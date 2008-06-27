MIG Investments SA

Account: 704942 Name: Bouncing Currency: USD 2008 July 11, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144438742008.06.27 02:00buy0.10nzdchf0.77240.77590.00002008.07.07 14:230.77590.000.008.6833.92
145243812008.07.01 21:01sell0.10gbpnzd2.63682.62080.00002008.07.07 15:252.62080.000.008.55120.10
144360872008.06.26 18:00sell0.10gbpnzd2.62502.62120.00002008.07.07 15:272.62120.000.0012.7828.53
144450782008.06.27 04:01sell0.10gbpnzd2.62892.62140.00002008.07.07 15:272.62140.000.0011.3856.30
144374502008.06.26 19:00sell0.10gbpnzd2.63132.62140.00002008.07.07 15:272.62140.000.0012.7874.32
144426162008.06.27 00:01sell0.10gbpnzd2.63512.62140.00002008.07.07 15:272.62140.000.0011.38102.85
145231502008.07.01 20:00sell0.10gbpcad2.03612.01230.00002008.07.07 15:292.01230.000.00-9.27232.58
145222142008.07.01 19:00sell0.10gbpcad2.03942.01240.00002008.07.07 15:292.01240.000.00-9.27263.88
144586982008.06.27 15:01buy0.10usdcad1.00691.01810.00002008.07.07 16:401.01810.000.00-1.19110.01
144727292008.06.30 09:00sell0.10nzdusd0.76370.75330.00002008.07.07 17:020.75330.000.00-9.91104.00
144786922008.06.30 12:04sell0.10nzdusd0.76420.75330.00002008.07.07 17:020.75330.000.00-9.91109.00
144770702008.06.30 11:00sell0.10nzdusd0.76490.75330.00002008.07.07 17:020.75330.000.00-9.91116.00
144770902008.06.30 11:00sell0.10audusd0.96580.95490.00002008.07.07 17:040.95490.000.00-10.00109.00
144751342008.06.30 10:01sell0.10audusd0.96600.95500.00002008.07.07 17:050.95500.000.00-10.00110.00
145813602008.07.03 15:00sell0.10eurusd1.57671.56830.00002008.07.07 18:251.56830.000.00-1.5084.00
145488792008.07.02 17:00sell0.10eurusd1.58661.56840.00002008.07.07 18:251.56840.000.00-3.69182.00
145469652008.07.02 16:00sell0.10eurusd1.58521.56850.00002008.07.07 18:251.56850.000.00-3.69167.00
145723422008.07.03 14:00sell0.10eurusd1.58801.56840.00002008.07.07 18:251.56840.000.00-1.50196.00
145565132008.07.03 01:00sell0.10eurusd1.58771.56840.00002008.07.07 18:251.56840.000.00-1.50193.00
144750842008.06.30 10:00buy0.10usdjpy105.32107.220.002008.07.07 18:29107.220.000.003.41177.21
144785532008.06.30 12:00buy0.10usdjpy105.23107.220.002008.07.07 18:29107.220.000.003.41185.60
144961862008.07.01 01:00buy0.10cadjpy104.10105.370.002008.07.07 18:30105.370.000.003.14118.51
144973412008.07.01 03:00buy0.10cadjpy104.12105.370.002008.07.07 18:30105.370.000.003.14116.65
145181382008.07.01 17:00buy0.10eurchf1.60831.61300.00002008.07.07 18:301.61300.000.003.8545.73
144785622008.06.30 12:00buy0.10usdchf1.01531.02770.00002008.07.07 18:311.02770.000.000.18120.66
144427852008.06.27 00:06buy0.10usdchf1.02471.02760.00002008.07.07 18:311.02760.000.000.2028.22
144936842008.06.30 21:00buy0.10cadchf1.00271.01000.00002008.07.07 18:311.01000.000.000.7571.05
144955732008.07.01 00:03buy0.10cadjpy103.98105.280.002008.07.07 18:32105.280.000.003.14121.35
144961722008.07.01 01:00sell0.10eurcad1.60541.59750.00002008.07.07 18:351.59750.000.00-3.4377.62
144944412008.06.30 22:00sell0.10audcad0.97730.97330.00002008.07.07 20:050.97330.000.00-9.6539.32
146116892008.07.07 05:00sell0.10audjpy102.93102.480.002008.07.07 21:32102.480.000.000.0041.98
146057512008.07.07 00:01sell0.10audjpy102.79102.490.002008.07.07 21:32102.490.000.000.0027.99
146237342008.07.07 14:00buy0.10gbpusd1.96841.97160.00002008.07.08 08:251.97160.000.001.3032.00
146182702008.07.07 10:00buy0.10gbpusd1.97321.97390.00002008.07.08 12:421.97390.000.001.307.00
146198232008.07.07 11:00buy0.10gbpusd1.97171.97390.00002008.07.08 12:421.97390.000.001.3022.00
146162532008.07.07 09:00buy0.10gbpusd1.97351.97380.00002008.07.08 12:521.97380.000.001.303.00
146285342008.07.07 18:00sell0.10cadjpy105.66105.020.002008.07.08 14:00105.020.000.00-0.8859.84
146128962008.07.07 06:00sell0.10usdchf1.02931.02850.00002008.07.08 14:431.02850.000.00-0.157.78
146162692008.07.07 09:00sell0.10usdjpy107.53107.410.002008.07.08 15:43107.410.000.00-0.6711.17
146128992008.07.07 06:00sell0.10nzdchf0.77900.77230.00002008.07.08 15:590.77230.000.00-1.3965.05
146116982008.07.07 05:00sell0.10audchf0.98940.98110.00002008.07.08 16:070.98110.000.00-1.4780.59
146099122008.07.07 04:00buy0.10eurusd1.56411.56590.00002008.07.08 16:091.56590.000.000.5418.00
146228642008.07.07 13:00buy0.10gbpcad2.00712.00720.00002008.07.08 19:482.00720.000.000.870.98
146098892008.07.07 04:00buy0.10euraud1.62781.64060.00002008.07.08 21:451.64060.000.00-1.54122.06
146445772008.07.08 11:00buy0.10gbpjpy210.44211.540.002008.07.09 21:04211.540.000.002.14103.04
146529112008.07.08 17:00buy0.10nzdusd0.75070.75770.00002008.07.09 21:250.75770.000.001.0770.00
146639092008.07.09 07:00buy0.10audusd0.95050.95560.00002008.07.09 21:270.95560.000.000.0051.00
146512282008.07.08 16:00buy0.10audusd0.95150.95550.00002008.07.09 21:310.95550.000.001.0940.00
146433002008.07.08 10:00buy0.10audusd0.95420.95540.00002008.07.09 21:320.95540.000.001.0912.00
146511942008.07.08 16:00buy0.10nzdusd0.74940.75760.00002008.07.09 21:390.75760.000.001.0782.00
146261822008.07.07 16:00buy0.10nzdusd0.75130.75760.00002008.07.09 21:390.75760.000.002.1463.00
146213392008.07.07 12:00buy0.10nzdusd0.75450.75750.00002008.07.09 21:440.75750.000.002.1430.00
146275102008.07.07 17:00buy0.10nzdusd0.75290.75750.00002008.07.09 21:440.75750.000.002.1446.00
146248242008.07.07 15:01buy0.10nzdusd0.75280.75750.00002008.07.09 21:440.75750.000.002.1447.00
146198632008.07.07 11:00buy0.10nzdusd0.75500.75740.00002008.07.09 21:440.75740.000.002.1424.00
146432582008.07.08 10:00buy0.10gbpjpy210.37211.400.002008.07.10 03:35211.400.000.008.6196.52
146129222008.07.07 06:03buy0.10gbpusd1.97741.97840.00002008.07.10 07:291.97840.000.006.5010.00
146117122008.07.07 05:00buy0.10gbpusd1.97801.97840.00002008.07.10 07:291.97840.000.006.504.00
146621802008.07.09 05:00buy0.10audnzd1.26231.26710.00002008.07.10 11:451.26710.000.00-1.2136.28
146237262008.07.07 14:00buy0.10gbpcad2.01041.99440.00002008.07.10 15:041.99440.000.004.34-158.44
146652602008.07.09 08:00buy0.10audnzd1.26131.26590.00002008.07.10 23:281.26590.000.00-1.6134.89
146639472008.07.09 07:00buy0.10audnzd1.26051.26590.00002008.07.10 23:281.26590.000.00-1.6140.96
146627702008.07.09 06:02buy0.10audnzd1.26021.26580.00002008.07.10 23:281.26580.000.00-1.6142.47
147083292008.07.10 18:00sell0.10eurusd1.57681.59050.00002008.07.11 15:281.59050.000.00-0.77-137.00
146757402008.07.09 16:00sell0.10cadjpy105.92105.440.002008.07.11 20:06105.440.000.00-3.5245.11
147032462008.07.10 16:00sell0.10cadjpy105.97105.460.002008.07.11 20:07105.460.000.00-0.8847.92
146622062008.07.09 05:04buy0.10audcad0.96870.97320.00002008.07.11 20:460.97320.000.003.6844.60
147172632008.07.11 09:00sell0.10eurchf1.62421.61900.00002008.07.11 20:491.61900.000.000.0051.02
147165342008.07.11 08:00sell0.10eurchf1.62391.61920.00002008.07.11 20:491.61920.000.000.0046.11
146705252008.07.09 12:00sell0.10eurchf1.62131.61920.00002008.07.11 20:491.61920.000.00-4.2020.60
146738842008.07.09 15:00sell0.10eurchf1.62251.61920.00002008.07.11 20:491.61920.000.00-4.2032.38
146694142008.07.09 11:00sell0.10eurchf1.62041.61920.00002008.07.11 20:491.61920.000.00-4.2011.77
  0.00 0.00 15.84 4 831.08
Closed P/L: 4 846.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
146683132008.07.09 10:00buy0.10audcad0.96790.97210.0000 0.97510.000.004.6071.34
146739092008.07.09 15:00sell0.10cadchf1.01921.01280.0000 1.00680.000.00-1.27122.06
146757692008.07.09 16:00sell0.10cadchf1.01811.01090.0000 1.00680.000.00-1.27111.24
146574672008.07.08 20:00sell0.10eurchf1.61631.62490.0000 1.61840.000.00-6.30-20.67
146581102008.07.08 21:00sell0.10eurchf1.61771.62630.0000 1.61840.000.00-6.30-6.89
146599102008.07.09 00:02sell0.10eurchf1.61901.62760.0000 1.61840.000.00-5.265.90
146604012008.07.09 01:01sell0.10eurchf1.61891.62750.0000 1.61840.000.00-5.264.92
146117052008.07.07 05:00buy0.10eurusd1.56381.58220.0000 1.59330.000.003.78295.00
146285412008.07.07 18:00buy0.10gbpcad2.00441.98840.0000 2.00750.000.006.0830.71
146819112008.07.09 21:00sell0.10gbpchf2.03912.02790.0000 2.02100.000.00-9.02178.17
146778172008.07.09 17:00sell0.10nzdchf0.78230.77640.0000 0.77410.000.00-6.9780.71
146791972008.07.09 18:00sell0.10nzdchf0.78380.77640.0000 0.77410.000.00-6.9795.47
146808492008.07.09 20:00sell0.10nzdchf0.78240.77620.0000 0.77410.000.00-6.9781.69
146808972008.07.09 20:00buy0.10usdcad1.01051.00020.0000 1.00920.000.00-1.09-12.88
146869502008.07.10 04:00buy0.10usdcad1.01211.00180.0000 1.00920.000.00-0.44-28.74
146275372008.07.07 17:00sell0.10usdchf1.03161.02150.0000 1.01590.000.00-1.04154.54
146592852008.07.08 23:01sell0.10usdchf1.03331.02140.0000 1.01590.000.00-0.74171.28
146996782008.07.10 14:00sell0.10audchf0.99170.98690.0000 0.98260.000.00-2.9689.56
147012902008.07.10 15:00buy0.10eurcad1.58841.60170.0000 1.60820.000.000.64196.18
147013062008.07.10 15:00sell0.10audchf0.99020.98690.0000 0.98260.000.00-2.9674.79
147013162008.07.10 15:00buy0.10gbpaud2.05712.04180.0000 2.05800.000.00-3.098.69
147032552008.07.10 16:00buy0.10eurcad1.59071.60180.0000 1.60820.000.000.64173.39
147062872008.07.10 17:00buy0.10gbpcad1.99542.00140.0000 2.00750.000.001.74119.88
147083502008.07.10 18:00buy0.10gbpaud2.05602.04070.0000 2.05800.000.00-3.0919.32
147213352008.07.11 13:00sell0.10eurgbp0.79900.80490.0000 0.80130.000.000.38-45.75
147230392008.07.11 14:00sell0.10eurusd1.58201.59570.0000 1.59350.000.00-0.77-115.00
147302912008.07.11 16:00sell0.10audcad0.97700.98540.0000 0.97590.000.00-1.2810.90
147303362008.07.11 16:00buy0.10gbpnzd2.61242.58580.0000 2.61120.000.00-2.05-9.13
147303862008.07.11 16:00sell0.10eurgbp0.79790.80380.0000 0.80130.000.000.38-67.63
147328442008.07.11 17:00buy0.10usdchf1.01691.00490.0000 1.01560.000.000.06-12.80
147337222008.07.11 18:00sell0.10audusd0.96700.97380.0000 0.96620.000.00-1.428.00
147366472008.07.11 21:00sell0.10chfjpy104.55105.440.00 104.670.000.00-0.68-11.29
  0.00 0.00 -58.90 1 772.96
 Floating P/L: 1 714.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 846.92 Floating P/L: 1 714.06 Margin: 1 779.02
Balance: 9 949.04 Equity: 11 663.10 Free Margin: 9 884.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 138.79 Gross Loss: 291.87 Total Net Profit: 4 846.92
Profit Factor: 17.61 Expected Payoff: 67.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 178.38 (1.81%) Relative Drawdown: 1.81% (178.38)
 
Total Trades: 72 Short Positions (won %): 34 (97.06%) Long Positions (won %): 38 (97.37%)
Profit Trades (% of total): 70 (97.22%) Loss trades (% of total): 2 (2.78%)
Largest profit trade: 254.61 loss trade: -154.10
Average profit trade: 73.41 loss trade: -145.94
Maximum consecutive wins ($): 59 (4 739.11) consecutive losses ($): 1 (-154.10)
Maximal consecutive profit (count): 4 739.11 (59) consecutive loss (count): -154.10 (1)
Average consecutive wins: 23 consecutive losses: 1