Water House Capital Ltd.

 

Account:

Name:

Currency: USD

2008 September 19, 08:31

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2622858

2008.09.16 09:00

sell

0.04

eurjpy

148.17

0.00

0.00

2008.09.16 09:00

148.16

0.00

0.00

0.00

0.38

2627899

2008.09.16 14:30

buy

0.02

eurusd

1.4250

0.0000

0.0000

2008.09.16 14:45

1.4264

0.00

0.00

0.00

2.80

2627915

2008.09.16 14:30

sell

0.02

usdchf

1.1103

0.0000

0.0000

2008.09.16 14:45

1.1086

0.00

0.00

0.00

3.07

2628338

2008.09.16 14:30

buy

0.03

eurusd

1.4250

0.0000

0.0000

2008.09.16 14:49

1.4261

0.00

0.00

0.00

3.30

2628344

2008.09.16 14:30

sell

0.03

usdchf

1.1103

0.0000

0.0000

2008.09.16 14:49

1.1099

0.00

0.00

0.00

1.08

2629346

2008.09.16 15:30

sell

0.01

gbpusd

1.7809

0.0000

0.0000

2008.09.16 15:34

1.7798

0.00

0.00

0.00

1.10

2629351

2008.09.16 15:30

buy

0.02

usdchf

1.1147

0.0000

0.0000

2008.09.16 15:59

1.1158

0.00

0.00

0.00

1.97

2629354

2008.09.16 15:30

sell

0.05

eurusd

1.4186

0.0000

0.0000

2008.09.16 16:18

1.4213

0.00

0.00

0.00

-13.50

2629358

2008.09.16 15:30

sell

0.05

eurjpy

147.13

0.00

0.00

2008.09.16 16:18

147.73

0.00

0.00

0.00

-28.86

2629425

2008.09.16 15:30

sell

0.04

gbpusd

1.7809

0.0000

0.0000

2008.09.16 16:18

1.7831

0.00

0.00

0.00

-8.80

2629898

2008.09.16 15:30

buy

0.03

usdchf

1.1147

0.0000

0.0000

2008.09.16 16:18

1.1142

0.00

0.00

0.00

-1.35

2630429

2008.09.16 16:29

buy

0.07

gbpchf

1.9888

0.0000

0.0000

2008.09.16 17:15

1.9914

0.00

0.00

0.00

16.27

2630439

2008.09.16 16:30

buy

0.05

cl

92.71

0.00

0.00

2008.09.16 17:15

92.84

-0.50

0.00

0.00

6.50

2631662

2008.09.16 16:29

buy

0.03

gbpchf

1.9888

0.0000

0.0000

2008.09.16 17:16

1.9912

0.00

0.00

0.00

6.43

2637585

2008.09.17 07:59

buy

0.05

eurusd

1.4196

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:30

1.4206

0.00

0.00

0.00

5.00

2637587

2008.09.17 07:59

sell

0.10

usdchf

1.1214

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:32

1.1214

0.00

0.00

0.00

0.00

2637600

2008.09.17 08:00

buy

0.05

nzdusd

0.6620

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:11

0.6632

0.00

0.00

0.00

6.00

2637752

2008.09.17 08:00

buy

0.03

nzdusd

0.6620

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:19

0.6634

0.00

0.00

0.00

4.20

2637826

2008.09.17 08:00

buy

0.02

nzdusd

0.6620

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:30

0.6652

0.00

0.00

0.00

6.40

2637984

2008.09.17 07:59

buy

0.03

eurusd

1.4196

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:35

1.4202

0.00

0.00

0.00

1.80

2638040

2008.09.17 07:59

buy

0.02

eurusd

1.4196

0.0000

0.0000

2008.09.17 08:37

1.4211

0.00

0.00

0.00

3.00

2652717

2008.09.18 08:00

buy

0.05

usdchf

1.1022

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:19

1.1032

0.00

0.00

0.00

4.53

2652723

2008.09.18 08:00

sell

0.05

eurusd

1.4355

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:26

1.4348

0.00

0.00

0.00

3.50

2652956

2008.09.18 08:00

buy

0.03

usdchf

1.1022

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:27

1.1042

0.00

0.00

0.00

5.43

2653030

2008.09.18 08:00

sell

0.03

eurusd

1.4355

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:27

1.4333

0.00

0.00

0.00

6.60

2653047

2008.09.18 08:00

buy

0.02

usdchf

1.1022

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:27

1.1045

0.00

0.00

0.00

4.16

2653051

2008.09.18 08:00

sell

0.02

eurusd

1.4355

0.0000

0.0000

2008.09.18 08:27

1.4335

0.00

0.00

0.00

4.00

2656455

2008.09.18 12:00

buy

0.05

audjpy

84.25

0.00

0.00

2008.09.18 12:25

83.94

0.00

0.00

0.00

-14.86

2656956

2008.09.18 12:30

buy

0.05

gbpjpy

190.96

0.00

0.00

2008.09.18 13:13

191.00

0.00

0.00

0.00

1.91

2657688

2008.09.18 13:29

buy

0.02

gbpchf

1.9976

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:02

1.9982

0.00

0.00

0.00

1.09

2657694

2008.09.18 13:30

sell

0.03

eurgbp

0.7931

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:03

0.7932

0.00

0.00

0.00

-0.55

2658828

2008.09.18 14:51

sell

0.03

eurusd

1.4476

0.0000

0.0000

2008.09.18 14:53

1.4476

0.00

0.00

0.00

0.00

2658830

2008.09.18 14:51

buy

0.03

usdchf

1.0941

0.0000

0.0000

2008.09.18 14:54

1.0939

0.00

0.00

0.00

-0.55

2658933

2008.09.18 14:59

sell

0.05

nzdusd

0.6733

0.0000

0.0000

2008.09.18 16:26

0.6724

0.00

0.00

0.00

4.50

2658943

2008.09.18 15:00

sell

0.03

gbpusd

1.8223

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:13

1.8222

0.00

0.00

0.00

0.30

2658964

2008.09.18 15:02

sell

0.02

audusd

0.8052

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:09

0.8047

0.00

0.00

0.00

1.00

2658987

2008.09.18 13:29

buy

0.01

gbpchf

1.9976

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:03

1.9979

0.00

0.00

0.00

0.28

2659121

2008.09.18 15:02

sell

0.01

audusd

0.8052

0.0000

0.0000

2008.09.18 15:12

0.8043

0.00

0.00

0.00

0.90

2659389

2008.09.18 15:29

sell

0.05

audusd

0.8036

0.0000

0.0000

2008.09.18 16:22

0.8024

0.00

0.00

0.00

6.00

2661004

2008.09.18 15:29

sell

0.05

audusd

0.8036

0.0000

0.0000

2008.09.18 16:23

0.8029

0.00

0.00

0.00

3.50

2661095

2008.09.18 14:59

sell

0.03

nzdusd

0.6733

0.0000

0.0000

2008.09.18 16:28

0.6720

0.00

0.00

0.00

3.90

2661111

2008.09.18 14:59

sell

0.02

nzdusd

0.6733

0.0000

0.0000

2008.09.18 16:30

0.6719

0.00

0.00

0.00

2.80

2668475

2008.09.19 07:59

buy

0.05

eurusd

1.4220

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:09

1.4237

0.00

0.00

0.00

8.50

2668480

2008.09.19 07:59

sell

0.05

usdchf

1.1159

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:10

1.1150

0.00

0.00

0.00

4.04

2668487

2008.09.19 08:00

buy

0.02

gbpusd

1.8051

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:09

1.8078

0.00

0.00

0.00

5.40

2668571

2008.09.19 08:05

sell

0.03

gbpjpy

192.60

0.00

0.00

2008.09.19 08:10

193.15

0.00

0.00

0.00

-15.45

2668634

2008.09.19 08:00

buy

0.01

gbpusd

1.8051

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:10

1.8091

0.00

0.00

0.00

4.00

2668638

2008.09.19 07:59

buy

0.05

eurusd

1.4220

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:11

1.4243

0.00

0.00

0.00

11.50

2668642

2008.09.19 07:59

sell

0.03

usdchf

1.1159

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:13

1.1141

0.00

0.00

0.00

4.85

2668687

2008.09.19 07:59

sell

0.02

usdchf

1.1159

0.0000

0.0000

2008.09.19 08:15

1.1146

0.00

0.00

0.00

2.33

 

-0.50

0.00

0.00

80.40

Closed P/L:

79.90

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

79.90

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

730.94

Equity:

730.94

Free Margin:

730.94

 

Details:

Graph

Gross Profit:

163.82

Gross Loss:

83.92

Total Net Profit:

79.90

Profit Factor:

1.95

Expected Payoff:

1.60

 

Absolute Drawdown:

38.81

Maximal Drawdown:

52.51 (7.90%)

Relative Drawdown:

7.90% (52.51)

 

Total Trades:

50

Short Positions (won %):

25 (80.00%)

Long Positions (won %):

25 (88.00%)

Profit Trades (% of total):

42 (84.00%)

Loss trades (% of total):

8 (16.00%)

Largest

profit trade:

16.27

loss trade:

-28.86

Average

profit trade:

3.90

loss trade:

-10.49

Maximum

consecutive wins ($):

16 (83.32)

consecutive losses ($):

4 (-52.51)

Maximal

consecutive profit (count):

83.32 (16)

consecutive loss (count):

-52.51 (4)

Average

consecutive wins:

7

consecutive losses:

2

 