|Account: #######
|Name: Anybody
|Currency: USD
|2008 July 31, 09:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4066973
|2008.02.29 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9863
|2008.03.03 00:00
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4067465
|2008.03.03 01:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9862
|2008.03.03 01:36
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|542841
|buy-H[tp]
|4067466
|2008.03.03 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9847
|2008.03.03 01:52
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4067623
|2008.03.03 03:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.32
|206.84
|208.27
|2008.03.03 07:23
|204.33
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4067657
|2008.03.03 03:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|1.9851
|2008.03.03 05:35
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4067658
|2008.03.03 03:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9838
|2008.03.03 03:58
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|542841
|sell-H[tp]
|4067624
|2008.03.03 07:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.24
|204.72
|203.29
|2008.03.03 10:36
|204.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4068956
|2008.03.03 10:36
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|204.24
|204.72
|203.29
|2008.03.03 12:00
|204.33
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4068954
|2008.03.03 10:36
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.32
|206.84
|208.27
|2008.03.03 12:00
|204.41
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4069373
|2008.03.03 12:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.32
|206.84
|208.27
|2008.03.03 12:01
|204.33
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4069380
|2008.03.03 12:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.23
|204.71
|203.28
|2008.03.03 13:59
|204.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4070709
|2008.03.03 15:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9915
|2008.03.03 15:51
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4070710
|2008.03.03 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9889
|2008.03.03 16:11
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4072009
|2008.03.03 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9842
|2008.03.03 17:26
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4072010
|2008.03.03 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|2008.03.03 17:32
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4072374
|2008.03.03 18:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9835
|2008.03.03 22:47
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4072373
|2008.03.03 18:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9859
|2008.03.03 21:08
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4072954
|2008.03.03 22:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9846
|2008.03.04 00:52
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.11
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4072955
|2008.03.03 22:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9822
|2008.03.03 23:14
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4073213
|2008.03.04 01:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9865
|2008.03.04 07:38
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4073214
|2008.03.04 01:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|2008.03.04 10:46
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4073323
|2008.03.04 03:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|204.25
|204.73
|203.30
|2008.03.04 07:40
|205.50
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4073337
|2008.03.04 03:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9845
|2008.03.04 08:11
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4073336
|2008.03.04 03:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9869
|2008.03.04 07:38
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4073322
|2008.03.04 07:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.58
|205.10
|206.53
|2008.03.04 08:10
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|
|111111
|BUY BUY BUY[sl]
|4073714
|2008.03.04 08:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|204.25
|204.73
|203.30
|2008.03.04 09:54
|205.48
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4073713
|2008.03.04 09:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.58
|205.10
|206.53
|2008.03.04 10:18
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|
|111111
|BUY BUY BUY[sl]
|4075595
|2008.03.04 15:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9880
|2008.03.05 16:21
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.11
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4075596
|2008.03.04 15:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|1.9856
|2008.03.04 17:06
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4076121
|2008.03.04 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9860
|2008.03.04 18:09
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4076122
|2008.03.04 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9836
|2008.03.04 17:37
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4076469
|2008.03.04 18:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9856
|2008.03.04 20:48
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4076470
|2008.03.04 18:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|1.9832
|2008.03.04 20:18
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4077168
|2008.03.04 22:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9863
|2008.03.05 16:11
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.11
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4077169
|2008.03.04 22:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9839
|2008.03.05 04:33
|1.9839
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4077417
|2008.03.05 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9855
|2008.03.05 16:11
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4077418
|2008.03.05 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9831
|2008.03.05 08:12
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4077555
|2008.03.05 03:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|203.52
|204.00
|202.57
|2008.03.05 16:00
|205.79
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4077584
|2008.03.05 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9846
|2008.03.05 16:10
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4077585
|2008.03.05 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|1.9822
|2008.03.05 08:12
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4079707
|2008.03.05 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9846
|2008.03.05 16:10
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4079708
|2008.03.05 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|2008.03.19 19:41
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.40
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4077554
|2008.03.05 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.65
|205.17
|206.60
|2008.03.05 16:10
|206.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|
|111111
|BUY BUY BUY[tp]
|4080600
|2008.03.05 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9933
|2008.03.05 17:16
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4080601
|2008.03.05 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9909
|2008.03.05 21:11
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4081290
|2008.03.05 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|1.9958
|2008.03.06 09:39
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.17
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4081291
|2008.03.05 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9934
|2008.03.05 19:35
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4081685
|2008.03.05 22:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9914
|0.0000
|1.9914
|2008.03.19 15:56
|1.9914
|0.00
|0.00
|-0.72
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4081684
|2008.03.05 22:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9938
|2008.03.06 09:04
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.34
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4081947
|2008.03.06 01:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9921
|2008.03.06 06:37
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4081948
|2008.03.06 01:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9897
|2008.03.06 02:45
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4082083
|2008.03.06 03:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.67
|207.19
|208.62
|2008.03.06 08:57
|206.35
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4082111
|2008.03.06 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9933
|2008.03.06 06:57
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4082112
|2008.03.06 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9909
|2008.03.06 08:17
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4082084
|2008.03.06 08:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.27
|206.75
|205.32
|2008.03.06 13:04
|206.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4083717
|2008.03.06 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0035
|0.0000
|2.0056
|2008.03.06 16:02
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4083718
|2008.03.06 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|2.0028
|2008.03.11 15:26
|2.0028
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4083951
|2008.03.06 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0083
|2008.03.06 23:21
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4083950
|2008.03.06 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0086
|0.0000
|2.0107
|2008.03.06 21:53
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4084197
|2008.03.06 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0075
|0.0000
|2.0075
|2008.03.10 22:52
|2.0075
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4084196
|2008.03.06 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0078
|0.0000
|2.0099
|2008.03.06 21:51
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4084641
|2008.03.06 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0110
|0.0000
|2.0110
|2008.03.06 23:23
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|
|542841
|buy-H
|4084642
|2008.03.06 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0107
|0.0000
|2.0086
|2008.03.06 23:08
|2.0086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4084892
|2008.03.07 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|2.0138
|2008.03.07 07:45
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4084893
|2008.03.07 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0112
|0.0000
|2.0112
|2008.03.07 09:36
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4084976
|2008.03.07 03:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.23
|206.75
|208.18
|2008.03.07 09:34
|205.86
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4085006
|2008.03.07 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0111
|0.0000
|2.0132
|2008.03.07 07:44
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4085007
|2008.03.07 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0108
|0.0000
|2.0108
|2008.03.10 17:59
|2.0108
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4084977
|2008.03.07 09:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.77
|206.25
|204.82
|2008.03.07 14:15
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4086908
|2008.03.07 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|2.0177
|2008.03.10 00:00
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4086909
|2008.03.07 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|2.0153
|2008.03.07 16:00
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087188
|2008.03.07 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|2.0148
|2008.03.07 18:21
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4087189
|2008.03.07 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|2.0125
|2008.03.07 17:58
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087349
|2008.03.07 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|2.0164
|2008.03.07 22:39
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4087350
|2008.03.07 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|2.0140
|2008.03.07 22:55
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087580
|2008.03.07 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|2.0147
|2008.03.10 17:19
|2.0147
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087579
|2008.03.07 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|2.0171
|2008.03.10 00:00
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.06
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4087781
|2008.03.10 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|2.0188
|2008.03.10 08:53
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4087782
|2008.03.10 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|2.0164
|2008.03.10 07:39
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087846
|2008.03.10 03:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.64
|207.16
|208.59
|2008.03.10 06:29
|206.17
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4087872
|2008.03.10 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|2.0196
|2008.03.10 10:30
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4087873
|2008.03.10 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|2.0172
|2008.03.10 07:11
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4087847
|2008.03.10 06:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.09
|206.57
|205.14
|2008.03.10 11:25
|206.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4089107
|2008.03.10 11:25
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.64
|207.16
|208.59
|2008.03.10 14:40
|206.20
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4089108
|2008.03.10 14:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.09
|206.57
|205.14
|2008.03.10 16:47
|205.14
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|
|111111
|SELL SELL SELL[tp]
|4091953
|2008.03.10 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|2.0163
|2008.03.11 11:06
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4091954
|2008.03.10 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|2.0140
|2008.03.10 17:20
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4092265
|2008.03.10 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|2.0137
|2008.03.10 17:20
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4092264
|2008.03.10 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|2.0161
|2008.03.11 11:06
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4092493
|2008.03.10 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|2.0103
|2008.03.10 19:24
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4092492
|2008.03.10 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|2.0127
|2008.03.11 10:12
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4092818
|2008.03.10 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0095
|0.0000
|2.0095
|2008.03.10 23:55
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4092819
|2008.03.10 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|2.0071
|2008.03.10 22:52
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4093211
|2008.03.11 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0059
|2008.03.11 04:27
|2.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4093210
|2008.03.11 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0083
|2008.03.11 07:24
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4093339
|2008.03.11 03:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|203.44
|203.92
|202.49
|2008.03.11 07:29
|205.02
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4093427
|2008.03.11 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0069
|0.0000
|2.0069
|2008.03.11 08:29
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4093428
|2008.03.11 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0045
|2008.03.11 08:04
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4093338
|2008.03.11 07:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.12
|204.64
|206.07
|2008.03.11 07:51
|204.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|
|111111
|BUY BUY BUY[sl]
|4093689
|2008.03.11 07:51
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|203.44
|203.92
|202.49
|2008.03.11 08:42
|205.04
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4093688
|2008.03.11 08:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.12
|204.64
|206.07
|2008.03.11 11:41
|206.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|
|111111
|BUY BUY BUY[tp]
|4095608
|2008.03.11 15:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0035
|0.0000
|2.0014
|2008.03.11 15:55
|2.0014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|sell-H[tp]
|4095607
|2008.03.11 15:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|2.0038
|2008.03.11 16:46
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4095948
|2008.03.11 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0051
|0.0000
|2.0051
|2008.03.11 19:13
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4095947
|2008.03.11 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|2.0075
|2008.03.11 17:48
|2.0075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4096074
|2008.03.11 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0062
|0.0000
|2.0062
|2008.03.11 21:19
|2.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-H[tp]
|4096075
|2008.03.11 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0059
|0.0000
|2.0038
|2008.03.11 19:43
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|sell-H[tp]
|4096515
|2008.03.11 22:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0071
|0.0000
|2.0092
|2008.03.12 02:40
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.11
|2.94
|
|542841
|buy-H[tp]
|4096516
|2008.03.11 22:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0068
|0.0000
|2.0068
|2008.03.17 11:55
|2.0068
|0.00
|0.00
|-0.31
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4096669
|2008.03.12 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0064
|0.0000
|2.0085
|2008.03.12 02:31
|2.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4096670
|2008.03.12 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0061
|0.0000
|2.0061
|2008.03.17 11:59
|2.0061
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4096768
|2008.03.12 03:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|206.41
|206.89
|205.46
|2008.03.12 11:00
|207.80
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4096767
|2008.03.12 11:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.88
|207.40
|208.83
|2008.03.12 11:28
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|
|111111
|BUY BUY BUY[sl]
|4098298
|2008.03.12 11:28
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.88
|207.40
|208.83
|2008.03.12 13:21
|206.48
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4098299
|2008.03.12 13:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.41
|206.89
|205.46
|2008.03.12 13:26
|206.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4099163
|2008.03.12 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|2.0205
|2008.03.12 16:27
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4099164
|2008.03.12 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|2.0181
|2008.03.14 20:35
|2.0181
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.00
|
|542841
|sell-H[tp]
|4099453
|2008.03.12 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|2.0193
|2008.03.12 17:56
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|542841
|sell-H
|4099452
|2008.03.12 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|2.0238
|2008.03.12 19:10
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|542841
|buy-H[tp]
|4100545
|2008.03.13 03:00
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.05
|206.57
|208.00
|2008.03.13 03:02
|204.92
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4100546
|2008.03.13 03:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.87
|205.35
|203.92
|2008.03.13 03:03
|205.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|
|111111
|SELL SELL SELL[sl]
|4100565
|2008.03.13 03:03
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|207.05
|206.57
|208.00
|2008.03.13 04:09
|204.95
|cancelled
|
|111111
|cancelled
|4100566
|2008.03.13 04:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.87
|205.35
|203.92
|2008.03.13 04:26
|203.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|111111
|SELL SELL SELL[tp]
|4106484
|2008.03.14 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0289
|0.0000
|2.0321
|2008.03.14 17:44
|2.0306
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|
|542841
|buy-N
|4106485
|2008.03.14 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0287
|0.0000
|2.0255
|2008.03.14 18:21
|2.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4106977
|2008.03.14 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0267
|0.0000
|2.0235
|2008.03.14 19:29
|2.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4106976
|2008.03.14 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0270
|0.0000
|2.0270
|2008.04.02 17:50
|1.9826
|0.00
|0.00
|1.00
|-31.08
|
|542841
|buy-N
|4108673
|2008.03.17 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|2.0204
|2008.03.17 09:45
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|buy-N[tp]
|4108674
|2008.03.17 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|2.0169
|2008.03.17 01:32
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4109241
|2008.03.17 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|2.0149
|2008.03.17 05:09
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4109242
|2008.03.17 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|2.0114
|2008.03.17 11:03
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-N[tp]
|4111572
|2008.03.17 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0064
|0.0000
|2.0096
|2008.03.17 15:53
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|542841
|buy-N
|4111574
|2008.03.17 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0061
|0.0000
|2.0061
|2008.03.17 16:40
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|542841
|sell-N[tp]
|4111967
|2008.03.17 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0029
|0.0000
|2.0061
|2008.03.17 17:47
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|
|542841
|buy-N
|4111968
|2008.03.17 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|1.9994
|2008.03.17 17:28
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|542841
|sell-N
|4112229
|2008.03.17 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0015
|0.0000
|2.0047
|2008.03.18 08:26
|2.0047
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4112230
|2008.03.17 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0012
|0.0000
|1.9980
|2008.03.17 21:02
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|542841
|sell-N
|4112641
|2008.03.17 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|2.0013
|2008.03.17 22:50
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|542841
|buy-N
|4112642
|2008.03.17 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9946
|2008.03.18 00:42
|1.9961
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.19
|
|542841
|sell-N
|4113074
|2008.03.18 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|2.0010
|2008.03.18 03:28
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|542841
|buy-N
|4113075
|2008.03.18 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9975
|0.0000
|1.9943
|2008.03.19 14:17
|1.9943
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4113420
|2008.03.18 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|2.0058
|2008.03.18 08:32
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4113421
|2008.03.18 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0023
|0.0000
|1.9991
|2008.03.19 10:35
|1.9991
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4115275
|2008.03.18 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|2.0223
|2008.03.18 18:10
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4115276
|2008.03.18 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|2.0156
|2008.03.18 20:10
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4115454
|2008.03.18 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|2.0229
|2008.03.18 18:14
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4115455
|2008.03.18 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|2.0162
|2008.03.18 19:49
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4115755
|2008.03.18 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0259
|0.0000
|2.0227
|2008.03.18 19:14
|2.0227
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4115754
|2008.03.18 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0262
|0.0000
|2.0294
|2008.04.02 17:51
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.88
|-30.45
|
|542841
|buy-N
|4116692
|2008.03.18 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0038
|2008.03.19 10:30
|2.0038
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4116691
|2008.03.18 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0073
|0.0000
|2.0105
|2008.03.18 23:21
|2.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4117135
|2008.03.19 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0090
|0.0000
|2.0122
|2008.03.19 08:15
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4117136
|2008.03.19 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0087
|0.0000
|2.0055
|2008.03.19 09:51
|2.0055
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4117429
|2008.03.19 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|2.0148
|2008.03.19 08:41
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4117430
|2008.03.19 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|2.0081
|2008.03.19 06:06
|2.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4119909
|2008.03.19 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9960
|2008.03.25 13:53
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4119910
|2008.03.19 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9893
|2008.03.19 16:04
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4120290
|2008.03.19 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9886
|2008.03.20 22:11
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4120292
|2008.03.19 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9814
|2008.03.19 20:25
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4120582
|2008.03.19 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9870
|2008.03.19 18:58
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4120583
|2008.03.19 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9803
|2008.03.20 01:50
|1.9803
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4121058
|2008.03.19 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9864
|2008.03.20 00:22
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4121059
|2008.03.19 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9797
|2008.03.20 03:25
|1.9797
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4121492
|2008.03.20 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9884
|2008.03.20 22:11
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4121493
|2008.03.20 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|1.9817
|2008.03.20 01:44
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4121712
|2008.03.20 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9820
|2008.03.20 05:22
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4121713
|2008.03.20 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9753
|2008.03.20 10:27
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4123780
|2008.03.20 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9839
|2008.03.20 17:21
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4123782
|2008.03.20 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9772
|2008.03.24 03:43
|1.9772
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4124080
|2008.03.20 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9793
|2008.03.24 00:00
|1.9807
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.26
|
|542841
|sell-N
|4124079
|2008.03.20 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9860
|2008.03.20 21:36
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4124319
|2008.03.20 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9879
|2008.03.20 22:11
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4124320
|2008.03.20 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|2008.03.24 00:00
|1.9812
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4124672
|2008.03.20 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9917
|2008.03.25 03:21
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.18
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4124673
|2008.03.20 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9850
|2008.03.20 23:29
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4125010
|2008.03.21 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9879
|2008.03.24 23:04
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4125011
|2008.03.21 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|2008.03.24 00:00
|1.9812
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4125126
|2008.03.21 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9879
|2008.03.24 23:04
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4125127
|2008.03.21 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|2008.03.24 00:00
|1.9812
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4125843
|2008.03.21 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9794
|2008.03.24 00:00
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.26
|
|542841
|sell-N
|4125844
|2008.03.21 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9863
|2008.03.24 17:49
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4125916
|2008.03.21 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9853
|2008.03.24 17:03
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4125917
|2008.03.21 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9786
|2008.03.24 00:42
|1.9789
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.03
|
|542841
|sell-N
|4125969
|2008.03.21 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9859
|2008.03.24 17:47
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4125970
|2008.03.21 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9792
|2008.03.24 00:04
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.68
|
|542841
|sell-N
|4126371
|2008.03.24 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9757
|2008.04.01 09:42
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4126370
|2008.03.24 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9824
|2008.03.24 10:50
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4126592
|2008.03.24 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9808
|2008.03.24 06:53
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4126593
|2008.03.24 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9741
|2008.04.01 16:36
|1.9741
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4127706
|2008.03.24 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9790
|2008.04.01 07:41
|1.9790
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4127705
|2008.03.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9857
|2008.03.24 17:44
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4127991
|2008.03.24 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9803
|2008.04.01 07:33
|1.9803
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4127990
|2008.03.24 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9870
|2008.03.24 18:09
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4128126
|2008.03.24 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9893
|2008.03.25 02:09
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4128127
|2008.03.24 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9826
|2008.03.31 13:30
|1.9826
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4128343
|2008.03.24 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9893
|2008.03.25 02:09
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4128344
|2008.03.24 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9826
|2008.03.31 13:30
|1.9826
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4128623
|2008.03.25 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9901
|2008.03.25 03:08
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4128624
|2008.03.25 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9836
|2008.03.31 13:27
|1.9836
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4128940
|2008.03.25 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9884
|2008.03.31 08:39
|1.9884
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4128939
|2008.03.25 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9951
|2008.03.25 13:51
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4130733
|2008.03.25 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|2.0006
|2008.03.25 17:00
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4130734
|2008.03.25 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9971
|0.0000
|1.9939
|2008.03.26 14:13
|1.9939
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4130937
|2008.03.25 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0002
|0.0000
|2.0034
|2008.03.25 21:33
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4130938
|2008.03.25 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9999
|0.0000
|1.9967
|2008.03.26 11:13
|1.9967
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4131150
|2008.03.25 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|2.0058
|2008.03.25 21:42
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4131151
|2008.03.25 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0023
|0.0000
|1.9991
|2008.03.26 11:02
|1.9991
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4131467
|2008.03.25 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|2.0022
|2008.03.26 00:26
|2.0022
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4131466
|2008.03.25 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0057
|0.0000
|2.0089
|2008.03.26 10:13
|2.0089
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4131831
|2008.03.26 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0039
|0.0000
|2.0071
|2008.03.26 10:08
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4131832
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0036
|0.0000
|2.0004
|2008.03.26 11:01
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4134053
|2008.03.26 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9991
|0.0000
|1.9959
|2008.03.28 08:50
|1.9959
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4134052
|2008.03.26 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|2.0026
|2008.03.26 17:22
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4134291
|2008.03.26 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0020
|0.0000
|2.0052
|2008.03.26 18:06
|2.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4134292
|2008.03.26 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|1.9985
|2008.03.28 08:21
|1.9985
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4134500
|2008.03.26 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0098
|2008.03.26 21:29
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4134501
|2008.03.26 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0063
|0.0000
|2.0031
|2008.03.27 07:53
|2.0031
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4135107
|2008.03.26 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0074
|0.0000
|2.0106
|2008.03.27 09:30
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4135108
|2008.03.26 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0071
|0.0000
|2.0039
|2008.03.27 07:53
|2.0039
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4135696
|2008.03.27 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0079
|0.0000
|2.0111
|2008.03.27 09:31
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4135697
|2008.03.27 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0075
|0.0000
|2.0043
|2008.03.27 07:52
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4136270
|2008.03.27 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|2.0080
|2008.03.27 08:08
|2.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4136271
|2008.03.27 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0045
|0.0000
|2.0013
|2008.03.28 07:54
|2.0013
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4140335
|2008.03.27 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0115
|0.0000
|2.0083
|2008.03.27 16:41
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4140334
|2008.03.27 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|2.0150
|2008.04.02 17:50
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.24
|-20.37
|
|542841
|buy-N
|4140702
|2008.03.27 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0087
|0.0000
|2.0119
|2008.04.02 17:51
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.24
|-18.34
|
|542841
|buy-N
|4140703
|2008.03.27 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0084
|0.0000
|2.0052
|2008.03.27 19:28
|2.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4140969
|2008.03.27 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0112
|2008.04.02 17:50
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.24
|-17.71
|
|542841
|buy-N
|4140970
|2008.03.27 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0077
|0.0000
|2.0045
|2008.03.27 19:37
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4141193
|2008.03.27 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0089
|0.0000
|2.0121
|2008.04.02 17:51
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.24
|-18.41
|
|542841
|buy-N
|4141194
|2008.03.27 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0086
|0.0000
|2.0054
|2008.03.27 23:29
|2.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4141449
|2008.03.28 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0067
|0.0000
|2.0099
|2008.03.28 04:00
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4141450
|2008.03.28 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0064
|0.0000
|2.0032
|2008.03.28 07:52
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4141592
|2008.03.28 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0115
|2008.04.02 17:50
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.18
|-17.92
|
|542841
|buy-N
|4141593
|2008.03.28 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0048
|2008.03.28 07:36
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4143290
|2008.03.28 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9914
|2008.03.28 16:48
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4143289
|2008.03.28 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9981
|2008.03.31 02:52
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4143561
|2008.03.28 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9942
|2008.03.28 21:08
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4143562
|2008.03.28 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9875
|2008.03.31 08:40
|1.9875
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4143997
|2008.03.28 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9953
|2008.03.31 00:00
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4143998
|2008.03.28 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9886
|2008.03.31 08:38
|1.9886
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4144894
|2008.03.31 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9978
|2008.03.31 02:48
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4144895
|2008.03.31 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9911
|2008.03.31 07:38
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4145163
|2008.03.31 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9987
|2008.04.02 17:51
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.03
|
|542841
|buy-N
|4145164
|2008.03.31 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9920
|2008.03.31 07:31
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4146843
|2008.03.31 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:02
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4146844
|2008.03.31 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9835
|2008.03.31 18:32
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4147445
|2008.03.31 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9836
|2008.03.31 18:32
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4147444
|2008.03.31 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|1.9903
|2008.04.02 17:50
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.12
|-3.08
|
|542841
|buy-N
|4147828
|2008.03.31 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9890
|2008.04.02 17:51
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.24
|
|542841
|buy-N
|4147829
|2008.03.31 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9822
|2008.04.01 00:03
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4148173
|2008.03.31 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9882
|2008.04.02 19:03
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.12
|2.03
|
|542841
|buy-N
|4148174
|2008.03.31 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9815
|2008.04.01 00:07
|1.9815
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4148469
|2008.04.01 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9862
|2008.04.01 13:53
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4148470
|2008.04.01 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9795
|2008.04.01 07:40
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4148650
|2008.04.01 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9789
|2008.04.01 07:41
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4148649
|2008.04.01 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9856
|2008.04.01 13:53
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4150774
|2008.04.01 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 16:24
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4150773
|2008.04.01 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9839
|2008.04.02 10:40
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.06
|0.84
|
|542841
|buy-N
|4151460
|2008.04.01 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9796
|2008.04.02 08:03
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4151461
|2008.04.01 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9761
|0.0000
|1.9729
|2008.04.02 17:50
|1.9830
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.83
|
|542841
|sell-N
|4151729
|2008.04.01 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9807
|2008.04.02 08:58
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4151730
|2008.04.01 18:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9740
|2008.04.01 20:33
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4152054
|2008.04.01 22:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9725
|2008.04.02 17:51
|1.9829
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.04
|
|542841
|sell-N
|4152053
|2008.04.01 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9792
|2008.04.02 08:01
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4152322
|2008.04.02 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9804
|2008.04.02 08:55
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4152323
|2008.04.02 01:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9737
|2008.04.02 17:50
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|
|542841
|sell-N
|4152435
|2008.04.02 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9800
|2008.04.02 08:03
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-N[tp]
|4152436
|2008.04.02 03:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9733
|2008.04.02 17:51
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|
|542841
|sell-N
|4154054
|2008.04.02 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9784
|2008.04.03 10:30
|1.9784
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4154053
|2008.04.02 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9851
|2008.04.02 18:03
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|542841
|buy-N
|4154328
|2008.04.02 17:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9794
|2008.04.03 10:29
|1.9794
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-N[tp]
|4154327
|2008.04.02 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9861
|2008.04.02 19:01
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|
|542841
|buy-N
|4154428
|2008.04.02 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9865
|2008.04.02 19:01
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|
|542841
|buy-T
|4154429
|2008.04.02 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9798
|2008.04.03 10:29
|1.9798
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4154643
|2008.04.02 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9837
|2008.04.03 09:32
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4154642
|2008.04.02 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9904
|2008.04.03 15:46
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4154996
|2008.04.02 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9917
|2008.04.03 16:38
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4154997
|2008.04.02 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9850
|2008.04.03 09:30
|1.9850
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4155190
|2008.04.03 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9914
|2008.04.03 16:38
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4155191
|2008.04.03 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9847
|2008.04.03 09:30
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4155301
|2008.04.03 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9831
|2008.04.03 09:32
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4155300
|2008.04.03 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9898
|2008.04.03 15:46
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4157446
|2008.04.03 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9898
|2008.04.07 04:01
|1.9898
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4157445
|2008.04.03 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9965
|2008.04.03 17:14
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4157751
|2008.04.03 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|1.9921
|2008.04.03 21:05
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4157750
|2008.04.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9988
|2008.04.04 09:41
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4157938
|2008.04.03 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|1.9980
|2008.04.04 09:41
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4157940
|2008.04.03 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9947
|0.0000
|1.9915
|2008.04.04 18:14
|1.9915
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4158175
|2008.04.03 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|2.0000
|2008.04.04 09:44
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4158176
|2008.04.03 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9933
|2008.04.04 02:30
|1.9933
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4158459
|2008.04.04 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9950
|0.0000
|1.9979
|2008.04.04 09:41
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|
|542841
|buy-T[tp]
|4158460
|2008.04.04 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9912
|2008.04.04 18:19
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4158591
|2008.04.04 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9991
|2008.04.04 09:42
|1.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4158593
|2008.04.04 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9927
|2008.04.04 18:14
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4160754
|2008.04.04 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9974
|2008.04.18 08:57
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.82
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4160755
|2008.04.04 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9907
|2008.04.07 02:22
|1.9914
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.75
|
|542841
|sell-T
|4161003
|2008.04.04 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9884
|2008.04.07 07:57
|1.9884
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4161002
|2008.04.04 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9951
|2008.04.07 00:00
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.06
|1.75
|
|542841
|buy-T
|4161206
|2008.04.04 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9888
|2008.04.07 04:02
|1.9888
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4161205
|2008.04.04 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9955
|2008.04.07 00:00
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.06
|1.47
|
|542841
|buy-T
|4161774
|2008.04.07 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9889
|2008.04.07 04:02
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4161773
|2008.04.07 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9956
|2008.04.18 08:18
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4162138
|2008.04.07 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9922
|2008.04.08 02:14
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4162139
|2008.04.07 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9855
|2008.04.07 09:18
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4163614
|2008.04.07 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9861
|2008.04.07 17:53
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4163613
|2008.04.07 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9928
|2008.04.08 04:25
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4163856
|2008.04.07 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9889
|2008.04.07 22:34
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4163857
|2008.04.07 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9822
|2008.04.08 08:43
|1.9822
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4164011
|2008.04.07 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|1.9896
|2008.04.08 02:11
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4164012
|2008.04.07 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9829
|2008.04.08 08:43
|1.9829
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4164282
|2008.04.07 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9918
|2008.04.08 02:14
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4164283
|2008.04.07 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9851
|2008.04.08 07:47
|1.9851
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4164671
|2008.04.08 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9957
|2008.04.18 08:18
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.70
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4164672
|2008.04.08 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9890
|2008.04.08 02:55
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4164807
|2008.04.08 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9951
|2008.04.18 08:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.70
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4164808
|2008.04.08 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9884
|2008.04.08 06:53
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4166856
|2008.04.08 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9662
|2008.04.09 00:52
|1.9662
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4166855
|2008.04.08 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9729
|2008.04.09 15:06
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167038
|2008.04.08 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9650
|2008.04.15 14:31
|1.9650
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4167037
|2008.04.08 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9717
|2008.04.09 10:31
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167145
|2008.04.08 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9721
|2008.04.09 11:14
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167146
|2008.04.08 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9654
|2008.04.09 06:15
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4167397
|2008.04.08 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9728
|2008.04.09 15:06
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167398
|2008.04.08 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9661
|2008.04.09 00:52
|1.9661
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4167606
|2008.04.09 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9698
|2008.04.09 10:30
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167607
|2008.04.09 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9631
|2008.04.15 14:40
|1.9631
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4167724
|2008.04.09 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9702
|2008.04.09 10:30
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4167725
|2008.04.09 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9635
|2008.04.15 14:39
|1.9635
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4169505
|2008.04.09 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9774
|2008.04.09 19:00
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4169506
|2008.04.09 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9707
|2008.04.10 19:50
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4169888
|2008.04.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9765
|2008.04.09 18:57
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4169889
|2008.04.09 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9698
|2008.04.11 14:56
|1.9698
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4170176
|2008.04.09 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9799
|2008.04.10 11:06
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4170177
|2008.04.09 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9732
|2008.04.10 08:55
|1.9732
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4170467
|2008.04.09 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9789
|2008.04.10 11:05
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4170468
|2008.04.09 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9722
|2008.04.10 18:41
|1.9722
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4170655
|2008.04.10 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9772
|2008.04.10 04:46
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4170656
|2008.04.10 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9705
|2008.04.10 20:52
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4170886
|2008.04.10 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9733
|2008.04.10 08:55
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4170885
|2008.04.10 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9800
|2008.04.10 11:06
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4172796
|2008.04.10 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9835
|2008.04.14 13:36
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4172797
|2008.04.10 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9768
|2008.04.10 17:04
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4173323
|2008.04.10 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9765
|2008.04.11 09:40
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4173324
|2008.04.10 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9698
|2008.04.11 14:56
|1.9698
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4173657
|2008.04.10 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9757
|2008.04.11 02:55
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4173658
|2008.04.10 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9690
|2008.04.11 15:09
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4173977
|2008.04.10 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9680
|2008.04.14 00:00
|1.9680
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4173976
|2008.04.10 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9747
|2008.04.11 02:30
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4174147
|2008.04.11 00:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5745
|1.5782
|1.5731
|2008.04.11 04:36
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4174248
|2008.04.11 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9770
|2008.04.11 09:40
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4174249
|2008.04.11 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9703
|2008.04.11 14:54
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4174418
|2008.04.11 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9726
|2008.04.11 08:23
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4174417
|2008.04.11 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9761
|0.0000
|1.9793
|2008.04.14 12:30
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4174570
|2008.04.11 07:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5768
|1.5731
|1.5782
|2008.04.11 07:53
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4177512
|2008.04.11 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9744
|2008.04.14 08:32
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4177513
|2008.04.11 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9677
|2008.04.14 00:00
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4177928
|2008.04.11 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9735
|2008.04.14 08:18
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4177929
|2008.04.11 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9668
|2008.04.14 00:00
|1.9668
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4178154
|2008.04.11 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9667
|2008.04.14 00:00
|1.9667
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4178153
|2008.04.11 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9734
|2008.04.14 08:17
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4178908
|2008.04.14 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9702
|2008.04.14 04:22
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4178909
|2008.04.14 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9635
|2008.04.15 14:39
|1.9635
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4179183
|2008.04.14 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9750
|2008.04.14 10:22
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4179184
|2008.04.14 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9683
|2008.04.15 10:30
|1.9683
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4182577
|2008.04.14 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|1.9810
|2008.04.14 17:52
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4182576
|2008.04.14 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9877
|2008.04.17 17:19
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4183003
|2008.04.14 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9845
|2008.04.17 16:02
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4183004
|2008.04.14 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9778
|2008.04.14 20:10
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4183370
|2008.04.14 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9834
|2008.04.17 16:02
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4183371
|2008.04.14 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9767
|2008.04.14 20:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4183741
|2008.04.14 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9822
|2008.04.17 12:22
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4183742
|2008.04.14 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|1.9755
|2008.04.14 23:46
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|542841
|sell-T
|4183899
|2008.04.15 01:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5823
|1.5785
|1.5837
|2008.04.15 02:23
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4183945
|2008.04.15 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9765
|2008.04.16 11:36
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4183946
|2008.04.15 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9699
|2008.04.15 08:16
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4184600
|2008.04.15 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9772
|2008.04.16 11:36
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4184601
|2008.04.15 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9705
|2008.04.15 08:12
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4184897
|2008.04.15 08:44
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5829
|1.5867
|1.5815
|2008.04.15 09:24
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4185358
|2008.04.15 11:07
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5844
|1.5882
|1.5830
|2008.04.15 11:38
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4187216
|2008.04.15 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9670
|2008.04.16 08:09
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4187217
|2008.04.15 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9604
|2008.04.15 21:39
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4187640
|2008.04.15 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9597
|2008.05.07 09:25
|1.9597
|0.00
|0.00
|-0.63
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4187639
|2008.04.15 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9664
|2008.04.16 08:07
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4188111
|2008.04.15 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|0.0000
|1.9647
|2008.04.16 07:53
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4188112
|2008.04.15 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9580
|2008.05.07 09:26
|1.9580
|0.00
|0.00
|-0.63
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4188834
|2008.04.15 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9601
|2008.05.07 09:25
|1.9601
|0.00
|0.00
|-0.63
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4188833
|2008.04.15 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9668
|2008.04.16 08:08
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4189096
|2008.04.16 00:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5758
|1.5720
|1.5772
|2008.04.16 00:26
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4189329
|2008.04.16 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9613
|0.0000
|1.9645
|2008.04.16 07:53
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4189330
|2008.04.16 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9579
|2008.05.07 10:28
|1.9579
|0.00
|0.00
|-0.60
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4189683
|2008.04.16 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9654
|2008.04.16 08:06
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4189684
|2008.04.16 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9587
|2008.05.07 09:25
|1.9587
|0.00
|0.00
|-0.60
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4189703
|2008.04.16 05:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5776
|1.5738
|1.5790
|2008.04.16 05:22
|1.5785
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4194917
|2008.04.16 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9790
|2008.04.17 12:06
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4194918
|2008.04.16 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|1.9723
|2008.04.16 19:32
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4195702
|2008.04.16 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9763
|2008.04.17 11:05
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4195703
|2008.04.16 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9696
|2008.04.16 20:23
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4196139
|2008.04.16 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9751
|2008.04.17 10:53
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4196140
|2008.04.16 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9684
|2008.04.25 09:16
|1.9684
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4196663
|2008.04.16 21:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5951
|1.5913
|1.5965
|2008.04.16 21:37
|1.5960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4196956
|2008.04.16 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9768
|2008.04.17 11:11
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4196957
|2008.04.16 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9701
|2008.04.17 09:11
|1.9701
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4196977
|2008.04.16 23:33
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5954
|1.5916
|1.5968
|2008.04.17 01:27
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.25
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4197253
|2008.04.17 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9679
|2008.04.25 09:16
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4197252
|2008.04.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9746
|2008.04.17 09:55
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4197449
|2008.04.17 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9746
|2008.04.17 09:55
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4197450
|2008.04.17 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9679
|2008.04.25 09:16
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4198490
|2008.04.17 12:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5945
|1.5907
|1.5959
|2008.04.17 13:02
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4199861
|2008.04.17 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9796
|2008.04.21 16:59
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4199860
|2008.04.17 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9863
|2008.04.17 17:10
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4200137
|2008.04.17 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9875
|2008.04.21 10:26
|1.9875
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4200136
|2008.04.17 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9942
|2008.04.18 08:06
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4200417
|2008.04.17 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9926
|2008.04.18 08:01
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4200418
|2008.04.17 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9859
|2008.04.21 11:25
|1.9859
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4200715
|2008.04.17 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9954
|2008.04.18 08:18
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4200716
|2008.04.17 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9887
|2008.04.18 03:20
|1.9887
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4200951
|2008.04.18 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9902
|0.0000
|1.9934
|2008.04.18 08:02
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4200952
|2008.04.18 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|1.9867
|2008.04.21 11:18
|1.9867
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4201153
|2008.04.18 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9853
|2008.04.21 11:25
|1.9853
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4201152
|2008.04.18 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9920
|2008.04.18 08:01
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4202013
|2008.04.18 11:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5906
|1.5868
|1.5920
|2008.04.18 11:46
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4204051
|2008.04.18 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9894
|2008.04.21 10:09
|1.9894
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4204050
|2008.04.18 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9961
|2008.04.18 16:59
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4204443
|2008.04.18 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9966
|2008.04.18 22:34
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4204444
|2008.04.18 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9899
|2008.04.21 10:08
|1.9899
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4204573
|2008.04.18 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9983
|2008.04.21 00:08
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4204574
|2008.04.18 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|1.9916
|2008.04.21 09:43
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4205314
|2008.04.21 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|2.0016
|2008.04.21 03:40
|2.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4205315
|2008.04.21 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|1.9949
|2008.04.21 08:56
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4207530
|2008.04.21 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9873
|2008.04.22 13:04
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4207531
|2008.04.21 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9806
|2008.04.21 16:57
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4207855
|2008.04.21 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9838
|2008.04.22 11:02
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4207856
|2008.04.21 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9771
|2008.04.22 08:40
|1.9771
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4208047
|2008.04.21 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9754
|2008.04.22 08:41
|1.9754
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4208046
|2008.04.21 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9821
|2008.04.21 21:29
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4208350
|2008.04.21 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9767
|2008.04.22 08:40
|1.9767
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4208349
|2008.04.21 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9834
|2008.04.22 11:02
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4208357
|2008.04.21 23:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5908
|1.5870
|1.5922
|2008.04.22 01:46
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.08
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4208495
|2008.04.22 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9788
|2008.04.22 03:54
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4208494
|2008.04.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9855
|2008.04.22 12:12
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4208506
|2008.04.22 02:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5908
|1.5870
|1.5922
|2008.04.22 04:05
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4208717
|2008.04.22 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9758
|2008.04.22 08:41
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4208716
|2008.04.22 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9825
|2008.04.22 10:40
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4211139
|2008.04.22 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9908
|2008.04.23 08:22
|1.9908
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4211138
|2008.04.22 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9975
|2008.04.22 17:49
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4211695
|2008.04.22 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9946
|2008.04.22 18:39
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4211693
|2008.04.22 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|2.1000
|2008.07.15 10:07
|2.0074
|0.00
|0.00
|4.92
|6.51
|
|542841
|buy-T
|4211938
|2008.04.22 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9957
|0.0000
|1.9925
|2008.04.23 08:06
|1.9925
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4211937
|2008.04.22 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|2.1100
|2008.07.15 10:07
|2.0075
|0.00
|0.00
|4.92
|8.05
|
|542841
|buy-T
|4212400
|2008.04.23 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|1.9990
|2008.07.01 09:56
|1.9990
|0.00
|0.00
|4.04
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4212402
|2008.04.23 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9955
|0.0000
|1.9923
|2008.04.23 08:06
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4212543
|2008.04.23 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9986
|2008.07.01 09:17
|1.9986
|0.00
|0.00
|4.04
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4212544
|2008.04.23 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9919
|2008.04.23 08:09
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4212755
|2008.04.23 07:55
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5975
|1.5937
|1.5989
|2008.04.23 09:08
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4213724
|2008.04.23 12:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5954
|1.5916
|1.5968
|2008.04.23 12:05
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4213849
|2008.04.23 12:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5955
|1.5917
|1.5969
|2008.04.23 12:49
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4213893
|2008.04.23 12:57
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5955
|1.5917
|1.5969
|2008.04.23 13:09
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4215043
|2008.04.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9841
|2008.04.25 11:51
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4215044
|2008.04.23 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9774
|2008.04.24 03:38
|1.9774
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4215377
|2008.04.23 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9763
|2008.04.24 08:23
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4215376
|2008.04.23 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9830
|2008.04.25 11:46
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4215592
|2008.04.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9835
|2008.04.25 11:51
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4215593
|2008.04.23 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9768
|2008.04.24 08:22
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4215630
|2008.04.23 20:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5896
|1.5858
|1.5910
|2008.04.23 20:10
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4215686
|2008.04.23 20:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5896
|1.5858
|1.5910
|2008.04.24 03:05
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.25
|-10.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4215909
|2008.04.23 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9835
|2008.04.25 11:51
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4215910
|2008.04.23 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|1.9768
|2008.04.24 08:22
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4216042
|2008.04.24 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9821
|2008.04.25 11:45
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4216043
|2008.04.24 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9754
|2008.04.24 08:33
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4216204
|2008.04.24 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9826
|2008.04.25 11:45
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4216205
|2008.04.24 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9759
|2008.04.24 08:31
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4216495
|2008.04.24 08:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5836
|1.5798
|1.5850
|2008.04.24 08:31
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4216522
|2008.04.24 08:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5836
|1.5798
|1.5850
|2008.04.24 08:44
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4216568
|2008.04.24 08:50
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5834
|1.5796
|1.5848
|2008.04.24 08:55
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4218922
|2008.04.24 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9737
|2008.04.24 20:44
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4218923
|2008.04.24 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9670
|2008.04.29 20:45
|1.9670
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4219372
|2008.04.24 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9744
|2008.04.24 20:45
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4219373
|2008.04.24 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9677
|2008.04.29 19:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4219685
|2008.04.24 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9742
|2008.04.24 20:45
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4219686
|2008.04.24 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9675
|2008.04.29 20:45
|1.9675
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4219964
|2008.04.24 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9710
|2008.04.25 08:39
|1.9710
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4219963
|2008.04.24 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9777
|2008.04.25 11:30
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4220082
|2008.04.25 02:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5675
|1.5637
|1.5689
|2008.04.25 02:13
|1.5684
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4220106
|2008.04.25 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9766
|2008.04.25 10:47
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4220108
|2008.04.25 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9699
|2008.04.25 08:54
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4220251
|2008.04.25 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.04.25 11:30
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4220252
|2008.04.25 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9711
|2008.04.25 08:38
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4222810
|2008.04.25 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9831
|2008.04.25 17:45
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4222809
|2008.04.25 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9898
|2008.04.28 11:50
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4223263
|2008.04.25 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9809
|2008.04.25 19:02
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4223262
|2008.04.25 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9876
|2008.04.28 11:17
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4223457
|2008.04.25 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9863
|2008.04.28 11:15
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4223458
|2008.04.25 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9796
|2008.04.28 09:09
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4223899
|2008.04.28 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5612
|1.5635
|1.5523
|2008.04.28 03:22
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4223949
|2008.04.28 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9861
|2008.04.28 11:15
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4223950
|2008.04.28 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9794
|2008.04.28 09:09
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4224074
|2008.04.28 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5627
|1.5650
|1.5538
|2008.04.28 07:14
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4224145
|2008.04.28 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9869
|2008.04.28 11:15
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4224147
|2008.04.28 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9804
|2008.04.28 09:09
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4224374
|2008.04.28 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5654
|1.5677
|1.5565
|2008.04.28 08:12
|1.5677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4224531
|2008.04.28 09:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5659
|1.5682
|1.5570
|2008.04.28 10:13
|1.5638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD
|4224670
|2008.04.28 09:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5644
|1.5682
|1.5630
|2008.04.28 09:30
|1.5635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4224950
|2008.04.28 11:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5651
|1.5678
|1.5554
|2008.04.28 11:30
|1.5678
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4225261
|2008.04.28 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5683
|1.5656
|1.5780
|2008.04.28 13:13
|1.5656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4225651
|2008.04.28 13:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5640
|1.5602
|1.5654
|2008.04.28 14:44
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4225688
|2008.04.28 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5632
|1.5659
|1.5535
|2008.04.28 17:11
|1.5659
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
|4226290
|2008.04.28 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9927
|0.0000
|1.9959
|2008.04.28 17:03
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4226291
|2008.04.28 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9893
|2008.04.28 20:14
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4226627
|2008.04.28 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5646
|1.5673
|1.5549
|2008.04.29 10:04
|1.5549
|0.00
|0.00
|-0.09
|9.70
|
|68732759
|Little_NN v.007 M60 EURUSD[tp]
|4226654
|2008.04.28 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9940
|2008.06.27 17:23
|1.9940
|0.00
|0.00
|3.63
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4226655
|2008.04.28 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9873
|2008.04.29 08:19
|1.9873
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4226777
|2008.04.28 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|2.1000
|2008.07.15 08:22
|1.9973
|0.00
|0.00
|4.57
|3.99
|
|542841
|buy-T
|4226778
|2008.04.28 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9881
|2008.04.29 08:18
|1.9881
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4226846
|2008.04.28 20:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5637
|1.5675
|1.5623
|2008.04.29 03:27
|1.5654
|0.00
|0.00
|-0.27
|-5.10
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4227042
|2008.04.28 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9883
|2008.04.29 08:06
|1.9883
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4227041
|2008.04.28 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|2.1000
|2008.07.15 08:22
|1.9972
|0.00
|0.00
|4.57
|3.78
|
|542841
|buy-T
|4227195
|2008.04.29 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|2.1000
|2008.07.14 19:01
|1.9948
|0.00
|0.00
|4.45
|2.94
|
|542841
|buy-T
|4227196
|2008.04.29 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|1.9871
|2008.04.29 08:19
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4227284
|2008.04.29 04:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5639
|1.5601
|1.5653
|2008.04.29 05:08
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4227309
|2008.04.29 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|2.1000
|2008.07.14 19:01
|1.9946
|0.00
|0.00
|4.45
|3.50
|
|542841
|buy-T
|4227310
|2008.04.29 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9861
|2008.04.29 08:35
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4229313
|2008.04.29 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9754
|2008.04.29 18:09
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4229314
|2008.04.29 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9687
|2008.04.29 19:19
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4229573
|2008.04.29 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.04.30 16:40
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4229574
|2008.04.29 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9710
|2008.04.29 19:00
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4229618
|2008.04.29 18:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5589
|1.5551
|1.5603
|2008.04.30 01:30
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.10
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4229813
|2008.04.29 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9722
|2008.04.30 15:19
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4229814
|2008.04.29 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9655
|2008.04.30 07:57
|1.9655
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4230095
|2008.04.29 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9729
|2008.04.30 15:31
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4230096
|2008.04.29 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9662
|2008.04.30 02:11
|1.9662
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4230323
|2008.04.30 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9692
|2008.04.30 11:05
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4230324
|2008.04.30 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9625
|2008.05.07 08:58
|1.9625
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4230344
|2008.04.30 02:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5578
|1.5616
|1.5564
|2008.04.30 03:44
|1.5569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4230448
|2008.04.30 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9629
|2008.04.30 08:02
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4230447
|2008.04.30 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9696
|2008.04.30 11:05
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4230730
|2008.04.30 08:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5579
|1.5617
|1.5565
|2008.04.30 10:01
|1.5565
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024[tp]
|4232668
|2008.04.30 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9821
|2008.04.30 17:08
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4232669
|2008.04.30 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9754
|2008.05.01 15:36
|1.9754
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4233096
|2008.04.30 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|1.9870
|2008.04.30 20:17
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4233097
|2008.04.30 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9803
|2008.05.01 14:44
|1.9803
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4233316
|2008.04.30 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9863
|2008.04.30 20:17
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4233317
|2008.04.30 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9796
|2008.05.01 14:44
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4234165
|2008.04.30 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9826
|2008.05.01 14:36
|1.9826
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4234164
|2008.04.30 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9893
|2008.05.01 08:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4234292
|2008.05.01 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9906
|2008.05.01 08:49
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4234293
|2008.05.01 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|1.9839
|2008.05.01 14:35
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4234409
|2008.05.01 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9829
|2008.05.01 14:35
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4234408
|2008.05.01 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|1.9896
|2008.05.01 08:15
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4236594
|2008.05.01 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9754
|2008.05.01 17:01
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4236595
|2008.05.01 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9688
|2008.05.05 13:08
|1.9688
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4236782
|2008.05.01 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9706
|2008.05.02 16:24
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4236781
|2008.05.01 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9773
|2008.05.02 00:33
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4237028
|2008.05.01 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9762
|2008.05.01 23:43
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4237029
|2008.05.01 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9695
|2008.05.05 12:49
|1.9695
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4237257
|2008.05.01 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9772
|2008.05.02 00:33
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4237258
|2008.05.01 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9705
|2008.05.02 16:24
|1.9705
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4237336
|2008.05.02 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9807
|2008.05.02 09:21
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4237337
|2008.05.02 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9740
|2008.05.02 09:00
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4237465
|2008.05.02 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9809
|2008.05.02 09:22
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4237466
|2008.05.02 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9742
|2008.05.02 09:00
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4239688
|2008.05.02 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9759
|2008.05.02 17:03
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4239692
|2008.05.02 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9692
|2008.05.05 12:58
|1.9692
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4239925
|2008.05.02 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9715
|2008.05.05 11:59
|1.9715
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4239924
|2008.05.02 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9782
|2008.05.05 08:26
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4240143
|2008.05.02 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9768
|2008.05.05 07:55
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4240144
|2008.05.02 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9701
|2008.05.05 12:48
|1.9701
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4240702
|2008.05.05 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.05.05 08:23
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4240703
|2008.05.05 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9711
|2008.05.05 11:59
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4242633
|2008.05.05 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9637
|2008.05.06 10:49
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4242632
|2008.05.05 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9704
|2008.05.05 19:28
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4242861
|2008.05.05 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9704
|2008.05.05 19:28
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4242862
|2008.05.05 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9637
|2008.05.06 10:49
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4243014
|2008.05.05 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9745
|2008.05.06 03:42
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4243015
|2008.05.05 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9678
|2008.05.06 10:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4243238
|2008.05.05 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9754
|2008.05.06 15:41
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4243239
|2008.05.05 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9687
|2008.05.06 09:14
|1.9687
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4243383
|2008.05.06 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9767
|2008.05.06 16:46
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4243384
|2008.05.06 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9700
|2008.05.06 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4243518
|2008.05.06 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.05.22 11:01
|1.9778
|0.00
|0.00
|1.05
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4243519
|2008.05.06 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9711
|2008.05.06 08:31
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4245759
|2008.05.06 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9797
|2008.05.22 12:28
|1.9797
|0.00
|0.00
|1.05
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4245760
|2008.05.06 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9730
|2008.05.06 18:50
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4246098
|2008.05.06 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9782
|2008.05.22 11:03
|1.9782
|0.00
|0.00
|1.05
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4246099
|2008.05.06 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9715
|2008.05.07 01:59
|1.9715
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4246298
|2008.05.06 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9757
|2008.05.22 09:39
|1.9757
|0.00
|0.00
|1.05
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4246299
|2008.05.06 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9690
|2008.05.07 03:59
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4246589
|2008.05.06 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9762
|2008.05.22 10:33
|1.9762
|0.00
|0.00
|1.05
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4246590
|2008.05.06 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9695
|2008.05.07 03:37
|1.9695
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4246795
|2008.05.07 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9745
|2008.05.22 08:58
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.99
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4246797
|2008.05.07 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9677
|2008.05.07 08:26
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4247009
|2008.05.07 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9722
|2008.05.21 22:49
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.82
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4247010
|2008.05.07 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9655
|2008.05.07 08:30
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4249590
|2008.05.07 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9556
|2008.05.08 10:14
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4249591
|2008.05.07 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9489
|2008.05.09 12:38
|1.9489
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4249862
|2008.05.07 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9499
|2008.05.09 08:40
|1.9499
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4249861
|2008.05.07 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9566
|2008.05.08 10:35
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4249993
|2008.05.07 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9561
|2008.05.08 10:35
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4249994
|2008.05.07 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9494
|2008.05.09 12:37
|1.9494
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4250419
|2008.05.07 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9574
|2008.05.08 10:38
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4250420
|2008.05.07 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9507
|2008.05.08 01:51
|1.9507
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4250681
|2008.05.08 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9545
|2008.05.08 10:10
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4250682
|2008.05.08 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9481
|2008.05.09 12:38
|1.9481
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4250941
|2008.05.08 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9487
|2008.05.09 12:38
|1.9487
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4250940
|2008.05.08 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9554
|2008.05.08 10:14
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4253191
|2008.05.08 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9588
|0.0000
|1.9556
|2008.05.08 17:06
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4253190
|2008.05.08 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9623
|2008.05.12 17:09
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4253427
|2008.05.08 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9586
|2008.05.12 10:48
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4253429
|2008.05.08 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9519
|2008.05.09 08:13
|1.9519
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4253613
|2008.05.08 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9509
|2008.05.09 08:13
|1.9509
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4253612
|2008.05.08 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9576
|2008.05.12 10:46
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4253936
|2008.05.08 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9513
|2008.05.09 08:13
|1.9513
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4253935
|2008.05.08 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9580
|2008.05.12 10:46
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4254096
|2008.05.09 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9582
|2008.05.12 10:46
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4254097
|2008.05.09 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9515
|2008.05.09 08:13
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4254240
|2008.05.09 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9592
|2008.05.12 11:03
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4254241
|2008.05.09 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|1.9525
|2008.05.09 08:13
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4256170
|2008.05.09 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9453
|2008.05.12 07:59
|1.9453
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4256169
|2008.05.09 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|1.9520
|2008.05.09 20:59
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4256379
|2008.05.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|1.9522
|2008.05.09 20:59
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4256380
|2008.05.09 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9455
|2008.05.12 07:59
|1.9455
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4256526
|2008.05.09 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|1.9539
|2008.05.09 22:51
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4256527
|2008.05.09 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9472
|2008.05.12 05:37
|1.9472
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4256983
|2008.05.12 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9551
|2008.05.12 10:35
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4256984
|2008.05.12 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9484
|2008.05.12 04:45
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4257182
|2008.05.12 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9460
|2008.05.12 07:59
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4257181
|2008.05.12 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9527
|2008.05.12 10:31
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4259553
|2008.05.12 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9561
|2008.05.12 19:26
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4259552
|2008.05.12 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9628
|2008.05.12 17:09
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4260248
|2008.05.12 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9642
|2008.05.20 11:56
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.47
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4260249
|2008.05.12 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9575
|2008.05.12 19:24
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4260841
|2008.05.12 19:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9560
|0.0000
|2008.05.13 10:30
|1.9560
|0.00
|0.00
|-0.27
|3.50
|
|
|sl/a
|4260878
|2008.05.12 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9605
|2008.05.19 10:20
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4260880
|2008.05.12 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9538
|2008.05.13 01:01
|1.9538
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4261171
|2008.05.12 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9603
|2008.05.19 10:15
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4261172
|2008.05.12 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9536
|2008.05.13 01:02
|1.9536
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4261443
|2008.05.13 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9570
|2008.05.13 10:30
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4261444
|2008.05.13 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9535
|0.0000
|1.9503
|2008.05.13 08:45
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4261584
|2008.05.13 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9571
|2008.05.13 10:30
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4261585
|2008.05.13 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9504
|2008.05.13 08:23
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4264468
|2008.05.13 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9439
|0.0000
|1.9407
|2008.05.14 09:07
|1.9407
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4264467
|2008.05.13 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9442
|0.0000
|1.9474
|2008.05.13 17:56
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4264927
|2008.05.13 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9512
|2008.05.16 09:04
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4264928
|2008.05.13 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9445
|2008.05.14 04:04
|1.9445
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4265161
|2008.05.13 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9451
|2008.05.13 20:54
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4265160
|2008.05.13 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9518
|2008.05.16 09:07
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4265426
|2008.05.13 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|1.9424
|2008.05.14 08:58
|1.9424
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4265425
|2008.05.13 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9491
|2008.05.15 09:38
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4265652
|2008.05.14 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9462
|0.0000
|1.9494
|2008.05.15 09:41
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4265654
|2008.05.14 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9427
|2008.05.14 08:58
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4265811
|2008.05.14 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9487
|2008.05.15 07:44
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4265812
|2008.05.14 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9452
|0.0000
|1.9420
|2008.05.14 08:58
|1.9420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4268372
|2008.05.14 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9416
|0.0000
|1.9448
|2008.05.14 17:19
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4268373
|2008.05.14 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9413
|0.0000
|1.9381
|2008.06.12 21:45
|1.9465
|0.00
|0.00
|-0.88
|-3.64
|
|542841
|sell-T
|4268764
|2008.05.14 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9452
|0.0000
|1.9420
|2008.05.15 13:43
|1.9420
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4268763
|2008.05.14 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9487
|2008.05.15 07:44
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4269052
|2008.05.14 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|1.9488
|2008.05.15 09:37
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4269053
|2008.05.14 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9421
|2008.05.15 13:43
|1.9421
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4269562
|2008.05.14 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9464
|0.0000
|1.9432
|2008.05.15 04:26
|1.9432
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4269563
|2008.05.14 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9499
|2008.05.15 09:41
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4269731
|2008.05.15 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9485
|2008.05.15 07:44
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4269732
|2008.05.15 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|1.9418
|2008.05.15 14:00
|1.9418
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4269876
|2008.05.15 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9448
|0.0000
|1.9480
|2008.05.15 07:44
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4269877
|2008.05.15 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|1.9413
|2008.05.15 14:02
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4272348
|2008.05.15 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|1.9433
|2008.05.15 18:40
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4272347
|2008.05.15 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|1.9500
|2008.05.16 09:04
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4272769
|2008.05.15 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9499
|2008.05.16 09:04
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4272770
|2008.05.15 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9464
|0.0000
|1.9432
|2008.05.15 18:40
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4273203
|2008.05.15 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9449
|0.0000
|1.9481
|2008.05.15 21:28
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4273204
|2008.05.15 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9446
|0.0000
|1.9414
|2008.06.12 21:46
|1.9465
|0.00
|0.00
|-0.80
|-1.33
|
|542841
|sell-T
|4273504
|2008.05.15 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9518
|2008.05.16 09:07
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4273505
|2008.05.15 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9451
|2008.05.16 14:52
|1.9451
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4273646
|2008.05.16 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9484
|0.0000
|1.9516
|2008.05.16 09:07
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4273647
|2008.05.16 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9449
|2008.05.16 14:52
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4273768
|2008.05.16 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9494
|0.0000
|1.9526
|2008.05.16 16:12
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4273769
|2008.05.16 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9459
|2008.05.16 08:18
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4275851
|2008.05.16 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9583
|2008.05.16 17:34
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4275852
|2008.05.16 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9516
|2008.05.19 15:37
|1.9516
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4276272
|2008.05.16 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9616
|2008.05.19 10:30
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4276273
|2008.05.16 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9581
|0.0000
|1.9549
|2008.05.16 19:27
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4276387
|2008.05.16 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9585
|2008.05.16 22:50
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4276388
|2008.05.16 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9518
|2008.05.19 15:36
|1.9518
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4276863
|2008.05.19 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9576
|0.0000
|1.9544
|2008.05.19 09:08
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4276862
|2008.05.19 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|1.9611
|2008.05.19 10:28
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4278454
|2008.05.19 15:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5584
|1.5622
|1.5570
|2008.05.19 15:30
|1.5574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4279095
|2008.05.19 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9510
|2008.05.20 02:48
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4279097
|2008.05.19 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9441
|2008.06.12 14:30
|1.9441
|0.00
|0.00
|-0.74
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4279577
|2008.05.19 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9503
|2008.05.20 02:47
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4279578
|2008.05.19 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|1.9436
|2008.06.12 14:32
|1.9436
|0.00
|0.00
|-0.74
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4279758
|2008.05.19 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9506
|2008.05.20 02:47
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4279759
|2008.05.19 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9439
|2008.06.12 14:31
|1.9439
|0.00
|0.00
|-0.74
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4280084
|2008.05.19 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9527
|2008.05.20 03:27
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4280085
|2008.05.19 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9460
|2008.06.05 12:02
|1.9460
|0.00
|0.00
|-0.54
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4280226
|2008.05.20 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|1.9522
|2008.05.20 03:02
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4280227
|2008.05.20 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9455
|2008.06.05 12:03
|1.9455
|0.00
|0.00
|-0.51
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4280472
|2008.05.20 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9554
|2008.05.20 09:04
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4280473
|2008.05.20 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9487
|2008.06.05 10:41
|1.9487
|0.00
|0.00
|-0.51
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4283509
|2008.05.20 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9650
|2008.05.21 08:44
|1.9650
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4283508
|2008.05.20 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9717
|2008.05.20 17:51
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4283841
|2008.05.20 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9732
|2008.05.21 22:59
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4283842
|2008.05.20 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9665
|2008.05.21 08:06
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4284030
|2008.05.20 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9726
|2008.05.21 22:49
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4284031
|2008.05.20 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9658
|2008.05.21 08:39
|1.9658
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4284046
|2008.05.20 20:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5659
|1.5621
|1.5673
|2008.05.21 03:00
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4284250
|2008.05.20 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9724
|2008.05.21 22:49
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4284251
|2008.05.20 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9657
|2008.05.21 08:43
|1.9657
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4284397
|2008.05.21 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9650
|2008.05.21 08:44
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4284396
|2008.05.21 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9717
|2008.05.21 22:32
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4284729
|2008.05.21 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9715
|2008.05.21 22:31
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4284730
|2008.05.21 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9648
|2008.05.21 08:44
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4287548
|2008.05.21 15:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5748
|1.5710
|1.5762
|2008.05.21 16:00
|1.5757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4287918
|2008.05.21 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9674
|2008.05.21 19:31
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4287919
|2008.05.21 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9607
|2008.06.02 10:30
|1.9607
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4288234
|2008.05.21 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9695
|2008.05.21 20:06
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4288235
|2008.05.21 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9628
|2008.06.02 09:59
|1.9628
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4288427
|2008.05.21 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9709
|2008.05.21 22:30
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4288428
|2008.05.21 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|1.9642
|2008.06.02 09:36
|1.9642
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4289008
|2008.05.21 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9749
|2008.05.22 08:58
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4289009
|2008.05.21 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9682
|2008.05.29 08:51
|1.9682
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4289234
|2008.05.22 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|1.9692
|2008.05.22 10:26
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4289233
|2008.05.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9759
|2008.05.22 10:33
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4289478
|2008.05.22 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9698
|2008.05.22 10:24
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4289477
|2008.05.22 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9765
|2008.05.22 10:33
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292070
|2008.05.22 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9845
|2008.05.23 15:05
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292071
|2008.05.22 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9778
|2008.05.22 20:25
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4292274
|2008.05.22 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9838
|2008.05.23 14:31
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292275
|2008.05.22 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9771
|2008.05.23 08:53
|1.9771
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4292359
|2008.05.22 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9837
|2008.05.23 14:31
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292360
|2008.05.22 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9770
|2008.05.23 08:53
|1.9770
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4292791
|2008.05.22 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9841
|2008.05.23 14:48
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292792
|2008.05.22 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9776
|2008.05.23 08:53
|1.9776
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4292946
|2008.05.23 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9836
|2008.05.23 14:30
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4292947
|2008.05.23 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9769
|2008.05.23 09:01
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4292984
|2008.05.23 02:46
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5718
|1.5680
|1.5732
|2008.05.23 03:21
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4293078
|2008.05.23 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|1.9819
|2008.05.23 13:03
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4293080
|2008.05.23 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9752
|2008.05.27 09:35
|1.9752
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4294963
|2008.05.23 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9791
|2008.05.23 19:36
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4294962
|2008.05.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9858
|2008.06.26 13:42
|1.9858
|0.00
|0.00
|1.99
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4295225
|2008.05.23 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9854
|2008.06.26 13:41
|1.9854
|0.00
|0.00
|1.99
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4295228
|2008.05.23 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9787
|2008.05.26 09:40
|1.9787
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4295359
|2008.05.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9833
|2008.05.26 03:14
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4295360
|2008.05.23 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9766
|2008.05.26 10:06
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4296166
|2008.05.26 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9846
|2008.06.26 12:01
|1.9846
|0.00
|0.00
|1.93
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4296167
|2008.05.26 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|1.9779
|2008.05.26 10:04
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4296592
|2008.05.26 04:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5769
|1.5731
|1.5783
|2008.05.26 09:17
|1.5778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4298591
|2008.05.26 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9800
|2008.05.27 08:21
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4298589
|2008.05.26 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9867
|2008.06.26 13:45
|1.9867
|0.00
|0.00
|1.93
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4298963
|2008.05.26 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9797
|2008.05.27 08:21
|1.9797
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4298962
|2008.05.26 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9864
|2008.06.26 13:42
|1.9864
|0.00
|0.00
|1.93
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4299243
|2008.05.26 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9853
|2008.06.26 13:41
|1.9853
|0.00
|0.00
|1.93
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4299244
|2008.05.26 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9786
|2008.05.27 08:24
|1.9786
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4299628
|2008.05.26 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9859
|2008.06.26 13:42
|1.9859
|0.00
|0.00
|1.93
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4299629
|2008.05.26 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9792
|2008.05.27 08:21
|1.9792
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4299723
|2008.05.27 00:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5769
|1.5807
|1.5755
|2008.05.27 07:03
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4299875
|2008.05.27 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9789
|2008.05.27 08:21
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4299874
|2008.05.27 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9856
|2008.06.26 13:42
|1.9856
|0.00
|0.00
|1.87
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4300411
|2008.05.27 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9788
|2008.05.27 08:24
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4300410
|2008.05.27 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9855
|2008.06.26 13:41
|1.9855
|0.00
|0.00
|1.87
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4304378
|2008.05.27 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9783
|2008.05.28 08:34
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4304379
|2008.05.27 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9716
|2008.05.28 14:33
|1.9716
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4304646
|2008.05.27 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|1.9784
|2008.05.28 08:35
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4304647
|2008.05.27 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9717
|2008.05.28 14:33
|1.9717
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4304949
|2008.05.27 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9798
|2008.05.28 08:54
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4304950
|2008.05.27 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9731
|2008.05.28 13:33
|1.9731
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4306010
|2008.05.27 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9727
|2008.05.28 13:33
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4306009
|2008.05.27 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9794
|2008.05.28 08:54
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4306861
|2008.05.28 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9790
|2008.05.28 08:40
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4306862
|2008.05.28 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|0.0000
|1.9723
|2008.05.28 13:48
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4307682
|2008.05.28 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9719
|2008.05.28 14:33
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4307681
|2008.05.28 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9786
|2008.05.28 08:35
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4312782
|2008.05.28 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9834
|2008.06.26 11:56
|1.9834
|0.00
|0.00
|1.81
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4312783
|2008.05.28 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9766
|2008.05.29 07:28
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4313195
|2008.05.28 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9836
|2008.06.26 11:57
|1.9836
|0.00
|0.00
|1.81
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4313196
|2008.05.28 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9770
|2008.05.29 07:09
|1.9770
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4313409
|2008.05.28 19:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5616
|1.5578
|1.5630
|2008.05.28 19:52
|1.5626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4313439
|2008.05.28 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9830
|2008.06.26 11:56
|1.9830
|0.00
|0.00
|1.81
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4313440
|2008.05.28 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9763
|2008.05.29 07:29
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4313748
|2008.05.28 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9844
|2008.06.26 12:01
|1.9844
|0.00
|0.00
|1.81
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4313749
|2008.05.28 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9777
|2008.05.29 06:59
|1.9777
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4313943
|2008.05.29 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9778
|2008.05.29 05:56
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4313942
|2008.05.29 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9845
|2008.06.26 12:01
|1.9845
|0.00
|0.00
|1.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4314197
|2008.05.29 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9760
|2008.05.29 07:30
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4314196
|2008.05.29 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9827
|2008.06.26 11:56
|1.9827
|0.00
|0.00
|1.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4314278
|2008.05.29 05:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5641
|1.5603
|1.5655
|2008.05.29 07:33
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4316567
|2008.05.29 15:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5554
|1.5516
|1.5568
|2008.05.29 16:21
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4317031
|2008.05.29 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9783
|2008.05.30 07:34
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4317032
|2008.05.29 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9714
|2008.05.30 10:10
|1.9714
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4317332
|2008.05.29 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9771
|2008.05.29 21:46
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4317334
|2008.05.29 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9704
|2008.05.30 10:34
|1.9704
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4317581
|2008.05.29 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9721
|2008.05.30 10:08
|1.9721
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4317580
|2008.05.29 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|1.9788
|2008.05.30 17:17
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4317889
|2008.05.29 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9806
|2008.05.30 19:44
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4317890
|2008.05.29 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|1.9739
|2008.05.30 09:37
|1.9739
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4318036
|2008.05.30 01:02
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5508
|1.5470
|1.5522
|2008.05.30 01:52
|1.5517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4318112
|2008.05.30 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9713
|2008.05.30 10:10
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4318111
|2008.05.30 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9780
|2008.05.30 07:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4318280
|2008.05.30 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9731
|2008.05.30 09:53
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4318279
|2008.05.30 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9798
|2008.05.30 17:45
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4318841
|2008.05.30 08:13
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5509
|1.5547
|1.5495
|2008.05.30 08:16
|1.5499
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4318863
|2008.05.30 08:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5509
|1.5547
|1.5495
|2008.05.30 08:23
|1.5499
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4320536
|2008.05.30 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9789
|2008.05.30 17:44
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4320537
|2008.05.30 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|1.9722
|2008.06.02 03:38
|1.9722
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4320820
|2008.05.30 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|1.9828
|2008.06.26 11:56
|1.9828
|0.00
|0.00
|1.58
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4320821
|2008.05.30 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9761
|2008.06.02 00:14
|1.9761
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4320937
|2008.05.30 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9842
|2008.06.26 12:01
|1.9842
|0.00
|0.00
|1.58
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4320938
|2008.05.30 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9775
|2008.06.02 00:00
|1.9775
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4321638
|2008.06.02 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9777
|2008.06.09 10:31
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4321639
|2008.06.02 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9710
|2008.06.02 08:33
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4321815
|2008.06.02 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9765
|2008.06.09 10:30
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4321816
|2008.06.02 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9698
|2008.06.02 08:42
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4323380
|2008.06.02 13:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5532
|1.5494
|1.5546
|2008.06.02 15:01
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4324263
|2008.06.02 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9680
|2008.06.03 10:24
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4324264
|2008.06.02 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9613
|2008.06.03 06:49
|1.9613
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4324578
|2008.06.02 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9694
|2008.06.03 11:19
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4324579
|2008.06.02 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9627
|2008.06.03 03:15
|1.9627
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4324863
|2008.06.02 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9701
|2008.06.03 14:06
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4324864
|2008.06.02 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9634
|2008.06.03 02:57
|1.9634
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4325093
|2008.06.02 21:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5538
|1.5500
|1.5552
|2008.06.03 00:23
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.08
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4325218
|2008.06.02 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9700
|2008.06.03 14:05
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4325219
|2008.06.02 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9633
|2008.06.03 03:10
|1.9633
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4325428
|2008.06.03 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9672
|2008.06.03 10:15
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4325429
|2008.06.03 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9605
|2008.06.04 08:06
|1.9605
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4325640
|2008.06.03 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9602
|2008.06.04 08:06
|1.9602
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4325639
|2008.06.03 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9669
|2008.06.03 10:15
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4325696
|2008.06.03 05:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5527
|1.5565
|1.5513
|2008.06.03 07:40
|1.5560
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4328791
|2008.06.03 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9681
|2008.06.06 16:44
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4328792
|2008.06.03 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9614
|2008.06.04 07:32
|1.9614
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4329041
|2008.06.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9686
|2008.06.06 16:45
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4329042
|2008.06.03 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9618
|2008.06.03 19:45
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4329285
|2008.06.03 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9653
|2008.06.03 21:58
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4329286
|2008.06.03 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9586
|2008.06.04 08:08
|1.9586
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4329553
|2008.06.03 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9600
|2008.06.04 08:06
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4329552
|2008.06.03 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9667
|2008.06.06 16:42
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4329781
|2008.06.04 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9663
|2008.06.06 16:42
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4329782
|2008.06.04 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9594
|2008.06.04 08:06
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4329980
|2008.06.04 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9657
|2008.06.06 16:32
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.23
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4329981
|2008.06.04 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9590
|2008.06.04 08:06
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4335640
|2008.06.04 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9574
|2008.06.05 15:41
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4335641
|2008.06.04 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9507
|2008.06.05 03:29
|1.9507
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4335988
|2008.06.04 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9492
|2008.06.05 08:16
|1.9492
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4335987
|2008.06.04 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9559
|2008.06.05 15:37
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4336243
|2008.06.04 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9579
|2008.06.05 20:20
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4336244
|2008.06.04 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9512
|2008.06.05 03:26
|1.9512
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4336551
|2008.06.04 22:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5446
|1.5484
|1.5432
|2008.06.04 23:19
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4336605
|2008.06.04 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9579
|2008.06.05 20:20
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4336606
|2008.06.04 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9513
|2008.06.05 03:25
|1.9513
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4336954
|2008.06.05 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9563
|2008.06.05 15:40
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4336955
|2008.06.05 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9528
|0.0000
|1.9496
|2008.06.05 08:15
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4341687
|2008.06.05 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9580
|2008.06.05 20:21
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4341688
|2008.06.05 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9513
|2008.06.11 10:31
|1.9513
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4342162
|2008.06.05 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9523
|2008.06.10 16:46
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4342161
|2008.06.05 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9590
|2008.06.05 20:44
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4343971
|2008.06.05 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9597
|2008.06.05 20:49
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4343972
|2008.06.05 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9530
|2008.06.10 15:27
|1.9530
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4345528
|2008.06.05 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9581
|0.0000
|1.9549
|2008.06.06 09:38
|1.9549
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4345527
|2008.06.05 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9616
|2008.06.06 14:30
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4345582
|2008.06.06 00:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.5584
|1.5546
|1.5598
|2008.06.06 01:37
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|3686563
| BadBoy 3.024
|4345788
|2008.06.06 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9589
|0.0000
|1.9621
|2008.06.06 14:30
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4345789
|2008.06.06 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9554
|2008.06.06 09:27
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4346037
|2008.06.06 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9583
|0.0000
|1.9615
|2008.06.06 14:30
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4346038
|2008.06.06 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9580
|0.0000
|1.9548
|2008.06.06 09:38
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4357829
|2008.06.06 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9708
|2008.06.06 17:02
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4357830
|2008.06.06 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9641
|2008.06.10 09:03
|1.9641
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4358329
|2008.06.06 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9723
|2008.06.09 09:15
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4358330
|2008.06.06 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9656
|2008.06.10 09:01
|1.9656
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4358532
|2008.06.06 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9733
|2008.06.09 09:32
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4358533
|2008.06.06 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9666
|2008.06.10 07:56
|1.9666
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4359461
|2008.06.09 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9655
|2008.06.10 09:01
|1.9655
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4359460
|2008.06.09 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9722
|2008.06.09 09:15
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4359668
|2008.06.09 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9637
|2008.06.10 09:04
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4359667
|2008.06.09 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9704
|2008.06.09 08:15
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4368948
|2008.06.09 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9716
|2008.06.09 19:01
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4368947
|2008.06.09 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9783
|2008.06.20 12:41
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4369199
|2008.06.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9785
|2008.06.20 12:41
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4369200
|2008.06.09 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9718
|2008.06.09 19:01
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4369612
|2008.06.09 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9696
|2008.06.10 05:03
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4369611
|2008.06.09 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9763
|2008.06.09 20:30
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4370396
|2008.06.09 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|1.9784
|2008.06.20 12:41
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4370397
|2008.06.09 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9717
|2008.06.10 02:15
|1.9717
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4370583
|2008.06.10 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9757
|2008.06.20 12:05
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.70
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4370585
|2008.06.10 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9690
|2008.06.10 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4370999
|2008.06.10 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9708
|0.0000
|1.9740
|2008.06.19 18:03
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4371000
|2008.06.10 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9673
|2008.06.10 07:55
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4374340
|2008.06.10 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9562
|2008.06.11 08:52
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4374341
|2008.06.10 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9495
|2008.06.11 10:38
|1.9495
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4374801
|2008.06.10 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9515
|2008.06.11 10:31
|1.9515
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4374800
|2008.06.10 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9582
|2008.06.11 12:41
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4375019
|2008.06.10 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9574
|2008.06.11 09:02
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4375020
|2008.06.10 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9507
|2008.06.11 10:31
|1.9507
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4375300
|2008.06.10 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9579
|2008.06.11 12:26
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4375301
|2008.06.10 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9512
|2008.06.11 10:31
|1.9512
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4375615
|2008.06.11 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9575
|2008.06.11 09:02
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4375616
|2008.06.11 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9508
|2008.06.11 10:31
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4381851
|2008.06.11 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9614
|2008.06.12 02:45
|1.9614
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4381850
|2008.06.11 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9681
|2008.06.17 08:21
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4382230
|2008.06.11 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9677
|2008.06.16 14:43
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4382231
|2008.06.11 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9610
|2008.06.12 02:55
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4382424
|2008.06.11 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9604
|2008.06.12 03:24
|1.9604
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4382423
|2008.06.11 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9671
|2008.06.16 14:38
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4382712
|2008.06.11 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9664
|2008.06.16 14:36
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4382713
|2008.06.11 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9597
|2008.06.12 03:26
|1.9597
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4382845
|2008.06.12 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9665
|2008.06.16 14:36
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4382846
|2008.06.12 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9595
|2008.06.12 03:26
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4383261
|2008.06.12 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9602
|2008.06.16 11:31
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4383262
|2008.06.12 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9535
|2008.06.12 08:59
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4385848
|2008.06.12 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9487
|2008.06.13 17:19
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4385850
|2008.06.12 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9452
|0.0000
|1.9420
|2008.06.12 21:46
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|
|542841
|sell-T
|4386799
|2008.06.13 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9423
|2008.06.13 09:00
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4386798
|2008.06.13 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9458
|0.0000
|1.9490
|2008.06.13 17:19
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4386996
|2008.06.13 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9506
|2008.06.13 17:32
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4386997
|2008.06.13 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9439
|2008.06.13 08:56
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4389654
|2008.06.13 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9476
|0.0000
|1.9508
|2008.06.13 17:32
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4389655
|2008.06.13 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9441
|2008.06.16 11:22
|1.9594
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.47
|
|542841
|sell-T
|4390188
|2008.06.13 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9527
|2008.06.16 05:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4390189
|2008.06.13 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9460
|2008.06.13 20:36
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4390337
|2008.06.13 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9510
|2008.06.16 04:29
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4390338
|2008.06.13 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9443
|2008.06.16 11:22
|1.9594
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.33
|
|542841
|sell-T
|4390883
|2008.06.16 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9440
|2008.06.16 11:22
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|
|542841
|sell-T
|4390882
|2008.06.16 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9507
|2008.06.16 04:22
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4394429
|2008.06.16 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9676
|2008.06.17 07:39
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4394430
|2008.06.16 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9609
|2008.06.17 10:51
|1.9609
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4394736
|2008.06.16 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9672
|2008.06.17 07:08
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4394737
|2008.06.16 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9605
|2008.06.17 10:51
|1.9605
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4394996
|2008.06.16 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9665
|2008.06.17 04:14
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4394997
|2008.06.16 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9598
|2008.06.17 10:52
|1.9598
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4395235
|2008.06.16 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9600
|2008.06.17 10:52
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4395234
|2008.06.16 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9667
|2008.06.17 05:25
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4395446
|2008.06.17 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9613
|0.0000
|1.9581
|2008.06.17 11:02
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4395445
|2008.06.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|1.9648
|2008.06.17 03:17
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4395768
|2008.06.17 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9693
|2008.06.17 08:56
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4395769
|2008.06.17 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|0.0000
|1.9626
|2008.06.17 10:41
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4398576
|2008.06.17 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9561
|2008.06.17 18:03
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4398577
|2008.06.17 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9494
|2008.06.17 17:18
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4399059
|2008.06.17 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9586
|2008.06.18 16:51
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4399060
|2008.06.17 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9519
|2008.06.18 07:04
|1.9519
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4399443
|2008.06.17 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9529
|2008.06.18 04:18
|1.9529
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4399442
|2008.06.17 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9596
|2008.06.18 19:40
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4399912
|2008.06.17 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9596
|2008.06.18 19:40
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4399913
|2008.06.17 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9529
|2008.06.18 04:18
|1.9529
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4400184
|2008.06.18 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9605
|2008.06.18 20:14
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4400185
|2008.06.18 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9538
|2008.06.18 04:08
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4400509
|2008.06.18 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9499
|2008.06.18 10:18
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4400508
|2008.06.18 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9566
|2008.06.18 16:01
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4404985
|2008.06.18 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9578
|0.0000
|1.9610
|2008.06.18 20:20
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4405344
|2008.06.18 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9590
|2008.06.18 19:37
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4405572
|2008.06.18 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9595
|0.0000
|1.9627
|2008.06.19 07:34
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4405898
|2008.06.18 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9599
|0.0000
|1.9631
|2008.06.19 08:51
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4406726
|2008.06.19 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|0.0000
|1.9641
|2008.06.19 09:04
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4408399
|2008.06.19 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9632
|2008.06.19 08:51
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4414164
|2008.06.19 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9745
|2008.06.19 18:04
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4414165
|2008.06.19 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9678
|2008.06.23 09:14
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4415102
|2008.06.19 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9766
|2008.06.20 12:06
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4415103
|2008.06.19 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9699
|2008.06.23 09:08
|1.9699
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4415467
|2008.06.19 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9777
|2008.06.20 12:20
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4415468
|2008.06.19 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9710
|2008.06.20 02:48
|1.9710
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4416099
|2008.06.19 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9690
|2008.06.23 09:09
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4416098
|2008.06.19 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9757
|2008.06.20 12:05
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4417346
|2008.06.20 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9726
|0.0000
|1.9758
|2008.06.20 12:05
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4417347
|2008.06.20 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|1.9691
|2008.06.23 09:09
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4419262
|2008.06.20 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9677
|2008.06.23 09:14
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4419261
|2008.06.20 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9744
|2008.06.20 11:41
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4424632
|2008.06.20 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9711
|2008.06.23 07:29
|1.9711
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4424631
|2008.06.20 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.06.26 10:18
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4425172
|2008.06.20 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9704
|2008.06.23 08:13
|1.9704
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4425171
|2008.06.20 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9771
|2008.06.26 10:15
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4425403
|2008.06.20 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9789
|2008.06.26 10:30
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4425404
|2008.06.20 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9721
|2008.06.23 06:59
|1.9721
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4426688
|2008.06.23 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|1.9785
|2008.06.26 10:20
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4426690
|2008.06.23 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9718
|2008.06.23 07:29
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4428634
|2008.06.23 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9707
|2008.06.23 08:13
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4428633
|2008.06.23 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9774
|2008.06.26 10:17
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.29
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4435798
|2008.06.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9599
|0.0000
|1.9631
|2008.06.23 18:30
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4436594
|2008.06.23 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9650
|2008.06.23 19:32
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4436812
|2008.06.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9670
|2008.06.24 07:32
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4437995
|2008.06.23 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9685
|2008.06.24 08:30
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4439400
|2008.06.24 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9675
|2008.06.24 08:21
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4441667
|2008.06.24 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9663
|2008.06.24 07:08
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4452984
|2008.06.24 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9749
|2008.06.25 13:15
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4452985
|2008.06.24 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9682
|2008.06.25 08:07
|1.9682
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4453699
|2008.06.24 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9731
|2008.06.25 11:59
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4453701
|2008.06.24 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9662
|2008.06.25 17:41
|1.9662
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4454748
|2008.06.24 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9735
|2008.06.25 12:23
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4454749
|2008.06.24 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9666
|2008.06.25 08:56
|1.9666
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4455271
|2008.06.24 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9678
|2008.06.25 08:08
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4455270
|2008.06.24 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9745
|2008.06.25 13:14
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4455757
|2008.06.25 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9742
|2008.06.25 12:23
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4455758
|2008.06.25 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9675
|2008.06.25 08:09
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4458339
|2008.06.25 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9675
|2008.06.25 17:02
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4458338
|2008.06.25 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9742
|2008.06.25 20:50
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4458633
|2008.06.25 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9701
|2008.06.25 20:13
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4458798
|2008.06.25 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9722
|2008.06.25 20:30
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4458799
|2008.06.25 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9655
|2008.07.07 14:17
|1.9655
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4459783
|2008.06.25 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9712
|2008.07.07 10:10
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4459782
|2008.06.25 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9779
|2008.06.26 10:18
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4460013
|2008.06.26 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9706
|2008.07.07 10:30
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4460012
|2008.06.26 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|0.0000
|1.9773
|2008.06.26 10:17
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4460203
|2008.06.26 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9760
|2008.06.26 08:18
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4460204
|2008.06.26 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9693
|2008.07.07 10:30
|1.9693
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4464887
|2008.06.26 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9904
|2008.06.27 16:26
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4464889
|2008.06.26 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9837
|2008.06.27 09:15
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4465506
|2008.06.26 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9843
|2008.06.27 09:15
|1.9843
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4465505
|2008.06.26 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|1.9910
|2008.06.27 16:27
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4465951
|2008.06.26 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9904
|2008.06.27 16:26
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4465952
|2008.06.26 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9837
|2008.06.27 09:15
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4466521
|2008.06.26 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9930
|2008.06.27 16:47
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4466522
|2008.06.26 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|1.9863
|2008.06.27 04:17
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4467773
|2008.06.27 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9916
|2008.06.27 16:30
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4467775
|2008.06.27 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9881
|0.0000
|1.9849
|2008.06.27 09:09
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4468726
|2008.06.27 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9902
|2008.06.27 10:45
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4468728
|2008.06.27 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9835
|2008.06.27 09:18
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4474248
|2008.06.27 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9956
|2008.06.27 19:43
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4474249
|2008.06.27 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9889
|2008.06.30 17:14
|1.9889
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4474449
|2008.06.27 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9974
|2008.07.01 09:01
|1.9974
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4474450
|2008.06.27 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9907
|2008.06.30 13:00
|1.9907
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4474707
|2008.06.27 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9988
|2008.07.01 09:56
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4474708
|2008.06.27 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9953
|0.0000
|1.9921
|2008.06.30 12:53
|1.9921
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4475309
|2008.06.30 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9910
|2008.06.30 13:00
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4475308
|2008.06.30 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9945
|0.0000
|1.9977
|2008.07.01 09:03
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4475466
|2008.06.30 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9968
|2008.07.01 08:58
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4475467
|2008.06.30 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9901
|2008.06.30 13:01
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4484032
|2008.06.30 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9893
|2008.06.30 17:14
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4484031
|2008.06.30 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9960
|2008.07.01 08:55
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4485127
|2008.06.30 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9939
|2008.07.01 08:07
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4485128
|2008.06.30 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9872
|2008.07.02 10:34
|1.9872
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4485641
|2008.06.30 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9960
|2008.07.01 08:55
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4485642
|2008.06.30 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9893
|2008.07.01 07:15
|1.9893
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4486123
|2008.06.30 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9964
|2008.07.01 08:58
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4486124
|2008.06.30 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9897
|2008.07.01 03:26
|1.9897
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4486446
|2008.07.01 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9965
|2008.07.01 08:58
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4486447
|2008.07.01 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9898
|2008.07.01 03:26
|1.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4489505
|2008.07.01 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9901
|2008.07.01 17:00
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4489504
|2008.07.01 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9968
|2008.07.02 08:24
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4489999
|2008.07.01 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9967
|2008.07.02 08:24
|1.9967
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4490001
|2008.07.01 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9900
|2008.07.02 09:32
|1.9900
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4490484
|2008.07.01 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|1.9971
|2008.07.02 08:24
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.06
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4490485
|2008.07.01 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9904
|2008.07.02 09:18
|1.9904
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4490950
|2008.07.01 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9981
|2008.07.15 04:23
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.82
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4490951
|2008.07.01 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9914
|2008.07.02 09:14
|1.9914
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4491176
|2008.07.02 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9978
|2008.07.15 04:23
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4491177
|2008.07.02 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9911
|2008.07.02 09:14
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4491376
|2008.07.02 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9978
|2008.07.15 04:23
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.76
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4491377
|2008.07.02 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9911
|2008.07.02 09:14
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4494738
|2008.07.02 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|1.9875
|2008.07.03 10:30
|1.9875
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4494737
|2008.07.02 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9944
|2008.07.11 15:32
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4494999
|2008.07.02 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9958
|2008.07.11 15:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4495000
|2008.07.02 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9891
|2008.07.03 04:32
|1.9891
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4495238
|2008.07.02 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9891
|2008.07.03 04:32
|1.9891
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4495237
|2008.07.02 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9958
|2008.07.11 15:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.64
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4495601
|2008.07.02 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9961
|2008.07.14 19:02
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.70
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4495602
|2008.07.02 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9894
|2008.07.03 04:30
|1.9894
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4495898
|2008.07.03 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9963
|2008.07.14 19:02
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.53
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4495899
|2008.07.03 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9896
|2008.07.03 04:26
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4496128
|2008.07.03 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9929
|2008.07.03 09:00
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4496129
|2008.07.03 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9862
|2008.07.03 10:30
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4499693
|2008.07.03 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9854
|2008.07.11 15:11
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.47
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4499695
|2008.07.03 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9787
|2008.07.07 03:45
|1.9787
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4500151
|2008.07.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9851
|2008.07.11 15:02
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.47
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4500152
|2008.07.03 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9784
|2008.07.07 03:45
|1.9784
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4500372
|2008.07.03 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9785
|2008.07.07 03:45
|1.9785
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4500371
|2008.07.03 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9852
|2008.07.11 15:10
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.47
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4500827
|2008.07.04 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9871
|2008.07.11 15:18
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4500828
|2008.07.04 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9804
|2008.07.04 11:06
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4500992
|2008.07.04 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|2008.07.04 08:51
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4500991
|2008.07.04 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9879
|2008.07.11 15:19
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4502522
|2008.07.04 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9857
|2008.07.11 15:14
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4502523
|2008.07.04 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|1.9790
|2008.07.07 03:34
|1.9790
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4502966
|2008.07.04 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9795
|2008.07.07 03:23
|1.9795
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4502965
|2008.07.04 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9862
|2008.07.11 15:17
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.41
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4503708
|2008.07.07 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9783
|2008.07.07 03:45
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4503707
|2008.07.07 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9850
|2008.07.11 15:02
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.35
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4504019
|2008.07.07 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9801
|2008.07.09 16:50
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.12
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4504021
|2008.07.07 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9734
|2008.07.07 08:30
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4508241
|2008.07.07 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9725
|2008.07.07 18:29
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4509073
|2008.07.07 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9746
|2008.07.07 18:31
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4509074
|2008.07.07 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9679
|2008.07.08 19:07
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4510238
|2008.07.07 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9825
|2008.07.09 17:54
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.22
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4510239
|2008.07.07 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9758
|2008.07.07 23:21
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4511763
|2008.07.07 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9728
|2008.07.08 08:22
|1.9728
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4511762
|2008.07.07 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9795
|2008.07.08 11:05
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4512644
|2008.07.08 02:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9798
|2008.07.08 11:06
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4512645
|2008.07.08 02:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9731
|2008.07.08 08:22
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4513245
|2008.07.08 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9711
|2008.07.08 15:42
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4513244
|2008.07.08 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9778
|2008.07.08 09:55
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4519025
|2008.07.08 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9680
|2008.07.08 19:05
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4519024
|2008.07.08 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9747
|2008.07.09 12:31
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4519675
|2008.07.08 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9722
|2008.07.09 07:25
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4520222
|2008.07.08 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9727
|2008.07.09 07:27
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4522311
|2008.07.08 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9731
|2008.07.09 07:28
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4522513
|2008.07.09 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9728
|2008.07.09 07:27
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4523126
|2008.07.09 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9721
|2008.07.09 07:24
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4530864
|2008.07.09 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9821
|2008.07.09 17:53
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4530865
|2008.07.09 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9754
|2008.07.10 10:00
|1.9754
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4531719
|2008.07.09 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9848
|2008.07.11 15:01
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.45
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4531720
|2008.07.09 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9781
|2008.07.10 09:12
|1.9781
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4532296
|2008.07.09 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9850
|2008.07.11 15:02
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.45
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4532297
|2008.07.09 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9783
|2008.07.10 07:28
|1.9783
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4533080
|2008.07.09 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9798
|2008.07.10 07:19
|1.9798
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4533079
|2008.07.09 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|1.9865
|2008.07.11 15:17
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.45
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4533486
|2008.07.10 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9775
|2008.07.10 09:12
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4533485
|2008.07.10 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9842
|2008.07.11 15:01
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4533842
|2008.07.10 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9820
|0.0000
|1.9852
|2008.07.11 15:10
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4533843
|2008.07.10 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|1.9785
|2008.07.10 07:28
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4541590
|2008.07.10 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9807
|2008.07.11 13:44
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4541591
|2008.07.10 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9740
|2008.07.30 15:35
|1.9740
|0.00
|0.00
|-0.92
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4543105
|2008.07.10 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9797
|2008.07.11 13:44
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4543928
|2008.07.10 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9794
|2008.07.11 05:42
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4545083
|2008.07.10 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|1.9811
|2008.07.11 13:44
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4545084
|2008.07.10 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9744
|2008.07.30 15:34
|1.9744
|0.00
|0.00
|-0.92
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4545436
|2008.07.11 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|1.9819
|2008.07.11 14:13
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4546341
|2008.07.11 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9745
|2008.07.30 15:34
|1.9745
|0.00
|0.00
|-0.87
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4546340
|2008.07.11 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|1.9812
|2008.07.11 13:44
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4551249
|2008.07.11 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9952
|2008.07.14 18:45
|1.9952
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4551250
|2008.07.11 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9885
|2008.07.11 16:59
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4551715
|2008.07.11 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9920
|2008.07.14 16:30
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4551716
|2008.07.11 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9855
|2008.07.11 20:59
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4552406
|2008.07.11 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9917
|2008.07.14 16:28
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4552407
|2008.07.11 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9850
|2008.07.14 02:01
|1.9850
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4553739
|2008.07.14 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|1.9805
|2008.07.29 16:37
|1.9805
|0.00
|0.00
|-0.77
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4554011
|2008.07.14 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9823
|2008.07.14 10:30
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4554010
|2008.07.14 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9890
|2008.07.14 14:30
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4557958
|2008.07.14 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9953
|2008.07.14 18:45
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4557959
|2008.07.14 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9884
|2008.07.24 10:14
|1.9884
|0.00
|0.00
|-0.62
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4558363
|2008.07.14 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9970
|2008.07.15 03:53
|1.9970
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4558365
|2008.07.14 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|1.9903
|2008.07.22 18:29
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.41
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4558730
|2008.07.14 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9966
|2008.07.15 02:09
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4558731
|2008.07.14 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|1.9899
|2008.07.24 10:08
|1.9899
|0.00
|0.00
|-0.62
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4559056
|2008.07.14 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9911
|2008.07.18 09:42
|1.9911
|0.00
|0.00
|-0.31
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4559055
|2008.07.14 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9978
|2008.07.15 04:23
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4559356
|2008.07.15 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|1.9992
|2008.07.15 08:37
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4559357
|2008.07.15 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9957
|0.0000
|1.9925
|2008.07.18 09:27
|1.9925
|0.00
|0.00
|-0.26
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4560090
|2008.07.15 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|2.0010
|2008.07.15 09:25
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4560091
|2008.07.15 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9975
|0.0000
|1.9943
|2008.07.18 04:25
|1.9943
|0.00
|0.00
|-0.26
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4561140
|2008.07.15 09:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 10:07
|2.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|4561293
|2008.07.15 10:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 10:14
|2.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|4561334
|2008.07.15 10:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2008.07.15 10:17
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|4566729
|2008.07.15 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0040
|0.0000
|2.0072
|2008.07.16 09:10
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4566731
|2008.07.15 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0037
|0.0000
|2.0005
|2008.07.16 07:25
|2.0005
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4567374
|2008.07.15 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0040
|0.0000
|2.0072
|2008.07.16 09:10
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4567375
|2008.07.15 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0037
|0.0000
|2.0005
|2008.07.16 07:25
|2.0005
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4568153
|2008.07.15 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0063
|0.0000
|2.0031
|2008.07.16 04:24
|2.0031
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4568511
|2008.07.16 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0052
|0.0000
|2.0084
|2008.07.16 09:15
|2.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4568512
|2008.07.16 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0051
|0.0000
|2.0019
|2008.07.16 04:26
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4568820
|2008.07.16 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|2.0060
|2008.07.16 09:03
|2.0060
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4568821
|2008.07.16 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0025
|0.0000
|1.9993
|2008.07.16 15:15
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4572442
|2008.07.16 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9983
|0.0000
|1.9951
|2008.07.17 20:26
|1.9951
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4572441
|2008.07.16 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9986
|0.0000
|2.0018
|2008.07.17 03:28
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.34
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4572906
|2008.07.16 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9999
|0.0000
|2.0031
|2008.07.17 11:21
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.34
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4572908
|2008.07.16 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|1.9964
|2008.07.17 20:07
|1.9964
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4573523
|2008.07.16 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0000
|0.0000
|1.9968
|2008.07.17 20:07
|1.9968
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4573522
|2008.07.16 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0003
|0.0000
|2.0035
|2008.07.17 11:49
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.34
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4574051
|2008.07.16 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9992
|0.0000
|2.0024
|2008.07.17 05:25
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.34
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4574052
|2008.07.16 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9989
|0.0000
|1.9957
|2008.07.17 20:23
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4574590
|2008.07.17 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0008
|0.0000
|2.0040
|2008.07.17 12:10
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4574591
|2008.07.17 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0004
|0.0000
|1.9972
|2008.07.17 20:07
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4575483
|2008.07.17 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|2.0038
|2008.07.17 12:10
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4575485
|2008.07.17 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0003
|0.0000
|1.9971
|2008.07.17 20:07
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4579340
|2008.07.17 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0051
|0.0000
|2.0019
|2008.07.17 18:21
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4579931
|2008.07.17 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0029
|0.0000
|2.0061
|2008.07.22 11:20
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.33
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4579932
|2008.07.17 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|1.9994
|2008.07.17 19:15
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4580555
|2008.07.17 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9993
|0.0000
|2.0025
|2008.07.17 22:45
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4580556
|2008.07.17 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|1.9958
|2008.07.17 20:23
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4581868
|2008.07.17 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0037
|0.0000
|2.0069
|2008.07.22 13:09
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.33
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4581869
|2008.07.17 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0034
|0.0000
|2.0002
|2008.07.17 23:37
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4582133
|2008.07.18 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|1.9992
|2008.07.18 07:47
|1.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4582135
|2008.07.18 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9957
|0.0000
|1.9925
|2008.07.18 09:27
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4582505
|2008.07.18 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9978
|2008.07.18 05:48
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4582506
|2008.07.18 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9911
|2008.07.18 09:42
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4585809
|2008.07.18 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9962
|0.0000
|1.9930
|2008.07.21 07:47
|1.9930
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4585808
|2008.07.18 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9997
|2008.07.21 22:17
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4586055
|2008.07.18 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|1.9932
|2008.07.21 07:47
|1.9932
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4586054
|2008.07.18 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|1.9999
|2008.07.21 22:19
|1.9999
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4586244
|2008.07.18 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9946
|2008.07.21 00:09
|1.9946
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4586243
|2008.07.18 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|2.0013
|2008.07.21 22:20
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4586761
|2008.07.21 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9976
|2008.07.21 12:47
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4586764
|2008.07.21 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9909
|2008.07.22 18:27
|1.9909
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4587496
|2008.07.21 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9984
|2008.07.21 17:52
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4587497
|2008.07.21 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9917
|2008.07.21 08:37
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4590527
|2008.07.21 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|2.0004
|2008.07.21 22:19
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4590528
|2008.07.21 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9969
|0.0000
|1.9937
|2008.07.22 17:21
|1.9937
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4590907
|2008.07.21 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9983
|0.0000
|2.0015
|2008.07.21 22:20
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4590908
|2008.07.21 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9980
|0.0000
|1.9948
|2008.07.22 17:17
|1.9948
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4591136
|2008.07.21 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|2.0002
|2008.07.21 22:19
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4591137
|2008.07.21 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|1.9935
|2008.07.22 17:32
|1.9935
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4592700
|2008.07.21 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|2.0060
|2008.07.22 11:20
|2.0060
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4592701
|2008.07.21 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0025
|0.0000
|1.9993
|2008.07.22 15:00
|1.9993
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4593069
|2008.07.22 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0014
|0.0000
|2.0046
|2008.07.22 11:14
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4593070
|2008.07.22 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0011
|0.0000
|1.9979
|2008.07.22 16:03
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4593545
|2008.07.22 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|2.0050
|2008.07.22 11:16
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4593546
|2008.07.22 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0015
|0.0000
|1.9983
|2008.07.22 15:56
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4588013
|2008.07.22 10:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|2008.07.30 09:15
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.23
|16.52
|
|2008
|
|4596583
|2008.07.22 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9977
|0.0000
|2.0009
|2008.07.23 13:27
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4596584
|2008.07.22 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|1.9942
|2008.07.22 17:20
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4598160
|2008.07.22 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|1.9965
|2008.07.23 12:36
|1.9965
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4598161
|2008.07.22 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9898
|2008.07.24 10:09
|1.9898
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4598553
|2008.07.22 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9938
|2008.07.23 04:05
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4598554
|2008.07.22 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|1.9871
|2008.07.24 10:30
|1.9871
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4598898
|2008.07.22 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9949
|2008.07.23 04:11
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4598899
|2008.07.22 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9914
|0.0000
|1.9882
|2008.07.24 10:15
|1.9882
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4599619
|2008.07.23 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9948
|2008.07.23 04:11
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4599620
|2008.07.23 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9881
|2008.07.24 10:16
|1.9881
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4600761
|2008.07.23 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9964
|2008.07.23 12:36
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4600762
|2008.07.23 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9897
|2008.07.24 10:09
|1.9897
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4604042
|2008.07.23 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|2.0016
|2008.07.23 17:47
|2.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4604043
|2008.07.23 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|1.9949
|2008.07.24 08:55
|1.9949
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4604999
|2008.07.23 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|1.9994
|2008.07.23 19:52
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4605242
|2008.07.23 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0003
|0.0000
|1.9971
|2008.07.23 20:42
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4605948
|2008.07.23 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|1.9949
|2008.07.24 08:55
|1.9949
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4606383
|2008.07.24 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9944
|2008.07.24 09:02
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4606673
|2008.07.24 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9944
|2008.07.24 09:02
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4610737
|2008.07.24 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|1.9879
|2008.07.25 09:15
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4610738
|2008.07.24 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9812
|2008.07.29 16:35
|1.9812
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4611675
|2008.07.24 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9867
|2008.07.24 21:47
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4611677
|2008.07.24 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9800
|2008.07.29 16:38
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4612044
|2008.07.24 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9804
|2008.07.29 16:37
|1.9804
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4612043
|2008.07.24 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9871
|2008.07.24 21:57
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4613349
|2008.07.25 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|1.9894
|2008.07.25 09:39
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4613350
|2008.07.25 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9827
|2008.07.29 16:04
|1.9827
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4613568
|2008.07.25 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9813
|2008.07.29 16:35
|1.9813
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4613567
|2008.07.25 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9880
|2008.07.25 09:15
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4622036
|2008.07.25 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9928
|2008.07.28 17:10
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4622037
|2008.07.25 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9861
|2008.07.28 08:05
|1.9861
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4622662
|2008.07.25 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|1.9874
|2008.07.28 01:29
|1.9874
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4622660
|2008.07.25 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9941
|2008.07.28 17:21
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4623177
|2008.07.25 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9940
|2008.07.28 17:21
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4623178
|2008.07.25 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9873
|2008.07.28 02:09
|1.9873
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4624285
|2008.07.28 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9904
|2008.07.28 05:56
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4624286
|2008.07.28 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|1.9837
|2008.07.29 15:46
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4625173
|2008.07.28 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9928
|2008.07.28 17:10
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|buy-T[tp]
|4625174
|2008.07.28 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9861
|2008.07.28 08:05
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|542841
|sell-T[tp]
|4628279
|2008.07.28 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9884
|2008.07.29 12:23
|1.9884
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4628278
|2008.07.28 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9951
|2008.07.28 18:53
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4628781
|2008.07.28 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9912
|2008.07.29 12:00
|1.9912
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4629018
|2008.07.28 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9924
|2008.07.29 05:56
|1.9924
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4629405
|2008.07.28 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9908
|2008.07.29 12:01
|1.9908
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4629573
|2008.07.29 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9914
|2008.07.29 12:00
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4629703
|2008.07.29 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9937
|0.0000
|1.9905
|2008.07.29 12:06
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4632896
|2008.07.29 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9778
|2008.07.29 19:41
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4633309
|2008.07.29 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|1.9828
|2008.07.30 10:01
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4633310
|2008.07.29 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9761
|2008.07.30 15:02
|1.9761
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4633564
|2008.07.29 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9742
|2008.07.30 15:34
|1.9742
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4633563
|2008.07.29 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|1.9809
|2008.07.30 02:46
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4633964
|2008.07.29 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|1.9757
|2008.07.30 15:13
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4633963
|2008.07.29 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9824
|2008.07.30 10:00
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.11
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4635368
|2008.07.30 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9781
|2008.07.30 07:52
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4640309
|2008.07.30 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9813
|2008.07.30 17:30
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4640792
|2008.07.30 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9833
|2008.07.30 20:11
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|4641222
|2008.07.30 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|1.9794
|2008.07.31 02:47
|1.9794
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4641787
|2008.07.30 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9783
|2008.07.31 08:00
|1.9783
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.48
|
|542841
|sell-2[tp]
|4642070
|2008.07.31 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9834
|2008.07.31 08:54
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|
|542841
|buy-2[tp]
|
|0.00
|0.00
|91.49
|2 564.16
|Closed P/L:
|2 655.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4404986
|2008.06.18 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9543
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.28
|-17.64
|
|542841
|sell-T
|4405345
|2008.06.18 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9523
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.28
|-19.04
|
|542841
|sell-T
|4405573
|2008.06.18 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9560
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.28
|-16.45
|
|542841
|sell-T
|4405899
|2008.06.18 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9564
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.28
|-16.17
|
|542841
|sell-T
|4406727
|2008.06.19 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9606
|0.0000
|1.9574
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.20
|-15.47
|
|542841
|sell-T
|4408400
|2008.06.19 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9597
|0.0000
|1.9565
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.20
|-16.10
|
|542841
|sell-T
|4435799
|2008.06.23 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9564
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.14
|-16.17
|
|542841
|sell-T
|4436595
|2008.06.23 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|0.0000
|1.9583
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.14
|-14.84
|
|542841
|sell-T
|4436813
|2008.06.23 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9603
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.14
|-13.44
|
|542841
|sell-T
|4437996
|2008.06.23 23:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9618
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.14
|-12.39
|
|542841
|sell-T
|4439401
|2008.06.24 02:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9608
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.11
|-13.09
|
|542841
|sell-T
|4441669
|2008.06.24 04:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9596
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.11
|-13.93
|
|542841
|sell-T
|4458634
|2008.06.25 18:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9634
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.08
|-11.27
|
|542841
|sell-T
|4508242
|2008.07.07 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9658
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.34
|-19.18
|
|542841
|sell-2
|4519676
|2008.07.08 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9655
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.29
|-19.60
|
|542841
|sell-2
|4520223
|2008.07.08 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9660
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.29
|-18.90
|
|542841
|sell-2
|4522312
|2008.07.08 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9664
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.29
|-18.34
|
|542841
|sell-2
|4522514
|2008.07.09 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9661
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.24
|-18.76
|
|542841
|sell-2
|4523127
|2008.07.09 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9654
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.24
|-19.74
|
|542841
|sell-2
|4543106
|2008.07.10 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9730
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.08
|-9.10
|
|542841
|sell-2
|4543929
|2008.07.10 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9759
|0.0000
|1.9727
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.08
|-9.52
|
|542841
|sell-2
|4568152
|2008.07.15 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0098
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|2.01
|-33.88
|
|542841
|buy-2
|4579339
|2008.07.17 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|2.0086
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|1.56
|-32.20
|
|542841
|buy-2
|4588012
|2008.07.29 16:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.23
|1.19
|
|2008
|
|4604998
|2008.07.23 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0029
|0.0000
|2.0061
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|1.12
|-28.70
|
|542841
|buy-2
|4605241
|2008.07.23 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|2.0038
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|1.12
|-25.48
|
|542841
|buy-2
|4605947
|2008.07.23 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|2.0016
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|1.12
|-22.40
|
|542841
|buy-2
|4606382
|2008.07.24 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9977
|0.0000
|2.0009
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.78
|-21.42
|
|542841
|buy-2
|4606672
|2008.07.24 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|2.0011
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.78
|-21.70
|
|542841
|buy-2
|4626097
|2008.07.28 09:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-1.36
|17.50
|4626101
|2008.07.28 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|2.80
|-22.40
|4628780
|2008.07.28 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9947
|0.0000
|1.9979
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.56
|-17.22
|
|542841
|buy-2
|4629017
|2008.07.28 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9959
|0.0000
|1.9991
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.56
|-18.90
|
|542841
|buy-2
|4629404
|2008.07.28 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|1.9975
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.56
|-16.66
|
|542841
|buy-2
|4629572
|2008.07.29 02:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9949
|0.0000
|1.9981
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.45
|-17.50
|
|542841
|buy-2
|4629702
|2008.07.29 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9940
|0.0000
|1.9972
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.45
|-16.24
|
|542841
|buy-2
|4632895
|2008.07.29 16:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|1.9845
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.45
|1.54
|
|542841
|buy-2
|4635367
|2008.07.30 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9848
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.34
|1.12
|
|542841
|buy-2
|4640310
|2008.07.30 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9746
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-0.16
|-6.86
|
|542841
|sell-2
|4640793
|2008.07.30 18:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9766
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.06
|
|542841
|sell-2
|4641221
|2008.07.30 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9861
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.34
|-0.70
|
|542841
|buy-2
|4641786
|2008.07.30 23:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9850
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.34
|0.84
|
|542841
|buy-2
|4642071
|2008.07.31 02:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9767
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|
|542841
|sell-2
|4642422
|2008.07.31 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|1.9839
|
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|
|542841
|buy-2
|4642423
|2008.07.31 04:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9772
|
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|
|542841
|sell-2
|
|0.00
|0.00
|-11.34
|-618.03
|
|Floating P/L:
|-629.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|4592219
|2008.07.21 22:41
|sell limit
|0.01
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|
|1.9824
|
|2008
|
|4632824
|2008.07.29 16:35
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|
|1.9827
|
|2008
|
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 655.65
|Floating P/L:
|-629.37
|Margin:
|652.05
|Balance:
|3 076.90
|Equity:
|2 447.53
|Free Margin:
|1 795.48
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 046.67
|Gross Loss:
|391.02
|Total Net Profit:
|2 655.65
|Profit Factor:
|7.79
|Expected Payoff:
|2.16
|
|Absolute Drawdown:
|3.74
|Maximal Drawdown:
|183.93 (23.82%)
|Relative Drawdown:
|23.82% (183.93)
|
|Total Trades:
|1232
|Short Positions (won %):
|606 (93.89%)
|Long Positions (won %):
|626 (95.69%)
|Profit Trades (% of total):
|1168 (94.81%)
|Loss trades (% of total):
|64 (5.19%)
|Largest
|profit trade:
|16.29
|loss trade:
|-30.08
|Average
|profit trade:
|2.61
|loss trade:
|-6.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|242 (758.88)
|consecutive losses ($):
|14 (-183.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|758.88 (242)
|consecutive loss (count):
|-183.93 (14)
|Average
|consecutive wins:
|28
|consecutive losses:
|2