Interbank FX, LLC

Account: 5240052 Name: Michael Bolduc Currency: USD 2008 September 5, 14:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
108730682008.09.05 05:48balanceDeposit2 000.00
108740562008.09.05 05:59buy limit0.01eurusdm1.42830.00000.00002008.09.05 06:091.4307cancelled
108740582008.09.05 05:59sell limit0.01eurusdm1.43110.00000.00002008.09.05 06:091.4305cancelled
108740772008.09.05 06:00buy limit0.01usdcadm1.06560.00000.00002008.09.05 06:101.0678cancelled
108740792008.09.05 06:00sell limit0.01usdcadm1.06810.00000.00002008.09.05 06:101.0673cancelled
108750232008.09.05 06:01buy limit0.02eurusdm1.42680.00000.00002008.09.05 06:101.4305cancelled
108761262008.09.05 06:06sell limit0.02eurusdm1.43260.00000.00002008.09.05 06:101.4304cancelled
108763362008.09.05 06:07sell limit0.02usdcadm1.06960.00000.00002008.09.05 06:101.0673cancelled
108768792008.09.05 06:11buy limit0.01usdchfm1.10760.00000.00002008.09.05 12:261.1140cancelled
108768802008.09.05 06:16sell0.01usdchfm1.11020.00000.00002008.09.05 12:261.11400.000.000.00-0.34
108769012008.09.05 06:21buy0.01eurusdm1.42970.00000.00002008.09.05 12:261.42630.000.000.00-0.34
108769032008.09.05 06:11sell limit0.01eurusdm1.43250.00000.00002008.09.05 12:261.4263cancelled
108778522008.09.05 06:39sell0.02usdchfm1.11170.00000.00002008.09.05 12:261.11400.000.000.00-0.41
108779892008.09.05 06:39buy0.02eurusdm1.42820.00000.00002008.09.05 12:261.42640.000.000.00-0.36
108787212008.09.05 06:40sell0.03usdchfm1.11320.00000.00002008.09.05 12:261.11390.000.000.00-0.19
108813192008.09.05 08:10buy0.03eurusdm1.42670.00000.00002008.09.05 12:261.42650.000.000.00-0.06
108817282008.09.05 08:07sell0.04usdchfm1.11470.00000.00002008.09.05 12:261.11380.000.000.000.32
108819732008.09.05 08:23buy0.04eurusdm1.42520.00000.00002008.09.05 12:261.42620.000.000.000.40
108907362008.09.05 10:06sell0.05usdchfm1.11620.00000.00002008.09.05 12:261.11390.000.000.001.03
109013402008.09.05 08:32buy0.05eurusdm1.42370.00000.00002008.09.05 12:261.42610.000.000.001.20
109041172008.09.05 08:39buy0.06eurusdm1.42220.00000.00002008.09.05 12:261.42610.000.000.002.34
109069292008.09.05 10:56buy0.07eurusdm1.42070.00000.00002008.09.05 12:261.42610.000.000.003.78
109069802008.09.05 08:38sell limit0.06usdchfm1.11770.00000.00002008.09.05 12:261.1136cancelled
109239052008.09.05 10:53buy limit0.08eurusdm1.41920.00000.00002008.09.05 12:261.4264cancelled
109250132008.09.05 10:57sell limit0.07usdchfm1.11920.00000.00002008.09.05 12:261.1134cancelled
109402422008.09.05 12:33buy0.01eurusdm1.42500.00000.00002008.09.05 12:331.42510.000.000.000.01
109402472008.09.05 12:30sell0.01eurusdm1.42780.00000.00002008.09.05 12:351.42270.000.000.000.51
109402682008.09.05 12:30buy0.01usdchfm1.11240.00000.00002008.09.05 12:331.11180.000.000.00-0.05
109402742008.09.05 12:26sell limit0.01usdchfm1.11500.00000.00002008.09.05 12:331.1118cancelled
109417932008.09.05 12:30sell0.02eurusdm1.42930.00000.00002008.09.05 12:331.42540.000.000.000.78
109419782008.09.05 12:30buy0.02usdchfm1.11090.00000.00002008.09.05 12:331.11190.000.000.000.18
109421672008.09.05 12:30sell limit0.03eurusdm1.43080.00000.00002008.09.05 12:331.4252cancelled
109422432008.09.05 12:30buy limit0.03usdchfm1.10940.00000.00002008.09.05 12:331.1123cancelled
109462602008.09.05 12:31buy limit0.04usdchfm1.10790.00000.00002008.09.05 12:331.1120cancelled
109480442008.09.05 12:33buy limit0.02eurusdm1.42350.00000.00002008.09.05 12:331.4255cancelled
109486192008.09.05 12:34buy limit0.01usdchfm1.11260.00000.00002008.09.05 12:341.1143cancelled
109486742008.09.05 12:34sell limit0.01usdchfm1.11520.00000.00002008.09.05 12:341.1139cancelled
109491272008.09.05 12:36buy0.01usdchfm1.11300.00000.00002008.09.05 14:041.11030.000.000.00-0.24
109492222008.09.05 12:35sell limit0.01usdchfm1.11560.00000.00002008.09.05 14:041.1103cancelled
109493572008.09.05 12:36buy limit0.01eurusdm1.42230.00000.00002008.09.05 14:041.4289cancelled
109494162008.09.05 12:36sell0.01eurusdm1.42510.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.00-0.37
109495852008.09.05 12:36buy0.02usdchfm1.11150.00000.00002008.09.05 14:031.11040.000.000.00-0.20
109496982008.09.05 12:38sell0.02eurusdm1.42660.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.00-0.44
109498012008.09.05 12:39buy0.03usdchfm1.11000.00000.00002008.09.05 14:031.11040.000.000.000.11
109519012008.09.05 12:44buy0.04usdchfm1.10850.00000.00002008.09.05 14:031.11040.000.000.000.68
109554212008.09.05 12:43sell0.03eurusdm1.42810.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.00-0.21
109564822008.09.05 13:16buy0.05usdchfm1.10700.00000.00002008.09.05 14:031.11040.000.000.001.53
109644552008.09.05 12:56sell0.04eurusdm1.42960.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.000.32
109644722008.09.05 13:11sell0.05eurusdm1.43110.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.001.15
109678562008.09.05 13:15sell0.06eurusdm1.43260.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.002.28
109750552008.09.05 13:16sell0.07eurusdm1.43410.00000.00002008.09.05 14:031.42880.000.000.003.71
109763342008.09.05 13:16buy limit0.06usdchfm1.10550.00000.00002008.09.05 14:031.1108cancelled
109763662008.09.05 13:16sell limit0.08eurusdm1.43560.00000.00002008.09.05 14:031.4286cancelled
  0.00 0.00 0.00 17.12
Closed P/L: 17.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
109923302008.09.05 14:12buy0.01eurusdm1.42760.00000.0000 1.42690.000.000.00-0.07
109942882008.09.05 14:22buy0.02eurusdm1.42610.00000.0000 1.42690.000.000.000.16
109922972008.09.05 14:07buy0.01usdchfm1.10920.00000.0000 1.10990.000.000.000.06
  0.00 0.00 0.00 0.15
 Floating P/L: 0.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
109923322008.09.05 14:04sell limit0.01eurusdm1.43040.00000.0000 1.4269EURUSD
109927732008.09.05 14:06sell limit0.02eurusdm1.43190.00000.0000 1.4269EURUSD
109958752008.09.05 14:14buy limit0.03eurusdm1.42460.00000.0000 1.4271EURUSD
109999042008.09.05 14:27buy limit0.04eurusdm1.42310.00000.0000 1.4271EURUSD
109923042008.09.05 14:04sell limit0.01usdchfm1.11180.00000.0000 1.1099USDCHF
109927932008.09.05 14:06buy limit0.02usdchfm1.10770.00000.0000 1.1103USDCHF
109982292008.09.05 14:22sell limit0.02usdchfm1.11330.00000.0000 1.1099USDCHF
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 17.12 Floating P/L: 0.15 Margin: 1.00
Balance: 2 017.12 Equity: 2 017.27 Free Margin: 2 016.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20.33 Gross Loss: 3.21 Total Net Profit: 17.12
Profit Factor: 6.33 Expected Payoff: 0.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.70 (0.08%) Relative Drawdown: 0.08% (1.70)
 
Total Trades: 29 Short Positions (won %): 14 (57.14%) Long Positions (won %): 15 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 17 (58.62%) Loss trades (% of total): 12 (41.38%)
Largest profit trade: 3.78 loss trade: -0.44
Average profit trade: 1.20 loss trade: -0.27
Maximum consecutive wins ($): 8 (10.19) consecutive losses ($): 6 (-1.70)
Maximal consecutive profit (count): 10.19 (8) consecutive loss (count): -1.70 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3