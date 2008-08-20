Alpari (UK) Ltd.

Account: 268015 Name: . Currency: USD 2008 August 21, 16:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
153459982008.08.20 21:06balanceDeposit50 000.00
153463712008.08.20 21:36buy25.39eurchf1.62010.00000.00002008.08.20 21:461.62020.000.000.00231.15
153463862008.08.20 21:37sell6.00eurchf1.61980.00000.00002008.08.20 21:531.61930.000.000.00273.22
153464272008.08.20 21:42sell6.00eurchf1.61990.00000.00002008.08.20 21:521.61940.000.000.00273.20
153464422008.08.20 21:43buy5.73eurchf1.61990.00000.00002008.08.20 21:451.62000.000.000.0052.17
153465892008.08.20 21:50buy16.39eurchf1.62010.00000.00002008.08.20 21:551.62020.000.000.00149.19
153467532008.08.20 21:55sell13.28eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 01:441.61970.000.00-503.94120.87
153467702008.08.20 21:55sell13.15eurchf1.62020.00000.00002008.08.20 21:551.62010.000.000.00119.68
153467742008.08.20 21:55buy5.93eurchf1.62010.00000.00002008.08.20 22:041.62040.000.000.00161.92
153467772008.08.20 21:56buy15.68eurchf1.62020.00000.00002008.08.20 22:041.62040.000.000.00285.43
153468422008.08.20 21:59sell9.37eurchf1.62030.00000.00002008.08.20 23:551.61990.000.000.00341.07
153470542008.08.20 22:06buy8.98eurchf1.62020.00000.00002008.08.20 22:131.62030.000.000.0081.73
153471172008.08.20 22:13sell8.54eurchf1.62040.00000.00002008.08.20 23:501.62010.000.000.00233.10
153479182008.08.20 23:01sell1.68eurchf1.62060.00000.00002008.08.20 23:481.62040.000.000.0030.57
153483122008.08.20 23:28buy0.70eurchf1.62070.00000.00002008.08.21 02:531.62080.000.0012.236.38
153485492008.08.20 23:48buy0.84eurchf1.62060.00000.00002008.08.21 02:531.62080.000.0014.6815.32
153485682008.08.20 23:50buy2.79eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 00:091.62020.000.0048.7525.39
153485932008.08.20 23:53sell8.82eurchf1.62020.00000.00002008.08.20 23:551.61990.000.000.00240.78
153486152008.08.20 23:55buy2.59eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 00:091.62020.000.0045.2523.56
153486192008.08.20 23:55sell16.36eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 01:231.61970.000.00-620.81148.97
153486432008.08.20 23:56sell3.87eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 01:231.61970.000.00-146.8535.24
153502662008.08.21 00:36buy0.28eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 00:381.62030.000.000.002.54
153511582008.08.21 01:18buy0.42eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 02:431.62020.000.000.003.83
153511702008.08.21 01:19buy0.27eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 02:451.62030.000.000.002.46
153511992008.08.21 01:22buy0.56eurchf1.62000.00000.00002008.08.21 02:431.62020.000.000.0010.21
153512632008.08.21 01:23sell0.98eurchf1.61940.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.00-8.95
153512742008.08.21 01:23sell15.23eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 02:241.61950.000.000.00277.61
153513012008.08.21 01:26sell3.60eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:331.61920.000.000.00164.31
153516592008.08.21 01:53sell10.91eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 02:241.61960.000.000.00198.83
153524432008.08.21 02:04buy2.45eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 02:451.62030.000.000.0022.34
153532622008.08.21 02:27sell22.29eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:331.61960.000.000.00203.51
153533942008.08.21 02:30sell5.76eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:331.61960.000.000.0052.59
153534972008.08.21 02:33sell1.23eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 07:331.61960.000.000.0022.46
153536012008.08.21 02:39buy0.29eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 02:431.62020.000.000.002.65
153553692008.08.21 03:29sell0.01eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.000.55
153556432008.08.21 03:44buy0.28eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 03:481.62040.000.000.005.11
153556702008.08.21 03:45buy0.27eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 03:481.62040.000.000.004.93
153556792008.08.21 03:46buy0.42eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 03:471.62030.000.000.007.67
153556812008.08.21 03:46sell0.01eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.000.55
153558802008.08.21 03:53buy0.28eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 04:091.62040.000.000.005.11
153561182008.08.21 04:01buy0.27eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 04:091.62040.000.000.004.93
153567002008.08.21 04:21buy0.28eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 04:211.62030.000.000.002.55
153572982008.08.21 04:43buy0.44eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 05:291.62020.000.000.004.02
153573942008.08.21 04:51buy0.59eurchf1.62000.00000.00002008.08.21 05:271.62010.000.000.005.38
153579852008.08.21 05:33buy0.45eurchf1.62010.00000.00002008.08.21 05:371.62020.000.000.004.10
153580412008.08.21 05:36buy0.29eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 05:391.62030.000.000.002.64
153581382008.08.21 05:40buy0.29eurchf1.62020.00000.00002008.08.21 05:561.62030.000.000.002.64
153598032008.08.21 07:32buy0.92eurchf1.61980.00000.00002008.08.21 08:001.61920.000.000.00-50.44
153603712008.08.21 07:33buy23.22eurchf1.61920.00000.00002008.08.21 07:361.61930.000.000.00212.11
153607572008.08.21 07:36buy8.23eurchf1.61920.00000.00002008.08.21 07:361.61930.000.000.0075.17
153607582008.08.21 07:36sell2.38eurchf1.61920.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.00-65.21
153607712008.08.21 07:36buy24.21eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:451.61980.000.000.00220.98
153609982008.08.21 07:40sell7.86eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:421.61960.000.000.0071.75
153611402008.08.21 07:42buy7.50eurchf1.61960.00000.00002008.08.21 07:451.61980.000.000.00136.91
153613552008.08.21 07:45sell2.31eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.0042.19
153613712008.08.21 07:46sell22.64eurchf1.61970.00000.00002008.08.21 07:561.61950.000.000.00413.56
153618472008.08.21 07:57sell22.92eurchf1.61930.00000.00002008.08.21 08:001.61950.000.000.00-418.71
  0.00 0.00 -1 150.69 4 491.82
Closed P/L: 3 341.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 341.13 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 53 341.13 Equity: 53 341.13 Free Margin: 53 341.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 850.96 Gross Loss: 1 509.83 Total Net Profit: 3 341.13
Profit Factor: 3.21 Expected Payoff: 59.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 966.52 (1.84%) Relative Drawdown: 1.84% (966.52)
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 24 (75.00%) Long Positions (won %): 32 (96.88%)
Profit Trades (% of total): 49 (87.50%) Loss trades (% of total): 7 (12.50%)
Largest profit trade: 413.56 loss trade: -471.84
Average profit trade: 99.00 loss trade: -215.69
Maximum consecutive wins ($): 30 (2 188.97) consecutive losses ($): 3 (-966.52)
Maximal consecutive profit (count): 2 618.70 (16) consecutive loss (count): -966.52 (3)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 2