|2008.03.21 01:00
|buy stop
|627
|0.01
|1.5424
|1.5344
|1.5454
|1563
|2008.03.21 01:00
|buy stop
|628
|0.01
|1.5429
|1.5349
|1.5459
|1564
|2008.03.21 03:00
|buy
|627
|0.01
|1.5424
|1.5344
|1.5454
|1565
|2008.03.21 03:00
|buy
|628
|0.01
|1.5429
|1.5349
|1.5459
|1566
|2008.03.21 08:00
|t/p
|627
|0.01
|1.5454
|1.5344
|1.5454
|0.30
|579.95
|1567
|2008.03.21 08:00
|t/p
|628
|0.01
|1.5459
|1.5349
|1.5459
|0.30
|580.25
|1568
|2008.03.24 01:00
|buy stop
|629
|0.01
|1.5414
|1.5334
|1.5444
|1569
|2008.03.24 01:00
|buy stop
|630
|0.01
|1.5419
|1.5339
|1.5449
|1570
|2008.03.24 08:00
|expiration
|629
|0.01
|1.5414
|1.5334
|1.5444
|1571
|2008.03.24 08:00
|expiration
|630
|0.01
|1.5419
|1.5339
|1.5449
|1572
|2008.03.25 01:00
|buy stop
|631
|0.01
|1.5448
|1.5368
|1.5478
|1573
|2008.03.25 01:00
|buy stop
|632
|0.01
|1.5453
|1.5373
|1.5483
|1574
|2008.03.25 02:00
|buy
|631
|0.01
|1.5448
|1.5368
|1.5478
|1575
|2008.03.25 02:00
|buy
|632
|0.01
|1.5453
|1.5373
|1.5483
|1576
|2008.03.25 03:00
|t/p
|631
|0.01
|1.5478
|1.5368
|1.5478
|0.30
|580.55
|1577
|2008.03.25 03:00
|t/p
|632
|0.01
|1.5483
|1.5373
|1.5483
|0.30
|580.85
|1578
|2008.03.26 01:00
|buy stop
|633
|0.03
|1.5653
|1.5573
|1.5683
|1579
|2008.03.26 01:00
|buy stop
|634
|0.03
|1.5658
|1.5578
|1.5688
|1580
|2008.03.26 02:00
|buy
|633
|0.03
|1.5653
|1.5573
|1.5683
|1581
|2008.03.26 08:00
|expiration
|634
|0.03
|1.5658
|1.5578
|1.5688
|1582
|2008.03.26 10:00
|t/p
|633
|0.03
|1.5683
|1.5573
|1.5683
|0.90
|581.75
|1583
|2008.03.27 01:00
|buy stop
|635
|0.03
|1.5841
|1.5761
|1.5871
|1584
|2008.03.27 01:00
|buy stop
|636
|0.03
|1.5846
|1.5766
|1.5876
|1585
|2008.03.27 02:00
|buy
|635
|0.03
|1.5841
|1.5761
|1.5871
|1586
|2008.03.27 02:00
|buy
|636
|0.03
|1.5846
|1.5766
|1.5876
|1587
|2008.03.27 08:00
|s/l
|636
|0.03
|1.5766
|1.5766
|1.5876
|-2.40
|579.35
|1588
|2008.03.27 09:00
|s/l
|635
|0.03
|1.5761
|1.5761
|1.5871
|-2.40
|576.95
|1589
|2008.03.28 01:00
|buy stop
|637
|0.02
|1.5791
|1.5711
|1.5821
|1590
|2008.03.28 01:00
|buy stop
|638
|0.02
|1.5796
|1.5716
|1.5826
|1591
|2008.03.28 02:00
|buy
|637
|0.02
|1.5791
|1.5711
|1.5821
|1592
|2008.03.28 02:00
|buy
|638
|0.02
|1.5796
|1.5716
|1.5826
|1593
|2008.03.28 12:00
|t/p
|637
|0.02
|1.5821
|1.5711
|1.5821
|0.60
|577.55
|1594
|2008.03.28 12:00
|t/p
|638
|0.02
|1.5826
|1.5716
|1.5826
|0.60
|578.15
|1595
|2008.03.31 01:00
|buy stop
|639
|0.02
|1.5794
|1.5714
|1.5824
|1596
|2008.03.31 01:00
|buy stop
|640
|0.02
|1.5799
|1.5719
|1.5829
|1597
|2008.03.31 03:00
|buy
|639
|0.02
|1.5794
|1.5714
|1.5824
|1598
|2008.03.31 03:00
|buy
|640
|0.02
|1.5799
|1.5719
|1.5829
|1599
|2008.03.31 10:00
|t/p
|639
|0.02
|1.5824
|1.5714
|1.5824
|0.60
|578.75
|1600
|2008.03.31 10:00
|t/p
|640
|0.02
|1.5829
|1.5719
|1.5829
|0.60
|579.35
|1601
|2008.04.01 01:00
|buy stop
|641
|0.03
|1.5788
|1.5708
|1.5818
|1602
|2008.04.01 01:00
|buy stop
|642
|0.03
|1.5793
|1.5713
|1.5823
|1603
|2008.04.01 02:00
|buy
|641
|0.03
|1.5788
|1.5708
|1.5818
|1604
|2008.04.01 07:00
|s/l
|641
|0.03
|1.5708
|1.5708
|1.5818
|-2.40
|576.95
|1605
|2008.04.01 08:00
|expiration
|642
|0.03
|1.5793
|1.5713
|1.5823
|1606
|2008.04.02 01:00
|buy stop
|643
|0.01
|1.5619
|1.5539
|1.5649
|1607
|2008.04.02 01:00
|buy stop
|644
|0.01
|1.5624
|1.5544
|1.5654
|1608
|2008.04.02 08:00
|expiration
|643
|0.01
|1.5619
|1.5539
|1.5649
|1609
|2008.04.02 08:00
|expiration
|644
|0.01
|1.5624
|1.5544
|1.5654
|1610
|2008.04.03 01:00
|buy stop
|645
|0.01
|1.5668
|1.5588
|1.5698
|1611
|2008.04.03 01:00
|buy stop
|646
|0.01
|1.5673
|1.5593
|1.5703
|1612
|2008.04.03 08:00
|expiration
|645
|0.01
|1.5668
|1.5588
|1.5698
|1613
|2008.04.03 08:00
|expiration
|646
|0.01
|1.5673
|1.5593
|1.5703
|1614
|2008.04.04 01:00
|buy stop
|647
|0.01
|1.5665
|1.5585
|1.5695
|1615
|2008.04.04 01:00
|buy stop
|648
|0.01
|1.5670
|1.5590
|1.5700
|1616
|2008.04.04 03:00
|buy
|647
|0.01
|1.5665
|1.5585
|1.5695
|1617
|2008.04.04 03:00
|buy
|648
|0.01
|1.5670
|1.5590
|1.5700
|1618
|2008.04.04 08:00
|t/p
|647
|0.01
|1.5695
|1.5585
|1.5695
|0.30
|577.25
|1619
|2008.04.04 08:00
|t/p
|648
|0.01
|1.5700
|1.5590
|1.5700
|0.30
|577.55
|1620
|2008.04.07 01:00
|buy stop
|649
|0.03
|1.5715
|1.5635
|1.5745
|1621
|2008.04.07 01:00
|buy stop
|650
|0.03
|1.5720
|1.5640
|1.5750
|1622
|2008.04.07 08:00
|expiration
|649
|0.03
|1.5715
|1.5635
|1.5745
|1623
|2008.04.07 08:00
|expiration
|650
|0.03
|1.5720
|1.5640
|1.5750
|1624
|2008.04.08 01:00
|buy stop
|651
|0.02
|1.5791
|1.5711
|1.5821
|1625
|2008.04.08 01:00
|buy stop
|652
|0.02
|1.5796
|1.5716
|1.5826
|1626
|2008.04.08 03:00
|buy
|651
|0.02
|1.5791
|1.5711
|1.5821
|1627
|2008.04.08 03:00
|buy
|652
|0.02
|1.5796
|1.5716
|1.5826
|1628
|2008.04.08 12:00
|s/l
|651
|0.02
|1.5711
|1.5711
|1.5821
|-1.60
|575.95
|1629
|2008.04.08 12:00
|s/l
|652
|0.02
|1.5716
|1.5716
|1.5826
|-1.60
|574.35
|1630
|2008.04.09 01:00
|buy stop
|653
|0.03
|1.5719
|1.5639
|1.5749
|1631
|2008.04.09 01:00
|buy stop
|654
|0.03
|1.5724
|1.5644
|1.5754
|1632
|2008.04.09 07:00
|buy
|653
|0.03
|1.5719
|1.5639
|1.5749
|1633
|2008.04.09 07:00
|buy
|654
|0.03
|1.5724
|1.5644
|1.5754
|1634
|2008.04.09 14:00
|t/p
|653
|0.03
|1.5749
|1.5639
|1.5749
|0.90
|575.25
|1635
|2008.04.09 14:00
|t/p
|654
|0.03
|1.5754
|1.5644
|1.5754
|0.90
|576.15
|1636
|2008.04.10 01:00
|buy stop
|655
|0.03
|1.5856
|1.5776
|1.5886
|1637
|2008.04.10 01:00
|buy stop
|656
|0.03
|1.5861
|1.5781
|1.5891
|1638
|2008.04.10 05:00
|buy
|655
|0.03
|1.5856
|1.5776
|1.5886
|1639
|2008.04.10 08:00
|expiration
|656
|0.03
|1.5861
|1.5781
|1.5891
|1640
|2008.04.10 10:00
|t/p
|655
|0.03
|1.5886
|1.5776
|1.5886
|0.90
|577.05
|1641
|2008.04.11 01:00
|buy stop
|657
|0.02
|1.5774
|1.5694
|1.5804
|1642
|2008.04.11 01:00
|buy stop
|658
|0.02
|1.5779
|1.5699
|1.5809
|1643
|2008.04.11 03:00
|buy
|657
|0.02
|1.5774
|1.5694
|1.5804
|1644
|2008.04.11 04:00
|buy
|658
|0.02
|1.5779
|1.5699
|1.5809
|1645
|2008.04.11 07:00
|t/p
|657
|0.02
|1.5804
|1.5694
|1.5804
|0.60
|577.65
|1646
|2008.04.11 07:00
|t/p
|658
|0.02
|1.5809
|1.5699
|1.5809
|0.60
|578.25
|1647
|2008.04.14 01:00
|buy stop
|659
|0.01
|1.5699
|1.5619
|1.5729
|1648
|2008.04.14 01:00
|buy stop
|660
|0.01
|1.5704
|1.5624
|1.5734
|1649
|2008.04.14 02:00
|buy
|659
|0.01
|1.5699
|1.5619
|1.5729
|1650
|2008.04.14 02:00
|buy
|660
|0.01
|1.5704
|1.5624
|1.5734
|1651
|2008.04.14 06:00
|t/p
|659
|0.01
|1.5729
|1.5619
|1.5729
|0.30
|578.55
|1652
|2008.04.14 07:00
|t/p
|660
|0.01
|1.5734
|1.5624
|1.5734
|0.30
|578.85
|1653
|2008.04.15 01:00
|buy stop
|661
|0.01
|1.5841
|1.5761
|1.5871
|1654
|2008.04.15 01:00
|buy stop
|662
|0.01
|1.5846
|1.5766
|1.5876
|1655
|2008.04.15 06:00
|buy
|661
|0.01
|1.5841
|1.5761
|1.5871
|1656
|2008.04.15 06:00
|buy
|662
|0.01
|1.5846
|1.5766
|1.5876
|1657
|2008.04.15 09:00
|t/p
|661
|0.01
|1.5871
|1.5761
|1.5871
|0.30
|579.15
|1658
|2008.04.15 18:00
|s/l
|662
|0.01
|1.5766
|1.5766
|1.5876
|-0.80
|578.35
|1659
|2008.04.16 01:00
|buy stop
|663
|0.01
|1.5809
|1.5729
|1.5839
|1660
|2008.04.16 01:00
|buy stop
|664
|0.01
|1.5814
|1.5734
|1.5844
|1661
|2008.04.16 02:00
|buy
|663
|0.01
|1.5809
|1.5729
|1.5839
|1662
|2008.04.16 02:00
|buy
|664
|0.01
|1.5814
|1.5734
|1.5844
|1663
|2008.04.16 07:00
|t/p
|663
|0.01
|1.5839
|1.5729
|1.5839
|0.30
|578.65
|1664
|2008.04.16 07:00
|t/p
|664
|0.01
|1.5844
|1.5734
|1.5844
|0.30
|578.95
|1665
|2008.04.17 01:00
|buy stop
|665
|0.03
|1.5933
|1.5853
|1.5963
|1666
|2008.04.17 01:00
|buy stop
|666
|0.03
|1.5938
|1.5858
|1.5968
|1667
|2008.04.17 02:00
|buy
|665
|0.03
|1.5933
|1.5853
|1.5963
|1668
|2008.04.17 02:00
|buy
|666
|0.03
|1.5938
|1.5858
|1.5968
|1669
|2008.04.17 09:00
|t/p
|665
|0.03
|1.5963
|1.5853
|1.5963
|0.90
|579.85
|1670
|2008.04.17 09:00
|t/p
|666
|0.03
|1.5968
|1.5858
|1.5968
|0.90
|580.75
|1671
|2008.04.18 01:00
|buy stop
|667
|0.02
|1.5903
|1.5823
|1.5933
|1672
|2008.04.18 01:00
|buy stop
|668
|0.02
|1.5908
|1.5828
|1.5938
|1673
|2008.04.18 02:00
|buy
|667
|0.02
|1.5903
|1.5823
|1.5933
|1674
|2008.04.18 06:00
|buy
|668
|0.02
|1.5908
|1.5828
|1.5938
|1675
|2008.04.18 07:00
|t/p
|667
|0.02
|1.5933
|1.5823
|1.5933
|0.60
|581.35
|1676
|2008.04.18 07:00
|t/p
|668
|0.02
|1.5938
|1.5828
|1.5938
|0.60
|581.95
|1677
|2008.04.21 01:00
|buy stop
|669
|0.01
|1.5829
|1.5749
|1.5859
|1678
|2008.04.21 01:00
|buy stop
|670
|0.01
|1.5834
|1.5754
|1.5864
|1679
|2008.04.21 02:00
|buy
|669
|0.01
|1.5829
|1.5749
|1.5859
|1680
|2008.04.21 02:00
|buy
|670
|0.01
|1.5834
|1.5754
|1.5864
|1681
|2008.04.21 08:00
|t/p
|669
|0.01
|1.5859
|1.5749
|1.5859
|0.30
|582.25
|1682
|2008.04.21 08:00
|t/p
|670
|0.01
|1.5864
|1.5754
|1.5864
|0.30
|582.55
|1683
|2008.04.22 01:00
|buy stop
|671
|0.01
|1.5927
|1.5847
|1.5957
|1684
|2008.04.22 01:00
|buy stop
|672
|0.01
|1.5932
|1.5852
|1.5962
|1685
|2008.04.22 08:00
|expiration
|671
|0.01
|1.5927
|1.5847
|1.5957
|1686
|2008.04.22 08:00
|expiration
|672
|0.01
|1.5932
|1.5852
|1.5962
|1687
|2008.04.23 01:00
|buy stop
|673
|0.03
|1.5991
|1.5911
|1.6021
|1688
|2008.04.23 01:00
|buy stop
|674
|0.03
|1.5996
|1.5916
|1.6026
|1689
|2008.04.23 04:00
|buy
|673
|0.03
|1.5991
|1.5911
|1.6021
|1690
|2008.04.23 04:00
|buy
|674
|0.03
|1.5996
|1.5916
|1.6026
|1691
|2008.04.23 14:00
|s/l
|673
|0.03
|1.5911
|1.5911
|1.6021
|-2.40
|580.15
|1692
|2008.04.23 14:00
|s/l
|674
|0.03
|1.5916
|1.5916
|1.6026
|-2.40
|577.75
|1693
|2008.04.24 01:00
|buy stop
|675
|0.02
|1.5889
|1.5809
|1.5919
|1694
|2008.04.24 01:00
|buy stop
|676
|0.02
|1.5894
|1.5814
|1.5924
|1695
|2008.04.24 08:00
|expiration
|675
|0.02
|1.5889
|1.5809
|1.5919
|1696
|2008.04.24 08:00
|expiration
|676
|0.02
|1.5894
|1.5814
|1.5924
|1697
|2008.04.25 01:00
|buy stop
|677
|0.01
|1.5704
|1.5624
|1.5734
|1698
|2008.04.25 01:00
|buy stop
|678
|0.01
|1.5709
|1.5629
|1.5739
|1699
|2008.04.25 03:00
|buy
|677
|0.01
|1.5704
|1.5624
|1.5734
|1700
|2008.04.25 03:00
|buy
|678
|0.01
|1.5709
|1.5629
|1.5739
|1701
|2008.04.25 08:00
|s/l
|677
|0.01
|1.5624
|1.5624
|1.5734
|-0.80
|576.95
|1702
|2008.04.25 08:00
|s/l
|678
|0.01
|1.5629
|1.5629
|1.5739
|-0.80
|576.15
|1703
|2008.04.28 01:00
|buy stop
|679
|0.01
|1.5636
|1.5556
|1.5666
|1704
|2008.04.28 01:00
|buy stop
|680
|0.01
|1.5641
|1.5561
|1.5671
|1705
|2008.04.28 02:00
|buy
|679
|0.01
|1.5636
|1.5556
|1.5666
|1706
|2008.04.28 02:00
|buy
|680
|0.01
|1.5641
|1.5561
|1.5671
|1707
|2008.04.28 07:00
|t/p
|679
|0.01
|1.5666
|1.5556
|1.5666
|0.30
|576.45
|1708
|2008.04.28 07:00
|t/p
|680
|0.01
|1.5671
|1.5561
|1.5671
|0.30
|576.75
|1709
|2008.04.29 01:00
|buy stop
|681
|0.01
|1.5664
|1.5584
|1.5694
|1710
|2008.04.29 01:00
|buy stop
|682
|0.01
|1.5669
|1.5589
|1.5699
|1711
|2008.04.29 08:00
|expiration
|681
|0.01
|1.5664
|1.5584
|1.5694
|1712
|2008.04.29 08:00
|expiration
|682
|0.01
|1.5669
|1.5589
|1.5699
|1713
|2008.04.30 01:00
|buy stop
|683
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|1714
|2008.04.30 01:00
|buy stop
|684
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1715
|2008.04.30 05:00
|buy
|683
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|1716
|2008.04.30 05:00
|buy
|684
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1717
|2008.04.30 19:00
|t/p
|683
|0.01
|1.5611
|1.5501
|1.5611
|0.30
|577.05
|1718
|2008.04.30 19:00
|t/p
|684
|0.01
|1.5616
|1.5506
|1.5616
|0.30
|577.35
|1719
|2008.05.01 01:00
|buy stop
|685
|0.01
|1.5647
|1.5567
|1.5677
|1720
|2008.05.01 01:00
|buy stop
|686
|0.01
|1.5652
|1.5572
|1.5682
|1721
|2008.05.01 08:00
|expiration
|685
|0.01
|1.5647
|1.5567
|1.5677
|1722
|2008.05.01 08:00
|expiration
|686
|0.01
|1.5652
|1.5572
|1.5682
|1723
|2008.05.02 01:00
|buy stop
|687
|0.01
|1.5480
|1.5400
|1.5510
|1724
|2008.05.02 01:00
|buy stop
|688
|0.01
|1.5485
|1.5405
|1.5515
|1725
|2008.05.02 03:00
|buy
|687
|0.01
|1.5480
|1.5400
|1.5510
|1726
|2008.05.02 08:00
|expiration
|688
|0.01
|1.5485
|1.5405
|1.5515
|1727
|2008.05.02 13:00
|s/l
|687
|0.01
|1.5400
|1.5400
|1.5510
|-0.80
|576.55
|1728
|2008.05.05 01:00
|buy stop
|689
|0.01
|1.5460
|1.5380
|1.5490
|1729
|2008.05.05 01:00
|buy stop
|690
|0.01
|1.5465
|1.5385
|1.5495
|1730
|2008.05.05 02:00
|buy
|689
|0.01
|1.5460
|1.5380
|1.5490
|1731
|2008.05.05 02:00
|buy
|690
|0.01
|1.5465
|1.5385
|1.5495
|1732
|2008.05.05 09:00
|t/p
|689
|0.01
|1.5490
|1.5380
|1.5490
|0.30
|576.85
|1733
|2008.05.05 09:00
|t/p
|690
|0.01
|1.5495
|1.5385
|1.5495
|0.30
|577.15
|1734
|2008.05.06 01:00
|buy stop
|691
|0.01
|1.5530
|1.5450
|1.5560
|1735
|2008.05.06 01:00
|buy stop
|692
|0.01
|1.5535
|1.5455
|1.5565
|1736
|2008.05.06 02:00
|buy
|691
|0.01
|1.5530
|1.5450
|1.5560
|1737
|2008.05.06 03:00
|buy
|692
|0.01
|1.5535
|1.5455
|1.5565
|1738
|2008.05.06 08:00
|s/l
|692
|0.01
|1.5455
|1.5455
|1.5565
|-0.80
|576.35
|1739
|2008.05.06 14:00
|t/p
|691
|0.01
|1.5560
|1.5450
|1.5560
|0.30
|576.65
|1740
|2008.05.07 01:00
|buy stop
|693
|0.01
|1.5526
|1.5446
|1.5556
|1741
|2008.05.07 01:00
|buy stop
|694
|0.01
|1.5531
|1.5451
|1.5561
|1742
|2008.05.07 08:00
|expiration
|693
|0.01
|1.5526
|1.5446
|1.5556
|1743
|2008.05.07 08:00
|expiration
|694
|0.01
|1.5531
|1.5451
|1.5561
|1744
|2008.05.08 01:00
|buy stop
|695
|0.01
|1.5356
|1.5276
|1.5386
|1745
|2008.05.08 01:00
|buy stop
|696
|0.01
|1.5361
|1.5281
|1.5391
|1746
|2008.05.08 02:00
|buy
|695
|0.01
|1.5356
|1.5276
|1.5386
|1747
|2008.05.08 08:00
|expiration
|696
|0.01
|1.5361
|1.5281
|1.5391
|1748
|2008.05.08 14:00
|t/p
|695
|0.01
|1.5386
|1.5276
|1.5386
|0.30
|576.95
|1749
|2008.05.09 01:00
|buy stop
|697
|0.01
|1.5417
|1.5337
|1.5447
|1750
|2008.05.09 01:00
|buy stop
|698
|0.01
|1.5422
|1.5342
|1.5452
|1751
|2008.05.09 02:00
|buy
|697
|0.01
|1.5417
|1.5337
|1.5447
|1752
|2008.05.09 02:00
|buy
|698
|0.01
|1.5422
|1.5342
|1.5452
|1753
|2008.05.09 07:00
|t/p
|697
|0.01
|1.5447
|1.5337
|1.5447
|0.30
|577.25
|1754
|2008.05.09 07:00
|t/p
|698
|0.01
|1.5452
|1.5342
|1.5452
|0.30
|577.55
|1755
|2008.05.12 01:00
|buy stop
|699
|0.01
|1.5489
|1.5409
|1.5519
|1756
|2008.05.12 01:00
|buy stop
|700
|0.01
|1.5494
|1.5414
|1.5524
|1757
|2008.05.12 08:00
|expiration
|699
|0.01
|1.5489
|1.5409
|1.5519
|1758
|2008.05.12 08:00
|expiration
|700
|0.01
|1.5494
|1.5414
|1.5524
|1759
|2008.05.13 01:00
|buy stop
|701
|0.01
|1.5530
|1.5450
|1.5560
|1760
|2008.05.13 01:00
|buy stop
|702
|0.01
|1.5535
|1.5455
|1.5565
|1761
|2008.05.13 04:00
|buy
|701
|0.01
|1.5530
|1.5450
|1.5560
|1762
|2008.05.13 04:00
|buy
|702
|0.01
|1.5535
|1.5455
|1.5565
|1763
|2008.05.13 06:00
|t/p
|701
|0.01
|1.5560
|1.5450
|1.5560
|0.30
|577.85
|1764
|2008.05.13 06:00
|t/p
|702
|0.01
|1.5565
|1.5455
|1.5565
|0.30
|578.15
|1765
|2008.05.14 01:00
|buy stop
|703
|0.01
|1.5479
|1.5399
|1.5509
|1766
|2008.05.14 01:00
|buy stop
|704
|0.01
|1.5484
|1.5404
|1.5514
|1767
|2008.05.14 08:00
|expiration
|703
|0.01
|1.5479
|1.5399
|1.5509
|1768
|2008.05.14 08:00
|expiration
|704
|0.01
|1.5484
|1.5404
|1.5514
|1769
|2008.05.15 01:00
|buy stop
|705
|0.01
|1.5475
|1.5395
|1.5505
|1770
|2008.05.15 01:00
|buy stop
|706
|0.01
|1.5480
|1.5400
|1.5510
|1771
|2008.05.15 05:00
|buy
|705
|0.01
|1.5475
|1.5395
|1.5505
|1772
|2008.05.15 05:00
|buy
|706
|0.01
|1.5480
|1.5400
|1.5510
|1773
|2008.05.15 07:00
|t/p
|705
|0.01
|1.5505
|1.5395
|1.5505
|0.30
|578.45
|1774
|2008.05.15 07:00
|t/p
|706
|0.01
|1.5510
|1.5400
|1.5510
|0.30
|578.75
|1775
|2008.05.16 01:00
|buy stop
|707
|0.01
|1.5471
|1.5391
|1.5501
|1776
|2008.05.16 01:00
|buy stop
|708
|0.01
|1.5476
|1.5396
|1.5506
|1777
|2008.05.16 02:00
|buy
|707
|0.01
|1.5471
|1.5391
|1.5501
|1778
|2008.05.16 03:00
|buy
|708
|0.01
|1.5476
|1.5396
|1.5506
|1779
|2008.05.16 06:00
|t/p
|707
|0.01
|1.5501
|1.5391
|1.5501
|0.30
|579.05
|1780
|2008.05.16 09:00
|t/p
|708
|0.01
|1.5506
|1.5396
|1.5506
|0.30
|579.35
|1781
|2008.05.19 01:00
|buy stop
|709
|0.01
|1.5593
|1.5513
|1.5623
|1782
|2008.05.19 01:00
|buy stop
|710
|0.01
|1.5598
|1.5518
|1.5628
|1783
|2008.05.19 08:00
|expiration
|709
|0.01
|1.5593
|1.5513
|1.5623
|1784
|2008.05.19 08:00
|expiration
|710
|0.01
|1.5598
|1.5518
|1.5628
|1785
|2008.05.20 01:00
|buy stop
|711
|0.01
|1.5545
|1.5465
|1.5575
|1786
|2008.05.20 01:00
|buy stop
|712
|0.01
|1.5550
|1.5470
|1.5580
|1787
|2008.05.20 02:00
|buy
|711
|0.01
|1.5545
|1.5465
|1.5575
|1788
|2008.05.20 07:00
|t/p
|711
|0.01
|1.5575
|1.5465
|1.5575
|0.30
|579.65
|1789
|2008.05.20 07:00
|buy
|712
|0.01
|1.5550
|1.5470
|1.5580
|1790
|2008.05.20 08:00
|t/p
|712
|0.01
|1.5580
|1.5470
|1.5580
|0.30
|579.95
|1791
|2008.05.21 01:00
|buy stop
|713
|0.01
|1.5680
|1.5600
|1.5710
|1792
|2008.05.21 01:00
|buy stop
|714
|0.01
|1.5685
|1.5605
|1.5715
|1793
|2008.05.21 02:00
|buy
|713
|0.01
|1.5680
|1.5600
|1.5710
|1794
|2008.05.21 02:00
|buy
|714
|0.01
|1.5685
|1.5605
|1.5715
|1795
|2008.05.21 09:00
|t/p
|713
|0.01
|1.5710
|1.5600
|1.5710
|0.30
|580.25
|1796
|2008.05.21 09:00
|t/p
|714
|0.01
|1.5715
|1.5605
|1.5715
|0.30
|580.55
|1797
|2008.05.22 01:00
|buy stop
|715
|0.01
|1.5802
|1.5722
|1.5832
|1798
|2008.05.22 01:00
|buy stop
|716
|0.01
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1799
|2008.05.22 02:00
|buy
|715
|0.01
|1.5802
|1.5722
|1.5832
|1800
|2008.05.22 07:00
|buy
|716
|0.01
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1801
|2008.05.22 13:00
|s/l
|716
|0.01
|1.5727
|1.5727
|1.5837
|-0.80
|579.75
|1802
|2008.05.22 15:00
|s/l
|715
|0.01
|1.5722
|1.5722
|1.5832
|-0.80
|578.95
|1803
|2008.05.23 01:00
|buy stop
|717
|0.01
|1.5736
|1.5656
|1.5766
|1804
|2008.05.23 01:00
|buy stop
|718
|0.01
|1.5741
|1.5661
|1.5771
|1805
|2008.05.23 05:00
|buy
|717
|0.01
|1.5736
|1.5656
|1.5766
|1806
|2008.05.23 06:00
|buy
|718
|0.01
|1.5741
|1.5661
|1.5771
|1807
|2008.05.23 14:00
|t/p
|717
|0.01
|1.5766
|1.5656
|1.5766
|0.30
|579.25
|1808
|2008.05.23 14:00
|t/p
|718
|0.01
|1.5771
|1.5661
|1.5771
|0.30
|579.55
|1809
|2008.05.26 01:00
|buy stop
|719
|0.03
|1.5795
|1.5715
|1.5825
|1810
|2008.05.26 01:00
|buy stop
|720
|0.03
|1.5800
|1.5720
|1.5830
|1811
|2008.05.26 08:00
|expiration
|719
|0.03
|1.5795
|1.5715
|1.5825
|1812
|2008.05.26 08:00
|expiration
|720
|0.03
|1.5800
|1.5720
|1.5830
|1813
|2008.05.27 01:00
|buy stop
|721
|0.03
|1.5803
|1.5723
|1.5833
|1814
|2008.05.27 01:00
|buy stop
|722
|0.03
|1.5808
|1.5728
|1.5838
|1815
|2008.05.27 06:00
|buy
|721
|0.03
|1.5803
|1.5723
|1.5833
|1816
|2008.05.27 06:00
|buy
|722
|0.03
|1.5808
|1.5728
|1.5838
|1817
|2008.05.27 08:00
|s/l
|722
|0.03
|1.5728
|1.5728
|1.5838
|-2.40
|577.15
|1818
|2008.05.27 14:00
|s/l
|721
|0.03
|1.5723
|1.5723
|1.5833
|-2.40
|574.75
|1819
|2008.05.28 01:00
|buy stop
|723
|0.01
|1.5691
|1.5611
|1.5721
|1820
|2008.05.28 01:00
|buy stop
|724
|0.01
|1.5696
|1.5616
|1.5726
|1821
|2008.05.28 02:00
|buy
|723
|0.01
|1.5691
|1.5611
|1.5721
|1822
|2008.05.28 02:00
|buy
|724
|0.01
|1.5696
|1.5616
|1.5726
|1823
|2008.05.28 07:00
|t/p
|723
|0.01
|1.5721
|1.5611
|1.5721
|0.30
|575.05
|1824
|2008.05.28 07:00
|t/p
|724
|0.01
|1.5726
|1.5616
|1.5726
|0.30
|575.35
|1825
|2008.05.29 01:00
|buy stop
|725
|0.01
|1.5665
|1.5585
|1.5695
|1826
|2008.05.29 01:00
|buy stop
|726
|0.01
|1.5670
|1.5590
|1.5700
|1827
|2008.05.29 08:00
|expiration
|725
|0.01
|1.5665
|1.5585
|1.5695
|1828
|2008.05.29 08:00
|expiration
|726
|0.01
|1.5670
|1.5590
|1.5700
|1829
|2008.05.30 01:00
|buy stop
|727
|0.01
|1.5529
|1.5449
|1.5559
|1830
|2008.05.30 01:00
|buy stop
|728
|0.01
|1.5534
|1.5454
|1.5564
|1831
|2008.05.30 03:00
|buy
|727
|0.01
|1.5529
|1.5449
|1.5559
|1832
|2008.05.30 06:00
|buy
|728
|0.01
|1.5534
|1.5454
|1.5564
|1833
|2008.05.30 16:00
|t/p
|727
|0.01
|1.5559
|1.5449
|1.5559
|0.30
|575.65
|1834
|2008.05.30 16:00
|t/p
|728
|0.01
|1.5564
|1.5454
|1.5564
|0.30
|575.95
|1835
|2008.06.02 01:00
|buy stop
|729
|0.01
|1.5571
|1.5491
|1.5601
|1836
|2008.06.02 01:00
|buy stop
|730
|0.01
|1.5576
|1.5496
|1.5606
|1837
|2008.06.02 08:00
|expiration
|729
|0.01
|1.5571
|1.5491
|1.5601
|1838
|2008.06.02 08:00
|expiration
|730
|0.01
|1.5576
|1.5496
|1.5606
|1839
|2008.06.03 01:00
|buy stop
|731
|0.01
|1.5551
|1.5471
|1.5581
|1840
|2008.06.03 01:00
|buy stop
|732
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|1841
|2008.06.03 06:00
|buy
|731
|0.01
|1.5551
|1.5471
|1.5581
|1842
|2008.06.03 06:00
|buy
|732
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|1843
|2008.06.03 08:00
|t/p
|731
|0.01
|1.5581
|1.5471
|1.5581
|0.30
|576.25
|1844
|2008.06.03 08:00
|t/p
|732
|0.01
|1.5586
|1.5476
|1.5586
|0.30
|576.55
|1845
|2008.06.04 01:00
|buy stop
|733
|0.01
|1.5457
|1.5377
|1.5487
|1846
|2008.06.04 01:00
|buy stop
|734
|0.01
|1.5462
|1.5382
|1.5492
|1847
|2008.06.04 02:00
|buy
|733
|0.01
|1.5457
|1.5377
|1.5487
|1848
|2008.06.04 04:00
|buy
|734
|0.01
|1.5462
|1.5382
|1.5492
|1849
|2008.06.05 01:00
|buy stop
|735
|0.01
|1.5441
|1.5361
|1.5471
|1850
|2008.06.05 01:00
|buy stop
|736
|0.01
|1.5446
|1.5366
|1.5476
|1851
|2008.06.05 07:00
|buy
|735
|0.01
|1.5441
|1.5361
|1.5471
|1852
|2008.06.05 07:00
|buy
|736
|0.01
|1.5446
|1.5366
|1.5476
|1853
|2008.06.05 11:00
|s/l
|733
|0.01
|1.5377
|1.5377
|1.5487
|-0.78
|575.77
|1854
|2008.06.05 11:00
|s/l
|734
|0.01
|1.5382
|1.5382
|1.5492
|-0.78
|574.99
|1855
|2008.06.05 13:00
|t/p
|735
|0.01
|1.5471
|1.5361
|1.5471
|0.30
|575.29
|1856
|2008.06.05 13:00
|s/l
|736
|0.01
|1.5366
|1.5366
|1.5476
|-0.80
|574.49
|1857
|2008.06.06 01:00
|buy stop
|737
|0.01
|1.5600
|1.5520
|1.5630
|1858
|2008.06.06 01:00
|buy stop
|738
|0.01
|1.5605
|1.5525
|1.5635
|1859
|2008.06.06 06:00
|buy
|737
|0.01
|1.5600
|1.5520
|1.5630
|1860
|2008.06.06 06:00
|buy
|738
|0.01
|1.5605
|1.5525
|1.5635
|1861
|2008.06.06 13:00
|t/p
|737
|0.01
|1.5630
|1.5520
|1.5630
|0.30
|574.79
|1862
|2008.06.06 13:00
|t/p
|738
|0.01
|1.5635
|1.5525
|1.5635
|0.30
|575.09
|1863
|2008.06.09 01:00
|buy stop
|739
|0.01
|1.5782
|1.5702
|1.5812
|1864
|2008.06.09 01:00
|buy stop
|740
|0.01
|1.5787
|1.5707
|1.5817
|1865
|2008.06.09 02:00
|buy
|739
|0.01
|1.5782
|1.5702
|1.5812
|1866
|2008.06.09 02:00
|buy
|740
|0.01
|1.5787
|1.5707
|1.5817
|1867
|2008.06.09 08:00
|t/p
|739
|0.01
|1.5812
|1.5702
|1.5812
|0.30
|575.39
|1868
|2008.06.09 08:00
|t/p
|740
|0.01
|1.5817
|1.5707
|1.5817
|0.30
|575.69
|1869
|2008.06.10 01:00
|buy stop
|741
|0.01
|1.5600
|1.5520
|1.5630
|1870
|2008.06.10 01:00
|buy stop
|742
|0.01
|1.5605
|1.5525
|1.5635
|1871
|2008.06.10 02:00
|buy
|741
|0.01
|1.5600
|1.5520
|1.5630
|1872
|2008.06.10 02:00
|buy
|742
|0.01
|1.5605
|1.5525
|1.5635
|1873
|2008.06.10 09:00
|s/l
|742
|0.01
|1.5525
|1.5525
|1.5635
|-0.80
|574.89
|1874
|2008.06.10 10:00
|s/l
|741
|0.01
|1.5520
|1.5520
|1.5630
|-0.80
|574.09
|1875
|2008.06.11 01:00
|buy stop
|743
|0.01
|1.5482
|1.5402
|1.5512
|1876
|2008.06.11 01:00
|buy stop
|744
|0.01
|1.5487
|1.5407
|1.5517
|1877
|2008.06.11 02:00
|buy
|743
|0.01
|1.5482
|1.5402
|1.5512
|1878
|2008.06.11 02:00
|buy
|744
|0.01
|1.5487
|1.5407
|1.5517
|1879
|2008.06.11 07:00
|t/p
|743
|0.01
|1.5512
|1.5402
|1.5512
|0.30
|574.39
|1880
|2008.06.11 08:00
|t/p
|744
|0.01
|1.5517
|1.5407
|1.5517
|0.30
|574.69
|1881
|2008.06.12 01:00
|buy stop
|745
|0.01
|1.5551
|1.5471
|1.5581
|1882
|2008.06.12 01:00
|buy stop
|746
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|1883
|2008.06.12 08:00
|expiration
|745
|0.01
|1.5551
|1.5471
|1.5581
|1884
|2008.06.12 08:00
|expiration
|746
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|1885
|2008.06.13 01:00
|buy stop
|747
|0.01
|1.5459
|1.5379
|1.5489
|1886
|2008.06.13 01:00
|buy stop
|748
|0.01
|1.5464
|1.5384
|1.5494
|1887
|2008.06.13 02:00
|buy
|747
|0.01
|1.5459
|1.5379
|1.5489
|1888
|2008.06.13 02:00
|buy
|748
|0.01
|1.5464
|1.5384
|1.5494
|1889
|2008.06.13 09:00
|s/l
|747
|0.01
|1.5379
|1.5379
|1.5489
|-0.80
|573.89
|1890
|2008.06.13 09:00
|s/l
|748
|0.01
|1.5384
|1.5384
|1.5494
|-0.80
|573.09
|1891
|2008.06.16 01:00
|buy stop
|749
|0.01
|1.5404
|1.5324
|1.5434
|1892
|2008.06.16 01:00
|buy stop
|750
|0.01
|1.5409
|1.5329
|1.5439
|1893
|2008.06.16 03:00
|buy
|749
|0.01
|1.5404
|1.5324
|1.5434
|1894
|2008.06.16 03:00
|buy
|750
|0.01
|1.5409
|1.5329
|1.5439
|1895
|2008.06.16 09:00
|t/p
|749
|0.01
|1.5434
|1.5324
|1.5434
|0.30
|573.39
|1896
|2008.06.16 09:00
|t/p
|750
|0.01
|1.5439
|1.5329
|1.5439
|0.30
|573.69
|1897
|2008.06.17 01:00
|buy stop
|751
|0.01
|1.5479
|1.5399
|1.5509
|1898
|2008.06.17 01:00
|buy stop
|752
|0.01
|1.5484
|1.5404
|1.5514
|1899
|2008.06.17 02:00
|buy
|751
|0.01
|1.5479
|1.5399
|1.5509
|1900
|2008.06.17 02:00
|buy
|752
|0.01
|1.5484
|1.5404
|1.5514
|1901
|2008.06.17 03:00
|t/p
|751
|0.01
|1.5509
|1.5399
|1.5509
|0.30
|573.99
|1902
|2008.06.17 03:00
|t/p
|752
|0.01
|1.5514
|1.5404
|1.5514
|0.30
|574.29
|1903
|2008.06.18 01:00
|buy stop
|753
|0.03
|1.5531
|1.5451
|1.5561
|1904
|2008.06.18 01:00
|buy stop
|754
|0.03
|1.5536
|1.5456
|1.5566
|1905
|2008.06.18 08:00
|expiration
|753
|0.03
|1.5531
|1.5451
|1.5561
|1906
|2008.06.18 08:00
|expiration
|754
|0.03
|1.5536
|1.5456
|1.5566
|1907
|2008.06.19 01:00
|buy stop
|755
|0.03
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1908
|2008.06.19 01:00
|buy stop
|756
|0.03
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|1909
|2008.06.19 06:00
|buy
|755
|0.03
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1910
|2008.06.19 08:00
|expiration
|756
|0.03
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|1911
|2008.06.19 09:00
|s/l
|755
|0.03
|1.5506
|1.5506
|1.5616
|-2.40
|571.89
|1912
|2008.06.20 01:00
|buy stop
|757
|0.02
|1.5510
|1.5430
|1.5540
|1913
|2008.06.20 01:00
|buy stop
|758
|0.02
|1.5515
|1.5435
|1.5545
|1914
|2008.06.20 02:00
|buy
|757
|0.02
|1.5510
|1.5430
|1.5540
|1915
|2008.06.20 02:00
|buy
|758
|0.02
|1.5515
|1.5435
|1.5545
|1916
|2008.06.20 07:00
|t/p
|757
|0.02
|1.5540
|1.5430
|1.5540
|0.60
|572.49
|1917
|2008.06.20 08:00
|t/p
|758
|0.02
|1.5545
|1.5435
|1.5545
|0.60
|573.09
|1918
|2008.06.23 01:00
|buy stop
|759
|0.01
|1.5636
|1.5556
|1.5666
|1919
|2008.06.23 01:00
|buy stop
|760
|0.01
|1.5641
|1.5561
|1.5671
|1920
|2008.06.23 08:00
|expiration
|759
|0.01
|1.5636
|1.5556
|1.5666
|1921
|2008.06.23 08:00
|expiration
|760
|0.01
|1.5641
|1.5561
|1.5671
|1922
|2008.06.24 01:00
|buy stop
|761
|0.01
|1.5533
|1.5453
|1.5563
|1923
|2008.06.24 01:00
|buy stop
|762
|0.01
|1.5538
|1.5458
|1.5568
|1924
|2008.06.24 07:00
|buy
|761
|0.01
|1.5533
|1.5453
|1.5563
|1925
|2008.06.24 07:00
|buy
|762
|0.01
|1.5538
|1.5458
|1.5568
|1926
|2008.06.24 08:00
|t/p
|761
|0.01
|1.5563
|1.5453
|1.5563
|0.30
|573.39
|1927
|2008.06.24 08:00
|t/p
|762
|0.01
|1.5568
|1.5458
|1.5568
|0.30
|573.69
|1928
|2008.06.25 01:00
|buy stop
|763
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|1929
|2008.06.25 01:00
|buy stop
|764
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1930
|2008.06.25 08:00
|expiration
|763
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|1931
|2008.06.25 08:00
|expiration
|764
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|1932
|2008.06.26 01:00
|buy stop
|765
|0.01
|1.5684
|1.5604
|1.5714
|1933
|2008.06.26 01:00
|buy stop
|766
|0.01
|1.5689
|1.5609
|1.5719
|1934
|2008.06.26 04:00
|buy
|765
|0.01
|1.5684
|1.5604
|1.5714
|1935
|2008.06.26 08:00
|expiration
|766
|0.01
|1.5689
|1.5609
|1.5719
|1936
|2008.06.26 10:00
|t/p
|765
|0.01
|1.5714
|1.5604
|1.5714
|0.30
|573.99
|1937
|2008.06.27 01:00
|buy stop
|767
|0.01
|1.5759
|1.5679
|1.5789
|1938
|2008.06.27 01:00
|buy stop
|768
|0.01
|1.5764
|1.5684
|1.5794
|1939
|2008.06.27 08:00
|expiration
|767
|0.01
|1.5759
|1.5679
|1.5789
|1940
|2008.06.27 08:00
|expiration
|768
|0.01
|1.5764
|1.5684
|1.5794
|1941
|2008.06.30 01:00
|buy stop
|769
|0.01
|1.5805
|1.5725
|1.5835
|1942
|2008.06.30 01:00
|buy stop
|770
|0.01
|1.5810
|1.5730
|1.5840
|1943
|2008.06.30 07:00
|buy
|769
|0.01
|1.5805
|1.5725
|1.5835
|1944
|2008.06.30 08:00
|expiration
|770
|0.01
|1.5810
|1.5730
|1.5840
|1945
|2008.06.30 09:00
|t/p
|769
|0.01
|1.5835
|1.5725
|1.5835
|0.30
|574.29
|1946
|2008.07.01 01:00
|buy stop
|771
|0.01
|1.5763
|1.5683
|1.5793
|1947
|2008.07.01 01:00
|buy stop
|772
|0.01
|1.5768
|1.5688
|1.5798
|1948
|2008.07.01 05:00
|buy
|771
|0.01
|1.5763
|1.5683
|1.5793
|1949
|2008.07.01 07:00
|buy
|772
|0.01
|1.5768
|1.5688
|1.5798
|1950
|2008.07.01 11:00
|t/p
|771
|0.01
|1.5793
|1.5683
|1.5793
|0.30
|574.59
|1951
|2008.07.01 11:00
|t/p
|772
|0.01
|1.5798
|1.5688
|1.5798
|0.30
|574.89
|1952
|2008.07.02 01:00
|buy stop
|773
|0.01
|1.5819
|1.5739
|1.5849
|1953
|2008.07.02 01:00
|buy stop
|774
|0.01
|1.5824
|1.5744
|1.5854
|1954
|2008.07.02 06:00
|buy
|773
|0.01
|1.5819
|1.5739
|1.5849
|1955
|2008.07.02 06:00
|buy
|774
|0.01
|1.5824
|1.5744
|1.5854
|1956
|2008.07.02 13:00
|t/p
|773
|0.01
|1.5849
|1.5739
|1.5849
|0.30
|575.19
|1957
|2008.07.02 13:00
|t/p
|774
|0.01
|1.5854
|1.5744
|1.5854
|0.30
|575.49
|1958
|2008.07.03 01:00
|buy stop
|775
|0.03
|1.5893
|1.5813
|1.5923
|1959
|2008.07.03 01:00
|buy stop
|776
|0.03
|1.5898
|1.5818
|1.5928
|1960
|2008.07.03 08:00
|expiration
|775
|0.03
|1.5893
|1.5813
|1.5923
|1961
|2008.07.03 08:00
|expiration
|776
|0.03
|1.5898
|1.5818
|1.5928
|1962
|2008.07.04 01:00
|buy stop
|777
|0.01
|1.5723
|1.5643
|1.5753
|1963
|2008.07.04 01:00
|buy stop
|778
|0.01
|1.5728
|1.5648
|1.5758
|1964
|2008.07.04 07:00
|buy
|777
|0.01
|1.5723
|1.5643
|1.5753
|1965
|2008.07.04 08:00
|expiration
|778
|0.01
|1.5728
|1.5648
|1.5758
|1966
|2008.07.07 01:00
|buy stop
|779
|0.01
|1.5668
|1.5588
|1.5698
|1967
|2008.07.07 01:00
|buy stop
|780
|0.01
|1.5673
|1.5593
|1.5703
|1968
|2008.07.07 02:00
|s/l
|777
|0.01
|1.5643
|1.5643
|1.5753
|-0.79
|574.70
|1969
|2008.07.07 02:00
|buy
|779
|0.01
|1.5668
|1.5588
|1.5698
|1970
|2008.07.07 08:00
|expiration
|780
|0.01
|1.5673
|1.5593
|1.5703
|1971
|2008.07.07 17:00
|t/p
|779
|0.01
|1.5698
|1.5588
|1.5698
|0.30
|575.00
|1972
|2008.07.08 01:00
|buy stop
|781
|0.01
|1.5738
|1.5658
|1.5768
|1973
|2008.07.08 01:00
|buy stop
|782
|0.01
|1.5743
|1.5663
|1.5773
|1974
|2008.07.08 08:00
|expiration
|781
|0.01
|1.5738
|1.5658
|1.5768
|1975
|2008.07.08 08:00
|expiration
|782
|0.01
|1.5743
|1.5663
|1.5773
|1976
|2008.07.09 01:00
|buy stop
|783
|0.01
|1.5677
|1.5597
|1.5707
|1977
|2008.07.09 01:00
|buy stop
|784
|0.01
|1.5682
|1.5602
|1.5712
|1978
|2008.07.09 05:00
|buy
|783
|0.01
|1.5677
|1.5597
|1.5707
|1979
|2008.07.09 05:00
|buy
|784
|0.01
|1.5682
|1.5602
|1.5712
|1980
|2008.07.09 06:00
|t/p
|783
|0.01
|1.5707
|1.5597
|1.5707
|0.30
|575.30
|1981
|2008.07.09 06:00
|t/p
|784
|0.01
|1.5712
|1.5602
|1.5712
|0.30
|575.60
|1982
|2008.07.10 01:00
|buy stop
|785
|0.01
|1.5743
|1.5663
|1.5773
|1983
|2008.07.10 01:00
|buy stop
|786
|0.01
|1.5748
|1.5668
|1.5778
|1984
|2008.07.10 07:00
|buy
|785
|0.01
|1.5743
|1.5663
|1.5773
|1985
|2008.07.10 07:00
|buy
|786
|0.01
|1.5748
|1.5668
|1.5778
|1986
|2008.07.10 15:00
|t/p
|785
|0.01
|1.5773
|1.5663
|1.5773
|0.30
|575.90
|1987
|2008.07.10 15:00
|t/p
|786
|0.01
|1.5778
|1.5668
|1.5778
|0.30
|576.20
|1988
|2008.07.11 01:00
|buy stop
|787
|0.03
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1989
|2008.07.11 01:00
|buy stop
|788
|0.03
|1.5812
|1.5732
|1.5842
|1990
|2008.07.11 08:00
|expiration
|787
|0.03
|1.5807
|1.5727
|1.5837
|1991
|2008.07.11 08:00
|expiration
|788
|0.03
|1.5812
|1.5732
|1.5842
|1992
|2008.07.14 01:00
|buy stop
|789
|0.03
|1.5907
|1.5827
|1.5937
|1993
|2008.07.14 01:00
|buy stop
|790
|0.03
|1.5912
|1.5832
|1.5942
|1994
|2008.07.14 03:00
|buy
|789
|0.03
|1.5907
|1.5827
|1.5937
|1995
|2008.07.14 03:00
|buy
|790
|0.03
|1.5912
|1.5832
|1.5942
|1996
|2008.07.15 01:00
|buy stop
|791
|0.03
|1.5922
|1.5842
|1.5952
|1997
|2008.07.15 01:00
|buy stop
|792
|0.03
|1.5927
|1.5847
|1.5957
|1998
|2008.07.15 02:00
|buy
|791
|0.03
|1.5922
|1.5842
|1.5952
|1999
|2008.07.15 03:00
|buy
|792
|0.03
|1.5927
|1.5847
|1.5957
|2000
|2008.07.15 04:00
|t/p
|789
|0.03
|1.5937
|1.5827
|1.5937
|0.92
|577.12
|2001
|2008.07.15 04:00
|t/p
|790
|0.03
|1.5942
|1.5832
|1.5942
|0.92
|578.04
|2002
|2008.07.15 07:00
|t/p
|791
|0.03
|1.5952
|1.5842
|1.5952
|0.90
|578.94
|2003
|2008.07.15 07:00
|t/p
|792
|0.03
|1.5957
|1.5847
|1.5957
|0.90
|579.84
|2004
|2008.07.16 01:00
|buy stop
|793
|0.02
|1.5923
|1.5843
|1.5953
|2005
|2008.07.16 01:00
|buy stop
|794
|0.02
|1.5928
|1.5848
|1.5958
|2006
|2008.07.16 07:00
|buy
|793
|0.02
|1.5923
|1.5843
|1.5953
|2007
|2008.07.16 08:00
|expiration
|794
|0.02
|1.5928
|1.5848
|1.5958
|2008
|2008.07.16 15:00
|s/l
|793
|0.02
|1.5843
|1.5843
|1.5953
|-1.60
|578.24
|2009
|2008.07.17 01:00
|buy stop
|795
|0.01
|1.5850
|1.5770
|1.5880
|2010
|2008.07.17 01:00
|buy stop
|796
|0.01
|1.5855
|1.5775
|1.5885
|2011
|2008.07.17 02:00
|buy
|795
|0.01
|1.5850
|1.5770
|1.5880
|2012
|2008.07.17 03:00
|buy
|796
|0.01
|1.5855
|1.5775
|1.5885
|2013
|2008.07.17 10:00
|t/p
|795
|0.01
|1.5880
|1.5770
|1.5880
|0.30
|578.54
|2014
|2008.07.17 10:00
|t/p
|796
|0.01
|1.5885
|1.5775
|1.5885
|0.30
|578.84
|2015
|2008.07.18 01:00
|buy stop
|797
|0.01
|1.5840
|1.5760
|1.5870
|2016
|2008.07.18 01:00
|buy stop
|798
|0.01
|1.5845
|1.5765
|1.5875
|2017
|2008.07.18 04:00
|buy
|797
|0.01
|1.5840
|1.5760
|1.5870
|2018
|2008.07.18 04:00
|buy
|798
|0.01
|1.5845
|1.5765
|1.5875
|2019
|2008.07.18 06:00
|t/p
|797
|0.01
|1.5870
|1.5760
|1.5870
|0.30
|579.14
|2020
|2008.07.18 07:00
|t/p
|798
|0.01
|1.5875
|1.5765
|1.5875
|0.30
|579.44
|2021
|2008.07.21 01:00
|buy stop
|799
|0.01
|1.5871
|1.5791
|1.5901
|2022
|2008.07.21 01:00
|buy stop
|800
|0.01
|1.5876
|1.5796
|1.5906
|2023
|2008.07.21 02:00
|buy
|799
|0.01
|1.5871
|1.5791
|1.5901
|2024
|2008.07.21 08:00
|expiration
|800
|0.01
|1.5876
|1.5796
|1.5906
|2025
|2008.07.21 09:00
|t/p
|799
|0.01
|1.5901
|1.5791
|1.5901
|0.30
|579.74
|2026
|2008.07.22 01:00
|buy stop
|801
|0.03
|1.5944
|1.5864
|1.5974
|2027
|2008.07.22 01:00
|buy stop
|802
|0.03
|1.5949
|1.5869
|1.5979
|2028
|2008.07.22 08:00
|expiration
|801
|0.03
|1.5944
|1.5864
|1.5974
|2029
|2008.07.22 08:00
|expiration
|802
|0.03
|1.5949
|1.5869
|1.5979
|2030
|2008.07.23 01:00
|buy stop
|803
|0.01
|1.5795
|1.5715
|1.5825
|2031
|2008.07.23 01:00
|buy stop
|804
|0.01
|1.5800
|1.5720
|1.5830
|2032
|2008.07.23 02:00
|buy
|803
|0.01
|1.5795
|1.5715
|1.5825
|2033
|2008.07.23 08:00
|expiration
|804
|0.01
|1.5800
|1.5720
|1.5830
|2034
|2008.07.23 15:00
|s/l
|803
|0.01
|1.5715
|1.5715
|1.5825
|-0.80
|578.94
|2035
|2008.07.24 01:00
|buy stop
|805
|0.01
|1.5694
|1.5614
|1.5724
|2036
|2008.07.24 01:00
|buy stop
|806
|0.01
|1.5699
|1.5619
|1.5729
|2037
|2008.07.24 02:00
|buy
|805
|0.01
|1.5694
|1.5614
|1.5724
|2038
|2008.07.24 04:00
|buy
|806
|0.01
|1.5699
|1.5619
|1.5729
|2039
|2008.07.25 01:00
|buy stop
|807
|0.01
|1.5688
|1.5608
|1.5718
|2040
|2008.07.25 01:00
|buy stop
|808
|0.01
|1.5693
|1.5613
|1.5723
|2041
|2008.07.25 04:00
|buy
|807
|0.01
|1.5688
|1.5608
|1.5718
|2042
|2008.07.25 04:00
|buy
|808
|0.01
|1.5693
|1.5613
|1.5723
|2043
|2008.07.25 07:00
|t/p
|805
|0.01
|1.5724
|1.5614
|1.5724
|0.31
|579.24
|2044
|2008.07.25 07:00
|t/p
|806
|0.01
|1.5729
|1.5619
|1.5729
|0.31
|579.55
|2045
|2008.07.25 07:00
|t/p
|807
|0.01
|1.5718
|1.5608
|1.5718
|0.30
|579.85
|2046
|2008.07.25 07:00
|t/p
|808
|0.01
|1.5723
|1.5613
|1.5723
|0.30
|580.15
|2047
|2008.07.28 01:00
|buy stop
|809
|0.01
|1.5710
|1.5630
|1.5740
|2048
|2008.07.28 01:00
|buy stop
|810
|0.01
|1.5715
|1.5635
|1.5745
|2049
|2008.07.28 04:00
|buy
|809
|0.01
|1.5710
|1.5630
|1.5740
|2050
|2008.07.28 04:00
|buy
|810
|0.01
|1.5715
|1.5635
|1.5745
|2051
|2008.07.28 10:00
|t/p
|809
|0.01
|1.5740
|1.5630
|1.5740
|0.30
|580.45
|2052
|2008.07.28 11:00
|t/p
|810
|0.01
|1.5745
|1.5635
|1.5745
|0.30
|580.75
|2053
|2008.07.29 01:00
|buy stop
|811
|0.01
|1.5756
|1.5676
|1.5786
|2054
|2008.07.29 01:00
|buy stop
|812
|0.01
|1.5761
|1.5681
|1.5791
|2055
|2008.07.29 08:00
|expiration
|811
|0.01
|1.5756
|1.5676
|1.5786
|2056
|2008.07.29 08:00
|expiration
|812
|0.01
|1.5761
|1.5681
|1.5791
|2057
|2008.07.30 01:00
|buy stop
|813
|0.01
|1.5593
|1.5513
|1.5623
|2058
|2008.07.30 01:00
|buy stop
|814
|0.01
|1.5598
|1.5518
|1.5628
|2059
|2008.07.30 02:00
|buy
|813
|0.01
|1.5593
|1.5513
|1.5623
|2060
|2008.07.30 03:00
|buy
|814
|0.01
|1.5598
|1.5518
|1.5628
|2061
|2008.07.31 01:00
|buy stop
|815
|0.01
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|2062
|2008.07.31 01:00
|buy stop
|816
|0.01
|1.5596
|1.5516
|1.5626
|2063
|2008.07.31 04:00
|buy
|815
|0.01
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|2064
|2008.07.31 06:00
|buy
|816
|0.01
|1.5596
|1.5516
|1.5626
|2065
|2008.07.31 07:00
|t/p
|813
|0.01
|1.5623
|1.5513
|1.5623
|0.32
|581.07
|2066
|2008.07.31 07:00
|t/p
|815
|0.01
|1.5621
|1.5511
|1.5621
|0.30
|581.37
|2067
|2008.07.31 07:00
|t/p
|816
|0.01
|1.5626
|1.5516
|1.5626
|0.30
|581.67
|2068
|2008.07.31 08:00
|t/p
|814
|0.01
|1.5628
|1.5518
|1.5628
|0.32
|581.99
|2069
|2008.08.01 01:00
|buy stop
|817
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|2070
|2008.08.01 01:00
|buy stop
|818
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|2071
|2008.08.01 08:00
|expiration
|817
|0.01
|1.5581
|1.5501
|1.5611
|2072
|2008.08.01 08:00
|expiration
|818
|0.01
|1.5586
|1.5506
|1.5616
|2073
|2008.08.04 01:00
|buy stop
|819
|0.01
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|2074
|2008.08.04 01:00
|buy stop
|820
|0.01
|1.5596
|1.5516
|1.5626
|2075
|2008.08.04 04:00
|buy
|819
|0.01
|1.5591
|1.5511
|1.5621
|2076
|2008.08.04 04:00
|buy
|820
|0.01
|1.5596
|1.5516
|1.5626
|2077
|2008.08.04 15:00
|t/p
|819
|0.01
|1.5621
|1.5511
|1.5621
|0.30
|582.29
|2078
|2008.08.04 15:00
|t/p
|820
|0.01
|1.5626
|1.5516
|1.5626
|0.30
|582.59
|2079
|2008.08.05 01:00
|buy stop
|821
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|2080
|2008.08.05 01:00
|buy stop
|822
|0.01
|1.5561
|1.5481
|1.5591
|2081
|2008.08.05 08:00
|expiration
|821
|0.01
|1.5556
|1.5476
|1.5586
|2082
|2008.08.05 08:00
|expiration
|822
|0.01
|1.5561
|1.5481
|1.5591
|2083
|2008.08.06 01:00
|buy stop
|823
|0.01
|1.5487
|1.5407
|1.5517
|2084
|2008.08.06 01:00
|buy stop
|824
|0.01
|1.5492
|1.5412
|1.5522
|2085
|2008.08.06 03:00
|buy
|823
|0.01
|1.5487
|1.5407
|1.5517
|2086
|2008.08.06 04:00
|buy
|824
|0.01
|1.5492
|1.5412
|1.5522
|2087
|2008.08.06 14:00
|s/l
|824
|0.01
|1.5412
|1.5412
|1.5522
|-0.80
|581.79
|2088
|2008.08.06 16:00
|s/l
|823
|0.01
|1.5407
|1.5407
|1.5517
|-0.80
|580.99
|2089
|2008.08.07 01:00
|buy stop
|825
|0.01
|1.5445
|1.5365
|1.5475
|2090
|2008.08.07 01:00
|buy stop
|826
|0.01
|1.5450
|1.5370
|1.5480
|2091
|2008.08.07 03:00
|buy
|825
|0.01
|1.5445
|1.5365
|1.5475
|2092
|2008.08.07 07:00
|t/p
|825
|0.01
|1.5475
|1.5365
|1.5475
|0.30
|581.29
|2093
|2008.08.07 07:00
|buy
|826
|0.01
|1.5450
|1.5370
|1.5480
|2094
|2008.08.07 10:00
|t/p
|826
|0.01
|1.5480
|1.5370
|1.5480
|0.30
|581.59
|2095
|2008.08.08 01:00
|buy stop
|827
|0.01
|1.5260
|1.5180
|1.5290
|2096
|2008.08.08 01:00
|buy stop
|828
|0.01
|1.5265
|1.5185
|1.5295
|2097
|2008.08.08 08:00
|expiration
|827
|0.01
|1.5260
|1.5180
|1.5290
|2098
|2008.08.08 08:00
|expiration
|828
|0.01
|1.5265
|1.5185
|1.5295
|2099
|2008.08.11 01:00
|buy stop
|829
|0.01
|1.4975
|1.4895
|1.5005
|2100
|2008.08.11 01:00
|buy stop
|830
|0.01
|1.4980
|1.4900
|1.5010
|2101
|2008.08.11 02:00
|buy
|829
|0.01
|1.4975
|1.4895
|1.5005
|2102
|2008.08.11 02:00
|buy
|830
|0.01
|1.4980
|1.4900
|1.5010
|2103
|2008.08.11 08:00
|t/p
|829
|0.01
|1.5005
|1.4895
|1.5005
|0.30
|581.89
|2104
|2008.08.11 08:00
|t/p
|830
|0.01
|1.5010
|1.4900
|1.5010
|0.30
|582.19
|2105
|2008.08.12 01:00
|buy stop
|831
|0.01
|1.4917
|1.4837
|1.4947
|2106
|2008.08.12 01:00
|buy stop
|832
|0.01
|1.4922
|1.4842
|1.4952
|2107
|2008.08.12 08:00
|expiration
|831
|0.01
|1.4917
|1.4837
|1.4947
|2108
|2008.08.12 08:00
|expiration
|832
|0.01
|1.4922
|1.4842
|1.4952
|2109
|2008.08.13 01:00
|buy stop
|833
|0.01
|1.4941
|1.4861
|1.4971
|2110
|2008.08.13 01:00
|buy stop
|834
|0.01
|1.4946
|1.4866
|1.4976
|2111
|2008.08.13 07:00
|buy
|833
|0.01
|1.4941
|1.4861
|1.4971
|2112
|2008.08.13 07:00
|buy
|834
|0.01
|1.4946
|1.4866
|1.4976
|2113
|2008.08.13 08:00
|t/p
|833
|0.01
|1.4971
|1.4861
|1.4971
|0.30
|582.49
|2114
|2008.08.13 08:00
|t/p
|834
|0.01
|1.4976
|1.4866
|1.4976
|0.30
|582.79
|2115
|2008.08.14 01:00
|buy stop
|835
|0.01
|1.4918
|1.4838
|1.4948
|2116
|2008.08.14 01:00
|buy stop
|836
|0.01
|1.4923
|1.4843
|1.4953
|2117
|2008.08.14 07:00
|buy
|835
|0.01
|1.4918
|1.4838
|1.4948
|2118
|2008.08.14 07:00
|buy
|836
|0.01
|1.4923
|1.4843
|1.4953
|2119
|2008.08.14 13:00
|t/p
|835
|0.01
|1.4948
|1.4838
|1.4948
|0.30
|583.09
|2120
|2008.08.14 17:00
|s/l
|836
|0.01
|1.4843
|1.4843
|1.4953
|-0.80
|582.29
|2121
|2008.08.15 01:00
|buy stop
|837
|0.01
|1.4778
|1.4698
|1.4808
|2122
|2008.08.15 01:00
|buy stop
|838
|0.01
|1.4783
|1.4703
|1.4813
|2123
|2008.08.15 02:00
|buy
|837
|0.01
|1.4778
|1.4698
|1.4808
|2124
|2008.08.15 02:00
|buy
|838
|0.01
|1.4783
|1.4703
|1.4813
|2125
|2008.08.15 09:00
|s/l
|837
|0.01
|1.4698
|1.4698
|1.4808
|-0.80
|581.49
|2126
|2008.08.15 09:00
|s/l
|838
|0.01
|1.4703
|1.4703
|1.4813
|-0.80
|580.69
|2127
|2008.08.18 01:00
|buy stop
|839
|0.01
|1.4746
|1.4666
|1.4776
|2128
|2008.08.18 01:00
|buy stop
|840
|0.01
|1.4751
|1.4671
|1.4781
|2129
|2008.08.18 04:00
|buy
|839
|0.01
|1.4746
|1.4666
|1.4776
|2130
|2008.08.18 04:00
|buy
|840
|0.01
|1.4751
|1.4671
|1.4781
|2131
|2008.08.18 23:00
|s/l
|840
|0.01
|1.4671
|1.4671
|1.4781
|-0.80
|579.89
|2132
|2008.08.19 01:00
|buy stop
|841
|0.01
|1.4698
|1.4618
|1.4728
|2133
|2008.08.19 01:00
|buy stop
|842
|0.01
|1.4703
|1.4623
|1.4733
|2134
|2008.08.19 03:00
|buy
|841
|0.01
|1.4698
|1.4618
|1.4728
|2135
|2008.08.19 06:00
|s/l
|839
|0.01
|1.4666
|1.4666
|1.4776
|-0.79
|579.10
|2136
|2008.08.19 08:00
|expiration
|842
|0.01
|1.4703
|1.4623
|1.4733
|2137
|2008.08.19 16:00
|t/p
|841
|0.01
|1.4728
|1.4618
|1.4728
|0.30
|579.40
|2138
|2008.08.20 01:00
|buy stop
|843
|0.01
|1.4792
|1.4712
|1.4822
|2139
|2008.08.20 01:00
|buy stop
|844
|0.01
|1.4797
|1.4717
|1.4827
|2140
|2008.08.20 08:00
|expiration
|843
|0.01
|1.4792
|1.4712
|1.4822
|2141
|2008.08.20 08:00
|expiration
|844
|0.01
|1.4797
|1.4717
|1.4827
|2142
|2008.08.21 01:00
|buy stop
|845
|0.01
|1.4790
|1.4710
|1.4820
|2143
|2008.08.21 01:00
|buy stop
|846
|0.01
|1.4795
|1.4715
|1.4825
|2144
|2008.08.21 06:00
|buy
|845
|0.01
|1.4790
|1.4710
|1.4820
|2145
|2008.08.21 06:00
|buy
|846
|0.01
|1.4795
|1.4715
|1.4825
|2146
|2008.08.21 07:00
|t/p
|845
|0.01
|1.4820
|1.4710
|1.4820
|0.30
|579.70
|2147
|2008.08.21 07:00
|t/p
|846
|0.01
|1.4825
|1.4715
|1.4825
|0.30
|580.00
|2148
|2008.08.22 01:00
|buy stop
|847
|0.01
|1.4890
|1.4810
|1.4920
|2149
|2008.08.22 01:00
|buy stop
|848
|0.01
|1.4895
|1.4815
|1.4925
|2150
|2008.08.22 06:00
|buy
|847
|0.01
|1.4890
|1.4810
|1.4920
|2151
|2008.08.22 07:00
|buy
|848
|0.01
|1.4895
|1.4815
|1.4925
|2152
|2008.08.22 11:00
|s/l
|848
|0.01
|1.4815
|1.4815
|1.4925
|-0.80
|579.20
|2153
|2008.08.22 12:00
|s/l
|847
|0.01
|1.4810
|1.4810
|1.4920
|-0.80
|578.40
|2154
|2008.08.25 01:00
|buy stop
|849
|0.01
|1.4740
|1.4660
|1.4770
|2155
|2008.08.25 01:00
|buy stop
|850
|0.01
|1.4745
|1.4665
|1.4775
|2156
|2008.08.25 02:00
|buy
|849
|0.01
|1.4740
|1.4660
|1.4770
|2157
|2008.08.25 04:00
|buy
|850
|0.01
|1.4745
|1.4665
|1.4775
|2158
|2008.08.25 11:00
|t/p
|849
|0.01
|1.4770
|1.4660
|1.4770
|0.30
|578.70
|2159
|2008.08.25 13:00
|t/p
|850
|0.01
|1.4775
|1.4665
|1.4775
|0.30
|579.00
|2160
|2008.08.26 01:00
|buy stop
|851
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|2161
|2008.08.26 01:00
|buy stop
|852
|0.01
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|2162
|2008.08.26 08:00
|expiration
|851
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|2163
|2008.08.26 08:00
|expiration
|852
|0.01
|1.4733
|1.4653
|1.4763
|2164
|2008.08.27 01:00
|buy stop
|853
|0.01
|1.4707
|1.4627
|1.4737
|2165
|2008.08.27 01:00
|buy stop
|854
|0.01
|1.4712
|1.4632
|1.4742
|2166
|2008.08.27 02:00
|buy
|853
|0.01
|1.4707
|1.4627
|1.4737
|2167
|2008.08.27 02:00
|buy
|854
|0.01
|1.4712
|1.4632
|1.4742
|2168
|2008.08.27 04:00
|t/p
|853
|0.01
|1.4737
|1.4627
|1.4737
|0.30
|579.30
|2169
|2008.08.27 04:00
|t/p
|854
|0.01
|1.4742
|1.4632
|1.4742
|0.30
|579.60
|2170
|2008.08.28 01:00
|buy stop
|855
|0.01
|1.4773
|1.4693
|1.4803
|2171
|2008.08.28 01:00
|buy stop
|856
|0.01
|1.4778
|1.4698
|1.4808
|2172
|2008.08.28 02:00
|buy
|855
|0.01
|1.4773
|1.4693
|1.4803
|2173
|2008.08.28 02:00
|buy
|856
|0.01
|1.4778
|1.4698
|1.4808
|2174
|2008.08.28 06:00
|t/p
|855
|0.01
|1.4803
|1.4693
|1.4803
|0.30
|579.90
|2175
|2008.08.28 14:00
|t/p
|856
|0.01
|1.4808
|1.4698
|1.4808
|0.30
|580.20
|2176
|2008.08.29 01:00
|buy stop
|857
|0.01
|1.4723
|1.4643
|1.4753
|2177
|2008.08.29 01:00
|buy stop
|858
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|2178
|2008.08.29 02:00
|buy
|857
|0.01
|1.4723
|1.4643
|1.4753
|2179
|2008.08.29 02:00
|buy
|858
|0.01
|1.4728
|1.4648
|1.4758
|2180
|2008.08.29 05:00
|t/p
|857
|0.01
|1.4753
|1.4643
|1.4753
|0.30
|580.50
|2181
|2008.08.29 09:00
|t/p
|858
|0.01
|1.4758
|1.4648
|1.4758
|0.30
|580.80
|2182
|2008.09.01 01:00
|buy stop
|859
|0.01
|1.4647
|1.4567
|1.4677
|2183
|2008.09.01 01:00
|buy stop
|860
|0.01
|1.4652
|1.4572
|1.4682
|2184
|2008.09.01 05:00
|buy
|859
|0.01
|1.4647
|1.4567
|1.4677
|2185
|2008.09.01 08:00
|expiration
|860
|0.01
|1.4652
|1.4572
|1.4682
|2186
|2008.09.01 23:00
|s/l
|859
|0.01
|1.4567
|1.4567
|1.4677
|-0.80
|580.00
|2187
|2008.09.02 01:00
|buy stop
|861
|0.01
|1.4596
|1.4516
|1.4626
|2188
|2008.09.02 01:00
|buy stop
|862
|0.01
|1.4601
|1.4521
|1.4631
|2189
|2008.09.02 06:00
|buy
|861
|0.01
|1.4596
|1.4516
|1.4626
|2190
|2008.09.02 07:00
|s/l
|861
|0.01
|1.4516
|1.4516
|1.4626
|-0.80
|579.20
|2191
|2008.09.02 08:00
|expiration
|862
|0.01
|1.4601
|1.4521
|1.4631
|2192
|2008.09.03 01:00
|buy stop
|863
|0.01
|1.4519
|1.4439
|1.4549
|2193
|2008.09.03 01:00
|buy stop
|864
|0.01
|1.4524
|1.4444
|1.4554
|2194
|2008.09.03 02:00
|buy
|863
|0.01
|1.4519
|1.4439
|1.4549
|2195
|2008.09.03 05:00
|s/l
|863
|0.01
|1.4439
|1.4439
|1.4549
|-0.80
|578.40
|2196
|2008.09.03 08:00
|expiration
|864
|0.01
|1.4524
|1.4444
|1.4554
|2197
|2008.09.04 01:00
|buy stop
|865
|0.01
|1.4527
|1.4447
|1.4557
|2198
|2008.09.04 01:00
|buy stop
|866
|0.01
|1.4532
|1.4452
|1.4562
|2199
|2008.09.04 07:00
|buy
|865
|0.01
|1.4527
|1.4447
|1.4557
|2200
|2008.09.04 08:00
|expiration
|866
|0.01
|1.4532
|1.4452
|1.4562
|2201
|2008.09.04 13:00
|s/l
|865
|0.01
|1.4447
|1.4447
|1.4557
|-0.80
|577.60
|2202
|2008.09.05 01:00
|buy stop
|867
|0.01
|1.4283
|1.4203
|1.4313
|2203
|2008.09.05 01:00
|buy stop
|868
|0.01
|1.4288
|1.4208
|1.4318
|2204
|2008.09.05 02:00
|buy
|867
|0.01
|1.4283
|1.4203
|1.4313
|2205
|2008.09.05 02:00
|buy
|868
|0.01
|1.4288
|1.4208
|1.4318
|2206
|2008.09.05 06:00
|t/p
|867
|0.01
|1.4313
|1.4203
|1.4313
|0.30
|577.90
|2207
|2008.09.05 11:00
|s/l
|868
|0.01
|1.4208
|1.4208
|1.4318
|-0.80
|577.10
|2208
|2008.09.08 01:00
|buy stop
|869
|0.01
|1.4369
|1.4289
|1.4399
|2209
|2008.09.08 01:00
|buy stop
|870
|0.01
|1.4374
|1.4294
|1.4404
|2210
|2008.09.08 02:00
|buy
|869
|0.01
|1.4369
|1.4289
|1.4399
|2211
|2008.09.08 02:00
|buy
|870
|0.01
|1.4374
|1.4294
|1.4404
|2212
|2008.09.08 03:00
|t/p
|869
|0.01
|1.4399
|1.4289
|1.4399
|0.30
|577.40
|2213
|2008.09.08 03:00
|t/p
|870
|0.01
|1.4404
|1.4294
|1.4404
|0.30
|577.70
|2214
|2008.09.09 01:00
|buy stop
|871
|0.01
|1.4120
|1.4040
|1.4150
|2215
|2008.09.09 01:00
|buy stop
|872
|0.01
|1.4125
|1.4045
|1.4155
|2216
|2008.09.09 07:00
|buy
|871
|0.01
|1.4120
|1.4040
|1.4150
|2217
|2008.09.09 07:00
|buy
|872
|0.01
|1.4125
|1.4045
|1.4155
|2218
|2008.09.09 10:00
|t/p
|871
|0.01
|1.4150
|1.4040
|1.4150
|0.30
|578.00
|2219
|2008.09.09 10:00
|t/p
|872
|0.01
|1.4155
|1.4045
|1.4155
|0.30
|578.30
|2220
|2008.09.10 01:00
|buy stop
|873
|0.01
|1.4123
|1.4043
|1.4153
|2221
|2008.09.10 01:00
|buy stop
|874
|0.01
|1.4128
|1.4048
|1.4158
|2222
|2008.09.10 02:00
|buy
|873
|0.01
|1.4123
|1.4043
|1.4153
|2223
|2008.09.10 02:00
|buy
|874
|0.01
|1.4128
|1.4048
|1.4158
|2224
|2008.09.10 05:00
|t/p
|873
|0.01
|1.4153
|1.4043
|1.4153
|0.30
|578.60
|2225
|2008.09.10 05:00
|t/p
|874
|0.01
|1.4158
|1.4048
|1.4158
|0.30
|578.90
|2226
|2008.09.11 01:00
|buy stop
|875
|0.01
|1.3958
|1.3878
|1.3988
|2227
|2008.09.11 01:00
|buy stop
|876
|0.01
|1.3963
|1.3883
|1.3993
|2228
|2008.09.11 02:00
|buy
|875
|0.01
|1.3958
|1.3878
|1.3988
|2229
|2008.09.11 02:00
|buy
|876
|0.01
|1.3963
|1.3883
|1.3993
|2230
|2008.09.11 15:00
|s/l
|876
|0.01
|1.3883
|1.3883
|1.3993
|-0.80
|578.10
|2231
|2008.09.11 21:00
|t/p
|875
|0.01
|1.3988
|1.3878
|1.3988
|0.30
|578.40
|2232
|2008.09.12 01:00
|buy stop
|877
|0.01
|1.4007
|1.3927
|1.4037
|2233
|2008.09.12 01:00
|buy stop
|878
|0.01
|1.4012
|1.3932
|1.4042
|2234
|2008.09.12 03:00
|buy
|877
|0.01
|1.4007
|1.3927
|1.4037
|2235
|2008.09.12 03:00
|buy
|878
|0.01
|1.4012
|1.3932
|1.4042
|2236
|2008.09.12 07:00
|t/p
|877
|0.01
|1.4037
|1.3927
|1.4037
|0.30
|578.70
|2237
|2008.09.12 07:00
|t/p
|878
|0.01
|1.4042
|1.3932
|1.4042
|0.30
|579.00
|2238
|2008.09.15 01:00
|buy stop
|879
|0.01
|1.4326
|1.4246
|1.4356
|2239
|2008.09.15 01:00
|buy stop
|880
|0.01
|1.4331
|1.4251
|1.4361
|2240
|2008.09.15 02:00
|buy
|879
|0.01
|1.4326
|1.4246
|1.4356
|2241
|2008.09.15 02:00
|buy
|880
|0.01
|1.4331
|1.4251
|1.4361
|2242
|2008.09.15 03:00
|t/p
|879
|0.01
|1.4356
|1.4246
|1.4356
|0.30
|579.30
|2243
|2008.09.15 03:00
|t/p
|880
|0.01
|1.4361
|1.4251
|1.4361
|0.30
|579.60
|2244
|2008.09.16 01:00
|buy stop
|881
|0.01
|1.4236
|1.4156
|1.4266
|2245
|2008.09.16 01:00
|buy stop
|882
|0.01
|1.4241
|1.4161
|1.4271
|2246
|2008.09.16 02:00
|buy
|881
|0.01
|1.4236
|1.4156
|1.4266
|2247
|2008.09.16 02:00
|buy
|882
|0.01
|1.4241
|1.4161
|1.4271
|2248
|2008.09.16 07:00
|t/p
|881
|0.01
|1.4266
|1.4156
|1.4266
|0.30
|579.90
|2249
|2008.09.16 07:00
|t/p
|882
|0.01
|1.4271
|1.4161
|1.4271
|0.30
|580.20
|2250
|2008.09.17 01:00
|buy stop
|883
|0.01
|1.4208
|1.4128
|1.4238
|2251
|2008.09.17 01:00
|buy stop
|884
|0.01
|1.4213
|1.4133
|1.4243
|2252
|2008.09.17 02:00
|buy
|883
|0.01
|1.4208
|1.4128
|1.4238
|2253
|2008.09.17 02:00
|buy
|884
|0.01
|1.4213
|1.4133
|1.4243
|2254
|2008.09.17 04:00
|s/l
|884
|0.01
|1.4133
|1.4133
|1.4243
|-0.80
|579.40
|2255
|2008.09.17 08:00
|t/p
|883
|0.01
|1.4238
|1.4128
|1.4238
|0.30
|579.70