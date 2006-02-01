Strategy Tester Report
Waddah Attar Win
EuroOrient-Real2 (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.02.01 00:00 - 2008.06.25 00:15 (2006.02.01 - 2008.06.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStep=120; FirstLot=0.1; IncLot=0; MinProfit=450; Magic=2008;
Bars in test59051Ticks modelled4588926Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit13158.26Gross profit20173.16Gross loss-7014.90
Profit factor2.88Expected payoff100.44
Absolute drawdown5666.81Maximal drawdown7446.31 (63.21%)Relative drawdown63.21% (7446.31)
Total trades131Short positions (won %)82 (65.85%)Long positions (won %)49 (81.63%)
Profit trades (% of total)94 (71.76%)Loss trades (% of total)37 (28.24%)
Largestprofit trade906.40loss trade-717.52
Averageprofit trade214.61loss trade-189.59
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (2908.14)consecutive losses (loss in money)6 (-2446.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2908.14 (11)consecutive loss (count of losses)-2446.74 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.01 00:00buy limit10.101.76810.00000.0000
22006.02.01 00:00sell limit20.101.79180.00000.0000
32006.02.03 15:57buy limit30.101.75610.00000.0000
42006.02.03 15:57buy10.101.76810.00000.0000
52006.02.06 09:39buy limit40.101.74410.00000.0000
62006.02.06 09:45buy30.101.75610.00000.0000
72006.02.06 19:15buy limit50.101.73210.00000.0000
82006.02.06 19:18buy40.101.74410.00000.0000
92006.02.14 15:33buy limit60.101.72010.00000.0000
102006.02.14 15:38buy50.101.73210.00000.0000
112006.03.06 02:02delete60.101.72010.00000.0000
122006.03.06 02:02delete20.101.79180.00000.0000
132006.03.06 02:02close50.101.75970.00000.0000289.0010289.00
142006.03.06 02:02close40.101.75970.00000.0000174.2010463.20
152006.03.06 02:02close30.101.75970.00000.000054.2010517.40
162006.03.06 02:02close10.101.75970.00000.0000-65.1510452.25
172006.03.06 02:02buy limit70.101.74800.00000.0000
182006.03.06 02:02sell limit80.101.77170.00000.0000
192006.03.06 19:44buy limit90.101.73600.00000.0000
202006.03.06 19:46buy70.101.74800.00000.0000
212006.03.07 12:35buy limit100.101.72400.00000.0000
222006.03.07 12:37buy90.101.73600.00000.0000
232006.03.10 16:30buy limit110.101.71200.00000.0000
242006.03.10 17:21buy100.101.72400.00000.0000
252006.03.16 15:34delete110.101.71200.00000.0000
262006.03.16 15:34delete80.101.77170.00000.0000
272006.03.16 15:34close100.101.75050.00000.0000268.9010721.15
282006.03.16 15:34close90.101.75050.00000.0000152.1510873.30
292006.03.16 15:34close70.101.75050.00000.000032.8010906.10
302006.03.16 15:34buy limit120.101.73880.00000.0000
312006.03.16 15:34sell limit130.101.76250.00000.0000
322006.03.23 17:20buy limit140.101.72680.00000.0000
332006.03.23 17:20buy120.101.73880.00000.0000
342006.04.03 09:52buy limit150.101.71480.00000.0000
352006.04.03 09:52buy140.101.72680.00000.0000
362006.04.04 16:45delete150.101.71480.00000.0000
372006.04.04 16:45delete130.101.76250.00000.0000
382006.04.04 16:45close140.101.75510.00000.0000283.6511189.75
392006.04.04 16:45close120.101.75510.00000.0000169.5011359.25
402006.04.04 16:45buy limit160.101.74340.00000.0000
412006.04.04 16:45sell limit170.101.76710.00000.0000
422006.04.07 17:06buy limit180.101.73140.00000.0000
432006.04.07 17:07buy160.101.74340.00000.0000
442006.04.17 14:53sell limit190.101.77910.00000.0000
452006.04.17 14:56sell170.101.76710.00000.0000
462006.04.18 15:57sell limit200.101.79110.00000.0000
472006.04.18 16:01sell190.101.77910.00000.0000
482006.04.19 18:11sell limit210.101.80310.00000.0000
492006.04.19 18:15sell200.101.79110.00000.0000
502006.04.27 17:47sell limit220.101.81510.00000.0000
512006.04.27 17:47sell210.101.80310.00000.0000
522006.04.28 17:51sell limit230.101.82710.00000.0000
532006.04.28 17:52sell220.101.81510.00000.0000
542006.04.29 00:09sell limit240.101.83910.00000.0000
552006.05.01 06:29sell230.101.82710.00000.0000
562006.05.01 16:35sell limit250.101.85110.00000.0000
572006.05.01 16:36sell240.101.83910.00000.0000
582006.05.04 21:09sell limit260.101.86310.00000.0000
592006.05.04 21:09sell250.101.85110.00000.0000
602006.05.08 01:01sell limit270.101.87510.00000.0000
612006.05.08 02:35sell260.101.86310.00000.0000
622006.05.11 17:12sell limit280.101.88710.00000.0000
632006.05.11 17:12sell270.101.87510.00000.0000
642006.05.12 02:31sell limit290.101.89910.00000.0000
652006.05.12 08:45sell280.101.88710.00000.0000
662006.05.12 12:41sell limit300.101.91110.00000.0000
672006.05.12 12:42sell290.101.89910.00000.0000
682006.06.22 15:28delete300.101.91110.00000.0000
692006.06.22 15:28delete180.101.73140.00000.0000
702006.06.22 15:28close290.101.82940.00000.0000640.0111999.26
712006.06.22 15:28close280.101.82940.00000.0000520.0112519.27
722006.06.22 15:28close270.101.82940.00000.0000398.6212917.89
732006.06.22 15:28close260.101.82940.00000.0000271.6713189.56
742006.06.22 15:28close250.101.82940.00000.0000148.8913338.45
752006.06.22 15:28close240.101.82940.00000.000021.9413360.39
762006.06.22 15:28close230.101.82940.00000.0000-98.0613262.33
772006.06.22 15:28close220.101.82940.00000.0000-219.4513042.88
782006.06.22 15:28close210.101.82940.00000.0000-340.8412702.04
792006.06.22 15:28close200.101.82940.00000.0000-474.7412227.30
802006.06.22 15:28close190.101.82940.00000.0000-596.1311631.17
812006.06.22 15:28close170.101.82940.00000.0000-717.5210913.65
822006.06.22 15:28close160.101.82910.00000.0000906.4011820.05
832006.06.22 15:28buy limit310.101.81740.00000.0000
842006.06.22 15:28sell limit320.101.84110.00000.0000
852006.06.23 14:54buy limit330.101.80540.00000.0000
862006.06.23 15:11buy310.101.81740.00000.0000
872006.06.30 15:35sell limit340.101.85310.00000.0000
882006.06.30 15:35sell320.101.84110.00000.0000
892006.07.07 15:38sell limit350.101.86510.00000.0000
902006.07.07 15:43sell340.101.85310.00000.0000
912006.07.17 11:06delete350.101.86510.00000.0000
922006.07.17 11:06delete330.101.80540.00000.0000
932006.07.17 11:06close340.101.82960.00000.0000223.8812043.93
942006.07.17 11:06close320.101.82960.00000.000094.1512138.08
952006.07.17 11:06close310.101.82930.00000.0000133.3012271.38
962006.07.17 11:06buy limit360.101.81760.00000.0000
972006.07.17 11:06sell limit370.101.84130.00000.0000
982006.07.17 16:18buy limit380.101.80560.00000.0000
992006.07.19 19:55sell limit390.101.85330.00000.0000
1002006.07.19 19:56sell370.101.84130.00000.0000
1012006.07.21 10:15sell limit400.101.86530.00000.0000
1022006.07.21 10:15sell390.101.85330.00000.0000
1032006.07.27 16:09sell limit410.101.87730.00000.0000
1042006.07.27 16:12sell400.101.86530.00000.0000
1052006.08.02 00:25sell limit420.101.88930.00000.0000
1062006.08.02 03:22sell410.101.87730.00000.0000
1072006.08.03 15:31sell limit430.101.90130.00000.0000
1082006.08.03 15:32sell420.101.88930.00000.0000
1092006.08.04 15:32sell limit440.101.91330.00000.0000
1102006.08.04 15:33sell430.101.90130.00000.0000
1112006.08.04 17:56sell limit450.101.92530.00000.0000
1122006.08.08 21:15sell440.101.91330.00000.0000
1132006.09.08 16:03delete450.101.92530.00000.0000
1142006.09.08 16:03delete380.101.80560.00000.0000
1152006.09.08 16:03delete360.101.81760.00000.0000
1162006.09.08 16:03close440.101.86510.00000.0000436.1312707.51
1172006.09.08 16:03close430.101.86510.00000.0000313.3513020.86
1182006.09.08 16:03close420.101.86510.00000.0000191.9613212.82
1192006.09.08 16:03close410.101.86510.00000.000067.7913280.61
1202006.09.08 16:03close400.101.86510.00000.0000-57.7713222.84
1212006.09.08 16:03close390.101.86510.00000.0000-186.1113036.73
1222006.09.08 16:03close370.101.86510.00000.0000-311.6712725.06
1232006.09.08 16:03buy limit460.101.85310.00000.0000
1242006.09.08 16:03sell limit470.101.87680.00000.0000
1252006.09.12 15:31sell limit480.101.88880.00000.0000
1262006.09.12 15:31sell470.101.87680.00000.0000
1272006.09.14 15:31sell limit490.101.90080.00000.0000
1282006.09.14 15:31sell480.101.88880.00000.0000
1292006.09.21 19:14sell limit500.101.91280.00000.0000
1302006.09.21 19:14sell490.101.90080.00000.0000
1312006.09.29 09:53delete500.101.91280.00000.0000
1322006.09.29 09:53delete460.101.85310.00000.0000
1332006.09.29 09:53close490.101.87180.00000.0000278.8813003.94
1342006.09.29 09:53close480.101.87180.00000.0000149.1513153.09
1352006.09.29 09:53close470.101.87180.00000.000023.5913176.68
1362006.09.29 09:53buy limit510.101.85980.00000.0000
1372006.09.29 09:53sell limit520.101.88350.00000.0000
1382006.10.02 16:52sell limit530.101.89550.00000.0000
1392006.10.02 16:53sell520.101.88350.00000.0000
1402006.10.10 11:31buy limit540.101.84780.00000.0000
1412006.10.10 11:31buy510.101.85980.00000.0000
1422006.10.27 15:32sell limit550.101.90750.00000.0000
1432006.10.27 15:32sell530.101.89550.00000.0000
1442006.10.31 17:28sell limit560.101.91950.00000.0000
1452006.10.31 17:31sell550.101.90750.00000.0000
1462006.11.15 12:32delete560.101.91950.00000.0000
1472006.11.15 12:32delete540.101.84780.00000.0000
1482006.11.15 12:32close550.101.88630.00000.0000191.1513367.83
1492006.11.15 12:32close530.101.88630.00000.000068.3713436.20
1502006.11.15 12:32close520.101.88630.00000.0000-89.1613347.04
1512006.11.15 12:32close510.101.88600.00000.0000285.4013632.44
1522006.11.15 12:32buy limit570.101.87430.00000.0000
1532006.11.15 12:32sell limit580.101.89800.00000.0000
1542006.11.20 11:56sell limit590.101.91000.00000.0000
1552006.11.20 11:56sell580.101.89800.00000.0000
1562006.11.22 14:23sell limit600.101.92200.00000.0000
1572006.11.22 15:19sell590.101.91000.00000.0000
1582006.11.24 10:25sell limit610.101.93400.00000.0000
1592006.11.24 10:26sell600.101.92200.00000.0000
1602006.11.24 12:28sell limit620.101.94600.00000.0000
1612006.11.24 12:30sell610.101.93400.00000.0000
1622006.11.28 10:40sell limit630.101.95800.00000.0000
1632006.11.28 10:40sell620.101.94600.00000.0000
1642006.11.30 11:25sell limit640.101.97000.00000.0000
1652006.11.30 15:09sell630.101.95800.00000.0000
1662006.11.30 19:02sell limit650.101.98200.00000.0000
1672006.12.01 08:26sell640.101.97000.00000.0000
1682006.12.01 17:35sell limit660.101.99400.00000.0000
1692006.12.01 17:35sell650.101.98200.00000.0000
1702007.01.05 17:53delete660.101.99400.00000.0000
1712007.01.05 17:53delete570.101.87430.00000.0000
1722007.01.05 17:53close650.101.92870.00000.0000484.3514116.79
1732007.01.05 17:53close640.101.92870.00000.0000364.3514481.14
1742007.01.05 17:53close630.101.92870.00000.0000242.9614724.10
1752007.01.05 17:53close620.101.92870.00000.0000117.4014841.50
1762007.01.05 17:53close610.101.92870.00000.0000-5.3814836.12
1772007.01.05 17:53close600.101.92870.00000.0000-125.3814710.74
1782007.01.05 17:53close590.101.92870.00000.0000-250.9414459.80
1792007.01.05 17:53close580.101.92870.00000.0000-373.7214086.08
1802007.01.05 17:53buy limit670.101.91670.00000.0000
1812007.01.05 17:53sell limit680.101.94040.00000.0000
1822007.01.08 19:03sell limit690.101.95240.00000.0000
1832007.01.09 02:02sell680.101.94040.00000.0000
1842007.01.11 14:00sell limit700.101.96440.00000.0000
1852007.01.11 14:16sell690.101.95240.00000.0000
1862007.01.15 11:02sell limit710.101.97640.00000.0000
1872007.01.15 11:03sell700.101.96440.00000.0000
1882007.01.18 10:04sell limit720.101.98840.00000.0000
1892007.01.18 10:07sell710.101.97640.00000.0000
1902007.01.23 14:02sell limit730.102.00040.00000.0000
1912007.01.23 14:49sell720.101.98840.00000.0000
1922007.01.31 10:39delete730.102.00040.00000.0000
1932007.01.31 10:39delete670.101.91670.00000.0000
1942007.01.31 10:39close720.101.95330.00000.0000339.8814425.96
1952007.01.31 10:39close710.101.95330.00000.0000215.7114641.67
1962007.01.31 10:39close700.101.95330.00000.000088.7614730.43
1972007.01.31 10:39close690.101.95330.00000.0000-34.0214696.41
1982007.01.31 10:39close680.101.95330.00000.0000-159.5814536.83
1992007.01.31 10:39buy limit740.101.94130.00000.0000
2002007.01.31 10:39sell limit750.101.96500.00000.0000
2012007.01.31 21:17sell limit760.101.97700.00000.0000
2022007.01.31 21:17sell750.101.96500.00000.0000
2032007.02.13 11:44buy limit770.101.92930.00000.0000
2042007.02.13 11:44buy740.101.94130.00000.0000
2052007.03.05 02:09buy limit780.101.91730.00000.0000
2062007.03.05 02:12buy770.101.92930.00000.0000
2072007.03.20 11:55delete780.101.91730.00000.0000
2082007.03.20 11:55delete760.101.97700.00000.0000
2092007.03.20 11:55close770.101.95440.00000.0000260.7514797.58
2102007.03.20 11:55close750.101.95470.00000.000036.2814833.86
2112007.03.20 11:55close740.101.95440.00000.0000153.7514987.61
2122007.03.20 11:55buy limit790.101.94270.00000.0000
2132007.03.20 11:55sell limit800.101.96640.00000.0000
2142007.03.21 20:26sell limit810.101.97840.00000.0000
2152007.03.21 20:33sell800.101.96640.00000.0000
2162007.04.02 15:06sell limit820.101.99040.00000.0000
2172007.04.02 15:24sell810.101.97840.00000.0000
2182007.04.16 11:32sell limit830.102.00240.00000.0000
2192007.04.16 11:33sell820.101.99040.00000.0000
2202007.04.17 13:27sell limit840.102.01440.00000.0000
2212007.04.17 13:28sell830.102.00240.00000.0000
2222007.06.08 13:08delete840.102.01440.00000.0000
2232007.06.08 13:08delete790.101.94270.00000.0000
2242007.06.08 13:08close830.101.96410.00000.0000307.9415295.55
2252007.06.08 13:08close820.101.96410.00000.0000186.5515482.10
2262007.06.08 13:08close810.101.96410.00000.000047.0915529.19
2272007.06.08 13:08close800.101.96410.00000.0000-89.5915439.60
2282007.06.08 13:08buy limit850.101.95210.00000.0000
2292007.06.08 13:08sell limit860.101.97580.00000.0000
2302007.06.12 20:32sell860.101.97580.00000.0000
2312007.06.12 20:32sell limit870.101.98780.00000.0000
2322007.06.19 14:18sell limit880.101.99980.00000.0000
2332007.06.19 16:27sell870.101.98780.00000.0000
2342007.06.22 15:53sell limit890.102.01180.00000.0000
2352007.06.25 04:22sell880.101.99980.00000.0000
2362007.07.02 10:36sell limit900.102.02380.00000.0000
2372007.07.02 10:37sell890.102.01180.00000.0000
2382007.07.10 17:32sell limit910.102.03580.00000.0000
2392007.07.10 17:33sell900.102.02380.00000.0000
2402007.07.11 17:32sell limit920.102.04780.00000.0000
2412007.07.11 17:41sell910.102.03580.00000.0000
2422007.07.17 15:48sell limit930.102.05980.00000.0000
2432007.07.18 02:33sell920.102.04780.00000.0000
2442007.07.23 08:56sell limit940.102.07180.00000.0000
2452007.07.23 09:00sell930.102.05980.00000.0000
2462007.08.14 11:30delete940.102.07180.00000.0000
2472007.08.14 11:30delete850.101.95210.00000.0000
2482007.08.14 11:30close930.102.00640.00000.0000503.4215943.02
2492007.08.14 11:30close920.102.00640.00000.0000376.4716319.49
2502007.08.14 11:30close910.102.00640.00000.0000246.7416566.23
2512007.08.14 11:30close900.102.00640.00000.0000125.3516691.58
2522007.08.14 11:30close890.102.00640.00000.0000-5.7716685.81
2532007.08.14 11:30close880.102.00640.00000.0000-135.5016550.31
2542007.08.14 11:30close870.102.00640.00000.0000-263.8416286.47
2552007.08.14 11:30close860.102.00640.00000.0000-393.5715892.90
2562007.08.14 11:30buy limit950.101.99440.00000.0000
2572007.08.14 11:30sell limit960.102.01810.00000.0000
2582007.08.15 03:18buy limit970.101.98240.00000.0000
2592007.08.15 03:24buy950.101.99440.00000.0000
2602007.08.16 06:22buy limit980.101.97040.00000.0000
2612007.08.16 06:23buy970.101.98240.00000.0000
2622007.08.17 09:47buy limit990.101.95840.00000.0000
2632007.08.17 09:59buy980.101.97040.00000.0000
2642007.08.23 06:41delete990.101.95840.00000.0000
2652007.08.23 06:41delete960.102.01810.00000.0000
2662007.08.23 06:41close980.101.99700.00000.0000269.9016162.80
2672007.08.23 06:41close970.101.99700.00000.0000150.5516313.35
2682007.08.23 06:41close950.101.99700.00000.000032.5016345.85
2692007.08.23 06:41buy limit1000.101.98530.00000.0000
2702007.08.23 06:41sell limit1010.102.00900.00000.0000
2712007.08.23 14:24sell limit1020.102.02100.00000.0000
2722007.08.23 14:25sell1010.102.00900.00000.0000
2732007.08.31 13:13sell limit1030.102.03300.00000.0000
2742007.08.31 13:21sell1020.102.02100.00000.0000
2752007.09.10 12:31sell limit1040.102.04500.00000.0000
2762007.09.10 12:32sell1030.102.03300.00000.0000
2772007.09.17 09:28delete1040.102.04500.00000.0000
2782007.09.17 09:28delete1000.101.98530.00000.0000
2792007.09.17 09:28close1030.102.00380.00000.0000282.2716628.12
2802007.09.17 09:28close1020.102.00380.00000.0000151.1516779.27
2812007.09.17 09:28close1010.102.00380.00000.000020.0316799.30
2822007.09.17 09:28buy limit1050.101.99180.00000.0000
2832007.09.17 09:28sell limit1060.102.01550.00000.0000
2842007.09.17 18:57buy limit1070.101.97980.00000.0000
2852007.09.17 18:58buy1050.101.99180.00000.0000
2862007.09.18 21:49sell limit1080.102.02750.00000.0000
2872007.09.19 08:24sell1060.102.01550.00000.0000
2882007.09.24 08:55sell limit1090.102.03950.00000.0000
2892007.09.24 08:57sell1080.102.02750.00000.0000
2902007.09.28 18:14sell limit1100.102.05150.00000.0000
2912007.09.28 18:16sell1090.102.03950.00000.0000
2922007.10.18 15:51sell limit1110.102.06350.00000.0000
2932007.10.19 15:36sell1100.102.05150.00000.0000
2942007.10.22 14:47delete1110.102.06350.00000.0000
2952007.10.22 14:47delete1070.101.97980.00000.0000
2962007.10.22 14:47close1100.102.02900.00000.0000223.6117022.91
2972007.10.22 14:47close1090.102.02900.00000.000074.4217097.33
2982007.10.22 14:47close1080.102.02900.00000.0000-53.9217043.41
2992007.10.22 14:47close1060.102.02900.00000.0000-180.8716862.54
3002007.10.22 14:47close1050.102.02870.00000.0000391.7517254.29
3012007.10.22 14:47buy limit1120.102.01700.00000.0000
3022007.10.22 14:47sell limit1130.102.04070.00000.0000
3032007.10.23 11:31sell limit1140.102.05270.00000.0000
3042007.10.23 11:31sell1130.102.04070.00000.0000
3052007.10.25 13:26sell limit1150.102.06470.00000.0000
3062007.10.25 13:26sell1140.102.05270.00000.0000
3072007.10.30 10:45sell limit1160.102.07670.00000.0000
3082007.10.30 10:53sell1150.102.06470.00000.0000
3092007.10.31 17:59sell limit1170.102.08870.00000.0000
3102007.10.31 17:59sell1160.102.07670.00000.0000
3112007.11.02 18:51sell limit1180.102.10070.00000.0000
3122007.11.02 18:52sell1170.102.08870.00000.0000
3132007.11.07 11:22sell limit1190.102.11270.00000.0000
3142007.11.07 11:22sell1180.102.10070.00000.0000
3152007.11.09 03:30sell limit1200.102.12470.00000.0000
3162007.11.09 03:30sell1190.102.11270.00000.0000
3172007.11.12 14:25delete1200.102.12470.00000.0000
3182007.11.12 14:25delete1120.102.01700.00000.0000
3192007.11.12 14:25close1190.102.06870.00000.0000438.6117692.90
3202007.11.12 14:25close1180.102.06870.00000.0000313.0518005.95
3212007.11.12 14:25close1170.102.06870.00000.0000188.8818194.83
3222007.11.12 14:25close1160.102.06870.00000.000063.3218258.15
3232007.11.12 14:25close1150.102.06870.00000.0000-58.0718200.08
3242007.11.12 14:25close1140.102.06870.00000.0000-182.2418017.84
3252007.11.12 14:25close1130.102.06870.00000.0000-307.8017710.04
3262007.11.12 14:25buy limit1210.102.05670.00000.0000
3272007.11.12 14:25sell limit1220.102.08040.00000.0000
3282007.11.12 22:36buy limit1230.102.04470.00000.0000
3292007.11.12 22:37buy1210.102.05670.00000.0000
3302007.11.14 09:36sell limit1240.102.09240.00000.0000
3312007.11.14 09:36sell1220.102.08040.00000.0000
3322007.11.15 12:01buy limit1250.102.03270.00000.0000
3332007.11.15 12:03buy1230.102.04470.00000.0000
3342007.11.20 16:07delete1250.102.03270.00000.0000
3352007.11.20 16:07delete1240.102.09240.00000.0000
3362007.11.20 16:07close1230.102.06660.00000.0000220.9517930.99
3372007.11.20 16:07close1220.102.06690.00000.0000126.6618057.65
3382007.11.20 16:07close1210.102.06660.00000.0000104.2018161.85
3392007.11.20 16:07buy limit1260.102.05490.00000.0000
3402007.11.20 16:07sell limit1270.102.07860.00000.0000
3412007.11.21 12:04buy limit1280.102.04290.00000.0000
3422007.11.21 12:04buy1260.102.05490.00000.0000
3432007.11.28 21:31sell limit1290.102.09060.00000.0000
3442007.11.28 21:33sell1270.102.07860.00000.0000
3452007.12.05 10:56buy limit1300.102.03090.00000.0000
3462007.12.05 10:57buy1280.102.04290.00000.0000
3472007.12.05 16:18buy limit1310.102.01890.00000.0000
3482007.12.05 16:21buy1300.102.03090.00000.0000
3492007.12.06 14:00buy limit1320.102.00690.00000.0000
3502007.12.06 14:02buy1310.102.01890.00000.0000
3512007.12.10 10:52delete1320.102.00690.00000.0000
3522007.12.10 10:52delete1290.102.09060.00000.0000
3532007.12.10 10:52close1310.102.03800.00000.0000192.3018354.15
3542007.12.10 10:52close1300.102.03800.00000.000074.2518428.40
3552007.12.10 10:52close1280.102.03800.00000.0000-45.7518382.65
3562007.12.10 10:52close1270.102.03830.00000.0000386.3218768.97
3572007.12.10 10:52close1260.102.03800.00000.0000-156.6518612.32
3582007.12.10 10:52buy limit1330.102.02630.00000.0000
3592007.12.10 10:52sell limit1340.102.05000.00000.0000
3602007.12.11 09:23sell limit1350.102.06200.00000.0000
3612007.12.11 09:24sell1340.102.05000.00000.0000
3622007.12.14 13:24buy limit1360.102.01430.00000.0000
3632007.12.14 13:24buy1330.102.02630.00000.0000
3642007.12.17 01:34buy limit1370.102.00230.00000.0000
3652007.12.17 10:06buy1360.102.01430.00000.0000
3662007.12.19 18:03buy limit1380.101.99030.00000.0000
3672007.12.19 18:03buy1370.102.00230.00000.0000
3682007.12.20 10:20buy limit1390.101.97830.00000.0000
3692007.12.20 10:21buy1380.101.99030.00000.0000
3702007.12.24 15:42buy limit1400.101.96630.00000.0000
3712007.12.24 15:42buy1390.101.97830.00000.0000
3722007.12.28 13:09delete1400.101.96630.00000.0000
3732007.12.28 13:09delete1350.102.06200.00000.0000
3742007.12.28 13:09close1390.102.00180.00000.0000238.9018851.22
3752007.12.28 13:09close1380.102.00180.00000.0000120.2018971.42
3762007.12.28 13:09close1370.102.00180.00000.00002.1518973.57
3772007.12.28 13:09close1360.102.00180.00000.0000-116.5518857.02
3782007.12.28 13:09close1340.102.00210.00000.0000452.5919309.61
3792007.12.28 13:09close1330.102.00180.00000.0000-235.9019073.71
3802007.12.28 13:09buy limit1410.101.99010.00000.0000
3812007.12.28 13:09sell limit1420.102.01380.00000.0000
3822007.12.28 16:56buy limit1430.101.97810.00000.0000
3832007.12.31 18:01buy1410.101.99010.00000.0000
3842008.01.02 16:29buy limit1440.101.96610.00000.0000
3852008.01.02 16:56buy1430.101.97810.00000.0000
3862008.01.07 09:48buy limit1450.101.95410.00000.0000
3872008.01.07 09:50buy1440.101.96610.00000.0000
3882008.01.10 09:50buy limit1460.101.94210.00000.0000
3892008.01.11 08:52buy1450.101.95410.00000.0000
3902008.01.22 00:34buy limit1470.101.93010.00000.0000
3912008.01.22 00:50buy1460.101.94210.00000.0000
3922008.01.24 20:44delete1470.101.93010.00000.0000
3932008.01.24 20:44delete1420.102.01380.00000.0000
3942008.01.24 20:44close1460.101.97420.00000.0000323.6019397.31
3952008.01.24 20:44close1450.101.97420.00000.0000209.4519606.76
3962008.01.24 20:44close1440.101.97420.00000.000093.3519700.11
3972008.01.24 20:44close1430.101.97420.00000.0000-23.4019676.71
3982008.01.24 20:44close1410.101.97420.00000.0000-142.1019534.61
3992008.01.24 20:44buy limit1480.101.96250.00000.0000
4002008.01.24 20:44sell limit1490.101.98620.00000.0000
4012008.01.28 01:52sell1490.101.98620.00000.0000
4022008.01.28 01:52sell limit1500.101.99820.00000.0000
4032008.02.04 01:09buy limit1510.101.95050.00000.0000
4042008.02.05 18:53buy1480.101.96250.00000.0000
4052008.02.07 12:46buy limit1520.101.93850.00000.0000
4062008.02.07 14:18buy1510.101.95050.00000.0000
4072008.02.07 20:30buy limit1530.101.92650.00000.0000
4082008.02.14 18:04delete1530.101.92650.00000.0000
4092008.02.14 18:04delete1520.101.93850.00000.0000
4102008.02.14 18:04delete1500.101.99820.00000.0000
4112008.02.14 18:04close1510.101.97360.00000.0000235.5519770.16
4122008.02.14 18:04close1490.101.97390.00000.000096.5919866.75
4132008.02.14 18:04close1480.101.97360.00000.0000118.1519984.90
4142008.02.14 18:04buy limit1540.101.96190.00000.0000
4152008.02.14 18:04sell limit1550.101.98560.00000.0000
4162008.02.15 12:07buy limit1560.101.94990.00000.0000
4172008.02.15 12:12buy1540.101.96190.00000.0000
4182008.02.18 10:49buy limit1570.101.93790.00000.0000
4192008.02.18 10:51buy1560.101.94990.00000.0000
4202008.02.20 15:50buy limit1580.101.92590.00000.0000
4212008.02.20 15:51buy1570.101.93790.00000.0000
4222008.02.22 03:49delete1580.101.92590.00000.0000
4232008.02.22 03:49delete1550.101.98560.00000.0000
4242008.02.22 03:49close1570.101.96470.00000.0000270.6020255.50
4252008.02.22 03:49close1560.101.96470.00000.0000151.9020407.40
4262008.02.22 03:49close1540.101.96470.00000.000032.5520439.95
4272008.02.22 03:49buy limit1590.101.95300.00000.0000
4282008.02.22 03:49sell limit1600.101.97670.00000.0000
4292008.02.26 19:01sell limit1610.101.98870.00000.0000
4302008.02.26 19:03sell1600.101.97670.00000.0000
4312008.02.27 00:19sell limit1620.102.00070.00000.0000
4322008.02.27 00:19sell1610.101.98870.00000.0000
4332008.03.06 14:42sell limit1630.102.01270.00000.0000
4342008.03.06 14:42sell1620.102.00070.00000.0000
4352008.03.07 01:07sell limit1640.102.02470.00000.0000
4362008.03.07 01:09sell1630.102.01270.00000.0000
4372008.03.12 20:13sell limit1650.102.03670.00000.0000
4382008.03.12 20:14sell1640.102.02470.00000.0000
4392008.03.13 11:10sell limit1660.102.04870.00000.0000
4402008.03.13 11:11sell1650.102.03670.00000.0000
4412008.03.17 22:08delete1660.102.04870.00000.0000
4422008.03.17 22:08delete1590.101.95300.00000.0000
4432008.03.17 22:08close1650.101.99760.00000.0000388.2220828.17
4442008.03.17 22:08close1640.101.99760.00000.0000264.0521092.22
4452008.03.17 22:08close1630.101.99760.00000.0000139.8821232.10
4462008.03.17 22:08close1620.101.99760.00000.000018.4921250.59
4472008.03.17 22:08close1610.101.99760.00000.0000-115.4121135.18
4482008.03.17 22:08close1600.101.99760.00000.0000-236.8020898.38
4492008.03.17 22:08buy limit1670.101.98560.00000.0000
4502008.03.17 22:08sell limit1680.102.00930.00000.0000
4512008.03.18 11:24sell limit1690.102.02130.00000.0000
4522008.03.18 11:27sell1680.102.00930.00000.0000
4532008.03.18 17:08sell limit1700.102.03330.00000.0000
4542008.03.18 17:08sell1690.102.02130.00000.0000
4552008.03.19 16:03delete1700.102.03330.00000.0000
4562008.03.19 16:03delete1670.101.98560.00000.0000
4572008.03.19 16:03close1690.101.99260.00000.0000285.6121183.99
4582008.03.19 16:03close1680.101.99260.00000.0000165.6121349.60
4592008.03.19 16:03buy limit1710.101.98060.00000.0000
4602008.03.19 16:03sell limit1720.102.00430.00000.0000
4612008.03.19 21:34buy limit1730.101.96860.00000.0000
4622008.03.19 21:55buy1710.101.98060.00000.0000
4632008.03.25 22:38sell limit1740.102.01630.00000.0000
4642008.03.25 22:39sell1720.102.00430.00000.0000
4652008.03.27 12:41sell limit1750.102.02830.00000.0000
4662008.03.27 12:46sell1740.102.01630.00000.0000
4672008.03.28 09:55delete1750.102.02830.00000.0000
4682008.03.28 09:55delete1730.101.96860.00000.0000
4692008.03.28 09:55close1740.101.99440.00000.0000217.6121567.21
4702008.03.28 09:55close1720.101.99440.00000.000092.0521659.26
4712008.03.28 09:55close1710.101.99410.00000.0000142.1521801.41
4722008.03.28 09:55buy limit1760.101.98240.00000.0000
4732008.03.28 09:55sell limit1770.102.00610.00000.0000
4742008.03.31 14:30buy limit1780.101.97040.00000.0000
4752008.03.31 14:31buy1760.101.98240.00000.0000
4762008.04.08 13:59buy limit1790.101.95840.00000.0000
4772008.04.08 14:07buy1780.101.97040.00000.0000
4782008.04.18 10:16delete1790.101.95840.00000.0000
4792008.04.18 10:16delete1770.102.00610.00000.0000
4802008.04.18 10:16close1780.101.99800.00000.0000283.8022085.21
4812008.04.18 10:16close1760.101.99800.00000.0000169.0022254.21
4822008.04.18 10:16buy limit1800.101.98630.00000.0000
4832008.04.18 10:16sell limit1810.102.01000.00000.0000
4842008.04.21 12:23buy limit1820.101.97430.00000.0000
4852008.04.21 12:24buy1800.101.98630.00000.0000
4862008.04.22 09:44buy limit1830.101.96230.00000.0000
4872008.04.24 11:11buy1820.101.97430.00000.0000
4882008.04.30 09:04buy limit1840.101.95030.00000.0000
4892008.05.07 10:01buy1830.101.96230.00000.0000
4902008.05.07 17:34buy limit1850.101.93830.00000.0000
4912008.05.09 09:37buy1840.101.95030.00000.0000
4922008.05.14 12:32buy limit1860.101.92630.00000.0000
4932008.05.14 12:32buy1850.101.93830.00000.0000
4942008.05.20 18:24delete1860.101.92630.00000.0000
4952008.05.20 18:24delete1810.102.01000.00000.0000
4962008.05.20 18:24close1850.101.97030.00000.0000323.9022578.11
4972008.05.20 18:24close1840.101.97030.00000.0000205.8522783.96
4982008.05.20 18:24close1830.101.97030.00000.000088.4522872.41
4992008.05.20 18:24close1820.101.97030.00000.0000-24.4022848.01
5002008.05.20 18:24close1800.101.97030.00000.0000-141.1522706.86
5012008.05.20 18:24buy limit1870.101.95860.00000.0000
5022008.05.20 18:24sell limit1880.101.98230.00000.0000
5032008.05.22 14:39sell limit1890.101.99430.00000.0000
5042008.05.22 14:45sell1880.101.98230.00000.0000
5052008.06.04 09:06buy limit1900.101.94660.00000.0000
5062008.06.04 09:06buy1870.101.95860.00000.0000
5072008.06.05 12:47buy limit1910.101.93460.00000.0000
5082008.06.05 12:57buy1900.101.94660.00000.0000
5092008.06.06 17:59delete1910.101.93460.00000.0000
5102008.06.06 17:59delete1890.101.99430.00000.0000
5112008.06.06 17:59close1900.101.97010.00000.0000235.6522942.51
5122008.06.06 17:59close1880.101.97040.00000.000098.1523040.66
5132008.06.06 17:59close1870.101.97010.00000.0000117.6023158.26
5142008.06.06 17:59buy limit1920.101.95840.00000.0000
5152008.06.06 17:59sell limit1930.101.98210.00000.0000
5162008.06.23 18:08buy limit1940.101.94640.00000.0000