Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
NorthFinance-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.01.01 23:00 - 2008.06.09 23:00 (2008.01.01 - 2008.06.10)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTime.24h.set="07:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true; Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false; MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false; TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true; WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true; ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true; FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
Bars in test3713Ticks modelled942969Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors164
Initial deposit10000.00
Total net profit7627.69Gross profit12715.91Gross loss-5088.22
Profit factor2.50Expected payoff186.04
Absolute drawdown462.93Maximal drawdown2616.52 (17.48%)Relative drawdown17.48% (2616.52)
Total trades41Short positions (won %)16 (56.25%)Long positions (won %)25 (100.00%)
Profit trades (% of total)34 (82.93%)Loss trades (% of total)7 (17.07%)
Largestprofit trade1507.80loss trade-811.92
Averageprofit trade374.00loss trade-726.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (5008.00)consecutive losses (loss in money)1 (-811.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5008.00 (11)consecutive loss (count of losses)-811.92 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 17:52buy10.301.47111.45091.5211
22008.01.03 12:54modify10.301.47111.47371.5211
32008.01.03 15:16s/l10.301.47371.47371.521179.8010079.80
42008.01.09 21:11sell20.301.46421.48441.4142
52008.01.10 19:38buy30.301.47921.45901.5292
62008.01.14 08:08s/l20.301.48441.48441.4142-613.359466.45
72008.01.14 11:22modify30.301.47921.48431.5292
82008.01.15 11:06s/l30.301.48431.48431.5292154.809621.25
92008.01.16 17:47sell40.301.47231.49251.4223
102008.01.16 18:01modify40.301.47231.46971.4223
112008.01.16 18:05modify40.301.47231.46721.4223
122008.01.16 18:12modify40.301.47231.46461.4223
132008.01.16 18:14modify40.301.47231.46201.4223
142008.01.16 18:15s/l40.301.46201.46201.4223309.009930.25
152008.01.21 05:56sell50.301.45391.47411.4039
162008.01.22 09:38modify50.301.45391.44631.4039
172008.01.22 10:57s/l50.301.44631.44631.4039226.5310156.78
182008.01.24 16:05buy60.301.46951.44931.5195
192008.01.28 17:54modify60.301.46951.47461.5195
202008.01.29 17:08s/l60.301.47461.47461.5195154.8010311.58
212008.01.30 21:18buy70.301.48381.46361.5338
222008.01.30 21:51modify70.301.48381.48641.5338
232008.01.30 23:49s/l70.301.48641.48641.533878.0010389.58
242008.02.07 15:39sell80.301.45421.47441.4042
252008.02.14 18:34buy90.301.46491.44471.5149
262008.02.15 13:30buy100.301.46991.44971.5199
272008.02.19 09:51s/l80.301.47441.47441.4042-620.709768.88
282008.02.19 13:41modify90.301.46491.46991.5149
292008.02.20 10:00s/l90.301.46991.46991.5149152.409921.28
302008.02.20 14:22sell110.301.46361.48381.4136
312008.02.21 17:56buy120.301.47841.45821.5284
322008.02.21 20:17s/l110.301.48381.48381.4136-610.419310.87
332008.02.22 11:52modify100.301.46991.47751.5199
342008.02.26 14:28modify120.301.47841.48351.5284
352008.02.26 20:22modify100.301.46991.48521.5199
362008.02.26 20:23modify120.301.47841.48861.5284
372008.02.27 00:19modify120.301.47841.49401.5284
382008.02.27 00:19modify100.301.46991.49281.5199
392008.02.27 00:21modify120.301.47841.49911.5284
402008.02.27 01:49s/l120.301.49911.49911.5284623.409934.27
412008.02.27 11:05modify100.301.46991.50051.5199
422008.02.27 16:40buy130.301.50981.48961.5598
432008.02.28 16:24modify130.301.50981.51271.5598
442008.02.28 16:46s/l130.301.51271.51271.559888.8010023.07
452008.02.28 17:50modify100.301.46991.50801.5199
462008.02.28 18:03buy140.301.51941.49921.5694
472008.02.28 19:12t/p100.301.51991.50801.51991507.8011530.87
482008.03.05 18:21modify140.301.51941.52441.5694
492008.03.05 18:21buy150.301.52991.50971.5799
502008.03.06 12:05modify140.301.51941.52951.5694
512008.03.06 15:33s/l140.301.52951.52951.5694307.2011838.07
522008.03.06 15:56modify150.301.52991.53261.5799
532008.03.06 15:56buy160.301.53531.51511.5853
542008.03.06 18:29modify150.301.52991.53521.5799
552008.03.06 19:02s/l150.301.53521.53521.5799160.8011998.87
562008.03.07 15:30buy170.401.54551.52531.5955
572008.03.07 15:40modify160.301.53531.54041.5853
582008.03.07 15:47s/l160.301.54041.54041.5853153.6012152.47
592008.03.12 21:24buy180.401.55451.53431.6045
602008.03.13 11:05modify180.401.55451.55721.6045
612008.03.13 11:12modify170.401.54551.55311.5955
622008.03.13 11:12modify180.401.55451.55981.6045
632008.03.13 11:18s/l180.401.55981.55981.6045214.4012366.87
642008.03.13 22:35buy190.401.56371.54351.6137
652008.03.14 16:04modify170.401.54551.56071.5955
662008.03.14 17:06s/l170.401.56071.56071.5955613.6012980.47
672008.03.16 23:46buy200.401.57121.55101.6212
682008.03.17 00:07modify190.401.56371.56881.6137
692008.03.17 02:27modify190.401.56371.57401.6137
702008.03.17 03:28modify190.401.56371.57911.6137
712008.03.17 04:22modify200.401.57121.57901.6212
722008.03.17 04:25modify190.401.56371.58421.6137
732008.03.17 06:00s/l190.401.58421.58421.6137821.6013802.07
742008.03.17 09:24s/l200.401.57901.57901.6212312.8014114.87
752008.03.20 11:28sell210.401.55161.57181.5016
762008.03.20 16:01modify210.401.55161.54651.5016
772008.03.20 19:28s/l210.401.54651.54651.5016204.0014318.87
782008.03.24 05:33sell220.401.53461.55481.4846
792008.03.25 04:56s/l220.401.55481.55481.4846-809.9613508.91
802008.03.26 11:20buy230.401.57091.55071.6209
812008.03.26 17:38modify230.401.57091.57341.6209
822008.03.26 19:36modify230.401.57091.57601.6209
832008.03.26 19:54modify230.401.57091.57861.6209
842008.03.26 22:09modify230.401.57091.58121.6209
852008.03.27 02:01s/l230.401.58121.58121.6209414.4013923.31
862008.04.04 13:09buy240.401.57361.55341.6236
872008.04.09 19:44buy250.401.58261.56241.6326
882008.04.10 11:42modify250.401.58261.58521.6326
892008.04.10 12:13modify240.401.57361.58131.6236
902008.04.10 12:14modify250.401.58261.58781.6326
912008.04.10 12:21s/l250.401.58781.58781.6326210.4014133.71
922008.04.10 17:05s/l240.401.58131.58131.6236312.8014446.51
932008.04.13 23:02sell260.401.56751.58771.5175
942008.04.14 15:00s/l260.401.58771.58771.5175-809.9613636.55
952008.04.16 12:34buy270.401.59241.57221.6424
962008.04.16 18:59modify270.401.59241.59511.6424
972008.04.16 19:14s/l270.401.59511.59511.6424108.0013744.55
982008.04.18 14:55sell280.401.57961.59981.5296
992008.04.22 17:48s/l280.401.59981.59981.5296-811.9212932.63
1002008.04.24 11:07sell290.401.57811.59831.5281
1012008.04.24 16:28modify290.401.57811.57301.5281
1022008.04.24 17:00s/l290.401.57301.57301.5281204.0013136.63
1032008.04.25 10:50sell300.401.55891.57911.5089
1042008.05.01 15:46sell310.401.54661.56681.4966
1052008.05.01 20:17modify300.401.55891.55121.5089
1062008.05.02 15:32sell320.401.53791.55811.4879
1072008.05.02 15:38modify310.401.54661.54141.4966
1082008.05.02 15:54s/l310.401.54141.54141.4966206.0413342.67
1092008.05.05 20:19s/l300.401.55121.55121.5089292.3213634.99
1102008.05.06 17:14s/l320.401.55811.55811.4879-811.9212823.07
1112008.05.07 15:48sell330.401.54011.56031.4901
1122008.05.08 02:51modify330.401.54011.53741.4901
1132008.05.08 04:51modify330.401.54011.53481.4901
1142008.05.08 04:56modify330.401.54011.53191.4901
1152008.05.08 05:14s/l330.401.53191.53191.4901322.1213145.19
1162008.05.09 11:58buy340.401.54901.52881.5990
1172008.05.15 09:58buy350.401.55471.53451.6047
1182008.05.16 18:22buy360.401.55971.53951.6097
1192008.05.20 12:28modify340.401.54901.55661.5990
1202008.05.20 12:29modify350.401.55471.55981.6047
1212008.05.21 11:00modify350.401.55471.56501.6047
1222008.05.21 11:03modify340.401.54901.56421.5990
1232008.05.21 11:07buy370.501.57371.55351.6237
1242008.05.21 13:29modify360.401.55971.56731.6097
1252008.05.21 13:29modify350.401.55471.57011.6047
1262008.05.21 21:47modify370.501.57371.57631.6237
1272008.05.21 23:57modify340.401.54901.57181.5990
1282008.05.22 07:26s/l370.501.57631.57631.6237133.0013278.19
1292008.05.22 09:55modify350.401.55471.57511.6047
1302008.05.22 11:15s/l350.401.57511.57511.6047821.6014099.79
1312008.05.22 17:05s/l340.401.57181.57181.5990922.4015022.19
1322008.05.28 00:35s/l360.401.56731.56731.6097312.0015334.19
1332008.05.28 15:32sell380.501.56141.58161.5114
1342008.05.29 11:27modify380.501.56141.55871.5114
1352008.05.29 11:27sell390.501.55561.57581.5056
1362008.05.29 15:42s/l380.501.55871.55871.5114127.6515461.84
1372008.06.03 16:22modify390.501.55561.55031.5056
1382008.06.05 04:29modify390.501.55561.54511.5056
1392008.06.05 09:30s/l390.501.54511.54511.5056507.8515969.69
1402008.06.05 16:37buy400.501.55341.53321.6034
1412008.06.06 15:30modify400.501.55341.55861.6034
1422008.06.06 15:30buy410.501.56561.54541.6156
1432008.06.06 15:34modify400.501.55341.56371.6034
1442008.06.06 18:01modify400.501.55341.56881.6034
1452008.06.08 23:27modify400.501.55341.57391.6034
1462008.06.09 10:08modify410.501.56561.57321.6156
1472008.06.09 10:38modify400.501.55341.57891.6034
1482008.06.09 12:07s/l400.501.57891.57891.60341277.0017246.69
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