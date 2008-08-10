|Account: 25856
|Name: SDS UMM
|Currency: USD
|2008 September 2, 17:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1828111
|2008.08.10 00:03
|balance
|Deposit
|500.00
|1828290
|2008.08.11 00:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.0737
|2.0637
|2.0837
|2008.08.12 21:18
|2.0637
|0.00
|0.00
|0.06
|-9.19
|1828291
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9131
|1.9231
|1.9031
|2008.08.11 09:54
|1.9231
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1828293
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.06
|212.06
|210.06
|2008.08.11 01:46
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|1828294
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|77.35
|78.35
|76.35
|2008.08.12 21:34
|76.35
|0.00
|0.00
|-0.21
|9.15
|1828296
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9603
|0.9703
|0.9503
|2008.08.12 11:57
|0.9503
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.16
|1835730
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0162
|1.0262
|1.0062
|2008.08.14 13:20
|1.0262
|0.00
|0.00
|-0.20
|-9.20
|1835732
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4892
|1.4992
|1.4792
|2008.08.14 18:33
|1.4792
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.00
|1835745
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|101.28
|102.28
|100.28
|2008.08.13 03:15
|100.28
|0.00
|0.00
|-0.07
|9.19
|1835747
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9101
|1.9201
|1.9001
|2008.08.12 07:57
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1835748
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.6874
|2008.08.13 04:14
|0.6874
|0.00
|0.00
|-0.19
|10.00
|1835751
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8816
|0.8916
|0.8716
|2008.08.12 11:56
|0.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843230
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|75.75
|76.75
|74.75
|2008.08.13 04:14
|74.75
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|1843231
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5878
|1.5978
|1.5778
|2008.08.14 13:59
|1.5778
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.45
|1843232
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.02
|164.02
|162.02
|2008.08.13 04:14
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1843234
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7123
|1.7023
|1.7223
|2008.08.13 03:46
|1.7223
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1843235
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|95.23
|96.23
|94.23
|2008.08.13 03:46
|94.23
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1843236
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2564
|1.2664
|1.2464
|2008.08.13 12:15
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|1843237
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.9276
|0.9376
|0.9176
|2008.08.13 04:15
|0.9176
|0.00
|0.00
|0.00
|9.37
|1843238
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8711
|0.8811
|0.8611
|2008.08.13 04:15
|0.8611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843239
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0599
|2.0699
|2.0499
|2008.08.13 11:48
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|18.39
|1843240
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9464
|0.9564
|0.9364
|2008.08.13 04:14
|0.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|1843242
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0653
|1.0553
|1.0753
|2008.08.18 08:50
|1.0553
|0.00
|0.00
|-0.26
|-9.48
|1843243
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|102.62
|103.62
|101.62
|2008.08.13 15:58
|101.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1843244
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0869
|1.0769
|1.0969
|2008.08.14 18:33
|1.0969
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.12
|1843247
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6205
|1.6305
|1.6105
|2008.08.15 17:25
|1.6105
|0.00
|0.00
|-0.33
|9.11
|1850647
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0284
|2.0384
|2.0184
|2008.08.14 13:11
|2.0384
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.19
|1850650
|2008.08.14 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7984
|0.7944
|0.8024
|2008.08.14 15:02
|0.7944
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|1850652
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9494
|0.9594
|0.9394
|2008.08.18 13:01
|0.9594
|0.00
|0.00
|-0.32
|-9.10
|1850654
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2442
|1.2542
|1.2342
|2008.08.15 15:55
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.01
|7.00
|1850656
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9851
|1.9951
|1.9751
|2008.08.15 15:53
|1.9751
|0.00
|0.00
|-0.06
|9.42
|1850661
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.62
|205.62
|203.62
|2008.08.14 01:08
|203.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|1850663
|2008.08.14 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7056
|1.6956
|1.7156
|2008.08.14 01:36
|1.7156
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1850665
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8693
|1.8793
|1.8593
|2008.08.15 08:33
|1.8593
|0.00
|0.00
|-0.11
|10.00
|1850668
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7029
|0.7129
|0.6929
|2008.08.18 08:48
|0.7129
|0.00
|0.00
|-0.38
|-10.00
|1857838
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5761
|1.5861
|1.5661
|2008.08.15 14:22
|1.5661
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|1857842
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0445
|2.0545
|2.0395
|2008.08.21 10:13
|2.0395
|0.00
|0.00
|-0.59
|4.57
|1857846
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9515
|0.9615
|0.9465
|2008.08.25 19:36
|0.9465
|0.00
|0.00
|-1.23
|4.56
|1857847
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.6985
|0.7085
|0.6885
|2008.08.18 02:32
|0.7085
|0.00
|0.00
|-0.19
|-10.00
|1857849
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6198
|1.6298
|1.6098
|2008.08.15 22:08
|1.6098
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|1857851
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|76.65
|77.65
|75.65
|2008.08.15 14:36
|77.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|1857854
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.47
|163.47
|161.47
|2008.08.19 02:39
|161.47
|0.00
|0.00
|-0.24
|9.08
|1857856
|2008.08.15 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7021
|1.6921
|1.7121
|2008.08.15 02:45
|1.7121
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1857857
|2008.08.15 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0946
|1.0846
|1.0996
|2008.08.20 17:11
|1.0996
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.55
|1857859
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.09
|206.09
|204.09
|2008.08.15 14:30
|206.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|1857864
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.30
|101.30
|99.80
|2008.08.20 17:29
|99.80
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.54
|1863658
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|95.70
|96.70
|94.20
|2008.08.21 12:42
|94.33
|0.00
|0.00
|-0.97
|12.60
|1863660
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|110.49
|109.49
|110.99
|2008.08.21 07:07
|109.49
|0.00
|0.00
|0.15
|-9.13
|1868907
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8619
|1.8719
|1.8569
|2008.08.20 17:25
|1.8569
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.00
|1868911
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4677
|1.4777
|1.4577
|2008.08.19 18:15
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1868912
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8678
|0.8778
|0.8628
|2008.08.21 16:13
|0.8778
|0.00
|0.00
|-0.68
|-10.00
|1868917
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9821
|1.9921
|1.9721
|2008.08.20 13:46
|1.9721
|0.00
|0.00
|-0.06
|9.42
|1868919
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6121
|1.6221
|1.6071
|2008.08.22 13:34
|1.6221
|0.00
|0.00
|-0.40
|-9.15
|1868923
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|205.09
|206.09
|204.09
|2008.08.19 09:09
|204.09
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|1868924
|2008.08.19 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7886
|0.7836
|0.7926
|2008.08.21 02:55
|0.7926
|0.00
|0.00
|-0.36
|7.45
|1868929
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5626
|1.5726
|1.5576
|2008.08.21 16:33
|1.5576
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.77
|1868933
|2008.08.19 00:00
|buy
|0.02
|cadchf
|1.0321
|1.0221
|1.0371
|2008.08.20 17:35
|1.0371
|0.00
|0.00
|0.03
|9.07
|1868938
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.9239
|0.9339
|0.9189
|2008.08.21 10:43
|0.9189
|0.00
|0.00
|-0.53
|4.72
|1868943
|2008.08.19 00:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2229
|1.2329
|1.2179
|2008.08.21 10:43
|1.2179
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.56
|1878009
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.11
|162.91
|161.61
|2008.08.20 17:15
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|1878017
|2008.08.20 00:00
|buy
|0.02
|nzdjpy
|78.24
|77.44
|78.74
|2008.08.21 11:26
|77.44
|0.00
|0.00
|0.97
|-14.71
|1878019
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4782
|1.4862
|1.4732
|2008.08.20 11:09
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1878024
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.70
|205.70
|203.90
|2008.08.21 07:21
|203.90
|0.00
|0.00
|-0.84
|14.64
|1885631
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4742
|1.4822
|1.4692
|2008.08.21 08:38
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1885632
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9727
|1.9807
|1.9677
|2008.08.21 12:47
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|1885636
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.95
|162.75
|161.45
|2008.08.21 07:25
|161.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|1885638
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.01
|gbpaud
|2.1320
|2.1400
|2.1270
|2008.08.21 03:21
|2.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.97
|1885639
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.96
|100.76
|99.46
|2008.08.21 07:28
|99.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|1885640
|2008.08.21 00:00
|buy
|0.01
|cadchf
|1.0367
|1.0287
|1.0417
|2008.08.21 21:27
|1.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1885641
|2008.08.21 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0991
|1.0911
|1.1041
|2008.08.21 14:50
|1.0911
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.33
|1894181
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5552
|1.5652
|1.5452
|2008.08.22 20:21
|1.5452
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|1894182
|2008.08.22 00:00
|buy
|0.01
|cadchf
|1.0407
|1.0327
|1.0477
|2008.08.22 15:59
|1.0477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|1894183
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0398
|2.0478
|2.0318
|2008.08.22 10:50
|2.0318
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|1894185
|2008.08.22 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7935
|0.7895
|0.7975
|2008.08.22 10:40
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|1894187
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.48
|109.18
|107.78
|2008.08.22 09:34
|109.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.82
|1894191
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.57
|162.57
|160.57
|2008.08.22 13:39
|162.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.12
|1894193
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.83
|100.43
|99.23
|2008.08.29 10:23
|99.23
|0.00
|0.00
|-0.48
|5.53
|1903784
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|203.70
|204.70
|202.70
|2008.08.25 07:21
|202.70
|0.00
|0.00
|0.00
|9.08
|1903790
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.9087
|0.9167
|0.9007
|2008.08.26 08:36
|0.9007
|0.00
|0.00
|-0.13
|7.59
|1903797
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8514
|1.8614
|1.8414
|2008.08.25 02:19
|1.8414
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1903801
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2223
|1.2303
|1.2143
|2008.08.26 01:18
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|1903815
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5499
|1.5599
|1.5399
|2008.08.26 10:06
|1.5399
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.50
|1903818
|2008.08.25 00:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|104.99
|104.19
|105.79
|2008.08.25 18:00
|104.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|1903820
|2008.08.25 00:00
|buy
|0.02
|nzdjpy
|78.05
|77.25
|78.85
|2008.08.25 17:58
|77.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|1903824
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0338
|2.0438
|2.0238
|2008.08.26 15:39
|2.0238
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.09
|1914119
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|202.49
|203.49
|201.49
|2008.08.26 11:06
|201.49
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|1927847
|2008.08.27 00:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1003
|1.0923
|1.1083
|2008.08.27 12:41
|1.0923
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.65
|1927851
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|201.54
|202.54
|200.54
|2008.08.28 02:18
|200.54
|0.00
|0.00
|-0.42
|9.14
|1927853
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.8953
|0.9023
|0.8883
|2008.08.27 14:56
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|1927857
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5352
|1.5447
|1.5257
|2008.08.28 02:20
|1.5447
|0.00
|0.00
|-0.08
|-9.07
|1927864
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4645
|1.4745
|1.4545
|2008.08.27 05:52
|1.4745
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1927872
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0218
|2.0308
|2.0128
|2008.08.27 21:26
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|1927874
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|93.65
|94.45
|92.85
|2008.08.27 14:41
|94.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|1937497
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8339
|1.8439
|1.8239
|2008.08.29 16:10
|1.8239
|0.00
|0.00
|-0.11
|10.00
|1937499
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4715
|1.4815
|1.4615
|2008.09.01 13:00
|1.4615
|0.00
|0.00
|-0.54
|30.00
|1937500
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6148
|1.6198
|1.6098
|2008.09.01 09:54
|1.6098
|0.00
|0.00
|-0.32
|9.09
|1937502
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|audjpy
|94.01
|94.81
|93.21
|2008.08.28 03:51
|94.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.61
|1937505
|2008.08.28 00:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|104.61
|103.81
|105.41
|2008.08.29 03:33
|103.81
|0.00
|0.00
|0.11
|-14.66
|1937507
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7019
|0.7094
|0.6944
|2008.09.01 18:16
|0.6944
|0.00
|0.00
|-0.70
|15.00
|1937508
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpaud
|2.1359
|2.1479
|2.1239
|2008.08.28 03:38
|2.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|1937511
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.53
|110.23
|108.83
|2008.08.28 08:53
|108.83
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|1937513
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.20
|162.20
|160.20
|2008.08.29 10:10
|160.20
|0.00
|0.00
|-0.24
|18.42
|1937521
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.8583
|0.8663
|0.8503
|2008.08.28 03:52
|0.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1937523
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0129
|2.0219
|2.0039
|2008.08.28 12:14
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|1937526
|2008.08.28 00:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.0977
|1.0897
|1.1057
|2008.08.28 13:42
|1.0897
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.02
|1937527
|2008.08.28 00:00
|buy
|0.01
|cadchf
|1.0481
|1.0411
|1.0551
|2008.08.28 16:53
|1.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|1955752
|2008.08.29 00:00
|buy
|0.02
|cadchf
|1.0466
|1.0396
|1.0536
|2008.08.29 08:36
|1.0396
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|1955757
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.0103
|2.0193
|2.0013
|2008.08.29 08:34
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|1955763
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|200.16
|201.16
|199.16
|2008.08.29 09:31
|199.16
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|1955769
|2008.08.29 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8037
|0.8007
|0.8067
|2008.08.29 08:34
|0.8067
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|1955770
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.03
|audjpy
|94.30
|95.10
|93.50
|2008.08.29 16:21
|93.50
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|1955775
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.03
|audusd
|0.8612
|0.8692
|0.8532
|2008.09.01 06:13
|0.8532
|0.00
|0.00
|-0.51
|24.00
|1955783
|2008.08.29 00:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.0996
|1.0916
|1.1076
|2008.09.02 08:48
|1.1076
|0.00
|0.00
|-0.27
|36.11
|1955791
|2008.08.29 00:00
|sell
|0.01
|gbpaud
|2.1208
|2.1328
|2.1088
|2008.09.02 03:02
|2.1088
|0.00
|0.00
|0.08
|10.21
|1971348
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.9897
|1.9987
|1.9807
|2008.09.01 10:15
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|1971362
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|159.26
|160.26
|158.26
|2008.09.01 09:40
|158.26
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|1971369
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.02
|audcad
|0.9092
|0.9162
|0.9022
|2008.09.02 08:47
|0.9022
|0.00
|0.00
|-0.27
|13.07
|1971371
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|196.20
|197.20
|195.20
|2008.09.01 09:38
|195.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|1971377
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.57
|99.12
|98.02
|2008.09.01 09:54
|98.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|1971380
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8114
|1.8214
|1.8014
|2008.09.01 05:40
|1.8014
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1971383
|2008.09.01 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0619
|1.0554
|1.0684
|2008.09.01 08:32
|1.0684
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|1971396
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.31
|109.01
|107.61
|2008.09.02 14:57
|109.01
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.42
|1971400
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|75.75
|76.55
|75.05
|2008.09.02 00:12
|75.05
|0.00
|0.00
|-0.44
|12.97
|1971405
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|92.73
|93.53
|91.93
|2008.09.01 09:56
|91.93
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|1971407
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.02
|cadjpy
|101.98
|102.78
|101.18
|2008.09.01 09:39
|101.18
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|1982378
|2008.09.02 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0680
|1.0615
|1.0745
|2008.09.02 10:19
|1.0745
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|1982385
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4588
|1.4688
|1.4488
|2008.09.02 10:19
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1982386
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.9837
|1.9927
|1.9747
|2008.09.02 00:28
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|1982392
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|91.75
|92.55
|90.95
|2008.09.02 08:58
|90.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|1982395
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|101.24
|102.04
|100.44
|2008.09.02 13:52
|102.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|1982398
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|194.58
|195.58
|193.58
|2008.09.02 00:24
|193.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|0.00
|0.00
|-12.70
|551.07
|Closed P/L:
|538.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1982381
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.72
|158.72
|156.72
|158.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|Floating P/L:
|-4.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|538.37
|Floating P/L:
|-4.40
|Margin:
|7.29
|Balance:
|1 038.37
|Equity:
|1 033.97
|Free Margin:
|1 026.68
|Details:
|Gross Profit:
|922.21
|Gross Loss:
|383.84
|Total Net Profit:
|538.37
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|4.14
|Absolute Drawdown:
|0.89
|Maximal Drawdown:
|62.59 (7.91%)
|Relative Drawdown:
|7.91% (62.59)
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|103 (76.70%)
|Long Positions (won %):
|27 (51.85%)
|Profit Trades (% of total):
|93 (71.54%)
|Loss trades (% of total):
|37 (28.46%)
|Largest
|profit trade:
|35.84
|loss trade:
|-22.02
|Average
|profit trade:
|9.92
|loss trade:
|-10.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (322.84)
|consecutive losses ($):
|4 (-39.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|322.84 (26)
|consecutive loss (count):
|-42.96 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2