|Account: 25856
|Name: SDS UMM
|Currency: USD
|2008 August 13, 17:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1828111
|2008.08.10 00:03
|balance
|Deposit
|500.00
|1828290
|2008.08.11 00:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.0737
|2.0637
|2.0837
|2008.08.12 21:18
|2.0637
|0.00
|0.00
|0.06
|-9.19
|1828291
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9131
|1.9231
|1.9031
|2008.08.11 09:54
|1.9231
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1828293
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.06
|212.06
|210.06
|2008.08.11 01:46
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|1828294
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|77.35
|78.35
|76.35
|2008.08.12 21:34
|76.35
|0.00
|0.00
|-0.21
|9.15
|1828296
|2008.08.11 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9603
|0.9703
|0.9503
|2008.08.12 11:57
|0.9503
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.16
|1835745
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|101.28
|102.28
|100.28
|2008.08.13 03:15
|100.28
|0.00
|0.00
|-0.07
|9.19
|1835747
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9101
|1.9201
|1.9001
|2008.08.12 07:57
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1835748
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.6874
|2008.08.13 04:14
|0.6874
|0.00
|0.00
|-0.19
|10.00
|1835751
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8816
|0.8916
|0.8716
|2008.08.12 11:56
|0.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843230
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|75.75
|76.75
|74.75
|2008.08.13 04:14
|74.75
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|1843232
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.02
|164.02
|162.02
|2008.08.13 04:14
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1843234
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7123
|1.7023
|1.7223
|2008.08.13 03:46
|1.7223
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1843235
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|95.23
|96.23
|94.23
|2008.08.13 03:46
|94.23
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1843236
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2564
|1.2664
|1.2464
|2008.08.13 12:15
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|1843237
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.9276
|0.9376
|0.9176
|2008.08.13 04:15
|0.9176
|0.00
|0.00
|0.00
|9.37
|1843238
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8711
|0.8811
|0.8611
|2008.08.13 04:15
|0.8611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843239
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0599
|2.0699
|2.0499
|2008.08.13 11:48
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|18.39
|1843240
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.9464
|0.9564
|0.9364
|2008.08.13 04:14
|0.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|1843243
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|102.62
|103.62
|101.62
|2008.08.13 15:58
|101.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|0.00
|0.00
|-0.57
|156.84
|Closed P/L:
|156.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1835730
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0162
|1.0262
|1.0062
|1.0199
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.41
|1843231
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5878
|1.5978
|1.5778
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1843247
|2008.08.13 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6205
|1.6305
|1.6105
|1.6171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|1835732
|2008.08.12 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4892
|1.4992
|1.4792
|1.4869
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.30
|1843242
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0653
|1.0553
|1.0753
|1.0667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|1843244
|2008.08.13 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0869
|1.0769
|1.0969
|1.0875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|0.00
|0.00
|-0.13
|5.37
|Floating P/L:
|5.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|156.27
|Floating P/L:
|5.24
|Margin:
|36.77
|Balance:
|656.27
|Equity:
|661.51
|Free Margin:
|624.74
|Details:
|Gross Profit:
|175.40
|Gross Loss:
|19.13
|Total Net Profit:
|156.27
|Profit Factor:
|9.17
|Expected Payoff:
|8.22
|Absolute Drawdown:
|0.89
|Maximal Drawdown:
|10.00 (1.96%)
|Relative Drawdown:
|1.96% (10.00)
|Total Trades:
|19
|Short Positions (won %):
|17 (94.12%)
|Long Positions (won %):
|2 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|17 (89.47%)
|Loss trades (% of total):
|2 (10.53%)
|Largest
|profit trade:
|20.00
|loss trade:
|-10.00
|Average
|profit trade:
|10.32
|loss trade:
|-9.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (127.29)
|consecutive losses ($):
|1 (-10.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|127.29 (13)
|consecutive loss (count):
|-10.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1