Interbank FX, LLC
|Account: 2117770
|Name: D
|Currency: USD
|2008 September 19, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|116619889
|2008.09.15 00:26
|balance
|Deposit
|5 000.00
|116620758
|2008.09.15 00:31
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.5242
|1.5342
|1.5142
|2008.09.15 11:27
|1.5142
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116620773
|2008.09.15 00:31
|sell
|0.10
|eurjpym
|152.24
|153.24
|151.24
|2008.09.15 07:00
|151.24
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116620799
|2008.09.15 00:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8023
|1.7923
|1.8123
|2008.09.15 03:22
|1.8123
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008826
|Buy_2008826[tp]
|116620809
|2008.09.15 00:31
|sell
|0.10
|chfjpym
|94.95
|95.95
|93.95
|2008.09.15 08:36
|93.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116620814
|2008.09.15 00:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|191.18
|192.18
|190.18
|2008.09.15 04:03
|190.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9.48
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116620844
|2008.09.15 00:31
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.7962
|0.8062
|0.7862
|2008.09.19 05:14
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.05
|18.01
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116965165
|2008.09.16 00:00
|sell
|0.10
|chfjpym
|93.59
|94.59
|92.59
|2008.09.16 18:50
|94.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|116965235
|2008.09.16 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|186.97
|187.97
|185.97
|2008.09.16 07:27
|185.97
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|116965335
|2008.09.16 00:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.39
|149.39
|147.39
|2008.09.16 11:26
|147.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|117233062
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|189.52
|190.52
|188.52
|2008.09.17 00:13
|190.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117233096
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.20
|chfjpym
|94.54
|95.54
|93.54
|2008.09.17 15:12
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|19.14
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|117233118
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.35
|151.35
|149.35
|2008.09.17 00:13
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117233221
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.10
|audcadm
|0.8560
|0.8660
|0.8460
|2008.09.17 08:27
|0.8460
|0.00
|0.00
|0.00
|9.39
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|117233252
|2008.09.17 00:00
|sell
|0.10
|audusdm
|0.8022
|0.8122
|0.7922
|2008.09.17 12:40
|0.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008826
|Sell_2008826[tp]
|117479523
|2008.09.18 00:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.35
|150.35
|148.35
|2008.09.18 00:27
|150.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.11
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117479660
|2008.09.18 00:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0715
|1.0615
|1.0815
|2008.09.18 10:03
|1.0615
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|
|2008826
|Buy_2008826[sl]
|117479680
|2008.09.18 00:00
|sell
|0.20
|gbpjpym
|189.26
|190.26
|188.26
|2008.09.18 00:23
|190.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.11
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117479752
|2008.09.18 00:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.5331
|1.5231
|1.5431
|2008.09.18 07:02
|1.5231
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|
|2008826
|Buy_2008826[sl]
|117479785
|2008.09.18 00:00
|sell
|0.10
|audcadm
|0.8451
|0.8551
|0.8351
|2008.09.18 07:53
|0.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117479978
|2008.09.18 00:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8141
|1.8041
|1.8241
|2008.09.18 06:14
|1.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|2008826
|Buy_2008826[tp]
|117480039
|2008.09.18 00:00
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7893
|0.7993
|0.7793
|2008.09.18 06:13
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117715416
|2008.09.19 00:00
|sell
|0.20
|audcadm
|0.8541
|0.8641
|0.8441
|2008.09.19 03:51
|0.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.81
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117715494
|2008.09.19 00:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8148
|1.8048
|1.8248
|2008.09.19 01:07
|1.8048
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|2008826
|Buy_2008826[sl]
|117715775
|2008.09.19 00:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.44
|152.44
|150.44
|2008.09.19 07:13
|152.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.03
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|117715809
|2008.09.19 00:00
|sell
|0.20
|audusdm
|0.8040
|0.8140
|0.7940
|2008.09.19 03:51
|0.8140
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|2008826
|Sell_2008826[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.05
|-47.82
|Closed P/L:
|-47.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-47.77
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 952.23
|Equity:
|4 952.23
|Free Margin:
|4 952.23