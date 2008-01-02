Strategy Tester Report
Waddah Attar Win
IKONRoyal-Live (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2008.01.02 00:00 - 2008.06.25 18:45 (2008.01.01 - 2009.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStep=100; FirstLot=0.1; IncLot=0.1; MinProfit=450; Magic=2008;
Bars in test13027Ticks modelled1990342Modelling quality76.44%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit9839.00Gross profit10958.28Gross loss-1119.28
Profit factor9.79Expected payoff136.65
Absolute drawdown845.44Maximal drawdown1767.00 (13.81%)Relative drawdown13.81% (1767.00)
Total trades72Short positions (won %)33 (60.61%)Long positions (won %)39 (66.67%)
Profit trades (% of total)46 (63.89%)Loss trades (% of total)26 (36.11%)
Largestprofit trade604.80loss trade-168.00
Averageprofit trade238.22loss trade-43.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (761.60)consecutive losses (loss in money)2 (-286.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)761.60 (4)consecutive loss (count of losses)-286.40 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 00:05buy limit10.101.97630.00000.0000
22008.01.02 00:05sell limit20.101.99600.00000.0000
32008.01.03 10:33buy limit30.201.96630.00000.0000
42008.01.03 10:35buy10.101.97630.00000.0000
52008.01.07 09:47buy limit40.301.95630.00000.0000
62008.01.07 09:47buy30.201.96630.00000.0000
72008.01.09 18:24buy limit50.401.94630.00000.0000
82008.01.09 18:26buy40.301.95630.00000.0000
92008.01.15 15:18delete50.401.94630.00000.0000
102008.01.15 15:18delete20.101.99600.00000.0000
112008.01.15 15:18close40.301.96970.00000.0000421.4410421.44
122008.01.15 15:18close30.201.96970.00000.000085.2810506.72
132008.01.15 15:18close10.101.96970.00000.0000-55.2010451.52
142008.01.15 15:18buy limit60.101.96000.00000.0000
152008.01.15 15:18sell limit70.101.97970.00000.0000
162008.01.16 00:07buy limit80.201.95000.00000.0000
172008.01.16 00:22buy60.101.96000.00000.0000
182008.01.21 08:52buy limit90.301.94000.00000.0000
192008.01.21 09:43buy80.201.95000.00000.0000
202008.01.22 00:52buy limit100.401.93000.00000.0000
212008.01.22 02:41buy90.301.94000.00000.0000
222008.01.22 13:35delete100.401.93000.00000.0000
232008.01.22 13:35delete70.101.97970.00000.0000
242008.01.22 13:35close90.301.95410.00000.0000423.0010874.52
252008.01.22 13:35close80.201.95410.00000.000084.1610958.68
262008.01.22 13:35close60.101.95410.00000.0000-52.5210906.16
272008.01.22 13:35buy limit110.101.94440.00000.0000
282008.01.22 13:35sell limit120.101.96410.00000.0000
292008.01.23 00:32sell limit130.201.97410.00000.0000
302008.01.23 00:37sell120.101.96410.00000.0000
312008.01.24 20:38sell limit140.301.98410.00000.0000
322008.01.24 20:43sell130.201.97410.00000.0000
332008.01.25 09:37sell limit150.401.99410.00000.0000
342008.01.25 09:40sell140.301.98410.00000.0000
352008.01.30 13:51sell limit160.502.00410.00000.0000
362008.01.30 13:55sell150.401.99410.00000.0000
372008.02.01 16:16delete160.502.00410.00000.0000
382008.02.01 16:16delete110.101.94440.00000.0000
392008.02.01 16:16close150.401.97810.00000.0000604.8011510.96
402008.02.01 16:16close140.301.97810.00000.0000133.8011644.76
412008.02.01 16:16close130.201.97810.00000.0000-115.2011529.56
422008.02.01 16:16close120.101.97810.00000.0000-164.2011365.36
432008.02.01 16:16buy limit170.101.96810.00000.0000
442008.02.01 16:16sell limit180.101.98780.00000.0000
452008.02.01 17:01buy limit190.201.95810.00000.0000
462008.02.01 17:02buy170.101.96810.00000.0000
472008.02.06 09:52buy limit200.301.94810.00000.0000
482008.02.06 09:52buy190.201.95810.00000.0000
492008.02.07 14:21buy limit210.401.93810.00000.0000
502008.02.07 14:22buy200.301.94810.00000.0000
512008.02.12 18:10delete210.401.93810.00000.0000
522008.02.12 18:10delete180.101.98780.00000.0000
532008.02.12 18:10close200.301.96180.00000.0000420.7211786.08
542008.02.12 18:10close190.201.96180.00000.000086.9611873.04
552008.02.12 18:10close170.101.96180.00000.0000-53.2811819.76
562008.02.12 18:10buy limit220.101.95210.00000.0000
572008.02.12 18:10sell limit230.101.97180.00000.0000
582008.02.14 10:12sell limit240.201.98180.00000.0000
592008.02.14 11:03sell230.101.97180.00000.0000
602008.02.18 09:53buy limit250.201.94210.00000.0000
612008.02.18 09:57buy220.101.95210.00000.0000
622008.02.18 09:57delete250.201.94210.00000.0000
632008.02.18 09:57delete240.201.98180.00000.0000
642008.02.18 09:57close230.101.95210.00000.0000192.6012012.36
652008.02.18 09:57close220.101.95180.00000.0000-3.0012009.36
662008.02.18 09:57buy limit260.101.94210.00000.0000
672008.02.18 09:57sell limit270.101.96180.00000.0000
682008.02.20 13:46buy limit280.201.93210.00000.0000
692008.02.20 13:57buy260.101.94210.00000.0000
702008.02.21 18:02sell limit290.201.97180.00000.0000
712008.02.21 18:43sell270.101.96180.00000.0000
722008.02.21 18:43delete290.201.97180.00000.0000
732008.02.21 18:43delete280.201.93210.00000.0000
742008.02.21 18:43close270.101.96210.00000.0000-3.0012006.36
752008.02.21 18:43close260.101.96180.00000.0000200.2412206.60
762008.02.21 18:43buy limit300.101.95210.00000.0000
772008.02.21 18:43sell limit310.101.97180.00000.0000
782008.02.26 12:22sell limit320.201.98180.00000.0000
792008.02.26 12:23sell310.101.97180.00000.0000
802008.02.26 19:41sell limit330.301.99180.00000.0000
812008.02.26 19:42sell320.201.98180.00000.0000
822008.02.27 09:12sell limit340.402.00180.00000.0000
832008.02.27 09:16sell330.301.99180.00000.0000
842008.02.28 09:48delete340.402.00180.00000.0000
852008.02.28 09:48delete300.101.95210.00000.0000
862008.02.28 09:48close330.301.97680.00000.0000430.2012636.80
872008.02.28 09:48close320.201.97680.00000.000082.4012719.20
882008.02.28 09:48close310.101.97680.00000.0000-58.8012660.40
892008.02.28 09:48buy limit350.101.96680.00000.0000
902008.02.28 09:48sell limit360.101.98650.00000.0000
912008.02.28 15:03sell limit370.201.99650.00000.0000
922008.02.28 15:08sell360.101.98650.00000.0000
932008.03.05 19:24sell limit380.302.00650.00000.0000
942008.03.05 19:24sell370.201.99650.00000.0000
952008.03.06 17:04sell limit390.402.01650.00000.0000
962008.03.06 17:07sell380.302.00650.00000.0000
972008.03.07 15:16sell limit400.502.02650.00000.0000
982008.03.07 15:19sell390.402.01650.00000.0000
992008.03.11 17:54delete400.502.02650.00000.0000
1002008.03.11 17:54delete350.101.96680.00000.0000
1012008.03.11 17:54close390.402.00110.00000.0000598.4013258.80
1022008.03.11 17:54close380.302.00110.00000.0000142.2013401.00
1032008.03.11 17:54close370.202.00110.00000.0000-118.4013282.60
1042008.03.11 17:54close360.102.00110.00000.0000-168.0013114.60
1052008.03.11 17:54buy limit410.101.99110.00000.0000
1062008.03.11 17:54sell limit420.102.01080.00000.0000
1072008.03.12 06:31sell limit430.202.02080.00000.0000
1082008.03.12 06:34sell420.102.01080.00000.0000
1092008.03.12 13:21sell limit440.302.03080.00000.0000
1102008.03.12 13:24sell430.202.02080.00000.0000
1112008.03.13 05:49sell limit450.402.04080.00000.0000
1122008.03.13 05:52sell440.302.03080.00000.0000
1132008.03.17 01:12delete450.402.04080.00000.0000
1142008.03.17 01:12delete410.101.99110.00000.0000
1152008.03.17 01:12close440.302.01580.00000.0000436.8013551.40
1162008.03.17 01:12close430.202.01580.00000.000078.0013629.40
1172008.03.17 01:12close420.102.01580.00000.0000-61.0013568.40
1182008.03.17 01:12buy limit460.102.00580.00000.0000
1192008.03.17 01:12sell limit470.102.02550.00000.0000
1202008.03.17 06:31buy limit480.201.99580.00000.0000
1212008.03.17 06:31buy460.102.00580.00000.0000
1222008.03.17 23:09buy limit490.301.98580.00000.0000
1232008.03.17 23:09buy480.201.99580.00000.0000
1242008.03.18 13:09delete490.301.98580.00000.0000
1252008.03.18 13:09delete470.102.02550.00000.0000
1262008.03.18 13:09close480.202.01410.00000.0000368.1613936.56
1272008.03.18 13:09close460.102.01410.00000.000084.0814020.64
1282008.03.18 13:09buy limit500.102.00440.00000.0000
1292008.03.18 13:09sell limit510.102.02410.00000.0000
1302008.03.18 20:09sell limit520.202.03410.00000.0000
1312008.03.18 20:09sell510.102.02410.00000.0000
1322008.03.18 23:08buy limit530.201.99440.00000.0000
1332008.03.19 12:31buy500.102.00440.00000.0000
1342008.03.19 12:31delete530.201.99440.00000.0000
1352008.03.19 12:31delete520.202.03410.00000.0000
1362008.03.19 12:31close510.102.00440.00000.0000194.8014215.44
1372008.03.19 12:31close500.102.00410.00000.0000-3.0014212.44
1382008.03.19 12:31buy limit540.101.99440.00000.0000
1392008.03.19 12:31sell limit550.102.01410.00000.0000
1402008.03.19 16:19buy limit560.201.98440.00000.0000
1412008.03.19 16:22buy540.101.99440.00000.0000
1422008.03.19 19:09buy limit570.301.97440.00000.0000
1432008.03.19 19:16buy560.201.98440.00000.0000
1442008.03.20 12:23buy limit580.401.96440.00000.0000
1452008.03.20 12:24buy570.301.97440.00000.0000
1462008.03.25 01:04delete580.401.96440.00000.0000
1472008.03.25 01:04delete550.102.01410.00000.0000
1482008.03.25 01:04close570.301.98810.00000.0000420.7214633.16
1492008.03.25 01:04close560.201.98810.00000.000086.9614720.12
1502008.03.25 01:04close540.101.98810.00000.0000-56.5214663.60
1512008.03.25 01:04buy limit590.101.97840.00000.0000
1522008.03.25 01:04sell limit600.101.99810.00000.0000
1532008.03.25 16:52sell limit610.202.00810.00000.0000
1542008.03.25 16:53sell600.101.99810.00000.0000
1552008.03.26 12:08sell limit620.302.01810.00000.0000
1562008.03.26 12:12sell610.202.00810.00000.0000
1572008.03.27 14:00sell limit630.402.02810.00000.0000
1582008.03.27 14:14sell620.302.01810.00000.0000
1592008.03.27 21:40delete630.402.02810.00000.0000
1602008.03.27 21:40delete590.101.97840.00000.0000
1612008.03.27 21:40close620.302.00350.00000.0000438.0015101.60
1622008.03.27 21:40close610.202.00350.00000.000078.8015180.40
1632008.03.27 21:40close600.102.00350.00000.0000-62.8015117.60
1642008.03.27 21:40buy limit640.101.99350.00000.0000
1652008.03.27 21:40sell limit650.102.01320.00000.0000
1662008.03.28 10:56buy limit660.201.98350.00000.0000
1672008.03.28 12:36buy640.101.99350.00000.0000
1682008.03.31 14:27buy limit670.301.97350.00000.0000
1692008.03.31 14:27buy660.201.98350.00000.0000
1702008.04.01 17:39buy limit680.401.96350.00000.0000
1712008.04.01 17:39buy670.301.97350.00000.0000
1722008.04.02 20:06delete680.401.96350.00000.0000
1732008.04.02 20:06delete650.102.01320.00000.0000
1742008.04.02 20:06close670.301.98750.00000.0000423.2415540.84
1752008.04.02 20:06close660.201.98750.00000.000084.3215625.16
1762008.04.02 20:06close640.101.98750.00000.0000-56.7615568.40
1772008.04.02 20:06buy limit690.101.97780.00000.0000
1782008.04.02 20:06sell limit700.101.99750.00000.0000
1792008.04.03 11:36buy limit710.201.96780.00000.0000
1802008.04.03 11:36buy690.101.97780.00000.0000
1812008.04.03 18:09sell limit720.202.00750.00000.0000
1822008.04.03 18:17sell700.101.99750.00000.0000
1832008.04.03 18:17delete720.202.00750.00000.0000
1842008.04.03 18:17delete710.201.96780.00000.0000
1852008.04.03 18:17close700.101.99780.00000.0000-3.0015565.40
1862008.04.03 18:17close690.101.99750.00000.0000197.0015762.40
1872008.04.03 18:17buy limit730.101.98780.00000.0000
1882008.04.03 18:17sell limit740.102.00750.00000.0000
1892008.04.07 08:57buy limit750.201.97780.00000.0000
1902008.04.07 09:09buy730.101.98780.00000.0000
1912008.04.08 10:15buy limit760.301.96780.00000.0000
1922008.04.08 10:15buy750.201.97780.00000.0000
1932008.04.08 15:08buy limit770.401.95780.00000.0000
1942008.04.08 15:09buy760.301.96780.00000.0000
1952008.04.10 12:09delete770.401.95780.00000.0000
1962008.04.10 12:09delete740.102.00750.00000.0000
1972008.04.10 12:09close760.301.98160.00000.0000426.9616189.36
1982008.04.10 12:09close750.201.98160.00000.000084.6416274.00
1992008.04.10 12:09close730.101.98160.00000.0000-56.6016217.40
2002008.04.10 12:09buy limit780.101.97190.00000.0000
2012008.04.10 12:09sell limit790.101.99160.00000.0000
2022008.04.10 19:36buy limit800.201.96190.00000.0000
2032008.04.10 19:38buy780.101.97190.00000.0000
2042008.04.15 16:24buy limit810.301.95190.00000.0000
2052008.04.15 20:21buy800.201.96190.00000.0000
2062008.04.16 12:45delete810.301.95190.00000.0000
2072008.04.16 12:45delete790.101.99160.00000.0000
2082008.04.16 12:45close800.201.98010.00000.0000366.1616583.56
2092008.04.16 12:45close780.101.98010.00000.000086.3216669.88
2102008.04.16 12:45buy limit820.101.97040.00000.0000
2112008.04.16 12:45sell limit830.101.99010.00000.0000
2122008.04.16 21:18buy limit840.201.96040.00000.0000
2132008.04.16 21:19buy820.101.97040.00000.0000
2142008.04.17 18:36sell limit850.202.00010.00000.0000
2152008.04.17 18:36sell830.101.99010.00000.0000
2162008.04.17 18:36delete850.202.00010.00000.0000
2172008.04.17 18:36delete840.201.96040.00000.0000
2182008.04.17 18:36close830.101.99040.00000.0000-3.0016666.88
2192008.04.17 18:36close820.101.99010.00000.0000200.2416867.12
2202008.04.17 18:36buy limit860.101.98040.00000.0000
2212008.04.17 18:36sell limit870.102.00010.00000.0000
2222008.04.18 14:38sell limit880.202.01010.00000.0000
2232008.04.21 04:40sell870.102.00010.00000.0000
2242008.04.21 17:56buy limit890.201.97040.00000.0000
2252008.04.21 18:51buy860.101.98040.00000.0000
2262008.04.21 18:51delete890.201.97040.00000.0000
2272008.04.21 18:51delete880.202.01010.00000.0000
2282008.04.21 18:51close870.101.98040.00000.0000197.0017064.12
2292008.04.21 18:51close860.101.98010.00000.0000-3.0017061.12
2302008.04.21 18:51buy limit900.101.97040.00000.0000
2312008.04.21 18:51sell limit910.101.99010.00000.0000
2322008.04.22 14:20sell limit920.202.00010.00000.0000
2332008.04.22 14:30sell910.101.99010.00000.0000
2342008.04.22 19:01sell limit930.302.01010.00000.0000
2352008.04.24 16:05buy limit940.201.96040.00000.0000
2362008.04.24 16:07buy900.101.97040.00000.0000
2372008.04.24 16:07delete940.201.96040.00000.0000
2382008.04.24 16:07delete930.302.01010.00000.0000
2392008.04.24 16:07delete920.202.00010.00000.0000
2402008.04.24 16:07close910.101.97040.00000.0000188.2017249.32
2412008.04.24 16:07close900.101.97010.00000.0000-3.0017246.32
2422008.04.24 16:07buy limit950.101.96040.00000.0000
2432008.04.24 16:07sell limit960.101.98010.00000.0000
2442008.04.25 12:31sell limit970.201.99010.00000.0000
2452008.04.25 12:38sell960.101.98010.00000.0000
2462008.04.28 12:57sell limit980.302.00010.00000.0000
2472008.04.28 13:01sell970.201.99010.00000.0000
2482008.04.29 15:39delete980.302.00010.00000.0000
2492008.04.29 15:39delete950.101.96040.00000.0000
2502008.04.29 15:39close970.201.97140.00000.0000369.6017615.92
2512008.04.29 15:39close960.101.97140.00000.000082.6017698.52
2522008.04.29 15:39buy limit990.101.96140.00000.0000
2532008.04.29 15:39sell limit1000.101.98110.00000.0000
2542008.04.30 17:52sell limit1010.201.99110.00000.0000
2552008.04.30 17:54sell1000.101.98110.00000.0000
2562008.05.01 09:52sell limit1020.302.00110.00000.0000
2572008.05.07 10:04buy limit1030.201.95140.00000.0000
2582008.05.07 10:05buy990.101.96140.00000.0000
2592008.05.07 10:05delete1030.201.95140.00000.0000
2602008.05.07 10:05delete1020.302.00110.00000.0000
2612008.05.07 10:05delete1010.201.99110.00000.0000
2622008.05.07 10:05close1000.101.96130.00000.0000182.6017881.12
2632008.05.07 10:05close990.101.96100.00000.0000-4.0017877.12
2642008.05.07 10:05buy limit1040.101.95130.00000.0000
2652008.05.07 10:05sell limit1050.101.97100.00000.0000
2662008.05.07 17:30buy limit1060.201.94130.00000.0000
2672008.05.07 17:33buy1040.101.95130.00000.0000
2682008.05.14 09:58buy limit1070.301.93130.00000.0000
2692008.05.14 10:04buy1060.201.94130.00000.0000
2702008.05.16 18:35delete1070.301.93130.00000.0000
2712008.05.16 18:35delete1050.101.97100.00000.0000
2722008.05.16 18:35close1060.201.95900.00000.0000362.6418239.76
2732008.05.16 18:35close1040.101.95900.00000.000088.8818328.64
2742008.05.16 18:35buy limit1080.101.94930.00000.0000
2752008.05.16 18:35sell limit1090.101.96900.00000.0000
2762008.05.19 17:05buy limit1100.201.93930.00000.0000
2772008.05.19 17:05buy1080.101.94930.00000.0000
2782008.05.20 16:40sell limit1110.201.97900.00000.0000
2792008.05.20 16:56sell1090.101.96900.00000.0000
2802008.05.20 16:56delete1110.201.97900.00000.0000
2812008.05.20 16:56delete1100.201.93930.00000.0000
2822008.05.20 16:56close1090.101.96930.00000.0000-3.0018325.64
2832008.05.20 16:56close1080.101.96900.00000.0000198.0818523.72
2842008.05.20 16:56buy limit1120.101.95930.00000.0000
2852008.05.20 16:56sell limit1130.101.97900.00000.0000
2862008.05.22 12:48sell limit1140.201.98900.00000.0000
2872008.05.22 13:00sell1130.101.97900.00000.0000
2882008.06.02 11:33buy limit1150.201.94930.00000.0000
2892008.06.04 09:06buy1120.101.95930.00000.0000
2902008.06.04 09:06delete1150.201.94930.00000.0000
2912008.06.04 09:06delete1140.201.98900.00000.0000
2922008.06.04 09:06close1130.101.95930.00000.0000172.8018696.52
2932008.06.04 09:06close1120.101.95900.00000.0000-3.0018693.52
2942008.06.04 09:06buy limit1160.101.94930.00000.0000
2952008.06.04 09:06sell limit1170.101.96900.00000.0000
2962008.06.05 09:07buy limit1180.201.93930.00000.0000
2972008.06.05 09:07buy1160.101.94930.00000.0000
2982008.06.06 17:45sell limit1190.201.97900.00000.0000
2992008.06.06 17:45sell1170.101.96900.00000.0000
3002008.06.06 17:45delete1190.201.97900.00000.0000
3012008.06.06 17:45delete1180.201.93930.00000.0000
3022008.06.06 17:45close1170.101.96930.00000.0000-3.0018690.52
3032008.06.06 17:45close1160.101.96900.00000.0000198.0818888.60
3042008.06.06 17:45buy limit1200.101.95930.00000.0000
3052008.06.06 17:45sell limit1210.101.97900.00000.0000
3062008.06.09 11:32sell limit1220.201.98900.00000.0000
3072008.06.09 11:32sell1210.101.97900.00000.0000
3082008.06.10 11:09buy limit1230.201.94930.00000.0000
3092008.06.10 11:09buy1200.101.95930.00000.0000
3102008.06.10 11:09delete1230.201.94930.00000.0000
3112008.06.10 11:09delete1220.201.98900.00000.0000
3122008.06.10 11:09close1210.101.95930.00000.0000194.8019083.40
3132008.06.10 11:09close1200.101.95900.00000.0000-3.0019080.40
3142008.06.10 11:09buy limit1240.101.94930.00000.0000
3152008.06.10 11:09sell limit1250.101.96900.00000.0000
3162008.06.11 11:37buy limit1260.201.93930.00000.0000
3172008.06.12 12:34buy1240.101.94930.00000.0000
3182008.06.16 16:07sell limit1270.201.97900.00000.0000
3192008.06.17 09:45sell1250.101.96900.00000.0000
3202008.06.17 09:45delete1270.201.97900.00000.0000
3212008.06.17 09:45delete1260.201.93930.00000.0000
3222008.06.17 09:45close1250.101.96930.00000.0000-3.0019077.40
3232008.06.17 09:45close1240.101.96900.00000.0000200.2419277.64
3242008.06.17 09:45buy limit1280.101.95930.00000.0000
3252008.06.17 09:45sell limit1290.101.97900.00000.0000
3262008.06.17 11:52buy limit1300.201.94930.00000.0000
3272008.06.17 11:52buy1280.101.95930.00000.0000
3282008.06.17 14:20buy limit1310.301.93930.00000.0000
3292008.06.17 14:20buy1300.201.94930.00000.0000
3302008.06.19 11:29delete1310.301.93930.00000.0000
3312008.06.19 11:29delete1290.101.97900.00000.0000
3322008.06.19 11:29close1300.201.96760.00000.0000374.6419652.28
3332008.06.19 11:29close1280.101.96760.00000.000087.3219739.60
3342008.06.19 11:29buy limit1320.101.95790.00000.0000
3352008.06.19 11:29sell limit1330.101.97760.00000.0000
3362008.06.20 13:19sell limit1340.201.98760.00000.0000
3372008.06.20 13:20sell1330.101.97760.00000.0000
3382008.06.25 18:48close at stop1330.101.96700.00000.000099.4019839.00