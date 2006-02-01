Strategy Tester Report
Waddah Attar Win
EuroOrient-Real2 (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.02.01 00:00 - 2008.06.25 00:15 (2006.02.01 - 2008.06.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Step=120; FirstLot=0.1; IncLot=0; MinProfit=450; Magic=2008;
|Bars in test
|59051
|Ticks modelled
|4588926
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|13158.26
|Gross profit
|20173.16
|Gross loss
|-7014.90
|Profit factor
|2.88
|Expected payoff
|100.44
|Absolute drawdown
|5666.81
|Maximal drawdown
|7446.31 (63.21%)
|Relative drawdown
|63.21% (7446.31)
|Total trades
|131
|Short positions (won %)
|82 (65.85%)
|Long positions (won %)
|49 (81.63%)
|Profit trades (% of total)
|94 (71.76%)
|Loss trades (% of total)
|37 (28.24%)
|Largest
|profit trade
|906.40
|loss trade
|-717.52
|Average
|profit trade
|214.61
|loss trade
|-189.59
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (2908.14)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-2446.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2908.14 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-2446.74 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.01 00:00
|buy limit
|1
|0.10
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.02.01 00:00
|sell limit
|2
|0.10
|1.7918
|0.0000
|0.0000
|3
|2006.02.03 15:57
|buy limit
|3
|0.10
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.02.03 15:57
|buy
|1
|0.10
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.02.06 09:39
|buy limit
|4
|0.10
|1.7441
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.02.06 09:45
|buy
|3
|0.10
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|7
|2006.02.06 19:15
|buy limit
|5
|0.10
|1.7321
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.02.06 19:18
|buy
|4
|0.10
|1.7441
|0.0000
|0.0000
|9
|2006.02.14 15:33
|buy limit
|6
|0.10
|1.7201
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.02.14 15:38
|buy
|5
|0.10
|1.7321
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.03.06 02:02
|delete
|6
|0.10
|1.7201
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.03.06 02:02
|delete
|2
|0.10
|1.7918
|0.0000
|0.0000
|13
|2006.03.06 02:02
|close
|5
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|289.00
|10289.00
|14
|2006.03.06 02:02
|close
|4
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|174.20
|10463.20
|15
|2006.03.06 02:02
|close
|3
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|54.20
|10517.40
|16
|2006.03.06 02:02
|close
|1
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|-65.15
|10452.25
|17
|2006.03.06 02:02
|buy limit
|7
|0.10
|1.7480
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.03.06 02:02
|sell limit
|8
|0.10
|1.7717
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.03.06 19:44
|buy limit
|9
|0.10
|1.7360
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.03.06 19:46
|buy
|7
|0.10
|1.7480
|0.0000
|0.0000
|21
|2006.03.07 12:35
|buy limit
|10
|0.10
|1.7240
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.03.07 12:37
|buy
|9
|0.10
|1.7360
|0.0000
|0.0000
|23
|2006.03.10 16:30
|buy limit
|11
|0.10
|1.7120
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.03.10 17:21
|buy
|10
|0.10
|1.7240
|0.0000
|0.0000
|25
|2006.03.16 15:34
|delete
|11
|0.10
|1.7120
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.03.16 15:34
|delete
|8
|0.10
|1.7717
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.03.16 15:34
|close
|10
|0.10
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|268.90
|10721.15
|28
|2006.03.16 15:34
|close
|9
|0.10
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|152.15
|10873.30
|29
|2006.03.16 15:34
|close
|7
|0.10
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|32.80
|10906.10
|30
|2006.03.16 15:34
|buy limit
|12
|0.10
|1.7388
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.03.16 15:34
|sell limit
|13
|0.10
|1.7625
|0.0000
|0.0000
|32
|2006.03.23 17:20
|buy limit
|14
|0.10
|1.7268
|0.0000
|0.0000
|33
|2006.03.23 17:20
|buy
|12
|0.10
|1.7388
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.04.03 09:52
|buy limit
|15
|0.10
|1.7148
|0.0000
|0.0000
|35
|2006.04.03 09:52
|buy
|14
|0.10
|1.7268
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.04.04 16:45
|delete
|15
|0.10
|1.7148
|0.0000
|0.0000
|37
|2006.04.04 16:45
|delete
|13
|0.10
|1.7625
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.04.04 16:45
|close
|14
|0.10
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|283.65
|11189.75
|39
|2006.04.04 16:45
|close
|12
|0.10
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|169.50
|11359.25
|40
|2006.04.04 16:45
|buy limit
|16
|0.10
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|41
|2006.04.04 16:45
|sell limit
|17
|0.10
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.04.07 17:06
|buy limit
|18
|0.10
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|43
|2006.04.07 17:07
|buy
|16
|0.10
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.04.17 14:53
|sell limit
|19
|0.10
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.04.17 14:56
|sell
|17
|0.10
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.04.18 15:57
|sell limit
|20
|0.10
|1.7911
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.04.18 16:01
|sell
|19
|0.10
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.04.19 18:11
|sell limit
|21
|0.10
|1.8031
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.04.19 18:15
|sell
|20
|0.10
|1.7911
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.04.27 17:47
|sell limit
|22
|0.10
|1.8151
|0.0000
|0.0000
|51
|2006.04.27 17:47
|sell
|21
|0.10
|1.8031
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.04.28 17:51
|sell limit
|23
|0.10
|1.8271
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.04.28 17:52
|sell
|22
|0.10
|1.8151
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.04.29 00:09
|sell limit
|24
|0.10
|1.8391
|0.0000
|0.0000
|55
|2006.05.01 06:29
|sell
|23
|0.10
|1.8271
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.05.01 16:35
|sell limit
|25
|0.10
|1.8511
|0.0000
|0.0000
|57
|2006.05.01 16:36
|sell
|24
|0.10
|1.8391
|0.0000
|0.0000
|58
|2006.05.04 21:09
|sell limit
|26
|0.10
|1.8631
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.05.04 21:09
|sell
|25
|0.10
|1.8511
|0.0000
|0.0000
|60
|2006.05.08 01:01
|sell limit
|27
|0.10
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|61
|2006.05.08 02:35
|sell
|26
|0.10
|1.8631
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.05.11 17:12
|sell limit
|28
|0.10
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|63
|2006.05.11 17:12
|sell
|27
|0.10
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.05.12 02:31
|sell limit
|29
|0.10
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.05.12 08:45
|sell
|28
|0.10
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.05.12 12:41
|sell limit
|30
|0.10
|1.9111
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.05.12 12:42
|sell
|29
|0.10
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.06.22 15:28
|delete
|30
|0.10
|1.9111
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.06.22 15:28
|delete
|18
|0.10
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.06.22 15:28
|close
|29
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|640.01
|11999.26
|71
|2006.06.22 15:28
|close
|28
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|520.01
|12519.27
|72
|2006.06.22 15:28
|close
|27
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|398.62
|12917.89
|73
|2006.06.22 15:28
|close
|26
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|271.67
|13189.56
|74
|2006.06.22 15:28
|close
|25
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|148.89
|13338.45
|75
|2006.06.22 15:28
|close
|24
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|21.94
|13360.39
|76
|2006.06.22 15:28
|close
|23
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-98.06
|13262.33
|77
|2006.06.22 15:28
|close
|22
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-219.45
|13042.88
|78
|2006.06.22 15:28
|close
|21
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-340.84
|12702.04
|79
|2006.06.22 15:28
|close
|20
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-474.74
|12227.30
|80
|2006.06.22 15:28
|close
|19
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-596.13
|11631.17
|81
|2006.06.22 15:28
|close
|17
|0.10
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|-717.52
|10913.65
|82
|2006.06.22 15:28
|close
|16
|0.10
|1.8291
|0.0000
|0.0000
|906.40
|11820.05
|83
|2006.06.22 15:28
|buy limit
|31
|0.10
|1.8174
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.06.22 15:28
|sell limit
|32
|0.10
|1.8411
|0.0000
|0.0000
|85
|2006.06.23 14:54
|buy limit
|33
|0.10
|1.8054
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.06.23 15:11
|buy
|31
|0.10
|1.8174
|0.0000
|0.0000
|87
|2006.06.30 15:35
|sell limit
|34
|0.10
|1.8531
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.06.30 15:35
|sell
|32
|0.10
|1.8411
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.07.07 15:38
|sell limit
|35
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|90
|2006.07.07 15:43
|sell
|34
|0.10
|1.8531
|0.0000
|0.0000
|91
|2006.07.17 11:06
|delete
|35
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|92
|2006.07.17 11:06
|delete
|33
|0.10
|1.8054
|0.0000
|0.0000
|93
|2006.07.17 11:06
|close
|34
|0.10
|1.8296
|0.0000
|0.0000
|223.88
|12043.93
|94
|2006.07.17 11:06
|close
|32
|0.10
|1.8296
|0.0000
|0.0000
|94.15
|12138.08
|95
|2006.07.17 11:06
|close
|31
|0.10
|1.8293
|0.0000
|0.0000
|133.30
|12271.38
|96
|2006.07.17 11:06
|buy limit
|36
|0.10
|1.8176
|0.0000
|0.0000
|97
|2006.07.17 11:06
|sell limit
|37
|0.10
|1.8413
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.07.17 16:18
|buy limit
|38
|0.10
|1.8056
|0.0000
|0.0000
|99
|2006.07.19 19:55
|sell limit
|39
|0.10
|1.8533
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.07.19 19:56
|sell
|37
|0.10
|1.8413
|0.0000
|0.0000
|101
|2006.07.21 10:15
|sell limit
|40
|0.10
|1.8653
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.07.21 10:15
|sell
|39
|0.10
|1.8533
|0.0000
|0.0000
|103
|2006.07.27 16:09
|sell limit
|41
|0.10
|1.8773
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.07.27 16:12
|sell
|40
|0.10
|1.8653
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.08.02 00:25
|sell limit
|42
|0.10
|1.8893
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.08.02 03:22
|sell
|41
|0.10
|1.8773
|0.0000
|0.0000
|107
|2006.08.03 15:31
|sell limit
|43
|0.10
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.08.03 15:32
|sell
|42
|0.10
|1.8893
|0.0000
|0.0000
|109
|2006.08.04 15:32
|sell limit
|44
|0.10
|1.9133
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.08.04 15:33
|sell
|43
|0.10
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|111
|2006.08.04 17:56
|sell limit
|45
|0.10
|1.9253
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.08.08 21:15
|sell
|44
|0.10
|1.9133
|0.0000
|0.0000
|113
|2006.09.08 16:03
|delete
|45
|0.10
|1.9253
|0.0000
|0.0000
|114
|2006.09.08 16:03
|delete
|38
|0.10
|1.8056
|0.0000
|0.0000
|115
|2006.09.08 16:03
|delete
|36
|0.10
|1.8176
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.09.08 16:03
|close
|44
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|436.13
|12707.51
|117
|2006.09.08 16:03
|close
|43
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|313.35
|13020.86
|118
|2006.09.08 16:03
|close
|42
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|191.96
|13212.82
|119
|2006.09.08 16:03
|close
|41
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|67.79
|13280.61
|120
|2006.09.08 16:03
|close
|40
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|-57.77
|13222.84
|121
|2006.09.08 16:03
|close
|39
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|-186.11
|13036.73
|122
|2006.09.08 16:03
|close
|37
|0.10
|1.8651
|0.0000
|0.0000
|-311.67
|12725.06
|123
|2006.09.08 16:03
|buy limit
|46
|0.10
|1.8531
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.09.08 16:03
|sell limit
|47
|0.10
|1.8768
|0.0000
|0.0000
|125
|2006.09.12 15:31
|sell limit
|48
|0.10
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.09.12 15:31
|sell
|47
|0.10
|1.8768
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.09.14 15:31
|sell limit
|49
|0.10
|1.9008
|0.0000
|0.0000
|128
|2006.09.14 15:31
|sell
|48
|0.10
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|129
|2006.09.21 19:14
|sell limit
|50
|0.10
|1.9128
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.09.21 19:14
|sell
|49
|0.10
|1.9008
|0.0000
|0.0000
|131
|2006.09.29 09:53
|delete
|50
|0.10
|1.9128
|0.0000
|0.0000
|132
|2006.09.29 09:53
|delete
|46
|0.10
|1.8531
|0.0000
|0.0000
|133
|2006.09.29 09:53
|close
|49
|0.10
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|278.88
|13003.94
|134
|2006.09.29 09:53
|close
|48
|0.10
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|149.15
|13153.09
|135
|2006.09.29 09:53
|close
|47
|0.10
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|23.59
|13176.68
|136
|2006.09.29 09:53
|buy limit
|51
|0.10
|1.8598
|0.0000
|0.0000
|137
|2006.09.29 09:53
|sell limit
|52
|0.10
|1.8835
|0.0000
|0.0000
|138
|2006.10.02 16:52
|sell limit
|53
|0.10
|1.8955
|0.0000
|0.0000
|139
|2006.10.02 16:53
|sell
|52
|0.10
|1.8835
|0.0000
|0.0000
|140
|2006.10.10 11:31
|buy limit
|54
|0.10
|1.8478
|0.0000
|0.0000
|141
|2006.10.10 11:31
|buy
|51
|0.10
|1.8598
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.10.27 15:32
|sell limit
|55
|0.10
|1.9075
|0.0000
|0.0000
|143
|2006.10.27 15:32
|sell
|53
|0.10
|1.8955
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.10.31 17:28
|sell limit
|56
|0.10
|1.9195
|0.0000
|0.0000
|145
|2006.10.31 17:31
|sell
|55
|0.10
|1.9075
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.11.15 12:32
|delete
|56
|0.10
|1.9195
|0.0000
|0.0000
|147
|2006.11.15 12:32
|delete
|54
|0.10
|1.8478
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.11.15 12:32
|close
|55
|0.10
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|191.15
|13367.83
|149
|2006.11.15 12:32
|close
|53
|0.10
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|68.37
|13436.20
|150
|2006.11.15 12:32
|close
|52
|0.10
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|-89.16
|13347.04
|151
|2006.11.15 12:32
|close
|51
|0.10
|1.8860
|0.0000
|0.0000
|285.40
|13632.44
|152
|2006.11.15 12:32
|buy limit
|57
|0.10
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|153
|2006.11.15 12:32
|sell limit
|58
|0.10
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.11.20 11:56
|sell limit
|59
|0.10
|1.9100
|0.0000
|0.0000
|155
|2006.11.20 11:56
|sell
|58
|0.10
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|156
|2006.11.22 14:23
|sell limit
|60
|0.10
|1.9220
|0.0000
|0.0000
|157
|2006.11.22 15:19
|sell
|59
|0.10
|1.9100
|0.0000
|0.0000
|158
|2006.11.24 10:25
|sell limit
|61
|0.10
|1.9340
|0.0000
|0.0000
|159
|2006.11.24 10:26
|sell
|60
|0.10
|1.9220
|0.0000
|0.0000
|160
|2006.11.24 12:28
|sell limit
|62
|0.10
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|161
|2006.11.24 12:30
|sell
|61
|0.10
|1.9340
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.11.28 10:40
|sell limit
|63
|0.10
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.11.28 10:40
|sell
|62
|0.10
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|164
|2006.11.30 11:25
|sell limit
|64
|0.10
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|165
|2006.11.30 15:09
|sell
|63
|0.10
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.11.30 19:02
|sell limit
|65
|0.10
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|167
|2006.12.01 08:26
|sell
|64
|0.10
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|168
|2006.12.01 17:35
|sell limit
|66
|0.10
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|169
|2006.12.01 17:35
|sell
|65
|0.10
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.01.05 17:53
|delete
|66
|0.10
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.01.05 17:53
|delete
|57
|0.10
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.01.05 17:53
|close
|65
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|484.35
|14116.79
|173
|2007.01.05 17:53
|close
|64
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|364.35
|14481.14
|174
|2007.01.05 17:53
|close
|63
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|242.96
|14724.10
|175
|2007.01.05 17:53
|close
|62
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|117.40
|14841.50
|176
|2007.01.05 17:53
|close
|61
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|-5.38
|14836.12
|177
|2007.01.05 17:53
|close
|60
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|-125.38
|14710.74
|178
|2007.01.05 17:53
|close
|59
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|-250.94
|14459.80
|179
|2007.01.05 17:53
|close
|58
|0.10
|1.9287
|0.0000
|0.0000
|-373.72
|14086.08
|180
|2007.01.05 17:53
|buy limit
|67
|0.10
|1.9167
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.01.05 17:53
|sell limit
|68
|0.10
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.01.08 19:03
|sell limit
|69
|0.10
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.01.09 02:02
|sell
|68
|0.10
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.01.11 14:00
|sell limit
|70
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.01.11 14:16
|sell
|69
|0.10
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.01.15 11:02
|sell limit
|71
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.01.15 11:03
|sell
|70
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.01.18 10:04
|sell limit
|72
|0.10
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.01.18 10:07
|sell
|71
|0.10
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.01.23 14:02
|sell limit
|73
|0.10
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.01.23 14:49
|sell
|72
|0.10
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.01.31 10:39
|delete
|73
|0.10
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.01.31 10:39
|delete
|67
|0.10
|1.9167
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.01.31 10:39
|close
|72
|0.10
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|339.88
|14425.96
|195
|2007.01.31 10:39
|close
|71
|0.10
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|215.71
|14641.67
|196
|2007.01.31 10:39
|close
|70
|0.10
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|88.76
|14730.43
|197
|2007.01.31 10:39
|close
|69
|0.10
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|-34.02
|14696.41
|198
|2007.01.31 10:39
|close
|68
|0.10
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|-159.58
|14536.83
|199
|2007.01.31 10:39
|buy limit
|74
|0.10
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.01.31 10:39
|sell limit
|75
|0.10
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.01.31 21:17
|sell limit
|76
|0.10
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.01.31 21:17
|sell
|75
|0.10
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.02.13 11:44
|buy limit
|77
|0.10
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.02.13 11:44
|buy
|74
|0.10
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.03.05 02:09
|buy limit
|78
|0.10
|1.9173
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.03.05 02:12
|buy
|77
|0.10
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.03.20 11:55
|delete
|78
|0.10
|1.9173
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.03.20 11:55
|delete
|76
|0.10
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.03.20 11:55
|close
|77
|0.10
|1.9544
|0.0000
|0.0000
|260.75
|14797.58
|210
|2007.03.20 11:55
|close
|75
|0.10
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|36.28
|14833.86
|211
|2007.03.20 11:55
|close
|74
|0.10
|1.9544
|0.0000
|0.0000
|153.75
|14987.61
|212
|2007.03.20 11:55
|buy limit
|79
|0.10
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.03.20 11:55
|sell limit
|80
|0.10
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.03.21 20:26
|sell limit
|81
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.03.21 20:33
|sell
|80
|0.10
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.04.02 15:06
|sell limit
|82
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.04.02 15:24
|sell
|81
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.04.16 11:32
|sell limit
|83
|0.10
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.04.16 11:33
|sell
|82
|0.10
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.04.17 13:27
|sell limit
|84
|0.10
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.04.17 13:28
|sell
|83
|0.10
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.06.08 13:08
|delete
|84
|0.10
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.06.08 13:08
|delete
|79
|0.10
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.06.08 13:08
|close
|83
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|307.94
|15295.55
|225
|2007.06.08 13:08
|close
|82
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|186.55
|15482.10
|226
|2007.06.08 13:08
|close
|81
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|47.09
|15529.19
|227
|2007.06.08 13:08
|close
|80
|0.10
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|-89.59
|15439.60
|228
|2007.06.08 13:08
|buy limit
|85
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.06.08 13:08
|sell limit
|86
|0.10
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.06.12 20:32
|sell
|86
|0.10
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.06.12 20:32
|sell limit
|87
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.06.19 14:18
|sell limit
|88
|0.10
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.06.19 16:27
|sell
|87
|0.10
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.06.22 15:53
|sell limit
|89
|0.10
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.06.25 04:22
|sell
|88
|0.10
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.07.02 10:36
|sell limit
|90
|0.10
|2.0238
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.07.02 10:37
|sell
|89
|0.10
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.07.10 17:32
|sell limit
|91
|0.10
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.07.10 17:33
|sell
|90
|0.10
|2.0238
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.07.11 17:32
|sell limit
|92
|0.10
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.07.11 17:41
|sell
|91
|0.10
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.07.17 15:48
|sell limit
|93
|0.10
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.07.18 02:33
|sell
|92
|0.10
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.07.23 08:56
|sell limit
|94
|0.10
|2.0718
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.07.23 09:00
|sell
|93
|0.10
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.08.14 11:30
|delete
|94
|0.10
|2.0718
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.08.14 11:30
|delete
|85
|0.10
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.08.14 11:30
|close
|93
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|503.42
|15943.02
|249
|2007.08.14 11:30
|close
|92
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|376.47
|16319.49
|250
|2007.08.14 11:30
|close
|91
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|246.74
|16566.23
|251
|2007.08.14 11:30
|close
|90
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|125.35
|16691.58
|252
|2007.08.14 11:30
|close
|89
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-5.77
|16685.81
|253
|2007.08.14 11:30
|close
|88
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-135.50
|16550.31
|254
|2007.08.14 11:30
|close
|87
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-263.84
|16286.47
|255
|2007.08.14 11:30
|close
|86
|0.10
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-393.57
|15892.90
|256
|2007.08.14 11:30
|buy limit
|95
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.08.14 11:30
|sell limit
|96
|0.10
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.08.15 03:18
|buy limit
|97
|0.10
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.08.15 03:24
|buy
|95
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.08.16 06:22
|buy limit
|98
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.08.16 06:23
|buy
|97
|0.10
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.08.17 09:47
|buy limit
|99
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.08.17 09:59
|buy
|98
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.08.23 06:41
|delete
|99
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.08.23 06:41
|delete
|96
|0.10
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.08.23 06:41
|close
|98
|0.10
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|269.90
|16162.80
|267
|2007.08.23 06:41
|close
|97
|0.10
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|150.55
|16313.35
|268
|2007.08.23 06:41
|close
|95
|0.10
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|32.50
|16345.85
|269
|2007.08.23 06:41
|buy limit
|100
|0.10
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.08.23 06:41
|sell limit
|101
|0.10
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.08.23 14:24
|sell limit
|102
|0.10
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.08.23 14:25
|sell
|101
|0.10
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.08.31 13:13
|sell limit
|103
|0.10
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.08.31 13:21
|sell
|102
|0.10
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.09.10 12:31
|sell limit
|104
|0.10
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.09.10 12:32
|sell
|103
|0.10
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.09.17 09:28
|delete
|104
|0.10
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.09.17 09:28
|delete
|100
|0.10
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.09.17 09:28
|close
|103
|0.10
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|282.27
|16628.12
|280
|2007.09.17 09:28
|close
|102
|0.10
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|151.15
|16779.27
|281
|2007.09.17 09:28
|close
|101
|0.10
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|20.03
|16799.30
|282
|2007.09.17 09:28
|buy limit
|105
|0.10
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.09.17 09:28
|sell limit
|106
|0.10
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.09.17 18:57
|buy limit
|107
|0.10
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.09.17 18:58
|buy
|105
|0.10
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.09.18 21:49
|sell limit
|108
|0.10
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.09.19 08:24
|sell
|106
|0.10
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.09.24 08:55
|sell limit
|109
|0.10
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.09.24 08:57
|sell
|108
|0.10
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.09.28 18:14
|sell limit
|110
|0.10
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.09.28 18:16
|sell
|109
|0.10
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.10.18 15:51
|sell limit
|111
|0.10
|2.0635
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.10.19 15:36
|sell
|110
|0.10
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.10.22 14:47
|delete
|111
|0.10
|2.0635
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.10.22 14:47
|delete
|107
|0.10
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.10.22 14:47
|close
|110
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|223.61
|17022.91
|297
|2007.10.22 14:47
|close
|109
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|74.42
|17097.33
|298
|2007.10.22 14:47
|close
|108
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|-53.92
|17043.41
|299
|2007.10.22 14:47
|close
|106
|0.10
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|-180.87
|16862.54
|300
|2007.10.22 14:47
|close
|105
|0.10
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|391.75
|17254.29
|301
|2007.10.22 14:47
|buy limit
|112
|0.10
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.10.22 14:47
|sell limit
|113
|0.10
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.10.23 11:31
|sell limit
|114
|0.10
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.10.23 11:31
|sell
|113
|0.10
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.10.25 13:26
|sell limit
|115
|0.10
|2.0647
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.10.25 13:26
|sell
|114
|0.10
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.10.30 10:45
|sell limit
|116
|0.10
|2.0767
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.10.30 10:53
|sell
|115
|0.10
|2.0647
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.10.31 17:59
|sell limit
|117
|0.10
|2.0887
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.10.31 17:59
|sell
|116
|0.10
|2.0767
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.11.02 18:51
|sell limit
|118
|0.10
|2.1007
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.11.02 18:52
|sell
|117
|0.10
|2.0887
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.11.07 11:22
|sell limit
|119
|0.10
|2.1127
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.11.07 11:22
|sell
|118
|0.10
|2.1007
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.11.09 03:30
|sell limit
|120
|0.10
|2.1247
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.11.09 03:30
|sell
|119
|0.10
|2.1127
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.11.12 14:25
|delete
|120
|0.10
|2.1247
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.11.12 14:25
|delete
|112
|0.10
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.11.12 14:25
|close
|119
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|438.61
|17692.90
|320
|2007.11.12 14:25
|close
|118
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|313.05
|18005.95
|321
|2007.11.12 14:25
|close
|117
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|188.88
|18194.83
|322
|2007.11.12 14:25
|close
|116
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|63.32
|18258.15
|323
|2007.11.12 14:25
|close
|115
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|-58.07
|18200.08
|324
|2007.11.12 14:25
|close
|114
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|-182.24
|18017.84
|325
|2007.11.12 14:25
|close
|113
|0.10
|2.0687
|0.0000
|0.0000
|-307.80
|17710.04
|326
|2007.11.12 14:25
|buy limit
|121
|0.10
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.11.12 14:25
|sell limit
|122
|0.10
|2.0804
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.11.12 22:36
|buy limit
|123
|0.10
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.11.12 22:37
|buy
|121
|0.10
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.11.14 09:36
|sell limit
|124
|0.10
|2.0924
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.11.14 09:36
|sell
|122
|0.10
|2.0804
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.11.15 12:01
|buy limit
|125
|0.10
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.11.15 12:03
|buy
|123
|0.10
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.11.20 16:07
|delete
|125
|0.10
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.11.20 16:07
|delete
|124
|0.10
|2.0924
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.20 16:07
|close
|123
|0.10
|2.0666
|0.0000
|0.0000
|220.95
|17930.99
|337
|2007.11.20 16:07
|close
|122
|0.10
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|126.66
|18057.65
|338
|2007.11.20 16:07
|close
|121
|0.10
|2.0666
|0.0000
|0.0000
|104.20
|18161.85
|339
|2007.11.20 16:07
|buy limit
|126
|0.10
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.11.20 16:07
|sell limit
|127
|0.10
|2.0786
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.11.21 12:04
|buy limit
|128
|0.10
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.21 12:04
|buy
|126
|0.10
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.11.28 21:31
|sell limit
|129
|0.10
|2.0906
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.11.28 21:33
|sell
|127
|0.10
|2.0786
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.12.05 10:56
|buy limit
|130
|0.10
|2.0309
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.12.05 10:57
|buy
|128
|0.10
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.12.05 16:18
|buy limit
|131
|0.10
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.12.05 16:21
|buy
|130
|0.10
|2.0309
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.12.06 14:00
|buy limit
|132
|0.10
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.12.06 14:02
|buy
|131
|0.10
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.12.10 10:52
|delete
|132
|0.10
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.12.10 10:52
|delete
|129
|0.10
|2.0906
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.12.10 10:52
|close
|131
|0.10
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|192.30
|18354.15
|354
|2007.12.10 10:52
|close
|130
|0.10
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|74.25
|18428.40
|355
|2007.12.10 10:52
|close
|128
|0.10
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|-45.75
|18382.65
|356
|2007.12.10 10:52
|close
|127
|0.10
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|386.32
|18768.97
|357
|2007.12.10 10:52
|close
|126
|0.10
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|-156.65
|18612.32
|358
|2007.12.10 10:52
|buy limit
|133
|0.10
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.12.10 10:52
|sell limit
|134
|0.10
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.12.11 09:23
|sell limit
|135
|0.10
|2.0620
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.12.11 09:24
|sell
|134
|0.10
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.12.14 13:24
|buy limit
|136
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.12.14 13:24
|buy
|133
|0.10
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.12.17 01:34
|buy limit
|137
|0.10
|2.0023
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.12.17 10:06
|buy
|136
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.12.19 18:03
|buy limit
|138
|0.10
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.12.19 18:03
|buy
|137
|0.10
|2.0023
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.12.20 10:20
|buy limit
|139
|0.10
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.12.20 10:21
|buy
|138
|0.10
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.12.24 15:42
|buy limit
|140
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.12.24 15:42
|buy
|139
|0.10
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.12.28 13:09
|delete
|140
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.12.28 13:09
|delete
|135
|0.10
|2.0620
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.12.28 13:09
|close
|139
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|238.90
|18851.22
|375
|2007.12.28 13:09
|close
|138
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|120.20
|18971.42
|376
|2007.12.28 13:09
|close
|137
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|2.15
|18973.57
|377
|2007.12.28 13:09
|close
|136
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|-116.55
|18857.02
|378
|2007.12.28 13:09
|close
|134
|0.10
|2.0021
|0.0000
|0.0000
|452.59
|19309.61
|379
|2007.12.28 13:09
|close
|133
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|-235.90
|19073.71
|380
|2007.12.28 13:09
|buy limit
|141
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.12.28 13:09
|sell limit
|142
|0.10
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.12.28 16:56
|buy limit
|143
|0.10
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.12.31 18:01
|buy
|141
|0.10
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.01.02 16:29
|buy limit
|144
|0.10
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|385
|2008.01.02 16:56
|buy
|143
|0.10
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|386
|2008.01.07 09:48
|buy limit
|145
|0.10
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|387
|2008.01.07 09:50
|buy
|144
|0.10
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|388
|2008.01.10 09:50
|buy limit
|146
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|389
|2008.01.11 08:52
|buy
|145
|0.10
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.01.22 00:34
|buy limit
|147
|0.10
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|391
|2008.01.22 00:50
|buy
|146
|0.10
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.01.24 20:44
|delete
|147
|0.10
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|393
|2008.01.24 20:44
|delete
|142
|0.10
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|394
|2008.01.24 20:44
|close
|146
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|323.60
|19397.31
|395
|2008.01.24 20:44
|close
|145
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|209.45
|19606.76
|396
|2008.01.24 20:44
|close
|144
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|93.35
|19700.11
|397
|2008.01.24 20:44
|close
|143
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|-23.40
|19676.71
|398
|2008.01.24 20:44
|close
|141
|0.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|-142.10
|19534.61
|399
|2008.01.24 20:44
|buy limit
|148
|0.10
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.01.24 20:44
|sell limit
|149
|0.10
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|401
|2008.01.28 01:52
|sell
|149
|0.10
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|402
|2008.01.28 01:52
|sell limit
|150
|0.10
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|403
|2008.02.04 01:09
|buy limit
|151
|0.10
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|404
|2008.02.05 18:53
|buy
|148
|0.10
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|405
|2008.02.07 12:46
|buy limit
|152
|0.10
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|406
|2008.02.07 14:18
|buy
|151
|0.10
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|407
|2008.02.07 20:30
|buy limit
|153
|0.10
|1.9265
|0.0000
|0.0000
|408
|2008.02.14 18:04
|delete
|153
|0.10
|1.9265
|0.0000
|0.0000
|409
|2008.02.14 18:04
|delete
|152
|0.10
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.02.14 18:04
|delete
|150
|0.10
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|411
|2008.02.14 18:04
|close
|151
|0.10
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|235.55
|19770.16
|412
|2008.02.14 18:04
|close
|149
|0.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|96.59
|19866.75
|413
|2008.02.14 18:04
|close
|148
|0.10
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|118.15
|19984.90
|414
|2008.02.14 18:04
|buy limit
|154
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|415
|2008.02.14 18:04
|sell limit
|155
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|416
|2008.02.15 12:07
|buy limit
|156
|0.10
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|417
|2008.02.15 12:12
|buy
|154
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.02.18 10:49
|buy limit
|157
|0.10
|1.9379
|0.0000
|0.0000
|419
|2008.02.18 10:51
|buy
|156
|0.10
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.02.20 15:50
|buy limit
|158
|0.10
|1.9259
|0.0000
|0.0000
|421
|2008.02.20 15:51
|buy
|157
|0.10
|1.9379
|0.0000
|0.0000
|422
|2008.02.22 03:49
|delete
|158
|0.10
|1.9259
|0.0000
|0.0000
|423
|2008.02.22 03:49
|delete
|155
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.02.22 03:49
|close
|157
|0.10
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|270.60
|20255.50
|425
|2008.02.22 03:49
|close
|156
|0.10
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|151.90
|20407.40
|426
|2008.02.22 03:49
|close
|154
|0.10
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|32.55
|20439.95
|427
|2008.02.22 03:49
|buy limit
|159
|0.10
|1.9530
|0.0000
|0.0000
|428
|2008.02.22 03:49
|sell limit
|160
|0.10
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|429
|2008.02.26 19:01
|sell limit
|161
|0.10
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.02.26 19:03
|sell
|160
|0.10
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|431
|2008.02.27 00:19
|sell limit
|162
|0.10
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.02.27 00:19
|sell
|161
|0.10
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|433
|2008.03.06 14:42
|sell limit
|163
|0.10
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.03.06 14:42
|sell
|162
|0.10
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|435
|2008.03.07 01:07
|sell limit
|164
|0.10
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.03.07 01:09
|sell
|163
|0.10
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|437
|2008.03.12 20:13
|sell limit
|165
|0.10
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|438
|2008.03.12 20:14
|sell
|164
|0.10
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|439
|2008.03.13 11:10
|sell limit
|166
|0.10
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.03.13 11:11
|sell
|165
|0.10
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|441
|2008.03.17 22:08
|delete
|166
|0.10
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.03.17 22:08
|delete
|159
|0.10
|1.9530
|0.0000
|0.0000
|443
|2008.03.17 22:08
|close
|165
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|388.22
|20828.17
|444
|2008.03.17 22:08
|close
|164
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|264.05
|21092.22
|445
|2008.03.17 22:08
|close
|163
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|139.88
|21232.10
|446
|2008.03.17 22:08
|close
|162
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|18.49
|21250.59
|447
|2008.03.17 22:08
|close
|161
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|-115.41
|21135.18
|448
|2008.03.17 22:08
|close
|160
|0.10
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|-236.80
|20898.38
|449
|2008.03.17 22:08
|buy limit
|167
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.03.17 22:08
|sell limit
|168
|0.10
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|451
|2008.03.18 11:24
|sell limit
|169
|0.10
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.03.18 11:27
|sell
|168
|0.10
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|453
|2008.03.18 17:08
|sell limit
|170
|0.10
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.03.18 17:08
|sell
|169
|0.10
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|455
|2008.03.19 16:03
|delete
|170
|0.10
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|456
|2008.03.19 16:03
|delete
|167
|0.10
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|457
|2008.03.19 16:03
|close
|169
|0.10
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|285.61
|21183.99
|458
|2008.03.19 16:03
|close
|168
|0.10
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|165.61
|21349.60
|459
|2008.03.19 16:03
|buy limit
|171
|0.10
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.03.19 16:03
|sell limit
|172
|0.10
|2.0043
|0.0000
|0.0000
|461
|2008.03.19 21:34
|buy limit
|173
|0.10
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|462
|2008.03.19 21:55
|buy
|171
|0.10
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|463
|2008.03.25 22:38
|sell limit
|174
|0.10
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.03.25 22:39
|sell
|172
|0.10
|2.0043
|0.0000
|0.0000
|465
|2008.03.27 12:41
|sell limit
|175
|0.10
|2.0283
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.03.27 12:46
|sell
|174
|0.10
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|467
|2008.03.28 09:55
|delete
|175
|0.10
|2.0283
|0.0000
|0.0000
|468
|2008.03.28 09:55
|delete
|173
|0.10
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|469
|2008.03.28 09:55
|close
|174
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|217.61
|21567.21
|470
|2008.03.28 09:55
|close
|172
|0.10
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|92.05
|21659.26
|471
|2008.03.28 09:55
|close
|171
|0.10
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|142.15
|21801.41
|472
|2008.03.28 09:55
|buy limit
|176
|0.10
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|473
|2008.03.28 09:55
|sell limit
|177
|0.10
|2.0061
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.03.31 14:30
|buy limit
|178
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|475
|2008.03.31 14:31
|buy
|176
|0.10
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.04.08 13:59
|buy limit
|179
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.04.08 14:07
|buy
|178
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.04.18 10:16
|delete
|179
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|479
|2008.04.18 10:16
|delete
|177
|0.10
|2.0061
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.04.18 10:16
|close
|178
|0.10
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|283.80
|22085.21
|481
|2008.04.18 10:16
|close
|176
|0.10
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|169.00
|22254.21
|482
|2008.04.18 10:16
|buy limit
|180
|0.10
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|483
|2008.04.18 10:16
|sell limit
|181
|0.10
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.04.21 12:23
|buy limit
|182
|0.10
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|485
|2008.04.21 12:24
|buy
|180
|0.10
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.04.22 09:44
|buy limit
|183
|0.10
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|487
|2008.04.24 11:11
|buy
|182
|0.10
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.04.30 09:04
|buy limit
|184
|0.10
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|489
|2008.05.07 10:01
|buy
|183
|0.10
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.05.07 17:34
|buy limit
|185
|0.10
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|491
|2008.05.09 09:37
|buy
|184
|0.10
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.05.14 12:32
|buy limit
|186
|0.10
|1.9263
|0.0000
|0.0000
|493
|2008.05.14 12:32
|buy
|185
|0.10
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.05.20 18:24
|delete
|186
|0.10
|1.9263
|0.0000
|0.0000
|495
|2008.05.20 18:24
|delete
|181
|0.10
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.05.20 18:24
|close
|185
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|323.90
|22578.11
|497
|2008.05.20 18:24
|close
|184
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|205.85
|22783.96
|498
|2008.05.20 18:24
|close
|183
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|88.45
|22872.41
|499
|2008.05.20 18:24
|close
|182
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|22848.01
|500
|2008.05.20 18:24
|close
|180
|0.10
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|-141.15
|22706.86
|501
|2008.05.20 18:24
|buy limit
|187
|0.10
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.05.20 18:24
|sell limit
|188
|0.10
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|503
|2008.05.22 14:39
|sell limit
|189
|0.10
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|504
|2008.05.22 14:45
|sell
|188
|0.10
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|505
|2008.06.04 09:06
|buy limit
|190
|0.10
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.06.04 09:06
|buy
|187
|0.10
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|507
|2008.06.05 12:47
|buy limit
|191
|0.10
|1.9346
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.06.05 12:57
|buy
|190
|0.10
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|509
|2008.06.06 17:59
|delete
|191
|0.10
|1.9346
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.06.06 17:59
|delete
|189
|0.10
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|511
|2008.06.06 17:59
|close
|190
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|235.65
|22942.51
|512
|2008.06.06 17:59
|close
|188
|0.10
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|98.15
|23040.66
|513
|2008.06.06 17:59
|close
|187
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|117.60
|23158.26
|514
|2008.06.06 17:59
|buy limit
|192
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|515
|2008.06.06 17:59
|sell limit
|193
|0.10
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.06.23 18:08
|buy limit
|194
|0.10
|1.9464
|0.0000
|0.0000