Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
EuroOrient-Real2 (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 01:00 - 2008.06.30 19:00 (2007.01.02 - 2008.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Time.24h.set="00:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true;
Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false;
MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false;
TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true;
WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true;
ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true;
FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
|Bars in test
|10204
|Ticks modelled
|2399909
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|11762.16
|Gross profit
|22943.68
|Gross loss
|-11181.52
|Profit factor
|2.05
|Expected payoff
|129.25
|Absolute drawdown
|31.47
|Maximal drawdown
|4326.50 (23.83%)
|Relative drawdown
|23.83% (4326.50)
|Total trades
|91
|Short positions (won %)
|34 (67.65%)
|Long positions (won %)
|57 (91.23%)
|Profit trades (% of total)
|75 (82.42%)
|Loss trades (% of total)
|16 (17.58%)
|Largest
|profit trade
|1507.80
|loss trade
|-1029.60
|Average
|profit trade
|305.92
|loss trade
|-698.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (6434.50)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-2044.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6434.50 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-2044.50 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.03 19:26
|sell
|1
|0.10
|1.3151
|1.3353
|1.2651
|2
|2007.01.04 11:33
|modify
|1
|0.10
|1.3151
|1.3125
|1.2651
|3
|2007.01.04 12:50
|sell
|2
|0.10
|1.3095
|1.3297
|1.2595
|4
|2007.01.05 04:57
|modify
|1
|0.10
|1.3151
|1.3100
|1.2651
|5
|2007.01.05 09:54
|s/l
|1
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.2651
|49.04
|5049.04
|6
|2007.01.05 15:30
|sell
|3
|0.10
|1.3023
|1.3225
|1.2523
|7
|2007.01.05 15:50
|modify
|2
|0.10
|1.3095
|1.3044
|1.2595
|8
|2007.01.09 02:14
|s/l
|2
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.2595
|49.53
|5098.57
|9
|2007.01.10 17:15
|sell
|4
|0.10
|1.2934
|1.3136
|1.2434
|10
|2007.01.11 21:28
|modify
|4
|0.10
|1.2934
|1.2908
|1.2434
|11
|2007.01.12 06:40
|s/l
|4
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2434
|24.04
|5122.61
|12
|2007.01.12 15:30
|modify
|3
|0.10
|1.3023
|1.2947
|1.2523
|13
|2007.01.15 09:42
|s/l
|3
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.2523
|72.08
|5194.69
|14
|2007.01.31 21:17
|buy
|5
|0.10
|1.3032
|1.2830
|1.3532
|15
|2007.02.02 19:56
|sell
|6
|0.10
|1.2950
|1.3152
|1.2450
|16
|2007.02.14 10:10
|modify
|5
|0.10
|1.3032
|1.3059
|1.3532
|17
|2007.02.14 10:11
|buy
|7
|0.10
|1.3093
|1.2891
|1.3593
|18
|2007.02.14 17:00
|modify
|5
|0.10
|1.3032
|1.3087
|1.3532
|19
|2007.02.14 17:06
|modify
|5
|0.10
|1.3032
|1.3112
|1.3532
|20
|2007.02.14 17:18
|modify
|7
|0.10
|1.3093
|1.3121
|1.3593
|21
|2007.02.14 18:03
|s/l
|7
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3593
|28.00
|5222.69
|22
|2007.02.15 08:49
|s/l
|6
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.2450
|-208.37
|5014.32
|23
|2007.02.15 16:08
|modify
|5
|0.10
|1.3032
|1.3138
|1.3532
|24
|2007.02.15 17:46
|s/l
|5
|0.10
|1.3138
|1.3138
|1.3532
|109.40
|5123.72
|25
|2007.03.07 21:42
|buy
|8
|0.10
|1.3181
|1.2979
|1.3681
|26
|2007.03.14 18:02
|modify
|8
|0.10
|1.3181
|1.3207
|1.3681
|27
|2007.03.15 10:13
|s/l
|8
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3681
|28.00
|5151.72
|28
|2007.03.16 03:58
|buy
|9
|0.10
|1.3301
|1.3099
|1.3801
|29
|2007.03.21 20:26
|buy
|10
|0.10
|1.3380
|1.3178
|1.3880
|30
|2007.04.05 16:26
|buy
|11
|0.10
|1.3432
|1.3230
|1.3932
|31
|2007.04.05 16:26
|modify
|10
|0.10
|1.3380
|1.3406
|1.3880
|32
|2007.04.06 15:30
|s/l
|10
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3880
|29.60
|5181.32
|33
|2007.04.10 18:06
|modify
|9
|0.10
|1.3301
|1.3378
|1.3801
|34
|2007.04.12 17:21
|buy
|12
|0.10
|1.3492
|1.3290
|1.3992
|35
|2007.04.13 10:18
|modify
|9
|0.10
|1.3301
|1.3454
|1.3801
|36
|2007.04.13 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.3432
|1.3483
|1.3932
|37
|2007.04.17 15:46
|modify
|11
|0.10
|1.3432
|1.3534
|1.3932
|38
|2007.04.17 15:50
|modify
|12
|0.10
|1.3492
|1.3543
|1.3992
|39
|2007.04.18 11:56
|modify
|9
|0.10
|1.3301
|1.3530
|1.3801
|40
|2007.04.20 09:14
|modify
|11
|0.10
|1.3432
|1.3585
|1.3932
|41
|2007.04.20 17:02
|s/l
|11
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3932
|156.00
|5337.32
|42
|2007.04.23 16:31
|s/l
|12
|0.10
|1.3543
|1.3543
|1.3992
|52.80
|5390.12
|43
|2007.04.27 15:30
|modify
|9
|0.10
|1.3301
|1.3605
|1.3801
|44
|2007.04.27 18:16
|s/l
|9
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3801
|312.40
|5702.52
|45
|2007.05.10 20:04
|sell
|13
|0.10
|1.3469
|1.3671
|1.2969
|46
|2007.06.07 19:37
|sell
|14
|0.10
|1.3435
|1.3637
|1.2935
|47
|2007.06.08 12:31
|sell
|15
|0.10
|1.3371
|1.3573
|1.2871
|48
|2007.06.08 12:35
|modify
|13
|0.10
|1.3469
|1.3418
|1.2969
|49
|2007.06.08 13:13
|modify
|14
|0.10
|1.3435
|1.3384
|1.2935
|50
|2007.06.12 17:00
|modify
|13
|0.10
|1.3469
|1.3367
|1.2969
|51
|2007.06.13 10:35
|modify
|14
|0.10
|1.3435
|1.3333
|1.2935
|52
|2007.06.13 12:04
|modify
|13
|0.10
|1.3469
|1.3316
|1.2969
|53
|2007.06.13 22:40
|s/l
|13
|0.10
|1.3316
|1.3316
|1.2969
|137.32
|5839.84
|54
|2007.06.15 15:30
|s/l
|14
|0.10
|1.3333
|1.3333
|1.2935
|98.08
|5937.92
|55
|2007.06.15 18:20
|buy
|16
|0.10
|1.3374
|1.3172
|1.3874
|56
|2007.06.22 15:17
|buy
|17
|0.10
|1.3457
|1.3255
|1.3957
|57
|2007.06.29 19:04
|modify
|16
|0.10
|1.3374
|1.3450
|1.3874
|58
|2007.06.29 19:08
|buy
|18
|0.10
|1.3531
|1.3329
|1.4031
|59
|2007.07.02 11:25
|s/l
|15
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.2871
|-212.78
|5725.14
|60
|2007.07.02 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.3374
|1.3525
|1.3874
|61
|2007.07.02 17:11
|modify
|17
|0.10
|1.3457
|1.3533
|1.3957
|62
|2007.07.10 15:18
|modify
|16
|0.10
|1.3374
|1.3601
|1.3874
|63
|2007.07.10 16:15
|modify
|18
|0.10
|1.3531
|1.3609
|1.4031
|64
|2007.07.10 16:15
|modify
|17
|0.10
|1.3457
|1.3609
|1.3957
|65
|2007.07.11 00:50
|modify
|16
|0.10
|1.3374
|1.3677
|1.3874
|66
|2007.07.11 00:50
|modify
|18
|0.10
|1.3531
|1.3686
|1.4031
|67
|2007.07.11 00:50
|modify
|17
|0.10
|1.3457
|1.3686
|1.3957
|68
|2007.07.18 07:08
|modify
|16
|0.10
|1.3374
|1.3753
|1.3874
|69
|2007.07.18 15:44
|s/l
|16
|0.10
|1.3753
|1.3753
|1.3874
|385.20
|6110.34
|70
|2007.07.20 17:21
|modify
|18
|0.10
|1.3531
|1.3762
|1.4031
|71
|2007.07.20 17:21
|modify
|17
|0.10
|1.3457
|1.3762
|1.3957
|72
|2007.07.25 10:57
|s/l
|17
|0.10
|1.3762
|1.3762
|1.3957
|311.20
|6421.54
|73
|2007.07.25 10:57
|s/l
|18
|0.10
|1.3762
|1.3762
|1.4031
|235.80
|6657.34
|74
|2007.07.25 11:45
|sell
|19
|0.20
|1.3747
|1.3949
|1.3247
|75
|2007.07.26 14:30
|modify
|19
|0.20
|1.3747
|1.3720
|1.3247
|76
|2007.07.26 15:13
|s/l
|19
|0.20
|1.3720
|1.3720
|1.3247
|51.06
|6708.40
|77
|2007.07.27 13:29
|sell
|20
|0.20
|1.3641
|1.3843
|1.3141
|78
|2007.08.03 17:21
|buy
|21
|0.20
|1.3756
|1.3554
|1.4256
|79
|2007.08.09 15:58
|sell
|22
|0.20
|1.3671
|1.3873
|1.3171
|80
|2007.08.14 10:55
|modify
|22
|0.20
|1.3671
|1.3618
|1.3171
|81
|2007.08.14 20:49
|s/l
|21
|0.20
|1.3554
|1.3554
|1.4256
|-400.40
|6308.00
|82
|2007.08.15 06:22
|modify
|22
|0.20
|1.3671
|1.3567
|1.3171
|83
|2007.08.15 08:38
|modify
|20
|0.20
|1.3641
|1.3565
|1.3141
|84
|2007.08.15 08:50
|sell
|23
|0.20
|1.3479
|1.3681
|1.2979
|85
|2007.08.15 15:54
|modify
|22
|0.20
|1.3671
|1.3515
|1.3171
|86
|2007.08.16 00:21
|modify
|23
|0.20
|1.3479
|1.3453
|1.2979
|87
|2007.08.16 03:42
|modify
|22
|0.20
|1.3671
|1.3463
|1.3171
|88
|2007.08.16 03:42
|modify
|20
|0.20
|1.3641
|1.3488
|1.3141
|89
|2007.08.16 04:13
|modify
|23
|0.20
|1.3479
|1.3427
|1.2979
|90
|2007.08.16 07:38
|s/l
|23
|0.20
|1.3427
|1.3427
|1.2979
|101.06
|6409.06
|91
|2007.08.16 13:35
|modify
|22
|0.20
|1.3671
|1.3412
|1.3171
|92
|2007.08.16 13:35
|sell
|24
|0.20
|1.3360
|1.3562
|1.2860
|93
|2007.08.16 13:51
|s/l
|22
|0.20
|1.3412
|1.3412
|1.3171
|511.14
|6920.20
|94
|2007.08.17 15:15
|s/l
|20
|0.20
|1.3488
|1.3488
|1.3141
|285.42
|7205.62
|95
|2007.08.17 15:20
|buy
|25
|0.20
|1.3497
|1.3295
|1.3997
|96
|2007.08.23 11:30
|s/l
|24
|0.20
|1.3562
|1.3562
|1.2860
|-410.86
|6794.76
|97
|2007.08.24 16:02
|buy
|26
|0.20
|1.3638
|1.3436
|1.4138
|98
|2007.08.24 19:24
|modify
|25
|0.20
|1.3497
|1.3573
|1.3997
|99
|2007.08.29 03:14
|s/l
|25
|0.20
|1.3573
|1.3573
|1.3997
|156.00
|6950.76
|100
|2007.09.07 15:32
|buy
|27
|0.20
|1.3760
|1.3558
|1.4260
|101
|2007.09.07 16:38
|modify
|26
|0.20
|1.3638
|1.3714
|1.4138
|102
|2007.09.12 08:22
|modify
|26
|0.20
|1.3638
|1.3790
|1.4138
|103
|2007.09.12 18:31
|buy
|28
|0.20
|1.3899
|1.3697
|1.4399
|104
|2007.09.12 19:03
|modify
|27
|0.20
|1.3760
|1.3837
|1.4260
|105
|2007.09.18 09:20
|s/l
|27
|0.20
|1.3837
|1.3837
|1.4260
|157.60
|7108.36
|106
|2007.09.18 21:17
|modify
|26
|0.20
|1.3638
|1.3867
|1.4138
|107
|2007.09.18 21:17
|modify
|28
|0.20
|1.3899
|1.3925
|1.4399
|108
|2007.09.18 21:20
|s/l
|28
|0.20
|1.3925
|1.3925
|1.4399
|54.40
|7162.76
|109
|2007.09.20 09:43
|modify
|26
|0.20
|1.3638
|1.3943
|1.4138
|110
|2007.09.20 09:54
|buy
|29
|0.20
|1.4038
|1.3836
|1.4538
|111
|2007.09.20 18:25
|modify
|26
|0.20
|1.3638
|1.4019
|1.4138
|112
|2007.09.25 16:59
|t/p
|26
|0.20
|1.4138
|1.4019
|1.4138
|1012.00
|8174.76
|113
|2007.09.25 17:00
|modify
|29
|0.20
|1.4038
|1.4089
|1.4538
|114
|2007.09.28 14:10
|modify
|29
|0.20
|1.4038
|1.4140
|1.4538
|115
|2007.09.28 19:14
|buy
|30
|0.20
|1.4241
|1.4039
|1.4741
|116
|2007.09.28 19:29
|modify
|29
|0.20
|1.4038
|1.4191
|1.4538
|117
|2007.10.02 10:01
|s/l
|29
|0.20
|1.4191
|1.4191
|1.4538
|310.00
|8484.76
|118
|2007.10.03 22:57
|sell
|31
|0.20
|1.4086
|1.4288
|1.3586
|119
|2007.10.05 15:36
|s/l
|30
|0.20
|1.4039
|1.4039
|1.4741
|-401.20
|8083.56
|120
|2007.10.05 15:36
|modify
|31
|0.20
|1.4086
|1.4059
|1.3586
|121
|2007.10.05 15:42
|s/l
|31
|0.20
|1.4059
|1.4059
|1.3586
|50.08
|8133.64
|122
|2007.10.10 15:21
|buy
|32
|0.20
|1.4164
|1.3962
|1.4664
|123
|2007.10.11 13:16
|modify
|32
|0.20
|1.4164
|1.4190
|1.4664
|124
|2007.10.11 14:08
|s/l
|32
|0.20
|1.4190
|1.4190
|1.4664
|53.20
|8186.84
|125
|2007.10.11 17:17
|buy
|33
|0.20
|1.4222
|1.4020
|1.4722
|126
|2007.10.18 15:04
|buy
|34
|0.20
|1.4280
|1.4078
|1.4780
|127
|2007.10.22 01:00
|modify
|33
|0.20
|1.4222
|1.4284
|1.4722
|128
|2007.10.22 12:49
|s/l
|33
|0.20
|1.4284
|1.4284
|1.4722
|127.60
|8314.44
|129
|2007.10.25 15:37
|buy
|35
|0.20
|1.4319
|1.4117
|1.4819
|130
|2007.10.26 15:14
|modify
|34
|0.20
|1.4280
|1.4332
|1.4780
|131
|2007.10.26 17:52
|buy
|36
|0.20
|1.4392
|1.4190
|1.4892
|132
|2007.10.29 07:12
|modify
|35
|0.20
|1.4319
|1.4371
|1.4819
|133
|2007.10.29 09:40
|modify
|34
|0.20
|1.4280
|1.4383
|1.4780
|134
|2007.10.29 14:53
|s/l
|34
|0.20
|1.4383
|1.4383
|1.4780
|209.60
|8524.04
|135
|2007.10.31 20:20
|modify
|35
|0.20
|1.4319
|1.4422
|1.4819
|136
|2007.10.31 20:44
|buy
|37
|0.30
|1.4492
|1.4290
|1.4992
|137
|2007.11.01 10:54
|s/l
|35
|0.20
|1.4422
|1.4422
|1.4819
|208.80
|8732.84
|138
|2007.11.02 14:41
|buy
|38
|0.30
|1.4527
|1.4325
|1.5027
|139
|2007.11.06 13:38
|modify
|37
|0.30
|1.4492
|1.4518
|1.4992
|140
|2007.11.06 13:38
|modify
|36
|0.20
|1.4392
|1.4468
|1.4892
|141
|2007.11.06 16:07
|modify
|37
|0.30
|1.4492
|1.4543
|1.4992
|142
|2007.11.07 04:28
|modify
|37
|0.30
|1.4492
|1.4593
|1.4992
|143
|2007.11.07 04:28
|buy
|39
|0.30
|1.4620
|1.4418
|1.5120
|144
|2007.11.07 04:28
|modify
|36
|0.20
|1.4392
|1.4551
|1.4892
|145
|2007.11.07 04:30
|modify
|37
|0.30
|1.4492
|1.4637
|1.4992
|146
|2007.11.07 04:31
|s/l
|37
|0.30
|1.4637
|1.4637
|1.4992
|439.20
|9172.04
|147
|2007.11.07 11:15
|modify
|39
|0.30
|1.4620
|1.4648
|1.5120
|148
|2007.11.07 11:15
|modify
|38
|0.30
|1.4527
|1.4603
|1.5027
|149
|2007.11.07 11:22
|modify
|39
|0.30
|1.4620
|1.4674
|1.5120
|150
|2007.11.07 11:22
|modify
|36
|0.20
|1.4392
|1.4627
|1.4892
|151
|2007.11.07 12:10
|s/l
|39
|0.30
|1.4674
|1.4674
|1.5120
|162.00
|9334.04
|152
|2007.11.07 22:28
|s/l
|36
|0.20
|1.4627
|1.4627
|1.4892
|474.00
|9808.04
|153
|2007.11.09 12:24
|buy
|40
|0.30
|1.4753
|1.4551
|1.5253
|154
|2007.11.12 11:00
|s/l
|38
|0.30
|1.4603
|1.4603
|1.5027
|232.80
|10040.84
|155
|2007.11.12 13:11
|s/l
|40
|0.30
|1.4551
|1.4551
|1.5253
|-605.40
|9435.44
|156
|2007.11.14 11:50
|buy
|41
|0.30
|1.4684
|1.4482
|1.5184
|157
|2007.11.20 09:41
|modify
|41
|0.30
|1.4684
|1.4710
|1.5184
|158
|2007.11.20 10:08
|modify
|41
|0.30
|1.4684
|1.4737
|1.5184
|159
|2007.11.20 10:33
|s/l
|41
|0.30
|1.4737
|1.4737
|1.5184
|162.60
|9598.04
|160
|2007.11.23 03:51
|buy
|42
|0.30
|1.4925
|1.4723
|1.5425
|161
|2007.11.28 10:16
|sell
|43
|0.30
|1.4755
|1.4957
|1.4255
|162
|2007.11.28 10:51
|s/l
|42
|0.30
|1.4723
|1.4723
|1.5425
|-604.20
|8993.84
|163
|2007.11.30 17:37
|modify
|43
|0.30
|1.4755
|1.4729
|1.4255
|164
|2007.11.30 17:59
|modify
|43
|0.30
|1.4755
|1.4703
|1.4255
|165
|2007.11.30 18:19
|s/l
|43
|0.30
|1.4703
|1.4703
|1.4255
|150.12
|9143.96
|166
|2007.11.30 21:00
|sell
|44
|0.30
|1.4671
|1.4873
|1.4171
|167
|2007.12.06 13:36
|sell
|45
|0.30
|1.4540
|1.4742
|1.4040
|168
|2007.12.11 09:12
|s/l
|45
|0.30
|1.4742
|1.4742
|1.4040
|-610.41
|8533.55
|169
|2007.12.13 17:37
|sell
|46
|0.20
|1.4600
|1.4802
|1.4100
|170
|2007.12.14 13:21
|sell
|47
|0.20
|1.4526
|1.4728
|1.4026
|171
|2007.12.14 13:22
|modify
|44
|0.30
|1.4671
|1.4595
|1.4171
|172
|2007.12.14 13:27
|modify
|46
|0.20
|1.4600
|1.4549
|1.4100
|173
|2007.12.14 17:15
|modify
|46
|0.20
|1.4600
|1.4496
|1.4100
|174
|2007.12.14 17:15
|modify
|44
|0.30
|1.4671
|1.4520
|1.4171
|175
|2007.12.17 10:05
|modify
|46
|0.20
|1.4600
|1.4444
|1.4100
|176
|2007.12.17 10:08
|modify
|47
|0.20
|1.4526
|1.4450
|1.4026
|177
|2007.12.17 10:28
|modify
|44
|0.30
|1.4671
|1.4444
|1.4171
|178
|2007.12.17 12:00
|modify
|46
|0.20
|1.4600
|1.4394
|1.4100
|179
|2007.12.17 14:04
|s/l
|46
|0.20
|1.4394
|1.4394
|1.4100
|410.04
|8943.59
|180
|2007.12.26 12:54
|s/l
|44
|0.30
|1.4444
|1.4444
|1.4171
|645.72
|9589.31
|181
|2007.12.26 12:55
|s/l
|47
|0.20
|1.4450
|1.4450
|1.4026
|142.20
|9731.51
|182
|2007.12.27 15:42
|buy
|48
|0.30
|1.4555
|1.4353
|1.5055
|183
|2007.12.28 09:40
|modify
|48
|0.30
|1.4555
|1.4606
|1.5055
|184
|2007.12.28 12:19
|buy
|49
|0.30
|1.4689
|1.4487
|1.5189
|185
|2007.12.28 13:11
|modify
|48
|0.30
|1.4555
|1.4657
|1.5055
|186
|2007.12.31 17:06
|s/l
|48
|0.30
|1.4657
|1.4657
|1.5055
|307.20
|10038.71
|187
|2008.01.10 19:38
|buy
|50
|0.30
|1.4791
|1.4589
|1.5291
|188
|2008.01.14 08:08
|modify
|49
|0.30
|1.4689
|1.4765
|1.5189
|189
|2008.01.14 11:22
|modify
|50
|0.30
|1.4791
|1.4842
|1.5291
|190
|2008.01.15 11:07
|s/l
|50
|0.30
|1.4842
|1.4842
|1.5291
|154.80
|10193.51
|191
|2008.01.15 16:15
|modify
|49
|0.30
|1.4689
|1.4841
|1.5189
|192
|2008.01.15 18:26
|s/l
|49
|0.30
|1.4841
|1.4841
|1.5189
|465.60
|10659.11
|193
|2008.01.16 17:48
|sell
|51
|0.30
|1.4725
|1.4927
|1.4225
|194
|2008.01.16 18:02
|modify
|51
|0.30
|1.4725
|1.4699
|1.4225
|195
|2008.01.16 18:05
|modify
|51
|0.30
|1.4725
|1.4674
|1.4225
|196
|2008.01.16 18:12
|modify
|51
|0.30
|1.4725
|1.4647
|1.4225
|197
|2008.01.16 18:14
|modify
|51
|0.30
|1.4725
|1.4621
|1.4225
|198
|2008.01.16 18:16
|s/l
|51
|0.30
|1.4621
|1.4621
|1.4225
|312.00
|10971.11
|199
|2008.01.24 16:33
|buy
|52
|0.30
|1.4721
|1.4519
|1.5221
|200
|2008.01.30 21:15
|modify
|52
|0.30
|1.4721
|1.4777
|1.5221
|201
|2008.01.30 21:15
|buy
|53
|0.30
|1.4844
|1.4642
|1.5344
|202
|2008.01.30 21:25
|modify
|52
|0.30
|1.4721
|1.4828
|1.5221
|203
|2008.01.30 21:52
|modify
|53
|0.30
|1.4844
|1.4870
|1.5344
|204
|2008.01.30 22:39
|s/l
|53
|0.30
|1.4870
|1.4870
|1.5344
|78.00
|11049.11
|205
|2008.01.31 01:44
|s/l
|52
|0.30
|1.4828
|1.4828
|1.5221
|325.20
|11374.31
|206
|2008.02.07 15:39
|sell
|54
|0.30
|1.4540
|1.4742
|1.4040
|207
|2008.02.14 18:34
|buy
|55
|0.30
|1.4649
|1.4447
|1.5149
|208
|2008.02.15 17:01
|buy
|56
|0.30
|1.4699
|1.4497
|1.5199
|209
|2008.02.19 09:44
|s/l
|54
|0.30
|1.4742
|1.4742
|1.4040
|-620.70
|10753.61
|210
|2008.02.19 13:47
|modify
|55
|0.30
|1.4649
|1.4699
|1.5149
|211
|2008.02.20 10:00
|s/l
|55
|0.30
|1.4699
|1.4699
|1.5149
|152.40
|10906.01
|212
|2008.02.21 17:53
|buy
|57
|0.30
|1.4781
|1.4579
|1.5281
|213
|2008.02.22 11:52
|modify
|56
|0.30
|1.4699
|1.4775
|1.5199
|214
|2008.02.26 14:03
|modify
|57
|0.30
|1.4781
|1.4832
|1.5281
|215
|2008.02.26 20:22
|modify
|56
|0.30
|1.4699
|1.4852
|1.5199
|216
|2008.02.26 20:23
|modify
|57
|0.30
|1.4781
|1.4883
|1.5281
|217
|2008.02.26 23:30
|modify
|57
|0.30
|1.4781
|1.4934
|1.5281
|218
|2008.02.27 00:19
|modify
|56
|0.30
|1.4699
|1.4928
|1.5199
|219
|2008.02.27 00:20
|modify
|57
|0.30
|1.4781
|1.4985
|1.5281
|220
|2008.02.27 02:20
|s/l
|57
|0.30
|1.4985
|1.4985
|1.5281
|614.40
|11520.41
|221
|2008.02.27 11:05
|modify
|56
|0.30
|1.4699
|1.5004
|1.5199
|222
|2008.02.27 16:40
|buy
|58
|0.40
|1.5096
|1.4894
|1.5596
|223
|2008.02.28 16:24
|modify
|58
|0.40
|1.5096
|1.5123
|1.5596
|224
|2008.02.28 16:47
|s/l
|58
|0.40
|1.5123
|1.5123
|1.5596
|110.40
|11630.81
|225
|2008.02.28 17:46
|modify
|56
|0.30
|1.4699
|1.5080
|1.5199
|226
|2008.02.28 18:03
|buy
|59
|0.40
|1.5193
|1.4991
|1.5693
|227
|2008.02.28 19:12
|t/p
|56
|0.30
|1.5199
|1.5080
|1.5199
|1507.80
|13138.61
|228
|2008.03.05 18:21
|modify
|59
|0.40
|1.5193
|1.5244
|1.5693
|229
|2008.03.05 18:21
|buy
|60
|0.40
|1.5298
|1.5096
|1.5798
|230
|2008.03.06 12:05
|modify
|59
|0.40
|1.5193
|1.5295
|1.5693
|231
|2008.03.06 15:33
|s/l
|59
|0.40
|1.5295
|1.5295
|1.5693
|413.60
|13552.21
|232
|2008.03.06 15:56
|modify
|60
|0.40
|1.5298
|1.5324
|1.5798
|233
|2008.03.06 15:56
|buy
|61
|0.40
|1.5352
|1.5150
|1.5852
|234
|2008.03.06 18:29
|modify
|60
|0.40
|1.5298
|1.5350
|1.5798
|235
|2008.03.06 19:18
|s/l
|60
|0.40
|1.5350
|1.5350
|1.5798
|210.40
|13762.61
|236
|2008.03.07 15:30
|buy
|62
|0.40
|1.5447
|1.5245
|1.5947
|237
|2008.03.07 15:30
|modify
|61
|0.40
|1.5352
|1.5408
|1.5852
|238
|2008.03.07 15:31
|s/l
|61
|0.40
|1.5408
|1.5408
|1.5852
|224.80
|13987.41
|239
|2008.03.12 21:24
|buy
|63
|0.40
|1.5542
|1.5340
|1.6042
|240
|2008.03.13 11:05
|modify
|63
|0.40
|1.5542
|1.5568
|1.6042
|241
|2008.03.13 11:05
|modify
|62
|0.40
|1.5447
|1.5522
|1.5947
|242
|2008.03.13 11:12
|modify
|63
|0.40
|1.5542
|1.5593
|1.6042
|243
|2008.03.13 11:12
|buy
|64
|0.40
|1.5622
|1.5420
|1.6122
|244
|2008.03.13 11:26
|s/l
|63
|0.40
|1.5593
|1.5593
|1.6042
|206.40
|14193.81
|245
|2008.03.14 16:05
|modify
|62
|0.40
|1.5447
|1.5598
|1.5947
|246
|2008.03.14 17:58
|s/l
|62
|0.40
|1.5598
|1.5598
|1.5947
|609.60
|14803.41
|247
|2008.03.17 01:06
|modify
|64
|0.40
|1.5622
|1.5673
|1.6122
|248
|2008.03.17 02:26
|modify
|64
|0.40
|1.5622
|1.5724
|1.6122
|249
|2008.03.17 03:28
|modify
|64
|0.40
|1.5622
|1.5775
|1.6122
|250
|2008.03.17 04:27
|modify
|64
|0.40
|1.5622
|1.5826
|1.6122
|251
|2008.03.17 06:14
|s/l
|64
|0.40
|1.5826
|1.5826
|1.6122
|817.60
|15621.01
|252
|2008.03.20 11:28
|sell
|65
|0.50
|1.5531
|1.5733
|1.5031
|253
|2008.03.20 14:20
|modify
|65
|0.50
|1.5531
|1.5480
|1.5031
|254
|2008.03.24 03:55
|modify
|65
|0.50
|1.5531
|1.5428
|1.5031
|255
|2008.03.24 12:11
|s/l
|65
|0.50
|1.5428
|1.5428
|1.5031
|510.10
|16131.11
|256
|2008.03.26 11:20
|buy
|66
|0.50
|1.5709
|1.5507
|1.6209
|257
|2008.03.26 17:38
|modify
|66
|0.50
|1.5709
|1.5734
|1.6209
|258
|2008.03.26 19:36
|modify
|66
|0.50
|1.5709
|1.5760
|1.6209
|259
|2008.03.26 19:54
|modify
|66
|0.50
|1.5709
|1.5786
|1.6209
|260
|2008.03.26 22:09
|modify
|66
|0.50
|1.5709
|1.5812
|1.6209
|261
|2008.03.27 02:01
|s/l
|66
|0.50
|1.5812
|1.5812
|1.6209
|518.00
|16649.11
|262
|2008.04.04 13:09
|buy
|67
|0.50
|1.5739
|1.5537
|1.6239
|263
|2008.04.09 19:57
|buy
|68
|0.50
|1.5849
|1.5647
|1.6349
|264
|2008.04.10 12:13
|modify
|67
|0.50
|1.5739
|1.5817
|1.6239
|265
|2008.04.10 12:13
|modify
|68
|0.50
|1.5849
|1.5877
|1.6349
|266
|2008.04.10 12:14
|buy
|69
|0.50
|1.5915
|1.5713
|1.6415
|267
|2008.04.10 12:21
|s/l
|68
|0.50
|1.5877
|1.5877
|1.6349
|143.00
|16792.11
|268
|2008.04.10 17:05
|s/l
|67
|0.50
|1.5817
|1.5817
|1.6239
|396.00
|17188.11
|269
|2008.04.14 01:01
|s/l
|69
|0.50
|1.5713
|1.5713
|1.6415
|-1008.00
|16180.11
|270
|2008.04.16 12:34
|buy
|70
|0.50
|1.5924
|1.5722
|1.6424
|271
|2008.04.16 18:59
|modify
|70
|0.50
|1.5924
|1.5950
|1.6424
|272
|2008.04.16 19:14
|s/l
|70
|0.50
|1.5950
|1.5950
|1.6424
|130.00
|16310.11
|273
|2008.04.18 14:55
|sell
|71
|0.50
|1.5795
|1.5997
|1.5295
|274
|2008.04.22 17:35
|s/l
|71
|0.50
|1.5997
|1.5997
|1.5295
|-1014.90
|15295.21
|275
|2008.04.24 11:00
|sell
|72
|0.50
|1.5808
|1.6010
|1.5308
|276
|2008.04.24 15:44
|modify
|72
|0.50
|1.5808
|1.5757
|1.5308
|277
|2008.04.24 18:22
|modify
|72
|0.50
|1.5808
|1.5707
|1.5308
|278
|2008.04.25 05:49
|s/l
|72
|0.50
|1.5707
|1.5707
|1.5308
|502.55
|15797.76
|279
|2008.04.25 10:50
|sell
|73
|0.50
|1.5588
|1.5790
|1.5088
|280
|2008.05.01 15:46
|sell
|74
|0.50
|1.5466
|1.5668
|1.4966
|281
|2008.05.01 20:17
|modify
|73
|0.50
|1.5588
|1.5512
|1.5088
|282
|2008.05.02 15:32
|sell
|75
|0.50
|1.5377
|1.5579
|1.4877
|283
|2008.05.02 15:38
|modify
|74
|0.50
|1.5466
|1.5415
|1.4966
|284
|2008.05.02 16:34
|s/l
|74
|0.50
|1.5415
|1.5415
|1.4966
|252.55
|16050.31
|285
|2008.05.05 20:19
|s/l
|73
|0.50
|1.5512
|1.5512
|1.5088
|360.40
|16410.71
|286
|2008.05.06 17:08
|s/l
|75
|0.50
|1.5579
|1.5579
|1.4877
|-1014.90
|15395.81
|287
|2008.05.07 15:48
|sell
|76
|0.50
|1.5400
|1.5602
|1.4900
|288
|2008.05.08 02:51
|modify
|76
|0.50
|1.5400
|1.5374
|1.4900
|289
|2008.05.08 04:51
|modify
|76
|0.50
|1.5400
|1.5348
|1.4900
|290
|2008.05.08 04:52
|sell
|77
|0.50
|1.5314
|1.5516
|1.4814
|291
|2008.05.08 04:56
|modify
|76
|0.50
|1.5400
|1.5321
|1.4900
|292
|2008.05.08 05:31
|s/l
|76
|0.50
|1.5321
|1.5321
|1.4900
|387.65
|15783.46
|293
|2008.05.12 18:10
|s/l
|77
|0.50
|1.5516
|1.5516
|1.4814
|-1014.90
|14768.56
|294
|2008.05.15 09:21
|buy
|78
|0.40
|1.5536
|1.5334
|1.6036
|295
|2008.05.16 18:20
|buy
|79
|0.40
|1.5598
|1.5396
|1.6098
|296
|2008.05.20 12:26
|modify
|78
|0.40
|1.5536
|1.5589
|1.6036
|297
|2008.05.21 11:00
|modify
|78
|0.40
|1.5536
|1.5642
|1.6036
|298
|2008.05.21 11:07
|buy
|80
|0.50
|1.5732
|1.5530
|1.6232
|299
|2008.05.21 12:25
|modify
|78
|0.40
|1.5536
|1.5693
|1.6036
|300
|2008.05.21 13:29
|modify
|79
|0.40
|1.5598
|1.5674
|1.6098
|301
|2008.05.21 21:44
|modify
|80
|0.50
|1.5732
|1.5758
|1.6232
|302
|2008.05.21 23:57
|modify
|78
|0.40
|1.5536
|1.5744
|1.6036
|303
|2008.05.22 08:17
|s/l
|80
|0.50
|1.5758
|1.5758
|1.6232
|133.00
|14901.56
|304
|2008.05.22 11:27
|s/l
|78
|0.40
|1.5744
|1.5744
|1.6036
|837.60
|15739.16
|305
|2008.05.28 00:35
|s/l
|79
|0.40
|1.5674
|1.5674
|1.6098
|312.00
|16051.16
|306
|2008.05.28 15:32
|sell
|81
|0.50
|1.5620
|1.5822
|1.5120
|307
|2008.05.29 09:48
|modify
|81
|0.50
|1.5620
|1.5594
|1.5120
|308
|2008.05.29 10:30
|s/l
|81
|0.50
|1.5594
|1.5594
|1.5120
|122.65
|16173.81
|309
|2008.05.29 11:27
|sell
|82
|0.50
|1.5558
|1.5760
|1.5058
|310
|2008.06.03 16:22
|modify
|82
|0.50
|1.5558
|1.5507
|1.5058
|311
|2008.06.05 04:27
|modify
|82
|0.50
|1.5558
|1.5455
|1.5058
|312
|2008.06.05 09:47
|s/l
|82
|0.50
|1.5455
|1.5455
|1.5058
|497.85
|16671.66
|313
|2008.06.05 15:33
|sell
|83
|0.50
|1.5367
|1.5569
|1.4867
|314
|2008.06.05 16:36
|buy
|84
|0.50
|1.5535
|1.5333
|1.6035
|315
|2008.06.05 19:15
|s/l
|83
|0.50
|1.5569
|1.5569
|1.4867
|-1010.00
|15661.66
|316
|2008.06.06 15:30
|modify
|84
|0.50
|1.5535
|1.5586
|1.6035
|317
|2008.06.06 15:30
|buy
|85
|0.50
|1.5651
|1.5449
|1.6151
|318
|2008.06.06 15:34
|modify
|84
|0.50
|1.5535
|1.5637
|1.6035
|319
|2008.06.06 18:01
|modify
|84
|0.50
|1.5535
|1.5688
|1.6035
|320
|2008.06.08 23:27
|modify
|84
|0.50
|1.5535
|1.5739
|1.6035
|321
|2008.06.09 09:55
|modify
|85
|0.50
|1.5651
|1.5726
|1.6151
|322
|2008.06.09 10:38
|modify
|84
|0.50
|1.5535
|1.5789
|1.6035
|323
|2008.06.09 12:07
|s/l
|84
|0.50
|1.5789
|1.5789
|1.6035
|1272.00
|16933.66
|324
|2008.06.09 16:30
|s/l
|85
|0.50
|1.5726
|1.5726
|1.6151
|376.00
|17309.66
|325
|2008.06.12 10:03
|sell
|86
|0.50
|1.5402
|1.5604
|1.4902
|326
|2008.06.13 12:39
|sell
|87
|0.50
|1.5327
|1.5529
|1.4827
|327
|2008.06.17 04:45
|s/l
|87
|0.50
|1.5529
|1.5529
|1.4827
|-1014.90
|16294.76
|328
|2008.06.19 08:31
|buy
|88
|0.50
|1.5587
|1.5385
|1.6087
|329
|2008.06.20 13:04
|s/l
|86
|0.50
|1.5604
|1.5604
|1.4902
|-1029.60
|15265.16
|330
|2008.06.20 17:03
|buy
|89
|0.50
|1.5637
|1.5435
|1.6137
|331
|2008.06.25 21:40
|buy
|90
|0.50
|1.5672
|1.5470
|1.6172
|332
|2008.06.26 12:38
|modify
|88
|0.50
|1.5587
|1.5639
|1.6087
|333
|2008.06.26 12:56
|modify
|90
|0.50
|1.5672
|1.5698
|1.6172
|334
|2008.06.26 13:41
|s/l
|90
|0.50
|1.5698
|1.5698
|1.6172
|133.00
|15398.16
|335
|2008.06.26 14:46
|buy
|91
|0.50
|1.5736
|1.5534
|1.6236
|336
|2008.06.26 14:47
|modify
|88
|0.50
|1.5587
|1.5690
|1.6087
|337
|2008.06.27 22:29
|modify
|89
|0.50
|1.5637
|1.5713
|1.6137
|338
|2008.06.27 23:57
|modify
|88
|0.50
|1.5587
|1.5741
|1.6087
|339
|2008.06.30 15:26
|s/l
|88
|0.50
|1.5741
|1.5741
|1.6087
|779.00
|16177.16
|340
|2008.06.30 19:06
|close at stop
|91
|0.50
|1.5744
|1.5534
|1.6236
|42.00
|16219.16
|341
|2008.06.30 19:06
|close at stop
|89
|0.50
|1.5744
|1.5713
|1.6137
|543.00
|16762.16