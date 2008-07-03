Foreign Exchange Clearing House Ltd
|Account: XXXXX
|Name: Muhammad Kashif
|Currency: USD
|2008 August 1, 07:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|59032
|2008.07.03 08:11
|balance
|Deposit from Pay pal
|460.00
|59114
|2008.07.03 14:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|211.38
|2008.07.03 14:08
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|59261
|2008.07.07 07:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.57
|212.40
|211.07
|2008.07.07 13:01
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.84
|59307
|2008.07.07 16:26
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|211.50
|211.85
|211.40
|2008.07.07 18:09
|211.77
|cancelled
|59362
|2008.07.08 06:07
|sell
|0.50
|gbpjpy
|210.68
|0.00
|210.63
|2008.07.08 06:24
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|23.45
|59403
|2008.07.08 10:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.45
|0.00
|211.35
|2008.07.08 11:48
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|59563
|2008.07.09 12:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.24
|0.00
|212.00
|2008.07.09 12:17
|212.18
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|59669
|2008.07.10 07:30
|balance
|Withdraw to Pay pal
|-100.00
|59711
|2008.07.10 11:31
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|210.80
|2008.07.10 13:32
|211.75
|cancelled
|59712
|2008.07.10 12:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|211.55
|2008.07.10 12:09
|211.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|59879
|2008.07.11 10:53
|sell
|0.20
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|211.02
|2008.07.11 10:55
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|60007
|2008.07.14 05:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|211.35
|2008.07.14 15:48
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|60072
|2008.07.14 16:35
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|211.05
|210.65
|2008.07.14 16:36
|211.65
|cancelled
|60073
|2008.07.14 16:37
|sell stop
|0.50
|gbpjpy
|210.75
|211.05
|210.65
|2008.07.15 05:38
|211.39
|cancelled
|60074
|2008.07.14 16:39
|buy stop
|0.50
|gbpjpy
|212.40
|212.10
|212.50
|2008.07.15 05:38
|211.38
|cancelled
|60156
|2008.07.15 06:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5995
|0.0000
|1.5980
|2008.07.15 08:31
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|60158
|2008.07.15 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.6006
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 06:22
|1.6001
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|60262
|2008.07.15 13:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|0.00
|209.80
|2008.07.15 15:28
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|60271
|2008.07.16 01:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.05
|2008.07.16 01:25
|209.05
|0.00
|0.00
|0.00
|19.14
|60553
|2008.07.16 15:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.73
|0.00
|209.63
|2008.07.16 15:25
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|60556
|2008.07.16 15:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.73
|0.00
|212.00
|2008.07.17 17:19
|212.86
|0.00
|0.00
|-7.62
|-294.59
|60640
|2008.07.17 05:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.81
|210.00
|211.50
|2008.07.17 07:39
|211.50
|0.00
|0.00
|0.00
|65.25
|60704
|2008.07.17 09:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|0.00
|2008.07.17 15:35
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|123.71
|60786
|2008.07.17 16:15
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|214.00
|0.00
|0.00
|2008.07.17 17:19
|212.86
|cancelled
|60911
|2008.07.18 08:21
|balance
|Deposit from Pay pal
|94.00
|60954
|2008.07.20 18:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.19
|214.10
|212.65
|2008.07.21 02:41
|212.65
|0.00
|0.00
|0.00
|50.57
|61001
|2008.07.21 05:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.90
|0.00
|212.75
|2008.07.21 05:29
|212.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|61026
|2008.07.21 07:52
|balance
|Deposit from Pay pal
|602.00
|61031
|2008.07.21 08:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.56
|214.10
|213.35
|2008.07.21 09:11
|213.48
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|61117
|2008.07.21 16:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.53
|0.00
|213.40
|2008.07.21 16:30
|213.40
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|61119
|2008.07.21 17:46
|sell
|0.50
|gbpjpy
|213.17
|213.47
|213.07
|2008.07.21 21:24
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.99
|61288
|2008.07.22 12:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.60
|213.95
|213.50
|2008.07.22 12:25
|213.50
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|61317
|2008.07.22 15:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|213.47
|213.77
|213.42
|2008.07.22 16:11
|213.42
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|61332
|2008.07.22 17:06
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|213.15
|213.50
|213.05
|2008.07.23 05:07
|214.74
|cancelled
|61491
|2008.07.23 09:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.70
|215.44
|0.00
|2008.07.23 10:08
|215.44
|0.00
|0.00
|0.00
|24.12
|61511
|2008.07.23 10:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.49
|215.85
|215.39
|2008.07.23 10:38
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|61541
|2008.07.23 14:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.62
|216.62
|214.00
|2008.07.23 14:45
|215.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|61544
|2008.07.23 14:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.60
|216.60
|215.50
|2008.07.23 15:52
|215.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|61557
|2008.07.23 16:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.60
|216.65
|214.75
|2008.07.24 03:02
|214.75
|0.00
|0.00
|-3.73
|78.91
|61722
|2008.07.24 14:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.80
|213.70
|212.20
|2008.07.25 00:05
|212.20
|0.00
|0.00
|-3.75
|56.15
|61883
|2008.07.25 06:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.23
|214.80
|213.55
|2008.07.25 06:52
|214.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|61891
|2008.07.25 07:32
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.20
|214.55
|214.10
|2008.07.25 08:10
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|61954
|2008.07.25 11:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.45
|214.30
|213.00
|2008.07.28 05:20
|214.06
|0.00
|0.00
|-11.18
|36.19
|62066
|2008.07.28 13:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.40
|0.00
|214.30
|2008.07.28 14:00
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|62070
|2008.07.28 17:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.30
|215.35
|213.50
|2008.07.28 17:06
|214.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|62072
|2008.07.28 17:34
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.30
|214.65
|214.20
|2008.07.28 20:54
|214.20
|0.00
|0.00
|0.00
|46.58
|62121
|2008.07.29 06:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.25
|0.00
|214.14
|2008.07.29 06:57
|214.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|62123
|2008.07.29 07:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.21
|215.00
|213.65
|2008.07.29 13:55
|214.01
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|62159
|2008.07.29 15:44
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.11
|0.00
|214.01
|2008.07.29 15:45
|214.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|62161
|2008.07.29 15:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.10
|214.65
|214.00
|2008.07.29 16:09
|214.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|62163
|2008.07.29 16:26
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|213.35
|213.95
|213.10
|2008.07.29 16:43
|213.97
|cancelled
|62164
|2008.07.29 17:29
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.06
|0.00
|0.00
|2008.07.29 17:29
|214.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|62166
|2008.07.29 17:34
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.11
|0.00
|213.90
|2008.07.29 17:35
|214.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|62168
|2008.07.29 17:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.16
|214.50
|214.06
|2008.07.29 20:44
|214.06
|0.00
|0.00
|0.00
|46.27
|62204
|2008.07.30 06:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.76
|215.00
|212.30
|2008.07.30 06:15
|213.62
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|62228
|2008.07.30 08:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.76
|215.00
|213.00
|2008.08.01 02:44
|213.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|70.74
|62304
|2008.07.31 04:16
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|214.80
|0.00
|0.00
|2008.07.31 10:50
|214.06
|cancelled
|62320
|2008.07.31 10:52
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|214.90
|0.00
|0.00
|2008.07.31 15:33
|213.84
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|-33.73
|649.00
|Closed P/L:
|615.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 056.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|615.27
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 689.74
|Equity:
|1 689.74
|Free Margin:
|1 689.74