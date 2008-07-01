Interbank FX, LLC

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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 533.86 Floating P/L: -56.75 Margin: 67.50
Balance: 1 161.04 Equity: 1 104.29 Free Margin: 1 036.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 965.00 Gross Loss: 431.14 Total Net Profit: 533.86
Profit Factor: 2.24 Expected Payoff: 0.43  
Absolute Drawdown: 0.05 Maximal Drawdown: 102.45 (11.41%) Relative Drawdown: 11.41% (102.45)
 
Total Trades: 1229 Short Positions (won %): 684 (63.16%) Long Positions (won %): 545 (64.95%)
Profit Trades (% of total): 786 (63.95%) Loss trades (% of total): 443 (36.05%)
Largest profit trade: 99.07 loss trade: -40.06
Average profit trade: 1.23 loss trade: -0.97
Maximum consecutive wins ($): 34 (8.78) consecutive losses ($): 7 (-102.45)
Maximal consecutive profit (count): 103.63 (4) consecutive loss (count): -102.45 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3