Strategy Tester Report
10p3v0.04
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.3; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=3; StartTrade=20;
Bars in test22646Ticks modelled7365539Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors8
Initial deposit2000.00
Total net profit4951.65Gross profit8802.29Gross loss-3850.65
Profit factor2.29Expected payoff2.86
Absolute drawdown1309.85Maximal drawdown6356.71 (90.21%)Relative drawdown90.21% (6356.71)
Total trades1730Short positions (won %)939 (33.55%)Long positions (won %)791 (37.93%)
Profit trades (% of total)615 (35.55%)Loss trades (% of total)1115 (64.45%)
Largestprofit trade500.20loss trade-362.89
Averageprofit trade14.31loss trade-3.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (64.60)consecutive losses (loss in money)7 (-132.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)615.80 (5)consecutive loss (count of losses)-526.83 (6)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 02:00sell10.011.83430.00001.8243
22004.07.05 02:13sell20.031.83460.00001.8246
32004.07.05 06:10sell30.101.83490.00001.8249
42004.07.05 06:38sell40.341.83540.00001.8254
52004.07.05 06:39close40.341.83520.00001.82546.802006.80
62004.07.05 06:39close30.101.83540.00001.8249-5.002001.80
72004.07.05 06:39close20.031.83530.00001.8246-2.101999.70
82004.07.05 06:39close10.011.83550.00001.8243-1.201998.50
92004.07.06 22:02sell50.011.84090.00001.8309
102004.07.06 22:05sell60.031.84120.00001.8312
112004.07.06 22:08sell70.101.84150.00001.8315
122004.07.06 23:54sell80.341.84180.00001.8318
132004.07.06 23:54close80.341.84160.00001.83186.802005.30
142004.07.06 23:54close70.101.84170.00001.8315-2.002003.30
152004.07.06 23:54close60.031.84120.00001.83120.002003.30
162004.07.06 23:54close50.011.84140.00001.8309-0.502002.80
172004.07.07 21:00sell90.011.85570.00001.8457
182004.07.07 21:00sell100.031.85600.00001.8460
192004.07.07 21:00sell110.101.85630.00001.8463
202004.07.07 21:02sell120.341.85660.00001.8466
212004.07.07 21:03close120.341.85640.00001.84666.802009.60
222004.07.07 21:03close110.101.85650.00001.8463-2.002007.60
232004.07.07 21:04close100.031.85660.00001.8460-1.802005.80
242004.07.07 21:04close90.011.85640.00001.8457-0.702005.10
252004.07.08 20:00sell130.011.84940.00001.8394
262004.07.08 20:00sell140.031.84980.00001.8398
272004.07.08 20:06sell150.101.85010.00001.8401
282004.07.08 20:15sell160.341.85040.00001.8404
292004.07.08 20:46close160.341.85020.00001.84046.802011.90
302004.07.08 20:46close150.101.85050.00001.8401-4.002007.90
312004.07.08 20:46close140.031.85070.00001.8398-2.702005.20
322004.07.08 20:46close130.011.85060.00001.8394-1.202004.00
332004.07.12 21:00sell170.011.86210.00001.8521
342004.07.12 21:00sell180.031.86250.00001.8525
352004.07.13 06:04t/p180.031.85250.00001.852529.522033.52
362004.07.13 06:04close170.011.85240.00001.85219.542043.06
372004.07.13 21:00buy190.011.85780.00001.8678
382004.07.13 21:00buy200.031.85730.00001.8673
392004.07.13 21:17buy210.101.85700.00001.8670
402004.07.13 21:19buy220.341.85670.00001.8667
412004.07.13 21:19close220.341.85720.00001.866717.002060.06
422004.07.13 21:19close210.101.85710.00001.86701.002061.06
432004.07.13 21:19close200.031.85750.00001.86730.602061.66
442004.07.13 21:19close190.011.85730.00001.8678-0.502061.16
452004.07.16 02:00buy230.011.85260.00001.8626
462004.07.16 02:08buy240.031.85220.00001.8622
472004.07.16 02:58buy250.101.85190.00001.8619
482004.07.16 06:09buy260.341.85150.00001.8615
492004.07.16 06:10close260.341.85170.00001.86156.802067.96
502004.07.16 06:10close250.101.85210.00001.86192.002069.96
512004.07.16 06:10close240.031.85200.00001.8622-0.602069.36
522004.07.16 06:10close230.011.85190.00001.8626-0.702068.66
532004.07.19 02:00sell270.011.87460.00001.8646
542004.07.19 02:27sell280.031.87490.00001.8649
552004.07.19 02:38sell290.101.87540.00001.8654
562004.07.19 04:59sell300.341.87580.00001.8658
572004.07.19 04:59close300.341.87550.00001.865810.202078.86
582004.07.19 04:59close290.101.87560.00001.8654-2.002076.86
592004.07.19 04:59close280.031.87600.00001.8649-3.302073.56
602004.07.19 05:00close270.011.87550.00001.8646-0.902072.66
612004.07.20 23:00buy310.011.85300.00001.8630
622004.07.20 23:02buy320.031.85260.00001.8626
632004.07.20 23:31buy330.101.85230.00001.8623
642004.07.20 23:40buy340.341.85200.00001.8620
652004.07.21 00:44close340.341.85230.00001.862015.152087.81
662004.07.21 00:44close330.101.85220.00001.86230.462088.26
672004.07.21 00:44close320.031.85240.00001.8626-0.162088.10
682004.07.21 00:44close310.011.85210.00001.8630-0.752087.35
692004.07.21 21:00buy350.011.84160.00001.8516
702004.07.21 21:11buy360.031.84120.00001.8512
712004.07.21 21:17buy370.101.84090.00001.8509
722004.07.21 22:24buy380.341.84040.00001.8504
732004.07.21 22:29close380.341.84080.00001.850413.602100.95
742004.07.21 22:29close370.101.84070.00001.8509-2.002098.95
752004.07.21 22:29close360.031.84060.00001.8512-1.802097.15
762004.07.21 22:29close350.011.84070.00001.8516-0.902096.25
772004.07.23 00:00sell390.011.84410.00001.8341
782004.07.23 00:00sell400.031.84450.00001.8345
792004.07.23 00:27sell410.101.84480.00001.8348
802004.07.23 00:27sell420.341.84510.00001.8351
812004.07.23 00:28close420.341.84470.00001.835113.602109.85
822004.07.23 00:28close410.101.84500.00001.8348-2.002107.85
832004.07.23 00:28close400.031.84520.00001.8345-2.102105.75
842004.07.23 00:28close390.011.84510.00001.8341-1.002104.75
852004.07.26 00:00buy430.011.83360.00001.8436
862004.07.26 00:05buy440.031.83320.00001.8432
872004.07.26 00:06buy450.101.83280.00001.8428
882004.07.26 00:11buy460.341.83240.00001.8424
892004.07.26 00:11close460.341.83260.00001.84246.802111.55
902004.07.26 00:12close450.101.83220.00001.8428-6.002105.55
912004.07.26 00:12close440.031.83130.00001.8432-5.702099.85
922004.07.26 00:12close430.011.83140.00001.8436-2.202097.65
932004.07.27 01:00sell470.011.84100.00001.8310
942004.07.27 01:00sell480.031.84130.00001.8313
952004.07.27 01:19sell490.101.84160.00001.8316
962004.07.27 01:26sell500.341.84190.00001.8319
972004.07.27 01:27close500.341.84170.00001.83196.802104.45
982004.07.27 01:27close490.101.84180.00001.8316-2.002102.45
992004.07.27 01:27close480.031.84230.00001.8313-3.002099.45
1002004.07.27 01:28close470.011.84200.00001.8310-1.002098.45
1012004.07.28 02:00buy510.011.82430.00001.8343
1022004.07.28 02:00buy520.031.82400.00001.8340
1032004.07.28 02:04buy530.101.82380.00001.8338
1042004.07.28 06:37buy540.341.82320.00001.8332
1052004.07.28 06:38close540.341.82350.00001.833210.202108.65
1062004.07.28 06:38close530.101.82370.00001.8338-1.002107.65
1072004.07.28 06:38close520.031.82360.00001.8340-1.202106.45
1082004.07.28 06:38close510.011.82390.00001.8343-0.402106.05
1092004.08.04 03:00sell550.011.82230.00001.8123
1102004.08.04 03:00sell560.031.82270.00001.8127
1112004.08.04 04:32sell570.101.82300.00001.8130
1122004.08.04 04:40sell580.341.82360.00001.8136
1132004.08.04 04:40close580.341.82330.00001.813610.202116.25
1142004.08.04 04:40close570.101.82340.00001.8130-4.002112.25
1152004.08.04 04:40close560.031.82280.00001.8127-0.302111.95
1162004.08.04 04:40close550.011.82290.00001.8123-0.602111.35
1172004.08.09 00:00sell590.011.84250.00001.8325
1182004.08.09 00:09sell600.031.84290.00001.8329
1192004.08.09 00:11sell610.101.84320.00001.8332
1202004.08.09 00:15sell620.341.84350.00001.8335
1212004.08.09 00:23close620.341.84330.00001.83356.802118.15
1222004.08.09 00:23close610.101.84350.00001.8332-3.002115.15
1232004.08.09 00:23close600.031.84340.00001.8329-1.502113.65
1242004.08.09 00:23close590.011.84320.00001.8325-0.702112.95
1252004.08.16 02:00sell630.011.84240.00001.8324
1262004.08.16 02:00sell640.031.84270.00001.8327
1272004.08.16 02:07sell650.101.84300.00001.8330
1282004.08.16 08:43sell660.341.84330.00001.8333
1292004.08.16 08:44close660.341.84310.00001.83336.802119.75
1302004.08.16 08:44close650.101.84300.00001.83300.002119.75
1312004.08.16 08:44close640.031.84330.00001.8327-1.802117.95
1322004.08.16 08:44close630.011.84350.00001.8324-1.102116.85
1332004.08.18 01:00buy670.011.82870.00001.8387
1342004.08.18 02:17buy680.031.82840.00001.8384
1352004.08.18 02:20buy690.101.82800.00001.8380
1362004.08.18 06:49buy700.341.82770.00001.8377
1372004.08.18 06:50close700.341.82790.00001.83776.802123.65
1382004.08.18 06:50close690.101.82780.00001.8380-2.002121.65
1392004.08.18 06:50close680.031.82730.00001.8384-3.302118.35
1402004.08.18 06:51close670.011.82710.00001.8387-1.602116.75
1412004.08.18 20:00buy710.011.82410.00001.8341
1422004.08.18 20:01buy720.031.82390.00001.8339
1432004.08.18 20:53buy730.101.82350.00001.8335
1442004.08.18 21:47buy740.341.82320.00001.8332
1452004.08.18 21:47close740.341.82340.00001.83326.802123.55
1462004.08.18 21:47close730.101.82330.00001.8335-2.002121.55
1472004.08.18 21:47close720.031.82360.00001.8339-0.902120.65
1482004.08.18 21:47close710.011.82350.00001.8341-0.602120.05
1492004.08.20 01:01sell750.011.83110.00001.8211
1502004.08.20 01:01sell760.031.83140.00001.8214
1512004.08.20 01:06sell770.101.83180.00001.8218
1522004.08.20 01:07sell780.341.83220.00001.8222
1532004.08.20 01:08close780.341.83200.00001.82226.802126.85
1542004.08.20 01:08close770.101.83210.00001.8218-3.002123.85
1552004.08.20 01:08close760.031.83160.00001.8214-0.602123.25
1562004.08.20 01:08close750.011.83180.00001.8211-0.702122.55
1572004.08.25 01:00buy790.011.79340.00001.8034
1582004.08.25 01:00buy800.031.79310.00001.8031
1592004.08.25 01:05buy810.101.79260.00001.8026
1602004.08.25 01:15buy820.341.79230.00001.8023
1612004.08.25 01:15close820.341.79260.00001.802310.202132.75
1622004.08.25 01:15close810.101.79250.00001.8026-1.002131.75
1632004.08.25 01:15close800.031.79210.00001.8031-3.002128.75
1642004.08.25 01:16close790.011.79200.00001.8034-1.402127.35
1652004.09.02 01:00buy830.011.79360.00001.8036
1662004.09.02 01:00buy840.031.79320.00001.8032
1672004.09.02 03:22buy850.101.79270.00001.8027
1682004.09.02 03:24buy860.341.79240.00001.8024
1692004.09.02 03:25close860.341.79260.00001.80246.802134.15
1702004.09.02 03:25close850.101.79250.00001.8027-2.002132.15
1712004.09.02 03:25close840.031.79280.00001.8032-1.202130.95
1722004.09.02 03:25close830.011.79270.00001.8036-0.902130.05
1732004.09.02 21:00buy870.011.79100.00001.8010
1742004.09.02 21:00buy880.031.79050.00001.8005
1752004.09.02 21:15buy890.101.79010.00001.8001
1762004.09.02 21:24buy900.341.78980.00001.7998
1772004.09.02 21:24close900.341.79020.00001.799813.602143.65
1782004.09.02 21:25close890.101.79010.00001.80010.002143.65
1792004.09.02 21:25close880.031.79040.00001.8005-0.302143.35
1802004.09.02 21:25close870.011.79030.00001.8010-0.702142.65
1812004.09.02 23:00buy910.011.79170.00001.8017
1822004.09.02 23:06buy920.031.79140.00001.8014
1832004.09.02 23:35buy930.101.79110.00001.8011
1842004.09.03 00:37buy940.341.79070.00001.8007
1852004.09.03 00:38close940.341.79090.00001.80076.802149.45
1862004.09.03 00:38close930.101.79080.00001.8011-1.542147.90
1872004.09.03 00:38close920.031.79060.00001.8014-1.962145.94
1882004.09.03 00:39close910.011.79050.00001.8017-1.052144.88
1892004.09.06 01:00buy950.011.77650.00001.7865
1902004.09.06 01:01buy960.031.77590.00001.7859
1912004.09.06 01:06buy970.101.77540.00001.7854
1922004.09.06 01:07buy980.341.77490.00001.7849
1932004.09.06 01:15close980.341.77530.00001.784913.602158.48
1942004.09.06 01:15close970.101.77510.00001.7854-3.002155.48
1952004.09.06 01:15close960.031.77480.00001.7859-3.302152.18
1962004.09.06 01:16close950.011.77490.00001.7865-1.602150.58
1972004.09.07 23:00buy990.011.77510.00001.7851
1982004.09.07 23:00buy1000.031.77460.00001.7846
1992004.09.07 23:54buy1010.101.77430.00001.7843
2002004.09.08 05:50buy1020.341.77400.00001.7840
2012004.09.08 06:17close1020.341.77420.00001.78406.802157.38
2022004.09.08 06:17close1010.101.77400.00001.7843-1.542155.84
2032004.09.08 06:17close1000.031.77410.00001.7846-1.062154.77
2042004.09.08 06:17close990.011.77390.00001.7851-1.052153.72
2052004.09.09 03:00sell1030.011.78660.00001.7766
2062004.09.09 03:19sell1040.031.78690.00001.7769
2072004.09.09 06:07sell1050.101.78730.00001.7773
2082004.09.09 06:08sell1060.341.78760.00001.7776
2092004.09.09 06:09close1060.341.78730.00001.777610.202163.92
2102004.09.09 06:10close1050.101.78760.00001.7773-3.002160.92
2112004.09.09 06:10close1040.031.78770.00001.7769-2.402158.52
2122004.09.09 06:10close1030.011.78760.00001.7766-1.002157.52
2132004.09.12 22:01sell1070.011.79870.00001.7887
2142004.09.12 22:05sell1080.031.79910.00001.7891
2152004.09.13 10:15sell1090.101.79960.00001.7896
2162004.09.13 10:16sell1100.341.79990.00001.7899
2172004.09.13 10:17close1100.341.79960.00001.789910.202167.72
2182004.09.13 10:17close1090.101.79980.00001.7896-2.002165.72
2192004.09.13 10:17close1080.031.79970.00001.7891-2.282163.44
2202004.09.13 10:18close1070.011.79980.00001.7887-1.262162.18
2212004.09.16 00:00buy1110.011.77720.00001.7872
2222004.09.16 00:00buy1120.031.77690.00001.7869
2232004.09.16 06:49buy1130.101.77660.00001.7866
2242004.09.16 10:14t/p1130.101.78660.00001.7866100.002262.18
2252004.09.16 10:14close1120.031.78660.00001.786929.102291.28
2262004.09.16 10:14close1110.011.78640.00001.78729.202300.48
2272004.09.17 03:00sell1140.011.79380.00001.7838
2282004.09.17 03:00sell1150.031.79410.00001.7841
2292004.09.17 06:11sell1160.101.79440.00001.7844
2302004.09.17 06:18sell1170.341.79480.00001.7848
2312004.09.17 06:54close1170.341.79440.00001.784813.602314.08
2322004.09.17 06:54close1160.101.79450.00001.7844-1.002313.08
2332004.09.17 06:54close1150.031.79410.00001.78410.002313.08
2342004.09.17 06:54close1140.011.79430.00001.7838-0.502312.58
2352004.09.22 01:00sell1180.011.79580.00001.7858
2362004.09.22 01:29sell1190.031.79620.00001.7862
2372004.09.22 01:30sell1200.101.79650.00001.7865
2382004.09.22 01:43sell1210.341.79690.00001.7869
2392004.09.22 02:13close1210.341.79670.00001.78696.802319.38
2402004.09.22 02:13close1200.101.79680.00001.7865-3.002316.38
2412004.09.22 02:14close1190.031.79690.00001.7862-2.102314.28
2422004.09.22 02:14close1180.011.79700.00001.7858-1.202313.08
2432004.09.22 23:00buy1220.011.79400.00001.8040
2442004.09.22 23:08buy1230.031.79370.00001.8037
2452004.09.23 11:06t/p1230.031.80370.00001.803731.312344.39
2462004.09.23 11:06close1220.011.80380.00001.804010.242354.63
2472004.09.30 00:00buy1240.011.80030.00001.8103
2482004.09.30 00:00buy1250.031.80000.00001.8100
2492004.09.30 03:04buy1260.101.79960.00001.8096
2502004.09.30 03:04buy1270.341.79930.00001.8093
2512004.09.30 03:05close1270.341.79990.00001.809320.402375.03
2522004.09.30 03:05close1260.101.79980.00001.80962.002377.03
2532004.09.30 03:05close1250.031.80000.00001.81000.002377.03
2542004.09.30 03:05close1240.011.79950.00001.8103-0.802376.23
2552004.10.01 03:00sell1280.011.81030.00001.8003
2562004.10.01 05:10sell1290.031.81070.00001.8007
2572004.10.01 06:16sell1300.101.81100.00001.8010
2582004.10.01 06:23sell1310.341.81130.00001.8013
2592004.10.01 06:35close1310.341.81110.00001.80136.802383.03
2602004.10.01 06:35close1300.101.81120.00001.8010-2.002381.03
2612004.10.01 06:35close1290.031.81130.00001.8007-1.802379.23
2622004.10.01 06:35close1280.011.81150.00001.8003-1.202378.03
2632004.10.01 20:00buy1320.011.79850.00001.8085
2642004.10.01 20:01buy1330.031.79810.00001.8081
2652004.10.01 20:48buy1340.101.79780.00001.8078
2662004.10.03 22:49buy1350.341.79760.00001.8076
2672004.10.03 23:03close1350.341.79800.00001.807613.602391.63
2682004.10.03 23:04close1340.101.79790.00001.80781.002392.63
2692004.10.03 23:04close1330.031.79760.00001.8081-1.502391.13
2702004.10.03 23:04close1320.011.79730.00001.8085-1.202389.93
2712004.10.04 21:00buy1360.011.78450.00001.7945
2722004.10.04 21:00buy1370.031.78420.00001.7942
2732004.10.04 23:01buy1380.101.78390.00001.7939
2742004.10.04 23:01buy1390.341.78350.00001.7935
2752004.10.04 23:01close1390.341.78410.00001.793520.402410.33
2762004.10.04 23:02close1380.101.78400.00001.79391.002411.33
2772004.10.04 23:02close1370.031.78410.00001.7942-0.302411.03
2782004.10.04 23:03close1360.011.78400.00001.7945-0.502410.53
2792004.10.06 22:01buy1400.011.78010.00001.7901
2802004.10.06 22:03buy1410.031.77980.00001.7898
2812004.10.06 22:09buy1420.101.77960.00001.7896
2822004.10.06 22:14buy1430.341.77910.00001.7891
2832004.10.06 22:18close1430.341.77940.00001.789110.202420.73
2842004.10.06 22:18close1420.101.77950.00001.7896-1.002419.73
2852004.10.06 22:18close1410.031.77920.00001.7898-1.802417.93
2862004.10.06 22:18close1400.011.77900.00001.7901-1.102416.83
2872004.10.08 01:00sell1440.011.78210.00001.7721
2882004.10.08 01:12sell1450.031.78240.00001.7724
2892004.10.08 02:02sell1460.101.78270.00001.7727
2902004.10.08 02:48sell1470.341.78300.00001.7730
2912004.10.08 02:49close1470.341.78260.00001.773013.602430.43
2922004.10.08 02:49close1460.101.78280.00001.7727-1.002429.43
2932004.10.08 02:50close1450.031.78290.00001.7724-1.502427.93
2942004.10.08 02:50close1440.011.78300.00001.7721-0.902427.03
2952004.10.10 23:00sell1480.011.79440.00001.7844
2962004.10.10 23:14sell1490.031.79470.00001.7847
2972004.10.10 23:34sell1500.101.79510.00001.7851
2982004.10.11 00:00sell1510.341.79540.00001.7854
2992004.10.11 01:23close1510.341.79510.00001.785410.202437.23
3002004.10.11 01:23close1500.101.79530.00001.7851-3.592433.63
3012004.10.11 01:23close1490.031.79550.00001.7847-2.882430.75
3022004.10.11 01:23close1480.011.79560.00001.7844-1.362429.39
3032004.10.12 00:00sell1520.011.79740.00001.7874
3042004.10.12 08:31t/p1520.011.78740.00001.787410.002439.39
3052004.10.17 23:00sell1530.011.80420.00001.7942
3062004.10.17 23:24sell1540.031.80460.00001.7946
3072004.10.18 00:29sell1550.101.80490.00001.7949
3082004.10.18 00:55sell1560.341.80530.00001.7953
3092004.10.18 00:56close1560.341.80500.00001.795310.202449.59
3102004.10.18 00:56close1550.101.80510.00001.7949-2.002447.59
3112004.10.18 00:57close1540.031.80550.00001.7946-3.182444.42
3122004.10.18 00:57close1530.011.80530.00001.7942-1.262443.16
3132004.10.20 01:00sell1570.011.80170.00001.7917
3142004.10.20 01:03sell1580.031.80210.00001.7921
3152004.10.20 01:22sell1590.101.80240.00001.7924
3162004.10.20 01:26sell1600.341.80280.00001.7928
3172004.10.20 01:28close1600.341.80260.00001.79286.802449.96
3182004.10.20 01:28close1590.101.80270.00001.7924-3.002446.96
3192004.10.20 01:28close1580.031.80280.00001.7921-2.102444.86
3202004.10.20 01:28close1570.011.80300.00001.7917-1.302443.56
3212004.10.21 00:00sell1610.011.81720.00001.8072
3222004.10.21 00:02sell1620.031.81750.00001.8075
3232004.10.21 00:04sell1630.101.81770.00001.8077
3242004.10.21 00:10sell1640.341.81800.00001.8080
3252004.10.21 00:12close1640.341.81750.00001.808017.002460.56
3262004.10.21 00:12close1630.101.81770.00001.80770.002460.56
3272004.10.21 00:12close1620.031.81760.00001.8075-0.302460.26
3282004.10.21 00:12close1610.011.81820.00001.8072-1.002459.26
3292004.11.01 23:01buy1650.011.83370.00001.8437
3302004.11.01 23:12buy1660.031.83340.00001.8434
3312004.11.01 23:12buy1670.101.83310.00001.8431
3322004.11.01 23:18buy1680.341.83270.00001.8427
3332004.11.01 23:19close1680.341.83290.00001.84276.802466.06
3342004.11.01 23:19close1670.101.83280.00001.8431-3.002463.06
3352004.11.01 23:19close1660.031.83310.00001.8434-0.902462.16
3362004.11.01 23:19close1650.011.83330.00001.8437-0.402461.76
3372004.11.02 02:00buy1690.011.83330.00001.8433
3382004.11.02 02:39buy1700.031.83300.00001.8430
3392004.11.02 03:05buy1710.101.83270.00001.8427
3402004.11.02 03:18buy1720.341.83240.00001.8424
3412004.11.02 03:46close1720.341.83270.00001.842410.202471.96
3422004.11.02 03:46close1710.101.83260.00001.8427-1.002470.96
3432004.11.02 03:46close1700.031.83240.00001.8430-1.802469.16
3442004.11.02 03:47close1690.011.83230.00001.8433-1.002468.16
3452004.11.03 03:00sell1730.011.83440.00001.8244
3462004.11.03 03:01sell1740.031.83480.00001.8248
3472004.11.03 03:03sell1750.101.83520.00001.8252
3482004.11.03 03:03sell1760.341.83560.00001.8256
3492004.11.03 03:20close1760.341.83520.00001.825613.602481.76
3502004.11.03 03:20close1750.101.83530.00001.8252-1.002480.76
3512004.11.03 03:20close1740.031.83510.00001.8248-0.902479.86
3522004.11.03 03:20close1730.011.83560.00001.8244-1.202478.66
3532004.11.04 02:00sell1770.011.84850.00001.8385
3542004.11.04 02:05sell1780.031.84880.00001.8388
3552004.11.04 02:09sell1790.101.84910.00001.8391
3562004.11.04 02:29sell1800.341.84940.00001.8394
3572004.11.04 02:37close1800.341.84920.00001.83946.802485.46
3582004.11.04 02:37close1790.101.84930.00001.8391-2.002483.46
3592004.11.04 02:37close1780.031.84940.00001.8388-1.802481.66
3602004.11.04 02:38close1770.011.84930.00001.8385-0.802480.86
3612004.11.05 01:00buy1810.011.84570.00001.8557
3622004.11.05 01:01buy1820.031.84540.00001.8554
3632004.11.05 01:19buy1830.101.84510.00001.8551
3642004.11.05 01:32buy1840.341.84480.00001.8548
3652004.11.05 01:33close1840.341.84500.00001.85486.802487.66
3662004.11.05 01:33close1830.101.84480.00001.8551-3.002484.66
3672004.11.05 01:33close1820.031.84460.00001.8554-2.402482.26
3682004.11.05 01:34close1810.011.84480.00001.8557-0.902481.36
3692004.11.10 01:00sell1850.011.85460.00001.8446
3702004.11.10 01:05sell1860.031.85500.00001.8450
3712004.11.10 01:30sell1870.101.85530.00001.8453
3722004.11.10 01:30sell1880.341.85570.00001.8457
3732004.11.10 01:48close1880.341.85550.00001.84576.802488.16
3742004.11.10 01:48close1870.101.85510.00001.84532.002490.16
3752004.11.10 01:48close1860.031.85500.00001.84500.002490.16
3762004.11.10 01:48close1850.011.85530.00001.8446-0.702489.46
3772004.11.11 02:01buy1890.011.84650.00001.8565
3782004.11.11 02:03buy1900.031.84620.00001.8562
3792004.11.11 02:26buy1910.101.84600.00001.8560
3802004.11.11 05:03buy1920.341.84570.00001.8557
3812004.11.11 05:16close1920.341.84590.00001.85576.802496.26
3822004.11.11 05:16close1910.101.84570.00001.8560-3.002493.26
3832004.11.11 05:16close1900.031.84560.00001.8562-1.802491.46
3842004.11.11 05:16close1890.011.84570.00001.8565-0.802490.66
3852004.11.17 00:00sell1930.011.85350.00001.8435
3862004.11.17 04:54sell1940.031.85380.00001.8438
3872004.11.17 04:59sell1950.101.85400.00001.8440
3882004.11.17 05:01sell1960.341.85440.00001.8444
3892004.11.17 05:05close1960.341.85420.00001.84446.802497.46
3902004.11.17 05:05close1950.101.85430.00001.8440-3.002494.46
3912004.11.17 05:06close1940.031.85450.00001.8438-2.102492.36
3922004.11.17 05:06close1930.011.85420.00001.8435-0.702491.66
3932004.11.19 22:00sell1970.011.85760.00001.8476
3942004.11.19 22:52sell1980.031.85980.00001.8498
3952004.11.22 21:19sell1990.101.86020.00001.8502
3962004.11.22 21:24sell2000.341.86050.00001.8505
3972004.11.22 21:29close2000.341.86030.00001.85056.802498.46
3982004.11.22 21:29close1990.101.86070.00001.8502-5.002493.46
3992004.11.22 21:29close1980.031.86100.00001.8498-4.082489.38
4002004.11.22 21:29close1970.011.86090.00001.8476-3.462485.92
4012004.11.23 02:00sell2010.011.85520.00001.8452
4022004.11.23 02:02sell2020.031.85550.00001.8455
4032004.11.23 03:54sell2030.101.85580.00001.8458
4042004.11.23 03:58sell2040.341.85610.00001.8461
4052004.11.23 03:59close2040.341.85590.00001.84616.802492.72
4062004.11.23 03:59close2030.101.85570.00001.84581.002493.72
4072004.11.23 03:59close2020.031.85580.00001.8455-0.902492.82
4082004.11.23 03:59close2010.011.85600.00001.8452-0.802492.02
4092004.11.23 22:00sell2050.011.86880.00001.8588
4102004.11.23 22:10sell2060.031.86910.00001.8591
4112004.11.23 22:11sell2070.101.86950.00001.8595
4122004.11.24 06:45sell2080.341.86980.00001.8598
4132004.11.24 06:45close2080.341.86940.00001.859813.602505.62
4142004.11.24 06:45close2070.101.86950.00001.8595-1.602504.02
4152004.11.24 06:45close2060.031.86890.00001.85910.122504.15
4162004.11.24 06:45close2050.011.86920.00001.8588-0.562503.59
4172004.11.24 21:00sell2090.011.88090.00001.8709
4182004.11.24 21:47sell2100.031.88130.00001.8713
4192004.11.24 21:50sell2110.101.88160.00001.8716
4202004.11.24 21:55sell2120.341.88190.00001.8719
4212004.11.24 21:56close2120.341.88160.00001.871910.202513.79
4222004.11.24 21:56close2110.101.88170.00001.8716-1.002512.79
4232004.11.24 21:57close2100.031.88200.00001.8713-2.102510.69
4242004.11.24 21:57close2090.011.88190.00001.8709-1.002509.69
4252004.11.26 21:00sell2130.011.89480.00001.8848
4262004.11.26 21:00sell2140.031.89510.00001.8851
4272004.11.29 16:36sell2150.101.89550.00001.8855
4282004.11.29 16:36sell2160.341.89580.00001.8858
4292004.11.29 16:37close2160.341.89560.00001.88586.802516.49
4302004.11.29 16:37close2150.101.89550.00001.88550.002516.49
4312004.11.29 16:37close2140.031.89590.00001.8851-2.882513.61
4322004.11.29 16:37close2130.011.89610.00001.8848-1.462512.15
4332004.11.30 01:00sell2170.011.89150.00001.8815
4342004.11.30 07:02sell2180.031.89180.00001.8818
4352004.11.30 07:08sell2190.101.89210.00001.8821
4362004.11.30 07:09sell2200.341.89240.00001.8824
4372004.11.30 07:10close2200.341.89210.00001.882410.202522.35
4382004.11.30 07:10close2190.101.89230.00001.8821-2.002520.35
4392004.11.30 07:10close2180.031.89190.00001.8818-0.302520.05
4402004.11.30 07:10close2170.011.89150.00001.88150.002520.05
4412004.11.30 23:01sell2210.011.90930.00001.8993
4422004.11.30 23:02sell2220.031.90970.00001.8997
4432004.11.30 23:10sell2230.101.91020.00001.9002
4442004.11.30 23:11sell2240.341.91050.00001.9005
4452004.11.30 23:24close2240.341.91030.00001.90056.802526.85
4462004.11.30 23:24close2230.101.91080.00001.9002-6.002520.85
4472004.11.30 23:24close2220.031.91060.00001.8997-2.702518.15
4482004.11.30 23:25close2210.011.91080.00001.8993-1.502516.65
4492004.12.02 01:00sell2250.011.93360.00001.9236
4502004.12.02 01:01sell2260.031.93400.00001.9240
4512004.12.02 01:01sell2270.101.93430.00001.9243
4522004.12.02 01:42sell2280.341.93450.00001.9245
4532004.12.02 01:42close2280.341.93430.00001.92456.802523.45
4542004.12.02 01:42close2270.101.93440.00001.9243-1.002522.45
4552004.12.02 01:42close2260.031.93460.00001.9240-1.802520.65
4562004.12.02 01:43close2250.011.93450.00001.9236-0.902519.75
4572004.12.06 03:00sell2290.011.94010.00001.9301
4582004.12.06 03:00sell2300.031.94050.00001.9305
4592004.12.06 03:01sell2310.101.94070.00001.9307
4602004.12.06 03:03sell2320.341.94100.00001.9310
4612004.12.06 03:24close2320.341.94080.00001.93106.802526.55
4622004.12.06 03:25close2310.101.94110.00001.9307-4.002522.55
4632004.12.06 03:25close2300.031.94080.00001.9305-0.902521.65
4642004.12.06 03:26close2290.011.94090.00001.9301-0.802520.85
4652004.12.14 02:00sell2330.011.92270.00001.9127
4662004.12.14 06:54sell2340.031.92320.00001.9132
4672004.12.14 06:54sell2350.101.92350.00001.9135
4682004.12.14 06:56sell2360.341.92380.00001.9138
4692004.12.14 07:01close2360.341.92360.00001.91386.802527.65
4702004.12.14 07:01close2350.101.92370.00001.9135-2.002525.65
4712004.12.14 07:01close2340.031.92380.00001.9132-1.802523.85
4722004.12.14 07:01close2330.011.92400.00001.9127-1.302522.55
4732004.12.15 01:00sell2370.011.92560.00001.9156
4742004.12.15 01:01sell2380.031.92600.00001.9160
4752004.12.15 01:15sell2390.101.92630.00001.9163
4762004.12.15 04:00sell2400.341.92650.00001.9165
4772004.12.15 04:05close2400.341.92620.00001.916510.202532.75
4782004.12.15 04:05close2390.101.92630.00001.91630.002532.75
4792004.12.15 04:06close2380.031.92620.00001.9160-0.602532.15
4802004.12.15 04:06close2370.011.92650.00001.9156-0.902531.25
4812004.12.16 00:00sell2410.011.94230.00001.9323
4822004.12.16 00:04sell2420.031.94270.00001.9327
4832004.12.16 06:39sell2430.101.94300.00001.9330
4842004.12.16 07:24sell2440.341.94340.00001.9334
4852004.12.16 07:29close2440.341.94320.00001.93346.802538.05
4862004.12.16 07:30close2430.101.94330.00001.9330-3.002535.05
4872004.12.16 07:30close2420.031.94350.00001.9327-2.402532.65
4882004.12.16 07:30close2410.011.94360.00001.9323-1.302531.35
4892004.12.20 03:00sell2450.011.93880.00001.9288
4902004.12.20 03:06sell2460.031.93910.00001.9291
4912004.12.20 03:10sell2470.101.93940.00001.9294
4922004.12.20 03:10sell2480.341.93970.00001.9297
4932004.12.20 03:26close2480.341.93950.00001.92976.802538.15
4942004.12.20 03:27close2470.101.93960.00001.9294-2.002536.15
4952004.12.20 03:27close2460.031.93970.00001.9291-1.802534.35
4962004.12.20 03:29close2450.011.93960.00001.9288-0.802533.55
4972004.12.20 20:00sell2490.011.94730.00001.9373
4982004.12.20 20:01sell2500.031.94770.00001.9377
4992004.12.20 22:13sell2510.101.94810.00001.9381
5002004.12.20 22:16sell2520.341.94840.00001.9384
5012004.12.20 22:16close2520.341.94810.00001.938410.202543.75
5022004.12.20 22:16close2510.101.94830.00001.9381-2.002541.75
5032004.12.20 22:16close2500.031.94870.00001.9377-3.002538.75
5042004.12.20 22:17close2490.011.94860.00001.9373-1.302537.45
5052004.12.22 00:00buy2530.011.92920.00001.9392
5062004.12.22 00:21buy2540.031.92890.00001.9389
5072004.12.22 00:21buy2550.101.92860.00001.9386
5082004.12.22 00:22buy2560.341.92800.00001.9380
5092004.12.22 00:23close2560.341.92830.00001.938010.202547.65
5102004.12.22 00:23close2550.101.92820.00001.9386-4.002543.65
5112004.12.22 00:23close2540.031.92860.00001.9389-0.902542.75
5122004.12.22 00:23close2530.011.92850.00001.9392-0.702542.05
5132004.12.22 20:00buy2570.011.91640.00001.9264
5142004.12.22 20:00buy2580.031.91600.00001.9260
5152004.12.22 20:01buy2590.101.91570.00001.9257
5162004.12.22 20:31buy2600.341.91540.00001.9254
5172004.12.22 21:38close2600.341.91560.00001.92546.802548.85
5182004.12.22 21:39close2590.101.91550.00001.9257-2.002546.85
5192004.12.22 21:39close2580.031.91590.00001.9260-0.302546.55
5202004.12.22 21:39close2570.011.91570.00001.9264-0.702545.85
5212004.12.28 02:00sell2610.011.93300.00001.9230
5222004.12.28 03:16sell2620.031.93350.00001.9235
5232004.12.28 06:04sell2630.101.93390.00001.9239
5242004.12.28 06:47sell2640.341.93420.00001.9242
5252004.12.28 06:47close2640.341.93400.00001.92426.802552.65
5262004.12.28 06:47close2630.101.93410.00001.9239-2.002550.65
5272004.12.28 06:47close2620.031.93360.00001.9235-0.302550.35
5282004.12.28 06:47close2610.011.93380.00001.9230-0.802549.55
5292004.12.29 23:01buy2650.011.91880.00001.9288
5302004.12.29 23:01buy2660.031.91840.00001.9284
5312004.12.29 23:02buy2670.101.91810.00001.9281
5322004.12.30 00:00buy2680.341.91780.00001.9278
5332004.12.30 00:42close2680.341.91800.00001.92786.802556.35
5342004.12.30 00:42close2670.101.91790.00001.92812.372558.71
5352004.12.30 00:42close2660.031.91820.00001.92840.712559.42
5362004.12.30 00:42close2650.011.91810.00001.9288-0.262559.16
5372005.01.03 21:00buy2690.011.90490.00001.9149
5382005.01.03 21:01buy2700.031.90460.00001.9146
5392005.01.03 21:13buy2710.101.90430.00001.9143
5402005.01.03 21:25buy2720.341.90400.00001.9140
5412005.01.03 21:27close2720.341.90430.00001.914010.202569.36
5422005.01.03 21:27close2710.101.90420.00001.9143-1.002568.36
5432005.01.03 21:28close2700.031.90410.00001.9146-1.502566.86
5442005.01.03 21:28close2690.011.90440.00001.9149-0.502566.36
5452005.01.05 01:00buy2730.011.88360.00001.8936
5462005.01.05 01:40buy2740.031.88330.00001.8933
5472005.01.05 01:49buy2750.101.88300.00001.8930
5482005.01.05 02:26buy2760.341.88270.00001.8927
5492005.01.05 02:29close2760.341.88300.00001.892710.202576.56
5502005.01.05 02:29close2750.101.88280.00001.8930-2.002574.56
5512005.01.05 02:29close2740.031.88290.00001.8933-1.202573.36
5522005.01.05 02:29close2730.011.88270.00001.8936-0.902572.46
5532005.01.10 02:00buy2770.011.87240.00001.8824
5542005.01.10 02:00buy2780.031.87220.00001.8822
5552005.01.10 02:01buy2790.101.87190.00001.8819
5562005.01.10 02:17buy2800.341.87150.00001.8815
5572005.01.10 02:18close2800.341.87170.00001.88156.802579.26
5582005.01.10 02:18close2790.101.87190.00001.88190.002579.26
5592005.01.10 02:18close2780.031.87180.00001.8822-1.202578.06
5602005.01.10 02:18close2770.011.87210.00001.8824-0.302577.76
5612005.01.13 01:00sell2810.011.89040.00001.8804
5622005.01.13 04:54sell2820.031.89070.00001.8807
5632005.01.13 05:57sell2830.101.89100.00001.8810
5642005.01.13 06:31sell2840.341.89130.00001.8813
5652005.01.13 07:03close2840.341.89110.00001.88136.802584.56
5662005.01.13 07:03close2830.101.89120.00001.8810-2.002582.56
5672005.01.13 07:03close2820.031.89070.00001.88070.002582.56
5682005.01.13 07:03close2810.011.89090.00001.8804-0.502582.06
5692005.01.18 22:00sell2850.011.86660.00001.8566
5702005.01.19 01:30sell2860.031.86710.00001.8571
5712005.01.19 01:35sell2870.101.86740.00001.8574
5722005.01.19 02:43sell2880.341.86770.00001.8577
5732005.01.19 02:43close2880.341.86750.00001.85776.802588.86
5742005.01.19 02:44close2870.101.86740.00001.85740.002588.86
5752005.01.19 02:44close2860.031.86780.00001.8571-2.102586.76
5762005.01.19 02:44close2850.011.86790.00001.8566-1.462585.30
5772005.01.24 03:00sell2890.011.87470.00001.8647
5782005.01.24 03:00sell2900.031.87500.00001.8650
5792005.01.24 03:11sell2910.101.87550.00001.8655
5802005.01.24 03:12sell2920.341.87590.00001.8659
5812005.01.24 03:17close2920.341.87550.00001.865913.602598.90
5822005.01.24 03:17close2910.101.87570.00001.8655-2.002596.90
5832005.01.24 03:17close2900.031.87560.00001.8650-1.802595.10
5842005.01.24 03:17close2890.011.87610.00001.8647-1.402593.70
5852005.01.26 02:00buy2930.011.86770.00001.8777
5862005.01.26 02:38buy2940.031.86740.00001.8774
5872005.01.26 02:51buy2950.101.86710.00001.8771
5882005.01.26 10:05t/p2940.031.87740.00001.877430.002623.70
5892005.01.26 10:05t/p2950.101.87710.00001.8771100.002723.70
5902005.01.26 10:05close2930.011.87740.00001.87779.702733.40
5912005.01.27 00:00sell2960.011.88150.00001.8715
5922005.01.27 00:02sell2970.031.88200.00001.8720
5932005.01.27 01:48sell2980.101.88220.00001.8722
5942005.01.27 02:59sell2990.341.88260.00001.8726
5952005.01.27 03:02close2990.341.88220.00001.872613.602747.00
5962005.01.27 03:02close2980.101.88230.00001.8722-1.002746.00
5972005.01.27 03:02close2970.031.88210.00001.8720-0.302745.70
5982005.01.27 03:02close2960.011.88260.00001.8715-1.102744.60
5992005.01.28 02:00sell3000.011.88720.00001.8772
6002005.01.28 02:00sell3010.031.88780.00001.8778
6012005.01.28 02:04sell3020.101.88820.00001.8782
6022005.01.28 03:23sell3030.341.88850.00001.8785
6032005.01.28 03:24close3030.341.88800.00001.878517.002761.60
6042005.01.28 03:24close3020.101.88790.00001.87823.002764.60
6052005.01.28 03:24close3010.031.88830.00001.8778-1.502763.10
6062005.01.28 03:24close3000.011.88820.00001.8772-1.002762.10
6072005.01.31 02:00sell3040.011.88440.00001.8744
6082005.01.31 02:01sell3050.031.88470.00001.8747
6092005.01.31 02:22sell3060.101.88500.00001.8750
6102005.01.31 02:27sell3070.341.88530.00001.8753
6112005.01.31 02:39close3070.341.88500.00001.875310.202772.30
6122005.01.31 02:39close3060.101.88510.00001.8750-1.002771.30
6132005.01.31 02:39close3050.031.88540.00001.8747-2.102769.20
6142005.01.31 02:40close3040.011.88530.00001.8744-0.902768.30
6152005.02.01 01:00buy3080.011.88570.00001.8957
6162005.02.01 01:01buy3090.031.88540.00001.8954
6172005.02.01 01:03buy3100.101.88510.00001.8951
6182005.02.01 01:09buy3110.341.88470.00001.8947
6192005.02.01 01:11close3110.341.88490.00001.89476.802775.10
6202005.02.01 01:12close3100.101.88470.00001.8951-4.002771.10
6212005.02.01 01:12close3090.031.88480.00001.8954-1.802769.30
6222005.02.01 01:12close3080.011.88450.00001.8957-1.202768.10
6232005.02.01 20:00buy3120.011.88440.00001.8944
6242005.02.01 20:00buy3130.031.88410.00001.8941
6252005.02.01 20:07buy3140.101.88370.00001.8937
6262005.02.01 20:09buy3150.341.88340.00001.8934
6272005.02.01 20:16close3150.341.88360.00001.89346.802774.90
6282005.02.01 20:16close3140.101.88340.00001.8937-3.002771.90
6292005.02.01 20:17close3130.031.88330.00001.8941-2.402769.50
6302005.02.01 20:17close3120.011.88340.00001.8944-1.002768.50
6312005.02.03 23:01buy3160.011.88210.00001.8921
6322005.02.03 23:04buy3170.031.88180.00001.8918
6332005.02.03 23:30buy3180.101.88150.00001.8915
6342005.02.04 00:21buy3190.341.88120.00001.8912
6352005.02.04 00:22close3190.341.88140.00001.89126.802775.30
6362005.02.04 00:22close3180.101.88150.00001.89151.462776.75
6372005.02.04 00:23close3170.031.88120.00001.8918-1.362775.39
6382005.02.04 00:23close3160.011.88140.00001.8921-0.552774.84
6392005.02.08 02:00buy3200.011.85760.00001.8676
6402005.02.08 02:05buy3210.031.85730.00001.8673
6412005.02.08 02:13buy3220.101.85670.00001.8667
6422005.02.08 04:29buy3230.341.85620.00001.8662
6432005.02.08 04:32close3230.341.85660.00001.866213.602788.44
6442005.02.08 04:32close3220.101.85650.00001.8667-2.002786.44
6452005.02.08 04:33close3210.031.85620.00001.8673-3.302783.14
6462005.02.08 04:33close3200.011.85610.00001.8676-1.502781.64
6472005.02.11 01:00sell3240.011.86850.00001.8585
6482005.02.11 01:59sell3250.031.86890.00001.8589
6492005.02.11 06:49sell3260.101.86920.00001.8592
6502005.02.11 06:50sell3270.341.86970.00001.8597
6512005.02.11 06:51close3270.341.86940.00001.859710.202791.84
6522005.02.11 06:51close3260.101.86950.00001.8592-3.002788.84
6532005.02.11 06:52close3250.031.86960.00001.8589-2.102786.74
6542005.02.11 06:52close3240.011.86970.00001.8585-1.202785.54
6552005.02.14 21:00sell3280.011.88820.00001.8782
6562005.02.14 21:03sell3290.031.88850.00001.8785
6572005.02.14 21:24sell3300.101.88880.00001.8788
6582005.02.15 06:53sell3310.341.88910.00001.8791
6592005.02.15 06:53close3310.341.88880.00001.879110.202795.74
6602005.02.15 06:53close3300.101.88890.00001.8788-2.592793.14
6612005.02.15 06:53close3290.031.88900.00001.8785-1.982791.16
6622005.02.15 06:54close3280.011.88890.00001.8782-0.862790.30
6632005.02.16 02:00sell3320.011.89320.00001.8832
6642005.02.16 02:10sell3330.031.89350.00001.8835
6652005.02.16 02:35sell3340.101.89380.00001.8838
6662005.02.16 02:59sell3350.341.89420.00001.8842
6672005.02.16 03:27close3350.341.89400.00001.88426.802797.10
6682005.02.16 03:27close3340.101.89410.00001.8838-3.002794.10
6692005.02.16 03:27close3330.031.89430.00001.8835-2.402791.70
6702005.02.16 03:27close3320.011.89440.00001.8832-1.202790.50
6712005.02.16 22:00buy3360.011.88550.00001.8955
6722005.02.16 22:01buy3370.031.88520.00001.8952
6732005.02.16 22:52buy3380.101.88490.00001.8949
6742005.02.16 22:56buy3390.341.88450.00001.8945
6752005.02.16 22:56close3390.341.88470.00001.89456.802797.30
6762005.02.16 22:56close3380.101.88480.00001.8949-1.002796.30
6772005.02.16 22:56close3370.031.88470.00001.8952-1.502794.80
6782005.02.16 22:56close3360.011.88430.00001.8955-1.202793.60
6792005.02.18 02:00sell3400.011.89250.00001.8825
6802005.02.18 02:03sell3410.031.89290.00001.8829
6812005.02.18 02:10sell3420.101.89330.00001.8833
6822005.02.18 02:59sell3430.341.89360.00001.8836
6832005.02.18 03:04close3430.341.89340.00001.88366.802800.40
6842005.02.18 03:04close3420.101.89330.00001.88330.002800.40
6852005.02.18 03:04close3410.031.89350.00001.8829-1.802798.60
6862005.02.18 03:04close3400.011.89370.00001.8825-1.202797.40
6872005.02.21 23:01sell3440.011.89610.00001.8861
6882005.02.21 23:01sell3450.031.89630.00001.8863
6892005.02.21 23:04sell3460.101.89660.00001.8866
6902005.02.21 23:41sell3470.341.89700.00001.8870
6912005.02.21 23:58close3470.341.89660.00001.887013.602811.00
6922005.02.21 23:58close3460.101.89670.00001.8866-1.002810.00
6932005.02.21 23:58close3450.031.89680.00001.8863-1.502808.50
6942005.02.21 23:58close3440.011.89700.00001.8861-0.902807.60
6952005.02.24 23:01sell3480.011.90890.00001.8989
6962005.02.24 23:05sell3490.031.90930.00001.8993
6972005.02.25 00:12sell3500.101.90960.00001.8996
6982005.02.25 00:43sell3510.341.90990.00001.8999
6992005.02.25 00:44close3510.341.90950.00001.899913.602821.20
7002005.02.25 00:44close3500.101.90990.00001.8996-3.002818.20
7012005.02.25 00:44close3490.031.90960.00001.8993-1.382816.82
7022005.02.25 00:45close3480.011.90970.00001.8989-0.962815.87
7032005.03.04 02:00buy3520.011.90770.00001.9177
7042005.03.04 02:09buy3530.031.90730.00001.9173
7052005.03.04 03:33buy3540.101.90690.00001.9169
7062005.03.04 04:44buy3550.341.90660.00001.9166
7072005.03.04 04:45close3550.341.90690.00001.916610.202826.07
7082005.03.04 04:45close3540.101.90680.00001.9169-1.002825.07
7092005.03.04 04:45close3530.031.90700.00001.9173-0.902824.17
7102005.03.04 04:45close3520.011.90670.00001.9177-1.002823.17
7112005.03.07 02:00sell3560.011.92310.00001.9131
7122005.03.07 02:00sell3570.031.92360.00001.9136
7132005.03.07 02:09sell3580.101.92390.00001.9139
7142005.03.07 10:28t/p3580.101.91390.00001.9139100.002923.17
7152005.03.07 10:28close3570.031.91390.00001.913629.102952.27
7162005.03.07 10:28close3560.011.91410.00001.91319.002961.27
7172005.03.08 02:00buy3590.011.91650.00001.9265
7182005.03.08 02:01buy3600.031.91600.00001.9260
7192005.03.08 02:12buy3610.101.91560.00001.9256
7202005.03.08 02:17buy3620.341.91530.00001.9253
7212005.03.08 02:17close3620.341.91550.00001.92536.802968.07
7222005.03.08 02:17close3610.101.91540.00001.9256-2.002966.07
7232005.03.08 02:17close3600.031.91570.00001.9260-0.902965.17
7242005.03.08 02:17close3590.011.91550.00001.9265-1.002964.17
7252005.03.09 00:00sell3630.011.92840.00001.9184
7262005.03.09 00:01sell3640.031.92860.00001.9186
7272005.03.09 00:07sell3650.101.92890.00001.9189
7282005.03.09 00:09sell3660.341.92930.00001.9193
7292005.03.09 00:13close3660.341.92910.00001.91936.802970.97
7302005.03.09 00:13close3650.101.92930.00001.9189-4.002966.97
7312005.03.09 00:13close3640.031.92920.00001.9186-1.802965.17
7322005.03.09 00:13close3630.011.92930.00001.9184-0.902964.27
7332005.03.14 03:00sell3670.011.92360.00001.9136
7342005.03.14 03:00sell3680.031.92390.00001.9139
7352005.03.14 03:07sell3690.101.92420.00001.9142
7362005.03.14 03:11sell3700.341.92440.00001.9144
7372005.03.14 03:11close3700.341.92410.00001.914410.202974.47
7382005.03.14 03:11close3690.101.92420.00001.91420.002974.47
7392005.03.14 03:11close3680.031.92370.00001.91390.602975.07
7402005.03.14 03:11close3670.011.92390.00001.9136-0.302974.77
7412005.03.15 00:00buy3710.011.91380.00001.9238
7422005.03.15 00:18buy3720.031.91350.00001.9235
7432005.03.15 00:22buy3730.101.91310.00001.9231
7442005.03.15 00:32buy3740.341.91280.00001.9228
7452005.03.15 00:42close3740.341.91300.00001.92286.802981.57
7462005.03.15 00:43close3730.101.91290.00001.9231-2.002979.57
7472005.03.15 00:43close3720.031.91280.00001.9235-2.102977.47
7482005.03.15 00:43close3710.011.91310.00001.9238-0.702976.77
7492005.03.16 22:00sell3750.011.92660.00001.9166
7502005.03.16 22:05sell3760.031.92710.00001.9171
7512005.03.16 22:10sell3770.101.92750.00001.9175
7522005.03.16 22:10sell3780.341.92780.00001.9178
7532005.03.16 22:11close3780.341.92750.00001.917810.202986.97
7542005.03.16 22:11close3770.101.92770.00001.9175-2.002984.97
7552005.03.16 22:11close3760.031.92810.00001.9171-3.002981.97
7562005.03.16 22:12close3750.011.92830.00001.9166-1.702980.27
7572005.03.18 03:00sell3790.011.92280.00001.9128
7582005.03.18 03:01sell3800.031.92350.00001.9135
7592005.03.18 14:32t/p3800.031.91350.00001.913530.003010.27
7602005.03.18 14:32close3790.011.91330.00001.91289.503019.77
7612005.03.21 21:00buy3810.011.89890.00001.9089
7622005.03.21 21:00buy3820.031.89860.00001.9086
7632005.03.21 21:13buy3830.101.89830.00001.9083
7642005.03.21 21:23buy3840.341.89800.00001.9080
7652005.03.21 21:34close3840.341.89820.00001.90806.803026.57
7662005.03.21 21:34close3830.101.89780.00001.9083-5.003021.57
7672005.03.21 21:34close3820.031.89790.00001.9086-2.103019.47
7682005.03.21 21:34close3810.011.89750.00001.9089-1.403018.07
7692005.03.24 00:00buy3850.011.87040.00001.8804
7702005.03.24 00:18buy3860.031.87020.00001.8802
7712005.03.24 00:18buy3870.101.86990.00001.8799
7722005.03.24 00:23buy3880.341.86950.00001.8795
7732005.03.24 00:29close3880.341.86990.00001.879513.603031.67
7742005.03.24 00:29close3870.101.86980.00001.8799-1.003030.67
7752005.03.24 00:29close3860.031.87010.00001.8802-0.303030.37
7762005.03.24 00:29close3850.011.86990.00001.8804-0.503029.87
7772005.03.25 21:00buy3890.011.86980.00001.8798
7782005.03.28 00:28buy3900.031.86950.00001.8795
7792005.03.28 01:12buy3910.101.86920.00001.8792
7802005.03.28 01:37buy3920.341.86860.00001.8786
7812005.03.28 01:37close3920.341.86890.00001.878610.203040.07
7822005.03.28 01:38close3910.101.86870.00001.8792-5.003035.07
7832005.03.28 01:38close3900.031.86860.00001.8795-2.703032.37
7842005.03.28 01:39close3890.011.86880.00001.8798-0.853031.51
7852005.03.29 22:00sell3930.011.87400.00001.8640
7862005.03.29 22:03sell3940.031.87430.00001.8643
7872005.03.29 22:08sell3950.101.87460.00001.8646
7882005.03.29 23:06sell3960.341.87490.00001.8649
7892005.03.30 00:18close3960.341.87470.00001.86491.383032.89
7902005.03.30 00:18close3950.101.87500.00001.8646-5.593027.29
7912005.03.30 00:18close3940.031.87490.00001.8643-2.283025.01
7922005.03.30 00:18close3930.011.87510.00001.8640-1.263023.75
7932005.04.01 01:00sell3970.011.88770.00001.8777
7942005.04.01 01:02sell3980.031.88800.00001.8780
7952005.04.01 06:22sell3990.101.88830.00001.8783
7962005.04.01 06:23sell4000.341.88860.00001.8786
7972005.04.01 06:24close4000.341.88830.00001.878610.203033.95
7982005.04.01 06:24close3990.101.88840.00001.8783-1.003032.95
7992005.04.01 06:24close3980.031.88790.00001.87800.303033.25
8002005.04.01 06:24close3970.011.88810.00001.8777-0.403032.85
8012005.04.06 23:00sell4010.011.87920.00001.8692
8022005.04.06 23:13sell4020.031.87950.00001.8695
8032005.04.06 23:19sell4030.101.87980.00001.8698
8042005.04.06 23:23sell4040.341.88010.00001.8701
8052005.04.06 23:27close4040.341.87990.00001.87016.803039.65
8062005.04.06 23:27close4030.101.88030.00001.8698-5.003034.65
8072005.04.06 23:27close4020.031.88020.00001.8695-2.103032.55
8082005.04.06 23:27close4010.011.88050.00001.8692-1.303031.25
8092005.04.14 02:00sell4050.011.89120.00001.8812
8102005.04.14 11:24t/p4050.011.88120.00001.881210.003041.25
8112005.04.14 21:00buy4060.011.88180.00001.8918
8122005.04.14 21:04buy4070.031.88150.00001.8915
8132005.04.14 21:09buy4080.101.88110.00001.8911
8142005.04.14 21:29buy4090.341.88080.00001.8908
8152005.04.14 21:31close4090.341.88100.00001.89086.803048.05
8162005.04.14 21:31close4080.101.88070.00001.8911-4.003044.05
8172005.04.14 21:32close4070.031.88060.00001.8915-2.703041.35
8182005.04.14 21:32close4060.011.88080.00001.8918-1.003040.35
8192005.04.18 02:00sell4100.011.88980.00001.8798
8202005.04.18 02:01sell4110.031.89010.00001.8801
8212005.04.18 02:03sell4120.101.89040.00001.8804
8222005.04.18 02:05sell4130.341.89070.00001.8807
8232005.04.18 02:11close4130.341.89030.00001.880713.603053.95
8242005.04.18 02:11close4120.101.89040.00001.88040.003053.95
8252005.04.18 02:11close4110.031.89060.00001.8801-1.503052.45
8262005.04.18 02:12close4100.011.89020.00001.8798-0.403052.05
8272005.04.18 22:01sell4140.011.90400.00001.8940
8282005.04.18 22:01sell4150.031.90440.00001.8944
8292005.04.18 22:51sell4160.101.90470.00001.8947
8302005.04.19 04:44sell4170.341.90500.00001.8950
8312005.04.19 04:45close4170.341.90450.00001.895017.003069.05
8322005.04.19 04:45close4160.101.90470.00001.8947-1.603067.46
8332005.04.19 04:45close4150.031.90480.00001.8944-1.683065.78
8342005.04.19 04:45close4140.011.90460.00001.8940-0.763065.02
8352005.04.20 00:00sell4180.011.91670.00001.9067
8362005.04.20 00:01sell4190.031.91710.00001.9071
8372005.04.20 00:03sell4200.101.91740.00001.9074
8382005.04.20 00:05sell4210.341.91770.00001.9077
8392005.04.20 00:05close4210.341.91750.00001.90776.803071.82
8402005.04.20 00:06close4200.101.91760.00001.9074-2.003069.82
8412005.04.20 00:06close4190.031.91790.00001.9071-2.403067.42
8422005.04.20 00:06close4180.011.91770.00001.9067-1.003066.42
8432005.04.21 00:00sell4220.011.91860.00001.9086
8442005.04.21 00:00sell4230.031.91910.00001.9091
8452005.04.21 00:10sell4240.101.91950.00001.9095
8462005.04.21 00:15sell4250.341.91980.00001.9098
8472005.04.21 00:16close4250.341.91960.00001.90986.803073.22
8482005.04.21 00:16close4240.101.91980.00001.9095-3.003070.22
8492005.04.21 00:16close4230.031.92010.00001.9091-3.003067.22
8502005.04.21 00:17close4220.011.91990.00001.9086-1.303065.92
8512005.04.22 00:00buy4260.011.90850.00001.9185
8522005.04.22 00:00buy4270.031.90820.00001.9182
8532005.04.22 00:01buy4280.101.90790.00001.9179
8542005.04.22 00:27buy4290.341.90760.00001.9176
8552005.04.22 00:28close4290.341.90780.00001.91766.803072.72
8562005.04.22 00:28close4280.101.90790.00001.91790.003072.72
8572005.04.22 00:28close4270.031.90770.00001.9182-1.503071.22
8582005.04.22 00:29close4260.011.90780.00001.9185-0.703070.52
8592005.04.24 22:01sell4300.011.91690.00001.9069
8602005.04.24 22:19sell4310.031.91730.00001.9073
8612005.04.24 22:31sell4320.101.91760.00001.9076
8622005.04.26 07:04t/p4320.101.90760.00001.907696.813167.33
8632005.04.26 07:04close4310.031.90750.00001.907328.443195.77
8642005.04.26 07:04close4300.011.90770.00001.90698.883204.66
8652005.04.26 20:00buy4330.011.90620.00001.9162
8662005.04.26 20:11buy4340.031.90580.00001.9158
8672005.04.26 22:02buy4350.101.90540.00001.9154
8682005.04.27 00:03buy4360.341.90500.00001.9150
8692005.04.27 00:03close4360.341.90530.00001.915010.203214.86
8702005.04.27 00:03close4350.101.90520.00001.9154-0.543214.31
8712005.04.27 00:03close4340.031.90500.00001.9158-1.963212.35
8722005.04.27 00:04close4330.011.90520.00001.9162-0.853211.49
8732005.04.28 00:00buy4370.011.90560.00001.9156
8742005.04.28 00:00buy4380.031.90520.00001.9152
8752005.04.28 02:14buy4390.101.90490.00001.9149
8762005.04.28 02:21buy4400.341.90460.00001.9146
8772005.04.28 02:21close4400.341.90480.00001.91466.803218.29
8782005.04.28 02:21close4390.101.90470.00001.9149-2.003216.29
8792005.04.28 02:21close4380.031.90500.00001.9152-0.603215.69
8802005.04.28 02:21close4370.011.90490.00001.9156-0.703214.99
8812005.04.28 22:01sell4410.011.90720.00001.8972
8822005.04.28 22:01sell4420.031.90780.00001.8978
8832005.04.28 22:07sell4430.101.90820.00001.8982
8842005.04.28 22:08sell4440.341.90850.00001.8985
8852005.04.28 22:08close4440.341.90810.00001.898513.603228.59
8862005.04.28 22:09close4430.101.90830.00001.8982-1.003227.59
8872005.04.28 22:09close4420.031.90800.00001.8978-0.603226.99
8882005.04.28 22:09close4410.011.90810.00001.8972-0.903226.09
8892005.05.03 00:00buy4450.011.89380.00001.9038
8902005.05.03 00:01buy4460.031.89340.00001.9034
8912005.05.03 00:06buy4470.101.89310.00001.9031
8922005.05.03 00:08buy4480.341.89270.00001.9027
8932005.05.03 00:09close4480.341.89290.00001.90276.803232.89
8942005.05.03 00:09close4470.101.89270.00001.9031-4.003228.89
8952005.05.03 00:09close4460.031.89260.00001.9034-2.403226.49
8962005.05.03 00:10close4450.011.89250.00001.9038-1.303225.19
8972005.05.05 22:01sell4490.011.90290.00001.8929
8982005.05.05 22:01sell4500.031.90340.00001.8934
8992005.05.05 22:01sell4510.101.90370.00001.8937
9002005.05.06 12:34t/p4500.031.89340.00001.893429.523254.71
9012005.05.06 12:34t/p4510.101.89370.00001.893798.413353.12
9022005.05.06 12:34close4490.011.89340.00001.89299.343362.46
9032005.05.09 01:00buy4520.011.89110.00001.9011
9042005.05.09 01:00buy4530.031.89080.00001.9008
9052005.05.09 01:03buy4540.101.89050.00001.9005
9062005.05.09 01:08buy4550.341.89020.00001.9002
9072005.05.09 01:09close4550.341.89040.00001.90026.803369.26
9082005.05.09 01:09close4540.101.89030.00001.9005-2.003367.26
9092005.05.09 01:10close4530.031.89010.00001.9008-2.103365.16
9102005.05.09 01:10close4520.011.88980.00001.9011-1.303363.86
9112005.05.12 02:00buy4560.011.87200.00001.8820
9122005.05.12 02:00buy4570.031.87150.00001.8815
9132005.05.12 04:38buy4580.101.87110.00001.8811
9142005.05.12 06:00buy4590.341.87080.00001.8808
9152005.05.12 06:00close4590.341.87110.00001.880810.203374.06
9162005.05.12 06:00close4580.101.87100.00001.8811-1.003373.06
9172005.05.12 06:00close4570.031.87130.00001.8815-0.603372.46
9182005.05.12 06:00close4560.011.87110.00001.8820-0.903371.56
9192005.05.16 02:00buy4600.011.84830.00001.8583
9202005.05.16 02:00buy4610.031.84810.00001.8581
9212005.05.16 02:27buy4620.101.84780.00001.8578
9222005.05.16 02:35buy4630.341.84750.00001.8575
9232005.05.16 02:36close4630.341.84780.00001.857510.203381.76
9242005.05.16 02:36close4620.101.84790.00001.85781.003382.76
9252005.05.16 02:36close4610.031.84760.00001.8581-1.503381.26
9262005.05.16 02:36close4600.011.84770.00001.8583-0.603380.66
9272005.05.20 03:01buy4640.011.83700.00001.8470
9282005.05.20 03:04buy4650.031.83670.00001.8467
9292005.05.20 03:49buy4660.101.83640.00001.8464
9302005.05.20 04:44buy4670.341.83590.00001.8459
9312005.05.20 04:44close4670.341.83620.00001.845910.203390.86
9322005.05.20 04:44close4660.101.83610.00001.8464-3.003387.86
9332005.05.20 04:44close4650.031.83650.00001.8467-0.603387.26
9342005.05.20 04:44close4640.011.83630.00001.8470-0.703386.56
9352005.05.23 01:00buy4680.011.82590.00001.8359
9362005.05.23 01:00buy4690.031.82550.00001.8355
9372005.05.24 11:54t/p4690.031.83550.00001.835530.443417.00
9382005.05.24 11:54close4680.011.83550.00001.83599.753426.74
9392005.05.25 03:00buy4700.011.83080.00001.8408
9402005.05.25 03:15buy4710.031.83010.00001.8401
9412005.05.25 04:09buy4720.101.82990.00001.8399
9422005.05.25 05:42buy4730.341.82950.00001.8395
9432005.05.25 05:42close4730.341.82970.00001.83956.803433.54
9442005.05.25 05:43close4720.101.82990.00001.83990.003433.54
9452005.05.25 05:43close4710.031.82940.00001.8401-2.103431.44
9462005.05.25 05:43close4700.011.82930.00001.8408-1.503429.94
9472005.05.26 03:00sell4740.011.83100.00001.8210
9482005.05.26 03:00sell4750.031.83140.00001.8214
9492005.05.26 03:07sell4760.101.83190.00001.8219
9502005.05.26 12:08t/p4760.101.82190.00001.8219100.003529.94
9512005.05.26 12:08close4750.031.82180.00001.821428.803558.74
9522005.05.26 12:08close4740.011.82200.00001.82109.003567.74
9532005.05.27 00:00buy4770.011.82120.00001.8312
9542005.05.27 13:59buy4780.031.82080.00001.8308
9552005.05.30 00:07buy4790.101.82040.00001.8304
9562005.05.30 00:13buy4800.341.81990.00001.8299
9572005.05.30 00:14close4800.341.82030.00001.829913.603581.34
9582005.05.30 00:14close4790.101.82020.00001.8304-2.003579.34
9592005.05.30 00:15close4780.031.81990.00001.8308-2.263577.08
9602005.05.30 00:15close4770.011.81980.00001.8312-1.253575.82
9612005.05.30 02:00buy4810.011.82460.00001.8346
9622005.05.30 02:02buy4820.031.82410.00001.8341
9632005.05.30 02:04buy4830.101.82390.00001.8339
9642005.05.30 05:43buy4840.341.82360.00001.8336
9652005.05.30 05:44close4840.341.82390.00001.833610.203586.02
9662005.05.30 05:44close4830.101.82400.00001.83391.003587.02
9672005.05.30 05:44close4820.031.82370.00001.8341-1.203585.82
9682005.05.30 05:44close4810.011.82380.00001.8346-0.803585.02
9692005.05.30 21:00buy4850.011.82400.00001.8340
9702005.05.30 21:00buy4860.031.82380.00001.8338
9712005.05.30 21:18buy4870.101.82340.00001.8334
9722005.05.30 21:18buy4880.341.82290.00001.8329
9732005.05.30 21:18close4880.341.82340.00001.832917.003602.02
9742005.05.30 21:19close4870.101.82330.00001.8334-1.003601.02
9752005.05.30 21:19close4860.031.82340.00001.8338-1.203599.82
9762005.05.30 21:19close4850.011.82350.00001.8340-0.503599.32
9772005.06.01 02:00buy4890.011.82180.00001.8318
9782005.06.01 02:02buy4900.031.82150.00001.8315
9792005.06.01 03:07buy4910.101.82120.00001.8312
9802005.06.01 03:30buy4920.341.82090.00001.8309
9812005.06.01 03:30close4920.341.82120.00001.830910.203609.52
9822005.06.01 03:31close4910.101.82110.00001.8312-1.003608.52
9832005.06.01 03:31close4900.031.82070.00001.8315-2.403606.12
9842005.06.01 03:31close4890.011.82080.00001.8318-1.003605.12
9852005.06.02 01:00buy4930.011.81170.00001.8217
9862005.06.02 01:28buy4940.031.81130.00001.8213
9872005.06.02 04:32buy4950.101.81070.00001.8207
9882005.06.02 04:33buy4960.341.81030.00001.8203
9892005.06.02 04:36close4960.341.81070.00001.820313.603618.72
9902005.06.02 04:36close4950.101.81050.00001.8207-2.003616.72
9912005.06.02 04:36close4940.031.81060.00001.8213-2.103614.62
9922005.06.02 04:37close4930.011.81030.00001.8217-1.403613.22
9932005.06.02 23:00sell4970.011.81550.00001.8055
9942005.06.02 23:00sell4980.031.81580.00001.8058
9952005.06.02 23:13sell4990.101.81610.00001.8061
9962005.06.02 23:32sell5000.341.81640.00001.8064
9972005.06.02 23:32close5000.341.81620.00001.80646.803620.02
9982005.06.02 23:32close4990.101.81630.00001.8061-2.003618.02
9992005.06.02 23:32close4980.031.81650.00001.8058-2.103615.92
10002005.06.02 23:33close4970.011.81640.00001.8055-0.903615.02
10012005.06.06 02:00buy5010.011.81460.00001.8246
10022005.06.06 02:01buy5020.031.81430.00001.8243
10032005.06.06 17:11t/p5020.031.82430.00001.824330.003645.02
10042005.06.06 17:11close5010.011.82430.00001.82469.703654.72
10052005.06.07 02:00sell5030.011.82270.00001.8127
10062005.06.07 02:00sell5040.031.82300.00001.8130
10072005.06.07 02:09sell5050.101.82330.00001.8133
10082005.06.07 02:10sell5060.341.82370.00001.8137
10092005.06.07 02:10close5060.341.82350.00001.81376.803661.52
10102005.06.07 02:10close5050.101.82360.00001.8133-3.003658.52
10112005.06.07 02:11close5040.031.82390.00001.8130-2.703655.82
10122005.06.07 02:11close5030.011.82370.00001.8127-1.003654.82
10132005.06.07 23:00sell5070.011.83320.00001.8232
10142005.06.07 23:03sell5080.031.83350.00001.8235
10152005.06.07 23:15sell5090.101.83370.00001.8237
10162005.06.07 23:23sell5100.341.83400.00001.8240
10172005.06.07 23:24close5100.341.83370.00001.824010.203665.02
10182005.06.07 23:24close5090.101.83410.00001.8237-4.003661.02
10192005.06.07 23:24close5080.031.83420.00001.8235-2.103658.92
10202005.06.07 23:24close5070.011.83390.00001.8232-0.703658.22
10212005.06.09 22:01buy5110.011.82120.00001.8312
10222005.06.09 22:01buy5120.031.82090.00001.8309
10232005.06.09 22:01buy5130.101.82050.00001.8305
10242005.06.10 05:54buy5140.341.82020.00001.8302
10252005.06.10 05:54close5140.341.82040.00001.83026.803665.02
10262005.06.10 05:54close5130.101.82020.00001.8305-1.543663.48
10272005.06.10 05:54close5120.031.82050.00001.8309-0.763662.72
10282005.06.10 05:54close5110.011.82080.00001.8312-0.253662.46
10292005.06.15 03:00buy5150.011.80720.00001.8172
10302005.06.15 03:01buy5160.031.80680.00001.8168
10312005.06.15 13:56t/p5160.031.81680.00001.816830.003692.46
10322005.06.15 13:56close5150.011.81680.00001.81729.603702.06
10332005.06.16 01:00sell5170.011.82010.00001.8101
10342005.06.16 01:04sell5180.031.82040.00001.8104
10352005.06.16 02:12sell5190.101.82070.00001.8107
10362005.06.16 06:31sell5200.341.82120.00001.8112
10372005.06.16 06:32close5200.341.82100.00001.81126.803708.86
10382005.06.16 06:32close5190.101.82000.00001.81077.003715.86
10392005.06.16 06:32close5180.031.82010.00001.81040.903716.76
10402005.06.16 06:32close5170.011.82000.00001.81010.103716.86
10412005.06.20 00:00sell5210.011.82580.00001.8158
10422005.06.20 00:00sell5220.031.82610.00001.8161
10432005.06.20 00:04sell5230.101.82640.00001.8164
10442005.06.20 00:05sell5240.341.82690.00001.8169
10452005.06.20 01:59close5240.341.82660.00001.816910.203727.06
10462005.06.20 01:59close5230.101.82670.00001.8164-3.003724.06
10472005.06.20 01:59close5220.031.82680.00001.8161-2.103721.96
10482005.06.20 01:59close5210.011.82700.00001.8158-1.203720.76
10492005.06.22 21:00buy5250.011.82210.00001.8321
10502005.06.22 21:12buy5260.031.82190.00001.8319
10512005.06.22 21:16buy5270.101.82160.00001.8316
10522005.06.22 22:16buy5280.341.82120.00001.8312
10532005.06.22 22:16close5280.341.82140.00001.83126.803727.56
10542005.06.22 22:17close5270.101.82150.00001.8316-1.003726.56
10552005.06.22 22:17close5260.031.82140.00001.8319-1.503725.06
10562005.06.22 22:17close5250.011.82150.00001.8321-0.603724.46
10572005.06.24 02:00buy5290.011.81640.00001.8264
10582005.06.24 02:01buy5300.031.81610.00001.8261
10592005.06.24 02:32buy5310.101.81580.00001.8258
10602005.06.24 04:06buy5320.341.81550.00001.8255
10612005.06.24 04:06close5320.341.81590.00001.825513.603738.06
10622005.06.24 04:06close5310.101.81580.00001.82580.003738.06
10632005.06.24 04:06close5300.031.81620.00001.82610.303738.36
10642005.06.24 04:06close5290.011.81600.00001.8264-0.403737.96
10652005.06.27 03:00sell5330.011.82410.00001.8141
10662005.06.27 04:36sell5340.031.82450.00001.8145
10672005.06.27 04:46sell5350.101.82480.00001.8148
10682005.06.27 05:29sell5360.341.82510.00001.8151
10692005.06.27 05:29close5360.341.82490.00001.81516.803744.76
10702005.06.27 05:30close5350.101.82530.00001.8148-5.003739.76
10712005.06.27 05:30close5340.031.82540.00001.8145-2.703737.06
10722005.06.27 05:30close5330.011.82520.00001.8141-1.103735.96
10732005.06.28 23:00buy5370.011.81720.00001.8272
10742005.06.28 23:19buy5380.031.81690.00001.8269
10752005.06.28 23:29buy5390.101.81660.00001.8266
10762005.06.28 23:41buy5400.341.81630.00001.8263
10772005.06.28 23:41close5400.341.81650.00001.82636.803742.76
10782005.06.28 23:41close5390.101.81640.00001.8266-2.003740.76
10792005.06.28 23:41close5380.031.81610.00001.8269-2.403738.36
10802005.06.28 23:42close5370.011.81620.00001.8272-1.003737.36
10812005.06.29 21:00buy5410.011.80680.00001.8168
10822005.06.29 23:37buy5420.031.80630.00001.8163
10832005.06.30 00:23buy5430.101.80600.00001.8160
10842005.06.30 01:45buy5440.341.80580.00001.8158
10852005.06.30 01:45close5440.341.80630.00001.815817.003754.36
10862005.06.30 01:45close5430.101.80620.00001.81602.003756.36
10872005.06.30 01:45close5420.031.80660.00001.81632.213758.57
10882005.06.30 01:45close5410.011.80640.00001.81680.043758.61
10892005.06.30 21:00buy5450.011.79190.00001.8019
10902005.06.30 21:00buy5460.031.79160.00001.8016
10912005.06.30 21:50buy5470.101.79120.00001.8012
10922005.06.30 21:57buy5480.341.79080.00001.8008
10932005.06.30 21:59close5480.341.79110.00001.800810.203768.81
10942005.06.30 21:59close5470.101.79120.00001.80120.003768.81
10952005.06.30 21:59close5460.031.79090.00001.8016-2.103766.71
10962005.06.30 21:59close5450.011.79100.00001.8019-0.903765.81
10972005.07.07 20:00buy5490.011.74400.00001.7540
10982005.07.07 21:20buy5500.031.74370.00001.7537
10992005.07.07 22:03buy5510.101.74340.00001.7534
11002005.07.07 22:04buy5520.341.74320.00001.7532
11012005.07.07 22:04close5520.341.74350.00001.753210.203776.01
11022005.07.07 22:04close5510.101.74340.00001.75340.003776.01
11032005.07.07 22:04close5500.031.74370.00001.75370.003776.01
11042005.07.07 22:04close5490.011.74350.00001.7540-0.503775.51
11052005.07.12 01:00sell5530.011.75640.00001.7464
11062005.07.12 01:00sell5540.031.75680.00001.7468
11072005.07.12 01:17sell5550.101.75710.00001.7471
11082005.07.12 01:27sell5560.341.75740.00001.7474
11092005.07.12 01:28close5560.341.75720.00001.74746.803782.31
11102005.07.12 01:28close5550.101.75730.00001.7471-2.003780.31
11112005.07.12 01:28close5540.031.75710.00001.7468-0.903779.41
11122005.07.12 01:28close5530.011.75770.00001.7464-1.303778.11
11132005.07.12 23:00sell5570.011.77660.00001.7666
11142005.07.12 23:00sell5580.031.77690.00001.7669
11152005.07.12 23:03sell5590.101.77720.00001.7672
11162005.07.12 23:04sell5600.341.77740.00001.7674
11172005.07.12 23:05close5600.341.77720.00001.76746.803784.91
11182005.07.12 23:05close5590.101.77770.00001.7672-5.003779.91
11192005.07.12 23:05close5580.031.77760.00001.7669-2.103777.81
11202005.07.12 23:05close5570.011.77740.00001.7666-0.803777.01
11212005.07.13 21:00buy5610.011.76510.00001.7751
11222005.07.13 21:00buy5620.031.76480.00001.7748
11232005.07.13 21:00buy5630.101.76450.00001.7745
11242005.07.13 21:13buy5640.341.76420.00001.7742
11252005.07.13 21:15close5640.341.76450.00001.774210.203787.21
11262005.07.13 21:15close5630.101.76430.00001.7745-2.003785.21
11272005.07.13 21:15close5620.031.76400.00001.7748-2.403782.81
11282005.07.13 21:16close5610.011.76410.00001.7751-1.003781.81
11292005.07.15 01:00buy5650.011.75850.00001.7685
11302005.07.15 01:46buy5660.031.75820.00001.7682
11312005.07.15 12:31buy5670.101.75770.00001.7677
11322005.07.15 12:31buy5680.341.75720.00001.7672
11332005.07.15 12:31close5680.341.75770.00001.767217.003798.81
11342005.07.15 12:31close5670.101.75720.00001.7677-5.003793.81
11352005.07.15 12:32close5660.031.75710.00001.7682-3.303790.51
11362005.07.15 12:32close5650.011.75730.00001.7685-1.203789.31
11372005.07.18 02:00buy5690.011.75290.00001.7629
11382005.07.18 02:04buy5700.031.75260.00001.7626
11392005.07.18 06:45buy5710.101.75230.00001.7623
11402005.07.18 06:46buy5720.341.75200.00001.7620
11412005.07.18 06:47close5720.341.75220.00001.76206.803796.11
11422005.07.18 06:47close5710.101.75200.00001.7623-3.003793.11
11432005.07.18 06:47close5700.031.75210.00001.7626-1.503791.61
11442005.07.18 06:47close5690.011.75160.00001.7629-1.303790.31
11452005.07.19 03:00buy5730.011.74800.00001.7580
11462005.07.19 03:02buy5740.031.74770.00001.7577
11472005.07.19 03:56buy5750.101.74740.00001.7574
11482005.07.19 04:00buy5760.341.74720.00001.7572
11492005.07.19 04:01close5760.341.74770.00001.757217.003807.31
11502005.07.19 04:01close5750.101.74750.00001.75741.003808.31
11512005.07.19 04:01close5740.031.74720.00001.7577-1.503806.81
11522005.07.19 04:01close5730.011.74740.00001.7580-0.603806.21
11532005.07.22 00:00sell5770.011.75360.00001.7436
11542005.07.22 00:01sell5780.031.75390.00001.7439
11552005.07.22 00:06sell5790.101.75430.00001.7443
11562005.07.22 00:07sell5800.341.75460.00001.7446
11572005.07.22 00:08close5800.341.75400.00001.744620.403826.61
11582005.07.22 00:08close5790.101.75420.00001.74431.003827.61
11592005.07.22 00:08close5780.031.75410.00001.7439-0.603827.01
11602005.07.22 00:08close5770.011.75390.00001.7436-0.303826.71
11612005.07.26 02:00sell5810.011.74310.00001.7331
11622005.07.26 02:00sell5820.031.74370.00001.7337
11632005.07.26 02:17sell5830.101.74400.00001.7340
11642005.07.26 06:27sell5840.341.74450.00001.7345
11652005.07.26 06:27close5840.341.74410.00001.734513.603840.31
11662005.07.26 06:27close5830.101.74430.00001.7340-3.003837.31
11672005.07.26 06:27close5820.031.74420.00001.7337-1.503835.81
11682005.07.26 06:27close5810.011.74440.00001.7331-1.303834.51
11692005.07.28 01:00sell5850.011.74300.00001.7330
11702005.07.28 01:00sell5860.031.74330.00001.7333
11712005.07.28 01:02sell5870.101.74370.00001.7337
11722005.07.28 01:02sell5880.341.74410.00001.7341
11732005.07.28 01:03close5880.341.74380.00001.734110.203844.71
11742005.07.28 01:03close5870.101.74390.00001.7337-2.003842.71
11752005.07.28 01:03close5860.031.74370.00001.7333-1.203841.51
11762005.07.28 01:03close5850.011.74350.00001.7330-0.503841.01
11772005.07.29 00:00sell5890.011.75450.00001.7445
11782005.07.29 00:00sell5900.031.75510.00001.7451
11792005.07.29 00:06sell5910.101.75540.00001.7454
11802005.07.29 00:11sell5920.341.75570.00001.7457
11812005.07.29 00:11close5920.341.75520.00001.745717.003858.01
11822005.07.29 00:11close5910.101.75540.00001.74540.003858.01
11832005.07.29 00:11close5900.031.75590.00001.7451-2.403855.61
11842005.07.29 00:12close5890.011.75600.00001.7445-1.503854.11
11852005.07.29 20:00sell5930.011.75740.00001.7474
11862005.07.29 20:00sell5940.031.75770.00001.7477
11872005.07.29 20:16sell5950.101.75800.00001.7480
11882005.07.29 20:27sell5960.341.75830.00001.7483
11892005.07.29 20:30close5960.341.75810.00001.74836.803860.91
11902005.07.29 20:30close5950.101.75820.00001.7480-2.003858.91
11912005.07.29 20:30close5940.031.75780.00001.7477-0.303858.61
11922005.07.29 20:30close5930.011.75790.00001.7474-0.503858.11
11932005.08.01 20:00sell5970.011.76850.00001.7585
11942005.08.01 20:02sell5980.031.76880.00001.7588
11952005.08.01 20:18sell5990.101.76910.00001.7591
11962005.08.02 00:04sell6000.341.76930.00001.7593
11972005.08.02 00:04close6000.341.76890.00001.759313.603871.71
11982005.08.02 00:04close5990.101.76910.00001.7591-1.603870.11
11992005.08.02 00:04close5980.031.76900.00001.7588-1.083869.03
12002005.08.02 00:05close5970.011.76910.00001.7585-0.763868.27
12012005.08.03 20:00sell6010.011.77850.00001.7685
12022005.08.03 23:04sell6020.031.77880.00001.7688
12032005.08.03 23:41sell6030.101.77930.00001.7693
12042005.08.04 00:59sell6040.341.77960.00001.7696
12052005.08.04 01:00close6040.341.77940.00001.76966.803875.07
12062005.08.04 01:00close6030.101.77970.00001.7693-8.793866.29
12072005.08.04 01:00close6020.031.77990.00001.7688-4.743861.55
12082005.08.04 01:01close6010.011.77960.00001.7685-1.583859.97
12092005.08.05 02:00sell6050.011.78030.00001.7703
12102005.08.05 02:00sell6060.031.78080.00001.7708
12112005.08.05 02:05sell6070.101.78110.00001.7711
12122005.08.05 02:06sell6080.341.78140.00001.7714
12132005.08.05 02:09close6080.341.78110.00001.771410.203870.17
12142005.08.05 02:10close6070.101.78140.00001.7711-3.003867.17
12152005.08.05 02:10close6060.031.78150.00001.7708-2.103865.07
12162005.08.05 02:10close6050.011.78160.00001.7703-1.303863.77
12172005.08.05 20:00buy6090.011.77970.00001.7897
12182005.08.05 20:02buy6100.031.77940.00001.7894
12192005.08.05 20:22buy6110.101.77910.00001.7891
12202005.08.05 20:26buy6120.341.77880.00001.7888
12212005.08.05 20:28close6120.341.77900.00001.78886.803870.57
12222005.08.05 20:28close6110.101.77890.00001.7891-2.003868.57
12232005.08.05 20:28close6100.031.77850.00001.7894-2.703865.87
12242005.08.05 20:29close6090.011.77860.00001.7897-1.103864.77
12252005.08.08 20:00sell6130.011.78510.00001.7751
12262005.08.08 23:08sell6140.031.78560.00001.7756
12272005.08.08 23:14sell6150.101.78600.00001.7760
12282005.08.08 23:27sell6160.341.78630.00001.7763
12292005.08.08 23:28close6160.341.78610.00001.77636.803871.57
12302005.08.08 23:28close6150.101.78600.00001.77600.003871.57
12312005.08.08 23:28close6140.031.78630.00001.7756-2.103869.47
12322005.08.08 23:28close6130.011.78650.00001.7751-1.403868.07
12332005.08.12 01:00sell6170.011.81050.00001.8005
12342005.08.12 01:02sell6180.031.81080.00001.8008
12352005.08.12 06:16sell6190.101.81110.00001.8011
12362005.08.12 06:16sell6200.341.81140.00001.8014
12372005.08.12 06:17close6200.341.81120.00001.80146.803874.87
12382005.08.12 06:17close6190.101.81100.00001.80111.003875.87
12392005.08.12 06:17close6180.031.81110.00001.8008-0.903874.97
12402005.08.12 06:17close6170.011.81120.00001.8005-0.703874.27
12412005.08.15 20:00buy6210.011.81200.00001.8220
12422005.08.15 20:10buy6220.031.81170.00001.8217
12432005.08.15 20:28buy6230.101.81130.00001.8213
12442005.08.15 20:34buy6240.341.81090.00001.8209
12452005.08.15 20:34close6240.341.81110.00001.82096.803881.07
12462005.08.15 20:34close6230.101.81100.00001.8213-3.003878.07
12472005.08.15 20:34close6220.031.81140.00001.8217-0.903877.17
12482005.08.15 20:34close6210.011.81120.00001.8220-0.803876.37
12492005.08.19 01:00buy6250.011.79290.00001.8029
12502005.08.19 01:12buy6260.031.79250.00001.8025
12512005.08.19 01:17buy6270.101.79210.00001.8021
12522005.08.19 06:01buy6280.341.79160.00001.8016
12532005.08.19 06:02close6280.341.79200.00001.801613.603889.97
12542005.08.19 06:02close6270.101.79180.00001.8021-3.003886.97
12552005.08.19 06:02close6260.031.79190.00001.8025-1.803885.17
12562005.08.19 06:02close6250.011.79160.00001.8029-1.303883.87
12572005.08.24 01:00sell6290.011.79900.00001.7890
12582005.08.24 01:01sell6300.031.79940.00001.7894
12592005.08.24 01:11sell6310.101.79970.00001.7897
12602005.08.24 01:15sell6320.341.80000.00001.7900
12612005.08.24 01:15close6320.341.79980.00001.79006.803890.67
12622005.08.24 01:15close6310.101.79990.00001.7897-2.003888.67
12632005.08.24 01:15close6300.031.80000.00001.7894-1.803886.87
12642005.08.24 01:16close6290.011.79980.00001.7890-0.803886.07
12652005.09.01 03:00sell6330.011.80150.00001.7915
12662005.09.01 03:00sell6340.031.80180.00001.7918
12672005.09.01 03:20sell6350.101.80210.00001.7921
12682005.09.01 04:46sell6360.341.80240.00001.7924
12692005.09.01 04:56close6360.341.80220.00001.79246.803892.87
12702005.09.01 04:56close6350.101.80250.00001.7921-4.003888.87
12712005.09.01 04:56close6340.031.80280.00001.7918-3.003885.87
12722005.09.01 04:56close6330.011.80270.00001.7915-1.203884.67
12732005.09.02 01:00sell6370.011.83190.00001.8219
12742005.09.02 01:01sell6380.031.83220.00001.8222
12752005.09.02 01:09sell6390.101.83250.00001.8225
12762005.09.02 01:14sell6400.341.83290.00001.8229
12772005.09.02 01:19close6400.341.83270.00001.82296.803891.47
12782005.09.02 01:19close6390.101.83240.00001.82251.003892.47
12792005.09.02 01:19close6380.031.83250.00001.8222-0.903891.57
12802005.09.02 01:19close6370.011.83230.00001.8219-0.403891.17
12812005.09.06 21:00sell6410.011.84240.00001.8324
12822005.09.06 21:00sell6420.031.84270.00001.8327
12832005.09.06 21:00sell6430.101.84300.00001.8330
12842005.09.07 06:59sell6440.341.84340.00001.8334
12852005.09.07 07:00close6440.341.84280.00001.833420.403911.57
12862005.09.07 07:00close6430.101.84290.00001.8330-0.593910.98
12872005.09.07 07:00close6420.031.84300.00001.8327-1.383909.60
12882005.09.07 07:00close6410.011.84270.00001.8324-0.463909.14
12892005.09.09 03:00buy6450.011.83890.00001.8489
12902005.09.09 03:29buy6460.031.83860.00001.8486
12912005.09.09 03:39buy6470.101.83820.00001.8482
12922005.09.09 03:41buy6480.341.83790.00001.8479
12932005.09.09 03:43close6480.341.83810.00001.84796.803915.94
12942005.09.09 03:43close6470.101.83780.00001.8482-4.003911.94
12952005.09.09 03:43close6460.031.83790.00001.8486-2.103909.84
12962005.09.09 03:43close6450.011.83770.00001.8489-1.203908.64
12972005.09.12 03:00sell6490.011.83460.00001.8246
12982005.09.12 03:00sell6500.031.83490.00001.8249
12992005.09.12 03:06sell6510.101.83520.00001.8252
13002005.09.12 03:30sell6520.341.83550.00001.8255
13012005.09.12 03:31close6520.341.83510.00001.825513.603922.24
13022005.09.12 03:31close6510.101.83490.00001.82523.003925.24
13032005.09.12 03:31close6500.031.83500.00001.8249-0.303924.94
13042005.09.12 03:31close6490.011.83480.00001.8246-0.203924.74
13052005.09.13 00:00buy6530.011.82220.00001.8322
13062005.09.13 00:01buy6540.031.82180.00001.8318
13072005.09.13 00:17buy6550.101.82100.00001.8310
13082005.09.13 00:22buy6560.341.82060.00001.8306
13092005.09.13 00:26close6560.341.82110.00001.830617.003941.74
13102005.09.13 00:26close6550.101.82090.00001.8310-1.003940.74
13112005.09.13 00:26close6540.031.82100.00001.8318-2.403938.34
13122005.09.13 00:26close6530.011.82060.00001.8322-1.603936.74
13132005.09.15 21:00buy6570.011.80640.00001.8164
13142005.09.15 21:06buy6580.031.80610.00001.8161
13152005.09.15 21:43buy6590.101.80570.00001.8157
13162005.09.16 13:52buy6600.341.80530.00001.8153
13172005.09.16 13:53close6600.341.80570.00001.815313.603950.34
13182005.09.16 13:53close6590.101.80560.00001.81570.463950.80
13192005.09.16 13:53close6580.031.80580.00001.8161-0.463950.33
13202005.09.16 13:53close6570.011.80540.00001.8164-0.853949.48
13212005.09.16 21:00buy6610.011.80850.00001.8185
13222005.09.16 21:06buy6620.031.80820.00001.8182
13232005.09.16 21:36buy6630.101.80780.00001.8178
13242005.09.18 22:01buy6640.341.80420.00001.8142
13252005.09.19 01:27close6640.341.80550.00001.814249.153998.63
13262005.09.19 01:27close6630.101.80530.00001.8178-23.553975.08
13272005.09.19 01:27close6620.031.80540.00001.8182-7.963967.12
13282005.09.19 01:27close6610.011.80520.00001.8185-3.153963.96
13292005.09.22 02:00sell6650.011.80760.00001.7976
13302005.09.22 02:00sell6660.031.80790.00001.7979
13312005.09.22 02:04sell6670.101.80820.00001.7982
13322005.09.22 02:04sell6680.341.80850.00001.7985
13332005.09.22 02:05close6680.341.80820.00001.798510.203974.16
13342005.09.22 02:05close6670.101.80830.00001.7982-1.003973.16
13352005.09.22 02:05close6660.031.80790.00001.79790.003973.16
13362005.09.22 02:05close6650.011.80810.00001.7976-0.503972.66
13372005.09.23 01:00buy6690.011.79120.00001.8012
13382005.09.23 01:01buy6700.031.79080.00001.8008
13392005.09.23 01:04buy6710.101.79020.00001.8002
13402005.09.23 01:11buy6720.341.78990.00001.7999
13412005.09.23 01:20close6720.341.79010.00001.79996.803979.46
13422005.09.23 01:20close6710.101.79000.00001.8002-2.003977.46
13432005.09.23 01:20close6700.031.78970.00001.8008-3.303974.16
13442005.09.23 01:21close6690.011.78990.00001.8012-1.303972.86
13452005.09.26 03:00buy6730.011.77330.00001.7833
13462005.09.26 06:41buy6740.031.77290.00001.7829
13472005.09.26 06:41buy6750.101.77220.00001.7822
13482005.09.26 06:59buy6760.341.77190.00001.7819
13492005.09.26 06:59close6760.341.77210.00001.78196.803979.66
13502005.09.26 06:59close6750.101.77200.00001.7822-2.003977.66
13512005.09.26 06:59close6740.031.77180.00001.7829-3.303974.36
13522005.09.26 07:00close6730.011.77150.00001.7833-1.803972.56
13532005.09.28 20:00buy6770.011.76810.00001.7781
13542005.09.28 20:02buy6780.031.76770.00001.7777
13552005.09.28 22:23buy6790.101.76730.00001.7773
13562005.09.29 00:36buy6800.341.76680.00001.7768
13572005.09.29 00:37close6800.341.76730.00001.776817.003989.56
13582005.09.29 00:37close6790.101.76750.00001.77736.373995.93
13592005.09.29 00:37close6780.031.76730.00001.77770.113996.04
13602005.09.29 00:37close6770.011.76710.00001.7781-0.563995.47
13612005.09.30 03:00buy6810.011.76250.00001.7725
13622005.09.30 05:08buy6820.031.76220.00001.7722
13632005.09.30 05:17buy6830.101.76190.00001.7719
13642005.09.30 05:34buy6840.341.76140.00001.7714
13652005.09.30 05:35close6840.341.76190.00001.771417.004012.47
13662005.09.30 05:35close6830.101.76180.00001.7719-1.004011.47
13672005.09.30 05:35close6820.031.76170.00001.7722-1.504009.97
13682005.09.30 05:35close6810.011.76180.00001.7725-0.704009.27
13692005.09.30 20:00sell6850.011.76290.00001.7529
13702005.09.30 20:00sell6860.031.76340.00001.7534
13712005.09.30 20:00sell6870.101.76380.00001.7538
13722005.09.30 20:00sell6880.341.76410.00001.7541
13732005.10.02 22:01close6880.341.76250.00001.754154.404063.67
13742005.10.02 22:01close6870.101.76260.00001.753812.004075.67
13752005.10.02 22:01close6860.031.76240.00001.75343.004078.67
13762005.10.02 22:01close6850.011.76220.00001.75290.704079.37
13772005.10.02 23:00sell6890.011.76180.00001.7518
13782005.10.02 23:03sell6900.031.76220.00001.7522
13792005.10.02 23:03sell6910.101.76260.00001.7526
13802005.10.02 23:57sell6920.341.76290.00001.7529
13812005.10.02 23:57close6920.341.76260.00001.752910.204089.57
13822005.10.02 23:57close6910.101.76270.00001.7526-1.004088.57
13832005.10.02 23:57close6900.031.76290.00001.7522-2.104086.47
13842005.10.02 23:58close6890.011.76320.00001.7518-1.404085.07
13852005.10.04 23:00sell6930.011.75830.00001.7483
13862005.10.04 23:00sell6940.031.75860.00001.7486
13872005.10.04 23:23sell6950.101.75900.00001.7490
13882005.10.04 23:59sell6960.341.75930.00001.7493
13892005.10.05 00:01close6960.341.75910.00001.74931.384086.45
13902005.10.05 00:01close6950.101.75930.00001.7490-4.594081.86
13912005.10.05 00:01close6940.031.75950.00001.7486-3.184078.68
13922005.10.05 00:01close6930.011.75960.00001.7483-1.464077.22
13932005.10.07 01:00sell6970.011.77590.00001.7659
13942005.10.07 01:01sell6980.031.77620.00001.7662
13952005.10.07 01:02sell6990.101.77650.00001.7665
13962005.10.07 01:15sell7000.341.77680.00001.7668
13972005.10.07 01:15close7000.341.77650.00001.766810.204087.42
13982005.10.07 01:15close6990.101.77660.00001.7665-1.004086.42
13992005.10.07 01:16close6980.031.77670.00001.7662-1.504084.92
14002005.10.07 01:16close6970.011.77690.00001.7659-1.004083.92
14012005.10.10 01:00buy7010.011.76090.00001.7709
14022005.10.10 01:00buy7020.031.76060.00001.7706
14032005.10.10 02:19buy7030.101.76000.00001.7700
14042005.10.10 03:07buy7040.341.75970.00001.7697
14052005.10.10 03:09close7040.341.75990.00001.76976.804090.72
14062005.10.10 03:09close7030.101.75980.00001.7700-2.004088.72
14072005.10.10 03:10close7020.031.75970.00001.7706-2.704086.02
14082005.10.10 03:10close7010.011.75950.00001.7709-1.404084.62
14092005.10.10 21:00buy7050.011.75680.00001.7668
14102005.10.10 21:09buy7060.031.75650.00001.7665
14112005.10.10 21:20buy7070.101.75610.00001.7661
14122005.10.10 21:23buy7080.341.75580.00001.7658
14132005.10.11 09:52close7080.341.75600.00001.765811.754096.36
14142005.10.11 09:52close7070.101.75590.00001.7661-0.544095.82
14152005.10.11 09:52close7060.031.75570.00001.7665-1.964093.86
14162005.10.11 09:52close7050.011.75550.00001.7668-1.154092.70
14172005.10.13 01:00sell7090.011.74920.00001.7392
14182005.10.13 01:01sell7100.031.74960.00001.7396
14192005.10.13 01:03sell7110.101.74990.00001.7399
14202005.10.13 11:50sell7120.341.75030.00001.7403
14212005.10.13 11:53close7120.341.75010.00001.74036.804099.50
14222005.10.13 11:53close7110.101.75030.00001.7399-4.004095.50
14232005.10.13 11:53close7100.031.75020.00001.7396-1.804093.70
14242005.10.13 11:53close7090.011.75030.00001.7392-1.104092.60
14252005.10.14 02:00sell7130.011.75220.00001.7422
14262005.10.14 02:00sell7140.031.75260.00001.7426
14272005.10.14 02:05sell7150.101.75290.00001.7429
14282005.10.14 02:06sell7160.341.75310.00001.7431
14292005.10.14 02:07close7160.341.75290.00001.74316.804099.40
14302005.10.14 02:08close7150.101.75300.00001.7429-1.004098.40
14312005.10.14 02:08close7140.031.75310.00001.7426-1.504096.90
14322005.10.14 02:08close7130.011.75320.00001.7422-1.004095.90
14332005.10.17 00:00sell7170.011.76420.00001.7542
14342005.10.17 00:00sell7180.031.76460.00001.7546
14352005.10.17 00:05sell7190.101.76500.00001.7550
14362005.10.17 00:06sell7200.341.76520.00001.7552
14372005.10.17 00:06close7200.341.76480.00001.755213.604109.50
14382005.10.17 00:06close7190.101.76490.00001.75501.004110.50
14392005.10.17 00:06close7180.031.76500.00001.7546-1.204109.30
14402005.10.17 00:07close7170.011.76490.00001.7542-0.704108.60
14412005.10.20 01:00sell7210.011.76150.00001.7515
14422005.10.20 01:00sell7220.031.76200.00001.7520
14432005.10.20 04:42sell7230.101.76240.00001.7524
14442005.10.20 06:47sell7240.341.76270.00001.7527
14452005.10.20 06:49close7240.341.76250.00001.75276.804115.40
14462005.10.20 06:49close7230.101.76260.00001.7524-2.004113.40
14472005.10.20 06:49close7220.031.76250.00001.7520-1.504111.90
14482005.10.20 06:49close7210.011.76230.00001.7515-0.804111.10
14492005.10.26 00:00sell7250.011.78410.00001.7741
14502005.10.26 01:50sell7260.031.78440.00001.7744
14512005.10.26 02:43sell7270.101.78470.00001.7747
14522005.10.26 02:46sell7280.341.78500.00001.7750
14532005.10.26 02:47close7280.341.78470.00001.775010.204121.30
14542005.10.26 02:47close7270.101.78490.00001.7747-2.004119.30
14552005.10.26 02:48close7260.031.78500.00001.7744-1.804117.50
14562005.10.26 02:48close7250.011.78470.00001.7741-0.604116.90
14572005.10.27 02:00buy7290.011.77970.00001.7897
14582005.10.27 02:01buy7300.031.77950.00001.7895
14592005.10.27 09:10t/p7290.011.78970.00001.789710.004126.90
14602005.10.27 09:10t/p7300.031.78950.00001.789530.004156.90
14612005.10.31 03:00buy7310.011.77530.00001.7853
14622005.10.31 03:00buy7320.031.77500.00001.7850
14632005.10.31 03:15buy7330.101.77470.00001.7847
14642005.10.31 04:28buy7340.341.77440.00001.7844
14652005.10.31 04:29close7340.341.77460.00001.78446.804163.70
14662005.10.31 04:29close7330.101.77480.00001.78471.004164.70
14672005.10.31 04:29close7320.031.77470.00001.7850-0.904163.80
14682005.10.31 04:29close7310.011.77500.00001.7853-0.304163.50
14692005.11.01 22:00buy7350.011.76590.00001.7759
14702005.11.01 22:00buy7360.031.76530.00001.7753
14712005.11.01 23:27buy7370.101.76460.00001.7746
14722005.11.02 00:07buy7380.341.76420.00001.7742
14732005.11.02 00:11close7380.341.76470.00001.774217.004180.50
14742005.11.02 00:11close7370.101.76480.00001.77463.464183.96
14752005.11.02 00:11close7360.031.76450.00001.7753-1.964181.99
14762005.11.02 00:11close7350.011.76460.00001.7759-1.154180.84
14772005.11.03 03:00sell7390.011.77510.00001.7651
14782005.11.03 03:05sell7400.031.77530.00001.7653
14792005.11.03 03:40sell7410.101.77560.00001.7656
14802005.11.03 03:54sell7420.341.77590.00001.7659
14812005.11.03 03:54close7420.341.77560.00001.765910.204191.04
14822005.11.03 03:54close7410.101.77570.00001.7656-1.004190.04
14832005.11.03 03:54close7400.031.77600.00001.7653-2.104187.94
14842005.11.03 03:55close7390.011.77610.00001.7651-1.004186.94
14852005.11.07 02:00buy7430.011.75140.00001.7614
14862005.11.07 02:00buy7440.031.75010.00001.7601
14872005.11.07 05:43buy7450.101.74980.00001.7598
14882005.11.07 06:00buy7460.341.74940.00001.7594
14892005.11.07 06:01close7460.341.74970.00001.759410.204197.14
14902005.11.07 06:01close7450.101.74950.00001.7598-3.004194.14
14912005.11.07 06:01close7440.031.74960.00001.7601-1.504192.64
14922005.11.07 06:01close7430.011.74920.00001.7614-2.204190.44
14932005.11.11 20:00buy7470.011.74020.00001.7502
14942005.11.11 20:00buy7480.031.73960.00001.7496
14952005.11.14 09:16t/p7480.031.74960.00001.749630.444220.88
14962005.11.14 09:16close7470.011.74970.00001.75029.654230.52
14972005.11.15 01:00buy7490.011.73970.00001.7497
14982005.11.15 01:00buy7500.031.73930.00001.7493
14992005.11.15 01:18buy7510.101.73900.00001.7490
15002005.11.15 01:26buy7520.341.73870.00001.7487
15012005.11.15 01:27close7520.341.73900.00001.748710.204240.72
15022005.11.15 01:27close7510.101.73880.00001.7490-2.004238.72
15032005.11.15 01:27close7500.031.73890.00001.7493-1.204237.52
15042005.11.15 01:28close7490.011.73900.00001.7497-0.704236.82
15052005.11.17 00:00buy7530.011.71900.00001.7290
15062005.11.17 01:02buy7540.031.71870.00001.7287
15072005.11.17 01:12buy7550.101.71830.00001.7283
15082005.11.17 01:30buy7560.341.71800.00001.7280
15092005.11.17 01:30close7560.341.71830.00001.728010.204247.02
15102005.11.17 01:30close7550.101.71820.00001.7283-1.004246.02
15112005.11.17 01:31close7540.031.71810.00001.7287-1.804244.22
15122005.11.17 01:31close7530.011.71770.00001.7290-1.304242.92
15132005.11.29 03:00sell7570.011.72150.00001.7115
15142005.11.29 03:00sell7580.031.72260.00001.7126
15152005.11.29 03:19sell7590.101.72290.00001.7129
15162005.11.29 03:21sell7600.341.72320.00001.7132
15172005.11.29 03:24close7600.341.72280.00001.713213.604256.52
15182005.11.29 03:24close7590.101.72300.00001.7129-1.004255.52
15192005.11.29 03:24close7580.031.72330.00001.7126-2.104253.42
15202005.11.29 03:25close7570.011.72310.00001.7115-1.604251.82
15212005.12.01 00:00sell7610.011.73000.00001.7200
15222005.12.01 00:01sell7620.031.73030.00001.7203
15232005.12.01 00:01sell7630.101.73080.00001.7208
15242005.12.01 00:01sell7640.341.73100.00001.7210
15252005.12.01 00:02close7640.341.73070.00001.721010.204262.02
15262005.12.01 00:02close7630.101.73080.00001.72080.004262.02
15272005.12.01 00:02close7620.031.73090.00001.7203-1.804260.22
15282005.12.01 00:03close7610.011.73080.00001.7200-0.804259.42
15292005.12.02 01:00sell7650.011.73110.00001.7211
15302005.12.02 01:00sell7660.031.73140.00001.7214
15312005.12.02 01:02sell7670.101.73170.00001.7217
15322005.12.02 03:14sell7680.341.73200.00001.7220
15332005.12.02 03:15close7680.341.73180.00001.72206.804266.22
15342005.12.02 03:15close7670.101.73170.00001.72170.004266.22
15352005.12.02 03:15close7660.031.73200.00001.7214-1.804264.42
15362005.12.02 03:15close7650.011.73220.00001.7211-1.104263.32
15372005.12.05 02:00sell7690.011.73140.00001.7214
15382005.12.05 02:00sell7700.031.73170.00001.7217
15392005.12.05 06:26sell7710.101.73200.00001.7220
15402005.12.05 06:48sell7720.341.73230.00001.7223
15412005.12.05 06:48close7720.341.73210.00001.72236.804270.12
15422005.12.05 06:48close7710.101.73220.00001.7220-2.004268.12
15432005.12.05 06:48close7700.031.73180.00001.7217-0.304267.82
15442005.12.05 06:48close7690.011.73200.00001.7214-0.604267.22
15452005.12.06 02:00sell7730.011.74120.00001.7312
15462005.12.06 02:09sell7740.031.74160.00001.7316
15472005.12.06 04:19sell7750.101.74190.00001.7319
15482005.12.06 05:20sell7760.341.74230.00001.7323
15492005.12.06 05:24close7760.341.74210.00001.73236.804274.02
15502005.12.06 05:24close7750.101.74230.00001.7319-4.004270.02
15512005.12.06 05:24close7740.031.74250.00001.7316-2.704267.32
15522005.12.06 05:24close7730.011.74240.00001.7312-1.204266.12
15532005.12.07 02:00sell7770.011.73830.00001.7283
15542005.12.07 02:04sell7780.031.73860.00001.7286
15552005.12.07 02:54sell7790.101.73890.00001.7289
15562005.12.07 03:12sell7800.341.73910.00001.7291
15572005.12.07 03:49close7800.341.73890.00001.72916.804272.92
15582005.12.07 03:49close7790.101.73920.00001.7289-3.004269.92
15592005.12.07 03:49close7780.031.73940.00001.7286-2.404267.52
15602005.12.07 03:49close7770.011.73930.00001.7283-1.004266.52
15612005.12.09 01:00sell7810.011.75100.00001.7410
15622005.12.09 01:08sell7820.031.75120.00001.7412
15632005.12.09 02:21sell7830.101.75150.00001.7415
15642005.12.09 02:56sell7840.341.75180.00001.7418
15652005.12.09 02:57close7840.341.75160.00001.74186.804273.32
15662005.12.09 02:57close7830.101.75190.00001.7415-4.004269.32
15672005.12.09 02:57close7820.031.75210.00001.7412-2.704266.62
15682005.12.09 02:57close7810.011.75200.00001.7410-1.004265.62
15692005.12.11 23:01sell7850.011.75070.00001.7407
15702005.12.11 23:20sell7860.031.75130.00001.7413
15712005.12.11 23:29sell7870.101.75160.00001.7416
15722005.12.11 23:32sell7880.341.75190.00001.7419
15732005.12.11 23:32close7880.341.75170.00001.74196.804272.42
15742005.12.11 23:32close7870.101.75180.00001.7416-2.004270.42
15752005.12.11 23:33close7860.031.75190.00001.7413-1.804268.62
15762005.12.11 23:33close7850.011.75160.00001.7407-0.904267.72
15772005.12.13 00:00sell7890.011.77440.00001.7644
15782005.12.13 00:00sell7900.031.77480.00001.7648
15792005.12.13 00:22sell7910.101.77510.00001.7651
15802005.12.13 00:25sell7920.341.77530.00001.7653
15812005.12.13 00:32close7920.341.77500.00001.765310.204277.92
15822005.12.13 00:32close7910.101.77510.00001.76510.004277.92
15832005.12.13 00:33close7900.031.77520.00001.7648-1.204276.72
15842005.12.13 00:33close7890.011.77510.00001.7644-0.704276.02
15852005.12.14 01:00buy7930.011.77040.00001.7804
15862005.12.14 08:40t/p7930.011.78040.00001.780410.004286.02
15872005.12.16 02:00buy7940.011.76470.00001.7747
15882005.12.16 02:07buy7950.031.76430.00001.7743
15892005.12.16 02:13buy7960.101.76380.00001.7738
15902005.12.16 02:33buy7970.341.76350.00001.7735
15912005.12.16 02:34close7970.341.76370.00001.77356.804292.82
15922005.12.16 02:34close7960.101.76360.00001.7738-2.004290.82
15932005.12.16 02:35close7950.031.76320.00001.7743-3.304287.52
15942005.12.16 02:35close7940.011.76370.00001.7747-1.004286.52
15952005.12.19 03:00sell7980.011.77140.00001.7614
15962005.12.19 03:01sell7990.031.77170.00001.7617
15972005.12.19 05:18sell8000.101.77200.00001.7620
15982005.12.19 06:56sell8010.341.77230.00001.7623
15992005.12.19 06:56close8010.341.77210.00001.76236.804293.32
16002005.12.19 06:57close8000.101.77220.00001.7620-2.004291.32
16012005.12.19 06:57close7990.031.77230.00001.7617-1.804289.52
16022005.12.19 06:57close7980.011.77210.00001.7614-0.704288.82
16032005.12.20 00:00buy8020.011.76300.00001.7730
16042005.12.20 00:00buy8030.031.76270.00001.7727
16052005.12.20 00:45buy8040.101.76240.00001.7724
16062005.12.20 01:03buy8050.341.76210.00001.7721
16072005.12.20 01:04close8050.341.76240.00001.772110.204299.02
16082005.12.20 01:04close8040.101.76230.00001.7724-1.004298.02
16092005.12.20 01:04close8030.031.76250.00001.7727-0.604297.42
16102005.12.20 01:04close8020.011.76210.00001.7730-0.904296.52
16112005.12.21 01:00buy8060.011.75870.00001.7687
16122005.12.21 01:00buy8070.031.75840.00001.7684
16132005.12.21 01:39buy8080.101.75790.00001.7679
16142005.12.21 02:04buy8090.341.75760.00001.7676
16152005.12.21 02:04close8090.341.75800.00001.767613.604310.12
16162005.12.21 02:05close8080.101.75790.00001.76790.004310.12
16172005.12.21 02:05close8070.031.75800.00001.7684-1.204308.92
16182005.12.21 02:05close8060.011.75810.00001.7687-0.604308.32
16192005.12.21 23:01buy8100.011.74570.00001.7557
16202005.12.21 23:02buy8110.031.74540.00001.7554
16212005.12.21 23:11buy8120.101.74520.00001.7552
16222005.12.21 23:52buy8130.341.74480.00001.7548
16232005.12.22 00:35close8130.341.74510.00001.754825.044333.36
16242005.12.22 00:35close8120.101.74490.00001.75521.374334.73
16252005.12.22 00:35close8110.031.74500.00001.75540.114334.84
16262005.12.22 00:36close8100.011.74450.00001.7557-0.764334.07
16272005.12.23 21:00buy8140.011.73520.00001.7452
16282005.12.23 21:03buy8150.031.73490.00001.7449
16292005.12.23 21:22buy8160.101.73460.00001.7446
16302005.12.23 21:23buy8170.341.73430.00001.7443
16312005.12.23 21:23close8170.341.73460.00001.744310.204344.27
16322005.12.23 21:23close8160.101.73450.00001.7446-1.004343.27
16332005.12.23 21:23close8150.031.73460.00001.7449-0.904342.37
16342005.12.23 21:23close8140.011.73480.00001.7452-0.404341.97
16352005.12.26 23:01buy8180.011.73350.00001.7435
16362005.12.26 23:08buy8190.031.73320.00001.7432
16372005.12.26 23:16buy8200.101.73290.00001.7429
16382005.12.26 23:17buy8210.341.73260.00001.7426
16392005.12.27 08:12close8210.341.73290.00001.742615.154357.12
16402005.12.27 08:12close8200.101.73280.00001.74290.464357.57
16412005.12.27 08:13close8190.031.73250.00001.7432-1.664355.91
16422005.12.27 08:13close8180.011.73280.00001.7435-0.554355.36
16432005.12.28 03:00buy8220.011.72970.00001.7397
16442005.12.28 03:55buy8230.031.72930.00001.7393
16452005.12.28 04:08buy8240.101.72900.00001.7390
16462005.12.28 04:24buy8250.341.72870.00001.7387
16472005.12.28 04:25close8250.341.72910.00001.738713.604368.96
16482005.12.28 04:25close8240.101.72930.00001.73903.004371.96
16492005.12.28 04:25close8230.031.72910.00001.7393-0.604371.36
16502005.12.28 04:26close8220.011.72890.00001.7397-0.804370.56
16512005.12.29 03:00buy8260.011.72080.00001.7308
16522005.12.29 03:00buy8270.031.72030.00001.7303
16532005.12.29 09:20buy8280.101.71990.00001.7299
16542005.12.29 09:20buy8290.341.71920.00001.7292
16552005.12.29 09:21close8290.341.71950.00001.729210.204380.76
16562005.12.29 09:21close8280.101.71930.00001.7299-6.004374.76
16572005.12.29 09:21close8270.031.71940.00001.7303-2.704372.06
16582005.12.29 09:22close8260.011.71900.00001.7308-1.804370.26
16592005.12.30 22:00buy8300.011.72350.00001.7335
16602005.12.30 22:00buy8310.031.72320.00001.7332
16612005.12.30 22:04buy8320.101.72260.00001.7326
16622006.01.01 23:34buy8330.341.72230.00001.7323
16632006.01.02 02:14close8330.341.72250.00001.732311.754382.00
16642006.01.02 02:15close8320.101.72280.00001.73263.464385.46
16652006.01.02 02:15close8310.031.72250.00001.7332-1.664383.80
16662006.01.02 02:15close8300.011.72260.00001.7335-0.754383.04
16672006.01.05 23:01sell8340.011.75470.00001.7447
16682006.01.05 23:03sell8350.031.75520.00001.7452
16692006.01.05 23:48sell8360.101.75560.00001.7456
16702006.01.06 00:10sell8370.341.75600.00001.7460
16712006.01.06 00:19close8370.341.75580.00001.74606.804389.84
16722006.01.06 00:19close8360.101.75570.00001.7456-2.594387.25
16732006.01.06 00:19close8350.031.75600.00001.7452-2.884384.37
16742006.01.06 00:19close8340.011.75610.00001.7447-1.564382.81
16752006.01.09 01:00sell8380.011.77060.00001.7606
16762006.01.09 01:00sell8390.031.77110.00001.7611
16772006.01.09 01:01sell8400.101.77130.00001.7613
16782006.01.09 01:04sell8410.341.77160.00001.7616
16792006.01.09 01:04close8410.341.77110.00001.761617.004399.81
16802006.01.09 01:04close8400.101.77130.00001.76130.004399.81
16812006.01.09 01:04close8390.031.77120.00001.7611-0.304399.51
16822006.01.09 01:04close8380.011.77140.00001.7606-0.804398.71
16832006.01.24 21:00sell8420.011.78610.00001.7761
16842006.01.24 21:01sell8430.031.78650.00001.7765
16852006.01.25 09:14sell8440.101.78690.00001.7769
16862006.01.25 09:16sell8450.341.78720.00001.7772
16872006.01.25 09:17close8450.341.78700.00001.77726.804405.51
16882006.01.25 09:17close8440.101.78710.00001.7769-2.004403.51
16892006.01.25 09:17close8430.031.78720.00001.7765-2.584400.93
16902006.01.25 09:17close8420.011.78690.00001.7761-0.964399.97
16912006.02.01 01:00sell8460.011.77790.00001.7679
16922006.02.01 01:44sell8470.031.77830.00001.7683
16932006.02.01 01:47sell8480.101.77860.00001.7686
16942006.02.01 02:05sell8490.341.77890.00001.7689
16952006.02.01 03:05close8490.341.77870.00001.76896.804406.77
16962006.02.01 03:05close8480.101.77920.00001.7686-6.004400.77
16972006.02.01 03:05close8470.031.77900.00001.7683-2.104398.67
16982006.02.01 03:06close8460.011.77910.00001.7679-1.204397.47
16992006.02.03 03:00sell8500.011.77970.00001.7697
17002006.02.03 03:11sell8510.031.78000.00001.7700
17012006.02.03 03:29sell8520.101.78030.00001.7703
17022006.02.03 03:47sell8530.341.78060.00001.7706
17032006.02.03 03:47close8530.341.78040.00001.77066.804404.27
17042006.02.03 03:48close8520.101.78030.00001.77030.004404.27
17052006.02.03 03:48close8510.031.78070.00001.7700-2.104402.17
17062006.02.03 03:49close8500.011.78040.00001.7697-0.704401.47
17072006.02.06 01:00buy8540.011.76410.00001.7741
17082006.02.06 01:10buy8550.031.76370.00001.7737
17092006.02.06 01:13buy8560.101.76350.00001.7735
17102006.02.06 01:13buy8570.341.76320.00001.7732
17112006.02.06 01:15close8570.341.76350.00001.773210.204411.67
17122006.02.06 01:15close8560.101.76340.00001.7735-1.004410.67
17132006.02.06 01:16close8550.031.76300.00001.7737-2.104408.57
17142006.02.06 01:16close8540.011.76310.00001.7741-1.004407.57
17152006.02.06 22:00buy8580.011.74830.00001.7583
17162006.02.06 22:00buy8590.031.74800.00001.7580
17172006.02.06 22:06buy8600.101.74770.00001.7577
17182006.02.06 22:09buy8610.341.74730.00001.7573
17192006.02.06 22:14close8610.341.74760.00001.757310.204417.77
17202006.02.06 22:15close8600.101.74750.00001.7577-2.004415.77
17212006.02.06 22:15close8590.031.74760.00001.7580-1.204414.57
17222006.02.06 22:15close8580.011.74740.00001.7583-0.904413.67
17232006.02.07 20:00buy8620.011.74550.00001.7555
17242006.02.07 20:00buy8630.031.74520.00001.7552
17252006.02.07 20:48buy8640.101.74470.00001.7547
17262006.02.07 20:54buy8650.341.74430.00001.7543
17272006.02.07 21:33close8650.341.74460.00001.754310.204423.87
17282006.02.07 21:33close8640.101.74450.00001.7547-2.004421.87
17292006.02.07 21:33close8630.031.74480.00001.7552-1.204420.67
17302006.02.07 21:33close8620.011.74470.00001.7555-0.804419.87
17312006.02.08 22:00buy8660.011.74180.00001.7518
17322006.02.08 22:45buy8670.031.74130.00001.7513
17332006.02.08 22:50buy8680.101.74100.00001.7510
17342006.02.09 09:31buy8690.341.74060.00001.7506
17352006.02.09 10:22close8690.341.74090.00001.750610.204430.07
17362006.02.09 10:22close8680.101.74100.00001.75104.374434.43
17372006.02.09 10:22close8670.031.74070.00001.7513-0.494433.94
17382006.02.09 10:22close8660.011.74080.00001.7518-0.564433.38
17392006.02.09 22:00buy8700.011.74170.00001.7517
17402006.02.10 13:37t/p8700.011.75170.00001.751710.154443.53
17412006.02.14 21:00buy8710.011.73710.00001.7471
17422006.02.14 21:03buy8720.031.73680.00001.7468
17432006.02.14 21:11buy8730.101.73650.00001.7465
17442006.02.14 21:14buy8740.341.73620.00001.7462
17452006.02.14 21:15close8740.341.73640.00001.74626.804450.33
17462006.02.14 21:15close8730.101.73620.00001.7465-3.004447.33
17472006.02.14 21:15close8720.031.73610.00001.7468-2.104445.23
17482006.02.14 21:15close8710.011.73590.00001.7471-1.204444.03
17492006.02.15 21:00sell8750.011.74070.00001.7307
17502006.02.15 21:10sell8760.031.74100.00001.7310
17512006.02.15 21:31sell8770.101.74130.00001.7313
17522006.02.15 23:14sell8780.341.74160.00001.7316
17532006.02.15 23:14close8780.341.74120.00001.731613.604457.63
17542006.02.15 23:15close8770.101.74160.00001.7313-3.004454.63
17552006.02.15 23:15close8760.031.74130.00001.7310-0.904453.73
17562006.02.15 23:15close8750.011.74100.00001.7307-0.304453.43
17572006.02.22 02:00sell8790.011.74570.00001.7357
17582006.02.22 02:00sell8800.031.74600.00001.7360
17592006.02.22 02:08sell8810.101.74630.00001.7363
17602006.02.22 02:57sell8820.341.74660.00001.7366
17612006.02.22 03:31close8820.341.74640.00001.73666.804460.23
17622006.02.22 03:32close8810.101.74650.00001.7363-2.004458.23
17632006.02.22 03:32close8800.031.74640.00001.7360-1.204457.03
17642006.02.22 03:32close8790.011.74670.00001.7357-1.004456.03
17652006.02.23 20:00sell8830.011.75190.00001.7419
17662006.02.23 21:02sell8840.031.75230.00001.7423
17672006.02.23 21:20sell8850.101.75270.00001.7427
17682006.02.24 00:24sell8860.341.75300.00001.7430
17692006.02.24 00:34close8860.341.75260.00001.743013.604469.63
17702006.02.24 00:34close8850.101.75280.00001.7427-2.594467.03
17712006.02.24 00:34close8840.031.75300.00001.7423-2.584464.45
17722006.02.24 00:35close8830.011.75290.00001.7419-1.164463.29
17732006.03.01 02:00sell8870.011.75440.00001.7444
17742006.03.01 02:05sell8880.031.75480.00001.7448
17752006.03.01 02:28sell8890.101.75510.00001.7451
17762006.03.01 02:56sell8900.341.75540.00001.7454
17772006.03.01 03:13close8900.341.75520.00001.74546.804470.09
17782006.03.01 03:13close8890.101.75530.00001.7451-2.004468.09
17792006.03.01 03:14close8880.031.75540.00001.7448-1.804466.29
17802006.03.01 03:14close8870.011.75530.00001.7444-0.904465.39
17812006.03.07 20:00buy8910.011.73620.00001.7462
17822006.03.07 20:45buy8920.031.73580.00001.7458
17832006.03.07 22:50buy8930.101.73540.00001.7454
17842006.03.07 22:50buy8940.341.73520.00001.7452
17852006.03.07 22:51close8940.341.73540.00001.74526.804472.19
17862006.03.07 22:51close8930.101.73550.00001.74541.004473.19
17872006.03.07 22:51close8920.031.73520.00001.7458-1.804471.39
17882006.03.07 22:51close8910.011.73530.00001.7462-0.904470.49
17892006.03.08 20:00buy8950.011.73750.00001.7475
17902006.03.08 20:01buy8960.031.73710.00001.7471
17912006.03.08 20:01buy8970.101.73680.00001.7468
17922006.03.08 23:55buy8980.341.73650.00001.7465
17932006.03.09 00:02close8980.341.73670.00001.746521.644492.13
17942006.03.09 00:03close8970.101.73650.00001.74681.374493.50
17952006.03.09 00:03close8960.031.73670.00001.74710.114493.61
17962006.03.09 00:04close8950.011.73650.00001.7475-0.564493.05
17972006.03.13 01:00buy8990.011.72800.00001.7380
17982006.03.13 01:00buy9000.031.72770.00001.7377
17992006.03.13 01:29buy9010.101.72740.00001.7374
18002006.03.13 01:30buy9020.341.72720.00001.7372
18012006.03.13 01:58close9020.341.72740.00001.73726.804499.85
18022006.03.13 01:58close9010.101.72710.00001.7374-3.004496.85
18032006.03.13 01:58close9000.031.72700.00001.7377-2.104494.75
18042006.03.13 01:58close8990.011.72670.00001.7380-1.304493.45
18052006.03.15 01:00sell9030.011.74580.00001.7358
18062006.03.15 01:01sell9040.031.74610.00001.7361
18072006.03.15 01:02sell9050.101.74640.00001.7364
18082006.03.15 01:06sell9060.341.74670.00001.7367
18092006.03.15 01:07close9060.341.74640.00001.736710.204503.65
18102006.03.15 01:07close9050.101.74650.00001.7364-1.004502.65
18112006.03.15 01:07close9040.031.74600.00001.73610.304502.95
18122006.03.15 01:07close9030.011.74620.00001.7358-0.404502.55
18132006.03.16 02:00sell9070.011.74710.00001.7371
18142006.03.16 02:16sell9080.031.74740.00001.7374
18152006.03.16 02:41sell9090.101.74770.00001.7377
18162006.03.16 07:59sell9100.341.74800.00001.7380
18172006.03.16 07:59close9100.341.74780.00001.73806.804509.35
18182006.03.16 07:59close9090.101.74790.00001.7377-2.004507.35
18192006.03.16 08:00close9080.031.74800.00001.7374-1.804505.55
18202006.03.16 08:00close9070.011.74830.00001.7371-1.204504.35
18212006.03.17 02:00sell9110.011.75560.00001.7456
18222006.03.17 02:02sell9120.031.75590.00001.7459
18232006.03.17 02:03sell9130.101.75630.00001.7463
18242006.03.17 04:10sell9140.341.75660.00001.7466
18252006.03.17 04:28close9140.341.75630.00001.746610.204514.55
18262006.03.17 04:28close9130.101.75620.00001.74631.004515.55
18272006.03.17 04:28close9120.031.75650.00001.7459-1.804513.75
18282006.03.17 04:29close9110.011.75640.00001.7456-0.804512.95
18292006.03.19 23:01sell9150.011.75530.00001.7453
18302006.03.19 23:02sell9160.031.75560.00001.7456
18312006.03.19 23:05sell9170.101.75590.00001.7459
18322006.03.19 23:07sell9180.341.75630.00001.7463
18332006.03.19 23:07close9180.341.75610.00001.74636.804519.75
18342006.03.19 23:07close9170.101.75620.00001.7459-3.004516.75
18352006.03.19 23:08close9160.031.75630.00001.7456-2.104514.65
18362006.03.19 23:08close9150.011.75680.00001.7453-1.504513.15
18372006.03.21 00:00sell9190.011.75540.00001.7454
18382006.03.21 16:59t/p9190.011.74540.00001.745410.004523.15
18392006.03.21 22:00buy9200.011.74820.00001.7582
18402006.03.21 22:02buy9210.031.74790.00001.7579
18412006.03.21 22:07buy9220.101.74760.00001.7576
18422006.03.22 00:27buy9230.341.74730.00001.7573
18432006.03.22 00:28close9230.341.74750.00001.75736.804529.95
18442006.03.22 00:28close9220.101.74730.00001.7576-1.544528.40
18452006.03.22 00:28close9210.031.74720.00001.7579-1.664526.74
18462006.03.22 00:28close9200.011.74700.00001.7582-1.054525.68
18472006.03.24 03:00buy9240.011.73590.00001.7459
18482006.03.24 03:54buy9250.031.73560.00001.7456
18492006.03.24 05:03buy9260.101.73530.00001.7453
18502006.03.24 05:23buy9270.341.73510.00001.7451
18512006.03.24 06:22close9270.341.73530.00001.74516.804532.48
18522006.03.24 06:22close9260.101.73520.00001.7453-1.004531.48
18532006.03.24 06:23close9250.031.73500.00001.7456-1.804529.68
18542006.03.24 06:23close9240.011.73530.00001.7459-0.604529.08
18552006.03.28 21:00sell9280.011.74340.00001.7334
18562006.03.28 21:00sell9290.031.74370.00001.7337
18572006.03.28 21:01sell9300.101.74410.00001.7341
18582006.03.28 21:01sell9310.341.74440.00001.7344
18592006.03.28 21:10close9310.341.74420.00001.73446.804535.88
18602006.03.28 21:10close9300.101.74450.00001.7341-4.004531.88
18612006.03.28 21:11close9290.031.74470.00001.7337-3.004528.88
18622006.03.28 21:11close9280.011.74440.00001.7334-1.004527.88
18632006.03.29 21:00buy9320.011.73470.00001.7447
18642006.03.29 21:00buy9330.031.73440.00001.7444
18652006.03.29 22:52buy9340.101.73410.00001.7441
18662006.03.29 22:57buy9350.341.73380.00001.7438
18672006.03.29 22:58close9350.341.73400.00001.74386.804534.68
18682006.03.29 22:58close9340.101.73390.00001.7441-2.004532.68
18692006.03.29 22:58close9330.031.73420.00001.7444-0.604532.08
18702006.03.29 22:58close9320.011.73410.00001.7447-0.604531.48
18712006.04.02 22:01buy9360.011.73700.00001.7470
18722006.04.02 22:02buy9370.031.73670.00001.7467
18732006.04.02 23:42buy9380.101.73630.00001.7463
18742006.04.03 00:31buy9390.341.73590.00001.7459
18752006.04.03 14:55close9390.341.73610.00001.74596.804538.28
18762006.04.03 14:55close9380.101.73600.00001.7463-1.544536.74
18772006.04.03 14:55close9370.031.73640.00001.7467-0.464536.27
18782006.04.03 14:55close9360.011.73620.00001.7470-0.654535.62
18792006.04.04 22:01sell9400.011.75510.00001.7451
18802006.04.04 22:01sell9410.031.75540.00001.7454
18812006.04.04 22:08sell9420.101.75570.00001.7457
18822006.04.04 22:23sell9430.341.75600.00001.7460
18832006.04.04 22:33close9430.341.75570.00001.746010.204545.82
18842006.04.04 22:34close9420.101.75580.00001.7457-1.004544.82
18852006.04.04 22:34close9410.031.75570.00001.7454-0.904543.92
18862006.04.04 22:34close9400.011.75560.00001.7451-0.504543.42
18872006.04.10 00:00buy9440.011.74320.00001.7532
18882006.04.10 06:33buy9450.031.74280.00001.7528
18892006.04.10 15:18buy9460.101.74240.00001.7524
18902006.04.10 15:21buy9470.341.74190.00001.7519
18912006.04.10 15:26close9470.341.74220.00001.751910.204553.62
18922006.04.10 15:26close9460.101.74240.00001.75240.004553.62
18932006.04.10 15:26close9450.031.74230.00001.7528-1.504552.12
18942006.04.10 15:26close9440.011.74250.00001.7532-0.704551.42
18952006.04.10 22:01buy9480.011.74410.00001.7541
18962006.04.10 22:07buy9490.031.74370.00001.7537
18972006.04.10 22:32buy9500.101.74340.00001.7534
18982006.04.10 22:39buy9510.341.74320.00001.7532
18992006.04.10 22:39close9510.341.74340.00001.75326.804558.22
19002006.04.10 22:39close9500.101.74330.00001.7534-1.004557.22
19012006.04.10 22:39close9490.031.74320.00001.7537-1.504555.72
19022006.04.10 22:40close9480.011.74310.00001.7541-1.004554.72
19032006.04.14 00:00sell9520.011.75170.00001.7417
19042006.04.14 00:05sell9530.031.75200.00001.7420
19052006.04.14 00:06sell9540.101.75240.00001.7424
19062006.04.14 06:01sell9550.341.75280.00001.7428
19072006.04.14 06:05close9550.341.75260.00001.74286.804561.52
19082006.04.14 06:06close9540.101.75270.00001.7424-3.004558.52
19092006.04.14 06:06close9530.031.75260.00001.7420-1.804556.72
19102006.04.14 06:06close9520.011.75270.00001.7417-1.004555.72
19112006.04.17 22:01sell9560.011.77040.00001.7604
19122006.04.17 22:02sell9570.031.77080.00001.7608
19132006.04.18 00:08sell9580.101.77120.00001.7612
19142006.04.18 00:09sell9590.341.77150.00001.7615
19152006.04.18 00:25close9590.341.77120.00001.761510.204565.92
19162006.04.18 00:25close9580.101.77130.00001.7612-1.004564.92
19172006.04.18 00:25close9570.031.77080.00001.7608-0.484564.44
19182006.04.18 00:25close9560.011.77100.00001.7604-0.764563.68
19192006.04.19 03:00sell9600.011.78170.00001.7717
19202006.04.19 04:41sell9610.031.78200.00001.7720
19212006.04.19 04:42sell9620.101.78230.00001.7723
19222006.04.19 06:24sell9630.341.78270.00001.7727
19232006.04.19 06:24close9630.341.78250.00001.77276.804570.48
19242006.04.19 06:24close9620.101.78260.00001.7723-3.004567.48
19252006.04.19 06:24close9610.031.78280.00001.7720-2.404565.08
19262006.04.19 06:25close9600.011.78290.00001.7717-1.204563.88
19272006.04.20 00:00sell9640.011.79100.00001.7810
19282006.04.20 00:00sell9650.031.79130.00001.7813
19292006.04.20 00:00sell9660.101.79150.00001.7815
19302006.04.20 10:42t/p9650.031.78130.00001.781330.004593.88
19312006.04.20 10:42t/p9660.101.78150.00001.7815100.004693.88
19322006.04.20 10:42close9640.011.78120.00001.78109.804703.68
19332006.04.21 02:00buy9670.011.77980.00001.7898
19342006.04.21 02:12buy9680.031.77960.00001.7896
19352006.04.21 05:27buy9690.101.77930.00001.7893
19362006.04.21 05:27buy9700.341.77900.00001.7890
19372006.04.21 05:28close9700.341.77920.00001.78906.804710.48
19382006.04.21 05:28close9690.101.77910.00001.7893-2.004708.48
19392006.04.21 05:29close9680.031.77890.00001.7896-2.104706.38
19402006.04.21 05:29close9670.011.77880.00001.7898-1.004705.38
19412006.04.24 22:01sell9710.011.78620.00001.7762
19422006.04.24 22:02sell9720.031.78690.00001.7769
19432006.04.24 22:36sell9730.101.78730.00001.7773
19442006.04.24 22:41sell9740.341.78770.00001.7777
19452006.04.24 22:42close9740.341.78740.00001.777710.204715.58
19462006.04.24 22:42close9730.101.78750.00001.7773-2.004713.58
19472006.04.24 22:43close9720.031.78760.00001.7769-2.104711.48
19482006.04.24 22:43close9710.011.78710.00001.7762-0.904710.58
19492006.04.25 22:01sell9750.011.78760.00001.7776
19502006.04.25 22:04sell9760.031.78800.00001.7780
19512006.04.25 23:47sell9770.101.78830.00001.7783
19522006.04.26 00:36sell9780.341.78860.00001.7786
19532006.04.26 01:20close9780.341.78840.00001.77866.804717.38
19542006.04.26 01:20close9770.101.78860.00001.7783-4.594712.79
19552006.04.26 01:21close9760.031.78850.00001.7780-1.984710.81
19562006.04.26 01:21close9750.011.78840.00001.7776-0.964709.85
19572006.04.26 02:00sell9790.011.78650.00001.7765
19582006.04.26 02:05sell9800.031.78680.00001.7768
19592006.04.26 02:09sell9810.101.78710.00001.7771
19602006.04.26 02:43sell9820.341.78740.00001.7774
19612006.04.26 02:58close9820.341.78720.00001.77746.804716.65
19622006.04.26 02:59close9810.101.78730.00001.7771-2.004714.65
19632006.04.26 02:59close9800.031.78770.00001.7768-2.704711.95
19642006.04.26 02:59close9790.011.78740.00001.7765-0.904711.05
19652006.04.27 02:00buy9830.011.78560.00001.7956
19662006.04.27 02:00buy9840.031.78530.00001.7953
19672006.04.27 02:27buy9850.101.78500.00001.7950
19682006.04.27 06:08buy9860.341.78470.00001.7947
19692006.04.27 06:09close9860.341.78490.00001.79476.804717.85
19702006.04.27 06:09close9850.101.78500.00001.79500.004717.85
19712006.04.27 06:09close9840.031.78470.00001.7953-1.804716.05
19722006.04.27 06:10close9830.011.78460.00001.7956-1.004715.05
19732006.04.28 02:00sell9870.011.80050.00001.7905
19742006.04.28 02:03sell9880.031.80090.00001.7909
19752006.04.28 03:55sell9890.101.80120.00001.7912
19762006.04.28 04:05sell9900.341.80150.00001.7915
19772006.04.28 04:05close9900.341.80130.00001.79156.804721.85
19782006.04.28 04:05close9890.101.80140.00001.7912-2.004719.85
19792006.04.28 04:05close9880.031.80150.00001.7909-1.804718.05
19802006.04.28 04:06close9870.011.80140.00001.7905-0.904717.15
19812006.05.01 01:00sell9910.011.82330.00001.8133
19822006.05.01 01:10sell9920.031.82360.00001.8136
19832006.05.01 02:03sell9930.101.82390.00001.8139
19842006.05.01 02:15sell9940.341.82420.00001.8142
19852006.05.01 02:15close9940.341.82400.00001.81426.804723.95
19862006.05.01 02:15close9930.101.82410.00001.8139-2.004721.95
19872006.05.01 02:15close9920.031.82440.00001.8136-2.404719.55
19882006.05.01 02:16close9910.011.82450.00001.8133-1.204718.35
19892006.05.02 23:00sell9950.011.83870.00001.8287
19902006.05.02 23:00sell9960.031.83900.00001.8290
19912006.05.03 01:12sell9970.101.83930.00001.8293
19922006.05.03 01:23sell9980.341.83960.00001.8296
19932006.05.03 01:23close9980.341.83940.00001.82966.804725.15
19942006.05.03 01:24close9970.101.83950.00001.8293-2.004723.15
19952006.05.03 01:24close9960.031.83960.00001.8290-2.284720.87
19962006.05.03 01:24close9950.011.83970.00001.8287-1.164719.71
19972006.05.05 03:00sell9990.011.85080.00001.8408
19982006.05.05 03:19sell10000.031.85110.00001.8411
19992006.05.05 03:23sell10010.101.85150.00001.8415
20002006.05.05 04:42sell10020.341.85180.00001.8418
20012006.05.05 04:47close10020.341.85160.00001.84186.804726.51
20022006.05.05 04:47close10010.101.85170.00001.8415-2.004724.51
20032006.05.05 04:47close10000.031.85180.00001.8411-2.104722.41
20042006.05.05 04:48close9990.011.85170.00001.8408-0.904721.51
20052006.05.08 01:00sell10030.011.86050.00001.8505
20062006.05.08 01:00sell10040.031.86090.00001.8509
20072006.05.08 01:08sell10050.101.86130.00001.8513
20082006.05.08 01:09sell10060.341.86160.00001.8516
20092006.05.08 01:10close10060.341.86110.00001.851617.004738.51
20102006.05.08 01:10close10050.101.86100.00001.85133.004741.51
20112006.05.08 01:10close10040.031.86140.00001.8509-1.504740.01
20122006.05.08 01:10close10030.011.86130.00001.8505-0.804739.21
20132006.05.10 03:00sell10070.011.86560.00001.8556
20142006.05.10 03:47sell10080.031.86600.00001.8560
20152006.05.10 03:56sell10090.101.86630.00001.8563
20162006.05.10 03:57sell10100.341.86660.00001.8566
20172006.05.10 03:58close10100.341.86640.00001.85666.804746.01
20182006.05.10 03:59close10090.101.86660.00001.8563-3.004743.01
20192006.05.10 03:59close10080.031.86630.00001.8560-0.904742.11
20202006.05.10 03:59close10070.011.86640.00001.8556-0.804741.31
20212006.05.10 21:00sell10110.011.86360.00001.8536
20222006.05.10 21:00sell10120.031.86390.00001.8539
20232006.05.10 21:03sell10130.101.86410.00001.8541
20242006.05.10 21:05sell10140.341.86460.00001.8546
20252006.05.10 21:06close10140.341.86430.00001.854610.204751.51
20262006.05.10 21:06close10130.101.86450.00001.8541-4.004747.51
20272006.05.10 21:06close10120.031.86440.00001.8539-1.504746.01
20282006.05.10 21:06close10110.011.86450.00001.8536-0.904745.11
20292006.05.12 02:00sell10150.011.88350.00001.8735
20302006.05.12 02:00sell10160.031.88380.00001.8738
20312006.05.12 03:21sell10170.101.88420.00001.8742
20322006.05.12 04:23sell10180.341.88450.00001.8745
20332006.05.12 04:24close10180.341.88430.00001.87456.804751.91
20342006.05.12 04:24close10170.101.88440.00001.8742-2.004749.91
20352006.05.12 04:25close10160.031.88450.00001.8738-2.104747.81
20362006.05.12 04:25close10150.011.88460.00001.8735-1.104746.71
20372006.05.16 02:00buy10190.011.88170.00001.8917
20382006.05.16 02:07buy10200.031.88110.00001.8911
20392006.05.16 06:26buy10210.101.88080.00001.8908
20402006.05.16 06:26buy10220.341.88030.00001.8903
20412006.05.16 06:30close10220.341.88080.00001.890317.004763.71
20422006.05.16 06:31close10210.101.88050.00001.8908-3.004760.71
20432006.05.16 06:31close10200.031.88020.00001.8911-2.704758.01
20442006.05.16 06:31close10190.011.88030.00001.8917-1.404756.61
20452006.05.18 03:00buy10230.011.88590.00001.8959
20462006.05.18 03:16buy10240.031.88550.00001.8955
20472006.05.18 03:17buy10250.101.88510.00001.8951
20482006.05.18 03:39buy10260.341.88470.00001.8947
20492006.05.18 03:44close10260.341.88490.00001.89476.804763.41
20502006.05.18 03:45close10250.101.88480.00001.8951-3.004760.41
20512006.05.18 03:45close10240.031.88490.00001.8955-1.804758.61
20522006.05.18 03:45close10230.011.88470.00001.8959-1.204757.41
20532006.05.23 03:00sell10270.011.88430.00001.8743
20542006.05.23 03:11sell10280.031.88460.00001.8746
20552006.05.23 03:22sell10290.101.88490.00001.8749
20562006.05.23 03:30sell10300.341.88520.00001.8752
20572006.05.23 03:32close10300.341.88500.00001.87526.804764.21
20582006.05.23 03:32close10290.101.88490.00001.87490.004764.21
20592006.05.23 03:32close10280.031.88520.00001.8746-1.804762.41
20602006.05.23 03:32close10270.011.88540.00001.8743-1.104761.31
20612006.05.23 21:00sell10310.011.88000.00001.8700
20622006.05.23 21:00sell10320.031.88020.00001.8702
20632006.05.23 21:03sell10330.101.88050.00001.8705
20642006.05.23 21:04sell10340.341.88080.00001.8708
20652006.05.23 21:05close10340.341.88040.00001.870813.604774.91
20662006.05.23 21:05close10330.101.88060.00001.8705-1.004773.91
20672006.05.23 21:05close10320.031.88050.00001.8702-0.904773.01
20682006.05.23 21:05close10310.011.88070.00001.8700-0.704772.31
20692006.05.25 03:00buy10350.011.86930.00001.8793
20702006.05.25 03:10buy10360.031.86900.00001.8790
20712006.05.25 03:16buy10370.101.86850.00001.8785
20722006.05.25 04:43buy10380.341.86830.00001.8783
20732006.05.25 04:46close10380.341.86870.00001.878313.604785.91
20742006.05.25 04:46close10370.101.86860.00001.87851.004786.91
20752006.05.25 04:46close10360.031.86890.00001.8790-0.304786.61
20762006.05.25 04:46close10350.011.86870.00001.8793-0.604786.01
20772006.05.29 00:00buy10390.011.85900.00001.8690
20782006.05.29 00:12buy10400.031.85870.00001.8687
20792006.05.29 00:16buy10410.101.85830.00001.8683
20802006.05.29 15:12buy10420.341.85810.00001.8681
20812006.05.29 15:14close10420.341.85830.00001.86816.804792.81
20822006.05.29 15:14close10410.101.85790.00001.8683-4.004788.81
20832006.05.29 15:15close10400.031.85800.00001.8687-2.104786.71
20842006.05.29 15:15close10390.011.85820.00001.8690-0.804785.91
20852006.05.29 21:00buy10430.011.86040.00001.8704
20862006.05.29 21:00buy10440.031.86020.00001.8702
20872006.05.29 21:01buy10450.101.85970.00001.8697
20882006.05.29 21:34buy10460.341.85940.00001.8694
20892006.05.29 21:35close10460.341.85970.00001.869410.204796.11
20902006.05.29 21:35close10450.101.85960.00001.8697-1.004795.11
20912006.05.29 21:35close10440.031.85950.00001.8702-2.104793.01
20922006.05.29 21:35close10430.011.85960.00001.8704-0.804792.21
20932006.05.30 22:01sell10470.011.88350.00001.8735
20942006.05.31 04:22sell10480.031.88390.00001.8739
20952006.05.31 04:22sell10490.101.88420.00001.8742
20962006.05.31 04:23sell10500.341.88460.00001.8746
20972006.05.31 04:23close10500.341.88440.00001.87466.804799.01
20982006.05.31 04:23close10490.101.88450.00001.8742-3.004796.01
20992006.05.31 04:24close10480.031.88460.00001.8739-2.104793.91
21002006.05.31 04:24close10470.011.88450.00001.8735-1.164792.75
21012006.06.05 01:00sell10510.011.88360.00001.8736
21022006.06.05 01:00sell10520.031.88390.00001.8739
21032006.06.05 01:17sell10530.101.88410.00001.8741
21042006.06.05 01:20sell10540.341.88440.00001.8744
21052006.06.05 01:20close10540.341.88420.00001.87446.804799.55
21062006.06.05 01:20close10530.101.88430.00001.8741-2.004797.55
21072006.06.05 01:20close10520.031.88470.00001.8739-2.404795.15
21082006.06.05 01:21close10510.011.88460.00001.8736-1.004794.15
21092006.06.07 00:00buy10550.011.86100.00001.8710
21102006.06.07 05:56buy10560.031.86070.00001.8707
21112006.06.07 05:57buy10570.101.86040.00001.8704
21122006.06.07 05:58buy10580.341.86010.00001.8701
21132006.06.07 05:58close10580.341.86030.00001.87016.804800.95
21142006.06.07 05:58close10570.101.86020.00001.8704-2.004798.95
21152006.06.07 05:58close10560.031.86010.00001.8707-1.804797.15
21162006.06.07 05:59close10550.011.86000.00001.8710-1.004796.15
21172006.06.07 22:01buy10590.011.85770.00001.8677
21182006.06.07 22:02buy10600.031.85740.00001.8674
21192006.06.07 22:11buy10610.101.85700.00001.8670
21202006.06.07 22:12buy10620.341.85670.00001.8667
21212006.06.07 22:12close10620.341.85700.00001.866710.204806.35
21222006.06.07 22:12close10610.101.85690.00001.8670-1.004805.35
21232006.06.07 22:12close10600.031.85660.00001.8674-2.404802.95
21242006.06.07 22:13close10590.011.85640.00001.8677-1.304801.65
21252006.06.08 21:00buy10630.011.84280.00001.8528
21262006.06.08 21:02buy10640.031.84240.00001.8524
21272006.06.08 22:32buy10650.101.84210.00001.8521
21282006.06.09 06:14buy10660.341.84160.00001.8516
21292006.06.09 06:15close10660.341.84180.00001.85166.804808.45
21302006.06.09 06:15close10650.101.84170.00001.8521-2.544805.91
21312006.06.09 06:16close10640.031.84150.00001.8524-2.264803.64
21322006.06.09 06:16close10630.011.84180.00001.8528-0.854802.79
21332006.06.12 02:00buy10670.011.84190.00001.8519
21342006.06.12 02:08buy10680.031.84160.00001.8516
21352006.06.12 02:35buy10690.101.84130.00001.8513
21362006.06.12 02:41buy10700.341.84100.00001.8510
21372006.06.12 02:45close10700.341.84160.00001.851020.404823.19
21382006.06.12 02:45close10690.101.84120.00001.8513-1.004822.19
21392006.06.12 02:45close10680.031.84130.00001.8516-0.904821.29
21402006.06.12 02:45close10670.011.84110.00001.8519-0.804820.49
21412006.06.12 22:01sell10710.011.84210.00001.8321
21422006.06.12 22:03sell10720.031.84270.00001.8327
21432006.06.13 00:18sell10730.101.84300.00001.8330
21442006.06.13 00:19sell10740.341.84340.00001.8334
21452006.06.13 00:19close10740.341.84320.00001.83346.804827.29
21462006.06.13 00:20close10730.101.84300.00001.83300.004827.29
21472006.06.13 00:20close10720.031.84320.00001.8327-1.984825.31
21482006.06.13 00:20close10710.011.84310.00001.8321-1.164824.15
21492006.06.14 03:00buy10750.011.83590.00001.8459
21502006.06.14 03:04buy10760.031.83560.00001.8456
21512006.06.14 03:27buy10770.101.83510.00001.8451
21522006.06.14 03:32buy10780.341.83480.00001.8448
21532006.06.14 03:34close10780.341.83500.00001.84486.804830.95
21542006.06.14 03:34close10770.101.83480.00001.8451-3.004827.95
21552006.06.14 03:35close10760.031.83500.00001.8456-1.804826.15
21562006.06.14 03:35close10750.011.83470.00001.8459-1.204824.95
21572006.06.14 21:00sell10790.011.84280.00001.8328
21582006.06.14 21:14sell10800.031.84320.00001.8332
21592006.06.14 21:15sell10810.101.84360.00001.8336
21602006.06.14 22:03sell10820.341.84390.00001.8339
21612006.06.15 00:08close10820.341.84330.00001.83394.134829.08
21622006.06.15 00:08close10810.101.84350.00001.8336-3.794825.30
21632006.06.15 00:09close10800.031.84360.00001.8332-2.644822.66
21642006.06.15 00:09close10790.011.84300.00001.8328-0.684821.98
21652006.06.19 22:01buy10830.011.84090.00001.8509
21662006.06.19 22:01buy10840.031.84060.00001.8506
21672006.06.19 22:08buy10850.101.84020.00001.8502
21682006.06.19 22:20buy10860.341.84000.00001.8500
21692006.06.19 22:20close10860.341.84030.00001.850010.204832.18
21702006.06.19 22:20close10850.101.84020.00001.85020.004832.18
21712006.06.19 22:20close10840.031.84000.00001.8506-1.804830.38
21722006.06.19 22:21close10830.011.84010.00001.8509-0.804829.58
21732006.06.22 23:00buy10870.011.82850.00001.8385
21742006.06.22 23:43buy10880.031.82820.00001.8382
21752006.06.23 00:07buy10890.101.82800.00001.8380
21762006.06.23 01:40buy10900.341.82760.00001.8376
21772006.06.23 01:44close10900.341.82780.00001.83766.804836.38
21782006.06.23 01:44close10890.101.82760.00001.8380-4.004832.38
21792006.06.23 01:44close10880.031.82740.00001.8382-1.964830.42
21802006.06.23 01:44close10870.011.82750.00001.8385-0.854829.56
21812006.06.28 03:00buy10910.011.82430.00001.8343
21822006.06.28 03:00buy10920.031.82400.00001.8340
21832006.06.28 03:01buy10930.101.82370.00001.8337
21842006.06.28 03:05buy10940.341.82340.00001.8334
21852006.06.28 03:05close10940.341.82360.00001.83346.804836.36
21862006.06.28 03:05close10930.101.82350.00001.8337-2.004834.36
21872006.06.28 03:06close10920.031.82310.00001.8340-2.704831.66
21882006.06.28 03:06close10910.011.82300.00001.8343-1.304830.36
21892006.06.28 21:00buy10950.011.81910.00001.8291
21902006.06.28 21:52buy10960.031.81880.00001.8288
21912006.06.28 21:57buy10970.101.81850.00001.8285
21922006.06.28 22:04buy10980.341.81810.00001.8281
21932006.06.29 00:29close10980.341.81830.00001.828121.644852.00
21942006.06.29 00:29close10970.101.81820.00001.82851.374853.37
21952006.06.29 00:29close10960.031.81810.00001.8288-0.794852.58
21962006.06.29 00:30close10950.011.81790.00001.8291-0.764851.82
21972006.07.02 23:00sell10990.011.84730.00001.8373
21982006.07.02 23:00sell11000.031.84760.00001.8376
21992006.07.02 23:07sell11010.101.84780.00001.8378
22002006.07.03 00:00sell11020.341.84810.00001.8381
22012006.07.03 00:00close11020.341.84770.00001.838113.604865.42
22022006.07.03 00:00close11010.101.84790.00001.8378-2.594862.82
22032006.07.03 00:00close11000.031.84780.00001.8376-1.084861.74
22042006.07.03 00:01close10990.011.84800.00001.8373-0.864860.88
22052006.07.04 20:00sell11030.011.84600.00001.8360
22062006.07.04 20:08sell11040.031.84670.00001.8367
22072006.07.04 20:43sell11050.101.84720.00001.8372
22082006.07.05 05:20sell11060.341.84750.00001.8375
22092006.07.05 05:21close11060.341.84720.00001.837510.204871.08
22102006.07.05 05:21close11050.101.84730.00001.8372-2.594868.49
22112006.07.05 05:21close11040.031.84740.00001.8367-2.584865.91
22122006.07.05 05:21close11030.011.84760.00001.8360-1.764864.15
22132006.07.06 00:00buy11070.011.83570.00001.8457
22142006.07.06 00:00buy11080.031.83540.00001.8454
22152006.07.06 00:27buy11090.101.83510.00001.8451
22162006.07.06 00:48buy11100.341.83480.00001.8448
22172006.07.06 00:49close11100.341.83500.00001.84486.804870.95
22182006.07.06 00:49close11090.101.83490.00001.8451-2.004868.95
22192006.07.06 00:50close11080.031.83480.00001.8454-1.804867.15
22202006.07.06 00:50close11070.011.83470.00001.8457-1.004866.15
22212006.07.09 23:00sell11110.011.84970.00001.8397
22222006.07.09 23:01sell11120.031.84990.00001.8399
22232006.07.09 23:14sell11130.101.85020.00001.8402
22242006.07.09 23:28sell11140.341.85050.00001.8405
22252006.07.09 23:45close11140.341.85030.00001.84056.804872.95
22262006.07.09 23:45close11130.101.85040.00001.8402-2.004870.95
22272006.07.09 23:45close11120.031.85050.00001.8399-1.804869.15
22282006.07.09 23:46close11110.011.85040.00001.8397-0.704868.45
22292006.07.10 23:00buy11150.011.84320.00001.8532
22302006.07.10 23:01buy11160.031.84280.00001.8528
22312006.07.10 23:01buy11170.101.84250.00001.8525
22322006.07.11 06:09buy11180.341.84220.00001.8522
22332006.07.11 06:14close11180.341.84250.00001.852210.204878.65
22342006.07.11 06:14close11170.101.84230.00001.8525-0.544878.10
22352006.07.11 06:15close11160.031.84200.00001.8528-1.964876.14
22362006.07.11 06:15close11150.011.84230.00001.8532-0.754875.39
22372006.07.13 00:00buy11190.011.83390.00001.8439
22382006.07.13 00:22buy11200.031.83360.00001.8436
22392006.07.13 12:47t/p11200.031.84360.00001.843630.004905.39
22402006.07.13 12:47close11190.011.84370.00001.84399.804915.19
22412006.07.14 01:00sell11210.011.84060.00001.8306
22422006.07.14 01:00sell11220.031.84100.00001.8310
22432006.07.14 01:04sell11230.101.84130.00001.8313
22442006.07.14 01:05sell11240.341.84160.00001.8316
22452006.07.14 01:06close11240.341.84130.00001.831610.204925.39
22462006.07.14 01:06close11230.101.84140.00001.8313-1.004924.39
22472006.07.14 01:07close11220.031.84160.00001.8310-1.804922.59
22482006.07.14 01:07close11210.011.84170.00001.8306-1.104921.49
22492006.07.16 22:01buy11250.011.83820.00001.8482
22502006.07.16 22:03buy11260.031.83800.00001.8480
22512006.07.17 00:07buy11270.101.83760.00001.8476
22522006.07.17 01:21buy11280.341.83730.00001.8473
22532006.07.17 01:25close11280.341.83750.00001.84736.804928.29
22542006.07.17 01:26close11270.101.83740.00001.8476-2.004926.29
22552006.07.17 01:26close11260.031.83730.00001.8480-1.664924.62
22562006.07.17 01:26close11250.011.83720.00001.8482-0.854923.77
22572006.07.17 21:00buy11290.011.81890.00001.8289
22582006.07.17 21:01buy11300.031.81860.00001.8286
22592006.07.18 10:25t/p11300.031.82860.00001.828630.444954.21
22602006.07.18 10:25close11290.011.82860.00001.82899.854964.05
22612006.07.18 23:00sell11310.011.82540.00001.8154
22622006.07.19 02:17sell11320.031.82570.00001.8157
22632006.07.19 02:29sell11330.101.82600.00001.8160
22642006.07.19 02:37sell11340.341.82630.00001.8163
22652006.07.19 02:38close11340.341.82610.00001.81636.804970.85
22662006.07.19 02:38close11330.101.82620.00001.8160-2.004968.85
22672006.07.19 02:38close11320.031.82640.00001.8157-2.104966.75
22682006.07.19 02:38close11310.011.82650.00001.8154-1.264965.49
22692006.07.21 20:00sell11350.011.85900.00001.8490
22702006.07.21 20:01sell11360.031.85930.00001.8493
22712006.07.21 21:24sell11370.101.85960.00001.8496
22722006.07.21 21:30sell11380.341.85990.00001.8499
22732006.07.21 21:32close11380.341.85950.00001.849913.604979.09
22742006.07.21 21:32close11370.101.85940.00001.84962.004981.09
22752006.07.21 21:33close11360.031.85930.00001.84930.004981.09
22762006.07.21 21:36close11350.011.86040.00001.8490-1.404979.69
22772006.07.26 02:00buy11390.011.84170.00001.8517
22782006.07.26 02:02buy11400.031.84140.00001.8514
22792006.07.26 04:41buy11410.101.84100.00001.8510
22802006.07.26 04:41buy11420.341.84060.00001.8506
22812006.07.26 04:42close11420.341.84100.00001.850613.604993.29
22822006.07.26 04:42close11410.101.84080.00001.8510-2.004991.29
22832006.07.26 04:42close11400.031.84110.00001.8514-0.904990.39
22842006.07.26 04:42close11390.011.84140.00001.8517-0.304990.09
22852006.07.30 22:01sell11430.011.86270.00001.8527
22862006.07.30 22:01sell11440.031.86300.00001.8530
22872006.07.30 23:50sell11450.101.86330.00001.8533
22882006.07.30 23:57sell11460.341.86370.00001.8537
22892006.07.31 00:24close11460.341.86330.00001.85378.184998.27
22902006.07.31 00:24close11450.101.86350.00001.8533-3.594994.67
22912006.07.31 00:24close11440.031.86340.00001.8530-1.684992.99
22922006.07.31 00:24close11430.011.86380.00001.8527-1.264991.74
22932006.07.31 22:01sell11470.011.86770.00001.8577
22942006.07.31 22:01sell11480.031.86810.00001.8581
22952006.07.31 23:32sell11490.101.86840.00001.8584
22962006.08.01 12:32sell11500.341.86880.00001.8588
22972006.08.01 12:32close11500.341.86860.00001.85886.804998.54
22982006.08.01 12:32close11490.101.86830.00001.8584-0.594997.94
22992006.08.01 12:32close11480.031.86840.00001.8581-1.384996.56
23002006.08.01 12:32close11470.011.86850.00001.8577-0.964995.60
23012006.08.04 00:00sell11510.011.88650.00001.8765
23022006.08.04 00:00sell11520.031.88680.00001.8768
23032006.08.04 00:42sell11530.101.88710.00001.8771
23042006.08.04 00:48sell11540.341.88740.00001.8774
23052006.08.04 00:50close11540.341.88710.00001.877410.205005.80
23062006.08.04 00:50close11530.101.88730.00001.8771-2.005003.80
23072006.08.04 00:50close11520.031.88770.00001.8768-2.705001.10
23082006.08.04 00:51close11510.011.88780.00001.8765-1.304999.80
23092006.08.06 23:00sell11550.011.90730.00001.8973
23102006.08.06 23:01sell11560.031.90840.00001.8984
23112006.08.06 23:46sell11570.101.90870.00001.8987
23122006.08.07 07:58sell11580.341.90900.00001.8990
23132006.08.07 07:58close11580.341.90870.00001.899010.205010.00
23142006.08.07 07:59close11570.101.90880.00001.8987-2.595007.41
23152006.08.07 07:59close11560.031.90910.00001.8984-2.585004.83
23162006.08.07 07:59close11550.011.90930.00001.8973-2.165002.67
23172006.08.11 00:00buy11590.021.89420.00001.9042
23182006.08.11 00:00buy11600.071.89390.00001.9039
23192006.08.11 00:16buy11610.241.89360.00001.9036
23202006.08.11 02:03buy11620.821.89310.00001.9031
23212006.08.11 02:04close11620.821.89330.00001.903116.405019.07
23222006.08.11 02:04close11610.241.89310.00001.9036-12.005007.07
23232006.08.11 02:04close11600.071.89290.00001.9039-7.005000.07
23242006.08.11 02:04close11590.021.89270.00001.9042-3.004997.07
23252006.08.14 01:00buy11630.011.89390.00001.9039
23262006.08.14 01:02buy11640.031.89350.00001.9035
23272006.08.14 04:12buy11650.101.89290.00001.9029
23282006.08.14 04:12buy11660.341.89260.00001.9026
23292006.08.14 04:14close11660.341.89390.00001.902644.205041.27
23302006.08.14 04:14close11650.101.89410.00001.902912.005053.27
23312006.08.14 04:14close11640.031.89400.00001.90351.505054.77
23322006.08.14 04:14close11630.011.89380.00001.9039-0.105054.67
23332006.08.14 22:01buy11670.021.88930.00001.8993
23342006.08.14 22:03buy11680.071.88900.00001.8990
23352006.08.14 22:27buy11690.241.88860.00001.8986
23362006.08.14 22:55buy11700.821.88820.00001.8982
23372006.08.14 22:58close11700.821.88840.00001.898216.405071.07
23382006.08.14 22:58close11690.241.88830.00001.8986-7.205063.87
23392006.08.14 22:59close11680.071.88820.00001.8990-5.605058.27
23402006.08.14 22:59close11670.021.88860.00001.8993-1.405056.87
23412006.08.16 00:00sell11710.021.89330.00001.8833
23422006.08.16 00:01sell11720.071.89380.00001.8838
23432006.08.16 01:26sell11730.241.89410.00001.8841
23442006.08.16 01:29sell11740.821.89430.00001.8843
23452006.08.16 01:29close11740.821.89420.00001.88438.205065.07
23462006.08.16 01:29close11730.241.89430.00001.8841-4.805060.27
23472006.08.16 01:30close11720.071.89450.00001.8838-4.905055.37
23482006.08.16 01:30close11710.021.89400.00001.8833-1.405053.97
23492006.08.16 21:00sell11750.021.89540.00001.8854
23502006.08.16 21:04sell11760.071.89570.00001.8857
23512006.08.16 21:06sell11770.241.89600.00001.8860
23522006.08.16 21:08sell11780.821.89620.00001.8862
23532006.08.16 21:25close11780.821.89590.00001.886224.605078.57
23542006.08.16 21:26close11770.241.89600.00001.88600.005078.57
23552006.08.16 21:26close11760.071.89590.00001.8857-1.405077.17
23562006.08.16 21:26close11750.021.89580.00001.8854-0.805076.37
23572006.08.23 01:00buy11790.021.88840.00001.8984
23582006.08.23 01:00buy11800.071.88810.00001.8981
23592006.08.23 01:48buy11810.241.88780.00001.8978
23602006.08.23 01:53buy11820.821.88750.00001.8975
23612006.08.23 02:23close11820.821.88790.00001.897532.805109.17
23622006.08.23 02:23close11810.241.88770.00001.8978-2.405106.77
23632006.08.23 02:23close11800.071.88780.00001.8981-2.105104.67
23642006.08.23 02:23close11790.021.88740.00001.8984-2.005102.67
23652006.08.23 21:00sell11830.021.89340.00001.8834
23662006.08.23 21:01sell11840.071.89380.00001.8838
23672006.08.23 21:03sell11850.241.89410.00001.8841
23682006.08.24 08:55sell11860.821.89450.00001.8845
23692006.08.24 08:56close11860.821.89430.00001.884516.405119.07
23702006.08.24 08:56close11850.241.89440.00001.8841-18.685100.39
23712006.08.24 08:56close11840.071.89450.00001.8838-8.255092.14
23722006.08.24 08:56close11830.021.89420.00001.8834-2.565089.58
23732006.08.30 22:01sell11870.021.90420.00001.8942
23742006.08.30 22:05sell11880.071.90440.00001.8944
23752006.08.30 22:17sell11890.241.90490.00001.8949
23762006.08.30 23:21sell11900.821.90520.00001.8952
23772006.08.30 23:53close11900.821.90490.00001.895224.605114.18
23782006.08.30 23:53close11890.241.90500.00001.8949-2.405111.78
23792006.08.30 23:53close11880.071.90510.00001.8944-4.905106.88
23802006.08.30 23:53close11870.021.90530.00001.8942-2.205104.68
23812006.09.04 23:00sell11910.021.90530.00001.8953
23822006.09.04 23:05sell11920.071.90600.00001.8960
23832006.09.05 13:38t/p11920.071.89600.00001.896068.885173.56
23842006.09.05 13:38close11910.021.89600.00001.895318.285191.84
23852006.09.05 23:00buy11930.021.89530.00001.9053
23862006.09.05 23:00buy11940.071.89500.00001.9050
23872006.09.05 23:03buy11950.241.89470.00001.9047
23882006.09.05 23:08buy11960.821.89450.00001.9045
23892006.09.05 23:09close11960.821.89460.00001.90458.205200.04
23902006.09.05 23:09close11950.241.89440.00001.9047-7.205192.84
23912006.09.05 23:09close11940.071.89420.00001.9050-5.605187.24
23922006.09.05 23:09close11930.021.89430.00001.9053-2.005185.24
23932006.09.06 20:00buy11970.021.88480.00001.8948
23942006.09.06 20:10buy11980.071.88450.00001.8945
23952006.09.06 20:16buy11990.241.88430.00001.8943
23962006.09.06 20:29buy12000.821.88380.00001.8938
23972006.09.06 20:29close12000.821.88440.00001.893849.205234.44
23982006.09.06 20:30close11990.241.88380.00001.8943-12.005222.44
23992006.09.06 20:30close11980.071.88360.00001.8945-6.305216.14
24002006.09.06 20:30close11970.021.88370.00001.8948-2.205213.94
24012006.09.10 22:01buy12010.021.86570.00001.8757
24022006.09.10 22:11buy12020.071.86540.00001.8754
24032006.09.10 22:14buy12030.241.86510.00001.8751
24042006.09.10 22:33buy12040.821.86460.00001.8746
24052006.09.10 22:47close12040.821.86490.00001.874624.605238.54
24062006.09.10 22:47close12030.241.86520.00001.87512.405240.94
24072006.09.10 22:47close12020.071.86510.00001.8754-2.105238.84
24082006.09.10 22:47close12010.021.86540.00001.8757-0.605238.24
24092006.09.12 20:00sell12050.021.87500.00001.8650
24102006.09.12 20:00sell12060.071.87560.00001.8656
24112006.09.12 20:07sell12070.241.87590.00001.8659
24122006.09.12 20:18sell12080.821.87610.00001.8661
24132006.09.12 20:21close12080.821.87600.00001.86618.205246.44
24142006.09.12 20:21close12070.241.87610.00001.8659-4.805241.64
24152006.09.12 20:21close12060.071.87620.00001.8656-4.205237.44
24162006.09.12 20:22close12050.021.87610.00001.8650-2.205235.24
24172006.09.14 02:00sell12090.021.87690.00001.8669
24182006.09.14 02:00sell12100.071.87720.00001.8672
24192006.09.14 02:04sell12110.241.87750.00001.8675
24202006.09.14 02:09sell12120.821.87780.00001.8678
24212006.09.14 02:34close12120.821.87760.00001.867816.405251.64
24222006.09.14 02:34close12110.241.87790.00001.8675-9.605242.04
24232006.09.14 02:34close12100.071.87810.00001.8672-6.305235.74
24242006.09.14 02:34close12090.021.87800.00001.8669-2.205233.54
24252006.09.14 21:00sell12130.021.88650.00001.8765
24262006.09.14 21:00sell12140.071.88690.00001.8769
24272006.09.14 21:19sell12150.241.88730.00001.8773
24282006.09.15 05:09sell12160.821.88760.00001.8776
24292006.09.15 05:09close12160.821.88740.00001.877616.405249.94
24302006.09.15 05:09close12150.241.88750.00001.8773-8.635241.32
24312006.09.15 05:09close12140.071.88760.00001.8769-6.025235.30
24322006.09.15 05:10close12130.021.88770.00001.8765-2.725232.58
24332006.09.17 22:01buy12170.021.87840.00001.8884
24342006.09.17 22:01buy12180.071.87790.00001.8879
24352006.09.17 22:26buy12190.241.87760.00001.8876
24362006.09.17 22:28buy12200.821.87730.00001.8873
24372006.09.17 22:41close12200.821.87760.00001.887324.605257.18
24382006.09.17 22:41close12190.241.87740.00001.8876-4.805252.38
24392006.09.17 22:41close12180.071.87730.00001.8879-4.205248.18
24402006.09.17 22:41close12170.021.87710.00001.8884-2.605245.58
24412006.09.20 23:00sell12210.021.88670.00001.8767
24422006.09.20 23:13sell12220.071.88700.00001.8770
24432006.09.20 23:13sell12230.241.88730.00001.8773
24442006.09.20 23:20sell12240.821.88760.00001.8776
24452006.09.27 08:33close12240.821.88740.00001.8776-75.155170.43
24462006.09.27 08:33close12230.241.88750.00001.8773-31.605138.83
24472006.09.27 08:33close12220.071.88740.00001.8770-10.625128.22
24482006.09.27 08:33close12210.021.88750.00001.8767-3.835124.38
24492006.09.27 20:00buy12250.021.88900.00001.8990
24502006.09.27 20:00buy12260.071.88870.00001.8987
24512006.09.28 02:42buy12270.241.88830.00001.8983
24522006.09.28 02:48buy12280.821.88800.00001.8980
24532006.09.28 02:57close12280.821.88820.00001.898016.405140.78
24542006.09.28 02:57close12270.241.88810.00001.8983-4.805135.98
24552006.09.28 02:57close12260.071.88820.00001.8987-0.445135.54
24562006.09.28 02:57close12250.021.88810.00001.8990-0.935134.61
24572006.09.28 20:00buy12290.021.87650.00001.8865
24582006.09.28 21:10buy12300.071.87610.00001.8861
24592006.09.28 21:10buy12310.241.87570.00001.8857
24602006.09.28 21:45buy12320.821.87540.00001.8854
24612006.09.28 21:49close12320.821.87560.00001.885416.405151.01
24622006.09.28 21:49close12310.241.87540.00001.8857-7.205143.81
24632006.09.28 21:49close12300.071.87510.00001.8861-7.005136.81
24642006.09.28 21:49close12290.021.87530.00001.8865-2.405134.41
24652006.10.03 02:00sell12330.021.88600.00001.8760
24662006.10.03 02:00sell12340.071.88640.00001.8764
24672006.10.03 03:14sell12350.241.88680.00001.8768
24682006.10.03 03:18sell12360.821.88710.00001.8771
24692006.10.03 03:33close12360.821.88690.00001.877116.405150.81
24702006.10.03 03:33close12350.241.88720.00001.8768-9.605141.21
24712006.10.03 03:33close12340.071.88730.00001.8764-6.305134.91
24722006.10.03 03:33close12330.021.88720.00001.8760-2.405132.51
24732006.10.05 22:00buy12370.021.87900.00001.8890
24742006.10.05 22:23buy12380.071.87870.00001.8887
24752006.10.05 22:32buy12390.241.87840.00001.8884
24762006.10.05 22:33buy12400.821.87810.00001.8881
24772006.10.05 22:34close12400.821.87840.00001.888124.605157.11
24782006.10.05 22:34close12390.241.87860.00001.88844.805161.91
24792006.10.05 22:34close12380.071.87850.00001.8887-1.405160.51
24802006.10.05 22:34close12370.021.87840.00001.8890-1.205159.31
24812006.10.09 01:00buy12410.021.87070.00001.8807
24822006.10.09 01:03buy12420.071.87040.00001.8804
24832006.10.09 02:46buy12430.241.87010.00001.8801
24842006.10.09 02:47buy12440.821.86980.00001.8798
24852006.10.09 03:01close12440.821.87000.00001.879816.405175.71
24862006.10.09 03:01close12430.241.86980.00001.8801-7.205168.51
24872006.10.09 03:01close12420.071.86990.00001.8804-3.505165.01
24882006.10.09 03:02close12410.021.87000.00001.8807-1.405163.61
24892006.10.10 22:00buy12450.021.85410.00001.8641
24902006.10.10 22:02buy12460.071.85380.00001.8638
24912006.10.10 22:58buy12470.241.85350.00001.8635
24922006.10.11 06:43buy12480.821.85300.00001.8630
24932006.10.11 07:04close12480.821.85320.00001.863016.405180.01
24942006.10.11 07:04close12470.241.85310.00001.8635-6.115173.90
24952006.10.11 07:04close12460.071.85330.00001.8638-2.485171.42
24962006.10.11 07:04close12450.021.85340.00001.8641-1.115170.31
24972006.10.12 02:00buy12490.021.85690.00001.8669
24982006.10.12 02:02buy12500.071.85660.00001.8666
24992006.10.12 02:24buy12510.241.85630.00001.8663
25002006.10.12 09:18buy12520.821.85610.00001.8661
25012006.10.12 09:19close12520.821.85630.00001.866116.405186.71
25022006.10.12 09:20close12510.241.85620.00001.8663-2.405184.31
25032006.10.12 09:20close12500.071.85610.00001.8666-3.505180.81
25042006.10.12 09:20close12490.021.85600.00001.8669-1.805179.01
25052006.10.16 20:00sell12530.021.86100.00001.8510
25062006.10.16 20:33sell12540.071.86130.00001.8513
25072006.10.16 20:48sell12550.241.86160.00001.8516
25082006.10.16 21:53sell12560.821.86190.00001.8519
25092006.10.16 22:13close12560.821.86170.00001.851916.405195.41
25102006.10.16 22:14close12550.241.86180.00001.8516-4.805190.61
25112006.10.16 22:14close12540.071.86170.00001.8513-2.805187.81
25122006.10.16 22:14close12530.021.86200.00001.8510-2.005185.81
25132006.10.17 22:01sell12570.021.87170.00001.8617
25142006.10.17 22:10sell12580.071.87200.00001.8620
25152006.10.17 22:18sell12590.241.87240.00001.8624
25162006.10.18 06:36sell12600.821.87270.00001.8627
25172006.10.18 06:49close12600.821.87250.00001.862716.405202.21
25182006.10.18 06:49close12590.241.87260.00001.8624-8.635193.58
25192006.10.18 06:49close12580.071.87250.00001.8620-4.625188.97
25202006.10.18 06:49close12570.021.87260.00001.8617-2.125186.85
25212006.10.20 02:00sell12610.021.87780.00001.8678
25222006.10.20 08:21sell12620.071.87820.00001.8682
25232006.10.20 08:30sell12630.241.87850.00001.8685
25242006.10.20 08:30sell12640.821.87880.00001.8688
25252006.10.23 07:13close12640.821.87860.00001.86883.325190.17
25262006.10.23 07:13close12630.241.87870.00001.8685-8.635181.54
25272006.10.23 07:13close12620.071.87850.00001.8682-3.225178.33
25282006.10.23 07:13close12610.021.87840.00001.8678-1.525176.81
25292006.10.23 20:00buy12650.021.87360.00001.8836
25302006.10.23 21:28buy12660.071.87330.00001.8833
25312006.10.23 21:40buy12670.241.87300.00001.8830
25322006.10.23 21:50buy12680.821.87270.00001.8827
25332006.10.23 23:00close12680.821.87290.00001.882716.405193.21
25342006.10.23 23:00close12670.241.87280.00001.8830-4.805188.41
25352006.10.23 23:00close12660.071.87270.00001.8833-4.205184.21
25362006.10.23 23:00close12650.021.87280.00001.8836-1.605182.61
25372006.10.27 01:00sell12690.021.88900.00001.8790
25382006.10.27 01:02sell12700.071.88930.00001.8793
25392006.10.27 01:03sell12710.241.88960.00001.8796
25402006.10.27 01:04sell12720.821.88990.00001.8799
25412006.10.27 07:55close12720.821.88960.00001.879924.605207.21
25422006.10.27 07:55close12710.241.88950.00001.87962.405209.61
25432006.10.27 07:55close12700.071.88960.00001.8793-2.105207.51
25442006.10.27 07:56close12690.021.88950.00001.8790-1.005206.51
25452006.10.30 00:00sell12730.021.89630.00001.8863
25462006.10.30 00:04sell12740.071.89660.00001.8866
25472006.10.30 00:56sell12750.241.89690.00001.8869
25482006.10.30 00:56sell12760.821.89720.00001.8872
25492006.10.30 01:04close12760.821.89700.00001.887216.405222.91
25502006.10.30 01:06close12750.241.89710.00001.8869-4.805218.11
25512006.10.30 01:07close12740.071.89700.00001.8866-2.805215.31
25522006.10.30 01:07close12730.021.89720.00001.8863-1.805213.51
25532006.11.01 03:00sell12770.021.90720.00001.8972
25542006.11.01 03:51sell12780.071.90760.00001.8976
25552006.11.01 08:48sell12790.241.90790.00001.8979
25562006.11.01 08:50sell12800.821.90820.00001.8982
25572006.11.01 10:01close12800.821.90800.00001.898216.405229.91
25582006.11.01 10:01close12790.241.90790.00001.89790.005229.91
25592006.11.01 10:01close12780.071.90800.00001.8976-2.805227.11
25602006.11.01 10:01close12770.021.90790.00001.8972-1.405225.71
25612006.11.01 21:00sell12810.021.90870.00001.8987
25622006.11.01 21:47sell12820.071.90910.00001.8991
25632006.11.02 10:18sell12830.241.90950.00001.8995
25642006.11.02 10:36sell12840.821.90990.00001.8999
25652006.11.02 10:40close12840.821.90970.00001.899916.405242.11
25662006.11.02 10:40close12830.241.90960.00001.8995-2.405239.71
25672006.11.02 10:40close12820.071.90970.00001.8991-7.555232.16
25682006.11.02 10:40close12810.021.90980.00001.8987-3.165229.00
25692006.11.03 00:00sell12850.021.90770.00001.8977
25702006.11.03 00:04sell12860.071.90800.00001.8980
25712006.11.03 00:13sell12870.241.90830.00001.8983
25722006.11.03 08:48sell12880.821.90860.00001.8986
25732006.11.03 10:47close12880.821.90840.00001.898616.405245.40
25742006.11.03 10:48close12870.241.90850.00001.8983-4.805240.60
25752006.11.03 10:48close12860.071.90840.00001.8980-2.805237.80
25762006.11.03 10:48close12850.021.90830.00001.8977-1.205236.60
25772006.11.06 02:00buy12890.021.90130.00001.9113
25782006.11.06 02:00buy12900.071.90090.00001.9109
25792006.11.06 04:40buy12910.241.90060.00001.9106
25802006.11.06 05:15buy12920.821.90030.00001.9103
25812006.11.06 06:32close12920.821.90050.00001.910316.405253.00
25822006.11.06 06:32close12910.241.90040.00001.9106-4.805248.20
25832006.11.06 06:33close12900.071.90050.00001.9109-2.805245.40
25842006.11.06 06:35close12890.021.90060.00001.9113-1.405244.00
25852006.11.07 21:00sell12930.021.90540.00001.8954
25862006.11.07 21:02sell12940.071.90590.00001.8959
25872006.11.07 22:05sell12950.241.90620.00001.8962
25882006.11.07 22:11sell12960.821.90640.00001.8964
25892006.11.07 22:26close12960.821.90630.00001.89648.205252.20
25902006.11.07 22:26close12950.241.90640.00001.8962-4.805247.40
25912006.11.07 22:26close12940.071.90630.00001.8959-2.805244.60
25922006.11.07 22:26close12930.021.90650.00001.8954-2.205242.40
25932006.11.14 00:00buy12970.021.90500.00001.9150
25942006.11.14 00:00buy12980.071.90470.00001.9147
25952006.11.14 00:00buy12990.241.90450.00001.9145
25962006.11.14 00:04buy13000.821.90420.00001.9142
25972006.11.14 04:14close13000.821.90440.00001.914216.405258.80
25982006.11.14 04:14close12990.241.90410.00001.9145-9.605249.20
25992006.11.14 04:15close12980.071.90420.00001.9147-3.505245.70
26002006.11.14 04:15close12970.021.90430.00001.9150-1.405244.30
26012006.11.14 23:00buy13010.021.89590.00001.9059
26022006.11.14 23:36buy13020.071.89560.00001.9056
26032006.11.15 04:18buy13030.241.89530.00001.9053
26042006.11.15 05:59buy13040.821.89470.00001.9047
26052006.11.15 06:04close13040.821.89500.00001.904724.605268.90
26062006.11.15 06:04close13030.241.89490.00001.9053-9.605259.30
26072006.11.15 06:04close13020.071.89470.00001.9056-5.285254.02
26082006.11.15 06:05close13010.021.89450.00001.9059-2.515251.51
26092006.11.23 00:00sell13050.021.91390.00001.9039
26102006.11.23 00:01sell13060.071.91450.00001.9045
26112006.11.23 00:57sell13070.241.91480.00001.9048
26122006.11.23 04:25sell13080.821.91510.00001.9051
26132006.11.23 04:26close13080.821.91450.00001.905149.205300.71
26142006.11.23 04:27close13070.241.91460.00001.90484.805305.51
26152006.11.23 04:28close13060.071.91450.00001.90450.005305.51
26162006.11.23 04:28close13050.021.91440.00001.9039-1.005304.51
26172006.11.24 20:01sell13090.021.93210.00001.9221
26182006.11.24 20:03sell13100.071.93240.00001.9224
26192006.11.24 21:50sell13110.241.93260.00001.9226
26202006.11.26 23:01sell13120.821.93900.00001.9290
26212006.11.27 05:24close13120.821.93710.00001.9290142.725447.23
26222006.11.27 05:24close13110.241.93720.00001.9226-114.235333.00
26232006.11.27 05:24close13100.071.93710.00001.9224-34.025298.99
26242006.11.27 05:24close13090.021.93690.00001.9221-9.925289.07
26252006.11.29 03:01sell13130.021.95160.00001.9416
26262006.11.29 03:13sell13140.071.95190.00001.9419
26272006.11.29 03:33sell13150.241.95220.00001.9422
26282006.11.29 06:07sell13160.821.95250.00001.9425
26292006.11.29 07:01close13160.821.95230.00001.942516.405305.47
26302006.11.29 07:01close13150.241.95220.00001.94220.005305.47
26312006.11.29 07:01close13140.071.95210.00001.9419-1.405304.07
26322006.11.29 07:01close13130.021.95220.00001.9416-1.205302.87
26332006.12.01 01:00sell13170.021.96660.00001.9566
26342006.12.01 01:00sell13180.071.96680.00001.9568
26352006.12.01 01:13sell13190.241.96710.00001.9571
26362006.12.01 01:42sell13200.821.96740.00001.9574
26372006.12.01 01:49close13200.821.96720.00001.957416.405319.27
26382006.12.01 01:49close13190.241.96710.00001.95710.005319.27
26392006.12.01 01:49close13180.071.96720.00001.9568-2.805316.47
26402006.12.01 01:50close13170.021.96710.00001.9566-1.005315.47
26412006.12.04 02:00sell13210.021.97960.00001.9696
26422006.12.04 02:06sell13220.071.98000.00001.9700
26432006.12.04 05:32sell13230.241.98030.00001.9703
26442006.12.04 05:33sell13240.821.98060.00001.9706
26452006.12.04 06:06close13240.821.98040.00001.970616.405331.87
26462006.12.04 06:06close13230.241.98060.00001.9703-7.205324.67
26472006.12.04 06:06close13220.071.98070.00001.9700-4.905319.77
26482006.12.04 06:06close13210.021.98060.00001.9696-2.005317.77
26492006.12.05 01:00sell13250.021.97860.00001.9686
26502006.12.05 07:22sell13260.071.97900.00001.9690
26512006.12.05 13:31sell13270.241.97930.00001.9693
26522006.12.05 13:31sell13280.821.97960.00001.9696
26532006.12.05 13:42close13280.821.97940.00001.969616.405334.17
26542006.12.05 13:42close13270.241.97950.00001.9693-4.805329.37
26552006.12.05 13:42close13260.071.97940.00001.9690-2.805326.57
26562006.12.05 13:42close13250.021.97950.00001.9686-1.805324.77
26572006.12.08 02:01buy13290.021.96340.00001.9734
26582006.12.08 02:01buy13300.071.96300.00001.9730
26592006.12.08 04:52buy13310.241.96260.00001.9726
26602006.12.08 05:19buy13320.821.96230.00001.9723
26612006.12.08 05:23close13320.821.96250.00001.972316.405341.17
26622006.12.08 05:23close13310.241.96240.00001.9726-4.805336.37
26632006.12.08 05:23close13300.071.96250.00001.9730-3.505332.87
26642006.12.08 05:23close13290.021.96230.00001.9734-2.205330.67
26652006.12.14 02:00buy13330.021.96770.00001.9777
26662006.12.14 02:03buy13340.071.96740.00001.9774
26672006.12.14 02:54buy13350.241.96710.00001.9771
26682006.12.14 02:58buy13360.821.96680.00001.9768
26692006.12.14 07:00close13360.821.96700.00001.976816.405347.07
26702006.12.14 07:00close13350.241.96680.00001.9771-7.205339.87
26712006.12.14 07:00close13340.071.96700.00001.9774-2.805337.07
26722006.12.14 07:02close13330.021.96690.00001.9777-1.605335.47
26732006.12.15 03:01buy13370.021.96190.00001.9719
26742006.12.15 03:01buy13380.071.96160.00001.9716
26752006.12.15 03:04buy13390.241.96120.00001.9712
26762006.12.15 03:06buy13400.821.96100.00001.9710
26772006.12.15 03:14close13400.821.96120.00001.971016.405351.87
26782006.12.15 03:14close13390.241.96110.00001.9712-2.405349.47
26792006.12.15 03:15close13380.071.96120.00001.9716-2.805346.67
26802006.12.15 03:15close13370.021.96110.00001.9719-1.605345.07
26812006.12.18 02:00buy13410.021.95450.00001.9645
26822006.12.18 02:03buy13420.071.95420.00001.9642
26832006.12.18 02:08buy13430.241.95390.00001.9639
26842006.12.18 02:28buy13440.821.95360.00001.9636
26852006.12.18 02:36close13440.821.95390.00001.963624.605369.67
26862006.12.18 02:36close13430.241.95380.00001.9639-2.405367.27
26872006.12.18 02:36close13420.071.95370.00001.9642-3.505363.77
26882006.12.18 02:36close13410.021.95390.00001.9645-1.205362.57
26892006.12.18 21:00buy13450.021.94840.00001.9584
26902006.12.18 21:58buy13460.071.94790.00001.9579
26912006.12.18 22:00buy13470.241.94760.00001.9576
26922006.12.18 22:00buy13480.821.94730.00001.9573
26932006.12.18 22:05close13480.821.94750.00001.957316.405378.97
26942006.12.18 22:05close13470.241.94710.00001.9576-12.005366.97
26952006.12.18 22:06close13460.071.94700.00001.9579-6.305360.67
26962006.12.18 22:06close13450.021.94710.00001.9584-2.605358.07
26972006.12.21 23:01buy13490.021.96240.00001.9724
26982006.12.21 23:14buy13500.071.96210.00001.9721
26992006.12.21 23:42buy13510.241.96150.00001.9715
27002006.12.22 14:57buy13520.821.96110.00001.9711
27012006.12.22 14:59close13520.821.96130.00001.971116.405374.47
27022006.12.22 14:59close13510.241.96150.00001.97153.495377.96
27032006.12.22 14:59close13500.071.96160.00001.9721-2.485375.48
27042006.12.22 14:59close13490.021.96150.00001.9724-1.515373.97
27052006.12.27 01:00buy13530.021.95560.00001.9656
27062006.12.27 01:19buy13540.071.95530.00001.9653
27072006.12.27 01:25buy13550.241.95500.00001.9650
27082006.12.28 13:26t/p13550.241.96500.00001.9650250.485624.44
27092006.12.28 13:26close13540.071.96500.00001.965370.965695.40
27102006.12.28 13:26close13530.021.96490.00001.965619.475714.87
27112006.12.28 23:00sell13560.021.96260.00001.9526
27122006.12.29 03:47sell13570.071.96280.00001.9528
27132006.12.29 04:24sell13580.241.96310.00001.9531
27142006.12.29 04:35sell13590.821.96340.00001.9534
27152006.12.29 08:15close13590.821.96320.00001.953416.405731.27
27162006.12.29 08:15close13580.241.96290.00001.95314.805736.07
27172006.12.29 08:15close13570.071.96300.00001.9528-1.405734.67
27182006.12.29 08:15close13560.021.96310.00001.9526-1.325733.35
27192007.01.02 00:00buy13600.021.96350.00001.9735
27202007.01.02 00:05buy13610.071.96320.00001.9732
27212007.01.02 00:07buy13620.241.96300.00001.9730
27222007.01.02 05:01buy13630.821.95910.00001.9691
27232007.01.02 05:03close13630.821.96520.00001.9691500.206233.55
27242007.01.02 05:03close13620.241.96510.00001.973050.406283.95
27252007.01.02 05:03close13610.071.96500.00001.973212.606296.55
27262007.01.02 05:03close13600.021.96520.00001.97353.406299.95
27272007.01.02 21:00sell13640.021.97260.00001.9626
27282007.01.02 21:00sell13650.071.97280.00001.9628
27292007.01.02 21:00sell13660.241.97310.00001.9631
27302007.01.02 21:05sell13670.821.97340.00001.9634
27312007.01.02 22:05close13670.821.97280.00001.963449.206349.15
27322007.01.02 22:05close13660.241.97360.00001.9631-12.006337.15
27332007.01.02 22:07close13650.071.97330.00001.9628-3.506333.65
27342007.01.02 22:07close13640.021.97380.00001.9626-2.406331.25
27352007.01.04 01:00buy13680.021.95080.00001.9608
27362007.01.04 06:21buy13690.071.95050.00001.9605
27372007.01.04 06:31buy13700.241.95020.00001.9602
27382007.01.04 06:31buy13710.821.94990.00001.9599
27392007.01.04 06:48close13710.821.95010.00001.959916.406347.65
27402007.01.04 06:48close13700.241.95020.00001.96020.006347.65
27412007.01.04 06:48close13690.071.95030.00001.9605-1.406346.25
27422007.01.04 06:49close13680.021.95040.00001.9608-0.806345.45
27432007.01.08 00:00buy13720.021.92990.00001.9399
27442007.01.08 00:05buy13730.071.92960.00001.9396
27452007.01.08 00:08buy13740.241.92930.00001.9393
27462007.01.08 00:14buy13750.821.92890.00001.9389
27472007.01.08 01:15close13750.821.92910.00001.938916.406361.85
27482007.01.08 01:15close13740.241.92900.00001.9393-7.206354.65
27492007.01.08 01:15close13730.071.92910.00001.9396-3.506351.15
27502007.01.08 01:15close13720.021.92900.00001.9399-1.806349.35
27512007.01.11 03:00buy13760.021.93400.00001.9440
27522007.01.11 03:03buy13770.071.93370.00001.9437
27532007.01.11 03:58buy13780.241.93340.00001.9434
27542007.01.11 04:56buy13790.821.93310.00001.9431
27552007.01.11 06:23close13790.821.93330.00001.943116.406365.75
27562007.01.11 06:23close13780.241.93340.00001.94340.006365.75
27572007.01.11 06:23close13770.071.93330.00001.9437-2.806362.95
27582007.01.11 06:23close13760.021.93340.00001.9440-1.206361.75
27592007.01.12 00:00sell13800.021.94380.00001.9338
27602007.01.12 00:02sell13810.071.94410.00001.9341
27612007.01.12 00:49sell13820.241.94440.00001.9344
27622007.01.12 02:03sell13830.821.94460.00001.9346
27632007.02.12 10:18close13830.821.94440.00001.9346-362.895998.86
27642007.02.12 10:18close13820.241.94450.00001.9344-113.415885.45
27652007.02.12 10:18close13810.071.94460.00001.9341-35.885849.57
27662007.02.12 10:18close13800.021.94450.00001.9338-10.655838.92
27672007.02.12 20:00buy13840.021.94710.00001.9571
27682007.02.12 20:15buy13850.071.94690.00001.9569
27692007.02.12 22:41buy13860.241.94660.00001.9566
27702007.02.12 22:56buy13870.821.94630.00001.9563
27712007.02.12 23:21close13870.821.94650.00001.956316.405855.32
27722007.02.12 23:21close13860.241.94630.00001.9566-7.205848.12
27732007.02.12 23:24close13850.071.94650.00001.9569-2.805845.32
27742007.02.12 23:24close13840.021.94630.00001.9571-1.605843.72
27752007.02.15 02:00sell13880.021.96330.00001.9533
27762007.02.15 04:30sell13890.071.96370.00001.9537
27772007.02.15 05:10sell13900.241.96400.00001.9540
27782007.02.15 06:00sell13910.821.96430.00001.9543
27792007.02.15 06:08close13910.821.96410.00001.954316.405860.12
27802007.02.15 06:08close13900.241.96430.00001.9540-7.205852.92
27812007.02.15 06:10close13890.071.96420.00001.9537-3.505849.42
27822007.02.15 06:10close13880.021.96410.00001.9533-1.605847.82
27832007.02.27 20:00sell13920.021.96310.00001.9531
27842007.02.27 20:09sell13930.071.96340.00001.9534
27852007.02.27 22:57sell13940.241.96380.00001.9538
27862007.02.27 22:57sell13950.821.96410.00001.9541
27872007.02.27 23:04close13950.821.96390.00001.954116.405864.22
27882007.02.27 23:05close13940.241.96380.00001.95380.005864.22
27892007.02.27 23:05close13930.071.96350.00001.9534-0.705863.52
27902007.02.27 23:05close13920.021.96360.00001.9531-1.005862.52
27912007.03.04 23:01buy13960.021.94480.00001.9548
27922007.03.04 23:11buy13970.071.94440.00001.9544
27932007.03.04 23:13buy13980.241.94410.00001.9541
27942007.03.04 23:13buy13990.821.94370.00001.9537
27952007.03.16 08:33close13990.821.94400.00001.9537191.636054.16
27962007.03.16 08:34close13980.241.94390.00001.954144.096098.24
27972007.03.16 08:34close13970.071.94380.00001.954410.066108.30
27982007.03.16 08:34close13960.021.94370.00001.95481.876110.18
27992007.03.20 03:00sell14000.021.94460.00001.9346
28002007.03.20 03:09sell14010.071.94490.00001.9349
28012007.03.20 03:23sell14020.241.94520.00001.9352
28022007.03.20 03:24sell14030.821.94560.00001.9356
28032007.03.20 03:24close14030.821.94540.00001.935616.406126.58
28042007.03.20 03:24close14020.241.94550.00001.9352-7.206119.38
28052007.03.20 03:25close14010.071.94540.00001.9349-3.506115.88
28062007.03.20 03:26close14000.021.94550.00001.9346-1.806114.08
28072007.03.21 00:00sell14040.021.96110.00001.9511
28082007.03.21 00:06sell14050.071.96150.00001.9515
28092007.03.21 00:14sell14060.241.96180.00001.9518
28102007.03.21 05:34sell14070.821.96220.00001.9522
28112007.03.21 05:43close14070.821.96200.00001.952216.406130.48
28122007.03.21 05:43close14060.241.96170.00001.95182.406132.88
28132007.03.21 05:44close14050.071.96160.00001.9515-0.706132.18
28142007.03.21 05:44close14040.021.96170.00001.9511-1.206130.98
28152007.03.27 03:00sell14080.021.96730.00001.9573
28162007.03.27 03:01sell14090.071.96760.00001.9576
28172007.03.27 03:05sell14100.241.96790.00001.9579
28182007.03.27 03:22sell14110.821.96830.00001.9583
28192007.03.27 06:50close14110.821.96810.00001.958316.406147.38
28202007.03.27 06:50close14100.241.96830.00001.9579-9.606137.78
28212007.03.27 06:50close14090.071.96810.00001.9576-3.506134.28
28222007.03.27 06:51close14080.021.96830.00001.9573-2.006132.28
28232007.03.28 00:00buy14120.021.96690.00001.9769
28242007.03.28 00:05buy14130.071.96660.00001.9766
28252007.03.28 00:13buy14140.241.96630.00001.9763
28262007.03.28 00:15buy14150.821.96600.00001.9760
28272007.03.28 01:33close14150.821.96620.00001.976016.406148.68
28282007.03.28 01:37close14140.241.96610.00001.9763-4.806143.88
28292007.03.28 01:37close14130.071.96620.00001.9766-2.806141.08
28302007.03.28 01:38close14120.021.96610.00001.9769-1.606139.48
28312007.03.29 02:00buy14160.021.96380.00001.9738
28322007.03.29 02:07buy14170.071.96350.00001.9735
28332007.03.29 13:33buy14180.241.96310.00001.9731
28342007.03.29 13:36buy14190.821.96270.00001.9727
28352007.03.29 13:40close14190.821.96290.00001.972716.406155.88
28362007.03.29 13:40close14180.241.96280.00001.9731-7.206148.68
28372007.03.29 13:40close14170.071.96290.00001.9735-4.206144.48
28382007.03.29 13:40close14160.021.96280.00001.9738-2.006142.48
28392007.03.30 02:00buy14200.021.96290.00001.9729
28402007.03.30 02:00buy14210.071.96260.00001.9726
28412007.03.30 02:02buy14220.241.96230.00001.9723
28422007.03.30 02:21buy14230.821.96200.00001.9720
28432007.03.30 02:32close14230.821.96220.00001.972016.406158.88
28442007.03.30 02:33close14220.241.96200.00001.9723-7.206151.68
28452007.03.30 02:34close14210.071.96230.00001.9726-2.106149.58
28462007.03.30 02:34close14200.021.96220.00001.9729-1.406148.18
28472007.04.02 20:00sell14240.021.97710.00001.9671
28482007.04.02 20:11sell14250.071.97740.00001.9674
28492007.04.02 20:12sell14260.241.97770.00001.9677
28502007.04.02 21:01sell14270.821.97800.00001.9680
28512007.04.02 21:41close14270.821.97780.00001.968016.406164.58
28522007.04.02 21:41close14260.241.97810.00001.9677-9.606154.98
28532007.04.02 21:41close14250.071.97780.00001.9674-2.806152.18
28542007.04.02 21:43close14240.021.97770.00001.9671-1.206150.98
28552007.04.05 22:00buy14280.021.97200.00001.9820
28562007.04.05 22:00buy14290.071.97170.00001.9817
28572007.04.05 22:05buy14300.241.97140.00001.9814
28582007.04.05 22:28buy14310.821.97100.00001.9810
28592007.04.05 22:44close14310.821.97120.00001.981016.406167.38
28602007.04.05 22:55close14300.241.97130.00001.9814-2.406164.98
28612007.04.05 22:59close14290.071.97120.00001.9817-3.506161.48
28622007.04.05 23:00close14280.021.97130.00001.9820-1.406160.08
28632007.04.09 02:01buy14320.021.96470.00001.9747
28642007.04.09 02:18buy14330.071.96440.00001.9744
28652007.04.09 06:26buy14340.241.96410.00001.9741
28662007.04.09 07:30buy14350.821.96380.00001.9738
28672007.04.09 07:45close14350.821.96410.00001.973824.606184.68
28682007.04.09 07:45close14340.241.96400.00001.9741-2.406182.28
28692007.04.09 07:47close14330.071.96450.00001.97440.706182.98
28702007.04.09 07:47close14320.021.96410.00001.9747-1.206181.78
28712007.04.09 21:01buy14360.021.96290.00001.9729
28722007.04.09 21:15buy14370.071.96260.00001.9726
28732007.04.09 22:25buy14380.241.96230.00001.9723
28742007.04.09 22:50buy14390.821.96200.00001.9720
28752007.04.10 00:09close14390.821.96220.00001.972028.336210.11
28762007.04.10 00:10close14380.241.96190.00001.9723-6.116204.00
28772007.04.10 00:11close14370.071.96220.00001.9726-1.786202.22
28782007.04.10 00:12close14360.021.96230.00001.9729-0.916201.31
28792007.04.17 23:00sell14400.022.00690.00001.9969
28802007.04.17 23:04sell14410.072.00720.00001.9972
28812007.04.18 00:23sell14420.242.00760.00001.9976
28822007.04.18 00:37sell14430.822.00790.00001.9979
28832007.04.18 07:37close14430.822.00770.00001.997916.406217.71
28842007.04.18 07:37close14420.242.00760.00001.99760.006217.71
28852007.04.18 07:37close14410.072.00770.00001.9972-4.626213.09
28862007.04.18 07:37close14400.022.00780.00001.9969-2.126210.97
28872007.04.19 02:02sell14440.022.00640.00001.9964
28882007.04.20 06:23sell14450.072.00670.00001.9967
28892007.04.24 02:23t/p14450.071.99670.00001.996767.776278.74
28902007.04.24 02:23close14440.021.99660.00001.996418.646297.38
28912007.04.27 00:00buy14460.021.99060.00002.0006
28922007.04.27 00:13buy14470.071.99030.00002.0003
28932007.04.27 00:20buy14480.241.98990.00001.9999
28942007.04.27 00:23buy14490.821.98960.00001.9996
28952007.04.27 00:45close14490.821.98980.00001.999616.406313.78
28962007.04.27 00:45close14480.241.99000.00001.99992.406316.18
28972007.04.27 00:45close14470.071.98990.00002.0003-2.806313.38
28982007.04.27 00:46close14460.021.98980.00002.0006-1.606311.78
28992007.04.29 22:00sell14500.021.99650.00001.9865
29002007.04.29 22:22sell14510.071.99680.00001.9868
29012007.04.29 22:22sell14520.241.99700.00001.9870
29022007.04.30 14:36sell14530.821.99740.00001.9874
29032007.05.02 00:37close14530.821.99710.00001.9874-1.566310.23
29042007.05.02 00:37close14520.241.99720.00001.9870-16.286293.94
29052007.05.02 00:37close14510.071.99700.00001.9868-4.756289.19
29062007.05.02 00:37close14500.021.99680.00001.9865-1.566287.63
29072007.05.02 20:00buy14540.021.98960.00001.9996
29082007.05.02 20:02buy14550.071.98930.00001.9993
29092007.05.02 21:26buy14560.241.98900.00001.9990
29102007.05.02 22:02buy14570.821.98860.00001.9986
29112007.05.02 22:07close14570.821.98890.00001.998624.606312.23
29122007.05.02 22:08close14560.241.98880.00001.9990-4.806307.43
29132007.05.02 22:08close14550.071.98890.00001.9993-2.806304.63
29142007.05.02 22:08close14540.021.98850.00001.9996-2.206302.43
29152007.05.09 02:01buy14580.021.99030.00002.0003
29162007.05.09 02:03buy14590.071.98990.00001.9999
29172007.05.09 06:47buy14600.241.98950.00001.9995
29182007.05.09 06:47buy14610.821.98930.00001.9993
29192007.05.09 06:48close14610.821.98950.00001.999316.406318.83
29202007.05.09 06:49close14600.241.98930.00001.9995-4.806314.03
29212007.05.09 06:49close14590.071.98960.00001.9999-2.106311.93
29222007.05.09 06:49close14580.021.98950.00002.0003-1.606310.33
29232007.05.09 21:00sell14620.021.99350.00001.9835
29242007.05.09 21:05sell14630.071.99380.00001.9838
29252007.05.09 21:06sell14640.241.99420.00001.9842
29262007.05.09 21:11sell14650.821.99460.00001.9846
29272007.05.09 21:33close14650.821.99440.00001.984616.406326.73
29282007.05.09 21:33close14640.241.99470.00001.9842-12.006314.73
29292007.05.09 21:34close14630.071.99460.00001.9838-5.606309.13
29302007.05.09 21:35close14620.021.99470.00001.9835-2.406306.73
29312007.05.11 01:01buy14660.021.97950.00001.9895
29322007.05.11 01:01buy14670.071.97920.00001.9892
29332007.05.11 06:18buy14680.241.97890.00001.9889
29342007.05.11 06:31buy14690.821.97840.00001.9884
29352007.05.11 06:34close14690.821.97870.00001.988424.606331.33
29362007.05.11 06:34close14680.241.97850.00001.9889-9.606321.73
29372007.05.11 06:34close14670.071.97870.00001.9892-3.506318.23
29382007.05.11 06:35close14660.021.97850.00001.9895-2.006316.23
29392007.05.15 02:01buy14700.021.98000.00001.9900
29402007.05.15 04:11buy14710.071.97960.00001.9896
29412007.05.15 05:59buy14720.241.97920.00001.9892
29422007.05.15 08:30buy14730.821.97890.00001.9889
29432007.05.15 12:34close14730.821.97910.00001.988916.406332.63
29442007.05.15 12:34close14720.241.97920.00001.98920.006332.63
29452007.05.15 12:34close14710.071.97910.00001.9896-3.506329.13
29462007.05.15 12:34close14700.021.97920.00001.9900-1.606327.53
29472007.05.16 03:00sell14740.021.98480.00001.9748
29482007.05.16 03:06sell14750.071.98520.00001.9752
29492007.05.16 05:03sell14760.241.98550.00001.9755
29502007.05.16 05:30sell14770.821.98590.00001.9759
29512007.05.16 06:22close14770.821.98560.00001.975924.606352.13
29522007.05.16 06:22close14760.241.98570.00001.9755-4.806347.33
29532007.05.16 06:22close14750.071.98580.00001.9752-4.206343.13
29542007.05.16 06:22close14740.021.98570.00001.9748-1.806341.33
29552007.05.17 03:01buy14780.021.97840.00001.9884
29562007.05.17 03:25buy14790.071.97810.00001.9881
29572007.05.17 05:48buy14800.241.97780.00001.9878
29582007.05.17 05:51buy14810.821.97750.00001.9875
29592007.05.17 05:59close14810.821.97770.00001.987516.406357.73
29602007.05.17 06:00close14800.241.97760.00001.9878-4.806352.93
29612007.05.17 06:00close14790.071.97770.00001.9881-2.806350.13
29622007.05.17 06:03close14780.021.97760.00001.9884-1.606348.53
29632007.05.17 21:02buy14820.021.97480.00001.9848
29642007.05.17 23:12buy14830.071.97450.00001.9845
29652007.05.18 01:04buy14840.241.97420.00001.9842
29662007.05.18 04:57buy14850.821.97390.00001.9839
29672007.05.18 06:12close14850.821.97410.00001.983916.406364.93
29682007.05.18 06:12close14840.241.97430.00001.98422.406367.33
29692007.05.18 06:12close14830.071.97450.00001.98451.026368.35
29702007.05.18 06:12close14820.021.97440.00001.9848-0.516367.84
29712007.05.23 00:01sell14860.021.97400.00001.9640
29722007.05.23 00:06sell14870.071.97440.00001.9644
29732007.05.23 00:29sell14880.241.97490.00001.9649
29742007.05.23 05:26sell14890.821.97520.00001.9652
29752007.05.23 05:30close14890.821.97500.00001.965216.406384.24
29762007.05.23 05:30close14880.241.97510.00001.9649-4.806379.44
29772007.05.23 05:30close14870.071.97490.00001.9644-3.506375.94
29782007.05.23 05:30close14860.021.97520.00001.9640-2.406373.54
29792007.05.23 22:02sell14900.021.98600.00001.9760
29802007.05.23 23:28sell14910.071.98630.00001.9763
29812007.05.23 23:36sell14920.241.98660.00001.9766
29822007.05.24 00:23sell14930.821.98690.00001.9769
29832007.05.24 00:30close14930.821.98670.00001.976916.406389.94
29842007.05.24 00:30close14920.241.98680.00001.9766-16.286373.66
29852007.05.24 00:31close14910.071.98670.00001.9763-6.156367.51
29862007.05.24 00:31close14900.021.98650.00001.9760-1.966365.55
29872007.05.30 03:00buy14940.021.98320.00001.9932
29882007.05.30 03:02buy14950.071.98290.00001.9929
29892007.05.30 03:12buy14960.241.98240.00001.9924
29902007.05.30 03:26buy14970.821.98210.00001.9921
29912007.06.01 16:50close14970.821.98230.00001.992164.126429.68
29922007.06.01 16:50close14960.241.98240.00001.992413.976443.65
29932007.06.01 16:50close14950.071.98210.00001.9929-1.536442.12
29942007.06.01 16:50close14940.021.98230.00001.9932-0.646441.48
29952007.06.04 22:00sell14980.021.99130.00001.9813
29962007.06.04 22:13sell14990.071.99160.00001.9816
29972007.06.05 03:12sell15000.241.99200.00001.9820
29982007.06.05 03:57sell15010.821.99240.00001.9824
29992007.06.05 05:12close15010.821.99220.00001.982416.406457.88
30002007.06.05 05:12close15000.241.99230.00001.9820-7.206450.68
30012007.06.05 05:12close14990.071.99240.00001.9816-6.726443.97
30022007.06.05 05:14close14980.021.99250.00001.9813-2.726441.25
30032007.06.08 01:00buy15020.021.97920.00001.9892
30042007.06.08 01:07buy15030.071.97890.00001.9889
30052007.06.08 01:17buy15040.241.97850.00001.9885
30062007.06.08 01:23buy15050.821.97820.00001.9882
30072007.06.08 02:10close15050.821.97850.00001.988224.606465.85
30082007.06.08 02:10close15040.241.97840.00001.9885-2.406463.45
30092007.06.08 02:10close15030.071.97850.00001.9889-2.806460.65
30102007.06.08 02:10close15020.021.97860.00001.9892-1.206459.45
30112007.06.12 22:01sell15060.021.97410.00001.9641
30122007.06.12 22:15sell15070.071.97440.00001.9644
30132007.06.12 23:00sell15080.241.97470.00001.9647
30142007.06.13 01:03sell15090.821.97490.00001.9649
30152007.06.13 01:04close15090.821.97480.00001.96498.206467.65
30162007.06.13 01:04close15080.241.97500.00001.9647-11.036456.62
30172007.06.13 01:04close15070.071.97520.00001.9644-6.726449.90
30182007.06.13 01:04close15060.021.97530.00001.9641-2.726447.18
30192007.06.19 22:07sell15100.021.98810.00001.9781
30202007.06.20 01:37sell15110.071.98840.00001.9784
30212007.06.20 06:11sell15120.241.98870.00001.9787
30222007.06.20 06:34sell15130.821.98900.00001.9790
30232007.06.20 07:14close15130.821.98880.00001.979016.406463.58
30242007.06.20 07:14close15120.241.98890.00001.9787-4.806458.78
30252007.06.20 07:14close15110.071.98880.00001.9784-2.806455.98
30262007.06.20 07:14close15100.021.98870.00001.9781-1.526454.47
30272007.06.20 21:00sell15140.021.99290.00001.9829
30282007.06.20 21:14sell15150.071.99310.00001.9831
30292007.06.20 21:29sell15160.241.99360.00001.9836
30302007.06.21 12:33sell15170.821.99400.00001.9840
30312007.06.21 12:35close15170.821.99380.00001.984016.406470.87
30322007.06.21 12:35close15160.241.99390.00001.9836-18.686452.18
30332007.06.21 12:35close15150.071.99380.00001.9831-8.256443.93
30342007.06.21 12:35close15140.021.99370.00001.9829-2.566441.38
30352007.06.25 03:01sell15180.021.99970.00001.9897
30362007.06.25 03:07sell15190.072.00000.00001.9900
30372007.06.25 08:22sell15200.242.00040.00001.9904
30382007.06.26 12:40sell15210.822.00070.00001.9907
30392007.06.26 12:56close15210.822.00050.00001.990716.406457.78
30402007.06.26 12:56close15200.242.00060.00001.9904-8.636449.15
30412007.06.26 12:56close15190.072.00050.00001.9900-4.626444.53
30422007.06.26 12:56close15180.022.00060.00001.9897-2.126442.41
30432007.06.26 20:00sell15220.021.99930.00001.9893
30442007.06.27 21:14sell15230.071.99960.00001.9896
30452007.06.27 22:30sell15240.242.00000.00001.9900
30462007.06.28 05:56sell15250.822.00030.00001.9903
30472007.06.28 09:07close15250.822.00010.00001.990316.406458.81
30482007.06.28 09:07close15240.242.00020.00001.9900-16.286442.53
30492007.06.28 09:07close15230.072.00010.00001.9896-6.856435.68
30502007.06.28 09:07close15220.022.00020.00001.9893-3.086432.60
30512007.07.03 02:00sell15260.022.01730.00002.0073
30522007.07.03 05:18sell15270.072.01760.00002.0076
30532007.07.03 05:33sell15280.242.01800.00002.0080
30542007.07.03 05:34sell15290.822.01820.00002.0082
30552007.07.03 05:43close15290.822.01800.00002.008216.406449.00
30562007.07.03 05:43close15280.242.01790.00002.00802.406451.40
30572007.07.03 05:43close15270.072.01780.00002.0076-1.406450.00
30582007.07.03 05:45close15260.022.01770.00002.0073-0.806449.20
30592007.07.06 02:01buy15300.022.01200.00002.0220
30602007.07.06 02:19buy15310.072.01170.00002.0217
30612007.07.06 03:59buy15320.242.01140.00002.0214
30622007.07.06 04:01buy15330.822.01090.00002.0209
30632007.07.06 07:12close15330.822.01110.00002.020916.406465.60
30642007.07.06 07:12close15320.242.01100.00002.0214-9.606456.00
30652007.07.06 07:12close15310.072.01080.00002.0217-6.306449.70
30662007.07.06 07:13close15300.022.01070.00002.0220-2.606447.10
30672007.07.09 21:00sell15340.022.01520.00002.0052
30682007.07.09 21:27sell15350.072.01550.00002.0055
30692007.07.09 21:57sell15360.242.01580.00002.0058
30702007.07.10 03:03sell15370.822.01610.00002.0061
30712007.07.10 04:06close15370.822.01590.00002.006116.406463.50
30722007.07.10 04:06close15360.242.01620.00002.0058-13.436450.07
30732007.07.10 04:07close15350.072.01600.00002.0055-4.626445.46
30742007.07.10 04:07close15340.022.01620.00002.0052-2.326443.14
30752007.07.11 02:00sell15380.022.02540.00002.0154
30762007.07.11 02:23sell15390.072.02570.00002.0157
30772007.07.11 02:25sell15400.242.02600.00002.0160
30782007.07.11 03:30sell15410.822.02630.00002.0163
30792007.07.11 03:33close15410.822.02590.00002.016332.806475.94
30802007.07.11 03:34close15400.242.02600.00002.01600.006475.94
30812007.07.11 03:34close15390.072.02610.00002.0157-2.806473.14
30822007.07.11 03:34close15380.022.02600.00002.0154-1.206471.94
30832007.07.15 23:00sell15420.022.03340.00002.0234
30842007.07.15 23:05sell15430.072.03400.00002.0240
30852007.07.16 02:06sell15440.242.03430.00002.0243
30862007.07.16 03:05sell15450.822.03460.00002.0246
30872007.07.16 06:49close15450.822.03440.00002.024616.406488.34
30882007.07.16 06:49close15440.242.03450.00002.0243-4.806483.54
30892007.07.16 06:49close15430.072.03460.00002.0240-5.326478.22
30902007.07.16 06:49close15420.022.03450.00002.0234-2.526475.70
30912007.07.17 22:01sell15460.022.04650.00002.0365
30922007.07.17 22:02sell15470.072.04680.00002.0368
30932007.07.17 22:57sell15480.242.04720.00002.0372
30942007.07.17 22:58sell15490.822.04760.00002.0376
30952007.07.18 12:44close15490.822.04740.00002.03763.326479.02
30962007.07.18 12:44close15480.242.04720.00002.0372-3.836475.20
30972007.07.18 12:44close15470.072.04710.00002.0368-3.226471.98
30982007.07.18 12:44close15460.022.04720.00002.0365-1.726470.26
30992007.07.18 22:00sell15500.022.05320.00002.0432
31002007.07.18 22:00sell15510.072.05370.00002.0437
31012007.07.18 22:05sell15520.242.05400.00002.0440
31022007.07.20 14:18sell15530.822.05430.00002.0443
31032007.07.20 16:49close15530.822.05410.00002.044316.406486.66
31042007.07.20 16:49close15520.242.05420.00002.0440-20.116466.55
31052007.07.20 16:49close15510.072.05430.00002.0437-8.676457.88
31062007.07.20 16:49close15500.022.05420.00002.0432-3.286454.61
31072007.07.25 21:00buy15540.022.05400.00002.0640
31082007.07.25 21:12buy15550.072.05370.00002.0637
31092007.07.25 22:05buy15560.242.05340.00002.0634
31102007.07.25 22:06buy15570.822.05310.00002.0631
31112007.07.25 23:21close15570.822.05330.00002.063116.406471.01
31122007.07.25 23:22close15560.242.05320.00002.0634-4.806466.21
31132007.07.25 23:22close15550.072.05330.00002.0637-2.806463.41
31142007.07.25 23:23close15540.022.05320.00002.0640-1.606461.81
31152007.07.30 02:00buy15580.022.02370.00002.0337
31162007.07.30 02:47buy15590.072.02330.00002.0333
31172007.07.30 02:48buy15600.242.02300.00002.0330
31182007.07.30 02:48buy15610.822.02270.00002.0327
31192007.07.30 02:51close15610.822.02290.00002.032716.406478.21
31202007.07.30 02:51close15600.242.02280.00002.0330-4.806473.41
31212007.07.30 02:53close15590.072.02310.00002.0333-1.406472.01
31222007.07.30 02:53close15580.022.02300.00002.0337-1.406470.61
31232007.07.31 21:00sell15620.022.03100.00002.0210
31242007.08.01 06:03t/p15620.022.02100.00002.021019.686490.29
31252007.08.03 02:00sell15630.022.03590.00002.0259
31262007.08.03 04:38sell15640.072.03620.00002.0262
31272007.08.03 04:39sell15650.242.03650.00002.0265
31282007.08.03 12:30sell15660.822.03690.00002.0269
31292007.08.03 12:30close15660.822.03670.00002.026916.406506.69
31302007.08.03 12:30close15650.242.03700.00002.0265-12.006494.69
31312007.08.03 12:31close15640.072.03720.00002.0262-7.006487.69
31322007.08.03 12:31close15630.022.03710.00002.0259-2.406485.29
31332007.08.06 01:00sell15670.022.04320.00002.0332
31342007.08.06 01:01sell15680.072.04360.00002.0336
31352007.08.06 06:27sell15690.242.04390.00002.0339
31362007.08.06 06:27sell15700.822.04430.00002.0343
31372007.08.06 07:02close15700.822.04410.00002.034316.406501.69
31382007.08.06 07:02close15690.242.04420.00002.0339-7.206494.49
31392007.08.06 07:02close15680.072.04410.00002.0336-3.506490.99
31402007.08.06 07:02close15670.022.04420.00002.0332-2.006488.99
31412007.08.06 23:01buy15710.022.03140.00002.0414
31422007.08.07 06:20buy15720.072.03110.00002.0411
31432007.08.07 06:22buy15730.242.03080.00002.0408
31442007.08.07 06:22buy15740.822.03060.00002.0406
31452007.08.07 06:30close15740.822.03070.00002.04068.206497.19
31462007.08.07 06:30close15730.242.03060.00002.0408-4.806492.39
31472007.08.07 06:30close15720.072.03050.00002.0411-4.206488.19
31482007.08.07 06:30close15710.022.03040.00002.0414-1.716486.48
31492007.08.07 21:00buy15750.022.02150.00002.0315
31502007.08.07 21:01buy15760.072.02120.00002.0312
31512007.08.08 06:05buy15770.242.02090.00002.0309
31522007.08.08 06:06buy15780.822.02060.00002.0306
31532007.08.08 07:49close15780.822.02080.00002.030616.406502.88
31542007.08.08 07:49close15770.242.02090.00002.03090.006502.88
31552007.08.08 07:49close15760.072.02080.00002.0312-1.786501.10
31562007.08.08 07:49close15750.022.02100.00002.0315-0.716500.39
31572007.08.09 00:00sell15790.022.03630.00002.0263
31582007.08.09 00:03sell15800.072.03680.00002.0268
31592007.08.09 00:04sell15810.242.03710.00002.0271
31602007.08.09 00:05sell15820.822.03740.00002.0274
31612007.08.09 00:35close15820.822.03710.00002.027424.606524.99
31622007.08.09 00:35close15810.242.03730.00002.0271-4.806520.19
31632007.08.09 00:36close15800.072.03720.00002.0268-2.806517.39
31642007.08.09 00:36close15790.022.03710.00002.0263-1.606515.79
31652007.08.13 20:00buy15830.022.01340.00002.0234
31662007.08.13 20:02buy15840.072.01310.00002.0231
31672007.08.13 20:03buy15850.242.01270.00002.0227
31682007.08.13 20:03buy15860.822.01230.00002.0223
31692007.08.13 20:21close15860.822.01250.00002.022316.406532.19
31702007.08.13 20:21close15850.242.01230.00002.0227-9.606522.59
31712007.08.13 20:21close15840.072.01220.00002.0231-6.306516.29
31722007.08.13 20:21close15830.022.01230.00002.0234-2.206514.09
31732007.08.14 23:00buy15870.021.99710.00002.0071
31742007.08.14 23:02buy15880.071.99680.00002.0068
31752007.08.14 23:03buy15890.241.99650.00002.0065
31762007.08.14 23:14buy15900.821.99620.00002.0062
31772007.08.23 00:48close15900.821.99650.00002.0062155.846669.93
31782007.08.23 00:48close15890.241.99640.00002.006536.016705.94
31792007.08.23 00:48close15880.071.99650.00002.00689.106715.04
31802007.08.23 00:48close15870.021.99640.00002.00711.806716.85
31812007.08.30 00:00sell15910.022.01490.00002.0049
31822007.08.30 00:02sell15920.072.01520.00002.0052
31832007.08.30 00:04sell15930.242.01550.00002.0055
31842007.08.30 01:28sell15940.822.01600.00002.0060
31852007.08.30 01:33close15940.822.01570.00002.006024.606741.45
31862007.08.30 01:33close15930.242.01580.00002.0055-7.206734.25
31872007.08.30 01:33close15920.072.01560.00002.0052-2.806731.45
31882007.08.30 01:33close15910.022.01540.00002.0049-1.006730.45
31892007.08.30 22:00sell15950.022.01330.00002.0033
31902007.08.30 22:08sell15960.072.01370.00002.0037
31912007.08.30 22:10sell15970.242.01400.00002.0040
31922007.08.30 22:12sell15980.822.01430.00002.0043
31932007.08.30 22:18close15980.822.01410.00002.004316.406746.85
31942007.08.30 22:19close15970.242.01430.00002.0040-7.206739.65
31952007.08.30 22:19close15960.072.01410.00002.0037-2.806736.85
31962007.08.30 22:19close15950.022.01400.00002.0033-1.406735.45
31972007.09.03 23:00sell15990.022.01720.00002.0072
31982007.09.03 23:11sell16000.072.01750.00002.0075
31992007.09.04 01:30sell16010.242.01780.00002.0078
32002007.09.04 01:34sell16020.822.01810.00002.0081
32012007.09.04 05:40close16020.822.01780.00002.008124.606760.05
32022007.09.04 05:40close16010.242.01790.00002.0078-2.406757.65
32032007.09.04 05:40close16000.072.01780.00002.0075-3.226754.43
32042007.09.04 05:40close15990.022.01800.00002.0072-1.926752.51
32052007.09.06 02:00sell16030.022.01920.00002.0092
32062007.09.06 02:03sell16040.072.01950.00002.0095
32072007.09.06 02:15sell16050.242.01990.00002.0099
32082007.09.06 03:11sell16060.822.02020.00002.0102
32092007.09.06 03:11close16060.822.02000.00002.010216.406768.91
32102007.09.06 03:11close16050.242.02010.00002.0099-4.806764.11
32112007.09.06 03:11close16040.072.02020.00002.0095-4.906759.21
32122007.09.06 03:17close16030.022.02030.00002.0092-2.206757.01
32132007.09.07 01:00sell16070.022.02000.00002.0100
32142007.09.07 01:03sell16080.072.02050.00002.0105
32152007.09.07 01:03sell16090.242.02080.00002.0108
32162007.09.07 01:04sell16100.822.02110.00002.0111
32172007.09.07 01:16close16100.822.02090.00002.011116.406773.41
32182007.09.07 01:17close16090.242.02100.00002.0108-4.806768.61
32192007.09.07 01:17close16080.072.02050.00002.01050.006768.61
32202007.09.07 01:18close16070.022.02040.00002.0100-0.806767.81
32212007.09.12 01:00sell16110.022.03040.00002.0204
32222007.09.12 01:49sell16120.072.03070.00002.0207
32232007.09.12 03:18sell16130.242.03110.00002.0211
32242007.09.12 04:33sell16140.822.03140.00002.0214
32252007.09.12 07:46close16140.822.03110.00002.021424.606792.41
32262007.09.12 07:46close16130.242.03120.00002.0211-2.406790.01
32272007.09.12 07:46close16120.072.03110.00002.0207-2.806787.21
32282007.09.12 07:46close16110.022.03130.00002.0204-1.806785.41
32292007.09.17 01:01buy16150.022.00820.00002.0182
32302007.09.17 01:11buy16160.072.00790.00002.0179
32312007.09.17 05:21buy16170.242.00760.00002.0176
32322007.09.17 05:39buy16180.822.00730.00002.0173
32332007.09.18 18:17close16180.822.00760.00002.017336.536821.94
32342007.09.18 18:17close16170.242.00800.00002.017613.096835.03
32352007.09.18 18:17close16160.072.00830.00002.01793.826838.85
32362007.09.18 18:17close16150.022.00860.00002.01821.096839.94
32372007.09.20 00:00buy16190.022.00210.00002.0121
32382007.09.20 00:03buy16200.072.00170.00002.0117
32392007.09.20 01:07buy16210.242.00130.00002.0113
32402007.09.20 01:07buy16220.822.00100.00002.0110
32412007.09.20 01:20close16220.822.00120.00002.011016.406856.34
32422007.09.20 01:20close16210.242.00110.00002.0113-4.806851.54
32432007.09.20 01:21close16200.072.00120.00002.0117-3.506848.04
32442007.09.20 01:21close16190.022.00130.00002.0121-1.606846.44
32452007.09.20 21:00sell16230.022.00770.00001.9977
32462007.09.20 21:04sell16240.072.00800.00001.9980
32472007.09.20 21:05sell16250.242.00830.00001.9983
32482007.09.20 21:09sell16260.822.00890.00001.9989
32492007.09.21 07:09close16260.822.00860.00001.998911.526857.96
32502007.09.21 07:09close16250.242.00840.00001.9983-6.236851.74
32512007.09.21 07:10close16240.072.00850.00001.9980-4.626847.12
32522007.09.21 07:10close16230.022.00870.00001.9977-2.326844.80
32532007.09.24 00:00sell16270.022.02010.00002.0101
32542007.09.24 00:00sell16280.072.02030.00002.0103
32552007.09.24 00:10sell16290.242.02060.00002.0106
32562007.09.24 00:12sell16300.822.02090.00002.0109
32572007.09.24 23:02close16300.822.02070.00002.010916.406861.20
32582007.09.24 23:03close16290.242.02080.00002.0106-4.806856.40
32592007.09.24 23:03close16280.072.02090.00002.0103-4.206852.20
32602007.09.24 23:05close16270.022.02100.00002.0101-1.806850.40
32612007.09.27 23:00sell16310.022.02630.00002.0163
32622007.09.27 23:32sell16320.072.02670.00002.0167
32632007.09.27 23:51sell16330.242.02710.00002.0171
32642007.09.28 00:10sell16340.822.02750.00002.0175
32652007.09.28 01:28close16340.822.02720.00002.017524.606875.00
32662007.09.28 01:28close16330.242.02680.00002.01713.376878.37
32672007.09.28 01:28close16320.072.02700.00002.0167-3.226875.16
32682007.09.28 01:28close16310.022.02710.00002.0163-1.926873.24
32692007.09.28 02:00sell16350.022.02460.00002.0146
32702007.09.28 02:29sell16360.072.02490.00002.0149
32712007.09.28 02:29sell16370.242.02520.00002.0152
32722007.09.28 02:30sell16380.822.02550.00002.0155
32732007.09.28 02:53close16380.822.02530.00002.015516.406889.64
32742007.09.28 02:53close16370.242.02540.00002.0152-4.806884.84
32752007.09.28 02:53close16360.072.02510.00002.0149-1.406883.44
32762007.09.28 02:53close16350.022.02520.00002.0146-1.206882.24
32772007.10.01 03:00sell16390.022.04500.00002.0350
32782007.10.01 03:38sell16400.072.04530.00002.0353
32792007.10.01 03:55sell16410.242.04570.00002.0357
32802007.10.01 04:14sell16420.822.04610.00002.0361
32812007.10.01 05:30close16420.822.04590.00002.036116.406898.64
32822007.10.01 05:30close16410.242.04610.00002.0357-9.606889.04
32832007.10.01 05:30close16400.072.04630.00002.0353-7.006882.04
32842007.10.01 05:31close16390.022.04640.00002.0350-2.806879.24
32852007.10.03 01:00buy16430.022.04160.00002.0516
32862007.10.03 01:01buy16440.072.04130.00002.0513
32872007.10.03 01:04buy16450.242.04100.00002.0510
32882007.10.03 05:45buy16460.822.04070.00002.0507
32892007.10.03 06:23close16460.822.04090.00002.050716.406895.64
32902007.10.03 06:24close16450.242.04080.00002.0510-4.806890.84
32912007.10.03 06:24close16440.072.04090.00002.0513-2.806888.04
32922007.10.03 06:24close16430.022.04110.00002.0516-1.006887.04
32932007.10.04 03:00buy16470.022.03340.00002.0434
32942007.10.04 03:12buy16480.072.03310.00002.0431
32952007.10.04 03:20buy16490.242.03270.00002.0427
32962007.10.04 03:21buy16500.822.03240.00002.0424
32972007.10.04 03:21close16500.822.03260.00002.042416.406903.44
32982007.10.04 03:21close16490.242.03250.00002.0427-4.806898.64
32992007.10.04 03:21close16480.072.03240.00002.0431-4.906893.74
33002007.10.04 03:22close16470.022.03250.00002.0434-1.806891.94
33012007.10.08 02:00sell16510.022.04130.00002.0313
33022007.10.08 02:13sell16520.072.04160.00002.0316
33032007.10.08 02:33sell16530.242.04190.00002.0319
33042007.10.08 02:37sell16540.822.04220.00002.0322
33052007.10.08 05:08close16540.822.04200.00002.032216.406908.34
33062007.10.08 05:08close16530.242.04210.00002.0319-4.806903.54
33072007.10.08 05:09close16520.072.04220.00002.0316-4.206899.34
33082007.10.08 05:09close16510.022.04210.00002.0313-1.606897.74
33092007.10.15 22:04sell16550.022.04270.00002.0327
33102007.10.15 23:02sell16560.072.04310.00002.0331
33112007.10.15 23:08sell16570.242.04340.00002.0334
33122007.10.15 23:08sell16580.822.04370.00002.0337
33132007.10.15 23:10close16580.822.04330.00002.033732.806930.54
33142007.10.15 23:11close16570.242.04320.00002.03344.806935.34
33152007.10.15 23:11close16560.072.04290.00002.03311.406936.74
33162007.10.15 23:12close16550.022.04300.00002.0327-0.606936.14
33172007.10.16 22:00buy16590.022.03260.00002.0426
33182007.10.16 22:14buy16600.072.03230.00002.0423
33192007.10.16 22:27buy16610.242.03180.00002.0418
33202007.10.16 23:38buy16620.822.03150.00002.0415
33212007.10.17 02:09close16620.822.03180.00002.041536.536972.67
33222007.10.17 02:10close16610.242.03170.00002.04181.096973.76
33232007.10.17 02:10close16600.072.03190.00002.0423-1.786971.98
33242007.10.17 02:10close16590.022.03200.00002.0426-0.916971.07
33252007.10.22 03:00sell16630.022.04740.00002.0374
33262007.10.22 03:01sell16640.072.04770.00002.0377
33272007.10.22 03:06sell16650.242.04800.00002.0380
33282007.10.22 03:11sell16660.822.04840.00002.0384
33292007.10.22 08:30close16660.822.04820.00002.038416.406987.47
33302007.10.22 08:31close16650.242.04810.00002.0380-2.406985.07
33312007.10.22 08:31close16640.072.04800.00002.0377-2.106982.97
33322007.10.22 08:31close16630.022.04810.00002.0374-1.406981.57
33332007.10.22 23:02buy16670.022.03090.00002.0409
33342007.10.23 09:32t/p16670.022.04090.00002.040920.297001.86
33352007.10.24 02:00sell16680.022.04970.00002.0397
33362007.10.24 02:08sell16690.072.05000.00002.0400
33372007.10.24 02:24sell16700.242.05030.00002.0403
33382007.10.24 02:36sell16710.822.05070.00002.0407
33392007.10.24 02:50close16710.822.05050.00002.040716.407018.26
33402007.10.24 02:50close16700.242.05070.00002.0403-9.607008.66
33412007.10.24 02:50close16690.072.05080.00002.0400-5.607003.06
33422007.10.24 02:50close16680.022.05070.00002.0397-2.007001.06
33432007.10.25 02:00sell16720.022.04710.00002.0371
33442007.10.25 04:20sell16730.072.04740.00002.0374
33452007.10.25 04:26sell16740.242.04770.00002.0377
33462007.10.25 05:24sell16750.822.04800.00002.0380
33472007.10.25 05:37close16750.822.04780.00002.038016.407017.46
33482007.10.25 05:39close16740.242.04790.00002.0377-4.807012.66
33492007.10.25 05:40close16730.072.04780.00002.0374-2.807009.86
33502007.10.25 05:44close16720.022.04810.00002.0371-2.007007.86
33512007.10.30 00:00sell16760.022.06080.00002.0508
33522007.10.30 00:05sell16770.072.06110.00002.0511
33532007.10.30 07:54sell16780.242.06150.00002.0515
33542007.10.30 07:54sell16790.822.06180.00002.0518
33552007.11.12 14:24close16790.822.06160.00002.0518-153.636854.23
33562007.11.12 14:24close16780.242.06170.00002.0515-54.566799.67
33572007.11.12 14:24close16770.072.06180.00002.0511-19.416780.25
33582007.11.12 14:24close16760.022.06170.00002.0508-5.956774.31
33592007.11.13 01:00buy16800.022.05700.00002.0670
33602007.11.13 06:55t/p16800.022.06700.00002.067020.006794.31
33612007.11.21 00:00sell16810.022.06570.00002.0557
33622007.11.21 00:17sell16820.072.06600.00002.0560
33632007.11.21 00:26sell16830.242.06630.00002.0563
33642007.11.21 00:29sell16840.822.06660.00002.0566
33652007.11.21 01:07close16840.822.06640.00002.056616.406810.71
33662007.11.21 01:07close16830.242.06650.00002.0563-4.806805.91
33672007.11.21 01:07close16820.072.06640.00002.0560-2.806803.11
33682007.11.21 01:08close16810.022.06650.00002.0557-1.606801.51
33692007.11.21 20:00buy16850.022.06460.00002.0746
33702007.11.21 20:03buy16860.072.06430.00002.0743
33712007.11.21 20:13buy16870.242.06400.00002.0740
33722007.11.21 22:36buy16880.822.06370.00002.0737
33732007.11.22 02:26close16880.822.06390.00002.073752.196853.70
33742007.11.22 02:27close16870.242.06380.00002.07405.686859.38
33752007.11.22 02:27close16860.072.06400.00002.07430.966860.33
33762007.11.22 02:27close16850.022.06390.00002.0746-0.536859.81
33772007.11.25 23:00buy16890.022.06200.00002.0720
33782007.11.26 01:12buy16900.072.06170.00002.0717
33792007.11.26 11:26t/p16900.072.07170.00002.071770.006929.81
33802007.11.26 11:26close16890.022.07170.00002.072019.696949.50
33812007.11.27 01:00sell16910.022.06960.00002.0596
33822007.11.27 01:00sell16920.072.06990.00002.0599
33832007.11.27 01:00sell16930.242.07020.00002.0602
33842007.11.27 01:02sell16940.822.07050.00002.0605
33852007.11.27 07:00close16940.822.07010.00002.060532.806982.30
33862007.11.27 07:00close16930.242.07020.00002.06020.006982.30
33872007.11.27 07:00close16920.072.07010.00002.0599-1.406980.90
33882007.11.27 07:00close16910.022.07020.00002.0596-1.206979.70
33892007.11.30 00:00buy16950.022.06280.00002.0728
33902007.11.30 00:07buy16960.072.06250.00002.0725
33912007.11.30 03:08buy16970.242.06220.00002.0722
33922007.11.30 03:12buy16980.822.06190.00002.0719
33932007.11.30 03:16close16980.822.06210.00002.071916.406996.10
33942007.11.30 03:16close16970.242.06220.00002.07220.006996.10
33952007.11.30 03:17close16960.072.06230.00002.0725-1.406994.70
33962007.11.30 03:17close16950.022.06220.00002.0728-1.206993.50
33972007.12.04 00:00sell16990.022.06380.00002.0538
33982007.12.04 00:00sell17000.072.06410.00002.0541
33992007.12.04 00:00sell17010.242.06440.00002.0544
34002007.12.04 07:06sell17020.822.06470.00002.0547
34012007.12.04 07:15close17020.822.06450.00002.054716.407009.90
34022007.12.04 07:16close17010.242.06440.00002.05440.007009.90
34032007.12.04 07:16close17000.072.06450.00002.0541-2.807007.10
34042007.12.04 07:16close16990.022.06430.00002.0538-1.007006.10
34052007.12.05 23:00buy17030.022.02920.00002.0392
34062007.12.05 23:02buy17040.072.02880.00002.0388
34072007.12.05 23:05buy17050.242.02850.00002.0385
34082007.12.05 23:56buy17060.822.02820.00002.0382
34092007.12.06 00:13close17060.822.02840.00002.038252.197058.29
34102007.12.06 00:14close17050.242.02850.00002.038510.487068.77
34112007.12.06 00:15close17040.072.02840.00002.03880.267069.02
34122007.12.06 00:16close17030.022.02860.00002.0392-0.337068.69
34132007.12.10 22:01sell17070.022.04610.00002.0361
34142007.12.10 22:16sell17080.072.04640.00002.0364
34152007.12.10 22:23sell17090.242.04670.00002.0367
34162007.12.11 02:45sell17100.822.04700.00002.0370
34172007.12.11 03:03close17100.822.04660.00002.037032.807101.49
34182007.12.11 03:04close17090.242.04670.00002.0367-3.837097.67
34192007.12.11 03:04close17080.072.04660.00002.0364-2.527095.15
34202007.12.11 03:05close17070.022.04650.00002.0361-1.127094.03
34212007.12.13 00:00sell17110.022.04490.00002.0349
34222007.12.13 02:11sell17120.072.04520.00002.0352
34232007.12.13 02:32sell17130.242.04550.00002.0355
34242007.12.13 02:32sell17140.822.04580.00002.0358
34252007.12.13 06:18close17140.822.04560.00002.035816.407110.43
34262007.12.13 06:20close17130.242.04570.00002.0355-4.807105.63
34272007.12.13 06:21close17120.072.04560.00002.0352-2.807102.83
34282007.12.13 06:21close17110.022.04550.00002.0349-1.207101.63
34292007.12.13 23:01buy17150.022.04070.00002.0507
34302007.12.14 02:24buy17160.072.04040.00002.0504
34312007.12.14 04:43buy17170.242.04000.00002.0500
34322007.12.14 04:44buy17180.822.03970.00002.0497
34332007.12.14 05:19close17180.822.03990.00002.049716.407118.03
34342007.12.14 05:19close17170.242.04000.00002.05000.007118.03
34352007.12.14 05:19close17160.072.04010.00002.0504-2.107115.93
34362007.12.14 05:19close17150.022.04000.00002.0507-1.117114.82
34372007.12.17 03:01buy17190.022.01890.00002.0289
34382007.12.17 05:41buy17200.072.01850.00002.0285
34392007.12.17 05:50buy17210.242.01820.00002.0282
34402007.12.17 07:53buy17220.822.01790.00002.0279
34412007.12.17 07:53close17220.822.01810.00002.027916.407131.22
34422007.12.17 07:54close17210.242.01800.00002.0282-4.807126.42
34432007.12.17 07:54close17200.072.01780.00002.0285-4.907121.52
34442007.12.17 07:54close17190.022.01790.00002.0289-2.007119.52
34452007.12.19 00:00buy17230.022.01700.00002.0270
34462007.12.19 00:00buy17240.072.01670.00002.0267
34472007.12.19 00:03buy17250.242.01650.00002.0265
34482007.12.19 00:25buy17260.822.01620.00002.0262
34492007.12.19 09:21close17260.822.01650.00002.026224.607144.12
34502007.12.19 09:21close17250.242.01660.00002.02652.407146.52
34512007.12.19 09:21close17240.072.01650.00002.0267-1.407145.12
34522007.12.19 09:21close17230.022.01660.00002.0270-0.807144.32
34532007.12.20 01:00buy17270.021.99820.00002.0082
34542007.12.20 01:06buy17280.071.99790.00002.0079
34552007.12.20 01:41buy17290.241.99750.00002.0075
34562007.12.20 04:50buy17300.821.99730.00002.0073
34572007.12.27 23:58close at stop17300.821.99470.00002.0073-129.687014.64
34582007.12.27 23:58close at stop17290.241.99470.00002.0075-42.766971.88
34592007.12.27 23:58close at stop17280.071.99470.00002.0079-15.276956.61
34602007.12.27 23:58close at stop17270.021.99470.00002.0082-4.966951.65