|Account: 597106
|Name: 17171717171
|Currency: USD
|2008 August 7, 19:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12255651
|2007.08.18 16:59
|balance
|Deposit
|50 000.00
|12260722
|2007.08.20 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 03:31
|1.2061
|0.00
|0.00
|1.04
|-11.61
|12265460
|2007.08.20 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.44
|1.00
|12265837
|2007.08.20 07:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 10:00
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.72
|180.00
|12379079
|2007.08.22 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 15:30
|1.3572
|0.00
|0.00
|-1.47
|82.00
|12402244
|2007.08.22 22:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.18
|0.00
|0.00
|2007.08.24 09:00
|115.92
|0.00
|0.00
|2.60
|63.84
|12410453
|2007.08.23 03:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 04:45
|1.2018
|0.00
|0.00
|-1.28
|35.78
|12439478
|2007.08.23 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|2007.08.31 09:45
|1.3676
|0.00
|0.00
|1.76
|-104.00
|12467763
|2007.08.24 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.92
|0.00
|0.00
|2007.09.10 22:15
|113.75
|0.00
|0.00
|-19.59
|190.77
|12518286
|2007.08.27 04:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 03:30
|1.2082
|0.00
|0.00
|1.68
|52.97
|12656404
|2007.08.29 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 09:45
|2.0180
|0.00
|0.00
|-1.17
|-191.00
|12726571
|2007.08.30 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 09:45
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.24
|-9.00
|12785002
|2007.08.31 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 14:30
|1.3582
|0.00
|0.00
|-1.47
|-94.00
|12875843
|2007.09.04 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 16:00
|1.2131
|0.00
|0.00
|-0.64
|-40.39
|12882834
|2007.09.04 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.09.06 06:45
|2.0207
|0.00
|0.00
|-1.56
|-36.00
|12933846
|2007.09.05 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 18:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-730.00
|12948202
|2007.09.05 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|2007.09.06 08:16
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.66
|-69.00
|12952472
|2007.09.05 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|2007.09.12 17:45
|1.1838
|0.00
|0.00
|1.46
|-247.51
|12962218
|2007.09.05 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 05:03
|1.3676
|0.00
|0.00
|-19.60
|260.00
|12985518
|2007.09.06 06:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 03:15
|2.0220
|0.00
|0.00
|0.08
|13.00
|12987602
|2007.09.06 08:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 08:31
|1.3665
|0.00
|0.00
|-0.49
|14.00
|13035557
|2007.09.07 03:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.09.21 03:30
|2.0116
|0.00
|0.00
|-5.46
|104.00
|13042152
|2007.09.07 08:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|2007.09.10 07:15
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.22
|-114.00
|13098871
|2007.09.10 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|2007.09.11 08:46
|1.3784
|0.00
|0.00
|-0.49
|5.00
|13138262
|2007.09.10 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.75
|0.00
|0.00
|2007.09.14 12:15
|114.90
|0.00
|0.00
|3.94
|100.09
|13150299
|2007.09.11 08:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|2007.09.12 12:00
|1.3859
|0.00
|0.00
|0.22
|-75.00
|13165422
|2007.09.11 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 03:00
|1.3894
|0.00
|0.00
|-19.60
|700.00
|13214312
|2007.09.12 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 08:00
|1.3893
|0.00
|0.00
|-1.47
|34.00
|13235880
|2007.09.12 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1838
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 03:04
|1.1854
|0.00
|0.00
|-1.95
|-13.50
|13253331
|2007.09.13 03:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1854
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 10:45
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.53
|13259299
|2007.09.13 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3893
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 15:30
|1.3871
|0.00
|0.00
|0.66
|22.00
|13289993
|2007.09.13 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 10:00
|1.3884
|0.00
|0.00
|2.20
|-130.00
|13328472
|2007.09.14 10:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1851
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 16:15
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.01
|13333401
|2007.09.14 12:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2007.09.17 09:30
|115.36
|0.00
|0.00
|-1.31
|-39.88
|13350541
|2007.09.14 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 11:00
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.21
|1.68
|13384196
|2007.09.17 09:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.09.24 19:00
|114.91
|0.00
|0.00
|4.54
|-39.16
|13389823
|2007.09.17 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 09:00
|1.1875
|0.00
|0.00
|-0.65
|-2.53
|13395700
|2007.09.17 13:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 16:01
|1.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|13414821
|2007.09.17 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 13:00
|1.3868
|0.00
|0.00
|2.20
|-100.00
|13432309
|2007.09.18 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 11:30
|1.1807
|0.00
|0.00
|0.21
|-57.59
|13450661
|2007.09.18 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 17:15
|1.3959
|0.00
|0.00
|-0.49
|88.00
|13499009
|2007.09.19 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1807
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 15:45
|1.1834
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.82
|13514715
|2007.09.19 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1834
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 10:00
|1.1689
|0.00
|0.00
|2.11
|-124.05
|13520330
|2007.09.19 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|2007.09.20 07:39
|1.3978
|0.00
|0.00
|0.66
|-19.00
|13542267
|2007.09.20 07:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|2007.09.21 10:15
|1.4087
|0.00
|0.00
|-0.49
|109.00
|13607117
|2007.09.21 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 18:15
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.24
|32.00
|13617754
|2007.09.21 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 09:00
|1.4120
|0.00
|0.00
|0.22
|-33.00
|13661688
|2007.09.24 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 15:30
|1.4100
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|13679254
|2007.09.24 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 15:00
|1.4102
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.00
|13691072
|2007.09.24 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|0.00
|2007.09.25 20:00
|114.59
|0.00
|0.00
|-1.32
|27.93
|13730496
|2007.09.25 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 09:15
|1.4134
|0.00
|0.00
|-0.49
|32.00
|13751020
|2007.09.25 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|2007.09.28 16:15
|115.16
|0.00
|0.00
|3.25
|49.50
|13768302
|2007.09.26 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 09:15
|1.4148
|0.00
|0.00
|0.66
|-14.00
|13800421
|2007.09.26 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 07:30
|2.0472
|0.00
|0.00
|-1.95
|-324.00
|13820074
|2007.09.27 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 07:45
|1.4160
|0.00
|0.00
|-0.49
|12.00
|13823560
|2007.09.27 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1689
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 16:30
|1.1705
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.67
|13844592
|2007.09.27 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 09:30
|1.1743
|0.00
|0.00
|0.84
|32.36
|13871713
|2007.09.28 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 16:00
|1.4200
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|13896165
|2007.09.28 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 08:31
|1.4258
|0.00
|0.00
|-0.49
|58.00
|13897208
|2007.09.28 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.16
|0.00
|0.00
|2007.10.15 03:00
|117.66
|0.00
|0.00
|-19.40
|-212.48
|13928083
|2007.10.01 07:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 08:30
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.16
|-60.00
|13929617
|2007.10.01 08:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 09:30
|1.4176
|0.00
|0.00
|0.44
|82.00
|13940178
|2007.10.01 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 21:00
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|14034393
|2007.10.03 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 05:51
|2.0424
|0.00
|0.00
|-1.95
|-12.00
|14038057
|2007.10.03 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:45
|1.4068
|0.00
|0.00
|-1.96
|-108.00
|14038063
|2007.10.03 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1743
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 06:31
|1.1806
|0.00
|0.00
|-1.96
|-53.36
|14071262
|2007.10.03 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 11:00
|1.4102
|0.00
|0.00
|6.60
|300.00
|14090134
|2007.10.04 06:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1806
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 10:00
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.67
|14117419
|2007.10.04 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1783
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:45
|1.1828
|0.00
|0.00
|-0.66
|-38.05
|14164055
|2007.10.05 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 07:45
|1.4138
|0.00
|0.00
|0.22
|-70.00
|14194005
|2007.10.08 05:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 14:15
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.40
|-47.00
|14195675
|2007.10.08 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 16:45
|1.4083
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|14221259
|2007.10.08 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 15:15
|1.4039
|0.00
|0.00
|0.22
|44.00
|14251263
|2007.10.09 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1859
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 18:45
|1.1802
|0.00
|0.00
|-2.60
|48.30
|14269963
|2007.10.09 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 08:00
|1.4184
|0.00
|0.00
|-2.45
|145.00
|14281642
|2007.10.09 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 21:00
|1.4132
|0.00
|0.00
|-4.90
|450.00
|14382396
|2007.10.11 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 06:00
|2.0356
|0.00
|0.00
|-0.78
|21.00
|14400682
|2007.10.11 18:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 07:15
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.42
|30.41
|14420842
|2007.10.12 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 17:00
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.22
|-47.00
|14472277
|2007.10.15 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:00
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.72
|111.00
|14473400
|2007.10.15 07:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1838
|0.0000
|0.0000
|2007.10.16 09:15
|1.1819
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.08
|14481806
|2007.10.15 11:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 20:00
|1.4211
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|14501242
|2007.10.15 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|2007.10.16 07:30
|1.4199
|0.00
|0.00
|-0.49
|-32.00
|14526332
|2007.10.16 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|2007.10.17 08:30
|1.4176
|0.00
|0.00
|0.22
|23.00
|14529068
|2007.10.16 09:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1819
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 08:45
|1.1631
|0.00
|0.00
|1.27
|-161.64
|14548782
|2007.10.16 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|2007.10.17 03:01
|1.4178
|0.00
|0.00
|2.20
|-30.00
|14599676
|2007.10.17 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 09:30
|1.4292
|0.00
|0.00
|-1.96
|116.00
|14750682
|2007.10.19 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4292
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:45
|1.4201
|0.00
|0.00
|0.44
|91.00
|14768740
|2007.10.19 13:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.49
|0.00
|0.00
|2007.11.02 07:31
|114.61
|0.00
|0.00
|9.14
|-76.78
|14828202
|2007.10.22 08:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1631
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 07:16
|1.1779
|0.00
|0.00
|-0.65
|-125.65
|14908622
|2007.10.23 07:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1779
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:30
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.21
|-38.35
|14911651
|2007.10.23 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:15
|1.4214
|0.00
|0.00
|-0.49
|13.00
|14968744
|2007.10.24 04:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1734
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 06:15
|1.1661
|0.00
|0.00
|-2.63
|62.60
|14985967
|2007.10.24 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:00
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|14993789
|2007.10.24 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 09:45
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.66
|-63.00
|15022356
|2007.10.24 20:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 20:45
|2.0515
|0.00
|0.00
|-1.17
|-44.00
|15042979
|2007.10.25 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 13:45
|1.4412
|0.00
|0.00
|-0.98
|135.00
|15089762
|2007.10.25 20:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 07:31
|2.0777
|0.00
|0.00
|0.64
|262.00
|15102017
|2007.10.26 06:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1661
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:15
|1.1575
|0.00
|0.00
|0.64
|-74.30
|15180965
|2007.10.29 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 08:00
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.44
|-33.00
|15190311
|2007.10.29 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 20:00
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|15214038
|2007.10.30 04:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 17:00
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|15270730
|2007.10.31 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 14:30
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|15274711
|2007.10.31 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1575
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 19:16
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.71
|15292110
|2007.10.31 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 09:00
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.88
|-19.00
|15309381
|2007.10.31 19:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1606
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 05:15
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.87
|-32.85
|15402008
|2007.11.02 05:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1568
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 18:00
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|19.92
|15405895
|2007.11.02 07:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.61
|0.00
|0.00
|2007.11.13 02:30
|109.83
|0.00
|0.00
|-12.07
|435.22
|15405903
|2007.11.02 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0777
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 06:01
|2.0490
|0.00
|0.00
|-6.24
|287.00
|15410242
|2007.11.02 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:15
|1.4462
|0.00
|0.00
|-0.49
|7.00
|15452155
|2007.11.02 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1545
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 02:45
|1.1526
|0.00
|0.00
|0.44
|-16.48
|15485918
|2007.11.05 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:00
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.44
|-188.00
|15536971
|2007.11.06 02:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1526
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 18:15
|1.1349
|0.00
|0.00
|-0.67
|155.96
|15616218
|2007.11.07 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 13:30
|1.4692
|0.00
|0.00
|-1.96
|42.00
|15661603
|2007.11.07 18:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1349
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 14:15
|1.1254
|0.00
|0.00
|1.32
|-84.41
|15885562
|2007.11.09 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 07:01
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.44
|120.00
|16113000
|2007.11.13 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|109.83
|0.00
|0.00
|2007.12.04 02:45
|110.33
|0.00
|0.00
|14.34
|45.32
|16124183
|2007.11.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 14:01
|1.4593
|0.00
|0.00
|-2.45
|21.00
|16158543
|2007.11.13 14:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1254
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 12:30
|1.1059
|0.00
|0.00
|-5.50
|176.33
|16273930
|2007.11.15 05:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 13:01
|1.4592
|0.00
|0.00
|-4.90
|-870.00
|16373526
|2007.11.16 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:45
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.22
|-78.00
|16420144
|2007.11.19 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 17:15
|1.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|16454886
|2007.11.19 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 15:30
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.22
|-144.00
|16480117
|2007.11.20 06:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 18:15
|2.0654
|0.00
|0.00
|0.56
|164.00
|16488213
|2007.11.20 09:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 10:00
|1.4814
|0.00
|0.00
|-4.90
|1 410.00
|16528462
|2007.11.20 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 15:00
|1.4823
|0.00
|0.00
|-1.96
|28.00
|16614420
|2007.11.21 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1059
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 08:01
|1.1014
|0.00
|0.00
|0.68
|-40.86
|16669524
|2007.11.22 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1014
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 12:30
|1.1033
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.22
|16685857
|2007.11.22 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 18:15
|1.1013
|0.00
|0.00
|0.46
|-18.16
|16692743
|2007.11.22 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 10:00
|1.4930
|0.00
|0.00
|0.22
|-107.00
|16704457
|2007.11.22 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 11:00
|1.4854
|0.00
|0.00
|-4.90
|30.00
|16766125
|2007.11.23 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|2007.11.30 08:00
|1.4750
|0.00
|0.00
|1.54
|52.00
|16857996
|2007.11.26 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1013
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 18:00
|1.1017
|0.00
|0.00
|-0.70
|-3.63
|16952946
|2007.11.27 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|2007.11.28 20:45
|1.1154
|0.00
|0.00
|0.23
|122.83
|16954922
|2007.11.27 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0654
|0.0000
|0.0000
|2007.12.06 12:15
|2.0301
|0.00
|0.00
|-4.29
|353.00
|16962143
|2007.11.27 20:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|2007.11.28 17:00
|1.4761
|0.00
|0.00
|2.20
|560.00
|17054766
|2007.11.28 20:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1154
|0.0000
|0.0000
|2007.11.29 19:45
|1.1186
|0.00
|0.00
|-2.08
|-28.61
|17060956
|2007.11.28 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|2007.11.29 09:01
|1.4807
|0.00
|0.00
|-14.70
|-500.00
|17095612
|2007.11.29 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2007.11.30 03:00
|1.4769
|0.00
|0.00
|2.20
|-270.00
|17137459
|2007.11.29 19:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.03 12:15
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.44
|77.18
|17169903
|2007.11.30 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2007.12.05 12:01
|1.4714
|0.00
|0.00
|-1.47
|-36.00
|17269084
|2007.12.03 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|2007.12.05 15:30
|1.1222
|0.00
|0.00
|-1.37
|45.45
|17310441
|2007.12.04 02:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.33
|0.00
|0.00
|2007.12.07 11:45
|111.40
|0.00
|0.00
|-6.82
|-96.05
|17312780
|2007.12.04 04:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.12.04 09:01
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|17405299
|2007.12.05 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.06 07:04
|1.4616
|0.00
|0.00
|6.60
|960.00
|17411343
|2007.12.05 12:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.07 09:00
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.88
|94.00
|17426037
|2007.12.05 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:45
|1.1298
|0.00
|0.00
|1.55
|67.27
|17511191
|2007.12.06 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:00
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.72
|-131.00
|17553558
|2007.12.07 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2007.12.07 10:15
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17557585
|2007.12.07 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.66
|-94.00
|17562834
|2007.12.07 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.40
|0.00
|0.00
|2007.12.10 09:30
|111.54
|0.00
|0.00
|0.67
|12.55
|17572146
|2007.12.07 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 06:01
|1.4643
|0.00
|0.00
|-4.90
|-40.00
|17622364
|2007.12.10 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.54
|0.00
|0.00
|2007.12.21 10:15
|113.17
|0.00
|0.00
|-17.44
|-144.03
|17632178
|2007.12.10 12:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 03:00
|1.4708
|0.00
|0.00
|-4.90
|360.00
|17722461
|2007.12.11 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:01
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.00
|17780043
|2007.12.12 08:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1298
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 02:45
|1.1428
|0.00
|0.00
|-2.71
|-113.76
|17797455
|2007.12.12 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:45
|1.4369
|0.00
|0.00
|-2.45
|-327.00
|17920251
|2007.12.14 02:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:45
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.22
|90.18
|18012905
|2007.12.17 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 15:15
|1.9876
|0.00
|0.00
|-2.34
|291.00
|18045762
|2007.12.17 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:00
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.22
|-41.00
|18049439
|2007.12.17 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1532
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 08:45
|1.1523
|0.00
|0.00
|-1.34
|7.81
|18083001
|2007.12.18 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 14:02
|1.4389
|0.00
|0.00
|-0.49
|-21.00
|18136066
|2007.12.19 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 09:32
|1.1548
|0.00
|0.00
|0.65
|21.65
|18140825
|2007.12.19 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 00:02
|1.4384
|0.00
|0.00
|6.60
|0.00
|18157545
|2007.12.19 14:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 14:30
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.88
|14.00
|18199154
|2007.12.20 09:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1548
|0.0000
|0.0000
|2007.12.24 07:33
|1.1561
|0.00
|0.00
|-1.33
|-11.24
|18264636
|2007.12.21 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.12.26 05:03
|114.06
|0.00
|0.00
|1.98
|78.03
|18277311
|2007.12.21 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|2007.12.25 07:15
|1.4392
|0.00
|0.00
|-0.98
|17.00
|18280107
|2007.12.21 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|2008.01.02 09:45
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.80
|-35.00
|18315564
|2007.12.24 07:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1561
|0.0000
|0.0000
|2008.01.02 17:15
|1.1217
|0.00
|0.00
|1.97
|-306.68
|18349473
|2007.12.25 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 17:15
|1.4715
|0.00
|0.00
|1.10
|-323.00
|18356370
|2007.12.26 05:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.06
|0.00
|0.00
|2008.01.02 10:15
|111.79
|0.00
|0.00
|-9.33
|203.06
|18483419
|2007.12.28 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.31 16:15
|1.4710
|0.00
|0.00
|-0.49
|-5.00
|18521769
|2007.12.31 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2008.01.02 07:00
|1.4638
|0.00
|0.00
|4.40
|760.00
|18527877
|2007.12.31 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2008.01.02 10:30
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.44
|44.00
|18563849
|2008.01.02 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 20:30
|1.9598
|0.00
|0.00
|-3.90
|243.00
|18566937
|2008.01.02 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.79
|0.00
|0.00
|2008.01.03 09:30
|109.46
|0.00
|0.00
|2.05
|-212.86
|18568151
|2008.01.02 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2008.01.04 14:45
|1.4702
|0.00
|0.00
|-1.96
|36.00
|18600612
|2008.01.02 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|2008.01.03 17:15
|1.1168
|0.00
|0.00
|-2.06
|43.88
|18653271
|2008.01.03 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|109.46
|0.00
|0.00
|2008.01.04 07:00
|109.40
|0.00
|0.00
|-1.38
|5.48
|18703856
|2008.01.03 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1168
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 15:30
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.68
|-5.38
|18750003
|2008.01.04 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|109.39
|0.00
|0.00
|2008.01.11 05:45
|109.30
|0.00
|0.00
|4.81
|-8.23
|18762345
|2008.01.04 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 07:30
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.44
|-11.00
|18901321
|2008.01.08 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 08:02
|1.4871
|0.00
|0.00
|-3.43
|158.00
|18939175
|2008.01.08 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1162
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 12:30
|1.1033
|0.00
|0.00
|-3.46
|116.92
|19005546
|2008.01.09 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 04:00
|1.4674
|0.00
|0.00
|6.60
|300.00
|19116746
|2008.01.10 20:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 07:45
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.32
|1.00
|19134155
|2008.01.11 05:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|109.30
|0.00
|0.00
|2008.01.17 08:15
|107.36
|0.00
|0.00
|-8.41
|180.70
|19160538
|2008.01.11 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 02:45
|1.0960
|0.00
|0.00
|2.29
|-66.61
|19283631
|2008.01.15 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 17:01
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.88
|158.00
|19369951
|2008.01.16 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 03:16
|1.9642
|0.00
|0.00
|-1.17
|-43.00
|19463367
|2008.01.17 03:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 11:45
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.08
|-55.00
|19474143
|2008.01.17 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.36
|0.00
|0.00
|2008.01.21 08:00
|106.72
|0.00
|0.00
|1.40
|-59.97
|19523348
|2008.01.17 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 08:15
|1.4637
|0.00
|0.00
|-0.49
|-76.00
|19564916
|2008.01.18 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 07:45
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.44
|198.00
|19579041
|2008.01.18 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 11:00
|1.9601
|0.00
|0.00
|-1.17
|-14.00
|19646605
|2008.01.21 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.72
|0.00
|0.00
|2008.01.24 13:45
|106.64
|0.00
|0.00
|-7.09
|7.50
|19739005
|2008.01.22 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 10:15
|1.4749
|0.00
|0.00
|-2.45
|310.00
|19781870
|2008.01.22 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 07:00
|1.4629
|0.00
|0.00
|-4.90
|1 210.00
|19841321
|2008.01.23 02:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0960
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:15
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|19858529
|2008.01.23 09:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0956
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 02:01
|1.0869
|0.00
|0.00
|0.92
|-80.04
|19869273
|2008.01.23 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 02:45
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.40
|194.00
|19985536
|2008.01.24 13:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.64
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:15
|106.35
|0.00
|0.00
|4.92
|-27.27
|20042735
|2008.01.25 02:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0869
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 07:16
|1.0899
|0.00
|0.00
|-1.41
|-27.53
|20073095
|2008.01.25 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 13:30
|1.4823
|0.00
|0.00
|1.76
|-74.00
|20162768
|2008.01.28 02:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 07:21
|1.9854
|0.00
|0.00
|-0.39
|-59.00
|20266980
|2008.01.29 07:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0899
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 07:31
|1.0832
|0.00
|0.00
|0.92
|-61.85
|20267095
|2008.01.29 07:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 10:15
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.32
|2.00
|20460190
|2008.01.31 07:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0832
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 05:30
|1.0823
|0.00
|0.00
|-0.71
|8.32
|20473654
|2008.01.31 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 10:15
|1.9932
|0.00
|0.00
|-0.39
|-76.00
|20488940
|2008.01.31 13:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.35
|0.00
|0.00
|2008.02.01 10:01
|106.43
|0.00
|0.00
|-1.42
|-7.52
|20559179
|2008.02.01 05:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0823
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:15
|1.1002
|0.00
|0.00
|0.46
|162.70
|20571043
|2008.02.01 10:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.43
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:01
|106.81
|0.00
|0.00
|1.40
|35.58
|20572423
|2008.02.01 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 09:30
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.81
|-306.00
|20626661
|2008.02.01 18:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 07:00
|1.4815
|0.00
|0.00
|2.42
|66.00
|20693126
|2008.02.04 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 07:46
|1.4813
|0.00
|0.00
|-0.49
|-10.00
|20738759
|2008.02.05 04:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 03:00
|1.4637
|0.00
|0.00
|-5.39
|1 925.00
|20743733
|2008.02.05 07:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 14:01
|1.4626
|0.00
|0.00
|-0.49
|187.00
|20803267
|2008.02.05 19:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1002
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 08:15
|1.1042
|0.00
|0.00
|-3.41
|-36.23
|20842141
|2008.02.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 08:01
|1.9608
|0.00
|0.00
|-4.17
|18.00
|20867003
|2008.02.06 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:00
|1.4543
|0.00
|0.00
|1.00
|-83.00
|20920828
|2008.02.07 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 09:30
|1.9468
|0.00
|0.00
|7.15
|-140.00
|21013566
|2008.02.08 08:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1042
|0.0000
|0.0000
|2008.02.13 04:30
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.60
|-19.96
|21016591
|2008.02.08 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.58
|0.00
|0.00
|2008.02.11 04:45
|107.34
|0.00
|0.00
|0.38
|-22.36
|21094369
|2008.02.11 04:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.34
|0.00
|0.00
|2008.02.14 07:00
|108.23
|0.00
|0.00
|-3.85
|-82.23
|21135777
|2008.02.11 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.12 13:01
|1.4524
|0.00
|0.00
|-0.49
|19.00
|21200632
|2008.02.12 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|2008.02.13 15:45
|1.4574
|0.00
|0.00
|0.20
|50.00
|21246896
|2008.02.13 04:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1020
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 02:18
|1.1084
|0.00
|0.00
|-2.03
|-57.74
|21287593
|2008.02.13 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:45
|1.4662
|0.00
|0.00
|-1.96
|-88.00
|21320441
|2008.02.14 02:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1084
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 08:30
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.74
|21327373
|2008.02.14 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.23
|0.00
|0.00
|2008.02.22 09:45
|107.33
|0.00
|0.00
|3.04
|-83.85
|21330516
|2008.02.14 08:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1071
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 10:01
|1.0980
|0.00
|0.00
|-0.68
|82.88
|21419926
|2008.02.15 10:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0980
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 09:30
|1.0977
|0.00
|0.00
|1.20
|-2.73
|21429162
|2008.02.15 11:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 08:01
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.20
|17.00
|21510712
|2008.02.18 08:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 12:45
|1.4739
|0.00
|0.00
|-0.49
|-60.00
|21532869
|2008.02.18 12:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 20:00
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.00
|21607368
|2008.02.19 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 07:00
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.20
|-21.00
|21686134
|2008.02.20 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 08:15
|1.4724
|0.00
|0.00
|-1.47
|-6.00
|21695123
|2008.02.20 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 09:01
|1.9921
|0.00
|0.00
|-23.63
|-453.00
|21782011
|2008.02.21 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 10:15
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.20
|74.00
|21786683
|2008.02.21 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 04:02
|1.0636
|0.00
|0.00
|-4.89
|320.61
|21868461
|2008.02.22 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.33
|0.00
|0.00
|2008.02.26 09:45
|108.03
|0.00
|0.00
|-1.54
|-64.80
|21870870
|2008.02.22 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 15:15
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|21889899
|2008.02.22 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 07:46
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.20
|-35.00
|21953346
|2008.02.25 07:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 17:36
|1.4886
|0.00
|0.00
|-0.49
|-73.00
|22023814
|2008.02.26 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.03
|0.00
|0.00
|2008.03.26 11:15
|99.86
|0.00
|0.00
|11.65
|-818.15
|22058139
|2008.02.26 17:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 08:30
|1.5105
|0.00
|0.00
|0.80
|219.00
|22176194
|2008.02.28 04:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0636
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 09:01
|1.0212
|0.00
|0.00
|1.70
|-415.20
|22183328
|2008.02.28 08:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 09:45
|1.5224
|0.00
|0.00
|-0.98
|-119.00
|22352819
|2008.03.03 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5224
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 09:03
|1.5187
|0.00
|0.00
|0.20
|-37.00
|22443196
|2008.03.04 14:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5217
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 23:00
|1.5209
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|22455992
|2008.03.04 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 08:15
|1.5189
|0.00
|0.00
|0.20
|-50.00
|22492469
|2008.03.05 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5184
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 07:15
|1.5280
|0.00
|0.00
|-1.47
|-96.00
|22565464
|2008.03.06 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 19:01
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.65
|210.00
|22568255
|2008.03.06 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5299
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 10:02
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.20
|84.00
|22642572
|2008.03.07 09:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0212
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 16:45
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.02
|22679374
|2008.03.07 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5379
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 09:00
|1.5391
|0.00
|0.00
|-0.49
|-12.00
|22682087
|2008.03.07 16:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0252
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 09:01
|1.0198
|0.00
|0.00
|0.21
|-52.95
|22691254
|2008.03.07 18:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5355
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 01:00
|1.5401
|0.00
|0.00
|-5.39
|-506.00
|22726883
|2008.03.10 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5391
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 08:45
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.40
|-29.00
|22726919
|2008.03.10 09:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0198
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 17:15
|1.0122
|0.00
|0.00
|-3.69
|75.08
|22744949
|2008.03.10 14:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5356
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 01:00
|1.5368
|0.00
|0.00
|-5.39
|-132.00
|22748829
|2008.03.10 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2008.03.21 07:45
|1.9857
|0.00
|0.00
|-18.07
|315.00
|22880585
|2008.03.12 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5362
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 17:45
|1.5489
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.00
|22920729
|2008.03.12 17:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 08:15
|1.5554
|0.00
|0.00
|0.60
|65.00
|22961929
|2008.03.13 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5554
|0.0000
|0.0000
|2008.03.18 08:15
|1.5784
|0.00
|0.00
|-1.47
|-230.00
|23007570
|2008.03.13 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0122
|0.0000
|0.0000
|2008.03.19 14:30
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.88
|-194.38
|23093770
|2008.03.14 17:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5640
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 10:00
|1.5763
|0.00
|0.00
|2.00
|1 230.00
|23252730
|2008.03.18 06:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|2008.03.19 01:00
|1.5638
|0.00
|0.00
|2.20
|-1 661.00
|23256960
|2008.03.18 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5784
|0.0000
|0.0000
|2008.03.20 09:30
|1.5584
|0.00
|0.00
|0.80
|-200.00
|23412049
|2008.03.19 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9929
|0.0000
|0.0000
|2008.03.20 03:00
|0.9998
|0.00
|0.00
|-2.26
|-69.01
|23469018
|2008.03.20 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9998
|0.0000
|0.0000
|2008.03.21 10:30
|1.0072
|0.00
|0.00
|0.22
|73.47
|23484639
|2008.03.20 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|2008.03.21 14:30
|1.5449
|0.00
|0.00
|-0.49
|135.00
|23562078
|2008.03.21 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2008.03.28 08:15
|2.0048
|0.00
|0.00
|4.55
|191.00
|23568131
|2008.03.21 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0072
|0.0000
|0.0000
|2008.03.26 11:00
|1.0079
|0.00
|0.00
|-2.22
|-6.95
|23576738
|2008.03.21 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|2008.03.27 07:15
|1.5797
|0.00
|0.00
|1.20
|348.00
|23617481
|2008.03.24 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5432
|0.0000
|0.0000
|2008.03.26 10:00
|1.5599
|0.00
|0.00
|4.00
|1 670.00
|23802511
|2008.03.26 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.16
|0.00
|0.00
|2008.03.31 18:30
|99.72
|0.00
|0.00
|-4.18
|-56.16
|23820322
|2008.03.27 04:31
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9915
|0.0000
|0.0000
|2008.04.02 03:00
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.88
|190.94
|23827797
|2008.03.27 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|2008.03.31 11:01
|1.5802
|0.00
|0.00
|-0.98
|-5.00
|23934548
|2008.03.28 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|2008.04.02 08:45
|1.9781
|0.00
|0.00
|-4.17
|267.00
|24018983
|2008.03.31 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|2008.04.01 08:15
|1.5749
|0.00
|0.00
|0.20
|-53.00
|24059221
|2008.03.31 18:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.72
|0.00
|0.00
|2008.04.04 10:30
|102.35
|0.00
|0.00
|2.41
|256.96
|24160660
|2008.04.02 03:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0108
|0.0000
|0.0000
|2008.04.07 17:02
|1.0146
|0.00
|0.00
|-3.72
|-37.45
|24170006
|2008.04.02 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|2008.04.07 18:45
|1.9862
|0.00
|0.00
|3.25
|81.00
|24176425
|2008.04.02 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|2008.04.03 10:45
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.60
|16.00
|24327936
|2008.04.04 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5678
|0.0000
|0.0000
|2008.04.07 10:30
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.20
|-33.00
|24334315
|2008.04.04 10:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|102.35
|0.00
|0.00
|2008.04.11 13:15
|102.06
|0.00
|0.00
|-5.70
|28.41
|24410167
|2008.04.07 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5645
|0.0000
|0.0000
|2008.04.07 16:30
|1.5717
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|24421849
|2008.04.07 14:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|2008.04.08 10:01
|1.5748
|0.00
|0.00
|2.20
|440.00
|24430670
|2008.04.07 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|2008.04.08 12:45
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.20
|33.00
|24433056
|2008.04.07 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0146
|0.0000
|0.0000
|2008.04.08 10:30
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.22
|-50.52
|24439675
|2008.04.07 18:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|2008.04.18 07:19
|1.9906
|0.00
|0.00
|-18.07
|-44.00
|24475100
|2008.04.08 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0095
|0.0000
|0.0000
|2008.04.08 22:45
|1.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.48
|24485045
|2008.04.08 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2008.04.09 12:15
|1.5737
|0.00
|0.00
|-0.49
|13.00
|24500484
|2008.04.08 16:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|0.0000
|2008.04.09 10:02
|1.5736
|0.00
|0.00
|-5.39
|-495.00
|24520520
|2008.04.08 22:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0134
|0.0000
|0.0000
|2008.04.09 15:33
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.22
|-12.84
|24544294
|2008.04.09 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|2008.04.10 14:45
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.60
|140.00
|24555175
|2008.04.09 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0121
|0.0000
|0.0000
|2008.04.11 05:03
|1.0085
|0.00
|0.00
|-2.99
|35.70
|24626102
|2008.04.10 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2008.04.11 14:15
|1.5839
|0.00
|0.00
|-0.49
|38.00
|24671335
|2008.04.11 05:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0085
|0.0000
|0.0000
|2008.04.16 19:00
|0.9980
|0.00
|0.00
|0.66
|-105.21
|24695549
|2008.04.11 13:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|102.06
|0.00
|0.00
|2008.04.29 10:00
|104.15
|0.00
|0.00
|6.39
|200.67
|24746522
|2008.04.14 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|2008.04.15 08:30
|1.5834
|0.00
|0.00
|-0.49
|-130.00
|24819679
|2008.04.15 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|2008.04.17 07:30
|1.5932
|0.00
|0.00
|0.80
|98.00
|24930989
|2008.04.16 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9980
|0.0000
|0.0000
|2008.04.17 03:15
|1.0000
|0.00
|0.00
|-2.25
|-20.00
|24946784
|2008.04.17 03:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0000
|0.0000
|0.0000
|2008.04.21 21:15
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.44
|91.16
|24974233
|2008.04.17 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|2008.04.21 10:15
|1.5836
|0.00
|0.00
|-0.98
|102.00
|25019840
|2008.04.18 07:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2008.04.24 08:15
|1.9789
|0.00
|0.00
|3.90
|-117.00
|25102211
|2008.04.21 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2008.04.23 08:30
|1.5978
|0.00
|0.00
|0.40
|142.00
|25145757
|2008.04.21 21:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0092
|0.0000
|0.0000
|2008.04.22 16:30
|1.0115
|0.00
|0.00
|-0.74
|-22.74
|25200512
|2008.04.22 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0115
|0.0000
|0.0000
|2008.04.23 06:19
|1.0024
|0.00
|0.00
|0.22
|-90.78
|25232282
|2008.04.23 06:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0024
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 05:02
|1.0353
|0.00
|0.00
|-4.40
|-317.78
|25235543
|2008.04.23 08:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|2008.04.28 12:15
|1.5665
|0.00
|0.00
|-2.45
|313.00
|25299020
|2008.04.24 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2008.04.28 05:40
|1.9843
|0.00
|0.00
|-2.78
|-54.00
|25435348
|2008.04.28 05:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2008.05.02 06:45
|1.9754
|0.00
|0.00
|3.90
|-89.00
|25452001
|2008.04.28 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5665
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 08:45
|1.5631
|0.00
|0.00
|0.20
|-34.00
|25469053
|2008.04.28 17:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 08:00
|1.5656
|0.00
|0.00
|-5.39
|-528.00
|25493257
|2008.04.29 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|2008.05.02 08:00
|1.5467
|0.00
|0.00
|-2.45
|164.00
|25493262
|2008.04.29 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0354
|0.0000
|0.0000
|2008.05.02 05:00
|1.0481
|0.00
|0.00
|1.06
|121.17
|25497171
|2008.04.29 10:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5604
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 18:01
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|25497180
|2008.04.29 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.15
|0.00
|0.00
|2008.04.30 11:03
|104.10
|0.00
|0.00
|-0.80
|4.80
|25635460
|2008.05.01 12:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|2008.05.02 03:01
|1.5482
|0.00
|0.00
|-5.39
|396.00
|25679174
|2008.05.02 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0481
|0.0000
|0.0000
|2008.05.09 17:30
|1.0447
|0.00
|0.00
|-4.97
|32.55
|25681997
|2008.05.02 06:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 07:01
|1.9456
|0.00
|0.00
|-18.07
|298.00
|25683616
|2008.05.02 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|2008.05.07 08:45
|1.5494
|0.00
|0.00
|0.60
|27.00
|25713134
|2008.05.02 15:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.51
|0.00
|0.00
|2008.05.06 12:00
|104.75
|0.00
|0.00
|0.78
|-72.55
|25858269
|2008.05.06 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.74
|0.00
|0.00
|2008.05.07 09:00
|104.92
|0.00
|0.00
|-0.79
|-17.16
|25901499
|2008.05.07 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5494
|0.0000
|0.0000
|2008.05.08 16:00
|1.5385
|0.00
|0.00
|-1.47
|109.00
|25995002
|2008.05.08 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5385
|0.0000
|0.0000
|2008.05.13 08:00
|1.5515
|0.00
|0.00
|0.60
|130.00
|26072851
|2008.05.12 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0424
|0.0000
|0.0000
|2008.05.13 06:30
|1.0432
|0.00
|0.00
|0.21
|7.67
|26118592
|2008.05.12 19:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.85
|0.00
|0.00
|2008.05.19 08:45
|104.02
|0.00
|0.00
|2.74
|16.34
|26134909
|2008.05.13 06:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0432
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 17:15
|1.0541
|0.00
|0.00
|-2.84
|-103.41
|26137214
|2008.05.13 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5515
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 07:01
|1.5467
|0.00
|0.00
|-1.96
|48.00
|26251917
|2008.05.15 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|2008.05.15 17:15
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26251934
|2008.05.15 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|0.0000
|2008.05.26 09:45
|1.9797
|0.00
|0.00
|5.85
|341.00
|26289078
|2008.05.15 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 11:03
|1.5492
|0.00
|0.00
|-0.49
|-13.00
|26289080
|2008.05.15 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0541
|0.0000
|0.0000
|2008.05.19 08:31
|1.0469
|0.00
|0.00
|0.42
|-68.77
|26317998
|2008.05.16 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5492
|0.0000
|0.0000
|2008.05.16 16:02
|1.5465
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|26362825
|2008.05.19 08:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0469
|0.0000
|0.0000
|2008.05.22 10:15
|1.0262
|0.00
|0.00
|-3.63
|201.72
|26363411
|2008.05.19 08:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.02
|0.00
|0.00
|2008.05.23 08:15
|104.18
|0.00
|0.00
|-4.82
|-15.36
|26368567
|2008.05.19 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5569
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 08:15
|1.5532
|0.00
|0.00
|-0.49
|37.00
|26389433
|2008.05.19 18:04
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 04:00
|1.5535
|0.00
|0.00
|-5.39
|-374.00
|26420080
|2008.05.20 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5641
|0.0000
|0.0000
|2008.05.21 07:17
|1.5662
|0.00
|0.00
|0.20
|21.00
|26453516
|2008.05.21 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5662
|0.0000
|0.0000
|2008.05.23 08:46
|1.5733
|0.00
|0.00
|-1.96
|-71.00
|26505800
|2008.05.22 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0262
|0.0000
|0.0000
|2008.05.23 09:01
|1.0303
|0.00
|0.00
|0.21
|39.79
|26545597
|2008.05.23 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.18
|0.00
|0.00
|2008.05.26 03:00
|103.19
|0.00
|0.00
|0.40
|-95.94
|26546018
|2008.05.23 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|2008.05.26 11:15
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.20
|30.00
|26546433
|2008.05.23 09:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0303
|0.0000
|0.0000
|2008.05.26 04:01
|1.0243
|0.00
|0.00
|-0.73
|58.58
|26575244
|2008.05.26 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.19
|0.00
|0.00
|2008.05.29 03:45
|104.76
|0.00
|0.00
|-3.98
|-149.87
|26575807
|2008.05.26 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0243
|0.0000
|0.0000
|2008.05.30 03:30
|1.0494
|0.00
|0.00
|1.27
|239.18
|26579872
|2008.05.26 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2008.05.27 04:15
|1.9830
|0.00
|0.00
|-1.39
|-33.00
|26581961
|2008.05.26 11:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|2008.05.27 07:30
|1.5792
|0.00
|0.00
|-0.49
|-29.00
|26590235
|2008.05.26 18:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|2008.05.27 10:00
|1.5746
|0.00
|0.00
|2.20
|-341.00
|26597011
|2008.05.27 04:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|2008.05.29 17:30
|1.9750
|0.00
|0.00
|2.60
|-80.00
|26599428
|2008.05.27 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5792
|0.0000
|0.0000
|2008.05.27 13:01
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|26609942
|2008.05.27 11:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|2008.05.28 08:01
|1.5709
|0.00
|0.00
|-5.39
|352.00
|26614760
|2008.05.27 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5752
|0.0000
|0.0000
|2008.05.28 08:01
|1.5709
|0.00
|0.00
|-0.49
|43.00
|26686727
|2008.05.29 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.76
|0.00
|0.00
|2008.05.30 19:15
|105.42
|0.00
|0.00
|0.39
|62.61
|26708569
|2008.05.29 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5549
|0.0000
|0.0000
|2008.05.30 12:15
|1.5498
|0.00
|0.00
|-0.49
|51.00
|26715386
|2008.05.29 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|2008.05.29 22:45
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|26724706
|2008.05.29 22:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2008.06.05 10:16
|1.9511
|0.00
|0.00
|4.55
|-252.00
|26740385
|2008.05.30 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|2008.06.04 09:15
|1.5441
|0.00
|0.00
|0.60
|-57.00
|26742514
|2008.05.30 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0483
|0.0000
|0.0000
|2008.06.05 10:03
|1.0445
|0.00
|0.00
|-4.32
|36.38
|26755249
|2008.05.30 19:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|2008.06.03 09:40
|1.5562
|0.00
|0.00
|4.40
|33.00
|26755675
|2008.05.30 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.42
|0.00
|0.00
|2008.06.24 03:15
|107.95
|0.00
|0.00
|-17.90
|-234.37
|26805026
|2008.06.03 10:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5566
|0.0000
|0.0000
|2008.06.04 19:01
|1.5453
|0.00
|0.00
|2.20
|-1 243.00
|26837667
|2008.06.04 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5441
|0.0000
|0.0000
|2008.06.04 15:45
|1.5472
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|26872270
|2008.06.05 08:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5392
|0.0000
|0.0000
|2008.06.05 16:02
|1.5458
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|26886542
|2008.06.05 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|2008.06.09 08:00
|1.5778
|0.00
|0.00
|0.40
|320.00
|26890303
|2008.06.05 17:03
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|2008.06.06 08:00
|1.5579
|0.00
|0.00
|2.20
|231.00
|26909573
|2008.06.06 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0388
|0.0000
|0.0000
|2008.06.09 12:15
|1.0214
|0.00
|0.00
|-0.74
|170.35
|26930722
|2008.06.09 07:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|2008.06.11 11:45
|1.9506
|0.00
|0.00
|1.30
|-202.00
|26930884
|2008.06.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|2008.06.11 07:30
|1.5485
|0.00
|0.00
|-0.98
|293.00
|26938030
|2008.06.09 12:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0214
|0.0000
|0.0000
|2008.06.11 10:00
|1.0409
|0.00
|0.00
|0.42
|187.34
|26947568
|2008.06.09 18:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|2008.06.11 05:01
|1.5483
|0.00
|0.00
|-10.78
|2 695.00
|26982786
|2008.06.11 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5485
|0.0000
|0.0000
|2008.06.12 13:45
|1.5427
|0.00
|0.00
|0.60
|-58.00
|26988031
|2008.06.11 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|2008.06.20 07:45
|1.9729
|0.00
|0.00
|-15.29
|-223.00
|27011353
|2008.06.12 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|2008.06.16 08:45
|1.5421
|0.00
|0.00
|-0.98
|6.00
|27043919
|2008.06.16 05:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0467
|0.0000
|0.0000
|2008.06.18 11:00
|1.0428
|0.00
|0.00
|-1.44
|37.40
|27045560
|2008.06.16 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|2008.06.18 12:00
|1.5480
|0.00
|0.00
|0.40
|59.00
|27082893
|2008.06.18 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0428
|0.0000
|0.0000
|2008.06.19 09:45
|1.0334
|0.00
|0.00
|0.64
|-90.96
|27084023
|2008.06.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|2008.06.19 08:30
|1.5578
|0.00
|0.00
|-1.47
|-98.00
|27096093
|2008.06.19 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5578
|0.0000
|0.0000
|2008.06.23 08:00
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.40
|28.00
|27097047
|2008.06.19 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0334
|0.0000
|0.0000
|2008.06.23 05:15
|1.0358
|0.00
|0.00
|-1.44
|-23.17
|27112295
|2008.06.20 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|2008.07.01 04:00
|1.9910
|0.00
|0.00
|5.85
|181.00
|27129381
|2008.06.23 05:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0358
|0.0000
|0.0000
|2008.06.24 06:52
|1.0451
|0.00
|0.00
|0.21
|88.99
|27130581
|2008.06.23 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5606
|0.0000
|0.0000
|2008.06.24 15:15
|1.5568
|0.00
|0.00
|-0.49
|38.00
|27169420
|2008.06.24 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.95
|0.00
|0.00
|2008.06.26 07:45
|107.91
|0.00
|0.00
|1.52
|-3.71
|27170716
|2008.06.24 06:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0451
|0.0000
|0.0000
|2008.06.25 09:15
|1.0427
|0.00
|0.00
|-0.72
|23.02
|27180983
|2008.06.24 11:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.06.25 00:00
|1.5567
|0.00
|0.00
|2.20
|-44.00
|27192844
|2008.06.25 09:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0427
|0.0000
|0.0000
|2008.07.01 11:30
|1.0198
|0.00
|0.00
|1.29
|-224.55
|27192845
|2008.06.25 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5555
|0.0000
|0.0000
|2008.06.26 09:15
|1.5684
|0.00
|0.00
|-1.47
|-129.00
|27207042
|2008.06.26 07:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.91
|0.00
|0.00
|2008.07.04 07:47
|106.77
|0.00
|0.00
|-6.25
|106.77
|27210059
|2008.06.26 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|2008.06.27 10:15
|1.5720
|0.00
|0.00
|0.20
|36.00
|27240889
|2008.06.27 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|2008.06.30 08:15
|1.5791
|0.00
|0.00
|-0.49
|-71.00
|27263123
|2008.06.30 16:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|2008.07.01 07:00
|1.5758
|0.00
|0.00
|-5.39
|11.00
|27269033
|2008.07.01 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2008.07.10 06:23
|1.9826
|0.00
|0.00
|-15.29
|84.00
|27270271
|2008.07.01 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|2008.07.01 16:15
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|27273151
|2008.07.01 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0198
|0.0000
|0.0000
|2008.07.03 11:25
|1.0145
|0.00
|0.00
|-2.96
|52.24
|27276358
|2008.07.01 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|2008.07.03 08:00
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.80
|64.00
|27297224
|2008.07.03 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|2008.07.04 11:00
|1.5717
|0.00
|0.00
|-0.49
|148.00
|27299256
|2008.07.03 11:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0145
|0.0000
|0.0000
|2008.07.04 17:00
|1.0249
|0.00
|0.00
|0.21
|101.47
|27310796
|2008.07.04 07:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.77
|0.00
|0.00
|2008.07.09 16:15
|107.33
|0.00
|0.00
|1.14
|52.18
|27312096
|2008.07.04 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|2008.07.07 08:15
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.20
|-84.00
|27314723
|2008.07.04 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0249
|0.0000
|0.0000
|2008.07.07 14:45
|1.0319
|0.00
|0.00
|-0.73
|-67.84
|27319168
|2008.07.07 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|2008.07.07 17:30
|1.5660
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|27328517
|2008.07.07 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0319
|0.0000
|0.0000
|2008.07.07 18:15
|1.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|27333264
|2008.07.07 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5660
|0.0000
|0.0000
|2008.07.08 13:45
|1.5711
|0.00
|0.00
|0.20
|51.00
|27333936
|2008.07.07 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0310
|0.0000
|0.0000
|2008.07.17 18:45
|1.0190
|0.00
|0.00
|-8.81
|117.76
|27343190
|2008.07.08 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|2008.07.09 13:00
|1.5692
|0.00
|0.00
|-0.49
|19.00
|27352290
|2008.07.09 09:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5718
|0.0000
|0.0000
|2008.07.10 08:02
|1.5726
|0.00
|0.00
|6.60
|88.00
|27354696
|2008.07.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5692
|0.0000
|0.0000
|2008.07.10 10:15
|1.5721
|0.00
|0.00
|0.60
|29.00
|27356551
|2008.07.09 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.33
|0.00
|0.00
|2008.07.17 09:15
|105.10
|0.00
|0.00
|-7.83
|212.18
|27362142
|2008.07.10 06:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2008.07.14 12:30
|1.9840
|0.00
|0.00
|1.30
|14.00
|27363550
|2008.07.10 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|2008.07.11 08:45
|1.5788
|0.00
|0.00
|-0.49
|-67.00
|27368502
|2008.07.10 18:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|2008.07.11 08:00
|1.5770
|0.00
|0.00
|2.20
|-264.00
|27374220
|2008.07.11 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5788
|0.0000
|0.0000
|2008.07.11 09:15
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|27374445
|2008.07.11 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 09:45
|1.5948
|0.00
|0.00
|-0.98
|-177.00
|27390168
|2008.07.14 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2008.07.22 09:45
|2.0026
|0.00
|0.00
|-11.12
|-186.00
|27394050
|2008.07.14 19:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5915
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 03:00
|1.5889
|0.00
|0.00
|2.20
|-286.00
|27422106
|2008.07.17 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|2008.07.22 15:30
|1.5898
|0.00
|0.00
|0.60
|31.00
|27427080
|2008.07.17 18:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0190
|0.0000
|0.0000
|2008.07.18 12:00
|1.0201
|0.00
|0.00
|0.22
|10.78
|27436125
|2008.07.18 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0206
|0.0000
|0.0000
|2008.07.23 08:45
|1.0309
|0.00
|0.00
|-2.20
|-99.91
|27450265
|2008.07.22 17:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5861
|0.0000
|0.0000
|2008.07.23 07:00
|1.5798
|0.00
|0.00
|-5.39
|693.00
|27454841
|2008.07.23 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0309
|0.0000
|0.0000
|2008.07.24 10:45
|1.0376
|0.00
|0.00
|0.64
|64.57
|27454843
|2008.07.23 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|2008.07.24 12:30
|1.5683
|0.00
|0.00
|-1.47
|104.00
|27454986
|2008.07.23 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2008.07.25 10:15
|1.9880
|0.00
|0.00
|-5.56
|28.00
|27464283
|2008.07.24 10:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0376
|0.0000
|0.0000
|2008.08.05 21:45
|1.0550
|0.00
|0.00
|-7.19
|-164.93
|27465666
|2008.07.24 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|2008.07.29 09:15
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.60
|44.00
|27472853
|2008.07.25 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2008.07.30 09:00
|1.9780
|0.00
|0.00
|1.95
|-100.00
|27485874
|2008.07.29 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|0.0000
|2008.07.30 10:15
|1.5599
|0.00
|0.00
|-0.49
|128.00
|27493374
|2008.07.30 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2008.07.31 09:45
|1.9826
|0.00
|0.00
|-4.17
|-46.00
|27493853
|2008.07.30 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|2008.08.01 08:15
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.80
|-40.00
|27506895
|2008.08.01 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|2008.08.04 10:30
|1.5587
|0.00
|0.00
|-0.49
|-29.00
|27507002
|2008.08.01 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2008.08.04 08:00
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.65
|-97.00
|27514094
|2008.08.04 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|2008.08.05 10:15
|1.5521
|0.00
|0.00
|0.20
|-66.00
|27520728
|2008.08.05 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5521
|0.0000
|0.0000
|2008.08.06 15:00
|1.5483
|0.00
|0.00
|-0.49
|38.00
|0.00
|0.00
|-384.23
|7 461.55
|Closed P/L:
|7 077.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27528718
|2008.08.06 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|1.5342
|0.00
|0.00
|0.60
|-141.00
|27513403
|2008.08.04 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|1.9450
|0.00
|0.00
|-6.95
|285.00
|27525346
|2008.08.05 21:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0550
|0.0000
|0.0000
|1.0614
|0.00
|0.00
|0.83
|60.30
|27421512
|2008.07.17 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.10
|0.00
|0.00
|109.38
|0.00
|0.00
|7.97
|391.30
|27535819
|2008.08.07 17:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5388
|0.0000
|0.0000
|1.5344
|0.00
|0.00
|0.00
|484.00
|0.00
|0.00
|2.45
|1 079.60
|Floating P/L:
|1 082.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 077.32
|Floating P/L:
|1 082.05
|Margin:
|448.97
|Balance:
|57 077.32
|Equity:
|58 159.37
|Free Margin:
|57 678.52
|Details:
|Gross Profit:
|34 036.03
|Gross Loss:
|26 958.71
|Total Net Profit:
|7 077.32
|Profit Factor:
|1.26
|Expected Payoff:
|16.23
|Absolute Drawdown:
|1 626.35
|Maximal Drawdown:
|3 356.34 (6.04%)
|Relative Drawdown:
|6.04% (3 356.34)
|Total Trades:
|436
|Short Positions (won %):
|224 (42.86%)
|Long Positions (won %):
|212 (51.42%)
|Profit Trades (% of total):
|205 (47.02%)
|Loss trades (% of total):
|231 (52.98%)
|Largest
|profit trade:
|2 684.22
|loss trade:
|-1 658.80
|Average
|profit trade:
|166.03
|loss trade:
|-116.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (611.56)
|consecutive losses ($):
|8 (-871.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 887.21 (6)
|consecutive loss (count):
|-2 354.24 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2