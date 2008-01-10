Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
EuroOrient-Real2 (Build 216)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.06.30 18:00 (2008.01.02 - 2008.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Time.24h.set="00:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true;
Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false;
MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false;
TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true;
WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true;
ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true;
FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
|Bars in test
|4063
|Ticks modelled
|1203762
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1773.21
|Gross profit
|3401.55
|Gross loss
|-1628.34
|Profit factor
|2.09
|Expected payoff
|42.22
|Absolute drawdown
|30.80
|Maximal drawdown
|865.30 (28.34%)
|Relative drawdown
|28.34% (865.30)
|Total trades
|42
|Short positions (won %)
|15 (53.33%)
|Long positions (won %)
|27 (96.30%)
|Profit trades (% of total)
|34 (80.95%)
|Loss trades (% of total)
|8 (19.05%)
|Largest
|profit trade
|502.60
|loss trade
|-206.90
|Average
|profit trade
|100.05
|loss trade
|-203.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (1719.82)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-408.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1719.82 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-408.90 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.10 19:38
|buy
|1
|0.10
|1.4791
|1.4589
|1.5291
|2
|2008.01.14 11:22
|modify
|1
|0.10
|1.4791
|1.4842
|1.5291
|3
|2008.01.15 11:07
|s/l
|1
|0.10
|1.4842
|1.4842
|1.5291
|51.60
|1051.60
|4
|2008.01.16 17:48
|sell
|2
|0.10
|1.4725
|1.4927
|1.4225
|5
|2008.01.16 18:02
|modify
|2
|0.10
|1.4725
|1.4699
|1.4225
|6
|2008.01.16 18:05
|modify
|2
|0.10
|1.4725
|1.4674
|1.4225
|7
|2008.01.16 18:12
|modify
|2
|0.10
|1.4725
|1.4647
|1.4225
|8
|2008.01.16 18:14
|modify
|2
|0.10
|1.4725
|1.4621
|1.4225
|9
|2008.01.16 18:16
|s/l
|2
|0.10
|1.4621
|1.4621
|1.4225
|104.00
|1155.60
|10
|2008.01.24 16:33
|buy
|3
|0.10
|1.4721
|1.4519
|1.5221
|11
|2008.01.30 21:15
|modify
|3
|0.10
|1.4721
|1.4777
|1.5221
|12
|2008.01.30 21:15
|buy
|4
|0.10
|1.4844
|1.4642
|1.5344
|13
|2008.01.30 21:25
|modify
|3
|0.10
|1.4721
|1.4828
|1.5221
|14
|2008.01.30 21:52
|modify
|4
|0.10
|1.4844
|1.4870
|1.5344
|15
|2008.01.30 22:39
|s/l
|4
|0.10
|1.4870
|1.4870
|1.5344
|26.00
|1181.60
|16
|2008.01.31 01:44
|s/l
|3
|0.10
|1.4828
|1.4828
|1.5221
|108.40
|1290.00
|17
|2008.02.07 15:39
|sell
|5
|0.10
|1.4540
|1.4742
|1.4040
|18
|2008.02.14 18:34
|buy
|6
|0.10
|1.4649
|1.4447
|1.5149
|19
|2008.02.15 17:01
|buy
|7
|0.10
|1.4699
|1.4497
|1.5199
|20
|2008.02.19 09:44
|s/l
|5
|0.10
|1.4742
|1.4742
|1.4040
|-206.90
|1083.10
|21
|2008.02.19 13:47
|modify
|6
|0.10
|1.4649
|1.4699
|1.5149
|22
|2008.02.20 10:00
|s/l
|6
|0.10
|1.4699
|1.4699
|1.5149
|50.80
|1133.90
|23
|2008.02.21 17:53
|buy
|8
|0.10
|1.4781
|1.4579
|1.5281
|24
|2008.02.22 11:52
|modify
|7
|0.10
|1.4699
|1.4775
|1.5199
|25
|2008.02.26 14:03
|modify
|8
|0.10
|1.4781
|1.4832
|1.5281
|26
|2008.02.26 20:22
|modify
|7
|0.10
|1.4699
|1.4852
|1.5199
|27
|2008.02.26 20:23
|modify
|8
|0.10
|1.4781
|1.4883
|1.5281
|28
|2008.02.26 23:30
|modify
|8
|0.10
|1.4781
|1.4934
|1.5281
|29
|2008.02.27 00:19
|modify
|7
|0.10
|1.4699
|1.4928
|1.5199
|30
|2008.02.27 00:20
|modify
|8
|0.10
|1.4781
|1.4985
|1.5281
|31
|2008.02.27 02:20
|s/l
|8
|0.10
|1.4985
|1.4985
|1.5281
|204.80
|1338.70
|32
|2008.02.27 11:05
|modify
|7
|0.10
|1.4699
|1.5004
|1.5199
|33
|2008.02.27 16:40
|buy
|9
|0.10
|1.5096
|1.4894
|1.5596
|34
|2008.02.28 16:24
|modify
|9
|0.10
|1.5096
|1.5123
|1.5596
|35
|2008.02.28 16:47
|s/l
|9
|0.10
|1.5123
|1.5123
|1.5596
|27.60
|1366.30
|36
|2008.02.28 17:46
|modify
|7
|0.10
|1.4699
|1.5080
|1.5199
|37
|2008.02.28 18:03
|buy
|10
|0.10
|1.5193
|1.4991
|1.5693
|38
|2008.02.28 19:12
|t/p
|7
|0.10
|1.5199
|1.5080
|1.5199
|502.60
|1868.90
|39
|2008.03.05 18:21
|modify
|10
|0.10
|1.5193
|1.5244
|1.5693
|40
|2008.03.05 18:21
|buy
|11
|0.10
|1.5298
|1.5096
|1.5798
|41
|2008.03.06 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.5193
|1.5295
|1.5693
|42
|2008.03.06 15:33
|s/l
|10
|0.10
|1.5295
|1.5295
|1.5693
|103.40
|1972.30
|43
|2008.03.06 15:56
|modify
|11
|0.10
|1.5298
|1.5324
|1.5798
|44
|2008.03.06 15:56
|buy
|12
|0.10
|1.5352
|1.5150
|1.5852
|45
|2008.03.06 18:29
|modify
|11
|0.10
|1.5298
|1.5350
|1.5798
|46
|2008.03.06 19:18
|s/l
|11
|0.10
|1.5350
|1.5350
|1.5798
|52.60
|2024.90
|47
|2008.03.07 15:30
|buy
|13
|0.10
|1.5447
|1.5245
|1.5947
|48
|2008.03.07 15:30
|modify
|12
|0.10
|1.5352
|1.5408
|1.5852
|49
|2008.03.07 15:31
|s/l
|12
|0.10
|1.5408
|1.5408
|1.5852
|56.20
|2081.10
|50
|2008.03.12 21:24
|buy
|14
|0.10
|1.5542
|1.5340
|1.6042
|51
|2008.03.13 11:05
|modify
|14
|0.10
|1.5542
|1.5568
|1.6042
|52
|2008.03.13 11:05
|modify
|13
|0.10
|1.5447
|1.5522
|1.5947
|53
|2008.03.13 11:12
|modify
|14
|0.10
|1.5542
|1.5593
|1.6042
|54
|2008.03.13 11:12
|buy
|15
|0.10
|1.5622
|1.5420
|1.6122
|55
|2008.03.13 11:26
|s/l
|14
|0.10
|1.5593
|1.5593
|1.6042
|51.60
|2132.70
|56
|2008.03.14 16:05
|modify
|13
|0.10
|1.5447
|1.5598
|1.5947
|57
|2008.03.14 17:58
|s/l
|13
|0.10
|1.5598
|1.5598
|1.5947
|152.40
|2285.10
|58
|2008.03.17 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.5622
|1.5673
|1.6122
|59
|2008.03.17 02:26
|modify
|15
|0.10
|1.5622
|1.5724
|1.6122
|60
|2008.03.17 03:28
|modify
|15
|0.10
|1.5622
|1.5775
|1.6122
|61
|2008.03.17 04:27
|modify
|15
|0.10
|1.5622
|1.5826
|1.6122
|62
|2008.03.17 06:14
|s/l
|15
|0.10
|1.5826
|1.5826
|1.6122
|204.40
|2489.50
|63
|2008.03.20 11:28
|sell
|16
|0.10
|1.5531
|1.5733
|1.5031
|64
|2008.03.20 14:20
|modify
|16
|0.10
|1.5531
|1.5480
|1.5031
|65
|2008.03.24 03:55
|modify
|16
|0.10
|1.5531
|1.5428
|1.5031
|66
|2008.03.24 12:11
|s/l
|16
|0.10
|1.5428
|1.5428
|1.5031
|102.02
|2591.52
|67
|2008.03.26 11:20
|buy
|17
|0.10
|1.5709
|1.5507
|1.6209
|68
|2008.03.26 17:38
|modify
|17
|0.10
|1.5709
|1.5734
|1.6209
|69
|2008.03.26 19:36
|modify
|17
|0.10
|1.5709
|1.5760
|1.6209
|70
|2008.03.26 19:54
|modify
|17
|0.10
|1.5709
|1.5786
|1.6209
|71
|2008.03.26 22:09
|modify
|17
|0.10
|1.5709
|1.5812
|1.6209
|72
|2008.03.27 02:01
|s/l
|17
|0.10
|1.5812
|1.5812
|1.6209
|103.60
|2695.12
|73
|2008.04.04 13:09
|buy
|18
|0.10
|1.5739
|1.5537
|1.6239
|74
|2008.04.09 19:57
|buy
|19
|0.10
|1.5849
|1.5647
|1.6349
|75
|2008.04.10 12:13
|modify
|18
|0.10
|1.5739
|1.5817
|1.6239
|76
|2008.04.10 12:13
|modify
|19
|0.10
|1.5849
|1.5877
|1.6349
|77
|2008.04.10 12:14
|buy
|20
|0.10
|1.5915
|1.5713
|1.6415
|78
|2008.04.10 12:21
|s/l
|19
|0.10
|1.5877
|1.5877
|1.6349
|28.60
|2723.72
|79
|2008.04.10 17:05
|s/l
|18
|0.10
|1.5817
|1.5817
|1.6239
|79.20
|2802.92
|80
|2008.04.14 01:01
|s/l
|20
|0.10
|1.5713
|1.5713
|1.6415
|-201.60
|2601.32
|81
|2008.04.16 12:34
|buy
|21
|0.10
|1.5924
|1.5722
|1.6424
|82
|2008.04.16 18:59
|modify
|21
|0.10
|1.5924
|1.5950
|1.6424
|83
|2008.04.16 19:14
|s/l
|21
|0.10
|1.5950
|1.5950
|1.6424
|26.00
|2627.32
|84
|2008.04.18 14:55
|sell
|22
|0.10
|1.5795
|1.5997
|1.5295
|85
|2008.04.22 17:35
|s/l
|22
|0.10
|1.5997
|1.5997
|1.5295
|-202.98
|2424.34
|86
|2008.04.24 11:00
|sell
|23
|0.10
|1.5808
|1.6010
|1.5308
|87
|2008.04.24 15:44
|modify
|23
|0.10
|1.5808
|1.5757
|1.5308
|88
|2008.04.24 18:22
|modify
|23
|0.10
|1.5808
|1.5707
|1.5308
|89
|2008.04.25 05:49
|s/l
|23
|0.10
|1.5707
|1.5707
|1.5308
|100.51
|2524.85
|90
|2008.04.25 10:50
|sell
|24
|0.10
|1.5588
|1.5790
|1.5088
|91
|2008.05.01 15:46
|sell
|25
|0.10
|1.5466
|1.5668
|1.4966
|92
|2008.05.01 20:17
|modify
|24
|0.10
|1.5588
|1.5512
|1.5088
|93
|2008.05.02 15:32
|sell
|26
|0.10
|1.5377
|1.5579
|1.4877
|94
|2008.05.02 15:38
|modify
|25
|0.10
|1.5466
|1.5415
|1.4966
|95
|2008.05.02 16:34
|s/l
|25
|0.10
|1.5415
|1.5415
|1.4966
|50.51
|2575.36
|96
|2008.05.05 20:19
|s/l
|24
|0.10
|1.5512
|1.5512
|1.5088
|72.08
|2647.44
|97
|2008.05.06 17:08
|s/l
|26
|0.10
|1.5579
|1.5579
|1.4877
|-202.98
|2444.46
|98
|2008.05.07 15:48
|sell
|27
|0.10
|1.5400
|1.5602
|1.4900
|99
|2008.05.08 02:51
|modify
|27
|0.10
|1.5400
|1.5374
|1.4900
|100
|2008.05.08 04:51
|modify
|27
|0.10
|1.5400
|1.5348
|1.4900
|101
|2008.05.08 04:52
|sell
|28
|0.10
|1.5314
|1.5516
|1.4814
|102
|2008.05.08 04:56
|modify
|27
|0.10
|1.5400
|1.5321
|1.4900
|103
|2008.05.08 05:31
|s/l
|27
|0.10
|1.5321
|1.5321
|1.4900
|77.53
|2521.99
|104
|2008.05.12 18:10
|s/l
|28
|0.10
|1.5516
|1.5516
|1.4814
|-202.98
|2319.01
|105
|2008.05.15 09:21
|buy
|29
|0.10
|1.5536
|1.5334
|1.6036
|106
|2008.05.16 18:20
|buy
|30
|0.10
|1.5598
|1.5396
|1.6098
|107
|2008.05.20 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.5536
|1.5589
|1.6036
|108
|2008.05.21 11:00
|modify
|29
|0.10
|1.5536
|1.5642
|1.6036
|109
|2008.05.21 11:07
|buy
|31
|0.10
|1.5732
|1.5530
|1.6232
|110
|2008.05.21 12:25
|modify
|29
|0.10
|1.5536
|1.5693
|1.6036
|111
|2008.05.21 13:29
|modify
|30
|0.10
|1.5598
|1.5674
|1.6098
|112
|2008.05.21 21:44
|modify
|31
|0.10
|1.5732
|1.5758
|1.6232
|113
|2008.05.21 23:57
|modify
|29
|0.10
|1.5536
|1.5744
|1.6036
|114
|2008.05.22 08:17
|s/l
|31
|0.10
|1.5758
|1.5758
|1.6232
|26.60
|2345.61
|115
|2008.05.22 11:27
|s/l
|29
|0.10
|1.5744
|1.5744
|1.6036
|209.40
|2555.01
|116
|2008.05.28 00:35
|s/l
|30
|0.10
|1.5674
|1.5674
|1.6098
|78.00
|2633.01
|117
|2008.05.28 15:32
|sell
|32
|0.10
|1.5620
|1.5822
|1.5120
|118
|2008.05.29 09:48
|modify
|32
|0.10
|1.5620
|1.5594
|1.5120
|119
|2008.05.29 10:30
|s/l
|32
|0.10
|1.5594
|1.5594
|1.5120
|24.53
|2657.54
|120
|2008.05.29 11:27
|sell
|33
|0.10
|1.5558
|1.5760
|1.5058
|121
|2008.06.03 16:22
|modify
|33
|0.10
|1.5558
|1.5507
|1.5058
|122
|2008.06.05 04:27
|modify
|33
|0.10
|1.5558
|1.5455
|1.5058
|123
|2008.06.05 09:47
|s/l
|33
|0.10
|1.5455
|1.5455
|1.5058
|99.57
|2757.11
|124
|2008.06.05 15:33
|sell
|34
|0.10
|1.5367
|1.5569
|1.4867
|125
|2008.06.05 16:36
|buy
|35
|0.10
|1.5535
|1.5333
|1.6035
|126
|2008.06.05 19:15
|s/l
|34
|0.10
|1.5569
|1.5569
|1.4867
|-202.00
|2555.11
|127
|2008.06.06 15:30
|modify
|35
|0.10
|1.5535
|1.5586
|1.6035
|128
|2008.06.06 15:30
|buy
|36
|0.10
|1.5651
|1.5449
|1.6151
|129
|2008.06.06 15:34
|modify
|35
|0.10
|1.5535
|1.5637
|1.6035
|130
|2008.06.06 18:01
|modify
|35
|0.10
|1.5535
|1.5688
|1.6035
|131
|2008.06.08 23:27
|modify
|35
|0.10
|1.5535
|1.5739
|1.6035
|132
|2008.06.09 09:55
|modify
|36
|0.10
|1.5651
|1.5726
|1.6151
|133
|2008.06.09 10:38
|modify
|35
|0.10
|1.5535
|1.5789
|1.6035
|134
|2008.06.09 12:07
|s/l
|35
|0.10
|1.5789
|1.5789
|1.6035
|254.40
|2809.51
|135
|2008.06.09 16:30
|s/l
|36
|0.10
|1.5726
|1.5726
|1.6151
|75.20
|2884.71
|136
|2008.06.12 10:03
|sell
|37
|0.10
|1.5402
|1.5604
|1.4902
|137
|2008.06.13 12:39
|sell
|38
|0.10
|1.5327
|1.5529
|1.4827
|138
|2008.06.17 04:45
|s/l
|38
|0.10
|1.5529
|1.5529
|1.4827
|-202.98
|2681.73
|139
|2008.06.19 08:31
|buy
|39
|0.10
|1.5587
|1.5385
|1.6087
|140
|2008.06.20 13:04
|s/l
|37
|0.10
|1.5604
|1.5604
|1.4902
|-205.92
|2475.81
|141
|2008.06.20 17:03
|buy
|40
|0.10
|1.5637
|1.5435
|1.6137
|142
|2008.06.25 21:40
|buy
|41
|0.10
|1.5672
|1.5470
|1.6172
|143
|2008.06.26 12:38
|modify
|39
|0.10
|1.5587
|1.5639
|1.6087
|144
|2008.06.26 12:56
|modify
|41
|0.10
|1.5672
|1.5698
|1.6172
|145
|2008.06.26 13:41
|s/l
|41
|0.10
|1.5698
|1.5698
|1.6172
|26.60
|2502.41
|146
|2008.06.26 14:46
|buy
|42
|0.10
|1.5736
|1.5534
|1.6236
|147
|2008.06.26 14:47
|modify
|39
|0.10
|1.5587
|1.5690
|1.6087
|148
|2008.06.27 22:29
|modify
|40
|0.10
|1.5637
|1.5713
|1.6137
|149
|2008.06.27 23:57
|modify
|39
|0.10
|1.5587
|1.5741
|1.6087
|150
|2008.06.30 15:26
|s/l
|39
|0.10
|1.5741
|1.5741
|1.6087
|155.80
|2658.21
|151
|2008.06.30 18:32
|close at stop
|42
|0.10
|1.5743
|1.5534
|1.6236
|7.40
|2665.61
|152
|2008.06.30 18:32
|close at stop
|40
|0.10
|1.5743
|1.5713
|1.6137
|107.60
|2773.21