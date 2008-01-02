Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
NorthFinance-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.01 23:00 - 2008.06.09 23:00 (2008.01.01 - 2008.06.10)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Time.24h.set="07:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true;
Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false;
MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false;
TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true;
WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true;
ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true;
FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
|Bars in test
|3713
|Ticks modelled
|942969
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|164
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|7627.69
|Gross profit
|12715.91
|Gross loss
|-5088.22
|Profit factor
|2.50
|Expected payoff
|186.04
|Absolute drawdown
|462.93
|Maximal drawdown
|2616.52 (17.48%)
|Relative drawdown
|17.48% (2616.52)
|Total trades
|41
|Short positions (won %)
|16 (56.25%)
|Long positions (won %)
|25 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|34 (82.93%)
|Loss trades (% of total)
|7 (17.07%)
|Largest
|profit trade
|1507.80
|loss trade
|-811.92
|Average
|profit trade
|374.00
|loss trade
|-726.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (5008.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-811.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5008.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-811.92 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 17:52
|buy
|1
|0.30
|1.4711
|1.4509
|1.5211
|2
|2008.01.03 12:54
|modify
|1
|0.30
|1.4711
|1.4737
|1.5211
|3
|2008.01.03 15:16
|s/l
|1
|0.30
|1.4737
|1.4737
|1.5211
|79.80
|10079.80
|4
|2008.01.09 21:11
|sell
|2
|0.30
|1.4642
|1.4844
|1.4142
|5
|2008.01.10 19:38
|buy
|3
|0.30
|1.4792
|1.4590
|1.5292
|6
|2008.01.14 08:08
|s/l
|2
|0.30
|1.4844
|1.4844
|1.4142
|-613.35
|9466.45
|7
|2008.01.14 11:22
|modify
|3
|0.30
|1.4792
|1.4843
|1.5292
|8
|2008.01.15 11:06
|s/l
|3
|0.30
|1.4843
|1.4843
|1.5292
|154.80
|9621.25
|9
|2008.01.16 17:47
|sell
|4
|0.30
|1.4723
|1.4925
|1.4223
|10
|2008.01.16 18:01
|modify
|4
|0.30
|1.4723
|1.4697
|1.4223
|11
|2008.01.16 18:05
|modify
|4
|0.30
|1.4723
|1.4672
|1.4223
|12
|2008.01.16 18:12
|modify
|4
|0.30
|1.4723
|1.4646
|1.4223
|13
|2008.01.16 18:14
|modify
|4
|0.30
|1.4723
|1.4620
|1.4223
|14
|2008.01.16 18:15
|s/l
|4
|0.30
|1.4620
|1.4620
|1.4223
|309.00
|9930.25
|15
|2008.01.21 05:56
|sell
|5
|0.30
|1.4539
|1.4741
|1.4039
|16
|2008.01.22 09:38
|modify
|5
|0.30
|1.4539
|1.4463
|1.4039
|17
|2008.01.22 10:57
|s/l
|5
|0.30
|1.4463
|1.4463
|1.4039
|226.53
|10156.78
|18
|2008.01.24 16:05
|buy
|6
|0.30
|1.4695
|1.4493
|1.5195
|19
|2008.01.28 17:54
|modify
|6
|0.30
|1.4695
|1.4746
|1.5195
|20
|2008.01.29 17:08
|s/l
|6
|0.30
|1.4746
|1.4746
|1.5195
|154.80
|10311.58
|21
|2008.01.30 21:18
|buy
|7
|0.30
|1.4838
|1.4636
|1.5338
|22
|2008.01.30 21:51
|modify
|7
|0.30
|1.4838
|1.4864
|1.5338
|23
|2008.01.30 23:49
|s/l
|7
|0.30
|1.4864
|1.4864
|1.5338
|78.00
|10389.58
|24
|2008.02.07 15:39
|sell
|8
|0.30
|1.4542
|1.4744
|1.4042
|25
|2008.02.14 18:34
|buy
|9
|0.30
|1.4649
|1.4447
|1.5149
|26
|2008.02.15 13:30
|buy
|10
|0.30
|1.4699
|1.4497
|1.5199
|27
|2008.02.19 09:51
|s/l
|8
|0.30
|1.4744
|1.4744
|1.4042
|-620.70
|9768.88
|28
|2008.02.19 13:41
|modify
|9
|0.30
|1.4649
|1.4699
|1.5149
|29
|2008.02.20 10:00
|s/l
|9
|0.30
|1.4699
|1.4699
|1.5149
|152.40
|9921.28
|30
|2008.02.20 14:22
|sell
|11
|0.30
|1.4636
|1.4838
|1.4136
|31
|2008.02.21 17:56
|buy
|12
|0.30
|1.4784
|1.4582
|1.5284
|32
|2008.02.21 20:17
|s/l
|11
|0.30
|1.4838
|1.4838
|1.4136
|-610.41
|9310.87
|33
|2008.02.22 11:52
|modify
|10
|0.30
|1.4699
|1.4775
|1.5199
|34
|2008.02.26 14:28
|modify
|12
|0.30
|1.4784
|1.4835
|1.5284
|35
|2008.02.26 20:22
|modify
|10
|0.30
|1.4699
|1.4852
|1.5199
|36
|2008.02.26 20:23
|modify
|12
|0.30
|1.4784
|1.4886
|1.5284
|37
|2008.02.27 00:19
|modify
|12
|0.30
|1.4784
|1.4940
|1.5284
|38
|2008.02.27 00:19
|modify
|10
|0.30
|1.4699
|1.4928
|1.5199
|39
|2008.02.27 00:21
|modify
|12
|0.30
|1.4784
|1.4991
|1.5284
|40
|2008.02.27 01:49
|s/l
|12
|0.30
|1.4991
|1.4991
|1.5284
|623.40
|9934.27
|41
|2008.02.27 11:05
|modify
|10
|0.30
|1.4699
|1.5005
|1.5199
|42
|2008.02.27 16:40
|buy
|13
|0.30
|1.5098
|1.4896
|1.5598
|43
|2008.02.28 16:24
|modify
|13
|0.30
|1.5098
|1.5127
|1.5598
|44
|2008.02.28 16:46
|s/l
|13
|0.30
|1.5127
|1.5127
|1.5598
|88.80
|10023.07
|45
|2008.02.28 17:50
|modify
|10
|0.30
|1.4699
|1.5080
|1.5199
|46
|2008.02.28 18:03
|buy
|14
|0.30
|1.5194
|1.4992
|1.5694
|47
|2008.02.28 19:12
|t/p
|10
|0.30
|1.5199
|1.5080
|1.5199
|1507.80
|11530.87
|48
|2008.03.05 18:21
|modify
|14
|0.30
|1.5194
|1.5244
|1.5694
|49
|2008.03.05 18:21
|buy
|15
|0.30
|1.5299
|1.5097
|1.5799
|50
|2008.03.06 12:05
|modify
|14
|0.30
|1.5194
|1.5295
|1.5694
|51
|2008.03.06 15:33
|s/l
|14
|0.30
|1.5295
|1.5295
|1.5694
|307.20
|11838.07
|52
|2008.03.06 15:56
|modify
|15
|0.30
|1.5299
|1.5326
|1.5799
|53
|2008.03.06 15:56
|buy
|16
|0.30
|1.5353
|1.5151
|1.5853
|54
|2008.03.06 18:29
|modify
|15
|0.30
|1.5299
|1.5352
|1.5799
|55
|2008.03.06 19:02
|s/l
|15
|0.30
|1.5352
|1.5352
|1.5799
|160.80
|11998.87
|56
|2008.03.07 15:30
|buy
|17
|0.40
|1.5455
|1.5253
|1.5955
|57
|2008.03.07 15:40
|modify
|16
|0.30
|1.5353
|1.5404
|1.5853
|58
|2008.03.07 15:47
|s/l
|16
|0.30
|1.5404
|1.5404
|1.5853
|153.60
|12152.47
|59
|2008.03.12 21:24
|buy
|18
|0.40
|1.5545
|1.5343
|1.6045
|60
|2008.03.13 11:05
|modify
|18
|0.40
|1.5545
|1.5572
|1.6045
|61
|2008.03.13 11:12
|modify
|17
|0.40
|1.5455
|1.5531
|1.5955
|62
|2008.03.13 11:12
|modify
|18
|0.40
|1.5545
|1.5598
|1.6045
|63
|2008.03.13 11:18
|s/l
|18
|0.40
|1.5598
|1.5598
|1.6045
|214.40
|12366.87
|64
|2008.03.13 22:35
|buy
|19
|0.40
|1.5637
|1.5435
|1.6137
|65
|2008.03.14 16:04
|modify
|17
|0.40
|1.5455
|1.5607
|1.5955
|66
|2008.03.14 17:06
|s/l
|17
|0.40
|1.5607
|1.5607
|1.5955
|613.60
|12980.47
|67
|2008.03.16 23:46
|buy
|20
|0.40
|1.5712
|1.5510
|1.6212
|68
|2008.03.17 00:07
|modify
|19
|0.40
|1.5637
|1.5688
|1.6137
|69
|2008.03.17 02:27
|modify
|19
|0.40
|1.5637
|1.5740
|1.6137
|70
|2008.03.17 03:28
|modify
|19
|0.40
|1.5637
|1.5791
|1.6137
|71
|2008.03.17 04:22
|modify
|20
|0.40
|1.5712
|1.5790
|1.6212
|72
|2008.03.17 04:25
|modify
|19
|0.40
|1.5637
|1.5842
|1.6137
|73
|2008.03.17 06:00
|s/l
|19
|0.40
|1.5842
|1.5842
|1.6137
|821.60
|13802.07
|74
|2008.03.17 09:24
|s/l
|20
|0.40
|1.5790
|1.5790
|1.6212
|312.80
|14114.87
|75
|2008.03.20 11:28
|sell
|21
|0.40
|1.5516
|1.5718
|1.5016
|76
|2008.03.20 16:01
|modify
|21
|0.40
|1.5516
|1.5465
|1.5016
|77
|2008.03.20 19:28
|s/l
|21
|0.40
|1.5465
|1.5465
|1.5016
|204.00
|14318.87
|78
|2008.03.24 05:33
|sell
|22
|0.40
|1.5346
|1.5548
|1.4846
|79
|2008.03.25 04:56
|s/l
|22
|0.40
|1.5548
|1.5548
|1.4846
|-809.96
|13508.91
|80
|2008.03.26 11:20
|buy
|23
|0.40
|1.5709
|1.5507
|1.6209
|81
|2008.03.26 17:38
|modify
|23
|0.40
|1.5709
|1.5734
|1.6209
|82
|2008.03.26 19:36
|modify
|23
|0.40
|1.5709
|1.5760
|1.6209
|83
|2008.03.26 19:54
|modify
|23
|0.40
|1.5709
|1.5786
|1.6209
|84
|2008.03.26 22:09
|modify
|23
|0.40
|1.5709
|1.5812
|1.6209
|85
|2008.03.27 02:01
|s/l
|23
|0.40
|1.5812
|1.5812
|1.6209
|414.40
|13923.31
|86
|2008.04.04 13:09
|buy
|24
|0.40
|1.5736
|1.5534
|1.6236
|87
|2008.04.09 19:44
|buy
|25
|0.40
|1.5826
|1.5624
|1.6326
|88
|2008.04.10 11:42
|modify
|25
|0.40
|1.5826
|1.5852
|1.6326
|89
|2008.04.10 12:13
|modify
|24
|0.40
|1.5736
|1.5813
|1.6236
|90
|2008.04.10 12:14
|modify
|25
|0.40
|1.5826
|1.5878
|1.6326
|91
|2008.04.10 12:21
|s/l
|25
|0.40
|1.5878
|1.5878
|1.6326
|210.40
|14133.71
|92
|2008.04.10 17:05
|s/l
|24
|0.40
|1.5813
|1.5813
|1.6236
|312.80
|14446.51
|93
|2008.04.13 23:02
|sell
|26
|0.40
|1.5675
|1.5877
|1.5175
|94
|2008.04.14 15:00
|s/l
|26
|0.40
|1.5877
|1.5877
|1.5175
|-809.96
|13636.55
|95
|2008.04.16 12:34
|buy
|27
|0.40
|1.5924
|1.5722
|1.6424
|96
|2008.04.16 18:59
|modify
|27
|0.40
|1.5924
|1.5951
|1.6424
|97
|2008.04.16 19:14
|s/l
|27
|0.40
|1.5951
|1.5951
|1.6424
|108.00
|13744.55
|98
|2008.04.18 14:55
|sell
|28
|0.40
|1.5796
|1.5998
|1.5296
|99
|2008.04.22 17:48
|s/l
|28
|0.40
|1.5998
|1.5998
|1.5296
|-811.92
|12932.63
|100
|2008.04.24 11:07
|sell
|29
|0.40
|1.5781
|1.5983
|1.5281
|101
|2008.04.24 16:28
|modify
|29
|0.40
|1.5781
|1.5730
|1.5281
|102
|2008.04.24 17:00
|s/l
|29
|0.40
|1.5730
|1.5730
|1.5281
|204.00
|13136.63
|103
|2008.04.25 10:50
|sell
|30
|0.40
|1.5589
|1.5791
|1.5089
|104
|2008.05.01 15:46
|sell
|31
|0.40
|1.5466
|1.5668
|1.4966
|105
|2008.05.01 20:17
|modify
|30
|0.40
|1.5589
|1.5512
|1.5089
|106
|2008.05.02 15:32
|sell
|32
|0.40
|1.5379
|1.5581
|1.4879
|107
|2008.05.02 15:38
|modify
|31
|0.40
|1.5466
|1.5414
|1.4966
|108
|2008.05.02 15:54
|s/l
|31
|0.40
|1.5414
|1.5414
|1.4966
|206.04
|13342.67
|109
|2008.05.05 20:19
|s/l
|30
|0.40
|1.5512
|1.5512
|1.5089
|292.32
|13634.99
|110
|2008.05.06 17:14
|s/l
|32
|0.40
|1.5581
|1.5581
|1.4879
|-811.92
|12823.07
|111
|2008.05.07 15:48
|sell
|33
|0.40
|1.5401
|1.5603
|1.4901
|112
|2008.05.08 02:51
|modify
|33
|0.40
|1.5401
|1.5374
|1.4901
|113
|2008.05.08 04:51
|modify
|33
|0.40
|1.5401
|1.5348
|1.4901
|114
|2008.05.08 04:56
|modify
|33
|0.40
|1.5401
|1.5319
|1.4901
|115
|2008.05.08 05:14
|s/l
|33
|0.40
|1.5319
|1.5319
|1.4901
|322.12
|13145.19
|116
|2008.05.09 11:58
|buy
|34
|0.40
|1.5490
|1.5288
|1.5990
|117
|2008.05.15 09:58
|buy
|35
|0.40
|1.5547
|1.5345
|1.6047
|118
|2008.05.16 18:22
|buy
|36
|0.40
|1.5597
|1.5395
|1.6097
|119
|2008.05.20 12:28
|modify
|34
|0.40
|1.5490
|1.5566
|1.5990
|120
|2008.05.20 12:29
|modify
|35
|0.40
|1.5547
|1.5598
|1.6047
|121
|2008.05.21 11:00
|modify
|35
|0.40
|1.5547
|1.5650
|1.6047
|122
|2008.05.21 11:03
|modify
|34
|0.40
|1.5490
|1.5642
|1.5990
|123
|2008.05.21 11:07
|buy
|37
|0.50
|1.5737
|1.5535
|1.6237
|124
|2008.05.21 13:29
|modify
|36
|0.40
|1.5597
|1.5673
|1.6097
|125
|2008.05.21 13:29
|modify
|35
|0.40
|1.5547
|1.5701
|1.6047
|126
|2008.05.21 21:47
|modify
|37
|0.50
|1.5737
|1.5763
|1.6237
|127
|2008.05.21 23:57
|modify
|34
|0.40
|1.5490
|1.5718
|1.5990
|128
|2008.05.22 07:26
|s/l
|37
|0.50
|1.5763
|1.5763
|1.6237
|133.00
|13278.19
|129
|2008.05.22 09:55
|modify
|35
|0.40
|1.5547
|1.5751
|1.6047
|130
|2008.05.22 11:15
|s/l
|35
|0.40
|1.5751
|1.5751
|1.6047
|821.60
|14099.79
|131
|2008.05.22 17:05
|s/l
|34
|0.40
|1.5718
|1.5718
|1.5990
|922.40
|15022.19
|132
|2008.05.28 00:35
|s/l
|36
|0.40
|1.5673
|1.5673
|1.6097
|312.00
|15334.19
|133
|2008.05.28 15:32
|sell
|38
|0.50
|1.5614
|1.5816
|1.5114
|134
|2008.05.29 11:27
|modify
|38
|0.50
|1.5614
|1.5587
|1.5114
|135
|2008.05.29 11:27
|sell
|39
|0.50
|1.5556
|1.5758
|1.5056
|136
|2008.05.29 15:42
|s/l
|38
|0.50
|1.5587
|1.5587
|1.5114
|127.65
|15461.84
|137
|2008.06.03 16:22
|modify
|39
|0.50
|1.5556
|1.5503
|1.5056
|138
|2008.06.05 04:29
|modify
|39
|0.50
|1.5556
|1.5451
|1.5056
|139
|2008.06.05 09:30
|s/l
|39
|0.50
|1.5451
|1.5451
|1.5056
|507.85
|15969.69
|140
|2008.06.05 16:37
|buy
|40
|0.50
|1.5534
|1.5332
|1.6034
|141
|2008.06.06 15:30
|modify
|40
|0.50
|1.5534
|1.5586
|1.6034
|142
|2008.06.06 15:30
|buy
|41
|0.50
|1.5656
|1.5454
|1.6156
|143
|2008.06.06 15:34
|modify
|40
|0.50
|1.5534
|1.5637
|1.6034
|144
|2008.06.06 18:01
|modify
|40
|0.50
|1.5534
|1.5688
|1.6034
|145
|2008.06.08 23:27
|modify
|40
|0.50
|1.5534
|1.5739
|1.6034
|146
|2008.06.09 10:08
|modify
|41
|0.50
|1.5656
|1.5732
|1.6156
|147
|2008.06.09 10:38
|modify
|40
|0.50
|1.5534
|1.5789
|1.6034
|148
|2008.06.09 12:07
|s/l
|40
|0.50
|1.5789
|1.5789
|1.6034
|1277.00
|17246.69
|149
|2008.06.09 16:23
|s/l
|41
|0.50
|1.5732
|1.5732
|1.6156
|381.00
|17627.69