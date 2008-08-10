Activtrades Ltd

Account: 25856 Name: SDS UMM Currency: USD 2008 September 2, 17:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18281112008.08.10 00:03balanceDeposit500.00
18282902008.08.11 00:00buy0.01gbpchf2.07372.06372.08372008.08.12 21:182.06370.000.000.06-9.19
18282912008.08.11 00:00sell0.01gbpusd1.91311.92311.90312008.08.11 09:541.92310.000.000.00-10.00
18282932008.08.11 00:00sell0.01gbpjpy211.06212.06210.062008.08.11 01:46210.060.000.000.009.11
18282942008.08.11 00:00sell0.01nzdjpy77.3578.3576.352008.08.12 21:3476.350.000.00-0.219.15
18282962008.08.11 00:00sell0.01audchf0.96030.97030.95032008.08.12 11:570.95030.000.00-0.169.16
18357302008.08.12 00:00sell0.01cadchf1.01621.02621.00622008.08.14 13:201.02620.000.00-0.20-9.20
18357322008.08.12 00:00sell0.01eurusd1.48921.49921.47922008.08.14 18:331.47920.000.00-0.3610.00
18357452008.08.12 00:00sell0.01chfjpy101.28102.28100.282008.08.13 03:15100.280.000.00-0.079.19
18357472008.08.12 00:00sell0.02gbpusd1.91011.92011.90012008.08.12 07:571.90010.000.000.0020.00
18357482008.08.12 00:00sell0.01nzdusd0.69740.70740.68742008.08.13 04:140.68740.000.00-0.1910.00
18357512008.08.12 00:00sell0.01audusd0.88160.89160.87162008.08.12 11:560.87160.000.000.0010.00
18432302008.08.13 00:00sell0.01nzdjpy75.7576.7574.752008.08.13 04:1474.750.000.000.009.21
18432312008.08.13 00:00sell0.01eurcad1.58781.59781.57782008.08.14 13:591.57780.000.00-0.089.45
18432322008.08.13 00:00sell0.01eurjpy163.02164.02162.022008.08.13 04:14162.020.000.000.009.20
18432342008.08.13 00:00buy0.01euraud1.71231.70231.72232008.08.13 03:461.72230.000.000.008.66
18432352008.08.13 00:00sell0.01audjpy95.2396.2394.232008.08.13 03:4694.230.000.000.009.20
18432362008.08.13 00:00sell0.01audnzd1.25641.26641.24642008.08.13 12:151.24640.000.000.006.97
18432372008.08.13 00:00sell0.01audcad0.92760.93760.91762008.08.13 04:150.91760.000.000.009.37
18432382008.08.13 00:00sell0.01audusd0.87110.88110.86112008.08.13 04:150.86110.000.000.0010.00
18432392008.08.13 00:00sell0.02gbpchf2.05992.06992.04992008.08.13 11:482.04990.000.000.0018.39
18432402008.08.13 00:00sell0.01audchf0.94640.95640.93642008.08.13 04:140.93640.000.000.009.22
18432422008.08.13 00:00buy0.01usdcad1.06531.05531.07532008.08.18 08:501.05530.000.00-0.26-9.48
18432432008.08.13 00:00sell0.01cadjpy102.62103.62101.622008.08.13 15:58101.620.000.000.009.20
18432442008.08.13 00:00buy0.01usdchf1.08691.07691.09692008.08.14 18:331.09690.000.00-0.089.12
18432472008.08.13 00:00sell0.01eurchf1.62051.63051.61052008.08.15 17:251.61050.000.00-0.339.11
18506472008.08.14 00:00sell0.01gbpchf2.02842.03842.01842008.08.14 13:112.03840.000.000.00-9.19
18506502008.08.14 00:00buy0.01eurgbp0.79840.79440.80242008.08.14 15:020.79440.000.000.00-7.50
18506522008.08.14 00:00sell0.01audchf0.94940.95940.93942008.08.18 13:010.95940.000.00-0.32-9.10
18506542008.08.14 00:00sell0.01audnzd1.24421.25421.23422008.08.15 15:551.23420.000.000.017.00
18506562008.08.14 00:00sell0.01gbpcad1.98511.99511.97512008.08.15 15:531.97510.000.00-0.069.42
18506612008.08.14 00:00sell0.01gbpjpy204.62205.62203.622008.08.14 01:08203.620.000.000.009.17
18506632008.08.14 00:00buy0.01euraud1.70561.69561.71562008.08.14 01:361.71560.000.000.008.69
18506652008.08.14 00:00sell0.01gbpusd1.86931.87931.85932008.08.15 08:331.85930.000.00-0.1110.00
18506682008.08.14 00:00sell0.01nzdusd0.70290.71290.69292008.08.18 08:480.71290.000.00-0.38-10.00
18578382008.08.15 00:00sell0.01eurcad1.57611.58611.56612008.08.15 14:221.56610.000.000.009.40
18578422008.08.15 00:00sell0.01gbpchf2.04452.05452.03952008.08.21 10:132.03950.000.00-0.594.57
18578462008.08.15 00:00sell0.01audchf0.95150.96150.94652008.08.25 19:360.94650.000.00-1.234.56
18578472008.08.15 00:00sell0.01nzdusd0.69850.70850.68852008.08.18 02:320.70850.000.00-0.19-10.00
18578492008.08.15 00:00sell0.01eurchf1.61981.62981.60982008.08.15 22:081.60980.000.000.009.12
18578512008.08.15 00:00sell0.01nzdjpy76.6577.6575.652008.08.15 14:3677.650.000.000.00-9.05
18578542008.08.15 00:00sell0.01eurjpy162.47163.47161.472008.08.19 02:39161.470.000.00-0.249.08
18578562008.08.15 00:00buy0.01euraud1.70211.69211.71212008.08.15 02:451.71210.000.000.008.63
18578572008.08.15 00:00buy0.01usdchf1.09461.08461.09962008.08.20 17:111.09960.000.00-0.094.55
18578592008.08.15 00:00sell0.01gbpjpy205.09206.09204.092008.08.15 14:30206.090.000.000.00-9.05
18578642008.08.15 00:00sell0.01chfjpy100.30101.3099.802008.08.20 17:2999.800.000.00-0.194.54
18636582008.08.18 00:00sell0.01audjpy95.7096.7094.202008.08.21 12:4294.330.000.00-0.9712.60
18636602008.08.18 00:00buy0.01usdjpy110.49109.49110.992008.08.21 07:07109.490.000.000.15-9.13
18689072008.08.19 00:00sell0.01gbpusd1.86191.87191.85692008.08.20 17:251.85690.000.00-0.115.00
18689112008.08.19 00:00sell0.01eurusd1.46771.47771.45772008.08.19 18:151.47770.000.000.00-10.00
18689122008.08.19 00:00sell0.01audusd0.86780.87780.86282008.08.21 16:130.87780.000.00-0.68-10.00
18689172008.08.19 00:00sell0.01gbpcad1.98211.99211.97212008.08.20 13:461.97210.000.00-0.069.42
18689192008.08.19 00:00sell0.01eurchf1.61211.62211.60712008.08.22 13:341.62210.000.00-0.40-9.15
18689232008.08.19 00:00sell0.03gbpjpy205.09206.09204.092008.08.19 09:09204.090.000.000.0027.29
18689242008.08.19 00:00buy0.01eurgbp0.78860.78360.79262008.08.21 02:550.79260.000.00-0.367.45
18689292008.08.19 00:00sell0.01eurcad1.56261.57261.55762008.08.21 16:331.55760.000.00-0.114.77
18689332008.08.19 00:00buy0.02cadchf1.03211.02211.03712008.08.20 17:351.03710.000.000.039.07
18689382008.08.19 00:00sell0.01audcad0.92390.93390.91892008.08.21 10:430.91890.000.00-0.534.72
18689432008.08.19 00:00sell0.01audnzd1.22291.23291.21792008.08.21 10:431.21790.000.00-0.013.56
18780092008.08.20 00:00sell0.01eurjpy162.11162.91161.612008.08.20 17:15161.610.000.000.004.54
18780172008.08.20 00:00buy0.02nzdjpy78.2477.4478.742008.08.21 11:2677.440.000.000.97-14.71
18780192008.08.20 00:00sell0.03eurusd1.47821.48621.47322008.08.20 11:091.47320.000.000.0015.00
18780242008.08.20 00:00sell0.02gbpjpy204.70205.70203.902008.08.21 07:21203.900.000.00-0.8414.64
18856312008.08.21 00:00sell0.02eurusd1.47421.48221.46922008.08.21 08:381.48220.000.000.00-16.00
18856322008.08.21 00:00sell0.01gbpcad1.97271.98071.96772008.08.21 12:471.96770.000.000.004.73
18856362008.08.21 00:00sell0.01eurjpy161.95162.75161.452008.08.21 07:25161.450.000.000.004.58
18856382008.08.21 00:00sell0.01gbpaud2.13202.14002.12702008.08.21 03:212.14000.000.000.00-6.97
18856392008.08.21 00:00sell0.01chfjpy99.96100.7699.462008.08.21 07:2899.460.000.000.004.58
18856402008.08.21 00:00buy0.01cadchf1.03671.02871.04172008.08.21 21:271.04170.000.000.004.60
18856412008.08.21 00:00buy0.01usdchf1.09911.09111.10412008.08.21 14:501.09110.000.000.00-7.33
18941812008.08.22 00:00sell0.01eurcad1.55521.56521.54522008.08.22 20:211.54520.000.000.009.57
18941822008.08.22 00:00buy0.01cadchf1.04071.03271.04772008.08.22 15:591.04770.000.000.006.39
18941832008.08.22 00:00sell0.01gbpchf2.03982.04782.03182008.08.22 10:502.03180.000.000.007.32
18941852008.08.22 00:00buy0.01eurgbp0.79350.78950.79752008.08.22 10:400.79750.000.000.007.44
18941872008.08.22 00:00sell0.02usdjpy108.48109.18107.782008.08.22 09:34109.180.000.000.00-12.82
18941912008.08.22 00:00sell0.01eurjpy161.57162.57160.572008.08.22 13:39162.570.000.000.00-9.12
18941932008.08.22 00:00sell0.01chfjpy99.83100.4399.232008.08.29 10:2399.230.000.00-0.485.53
19037842008.08.25 00:00sell0.01gbpjpy203.70204.70202.702008.08.25 07:21202.700.000.000.009.08
19037902008.08.25 00:00sell0.01audcad0.90870.91670.90072008.08.26 08:360.90070.000.00-0.137.59
19037972008.08.25 00:00sell0.01gbpusd1.85141.86141.84142008.08.25 02:191.84140.000.000.0010.00
19038012008.08.25 00:00sell0.01audnzd1.22231.23031.21432008.08.26 01:181.23030.000.000.00-5.62
19038152008.08.25 00:00sell0.01eurcad1.54991.55991.53992008.08.26 10:061.53990.000.00-0.039.50
19038182008.08.25 00:00buy0.01cadjpy104.99104.19105.792008.08.25 18:00104.190.000.000.00-7.34
19038202008.08.25 00:00buy0.02nzdjpy78.0577.2578.852008.08.25 17:5877.250.000.000.00-14.66
19038242008.08.25 00:00sell0.01gbpchf2.03382.04382.02382008.08.26 15:392.02380.000.00-0.109.09
19141192008.08.26 00:00sell0.01gbpjpy202.49203.49201.492008.08.26 11:06201.490.000.000.009.12
19278472008.08.27 00:00buy0.02usdchf1.10031.09231.10832008.08.27 12:411.09230.000.000.00-14.65
19278512008.08.27 00:00sell0.01gbpjpy201.54202.54200.542008.08.28 02:18200.540.000.00-0.429.14
19278532008.08.27 00:00sell0.01audcad0.89530.90230.88832008.08.27 14:560.90230.000.000.00-6.69
19278572008.08.27 00:00sell0.01eurcad1.53521.54471.52572008.08.28 02:201.54470.000.00-0.08-9.07
19278642008.08.27 00:00sell0.01eurusd1.46451.47451.45452008.08.27 05:521.47450.000.000.00-10.00
19278722008.08.27 00:00sell0.01gbpchf2.02182.03082.01282008.08.27 21:262.01280.000.000.008.20
19278742008.08.27 00:00sell0.01audjpy93.6594.4592.852008.08.27 14:4194.450.000.000.00-7.30
19374972008.08.28 00:00sell0.01gbpusd1.83391.84391.82392008.08.29 16:101.82390.000.00-0.1110.00
19374992008.08.28 00:00sell0.03eurusd1.47151.48151.46152008.09.01 13:001.46150.000.00-0.5430.00
19375002008.08.28 00:00sell0.02eurchf1.61481.61981.60982008.09.01 09:541.60980.000.00-0.329.09
19375022008.08.28 00:00sell0.02audjpy94.0194.8193.212008.08.28 03:5194.810.000.000.00-14.61
19375052008.08.28 00:00buy0.02cadjpy104.61103.81105.412008.08.29 03:33103.810.000.000.11-14.66
19375072008.08.28 00:00sell0.02nzdusd0.70190.70940.69442008.09.01 18:160.69440.000.00-0.7015.00
19375082008.08.28 00:00sell0.02gbpaud2.13592.14792.12392008.08.28 03:382.12390.000.000.0020.76
19375112008.08.28 00:00sell0.02usdjpy109.53110.23108.832008.08.28 08:53108.830.000.000.0012.86
19375132008.08.28 00:00sell0.02eurjpy161.20162.20160.202008.08.29 10:10160.200.000.00-0.2418.42
19375212008.08.28 00:00sell0.02audusd0.85830.86630.85032008.08.28 03:520.86630.000.000.00-16.00
19375232008.08.28 00:00sell0.01gbpchf2.01292.02192.00392008.08.28 12:142.00390.000.000.008.23
19375262008.08.28 00:00buy0.03usdchf1.09771.08971.10572008.08.28 13:421.08970.000.000.00-22.02
19375272008.08.28 00:00buy0.01cadchf1.04811.04111.05512008.08.28 16:531.04110.000.000.00-6.39
19557522008.08.29 00:00buy0.02cadchf1.04661.03961.05362008.08.29 08:361.03960.000.000.00-12.80
19557572008.08.29 00:00sell0.01gbpchf2.01032.01932.00132008.08.29 08:342.00130.000.000.008.22
19557632008.08.29 00:00sell0.01gbpjpy200.16201.16199.162008.08.29 09:31199.160.000.000.009.18
19557692008.08.29 00:00buy0.01eurgbp0.80370.80070.80672008.08.29 08:340.80670.000.000.005.49
19557702008.08.29 00:00sell0.03audjpy94.3095.1093.502008.08.29 16:2193.500.000.000.0022.04
19557752008.08.29 00:00sell0.03audusd0.86120.86920.85322008.09.01 06:130.85320.000.00-0.5124.00
19557832008.08.29 00:00buy0.05usdchf1.09961.09161.10762008.09.02 08:481.10760.000.00-0.2736.11
19557912008.08.29 00:00sell0.01gbpaud2.12082.13282.10882008.09.02 03:022.10880.000.000.0810.21
19713482008.09.01 00:00sell0.01gbpchf1.98971.99871.98072008.09.01 10:151.98070.000.000.008.20
19713622008.09.01 00:00sell0.01eurjpy159.26160.26158.262008.09.01 09:40158.260.000.000.009.26
19713692008.09.01 00:00sell0.02audcad0.90920.91620.90222008.09.02 08:470.90220.000.00-0.2713.07
19713712008.09.01 00:00sell0.01gbpjpy196.20197.20195.202008.09.01 09:38195.200.000.000.009.25
19713772008.09.01 00:00sell0.01chfjpy98.5799.1298.022008.09.01 09:5498.020.000.000.005.11
19713802008.09.01 00:00sell0.01gbpusd1.81141.82141.80142008.09.01 05:401.80140.000.000.0010.00
19713832008.09.01 00:00buy0.01usdcad1.06191.05541.06842008.09.01 08:321.06840.000.000.006.08
19713962008.09.01 00:00sell0.01usdjpy108.31109.01107.612008.09.02 14:57109.010.000.00-0.06-6.42
19714002008.09.01 00:00sell0.02nzdjpy75.7576.5575.052008.09.02 00:1275.050.000.00-0.4412.97
19714052008.09.01 00:00sell0.01audjpy92.7393.5391.932008.09.01 09:5691.930.000.000.007.43
19714072008.09.01 00:00sell0.02cadjpy101.98102.78101.182008.09.01 09:39101.180.000.000.0014.81
19823782008.09.02 00:00buy0.01usdcad1.06801.06151.07452008.09.02 10:191.07450.000.000.006.05
19823852008.09.02 00:00sell0.01eurusd1.45881.46881.44882008.09.02 10:191.44880.000.000.0010.00
19823862008.09.02 00:00sell0.01gbpchf1.98371.99271.97472008.09.02 00:281.97470.000.000.008.16
19823922008.09.02 00:00sell0.01audjpy91.7592.5590.952008.09.02 08:5890.950.000.000.007.40
19823952008.09.02 00:00sell0.01cadjpy101.24102.04100.442008.09.02 13:52102.040.000.000.00-7.34
19823982008.09.02 00:00sell0.01gbpjpy194.58195.58193.582008.09.02 00:24193.580.000.000.009.27
  0.00 0.00 -12.70 551.07
Closed P/L: 538.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19823812008.09.02 00:00sell0.01eurjpy157.72158.72156.72 158.200.000.000.00-4.40
  0.00 0.00 0.00 -4.40
 Floating P/L: -4.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 538.37 Floating P/L: -4.40 Margin: 7.29
Balance: 1 038.37 Equity: 1 033.97 Free Margin: 1 026.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 922.21 Gross Loss: 383.84 Total Net Profit: 538.37
Profit Factor: 2.40 Expected Payoff: 4.14  
Absolute Drawdown: 0.89 Maximal Drawdown: 62.59 (7.91%) Relative Drawdown: 7.91% (62.59)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 103 (76.70%) Long Positions (won %): 27 (51.85%)
Profit Trades (% of total): 93 (71.54%) Loss trades (% of total): 37 (28.46%)
Largest profit trade: 35.84 loss trade: -22.02
Average profit trade: 9.92 loss trade: -10.37
Maximum consecutive wins ($): 26 (322.84) consecutive losses ($): 4 (-39.73)
Maximal consecutive profit (count): 322.84 (26) consecutive loss (count): -42.96 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2