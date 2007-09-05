North Finance Company Ltd
A/C No: 597106Name: 171717171712008.07.08 04:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
112933846202022007.09.05 09:00sell1.00eurusd1.35770.00000.00002007.09.05 18:001.36500.000.00-73.00
212962218202022007.09.05 18:00buy1.00eurusd1.36500.00000.00002007.09.07 05:031.36760.000.0026.00
313165422202022007.09.11 14:00buy1.00eurusd1.38240.00000.00002007.09.13 03:001.38940.000.0070.00
413289993202022007.09.13 17:00sell1.00eurusd1.38710.00000.00002007.09.14 10:001.38840.000.00-13.00
513395700202022007.09.17 13:00sell1.00eurusd1.38610.00000.00002007.09.17 16:011.38790.000.00-18.00
613414821202022007.09.17 19:00sell1.00eurusd1.38580.00000.00002007.09.18 13:001.38680.000.00-10.00
713940178202022007.10.01 12:00sell1.00eurusd1.42320.00000.00002007.10.01 21:001.42440.000.00-12.00
814071262202022007.10.03 19:00sell1.00eurusd1.41320.00000.00002007.10.04 11:001.41020.000.0030.00
914281642202022007.10.09 18:00buy1.00eurusd1.40870.00000.00002007.10.10 21:001.41320.000.0045.00
1014481806202022007.10.15 11:00buy1.00eurusd1.42170.00000.00002007.10.15 20:001.42110.000.00-6.00
1114548782202022007.10.16 12:00sell1.00eurusd1.41750.00000.00002007.10.17 03:011.41780.000.00-3.00
1214985967202022007.10.24 11:00sell1.00eurusd1.42190.00000.00002007.10.24 18:001.42310.000.00-12.00
1315190311202022007.10.29 16:01sell1.00eurusd1.43860.00000.00002007.10.29 20:001.44220.000.00-36.00
1415214038202022007.10.30 04:00sell1.00eurusd1.43970.00000.00002007.10.30 17:001.44240.000.00-27.00
1516273930202022007.11.15 05:01buy1.00eurusd1.46790.00000.00002007.11.16 13:011.45920.000.00-87.00
1616488213202022007.11.20 09:01buy1.00eurusd1.46730.00000.00002007.11.21 10:001.48140.000.00141.00
1716704457202022007.11.22 19:00buy1.00eurusd1.48510.00000.00002007.11.23 11:001.48540.000.003.00
1816962143202022007.11.27 20:00sell1.00eurusd1.48170.00000.00002007.11.28 17:001.47610.000.0056.00
1917060956202022007.11.28 22:00buy1.00eurusd1.48570.00000.00002007.11.29 09:011.48070.000.00-50.00
2017095612202022007.11.29 11:01sell1.00eurusd1.47420.00000.00002007.11.30 03:001.47690.000.00-27.00
2117312780202022007.12.04 04:00sell1.00eurusd1.46480.00000.00002007.12.04 09:011.46750.000.00-27.00
2217405299202022007.12.05 11:01sell1.00eurusd1.47120.00000.00002007.12.06 07:041.46160.000.0096.00
2317572146202022007.12.07 14:00buy1.00eurusd1.46470.00000.00002007.12.10 06:011.46430.000.00-4.00
2417632178202022007.12.10 12:01buy1.00eurusd1.46720.00000.00002007.12.11 03:001.47080.000.0036.00
2517722461202022007.12.11 14:00sell1.00eurusd1.46720.00000.00002007.12.11 21:011.47090.000.00-37.00
2618140825202022007.12.19 10:00sell1.00eurusd1.43840.00000.00002007.12.20 00:021.43840.000.000.00
2718521769202022007.12.31 14:00sell1.00eurusd1.47140.00000.00002008.01.02 07:001.46380.000.0076.00
2819005546202022008.01.09 14:01sell1.00eurusd1.47040.00000.00002008.01.10 04:001.46740.000.0030.00
2919781870202022008.01.22 14:00buy1.00eurusd1.45080.00000.00002008.01.23 07:001.46290.000.00121.00
3020626661202022008.02.01 18:02sell1.10eurusd1.48210.00000.00002008.02.04 07:001.48150.000.006.00
3120738759202022008.02.05 04:02sell1.10eurusd1.48120.00000.00002008.02.06 03:001.46370.000.00175.00
3221532869202022008.02.18 12:01sell1.10eurusd1.46330.00000.00002008.02.18 20:001.46520.000.00-19.00
3322443196202022008.03.04 14:00buy1.10eurusd1.52170.00000.00002008.03.04 23:001.52090.000.00-8.00
3422691254202022008.03.07 18:01sell1.10eurusd1.53550.00000.00002008.03.10 01:001.54010.000.00-46.00
3522744949202022008.03.10 14:00sell1.10eurusd1.53560.00000.00002008.03.11 01:001.53680.000.00-12.00
3623093770202022008.03.14 17:00buy1.00eurusd1.56400.00000.00002008.03.17 10:001.57630.000.00123.00
3723252730202022008.03.18 06:00buy1.10eurusd1.57890.00000.00002008.03.19 01:001.56380.000.00-151.00
3823617481202022008.03.24 14:00buy1.00eurusd1.54320.00000.00002008.03.26 10:001.55990.000.00167.00
3924421849202022008.04.07 14:00buy1.10eurusd1.57080.00000.00002008.04.08 10:011.57480.000.0040.00
4024500484202022008.04.08 16:02sell1.10eurusd1.56910.00000.00002008.04.09 10:021.57360.000.00-45.00
4125469053202022008.04.28 17:01sell1.10eurusd1.56080.00000.00002008.04.29 08:001.56560.000.00-48.00
4225497171202022008.04.29 10:00sell1.10eurusd1.56040.00000.00002008.04.29 18:011.56080.000.00-4.00
4325635460202022008.05.01 12:02sell1.10eurusd1.55180.00000.00002008.05.02 03:011.54820.000.0036.00
4426389433202022008.05.19 18:04sell1.10eurusd1.55010.00000.00002008.05.20 04:001.55350.000.00-34.00
4526590235202022008.05.26 18:00buy1.10eurusd1.57770.00000.00002008.05.27 10:001.57460.000.00-31.00
4626609942202022008.05.27 11:00sell1.10eurusd1.57410.00000.00002008.05.28 08:011.57090.000.0032.00
4726755249202022008.05.30 19:00buy1.10eurusd1.55590.00000.00002008.06.03 09:401.55620.000.003.00
4826805026202022008.06.03 10:00buy1.10eurusd1.55660.00000.00002008.06.04 19:011.54530.000.00-113.00
4926890303202022008.06.05 17:03buy1.10eurusd1.55580.00000.00002008.06.06 08:001.55790.000.0021.00
5026947568202022008.06.09 18:00sell1.10eurusd1.57280.00000.00002008.06.11 05:011.54830.000.00245.00
5127180983202022008.06.24 11:00buy1.10eurusd1.55710.00000.00002008.06.25 00:001.55670.000.00-4.00
5227263123202022008.06.30 16:00sell1.10eurusd1.57590.00000.00002008.07.01 07:001.57580.000.001.00
0.000.00622.00
 
Summary P/L:622.00
 
Winning trades:(23) 1579.00
Losing trades:(28) -957.00
Max summary P/L:625.00
Largest winning trade:245.00
Largest losing trade:-151.00
Max consecutive winners:5 (408.00)
Max consecutive losers:6 (-171.00)
Max consecutive profit:408.00 (5)
Max consecutive loss:-171.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:204.00 (0.00%)
Profit factor:1.65
Avg. profit factor:2.01
Risk factor:3.05
 
* * *