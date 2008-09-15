Interbank FX, LLC

Account: 2117770 Name: D Currency: USD 2008 September 19, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1166198892008.09.15 00:26balanceDeposit5 000.00
1166207582008.09.15 00:31sell0.10eurcadm1.52421.53421.51422008.09.15 11:271.51420.000.000.009.33
 2008826Sell_2008826[tp]
1166207732008.09.15 00:31sell0.10eurjpym152.24153.24151.242008.09.15 07:00151.240.000.000.009.47
 2008826Sell_2008826[tp]
1166207992008.09.15 00:31buy0.10gbpusdm1.80231.79231.81232008.09.15 03:221.81230.000.000.0010.00
 2008826Buy_2008826[tp]
1166208092008.09.15 00:31sell0.10chfjpym94.9595.9593.952008.09.15 08:3693.950.000.000.009.55
 2008826Sell_2008826[tp]
1166208142008.09.15 00:31sell0.10gbpjpym191.18192.18190.182008.09.15 04:03190.180.000.000.009.48
 2008826Sell_2008826[tp]
1166208442008.09.15 00:31sell0.10eurgbpm0.79620.80620.78622008.09.19 05:140.78620.000.000.0518.01
 2008826Sell_2008826[tp]
1169651652008.09.16 00:00sell0.10chfjpym93.5994.5992.592008.09.16 18:5094.590.000.000.00-9.44
 2008826Sell_2008826[sl]
1169652352008.09.16 00:00sell0.10gbpjpym186.97187.97185.972008.09.16 07:27185.970.000.000.009.65
 2008826Sell_2008826[tp]
1169653352008.09.16 00:00sell0.10eurjpym148.39149.39147.392008.09.16 11:26147.390.000.000.009.63
 2008826Sell_2008826[tp]
1172330622008.09.17 00:00sell0.10gbpjpym189.52190.52188.522008.09.17 00:13190.520.000.000.00-9.39
 2008826Sell_2008826[sl]
1172330962008.09.17 00:00sell0.20chfjpym94.5495.5493.542008.09.17 15:1293.540.000.000.0019.14
 2008826Sell_2008826[tp]
1172331182008.09.17 00:00sell0.10eurjpym150.35151.35149.352008.09.17 00:13151.350.000.000.00-9.39
 2008826Sell_2008826[sl]
1172332212008.09.17 00:00sell0.10audcadm0.85600.86600.84602008.09.17 08:270.84600.000.000.009.39
 2008826Sell_2008826[tp]
1172332522008.09.17 00:00sell0.10audusdm0.80220.81220.79222008.09.17 12:400.79220.000.000.0010.00
 2008826Sell_2008826[tp]
1174795232008.09.18 00:00sell0.20eurjpym149.35150.35148.352008.09.18 00:27150.350.000.000.00-19.11
 2008826Sell_2008826[sl]
1174796602008.09.18 00:00buy0.10usdcadm1.07151.06151.08152008.09.18 10:031.06150.000.000.00-9.42
 2008826Buy_2008826[sl]
1174796802008.09.18 00:00sell0.20gbpjpym189.26190.26188.262008.09.18 00:23190.260.000.000.00-19.11
 2008826Sell_2008826[sl]
1174797522008.09.18 00:00buy0.10eurcadm1.53311.52311.54312008.09.18 07:021.52310.000.000.00-9.38
 2008826Buy_2008826[sl]
1174797852008.09.18 00:00sell0.10audcadm0.84510.85510.83512008.09.18 07:530.85510.000.000.00-9.39
 2008826Sell_2008826[sl]
1174799782008.09.18 00:00buy0.10gbpusdm1.81411.80411.82412008.09.18 06:141.82410.000.000.0010.00
 2008826Buy_2008826[tp]
1174800392008.09.18 00:00sell0.10audusdm0.78930.79930.77932008.09.18 06:130.79930.000.000.00-10.00
 2008826Sell_2008826[sl]
1177154162008.09.19 00:00sell0.20audcadm0.85410.86410.84412008.09.19 03:510.86410.000.000.00-18.81
 2008826Sell_2008826[sl]
1177154942008.09.19 00:00buy0.10gbpusdm1.81481.80481.82482008.09.19 01:071.80480.000.000.00-10.00
 2008826Buy_2008826[sl]
1177157752008.09.19 00:00sell0.30eurjpym151.44152.44150.442008.09.19 07:13152.440.000.000.00-28.03
 2008826Sell_2008826[sl]
1177158092008.09.19 00:00sell0.20audusdm0.80400.81400.79402008.09.19 03:510.81400.000.000.00-20.00
 2008826Sell_2008826[sl]
  0.00 0.00 0.05 -47.82
Closed P/L: -47.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -47.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 952.23 Equity: 4 952.23 Free Margin: 4 952.23