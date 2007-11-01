Strategy Tester Report
macd
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 217)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.08.27 23:59 (2007.11.01 - 2008.08.28)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Stoploss=40; ProfitTarget=75; Lots=1; rule=6; TrailingStop=0; TrailingStopStart=0; fastperiods=10; slowperiods=20; Slippage=3; TimeSpecific=true;
highstochlevel=60; lowstochlevel=20; hmaperiods=10; maperiods=3; schafffastma=12; schaffslowma=26; schaffcycle=10; schaffhighlevel=90; schafflowlevel=10; schaffbars=3000; t3rsiperiod=8; t3period=8; t3curvature=0.618;
|Bars in test
|5993
|Ticks modelled
|10981
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1579.54
|Gross profit
|3827.68
|Gross loss
|-2248.14
|Profit factor
|1.70
|Expected payoff
|14.76
|Absolute drawdown
|21.00
|Maximal drawdown
|399.56 (14.67%)
|Relative drawdown
|14.67% (399.56)
|Total trades
|107
|Short positions (won %)
|60 (38.33%)
|Long positions (won %)
|47 (59.57%)
|Profit trades (% of total)
|51 (47.66%)
|Loss trades (% of total)
|56 (52.34%)
|Largest
|profit trade
|76.98
|loss trade
|-42.37
|Average
|profit trade
|75.05
|loss trade
|-40.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (305.28)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-280.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|305.28 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-280.13 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 18:00
|buy
|1
|1.00
|1.4441
|1.4401
|1.4516
|2
|2007.11.02 13:00
|t/p
|1
|1.00
|1.4516
|1.4401
|1.4516
|75.66
|1075.66
|3
|2007.11.06 00:00
|buy
|2
|1.00
|1.4478
|1.4438
|1.4553
|4
|2007.11.06 12:00
|t/p
|2
|1.00
|1.4553
|1.4438
|1.4553
|75.00
|1150.66
|5
|2007.11.12 23:00
|buy
|3
|1.00
|1.4533
|1.4493
|1.4608
|6
|2007.11.13 07:00
|t/p
|3
|1.00
|1.4608
|1.4493
|1.4608
|75.66
|1226.32
|7
|2007.11.14 17:00
|sell
|4
|1.00
|1.4668
|1.4708
|1.4593
|8
|2007.11.16 09:00
|t/p
|4
|1.00
|1.4593
|1.4708
|1.4593
|71.84
|1298.16
|9
|2007.11.19 08:00
|sell
|5
|1.00
|1.4646
|1.4686
|1.4571
|10
|2007.11.20 08:00
|s/l
|5
|1.00
|1.4686
|1.4686
|1.4571
|-40.79
|1257.37
|11
|2007.11.21 02:00
|sell
|6
|1.00
|1.4819
|1.4859
|1.4744
|12
|2007.11.21 21:00
|s/l
|6
|1.00
|1.4859
|1.4859
|1.4744
|-40.00
|1217.37
|13
|2007.11.25 23:00
|buy
|7
|1.00
|1.4828
|1.4788
|1.4903
|14
|2007.11.27 14:00
|t/p
|7
|1.00
|1.4903
|1.4788
|1.4903
|76.32
|1293.69
|15
|2007.11.28 17:00
|buy
|8
|1.00
|1.4751
|1.4711
|1.4826
|16
|2007.11.28 20:00
|t/p
|8
|1.00
|1.4826
|1.4711
|1.4826
|75.00
|1368.69
|17
|2007.11.29 07:00
|sell
|9
|1.00
|1.4804
|1.4844
|1.4729
|18
|2007.11.29 12:00
|t/p
|9
|1.00
|1.4729
|1.4844
|1.4729
|75.00
|1443.69
|19
|2007.12.05 01:00
|sell
|10
|1.00
|1.4749
|1.4789
|1.4674
|20
|2007.12.05 14:00
|t/p
|10
|1.00
|1.4674
|1.4789
|1.4674
|75.00
|1518.69
|21
|2007.12.07 05:00
|sell
|11
|1.00
|1.4607
|1.4647
|1.4532
|22
|2007.12.07 12:00
|s/l
|11
|1.00
|1.4647
|1.4647
|1.4532
|-40.00
|1478.69
|23
|2007.12.10 02:00
|sell
|12
|1.00
|1.4644
|1.4684
|1.4569
|24
|2007.12.10 12:00
|s/l
|12
|1.00
|1.4684
|1.4684
|1.4569
|-40.00
|1438.69
|25
|2007.12.10 22:00
|sell
|13
|1.00
|1.4712
|1.4752
|1.4637
|26
|2007.12.13 16:00
|t/p
|13
|1.00
|1.4637
|1.4752
|1.4637
|71.05
|1509.74
|27
|2007.12.19 07:00
|sell
|14
|1.00
|1.4398
|1.4438
|1.4323
|28
|2007.12.20 12:00
|t/p
|14
|1.00
|1.4323
|1.4438
|1.4323
|72.63
|1582.37
|29
|2007.12.21 17:00
|sell
|15
|1.00
|1.4361
|1.4401
|1.4286
|30
|2007.12.24 12:00
|s/l
|15
|1.00
|1.4401
|1.4401
|1.4286
|-40.79
|1541.58
|31
|2007.12.24 20:00
|sell
|16
|1.00
|1.4401
|1.4441
|1.4326
|32
|2007.12.26 11:00
|s/l
|16
|1.00
|1.4441
|1.4441
|1.4326
|-41.58
|1500.00
|33
|2007.12.26 23:00
|sell
|17
|1.00
|1.4483
|1.4523
|1.4408
|34
|2007.12.27 14:00
|s/l
|17
|1.00
|1.4523
|1.4523
|1.4408
|-42.37
|1457.63
|35
|2008.01.02 11:00
|buy
|18
|1.00
|1.4682
|1.4642
|1.4757
|36
|2008.01.03 11:00
|t/p
|18
|1.00
|1.4757
|1.4642
|1.4757
|76.98
|1534.61
|37
|2008.01.07 15:00
|buy
|19
|1.00
|1.4722
|1.4682
|1.4797
|38
|2008.01.07 17:00
|s/l
|19
|1.00
|1.4682
|1.4682
|1.4797
|-40.00
|1494.61
|39
|2008.01.08 03:00
|buy
|20
|1.00
|1.4700
|1.4660
|1.4775
|40
|2008.01.09 16:00
|s/l
|20
|1.00
|1.4660
|1.4660
|1.4775
|-39.34
|1455.27
|41
|2008.01.10 02:00
|buy
|21
|1.00
|1.4675
|1.4635
|1.4750
|42
|2008.01.10 15:00
|t/p
|21
|1.00
|1.4750
|1.4635
|1.4750
|75.00
|1530.27
|43
|2008.01.10 15:00
|buy
|22
|1.00
|1.4741
|1.4701
|1.4816
|44
|2008.01.11 08:00
|t/p
|22
|1.00
|1.4816
|1.4701
|1.4816
|75.66
|1605.93
|45
|2008.01.16 04:00
|buy
|23
|1.00
|1.4857
|1.4817
|1.4932
|46
|2008.01.16 08:00
|s/l
|23
|1.00
|1.4817
|1.4817
|1.4932
|-40.00
|1565.93
|47
|2008.01.23 04:00
|sell
|24
|1.00
|1.4616
|1.4656
|1.4541
|48
|2008.01.23 14:00
|t/p
|24
|1.00
|1.4541
|1.4656
|1.4541
|75.00
|1640.93
|49
|2008.01.24 07:00
|sell
|25
|1.00
|1.4621
|1.4661
|1.4546
|50
|2008.01.24 12:00
|s/l
|25
|1.00
|1.4661
|1.4661
|1.4546
|-40.00
|1600.93
|51
|2008.01.25 03:00
|sell
|26
|1.00
|1.4763
|1.4803
|1.4688
|52
|2008.01.25 16:00
|t/p
|26
|1.00
|1.4688
|1.4803
|1.4688
|75.00
|1675.93
|53
|2008.01.28 07:00
|buy
|27
|1.00
|1.4675
|1.4635
|1.4750
|54
|2008.01.28 14:00
|t/p
|27
|1.00
|1.4750
|1.4635
|1.4750
|75.00
|1750.93
|55
|2008.02.04 07:00
|buy
|28
|1.00
|1.4821
|1.4781
|1.4896
|56
|2008.02.05 09:00
|s/l
|28
|1.00
|1.4781
|1.4781
|1.4896
|-39.34
|1711.59
|57
|2008.02.05 23:00
|buy
|29
|1.00
|1.4649
|1.4609
|1.4724
|58
|2008.02.06 09:00
|s/l
|29
|1.00
|1.4609
|1.4609
|1.4724
|-39.34
|1672.25
|59
|2008.02.11 14:00
|sell
|30
|1.00
|1.4503
|1.4543
|1.4428
|60
|2008.02.12 07:00
|s/l
|30
|1.00
|1.4543
|1.4543
|1.4428
|-40.79
|1631.46
|61
|2008.02.13 01:00
|sell
|31
|1.00
|1.4573
|1.4613
|1.4498
|62
|2008.02.14 08:00
|s/l
|31
|1.00
|1.4613
|1.4613
|1.4498
|-42.37
|1589.09
|63
|2008.02.15 02:00
|sell
|32
|1.00
|1.4633
|1.4673
|1.4558
|64
|2008.02.15 10:00
|s/l
|32
|1.00
|1.4673
|1.4673
|1.4558
|-40.00
|1549.09
|65
|2008.02.15 18:00
|sell
|33
|1.00
|1.4668
|1.4708
|1.4593
|66
|2008.02.18 19:00
|buy
|34
|1.00
|1.4658
|1.4618
|1.4733
|67
|2008.02.19 07:00
|s/l
|33
|1.00
|1.4708
|1.4708
|1.4593
|-41.58
|1507.51
|68
|2008.02.19 08:00
|t/p
|34
|1.00
|1.4733
|1.4618
|1.4733
|75.66
|1583.17
|69
|2008.02.20 20:00
|buy
|35
|1.00
|1.4719
|1.4679
|1.4794
|70
|2008.02.21 16:00
|t/p
|35
|1.00
|1.4794
|1.4679
|1.4794
|76.98
|1660.15
|71
|2008.03.05 14:00
|buy
|36
|1.00
|1.5234
|1.5194
|1.5309
|72
|2008.03.06 09:00
|t/p
|36
|1.00
|1.5309
|1.5194
|1.5309
|76.98
|1737.13
|73
|2008.03.10 23:00
|buy
|37
|1.00
|1.5369
|1.5329
|1.5444
|74
|2008.03.11 11:00
|t/p
|37
|1.00
|1.5444
|1.5329
|1.5444
|75.66
|1812.79
|75
|2008.03.11 15:00
|sell
|38
|1.00
|1.5283
|1.5323
|1.5208
|76
|2008.03.11 16:00
|s/l
|38
|1.00
|1.5323
|1.5323
|1.5208
|-40.00
|1772.79
|77
|2008.03.12 01:00
|buy
|39
|1.00
|1.5355
|1.5315
|1.5430
|78
|2008.03.12 11:00
|t/p
|39
|1.00
|1.5430
|1.5315
|1.5430
|75.00
|1847.79
|79
|2008.03.19 05:00
|buy
|40
|1.00
|1.5709
|1.5669
|1.5784
|80
|2008.03.19 10:00
|t/p
|40
|1.00
|1.5784
|1.5669
|1.5784
|75.00
|1922.79
|81
|2008.03.20 20:00
|buy
|41
|1.00
|1.5417
|1.5377
|1.5492
|82
|2008.03.24 02:00
|s/l
|41
|1.00
|1.5377
|1.5377
|1.5492
|-38.68
|1884.11
|83
|2008.03.25 19:00
|sell
|42
|1.00
|1.5596
|1.5636
|1.5521
|84
|2008.03.25 21:00
|s/l
|42
|1.00
|1.5636
|1.5636
|1.5521
|-40.00
|1844.11
|85
|2008.03.26 00:00
|sell
|43
|1.00
|1.5609
|1.5649
|1.5534
|86
|2008.03.26 01:00
|s/l
|43
|1.00
|1.5649
|1.5649
|1.5534
|-40.00
|1804.11
|87
|2008.03.27 02:00
|sell
|44
|1.00
|1.5808
|1.5848
|1.5733
|88
|2008.03.27 09:00
|t/p
|44
|1.00
|1.5733
|1.5848
|1.5733
|75.00
|1879.11
|89
|2008.03.28 15:00
|sell
|45
|1.00
|1.5775
|1.5815
|1.5700
|90
|2008.03.31 02:00
|buy
|46
|1.00
|1.5779
|1.5739
|1.5854
|91
|2008.03.31 04:00
|s/l
|45
|1.00
|1.5815
|1.5815
|1.5700
|-40.79
|1838.32
|92
|2008.03.31 15:00
|t/p
|46
|1.00
|1.5854
|1.5739
|1.5854
|75.00
|1913.32
|93
|2008.04.01 21:00
|buy
|47
|1.00
|1.5612
|1.5572
|1.5687
|94
|2008.04.02 06:00
|s/l
|47
|1.00
|1.5572
|1.5572
|1.5687
|-39.34
|1873.98
|95
|2008.04.03 03:00
|sell
|48
|1.00
|1.5637
|1.5677
|1.5562
|96
|2008.04.03 10:00
|t/p
|48
|1.00
|1.5562
|1.5677
|1.5562
|75.00
|1948.98
|97
|2008.04.04 04:00
|sell
|49
|1.00
|1.5655
|1.5695
|1.5580
|98
|2008.04.04 08:00
|s/l
|49
|1.00
|1.5695
|1.5695
|1.5580
|-40.00
|1908.98
|99
|2008.04.04 18:00
|sell
|50
|1.00
|1.5710
|1.5750
|1.5635
|100
|2008.04.07 08:00
|t/p
|50
|1.00
|1.5635
|1.5750
|1.5635
|74.21
|1983.19
|101
|2008.04.07 23:00
|sell
|51
|1.00
|1.5703
|1.5743
|1.5628
|102
|2008.04.08 01:00
|s/l
|51
|1.00
|1.5743
|1.5743
|1.5628
|-40.79
|1942.40
|103
|2008.04.08 09:00
|sell
|52
|1.00
|1.5753
|1.5793
|1.5678
|104
|2008.04.08 13:00
|t/p
|52
|1.00
|1.5678
|1.5793
|1.5678
|75.00
|2017.40
|105
|2008.04.10 03:00
|sell
|53
|1.00
|1.5827
|1.5867
|1.5752
|106
|2008.04.10 09:00
|s/l
|53
|1.00
|1.5867
|1.5867
|1.5752
|-40.00
|1977.40
|107
|2008.04.10 13:00
|sell
|54
|1.00
|1.5842
|1.5882
|1.5767
|108
|2008.04.10 16:00
|t/p
|54
|1.00
|1.5767
|1.5882
|1.5767
|75.00
|2052.40
|109
|2008.04.11 17:00
|sell
|55
|1.00
|1.5800
|1.5840
|1.5725
|110
|2008.04.13 23:00
|t/p
|55
|1.00
|1.5725
|1.5840
|1.5725
|75.00
|2127.40
|111
|2008.04.13 23:00
|sell
|56
|1.00
|1.5720
|1.5760
|1.5645
|112
|2008.04.14 07:00
|s/l
|56
|1.00
|1.5760
|1.5760
|1.5645
|-40.79
|2086.61
|113
|2008.04.14 20:00
|sell
|57
|1.00
|1.5809
|1.5849
|1.5734
|114
|2008.04.14 22:00
|s/l
|57
|1.00
|1.5849
|1.5849
|1.5734
|-40.00
|2046.61
|115
|2008.04.15 12:00
|sell
|58
|1.00
|1.5832
|1.5872
|1.5757
|116
|2008.04.15 18:00
|t/p
|58
|1.00
|1.5757
|1.5872
|1.5757
|75.00
|2121.61
|117
|2008.04.16 21:00
|sell
|59
|1.00
|1.5949
|1.5989
|1.5874
|118
|2008.04.17 12:00
|t/p
|59
|1.00
|1.5874
|1.5989
|1.5874
|72.63
|2194.24
|119
|2008.04.18 05:00
|buy
|60
|1.00
|1.5903
|1.5863
|1.5978
|120
|2008.04.18 11:00
|s/l
|60
|1.00
|1.5863
|1.5863
|1.5978
|-40.00
|2154.24
|121
|2008.04.21 00:00
|buy
|61
|1.00
|1.5810
|1.5770
|1.5885
|122
|2008.04.21 11:00
|t/p
|61
|1.00
|1.5885
|1.5770
|1.5885
|75.00
|2229.24
|123
|2008.04.24 22:00
|buy
|62
|1.00
|1.5683
|1.5643
|1.5758
|124
|2008.04.25 07:00
|s/l
|62
|1.00
|1.5643
|1.5643
|1.5758
|-39.34
|2189.90
|125
|2008.05.01 08:00
|sell
|63
|1.00
|1.5534
|1.5574
|1.5459
|126
|2008.05.01 15:00
|t/p
|63
|1.00
|1.5459
|1.5574
|1.5459
|75.00
|2264.90
|127
|2008.05.06 07:00
|sell
|64
|1.00
|1.5496
|1.5536
|1.5421
|128
|2008.05.06 12:00
|s/l
|64
|1.00
|1.5536
|1.5536
|1.5421
|-40.00
|2224.90
|129
|2008.05.06 20:00
|sell
|65
|1.00
|1.5522
|1.5562
|1.5447
|130
|2008.05.07 11:00
|t/p
|65
|1.00
|1.5447
|1.5562
|1.5447
|74.21
|2299.11
|131
|2008.05.09 15:00
|sell
|66
|1.00
|1.5431
|1.5471
|1.5356
|132
|2008.05.09 18:00
|s/l
|66
|1.00
|1.5471
|1.5471
|1.5356
|-40.00
|2259.11
|133
|2008.05.11 23:00
|sell
|67
|1.00
|1.5453
|1.5493
|1.5378
|134
|2008.05.12 07:00
|t/p
|67
|1.00
|1.5378
|1.5493
|1.5378
|74.21
|2333.32
|135
|2008.05.12 12:00
|buy
|68
|1.00
|1.5448
|1.5408
|1.5523
|136
|2008.05.12 16:00
|t/p
|68
|1.00
|1.5523
|1.5408
|1.5523
|75.00
|2408.32
|137
|2008.05.13 01:00
|sell
|69
|1.00
|1.5515
|1.5555
|1.5440
|138
|2008.05.13 06:00
|s/l
|69
|1.00
|1.5555
|1.5555
|1.5440
|-40.00
|2368.32
|139
|2008.05.14 13:00
|buy
|70
|1.00
|1.5468
|1.5428
|1.5543
|140
|2008.05.15 07:00
|t/p
|70
|1.00
|1.5543
|1.5428
|1.5543
|76.98
|2445.30
|141
|2008.05.16 02:00
|buy
|71
|1.00
|1.5471
|1.5431
|1.5546
|142
|2008.05.16 15:00
|t/p
|71
|1.00
|1.5546
|1.5431
|1.5546
|75.00
|2520.30
|143
|2008.05.20 02:00
|buy
|72
|1.00
|1.5535
|1.5495
|1.5610
|144
|2008.05.20 09:00
|t/p
|72
|1.00
|1.5610
|1.5495
|1.5610
|75.00
|2595.30
|145
|2008.05.23 00:00
|buy
|73
|1.00
|1.5732
|1.5692
|1.5807
|146
|2008.05.27 06:00
|t/p
|73
|1.00
|1.5807
|1.5692
|1.5807
|76.32
|2671.62
|147
|2008.05.28 04:00
|buy
|74
|1.00
|1.5698
|1.5658
|1.5773
|148
|2008.05.28 12:00
|s/l
|74
|1.00
|1.5658
|1.5658
|1.5773
|-40.00
|2631.62
|149
|2008.05.28 22:00
|buy
|75
|1.00
|1.5649
|1.5609
|1.5724
|150
|2008.05.29 06:00
|s/l
|75
|1.00
|1.5609
|1.5609
|1.5724
|-38.02
|2593.60
|151
|2008.05.29 22:00
|buy
|76
|1.00
|1.5514
|1.5474
|1.5589
|152
|2008.05.30 08:00
|s/l
|76
|1.00
|1.5474
|1.5474
|1.5589
|-39.34
|2554.26
|153
|2008.06.02 04:00
|sell
|77
|1.00
|1.5538
|1.5578
|1.5463
|154
|2008.06.02 17:00
|s/l
|77
|1.00
|1.5578
|1.5578
|1.5463
|-40.00
|2514.26
|155
|2008.06.03 01:00
|sell
|78
|1.00
|1.5536
|1.5576
|1.5461
|156
|2008.06.03 08:00
|s/l
|78
|1.00
|1.5576
|1.5576
|1.5461
|-40.00
|2474.26
|157
|2008.06.03 14:00
|sell
|79
|1.00
|1.5441
|1.5481
|1.5366
|158
|2008.06.04 09:00
|s/l
|79
|1.00
|1.5481
|1.5481
|1.5366
|-40.79
|2433.47
|159
|2008.06.06 03:00
|sell
|80
|1.00
|1.5585
|1.5625
|1.5510
|160
|2008.06.06 13:00
|s/l
|80
|1.00
|1.5625
|1.5625
|1.5510
|-40.00
|2393.47
|161
|2008.06.10 22:00
|buy
|81
|1.00
|1.5459
|1.5419
|1.5534
|162
|2008.06.11 15:00
|t/p
|81
|1.00
|1.5534
|1.5419
|1.5534
|75.66
|2469.13
|163
|2008.06.12 19:00
|buy
|82
|1.00
|1.5421
|1.5381
|1.5496
|164
|2008.06.13 09:00
|s/l
|82
|1.00
|1.5381
|1.5381
|1.5496
|-39.34
|2429.79
|165
|2008.06.16 22:00
|sell
|83
|1.00
|1.5467
|1.5507
|1.5392
|166
|2008.06.17 02:00
|s/l
|83
|1.00
|1.5507
|1.5507
|1.5392
|-40.79
|2389.00
|167
|2008.06.17 09:00
|sell
|84
|1.00
|1.5497
|1.5537
|1.5422
|168
|2008.06.18 08:00
|s/l
|84
|1.00
|1.5537
|1.5537
|1.5422
|-40.79
|2348.21
|169
|2008.06.19 21:00
|buy
|85
|1.00
|1.5505
|1.5465
|1.5580
|170
|2008.06.20 10:00
|t/p
|85
|1.00
|1.5580
|1.5465
|1.5580
|75.66
|2423.87
|171
|2008.06.23 20:00
|buy
|86
|1.00
|1.5524
|1.5484
|1.5599
|172
|2008.06.24 15:00
|t/p
|86
|1.00
|1.5599
|1.5484
|1.5599
|75.66
|2499.53
|173
|2008.07.01 06:00
|buy
|87
|1.00
|1.5761
|1.5721
|1.5836
|174
|2008.07.02 07:00
|t/p
|87
|1.00
|1.5836
|1.5721
|1.5836
|75.66
|2575.19
|175
|2008.07.04 02:00
|buy
|88
|1.00
|1.5715
|1.5675
|1.5790
|176
|2008.07.04 12:00
|s/l
|88
|1.00
|1.5675
|1.5675
|1.5790
|-40.00
|2535.19
|177
|2008.07.07 10:00
|buy
|89
|1.00
|1.5659
|1.5619
|1.5734
|178
|2008.07.07 18:00
|t/p
|89
|1.00
|1.5734
|1.5619
|1.5734
|75.00
|2610.19
|179
|2008.07.08 04:00
|sell
|90
|1.00
|1.5708
|1.5748
|1.5633
|180
|2008.07.09 15:00
|s/l
|90
|1.00
|1.5748
|1.5748
|1.5633
|-40.79
|2569.40
|181
|2008.07.10 00:00
|sell
|91
|1.00
|1.5728
|1.5768
|1.5653
|182
|2008.07.10 15:00
|s/l
|91
|1.00
|1.5768
|1.5768
|1.5653
|-40.00
|2529.40
|183
|2008.07.11 03:00
|sell
|92
|1.00
|1.5783
|1.5823
|1.5708
|184
|2008.07.11 11:00
|s/l
|92
|1.00
|1.5823
|1.5823
|1.5708
|-40.00
|2489.40
|185
|2008.07.16 08:00
|buy
|93
|1.00
|1.5928
|1.5888
|1.6003
|186
|2008.07.16 13:00
|s/l
|93
|1.00
|1.5888
|1.5888
|1.6003
|-40.00
|2449.40
|187
|2008.07.17 02:00
|buy
|94
|1.00
|1.5853
|1.5813
|1.5928
|188
|2008.07.17 19:00
|s/l
|94
|1.00
|1.5813
|1.5813
|1.5928
|-40.00
|2409.40
|189
|2008.07.17 22:00
|buy
|95
|1.00
|1.5857
|1.5817
|1.5932
|190
|2008.07.18 13:00
|s/l
|95
|1.00
|1.5817
|1.5817
|1.5932
|-39.34
|2370.06
|191
|2008.07.21 13:00
|sell
|96
|1.00
|1.5846
|1.5886
|1.5771
|192
|2008.07.21 19:00
|s/l
|96
|1.00
|1.5886
|1.5886
|1.5771
|-40.00
|2330.06
|193
|2008.07.22 08:00
|sell
|97
|1.00
|1.5924
|1.5964
|1.5849
|194
|2008.07.22 15:00
|t/p
|97
|1.00
|1.5849
|1.5964
|1.5849
|75.00
|2405.06
|195
|2008.07.25 15:00
|sell
|98
|1.00
|1.5670
|1.5710
|1.5595
|196
|2008.07.25 17:00
|s/l
|98
|1.00
|1.5710
|1.5710
|1.5595
|-40.00
|2365.06
|197
|2008.07.28 20:00
|sell
|99
|1.00
|1.5743
|1.5783
|1.5668
|198
|2008.07.29 15:00
|t/p
|99
|1.00
|1.5668
|1.5783
|1.5668
|74.21
|2439.27
|199
|2008.07.31 17:00
|sell
|100
|1.00
|1.5588
|1.5628
|1.5513
|200
|2008.08.04 15:00
|s/l
|100
|1.00
|1.5628
|1.5628
|1.5513
|-41.58
|2397.69
|201
|2008.08.04 18:00
|sell
|101
|1.00
|1.5579
|1.5619
|1.5504
|202
|2008.08.05 08:00
|t/p
|101
|1.00
|1.5504
|1.5619
|1.5504
|74.21
|2471.90
|203
|2008.08.20 04:00
|sell
|102
|1.00
|1.4768
|1.4808
|1.4693
|204
|2008.08.20 11:00
|t/p
|102
|1.00
|1.4693
|1.4808
|1.4693
|75.00
|2546.90
|205
|2008.08.20 21:00
|buy
|103
|1.00
|1.4748
|1.4708
|1.4823
|206
|2008.08.21 07:00
|t/p
|103
|1.00
|1.4823
|1.4708
|1.4823
|76.98
|2623.88
|207
|2008.08.21 11:00
|sell
|104
|1.00
|1.4777
|1.4817
|1.4702
|208
|2008.08.21 12:00
|s/l
|104
|1.00
|1.4817
|1.4817
|1.4702
|-40.00
|2583.88
|209
|2008.08.22 01:00
|sell
|105
|1.00
|1.4875
|1.4915
|1.4800
|210
|2008.08.22 13:00
|t/p
|105
|1.00
|1.4800
|1.4915
|1.4800
|75.00
|2658.88
|211
|2008.08.25 09:00
|buy
|106
|1.00
|1.4744
|1.4704
|1.4819
|212
|2008.08.26 01:00
|s/l
|106
|1.00
|1.4704
|1.4704
|1.4819
|-39.34
|2619.54
|213
|2008.08.26 16:00
|buy
|107
|1.00
|1.4662
|1.4622
|1.4737
|214
|2008.08.26 17:00
|s/l
|107
|1.00
|1.4622
|1.4622
|1.4737
|-40.00
|2579.54