Alpari (UK) Ltd.

Account: 170361 Name: runpup Currency: USD 2008 July 29, 06:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
141180922008.07.28 18:15sell0.04gbpusd1.99430.00001.99352008.07.28 22:151.99350.000.000.003.20
141180892008.07.28 18:15buy0.04gbpusd1.99460.00001.99542008.07.28 18:581.99540.000.000.003.20
141129602008.07.28 16:45buy0.07gbpusd1.99210.00001.99292008.07.28 17:101.99290.000.000.005.60
140787322008.07.28 06:15sell0.06gbpusd1.99040.00001.98962008.07.28 06:241.98960.000.000.004.80
140787272008.07.28 06:15buy0.06gbpusd1.99070.00001.99152008.07.28 15:201.99150.000.000.004.80
140766542008.07.28 04:45sell0.08gbpusd1.98930.00001.98852008.07.28 07:451.98850.000.000.006.40
140766532008.07.28 04:45buy0.08gbpusd1.98960.00001.99042008.07.28 05:561.99040.000.000.006.40
140719992008.07.28 02:15sell0.11gbpusd1.98690.00001.98612008.07.28 08:071.98610.000.000.008.80
140719952008.07.28 02:15buy0.11gbpusd1.98720.00001.98802008.07.28 02:251.98800.000.000.008.80
140585332008.07.25 19:45buy0.08gbpusd1.99050.00001.99132008.07.25 22:421.99130.000.000.006.40
140585342008.07.25 19:45sell0.08gbpusd1.99020.00001.98942008.07.25 20:041.98940.000.000.006.40
140536202008.07.25 18:15buy0.08gbpusd1.99050.00001.99132008.07.25 22:421.99130.000.000.006.40
140480632008.07.25 16:45sell0.09gbpusd1.98890.00001.98812008.07.25 16:571.98810.000.000.007.20
140480602008.07.25 16:45buy0.09gbpusd1.98920.00001.99002008.07.25 18:101.99000.000.000.007.20
139941552008.07.25 06:15sell0.12gbpusd1.98600.00001.98522008.07.25 07:011.98520.000.000.009.60
139941532008.07.25 06:15buy0.12gbpusd1.98630.00001.98712008.07.25 07:591.98710.000.000.009.60
139900382008.07.25 04:45buy0.15gbpusd1.98450.00001.98532008.07.25 05:401.98530.000.000.0012.00
139847202008.07.25 02:15buy0.14gbpusd1.98580.00001.98662008.07.25 06:061.98660.000.000.0011.20
139847222008.07.25 02:15sell0.14gbpusd1.98550.00001.98472008.07.25 04:321.98470.000.000.0011.20
139753022008.07.24 22:15sell0.13gbpusd1.98610.00001.98532008.07.25 01:301.98530.000.00-2.6510.40
139753002008.07.24 22:15buy0.13gbpusd1.98640.00001.98722008.07.25 07:591.98720.000.001.4310.40
139667642008.07.24 19:45buy0.17gbpusd1.98340.00001.98422008.07.24 19:561.98420.000.000.0013.60
139601732008.07.24 18:15buy0.19gbpusd1.98290.00001.98372008.07.24 19:081.98370.000.000.0015.20
139535932008.07.24 16:45buy0.19gbpusd1.98430.00001.98512008.07.24 20:121.98510.000.000.0015.20
139535962008.07.24 16:45sell0.19gbpusd1.98400.00001.98322008.07.24 16:481.98320.000.000.0015.20
138867772008.07.23 19:45sell0.05gbpusd1.99990.00001.99912008.07.23 19:591.99910.000.000.004.00
138831892008.07.23 18:15sell0.03gbpusd2.00230.00002.00152008.07.23 18:232.00150.000.000.002.40
138746792008.07.23 16:45buy0.07gbpusd1.99800.00001.99882008.07.23 17:081.99880.000.000.005.60
138746812008.07.23 16:45sell0.07gbpusd1.99770.00001.99692008.07.23 16:491.99690.000.000.005.60
138139732008.07.23 06:15buy0.10gbpusd1.99380.00001.99462008.07.23 11:481.99460.000.000.008.00
138139752008.07.23 06:15sell0.10gbpusd1.99350.00001.99272008.07.23 07:041.99270.000.000.008.00
138049822008.07.23 02:15sell0.13gbpusd1.99070.00001.98992008.07.24 10:081.98990.000.00-7.9610.40
138049812008.07.23 02:15buy0.13gbpusd1.99100.00001.99182008.07.23 03:311.99180.000.000.0010.40
137938902008.07.22 19:45sell0.15gbpusd1.99060.00001.98982008.07.24 10:081.98980.000.00-12.2412.00
137938892008.07.22 19:45buy0.15gbpusd1.99090.00001.99172008.07.22 20:141.99170.000.000.0012.00
137879992008.07.22 18:15sell0.14gbpusd1.99250.00001.99172008.07.22 18:241.99170.000.000.0011.20
137879962008.07.22 18:15buy0.14gbpusd1.99280.00001.99362008.07.23 04:061.99360.000.001.5411.20
137800272008.07.22 16:45sell0.10gbpusd1.99690.00001.99612008.07.22 17:041.99610.000.000.008.00
137800262008.07.22 16:45buy0.10gbpusd1.99720.00001.99802008.07.22 16:541.99800.000.000.008.00
137294202008.07.22 06:15sell0.05gbpusd2.00220.00002.00142008.07.22 06:532.00140.000.000.004.00
137294192008.07.22 06:15buy0.05gbpusd2.00250.00002.00332008.07.22 08:492.00330.000.000.004.00
137082032008.07.21 22:15sell0.08gbpusd1.99920.00001.99842008.07.22 15:561.99840.000.00-1.636.40
137081992008.07.21 22:15buy0.08gbpusd1.99950.00002.00032008.07.21 22:192.00030.000.000.006.40
137009682008.07.21 19:45buy0.10gbpusd1.99750.00001.99832008.07.21 20:551.99830.000.000.008.00
137009702008.07.21 19:45sell0.10gbpusd1.99720.00001.99642008.07.22 17:031.99640.000.00-2.048.00
136973042008.07.21 18:15sell0.10gbpusd1.99810.00001.99732008.07.21 18:201.99730.000.000.008.00
136973002008.07.21 18:15buy0.10gbpusd1.99840.00001.99922008.07.21 22:141.99920.000.000.008.00
136913282008.07.21 16:45sell0.11gbpusd1.99640.00001.99562008.07.21 17:001.99560.000.000.008.80
136913252008.07.21 16:45buy0.11gbpusd1.99670.00001.99752008.07.21 17:521.99750.000.000.008.80
136271812008.07.18 22:15sell0.09gbpusd1.99820.00001.99742008.07.18 22:361.99740.000.000.007.20
136271802008.07.18 22:15buy0.09gbpusd1.99850.00001.99932008.07.21 22:141.99930.000.000.867.20
136206492008.07.18 18:15buy0.11gbpusd1.99690.00001.99772008.07.18 18:231.99770.000.000.008.80
136206502008.07.18 18:15sell0.11gbpusd1.99660.00001.99582008.07.21 00:001.99580.000.00-2.098.80
136168362008.07.18 16:45buy0.11gbpusd1.99680.00001.99762008.07.18 17:571.99760.000.000.008.80
136168372008.07.18 16:45sell0.11gbpusd1.99650.00001.99572008.07.18 17:181.99570.000.000.008.80
135766402008.07.18 06:15sell0.04gbpusd1.99690.00001.99612008.07.18 09:061.99610.000.000.003.20
135766362008.07.18 06:15buy0.04gbpusd1.99720.00001.99802008.07.18 06:331.99800.000.000.003.20
135746032008.07.18 04:45buy0.07gbpusd1.99470.00001.99552008.07.18 05:031.99550.000.000.005.60
135746042008.07.18 04:45sell0.07gbpusd1.99440.00001.99362008.07.18 09:251.99360.000.000.005.60
135700812008.07.18 02:15sell0.05gbpusd1.99610.00001.99532008.07.18 04:211.99530.000.000.004.00
135700782008.07.18 02:15buy0.05gbpusd1.99640.00001.99722008.07.18 03:261.99720.000.000.004.00
135576362008.07.17 22:15sell0.03gbpusd1.99940.00001.99862008.07.18 00:001.99860.000.00-0.572.40
135576352008.07.17 22:15buy0.03gbpusd1.99970.00002.00052008.07.17 22:202.00050.000.000.002.40
135468142008.07.17 19:45sell0.03gbpusd1.99900.00001.99822008.07.17 19:491.99820.000.000.002.40
135468112008.07.17 19:45buy0.03gbpusd1.99930.00002.00012008.07.17 21:132.00010.000.000.002.40
135004812008.07.17 04:45buy0.02gbpusd2.00050.00002.00132008.07.17 04:542.00130.000.000.001.60
135004822008.07.17 04:45sell0.02gbpusd2.00020.00001.99942008.07.17 08:221.99940.000.000.001.60
134967872008.07.17 02:15buy0.02gbpusd2.00080.00002.00162008.07.17 03:272.00160.000.000.001.60
134967902008.07.17 02:15sell0.02gbpusd2.00050.00001.99972008.07.17 02:431.99970.000.000.001.60
134912792008.07.16 22:15sell0.04gbpusd1.99870.00001.99792008.07.17 00:041.99790.000.00-2.283.20
134912762008.07.16 22:15buy0.04gbpusd1.99900.00001.99982008.07.17 02:011.99980.000.001.153.20
134861522008.07.16 19:45sell0.03gbpusd2.00000.00001.99922008.07.16 20:011.99920.000.000.002.40
134861512008.07.16 19:45buy0.03gbpusd2.00030.00002.00112008.07.16 19:492.00110.000.000.002.40
134833122008.07.16 18:15sell0.03gbpusd1.99950.00001.99872008.07.16 18:361.99870.000.000.002.40
134833092008.07.16 18:15buy0.03gbpusd1.99980.00002.00062008.07.16 19:472.00060.000.000.002.40
134775522008.07.16 16:45sell0.04gbpusd1.99820.00001.99742008.07.16 16:541.99740.000.000.003.20
134775392008.07.16 16:45buy0.04gbpusd1.99850.00001.99932008.07.16 17:511.99930.000.000.003.20
133611142008.07.15 06:15sell0.04gbpusd1.99790.00001.99712008.07.15 08:231.99710.000.000.003.20
133611132008.07.15 06:15buy0.04gbpusd1.99820.00001.99902008.07.15 08:371.99900.000.000.003.20
133526812008.07.15 02:15sell0.06gbpusd1.99570.00001.99492008.07.15 02:291.99490.000.000.004.80
133526782008.07.15 02:15buy0.06gbpusd1.99600.00001.99682008.07.15 03:531.99680.000.000.004.80
133463622008.07.14 22:15sell0.09gbpusd1.99390.00001.99312008.07.18 09:251.99310.000.00-10.267.20
133463612008.07.14 22:15buy0.09gbpusd1.99420.00001.99502008.07.14 22:501.99500.000.000.007.20
133420492008.07.14 19:45buy0.11gbpusd1.99370.00001.99452008.07.14 20:471.99450.000.000.008.80
133420502008.07.14 19:45sell0.11gbpusd1.99340.00001.99262008.07.18 09:281.99260.000.00-12.548.80
133381782008.07.14 18:15sell0.11gbpusd1.99370.00001.99292008.07.18 09:251.99290.000.00-12.548.80
133381762008.07.14 18:15buy0.11gbpusd1.99400.00001.99482008.07.14 18:281.99480.000.000.008.80
133333302008.07.14 16:45sell0.14gbpusd1.99210.00001.99132008.07.18 09:311.99130.000.00-15.9611.20
133333292008.07.14 16:45buy0.14gbpusd1.99240.00001.99322008.07.14 17:591.99320.000.000.0011.20
132974252008.07.14 06:15sell0.14gbpusd1.98590.00001.98512008.07.14 07:161.98510.000.000.0011.20
132974242008.07.14 06:15buy0.14gbpusd1.98620.00001.98702008.07.14 09:441.98700.000.000.0011.20
132961442008.07.14 04:45sell0.15gbpusd1.98570.00001.98492008.07.14 07:161.98490.000.000.0012.00
132961432008.07.14 04:45buy0.15gbpusd1.98600.00001.98682008.07.14 09:441.98680.000.000.0012.00
132915992008.07.14 02:15sell0.18gbpusd1.98390.00001.98312008.07.14 08:191.98310.000.000.0014.40
132915982008.07.14 02:15buy0.18gbpusd1.98420.00001.98502008.07.14 03:371.98500.000.000.0014.40
132813982008.07.11 22:15sell0.17gbpusd1.98680.00001.98602008.07.14 01:581.98600.000.00-3.2313.60
132813972008.07.11 22:15buy0.17gbpusd1.98710.00001.98792008.07.11 22:251.98790.000.000.0013.60
132737122008.07.11 19:45sell0.14gbpusd1.98800.00001.98722008.07.11 20:371.98720.000.000.0011.20
132737112008.07.11 19:45buy0.14gbpusd1.98830.00001.98912008.07.11 21:351.98910.000.000.0011.20
132706802008.07.11 18:15sell0.15gbpusd1.98830.00001.98752008.07.11 20:371.98750.000.000.0012.00
132706782008.07.11 18:15buy0.15gbpusd1.98860.00001.98942008.07.11 18:201.98940.000.000.0012.00
132653012008.07.11 16:45buy0.13gbpusd1.99200.00001.99282008.07.14 16:371.99280.000.001.2510.40
132201602008.07.11 06:15buy0.21gbpusd1.97760.00001.97842008.07.11 09:071.97840.000.000.0016.80
132201712008.07.11 06:15sell0.21gbpusd1.97730.00001.97652008.07.11 07:491.97650.000.000.0016.80
132079982008.07.10 22:15sell0.20gbpusd1.97770.00001.97692008.07.10 23:131.97690.000.000.0016.00
132079972008.07.10 22:15buy0.20gbpusd1.97800.00001.97882008.07.11 03:041.97880.000.001.9216.00
132022862008.07.10 19:45buy0.23gbpusd1.97650.00001.97732008.07.10 20:271.97730.000.000.0018.40
131985342008.07.10 18:15buy0.26gbpusd1.97640.00001.97722008.07.10 18:541.97720.000.000.0020.80
131911132008.07.10 16:45sell0.26gbpusd1.97690.00001.97612008.07.10 17:501.97610.000.000.0020.80
131911112008.07.10 16:45buy0.26gbpusd1.97720.00001.97802008.07.10 16:481.97800.000.000.0020.80
131204102008.07.10 02:15sell0.25gbpusd1.98050.00001.97972008.07.10 07:191.97970.000.000.0020.00
131204092008.07.10 02:15buy0.25gbpusd1.98080.00001.98162008.07.10 03:441.98160.000.000.0020.00
131105512008.07.09 22:15sell0.25gbpusd1.98290.00001.98212008.07.10 00:391.98210.000.00-14.2520.00
131105482008.07.09 22:15buy0.25gbpusd1.98320.00001.98402008.07.11 15:011.98400.000.009.6020.00
130983992008.07.09 19:45sell0.24gbpusd1.98160.00001.98082008.07.09 21:321.98080.000.000.0019.20
130983972008.07.09 19:45buy0.24gbpusd1.98190.00001.98272008.07.09 22:141.98270.000.000.0019.20
130937112008.07.09 18:15sell0.24gbpusd1.98110.00001.98032008.07.09 18:171.98030.000.000.0019.20
130937102008.07.09 18:15buy0.24gbpusd1.98140.00001.98222008.07.09 22:131.98220.000.000.0019.20
130888182008.07.09 16:45sell0.25gbpusd1.97850.00001.97772008.07.09 17:271.97770.000.000.0020.00
130888172008.07.09 16:45buy0.25gbpusd1.97880.00001.97962008.07.09 16:501.97960.000.000.0020.00
130474142008.07.09 06:15sell0.24gbpusd1.96920.00001.96842008.07.09 09:401.96840.000.000.0019.20
130474122008.07.09 06:15buy0.24gbpusd1.96950.00001.97032008.07.09 06:371.97030.000.000.0019.20
130457852008.07.09 04:45sell0.26gbpusd1.96900.00001.96822008.07.09 09:401.96820.000.000.0020.80
130457842008.07.09 04:45buy0.26gbpusd1.96930.00001.97012008.07.09 06:361.97010.000.000.0020.80
130350582008.07.08 22:15buy0.26gbpusd1.96970.00001.97052008.07.09 00:161.97050.000.002.5020.80
130276092008.07.08 19:45sell0.26gbpusd1.96950.00001.96872008.07.08 19:471.96870.000.000.0020.80
130276062008.07.08 19:45buy0.26gbpusd1.96980.00001.97062008.07.09 00:161.97060.000.002.5020.80
130226232008.07.08 18:15sell0.26gbpusd1.96840.00001.96762008.07.08 19:081.96760.000.000.0020.80
130226192008.07.08 18:15buy0.26gbpusd1.96870.00001.96952008.07.08 19:391.96950.000.000.0020.80
130141522008.07.08 16:45buy0.25gbpusd1.97200.00001.97282008.07.08 16:511.97280.000.000.0020.00
130141532008.07.08 16:45sell0.25gbpusd1.97170.00001.97092008.07.08 17:111.97090.000.000.0020.00
129611152008.07.08 06:15sell0.20gbpusd1.97450.00001.97372008.07.08 07:511.97370.000.000.0016.00
129611122008.07.08 06:15buy0.20gbpusd1.97480.00001.97562008.07.08 09:551.97560.000.000.0016.00
129556992008.07.08 04:45buy0.22gbpusd1.97500.00001.97582008.07.08 09:551.97580.000.000.0017.60
129320082008.07.07 22:15sell0.23gbpusd1.97660.00001.97582008.07.07 23:371.97580.000.000.0018.40
129320072008.07.07 22:15buy0.23gbpusd1.97690.00001.97772008.07.08 10:111.97770.000.002.2118.40
129219872008.07.07 19:45sell0.23gbpusd1.97860.00001.97782008.07.07 20:211.97780.000.000.0018.40
129219842008.07.07 19:45buy0.23gbpusd1.97890.00001.97972008.07.08 11:051.97970.000.002.2118.40
129107782008.07.07 18:15buy0.24gbpusd1.97120.00001.97202008.07.07 18:251.97200.000.000.0019.20
129050352008.07.07 16:45sell0.24gbpusd1.96880.00001.96802008.07.07 16:541.96800.000.000.0019.20
129050312008.07.07 16:45buy0.24gbpusd1.96910.00001.96992008.07.07 17:041.96990.000.000.0019.20
128577002008.07.07 06:15sell0.20gbpusd1.97730.00001.97652008.07.07 07:041.97650.000.000.0016.00
128576992008.07.07 06:15buy0.20gbpusd1.97760.00001.97842008.07.07 19:081.97840.000.000.0016.00
128545832008.07.07 04:45sell0.20gbpusd1.97710.00001.97632008.07.07 04:461.97630.000.000.0016.00
128545822008.07.07 04:45buy0.20gbpusd1.97740.00001.97822008.07.07 05:091.97820.000.000.0016.00
128487752008.07.07 02:15buy0.18gbpusd1.98220.00001.98302008.07.09 22:141.98300.000.003.4614.40
128487762008.07.07 02:15sell0.18gbpusd1.98190.00001.98112008.07.07 02:541.98110.000.000.0014.40
128355012008.07.04 18:15sell0.16gbpusd1.98290.00001.98212008.07.04 18:211.98210.000.000.0012.80
128354992008.07.04 18:15buy0.16gbpusd1.98320.00001.98402008.07.11 15:011.98400.000.0010.8912.80
128311842008.07.04 16:45sell0.18gbpusd1.98240.00001.98162008.07.04 18:301.98160.000.000.0014.40
128311822008.07.04 16:45buy0.18gbpusd1.98270.00001.98352008.07.04 18:181.98350.000.000.0014.40
127934772008.07.04 02:15sell0.15gbpusd1.98350.00001.98272008.07.04 08:331.98270.000.000.0012.00
127934762008.07.04 02:15buy0.15gbpusd1.98380.00001.98462008.07.04 04:131.98460.000.000.0012.00
127843612008.07.03 22:15buy0.16gbpusd1.98310.00001.98392008.07.04 02:081.98390.000.001.6612.80
127843622008.07.03 22:15sell0.16gbpusd1.98280.00001.98202008.07.04 01:441.98200.000.00-3.2012.80
127803472008.07.03 19:46sell0.18gbpusd1.98200.00001.98122008.07.04 08:561.98120.000.00-3.6014.40
127803452008.07.03 19:46buy0.18gbpusd1.98230.00001.98312008.07.03 20:401.98310.000.000.0014.40
127762122008.07.03 18:15buy0.18gbpusd1.98220.00001.98302008.07.03 20:401.98300.000.000.0014.40
127762132008.07.03 18:15sell0.18gbpusd1.98190.00001.98112008.07.03 18:271.98110.000.000.0014.40
127701472008.07.03 16:45buy0.18gbpusd1.98210.00001.98292008.07.03 16:561.98290.000.000.0014.40
127014412008.07.02 22:15buy0.10gbpusd1.99310.00001.99392008.07.11 15:311.99390.000.0010.968.00
126954442008.07.02 19:45buy0.11gbpusd1.99310.00001.99392008.07.02 21:061.99390.000.000.008.80
126954472008.07.02 19:45sell0.11gbpusd1.99280.00001.99202008.07.03 02:321.99200.000.00-6.608.80
126921252008.07.02 18:15buy0.12gbpusd1.99280.00001.99362008.07.02 18:321.99360.000.000.009.60
126869652008.07.02 16:45buy0.14gbpusd1.99130.00001.99212008.07.02 16:501.99210.000.000.0011.20
126869702008.07.02 16:45sell0.14gbpusd1.99100.00001.99022008.07.03 08:151.99020.000.00-8.4011.20
126381952008.07.02 06:15sell0.10gbpusd1.99320.00001.99242008.07.02 09:141.99240.000.000.008.00
126381942008.07.02 06:15buy0.10gbpusd1.99350.00001.99432008.07.02 06:271.99430.000.000.008.00
126266782008.07.01 22:15sell0.09gbpusd1.99480.00001.99402008.07.02 04:581.99400.000.00-1.807.20
126266762008.07.01 22:15buy0.09gbpusd1.99510.00001.99592008.07.02 08:161.99590.000.000.947.20
126219042008.07.01 19:45buy0.11gbpusd1.99380.00001.99462008.07.01 20:241.99460.000.000.008.80
126219062008.07.01 19:45sell0.11gbpusd1.99350.00001.99272008.07.02 09:111.99270.000.00-2.208.80
126168672008.07.01 18:15sell0.12gbpusd1.99320.00001.99242008.07.02 09:141.99240.000.00-2.409.60
126168652008.07.01 18:15buy0.12gbpusd1.99350.00001.99432008.07.01 18:161.99430.000.000.009.60
126117252008.07.01 16:45sell0.12gbpusd1.99320.00001.99242008.07.01 16:561.99240.000.000.009.60
126117212008.07.01 16:45buy0.12gbpusd1.99350.00001.99432008.07.01 18:161.99430.000.000.009.60
125654202008.07.01 02:15buy0.11gbpusd1.99330.00001.99412008.07.01 08:081.99410.000.000.008.80
125540102008.06.30 19:45sell0.11gbpusd1.99240.00001.99162008.06.30 21:251.99160.000.000.008.80
125540072008.06.30 19:45buy0.11gbpusd1.99270.00001.99352008.06.30 20:531.99350.000.000.008.80
125513362008.06.30 18:15sell0.14gbpusd1.99050.00001.98972008.07.01 03:221.98970.000.00-2.8011.20
125513342008.06.30 18:15buy0.14gbpusd1.99080.00001.99162008.06.30 19:221.99160.000.000.0011.20
125449622008.06.30 16:45sell0.13gbpusd1.99250.00001.99172008.06.30 16:471.99170.000.000.0010.40
124946232008.06.27 22:15buy0.11gbpusd1.99490.00001.99572008.06.30 09:151.99570.000.001.218.80
124946262008.06.27 22:15sell0.11gbpusd1.99460.00001.99382008.06.30 01:131.99380.000.00-2.088.80
124911862008.06.27 19:45buy0.10gbpusd1.99520.00001.99602008.06.30 09:151.99600.000.001.108.00
124880622008.06.27 18:15sell0.12gbpusd1.99400.00001.99322008.06.27 20:321.99320.000.000.009.60
124880602008.06.27 18:15buy0.12gbpusd1.99430.00001.99512008.06.27 18:361.99510.000.000.009.60
124847542008.06.27 16:45buy0.13gbpusd1.99250.00001.99332008.06.27 16:471.99330.000.000.0010.40
124503202008.06.27 04:46buy0.12gbpusd1.98700.00001.98782008.06.27 07:391.98780.000.000.009.60
124503212008.06.27 04:46sell0.12gbpusd1.98670.00001.98592008.06.27 08:361.98590.000.000.009.60
124470752008.06.27 02:15buy0.10gbpusd1.98840.00001.98922008.06.27 10:441.98920.000.000.008.00
124470762008.06.27 02:15sell0.10gbpusd1.98810.00001.98732008.06.27 02:321.98730.000.000.008.00
124399832008.06.26 22:15sell0.12gbpusd1.98740.00001.98662008.06.27 04:111.98660.000.00-2.279.60
124399792008.06.26 22:15buy0.12gbpusd1.98770.00001.98852008.06.26 22:331.98850.000.000.009.60
124350292008.06.26 19:45sell0.13gbpusd1.98660.00001.98582008.06.27 08:361.98580.000.00-2.4610.40
124312672008.06.26 18:15sell0.13gbpusd1.98720.00001.98642008.06.26 19:321.98640.000.000.0010.40
124312642008.06.26 18:15buy0.13gbpusd1.98750.00001.98832008.06.26 20:261.98830.000.000.0010.40
124264002008.06.26 16:45buy0.15gbpusd1.98690.00001.98772008.06.26 16:481.98770.000.000.0012.00
124264042008.06.26 16:45sell0.15gbpusd1.98660.00001.98582008.06.27 08:361.98580.000.00-2.8412.00
123912862008.06.26 06:15sell0.20gbpusd1.97450.00001.97372008.06.26 07:051.97370.000.000.0016.00
123912842008.06.26 06:15buy0.20gbpusd1.97480.00001.97562008.06.26 08:181.97560.000.000.0016.00
123862012008.06.26 02:15sell0.20gbpusd1.97390.00001.97312008.06.26 04:181.97310.000.000.0016.00
123861992008.06.26 02:15buy0.20gbpusd1.97420.00001.97502008.06.26 08:171.97500.000.000.0016.00
123799872008.06.25 22:15sell0.20gbpusd1.97510.00001.97432008.06.25 23:101.97430.000.000.0016.00
123799852008.06.25 22:15buy0.20gbpusd1.97540.00001.97622008.06.26 08:181.97620.000.006.6016.00
123652972008.06.25 19:45sell0.19gbpusd1.96830.00001.96752008.06.25 20:101.96750.000.000.0015.20
123652962008.06.25 19:45buy0.19gbpusd1.96860.00001.96942008.06.25 20:131.96940.000.000.0015.20
123635702008.06.25 18:15sell0.19gbpusd1.96640.00001.96562008.07.07 14:171.96560.000.00-44.5515.20
123635692008.06.25 18:15buy0.19gbpusd1.96670.00001.96752008.06.25 18:381.96750.000.000.0015.20
123601722008.06.25 16:45sell0.21gbpusd1.97030.00001.96952008.06.25 16:531.96950.000.000.0016.80
123601692008.06.25 16:45buy0.21gbpusd1.97060.00001.97142008.06.25 20:251.97140.000.000.0016.80
123356522008.06.25 04:45sell0.17gbpusd1.97080.00001.97002008.06.25 06:311.97000.000.000.0013.60
123356512008.06.25 04:45buy0.17gbpusd1.97110.00001.97192008.06.25 11:461.97190.000.000.0013.60
123283962008.06.24 22:15sell0.19gbpusd1.96970.00001.96892008.06.25 08:031.96890.000.00-3.5915.20
123283932008.06.24 22:15buy0.19gbpusd1.97000.00001.97082008.06.24 22:441.97080.000.000.0015.20
123245062008.06.24 19:45buy0.19gbpusd1.97010.00001.97092008.06.24 19:501.97090.000.000.0015.20
123194992008.06.24 18:15sell0.18gbpusd1.96930.00001.96852008.06.25 08:071.96850.000.00-3.4014.40
123194972008.06.24 18:15buy0.18gbpusd1.96960.00001.97042008.06.24 18:281.97040.000.000.0014.40
123150792008.06.24 16:45sell0.21gbpusd1.97160.00001.97082008.06.24 17:041.97080.000.000.0016.80
123150692008.06.24 16:45buy0.21gbpusd1.97190.00001.97272008.06.25 12:001.97270.000.002.3116.80
122838442008.06.24 06:15sell0.19gbpusd1.96380.00001.96302008.06.24 12:191.96300.000.000.0015.20
122838422008.06.24 06:15buy0.19gbpusd1.96410.00001.96492008.06.24 06:331.96490.000.000.0015.20
122818812008.06.24 04:45buy0.18gbpusd1.96340.00001.96422008.06.24 05:011.96420.000.000.0014.40
122781852008.06.24 02:15sell0.18gbpusd1.96440.00001.96362008.06.24 04:151.96360.000.000.0014.40
122781842008.06.24 02:15buy0.18gbpusd1.96470.00001.96552008.06.24 07:011.96550.000.000.0014.40
122717432008.06.23 22:15buy0.20gbpusd1.96490.00001.96572008.06.23 23:021.96570.000.000.0016.00
122717462008.06.23 22:15sell0.20gbpusd1.96460.00001.96382008.06.24 03:071.96380.000.00-3.7816.00
122684482008.06.23 19:45sell0.20gbpusd1.96390.00001.96312008.06.24 04:161.96310.000.00-3.7816.00
122684462008.06.23 19:45buy0.20gbpusd1.96420.00001.96502008.06.23 20:421.96500.000.000.0016.00
122659472008.06.23 18:15buy0.20gbpusd1.96130.00001.96212008.06.23 18:251.96210.000.000.0016.00
122628162008.06.23 16:45buy0.20gbpusd1.96030.00001.96112008.06.23 17:351.96110.000.000.0016.00
122308542008.06.23 06:15sell0.24gbpusd1.97420.00001.97342008.06.23 06:581.97340.000.000.0019.20
122308532008.06.23 06:15buy0.24gbpusd1.97450.00001.97532008.06.25 21:161.97530.000.005.2819.20
122268102008.06.23 02:15sell0.24gbpusd1.97550.00001.97472008.06.23 04:441.97470.000.000.0019.20
122268092008.06.23 02:15buy0.24gbpusd1.97580.00001.97662008.06.25 21:221.97660.000.005.2819.20
122198412008.06.20 22:15sell0.21gbpusd1.97680.00001.97602008.06.20 22:481.97600.000.000.0016.80
122198362008.06.20 22:15buy0.21gbpusd1.97710.00001.97792008.06.26 10:191.97790.000.0014.0916.80
122168472008.06.20 19:45buy0.23gbpusd1.97620.00001.97702008.06.20 20:401.97700.000.000.0018.40
122168492008.06.20 19:45sell0.23gbpusd1.97590.00001.97512008.06.23 00:021.97510.000.00-4.1918.40
122151882008.06.20 18:15buy0.27gbpusd1.97430.00001.97512008.06.20 18:501.97510.000.000.0021.60
122151892008.06.20 18:15sell0.27gbpusd1.97400.00001.97322008.06.23 06:581.97320.000.00-4.9121.60
122123442008.06.20 16:45buy0.26gbpusd1.97460.00001.97542008.06.20 16:591.97540.000.000.0020.80
122123472008.06.20 16:45sell0.26gbpusd1.97430.00001.97352008.06.20 16:471.97350.000.000.0020.80
121740142008.06.20 02:15sell0.19gbpusd1.97240.00001.97162008.06.20 02:481.97160.000.000.0015.20
121740132008.06.20 02:15buy0.19gbpusd1.97270.00001.97352008.06.20 09:151.97350.000.000.0015.20
121666842008.06.19 22:15sell0.21gbpusd1.97210.00001.97132008.06.20 02:481.97130.000.00-3.8216.80
121666812008.06.19 22:15buy0.21gbpusd1.97240.00001.97322008.06.20 09:151.97320.000.002.5416.80
121619522008.06.19 19:45buy0.23gbpusd1.97450.00001.97532008.06.20 12:051.97530.000.002.7818.40
121619532008.06.19 19:45sell0.23gbpusd1.97420.00001.97342008.06.19 20:291.97340.000.000.0018.40
121590802008.06.19 18:15sell0.23gbpusd1.97340.00001.97262008.06.19 18:281.97260.000.000.0018.40
121590762008.06.19 18:15buy0.23gbpusd1.97370.00001.97452008.06.20 11:411.97450.000.002.7818.40
121542072008.06.19 16:45sell0.25gbpusd1.97080.00001.97002008.06.20 03:181.97000.000.00-4.5520.00
121542062008.06.19 16:45buy0.25gbpusd1.97110.00001.97192008.06.19 17:071.97190.000.000.0020.00
121086512008.06.19 02:15sell0.26gbpusd1.96040.00001.95962008.06.19 02:191.95960.000.000.0020.80
121086492008.06.19 02:15buy0.26gbpusd1.96070.00001.96152008.06.19 07:311.96150.000.000.0020.80
120944812008.06.18 19:45buy0.26gbpusd1.95940.00001.96022008.06.18 20:131.96020.000.000.0020.80
120944832008.06.18 19:45sell0.26gbpusd1.95910.00001.95832008.06.18 22:201.95830.000.000.0020.80
120901802008.06.18 18:15buy0.27gbpusd1.95600.00001.95682008.06.18 18:301.95680.000.000.0021.60
120848242008.06.18 16:45buy0.27gbpusd1.95750.00001.95832008.06.18 16:511.95830.000.000.0021.60
120461812008.06.18 06:15buy0.25gbpusd1.95370.00001.95452008.06.18 09:081.95450.000.000.0020.00
120439132008.06.18 04:45sell0.26gbpusd1.95350.00001.95272008.06.18 07:031.95270.000.000.0020.80
120439112008.06.18 04:45buy0.26gbpusd1.95380.00001.95462008.06.18 05:131.95460.000.000.0020.80
120239822008.06.17 19:45sell0.25gbpusd1.95650.00001.95572008.06.18 03:481.95570.000.00-4.5520.00
120239792008.06.17 19:45buy0.25gbpusd1.95680.00001.95762008.06.17 20:001.95760.000.000.0020.00
120210712008.06.17 18:15sell0.26gbpusd1.95530.00001.95452008.06.18 04:061.95450.000.00-4.7320.80
120210692008.06.17 18:15buy0.26gbpusd1.95560.00001.95642008.06.17 18:351.95640.000.000.0020.80
120154762008.06.17 16:45sell0.25gbpusd1.95310.00001.95232008.06.17 17:001.95230.000.000.0020.00
120154752008.06.17 16:45buy0.25gbpusd1.95340.00001.95422008.06.17 17:561.95420.000.000.0020.00
119804492008.06.17 06:15sell0.23gbpusd1.96590.00001.96512008.06.17 09:361.96510.000.000.0018.40
119804462008.06.17 06:15buy0.23gbpusd1.96620.00001.96702008.06.17 06:481.96700.000.000.0018.40
119780282008.06.17 04:45sell0.26gbpusd1.96650.00001.96572008.06.17 09:301.96570.000.000.0020.80
119780272008.06.17 04:45buy0.26gbpusd1.96680.00001.96762008.06.17 07:061.96760.000.000.0020.80
119562332008.06.16 19:45sell0.23gbpusd1.96270.00001.96192008.06.17 02:141.96190.000.00-4.1918.40
119562322008.06.16 19:45buy0.23gbpusd1.96300.00001.96382008.06.16 21:111.96380.000.000.0018.40
119509852008.06.16 18:15buy0.26gbpusd1.96470.00001.96552008.06.17 03:171.96550.000.003.1520.80
119467512008.06.16 16:45sell0.25gbpusd1.96440.00001.96362008.06.16 16:591.96360.000.000.0020.00
119467492008.06.16 16:45buy0.25gbpusd1.96470.00001.96552008.06.16 18:081.96550.000.000.0020.00
119046472008.06.16 02:15buy0.17gbpusd1.94750.00001.94832008.06.16 02:491.94830.000.000.0013.60
118966432008.06.13 22:15sell0.15gbpusd1.94800.00001.94722008.06.16 00:021.94720.000.00-2.8212.00
118966412008.06.13 22:15buy0.15gbpusd1.94830.00001.94912008.06.16 00:441.94910.000.001.8912.00
118932782008.06.13 19:45sell0.17gbpusd1.94800.00001.94722008.06.13 20:151.94720.000.000.0013.60
118932772008.06.13 19:45buy0.17gbpusd1.94830.00001.94912008.06.16 00:441.94910.000.002.1413.60
118908252008.06.13 18:15sell0.19gbpusd1.94970.00001.94892008.06.13 18:471.94890.000.000.0015.20
118908212008.06.13 18:15buy0.19gbpusd1.95000.00001.95082008.06.16 04:281.95080.000.002.3915.20
118860772008.06.13 16:45sell0.19gbpusd1.94740.00001.94662008.06.13 16:461.94660.000.000.0015.20
118860702008.06.13 16:45buy0.19gbpusd1.94770.00001.94852008.06.13 17:201.94850.000.000.0015.20
118379022008.06.12 19:45buy0.16gbpusd1.94550.00001.94632008.06.12 19:551.94630.000.000.0012.80
118358462008.06.12 18:15sell0.18gbpusd1.94550.00001.94472008.06.12 18:321.94470.000.000.0014.40
118358442008.06.12 18:15buy0.18gbpusd1.94580.00001.94662008.06.12 19:571.94660.000.000.0014.40
118330532008.06.12 16:45sell0.17gbpusd1.94500.00001.94422008.06.12 18:451.94420.000.000.0013.60
118330502008.06.12 16:45buy0.17gbpusd1.94530.00001.94612008.06.12 16:481.94610.000.000.0013.60
117948922008.06.12 02:15sell0.25gbpusd1.96310.00001.96232008.06.12 02:401.96230.000.000.0020.00
117948912008.06.12 02:15buy0.25gbpusd1.96340.00001.96422008.06.16 12:561.96420.000.006.3020.00
117868992008.06.11 22:15sell0.25gbpusd1.96220.00001.96142008.06.12 02:461.96140.000.00-14.1020.00
117868962008.06.11 22:15buy0.25gbpusd1.96250.00001.96332008.06.11 22:191.96330.000.000.0020.00
117798932008.06.11 18:15sell0.25gbpusd1.96380.00001.96302008.06.11 18:171.96300.000.000.0020.00
117798882008.06.11 18:15buy0.25gbpusd1.96410.00001.96492008.06.11 18:311.96490.000.000.0020.00
117740132008.06.11 16:45sell0.25gbpusd1.96470.00001.96392008.06.11 16:531.96390.000.000.0020.00
117740122008.06.11 16:45buy0.25gbpusd1.96500.00001.96582008.06.11 17:301.96580.000.000.0020.00
117417062008.06.11 04:45buy0.16gbpusd1.95410.00001.95492008.06.11 06:271.95490.000.000.0012.80
117417072008.06.11 04:45sell0.16gbpusd1.95380.00001.95302008.06.11 10:301.95300.000.000.0012.80
117273432008.06.10 22:15sell0.18gbpusd1.95430.00001.95352008.06.10 23:541.95350.000.000.0014.40
117273412008.06.10 22:15buy0.18gbpusd1.95460.00001.95542008.06.11 06:301.95540.000.002.2714.40
117231452008.06.10 19:45buy0.20gbpusd1.95420.00001.95502008.06.11 06:271.95500.000.002.5216.00
117231482008.06.10 19:45sell0.20gbpusd1.95390.00001.95312008.06.10 20:161.95310.000.000.0016.00
117193452008.06.10 18:15sell0.23gbpusd1.95490.00001.95412008.06.10 18:471.95410.000.000.0018.40
117193442008.06.10 18:15buy0.23gbpusd1.95520.00001.95602008.06.11 08:521.95600.000.002.9018.40
117137002008.06.10 16:45buy0.22gbpusd1.95320.00001.95402008.06.10 16:541.95400.000.000.0017.60
117137032008.06.10 16:45sell0.22gbpusd1.95290.00001.95212008.06.10 16:471.95210.000.000.0017.60
116730132008.06.10 06:15sell0.20gbpusd1.96870.00001.96792008.06.10 07:551.96790.000.000.0016.00
116730122008.06.10 06:15buy0.20gbpusd1.96900.00001.96982008.06.10 07:101.96980.000.000.0016.00
116711672008.06.10 04:45sell0.20gbpusd1.97070.00001.96992008.06.10 05:031.96990.000.000.0016.00
116711652008.06.10 04:45buy0.20gbpusd1.97100.00001.97182008.06.10 04:501.97180.000.000.0016.00
116637732008.06.10 02:15buy0.19gbpusd1.97270.00001.97352008.06.10 02:261.97350.000.000.0015.20
116529912008.06.09 22:15buy0.19gbpusd1.97410.00001.97492008.06.09 22:431.97490.000.000.0015.20
116479972008.06.09 19:45buy0.19gbpusd1.97310.00001.97392008.06.09 20:111.97390.000.000.0015.20
116417962008.06.09 18:15buy0.19gbpusd1.97540.00001.97622008.06.20 12:061.97620.000.0030.5415.20
116417972008.06.09 18:15sell0.19gbpusd1.97510.00001.97432008.06.09 18:251.97430.000.000.0015.20
116377562008.06.09 16:45buy0.19gbpusd1.97480.00001.97562008.06.09 16:501.97560.000.000.0015.20
115991082008.06.09 06:15sell0.20gbpusd1.96880.00001.96802008.06.09 07:161.96800.000.000.0016.00
115991062008.06.09 06:15buy0.20gbpusd1.96910.00001.96992008.06.09 06:381.96990.000.000.0016.00
115972422008.06.09 04:45sell0.22gbpusd1.96760.00001.96682008.06.10 07:561.96680.000.00-4.1417.60
115972402008.06.09 04:45buy0.22gbpusd1.96790.00001.96872008.06.09 05:531.96870.000.000.0017.60
115921322008.06.09 02:15sell0.18gbpusd1.96940.00001.96862008.06.09 02:251.96860.000.000.0014.40
115921312008.06.09 02:15buy0.18gbpusd1.96970.00001.97052008.06.09 06:431.97050.000.000.0014.40
115812302008.06.06 22:15sell0.20gbpusd1.96980.00001.96902008.06.09 02:241.96900.000.00-3.4416.00
115812272008.06.06 22:15buy0.20gbpusd1.97010.00001.97092008.06.06 22:541.97090.000.000.0016.00
115767712008.06.06 19:45sell0.19gbpusd1.97020.00001.96942008.06.06 21:551.96940.000.000.0015.20
115767692008.06.06 19:45buy0.19gbpusd1.97050.00001.97132008.06.06 20:271.97130.000.000.0015.20
115743582008.06.06 18:15sell0.22gbpusd1.96890.00001.96812008.06.09 03:301.96810.000.00-3.7817.60
115743572008.06.06 18:15buy0.22gbpusd1.96920.00001.97002008.06.06 18:561.97000.000.000.0017.60
115697112008.06.06 16:45sell0.24gbpusd1.96750.00001.96672008.06.10 07:571.96670.000.00-8.6419.20
115697042008.06.06 16:45buy0.24gbpusd1.96780.00001.96862008.06.06 16:451.96860.000.000.0019.20
115303042008.06.06 02:15sell0.18gbpusd1.95920.00001.95842008.06.06 03:051.95840.000.000.0014.40
115303032008.06.06 02:15buy0.18gbpusd1.95950.00001.96032008.06.06 07:471.96030.000.000.0014.40
115180902008.06.05 22:15sell0.18gbpusd1.95820.00001.95742008.06.05 23:321.95740.000.000.0014.40
115180892008.06.05 22:15buy0.18gbpusd1.95850.00001.95932008.06.06 01:561.95930.000.001.9414.40
115118522008.06.05 19:45buy0.18gbpusd1.95640.00001.95722008.06.05 20:041.95720.000.000.0014.40
115118552008.06.05 19:45sell0.18gbpusd1.95610.00001.95532008.06.06 09:381.95530.000.00-3.1014.40
115093982008.06.05 18:15sell0.18gbpusd1.95540.00001.95462008.06.06 09:391.95460.000.00-3.1014.40
115093972008.06.05 18:15buy0.18gbpusd1.95570.00001.95652008.06.05 19:201.95650.000.000.0014.40
115061542008.06.05 16:45sell0.17gbpusd1.95400.00001.95322008.06.10 16:441.95320.000.00-9.0413.60
115061522008.06.05 16:45buy0.17gbpusd1.95430.00001.95512008.06.05 17:111.95510.000.000.0013.60
114660292008.06.05 06:15sell0.12gbpusd1.95130.00001.95052008.06.05 07:211.95050.000.000.009.60
114660262008.06.05 06:15buy0.12gbpusd1.95160.00001.95242008.06.05 08:471.95240.000.000.009.60
114637112008.06.05 04:45sell0.12gbpusd1.95040.00001.94962008.06.05 08:071.94960.000.000.009.60
114637102008.06.05 04:45buy0.12gbpusd1.95070.00001.95152008.06.05 04:531.95150.000.000.009.60
114581552008.06.05 02:15sell0.15gbpusd1.95320.00001.95242008.06.05 03:061.95240.000.000.0012.00
114581542008.06.05 02:15buy0.15gbpusd1.95350.00001.95432008.06.05 15:371.95430.000.000.0012.00
114500262008.06.04 22:15sell0.15gbpusd1.95420.00001.95342008.06.05 02:131.95340.000.00-7.7412.00
114500222008.06.04 22:15buy0.15gbpusd1.95450.00001.95532008.06.04 22:261.95530.000.000.0012.00
114458282008.06.04 19:45sell0.17gbpusd1.95500.00001.95422008.06.04 20:461.95420.000.000.0013.60
114458262008.06.04 19:45buy0.17gbpusd1.95530.00001.95612008.06.05 15:401.95610.000.005.5113.60
114432912008.06.04 18:15sell0.16gbpusd1.95290.00001.95212008.06.05 03:251.95210.000.00-8.2612.80
114432882008.06.04 18:15buy0.16gbpusd1.95320.00001.95402008.06.04 18:311.95400.000.000.0012.80
114393032008.06.04 16:45sell0.16gbpusd1.95420.00001.95342008.06.04 17:021.95340.000.000.0012.80
114393022008.06.04 16:45buy0.16gbpusd1.95450.00001.95532008.06.04 16:491.95530.000.000.0012.80
114060472008.06.04 06:15sell0.20gbpusd1.96290.00001.96212008.06.04 07:271.96210.000.000.0016.00
114060442008.06.04 06:15buy0.20gbpusd1.96320.00001.96402008.06.06 15:531.96400.000.008.6416.00
114047012008.06.04 04:45sell0.20gbpusd1.96200.00001.96122008.06.04 08:051.96120.000.000.0016.00
114047002008.06.04 04:45buy0.20gbpusd1.96230.00001.96312008.06.04 05:181.96310.000.000.0016.00
113889162008.06.03 22:15sell0.23gbpusd1.96390.00001.96312008.06.03 22:461.96310.000.000.0018.40
113889142008.06.03 22:15buy0.23gbpusd1.96420.00001.96502008.06.06 16:061.96500.000.0012.4118.40
113842742008.06.03 19:45sell0.20gbpusd1.96210.00001.96132008.06.04 07:351.96130.000.00-3.4416.00
113842732008.06.03 19:45buy0.20gbpusd1.96240.00001.96322008.06.03 19:511.96320.000.000.0016.00
113809832008.06.03 18:15buy0.23gbpusd1.96470.00001.96552008.06.03 21:001.96550.000.000.0018.40
113809842008.06.03 18:15sell0.23gbpusd1.96440.00001.96362008.06.03 19:141.96360.000.000.0018.40
113378172008.06.03 06:15sell0.18gbpusd1.96290.00001.96212008.06.03 06:481.96210.000.000.0014.40
113378122008.06.03 06:15buy0.18gbpusd1.96320.00001.96402008.06.03 07:311.96400.000.000.0014.40
113359422008.06.03 04:45buy0.18gbpusd1.96420.00001.96502008.06.03 05:071.96500.000.000.0014.40
113359432008.06.03 04:45sell0.18gbpusd1.96390.00001.96312008.06.03 05:451.96310.000.000.0014.40
113333932008.06.03 02:15sell0.20gbpusd1.96410.00001.96332008.06.03 03:151.96330.000.000.0016.00
113333912008.06.03 02:15buy0.20gbpusd1.96440.00001.96522008.06.03 09:571.96520.000.000.0016.00
113241812008.06.02 22:15sell0.20gbpusd1.96700.00001.96622008.06.02 22:421.96620.000.000.0016.00
113241802008.06.02 22:15buy0.20gbpusd1.96730.00001.96812008.06.03 10:241.96810.000.002.1616.00
113201262008.06.02 19:45buy0.22gbpusd1.96650.00001.96732008.06.02 23:021.96730.000.000.0017.60
113150772008.06.02 18:15sell0.22gbpusd1.96620.00001.96542008.06.02 18:301.96540.000.000.0017.60
113150732008.06.02 18:15buy0.22gbpusd1.96650.00001.96732008.06.02 18:381.96730.000.000.0017.60
113110932008.06.02 16:45buy0.22gbpusd1.96460.00001.96542008.06.02 17:041.96540.000.000.0017.60
112799672008.06.02 06:15sell0.22gbpusd1.97290.00001.97212008.06.02 07:401.97210.000.000.0017.60
112799632008.06.02 06:15buy0.22gbpusd1.97320.00001.97402008.06.02 06:551.97400.000.000.0017.60
112748072008.06.02 02:15sell0.22gbpusd1.97390.00001.97312008.06.02 03:311.97310.000.000.0017.60
112748062008.06.02 02:15buy0.22gbpusd1.97420.00001.97502008.06.02 02:221.97500.000.000.0017.60
112654952008.05.30 22:15sell0.17gbpusd1.98130.00001.98052008.06.02 00:001.98050.000.00-3.2613.60
112654922008.05.30 22:15buy0.17gbpusd1.98160.00001.98242008.06.26 11:561.98240.000.0053.8113.60
112623832008.05.30 19:45sell0.18gbpusd1.98060.00001.97982008.06.02 00:001.97980.000.00-3.4614.40
112623822008.05.30 19:45buy0.18gbpusd1.98090.00001.98172008.05.30 22:161.98170.000.000.0014.40
112600962008.05.30 18:15buy0.18gbpusd1.97950.00001.98032008.05.30 19:441.98030.000.000.0014.40
112600992008.05.30 18:15sell0.18gbpusd1.97920.00001.97842008.05.30 18:571.97840.000.000.0014.40
112553182008.05.30 16:45sell0.17gbpusd1.97520.00001.97442008.06.02 00:271.97440.000.00-3.2613.60
112553162008.05.30 16:45buy0.17gbpusd1.97550.00001.97632008.05.30 16:541.97630.000.000.0013.60
111991082008.05.29 19:45buy0.15gbpusd1.97480.00001.97562008.05.29 21:421.97560.000.000.0012.00
111991132008.05.29 19:45sell0.15gbpusd1.97450.00001.97372008.05.29 20:011.97370.000.000.0012.00
111944612008.05.29 18:15buy0.17gbpusd1.97470.00001.97552008.05.29 21:421.97550.000.000.0013.60
111901982008.05.29 16:45buy0.17gbpusd1.97580.00001.97662008.05.29 16:591.97660.000.000.0013.60
111902032008.05.29 16:45sell0.17gbpusd1.97550.00001.97472008.05.29 18:101.97470.000.000.0013.60
111518342008.05.29 06:15sell0.16gbpusd1.97790.00001.97712008.05.29 07:081.97710.000.000.0012.80
111518302008.05.29 06:15buy0.16gbpusd1.97820.00001.97902008.05.29 14:301.97900.000.000.0012.80
111492712008.05.29 04:45sell0.12gbpusd1.97910.00001.97832008.05.29 05:531.97830.000.000.009.60
111492682008.05.29 04:45buy0.12gbpusd1.97940.00001.98022008.05.29 14:421.98020.000.000.009.60
111343752008.05.28 22:15buy0.50gbpusd1.98010.00001.98092008.05.28 22:591.98090.000.000.0040.00
111343762008.05.28 22:15sell0.50gbpusd1.97980.00001.97902008.05.29 04:221.97900.000.00-28.8040.00
111310682008.05.28 19:45sell0.50gbpusd1.97940.00001.97862008.05.29 05:361.97860.000.00-28.8040.00
111310672008.05.28 19:45buy0.50gbpusd1.97970.00001.98052008.05.28 19:481.98050.000.000.0040.00
111279722008.05.28 18:15buy0.50gbpusd1.98120.00001.98202008.05.30 22:161.98200.000.0025.8040.00
111279742008.05.28 18:15sell0.50gbpusd1.98090.00001.98012008.05.28 18:251.98010.000.000.0040.00
111230802008.05.28 16:45sell0.50gbpusd1.97940.00001.97862008.05.29 05:361.97860.000.00-28.8040.00
111230782008.05.28 16:45buy0.50gbpusd1.97970.00001.98052008.05.28 16:471.98050.000.000.0040.00
110870832008.05.28 06:15sell0.50gbpusd1.97490.00001.97412008.05.28 13:321.97410.000.000.0040.00
110870822008.05.28 06:15buy0.50gbpusd1.97520.00001.97602008.05.28 06:281.97600.000.000.0040.00
110857542008.05.28 04:45sell0.50gbpusd1.97510.00001.97432008.05.28 13:281.97430.000.000.0040.00
110857522008.05.28 04:45buy0.50gbpusd1.97540.00001.97622008.05.28 07:541.97620.000.000.0040.00
110220092008.05.27 01:00buy0.10gbpusd1.98190.00001.98322008.05.27 07:321.98320.000.000.0013.00
110220102008.05.27 01:00sell0.10gbpusd1.98160.00001.98032008.05.27 08:211.98030.000.000.0013.00
104087662008.05.12 21:00buy0.10eurusd1.55411.55311.55492008.05.12 21:241.55310.000.000.00-10.00
102244792008.05.07 20:05sell0.30eurusd1.53941.54941.53862008.05.07 22:211.53860.000.000.0024.00
102244732008.05.07 20:05buy0.30eurusd1.53961.52961.54042008.05.07 20:281.54040.000.000.0024.00
101703062008.05.06 19:48sell0.30eurusd1.55361.56361.55282008.05.06 20:111.55280.000.000.0024.00
101703042008.05.06 19:48buy0.30eurusd1.55381.54381.55462008.05.07 12:011.54380.000.000.81-300.00
101676292008.05.06 18:21buy0.30eurusd1.55461.54461.55542008.05.06 18:281.55540.000.000.0024.00
101676312008.05.06 18:21sell0.30eurusd1.55441.56441.55362008.05.06 18:421.55360.000.000.0024.00
101179702008.05.05 22:21buy0.30eurusd1.54941.53941.55022008.05.06 00:141.55020.000.000.8124.00
101179712008.05.05 22:21sell0.30eurusd1.54921.55921.54842008.05.06 09:041.54840.000.00-2.7924.00
101173132008.05.05 21:46buy0.30eurusd1.54971.53971.55052008.05.06 01:181.55050.000.000.8124.00
101173142008.05.05 21:46sell0.30eurusd1.54951.55951.54872008.05.06 09:021.54870.000.00-2.7924.00
101129072008.05.05 19:39buy0.30eurusd1.55031.54031.55112008.05.05 19:491.55110.000.000.0024.00
101129082008.05.05 19:39sell0.30eurusd1.55011.56011.54932008.05.05 20:311.54930.000.000.0024.00
100660562008.05.02 21:39buy0.40eurusd1.54151.53151.54232008.05.02 22:081.54230.000.000.0032.00
100660572008.05.02 21:39sell0.40eurusd1.54131.55131.54052008.05.05 19:191.55130.000.00-3.72-400.00
100660552008.05.02 21:39sell0.40eurusd1.54131.55131.54052008.05.05 19:191.55130.000.00-3.72-400.00
100660542008.05.02 21:39buy0.40eurusd1.54151.53151.54232008.05.02 22:081.54230.000.000.0032.00
100030482008.05.01 22:41sell0.30eurusd1.54651.55651.54572008.05.02 03:161.54570.000.00-2.7924.00
100030472008.05.01 22:41buy0.30eurusd1.54671.53671.54752008.05.01 22:561.54750.000.000.0024.00
100018092008.05.01 21:43sell0.30eurusd1.54581.55581.54502008.05.02 05:181.54500.000.00-2.7924.00
100018082008.05.01 21:43buy0.30eurusd1.54601.53601.54682008.05.01 22:531.54680.000.000.0024.00
99360452008.05.01 00:02sell0.30eurusd1.56201.56451.56122008.05.01 03:411.56420.000.000.00-66.00
99360362008.05.01 00:02buy0.30eurusd1.56221.55971.56302008.05.01 00:211.56300.000.000.0024.00
99294712008.04.30 23:08sell0.20eurusd1.56171.56421.56142008.04.30 23:371.56140.000.000.006.00
99294692008.04.30 23:08buy0.20eurusd1.56191.55941.56222008.04.30 23:231.56220.000.000.006.00
99255002008.04.30 21:34sell0.10eurusd1.56141.57141.56112008.04.30 21:431.56110.000.000.003.00
99254992008.04.30 21:34buy0.10eurusd1.56161.55161.56192008.04.30 22:111.56190.000.000.003.00
99219762008.04.30 20:54sell0.10eurusd1.56151.57151.56132008.04.30 21:321.56130.000.000.002.00
99219752008.04.30 20:54buy0.10eurusd1.56171.55171.56252008.04.30 20:551.56250.000.000.008.00
99207932008.04.30 20:45sell0.10eurusd1.56301.57301.56272008.04.30 20:451.56270.000.000.003.00
99207882008.04.30 20:45buy0.10eurusd1.56321.55321.56352008.04.30 20:461.56350.000.000.003.00
99154672008.04.30 20:19sell0.10eurusd1.55651.56651.55622008.04.30 20:191.55620.000.000.003.00
99154652008.04.30 20:19buy0.10eurusd1.55671.54671.55702008.04.30 20:231.55700.000.000.003.00
99124082008.04.30 19:57sell0.10eurusd1.55611.56611.55582008.04.30 20:151.55580.000.000.003.00
99124072008.04.30 19:57buy0.10eurusd1.55631.54631.55662008.04.30 19:581.55660.000.000.003.00
97869352008.04.28 21:08balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -151.66 5 227.20
Closed P/L: 5 075.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
119046482008.06.16 02:15sell0.17gbpusd1.94720.00001.9464 1.99280.000.00-140.89-775.20
120901822008.06.18 18:15sell0.27gbpusd1.95570.00001.9549 1.99280.000.00-213.96-1 001.70
122659482008.06.23 18:15sell0.20gbpusd1.96100.00001.9602 1.99280.000.00-140.30-636.00
122818822008.06.24 04:45sell0.18gbpusd1.96310.00001.9623 1.99280.000.00-122.86-534.60
131985352008.07.10 18:15sell0.26gbpusd1.97610.00001.9753 1.99280.000.00-86.87-434.20
132022882008.07.10 19:45sell0.23gbpusd1.97620.00001.9754 1.99280.000.00-76.86-381.80
138831872008.07.23 18:15buy0.03gbpusd2.00260.00002.0034 1.99250.000.001.98-30.30
138867752008.07.23 19:45buy0.05gbpusd2.00020.00002.0010 1.99250.000.003.30-38.50
139601742008.07.24 18:15sell0.19gbpusd1.98260.00001.9818 1.99280.000.00-11.64-193.80
139667672008.07.24 19:45sell0.17gbpusd1.98310.00001.9823 1.99280.000.00-10.41-164.90
139900392008.07.25 04:45sell0.15gbpusd1.98420.00001.9834 1.99280.000.00-6.12-129.00
141129612008.07.28 16:45sell0.07gbpusd1.99180.00001.9910 1.99280.000.00-1.43-7.00
141208402008.07.28 19:45buy0.03gbpusd1.99590.00001.9967 1.99250.000.000.33-10.20
141372002008.07.29 06:15buy0.05gbpusd1.99290.00001.9937 1.99250.000.000.00-2.00
141372012008.07.29 06:15sell0.05gbpusd1.99260.00001.9918 1.99280.000.000.00-1.00
  0.00 0.00 -805.73 -4 340.20
 Floating P/L: -5 145.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 075.54 Floating P/L: -5 145.93 Margin: 3 827.39
Balance: 10 075.54 Equity: 4 929.61 Free Margin: 1 102.22