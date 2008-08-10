Activtrades Ltd

Account: 25856 Name: SDS UMM Currency: USD 2008 August 13, 17:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18281112008.08.10 00:03balanceDeposit500.00
18282902008.08.11 00:00buy0.01gbpchf2.07372.06372.08372008.08.12 21:182.06370.000.000.06-9.19
18282912008.08.11 00:00sell0.01gbpusd1.91311.92311.90312008.08.11 09:541.92310.000.000.00-10.00
18282932008.08.11 00:00sell0.01gbpjpy211.06212.06210.062008.08.11 01:46210.060.000.000.009.11
18282942008.08.11 00:00sell0.01nzdjpy77.3578.3576.352008.08.12 21:3476.350.000.00-0.219.15
18282962008.08.11 00:00sell0.01audchf0.96030.97030.95032008.08.12 11:570.95030.000.00-0.169.16
18357452008.08.12 00:00sell0.01chfjpy101.28102.28100.282008.08.13 03:15100.280.000.00-0.079.19
18357472008.08.12 00:00sell0.02gbpusd1.91011.92011.90012008.08.12 07:571.90010.000.000.0020.00
18357482008.08.12 00:00sell0.01nzdusd0.69740.70740.68742008.08.13 04:140.68740.000.00-0.1910.00
18357512008.08.12 00:00sell0.01audusd0.88160.89160.87162008.08.12 11:560.87160.000.000.0010.00
18432302008.08.13 00:00sell0.01nzdjpy75.7576.7574.752008.08.13 04:1474.750.000.000.009.21
18432322008.08.13 00:00sell0.01eurjpy163.02164.02162.022008.08.13 04:14162.020.000.000.009.20
18432342008.08.13 00:00buy0.01euraud1.71231.70231.72232008.08.13 03:461.72230.000.000.008.66
18432352008.08.13 00:00sell0.01audjpy95.2396.2394.232008.08.13 03:4694.230.000.000.009.20
18432362008.08.13 00:00sell0.01audnzd1.25641.26641.24642008.08.13 12:151.24640.000.000.006.97
18432372008.08.13 00:00sell0.01audcad0.92760.93760.91762008.08.13 04:150.91760.000.000.009.37
18432382008.08.13 00:00sell0.01audusd0.87110.88110.86112008.08.13 04:150.86110.000.000.0010.00
18432392008.08.13 00:00sell0.02gbpchf2.05992.06992.04992008.08.13 11:482.04990.000.000.0018.39
18432402008.08.13 00:00sell0.01audchf0.94640.95640.93642008.08.13 04:140.93640.000.000.009.22
18432432008.08.13 00:00sell0.01cadjpy102.62103.62101.622008.08.13 15:58101.620.000.000.009.20
  0.00 0.00 -0.57 156.84
Closed P/L: 156.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18357302008.08.12 00:00sell0.01cadchf1.01621.02621.0062 1.01990.000.00-0.04-3.41
18432312008.08.13 00:00sell0.01eurcad1.58781.59781.5778 1.58620.000.000.001.50
18432472008.08.13 00:00sell0.01eurchf1.62051.63051.6105 1.61710.000.000.003.12
18357322008.08.12 00:00sell0.01eurusd1.48921.49921.4792 1.48690.000.00-0.092.30
18432422008.08.13 00:00buy0.01usdcad1.06531.05531.0753 1.06670.000.000.001.31
18432442008.08.13 00:00buy0.01usdchf1.08691.07691.0969 1.08750.000.000.000.55
  0.00 0.00 -0.13 5.37
 Floating P/L: 5.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 156.27 Floating P/L: 5.24 Margin: 36.77
Balance: 656.27 Equity: 661.51 Free Margin: 624.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 175.40 Gross Loss: 19.13 Total Net Profit: 156.27
Profit Factor: 9.17 Expected Payoff: 8.22  
Absolute Drawdown: 0.89 Maximal Drawdown: 10.00 (1.96%) Relative Drawdown: 1.96% (10.00)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 17 (94.12%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 17 (89.47%) Loss trades (% of total): 2 (10.53%)
Largest profit trade: 20.00 loss trade: -10.00
Average profit trade: 10.32 loss trade: -9.57
Maximum consecutive wins ($): 13 (127.29) consecutive losses ($): 1 (-10.00)
Maximal consecutive profit (count): 127.29 (13) consecutive loss (count): -10.00 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1