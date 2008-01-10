Strategy Tester Report
! IN10TION Fire v3
EuroOrient-Real2 (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.06.30 18:00 (2008.01.02 - 2008.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTime.24h.set="00:00"; Time.xh.get=24; Lot.size=1; MoneyMan=true; Minimum.lot=0.1; MM.Index=3; _=""; TProfit=500; SLoss=200; __=""; TopBurn=MidnightBlue; BotBurn=Maroon; Ash24h=40,40,40; ___=""; Monday=false; MonBurnZone=50; MonTrail=25; ____=""; Tuesday=false; TueBurnZone=50; TueTrail=25; _____=""; Wednesday=true; WedBurnZone=50; WedTrail=25; ______=""; Thursday=true; ThuBurnZone=50; ThuTrail=50; _______=""; Friday=true; FriBurnZone=50; FriTrail=75; info.1="Use.High.StopLoss.for.NO.StopLoss.5000"; info.2="Set.Time.in.24hour.mode"; info.3="Check.Broker.Server.Time";
Bars in test4063Ticks modelled1203762Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1773.21Gross profit3401.55Gross loss-1628.34
Profit factor2.09Expected payoff42.22
Absolute drawdown30.80Maximal drawdown865.30 (28.34%)Relative drawdown28.34% (865.30)
Total trades42Short positions (won %)15 (53.33%)Long positions (won %)27 (96.30%)
Profit trades (% of total)34 (80.95%)Loss trades (% of total)8 (19.05%)
Largestprofit trade502.60loss trade-206.90
Averageprofit trade100.05loss trade-203.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (1719.82)consecutive losses (loss in money)2 (-408.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1719.82 (14)consecutive loss (count of losses)-408.90 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.10 19:38buy10.101.47911.45891.5291
22008.01.14 11:22modify10.101.47911.48421.5291
32008.01.15 11:07s/l10.101.48421.48421.529151.601051.60
42008.01.16 17:48sell20.101.47251.49271.4225
52008.01.16 18:02modify20.101.47251.46991.4225
62008.01.16 18:05modify20.101.47251.46741.4225
72008.01.16 18:12modify20.101.47251.46471.4225
82008.01.16 18:14modify20.101.47251.46211.4225
92008.01.16 18:16s/l20.101.46211.46211.4225104.001155.60
102008.01.24 16:33buy30.101.47211.45191.5221
112008.01.30 21:15modify30.101.47211.47771.5221
122008.01.30 21:15buy40.101.48441.46421.5344
132008.01.30 21:25modify30.101.47211.48281.5221
142008.01.30 21:52modify40.101.48441.48701.5344
152008.01.30 22:39s/l40.101.48701.48701.534426.001181.60
162008.01.31 01:44s/l30.101.48281.48281.5221108.401290.00
172008.02.07 15:39sell50.101.45401.47421.4040
182008.02.14 18:34buy60.101.46491.44471.5149
192008.02.15 17:01buy70.101.46991.44971.5199
202008.02.19 09:44s/l50.101.47421.47421.4040-206.901083.10
212008.02.19 13:47modify60.101.46491.46991.5149
222008.02.20 10:00s/l60.101.46991.46991.514950.801133.90
232008.02.21 17:53buy80.101.47811.45791.5281
242008.02.22 11:52modify70.101.46991.47751.5199
252008.02.26 14:03modify80.101.47811.48321.5281
262008.02.26 20:22modify70.101.46991.48521.5199
272008.02.26 20:23modify80.101.47811.48831.5281
282008.02.26 23:30modify80.101.47811.49341.5281
292008.02.27 00:19modify70.101.46991.49281.5199
302008.02.27 00:20modify80.101.47811.49851.5281
312008.02.27 02:20s/l80.101.49851.49851.5281204.801338.70
322008.02.27 11:05modify70.101.46991.50041.5199
332008.02.27 16:40buy90.101.50961.48941.5596
342008.02.28 16:24modify90.101.50961.51231.5596
352008.02.28 16:47s/l90.101.51231.51231.559627.601366.30
362008.02.28 17:46modify70.101.46991.50801.5199
372008.02.28 18:03buy100.101.51931.49911.5693
382008.02.28 19:12t/p70.101.51991.50801.5199502.601868.90
392008.03.05 18:21modify100.101.51931.52441.5693
402008.03.05 18:21buy110.101.52981.50961.5798
412008.03.06 12:05modify100.101.51931.52951.5693
422008.03.06 15:33s/l100.101.52951.52951.5693103.401972.30
432008.03.06 15:56modify110.101.52981.53241.5798
442008.03.06 15:56buy120.101.53521.51501.5852
452008.03.06 18:29modify110.101.52981.53501.5798
462008.03.06 19:18s/l110.101.53501.53501.579852.602024.90
472008.03.07 15:30buy130.101.54471.52451.5947
482008.03.07 15:30modify120.101.53521.54081.5852
492008.03.07 15:31s/l120.101.54081.54081.585256.202081.10
502008.03.12 21:24buy140.101.55421.53401.6042
512008.03.13 11:05modify140.101.55421.55681.6042
522008.03.13 11:05modify130.101.54471.55221.5947
532008.03.13 11:12modify140.101.55421.55931.6042
542008.03.13 11:12buy150.101.56221.54201.6122
552008.03.13 11:26s/l140.101.55931.55931.604251.602132.70
562008.03.14 16:05modify130.101.54471.55981.5947
572008.03.14 17:58s/l130.101.55981.55981.5947152.402285.10
582008.03.17 01:06modify150.101.56221.56731.6122
592008.03.17 02:26modify150.101.56221.57241.6122
602008.03.17 03:28modify150.101.56221.57751.6122
612008.03.17 04:27modify150.101.56221.58261.6122
622008.03.17 06:14s/l150.101.58261.58261.6122204.402489.50
632008.03.20 11:28sell160.101.55311.57331.5031
642008.03.20 14:20modify160.101.55311.54801.5031
652008.03.24 03:55modify160.101.55311.54281.5031
662008.03.24 12:11s/l160.101.54281.54281.5031102.022591.52
672008.03.26 11:20buy170.101.57091.55071.6209
682008.03.26 17:38modify170.101.57091.57341.6209
692008.03.26 19:36modify170.101.57091.57601.6209
702008.03.26 19:54modify170.101.57091.57861.6209
712008.03.26 22:09modify170.101.57091.58121.6209
722008.03.27 02:01s/l170.101.58121.58121.6209103.602695.12
732008.04.04 13:09buy180.101.57391.55371.6239
742008.04.09 19:57buy190.101.58491.56471.6349
752008.04.10 12:13modify180.101.57391.58171.6239
762008.04.10 12:13modify190.101.58491.58771.6349
772008.04.10 12:14buy200.101.59151.57131.6415
782008.04.10 12:21s/l190.101.58771.58771.634928.602723.72
792008.04.10 17:05s/l180.101.58171.58171.623979.202802.92
802008.04.14 01:01s/l200.101.57131.57131.6415-201.602601.32
812008.04.16 12:34buy210.101.59241.57221.6424
822008.04.16 18:59modify210.101.59241.59501.6424
832008.04.16 19:14s/l210.101.59501.59501.642426.002627.32
842008.04.18 14:55sell220.101.57951.59971.5295
852008.04.22 17:35s/l220.101.59971.59971.5295-202.982424.34
862008.04.24 11:00sell230.101.58081.60101.5308
872008.04.24 15:44modify230.101.58081.57571.5308
882008.04.24 18:22modify230.101.58081.57071.5308
892008.04.25 05:49s/l230.101.57071.57071.5308100.512524.85
902008.04.25 10:50sell240.101.55881.57901.5088
912008.05.01 15:46sell250.101.54661.56681.4966
922008.05.01 20:17modify240.101.55881.55121.5088
932008.05.02 15:32sell260.101.53771.55791.4877
942008.05.02 15:38modify250.101.54661.54151.4966
952008.05.02 16:34s/l250.101.54151.54151.496650.512575.36
962008.05.05 20:19s/l240.101.55121.55121.508872.082647.44
972008.05.06 17:08s/l260.101.55791.55791.4877-202.982444.46
982008.05.07 15:48sell270.101.54001.56021.4900
992008.05.08 02:51modify270.101.54001.53741.4900
1002008.05.08 04:51modify270.101.54001.53481.4900
1012008.05.08 04:52sell280.101.53141.55161.4814
1022008.05.08 04:56modify270.101.54001.53211.4900
1032008.05.08 05:31s/l270.101.53211.53211.490077.532521.99
1042008.05.12 18:10s/l280.101.55161.55161.4814-202.982319.01
1052008.05.15 09:21buy290.101.55361.53341.6036
1062008.05.16 18:20buy300.101.55981.53961.6098
1072008.05.20 12:26modify290.101.55361.55891.6036
1082008.05.21 11:00modify290.101.55361.56421.6036
1092008.05.21 11:07buy310.101.57321.55301.6232
1102008.05.21 12:25modify290.101.55361.56931.6036
1112008.05.21 13:29modify300.101.55981.56741.6098
1122008.05.21 21:44modify310.101.57321.57581.6232
1132008.05.21 23:57modify290.101.55361.57441.6036
1142008.05.22 08:17s/l310.101.57581.57581.623226.602345.61
1152008.05.22 11:27s/l290.101.57441.57441.6036209.402555.01
1162008.05.28 00:35s/l300.101.56741.56741.609878.002633.01
1172008.05.28 15:32sell320.101.56201.58221.5120
1182008.05.29 09:48modify320.101.56201.55941.5120
1192008.05.29 10:30s/l320.101.55941.55941.512024.532657.54
1202008.05.29 11:27sell330.101.55581.57601.5058
1212008.06.03 16:22modify330.101.55581.55071.5058
1222008.06.05 04:27modify330.101.55581.54551.5058
1232008.06.05 09:47s/l330.101.54551.54551.505899.572757.11
1242008.06.05 15:33sell340.101.53671.55691.4867
1252008.06.05 16:36buy350.101.55351.53331.6035
1262008.06.05 19:15s/l340.101.55691.55691.4867-202.002555.11
1272008.06.06 15:30modify350.101.55351.55861.6035
1282008.06.06 15:30buy360.101.56511.54491.6151
1292008.06.06 15:34modify350.101.55351.56371.6035
1302008.06.06 18:01modify350.101.55351.56881.6035
1312008.06.08 23:27modify350.101.55351.57391.6035
1322008.06.09 09:55modify360.101.56511.57261.6151
1332008.06.09 10:38modify350.101.55351.57891.6035
1342008.06.09 12:07s/l350.101.57891.57891.6035254.402809.51
1352008.06.09 16:30s/l360.101.57261.57261.615175.202884.71
1362008.06.12 10:03sell370.101.54021.56041.4902
1372008.06.13 12:39sell380.101.53271.55291.4827
1382008.06.17 04:45s/l380.101.55291.55291.4827-202.982681.73
1392008.06.19 08:31buy390.101.55871.53851.6087
1402008.06.20 13:04s/l370.101.56041.56041.4902-205.922475.81
1412008.06.20 17:03buy400.101.56371.54351.6137
1422008.06.25 21:40buy410.101.56721.54701.6172
1432008.06.26 12:38modify390.101.55871.56391.6087
1442008.06.26 12:56modify410.101.56721.56981.6172
1452008.06.26 13:41s/l410.101.56981.56981.617226.602502.41
1462008.06.26 14:46buy420.101.57361.55341.6236
1472008.06.26 14:47modify390.101.55871.56901.6087
1482008.06.27 22:29modify400.101.56371.57131.6137
1492008.06.27 23:57modify390.101.55871.57411.6087
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