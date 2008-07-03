Foreign Exchange Clearing House Ltd

Account: XXXXX Name: Muhammad Kashif Currency: USD 2008 August 1, 07:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
590322008.07.03 08:11balanceDeposit from Pay pal460.00
591142008.07.03 14:02sell0.10gbpjpy211.580.00211.382008.07.03 14:08211.530.000.000.004.69
592612008.07.07 07:08sell0.10gbpjpy211.57212.40211.072008.07.07 13:01211.070.000.000.0046.84
593072008.07.07 16:26sell stop0.10gbpjpy211.50211.85211.402008.07.07 18:09211.77cancelled
593622008.07.08 06:07sell0.50gbpjpy210.680.00210.632008.07.08 06:24210.630.000.000.0023.45
594032008.07.08 10:54sell0.10gbpjpy211.450.00211.352008.07.08 11:48211.350.000.000.009.32
595632008.07.09 12:17sell0.10gbpjpy212.240.00212.002008.07.09 12:17212.180.000.000.005.60
596692008.07.10 07:30balanceWithdraw to Pay pal -100.00
597112008.07.10 11:31sell stop0.10gbpjpy211.000.00210.802008.07.10 13:32211.75cancelled
597122008.07.10 12:02sell0.10gbpjpy211.650.00211.552008.07.10 12:09211.550.000.000.009.34
598792008.07.11 10:53sell0.20gbpjpy211.120.00211.022008.07.11 10:55211.080.000.000.007.55
600072008.07.14 05:45sell0.10gbpjpy211.750.00211.352008.07.14 15:48211.590.000.000.0015.08
600722008.07.14 16:35sell stop0.10gbpjpy210.75211.05210.652008.07.14 16:36211.65cancelled
600732008.07.14 16:37sell stop0.50gbpjpy210.75211.05210.652008.07.15 05:38211.39cancelled
600742008.07.14 16:39buy stop0.50gbpjpy212.40212.10212.502008.07.15 05:38211.38cancelled
601562008.07.15 06:09sell0.10eurusd1.59950.00001.59802008.07.15 08:311.59800.000.000.0015.00
601582008.07.15 06:13buy0.10eurusd1.60060.00000.00002008.07.15 06:221.60010.000.000.00-5.00
602622008.07.15 13:33sell0.10gbpjpy210.000.00209.802008.07.15 15:28209.900.000.000.009.53
602712008.07.16 01:19sell0.10gbpjpy209.250.00209.052008.07.16 01:25209.050.000.000.0019.14
605532008.07.16 15:24sell0.10gbpjpy209.730.00209.632008.07.16 15:25209.710.000.000.001.90
605562008.07.16 15:26sell0.10gbpjpy209.730.00212.002008.07.17 17:19212.860.000.00-7.62-294.59
606402008.07.17 05:23buy0.10gbpjpy210.81210.00211.502008.07.17 07:39211.500.000.000.0065.25
607042008.07.17 09:43buy0.10gbpjpy211.900.000.002008.07.17 15:35213.220.000.000.00123.71
607862008.07.17 16:15buy stop0.10gbpjpy214.000.000.002008.07.17 17:19212.86cancelled
609112008.07.18 08:21balanceDeposit from Pay pal94.00
609542008.07.20 18:29sell0.10gbpjpy213.19214.10212.652008.07.21 02:41212.650.000.000.0050.57
610012008.07.21 05:27sell0.10gbpjpy212.900.00212.752008.07.21 05:29212.880.000.000.001.87
610262008.07.21 07:52balanceDeposit from Pay pal602.00
610312008.07.21 08:37sell0.10gbpjpy213.56214.10213.352008.07.21 09:11213.480.000.000.007.47
611172008.07.21 16:30sell0.10gbpjpy213.530.00213.402008.07.21 16:30213.400.000.000.0012.20
611192008.07.21 17:46sell0.50gbpjpy213.17213.47213.072008.07.21 21:24213.070.000.000.0046.99
612882008.07.22 12:20sell0.10gbpjpy213.60213.95213.502008.07.22 12:25213.500.000.000.009.33
613172008.07.22 15:34sell0.20gbpjpy213.47213.77213.422008.07.22 16:11213.420.000.000.009.33
613322008.07.22 17:06sell stop0.10gbpjpy213.15213.50213.052008.07.23 05:07214.74cancelled
614912008.07.23 09:04sell0.10gbpjpy215.70215.440.002008.07.23 10:08215.440.000.000.0024.12
615112008.07.23 10:34sell0.10gbpjpy215.49215.85215.392008.07.23 10:38215.390.000.000.009.27
615412008.07.23 14:41sell0.10gbpjpy215.62216.62214.002008.07.23 14:45215.610.000.000.000.92
615442008.07.23 14:49sell0.10gbpjpy215.60216.60215.502008.07.23 15:52215.580.000.000.001.85
615572008.07.23 16:12sell0.10gbpjpy215.60216.65214.752008.07.24 03:02214.750.000.00-3.7378.91
617222008.07.24 14:35sell0.10gbpjpy212.80213.70212.202008.07.25 00:05212.200.000.00-3.7556.15
618832008.07.25 06:48sell0.10gbpjpy214.23214.80213.552008.07.25 06:52214.190.000.000.003.73
618912008.07.25 07:32sell0.20gbpjpy214.20214.55214.102008.07.25 08:10214.100.000.000.0018.64
619542008.07.25 11:26sell0.10gbpjpy214.45214.30213.002008.07.28 05:20214.060.000.00-11.1836.19
620662008.07.28 13:57sell0.10gbpjpy214.400.00214.302008.07.28 14:00214.390.000.000.000.93
620702008.07.28 17:04sell0.10gbpjpy214.30215.35213.502008.07.28 17:06214.280.000.000.001.86
620722008.07.28 17:34sell0.50gbpjpy214.30214.65214.202008.07.28 20:54214.200.000.000.0046.58
621212008.07.29 06:57sell0.10gbpjpy214.250.00214.142008.07.29 06:57214.230.000.000.001.86
621232008.07.29 07:02sell0.10gbpjpy214.21215.00213.652008.07.29 13:55214.010.000.000.0018.47
621592008.07.29 15:44sell0.10gbpjpy214.110.00214.012008.07.29 15:45214.090.000.000.001.85
621612008.07.29 15:46sell0.10gbpjpy214.10214.65214.002008.07.29 16:09214.000.000.000.009.25
621632008.07.29 16:26sell stop0.10gbpjpy213.35213.95213.102008.07.29 16:43213.97cancelled
621642008.07.29 17:29sell0.50gbpjpy214.060.000.002008.07.29 17:29214.050.000.000.004.62
621662008.07.29 17:34sell0.50gbpjpy214.110.00213.902008.07.29 17:35214.090.000.000.009.25
621682008.07.29 17:48sell0.50gbpjpy214.16214.50214.062008.07.29 20:44214.060.000.000.0046.27
622042008.07.30 06:03sell0.10gbpjpy213.76215.00212.302008.07.30 06:15213.620.000.000.0012.97
622282008.07.30 08:26sell0.10gbpjpy213.76215.00213.002008.08.01 02:44213.000.000.00-7.4570.74
623042008.07.31 04:16buy stop0.10gbpjpy214.800.000.002008.07.31 10:50214.06cancelled
623202008.07.31 10:52buy stop0.10gbpjpy214.900.000.002008.07.31 15:33213.84cancelled
  0.00 0.00 -33.73 649.00
Closed P/L: 615.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 056.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 615.27 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 689.74 Equity: 1 689.74 Free Margin: 1 689.74