|Account: 5601777
|Name: predator_h1
|Currency: USD
|2008 August 4, 11:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33067864
|2008.08.01 10:42
|balance
|Deposit
|10 000.00
|33067886
|2008.08.01 10:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|1.9502
|1.9812
|2008.08.01 11:17
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|33067896
|2008.08.01 10:42
|buy
|0.01
|audusd
|0.9367
|0.9111
|0.9421
|2008.08.01 16:58
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|33067899
|2008.08.01 10:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.48
|107.69
|108.33
|2008.08.01 15:33
|107.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|33067904
|2008.08.01 10:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0473
|1.0729
|1.0419
|2008.08.01 16:47
|1.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|33067909
|2008.08.01 10:43
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6308
|1.6326
|1.6390
|2008.08.01 21:05
|1.6326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|33067917
|2008.08.01 10:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5571
|1.5315
|1.5625
|2008.08.01 15:41
|1.5537
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|33068079
|2008.08.01 10:44
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0260
|1.0516
|1.0206
|2008.08.01 16:19
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|33068873
|2008.08.01 10:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9742
|1.9762
|1.9825
|2008.08.01 11:17
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|33072131
|2008.08.01 11:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|1.9511
|1.9821
|2008.08.01 11:49
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33073085
|2008.08.01 11:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9750
|1.9770
|1.9834
|2008.08.01 11:49
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|33074892
|2008.08.01 11:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|1.9517
|1.9827
|2008.08.01 13:47
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|33076723
|2008.08.01 12:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0489
|1.0729
|1.0435
|2008.08.01 16:47
|1.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33080908
|2008.08.01 13:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9757
|1.9517
|1.9811
|2008.08.01 13:47
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33082226
|2008.08.01 13:26
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9740
|1.9757
|1.9821
|2008.08.01 13:47
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|33083598
|2008.08.01 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9761
|1.9781
|1.9845
|2008.08.01 14:41
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33086948
|2008.08.01 14:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9785
|1.9529
|1.9839
|2008.08.01 16:18
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|33087312
|2008.08.01 14:47
|buy
|0.02
|audusd
|0.9350
|0.9110
|0.9404
|2008.08.01 16:58
|0.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|33089804
|2008.08.01 15:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|1.9528
|1.9822
|2008.08.01 16:18
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|33094359
|2008.08.01 15:31
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0278
|1.0518
|1.0224
|2008.08.01 16:19
|1.0278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33095227
|2008.08.01 15:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5554
|1.5314
|1.5608
|2008.08.01 15:41
|1.5538
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|33095421
|2008.08.01 15:32
|buy
|0.04
|audusd
|0.9332
|0.9108
|0.9386
|2008.08.01 16:57
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33096436
|2008.08.01 15:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5535
|1.5311
|1.5589
|2008.08.01 15:41
|1.5544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|33096443
|2008.08.01 15:33
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9748
|1.9524
|1.9802
|2008.08.01 16:18
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|33096850
|2008.08.01 15:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.73
|105.17
|108.27
|2008.08.01 20:34
|107.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|33096954
|2008.08.01 15:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0506
|1.0487
|1.0423
|2008.08.01 16:47
|1.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|33097985
|2008.08.01 15:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.57
|105.17
|108.11
|2008.08.01 20:33
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|33098674
|2008.08.01 15:36
|buy
|0.08
|audusd
|0.9316
|0.9335
|0.9399
|2008.08.01 16:57
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|33098824
|2008.08.01 15:36
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5518
|1.5543
|1.5607
|2008.08.01 15:41
|1.5543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|33098902
|2008.08.01 15:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9730
|1.9749
|1.9813
|2008.08.01 16:18
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|33100280
|2008.08.01 15:39
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0294
|1.0277
|1.0213
|2008.08.01 16:18
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|33101256
|2008.08.01 15:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5540
|1.5557
|1.5621
|2008.08.01 16:51
|1.5557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|33107875
|2008.08.01 16:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|1.9495
|1.9805
|2008.08.04 01:02
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.13
|0.20
|33107976
|2008.08.01 16:19
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0274
|1.0252
|1.0188
|2008.08.01 18:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|33111857
|2008.08.01 16:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0483
|1.0739
|1.0429
|2008.08.04 00:51
|1.0492
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.86
|33112428
|2008.08.01 16:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5557
|1.5576
|1.5640
|2008.08.01 17:08
|1.5576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|33113396
|2008.08.01 16:58
|buy
|0.01
|audusd
|0.9340
|0.9084
|0.9394
|2008.08.04 05:13
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.80
|33116362
|2008.08.01 17:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|107.40
|107.62
|108.26
|2008.08.01 20:33
|107.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|33116569
|2008.08.01 17:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5582
|1.5326
|1.5636
|2008.08.04 00:52
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.40
|33120043
|2008.08.01 17:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5566
|1.5326
|1.5620
|2008.08.04 00:52
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.13
|0.40
|33120195
|2008.08.01 17:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.9324
|0.9084
|0.9378
|2008.08.04 05:13
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.20
|33128184
|2008.08.01 18:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|1.9753
|1.9817
|2008.08.04 01:02
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.27
|3.60
|33131722
|2008.08.01 19:55
|buy
|0.04
|audusd
|0.9308
|0.9084
|0.9362
|2008.08.04 05:13
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.45
|1.60
|33133519
|2008.08.01 20:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.66
|105.10
|108.20
|2008.08.04 06:52
|107.68
|0.00
|0.00
|0.04
|0.19
|33135912
|2008.08.01 21:47
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0499
|1.0739
|1.0445
|2008.08.04 00:51
|1.0493
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.14
|33136148
|2008.08.01 21:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5550
|1.5568
|1.5632
|2008.08.04 00:52
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.27
|7.20
|33138206
|2008.08.01 22:51
|buy
|0.08
|audusd
|0.9291
|0.9312
|0.9376
|2008.08.04 05:13
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.90
|16.80
|33138298
|2008.08.01 22:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.5534
|1.5568
|1.5632
|2008.08.04 00:52
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.54
|27.20
|33138338
|2008.08.01 22:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0515
|1.0493
|1.0429
|2008.08.04 00:51
|1.0493
|0.00
|0.00
|-0.07
|8.39
|33143850
|2008.08.04 00:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5570
|1.5589
|1.5653
|2008.08.04 06:35
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|33143856
|2008.08.04 00:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0489
|1.0472
|1.0408
|2008.08.04 08:59
|1.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|33155614
|2008.08.04 04:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|107.49
|107.68
|108.32
|2008.08.04 06:51
|107.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|33161363
|2008.08.04 06:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5589
|1.5572
|1.5508
|2008.08.04 09:33
|1.5572
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|0.00
|0.00
|3.01
|148.83
|Closed P/L:
|151.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33067873
|2008.08.01 10:42
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.63
|100.07
|103.17
|102.96
|0.00
|0.00
|0.02
|3.06
|33098371
|2008.08.01 15:36
|buy
|0.02
|chfjpy
|102.46
|100.06
|103.00
|102.96
|0.00
|0.00
|0.05
|9.28
|33134632
|2008.08.01 21:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6330
|1.6074
|1.6384
|1.6321
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.86
|33067908
|2008.08.01 10:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7879
|0.8135
|0.7825
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|33067881
|2008.08.01 10:42
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7268
|0.7012
|0.7322
|0.7284
|0.00
|0.00
|0.11
|1.60
|33100151
|2008.08.01 15:38
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7252
|0.7012
|0.7306
|0.7284
|0.00
|0.00
|0.23
|6.40
|33129490
|2008.08.01 18:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0248
|1.0504
|1.0194
|1.0295
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.57
|33135692
|2008.08.01 21:41
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0264
|1.0504
|1.0210
|1.0295
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.02
|33144572
|2008.08.04 01:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|1.9499
|1.9809
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|33147443
|2008.08.04 02:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9739
|1.9499
|1.9793
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|33148076
|2008.08.04 02:25
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0280
|1.0504
|1.0226
|1.0295
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|33156638
|2008.08.04 05:13
|buy
|0.01
|audusd
|0.9317
|0.9061
|0.9371
|0.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33157228
|2008.08.04 05:27
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6314
|1.6074
|1.6368
|1.6321
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|33162060
|2008.08.04 06:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|107.72
|105.16
|108.26
|107.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|33167341
|2008.08.04 08:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7896
|0.8136
|0.7842
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|33168825
|2008.08.04 09:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0473
|1.0217
|1.0527
|1.0470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|33169422
|2008.08.04 09:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9723
|1.9499
|1.9777
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|33171679
|2008.08.04 09:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9707
|1.9499
|1.9761
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|33171799
|2008.08.04 09:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5570
|1.5826
|1.5516
|1.5590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|33174786
|2008.08.04 10:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5587
|1.5827
|1.5533
|1.5590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|33177606
|2008.08.04 10:51
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7912
|0.8136
|0.7858
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|33177668
|2008.08.04 10:51
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9690
|1.9498
|1.9744
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|-59.76
|Floating P/L:
|-59.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|151.84
|Floating P/L:
|-59.25
|Margin:
|481.53
|Balance:
|10 151.84
|Equity:
|10 092.59
|Free Margin:
|9 611.06
|Details:
|Gross Profit:
|184.34
|Gross Loss:
|32.50
|Total Net Profit:
|151.84
|Profit Factor:
|5.67
|Expected Payoff:
|2.92
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.95 (0.09%)
|Relative Drawdown:
|0.09% (8.95)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|12 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|40 (72.50%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (73.08%)
|Loss trades (% of total):
|14 (26.92%)
|Largest
|profit trade:
|27.74
|loss trade:
|-3.80
|Average
|profit trade:
|4.85
|loss trade:
|-2.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (15.50)
|consecutive losses ($):
|2 (-7.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35.21 (2)
|consecutive loss (count):
|-7.30 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1