|Account: 5698928
|Name: FXDDMultiple 40pips
|Currency: USD
|2008 September 12, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37822638
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.10
|188.90
|187.70
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822634
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|187.95
|188.75
|187.55
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822635
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.00
|188.80
|187.60
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822636
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.05
|188.85
|187.65
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822646
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.85
|188.45
|187.55
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822644
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.80
|188.40
|187.50
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822643
|2008.09.12 07:22
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.75
|188.35
|187.45
|2008.09.12 13:22
|190.31
|expiration [2008.09.12 13:22]
|37822589
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|149.60
|150.40
|149.20
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822597
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|149.75
|150.55
|149.35
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822602
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|149.40
|150.00
|149.10
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822606
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|149.45
|150.05
|149.15
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822593
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|149.70
|150.50
|149.30
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822609
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|149.50
|150.10
|149.20
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822591
|2008.09.12 07:21
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|149.65
|150.45
|149.25
|2008.09.12 13:21
|151.65
|expiration [2008.09.12 13:21]
|37822539
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7535
|1.7595
|1.7505
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822526
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7540
|1.7620
|1.7500
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822528
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7545
|1.7625
|1.7505
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822529
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7550
|1.7630
|1.7510
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822537
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7525
|1.7585
|1.7495
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822536
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7520
|1.7580
|1.7490
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822538
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7530
|1.7590
|1.7500
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822531
|2008.09.12 07:20
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7555
|1.7635
|1.7515
|2008.09.12 13:20
|1.7704
|expiration [2008.09.12 13:20]
|37822490
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3965
|1.4045
|1.3925
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822492
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3975
|1.4055
|1.3935
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822499
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3955
|1.4015
|1.3925
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822498
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3950
|1.4010
|1.3920
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822500
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3960
|1.4020
|1.3930
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822497
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3945
|1.4005
|1.3915
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822491
|2008.09.12 07:19
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.3970
|1.4050
|1.3930
|2008.09.12 13:19
|1.4105
|expiration [2008.09.12 13:19]
|37822504
|2008.09.12 10:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4065
|1.4078
|1.4095
|2008.09.12 10:11
|1.4095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822503
|2008.09.12 10:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4060
|1.4074
|1.4090
|2008.09.12 10:11
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822496
|2008.09.12 09:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4045
|1.4065
|1.4085
|2008.09.12 10:10
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822502
|2008.09.12 09:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4055
|1.4065
|1.4085
|2008.09.12 10:10
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822494
|2008.09.12 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4040
|1.4061
|1.4080
|2008.09.12 10:09
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822501
|2008.09.12 09:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4050
|1.4062
|1.4080
|2008.09.12 10:09
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822493
|2008.09.12 09:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4035
|1.4058
|1.4075
|2008.09.12 10:07
|1.4075
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822544
|2008.09.12 09:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7645
|1.7649
|1.7675
|2008.09.12 10:03
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822543
|2008.09.12 09:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7640
|1.7641
|1.7670
|2008.09.12 10:01
|1.7670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822535
|2008.09.12 09:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7625
|1.7639
|1.7665
|2008.09.12 10:01
|1.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822542
|2008.09.12 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7635
|1.7640
|1.7665
|2008.09.12 10:01
|1.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822534
|2008.09.12 09:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7620
|1.7638
|1.7660
|2008.09.12 10:01
|1.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822540
|2008.09.12 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7630
|1.7639
|1.7660
|2008.09.12 10:01
|1.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822533
|2008.09.12 08:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7615
|1.7535
|1.7655
|2008.09.12 09:41
|1.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822615
|2008.09.12 09:24
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.60
|150.00
|150.90
|2008.09.12 09:36
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822614
|2008.09.12 09:24
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.55
|149.95
|150.85
|2008.09.12 09:35
|150.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822612
|2008.09.12 08:49
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.50
|149.90
|150.80
|2008.09.12 09:35
|150.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822600
|2008.09.12 08:47
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.40
|149.60
|150.80
|2008.09.12 09:35
|150.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822611
|2008.09.12 08:48
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.45
|149.85
|150.75
|2008.09.12 09:34
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822598
|2008.09.12 08:46
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.35
|149.55
|150.75
|2008.09.12 09:34
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822650
|2008.09.12 08:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.00
|188.40
|189.30
|2008.09.12 09:32
|189.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822649
|2008.09.12 08:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.95
|188.35
|189.25
|2008.09.12 09:27
|189.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822642
|2008.09.12 08:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.80
|188.00
|189.20
|2008.09.12 09:24
|189.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822648
|2008.09.12 08:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.90
|188.30
|189.20
|2008.09.12 09:24
|189.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822647
|2008.09.12 08:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.85
|188.25
|189.15
|2008.09.12 09:24
|189.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822640
|2008.09.12 08:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.75
|187.95
|189.15
|2008.09.12 09:24
|189.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37822639
|2008.09.12 07:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.70
|187.90
|189.10
|2008.09.12 09:23
|189.10
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37641740
|2008.09.11 11:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3915
|1.3912
|1.3875
|2008.09.11 17:14
|1.3912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641743
|2008.09.11 11:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3920
|1.3911
|1.3880
|2008.09.11 17:14
|1.3911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641744
|2008.09.11 10:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3925
|1.4005
|1.3885
|2008.09.11 17:06
|1.3885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641745
|2008.09.11 10:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3930
|1.4010
|1.3890
|2008.09.11 17:05
|1.3890
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641754
|2008.09.11 11:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3905
|1.3965
|1.3875
|2008.09.11 15:30
|1.3965
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641753
|2008.09.11 11:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3900
|1.3960
|1.3870
|2008.09.11 15:30
|1.3960
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641856
|2008.09.11 12:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7475
|1.7555
|1.7435
|2008.09.11 14:36
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641855
|2008.09.11 12:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7470
|1.7550
|1.7430
|2008.09.11 14:35
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641869
|2008.09.11 12:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7460
|1.7520
|1.7430
|2008.09.11 14:03
|1.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641868
|2008.09.11 12:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7455
|1.7515
|1.7425
|2008.09.11 14:03
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641866
|2008.09.11 12:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7450
|1.7510
|1.7420
|2008.09.11 13:36
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641968
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|188.60
|188.00
|188.90
|2008.09.11 13:17
|187.05
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641970
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|188.65
|188.05
|188.95
|2008.09.11 13:17
|187.05
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641960
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.02
|gbpjpy
|188.45
|187.65
|188.85
|2008.09.11 13:17
|187.05
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641927
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|150.45
|149.85
|150.75
|2008.09.11 13:17
|148.87
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641924
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|150.40
|149.80
|150.70
|2008.09.11 13:17
|148.87
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641922
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|150.35
|149.75
|150.65
|2008.09.11 13:17
|148.87
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641967
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|188.55
|187.95
|188.85
|2008.09.11 13:17
|187.05
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641966
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|188.50
|187.90
|188.80
|2008.09.11 13:17
|187.05
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641928
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|150.50
|149.90
|150.80
|2008.09.11 13:17
|148.87
|expiration [2008.09.11 13:17]
|37641916
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.02
|eurjpy
|150.30
|149.50
|150.70
|2008.09.11 13:16
|148.90
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641915
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.02
|eurjpy
|150.25
|149.45
|150.65
|2008.09.11 13:16
|148.90
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641913
|2008.09.11 07:17
|buy stop
|0.02
|eurjpy
|150.20
|149.40
|150.60
|2008.09.11 13:16
|148.90
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641865
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7550
|1.7470
|1.7590
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641862
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7545
|1.7465
|1.7585
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641860
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7540
|1.7460
|1.7580
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641878
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7570
|1.7510
|1.7600
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641876
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7565
|1.7505
|1.7595
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641875
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7560
|1.7500
|1.7590
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641872
|2008.09.11 07:16
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7555
|1.7495
|1.7585
|2008.09.11 13:16
|1.7501
|expiration [2008.09.11 13:16]
|37641764
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4035
|1.3975
|1.4065
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641748
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3980
|1.3900
|1.4020
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641749
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3985
|1.3905
|1.4025
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641750
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3990
|1.3910
|1.4030
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641751
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.3995
|1.3915
|1.4035
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641752
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4000
|1.3920
|1.4040
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641757
|2008.09.11 07:14
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4005
|1.3945
|1.4035
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641758
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4010
|1.3950
|1.4040
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641759
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4015
|1.3955
|1.4045
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641760
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4020
|1.3960
|1.4050
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641785
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4105
|1.4045
|1.4135
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641782
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4100
|1.4040
|1.4130
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641781
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4095
|1.4035
|1.4125
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641780
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4090
|1.4030
|1.4120
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641778
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4085
|1.4025
|1.4115
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641777
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4080
|1.4020
|1.4110
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641776
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4075
|1.4015
|1.4105
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641775
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4070
|1.4010
|1.4100
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641774
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4065
|1.4005
|1.4095
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641773
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4060
|1.4000
|1.4090
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641772
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4055
|1.3995
|1.4085
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641771
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4050
|1.3990
|1.4080
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641769
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4045
|1.3985
|1.4075
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641767
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4040
|1.3980
|1.4070
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641761
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4025
|1.3965
|1.4055
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641763
|2008.09.11 07:15
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4030
|1.3970
|1.4060
|2008.09.11 13:14
|1.3931
|expiration [2008.09.11 13:14]
|37641871
|2008.09.11 12:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7465
|1.7465
|1.7435
|2008.09.11 12:51
|1.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641858
|2008.09.11 09:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7535
|1.7455
|1.7575
|2008.09.11 12:45
|1.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37641755
|2008.09.11 11:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3910
|1.3910
|1.3880
|2008.09.11 12:22
|1.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641746
|2008.09.11 10:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3935
|1.4015
|1.3895
|2008.09.11 12:16
|1.3895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641953
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.60
|188.40
|187.20
|2008.09.11 11:38
|187.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641955
|2008.09.11 10:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.65
|188.45
|187.25
|2008.09.11 11:38
|187.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641957
|2008.09.11 08:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|187.70
|188.50
|187.30
|2008.09.11 11:36
|187.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641965
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.50
|188.10
|187.20
|2008.09.11 11:08
|188.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641963
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.45
|188.05
|187.15
|2008.09.11 11:08
|188.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641918
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|149.30
|149.25
|149.00
|2008.09.11 10:37
|149.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641919
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|149.35
|149.24
|149.05
|2008.09.11 10:37
|149.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641921
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|149.40
|149.26
|149.10
|2008.09.11 10:36
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641910
|2008.09.11 10:11
|sell
|0.02
|eurjpy
|149.50
|150.30
|149.10
|2008.09.11 10:36
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641911
|2008.09.11 10:10
|sell
|0.02
|eurjpy
|149.55
|150.35
|149.15
|2008.09.11 10:36
|149.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641912
|2008.09.11 10:10
|sell
|0.02
|eurjpy
|149.60
|150.40
|149.20
|2008.09.11 10:36
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37641961
|2008.09.11 10:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.40
|188.00
|187.10
|2008.09.11 10:22
|188.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37641958
|2008.09.11 09:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.35
|187.55
|188.75
|2008.09.11 10:12
|187.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37641959
|2008.09.11 09:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.40
|187.60
|188.80
|2008.09.11 10:12
|187.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456534
|2008.09.10 13:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4105
|1.4105
|1.4075
|2008.09.10 17:40
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|
|SELLSTOP
|37456532
|2008.09.10 13:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4100
|1.4160
|1.4070
|2008.09.10 17:38
|1.4093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|
|SELLSTOP
|37456606
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7580
|1.7640
|1.7550
|2008.09.10 17:38
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|
|SELLSTOP
|37456535
|2008.09.10 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4110
|1.4170
|1.4080
|2008.09.10 15:08
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456515
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4120
|1.4200
|1.4080
|2008.09.10 15:08
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456655
|2008.09.10 13:14
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.25
|152.05
|150.85
|2008.09.10 14:57
|150.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456656
|2008.09.10 13:13
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.30
|152.10
|150.90
|2008.09.10 14:57
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456658
|2008.09.10 13:12
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.35
|152.15
|150.95
|2008.09.10 14:57
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456735
|2008.09.10 08:21
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.30
|188.90
|188.00
|2008.09.10 14:21
|188.99
|expiration [2008.09.10 14:21]
|37456737
|2008.09.10 08:21
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.40
|189.00
|188.10
|2008.09.10 14:21
|188.99
|expiration [2008.09.10 14:21]
|37456736
|2008.09.10 08:21
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.35
|188.95
|188.05
|2008.09.10 14:21
|188.99
|expiration [2008.09.10 14:21]
|37456663
|2008.09.10 08:20
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|151.05
|151.65
|150.75
|2008.09.10 14:20
|151.72
|expiration [2008.09.10 14:20]
|37456666
|2008.09.10 08:20
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|151.10
|151.70
|150.80
|2008.09.10 14:20
|151.72
|expiration [2008.09.10 14:20]
|37456668
|2008.09.10 08:20
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|151.15
|151.75
|150.85
|2008.09.10 14:20
|151.72
|expiration [2008.09.10 14:20]
|37456615
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7715
|1.7655
|1.7745
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456602
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7685
|1.7605
|1.7725
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456613
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7705
|1.7645
|1.7735
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456611
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7700
|1.7640
|1.7730
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456605
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7695
|1.7615
|1.7735
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456614
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7710
|1.7650
|1.7740
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456603
|2008.09.10 08:19
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.7690
|1.7610
|1.7730
|2008.09.10 14:19
|1.7563
|expiration [2008.09.10 14:19]
|37456539
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4205
|1.4145
|1.4235
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456542
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4220
|1.4160
|1.4250
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456529
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4190
|1.4110
|1.4230
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456530
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4195
|1.4115
|1.4235
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456531
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4200
|1.4120
|1.4240
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456541
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4215
|1.4155
|1.4245
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456527
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4185
|1.4105
|1.4225
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456540
|2008.09.10 08:18
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.4210
|1.4150
|1.4240
|2008.09.10 14:18
|1.4104
|expiration [2008.09.10 14:18]
|37456537
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4115
|1.4175
|1.4085
|2008.09.10 13:41
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456521
|2008.09.10 09:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4125
|1.4205
|1.4085
|2008.09.10 13:41
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456607
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7585
|1.7645
|1.7555
|2008.09.10 13:38
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456523
|2008.09.10 09:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4130
|1.4210
|1.4090
|2008.09.10 13:14
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456608
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7590
|1.7650
|1.7560
|2008.09.10 13:14
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456595
|2008.09.10 12:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7600
|1.7680
|1.7560
|2008.09.10 13:14
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456596
|2008.09.10 09:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7605
|1.7685
|1.7565
|2008.09.10 13:14
|1.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456610
|2008.09.10 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.7595
|1.7655
|1.7565
|2008.09.10 13:14
|1.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456525
|2008.09.10 09:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4135
|1.4215
|1.4095
|2008.09.10 13:14
|1.4095
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456526
|2008.09.10 08:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4180
|1.4100
|1.4220
|2008.09.10 13:13
|1.4100
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456597
|2008.09.10 09:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7610
|1.7690
|1.7570
|2008.09.10 13:10
|1.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456598
|2008.09.10 08:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.7615
|1.7695
|1.7575
|2008.09.10 12:35
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37456599
|2008.09.10 10:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7675
|1.7595
|1.7715
|2008.09.10 12:34
|1.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456601
|2008.09.10 10:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7680
|1.7600
|1.7720
|2008.09.10 12:33
|1.7600
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456729
|2008.09.10 08:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.60
|189.40
|188.20
|2008.09.10 09:26
|189.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.90
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37456728
|2008.09.10 08:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.55
|189.35
|188.15
|2008.09.10 09:25
|189.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.90
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37456727
|2008.09.10 08:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.50
|189.30
|188.10
|2008.09.10 09:16
|189.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.89
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37456678
|2008.09.10 08:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.20
|151.60
|152.50
|2008.09.10 08:57
|151.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456680
|2008.09.10 08:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.25
|151.65
|152.55
|2008.09.10 08:57
|151.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37456662
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|152.05
|151.25
|152.45
|2008.09.10 08:31
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456675
|2008.09.10 08:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.15
|151.55
|152.45
|2008.09.10 08:31
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456660
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|152.00
|151.20
|152.40
|2008.09.10 08:30
|152.40
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456672
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.10
|151.50
|152.40
|2008.09.10 08:30
|152.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456743
|2008.09.10 08:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.55
|188.95
|189.85
|2008.09.10 08:29
|189.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456741
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.50
|188.90
|189.80
|2008.09.10 08:28
|189.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456659
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.95
|151.15
|152.35
|2008.09.10 08:28
|152.35
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456733
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.35
|188.55
|189.75
|2008.09.10 08:28
|189.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456740
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.45
|188.85
|189.75
|2008.09.10 08:28
|189.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456738
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.40
|188.80
|189.70
|2008.09.10 08:28
|189.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456731
|2008.09.10 08:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.30
|188.50
|189.70
|2008.09.10 08:28
|189.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37456730
|2008.09.10 08:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.25
|188.45
|189.65
|2008.09.10 08:28
|189.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37359392
|2008.09.09 18:01
|buy
|0.05
|xauusd
|781.60
|782.00
|790.00
|2008.09.09 18:44
|783.60
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37353955
|2008.09.09 17:38
|buy
|0.05
|xauusd
|778.85
|780.45
|783.00
|2008.09.09 17:55
|782.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|37257009
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|150.80
|151.40
|150.50
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257091
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.20
|189.00
|187.80
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257007
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|150.75
|151.35
|150.45
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257005
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|150.70
|151.30
|150.40
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257097
|2008.09.09 08:24
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.95
|188.55
|187.65
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257096
|2008.09.09 08:24
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.90
|188.50
|187.60
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257095
|2008.09.09 08:24
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|187.85
|188.45
|187.55
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37256995
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|150.90
|151.70
|150.50
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37256997
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|150.95
|151.75
|150.55
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37256998
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|eurjpy
|151.00
|151.80
|150.60
|2008.09.09 14:23
|152.85
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257089
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.15
|188.95
|187.75
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257087
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.10
|188.90
|187.70
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37257085
|2008.09.09 08:23
|sell stop
|0.02
|gbpjpy
|188.05
|188.85
|187.65
|2008.09.09 14:23
|190.39
|expiration [2008.09.09 14:23]
|37256787
|2008.09.09 08:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7510
|1.7590
|1.7470
|2008.09.09 14:22
|1.7633
|expiration [2008.09.09 14:22]
|37256790
|2008.09.09 08:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.7515
|1.7595
|1.7475
|2008.09.09 14:22
|1.7633
|expiration [2008.09.09 14:22]
|37256804
|2008.09.09 08:22
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7490
|1.7550
|1.7460
|2008.09.09 14:22
|1.7633
|expiration [2008.09.09 14:22]
|37256825
|2008.09.09 08:22
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7495
|1.7555
|1.7465
|2008.09.09 14:22
|1.7633
|expiration [2008.09.09 14:22]
|37256872
|2008.09.09 08:22
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.7500
|1.7560
|1.7470
|2008.09.09 14:22
|1.7633
|expiration [2008.09.09 14:22]
|37256700
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4045
|1.4105
|1.4015
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256669
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.4050
|1.4130
|1.4010
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256675
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.4060
|1.4140
|1.4020
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256678
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.4065
|1.4145
|1.4025
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256699
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4040
|1.4100
|1.4010
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256697
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4035
|1.4095
|1.4005
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256695
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.4030
|1.4090
|1.4000
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256680
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.4070
|1.4150
|1.4030
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256674
|2008.09.09 08:21
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.4055
|1.4135
|1.4015
|2008.09.09 14:21
|1.4155
|expiration [2008.09.09 14:21]
|37256708
|2008.09.09 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4155
|1.4095
|1.4185
|2008.09.09 12:31
|1.4185
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256706
|2008.09.09 11:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4150
|1.4090
|1.4180
|2008.09.09 12:28
|1.4180
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256800
|2008.09.09 09:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7590
|1.7510
|1.7630
|2008.09.09 12:11
|1.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256797
|2008.09.09 09:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7585
|1.7505
|1.7625
|2008.09.09 12:11
|1.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256691
|2008.09.09 09:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4135
|1.4055
|1.4175
|2008.09.09 12:10
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256705
|2008.09.09 09:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4145
|1.4085
|1.4175
|2008.09.09 12:10
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256793
|2008.09.09 09:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7580
|1.7500
|1.7620
|2008.09.09 12:10
|1.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256792
|2008.09.09 09:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7575
|1.7495
|1.7615
|2008.09.09 12:10
|1.7615
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256703
|2008.09.09 09:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4140
|1.4080
|1.4170
|2008.09.09 12:10
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256685
|2008.09.09 09:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4125
|1.4045
|1.4165
|2008.09.09 12:07
|1.4165
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256684
|2008.09.09 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4120
|1.4040
|1.4160
|2008.09.09 12:07
|1.4160
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256683
|2008.09.09 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4115
|1.4035
|1.4155
|2008.09.09 12:01
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256897
|2008.09.09 09:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7600
|1.7540
|1.7630
|2008.09.09 10:11
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37256905
|2008.09.09 09:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7605
|1.7545
|1.7635
|2008.09.09 10:10
|1.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37256908
|2008.09.09 09:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.7610
|1.7550
|1.7640
|2008.09.09 10:10
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37257014
|2008.09.09 09:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.85
|151.25
|152.15
|2008.09.09 09:51
|152.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257013
|2008.09.09 09:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.80
|151.20
|152.10
|2008.09.09 09:50
|152.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257104
|2008.09.09 09:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.05
|188.45
|189.35
|2008.09.09 09:49
|189.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257003
|2008.09.09 09:14
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.65
|150.85
|152.05
|2008.09.09 09:49
|152.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257012
|2008.09.09 09:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.75
|151.15
|152.05
|2008.09.09 09:49
|152.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257103
|2008.09.09 09:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.00
|188.40
|189.30
|2008.09.09 09:49
|189.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257000
|2008.09.09 09:13
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.60
|150.80
|152.00
|2008.09.09 09:49
|152.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257010
|2008.09.09 09:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.70
|151.10
|152.00
|2008.09.09 09:49
|152.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257094
|2008.09.09 09:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.85
|188.05
|189.25
|2008.09.09 09:49
|189.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257102
|2008.09.09 09:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.95
|188.35
|189.25
|2008.09.09 09:49
|189.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257098
|2008.09.09 09:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.90
|188.30
|189.20
|2008.09.09 09:44
|189.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37257093
|2008.09.09 09:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|188.80
|188.00
|189.20
|2008.09.09 09:44
|189.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37256882
|2008.09.09 08:22
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.7595
|1.7535
|1.7625
|2008.09.09 09:43
|1.7595
|deleted [no money]
|37256687
|2008.09.09 08:21
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.4130
|1.4050
|1.4170
|2008.09.09 09:43
|1.4130
|deleted [no money]
|37165359
|2008.09.08 23:15
|buy
|0.02
|xauusd
|804.00
|796.00
|808.00
|2008.09.09 08:38
|796.00
|0.00
|0.00
|0.12
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37228789
|2008.09.09 05:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.7547
|1.7347
|1.7557
|2008.09.09 06:06
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|37165360
|2008.09.09 00:16
|buy
|0.02
|xauusd
|804.50
|796.50
|808.50
|2008.09.09 04:39
|796.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37165362
|2008.09.09 00:16
|buy
|0.02
|xauusd
|805.00
|797.00
|809.00
|2008.09.09 04:39
|797.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37165364
|2008.09.09 00:16
|buy
|0.02
|xauusd
|805.50
|797.50
|809.50
|2008.09.09 04:39
|797.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37165367
|2008.09.09 00:16
|buy
|0.02
|xauusd
|806.00
|798.00
|810.00
|2008.09.09 04:37
|798.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37165368
|2008.09.09 00:16
|buy
|0.02
|xauusd
|806.50
|798.50
|810.50
|2008.09.09 02:43
|798.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|BUYSTOP[sl]
|37165473
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|827.00
|819.00
|831.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165471
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|826.50
|818.50
|830.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165470
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|826.00
|818.00
|830.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165469
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|825.50
|817.50
|829.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165468
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|825.00
|817.00
|829.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165466
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|824.50
|816.50
|828.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165465
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|824.00
|816.00
|828.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165463
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|823.50
|815.50
|827.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165462
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|823.00
|815.00
|827.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165461
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|822.50
|814.50
|826.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165460
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|822.00
|814.00
|826.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165457
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|821.50
|813.50
|825.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165451
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|821.00
|813.00
|825.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165447
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|820.50
|812.50
|824.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165440
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|820.00
|812.00
|824.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165430
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|819.50
|811.50
|823.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165413
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|819.00
|811.00
|823.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165407
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|818.50
|810.50
|822.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165406
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|818.00
|810.00
|822.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165404
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|817.50
|809.50
|821.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165401
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|817.00
|809.00
|821.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165400
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|816.50
|808.50
|820.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165398
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|816.00
|808.00
|820.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165395
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|815.50
|807.50
|819.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165394
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|815.00
|807.00
|819.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165393
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|814.50
|806.50
|818.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165392
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|814.00
|806.00
|818.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165390
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|813.50
|805.50
|817.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165389
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|813.00
|805.00
|817.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165388
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|812.50
|804.50
|816.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165387
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|812.00
|804.00
|816.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165385
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|811.50
|803.50
|815.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165384
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|811.00
|803.00
|815.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165382
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|810.50
|802.50
|814.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165381
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|810.00
|802.00
|814.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165379
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|809.50
|801.50
|813.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165378
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|809.00
|801.00
|813.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165375
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|808.50
|800.50
|812.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165373
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|808.00
|800.00
|812.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165372
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|807.50
|799.50
|811.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165370
|2008.09.08 20:13
|buy stop
|0.02
|xauusd
|807.00
|799.00
|811.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165475
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|827.50
|819.50
|831.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165478
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|828.00
|820.00
|832.00
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165480
|2008.09.08 20:14
|buy stop
|0.02
|xauusd
|828.50
|820.50
|832.50
|2008.09.09 02:13
|804.35
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165245
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|762.00
|770.00
|758.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165249
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|764.00
|772.00
|760.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165253
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|765.50
|773.50
|761.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165254
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|766.00
|774.00
|762.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165277
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|773.50
|781.50
|769.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165218
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|750.00
|758.00
|746.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165350
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|797.00
|805.00
|793.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165346
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|796.50
|804.50
|792.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165344
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|796.00
|804.00
|792.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165341
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|795.50
|803.50
|791.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165338
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|795.00
|803.00
|791.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165335
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|794.50
|802.50
|790.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165333
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|794.00
|802.00
|790.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165330
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|793.50
|801.50
|789.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165328
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|793.00
|801.00
|789.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165327
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|792.50
|800.50
|788.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165324
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|792.00
|800.00
|788.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165322
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|791.50
|799.50
|787.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165321
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|791.00
|799.00
|787.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165320
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|790.50
|798.50
|786.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165319
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|790.00
|798.00
|786.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165318
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|789.50
|797.50
|785.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165317
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|789.00
|797.00
|785.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165316
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|788.50
|796.50
|784.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165314
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|788.00
|796.00
|784.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165313
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|787.50
|795.50
|783.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165312
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|787.00
|795.00
|783.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165311
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|786.50
|794.50
|782.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165309
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|786.00
|794.00
|782.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165308
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|785.50
|793.50
|781.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165307
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|785.00
|793.00
|781.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165304
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|784.50
|792.50
|780.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165302
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|784.00
|792.00
|780.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165301
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|783.50
|791.50
|779.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165300
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|783.00
|791.00
|779.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165299
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|782.50
|790.50
|778.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165298
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|782.00
|790.00
|778.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165297
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|781.50
|789.50
|777.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165296
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|781.00
|789.00
|777.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165295
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|780.50
|788.50
|776.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165293
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|780.00
|788.00
|776.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165292
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|779.50
|787.50
|775.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165291
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|779.00
|787.00
|775.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165290
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|778.50
|786.50
|774.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165289
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|778.00
|786.00
|774.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165288
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|777.50
|785.50
|773.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165286
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|777.00
|785.00
|773.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165285
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|776.50
|784.50
|772.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165284
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|776.00
|784.00
|772.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165283
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|775.50
|783.50
|771.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165282
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|775.00
|783.00
|771.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165280
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|774.50
|782.50
|770.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165279
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|774.00
|782.00
|770.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165220
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|750.50
|758.50
|746.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165273
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|773.00
|781.00
|769.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165272
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|772.50
|780.50
|768.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165271
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|772.00
|780.00
|768.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165269
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|771.50
|779.50
|767.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165265
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|771.00
|779.00
|767.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165264
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|770.50
|778.50
|766.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165263
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|770.00
|778.00
|766.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165262
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|769.50
|777.50
|765.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165260
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|769.00
|777.00
|765.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165259
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|768.50
|776.50
|764.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165258
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|768.00
|776.00
|764.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165257
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|767.50
|775.50
|763.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165256
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|767.00
|775.00
|763.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165255
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|766.50
|774.50
|762.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165222
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|751.00
|759.00
|747.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165223
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|751.50
|759.50
|747.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165252
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|765.00
|773.00
|761.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165250
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|764.50
|772.50
|760.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165224
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|752.00
|760.00
|748.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165248
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|763.50
|771.50
|759.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165247
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|763.00
|771.00
|759.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165246
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|762.50
|770.50
|758.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165225
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|752.50
|760.50
|748.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165244
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|761.50
|769.50
|757.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165243
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|761.00
|769.00
|757.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165242
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|760.50
|768.50
|756.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165241
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|760.00
|768.00
|756.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165240
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|759.50
|767.50
|755.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165239
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|759.00
|767.00
|755.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165238
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|758.50
|766.50
|754.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165237
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|758.00
|766.00
|754.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165236
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|757.50
|765.50
|753.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165235
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|757.00
|765.00
|753.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165234
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|756.50
|764.50
|752.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165233
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|756.00
|764.00
|752.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165232
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|755.50
|763.50
|751.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165231
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|755.00
|763.00
|751.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165230
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|754.50
|762.50
|750.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165229
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|754.00
|762.00
|750.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165228
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|753.50
|761.50
|749.50
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37165226
|2008.09.08 20:13
|sell stop
|0.02
|xauusd
|753.00
|761.00
|749.00
|2008.09.09 02:13
|803.20
|expiration [2008.09.09 02:13]
|37164884
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.25
|188.85
|187.95
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164881
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.20
|188.80
|187.90
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164879
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.15
|188.75
|187.85
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164875
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.10
|188.70
|187.80
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164868
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.00
|188.60
|187.70
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164872
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.05
|188.65
|187.75
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164885
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.30
|188.90
|188.00
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164887
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.35
|188.95
|188.05
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37164889
|2008.09.08 20:09
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|188.40
|189.00
|188.10
|2008.09.09 02:09
|190.28
|expiration [2008.09.09 02:09]
|37165354
|2008.09.08 20:25
|sell
|0.02
|xauusd
|797.50
|805.50
|793.50
|2008.09.09 00:16
|805.50
|0.00
|0.00
|-0.18
|-16.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37165357
|2008.09.08 20:24
|sell
|0.02
|xauusd
|798.50
|806.50
|794.50
|2008.09.09 00:16
|806.50
|0.00
|0.00
|-0.18
|-16.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37165355
|2008.09.08 20:25
|sell
|0.02
|xauusd
|798.00
|806.00
|794.00
|2008.09.09 00:16
|806.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|-16.00
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164931
|2008.09.08 23:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.95
|190.99
|191.25
|2008.09.08 23:30
|191.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|
|BUYSTOP
|37164929
|2008.09.08 23:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.90
|190.30
|191.20
|2008.09.08 23:29
|191.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164928
|2008.09.08 23:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.85
|190.25
|191.15
|2008.09.08 23:29
|191.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164926
|2008.09.08 23:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.80
|190.20
|191.10
|2008.09.08 23:29
|191.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164924
|2008.09.08 23:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.75
|190.15
|191.05
|2008.09.08 23:29
|191.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164922
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.70
|190.10
|191.00
|2008.09.08 23:29
|191.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164920
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.65
|190.05
|190.95
|2008.09.08 23:29
|190.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164917
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.60
|190.64
|190.90
|2008.09.08 23:29
|190.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164912
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.55
|190.64
|190.85
|2008.09.08 23:29
|190.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164905
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.50
|190.64
|190.80
|2008.09.08 23:28
|190.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164902
|2008.09.08 23:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.45
|189.85
|190.75
|2008.09.08 23:14
|190.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164901
|2008.09.08 23:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.40
|189.80
|190.70
|2008.09.08 23:14
|190.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164899
|2008.09.08 23:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.35
|189.75
|190.65
|2008.09.08 23:14
|190.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164896
|2008.09.08 23:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.25
|189.65
|190.55
|2008.09.08 23:13
|190.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164897
|2008.09.08 23:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.30
|189.70
|190.60
|2008.09.08 23:13
|190.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164894
|2008.09.08 23:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.20
|189.60
|190.50
|2008.09.08 23:13
|190.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164893
|2008.09.08 22:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.15
|189.55
|190.45
|2008.09.08 23:13
|190.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164892
|2008.09.08 22:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.10
|189.50
|190.40
|2008.09.08 23:13
|190.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164865
|2008.09.08 22:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.95
|189.15
|190.35
|2008.09.08 23:12
|190.35
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164891
|2008.09.08 22:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.05
|189.45
|190.35
|2008.09.08 23:12
|190.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164890
|2008.09.08 22:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.00
|189.40
|190.30
|2008.09.08 23:12
|190.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164863
|2008.09.08 22:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.90
|189.10
|190.30
|2008.09.08 23:12
|190.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164862
|2008.09.08 22:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.85
|189.05
|190.25
|2008.09.08 23:11
|190.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164861
|2008.09.08 22:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.80
|189.00
|190.20
|2008.09.08 23:11
|190.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164859
|2008.09.08 22:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.75
|188.95
|190.15
|2008.09.08 23:11
|190.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164857
|2008.09.08 22:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.70
|188.90
|190.10
|2008.09.08 22:57
|190.10
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164856
|2008.09.08 22:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.65
|188.85
|190.05
|2008.09.08 22:55
|190.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164855
|2008.09.08 22:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.60
|188.80
|190.00
|2008.09.08 22:54
|190.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164854
|2008.09.08 21:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.55
|188.75
|189.95
|2008.09.08 22:53
|189.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164853
|2008.09.08 21:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.50
|188.70
|189.90
|2008.09.08 22:51
|189.90
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164852
|2008.09.08 21:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|189.45
|188.65
|189.85
|2008.09.08 22:41
|189.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|
|
|BUYSTOP[tp]
|37164835
|2008.09.08 20:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.70
|189.50
|188.30
|2008.09.08 21:53
|189.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.81
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164833
|2008.09.08 20:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.65
|189.45
|188.25
|2008.09.08 21:52
|189.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164831
|2008.09.08 20:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.60
|189.40
|188.20
|2008.09.08 21:43
|189.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.81
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164830
|2008.09.08 20:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.55
|189.35
|188.15
|2008.09.08 21:29
|189.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.81
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164826
|2008.09.08 20:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.50
|189.30
|188.10
|2008.09.08 21:24
|189.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37174325
|2008.09.08 21:10
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.98
|149.98
|152.08
|2008.09.08 21:14
|152.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|37173887
|2008.09.08 21:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4079
|1.3879
|1.4089
|2008.09.08 21:10
|1.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|37172777
|2008.09.08 20:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.7499
|1.7299
|1.7509
|2008.09.08 21:08
|1.7509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|37164836
|2008.09.08 20:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.75
|188.72
|188.35
|2008.09.08 20:44
|188.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164843
|2008.09.08 20:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.85
|188.71
|188.45
|2008.09.08 20:44
|188.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164840
|2008.09.08 20:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.80
|188.71
|188.40
|2008.09.08 20:44
|188.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164844
|2008.09.08 20:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.90
|188.71
|188.50
|2008.09.08 20:44
|188.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|
|
|SELLSTOP[sl]
|37164846
|2008.09.08 20:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|188.95
|188.72
|188.55
|2008.09.08 20:40
|188.55
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37164848
|2008.09.08 20:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|189.00
|188.76
|188.60
|2008.09.08 20:40
|188.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37164850
|2008.09.08 20:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|189.05
|188.81
|188.65
|2008.09.08 20:40
|188.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|
|SELLSTOP[tp]
|37164524
|2008.09.08 20:07
|balance
|Deposit
|500.00
|
|0.00
|0.00
|-0.42
|236.60
|Closed P/L:
|236.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|236.18
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|736.18
|Equity:
|736.18
|Free Margin:
|736.18
|
|Details:
|Gross Profit:
|701.20
|Gross Loss:
|465.02
|Total Net Profit:
|236.18
|Profit Factor:
|1.51
|Expected Payoff:
|1.31
|
|Absolute Drawdown:
|43.82
|Maximal Drawdown:
|142.42 (23.79%)
|Relative Drawdown:
|23.79% (142.42)
|
|Total Trades:
|180
|Short Positions (won %):
|63 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|117 (85.47%)
|Profit Trades (% of total):
|142 (78.89%)
|Loss trades (% of total):
|38 (21.11%)
|Largest
|profit trade:
|16.00
|loss trade:
|-16.18
|Average
|profit trade:
|4.94
|loss trade:
|-12.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (135.23)
|consecutive losses ($):
|8 (-128.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|163.42 (26)
|consecutive loss (count):
|-128.54 (8)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|4