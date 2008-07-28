Alpari (UK) Ltd.
|Account: 170361
|Name: runpup
|Currency: USD
|2008 July 29, 06:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14118092
|2008.07.28 18:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9935
|2008.07.28 22:15
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|14118089
|2008.07.28 18:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9954
|2008.07.28 18:58
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|14112960
|2008.07.28 16:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9929
|2008.07.28 17:10
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|14078732
|2008.07.28 06:15
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9896
|2008.07.28 06:24
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|14078727
|2008.07.28 06:15
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9915
|2008.07.28 15:20
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|14076654
|2008.07.28 04:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9885
|2008.07.28 07:45
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14076653
|2008.07.28 04:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9904
|2008.07.28 05:56
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14071999
|2008.07.28 02:15
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9861
|2008.07.28 08:07
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|14071995
|2008.07.28 02:15
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9880
|2008.07.28 02:25
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|14058533
|2008.07.25 19:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9913
|2008.07.25 22:42
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14058534
|2008.07.25 19:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9894
|2008.07.25 20:04
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14053620
|2008.07.25 18:15
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9913
|2008.07.25 22:42
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14048063
|2008.07.25 16:45
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9881
|2008.07.25 16:57
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|14048060
|2008.07.25 16:45
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9900
|2008.07.25 18:10
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|13994155
|2008.07.25 06:15
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9852
|2008.07.25 07:01
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|13994153
|2008.07.25 06:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9871
|2008.07.25 07:59
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|13990038
|2008.07.25 04:45
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9853
|2008.07.25 05:40
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13984720
|2008.07.25 02:15
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9866
|2008.07.25 06:06
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13984722
|2008.07.25 02:15
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9847
|2008.07.25 04:32
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13975302
|2008.07.24 22:15
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9853
|2008.07.25 01:30
|1.9853
|0.00
|0.00
|-2.65
|10.40
|13975300
|2008.07.24 22:15
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|1.9872
|2008.07.25 07:59
|1.9872
|0.00
|0.00
|1.43
|10.40
|13966764
|2008.07.24 19:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|1.9842
|2008.07.24 19:56
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|13960173
|2008.07.24 18:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9837
|2008.07.24 19:08
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13953593
|2008.07.24 16:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9851
|2008.07.24 20:12
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13953596
|2008.07.24 16:45
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|1.9832
|2008.07.24 16:48
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|13886777
|2008.07.23 19:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9999
|0.0000
|1.9991
|2008.07.23 19:59
|1.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13883189
|2008.07.23 18:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0023
|0.0000
|2.0015
|2008.07.23 18:23
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13874679
|2008.07.23 16:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9980
|0.0000
|1.9988
|2008.07.23 17:08
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|13874681
|2008.07.23 16:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9977
|0.0000
|1.9969
|2008.07.23 16:49
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|13813973
|2008.07.23 06:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9946
|2008.07.23 11:48
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13813975
|2008.07.23 06:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9927
|2008.07.23 07:04
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13804982
|2008.07.23 02:15
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9899
|2008.07.24 10:08
|1.9899
|0.00
|0.00
|-7.96
|10.40
|13804981
|2008.07.23 02:15
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9918
|2008.07.23 03:31
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|13793890
|2008.07.22 19:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9898
|2008.07.24 10:08
|1.9898
|0.00
|0.00
|-12.24
|12.00
|13793889
|2008.07.22 19:45
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9917
|2008.07.22 20:14
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13787999
|2008.07.22 18:15
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9917
|2008.07.22 18:24
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13787996
|2008.07.22 18:15
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9936
|2008.07.23 04:06
|1.9936
|0.00
|0.00
|1.54
|11.20
|13780027
|2008.07.22 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9969
|0.0000
|1.9961
|2008.07.22 17:04
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13780026
|2008.07.22 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|1.9980
|2008.07.22 16:54
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13729420
|2008.07.22 06:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0022
|0.0000
|2.0014
|2008.07.22 06:53
|2.0014
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13729419
|2008.07.22 06:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0025
|0.0000
|2.0033
|2008.07.22 08:49
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13708203
|2008.07.21 22:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9992
|0.0000
|1.9984
|2008.07.22 15:56
|1.9984
|0.00
|0.00
|-1.63
|6.40
|13708199
|2008.07.21 22:15
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|2.0003
|2008.07.21 22:19
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|13700968
|2008.07.21 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9975
|0.0000
|1.9983
|2008.07.21 20:55
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13700970
|2008.07.21 19:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|1.9964
|2008.07.22 17:03
|1.9964
|0.00
|0.00
|-2.04
|8.00
|13697304
|2008.07.21 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|1.9973
|2008.07.21 18:20
|1.9973
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13697300
|2008.07.21 18:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|1.9992
|2008.07.21 22:14
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13691328
|2008.07.21 16:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|1.9956
|2008.07.21 17:00
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13691325
|2008.07.21 16:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|1.9975
|2008.07.21 17:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13627181
|2008.07.18 22:15
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9982
|0.0000
|1.9974
|2008.07.18 22:36
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|13627180
|2008.07.18 22:15
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|1.9993
|2008.07.21 22:14
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.86
|7.20
|13620649
|2008.07.18 18:15
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9969
|0.0000
|1.9977
|2008.07.18 18:23
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13620650
|2008.07.18 18:15
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|1.9958
|2008.07.21 00:00
|1.9958
|0.00
|0.00
|-2.09
|8.80
|13616836
|2008.07.18 16:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|1.9976
|2008.07.18 17:57
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13616837
|2008.07.18 16:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9957
|2008.07.18 17:18
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13576640
|2008.07.18 06:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9969
|0.0000
|1.9961
|2008.07.18 09:06
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13576636
|2008.07.18 06:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|1.9980
|2008.07.18 06:33
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13574603
|2008.07.18 04:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9947
|0.0000
|1.9955
|2008.07.18 05:03
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|13574604
|2008.07.18 04:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9936
|2008.07.18 09:25
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|13570081
|2008.07.18 02:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9961
|0.0000
|1.9953
|2008.07.18 04:21
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13570078
|2008.07.18 02:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|1.9972
|2008.07.18 03:26
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13557636
|2008.07.17 22:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|1.9986
|2008.07.18 00:00
|1.9986
|0.00
|0.00
|-0.57
|2.40
|13557635
|2008.07.17 22:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9997
|0.0000
|2.0005
|2008.07.17 22:20
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13546814
|2008.07.17 19:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|1.9982
|2008.07.17 19:49
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13546811
|2008.07.17 19:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9993
|0.0000
|2.0001
|2008.07.17 21:13
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13500481
|2008.07.17 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0005
|0.0000
|2.0013
|2008.07.17 04:54
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13500482
|2008.07.17 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0002
|0.0000
|1.9994
|2008.07.17 08:22
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13496787
|2008.07.17 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0008
|0.0000
|2.0016
|2008.07.17 03:27
|2.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13496790
|2008.07.17 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0005
|0.0000
|1.9997
|2008.07.17 02:43
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13491279
|2008.07.16 22:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9987
|0.0000
|1.9979
|2008.07.17 00:04
|1.9979
|0.00
|0.00
|-2.28
|3.20
|13491276
|2008.07.16 22:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|1.9998
|2008.07.17 02:01
|1.9998
|0.00
|0.00
|1.15
|3.20
|13486152
|2008.07.16 19:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0000
|0.0000
|1.9992
|2008.07.16 20:01
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13486151
|2008.07.16 19:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0003
|0.0000
|2.0011
|2008.07.16 19:49
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13483312
|2008.07.16 18:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|1.9987
|2008.07.16 18:36
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13483309
|2008.07.16 18:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9998
|0.0000
|2.0006
|2008.07.16 19:47
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13477552
|2008.07.16 16:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9982
|0.0000
|1.9974
|2008.07.16 16:54
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13477539
|2008.07.16 16:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|1.9993
|2008.07.16 17:51
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13361114
|2008.07.15 06:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|1.9971
|2008.07.15 08:23
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13361113
|2008.07.15 06:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9982
|0.0000
|1.9990
|2008.07.15 08:37
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13352681
|2008.07.15 02:15
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9957
|0.0000
|1.9949
|2008.07.15 02:29
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|13352678
|2008.07.15 02:15
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|1.9968
|2008.07.15 03:53
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|13346362
|2008.07.14 22:15
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9931
|2008.07.18 09:25
|1.9931
|0.00
|0.00
|-10.26
|7.20
|13346361
|2008.07.14 22:15
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9950
|2008.07.14 22:50
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|13342049
|2008.07.14 19:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9945
|2008.07.14 20:47
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13342050
|2008.07.14 19:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9926
|2008.07.18 09:28
|1.9926
|0.00
|0.00
|-12.54
|8.80
|13338178
|2008.07.14 18:15
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9929
|2008.07.18 09:25
|1.9929
|0.00
|0.00
|-12.54
|8.80
|13338176
|2008.07.14 18:15
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9948
|2008.07.14 18:28
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13333330
|2008.07.14 16:45
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9913
|2008.07.18 09:31
|1.9913
|0.00
|0.00
|-15.96
|11.20
|13333329
|2008.07.14 16:45
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9932
|2008.07.14 17:59
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13297425
|2008.07.14 06:15
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9851
|2008.07.14 07:16
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13297424
|2008.07.14 06:15
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|1.9870
|2008.07.14 09:44
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13296144
|2008.07.14 04:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9849
|2008.07.14 07:16
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13296143
|2008.07.14 04:45
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9868
|2008.07.14 09:44
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13291599
|2008.07.14 02:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9831
|2008.07.14 08:19
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|13291598
|2008.07.14 02:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9850
|2008.07.14 03:37
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|13281398
|2008.07.11 22:15
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9860
|2008.07.14 01:58
|1.9860
|0.00
|0.00
|-3.23
|13.60
|13281397
|2008.07.11 22:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|1.9879
|2008.07.11 22:25
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|13273712
|2008.07.11 19:45
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9872
|2008.07.11 20:37
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13273711
|2008.07.11 19:45
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9891
|2008.07.11 21:35
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|13270680
|2008.07.11 18:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9875
|2008.07.11 20:37
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13270678
|2008.07.11 18:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9894
|2008.07.11 18:20
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13265301
|2008.07.11 16:45
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9928
|2008.07.14 16:37
|1.9928
|0.00
|0.00
|1.25
|10.40
|13220160
|2008.07.11 06:15
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9784
|2008.07.11 09:07
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|13220171
|2008.07.11 06:15
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9765
|2008.07.11 07:49
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|13207998
|2008.07.10 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9769
|2008.07.10 23:13
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|13207997
|2008.07.10 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|1.9788
|2008.07.11 03:04
|1.9788
|0.00
|0.00
|1.92
|16.00
|13202286
|2008.07.10 19:45
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9773
|2008.07.10 20:27
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|13198534
|2008.07.10 18:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9772
|2008.07.10 18:54
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13191113
|2008.07.10 16:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9761
|2008.07.10 17:50
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13191111
|2008.07.10 16:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9780
|2008.07.10 16:48
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13120410
|2008.07.10 02:15
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9797
|2008.07.10 07:19
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13120409
|2008.07.10 02:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9816
|2008.07.10 03:44
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13110551
|2008.07.09 22:15
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9821
|2008.07.10 00:39
|1.9821
|0.00
|0.00
|-14.25
|20.00
|13110548
|2008.07.09 22:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9840
|2008.07.11 15:01
|1.9840
|0.00
|0.00
|9.60
|20.00
|13098399
|2008.07.09 19:45
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9808
|2008.07.09 21:32
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13098397
|2008.07.09 19:45
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9827
|2008.07.09 22:14
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13093711
|2008.07.09 18:15
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9803
|2008.07.09 18:17
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13093710
|2008.07.09 18:15
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9822
|2008.07.09 22:13
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13088818
|2008.07.09 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9777
|2008.07.09 17:27
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13088817
|2008.07.09 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9796
|2008.07.09 16:50
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13047414
|2008.07.09 06:15
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9684
|2008.07.09 09:40
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13047412
|2008.07.09 06:15
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9703
|2008.07.09 06:37
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13045785
|2008.07.09 04:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9682
|2008.07.09 09:40
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13045784
|2008.07.09 04:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9701
|2008.07.09 06:36
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13035058
|2008.07.08 22:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9705
|2008.07.09 00:16
|1.9705
|0.00
|0.00
|2.50
|20.80
|13027609
|2008.07.08 19:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9687
|2008.07.08 19:47
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13027606
|2008.07.08 19:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9706
|2008.07.09 00:16
|1.9706
|0.00
|0.00
|2.50
|20.80
|13022623
|2008.07.08 18:15
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|1.9676
|2008.07.08 19:08
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13022619
|2008.07.08 18:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9695
|2008.07.08 19:39
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|13014152
|2008.07.08 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9728
|2008.07.08 16:51
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13014153
|2008.07.08 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9709
|2008.07.08 17:11
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12961115
|2008.07.08 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9737
|2008.07.08 07:51
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12961112
|2008.07.08 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9756
|2008.07.08 09:55
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12955699
|2008.07.08 04:45
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9758
|2008.07.08 09:55
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|12932008
|2008.07.07 22:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9758
|2008.07.07 23:37
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|12932007
|2008.07.07 22:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9777
|2008.07.08 10:11
|1.9777
|0.00
|0.00
|2.21
|18.40
|12921987
|2008.07.07 19:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9778
|2008.07.07 20:21
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|12921984
|2008.07.07 19:45
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9797
|2008.07.08 11:05
|1.9797
|0.00
|0.00
|2.21
|18.40
|12910778
|2008.07.07 18:15
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9720
|2008.07.07 18:25
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|12905035
|2008.07.07 16:45
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9680
|2008.07.07 16:54
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|12905031
|2008.07.07 16:45
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9699
|2008.07.07 17:04
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|12857700
|2008.07.07 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9765
|2008.07.07 07:04
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12857699
|2008.07.07 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9784
|2008.07.07 19:08
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12854583
|2008.07.07 04:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|1.9763
|2008.07.07 04:46
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12854582
|2008.07.07 04:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9782
|2008.07.07 05:09
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12848775
|2008.07.07 02:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9830
|2008.07.09 22:14
|1.9830
|0.00
|0.00
|3.46
|14.40
|12848776
|2008.07.07 02:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9811
|2008.07.07 02:54
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12835501
|2008.07.04 18:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9821
|2008.07.04 18:21
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|12835499
|2008.07.04 18:15
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9840
|2008.07.11 15:01
|1.9840
|0.00
|0.00
|10.89
|12.80
|12831184
|2008.07.04 16:45
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9816
|2008.07.04 18:30
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12831182
|2008.07.04 16:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9835
|2008.07.04 18:18
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12793477
|2008.07.04 02:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9827
|2008.07.04 08:33
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12793476
|2008.07.04 02:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9846
|2008.07.04 04:13
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12784361
|2008.07.03 22:15
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9839
|2008.07.04 02:08
|1.9839
|0.00
|0.00
|1.66
|12.80
|12784362
|2008.07.03 22:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9820
|2008.07.04 01:44
|1.9820
|0.00
|0.00
|-3.20
|12.80
|12780347
|2008.07.03 19:46
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9812
|2008.07.04 08:56
|1.9812
|0.00
|0.00
|-3.60
|14.40
|12780345
|2008.07.03 19:46
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9831
|2008.07.03 20:40
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12776212
|2008.07.03 18:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9830
|2008.07.03 20:40
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12776213
|2008.07.03 18:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9811
|2008.07.03 18:27
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12770147
|2008.07.03 16:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9829
|2008.07.03 16:56
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12701441
|2008.07.02 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9939
|2008.07.11 15:31
|1.9939
|0.00
|0.00
|10.96
|8.00
|12695444
|2008.07.02 19:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9939
|2008.07.02 21:06
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|12695447
|2008.07.02 19:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9920
|2008.07.03 02:32
|1.9920
|0.00
|0.00
|-6.60
|8.80
|12692125
|2008.07.02 18:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9936
|2008.07.02 18:32
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12686965
|2008.07.02 16:45
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9921
|2008.07.02 16:50
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|12686970
|2008.07.02 16:45
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9902
|2008.07.03 08:15
|1.9902
|0.00
|0.00
|-8.40
|11.20
|12638195
|2008.07.02 06:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9924
|2008.07.02 09:14
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12638194
|2008.07.02 06:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9943
|2008.07.02 06:27
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12626678
|2008.07.01 22:15
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|1.9940
|2008.07.02 04:58
|1.9940
|0.00
|0.00
|-1.80
|7.20
|12626676
|2008.07.01 22:15
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9959
|2008.07.02 08:16
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.94
|7.20
|12621904
|2008.07.01 19:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9946
|2008.07.01 20:24
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|12621906
|2008.07.01 19:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9927
|2008.07.02 09:11
|1.9927
|0.00
|0.00
|-2.20
|8.80
|12616867
|2008.07.01 18:15
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9924
|2008.07.02 09:14
|1.9924
|0.00
|0.00
|-2.40
|9.60
|12616865
|2008.07.01 18:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9943
|2008.07.01 18:16
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12611725
|2008.07.01 16:45
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9924
|2008.07.01 16:56
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12611721
|2008.07.01 16:45
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9943
|2008.07.01 18:16
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12565420
|2008.07.01 02:15
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9941
|2008.07.01 08:08
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|12554010
|2008.06.30 19:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9916
|2008.06.30 21:25
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|12554007
|2008.06.30 19:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9927
|0.0000
|1.9935
|2008.06.30 20:53
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|12551336
|2008.06.30 18:15
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9897
|2008.07.01 03:22
|1.9897
|0.00
|0.00
|-2.80
|11.20
|12551334
|2008.06.30 18:15
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9916
|2008.06.30 19:22
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|12544962
|2008.06.30 16:45
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9917
|2008.06.30 16:47
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|12494623
|2008.06.27 22:15
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9957
|2008.06.30 09:15
|1.9957
|0.00
|0.00
|1.21
|8.80
|12494626
|2008.06.27 22:15
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9938
|2008.06.30 01:13
|1.9938
|0.00
|0.00
|-2.08
|8.80
|12491186
|2008.06.27 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9960
|2008.06.30 09:15
|1.9960
|0.00
|0.00
|1.10
|8.00
|12488062
|2008.06.27 18:15
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9932
|2008.06.27 20:32
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12488060
|2008.06.27 18:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9951
|2008.06.27 18:36
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12484754
|2008.06.27 16:45
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9933
|2008.06.27 16:47
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|12450320
|2008.06.27 04:46
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9878
|2008.06.27 07:39
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12450321
|2008.06.27 04:46
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9859
|2008.06.27 08:36
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12447075
|2008.06.27 02:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9892
|2008.06.27 10:44
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12447076
|2008.06.27 02:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9881
|0.0000
|1.9873
|2008.06.27 02:32
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12439983
|2008.06.26 22:15
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9866
|2008.06.27 04:11
|1.9866
|0.00
|0.00
|-2.27
|9.60
|12439979
|2008.06.26 22:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|1.9885
|2008.06.26 22:33
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|12435029
|2008.06.26 19:45
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9858
|2008.06.27 08:36
|1.9858
|0.00
|0.00
|-2.46
|10.40
|12431267
|2008.06.26 18:15
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9864
|2008.06.26 19:32
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|12431264
|2008.06.26 18:15
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9883
|2008.06.26 20:26
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|12426400
|2008.06.26 16:45
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9877
|2008.06.26 16:48
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12426404
|2008.06.26 16:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9858
|2008.06.27 08:36
|1.9858
|0.00
|0.00
|-2.84
|12.00
|12391286
|2008.06.26 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9737
|2008.06.26 07:05
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12391284
|2008.06.26 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9756
|2008.06.26 08:18
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12386201
|2008.06.26 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9731
|2008.06.26 04:18
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12386199
|2008.06.26 02:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9750
|2008.06.26 08:17
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12379987
|2008.06.25 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9743
|2008.06.25 23:10
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12379985
|2008.06.25 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9762
|2008.06.26 08:18
|1.9762
|0.00
|0.00
|6.60
|16.00
|12365297
|2008.06.25 19:45
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9675
|2008.06.25 20:10
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12365296
|2008.06.25 19:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9694
|2008.06.25 20:13
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12363570
|2008.06.25 18:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9656
|2008.07.07 14:17
|1.9656
|0.00
|0.00
|-44.55
|15.20
|12363569
|2008.06.25 18:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9675
|2008.06.25 18:38
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12360172
|2008.06.25 16:45
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9695
|2008.06.25 16:53
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|12360169
|2008.06.25 16:45
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9706
|0.0000
|1.9714
|2008.06.25 20:25
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|12335652
|2008.06.25 04:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9700
|2008.06.25 06:31
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|12335651
|2008.06.25 04:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9719
|2008.06.25 11:46
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|12328396
|2008.06.24 22:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9689
|2008.06.25 08:03
|1.9689
|0.00
|0.00
|-3.59
|15.20
|12328393
|2008.06.24 22:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9708
|2008.06.24 22:44
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12324506
|2008.06.24 19:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9709
|2008.06.24 19:50
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12319499
|2008.06.24 18:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9685
|2008.06.25 08:07
|1.9685
|0.00
|0.00
|-3.40
|14.40
|12319497
|2008.06.24 18:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9704
|2008.06.24 18:28
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12315079
|2008.06.24 16:45
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9708
|2008.06.24 17:04
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|12315069
|2008.06.24 16:45
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9727
|2008.06.25 12:00
|1.9727
|0.00
|0.00
|2.31
|16.80
|12283844
|2008.06.24 06:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9630
|2008.06.24 12:19
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12283842
|2008.06.24 06:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9649
|2008.06.24 06:33
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12281881
|2008.06.24 04:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9642
|2008.06.24 05:01
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12278185
|2008.06.24 02:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9636
|2008.06.24 04:15
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12278184
|2008.06.24 02:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9655
|2008.06.24 07:01
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12271743
|2008.06.23 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9657
|2008.06.23 23:02
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12271746
|2008.06.23 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9638
|2008.06.24 03:07
|1.9638
|0.00
|0.00
|-3.78
|16.00
|12268448
|2008.06.23 19:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9631
|2008.06.24 04:16
|1.9631
|0.00
|0.00
|-3.78
|16.00
|12268446
|2008.06.23 19:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9650
|2008.06.23 20:42
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12265947
|2008.06.23 18:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9613
|0.0000
|1.9621
|2008.06.23 18:25
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12262816
|2008.06.23 16:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9611
|2008.06.23 17:35
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|12230854
|2008.06.23 06:15
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9734
|2008.06.23 06:58
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|12230853
|2008.06.23 06:15
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9753
|2008.06.25 21:16
|1.9753
|0.00
|0.00
|5.28
|19.20
|12226810
|2008.06.23 02:15
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|1.9747
|2008.06.23 04:44
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|12226809
|2008.06.23 02:15
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9766
|2008.06.25 21:22
|1.9766
|0.00
|0.00
|5.28
|19.20
|12219841
|2008.06.20 22:15
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9760
|2008.06.20 22:48
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|12219836
|2008.06.20 22:15
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|1.9779
|2008.06.26 10:19
|1.9779
|0.00
|0.00
|14.09
|16.80
|12216847
|2008.06.20 19:45
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9770
|2008.06.20 20:40
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|12216849
|2008.06.20 19:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9751
|2008.06.23 00:02
|1.9751
|0.00
|0.00
|-4.19
|18.40
|12215188
|2008.06.20 18:15
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9751
|2008.06.20 18:50
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|12215189
|2008.06.20 18:15
|sell
|0.27
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9732
|2008.06.23 06:58
|1.9732
|0.00
|0.00
|-4.91
|21.60
|12212344
|2008.06.20 16:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9754
|2008.06.20 16:59
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12212347
|2008.06.20 16:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9735
|2008.06.20 16:47
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12174014
|2008.06.20 02:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9716
|2008.06.20 02:48
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12174013
|2008.06.20 02:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9735
|2008.06.20 09:15
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|12166684
|2008.06.19 22:15
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9721
|0.0000
|1.9713
|2008.06.20 02:48
|1.9713
|0.00
|0.00
|-3.82
|16.80
|12166681
|2008.06.19 22:15
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9732
|2008.06.20 09:15
|1.9732
|0.00
|0.00
|2.54
|16.80
|12161952
|2008.06.19 19:45
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9753
|2008.06.20 12:05
|1.9753
|0.00
|0.00
|2.78
|18.40
|12161953
|2008.06.19 19:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9734
|2008.06.19 20:29
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|12159080
|2008.06.19 18:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9726
|2008.06.19 18:28
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|12159076
|2008.06.19 18:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9745
|2008.06.20 11:41
|1.9745
|0.00
|0.00
|2.78
|18.40
|12154207
|2008.06.19 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9700
|2008.06.20 03:18
|1.9700
|0.00
|0.00
|-4.55
|20.00
|12154206
|2008.06.19 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9719
|2008.06.19 17:07
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12108651
|2008.06.19 02:15
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9596
|2008.06.19 02:19
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12108649
|2008.06.19 02:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9615
|2008.06.19 07:31
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12094481
|2008.06.18 19:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9594
|0.0000
|1.9602
|2008.06.18 20:13
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12094483
|2008.06.18 19:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9583
|2008.06.18 22:20
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12090180
|2008.06.18 18:15
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9568
|2008.06.18 18:30
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|12084824
|2008.06.18 16:45
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9583
|2008.06.18 16:51
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|12046181
|2008.06.18 06:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9545
|2008.06.18 09:08
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12043913
|2008.06.18 04:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9535
|0.0000
|1.9527
|2008.06.18 07:03
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12043911
|2008.06.18 04:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9546
|2008.06.18 05:13
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12023982
|2008.06.17 19:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9557
|2008.06.18 03:48
|1.9557
|0.00
|0.00
|-4.55
|20.00
|12023979
|2008.06.17 19:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9576
|2008.06.17 20:00
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12021071
|2008.06.17 18:15
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9545
|2008.06.18 04:06
|1.9545
|0.00
|0.00
|-4.73
|20.80
|12021069
|2008.06.17 18:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9564
|2008.06.17 18:35
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|12015476
|2008.06.17 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9523
|2008.06.17 17:00
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12015475
|2008.06.17 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9542
|2008.06.17 17:56
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11980449
|2008.06.17 06:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9651
|2008.06.17 09:36
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11980446
|2008.06.17 06:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9670
|2008.06.17 06:48
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11978028
|2008.06.17 04:45
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9657
|2008.06.17 09:30
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|11978027
|2008.06.17 04:45
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9676
|2008.06.17 07:06
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|11956233
|2008.06.16 19:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9619
|2008.06.17 02:14
|1.9619
|0.00
|0.00
|-4.19
|18.40
|11956232
|2008.06.16 19:45
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9638
|2008.06.16 21:11
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11950985
|2008.06.16 18:15
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9655
|2008.06.17 03:17
|1.9655
|0.00
|0.00
|3.15
|20.80
|11946751
|2008.06.16 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9636
|2008.06.16 16:59
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11946749
|2008.06.16 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9655
|2008.06.16 18:08
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11904647
|2008.06.16 02:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9483
|2008.06.16 02:49
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11896643
|2008.06.13 22:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9472
|2008.06.16 00:02
|1.9472
|0.00
|0.00
|-2.82
|12.00
|11896641
|2008.06.13 22:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9491
|2008.06.16 00:44
|1.9491
|0.00
|0.00
|1.89
|12.00
|11893278
|2008.06.13 19:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9472
|2008.06.13 20:15
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11893277
|2008.06.13 19:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9491
|2008.06.16 00:44
|1.9491
|0.00
|0.00
|2.14
|13.60
|11890825
|2008.06.13 18:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9489
|2008.06.13 18:47
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11890821
|2008.06.13 18:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9508
|2008.06.16 04:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|2.39
|15.20
|11886077
|2008.06.13 16:45
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9466
|2008.06.13 16:46
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11886070
|2008.06.13 16:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9485
|2008.06.13 17:20
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11837902
|2008.06.12 19:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9463
|2008.06.12 19:55
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11835846
|2008.06.12 18:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9447
|2008.06.12 18:32
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11835844
|2008.06.12 18:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9458
|0.0000
|1.9466
|2008.06.12 19:57
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11833053
|2008.06.12 16:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|1.9442
|2008.06.12 18:45
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11833050
|2008.06.12 16:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9461
|2008.06.12 16:48
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11794892
|2008.06.12 02:15
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9623
|2008.06.12 02:40
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11794891
|2008.06.12 02:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9642
|2008.06.16 12:56
|1.9642
|0.00
|0.00
|6.30
|20.00
|11786899
|2008.06.11 22:15
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9614
|2008.06.12 02:46
|1.9614
|0.00
|0.00
|-14.10
|20.00
|11786896
|2008.06.11 22:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9633
|2008.06.11 22:19
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11779893
|2008.06.11 18:15
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9630
|2008.06.11 18:17
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11779888
|2008.06.11 18:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9649
|2008.06.11 18:31
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11774013
|2008.06.11 16:45
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9639
|2008.06.11 16:53
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11774012
|2008.06.11 16:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9658
|2008.06.11 17:30
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11741706
|2008.06.11 04:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9549
|2008.06.11 06:27
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11741707
|2008.06.11 04:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9530
|2008.06.11 10:30
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11727343
|2008.06.10 22:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9535
|2008.06.10 23:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11727341
|2008.06.10 22:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9554
|2008.06.11 06:30
|1.9554
|0.00
|0.00
|2.27
|14.40
|11723145
|2008.06.10 19:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9550
|2008.06.11 06:27
|1.9550
|0.00
|0.00
|2.52
|16.00
|11723148
|2008.06.10 19:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9531
|2008.06.10 20:16
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11719345
|2008.06.10 18:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9549
|0.0000
|1.9541
|2008.06.10 18:47
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11719344
|2008.06.10 18:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9560
|2008.06.11 08:52
|1.9560
|0.00
|0.00
|2.90
|18.40
|11713700
|2008.06.10 16:45
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9540
|2008.06.10 16:54
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11713703
|2008.06.10 16:45
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9521
|2008.06.10 16:47
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11673013
|2008.06.10 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9679
|2008.06.10 07:55
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11673012
|2008.06.10 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9698
|2008.06.10 07:10
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11671167
|2008.06.10 04:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9699
|2008.06.10 05:03
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11671165
|2008.06.10 04:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9718
|2008.06.10 04:50
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11663773
|2008.06.10 02:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9735
|2008.06.10 02:26
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11652991
|2008.06.09 22:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9749
|2008.06.09 22:43
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11647997
|2008.06.09 19:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9739
|2008.06.09 20:11
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11641796
|2008.06.09 18:15
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9762
|2008.06.20 12:06
|1.9762
|0.00
|0.00
|30.54
|15.20
|11641797
|2008.06.09 18:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9743
|2008.06.09 18:25
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11637756
|2008.06.09 16:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9756
|2008.06.09 16:50
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11599108
|2008.06.09 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9680
|2008.06.09 07:16
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11599106
|2008.06.09 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9699
|2008.06.09 06:38
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11597242
|2008.06.09 04:45
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9668
|2008.06.10 07:56
|1.9668
|0.00
|0.00
|-4.14
|17.60
|11597240
|2008.06.09 04:45
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9687
|2008.06.09 05:53
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11592132
|2008.06.09 02:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9686
|2008.06.09 02:25
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11592131
|2008.06.09 02:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9705
|2008.06.09 06:43
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11581230
|2008.06.06 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9690
|2008.06.09 02:24
|1.9690
|0.00
|0.00
|-3.44
|16.00
|11581227
|2008.06.06 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9709
|2008.06.06 22:54
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11576771
|2008.06.06 19:45
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9694
|2008.06.06 21:55
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11576769
|2008.06.06 19:45
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9713
|2008.06.06 20:27
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|11574358
|2008.06.06 18:15
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9681
|2008.06.09 03:30
|1.9681
|0.00
|0.00
|-3.78
|17.60
|11574357
|2008.06.06 18:15
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9700
|2008.06.06 18:56
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11569711
|2008.06.06 16:45
|sell
|0.24
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9667
|2008.06.10 07:57
|1.9667
|0.00
|0.00
|-8.64
|19.20
|11569704
|2008.06.06 16:45
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.9678
|0.0000
|1.9686
|2008.06.06 16:45
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|11530304
|2008.06.06 02:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9584
|2008.06.06 03:05
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11530303
|2008.06.06 02:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9595
|0.0000
|1.9603
|2008.06.06 07:47
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11518090
|2008.06.05 22:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9574
|2008.06.05 23:32
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11518089
|2008.06.05 22:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9593
|2008.06.06 01:56
|1.9593
|0.00
|0.00
|1.94
|14.40
|11511852
|2008.06.05 19:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9572
|2008.06.05 20:04
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11511855
|2008.06.05 19:45
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9553
|2008.06.06 09:38
|1.9553
|0.00
|0.00
|-3.10
|14.40
|11509398
|2008.06.05 18:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9546
|2008.06.06 09:39
|1.9546
|0.00
|0.00
|-3.10
|14.40
|11509397
|2008.06.05 18:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|1.9565
|2008.06.05 19:20
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11506154
|2008.06.05 16:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9532
|2008.06.10 16:44
|1.9532
|0.00
|0.00
|-9.04
|13.60
|11506152
|2008.06.05 16:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9551
|2008.06.05 17:11
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11466029
|2008.06.05 06:15
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9505
|2008.06.05 07:21
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11466026
|2008.06.05 06:15
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9524
|2008.06.05 08:47
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11463711
|2008.06.05 04:45
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9496
|2008.06.05 08:07
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11463710
|2008.06.05 04:45
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|1.9515
|2008.06.05 04:53
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11458155
|2008.06.05 02:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9524
|2008.06.05 03:06
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11458154
|2008.06.05 02:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9535
|0.0000
|1.9543
|2008.06.05 15:37
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11450026
|2008.06.04 22:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9534
|2008.06.05 02:13
|1.9534
|0.00
|0.00
|-7.74
|12.00
|11450022
|2008.06.04 22:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9553
|2008.06.04 22:26
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11445828
|2008.06.04 19:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9542
|2008.06.04 20:46
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11445826
|2008.06.04 19:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9561
|2008.06.05 15:40
|1.9561
|0.00
|0.00
|5.51
|13.60
|11443291
|2008.06.04 18:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9521
|2008.06.05 03:25
|1.9521
|0.00
|0.00
|-8.26
|12.80
|11443288
|2008.06.04 18:15
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9540
|2008.06.04 18:31
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11439303
|2008.06.04 16:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9534
|2008.06.04 17:02
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11439302
|2008.06.04 16:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9553
|2008.06.04 16:49
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11406047
|2008.06.04 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9621
|2008.06.04 07:27
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11406044
|2008.06.04 06:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9640
|2008.06.06 15:53
|1.9640
|0.00
|0.00
|8.64
|16.00
|11404701
|2008.06.04 04:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9612
|2008.06.04 08:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11404700
|2008.06.04 04:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9631
|2008.06.04 05:18
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11388916
|2008.06.03 22:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9631
|2008.06.03 22:46
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11388914
|2008.06.03 22:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9650
|2008.06.06 16:06
|1.9650
|0.00
|0.00
|12.41
|18.40
|11384274
|2008.06.03 19:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9613
|2008.06.04 07:35
|1.9613
|0.00
|0.00
|-3.44
|16.00
|11384273
|2008.06.03 19:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9632
|2008.06.03 19:51
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11380983
|2008.06.03 18:15
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9655
|2008.06.03 21:00
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11380984
|2008.06.03 18:15
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9636
|2008.06.03 19:14
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|11337817
|2008.06.03 06:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9621
|2008.06.03 06:48
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11337812
|2008.06.03 06:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9640
|2008.06.03 07:31
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11335942
|2008.06.03 04:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9650
|2008.06.03 05:07
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11335943
|2008.06.03 04:45
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9631
|2008.06.03 05:45
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11333393
|2008.06.03 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9633
|2008.06.03 03:15
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11333391
|2008.06.03 02:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9652
|2008.06.03 09:57
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11324181
|2008.06.02 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9662
|2008.06.02 22:42
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11324180
|2008.06.02 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9681
|2008.06.03 10:24
|1.9681
|0.00
|0.00
|2.16
|16.00
|11320126
|2008.06.02 19:45
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9673
|2008.06.02 23:02
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11315077
|2008.06.02 18:15
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9654
|2008.06.02 18:30
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11315073
|2008.06.02 18:15
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9673
|2008.06.02 18:38
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11311093
|2008.06.02 16:45
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9654
|2008.06.02 17:04
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11279967
|2008.06.02 06:15
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|1.9721
|2008.06.02 07:40
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11279963
|2008.06.02 06:15
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9740
|2008.06.02 06:55
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11274807
|2008.06.02 02:15
|sell
|0.22
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9731
|2008.06.02 03:31
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11274806
|2008.06.02 02:15
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9750
|2008.06.02 02:22
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|11265495
|2008.05.30 22:15
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9805
|2008.06.02 00:00
|1.9805
|0.00
|0.00
|-3.26
|13.60
|11265492
|2008.05.30 22:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9824
|2008.06.26 11:56
|1.9824
|0.00
|0.00
|53.81
|13.60
|11262383
|2008.05.30 19:45
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9798
|2008.06.02 00:00
|1.9798
|0.00
|0.00
|-3.46
|14.40
|11262382
|2008.05.30 19:45
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9817
|2008.05.30 22:16
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11260096
|2008.05.30 18:15
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9803
|2008.05.30 19:44
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11260099
|2008.05.30 18:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9784
|2008.05.30 18:57
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11255318
|2008.05.30 16:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|1.9744
|2008.06.02 00:27
|1.9744
|0.00
|0.00
|-3.26
|13.60
|11255316
|2008.05.30 16:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|1.9763
|2008.05.30 16:54
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11199108
|2008.05.29 19:45
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9756
|2008.05.29 21:42
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11199113
|2008.05.29 19:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9737
|2008.05.29 20:01
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11194461
|2008.05.29 18:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9755
|2008.05.29 21:42
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11190198
|2008.05.29 16:45
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9766
|2008.05.29 16:59
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11190203
|2008.05.29 16:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|1.9747
|2008.05.29 18:10
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11151834
|2008.05.29 06:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|1.9771
|2008.05.29 07:08
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11151830
|2008.05.29 06:15
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|1.9790
|2008.05.29 14:30
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|11149271
|2008.05.29 04:45
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9783
|2008.05.29 05:53
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11149268
|2008.05.29 04:45
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9802
|2008.05.29 14:42
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|11134375
|2008.05.28 22:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9809
|2008.05.28 22:59
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11134376
|2008.05.28 22:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9790
|2008.05.29 04:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|-28.80
|40.00
|11131068
|2008.05.28 19:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9786
|2008.05.29 05:36
|1.9786
|0.00
|0.00
|-28.80
|40.00
|11131067
|2008.05.28 19:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9805
|2008.05.28 19:48
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11127972
|2008.05.28 18:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9820
|2008.05.30 22:16
|1.9820
|0.00
|0.00
|25.80
|40.00
|11127974
|2008.05.28 18:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9801
|2008.05.28 18:25
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11123080
|2008.05.28 16:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9786
|2008.05.29 05:36
|1.9786
|0.00
|0.00
|-28.80
|40.00
|11123078
|2008.05.28 16:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9805
|2008.05.28 16:47
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11087083
|2008.05.28 06:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9741
|2008.05.28 13:32
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11087082
|2008.05.28 06:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|1.9760
|2008.05.28 06:28
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11085754
|2008.05.28 04:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9743
|2008.05.28 13:28
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11085752
|2008.05.28 04:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9762
|2008.05.28 07:54
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11022009
|2008.05.27 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9832
|2008.05.27 07:32
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|11022010
|2008.05.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9803
|2008.05.27 08:21
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|10408766
|2008.05.12 21:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5541
|1.5531
|1.5549
|2008.05.12 21:24
|1.5531
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10224479
|2008.05.07 20:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5394
|1.5494
|1.5386
|2008.05.07 22:21
|1.5386
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10224473
|2008.05.07 20:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5396
|1.5296
|1.5404
|2008.05.07 20:28
|1.5404
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10170306
|2008.05.06 19:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5536
|1.5636
|1.5528
|2008.05.06 20:11
|1.5528
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10170304
|2008.05.06 19:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5538
|1.5438
|1.5546
|2008.05.07 12:01
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.81
|-300.00
|10167629
|2008.05.06 18:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5546
|1.5446
|1.5554
|2008.05.06 18:28
|1.5554
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10167631
|2008.05.06 18:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5544
|1.5644
|1.5536
|2008.05.06 18:42
|1.5536
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10117970
|2008.05.05 22:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5494
|1.5394
|1.5502
|2008.05.06 00:14
|1.5502
|0.00
|0.00
|0.81
|24.00
|10117971
|2008.05.05 22:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5492
|1.5592
|1.5484
|2008.05.06 09:04
|1.5484
|0.00
|0.00
|-2.79
|24.00
|10117313
|2008.05.05 21:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5497
|1.5397
|1.5505
|2008.05.06 01:18
|1.5505
|0.00
|0.00
|0.81
|24.00
|10117314
|2008.05.05 21:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5495
|1.5595
|1.5487
|2008.05.06 09:02
|1.5487
|0.00
|0.00
|-2.79
|24.00
|10112907
|2008.05.05 19:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5503
|1.5403
|1.5511
|2008.05.05 19:49
|1.5511
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10112908
|2008.05.05 19:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5501
|1.5601
|1.5493
|2008.05.05 20:31
|1.5493
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10066056
|2008.05.02 21:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5415
|1.5315
|1.5423
|2008.05.02 22:08
|1.5423
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10066057
|2008.05.02 21:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5413
|1.5513
|1.5405
|2008.05.05 19:19
|1.5513
|0.00
|0.00
|-3.72
|-400.00
|10066055
|2008.05.02 21:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5413
|1.5513
|1.5405
|2008.05.05 19:19
|1.5513
|0.00
|0.00
|-3.72
|-400.00
|10066054
|2008.05.02 21:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5415
|1.5315
|1.5423
|2008.05.02 22:08
|1.5423
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10003048
|2008.05.01 22:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5465
|1.5565
|1.5457
|2008.05.02 03:16
|1.5457
|0.00
|0.00
|-2.79
|24.00
|10003047
|2008.05.01 22:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5467
|1.5367
|1.5475
|2008.05.01 22:56
|1.5475
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10001809
|2008.05.01 21:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5458
|1.5558
|1.5450
|2008.05.02 05:18
|1.5450
|0.00
|0.00
|-2.79
|24.00
|10001808
|2008.05.01 21:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5460
|1.5360
|1.5468
|2008.05.01 22:53
|1.5468
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9936045
|2008.05.01 00:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.5620
|1.5645
|1.5612
|2008.05.01 03:41
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|9936036
|2008.05.01 00:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5622
|1.5597
|1.5630
|2008.05.01 00:21
|1.5630
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9929471
|2008.04.30 23:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5617
|1.5642
|1.5614
|2008.04.30 23:37
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9929469
|2008.04.30 23:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5619
|1.5594
|1.5622
|2008.04.30 23:23
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9925500
|2008.04.30 21:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5614
|1.5714
|1.5611
|2008.04.30 21:43
|1.5611
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9925499
|2008.04.30 21:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5616
|1.5516
|1.5619
|2008.04.30 22:11
|1.5619
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9921976
|2008.04.30 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5615
|1.5715
|1.5613
|2008.04.30 21:32
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9921975
|2008.04.30 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5617
|1.5517
|1.5625
|2008.04.30 20:55
|1.5625
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9920793
|2008.04.30 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5630
|1.5730
|1.5627
|2008.04.30 20:45
|1.5627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9920788
|2008.04.30 20:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5632
|1.5532
|1.5635
|2008.04.30 20:46
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9915467
|2008.04.30 20:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5565
|1.5665
|1.5562
|2008.04.30 20:19
|1.5562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9915465
|2008.04.30 20:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5567
|1.5467
|1.5570
|2008.04.30 20:23
|1.5570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9912408
|2008.04.30 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5561
|1.5661
|1.5558
|2008.04.30 20:15
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9912407
|2008.04.30 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5563
|1.5463
|1.5566
|2008.04.30 19:58
|1.5566
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9786935
|2008.04.28 21:08
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|-151.66
|5 227.20
|Closed P/L:
|5 075.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11904648
|2008.06.16 02:15
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9464
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-140.89
|-775.20
|12090182
|2008.06.18 18:15
|sell
|0.27
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|1.9549
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-213.96
|-1 001.70
|12265948
|2008.06.23 18:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9602
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-140.30
|-636.00
|12281882
|2008.06.24 04:45
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9623
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-122.86
|-534.60
|13198535
|2008.07.10 18:15
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.9761
|0.0000
|1.9753
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-86.87
|-434.20
|13202288
|2008.07.10 19:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9754
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-76.86
|-381.80
|13883187
|2008.07.23 18:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|2.0034
|
|1.9925
|0.00
|0.00
|1.98
|-30.30
|13886775
|2008.07.23 19:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|2.0002
|0.0000
|2.0010
|
|1.9925
|0.00
|0.00
|3.30
|-38.50
|13960174
|2008.07.24 18:15
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9818
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-11.64
|-193.80
|13966767
|2008.07.24 19:45
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9823
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-10.41
|-164.90
|13990039
|2008.07.25 04:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9834
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-6.12
|-129.00
|14112961
|2008.07.28 16:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9910
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|-1.43
|-7.00
|14120840
|2008.07.28 19:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9967
|
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.33
|-10.20
|14137200
|2008.07.29 06:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9937
|
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14137201
|2008.07.29 06:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9918
|
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|0.00
|0.00
|-805.73
|-4 340.20
|
|Floating P/L:
|-5 145.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 075.54
|Floating P/L:
|-5 145.93
|Margin:
|3 827.39
|Balance:
|10 075.54
|Equity:
|4 929.61
|Free Margin:
|1 102.22