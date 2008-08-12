|Account: 2094957
|Name: saher
|Currency: USD
|2008 September 4, 23:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|112907271
|2008.08.12 14:44
|balance
|Deposit
|1 000.00
|112956481
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4889
|1.4989
|1.4789
|2008.08.14 16:34
|1.4789
|0.00
|0.00
|-0.24
|10.00
|113293596
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4774
|1.4874
|1.4674
|2008.08.15 15:12
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|113416517
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4688
|1.4788
|1.4588
|2008.08.19 16:27
|1.4788
|0.00
|0.00
|-0.08
|-10.00
|113629892
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4792
|1.4892
|1.4692
|2008.08.20 10:01
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|113722311
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4752
|1.4852
|1.4652
|2008.08.21 13:29
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|114175484
|2008.08.27 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4647
|1.4747
|1.4547
|2008.08.27 10:25
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|114308535
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.4746
|1.4846
|1.4646
|2008.08.29 16:51
|1.4646
|0.00
|0.00
|-0.24
|30.00
|114587858
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4699
|1.4799
|1.4599
|2008.09.01 13:16
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114956537
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4485
|1.4585
|1.4385
|2008.09.04 14:43
|1.4385
|0.00
|0.00
|-0.24
|10.00
|112956891
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8953
|1.9053
|1.8853
|2008.08.13 09:47
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|113148637
|2008.08.14 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8665
|1.8765
|1.8565
|2008.08.14 11:20
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|113293537
|2008.08.15 00:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8662
|1.8762
|1.8562
|2008.08.15 06:56
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|113416414
|2008.08.18 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8649
|1.8749
|1.8549
|2008.08.19 06:17
|1.8549
|0.00
|0.00
|-0.16
|10.00
|113630422
|2008.08.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8675
|1.8775
|1.8575
|2008.08.20 09:30
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|113722249
|2008.08.21 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8627
|1.8727
|1.8527
|2008.08.21 13:55
|1.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|113949757
|2008.08.25 00:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8504
|1.8604
|1.8404
|2008.08.26 08:06
|1.8404
|0.00
|0.00
|-0.32
|20.00
|114307638
|2008.08.28 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8369
|1.8469
|1.8269
|2008.08.28 15:54
|1.8269
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114588305
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8118
|1.8218
|1.8018
|2008.09.01 01:25
|1.8018
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114703892
|2008.09.02 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7919
|1.8019
|1.7819
|2008.09.02 09:27
|1.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114956685
|2008.09.03 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7796
|1.7896
|1.7696
|2008.09.03 07:59
|1.7696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|115194406
|2008.09.04 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7747
|1.7847
|1.7647
|2008.09.04 08:54
|1.7847
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|113148515
|2008.08.14 00:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0630
|1.0530
|1.0730
|2008.08.21 12:13
|1.0530
|0.00
|0.00
|-0.17
|-9.50
|114049696
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.0510
|1.0610
|1.0410
|2008.08.29 15:19
|1.0610
|0.00
|0.00
|-0.06
|-18.85
|114588028
|2008.09.01 00:00
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0626
|1.0526
|1.0726
|2008.09.02 08:14
|1.0726
|0.00
|0.00
|-0.04
|18.65
|114957083
|2008.09.03 00:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0694
|1.0594
|1.0794
|2008.09.03 13:41
|1.0594
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|115194306
|2008.09.04 00:00
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0615
|1.0515
|1.0715
|2008.09.04 21:28
|1.0715
|0.00
|0.00
|-0.04
|18.67
|113416469
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|110.34
|109.34
|111.34
|2008.08.21 05:19
|109.34
|0.00
|0.00
|0.34
|-9.15
|113843954
|2008.08.22 00:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|108.44
|109.44
|107.44
|2008.08.22 11:27
|109.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.27
|114049923
|2008.08.26 00:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|109.32
|110.32
|108.32
|2008.08.31 22:04
|108.32
|0.00
|0.00
|-1.15
|18.46
|114588427
|2008.09.01 00:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|108.43
|109.43
|107.43
|2008.09.04 16:57
|107.43
|0.00
|0.00
|-0.49
|9.31
|0.00
|0.00
|-2.89
|129.88
|Closed P/L:
|126.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|126.99
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 126.99
|Equity:
|1 126.99
|Free Margin:
|1 126.99
|Details:
|Gross Profit:
|262.17
|Gross Loss:
|135.18
|Total Net Profit:
|126.99
|Profit Factor:
|1.94
|Expected Payoff:
|4.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|65.98 (6.17%)
|Relative Drawdown:
|6.17% (65.98)
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|25 (68.00%)
|Long Positions (won %):
|5 (40.00%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (63.33%)
|Loss trades (% of total):
|11 (36.67%)
|Largest
|profit trade:
|29.76
|loss trade:
|-20.00
|Average
|profit trade:
|13.80
|loss trade:
|-12.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (105.68)
|consecutive losses ($):
|5 (-56.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|105.68 (7)
|consecutive loss (count):
|-56.75 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2