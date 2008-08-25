Interbank FX, LLC

Account: 5223473 Name: Michael Bolduc Currency: USD 2008 September 5, 05:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
90550002008.08.22 15:34balanceDeposit1 000.00
90798092008.08.25 00:33buy0.01eurusdm1.47180.00000.00002008.08.25 10:011.47690.000.000.000.51
 2008Fade
90678412008.08.25 00:17buy0.01eurusdm1.47380.00000.00002008.08.25 10:011.47690.000.000.000.31
 2008Fade
90857292008.08.25 04:34buy0.01eurusdm1.46980.00000.00002008.08.25 10:011.47690.000.000.000.71
 2008Fade
90653232008.08.25 00:11buy0.01eurusdm1.47580.00000.00002008.08.25 10:011.47690.000.000.000.11
 2008Fade
90557392008.08.22 16:37sell0.01eurusdm1.48160.00000.00002008.08.25 10:011.47710.000.00-0.010.45
 2008Fade
90557372008.08.22 18:21buy0.01eurusdm1.47780.00000.00002008.08.25 11:531.47630.000.000.01-0.15
 2008Fade
90557532008.08.22 18:24sell0.01usdchfm1.09920.00000.00002008.08.25 11:531.09880.000.000.000.04
 2008Fade
90659002008.08.25 00:18sell0.01usdchfm1.10120.00000.00002008.08.25 11:531.09880.000.000.000.22
 2008Fade
91349562008.08.25 11:11buy0.01eurusdm1.47580.00000.00002008.08.25 11:531.47630.000.000.000.05
 2008Fade
91746162008.08.25 16:08buy0.01usdchfm1.09250.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.24
 2008Fade
91743552008.08.25 15:59buy0.01usdchfm1.09300.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.19
 2008Fade
91587472008.08.25 15:50buy0.01usdchfm1.09350.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.15
 2008Fade
91504042008.08.25 13:50buy0.01usdchfm1.09450.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.05
 2008Fade
91581052008.08.25 13:50buy0.01usdchfm1.09400.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.10
 2008Fade
91496282008.08.25 12:38buy0.01usdchfm1.09550.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.04
 2008Fade
91499552008.08.25 13:45buy0.01usdchfm1.09500.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.000.01
 2008Fade
91486752008.08.25 12:38buy0.01usdchfm1.09600.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.08
 2008Fade
91461252008.08.25 12:32buy0.01usdchfm1.09700.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.17
 2008Fade
91464892008.08.25 12:36buy0.01usdchfm1.09650.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.13
 2008Fade
91453752008.08.25 12:10buy0.01usdchfm1.09750.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.22
 2008Fade
91448882008.08.25 12:05buy0.01usdchfm1.09800.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.26
 2008Fade
91448842008.08.25 12:00buy0.01usdchfm1.09850.00000.00002008.08.25 17:041.09510.000.000.00-0.31
 2008Fade
91497772008.08.25 12:39sell0.01eurusdm1.47980.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.35
 2008Fade
91465082008.08.25 12:36sell0.01eurusdm1.47830.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.20
 2008Fade
91501572008.08.25 13:50sell0.01eurusdm1.48030.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.40
 2008Fade
91487162008.08.25 12:37sell0.01eurusdm1.47880.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.25
 2008Fade
91494672008.08.25 12:38sell0.01eurusdm1.47930.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.30
 2008Fade
91463532008.08.25 12:32sell0.01eurusdm1.47780.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.15
 2008Fade
91453842008.08.25 12:10sell0.01eurusdm1.47730.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.10
 2008Fade
91448802008.08.25 12:05sell0.01eurusdm1.47680.00000.00002008.08.25 17:041.47630.000.000.000.05
 2008Fade
91448772008.08.25 12:00sell0.01eurusdm1.47630.00000.00002008.08.25 17:041.47640.000.000.00-0.01
 2008Fade
91855762008.08.25 17:05buy0.01eurusdm1.47630.00000.00002008.08.25 17:171.47640.000.000.000.01
 2008Fade
91855862008.08.25 17:07buy0.01eurusdm1.47580.00000.00002008.08.25 17:171.47640.000.000.000.06
 2008Fade
91856232008.08.25 17:05sell0.01usdchfm1.09540.00000.00002008.08.25 17:171.09560.000.000.00-0.02
 2008Fade
91856252008.08.25 17:07sell0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.25 17:171.09560.000.000.000.03
 2008Fade
92998432008.08.26 12:18sell0.02usdchfm1.10580.00000.00002008.08.26 14:171.09960.000.000.001.13
 2008Fade
92998402008.08.26 12:14sell0.02usdchfm1.10530.00000.00002008.08.26 14:171.09960.000.000.001.04
 2008Fade
92998002008.08.26 12:12sell0.02usdchfm1.10480.00000.00002008.08.26 14:171.09960.000.000.000.95
 2008Fade
92897082008.08.26 11:20buy0.02eurusdm1.45740.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.86
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92785002008.08.26 10:51buy0.02eurusdm1.45840.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.66
 2008Fade
92659382008.08.26 09:52buy0.02eurusdm1.45890.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.56
 2008Fade
92657632008.08.26 09:13buy0.02eurusdm1.45940.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.46
 2008Fade
92841302008.08.26 11:01buy0.02eurusdm1.45790.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.76
 2008Fade
92647102008.08.26 08:09buy0.02eurusdm1.46040.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.26
 2008Fade
92652992008.08.26 08:09buy0.02eurusdm1.45990.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.36
 2008Fade
92643512008.08.26 08:08buy0.02eurusdm1.46090.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.16
 2008Fade
92640992008.08.26 08:07buy0.02eurusdm1.46140.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.001.06
 2008Fade
92638282008.08.26 08:06buy0.02eurusdm1.46190.00000.00002008.08.26 14:171.46670.000.000.000.96
 2008Fade
92635392008.08.26 08:06buy0.02eurusdm1.46240.00000.00002008.08.26 14:171.46660.000.000.000.84
 2008Fade
92628092008.08.26 08:06buy0.02eurusdm1.46290.00000.00002008.08.26 14:171.46660.000.000.000.74
 2008Fade
92615702008.08.26 08:06buy0.02eurusdm1.46340.00000.00002008.08.26 14:171.46660.000.000.000.64
 2008Fade
92614482008.08.26 08:05buy0.02eurusdm1.46390.00000.00002008.08.26 14:171.46640.000.000.000.50
 2008Fade
92604002008.08.26 08:02buy0.02eurusdm1.46440.00000.00002008.08.26 14:171.46640.000.000.000.40
 2008Fade
92593422008.08.26 08:00buy0.02eurusdm1.46590.00000.00002008.08.26 14:171.46650.000.000.000.12
 2008Fade
92508322008.08.26 08:06sell0.02usdchfm1.10430.00000.00002008.08.26 14:171.09980.000.000.000.82
 2008Fade
92601302008.08.26 08:02buy0.02eurusdm1.46490.00000.00002008.08.26 14:171.46640.000.000.000.30
 2008Fade
92595482008.08.26 08:01buy0.02eurusdm1.46540.00000.00002008.08.26 14:171.46650.000.000.000.22
 2008Fade
92497402008.08.26 07:15sell0.02usdchfm1.10280.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.56
 2008Fade
92506712008.08.26 08:06sell0.02usdchfm1.10380.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.75
 2008Fade
92500342008.08.26 07:16sell0.02usdchfm1.10330.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.65
 2008Fade
92406452008.08.26 08:00buy0.02eurusdm1.46640.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.000.02
 2008Fade
92396772008.08.26 08:00buy0.02eurusdm1.46690.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.08
 2008Fade
92360542008.08.26 07:10sell0.02usdchfm1.10180.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.38
 2008Fade
92412802008.08.26 07:14sell0.02usdchfm1.10230.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.47
 2008Fade
92349402008.08.26 06:17buy0.02eurusdm1.46790.00000.00002008.08.26 14:181.46660.000.000.00-0.26
 2008Fade
92355792008.08.26 06:23sell0.02usdchfm1.10130.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.29
 2008Fade
92353862008.08.26 06:21buy0.02eurusdm1.46740.00000.00002008.08.26 14:181.46660.000.000.00-0.16
 2008Fade
92337422008.08.26 05:29buy0.02eurusdm1.46840.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.38
 2008Fade
92338332008.08.26 05:30sell0.02usdchfm1.10080.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.20
 2008Fade
92158382008.08.26 05:23buy0.02eurusdm1.46990.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.68
 2008Fade
92333832008.08.26 05:24buy0.02eurusdm1.46890.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.48
 2008Fade
92327022008.08.26 05:24buy0.02eurusdm1.46940.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.58
 2008Fade
92332732008.08.26 05:29sell0.02usdchfm1.10030.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.11
 2008Fade
92150322008.08.26 00:20sell0.02usdchfm1.09880.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.00-0.16
 2008Fade
92152122008.08.26 05:24sell0.02usdchfm1.09980.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.000.02
 2008Fade
92148452008.08.26 05:17buy0.02eurusdm1.47040.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.78
 2008Fade
92151032008.08.26 05:05sell0.02usdchfm1.09930.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.00-0.07
 2008Fade
92144992008.08.26 00:22buy0.02eurusdm1.47090.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.88
 2008Fade
92100122008.08.26 00:19sell0.02usdchfm1.09830.00000.00002008.08.26 14:181.09960.000.000.00-0.24
 2008Fade
92099292008.08.26 00:18buy0.02eurusdm1.47190.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.08
 2008Fade
92106602008.08.26 00:18buy0.02eurusdm1.47140.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-0.98
 2008Fade
92086452008.08.25 23:44buy0.02eurusdm1.47290.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.28
 2008Fade
92076852008.08.25 23:42buy0.02eurusdm1.47340.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.38
 2008Fade
92090722008.08.25 23:46buy0.02eurusdm1.47240.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.18
 2008Fade
92090012008.08.26 00:19sell0.02usdchfm1.09780.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.00-0.35
 2008Fade
91892742008.08.25 23:41buy0.02eurusdm1.47390.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.48
 2008Fade
91890482008.08.25 23:38buy0.02eurusdm1.47440.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.00-1.58
 2008Fade
91893582008.08.25 23:45sell0.02usdchfm1.09730.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.00-0.44
 2008Fade
91880032008.08.25 17:37buy0.02eurusdm1.47490.00000.00002008.08.26 14:181.46650.000.000.01-1.68
 2008Fade
91879312008.08.25 17:37sell0.02usdchfm1.09630.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.00-0.01-0.62
 2008Fade
91880622008.08.25 23:42sell0.02usdchfm1.09680.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.000.00-0.53
 2008Fade
91876172008.08.25 17:26sell0.02usdchfm1.09580.00000.00002008.08.26 14:181.09970.000.00-0.01-0.71
 2008Fade
91876162008.08.25 18:28buy0.02usdchfm1.09520.00000.00002008.08.26 14:181.09940.000.000.000.76
 2008Fade
91876132008.08.25 17:36buy0.02eurusdm1.47540.00000.00002008.08.26 14:181.46640.000.000.01-1.80
 2008Fade
91876092008.08.25 17:25buy0.02eurusdm1.47590.00000.00002008.08.26 14:181.46640.000.000.01-1.90
 2008Fade
93248752008.08.26 14:38sell1.02usdchfm1.10180.00000.00002008.08.26 14:401.10180.000.000.000.00
 2008Fade
93231402008.08.26 14:22buy0.02eurusdm1.46600.00000.00002008.08.26 14:411.46460.000.000.00-0.28
 2008Fade
93231462008.08.26 14:23buy0.02eurusdm1.46550.00000.00002008.08.26 14:411.46460.000.000.00-0.18
 2008Fade
93236282008.08.26 14:29buy0.02eurusdm1.46500.00000.00002008.08.26 14:411.46460.000.000.00-0.08
 2008Fade
93238322008.08.26 14:34buy0.02eurusdm1.46450.00000.00002008.08.26 14:411.46460.000.000.000.02
 2008Fade
93231572008.08.26 14:20sell0.02usdchfm1.09980.00000.00002008.08.26 14:411.10170.000.000.00-0.34
 2008Fade
93231632008.08.26 14:22sell0.02usdchfm1.10030.00000.00002008.08.26 14:411.10170.000.000.00-0.25
 2008Fade
93234142008.08.26 14:33sell0.02usdchfm1.10080.00000.00002008.08.26 14:411.10160.000.000.00-0.15
 2008Fade
93237312008.08.26 14:34sell0.02usdchfm1.10130.00000.00002008.08.26 14:411.10160.000.000.00-0.05
 2008Fade
93376152008.08.26 16:20buy0.03eurusdm1.46360.00000.00002008.08.26 16:221.46350.000.000.00-0.03
 2008Fade
93306612008.08.26 15:37sell0.06eurusdm1.46790.00000.00002008.08.26 16:221.46370.000.000.002.52
 2008Fade
93301382008.08.26 15:22sell0.05eurusdm1.46740.00000.00002008.08.26 16:221.46370.000.000.001.85
 2008Fade
93272652008.08.26 15:06buy0.03usdchfm1.10010.00000.00002008.08.26 16:221.10150.000.000.000.38
 2008Fade
93268022008.08.26 16:19buy0.02eurusdm1.46410.00000.00002008.08.26 16:221.46340.000.000.00-0.14
 2008Fade
93272482008.08.26 15:07sell0.03eurusdm1.46640.00000.00002008.08.26 16:221.46360.000.000.000.84
 2008Fade
93283512008.08.26 15:09buy0.04usdchfm1.09960.00000.00002008.08.26 16:221.10140.000.000.000.65
 2008Fade
93275442008.08.26 15:11sell0.04eurusdm1.46690.00000.00002008.08.26 16:221.46360.000.000.001.32
 2008Fade
93267902008.08.26 14:50buy0.02usdchfm1.10060.00000.00002008.08.26 16:221.10150.000.000.000.16
 2008Fade
93267832008.08.26 14:46buy0.01usdchfm1.10110.00000.00002008.08.26 16:221.10150.000.000.000.04
 2008Fade
93267812008.08.26 14:47sell0.02eurusdm1.46590.00000.00002008.08.26 16:221.46360.000.000.000.46
 2008Fade
93267792008.08.26 14:46sell0.01eurusdm1.46540.00000.00002008.08.26 16:221.46360.000.000.000.18
 2008Fade
93267762008.08.26 16:19buy0.01eurusdm1.46460.00000.00002008.08.26 16:221.46340.000.000.00-0.12
 2008Fade
93802202008.08.27 03:47sell limit0.23eurusdm1.47480.00000.00002008.08.27 05:511.4702cancelled
 2008cancelled
93781492008.08.27 03:52buy0.16usdchfm1.09400.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.003.21
 2008USDCHF
93800672008.08.27 03:47buy limit0.17usdchfm1.09350.00000.00002008.08.27 05:511.0966cancelled
 2008cancelled
93799502008.08.27 03:52sell0.22eurusdm1.47430.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.000.008.58
 2008EURUSD
93776812008.08.27 03:38sell0.20eurusdm1.47330.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.005.60
 2008EURUSD
93775762008.08.27 03:47buy0.15usdchfm1.09450.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.002.33
 2008USDCHF
93775002008.08.27 03:38buy0.14usdchfm1.09500.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.001.53
 2008USDCHF
93778202008.08.27 03:47sell0.21eurusdm1.47380.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.006.93
 2008EURUSD
93676202008.08.27 03:37sell0.18eurusdm1.47230.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.003.24
 2008EURUSD
93672942008.08.27 01:02sell0.17eurusdm1.47180.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.002.21
 2008EURUSD
93674112008.08.27 03:37buy0.13usdchfm1.09550.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.000.83
 2008USDCHF
93677622008.08.27 03:38sell0.19eurusdm1.47280.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.004.37
 2008EURUSD
93671912008.08.27 01:02sell0.16eurusdm1.47130.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.001.28
 2008EURUSD
93633422008.08.27 01:02sell0.15eurusdm1.47080.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.000.45
 2008EURUSD
93629482008.08.27 01:03buy0.12usdchfm1.09600.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.000.22
 2008USDCHF
93624112008.08.27 01:02sell0.14eurusdm1.47030.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-0.28
 2008EURUSD
93618112008.08.27 01:02buy0.11usdchfm1.09650.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-0.30
 2008USDCHF
93611482008.08.27 00:20buy0.10usdchfm1.09700.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-0.73
 2008USDCHF
93617652008.08.27 00:23sell0.13eurusdm1.46980.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-0.91
 2008EURUSD
93610162008.08.27 00:16sell0.11eurusdm1.46880.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.000.00-1.76
 2008EURUSD
93604872008.08.27 00:16buy0.09usdchfm1.09750.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-1.07
 2008USDCHF
93615992008.08.27 00:18sell0.12eurusdm1.46930.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-1.44
 2008EURUSD
93600622008.08.27 00:12sell0.08eurusdm1.46730.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-2.56
 2008EURUSD
93601392008.08.27 00:14sell0.09eurusdm1.46780.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-2.43
 2008EURUSD
93593352008.08.27 00:13buy0.08usdchfm1.09800.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-1.31
 2008USDCHF
93592702008.08.27 00:11sell0.07eurusdm1.46680.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.000.00-2.52
 2008EURUSD
93602632008.08.27 00:16sell0.10eurusdm1.46830.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.000.00-2.20
 2008EURUSD
93487882008.08.27 00:05sell0.06eurusdm1.46630.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.000.00-2.46
 2008EURUSD
93487622008.08.27 00:12buy0.07usdchfm1.09850.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-1.47
 2008USDCHF
93486572008.08.27 00:03sell0.05eurusdm1.46580.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.000.00-2.30
 2008EURUSD
93467872008.08.26 18:57buy0.05usdchfm1.09950.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.01-1.51
 2008USDCHF
93414382008.08.26 16:44buy limit0.05eurusdm1.46100.00000.00002008.08.27 05:511.4705cancelled
 2008cancelled
93409872008.08.26 16:41sell limit0.03usdchfm1.10310.00000.00002008.08.27 05:511.0962cancelled
 2008cancelled
93474092008.08.27 00:04buy0.06usdchfm1.09900.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-1.53
 2008USDCHF
93408802008.08.26 16:41buy limit0.04eurusdm1.46150.00000.00002008.08.27 05:511.4705cancelled
 2008cancelled
93386832008.08.26 18:26buy0.04usdchfm1.10000.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.01-1.39
 2008USDCHF
93403252008.08.26 16:44buy0.03eurusdm1.46200.00000.00002008.08.27 05:511.47030.000.000.022.49
 2008EURUSD
93387052008.08.26 18:57sell0.04eurusdm1.46530.00000.00002008.08.27 05:511.47050.000.00-0.03-2.08
 2008EURUSD
93382992008.08.26 16:27buy0.02usdchfm1.10100.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-0.88
 2008Fade
93382582008.08.26 16:22sell limit0.02usdchfm1.10260.00000.00002008.08.27 05:511.0962cancelled
 2008cancelled
93382472008.08.26 16:41buy0.02eurusdm1.46250.00000.00002008.08.27 05:511.47020.000.000.011.54
 2008Fade
93384522008.08.26 18:21buy0.03usdchfm1.10050.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-1.18
 2008USDCHF
93384502008.08.26 18:56sell0.03eurusdm1.46480.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.00-0.02-1.68
 2008EURUSD
93382432008.08.26 16:27sell0.02eurusdm1.46430.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.00-0.02-1.22
 2008Fade
93382372008.08.26 16:24sell0.01eurusdm1.46380.00000.00002008.08.27 05:511.47040.000.00-0.01-0.66
 2008Fade
93382282008.08.26 16:37buy0.01eurusdm1.46300.00000.00002008.08.27 05:511.47020.000.000.010.72
 2008Fade
93382212008.08.26 16:41sell0.01usdchfm1.10210.00000.00002008.08.27 05:511.09660.000.000.000.50
 2008Fade
93382182008.08.26 16:24buy0.01usdchfm1.10150.00000.00002008.08.27 05:511.09620.000.000.00-0.48
 2008Fade
93899922008.08.27 05:51buy limit0.02eurusdm1.46910.00000.00002008.08.27 05:511.4703cancelled
 2008cancelled
93899812008.08.27 05:51sell limit0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.27 05:511.0963cancelled
 2008cancelled
93899662008.08.27 05:51sell limit0.01eurusdm1.47100.00000.00002008.08.27 05:511.4701cancelled
 2008cancelled
93899642008.08.27 05:51buy limit0.01eurusdm1.46980.00000.00002008.08.27 05:511.4703cancelled
 2008cancelled
93899802008.08.27 05:51buy limit0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.27 05:511.0967cancelled
 2008cancelled
93900312008.08.27 05:51sell limit0.01eurusdm1.47070.00000.00002008.08.27 05:511.4701cancelled
 2008cancelled
93900252008.08.27 05:51buy limit0.01eurusdm1.46950.00000.00002008.08.27 05:511.4703cancelled
 2008cancelled
93901452008.08.27 05:51sell limit0.01usdchfm1.09680.00000.00002008.08.27 05:511.0961cancelled
 2008cancelled
93901192008.08.27 05:51buy limit0.01eurusdm1.46970.00000.00002008.08.27 05:511.4705cancelled
 2008cancelled
93901212008.08.27 05:51sell limit0.01eurusdm1.47090.00000.00002008.08.27 05:511.4704cancelled
 2008cancelled
93901442008.08.27 05:51buy limit0.01usdchfm1.09580.00000.00002008.08.27 05:511.0965cancelled
 2008cancelled
93901602008.08.27 05:51sell limit0.01eurusdm1.47100.00000.00002008.08.27 05:511.4704cancelled
 2008cancelled
93901632008.08.27 05:51buy limit0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.27 05:511.0965cancelled
 2008cancelled
93901642008.08.27 05:51sell limit0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.27 05:511.0961cancelled
 2008cancelled
93901582008.08.27 05:51buy limit0.01eurusdm1.46980.00000.00002008.08.27 05:511.4706cancelled
 2008cancelled
93901832008.08.27 05:51sell limit0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.27 05:511.0961cancelled
 2008cancelled
93901822008.08.27 05:51buy limit0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.27 05:511.0965cancelled
 2008cancelled
93902312008.08.27 05:52sell limit0.01eurusdm1.47100.00000.00002008.08.27 05:521.4702cancelled
 2008cancelled
93902302008.08.27 05:52buy limit0.01eurusdm1.46980.00000.00002008.08.27 05:521.4704cancelled
 2008cancelled
93902082008.08.27 05:52buy limit0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.27 05:521.0965cancelled
 2008cancelled
93902122008.08.27 05:52sell limit0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.27 05:521.0961cancelled
 2008cancelled
94122322008.08.27 08:16buy limit0.06usdchfm1.09240.00000.00002008.08.27 09:521.0959cancelled
 2008cancelled
94048912008.08.27 07:39sell limit0.06eurusdm1.47450.00000.00002008.08.27 09:521.4715cancelled
 2008cancelled
94099222008.08.27 08:08buy limit0.05usdchfm1.09310.00000.00002008.08.27 09:521.0959cancelled
 2008cancelled
94044932008.08.27 08:16buy0.04usdchfm1.09380.00000.00002008.08.27 09:521.09550.000.000.000.62
 2008USDCHF
94036342008.08.27 07:39sell0.04eurusdm1.47310.00000.00002008.08.27 09:521.47170.000.000.000.56
 2008EURUSD
93995962008.08.27 07:00buy limit0.06eurusdm1.46630.00000.00002008.08.27 09:521.4717cancelled
 2008cancelled
94045512008.08.27 07:38sell limit0.05eurusdm1.47380.00000.00002008.08.27 09:521.4715cancelled
 2008cancelled
93984002008.08.27 06:56sell limit0.04usdchfm1.09900.00000.00002008.08.27 09:521.0954cancelled
 2008cancelled
93932152008.08.27 07:40buy0.03usdchfm1.09450.00000.00002008.08.27 09:521.09540.000.000.000.25
 2008USDCHF
93989002008.08.27 06:58buy limit0.05eurusdm1.46700.00000.00002008.08.27 09:521.4717cancelled
 2008cancelled
93979982008.08.27 07:00buy0.04eurusdm1.46770.00000.00002008.08.27 09:521.47150.000.000.001.52
 2008EURUSD
93908142008.08.27 06:56sell0.02usdchfm1.09760.00000.00002008.08.27 09:521.09590.000.000.000.31
 2008USDCHF
93920972008.08.27 06:56buy0.03eurusdm1.46840.00000.00002008.08.27 09:521.47150.000.000.000.93
 2008EURUSD
93913302008.08.27 07:00sell0.03usdchfm1.09830.00000.00002008.08.27 09:521.09580.000.000.000.68
 2008USDCHF
93932032008.08.27 07:37sell0.03eurusdm1.47240.00000.00002008.08.27 09:521.47170.000.000.000.21
 2008EURUSD
93906172008.08.27 07:33sell0.02eurusdm1.47170.00000.00002008.08.27 09:521.47170.000.000.000.00
 2008EURUSD
93905152008.08.27 07:37buy0.02usdchfm1.09520.00000.00002008.08.27 09:521.09550.000.000.000.05
 2008USDCHF
93904122008.08.27 05:59sell0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.27 09:521.09580.000.000.000.10
 2008USDCHF
93904102008.08.27 06:12buy0.01usdchfm1.09590.00000.00002008.08.27 09:521.09540.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
93903762008.08.27 06:51buy0.02eurusdm1.46910.00000.00002008.08.27 09:521.47150.000.000.000.48
 2008EURUSD
93902862008.08.27 06:12sell0.01eurusdm1.47100.00000.00002008.08.27 09:521.47170.000.000.00-0.07
 2008EURUSD
93902822008.08.27 05:58buy0.01eurusdm1.46980.00000.00002008.08.27 09:521.47150.000.000.000.17
 2008EURUSD
94284932008.08.27 10:47buy limit0.07usdchfm1.09080.00000.00002008.08.27 12:311.0948cancelled
 2008cancelled
94392522008.08.27 12:28sell limit0.10eurusdm1.47860.00000.00002008.08.27 12:311.4742cancelled
 2008cancelled
94286272008.08.27 10:47sell limit0.09eurusdm1.47790.00000.00002008.08.27 12:311.4742cancelled
 2008cancelled
94264682008.08.27 10:40buy limit0.06usdchfm1.09150.00000.00002008.08.27 12:311.0947cancelled
 2008cancelled
94267512008.08.27 10:49sell0.08eurusdm1.47720.00000.00002008.08.27 12:311.47450.000.000.002.16
 2008EURUSD
94263372008.08.27 10:44sell0.07eurusdm1.47650.00000.00002008.08.27 12:311.47450.000.000.001.40
 2008EURUSD
94235992008.08.27 10:41sell0.06eurusdm1.47580.00000.00002008.08.27 12:311.47440.000.000.000.84
 2008EURUSD
94234032008.08.27 10:44buy0.05usdchfm1.09220.00000.00002008.08.27 12:311.09420.000.000.000.91
 2008USDCHF
94230512008.08.27 10:25sell0.05eurusdm1.47510.00000.00002008.08.27 12:311.47440.000.000.000.35
 2008EURUSD
94223012008.08.27 10:40buy0.04usdchfm1.09290.00000.00002008.08.27 12:311.09420.000.000.000.48
 2008USDCHF
94221712008.08.27 10:25sell0.04eurusdm1.47440.00000.00002008.08.27 12:311.47440.000.000.000.00
 2008EURUSD
94219852008.08.27 10:16sell0.03eurusdm1.47370.00000.00002008.08.27 12:311.47440.000.000.00-0.21
 2008EURUSD
94219642008.08.27 10:25buy0.03usdchfm1.09360.00000.00002008.08.27 12:311.09420.000.000.000.16
 2008USDCHF
94208982008.08.27 10:15sell0.02eurusdm1.47300.00000.00002008.08.27 12:311.47470.000.000.00-0.34
 2008EURUSD
94208862008.08.27 10:15buy0.02usdchfm1.09430.00000.00002008.08.27 12:311.09390.000.000.00-0.07
 2008USDCHF
94206322008.08.27 10:15sell0.01eurusdm1.47230.00000.00002008.08.27 12:311.47480.000.000.00-0.25
 2008EURUSD
94206362008.08.27 09:52sell limit0.01usdchfm1.09600.00000.00002008.08.27 12:311.0938cancelled
 2008cancelled
94206352008.08.27 10:15buy0.01usdchfm1.09500.00000.00002008.08.27 12:311.09380.000.000.00-0.11
 2008USDCHF
94207242008.08.27 09:53buy limit0.02eurusdm1.47040.00000.00002008.08.27 12:311.4748cancelled
 2008cancelled
94206312008.08.27 09:52buy limit0.01eurusdm1.47110.00000.00002008.08.27 12:311.4748cancelled
 2008cancelled
94409412008.08.27 12:31sell limit0.01eurusdm1.47520.00000.00002008.08.27 12:311.4744cancelled
 2008cancelled
94409382008.08.27 12:31buy limit0.01eurusdm1.47400.00000.00002008.08.27 12:311.4747cancelled
 2008cancelled
94783322008.08.27 16:44buy limit0.13eurusdm1.46570.00000.00002008.08.27 18:031.4703cancelled
 2008cancelled
94719252008.08.27 15:50sell limit0.13usdchfm1.10300.00000.00002008.08.27 18:031.0992cancelled
 2008cancelled
94711172008.08.27 16:48sell0.12usdchfm1.10230.00000.00002008.08.27 18:031.09960.000.000.002.95
 2008USDCHF
94717692008.08.27 15:50buy limit0.12eurusdm1.46640.00000.00002008.08.27 18:031.4703cancelled
 2008cancelled
94711402008.08.27 15:50buy0.11eurusdm1.46710.00000.00002008.08.27 18:031.47010.000.000.003.30
 2008EURUSD
94576382008.08.27 15:50sell0.11usdchfm1.10160.00000.00002008.08.27 18:031.09960.000.000.002.00
 2008USDCHF
94574012008.08.27 15:50buy0.10eurusdm1.46780.00000.00002008.08.27 18:031.47010.000.000.002.30
 2008EURUSD
94566692008.08.27 15:48sell0.10usdchfm1.10090.00000.00002008.08.27 18:031.09960.000.000.001.18
 2008USDCHF
94565462008.08.27 15:48buy0.09eurusdm1.46850.00000.00002008.08.27 18:031.47010.000.000.001.44
 2008EURUSD
94561682008.08.27 14:23buy0.08eurusdm1.46920.00000.00002008.08.27 18:031.47010.000.000.000.72
 2008EURUSD
94559802008.08.27 14:23sell0.09usdchfm1.10020.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.000.57
 2008USDCHF
94535742008.08.27 14:21sell0.07usdchfm1.09880.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.45
 2008USDCHF
94558872008.08.27 14:22buy0.07eurusdm1.46990.00000.00002008.08.27 18:031.47000.000.000.000.07
 2008EURUSD
94542512008.08.27 14:22sell0.08usdchfm1.09950.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.000.00
 2008USDCHF
94470072008.08.27 14:21buy0.06eurusdm1.47060.00000.00002008.08.27 18:031.47000.000.000.00-0.36
 2008EURUSD
94469092008.08.27 14:03sell0.06usdchfm1.09810.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.76
 2008USDCHF
94462682008.08.27 14:04buy0.05eurusdm1.47130.00000.00002008.08.27 18:031.47000.000.000.00-0.65
 2008EURUSD
94425602008.08.27 12:51sell0.04usdchfm1.09670.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-1.02
 2008USDCHF
94459172008.08.27 13:58sell0.05usdchfm1.09740.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.95
 2008USDCHF
94426812008.08.27 12:56buy0.04eurusdm1.47200.00000.00002008.08.27 18:031.47000.000.000.00-0.80
 2008EURUSD
94416262008.08.27 12:36sell0.03usdchfm1.09600.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.95
 2008USDCHF
94414642008.08.27 12:51buy0.03eurusdm1.47270.00000.00002008.08.27 18:031.47000.000.000.00-0.81
 2008EURUSD
94413172008.08.27 12:34buy0.02eurusdm1.47340.00000.00002008.08.27 18:031.46990.000.000.00-0.70
 2008EURUSD
94410342008.08.27 12:34sell0.02usdchfm1.09530.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.76
 2008USDCHF
94410082008.08.27 12:31buy limit0.02usdchfm1.09300.00000.00002008.08.27 18:031.0995cancelled
 2008cancelled
94409832008.08.27 12:31sell limit0.02eurusdm1.47580.00000.00002008.08.27 18:031.4700cancelled
 2008cancelled
94409652008.08.27 12:31sell0.01eurusdm1.47510.00000.00002008.08.27 18:031.47020.000.000.000.49
 2008EURUSD
94409682008.08.27 12:33sell0.01usdchfm1.09460.00000.00002008.08.27 18:031.09950.000.000.00-0.45
 2008USDCHF
94409672008.08.27 12:31buy limit0.01usdchfm1.09370.00000.00002008.08.27 18:031.0996cancelled
 2008cancelled
94409622008.08.27 12:33buy0.01eurusdm1.47410.00000.00002008.08.27 18:031.46990.000.000.00-0.42
 2008EURUSD
95568262008.08.28 06:53buy limit0.14usdchfm1.08990.00000.00002008.08.28 07:311.0934cancelled
 2008cancelled
95449782008.08.28 05:11buy limit0.13usdchfm1.09060.00000.00002008.08.28 07:311.0934cancelled
 2008cancelled
95447512008.08.28 05:11sell limit0.17eurusdm1.48180.00000.00002008.08.28 07:311.4757cancelled
 2008cancelled
95419752008.08.28 04:43sell limit0.16eurusdm1.48110.00000.00002008.08.28 07:311.4757cancelled
 2008cancelled
95384402008.08.28 05:11buy0.12usdchfm1.09130.00000.00002008.08.28 07:311.09300.000.000.001.87
 2008USDCHF
95272732008.08.28 04:12buy0.10usdchfm1.09270.00000.00002008.08.28 07:311.09300.000.000.000.27
 2008USDCHF
95250432008.08.28 04:17sell0.14eurusdm1.47970.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.005.32
 2008EURUSD
95371132008.08.28 05:10buy0.11usdchfm1.09200.00000.00002008.08.28 07:311.09300.000.000.001.01
 2008USDCHF
95285862008.08.28 05:11sell0.15eurusdm1.48040.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.006.75
 2008EURUSD
95205322008.08.28 02:03sell0.13eurusdm1.47900.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.004.03
 2008EURUSD
95205062008.08.28 03:55buy0.09usdchfm1.09340.00000.00002008.08.28 07:311.09300.000.000.00-0.33
 2008USDCHF
95200622008.08.28 01:52sell0.12eurusdm1.47830.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.002.88
 2008EURUSD
95119642008.08.28 01:32sell0.11eurusdm1.47760.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.001.87
 2008EURUSD
95088702008.08.28 01:29sell0.10eurusdm1.47690.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.001.00
 2008EURUSD
94953042008.08.28 00:13buy0.06usdchfm1.09550.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.00-1.43
 2008USDCHF
95056132008.08.28 00:25buy0.07usdchfm1.09480.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.00-1.22
 2008USDCHF
95060782008.08.28 00:14sell0.08eurusdm1.47550.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.00-0.32
 2008EURUSD
95082022008.08.28 00:21sell0.09eurusdm1.47620.00000.00002008.08.28 07:311.47590.000.000.000.27
 2008EURUSD
95085972008.08.28 01:54buy0.08usdchfm1.09410.00000.00002008.08.28 07:311.09300.000.000.00-0.81
 2008USDCHF
94916962008.08.27 23:56sell0.06eurusdm1.47410.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.000.00-1.14
 2008EURUSD
94910842008.08.27 20:30sell0.05eurusdm1.47340.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.00-0.12-1.30
 2008EURUSD
94910512008.08.27 23:53buy0.05usdchfm1.09620.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.00-1.51
 2008USDCHF
94947462008.08.28 00:13sell0.07eurusdm1.47480.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.000.00-0.84
 2008EURUSD
94867512008.08.27 19:29sell0.04eurusdm1.47270.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.00-0.09-1.32
 2008EURUSD
94860022008.08.27 19:28sell0.03eurusdm1.47200.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.00-0.07-1.20
 2008EURUSD
94850892008.08.27 19:26buy0.03usdchfm1.09760.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.01-1.29
 2008USDCHF
94900042008.08.27 19:29buy0.04usdchfm1.09690.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.02-1.46
 2008USDCHF
94838622008.08.27 18:05buy limit0.02eurusdm1.46870.00000.00002008.08.28 07:311.4760cancelled
 2008cancelled
94841722008.08.27 18:16sell0.02eurusdm1.47130.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.00-0.05-0.94
 2008EURUSD
94838052008.08.27 18:56buy0.02usdchfm1.09830.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.01-0.99
 2008USDCHF
94836602008.08.27 18:12sell0.01eurusdm1.47060.00000.00002008.08.28 07:311.47600.000.00-0.02-0.54
 2008EURUSD
94836572008.08.27 18:04buy limit0.01eurusdm1.46940.00000.00002008.08.28 07:311.4760cancelled
 2008cancelled
94836182008.08.27 18:04sell limit0.01usdchfm1.10000.00000.00002008.08.28 07:311.0929cancelled
 2008cancelled
94836152008.08.27 18:11buy0.01usdchfm1.09900.00000.00002008.08.28 07:311.09290.000.000.00-0.56
 2008USDCHF
95867952008.08.28 11:55sell limit0.07eurusdm1.48080.00000.00002008.08.28 12:301.4746cancelled
 2008cancelled
95852202008.08.28 11:42sell limit0.06eurusdm1.48010.00000.00002008.08.28 12:301.4746cancelled
 2008cancelled
95852112008.08.28 11:42buy limit0.06usdchfm1.08900.00000.00002008.08.28 12:301.0937cancelled
 2008cancelled
95737712008.08.28 11:45buy0.05usdchfm1.08970.00000.00002008.08.28 12:301.09280.000.000.001.42
 2008USDCHF
95864902008.08.28 11:52buy limit0.07usdchfm1.08830.00000.00002008.08.28 12:301.0937cancelled
 2008cancelled
95731712008.08.28 11:45sell0.05eurusdm1.47940.00000.00002008.08.28 12:301.47510.000.000.002.15
 2008EURUSD
95681452008.08.28 09:24buy0.03usdchfm1.09110.00000.00002008.08.28 12:301.09280.000.000.000.47
 2008USDCHF
95681382008.08.28 09:24sell0.04eurusdm1.47870.00000.00002008.08.28 12:301.47510.000.000.001.44
 2008EURUSD
95734642008.08.28 11:41buy0.04usdchfm1.09040.00000.00002008.08.28 12:301.09280.000.000.000.88
 2008USDCHF
95660142008.08.28 09:19sell0.03eurusdm1.47800.00000.00002008.08.28 12:301.47510.000.000.000.87
 2008EURUSD
95628892008.08.28 07:32sell limit0.03usdchfm1.09490.00000.00002008.08.28 12:301.0930cancelled
 2008cancelled
95636112008.08.28 07:36buy limit0.03eurusdm1.47400.00000.00002008.08.28 12:301.4748cancelled
 2008cancelled
95648272008.08.28 09:19buy0.02usdchfm1.09180.00000.00002008.08.28 12:301.09280.000.000.000.18
 2008USDCHF
95641752008.08.28 08:08sell0.02eurusdm1.47730.00000.00002008.08.28 12:301.47480.000.000.000.50
 2008EURUSD
95625212008.08.28 07:32sell limit0.02usdchfm1.09420.00000.00002008.08.28 12:301.0930cancelled
 2008cancelled
95625132008.08.28 08:59buy0.02eurusdm1.47470.00000.00002008.08.28 12:301.47390.000.000.00-0.16
 2008EURUSD
95624482008.08.28 07:32sell0.01usdchfm1.09350.00000.00002008.08.28 12:301.09410.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
95624432008.08.28 07:55sell0.01eurusdm1.47660.00000.00002008.08.28 12:301.47460.000.000.000.20
 2008EURUSD
95624412008.08.28 07:32buy0.01eurusdm1.47540.00000.00002008.08.28 12:301.47390.000.000.00-0.15
 2008EURUSD
95624472008.08.28 07:55buy0.01usdchfm1.09250.00000.00002008.08.28 12:301.09300.000.000.000.05
 2008USDCHF
96059942008.08.28 13:23buy limit0.09usdchfm1.08770.00000.00002008.08.28 13:381.0913cancelled
 2008cancelled
96055942008.08.28 13:22buy limit0.08usdchfm1.08840.00000.00002008.08.28 13:381.0913cancelled
 2008cancelled
96016302008.08.28 13:23buy0.07usdchfm1.08910.00000.00002008.08.28 13:381.09090.000.000.001.16
 2008USDCHF
96011712008.08.28 13:23sell0.11eurusdm1.48100.00000.00002008.08.28 13:381.47810.000.000.003.19
 2008EURUSD
96058172008.08.28 13:23sell limit0.12eurusdm1.48170.00000.00002008.08.28 13:381.4779cancelled
 2008cancelled
96007922008.08.28 13:21buy0.06usdchfm1.08980.00000.00002008.08.28 13:381.09100.000.000.000.66
 2008USDCHF
96007602008.08.28 13:23sell0.10eurusdm1.48030.00000.00002008.08.28 13:381.47810.000.000.002.20
 2008EURUSD
95999222008.08.28 13:09sell0.09eurusdm1.47960.00000.00002008.08.28 13:391.47800.000.000.001.44
 2008EURUSD
95982652008.08.28 13:09buy0.04usdchfm1.09120.00000.00002008.08.28 13:391.09120.000.000.000.00
 2008USDCHF
95997542008.08.28 13:09buy0.05usdchfm1.09050.00000.00002008.08.28 13:391.09120.000.000.000.32
 2008USDCHF
95991752008.08.28 13:09sell0.08eurusdm1.47890.00000.00002008.08.28 13:391.47780.000.000.000.88
 2008EURUSD
95981322008.08.28 13:06sell0.07eurusdm1.47820.00000.00002008.08.28 13:391.47770.000.000.000.35
 2008EURUSD
95976882008.08.28 12:59sell0.06eurusdm1.47750.00000.00002008.08.28 13:391.47770.000.000.00-0.12
 2008EURUSD
95975612008.08.28 13:06buy0.03usdchfm1.09190.00000.00002008.08.28 13:391.09120.000.000.00-0.19
 2008USDCHF
95959022008.08.28 12:58sell0.05eurusdm1.47680.00000.00002008.08.28 13:391.47760.000.000.00-0.40
 2008EURUSD
95935072008.08.28 12:31sell limit0.03usdchfm1.09520.00000.00002008.08.28 13:391.0912cancelled
 2008cancelled
95950502008.08.28 12:57sell0.04eurusdm1.47610.00000.00002008.08.28 13:391.47760.000.000.00-0.60
 2008EURUSD
95935182008.08.28 12:31buy limit0.03eurusdm1.47180.00000.00002008.08.28 13:391.4777cancelled
 2008cancelled
95929142008.08.28 12:30sell limit0.02usdchfm1.09450.00000.00002008.08.28 13:391.0912cancelled
 2008cancelled
95925902008.08.28 12:42sell0.03eurusdm1.47540.00000.00002008.08.28 13:391.47770.000.000.00-0.69
 2008EURUSD
95923152008.08.28 12:36sell0.02eurusdm1.47470.00000.00002008.08.28 13:391.47770.000.000.00-0.60
 2008EURUSD
95922192008.08.28 12:58buy0.02usdchfm1.09260.00000.00002008.08.28 13:391.09120.000.000.00-0.26
 2008USDCHF
95929802008.08.28 12:30buy limit0.02eurusdm1.47250.00000.00002008.08.28 13:391.4777cancelled
 2008cancelled
95919342008.08.28 12:30sell0.01eurusdm1.47400.00000.00002008.08.28 13:391.47780.000.000.00-0.38
 2008EURUSD
95920972008.08.28 12:31sell0.01usdchfm1.09380.00000.00002008.08.28 13:391.09160.000.000.000.20
 2008USDCHF
95920682008.08.28 12:30buy0.01usdchfm1.09330.00000.00002008.08.28 13:391.09120.000.000.00-0.19
 2008USDCHF
95919072008.08.28 12:31buy0.01eurusdm1.47320.00000.00002008.08.28 13:391.47760.000.000.000.44
 2008EURUSD
96504972008.08.28 17:17buy limit0.17eurusdm1.46610.00000.00002008.08.29 00:521.4715cancelled
 2008cancelled
96502942008.08.28 17:17sell limit0.16usdchfm1.10230.00000.00002008.08.29 00:521.0972cancelled
 2008cancelled
96387222008.08.28 17:14sell0.13usdchfm1.10020.00000.00002008.08.29 00:521.09750.000.00-0.033.20
 2008USDCHF
96486682008.08.28 17:09buy limit0.16eurusdm1.46680.00000.00002008.08.29 00:521.4715cancelled
 2008cancelled
96494962008.08.28 17:15sell limit0.15usdchfm1.10160.00000.00002008.08.29 00:521.0972cancelled
 2008cancelled
96482102008.08.28 17:17sell0.14usdchfm1.10090.00000.00002008.08.29 00:521.09750.000.00-0.044.34
 2008USDCHF
96370902008.08.28 15:53sell0.11usdchfm1.09880.00000.00002008.08.29 00:521.09750.000.00-0.031.30
 2008USDCHF
96350132008.08.28 15:52sell0.10usdchfm1.09810.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.030.64
 2008USDCHF
96378922008.08.28 15:55sell0.12usdchfm1.09950.00000.00002008.08.29 00:521.09750.000.00-0.032.19
 2008USDCHF
96235232008.08.28 14:52sell0.06usdchfm1.09530.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.02-1.15
 2008USDCHF
96267702008.08.28 15:39sell0.08usdchfm1.09670.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.02-0.51
 2008USDCHF
96242192008.08.28 14:55sell0.07usdchfm1.09600.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.02-0.89
 2008USDCHF
96271412008.08.28 15:44sell0.09usdchfm1.09740.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.020.00
 2008USDCHF
96194542008.08.28 14:35sell0.03usdchfm1.09320.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.01-1.15
 2008USDCHF
96154262008.08.28 14:08buy limit0.03usdchfm1.08940.00000.00002008.08.29 00:521.0974cancelled
 2008cancelled
96213722008.08.28 14:44sell0.05usdchfm1.09460.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.01-1.28
 2008USDCHF
96209552008.08.28 14:43sell0.04usdchfm1.09390.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.01-1.28
 2008USDCHF
96100472008.08.28 13:56sell0.01usdchfm1.09180.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.000.00-0.51
 2008USDCHF
96105652008.08.28 14:33sell0.02usdchfm1.09250.00000.00002008.08.29 00:521.09740.000.00-0.01-0.89
 2008USDCHF
96101572008.08.28 13:39buy limit0.02usdchfm1.09010.00000.00002008.08.29 00:521.0974cancelled
 2008cancelled
96380402008.08.28 15:58buy0.14eurusdm1.46820.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.094.48
 2008EURUSD
96100462008.08.28 13:40buy0.01usdchfm1.09080.00000.00002008.08.29 00:521.09700.000.000.000.57
 2008USDCHF
96359932008.08.28 15:53buy0.13eurusdm1.46890.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.093.25
 2008EURUSD
96387672008.08.28 17:17buy0.15eurusdm1.46750.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.105.85
 2008EURUSD
96358482008.08.28 15:52buy0.12eurusdm1.46960.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.082.16
 2008EURUSD
96244462008.08.28 14:57buy0.10eurusdm1.47100.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.070.40
 2008EURUSD
96234132008.08.28 14:44buy0.08eurusdm1.47240.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.05-0.80
 2008EURUSD
96210602008.08.28 14:43buy0.07eurusdm1.47310.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.05-1.12
 2008EURUSD
96235612008.08.28 14:55buy0.09eurusdm1.47170.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.06-0.27
 2008EURUSD
96272362008.08.28 15:44buy0.11eurusdm1.47030.00000.00002008.08.29 00:521.47140.000.000.071.21
 2008EURUSD
96129602008.08.28 14:25buy0.04eurusdm1.47520.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.03-1.48
 2008EURUSD
96116012008.08.28 14:24buy0.03eurusdm1.47590.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.02-1.32
 2008EURUSD
96207452008.08.28 14:35buy0.06eurusdm1.47380.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.04-1.38
 2008EURUSD
96187342008.08.28 14:34buy0.05eurusdm1.47450.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.03-1.50
 2008EURUSD
96102292008.08.28 13:40sell limit0.02eurusdm1.47920.00000.00002008.08.29 00:521.4715cancelled
 2008cancelled
96100572008.08.28 13:56buy0.02eurusdm1.47660.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.01-1.02
 2008EURUSD
96100142008.08.28 13:39sell limit0.01eurusdm1.47850.00000.00002008.08.29 00:521.4715cancelled
 2008cancelled
96100132008.08.28 13:48buy0.01eurusdm1.47730.00000.00002008.08.29 00:521.47150.000.000.01-0.58
 2008EURUSD
96796332008.08.29 00:53buy limit0.02eurusdm1.47020.00000.00002008.08.29 00:531.4713cancelled
 2008cancelled
96796292008.08.29 00:52sell limit0.01usdchfm1.09780.00000.00002008.08.29 00:531.0972cancelled
 2008cancelled
96796102008.08.29 00:52sell limit0.01eurusdm1.47210.00000.00002008.08.29 00:531.4711cancelled
 2008cancelled
96796282008.08.29 00:52buy limit0.01usdchfm1.09680.00000.00002008.08.29 00:531.0976cancelled
 2008cancelled
96796052008.08.29 00:52buy limit0.01eurusdm1.47090.00000.00002008.08.29 00:531.4713cancelled
 2008cancelled
96796582008.08.29 00:53sell limit0.01usdchfm1.09770.00000.00002008.08.29 00:531.0970cancelled
 2008cancelled
96796572008.08.29 00:53buy limit0.01usdchfm1.09670.00000.00002008.08.29 00:531.0974cancelled
 2008cancelled
96796532008.08.29 00:53sell limit0.01eurusdm1.47190.00000.00002008.08.29 00:531.4710cancelled
 2008cancelled
96796502008.08.29 00:53buy limit0.01eurusdm1.47070.00000.00002008.08.29 00:531.4712cancelled
 2008cancelled
96796662008.08.29 00:53sell limit0.01usdchfm1.09790.00000.00002008.08.29 00:531.0973cancelled
 2008cancelled
96796682008.08.29 00:53buy limit0.01eurusdm1.47040.00000.00002008.08.29 00:531.4708cancelled
 2008cancelled
96796702008.08.29 00:53sell limit0.01eurusdm1.47160.00000.00002008.08.29 00:531.4706cancelled
 2008cancelled
96796982008.08.29 00:53buy limit0.02eurusdm1.46970.00000.00002008.08.29 00:531.4709cancelled
 2008cancelled
96796652008.08.29 00:53buy limit0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.29 00:531.0978cancelled
 2008cancelled
96884012008.08.29 02:02sell limit0.08eurusdm1.47610.00000.00002008.08.29 06:571.4724cancelled
 2008cancelled
96966442008.08.29 04:19sell limit0.09eurusdm1.47680.00000.00002008.08.29 06:571.4724cancelled
 2008cancelled
96892812008.08.29 02:14buy limit0.06usdchfm1.09340.00000.00002008.08.29 06:571.0963cancelled
 2008cancelled
96871232008.08.29 04:17sell0.07eurusdm1.47540.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.002.03
 2008EURUSD
96833802008.08.29 02:02sell0.06eurusdm1.47470.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.001.32
 2008EURUSD
96830822008.08.29 02:13buy0.04usdchfm1.09480.00000.00002008.08.29 06:571.09590.000.000.000.40
 2008USDCHF
96872982008.08.29 04:19buy0.05usdchfm1.09410.00000.00002008.08.29 06:571.09590.000.000.000.82
 2008USDCHF
96815022008.08.29 01:33buy0.03usdchfm1.09550.00000.00002008.08.29 06:571.09590.000.000.000.11
 2008USDCHF
96817672008.08.29 01:33sell0.04eurusdm1.47330.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.000.32
 2008EURUSD
96830182008.08.29 01:55sell0.05eurusdm1.47400.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.000.75
 2008EURUSD
96811432008.08.29 01:27sell0.03eurusdm1.47260.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.000.03
 2008EURUSD
96799162008.08.29 01:25buy0.02usdchfm1.09620.00000.00002008.08.29 06:571.09590.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
96797942008.08.29 01:24sell0.02eurusdm1.47190.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.00-0.12
 2008EURUSD
96797632008.08.29 00:53sell limit0.01usdchfm1.09790.00000.00002008.08.29 06:571.0959cancelled
 2008cancelled
96804592008.08.29 01:01sell limit0.02usdchfm1.09860.00000.00002008.08.29 06:571.0959cancelled
 2008cancelled
96797622008.08.29 01:24buy0.01usdchfm1.09690.00000.00002008.08.29 06:571.09590.000.000.00-0.09
 2008USDCHF
96797462008.08.29 01:18sell0.01eurusdm1.47120.00000.00002008.08.29 06:571.47250.000.000.00-0.13
 2008EURUSD
96797412008.08.29 00:53buy limit0.01eurusdm1.47000.00000.00002008.08.29 06:571.4724cancelled
 2008cancelled
97309432008.08.29 08:16buy limit0.07usdchfm1.09150.00000.00002008.08.29 09:001.0961cancelled
 2008cancelled
97308372008.08.29 08:16sell limit0.08eurusdm1.47770.00000.00002008.08.29 09:001.4725cancelled
 2008cancelled
97229092008.08.29 07:41buy limit0.06usdchfm1.09220.00000.00002008.08.29 09:001.0964cancelled
 2008cancelled
97215782008.08.29 08:15buy0.05usdchfm1.09290.00000.00002008.08.29 09:001.09600.000.000.001.41
 2008USDCHF
97292522008.08.29 08:11sell limit0.07eurusdm1.47700.00000.00002008.08.29 09:001.4725cancelled
 2008cancelled
97181432008.08.29 07:40buy0.04usdchfm1.09360.00000.00002008.08.29 09:001.09600.000.000.000.88
 2008USDCHF
97178892008.08.29 07:41sell0.05eurusdm1.47560.00000.00002008.08.29 09:001.47280.000.000.001.40
 2008EURUSD
97158812008.08.29 07:26sell0.04eurusdm1.47490.00000.00002008.08.29 09:001.47280.000.000.000.84
 2008EURUSD
97184772008.08.29 08:13sell0.06eurusdm1.47630.00000.00002008.08.29 09:001.47280.000.000.002.10
 2008EURUSD
97152162008.08.29 07:22sell0.03eurusdm1.47420.00000.00002008.08.29 09:001.47280.000.000.000.42
 2008EURUSD
97150202008.08.29 07:22buy0.02usdchfm1.09500.00000.00002008.08.29 09:001.09600.000.000.000.18
 2008USDCHF
97158202008.08.29 07:26buy0.03usdchfm1.09430.00000.00002008.08.29 09:001.09600.000.000.000.47
 2008USDCHF
97144462008.08.29 07:05sell0.02eurusdm1.47350.00000.00002008.08.29 09:001.47250.000.000.000.20
 2008EURUSD
97138812008.08.29 07:01sell0.01eurusdm1.47280.00000.00002008.08.29 09:001.47250.000.000.000.03
 2008EURUSD
97138722008.08.29 06:58buy limit0.01eurusdm1.47160.00000.00002008.08.29 09:001.4726cancelled
 2008cancelled
97138592008.08.29 06:58sell limit0.01usdchfm1.09670.00000.00002008.08.29 09:001.0963cancelled
 2008cancelled
97141852008.08.29 06:58sell limit0.02usdchfm1.09740.00000.00002008.08.29 09:001.0962cancelled
 2008cancelled
97138492008.08.29 07:01buy0.01usdchfm1.09570.00000.00002008.08.29 09:001.09630.000.000.000.05
 2008USDCHF
97393062008.08.29 09:00sell limit0.01eurusdm1.47250.00000.00002008.08.29 09:001.4719cancelled
 2008cancelled
97393432008.08.29 09:00buy limit0.02eurusdm1.47100.00000.00002008.08.29 09:001.4727cancelled
 2008cancelled
97394232008.08.29 09:00buy limit0.01usdchfm1.09620.00000.00002008.08.29 09:001.0970cancelled
 2008cancelled
97394402008.08.29 09:00sell limit0.01usdchfm1.09720.00000.00002008.08.29 09:001.0966cancelled
 2008cancelled
97393032008.08.29 09:00buy limit0.01eurusdm1.47170.00000.00002008.08.29 09:001.4726cancelled
 2008cancelled
97396542008.08.29 09:00buy limit0.01usdchfm1.09620.00000.00002008.08.29 09:001.0971cancelled
 2008cancelled
97396712008.08.29 09:00buy limit0.02eurusdm1.47110.00000.00002008.08.29 09:001.4721cancelled
 2008cancelled
97396602008.08.29 09:00sell limit0.01usdchfm1.09720.00000.00002008.08.29 09:001.0967cancelled
 2008cancelled
97396272008.08.29 09:00buy limit0.01eurusdm1.47180.00000.00002008.08.29 09:001.4721cancelled
 2008cancelled
97396362008.08.29 09:00sell limit0.01eurusdm1.47250.00000.00002008.08.29 09:001.4717cancelled
 2008cancelled
97397762008.08.29 09:00buy limit0.01eurusdm1.47160.00000.00002008.08.29 09:001.4721cancelled
 2008cancelled
97397832008.08.29 09:00sell limit0.01eurusdm1.47230.00000.00002008.08.29 09:001.4716cancelled
 2008cancelled
97398012008.08.29 09:00buy limit0.01usdchfm1.09630.00000.00002008.08.29 09:001.0970cancelled
 2008cancelled
97398062008.08.29 09:00sell limit0.01usdchfm1.09730.00000.00002008.08.29 09:001.0966cancelled
 2008cancelled
97398622008.08.29 09:00sell limit0.01eurusdm1.47250.00000.00002008.08.29 09:001.4715cancelled
 2008cancelled
97398602008.08.29 09:00buy limit0.01eurusdm1.47170.00000.00002008.08.29 09:001.4724cancelled
 2008cancelled
97789182008.08.29 13:47buy limit0.03eurusdm1.47020.00000.00002008.08.29 13:481.4709cancelled
 2008cancelled
97794752008.08.29 13:48buy limit0.04eurusdm1.46950.00000.00002008.08.29 13:481.4708cancelled
 2008cancelled
97790462008.08.29 13:47sell limit0.06usdchfm1.10070.00000.00002008.08.29 13:481.0994cancelled
 2008cancelled
97777702008.08.29 13:47sell0.04usdchfm1.09930.00000.00002008.08.29 13:481.09980.000.000.00-0.18
 2008USDCHF
97737032008.08.29 13:09sell limit0.07eurusdm1.47660.00000.00002008.08.29 13:481.4707cancelled
 2008cancelled
97783382008.08.29 13:45sell limit0.05usdchfm1.10000.00000.00002008.08.29 13:481.0994cancelled
 2008cancelled
97495472008.08.29 09:58sell limit0.06eurusdm1.47590.00000.00002008.08.29 13:481.4707cancelled
 2008cancelled
97413082008.08.29 09:08buy limit0.04usdchfm1.09410.00000.00002008.08.29 13:481.0997cancelled
 2008cancelled
97410812008.08.29 12:31sell0.05eurusdm1.47520.00000.00002008.08.29 13:481.47100.000.000.002.10
 2008EURUSD
97444522008.08.29 13:44sell0.03usdchfm1.09860.00000.00002008.08.29 13:481.09980.000.000.00-0.33
 2008USDCHF
97438852008.08.29 13:47buy0.02eurusdm1.47090.00000.00002008.08.29 13:481.47070.000.000.00-0.04
 2008EURUSD
97407042008.08.29 09:04buy limit0.03usdchfm1.09480.00000.00002008.08.29 13:481.0997cancelled
 2008cancelled
97406672008.08.29 09:58sell0.04eurusdm1.47450.00000.00002008.08.29 13:481.47100.000.000.001.40
 2008EURUSD
97402052008.08.29 11:12sell0.02usdchfm1.09790.00000.00002008.08.29 13:481.09970.000.000.00-0.33
 2008USDCHF
97404892008.08.29 09:06sell0.03eurusdm1.47380.00000.00002008.08.29 13:481.47090.000.000.000.87
 2008EURUSD
97399262008.08.29 09:26sell0.01usdchfm1.09720.00000.00002008.08.29 13:481.09980.000.000.00-0.24
 2008USDCHF
97399192008.08.29 09:03buy0.01usdchfm1.09620.00000.00002008.08.29 13:481.09940.000.000.000.29
 2008USDCHF
97400682008.08.29 09:06buy0.02usdchfm1.09550.00000.00002008.08.29 13:481.09940.000.000.000.71
 2008USDCHF
97399442008.08.29 09:03sell0.02eurusdm1.47310.00000.00002008.08.29 13:481.47090.000.000.000.44
 2008EURUSD
97398882008.08.29 09:00sell0.01eurusdm1.47240.00000.00002008.08.29 13:481.47080.000.000.000.16
 2008EURUSD
97398852008.08.29 09:26buy0.01eurusdm1.47160.00000.00002008.08.29 13:481.47060.000.000.00-0.10
 2008EURUSD
97915682008.08.29 14:48buy limit0.05usdchfm1.09630.00000.00002008.08.29 15:021.0991cancelled
 2008cancelled
97915502008.08.29 14:48sell limit0.05eurusdm1.47420.00000.00002008.08.29 15:021.4716cancelled
 2008cancelled
97904382008.08.29 14:43buy limit0.04usdchfm1.09700.00000.00002008.08.29 15:021.0991cancelled
 2008cancelled
97912282008.08.29 14:47sell limit0.04eurusdm1.47350.00000.00002008.08.29 15:021.4716cancelled
 2008cancelled
97819522008.08.29 14:47sell0.03eurusdm1.47280.00000.00002008.08.29 15:021.47180.000.000.000.30
 2008EURUSD
97803242008.08.29 13:50sell limit0.02usdchfm1.10080.00000.00002008.08.29 15:021.0987cancelled
 2008cancelled
97804742008.08.29 13:50buy limit0.03eurusdm1.46880.00000.00002008.08.29 15:021.4718cancelled
 2008cancelled
97818532008.08.29 14:48buy0.03usdchfm1.09770.00000.00002008.08.29 15:021.09870.000.000.000.27
 2008USDCHF
97801252008.08.29 14:00buy0.02eurusdm1.46950.00000.00002008.08.29 15:021.47160.000.000.000.42
 2008EURUSD
97797712008.08.29 14:40buy0.02usdchfm1.09840.00000.00002008.08.29 15:021.09870.000.000.000.05
 2008USDCHF
97797002008.08.29 13:50buy0.01eurusdm1.47020.00000.00002008.08.29 15:021.47160.000.000.000.14
 2008EURUSD
97797052008.08.29 13:57sell0.01eurusdm1.47140.00000.00002008.08.29 15:021.47180.000.000.00-0.04
 2008EURUSD
97797802008.08.29 14:41sell0.02eurusdm1.47210.00000.00002008.08.29 15:021.47180.000.000.000.06
 2008EURUSD
97796842008.08.29 14:00sell0.01usdchfm1.10010.00000.00002008.08.29 15:021.09910.000.000.000.09
 2008USDCHF
97796822008.08.29 13:55buy0.01usdchfm1.09910.00000.00002008.08.29 15:021.09870.000.000.00-0.04
 2008USDCHF
98181342008.08.29 16:52buy limit0.12eurusdm1.46330.00000.00002008.08.29 19:211.4676cancelled
 2008cancelled
98179002008.08.29 16:51sell limit0.08usdchfm1.10440.00000.00002008.08.29 19:211.1009cancelled
 2008cancelled
98177972008.08.29 16:51buy limit0.11eurusdm1.46400.00000.00002008.08.29 19:211.4677cancelled
 2008cancelled
98149482008.08.29 16:51buy0.10eurusdm1.46470.00000.00002008.08.29 19:211.46750.000.000.002.80
 2008EURUSD
98074202008.08.29 16:52sell0.07usdchfm1.10370.00000.00002008.08.29 19:211.10110.000.000.001.65
 2008USDCHF
98054152008.08.29 16:46buy0.09eurusdm1.46540.00000.00002008.08.29 19:211.46750.000.000.001.89
 2008EURUSD
98043772008.08.29 15:43sell0.05usdchfm1.10230.00000.00002008.08.29 19:211.10110.000.000.000.54
 2008USDCHF
98007412008.08.29 15:42buy0.07eurusdm1.46680.00000.00002008.08.29 19:211.46750.000.000.000.49
 2008EURUSD
98053242008.08.29 15:45sell0.06usdchfm1.10300.00000.00002008.08.29 19:211.10110.000.000.001.04
 2008USDCHF
98051442008.08.29 15:43buy0.08eurusdm1.46610.00000.00002008.08.29 19:211.46750.000.000.001.12
 2008EURUSD
97969192008.08.29 15:39sell0.03usdchfm1.10090.00000.00002008.08.29 19:211.10120.000.000.00-0.08
 2008USDCHF
97984042008.08.29 15:19buy0.05eurusdm1.46820.00000.00002008.08.29 19:211.46740.000.000.00-0.40
 2008EURUSD
97987902008.08.29 15:41buy0.06eurusdm1.46750.00000.00002008.08.29 19:211.46740.000.000.00-0.06
 2008EURUSD
97990832008.08.29 15:41sell0.04usdchfm1.10160.00000.00002008.08.29 19:211.10110.000.000.000.18
 2008USDCHF
97953002008.08.29 15:05buy0.02eurusdm1.47030.00000.00002008.08.29 19:211.46730.000.000.00-0.60
 2008EURUSD
97952872008.08.29 15:19sell0.02usdchfm1.10020.00000.00002008.08.29 19:211.10120.000.000.00-0.18
 2008USDCHF
97958952008.08.29 15:19buy0.04eurusdm1.46890.00000.00002008.08.29 19:211.46730.000.000.00-0.64
 2008EURUSD
97957152008.08.29 15:17buy0.03eurusdm1.46960.00000.00002008.08.29 19:211.46730.000.000.00-0.69
 2008EURUSD
97952152008.08.29 15:02buy limit0.02usdchfm1.09780.00000.00002008.08.29 19:211.1012cancelled
 2008cancelled
97950772008.08.29 15:02sell limit0.01eurusdm1.47220.00000.00002008.08.29 19:211.4673cancelled
 2008cancelled
97950742008.08.29 15:03buy0.01eurusdm1.47100.00000.00002008.08.29 19:211.46730.000.000.00-0.37
 2008EURUSD
97952232008.08.29 15:03sell limit0.02eurusdm1.47290.00000.00002008.08.29 19:211.4673cancelled
 2008cancelled
97950722008.08.29 15:05sell0.01usdchfm1.09950.00000.00002008.08.29 19:211.10120.000.000.00-0.15
 2008USDCHF
97950702008.08.29 15:02buy limit0.01usdchfm1.09850.00000.00002008.08.29 19:211.1012cancelled
 2008cancelled
98267862008.08.29 19:21sell limit0.01usdchfm1.10160.00000.00002008.08.29 19:211.1006cancelled
 2008cancelled
98267972008.08.29 19:21buy limit0.02usdchfm1.09990.00000.00002008.08.29 19:211.1010cancelled
 2008cancelled
98267932008.08.29 19:21sell limit0.02eurusdm1.46840.00000.00002008.08.29 19:211.4673cancelled
 2008cancelled
98267792008.08.29 19:21sell limit0.01eurusdm1.46770.00000.00002008.08.29 19:211.4673cancelled
 2008cancelled
98267772008.08.29 19:21buy limit0.01eurusdm1.46650.00000.00002008.08.29 19:211.4675cancelled
 2008cancelled
98267822008.08.29 19:21buy limit0.01usdchfm1.10060.00000.00002008.08.29 19:211.1010cancelled
 2008cancelled
98273302008.08.29 19:28sell limit0.02usdchfm1.10190.00000.00002008.08.31 22:051.0977cancelled
 2008cancelled
98269992008.08.31 22:01buy0.02usdchfm1.09950.00000.00002008.08.31 22:051.09770.000.000.00-0.33
 2008USDCHF
98268332008.08.29 19:34sell0.01usdchfm1.10120.00000.00002008.08.31 22:051.09850.000.000.000.25
 2008USDCHF
98268262008.08.29 19:25buy0.01usdchfm1.10020.00000.00002008.08.31 22:051.09770.000.000.00-0.23
 2008USDCHF
98274732008.08.29 19:31buy limit0.02eurusdm1.46610.00000.00002008.08.31 22:051.4710cancelled
 2008cancelled
98268202008.08.31 22:00sell0.02eurusdm1.46870.00000.00002008.08.31 22:051.47100.000.000.00-0.46
 2008EURUSD
98268112008.08.31 22:00sell0.01eurusdm1.46800.00000.00002008.08.31 22:051.47100.000.000.00-0.30
 2008EURUSD
98268092008.08.29 19:21buy limit0.01eurusdm1.46680.00000.00002008.08.31 22:051.4710cancelled
 2008cancelled
98315012008.08.31 22:06buy limit0.02eurusdm1.46970.00000.00002008.08.31 22:061.4709cancelled
 2008cancelled
98308612008.08.31 22:05buy limit0.01eurusdm1.47040.00000.00002008.08.31 22:061.4709cancelled
 2008cancelled
98309592008.08.31 22:05sell limit0.01eurusdm1.47110.00000.00002008.08.31 22:061.4704cancelled
 2008cancelled
98319182008.08.31 22:06buy limit0.01eurusdm1.47050.00000.00002008.08.31 22:061.4712cancelled
 2008cancelled
98319352008.08.31 22:06sell limit0.01eurusdm1.47110.00000.00002008.08.31 22:061.4703cancelled
 2008cancelled
98317162008.08.31 22:06sell limit0.01usdchfm1.09840.00000.00002008.08.31 22:061.0977cancelled
 2008cancelled
98317022008.08.31 22:06buy limit0.01usdchfm1.09770.00000.00002008.08.31 22:061.0984cancelled
 2008cancelled
98572922008.09.01 01:25sell limit0.11usdchfm1.10530.00000.00002008.09.01 07:081.1006cancelled
 2008cancelled
98563152008.09.01 01:22buy limit0.14eurusdm1.46140.00000.00002008.09.01 07:081.4654cancelled
 2008cancelled
98516112008.09.01 01:25buy0.13eurusdm1.46210.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.004.03
 2008EURUSD
98572182008.09.01 01:25buy limit0.15eurusdm1.46070.00000.00002008.09.01 07:081.4654cancelled
 2008cancelled
98498952008.09.01 01:22sell0.09usdchfm1.10390.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.002.29
 2008USDCHF
98493682008.09.01 00:59buy0.11eurusdm1.46350.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.001.87
 2008EURUSD
98508772008.09.01 01:00buy0.12eurusdm1.46280.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.002.88
 2008EURUSD
98514732008.09.01 01:26sell0.10usdchfm1.10460.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.003.18
 2008USDCHF
98479782008.09.01 00:57sell0.08usdchfm1.10320.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.001.53
 2008USDCHF
98487112008.09.01 00:55buy0.10eurusdm1.46420.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.001.00
 2008EURUSD
98457312008.09.01 00:41sell0.06usdchfm1.10180.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.000.38
 2008USDCHF
98471672008.09.01 00:55sell0.07usdchfm1.10250.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.000.89
 2008USDCHF
98475812008.09.01 00:54buy0.09eurusdm1.46490.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.000.27
 2008EURUSD
98461372008.09.01 00:41buy0.07eurusdm1.46630.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-0.77
 2008EURUSD
98474542008.09.01 00:43buy0.08eurusdm1.46560.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-0.32
 2008EURUSD
98455022008.09.01 00:38buy0.06eurusdm1.46700.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-1.08
 2008EURUSD
98392282008.09.01 00:28buy0.05eurusdm1.46770.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-1.25
 2008EURUSD
98440352008.09.01 00:38sell0.05usdchfm1.10110.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.000.00
 2008USDCHF
98383862008.08.31 23:08sell0.03usdchfm1.09970.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.00-0.38
 2008USDCHF
98369142008.08.31 23:03buy0.03eurusdm1.46910.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-1.17
 2008EURUSD
98375812008.09.01 00:25buy0.04eurusdm1.46840.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-1.28
 2008EURUSD
98390522008.09.01 00:25sell0.04usdchfm1.10040.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.00-0.25
 2008USDCHF
98341792008.08.31 22:15sell limit0.03eurusdm1.47250.00000.00002008.09.01 07:081.4652cancelled
 2008cancelled
98345182008.08.31 22:16buy limit0.04usdchfm1.09570.00000.00002008.09.01 07:081.1011cancelled
 2008cancelled
98327232008.08.31 22:16buy0.02usdchfm1.09710.00000.00002008.09.01 07:081.10070.000.000.000.65
 2008USDCHF
98340162008.08.31 22:15buy limit0.03usdchfm1.09640.00000.00002008.09.01 07:081.1011cancelled
 2008cancelled
98334692008.08.31 23:07sell0.02usdchfm1.09900.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.00-0.38
 2008USDCHF
98327802008.08.31 22:09sell limit0.02eurusdm1.47180.00000.00002008.09.01 07:081.4652cancelled
 2008cancelled
98323082008.08.31 22:59sell0.01usdchfm1.09830.00000.00002008.09.01 07:081.10110.000.000.00-0.25
 2008USDCHF
98322992008.08.31 22:14buy0.01usdchfm1.09780.00000.00002008.09.01 07:081.10070.000.000.000.26
 2008USDCHF
98320972008.08.31 22:11sell0.01eurusdm1.47110.00000.00002008.09.01 07:081.46540.000.000.000.57
 2008EURUSD
98320922008.08.31 22:20buy0.01eurusdm1.47050.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-0.53
 2008EURUSD
98323612008.08.31 22:57buy0.02eurusdm1.46980.00000.00002008.09.01 07:081.46520.000.000.00-0.92
 2008EURUSD
98883232008.09.01 07:08buy limit0.01eurusdm1.46480.00000.00002008.09.01 07:081.4656cancelled
 2008cancelled
98883282008.09.01 07:08sell limit0.01eurusdm1.46600.00000.00002008.09.01 07:081.4654cancelled
 2008cancelled
99314252008.09.01 10:30buy limit0.10usdchfm1.09410.00000.00002008.09.01 10:461.0978cancelled
 2008cancelled
99265612008.09.01 10:07buy0.08usdchfm1.09550.00000.00002008.09.01 10:461.09740.000.000.001.39
 2008USDCHF
99269122008.09.01 10:03buy limit0.09usdchfm1.09480.00000.00002008.09.01 10:461.0978cancelled
 2008cancelled
99267812008.09.01 10:03sell limit0.03eurusdm1.46740.00000.00002008.09.01 10:461.4642cancelled
 2008cancelled
99110782008.09.01 08:37buy limit0.04eurusdm1.46270.00000.00002008.09.01 10:471.4644cancelled
 2008cancelled
98990092008.09.01 08:08buy0.05usdchfm1.09760.00000.00002008.09.01 10:471.09740.000.000.00-0.09
 2008USDCHF
99061562008.09.01 10:03buy0.07usdchfm1.09620.00000.00002008.09.01 10:471.09740.000.000.000.77
 2008USDCHF
99044832008.09.01 10:02buy0.06usdchfm1.09690.00000.00002008.09.01 10:471.09740.000.000.000.27
 2008USDCHF
98950752008.09.01 07:43buy0.03usdchfm1.09900.00000.00002008.09.01 10:471.09750.000.000.00-0.41
 2008USDCHF
98899842008.09.01 08:39buy0.03eurusdm1.46340.00000.00002008.09.01 10:471.46420.000.000.000.24
 2008EURUSD
98894312008.09.01 07:13sell limit0.02usdchfm1.10210.00000.00002008.09.01 10:471.0975cancelled
 2008cancelled
98964722008.09.01 07:57buy0.04usdchfm1.09830.00000.00002008.09.01 10:471.09740.000.000.00-0.33
 2008USDCHF
98883922008.09.01 08:10sell0.01eurusdm1.46600.00000.00002008.09.01 10:471.46440.000.000.000.16
 2008EURUSD
98886412008.09.01 07:40buy0.02usdchfm1.09970.00000.00002008.09.01 10:471.09750.000.000.00-0.40
 2008USDCHF
98893852008.09.01 08:37buy0.02eurusdm1.46410.00000.00002008.09.01 10:471.46420.000.000.000.02
 2008EURUSD
98884322008.09.01 07:09sell limit0.02eurusdm1.46670.00000.00002008.09.01 10:471.4642cancelled
 2008cancelled
98883652008.09.01 07:08sell limit0.01usdchfm1.10140.00000.00002008.09.01 10:471.0975cancelled
 2008cancelled
98883632008.09.01 07:25buy0.01usdchfm1.10040.00000.00002008.09.01 10:471.09750.000.000.00-0.26
 2008USDCHF
98883892008.09.01 07:14buy0.01eurusdm1.46480.00000.00002008.09.01 10:471.46420.000.000.00-0.06
 2008EURUSD
99388062008.09.01 11:02buy limit0.06eurusdm1.46000.00000.00002008.09.01 12:051.4631cancelled
 2008cancelled
99379272008.09.01 11:00buy limit0.05eurusdm1.46070.00000.00002008.09.01 12:051.4631cancelled
 2008cancelled
99363712008.09.01 11:02buy0.04eurusdm1.46140.00000.00002008.09.01 12:051.46290.000.000.000.60
 2008EURUSD
99379802008.09.01 11:00sell limit0.04usdchfm1.10020.00000.00002008.09.01 12:051.0981cancelled
 2008cancelled
99359682008.09.01 11:02sell0.03usdchfm1.09950.00000.00002008.09.01 12:051.09850.000.000.000.27
 2008USDCHF
99358562008.09.01 10:57buy0.03eurusdm1.46210.00000.00002008.09.01 12:051.46290.000.000.000.24
 2008EURUSD
99347162008.09.01 10:54sell0.02usdchfm1.09880.00000.00002008.09.01 12:051.09850.000.000.000.05
 2008USDCHF
99346012008.09.01 10:47sell limit0.01eurusdm1.46470.00000.00002008.09.01 12:051.4628cancelled
 2008cancelled
99346632008.09.01 10:53buy0.02eurusdm1.46280.00000.00002008.09.01 12:051.46290.000.000.000.02
 2008EURUSD
99345972008.09.01 10:53buy0.01eurusdm1.46350.00000.00002008.09.01 12:051.46280.000.000.00-0.07
 2008EURUSD
99345772008.09.01 10:47buy limit0.01usdchfm1.09710.00000.00002008.09.01 12:051.0985cancelled
 2008cancelled
99345782008.09.01 10:53sell0.01usdchfm1.09810.00000.00002008.09.01 12:051.09850.000.000.00-0.04
 2008USDCHF
99657462008.09.01 13:15buy limit0.06eurusdm1.45890.00000.00002008.09.01 13:301.4619cancelled
 2008cancelled
99570982008.09.01 13:15buy0.04eurusdm1.46030.00000.00002008.09.01 13:301.46170.000.000.000.56
 2008EURUSD
99655202008.09.01 13:15sell limit0.05usdchfm1.10150.00000.00002008.09.01 13:301.0997cancelled
 2008cancelled
99633472008.09.01 13:10buy limit0.05eurusdm1.45960.00000.00002008.09.01 13:301.4619cancelled
 2008cancelled
99568352008.09.01 13:16sell0.04usdchfm1.10080.00000.00002008.09.01 13:301.10010.000.000.000.25
 2008USDCHF
99504302008.09.01 12:07buy limit0.02usdchfm1.09700.00000.00002008.09.01 13:301.1001cancelled
 2008cancelled
99506622008.09.01 12:27buy0.02eurusdm1.46170.00000.00002008.09.01 13:301.46170.000.000.000.00
 2008EURUSD
99514372008.09.01 13:09buy0.03eurusdm1.46100.00000.00002008.09.01 13:301.46170.000.000.000.21
 2008EURUSD
99519482008.09.01 13:15sell0.03usdchfm1.10010.00000.00002008.09.01 13:301.10010.000.000.000.00
 2008USDCHF
99501462008.09.01 12:05buy limit0.01usdchfm1.09770.00000.00002008.09.01 13:301.1001cancelled
 2008cancelled
99501272008.09.01 12:05sell limit0.01eurusdm1.46360.00000.00002008.09.01 13:301.4616cancelled
 2008cancelled
99503022008.09.01 12:23sell0.02usdchfm1.09940.00000.00002008.09.01 13:301.10010.000.000.00-0.13
 2008USDCHF
99501512008.09.01 12:16sell0.01usdchfm1.09870.00000.00002008.09.01 13:301.10010.000.000.00-0.13
 2008USDCHF
99501232008.09.01 12:14buy0.01eurusdm1.46240.00000.00002008.09.01 13:301.46160.000.000.00-0.08
 2008EURUSD
99708562008.09.01 13:30sell limit0.01usdchfm1.10030.00000.00002008.09.01 13:301.0997cancelled
 2008cancelled
99708642008.09.01 13:30buy limit0.01eurusdm1.46130.00000.00002008.09.01 13:301.4620cancelled
 2008cancelled
99708682008.09.01 13:30sell limit0.01eurusdm1.46250.00000.00002008.09.01 13:301.4618cancelled
 2008cancelled
99708552008.09.01 13:30buy limit0.01usdchfm1.09930.00000.00002008.09.01 13:301.1001cancelled
 2008cancelled
99858702008.09.01 14:16sell limit0.05usdchfm1.10330.00000.00002008.09.01 15:231.1016cancelled
 2008cancelled
99852282008.09.01 14:29buy0.05eurusdm1.45840.00000.00002008.09.01 15:231.46020.000.000.000.90
 2008EURUSD
99884132008.09.01 14:28sell limit0.06usdchfm1.10400.00000.00002008.09.01 15:231.1016cancelled
 2008cancelled
99867532008.09.01 14:19buy limit0.06eurusdm1.45770.00000.00002008.09.01 15:231.4604cancelled
 2008cancelled
99799092008.09.01 14:17buy0.04eurusdm1.45910.00000.00002008.09.01 15:231.46020.000.000.000.44
 2008EURUSD
99760092008.09.01 14:15buy0.03eurusdm1.45980.00000.00002008.09.01 15:231.46020.000.000.000.12
 2008EURUSD
99850482008.09.01 14:27sell0.04usdchfm1.10260.00000.00002008.09.01 15:231.10200.000.000.000.22
 2008USDCHF
99731522008.09.01 13:35sell limit0.02eurusdm1.46310.00000.00002008.09.01 15:231.4604cancelled
 2008cancelled
99758722008.09.01 14:15sell0.03usdchfm1.10190.00000.00002008.09.01 15:231.10200.000.000.00-0.03
 2008USDCHF
99710372008.09.01 13:42sell0.01usdchfm1.10050.00000.00002008.09.01 15:231.10180.000.000.00-0.12
 2008USDCHF
99710352008.09.01 13:31buy limit0.01usdchfm1.09950.00000.00002008.09.01 15:231.1018cancelled
 2008cancelled
99726632008.09.01 14:15sell0.02usdchfm1.10120.00000.00002008.09.01 15:231.10180.000.000.00-0.11
 2008USDCHF
99711532008.09.01 13:55buy0.02eurusdm1.46050.00000.00002008.09.01 15:231.46040.000.000.00-0.02
 2008EURUSD
99709272008.09.01 13:31sell limit0.01eurusdm1.46240.00000.00002008.09.01 15:231.4604cancelled
 2008cancelled
99709252008.09.01 13:42buy0.01eurusdm1.46120.00000.00002008.09.01 15:231.46040.000.000.00-0.08
 2008EURUSD
100494412008.09.01 21:58buy limit0.04eurusdm1.45770.00000.00002008.09.01 22:031.4599cancelled
 2008cancelled
100107222008.09.01 21:59buy0.03eurusdm1.45840.00000.00002008.09.01 22:031.45960.000.000.000.36
 2008EURUSD
100103972008.09.01 16:37sell limit0.03usdchfm1.10340.00000.00002008.09.01 22:031.1016cancelled
 2008cancelled
100056412008.09.01 21:58buy0.02eurusdm1.45910.00000.00002008.09.01 22:031.45970.000.000.000.12
 2008EURUSD
100000482008.09.01 15:26buy limit0.03usdchfm1.09960.00000.00002008.09.01 22:031.1020cancelled
 2008cancelled
99995302008.09.01 15:24sell limit0.03eurusdm1.46240.00000.00002008.09.01 22:031.4596cancelled
 2008cancelled
100038532008.09.01 16:51sell0.02usdchfm1.10270.00000.00002008.09.01 22:031.10200.000.00-0.010.13
 2008USDCHF
100001422008.09.01 15:26sell limit0.04eurusdm1.46310.00000.00002008.09.01 22:031.4596cancelled
 2008cancelled
99992872008.09.01 15:26sell0.02eurusdm1.46170.00000.00002008.09.01 22:031.45980.000.00-0.020.38
 2008EURUSD
99991602008.09.01 15:58sell0.01usdchfm1.10200.00000.00002008.09.01 22:031.10200.000.000.000.00
 2008USDCHF
99993822008.09.01 15:24buy limit0.02usdchfm1.10030.00000.00002008.09.01 22:031.1020cancelled
 2008cancelled
99990752008.09.01 15:24sell0.01eurusdm1.46100.00000.00002008.09.01 22:031.45980.000.00-0.010.12
 2008EURUSD
99990732008.09.01 16:43buy0.01eurusdm1.45980.00000.00002008.09.01 22:031.45960.000.000.01-0.02
 2008EURUSD
99991482008.09.01 15:25buy0.01usdchfm1.10100.00000.00002008.09.01 22:031.10160.000.000.000.05
 2008USDCHF
100510412008.09.01 22:04buy limit0.02usdchfm1.10070.00000.00002008.09.01 22:051.1021cancelled
 2008cancelled
100509452008.09.01 22:03sell limit0.01usdchfm1.10240.00000.00002008.09.01 22:051.1017cancelled
 2008cancelled
100509422008.09.01 22:03buy limit0.01usdchfm1.10140.00000.00002008.09.01 22:051.1021cancelled
 2008cancelled
100509202008.09.01 22:03buy limit0.02eurusdm1.45860.00000.00002008.09.01 22:051.4596cancelled
 2008cancelled
100509082008.09.01 22:03buy limit0.01eurusdm1.45930.00000.00002008.09.01 22:051.4596cancelled
 2008cancelled
100509122008.09.01 22:03sell limit0.01eurusdm1.46050.00000.00002008.09.01 22:051.4594cancelled
 2008cancelled
100580002008.09.01 22:39buy limit0.06eurusdm1.45540.00000.00002008.09.01 23:041.4582cancelled
 2008cancelled
100616362008.09.01 22:48buy limit0.07eurusdm1.45470.00000.00002008.09.01 23:041.4582cancelled
 2008cancelled
100617832008.09.01 22:48sell limit0.04usdchfm1.10460.00000.00002008.09.01 23:041.1019cancelled
 2008cancelled
100528512008.09.01 22:15buy limit0.02usdchfm1.10080.00000.00002008.09.01 23:041.1022cancelled
 2008cancelled
100549672008.09.01 22:36sell limit0.03usdchfm1.10390.00000.00002008.09.01 23:041.1018cancelled
 2008cancelled
100513492008.09.01 22:39sell0.02usdchfm1.10320.00000.00002008.09.01 23:041.10220.000.000.000.18
 2008USDCHF
100550542008.09.01 22:48buy0.05eurusdm1.45610.00000.00002008.09.01 23:041.45800.000.000.000.95
 2008EURUSD
100512982008.09.01 22:06buy limit0.01usdchfm1.10150.00000.00002008.09.01 23:041.1022cancelled
 2008cancelled
100513122008.09.01 22:09sell0.01usdchfm1.10250.00000.00002008.09.01 23:041.10220.000.000.000.03
 2008USDCHF
100511992008.09.01 22:05sell limit0.01eurusdm1.46010.00000.00002008.09.01 23:041.4580cancelled
 2008cancelled
100534932008.09.01 22:35buy0.04eurusdm1.45680.00000.00002008.09.01 23:041.45800.000.000.000.48
 2008EURUSD
100515972008.09.01 22:30buy0.03eurusdm1.45750.00000.00002008.09.01 23:041.45800.000.000.000.15
 2008EURUSD
100513302008.09.01 22:12buy0.02eurusdm1.45820.00000.00002008.09.01 23:041.45790.000.000.00-0.06
 2008EURUSD
100511982008.09.01 22:08buy0.01eurusdm1.45890.00000.00002008.09.01 23:041.45800.000.000.00-0.09
 2008EURUSD
101326412008.09.02 05:58buy limit0.04eurusdm1.45540.00000.00002008.09.02 06:011.4576cancelled
 2008cancelled
101123292008.09.02 03:06sell limit0.04usdchfm1.10470.00000.00002008.09.02 06:011.1023cancelled
 2008cancelled
100703102008.09.01 23:11sell limit0.04eurusdm1.46070.00000.00002008.09.02 06:011.4574cancelled
 2008cancelled
100902732008.09.02 05:59buy0.03eurusdm1.45610.00000.00002008.09.02 06:011.45740.000.000.000.39
 2008EURUSD
100727372008.09.02 03:06buy0.02eurusdm1.45680.00000.00002008.09.02 06:011.45740.000.000.000.12
 2008EURUSD
100901592008.09.02 00:38sell limit0.03usdchfm1.10400.00000.00002008.09.02 06:011.1023cancelled
 2008cancelled
100729882008.09.02 00:49sell0.02usdchfm1.10330.00000.00002008.09.02 06:011.10270.000.000.000.11
 2008USDCHF
100682532008.09.02 00:37sell0.01usdchfm1.10260.00000.00002008.09.02 06:011.10280.000.000.00-0.02
 2008USDCHF
100688822008.09.01 23:06sell limit0.03eurusdm1.46000.00000.00002008.09.02 06:011.4574cancelled
 2008cancelled
100683122008.09.01 23:05buy limit0.02usdchfm1.10090.00000.00002008.09.02 06:011.1028cancelled
 2008cancelled
100690532008.09.01 23:06buy limit0.03usdchfm1.10020.00000.00002008.09.02 06:011.1027cancelled
 2008cancelled
100682512008.09.01 23:06buy0.01usdchfm1.10160.00000.00002008.09.02 06:011.10240.000.000.000.07
 2008USDCHF
100678772008.09.02 00:32buy0.01eurusdm1.45750.00000.00002008.09.02 06:011.45740.000.000.00-0.01
 2008EURUSD
100678912008.09.01 23:09sell0.02eurusdm1.45930.00000.00002008.09.02 06:011.45760.000.000.000.34
 2008EURUSD
100678832008.09.01 23:06sell0.01eurusdm1.45860.00000.00002008.09.02 06:011.45760.000.000.000.10
 2008EURUSD
101891302008.09.02 09:33buy limit0.16eurusdm1.44630.00000.00002008.09.02 14:071.4520cancelled
 2008cancelled
101863262008.09.02 09:33sell0.15usdchfm1.11290.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.005.95
 2008USDCHF
101877152008.09.02 09:38buy0.15eurusdm1.44700.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.007.20
 2008EURUSD
101876092008.09.02 09:30sell limit0.16usdchfm1.11360.00000.00002008.09.02 14:071.1081cancelled
 2008cancelled
101706742008.09.02 09:33buy0.14eurusdm1.44770.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.005.74
 2008EURUSD
101690182008.09.02 09:30sell0.14usdchfm1.11220.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.004.67
 2008USDCHF
101684592008.09.02 08:19sell0.13usdchfm1.11150.00000.00002008.09.02 14:071.10860.000.000.003.40
 2008USDCHF
101681682008.09.02 08:15sell0.12usdchfm1.11080.00000.00002008.09.02 14:071.10860.000.000.002.38
 2008USDCHF
101634602008.09.02 09:30buy0.13eurusdm1.44840.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.004.42
 2008EURUSD
101621182008.09.02 08:14sell0.11usdchfm1.11010.00000.00002008.09.02 14:071.10860.000.000.001.49
 2008USDCHF
101615652008.09.02 08:18buy0.12eurusdm1.44910.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.003.24
 2008EURUSD
101601482008.09.02 07:58buy0.11eurusdm1.44980.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.002.20
 2008EURUSD
101468242008.09.02 07:50buy0.10eurusdm1.45050.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.001.30
 2008EURUSD
101461602008.09.02 07:53sell0.09usdchfm1.10870.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.000.16
 2008USDCHF
101446952008.09.02 07:48buy0.09eurusdm1.45120.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.000.54
 2008EURUSD
101600412008.09.02 08:08sell0.10usdchfm1.10940.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.000.81
 2008USDCHF
101425952008.09.02 07:49sell0.08usdchfm1.10800.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.00-0.36
 2008USDCHF
101432612008.09.02 06:48buy0.08eurusdm1.45190.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.00-0.08
 2008EURUSD
101418772008.09.02 06:38sell0.06usdchfm1.10660.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.00-1.03
 2008USDCHF
101416492008.09.02 06:37sell0.05usdchfm1.10590.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.00-1.17
 2008USDCHF
101422882008.09.02 06:44sell0.07usdchfm1.10730.00000.00002008.09.02 14:071.10850.000.000.00-0.76
 2008USDCHF
101421202008.09.02 06:44buy0.07eurusdm1.45260.00000.00002008.09.02 14:071.45180.000.000.00-0.56
 2008EURUSD
101384052008.09.02 06:37buy0.05eurusdm1.45400.00000.00002008.09.02 14:081.45180.000.000.00-1.10
 2008EURUSD
101366552008.09.02 06:37sell0.04usdchfm1.10520.00000.00002008.09.02 14:081.10850.000.000.00-1.19
 2008USDCHF
101364322008.09.02 06:24buy0.04eurusdm1.45470.00000.00002008.09.02 14:081.45180.000.000.00-1.16
 2008EURUSD
101391222008.09.02 06:38buy0.06eurusdm1.45330.00000.00002008.09.02 14:081.45180.000.000.00-0.90
 2008EURUSD
101358032008.09.02 06:24buy0.03eurusdm1.45540.00000.00002008.09.02 14:081.45180.000.000.00-1.08
 2008EURUSD
101343042008.09.02 06:19sell0.02usdchfm1.10380.00000.00002008.09.02 14:081.10850.000.000.00-0.85
 2008USDCHF
101359112008.09.02 06:24sell0.03usdchfm1.10450.00000.00002008.09.02 14:081.10850.000.000.00-1.08
 2008USDCHF
101341662008.09.02 06:01sell limit0.02eurusdm1.45870.00000.00002008.09.02 14:081.4518cancelled
 2008cancelled
101341242008.09.02 06:15buy0.02eurusdm1.45610.00000.00002008.09.02 14:081.45180.000.000.00-0.86
 2008EURUSD
101339982008.09.02 06:01buy limit0.01usdchfm1.10210.00000.00002008.09.02 14:081.1086cancelled
 2008cancelled
101339842008.09.02 06:01sell limit0.01eurusdm1.45800.00000.00002008.09.02 14:081.4517cancelled
 2008cancelled
101340032008.09.02 06:03sell0.01usdchfm1.10310.00000.00002008.09.02 14:081.10860.000.000.00-0.50
 2008USDCHF
101339802008.09.02 06:14buy0.01eurusdm1.45680.00000.00002008.09.02 14:081.45170.000.000.00-0.51
 2008EURUSD
102528912008.09.02 14:08sell limit0.01eurusdm1.45230.00000.00002008.09.02 14:081.4516cancelled
 2008cancelled
102528812008.09.02 14:08buy limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.02 14:081.4518cancelled
 2008cancelled
102529512008.09.02 14:08sell limit0.01usdchfm1.10900.00000.00002008.09.02 14:081.1084cancelled
 2008cancelled
102529492008.09.02 14:08buy limit0.01usdchfm1.10800.00000.00002008.09.02 14:081.1088cancelled
 2008cancelled
102529152008.09.02 14:08buy limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.02 14:081.4517cancelled
 2008cancelled
102529202008.09.02 14:08sell limit0.01eurusdm1.45230.00000.00002008.09.02 14:081.4515cancelled
 2008cancelled
102622892008.09.02 14:41buy limit0.05usdchfm1.10510.00000.00002008.09.02 14:561.1070cancelled
 2008cancelled
102579602008.09.02 14:21sell limit0.05eurusdm1.45510.00000.00002008.09.02 14:561.4525cancelled
 2008cancelled
102590572008.09.02 14:42buy0.04usdchfm1.10580.00000.00002008.09.02 14:561.10660.000.000.000.29
 2008USDCHF
102545512008.09.02 14:42sell0.04eurusdm1.45440.00000.00002008.09.02 14:561.45270.000.000.000.68
 2008EURUSD
102533092008.09.02 14:21sell0.03eurusdm1.45370.00000.00002008.09.02 14:561.45270.000.000.000.30
 2008EURUSD
102534632008.09.02 14:39buy0.03usdchfm1.10650.00000.00002008.09.02 14:561.10660.000.000.000.03
 2008USDCHF
102558112008.09.02 14:14sell limit0.02usdchfm1.10960.00000.00002008.09.02 14:561.1066cancelled
 2008cancelled
102530182008.09.02 14:08sell limit0.01usdchfm1.10890.00000.00002008.09.02 14:561.1066cancelled
 2008cancelled
102530502008.09.02 14:21buy0.02usdchfm1.10720.00000.00002008.09.02 14:561.10660.000.000.00-0.11
 2008USDCHF
102530162008.09.02 14:09buy0.01usdchfm1.10790.00000.00002008.09.02 14:561.10660.000.000.00-0.12
 2008USDCHF
102530082008.09.02 14:08sell0.01eurusdm1.45230.00000.00002008.09.02 14:561.45270.000.000.00-0.04
 2008EURUSD
102530382008.09.02 14:09sell0.02eurusdm1.45300.00000.00002008.09.02 14:561.45270.000.000.000.06
 2008EURUSD
102530062008.09.02 14:08buy limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.02 14:561.4526cancelled
 2008cancelled
102659282008.09.02 14:56buy limit0.02eurusdm1.45120.00000.00002008.09.02 14:561.4524cancelled
 2008cancelled
102659182008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.02 14:561.1067cancelled
 2008cancelled
102659162008.09.02 14:56buy limit0.01eurusdm1.45190.00000.00002008.09.02 14:561.4524cancelled
 2008cancelled
102659172008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10640.00000.00002008.09.02 14:561.1071cancelled
 2008cancelled
102659372008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10640.00000.00002008.09.02 14:561.1071cancelled
 2008cancelled
102659392008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.02 14:561.1067cancelled
 2008cancelled
102659472008.09.02 14:56buy limit0.01eurusdm1.45170.00000.00002008.09.02 14:561.4524cancelled
 2008cancelled
102659492008.09.02 14:56sell limit0.01eurusdm1.45290.00000.00002008.09.02 14:561.4522cancelled
 2008cancelled
102659732008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.02 14:561.1068cancelled
 2008cancelled
102659712008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10650.00000.00002008.09.02 14:561.1072cancelled
 2008cancelled
102659862008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10640.00000.00002008.09.02 14:561.1073cancelled
 2008cancelled
102660012008.09.02 14:56sell limit0.02usdchfm1.10810.00000.00002008.09.02 14:561.1069cancelled
 2008cancelled
102659882008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.02 14:561.1069cancelled
 2008cancelled
102659852008.09.02 14:56sell limit0.01eurusdm1.45280.00000.00002008.09.02 14:561.4520cancelled
 2008cancelled
102659832008.09.02 14:56buy limit0.01eurusdm1.45160.00000.00002008.09.02 14:561.4522cancelled
 2008cancelled
102660232008.09.02 14:56buy limit0.01eurusdm1.45150.00000.00002008.09.02 14:561.4522cancelled
 2008cancelled
102660242008.09.02 14:56sell limit0.01eurusdm1.45270.00000.00002008.09.02 14:561.4520cancelled
 2008cancelled
102660182008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10670.00000.00002008.09.02 14:561.1073cancelled
 2008cancelled
102660202008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10770.00000.00002008.09.02 14:561.1069cancelled
 2008cancelled
102660352008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10770.00000.00002008.09.02 14:561.1070cancelled
 2008cancelled
102660322008.09.02 14:56buy limit0.01usdchfm1.10670.00000.00002008.09.02 14:561.1074cancelled
 2008cancelled
102715872008.09.02 15:26buy limit0.04usdchfm1.10470.00000.00002008.09.02 15:341.1079cancelled
 2008cancelled
102707082008.09.02 15:21buy limit0.03usdchfm1.10540.00000.00002008.09.02 15:341.1079cancelled
 2008cancelled
102707462008.09.02 15:22sell limit0.04eurusdm1.45460.00000.00002008.09.02 15:341.4520cancelled
 2008cancelled
102660832008.09.02 15:19sell0.02eurusdm1.45320.00000.00002008.09.02 15:341.45220.000.000.000.20
 2008EURUSD
102660892008.09.02 15:25buy0.02usdchfm1.10610.00000.00002008.09.02 15:341.10750.000.000.000.25
 2008USDCHF
102662952008.09.02 14:57buy limit0.02eurusdm1.45060.00000.00002008.09.02 15:341.4522cancelled
 2008cancelled
102663082008.09.02 14:57sell limit0.02usdchfm1.10850.00000.00002008.09.02 15:341.1075cancelled
 2008cancelled
102683682008.09.02 15:25sell0.03eurusdm1.45390.00000.00002008.09.02 15:341.45220.000.000.000.51
 2008EURUSD
102660512008.09.02 14:56buy limit0.01eurusdm1.45130.00000.00002008.09.02 15:341.4522cancelled
 2008cancelled
102660452008.09.02 14:56sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.02 15:341.1075cancelled
 2008cancelled
102660432008.09.02 15:01buy0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.02 15:341.10750.000.000.000.06
 2008USDCHF
102660542008.09.02 15:01sell0.01eurusdm1.45250.00000.00002008.09.02 15:341.45220.000.000.000.03
 2008EURUSD
102727332008.09.02 15:34sell limit0.01usdchfm1.10820.00000.00002008.09.02 15:341.1073cancelled
 2008cancelled
102727412008.09.02 15:34buy limit0.02usdchfm1.10650.00000.00002008.09.02 15:341.1077cancelled
 2008cancelled
102727322008.09.02 15:34buy limit0.01usdchfm1.10720.00000.00002008.09.02 15:341.1077cancelled
 2008cancelled
102727572008.09.02 15:34buy limit0.01eurusdm1.45170.00000.00002008.09.02 15:341.4524cancelled
 2008cancelled
102727612008.09.02 15:34sell limit0.01eurusdm1.45290.00000.00002008.09.02 15:341.4522cancelled
 2008cancelled
102727822008.09.02 15:34buy limit0.01usdchfm1.10710.00000.00002008.09.02 15:341.1078cancelled
 2008cancelled
102727832008.09.02 15:34sell limit0.01usdchfm1.10810.00000.00002008.09.02 15:341.1074cancelled
 2008cancelled
102727762008.09.02 15:34buy limit0.01eurusdm1.45160.00000.00002008.09.02 15:341.4523cancelled
 2008cancelled
102727792008.09.02 15:34sell limit0.01eurusdm1.45280.00000.00002008.09.02 15:341.4521cancelled
 2008cancelled
102727982008.09.02 15:34buy limit0.01usdchfm1.10710.00000.00002008.09.02 15:341.1079cancelled
 2008cancelled
102727992008.09.02 15:34sell limit0.01usdchfm1.10810.00000.00002008.09.02 15:341.1075cancelled
 2008cancelled
102728112008.09.02 15:34sell limit0.01eurusdm1.45270.00000.00002008.09.02 15:341.4520cancelled
 2008cancelled
102728092008.09.02 15:34buy limit0.01eurusdm1.45150.00000.00002008.09.02 15:341.4522cancelled
 2008cancelled
102728442008.09.02 15:34buy limit0.02eurusdm1.45080.00000.00002008.09.02 15:341.4519cancelled
 2008cancelled
102728212008.09.02 15:34buy limit0.01usdchfm1.10730.00000.00002008.09.02 15:351.1082cancelled
 2008cancelled
102728242008.09.02 15:34sell limit0.01usdchfm1.10830.00000.00002008.09.02 15:351.1078cancelled
 2008cancelled
102728182008.09.02 15:34sell limit0.01eurusdm1.45270.00000.00002008.09.02 15:351.4517cancelled
 2008cancelled
102728172008.09.02 15:34buy limit0.01eurusdm1.45150.00000.00002008.09.02 15:351.4519cancelled
 2008cancelled
102817652008.09.02 16:29buy limit0.04usdchfm1.10530.00000.00002008.09.02 18:561.1066cancelled
 2008cancelled
102870532008.09.02 17:02sell limit0.04eurusdm1.45470.00000.00002008.09.02 18:561.4515cancelled
 2008cancelled
102829442008.09.02 16:40sell limit0.03eurusdm1.45400.00000.00002008.09.02 18:561.4515cancelled
 2008cancelled
102761392008.09.02 16:48sell0.02eurusdm1.45330.00000.00002008.09.02 18:561.45170.000.000.000.32
 2008EURUSD
102761992008.09.02 15:53buy limit0.03usdchfm1.10600.00000.00002008.09.02 18:561.1066cancelled
 2008cancelled
102746472008.09.02 15:42buy limit0.04eurusdm1.44930.00000.00002008.09.02 18:561.4517cancelled
 2008cancelled
102746012008.09.02 15:42sell limit0.03usdchfm1.10980.00000.00002008.09.02 18:561.1062cancelled
 2008cancelled
102759752008.09.02 16:29buy0.02usdchfm1.10670.00000.00002008.09.02 18:561.10620.000.000.00-0.09
 2008USDCHF
102731602008.09.02 15:36sell limit0.02usdchfm1.10910.00000.00002008.09.02 18:561.1062cancelled
 2008cancelled
102730792008.09.02 15:41buy0.02eurusdm1.45070.00000.00002008.09.02 18:561.45150.000.000.000.16
 2008EURUSD
102729072008.09.02 16:06sell0.01eurusdm1.45260.00000.00002008.09.02 18:561.45170.000.000.000.09
 2008EURUSD
102733582008.09.02 18:39buy0.03eurusdm1.45000.00000.00002008.09.02 18:561.45150.000.000.000.45
 2008EURUSD
102728802008.09.02 15:52buy0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.02 18:561.10630.000.000.00-0.10
 2008USDCHF
102729052008.09.02 15:36buy0.01eurusdm1.45140.00000.00002008.09.02 18:561.45150.000.000.000.01
 2008EURUSD
102728892008.09.02 15:36sell0.01usdchfm1.10840.00000.00002008.09.02 18:561.10660.000.000.000.16
 2008USDCHF
103402232008.09.03 00:00buy limit0.06eurusdm1.44750.00000.00002008.09.03 00:061.4500cancelled
 2008cancelled
103397682008.09.02 23:59sell limit0.04usdchfm1.10900.00000.00002008.09.03 00:061.1072cancelled
 2008cancelled
103394852008.09.02 23:59buy limit0.05eurusdm1.44820.00000.00002008.09.03 00:061.4500cancelled
 2008cancelled
103389882008.09.02 23:59buy0.04eurusdm1.44890.00000.00002008.09.03 00:061.44970.000.000.000.32
 2008EURUSD
103322352008.09.02 23:19buy limit0.03usdchfm1.10450.00000.00002008.09.03 00:061.1074cancelled
 2008cancelled
103109862008.09.02 19:58sell limit0.03usdchfm1.10830.00000.00002008.09.03 00:061.1069cancelled
 2008cancelled
103109392008.09.02 23:59buy0.03eurusdm1.44960.00000.00002008.09.03 00:061.44990.000.000.000.09
 2008EURUSD
103071232008.09.02 19:21sell limit0.03eurusdm1.45360.00000.00002008.09.03 00:061.4499cancelled
 2008cancelled
103058622008.09.02 23:59sell0.02usdchfm1.10760.00000.00002008.09.03 00:061.10720.000.000.000.07
 2008USDCHF
103038942008.09.02 23:58buy0.02eurusdm1.45030.00000.00002008.09.03 00:061.44990.000.000.00-0.08
 2008EURUSD
103037872008.09.02 18:56buy limit0.02usdchfm1.10520.00000.00002008.09.03 00:061.1072cancelled
 2008cancelled
103036232008.09.02 19:57sell0.01usdchfm1.10690.00000.00002008.09.03 00:061.10720.000.000.00-0.03
 2008USDCHF
103045812008.09.02 23:20sell0.02eurusdm1.45290.00000.00002008.09.03 00:061.45010.000.000.000.56
 2008EURUSD
103036212008.09.02 23:17buy0.01usdchfm1.10590.00000.00002008.09.03 00:061.10680.000.000.000.08
 2008USDCHF
103036172008.09.02 19:19sell0.01eurusdm1.45220.00000.00002008.09.03 00:061.45010.000.00-0.010.21
 2008EURUSD
103036142008.09.02 19:56buy0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 00:061.44990.000.000.01-0.11
 2008EURUSD
103436292008.09.03 00:06buy limit0.01usdchfm1.10650.00000.00002008.09.03 00:061.1072cancelled
 2008cancelled
103436332008.09.03 00:06sell limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.03 00:061.1068cancelled
 2008cancelled
103495672008.09.03 00:50buy limit0.02usdchfm1.10580.00000.00002008.09.03 00:531.1075cancelled
 2008cancelled
103437932008.09.03 00:12sell limit0.01usdchfm1.10870.00000.00002008.09.03 00:531.1071cancelled
 2008cancelled
103437552008.09.03 00:13buy0.01usdchfm1.10770.00000.00002008.09.03 00:531.10710.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
103472542008.09.03 00:28sell limit0.02eurusdm1.45150.00000.00002008.09.03 00:531.4507cancelled
 2008cancelled
103440392008.09.03 00:13buy limit0.03eurusdm1.44820.00000.00002008.09.03 00:531.4509cancelled
 2008cancelled
103437652008.09.03 00:12buy limit0.01usdchfm1.10650.00000.00002008.09.03 00:531.1075cancelled
 2008cancelled
103436852008.09.03 00:12buy0.01eurusdm1.44960.00000.00002008.09.03 00:531.45070.000.000.000.11
 2008EURUSD
103439832008.09.03 00:15buy0.02eurusdm1.44890.00000.00002008.09.03 00:531.45070.000.000.000.36
 2008EURUSD
103437362008.09.03 00:51sell0.01eurusdm1.45080.00000.00002008.09.03 00:531.45090.000.000.00-0.01
 2008EURUSD
103499932008.09.03 00:53sell limit0.01usdchfm1.10770.00000.00002008.09.03 00:531.1070cancelled
 2008cancelled
103499922008.09.03 00:53buy limit0.01usdchfm1.10670.00000.00002008.09.03 00:531.1074cancelled
 2008cancelled
103500192008.09.03 00:53sell limit0.01eurusdm1.45140.00000.00002008.09.03 00:531.4506cancelled
 2008cancelled
103500362008.09.03 00:53buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 00:531.1076cancelled
 2008cancelled
103500432008.09.03 00:53sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 00:531.1072cancelled
 2008cancelled
103500142008.09.03 00:53buy limit0.01eurusdm1.45020.00000.00002008.09.03 00:531.4508cancelled
 2008cancelled
103501352008.09.03 00:53sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 00:531.1071cancelled
 2008cancelled
103501312008.09.03 00:53buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 00:531.1075cancelled
 2008cancelled
103502192008.09.03 00:53sell limit0.01usdchfm1.10770.00000.00002008.09.03 00:541.1070cancelled
 2008cancelled
103501682008.09.03 00:53sell limit0.01eurusdm1.45120.00000.00002008.09.03 00:541.4506cancelled
 2008cancelled
103501672008.09.03 00:53buy limit0.01eurusdm1.45000.00000.00002008.09.03 00:541.4508cancelled
 2008cancelled
103502172008.09.03 00:53buy limit0.01usdchfm1.10670.00000.00002008.09.03 00:541.1074cancelled
 2008cancelled
103502762008.09.03 00:54sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 00:541.1072cancelled
 2008cancelled
103503032008.09.03 00:54buy limit0.01eurusdm1.45000.00000.00002008.09.03 00:541.4506cancelled
 2008cancelled
103503042008.09.03 00:54sell limit0.01eurusdm1.45120.00000.00002008.09.03 00:541.4504cancelled
 2008cancelled
103503782008.09.03 00:54buy limit0.02eurusdm1.44930.00000.00002008.09.03 00:541.4506cancelled
 2008cancelled
103503912008.09.03 00:54sell limit0.01eurusdm1.45120.00000.00002008.09.03 00:541.4506cancelled
 2008cancelled
103502742008.09.03 00:54buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 00:541.1076cancelled
 2008cancelled
103503872008.09.03 00:54buy limit0.01eurusdm1.45000.00000.00002008.09.03 00:551.4508cancelled
 2008cancelled
103504062008.09.03 00:55sell limit0.01usdchfm1.10800.00000.00002008.09.03 00:551.1073cancelled
 2008cancelled
103504242008.09.03 00:55buy limit0.01eurusdm1.45020.00000.00002008.09.03 00:551.4507cancelled
 2008cancelled
103504252008.09.03 00:55sell limit0.01eurusdm1.45140.00000.00002008.09.03 00:551.4505cancelled
 2008cancelled
103504022008.09.03 00:55buy limit0.01usdchfm1.10700.00000.00002008.09.03 00:551.1077cancelled
 2008cancelled
103504462008.09.03 00:55sell limit0.01usdchfm1.10790.00000.00002008.09.03 00:551.1072cancelled
 2008cancelled
103504452008.09.03 00:55buy limit0.01usdchfm1.10690.00000.00002008.09.03 00:551.1076cancelled
 2008cancelled
103504422008.09.03 00:55sell limit0.01eurusdm1.45120.00000.00002008.09.03 00:551.4505cancelled
 2008cancelled
103504382008.09.03 00:55buy limit0.01eurusdm1.45000.00000.00002008.09.03 00:551.4507cancelled
 2008cancelled
103504652008.09.03 00:55buy limit0.01eurusdm1.45010.00000.00002008.09.03 00:551.4507cancelled
 2008cancelled
103504682008.09.03 00:55sell limit0.01eurusdm1.45130.00000.00002008.09.03 00:551.4505cancelled
 2008cancelled
103504832008.09.03 00:55buy limit0.01eurusdm1.45000.00000.00002008.09.03 00:551.4507cancelled
 2008cancelled
103504852008.09.03 00:55sell limit0.01eurusdm1.45120.00000.00002008.09.03 00:551.4505cancelled
 2008cancelled
103505852008.09.03 00:56sell limit0.01usdchfm1.10800.00000.00002008.09.03 00:561.1073cancelled
 2008cancelled
103505842008.09.03 00:56buy limit0.01usdchfm1.10700.00000.00002008.09.03 00:561.1077cancelled
 2008cancelled
103506152008.09.03 00:56sell limit0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 00:561.4503cancelled
 2008cancelled
103506132008.09.03 00:56buy limit0.01eurusdm1.44980.00000.00002008.09.03 00:561.4505cancelled
 2008cancelled
103506312008.09.03 00:56sell limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.03 00:561.4505cancelled
 2008cancelled
103506292008.09.03 00:56buy limit0.01eurusdm1.44990.00000.00002008.09.03 00:561.4507cancelled
 2008cancelled
103506622008.09.03 00:56sell limit0.01usdchfm1.10790.00000.00002008.09.03 00:571.1072cancelled
 2008cancelled
103506882008.09.03 00:57buy limit0.01eurusdm1.44990.00000.00002008.09.03 00:571.4505cancelled
 2008cancelled
103506892008.09.03 00:57sell limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.03 00:571.4504cancelled
 2008cancelled
103506602008.09.03 00:56buy limit0.01usdchfm1.10690.00000.00002008.09.03 00:571.1076cancelled
 2008cancelled
103506992008.09.03 00:57buy limit0.01eurusdm1.44990.00000.00002008.09.03 00:571.4506cancelled
 2008cancelled
103507002008.09.03 00:57sell limit0.01eurusdm1.45110.00000.00002008.09.03 00:571.4504cancelled
 2008cancelled
103507162008.09.03 00:57sell limit0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 00:571.4504cancelled
 2008cancelled
103507142008.09.03 00:57buy limit0.01eurusdm1.44980.00000.00002008.09.03 00:571.4506cancelled
 2008cancelled
103507502008.09.03 00:57sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 00:571.1070cancelled
 2008cancelled
103507492008.09.03 00:57buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 00:571.1074cancelled
 2008cancelled
103509122008.09.03 00:58sell limit0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 00:581.4503cancelled
 2008cancelled
103509042008.09.03 00:58buy limit0.01eurusdm1.44980.00000.00002008.09.03 00:581.4505cancelled
 2008cancelled
103509772008.09.03 00:58sell limit0.01eurusdm1.45090.00000.00002008.09.03 00:581.4503cancelled
 2008cancelled
103509752008.09.03 00:58buy limit0.01eurusdm1.44970.00000.00002008.09.03 00:581.4505cancelled
 2008cancelled
103509682008.09.03 00:58sell limit0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 00:581.1071cancelled
 2008cancelled
103509672008.09.03 00:58buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 00:581.1075cancelled
 2008cancelled
103510822008.09.03 00:59buy limit0.02usdchfm1.10620.00000.00002008.09.03 01:021.1076cancelled
 2008cancelled
103510662008.09.03 00:59sell limit0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 01:021.4503cancelled
 2008cancelled
103513112008.09.03 01:00sell limit0.02eurusdm1.45170.00000.00002008.09.03 01:021.4503cancelled
 2008cancelled
103510592008.09.03 00:59buy limit0.01usdchfm1.10690.00000.00002008.09.03 01:021.1076cancelled
 2008cancelled
103510632008.09.03 00:59buy limit0.01eurusdm1.44980.00000.00002008.09.03 01:021.4505cancelled
 2008cancelled
103510612008.09.03 00:59sell limit0.01usdchfm1.10790.00000.00002008.09.03 01:021.1072cancelled
 2008cancelled
103516612008.09.03 01:02sell limit0.01eurusdm1.45090.00000.00002008.09.03 01:041.4502cancelled
 2008cancelled
103516602008.09.03 01:02buy limit0.01eurusdm1.44970.00000.00002008.09.03 01:041.4504cancelled
 2008cancelled
103533242008.09.03 01:16sell limit0.04usdchfm1.10990.00000.00002008.09.03 03:491.1083cancelled
 2008cancelled
103591322008.09.03 01:56buy limit0.02usdchfm1.10610.00000.00002008.09.03 03:491.1087cancelled
 2008cancelled
103519072008.09.03 01:13sell0.02usdchfm1.10850.00000.00002008.09.03 03:491.10870.000.000.00-0.04
 2008USDCHF
103525412008.09.03 01:12sell limit0.03usdchfm1.10920.00000.00002008.09.03 03:491.1083cancelled
 2008cancelled
103519002008.09.03 01:05buy limit0.01usdchfm1.10680.00000.00002008.09.03 03:491.1087cancelled
 2008cancelled
103519042008.09.03 01:11sell0.01usdchfm1.10780.00000.00002008.09.03 03:491.10870.000.000.00-0.08
 2008USDCHF
103526732008.09.03 01:12buy limit0.03eurusdm1.44840.00000.00002008.09.03 03:491.4496cancelled
 2008cancelled
103591832008.09.03 01:56sell limit0.03eurusdm1.45240.00000.00002008.09.03 03:491.4494cancelled
 2008cancelled
103586792008.09.03 01:58sell0.02eurusdm1.45170.00000.00002008.09.03 03:491.44960.000.000.000.42
 2008EURUSD
103561712008.09.03 01:34buy limit0.04eurusdm1.44770.00000.00002008.09.03 03:491.4496cancelled
 2008cancelled
103519262008.09.03 01:15buy0.02eurusdm1.44910.00000.00002008.09.03 03:491.44940.000.000.000.06
 2008EURUSD
103518132008.09.03 01:56sell0.01eurusdm1.45100.00000.00002008.09.03 03:491.44960.000.000.000.14
 2008EURUSD
103518122008.09.03 01:11buy0.01eurusdm1.44980.00000.00002008.09.03 03:491.44950.000.000.00-0.03
 2008EURUSD
103699772008.09.03 03:50sell limit0.02eurusdm1.45080.00000.00002008.09.03 03:511.4494cancelled
 2008cancelled
103699602008.09.03 03:50buy limit0.02usdchfm1.10740.00000.00002008.09.03 03:511.1087cancelled
 2008cancelled
103699312008.09.03 03:49sell limit0.01usdchfm1.10910.00000.00002008.09.03 03:511.1083cancelled
 2008cancelled
103699302008.09.03 03:49buy limit0.01usdchfm1.10810.00000.00002008.09.03 03:511.1087cancelled
 2008cancelled
103699262008.09.03 03:49buy limit0.01eurusdm1.44890.00000.00002008.09.03 03:511.4496cancelled
 2008cancelled
103699292008.09.03 03:49sell limit0.01eurusdm1.45010.00000.00002008.09.03 03:511.4494cancelled
 2008cancelled
103700712008.09.03 04:01buy0.01eurusdm1.44900.00000.00002008.09.03 04:241.44330.000.000.00-0.57
 2008EURUSD
103737752008.09.03 04:18sell0.05usdchfm1.11170.00000.00002008.09.03 04:251.11270.000.000.00-0.45
 2008USDCHF
103805722008.09.03 04:37buy0.12eurusdm1.44190.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.002.52
103835462008.09.03 04:49buy0.44eurusdm1.44350.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.002.20
103803312008.09.03 04:36buy0.07eurusdm1.44200.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.001.40
103789742008.09.03 04:35sell limit0.09usdchfm1.11450.00000.00002008.09.03 05:271.1121cancelled
 2008cancelled
103795792008.09.03 04:35sell limit0.10usdchfm1.11520.00000.00002008.09.03 05:271.1121cancelled
 2008cancelled
103740642008.09.03 04:34sell0.07usdchfm1.11310.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.000.38
 2008USDCHF
103788332008.09.03 04:35sell0.08usdchfm1.11380.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.000.93
 2008USDCHF
103724002008.09.03 04:16sell0.04usdchfm1.11100.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.00-0.54
 2008USDCHF
103738852008.09.03 04:22sell0.06usdchfm1.11240.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
103716952008.09.03 04:14sell0.03usdchfm1.11030.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.00-0.59
 2008USDCHF
103702572008.09.03 03:55buy limit0.02usdchfm1.10720.00000.00002008.09.03 05:271.1125cancelled
 2008cancelled
103707802008.09.03 04:08sell0.02usdchfm1.10960.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.00-0.52
 2008USDCHF
103700942008.09.03 04:02sell0.01usdchfm1.10890.00000.00002008.09.03 05:271.11250.000.000.00-0.32
 2008USDCHF
103734652008.09.03 04:17buy0.05eurusdm1.44620.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.00-1.10
 2008EURUSD
103700922008.09.03 03:52buy limit0.01usdchfm1.10790.00000.00002008.09.03 05:271.1125cancelled
 2008cancelled
103713672008.09.03 04:12buy0.03eurusdm1.44760.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.00-1.08
 2008EURUSD
103705442008.09.03 04:09buy0.02eurusdm1.44830.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.00-0.86
 2008EURUSD
103725722008.09.03 04:14buy0.04eurusdm1.44690.00000.00002008.09.03 05:271.44400.000.000.00-1.16
 2008EURUSD
103700752008.09.03 03:52sell limit0.01eurusdm1.45020.00000.00002008.09.03 05:271.4440cancelled
 2008cancelled
103702392008.09.03 03:54sell limit0.02eurusdm1.45090.00000.00002008.09.03 05:271.4440cancelled
 2008cancelled
104064842008.09.03 06:47buy limit0.07usdchfm1.10740.00000.00002008.09.03 07:201.1121cancelled
 2008cancelled
104055242008.09.03 06:43sell limit0.05eurusdm1.44750.00000.00002008.09.03 07:201.4433cancelled
 2008cancelled
104052562008.09.03 06:43buy limit0.06usdchfm1.10810.00000.00002008.09.03 07:201.1124cancelled
 2008cancelled
104037632008.09.03 06:47buy0.05usdchfm1.10880.00000.00002008.09.03 07:201.11200.000.000.001.44
 2008USDCHF
104005732008.09.03 06:16sell limit0.04eurusdm1.44680.00000.00002008.09.03 07:201.4433cancelled
 2008cancelled
103994332008.09.03 06:39buy0.04usdchfm1.10950.00000.00002008.09.03 07:201.11180.000.000.000.83
 2008USDCHF
103992452008.09.03 06:42sell0.03eurusdm1.44610.00000.00002008.09.03 07:201.44340.000.000.000.81
 2008EURUSD
103980132008.09.03 06:33buy0.03usdchfm1.11020.00000.00002008.09.03 07:201.11180.000.000.000.43
 2008USDCHF
103947402008.09.03 05:47buy limit0.04eurusdm1.44140.00000.00002008.09.03 07:201.4433cancelled
 2008cancelled
103941582008.09.03 05:43sell limit0.03usdchfm1.11400.00000.00002008.09.03 07:201.1121cancelled
 2008cancelled
103938242008.09.03 05:41buy limit0.03eurusdm1.44210.00000.00002008.09.03 07:201.4431cancelled
 2008cancelled
103921812008.09.03 05:31sell limit0.02usdchfm1.11330.00000.00002008.09.03 07:201.1121cancelled
 2008cancelled
103909332008.09.03 05:42sell0.01usdchfm1.11260.00000.00002008.09.03 07:201.11250.000.000.000.01
 2008USDCHF
103911252008.09.03 06:13buy0.02usdchfm1.11090.00000.00002008.09.03 07:201.11210.000.000.000.22
 2008USDCHF
103909222008.09.03 06:03buy0.01usdchfm1.11160.00000.00002008.09.03 07:201.11210.000.000.000.04
 2008USDCHF
103920772008.09.03 05:43buy0.02eurusdm1.44280.00000.00002008.09.03 07:201.44280.000.000.000.00
 2008EURUSD
103908282008.09.03 05:27sell0.01eurusdm1.44470.00000.00002008.09.03 07:201.44310.000.000.000.16
 2008EURUSD
103908232008.09.03 05:38buy0.01eurusdm1.44350.00000.00002008.09.03 07:201.44290.000.000.00-0.06
 2008EURUSD
103909042008.09.03 06:16sell0.02eurusdm1.44540.00000.00002008.09.03 07:201.44300.000.000.000.48
 2008EURUSD
104293172008.09.03 08:23sell limit0.09usdchfm1.11820.00000.00002008.09.03 11:111.1131cancelled
 2008cancelled
104429372008.09.03 09:12buy limit0.08eurusdm1.43760.00000.00002008.09.03 11:111.4425cancelled
 2008cancelled
104259122008.09.03 08:11sell limit0.08usdchfm1.11750.00000.00002008.09.03 11:111.1131cancelled
 2008cancelled
104286832008.09.03 08:21buy limit0.07eurusdm1.43830.00000.00002008.09.03 11:111.4425cancelled
 2008cancelled
104282422008.09.03 09:03buy0.06eurusdm1.43900.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.001.98
 2008EURUSD
104199892008.09.03 08:09sell0.05usdchfm1.11540.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.000.85
 2008USDCHF
104249642008.09.03 08:23sell0.07usdchfm1.11680.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.002.07
 2008USDCHF
104227642008.09.03 08:10sell0.06usdchfm1.11610.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.001.40
 2008USDCHF
104144242008.09.03 08:11buy0.04eurusdm1.44040.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.000.76
 2008EURUSD
104168242008.09.03 08:00sell0.04usdchfm1.11470.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.000.43
 2008USDCHF
104169292008.09.03 08:21buy0.05eurusdm1.43970.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.001.30
 2008EURUSD
104122942008.09.03 07:27buy0.02eurusdm1.44180.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.000.10
 2008EURUSD
104129262008.09.03 07:40buy0.03eurusdm1.44110.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.000.36
 2008EURUSD
104129662008.09.03 07:40sell0.03usdchfm1.11400.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.000.13
 2008USDCHF
104127222008.09.03 07:22sell limit0.02eurusdm1.44440.00000.00002008.09.03 11:111.4423cancelled
 2008cancelled
104121412008.09.03 07:20buy limit0.01usdchfm1.11160.00000.00002008.09.03 11:111.1135cancelled
 2008cancelled
104121162008.09.03 07:20sell limit0.01eurusdm1.44370.00000.00002008.09.03 11:111.4423cancelled
 2008cancelled
104122012008.09.03 07:28sell0.02usdchfm1.11330.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.00-0.04
 2008USDCHF
104121472008.09.03 07:23sell0.01usdchfm1.11260.00000.00002008.09.03 11:111.11350.000.000.00-0.08
 2008USDCHF
104121102008.09.03 07:23buy0.01eurusdm1.44250.00000.00002008.09.03 11:111.44230.000.000.00-0.02
 2008EURUSD
106090672008.09.04 07:35buy limit0.19usdchfm1.10030.00000.00002008.09.04 10:401.1072cancelled
 2008cancelled
106041162008.09.04 07:35sell0.17eurusdm1.45430.00000.00002008.09.04 10:401.44780.000.000.0011.05
 2008EURUSD
106089602008.09.04 07:34sell limit0.18eurusdm1.45500.00000.00002008.09.04 10:401.4476cancelled
 2008cancelled
105789412008.09.04 07:09buy0.16usdchfm1.10240.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.006.36
 2008USDCHF
105783312008.09.04 06:28buy0.15usdchfm1.10310.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.005.01
 2008USDCHF
106032722008.09.04 07:09buy limit0.18usdchfm1.10100.00000.00002008.09.04 10:401.1072cancelled
 2008cancelled
105965302008.09.04 07:29buy0.17usdchfm1.10170.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.007.83
 2008USDCHF
105132182008.09.04 03:50buy0.14usdchfm1.10380.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.003.79
 2008USDCHF
105110972008.09.03 19:46buy0.13usdchfm1.10450.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.062.70
 2008USDCHF
105092632008.09.03 15:56buy0.12usdchfm1.10520.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.051.73
 2008USDCHF
105090892008.09.03 15:54buy0.11usdchfm1.10590.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.050.89
 2008USDCHF
105087472008.09.03 15:46buy0.10usdchfm1.10660.00000.00002008.09.04 10:401.10680.000.000.050.18
 2008USDCHF
105081772008.09.03 15:45buy0.09usdchfm1.10730.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.04-0.41
 2008USDCHF
104829592008.09.03 15:43buy0.08usdchfm1.10800.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.04-0.87
 2008USDCHF
104707222008.09.03 13:39buy0.06usdchfm1.10940.00000.00002008.09.04 10:411.10670.000.000.03-1.46
 2008USDCHF
104820852008.09.03 13:41buy0.07usdchfm1.10870.00000.00002008.09.04 10:411.10670.000.000.03-1.27
 2008USDCHF
104672572008.09.03 13:33buy0.05usdchfm1.11010.00000.00002008.09.04 10:411.10670.000.000.02-1.54
 2008USDCHF
104606742008.09.03 12:41buy0.04usdchfm1.11080.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.02-1.45
 2008USDCHF
104596362008.09.03 12:11buy0.03usdchfm1.11150.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.01-1.27
 2008USDCHF
104577102008.09.03 11:39buy0.02usdchfm1.11220.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.01-0.98
 2008USDCHF
104574872008.09.03 11:12sell limit0.02usdchfm1.11460.00000.00002008.09.04 10:411.1068cancelled
 2008cancelled
105550622008.09.04 07:28sell0.16eurusdm1.45360.00000.00002008.09.04 10:411.44790.000.000.009.12
 2008EURUSD
104574272008.09.03 11:12sell limit0.01usdchfm1.11390.00000.00002008.09.04 10:411.1068cancelled
 2008cancelled
104574252008.09.03 11:18buy0.01usdchfm1.11290.00000.00002008.09.04 10:411.10680.000.000.00-0.55
 2008USDCHF
105502342008.09.04 07:09sell0.15eurusdm1.45290.00000.00002008.09.04 10:411.44780.000.000.007.65
 2008EURUSD
105494162008.09.03 23:43sell0.14eurusdm1.45220.00000.00002008.09.04 10:411.44780.000.000.006.16
 2008EURUSD
105343932008.09.03 23:34sell0.13eurusdm1.45150.00000.00002008.09.04 10:411.44780.000.000.004.81
 2008EURUSD
105115972008.09.03 19:26sell0.12eurusdm1.45080.00000.00002008.09.04 10:411.44780.000.00-0.283.60
 2008EURUSD
104839772008.09.03 18:52sell0.11eurusdm1.45010.00000.00002008.09.04 10:411.44780.000.00-0.262.53
 2008EURUSD
104830472008.09.03 15:56sell0.10eurusdm1.44940.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.241.70
 2008EURUSD
104809512008.09.03 13:41sell0.09eurusdm1.44870.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.210.90
 2008EURUSD
104794392008.09.03 13:40sell0.08eurusdm1.44800.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.190.24
 2008EURUSD
104680182008.09.03 12:44sell0.06eurusdm1.44660.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.14-0.66
 2008EURUSD
104705922008.09.03 13:32sell0.07eurusdm1.44730.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.17-0.28
 2008EURUSD
104648452008.09.03 12:26sell0.04eurusdm1.44520.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.09-1.00
 2008EURUSD
104610862008.09.03 12:11sell0.03eurusdm1.44450.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.07-0.96
 2008EURUSD
104672272008.09.03 12:41sell0.05eurusdm1.44590.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.12-0.90
 2008EURUSD
104598742008.09.03 11:31buy limit0.03eurusdm1.44050.00000.00002008.09.04 10:411.4477cancelled
 2008cancelled
104579022008.09.03 12:10sell0.02eurusdm1.44380.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.05-0.78
 2008EURUSD
104574382008.09.03 11:12buy limit0.02eurusdm1.44120.00000.00002008.09.04 10:411.4477cancelled
 2008cancelled
104573602008.09.03 11:39sell0.01eurusdm1.44310.00000.00002008.09.04 10:411.44770.000.00-0.02-0.46
 2008EURUSD
104573512008.09.03 11:31buy0.01eurusdm1.44190.00000.00002008.09.04 10:411.44750.000.000.020.56
 2008EURUSD
106326382008.09.04 10:41sell limit0.01eurusdm1.44810.00000.00002008.09.04 10:411.4474cancelled
 2008cancelled
106326302008.09.04 10:41buy limit0.01eurusdm1.44690.00000.00002008.09.04 10:411.4476cancelled
 2008cancelled
106412822008.09.04 11:32sell limit0.06usdchfm1.11110.00000.00002008.09.04 12:071.1066cancelled
 2008cancelled
106391692008.09.04 11:12sell limit0.05usdchfm1.11040.00000.00002008.09.04 12:071.1063cancelled
 2008cancelled
106391182008.09.04 11:12buy limit0.05eurusdm1.44420.00000.00002008.09.04 12:071.4490cancelled
 2008cancelled
106386802008.09.04 11:11buy limit0.04eurusdm1.44490.00000.00002008.09.04 12:071.4490cancelled
 2008cancelled
106383572008.09.04 11:32sell0.04usdchfm1.10970.00000.00002008.09.04 12:071.10660.000.000.001.12
 2008USDCHF
106367592008.09.04 11:02buy limit0.02usdchfm1.10590.00000.00002008.09.04 12:071.1065cancelled
 2008cancelled
106338782008.09.04 11:12buy0.03eurusdm1.44560.00000.00002008.09.04 12:071.44890.000.000.000.99
 2008EURUSD
106337972008.09.04 11:11sell0.03usdchfm1.10900.00000.00002008.09.04 12:071.10650.000.000.000.68
 2008USDCHF
106335422008.09.04 11:11buy0.02eurusdm1.44630.00000.00002008.09.04 12:071.44900.000.000.000.54
 2008EURUSD
106327612008.09.04 11:11sell0.02usdchfm1.10830.00000.00002008.09.04 12:071.10650.000.000.000.33
 2008USDCHF
106326952008.09.04 10:43sell0.01usdchfm1.10760.00000.00002008.09.04 12:071.10650.000.000.000.10
 2008USDCHF
106328582008.09.04 12:07sell0.02eurusdm1.44890.00000.00002008.09.04 12:071.44910.000.000.00-0.04
 2008EURUSD
106326792008.09.04 12:05sell0.01eurusdm1.44820.00000.00002008.09.04 12:071.44910.000.000.00-0.09
 2008EURUSD
106326722008.09.04 10:46buy0.01eurusdm1.44700.00000.00002008.09.04 12:071.44890.000.000.000.19
 2008EURUSD
106326932008.09.04 12:07buy0.01usdchfm1.10660.00000.00002008.09.04 12:071.10610.000.000.00-0.05
 2008USDCHF
106556442008.09.04 12:38sell limit0.07usdchfm1.11110.00000.00002008.09.04 13:001.1065cancelled
 2008cancelled
106548052008.09.04 12:37buy limit0.08eurusdm1.44360.00000.00002008.09.04 13:001.4479cancelled
 2008cancelled
106538752008.09.04 12:37buy0.07eurusdm1.44430.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.002.38
 2008EURUSD
106534322008.09.04 12:35sell limit0.06usdchfm1.11040.00000.00002008.09.04 13:001.1065cancelled
 2008cancelled
106526382008.09.04 12:36buy0.06eurusdm1.44500.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.001.62
 2008EURUSD
106549402008.09.04 12:37buy limit0.09eurusdm1.44290.00000.00002008.09.04 13:001.4479cancelled
 2008cancelled
106524702008.09.04 12:35buy0.05eurusdm1.44570.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.001.00
 2008EURUSD
106523432008.09.04 12:35sell0.04usdchfm1.10900.00000.00002008.09.04 13:001.10690.000.000.000.76
 2008USDCHF
106522232008.09.04 12:34buy0.04eurusdm1.44640.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.000.52
 2008EURUSD
106525842008.09.04 12:36sell0.05usdchfm1.10970.00000.00002008.09.04 13:001.10690.000.000.001.26
 2008USDCHF
106488732008.09.04 12:34sell0.03usdchfm1.10830.00000.00002008.09.04 13:001.10690.000.000.000.38
 2008USDCHF
106485972008.09.04 12:34buy0.03eurusdm1.44710.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.000.18
 2008EURUSD
106467182008.09.04 12:34buy0.02eurusdm1.44780.00000.00002008.09.04 13:001.44770.000.000.00-0.02
 2008EURUSD
106510902008.09.04 12:31sell limit0.03eurusdm1.45110.00000.00002008.09.04 13:001.4477cancelled
 2008cancelled
106466972008.09.04 12:34sell0.02usdchfm1.10760.00000.00002008.09.04 13:001.10690.000.000.000.13
 2008USDCHF
106463772008.09.04 12:07buy limit0.02usdchfm1.10520.00000.00002008.09.04 13:001.1069cancelled
 2008cancelled
106463112008.09.04 12:31sell0.01eurusdm1.44970.00000.00002008.09.04 13:001.44780.000.000.000.19
 2008EURUSD
106463002008.09.04 12:16buy0.01eurusdm1.44850.00000.00002008.09.04 13:001.44760.000.000.00-0.09
 2008EURUSD
106463612008.09.04 12:07sell limit0.02eurusdm1.45040.00000.00002008.09.04 13:001.4476cancelled
 2008cancelled
106462882008.09.04 12:16sell0.01usdchfm1.10690.00000.00002008.09.04 13:001.10690.000.000.000.00
 2008USDCHF
106462862008.09.04 12:07buy limit0.01usdchfm1.10590.00000.00002008.09.04 13:001.1070cancelled
 2008cancelled
107677142008.09.04 21:32sell3.23usdchfm1.11420.00000.00002008.09.05 05:071.10910.000.000.00148.53
107744512008.09.04 21:49sell limit0.13usdchfm1.11680.00000.00002008.09.05 05:071.1087cancelled
 2008cancelled
107672062008.09.04 21:29sell limit0.12usdchfm1.11530.00000.00002008.09.05 05:071.1088cancelled
 2008cancelled
107669962008.09.04 21:28sell0.11usdchfm1.11450.00000.00002008.09.05 05:071.10920.000.000.005.26
 2008USDCHF
107653592008.09.04 21:23sell0.11usdchfm1.11520.00000.00002008.09.05 05:071.10920.000.000.005.95
107041532008.09.04 21:16sell0.10usdchfm1.11370.00000.00002008.09.05 05:071.10910.000.000.004.15
 2008USDCHF
107673622008.09.04 21:30sell0.28usdchfm1.11430.00000.00002008.09.05 05:071.10920.000.000.0012.87
106850322008.09.04 21:16sell0.09usdchfm1.11300.00000.00002008.09.05 05:071.10910.000.000.003.16
 2008USDCHF
106762932008.09.04 14:20sell0.05usdchfm1.11020.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.010.54
 2008USDCHF
106775582008.09.04 14:29sell0.06usdchfm1.11090.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.021.03
 2008USDCHF
106804862008.09.04 14:29sell0.07usdchfm1.11160.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.021.64
 2008USDCHF
106834112008.09.04 15:18sell0.08usdchfm1.11230.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.022.38
 2008USDCHF
106755252008.09.04 14:08sell0.04usdchfm1.10950.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.010.18
 2008USDCHF
106648422008.09.04 13:10buy limit0.04usdchfm1.10430.00000.00002008.09.05 05:071.1089cancelled
 2008cancelled
106745232008.09.04 14:04sell0.03usdchfm1.10880.00000.00002008.09.05 05:071.10900.000.00-0.01-0.05
 2008USDCHF
106633642008.09.04 14:01sell0.02usdchfm1.10810.00000.00002008.09.05 05:071.10890.000.00-0.01-0.14
 2008USDCHF
106646762008.09.04 13:29buy0.03usdchfm1.10500.00000.00002008.09.05 05:071.10860.000.000.000.97
 2008USDCHF
106621172008.09.04 13:01buy0.01usdchfm1.10640.00000.00002008.09.05 05:071.10850.000.000.000.19
 2008USDCHF
108286382008.09.05 01:08buy limit0.29eurusdm1.42370.00000.00002008.09.05 05:071.4295cancelled
 2008cancelled
106621202008.09.04 14:00sell0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.05 05:071.10890.000.000.00-0.14
 2008USDCHF
106622872008.09.04 13:10buy0.02usdchfm1.10570.00000.00002008.09.05 05:071.10850.000.000.000.51
 2008USDCHF
108265752008.09.05 00:56buy limit0.28eurusdm1.42520.00000.00002008.09.05 05:071.4295cancelled
 2008cancelled
108256522008.09.05 00:50buy0.26eurusdm1.42820.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.002.86
 2008EURUSD
108257342008.09.05 01:03buy0.27eurusdm1.42670.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.007.02
 2008EURUSD
107651462008.09.04 21:21buy0.27eurusdm1.42330.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.0015.93
107640992008.09.04 21:14buy0.26eurusdm1.42680.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.006.24
107638612008.09.04 21:12buy0.25eurusdm1.42970.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.00-1.25
 2008EURUSD
107503832008.09.04 21:12buy0.23eurusdm1.43130.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.00-4.83
 2008EURUSD
107045722008.09.04 18:23buy0.21eurusdm1.43290.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.14-7.77
 2008EURUSD
107064212008.09.04 19:55buy0.22eurusdm1.43210.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.15-6.38
 2008EURUSD
107577642008.09.04 21:12buy0.24eurusdm1.43050.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.00-3.12
 2008EURUSD
107043752008.09.04 15:20buy0.20eurusdm1.43360.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.13-8.80
 2008EURUSD
107006592008.09.04 15:16buy0.17eurusdm1.43570.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.11-11.05
 2008EURUSD
107030412008.09.04 15:18buy0.18eurusdm1.43500.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.12-10.44
 2008EURUSD
107033332008.09.04 15:18buy0.19eurusdm1.43430.00000.00002008.09.05 05:071.42920.000.000.13-9.69
 2008EURUSD
106919142008.09.04 15:12buy0.15eurusdm1.43710.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.10-11.70
 2008EURUSD
107003962008.09.04 15:16buy0.16eurusdm1.43640.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.11-11.36
 2008EURUSD
106833642008.09.04 14:30buy0.11eurusdm1.43990.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.07-11.66
 2008EURUSD
106880412008.09.04 14:45buy0.14eurusdm1.43780.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.09-11.90
 2008EURUSD
106850482008.09.04 14:43buy0.13eurusdm1.43850.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.09-11.96
 2008EURUSD
106817802008.09.04 14:29buy0.10eurusdm1.44060.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.07-11.30
 2008EURUSD
106839772008.09.04 14:35buy0.12eurusdm1.43920.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.08-11.88
 2008EURUSD
106773802008.09.04 14:29buy0.09eurusdm1.44130.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.06-10.80
 2008EURUSD
106766972008.09.04 14:20buy0.08eurusdm1.44200.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.05-10.16
 2008EURUSD
106761292008.09.04 14:08buy0.07eurusdm1.44270.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.05-9.38
 2008EURUSD
106740602008.09.04 14:04buy0.05eurusdm1.44410.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.03-7.40
 2008EURUSD
106747272008.09.04 14:05buy0.06eurusdm1.44340.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.04-8.46
 2008EURUSD
106669892008.09.04 14:00buy0.03eurusdm1.44550.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.02-4.86
 2008EURUSD
106631862008.09.04 13:56buy0.02eurusdm1.44620.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.01-3.38
 2008EURUSD
106732022008.09.04 14:01buy0.04eurusdm1.44480.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.03-6.20
 2008EURUSD
106684642008.09.04 13:29sell limit0.04eurusdm1.45020.00000.00002008.09.05 05:071.4293cancelled
 2008cancelled
106621002008.09.04 13:05buy0.01eurusdm1.44690.00000.00002008.09.05 05:071.42930.000.000.01-1.76
 2008EURUSD
106621032008.09.04 13:01sell0.01eurusdm1.44810.00000.00002008.09.05 05:071.42950.000.00-0.011.86
 2008EURUSD
106625492008.09.04 13:01sell limit0.03eurusdm1.44950.00000.00002008.09.05 05:071.4293cancelled
 2008cancelled
106621522008.09.04 13:11sell0.02eurusdm1.44880.00000.00002008.09.05 05:071.42950.000.00-0.023.86
 2008EURUSD
108671522008.09.05 05:07buy limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.05 05:071.1090cancelled
 2008cancelled
108671552008.09.05 05:07sell limit0.01usdchfm1.11010.00000.00002008.09.05 05:071.1086cancelled
 2008cancelled
108671872008.09.05 05:07buy limit0.01usdchfm1.10760.00000.00002008.09.05 05:141.1091cancelled
 2008cancelled
108683672008.09.05 05:13sell limit0.02eurusdm1.43220.00000.00002008.09.05 05:141.4304cancelled
 2008cancelled
108671922008.09.05 05:07sell limit0.01usdchfm1.11020.00000.00002008.09.05 05:141.1086cancelled
 2008cancelled
108671662008.09.05 05:07buy limit0.01eurusdm1.42790.00000.00002008.09.05 05:141.4307cancelled
 2008cancelled
108671722008.09.05 05:13sell0.01eurusdm1.43070.00000.00002008.09.05 05:141.43060.000.000.000.01
 2008EURUSD
108691472008.09.05 05:14sell limit0.01eurusdm1.43190.00000.00002008.09.05 05:141.4304cancelled
 2008cancelled
108691372008.09.05 05:14sell limit0.01usdchfm1.11000.00000.00002008.09.05 05:141.1087cancelled
 2008cancelled
108691362008.09.05 05:14buy limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.05 05:141.1091cancelled
 2008cancelled
108691442008.09.05 05:14buy limit0.01eurusdm1.42910.00000.00002008.09.05 05:141.4306cancelled
 2008cancelled
108691722008.09.05 05:14sell limit0.01usdchfm1.11010.00000.00002008.09.05 05:141.1087cancelled
 2008cancelled
108691692008.09.05 05:14buy limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.05 05:141.1091cancelled
 2008cancelled
108691612008.09.05 05:14buy limit0.01eurusdm1.42910.00000.00002008.09.05 05:141.4308cancelled
 2008cancelled
108691632008.09.05 05:14sell limit0.01eurusdm1.43190.00000.00002008.09.05 05:141.4306cancelled
 2008cancelled
108691872008.09.05 05:14sell limit0.01eurusdm1.43210.00000.00002008.09.05 05:151.4306cancelled
 2008cancelled
108691912008.09.05 05:14buy limit0.01usdchfm1.10740.00000.00002008.09.05 05:151.1089cancelled
 2008cancelled
108691922008.09.05 05:14sell limit0.01usdchfm1.11000.00000.00002008.09.05 05:151.1085cancelled
 2008cancelled
108691862008.09.05 05:14buy limit0.01eurusdm1.42930.00000.00002008.09.05 05:151.4308cancelled
 2008cancelled
108692102008.09.05 05:15sell limit0.01usdchfm1.11010.00000.00002008.09.05 05:151.1086cancelled
 2008cancelled
108692322008.09.05 05:15buy limit0.01eurusdm1.42930.00000.00002008.09.05 05:151.4308cancelled
 2008cancelled
108692362008.09.05 05:15sell limit0.01eurusdm1.43210.00000.00002008.09.05 05:151.4306cancelled
 2008cancelled
108692062008.09.05 05:15buy limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.05 05:151.1090cancelled
 2008cancelled
108692852008.09.05 05:15sell limit0.01usdchfm1.11010.00000.00002008.09.05 05:151.1086cancelled
 2008cancelled
108692832008.09.05 05:15buy limit0.01usdchfm1.10750.00000.00002008.09.05 05:151.1090cancelled
 2008cancelled
108693332008.09.05 05:15buy limit0.01eurusdm1.42920.00000.00002008.09.05 05:301.4306cancelled
 2008cancelled
108693372008.09.05 05:15sell limit0.01eurusdm1.43200.00000.00002008.09.05 05:311.4303cancelled
 2008cancelled
108693752008.09.05 05:15buy limit0.01usdchfm1.10760.00000.00002008.09.05 05:311.1089cancelled
 2008cancelled
108693782008.09.05 05:15sell limit0.01usdchfm1.11020.00000.00002008.09.05 05:311.1085cancelled
 2008cancelled
108698542008.09.05 05:18sell limit0.02eurusdm1.43350.00000.00002008.09.05 05:311.4304cancelled
 2008cancelled
  0.00 0.00 0.32 262.07
Closed P/L: 262.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 262.39 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 262.39 Equity: 1 262.39 Free Margin: 1 262.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 632.52 Gross Loss: 370.13 Total Net Profit: 262.39
Profit Factor: 1.71 Expected Payoff: 0.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 205.80 (14.07%) Relative Drawdown: 14.07% (205.80)
 
Total Trades: 670 Short Positions (won %): 312 (61.86%) Long Positions (won %): 358 (52.23%)
Profit Trades (% of total): 380 (56.72%) Loss trades (% of total): 290 (43.28%)
Largest profit trade: 148.53 loss trade: -11.87
Average profit trade: 1.66 loss trade: -1.28
Maximum consecutive wins ($): 27 (23.81) consecutive losses ($): 25 (-205.80)
Maximal consecutive profit (count): 185.61 (12) consecutive loss (count): -205.80 (25)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3