Strategy Tester Report
macd
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 217)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.08.27 23:59 (2007.11.01 - 2008.08.28)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Stoploss=45; ProfitTarget=75; Lots=1; rule=1; TrailingStop=0; TrailingStopStart=0; fastperiods=10; slowperiods=20; Slippage=3; TimeSpecific=true;
highstochlevel=60; lowstochlevel=20; hmaperiods=10; maperiods=3; schafffastma=12; schaffslowma=26; schaffcycle=10; schaffhighlevel=90; schafflowlevel=10; schaffbars=3000; t3rsiperiod=8; t3period=8; t3curvature=0.618;
|Bars in test
|5993
|Ticks modelled
|10981
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1663.87
|Gross profit
|3155.44
|Gross loss
|-1491.57
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|22.18
|Absolute drawdown
|21.00
|Maximal drawdown
|465.08 (15.95%)
|Relative drawdown
|15.95% (465.08)
|Total trades
|75
|Short positions (won %)
|33 (42.42%)
|Long positions (won %)
|42 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|42 (56.00%)
|Loss trades (% of total)
|33 (44.00%)
|Largest
|profit trade
|76.98
|loss trade
|-48.16
|Average
|profit trade
|75.13
|loss trade
|-45.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (530.28)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-408.29)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|530.28 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-408.29 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 18:00
|buy
|1
|1.00
|1.4441
|1.4396
|1.4516
|2
|2007.11.02 03:00
|buy
|2
|1.00
|1.4439
|1.4394
|1.4514
|3
|2007.11.02 13:00
|t/p
|1
|1.00
|1.4516
|1.4396
|1.4516
|75.66
|1075.66
|4
|2007.11.02 13:00
|t/p
|2
|1.00
|1.4514
|1.4394
|1.4514
|75.00
|1150.66
|5
|2007.11.06 00:00
|buy
|3
|1.00
|1.4478
|1.4433
|1.4553
|6
|2007.11.06 12:00
|t/p
|3
|1.00
|1.4553
|1.4433
|1.4553
|75.00
|1225.66
|7
|2007.11.12 23:00
|buy
|4
|1.00
|1.4533
|1.4488
|1.4608
|8
|2007.11.13 07:00
|t/p
|4
|1.00
|1.4608
|1.4488
|1.4608
|75.66
|1301.32
|9
|2007.11.25 23:00
|buy
|5
|1.00
|1.4828
|1.4783
|1.4903
|10
|2007.11.26 08:00
|buy
|6
|1.00
|1.4861
|1.4816
|1.4936
|11
|2007.11.27 09:00
|s/l
|6
|1.00
|1.4816
|1.4816
|1.4936
|-44.34
|1256.98
|12
|2007.11.27 14:00
|t/p
|5
|1.00
|1.4903
|1.4783
|1.4903
|76.32
|1333.30
|13
|2007.11.29 07:00
|sell
|7
|1.00
|1.4804
|1.4849
|1.4729
|14
|2007.11.29 12:00
|t/p
|7
|1.00
|1.4729
|1.4849
|1.4729
|75.00
|1408.30
|15
|2007.12.05 01:00
|sell
|8
|1.00
|1.4749
|1.4794
|1.4674
|16
|2007.12.05 14:00
|t/p
|8
|1.00
|1.4674
|1.4794
|1.4674
|75.00
|1483.30
|17
|2007.12.12 06:00
|buy
|9
|1.00
|1.4683
|1.4638
|1.4758
|18
|2007.12.13 16:00
|s/l
|9
|1.00
|1.4638
|1.4638
|1.4758
|-43.02
|1440.28
|19
|2007.12.19 07:00
|sell
|10
|1.00
|1.4398
|1.4443
|1.4323
|20
|2007.12.20 12:00
|t/p
|10
|1.00
|1.4323
|1.4443
|1.4323
|72.63
|1512.91
|21
|2007.12.21 17:00
|sell
|11
|1.00
|1.4361
|1.4406
|1.4286
|22
|2007.12.24 12:00
|s/l
|11
|1.00
|1.4406
|1.4406
|1.4286
|-45.79
|1467.12
|23
|2007.12.24 20:00
|sell
|12
|1.00
|1.4401
|1.4446
|1.4326
|24
|2007.12.26 11:00
|s/l
|12
|1.00
|1.4446
|1.4446
|1.4326
|-46.58
|1420.54
|25
|2008.01.02 11:00
|buy
|13
|1.00
|1.4682
|1.4637
|1.4757
|26
|2008.01.03 11:00
|t/p
|13
|1.00
|1.4757
|1.4637
|1.4757
|76.98
|1497.52
|27
|2008.01.07 15:00
|buy
|14
|1.00
|1.4722
|1.4677
|1.4797
|28
|2008.01.07 17:00
|s/l
|14
|1.00
|1.4677
|1.4677
|1.4797
|-45.00
|1452.52
|29
|2008.01.08 03:00
|buy
|15
|1.00
|1.4700
|1.4655
|1.4775
|30
|2008.01.09 16:00
|s/l
|15
|1.00
|1.4655
|1.4655
|1.4775
|-44.34
|1408.18
|31
|2008.01.10 02:00
|buy
|16
|1.00
|1.4675
|1.4630
|1.4750
|32
|2008.01.10 15:00
|t/p
|16
|1.00
|1.4750
|1.4630
|1.4750
|75.00
|1483.18
|33
|2008.01.10 15:00
|buy
|17
|1.00
|1.4741
|1.4696
|1.4816
|34
|2008.01.11 08:00
|t/p
|17
|1.00
|1.4816
|1.4696
|1.4816
|75.66
|1558.84
|35
|2008.01.16 04:00
|buy
|18
|1.00
|1.4857
|1.4812
|1.4932
|36
|2008.01.16 08:00
|s/l
|18
|1.00
|1.4812
|1.4812
|1.4932
|-45.00
|1513.84
|37
|2008.01.23 04:00
|sell
|19
|1.00
|1.4616
|1.4661
|1.4541
|38
|2008.01.23 14:00
|t/p
|19
|1.00
|1.4541
|1.4661
|1.4541
|75.00
|1588.84
|39
|2008.01.28 07:00
|buy
|20
|1.00
|1.4675
|1.4630
|1.4750
|40
|2008.01.28 14:00
|t/p
|20
|1.00
|1.4750
|1.4630
|1.4750
|75.00
|1663.84
|41
|2008.02.04 07:00
|buy
|21
|1.00
|1.4821
|1.4776
|1.4896
|42
|2008.02.05 09:00
|s/l
|21
|1.00
|1.4776
|1.4776
|1.4896
|-44.34
|1619.50
|43
|2008.02.11 14:00
|sell
|22
|1.00
|1.4503
|1.4548
|1.4428
|44
|2008.02.12 07:00
|s/l
|22
|1.00
|1.4548
|1.4548
|1.4428
|-45.79
|1573.71
|45
|2008.02.13 01:00
|sell
|23
|1.00
|1.4573
|1.4618
|1.4498
|46
|2008.02.14 09:00
|s/l
|23
|1.00
|1.4618
|1.4618
|1.4498
|-47.37
|1526.34
|47
|2008.02.18 19:00
|buy
|24
|1.00
|1.4658
|1.4613
|1.4733
|48
|2008.02.19 08:00
|t/p
|24
|1.00
|1.4733
|1.4613
|1.4733
|75.66
|1602.00
|49
|2008.02.20 20:00
|buy
|25
|1.00
|1.4719
|1.4674
|1.4794
|50
|2008.02.21 16:00
|t/p
|25
|1.00
|1.4794
|1.4674
|1.4794
|76.98
|1678.98
|51
|2008.03.05 14:00
|buy
|26
|1.00
|1.5234
|1.5189
|1.5309
|52
|2008.03.06 09:00
|t/p
|26
|1.00
|1.5309
|1.5189
|1.5309
|76.98
|1755.96
|53
|2008.03.10 23:00
|buy
|27
|1.00
|1.5369
|1.5324
|1.5444
|54
|2008.03.11 02:00
|buy
|28
|1.00
|1.5351
|1.5306
|1.5426
|55
|2008.03.11 11:00
|t/p
|27
|1.00
|1.5444
|1.5324
|1.5444
|75.66
|1831.62
|56
|2008.03.11 11:00
|t/p
|28
|1.00
|1.5426
|1.5306
|1.5426
|75.00
|1906.62
|57
|2008.03.12 01:00
|buy
|29
|1.00
|1.5355
|1.5310
|1.5430
|58
|2008.03.12 11:00
|t/p
|29
|1.00
|1.5430
|1.5310
|1.5430
|75.00
|1981.62
|59
|2008.03.19 05:00
|buy
|30
|1.00
|1.5709
|1.5664
|1.5784
|60
|2008.03.19 10:00
|t/p
|30
|1.00
|1.5784
|1.5664
|1.5784
|75.00
|2056.62
|61
|2008.03.25 19:00
|sell
|31
|1.00
|1.5596
|1.5641
|1.5521
|62
|2008.03.25 21:00
|s/l
|31
|1.00
|1.5641
|1.5641
|1.5521
|-45.00
|2011.62
|63
|2008.03.26 00:00
|sell
|32
|1.00
|1.5609
|1.5654
|1.5534
|64
|2008.03.26 01:00
|s/l
|32
|1.00
|1.5654
|1.5654
|1.5534
|-45.00
|1966.62
|65
|2008.03.31 02:00
|buy
|33
|1.00
|1.5779
|1.5734
|1.5854
|66
|2008.03.31 15:00
|t/p
|33
|1.00
|1.5854
|1.5734
|1.5854
|75.00
|2041.62
|67
|2008.04.01 21:00
|buy
|34
|1.00
|1.5612
|1.5567
|1.5687
|68
|2008.04.02 06:00
|s/l
|34
|1.00
|1.5567
|1.5567
|1.5687
|-44.34
|1997.28
|69
|2008.04.03 03:00
|sell
|35
|1.00
|1.5637
|1.5682
|1.5562
|70
|2008.04.03 10:00
|t/p
|35
|1.00
|1.5562
|1.5682
|1.5562
|75.00
|2072.28
|71
|2008.04.04 04:00
|sell
|36
|1.00
|1.5655
|1.5700
|1.5580
|72
|2008.04.04 08:00
|s/l
|36
|1.00
|1.5700
|1.5700
|1.5580
|-45.00
|2027.28
|73
|2008.04.04 18:00
|sell
|37
|1.00
|1.5710
|1.5755
|1.5635
|74
|2008.04.07 08:00
|t/p
|37
|1.00
|1.5635
|1.5755
|1.5635
|74.21
|2101.49
|75
|2008.04.07 23:00
|sell
|38
|1.00
|1.5703
|1.5748
|1.5628
|76
|2008.04.08 01:00
|s/l
|38
|1.00
|1.5748
|1.5748
|1.5628
|-45.79
|2055.70
|77
|2008.04.11 03:00
|buy
|39
|1.00
|1.5770
|1.5725
|1.5845
|78
|2008.04.11 08:00
|t/p
|39
|1.00
|1.5845
|1.5725
|1.5845
|75.00
|2130.70
|79
|2008.04.14 08:00
|buy
|40
|1.00
|1.5786
|1.5741
|1.5861
|80
|2008.04.14 12:00
|t/p
|40
|1.00
|1.5861
|1.5741
|1.5861
|75.00
|2205.70
|81
|2008.04.16 02:00
|buy
|41
|1.00
|1.5798
|1.5753
|1.5873
|82
|2008.04.16 10:00
|t/p
|41
|1.00
|1.5873
|1.5753
|1.5873
|75.00
|2280.70
|83
|2008.04.18 05:00
|buy
|42
|1.00
|1.5903
|1.5858
|1.5978
|84
|2008.04.18 11:00
|s/l
|42
|1.00
|1.5858
|1.5858
|1.5978
|-45.00
|2235.70
|85
|2008.05.01 08:00
|sell
|43
|1.00
|1.5534
|1.5579
|1.5459
|86
|2008.05.01 15:00
|t/p
|43
|1.00
|1.5459
|1.5579
|1.5459
|75.00
|2310.70
|87
|2008.05.06 07:00
|sell
|44
|1.00
|1.5496
|1.5541
|1.5421
|88
|2008.05.06 12:00
|s/l
|44
|1.00
|1.5541
|1.5541
|1.5421
|-45.00
|2265.70
|89
|2008.05.06 20:00
|sell
|45
|1.00
|1.5522
|1.5567
|1.5447
|90
|2008.05.07 11:00
|t/p
|45
|1.00
|1.5447
|1.5567
|1.5447
|74.21
|2339.91
|91
|2008.05.14 13:00
|buy
|46
|1.00
|1.5468
|1.5423
|1.5543
|92
|2008.05.15 07:00
|t/p
|46
|1.00
|1.5543
|1.5423
|1.5543
|76.98
|2416.89
|93
|2008.05.16 02:00
|buy
|47
|1.00
|1.5471
|1.5426
|1.5546
|94
|2008.05.16 15:00
|t/p
|47
|1.00
|1.5546
|1.5426
|1.5546
|75.00
|2491.89
|95
|2008.05.20 02:00
|buy
|48
|1.00
|1.5535
|1.5490
|1.5610
|96
|2008.05.20 09:00
|t/p
|48
|1.00
|1.5610
|1.5490
|1.5610
|75.00
|2566.89
|97
|2008.05.23 00:00
|buy
|49
|1.00
|1.5732
|1.5687
|1.5807
|98
|2008.05.27 06:00
|t/p
|49
|1.00
|1.5807
|1.5687
|1.5807
|76.32
|2643.21
|99
|2008.05.28 04:00
|buy
|50
|1.00
|1.5698
|1.5653
|1.5773
|100
|2008.05.28 12:00
|s/l
|50
|1.00
|1.5653
|1.5653
|1.5773
|-45.00
|2598.21
|101
|2008.06.02 04:00
|sell
|51
|1.00
|1.5538
|1.5583
|1.5463
|102
|2008.06.02 17:00
|s/l
|51
|1.00
|1.5583
|1.5583
|1.5463
|-45.00
|2553.21
|103
|2008.06.03 01:00
|sell
|52
|1.00
|1.5536
|1.5581
|1.5461
|104
|2008.06.03 08:00
|s/l
|52
|1.00
|1.5581
|1.5581
|1.5461
|-45.00
|2508.21
|105
|2008.06.03 14:00
|sell
|53
|1.00
|1.5441
|1.5486
|1.5366
|106
|2008.06.05 13:00
|t/p
|53
|1.00
|1.5366
|1.5486
|1.5366
|71.84
|2580.05
|107
|2008.06.12 02:00
|sell
|54
|1.00
|1.5483
|1.5528
|1.5408
|108
|2008.06.12 08:00
|t/p
|54
|1.00
|1.5408
|1.5528
|1.5408
|75.00
|2655.05
|109
|2008.06.16 22:00
|sell
|55
|1.00
|1.5467
|1.5512
|1.5392
|110
|2008.06.17 02:00
|s/l
|55
|1.00
|1.5512
|1.5512
|1.5392
|-45.79
|2609.26
|111
|2008.06.17 09:00
|sell
|56
|1.00
|1.5497
|1.5542
|1.5422
|112
|2008.06.18 23:00
|s/l
|56
|1.00
|1.5542
|1.5542
|1.5422
|-45.79
|2563.47
|113
|2008.06.19 21:00
|buy
|57
|1.00
|1.5505
|1.5460
|1.5580
|114
|2008.06.20 10:00
|t/p
|57
|1.00
|1.5580
|1.5460
|1.5580
|75.66
|2639.13
|115
|2008.06.23 20:00
|buy
|58
|1.00
|1.5524
|1.5479
|1.5599
|116
|2008.06.24 15:00
|t/p
|58
|1.00
|1.5599
|1.5479
|1.5599
|75.66
|2714.79
|117
|2008.07.01 06:00
|buy
|59
|1.00
|1.5761
|1.5716
|1.5836
|118
|2008.07.01 08:00
|buy
|60
|1.00
|1.5756
|1.5711
|1.5831
|119
|2008.07.02 07:00
|t/p
|59
|1.00
|1.5836
|1.5716
|1.5836
|75.66
|2790.45
|120
|2008.07.02 07:00
|t/p
|60
|1.00
|1.5831
|1.5711
|1.5831
|75.66
|2866.11
|121
|2008.07.04 02:00
|buy
|61
|1.00
|1.5715
|1.5670
|1.5790
|122
|2008.07.04 12:00
|s/l
|61
|1.00
|1.5670
|1.5670
|1.5790
|-45.00
|2821.11
|123
|2008.07.08 04:00
|sell
|62
|1.00
|1.5708
|1.5753
|1.5633
|124
|2008.07.08 11:00
|sell
|63
|1.00
|1.5692
|1.5737
|1.5617
|125
|2008.07.09 14:00
|s/l
|63
|1.00
|1.5737
|1.5737
|1.5617
|-45.79
|2775.32
|126
|2008.07.10 00:00
|sell
|64
|1.00
|1.5728
|1.5773
|1.5653
|127
|2008.07.10 07:00
|s/l
|62
|1.00
|1.5753
|1.5753
|1.5633
|-48.16
|2727.16
|128
|2008.07.10 15:00
|s/l
|64
|1.00
|1.5773
|1.5773
|1.5653
|-45.00
|2682.16
|129
|2008.07.16 08:00
|buy
|65
|1.00
|1.5928
|1.5883
|1.6003
|130
|2008.07.16 13:00
|s/l
|65
|1.00
|1.5883
|1.5883
|1.6003
|-45.00
|2637.16
|131
|2008.07.17 02:00
|buy
|66
|1.00
|1.5853
|1.5808
|1.5928
|132
|2008.07.17 19:00
|s/l
|66
|1.00
|1.5808
|1.5808
|1.5928
|-45.00
|2592.16
|133
|2008.07.17 22:00
|buy
|67
|1.00
|1.5857
|1.5812
|1.5932
|134
|2008.07.18 05:00
|buy
|68
|1.00
|1.5860
|1.5815
|1.5935
|135
|2008.07.18 13:00
|s/l
|67
|1.00
|1.5812
|1.5812
|1.5932
|-44.34
|2547.82
|136
|2008.07.18 13:00
|s/l
|68
|1.00
|1.5815
|1.5815
|1.5935
|-45.00
|2502.82
|137
|2008.07.25 15:00
|sell
|69
|1.00
|1.5670
|1.5715
|1.5595
|138
|2008.07.25 17:00
|s/l
|69
|1.00
|1.5715
|1.5715
|1.5595
|-45.00
|2457.82
|139
|2008.07.28 20:00
|sell
|70
|1.00
|1.5743
|1.5788
|1.5668
|140
|2008.07.29 15:00
|t/p
|70
|1.00
|1.5668
|1.5788
|1.5668
|74.21
|2532.03
|141
|2008.07.31 17:00
|sell
|71
|1.00
|1.5588
|1.5633
|1.5513
|142
|2008.08.04 13:00
|sell
|72
|1.00
|1.5570
|1.5615
|1.5495
|143
|2008.08.04 15:00
|s/l
|72
|1.00
|1.5615
|1.5615
|1.5495
|-45.00
|2487.03
|144
|2008.08.04 18:00
|sell
|73
|1.00
|1.5579
|1.5624
|1.5504
|145
|2008.08.05 08:00
|t/p
|71
|1.00
|1.5513
|1.5633
|1.5513
|72.63
|2559.66
|146
|2008.08.05 08:00
|t/p
|73
|1.00
|1.5504
|1.5624
|1.5504
|74.21
|2633.87
|147
|2008.08.20 04:00
|sell
|74
|1.00
|1.4768
|1.4813
|1.4693
|148
|2008.08.20 11:00
|t/p
|74
|1.00
|1.4693
|1.4813
|1.4693
|75.00
|2708.87
|149
|2008.08.21 11:00
|sell
|75
|1.00
|1.4777
|1.4822
|1.4702
|150
|2008.08.21 12:00
|s/l
|75
|1.00
|1.4822
|1.4822
|1.4702
|-45.00
|2663.87