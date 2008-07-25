Interbank FX, LLC

Account: 5162946 Name: Dragonheart Currency: USD 2008 July 25, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57639042008.07.25 15:24sell1.12eurusd1.56861.58811.56762008.07.25 15:371.56810.000.000.0056.00
57629762008.07.25 15:05sell0.56eurusd1.56801.58801.56702008.07.25 15:381.56810.000.000.00-5.60
57626182008.07.25 15:01sell0.28eurusd1.56751.58801.56652008.07.25 15:381.56810.000.000.00-16.80
57624982008.07.25 15:00sell0.14eurusd1.56691.58791.56592008.07.25 15:381.56830.000.000.00-19.60
57239822008.07.25 09:00sell0.14eurgbp0.78900.81000.78802008.07.25 09:240.78800.000.000.0027.94
56972072008.07.25 05:10sell1.12eurgbp0.79110.81060.79012008.07.25 06:000.79060.000.000.00111.29
56918312008.07.25 04:22sell0.56eurgbp0.79060.81060.78962008.07.25 06:000.79080.000.000.00-22.26
56785462008.07.25 02:32sell0.28eurgbp0.78990.81040.78892008.07.25 06:000.79080.000.000.00-50.08
56755572008.07.25 02:00sell0.14eurgbp0.78930.81030.78832008.07.25 06:010.79090.000.000.00-44.52
56430152008.07.24 19:02buy0.28eurusd1.56541.54491.56642008.07.24 19:341.56640.000.000.0028.00
56426272008.07.24 19:00buy0.14eurusd1.56591.54491.56692008.07.24 19:341.56640.000.000.007.00
56411592008.07.24 18:47buy0.28audcad0.96850.94800.96952008.07.24 18:540.96950.000.000.0027.65
56347092008.07.24 18:00buy0.14audcad0.96920.94820.97022008.07.24 18:540.96950.000.000.004.15
55612252008.07.24 10:17buy1.12audcad0.97000.95050.97102008.07.24 10:190.97060.000.000.0066.52
55598772008.07.24 10:05buy0.56audcad0.97050.95050.97152008.07.24 10:190.97110.000.000.0033.26
55531042008.07.24 09:11buy0.28audcad0.97120.95070.97222008.07.24 10:190.97090.000.000.00-8.31
55509702008.07.24 09:00buy0.14audcad0.97180.95080.97282008.07.24 10:190.97100.000.000.00-11.09
54727822008.07.23 23:38buy0.56eurusd1.56801.54801.56902008.07.24 00:261.56900.000.000.0056.00
54724112008.07.23 23:33buy0.28eurgbp0.78500.76450.78602008.07.24 06:540.78600.000.000.0055.86
54711272008.07.23 23:16buy0.28eurusd1.56861.54811.56962008.07.24 00:261.56910.000.000.0014.00
54703382008.07.23 23:01buy0.14eurgbp0.78560.76460.78662008.07.24 06:540.78600.000.000.0011.17
54700822008.07.23 23:00buy0.14eurusd1.56931.54831.57032008.07.24 00:261.56920.000.000.00-1.40
54644212008.07.23 21:04buy0.14audcad0.97070.94970.97172008.07.23 21:110.97170.000.000.0013.84
53624322008.07.23 06:57buy1.12eurgbp0.79120.77170.79222008.07.23 07:410.79170.000.000.00111.55
53560622008.07.23 06:26buy0.56eurgbp0.79180.77180.79282008.07.23 07:410.79160.000.000.00-22.31
53309492008.07.23 01:45buy0.28eurgbp0.79240.77190.79342008.07.23 07:410.79160.000.000.00-44.62
53296672008.07.23 01:30buy0.14eurgbp0.79290.77190.79392008.07.23 07:420.79160.000.000.00-36.25
53104222008.07.22 19:32sell0.56audcad0.98011.00010.97912008.07.22 21:140.97910.000.00-7.4455.56
53099632008.07.22 19:24sell0.28audcad0.97940.99990.97842008.07.22 21:140.97920.000.00-3.725.56
53088772008.07.22 19:00sell0.14audcad0.97880.99980.97782008.07.22 21:140.97900.000.00-1.86-2.78
52089652008.07.22 08:17sell0.28eurusd1.59301.61351.59202008.07.22 09:001.59200.000.000.0028.00
52078642008.07.22 08:00buy0.14audcad0.97920.95820.98022008.07.22 08:450.98020.000.000.0013.97
52077942008.07.22 08:00sell0.14eurusd1.59241.61341.59142008.07.22 09:001.59220.000.000.002.80
52041862008.07.22 07:00sell0.14eurgbp0.79480.81580.79382008.07.22 09:220.79380.000.000.0028.07
50649072008.07.21 01:00buy0.14eurusd1.58581.56481.58682008.07.21 01:091.58680.000.000.0014.00
49772552008.07.18 05:03buy0.28eurusd1.58551.56501.58652008.07.18 05:441.58650.000.000.0028.00
49769882008.07.18 05:00buy0.14eurusd1.58601.56501.58702008.07.18 05:441.58650.000.000.007.00
49301522008.07.17 18:25buy0.28eurgbp0.79150.77100.79252008.07.17 20:100.79250.000.000.0055.96
49232472008.07.17 18:00buy0.14eurgbp0.79200.77100.79302008.07.17 20:100.79250.000.000.0013.99
48316022008.07.17 03:57buy0.28audcad0.97730.95680.97832008.07.17 05:370.97830.000.000.0027.97
48273222008.07.17 02:04buy0.28eurusd1.58461.56411.58562008.07.17 02:531.58560.000.000.0028.00
48271582008.07.17 02:00buy0.14eurgbp0.79200.77100.79302008.07.17 06:510.79300.000.000.0027.99
48271422008.07.17 02:00buy0.14audcad0.97780.95680.97882008.07.17 05:370.97830.000.000.006.99
48271282008.07.17 02:00buy0.14eurusd1.58521.56421.58622008.07.17 02:531.58560.000.000.005.60
47196932008.07.16 07:11buy0.52eurgbp0.79290.77290.79392008.07.16 08:300.79390.000.000.00104.26
47181392008.07.16 06:59buy0.26eurgbp0.79350.77300.79452008.07.16 08:300.79450.000.000.0052.12
47039082008.07.16 04:13sell0.52audcad0.97960.99960.97862008.07.16 04:500.97860.000.000.0051.92
47038052008.07.16 04:08sell0.26audcad0.97910.99960.97812008.07.16 04:500.97860.000.000.0012.98
47031032008.07.16 04:00sell0.13audcad0.97850.99950.97752008.07.16 04:500.97910.000.000.00-7.79
46949302008.07.16 02:00buy0.13eurgbp0.79400.77300.79502008.07.16 08:300.79500.000.000.0026.06
45471342008.07.15 08:30buy3.84eurgbp0.79410.77560.79512008.07.15 08:320.79510.000.000.00772.26
45409092008.07.15 08:15buy2.08eurgbp0.79540.77640.79642008.07.15 08:320.79530.000.000.00-41.83
45402112008.07.15 08:12buy1.04eurgbp0.79590.77640.79692008.07.15 08:320.79520.000.000.00-146.41
45385772008.07.15 08:04buy0.52eurgbp0.79660.77660.79762008.07.15 08:320.79510.000.000.00-156.88
45353062008.07.15 07:58buy0.26eurgbp0.79710.77660.79812008.07.15 08:320.79500.000.000.00-109.82
45125012008.07.15 04:01buy0.13eurgbp0.79770.77670.79872008.07.15 08:320.79500.000.000.00-70.61
45038702008.07.15 02:01sell8.32eurusd1.59241.61041.59142008.07.15 02:111.59180.000.000.00499.20
45016222008.07.15 01:40sell4.16eurusd1.59181.61031.59082008.07.15 02:111.59190.000.000.00-41.60
44998062008.07.15 01:16sell2.08eurusd1.59131.61031.59032008.07.15 02:121.59220.000.000.00-187.20
44984382008.07.15 00:52sell1.04eurusd1.59071.61021.58972008.07.15 02:121.59210.000.000.00-145.60
44974092008.07.15 00:33sell0.52eurusd1.59011.61011.58912008.07.15 02:121.59200.000.000.00-98.80
44912792008.07.14 23:06sell0.26eurusd1.58951.61001.58852008.07.15 02:131.59190.000.000.00-62.40
44908722008.07.14 23:00sell0.13eurusd1.58881.60981.58782008.07.15 02:131.59200.000.000.00-41.60
44244022008.07.14 12:31sell0.26audcad0.97780.99830.97682008.07.14 13:100.97680.000.000.0025.86
44216132008.07.14 12:00sell0.13audcad0.97720.99820.97622008.07.14 13:100.97700.000.000.002.58
43895212008.07.14 06:17sell0.52eurgbp0.80120.82120.80022008.07.14 06:530.80020.000.000.00103.25
43889062008.07.14 06:11sell0.26eurgbp0.80070.82120.79972008.07.14 06:530.80020.000.000.0025.81
43883872008.07.14 06:03sell0.13eurgbp0.80010.82110.79912008.07.14 06:530.80030.000.000.00-5.16
43736312008.07.14 02:42sell1.04eurusd1.59111.61061.59012008.07.14 03:071.59050.000.000.0062.40
43727642008.07.14 02:29sell0.52eurusd1.59051.61051.58952008.07.14 03:081.59060.000.000.00-5.20
43719152008.07.14 02:15sell0.26eurusd1.58981.61031.58882008.07.14 03:081.59050.000.000.00-18.20
43712592008.07.14 02:03sell0.13eurusd1.58931.61031.58832008.07.14 03:081.59060.000.000.00-16.90
42232902008.07.11 10:11sell1.04eurgbp0.79950.81900.79852008.07.11 11:130.79900.000.000.00102.85
42202192008.07.11 09:47sell0.52eurgbp0.79890.81890.79792008.07.11 11:150.79890.000.000.000.00
41907352008.07.11 03:42sell0.52eurusd1.57951.59951.57852008.07.11 04:051.57850.000.000.0052.00
41899072008.07.11 03:16sell0.26eurusd1.57891.59941.57792008.07.11 04:051.57850.000.000.0010.40
41898192008.07.11 03:15sell0.26eurgbp0.79820.81870.79722008.07.11 11:160.79890.000.000.00-36.01
41890712008.07.11 03:00sell0.13eurusd1.57831.59931.57732008.07.11 04:051.57860.000.000.00-3.90
41861472008.07.11 02:00sell0.13eurgbp0.79770.81870.79672008.07.11 11:160.79900.000.000.00-33.44
41727202008.07.10 20:39sell0.52audcad0.97120.99120.97022008.07.10 21:320.97020.000.00-6.9151.55
41689562008.07.10 19:14sell0.26audcad0.97060.99110.96962008.07.10 21:320.97030.000.00-3.467.73
41683732008.07.10 19:00sell0.13audcad0.97010.99110.96912008.07.10 21:320.97030.000.00-1.73-2.58
40807362008.07.10 05:00buy0.13eurgbp0.79420.77320.79522008.07.10 07:130.79520.000.000.0025.69
40760922008.07.10 02:37buy0.52audcad0.97040.95040.97142008.07.10 05:080.97140.000.000.0051.40
40752622008.07.10 02:18buy0.26audcad0.97100.95050.97202008.07.10 05:080.97140.000.000.0010.29
40744472008.07.10 02:00buy0.13audcad0.97150.95050.97252008.07.10 05:080.97140.000.000.00-1.29
40666342008.07.10 00:36sell0.26eurusd1.57341.59391.57242008.07.10 01:141.57240.000.000.0026.00
40634682008.07.10 00:02sell0.13eurusd1.57281.59381.57182008.07.10 01:141.57240.000.000.005.20
40333042008.07.09 16:25buy0.26audcad0.96770.94720.96872008.07.09 18:010.96870.000.000.0025.73
40247282008.07.09 15:00buy0.13audcad0.96850.94750.96952008.07.09 18:010.96870.000.000.002.58
40027982008.07.09 12:26sell0.26eurgbp0.79650.81700.79552008.07.09 14:060.79550.000.000.0051.43
39996272008.07.09 12:00sell0.13eurgbp0.79590.81690.79492008.07.09 14:060.79550.000.000.0010.29
39224502008.07.09 02:00buy0.13eurusd1.56601.54501.56702008.07.09 03:111.56700.000.000.0013.00
38284182008.07.08 11:08sell0.26eurusd1.56971.59021.56872008.07.08 12:161.56870.000.000.0026.00
38275892008.07.08 11:01sell0.13eurusd1.56921.59021.56822008.07.08 12:321.56820.000.000.0013.00
37979312008.07.08 07:22buy0.52audcad0.97000.95000.97102008.07.08 07:300.97100.000.000.0051.04
37970332008.07.08 07:10buy0.26audcad0.97050.95000.97152008.07.08 07:310.97080.000.000.007.66
37960922008.07.08 07:00buy0.13audcad0.97110.95010.97212008.07.08 07:310.97100.000.000.00-1.27
37928392008.07.08 06:27buy7.68audcad0.96940.95140.97042008.07.08 06:480.97040.000.000.00753.02
37918282008.07.08 06:20buy3.84audcad0.97020.95170.97122008.07.08 06:480.97050.000.000.00112.95
37864372008.07.08 04:54buy2.08audcad0.97090.95190.97192008.07.08 06:480.97040.000.000.00-101.99
37856502008.07.08 04:22sell0.26eurusd1.57151.59201.57052008.07.08 04:481.57050.000.000.0026.00
37834972008.07.08 04:00sell0.13eurusd1.57081.59181.56982008.07.08 04:481.57060.000.000.002.60
37791032008.07.08 02:56buy1.04audcad0.97150.95200.97252008.07.08 06:490.97040.000.000.00-112.21
37753962008.07.08 02:06buy0.52audcad0.97210.95210.97312008.07.08 06:490.97050.000.000.00-81.60
37680692008.07.08 00:30sell0.26eurgbp0.79570.81620.79472008.07.08 02:170.79470.000.000.0051.33
37616502008.07.07 23:48buy0.26audcad0.97260.95210.97362008.07.08 06:490.97050.000.000.00-53.55
37588932008.07.07 23:01buy0.13audcad0.97320.95220.97422008.07.08 06:490.97030.000.000.00-36.99
37587762008.07.07 23:00sell0.13eurgbp0.79510.81610.79412008.07.08 02:180.79470.000.000.0010.27
36838882008.07.07 10:20buy0.13eurusd1.56511.54411.56612008.07.07 10:351.56610.000.000.0013.00
36646692008.07.07 06:00sell0.13audcad0.97951.00050.97852008.07.07 06:480.97850.000.000.0012.73
36291222008.07.04 12:15sell1.04audcad0.97810.99760.97712008.07.04 12:170.97760.000.000.0051.16
36289012008.07.04 12:05sell0.52audcad0.97740.99740.97642008.07.04 12:170.97780.000.000.00-20.47
36288862008.07.04 12:05sell0.26audcad0.97680.99730.97582008.07.04 12:180.97760.000.000.00-20.47
36283992008.07.04 12:00sell0.13audcad0.97630.99730.97532008.07.04 12:180.97800.000.000.00-21.75
36282792008.07.04 11:56buy0.26eurgbp0.79090.77040.79192008.07.06 22:330.79190.000.00-1.7551.55
36164732008.07.04 07:23buy1.04eurusd1.56961.55011.57062008.07.04 07:291.57010.000.000.0052.00
36157532008.07.04 07:06buy0.52eurusd1.57021.55021.57122008.07.04 07:291.57020.000.000.000.00
36147112008.07.04 06:51buy0.26eurusd1.57081.55031.57182008.07.04 07:291.57020.000.000.00-15.60
36144672008.07.04 06:48sell1.04audcad0.97900.99850.97802008.07.04 08:330.97850.000.000.0051.17
36102552008.07.04 04:51sell0.52audcad0.97840.99840.97742008.07.04 08:330.97840.000.000.000.00
36100702008.07.04 04:43sell0.26audcad0.97780.99830.97682008.07.04 08:330.97840.000.000.00-15.35
36091982008.07.04 04:03buy0.13eurgbp0.79210.77110.79312008.07.06 22:330.79190.000.00-0.88-5.16
36059182008.07.04 02:00buy0.13eurusd1.57151.55051.57252008.07.04 07:291.57030.000.000.00-15.60
35905432008.07.03 22:04sell0.13audcad0.97730.99830.97632008.07.04 08:330.97830.000.000.00-12.80
35358762008.07.03 13:00sell0.13eurgbp0.79490.81590.79392008.07.03 14:000.79390.000.000.0025.80
35095532008.07.03 09:22sell1.92eurgbp0.79970.81870.79872008.07.03 11:220.79890.000.000.00305.69
35047442008.07.03 08:34sell0.96eurgbp0.79910.81860.79812008.07.03 11:220.79900.000.000.0019.10
34917642008.07.03 06:33sell0.52eurgbp0.79770.81770.79672008.07.03 11:220.79900.000.000.00-134.51
34898142008.07.03 06:03buy0.26audcad0.97430.95380.97532008.07.03 06:430.97530.000.000.0025.66
34894812008.07.03 06:00buy0.13audcad0.97500.95400.97602008.07.03 06:430.97530.000.000.003.84
34748542008.07.03 01:00sell0.13eurusd1.58781.60881.58682008.07.03 01:471.58680.000.000.0013.00
34732952008.07.03 00:31sell0.26eurgbp0.79710.81760.79612008.07.03 11:230.79890.000.000.00-93.12
34671052008.07.02 23:01sell0.13eurgbp0.79660.81760.79562008.07.03 11:230.79900.000.000.00-62.08
33277682008.07.01 18:28buy3.84audcad0.97330.95480.97432008.07.01 18:490.97390.000.000.00225.64
33250952008.07.01 17:55buy2.08audcad0.97390.95490.97492008.07.01 18:490.97380.000.000.00-20.37
33236042008.07.01 17:26buy1.04audcad0.97440.95490.97542008.07.01 18:490.97370.000.000.00-71.29
33232692008.07.01 17:22buy0.52audcad0.97500.95500.97602008.07.01 18:490.97360.000.000.00-71.30
33229342008.07.01 17:14buy0.26audcad0.97550.95500.97652008.07.01 18:490.97340.000.000.00-53.47
33222102008.07.01 17:00buy0.13audcad0.97610.95510.97712008.07.01 18:490.97330.000.000.00-35.65
32938852008.07.01 14:05buy0.52eurgbp0.78990.76990.79092008.07.01 14:150.79090.000.000.00103.73
32909602008.07.01 14:00buy0.26eurgbp0.79050.77000.79152008.07.01 14:160.79080.000.000.0015.56
32847562008.07.01 13:00buy0.13eurgbp0.79110.77010.79212008.07.01 14:160.79070.000.000.00-10.37
32520962008.07.01 08:00buy0.13eurusd1.57571.55471.57672008.07.01 08:241.57670.000.000.0013.00
32466062008.07.01 07:02buy7.68eurusd1.57351.55551.57452008.07.01 07:151.57420.000.000.00537.60
32454402008.07.01 06:56buy3.84eurusd1.57401.55551.57502008.07.01 07:151.57420.000.000.0076.80
32442782008.07.01 06:51buy1.92eurusd1.57501.55601.57602008.07.01 07:151.57410.000.000.00-172.80
32439602008.07.01 06:49buy1.04eurusd1.57561.55611.57662008.07.01 07:151.57400.000.000.00-166.40
32436892008.07.01 06:48buy0.52eurusd1.57611.55611.57712008.07.01 07:151.57410.000.000.00-104.00
32429592008.07.01 06:44buy0.26eurusd1.57671.55621.57772008.07.01 07:151.57420.000.000.00-65.00
32420102008.07.01 06:33buy0.13eurusd1.57731.55631.57832008.07.01 07:151.57410.000.000.00-41.60
32275862008.07.01 04:01sell0.13audcad0.97630.99730.97532008.07.01 04:300.97530.000.000.0012.75
32205542008.07.01 01:17buy0.26eurgbp0.79070.77020.79172008.07.01 05:380.79170.000.000.0051.72
32194462008.07.01 01:00buy0.13eurgbp0.79120.77020.79222008.07.01 05:380.79160.000.000.0010.35
  0.00 0.00 -27.75 2 748.64
Closed P/L: 2 720.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 720.89 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 800.23 Equity: 27 800.23 Free Margin: 27 800.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 860.97 Gross Loss: 3 140.08 Total Net Profit: 2 720.89
Profit Factor: 1.87 Expected Payoff: 17.67  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 577.20 (2.12%) Relative Drawdown: 2.13% (549.80)
 
Total Trades: 154 Short Positions (won %): 71 (57.75%) Long Positions (won %): 83 (61.45%)
Profit Trades (% of total): 92 (59.74%) Loss trades (% of total): 62 (40.26%)
Largest profit trade: 772.26 loss trade: -187.20
Average profit trade: 63.71 loss trade: -50.65
Maximum consecutive wins ($): 19 (520.74) consecutive losses ($): 6 (-577.20)
Maximal consecutive profit (count): 981.90 (8) consecutive loss (count): -577.20 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2