|Account: 5240052
|Name: Michael Bolduc
|Currency: USD
|2008 September 5, 14:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10873068
|2008.09.05 05:48
|balance
|Deposit
|2 000.00
|10874056
|2008.09.05 05:59
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:09
|1.4307
|cancelled
|10874058
|2008.09.05 05:59
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4311
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:09
|1.4305
|cancelled
|10874077
|2008.09.05 06:00
|buy limit
|0.01
|usdcadm
|1.0656
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:10
|1.0678
|cancelled
|10874079
|2008.09.05 06:00
|sell limit
|0.01
|usdcadm
|1.0681
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:10
|1.0673
|cancelled
|10875023
|2008.09.05 06:01
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:10
|1.4305
|cancelled
|10876126
|2008.09.05 06:06
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:10
|1.4304
|cancelled
|10876336
|2008.09.05 06:07
|sell limit
|0.02
|usdcadm
|1.0696
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 06:10
|1.0673
|cancelled
|10876879
|2008.09.05 06:11
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1076
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1140
|cancelled
|10876880
|2008.09.05 06:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1102
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|10876901
|2008.09.05 06:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|10876903
|2008.09.05 06:11
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4263
|cancelled
|10877852
|2008.09.05 06:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1117
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|10877989
|2008.09.05 06:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|10878721
|2008.09.05 06:40
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1132
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|10881319
|2008.09.05 08:10
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|10881728
|2008.09.05 08:07
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1147
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|10881973
|2008.09.05 08:23
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10890736
|2008.09.05 10:06
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.1162
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1139
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|10901340
|2008.09.05 08:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10904117
|2008.09.05 08:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4261
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|10906929
|2008.09.05 10:56
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4261
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|10906980
|2008.09.05 08:38
|sell limit
|0.06
|usdchfm
|1.1177
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1136
|cancelled
|10923905
|2008.09.05 10:53
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.4264
|cancelled
|10925013
|2008.09.05 10:57
|sell limit
|0.07
|usdchfm
|1.1192
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:26
|1.1134
|cancelled
|10940242
|2008.09.05 12:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4250
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|10940247
|2008.09.05 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4278
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:35
|1.4227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|10940268
|2008.09.05 12:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1124
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.1118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|10940274
|2008.09.05 12:26
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1150
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.1118
|cancelled
|10941793
|2008.09.05 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|10941978
|2008.09.05 12:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1109
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|10942167
|2008.09.05 12:30
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.4252
|cancelled
|10942243
|2008.09.05 12:30
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.1094
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.1123
|cancelled
|10946260
|2008.09.05 12:31
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.1079
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.1120
|cancelled
|10948044
|2008.09.05 12:33
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:33
|1.4255
|cancelled
|10948619
|2008.09.05 12:34
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1126
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:34
|1.1143
|cancelled
|10948674
|2008.09.05 12:34
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1152
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 12:34
|1.1139
|cancelled
|10949127
|2008.09.05 12:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1130
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:04
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|10949222
|2008.09.05 12:35
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1156
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:04
|1.1103
|cancelled
|10949357
|2008.09.05 12:36
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4223
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:04
|1.4289
|cancelled
|10949416
|2008.09.05 12:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|10949585
|2008.09.05 12:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1115
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10949698
|2008.09.05 12:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|10949801
|2008.09.05 12:39
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1100
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|10951901
|2008.09.05 12:44
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1085
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|10955421
|2008.09.05 12:43
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4281
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|10956482
|2008.09.05 13:16
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.1070
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|10964455
|2008.09.05 12:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|10964472
|2008.09.05 13:11
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4311
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|10967856
|2008.09.05 13:15
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|10975055
|2008.09.05 13:16
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|10976334
|2008.09.05 13:16
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.1055
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.1108
|cancelled
|10976366
|2008.09.05 13:16
|sell limit
|0.08
|eurusdm
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|2008.09.05 14:03
|1.4286
|cancelled
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|Closed P/L:
|17.12
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10992330
|2008.09.05 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|1.4269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|10994288
|2008.09.05 14:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|1.4269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|10992297
|2008.09.05 14:07
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1092
|0.0000
|0.0000
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|Floating P/L:
|0.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|10992332
|2008.09.05 14:04
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4304
|0.0000
|0.0000
|1.4269
|EURUSD
|10992773
|2008.09.05 14:06
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|1.4269
|EURUSD
|10995875
|2008.09.05 14:14
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4246
|0.0000
|0.0000
|1.4271
|EURUSD
|10999904
|2008.09.05 14:27
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|1.4271
|EURUSD
|10992304
|2008.09.05 14:04
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1118
|0.0000
|0.0000
|1.1099
|USDCHF
|10992793
|2008.09.05 14:06
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1077
|0.0000
|0.0000
|1.1103
|USDCHF
|10998229
|2008.09.05 14:22
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1133
|0.0000
|0.0000
|1.1099
|USDCHF
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|17.12
|Floating P/L:
|0.15
|Margin:
|1.00
|Balance:
|2 017.12
|Equity:
|2 017.27
|Free Margin:
|2 016.27
|Details:
|Gross Profit:
|20.33
|Gross Loss:
|3.21
|Total Net Profit:
|17.12
|Profit Factor:
|6.33
|Expected Payoff:
|0.59
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1.70 (0.08%)
|Relative Drawdown:
|0.08% (1.70)
|Total Trades:
|29
|Short Positions (won %):
|14 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|15 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|17 (58.62%)
|Loss trades (% of total):
|12 (41.38%)
|Largest
|profit trade:
|3.78
|loss trade:
|-0.44
|Average
|profit trade:
|1.20
|loss trade:
|-0.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (10.19)
|consecutive losses ($):
|6 (-1.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10.19 (8)
|consecutive loss (count):
|-1.70 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3