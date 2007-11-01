Strategy Tester Report
macd
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 217)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.08.27 23:59 (2007.11.01 - 2008.08.28)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersStoploss=40; ProfitTarget=75; Lots=1; rule=6; TrailingStop=0; TrailingStopStart=0; fastperiods=10; slowperiods=20; Slippage=3; TimeSpecific=true; highstochlevel=60; lowstochlevel=20; hmaperiods=10; maperiods=3; schafffastma=12; schaffslowma=26; schaffcycle=10; schaffhighlevel=90; schafflowlevel=10; schaffbars=3000; t3rsiperiod=8; t3period=8; t3curvature=0.618;
Bars in test5993Ticks modelled10981Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1579.54Gross profit3827.68Gross loss-2248.14
Profit factor1.70Expected payoff14.76
Absolute drawdown21.00Maximal drawdown399.56 (14.67%)Relative drawdown14.67% (399.56)
Total trades107Short positions (won %)60 (38.33%)Long positions (won %)47 (59.57%)
Profit trades (% of total)51 (47.66%)Loss trades (% of total)56 (52.34%)
Largestprofit trade76.98loss trade-42.37
Averageprofit trade75.05loss trade-40.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (305.28)consecutive losses (loss in money)7 (-280.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)305.28 (4)consecutive loss (count of losses)-280.13 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 18:00buy11.001.44411.44011.4516
22007.11.02 13:00t/p11.001.45161.44011.451675.661075.66
32007.11.06 00:00buy21.001.44781.44381.4553
42007.11.06 12:00t/p21.001.45531.44381.455375.001150.66
52007.11.12 23:00buy31.001.45331.44931.4608
62007.11.13 07:00t/p31.001.46081.44931.460875.661226.32
72007.11.14 17:00sell41.001.46681.47081.4593
82007.11.16 09:00t/p41.001.45931.47081.459371.841298.16
92007.11.19 08:00sell51.001.46461.46861.4571
102007.11.20 08:00s/l51.001.46861.46861.4571-40.791257.37
112007.11.21 02:00sell61.001.48191.48591.4744
122007.11.21 21:00s/l61.001.48591.48591.4744-40.001217.37
132007.11.25 23:00buy71.001.48281.47881.4903
142007.11.27 14:00t/p71.001.49031.47881.490376.321293.69
152007.11.28 17:00buy81.001.47511.47111.4826
162007.11.28 20:00t/p81.001.48261.47111.482675.001368.69
172007.11.29 07:00sell91.001.48041.48441.4729
182007.11.29 12:00t/p91.001.47291.48441.472975.001443.69
192007.12.05 01:00sell101.001.47491.47891.4674
202007.12.05 14:00t/p101.001.46741.47891.467475.001518.69
212007.12.07 05:00sell111.001.46071.46471.4532
222007.12.07 12:00s/l111.001.46471.46471.4532-40.001478.69
232007.12.10 02:00sell121.001.46441.46841.4569
242007.12.10 12:00s/l121.001.46841.46841.4569-40.001438.69
252007.12.10 22:00sell131.001.47121.47521.4637
262007.12.13 16:00t/p131.001.46371.47521.463771.051509.74
272007.12.19 07:00sell141.001.43981.44381.4323
282007.12.20 12:00t/p141.001.43231.44381.432372.631582.37
292007.12.21 17:00sell151.001.43611.44011.4286
302007.12.24 12:00s/l151.001.44011.44011.4286-40.791541.58
312007.12.24 20:00sell161.001.44011.44411.4326
322007.12.26 11:00s/l161.001.44411.44411.4326-41.581500.00
332007.12.26 23:00sell171.001.44831.45231.4408
342007.12.27 14:00s/l171.001.45231.45231.4408-42.371457.63
352008.01.02 11:00buy181.001.46821.46421.4757
362008.01.03 11:00t/p181.001.47571.46421.475776.981534.61
372008.01.07 15:00buy191.001.47221.46821.4797
382008.01.07 17:00s/l191.001.46821.46821.4797-40.001494.61
392008.01.08 03:00buy201.001.47001.46601.4775
402008.01.09 16:00s/l201.001.46601.46601.4775-39.341455.27
412008.01.10 02:00buy211.001.46751.46351.4750
422008.01.10 15:00t/p211.001.47501.46351.475075.001530.27
432008.01.10 15:00buy221.001.47411.47011.4816
442008.01.11 08:00t/p221.001.48161.47011.481675.661605.93
452008.01.16 04:00buy231.001.48571.48171.4932
462008.01.16 08:00s/l231.001.48171.48171.4932-40.001565.93
472008.01.23 04:00sell241.001.46161.46561.4541
482008.01.23 14:00t/p241.001.45411.46561.454175.001640.93
492008.01.24 07:00sell251.001.46211.46611.4546
502008.01.24 12:00s/l251.001.46611.46611.4546-40.001600.93
512008.01.25 03:00sell261.001.47631.48031.4688
522008.01.25 16:00t/p261.001.46881.48031.468875.001675.93
532008.01.28 07:00buy271.001.46751.46351.4750
542008.01.28 14:00t/p271.001.47501.46351.475075.001750.93
552008.02.04 07:00buy281.001.48211.47811.4896
562008.02.05 09:00s/l281.001.47811.47811.4896-39.341711.59
572008.02.05 23:00buy291.001.46491.46091.4724
582008.02.06 09:00s/l291.001.46091.46091.4724-39.341672.25
592008.02.11 14:00sell301.001.45031.45431.4428
602008.02.12 07:00s/l301.001.45431.45431.4428-40.791631.46
612008.02.13 01:00sell311.001.45731.46131.4498
622008.02.14 08:00s/l311.001.46131.46131.4498-42.371589.09
632008.02.15 02:00sell321.001.46331.46731.4558
642008.02.15 10:00s/l321.001.46731.46731.4558-40.001549.09
652008.02.15 18:00sell331.001.46681.47081.4593
662008.02.18 19:00buy341.001.46581.46181.4733
672008.02.19 07:00s/l331.001.47081.47081.4593-41.581507.51
682008.02.19 08:00t/p341.001.47331.46181.473375.661583.17
692008.02.20 20:00buy351.001.47191.46791.4794
702008.02.21 16:00t/p351.001.47941.46791.479476.981660.15
712008.03.05 14:00buy361.001.52341.51941.5309
722008.03.06 09:00t/p361.001.53091.51941.530976.981737.13
732008.03.10 23:00buy371.001.53691.53291.5444
742008.03.11 11:00t/p371.001.54441.53291.544475.661812.79
752008.03.11 15:00sell381.001.52831.53231.5208
762008.03.11 16:00s/l381.001.53231.53231.5208-40.001772.79
772008.03.12 01:00buy391.001.53551.53151.5430
782008.03.12 11:00t/p391.001.54301.53151.543075.001847.79
792008.03.19 05:00buy401.001.57091.56691.5784
802008.03.19 10:00t/p401.001.57841.56691.578475.001922.79
812008.03.20 20:00buy411.001.54171.53771.5492
822008.03.24 02:00s/l411.001.53771.53771.5492-38.681884.11
832008.03.25 19:00sell421.001.55961.56361.5521
842008.03.25 21:00s/l421.001.56361.56361.5521-40.001844.11
852008.03.26 00:00sell431.001.56091.56491.5534
862008.03.26 01:00s/l431.001.56491.56491.5534-40.001804.11
872008.03.27 02:00sell441.001.58081.58481.5733
882008.03.27 09:00t/p441.001.57331.58481.573375.001879.11
892008.03.28 15:00sell451.001.57751.58151.5700
902008.03.31 02:00buy461.001.57791.57391.5854
912008.03.31 04:00s/l451.001.58151.58151.5700-40.791838.32
922008.03.31 15:00t/p461.001.58541.57391.585475.001913.32
932008.04.01 21:00buy471.001.56121.55721.5687
942008.04.02 06:00s/l471.001.55721.55721.5687-39.341873.98
952008.04.03 03:00sell481.001.56371.56771.5562
962008.04.03 10:00t/p481.001.55621.56771.556275.001948.98
972008.04.04 04:00sell491.001.56551.56951.5580
982008.04.04 08:00s/l491.001.56951.56951.5580-40.001908.98
992008.04.04 18:00sell501.001.57101.57501.5635
1002008.04.07 08:00t/p501.001.56351.57501.563574.211983.19
1012008.04.07 23:00sell511.001.57031.57431.5628
1022008.04.08 01:00s/l511.001.57431.57431.5628-40.791942.40
1032008.04.08 09:00sell521.001.57531.57931.5678
1042008.04.08 13:00t/p521.001.56781.57931.567875.002017.40
1052008.04.10 03:00sell531.001.58271.58671.5752
1062008.04.10 09:00s/l531.001.58671.58671.5752-40.001977.40
1072008.04.10 13:00sell541.001.58421.58821.5767
1082008.04.10 16:00t/p541.001.57671.58821.576775.002052.40
1092008.04.11 17:00sell551.001.58001.58401.5725
1102008.04.13 23:00t/p551.001.57251.58401.572575.002127.40
1112008.04.13 23:00sell561.001.57201.57601.5645
1122008.04.14 07:00s/l561.001.57601.57601.5645-40.792086.61
1132008.04.14 20:00sell571.001.58091.58491.5734
1142008.04.14 22:00s/l571.001.58491.58491.5734-40.002046.61
1152008.04.15 12:00sell581.001.58321.58721.5757
1162008.04.15 18:00t/p581.001.57571.58721.575775.002121.61
1172008.04.16 21:00sell591.001.59491.59891.5874
1182008.04.17 12:00t/p591.001.58741.59891.587472.632194.24
1192008.04.18 05:00buy601.001.59031.58631.5978
1202008.04.18 11:00s/l601.001.58631.58631.5978-40.002154.24
1212008.04.21 00:00buy611.001.58101.57701.5885
1222008.04.21 11:00t/p611.001.58851.57701.588575.002229.24
1232008.04.24 22:00buy621.001.56831.56431.5758
1242008.04.25 07:00s/l621.001.56431.56431.5758-39.342189.90
1252008.05.01 08:00sell631.001.55341.55741.5459
1262008.05.01 15:00t/p631.001.54591.55741.545975.002264.90
1272008.05.06 07:00sell641.001.54961.55361.5421
1282008.05.06 12:00s/l641.001.55361.55361.5421-40.002224.90
1292008.05.06 20:00sell651.001.55221.55621.5447
1302008.05.07 11:00t/p651.001.54471.55621.544774.212299.11
1312008.05.09 15:00sell661.001.54311.54711.5356
1322008.05.09 18:00s/l661.001.54711.54711.5356-40.002259.11
1332008.05.11 23:00sell671.001.54531.54931.5378
1342008.05.12 07:00t/p671.001.53781.54931.537874.212333.32
1352008.05.12 12:00buy681.001.54481.54081.5523
1362008.05.12 16:00t/p681.001.55231.54081.552375.002408.32
1372008.05.13 01:00sell691.001.55151.55551.5440
1382008.05.13 06:00s/l691.001.55551.55551.5440-40.002368.32
1392008.05.14 13:00buy701.001.54681.54281.5543
1402008.05.15 07:00t/p701.001.55431.54281.554376.982445.30
1412008.05.16 02:00buy711.001.54711.54311.5546
1422008.05.16 15:00t/p711.001.55461.54311.554675.002520.30
1432008.05.20 02:00buy721.001.55351.54951.5610
1442008.05.20 09:00t/p721.001.56101.54951.561075.002595.30
1452008.05.23 00:00buy731.001.57321.56921.5807
1462008.05.27 06:00t/p731.001.58071.56921.580776.322671.62
1472008.05.28 04:00buy741.001.56981.56581.5773
1482008.05.28 12:00s/l741.001.56581.56581.5773-40.002631.62
1492008.05.28 22:00buy751.001.56491.56091.5724
1502008.05.29 06:00s/l751.001.56091.56091.5724-38.022593.60
1512008.05.29 22:00buy761.001.55141.54741.5589
1522008.05.30 08:00s/l761.001.54741.54741.5589-39.342554.26
1532008.06.02 04:00sell771.001.55381.55781.5463
1542008.06.02 17:00s/l771.001.55781.55781.5463-40.002514.26
1552008.06.03 01:00sell781.001.55361.55761.5461
1562008.06.03 08:00s/l781.001.55761.55761.5461-40.002474.26
1572008.06.03 14:00sell791.001.54411.54811.5366
1582008.06.04 09:00s/l791.001.54811.54811.5366-40.792433.47
1592008.06.06 03:00sell801.001.55851.56251.5510
1602008.06.06 13:00s/l801.001.56251.56251.5510-40.002393.47
1612008.06.10 22:00buy811.001.54591.54191.5534
1622008.06.11 15:00t/p811.001.55341.54191.553475.662469.13
1632008.06.12 19:00buy821.001.54211.53811.5496
1642008.06.13 09:00s/l821.001.53811.53811.5496-39.342429.79
1652008.06.16 22:00sell831.001.54671.55071.5392
1662008.06.17 02:00s/l831.001.55071.55071.5392-40.792389.00
1672008.06.17 09:00sell841.001.54971.55371.5422
1682008.06.18 08:00s/l841.001.55371.55371.5422-40.792348.21
1692008.06.19 21:00buy851.001.55051.54651.5580
1702008.06.20 10:00t/p851.001.55801.54651.558075.662423.87
1712008.06.23 20:00buy861.001.55241.54841.5599
1722008.06.24 15:00t/p861.001.55991.54841.559975.662499.53
1732008.07.01 06:00buy871.001.57611.57211.5836
1742008.07.02 07:00t/p871.001.58361.57211.583675.662575.19
1752008.07.04 02:00buy881.001.57151.56751.5790
1762008.07.04 12:00s/l881.001.56751.56751.5790-40.002535.19
1772008.07.07 10:00buy891.001.56591.56191.5734
1782008.07.07 18:00t/p891.001.57341.56191.573475.002610.19
1792008.07.08 04:00sell901.001.57081.57481.5633
1802008.07.09 15:00s/l901.001.57481.57481.5633-40.792569.40
1812008.07.10 00:00sell911.001.57281.57681.5653
1822008.07.10 15:00s/l911.001.57681.57681.5653-40.002529.40
1832008.07.11 03:00sell921.001.57831.58231.5708
1842008.07.11 11:00s/l921.001.58231.58231.5708-40.002489.40
1852008.07.16 08:00buy931.001.59281.58881.6003
1862008.07.16 13:00s/l931.001.58881.58881.6003-40.002449.40
1872008.07.17 02:00buy941.001.58531.58131.5928
1882008.07.17 19:00s/l941.001.58131.58131.5928-40.002409.40
1892008.07.17 22:00buy951.001.58571.58171.5932
1902008.07.18 13:00s/l951.001.58171.58171.5932-39.342370.06
1912008.07.21 13:00sell961.001.58461.58861.5771
1922008.07.21 19:00s/l961.001.58861.58861.5771-40.002330.06
1932008.07.22 08:00sell971.001.59241.59641.5849
1942008.07.22 15:00t/p971.001.58491.59641.584975.002405.06
1952008.07.25 15:00sell981.001.56701.57101.5595
1962008.07.25 17:00s/l981.001.57101.57101.5595-40.002365.06
1972008.07.28 20:00sell991.001.57431.57831.5668
1982008.07.29 15:00t/p991.001.56681.57831.566874.212439.27
1992008.07.31 17:00sell1001.001.55881.56281.5513
2002008.08.04 15:00s/l1001.001.56281.56281.5513-41.582397.69
2012008.08.04 18:00sell1011.001.55791.56191.5504
2022008.08.05 08:00t/p1011.001.55041.56191.550474.212471.90
2032008.08.20 04:00sell1021.001.47681.48081.4693
2042008.08.20 11:00t/p1021.001.46931.48081.469375.002546.90
2052008.08.20 21:00buy1031.001.47481.47081.4823
2062008.08.21 07:00t/p1031.001.48231.47081.482376.982623.88
2072008.08.21 11:00sell1041.001.47771.48171.4702
2082008.08.21 12:00s/l1041.001.48171.48171.4702-40.002583.88
2092008.08.22 01:00sell1051.001.48751.49151.4800
2102008.08.22 13:00t/p1051.001.48001.49151.480075.002658.88
2112008.08.25 09:00buy1061.001.47441.47041.4819
2122008.08.26 01:00s/l1061.001.47041.47041.4819-39.342619.54
2132008.08.26 16:00buy1071.001.46621.46221.4737
2142008.08.26 17:00s/l1071.001.46221.46221.4737-40.002579.54