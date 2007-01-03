Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
EuroOrient-Real2 (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 01:00 - 2008.06.30 19:00 (2007.01.02 - 2008.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTime.24h.set="00:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true; Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false; MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false; TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true; WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true; ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true; FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
Bars in test10204Ticks modelled2399909Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit11762.16Gross profit22943.68Gross loss-11181.52
Profit factor2.05Expected payoff129.25
Absolute drawdown31.47Maximal drawdown4326.50 (23.83%)Relative drawdown23.83% (4326.50)
Total trades91Short positions (won %)34 (67.65%)Long positions (won %)57 (91.23%)
Profit trades (% of total)75 (82.42%)Loss trades (% of total)16 (17.58%)
Largestprofit trade1507.80loss trade-1029.60
Averageprofit trade305.92loss trade-698.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (6434.50)consecutive losses (loss in money)2 (-2044.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6434.50 (14)consecutive loss (count of losses)-2044.50 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.03 19:26sell10.101.31511.33531.2651
22007.01.04 11:33modify10.101.31511.31251.2651
32007.01.04 12:50sell20.101.30951.32971.2595
42007.01.05 04:57modify10.101.31511.31001.2651
52007.01.05 09:54s/l10.101.31001.31001.265149.045049.04
62007.01.05 15:30sell30.101.30231.32251.2523
72007.01.05 15:50modify20.101.30951.30441.2595
82007.01.09 02:14s/l20.101.30441.30441.259549.535098.57
92007.01.10 17:15sell40.101.29341.31361.2434
102007.01.11 21:28modify40.101.29341.29081.2434
112007.01.12 06:40s/l40.101.29081.29081.243424.045122.61
122007.01.12 15:30modify30.101.30231.29471.2523
132007.01.15 09:42s/l30.101.29471.29471.252372.085194.69
142007.01.31 21:17buy50.101.30321.28301.3532
152007.02.02 19:56sell60.101.29501.31521.2450
162007.02.14 10:10modify50.101.30321.30591.3532
172007.02.14 10:11buy70.101.30931.28911.3593
182007.02.14 17:00modify50.101.30321.30871.3532
192007.02.14 17:06modify50.101.30321.31121.3532
202007.02.14 17:18modify70.101.30931.31211.3593
212007.02.14 18:03s/l70.101.31211.31211.359328.005222.69
222007.02.15 08:49s/l60.101.31521.31521.2450-208.375014.32
232007.02.15 16:08modify50.101.30321.31381.3532
242007.02.15 17:46s/l50.101.31381.31381.3532109.405123.72
252007.03.07 21:42buy80.101.31811.29791.3681
262007.03.14 18:02modify80.101.31811.32071.3681
272007.03.15 10:13s/l80.101.32071.32071.368128.005151.72
282007.03.16 03:58buy90.101.33011.30991.3801
292007.03.21 20:26buy100.101.33801.31781.3880
302007.04.05 16:26buy110.101.34321.32301.3932
312007.04.05 16:26modify100.101.33801.34061.3880
322007.04.06 15:30s/l100.101.34061.34061.388029.605181.32
332007.04.10 18:06modify90.101.33011.33781.3801
342007.04.12 17:21buy120.101.34921.32901.3992
352007.04.13 10:18modify90.101.33011.34541.3801
362007.04.13 10:18modify110.101.34321.34831.3932
372007.04.17 15:46modify110.101.34321.35341.3932
382007.04.17 15:50modify120.101.34921.35431.3992
392007.04.18 11:56modify90.101.33011.35301.3801
402007.04.20 09:14modify110.101.34321.35851.3932
412007.04.20 17:02s/l110.101.35851.35851.3932156.005337.32
422007.04.23 16:31s/l120.101.35431.35431.399252.805390.12
432007.04.27 15:30modify90.101.33011.36051.3801
442007.04.27 18:16s/l90.101.36051.36051.3801312.405702.52
452007.05.10 20:04sell130.101.34691.36711.2969
462007.06.07 19:37sell140.101.34351.36371.2935
472007.06.08 12:31sell150.101.33711.35731.2871
482007.06.08 12:35modify130.101.34691.34181.2969
492007.06.08 13:13modify140.101.34351.33841.2935
502007.06.12 17:00modify130.101.34691.33671.2969
512007.06.13 10:35modify140.101.34351.33331.2935
522007.06.13 12:04modify130.101.34691.33161.2969
532007.06.13 22:40s/l130.101.33161.33161.2969137.325839.84
542007.06.15 15:30s/l140.101.33331.33331.293598.085937.92
552007.06.15 18:20buy160.101.33741.31721.3874
562007.06.22 15:17buy170.101.34571.32551.3957
572007.06.29 19:04modify160.101.33741.34501.3874
582007.06.29 19:08buy180.101.35311.33291.4031
592007.07.02 11:25s/l150.101.35731.35731.2871-212.785725.14
602007.07.02 15:50modify160.101.33741.35251.3874
612007.07.02 17:11modify170.101.34571.35331.3957
622007.07.10 15:18modify160.101.33741.36011.3874
632007.07.10 16:15modify180.101.35311.36091.4031
642007.07.10 16:15modify170.101.34571.36091.3957
652007.07.11 00:50modify160.101.33741.36771.3874
662007.07.11 00:50modify180.101.35311.36861.4031
672007.07.11 00:50modify170.101.34571.36861.3957
682007.07.18 07:08modify160.101.33741.37531.3874
692007.07.18 15:44s/l160.101.37531.37531.3874385.206110.34
702007.07.20 17:21modify180.101.35311.37621.4031
712007.07.20 17:21modify170.101.34571.37621.3957
722007.07.25 10:57s/l170.101.37621.37621.3957311.206421.54
732007.07.25 10:57s/l180.101.37621.37621.4031235.806657.34
742007.07.25 11:45sell190.201.37471.39491.3247
752007.07.26 14:30modify190.201.37471.37201.3247
762007.07.26 15:13s/l190.201.37201.37201.324751.066708.40
772007.07.27 13:29sell200.201.36411.38431.3141
782007.08.03 17:21buy210.201.37561.35541.4256
792007.08.09 15:58sell220.201.36711.38731.3171
802007.08.14 10:55modify220.201.36711.36181.3171
812007.08.14 20:49s/l210.201.35541.35541.4256-400.406308.00
822007.08.15 06:22modify220.201.36711.35671.3171
832007.08.15 08:38modify200.201.36411.35651.3141
842007.08.15 08:50sell230.201.34791.36811.2979
852007.08.15 15:54modify220.201.36711.35151.3171
862007.08.16 00:21modify230.201.34791.34531.2979
872007.08.16 03:42modify220.201.36711.34631.3171
882007.08.16 03:42modify200.201.36411.34881.3141
892007.08.16 04:13modify230.201.34791.34271.2979
902007.08.16 07:38s/l230.201.34271.34271.2979101.066409.06
912007.08.16 13:35modify220.201.36711.34121.3171
922007.08.16 13:35sell240.201.33601.35621.2860
932007.08.16 13:51s/l220.201.34121.34121.3171511.146920.20
942007.08.17 15:15s/l200.201.34881.34881.3141285.427205.62
952007.08.17 15:20buy250.201.34971.32951.3997
962007.08.23 11:30s/l240.201.35621.35621.2860-410.866794.76
972007.08.24 16:02buy260.201.36381.34361.4138
982007.08.24 19:24modify250.201.34971.35731.3997
992007.08.29 03:14s/l250.201.35731.35731.3997156.006950.76
1002007.09.07 15:32buy270.201.37601.35581.4260
1012007.09.07 16:38modify260.201.36381.37141.4138
1022007.09.12 08:22modify260.201.36381.37901.4138
1032007.09.12 18:31buy280.201.38991.36971.4399
1042007.09.12 19:03modify270.201.37601.38371.4260
1052007.09.18 09:20s/l270.201.38371.38371.4260157.607108.36
1062007.09.18 21:17modify260.201.36381.38671.4138
1072007.09.18 21:17modify280.201.38991.39251.4399
1082007.09.18 21:20s/l280.201.39251.39251.439954.407162.76
1092007.09.20 09:43modify260.201.36381.39431.4138
1102007.09.20 09:54buy290.201.40381.38361.4538
1112007.09.20 18:25modify260.201.36381.40191.4138
1122007.09.25 16:59t/p260.201.41381.40191.41381012.008174.76
1132007.09.25 17:00modify290.201.40381.40891.4538
1142007.09.28 14:10modify290.201.40381.41401.4538
1152007.09.28 19:14buy300.201.42411.40391.4741
1162007.09.28 19:29modify290.201.40381.41911.4538
1172007.10.02 10:01s/l290.201.41911.41911.4538310.008484.76
1182007.10.03 22:57sell310.201.40861.42881.3586
1192007.10.05 15:36s/l300.201.40391.40391.4741-401.208083.56
1202007.10.05 15:36modify310.201.40861.40591.3586
1212007.10.05 15:42s/l310.201.40591.40591.358650.088133.64
1222007.10.10 15:21buy320.201.41641.39621.4664
1232007.10.11 13:16modify320.201.41641.41901.4664
1242007.10.11 14:08s/l320.201.41901.41901.466453.208186.84
1252007.10.11 17:17buy330.201.42221.40201.4722
1262007.10.18 15:04buy340.201.42801.40781.4780
1272007.10.22 01:00modify330.201.42221.42841.4722
1282007.10.22 12:49s/l330.201.42841.42841.4722127.608314.44
1292007.10.25 15:37buy350.201.43191.41171.4819
1302007.10.26 15:14modify340.201.42801.43321.4780
1312007.10.26 17:52buy360.201.43921.41901.4892
1322007.10.29 07:12modify350.201.43191.43711.4819
1332007.10.29 09:40modify340.201.42801.43831.4780
1342007.10.29 14:53s/l340.201.43831.43831.4780209.608524.04
1352007.10.31 20:20modify350.201.43191.44221.4819
1362007.10.31 20:44buy370.301.44921.42901.4992
1372007.11.01 10:54s/l350.201.44221.44221.4819208.808732.84
1382007.11.02 14:41buy380.301.45271.43251.5027
1392007.11.06 13:38modify370.301.44921.45181.4992
1402007.11.06 13:38modify360.201.43921.44681.4892
1412007.11.06 16:07modify370.301.44921.45431.4992
1422007.11.07 04:28modify370.301.44921.45931.4992
1432007.11.07 04:28buy390.301.46201.44181.5120
1442007.11.07 04:28modify360.201.43921.45511.4892
1452007.11.07 04:30modify370.301.44921.46371.4992
1462007.11.07 04:31s/l370.301.46371.46371.4992439.209172.04
1472007.11.07 11:15modify390.301.46201.46481.5120
1482007.11.07 11:15modify380.301.45271.46031.5027
1492007.11.07 11:22modify390.301.46201.46741.5120
1502007.11.07 11:22modify360.201.43921.46271.4892
1512007.11.07 12:10s/l390.301.46741.46741.5120162.009334.04
1522007.11.07 22:28s/l360.201.46271.46271.4892474.009808.04
1532007.11.09 12:24buy400.301.47531.45511.5253
1542007.11.12 11:00s/l380.301.46031.46031.5027232.8010040.84
1552007.11.12 13:11s/l400.301.45511.45511.5253-605.409435.44
1562007.11.14 11:50buy410.301.46841.44821.5184
1572007.11.20 09:41modify410.301.46841.47101.5184
1582007.11.20 10:08modify410.301.46841.47371.5184
1592007.11.20 10:33s/l410.301.47371.47371.5184162.609598.04
1602007.11.23 03:51buy420.301.49251.47231.5425
1612007.11.28 10:16sell430.301.47551.49571.4255
1622007.11.28 10:51s/l420.301.47231.47231.5425-604.208993.84
1632007.11.30 17:37modify430.301.47551.47291.4255
1642007.11.30 17:59modify430.301.47551.47031.4255
1652007.11.30 18:19s/l430.301.47031.47031.4255150.129143.96
1662007.11.30 21:00sell440.301.46711.48731.4171
1672007.12.06 13:36sell450.301.45401.47421.4040
1682007.12.11 09:12s/l450.301.47421.47421.4040-610.418533.55
1692007.12.13 17:37sell460.201.46001.48021.4100
1702007.12.14 13:21sell470.201.45261.47281.4026
1712007.12.14 13:22modify440.301.46711.45951.4171
1722007.12.14 13:27modify460.201.46001.45491.4100
1732007.12.14 17:15modify460.201.46001.44961.4100
1742007.12.14 17:15modify440.301.46711.45201.4171
1752007.12.17 10:05modify460.201.46001.44441.4100
1762007.12.17 10:08modify470.201.45261.44501.4026
1772007.12.17 10:28modify440.301.46711.44441.4171
1782007.12.17 12:00modify460.201.46001.43941.4100
1792007.12.17 14:04s/l460.201.43941.43941.4100410.048943.59
1802007.12.26 12:54s/l440.301.44441.44441.4171645.729589.31
1812007.12.26 12:55s/l470.201.44501.44501.4026142.209731.51
1822007.12.27 15:42buy480.301.45551.43531.5055
1832007.12.28 09:40modify480.301.45551.46061.5055
1842007.12.28 12:19buy490.301.46891.44871.5189
1852007.12.28 13:11modify480.301.45551.46571.5055
1862007.12.31 17:06s/l480.301.46571.46571.5055307.2010038.71
1872008.01.10 19:38buy500.301.47911.45891.5291
1882008.01.14 08:08modify490.301.46891.47651.5189
1892008.01.14 11:22modify500.301.47911.48421.5291
1902008.01.15 11:07s/l500.301.48421.48421.5291154.8010193.51
1912008.01.15 16:15modify490.301.46891.48411.5189
1922008.01.15 18:26s/l490.301.48411.48411.5189465.6010659.11
1932008.01.16 17:48sell510.301.47251.49271.4225
1942008.01.16 18:02modify510.301.47251.46991.4225
1952008.01.16 18:05modify510.301.47251.46741.4225
1962008.01.16 18:12modify510.301.47251.46471.4225
1972008.01.16 18:14modify510.301.47251.46211.4225
1982008.01.16 18:16s/l510.301.46211.46211.4225312.0010971.11
1992008.01.24 16:33buy520.301.47211.45191.5221
2002008.01.30 21:15modify520.301.47211.47771.5221
2012008.01.30 21:15buy530.301.48441.46421.5344
2022008.01.30 21:25modify520.301.47211.48281.5221
2032008.01.30 21:52modify530.301.48441.48701.5344
2042008.01.30 22:39s/l530.301.48701.48701.534478.0011049.11
2052008.01.31 01:44s/l520.301.48281.48281.5221325.2011374.31
2062008.02.07 15:39sell540.301.45401.47421.4040
2072008.02.14 18:34buy550.301.46491.44471.5149
2082008.02.15 17:01buy560.301.46991.44971.5199
2092008.02.19 09:44s/l540.301.47421.47421.4040-620.7010753.61
2102008.02.19 13:47modify550.301.46491.46991.5149
2112008.02.20 10:00s/l550.301.46991.46991.5149152.4010906.01
2122008.02.21 17:53buy570.301.47811.45791.5281
2132008.02.22 11:52modify560.301.46991.47751.5199
2142008.02.26 14:03modify570.301.47811.48321.5281
2152008.02.26 20:22modify560.301.46991.48521.5199
2162008.02.26 20:23modify570.301.47811.48831.5281
2172008.02.26 23:30modify570.301.47811.49341.5281
2182008.02.27 00:19modify560.301.46991.49281.5199
2192008.02.27 00:20modify570.301.47811.49851.5281
2202008.02.27 02:20s/l570.301.49851.49851.5281614.4011520.41
2212008.02.27 11:05modify560.301.46991.50041.5199
2222008.02.27 16:40buy580.401.50961.48941.5596
2232008.02.28 16:24modify580.401.50961.51231.5596
2242008.02.28 16:47s/l580.401.51231.51231.5596110.4011630.81
2252008.02.28 17:46modify560.301.46991.50801.5199
2262008.02.28 18:03buy590.401.51931.49911.5693
2272008.02.28 19:12t/p560.301.51991.50801.51991507.8013138.61
2282008.03.05 18:21modify590.401.51931.52441.5693
2292008.03.05 18:21buy600.401.52981.50961.5798
2302008.03.06 12:05modify590.401.51931.52951.5693
2312008.03.06 15:33s/l590.401.52951.52951.5693413.6013552.21
2322008.03.06 15:56modify600.401.52981.53241.5798
2332008.03.06 15:56buy610.401.53521.51501.5852
2342008.03.06 18:29modify600.401.52981.53501.5798
2352008.03.06 19:18s/l600.401.53501.53501.5798210.4013762.61
2362008.03.07 15:30buy620.401.54471.52451.5947
2372008.03.07 15:30modify610.401.53521.54081.5852
2382008.03.07 15:31s/l610.401.54081.54081.5852224.8013987.41
2392008.03.12 21:24buy630.401.55421.53401.6042
2402008.03.13 11:05modify630.401.55421.55681.6042
2412008.03.13 11:05modify620.401.54471.55221.5947
2422008.03.13 11:12modify630.401.55421.55931.6042
2432008.03.13 11:12buy640.401.56221.54201.6122
2442008.03.13 11:26s/l630.401.55931.55931.6042206.4014193.81
2452008.03.14 16:05modify620.401.54471.55981.5947
2462008.03.14 17:58s/l620.401.55981.55981.5947609.6014803.41
2472008.03.17 01:06modify640.401.56221.56731.6122
2482008.03.17 02:26modify640.401.56221.57241.6122
2492008.03.17 03:28modify640.401.56221.57751.6122
2502008.03.17 04:27modify640.401.56221.58261.6122
2512008.03.17 06:14s/l640.401.58261.58261.6122817.6015621.01
2522008.03.20 11:28sell650.501.55311.57331.5031
2532008.03.20 14:20modify650.501.55311.54801.5031
2542008.03.24 03:55modify650.501.55311.54281.5031
2552008.03.24 12:11s/l650.501.54281.54281.5031510.1016131.11
2562008.03.26 11:20buy660.501.57091.55071.6209
2572008.03.26 17:38modify660.501.57091.57341.6209
2582008.03.26 19:36modify660.501.57091.57601.6209
2592008.03.26 19:54modify660.501.57091.57861.6209
2602008.03.26 22:09modify660.501.57091.58121.6209
2612008.03.27 02:01s/l660.501.58121.58121.6209518.0016649.11
2622008.04.04 13:09buy670.501.57391.55371.6239
2632008.04.09 19:57buy680.501.58491.56471.6349
2642008.04.10 12:13modify670.501.57391.58171.6239
2652008.04.10 12:13modify680.501.58491.58771.6349
2662008.04.10 12:14buy690.501.59151.57131.6415
2672008.04.10 12:21s/l680.501.58771.58771.6349143.0016792.11
2682008.04.10 17:05s/l670.501.58171.58171.6239396.0017188.11
2692008.04.14 01:01s/l690.501.57131.57131.6415-1008.0016180.11
2702008.04.16 12:34buy700.501.59241.57221.6424
2712008.04.16 18:59modify700.501.59241.59501.6424
2722008.04.16 19:14s/l700.501.59501.59501.6424130.0016310.11
2732008.04.18 14:55sell710.501.57951.59971.5295
2742008.04.22 17:35s/l710.501.59971.59971.5295-1014.9015295.21
2752008.04.24 11:00sell720.501.58081.60101.5308
2762008.04.24 15:44modify720.501.58081.57571.5308
2772008.04.24 18:22modify720.501.58081.57071.5308
2782008.04.25 05:49s/l720.501.57071.57071.5308502.5515797.76
2792008.04.25 10:50sell730.501.55881.57901.5088
2802008.05.01 15:46sell740.501.54661.56681.4966
2812008.05.01 20:17modify730.501.55881.55121.5088
2822008.05.02 15:32sell750.501.53771.55791.4877
2832008.05.02 15:38modify740.501.54661.54151.4966
2842008.05.02 16:34s/l740.501.54151.54151.4966252.5516050.31
2852008.05.05 20:19s/l730.501.55121.55121.5088360.4016410.71
2862008.05.06 17:08s/l750.501.55791.55791.4877-1014.9015395.81
2872008.05.07 15:48sell760.501.54001.56021.4900
2882008.05.08 02:51modify760.501.54001.53741.4900
2892008.05.08 04:51modify760.501.54001.53481.4900
2902008.05.08 04:52sell770.501.53141.55161.4814
2912008.05.08 04:56modify760.501.54001.53211.4900
2922008.05.08 05:31s/l760.501.53211.53211.4900387.6515783.46
2932008.05.12 18:10s/l770.501.55161.55161.4814-1014.9014768.56
2942008.05.15 09:21buy780.401.55361.53341.6036
2952008.05.16 18:20buy790.401.55981.53961.6098
2962008.05.20 12:26modify780.401.55361.55891.6036
2972008.05.21 11:00modify780.401.55361.56421.6036
2982008.05.21 11:07buy800.501.57321.55301.6232
2992008.05.21 12:25modify780.401.55361.56931.6036
3002008.05.21 13:29modify790.401.55981.56741.6098
3012008.05.21 21:44modify800.501.57321.57581.6232
3022008.05.21 23:57modify780.401.55361.57441.6036
3032008.05.22 08:17s/l800.501.57581.57581.6232133.0014901.56
3042008.05.22 11:27s/l780.401.57441.57441.6036837.6015739.16
3052008.05.28 00:35s/l790.401.56741.56741.6098312.0016051.16
3062008.05.28 15:32sell810.501.56201.58221.5120
3072008.05.29 09:48modify810.501.56201.55941.5120
3082008.05.29 10:30s/l810.501.55941.55941.5120122.6516173.81
3092008.05.29 11:27sell820.501.55581.57601.5058
3102008.06.03 16:22modify820.501.55581.55071.5058
3112008.06.05 04:27modify820.501.55581.54551.5058
3122008.06.05 09:47s/l820.501.54551.54551.5058497.8516671.66
3132008.06.05 15:33sell830.501.53671.55691.4867
3142008.06.05 16:36buy840.501.55351.53331.6035
3152008.06.05 19:15s/l830.501.55691.55691.4867-1010.0015661.66
3162008.06.06 15:30modify840.501.55351.55861.6035
3172008.06.06 15:30buy850.501.56511.54491.6151
3182008.06.06 15:34modify840.501.55351.56371.6035
3192008.06.06 18:01modify840.501.55351.56881.6035
3202008.06.08 23:27modify840.501.55351.57391.6035
3212008.06.09 09:55modify850.501.56511.57261.6151
3222008.06.09 10:38modify840.501.55351.57891.6035
3232008.06.09 12:07s/l840.501.57891.57891.60351272.0016933.66
3242008.06.09 16:30s/l850.501.57261.57261.6151376.0017309.66
3252008.06.12 10:03sell860.501.54021.56041.4902
3262008.06.13 12:39sell870.501.53271.55291.4827
3272008.06.17 04:45s/l870.501.55291.55291.4827-1014.9016294.76
3282008.06.19 08:31buy880.501.55871.53851.6087
3292008.06.20 13:04s/l860.501.56041.56041.4902-1029.6015265.16
3302008.06.20 17:03buy890.501.56371.54351.6137
3312008.06.25 21:40buy900.501.56721.54701.6172
3322008.06.26 12:38modify880.501.55871.56391.6087
3332008.06.26 12:56modify900.501.56721.56981.6172
3342008.06.26 13:41s/l900.501.56981.56981.6172133.0015398.16
3352008.06.26 14:46buy910.501.57361.55341.6236
3362008.06.26 14:47modify880.501.55871.56901.6087
3372008.06.27 22:29modify890.501.56371.57131.6137
3382008.06.27 23:57modify880.501.55871.57411.6087
3392008.06.30 15:26s/l880.501.57411.57411.6087779.0016177.16
3402008.06.30 19:06close at stop910.501.57441.55341.623642.0016219.16
3412008.06.30 19:06close at stop890.501.57441.57131.6137543.0016762.16