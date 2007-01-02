Strategy Tester Report
Time Traveler OC2
EuroOrient-Real2 (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.01.02 00:00 - 2008.06.30 20:00 (2007.01.01 - 2008.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersRemark1="== Main Settings =="; MagicNumber=1212; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=0.4; Slippage=5; Remark5=" "; Remark2="==Trade Entry Settings =="; PipDifference=20; Remark4=" "; Remark3="==Trade Management Settings =="; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30; MoveStopOnce=false; MoveStopWhenPrice=50; MoveStopTo=1;
Bars in test3327Ticks modelled2397497Modelling quality89.96%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit15731.04Gross profit32123.64Gross loss-16392.60
Profit factor1.96Expected payoff88.38
Absolute drawdown1430.40Maximal drawdown2669.56 (30.51%)Relative drawdown32.24% (1698.40)
Total trades178Short positions (won %)66 (87.88%)Long positions (won %)112 (91.96%)
Profit trades (% of total)161 (90.45%)Loss trades (% of total)17 (9.55%)
Largestprofit trade230.40loss trade-1043.12
Averageprofit trade199.53loss trade-964.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (4972.24)consecutive losses (loss in money)2 (-2014.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4972.24 (25)consecutive loss (count of losses)-2014.36 (2)
Averageconsecutive wins10consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 04:00buy10.401.32271.29771.3277
22007.01.02 10:29t/p10.401.32771.29771.3277200.005200.00
32007.01.02 12:00buy20.401.32791.30291.3329
42007.01.05 15:30s/l20.401.30291.30291.3329-996.004204.00
52007.01.05 15:30buy30.401.30251.27751.3075
62007.02.14 09:42t/p30.401.30751.27751.3075230.404434.40
72007.02.14 12:00buy40.401.30971.28471.3147
82007.02.14 17:20t/p40.401.31471.28471.3147200.004634.40
92007.02.14 20:00buy50.401.31261.28761.3176
102007.02.20 04:26t/p50.401.31761.28761.3176204.804839.20
112007.02.20 12:01sell60.401.31521.34021.3102
122007.02.22 09:39t/p60.401.31021.34021.3102192.165031.36
132007.02.22 12:00sell70.401.30791.33291.3029
142007.03.16 11:26s/l70.401.33291.33291.3029-1043.123988.24
152007.03.16 12:00buy80.401.33191.30691.3369
162007.03.21 20:26t/p80.401.33691.30691.3369202.404190.64
172007.03.22 00:00buy90.401.33871.31371.3437
182007.04.05 16:45t/p90.401.34371.31371.3437211.204401.84
192007.04.05 16:45buy100.401.34401.31901.3490
202007.04.12 17:21t/p100.401.34901.31901.3490205.604607.44
212007.04.13 16:00buy110.401.35421.32921.3592
222007.04.17 15:50t/p110.401.35921.32921.3592201.604809.04
232007.04.17 16:00buy120.401.35851.33351.3635
242007.04.20 09:14t/p120.401.36351.33351.3635204.005013.04
252007.04.23 12:00sell130.401.35621.38121.3512
262007.05.10 15:51t/p130.401.35121.38121.3512162.765175.80
272007.05.10 16:00sell140.401.35071.37571.3457
282007.05.21 13:34t/p140.401.34571.37571.3457182.365358.16
292007.05.21 16:00sell150.401.34431.36931.3393
302007.06.08 10:25t/p150.401.33931.36931.3393160.805518.96
312007.06.08 12:00sell160.401.33911.36411.3341
322007.06.08 13:07t/p160.401.33411.36411.3341200.005718.96
332007.06.08 13:07sell170.401.33391.35891.3289
342007.06.13 03:37t/p170.401.32891.35891.3289194.125913.08
352007.06.13 03:37sell180.401.32871.35371.3237
362007.06.29 19:57s/l180.401.35371.35371.3237-1035.284877.80
372007.06.29 19:57buy190.401.35371.32871.3587
382007.07.02 13:02t/p190.401.35871.32871.3587200.805078.60
392007.07.02 13:02buy200.401.35891.33391.3639
402007.07.05 10:51t/p200.401.36391.33391.3639204.005282.60
412007.07.05 12:00buy210.401.36451.33951.3695
422007.07.10 16:18t/p210.401.36951.33951.3695202.405485.00
432007.07.10 20:00buy220.401.37121.34621.3762
442007.07.11 00:50t/p220.401.37621.34621.3762200.805685.80
452007.07.11 00:50buy230.401.37671.35171.3817
462007.07.18 03:21t/p230.401.38171.35171.3817205.605891.40
472007.07.18 04:00buy240.401.38121.35621.3862
482007.08.14 11:03s/l240.401.35621.35621.3862-978.404913.00
492007.08.14 12:00sell250.401.35851.38351.3535
502007.08.14 22:55t/p250.401.35351.38351.3535200.005113.00
512007.08.15 00:00sell260.401.35311.37811.3481
522007.08.15 08:50t/p260.401.34811.37811.3481200.005313.00
532007.08.15 16:00sell270.401.34661.37161.3416
542007.08.16 03:36t/p270.401.34161.37161.3416194.125507.12
552007.08.16 03:36sell280.401.34141.36641.3364
562007.08.16 13:35t/p280.401.33641.36641.3364200.005707.12
572007.08.17 00:00buy290.401.34281.31781.3478
582007.08.17 14:22t/p290.401.34781.31781.3478200.005907.12
592007.08.17 14:22buy300.401.34801.32301.3530
602007.08.17 17:47t/p300.401.35301.32301.3530200.006107.12
612007.08.17 17:47buy310.401.35321.32821.3582
622007.08.23 13:18t/p310.401.35821.32821.3582204.806311.92
632007.08.24 12:00buy320.401.35931.33431.3643
642007.08.24 17:07t/p320.401.36431.33431.3643200.006511.92
652007.08.24 17:07buy330.401.36451.33951.3695
662007.08.31 14:31t/p330.401.36951.33951.3695205.606717.52
672007.08.31 16:00buy340.401.36991.34491.3749
682007.09.07 15:31t/p340.401.37491.34491.3749205.606923.12
692007.09.07 15:31buy350.401.37521.35021.3802
702007.09.10 12:41t/p350.401.38021.35021.3802200.807123.92
712007.09.11 16:00buy360.401.38281.35781.3878
722007.09.12 14:12t/p360.401.38781.35781.3878200.807324.72
732007.09.12 16:00buy370.401.38841.36341.3934
742007.09.18 21:16t/p370.401.39341.36341.3934204.807529.52
752007.09.19 00:00buy380.401.39841.37341.4034
762007.09.20 09:53t/p380.401.40341.37341.4034202.407731.92
772007.09.20 12:00buy390.401.40451.37951.4095
782007.09.20 18:25t/p390.401.40951.37951.4095200.007931.92
792007.09.20 20:00buy400.401.40781.38281.4128
802007.09.24 09:02t/p400.401.41281.38281.4128201.608133.52
812007.09.25 16:00buy410.401.41161.38661.4166
822007.09.27 14:20t/p410.401.41661.38661.4166203.208336.72
832007.09.27 16:00buy420.401.41731.39231.4223
842007.09.28 17:37t/p420.401.42231.39231.4223200.808537.52
852007.09.28 17:37buy430.401.42251.39751.4275
862007.09.28 21:26t/p430.401.42751.39751.4275200.008737.52
872007.09.28 21:26buy440.401.42781.40281.4328
882007.10.09 06:15s/l440.401.40281.40281.4328-992.807744.72
892007.10.09 08:00sell450.401.40221.42721.3972
902007.10.18 13:40s/l450.401.42721.42721.3972-1021.566723.16
912007.10.18 13:40buy460.401.42731.40231.4323
922007.10.22 01:00t/p460.401.43231.40231.4323201.606924.76
932007.10.22 01:00buy470.401.43361.40861.4386
942007.10.26 15:14t/p470.401.43861.40861.4386204.807129.56
952007.10.26 15:14buy480.401.43881.41381.4438
962007.10.30 21:13t/p480.401.44381.41381.4438201.607331.16
972007.10.30 21:13buy490.401.44401.41901.4490
982007.10.31 20:44t/p490.401.44901.41901.4490200.807531.96
992007.10.31 20:44buy500.401.44921.42421.4542
1002007.11.06 13:38t/p500.401.45421.42421.4542204.807736.76
1012007.11.06 13:38buy510.401.45451.42951.4595
1022007.11.07 04:28t/p510.401.45951.42951.4595200.807937.56
1032007.11.07 08:00buy520.401.46471.43971.4697
1042007.11.07 11:22t/p520.401.46971.43971.4697200.008137.56
1052007.11.07 11:22buy530.401.46991.44491.4749
1062007.11.09 12:22t/p530.401.47491.44491.4749203.208340.76
1072007.11.09 16:00sell540.401.46761.49261.4626
1082007.11.12 05:45t/p540.401.46261.49261.4626198.048538.80
1092007.11.12 05:45sell550.401.46241.48741.4574
1102007.11.12 12:22t/p550.401.45741.48741.4574200.008738.80
1112007.11.12 12:22sell560.401.45721.48221.4522
1122007.11.13 01:53t/p560.401.45221.48221.4522198.048936.84
1132007.11.13 04:00buy570.401.45771.43271.4627
1142007.11.13 09:31t/p570.401.46271.43271.4627200.009136.84
1152007.11.13 16:00buy580.401.46081.43581.4658
1162007.11.14 04:30t/p580.401.46581.43581.4658200.809337.64
1172007.11.14 04:30buy590.401.46601.44101.4710
1182007.11.14 12:49t/p590.401.47101.44101.4710200.009537.64
1192007.11.14 12:49buy600.401.47121.44621.4762
1202007.11.20 10:08t/p600.401.47621.44621.4762204.809742.44
1212007.11.20 10:08buy610.401.47641.45141.4814
1222007.11.20 21:12t/p610.401.48141.45141.4814200.009942.44
1232007.11.20 21:12sell620.401.48141.50641.4764
1242007.11.28 10:16t/p620.401.47641.50641.4764184.3210126.76
1252007.11.28 12:00sell630.401.47461.49961.4696
1262007.11.30 17:41t/p630.401.46961.49961.4696192.1610318.92
1272007.11.30 20:00sell640.401.47031.49531.4653
1282007.11.30 21:03t/p640.401.46531.49531.4653200.0010518.92
1292007.11.30 21:03sell650.401.46511.49011.4601
1302007.12.05 22:40t/p650.401.46011.49011.4601194.1210713.04
1312007.12.06 00:00sell660.401.46111.48611.4561
1322007.12.06 10:07t/p660.401.45611.48611.4561200.0010913.04
1332007.12.06 12:00sell670.401.45661.48161.4516
1342007.12.14 13:22t/p670.401.45161.48161.4516184.3211097.36
1352007.12.14 13:22sell680.401.45141.47641.4464
1362007.12.14 16:36t/p680.401.44641.47641.4464200.0011297.36
1372007.12.14 16:36sell690.401.44601.47101.4410
1382007.12.17 01:04t/p690.401.44101.47101.4410198.0411495.40
1392007.12.17 01:04sell700.401.44051.46551.4355
1402007.12.17 11:57t/p700.401.43551.46551.4355200.0011695.40
1412007.12.17 12:00sell710.401.43471.45971.4297
1422007.12.27 18:16s/l710.401.45971.45971.4297-1023.5210671.88
1432007.12.27 18:16buy720.401.45991.43491.4649
1442007.12.28 09:40t/p720.401.46491.43491.4649200.8010872.68
1452007.12.28 12:00buy730.401.46781.44281.4728
1462007.12.28 23:56t/p730.401.47281.44281.4728200.0011072.68
1472007.12.28 23:56buy740.401.47301.44801.4780
1482008.01.03 14:02t/p740.401.47801.44801.4780204.8011277.48
1492008.01.03 20:00buy750.401.47431.44931.4793
1502008.01.04 15:32t/p750.401.47931.44931.4793200.8011478.28
1512008.01.04 15:32sell760.401.47971.50471.4747
1522008.01.04 17:01t/p760.401.47471.50471.4747200.0011678.28
1532008.01.04 17:01buy770.401.47451.44951.4795
1542008.01.10 19:39t/p770.401.47951.44951.4795204.8011883.08
1552008.01.10 19:39sell780.401.47961.50461.4746
1562008.01.16 17:47t/p780.401.47461.50461.4746192.1612075.24
1572008.01.16 20:00sell790.401.46541.49041.4604
1582008.01.17 10:25t/p790.401.46041.49041.4604194.1212269.36
1592008.01.17 10:25sell800.401.46021.48521.4552
1602008.01.21 03:00t/p800.401.45521.48521.4552196.0812465.44
1612008.01.21 04:00sell810.401.45531.48031.4503
1622008.01.21 10:43t/p810.401.45031.48031.4503200.0012665.44
1632008.01.21 12:00sell820.401.45001.47501.4450
1642008.01.21 18:20t/p820.401.44501.47501.4450200.0012865.44
1652008.01.21 20:00sell830.401.44461.46961.4396
1662008.01.22 02:52t/p830.401.43961.46961.4396198.0413063.48
1672008.01.22 12:00buy840.401.44711.42211.4521
1682008.01.22 13:20t/p840.401.45211.42211.4521200.0013263.48
1692008.01.22 13:20buy850.401.45231.42731.4573
1702008.01.22 15:20t/p850.401.45731.42731.4573200.0013463.48
1712008.01.22 15:20buy860.401.45781.43281.4628
1722008.01.22 17:29t/p860.401.46281.43281.4628200.0013663.48
1732008.01.22 17:29buy870.401.46301.43801.4680
1742008.01.23 00:39t/p870.401.46801.43801.4680200.8013864.28
1752008.01.23 00:39buy880.401.46821.44321.4732
1762008.01.24 17:10t/p880.401.47321.44321.4732202.4014066.68
1772008.01.24 17:10buy890.401.47341.44841.4784
1782008.01.28 16:55t/p890.401.47841.44841.4784201.6014268.28
1792008.01.28 16:55buy900.401.47861.45361.4836
1802008.01.30 21:15t/p900.401.48361.45361.4836201.6014469.88
1812008.01.31 00:00buy910.401.48611.46111.4911
1822008.01.31 08:30t/p910.401.49111.46111.4911200.0014669.88
1832008.01.31 08:30buy920.401.49131.46631.4963
1842008.02.05 14:04s/l920.401.46631.46631.4963-997.6013672.28
1852008.02.05 14:04sell930.401.46631.49131.4613
1862008.02.06 10:14t/p930.401.46131.49131.4613198.0413870.32
1872008.02.06 12:00sell940.401.46071.48571.4557
1882008.02.07 14:49t/p940.401.45571.48571.4557194.1214064.44
1892008.02.07 14:49buy950.401.45571.43071.4607
1902008.02.12 16:31t/p950.401.46071.43071.4607202.4014266.84
1912008.02.12 16:31buy960.401.46091.43591.4659
1922008.02.15 08:37t/p960.401.46591.43591.4659204.0014470.84
1932008.02.15 12:00buy970.401.46811.44311.4731
1942008.02.19 09:44t/p970.401.47311.44311.4731201.6014672.44
1952008.02.19 09:44buy980.401.47331.44831.4783
1962008.02.21 17:56t/p980.401.47831.44831.4783203.2014875.64
1972008.02.21 20:00buy990.401.48181.45681.4868
1982008.02.26 12:17t/p990.401.48681.45681.4868202.4015078.04
1992008.02.26 12:17buy1000.401.48701.46201.4920
2002008.02.26 19:41t/p1000.401.49201.46201.4920200.0015278.04
2012008.02.26 19:41buy1010.401.49221.46721.4972
2022008.02.26 21:49t/p1010.401.49721.46721.4972200.0015478.04
2032008.02.26 21:49buy1020.401.49741.47241.5024
2042008.02.27 00:19t/p1020.401.50241.47241.5024200.8015678.84
2052008.02.27 00:19buy1030.401.50281.47781.5078
2062008.02.27 11:05t/p1030.401.50781.47781.5078200.0015878.84
2072008.02.27 12:00buy1040.401.50521.48021.5102
2082008.02.27 17:00t/p1040.401.51021.48021.5102200.0016078.84
2092008.02.27 20:00buy1050.401.51261.48761.5176
2102008.02.28 17:56t/p1050.401.51761.48761.5176202.4016281.24
2112008.02.28 17:56buy1060.401.51781.49281.5228
2122008.02.28 20:09t/p1060.401.52281.49281.5228200.0016481.24
2132008.02.28 20:09buy1070.401.52301.49801.5280
2142008.03.05 18:16t/p1070.401.52801.49801.5280203.2016684.44
2152008.03.05 18:16buy1080.401.52821.50321.5332
2162008.03.06 10:41t/p1080.401.53321.50321.5332202.4016886.84
2172008.03.06 12:00buy1090.401.53321.50821.5382
2182008.03.06 23:03t/p1090.401.53821.50821.5382200.0017086.84
2192008.03.07 08:00buy1100.401.54001.51501.5450
2202008.03.07 15:30t/p1100.401.54501.51501.5450200.0017286.84
2212008.03.07 20:00sell1110.401.53431.55931.5293
2222008.03.11 16:57t/p1110.401.52931.55931.5293196.0817482.92
2232008.03.11 16:57sell1120.401.52911.55411.5241
2242008.03.12 21:24s/l1120.401.55411.55411.5241-1001.9616480.96
2252008.03.12 21:24buy1130.401.55411.52911.5591
2262008.03.13 09:52t/p1130.401.55911.52911.5591202.4016683.36
2272008.03.13 12:00buy1140.401.55881.53381.5638
2282008.03.13 22:35t/p1140.401.56381.53381.5638200.0016883.36
2292008.03.13 22:35sell1150.401.56381.58881.5588
2302008.03.14 10:00t/p1150.401.55881.58881.5588198.0417081.40
2312008.03.14 10:00buy1160.401.55881.53381.5638
2322008.03.14 16:00t/p1160.401.56381.53381.5638200.0017281.40
2332008.03.14 16:00buy1170.401.56411.53911.5691
2342008.03.17 01:00t/p1170.401.56911.53911.5691200.8017482.20
2352008.03.17 01:00buy1180.401.57061.54561.5756
2362008.03.17 01:48t/p1180.401.57561.54561.5756200.0017682.20
2372008.03.17 01:48buy1190.401.57581.55081.5808
2382008.03.17 03:27t/p1190.401.58081.55081.5808200.0017882.20
2392008.03.17 03:27buy1200.401.58101.55601.5860
2402008.03.17 04:23t/p1200.401.58601.55601.5860200.0018082.20
2412008.03.17 04:23buy1210.401.58621.56121.5912
2422008.03.19 18:19s/l1210.401.56121.56121.5912-998.4017083.80
2432008.03.19 18:19sell1220.401.56121.58621.5562
2442008.03.20 10:06t/p1220.401.55621.58621.5562194.1217277.92
2452008.03.20 10:06buy1230.401.55621.53121.5612
2462008.03.25 18:46t/p1230.401.56121.53121.5612202.4017480.32
2472008.03.25 18:46buy1240.401.56151.53651.5665
2482008.03.26 11:08t/p1240.401.56651.53651.5665200.8017681.12
2492008.03.26 11:08sell1250.401.56651.59151.5615
2502008.04.01 15:56t/p1250.401.56151.59151.5615188.2417869.36
2512008.04.01 15:56sell1260.401.56131.58631.5563
2522008.04.02 08:34t/p1260.401.55631.58631.5563198.0418067.40
2532008.04.02 12:00buy1270.401.56391.53891.5689
2542008.04.02 22:37t/p1270.401.56891.53891.5689200.0018267.40
2552008.04.02 22:37buy1280.401.56911.54411.5741
2562008.04.04 15:30t/p1280.401.57411.54411.5741203.2018470.60
2572008.04.04 15:30buy1290.401.57431.54931.5793
2582008.04.08 05:56t/p1290.401.57931.54931.5793201.6018672.20
2592008.04.08 05:56buy1300.401.57951.55451.5845
2602008.04.09 19:56t/p1300.401.58451.55451.5845200.8018873.00
2612008.04.09 20:00buy1310.401.58551.56051.5905
2622008.04.10 12:14t/p1310.401.59051.56051.5905202.4019075.40
2632008.04.10 12:14buy1320.401.59081.56581.5958
2642008.04.16 12:49t/p1320.401.59581.56581.5958203.2019278.60
2652008.04.16 12:49buy1330.401.59601.57101.6010
2662008.04.18 15:45s/l1330.401.57101.57101.6010-996.8018281.80
2672008.04.18 15:45buy1340.401.57121.54621.5762
2682008.04.18 16:18t/p1340.401.57621.54621.5762200.0018481.80
2692008.04.18 16:18sell1350.401.57621.60121.5712
2702008.04.22 18:30s/l1350.401.60121.60121.5712-1003.9217477.88
2712008.04.22 18:30sell1360.401.60101.62601.5960
2722008.04.23 09:44t/p1360.401.59601.62601.5960198.0417675.92
2732008.04.23 12:00sell1370.401.59681.62181.5918
2742008.04.23 16:01t/p1370.401.59181.62181.5918200.0017875.92
2752008.04.23 16:01sell1380.401.59161.61661.5866
2762008.04.23 17:08t/p1380.401.58661.61661.5866200.0018075.92
2772008.04.23 17:08sell1390.401.58641.61141.5814
2782008.04.24 11:00t/p1390.401.58141.61141.5814194.1218270.04
2792008.04.24 11:00sell1400.401.58121.60621.5762
2802008.04.24 11:10t/p1400.401.57621.60621.5762200.0018470.04
2812008.04.24 11:10sell1410.401.57601.60101.5710
2822008.04.24 15:44t/p1410.401.57101.60101.5710200.0018670.04
2832008.04.24 15:44sell1420.401.57061.59561.5656
2842008.04.24 18:22t/p1420.401.56561.59561.5656200.0018870.04
2852008.04.24 18:22sell1430.401.56531.59031.5603
2862008.04.25 10:45t/p1430.401.56031.59031.5603198.0419068.08
2872008.04.25 12:00sell1440.401.55861.58361.5536
2882008.04.30 11:38t/p1440.401.55361.58361.5536194.1219262.20
2892008.04.30 12:00sell1450.401.55441.57941.5494
2902008.05.01 15:34t/p1450.401.54941.57941.5494194.1219456.32
2912008.05.01 15:34sell1460.401.54921.57421.5442
2922008.05.01 17:38t/p1460.401.54421.57421.5442200.0019656.32
2932008.05.01 17:38sell1470.401.54401.56901.5390
2942008.05.02 15:31t/p1470.401.53901.56901.5390198.0419854.36
2952008.05.02 16:00sell1480.401.53991.56491.5349
2962008.05.08 02:51t/p1480.401.53491.56491.5349188.2420042.60
2972008.05.08 04:00sell1490.401.53421.55921.5292
2982008.05.08 04:56t/p1490.401.52921.55921.5292200.0020242.60
2992008.05.08 04:56sell1500.401.52891.55391.5239
3002008.05.12 18:38s/l1500.401.55391.55391.5239-1003.9219238.68
3012008.05.12 20:00buy1510.401.55521.53021.5602
3022008.05.19 10:46t/p1510.401.56021.53021.5602205.6019444.28
3032008.05.19 12:00buy1520.401.56181.53681.5668
3042008.05.20 13:19t/p1520.401.56681.53681.5668200.8019645.08
3052008.05.20 13:19buy1530.401.56701.54201.5720
3062008.05.21 11:03t/p1530.401.57201.54201.5720200.8019845.88
3072008.05.21 12:00buy1540.401.57351.54851.5785
3082008.05.21 21:47t/p1540.401.57851.54851.5785200.0020045.88
3092008.05.22 00:00buy1550.401.57951.55451.5845
3102008.05.29 11:33s/l1550.401.55451.55451.5845-994.4019051.48
3112008.05.29 12:00sell1560.401.55691.58191.5519
3122008.05.29 19:08t/p1560.401.55191.58191.5519200.0019251.48
3132008.05.29 19:08sell1570.401.55161.57661.5466
3142008.05.30 11:08t/p1570.401.54661.57661.5466198.0419449.52
3152008.05.30 12:00sell1580.401.54841.57341.5434
3162008.06.03 16:45t/p1580.401.54341.57341.5434196.0819645.60
3172008.06.03 16:45sell1590.401.54321.56821.5382
3182008.06.05 13:07t/p1590.401.53821.56821.5382192.1619837.76
3192008.06.05 13:07buy1600.401.53821.51321.5432
3202008.06.05 15:52t/p1600.401.54321.51321.5432200.0020037.76
3212008.06.05 15:52buy1610.401.54341.51841.5484
3222008.06.05 16:13t/p1610.401.54841.51841.5484200.0020237.76
3232008.06.05 16:13buy1620.401.54861.52361.5536
3242008.06.05 16:37t/p1620.401.55361.52361.5536200.0020437.76
3252008.06.05 16:37buy1630.401.55381.52881.5588
3262008.06.05 21:21t/p1630.401.55881.52881.5588200.0020637.76
3272008.06.05 21:21buy1640.401.55901.53401.5640
3282008.06.06 15:30t/p1640.401.56401.53401.5640200.8020838.56
3292008.06.06 15:30buy1650.401.56441.53941.5694
3302008.06.06 15:34t/p1650.401.56941.53941.5694200.0021038.56
3312008.06.06 15:34buy1660.401.56971.54471.5747
3322008.06.06 18:05t/p1660.401.57471.54471.5747200.0021238.56
3332008.06.06 18:05buy1670.401.57491.54991.5799
3342008.06.09 00:37t/p1670.401.57991.54991.5799200.8021439.36
3352008.06.09 12:00buy1680.401.58121.55621.5862
3362008.06.10 03:32s/l1680.401.55621.55621.5862-999.2020440.16
3372008.06.10 03:32sell1690.401.55591.58091.5509
3382008.06.10 12:41t/p1690.401.55091.58091.5509200.0020640.16
3392008.06.10 12:41sell1700.401.55061.57561.5456
3402008.06.10 20:21t/p1700.401.54561.57561.5456200.0020840.16
3412008.06.10 20:21sell1710.401.54541.57041.5404
3422008.06.12 10:03t/p1710.401.54041.57041.5404192.1621032.32
3432008.06.12 10:03sell1720.401.54021.56521.5352
3442008.06.13 12:32t/p1720.401.53521.56521.5352198.0421230.36
3452008.06.13 12:32sell1730.401.53501.56001.5300
3462008.06.20 12:46s/l1730.401.56001.56001.5300-1013.7220216.64
3472008.06.20 12:46buy1740.401.56001.53501.5650
3482008.06.20 17:28t/p1740.401.56501.53501.5650200.0020416.64
3492008.06.20 17:28buy1750.401.56521.54021.5702
3502008.06.26 12:50t/p1750.401.57021.54021.5702204.8020621.44
3512008.06.26 16:00buy1760.401.57281.54781.5778
3522008.06.27 12:04t/p1760.401.57781.54781.5778200.8020822.24
3532008.06.27 12:04buy1770.401.57801.55301.5830
3542008.06.30 11:39t/p1770.401.58301.55301.5830200.8021023.04
3552008.06.30 12:00buy1780.401.58281.55781.5878
3562008.06.30 23:59close at stop1780.401.57551.55781.5878-292.0020731.04