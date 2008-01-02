Strategy Tester Report
bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_1.0.0
BackBayFX-MT4 Demo (Build 217)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.01.02 00:00 - 2008.07.17 23:30 (2008.01.02 - 2008.07.18)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMinGS=20; TP=27; lot=0.01;
Bars in test7799Ticks modelled1201404Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors354
Initial deposit1000.00
Total net profit-455.64Gross profit1358.93Gross loss-1814.57
Profit factor0.75Expected payoff-2.12
Absolute drawdown502.79Maximal drawdown1089.38 (66.68%)Relative drawdown67.80% (1046.78)
Total trades215Short positions (won %)103 (64.08%)Long positions (won %)112 (66.07%)
Profit trades (% of total)140 (65.12%)Loss trades (% of total)75 (34.88%)
Largestprofit trade171.20loss trade-494.40
Averageprofit trade9.71loss trade-24.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (34.09)consecutive losses (loss in money)7 (-1220.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)171.20 (1)consecutive loss (count of losses)-1220.71 (7)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 00:00buy10.011.46210.00001.4648
22008.01.02 00:00sell20.011.46190.00001.4592
32008.01.02 00:47buy30.021.46010.00001.4628
42008.01.02 00:47modify10.011.46210.00001.4628
52008.01.02 04:35t/p10.011.46280.00001.46280.671000.67
62008.01.02 04:35t/p30.021.46280.00001.46285.351006.02
72008.01.02 04:35buy40.011.46300.00001.4657
82008.01.02 05:25sell50.021.46390.00001.4612
92008.01.02 05:25modify20.011.46190.00001.4612
102008.01.02 05:38t/p40.011.46570.00001.46572.671008.69
112008.01.02 05:38buy60.011.46590.00001.4686
122008.01.02 05:48sell70.041.46590.00001.4632
132008.01.02 05:48modify20.011.46190.00001.4632
142008.01.02 05:48modify50.021.46390.00001.4632
152008.01.02 11:00sell80.081.46790.00001.4652
162008.01.02 11:00modify20.011.46190.00001.4652
172008.01.02 11:00modify50.021.46390.00001.4652
182008.01.02 11:00modify70.041.46590.00001.4652
192008.01.02 11:09t/p60.011.46860.00001.46862.671011.36
202008.01.02 11:09buy90.011.46880.00001.4715
212008.01.02 13:43buy100.021.46680.00001.4695
222008.01.02 13:43modify90.011.46880.00001.4695
232008.01.02 14:33t/p20.011.46520.00001.4652-3.331008.03
242008.01.02 14:33t/p50.021.46520.00001.4652-2.651005.38
252008.01.02 14:33t/p70.041.46520.00001.46522.701008.08
262008.01.02 14:33t/p80.081.46520.00001.465221.401029.48
272008.01.02 14:33sell110.011.46500.00001.4623
282008.01.02 14:37buy120.041.46480.00001.4675
292008.01.02 14:37modify90.011.46880.00001.4675
302008.01.02 14:37modify100.021.46680.00001.4675
312008.01.02 15:01sell130.021.46700.00001.4643
322008.01.02 15:01modify110.011.46500.00001.4643
332008.01.02 15:02t/p90.011.46750.00001.4675-1.331028.15
342008.01.02 15:02t/p100.021.46750.00001.46751.351029.50
352008.01.02 15:02t/p120.041.46750.00001.467510.701040.20
362008.01.02 15:02buy140.011.46770.00001.4704
372008.01.02 15:04sell150.041.46900.00001.4663
382008.01.02 15:04modify110.011.46500.00001.4663
392008.01.02 15:04modify130.021.46700.00001.4663
402008.01.02 15:18t/p140.011.47040.00001.47042.671042.87
412008.01.02 15:18buy160.011.47060.00001.4733
422008.01.02 15:56sell170.081.47100.00001.4683
432008.01.02 15:56modify110.011.46500.00001.4683
442008.01.02 15:56modify130.021.46700.00001.4683
452008.01.02 15:56modify150.041.46900.00001.4683
462008.01.02 16:03sell180.161.47300.00001.4703
472008.01.02 16:03modify110.011.46500.00001.4703
482008.01.02 16:03modify130.021.46700.00001.4703
492008.01.02 16:03modify150.041.46900.00001.4703
502008.01.02 16:03modify170.081.47100.00001.4703
512008.01.02 16:05t/p160.011.47330.00001.47332.671045.54
522008.01.02 16:05buy190.011.47350.00001.4762
532008.01.02 21:58buy200.021.47150.00001.4742
542008.01.02 21:58modify190.011.47350.00001.4742
552008.01.03 01:08t/p110.011.47030.00001.4703-5.451040.09
562008.01.03 01:08t/p130.021.47030.00001.4703-6.891033.20
572008.01.03 01:08t/p150.041.47030.00001.4703-5.781027.42
582008.01.03 01:08t/p170.081.47030.00001.47034.441031.86
592008.01.03 01:08t/p180.161.47030.00001.470340.881072.74
602008.01.03 01:08sell210.011.47010.00001.4674
612008.01.03 06:34sell220.021.47210.00001.4694
622008.01.03 06:35modify210.011.47010.00001.4694
632008.01.03 08:37buy230.041.46950.00001.4722
642008.01.03 08:37modify190.011.47350.00001.4722
652008.01.03 08:37modify200.021.47150.00001.4722
662008.01.03 08:38t/p210.011.46940.00001.46940.671073.41
672008.01.03 08:38t/p220.021.46940.00001.46945.351078.76
682008.01.03 08:38sell240.011.46920.00001.4665
692008.01.03 09:06sell250.021.47120.00001.4685
702008.01.03 09:06modify240.011.46920.00001.4685
712008.01.03 10:26t/p190.011.47220.00001.4722-1.241077.52
722008.01.03 10:26t/p200.021.47220.00001.47221.531079.05
732008.01.03 10:26t/p230.041.47220.00001.472210.701089.75
742008.01.03 10:26buy260.011.47240.00001.4751
752008.01.03 10:27sell270.041.47320.00001.4705
762008.01.03 10:27modify240.011.46920.00001.4705
772008.01.03 10:27modify250.021.47120.00001.4705
782008.01.03 10:46t/p260.011.47510.00001.47512.671092.42
792008.01.03 10:46buy280.011.47530.00001.4780
802008.01.03 10:46sell290.081.47520.00001.4725
812008.01.03 10:46modify240.011.46920.00001.4725
822008.01.03 10:46modify250.021.47120.00001.4725
832008.01.03 10:46modify270.041.47320.00001.4725
842008.01.03 12:01sell300.161.47720.00001.4745
852008.01.03 12:01modify240.011.46920.00001.4745
862008.01.03 12:01modify250.021.47120.00001.4745
872008.01.03 12:01modify270.041.47320.00001.4745
882008.01.03 12:01modify290.081.47520.00001.4745
892008.01.03 12:02t/p280.011.47800.00001.47802.671095.09
902008.01.03 12:02buy310.011.47820.00001.4809
912008.01.03 12:30buy320.021.47620.00001.4789
922008.01.03 12:30modify310.011.47820.00001.4789
932008.01.03 13:17t/p240.011.47450.00001.4745-5.331089.76
942008.01.03 13:17t/p250.021.47450.00001.4745-6.651083.11
952008.01.03 13:17t/p270.041.47450.00001.4745-5.301077.81
962008.01.03 13:17t/p290.081.47450.00001.47455.401083.21
972008.01.03 13:17t/p300.161.47450.00001.474542.801126.01
982008.01.03 13:17sell330.011.47430.00001.4716
992008.01.03 13:18buy340.041.47420.00001.4769
1002008.01.03 13:18modify310.011.47820.00001.4769
1012008.01.03 13:18modify320.021.47620.00001.4769
1022008.01.03 13:22buy350.081.47220.00001.4749
1032008.01.03 13:22modify310.011.47820.00001.4749
1042008.01.03 13:22modify320.021.47620.00001.4749
1052008.01.03 13:22modify340.041.47420.00001.4749
1062008.01.03 13:32t/p330.011.47160.00001.47162.671128.68
1072008.01.03 13:32sell360.011.47140.00001.4687
1082008.01.03 13:37buy370.161.47020.00001.4729
1092008.01.03 13:37modify310.011.47820.00001.4729
1102008.01.03 13:37modify320.021.47620.00001.4729
1112008.01.03 13:37modify340.041.47420.00001.4729
1122008.01.03 13:37modify350.081.47220.00001.4729
1132008.01.03 14:22t/p310.011.47290.00001.4729-5.331123.35
1142008.01.03 14:22t/p320.021.47290.00001.4729-6.651116.70
1152008.01.03 14:22t/p340.041.47290.00001.4729-5.301111.40
1162008.01.03 14:22t/p350.081.47290.00001.47295.401116.80
1172008.01.03 14:22t/p370.161.47290.00001.472942.801159.60
1182008.01.03 14:22buy380.011.47310.00001.4758
1192008.01.03 14:47sell390.021.47340.00001.4707
1202008.01.03 14:47modify360.011.47140.00001.4707
1212008.01.03 15:10buy400.021.47110.00001.4738
1222008.01.03 15:10modify380.011.47310.00001.4738
1232008.01.03 16:45t/p380.011.47380.00001.47380.671160.27
1242008.01.03 16:45t/p400.021.47380.00001.47385.351165.62
1252008.01.03 16:45buy410.011.47400.00001.4767
1262008.01.03 18:16sell420.041.47540.00001.4727
1272008.01.03 18:16modify360.011.47140.00001.4727
1282008.01.03 18:16modify390.021.47340.00001.4727
1292008.01.04 06:30t/p360.011.47270.00001.4727-1.371164.25
1302008.01.04 06:30t/p390.021.47270.00001.47271.271165.52
1312008.01.04 06:30t/p420.041.47270.00001.472710.541176.06
1322008.01.04 06:30sell430.011.47250.00001.4698
1332008.01.04 07:40buy440.021.47200.00001.4747
1342008.01.04 07:40modify410.011.47400.00001.4747
1352008.01.04 08:03buy450.041.47000.00001.4727
1362008.01.04 08:03modify410.011.47400.00001.4727
1372008.01.04 08:03modify440.021.47200.00001.4727
1382008.01.04 08:08t/p430.011.46980.00001.46982.671178.73
1392008.01.04 08:08sell460.011.46960.00001.4669
1402008.01.04 09:08sell470.021.47160.00001.4689
1412008.01.04 09:08modify460.011.46960.00001.4689
1422008.01.04 13:12t/p410.011.47270.00001.4727-1.301177.43
1432008.01.04 13:12t/p440.021.47270.00001.47271.351178.78
1442008.01.04 13:12t/p450.041.47270.00001.472710.701189.48
1452008.01.04 13:12buy480.011.47300.00001.4757
1462008.01.04 13:30sell490.041.47370.00001.4710
1472008.01.04 13:30modify460.011.46960.00001.4710
1482008.01.04 13:30modify470.021.47160.00001.4710
1492008.01.04 13:30t/p480.011.47570.00001.47572.671192.15
1502008.01.04 13:30buy500.011.47600.00001.4787
1512008.01.04 13:30sell510.081.47580.00001.4731
1522008.01.04 13:30modify460.011.46960.00001.4731
1532008.01.04 13:30modify470.021.47160.00001.4731
1542008.01.04 13:30modify490.041.47370.00001.4731
1552008.01.04 13:31sell520.161.47800.00001.4753
1562008.01.04 13:31modify460.011.46960.00001.4753
1572008.01.04 13:31modify470.021.47160.00001.4753
1582008.01.04 13:31modify490.041.47370.00001.4753
1592008.01.04 13:31modify510.081.47580.00001.4753
1602008.01.04 13:31t/p500.011.47870.00001.47872.671194.82
1612008.01.04 13:31buy530.011.47890.00001.4816
1622008.01.04 13:32sell540.321.48010.00001.4774
1632008.01.04 13:32modify460.011.46960.00001.4774
1642008.01.04 13:32modify470.021.47160.00001.4774
1652008.01.04 13:32modify490.041.47370.00001.4774
1662008.01.04 13:32modify510.081.47580.00001.4774
1672008.01.04 13:32modify520.161.47800.00001.4774
1682008.01.04 13:32t/p530.011.48160.00001.48162.671197.49
1692008.01.04 13:32buy550.011.48180.00001.4845
1702008.01.04 13:34buy560.021.47980.00001.4825
1712008.01.04 13:34modify550.011.48180.00001.4825
1722008.01.04 13:50buy570.041.47780.00001.4805
1732008.01.04 13:50modify550.011.48180.00001.4805
1742008.01.04 13:50modify560.021.47980.00001.4805
1752008.01.04 13:55t/p550.011.48050.00001.4805-1.331196.16
1762008.01.04 13:55t/p560.021.48050.00001.48051.351197.51
1772008.01.04 13:55t/p570.041.48050.00001.480510.701208.21
1782008.01.04 13:55buy580.011.48070.00001.4834
1792008.01.04 14:48buy590.021.47870.00001.4814
1802008.01.04 14:48modify580.011.48070.00001.4814
1812008.01.04 15:00t/p460.011.47740.00001.4774-7.831200.38
1822008.01.04 15:00t/p470.021.47740.00001.4774-11.651188.73
1832008.01.04 15:00t/p490.041.47740.00001.4774-14.901173.83
1842008.01.04 15:00t/p510.081.47740.00001.4774-13.001160.83
1852008.01.04 15:00t/p520.161.47740.00001.47749.201170.03
1862008.01.04 15:00t/p540.321.47740.00001.477485.601255.63
1872008.01.04 15:00sell600.011.47720.00001.4745
1882008.01.04 15:01buy610.041.47670.00001.4794
1892008.01.04 15:01modify580.011.48070.00001.4794
1902008.01.04 15:01modify590.021.47870.00001.4794
1912008.01.04 15:13buy620.081.47470.00001.4774
1922008.01.04 15:13modify580.011.48070.00001.4774
1932008.01.04 15:13modify590.021.47870.00001.4774
1942008.01.04 15:13modify610.041.47670.00001.4774
1952008.01.04 15:13t/p600.011.47450.00001.47452.671258.30
1962008.01.04 15:13sell630.011.47430.00001.4716
1972008.01.04 15:17sell640.021.47630.00001.4736
1982008.01.04 15:17modify630.011.47430.00001.4736
1992008.01.04 15:45t/p580.011.47740.00001.4774-3.331254.97
2002008.01.04 15:45t/p590.021.47740.00001.4774-2.651252.32
2012008.01.04 15:45t/p610.041.47740.00001.47742.701255.02
2022008.01.04 15:45t/p620.081.47740.00001.477421.401276.42
2032008.01.04 15:45buy650.011.47760.00001.4803
2042008.01.04 16:10sell660.041.47830.00001.4756
2052008.01.04 16:10modify630.011.47430.00001.4756
2062008.01.04 16:10modify640.021.47630.00001.4756
2072008.01.04 17:53t/p630.011.47560.00001.4756-1.331275.09
2082008.01.04 17:53t/p640.021.47560.00001.47561.351276.44
2092008.01.04 17:53t/p660.041.47560.00001.475610.701287.14
2102008.01.04 17:53buy670.021.47560.00001.4783
2112008.01.04 17:53sell680.011.47540.00001.4727
2122008.01.04 17:53modify650.011.47760.00001.4783
2132008.01.04 19:16sell690.021.47740.00001.4747
2142008.01.04 19:16modify680.011.47540.00001.4747
2152008.01.04 21:07t/p680.011.47470.00001.47470.671287.81
2162008.01.04 21:07t/p690.021.47470.00001.47475.351293.16
2172008.01.04 21:07sell700.011.47450.00001.4718
2182008.01.07 01:27buy710.041.47360.00001.4763
2192008.01.07 01:28modify650.011.47760.00001.4763
2202008.01.07 01:28modify670.021.47560.00001.4763
2212008.01.07 02:36t/p700.011.47180.00001.47182.631295.79
2222008.01.07 02:36sell720.011.47160.00001.4689
2232008.01.07 02:37buy730.081.47160.00001.4743
2242008.01.07 02:37modify650.011.47760.00001.4743
2252008.01.07 02:37modify670.021.47560.00001.4743
2262008.01.07 02:37modify710.041.47360.00001.4743
2272008.01.07 07:46buy740.161.46960.00001.4723
2282008.01.07 07:46modify650.011.47760.00001.4723
2292008.01.07 07:46modify670.021.47560.00001.4723
2302008.01.07 07:46modify710.041.47360.00001.4723
2312008.01.07 07:46modify730.081.47160.00001.4723
2322008.01.07 07:47t/p720.011.46890.00001.46892.671298.46
2332008.01.07 07:47sell750.011.46870.00001.4660
2342008.01.07 07:52buy760.321.46760.00001.4703
2352008.01.07 07:52modify650.011.47760.00001.4703
2362008.01.07 07:52modify670.021.47560.00001.4703
2372008.01.07 07:52modify710.041.47360.00001.4703
2382008.01.07 07:52modify730.081.47160.00001.4703
2392008.01.07 07:52modify740.161.46960.00001.4703
2402008.01.07 08:00t/p750.011.46600.00001.46602.671301.13
2412008.01.07 08:00sell770.011.46580.00001.4631
2422008.01.07 08:23sell780.021.46780.00001.4651
2432008.01.07 08:23modify770.011.46580.00001.4651
2442008.01.07 12:25sell790.041.46980.00001.4671
2452008.01.07 12:25modify770.011.46580.00001.4671
2462008.01.07 12:25modify780.021.46780.00001.4671
2472008.01.07 12:26t/p650.011.47030.00001.4703-7.301293.83
2482008.01.07 12:26t/p670.021.47030.00001.4703-10.591283.24
2492008.01.07 12:26t/p710.041.47030.00001.4703-13.301269.94
2502008.01.07 12:26t/p730.081.47030.00001.4703-10.601259.34
2512008.01.07 12:26t/p740.161.47030.00001.470310.801270.14
2522008.01.07 12:26t/p760.321.47030.00001.470385.601355.74
2532008.01.07 12:26buy800.011.47050.00001.4732
2542008.01.07 13:06sell810.081.47190.00001.4692
2552008.01.07 13:06modify770.011.46580.00001.4692
2562008.01.07 13:06modify780.021.46780.00001.4692
2572008.01.07 13:06modify790.041.46980.00001.4692
2582008.01.07 13:25t/p800.011.47320.00001.47322.671358.41
2592008.01.07 13:25buy820.011.47340.00001.4761
2602008.01.07 16:07buy830.021.47140.00001.4741
2612008.01.07 16:07modify820.011.47340.00001.4741
2622008.01.07 16:16buy840.041.46940.00001.4721
2632008.01.07 16:16modify820.011.47340.00001.4721
2642008.01.07 16:16modify830.021.47140.00001.4721
2652008.01.07 16:17t/p770.011.46920.00001.4692-3.431354.98
2662008.01.07 16:17t/p780.021.46920.00001.4692-2.851352.13
2672008.01.07 16:17t/p790.041.46920.00001.46922.301354.43
2682008.01.07 16:17t/p810.081.46920.00001.469221.401375.83
2692008.01.07 16:17sell850.011.46900.00001.4663
2702008.01.07 16:32buy860.081.46740.00001.4701
2712008.01.07 16:32modify820.011.47340.00001.4701
2722008.01.07 16:32modify830.021.47140.00001.4701
2732008.01.07 16:32modify840.041.46940.00001.4701
2742008.01.07 20:05t/p820.011.47010.00001.4701-3.331372.50
2752008.01.07 20:05t/p830.021.47010.00001.4701-2.651369.85
2762008.01.07 20:05t/p840.041.47010.00001.47012.701372.55
2772008.01.07 20:05t/p860.081.47010.00001.470121.401393.95
2782008.01.07 20:05buy870.011.47030.00001.4730
2792008.01.07 23:55buy880.021.46830.00001.4710
2802008.01.07 23:57modify870.011.47030.00001.4710
2812008.01.08 03:26t/p870.011.47100.00001.47100.701394.65
2822008.01.08 03:26t/p880.021.47100.00001.47105.411400.06
2832008.01.08 03:26buy890.011.47120.00001.4739
2842008.01.08 03:26sell900.021.47100.00001.4683
2852008.01.08 03:26modify850.011.46900.00001.4683
2862008.01.08 04:48buy910.021.46920.00001.4719
2872008.01.08 04:48modify890.011.47120.00001.4719
2882008.01.08 07:05t/p890.011.47190.00001.47190.671400.73
2892008.01.08 07:05t/p910.021.47190.00001.47195.351406.08
2902008.01.08 07:05buy920.011.47210.00001.4748
2912008.01.08 07:32sell930.041.47300.00001.4703
2922008.01.08 07:32modify850.011.46900.00001.4703
2932008.01.08 07:32modify900.021.47100.00001.4703
2942008.01.08 08:03t/p850.011.47030.00001.4703-1.371404.71
2952008.01.08 08:03t/p900.021.47030.00001.47031.351406.06
2962008.01.08 08:03t/p930.041.47030.00001.470310.701416.76
2972008.01.08 08:03sell940.011.47010.00001.4674
2982008.01.08 08:03buy950.021.47000.00001.4727
2992008.01.08 08:03modify920.011.47210.00001.4727
3002008.01.08 08:33sell960.021.47210.00001.4694
3012008.01.08 08:33modify940.011.47010.00001.4694
3022008.01.08 12:22t/p920.011.47270.00001.47270.571417.33
3032008.01.08 12:22t/p950.021.47270.00001.47275.351422.68
3042008.01.08 12:22buy970.011.47290.00001.4756
3052008.01.08 13:09buy980.021.47090.00001.4736
3062008.01.08 13:09modify970.011.47290.00001.4736
3072008.01.08 15:00t/p970.011.47360.00001.47360.671423.35
3082008.01.08 15:00t/p980.021.47360.00001.47365.351428.70
3092008.01.08 15:00buy990.011.47390.00001.4766
3102008.01.08 15:00sell1000.041.47410.00001.4714
3112008.01.08 15:00modify940.011.47010.00001.4714
3122008.01.08 15:00modify960.021.47210.00001.4714
3132008.01.08 15:18buy1010.021.47190.00001.4746
3142008.01.08 15:18modify990.011.47390.00001.4746
3152008.01.08 15:22t/p940.011.47140.00001.4714-1.331427.37
3162008.01.08 15:22t/p960.021.47140.00001.47141.351428.72
3172008.01.08 15:22t/p1000.041.47140.00001.471410.701439.42
3182008.01.08 15:22sell1020.011.47120.00001.4685
3192008.01.09 06:08sell1030.021.47320.00001.4705
3202008.01.09 06:08modify1020.011.47120.00001.4705
3212008.01.09 08:12t/p1020.011.47050.00001.47050.631440.05
3222008.01.09 08:12t/p1030.021.47050.00001.47055.351445.40
3232008.01.09 08:12sell1040.011.47030.00001.4676
3242008.01.09 12:07buy1050.041.46990.00001.4726
3252008.01.09 12:07modify990.011.47390.00001.4726
3262008.01.09 12:07modify1010.021.47190.00001.4726
3272008.01.09 13:07buy1060.081.46790.00001.4706
3282008.01.09 13:07modify990.011.47390.00001.4706
3292008.01.09 13:07modify1010.021.47190.00001.4706
3302008.01.09 13:07modify1050.041.46990.00001.4706
3312008.01.09 13:07t/p1040.011.46760.00001.46762.671448.07
3322008.01.09 13:07sell1070.011.46740.00001.4647
3332008.01.09 15:43buy1080.161.46590.00001.4686
3342008.01.09 15:43modify990.011.47390.00001.4686
3352008.01.09 15:43modify1010.021.47190.00001.4686
3362008.01.09 15:43modify1050.041.46990.00001.4686
3372008.01.09 15:43modify1060.081.46790.00001.4686
3382008.01.09 15:48t/p1070.011.46470.00001.46472.671450.74
3392008.01.09 15:48sell1090.011.46450.00001.4618
3402008.01.09 15:59sell1100.021.46650.00001.4638
3412008.01.09 15:59modify1090.011.46450.00001.4638
3422008.01.10 02:51sell1110.041.46850.00001.4658
3432008.01.10 02:51modify1090.011.46450.00001.4658
3442008.01.10 02:51modify1100.021.46650.00001.4658
3452008.01.10 02:52t/p990.011.46860.00001.4686-5.211445.53
3462008.01.10 02:52t/p1010.021.46860.00001.4686-6.411439.12
3472008.01.10 02:52t/p1050.041.46860.00001.4686-4.941434.18
3482008.01.10 02:52t/p1060.081.46860.00001.46866.121440.30
3492008.01.10 02:52t/p1080.161.46860.00001.468644.241484.54
3502008.01.10 02:52buy1120.011.46880.00001.4715
3512008.01.10 07:02buy1130.021.46680.00001.4695
3522008.01.10 07:02modify1120.011.46880.00001.4695
3532008.01.10 08:13t/p1090.011.46580.00001.4658-1.451483.09
3542008.01.10 08:13t/p1100.021.46580.00001.46581.111484.20
3552008.01.10 08:13t/p1110.041.46580.00001.465810.701494.90
3562008.01.10 08:13sell1140.011.46560.00001.4629
3572008.01.10 08:26sell1150.021.46760.00001.4649
3582008.01.10 08:26modify1140.011.46560.00001.4649
3592008.01.10 09:52t/p1120.011.46950.00001.46950.671495.57
3602008.01.10 09:52t/p1130.021.46950.00001.46955.351500.92
3612008.01.10 09:52buy1160.011.46970.00001.4724
3622008.01.10 09:53sell1170.041.46960.00001.4669
3632008.01.10 09:53modify1140.011.46560.00001.4669
3642008.01.10 09:53modify1150.021.46760.00001.4669
3652008.01.10 10:55buy1180.021.46770.00001.4704
3662008.01.10 10:55modify1160.011.46970.00001.4704
3672008.01.10 11:18t/p1140.011.46690.00001.4669-1.331499.59
3682008.01.10 11:18t/p1150.021.46690.00001.46691.351500.94
3692008.01.10 11:18t/p1170.041.46690.00001.466910.701511.64
3702008.01.10 11:18sell1190.011.46670.00001.4640
3712008.01.10 12:52buy1200.041.46570.00001.4684
3722008.01.10 12:52modify1160.011.46970.00001.4684
3732008.01.10 12:52modify1180.021.46770.00001.4684
3742008.01.10 14:04t/p1160.011.46840.00001.4684-1.331510.31
3752008.01.10 14:04t/p1180.021.46840.00001.46841.351511.66
3762008.01.10 14:04t/p1200.041.46840.00001.468410.701522.36
3772008.01.10 14:04buy1210.011.46860.00001.4713
3782008.01.10 14:15sell1220.021.46870.00001.4660
3792008.01.10 14:15modify1190.011.46670.00001.4660
3802008.01.10 14:35sell1230.041.47070.00001.4680
3812008.01.10 14:35modify1190.011.46670.00001.4680
3822008.01.10 14:35modify1220.021.46870.00001.4680
3832008.01.10 14:36t/p1210.011.47130.00001.47132.671525.03
3842008.01.10 14:36buy1240.011.47150.00001.4742
3852008.01.10 14:37sell1250.081.47270.00001.4700
3862008.01.10 14:37modify1190.011.46670.00001.4700
3872008.01.10 14:37modify1220.021.46870.00001.4700
3882008.01.10 14:37modify1230.041.47070.00001.4700
3892008.01.10 14:43t/p1240.011.47420.00001.47422.671527.70
3902008.01.10 14:43buy1260.011.47440.00001.4771
3912008.01.10 14:48sell1270.161.47470.00001.4720
3922008.01.10 14:48modify1190.011.46670.00001.4720
3932008.01.10 14:48modify1220.021.46870.00001.4720
3942008.01.10 14:48modify1230.041.47070.00001.4720
3952008.01.10 14:48modify1250.081.47270.00001.4720
3962008.01.10 16:12buy1280.021.47240.00001.4751
3972008.01.10 16:12modify1260.011.47440.00001.4751
3982008.01.10 17:15t/p1260.011.47510.00001.47510.671528.37
3992008.01.10 17:15t/p1280.021.47510.00001.47515.351533.72
4002008.01.10 17:15buy1290.011.47530.00001.4780
4012008.01.10 17:21sell1300.321.47670.00001.4740
4022008.01.10 17:21modify1190.011.46670.00001.4740
4032008.01.10 17:21modify1220.021.46870.00001.4740
4042008.01.10 17:21modify1230.041.47070.00001.4740
4052008.01.10 17:21modify1250.081.47270.00001.4740
4062008.01.10 17:21modify1270.161.47470.00001.4740
4072008.01.10 17:28t/p1290.011.47800.00001.47802.671536.39
4082008.01.10 17:28buy1310.011.47830.00001.4810
4092008.01.10 17:52t/p1310.011.48100.00001.48102.671539.06
4102008.01.10 17:52buy1320.011.48120.00001.4839
4112008.01.10 18:03buy1330.021.47920.00001.4819
4122008.01.10 18:03modify1320.011.48120.00001.4819
4132008.01.11 09:02buy1340.041.47720.00001.4799
4142008.01.11 09:02modify1320.011.48120.00001.4799
4152008.01.11 09:02modify1330.021.47920.00001.4799
4162008.01.11 13:06t/p1320.011.47990.00001.4799-1.301537.76
4172008.01.11 13:06t/p1330.021.47990.00001.47991.411539.17
4182008.01.11 13:06t/p1340.041.47990.00001.479910.701549.87
4192008.01.11 13:06buy1350.011.48010.00001.4828
4202008.01.11 13:25buy1360.021.47810.00001.4808
4212008.01.11 13:25modify1350.011.48010.00001.4808
4222008.01.11 17:56t/p1350.011.48080.00001.48080.671550.54
4232008.01.11 17:56t/p1360.021.48080.00001.48085.351555.89
4242008.01.11 17:56buy1370.011.48110.00001.4838
4252008.01.11 18:03buy1380.021.47900.00001.4817
4262008.01.11 18:03modify1370.011.48110.00001.4817
4272008.01.14 04:55t/p1370.011.48170.00001.48170.601556.49
4282008.01.14 04:55t/p1380.021.48170.00001.48175.411561.90
4292008.01.14 04:55buy1390.011.48190.00001.4846
4302008.01.14 06:07t/p1390.011.48460.00001.48462.671564.57
4312008.01.14 06:07buy1400.011.48480.00001.4875
4322008.01.14 07:00t/p1400.011.48750.00001.48752.671567.24
4332008.01.14 07:00buy1410.011.48770.00001.4904
4342008.01.14 10:08t/p1410.011.49040.00001.49042.671569.91
4352008.01.14 10:08buy1420.011.49070.00001.4934
4362008.01.14 10:38buy1430.021.48870.00001.4914
4372008.01.14 10:38modify1420.011.49070.00001.4914
4382008.01.14 15:32buy1440.041.48670.00001.4894
4392008.01.14 15:32modify1420.011.49070.00001.4894
4402008.01.14 15:32modify1430.021.48870.00001.4894
4412008.01.14 16:25t/p1420.011.48940.00001.4894-1.331568.58
4422008.01.14 16:25t/p1430.021.48940.00001.48941.351569.93
4432008.01.14 16:25t/p1440.041.48940.00001.489410.701580.63
4442008.01.14 16:25buy1450.011.48960.00001.4923
4452008.01.14 16:43buy1460.021.48760.00001.4903
4462008.01.14 16:43modify1450.011.48960.00001.4903
4472008.01.15 08:07buy1470.041.48550.00001.4882
4482008.01.15 08:07modify1450.011.48960.00001.4882
4492008.01.15 08:07modify1460.021.48760.00001.4882
4502008.01.15 09:25buy1480.081.48340.00001.4861
4512008.01.15 09:25modify1450.011.48960.00001.4861
4522008.01.15 09:25modify1460.021.48760.00001.4861
4532008.01.15 09:25modify1470.041.48550.00001.4861
4542008.01.15 10:12t/p1450.011.48610.00001.4861-3.501577.13
4552008.01.15 10:12t/p1460.021.48610.00001.4861-2.991574.14
4562008.01.15 10:12t/p1470.041.48610.00001.48612.301576.44
4572008.01.15 10:12t/p1480.081.48610.00001.486121.401597.84
4582008.01.15 10:12buy1490.011.48630.00001.4890
4592008.01.15 13:12t/p1490.011.48900.00001.48902.671600.51
4602008.01.15 13:12buy1500.011.48920.00001.4919
4612008.01.15 14:17t/p1500.011.49190.00001.49192.671603.18
4622008.01.15 14:17buy1510.011.49210.00001.4948
4632008.01.15 14:47buy1520.021.49010.00001.4928
4642008.01.15 14:47modify1510.011.49210.00001.4928
4652008.01.15 15:18buy1530.041.48810.00001.4908
4662008.01.15 15:18modify1510.011.49210.00001.4908
4672008.01.15 15:18modify1520.021.49010.00001.4908
4682008.01.15 15:48buy1540.081.48600.00001.4887
4692008.01.15 15:48modify1510.011.49210.00001.4887
4702008.01.15 15:48modify1520.021.49010.00001.4887
4712008.01.15 15:48modify1530.041.48810.00001.4887
4722008.01.15 16:27buy1550.161.48400.00001.4867
4732008.01.15 16:27modify1510.011.49210.00001.4867
4742008.01.15 16:27modify1520.021.49010.00001.4867
4752008.01.15 16:27modify1530.041.48810.00001.4867
4762008.01.15 16:27modify1540.081.48600.00001.4867
4772008.01.15 16:36buy1560.321.48200.00001.4847
4782008.01.15 16:36sell1570.641.48180.00001.4791
4792008.01.15 16:36modify1510.011.49210.00001.4847
4802008.01.15 16:36modify1520.021.49010.00001.4847
4812008.01.15 16:36modify1530.041.48810.00001.4847
4822008.01.15 16:36modify1540.081.48600.00001.4847
4832008.01.15 16:36modify1550.161.48400.00001.4847
4842008.01.15 16:36modify1190.011.46670.00001.4791
4852008.01.15 16:36modify1220.021.46870.00001.4791
4862008.01.15 16:36modify1230.041.47070.00001.4791
4872008.01.15 16:36modify1250.081.47270.00001.4791
4882008.01.15 16:36modify1270.161.47470.00001.4791
4892008.01.15 16:36modify1300.321.47670.00001.4791
4902008.01.15 17:03t/p1510.011.48470.00001.4847-7.431595.75
4912008.01.15 17:03t/p1520.021.48470.00001.4847-10.851584.90
4922008.01.15 17:03t/p1530.041.48470.00001.4847-13.701571.20
4932008.01.15 17:03t/p1540.081.48470.00001.4847-10.601560.60
4942008.01.15 17:03t/p1550.161.48470.00001.484710.801571.40
4952008.01.15 17:03t/p1560.321.48470.00001.484785.601657.00
4962008.01.15 17:03buy1580.011.48490.00001.4876
4972008.01.15 19:16buy1590.021.48290.00001.4856
4982008.01.15 19:16modify1580.011.48490.00001.4856
4992008.01.15 21:03buy1600.041.48090.00001.4836
5002008.01.15 21:03modify1580.011.48490.00001.4836
5012008.01.15 21:03modify1590.021.48290.00001.4836
5022008.01.15 22:06t/p1190.011.47910.00001.4791-12.551644.45
5032008.01.15 22:06t/p1220.021.47910.00001.4791-21.091623.36
5042008.01.15 22:06t/p1230.041.47910.00001.4791-34.181589.18
5052008.01.15 22:06t/p1250.081.47910.00001.4791-52.361536.82
5062008.01.15 22:06t/p1270.161.47910.00001.4791-72.721464.10
5072008.01.15 22:06t/p1300.321.47910.00001.4791-81.441382.66
5082008.01.15 22:06t/p1570.641.47910.00001.4791171.201553.86
5092008.01.15 22:06sell1610.011.47890.00001.4762
5102008.01.15 22:06buy1620.081.47890.00001.4816
5112008.01.15 22:06modify1580.011.48490.00001.4816
5122008.01.15 22:06modify1590.021.48290.00001.4816
5132008.01.15 22:06modify1600.041.48090.00001.4816
5142008.01.15 23:50sell1630.021.48090.00001.4782
5152008.01.15 23:50modify1610.011.47890.00001.4782
5162008.01.16 02:08t/p1580.011.48160.00001.4816-3.301550.56
5172008.01.16 02:08t/p1590.021.48160.00001.4816-2.591547.97
5182008.01.16 02:08t/p1600.041.48160.00001.48162.821550.79
5192008.01.16 02:08t/p1620.081.48160.00001.481621.641572.43
5202008.01.16 02:08buy1640.011.48180.00001.4845
5212008.01.16 02:30sell1650.041.48290.00001.4802
5222008.01.16 02:30modify1610.011.47890.00001.4802
5232008.01.16 02:30modify1630.021.48090.00001.4802
5242008.01.16 03:27t/p1640.011.48450.00001.48452.671575.10
5252008.01.16 03:27buy1660.011.48480.00001.4875
5262008.01.16 03:35sell1670.081.48500.00001.4823
5272008.01.16 03:35modify1610.011.47890.00001.4823
5282008.01.16 03:35modify1630.021.48090.00001.4823
5292008.01.16 03:35modify1650.041.48290.00001.4823
5302008.01.16 06:41buy1680.021.48280.00001.4855
5312008.01.16 06:41modify1660.011.48480.00001.4855
5322008.01.16 06:42t/p1610.011.48230.00001.4823-3.471571.63
5332008.01.16 06:42t/p1630.021.48230.00001.4823-2.931568.70
5342008.01.16 06:42t/p1650.041.48230.00001.48232.301571.00
5352008.01.16 06:42t/p1670.081.48230.00001.482321.401592.40
5362008.01.16 06:42sell1690.011.48200.00001.4793
5372008.01.16 08:03buy1700.041.48080.00001.4835
5382008.01.16 08:03modify1660.011.48480.00001.4835
5392008.01.16 08:03modify1680.021.48280.00001.4835
5402008.01.16 10:36t/p1690.011.47930.00001.47932.671595.07
5412008.01.16 10:36sell1710.011.47910.00001.4764
5422008.01.16 10:40buy1720.081.47880.00001.4815
5432008.01.16 10:40modify1660.011.48480.00001.4815
5442008.01.16 10:40modify1680.021.48280.00001.4815
5452008.01.16 10:40modify1700.041.48080.00001.4815
5462008.01.16 13:33sell1730.021.48110.00001.4784
5472008.01.16 13:33modify1710.011.47910.00001.4784
5482008.01.16 13:33t/p1660.011.48150.00001.4815-3.331591.74
5492008.01.16 13:33t/p1680.021.48150.00001.4815-2.651589.09
5502008.01.16 13:33t/p1700.041.48150.00001.48152.701591.79
5512008.01.16 13:33t/p1720.081.48150.00001.481521.401613.19
5522008.01.16 13:33buy1740.011.48170.00001.4844
5532008.01.16 13:35buy1750.021.47970.00001.4824
5542008.01.16 13:35modify1740.011.48170.00001.4824
5552008.01.16 13:37t/p1710.011.47840.00001.47840.671613.86
5562008.01.16 13:37t/p1730.021.47840.00001.47845.351619.21
5572008.01.16 13:37sell1760.011.47820.00001.4755
5582008.01.16 13:46sell1770.021.48020.00001.4775
5592008.01.16 13:46modify1760.011.47820.00001.4775
5602008.01.16 14:43sell1780.041.48220.00001.4795
5612008.01.16 14:43modify1760.011.47820.00001.4795
5622008.01.16 14:43modify1770.021.48020.00001.4795
5632008.01.16 14:46t/p1740.011.48240.00001.48240.671619.88
5642008.01.16 14:46t/p1750.021.48240.00001.48245.351625.23
5652008.01.16 14:46buy1790.011.48260.00001.4853
5662008.01.16 15:02buy1800.021.48060.00001.4833
5672008.01.16 15:02modify1790.011.48260.00001.4833
5682008.01.16 15:17t/p1760.011.47950.00001.4795-1.331623.90
5692008.01.16 15:17t/p1770.021.47950.00001.47951.351625.25
5702008.01.16 15:17t/p1780.041.47950.00001.479510.701635.95
5712008.01.16 15:17sell1810.011.47930.00001.4766
5722008.01.16 15:27sell1820.021.48130.00001.4786
5732008.01.16 15:27modify1810.011.47930.00001.4786
5742008.01.16 15:42t/p1810.011.47860.00001.47860.671636.62
5752008.01.16 15:42t/p1820.021.47860.00001.47865.351641.97
5762008.01.16 15:42buy1830.041.47860.00001.4813
5772008.01.16 15:42sell1840.011.47840.00001.4757
5782008.01.16 15:42modify1790.011.48260.00001.4813
5792008.01.16 15:42modify1800.021.48060.00001.4813
5802008.01.16 15:46buy1850.081.47650.00001.4792
5812008.01.16 15:46modify1790.011.48260.00001.4792
5822008.01.16 15:46modify1800.021.48060.00001.4792
5832008.01.16 15:46modify1830.041.47860.00001.4792
5842008.01.16 15:46t/p1840.011.47570.00001.47572.671644.64
5852008.01.16 15:46sell1860.011.47550.00001.4728
5862008.01.16 15:47buy1870.161.47440.00001.4771
5872008.01.16 15:47modify1790.011.48260.00001.4771
5882008.01.16 15:47modify1800.021.48060.00001.4771
5892008.01.16 15:47modify1830.041.47860.00001.4771
5902008.01.16 15:47modify1850.081.47650.00001.4771
5912008.01.16 15:48t/p1860.011.47280.00001.47282.671647.31
5922008.01.16 15:48sell1880.011.47250.00001.4698
5932008.01.16 15:48buy1890.321.47230.00001.4750
5942008.01.16 15:48modify1790.011.48260.00001.4750
5952008.01.16 15:48modify1800.021.48060.00001.4750
5962008.01.16 15:48modify1830.041.47860.00001.4750
5972008.01.16 15:48modify1850.081.47650.00001.4750
5982008.01.16 15:48modify1870.161.47440.00001.4750
5992008.01.16 15:52t/p1880.011.46980.00001.46982.671649.98
6002008.01.16 15:52sell1900.011.46960.00001.4669
6012008.01.16 16:05t/p1900.011.46690.00001.46692.671652.65
6022008.01.16 16:05sell1910.011.46670.00001.4640
6032008.01.16 16:11t/p1910.011.46400.00001.46402.671655.32
6042008.01.16 16:11sell1920.011.46380.00001.4611
6052008.01.16 16:13t/p1920.011.46110.00001.46112.671657.99
6062008.01.16 16:13sell1930.011.46090.00001.4582
6072008.01.16 16:17sell1940.021.46290.00001.4602
6082008.01.16 16:17modify1930.011.46090.00001.4602
6092008.01.16 16:23sell1950.041.46490.00001.4622
6102008.01.16 16:23modify1930.011.46090.00001.4622
6112008.01.16 16:23modify1940.021.46290.00001.4622
6122008.01.16 18:31sell1960.081.46690.00001.4642
6132008.01.16 18:31modify1930.011.46090.00001.4642
6142008.01.16 18:31modify1940.021.46290.00001.4642
6152008.01.16 18:31modify1950.041.46490.00001.4642
6162008.01.17 05:32t/p1930.011.46420.00001.4642-3.451654.54
6172008.01.17 05:32t/p1940.021.46420.00001.4642-2.891651.65
6182008.01.17 05:32t/p1950.041.46420.00001.46422.221653.87
6192008.01.17 05:32t/p1960.081.46420.00001.464220.441674.31
6202008.01.17 05:32sell1970.011.46400.00001.4613
6212008.01.17 06:16sell1980.021.46600.00001.4633
6222008.01.17 06:16modify1970.011.46400.00001.4633
6232008.01.17 08:08t/p1970.011.46330.00001.46330.671674.98
6242008.01.17 08:08t/p1980.021.46330.00001.46335.351680.33
6252008.01.17 08:08sell1990.011.46310.00001.4604
6262008.01.17 08:22t/p1990.011.46040.00001.46042.671683.00
6272008.01.17 08:22sell2000.011.46020.00001.4575
6282008.01.17 08:52sell2010.021.46220.00001.4595
6292008.01.17 08:52modify2000.011.46020.00001.4595
6302008.01.17 11:16sell2020.041.46420.00001.4615
6312008.01.17 11:16modify2000.011.46020.00001.4615
6322008.01.17 11:16modify2010.021.46220.00001.4615
6332008.01.17 11:20sell2030.081.46620.00001.4635
6342008.01.17 11:20modify2000.011.46020.00001.4635
6352008.01.17 11:20modify2010.021.46220.00001.4635
6362008.01.17 11:20modify2020.041.46420.00001.4635
6372008.01.17 12:30sell2040.161.46820.00001.4655
6382008.01.17 12:30modify2000.011.46020.00001.4655
6392008.01.17 12:30modify2010.021.46220.00001.4655
6402008.01.17 12:30modify2020.041.46420.00001.4655
6412008.01.17 12:30modify2030.081.46620.00001.4655
6422008.01.17 12:38sell2050.321.47020.00001.4675
6432008.01.17 12:38modify2000.011.46020.00001.4675
6442008.01.17 12:38modify2010.021.46220.00001.4675
6452008.01.17 12:38modify2020.041.46420.00001.4675
6462008.01.17 12:38modify2030.081.46620.00001.4675
6472008.01.17 12:38modify2040.161.46820.00001.4675
6482008.01.17 12:39buy2060.641.47030.00001.4730
6492008.01.17 12:39modify1790.011.48260.00001.4730
6502008.01.17 12:39modify1800.021.48060.00001.4730
6512008.01.17 12:39modify1830.041.47860.00001.4730
6522008.01.17 12:39modify1850.081.47650.00001.4730
6532008.01.17 12:39modify1870.161.47440.00001.4730
6542008.01.17 12:39modify1890.321.47230.00001.4730
6552008.01.17 13:34t/p2000.011.46750.00001.4675-7.331675.67
6562008.01.17 13:34t/p2010.021.46750.00001.4675-10.651665.02
6572008.01.17 13:34t/p2020.041.46750.00001.4675-13.301651.72
6582008.01.17 13:34t/p2030.081.46750.00001.4675-10.601641.12
6592008.01.17 13:34t/p2040.161.46750.00001.467510.801651.92
6602008.01.17 13:34t/p2050.321.46750.00001.467585.601737.52
6612008.01.17 13:34sell2070.011.46730.00001.4646
6622008.01.17 15:01sell2080.021.46930.00001.4666
6632008.01.17 15:01modify2070.011.46730.00001.4666
6642008.01.17 15:03sell2090.041.47130.00001.4686
6652008.01.17 15:03modify2070.011.46730.00001.4686
6662008.01.17 15:03modify2080.021.46930.00001.4686
6672008.01.17 15:12t/p2070.011.46860.00001.4686-1.331736.19
6682008.01.17 15:12t/p2080.021.46860.00001.46861.351737.54
6692008.01.17 15:12t/p2090.041.46860.00001.468610.701748.24
6702008.01.17 15:12sell2100.011.46840.00001.4657
6712008.01.17 15:25t/p2100.011.46570.00001.46572.671750.91
6722008.01.17 15:25sell2110.011.46550.00001.4628
6732008.01.17 15:33sell2120.021.46750.00001.4648
6742008.01.17 15:33modify2110.011.46550.00001.4648
6752008.01.17 16:00sell2130.041.46950.00001.4668
6762008.01.17 16:00modify2110.011.46550.00001.4668
6772008.01.17 16:00modify2120.021.46750.00001.4668
6782008.01.17 19:41t/p2110.011.46680.00001.4668-1.331749.58
6792008.01.17 19:41t/p2120.021.46680.00001.46681.351750.93
6802008.01.17 19:41t/p2130.041.46680.00001.466810.701761.63
6812008.01.17 19:41sell2140.011.46660.00001.4639
6822008.01.17 21:22t/p2140.011.46390.00001.46392.671764.30
6832008.01.17 21:22sell2150.011.46360.00001.4609
6842008.01.17 23:25close at stop2150.011.46280.00001.46090.771765.07
6852008.01.17 23:25close at stop2060.641.46260.00001.4730-494.401270.67
6862008.01.17 23:25close at stop1890.321.46260.00001.4730-308.32962.35
6872008.01.17 23:25close at stop1870.161.46260.00001.4730-187.76774.59
6882008.01.17 23:25close at stop1850.081.46260.00001.4730-110.68663.91
6892008.01.17 23:25close at stop1830.041.46260.00001.4730-63.74600.17
6902008.01.17 23:25close at stop1800.021.46260.00001.4730-35.87564.30
6912008.01.17 23:25close at stop1790.011.46260.00001.4730-19.94544.36