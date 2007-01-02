Strategy Tester Report
Time Traveler OC2
EuroOrient-Real2 (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.01.02 00:00 - 2008.06.30 20:00 (2007.01.01 - 2008.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Remark1="== Main Settings =="; MagicNumber=1212; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=0.4; Slippage=5; Remark5=" "; Remark2="==Trade Entry Settings =="; PipDifference=20; Remark4=" "; Remark3="==Trade Management Settings =="; UseStopLoss=true;
StopLoss=250; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=50; UseTrailingStop=false;
TrailingStop=30; MoveStopOnce=false;
MoveStopWhenPrice=50; MoveStopTo=1;
|Bars in test
|3327
|Ticks modelled
|2397497
|Modelling quality
|89.96%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|15731.04
|Gross profit
|32123.64
|Gross loss
|-16392.60
|Profit factor
|1.96
|Expected payoff
|88.38
|Absolute drawdown
|1430.40
|Maximal drawdown
|2669.56 (30.51%)
|Relative drawdown
|32.24% (1698.40)
|Total trades
|178
|Short positions (won %)
|66 (87.88%)
|Long positions (won %)
|112 (91.96%)
|Profit trades (% of total)
|161 (90.45%)
|Loss trades (% of total)
|17 (9.55%)
|Largest
|profit trade
|230.40
|loss trade
|-1043.12
|Average
|profit trade
|199.53
|loss trade
|-964.27
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (4972.24)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-2014.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4972.24 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-2014.36 (2)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 04:00
|buy
|1
|0.40
|1.3227
|1.2977
|1.3277
|2
|2007.01.02 10:29
|t/p
|1
|0.40
|1.3277
|1.2977
|1.3277
|200.00
|5200.00
|3
|2007.01.02 12:00
|buy
|2
|0.40
|1.3279
|1.3029
|1.3329
|4
|2007.01.05 15:30
|s/l
|2
|0.40
|1.3029
|1.3029
|1.3329
|-996.00
|4204.00
|5
|2007.01.05 15:30
|buy
|3
|0.40
|1.3025
|1.2775
|1.3075
|6
|2007.02.14 09:42
|t/p
|3
|0.40
|1.3075
|1.2775
|1.3075
|230.40
|4434.40
|7
|2007.02.14 12:00
|buy
|4
|0.40
|1.3097
|1.2847
|1.3147
|8
|2007.02.14 17:20
|t/p
|4
|0.40
|1.3147
|1.2847
|1.3147
|200.00
|4634.40
|9
|2007.02.14 20:00
|buy
|5
|0.40
|1.3126
|1.2876
|1.3176
|10
|2007.02.20 04:26
|t/p
|5
|0.40
|1.3176
|1.2876
|1.3176
|204.80
|4839.20
|11
|2007.02.20 12:01
|sell
|6
|0.40
|1.3152
|1.3402
|1.3102
|12
|2007.02.22 09:39
|t/p
|6
|0.40
|1.3102
|1.3402
|1.3102
|192.16
|5031.36
|13
|2007.02.22 12:00
|sell
|7
|0.40
|1.3079
|1.3329
|1.3029
|14
|2007.03.16 11:26
|s/l
|7
|0.40
|1.3329
|1.3329
|1.3029
|-1043.12
|3988.24
|15
|2007.03.16 12:00
|buy
|8
|0.40
|1.3319
|1.3069
|1.3369
|16
|2007.03.21 20:26
|t/p
|8
|0.40
|1.3369
|1.3069
|1.3369
|202.40
|4190.64
|17
|2007.03.22 00:00
|buy
|9
|0.40
|1.3387
|1.3137
|1.3437
|18
|2007.04.05 16:45
|t/p
|9
|0.40
|1.3437
|1.3137
|1.3437
|211.20
|4401.84
|19
|2007.04.05 16:45
|buy
|10
|0.40
|1.3440
|1.3190
|1.3490
|20
|2007.04.12 17:21
|t/p
|10
|0.40
|1.3490
|1.3190
|1.3490
|205.60
|4607.44
|21
|2007.04.13 16:00
|buy
|11
|0.40
|1.3542
|1.3292
|1.3592
|22
|2007.04.17 15:50
|t/p
|11
|0.40
|1.3592
|1.3292
|1.3592
|201.60
|4809.04
|23
|2007.04.17 16:00
|buy
|12
|0.40
|1.3585
|1.3335
|1.3635
|24
|2007.04.20 09:14
|t/p
|12
|0.40
|1.3635
|1.3335
|1.3635
|204.00
|5013.04
|25
|2007.04.23 12:00
|sell
|13
|0.40
|1.3562
|1.3812
|1.3512
|26
|2007.05.10 15:51
|t/p
|13
|0.40
|1.3512
|1.3812
|1.3512
|162.76
|5175.80
|27
|2007.05.10 16:00
|sell
|14
|0.40
|1.3507
|1.3757
|1.3457
|28
|2007.05.21 13:34
|t/p
|14
|0.40
|1.3457
|1.3757
|1.3457
|182.36
|5358.16
|29
|2007.05.21 16:00
|sell
|15
|0.40
|1.3443
|1.3693
|1.3393
|30
|2007.06.08 10:25
|t/p
|15
|0.40
|1.3393
|1.3693
|1.3393
|160.80
|5518.96
|31
|2007.06.08 12:00
|sell
|16
|0.40
|1.3391
|1.3641
|1.3341
|32
|2007.06.08 13:07
|t/p
|16
|0.40
|1.3341
|1.3641
|1.3341
|200.00
|5718.96
|33
|2007.06.08 13:07
|sell
|17
|0.40
|1.3339
|1.3589
|1.3289
|34
|2007.06.13 03:37
|t/p
|17
|0.40
|1.3289
|1.3589
|1.3289
|194.12
|5913.08
|35
|2007.06.13 03:37
|sell
|18
|0.40
|1.3287
|1.3537
|1.3237
|36
|2007.06.29 19:57
|s/l
|18
|0.40
|1.3537
|1.3537
|1.3237
|-1035.28
|4877.80
|37
|2007.06.29 19:57
|buy
|19
|0.40
|1.3537
|1.3287
|1.3587
|38
|2007.07.02 13:02
|t/p
|19
|0.40
|1.3587
|1.3287
|1.3587
|200.80
|5078.60
|39
|2007.07.02 13:02
|buy
|20
|0.40
|1.3589
|1.3339
|1.3639
|40
|2007.07.05 10:51
|t/p
|20
|0.40
|1.3639
|1.3339
|1.3639
|204.00
|5282.60
|41
|2007.07.05 12:00
|buy
|21
|0.40
|1.3645
|1.3395
|1.3695
|42
|2007.07.10 16:18
|t/p
|21
|0.40
|1.3695
|1.3395
|1.3695
|202.40
|5485.00
|43
|2007.07.10 20:00
|buy
|22
|0.40
|1.3712
|1.3462
|1.3762
|44
|2007.07.11 00:50
|t/p
|22
|0.40
|1.3762
|1.3462
|1.3762
|200.80
|5685.80
|45
|2007.07.11 00:50
|buy
|23
|0.40
|1.3767
|1.3517
|1.3817
|46
|2007.07.18 03:21
|t/p
|23
|0.40
|1.3817
|1.3517
|1.3817
|205.60
|5891.40
|47
|2007.07.18 04:00
|buy
|24
|0.40
|1.3812
|1.3562
|1.3862
|48
|2007.08.14 11:03
|s/l
|24
|0.40
|1.3562
|1.3562
|1.3862
|-978.40
|4913.00
|49
|2007.08.14 12:00
|sell
|25
|0.40
|1.3585
|1.3835
|1.3535
|50
|2007.08.14 22:55
|t/p
|25
|0.40
|1.3535
|1.3835
|1.3535
|200.00
|5113.00
|51
|2007.08.15 00:00
|sell
|26
|0.40
|1.3531
|1.3781
|1.3481
|52
|2007.08.15 08:50
|t/p
|26
|0.40
|1.3481
|1.3781
|1.3481
|200.00
|5313.00
|53
|2007.08.15 16:00
|sell
|27
|0.40
|1.3466
|1.3716
|1.3416
|54
|2007.08.16 03:36
|t/p
|27
|0.40
|1.3416
|1.3716
|1.3416
|194.12
|5507.12
|55
|2007.08.16 03:36
|sell
|28
|0.40
|1.3414
|1.3664
|1.3364
|56
|2007.08.16 13:35
|t/p
|28
|0.40
|1.3364
|1.3664
|1.3364
|200.00
|5707.12
|57
|2007.08.17 00:00
|buy
|29
|0.40
|1.3428
|1.3178
|1.3478
|58
|2007.08.17 14:22
|t/p
|29
|0.40
|1.3478
|1.3178
|1.3478
|200.00
|5907.12
|59
|2007.08.17 14:22
|buy
|30
|0.40
|1.3480
|1.3230
|1.3530
|60
|2007.08.17 17:47
|t/p
|30
|0.40
|1.3530
|1.3230
|1.3530
|200.00
|6107.12
|61
|2007.08.17 17:47
|buy
|31
|0.40
|1.3532
|1.3282
|1.3582
|62
|2007.08.23 13:18
|t/p
|31
|0.40
|1.3582
|1.3282
|1.3582
|204.80
|6311.92
|63
|2007.08.24 12:00
|buy
|32
|0.40
|1.3593
|1.3343
|1.3643
|64
|2007.08.24 17:07
|t/p
|32
|0.40
|1.3643
|1.3343
|1.3643
|200.00
|6511.92
|65
|2007.08.24 17:07
|buy
|33
|0.40
|1.3645
|1.3395
|1.3695
|66
|2007.08.31 14:31
|t/p
|33
|0.40
|1.3695
|1.3395
|1.3695
|205.60
|6717.52
|67
|2007.08.31 16:00
|buy
|34
|0.40
|1.3699
|1.3449
|1.3749
|68
|2007.09.07 15:31
|t/p
|34
|0.40
|1.3749
|1.3449
|1.3749
|205.60
|6923.12
|69
|2007.09.07 15:31
|buy
|35
|0.40
|1.3752
|1.3502
|1.3802
|70
|2007.09.10 12:41
|t/p
|35
|0.40
|1.3802
|1.3502
|1.3802
|200.80
|7123.92
|71
|2007.09.11 16:00
|buy
|36
|0.40
|1.3828
|1.3578
|1.3878
|72
|2007.09.12 14:12
|t/p
|36
|0.40
|1.3878
|1.3578
|1.3878
|200.80
|7324.72
|73
|2007.09.12 16:00
|buy
|37
|0.40
|1.3884
|1.3634
|1.3934
|74
|2007.09.18 21:16
|t/p
|37
|0.40
|1.3934
|1.3634
|1.3934
|204.80
|7529.52
|75
|2007.09.19 00:00
|buy
|38
|0.40
|1.3984
|1.3734
|1.4034
|76
|2007.09.20 09:53
|t/p
|38
|0.40
|1.4034
|1.3734
|1.4034
|202.40
|7731.92
|77
|2007.09.20 12:00
|buy
|39
|0.40
|1.4045
|1.3795
|1.4095
|78
|2007.09.20 18:25
|t/p
|39
|0.40
|1.4095
|1.3795
|1.4095
|200.00
|7931.92
|79
|2007.09.20 20:00
|buy
|40
|0.40
|1.4078
|1.3828
|1.4128
|80
|2007.09.24 09:02
|t/p
|40
|0.40
|1.4128
|1.3828
|1.4128
|201.60
|8133.52
|81
|2007.09.25 16:00
|buy
|41
|0.40
|1.4116
|1.3866
|1.4166
|82
|2007.09.27 14:20
|t/p
|41
|0.40
|1.4166
|1.3866
|1.4166
|203.20
|8336.72
|83
|2007.09.27 16:00
|buy
|42
|0.40
|1.4173
|1.3923
|1.4223
|84
|2007.09.28 17:37
|t/p
|42
|0.40
|1.4223
|1.3923
|1.4223
|200.80
|8537.52
|85
|2007.09.28 17:37
|buy
|43
|0.40
|1.4225
|1.3975
|1.4275
|86
|2007.09.28 21:26
|t/p
|43
|0.40
|1.4275
|1.3975
|1.4275
|200.00
|8737.52
|87
|2007.09.28 21:26
|buy
|44
|0.40
|1.4278
|1.4028
|1.4328
|88
|2007.10.09 06:15
|s/l
|44
|0.40
|1.4028
|1.4028
|1.4328
|-992.80
|7744.72
|89
|2007.10.09 08:00
|sell
|45
|0.40
|1.4022
|1.4272
|1.3972
|90
|2007.10.18 13:40
|s/l
|45
|0.40
|1.4272
|1.4272
|1.3972
|-1021.56
|6723.16
|91
|2007.10.18 13:40
|buy
|46
|0.40
|1.4273
|1.4023
|1.4323
|92
|2007.10.22 01:00
|t/p
|46
|0.40
|1.4323
|1.4023
|1.4323
|201.60
|6924.76
|93
|2007.10.22 01:00
|buy
|47
|0.40
|1.4336
|1.4086
|1.4386
|94
|2007.10.26 15:14
|t/p
|47
|0.40
|1.4386
|1.4086
|1.4386
|204.80
|7129.56
|95
|2007.10.26 15:14
|buy
|48
|0.40
|1.4388
|1.4138
|1.4438
|96
|2007.10.30 21:13
|t/p
|48
|0.40
|1.4438
|1.4138
|1.4438
|201.60
|7331.16
|97
|2007.10.30 21:13
|buy
|49
|0.40
|1.4440
|1.4190
|1.4490
|98
|2007.10.31 20:44
|t/p
|49
|0.40
|1.4490
|1.4190
|1.4490
|200.80
|7531.96
|99
|2007.10.31 20:44
|buy
|50
|0.40
|1.4492
|1.4242
|1.4542
|100
|2007.11.06 13:38
|t/p
|50
|0.40
|1.4542
|1.4242
|1.4542
|204.80
|7736.76
|101
|2007.11.06 13:38
|buy
|51
|0.40
|1.4545
|1.4295
|1.4595
|102
|2007.11.07 04:28
|t/p
|51
|0.40
|1.4595
|1.4295
|1.4595
|200.80
|7937.56
|103
|2007.11.07 08:00
|buy
|52
|0.40
|1.4647
|1.4397
|1.4697
|104
|2007.11.07 11:22
|t/p
|52
|0.40
|1.4697
|1.4397
|1.4697
|200.00
|8137.56
|105
|2007.11.07 11:22
|buy
|53
|0.40
|1.4699
|1.4449
|1.4749
|106
|2007.11.09 12:22
|t/p
|53
|0.40
|1.4749
|1.4449
|1.4749
|203.20
|8340.76
|107
|2007.11.09 16:00
|sell
|54
|0.40
|1.4676
|1.4926
|1.4626
|108
|2007.11.12 05:45
|t/p
|54
|0.40
|1.4626
|1.4926
|1.4626
|198.04
|8538.80
|109
|2007.11.12 05:45
|sell
|55
|0.40
|1.4624
|1.4874
|1.4574
|110
|2007.11.12 12:22
|t/p
|55
|0.40
|1.4574
|1.4874
|1.4574
|200.00
|8738.80
|111
|2007.11.12 12:22
|sell
|56
|0.40
|1.4572
|1.4822
|1.4522
|112
|2007.11.13 01:53
|t/p
|56
|0.40
|1.4522
|1.4822
|1.4522
|198.04
|8936.84
|113
|2007.11.13 04:00
|buy
|57
|0.40
|1.4577
|1.4327
|1.4627
|114
|2007.11.13 09:31
|t/p
|57
|0.40
|1.4627
|1.4327
|1.4627
|200.00
|9136.84
|115
|2007.11.13 16:00
|buy
|58
|0.40
|1.4608
|1.4358
|1.4658
|116
|2007.11.14 04:30
|t/p
|58
|0.40
|1.4658
|1.4358
|1.4658
|200.80
|9337.64
|117
|2007.11.14 04:30
|buy
|59
|0.40
|1.4660
|1.4410
|1.4710
|118
|2007.11.14 12:49
|t/p
|59
|0.40
|1.4710
|1.4410
|1.4710
|200.00
|9537.64
|119
|2007.11.14 12:49
|buy
|60
|0.40
|1.4712
|1.4462
|1.4762
|120
|2007.11.20 10:08
|t/p
|60
|0.40
|1.4762
|1.4462
|1.4762
|204.80
|9742.44
|121
|2007.11.20 10:08
|buy
|61
|0.40
|1.4764
|1.4514
|1.4814
|122
|2007.11.20 21:12
|t/p
|61
|0.40
|1.4814
|1.4514
|1.4814
|200.00
|9942.44
|123
|2007.11.20 21:12
|sell
|62
|0.40
|1.4814
|1.5064
|1.4764
|124
|2007.11.28 10:16
|t/p
|62
|0.40
|1.4764
|1.5064
|1.4764
|184.32
|10126.76
|125
|2007.11.28 12:00
|sell
|63
|0.40
|1.4746
|1.4996
|1.4696
|126
|2007.11.30 17:41
|t/p
|63
|0.40
|1.4696
|1.4996
|1.4696
|192.16
|10318.92
|127
|2007.11.30 20:00
|sell
|64
|0.40
|1.4703
|1.4953
|1.4653
|128
|2007.11.30 21:03
|t/p
|64
|0.40
|1.4653
|1.4953
|1.4653
|200.00
|10518.92
|129
|2007.11.30 21:03
|sell
|65
|0.40
|1.4651
|1.4901
|1.4601
|130
|2007.12.05 22:40
|t/p
|65
|0.40
|1.4601
|1.4901
|1.4601
|194.12
|10713.04
|131
|2007.12.06 00:00
|sell
|66
|0.40
|1.4611
|1.4861
|1.4561
|132
|2007.12.06 10:07
|t/p
|66
|0.40
|1.4561
|1.4861
|1.4561
|200.00
|10913.04
|133
|2007.12.06 12:00
|sell
|67
|0.40
|1.4566
|1.4816
|1.4516
|134
|2007.12.14 13:22
|t/p
|67
|0.40
|1.4516
|1.4816
|1.4516
|184.32
|11097.36
|135
|2007.12.14 13:22
|sell
|68
|0.40
|1.4514
|1.4764
|1.4464
|136
|2007.12.14 16:36
|t/p
|68
|0.40
|1.4464
|1.4764
|1.4464
|200.00
|11297.36
|137
|2007.12.14 16:36
|sell
|69
|0.40
|1.4460
|1.4710
|1.4410
|138
|2007.12.17 01:04
|t/p
|69
|0.40
|1.4410
|1.4710
|1.4410
|198.04
|11495.40
|139
|2007.12.17 01:04
|sell
|70
|0.40
|1.4405
|1.4655
|1.4355
|140
|2007.12.17 11:57
|t/p
|70
|0.40
|1.4355
|1.4655
|1.4355
|200.00
|11695.40
|141
|2007.12.17 12:00
|sell
|71
|0.40
|1.4347
|1.4597
|1.4297
|142
|2007.12.27 18:16
|s/l
|71
|0.40
|1.4597
|1.4597
|1.4297
|-1023.52
|10671.88
|143
|2007.12.27 18:16
|buy
|72
|0.40
|1.4599
|1.4349
|1.4649
|144
|2007.12.28 09:40
|t/p
|72
|0.40
|1.4649
|1.4349
|1.4649
|200.80
|10872.68
|145
|2007.12.28 12:00
|buy
|73
|0.40
|1.4678
|1.4428
|1.4728
|146
|2007.12.28 23:56
|t/p
|73
|0.40
|1.4728
|1.4428
|1.4728
|200.00
|11072.68
|147
|2007.12.28 23:56
|buy
|74
|0.40
|1.4730
|1.4480
|1.4780
|148
|2008.01.03 14:02
|t/p
|74
|0.40
|1.4780
|1.4480
|1.4780
|204.80
|11277.48
|149
|2008.01.03 20:00
|buy
|75
|0.40
|1.4743
|1.4493
|1.4793
|150
|2008.01.04 15:32
|t/p
|75
|0.40
|1.4793
|1.4493
|1.4793
|200.80
|11478.28
|151
|2008.01.04 15:32
|sell
|76
|0.40
|1.4797
|1.5047
|1.4747
|152
|2008.01.04 17:01
|t/p
|76
|0.40
|1.4747
|1.5047
|1.4747
|200.00
|11678.28
|153
|2008.01.04 17:01
|buy
|77
|0.40
|1.4745
|1.4495
|1.4795
|154
|2008.01.10 19:39
|t/p
|77
|0.40
|1.4795
|1.4495
|1.4795
|204.80
|11883.08
|155
|2008.01.10 19:39
|sell
|78
|0.40
|1.4796
|1.5046
|1.4746
|156
|2008.01.16 17:47
|t/p
|78
|0.40
|1.4746
|1.5046
|1.4746
|192.16
|12075.24
|157
|2008.01.16 20:00
|sell
|79
|0.40
|1.4654
|1.4904
|1.4604
|158
|2008.01.17 10:25
|t/p
|79
|0.40
|1.4604
|1.4904
|1.4604
|194.12
|12269.36
|159
|2008.01.17 10:25
|sell
|80
|0.40
|1.4602
|1.4852
|1.4552
|160
|2008.01.21 03:00
|t/p
|80
|0.40
|1.4552
|1.4852
|1.4552
|196.08
|12465.44
|161
|2008.01.21 04:00
|sell
|81
|0.40
|1.4553
|1.4803
|1.4503
|162
|2008.01.21 10:43
|t/p
|81
|0.40
|1.4503
|1.4803
|1.4503
|200.00
|12665.44
|163
|2008.01.21 12:00
|sell
|82
|0.40
|1.4500
|1.4750
|1.4450
|164
|2008.01.21 18:20
|t/p
|82
|0.40
|1.4450
|1.4750
|1.4450
|200.00
|12865.44
|165
|2008.01.21 20:00
|sell
|83
|0.40
|1.4446
|1.4696
|1.4396
|166
|2008.01.22 02:52
|t/p
|83
|0.40
|1.4396
|1.4696
|1.4396
|198.04
|13063.48
|167
|2008.01.22 12:00
|buy
|84
|0.40
|1.4471
|1.4221
|1.4521
|168
|2008.01.22 13:20
|t/p
|84
|0.40
|1.4521
|1.4221
|1.4521
|200.00
|13263.48
|169
|2008.01.22 13:20
|buy
|85
|0.40
|1.4523
|1.4273
|1.4573
|170
|2008.01.22 15:20
|t/p
|85
|0.40
|1.4573
|1.4273
|1.4573
|200.00
|13463.48
|171
|2008.01.22 15:20
|buy
|86
|0.40
|1.4578
|1.4328
|1.4628
|172
|2008.01.22 17:29
|t/p
|86
|0.40
|1.4628
|1.4328
|1.4628
|200.00
|13663.48
|173
|2008.01.22 17:29
|buy
|87
|0.40
|1.4630
|1.4380
|1.4680
|174
|2008.01.23 00:39
|t/p
|87
|0.40
|1.4680
|1.4380
|1.4680
|200.80
|13864.28
|175
|2008.01.23 00:39
|buy
|88
|0.40
|1.4682
|1.4432
|1.4732
|176
|2008.01.24 17:10
|t/p
|88
|0.40
|1.4732
|1.4432
|1.4732
|202.40
|14066.68
|177
|2008.01.24 17:10
|buy
|89
|0.40
|1.4734
|1.4484
|1.4784
|178
|2008.01.28 16:55
|t/p
|89
|0.40
|1.4784
|1.4484
|1.4784
|201.60
|14268.28
|179
|2008.01.28 16:55
|buy
|90
|0.40
|1.4786
|1.4536
|1.4836
|180
|2008.01.30 21:15
|t/p
|90
|0.40
|1.4836
|1.4536
|1.4836
|201.60
|14469.88
|181
|2008.01.31 00:00
|buy
|91
|0.40
|1.4861
|1.4611
|1.4911
|182
|2008.01.31 08:30
|t/p
|91
|0.40
|1.4911
|1.4611
|1.4911
|200.00
|14669.88
|183
|2008.01.31 08:30
|buy
|92
|0.40
|1.4913
|1.4663
|1.4963
|184
|2008.02.05 14:04
|s/l
|92
|0.40
|1.4663
|1.4663
|1.4963
|-997.60
|13672.28
|185
|2008.02.05 14:04
|sell
|93
|0.40
|1.4663
|1.4913
|1.4613
|186
|2008.02.06 10:14
|t/p
|93
|0.40
|1.4613
|1.4913
|1.4613
|198.04
|13870.32
|187
|2008.02.06 12:00
|sell
|94
|0.40
|1.4607
|1.4857
|1.4557
|188
|2008.02.07 14:49
|t/p
|94
|0.40
|1.4557
|1.4857
|1.4557
|194.12
|14064.44
|189
|2008.02.07 14:49
|buy
|95
|0.40
|1.4557
|1.4307
|1.4607
|190
|2008.02.12 16:31
|t/p
|95
|0.40
|1.4607
|1.4307
|1.4607
|202.40
|14266.84
|191
|2008.02.12 16:31
|buy
|96
|0.40
|1.4609
|1.4359
|1.4659
|192
|2008.02.15 08:37
|t/p
|96
|0.40
|1.4659
|1.4359
|1.4659
|204.00
|14470.84
|193
|2008.02.15 12:00
|buy
|97
|0.40
|1.4681
|1.4431
|1.4731
|194
|2008.02.19 09:44
|t/p
|97
|0.40
|1.4731
|1.4431
|1.4731
|201.60
|14672.44
|195
|2008.02.19 09:44
|buy
|98
|0.40
|1.4733
|1.4483
|1.4783
|196
|2008.02.21 17:56
|t/p
|98
|0.40
|1.4783
|1.4483
|1.4783
|203.20
|14875.64
|197
|2008.02.21 20:00
|buy
|99
|0.40
|1.4818
|1.4568
|1.4868
|198
|2008.02.26 12:17
|t/p
|99
|0.40
|1.4868
|1.4568
|1.4868
|202.40
|15078.04
|199
|2008.02.26 12:17
|buy
|100
|0.40
|1.4870
|1.4620
|1.4920
|200
|2008.02.26 19:41
|t/p
|100
|0.40
|1.4920
|1.4620
|1.4920
|200.00
|15278.04
|201
|2008.02.26 19:41
|buy
|101
|0.40
|1.4922
|1.4672
|1.4972
|202
|2008.02.26 21:49
|t/p
|101
|0.40
|1.4972
|1.4672
|1.4972
|200.00
|15478.04
|203
|2008.02.26 21:49
|buy
|102
|0.40
|1.4974
|1.4724
|1.5024
|204
|2008.02.27 00:19
|t/p
|102
|0.40
|1.5024
|1.4724
|1.5024
|200.80
|15678.84
|205
|2008.02.27 00:19
|buy
|103
|0.40
|1.5028
|1.4778
|1.5078
|206
|2008.02.27 11:05
|t/p
|103
|0.40
|1.5078
|1.4778
|1.5078
|200.00
|15878.84
|207
|2008.02.27 12:00
|buy
|104
|0.40
|1.5052
|1.4802
|1.5102
|208
|2008.02.27 17:00
|t/p
|104
|0.40
|1.5102
|1.4802
|1.5102
|200.00
|16078.84
|209
|2008.02.27 20:00
|buy
|105
|0.40
|1.5126
|1.4876
|1.5176
|210
|2008.02.28 17:56
|t/p
|105
|0.40
|1.5176
|1.4876
|1.5176
|202.40
|16281.24
|211
|2008.02.28 17:56
|buy
|106
|0.40
|1.5178
|1.4928
|1.5228
|212
|2008.02.28 20:09
|t/p
|106
|0.40
|1.5228
|1.4928
|1.5228
|200.00
|16481.24
|213
|2008.02.28 20:09
|buy
|107
|0.40
|1.5230
|1.4980
|1.5280
|214
|2008.03.05 18:16
|t/p
|107
|0.40
|1.5280
|1.4980
|1.5280
|203.20
|16684.44
|215
|2008.03.05 18:16
|buy
|108
|0.40
|1.5282
|1.5032
|1.5332
|216
|2008.03.06 10:41
|t/p
|108
|0.40
|1.5332
|1.5032
|1.5332
|202.40
|16886.84
|217
|2008.03.06 12:00
|buy
|109
|0.40
|1.5332
|1.5082
|1.5382
|218
|2008.03.06 23:03
|t/p
|109
|0.40
|1.5382
|1.5082
|1.5382
|200.00
|17086.84
|219
|2008.03.07 08:00
|buy
|110
|0.40
|1.5400
|1.5150
|1.5450
|220
|2008.03.07 15:30
|t/p
|110
|0.40
|1.5450
|1.5150
|1.5450
|200.00
|17286.84
|221
|2008.03.07 20:00
|sell
|111
|0.40
|1.5343
|1.5593
|1.5293
|222
|2008.03.11 16:57
|t/p
|111
|0.40
|1.5293
|1.5593
|1.5293
|196.08
|17482.92
|223
|2008.03.11 16:57
|sell
|112
|0.40
|1.5291
|1.5541
|1.5241
|224
|2008.03.12 21:24
|s/l
|112
|0.40
|1.5541
|1.5541
|1.5241
|-1001.96
|16480.96
|225
|2008.03.12 21:24
|buy
|113
|0.40
|1.5541
|1.5291
|1.5591
|226
|2008.03.13 09:52
|t/p
|113
|0.40
|1.5591
|1.5291
|1.5591
|202.40
|16683.36
|227
|2008.03.13 12:00
|buy
|114
|0.40
|1.5588
|1.5338
|1.5638
|228
|2008.03.13 22:35
|t/p
|114
|0.40
|1.5638
|1.5338
|1.5638
|200.00
|16883.36
|229
|2008.03.13 22:35
|sell
|115
|0.40
|1.5638
|1.5888
|1.5588
|230
|2008.03.14 10:00
|t/p
|115
|0.40
|1.5588
|1.5888
|1.5588
|198.04
|17081.40
|231
|2008.03.14 10:00
|buy
|116
|0.40
|1.5588
|1.5338
|1.5638
|232
|2008.03.14 16:00
|t/p
|116
|0.40
|1.5638
|1.5338
|1.5638
|200.00
|17281.40
|233
|2008.03.14 16:00
|buy
|117
|0.40
|1.5641
|1.5391
|1.5691
|234
|2008.03.17 01:00
|t/p
|117
|0.40
|1.5691
|1.5391
|1.5691
|200.80
|17482.20
|235
|2008.03.17 01:00
|buy
|118
|0.40
|1.5706
|1.5456
|1.5756
|236
|2008.03.17 01:48
|t/p
|118
|0.40
|1.5756
|1.5456
|1.5756
|200.00
|17682.20
|237
|2008.03.17 01:48
|buy
|119
|0.40
|1.5758
|1.5508
|1.5808
|238
|2008.03.17 03:27
|t/p
|119
|0.40
|1.5808
|1.5508
|1.5808
|200.00
|17882.20
|239
|2008.03.17 03:27
|buy
|120
|0.40
|1.5810
|1.5560
|1.5860
|240
|2008.03.17 04:23
|t/p
|120
|0.40
|1.5860
|1.5560
|1.5860
|200.00
|18082.20
|241
|2008.03.17 04:23
|buy
|121
|0.40
|1.5862
|1.5612
|1.5912
|242
|2008.03.19 18:19
|s/l
|121
|0.40
|1.5612
|1.5612
|1.5912
|-998.40
|17083.80
|243
|2008.03.19 18:19
|sell
|122
|0.40
|1.5612
|1.5862
|1.5562
|244
|2008.03.20 10:06
|t/p
|122
|0.40
|1.5562
|1.5862
|1.5562
|194.12
|17277.92
|245
|2008.03.20 10:06
|buy
|123
|0.40
|1.5562
|1.5312
|1.5612
|246
|2008.03.25 18:46
|t/p
|123
|0.40
|1.5612
|1.5312
|1.5612
|202.40
|17480.32
|247
|2008.03.25 18:46
|buy
|124
|0.40
|1.5615
|1.5365
|1.5665
|248
|2008.03.26 11:08
|t/p
|124
|0.40
|1.5665
|1.5365
|1.5665
|200.80
|17681.12
|249
|2008.03.26 11:08
|sell
|125
|0.40
|1.5665
|1.5915
|1.5615
|250
|2008.04.01 15:56
|t/p
|125
|0.40
|1.5615
|1.5915
|1.5615
|188.24
|17869.36
|251
|2008.04.01 15:56
|sell
|126
|0.40
|1.5613
|1.5863
|1.5563
|252
|2008.04.02 08:34
|t/p
|126
|0.40
|1.5563
|1.5863
|1.5563
|198.04
|18067.40
|253
|2008.04.02 12:00
|buy
|127
|0.40
|1.5639
|1.5389
|1.5689
|254
|2008.04.02 22:37
|t/p
|127
|0.40
|1.5689
|1.5389
|1.5689
|200.00
|18267.40
|255
|2008.04.02 22:37
|buy
|128
|0.40
|1.5691
|1.5441
|1.5741
|256
|2008.04.04 15:30
|t/p
|128
|0.40
|1.5741
|1.5441
|1.5741
|203.20
|18470.60
|257
|2008.04.04 15:30
|buy
|129
|0.40
|1.5743
|1.5493
|1.5793
|258
|2008.04.08 05:56
|t/p
|129
|0.40
|1.5793
|1.5493
|1.5793
|201.60
|18672.20
|259
|2008.04.08 05:56
|buy
|130
|0.40
|1.5795
|1.5545
|1.5845
|260
|2008.04.09 19:56
|t/p
|130
|0.40
|1.5845
|1.5545
|1.5845
|200.80
|18873.00
|261
|2008.04.09 20:00
|buy
|131
|0.40
|1.5855
|1.5605
|1.5905
|262
|2008.04.10 12:14
|t/p
|131
|0.40
|1.5905
|1.5605
|1.5905
|202.40
|19075.40
|263
|2008.04.10 12:14
|buy
|132
|0.40
|1.5908
|1.5658
|1.5958
|264
|2008.04.16 12:49
|t/p
|132
|0.40
|1.5958
|1.5658
|1.5958
|203.20
|19278.60
|265
|2008.04.16 12:49
|buy
|133
|0.40
|1.5960
|1.5710
|1.6010
|266
|2008.04.18 15:45
|s/l
|133
|0.40
|1.5710
|1.5710
|1.6010
|-996.80
|18281.80
|267
|2008.04.18 15:45
|buy
|134
|0.40
|1.5712
|1.5462
|1.5762
|268
|2008.04.18 16:18
|t/p
|134
|0.40
|1.5762
|1.5462
|1.5762
|200.00
|18481.80
|269
|2008.04.18 16:18
|sell
|135
|0.40
|1.5762
|1.6012
|1.5712
|270
|2008.04.22 18:30
|s/l
|135
|0.40
|1.6012
|1.6012
|1.5712
|-1003.92
|17477.88
|271
|2008.04.22 18:30
|sell
|136
|0.40
|1.6010
|1.6260
|1.5960
|272
|2008.04.23 09:44
|t/p
|136
|0.40
|1.5960
|1.6260
|1.5960
|198.04
|17675.92
|273
|2008.04.23 12:00
|sell
|137
|0.40
|1.5968
|1.6218
|1.5918
|274
|2008.04.23 16:01
|t/p
|137
|0.40
|1.5918
|1.6218
|1.5918
|200.00
|17875.92
|275
|2008.04.23 16:01
|sell
|138
|0.40
|1.5916
|1.6166
|1.5866
|276
|2008.04.23 17:08
|t/p
|138
|0.40
|1.5866
|1.6166
|1.5866
|200.00
|18075.92
|277
|2008.04.23 17:08
|sell
|139
|0.40
|1.5864
|1.6114
|1.5814
|278
|2008.04.24 11:00
|t/p
|139
|0.40
|1.5814
|1.6114
|1.5814
|194.12
|18270.04
|279
|2008.04.24 11:00
|sell
|140
|0.40
|1.5812
|1.6062
|1.5762
|280
|2008.04.24 11:10
|t/p
|140
|0.40
|1.5762
|1.6062
|1.5762
|200.00
|18470.04
|281
|2008.04.24 11:10
|sell
|141
|0.40
|1.5760
|1.6010
|1.5710
|282
|2008.04.24 15:44
|t/p
|141
|0.40
|1.5710
|1.6010
|1.5710
|200.00
|18670.04
|283
|2008.04.24 15:44
|sell
|142
|0.40
|1.5706
|1.5956
|1.5656
|284
|2008.04.24 18:22
|t/p
|142
|0.40
|1.5656
|1.5956
|1.5656
|200.00
|18870.04
|285
|2008.04.24 18:22
|sell
|143
|0.40
|1.5653
|1.5903
|1.5603
|286
|2008.04.25 10:45
|t/p
|143
|0.40
|1.5603
|1.5903
|1.5603
|198.04
|19068.08
|287
|2008.04.25 12:00
|sell
|144
|0.40
|1.5586
|1.5836
|1.5536
|288
|2008.04.30 11:38
|t/p
|144
|0.40
|1.5536
|1.5836
|1.5536
|194.12
|19262.20
|289
|2008.04.30 12:00
|sell
|145
|0.40
|1.5544
|1.5794
|1.5494
|290
|2008.05.01 15:34
|t/p
|145
|0.40
|1.5494
|1.5794
|1.5494
|194.12
|19456.32
|291
|2008.05.01 15:34
|sell
|146
|0.40
|1.5492
|1.5742
|1.5442
|292
|2008.05.01 17:38
|t/p
|146
|0.40
|1.5442
|1.5742
|1.5442
|200.00
|19656.32
|293
|2008.05.01 17:38
|sell
|147
|0.40
|1.5440
|1.5690
|1.5390
|294
|2008.05.02 15:31
|t/p
|147
|0.40
|1.5390
|1.5690
|1.5390
|198.04
|19854.36
|295
|2008.05.02 16:00
|sell
|148
|0.40
|1.5399
|1.5649
|1.5349
|296
|2008.05.08 02:51
|t/p
|148
|0.40
|1.5349
|1.5649
|1.5349
|188.24
|20042.60
|297
|2008.05.08 04:00
|sell
|149
|0.40
|1.5342
|1.5592
|1.5292
|298
|2008.05.08 04:56
|t/p
|149
|0.40
|1.5292
|1.5592
|1.5292
|200.00
|20242.60
|299
|2008.05.08 04:56
|sell
|150
|0.40
|1.5289
|1.5539
|1.5239
|300
|2008.05.12 18:38
|s/l
|150
|0.40
|1.5539
|1.5539
|1.5239
|-1003.92
|19238.68
|301
|2008.05.12 20:00
|buy
|151
|0.40
|1.5552
|1.5302
|1.5602
|302
|2008.05.19 10:46
|t/p
|151
|0.40
|1.5602
|1.5302
|1.5602
|205.60
|19444.28
|303
|2008.05.19 12:00
|buy
|152
|0.40
|1.5618
|1.5368
|1.5668
|304
|2008.05.20 13:19
|t/p
|152
|0.40
|1.5668
|1.5368
|1.5668
|200.80
|19645.08
|305
|2008.05.20 13:19
|buy
|153
|0.40
|1.5670
|1.5420
|1.5720
|306
|2008.05.21 11:03
|t/p
|153
|0.40
|1.5720
|1.5420
|1.5720
|200.80
|19845.88
|307
|2008.05.21 12:00
|buy
|154
|0.40
|1.5735
|1.5485
|1.5785
|308
|2008.05.21 21:47
|t/p
|154
|0.40
|1.5785
|1.5485
|1.5785
|200.00
|20045.88
|309
|2008.05.22 00:00
|buy
|155
|0.40
|1.5795
|1.5545
|1.5845
|310
|2008.05.29 11:33
|s/l
|155
|0.40
|1.5545
|1.5545
|1.5845
|-994.40
|19051.48
|311
|2008.05.29 12:00
|sell
|156
|0.40
|1.5569
|1.5819
|1.5519
|312
|2008.05.29 19:08
|t/p
|156
|0.40
|1.5519
|1.5819
|1.5519
|200.00
|19251.48
|313
|2008.05.29 19:08
|sell
|157
|0.40
|1.5516
|1.5766
|1.5466
|314
|2008.05.30 11:08
|t/p
|157
|0.40
|1.5466
|1.5766
|1.5466
|198.04
|19449.52
|315
|2008.05.30 12:00
|sell
|158
|0.40
|1.5484
|1.5734
|1.5434
|316
|2008.06.03 16:45
|t/p
|158
|0.40
|1.5434
|1.5734
|1.5434
|196.08
|19645.60
|317
|2008.06.03 16:45
|sell
|159
|0.40
|1.5432
|1.5682
|1.5382
|318
|2008.06.05 13:07
|t/p
|159
|0.40
|1.5382
|1.5682
|1.5382
|192.16
|19837.76
|319
|2008.06.05 13:07
|buy
|160
|0.40
|1.5382
|1.5132
|1.5432
|320
|2008.06.05 15:52
|t/p
|160
|0.40
|1.5432
|1.5132
|1.5432
|200.00
|20037.76
|321
|2008.06.05 15:52
|buy
|161
|0.40
|1.5434
|1.5184
|1.5484
|322
|2008.06.05 16:13
|t/p
|161
|0.40
|1.5484
|1.5184
|1.5484
|200.00
|20237.76
|323
|2008.06.05 16:13
|buy
|162
|0.40
|1.5486
|1.5236
|1.5536
|324
|2008.06.05 16:37
|t/p
|162
|0.40
|1.5536
|1.5236
|1.5536
|200.00
|20437.76
|325
|2008.06.05 16:37
|buy
|163
|0.40
|1.5538
|1.5288
|1.5588
|326
|2008.06.05 21:21
|t/p
|163
|0.40
|1.5588
|1.5288
|1.5588
|200.00
|20637.76
|327
|2008.06.05 21:21
|buy
|164
|0.40
|1.5590
|1.5340
|1.5640
|328
|2008.06.06 15:30
|t/p
|164
|0.40
|1.5640
|1.5340
|1.5640
|200.80
|20838.56
|329
|2008.06.06 15:30
|buy
|165
|0.40
|1.5644
|1.5394
|1.5694
|330
|2008.06.06 15:34
|t/p
|165
|0.40
|1.5694
|1.5394
|1.5694
|200.00
|21038.56
|331
|2008.06.06 15:34
|buy
|166
|0.40
|1.5697
|1.5447
|1.5747
|332
|2008.06.06 18:05
|t/p
|166
|0.40
|1.5747
|1.5447
|1.5747
|200.00
|21238.56
|333
|2008.06.06 18:05
|buy
|167
|0.40
|1.5749
|1.5499
|1.5799
|334
|2008.06.09 00:37
|t/p
|167
|0.40
|1.5799
|1.5499
|1.5799
|200.80
|21439.36
|335
|2008.06.09 12:00
|buy
|168
|0.40
|1.5812
|1.5562
|1.5862
|336
|2008.06.10 03:32
|s/l
|168
|0.40
|1.5562
|1.5562
|1.5862
|-999.20
|20440.16
|337
|2008.06.10 03:32
|sell
|169
|0.40
|1.5559
|1.5809
|1.5509
|338
|2008.06.10 12:41
|t/p
|169
|0.40
|1.5509
|1.5809
|1.5509
|200.00
|20640.16
|339
|2008.06.10 12:41
|sell
|170
|0.40
|1.5506
|1.5756
|1.5456
|340
|2008.06.10 20:21
|t/p
|170
|0.40
|1.5456
|1.5756
|1.5456
|200.00
|20840.16
|341
|2008.06.10 20:21
|sell
|171
|0.40
|1.5454
|1.5704
|1.5404
|342
|2008.06.12 10:03
|t/p
|171
|0.40
|1.5404
|1.5704
|1.5404
|192.16
|21032.32
|343
|2008.06.12 10:03
|sell
|172
|0.40
|1.5402
|1.5652
|1.5352
|344
|2008.06.13 12:32
|t/p
|172
|0.40
|1.5352
|1.5652
|1.5352
|198.04
|21230.36
|345
|2008.06.13 12:32
|sell
|173
|0.40
|1.5350
|1.5600
|1.5300
|346
|2008.06.20 12:46
|s/l
|173
|0.40
|1.5600
|1.5600
|1.5300
|-1013.72
|20216.64
|347
|2008.06.20 12:46
|buy
|174
|0.40
|1.5600
|1.5350
|1.5650
|348
|2008.06.20 17:28
|t/p
|174
|0.40
|1.5650
|1.5350
|1.5650
|200.00
|20416.64
|349
|2008.06.20 17:28
|buy
|175
|0.40
|1.5652
|1.5402
|1.5702
|350
|2008.06.26 12:50
|t/p
|175
|0.40
|1.5702
|1.5402
|1.5702
|204.80
|20621.44
|351
|2008.06.26 16:00
|buy
|176
|0.40
|1.5728
|1.5478
|1.5778
|352
|2008.06.27 12:04
|t/p
|176
|0.40
|1.5778
|1.5478
|1.5778
|200.80
|20822.24
|353
|2008.06.27 12:04
|buy
|177
|0.40
|1.5780
|1.5530
|1.5830
|354
|2008.06.30 11:39
|t/p
|177
|0.40
|1.5830
|1.5530
|1.5830
|200.80
|21023.04
|355
|2008.06.30 12:00
|buy
|178
|0.40
|1.5828
|1.5578
|1.5878
|356
|2008.06.30 23:59
|close at stop
|178
|0.40
|1.5755
|1.5578
|1.5878
|-292.00
|20731.04