Interbank FX, LLC

Account: 2094957 Name: saher Currency: USD 2008 September 4, 23:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1129072712008.08.12 14:44balanceDeposit1 000.00
1129564812008.08.13 00:00sell0.10eurusdm1.48891.49891.47892008.08.14 16:341.47890.000.00-0.2410.00
1132935962008.08.15 00:00sell0.10eurusdm1.47741.48741.46742008.08.15 15:121.46740.000.000.0010.00
1134165172008.08.18 00:00sell0.10eurusdm1.46881.47881.45882008.08.19 16:271.47880.000.00-0.08-10.00
1136298922008.08.20 00:00sell0.20eurusdm1.47921.48921.46922008.08.20 10:011.46920.000.000.0020.00
1137223112008.08.21 00:00sell0.10eurusdm1.47521.48521.46522008.08.21 13:291.48520.000.000.00-10.00
1141754842008.08.27 00:00sell0.20eurusdm1.46471.47471.45472008.08.27 10:251.47470.000.000.00-20.00
1143085352008.08.28 00:00sell0.30eurusdm1.47461.48461.46462008.08.29 16:511.46460.000.00-0.2430.00
1145878582008.09.01 00:00sell0.10eurusdm1.46991.47991.45992008.09.01 13:161.45990.000.000.0010.00
1149565372008.09.03 00:00sell0.10eurusdm1.44851.45851.43852008.09.04 14:431.43850.000.00-0.2410.00
1129568912008.08.13 00:00sell0.10gbpusdm1.89531.90531.88532008.08.13 09:471.88530.000.000.0010.00
1131486372008.08.14 00:00sell0.10gbpusdm1.86651.87651.85652008.08.14 11:201.87650.000.000.00-10.00
1132935372008.08.15 00:00sell0.20gbpusdm1.86621.87621.85622008.08.15 06:561.85620.000.000.0020.00
1134164142008.08.18 00:00sell0.10gbpusdm1.86491.87491.85492008.08.19 06:171.85490.000.00-0.1610.00
1136304222008.08.20 00:00sell0.10gbpusdm1.86751.87751.85752008.08.20 09:301.85750.000.000.0010.00
1137222492008.08.21 00:00sell0.10gbpusdm1.86271.87271.85272008.08.21 13:551.87270.000.000.00-10.00
1139497572008.08.25 00:00sell0.20gbpusdm1.85041.86041.84042008.08.26 08:061.84040.000.00-0.3220.00
1143076382008.08.28 00:00sell0.10gbpusdm1.83691.84691.82692008.08.28 15:541.82690.000.000.0010.00
1145883052008.09.01 00:00sell0.10gbpusdm1.81181.82181.80182008.09.01 01:251.80180.000.000.0010.00
1147038922008.09.02 00:00sell0.10gbpusdm1.79191.80191.78192008.09.02 09:271.78190.000.000.0010.00
1149566852008.09.03 00:00sell0.10gbpusdm1.77961.78961.76962008.09.03 07:591.76960.000.000.0010.00
1151944062008.09.04 00:00sell0.10gbpusdm1.77471.78471.76472008.09.04 08:541.78470.000.000.00-10.00
1131485152008.08.14 00:00buy0.10usdcadm1.06301.05301.07302008.08.21 12:131.05300.000.00-0.17-9.50
1140496962008.08.26 00:00sell0.20usdcadm1.05101.06101.04102008.08.29 15:191.06100.000.00-0.06-18.85
1145880282008.09.01 00:00buy0.20usdcadm1.06261.05261.07262008.09.02 08:141.07260.000.00-0.0418.65
1149570832008.09.03 00:00buy0.10usdcadm1.06941.05941.07942008.09.03 13:411.05940.000.000.00-9.44
1151943062008.09.04 00:00buy0.20usdcadm1.06151.05151.07152008.09.04 21:281.07150.000.00-0.0418.67
1134164692008.08.18 00:00buy0.10usdjpym110.34109.34111.342008.08.21 05:19109.340.000.000.34-9.15
1138439542008.08.22 00:00sell0.20usdjpym108.44109.44107.442008.08.22 11:27109.440.000.000.00-18.27
1140499232008.08.26 00:00sell0.20usdjpym109.32110.32108.322008.08.31 22:04108.320.000.00-1.1518.46
1145884272008.09.01 00:00sell0.10usdjpym108.43109.43107.432008.09.04 16:57107.430.000.00-0.499.31
  0.00 0.00 -2.89 129.88
Closed P/L: 126.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 126.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 126.99 Equity: 1 126.99 Free Margin: 1 126.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 262.17 Gross Loss: 135.18 Total Net Profit: 126.99
Profit Factor: 1.94 Expected Payoff: 4.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.98 (6.17%) Relative Drawdown: 6.17% (65.98)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 25 (68.00%) Long Positions (won %): 5 (40.00%)
Profit Trades (% of total): 19 (63.33%) Loss trades (% of total): 11 (36.67%)
Largest profit trade: 29.76 loss trade: -20.00
Average profit trade: 13.80 loss trade: -12.29
Maximum consecutive wins ($): 7 (105.68) consecutive losses ($): 5 (-56.75)
Maximal consecutive profit (count): 105.68 (7) consecutive loss (count): -56.75 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2