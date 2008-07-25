|Account: 5162946
|Name: Dragonheart
|Currency: USD
|2008 July 25, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5763904
|2008.07.25 15:24
|sell
|1.12
|eurusd
|1.5686
|1.5881
|1.5676
|2008.07.25 15:37
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5762976
|2008.07.25 15:05
|sell
|0.56
|eurusd
|1.5680
|1.5880
|1.5670
|2008.07.25 15:38
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|5762618
|2008.07.25 15:01
|sell
|0.28
|eurusd
|1.5675
|1.5880
|1.5665
|2008.07.25 15:38
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|5762498
|2008.07.25 15:00
|sell
|0.14
|eurusd
|1.5669
|1.5879
|1.5659
|2008.07.25 15:38
|1.5683
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|5723982
|2008.07.25 09:00
|sell
|0.14
|eurgbp
|0.7890
|0.8100
|0.7880
|2008.07.25 09:24
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|27.94
|5697207
|2008.07.25 05:10
|sell
|1.12
|eurgbp
|0.7911
|0.8106
|0.7901
|2008.07.25 06:00
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.00
|111.29
|5691831
|2008.07.25 04:22
|sell
|0.56
|eurgbp
|0.7906
|0.8106
|0.7896
|2008.07.25 06:00
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.26
|5678546
|2008.07.25 02:32
|sell
|0.28
|eurgbp
|0.7899
|0.8104
|0.7889
|2008.07.25 06:00
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.08
|5675557
|2008.07.25 02:00
|sell
|0.14
|eurgbp
|0.7893
|0.8103
|0.7883
|2008.07.25 06:01
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.52
|5643015
|2008.07.24 19:02
|buy
|0.28
|eurusd
|1.5654
|1.5449
|1.5664
|2008.07.24 19:34
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5642627
|2008.07.24 19:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.5659
|1.5449
|1.5669
|2008.07.24 19:34
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5641159
|2008.07.24 18:47
|buy
|0.28
|audcad
|0.9685
|0.9480
|0.9695
|2008.07.24 18:54
|0.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|27.65
|5634709
|2008.07.24 18:00
|buy
|0.14
|audcad
|0.9692
|0.9482
|0.9702
|2008.07.24 18:54
|0.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5561225
|2008.07.24 10:17
|buy
|1.12
|audcad
|0.9700
|0.9505
|0.9710
|2008.07.24 10:19
|0.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|66.52
|5559877
|2008.07.24 10:05
|buy
|0.56
|audcad
|0.9705
|0.9505
|0.9715
|2008.07.24 10:19
|0.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|5553104
|2008.07.24 09:11
|buy
|0.28
|audcad
|0.9712
|0.9507
|0.9722
|2008.07.24 10:19
|0.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|5550970
|2008.07.24 09:00
|buy
|0.14
|audcad
|0.9718
|0.9508
|0.9728
|2008.07.24 10:19
|0.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|5472782
|2008.07.23 23:38
|buy
|0.56
|eurusd
|1.5680
|1.5480
|1.5690
|2008.07.24 00:26
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5472411
|2008.07.23 23:33
|buy
|0.28
|eurgbp
|0.7850
|0.7645
|0.7860
|2008.07.24 06:54
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|55.86
|5471127
|2008.07.23 23:16
|buy
|0.28
|eurusd
|1.5686
|1.5481
|1.5696
|2008.07.24 00:26
|1.5691
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5470338
|2008.07.23 23:01
|buy
|0.14
|eurgbp
|0.7856
|0.7646
|0.7866
|2008.07.24 06:54
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|5470082
|2008.07.23 23:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.5693
|1.5483
|1.5703
|2008.07.24 00:26
|1.5692
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5464421
|2008.07.23 21:04
|buy
|0.14
|audcad
|0.9707
|0.9497
|0.9717
|2008.07.23 21:11
|0.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|5362432
|2008.07.23 06:57
|buy
|1.12
|eurgbp
|0.7912
|0.7717
|0.7922
|2008.07.23 07:41
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|111.55
|5356062
|2008.07.23 06:26
|buy
|0.56
|eurgbp
|0.7918
|0.7718
|0.7928
|2008.07.23 07:41
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.31
|5330949
|2008.07.23 01:45
|buy
|0.28
|eurgbp
|0.7924
|0.7719
|0.7934
|2008.07.23 07:41
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.62
|5329667
|2008.07.23 01:30
|buy
|0.14
|eurgbp
|0.7929
|0.7719
|0.7939
|2008.07.23 07:42
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.25
|5310422
|2008.07.22 19:32
|sell
|0.56
|audcad
|0.9801
|1.0001
|0.9791
|2008.07.22 21:14
|0.9791
|0.00
|0.00
|-7.44
|55.56
|5309963
|2008.07.22 19:24
|sell
|0.28
|audcad
|0.9794
|0.9999
|0.9784
|2008.07.22 21:14
|0.9792
|0.00
|0.00
|-3.72
|5.56
|5308877
|2008.07.22 19:00
|sell
|0.14
|audcad
|0.9788
|0.9998
|0.9778
|2008.07.22 21:14
|0.9790
|0.00
|0.00
|-1.86
|-2.78
|5208965
|2008.07.22 08:17
|sell
|0.28
|eurusd
|1.5930
|1.6135
|1.5920
|2008.07.22 09:00
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5207864
|2008.07.22 08:00
|buy
|0.14
|audcad
|0.9792
|0.9582
|0.9802
|2008.07.22 08:45
|0.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|13.97
|5207794
|2008.07.22 08:00
|sell
|0.14
|eurusd
|1.5924
|1.6134
|1.5914
|2008.07.22 09:00
|1.5922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|5204186
|2008.07.22 07:00
|sell
|0.14
|eurgbp
|0.7948
|0.8158
|0.7938
|2008.07.22 09:22
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|28.07
|5064907
|2008.07.21 01:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.5858
|1.5648
|1.5868
|2008.07.21 01:09
|1.5868
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4977255
|2008.07.18 05:03
|buy
|0.28
|eurusd
|1.5855
|1.5650
|1.5865
|2008.07.18 05:44
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4976988
|2008.07.18 05:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.5860
|1.5650
|1.5870
|2008.07.18 05:44
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4930152
|2008.07.17 18:25
|buy
|0.28
|eurgbp
|0.7915
|0.7710
|0.7925
|2008.07.17 20:10
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|55.96
|4923247
|2008.07.17 18:00
|buy
|0.14
|eurgbp
|0.7920
|0.7710
|0.7930
|2008.07.17 20:10
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|4831602
|2008.07.17 03:57
|buy
|0.28
|audcad
|0.9773
|0.9568
|0.9783
|2008.07.17 05:37
|0.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|27.97
|4827322
|2008.07.17 02:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.5846
|1.5641
|1.5856
|2008.07.17 02:53
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4827158
|2008.07.17 02:00
|buy
|0.14
|eurgbp
|0.7920
|0.7710
|0.7930
|2008.07.17 06:51
|0.7930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.99
|4827142
|2008.07.17 02:00
|buy
|0.14
|audcad
|0.9778
|0.9568
|0.9788
|2008.07.17 05:37
|0.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|4827128
|2008.07.17 02:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.5852
|1.5642
|1.5862
|2008.07.17 02:53
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|4719693
|2008.07.16 07:11
|buy
|0.52
|eurgbp
|0.7929
|0.7729
|0.7939
|2008.07.16 08:30
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|104.26
|4718139
|2008.07.16 06:59
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.7935
|0.7730
|0.7945
|2008.07.16 08:30
|0.7945
|0.00
|0.00
|0.00
|52.12
|4703908
|2008.07.16 04:13
|sell
|0.52
|audcad
|0.9796
|0.9996
|0.9786
|2008.07.16 04:50
|0.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|51.92
|4703805
|2008.07.16 04:08
|sell
|0.26
|audcad
|0.9791
|0.9996
|0.9781
|2008.07.16 04:50
|0.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|4703103
|2008.07.16 04:00
|sell
|0.13
|audcad
|0.9785
|0.9995
|0.9775
|2008.07.16 04:50
|0.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.79
|4694930
|2008.07.16 02:00
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7940
|0.7730
|0.7950
|2008.07.16 08:30
|0.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|26.06
|4547134
|2008.07.15 08:30
|buy
|3.84
|eurgbp
|0.7941
|0.7756
|0.7951
|2008.07.15 08:32
|0.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|772.26
|4540909
|2008.07.15 08:15
|buy
|2.08
|eurgbp
|0.7954
|0.7764
|0.7964
|2008.07.15 08:32
|0.7953
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.83
|4540211
|2008.07.15 08:12
|buy
|1.04
|eurgbp
|0.7959
|0.7764
|0.7969
|2008.07.15 08:32
|0.7952
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.41
|4538577
|2008.07.15 08:04
|buy
|0.52
|eurgbp
|0.7966
|0.7766
|0.7976
|2008.07.15 08:32
|0.7951
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.88
|4535306
|2008.07.15 07:58
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.7971
|0.7766
|0.7981
|2008.07.15 08:32
|0.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.82
|4512501
|2008.07.15 04:01
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7977
|0.7767
|0.7987
|2008.07.15 08:32
|0.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.61
|4503870
|2008.07.15 02:01
|sell
|8.32
|eurusd
|1.5924
|1.6104
|1.5914
|2008.07.15 02:11
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.00
|499.20
|4501622
|2008.07.15 01:40
|sell
|4.16
|eurusd
|1.5918
|1.6103
|1.5908
|2008.07.15 02:11
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|4499806
|2008.07.15 01:16
|sell
|2.08
|eurusd
|1.5913
|1.6103
|1.5903
|2008.07.15 02:12
|1.5922
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.20
|4498438
|2008.07.15 00:52
|sell
|1.04
|eurusd
|1.5907
|1.6102
|1.5897
|2008.07.15 02:12
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|4497409
|2008.07.15 00:33
|sell
|0.52
|eurusd
|1.5901
|1.6101
|1.5891
|2008.07.15 02:12
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.80
|4491279
|2008.07.14 23:06
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5895
|1.6100
|1.5885
|2008.07.15 02:13
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.40
|4490872
|2008.07.14 23:00
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5888
|1.6098
|1.5878
|2008.07.15 02:13
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|4424402
|2008.07.14 12:31
|sell
|0.26
|audcad
|0.9778
|0.9983
|0.9768
|2008.07.14 13:10
|0.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|25.86
|4421613
|2008.07.14 12:00
|sell
|0.13
|audcad
|0.9772
|0.9982
|0.9762
|2008.07.14 13:10
|0.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|4389521
|2008.07.14 06:17
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.8012
|0.8212
|0.8002
|2008.07.14 06:53
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|103.25
|4388906
|2008.07.14 06:11
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.8007
|0.8212
|0.7997
|2008.07.14 06:53
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|25.81
|4388387
|2008.07.14 06:03
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.8001
|0.8211
|0.7991
|2008.07.14 06:53
|0.8003
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|4373631
|2008.07.14 02:42
|sell
|1.04
|eurusd
|1.5911
|1.6106
|1.5901
|2008.07.14 03:07
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|4372764
|2008.07.14 02:29
|sell
|0.52
|eurusd
|1.5905
|1.6105
|1.5895
|2008.07.14 03:08
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|4371915
|2008.07.14 02:15
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5898
|1.6103
|1.5888
|2008.07.14 03:08
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|4371259
|2008.07.14 02:03
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5893
|1.6103
|1.5883
|2008.07.14 03:08
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|4223290
|2008.07.11 10:11
|sell
|1.04
|eurgbp
|0.7995
|0.8190
|0.7985
|2008.07.11 11:13
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|102.85
|4220219
|2008.07.11 09:47
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.7989
|0.8189
|0.7979
|2008.07.11 11:15
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4190735
|2008.07.11 03:42
|sell
|0.52
|eurusd
|1.5795
|1.5995
|1.5785
|2008.07.11 04:05
|1.5785
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|4189907
|2008.07.11 03:16
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5789
|1.5994
|1.5779
|2008.07.11 04:05
|1.5785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|4189819
|2008.07.11 03:15
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.7982
|0.8187
|0.7972
|2008.07.11 11:16
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.01
|4189071
|2008.07.11 03:00
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5783
|1.5993
|1.5773
|2008.07.11 04:05
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|4186147
|2008.07.11 02:00
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.7977
|0.8187
|0.7967
|2008.07.11 11:16
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.44
|4172720
|2008.07.10 20:39
|sell
|0.52
|audcad
|0.9712
|0.9912
|0.9702
|2008.07.10 21:32
|0.9702
|0.00
|0.00
|-6.91
|51.55
|4168956
|2008.07.10 19:14
|sell
|0.26
|audcad
|0.9706
|0.9911
|0.9696
|2008.07.10 21:32
|0.9703
|0.00
|0.00
|-3.46
|7.73
|4168373
|2008.07.10 19:00
|sell
|0.13
|audcad
|0.9701
|0.9911
|0.9691
|2008.07.10 21:32
|0.9703
|0.00
|0.00
|-1.73
|-2.58
|4080736
|2008.07.10 05:00
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7942
|0.7732
|0.7952
|2008.07.10 07:13
|0.7952
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|4076092
|2008.07.10 02:37
|buy
|0.52
|audcad
|0.9704
|0.9504
|0.9714
|2008.07.10 05:08
|0.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|51.40
|4075262
|2008.07.10 02:18
|buy
|0.26
|audcad
|0.9710
|0.9505
|0.9720
|2008.07.10 05:08
|0.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|4074447
|2008.07.10 02:00
|buy
|0.13
|audcad
|0.9715
|0.9505
|0.9725
|2008.07.10 05:08
|0.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|4066634
|2008.07.10 00:36
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5734
|1.5939
|1.5724
|2008.07.10 01:14
|1.5724
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4063468
|2008.07.10 00:02
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5728
|1.5938
|1.5718
|2008.07.10 01:14
|1.5724
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|4033304
|2008.07.09 16:25
|buy
|0.26
|audcad
|0.9677
|0.9472
|0.9687
|2008.07.09 18:01
|0.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|25.73
|4024728
|2008.07.09 15:00
|buy
|0.13
|audcad
|0.9685
|0.9475
|0.9695
|2008.07.09 18:01
|0.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|4002798
|2008.07.09 12:26
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.7965
|0.8170
|0.7955
|2008.07.09 14:06
|0.7955
|0.00
|0.00
|0.00
|51.43
|3999627
|2008.07.09 12:00
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.7959
|0.8169
|0.7949
|2008.07.09 14:06
|0.7955
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|3922450
|2008.07.09 02:00
|buy
|0.13
|eurusd
|1.5660
|1.5450
|1.5670
|2008.07.09 03:11
|1.5670
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3828418
|2008.07.08 11:08
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5697
|1.5902
|1.5687
|2008.07.08 12:16
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3827589
|2008.07.08 11:01
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5692
|1.5902
|1.5682
|2008.07.08 12:32
|1.5682
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3797931
|2008.07.08 07:22
|buy
|0.52
|audcad
|0.9700
|0.9500
|0.9710
|2008.07.08 07:30
|0.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|51.04
|3797033
|2008.07.08 07:10
|buy
|0.26
|audcad
|0.9705
|0.9500
|0.9715
|2008.07.08 07:31
|0.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|3796092
|2008.07.08 07:00
|buy
|0.13
|audcad
|0.9711
|0.9501
|0.9721
|2008.07.08 07:31
|0.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|3792839
|2008.07.08 06:27
|buy
|7.68
|audcad
|0.9694
|0.9514
|0.9704
|2008.07.08 06:48
|0.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|753.02
|3791828
|2008.07.08 06:20
|buy
|3.84
|audcad
|0.9702
|0.9517
|0.9712
|2008.07.08 06:48
|0.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|112.95
|3786437
|2008.07.08 04:54
|buy
|2.08
|audcad
|0.9709
|0.9519
|0.9719
|2008.07.08 06:48
|0.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.99
|3785650
|2008.07.08 04:22
|sell
|0.26
|eurusd
|1.5715
|1.5920
|1.5705
|2008.07.08 04:48
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3783497
|2008.07.08 04:00
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5708
|1.5918
|1.5698
|2008.07.08 04:48
|1.5706
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|3779103
|2008.07.08 02:56
|buy
|1.04
|audcad
|0.9715
|0.9520
|0.9725
|2008.07.08 06:49
|0.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.21
|3775396
|2008.07.08 02:06
|buy
|0.52
|audcad
|0.9721
|0.9521
|0.9731
|2008.07.08 06:49
|0.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.60
|3768069
|2008.07.08 00:30
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.7957
|0.8162
|0.7947
|2008.07.08 02:17
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|51.33
|3761650
|2008.07.07 23:48
|buy
|0.26
|audcad
|0.9726
|0.9521
|0.9736
|2008.07.08 06:49
|0.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.55
|3758893
|2008.07.07 23:01
|buy
|0.13
|audcad
|0.9732
|0.9522
|0.9742
|2008.07.08 06:49
|0.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.99
|3758776
|2008.07.07 23:00
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.7951
|0.8161
|0.7941
|2008.07.08 02:18
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|3683888
|2008.07.07 10:20
|buy
|0.13
|eurusd
|1.5651
|1.5441
|1.5661
|2008.07.07 10:35
|1.5661
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3664669
|2008.07.07 06:00
|sell
|0.13
|audcad
|0.9795
|1.0005
|0.9785
|2008.07.07 06:48
|0.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|3629122
|2008.07.04 12:15
|sell
|1.04
|audcad
|0.9781
|0.9976
|0.9771
|2008.07.04 12:17
|0.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|51.16
|3628901
|2008.07.04 12:05
|sell
|0.52
|audcad
|0.9774
|0.9974
|0.9764
|2008.07.04 12:17
|0.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.47
|3628886
|2008.07.04 12:05
|sell
|0.26
|audcad
|0.9768
|0.9973
|0.9758
|2008.07.04 12:18
|0.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.47
|3628399
|2008.07.04 12:00
|sell
|0.13
|audcad
|0.9763
|0.9973
|0.9753
|2008.07.04 12:18
|0.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.75
|3628279
|2008.07.04 11:56
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.7909
|0.7704
|0.7919
|2008.07.06 22:33
|0.7919
|0.00
|0.00
|-1.75
|51.55
|3616473
|2008.07.04 07:23
|buy
|1.04
|eurusd
|1.5696
|1.5501
|1.5706
|2008.07.04 07:29
|1.5701
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3615753
|2008.07.04 07:06
|buy
|0.52
|eurusd
|1.5702
|1.5502
|1.5712
|2008.07.04 07:29
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3614711
|2008.07.04 06:51
|buy
|0.26
|eurusd
|1.5708
|1.5503
|1.5718
|2008.07.04 07:29
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|3614467
|2008.07.04 06:48
|sell
|1.04
|audcad
|0.9790
|0.9985
|0.9780
|2008.07.04 08:33
|0.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|51.17
|3610255
|2008.07.04 04:51
|sell
|0.52
|audcad
|0.9784
|0.9984
|0.9774
|2008.07.04 08:33
|0.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3610070
|2008.07.04 04:43
|sell
|0.26
|audcad
|0.9778
|0.9983
|0.9768
|2008.07.04 08:33
|0.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.35
|3609198
|2008.07.04 04:03
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7921
|0.7711
|0.7931
|2008.07.06 22:33
|0.7919
|0.00
|0.00
|-0.88
|-5.16
|3605918
|2008.07.04 02:00
|buy
|0.13
|eurusd
|1.5715
|1.5505
|1.5725
|2008.07.04 07:29
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|3590543
|2008.07.03 22:04
|sell
|0.13
|audcad
|0.9773
|0.9983
|0.9763
|2008.07.04 08:33
|0.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|3535876
|2008.07.03 13:00
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.7949
|0.8159
|0.7939
|2008.07.03 14:00
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|3509553
|2008.07.03 09:22
|sell
|1.92
|eurgbp
|0.7997
|0.8187
|0.7987
|2008.07.03 11:22
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|305.69
|3504744
|2008.07.03 08:34
|sell
|0.96
|eurgbp
|0.7991
|0.8186
|0.7981
|2008.07.03 11:22
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|3491764
|2008.07.03 06:33
|sell
|0.52
|eurgbp
|0.7977
|0.8177
|0.7967
|2008.07.03 11:22
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.51
|3489814
|2008.07.03 06:03
|buy
|0.26
|audcad
|0.9743
|0.9538
|0.9753
|2008.07.03 06:43
|0.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|25.66
|3489481
|2008.07.03 06:00
|buy
|0.13
|audcad
|0.9750
|0.9540
|0.9760
|2008.07.03 06:43
|0.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|3474854
|2008.07.03 01:00
|sell
|0.13
|eurusd
|1.5878
|1.6088
|1.5868
|2008.07.03 01:47
|1.5868
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3473295
|2008.07.03 00:31
|sell
|0.26
|eurgbp
|0.7971
|0.8176
|0.7961
|2008.07.03 11:23
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.12
|3467105
|2008.07.02 23:01
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.7966
|0.8176
|0.7956
|2008.07.03 11:23
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.08
|3327768
|2008.07.01 18:28
|buy
|3.84
|audcad
|0.9733
|0.9548
|0.9743
|2008.07.01 18:49
|0.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|225.64
|3325095
|2008.07.01 17:55
|buy
|2.08
|audcad
|0.9739
|0.9549
|0.9749
|2008.07.01 18:49
|0.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|3323604
|2008.07.01 17:26
|buy
|1.04
|audcad
|0.9744
|0.9549
|0.9754
|2008.07.01 18:49
|0.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.29
|3323269
|2008.07.01 17:22
|buy
|0.52
|audcad
|0.9750
|0.9550
|0.9760
|2008.07.01 18:49
|0.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.30
|3322934
|2008.07.01 17:14
|buy
|0.26
|audcad
|0.9755
|0.9550
|0.9765
|2008.07.01 18:49
|0.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.47
|3322210
|2008.07.01 17:00
|buy
|0.13
|audcad
|0.9761
|0.9551
|0.9771
|2008.07.01 18:49
|0.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.65
|3293885
|2008.07.01 14:05
|buy
|0.52
|eurgbp
|0.7899
|0.7699
|0.7909
|2008.07.01 14:15
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|103.73
|3290960
|2008.07.01 14:00
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.7905
|0.7700
|0.7915
|2008.07.01 14:16
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|3284756
|2008.07.01 13:00
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7911
|0.7701
|0.7921
|2008.07.01 14:16
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.37
|3252096
|2008.07.01 08:00
|buy
|0.13
|eurusd
|1.5757
|1.5547
|1.5767
|2008.07.01 08:24
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3246606
|2008.07.01 07:02
|buy
|7.68
|eurusd
|1.5735
|1.5555
|1.5745
|2008.07.01 07:15
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|537.60
|3245440
|2008.07.01 06:56
|buy
|3.84
|eurusd
|1.5740
|1.5555
|1.5750
|2008.07.01 07:15
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|3244278
|2008.07.01 06:51
|buy
|1.92
|eurusd
|1.5750
|1.5560
|1.5760
|2008.07.01 07:15
|1.5741
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.80
|3243960
|2008.07.01 06:49
|buy
|1.04
|eurusd
|1.5756
|1.5561
|1.5766
|2008.07.01 07:15
|1.5740
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.40
|3243689
|2008.07.01 06:48
|buy
|0.52
|eurusd
|1.5761
|1.5561
|1.5771
|2008.07.01 07:15
|1.5741
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3242959
|2008.07.01 06:44
|buy
|0.26
|eurusd
|1.5767
|1.5562
|1.5777
|2008.07.01 07:15
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|3242010
|2008.07.01 06:33
|buy
|0.13
|eurusd
|1.5773
|1.5563
|1.5783
|2008.07.01 07:15
|1.5741
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|3227586
|2008.07.01 04:01
|sell
|0.13
|audcad
|0.9763
|0.9973
|0.9753
|2008.07.01 04:30
|0.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|3220554
|2008.07.01 01:17
|buy
|0.26
|eurgbp
|0.7907
|0.7702
|0.7917
|2008.07.01 05:38
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|51.72
|3219446
|2008.07.01 01:00
|buy
|0.13
|eurgbp
|0.7912
|0.7702
|0.7922
|2008.07.01 05:38
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|0.00
|0.00
|-27.75
|2 748.64
|Closed P/L:
|2 720.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 720.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|27 800.23
|Equity:
|27 800.23
|Free Margin:
|27 800.23
|Details:
|Gross Profit:
|5 860.97
|Gross Loss:
|3 140.08
|Total Net Profit:
|2 720.89
|Profit Factor:
|1.87
|Expected Payoff:
|17.67
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|577.20 (2.12%)
|Relative Drawdown:
|2.13% (549.80)
|Total Trades:
|154
|Short Positions (won %):
|71 (57.75%)
|Long Positions (won %):
|83 (61.45%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (59.74%)
|Loss trades (% of total):
|62 (40.26%)
|Largest
|profit trade:
|772.26
|loss trade:
|-187.20
|Average
|profit trade:
|63.71
|loss trade:
|-50.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (520.74)
|consecutive losses ($):
|6 (-577.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|981.90 (8)
|consecutive loss (count):
|-577.20 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2