FXDD

Account: 5601777 Name: predator_h1 Currency: USD 2008 August 4, 11:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
330678642008.08.01 10:42balanceDeposit10 000.00
330678862008.08.01 10:42buy0.01gbpusd1.97581.95021.98122008.08.01 11:171.97620.000.000.000.40
330678962008.08.01 10:42buy0.01audusd0.93670.91110.94212008.08.01 16:580.93350.000.000.00-3.20
330678992008.08.01 10:42buy0.01usdjpy107.48107.69108.332008.08.01 15:33107.690.000.000.001.95
330679042008.08.01 10:42sell0.01usdchf1.04731.07291.04192008.08.01 16:471.04870.000.000.00-1.33
330679092008.08.01 10:43buy0.01eurchf1.63081.63261.63902008.08.01 21:051.63260.000.000.001.71
330679172008.08.01 10:43buy0.01eurusd1.55711.53151.56252008.08.01 15:411.55370.000.000.00-3.40
330680792008.08.01 10:44sell0.01usdcad1.02601.05161.02062008.08.01 16:191.02770.000.000.00-1.65
330688732008.08.01 10:51buy0.02gbpusd1.97421.97621.98252008.08.01 11:171.97620.000.000.004.00
330721312008.08.01 11:17buy0.01gbpusd1.97671.95111.98212008.08.01 11:491.97700.000.000.000.30
330730852008.08.01 11:30buy0.02gbpusd1.97501.97701.98342008.08.01 11:491.97700.000.000.004.00
330748922008.08.01 11:50buy0.01gbpusd1.97731.95171.98272008.08.01 13:471.97580.000.000.00-1.50
330767232008.08.01 12:10sell0.02usdchf1.04891.07291.04352008.08.01 16:471.04860.000.000.000.57
330809082008.08.01 13:07buy0.02gbpusd1.97571.95171.98112008.08.01 13:471.97570.000.000.000.00
330822262008.08.01 13:26buy0.04gbpusd1.97401.97571.98212008.08.01 13:471.97570.000.000.006.80
330835982008.08.01 13:47buy0.01gbpusd1.97611.97811.98452008.08.01 14:411.97810.000.000.002.00
330869482008.08.01 14:41buy0.01gbpusd1.97851.95291.98392008.08.01 16:181.97500.000.000.00-3.50
330873122008.08.01 14:47buy0.02audusd0.93500.91100.94042008.08.01 16:580.93340.000.000.00-3.20
330898042008.08.01 15:13buy0.02gbpusd1.97681.95281.98222008.08.01 16:181.97490.000.000.00-3.80
330943592008.08.01 15:31sell0.02usdcad1.02781.05181.02242008.08.01 16:191.02780.000.000.000.00
330952272008.08.01 15:32buy0.02eurusd1.55541.53141.56082008.08.01 15:411.55380.000.000.00-3.20
330954212008.08.01 15:32buy0.04audusd0.93320.91080.93862008.08.01 16:570.93350.000.000.001.20
330964362008.08.01 15:33buy0.04eurusd1.55351.53111.55892008.08.01 15:411.55440.000.000.003.60
330964432008.08.01 15:33buy0.04gbpusd1.97481.95241.98022008.08.01 16:181.97490.000.000.000.40
330968502008.08.01 15:33buy0.01usdjpy107.73105.17108.272008.08.01 20:34107.640.000.000.00-0.84
330969542008.08.01 15:34sell0.04usdchf1.05061.04871.04232008.08.01 16:471.04870.000.000.007.25
330979852008.08.01 15:35buy0.02usdjpy107.57105.17108.112008.08.01 20:33107.630.000.000.001.11
330986742008.08.01 15:36buy0.08audusd0.93160.93350.93992008.08.01 16:570.93350.000.000.0015.20
330988242008.08.01 15:36buy0.08eurusd1.55181.55431.56072008.08.01 15:411.55430.000.000.0020.00
330989022008.08.01 15:36buy0.08gbpusd1.97301.97491.98132008.08.01 16:181.97490.000.000.0015.20
331002802008.08.01 15:39sell0.04usdcad1.02941.02771.02132008.08.01 16:181.02770.000.000.006.62
331012562008.08.01 15:41buy0.01eurusd1.55401.55571.56212008.08.01 16:511.55570.000.000.001.70
331078752008.08.01 16:18buy0.01gbpusd1.97511.94951.98052008.08.04 01:021.97530.000.000.130.20
331079762008.08.01 16:19sell0.01usdcad1.02741.02521.01882008.08.01 18:591.02520.000.000.002.15
331118572008.08.01 16:47sell0.01usdchf1.04831.07391.04292008.08.04 00:511.04920.000.00-0.02-0.86
331124282008.08.01 16:51buy0.01eurusd1.55571.55761.56402008.08.01 17:081.55760.000.000.001.90
331133962008.08.01 16:58buy0.01audusd0.93400.90840.93942008.08.04 05:130.93120.000.000.11-2.80
331163622008.08.01 17:07buy0.04usdjpy107.40107.62108.262008.08.01 20:33107.620.000.000.008.18
331165692008.08.01 17:08buy0.01eurusd1.55821.53261.56362008.08.04 00:521.55680.000.000.07-1.40
331200432008.08.01 17:27buy0.02eurusd1.55661.53261.56202008.08.04 00:521.55680.000.000.130.40
331201952008.08.01 17:28buy0.02audusd0.93240.90840.93782008.08.04 05:130.93130.000.000.22-2.20
331281842008.08.01 18:41buy0.02gbpusd1.97351.97531.98172008.08.04 01:021.97530.000.000.273.60
331317222008.08.01 19:55buy0.04audusd0.93080.90840.93622008.08.04 05:130.93120.000.000.451.60
331335192008.08.01 20:34buy0.01usdjpy107.66105.10108.202008.08.04 06:52107.680.000.000.040.19
331359122008.08.01 21:47sell0.02usdchf1.04991.07391.04452008.08.04 00:511.04930.000.00-0.031.14
331361482008.08.01 21:57buy0.04eurusd1.55501.55681.56322008.08.04 00:521.55680.000.000.277.20
331382062008.08.01 22:51buy0.08audusd0.92910.93120.93762008.08.04 05:130.93120.000.000.9016.80
331382982008.08.01 22:53buy0.08eurusd1.55341.55681.56322008.08.04 00:521.55680.000.000.5427.20
331383382008.08.01 22:53sell0.04usdchf1.05151.04931.04292008.08.04 00:511.04930.000.00-0.078.39
331438502008.08.04 00:52buy0.01eurusd1.55701.55891.56532008.08.04 06:351.55890.000.000.001.90
331438562008.08.04 00:52sell0.01usdchf1.04891.04721.04082008.08.04 08:591.04720.000.000.001.62
331556142008.08.04 04:58buy0.02usdjpy107.49107.68108.322008.08.04 06:51107.680.000.000.003.53
331613632008.08.04 06:35sell0.01eurusd1.55891.55721.55082008.08.04 09:331.55720.000.000.001.70
  0.00 0.00 3.01 148.83
Closed P/L: 151.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
330678732008.08.01 10:42buy0.01chfjpy102.63100.07103.17 102.960.000.000.023.06
330983712008.08.01 15:36buy0.02chfjpy102.46100.06103.00 102.960.000.000.059.28
331346322008.08.01 21:05buy0.01eurchf1.63301.60741.6384 1.63210.000.000.08-0.86
330679082008.08.01 10:43sell0.01eurgbp0.78790.81350.7825 0.79170.000.000.00-7.48
330678812008.08.01 10:42buy0.01nzdusd0.72680.70120.7322 0.72840.000.000.111.60
331001512008.08.01 15:38buy0.02nzdusd0.72520.70120.7306 0.72840.000.000.236.40
331294902008.08.01 18:59sell0.01usdcad1.02481.05041.0194 1.02950.000.000.01-4.57
331356922008.08.01 21:41sell0.02usdcad1.02641.05041.0210 1.02950.000.000.01-6.02
331445722008.08.04 01:02buy0.01gbpusd1.97551.94991.9809 1.96900.000.000.00-6.50
331474432008.08.04 02:04buy0.02gbpusd1.97391.94991.9793 1.96900.000.000.00-9.80
331480762008.08.04 02:25sell0.04usdcad1.02801.05041.0226 1.02950.000.000.00-5.83
331566382008.08.04 05:13buy0.01audusd0.93170.90610.9371 0.93240.000.000.000.70
331572282008.08.04 05:27buy0.02eurchf1.63141.60741.6368 1.63210.000.000.001.34
331620602008.08.04 06:52buy0.01usdjpy107.72105.16108.26 107.810.000.000.000.83
331673412008.08.04 08:33sell0.02eurgbp0.78960.81360.7842 0.79170.000.000.00-8.28
331688252008.08.04 09:00buy0.01usdchf1.04731.02171.0527 1.04700.000.000.00-0.29
331694222008.08.04 09:07buy0.04gbpusd1.97231.94991.9777 1.96900.000.000.00-13.20
331716792008.08.04 09:31buy0.08gbpusd1.97071.94991.9761 1.96900.000.000.00-13.60
331717992008.08.04 09:33sell0.01eurusd1.55701.58261.5516 1.55900.000.000.00-2.00
331747862008.08.04 10:18sell0.02eurusd1.55871.58271.5533 1.55900.000.000.00-0.60
331776062008.08.04 10:51sell0.04eurgbp0.79120.81360.7858 0.79170.000.000.00-3.94
331776682008.08.04 10:51buy0.16gbpusd1.96901.94981.9744 1.96900.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.51 -59.76
 Floating P/L: -59.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 151.84 Floating P/L: -59.25 Margin: 481.53
Balance: 10 151.84 Equity: 10 092.59 Free Margin: 9 611.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 184.34 Gross Loss: 32.50 Total Net Profit: 151.84
Profit Factor: 5.67 Expected Payoff: 2.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.95 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (8.95)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 12 (75.00%) Long Positions (won %): 40 (72.50%)
Profit Trades (% of total): 38 (73.08%) Loss trades (% of total): 14 (26.92%)
Largest profit trade: 27.74 loss trade: -3.80
Average profit trade: 4.85 loss trade: -2.32
Maximum consecutive wins ($): 6 (15.50) consecutive losses ($): 2 (-7.30)
Maximal consecutive profit (count): 35.21 (2) consecutive loss (count): -7.30 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1