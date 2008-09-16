Water House Capital Ltd.
|
Account:
|
Name:
|
Currency:
USD
|
2008 September 19, 08:31
|
Closed
Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2622858
|
2008.09.16 09:00
|
sell
|
0.04
|
eurjpy
|
148.17
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.16 09:00
|
148.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.38
|
2627899
|
2008.09.16 14:30
|
buy
|
0.02
|
eurusd
|
1.4250
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 14:45
|
1.4264
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.80
|
2627915
|
2008.09.16 14:30
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
1.1103
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 14:45
|
1.1086
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.07
|
2628338
|
2008.09.16 14:30
|
buy
|
0.03
|
eurusd
|
1.4250
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 14:49
|
1.4261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.30
|
2628344
|
2008.09.16 14:30
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
1.1103
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 14:49
|
1.1099
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.08
|
2629346
|
2008.09.16 15:30
|
sell
|
0.01
|
gbpusd
|
1.7809
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 15:34
|
1.7798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.10
|
2629351
|
2008.09.16 15:30
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
1.1147
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 15:59
|
1.1158
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.97
|
2629354
|
2008.09.16 15:30
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.4186
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 16:18
|
1.4213
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.50
|
2629358
|
2008.09.16 15:30
|
sell
|
0.05
|
eurjpy
|
147.13
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.16 16:18
|
147.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-28.86
|
2629425
|
2008.09.16 15:30
|
sell
|
0.04
|
gbpusd
|
1.7809
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 16:18
|
1.7831
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.80
|
2629898
|
2008.09.16 15:30
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
1.1147
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 16:18
|
1.1142
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
2630429
|
2008.09.16 16:29
|
buy
|
0.07
|
gbpchf
|
1.9888
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 17:15
|
1.9914
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.27
|
2630439
|
2008.09.16 16:30
|
buy
|
0.05
|
cl
|
92.71
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.16 17:15
|
92.84
|
-0.50
|
0.00
|
0.00
|
6.50
|
2631662
|
2008.09.16 16:29
|
buy
|
0.03
|
gbpchf
|
1.9888
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.16 17:16
|
1.9912
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.43
|
2637585
|
2008.09.17 07:59
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.4196
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:30
|
1.4206
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
2637587
|
2008.09.17 07:59
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1214
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:32
|
1.1214
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2637600
|
2008.09.17 08:00
|
buy
|
0.05
|
nzdusd
|
0.6620
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:11
|
0.6632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
2637752
|
2008.09.17 08:00
|
buy
|
0.03
|
nzdusd
|
0.6620
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:19
|
0.6634
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.20
|
2637826
|
2008.09.17 08:00
|
buy
|
0.02
|
nzdusd
|
0.6620
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:30
|
0.6652
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.40
|
2637984
|
2008.09.17 07:59
|
buy
|
0.03
|
eurusd
|
1.4196
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:35
|
1.4202
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.80
|
2638040
|
2008.09.17 07:59
|
buy
|
0.02
|
eurusd
|
1.4196
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.17 08:37
|
1.4211
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
2652717
|
2008.09.18 08:00
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1022
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:19
|
1.1032
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.53
|
2652723
|
2008.09.18 08:00
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.4355
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:26
|
1.4348
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.50
|
2652956
|
2008.09.18 08:00
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
1.1022
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:27
|
1.1042
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.43
|
2653030
|
2008.09.18 08:00
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4355
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:27
|
1.4333
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.60
|
2653047
|
2008.09.18 08:00
|
buy
|
0.02
|
usdchf
|
1.1022
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:27
|
1.1045
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.16
|
2653051
|
2008.09.18 08:00
|
sell
|
0.02
|
eurusd
|
1.4355
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 08:27
|
1.4335
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
2656455
|
2008.09.18 12:00
|
buy
|
0.05
|
audjpy
|
84.25
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.18 12:25
|
83.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-14.86
|
2656956
|
2008.09.18 12:30
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
190.96
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.18 13:13
|
191.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
2657688
|
2008.09.18 13:29
|
buy
|
0.02
|
gbpchf
|
1.9976
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:02
|
1.9982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
2657694
|
2008.09.18 13:30
|
sell
|
0.03
|
eurgbp
|
0.7931
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:03
|
0.7932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.55
|
2658828
|
2008.09.18 14:51
|
sell
|
0.03
|
eurusd
|
1.4476
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 14:53
|
1.4476
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2658830
|
2008.09.18 14:51
|
buy
|
0.03
|
usdchf
|
1.0941
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 14:54
|
1.0939
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.55
|
2658933
|
2008.09.18 14:59
|
sell
|
0.05
|
nzdusd
|
0.6733
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 16:26
|
0.6724
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
2658943
|
2008.09.18 15:00
|
sell
|
0.03
|
gbpusd
|
1.8223
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:13
|
1.8222
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
2658964
|
2008.09.18 15:02
|
sell
|
0.02
|
audusd
|
0.8052
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:09
|
0.8047
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
2658987
|
2008.09.18 13:29
|
buy
|
0.01
|
gbpchf
|
1.9976
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:03
|
1.9979
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
2659121
|
2008.09.18 15:02
|
sell
|
0.01
|
audusd
|
0.8052
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 15:12
|
0.8043
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
2659389
|
2008.09.18 15:29
|
sell
|
0.05
|
audusd
|
0.8036
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 16:22
|
0.8024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
2661004
|
2008.09.18 15:29
|
sell
|
0.05
|
audusd
|
0.8036
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 16:23
|
0.8029
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.50
|
2661095
|
2008.09.18 14:59
|
sell
|
0.03
|
nzdusd
|
0.6733
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 16:28
|
0.6720
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.90
|
2661111
|
2008.09.18 14:59
|
sell
|
0.02
|
nzdusd
|
0.6733
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.18 16:30
|
0.6719
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.80
|
2668475
|
2008.09.19 07:59
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.4220
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:09
|
1.4237
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.50
|
2668480
|
2008.09.19 07:59
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1159
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:10
|
1.1150
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.04
|
2668487
|
2008.09.19 08:00
|
buy
|
0.02
|
gbpusd
|
1.8051
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:09
|
1.8078
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.40
|
2668571
|
2008.09.19 08:05
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
192.60
|
0.00
|
0.00
|
2008.09.19 08:10
|
193.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-15.45
|
2668634
|
2008.09.19 08:00
|
buy
|
0.01
|
gbpusd
|
1.8051
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:10
|
1.8091
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
2668638
|
2008.09.19 07:59
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.4220
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:11
|
1.4243
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.50
|
2668642
|
2008.09.19 07:59
|
sell
|
0.03
|
usdchf
|
1.1159
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:13
|
1.1141
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.85
|
2668687
|
2008.09.19 07:59
|
sell
|
0.02
|
usdchf
|
1.1159
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.09.19 08:15
|
1.1146
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.33
|
|
-0.50
|
0.00
|
0.00
|
80.40
|
Closed P/L:
|
79.90
|
Open
Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working
Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
79.90
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
730.94
|
Equity:
|
730.94
|
Free Margin:
|
730.94
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
163.82
|
Gross Loss:
|
83.92
|
Total Net Profit:
|
79.90
|
Profit Factor:
|
1.95
|
Expected Payoff:
|
1.60
|
|
Absolute Drawdown:
|
38.81
|
Maximal Drawdown:
|
52.51 (7.90%)
|
Relative Drawdown:
|
7.90% (52.51)
|
|
Total Trades:
|
50
|
Short Positions (won %):
|
25 (80.00%)
|
Long Positions (won %):
|
25 (88.00%)
|
Profit Trades (% of total):
|
42 (84.00%)
|
Loss trades (% of total):
|
8 (16.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
16.27
|
loss trade:
|
-28.86
|
Average
|
profit trade:
|
3.90
|
loss trade:
|
-10.49
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
16 (83.32)
|
consecutive losses ($):
|
4 (-52.51)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
83.32 (16)
|
consecutive loss (count):
|
-52.51 (4)
|
Average
|
consecutive wins:
|
7
|
consecutive losses:
|
2