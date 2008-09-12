FXDD

Account: 5698928 Name: FXDDMultiple 40pips Currency: USD 2008 September 12, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
378226382008.09.12 07:22sell stop0.02gbpjpy188.10188.90187.702008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226342008.09.12 07:22sell stop0.02gbpjpy187.95188.75187.552008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226352008.09.12 07:22sell stop0.02gbpjpy188.00188.80187.602008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226362008.09.12 07:22sell stop0.02gbpjpy188.05188.85187.652008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226462008.09.12 07:22sell stop0.01gbpjpy187.85188.45187.552008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226442008.09.12 07:22sell stop0.01gbpjpy187.80188.40187.502008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378226432008.09.12 07:22sell stop0.01gbpjpy187.75188.35187.452008.09.12 13:22190.31expiration [2008.09.12 13:22]
378225892008.09.12 07:21sell stop0.02eurjpy149.60150.40149.202008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378225972008.09.12 07:21sell stop0.02eurjpy149.75150.55149.352008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378226022008.09.12 07:21sell stop0.01eurjpy149.40150.00149.102008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378226062008.09.12 07:21sell stop0.01eurjpy149.45150.05149.152008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378225932008.09.12 07:21sell stop0.02eurjpy149.70150.50149.302008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378226092008.09.12 07:21sell stop0.01eurjpy149.50150.10149.202008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378225912008.09.12 07:21sell stop0.02eurjpy149.65150.45149.252008.09.12 13:21151.65expiration [2008.09.12 13:21]
378225392008.09.12 07:20sell stop0.01gbpusd1.75351.75951.75052008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225262008.09.12 07:20sell stop0.02gbpusd1.75401.76201.75002008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225282008.09.12 07:20sell stop0.02gbpusd1.75451.76251.75052008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225292008.09.12 07:20sell stop0.02gbpusd1.75501.76301.75102008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225372008.09.12 07:20sell stop0.01gbpusd1.75251.75851.74952008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225362008.09.12 07:20sell stop0.01gbpusd1.75201.75801.74902008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225382008.09.12 07:20sell stop0.01gbpusd1.75301.75901.75002008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378225312008.09.12 07:20sell stop0.02gbpusd1.75551.76351.75152008.09.12 13:201.7704expiration [2008.09.12 13:20]
378224902008.09.12 07:19sell stop0.02eurusd1.39651.40451.39252008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378224922008.09.12 07:19sell stop0.02eurusd1.39751.40551.39352008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378224992008.09.12 07:19sell stop0.01eurusd1.39551.40151.39252008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378224982008.09.12 07:19sell stop0.01eurusd1.39501.40101.39202008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378225002008.09.12 07:19sell stop0.01eurusd1.39601.40201.39302008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378224972008.09.12 07:19sell stop0.01eurusd1.39451.40051.39152008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378224912008.09.12 07:19sell stop0.02eurusd1.39701.40501.39302008.09.12 13:191.4105expiration [2008.09.12 13:19]
378225042008.09.12 10:05buy0.01eurusd1.40651.40781.40952008.09.12 10:111.40950.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378225032008.09.12 10:04buy0.01eurusd1.40601.40741.40902008.09.12 10:111.40900.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378224962008.09.12 09:36buy0.02eurusd1.40451.40651.40852008.09.12 10:101.40850.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378225022008.09.12 09:39buy0.01eurusd1.40551.40651.40852008.09.12 10:101.40850.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378224942008.09.12 09:35buy0.02eurusd1.40401.40611.40802008.09.12 10:091.40800.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378225012008.09.12 09:36buy0.01eurusd1.40501.40621.40802008.09.12 10:091.40800.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378224932008.09.12 09:33buy0.02eurusd1.40351.40581.40752008.09.12 10:071.40750.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378225442008.09.12 09:36buy0.01gbpusd1.76451.76491.76752008.09.12 10:031.76750.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378225432008.09.12 09:36buy0.01gbpusd1.76401.76411.76702008.09.12 10:011.76700.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378225352008.09.12 09:23buy0.02gbpusd1.76251.76391.76652008.09.12 10:011.76650.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378225422008.09.12 09:33buy0.01gbpusd1.76351.76401.76652008.09.12 10:011.76650.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378225342008.09.12 09:22buy0.02gbpusd1.76201.76381.76602008.09.12 10:011.76600.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378225402008.09.12 09:33buy0.01gbpusd1.76301.76391.76602008.09.12 10:011.76600.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
378225332008.09.12 08:46buy0.02gbpusd1.76151.75351.76552008.09.12 09:411.76550.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
378226152008.09.12 09:24buy0.01eurjpy150.60150.00150.902008.09.12 09:36150.900.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
378226142008.09.12 09:24buy0.01eurjpy150.55149.95150.852008.09.12 09:35150.850.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
378226122008.09.12 08:49buy0.01eurjpy150.50149.90150.802008.09.12 09:35150.800.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
378226002008.09.12 08:47buy0.02eurjpy150.40149.60150.802008.09.12 09:35150.800.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
378226112008.09.12 08:48buy0.01eurjpy150.45149.85150.752008.09.12 09:34150.750.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
378225982008.09.12 08:46buy0.02eurjpy150.35149.55150.752008.09.12 09:34150.750.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
378226502008.09.12 08:46buy0.01gbpjpy189.00188.40189.302008.09.12 09:32189.300.000.000.002.80
  BUYSTOP[tp]
378226492008.09.12 08:45buy0.01gbpjpy188.95188.35189.252008.09.12 09:27189.250.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
378226422008.09.12 08:31buy0.02gbpjpy188.80188.00189.202008.09.12 09:24189.200.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
378226482008.09.12 08:42buy0.01gbpjpy188.90188.30189.202008.09.12 09:24189.200.000.000.002.80
  BUYSTOP[tp]
378226472008.09.12 08:42buy0.01gbpjpy188.85188.25189.152008.09.12 09:24189.150.000.000.002.80
  BUYSTOP[tp]
378226402008.09.12 08:30buy0.02gbpjpy188.75187.95189.152008.09.12 09:24189.150.000.000.007.46
  BUYSTOP[tp]
378226392008.09.12 07:41buy0.02gbpjpy188.70187.90189.102008.09.12 09:23189.100.000.000.007.46
  BUYSTOP[tp]
376417402008.09.11 11:39sell0.02eurusd1.39151.39121.38752008.09.11 17:141.39120.000.000.000.60
  SELLSTOP[sl]
376417432008.09.11 11:38sell0.02eurusd1.39201.39111.38802008.09.11 17:141.39110.000.000.001.80
  SELLSTOP[sl]
376417442008.09.11 10:36sell0.02eurusd1.39251.40051.38852008.09.11 17:061.38850.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
376417452008.09.11 10:36sell0.02eurusd1.39301.40101.38902008.09.11 17:051.38900.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
376417542008.09.11 11:57sell0.01eurusd1.39051.39651.38752008.09.11 15:301.39650.000.000.00-6.00
  SELLSTOP[sl]
376417532008.09.11 11:59sell0.01eurusd1.39001.39601.38702008.09.11 15:301.39600.000.000.00-6.00
  SELLSTOP[sl]
376418562008.09.11 12:16sell0.02gbpusd1.74751.75551.74352008.09.11 14:361.75550.000.000.00-16.00
  SELLSTOP[sl]
376418552008.09.11 12:16sell0.02gbpusd1.74701.75501.74302008.09.11 14:351.75500.000.000.00-16.00
  SELLSTOP[sl]
376418692008.09.11 12:16sell0.01gbpusd1.74601.75201.74302008.09.11 14:031.75200.000.000.00-6.00
  SELLSTOP[sl]
376418682008.09.11 12:45sell0.01gbpusd1.74551.75151.74252008.09.11 14:031.75150.000.000.00-6.00
  SELLSTOP[sl]
376418662008.09.11 12:46sell0.01gbpusd1.74501.75101.74202008.09.11 13:361.75100.000.000.00-6.00
  SELLSTOP[sl]
376419682008.09.11 07:17buy stop0.01gbpjpy188.60188.00188.902008.09.11 13:17187.05expiration [2008.09.11 13:17]
376419702008.09.11 07:17buy stop0.01gbpjpy188.65188.05188.952008.09.11 13:17187.05expiration [2008.09.11 13:17]
376419602008.09.11 07:17buy stop0.02gbpjpy188.45187.65188.852008.09.11 13:17187.05expiration [2008.09.11 13:17]
376419272008.09.11 07:17buy stop0.01eurjpy150.45149.85150.752008.09.11 13:17148.87expiration [2008.09.11 13:17]
376419242008.09.11 07:17buy stop0.01eurjpy150.40149.80150.702008.09.11 13:17148.87expiration [2008.09.11 13:17]
376419222008.09.11 07:17buy stop0.01eurjpy150.35149.75150.652008.09.11 13:17148.87expiration [2008.09.11 13:17]
376419672008.09.11 07:17buy stop0.01gbpjpy188.55187.95188.852008.09.11 13:17187.05expiration [2008.09.11 13:17]
376419662008.09.11 07:17buy stop0.01gbpjpy188.50187.90188.802008.09.11 13:17187.05expiration [2008.09.11 13:17]
376419282008.09.11 07:17buy stop0.01eurjpy150.50149.90150.802008.09.11 13:17148.87expiration [2008.09.11 13:17]
376419162008.09.11 07:17buy stop0.02eurjpy150.30149.50150.702008.09.11 13:16148.90expiration [2008.09.11 13:16]
376419152008.09.11 07:17buy stop0.02eurjpy150.25149.45150.652008.09.11 13:16148.90expiration [2008.09.11 13:16]
376419132008.09.11 07:17buy stop0.02eurjpy150.20149.40150.602008.09.11 13:16148.90expiration [2008.09.11 13:16]
376418652008.09.11 07:16buy stop0.02gbpusd1.75501.74701.75902008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418622008.09.11 07:16buy stop0.02gbpusd1.75451.74651.75852008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418602008.09.11 07:16buy stop0.02gbpusd1.75401.74601.75802008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418782008.09.11 07:16buy stop0.01gbpusd1.75701.75101.76002008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418762008.09.11 07:16buy stop0.01gbpusd1.75651.75051.75952008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418752008.09.11 07:16buy stop0.01gbpusd1.75601.75001.75902008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376418722008.09.11 07:16buy stop0.01gbpusd1.75551.74951.75852008.09.11 13:161.7501expiration [2008.09.11 13:16]
376417642008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40351.39751.40652008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417482008.09.11 07:14buy stop0.02eurusd1.39801.39001.40202008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417492008.09.11 07:14buy stop0.02eurusd1.39851.39051.40252008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417502008.09.11 07:14buy stop0.02eurusd1.39901.39101.40302008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417512008.09.11 07:14buy stop0.02eurusd1.39951.39151.40352008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417522008.09.11 07:14buy stop0.02eurusd1.40001.39201.40402008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417572008.09.11 07:14buy stop0.01eurusd1.40051.39451.40352008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417582008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40101.39501.40402008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417592008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40151.39551.40452008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417602008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40201.39601.40502008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417852008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.41051.40451.41352008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417822008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.41001.40401.41302008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417812008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40951.40351.41252008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417802008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40901.40301.41202008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417782008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40851.40251.41152008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417772008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40801.40201.41102008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417762008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40751.40151.41052008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417752008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40701.40101.41002008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417742008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40651.40051.40952008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417732008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40601.40001.40902008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417722008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40551.39951.40852008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417712008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40501.39901.40802008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417692008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40451.39851.40752008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417672008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40401.39801.40702008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417612008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40251.39651.40552008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376417632008.09.11 07:15buy stop0.01eurusd1.40301.39701.40602008.09.11 13:141.3931expiration [2008.09.11 13:14]
376418712008.09.11 12:16sell0.01gbpusd1.74651.74651.74352008.09.11 12:511.74650.000.000.000.00
  SELLSTOP[sl]
376418582008.09.11 09:34buy0.02gbpusd1.75351.74551.75752008.09.11 12:451.74550.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
376417552008.09.11 11:43sell0.01eurusd1.39101.39101.38802008.09.11 12:221.39100.000.000.000.00
  SELLSTOP[sl]
376417462008.09.11 10:35sell0.02eurusd1.39351.40151.38952008.09.11 12:161.38950.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
376419532008.09.11 10:12sell0.02gbpjpy187.60188.40187.202008.09.11 11:38187.200.000.000.007.48
  SELLSTOP[tp]
376419552008.09.11 10:11sell0.02gbpjpy187.65188.45187.252008.09.11 11:38187.250.000.000.007.48
  SELLSTOP[tp]
376419572008.09.11 08:33sell0.02gbpjpy187.70188.50187.302008.09.11 11:36187.300.000.000.007.48
  SELLSTOP[tp]
376419652008.09.11 10:12sell0.01gbpjpy187.50188.10187.202008.09.11 11:08188.100.000.000.00-5.59
  SELLSTOP[sl]
376419632008.09.11 10:12sell0.01gbpjpy187.45188.05187.152008.09.11 11:08188.050.000.000.00-5.60
  SELLSTOP[sl]
376419182008.09.11 10:12sell0.01eurjpy149.30149.25149.002008.09.11 10:37149.250.000.000.000.46
  SELLSTOP[sl]
376419192008.09.11 10:12sell0.01eurjpy149.35149.24149.052008.09.11 10:37149.240.000.000.001.03
  SELLSTOP[sl]
376419212008.09.11 10:12sell0.01eurjpy149.40149.26149.102008.09.11 10:36149.100.000.000.002.80
  SELLSTOP[tp]
376419102008.09.11 10:11sell0.02eurjpy149.50150.30149.102008.09.11 10:36149.100.000.000.007.48
  SELLSTOP[tp]
376419112008.09.11 10:10sell0.02eurjpy149.55150.35149.152008.09.11 10:36149.150.000.000.007.47
  SELLSTOP[tp]
376419122008.09.11 10:10sell0.02eurjpy149.60150.40149.202008.09.11 10:36149.200.000.000.007.47
  SELLSTOP[tp]
376419612008.09.11 10:12sell0.01gbpjpy187.40188.00187.102008.09.11 10:22188.000.000.000.00-5.59
  SELLSTOP[sl]
376419582008.09.11 09:22buy0.02gbpjpy188.35187.55188.752008.09.11 10:12187.550.000.000.00-14.94
  BUYSTOP[sl]
376419592008.09.11 09:22buy0.02gbpjpy188.40187.60188.802008.09.11 10:12187.600.000.000.00-14.94
  BUYSTOP[sl]
374565342008.09.10 13:12sell0.01eurusd1.41051.41051.40752008.09.10 17:401.40960.000.000.000.90
  SELLSTOP
374565322008.09.10 13:13sell0.01eurusd1.41001.41601.40702008.09.10 17:381.40930.000.000.000.70
  SELLSTOP
374566062008.09.10 12:34sell0.01gbpusd1.75801.76401.75502008.09.10 17:381.75720.000.000.000.80
  SELLSTOP
374565352008.09.10 12:35sell0.01eurusd1.41101.41701.40802008.09.10 15:081.40800.000.000.003.00
  SELLSTOP[tp]
374565152008.09.10 12:34sell0.02eurusd1.41201.42001.40802008.09.10 15:081.40800.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374566552008.09.10 13:14sell0.02eurjpy151.25152.05150.852008.09.10 14:57150.850.000.000.007.50
  SELLSTOP[tp]
374566562008.09.10 13:13sell0.02eurjpy151.30152.10150.902008.09.10 14:57150.900.000.000.007.49
  SELLSTOP[tp]
374566582008.09.10 13:12sell0.02eurjpy151.35152.15150.952008.09.10 14:57150.950.000.000.007.49
  SELLSTOP[tp]
374567352008.09.10 08:21sell stop0.01gbpjpy188.30188.90188.002008.09.10 14:21188.99expiration [2008.09.10 14:21]
374567372008.09.10 08:21sell stop0.01gbpjpy188.40189.00188.102008.09.10 14:21188.99expiration [2008.09.10 14:21]
374567362008.09.10 08:21sell stop0.01gbpjpy188.35188.95188.052008.09.10 14:21188.99expiration [2008.09.10 14:21]
374566632008.09.10 08:20sell stop0.01eurjpy151.05151.65150.752008.09.10 14:20151.72expiration [2008.09.10 14:20]
374566662008.09.10 08:20sell stop0.01eurjpy151.10151.70150.802008.09.10 14:20151.72expiration [2008.09.10 14:20]
374566682008.09.10 08:20sell stop0.01eurjpy151.15151.75150.852008.09.10 14:20151.72expiration [2008.09.10 14:20]
374566152008.09.10 08:19buy stop0.01gbpusd1.77151.76551.77452008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566022008.09.10 08:19buy stop0.02gbpusd1.76851.76051.77252008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566132008.09.10 08:19buy stop0.01gbpusd1.77051.76451.77352008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566112008.09.10 08:19buy stop0.01gbpusd1.77001.76401.77302008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566052008.09.10 08:19buy stop0.02gbpusd1.76951.76151.77352008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566142008.09.10 08:19buy stop0.01gbpusd1.77101.76501.77402008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374566032008.09.10 08:19buy stop0.02gbpusd1.76901.76101.77302008.09.10 14:191.7563expiration [2008.09.10 14:19]
374565392008.09.10 08:18buy stop0.01eurusd1.42051.41451.42352008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565422008.09.10 08:18buy stop0.01eurusd1.42201.41601.42502008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565292008.09.10 08:18buy stop0.02eurusd1.41901.41101.42302008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565302008.09.10 08:18buy stop0.02eurusd1.41951.41151.42352008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565312008.09.10 08:18buy stop0.02eurusd1.42001.41201.42402008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565412008.09.10 08:18buy stop0.01eurusd1.42151.41551.42452008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565272008.09.10 08:18buy stop0.02eurusd1.41851.41051.42252008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565402008.09.10 08:18buy stop0.01eurusd1.42101.41501.42402008.09.10 14:181.4104expiration [2008.09.10 14:18]
374565372008.09.10 12:34sell0.01eurusd1.41151.41751.40852008.09.10 13:411.40850.000.000.003.00
  SELLSTOP[tp]
374565212008.09.10 09:10sell0.02eurusd1.41251.42051.40852008.09.10 13:411.40850.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374566072008.09.10 12:34sell0.01gbpusd1.75851.76451.75552008.09.10 13:381.75550.000.000.003.00
  SELLSTOP[tp]
374565232008.09.10 09:07sell0.02eurusd1.41301.42101.40902008.09.10 13:141.40900.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374566082008.09.10 12:34sell0.01gbpusd1.75901.76501.75602008.09.10 13:141.75600.000.000.003.00
  SELLSTOP[tp]
374565952008.09.10 12:33sell0.02gbpusd1.76001.76801.75602008.09.10 13:141.75600.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374565962008.09.10 09:10sell0.02gbpusd1.76051.76851.75652008.09.10 13:141.75650.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374566102008.09.10 12:34sell0.01gbpusd1.75951.76551.75652008.09.10 13:141.75650.000.000.003.00
  SELLSTOP[tp]
374565252008.09.10 09:02sell0.02eurusd1.41351.42151.40952008.09.10 13:141.40950.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374565262008.09.10 08:28buy0.02eurusd1.41801.41001.42202008.09.10 13:131.41000.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
374565972008.09.10 09:08sell0.02gbpusd1.76101.76901.75702008.09.10 13:101.75700.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374565982008.09.10 08:59sell0.02gbpusd1.76151.76951.75752008.09.10 12:351.75750.000.000.008.00
  SELLSTOP[tp]
374565992008.09.10 10:53buy0.02gbpusd1.76751.75951.77152008.09.10 12:341.75950.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
374566012008.09.10 10:57buy0.02gbpusd1.76801.76001.77202008.09.10 12:331.76000.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
374567292008.09.10 08:59sell0.02gbpjpy188.60189.40188.202008.09.10 09:26189.400.000.000.00-14.90
  SELLSTOP[sl]
374567282008.09.10 08:59sell0.02gbpjpy188.55189.35188.152008.09.10 09:25189.350.000.000.00-14.90
  SELLSTOP[sl]
374567272008.09.10 08:59sell0.02gbpjpy188.50189.30188.102008.09.10 09:16189.300.000.000.00-14.89
  SELLSTOP[sl]
374566782008.09.10 08:28buy0.01eurjpy152.20151.60152.502008.09.10 08:57151.600.000.000.00-5.60
  BUYSTOP[sl]
374566802008.09.10 08:28buy0.01eurjpy152.25151.65152.552008.09.10 08:57151.650.000.000.00-5.60
  BUYSTOP[sl]
374566622008.09.10 08:27buy0.02eurjpy152.05151.25152.452008.09.10 08:31152.450.000.000.007.44
  BUYSTOP[tp]
374566752008.09.10 08:28buy0.01eurjpy152.15151.55152.452008.09.10 08:31152.450.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
374566602008.09.10 08:27buy0.02eurjpy152.00151.20152.402008.09.10 08:30152.400.000.000.007.44
  BUYSTOP[tp]
374566722008.09.10 08:27buy0.01eurjpy152.10151.50152.402008.09.10 08:30152.400.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
374567432008.09.10 08:28buy0.01gbpjpy189.55188.95189.852008.09.10 08:29189.850.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
374567412008.09.10 08:27buy0.01gbpjpy189.50188.90189.802008.09.10 08:28189.800.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
374566592008.09.10 08:27buy0.02eurjpy151.95151.15152.352008.09.10 08:28152.350.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
374567332008.09.10 08:27buy0.02gbpjpy189.35188.55189.752008.09.10 08:28189.750.000.000.007.44
  BUYSTOP[tp]
374567402008.09.10 08:27buy0.01gbpjpy189.45188.85189.752008.09.10 08:28189.750.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
374567382008.09.10 08:27buy0.01gbpjpy189.40188.80189.702008.09.10 08:28189.700.000.000.002.80
  BUYSTOP[tp]
374567312008.09.10 08:27buy0.02gbpjpy189.30188.50189.702008.09.10 08:28189.700.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
374567302008.09.10 08:26buy0.02gbpjpy189.25188.45189.652008.09.10 08:28189.650.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
373593922008.09.09 18:01buy0.05xauusd781.60782.00790.002008.09.09 18:44783.600.000.000.0010.00
373539552008.09.09 17:38buy0.05xauusd778.85780.45783.002008.09.09 17:55782.050.000.000.0016.00
372570092008.09.09 08:23sell stop0.01eurjpy150.80151.40150.502008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372570912008.09.09 08:23sell stop0.02gbpjpy188.20189.00187.802008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372570072008.09.09 08:23sell stop0.01eurjpy150.75151.35150.452008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372570052008.09.09 08:23sell stop0.01eurjpy150.70151.30150.402008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372570972008.09.09 08:24sell stop0.01gbpjpy187.95188.55187.652008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372570962008.09.09 08:24sell stop0.01gbpjpy187.90188.50187.602008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372570952008.09.09 08:24sell stop0.01gbpjpy187.85188.45187.552008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372569952008.09.09 08:23sell stop0.02eurjpy150.90151.70150.502008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372569972008.09.09 08:23sell stop0.02eurjpy150.95151.75150.552008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372569982008.09.09 08:23sell stop0.02eurjpy151.00151.80150.602008.09.09 14:23152.85expiration [2008.09.09 14:23]
372570892008.09.09 08:23sell stop0.02gbpjpy188.15188.95187.752008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372570872008.09.09 08:23sell stop0.02gbpjpy188.10188.90187.702008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372570852008.09.09 08:23sell stop0.02gbpjpy188.05188.85187.652008.09.09 14:23190.39expiration [2008.09.09 14:23]
372567872008.09.09 08:22sell stop0.02gbpusd1.75101.75901.74702008.09.09 14:221.7633expiration [2008.09.09 14:22]
372567902008.09.09 08:22sell stop0.02gbpusd1.75151.75951.74752008.09.09 14:221.7633expiration [2008.09.09 14:22]
372568042008.09.09 08:22sell stop0.01gbpusd1.74901.75501.74602008.09.09 14:221.7633expiration [2008.09.09 14:22]
372568252008.09.09 08:22sell stop0.01gbpusd1.74951.75551.74652008.09.09 14:221.7633expiration [2008.09.09 14:22]
372568722008.09.09 08:22sell stop0.01gbpusd1.75001.75601.74702008.09.09 14:221.7633expiration [2008.09.09 14:22]
372567002008.09.09 08:21sell stop0.01eurusd1.40451.41051.40152008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566692008.09.09 08:21sell stop0.02eurusd1.40501.41301.40102008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566752008.09.09 08:21sell stop0.02eurusd1.40601.41401.40202008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566782008.09.09 08:21sell stop0.02eurusd1.40651.41451.40252008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566992008.09.09 08:21sell stop0.01eurusd1.40401.41001.40102008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566972008.09.09 08:21sell stop0.01eurusd1.40351.40951.40052008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566952008.09.09 08:21sell stop0.01eurusd1.40301.40901.40002008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566802008.09.09 08:21sell stop0.02eurusd1.40701.41501.40302008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372566742008.09.09 08:21sell stop0.02eurusd1.40551.41351.40152008.09.09 14:211.4155expiration [2008.09.09 14:21]
372567082008.09.09 12:00buy0.01eurusd1.41551.40951.41852008.09.09 12:311.41850.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
372567062008.09.09 11:53buy0.01eurusd1.41501.40901.41802008.09.09 12:281.41800.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
372568002008.09.09 09:43buy0.02gbpusd1.75901.75101.76302008.09.09 12:111.76300.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372567972008.09.09 09:43buy0.02gbpusd1.75851.75051.76252008.09.09 12:111.76250.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372566912008.09.09 09:48buy0.02eurusd1.41351.40551.41752008.09.09 12:101.41750.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372567052008.09.09 09:58buy0.01eurusd1.41451.40851.41752008.09.09 12:101.41750.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
372567932008.09.09 09:35buy0.02gbpusd1.75801.75001.76202008.09.09 12:101.76200.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372567922008.09.09 09:31buy0.02gbpusd1.75751.74951.76152008.09.09 12:101.76150.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372567032008.09.09 09:49buy0.01eurusd1.41401.40801.41702008.09.09 12:101.41700.000.000.003.00
  BUYSTOP[tp]
372566852008.09.09 09:43buy0.02eurusd1.41251.40451.41652008.09.09 12:071.41650.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372566842008.09.09 09:35buy0.02eurusd1.41201.40401.41602008.09.09 12:071.41600.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372566832008.09.09 09:35buy0.02eurusd1.41151.40351.41552008.09.09 12:011.41550.000.000.008.00
  BUYSTOP[tp]
372568972008.09.09 09:47buy0.01gbpusd1.76001.75401.76302008.09.09 10:111.75400.000.000.00-6.00
  BUYSTOP[sl]
372569052008.09.09 09:48buy0.01gbpusd1.76051.75451.76352008.09.09 10:101.75450.000.000.00-6.00
  BUYSTOP[sl]
372569082008.09.09 09:50buy0.01gbpusd1.76101.75501.76402008.09.09 10:101.75500.000.000.00-6.00
  BUYSTOP[sl]
372570142008.09.09 09:31buy0.01eurjpy151.85151.25152.152008.09.09 09:51152.150.000.000.002.79
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372570132008.09.09 09:28buy0.01eurjpy151.80151.20152.102008.09.09 09:50152.100.000.000.002.78
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372571042008.09.09 09:23buy0.01gbpjpy189.05188.45189.352008.09.09 09:49189.350.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
372570032008.09.09 09:14buy0.02eurjpy151.65150.85152.052008.09.09 09:49152.050.000.000.007.44
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372570122008.09.09 09:21buy0.01eurjpy151.75151.15152.052008.09.09 09:49152.050.000.000.002.79
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372571032008.09.09 09:21buy0.01gbpjpy189.00188.40189.302008.09.09 09:49189.300.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
372570002008.09.09 09:13buy0.02eurjpy151.60150.80152.002008.09.09 09:49152.000.000.000.007.44
  BUYSTOP[tp]
372570102008.09.09 09:21buy0.01eurjpy151.70151.10152.002008.09.09 09:49152.000.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
372570942008.09.09 09:11buy0.02gbpjpy188.85188.05189.252008.09.09 09:49189.250.000.000.007.45
  BUYSTOP[tp]
372571022008.09.09 09:19buy0.01gbpjpy188.95188.35189.252008.09.09 09:49189.250.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
372570982008.09.09 09:13buy0.01gbpjpy188.90188.30189.202008.09.09 09:44189.200.000.000.002.79
  BUYSTOP[tp]
372570932008.09.09 09:04buy0.02gbpjpy188.80188.00189.202008.09.09 09:44189.200.000.000.007.44
  BUYSTOP[tp]
372568822008.09.09 08:22buy stop0.01gbpusd1.75951.75351.76252008.09.09 09:431.7595deleted [no money]
372566872008.09.09 08:21buy stop0.02eurusd1.41301.40501.41702008.09.09 09:431.4130deleted [no money]
371653592008.09.08 23:15buy0.02xauusd804.00796.00808.002008.09.09 08:38796.000.000.000.12-16.00
  BUYSTOP[sl]
372287892008.09.09 05:16buy0.02gbpusd1.75471.73471.75572008.09.09 06:061.75570.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
371653602008.09.09 00:16buy0.02xauusd804.50796.50808.502008.09.09 04:39796.500.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
371653622008.09.09 00:16buy0.02xauusd805.00797.00809.002008.09.09 04:39797.000.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
371653642008.09.09 00:16buy0.02xauusd805.50797.50809.502008.09.09 04:39797.500.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
371653672008.09.09 00:16buy0.02xauusd806.00798.00810.002008.09.09 04:37798.000.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
371653682008.09.09 00:16buy0.02xauusd806.50798.50810.502008.09.09 02:43798.500.000.000.00-16.00
  BUYSTOP[sl]
371654732008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd827.00819.00831.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654712008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd826.50818.50830.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654702008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd826.00818.00830.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654692008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd825.50817.50829.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654682008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd825.00817.00829.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654662008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd824.50816.50828.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654652008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd824.00816.00828.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654632008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd823.50815.50827.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654622008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd823.00815.00827.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654612008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd822.50814.50826.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654602008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd822.00814.00826.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654572008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd821.50813.50825.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654512008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd821.00813.00825.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654472008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd820.50812.50824.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654402008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd820.00812.00824.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654302008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd819.50811.50823.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654132008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd819.00811.00823.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654072008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd818.50810.50822.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654062008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd818.00810.00822.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654042008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd817.50809.50821.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654012008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd817.00809.00821.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654002008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd816.50808.50820.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653982008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd816.00808.00820.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653952008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd815.50807.50819.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653942008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd815.00807.00819.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653932008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd814.50806.50818.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653922008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd814.00806.00818.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653902008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd813.50805.50817.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653892008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd813.00805.00817.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653882008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd812.50804.50816.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653872008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd812.00804.00816.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653852008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd811.50803.50815.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653842008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd811.00803.00815.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653822008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd810.50802.50814.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653812008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd810.00802.00814.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653792008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd809.50801.50813.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653782008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd809.00801.00813.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653752008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd808.50800.50812.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653732008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd808.00800.00812.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653722008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd807.50799.50811.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371653702008.09.08 20:13buy stop0.02xauusd807.00799.00811.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654752008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd827.50819.50831.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654782008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd828.00820.00832.002008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371654802008.09.08 20:14buy stop0.02xauusd828.50820.50832.502008.09.09 02:13804.35expiration [2008.09.09 02:13]
371652452008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd762.00770.00758.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652492008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd764.00772.00760.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652532008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd765.50773.50761.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652542008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd766.00774.00762.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652772008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd773.50781.50769.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652182008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd750.00758.00746.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653502008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd797.00805.00793.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653462008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd796.50804.50792.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653442008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd796.00804.00792.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653412008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd795.50803.50791.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653382008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd795.00803.00791.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653352008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd794.50802.50790.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653332008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd794.00802.00790.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653302008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd793.50801.50789.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653282008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd793.00801.00789.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653272008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd792.50800.50788.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653242008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd792.00800.00788.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653222008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd791.50799.50787.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653212008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd791.00799.00787.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653202008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd790.50798.50786.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653192008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd790.00798.00786.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653182008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd789.50797.50785.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653172008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd789.00797.00785.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653162008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd788.50796.50784.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653142008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd788.00796.00784.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653132008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd787.50795.50783.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653122008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd787.00795.00783.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653112008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd786.50794.50782.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653092008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd786.00794.00782.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653082008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd785.50793.50781.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653072008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd785.00793.00781.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653042008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd784.50792.50780.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653022008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd784.00792.00780.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653012008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd783.50791.50779.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371653002008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd783.00791.00779.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652992008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd782.50790.50778.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652982008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd782.00790.00778.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652972008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd781.50789.50777.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652962008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd781.00789.00777.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652952008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd780.50788.50776.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652932008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd780.00788.00776.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652922008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd779.50787.50775.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652912008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd779.00787.00775.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652902008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd778.50786.50774.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652892008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd778.00786.00774.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652882008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd777.50785.50773.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652862008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd777.00785.00773.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652852008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd776.50784.50772.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652842008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd776.00784.00772.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652832008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd775.50783.50771.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652822008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd775.00783.00771.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652802008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd774.50782.50770.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652792008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd774.00782.00770.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652202008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd750.50758.50746.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652732008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd773.00781.00769.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652722008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd772.50780.50768.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652712008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd772.00780.00768.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652692008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd771.50779.50767.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652652008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd771.00779.00767.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652642008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd770.50778.50766.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652632008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd770.00778.00766.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652622008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd769.50777.50765.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652602008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd769.00777.00765.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652592008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd768.50776.50764.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652582008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd768.00776.00764.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652572008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd767.50775.50763.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652562008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd767.00775.00763.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652552008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd766.50774.50762.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652222008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd751.00759.00747.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652232008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd751.50759.50747.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652522008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd765.00773.00761.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652502008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd764.50772.50760.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652242008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd752.00760.00748.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652482008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd763.50771.50759.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652472008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd763.00771.00759.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652462008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd762.50770.50758.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652252008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd752.50760.50748.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652442008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd761.50769.50757.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652432008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd761.00769.00757.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652422008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd760.50768.50756.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652412008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd760.00768.00756.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652402008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd759.50767.50755.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652392008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd759.00767.00755.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652382008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd758.50766.50754.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652372008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd758.00766.00754.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652362008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd757.50765.50753.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652352008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd757.00765.00753.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652342008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd756.50764.50752.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652332008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd756.00764.00752.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652322008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd755.50763.50751.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652312008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd755.00763.00751.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652302008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd754.50762.50750.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652292008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd754.00762.00750.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652282008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd753.50761.50749.502008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371652262008.09.08 20:13sell stop0.02xauusd753.00761.00749.002008.09.09 02:13803.20expiration [2008.09.09 02:13]
371648842008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.25188.85187.952008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648812008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.20188.80187.902008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648792008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.15188.75187.852008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648752008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.10188.70187.802008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648682008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.00188.60187.702008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648722008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.05188.65187.752008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648852008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.30188.90188.002008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648872008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.35188.95188.052008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371648892008.09.08 20:09sell stop0.01gbpjpy188.40189.00188.102008.09.09 02:09190.28expiration [2008.09.09 02:09]
371653542008.09.08 20:25sell0.02xauusd797.50805.50793.502008.09.09 00:16805.500.000.00-0.18-16.00
  SELLSTOP[sl]
371653572008.09.08 20:24sell0.02xauusd798.50806.50794.502008.09.09 00:16806.500.000.00-0.18-16.00
  SELLSTOP[sl]
371653552008.09.08 20:25sell0.02xauusd798.00806.00794.002008.09.09 00:16806.000.000.00-0.18-16.00
  SELLSTOP[sl]
371649312008.09.08 23:29buy0.01gbpjpy190.95190.99191.252008.09.08 23:30191.080.000.000.001.20
  BUYSTOP
371649292008.09.08 23:28buy0.01gbpjpy190.90190.30191.202008.09.08 23:29191.200.000.000.002.76
  BUYSTOP[tp]
371649282008.09.08 23:18buy0.01gbpjpy190.85190.25191.152008.09.08 23:29191.150.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371649262008.09.08 23:14buy0.01gbpjpy190.80190.20191.102008.09.08 23:29191.100.000.000.002.76
  BUYSTOP[tp]
371649242008.09.08 23:14buy0.01gbpjpy190.75190.15191.052008.09.08 23:29191.050.000.000.002.76
  BUYSTOP[tp]
371649222008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.70190.10191.002008.09.08 23:29191.000.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371649202008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.65190.05190.952008.09.08 23:29190.950.000.000.002.76
  BUYSTOP[tp]
371649172008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.60190.64190.902008.09.08 23:29190.900.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371649122008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.55190.64190.852008.09.08 23:29190.850.000.000.002.76
  BUYSTOP[tp]
371649052008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.50190.64190.802008.09.08 23:28190.800.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371649022008.09.08 23:13buy0.01gbpjpy190.45189.85190.752008.09.08 23:14190.750.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371649012008.09.08 23:12buy0.01gbpjpy190.40189.80190.702008.09.08 23:14190.700.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648992008.09.08 23:12buy0.01gbpjpy190.35189.75190.652008.09.08 23:14190.650.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648962008.09.08 23:11buy0.01gbpjpy190.25189.65190.552008.09.08 23:13190.550.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648972008.09.08 23:11buy0.01gbpjpy190.30189.70190.602008.09.08 23:13190.600.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648942008.09.08 23:10buy0.01gbpjpy190.20189.60190.502008.09.08 23:13190.500.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648932008.09.08 22:56buy0.01gbpjpy190.15189.55190.452008.09.08 23:13190.450.000.000.002.77
  BUYSTOP[tp]
371648922008.09.08 22:55buy0.01gbpjpy190.10189.50190.402008.09.08 23:13190.400.000.000.002.78
  BUYSTOP[tp]
371648652008.09.08 22:51buy0.02gbpjpy189.95189.15190.352008.09.08 23:12190.350.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648912008.09.08 22:54buy0.01gbpjpy190.05189.45190.352008.09.08 23:12190.350.000.000.002.78
  BUYSTOP[tp]
371648902008.09.08 22:53buy0.01gbpjpy190.00189.40190.302008.09.08 23:12190.300.000.000.002.78
  BUYSTOP[tp]
371648632008.09.08 22:33buy0.02gbpjpy189.90189.10190.302008.09.08 23:12190.300.000.000.007.41
  BUYSTOP[tp]
371648622008.09.08 22:33buy0.02gbpjpy189.85189.05190.252008.09.08 23:11190.250.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648612008.09.08 22:33buy0.02gbpjpy189.80189.00190.202008.09.08 23:11190.200.000.000.007.41
  BUYSTOP[tp]
371648592008.09.08 22:16buy0.02gbpjpy189.75188.95190.152008.09.08 23:11190.150.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648572008.09.08 22:03buy0.02gbpjpy189.70188.90190.102008.09.08 22:57190.100.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648562008.09.08 22:02buy0.02gbpjpy189.65188.85190.052008.09.08 22:55190.050.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648552008.09.08 22:02buy0.02gbpjpy189.60188.80190.002008.09.08 22:54190.000.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648542008.09.08 21:54buy0.02gbpjpy189.55188.75189.952008.09.08 22:53189.950.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648532008.09.08 21:53buy0.02gbpjpy189.50188.70189.902008.09.08 22:51189.900.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648522008.09.08 21:52buy0.02gbpjpy189.45188.65189.852008.09.08 22:41189.850.000.000.007.40
  BUYSTOP[tp]
371648352008.09.08 20:37sell0.02gbpjpy188.70189.50188.302008.09.08 21:53189.500.000.000.00-14.81
  SELLSTOP[sl]
371648332008.09.08 20:37sell0.02gbpjpy188.65189.45188.252008.09.08 21:52189.450.000.000.00-14.80
  SELLSTOP[sl]
371648312008.09.08 20:39sell0.02gbpjpy188.60189.40188.202008.09.08 21:43189.400.000.000.00-14.81
  SELLSTOP[sl]
371648302008.09.08 20:40sell0.02gbpjpy188.55189.35188.152008.09.08 21:29189.350.000.000.00-14.81
  SELLSTOP[sl]
371648262008.09.08 20:40sell0.02gbpjpy188.50189.30188.102008.09.08 21:24189.300.000.000.00-14.82
  SELLSTOP[sl]
371743252008.09.08 21:10buy0.02eurjpy151.98149.98152.082008.09.08 21:14152.080.000.000.001.85
 77218810p3-Buy[tp]
371738872008.09.08 21:05buy0.02eurusd1.40791.38791.40892008.09.08 21:101.40890.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
371727772008.09.08 20:55buy0.03gbpusd1.74991.72991.75092008.09.08 21:081.75090.000.000.003.00
 77218810p3-Buy[tp]
371648362008.09.08 20:36sell0.02gbpjpy188.75188.72188.352008.09.08 20:44188.720.000.000.000.56
  SELLSTOP[sl]
371648432008.09.08 20:36sell0.02gbpjpy188.85188.71188.452008.09.08 20:44188.710.000.000.002.59
  SELLSTOP[sl]
371648402008.09.08 20:36sell0.02gbpjpy188.80188.71188.402008.09.08 20:44188.710.000.000.001.66
  SELLSTOP[sl]
371648442008.09.08 20:26sell0.02gbpjpy188.90188.71188.502008.09.08 20:44188.710.000.000.003.52
  SELLSTOP[sl]
371648462008.09.08 20:25sell0.02gbpjpy188.95188.72188.552008.09.08 20:40188.550.000.000.007.42
  SELLSTOP[tp]
371648482008.09.08 20:24sell0.02gbpjpy189.00188.76188.602008.09.08 20:40188.600.000.000.007.41
  SELLSTOP[tp]
371648502008.09.08 20:24sell0.02gbpjpy189.05188.81188.652008.09.08 20:40188.650.000.000.007.41
  SELLSTOP[tp]
371645242008.09.08 20:07balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 -0.42 236.60
Closed P/L: 236.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 236.18 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 736.18 Equity: 736.18 Free Margin: 736.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 701.20 Gross Loss: 465.02 Total Net Profit: 236.18
Profit Factor: 1.51 Expected Payoff: 1.31  
Absolute Drawdown: 43.82 Maximal Drawdown: 142.42 (23.79%) Relative Drawdown: 23.79% (142.42)
 
Total Trades: 180 Short Positions (won %): 63 (66.67%) Long Positions (won %): 117 (85.47%)
Profit Trades (% of total): 142 (78.89%) Loss trades (% of total): 38 (21.11%)
Largest profit trade: 16.00 loss trade: -16.18
Average profit trade: 4.94 loss trade: -12.24
Maximum consecutive wins ($): 31 (135.23) consecutive losses ($): 8 (-128.54)
Maximal consecutive profit (count): 163.42 (26) consecutive loss (count): -128.54 (8)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 4