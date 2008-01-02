Strategy Tester Report
Waddah Attar Win
IKONRoyal-Live (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.01.02 00:00 - 2008.06.25 18:45 (2008.01.01 - 2009.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Step=100; FirstLot=0.1; IncLot=0.1; MinProfit=450; Magic=2008;
|Bars in test
|13027
|Ticks modelled
|1990342
|Modelling quality
|76.44%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9839.00
|Gross profit
|10958.28
|Gross loss
|-1119.28
|Profit factor
|9.79
|Expected payoff
|136.65
|Absolute drawdown
|845.44
|Maximal drawdown
|1767.00 (13.81%)
|Relative drawdown
|13.81% (1767.00)
|Total trades
|72
|Short positions (won %)
|33 (60.61%)
|Long positions (won %)
|39 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|46 (63.89%)
|Loss trades (% of total)
|26 (36.11%)
|Largest
|profit trade
|604.80
|loss trade
|-168.00
|Average
|profit trade
|238.22
|loss trade
|-43.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (761.60)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-286.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|761.60 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-286.40 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 00:05
|buy limit
|1
|0.10
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.01.02 00:05
|sell limit
|2
|0.10
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.01.03 10:33
|buy limit
|3
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.01.03 10:35
|buy
|1
|0.10
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.01.07 09:47
|buy limit
|4
|0.30
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.01.07 09:47
|buy
|3
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.01.09 18:24
|buy limit
|5
|0.40
|1.9463
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.01.09 18:26
|buy
|4
|0.30
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|9
|2008.01.15 15:18
|delete
|5
|0.40
|1.9463
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.01.15 15:18
|delete
|2
|0.10
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.01.15 15:18
|close
|4
|0.30
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|421.44
|10421.44
|12
|2008.01.15 15:18
|close
|3
|0.20
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|85.28
|10506.72
|13
|2008.01.15 15:18
|close
|1
|0.10
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|-55.20
|10451.52
|14
|2008.01.15 15:18
|buy limit
|6
|0.10
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.01.15 15:18
|sell limit
|7
|0.10
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.01.16 00:07
|buy limit
|8
|0.20
|1.9500
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.01.16 00:22
|buy
|6
|0.10
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.01.21 08:52
|buy limit
|9
|0.30
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|19
|2008.01.21 09:43
|buy
|8
|0.20
|1.9500
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.01.22 00:52
|buy limit
|10
|0.40
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|21
|2008.01.22 02:41
|buy
|9
|0.30
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.01.22 13:35
|delete
|10
|0.40
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|23
|2008.01.22 13:35
|delete
|7
|0.10
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.01.22 13:35
|close
|9
|0.30
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|423.00
|10874.52
|25
|2008.01.22 13:35
|close
|8
|0.20
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|84.16
|10958.68
|26
|2008.01.22 13:35
|close
|6
|0.10
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|-52.52
|10906.16
|27
|2008.01.22 13:35
|buy limit
|11
|0.10
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.01.22 13:35
|sell limit
|12
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.01.23 00:32
|sell limit
|13
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.01.23 00:37
|sell
|12
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.01.24 20:38
|sell limit
|14
|0.30
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.01.24 20:43
|sell
|13
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|33
|2008.01.25 09:37
|sell limit
|15
|0.40
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.01.25 09:40
|sell
|14
|0.30
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.01.30 13:51
|sell limit
|16
|0.50
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.01.30 13:55
|sell
|15
|0.40
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.02.01 16:16
|delete
|16
|0.50
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.02.01 16:16
|delete
|11
|0.10
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.02.01 16:16
|close
|15
|0.40
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|604.80
|11510.96
|40
|2008.02.01 16:16
|close
|14
|0.30
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|133.80
|11644.76
|41
|2008.02.01 16:16
|close
|13
|0.20
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|-115.20
|11529.56
|42
|2008.02.01 16:16
|close
|12
|0.10
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|-164.20
|11365.36
|43
|2008.02.01 16:16
|buy limit
|17
|0.10
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.02.01 16:16
|sell limit
|18
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.02.01 17:01
|buy limit
|19
|0.20
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.02.01 17:02
|buy
|17
|0.10
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|47
|2008.02.06 09:52
|buy limit
|20
|0.30
|1.9481
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.02.06 09:52
|buy
|19
|0.20
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|49
|2008.02.07 14:21
|buy limit
|21
|0.40
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.02.07 14:22
|buy
|20
|0.30
|1.9481
|0.0000
|0.0000
|51
|2008.02.12 18:10
|delete
|21
|0.40
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.02.12 18:10
|delete
|18
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.02.12 18:10
|close
|20
|0.30
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|420.72
|11786.08
|54
|2008.02.12 18:10
|close
|19
|0.20
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|86.96
|11873.04
|55
|2008.02.12 18:10
|close
|17
|0.10
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|-53.28
|11819.76
|56
|2008.02.12 18:10
|buy limit
|22
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.02.12 18:10
|sell limit
|23
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.02.14 10:12
|sell limit
|24
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|59
|2008.02.14 11:03
|sell
|23
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.02.18 09:53
|buy limit
|25
|0.20
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.02.18 09:57
|buy
|22
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.02.18 09:57
|delete
|25
|0.20
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|63
|2008.02.18 09:57
|delete
|24
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.02.18 09:57
|close
|23
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|192.60
|12012.36
|65
|2008.02.18 09:57
|close
|22
|0.10
|1.9518
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|12009.36
|66
|2008.02.18 09:57
|buy limit
|26
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.02.18 09:57
|sell limit
|27
|0.10
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.02.20 13:46
|buy limit
|28
|0.20
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.02.20 13:57
|buy
|26
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.02.21 18:02
|sell limit
|29
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|71
|2008.02.21 18:43
|sell
|27
|0.10
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.02.21 18:43
|delete
|29
|0.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.02.21 18:43
|delete
|28
|0.20
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.02.21 18:43
|close
|27
|0.10
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|12006.36
|75
|2008.02.21 18:43
|close
|26
|0.10
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|200.24
|12206.60
|76
|2008.02.21 18:43
|buy limit
|30
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|77
|2008.02.21 18:43
|sell limit
|31
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.02.26 12:22
|sell limit
|32
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|79
|2008.02.26 12:23
|sell
|31
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.02.26 19:41
|sell limit
|33
|0.30
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.02.26 19:42
|sell
|32
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|82
|2008.02.27 09:12
|sell limit
|34
|0.40
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|83
|2008.02.27 09:16
|sell
|33
|0.30
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.02.28 09:48
|delete
|34
|0.40
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|85
|2008.02.28 09:48
|delete
|30
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.02.28 09:48
|close
|33
|0.30
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|430.20
|12636.80
|87
|2008.02.28 09:48
|close
|32
|0.20
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|82.40
|12719.20
|88
|2008.02.28 09:48
|close
|31
|0.10
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|-58.80
|12660.40
|89
|2008.02.28 09:48
|buy limit
|35
|0.10
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.02.28 09:48
|sell limit
|36
|0.10
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.02.28 15:03
|sell limit
|37
|0.20
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.02.28 15:08
|sell
|36
|0.10
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|93
|2008.03.05 19:24
|sell limit
|38
|0.30
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.03.05 19:24
|sell
|37
|0.20
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|95
|2008.03.06 17:04
|sell limit
|39
|0.40
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.03.06 17:07
|sell
|38
|0.30
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|97
|2008.03.07 15:16
|sell limit
|40
|0.50
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.03.07 15:19
|sell
|39
|0.40
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|99
|2008.03.11 17:54
|delete
|40
|0.50
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.03.11 17:54
|delete
|35
|0.10
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.03.11 17:54
|close
|39
|0.40
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|598.40
|13258.80
|102
|2008.03.11 17:54
|close
|38
|0.30
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|142.20
|13401.00
|103
|2008.03.11 17:54
|close
|37
|0.20
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|-118.40
|13282.60
|104
|2008.03.11 17:54
|close
|36
|0.10
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|13114.60
|105
|2008.03.11 17:54
|buy limit
|41
|0.10
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.03.11 17:54
|sell limit
|42
|0.10
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.03.12 06:31
|sell limit
|43
|0.20
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.03.12 06:34
|sell
|42
|0.10
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.03.12 13:21
|sell limit
|44
|0.30
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.03.12 13:24
|sell
|43
|0.20
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|111
|2008.03.13 05:49
|sell limit
|45
|0.40
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.03.13 05:52
|sell
|44
|0.30
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|113
|2008.03.17 01:12
|delete
|45
|0.40
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.03.17 01:12
|delete
|41
|0.10
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|115
|2008.03.17 01:12
|close
|44
|0.30
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|436.80
|13551.40
|116
|2008.03.17 01:12
|close
|43
|0.20
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|78.00
|13629.40
|117
|2008.03.17 01:12
|close
|42
|0.10
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|13568.40
|118
|2008.03.17 01:12
|buy limit
|46
|0.10
|2.0058
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.03.17 01:12
|sell limit
|47
|0.10
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.03.17 06:31
|buy limit
|48
|0.20
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.03.17 06:31
|buy
|46
|0.10
|2.0058
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.03.17 23:09
|buy limit
|49
|0.30
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|123
|2008.03.17 23:09
|buy
|48
|0.20
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.03.18 13:09
|delete
|49
|0.30
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|125
|2008.03.18 13:09
|delete
|47
|0.10
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.03.18 13:09
|close
|48
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|368.16
|13936.56
|127
|2008.03.18 13:09
|close
|46
|0.10
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|84.08
|14020.64
|128
|2008.03.18 13:09
|buy limit
|50
|0.10
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|129
|2008.03.18 13:09
|sell limit
|51
|0.10
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.03.18 20:09
|sell limit
|52
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|131
|2008.03.18 20:09
|sell
|51
|0.10
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.03.18 23:08
|buy limit
|53
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|133
|2008.03.19 12:31
|buy
|50
|0.10
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.03.19 12:31
|delete
|53
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|135
|2008.03.19 12:31
|delete
|52
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.03.19 12:31
|close
|51
|0.10
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|194.80
|14215.44
|137
|2008.03.19 12:31
|close
|50
|0.10
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14212.44
|138
|2008.03.19 12:31
|buy limit
|54
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.03.19 12:31
|sell limit
|55
|0.10
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.03.19 16:19
|buy limit
|56
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|141
|2008.03.19 16:22
|buy
|54
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.03.19 19:09
|buy limit
|57
|0.30
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.03.19 19:16
|buy
|56
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.03.20 12:23
|buy limit
|58
|0.40
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|145
|2008.03.20 12:24
|buy
|57
|0.30
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.03.25 01:04
|delete
|58
|0.40
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|147
|2008.03.25 01:04
|delete
|55
|0.10
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.03.25 01:04
|close
|57
|0.30
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|420.72
|14633.16
|149
|2008.03.25 01:04
|close
|56
|0.20
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|86.96
|14720.12
|150
|2008.03.25 01:04
|close
|54
|0.10
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|-56.52
|14663.60
|151
|2008.03.25 01:04
|buy limit
|59
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.03.25 01:04
|sell limit
|60
|0.10
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|153
|2008.03.25 16:52
|sell limit
|61
|0.20
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.03.25 16:53
|sell
|60
|0.10
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|155
|2008.03.26 12:08
|sell limit
|62
|0.30
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.03.26 12:12
|sell
|61
|0.20
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|157
|2008.03.27 14:00
|sell limit
|63
|0.40
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.03.27 14:14
|sell
|62
|0.30
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|159
|2008.03.27 21:40
|delete
|63
|0.40
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.03.27 21:40
|delete
|59
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.03.27 21:40
|close
|62
|0.30
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|438.00
|15101.60
|162
|2008.03.27 21:40
|close
|61
|0.20
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|78.80
|15180.40
|163
|2008.03.27 21:40
|close
|60
|0.10
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|-62.80
|15117.60
|164
|2008.03.27 21:40
|buy limit
|64
|0.10
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|165
|2008.03.27 21:40
|sell limit
|65
|0.10
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.03.28 10:56
|buy limit
|66
|0.20
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|167
|2008.03.28 12:36
|buy
|64
|0.10
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.03.31 14:27
|buy limit
|67
|0.30
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|169
|2008.03.31 14:27
|buy
|66
|0.20
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.04.01 17:39
|buy limit
|68
|0.40
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|171
|2008.04.01 17:39
|buy
|67
|0.30
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.04.02 20:06
|delete
|68
|0.40
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|173
|2008.04.02 20:06
|delete
|65
|0.10
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.04.02 20:06
|close
|67
|0.30
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|423.24
|15540.84
|175
|2008.04.02 20:06
|close
|66
|0.20
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|84.32
|15625.16
|176
|2008.04.02 20:06
|close
|64
|0.10
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|-56.76
|15568.40
|177
|2008.04.02 20:06
|buy limit
|69
|0.10
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.04.02 20:06
|sell limit
|70
|0.10
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|179
|2008.04.03 11:36
|buy limit
|71
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.04.03 11:36
|buy
|69
|0.10
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.04.03 18:09
|sell limit
|72
|0.20
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.04.03 18:17
|sell
|70
|0.10
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.04.03 18:17
|delete
|72
|0.20
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.04.03 18:17
|delete
|71
|0.20
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|185
|2008.04.03 18:17
|close
|70
|0.10
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15565.40
|186
|2008.04.03 18:17
|close
|69
|0.10
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|197.00
|15762.40
|187
|2008.04.03 18:17
|buy limit
|73
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.04.03 18:17
|sell limit
|74
|0.10
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|189
|2008.04.07 08:57
|buy limit
|75
|0.20
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.04.07 09:09
|buy
|73
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.04.08 10:15
|buy limit
|76
|0.30
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|192
|2008.04.08 10:15
|buy
|75
|0.20
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|193
|2008.04.08 15:08
|buy limit
|77
|0.40
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.04.08 15:09
|buy
|76
|0.30
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|195
|2008.04.10 12:09
|delete
|77
|0.40
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.04.10 12:09
|delete
|74
|0.10
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.04.10 12:09
|close
|76
|0.30
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|426.96
|16189.36
|198
|2008.04.10 12:09
|close
|75
|0.20
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|84.64
|16274.00
|199
|2008.04.10 12:09
|close
|73
|0.10
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|-56.60
|16217.40
|200
|2008.04.10 12:09
|buy limit
|78
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|201
|2008.04.10 12:09
|sell limit
|79
|0.10
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.04.10 19:36
|buy limit
|80
|0.20
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|203
|2008.04.10 19:38
|buy
|78
|0.10
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.04.15 16:24
|buy limit
|81
|0.30
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|205
|2008.04.15 20:21
|buy
|80
|0.20
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.04.16 12:45
|delete
|81
|0.30
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.04.16 12:45
|delete
|79
|0.10
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.04.16 12:45
|close
|80
|0.20
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|366.16
|16583.56
|209
|2008.04.16 12:45
|close
|78
|0.10
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|86.32
|16669.88
|210
|2008.04.16 12:45
|buy limit
|82
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|211
|2008.04.16 12:45
|sell limit
|83
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.04.16 21:18
|buy limit
|84
|0.20
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|213
|2008.04.16 21:19
|buy
|82
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.04.17 18:36
|sell limit
|85
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|215
|2008.04.17 18:36
|sell
|83
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.04.17 18:36
|delete
|85
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|217
|2008.04.17 18:36
|delete
|84
|0.20
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.04.17 18:36
|close
|83
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|16666.88
|219
|2008.04.17 18:36
|close
|82
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|200.24
|16867.12
|220
|2008.04.17 18:36
|buy limit
|86
|0.10
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|221
|2008.04.17 18:36
|sell limit
|87
|0.10
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|222
|2008.04.18 14:38
|sell limit
|88
|0.20
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|223
|2008.04.21 04:40
|sell
|87
|0.10
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|224
|2008.04.21 17:56
|buy limit
|89
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|225
|2008.04.21 18:51
|buy
|86
|0.10
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.04.21 18:51
|delete
|89
|0.20
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|227
|2008.04.21 18:51
|delete
|88
|0.20
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|228
|2008.04.21 18:51
|close
|87
|0.10
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|197.00
|17064.12
|229
|2008.04.21 18:51
|close
|86
|0.10
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|17061.12
|230
|2008.04.21 18:51
|buy limit
|90
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|231
|2008.04.21 18:51
|sell limit
|91
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.04.22 14:20
|sell limit
|92
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|233
|2008.04.22 14:30
|sell
|91
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|234
|2008.04.22 19:01
|sell limit
|93
|0.30
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|235
|2008.04.24 16:05
|buy limit
|94
|0.20
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|236
|2008.04.24 16:07
|buy
|90
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|237
|2008.04.24 16:07
|delete
|94
|0.20
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.04.24 16:07
|delete
|93
|0.30
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|239
|2008.04.24 16:07
|delete
|92
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.04.24 16:07
|close
|91
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|188.20
|17249.32
|241
|2008.04.24 16:07
|close
|90
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|17246.32
|242
|2008.04.24 16:07
|buy limit
|95
|0.10
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|243
|2008.04.24 16:07
|sell limit
|96
|0.10
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.04.25 12:31
|sell limit
|97
|0.20
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|245
|2008.04.25 12:38
|sell
|96
|0.10
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|246
|2008.04.28 12:57
|sell limit
|98
|0.30
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|247
|2008.04.28 13:01
|sell
|97
|0.20
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|248
|2008.04.29 15:39
|delete
|98
|0.30
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|249
|2008.04.29 15:39
|delete
|95
|0.10
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.04.29 15:39
|close
|97
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|369.60
|17615.92
|251
|2008.04.29 15:39
|close
|96
|0.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|82.60
|17698.52
|252
|2008.04.29 15:39
|buy limit
|99
|0.10
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|253
|2008.04.29 15:39
|sell limit
|100
|0.10
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.04.30 17:52
|sell limit
|101
|0.20
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|255
|2008.04.30 17:54
|sell
|100
|0.10
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.05.01 09:52
|sell limit
|102
|0.30
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|257
|2008.05.07 10:04
|buy limit
|103
|0.20
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|258
|2008.05.07 10:05
|buy
|99
|0.10
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|259
|2008.05.07 10:05
|delete
|103
|0.20
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.05.07 10:05
|delete
|102
|0.30
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|261
|2008.05.07 10:05
|delete
|101
|0.20
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.05.07 10:05
|close
|100
|0.10
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|182.60
|17881.12
|263
|2008.05.07 10:05
|close
|99
|0.10
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|17877.12
|264
|2008.05.07 10:05
|buy limit
|104
|0.10
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|265
|2008.05.07 10:05
|sell limit
|105
|0.10
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|266
|2008.05.07 17:30
|buy limit
|106
|0.20
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|267
|2008.05.07 17:33
|buy
|104
|0.10
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|268
|2008.05.14 09:58
|buy limit
|107
|0.30
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|269
|2008.05.14 10:04
|buy
|106
|0.20
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.05.16 18:35
|delete
|107
|0.30
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|271
|2008.05.16 18:35
|delete
|105
|0.10
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|272
|2008.05.16 18:35
|close
|106
|0.20
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|362.64
|18239.76
|273
|2008.05.16 18:35
|close
|104
|0.10
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|88.88
|18328.64
|274
|2008.05.16 18:35
|buy limit
|108
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|275
|2008.05.16 18:35
|sell limit
|109
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|276
|2008.05.19 17:05
|buy limit
|110
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|277
|2008.05.19 17:05
|buy
|108
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.05.20 16:40
|sell limit
|111
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|279
|2008.05.20 16:56
|sell
|109
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.05.20 16:56
|delete
|111
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.05.20 16:56
|delete
|110
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.05.20 16:56
|close
|109
|0.10
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|18325.64
|283
|2008.05.20 16:56
|close
|108
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|198.08
|18523.72
|284
|2008.05.20 16:56
|buy limit
|112
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|285
|2008.05.20 16:56
|sell limit
|113
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|286
|2008.05.22 12:48
|sell limit
|114
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|287
|2008.05.22 13:00
|sell
|113
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.06.02 11:33
|buy limit
|115
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|289
|2008.06.04 09:06
|buy
|112
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.06.04 09:06
|delete
|115
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.06.04 09:06
|delete
|114
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.06.04 09:06
|close
|113
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|172.80
|18696.52
|293
|2008.06.04 09:06
|close
|112
|0.10
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|18693.52
|294
|2008.06.04 09:06
|buy limit
|116
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|295
|2008.06.04 09:06
|sell limit
|117
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|296
|2008.06.05 09:07
|buy limit
|118
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|297
|2008.06.05 09:07
|buy
|116
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.06.06 17:45
|sell limit
|119
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|299
|2008.06.06 17:45
|sell
|117
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|300
|2008.06.06 17:45
|delete
|119
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|301
|2008.06.06 17:45
|delete
|118
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|302
|2008.06.06 17:45
|close
|117
|0.10
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|18690.52
|303
|2008.06.06 17:45
|close
|116
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|198.08
|18888.60
|304
|2008.06.06 17:45
|buy limit
|120
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|305
|2008.06.06 17:45
|sell limit
|121
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|306
|2008.06.09 11:32
|sell limit
|122
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|307
|2008.06.09 11:32
|sell
|121
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.06.10 11:09
|buy limit
|123
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|309
|2008.06.10 11:09
|buy
|120
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.06.10 11:09
|delete
|123
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.06.10 11:09
|delete
|122
|0.20
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.06.10 11:09
|close
|121
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|194.80
|19083.40
|313
|2008.06.10 11:09
|close
|120
|0.10
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|19080.40
|314
|2008.06.10 11:09
|buy limit
|124
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|315
|2008.06.10 11:09
|sell limit
|125
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|316
|2008.06.11 11:37
|buy limit
|126
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|317
|2008.06.12 12:34
|buy
|124
|0.10
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|318
|2008.06.16 16:07
|sell limit
|127
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|319
|2008.06.17 09:45
|sell
|125
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.06.17 09:45
|delete
|127
|0.20
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|321
|2008.06.17 09:45
|delete
|126
|0.20
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.06.17 09:45
|close
|125
|0.10
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|19077.40
|323
|2008.06.17 09:45
|close
|124
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|200.24
|19277.64
|324
|2008.06.17 09:45
|buy limit
|128
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|325
|2008.06.17 09:45
|sell limit
|129
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|326
|2008.06.17 11:52
|buy limit
|130
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|327
|2008.06.17 11:52
|buy
|128
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.06.17 14:20
|buy limit
|131
|0.30
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|329
|2008.06.17 14:20
|buy
|130
|0.20
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.06.19 11:29
|delete
|131
|0.30
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|331
|2008.06.19 11:29
|delete
|129
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.06.19 11:29
|close
|130
|0.20
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|374.64
|19652.28
|333
|2008.06.19 11:29
|close
|128
|0.10
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|87.32
|19739.60
|334
|2008.06.19 11:29
|buy limit
|132
|0.10
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|335
|2008.06.19 11:29
|sell limit
|133
|0.10
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.06.20 13:19
|sell limit
|134
|0.20
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|337
|2008.06.20 13:20
|sell
|133
|0.10
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.06.25 18:48
|close at stop
|133
|0.10
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|99.40
|19839.00