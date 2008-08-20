|Account: 268015
|Name: .
|Currency: USD
|2008 August 21, 16:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15345998
|2008.08.20 21:06
|balance
|Deposit
|50 000.00
|15346371
|2008.08.20 21:36
|buy
|25.39
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:46
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|231.15
|15346386
|2008.08.20 21:37
|sell
|6.00
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:53
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|273.22
|15346427
|2008.08.20 21:42
|sell
|6.00
|eurchf
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:52
|1.6194
|0.00
|0.00
|0.00
|273.20
|15346442
|2008.08.20 21:43
|buy
|5.73
|eurchf
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:45
|1.6200
|0.00
|0.00
|0.00
|52.17
|15346589
|2008.08.20 21:50
|buy
|16.39
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:55
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|149.19
|15346753
|2008.08.20 21:55
|sell
|13.28
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 01:44
|1.6197
|0.00
|0.00
|-503.94
|120.87
|15346770
|2008.08.20 21:55
|sell
|13.15
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 21:55
|1.6201
|0.00
|0.00
|0.00
|119.68
|15346774
|2008.08.20 21:55
|buy
|5.93
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 22:04
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|161.92
|15346777
|2008.08.20 21:56
|buy
|15.68
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 22:04
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|285.43
|15346842
|2008.08.20 21:59
|sell
|9.37
|eurchf
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 23:55
|1.6199
|0.00
|0.00
|0.00
|341.07
|15347054
|2008.08.20 22:06
|buy
|8.98
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 22:13
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|81.73
|15347117
|2008.08.20 22:13
|sell
|8.54
|eurchf
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 23:50
|1.6201
|0.00
|0.00
|0.00
|233.10
|15347918
|2008.08.20 23:01
|sell
|1.68
|eurchf
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 23:48
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|30.57
|15348312
|2008.08.20 23:28
|buy
|0.70
|eurchf
|1.6207
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:53
|1.6208
|0.00
|0.00
|12.23
|6.38
|15348549
|2008.08.20 23:48
|buy
|0.84
|eurchf
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:53
|1.6208
|0.00
|0.00
|14.68
|15.32
|15348568
|2008.08.20 23:50
|buy
|2.79
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 00:09
|1.6202
|0.00
|0.00
|48.75
|25.39
|15348593
|2008.08.20 23:53
|sell
|8.82
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.20 23:55
|1.6199
|0.00
|0.00
|0.00
|240.78
|15348615
|2008.08.20 23:55
|buy
|2.59
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 00:09
|1.6202
|0.00
|0.00
|45.25
|23.56
|15348619
|2008.08.20 23:55
|sell
|16.36
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 01:23
|1.6197
|0.00
|0.00
|-620.81
|148.97
|15348643
|2008.08.20 23:56
|sell
|3.87
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 01:23
|1.6197
|0.00
|0.00
|-146.85
|35.24
|15350266
|2008.08.21 00:36
|buy
|0.28
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 00:38
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|15351158
|2008.08.21 01:18
|buy
|0.42
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:43
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|15351170
|2008.08.21 01:19
|buy
|0.27
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:45
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|15351199
|2008.08.21 01:22
|buy
|0.56
|eurchf
|1.6200
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:43
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|15351263
|2008.08.21 01:23
|sell
|0.98
|eurchf
|1.6194
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|15351274
|2008.08.21 01:23
|sell
|15.23
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:24
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|277.61
|15351301
|2008.08.21 01:26
|sell
|3.60
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:33
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|164.31
|15351659
|2008.08.21 01:53
|sell
|10.91
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:24
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|198.83
|15352443
|2008.08.21 02:04
|buy
|2.45
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:45
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|22.34
|15353262
|2008.08.21 02:27
|sell
|22.29
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:33
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|203.51
|15353394
|2008.08.21 02:30
|sell
|5.76
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:33
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|52.59
|15353497
|2008.08.21 02:33
|sell
|1.23
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:33
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|22.46
|15353601
|2008.08.21 02:39
|buy
|0.29
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 02:43
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|15355369
|2008.08.21 03:29
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|15355643
|2008.08.21 03:44
|buy
|0.28
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 03:48
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|15355670
|2008.08.21 03:45
|buy
|0.27
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 03:48
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|15355679
|2008.08.21 03:46
|buy
|0.42
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 03:47
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|15355681
|2008.08.21 03:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|15355880
|2008.08.21 03:53
|buy
|0.28
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 04:09
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|15356118
|2008.08.21 04:01
|buy
|0.27
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 04:09
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|15356700
|2008.08.21 04:21
|buy
|0.28
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 04:21
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|15357298
|2008.08.21 04:43
|buy
|0.44
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 05:29
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|15357394
|2008.08.21 04:51
|buy
|0.59
|eurchf
|1.6200
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 05:27
|1.6201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|15357985
|2008.08.21 05:33
|buy
|0.45
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 05:37
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|15358041
|2008.08.21 05:36
|buy
|0.29
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 05:39
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|15358138
|2008.08.21 05:40
|buy
|0.29
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 05:56
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|15359803
|2008.08.21 07:32
|buy
|0.92
|eurchf
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.44
|15360371
|2008.08.21 07:33
|buy
|23.22
|eurchf
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:36
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|212.11
|15360757
|2008.08.21 07:36
|buy
|8.23
|eurchf
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:36
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|75.17
|15360758
|2008.08.21 07:36
|sell
|2.38
|eurchf
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.21
|15360771
|2008.08.21 07:36
|buy
|24.21
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:45
|1.6198
|0.00
|0.00
|0.00
|220.98
|15360998
|2008.08.21 07:40
|sell
|7.86
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:42
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|71.75
|15361140
|2008.08.21 07:42
|buy
|7.50
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:45
|1.6198
|0.00
|0.00
|0.00
|136.91
|15361355
|2008.08.21 07:45
|sell
|2.31
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|15361371
|2008.08.21 07:46
|sell
|22.64
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 07:56
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|413.56
|15361847
|2008.08.21 07:57
|sell
|22.92
|eurchf
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|2008.08.21 08:00
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|-418.71
|0.00
|0.00
|-1 150.69
|4 491.82
|Closed P/L:
|3 341.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 341.13
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|53 341.13
|Equity:
|53 341.13
|Free Margin:
|53 341.13
|Details:
|Gross Profit:
|4 850.96
|Gross Loss:
|1 509.83
|Total Net Profit:
|3 341.13
|Profit Factor:
|3.21
|Expected Payoff:
|59.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|966.52 (1.84%)
|Relative Drawdown:
|1.84% (966.52)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|24 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (96.88%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (87.50%)
|Loss trades (% of total):
|7 (12.50%)
|Largest
|profit trade:
|413.56
|loss trade:
|-471.84
|Average
|profit trade:
|99.00
|loss trade:
|-215.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (2 188.97)
|consecutive losses ($):
|3 (-966.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 618.70 (16)
|consecutive loss (count):
|-966.52 (3)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|2