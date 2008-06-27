|Account: 704942
|Name: Bouncing
|Currency: USD
|2008 July 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14443874
|2008.06.27 02:00
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7724
|0.7759
|0.0000
|2008.07.07 14:23
|0.7759
|0.00
|0.00
|8.68
|33.92
|14524381
|2008.07.01 21:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6368
|2.6208
|0.0000
|2008.07.07 15:25
|2.6208
|0.00
|0.00
|8.55
|120.10
|14436087
|2008.06.26 18:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6250
|2.6212
|0.0000
|2008.07.07 15:27
|2.6212
|0.00
|0.00
|12.78
|28.53
|14445078
|2008.06.27 04:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6289
|2.6214
|0.0000
|2008.07.07 15:27
|2.6214
|0.00
|0.00
|11.38
|56.30
|14437450
|2008.06.26 19:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6313
|2.6214
|0.0000
|2008.07.07 15:27
|2.6214
|0.00
|0.00
|12.78
|74.32
|14442616
|2008.06.27 00:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6351
|2.6214
|0.0000
|2008.07.07 15:27
|2.6214
|0.00
|0.00
|11.38
|102.85
|14523150
|2008.07.01 20:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0361
|2.0123
|0.0000
|2008.07.07 15:29
|2.0123
|0.00
|0.00
|-9.27
|232.58
|14522214
|2008.07.01 19:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0394
|2.0124
|0.0000
|2008.07.07 15:29
|2.0124
|0.00
|0.00
|-9.27
|263.88
|14458698
|2008.06.27 15:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0069
|1.0181
|0.0000
|2008.07.07 16:40
|1.0181
|0.00
|0.00
|-1.19
|110.01
|14472729
|2008.06.30 09:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7637
|0.7533
|0.0000
|2008.07.07 17:02
|0.7533
|0.00
|0.00
|-9.91
|104.00
|14478692
|2008.06.30 12:04
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7642
|0.7533
|0.0000
|2008.07.07 17:02
|0.7533
|0.00
|0.00
|-9.91
|109.00
|14477070
|2008.06.30 11:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7649
|0.7533
|0.0000
|2008.07.07 17:02
|0.7533
|0.00
|0.00
|-9.91
|116.00
|14477090
|2008.06.30 11:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9658
|0.9549
|0.0000
|2008.07.07 17:04
|0.9549
|0.00
|0.00
|-10.00
|109.00
|14475134
|2008.06.30 10:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.9660
|0.9550
|0.0000
|2008.07.07 17:05
|0.9550
|0.00
|0.00
|-10.00
|110.00
|14581360
|2008.07.03 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5767
|1.5683
|0.0000
|2008.07.07 18:25
|1.5683
|0.00
|0.00
|-1.50
|84.00
|14548879
|2008.07.02 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5866
|1.5684
|0.0000
|2008.07.07 18:25
|1.5684
|0.00
|0.00
|-3.69
|182.00
|14546965
|2008.07.02 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5852
|1.5685
|0.0000
|2008.07.07 18:25
|1.5685
|0.00
|0.00
|-3.69
|167.00
|14572342
|2008.07.03 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5880
|1.5684
|0.0000
|2008.07.07 18:25
|1.5684
|0.00
|0.00
|-1.50
|196.00
|14556513
|2008.07.03 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5877
|1.5684
|0.0000
|2008.07.07 18:25
|1.5684
|0.00
|0.00
|-1.50
|193.00
|14475084
|2008.06.30 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.32
|107.22
|0.00
|2008.07.07 18:29
|107.22
|0.00
|0.00
|3.41
|177.21
|14478553
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.23
|107.22
|0.00
|2008.07.07 18:29
|107.22
|0.00
|0.00
|3.41
|185.60
|14496186
|2008.07.01 01:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.10
|105.37
|0.00
|2008.07.07 18:30
|105.37
|0.00
|0.00
|3.14
|118.51
|14497341
|2008.07.01 03:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.12
|105.37
|0.00
|2008.07.07 18:30
|105.37
|0.00
|0.00
|3.14
|116.65
|14518138
|2008.07.01 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6083
|1.6130
|0.0000
|2008.07.07 18:30
|1.6130
|0.00
|0.00
|3.85
|45.73
|14478562
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0153
|1.0277
|0.0000
|2008.07.07 18:31
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.18
|120.66
|14442785
|2008.06.27 00:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0247
|1.0276
|0.0000
|2008.07.07 18:31
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.20
|28.22
|14493684
|2008.06.30 21:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0027
|1.0100
|0.0000
|2008.07.07 18:31
|1.0100
|0.00
|0.00
|0.75
|71.05
|14495573
|2008.07.01 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|103.98
|105.28
|0.00
|2008.07.07 18:32
|105.28
|0.00
|0.00
|3.14
|121.35
|14496172
|2008.07.01 01:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.6054
|1.5975
|0.0000
|2008.07.07 18:35
|1.5975
|0.00
|0.00
|-3.43
|77.62
|14494441
|2008.06.30 22:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9773
|0.9733
|0.0000
|2008.07.07 20:05
|0.9733
|0.00
|0.00
|-9.65
|39.32
|14611689
|2008.07.07 05:00
|sell
|0.10
|audjpy
|102.93
|102.48
|0.00
|2008.07.07 21:32
|102.48
|0.00
|0.00
|0.00
|41.98
|14605751
|2008.07.07 00:01
|sell
|0.10
|audjpy
|102.79
|102.49
|0.00
|2008.07.07 21:32
|102.49
|0.00
|0.00
|0.00
|27.99
|14623734
|2008.07.07 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9716
|0.0000
|2008.07.08 08:25
|1.9716
|0.00
|0.00
|1.30
|32.00
|14618270
|2008.07.07 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|1.9739
|0.0000
|2008.07.08 12:42
|1.9739
|0.00
|0.00
|1.30
|7.00
|14619823
|2008.07.07 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|1.9739
|0.0000
|2008.07.08 12:42
|1.9739
|0.00
|0.00
|1.30
|22.00
|14616253
|2008.07.07 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9738
|0.0000
|2008.07.08 12:52
|1.9738
|0.00
|0.00
|1.30
|3.00
|14628534
|2008.07.07 18:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|105.66
|105.02
|0.00
|2008.07.08 14:00
|105.02
|0.00
|0.00
|-0.88
|59.84
|14612896
|2008.07.07 06:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0293
|1.0285
|0.0000
|2008.07.08 14:43
|1.0285
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.78
|14616269
|2008.07.07 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.53
|107.41
|0.00
|2008.07.08 15:43
|107.41
|0.00
|0.00
|-0.67
|11.17
|14612899
|2008.07.07 06:00
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.7790
|0.7723
|0.0000
|2008.07.08 15:59
|0.7723
|0.00
|0.00
|-1.39
|65.05
|14611698
|2008.07.07 05:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9894
|0.9811
|0.0000
|2008.07.08 16:07
|0.9811
|0.00
|0.00
|-1.47
|80.59
|14609912
|2008.07.07 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5641
|1.5659
|0.0000
|2008.07.08 16:09
|1.5659
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|14622864
|2008.07.07 13:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0071
|2.0072
|0.0000
|2008.07.08 19:48
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.87
|0.98
|14609889
|2008.07.07 04:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6278
|1.6406
|0.0000
|2008.07.08 21:45
|1.6406
|0.00
|0.00
|-1.54
|122.06
|14644577
|2008.07.08 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.44
|211.54
|0.00
|2008.07.09 21:04
|211.54
|0.00
|0.00
|2.14
|103.04
|14652911
|2008.07.08 17:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7507
|0.7577
|0.0000
|2008.07.09 21:25
|0.7577
|0.00
|0.00
|1.07
|70.00
|14663909
|2008.07.09 07:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9505
|0.9556
|0.0000
|2008.07.09 21:27
|0.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|14651228
|2008.07.08 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9515
|0.9555
|0.0000
|2008.07.09 21:31
|0.9555
|0.00
|0.00
|1.09
|40.00
|14643300
|2008.07.08 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9542
|0.9554
|0.0000
|2008.07.09 21:32
|0.9554
|0.00
|0.00
|1.09
|12.00
|14651194
|2008.07.08 16:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7494
|0.7576
|0.0000
|2008.07.09 21:39
|0.7576
|0.00
|0.00
|1.07
|82.00
|14626182
|2008.07.07 16:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7513
|0.7576
|0.0000
|2008.07.09 21:39
|0.7576
|0.00
|0.00
|2.14
|63.00
|14621339
|2008.07.07 12:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7545
|0.7575
|0.0000
|2008.07.09 21:44
|0.7575
|0.00
|0.00
|2.14
|30.00
|14627510
|2008.07.07 17:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7529
|0.7575
|0.0000
|2008.07.09 21:44
|0.7575
|0.00
|0.00
|2.14
|46.00
|14624824
|2008.07.07 15:01
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7528
|0.7575
|0.0000
|2008.07.09 21:44
|0.7575
|0.00
|0.00
|2.14
|47.00
|14619863
|2008.07.07 11:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7550
|0.7574
|0.0000
|2008.07.09 21:44
|0.7574
|0.00
|0.00
|2.14
|24.00
|14643258
|2008.07.08 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.37
|211.40
|0.00
|2008.07.10 03:35
|211.40
|0.00
|0.00
|8.61
|96.52
|14612922
|2008.07.07 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|1.9784
|0.0000
|2008.07.10 07:29
|1.9784
|0.00
|0.00
|6.50
|10.00
|14611712
|2008.07.07 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9780
|1.9784
|0.0000
|2008.07.10 07:29
|1.9784
|0.00
|0.00
|6.50
|4.00
|14662180
|2008.07.09 05:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2623
|1.2671
|0.0000
|2008.07.10 11:45
|1.2671
|0.00
|0.00
|-1.21
|36.28
|14623726
|2008.07.07 14:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0104
|1.9944
|0.0000
|2008.07.10 15:04
|1.9944
|0.00
|0.00
|4.34
|-158.44
|14665260
|2008.07.09 08:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2613
|1.2659
|0.0000
|2008.07.10 23:28
|1.2659
|0.00
|0.00
|-1.61
|34.89
|14663947
|2008.07.09 07:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2605
|1.2659
|0.0000
|2008.07.10 23:28
|1.2659
|0.00
|0.00
|-1.61
|40.96
|14662770
|2008.07.09 06:02
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2602
|1.2658
|0.0000
|2008.07.10 23:28
|1.2658
|0.00
|0.00
|-1.61
|42.47
|14708329
|2008.07.10 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5768
|1.5905
|0.0000
|2008.07.11 15:28
|1.5905
|0.00
|0.00
|-0.77
|-137.00
|14675740
|2008.07.09 16:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|105.92
|105.44
|0.00
|2008.07.11 20:06
|105.44
|0.00
|0.00
|-3.52
|45.11
|14703246
|2008.07.10 16:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|105.97
|105.46
|0.00
|2008.07.11 20:07
|105.46
|0.00
|0.00
|-0.88
|47.92
|14662206
|2008.07.09 05:04
|buy
|0.10
|audcad
|0.9687
|0.9732
|0.0000
|2008.07.11 20:46
|0.9732
|0.00
|0.00
|3.68
|44.60
|14717263
|2008.07.11 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6242
|1.6190
|0.0000
|2008.07.11 20:49
|1.6190
|0.00
|0.00
|0.00
|51.02
|14716534
|2008.07.11 08:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6239
|1.6192
|0.0000
|2008.07.11 20:49
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|14670525
|2008.07.09 12:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6213
|1.6192
|0.0000
|2008.07.11 20:49
|1.6192
|0.00
|0.00
|-4.20
|20.60
|14673884
|2008.07.09 15:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6225
|1.6192
|0.0000
|2008.07.11 20:49
|1.6192
|0.00
|0.00
|-4.20
|32.38
|14669414
|2008.07.09 11:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6204
|1.6192
|0.0000
|2008.07.11 20:49
|1.6192
|0.00
|0.00
|-4.20
|11.77
|0.00
|0.00
|15.84
|4 831.08
|Closed P/L:
|4 846.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14668313
|2008.07.09 10:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9679
|0.9721
|0.0000
|0.9751
|0.00
|0.00
|4.60
|71.34
|14673909
|2008.07.09 15:00
|sell
|0.10
|cadchf
|1.0192
|1.0128
|0.0000
|1.0068
|0.00
|0.00
|-1.27
|122.06
|14675769
|2008.07.09 16:00
|sell
|0.10
|cadchf
|1.0181
|1.0109
|0.0000
|1.0068
|0.00
|0.00
|-1.27
|111.24
|14657467
|2008.07.08 20:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6163
|1.6249
|0.0000
|1.6184
|0.00
|0.00
|-6.30
|-20.67
|14658110
|2008.07.08 21:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6177
|1.6263
|0.0000
|1.6184
|0.00
|0.00
|-6.30
|-6.89
|14659910
|2008.07.09 00:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6190
|1.6276
|0.0000
|1.6184
|0.00
|0.00
|-5.26
|5.90
|14660401
|2008.07.09 01:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6189
|1.6275
|0.0000
|1.6184
|0.00
|0.00
|-5.26
|4.92
|14611705
|2008.07.07 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5638
|1.5822
|0.0000
|1.5933
|0.00
|0.00
|3.78
|295.00
|14628541
|2008.07.07 18:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0044
|1.9884
|0.0000
|2.0075
|0.00
|0.00
|6.08
|30.71
|14681911
|2008.07.09 21:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0391
|2.0279
|0.0000
|2.0210
|0.00
|0.00
|-9.02
|178.17
|14677817
|2008.07.09 17:00
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.7823
|0.7764
|0.0000
|0.7741
|0.00
|0.00
|-6.97
|80.71
|14679197
|2008.07.09 18:00
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.7838
|0.7764
|0.0000
|0.7741
|0.00
|0.00
|-6.97
|95.47
|14680849
|2008.07.09 20:00
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.7824
|0.7762
|0.0000
|0.7741
|0.00
|0.00
|-6.97
|81.69
|14680897
|2008.07.09 20:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0105
|1.0002
|0.0000
|1.0092
|0.00
|0.00
|-1.09
|-12.88
|14686950
|2008.07.10 04:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0121
|1.0018
|0.0000
|1.0092
|0.00
|0.00
|-0.44
|-28.74
|14627537
|2008.07.07 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0316
|1.0215
|0.0000
|1.0159
|0.00
|0.00
|-1.04
|154.54
|14659285
|2008.07.08 23:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0333
|1.0214
|0.0000
|1.0159
|0.00
|0.00
|-0.74
|171.28
|14699678
|2008.07.10 14:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9917
|0.9869
|0.0000
|0.9826
|0.00
|0.00
|-2.96
|89.56
|14701290
|2008.07.10 15:00
|buy
|0.10
|eurcad
|1.5884
|1.6017
|0.0000
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.64
|196.18
|14701306
|2008.07.10 15:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9902
|0.9869
|0.0000
|0.9826
|0.00
|0.00
|-2.96
|74.79
|14701316
|2008.07.10 15:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0571
|2.0418
|0.0000
|2.0580
|0.00
|0.00
|-3.09
|8.69
|14703255
|2008.07.10 16:00
|buy
|0.10
|eurcad
|1.5907
|1.6018
|0.0000
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.64
|173.39
|14706287
|2008.07.10 17:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.9954
|2.0014
|0.0000
|2.0075
|0.00
|0.00
|1.74
|119.88
|14708350
|2008.07.10 18:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0560
|2.0407
|0.0000
|2.0580
|0.00
|0.00
|-3.09
|19.32
|14721335
|2008.07.11 13:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7990
|0.8049
|0.0000
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.38
|-45.75
|14723039
|2008.07.11 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5820
|1.5957
|0.0000
|1.5935
|0.00
|0.00
|-0.77
|-115.00
|14730291
|2008.07.11 16:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9770
|0.9854
|0.0000
|0.9759
|0.00
|0.00
|-1.28
|10.90
|14730336
|2008.07.11 16:00
|buy
|0.10
|gbpnzd
|2.6124
|2.5858
|0.0000
|2.6112
|0.00
|0.00
|-2.05
|-9.13
|14730386
|2008.07.11 16:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7979
|0.8038
|0.0000
|0.8013
|0.00
|0.00
|0.38
|-67.63
|14732844
|2008.07.11 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0169
|1.0049
|0.0000
|1.0156
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.80
|14733722
|2008.07.11 18:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9670
|0.9738
|0.0000
|0.9662
|0.00
|0.00
|-1.42
|8.00
|14736647
|2008.07.11 21:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|104.55
|105.44
|0.00
|104.67
|0.00
|0.00
|-0.68
|-11.29
|0.00
|0.00
|-58.90
|1 772.96
|Floating P/L:
|1 714.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 846.92
|Floating P/L:
|1 714.06
|Margin:
|1 779.02
|Balance:
|9 949.04
|Equity:
|11 663.10
|Free Margin:
|9 884.08
|Details:
|Gross Profit:
|5 138.79
|Gross Loss:
|291.87
|Total Net Profit:
|4 846.92
|Profit Factor:
|17.61
|Expected Payoff:
|67.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|178.38 (1.81%)
|Relative Drawdown:
|1.81% (178.38)
|Total Trades:
|72
|Short Positions (won %):
|34 (97.06%)
|Long Positions (won %):
|38 (97.37%)
|Profit Trades (% of total):
|70 (97.22%)
|Loss trades (% of total):
|2 (2.78%)
|Largest
|profit trade:
|254.61
|loss trade:
|-154.10
|Average
|profit trade:
|73.41
|loss trade:
|-145.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|59 (4 739.11)
|consecutive losses ($):
|1 (-154.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 739.11 (59)
|consecutive loss (count):
|-154.10 (1)
|Average
|consecutive wins:
|23
|consecutive losses:
|1