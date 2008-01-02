Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_1.0.0
BackBayFX-MT4 Demo (Build 217)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.02 00:00 - 2008.07.17 23:30 (2008.01.02 - 2008.07.18)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MinGS=20; TP=27; lot=0.01;
|Bars in test
|7799
|Ticks modelled
|1201404
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|354
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-455.64
|Gross profit
|1358.93
|Gross loss
|-1814.57
|Profit factor
|0.75
|Expected payoff
|-2.12
|Absolute drawdown
|502.79
|Maximal drawdown
|1089.38 (66.68%)
|Relative drawdown
|67.80% (1046.78)
|Total trades
|215
|Short positions (won %)
|103 (64.08%)
|Long positions (won %)
|112 (66.07%)
|Profit trades (% of total)
|140 (65.12%)
|Loss trades (% of total)
|75 (34.88%)
|Largest
|profit trade
|171.20
|loss trade
|-494.40
|Average
|profit trade
|9.71
|loss trade
|-24.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (34.09)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1220.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|171.20 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1220.71 (7)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.4621
|0.0000
|1.4648
|2
|2008.01.02 00:00
|sell
|2
|0.01
|1.4619
|0.0000
|1.4592
|3
|2008.01.02 00:47
|buy
|3
|0.02
|1.4601
|0.0000
|1.4628
|4
|2008.01.02 00:47
|modify
|1
|0.01
|1.4621
|0.0000
|1.4628
|5
|2008.01.02 04:35
|t/p
|1
|0.01
|1.4628
|0.0000
|1.4628
|0.67
|1000.67
|6
|2008.01.02 04:35
|t/p
|3
|0.02
|1.4628
|0.0000
|1.4628
|5.35
|1006.02
|7
|2008.01.02 04:35
|buy
|4
|0.01
|1.4630
|0.0000
|1.4657
|8
|2008.01.02 05:25
|sell
|5
|0.02
|1.4639
|0.0000
|1.4612
|9
|2008.01.02 05:25
|modify
|2
|0.01
|1.4619
|0.0000
|1.4612
|10
|2008.01.02 05:38
|t/p
|4
|0.01
|1.4657
|0.0000
|1.4657
|2.67
|1008.69
|11
|2008.01.02 05:38
|buy
|6
|0.01
|1.4659
|0.0000
|1.4686
|12
|2008.01.02 05:48
|sell
|7
|0.04
|1.4659
|0.0000
|1.4632
|13
|2008.01.02 05:48
|modify
|2
|0.01
|1.4619
|0.0000
|1.4632
|14
|2008.01.02 05:48
|modify
|5
|0.02
|1.4639
|0.0000
|1.4632
|15
|2008.01.02 11:00
|sell
|8
|0.08
|1.4679
|0.0000
|1.4652
|16
|2008.01.02 11:00
|modify
|2
|0.01
|1.4619
|0.0000
|1.4652
|17
|2008.01.02 11:00
|modify
|5
|0.02
|1.4639
|0.0000
|1.4652
|18
|2008.01.02 11:00
|modify
|7
|0.04
|1.4659
|0.0000
|1.4652
|19
|2008.01.02 11:09
|t/p
|6
|0.01
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|2.67
|1011.36
|20
|2008.01.02 11:09
|buy
|9
|0.01
|1.4688
|0.0000
|1.4715
|21
|2008.01.02 13:43
|buy
|10
|0.02
|1.4668
|0.0000
|1.4695
|22
|2008.01.02 13:43
|modify
|9
|0.01
|1.4688
|0.0000
|1.4695
|23
|2008.01.02 14:33
|t/p
|2
|0.01
|1.4652
|0.0000
|1.4652
|-3.33
|1008.03
|24
|2008.01.02 14:33
|t/p
|5
|0.02
|1.4652
|0.0000
|1.4652
|-2.65
|1005.38
|25
|2008.01.02 14:33
|t/p
|7
|0.04
|1.4652
|0.0000
|1.4652
|2.70
|1008.08
|26
|2008.01.02 14:33
|t/p
|8
|0.08
|1.4652
|0.0000
|1.4652
|21.40
|1029.48
|27
|2008.01.02 14:33
|sell
|11
|0.01
|1.4650
|0.0000
|1.4623
|28
|2008.01.02 14:37
|buy
|12
|0.04
|1.4648
|0.0000
|1.4675
|29
|2008.01.02 14:37
|modify
|9
|0.01
|1.4688
|0.0000
|1.4675
|30
|2008.01.02 14:37
|modify
|10
|0.02
|1.4668
|0.0000
|1.4675
|31
|2008.01.02 15:01
|sell
|13
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4643
|32
|2008.01.02 15:01
|modify
|11
|0.01
|1.4650
|0.0000
|1.4643
|33
|2008.01.02 15:02
|t/p
|9
|0.01
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|-1.33
|1028.15
|34
|2008.01.02 15:02
|t/p
|10
|0.02
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|1.35
|1029.50
|35
|2008.01.02 15:02
|t/p
|12
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|10.70
|1040.20
|36
|2008.01.02 15:02
|buy
|14
|0.01
|1.4677
|0.0000
|1.4704
|37
|2008.01.02 15:04
|sell
|15
|0.04
|1.4690
|0.0000
|1.4663
|38
|2008.01.02 15:04
|modify
|11
|0.01
|1.4650
|0.0000
|1.4663
|39
|2008.01.02 15:04
|modify
|13
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4663
|40
|2008.01.02 15:18
|t/p
|14
|0.01
|1.4704
|0.0000
|1.4704
|2.67
|1042.87
|41
|2008.01.02 15:18
|buy
|16
|0.01
|1.4706
|0.0000
|1.4733
|42
|2008.01.02 15:56
|sell
|17
|0.08
|1.4710
|0.0000
|1.4683
|43
|2008.01.02 15:56
|modify
|11
|0.01
|1.4650
|0.0000
|1.4683
|44
|2008.01.02 15:56
|modify
|13
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4683
|45
|2008.01.02 15:56
|modify
|15
|0.04
|1.4690
|0.0000
|1.4683
|46
|2008.01.02 16:03
|sell
|18
|0.16
|1.4730
|0.0000
|1.4703
|47
|2008.01.02 16:03
|modify
|11
|0.01
|1.4650
|0.0000
|1.4703
|48
|2008.01.02 16:03
|modify
|13
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4703
|49
|2008.01.02 16:03
|modify
|15
|0.04
|1.4690
|0.0000
|1.4703
|50
|2008.01.02 16:03
|modify
|17
|0.08
|1.4710
|0.0000
|1.4703
|51
|2008.01.02 16:05
|t/p
|16
|0.01
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|2.67
|1045.54
|52
|2008.01.02 16:05
|buy
|19
|0.01
|1.4735
|0.0000
|1.4762
|53
|2008.01.02 21:58
|buy
|20
|0.02
|1.4715
|0.0000
|1.4742
|54
|2008.01.02 21:58
|modify
|19
|0.01
|1.4735
|0.0000
|1.4742
|55
|2008.01.03 01:08
|t/p
|11
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-5.45
|1040.09
|56
|2008.01.03 01:08
|t/p
|13
|0.02
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-6.89
|1033.20
|57
|2008.01.03 01:08
|t/p
|15
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-5.78
|1027.42
|58
|2008.01.03 01:08
|t/p
|17
|0.08
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|4.44
|1031.86
|59
|2008.01.03 01:08
|t/p
|18
|0.16
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|40.88
|1072.74
|60
|2008.01.03 01:08
|sell
|21
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4674
|61
|2008.01.03 06:34
|sell
|22
|0.02
|1.4721
|0.0000
|1.4694
|62
|2008.01.03 06:35
|modify
|21
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4694
|63
|2008.01.03 08:37
|buy
|23
|0.04
|1.4695
|0.0000
|1.4722
|64
|2008.01.03 08:37
|modify
|19
|0.01
|1.4735
|0.0000
|1.4722
|65
|2008.01.03 08:37
|modify
|20
|0.02
|1.4715
|0.0000
|1.4722
|66
|2008.01.03 08:38
|t/p
|21
|0.01
|1.4694
|0.0000
|1.4694
|0.67
|1073.41
|67
|2008.01.03 08:38
|t/p
|22
|0.02
|1.4694
|0.0000
|1.4694
|5.35
|1078.76
|68
|2008.01.03 08:38
|sell
|24
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4665
|69
|2008.01.03 09:06
|sell
|25
|0.02
|1.4712
|0.0000
|1.4685
|70
|2008.01.03 09:06
|modify
|24
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4685
|71
|2008.01.03 10:26
|t/p
|19
|0.01
|1.4722
|0.0000
|1.4722
|-1.24
|1077.52
|72
|2008.01.03 10:26
|t/p
|20
|0.02
|1.4722
|0.0000
|1.4722
|1.53
|1079.05
|73
|2008.01.03 10:26
|t/p
|23
|0.04
|1.4722
|0.0000
|1.4722
|10.70
|1089.75
|74
|2008.01.03 10:26
|buy
|26
|0.01
|1.4724
|0.0000
|1.4751
|75
|2008.01.03 10:27
|sell
|27
|0.04
|1.4732
|0.0000
|1.4705
|76
|2008.01.03 10:27
|modify
|24
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4705
|77
|2008.01.03 10:27
|modify
|25
|0.02
|1.4712
|0.0000
|1.4705
|78
|2008.01.03 10:46
|t/p
|26
|0.01
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|2.67
|1092.42
|79
|2008.01.03 10:46
|buy
|28
|0.01
|1.4753
|0.0000
|1.4780
|80
|2008.01.03 10:46
|sell
|29
|0.08
|1.4752
|0.0000
|1.4725
|81
|2008.01.03 10:46
|modify
|24
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4725
|82
|2008.01.03 10:46
|modify
|25
|0.02
|1.4712
|0.0000
|1.4725
|83
|2008.01.03 10:46
|modify
|27
|0.04
|1.4732
|0.0000
|1.4725
|84
|2008.01.03 12:01
|sell
|30
|0.16
|1.4772
|0.0000
|1.4745
|85
|2008.01.03 12:01
|modify
|24
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4745
|86
|2008.01.03 12:01
|modify
|25
|0.02
|1.4712
|0.0000
|1.4745
|87
|2008.01.03 12:01
|modify
|27
|0.04
|1.4732
|0.0000
|1.4745
|88
|2008.01.03 12:01
|modify
|29
|0.08
|1.4752
|0.0000
|1.4745
|89
|2008.01.03 12:02
|t/p
|28
|0.01
|1.4780
|0.0000
|1.4780
|2.67
|1095.09
|90
|2008.01.03 12:02
|buy
|31
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4809
|91
|2008.01.03 12:30
|buy
|32
|0.02
|1.4762
|0.0000
|1.4789
|92
|2008.01.03 12:30
|modify
|31
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4789
|93
|2008.01.03 13:17
|t/p
|24
|0.01
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-5.33
|1089.76
|94
|2008.01.03 13:17
|t/p
|25
|0.02
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-6.65
|1083.11
|95
|2008.01.03 13:17
|t/p
|27
|0.04
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|-5.30
|1077.81
|96
|2008.01.03 13:17
|t/p
|29
|0.08
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|5.40
|1083.21
|97
|2008.01.03 13:17
|t/p
|30
|0.16
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|42.80
|1126.01
|98
|2008.01.03 13:17
|sell
|33
|0.01
|1.4743
|0.0000
|1.4716
|99
|2008.01.03 13:18
|buy
|34
|0.04
|1.4742
|0.0000
|1.4769
|100
|2008.01.03 13:18
|modify
|31
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4769
|101
|2008.01.03 13:18
|modify
|32
|0.02
|1.4762
|0.0000
|1.4769
|102
|2008.01.03 13:22
|buy
|35
|0.08
|1.4722
|0.0000
|1.4749
|103
|2008.01.03 13:22
|modify
|31
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4749
|104
|2008.01.03 13:22
|modify
|32
|0.02
|1.4762
|0.0000
|1.4749
|105
|2008.01.03 13:22
|modify
|34
|0.04
|1.4742
|0.0000
|1.4749
|106
|2008.01.03 13:32
|t/p
|33
|0.01
|1.4716
|0.0000
|1.4716
|2.67
|1128.68
|107
|2008.01.03 13:32
|sell
|36
|0.01
|1.4714
|0.0000
|1.4687
|108
|2008.01.03 13:37
|buy
|37
|0.16
|1.4702
|0.0000
|1.4729
|109
|2008.01.03 13:37
|modify
|31
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4729
|110
|2008.01.03 13:37
|modify
|32
|0.02
|1.4762
|0.0000
|1.4729
|111
|2008.01.03 13:37
|modify
|34
|0.04
|1.4742
|0.0000
|1.4729
|112
|2008.01.03 13:37
|modify
|35
|0.08
|1.4722
|0.0000
|1.4729
|113
|2008.01.03 14:22
|t/p
|31
|0.01
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|-5.33
|1123.35
|114
|2008.01.03 14:22
|t/p
|32
|0.02
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|-6.65
|1116.70
|115
|2008.01.03 14:22
|t/p
|34
|0.04
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|-5.30
|1111.40
|116
|2008.01.03 14:22
|t/p
|35
|0.08
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|5.40
|1116.80
|117
|2008.01.03 14:22
|t/p
|37
|0.16
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|42.80
|1159.60
|118
|2008.01.03 14:22
|buy
|38
|0.01
|1.4731
|0.0000
|1.4758
|119
|2008.01.03 14:47
|sell
|39
|0.02
|1.4734
|0.0000
|1.4707
|120
|2008.01.03 14:47
|modify
|36
|0.01
|1.4714
|0.0000
|1.4707
|121
|2008.01.03 15:10
|buy
|40
|0.02
|1.4711
|0.0000
|1.4738
|122
|2008.01.03 15:10
|modify
|38
|0.01
|1.4731
|0.0000
|1.4738
|123
|2008.01.03 16:45
|t/p
|38
|0.01
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|0.67
|1160.27
|124
|2008.01.03 16:45
|t/p
|40
|0.02
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|5.35
|1165.62
|125
|2008.01.03 16:45
|buy
|41
|0.01
|1.4740
|0.0000
|1.4767
|126
|2008.01.03 18:16
|sell
|42
|0.04
|1.4754
|0.0000
|1.4727
|127
|2008.01.03 18:16
|modify
|36
|0.01
|1.4714
|0.0000
|1.4727
|128
|2008.01.03 18:16
|modify
|39
|0.02
|1.4734
|0.0000
|1.4727
|129
|2008.01.04 06:30
|t/p
|36
|0.01
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|-1.37
|1164.25
|130
|2008.01.04 06:30
|t/p
|39
|0.02
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|1.27
|1165.52
|131
|2008.01.04 06:30
|t/p
|42
|0.04
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|10.54
|1176.06
|132
|2008.01.04 06:30
|sell
|43
|0.01
|1.4725
|0.0000
|1.4698
|133
|2008.01.04 07:40
|buy
|44
|0.02
|1.4720
|0.0000
|1.4747
|134
|2008.01.04 07:40
|modify
|41
|0.01
|1.4740
|0.0000
|1.4747
|135
|2008.01.04 08:03
|buy
|45
|0.04
|1.4700
|0.0000
|1.4727
|136
|2008.01.04 08:03
|modify
|41
|0.01
|1.4740
|0.0000
|1.4727
|137
|2008.01.04 08:03
|modify
|44
|0.02
|1.4720
|0.0000
|1.4727
|138
|2008.01.04 08:08
|t/p
|43
|0.01
|1.4698
|0.0000
|1.4698
|2.67
|1178.73
|139
|2008.01.04 08:08
|sell
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4669
|140
|2008.01.04 09:08
|sell
|47
|0.02
|1.4716
|0.0000
|1.4689
|141
|2008.01.04 09:08
|modify
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4689
|142
|2008.01.04 13:12
|t/p
|41
|0.01
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|-1.30
|1177.43
|143
|2008.01.04 13:12
|t/p
|44
|0.02
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|1.35
|1178.78
|144
|2008.01.04 13:12
|t/p
|45
|0.04
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|10.70
|1189.48
|145
|2008.01.04 13:12
|buy
|48
|0.01
|1.4730
|0.0000
|1.4757
|146
|2008.01.04 13:30
|sell
|49
|0.04
|1.4737
|0.0000
|1.4710
|147
|2008.01.04 13:30
|modify
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4710
|148
|2008.01.04 13:30
|modify
|47
|0.02
|1.4716
|0.0000
|1.4710
|149
|2008.01.04 13:30
|t/p
|48
|0.01
|1.4757
|0.0000
|1.4757
|2.67
|1192.15
|150
|2008.01.04 13:30
|buy
|50
|0.01
|1.4760
|0.0000
|1.4787
|151
|2008.01.04 13:30
|sell
|51
|0.08
|1.4758
|0.0000
|1.4731
|152
|2008.01.04 13:30
|modify
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4731
|153
|2008.01.04 13:30
|modify
|47
|0.02
|1.4716
|0.0000
|1.4731
|154
|2008.01.04 13:30
|modify
|49
|0.04
|1.4737
|0.0000
|1.4731
|155
|2008.01.04 13:31
|sell
|52
|0.16
|1.4780
|0.0000
|1.4753
|156
|2008.01.04 13:31
|modify
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4753
|157
|2008.01.04 13:31
|modify
|47
|0.02
|1.4716
|0.0000
|1.4753
|158
|2008.01.04 13:31
|modify
|49
|0.04
|1.4737
|0.0000
|1.4753
|159
|2008.01.04 13:31
|modify
|51
|0.08
|1.4758
|0.0000
|1.4753
|160
|2008.01.04 13:31
|t/p
|50
|0.01
|1.4787
|0.0000
|1.4787
|2.67
|1194.82
|161
|2008.01.04 13:31
|buy
|53
|0.01
|1.4789
|0.0000
|1.4816
|162
|2008.01.04 13:32
|sell
|54
|0.32
|1.4801
|0.0000
|1.4774
|163
|2008.01.04 13:32
|modify
|46
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4774
|164
|2008.01.04 13:32
|modify
|47
|0.02
|1.4716
|0.0000
|1.4774
|165
|2008.01.04 13:32
|modify
|49
|0.04
|1.4737
|0.0000
|1.4774
|166
|2008.01.04 13:32
|modify
|51
|0.08
|1.4758
|0.0000
|1.4774
|167
|2008.01.04 13:32
|modify
|52
|0.16
|1.4780
|0.0000
|1.4774
|168
|2008.01.04 13:32
|t/p
|53
|0.01
|1.4816
|0.0000
|1.4816
|2.67
|1197.49
|169
|2008.01.04 13:32
|buy
|55
|0.01
|1.4818
|0.0000
|1.4845
|170
|2008.01.04 13:34
|buy
|56
|0.02
|1.4798
|0.0000
|1.4825
|171
|2008.01.04 13:34
|modify
|55
|0.01
|1.4818
|0.0000
|1.4825
|172
|2008.01.04 13:50
|buy
|57
|0.04
|1.4778
|0.0000
|1.4805
|173
|2008.01.04 13:50
|modify
|55
|0.01
|1.4818
|0.0000
|1.4805
|174
|2008.01.04 13:50
|modify
|56
|0.02
|1.4798
|0.0000
|1.4805
|175
|2008.01.04 13:55
|t/p
|55
|0.01
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|-1.33
|1196.16
|176
|2008.01.04 13:55
|t/p
|56
|0.02
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|1.35
|1197.51
|177
|2008.01.04 13:55
|t/p
|57
|0.04
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|10.70
|1208.21
|178
|2008.01.04 13:55
|buy
|58
|0.01
|1.4807
|0.0000
|1.4834
|179
|2008.01.04 14:48
|buy
|59
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4814
|180
|2008.01.04 14:48
|modify
|58
|0.01
|1.4807
|0.0000
|1.4814
|181
|2008.01.04 15:00
|t/p
|46
|0.01
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-7.83
|1200.38
|182
|2008.01.04 15:00
|t/p
|47
|0.02
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-11.65
|1188.73
|183
|2008.01.04 15:00
|t/p
|49
|0.04
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-14.90
|1173.83
|184
|2008.01.04 15:00
|t/p
|51
|0.08
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-13.00
|1160.83
|185
|2008.01.04 15:00
|t/p
|52
|0.16
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|9.20
|1170.03
|186
|2008.01.04 15:00
|t/p
|54
|0.32
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|85.60
|1255.63
|187
|2008.01.04 15:00
|sell
|60
|0.01
|1.4772
|0.0000
|1.4745
|188
|2008.01.04 15:01
|buy
|61
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4794
|189
|2008.01.04 15:01
|modify
|58
|0.01
|1.4807
|0.0000
|1.4794
|190
|2008.01.04 15:01
|modify
|59
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4794
|191
|2008.01.04 15:13
|buy
|62
|0.08
|1.4747
|0.0000
|1.4774
|192
|2008.01.04 15:13
|modify
|58
|0.01
|1.4807
|0.0000
|1.4774
|193
|2008.01.04 15:13
|modify
|59
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4774
|194
|2008.01.04 15:13
|modify
|61
|0.04
|1.4767
|0.0000
|1.4774
|195
|2008.01.04 15:13
|t/p
|60
|0.01
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|2.67
|1258.30
|196
|2008.01.04 15:13
|sell
|63
|0.01
|1.4743
|0.0000
|1.4716
|197
|2008.01.04 15:17
|sell
|64
|0.02
|1.4763
|0.0000
|1.4736
|198
|2008.01.04 15:17
|modify
|63
|0.01
|1.4743
|0.0000
|1.4736
|199
|2008.01.04 15:45
|t/p
|58
|0.01
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-3.33
|1254.97
|200
|2008.01.04 15:45
|t/p
|59
|0.02
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|-2.65
|1252.32
|201
|2008.01.04 15:45
|t/p
|61
|0.04
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|2.70
|1255.02
|202
|2008.01.04 15:45
|t/p
|62
|0.08
|1.4774
|0.0000
|1.4774
|21.40
|1276.42
|203
|2008.01.04 15:45
|buy
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4803
|204
|2008.01.04 16:10
|sell
|66
|0.04
|1.4783
|0.0000
|1.4756
|205
|2008.01.04 16:10
|modify
|63
|0.01
|1.4743
|0.0000
|1.4756
|206
|2008.01.04 16:10
|modify
|64
|0.02
|1.4763
|0.0000
|1.4756
|207
|2008.01.04 17:53
|t/p
|63
|0.01
|1.4756
|0.0000
|1.4756
|-1.33
|1275.09
|208
|2008.01.04 17:53
|t/p
|64
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4756
|1.35
|1276.44
|209
|2008.01.04 17:53
|t/p
|66
|0.04
|1.4756
|0.0000
|1.4756
|10.70
|1287.14
|210
|2008.01.04 17:53
|buy
|67
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4783
|211
|2008.01.04 17:53
|sell
|68
|0.01
|1.4754
|0.0000
|1.4727
|212
|2008.01.04 17:53
|modify
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4783
|213
|2008.01.04 19:16
|sell
|69
|0.02
|1.4774
|0.0000
|1.4747
|214
|2008.01.04 19:16
|modify
|68
|0.01
|1.4754
|0.0000
|1.4747
|215
|2008.01.04 21:07
|t/p
|68
|0.01
|1.4747
|0.0000
|1.4747
|0.67
|1287.81
|216
|2008.01.04 21:07
|t/p
|69
|0.02
|1.4747
|0.0000
|1.4747
|5.35
|1293.16
|217
|2008.01.04 21:07
|sell
|70
|0.01
|1.4745
|0.0000
|1.4718
|218
|2008.01.07 01:27
|buy
|71
|0.04
|1.4736
|0.0000
|1.4763
|219
|2008.01.07 01:28
|modify
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4763
|220
|2008.01.07 01:28
|modify
|67
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4763
|221
|2008.01.07 02:36
|t/p
|70
|0.01
|1.4718
|0.0000
|1.4718
|2.63
|1295.79
|222
|2008.01.07 02:36
|sell
|72
|0.01
|1.4716
|0.0000
|1.4689
|223
|2008.01.07 02:37
|buy
|73
|0.08
|1.4716
|0.0000
|1.4743
|224
|2008.01.07 02:37
|modify
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4743
|225
|2008.01.07 02:37
|modify
|67
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4743
|226
|2008.01.07 02:37
|modify
|71
|0.04
|1.4736
|0.0000
|1.4743
|227
|2008.01.07 07:46
|buy
|74
|0.16
|1.4696
|0.0000
|1.4723
|228
|2008.01.07 07:46
|modify
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4723
|229
|2008.01.07 07:46
|modify
|67
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4723
|230
|2008.01.07 07:46
|modify
|71
|0.04
|1.4736
|0.0000
|1.4723
|231
|2008.01.07 07:46
|modify
|73
|0.08
|1.4716
|0.0000
|1.4723
|232
|2008.01.07 07:47
|t/p
|72
|0.01
|1.4689
|0.0000
|1.4689
|2.67
|1298.46
|233
|2008.01.07 07:47
|sell
|75
|0.01
|1.4687
|0.0000
|1.4660
|234
|2008.01.07 07:52
|buy
|76
|0.32
|1.4676
|0.0000
|1.4703
|235
|2008.01.07 07:52
|modify
|65
|0.01
|1.4776
|0.0000
|1.4703
|236
|2008.01.07 07:52
|modify
|67
|0.02
|1.4756
|0.0000
|1.4703
|237
|2008.01.07 07:52
|modify
|71
|0.04
|1.4736
|0.0000
|1.4703
|238
|2008.01.07 07:52
|modify
|73
|0.08
|1.4716
|0.0000
|1.4703
|239
|2008.01.07 07:52
|modify
|74
|0.16
|1.4696
|0.0000
|1.4703
|240
|2008.01.07 08:00
|t/p
|75
|0.01
|1.4660
|0.0000
|1.4660
|2.67
|1301.13
|241
|2008.01.07 08:00
|sell
|77
|0.01
|1.4658
|0.0000
|1.4631
|242
|2008.01.07 08:23
|sell
|78
|0.02
|1.4678
|0.0000
|1.4651
|243
|2008.01.07 08:23
|modify
|77
|0.01
|1.4658
|0.0000
|1.4651
|244
|2008.01.07 12:25
|sell
|79
|0.04
|1.4698
|0.0000
|1.4671
|245
|2008.01.07 12:25
|modify
|77
|0.01
|1.4658
|0.0000
|1.4671
|246
|2008.01.07 12:25
|modify
|78
|0.02
|1.4678
|0.0000
|1.4671
|247
|2008.01.07 12:26
|t/p
|65
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-7.30
|1293.83
|248
|2008.01.07 12:26
|t/p
|67
|0.02
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-10.59
|1283.24
|249
|2008.01.07 12:26
|t/p
|71
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-13.30
|1269.94
|250
|2008.01.07 12:26
|t/p
|73
|0.08
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-10.60
|1259.34
|251
|2008.01.07 12:26
|t/p
|74
|0.16
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|10.80
|1270.14
|252
|2008.01.07 12:26
|t/p
|76
|0.32
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|85.60
|1355.74
|253
|2008.01.07 12:26
|buy
|80
|0.01
|1.4705
|0.0000
|1.4732
|254
|2008.01.07 13:06
|sell
|81
|0.08
|1.4719
|0.0000
|1.4692
|255
|2008.01.07 13:06
|modify
|77
|0.01
|1.4658
|0.0000
|1.4692
|256
|2008.01.07 13:06
|modify
|78
|0.02
|1.4678
|0.0000
|1.4692
|257
|2008.01.07 13:06
|modify
|79
|0.04
|1.4698
|0.0000
|1.4692
|258
|2008.01.07 13:25
|t/p
|80
|0.01
|1.4732
|0.0000
|1.4732
|2.67
|1358.41
|259
|2008.01.07 13:25
|buy
|82
|0.01
|1.4734
|0.0000
|1.4761
|260
|2008.01.07 16:07
|buy
|83
|0.02
|1.4714
|0.0000
|1.4741
|261
|2008.01.07 16:07
|modify
|82
|0.01
|1.4734
|0.0000
|1.4741
|262
|2008.01.07 16:16
|buy
|84
|0.04
|1.4694
|0.0000
|1.4721
|263
|2008.01.07 16:16
|modify
|82
|0.01
|1.4734
|0.0000
|1.4721
|264
|2008.01.07 16:16
|modify
|83
|0.02
|1.4714
|0.0000
|1.4721
|265
|2008.01.07 16:17
|t/p
|77
|0.01
|1.4692
|0.0000
|1.4692
|-3.43
|1354.98
|266
|2008.01.07 16:17
|t/p
|78
|0.02
|1.4692
|0.0000
|1.4692
|-2.85
|1352.13
|267
|2008.01.07 16:17
|t/p
|79
|0.04
|1.4692
|0.0000
|1.4692
|2.30
|1354.43
|268
|2008.01.07 16:17
|t/p
|81
|0.08
|1.4692
|0.0000
|1.4692
|21.40
|1375.83
|269
|2008.01.07 16:17
|sell
|85
|0.01
|1.4690
|0.0000
|1.4663
|270
|2008.01.07 16:32
|buy
|86
|0.08
|1.4674
|0.0000
|1.4701
|271
|2008.01.07 16:32
|modify
|82
|0.01
|1.4734
|0.0000
|1.4701
|272
|2008.01.07 16:32
|modify
|83
|0.02
|1.4714
|0.0000
|1.4701
|273
|2008.01.07 16:32
|modify
|84
|0.04
|1.4694
|0.0000
|1.4701
|274
|2008.01.07 20:05
|t/p
|82
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4701
|-3.33
|1372.50
|275
|2008.01.07 20:05
|t/p
|83
|0.02
|1.4701
|0.0000
|1.4701
|-2.65
|1369.85
|276
|2008.01.07 20:05
|t/p
|84
|0.04
|1.4701
|0.0000
|1.4701
|2.70
|1372.55
|277
|2008.01.07 20:05
|t/p
|86
|0.08
|1.4701
|0.0000
|1.4701
|21.40
|1393.95
|278
|2008.01.07 20:05
|buy
|87
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4730
|279
|2008.01.07 23:55
|buy
|88
|0.02
|1.4683
|0.0000
|1.4710
|280
|2008.01.07 23:57
|modify
|87
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4710
|281
|2008.01.08 03:26
|t/p
|87
|0.01
|1.4710
|0.0000
|1.4710
|0.70
|1394.65
|282
|2008.01.08 03:26
|t/p
|88
|0.02
|1.4710
|0.0000
|1.4710
|5.41
|1400.06
|283
|2008.01.08 03:26
|buy
|89
|0.01
|1.4712
|0.0000
|1.4739
|284
|2008.01.08 03:26
|sell
|90
|0.02
|1.4710
|0.0000
|1.4683
|285
|2008.01.08 03:26
|modify
|85
|0.01
|1.4690
|0.0000
|1.4683
|286
|2008.01.08 04:48
|buy
|91
|0.02
|1.4692
|0.0000
|1.4719
|287
|2008.01.08 04:48
|modify
|89
|0.01
|1.4712
|0.0000
|1.4719
|288
|2008.01.08 07:05
|t/p
|89
|0.01
|1.4719
|0.0000
|1.4719
|0.67
|1400.73
|289
|2008.01.08 07:05
|t/p
|91
|0.02
|1.4719
|0.0000
|1.4719
|5.35
|1406.08
|290
|2008.01.08 07:05
|buy
|92
|0.01
|1.4721
|0.0000
|1.4748
|291
|2008.01.08 07:32
|sell
|93
|0.04
|1.4730
|0.0000
|1.4703
|292
|2008.01.08 07:32
|modify
|85
|0.01
|1.4690
|0.0000
|1.4703
|293
|2008.01.08 07:32
|modify
|90
|0.02
|1.4710
|0.0000
|1.4703
|294
|2008.01.08 08:03
|t/p
|85
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|-1.37
|1404.71
|295
|2008.01.08 08:03
|t/p
|90
|0.02
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|1.35
|1406.06
|296
|2008.01.08 08:03
|t/p
|93
|0.04
|1.4703
|0.0000
|1.4703
|10.70
|1416.76
|297
|2008.01.08 08:03
|sell
|94
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4674
|298
|2008.01.08 08:03
|buy
|95
|0.02
|1.4700
|0.0000
|1.4727
|299
|2008.01.08 08:03
|modify
|92
|0.01
|1.4721
|0.0000
|1.4727
|300
|2008.01.08 08:33
|sell
|96
|0.02
|1.4721
|0.0000
|1.4694
|301
|2008.01.08 08:33
|modify
|94
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4694
|302
|2008.01.08 12:22
|t/p
|92
|0.01
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|0.57
|1417.33
|303
|2008.01.08 12:22
|t/p
|95
|0.02
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|5.35
|1422.68
|304
|2008.01.08 12:22
|buy
|97
|0.01
|1.4729
|0.0000
|1.4756
|305
|2008.01.08 13:09
|buy
|98
|0.02
|1.4709
|0.0000
|1.4736
|306
|2008.01.08 13:09
|modify
|97
|0.01
|1.4729
|0.0000
|1.4736
|307
|2008.01.08 15:00
|t/p
|97
|0.01
|1.4736
|0.0000
|1.4736
|0.67
|1423.35
|308
|2008.01.08 15:00
|t/p
|98
|0.02
|1.4736
|0.0000
|1.4736
|5.35
|1428.70
|309
|2008.01.08 15:00
|buy
|99
|0.01
|1.4739
|0.0000
|1.4766
|310
|2008.01.08 15:00
|sell
|100
|0.04
|1.4741
|0.0000
|1.4714
|311
|2008.01.08 15:00
|modify
|94
|0.01
|1.4701
|0.0000
|1.4714
|312
|2008.01.08 15:00
|modify
|96
|0.02
|1.4721
|0.0000
|1.4714
|313
|2008.01.08 15:18
|buy
|101
|0.02
|1.4719
|0.0000
|1.4746
|314
|2008.01.08 15:18
|modify
|99
|0.01
|1.4739
|0.0000
|1.4746
|315
|2008.01.08 15:22
|t/p
|94
|0.01
|1.4714
|0.0000
|1.4714
|-1.33
|1427.37
|316
|2008.01.08 15:22
|t/p
|96
|0.02
|1.4714
|0.0000
|1.4714
|1.35
|1428.72
|317
|2008.01.08 15:22
|t/p
|100
|0.04
|1.4714
|0.0000
|1.4714
|10.70
|1439.42
|318
|2008.01.08 15:22
|sell
|102
|0.01
|1.4712
|0.0000
|1.4685
|319
|2008.01.09 06:08
|sell
|103
|0.02
|1.4732
|0.0000
|1.4705
|320
|2008.01.09 06:08
|modify
|102
|0.01
|1.4712
|0.0000
|1.4705
|321
|2008.01.09 08:12
|t/p
|102
|0.01
|1.4705
|0.0000
|1.4705
|0.63
|1440.05
|322
|2008.01.09 08:12
|t/p
|103
|0.02
|1.4705
|0.0000
|1.4705
|5.35
|1445.40
|323
|2008.01.09 08:12
|sell
|104
|0.01
|1.4703
|0.0000
|1.4676
|324
|2008.01.09 12:07
|buy
|105
|0.04
|1.4699
|0.0000
|1.4726
|325
|2008.01.09 12:07
|modify
|99
|0.01
|1.4739
|0.0000
|1.4726
|326
|2008.01.09 12:07
|modify
|101
|0.02
|1.4719
|0.0000
|1.4726
|327
|2008.01.09 13:07
|buy
|106
|0.08
|1.4679
|0.0000
|1.4706
|328
|2008.01.09 13:07
|modify
|99
|0.01
|1.4739
|0.0000
|1.4706
|329
|2008.01.09 13:07
|modify
|101
|0.02
|1.4719
|0.0000
|1.4706
|330
|2008.01.09 13:07
|modify
|105
|0.04
|1.4699
|0.0000
|1.4706
|331
|2008.01.09 13:07
|t/p
|104
|0.01
|1.4676
|0.0000
|1.4676
|2.67
|1448.07
|332
|2008.01.09 13:07
|sell
|107
|0.01
|1.4674
|0.0000
|1.4647
|333
|2008.01.09 15:43
|buy
|108
|0.16
|1.4659
|0.0000
|1.4686
|334
|2008.01.09 15:43
|modify
|99
|0.01
|1.4739
|0.0000
|1.4686
|335
|2008.01.09 15:43
|modify
|101
|0.02
|1.4719
|0.0000
|1.4686
|336
|2008.01.09 15:43
|modify
|105
|0.04
|1.4699
|0.0000
|1.4686
|337
|2008.01.09 15:43
|modify
|106
|0.08
|1.4679
|0.0000
|1.4686
|338
|2008.01.09 15:48
|t/p
|107
|0.01
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|2.67
|1450.74
|339
|2008.01.09 15:48
|sell
|109
|0.01
|1.4645
|0.0000
|1.4618
|340
|2008.01.09 15:59
|sell
|110
|0.02
|1.4665
|0.0000
|1.4638
|341
|2008.01.09 15:59
|modify
|109
|0.01
|1.4645
|0.0000
|1.4638
|342
|2008.01.10 02:51
|sell
|111
|0.04
|1.4685
|0.0000
|1.4658
|343
|2008.01.10 02:51
|modify
|109
|0.01
|1.4645
|0.0000
|1.4658
|344
|2008.01.10 02:51
|modify
|110
|0.02
|1.4665
|0.0000
|1.4658
|345
|2008.01.10 02:52
|t/p
|99
|0.01
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|-5.21
|1445.53
|346
|2008.01.10 02:52
|t/p
|101
|0.02
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|-6.41
|1439.12
|347
|2008.01.10 02:52
|t/p
|105
|0.04
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|-4.94
|1434.18
|348
|2008.01.10 02:52
|t/p
|106
|0.08
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|6.12
|1440.30
|349
|2008.01.10 02:52
|t/p
|108
|0.16
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|44.24
|1484.54
|350
|2008.01.10 02:52
|buy
|112
|0.01
|1.4688
|0.0000
|1.4715
|351
|2008.01.10 07:02
|buy
|113
|0.02
|1.4668
|0.0000
|1.4695
|352
|2008.01.10 07:02
|modify
|112
|0.01
|1.4688
|0.0000
|1.4695
|353
|2008.01.10 08:13
|t/p
|109
|0.01
|1.4658
|0.0000
|1.4658
|-1.45
|1483.09
|354
|2008.01.10 08:13
|t/p
|110
|0.02
|1.4658
|0.0000
|1.4658
|1.11
|1484.20
|355
|2008.01.10 08:13
|t/p
|111
|0.04
|1.4658
|0.0000
|1.4658
|10.70
|1494.90
|356
|2008.01.10 08:13
|sell
|114
|0.01
|1.4656
|0.0000
|1.4629
|357
|2008.01.10 08:26
|sell
|115
|0.02
|1.4676
|0.0000
|1.4649
|358
|2008.01.10 08:26
|modify
|114
|0.01
|1.4656
|0.0000
|1.4649
|359
|2008.01.10 09:52
|t/p
|112
|0.01
|1.4695
|0.0000
|1.4695
|0.67
|1495.57
|360
|2008.01.10 09:52
|t/p
|113
|0.02
|1.4695
|0.0000
|1.4695
|5.35
|1500.92
|361
|2008.01.10 09:52
|buy
|116
|0.01
|1.4697
|0.0000
|1.4724
|362
|2008.01.10 09:53
|sell
|117
|0.04
|1.4696
|0.0000
|1.4669
|363
|2008.01.10 09:53
|modify
|114
|0.01
|1.4656
|0.0000
|1.4669
|364
|2008.01.10 09:53
|modify
|115
|0.02
|1.4676
|0.0000
|1.4669
|365
|2008.01.10 10:55
|buy
|118
|0.02
|1.4677
|0.0000
|1.4704
|366
|2008.01.10 10:55
|modify
|116
|0.01
|1.4697
|0.0000
|1.4704
|367
|2008.01.10 11:18
|t/p
|114
|0.01
|1.4669
|0.0000
|1.4669
|-1.33
|1499.59
|368
|2008.01.10 11:18
|t/p
|115
|0.02
|1.4669
|0.0000
|1.4669
|1.35
|1500.94
|369
|2008.01.10 11:18
|t/p
|117
|0.04
|1.4669
|0.0000
|1.4669
|10.70
|1511.64
|370
|2008.01.10 11:18
|sell
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4640
|371
|2008.01.10 12:52
|buy
|120
|0.04
|1.4657
|0.0000
|1.4684
|372
|2008.01.10 12:52
|modify
|116
|0.01
|1.4697
|0.0000
|1.4684
|373
|2008.01.10 12:52
|modify
|118
|0.02
|1.4677
|0.0000
|1.4684
|374
|2008.01.10 14:04
|t/p
|116
|0.01
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|-1.33
|1510.31
|375
|2008.01.10 14:04
|t/p
|118
|0.02
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|1.35
|1511.66
|376
|2008.01.10 14:04
|t/p
|120
|0.04
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|10.70
|1522.36
|377
|2008.01.10 14:04
|buy
|121
|0.01
|1.4686
|0.0000
|1.4713
|378
|2008.01.10 14:15
|sell
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4660
|379
|2008.01.10 14:15
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4660
|380
|2008.01.10 14:35
|sell
|123
|0.04
|1.4707
|0.0000
|1.4680
|381
|2008.01.10 14:35
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4680
|382
|2008.01.10 14:35
|modify
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4680
|383
|2008.01.10 14:36
|t/p
|121
|0.01
|1.4713
|0.0000
|1.4713
|2.67
|1525.03
|384
|2008.01.10 14:36
|buy
|124
|0.01
|1.4715
|0.0000
|1.4742
|385
|2008.01.10 14:37
|sell
|125
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4700
|386
|2008.01.10 14:37
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4700
|387
|2008.01.10 14:37
|modify
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4700
|388
|2008.01.10 14:37
|modify
|123
|0.04
|1.4707
|0.0000
|1.4700
|389
|2008.01.10 14:43
|t/p
|124
|0.01
|1.4742
|0.0000
|1.4742
|2.67
|1527.70
|390
|2008.01.10 14:43
|buy
|126
|0.01
|1.4744
|0.0000
|1.4771
|391
|2008.01.10 14:48
|sell
|127
|0.16
|1.4747
|0.0000
|1.4720
|392
|2008.01.10 14:48
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4720
|393
|2008.01.10 14:48
|modify
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4720
|394
|2008.01.10 14:48
|modify
|123
|0.04
|1.4707
|0.0000
|1.4720
|395
|2008.01.10 14:48
|modify
|125
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4720
|396
|2008.01.10 16:12
|buy
|128
|0.02
|1.4724
|0.0000
|1.4751
|397
|2008.01.10 16:12
|modify
|126
|0.01
|1.4744
|0.0000
|1.4751
|398
|2008.01.10 17:15
|t/p
|126
|0.01
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|0.67
|1528.37
|399
|2008.01.10 17:15
|t/p
|128
|0.02
|1.4751
|0.0000
|1.4751
|5.35
|1533.72
|400
|2008.01.10 17:15
|buy
|129
|0.01
|1.4753
|0.0000
|1.4780
|401
|2008.01.10 17:21
|sell
|130
|0.32
|1.4767
|0.0000
|1.4740
|402
|2008.01.10 17:21
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4740
|403
|2008.01.10 17:21
|modify
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4740
|404
|2008.01.10 17:21
|modify
|123
|0.04
|1.4707
|0.0000
|1.4740
|405
|2008.01.10 17:21
|modify
|125
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4740
|406
|2008.01.10 17:21
|modify
|127
|0.16
|1.4747
|0.0000
|1.4740
|407
|2008.01.10 17:28
|t/p
|129
|0.01
|1.4780
|0.0000
|1.4780
|2.67
|1536.39
|408
|2008.01.10 17:28
|buy
|131
|0.01
|1.4783
|0.0000
|1.4810
|409
|2008.01.10 17:52
|t/p
|131
|0.01
|1.4810
|0.0000
|1.4810
|2.67
|1539.06
|410
|2008.01.10 17:52
|buy
|132
|0.01
|1.4812
|0.0000
|1.4839
|411
|2008.01.10 18:03
|buy
|133
|0.02
|1.4792
|0.0000
|1.4819
|412
|2008.01.10 18:03
|modify
|132
|0.01
|1.4812
|0.0000
|1.4819
|413
|2008.01.11 09:02
|buy
|134
|0.04
|1.4772
|0.0000
|1.4799
|414
|2008.01.11 09:02
|modify
|132
|0.01
|1.4812
|0.0000
|1.4799
|415
|2008.01.11 09:02
|modify
|133
|0.02
|1.4792
|0.0000
|1.4799
|416
|2008.01.11 13:06
|t/p
|132
|0.01
|1.4799
|0.0000
|1.4799
|-1.30
|1537.76
|417
|2008.01.11 13:06
|t/p
|133
|0.02
|1.4799
|0.0000
|1.4799
|1.41
|1539.17
|418
|2008.01.11 13:06
|t/p
|134
|0.04
|1.4799
|0.0000
|1.4799
|10.70
|1549.87
|419
|2008.01.11 13:06
|buy
|135
|0.01
|1.4801
|0.0000
|1.4828
|420
|2008.01.11 13:25
|buy
|136
|0.02
|1.4781
|0.0000
|1.4808
|421
|2008.01.11 13:25
|modify
|135
|0.01
|1.4801
|0.0000
|1.4808
|422
|2008.01.11 17:56
|t/p
|135
|0.01
|1.4808
|0.0000
|1.4808
|0.67
|1550.54
|423
|2008.01.11 17:56
|t/p
|136
|0.02
|1.4808
|0.0000
|1.4808
|5.35
|1555.89
|424
|2008.01.11 17:56
|buy
|137
|0.01
|1.4811
|0.0000
|1.4838
|425
|2008.01.11 18:03
|buy
|138
|0.02
|1.4790
|0.0000
|1.4817
|426
|2008.01.11 18:03
|modify
|137
|0.01
|1.4811
|0.0000
|1.4817
|427
|2008.01.14 04:55
|t/p
|137
|0.01
|1.4817
|0.0000
|1.4817
|0.60
|1556.49
|428
|2008.01.14 04:55
|t/p
|138
|0.02
|1.4817
|0.0000
|1.4817
|5.41
|1561.90
|429
|2008.01.14 04:55
|buy
|139
|0.01
|1.4819
|0.0000
|1.4846
|430
|2008.01.14 06:07
|t/p
|139
|0.01
|1.4846
|0.0000
|1.4846
|2.67
|1564.57
|431
|2008.01.14 06:07
|buy
|140
|0.01
|1.4848
|0.0000
|1.4875
|432
|2008.01.14 07:00
|t/p
|140
|0.01
|1.4875
|0.0000
|1.4875
|2.67
|1567.24
|433
|2008.01.14 07:00
|buy
|141
|0.01
|1.4877
|0.0000
|1.4904
|434
|2008.01.14 10:08
|t/p
|141
|0.01
|1.4904
|0.0000
|1.4904
|2.67
|1569.91
|435
|2008.01.14 10:08
|buy
|142
|0.01
|1.4907
|0.0000
|1.4934
|436
|2008.01.14 10:38
|buy
|143
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4914
|437
|2008.01.14 10:38
|modify
|142
|0.01
|1.4907
|0.0000
|1.4914
|438
|2008.01.14 15:32
|buy
|144
|0.04
|1.4867
|0.0000
|1.4894
|439
|2008.01.14 15:32
|modify
|142
|0.01
|1.4907
|0.0000
|1.4894
|440
|2008.01.14 15:32
|modify
|143
|0.02
|1.4887
|0.0000
|1.4894
|441
|2008.01.14 16:25
|t/p
|142
|0.01
|1.4894
|0.0000
|1.4894
|-1.33
|1568.58
|442
|2008.01.14 16:25
|t/p
|143
|0.02
|1.4894
|0.0000
|1.4894
|1.35
|1569.93
|443
|2008.01.14 16:25
|t/p
|144
|0.04
|1.4894
|0.0000
|1.4894
|10.70
|1580.63
|444
|2008.01.14 16:25
|buy
|145
|0.01
|1.4896
|0.0000
|1.4923
|445
|2008.01.14 16:43
|buy
|146
|0.02
|1.4876
|0.0000
|1.4903
|446
|2008.01.14 16:43
|modify
|145
|0.01
|1.4896
|0.0000
|1.4903
|447
|2008.01.15 08:07
|buy
|147
|0.04
|1.4855
|0.0000
|1.4882
|448
|2008.01.15 08:07
|modify
|145
|0.01
|1.4896
|0.0000
|1.4882
|449
|2008.01.15 08:07
|modify
|146
|0.02
|1.4876
|0.0000
|1.4882
|450
|2008.01.15 09:25
|buy
|148
|0.08
|1.4834
|0.0000
|1.4861
|451
|2008.01.15 09:25
|modify
|145
|0.01
|1.4896
|0.0000
|1.4861
|452
|2008.01.15 09:25
|modify
|146
|0.02
|1.4876
|0.0000
|1.4861
|453
|2008.01.15 09:25
|modify
|147
|0.04
|1.4855
|0.0000
|1.4861
|454
|2008.01.15 10:12
|t/p
|145
|0.01
|1.4861
|0.0000
|1.4861
|-3.50
|1577.13
|455
|2008.01.15 10:12
|t/p
|146
|0.02
|1.4861
|0.0000
|1.4861
|-2.99
|1574.14
|456
|2008.01.15 10:12
|t/p
|147
|0.04
|1.4861
|0.0000
|1.4861
|2.30
|1576.44
|457
|2008.01.15 10:12
|t/p
|148
|0.08
|1.4861
|0.0000
|1.4861
|21.40
|1597.84
|458
|2008.01.15 10:12
|buy
|149
|0.01
|1.4863
|0.0000
|1.4890
|459
|2008.01.15 13:12
|t/p
|149
|0.01
|1.4890
|0.0000
|1.4890
|2.67
|1600.51
|460
|2008.01.15 13:12
|buy
|150
|0.01
|1.4892
|0.0000
|1.4919
|461
|2008.01.15 14:17
|t/p
|150
|0.01
|1.4919
|0.0000
|1.4919
|2.67
|1603.18
|462
|2008.01.15 14:17
|buy
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4948
|463
|2008.01.15 14:47
|buy
|152
|0.02
|1.4901
|0.0000
|1.4928
|464
|2008.01.15 14:47
|modify
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4928
|465
|2008.01.15 15:18
|buy
|153
|0.04
|1.4881
|0.0000
|1.4908
|466
|2008.01.15 15:18
|modify
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4908
|467
|2008.01.15 15:18
|modify
|152
|0.02
|1.4901
|0.0000
|1.4908
|468
|2008.01.15 15:48
|buy
|154
|0.08
|1.4860
|0.0000
|1.4887
|469
|2008.01.15 15:48
|modify
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4887
|470
|2008.01.15 15:48
|modify
|152
|0.02
|1.4901
|0.0000
|1.4887
|471
|2008.01.15 15:48
|modify
|153
|0.04
|1.4881
|0.0000
|1.4887
|472
|2008.01.15 16:27
|buy
|155
|0.16
|1.4840
|0.0000
|1.4867
|473
|2008.01.15 16:27
|modify
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4867
|474
|2008.01.15 16:27
|modify
|152
|0.02
|1.4901
|0.0000
|1.4867
|475
|2008.01.15 16:27
|modify
|153
|0.04
|1.4881
|0.0000
|1.4867
|476
|2008.01.15 16:27
|modify
|154
|0.08
|1.4860
|0.0000
|1.4867
|477
|2008.01.15 16:36
|buy
|156
|0.32
|1.4820
|0.0000
|1.4847
|478
|2008.01.15 16:36
|sell
|157
|0.64
|1.4818
|0.0000
|1.4791
|479
|2008.01.15 16:36
|modify
|151
|0.01
|1.4921
|0.0000
|1.4847
|480
|2008.01.15 16:36
|modify
|152
|0.02
|1.4901
|0.0000
|1.4847
|481
|2008.01.15 16:36
|modify
|153
|0.04
|1.4881
|0.0000
|1.4847
|482
|2008.01.15 16:36
|modify
|154
|0.08
|1.4860
|0.0000
|1.4847
|483
|2008.01.15 16:36
|modify
|155
|0.16
|1.4840
|0.0000
|1.4847
|484
|2008.01.15 16:36
|modify
|119
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4791
|485
|2008.01.15 16:36
|modify
|122
|0.02
|1.4687
|0.0000
|1.4791
|486
|2008.01.15 16:36
|modify
|123
|0.04
|1.4707
|0.0000
|1.4791
|487
|2008.01.15 16:36
|modify
|125
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4791
|488
|2008.01.15 16:36
|modify
|127
|0.16
|1.4747
|0.0000
|1.4791
|489
|2008.01.15 16:36
|modify
|130
|0.32
|1.4767
|0.0000
|1.4791
|490
|2008.01.15 17:03
|t/p
|151
|0.01
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|-7.43
|1595.75
|491
|2008.01.15 17:03
|t/p
|152
|0.02
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|-10.85
|1584.90
|492
|2008.01.15 17:03
|t/p
|153
|0.04
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|-13.70
|1571.20
|493
|2008.01.15 17:03
|t/p
|154
|0.08
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|-10.60
|1560.60
|494
|2008.01.15 17:03
|t/p
|155
|0.16
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|10.80
|1571.40
|495
|2008.01.15 17:03
|t/p
|156
|0.32
|1.4847
|0.0000
|1.4847
|85.60
|1657.00
|496
|2008.01.15 17:03
|buy
|158
|0.01
|1.4849
|0.0000
|1.4876
|497
|2008.01.15 19:16
|buy
|159
|0.02
|1.4829
|0.0000
|1.4856
|498
|2008.01.15 19:16
|modify
|158
|0.01
|1.4849
|0.0000
|1.4856
|499
|2008.01.15 21:03
|buy
|160
|0.04
|1.4809
|0.0000
|1.4836
|500
|2008.01.15 21:03
|modify
|158
|0.01
|1.4849
|0.0000
|1.4836
|501
|2008.01.15 21:03
|modify
|159
|0.02
|1.4829
|0.0000
|1.4836
|502
|2008.01.15 22:06
|t/p
|119
|0.01
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-12.55
|1644.45
|503
|2008.01.15 22:06
|t/p
|122
|0.02
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-21.09
|1623.36
|504
|2008.01.15 22:06
|t/p
|123
|0.04
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-34.18
|1589.18
|505
|2008.01.15 22:06
|t/p
|125
|0.08
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-52.36
|1536.82
|506
|2008.01.15 22:06
|t/p
|127
|0.16
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-72.72
|1464.10
|507
|2008.01.15 22:06
|t/p
|130
|0.32
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|-81.44
|1382.66
|508
|2008.01.15 22:06
|t/p
|157
|0.64
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|171.20
|1553.86
|509
|2008.01.15 22:06
|sell
|161
|0.01
|1.4789
|0.0000
|1.4762
|510
|2008.01.15 22:06
|buy
|162
|0.08
|1.4789
|0.0000
|1.4816
|511
|2008.01.15 22:06
|modify
|158
|0.01
|1.4849
|0.0000
|1.4816
|512
|2008.01.15 22:06
|modify
|159
|0.02
|1.4829
|0.0000
|1.4816
|513
|2008.01.15 22:06
|modify
|160
|0.04
|1.4809
|0.0000
|1.4816
|514
|2008.01.15 23:50
|sell
|163
|0.02
|1.4809
|0.0000
|1.4782
|515
|2008.01.15 23:50
|modify
|161
|0.01
|1.4789
|0.0000
|1.4782
|516
|2008.01.16 02:08
|t/p
|158
|0.01
|1.4816
|0.0000
|1.4816
|-3.30
|1550.56
|517
|2008.01.16 02:08
|t/p
|159
|0.02
|1.4816
|0.0000
|1.4816
|-2.59
|1547.97
|518
|2008.01.16 02:08
|t/p
|160
|0.04
|1.4816
|0.0000
|1.4816
|2.82
|1550.79
|519
|2008.01.16 02:08
|t/p
|162
|0.08
|1.4816
|0.0000
|1.4816
|21.64
|1572.43
|520
|2008.01.16 02:08
|buy
|164
|0.01
|1.4818
|0.0000
|1.4845
|521
|2008.01.16 02:30
|sell
|165
|0.04
|1.4829
|0.0000
|1.4802
|522
|2008.01.16 02:30
|modify
|161
|0.01
|1.4789
|0.0000
|1.4802
|523
|2008.01.16 02:30
|modify
|163
|0.02
|1.4809
|0.0000
|1.4802
|524
|2008.01.16 03:27
|t/p
|164
|0.01
|1.4845
|0.0000
|1.4845
|2.67
|1575.10
|525
|2008.01.16 03:27
|buy
|166
|0.01
|1.4848
|0.0000
|1.4875
|526
|2008.01.16 03:35
|sell
|167
|0.08
|1.4850
|0.0000
|1.4823
|527
|2008.01.16 03:35
|modify
|161
|0.01
|1.4789
|0.0000
|1.4823
|528
|2008.01.16 03:35
|modify
|163
|0.02
|1.4809
|0.0000
|1.4823
|529
|2008.01.16 03:35
|modify
|165
|0.04
|1.4829
|0.0000
|1.4823
|530
|2008.01.16 06:41
|buy
|168
|0.02
|1.4828
|0.0000
|1.4855
|531
|2008.01.16 06:41
|modify
|166
|0.01
|1.4848
|0.0000
|1.4855
|532
|2008.01.16 06:42
|t/p
|161
|0.01
|1.4823
|0.0000
|1.4823
|-3.47
|1571.63
|533
|2008.01.16 06:42
|t/p
|163
|0.02
|1.4823
|0.0000
|1.4823
|-2.93
|1568.70
|534
|2008.01.16 06:42
|t/p
|165
|0.04
|1.4823
|0.0000
|1.4823
|2.30
|1571.00
|535
|2008.01.16 06:42
|t/p
|167
|0.08
|1.4823
|0.0000
|1.4823
|21.40
|1592.40
|536
|2008.01.16 06:42
|sell
|169
|0.01
|1.4820
|0.0000
|1.4793
|537
|2008.01.16 08:03
|buy
|170
|0.04
|1.4808
|0.0000
|1.4835
|538
|2008.01.16 08:03
|modify
|166
|0.01
|1.4848
|0.0000
|1.4835
|539
|2008.01.16 08:03
|modify
|168
|0.02
|1.4828
|0.0000
|1.4835
|540
|2008.01.16 10:36
|t/p
|169
|0.01
|1.4793
|0.0000
|1.4793
|2.67
|1595.07
|541
|2008.01.16 10:36
|sell
|171
|0.01
|1.4791
|0.0000
|1.4764
|542
|2008.01.16 10:40
|buy
|172
|0.08
|1.4788
|0.0000
|1.4815
|543
|2008.01.16 10:40
|modify
|166
|0.01
|1.4848
|0.0000
|1.4815
|544
|2008.01.16 10:40
|modify
|168
|0.02
|1.4828
|0.0000
|1.4815
|545
|2008.01.16 10:40
|modify
|170
|0.04
|1.4808
|0.0000
|1.4815
|546
|2008.01.16 13:33
|sell
|173
|0.02
|1.4811
|0.0000
|1.4784
|547
|2008.01.16 13:33
|modify
|171
|0.01
|1.4791
|0.0000
|1.4784
|548
|2008.01.16 13:33
|t/p
|166
|0.01
|1.4815
|0.0000
|1.4815
|-3.33
|1591.74
|549
|2008.01.16 13:33
|t/p
|168
|0.02
|1.4815
|0.0000
|1.4815
|-2.65
|1589.09
|550
|2008.01.16 13:33
|t/p
|170
|0.04
|1.4815
|0.0000
|1.4815
|2.70
|1591.79
|551
|2008.01.16 13:33
|t/p
|172
|0.08
|1.4815
|0.0000
|1.4815
|21.40
|1613.19
|552
|2008.01.16 13:33
|buy
|174
|0.01
|1.4817
|0.0000
|1.4844
|553
|2008.01.16 13:35
|buy
|175
|0.02
|1.4797
|0.0000
|1.4824
|554
|2008.01.16 13:35
|modify
|174
|0.01
|1.4817
|0.0000
|1.4824
|555
|2008.01.16 13:37
|t/p
|171
|0.01
|1.4784
|0.0000
|1.4784
|0.67
|1613.86
|556
|2008.01.16 13:37
|t/p
|173
|0.02
|1.4784
|0.0000
|1.4784
|5.35
|1619.21
|557
|2008.01.16 13:37
|sell
|176
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4755
|558
|2008.01.16 13:46
|sell
|177
|0.02
|1.4802
|0.0000
|1.4775
|559
|2008.01.16 13:46
|modify
|176
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4775
|560
|2008.01.16 14:43
|sell
|178
|0.04
|1.4822
|0.0000
|1.4795
|561
|2008.01.16 14:43
|modify
|176
|0.01
|1.4782
|0.0000
|1.4795
|562
|2008.01.16 14:43
|modify
|177
|0.02
|1.4802
|0.0000
|1.4795
|563
|2008.01.16 14:46
|t/p
|174
|0.01
|1.4824
|0.0000
|1.4824
|0.67
|1619.88
|564
|2008.01.16 14:46
|t/p
|175
|0.02
|1.4824
|0.0000
|1.4824
|5.35
|1625.23
|565
|2008.01.16 14:46
|buy
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4853
|566
|2008.01.16 15:02
|buy
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4833
|567
|2008.01.16 15:02
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4833
|568
|2008.01.16 15:17
|t/p
|176
|0.01
|1.4795
|0.0000
|1.4795
|-1.33
|1623.90
|569
|2008.01.16 15:17
|t/p
|177
|0.02
|1.4795
|0.0000
|1.4795
|1.35
|1625.25
|570
|2008.01.16 15:17
|t/p
|178
|0.04
|1.4795
|0.0000
|1.4795
|10.70
|1635.95
|571
|2008.01.16 15:17
|sell
|181
|0.01
|1.4793
|0.0000
|1.4766
|572
|2008.01.16 15:27
|sell
|182
|0.02
|1.4813
|0.0000
|1.4786
|573
|2008.01.16 15:27
|modify
|181
|0.01
|1.4793
|0.0000
|1.4786
|574
|2008.01.16 15:42
|t/p
|181
|0.01
|1.4786
|0.0000
|1.4786
|0.67
|1636.62
|575
|2008.01.16 15:42
|t/p
|182
|0.02
|1.4786
|0.0000
|1.4786
|5.35
|1641.97
|576
|2008.01.16 15:42
|buy
|183
|0.04
|1.4786
|0.0000
|1.4813
|577
|2008.01.16 15:42
|sell
|184
|0.01
|1.4784
|0.0000
|1.4757
|578
|2008.01.16 15:42
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4813
|579
|2008.01.16 15:42
|modify
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4813
|580
|2008.01.16 15:46
|buy
|185
|0.08
|1.4765
|0.0000
|1.4792
|581
|2008.01.16 15:46
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4792
|582
|2008.01.16 15:46
|modify
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4792
|583
|2008.01.16 15:46
|modify
|183
|0.04
|1.4786
|0.0000
|1.4792
|584
|2008.01.16 15:46
|t/p
|184
|0.01
|1.4757
|0.0000
|1.4757
|2.67
|1644.64
|585
|2008.01.16 15:46
|sell
|186
|0.01
|1.4755
|0.0000
|1.4728
|586
|2008.01.16 15:47
|buy
|187
|0.16
|1.4744
|0.0000
|1.4771
|587
|2008.01.16 15:47
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4771
|588
|2008.01.16 15:47
|modify
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4771
|589
|2008.01.16 15:47
|modify
|183
|0.04
|1.4786
|0.0000
|1.4771
|590
|2008.01.16 15:47
|modify
|185
|0.08
|1.4765
|0.0000
|1.4771
|591
|2008.01.16 15:48
|t/p
|186
|0.01
|1.4728
|0.0000
|1.4728
|2.67
|1647.31
|592
|2008.01.16 15:48
|sell
|188
|0.01
|1.4725
|0.0000
|1.4698
|593
|2008.01.16 15:48
|buy
|189
|0.32
|1.4723
|0.0000
|1.4750
|594
|2008.01.16 15:48
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4750
|595
|2008.01.16 15:48
|modify
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4750
|596
|2008.01.16 15:48
|modify
|183
|0.04
|1.4786
|0.0000
|1.4750
|597
|2008.01.16 15:48
|modify
|185
|0.08
|1.4765
|0.0000
|1.4750
|598
|2008.01.16 15:48
|modify
|187
|0.16
|1.4744
|0.0000
|1.4750
|599
|2008.01.16 15:52
|t/p
|188
|0.01
|1.4698
|0.0000
|1.4698
|2.67
|1649.98
|600
|2008.01.16 15:52
|sell
|190
|0.01
|1.4696
|0.0000
|1.4669
|601
|2008.01.16 16:05
|t/p
|190
|0.01
|1.4669
|0.0000
|1.4669
|2.67
|1652.65
|602
|2008.01.16 16:05
|sell
|191
|0.01
|1.4667
|0.0000
|1.4640
|603
|2008.01.16 16:11
|t/p
|191
|0.01
|1.4640
|0.0000
|1.4640
|2.67
|1655.32
|604
|2008.01.16 16:11
|sell
|192
|0.01
|1.4638
|0.0000
|1.4611
|605
|2008.01.16 16:13
|t/p
|192
|0.01
|1.4611
|0.0000
|1.4611
|2.67
|1657.99
|606
|2008.01.16 16:13
|sell
|193
|0.01
|1.4609
|0.0000
|1.4582
|607
|2008.01.16 16:17
|sell
|194
|0.02
|1.4629
|0.0000
|1.4602
|608
|2008.01.16 16:17
|modify
|193
|0.01
|1.4609
|0.0000
|1.4602
|609
|2008.01.16 16:23
|sell
|195
|0.04
|1.4649
|0.0000
|1.4622
|610
|2008.01.16 16:23
|modify
|193
|0.01
|1.4609
|0.0000
|1.4622
|611
|2008.01.16 16:23
|modify
|194
|0.02
|1.4629
|0.0000
|1.4622
|612
|2008.01.16 18:31
|sell
|196
|0.08
|1.4669
|0.0000
|1.4642
|613
|2008.01.16 18:31
|modify
|193
|0.01
|1.4609
|0.0000
|1.4642
|614
|2008.01.16 18:31
|modify
|194
|0.02
|1.4629
|0.0000
|1.4642
|615
|2008.01.16 18:31
|modify
|195
|0.04
|1.4649
|0.0000
|1.4642
|616
|2008.01.17 05:32
|t/p
|193
|0.01
|1.4642
|0.0000
|1.4642
|-3.45
|1654.54
|617
|2008.01.17 05:32
|t/p
|194
|0.02
|1.4642
|0.0000
|1.4642
|-2.89
|1651.65
|618
|2008.01.17 05:32
|t/p
|195
|0.04
|1.4642
|0.0000
|1.4642
|2.22
|1653.87
|619
|2008.01.17 05:32
|t/p
|196
|0.08
|1.4642
|0.0000
|1.4642
|20.44
|1674.31
|620
|2008.01.17 05:32
|sell
|197
|0.01
|1.4640
|0.0000
|1.4613
|621
|2008.01.17 06:16
|sell
|198
|0.02
|1.4660
|0.0000
|1.4633
|622
|2008.01.17 06:16
|modify
|197
|0.01
|1.4640
|0.0000
|1.4633
|623
|2008.01.17 08:08
|t/p
|197
|0.01
|1.4633
|0.0000
|1.4633
|0.67
|1674.98
|624
|2008.01.17 08:08
|t/p
|198
|0.02
|1.4633
|0.0000
|1.4633
|5.35
|1680.33
|625
|2008.01.17 08:08
|sell
|199
|0.01
|1.4631
|0.0000
|1.4604
|626
|2008.01.17 08:22
|t/p
|199
|0.01
|1.4604
|0.0000
|1.4604
|2.67
|1683.00
|627
|2008.01.17 08:22
|sell
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4575
|628
|2008.01.17 08:52
|sell
|201
|0.02
|1.4622
|0.0000
|1.4595
|629
|2008.01.17 08:52
|modify
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4595
|630
|2008.01.17 11:16
|sell
|202
|0.04
|1.4642
|0.0000
|1.4615
|631
|2008.01.17 11:16
|modify
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4615
|632
|2008.01.17 11:16
|modify
|201
|0.02
|1.4622
|0.0000
|1.4615
|633
|2008.01.17 11:20
|sell
|203
|0.08
|1.4662
|0.0000
|1.4635
|634
|2008.01.17 11:20
|modify
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4635
|635
|2008.01.17 11:20
|modify
|201
|0.02
|1.4622
|0.0000
|1.4635
|636
|2008.01.17 11:20
|modify
|202
|0.04
|1.4642
|0.0000
|1.4635
|637
|2008.01.17 12:30
|sell
|204
|0.16
|1.4682
|0.0000
|1.4655
|638
|2008.01.17 12:30
|modify
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4655
|639
|2008.01.17 12:30
|modify
|201
|0.02
|1.4622
|0.0000
|1.4655
|640
|2008.01.17 12:30
|modify
|202
|0.04
|1.4642
|0.0000
|1.4655
|641
|2008.01.17 12:30
|modify
|203
|0.08
|1.4662
|0.0000
|1.4655
|642
|2008.01.17 12:38
|sell
|205
|0.32
|1.4702
|0.0000
|1.4675
|643
|2008.01.17 12:38
|modify
|200
|0.01
|1.4602
|0.0000
|1.4675
|644
|2008.01.17 12:38
|modify
|201
|0.02
|1.4622
|0.0000
|1.4675
|645
|2008.01.17 12:38
|modify
|202
|0.04
|1.4642
|0.0000
|1.4675
|646
|2008.01.17 12:38
|modify
|203
|0.08
|1.4662
|0.0000
|1.4675
|647
|2008.01.17 12:38
|modify
|204
|0.16
|1.4682
|0.0000
|1.4675
|648
|2008.01.17 12:39
|buy
|206
|0.64
|1.4703
|0.0000
|1.4730
|649
|2008.01.17 12:39
|modify
|179
|0.01
|1.4826
|0.0000
|1.4730
|650
|2008.01.17 12:39
|modify
|180
|0.02
|1.4806
|0.0000
|1.4730
|651
|2008.01.17 12:39
|modify
|183
|0.04
|1.4786
|0.0000
|1.4730
|652
|2008.01.17 12:39
|modify
|185
|0.08
|1.4765
|0.0000
|1.4730
|653
|2008.01.17 12:39
|modify
|187
|0.16
|1.4744
|0.0000
|1.4730
|654
|2008.01.17 12:39
|modify
|189
|0.32
|1.4723
|0.0000
|1.4730
|655
|2008.01.17 13:34
|t/p
|200
|0.01
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|-7.33
|1675.67
|656
|2008.01.17 13:34
|t/p
|201
|0.02
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|-10.65
|1665.02
|657
|2008.01.17 13:34
|t/p
|202
|0.04
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|-13.30
|1651.72
|658
|2008.01.17 13:34
|t/p
|203
|0.08
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|-10.60
|1641.12
|659
|2008.01.17 13:34
|t/p
|204
|0.16
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|10.80
|1651.92
|660
|2008.01.17 13:34
|t/p
|205
|0.32
|1.4675
|0.0000
|1.4675
|85.60
|1737.52
|661
|2008.01.17 13:34
|sell
|207
|0.01
|1.4673
|0.0000
|1.4646
|662
|2008.01.17 15:01
|sell
|208
|0.02
|1.4693
|0.0000
|1.4666
|663
|2008.01.17 15:01
|modify
|207
|0.01
|1.4673
|0.0000
|1.4666
|664
|2008.01.17 15:03
|sell
|209
|0.04
|1.4713
|0.0000
|1.4686
|665
|2008.01.17 15:03
|modify
|207
|0.01
|1.4673
|0.0000
|1.4686
|666
|2008.01.17 15:03
|modify
|208
|0.02
|1.4693
|0.0000
|1.4686
|667
|2008.01.17 15:12
|t/p
|207
|0.01
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|-1.33
|1736.19
|668
|2008.01.17 15:12
|t/p
|208
|0.02
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|1.35
|1737.54
|669
|2008.01.17 15:12
|t/p
|209
|0.04
|1.4686
|0.0000
|1.4686
|10.70
|1748.24
|670
|2008.01.17 15:12
|sell
|210
|0.01
|1.4684
|0.0000
|1.4657
|671
|2008.01.17 15:25
|t/p
|210
|0.01
|1.4657
|0.0000
|1.4657
|2.67
|1750.91
|672
|2008.01.17 15:25
|sell
|211
|0.01
|1.4655
|0.0000
|1.4628
|673
|2008.01.17 15:33
|sell
|212
|0.02
|1.4675
|0.0000
|1.4648
|674
|2008.01.17 15:33
|modify
|211
|0.01
|1.4655
|0.0000
|1.4648
|675
|2008.01.17 16:00
|sell
|213
|0.04
|1.4695
|0.0000
|1.4668
|676
|2008.01.17 16:00
|modify
|211
|0.01
|1.4655
|0.0000
|1.4668
|677
|2008.01.17 16:00
|modify
|212
|0.02
|1.4675
|0.0000
|1.4668
|678
|2008.01.17 19:41
|t/p
|211
|0.01
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|-1.33
|1749.58
|679
|2008.01.17 19:41
|t/p
|212
|0.02
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|1.35
|1750.93
|680
|2008.01.17 19:41
|t/p
|213
|0.04
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|10.70
|1761.63
|681
|2008.01.17 19:41
|sell
|214
|0.01
|1.4666
|0.0000
|1.4639
|682
|2008.01.17 21:22
|t/p
|214
|0.01
|1.4639
|0.0000
|1.4639
|2.67
|1764.30
|683
|2008.01.17 21:22
|sell
|215
|0.01
|1.4636
|0.0000
|1.4609
|684
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|215
|0.01
|1.4628
|0.0000
|1.4609
|0.77
|1765.07
|685
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|206
|0.64
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-494.40
|1270.67
|686
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|189
|0.32
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-308.32
|962.35
|687
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|187
|0.16
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-187.76
|774.59
|688
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|185
|0.08
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-110.68
|663.91
|689
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|183
|0.04
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-63.74
|600.17
|690
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|180
|0.02
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-35.87
|564.30
|691
|2008.01.17 23:25
|close at stop
|179
|0.01
|1.4626
|0.0000
|1.4730
|-19.94
|544.36