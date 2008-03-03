FX-Broker

Account: ####### Name: Anybody Currency: USD 2008 July 31, 09:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40669732008.02.29 22:15sell0.01gbpusd1.98630.00001.98632008.03.03 00:001.98630.000.00-0.030.00
 542841sell-H[tp]
40674652008.03.03 01:15buy0.02gbpusd1.98520.00001.98622008.03.03 01:361.98620.000.000.001.40
 542841buy-H[tp]
40674662008.03.03 01:15sell0.01gbpusd1.98470.00001.98472008.03.03 01:521.98470.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40676232008.03.03 03:00buy stop0.01gbpjpy207.32206.84208.272008.03.03 07:23204.33cancelled
 111111cancelled
40676572008.03.03 03:45buy0.02gbpusd1.98510.00001.98512008.03.03 05:351.98510.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40676582008.03.03 03:45sell0.02gbpusd1.98480.00001.98382008.03.03 03:581.98380.000.000.001.40
 542841sell-H[tp]
40676242008.03.03 07:23sell0.01gbpjpy204.24204.72203.292008.03.03 10:36204.720.000.000.00-3.26
 111111SELL SELL SELL[sl]
40689562008.03.03 10:36sell stop0.01gbpjpy204.24204.72203.292008.03.03 12:00204.33cancelled
 111111cancelled
40689542008.03.03 10:36buy stop0.01gbpjpy207.32206.84208.272008.03.03 12:00204.41cancelled
 111111cancelled
40693732008.03.03 12:00buy stop0.01gbpjpy207.32206.84208.272008.03.03 12:01204.33cancelled
 111111cancelled
40693802008.03.03 12:01sell0.01gbpjpy204.23204.71203.282008.03.03 13:59204.710.000.000.00-3.25
 111111SELL SELL SELL[sl]
40707092008.03.03 15:45buy0.02gbpusd1.98940.00001.99152008.03.03 15:511.99150.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40707102008.03.03 15:45sell0.01gbpusd1.98890.00001.98892008.03.03 16:111.98890.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40720092008.03.03 17:15buy0.02gbpusd1.98210.00001.98422008.03.03 17:261.98420.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40720102008.03.03 17:15sell0.02gbpusd1.98180.00001.98182008.03.03 17:321.98180.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40723742008.03.03 18:45sell0.02gbpusd1.98350.00001.98352008.03.03 22:471.98350.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40723732008.03.03 18:45buy0.02gbpusd1.98380.00001.98592008.03.03 21:081.98590.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40729542008.03.03 22:15buy0.02gbpusd1.98460.00001.98462008.03.04 00:521.98460.000.000.110.00
 542841buy-H[tp]
40729552008.03.03 22:15sell0.02gbpusd1.98430.00001.98222008.03.03 23:141.98220.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40732132008.03.04 01:15buy0.02gbpusd1.98440.00001.98652008.03.04 07:381.98650.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40732142008.03.04 01:15sell0.02gbpusd1.98410.00001.98412008.03.04 10:461.98410.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40733232008.03.04 03:00sell stop0.01gbpjpy204.25204.73203.302008.03.04 07:40205.50cancelled
 111111cancelled
40733372008.03.04 03:45sell0.02gbpusd1.98450.00001.98452008.03.04 08:111.98450.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40733362008.03.04 03:45buy0.02gbpusd1.98480.00001.98692008.03.04 07:381.98690.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40733222008.03.04 07:40buy0.01gbpjpy205.58205.10206.532008.03.04 08:10205.100.000.000.00-3.25
 111111BUY BUY BUY[sl]
40737142008.03.04 08:10sell stop0.01gbpjpy204.25204.73203.302008.03.04 09:54205.48cancelled
 111111cancelled
40737132008.03.04 09:54buy0.01gbpjpy205.58205.10206.532008.03.04 10:18205.100.000.000.00-3.26
 111111BUY BUY BUY[sl]
40755952008.03.04 15:45buy0.02gbpusd1.98800.00001.98802008.03.05 16:211.98800.000.000.110.00
 542841buy-H[tp]
40755962008.03.04 15:45sell0.02gbpusd1.98770.00001.98562008.03.04 17:061.98560.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40761212008.03.04 17:15buy0.02gbpusd1.98600.00001.98602008.03.04 18:091.98600.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40761222008.03.04 17:15sell0.02gbpusd1.98570.00001.98362008.03.04 17:371.98360.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40764692008.03.04 18:45buy0.02gbpusd1.98560.00001.98562008.03.04 20:481.98560.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40764702008.03.04 18:45sell0.02gbpusd1.98530.00001.98322008.03.04 20:181.98320.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40771682008.03.04 22:15buy0.02gbpusd1.98630.00001.98632008.03.05 16:111.98630.000.000.110.00
 542841buy-H[tp]
40771692008.03.04 22:15sell0.02gbpusd1.98600.00001.98392008.03.05 04:331.98390.000.00-0.052.94
 542841sell-H[tp]
40774172008.03.05 01:15buy0.01gbpusd1.98550.00001.98552008.03.05 16:111.98550.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40774182008.03.05 01:15sell0.01gbpusd1.98520.00001.98312008.03.05 08:121.98310.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40775552008.03.05 03:00sell stop0.01gbpjpy203.52204.00202.572008.03.05 16:00205.79cancelled
 111111cancelled
40775842008.03.05 03:45buy0.01gbpusd1.98460.00001.98462008.03.05 16:101.98460.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40775852008.03.05 03:45sell0.01gbpusd1.98430.00001.98222008.03.05 08:121.98220.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40797072008.03.05 15:45buy0.01gbpusd1.98250.00001.98462008.03.05 16:101.98460.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40797082008.03.05 15:45sell0.01gbpusd1.98220.00001.98222008.03.19 19:411.98220.000.00-0.400.00
 542841sell-H[tp]
40775542008.03.05 16:00buy0.01gbpjpy205.65205.17206.602008.03.05 16:10206.600.000.000.006.38
 111111BUY BUY BUY[tp]
40806002008.03.05 17:15buy0.02gbpusd1.99120.00001.99332008.03.05 17:161.99330.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40806012008.03.05 17:15sell0.02gbpusd1.99090.00001.99092008.03.05 21:111.99090.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40812902008.03.05 18:45buy0.01gbpusd1.99580.00001.99582008.03.06 09:391.99580.000.000.170.00
 542841buy-H[tp]
40812912008.03.05 18:45sell0.01gbpusd1.99550.00001.99342008.03.05 19:351.99340.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40816852008.03.05 22:15sell0.02gbpusd1.99140.00001.99142008.03.19 15:561.99140.000.00-0.720.00
 542841sell-H[tp]
40816842008.03.05 22:15buy0.02gbpusd1.99170.00001.99382008.03.06 09:041.99380.000.000.342.94
 542841buy-H[tp]
40819472008.03.06 01:15buy0.02gbpusd1.99210.00001.99212008.03.06 06:371.99210.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40819482008.03.06 01:15sell0.02gbpusd1.99180.00001.98972008.03.06 02:451.98970.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40820832008.03.06 03:00buy stop0.01gbpjpy207.67207.19208.622008.03.06 08:57206.35cancelled
 111111cancelled
40821112008.03.06 03:45buy0.01gbpusd1.99120.00001.99332008.03.06 06:571.99330.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40821122008.03.06 03:45sell0.01gbpusd1.99090.00001.99092008.03.06 08:171.99090.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40820842008.03.06 08:57sell0.01gbpjpy206.27206.75205.322008.03.06 13:04206.750.000.000.00-3.25
 111111SELL SELL SELL[sl]
40837172008.03.06 15:45buy0.01gbpusd2.00350.00002.00562008.03.06 16:022.00560.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40837182008.03.06 15:45sell0.01gbpusd2.00280.00002.00282008.03.11 15:262.00280.000.00-0.090.00
 542841sell-H[tp]
40839512008.03.06 17:15sell0.01gbpusd2.00830.00002.00832008.03.06 23:212.00830.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40839502008.03.06 17:15buy0.01gbpusd2.00860.00002.01072008.03.06 21:532.01070.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40841972008.03.06 18:45sell0.01gbpusd2.00750.00002.00752008.03.10 22:522.00750.000.00-0.060.00
 542841sell-H[tp]
40841962008.03.06 18:45buy0.01gbpusd2.00780.00002.00992008.03.06 21:512.00990.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40846412008.03.06 22:15buy0.01gbpusd2.01100.00002.01102008.03.06 23:232.00830.000.000.00-1.89
 542841buy-H
40846422008.03.06 22:15sell0.01gbpusd2.01070.00002.00862008.03.06 23:082.00860.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40848922008.03.07 01:15buy0.01gbpusd2.01170.00002.01382008.03.07 07:452.01380.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40848932008.03.07 01:15sell0.01gbpusd2.01120.00002.01122008.03.07 09:362.01120.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40849762008.03.07 03:00buy stop0.01gbpjpy207.23206.75208.182008.03.07 09:34205.86cancelled
 111111cancelled
40850062008.03.07 03:45buy0.01gbpusd2.01110.00002.01322008.03.07 07:442.01320.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40850072008.03.07 03:45sell0.01gbpusd2.01080.00002.01082008.03.10 17:592.01080.000.00-0.030.00
 542841sell-H[tp]
40849772008.03.07 09:34sell0.01gbpjpy205.77206.25204.822008.03.07 14:15206.250.000.000.00-3.29
 111111SELL SELL SELL[sl]
40869082008.03.07 15:45buy0.01gbpusd2.01770.00002.01772008.03.10 00:002.01770.000.000.060.00
 542841buy-H[tp]
40869092008.03.07 15:45sell0.01gbpusd2.01740.00002.01532008.03.07 16:002.01530.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40871882008.03.07 17:15buy0.01gbpusd2.01480.00002.01482008.03.07 18:212.01480.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40871892008.03.07 17:15sell0.01gbpusd2.01460.00002.01252008.03.07 17:582.01250.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40873492008.03.07 18:45buy0.01gbpusd2.01430.00002.01642008.03.07 22:392.01640.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40873502008.03.07 18:45sell0.01gbpusd2.01400.00002.01402008.03.07 22:552.01400.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40875802008.03.07 22:15sell0.01gbpusd2.01470.00002.01472008.03.10 17:192.01470.000.00-0.030.00
 542841sell-H[tp]
40875792008.03.07 22:15buy0.01gbpusd2.01500.00002.01712008.03.10 00:002.01710.000.000.061.47
 542841buy-H[tp]
40877812008.03.10 01:15buy0.01gbpusd2.01880.00002.01882008.03.10 08:532.01880.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40877822008.03.10 01:15sell0.01gbpusd2.01850.00002.01642008.03.10 07:392.01640.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40878462008.03.10 03:00buy stop0.01gbpjpy207.64207.16208.592008.03.10 06:29206.17cancelled
 111111cancelled
40878722008.03.10 03:45buy0.01gbpusd2.01960.00002.01962008.03.10 10:302.01960.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40878732008.03.10 03:45sell0.01gbpusd2.01930.00002.01722008.03.10 07:112.01720.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40878472008.03.10 06:29sell0.01gbpjpy206.09206.57205.142008.03.10 11:25206.570.000.000.00-3.29
 111111SELL SELL SELL[sl]
40891072008.03.10 11:25buy stop0.01gbpjpy207.64207.16208.592008.03.10 14:40206.20cancelled
 111111cancelled
40891082008.03.10 14:40sell0.01gbpjpy206.09206.57205.142008.03.10 16:47205.140.000.000.006.54
 111111SELL SELL SELL[tp]
40919532008.03.10 15:45buy0.01gbpusd2.01630.00002.01632008.03.11 11:062.01630.000.000.060.00
 542841buy-H[tp]
40919542008.03.10 15:45sell0.01gbpusd2.01610.00002.01402008.03.10 17:202.01400.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40922652008.03.10 17:15sell0.01gbpusd2.01580.00002.01372008.03.10 17:202.01370.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40922642008.03.10 17:15buy0.01gbpusd2.01610.00002.01612008.03.11 11:062.01610.000.000.060.00
 542841buy-H[tp]
40924932008.03.10 18:45sell0.01gbpusd2.01240.00002.01032008.03.10 19:242.01030.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40924922008.03.10 18:45buy0.01gbpusd2.01270.00002.01272008.03.11 10:122.01270.000.000.060.00
 542841buy-H[tp]
40928182008.03.10 22:15buy0.01gbpusd2.00950.00002.00952008.03.10 23:552.00950.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40928192008.03.10 22:15sell0.01gbpusd2.00920.00002.00712008.03.10 22:522.00710.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40932112008.03.11 01:15sell0.01gbpusd2.00800.00002.00592008.03.11 04:272.00590.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40932102008.03.11 01:15buy0.01gbpusd2.00830.00002.00832008.03.11 07:242.00830.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40933392008.03.11 03:00sell stop0.01gbpjpy203.44203.92202.492008.03.11 07:29205.02cancelled
 111111cancelled
40934272008.03.11 03:45buy0.01gbpusd2.00690.00002.00692008.03.11 08:292.00690.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40934282008.03.11 03:45sell0.01gbpusd2.00660.00002.00452008.03.11 08:042.00450.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40933382008.03.11 07:29buy0.01gbpjpy205.12204.64206.072008.03.11 07:51204.640.000.000.00-3.29
 111111BUY BUY BUY[sl]
40936892008.03.11 07:51sell stop0.01gbpjpy203.44203.92202.492008.03.11 08:42205.04cancelled
 111111cancelled
40936882008.03.11 08:42buy0.01gbpjpy205.12204.64206.072008.03.11 11:41206.070.000.000.006.52
 111111BUY BUY BUY[tp]
40956082008.03.11 15:45sell0.02gbpusd2.00350.00002.00142008.03.11 15:552.00140.000.000.002.94
 542841sell-H[tp]
40956072008.03.11 15:45buy0.02gbpusd2.00380.00002.00382008.03.11 16:462.00380.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40959482008.03.11 17:15sell0.02gbpusd2.00510.00002.00512008.03.11 19:132.00510.000.000.000.00
 542841sell-H[tp]
40959472008.03.11 17:15buy0.02gbpusd2.00540.00002.00752008.03.11 17:482.00750.000.000.002.94
 542841buy-H[tp]
40960742008.03.11 18:45buy0.01gbpusd2.00620.00002.00622008.03.11 21:192.00620.000.000.000.00
 542841buy-H[tp]
40960752008.03.11 18:45sell0.01gbpusd2.00590.00002.00382008.03.11 19:432.00380.000.000.001.47
 542841sell-H[tp]
40965152008.03.11 22:15buy0.02gbpusd2.00710.00002.00922008.03.12 02:402.00920.000.000.112.94
 542841buy-H[tp]
40965162008.03.11 22:15sell0.02gbpusd2.00680.00002.00682008.03.17 11:552.00680.000.00-0.310.00
 542841sell-H[tp]
40966692008.03.12 01:15buy0.01gbpusd2.00640.00002.00852008.03.12 02:312.00850.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40966702008.03.12 01:15sell0.01gbpusd2.00610.00002.00612008.03.17 11:592.00610.000.00-0.140.00
 542841sell-H[tp]
40967682008.03.12 03:00sell stop0.01gbpjpy206.41206.89205.462008.03.12 11:00207.80cancelled
 111111cancelled
40967672008.03.12 11:00buy0.01gbpjpy207.88207.40208.832008.03.12 11:28207.400.000.000.00-3.27
 111111BUY BUY BUY[sl]
40982982008.03.12 11:28buy stop0.01gbpjpy207.88207.40208.832008.03.12 13:21206.48cancelled
 111111cancelled
40982992008.03.12 13:21sell0.01gbpjpy206.41206.89205.462008.03.12 13:26206.890.000.000.00-3.28
 111111SELL SELL SELL[sl]
40991632008.03.12 15:45buy0.01gbpusd2.01840.00002.02052008.03.12 16:272.02050.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
40991642008.03.12 15:45sell0.01gbpusd2.01810.00002.01812008.03.14 20:352.01810.000.00-0.110.00
 542841sell-H[tp]
40994532008.03.12 17:15sell0.01gbpusd2.02140.00002.01932008.03.12 17:562.02020.000.000.000.84
 542841sell-H
40994522008.03.12 17:15buy0.01gbpusd2.02170.00002.02382008.03.12 19:102.02380.000.000.001.47
 542841buy-H[tp]
41005452008.03.13 03:00buy stop0.01gbpjpy207.05206.57208.002008.03.13 03:02204.92cancelled
 111111cancelled
41005462008.03.13 03:02sell0.01gbpjpy204.87205.35203.922008.03.13 03:03205.350.000.000.00-3.32
 111111SELL SELL SELL[sl]
41005652008.03.13 03:03buy stop0.01gbpjpy207.05206.57208.002008.03.13 04:09204.95cancelled
 111111cancelled
41005662008.03.13 04:09sell0.01gbpjpy204.87205.35203.922008.03.13 04:26203.920.000.000.006.63
 111111SELL SELL SELL[tp]
41064842008.03.14 17:15buy0.01gbpusd2.02890.00002.03212008.03.14 17:442.03060.000.000.001.19
 542841buy-N
41064852008.03.14 17:15sell0.01gbpusd2.02870.00002.02552008.03.14 18:212.02550.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41069772008.03.14 18:45sell0.01gbpusd2.02670.00002.02352008.03.14 19:292.02350.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41069762008.03.14 18:45buy0.01gbpusd2.02700.00002.02702008.04.02 17:501.98260.000.001.00-31.08
 542841buy-N
41086732008.03.17 01:15buy0.01gbpusd2.02040.00002.02042008.03.17 09:452.02040.000.000.000.00
 542841buy-N[tp]
41086742008.03.17 01:15sell0.01gbpusd2.02010.00002.01692008.03.17 01:322.01690.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41092412008.03.17 03:45buy0.01gbpusd2.01170.00002.01492008.03.17 05:092.01490.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41092422008.03.17 03:45sell0.01gbpusd2.01140.00002.01142008.03.17 11:032.01140.000.000.000.00
 542841sell-N[tp]
41115722008.03.17 15:45buy0.01gbpusd2.00640.00002.00962008.03.17 15:532.00760.000.000.000.84
 542841buy-N
41115742008.03.17 15:45sell0.01gbpusd2.00610.00002.00612008.03.17 16:402.00610.000.000.000.00
 542841sell-N[tp]
41119672008.03.17 17:15buy0.01gbpusd2.00290.00002.00612008.03.17 17:472.00460.000.000.001.19
 542841buy-N
41119682008.03.17 17:15sell0.01gbpusd2.00260.00001.99942008.03.17 17:282.00150.000.000.000.77
 542841sell-N
41122292008.03.17 18:45buy0.01gbpusd2.00150.00002.00472008.03.18 08:262.00470.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41122302008.03.17 18:45sell0.01gbpusd2.00120.00001.99802008.03.17 21:021.99870.000.000.001.75
 542841sell-N
41126412008.03.17 22:15buy0.01gbpusd1.99810.00002.00132008.03.17 22:501.99920.000.000.000.77
 542841buy-N
41126422008.03.17 22:15sell0.01gbpusd1.99780.00001.99462008.03.18 00:421.99610.000.00-0.031.19
 542841sell-N
41130742008.03.18 01:15buy0.01gbpusd1.99780.00002.00102008.03.18 03:282.00030.000.000.001.75
 542841buy-N
41130752008.03.18 01:15sell0.01gbpusd1.99750.00001.99432008.03.19 14:171.99430.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41134202008.03.18 03:45buy0.01gbpusd2.00260.00002.00582008.03.18 08:322.00580.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41134212008.03.18 03:45sell0.01gbpusd2.00230.00001.99912008.03.19 10:351.99910.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41152752008.03.18 15:45buy0.01gbpusd2.01910.00002.02232008.03.18 18:102.02230.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41152762008.03.18 15:45sell0.01gbpusd2.01880.00002.01562008.03.18 20:102.01560.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41154542008.03.18 17:15buy0.01gbpusd2.01970.00002.02292008.03.18 18:142.02290.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41154552008.03.18 17:15sell0.01gbpusd2.01940.00002.01622008.03.18 19:492.01620.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41157552008.03.18 18:45sell0.01gbpusd2.02590.00002.02272008.03.18 19:142.02270.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41157542008.03.18 18:45buy0.01gbpusd2.02620.00002.02942008.04.02 17:511.98270.000.000.88-30.45
 542841buy-N
41166922008.03.18 22:15sell0.01gbpusd2.00700.00002.00382008.03.19 10:302.00380.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41166912008.03.18 22:15buy0.01gbpusd2.00730.00002.01052008.03.18 23:212.01050.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41171352008.03.19 01:15buy0.01gbpusd2.00900.00002.01222008.03.19 08:152.01220.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41171362008.03.19 01:15sell0.01gbpusd2.00870.00002.00552008.03.19 09:512.00550.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41174292008.03.19 03:45buy0.01gbpusd2.01160.00002.01482008.03.19 08:412.01480.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41174302008.03.19 03:45sell0.01gbpusd2.01130.00002.00812008.03.19 06:062.00810.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41199092008.03.19 15:45buy0.01gbpusd1.99280.00001.99602008.03.25 13:531.99600.000.000.352.24
 542841buy-N[tp]
41199102008.03.19 15:45sell0.01gbpusd1.99250.00001.98932008.03.19 16:041.98930.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41202902008.03.19 17:15buy0.01gbpusd1.98540.00001.98862008.03.20 22:111.98860.000.000.172.24
 542841buy-N[tp]
41202922008.03.19 17:15sell0.01gbpusd1.98460.00001.98142008.03.19 20:251.98140.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41205822008.03.19 18:45buy0.01gbpusd1.98380.00001.98702008.03.19 18:581.98700.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41205832008.03.19 18:45sell0.01gbpusd1.98350.00001.98032008.03.20 01:501.98030.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41210582008.03.19 22:15buy0.01gbpusd1.98320.00001.98642008.03.20 00:221.98640.000.000.172.24
 542841buy-N[tp]
41210592008.03.19 22:15sell0.01gbpusd1.98290.00001.97972008.03.20 03:251.97970.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41214922008.03.20 01:15buy0.01gbpusd1.98520.00001.98842008.03.20 22:111.98840.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41214932008.03.20 01:15sell0.01gbpusd1.98490.00001.98172008.03.20 01:441.98170.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41217122008.03.20 03:45buy0.01gbpusd1.97880.00001.98202008.03.20 05:221.98200.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41217132008.03.20 03:45sell0.01gbpusd1.97850.00001.97532008.03.20 10:271.97530.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41237802008.03.20 15:45buy0.01gbpusd1.98070.00001.98392008.03.20 17:211.98390.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41237822008.03.20 15:45sell0.01gbpusd1.98040.00001.97722008.03.24 03:431.97720.000.00-0.062.24
 542841sell-N[tp]
41240802008.03.20 17:15sell0.01gbpusd1.98250.00001.97932008.03.24 00:001.98070.000.00-0.061.26
 542841sell-N
41240792008.03.20 17:15buy0.01gbpusd1.98280.00001.98602008.03.20 21:361.98600.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41243192008.03.20 18:45buy0.01gbpusd1.98470.00001.98792008.03.20 22:111.98790.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41243202008.03.20 18:45sell0.01gbpusd1.98440.00001.98122008.03.24 00:001.98120.000.00-0.062.24
 542841sell-N[tp]
41246722008.03.20 22:15buy0.01gbpusd1.98850.00001.99172008.03.25 03:211.99170.000.000.182.24
 542841buy-N[tp]
41246732008.03.20 22:15sell0.01gbpusd1.98820.00001.98502008.03.20 23:291.98500.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41250102008.03.21 01:15buy0.01gbpusd1.98470.00001.98792008.03.24 23:041.98790.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41250112008.03.21 01:15sell0.01gbpusd1.98440.00001.98122008.03.24 00:001.98120.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41251262008.03.21 03:45buy0.01gbpusd1.98470.00001.98792008.03.24 23:041.98790.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41251272008.03.21 03:45sell0.01gbpusd1.98440.00001.98122008.03.24 00:001.98120.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41258432008.03.21 15:45sell0.01gbpusd1.98260.00001.97942008.03.24 00:001.98080.000.00-0.031.26
 542841sell-N
41258442008.03.21 15:45buy0.01gbpusd1.98310.00001.98632008.03.24 17:491.98630.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41259162008.03.21 17:15buy0.01gbpusd1.98210.00001.98532008.03.24 17:031.98530.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41259172008.03.21 17:15sell0.01gbpusd1.98180.00001.97862008.03.24 00:421.97890.000.00-0.032.03
 542841sell-N
41259692008.03.21 18:45buy0.01gbpusd1.98270.00001.98592008.03.24 17:471.98590.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41259702008.03.21 18:45sell0.01gbpusd1.98240.00001.97922008.03.24 00:041.98000.000.00-0.031.68
 542841sell-N
41263712008.03.24 01:15sell0.01gbpusd1.97890.00001.97572008.04.01 09:421.97570.000.00-0.232.24
 542841sell-N[tp]
41263702008.03.24 01:15buy0.01gbpusd1.97920.00001.98242008.03.24 10:501.98240.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41265922008.03.24 03:45buy0.01gbpusd1.97760.00001.98082008.03.24 06:531.98080.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41265932008.03.24 03:45sell0.01gbpusd1.97730.00001.97412008.04.01 16:361.97410.000.00-0.232.24
 542841sell-N[tp]
41277062008.03.24 15:45sell0.01gbpusd1.98220.00001.97902008.04.01 07:411.97900.000.00-0.232.24
 542841sell-N[tp]
41277052008.03.24 15:45buy0.01gbpusd1.98250.00001.98572008.03.24 17:441.98570.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41279912008.03.24 17:15sell0.01gbpusd1.98350.00001.98032008.04.01 07:331.98030.000.00-0.232.24
 542841sell-N[tp]
41279902008.03.24 17:15buy0.01gbpusd1.98380.00001.98702008.03.24 18:091.98700.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41281262008.03.24 18:45buy0.01gbpusd1.98610.00001.98932008.03.25 02:091.98930.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41281272008.03.24 18:45sell0.01gbpusd1.98580.00001.98262008.03.31 13:301.98260.000.00-0.202.24
 542841sell-N[tp]
41283432008.03.24 22:15buy0.01gbpusd1.98610.00001.98932008.03.25 02:091.98930.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41283442008.03.24 22:15sell0.01gbpusd1.98580.00001.98262008.03.31 13:301.98260.000.00-0.202.24
 542841sell-N[tp]
41286232008.03.25 01:15buy0.01gbpusd1.98690.00001.99012008.03.25 03:081.99010.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41286242008.03.25 01:15sell0.01gbpusd1.98680.00001.98362008.03.31 13:271.98360.000.00-0.172.24
 542841sell-N[tp]
41289402008.03.25 03:45sell0.01gbpusd1.99160.00001.98842008.03.31 08:391.98840.000.00-0.172.24
 542841sell-N[tp]
41289392008.03.25 03:45buy0.01gbpusd1.99190.00001.99512008.03.25 13:511.99510.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41307332008.03.25 15:45buy0.01gbpusd1.99740.00002.00062008.03.25 17:002.00060.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41307342008.03.25 15:45sell0.01gbpusd1.99710.00001.99392008.03.26 14:131.99390.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41309372008.03.25 17:15buy0.01gbpusd2.00020.00002.00342008.03.25 21:332.00340.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41309382008.03.25 17:15sell0.01gbpusd1.99990.00001.99672008.03.26 11:131.99670.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41311502008.03.25 18:45buy0.01gbpusd2.00260.00002.00582008.03.25 21:422.00580.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41311512008.03.25 18:45sell0.01gbpusd2.00230.00001.99912008.03.26 11:021.99910.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41314672008.03.25 22:15sell0.01gbpusd2.00540.00002.00222008.03.26 00:262.00220.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41314662008.03.25 22:15buy0.01gbpusd2.00570.00002.00892008.03.26 10:132.00890.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41318312008.03.26 01:15buy0.01gbpusd2.00390.00002.00712008.03.26 10:082.00710.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41318322008.03.26 01:15sell0.01gbpusd2.00360.00002.00042008.03.26 11:012.00040.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41340532008.03.26 15:45sell0.01gbpusd1.99910.00001.99592008.03.28 08:501.99590.000.00-0.112.24
 542841sell-N[tp]
41340522008.03.26 15:45buy0.01gbpusd1.99940.00002.00262008.03.26 17:222.00260.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41342912008.03.26 17:15buy0.01gbpusd2.00200.00002.00522008.03.26 18:062.00520.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41342922008.03.26 17:15sell0.01gbpusd2.00170.00001.99852008.03.28 08:211.99850.000.00-0.112.24
 542841sell-N[tp]
41345002008.03.26 18:45buy0.01gbpusd2.00660.00002.00982008.03.26 21:292.00980.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41345012008.03.26 18:45sell0.01gbpusd2.00630.00002.00312008.03.27 07:532.00310.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41351072008.03.26 22:15buy0.01gbpusd2.00740.00002.01062008.03.27 09:302.01060.000.000.172.24
 542841buy-N[tp]
41351082008.03.26 22:15sell0.01gbpusd2.00710.00002.00392008.03.27 07:532.00390.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41356962008.03.27 01:15buy0.01gbpusd2.00790.00002.01112008.03.27 09:312.01110.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41356972008.03.27 01:15sell0.01gbpusd2.00750.00002.00432008.03.27 07:522.00430.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41362702008.03.27 03:45buy0.01gbpusd2.00480.00002.00802008.03.27 08:082.00800.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41362712008.03.27 03:45sell0.01gbpusd2.00450.00002.00132008.03.28 07:542.00130.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41403352008.03.27 15:45sell0.01gbpusd2.01150.00002.00832008.03.27 16:412.00830.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41403342008.03.27 15:45buy0.01gbpusd2.01180.00002.01502008.04.02 17:501.98270.000.000.24-20.37
 542841buy-N
41407022008.03.27 17:15buy0.01gbpusd2.00870.00002.01192008.04.02 17:511.98250.000.000.24-18.34
 542841buy-N
41407032008.03.27 17:15sell0.01gbpusd2.00840.00002.00522008.03.27 19:282.00520.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41409692008.03.27 18:45buy0.01gbpusd2.00800.00002.01122008.04.02 17:501.98270.000.000.24-17.71
 542841buy-N
41409702008.03.27 18:45sell0.01gbpusd2.00770.00002.00452008.03.27 19:372.00450.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41411932008.03.27 22:15buy0.01gbpusd2.00890.00002.01212008.04.02 17:511.98260.000.000.24-18.41
 542841buy-N
41411942008.03.27 22:15sell0.01gbpusd2.00860.00002.00542008.03.27 23:292.00540.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41414492008.03.28 01:15buy0.01gbpusd2.00670.00002.00992008.03.28 04:002.00990.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41414502008.03.28 01:15sell0.01gbpusd2.00640.00002.00322008.03.28 07:522.00320.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41415922008.03.28 03:45buy0.01gbpusd2.00830.00002.01152008.04.02 17:501.98270.000.000.18-17.92
 542841buy-N
41415932008.03.28 03:45sell0.01gbpusd2.00800.00002.00482008.03.28 07:362.00480.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41432902008.03.28 15:45sell0.01gbpusd1.99460.00001.99142008.03.28 16:481.99140.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41432892008.03.28 15:45buy0.01gbpusd1.99490.00001.99812008.03.31 02:521.99810.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41435612008.03.28 17:15buy0.01gbpusd1.99100.00001.99422008.03.28 21:081.99420.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41435622008.03.28 17:15sell0.01gbpusd1.99070.00001.98752008.03.31 08:401.98750.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41439972008.03.28 18:45buy0.01gbpusd1.99210.00001.99532008.03.31 00:001.99530.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41439982008.03.28 18:45sell0.01gbpusd1.99180.00001.98862008.03.31 08:381.98860.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41448942008.03.31 01:15buy0.01gbpusd1.99460.00001.99782008.03.31 02:481.99780.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41448952008.03.31 01:15sell0.01gbpusd1.99430.00001.99112008.03.31 07:381.99110.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41451632008.03.31 03:45buy0.01gbpusd1.99550.00001.99872008.04.02 17:511.98260.000.000.12-9.03
 542841buy-N
41451642008.03.31 03:45sell0.01gbpusd1.99520.00001.99202008.03.31 07:311.99200.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41468432008.03.31 15:45buy0.01gbpusd1.98700.00001.99022008.03.31 16:021.99020.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41468442008.03.31 15:45sell0.01gbpusd1.98670.00001.98352008.03.31 18:321.98350.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41474452008.03.31 17:15sell0.01gbpusd1.98680.00001.98362008.03.31 18:321.98360.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41474442008.03.31 17:15buy0.01gbpusd1.98710.00001.99032008.04.02 17:501.98270.000.000.12-3.08
 542841buy-N
41478282008.03.31 18:45buy0.01gbpusd1.98580.00001.98902008.04.02 17:511.98260.000.000.12-2.24
 542841buy-N
41478292008.03.31 18:45sell0.01gbpusd1.98540.00001.98222008.04.01 00:031.98220.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41481732008.03.31 22:15buy0.01gbpusd1.98500.00001.98822008.04.02 19:031.98790.000.000.122.03
 542841buy-N
41481742008.03.31 22:15sell0.01gbpusd1.98470.00001.98152008.04.01 00:071.98150.000.00-0.032.24
 542841sell-N[tp]
41484692008.04.01 01:15buy0.01gbpusd1.98300.00001.98622008.04.01 13:531.98620.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41484702008.04.01 01:15sell0.01gbpusd1.98270.00001.97952008.04.01 07:401.97950.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41486502008.04.01 03:45sell0.01gbpusd1.98210.00001.97892008.04.01 07:411.97890.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41486492008.04.01 03:45buy0.01gbpusd1.98240.00001.98562008.04.01 13:531.98560.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41507742008.04.01 15:45sell0.01gbpusd1.98040.00001.97722008.04.01 16:241.97720.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41507732008.04.01 15:45buy0.01gbpusd1.98070.00001.98392008.04.02 10:401.98190.000.000.060.84
 542841buy-N
41514602008.04.01 17:15buy0.01gbpusd1.97640.00001.97962008.04.02 08:031.97960.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41514612008.04.01 17:15sell0.01gbpusd1.97610.00001.97292008.04.02 17:501.98300.000.00-0.03-4.83
 542841sell-N
41517292008.04.01 18:45buy0.01gbpusd1.97750.00001.98072008.04.02 08:581.98070.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41517302008.04.01 18:45sell0.01gbpusd1.97720.00001.97402008.04.01 20:331.97400.000.000.002.24
 542841sell-N[tp]
41520542008.04.01 22:15sell0.01gbpusd1.97570.00001.97252008.04.02 17:511.98290.000.00-0.03-5.04
 542841sell-N
41520532008.04.01 22:15buy0.01gbpusd1.97600.00001.97922008.04.02 08:011.97920.000.000.062.24
 542841buy-N[tp]
41523222008.04.02 01:15buy0.01gbpusd1.97720.00001.98042008.04.02 08:551.98040.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41523232008.04.02 01:15sell0.01gbpusd1.97690.00001.97372008.04.02 17:501.98300.000.000.00-4.27
 542841sell-N
41524352008.04.02 03:45buy0.01gbpusd1.97680.00001.98002008.04.02 08:031.98000.000.000.002.24
 542841buy-N[tp]
41524362008.04.02 03:45sell0.01gbpusd1.97650.00001.97332008.04.02 17:511.98290.000.000.00-4.48
 542841sell-N
41540542008.04.02 15:45sell0.01gbpusd1.98160.00001.97842008.04.03 10:301.97840.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41540532008.04.02 15:45buy0.01gbpusd1.98190.00001.98512008.04.02 18:031.98300.000.000.000.77
 542841buy-N
41543282008.04.02 17:15sell0.01gbpusd1.98260.00001.97942008.04.03 10:291.97940.000.00-0.082.24
 542841sell-N[tp]
41543272008.04.02 17:15buy0.01gbpusd1.98290.00001.98612008.04.02 19:011.98480.000.000.001.33
 542841buy-N
41544282008.04.02 18:15buy0.01gbpusd1.98330.00001.98652008.04.02 19:011.98570.000.000.001.68
 542841buy-T
41544292008.04.02 18:15sell0.01gbpusd1.98300.00001.97982008.04.03 10:291.97980.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41546432008.04.02 19:45sell0.01gbpusd1.98690.00001.98372008.04.03 09:321.98370.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41546422008.04.02 19:45buy0.01gbpusd1.98720.00001.99042008.04.03 15:461.99040.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41549962008.04.02 23:15buy0.01gbpusd1.98850.00001.99172008.04.03 16:381.99170.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41549972008.04.02 23:15sell0.01gbpusd1.98820.00001.98502008.04.03 09:301.98500.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41551902008.04.03 02:15buy0.01gbpusd1.98820.00001.99142008.04.03 16:381.99140.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41551912008.04.03 02:15sell0.01gbpusd1.98790.00001.98472008.04.03 09:301.98470.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41553012008.04.03 04:45sell0.01gbpusd1.98630.00001.98312008.04.03 09:321.98310.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41553002008.04.03 04:45buy0.01gbpusd1.98660.00001.98982008.04.03 15:461.98980.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41574462008.04.03 16:45sell0.01gbpusd1.99300.00001.98982008.04.07 04:011.98980.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
41574452008.04.03 16:45buy0.01gbpusd1.99330.00001.99652008.04.03 17:141.99650.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41577512008.04.03 18:15sell0.01gbpusd1.99530.00001.99212008.04.03 21:051.99210.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41577502008.04.03 18:15buy0.01gbpusd1.99560.00001.99882008.04.04 09:411.99880.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41579382008.04.03 19:45buy0.01gbpusd1.99480.00001.99802008.04.04 09:411.99800.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41579402008.04.03 19:45sell0.01gbpusd1.99470.00001.99152008.04.04 18:141.99150.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41581752008.04.03 23:15buy0.01gbpusd1.99680.00002.00002008.04.04 09:442.00000.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41581762008.04.03 23:15sell0.01gbpusd1.99650.00001.99332008.04.04 02:301.99330.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41584592008.04.04 02:15buy0.01gbpusd1.99500.00001.99792008.04.04 09:411.99790.000.000.002.03
 542841buy-T[tp]
41584602008.04.04 02:15sell0.01gbpusd1.99440.00001.99122008.04.04 18:191.99120.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41585912008.04.04 04:45buy0.01gbpusd1.99590.00001.99912008.04.04 09:421.99910.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41585932008.04.04 04:45sell0.01gbpusd1.99590.00001.99272008.04.04 18:141.99270.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41607542008.04.04 16:45buy0.01gbpusd1.99420.00001.99742008.04.18 08:571.99740.000.000.822.24
 542841buy-T[tp]
41607552008.04.04 16:45sell0.01gbpusd1.99390.00001.99072008.04.07 02:221.99140.000.00-0.031.75
 542841sell-T
41610032008.04.04 18:15sell0.01gbpusd1.99160.00001.98842008.04.07 07:571.98840.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41610022008.04.04 18:15buy0.01gbpusd1.99190.00001.99512008.04.07 00:001.99440.000.000.061.75
 542841buy-T
41612062008.04.04 19:45sell0.01gbpusd1.99200.00001.98882008.04.07 04:021.98880.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41612052008.04.04 19:45buy0.01gbpusd1.99230.00001.99552008.04.07 00:001.99440.000.000.061.47
 542841buy-T
41617742008.04.07 02:15sell0.01gbpusd1.99210.00001.98892008.04.07 04:021.98890.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41617732008.04.07 02:15buy0.01gbpusd1.99240.00001.99562008.04.18 08:181.99560.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
41621382008.04.07 04:45buy0.01gbpusd1.98900.00001.99222008.04.08 02:141.99220.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41621392008.04.07 04:45sell0.01gbpusd1.98870.00001.98552008.04.07 09:181.98550.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41636142008.04.07 16:45sell0.01gbpusd1.98930.00001.98612008.04.07 17:531.98610.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41636132008.04.07 16:45buy0.01gbpusd1.98960.00001.99282008.04.08 04:251.99280.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41638562008.04.07 18:15buy0.01gbpusd1.98570.00001.98892008.04.07 22:341.98890.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41638572008.04.07 18:15sell0.01gbpusd1.98540.00001.98222008.04.08 08:431.98220.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41640112008.04.07 19:45buy0.01gbpusd1.98640.00001.98962008.04.08 02:111.98960.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41640122008.04.07 19:45sell0.01gbpusd1.98610.00001.98292008.04.08 08:431.98290.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41642822008.04.07 23:15buy0.01gbpusd1.98860.00001.99182008.04.08 02:141.99180.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41642832008.04.07 23:15sell0.01gbpusd1.98830.00001.98512008.04.08 07:471.98510.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41646712008.04.08 02:15buy0.01gbpusd1.99250.00001.99572008.04.18 08:181.99570.000.000.702.24
 542841buy-T[tp]
41646722008.04.08 02:15sell0.01gbpusd1.99220.00001.98902008.04.08 02:551.98900.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41648072008.04.08 04:45buy0.01gbpusd1.99190.00001.99512008.04.18 08:181.99510.000.000.702.24
 542841buy-T[tp]
41648082008.04.08 04:45sell0.01gbpusd1.99160.00001.98842008.04.08 06:531.98840.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41668562008.04.08 16:45sell0.01gbpusd1.96940.00001.96622008.04.09 00:521.96620.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41668552008.04.08 16:45buy0.01gbpusd1.96970.00001.97292008.04.09 15:061.97290.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41670382008.04.08 18:15sell0.01gbpusd1.96820.00001.96502008.04.15 14:311.96500.000.00-0.202.24
 542841sell-T[tp]
41670372008.04.08 18:15buy0.01gbpusd1.96850.00001.97172008.04.09 10:311.97170.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41671452008.04.08 19:45buy0.01gbpusd1.96890.00001.97212008.04.09 11:141.97210.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41671462008.04.08 19:45sell0.01gbpusd1.96860.00001.96542008.04.09 06:151.96540.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41673972008.04.08 23:15buy0.01gbpusd1.96960.00001.97282008.04.09 15:061.97280.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41673982008.04.08 23:15sell0.01gbpusd1.96930.00001.96612008.04.09 00:521.96610.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41676062008.04.09 02:15buy0.01gbpusd1.96660.00001.96982008.04.09 10:301.96980.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41676072008.04.09 02:15sell0.01gbpusd1.96630.00001.96312008.04.15 14:401.96310.000.00-0.172.24
 542841sell-T[tp]
41677242008.04.09 04:45buy0.01gbpusd1.96700.00001.97022008.04.09 10:301.97020.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41677252008.04.09 04:45sell0.01gbpusd1.96670.00001.96352008.04.15 14:391.96350.000.00-0.172.24
 542841sell-T[tp]
41695052008.04.09 16:45buy0.01gbpusd1.97420.00001.97742008.04.09 19:001.97740.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41695062008.04.09 16:45sell0.01gbpusd1.97390.00001.97072008.04.10 19:501.97070.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41698882008.04.09 18:15buy0.01gbpusd1.97330.00001.97652008.04.09 18:571.97650.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41698892008.04.09 18:15sell0.01gbpusd1.97300.00001.96982008.04.11 14:561.96980.000.00-0.112.24
 542841sell-T[tp]
41701762008.04.09 19:45buy0.01gbpusd1.97670.00001.97992008.04.10 11:061.97990.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41701772008.04.09 19:45sell0.01gbpusd1.97640.00001.97322008.04.10 08:551.97320.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41704672008.04.09 23:15buy0.01gbpusd1.97570.00001.97892008.04.10 11:051.97890.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41704682008.04.09 23:15sell0.01gbpusd1.97540.00001.97222008.04.10 18:411.97220.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41706552008.04.10 02:15buy0.01gbpusd1.97400.00001.97722008.04.10 04:461.97720.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41706562008.04.10 02:15sell0.01gbpusd1.97370.00001.97052008.04.10 20:521.97050.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41708862008.04.10 04:45sell0.01gbpusd1.97650.00001.97332008.04.10 08:551.97330.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41708852008.04.10 04:45buy0.01gbpusd1.97680.00001.98002008.04.10 11:061.98000.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41727962008.04.10 16:45buy0.01gbpusd1.98030.00001.98352008.04.14 13:361.98350.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
41727972008.04.10 16:45sell0.01gbpusd1.98000.00001.97682008.04.10 17:041.97680.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41733232008.04.10 18:15buy0.01gbpusd1.97330.00001.97652008.04.11 09:401.97650.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41733242008.04.10 18:15sell0.01gbpusd1.97300.00001.96982008.04.11 14:561.96980.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41736572008.04.10 19:45buy0.01gbpusd1.97250.00001.97572008.04.11 02:551.97570.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41736582008.04.10 19:45sell0.01gbpusd1.97220.00001.96902008.04.11 15:091.96900.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41739772008.04.10 23:15sell0.01gbpusd1.97120.00001.96802008.04.14 00:001.96800.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
41739762008.04.10 23:15buy0.01gbpusd1.97150.00001.97472008.04.11 02:301.97470.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41741472008.04.11 00:56sell0.01eurusd1.57451.57821.57312008.04.11 04:361.57770.000.000.00-3.20
 3686563 BadBoy 3.024
41742482008.04.11 02:15buy0.01gbpusd1.97380.00001.97702008.04.11 09:401.97700.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41742492008.04.11 02:15sell0.01gbpusd1.97350.00001.97032008.04.11 14:541.97030.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41744182008.04.11 04:45sell0.01gbpusd1.97580.00001.97262008.04.11 08:231.97260.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41744172008.04.11 04:45buy0.01gbpusd1.97610.00001.97932008.04.14 12:301.97930.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41745702008.04.11 07:30buy0.01eurusd1.57681.57311.57822008.04.11 07:531.57770.000.000.000.90
 3686563 BadBoy 3.024
41775122008.04.11 16:45buy0.01gbpusd1.97120.00001.97442008.04.14 08:321.97440.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41775132008.04.11 16:45sell0.01gbpusd1.97090.00001.96772008.04.14 00:001.96770.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41779282008.04.11 18:15buy0.01gbpusd1.97030.00001.97352008.04.14 08:181.97350.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41779292008.04.11 18:15sell0.01gbpusd1.97000.00001.96682008.04.14 00:001.96680.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41781542008.04.11 19:45sell0.01gbpusd1.96990.00001.96672008.04.14 00:001.96670.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41781532008.04.11 19:45buy0.01gbpusd1.97020.00001.97342008.04.14 08:171.97340.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41789082008.04.14 02:15buy0.01gbpusd1.96700.00001.97022008.04.14 04:221.97020.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41789092008.04.14 02:15sell0.01gbpusd1.96670.00001.96352008.04.15 14:391.96350.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41791832008.04.14 04:45buy0.01gbpusd1.97180.00001.97502008.04.14 10:221.97500.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41791842008.04.14 04:45sell0.01gbpusd1.97150.00001.96832008.04.15 10:301.96830.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
41825772008.04.14 16:45sell0.01gbpusd1.98420.00001.98102008.04.14 17:521.98100.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41825762008.04.14 16:45buy0.01gbpusd1.98450.00001.98772008.04.17 17:191.98770.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
41830032008.04.14 18:15buy0.01gbpusd1.98130.00001.98452008.04.17 16:021.98450.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
41830042008.04.14 18:15sell0.01gbpusd1.98100.00001.97782008.04.14 20:101.97780.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41833702008.04.14 19:45buy0.01gbpusd1.98020.00001.98342008.04.17 16:021.98340.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
41833712008.04.14 19:45sell0.01gbpusd1.97990.00001.97672008.04.14 20:111.97670.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41837412008.04.14 23:15buy0.01gbpusd1.97900.00001.98222008.04.17 12:221.98220.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
41837422008.04.14 23:15sell0.01gbpusd1.97870.00001.97552008.04.14 23:461.97750.000.000.000.84
 542841sell-T
41838992008.04.15 01:31buy0.03eurusd1.58231.57851.58372008.04.15 02:231.58330.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
41839452008.04.15 02:15buy0.01gbpusd1.97330.00001.97652008.04.16 11:361.97650.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41839462008.04.15 02:15sell0.01gbpusd1.97310.00001.96992008.04.15 08:161.96990.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41846002008.04.15 04:45buy0.01gbpusd1.97400.00001.97722008.04.16 11:361.97720.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41846012008.04.15 04:45sell0.01gbpusd1.97370.00001.97052008.04.15 08:121.97050.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41848972008.04.15 08:44sell0.03eurusd1.58291.58671.58152008.04.15 09:241.58620.000.000.00-9.90
 3686563 BadBoy 3.024
41853582008.04.15 11:07sell0.03eurusd1.58441.58821.58302008.04.15 11:381.58350.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
41872162008.04.15 16:45buy0.01gbpusd1.96380.00001.96702008.04.16 08:091.96700.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41872172008.04.15 16:45sell0.01gbpusd1.96360.00001.96042008.04.15 21:391.96040.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41876402008.04.15 18:15sell0.01gbpusd1.96290.00001.95972008.05.07 09:251.95970.000.00-0.632.24
 542841sell-T[tp]
41876392008.04.15 18:15buy0.01gbpusd1.96320.00001.96642008.04.16 08:071.96640.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41881112008.04.15 19:45buy0.01gbpusd1.96150.00001.96472008.04.16 07:531.96470.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41881122008.04.15 19:45sell0.01gbpusd1.96120.00001.95802008.05.07 09:261.95800.000.00-0.632.24
 542841sell-T[tp]
41888342008.04.15 23:15sell0.01gbpusd1.96330.00001.96012008.05.07 09:251.96010.000.00-0.632.24
 542841sell-T[tp]
41888332008.04.15 23:15buy0.01gbpusd1.96360.00001.96682008.04.16 08:081.96680.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
41890962008.04.16 00:23buy0.03eurusd1.57581.57201.57722008.04.16 00:261.57680.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
41893292008.04.16 02:15buy0.01gbpusd1.96130.00001.96452008.04.16 07:531.96450.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41893302008.04.16 02:15sell0.01gbpusd1.96110.00001.95792008.05.07 10:281.95790.000.00-0.602.24
 542841sell-T[tp]
41896832008.04.16 04:45buy0.01gbpusd1.96220.00001.96542008.04.16 08:061.96540.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41896842008.04.16 04:45sell0.01gbpusd1.96190.00001.95872008.05.07 09:251.95870.000.00-0.602.24
 542841sell-T[tp]
41897032008.04.16 05:10buy0.03eurusd1.57761.57381.57902008.04.16 05:221.57850.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
41949172008.04.16 16:45buy0.01gbpusd1.97580.00001.97902008.04.17 12:061.97900.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41949182008.04.16 16:45sell0.01gbpusd1.97550.00001.97232008.04.16 19:321.97230.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41957022008.04.16 18:15buy0.01gbpusd1.97310.00001.97632008.04.17 11:051.97630.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41957032008.04.16 18:15sell0.01gbpusd1.97280.00001.96962008.04.16 20:231.96960.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
41961392008.04.16 19:45buy0.01gbpusd1.97190.00001.97512008.04.17 10:531.97510.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41961402008.04.16 19:45sell0.01gbpusd1.97160.00001.96842008.04.25 09:161.96840.000.00-0.312.24
 542841sell-T[tp]
41966632008.04.16 21:13buy0.03eurusd1.59511.59131.59652008.04.16 21:371.59600.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
41969562008.04.16 23:15buy0.01gbpusd1.97360.00001.97682008.04.17 11:111.97680.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
41969572008.04.16 23:15sell0.01gbpusd1.97330.00001.97012008.04.17 09:111.97010.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
41969772008.04.16 23:33buy0.03eurusd1.59541.59161.59682008.04.17 01:271.59630.000.000.252.70
 3686563 BadBoy 3.024
41972532008.04.17 02:15sell0.01gbpusd1.97110.00001.96792008.04.25 09:161.96790.000.00-0.232.24
 542841sell-T[tp]
41972522008.04.17 02:15buy0.01gbpusd1.97140.00001.97462008.04.17 09:551.97460.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41974492008.04.17 04:45buy0.01gbpusd1.97140.00001.97462008.04.17 09:551.97460.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
41974502008.04.17 04:45sell0.01gbpusd1.97110.00001.96792008.04.25 09:161.96790.000.00-0.232.24
 542841sell-T[tp]
41984902008.04.17 12:27buy0.03eurusd1.59451.59071.59592008.04.17 13:021.59110.000.000.00-10.20
 3686563 BadBoy 3.024
41998612008.04.17 16:45sell0.01gbpusd1.98280.00001.97962008.04.21 16:591.97960.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
41998602008.04.17 16:45buy0.01gbpusd1.98310.00001.98632008.04.17 17:101.98630.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42001372008.04.17 18:15sell0.01gbpusd1.99070.00001.98752008.04.21 10:261.98750.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
42001362008.04.17 18:15buy0.01gbpusd1.99100.00001.99422008.04.18 08:061.99420.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42004172008.04.17 19:45buy0.01gbpusd1.98940.00001.99262008.04.18 08:011.99260.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42004182008.04.17 19:45sell0.01gbpusd1.98910.00001.98592008.04.21 11:251.98590.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
42007152008.04.17 23:15buy0.01gbpusd1.99220.00001.99542008.04.18 08:181.99540.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42007162008.04.17 23:15sell0.01gbpusd1.99190.00001.98872008.04.18 03:201.98870.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42009512008.04.18 02:15buy0.01gbpusd1.99020.00001.99342008.04.18 08:021.99340.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42009522008.04.18 02:15sell0.01gbpusd1.98990.00001.98672008.04.21 11:181.98670.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42011532008.04.18 04:45sell0.01gbpusd1.98850.00001.98532008.04.21 11:251.98530.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42011522008.04.18 04:45buy0.01gbpusd1.98880.00001.99202008.04.18 08:011.99200.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42020132008.04.18 11:30buy0.03eurusd1.59061.58681.59202008.04.18 11:461.58730.000.000.00-9.90
 3686563 BadBoy 3.024
42040512008.04.18 16:45sell0.01gbpusd1.99260.00001.98942008.04.21 10:091.98940.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42040502008.04.18 16:45buy0.01gbpusd1.99290.00001.99612008.04.18 16:591.99610.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42044432008.04.18 18:15buy0.01gbpusd1.99340.00001.99662008.04.18 22:341.99660.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42044442008.04.18 18:15sell0.01gbpusd1.99310.00001.98992008.04.21 10:081.98990.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42045732008.04.18 19:45buy0.01gbpusd1.99510.00001.99832008.04.21 00:081.99830.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42045742008.04.18 19:45sell0.01gbpusd1.99480.00001.99162008.04.21 09:431.99160.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42053142008.04.21 02:15buy0.01gbpusd1.99840.00002.00162008.04.21 03:402.00160.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42053152008.04.21 02:15sell0.01gbpusd1.99810.00001.99492008.04.21 08:561.99490.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42075302008.04.21 16:45buy0.01gbpusd1.98410.00001.98732008.04.22 13:041.98730.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42075312008.04.21 16:45sell0.01gbpusd1.98380.00001.98062008.04.21 16:571.98060.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42078552008.04.21 18:15buy0.01gbpusd1.98060.00001.98382008.04.22 11:021.98380.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42078562008.04.21 18:15sell0.01gbpusd1.98030.00001.97712008.04.22 08:401.97710.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42080472008.04.21 19:45sell0.01gbpusd1.97860.00001.97542008.04.22 08:411.97540.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42080462008.04.21 19:45buy0.01gbpusd1.97890.00001.98212008.04.21 21:291.98210.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42083502008.04.21 23:15sell0.01gbpusd1.97990.00001.97672008.04.22 08:401.97670.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42083492008.04.21 23:15buy0.01gbpusd1.98020.00001.98342008.04.22 11:021.98340.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42083572008.04.21 23:30buy0.03eurusd1.59081.58701.59222008.04.22 01:461.59180.000.000.083.00
 3686563 BadBoy 3.024
42084952008.04.22 02:15sell0.01gbpusd1.98200.00001.97882008.04.22 03:541.97880.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42084942008.04.22 02:15buy0.01gbpusd1.98230.00001.98552008.04.22 12:121.98550.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42085062008.04.22 02:30buy0.03eurusd1.59081.58701.59222008.04.22 04:051.59180.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
42087172008.04.22 04:45sell0.01gbpusd1.97900.00001.97582008.04.22 08:411.97580.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42087162008.04.22 04:45buy0.01gbpusd1.97930.00001.98252008.04.22 10:401.98250.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42111392008.04.22 16:45sell0.01gbpusd1.99400.00001.99082008.04.23 08:221.99080.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42111382008.04.22 16:45buy0.01gbpusd1.99430.00001.99752008.04.22 17:491.99750.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42116952008.04.22 18:15sell0.01gbpusd1.99780.00001.99462008.04.22 18:391.99460.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42116932008.04.22 18:15buy0.01gbpusd1.99810.00002.10002008.07.15 10:072.00740.000.004.926.51
 542841buy-T
42119382008.04.22 19:45sell0.01gbpusd1.99570.00001.99252008.04.23 08:061.99250.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42119372008.04.22 19:45buy0.01gbpusd1.99600.00002.11002008.07.15 10:072.00750.000.004.928.05
 542841buy-T
42124002008.04.23 02:15buy0.01gbpusd1.99580.00001.99902008.07.01 09:561.99900.000.004.042.24
 542841buy-T[tp]
42124022008.04.23 02:15sell0.01gbpusd1.99550.00001.99232008.04.23 08:061.99230.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42125432008.04.23 04:45buy0.01gbpusd1.99540.00001.99862008.07.01 09:171.99860.000.004.042.24
 542841buy-T[tp]
42125442008.04.23 04:45sell0.01gbpusd1.99510.00001.99192008.04.23 08:091.99190.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42127552008.04.23 07:55buy0.03eurusd1.59751.59371.59892008.04.23 09:081.59410.000.000.00-10.20
 3686563 BadBoy 3.024
42137242008.04.23 12:00buy0.03eurusd1.59541.59161.59682008.04.23 12:051.59630.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42138492008.04.23 12:38buy0.03eurusd1.59551.59171.59692008.04.23 12:491.59640.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42138932008.04.23 12:57buy0.03eurusd1.59551.59171.59692008.04.23 13:091.59640.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42150432008.04.23 16:45buy0.01gbpusd1.98090.00001.98412008.04.25 11:511.98410.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
42150442008.04.23 16:45sell0.01gbpusd1.98060.00001.97742008.04.24 03:381.97740.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42153772008.04.23 18:15sell0.01gbpusd1.97950.00001.97632008.04.24 08:231.97630.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42153762008.04.23 18:15buy0.01gbpusd1.97980.00001.98302008.04.25 11:461.98300.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
42155922008.04.23 19:45buy0.01gbpusd1.98030.00001.98352008.04.25 11:511.98350.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
42155932008.04.23 19:45sell0.01gbpusd1.98000.00001.97682008.04.24 08:221.97680.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42156302008.04.23 20:00buy0.03eurusd1.58961.58581.59102008.04.23 20:101.59050.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42156862008.04.23 20:15buy0.03eurusd1.58961.58581.59102008.04.24 03:051.58620.000.000.25-10.20
 3686563 BadBoy 3.024
42159092008.04.23 23:15buy0.01gbpusd1.98030.00001.98352008.04.25 11:511.98350.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
42159102008.04.23 23:15sell0.01gbpusd1.98000.00001.97682008.04.24 08:221.97680.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42160422008.04.24 02:15buy0.01gbpusd1.97890.00001.98212008.04.25 11:451.98210.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42160432008.04.24 02:15sell0.01gbpusd1.97860.00001.97542008.04.24 08:331.97540.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42162042008.04.24 04:45buy0.01gbpusd1.97940.00001.98262008.04.25 11:451.98260.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42162052008.04.24 04:45sell0.01gbpusd1.97910.00001.97592008.04.24 08:311.97590.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42164952008.04.24 08:30buy0.03eurusd1.58361.57981.58502008.04.24 08:311.58450.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42165222008.04.24 08:38buy0.03eurusd1.58361.57981.58502008.04.24 08:441.58460.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
42165682008.04.24 08:50buy0.03eurusd1.58341.57961.58482008.04.24 08:551.58430.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42189222008.04.24 16:45buy0.01gbpusd1.97050.00001.97372008.04.24 20:441.97370.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42189232008.04.24 16:45sell0.01gbpusd1.97020.00001.96702008.04.29 20:451.96700.000.00-0.092.24
 542841sell-T[tp]
42193722008.04.24 18:15buy0.01gbpusd1.97120.00001.97442008.04.24 20:451.97440.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42193732008.04.24 18:15sell0.01gbpusd1.97090.00001.96772008.04.29 19:251.96770.000.00-0.092.24
 542841sell-T[tp]
42196852008.04.24 19:45buy0.01gbpusd1.97100.00001.97422008.04.24 20:451.97420.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42196862008.04.24 19:45sell0.01gbpusd1.97070.00001.96752008.04.29 20:451.96750.000.00-0.092.24
 542841sell-T[tp]
42199642008.04.24 23:15sell0.01gbpusd1.97420.00001.97102008.04.25 08:391.97100.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42199632008.04.24 23:15buy0.01gbpusd1.97450.00001.97772008.04.25 11:301.97770.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42200822008.04.25 02:00buy0.03eurusd1.56751.56371.56892008.04.25 02:131.56840.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42201062008.04.25 02:15buy0.01gbpusd1.97340.00001.97662008.04.25 10:471.97660.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42201082008.04.25 02:15sell0.01gbpusd1.97310.00001.96992008.04.25 08:541.96990.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42202512008.04.25 04:45buy0.01gbpusd1.97460.00001.97782008.04.25 11:301.97780.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42202522008.04.25 04:45sell0.01gbpusd1.97430.00001.97112008.04.25 08:381.97110.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42228102008.04.25 16:45sell0.01gbpusd1.98630.00001.98312008.04.25 17:451.98310.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42228092008.04.25 16:45buy0.01gbpusd1.98660.00001.98982008.04.28 11:501.98980.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42232632008.04.25 18:15sell0.01gbpusd1.98410.00001.98092008.04.25 19:021.98090.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42232622008.04.25 18:15buy0.01gbpusd1.98440.00001.98762008.04.28 11:171.98760.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42234572008.04.25 19:45buy0.01gbpusd1.98310.00001.98632008.04.28 11:151.98630.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42234582008.04.25 19:45sell0.01gbpusd1.98280.00001.97962008.04.28 09:091.97960.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42238992008.04.28 02:00sell0.01eurusd1.56121.56351.55232008.04.28 03:221.56350.000.000.00-2.30
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42239492008.04.28 02:15buy0.01gbpusd1.98290.00001.98612008.04.28 11:151.98610.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42239502008.04.28 02:15sell0.01gbpusd1.98260.00001.97942008.04.28 09:091.97940.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42240742008.04.28 04:00sell0.01eurusd1.56271.56501.55382008.04.28 07:141.56500.000.000.00-2.30
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42241452008.04.28 04:45buy0.01gbpusd1.98370.00001.98692008.04.28 11:151.98690.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42241472008.04.28 04:45sell0.01gbpusd1.98360.00001.98042008.04.28 09:091.98040.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42243742008.04.28 08:00sell0.01eurusd1.56541.56771.55652008.04.28 08:121.56770.000.000.00-2.30
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42245312008.04.28 09:00sell0.01eurusd1.56591.56821.55702008.04.28 10:131.56380.000.000.002.10
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD
42246702008.04.28 09:27sell0.03eurusd1.56441.56821.56302008.04.28 09:301.56350.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42249502008.04.28 11:00sell0.01eurusd1.56511.56781.55542008.04.28 11:301.56780.000.000.00-2.70
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42252612008.04.28 12:00buy0.01eurusd1.56831.56561.57802008.04.28 13:131.56560.000.000.00-2.70
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42256512008.04.28 13:49buy0.03eurusd1.56401.56021.56542008.04.28 14:441.56070.000.000.00-9.90
 3686563 BadBoy 3.024
42256882008.04.28 14:00sell0.01eurusd1.56321.56591.55352008.04.28 17:111.56590.000.000.00-2.70
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[sl]
42262902008.04.28 16:45buy0.01gbpusd1.99270.00001.99592008.04.28 17:031.99590.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42262912008.04.28 16:45sell0.01gbpusd1.99250.00001.98932008.04.28 20:141.98930.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42266272008.04.28 18:00sell0.01eurusd1.56461.56731.55492008.04.29 10:041.55490.000.00-0.099.70
 68732759Little_NN v.007 M60 EURUSD[tp]
42266542008.04.28 18:15buy0.01gbpusd1.99080.00001.99402008.06.27 17:231.99400.000.003.632.24
 542841buy-T[tp]
42266552008.04.28 18:15sell0.01gbpusd1.99050.00001.98732008.04.29 08:191.98730.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42267772008.04.28 19:45buy0.01gbpusd1.99160.00002.10002008.07.15 08:221.99730.000.004.573.99
 542841buy-T
42267782008.04.28 19:45sell0.01gbpusd1.99130.00001.98812008.04.29 08:181.98810.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42268462008.04.28 20:27sell0.03eurusd1.56371.56751.56232008.04.29 03:271.56540.000.00-0.27-5.10
 3686563 BadBoy 3.024
42270422008.04.28 23:15sell0.01gbpusd1.99150.00001.98832008.04.29 08:061.98830.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42270412008.04.28 23:15buy0.01gbpusd1.99180.00002.10002008.07.15 08:221.99720.000.004.573.78
 542841buy-T
42271952008.04.29 02:15buy0.01gbpusd1.99060.00002.10002008.07.14 19:011.99480.000.004.452.94
 542841buy-T
42271962008.04.29 02:15sell0.01gbpusd1.99030.00001.98712008.04.29 08:191.98710.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42272842008.04.29 04:00buy0.03eurusd1.56391.56011.56532008.04.29 05:081.56490.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
42273092008.04.29 04:45buy0.01gbpusd1.98960.00002.10002008.07.14 19:011.99460.000.004.453.50
 542841buy-T
42273102008.04.29 04:45sell0.01gbpusd1.98930.00001.98612008.04.29 08:351.98610.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42293132008.04.29 16:45buy0.01gbpusd1.97220.00001.97542008.04.29 18:091.97540.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42293142008.04.29 16:45sell0.01gbpusd1.97190.00001.96872008.04.29 19:191.96870.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42295732008.04.29 18:15buy0.01gbpusd1.97460.00001.97782008.04.30 16:401.97780.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42295742008.04.29 18:15sell0.01gbpusd1.97420.00001.97102008.04.29 19:001.97100.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42296182008.04.29 18:30buy0.03eurusd1.55891.55511.56032008.04.30 01:301.55820.000.000.08-2.10
 3686563 BadBoy 3.024
42298132008.04.29 19:45buy0.01gbpusd1.96900.00001.97222008.04.30 15:191.97220.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42298142008.04.29 19:45sell0.01gbpusd1.96870.00001.96552008.04.30 07:571.96550.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42300952008.04.29 23:15buy0.01gbpusd1.96970.00001.97292008.04.30 15:311.97290.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42300962008.04.29 23:15sell0.01gbpusd1.96940.00001.96622008.04.30 02:111.96620.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42303232008.04.30 02:15buy0.01gbpusd1.96600.00001.96922008.04.30 11:051.96920.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42303242008.04.30 02:15sell0.01gbpusd1.96570.00001.96252008.05.07 08:581.96250.000.00-0.202.24
 542841sell-T[tp]
42303442008.04.30 02:38sell0.03eurusd1.55781.56161.55642008.04.30 03:441.55690.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42304482008.04.30 04:45sell0.01gbpusd1.96610.00001.96292008.04.30 08:021.96290.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42304472008.04.30 04:45buy0.01gbpusd1.96640.00001.96962008.04.30 11:051.96960.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42307302008.04.30 08:08sell0.03eurusd1.55791.56171.55652008.04.30 10:011.55650.000.000.004.20
 3686563 BadBoy 3.024[tp]
42326682008.04.30 16:45buy0.01gbpusd1.97890.00001.98212008.04.30 17:081.98210.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42326692008.04.30 16:45sell0.01gbpusd1.97860.00001.97542008.05.01 15:361.97540.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42330962008.04.30 18:15buy0.01gbpusd1.98380.00001.98702008.04.30 20:171.98700.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42330972008.04.30 18:15sell0.01gbpusd1.98350.00001.98032008.05.01 14:441.98030.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42333162008.04.30 19:45buy0.01gbpusd1.98310.00001.98632008.04.30 20:171.98630.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42333172008.04.30 19:45sell0.01gbpusd1.98280.00001.97962008.05.01 14:441.97960.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42341652008.04.30 23:15sell0.01gbpusd1.98580.00001.98262008.05.01 14:361.98260.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42341642008.04.30 23:15buy0.01gbpusd1.98610.00001.98932008.05.01 08:131.98930.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42342922008.05.01 02:15buy0.01gbpusd1.98740.00001.99062008.05.01 08:491.99060.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42342932008.05.01 02:15sell0.01gbpusd1.98710.00001.98392008.05.01 14:351.98390.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42344092008.05.01 04:45sell0.01gbpusd1.98610.00001.98292008.05.01 14:351.98290.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42344082008.05.01 04:45buy0.01gbpusd1.98640.00001.98962008.05.01 08:151.98960.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42365942008.05.01 16:45buy0.01gbpusd1.97220.00001.97542008.05.01 17:011.97540.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42365952008.05.01 16:45sell0.01gbpusd1.97200.00001.96882008.05.05 13:081.96880.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
42367822008.05.01 18:15sell0.01gbpusd1.97380.00001.97062008.05.02 16:241.97060.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42367812008.05.01 18:15buy0.01gbpusd1.97410.00001.97732008.05.02 00:331.97730.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42370282008.05.01 19:45buy0.01gbpusd1.97300.00001.97622008.05.01 23:431.97620.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42370292008.05.01 19:45sell0.01gbpusd1.97270.00001.96952008.05.05 12:491.96950.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
42372572008.05.01 23:15buy0.01gbpusd1.97400.00001.97722008.05.02 00:331.97720.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42372582008.05.01 23:15sell0.01gbpusd1.97370.00001.97052008.05.02 16:241.97050.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42373362008.05.02 02:15buy0.01gbpusd1.97750.00001.98072008.05.02 09:211.98070.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42373372008.05.02 02:15sell0.01gbpusd1.97720.00001.97402008.05.02 09:001.97400.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42374652008.05.02 04:45buy0.01gbpusd1.97770.00001.98092008.05.02 09:221.98090.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42374662008.05.02 04:45sell0.01gbpusd1.97740.00001.97422008.05.02 09:001.97420.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42396882008.05.02 16:45buy0.01gbpusd1.97270.00001.97592008.05.02 17:031.97590.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42396922008.05.02 16:45sell0.01gbpusd1.97240.00001.96922008.05.05 12:581.96920.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42399252008.05.02 18:15sell0.01gbpusd1.97470.00001.97152008.05.05 11:591.97150.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42399242008.05.02 18:15buy0.01gbpusd1.97500.00001.97822008.05.05 08:261.97820.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42401432008.05.02 19:45buy0.01gbpusd1.97360.00001.97682008.05.05 07:551.97680.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42401442008.05.02 19:45sell0.01gbpusd1.97330.00001.97012008.05.05 12:481.97010.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42407022008.05.05 02:15buy0.01gbpusd1.97460.00001.97782008.05.05 08:231.97780.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42407032008.05.05 02:15sell0.01gbpusd1.97430.00001.97112008.05.05 11:591.97110.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42426332008.05.05 16:45sell0.01gbpusd1.96690.00001.96372008.05.06 10:491.96370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42426322008.05.05 16:45buy0.01gbpusd1.96720.00001.97042008.05.05 19:281.97040.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42428612008.05.05 18:15buy0.01gbpusd1.96720.00001.97042008.05.05 19:281.97040.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42428622008.05.05 18:15sell0.01gbpusd1.96690.00001.96372008.05.06 10:491.96370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42430142008.05.05 19:45buy0.01gbpusd1.97130.00001.97452008.05.06 03:421.97450.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42430152008.05.05 19:45sell0.01gbpusd1.97100.00001.96782008.05.06 10:301.96780.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42432382008.05.05 23:15buy0.01gbpusd1.97220.00001.97542008.05.06 15:411.97540.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42432392008.05.05 23:15sell0.01gbpusd1.97190.00001.96872008.05.06 09:141.96870.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42433832008.05.06 02:15buy0.01gbpusd1.97350.00001.97672008.05.06 16:461.97670.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42433842008.05.06 02:15sell0.01gbpusd1.97320.00001.97002008.05.06 08:391.97000.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42435182008.05.06 04:45buy0.01gbpusd1.97460.00001.97782008.05.22 11:011.97780.000.001.052.24
 542841buy-T[tp]
42435192008.05.06 04:45sell0.01gbpusd1.97430.00001.97112008.05.06 08:311.97110.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42457592008.05.06 16:45buy0.01gbpusd1.97650.00001.97972008.05.22 12:281.97970.000.001.052.24
 542841buy-T[tp]
42457602008.05.06 16:45sell0.01gbpusd1.97620.00001.97302008.05.06 18:501.97300.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42460982008.05.06 18:15buy0.01gbpusd1.97500.00001.97822008.05.22 11:031.97820.000.001.052.24
 542841buy-T[tp]
42460992008.05.06 18:15sell0.01gbpusd1.97470.00001.97152008.05.07 01:591.97150.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42462982008.05.06 19:45buy0.01gbpusd1.97250.00001.97572008.05.22 09:391.97570.000.001.052.24
 542841buy-T[tp]
42462992008.05.06 19:45sell0.01gbpusd1.97220.00001.96902008.05.07 03:591.96900.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42465892008.05.06 23:15buy0.01gbpusd1.97300.00001.97622008.05.22 10:331.97620.000.001.052.24
 542841buy-T[tp]
42465902008.05.06 23:15sell0.01gbpusd1.97270.00001.96952008.05.07 03:371.96950.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42467952008.05.07 02:15buy0.01gbpusd1.97130.00001.97452008.05.22 08:581.97450.000.000.992.24
 542841buy-T[tp]
42467972008.05.07 02:15sell0.01gbpusd1.97090.00001.96772008.05.07 08:261.96770.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42470092008.05.07 04:45buy0.01gbpusd1.96900.00001.97222008.05.21 22:491.97220.000.000.822.24
 542841buy-T[tp]
42470102008.05.07 04:45sell0.01gbpusd1.96870.00001.96552008.05.07 08:301.96550.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42495902008.05.07 16:45buy0.01gbpusd1.95240.00001.95562008.05.08 10:141.95560.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42495912008.05.07 16:45sell0.01gbpusd1.95210.00001.94892008.05.09 12:381.94890.000.00-0.112.24
 542841sell-T[tp]
42498622008.05.07 18:15sell0.01gbpusd1.95310.00001.94992008.05.09 08:401.94990.000.00-0.112.24
 542841sell-T[tp]
42498612008.05.07 18:15buy0.01gbpusd1.95340.00001.95662008.05.08 10:351.95660.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42499932008.05.07 19:45buy0.01gbpusd1.95290.00001.95612008.05.08 10:351.95610.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42499942008.05.07 19:45sell0.01gbpusd1.95260.00001.94942008.05.09 12:371.94940.000.00-0.112.24
 542841sell-T[tp]
42504192008.05.07 23:15buy0.01gbpusd1.95420.00001.95742008.05.08 10:381.95740.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42504202008.05.07 23:15sell0.01gbpusd1.95390.00001.95072008.05.08 01:511.95070.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42506812008.05.08 02:15buy0.01gbpusd1.95130.00001.95452008.05.08 10:101.95450.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42506822008.05.08 02:15sell0.01gbpusd1.95130.00001.94812008.05.09 12:381.94810.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42509412008.05.08 04:45sell0.01gbpusd1.95190.00001.94872008.05.09 12:381.94870.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42509402008.05.08 04:45buy0.01gbpusd1.95220.00001.95542008.05.08 10:141.95540.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42531912008.05.08 16:45sell0.01gbpusd1.95880.00001.95562008.05.08 17:061.95560.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42531902008.05.08 16:45buy0.01gbpusd1.95910.00001.96232008.05.12 17:091.96230.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
42534272008.05.08 18:15buy0.01gbpusd1.95540.00001.95862008.05.12 10:481.95860.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
42534292008.05.08 18:15sell0.01gbpusd1.95510.00001.95192008.05.09 08:131.95190.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42536132008.05.08 19:45sell0.01gbpusd1.95410.00001.95092008.05.09 08:131.95090.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42536122008.05.08 19:45buy0.01gbpusd1.95440.00001.95762008.05.12 10:461.95760.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
42539362008.05.08 23:15sell0.01gbpusd1.95450.00001.95132008.05.09 08:131.95130.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42539352008.05.08 23:15buy0.01gbpusd1.95480.00001.95802008.05.12 10:461.95800.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
42540962008.05.09 02:15buy0.01gbpusd1.95500.00001.95822008.05.12 10:461.95820.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42540972008.05.09 02:15sell0.01gbpusd1.95470.00001.95152008.05.09 08:131.95150.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42542402008.05.09 04:45buy0.01gbpusd1.95600.00001.95922008.05.12 11:031.95920.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42542412008.05.09 04:45sell0.01gbpusd1.95570.00001.95252008.05.09 08:131.95250.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42561702008.05.09 16:45sell0.01gbpusd1.94850.00001.94532008.05.12 07:591.94530.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42561692008.05.09 16:45buy0.01gbpusd1.94880.00001.95202008.05.09 20:591.95200.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42563792008.05.09 18:15buy0.01gbpusd1.94900.00001.95222008.05.09 20:591.95220.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42563802008.05.09 18:15sell0.01gbpusd1.94870.00001.94552008.05.12 07:591.94550.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42565262008.05.09 19:45buy0.01gbpusd1.95070.00001.95392008.05.09 22:511.95390.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42565272008.05.09 19:45sell0.01gbpusd1.95040.00001.94722008.05.12 05:371.94720.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42569832008.05.12 02:15buy0.01gbpusd1.95190.00001.95512008.05.12 10:351.95510.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42569842008.05.12 02:15sell0.01gbpusd1.95160.00001.94842008.05.12 04:451.94840.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42571822008.05.12 04:45sell0.01gbpusd1.94920.00001.94602008.05.12 07:591.94600.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42571812008.05.12 04:45buy0.01gbpusd1.94950.00001.95272008.05.12 10:311.95270.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42595532008.05.12 16:45sell0.01gbpusd1.95930.00001.95612008.05.12 19:261.95610.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42595522008.05.12 16:45buy0.01gbpusd1.95960.00001.96282008.05.12 17:091.96280.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42602482008.05.12 18:15buy0.01gbpusd1.96100.00001.96422008.05.20 11:561.96420.000.000.472.24
 542841buy-T[tp]
42602492008.05.12 18:15sell0.01gbpusd1.96070.00001.95752008.05.12 19:241.95750.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42608412008.05.12 19:31sell0.10gbpusd1.95651.95600.00002008.05.13 10:301.95600.000.00-0.273.50
  sl/a
42608782008.05.12 19:45buy0.01gbpusd1.95730.00001.96052008.05.19 10:201.96050.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
42608802008.05.12 19:45sell0.01gbpusd1.95700.00001.95382008.05.13 01:011.95380.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42611712008.05.12 23:15buy0.01gbpusd1.95710.00001.96032008.05.19 10:151.96030.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
42611722008.05.12 23:15sell0.01gbpusd1.95680.00001.95362008.05.13 01:021.95360.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42614432008.05.13 02:15buy0.01gbpusd1.95380.00001.95702008.05.13 10:301.95700.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42614442008.05.13 02:15sell0.01gbpusd1.95350.00001.95032008.05.13 08:451.95030.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42615842008.05.13 04:45buy0.01gbpusd1.95390.00001.95712008.05.13 10:301.95710.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42615852008.05.13 04:45sell0.01gbpusd1.95360.00001.95042008.05.13 08:231.95040.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42644682008.05.13 16:45sell0.01gbpusd1.94390.00001.94072008.05.14 09:071.94070.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42644672008.05.13 16:45buy0.01gbpusd1.94420.00001.94742008.05.13 17:561.94740.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42649272008.05.13 18:15buy0.01gbpusd1.94800.00001.95122008.05.16 09:041.95120.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
42649282008.05.13 18:15sell0.01gbpusd1.94770.00001.94452008.05.14 04:041.94450.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42651612008.05.13 19:45sell0.01gbpusd1.94830.00001.94512008.05.13 20:541.94510.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42651602008.05.13 19:45buy0.01gbpusd1.94860.00001.95182008.05.16 09:071.95180.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
42654262008.05.13 23:15sell0.01gbpusd1.94560.00001.94242008.05.14 08:581.94240.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42654252008.05.13 23:15buy0.01gbpusd1.94590.00001.94912008.05.15 09:381.94910.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
42656522008.05.14 02:15buy0.01gbpusd1.94620.00001.94942008.05.15 09:411.94940.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42656542008.05.14 02:15sell0.01gbpusd1.94590.00001.94272008.05.14 08:581.94270.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42658112008.05.14 04:45buy0.01gbpusd1.94550.00001.94872008.05.15 07:441.94870.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42658122008.05.14 04:45sell0.01gbpusd1.94520.00001.94202008.05.14 08:581.94200.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42683722008.05.14 16:45buy0.01gbpusd1.94160.00001.94482008.05.14 17:191.94480.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42683732008.05.14 16:45sell0.01gbpusd1.94130.00001.93812008.06.12 21:451.94650.000.00-0.88-3.64
 542841sell-T
42687642008.05.14 18:15sell0.01gbpusd1.94520.00001.94202008.05.15 13:431.94200.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42687632008.05.14 18:15buy0.01gbpusd1.94550.00001.94872008.05.15 07:441.94870.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42690522008.05.14 19:45buy0.01gbpusd1.94560.00001.94882008.05.15 09:371.94880.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42690532008.05.14 19:45sell0.01gbpusd1.94530.00001.94212008.05.15 13:431.94210.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42695622008.05.14 23:15sell0.01gbpusd1.94640.00001.94322008.05.15 04:261.94320.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
42695632008.05.14 23:15buy0.01gbpusd1.94670.00001.94992008.05.15 09:411.94990.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42697312008.05.15 02:15buy0.01gbpusd1.94530.00001.94852008.05.15 07:441.94850.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42697322008.05.15 02:15sell0.01gbpusd1.94500.00001.94182008.05.15 14:001.94180.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42698762008.05.15 04:45buy0.01gbpusd1.94480.00001.94802008.05.15 07:441.94800.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42698772008.05.15 04:45sell0.01gbpusd1.94450.00001.94132008.05.15 14:021.94130.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42723482008.05.15 16:45sell0.01gbpusd1.94650.00001.94332008.05.15 18:401.94330.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42723472008.05.15 16:45buy0.01gbpusd1.94680.00001.95002008.05.16 09:041.95000.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42727692008.05.15 18:15buy0.01gbpusd1.94670.00001.94992008.05.16 09:041.94990.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42727702008.05.15 18:15sell0.01gbpusd1.94640.00001.94322008.05.15 18:401.94320.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42732032008.05.15 19:45buy0.01gbpusd1.94490.00001.94812008.05.15 21:281.94810.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42732042008.05.15 19:45sell0.01gbpusd1.94460.00001.94142008.06.12 21:461.94650.000.00-0.80-1.33
 542841sell-T
42735042008.05.15 23:15buy0.01gbpusd1.94860.00001.95182008.05.16 09:071.95180.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42735052008.05.15 23:15sell0.01gbpusd1.94830.00001.94512008.05.16 14:521.94510.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42736462008.05.16 02:15buy0.01gbpusd1.94840.00001.95162008.05.16 09:071.95160.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42736472008.05.16 02:15sell0.01gbpusd1.94810.00001.94492008.05.16 14:521.94490.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42737682008.05.16 04:45buy0.01gbpusd1.94940.00001.95262008.05.16 16:121.95260.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42737692008.05.16 04:45sell0.01gbpusd1.94910.00001.94592008.05.16 08:181.94590.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42758512008.05.16 16:45buy0.01gbpusd1.95510.00001.95832008.05.16 17:341.95830.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42758522008.05.16 16:45sell0.01gbpusd1.95480.00001.95162008.05.19 15:371.95160.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42762722008.05.16 18:15buy0.01gbpusd1.95840.00001.96162008.05.19 10:301.96160.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42762732008.05.16 18:15sell0.01gbpusd1.95810.00001.95492008.05.16 19:271.95490.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42763872008.05.16 19:45buy0.01gbpusd1.95530.00001.95852008.05.16 22:501.95850.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42763882008.05.16 19:45sell0.01gbpusd1.95500.00001.95182008.05.19 15:361.95180.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42768632008.05.19 02:15sell0.01gbpusd1.95760.00001.95442008.05.19 09:081.95440.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42768622008.05.19 02:15buy0.01gbpusd1.95790.00001.96112008.05.19 10:281.96110.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42784542008.05.19 15:00sell0.03eurusd1.55841.56221.55702008.05.19 15:301.55740.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
42790952008.05.19 16:45buy0.01gbpusd1.94780.00001.95102008.05.20 02:481.95100.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42790972008.05.19 16:45sell0.01gbpusd1.94730.00001.94412008.06.12 14:301.94410.000.00-0.742.24
 542841sell-T[tp]
42795772008.05.19 18:15buy0.01gbpusd1.94710.00001.95032008.05.20 02:471.95030.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42795782008.05.19 18:15sell0.01gbpusd1.94680.00001.94362008.06.12 14:321.94360.000.00-0.742.24
 542841sell-T[tp]
42797582008.05.19 19:45buy0.01gbpusd1.94740.00001.95062008.05.20 02:471.95060.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42797592008.05.19 19:45sell0.01gbpusd1.94710.00001.94392008.06.12 14:311.94390.000.00-0.742.24
 542841sell-T[tp]
42800842008.05.19 23:15buy0.01gbpusd1.94950.00001.95272008.05.20 03:271.95270.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42800852008.05.19 23:15sell0.01gbpusd1.94920.00001.94602008.06.05 12:021.94600.000.00-0.542.24
 542841sell-T[tp]
42802262008.05.20 02:15buy0.01gbpusd1.94900.00001.95222008.05.20 03:021.95220.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42802272008.05.20 02:15sell0.01gbpusd1.94870.00001.94552008.06.05 12:031.94550.000.00-0.512.24
 542841sell-T[tp]
42804722008.05.20 04:45buy0.01gbpusd1.95220.00001.95542008.05.20 09:041.95540.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42804732008.05.20 04:45sell0.01gbpusd1.95190.00001.94872008.06.05 10:411.94870.000.00-0.512.24
 542841sell-T[tp]
42835092008.05.20 16:45sell0.01gbpusd1.96820.00001.96502008.05.21 08:441.96500.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42835082008.05.20 16:45buy0.01gbpusd1.96850.00001.97172008.05.20 17:511.97170.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42838412008.05.20 18:15buy0.01gbpusd1.97000.00001.97322008.05.21 22:591.97320.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42838422008.05.20 18:15sell0.01gbpusd1.96970.00001.96652008.05.21 08:061.96650.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42840302008.05.20 19:45buy0.01gbpusd1.96940.00001.97262008.05.21 22:491.97260.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42840312008.05.20 19:45sell0.01gbpusd1.96900.00001.96582008.05.21 08:391.96580.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42840462008.05.20 20:00buy0.03eurusd1.56591.56211.56732008.05.21 03:001.56550.000.000.08-1.20
 3686563 BadBoy 3.024
42842502008.05.20 23:15buy0.01gbpusd1.96920.00001.97242008.05.21 22:491.97240.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42842512008.05.20 23:15sell0.01gbpusd1.96890.00001.96572008.05.21 08:431.96570.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42843972008.05.21 02:15sell0.01gbpusd1.96820.00001.96502008.05.21 08:441.96500.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42843962008.05.21 02:15buy0.01gbpusd1.96850.00001.97172008.05.21 22:321.97170.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42847292008.05.21 04:45buy0.01gbpusd1.96830.00001.97152008.05.21 22:311.97150.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42847302008.05.21 04:45sell0.01gbpusd1.96800.00001.96482008.05.21 08:441.96480.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42875482008.05.21 15:02buy0.03eurusd1.57481.57101.57622008.05.21 16:001.57570.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42879182008.05.21 16:45buy0.01gbpusd1.96420.00001.96742008.05.21 19:311.96740.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42879192008.05.21 16:45sell0.01gbpusd1.96390.00001.96072008.06.02 10:301.96070.000.00-0.342.24
 542841sell-T[tp]
42882342008.05.21 18:15buy0.01gbpusd1.96630.00001.96952008.05.21 20:061.96950.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42882352008.05.21 18:15sell0.01gbpusd1.96600.00001.96282008.06.02 09:591.96280.000.00-0.342.24
 542841sell-T[tp]
42884272008.05.21 19:45buy0.01gbpusd1.96770.00001.97092008.05.21 22:301.97090.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42884282008.05.21 19:45sell0.01gbpusd1.96740.00001.96422008.06.02 09:361.96420.000.00-0.342.24
 542841sell-T[tp]
42890082008.05.21 23:15buy0.01gbpusd1.97170.00001.97492008.05.22 08:581.97490.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
42890092008.05.21 23:15sell0.01gbpusd1.97140.00001.96822008.05.29 08:511.96820.000.00-0.282.24
 542841sell-T[tp]
42892342008.05.22 02:15sell0.01gbpusd1.97240.00001.96922008.05.22 10:261.96920.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42892332008.05.22 02:15buy0.01gbpusd1.97270.00001.97592008.05.22 10:331.97590.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42894782008.05.22 04:45sell0.01gbpusd1.97300.00001.96982008.05.22 10:241.96980.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42894772008.05.22 04:45buy0.01gbpusd1.97330.00001.97652008.05.22 10:331.97650.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42920702008.05.22 16:45buy0.01gbpusd1.98130.00001.98452008.05.23 15:051.98450.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42920712008.05.22 16:45sell0.01gbpusd1.98100.00001.97782008.05.22 20:251.97780.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42922742008.05.22 18:15buy0.01gbpusd1.98060.00001.98382008.05.23 14:311.98380.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42922752008.05.22 18:15sell0.01gbpusd1.98030.00001.97712008.05.23 08:531.97710.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42923592008.05.22 19:45buy0.01gbpusd1.98050.00001.98372008.05.23 14:311.98370.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42923602008.05.22 19:45sell0.01gbpusd1.98020.00001.97702008.05.23 08:531.97700.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42927912008.05.22 23:15buy0.01gbpusd1.98090.00001.98412008.05.23 14:481.98410.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42927922008.05.22 23:15sell0.01gbpusd1.98080.00001.97762008.05.23 08:531.97760.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42929462008.05.23 02:15buy0.01gbpusd1.98040.00001.98362008.05.23 14:301.98360.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42929472008.05.23 02:15sell0.01gbpusd1.98010.00001.97692008.05.23 09:011.97690.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42929842008.05.23 02:46buy0.03eurusd1.57181.56801.57322008.05.23 03:211.57280.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
42930782008.05.23 04:45buy0.01gbpusd1.97870.00001.98192008.05.23 13:031.98190.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
42930802008.05.23 04:45sell0.01gbpusd1.97840.00001.97522008.05.27 09:351.97520.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
42949632008.05.23 16:45sell0.01gbpusd1.98230.00001.97912008.05.23 19:361.97910.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42949622008.05.23 16:45buy0.01gbpusd1.98260.00001.98582008.06.26 13:421.98580.000.001.992.24
 542841buy-T[tp]
42952252008.05.23 18:15buy0.01gbpusd1.98220.00001.98542008.06.26 13:411.98540.000.001.992.24
 542841buy-T[tp]
42952282008.05.23 18:15sell0.01gbpusd1.98190.00001.97872008.05.26 09:401.97870.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42953592008.05.23 19:45buy0.01gbpusd1.98010.00001.98332008.05.26 03:141.98330.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
42953602008.05.23 19:45sell0.01gbpusd1.97980.00001.97662008.05.26 10:061.97660.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42961662008.05.26 02:15buy0.01gbpusd1.98140.00001.98462008.06.26 12:011.98460.000.001.932.24
 542841buy-T[tp]
42961672008.05.26 02:15sell0.01gbpusd1.98110.00001.97792008.05.26 10:041.97790.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42965922008.05.26 04:00buy0.03eurusd1.57691.57311.57832008.05.26 09:171.57780.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
42985912008.05.26 16:45sell0.01gbpusd1.98320.00001.98002008.05.27 08:211.98000.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42985892008.05.26 16:45buy0.01gbpusd1.98350.00001.98672008.06.26 13:451.98670.000.001.932.24
 542841buy-T[tp]
42989632008.05.26 18:15sell0.01gbpusd1.98290.00001.97972008.05.27 08:211.97970.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42989622008.05.26 18:15buy0.01gbpusd1.98320.00001.98642008.06.26 13:421.98640.000.001.932.24
 542841buy-T[tp]
42992432008.05.26 19:45buy0.01gbpusd1.98210.00001.98532008.06.26 13:411.98530.000.001.932.24
 542841buy-T[tp]
42992442008.05.26 19:45sell0.01gbpusd1.98180.00001.97862008.05.27 08:241.97860.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42996282008.05.26 23:15buy0.01gbpusd1.98270.00001.98592008.06.26 13:421.98590.000.001.932.24
 542841buy-T[tp]
42996292008.05.26 23:15sell0.01gbpusd1.98240.00001.97922008.05.27 08:211.97920.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
42997232008.05.27 00:03sell0.03eurusd1.57691.58071.57552008.05.27 07:031.57900.000.000.00-6.30
 3686563 BadBoy 3.024
42998752008.05.27 02:15sell0.01gbpusd1.98210.00001.97892008.05.27 08:211.97890.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
42998742008.05.27 02:15buy0.01gbpusd1.98240.00001.98562008.06.26 13:421.98560.000.001.872.24
 542841buy-T[tp]
43004112008.05.27 04:45sell0.01gbpusd1.98200.00001.97882008.05.27 08:241.97880.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43004102008.05.27 04:45buy0.01gbpusd1.98230.00001.98552008.06.26 13:411.98550.000.001.872.24
 542841buy-T[tp]
43043782008.05.27 16:45buy0.01gbpusd1.97510.00001.97832008.05.28 08:341.97830.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43043792008.05.27 16:45sell0.01gbpusd1.97480.00001.97162008.05.28 14:331.97160.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43046462008.05.27 18:15buy0.01gbpusd1.97520.00001.97842008.05.28 08:351.97840.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43046472008.05.27 18:15sell0.01gbpusd1.97490.00001.97172008.05.28 14:331.97170.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43049492008.05.27 19:45buy0.01gbpusd1.97660.00001.97982008.05.28 08:541.97980.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43049502008.05.27 19:45sell0.01gbpusd1.97630.00001.97312008.05.28 13:331.97310.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43060102008.05.27 23:15sell0.01gbpusd1.97590.00001.97272008.05.28 13:331.97270.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43060092008.05.27 23:15buy0.01gbpusd1.97620.00001.97942008.05.28 08:541.97940.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43068612008.05.28 02:15buy0.01gbpusd1.97580.00001.97902008.05.28 08:401.97900.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43068622008.05.28 02:15sell0.01gbpusd1.97550.00001.97232008.05.28 13:481.97230.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43076822008.05.28 04:45sell0.01gbpusd1.97510.00001.97192008.05.28 14:331.97190.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43076812008.05.28 04:45buy0.01gbpusd1.97540.00001.97862008.05.28 08:351.97860.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43127822008.05.28 16:45buy0.01gbpusd1.98020.00001.98342008.06.26 11:561.98340.000.001.812.24
 542841buy-T[tp]
43127832008.05.28 16:45sell0.01gbpusd1.97980.00001.97662008.05.29 07:281.97660.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43131952008.05.28 18:15buy0.01gbpusd1.98040.00001.98362008.06.26 11:571.98360.000.001.812.24
 542841buy-T[tp]
43131962008.05.28 18:15sell0.01gbpusd1.98020.00001.97702008.05.29 07:091.97700.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43134092008.05.28 19:30buy0.03eurusd1.56161.55781.56302008.05.28 19:521.56260.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
43134392008.05.28 19:45buy0.01gbpusd1.97980.00001.98302008.06.26 11:561.98300.000.001.812.24
 542841buy-T[tp]
43134402008.05.28 19:45sell0.01gbpusd1.97950.00001.97632008.05.29 07:291.97630.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43137482008.05.28 23:15buy0.01gbpusd1.98120.00001.98442008.06.26 12:011.98440.000.001.812.24
 542841buy-T[tp]
43137492008.05.28 23:15sell0.01gbpusd1.98090.00001.97772008.05.29 06:591.97770.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43139432008.05.29 02:15sell0.01gbpusd1.98100.00001.97782008.05.29 05:561.97780.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43139422008.05.29 02:15buy0.01gbpusd1.98130.00001.98452008.06.26 12:011.98450.000.001.642.24
 542841buy-T[tp]
43141972008.05.29 04:45sell0.01gbpusd1.97920.00001.97602008.05.29 07:301.97600.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43141962008.05.29 04:45buy0.01gbpusd1.97950.00001.98272008.06.26 11:561.98270.000.001.642.24
 542841buy-T[tp]
43142782008.05.29 05:49buy0.03eurusd1.56411.56031.56552008.05.29 07:331.56080.000.000.00-9.90
 3686563 BadBoy 3.024
43165672008.05.29 15:00buy0.03eurusd1.55541.55161.55682008.05.29 16:211.55200.000.000.00-10.20
 3686563 BadBoy 3.024
43170312008.05.29 16:45buy0.01gbpusd1.97510.00001.97832008.05.30 07:341.97830.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43170322008.05.29 16:45sell0.01gbpusd1.97460.00001.97142008.05.30 10:101.97140.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43173322008.05.29 18:15buy0.01gbpusd1.97390.00001.97712008.05.29 21:461.97710.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43173342008.05.29 18:15sell0.01gbpusd1.97360.00001.97042008.05.30 10:341.97040.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43175812008.05.29 19:45sell0.01gbpusd1.97530.00001.97212008.05.30 10:081.97210.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43175802008.05.29 19:45buy0.01gbpusd1.97560.00001.97882008.05.30 17:171.97880.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43178892008.05.29 23:15buy0.01gbpusd1.97740.00001.98062008.05.30 19:441.98060.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43178902008.05.29 23:15sell0.01gbpusd1.97710.00001.97392008.05.30 09:371.97390.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43180362008.05.30 01:02buy0.03eurusd1.55081.54701.55222008.05.30 01:521.55170.000.000.002.70
 3686563 BadBoy 3.024
43181122008.05.30 02:15sell0.01gbpusd1.97450.00001.97132008.05.30 10:101.97130.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43181112008.05.30 02:15buy0.01gbpusd1.97480.00001.97802008.05.30 07:301.97800.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43182802008.05.30 04:45sell0.01gbpusd1.97630.00001.97312008.05.30 09:531.97310.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43182792008.05.30 04:45buy0.01gbpusd1.97660.00001.97982008.05.30 17:451.97980.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43188412008.05.30 08:13sell0.03eurusd1.55091.55471.54952008.05.30 08:161.54990.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
43188632008.05.30 08:20sell0.03eurusd1.55091.55471.54952008.05.30 08:231.54990.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
43205362008.05.30 16:45buy0.01gbpusd1.97570.00001.97892008.05.30 17:441.97890.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43205372008.05.30 16:45sell0.01gbpusd1.97540.00001.97222008.06.02 03:381.97220.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43208202008.05.30 18:15buy0.01gbpusd1.97960.00001.98282008.06.26 11:561.98280.000.001.582.24
 542841buy-T[tp]
43208212008.05.30 18:15sell0.01gbpusd1.97930.00001.97612008.06.02 00:141.97610.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43209372008.05.30 19:45buy0.01gbpusd1.98100.00001.98422008.06.26 12:011.98420.000.001.582.24
 542841buy-T[tp]
43209382008.05.30 19:45sell0.01gbpusd1.98070.00001.97752008.06.02 00:001.97750.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43216382008.06.02 02:15buy0.01gbpusd1.97450.00001.97772008.06.09 10:311.97770.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
43216392008.06.02 02:15sell0.01gbpusd1.97420.00001.97102008.06.02 08:331.97100.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43218152008.06.02 04:45buy0.01gbpusd1.97330.00001.97652008.06.09 10:301.97650.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
43218162008.06.02 04:45sell0.01gbpusd1.97300.00001.96982008.06.02 08:421.96980.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43233802008.06.02 13:07buy0.03eurusd1.55321.54941.55462008.06.02 15:011.54980.000.000.00-10.20
 3686563 BadBoy 3.024
43242632008.06.02 16:45buy0.01gbpusd1.96480.00001.96802008.06.03 10:241.96800.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43242642008.06.02 16:45sell0.01gbpusd1.96450.00001.96132008.06.03 06:491.96130.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43245782008.06.02 18:15buy0.01gbpusd1.96620.00001.96942008.06.03 11:191.96940.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43245792008.06.02 18:15sell0.01gbpusd1.96590.00001.96272008.06.03 03:151.96270.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43248632008.06.02 19:45buy0.01gbpusd1.96690.00001.97012008.06.03 14:061.97010.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43248642008.06.02 19:45sell0.01gbpusd1.96660.00001.96342008.06.03 02:571.96340.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43250932008.06.02 21:15buy0.03eurusd1.55381.55001.55522008.06.03 00:231.55480.000.000.083.00
 3686563 BadBoy 3.024
43252182008.06.02 23:15buy0.01gbpusd1.96680.00001.97002008.06.03 14:051.97000.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43252192008.06.02 23:15sell0.01gbpusd1.96650.00001.96332008.06.03 03:101.96330.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43254282008.06.03 02:15buy0.01gbpusd1.96400.00001.96722008.06.03 10:151.96720.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43254292008.06.03 02:15sell0.01gbpusd1.96370.00001.96052008.06.04 08:061.96050.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43256402008.06.03 04:45sell0.01gbpusd1.96340.00001.96022008.06.04 08:061.96020.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43256392008.06.03 04:45buy0.01gbpusd1.96370.00001.96692008.06.03 10:151.96690.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43256962008.06.03 05:30sell0.03eurusd1.55271.55651.55132008.06.03 07:401.55600.000.000.00-9.90
 3686563 BadBoy 3.024
43287912008.06.03 16:45buy0.01gbpusd1.96490.00001.96812008.06.06 16:441.96810.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43287922008.06.03 16:45sell0.01gbpusd1.96460.00001.96142008.06.04 07:321.96140.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43290412008.06.03 18:15buy0.01gbpusd1.96540.00001.96862008.06.06 16:451.96860.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43290422008.06.03 18:15sell0.01gbpusd1.96500.00001.96182008.06.03 19:451.96180.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43292852008.06.03 19:45buy0.01gbpusd1.96210.00001.96532008.06.03 21:581.96530.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43292862008.06.03 19:45sell0.01gbpusd1.96180.00001.95862008.06.04 08:081.95860.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43295532008.06.03 23:15sell0.01gbpusd1.96320.00001.96002008.06.04 08:061.96000.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43295522008.06.03 23:15buy0.01gbpusd1.96350.00001.96672008.06.06 16:421.96670.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43297812008.06.04 02:15buy0.01gbpusd1.96310.00001.96632008.06.06 16:421.96630.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
43297822008.06.04 02:15sell0.01gbpusd1.96260.00001.95942008.06.04 08:061.95940.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43299802008.06.04 04:45buy0.01gbpusd1.96250.00001.96572008.06.06 16:321.96570.000.000.232.24
 542841buy-T[tp]
43299812008.06.04 04:45sell0.01gbpusd1.96220.00001.95902008.06.04 08:061.95900.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43356402008.06.04 16:45buy0.01gbpusd1.95420.00001.95742008.06.05 15:411.95740.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
43356412008.06.04 16:45sell0.01gbpusd1.95390.00001.95072008.06.05 03:291.95070.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43359882008.06.04 18:15sell0.01gbpusd1.95240.00001.94922008.06.05 08:161.94920.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43359872008.06.04 18:15buy0.01gbpusd1.95270.00001.95592008.06.05 15:371.95590.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
43362432008.06.04 19:45buy0.01gbpusd1.95470.00001.95792008.06.05 20:201.95790.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
43362442008.06.04 19:45sell0.01gbpusd1.95440.00001.95122008.06.05 03:261.95120.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43365512008.06.04 22:30sell0.03eurusd1.54461.54841.54322008.06.04 23:191.54360.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
43366052008.06.04 23:15buy0.01gbpusd1.95470.00001.95792008.06.05 20:201.95790.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
43366062008.06.04 23:15sell0.01gbpusd1.95450.00001.95132008.06.05 03:251.95130.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43369542008.06.05 02:15buy0.01gbpusd1.95310.00001.95632008.06.05 15:401.95630.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43369552008.06.05 02:15sell0.01gbpusd1.95280.00001.94962008.06.05 08:151.94960.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43416872008.06.05 16:45buy0.01gbpusd1.95480.00001.95802008.06.05 20:211.95800.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43416882008.06.05 16:45sell0.01gbpusd1.95450.00001.95132008.06.11 10:311.95130.000.00-0.122.24
 542841sell-T[tp]
43421622008.06.05 18:15sell0.01gbpusd1.95550.00001.95232008.06.10 16:461.95230.000.00-0.092.24
 542841sell-T[tp]
43421612008.06.05 18:15buy0.01gbpusd1.95580.00001.95902008.06.05 20:441.95900.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43439712008.06.05 19:45buy0.01gbpusd1.95650.00001.95972008.06.05 20:491.95970.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43439722008.06.05 19:45sell0.01gbpusd1.95620.00001.95302008.06.10 15:271.95300.000.00-0.092.24
 542841sell-T[tp]
43455282008.06.05 23:15sell0.01gbpusd1.95810.00001.95492008.06.06 09:381.95490.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43455272008.06.05 23:15buy0.01gbpusd1.95840.00001.96162008.06.06 14:301.96160.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43455822008.06.06 00:00buy0.03eurusd1.55841.55461.55982008.06.06 01:371.55940.000.000.003.00
 3686563 BadBoy 3.024
43457882008.06.06 02:15buy0.01gbpusd1.95890.00001.96212008.06.06 14:301.96210.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43457892008.06.06 02:15sell0.01gbpusd1.95860.00001.95542008.06.06 09:271.95540.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43460372008.06.06 04:45buy0.01gbpusd1.95830.00001.96152008.06.06 14:301.96150.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43460382008.06.06 04:45sell0.01gbpusd1.95800.00001.95482008.06.06 09:381.95480.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43578292008.06.06 16:45buy0.01gbpusd1.96760.00001.97082008.06.06 17:021.97080.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43578302008.06.06 16:45sell0.01gbpusd1.96730.00001.96412008.06.10 09:031.96410.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
43583292008.06.06 18:15buy0.01gbpusd1.96910.00001.97232008.06.09 09:151.97230.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43583302008.06.06 18:15sell0.01gbpusd1.96880.00001.96562008.06.10 09:011.96560.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
43585322008.06.06 19:45buy0.01gbpusd1.97010.00001.97332008.06.09 09:321.97330.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43585332008.06.06 19:45sell0.01gbpusd1.96980.00001.96662008.06.10 07:561.96660.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
43594612008.06.09 02:15sell0.01gbpusd1.96870.00001.96552008.06.10 09:011.96550.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43594602008.06.09 02:15buy0.01gbpusd1.96900.00001.97222008.06.09 09:151.97220.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43596682008.06.09 04:45sell0.01gbpusd1.96690.00001.96372008.06.10 09:041.96370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43596672008.06.09 04:45buy0.01gbpusd1.96720.00001.97042008.06.09 08:151.97040.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43689482008.06.09 16:45sell0.01gbpusd1.97480.00001.97162008.06.09 19:011.97160.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43689472008.06.09 16:45buy0.01gbpusd1.97510.00001.97832008.06.20 12:411.97830.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
43691992008.06.09 18:15buy0.01gbpusd1.97530.00001.97852008.06.20 12:411.97850.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
43692002008.06.09 18:15sell0.01gbpusd1.97500.00001.97182008.06.09 19:011.97180.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43696122008.06.09 19:45sell0.01gbpusd1.97280.00001.96962008.06.10 05:031.96960.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43696112008.06.09 19:45buy0.01gbpusd1.97310.00001.97632008.06.09 20:301.97630.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43703962008.06.09 23:15buy0.01gbpusd1.97520.00001.97842008.06.20 12:411.97840.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
43703972008.06.09 23:15sell0.01gbpusd1.97490.00001.97172008.06.10 02:151.97170.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43705832008.06.10 02:15buy0.01gbpusd1.97250.00001.97572008.06.20 12:051.97570.000.000.702.24
 542841buy-T[tp]
43705852008.06.10 02:15sell0.01gbpusd1.97220.00001.96902008.06.10 05:031.96900.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43709992008.06.10 04:45buy0.01gbpusd1.97080.00001.97402008.06.19 18:031.97400.000.000.642.24
 542841buy-T[tp]
43710002008.06.10 04:45sell0.01gbpusd1.97050.00001.96732008.06.10 07:551.96730.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43743402008.06.10 16:45buy0.01gbpusd1.95300.00001.95622008.06.11 08:521.95620.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43743412008.06.10 16:45sell0.01gbpusd1.95270.00001.94952008.06.11 10:381.94950.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43748012008.06.10 18:15sell0.01gbpusd1.95470.00001.95152008.06.11 10:311.95150.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43748002008.06.10 18:15buy0.01gbpusd1.95500.00001.95822008.06.11 12:411.95820.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43750192008.06.10 19:45buy0.01gbpusd1.95420.00001.95742008.06.11 09:021.95740.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43750202008.06.10 19:45sell0.01gbpusd1.95390.00001.95072008.06.11 10:311.95070.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43753002008.06.10 23:15buy0.01gbpusd1.95470.00001.95792008.06.11 12:261.95790.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43753012008.06.10 23:15sell0.01gbpusd1.95440.00001.95122008.06.11 10:311.95120.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43756152008.06.11 04:45buy0.01gbpusd1.95430.00001.95752008.06.11 09:021.95750.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43756162008.06.11 04:45sell0.01gbpusd1.95400.00001.95082008.06.11 10:311.95080.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43818512008.06.11 16:45sell0.01gbpusd1.96460.00001.96142008.06.12 02:451.96140.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43818502008.06.11 16:45buy0.01gbpusd1.96490.00001.96812008.06.17 08:211.96810.000.000.352.24
 542841buy-T[tp]
43822302008.06.11 18:15buy0.01gbpusd1.96450.00001.96772008.06.16 14:431.96770.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43822312008.06.11 18:15sell0.01gbpusd1.96420.00001.96102008.06.12 02:551.96100.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43824242008.06.11 19:45sell0.01gbpusd1.96360.00001.96042008.06.12 03:241.96040.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43824232008.06.11 19:45buy0.01gbpusd1.96390.00001.96712008.06.16 14:381.96710.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43827122008.06.11 23:15buy0.01gbpusd1.96320.00001.96642008.06.16 14:361.96640.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
43827132008.06.11 23:15sell0.01gbpusd1.96290.00001.95972008.06.12 03:261.95970.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
43828452008.06.12 02:15buy0.01gbpusd1.96330.00001.96652008.06.16 14:361.96650.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
43828462008.06.12 02:15sell0.01gbpusd1.96270.00001.95952008.06.12 03:261.95950.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43832612008.06.12 04:45buy0.01gbpusd1.95700.00001.96022008.06.16 11:311.96020.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
43832622008.06.12 04:45sell0.01gbpusd1.95670.00001.95352008.06.12 08:591.95350.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43858482008.06.12 16:45buy0.01gbpusd1.94550.00001.94872008.06.13 17:191.94870.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43858502008.06.12 16:45sell0.01gbpusd1.94520.00001.94202008.06.12 21:461.94660.000.000.00-0.98
 542841sell-T
43867992008.06.13 02:15sell0.01gbpusd1.94550.00001.94232008.06.13 09:001.94230.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43867982008.06.13 02:15buy0.01gbpusd1.94580.00001.94902008.06.13 17:191.94900.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43869962008.06.13 04:45buy0.01gbpusd1.94740.00001.95062008.06.13 17:321.95060.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43869972008.06.13 04:45sell0.01gbpusd1.94710.00001.94392008.06.13 08:561.94390.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43896542008.06.13 16:45buy0.01gbpusd1.94760.00001.95082008.06.13 17:321.95080.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43896552008.06.13 16:45sell0.01gbpusd1.94730.00001.94412008.06.16 11:221.95940.000.00-0.03-8.47
 542841sell-T
43901882008.06.13 18:15buy0.01gbpusd1.94950.00001.95272008.06.16 05:181.95270.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43901892008.06.13 18:15sell0.01gbpusd1.94920.00001.94602008.06.13 20:361.94600.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43903372008.06.13 19:45buy0.01gbpusd1.94780.00001.95102008.06.16 04:291.95100.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43903382008.06.13 19:45sell0.01gbpusd1.94750.00001.94432008.06.16 11:221.95940.000.00-0.03-8.33
 542841sell-T
43908832008.06.16 02:15sell0.01gbpusd1.94720.00001.94402008.06.16 11:221.95940.000.000.00-8.54
 542841sell-T
43908822008.06.16 02:15buy0.01gbpusd1.94750.00001.95072008.06.16 04:221.95070.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43944292008.06.16 16:45buy0.01gbpusd1.96440.00001.96762008.06.17 07:391.96760.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43944302008.06.16 16:45sell0.01gbpusd1.96410.00001.96092008.06.17 10:511.96090.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43947362008.06.16 18:15buy0.01gbpusd1.96400.00001.96722008.06.17 07:081.96720.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43947372008.06.16 18:15sell0.01gbpusd1.96370.00001.96052008.06.17 10:511.96050.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43949962008.06.16 19:45buy0.01gbpusd1.96330.00001.96652008.06.17 04:141.96650.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43949972008.06.16 19:45sell0.01gbpusd1.96300.00001.95982008.06.17 10:521.95980.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43952352008.06.16 23:15sell0.01gbpusd1.96320.00001.96002008.06.17 10:521.96000.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43952342008.06.16 23:15buy0.01gbpusd1.96350.00001.96672008.06.17 05:251.96670.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43954462008.06.17 02:15sell0.01gbpusd1.96130.00001.95812008.06.17 11:021.95810.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43954452008.06.17 02:15buy0.01gbpusd1.96160.00001.96482008.06.17 03:171.96480.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43957682008.06.17 04:45buy0.01gbpusd1.96610.00001.96932008.06.17 08:561.96930.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43957692008.06.17 04:45sell0.01gbpusd1.96580.00001.96262008.06.17 10:411.96260.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43985762008.06.17 16:45buy0.01gbpusd1.95290.00001.95612008.06.17 18:031.95610.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
43985772008.06.17 16:45sell0.01gbpusd1.95260.00001.94942008.06.17 17:181.94940.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
43990592008.06.17 18:15buy0.01gbpusd1.95540.00001.95862008.06.18 16:511.95860.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43990602008.06.17 18:15sell0.01gbpusd1.95510.00001.95192008.06.18 07:041.95190.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43994432008.06.17 19:45sell0.01gbpusd1.95610.00001.95292008.06.18 04:181.95290.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
43994422008.06.17 19:45buy0.01gbpusd1.95640.00001.95962008.06.18 19:401.95960.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43999122008.06.17 23:15buy0.01gbpusd1.95640.00001.95962008.06.18 19:401.95960.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
43999132008.06.17 23:15sell0.01gbpusd1.95610.00001.95292008.06.18 04:181.95290.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44001842008.06.18 02:15buy0.01gbpusd1.95730.00001.96052008.06.18 20:141.96050.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44001852008.06.18 02:15sell0.01gbpusd1.95700.00001.95382008.06.18 04:081.95380.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44005092008.06.18 04:45sell0.01gbpusd1.95310.00001.94992008.06.18 10:181.94990.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44005082008.06.18 04:45buy0.01gbpusd1.95340.00001.95662008.06.18 16:011.95660.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44049852008.06.18 16:45buy0.01gbpusd1.95780.00001.96102008.06.18 20:201.96100.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44053442008.06.18 18:15buy0.01gbpusd1.95580.00001.95902008.06.18 19:371.95900.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44055722008.06.18 19:45buy0.01gbpusd1.95950.00001.96272008.06.19 07:341.96270.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
44058982008.06.18 23:15buy0.01gbpusd1.95990.00001.96312008.06.19 08:511.96310.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
44067262008.06.19 02:15buy0.01gbpusd1.96090.00001.96412008.06.19 09:041.96410.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44083992008.06.19 04:45buy0.01gbpusd1.96000.00001.96322008.06.19 08:511.96320.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44141642008.06.19 16:45buy0.01gbpusd1.97130.00001.97452008.06.19 18:041.97450.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44141652008.06.19 16:45sell0.01gbpusd1.97100.00001.96782008.06.23 09:141.96780.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
44151022008.06.19 18:15buy0.01gbpusd1.97340.00001.97662008.06.20 12:061.97660.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44151032008.06.19 18:15sell0.01gbpusd1.97310.00001.96992008.06.23 09:081.96990.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
44154672008.06.19 19:45buy0.01gbpusd1.97450.00001.97772008.06.20 12:201.97770.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44154682008.06.19 19:45sell0.01gbpusd1.97420.00001.97102008.06.20 02:481.97100.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44160992008.06.19 23:15sell0.01gbpusd1.97220.00001.96902008.06.23 09:091.96900.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
44160982008.06.19 23:15buy0.01gbpusd1.97250.00001.97572008.06.20 12:051.97570.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44173462008.06.20 02:15buy0.01gbpusd1.97260.00001.97582008.06.20 12:051.97580.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44173472008.06.20 02:15sell0.01gbpusd1.97230.00001.96912008.06.23 09:091.96910.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44192622008.06.20 04:45sell0.01gbpusd1.97090.00001.96772008.06.23 09:141.96770.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44192612008.06.20 04:45buy0.01gbpusd1.97120.00001.97442008.06.20 11:411.97440.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44246322008.06.20 16:45sell0.01gbpusd1.97430.00001.97112008.06.23 07:291.97110.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44246312008.06.20 16:45buy0.01gbpusd1.97460.00001.97782008.06.26 10:181.97780.000.000.352.24
 542841buy-T[tp]
44251722008.06.20 18:15sell0.01gbpusd1.97360.00001.97042008.06.23 08:131.97040.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44251712008.06.20 18:15buy0.01gbpusd1.97390.00001.97712008.06.26 10:151.97710.000.000.352.24
 542841buy-T[tp]
44254032008.06.20 19:45buy0.01gbpusd1.97570.00001.97892008.06.26 10:301.97890.000.000.352.24
 542841buy-T[tp]
44254042008.06.20 19:45sell0.01gbpusd1.97530.00001.97212008.06.23 06:591.97210.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44266882008.06.23 02:15buy0.01gbpusd1.97530.00001.97852008.06.26 10:201.97850.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
44266902008.06.23 02:15sell0.01gbpusd1.97500.00001.97182008.06.23 07:291.97180.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44286342008.06.23 04:45sell0.01gbpusd1.97390.00001.97072008.06.23 08:131.97070.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44286332008.06.23 04:45buy0.01gbpusd1.97420.00001.97742008.06.26 10:171.97740.000.000.292.24
 542841buy-T[tp]
44357982008.06.23 16:45buy0.01gbpusd1.95990.00001.96312008.06.23 18:301.96310.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44365942008.06.23 18:15buy0.01gbpusd1.96180.00001.96502008.06.23 19:321.96500.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44368122008.06.23 19:45buy0.01gbpusd1.96380.00001.96702008.06.24 07:321.96700.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44379952008.06.23 23:15buy0.01gbpusd1.96530.00001.96852008.06.24 08:301.96850.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44394002008.06.24 02:15buy0.01gbpusd1.96430.00001.96752008.06.24 08:211.96750.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44416672008.06.24 04:45buy0.01gbpusd1.96310.00001.96632008.06.24 07:081.96630.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44529842008.06.24 16:45buy0.01gbpusd1.97170.00001.97492008.06.25 13:151.97490.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44529852008.06.24 16:45sell0.01gbpusd1.97140.00001.96822008.06.25 08:071.96820.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44536992008.06.24 18:15buy0.01gbpusd1.96990.00001.97312008.06.25 11:591.97310.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44537012008.06.24 18:15sell0.01gbpusd1.96940.00001.96622008.06.25 17:411.96620.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44547482008.06.24 19:45buy0.01gbpusd1.97030.00001.97352008.06.25 12:231.97350.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44547492008.06.24 19:45sell0.01gbpusd1.96980.00001.96662008.06.25 08:561.96660.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44552712008.06.24 23:15sell0.01gbpusd1.97100.00001.96782008.06.25 08:081.96780.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44552702008.06.24 23:15buy0.01gbpusd1.97130.00001.97452008.06.25 13:141.97450.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44557572008.06.25 04:45buy0.01gbpusd1.97100.00001.97422008.06.25 12:231.97420.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44557582008.06.25 04:45sell0.01gbpusd1.97070.00001.96752008.06.25 08:091.96750.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44583392008.06.25 16:45sell0.01gbpusd1.97070.00001.96752008.06.25 17:021.96750.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44583382008.06.25 16:45buy0.01gbpusd1.97100.00001.97422008.06.25 20:501.97420.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44586332008.06.25 18:15buy0.01gbpusd1.96690.00001.97012008.06.25 20:131.97010.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44587982008.06.25 19:45buy0.01gbpusd1.96900.00001.97222008.06.25 20:301.97220.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44587992008.06.25 19:45sell0.01gbpusd1.96870.00001.96552008.07.07 14:171.96550.000.00-0.342.24
 542841sell-T[tp]
44597832008.06.25 23:15sell0.01gbpusd1.97440.00001.97122008.07.07 10:101.97120.000.00-0.342.24
 542841sell-T[tp]
44597822008.06.25 23:15buy0.01gbpusd1.97470.00001.97792008.06.26 10:181.97790.000.000.172.24
 542841buy-T[tp]
44600132008.06.26 02:15sell0.01gbpusd1.97380.00001.97062008.07.07 10:301.97060.000.00-0.262.24
 542841sell-T[tp]
44600122008.06.26 02:15buy0.01gbpusd1.97410.00001.97732008.06.26 10:171.97730.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44602032008.06.26 04:45buy0.01gbpusd1.97280.00001.97602008.06.26 08:181.97600.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44602042008.06.26 04:45sell0.01gbpusd1.97250.00001.96932008.07.07 10:301.96930.000.00-0.262.24
 542841sell-T[tp]
44648872008.06.26 16:45buy0.01gbpusd1.98720.00001.99042008.06.27 16:261.99040.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44648892008.06.26 16:45sell0.01gbpusd1.98690.00001.98372008.06.27 09:151.98370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44655062008.06.26 18:15sell0.01gbpusd1.98750.00001.98432008.06.27 09:151.98430.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44655052008.06.26 18:15buy0.01gbpusd1.98780.00001.99102008.06.27 16:271.99100.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44659512008.06.26 19:45buy0.01gbpusd1.98720.00001.99042008.06.27 16:261.99040.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44659522008.06.26 19:45sell0.01gbpusd1.98690.00001.98372008.06.27 09:151.98370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44665212008.06.26 23:15buy0.01gbpusd1.98980.00001.99302008.06.27 16:471.99300.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44665222008.06.26 23:15sell0.01gbpusd1.98950.00001.98632008.06.27 04:171.98630.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44677732008.06.27 02:15buy0.01gbpusd1.98840.00001.99162008.06.27 16:301.99160.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44677752008.06.27 02:15sell0.01gbpusd1.98810.00001.98492008.06.27 09:091.98490.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44687262008.06.27 04:45buy0.01gbpusd1.98700.00001.99022008.06.27 10:451.99020.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44687282008.06.27 04:45sell0.01gbpusd1.98670.00001.98352008.06.27 09:181.98350.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44742482008.06.27 16:45buy0.01gbpusd1.99240.00001.99562008.06.27 19:431.99560.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44742492008.06.27 16:45sell0.01gbpusd1.99210.00001.98892008.06.30 17:141.98890.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44744492008.06.27 18:15buy0.01gbpusd1.99420.00001.99742008.07.01 09:011.99740.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
44744502008.06.27 18:15sell0.01gbpusd1.99390.00001.99072008.06.30 13:001.99070.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44747072008.06.27 19:45buy0.01gbpusd1.99560.00001.99882008.07.01 09:561.99880.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
44747082008.06.27 19:45sell0.01gbpusd1.99530.00001.99212008.06.30 12:531.99210.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44753092008.06.30 02:15sell0.01gbpusd1.99420.00001.99102008.06.30 13:001.99100.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44753082008.06.30 02:15buy0.01gbpusd1.99450.00001.99772008.07.01 09:031.99770.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44754662008.06.30 04:45buy0.01gbpusd1.99360.00001.99682008.07.01 08:581.99680.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44754672008.06.30 04:45sell0.01gbpusd1.99330.00001.99012008.06.30 13:011.99010.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44840322008.06.30 16:45sell0.01gbpusd1.99250.00001.98932008.06.30 17:141.98930.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44840312008.06.30 16:45buy0.01gbpusd1.99280.00001.99602008.07.01 08:551.99600.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44851272008.06.30 18:15buy0.01gbpusd1.99070.00001.99392008.07.01 08:071.99390.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44851282008.06.30 18:15sell0.01gbpusd1.99040.00001.98722008.07.02 10:341.98720.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
44856412008.06.30 19:45buy0.01gbpusd1.99280.00001.99602008.07.01 08:551.99600.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44856422008.06.30 19:45sell0.01gbpusd1.99250.00001.98932008.07.01 07:151.98930.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44861232008.06.30 23:15buy0.01gbpusd1.99320.00001.99642008.07.01 08:581.99640.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44861242008.06.30 23:15sell0.01gbpusd1.99290.00001.98972008.07.01 03:261.98970.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44864462008.07.01 02:15buy0.01gbpusd1.99330.00001.99652008.07.01 08:581.99650.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44864472008.07.01 02:15sell0.01gbpusd1.99300.00001.98982008.07.01 03:261.98980.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44895052008.07.01 16:45sell0.01gbpusd1.99330.00001.99012008.07.01 17:001.99010.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44895042008.07.01 16:45buy0.01gbpusd1.99360.00001.99682008.07.02 08:241.99680.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44899992008.07.01 18:15buy0.01gbpusd1.99350.00001.99672008.07.02 08:241.99670.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44900012008.07.01 18:15sell0.01gbpusd1.99320.00001.99002008.07.02 09:321.99000.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44904842008.07.01 19:45buy0.01gbpusd1.99390.00001.99712008.07.02 08:241.99710.000.000.062.24
 542841buy-T[tp]
44904852008.07.01 19:45sell0.01gbpusd1.99360.00001.99042008.07.02 09:181.99040.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44909502008.07.01 23:15buy0.01gbpusd1.99490.00001.99812008.07.15 04:231.99810.000.000.822.24
 542841buy-T[tp]
44909512008.07.01 23:15sell0.01gbpusd1.99460.00001.99142008.07.02 09:141.99140.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
44911762008.07.02 02:15buy0.01gbpusd1.99460.00001.99782008.07.15 04:231.99780.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
44911772008.07.02 02:15sell0.01gbpusd1.99430.00001.99112008.07.02 09:141.99110.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44913762008.07.02 04:45buy0.01gbpusd1.99460.00001.99782008.07.15 04:231.99780.000.000.762.24
 542841buy-T[tp]
44913772008.07.02 04:45sell0.01gbpusd1.99430.00001.99112008.07.02 09:141.99110.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44947382008.07.02 16:45sell0.01gbpusd1.99070.00001.98752008.07.03 10:301.98750.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
44947372008.07.02 16:45buy0.01gbpusd1.99120.00001.99442008.07.11 15:321.99440.000.000.642.24
 542841buy-T[tp]
44949992008.07.02 18:15buy0.01gbpusd1.99260.00001.99582008.07.11 15:351.99580.000.000.642.24
 542841buy-T[tp]
44950002008.07.02 18:15sell0.01gbpusd1.99230.00001.98912008.07.03 04:321.98910.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
44952382008.07.02 19:45sell0.01gbpusd1.99230.00001.98912008.07.03 04:321.98910.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
44952372008.07.02 19:45buy0.01gbpusd1.99260.00001.99582008.07.11 15:351.99580.000.000.642.24
 542841buy-T[tp]
44956012008.07.02 23:15buy0.01gbpusd1.99290.00001.99612008.07.14 19:021.99610.000.000.702.24
 542841buy-T[tp]
44956022008.07.02 23:15sell0.01gbpusd1.99260.00001.98942008.07.03 04:301.98940.000.00-0.082.24
 542841sell-T[tp]
44958982008.07.03 02:15buy0.01gbpusd1.99310.00001.99632008.07.14 19:021.99630.000.000.532.24
 542841buy-T[tp]
44958992008.07.03 02:15sell0.01gbpusd1.99280.00001.98962008.07.03 04:261.98960.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44961282008.07.03 04:45buy0.01gbpusd1.98970.00001.99292008.07.03 09:001.99290.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
44961292008.07.03 04:45sell0.01gbpusd1.98940.00001.98622008.07.03 10:301.98620.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
44996932008.07.03 16:45buy0.01gbpusd1.98220.00001.98542008.07.11 15:111.98540.000.000.472.24
 542841buy-T[tp]
44996952008.07.03 16:45sell0.01gbpusd1.98190.00001.97872008.07.07 03:451.97870.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
45001512008.07.03 18:15buy0.01gbpusd1.98190.00001.98512008.07.11 15:021.98510.000.000.472.24
 542841buy-T[tp]
45001522008.07.03 18:15sell0.01gbpusd1.98160.00001.97842008.07.07 03:451.97840.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
45003722008.07.03 19:45sell0.01gbpusd1.98170.00001.97852008.07.07 03:451.97850.000.00-0.062.24
 542841sell-T[tp]
45003712008.07.03 19:45buy0.01gbpusd1.98200.00001.98522008.07.11 15:101.98520.000.000.472.24
 542841buy-T[tp]
45008272008.07.04 02:15buy0.01gbpusd1.98390.00001.98712008.07.11 15:181.98710.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
45008282008.07.04 02:15sell0.01gbpusd1.98360.00001.98042008.07.04 11:061.98040.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
45009922008.07.04 04:45sell0.01gbpusd1.98440.00001.98122008.07.04 08:511.98120.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
45009912008.07.04 04:45buy0.01gbpusd1.98470.00001.98792008.07.11 15:191.98790.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
45025222008.07.04 16:45buy0.01gbpusd1.98250.00001.98572008.07.11 15:141.98570.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
45025232008.07.04 16:45sell0.01gbpusd1.98220.00001.97902008.07.07 03:341.97900.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
45029662008.07.04 18:15sell0.01gbpusd1.98270.00001.97952008.07.07 03:231.97950.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
45029652008.07.04 18:15buy0.01gbpusd1.98300.00001.98622008.07.11 15:171.98620.000.000.412.24
 542841buy-T[tp]
45037082008.07.07 02:15sell0.01gbpusd1.98150.00001.97832008.07.07 03:451.97830.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
45037072008.07.07 02:15buy0.01gbpusd1.98180.00001.98502008.07.11 15:021.98500.000.000.352.24
 542841buy-T[tp]
45040192008.07.07 04:45buy0.01gbpusd1.97690.00001.98012008.07.09 16:501.98010.000.000.122.24
 542841buy-T[tp]
45040212008.07.07 04:45sell0.01gbpusd1.97660.00001.97342008.07.07 08:301.97340.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
45082412008.07.07 16:45buy0.02gbpusd1.96930.00001.97252008.07.07 18:291.97250.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45090732008.07.07 18:15buy0.02gbpusd1.97140.00001.97462008.07.07 18:311.97460.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45090742008.07.07 18:15sell0.02gbpusd1.97110.00001.96792008.07.08 19:071.96790.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45102382008.07.07 19:45buy0.02gbpusd1.97930.00001.98252008.07.09 17:541.98250.000.000.224.48
 542841buy-2[tp]
45102392008.07.07 19:45sell0.02gbpusd1.97900.00001.97582008.07.07 23:211.97580.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45117632008.07.07 23:15sell0.02gbpusd1.97600.00001.97282008.07.08 08:221.97280.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45117622008.07.07 23:15buy0.02gbpusd1.97630.00001.97952008.07.08 11:051.97950.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45126442008.07.08 02:16buy0.02gbpusd1.97660.00001.97982008.07.08 11:061.97980.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45126452008.07.08 02:16sell0.02gbpusd1.97630.00001.97312008.07.08 08:221.97310.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45132452008.07.08 04:45sell0.02gbpusd1.97430.00001.97112008.07.08 15:421.97110.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45132442008.07.08 04:45buy0.02gbpusd1.97460.00001.97782008.07.08 09:551.97780.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45190252008.07.08 16:45sell0.02gbpusd1.97120.00001.96802008.07.08 19:051.96800.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45190242008.07.08 16:45buy0.02gbpusd1.97150.00001.97472008.07.09 12:311.97470.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45196752008.07.08 18:15buy0.02gbpusd1.96900.00001.97222008.07.09 07:251.97220.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45202222008.07.08 19:45buy0.02gbpusd1.96950.00001.97272008.07.09 07:271.97270.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45223112008.07.08 23:15buy0.02gbpusd1.96990.00001.97312008.07.09 07:281.97310.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45225132008.07.09 02:15buy0.02gbpusd1.96960.00001.97282008.07.09 07:271.97280.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45231262008.07.09 04:45buy0.02gbpusd1.96890.00001.97212008.07.09 07:241.97210.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45308642008.07.09 16:45buy0.02gbpusd1.97890.00001.98212008.07.09 17:531.98210.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45308652008.07.09 16:45sell0.02gbpusd1.97860.00001.97542008.07.10 10:001.97540.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45317192008.07.09 18:15buy0.02gbpusd1.98160.00001.98482008.07.11 15:011.98480.000.000.454.48
 542841buy-2[tp]
45317202008.07.09 18:15sell0.02gbpusd1.98130.00001.97812008.07.10 09:121.97810.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45322962008.07.09 19:45buy0.02gbpusd1.98180.00001.98502008.07.11 15:021.98500.000.000.454.48
 542841buy-2[tp]
45322972008.07.09 19:45sell0.02gbpusd1.98150.00001.97832008.07.10 07:281.97830.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45330802008.07.09 23:15sell0.02gbpusd1.98300.00001.97982008.07.10 07:191.97980.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45330792008.07.09 23:15buy0.02gbpusd1.98330.00001.98652008.07.11 15:171.98650.000.000.454.48
 542841buy-2[tp]
45334862008.07.10 02:15sell0.02gbpusd1.98070.00001.97752008.07.10 09:121.97750.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45334852008.07.10 02:15buy0.02gbpusd1.98100.00001.98422008.07.11 15:011.98420.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45338422008.07.10 04:45buy0.02gbpusd1.98200.00001.98522008.07.11 15:101.98520.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45338432008.07.10 04:45sell0.02gbpusd1.98170.00001.97852008.07.10 07:281.97850.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45415902008.07.10 16:45buy0.02gbpusd1.97750.00001.98072008.07.11 13:441.98070.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45415912008.07.10 16:45sell0.02gbpusd1.97720.00001.97402008.07.30 15:351.97400.000.00-0.924.48
 542841sell-2[tp]
45431052008.07.10 18:15buy0.02gbpusd1.97650.00001.97972008.07.11 13:441.97970.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45439282008.07.10 19:45buy0.02gbpusd1.97620.00001.97942008.07.11 05:421.97940.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45450832008.07.10 23:15buy0.02gbpusd1.97790.00001.98112008.07.11 13:441.98110.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45450842008.07.10 23:15sell0.02gbpusd1.97760.00001.97442008.07.30 15:341.97440.000.00-0.924.48
 542841sell-2[tp]
45454362008.07.11 02:15buy0.02gbpusd1.97870.00001.98192008.07.11 14:131.98190.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45463412008.07.11 04:45sell0.02gbpusd1.97770.00001.97452008.07.30 15:341.97450.000.00-0.874.48
 542841sell-2[tp]
45463402008.07.11 04:45buy0.02gbpusd1.97800.00001.98122008.07.11 13:441.98120.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45512492008.07.11 16:45buy0.02gbpusd1.99200.00001.99522008.07.14 18:451.99520.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45512502008.07.11 16:45sell0.02gbpusd1.99170.00001.98852008.07.11 16:591.98850.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45517152008.07.11 18:15buy0.02gbpusd1.98880.00001.99202008.07.14 16:301.99200.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45517162008.07.11 18:15sell0.02gbpusd1.98870.00001.98552008.07.11 20:591.98550.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45524062008.07.11 19:45buy0.02gbpusd1.98850.00001.99172008.07.14 16:281.99170.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45524072008.07.11 19:45sell0.02gbpusd1.98820.00001.98502008.07.14 02:011.98500.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45537392008.07.14 02:15sell0.02gbpusd1.98370.00001.98052008.07.29 16:371.98050.000.00-0.774.48
 542841sell-2[tp]
45540112008.07.14 04:45sell0.02gbpusd1.98550.00001.98232008.07.14 10:301.98230.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45540102008.07.14 04:45buy0.02gbpusd1.98580.00001.98902008.07.14 14:301.98900.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45579582008.07.14 16:45buy0.02gbpusd1.99210.00001.99532008.07.14 18:451.99530.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45579592008.07.14 16:45sell0.02gbpusd1.99160.00001.98842008.07.24 10:141.98840.000.00-0.624.48
 542841sell-2[tp]
45583632008.07.14 18:15buy0.02gbpusd1.99380.00001.99702008.07.15 03:531.99700.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45583652008.07.14 18:15sell0.02gbpusd1.99350.00001.99032008.07.22 18:291.99030.000.00-0.414.48
 542841sell-2[tp]
45587302008.07.14 19:45buy0.02gbpusd1.99340.00001.99662008.07.15 02:091.99660.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45587312008.07.14 19:45sell0.02gbpusd1.99310.00001.98992008.07.24 10:081.98990.000.00-0.624.48
 542841sell-2[tp]
45590562008.07.14 23:15sell0.02gbpusd1.99430.00001.99112008.07.18 09:421.99110.000.00-0.314.48
 542841sell-2[tp]
45590552008.07.14 23:15buy0.02gbpusd1.99460.00001.99782008.07.15 04:231.99780.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45593562008.07.15 02:15buy0.02gbpusd1.99600.00001.99922008.07.15 08:371.99920.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45593572008.07.15 02:15sell0.02gbpusd1.99570.00001.99252008.07.18 09:271.99250.000.00-0.264.48
 542841sell-2[tp]
45600902008.07.15 04:45buy0.02gbpusd1.99780.00002.00102008.07.15 09:252.00100.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45600912008.07.15 04:45sell0.02gbpusd1.99750.00001.99432008.07.18 04:251.99430.000.00-0.264.48
 542841sell-2[tp]
45611402008.07.15 09:55buy0.02gbpusd2.00380.00000.00002008.07.15 10:072.00740.000.000.005.04
45612932008.07.15 10:11buy0.02gbpusd2.00920.00000.00002008.07.15 10:142.00940.000.000.000.28
45613342008.07.15 10:15buy0.02gbpusd2.01160.00000.00002008.07.15 10:172.01090.000.000.00-0.98
45667292008.07.15 18:15buy0.02gbpusd2.00400.00002.00722008.07.16 09:102.00720.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45667312008.07.15 18:15sell0.02gbpusd2.00370.00002.00052008.07.16 07:252.00050.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45673742008.07.15 19:45buy0.02gbpusd2.00400.00002.00722008.07.16 09:102.00720.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45673752008.07.15 19:45sell0.02gbpusd2.00370.00002.00052008.07.16 07:252.00050.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45681532008.07.15 23:15sell0.02gbpusd2.00630.00002.00312008.07.16 04:242.00310.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45685112008.07.16 02:15buy0.02gbpusd2.00520.00002.00842008.07.16 09:152.00840.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45685122008.07.16 02:15sell0.02gbpusd2.00510.00002.00192008.07.16 04:262.00190.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45688202008.07.16 04:45buy0.02gbpusd2.00280.00002.00602008.07.16 09:032.00600.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45688212008.07.16 04:45sell0.02gbpusd2.00250.00001.99932008.07.16 15:151.99930.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45724422008.07.16 16:45sell0.02gbpusd1.99830.00001.99512008.07.17 20:261.99510.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45724412008.07.16 16:45buy0.02gbpusd1.99860.00002.00182008.07.17 03:282.00180.000.000.344.48
 542841buy-2[tp]
45729062008.07.16 18:15buy0.02gbpusd1.99990.00002.00312008.07.17 11:212.00310.000.000.344.48
 542841buy-2[tp]
45729082008.07.16 18:15sell0.02gbpusd1.99960.00001.99642008.07.17 20:071.99640.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45735232008.07.16 19:45sell0.02gbpusd2.00000.00001.99682008.07.17 20:071.99680.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45735222008.07.16 19:45buy0.02gbpusd2.00030.00002.00352008.07.17 11:492.00350.000.000.344.48
 542841buy-2[tp]
45740512008.07.16 23:15buy0.02gbpusd1.99920.00002.00242008.07.17 05:252.00240.000.000.344.48
 542841buy-2[tp]
45740522008.07.16 23:15sell0.02gbpusd1.99890.00001.99572008.07.17 20:231.99570.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
45745902008.07.17 02:15buy0.02gbpusd2.00080.00002.00402008.07.17 12:102.00400.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45745912008.07.17 02:15sell0.02gbpusd2.00040.00001.99722008.07.17 20:071.99720.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45754832008.07.17 04:45buy0.02gbpusd2.00060.00002.00382008.07.17 12:102.00380.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45754852008.07.17 04:45sell0.02gbpusd2.00030.00001.99712008.07.17 20:071.99710.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45793402008.07.17 16:45sell0.02gbpusd2.00510.00002.00192008.07.17 18:212.00190.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45799312008.07.17 18:15buy0.02gbpusd2.00290.00002.00612008.07.22 11:202.00610.000.000.334.48
 542841buy-2[tp]
45799322008.07.17 18:15sell0.02gbpusd2.00260.00001.99942008.07.17 19:151.99940.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45805552008.07.17 19:45buy0.02gbpusd1.99930.00002.00252008.07.17 22:452.00250.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45805562008.07.17 19:45sell0.02gbpusd1.99900.00001.99582008.07.17 20:231.99580.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45818682008.07.17 23:15buy0.02gbpusd2.00370.00002.00692008.07.22 13:092.00690.000.000.334.48
 542841buy-2[tp]
45818692008.07.17 23:15sell0.02gbpusd2.00340.00002.00022008.07.17 23:372.00020.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45821332008.07.18 02:15buy0.02gbpusd1.99600.00001.99922008.07.18 07:471.99920.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45821352008.07.18 02:15sell0.02gbpusd1.99570.00001.99252008.07.18 09:271.99250.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45825052008.07.18 04:45buy0.02gbpusd1.99460.00001.99782008.07.18 05:481.99780.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45825062008.07.18 04:45sell0.02gbpusd1.99430.00001.99112008.07.18 09:421.99110.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45858092008.07.18 16:45sell0.02gbpusd1.99620.00001.99302008.07.21 07:471.99300.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45858082008.07.18 16:45buy0.02gbpusd1.99650.00001.99972008.07.21 22:171.99970.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45860552008.07.18 18:15sell0.02gbpusd1.99640.00001.99322008.07.21 07:471.99320.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45860542008.07.18 18:15buy0.02gbpusd1.99670.00001.99992008.07.21 22:191.99990.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45862442008.07.18 19:45sell0.02gbpusd1.99780.00001.99462008.07.21 00:091.99460.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45862432008.07.18 19:45buy0.02gbpusd1.99810.00002.00132008.07.21 22:202.00130.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45867612008.07.21 02:15buy0.02gbpusd1.99440.00001.99762008.07.21 12:471.99760.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45867642008.07.21 02:15sell0.02gbpusd1.99410.00001.99092008.07.22 18:271.99090.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45874962008.07.21 04:45buy0.02gbpusd1.99520.00001.99842008.07.21 17:521.99840.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45874972008.07.21 04:45sell0.02gbpusd1.99490.00001.99172008.07.21 08:371.99170.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45905272008.07.21 16:45buy0.02gbpusd1.99720.00002.00042008.07.21 22:192.00040.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45905282008.07.21 16:45sell0.02gbpusd1.99690.00001.99372008.07.22 17:211.99370.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45909072008.07.21 18:15buy0.02gbpusd1.99830.00002.00152008.07.21 22:202.00150.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45909082008.07.21 18:15sell0.02gbpusd1.99800.00001.99482008.07.22 17:171.99480.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45911362008.07.21 19:45buy0.02gbpusd1.99700.00002.00022008.07.21 22:192.00020.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45911372008.07.21 19:45sell0.02gbpusd1.99670.00001.99352008.07.22 17:321.99350.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45927002008.07.21 23:15buy0.02gbpusd2.00280.00002.00602008.07.22 11:202.00600.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45927012008.07.21 23:15sell0.02gbpusd2.00250.00001.99932008.07.22 15:001.99930.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
45930692008.07.22 02:15buy0.02gbpusd2.00140.00002.00462008.07.22 11:142.00460.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45930702008.07.22 02:15sell0.02gbpusd2.00110.00001.99792008.07.22 16:031.99790.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45935452008.07.22 04:45buy0.02gbpusd2.00180.00002.00502008.07.22 11:162.00500.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45935462008.07.22 04:45sell0.02gbpusd2.00150.00001.99832008.07.22 15:561.99830.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45880132008.07.22 10:18sell0.01gbpusd2.00440.00000.00002008.07.30 09:151.98080.000.00-0.2316.52
 2008 
45965832008.07.22 16:45buy0.02gbpusd1.99770.00002.00092008.07.23 13:272.00090.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45965842008.07.22 16:45sell0.02gbpusd1.99740.00001.99422008.07.22 17:201.99420.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
45981602008.07.22 18:15buy0.02gbpusd1.99330.00001.99652008.07.23 12:361.99650.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45981612008.07.22 18:15sell0.02gbpusd1.99300.00001.98982008.07.24 10:091.98980.000.00-0.214.48
 542841sell-2[tp]
45985532008.07.22 19:45buy0.02gbpusd1.99060.00001.99382008.07.23 04:051.99380.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45985542008.07.22 19:45sell0.02gbpusd1.99030.00001.98712008.07.24 10:301.98710.000.00-0.214.48
 542841sell-2[tp]
45988982008.07.22 23:15buy0.02gbpusd1.99170.00001.99492008.07.23 04:111.99490.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
45988992008.07.22 23:15sell0.02gbpusd1.99140.00001.98822008.07.24 10:151.98820.000.00-0.214.48
 542841sell-2[tp]
45996192008.07.23 02:15buy0.02gbpusd1.99160.00001.99482008.07.23 04:111.99480.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
45996202008.07.23 02:15sell0.02gbpusd1.99130.00001.98812008.07.24 10:161.98810.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46007612008.07.23 04:45buy0.02gbpusd1.99320.00001.99642008.07.23 12:361.99640.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46007622008.07.23 04:45sell0.02gbpusd1.99290.00001.98972008.07.24 10:091.98970.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46040422008.07.23 16:45buy0.02gbpusd1.99840.00002.00162008.07.23 17:472.00160.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46040432008.07.23 16:45sell0.02gbpusd1.99810.00001.99492008.07.24 08:551.99490.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46049992008.07.23 18:15sell0.02gbpusd2.00260.00001.99942008.07.23 19:521.99940.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46052422008.07.23 19:45sell0.02gbpusd2.00030.00001.99712008.07.23 20:421.99710.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46059482008.07.23 23:15sell0.02gbpusd1.99810.00001.99492008.07.24 08:551.99490.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46063832008.07.24 02:15sell0.02gbpusd1.99760.00001.99442008.07.24 09:021.99440.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46066732008.07.24 04:45sell0.02gbpusd1.99760.00001.99442008.07.24 09:021.99440.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46107372008.07.24 16:45buy0.02gbpusd1.98470.00001.98792008.07.25 09:151.98790.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46107382008.07.24 16:45sell0.02gbpusd1.98440.00001.98122008.07.29 16:351.98120.000.00-0.154.48
 542841sell-2[tp]
46116752008.07.24 18:15buy0.02gbpusd1.98350.00001.98672008.07.24 21:471.98670.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46116772008.07.24 18:15sell0.02gbpusd1.98320.00001.98002008.07.29 16:381.98000.000.00-0.154.48
 542841sell-2[tp]
46120442008.07.24 19:45sell0.02gbpusd1.98360.00001.98042008.07.29 16:371.98040.000.00-0.154.48
 542841sell-2[tp]
46120432008.07.24 19:45buy0.02gbpusd1.98390.00001.98712008.07.24 21:571.98710.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46133492008.07.25 02:15buy0.02gbpusd1.98620.00001.98942008.07.25 09:391.98940.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46133502008.07.25 02:15sell0.02gbpusd1.98590.00001.98272008.07.29 16:041.98270.000.00-0.104.48
 542841sell-2[tp]
46135682008.07.25 04:45sell0.02gbpusd1.98450.00001.98132008.07.29 16:351.98130.000.00-0.104.48
 542841sell-2[tp]
46135672008.07.25 04:45buy0.02gbpusd1.98480.00001.98802008.07.25 09:151.98800.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46220362008.07.25 16:45buy0.02gbpusd1.98960.00001.99282008.07.28 17:101.99280.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46220372008.07.25 16:45sell0.02gbpusd1.98930.00001.98612008.07.28 08:051.98610.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46226622008.07.25 18:15sell0.02gbpusd1.99060.00001.98742008.07.28 01:291.98740.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46226602008.07.25 18:15buy0.02gbpusd1.99090.00001.99412008.07.28 17:211.99410.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46231772008.07.25 19:45buy0.02gbpusd1.99080.00001.99402008.07.28 17:211.99400.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46231782008.07.25 19:45sell0.02gbpusd1.99050.00001.98732008.07.28 02:091.98730.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46242852008.07.28 02:15buy0.01gbpusd1.98720.00001.99042008.07.28 05:561.99040.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
46242862008.07.28 02:15sell0.01gbpusd1.98690.00001.98372008.07.29 15:461.98370.000.00-0.032.24
 542841sell-T[tp]
46251732008.07.28 04:45buy0.01gbpusd1.98960.00001.99282008.07.28 17:101.99280.000.000.002.24
 542841buy-T[tp]
46251742008.07.28 04:45sell0.01gbpusd1.98930.00001.98612008.07.28 08:051.98610.000.000.002.24
 542841sell-T[tp]
46282792008.07.28 16:45sell0.02gbpusd1.99160.00001.98842008.07.29 12:231.98840.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46282782008.07.28 16:45buy0.02gbpusd1.99190.00001.99512008.07.28 18:531.99510.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46287812008.07.28 18:15sell0.02gbpusd1.99440.00001.99122008.07.29 12:001.99120.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46290182008.07.28 19:45sell0.02gbpusd1.99560.00001.99242008.07.29 05:561.99240.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46294052008.07.28 23:15sell0.02gbpusd1.99400.00001.99082008.07.29 12:011.99080.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46295732008.07.29 02:15sell0.02gbpusd1.99460.00001.99142008.07.29 12:001.99140.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46297032008.07.29 04:45sell0.02gbpusd1.99370.00001.99052008.07.29 12:061.99050.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46328962008.07.29 16:45sell0.02gbpusd1.98100.00001.97782008.07.29 19:411.97780.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46333092008.07.29 18:15buy0.02gbpusd1.97960.00001.98282008.07.30 10:011.98280.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46333102008.07.29 18:15sell0.02gbpusd1.97930.00001.97612008.07.30 15:021.97610.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46335642008.07.29 19:45sell0.02gbpusd1.97740.00001.97422008.07.30 15:341.97420.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46335632008.07.29 19:45buy0.02gbpusd1.97770.00001.98092008.07.30 02:461.98090.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46339642008.07.29 23:15sell0.02gbpusd1.97890.00001.97572008.07.30 15:131.97570.000.00-0.054.48
 542841sell-2[tp]
46339632008.07.29 23:15buy0.02gbpusd1.97920.00001.98242008.07.30 10:001.98240.000.000.114.48
 542841buy-2[tp]
46353682008.07.30 04:45sell0.02gbpusd1.98130.00001.97812008.07.30 07:521.97810.000.000.004.48
 542841sell-2[tp]
46403092008.07.30 16:45buy0.02gbpusd1.97810.00001.98132008.07.30 17:301.98130.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46407922008.07.30 18:15buy0.02gbpusd1.98010.00001.98332008.07.30 20:111.98330.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
46412222008.07.30 19:45sell0.02gbpusd1.98260.00001.97942008.07.31 02:471.97940.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46417872008.07.30 23:15sell0.02gbpusd1.98150.00001.97832008.07.31 08:001.97830.000.00-0.164.48
 542841sell-2[tp]
46420702008.07.31 02:15buy0.02gbpusd1.98020.00001.98342008.07.31 08:541.98340.000.000.004.48
 542841buy-2[tp]
  0.00 0.00 91.49 2 564.16
Closed P/L: 2 655.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
44049862008.06.18 16:45sell0.01gbpusd1.95750.00001.9543 1.98270.000.00-1.28-17.64
 542841sell-T
44053452008.06.18 18:15sell0.01gbpusd1.95550.00001.9523 1.98270.000.00-1.28-19.04
 542841sell-T
44055732008.06.18 19:45sell0.01gbpusd1.95920.00001.9560 1.98270.000.00-1.28-16.45
 542841sell-T
44058992008.06.18 23:15sell0.01gbpusd1.95960.00001.9564 1.98270.000.00-1.28-16.17
 542841sell-T
44067272008.06.19 02:15sell0.01gbpusd1.96060.00001.9574 1.98270.000.00-1.20-15.47
 542841sell-T
44084002008.06.19 04:45sell0.01gbpusd1.95970.00001.9565 1.98270.000.00-1.20-16.10
 542841sell-T
44357992008.06.23 16:45sell0.01gbpusd1.95960.00001.9564 1.98270.000.00-1.14-16.17
 542841sell-T
44365952008.06.23 18:15sell0.01gbpusd1.96150.00001.9583 1.98270.000.00-1.14-14.84
 542841sell-T
44368132008.06.23 19:45sell0.01gbpusd1.96350.00001.9603 1.98270.000.00-1.14-13.44
 542841sell-T
44379962008.06.23 23:15sell0.01gbpusd1.96500.00001.9618 1.98270.000.00-1.14-12.39
 542841sell-T
44394012008.06.24 02:15sell0.01gbpusd1.96400.00001.9608 1.98270.000.00-1.11-13.09
 542841sell-T
44416692008.06.24 04:45sell0.01gbpusd1.96280.00001.9596 1.98270.000.00-1.11-13.93
 542841sell-T
44586342008.06.25 18:15sell0.01gbpusd1.96660.00001.9634 1.98270.000.00-1.08-11.27
 542841sell-T
45082422008.07.07 16:45sell0.02gbpusd1.96900.00001.9658 1.98270.000.00-1.34-19.18
 542841sell-2
45196762008.07.08 18:15sell0.02gbpusd1.96870.00001.9655 1.98270.000.00-1.29-19.60
 542841sell-2
45202232008.07.08 19:45sell0.02gbpusd1.96920.00001.9660 1.98270.000.00-1.29-18.90
 542841sell-2
45223122008.07.08 23:15sell0.02gbpusd1.96960.00001.9664 1.98270.000.00-1.29-18.34
 542841sell-2
45225142008.07.09 02:15sell0.02gbpusd1.96930.00001.9661 1.98270.000.00-1.24-18.76
 542841sell-2
45231272008.07.09 04:45sell0.02gbpusd1.96860.00001.9654 1.98270.000.00-1.24-19.74
 542841sell-2
45431062008.07.10 18:15sell0.02gbpusd1.97620.00001.9730 1.98270.000.00-1.08-9.10
 542841sell-2
45439292008.07.10 19:45sell0.02gbpusd1.97590.00001.9727 1.98270.000.00-1.08-9.52
 542841sell-2
45681522008.07.15 23:15buy0.02gbpusd2.00660.00002.0098 1.98240.000.002.01-33.88
 542841buy-2
45793392008.07.17 16:45buy0.02gbpusd2.00540.00002.0086 1.98240.000.001.56-32.20
 542841buy-2
45880122008.07.29 16:36buy0.01gbpusd1.98070.00000.0000 1.98240.000.000.231.19
 2008 
46049982008.07.23 18:15buy0.02gbpusd2.00290.00002.0061 1.98240.000.001.12-28.70
 542841buy-2
46052412008.07.23 19:45buy0.02gbpusd2.00060.00002.0038 1.98240.000.001.12-25.48
 542841buy-2
46059472008.07.23 23:15buy0.02gbpusd1.99840.00002.0016 1.98240.000.001.12-22.40
 542841buy-2
46063822008.07.24 02:15buy0.02gbpusd1.99770.00002.0009 1.98240.000.000.78-21.42
 542841buy-2
46066722008.07.24 04:45buy0.02gbpusd1.99790.00002.0011 1.98240.000.000.78-21.70
 542841buy-2
46260972008.07.28 09:33sell0.10gbpusd1.98520.00000.0000 1.98270.000.00-1.3617.50
46261012008.07.28 09:33buy0.10gbpusd1.98560.00000.0000 1.98240.000.002.80-22.40
46287802008.07.28 18:15buy0.02gbpusd1.99470.00001.9979 1.98240.000.000.56-17.22
 542841buy-2
46290172008.07.28 19:45buy0.02gbpusd1.99590.00001.9991 1.98240.000.000.56-18.90
 542841buy-2
46294042008.07.28 23:15buy0.02gbpusd1.99430.00001.9975 1.98240.000.000.56-16.66
 542841buy-2
46295722008.07.29 02:15buy0.02gbpusd1.99490.00001.9981 1.98240.000.000.45-17.50
 542841buy-2
46297022008.07.29 04:45buy0.02gbpusd1.99400.00001.9972 1.98240.000.000.45-16.24
 542841buy-2
46328952008.07.29 16:45buy0.02gbpusd1.98130.00001.9845 1.98240.000.000.451.54
 542841buy-2
46353672008.07.30 04:45buy0.02gbpusd1.98160.00001.9848 1.98240.000.000.341.12
 542841buy-2
46403102008.07.30 16:45sell0.02gbpusd1.97780.00001.9746 1.98270.000.00-0.16-6.86
 542841sell-2
46407932008.07.30 18:15sell0.02gbpusd1.97980.00001.9766 1.98270.000.00-0.16-4.06
 542841sell-2
46412212008.07.30 19:45buy0.02gbpusd1.98290.00001.9861 1.98240.000.000.34-0.70
 542841buy-2
46417862008.07.30 23:15buy0.02gbpusd1.98180.00001.9850 1.98240.000.000.340.84
 542841buy-2
46420712008.07.31 02:15sell0.02gbpusd1.97990.00001.9767 1.98270.000.000.00-3.92
 542841sell-2
46424222008.07.31 04:45buy0.02gbpusd1.98070.00001.9839 1.98240.000.000.002.38
 542841buy-2
46424232008.07.31 04:45sell0.02gbpusd1.98040.00001.9772 1.98270.000.000.00-3.22
 542841sell-2
  0.00 0.00 -11.34 -618.03
 Floating P/L: -629.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
45922192008.07.21 22:41sell limit0.01gbpusd2.01640.00000.0000 1.9824
 2008 
46328242008.07.29 16:35buy limit0.01gbpusd1.96870.00000.0000 1.9827
 2008 
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 655.65 Floating P/L: -629.37 Margin: 652.05
Balance: 3 076.90 Equity: 2 447.53 Free Margin: 1 795.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 046.67 Gross Loss: 391.02 Total Net Profit: 2 655.65
Profit Factor: 7.79 Expected Payoff: 2.16  
Absolute Drawdown: 3.74 Maximal Drawdown: 183.93 (23.82%) Relative Drawdown: 23.82% (183.93)
 
Total Trades: 1232 Short Positions (won %): 606 (93.89%) Long Positions (won %): 626 (95.69%)
Profit Trades (% of total): 1168 (94.81%) Loss trades (% of total): 64 (5.19%)
Largest profit trade: 16.29 loss trade: -30.08
Average profit trade: 2.61 loss trade: -6.11
Maximum consecutive wins ($): 242 (758.88) consecutive losses ($): 14 (-183.93)
Maximal consecutive profit (count): 758.88 (242) consecutive loss (count): -183.93 (14)
Average consecutive wins: 28 consecutive losses: 2