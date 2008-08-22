|Account: 5223473
|Name: Michael Bolduc
|Currency: USD
|2008 September 2, 18:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10272818
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:35
|1.4517
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272824
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1083
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:35
|1.1078
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272821
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1073
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:35
|1.1082
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272817
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:35
|1.4519
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272844
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4519
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272809
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272811
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4520
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272798
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1071
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1079
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272799
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1081
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1075
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272779
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4521
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272776
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4523
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272783
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1081
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1074
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272782
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1071
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1078
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272761
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272757
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4524
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272741
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1065
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1077
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272733
|2008.09.02 15:34
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1082
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1073
|cancelled
|2008
|cancelled
|10272732
|2008.09.02 15:34
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1072
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1077
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266043
|2008.09.02 15:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1068
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|2008
|USDCHF
|10266045
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1078
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1075
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266051
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266054
|2008.09.02 15:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|EURUSD
|10266308
|2008.09.02 14:57
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1085
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1075
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266295
|2008.09.02 14:57
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266089
|2008.09.02 15:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1061
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2008
|USDCHF
|10266083
|2008.09.02 15:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|EURUSD
|10268368
|2008.09.02 15:25
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|2008
|EURUSD
|10270708
|2008.09.02 15:21
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.1054
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1079
|cancelled
|2008
|cancelled
|10270746
|2008.09.02 15:22
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.4520
|cancelled
|2008
|cancelled
|10271587
|2008.09.02 15:26
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.1047
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 15:34
|1.1079
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266032
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1067
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1074
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266035
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1077
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1070
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266024
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4520
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266023
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266020
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1077
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1069
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266018
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1067
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1073
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265983
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265985
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4520
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265986
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1064
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1073
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265988
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1074
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1069
|cancelled
|2008
|cancelled
|10266001
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1081
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1069
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265971
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1065
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1072
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265973
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1075
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1068
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265947
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4524
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265939
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1074
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1067
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265937
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1064
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1071
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265949
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4522
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265916
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4524
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265917
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1064
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1071
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265918
|2008.09.02 14:56
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1074
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1067
|cancelled
|2008
|cancelled
|10265928
|2008.09.02 14:56
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4524
|cancelled
|2008
|cancelled
|10253006
|2008.09.02 14:08
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4526
|cancelled
|2008
|cancelled
|10253008
|2008.09.02 14:08
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|EURUSD
|10253016
|2008.09.02 14:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1079
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|2008
|USDCHF
|10253018
|2008.09.02 14:08
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1089
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|cancelled
|2008
|cancelled
|10253038
|2008.09.02 14:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|2008
|EURUSD
|10253050
|2008.09.02 14:21
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1072
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|2008
|USDCHF
|10253309
|2008.09.02 14:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2008
|EURUSD
|10253463
|2008.09.02 14:39
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1065
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|USDCHF
|10254551
|2008.09.02 14:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2008
|EURUSD
|10255811
|2008.09.02 14:14
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1096
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|cancelled
|2008
|cancelled
|10257960
|2008.09.02 14:21
|sell limit
|0.05
|eurusdm
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.4525
|cancelled
|2008
|cancelled
|10259057
|2008.09.02 14:42
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1058
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2008
|USDCHF
|10262289
|2008.09.02 14:41
|buy limit
|0.05
|usdchfm
|1.1051
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:56
|1.1070
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252920
|2008.09.02 14:08
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4515
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252915
|2008.09.02 14:08
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4517
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252951
|2008.09.02 14:08
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1090
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1084
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252949
|2008.09.02 14:08
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1080
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1088
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252881
|2008.09.02 14:08
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|cancelled
|2008
|cancelled
|10252891
|2008.09.02 14:08
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4516
|cancelled
|2008
|cancelled
|10133980
|2008.09.02 06:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|2008
|EURUSD
|10134003
|2008.09.02 06:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1031
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2008
|USDCHF
|10133984
|2008.09.02 06:01
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4517
|cancelled
|2008
|cancelled
|10133998
|2008.09.02 06:01
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1021
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1086
|cancelled
|2008
|cancelled
|10134166
|2008.09.02 06:01
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|cancelled
|2008
|cancelled
|10134124
|2008.09.02 06:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2008
|EURUSD
|10135911
|2008.09.02 06:24
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1045
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|2008
|USDCHF
|10134304
|2008.09.02 06:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1038
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|2008
|USDCHF
|10135803
|2008.09.02 06:24
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|2008
|EURUSD
|10136655
|2008.09.02 06:37
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1052
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|2008
|USDCHF
|10139122
|2008.09.02 06:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|2008
|EURUSD
|10138405
|2008.09.02 06:37
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|2008
|EURUSD
|10136432
|2008.09.02 06:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:08
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|2008
|EURUSD
|10142288
|2008.09.02 06:44
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.1073
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2008
|USDCHF
|10141649
|2008.09.02 06:37
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.1059
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|2008
|USDCHF
|10141877
|2008.09.02 06:38
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1066
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|2008
|USDCHF
|10142120
|2008.09.02 06:44
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|2008
|EURUSD
|10142595
|2008.09.02 07:49
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1080
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|2008
|USDCHF
|10143261
|2008.09.02 06:48
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|EURUSD
|10144695
|2008.09.02 07:48
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|2008
|EURUSD
|10146160
|2008.09.02 07:53
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.1087
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2008
|USDCHF
|10146824
|2008.09.02 07:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2008
|EURUSD
|10160041
|2008.09.02 08:08
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1094
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2008
|USDCHF
|10160148
|2008.09.02 07:58
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2008
|EURUSD
|10161565
|2008.09.02 08:18
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|2008
|EURUSD
|10162118
|2008.09.02 08:14
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.1101
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|2008
|USDCHF
|10163460
|2008.09.02 09:30
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|2008
|EURUSD
|10168168
|2008.09.02 08:15
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.1108
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|2008
|USDCHF
|10168459
|2008.09.02 08:19
|sell
|0.13
|usdchfm
|1.1115
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|2008
|USDCHF
|10169018
|2008.09.02 09:30
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.1122
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|2008
|USDCHF
|10170674
|2008.09.02 09:33
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|2008
|EURUSD
|10186326
|2008.09.02 09:33
|sell
|0.15
|usdchfm
|1.1129
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|2008
|USDCHF
|10187609
|2008.09.02 09:30
|sell limit
|0.16
|usdchfm
|1.1136
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.1081
|cancelled
|2008
|cancelled
|10187715
|2008.09.02 09:38
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|2008
|EURUSD
|10189130
|2008.09.02 09:33
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 14:07
|1.4520
|cancelled
|2008
|cancelled
|10067883
|2008.09.01 23:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2008
|EURUSD
|10067891
|2008.09.01 23:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2008
|EURUSD
|10068251
|2008.09.01 23:06
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1016
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2008
|USDCHF
|10067877
|2008.09.02 00:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|2008
|EURUSD
|10069053
|2008.09.01 23:06
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1027
|cancelled
|2008
|cancelled
|10068253
|2008.09.02 00:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1026
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|2008
|USDCHF
|10068312
|2008.09.01 23:05
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1028
|cancelled
|2008
|cancelled
|10068882
|2008.09.01 23:06
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4574
|cancelled
|2008
|cancelled
|10072737
|2008.09.02 03:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|2008
|EURUSD
|10072988
|2008.09.02 00:49
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|2008
|USDCHF
|10090159
|2008.09.02 00:38
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.1040
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1023
|cancelled
|2008
|cancelled
|10090273
|2008.09.02 05:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|2008
|EURUSD
|10070310
|2008.09.01 23:11
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4574
|cancelled
|2008
|cancelled
|10112329
|2008.09.02 03:06
|sell limit
|0.04
|usdchfm
|1.1047
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.1023
|cancelled
|2008
|cancelled
|10132641
|2008.09.02 05:58
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2008.09.02 06:01
|1.4576
|cancelled
|2008
|cancelled
|10051198
|2008.09.01 22:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|2008
|EURUSD
|10051330
|2008.09.01 22:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|2008
|EURUSD
|10051199
|2008.09.01 22:05
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4580
|cancelled
|2008
|cancelled
|10051597
|2008.09.01 22:30
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2008
|EURUSD
|10053493
|2008.09.01 22:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|2008
|EURUSD
|10051298
|2008.09.01 22:06
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1015
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1022
|cancelled
|2008
|cancelled
|10051312
|2008.09.01 22:09
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1025
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|USDCHF
|10054967
|2008.09.01 22:36
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.1039
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1018
|cancelled
|2008
|cancelled
|10055054
|2008.09.01 22:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|2008
|EURUSD
|10051349
|2008.09.01 22:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1032
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|USDCHF
|10052851
|2008.09.01 22:15
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1022
|cancelled
|2008
|cancelled
|10058000
|2008.09.01 22:39
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4582
|cancelled
|2008
|cancelled
|10061783
|2008.09.01 22:48
|sell limit
|0.04
|usdchfm
|1.1046
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.1019
|cancelled
|2008
|cancelled
|10061636
|2008.09.01 22:48
|buy limit
|0.07
|eurusdm
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 23:04
|1.4582
|cancelled
|2008
|cancelled
|10050912
|2008.09.01 22:03
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.4594
|cancelled
|2008
|cancelled
|10050908
|2008.09.01 22:03
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.4596
|cancelled
|2008
|cancelled
|10050942
|2008.09.01 22:03
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1014
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.1021
|cancelled
|2008
|cancelled
|10050920
|2008.09.01 22:03
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.4596
|cancelled
|2008
|cancelled
|10051041
|2008.09.01 22:04
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1007
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.1021
|cancelled
|2008
|cancelled
|10050945
|2008.09.01 22:03
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1024
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:05
|1.1017
|cancelled
|2008
|cancelled
|9999148
|2008.09.01 15:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1010
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9999073
|2008.09.01 16:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4596
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|2008
|EURUSD
|9999075
|2008.09.01 15:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4598
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|2008
|EURUSD
|9999160
|2008.09.01 15:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1020
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|9999287
|2008.09.01 15:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4598
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.38
|2008
|EURUSD
|9999382
|2008.09.01 15:24
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1020
|cancelled
|2008
|cancelled
|9999530
|2008.09.01 15:24
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4596
|cancelled
|2008
|cancelled
|10003853
|2008.09.01 16:51
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1027
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1020
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.13
|2008
|USDCHF
|10000142
|2008.09.01 15:26
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4596
|cancelled
|2008
|cancelled
|10000048
|2008.09.01 15:26
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.0996
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1020
|cancelled
|2008
|cancelled
|10005641
|2008.09.01 21:58
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|2008
|EURUSD
|10010397
|2008.09.01 16:37
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.1034
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.1016
|cancelled
|2008
|cancelled
|10010722
|2008.09.01 21:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|2008
|EURUSD
|10049441
|2008.09.01 21:58
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 22:03
|1.4599
|cancelled
|2008
|cancelled
|9970925
|2008.09.01 13:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|EURUSD
|9970927
|2008.09.01 13:31
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4604
|cancelled
|2008
|cancelled
|9971037
|2008.09.01 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1005
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1018
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|2008
|USDCHF
|9971153
|2008.09.01 13:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|2008
|EURUSD
|9971035
|2008.09.01 13:31
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1018
|cancelled
|2008
|cancelled
|9972663
|2008.09.01 14:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1012
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1018
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|2008
|USDCHF
|9975872
|2008.09.01 14:15
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1019
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|2008
|USDCHF
|9973152
|2008.09.01 13:35
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4604
|cancelled
|2008
|cancelled
|9976009
|2008.09.01 14:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|2008
|EURUSD
|9979909
|2008.09.01 14:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|2008
|EURUSD
|9985048
|2008.09.01 14:27
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1026
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2008
|USDCHF
|9985228
|2008.09.01 14:29
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2008
|EURUSD
|9986753
|2008.09.01 14:19
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.4604
|cancelled
|2008
|cancelled
|9988413
|2008.09.01 14:28
|sell limit
|0.06
|usdchfm
|1.1040
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1016
|cancelled
|2008
|cancelled
|9985870
|2008.09.01 14:16
|sell limit
|0.05
|usdchfm
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 15:23
|1.1016
|cancelled
|2008
|cancelled
|9970855
|2008.09.01 13:30
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|cancelled
|2008
|cancelled
|9970856
|2008.09.01 13:30
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.0997
|cancelled
|2008
|cancelled
|9970868
|2008.09.01 13:30
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4618
|cancelled
|2008
|cancelled
|9970864
|2008.09.01 13:30
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4620
|cancelled
|2008
|cancelled
|9950123
|2008.09.01 12:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|EURUSD
|9950127
|2008.09.01 12:05
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4616
|cancelled
|2008
|cancelled
|9950146
|2008.09.01 12:05
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|cancelled
|2008
|cancelled
|9950151
|2008.09.01 12:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0987
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|2008
|USDCHF
|9950302
|2008.09.01 12:23
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0994
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|2008
|USDCHF
|9951948
|2008.09.01 13:15
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|9951437
|2008.09.01 13:09
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2008
|EURUSD
|9950662
|2008.09.01 12:27
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|EURUSD
|9950430
|2008.09.01 12:07
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.0970
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|cancelled
|2008
|cancelled
|9956835
|2008.09.01 13:16
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2008
|USDCHF
|9957098
|2008.09.01 13:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2008
|EURUSD
|9963347
|2008.09.01 13:10
|buy limit
|0.05
|eurusdm
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4619
|cancelled
|2008
|cancelled
|9965520
|2008.09.01 13:15
|sell limit
|0.05
|usdchfm
|1.1015
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.0997
|cancelled
|2008
|cancelled
|9965746
|2008.09.01 13:15
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 13:30
|1.4619
|cancelled
|2008
|cancelled
|9934597
|2008.09.01 10:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2008
|EURUSD
|9934577
|2008.09.01 10:47
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0971
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.0985
|cancelled
|2008
|cancelled
|9934578
|2008.09.01 10:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0981
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|USDCHF
|9934601
|2008.09.01 10:47
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4628
|cancelled
|2008
|cancelled
|9934663
|2008.09.01 10:53
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|EURUSD
|9935856
|2008.09.01 10:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|2008
|EURUSD
|9934716
|2008.09.01 10:54
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0988
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9935968
|2008.09.01 11:02
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|USDCHF
|9936371
|2008.09.01 11:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2008
|EURUSD
|9937927
|2008.09.01 11:00
|buy limit
|0.05
|eurusdm
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4631
|cancelled
|2008
|cancelled
|9937980
|2008.09.01 11:00
|sell limit
|0.04
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.0981
|cancelled
|2008
|cancelled
|9938806
|2008.09.01 11:02
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 12:05
|1.4631
|cancelled
|2008
|cancelled
|9888363
|2008.09.01 07:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1004
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|2008
|USDCHF
|9888365
|2008.09.01 07:08
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1014
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0975
|cancelled
|2008
|cancelled
|9888389
|2008.09.01 07:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|2008
|EURUSD
|9888392
|2008.09.01 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2008
|EURUSD
|9888432
|2008.09.01 07:09
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4642
|cancelled
|2008
|cancelled
|9888641
|2008.09.01 07:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0997
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2008
|USDCHF
|9889385
|2008.09.01 08:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|EURUSD
|9889431
|2008.09.01 07:13
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1021
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0975
|cancelled
|2008
|cancelled
|9889984
|2008.09.01 08:39
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|2008
|EURUSD
|9895075
|2008.09.01 07:43
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|2008
|USDCHF
|9896472
|2008.09.01 07:57
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2008
|USDCHF
|9904483
|2008.09.01 10:02
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|USDCHF
|9906156
|2008.09.01 10:03
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|2008
|USDCHF
|9911078
|2008.09.01 08:37
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.4644
|cancelled
|2008
|cancelled
|9899009
|2008.09.01 08:08
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0976
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:47
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|2008
|USDCHF
|9926561
|2008.09.01 10:07
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:46
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|2008
|USDCHF
|9926781
|2008.09.01 10:03
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:46
|1.4642
|cancelled
|2008
|cancelled
|9926912
|2008.09.01 10:03
|buy limit
|0.09
|usdchfm
|1.0948
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:46
|1.0978
|cancelled
|2008
|cancelled
|9931425
|2008.09.01 10:30
|buy limit
|0.10
|usdchfm
|1.0941
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 10:46
|1.0978
|cancelled
|2008
|cancelled
|9888323
|2008.09.01 07:08
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4656
|cancelled
|2008
|cancelled
|9888328
|2008.09.01 07:08
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4654
|cancelled
|2008
|cancelled
|9832092
|2008.08.31 22:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|2008
|EURUSD
|9832097
|2008.08.31 22:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|2008
|EURUSD
|9832299
|2008.08.31 22:14
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0978
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2008
|USDCHF
|9832308
|2008.08.31 22:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|2008
|USDCHF
|9832361
|2008.08.31 22:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|2008
|EURUSD
|9832723
|2008.08.31 22:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0971
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2008
|USDCHF
|9832780
|2008.08.31 22:09
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|cancelled
|2008
|cancelled
|9833469
|2008.08.31 23:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2008
|USDCHF
|9834016
|2008.08.31 22:15
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.0964
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|cancelled
|2008
|cancelled
|9834179
|2008.08.31 22:15
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|cancelled
|2008
|cancelled
|9834518
|2008.08.31 22:16
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.0957
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|cancelled
|2008
|cancelled
|9839052
|2008.09.01 00:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1004
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|2008
|USDCHF
|9836914
|2008.08.31 23:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|2008
|EURUSD
|9837581
|2008.09.01 00:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|2008
|EURUSD
|9838386
|2008.08.31 23:08
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0997
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2008
|USDCHF
|9844035
|2008.09.01 00:38
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.1011
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|9839228
|2008.09.01 00:28
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|2008
|EURUSD
|9845502
|2008.09.01 00:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|2008
|EURUSD
|9847581
|2008.09.01 00:54
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|EURUSD
|9845731
|2008.09.01 00:41
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1018
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2008
|USDCHF
|9846137
|2008.09.01 00:41
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|2008
|EURUSD
|9847167
|2008.09.01 00:55
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.1025
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|2008
|USDCHF
|9847454
|2008.09.01 00:43
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|2008
|EURUSD
|9847978
|2008.09.01 00:57
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1032
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|2008
|USDCHF
|9848711
|2008.09.01 00:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2008
|EURUSD
|9849368
|2008.09.01 00:59
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|2008
|EURUSD
|9849895
|2008.09.01 01:22
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.1039
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|2008
|USDCHF
|9850877
|2008.09.01 01:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|2008
|EURUSD
|9851473
|2008.09.01 01:26
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1046
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|2008
|USDCHF
|9851611
|2008.09.01 01:25
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|2008
|EURUSD
|9856315
|2008.09.01 01:22
|buy limit
|0.14
|eurusdm
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4654
|cancelled
|2008
|cancelled
|9857218
|2008.09.01 01:25
|buy limit
|0.15
|eurusdm
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.4654
|cancelled
|2008
|cancelled
|9857292
|2008.09.01 01:25
|sell limit
|0.11
|usdchfm
|1.1053
|0.0000
|0.0000
|2008.09.01 07:08
|1.1006
|cancelled
|2008
|cancelled
|9831702
|2008.08.31 22:06
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.0984
|cancelled
|2008
|cancelled
|9831935
|2008.08.31 22:06
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9831918
|2008.08.31 22:06
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.4712
|cancelled
|2008
|cancelled
|9831716
|2008.08.31 22:06
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0984
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.0977
|cancelled
|2008
|cancelled
|9830959
|2008.08.31 22:05
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.4704
|cancelled
|2008
|cancelled
|9830861
|2008.08.31 22:05
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.4709
|cancelled
|2008
|cancelled
|9831501
|2008.08.31 22:06
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:06
|1.4709
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826809
|2008.08.29 19:21
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.4710
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826811
|2008.08.31 22:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2008
|EURUSD
|9826820
|2008.08.31 22:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|2008
|EURUSD
|9827473
|2008.08.29 19:31
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.4710
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826826
|2008.08.29 19:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.0977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|2008
|USDCHF
|9826833
|2008.08.29 19:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1012
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2008
|USDCHF
|9826999
|2008.08.31 22:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.0977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2008
|USDCHF
|9827330
|2008.08.29 19:28
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1019
|0.0000
|0.0000
|2008.08.31 22:05
|1.0977
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826777
|2008.08.29 19:21
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4675
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826779
|2008.08.29 19:21
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826782
|2008.08.29 19:21
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.1006
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1010
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826786
|2008.08.29 19:21
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1016
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1006
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826793
|2008.08.29 19:21
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|cancelled
|2008
|cancelled
|9826797
|2008.08.29 19:21
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.0999
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1010
|cancelled
|2008
|cancelled
|9795070
|2008.08.29 15:02
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0985
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1012
|cancelled
|2008
|cancelled
|9795072
|2008.08.29 15:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2008
|USDCHF
|9795223
|2008.08.29 15:03
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|cancelled
|2008
|cancelled
|9795074
|2008.08.29 15:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|2008
|EURUSD
|9795077
|2008.08.29 15:02
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|cancelled
|2008
|cancelled
|9795215
|2008.08.29 15:02
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.0978
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1012
|cancelled
|2008
|cancelled
|9795715
|2008.08.29 15:17
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|2008
|EURUSD
|9795287
|2008.08.29 15:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|2008
|USDCHF
|9795300
|2008.08.29 15:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2008
|EURUSD
|9795895
|2008.08.29 15:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|2008
|EURUSD
|9799083
|2008.08.29 15:41
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1016
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|USDCHF
|9798790
|2008.08.29 15:41
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|2008
|EURUSD
|9798404
|2008.08.29 15:19
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2008
|EURUSD
|9796919
|2008.08.29 15:39
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|USDCHF
|9805324
|2008.08.29 15:45
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|2008
|USDCHF
|9800741
|2008.08.29 15:42
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|2008
|EURUSD
|9804377
|2008.08.29 15:43
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|2008
|USDCHF
|9805144
|2008.08.29 15:43
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2008
|EURUSD
|9805415
|2008.08.29 16:46
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|2008
|EURUSD
|9807420
|2008.08.29 16:52
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.1037
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2008
|USDCHF
|9814948
|2008.08.29 16:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2008
|EURUSD
|9817797
|2008.08.29 16:51
|buy limit
|0.11
|eurusdm
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4677
|cancelled
|2008
|cancelled
|9818134
|2008.08.29 16:52
|buy limit
|0.12
|eurusdm
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.4676
|cancelled
|2008
|cancelled
|9817900
|2008.08.29 16:51
|sell limit
|0.08
|usdchfm
|1.1044
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 19:21
|1.1009
|cancelled
|2008
|cancelled
|9779684
|2008.08.29 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2008
|USDCHF
|9779682
|2008.08.29 13:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0991
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0987
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|USDCHF
|9779700
|2008.08.29 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|2008
|EURUSD
|9779705
|2008.08.29 13:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|EURUSD
|9779771
|2008.08.29 14:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0984
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9779780
|2008.08.29 14:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|2008
|EURUSD
|9781853
|2008.08.29 14:48
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|USDCHF
|9780125
|2008.08.29 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2008
|EURUSD
|9780474
|2008.08.29 13:50
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4718
|cancelled
|2008
|cancelled
|9780324
|2008.08.29 13:50
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0987
|cancelled
|2008
|cancelled
|9781952
|2008.08.29 14:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2008
|EURUSD
|9790438
|2008.08.29 14:43
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.0970
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0991
|cancelled
|2008
|cancelled
|9791228
|2008.08.29 14:47
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4716
|cancelled
|2008
|cancelled
|9791550
|2008.08.29 14:48
|sell limit
|0.05
|eurusdm
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.4716
|cancelled
|2008
|cancelled
|9791568
|2008.08.29 14:48
|buy limit
|0.05
|usdchfm
|1.0963
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 15:02
|1.0991
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739885
|2008.08.29 09:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|2008
|EURUSD
|9739888
|2008.08.29 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2008
|EURUSD
|9739926
|2008.08.29 09:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0972
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|2008
|USDCHF
|9740068
|2008.08.29 09:06
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|2008
|USDCHF
|9739919
|2008.08.29 09:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2008
|USDCHF
|9739944
|2008.08.29 09:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|2008
|EURUSD
|9740205
|2008.08.29 11:12
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0979
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2008
|USDCHF
|9740489
|2008.08.29 09:06
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2008
|EURUSD
|9740667
|2008.08.29 09:58
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2008
|EURUSD
|9740704
|2008.08.29 09:04
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.0948
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0997
|cancelled
|2008
|cancelled
|9741308
|2008.08.29 09:08
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.0941
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0997
|cancelled
|2008
|cancelled
|9741081
|2008.08.29 12:31
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2008
|EURUSD
|9743885
|2008.08.29 13:47
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|EURUSD
|9744452
|2008.08.29 13:44
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0986
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2008
|USDCHF
|9749547
|2008.08.29 09:58
|sell limit
|0.06
|eurusdm
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4707
|cancelled
|2008
|cancelled
|9773703
|2008.08.29 13:09
|sell limit
|0.07
|eurusdm
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4707
|cancelled
|2008
|cancelled
|9777770
|2008.08.29 13:47
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|2008
|USDCHF
|9778338
|2008.08.29 13:45
|sell limit
|0.05
|usdchfm
|1.1000
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0994
|cancelled
|2008
|cancelled
|9779046
|2008.08.29 13:47
|sell limit
|0.06
|usdchfm
|1.1007
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.0994
|cancelled
|2008
|cancelled
|9778918
|2008.08.29 13:47
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4709
|cancelled
|2008
|cancelled
|9779475
|2008.08.29 13:48
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 13:48
|1.4708
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739860
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4724
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739862
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739806
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0973
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0966
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739801
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0963
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0970
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739783
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4716
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739776
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4721
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739636
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4717
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739627
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4721
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739654
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0971
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739660
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0972
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0967
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739671
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4721
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739303
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4726
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739423
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0970
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739343
|2008.08.29 09:00
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4727
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739306
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4719
|cancelled
|2008
|cancelled
|9739440
|2008.08.29 09:00
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0972
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0966
|cancelled
|2008
|cancelled
|9713849
|2008.08.29 07:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0957
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9713859
|2008.08.29 06:58
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0967
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0963
|cancelled
|2008
|cancelled
|9713872
|2008.08.29 06:58
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4726
|cancelled
|2008
|cancelled
|9713881
|2008.08.29 07:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|EURUSD
|9714185
|2008.08.29 06:58
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.0974
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0962
|cancelled
|2008
|cancelled
|9714446
|2008.08.29 07:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|EURUSD
|9715216
|2008.08.29 07:22
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2008
|EURUSD
|9715020
|2008.08.29 07:22
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|USDCHF
|9715820
|2008.08.29 07:26
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0943
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|2008
|USDCHF
|9718143
|2008.08.29 07:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0936
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|2008
|USDCHF
|9717889
|2008.08.29 07:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2008
|EURUSD
|9715881
|2008.08.29 07:26
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2008
|EURUSD
|9718477
|2008.08.29 08:13
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2008
|EURUSD
|9721578
|2008.08.29 08:15
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0929
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|2008
|USDCHF
|9722909
|2008.08.29 07:41
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.0922
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0964
|cancelled
|2008
|cancelled
|9729252
|2008.08.29 08:11
|sell limit
|0.07
|eurusdm
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4725
|cancelled
|2008
|cancelled
|9730837
|2008.08.29 08:16
|sell limit
|0.08
|eurusdm
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.4725
|cancelled
|2008
|cancelled
|9730943
|2008.08.29 08:16
|buy limit
|0.07
|usdchfm
|1.0915
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 09:00
|1.0961
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679741
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4724
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679762
|2008.08.29 01:24
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|2008
|USDCHF
|9679746
|2008.08.29 01:18
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|2008
|EURUSD
|9679794
|2008.08.29 01:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|2008
|EURUSD
|9679916
|2008.08.29 01:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|2008
|USDCHF
|9680459
|2008.08.29 01:01
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.0986
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679763
|2008.08.29 00:53
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0979
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|cancelled
|2008
|cancelled
|9681502
|2008.08.29 01:33
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|2008
|USDCHF
|9681767
|2008.08.29 01:33
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|2008
|EURUSD
|9683018
|2008.08.29 01:55
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2008
|EURUSD
|9681143
|2008.08.29 01:27
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|EURUSD
|9683380
|2008.08.29 02:02
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|2008
|EURUSD
|9687123
|2008.08.29 04:17
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|2008
|EURUSD
|9687298
|2008.08.29 04:19
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0941
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2008
|USDCHF
|9683082
|2008.08.29 02:13
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0948
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2008
|USDCHF
|9688401
|2008.08.29 02:02
|sell limit
|0.08
|eurusdm
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4724
|cancelled
|2008
|cancelled
|9696644
|2008.08.29 04:19
|sell limit
|0.09
|eurusdm
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.4724
|cancelled
|2008
|cancelled
|9689281
|2008.08.29 02:14
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.0934
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 06:57
|1.0963
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679698
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4709
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679670
|2008.08.29 00:53
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4706
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679668
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4708
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679665
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0978
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679666
|2008.08.29 00:53
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0979
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0973
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679653
|2008.08.29 00:53
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4710
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679650
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4712
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679657
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0967
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0974
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679658
|2008.08.29 00:53
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0970
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679605
|2008.08.29 00:52
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4713
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679629
|2008.08.29 00:52
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0978
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0972
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679628
|2008.08.29 00:52
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0968
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.0976
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679610
|2008.08.29 00:52
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4711
|cancelled
|2008
|cancelled
|9679633
|2008.08.29 00:53
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:53
|1.4713
|cancelled
|2008
|cancelled
|9610013
|2008.08.28 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.58
|2008
|EURUSD
|9610014
|2008.08.28 13:39
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9610229
|2008.08.28 13:40
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9610057
|2008.08.28 13:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.02
|2008
|EURUSD
|9618734
|2008.08.28 14:34
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.50
|2008
|EURUSD
|9612960
|2008.08.28 14:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.48
|2008
|EURUSD
|9611601
|2008.08.28 14:24
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.32
|2008
|EURUSD
|9620745
|2008.08.28 14:35
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.38
|2008
|EURUSD
|9627236
|2008.08.28 15:44
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.07
|1.21
|2008
|EURUSD
|9623413
|2008.08.28 14:44
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.80
|2008
|EURUSD
|9621060
|2008.08.28 14:43
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.12
|2008
|EURUSD
|9623561
|2008.08.28 14:55
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.27
|2008
|EURUSD
|9624446
|2008.08.28 14:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.07
|0.40
|2008
|EURUSD
|9638767
|2008.08.28 17:17
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.10
|5.85
|2008
|EURUSD
|9635993
|2008.08.28 15:53
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.09
|3.25
|2008
|EURUSD
|9638040
|2008.08.28 15:58
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.09
|4.48
|2008
|EURUSD
|9610046
|2008.08.28 13:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0908
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|2008
|USDCHF
|9635848
|2008.08.28 15:52
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.08
|2.16
|2008
|EURUSD
|9610047
|2008.08.28 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0918
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|2008
|USDCHF
|9610565
|2008.08.28 14:33
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0925
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.89
|2008
|USDCHF
|9610157
|2008.08.28 13:39
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.0901
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|cancelled
|2008
|cancelled
|9615426
|2008.08.28 14:08
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.0894
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|cancelled
|2008
|cancelled
|9619454
|2008.08.28 14:35
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0932
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.15
|2008
|USDCHF
|9620955
|2008.08.28 14:43
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0939
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.28
|2008
|USDCHF
|9621372
|2008.08.28 14:44
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.0946
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.28
|2008
|USDCHF
|9627141
|2008.08.28 15:44
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.0974
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|2008
|USDCHF
|9624219
|2008.08.28 14:55
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.89
|2008
|USDCHF
|9626770
|2008.08.28 15:39
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.0967
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.51
|2008
|USDCHF
|9623523
|2008.08.28 14:52
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.0953
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.15
|2008
|USDCHF
|9637090
|2008.08.28 15:53
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.0988
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0975
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.30
|2008
|USDCHF
|9637892
|2008.08.28 15:55
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0975
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.19
|2008
|USDCHF
|9635013
|2008.08.28 15:52
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.0981
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0974
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.64
|2008
|USDCHF
|9649496
|2008.08.28 17:15
|sell limit
|0.15
|usdchfm
|1.1016
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0972
|cancelled
|2008
|cancelled
|9638722
|2008.08.28 17:14
|sell
|0.13
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0975
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.20
|2008
|USDCHF
|9648210
|2008.08.28 17:17
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0975
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.34
|2008
|USDCHF
|9648668
|2008.08.28 17:09
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9650294
|2008.08.28 17:17
|sell limit
|0.16
|usdchfm
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.0972
|cancelled
|2008
|cancelled
|9650497
|2008.08.28 17:17
|buy limit
|0.17
|eurusdm
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.08.29 00:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9591907
|2008.08.28 12:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|2008
|EURUSD
|9591934
|2008.08.28 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2008
|EURUSD
|9592068
|2008.08.28 12:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0933
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|2008
|USDCHF
|9592097
|2008.08.28 12:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0938
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|USDCHF
|9592914
|2008.08.28 12:30
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|cancelled
|2008
|cancelled
|9592315
|2008.08.28 12:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2008
|EURUSD
|9592980
|2008.08.28 12:30
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|cancelled
|2008
|cancelled
|9592590
|2008.08.28 12:42
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|2008
|EURUSD
|9592219
|2008.08.28 12:58
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0926
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|2008
|USDCHF
|9593507
|2008.08.28 12:31
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.0952
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|cancelled
|2008
|cancelled
|9593518
|2008.08.28 12:31
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|cancelled
|2008
|cancelled
|9595050
|2008.08.28 12:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2008
|EURUSD
|9595902
|2008.08.28 12:58
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2008
|EURUSD
|9597561
|2008.08.28 13:06
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0919
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|2008
|USDCHF
|9598132
|2008.08.28 13:06
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2008
|EURUSD
|9597688
|2008.08.28 12:59
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|2008
|EURUSD
|9599175
|2008.08.28 13:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|2008
|EURUSD
|9598265
|2008.08.28 13:09
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0912
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|9599754
|2008.08.28 13:09
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0905
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.0912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|2008
|USDCHF
|9599922
|2008.08.28 13:09
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:39
|1.4780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|2008
|EURUSD
|9600760
|2008.08.28 13:23
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2008
|EURUSD
|9600792
|2008.08.28 13:21
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.0898
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.0910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|2008
|USDCHF
|9605817
|2008.08.28 13:23
|sell limit
|0.12
|eurusdm
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.4779
|cancelled
|2008
|cancelled
|9601171
|2008.08.28 13:23
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|2008
|EURUSD
|9601630
|2008.08.28 13:23
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.0891
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.0909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|2008
|USDCHF
|9605594
|2008.08.28 13:22
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.0884
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.0913
|cancelled
|2008
|cancelled
|9605994
|2008.08.28 13:23
|buy limit
|0.09
|usdchfm
|1.0877
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 13:38
|1.0913
|cancelled
|2008
|cancelled
|9562443
|2008.08.28 07:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|EURUSD
|9562447
|2008.08.28 07:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0925
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9562441
|2008.08.28 07:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2008
|EURUSD
|9562521
|2008.08.28 07:32
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.0942
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0930
|cancelled
|2008
|cancelled
|9562448
|2008.08.28 07:32
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0935
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|2008
|USDCHF
|9562513
|2008.08.28 08:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2008
|EURUSD
|9564827
|2008.08.28 09:19
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0918
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|USDCHF
|9562889
|2008.08.28 07:32
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.0949
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0930
|cancelled
|2008
|cancelled
|9563611
|2008.08.28 07:36
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4748
|cancelled
|2008
|cancelled
|9564175
|2008.08.28 08:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2008
|EURUSD
|9566014
|2008.08.28 09:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2008
|EURUSD
|9568138
|2008.08.28 09:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|2008
|EURUSD
|9568145
|2008.08.28 09:24
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0911
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|2008
|USDCHF
|9573171
|2008.08.28 11:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|2008
|EURUSD
|9573464
|2008.08.28 11:41
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0904
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|2008
|USDCHF
|9585211
|2008.08.28 11:42
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.0890
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0937
|cancelled
|2008
|cancelled
|9585220
|2008.08.28 11:42
|sell limit
|0.06
|eurusdm
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4746
|cancelled
|2008
|cancelled
|9573771
|2008.08.28 11:45
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0897
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|2008
|USDCHF
|9586490
|2008.08.28 11:52
|buy limit
|0.07
|usdchfm
|1.0883
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.0937
|cancelled
|2008
|cancelled
|9586795
|2008.08.28 11:55
|sell limit
|0.07
|eurusdm
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 12:30
|1.4746
|cancelled
|2008
|cancelled
|9483618
|2008.08.27 18:04
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.1000
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|cancelled
|2008
|cancelled
|9483615
|2008.08.27 18:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|2008
|USDCHF
|9483657
|2008.08.27 18:04
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|cancelled
|2008
|cancelled
|9483660
|2008.08.27 18:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.54
|2008
|EURUSD
|9483805
|2008.08.27 18:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.99
|2008
|USDCHF
|9483862
|2008.08.27 18:05
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|cancelled
|2008
|cancelled
|9484172
|2008.08.27 18:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.94
|2008
|EURUSD
|9485089
|2008.08.27 19:26
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0976
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.29
|2008
|USDCHF
|9486002
|2008.08.27 19:28
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.20
|2008
|EURUSD
|9486751
|2008.08.27 19:29
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.32
|2008
|EURUSD
|9490004
|2008.08.27 19:29
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.46
|2008
|USDCHF
|9491051
|2008.08.27 23:53
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0962
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|2008
|USDCHF
|9491084
|2008.08.27 20:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.30
|2008
|EURUSD
|9491696
|2008.08.27 23:56
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2008
|EURUSD
|9494746
|2008.08.28 00:13
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|2008
|EURUSD
|9508597
|2008.08.28 01:54
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.0941
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|2008
|USDCHF
|9506078
|2008.08.28 00:14
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|2008
|EURUSD
|9505613
|2008.08.28 00:25
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.0948
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|2008
|USDCHF
|9495304
|2008.08.28 00:13
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|2008
|USDCHF
|9508202
|2008.08.28 00:21
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|EURUSD
|9508870
|2008.08.28 01:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2008
|EURUSD
|9511964
|2008.08.28 01:32
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|2008
|EURUSD
|9520062
|2008.08.28 01:52
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|2008
|EURUSD
|9520506
|2008.08.28 03:55
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.0934
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2008
|USDCHF
|9520532
|2008.08.28 02:03
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|2008
|EURUSD
|9525043
|2008.08.28 04:17
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|2008
|EURUSD
|9527273
|2008.08.28 04:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.0927
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2008
|USDCHF
|9528586
|2008.08.28 05:11
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|2008
|EURUSD
|9537113
|2008.08.28 05:10
|buy
|0.11
|usdchfm
|1.0920
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|2008
|USDCHF
|9538440
|2008.08.28 05:11
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.0913
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|2008
|USDCHF
|9541975
|2008.08.28 04:43
|sell limit
|0.16
|eurusdm
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4757
|cancelled
|2008
|cancelled
|9544751
|2008.08.28 05:11
|sell limit
|0.17
|eurusdm
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.4757
|cancelled
|2008
|cancelled
|9544978
|2008.08.28 05:11
|buy limit
|0.13
|usdchfm
|1.0906
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0934
|cancelled
|2008
|cancelled
|9556826
|2008.08.28 06:53
|buy limit
|0.14
|usdchfm
|1.0899
|0.0000
|0.0000
|2008.08.28 07:31
|1.0934
|cancelled
|2008
|cancelled
|9440962
|2008.08.27 12:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|2008
|EURUSD
|9440968
|2008.08.27 12:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0946
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|2008
|USDCHF
|9440965
|2008.08.27 12:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|2008
|EURUSD
|9440967
|2008.08.27 12:31
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0937
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0996
|cancelled
|2008
|cancelled
|9441008
|2008.08.27 12:31
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.0930
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|cancelled
|2008
|cancelled
|9441034
|2008.08.27 12:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0953
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2008
|USDCHF
|9440983
|2008.08.27 12:31
|sell limit
|0.02
|eurusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|cancelled
|2008
|cancelled
|9441317
|2008.08.27 12:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2008
|EURUSD
|9441626
|2008.08.27 12:36
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|2008
|USDCHF
|9441464
|2008.08.27 12:51
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|2008
|EURUSD
|9445917
|2008.08.27 13:58
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.0974
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|2008
|USDCHF
|9442681
|2008.08.27 12:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2008
|EURUSD
|9442560
|2008.08.27 12:51
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.0967
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|2008
|USDCHF
|9447007
|2008.08.27 14:21
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|2008
|EURUSD
|9446268
|2008.08.27 14:04
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|2008
|EURUSD
|9446909
|2008.08.27 14:03
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.0981
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2008
|USDCHF
|9453574
|2008.08.27 14:21
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.0988
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|2008
|USDCHF
|9455887
|2008.08.27 14:22
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2008
|EURUSD
|9454251
|2008.08.27 14:22
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|9456168
|2008.08.27 14:23
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|2008
|EURUSD
|9455980
|2008.08.27 14:23
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|2008
|USDCHF
|9456546
|2008.08.27 15:48
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|2008
|EURUSD
|9456669
|2008.08.27 15:48
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|2008
|USDCHF
|9457401
|2008.08.27 15:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|2008
|EURUSD
|9457638
|2008.08.27 15:50
|sell
|0.11
|usdchfm
|1.1016
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2008
|USDCHF
|9471117
|2008.08.27 16:48
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|2008
|USDCHF
|9471140
|2008.08.27 15:50
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2008
|EURUSD
|9471769
|2008.08.27 15:50
|buy limit
|0.12
|eurusdm
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9471925
|2008.08.27 15:50
|sell limit
|0.13
|usdchfm
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.0992
|cancelled
|2008
|cancelled
|9478332
|2008.08.27 16:44
|buy limit
|0.13
|eurusdm
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 18:03
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9440941
|2008.08.27 12:31
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4744
|cancelled
|2008
|cancelled
|9440938
|2008.08.27 12:31
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4747
|cancelled
|2008
|cancelled
|9420631
|2008.08.27 09:52
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4748
|cancelled
|2008
|cancelled
|9420632
|2008.08.27 10:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|2008
|EURUSD
|9420635
|2008.08.27 10:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|2008
|USDCHF
|9420636
|2008.08.27 09:52
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0938
|cancelled
|2008
|cancelled
|9420724
|2008.08.27 09:53
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4748
|cancelled
|2008
|cancelled
|9422171
|2008.08.27 10:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|EURUSD
|9420886
|2008.08.27 10:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0943
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0939
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2008
|USDCHF
|9420898
|2008.08.27 10:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2008
|EURUSD
|9421964
|2008.08.27 10:25
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0936
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2008
|USDCHF
|9421985
|2008.08.27 10:16
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|2008
|EURUSD
|9423051
|2008.08.27 10:25
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2008
|EURUSD
|9423403
|2008.08.27 10:44
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0922
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2008
|USDCHF
|9423599
|2008.08.27 10:41
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2008
|EURUSD
|9422301
|2008.08.27 10:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0929
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|2008
|USDCHF
|9426337
|2008.08.27 10:44
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2008
|EURUSD
|9426468
|2008.08.27 10:40
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.0915
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0947
|cancelled
|2008
|cancelled
|9426751
|2008.08.27 10:49
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|2008
|EURUSD
|9428493
|2008.08.27 10:47
|buy limit
|0.07
|usdchfm
|1.0908
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.0948
|cancelled
|2008
|cancelled
|9428627
|2008.08.27 10:47
|sell limit
|0.09
|eurusdm
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4742
|cancelled
|2008
|cancelled
|9439252
|2008.08.27 12:28
|sell limit
|0.10
|eurusdm
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 12:31
|1.4742
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390282
|2008.08.27 05:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2008
|EURUSD
|9390286
|2008.08.27 06:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2008
|EURUSD
|9390376
|2008.08.27 06:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|2008
|EURUSD
|9390410
|2008.08.27 06:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0954
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|2008
|USDCHF
|9390412
|2008.08.27 05:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2008
|USDCHF
|9390515
|2008.08.27 07:37
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0952
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|USDCHF
|9390617
|2008.08.27 07:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|EURUSD
|9391330
|2008.08.27 07:00
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2008
|USDCHF
|9392097
|2008.08.27 06:56
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|2008
|EURUSD
|9393203
|2008.08.27 07:37
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2008
|EURUSD
|9390814
|2008.08.27 06:56
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0976
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|2008
|USDCHF
|9398900
|2008.08.27 06:58
|buy limit
|0.05
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|cancelled
|2008
|cancelled
|9393215
|2008.08.27 07:40
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2008
|USDCHF
|9397998
|2008.08.27 07:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|2008
|EURUSD
|9398400
|2008.08.27 06:56
|sell limit
|0.04
|usdchfm
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0954
|cancelled
|2008
|cancelled
|9403634
|2008.08.27 07:39
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2008
|EURUSD
|9404493
|2008.08.27 08:16
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0938
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|2008
|USDCHF
|9404551
|2008.08.27 07:38
|sell limit
|0.05
|eurusdm
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9399596
|2008.08.27 07:00
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4717
|cancelled
|2008
|cancelled
|9409922
|2008.08.27 08:08
|buy limit
|0.05
|usdchfm
|1.0931
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0959
|cancelled
|2008
|cancelled
|9404891
|2008.08.27 07:39
|sell limit
|0.06
|eurusdm
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.4715
|cancelled
|2008
|cancelled
|9412232
|2008.08.27 08:16
|buy limit
|0.06
|usdchfm
|1.0924
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 09:52
|1.0959
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390208
|2008.08.27 05:52
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:52
|1.0965
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390212
|2008.08.27 05:52
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:52
|1.0961
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390231
|2008.08.27 05:52
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:52
|1.4702
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390230
|2008.08.27 05:52
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:52
|1.4704
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390182
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0965
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390183
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0961
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390158
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4706
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390163
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0965
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390160
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390164
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0961
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390121
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390119
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390144
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0958
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0965
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390145
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0968
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0961
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390031
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4701
|cancelled
|2008
|cancelled
|9390025
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9389964
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9389966
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4701
|cancelled
|2008
|cancelled
|9389980
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0967
|cancelled
|2008
|cancelled
|9389981
|2008.08.27 05:51
|sell limit
|0.01
|usdchfm
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0963
|cancelled
|2008
|cancelled
|9389992
|2008.08.27 05:51
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4703
|cancelled
|2008
|cancelled
|9338221
|2008.08.26 16:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1021
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2008
|Fade
|9338228
|2008.08.26 16:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.01
|0.72
|2008
|Fade
|9338237
|2008.08.26 16:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.66
|2008
|Fade
|9338243
|2008.08.26 16:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.22
|2008
|Fade
|9338218
|2008.08.26 16:24
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1015
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|2008
|Fade
|9338452
|2008.08.26 18:21
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1005
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|2008
|USDCHF
|9338247
|2008.08.26 16:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.01
|1.54
|2008
|Fade
|9338258
|2008.08.26 16:22
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1026
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|cancelled
|2008
|cancelled
|9338299
|2008.08.26 16:27
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1010
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|2008
|Fade
|9338450
|2008.08.26 18:56
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.68
|2008
|EURUSD
|9338705
|2008.08.26 18:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.08
|2008
|EURUSD
|9340325
|2008.08.26 16:44
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.02
|2.49
|2008
|EURUSD
|9340880
|2008.08.26 16:41
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|cancelled
|2008
|cancelled
|9338683
|2008.08.26 18:26
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1000
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.39
|2008
|USDCHF
|9341438
|2008.08.26 16:44
|buy limit
|0.05
|eurusdm
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|cancelled
|2008
|cancelled
|9346787
|2008.08.26 18:57
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.0995
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.51
|2008
|USDCHF
|9347409
|2008.08.27 00:04
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|2008
|USDCHF
|9340987
|2008.08.26 16:41
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.1031
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|cancelled
|2008
|cancelled
|9348788
|2008.08.27 00:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|2008
|EURUSD
|9348657
|2008.08.27 00:03
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|2008
|EURUSD
|9348762
|2008.08.27 00:12
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.0985
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|2008
|USDCHF
|9359335
|2008.08.27 00:13
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.0980
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|2008
|USDCHF
|9359270
|2008.08.27 00:11
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|2008
|EURUSD
|9360139
|2008.08.27 00:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|2008
|EURUSD
|9360062
|2008.08.27 00:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|2008
|EURUSD
|9360263
|2008.08.27 00:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2008
|EURUSD
|9360487
|2008.08.27 00:16
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.0975
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|2008
|USDCHF
|9361016
|2008.08.27 00:16
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|2008
|EURUSD
|9361148
|2008.08.27 00:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.0970
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|2008
|USDCHF
|9361599
|2008.08.27 00:18
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|2008
|EURUSD
|9361765
|2008.08.27 00:23
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2008
|EURUSD
|9361811
|2008.08.27 01:02
|buy
|0.11
|usdchfm
|1.0965
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2008
|USDCHF
|9362411
|2008.08.27 01:02
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2008
|EURUSD
|9362948
|2008.08.27 01:03
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2008
|USDCHF
|9363342
|2008.08.27 01:02
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2008
|EURUSD
|9367191
|2008.08.27 01:02
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2008
|EURUSD
|9367294
|2008.08.27 01:02
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|2008
|EURUSD
|9367411
|2008.08.27 03:37
|buy
|0.13
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2008
|USDCHF
|9367620
|2008.08.27 03:37
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|2008
|EURUSD
|9367762
|2008.08.27 03:38
|sell
|0.19
|eurusdm
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|2008
|EURUSD
|9377500
|2008.08.27 03:38
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|2008
|USDCHF
|9377576
|2008.08.27 03:47
|buy
|0.15
|usdchfm
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|2008
|USDCHF
|9377681
|2008.08.27 03:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2008
|EURUSD
|9377820
|2008.08.27 03:47
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|2008
|EURUSD
|9378149
|2008.08.27 03:52
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.0940
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0962
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|2008
|USDCHF
|9379950
|2008.08.27 03:52
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|2008
|EURUSD
|9380067
|2008.08.27 03:47
|buy limit
|0.17
|usdchfm
|1.0935
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.0966
|cancelled
|2008
|cancelled
|9380220
|2008.08.27 03:47
|sell limit
|0.23
|eurusdm
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|2008.08.27 05:51
|1.4702
|cancelled
|2008
|cancelled
|9326776
|2008.08.26 16:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|2008
|Fade
|9326779
|2008.08.26 14:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|Fade
|9326781
|2008.08.26 14:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2008
|Fade
|9326790
|2008.08.26 14:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1006
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.1015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2008
|Fade
|9326783
|2008.08.26 14:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1011
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.1015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|2008
|Fade
|9327265
|2008.08.26 15:06
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.1015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2008
|Fade
|9327248
|2008.08.26 15:07
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2008
|Fade
|9326802
|2008.08.26 16:19
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|2008
|Fade
|9328351
|2008.08.26 15:09
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.0996
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.1014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2008
|Fade
|9327544
|2008.08.26 15:11
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|2008
|Fade
|9330138
|2008.08.26 15:22
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|2008
|Fade
|9330661
|2008.08.26 15:37
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|2008
|Fade
|9337615
|2008.08.26 16:20
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 16:22
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|2008
|Fade
|9323731
|2008.08.26 14:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1013
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.1016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|2008
|Fade
|9323414
|2008.08.26 14:33
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.1016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2008
|Fade
|9323163
|2008.08.26 14:22
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.1017
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|2008
|Fade
|9323157
|2008.08.26 14:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0998
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.1017
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2008
|Fade
|9323832
|2008.08.26 14:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|Fade
|9323628
|2008.08.26 14:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|Fade
|9323146
|2008.08.26 14:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|2008
|Fade
|9323140
|2008.08.26 14:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:41
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2008
|Fade
|9324875
|2008.08.26 14:38
|sell
|1.02
|usdchfm
|1.1018
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:40
|1.1018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|Fade
|9187609
|2008.08.25 17:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.90
|2008
|Fade
|9187613
|2008.08.25 17:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.80
|2008
|Fade
|9187617
|2008.08.25 17:26
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0958
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.71
|2008
|Fade
|9187616
|2008.08.25 18:28
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.0952
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2008
|Fade
|9188062
|2008.08.25 23:42
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0968
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|2008
|Fade
|9187931
|2008.08.25 17:37
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0963
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.62
|2008
|Fade
|9188003
|2008.08.25 17:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.68
|2008
|Fade
|9189048
|2008.08.25 23:38
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|2008
|Fade
|9189274
|2008.08.25 23:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|2008
|Fade
|9189358
|2008.08.25 23:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0973
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|2008
|Fade
|9208645
|2008.08.25 23:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|2008
|Fade
|9209001
|2008.08.26 00:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0978
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|2008
|Fade
|9209072
|2008.08.25 23:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|2008
|Fade
|9207685
|2008.08.25 23:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|2008
|Fade
|9210012
|2008.08.26 00:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0983
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|2008
|Fade
|9210660
|2008.08.26 00:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2008
|Fade
|9209929
|2008.08.26 00:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|2008
|Fade
|9214499
|2008.08.26 00:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|2008
|Fade
|9215103
|2008.08.26 05:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2008
|Fade
|9215212
|2008.08.26 05:24
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0998
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|Fade
|9215032
|2008.08.26 00:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.0988
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2008
|Fade
|9214845
|2008.08.26 05:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|2008
|Fade
|9215838
|2008.08.26 05:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|2008
|Fade
|9232702
|2008.08.26 05:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|2008
|Fade
|9233273
|2008.08.26 05:29
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|2008
|Fade
|9233383
|2008.08.26 05:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|2008
|Fade
|9233833
|2008.08.26 05:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|Fade
|9233742
|2008.08.26 05:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2008
|Fade
|9234940
|2008.08.26 06:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|2008
|Fade
|9235579
|2008.08.26 06:23
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1013
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2008
|Fade
|9235386
|2008.08.26 06:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2008
|Fade
|9240645
|2008.08.26 08:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|Fade
|9241280
|2008.08.26 07:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|2008
|Fade
|9236054
|2008.08.26 07:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1018
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2008
|Fade
|9239677
|2008.08.26 08:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|Fade
|9249740
|2008.08.26 07:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1028
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2008
|Fade
|9250034
|2008.08.26 07:16
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2008
|Fade
|9250671
|2008.08.26 08:06
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1038
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:18
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2008
|Fade
|9259548
|2008.08.26 08:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2008
|Fade
|9260130
|2008.08.26 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2008
|Fade
|9259342
|2008.08.26 08:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|2008
|Fade
|9250832
|2008.08.26 08:06
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1043
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2008
|Fade
|9260400
|2008.08.26 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2008
|Fade
|9261448
|2008.08.26 08:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2008
|Fade
|9262809
|2008.08.26 08:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|2008
|Fade
|9261570
|2008.08.26 08:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|2008
|Fade
|9263539
|2008.08.26 08:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2008
|Fade
|9263828
|2008.08.26 08:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|2008
|Fade
|9264099
|2008.08.26 08:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|2008
|Fade
|9264351
|2008.08.26 08:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|2008
|Fade
|9264710
|2008.08.26 08:09
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|2008
|Fade
|9265299
|2008.08.26 08:09
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|2008
|Fade
|9265763
|2008.08.26 09:13
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|2008
|Fade
|9265938
|2008.08.26 09:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|2008
|Fade
|9278500
|2008.08.26 10:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|2008
|Fade
|9284130
|2008.08.26 11:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|2008
|Fade
|9289708
|2008.08.26 11:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|2008
|Fade
|9299800
|2008.08.26 12:12
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1048
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|2008
|Fade
|9299843
|2008.08.26 12:18
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1058
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|2008
|Fade
|9299840
|2008.08.26 12:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1053
|0.0000
|0.0000
|2008.08.26 14:17
|1.0996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|2008
|Fade
|9185625
|2008.08.25 17:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0959
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:17
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|2008
|Fade
|9185623
|2008.08.25 17:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0954
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:17
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|2008
|Fade
|9185586
|2008.08.25 17:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:17
|1.4764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|2008
|Fade
|9185576
|2008.08.25 17:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:17
|1.4764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|2008
|Fade
|9144877
|2008.08.25 12:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|2008
|Fade
|9144880
|2008.08.25 12:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|Fade
|9146353
|2008.08.25 12:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2008
|Fade
|9145384
|2008.08.25 12:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2008
|Fade
|9149467
|2008.08.25 12:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2008
|Fade
|9148716
|2008.08.25 12:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2008
|Fade
|9150157
|2008.08.25 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2008
|Fade
|9146508
|2008.08.25 12:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2008
|Fade
|9149777
|2008.08.25 12:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2008
|Fade
|9144884
|2008.08.25 12:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0985
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|2008
|Fade
|9145375
|2008.08.25 12:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0975
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|2008
|Fade
|9144888
|2008.08.25 12:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0980
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|2008
|Fade
|9146125
|2008.08.25 12:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0970
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|2008
|Fade
|9146489
|2008.08.25 12:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0965
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|2008
|Fade
|9148675
|2008.08.25 12:38
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2008
|Fade
|9149628
|2008.08.25 12:38
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|2008
|Fade
|9149955
|2008.08.25 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|2008
|Fade
|9150404
|2008.08.25 13:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|Fade
|9158105
|2008.08.25 13:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0940
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2008
|Fade
|9174355
|2008.08.25 15:59
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0930
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|2008
|Fade
|9158747
|2008.08.25 15:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0935
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2008
|Fade
|9174616
|2008.08.25 16:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0925
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 17:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|2008
|Fade
|9134956
|2008.08.25 11:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 11:53
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|2008
|Fade
|9065900
|2008.08.25 00:18
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1012
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 11:53
|1.0988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2008
|Fade
|9055753
|2008.08.22 18:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0992
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 11:53
|1.0988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|2008
|Fade
|9055737
|2008.08.22 18:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 11:53
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.15
|2008
|Fade
|9065323
|2008.08.25 00:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 10:01
|1.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|2008
|Fade
|9055739
|2008.08.22 16:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 10:01
|1.4771
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.45
|2008
|Fade
|9079809
|2008.08.25 00:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 10:01
|1.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|2008
|Fade
|9085729
|2008.08.25 04:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 10:01
|1.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|2008
|Fade
|9067841
|2008.08.25 00:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.08.25 10:01
|1.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|2008
|Fade
|9055000
|2008.08.22 15:34
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|0.17
|153.92
|Closed P/L:
|154.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10272880
|2008.09.02 15:52
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1074
|0.0000
|0.0000
|1.1067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|2008
|USDCHF
|10272889
|2008.09.02 15:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1084
|0.0000
|0.0000
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|2008
|USDCHF
|10272905
|2008.09.02 15:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2008
|EURUSD
|10272907
|2008.09.02 16:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2008
|EURUSD
|10273079
|2008.09.02 15:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2008
|EURUSD
|10275975
|2008.09.02 16:29
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1067
|0.0000
|0.0000
|1.1067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|USDCHF
|10276139
|2008.09.02 16:48
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2008
|EURUSD
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|Floating P/L:
|0.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|10273160
|2008.09.02 15:36
|sell limit
|0.02
|usdchfm
|1.1091
|0.0000
|0.0000
|1.1067
|USDCHF
|2008
|USDCHF
|10273358
|2008.09.02 15:36
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|1.4518
|EURUSD
|2008
|EURUSD
|10274601
|2008.09.02 15:42
|sell limit
|0.03
|usdchfm
|1.1098
|0.0000
|0.0000
|1.1067
|USDCHF
|2008
|USDCHF
|10274647
|2008.09.02 15:42
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|1.4518
|EURUSD
|2008
|EURUSD
|10276199
|2008.09.02 15:53
|buy limit
|0.03
|usdchfm
|1.1060
|0.0000
|0.0000
|1.1071
|USDCHF
|2008
|USDCHF
|10281765
|2008.09.02 16:29
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.1053
|0.0000
|0.0000
|1.1071
|USDCHF
|2008
|USDCHF
|10282944
|2008.09.02 16:40
|sell limit
|0.03
|eurusdm
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1.4516
|EURUSD
|2008
|EURUSD
|10287053
|2008.09.02 17:02
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|1.4516
|EURUSD
|2008
|EURUSD
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|154.09
|Floating P/L:
|0.64
|Margin:
|1.50
|Balance:
|1 154.09
|Equity:
|1 154.73
|Free Margin:
|1 153.23
|Details:
|Gross Profit:
|294.43
|Gross Loss:
|140.34
|Total Net Profit:
|154.09
|Profit Factor:
|2.10
|Expected Payoff:
|0.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|31.87 (3.02%)
|Relative Drawdown:
|3.02% (31.87)
|Total Trades:
|496
|Short Positions (won %):
|235 (59.57%)
|Long Positions (won %):
|261 (53.64%)
|Profit Trades (% of total):
|280 (56.45%)
|Loss trades (% of total):
|216 (43.55%)
|Largest
|profit trade:
|8.58
|loss trade:
|-2.56
|Average
|profit trade:
|1.05
|loss trade:
|-0.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|29 (24.66)
|consecutive losses ($):
|17 (-26.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|43.50 (14)
|consecutive loss (count):
|-26.77 (17)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3