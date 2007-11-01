Strategy Tester Report
macd
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 217)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.08.27 23:59 (2007.11.01 - 2008.08.28)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersStoploss=45; ProfitTarget=75; Lots=1; rule=1; TrailingStop=0; TrailingStopStart=0; fastperiods=10; slowperiods=20; Slippage=3; TimeSpecific=true; highstochlevel=60; lowstochlevel=20; hmaperiods=10; maperiods=3; schafffastma=12; schaffslowma=26; schaffcycle=10; schaffhighlevel=90; schafflowlevel=10; schaffbars=3000; t3rsiperiod=8; t3period=8; t3curvature=0.618;
Bars in test5993Ticks modelled10981Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1663.87Gross profit3155.44Gross loss-1491.57
Profit factor2.12Expected payoff22.18
Absolute drawdown21.00Maximal drawdown465.08 (15.95%)Relative drawdown15.95% (465.08)
Total trades75Short positions (won %)33 (42.42%)Long positions (won %)42 (66.67%)
Profit trades (% of total)42 (56.00%)Loss trades (% of total)33 (44.00%)
Largestprofit trade76.98loss trade-48.16
Averageprofit trade75.13loss trade-45.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (530.28)consecutive losses (loss in money)9 (-408.29)
Maximalconsecutive profit (count of wins)530.28 (7)consecutive loss (count of losses)-408.29 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 18:00buy11.001.44411.43961.4516
22007.11.02 03:00buy21.001.44391.43941.4514
32007.11.02 13:00t/p11.001.45161.43961.451675.661075.66
42007.11.02 13:00t/p21.001.45141.43941.451475.001150.66
52007.11.06 00:00buy31.001.44781.44331.4553
62007.11.06 12:00t/p31.001.45531.44331.455375.001225.66
72007.11.12 23:00buy41.001.45331.44881.4608
82007.11.13 07:00t/p41.001.46081.44881.460875.661301.32
92007.11.25 23:00buy51.001.48281.47831.4903
102007.11.26 08:00buy61.001.48611.48161.4936
112007.11.27 09:00s/l61.001.48161.48161.4936-44.341256.98
122007.11.27 14:00t/p51.001.49031.47831.490376.321333.30
132007.11.29 07:00sell71.001.48041.48491.4729
142007.11.29 12:00t/p71.001.47291.48491.472975.001408.30
152007.12.05 01:00sell81.001.47491.47941.4674
162007.12.05 14:00t/p81.001.46741.47941.467475.001483.30
172007.12.12 06:00buy91.001.46831.46381.4758
182007.12.13 16:00s/l91.001.46381.46381.4758-43.021440.28
192007.12.19 07:00sell101.001.43981.44431.4323
202007.12.20 12:00t/p101.001.43231.44431.432372.631512.91
212007.12.21 17:00sell111.001.43611.44061.4286
222007.12.24 12:00s/l111.001.44061.44061.4286-45.791467.12
232007.12.24 20:00sell121.001.44011.44461.4326
242007.12.26 11:00s/l121.001.44461.44461.4326-46.581420.54
252008.01.02 11:00buy131.001.46821.46371.4757
262008.01.03 11:00t/p131.001.47571.46371.475776.981497.52
272008.01.07 15:00buy141.001.47221.46771.4797
282008.01.07 17:00s/l141.001.46771.46771.4797-45.001452.52
292008.01.08 03:00buy151.001.47001.46551.4775
302008.01.09 16:00s/l151.001.46551.46551.4775-44.341408.18
312008.01.10 02:00buy161.001.46751.46301.4750
322008.01.10 15:00t/p161.001.47501.46301.475075.001483.18
332008.01.10 15:00buy171.001.47411.46961.4816
342008.01.11 08:00t/p171.001.48161.46961.481675.661558.84
352008.01.16 04:00buy181.001.48571.48121.4932
362008.01.16 08:00s/l181.001.48121.48121.4932-45.001513.84
372008.01.23 04:00sell191.001.46161.46611.4541
382008.01.23 14:00t/p191.001.45411.46611.454175.001588.84
392008.01.28 07:00buy201.001.46751.46301.4750
402008.01.28 14:00t/p201.001.47501.46301.475075.001663.84
412008.02.04 07:00buy211.001.48211.47761.4896
422008.02.05 09:00s/l211.001.47761.47761.4896-44.341619.50
432008.02.11 14:00sell221.001.45031.45481.4428
442008.02.12 07:00s/l221.001.45481.45481.4428-45.791573.71
452008.02.13 01:00sell231.001.45731.46181.4498
462008.02.14 09:00s/l231.001.46181.46181.4498-47.371526.34
472008.02.18 19:00buy241.001.46581.46131.4733
482008.02.19 08:00t/p241.001.47331.46131.473375.661602.00
492008.02.20 20:00buy251.001.47191.46741.4794
502008.02.21 16:00t/p251.001.47941.46741.479476.981678.98
512008.03.05 14:00buy261.001.52341.51891.5309
522008.03.06 09:00t/p261.001.53091.51891.530976.981755.96
532008.03.10 23:00buy271.001.53691.53241.5444
542008.03.11 02:00buy281.001.53511.53061.5426
552008.03.11 11:00t/p271.001.54441.53241.544475.661831.62
562008.03.11 11:00t/p281.001.54261.53061.542675.001906.62
572008.03.12 01:00buy291.001.53551.53101.5430
582008.03.12 11:00t/p291.001.54301.53101.543075.001981.62
592008.03.19 05:00buy301.001.57091.56641.5784
602008.03.19 10:00t/p301.001.57841.56641.578475.002056.62
612008.03.25 19:00sell311.001.55961.56411.5521
622008.03.25 21:00s/l311.001.56411.56411.5521-45.002011.62
632008.03.26 00:00sell321.001.56091.56541.5534
642008.03.26 01:00s/l321.001.56541.56541.5534-45.001966.62
652008.03.31 02:00buy331.001.57791.57341.5854
662008.03.31 15:00t/p331.001.58541.57341.585475.002041.62
672008.04.01 21:00buy341.001.56121.55671.5687
682008.04.02 06:00s/l341.001.55671.55671.5687-44.341997.28
692008.04.03 03:00sell351.001.56371.56821.5562
702008.04.03 10:00t/p351.001.55621.56821.556275.002072.28
712008.04.04 04:00sell361.001.56551.57001.5580
722008.04.04 08:00s/l361.001.57001.57001.5580-45.002027.28
732008.04.04 18:00sell371.001.57101.57551.5635
742008.04.07 08:00t/p371.001.56351.57551.563574.212101.49
752008.04.07 23:00sell381.001.57031.57481.5628
762008.04.08 01:00s/l381.001.57481.57481.5628-45.792055.70
772008.04.11 03:00buy391.001.57701.57251.5845
782008.04.11 08:00t/p391.001.58451.57251.584575.002130.70
792008.04.14 08:00buy401.001.57861.57411.5861
802008.04.14 12:00t/p401.001.58611.57411.586175.002205.70
812008.04.16 02:00buy411.001.57981.57531.5873
822008.04.16 10:00t/p411.001.58731.57531.587375.002280.70
832008.04.18 05:00buy421.001.59031.58581.5978
842008.04.18 11:00s/l421.001.58581.58581.5978-45.002235.70
852008.05.01 08:00sell431.001.55341.55791.5459
862008.05.01 15:00t/p431.001.54591.55791.545975.002310.70
872008.05.06 07:00sell441.001.54961.55411.5421
882008.05.06 12:00s/l441.001.55411.55411.5421-45.002265.70
892008.05.06 20:00sell451.001.55221.55671.5447
902008.05.07 11:00t/p451.001.54471.55671.544774.212339.91
912008.05.14 13:00buy461.001.54681.54231.5543
922008.05.15 07:00t/p461.001.55431.54231.554376.982416.89
932008.05.16 02:00buy471.001.54711.54261.5546
942008.05.16 15:00t/p471.001.55461.54261.554675.002491.89
952008.05.20 02:00buy481.001.55351.54901.5610
962008.05.20 09:00t/p481.001.56101.54901.561075.002566.89
972008.05.23 00:00buy491.001.57321.56871.5807
982008.05.27 06:00t/p491.001.58071.56871.580776.322643.21
992008.05.28 04:00buy501.001.56981.56531.5773
1002008.05.28 12:00s/l501.001.56531.56531.5773-45.002598.21
1012008.06.02 04:00sell511.001.55381.55831.5463
1022008.06.02 17:00s/l511.001.55831.55831.5463-45.002553.21
1032008.06.03 01:00sell521.001.55361.55811.5461
1042008.06.03 08:00s/l521.001.55811.55811.5461-45.002508.21
1052008.06.03 14:00sell531.001.54411.54861.5366
1062008.06.05 13:00t/p531.001.53661.54861.536671.842580.05
1072008.06.12 02:00sell541.001.54831.55281.5408
1082008.06.12 08:00t/p541.001.54081.55281.540875.002655.05
1092008.06.16 22:00sell551.001.54671.55121.5392
1102008.06.17 02:00s/l551.001.55121.55121.5392-45.792609.26
1112008.06.17 09:00sell561.001.54971.55421.5422
1122008.06.18 23:00s/l561.001.55421.55421.5422-45.792563.47
1132008.06.19 21:00buy571.001.55051.54601.5580
1142008.06.20 10:00t/p571.001.55801.54601.558075.662639.13
1152008.06.23 20:00buy581.001.55241.54791.5599
1162008.06.24 15:00t/p581.001.55991.54791.559975.662714.79
1172008.07.01 06:00buy591.001.57611.57161.5836
1182008.07.01 08:00buy601.001.57561.57111.5831
1192008.07.02 07:00t/p591.001.58361.57161.583675.662790.45
1202008.07.02 07:00t/p601.001.58311.57111.583175.662866.11
1212008.07.04 02:00buy611.001.57151.56701.5790
1222008.07.04 12:00s/l611.001.56701.56701.5790-45.002821.11
1232008.07.08 04:00sell621.001.57081.57531.5633
1242008.07.08 11:00sell631.001.56921.57371.5617
1252008.07.09 14:00s/l631.001.57371.57371.5617-45.792775.32
1262008.07.10 00:00sell641.001.57281.57731.5653
1272008.07.10 07:00s/l621.001.57531.57531.5633-48.162727.16
1282008.07.10 15:00s/l641.001.57731.57731.5653-45.002682.16
1292008.07.16 08:00buy651.001.59281.58831.6003
1302008.07.16 13:00s/l651.001.58831.58831.6003-45.002637.16
1312008.07.17 02:00buy661.001.58531.58081.5928
1322008.07.17 19:00s/l661.001.58081.58081.5928-45.002592.16
1332008.07.17 22:00buy671.001.58571.58121.5932
1342008.07.18 05:00buy681.001.58601.58151.5935
1352008.07.18 13:00s/l671.001.58121.58121.5932-44.342547.82
1362008.07.18 13:00s/l681.001.58151.58151.5935-45.002502.82
1372008.07.25 15:00sell691.001.56701.57151.5595
1382008.07.25 17:00s/l691.001.57151.57151.5595-45.002457.82
1392008.07.28 20:00sell701.001.57431.57881.5668
1402008.07.29 15:00t/p701.001.56681.57881.566874.212532.03
1412008.07.31 17:00sell711.001.55881.56331.5513
1422008.08.04 13:00sell721.001.55701.56151.5495
1432008.08.04 15:00s/l721.001.56151.56151.5495-45.002487.03
1442008.08.04 18:00sell731.001.55791.56241.5504
1452008.08.05 08:00t/p711.001.55131.56331.551372.632559.66
1462008.08.05 08:00t/p731.001.55041.56241.550474.212633.87
1472008.08.20 04:00sell741.001.47681.48131.4693
1482008.08.20 11:00t/p741.001.46931.48131.469375.002708.87
1492008.08.21 11:00sell751.001.47771.48221.4702
1502008.08.21 12:00s/l751.001.48221.48221.4702-45.002663.87