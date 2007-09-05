North Finance Company Ltd
|A/C No: 597106
|Name: 17171717171
|2008.07.08 04:00 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|12933846
|20202
|2007.09.05 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 18:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|-730.00
|2
|12962218
|20202
|2007.09.05 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 05:03
|1.3676
|0.00
|-19.60
|260.00
|3
|13165422
|20202
|2007.09.11 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 03:00
|1.3894
|0.00
|-19.60
|700.00
|4
|13289993
|20202
|2007.09.13 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 10:00
|1.3884
|0.00
|2.20
|-130.00
|5
|13395700
|20202
|2007.09.17 13:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 16:01
|1.3879
|0.00
|0.00
|-180.00
|6
|13414821
|20202
|2007.09.17 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 13:00
|1.3868
|0.00
|2.20
|-100.00
|7
|13940178
|20202
|2007.10.01 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 21:00
|1.4244
|0.00
|0.00
|-120.00
|8
|14071262
|20202
|2007.10.03 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 11:00
|1.4102
|0.00
|6.60
|300.00
|9
|14281642
|20202
|2007.10.09 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 21:00
|1.4132
|0.00
|-4.90
|450.00
|10
|14481806
|20202
|2007.10.15 11:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 20:00
|1.4211
|0.00
|0.00
|-60.00
|11
|14548782
|20202
|2007.10.16 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|2007.10.17 03:01
|1.4178
|0.00
|2.20
|-30.00
|12
|14985967
|20202
|2007.10.24 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:00
|1.4231
|0.00
|0.00
|-120.00
|13
|15190311
|20202
|2007.10.29 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 20:00
|1.4422
|0.00
|0.00
|-360.00
|14
|15214038
|20202
|2007.10.30 04:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 17:00
|1.4424
|0.00
|0.00
|-270.00
|15
|16273930
|20202
|2007.11.15 05:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 13:01
|1.4592
|0.00
|-4.90
|-870.00
|16
|16488213
|20202
|2007.11.20 09:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 10:00
|1.4814
|0.00
|-4.90
|1410.00
|17
|16704457
|20202
|2007.11.22 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 11:00
|1.4854
|0.00
|-4.90
|30.00
|18
|16962143
|20202
|2007.11.27 20:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|2007.11.28 17:00
|1.4761
|0.00
|2.20
|560.00
|19
|17060956
|20202
|2007.11.28 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|2007.11.29 09:01
|1.4807
|0.00
|-14.70
|-500.00
|20
|17095612
|20202
|2007.11.29 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2007.11.30 03:00
|1.4769
|0.00
|2.20
|-270.00
|21
|17312780
|20202
|2007.12.04 04:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.12.04 09:01
|1.4675
|0.00
|0.00
|-270.00
|22
|17405299
|20202
|2007.12.05 11:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.06 07:04
|1.4616
|0.00
|6.60
|960.00
|23
|17572146
|20202
|2007.12.07 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 06:01
|1.4643
|0.00
|-4.90
|-40.00
|24
|17632178
|20202
|2007.12.10 12:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 03:00
|1.4708
|0.00
|-4.90
|360.00
|25
|17722461
|20202
|2007.12.11 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:01
|1.4709
|0.00
|0.00
|-370.00
|26
|18140825
|20202
|2007.12.19 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 00:02
|1.4384
|0.00
|6.60
|0.00
|27
|18521769
|20202
|2007.12.31 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2008.01.02 07:00
|1.4638
|0.00
|4.40
|760.00
|28
|19005546
|20202
|2008.01.09 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 04:00
|1.4674
|0.00
|6.60
|300.00
|29
|19781870
|20202
|2008.01.22 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 07:00
|1.4629
|0.00
|-4.90
|1210.00
|30
|20626661
|20202
|2008.02.01 18:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 07:00
|1.4815
|0.00
|2.42
|66.00
|31
|20738759
|20202
|2008.02.05 04:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 03:00
|1.4637
|0.00
|-5.39
|1925.00
|32
|21532869
|20202
|2008.02.18 12:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 20:00
|1.4652
|0.00
|0.00
|-209.00
|33
|22443196
|20202
|2008.03.04 14:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5217
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 23:00
|1.5209
|0.00
|0.00
|-88.00
|34
|22691254
|20202
|2008.03.07 18:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5355
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 01:00
|1.5401
|0.00
|-5.39
|-506.00
|35
|22744949
|20202
|2008.03.10 14:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5356
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 01:00
|1.5368
|0.00
|-5.39
|-132.00
|36
|23093770
|20202
|2008.03.14 17:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5640
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 10:00
|1.5763
|0.00
|2.00
|1230.00
|37
|23252730
|20202
|2008.03.18 06:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|2008.03.19 01:00
|1.5638
|0.00
|2.20
|-1661.00
|38
|23617481
|20202
|2008.03.24 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5432
|0.0000
|0.0000
|2008.03.26 10:00
|1.5599
|0.00
|4.00
|1670.00
|39
|24421849
|20202
|2008.04.07 14:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|2008.04.08 10:01
|1.5748
|0.00
|2.20
|440.00
|40
|24500484
|20202
|2008.04.08 16:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|0.0000
|2008.04.09 10:02
|1.5736
|0.00
|-5.39
|-495.00
|41
|25469053
|20202
|2008.04.28 17:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 08:00
|1.5656
|0.00
|-5.39
|-528.00
|42
|25497171
|20202
|2008.04.29 10:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5604
|0.0000
|0.0000
|2008.04.29 18:01
|1.5608
|0.00
|0.00
|-44.00
|43
|25635460
|20202
|2008.05.01 12:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|2008.05.02 03:01
|1.5482
|0.00
|-5.39
|396.00
|44
|26389433
|20202
|2008.05.19 18:04
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|2008.05.20 04:00
|1.5535
|0.00
|-5.39
|-374.00
|45
|26590235
|20202
|2008.05.26 18:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|2008.05.27 10:00
|1.5746
|0.00
|2.20
|-341.00
|46
|26609942
|20202
|2008.05.27 11:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|2008.05.28 08:01
|1.5709
|0.00
|-5.39
|352.00
|47
|26755249
|20202
|2008.05.30 19:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|2008.06.03 09:40
|1.5562
|0.00
|4.40
|33.00
|48
|26805026
|20202
|2008.06.03 10:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5566
|0.0000
|0.0000
|2008.06.04 19:01
|1.5453
|0.00
|2.20
|-1243.00
|49
|26890303
|20202
|2008.06.05 17:03
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|2008.06.06 08:00
|1.5579
|0.00
|2.20
|231.00
|50
|26947568
|20202
|2008.06.09 18:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|2008.06.11 05:01
|1.5483
|0.00
|-10.78
|2695.00
|51
|27180983
|20202
|2008.06.24 11:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.06.25 00:00
|1.5567
|0.00
|2.20
|-44.00
|52
|27263123
|20202
|2008.06.30 16:00
|sell
|1.10
|eurusd
|1.5759
|0.0000
|0.0000
|2008.07.01 07:00
|1.5758
|0.00
|-5.39
|11.00
|0.00
|-79.67
|6264.00
|
|Summary P/L:
|6184.33
|
|Winning trades:
|(24) 16303.18
|Losing trades:
|(28) -10118.85
|Max summary P/L:
|6220.52
|Largest winning trade:
|2684.22
|Largest losing trade:
|-1658.80
|Max consecutive winners:
|6 (4270.73)
|Max consecutive losers:
|6 (-1712.70)
|Max consecutive profit:
|4270.73 (6)
|Max consecutive loss:
|-1712.70 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|2262.15 (4.07%)
|Profit factor:
|1.61
|Avg. profit factor:
|1.88
|Risk factor:
|2.73
|
* * *