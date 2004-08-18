Strategy Tester Report
10p3v0.04
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.3; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=3; StartTrade=20;
|Bars in test
|22646
|Ticks modelled
|7365539
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|8
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|4951.65
|Gross profit
|8802.29
|Gross loss
|-3850.65
|Profit factor
|2.29
|Expected payoff
|2.86
|Absolute drawdown
|1309.85
|Maximal drawdown
|6356.71 (90.21%)
|Relative drawdown
|90.21% (6356.71)
|Total trades
|1730
|Short positions (won %)
|939 (33.55%)
|Long positions (won %)
|791 (37.93%)
|Profit trades (% of total)
|615 (35.55%)
|Loss trades (% of total)
|1115 (64.45%)
|Largest
|profit trade
|500.20
|loss trade
|-362.89
|Average
|profit trade
|14.31
|loss trade
|-3.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (64.60)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-132.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|615.80 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-526.83 (6)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 02:00
|sell
|1
|0.01
|1.8343
|0.0000
|1.8243
|2
|2004.07.05 02:13
|sell
|2
|0.03
|1.8346
|0.0000
|1.8246
|3
|2004.07.05 06:10
|sell
|3
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8249
|4
|2004.07.05 06:38
|sell
|4
|0.34
|1.8354
|0.0000
|1.8254
|5
|2004.07.05 06:39
|close
|4
|0.34
|1.8352
|0.0000
|1.8254
|6.80
|2006.80
|6
|2004.07.05 06:39
|close
|3
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8249
|-5.00
|2001.80
|7
|2004.07.05 06:39
|close
|2
|0.03
|1.8353
|0.0000
|1.8246
|-2.10
|1999.70
|8
|2004.07.05 06:39
|close
|1
|0.01
|1.8355
|0.0000
|1.8243
|-1.20
|1998.50
|9
|2004.07.06 22:02
|sell
|5
|0.01
|1.8409
|0.0000
|1.8309
|10
|2004.07.06 22:05
|sell
|6
|0.03
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|11
|2004.07.06 22:08
|sell
|7
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8315
|12
|2004.07.06 23:54
|sell
|8
|0.34
|1.8418
|0.0000
|1.8318
|13
|2004.07.06 23:54
|close
|8
|0.34
|1.8416
|0.0000
|1.8318
|6.80
|2005.30
|14
|2004.07.06 23:54
|close
|7
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8315
|-2.00
|2003.30
|15
|2004.07.06 23:54
|close
|6
|0.03
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|0.00
|2003.30
|16
|2004.07.06 23:54
|close
|5
|0.01
|1.8414
|0.0000
|1.8309
|-0.50
|2002.80
|17
|2004.07.07 21:00
|sell
|9
|0.01
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|18
|2004.07.07 21:00
|sell
|10
|0.03
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|19
|2004.07.07 21:00
|sell
|11
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8463
|20
|2004.07.07 21:02
|sell
|12
|0.34
|1.8566
|0.0000
|1.8466
|21
|2004.07.07 21:03
|close
|12
|0.34
|1.8564
|0.0000
|1.8466
|6.80
|2009.60
|22
|2004.07.07 21:03
|close
|11
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8463
|-2.00
|2007.60
|23
|2004.07.07 21:04
|close
|10
|0.03
|1.8566
|0.0000
|1.8460
|-1.80
|2005.80
|24
|2004.07.07 21:04
|close
|9
|0.01
|1.8564
|0.0000
|1.8457
|-0.70
|2005.10
|25
|2004.07.08 20:00
|sell
|13
|0.01
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|26
|2004.07.08 20:00
|sell
|14
|0.03
|1.8498
|0.0000
|1.8398
|27
|2004.07.08 20:06
|sell
|15
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|28
|2004.07.08 20:15
|sell
|16
|0.34
|1.8504
|0.0000
|1.8404
|29
|2004.07.08 20:46
|close
|16
|0.34
|1.8502
|0.0000
|1.8404
|6.80
|2011.90
|30
|2004.07.08 20:46
|close
|15
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8401
|-4.00
|2007.90
|31
|2004.07.08 20:46
|close
|14
|0.03
|1.8507
|0.0000
|1.8398
|-2.70
|2005.20
|32
|2004.07.08 20:46
|close
|13
|0.01
|1.8506
|0.0000
|1.8394
|-1.20
|2004.00
|33
|2004.07.12 21:00
|sell
|17
|0.01
|1.8621
|0.0000
|1.8521
|34
|2004.07.12 21:00
|sell
|18
|0.03
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|35
|2004.07.13 06:04
|t/p
|18
|0.03
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|29.52
|2033.52
|36
|2004.07.13 06:04
|close
|17
|0.01
|1.8524
|0.0000
|1.8521
|9.54
|2043.06
|37
|2004.07.13 21:00
|buy
|19
|0.01
|1.8578
|0.0000
|1.8678
|38
|2004.07.13 21:00
|buy
|20
|0.03
|1.8573
|0.0000
|1.8673
|39
|2004.07.13 21:17
|buy
|21
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8670
|40
|2004.07.13 21:19
|buy
|22
|0.34
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|41
|2004.07.13 21:19
|close
|22
|0.34
|1.8572
|0.0000
|1.8667
|17.00
|2060.06
|42
|2004.07.13 21:19
|close
|21
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8670
|1.00
|2061.06
|43
|2004.07.13 21:19
|close
|20
|0.03
|1.8575
|0.0000
|1.8673
|0.60
|2061.66
|44
|2004.07.13 21:19
|close
|19
|0.01
|1.8573
|0.0000
|1.8678
|-0.50
|2061.16
|45
|2004.07.16 02:00
|buy
|23
|0.01
|1.8526
|0.0000
|1.8626
|46
|2004.07.16 02:08
|buy
|24
|0.03
|1.8522
|0.0000
|1.8622
|47
|2004.07.16 02:58
|buy
|25
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8619
|48
|2004.07.16 06:09
|buy
|26
|0.34
|1.8515
|0.0000
|1.8615
|49
|2004.07.16 06:10
|close
|26
|0.34
|1.8517
|0.0000
|1.8615
|6.80
|2067.96
|50
|2004.07.16 06:10
|close
|25
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8619
|2.00
|2069.96
|51
|2004.07.16 06:10
|close
|24
|0.03
|1.8520
|0.0000
|1.8622
|-0.60
|2069.36
|52
|2004.07.16 06:10
|close
|23
|0.01
|1.8519
|0.0000
|1.8626
|-0.70
|2068.66
|53
|2004.07.19 02:00
|sell
|27
|0.01
|1.8746
|0.0000
|1.8646
|54
|2004.07.19 02:27
|sell
|28
|0.03
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|55
|2004.07.19 02:38
|sell
|29
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8654
|56
|2004.07.19 04:59
|sell
|30
|0.34
|1.8758
|0.0000
|1.8658
|57
|2004.07.19 04:59
|close
|30
|0.34
|1.8755
|0.0000
|1.8658
|10.20
|2078.86
|58
|2004.07.19 04:59
|close
|29
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8654
|-2.00
|2076.86
|59
|2004.07.19 04:59
|close
|28
|0.03
|1.8760
|0.0000
|1.8649
|-3.30
|2073.56
|60
|2004.07.19 05:00
|close
|27
|0.01
|1.8755
|0.0000
|1.8646
|-0.90
|2072.66
|61
|2004.07.20 23:00
|buy
|31
|0.01
|1.8530
|0.0000
|1.8630
|62
|2004.07.20 23:02
|buy
|32
|0.03
|1.8526
|0.0000
|1.8626
|63
|2004.07.20 23:31
|buy
|33
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8623
|64
|2004.07.20 23:40
|buy
|34
|0.34
|1.8520
|0.0000
|1.8620
|65
|2004.07.21 00:44
|close
|34
|0.34
|1.8523
|0.0000
|1.8620
|15.15
|2087.81
|66
|2004.07.21 00:44
|close
|33
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8623
|0.46
|2088.26
|67
|2004.07.21 00:44
|close
|32
|0.03
|1.8524
|0.0000
|1.8626
|-0.16
|2088.10
|68
|2004.07.21 00:44
|close
|31
|0.01
|1.8521
|0.0000
|1.8630
|-0.75
|2087.35
|69
|2004.07.21 21:00
|buy
|35
|0.01
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|70
|2004.07.21 21:11
|buy
|36
|0.03
|1.8412
|0.0000
|1.8512
|71
|2004.07.21 21:17
|buy
|37
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8509
|72
|2004.07.21 22:24
|buy
|38
|0.34
|1.8404
|0.0000
|1.8504
|73
|2004.07.21 22:29
|close
|38
|0.34
|1.8408
|0.0000
|1.8504
|13.60
|2100.95
|74
|2004.07.21 22:29
|close
|37
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8509
|-2.00
|2098.95
|75
|2004.07.21 22:29
|close
|36
|0.03
|1.8406
|0.0000
|1.8512
|-1.80
|2097.15
|76
|2004.07.21 22:29
|close
|35
|0.01
|1.8407
|0.0000
|1.8516
|-0.90
|2096.25
|77
|2004.07.23 00:00
|sell
|39
|0.01
|1.8441
|0.0000
|1.8341
|78
|2004.07.23 00:00
|sell
|40
|0.03
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|79
|2004.07.23 00:27
|sell
|41
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8348
|80
|2004.07.23 00:27
|sell
|42
|0.34
|1.8451
|0.0000
|1.8351
|81
|2004.07.23 00:28
|close
|42
|0.34
|1.8447
|0.0000
|1.8351
|13.60
|2109.85
|82
|2004.07.23 00:28
|close
|41
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8348
|-2.00
|2107.85
|83
|2004.07.23 00:28
|close
|40
|0.03
|1.8452
|0.0000
|1.8345
|-2.10
|2105.75
|84
|2004.07.23 00:28
|close
|39
|0.01
|1.8451
|0.0000
|1.8341
|-1.00
|2104.75
|85
|2004.07.26 00:00
|buy
|43
|0.01
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|86
|2004.07.26 00:05
|buy
|44
|0.03
|1.8332
|0.0000
|1.8432
|87
|2004.07.26 00:06
|buy
|45
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8428
|88
|2004.07.26 00:11
|buy
|46
|0.34
|1.8324
|0.0000
|1.8424
|89
|2004.07.26 00:11
|close
|46
|0.34
|1.8326
|0.0000
|1.8424
|6.80
|2111.55
|90
|2004.07.26 00:12
|close
|45
|0.10
|1.8322
|0.0000
|1.8428
|-6.00
|2105.55
|91
|2004.07.26 00:12
|close
|44
|0.03
|1.8313
|0.0000
|1.8432
|-5.70
|2099.85
|92
|2004.07.26 00:12
|close
|43
|0.01
|1.8314
|0.0000
|1.8436
|-2.20
|2097.65
|93
|2004.07.27 01:00
|sell
|47
|0.01
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|94
|2004.07.27 01:00
|sell
|48
|0.03
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|95
|2004.07.27 01:19
|sell
|49
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|96
|2004.07.27 01:26
|sell
|50
|0.34
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|97
|2004.07.27 01:27
|close
|50
|0.34
|1.8417
|0.0000
|1.8319
|6.80
|2104.45
|98
|2004.07.27 01:27
|close
|49
|0.10
|1.8418
|0.0000
|1.8316
|-2.00
|2102.45
|99
|2004.07.27 01:27
|close
|48
|0.03
|1.8423
|0.0000
|1.8313
|-3.00
|2099.45
|100
|2004.07.27 01:28
|close
|47
|0.01
|1.8420
|0.0000
|1.8310
|-1.00
|2098.45
|101
|2004.07.28 02:00
|buy
|51
|0.01
|1.8243
|0.0000
|1.8343
|102
|2004.07.28 02:00
|buy
|52
|0.03
|1.8240
|0.0000
|1.8340
|103
|2004.07.28 02:04
|buy
|53
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|104
|2004.07.28 06:37
|buy
|54
|0.34
|1.8232
|0.0000
|1.8332
|105
|2004.07.28 06:38
|close
|54
|0.34
|1.8235
|0.0000
|1.8332
|10.20
|2108.65
|106
|2004.07.28 06:38
|close
|53
|0.10
|1.8237
|0.0000
|1.8338
|-1.00
|2107.65
|107
|2004.07.28 06:38
|close
|52
|0.03
|1.8236
|0.0000
|1.8340
|-1.20
|2106.45
|108
|2004.07.28 06:38
|close
|51
|0.01
|1.8239
|0.0000
|1.8343
|-0.40
|2106.05
|109
|2004.08.04 03:00
|sell
|55
|0.01
|1.8223
|0.0000
|1.8123
|110
|2004.08.04 03:00
|sell
|56
|0.03
|1.8227
|0.0000
|1.8127
|111
|2004.08.04 04:32
|sell
|57
|0.10
|1.8230
|0.0000
|1.8130
|112
|2004.08.04 04:40
|sell
|58
|0.34
|1.8236
|0.0000
|1.8136
|113
|2004.08.04 04:40
|close
|58
|0.34
|1.8233
|0.0000
|1.8136
|10.20
|2116.25
|114
|2004.08.04 04:40
|close
|57
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8130
|-4.00
|2112.25
|115
|2004.08.04 04:40
|close
|56
|0.03
|1.8228
|0.0000
|1.8127
|-0.30
|2111.95
|116
|2004.08.04 04:40
|close
|55
|0.01
|1.8229
|0.0000
|1.8123
|-0.60
|2111.35
|117
|2004.08.09 00:00
|sell
|59
|0.01
|1.8425
|0.0000
|1.8325
|118
|2004.08.09 00:09
|sell
|60
|0.03
|1.8429
|0.0000
|1.8329
|119
|2004.08.09 00:11
|sell
|61
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|120
|2004.08.09 00:15
|sell
|62
|0.34
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|121
|2004.08.09 00:23
|close
|62
|0.34
|1.8433
|0.0000
|1.8335
|6.80
|2118.15
|122
|2004.08.09 00:23
|close
|61
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8332
|-3.00
|2115.15
|123
|2004.08.09 00:23
|close
|60
|0.03
|1.8434
|0.0000
|1.8329
|-1.50
|2113.65
|124
|2004.08.09 00:23
|close
|59
|0.01
|1.8432
|0.0000
|1.8325
|-0.70
|2112.95
|125
|2004.08.16 02:00
|sell
|63
|0.01
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|126
|2004.08.16 02:00
|sell
|64
|0.03
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|127
|2004.08.16 02:07
|sell
|65
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|128
|2004.08.16 08:43
|sell
|66
|0.34
|1.8433
|0.0000
|1.8333
|129
|2004.08.16 08:44
|close
|66
|0.34
|1.8431
|0.0000
|1.8333
|6.80
|2119.75
|130
|2004.08.16 08:44
|close
|65
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|0.00
|2119.75
|131
|2004.08.16 08:44
|close
|64
|0.03
|1.8433
|0.0000
|1.8327
|-1.80
|2117.95
|132
|2004.08.16 08:44
|close
|63
|0.01
|1.8435
|0.0000
|1.8324
|-1.10
|2116.85
|133
|2004.08.18 01:00
|buy
|67
|0.01
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|134
|2004.08.18 02:17
|buy
|68
|0.03
|1.8284
|0.0000
|1.8384
|135
|2004.08.18 02:20
|buy
|69
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8380
|136
|2004.08.18 06:49
|buy
|70
|0.34
|1.8277
|0.0000
|1.8377
|137
|2004.08.18 06:50
|close
|70
|0.34
|1.8279
|0.0000
|1.8377
|6.80
|2123.65
|138
|2004.08.18 06:50
|close
|69
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8380
|-2.00
|2121.65
|139
|2004.08.18 06:50
|close
|68
|0.03
|1.8273
|0.0000
|1.8384
|-3.30
|2118.35
|140
|2004.08.18 06:51
|close
|67
|0.01
|1.8271
|0.0000
|1.8387
|-1.60
|2116.75
|141
|2004.08.18 20:00
|buy
|71
|0.01
|1.8241
|0.0000
|1.8341
|142
|2004.08.18 20:01
|buy
|72
|0.03
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|143
|2004.08.18 20:53
|buy
|73
|0.10
|1.8235
|0.0000
|1.8335
|144
|2004.08.18 21:47
|buy
|74
|0.34
|1.8232
|0.0000
|1.8332
|145
|2004.08.18 21:47
|close
|74
|0.34
|1.8234
|0.0000
|1.8332
|6.80
|2123.55
|146
|2004.08.18 21:47
|close
|73
|0.10
|1.8233
|0.0000
|1.8335
|-2.00
|2121.55
|147
|2004.08.18 21:47
|close
|72
|0.03
|1.8236
|0.0000
|1.8339
|-0.90
|2120.65
|148
|2004.08.18 21:47
|close
|71
|0.01
|1.8235
|0.0000
|1.8341
|-0.60
|2120.05
|149
|2004.08.20 01:01
|sell
|75
|0.01
|1.8311
|0.0000
|1.8211
|150
|2004.08.20 01:01
|sell
|76
|0.03
|1.8314
|0.0000
|1.8214
|151
|2004.08.20 01:06
|sell
|77
|0.10
|1.8318
|0.0000
|1.8218
|152
|2004.08.20 01:07
|sell
|78
|0.34
|1.8322
|0.0000
|1.8222
|153
|2004.08.20 01:08
|close
|78
|0.34
|1.8320
|0.0000
|1.8222
|6.80
|2126.85
|154
|2004.08.20 01:08
|close
|77
|0.10
|1.8321
|0.0000
|1.8218
|-3.00
|2123.85
|155
|2004.08.20 01:08
|close
|76
|0.03
|1.8316
|0.0000
|1.8214
|-0.60
|2123.25
|156
|2004.08.20 01:08
|close
|75
|0.01
|1.8318
|0.0000
|1.8211
|-0.70
|2122.55
|157
|2004.08.25 01:00
|buy
|79
|0.01
|1.7934
|0.0000
|1.8034
|158
|2004.08.25 01:00
|buy
|80
|0.03
|1.7931
|0.0000
|1.8031
|159
|2004.08.25 01:05
|buy
|81
|0.10
|1.7926
|0.0000
|1.8026
|160
|2004.08.25 01:15
|buy
|82
|0.34
|1.7923
|0.0000
|1.8023
|161
|2004.08.25 01:15
|close
|82
|0.34
|1.7926
|0.0000
|1.8023
|10.20
|2132.75
|162
|2004.08.25 01:15
|close
|81
|0.10
|1.7925
|0.0000
|1.8026
|-1.00
|2131.75
|163
|2004.08.25 01:15
|close
|80
|0.03
|1.7921
|0.0000
|1.8031
|-3.00
|2128.75
|164
|2004.08.25 01:16
|close
|79
|0.01
|1.7920
|0.0000
|1.8034
|-1.40
|2127.35
|165
|2004.09.02 01:00
|buy
|83
|0.01
|1.7936
|0.0000
|1.8036
|166
|2004.09.02 01:00
|buy
|84
|0.03
|1.7932
|0.0000
|1.8032
|167
|2004.09.02 03:22
|buy
|85
|0.10
|1.7927
|0.0000
|1.8027
|168
|2004.09.02 03:24
|buy
|86
|0.34
|1.7924
|0.0000
|1.8024
|169
|2004.09.02 03:25
|close
|86
|0.34
|1.7926
|0.0000
|1.8024
|6.80
|2134.15
|170
|2004.09.02 03:25
|close
|85
|0.10
|1.7925
|0.0000
|1.8027
|-2.00
|2132.15
|171
|2004.09.02 03:25
|close
|84
|0.03
|1.7928
|0.0000
|1.8032
|-1.20
|2130.95
|172
|2004.09.02 03:25
|close
|83
|0.01
|1.7927
|0.0000
|1.8036
|-0.90
|2130.05
|173
|2004.09.02 21:00
|buy
|87
|0.01
|1.7910
|0.0000
|1.8010
|174
|2004.09.02 21:00
|buy
|88
|0.03
|1.7905
|0.0000
|1.8005
|175
|2004.09.02 21:15
|buy
|89
|0.10
|1.7901
|0.0000
|1.8001
|176
|2004.09.02 21:24
|buy
|90
|0.34
|1.7898
|0.0000
|1.7998
|177
|2004.09.02 21:24
|close
|90
|0.34
|1.7902
|0.0000
|1.7998
|13.60
|2143.65
|178
|2004.09.02 21:25
|close
|89
|0.10
|1.7901
|0.0000
|1.8001
|0.00
|2143.65
|179
|2004.09.02 21:25
|close
|88
|0.03
|1.7904
|0.0000
|1.8005
|-0.30
|2143.35
|180
|2004.09.02 21:25
|close
|87
|0.01
|1.7903
|0.0000
|1.8010
|-0.70
|2142.65
|181
|2004.09.02 23:00
|buy
|91
|0.01
|1.7917
|0.0000
|1.8017
|182
|2004.09.02 23:06
|buy
|92
|0.03
|1.7914
|0.0000
|1.8014
|183
|2004.09.02 23:35
|buy
|93
|0.10
|1.7911
|0.0000
|1.8011
|184
|2004.09.03 00:37
|buy
|94
|0.34
|1.7907
|0.0000
|1.8007
|185
|2004.09.03 00:38
|close
|94
|0.34
|1.7909
|0.0000
|1.8007
|6.80
|2149.45
|186
|2004.09.03 00:38
|close
|93
|0.10
|1.7908
|0.0000
|1.8011
|-1.54
|2147.90
|187
|2004.09.03 00:38
|close
|92
|0.03
|1.7906
|0.0000
|1.8014
|-1.96
|2145.94
|188
|2004.09.03 00:39
|close
|91
|0.01
|1.7905
|0.0000
|1.8017
|-1.05
|2144.88
|189
|2004.09.06 01:00
|buy
|95
|0.01
|1.7765
|0.0000
|1.7865
|190
|2004.09.06 01:01
|buy
|96
|0.03
|1.7759
|0.0000
|1.7859
|191
|2004.09.06 01:06
|buy
|97
|0.10
|1.7754
|0.0000
|1.7854
|192
|2004.09.06 01:07
|buy
|98
|0.34
|1.7749
|0.0000
|1.7849
|193
|2004.09.06 01:15
|close
|98
|0.34
|1.7753
|0.0000
|1.7849
|13.60
|2158.48
|194
|2004.09.06 01:15
|close
|97
|0.10
|1.7751
|0.0000
|1.7854
|-3.00
|2155.48
|195
|2004.09.06 01:15
|close
|96
|0.03
|1.7748
|0.0000
|1.7859
|-3.30
|2152.18
|196
|2004.09.06 01:16
|close
|95
|0.01
|1.7749
|0.0000
|1.7865
|-1.60
|2150.58
|197
|2004.09.07 23:00
|buy
|99
|0.01
|1.7751
|0.0000
|1.7851
|198
|2004.09.07 23:00
|buy
|100
|0.03
|1.7746
|0.0000
|1.7846
|199
|2004.09.07 23:54
|buy
|101
|0.10
|1.7743
|0.0000
|1.7843
|200
|2004.09.08 05:50
|buy
|102
|0.34
|1.7740
|0.0000
|1.7840
|201
|2004.09.08 06:17
|close
|102
|0.34
|1.7742
|0.0000
|1.7840
|6.80
|2157.38
|202
|2004.09.08 06:17
|close
|101
|0.10
|1.7740
|0.0000
|1.7843
|-1.54
|2155.84
|203
|2004.09.08 06:17
|close
|100
|0.03
|1.7741
|0.0000
|1.7846
|-1.06
|2154.77
|204
|2004.09.08 06:17
|close
|99
|0.01
|1.7739
|0.0000
|1.7851
|-1.05
|2153.72
|205
|2004.09.09 03:00
|sell
|103
|0.01
|1.7866
|0.0000
|1.7766
|206
|2004.09.09 03:19
|sell
|104
|0.03
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|207
|2004.09.09 06:07
|sell
|105
|0.10
|1.7873
|0.0000
|1.7773
|208
|2004.09.09 06:08
|sell
|106
|0.34
|1.7876
|0.0000
|1.7776
|209
|2004.09.09 06:09
|close
|106
|0.34
|1.7873
|0.0000
|1.7776
|10.20
|2163.92
|210
|2004.09.09 06:10
|close
|105
|0.10
|1.7876
|0.0000
|1.7773
|-3.00
|2160.92
|211
|2004.09.09 06:10
|close
|104
|0.03
|1.7877
|0.0000
|1.7769
|-2.40
|2158.52
|212
|2004.09.09 06:10
|close
|103
|0.01
|1.7876
|0.0000
|1.7766
|-1.00
|2157.52
|213
|2004.09.12 22:01
|sell
|107
|0.01
|1.7987
|0.0000
|1.7887
|214
|2004.09.12 22:05
|sell
|108
|0.03
|1.7991
|0.0000
|1.7891
|215
|2004.09.13 10:15
|sell
|109
|0.10
|1.7996
|0.0000
|1.7896
|216
|2004.09.13 10:16
|sell
|110
|0.34
|1.7999
|0.0000
|1.7899
|217
|2004.09.13 10:17
|close
|110
|0.34
|1.7996
|0.0000
|1.7899
|10.20
|2167.72
|218
|2004.09.13 10:17
|close
|109
|0.10
|1.7998
|0.0000
|1.7896
|-2.00
|2165.72
|219
|2004.09.13 10:17
|close
|108
|0.03
|1.7997
|0.0000
|1.7891
|-2.28
|2163.44
|220
|2004.09.13 10:18
|close
|107
|0.01
|1.7998
|0.0000
|1.7887
|-1.26
|2162.18
|221
|2004.09.16 00:00
|buy
|111
|0.01
|1.7772
|0.0000
|1.7872
|222
|2004.09.16 00:00
|buy
|112
|0.03
|1.7769
|0.0000
|1.7869
|223
|2004.09.16 06:49
|buy
|113
|0.10
|1.7766
|0.0000
|1.7866
|224
|2004.09.16 10:14
|t/p
|113
|0.10
|1.7866
|0.0000
|1.7866
|100.00
|2262.18
|225
|2004.09.16 10:14
|close
|112
|0.03
|1.7866
|0.0000
|1.7869
|29.10
|2291.28
|226
|2004.09.16 10:14
|close
|111
|0.01
|1.7864
|0.0000
|1.7872
|9.20
|2300.48
|227
|2004.09.17 03:00
|sell
|114
|0.01
|1.7938
|0.0000
|1.7838
|228
|2004.09.17 03:00
|sell
|115
|0.03
|1.7941
|0.0000
|1.7841
|229
|2004.09.17 06:11
|sell
|116
|0.10
|1.7944
|0.0000
|1.7844
|230
|2004.09.17 06:18
|sell
|117
|0.34
|1.7948
|0.0000
|1.7848
|231
|2004.09.17 06:54
|close
|117
|0.34
|1.7944
|0.0000
|1.7848
|13.60
|2314.08
|232
|2004.09.17 06:54
|close
|116
|0.10
|1.7945
|0.0000
|1.7844
|-1.00
|2313.08
|233
|2004.09.17 06:54
|close
|115
|0.03
|1.7941
|0.0000
|1.7841
|0.00
|2313.08
|234
|2004.09.17 06:54
|close
|114
|0.01
|1.7943
|0.0000
|1.7838
|-0.50
|2312.58
|235
|2004.09.22 01:00
|sell
|118
|0.01
|1.7958
|0.0000
|1.7858
|236
|2004.09.22 01:29
|sell
|119
|0.03
|1.7962
|0.0000
|1.7862
|237
|2004.09.22 01:30
|sell
|120
|0.10
|1.7965
|0.0000
|1.7865
|238
|2004.09.22 01:43
|sell
|121
|0.34
|1.7969
|0.0000
|1.7869
|239
|2004.09.22 02:13
|close
|121
|0.34
|1.7967
|0.0000
|1.7869
|6.80
|2319.38
|240
|2004.09.22 02:13
|close
|120
|0.10
|1.7968
|0.0000
|1.7865
|-3.00
|2316.38
|241
|2004.09.22 02:14
|close
|119
|0.03
|1.7969
|0.0000
|1.7862
|-2.10
|2314.28
|242
|2004.09.22 02:14
|close
|118
|0.01
|1.7970
|0.0000
|1.7858
|-1.20
|2313.08
|243
|2004.09.22 23:00
|buy
|122
|0.01
|1.7940
|0.0000
|1.8040
|244
|2004.09.22 23:08
|buy
|123
|0.03
|1.7937
|0.0000
|1.8037
|245
|2004.09.23 11:06
|t/p
|123
|0.03
|1.8037
|0.0000
|1.8037
|31.31
|2344.39
|246
|2004.09.23 11:06
|close
|122
|0.01
|1.8038
|0.0000
|1.8040
|10.24
|2354.63
|247
|2004.09.30 00:00
|buy
|124
|0.01
|1.8003
|0.0000
|1.8103
|248
|2004.09.30 00:00
|buy
|125
|0.03
|1.8000
|0.0000
|1.8100
|249
|2004.09.30 03:04
|buy
|126
|0.10
|1.7996
|0.0000
|1.8096
|250
|2004.09.30 03:04
|buy
|127
|0.34
|1.7993
|0.0000
|1.8093
|251
|2004.09.30 03:05
|close
|127
|0.34
|1.7999
|0.0000
|1.8093
|20.40
|2375.03
|252
|2004.09.30 03:05
|close
|126
|0.10
|1.7998
|0.0000
|1.8096
|2.00
|2377.03
|253
|2004.09.30 03:05
|close
|125
|0.03
|1.8000
|0.0000
|1.8100
|0.00
|2377.03
|254
|2004.09.30 03:05
|close
|124
|0.01
|1.7995
|0.0000
|1.8103
|-0.80
|2376.23
|255
|2004.10.01 03:00
|sell
|128
|0.01
|1.8103
|0.0000
|1.8003
|256
|2004.10.01 05:10
|sell
|129
|0.03
|1.8107
|0.0000
|1.8007
|257
|2004.10.01 06:16
|sell
|130
|0.10
|1.8110
|0.0000
|1.8010
|258
|2004.10.01 06:23
|sell
|131
|0.34
|1.8113
|0.0000
|1.8013
|259
|2004.10.01 06:35
|close
|131
|0.34
|1.8111
|0.0000
|1.8013
|6.80
|2383.03
|260
|2004.10.01 06:35
|close
|130
|0.10
|1.8112
|0.0000
|1.8010
|-2.00
|2381.03
|261
|2004.10.01 06:35
|close
|129
|0.03
|1.8113
|0.0000
|1.8007
|-1.80
|2379.23
|262
|2004.10.01 06:35
|close
|128
|0.01
|1.8115
|0.0000
|1.8003
|-1.20
|2378.03
|263
|2004.10.01 20:00
|buy
|132
|0.01
|1.7985
|0.0000
|1.8085
|264
|2004.10.01 20:01
|buy
|133
|0.03
|1.7981
|0.0000
|1.8081
|265
|2004.10.01 20:48
|buy
|134
|0.10
|1.7978
|0.0000
|1.8078
|266
|2004.10.03 22:49
|buy
|135
|0.34
|1.7976
|0.0000
|1.8076
|267
|2004.10.03 23:03
|close
|135
|0.34
|1.7980
|0.0000
|1.8076
|13.60
|2391.63
|268
|2004.10.03 23:04
|close
|134
|0.10
|1.7979
|0.0000
|1.8078
|1.00
|2392.63
|269
|2004.10.03 23:04
|close
|133
|0.03
|1.7976
|0.0000
|1.8081
|-1.50
|2391.13
|270
|2004.10.03 23:04
|close
|132
|0.01
|1.7973
|0.0000
|1.8085
|-1.20
|2389.93
|271
|2004.10.04 21:00
|buy
|136
|0.01
|1.7845
|0.0000
|1.7945
|272
|2004.10.04 21:00
|buy
|137
|0.03
|1.7842
|0.0000
|1.7942
|273
|2004.10.04 23:01
|buy
|138
|0.10
|1.7839
|0.0000
|1.7939
|274
|2004.10.04 23:01
|buy
|139
|0.34
|1.7835
|0.0000
|1.7935
|275
|2004.10.04 23:01
|close
|139
|0.34
|1.7841
|0.0000
|1.7935
|20.40
|2410.33
|276
|2004.10.04 23:02
|close
|138
|0.10
|1.7840
|0.0000
|1.7939
|1.00
|2411.33
|277
|2004.10.04 23:02
|close
|137
|0.03
|1.7841
|0.0000
|1.7942
|-0.30
|2411.03
|278
|2004.10.04 23:03
|close
|136
|0.01
|1.7840
|0.0000
|1.7945
|-0.50
|2410.53
|279
|2004.10.06 22:01
|buy
|140
|0.01
|1.7801
|0.0000
|1.7901
|280
|2004.10.06 22:03
|buy
|141
|0.03
|1.7798
|0.0000
|1.7898
|281
|2004.10.06 22:09
|buy
|142
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7896
|282
|2004.10.06 22:14
|buy
|143
|0.34
|1.7791
|0.0000
|1.7891
|283
|2004.10.06 22:18
|close
|143
|0.34
|1.7794
|0.0000
|1.7891
|10.20
|2420.73
|284
|2004.10.06 22:18
|close
|142
|0.10
|1.7795
|0.0000
|1.7896
|-1.00
|2419.73
|285
|2004.10.06 22:18
|close
|141
|0.03
|1.7792
|0.0000
|1.7898
|-1.80
|2417.93
|286
|2004.10.06 22:18
|close
|140
|0.01
|1.7790
|0.0000
|1.7901
|-1.10
|2416.83
|287
|2004.10.08 01:00
|sell
|144
|0.01
|1.7821
|0.0000
|1.7721
|288
|2004.10.08 01:12
|sell
|145
|0.03
|1.7824
|0.0000
|1.7724
|289
|2004.10.08 02:02
|sell
|146
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7727
|290
|2004.10.08 02:48
|sell
|147
|0.34
|1.7830
|0.0000
|1.7730
|291
|2004.10.08 02:49
|close
|147
|0.34
|1.7826
|0.0000
|1.7730
|13.60
|2430.43
|292
|2004.10.08 02:49
|close
|146
|0.10
|1.7828
|0.0000
|1.7727
|-1.00
|2429.43
|293
|2004.10.08 02:50
|close
|145
|0.03
|1.7829
|0.0000
|1.7724
|-1.50
|2427.93
|294
|2004.10.08 02:50
|close
|144
|0.01
|1.7830
|0.0000
|1.7721
|-0.90
|2427.03
|295
|2004.10.10 23:00
|sell
|148
|0.01
|1.7944
|0.0000
|1.7844
|296
|2004.10.10 23:14
|sell
|149
|0.03
|1.7947
|0.0000
|1.7847
|297
|2004.10.10 23:34
|sell
|150
|0.10
|1.7951
|0.0000
|1.7851
|298
|2004.10.11 00:00
|sell
|151
|0.34
|1.7954
|0.0000
|1.7854
|299
|2004.10.11 01:23
|close
|151
|0.34
|1.7951
|0.0000
|1.7854
|10.20
|2437.23
|300
|2004.10.11 01:23
|close
|150
|0.10
|1.7953
|0.0000
|1.7851
|-3.59
|2433.63
|301
|2004.10.11 01:23
|close
|149
|0.03
|1.7955
|0.0000
|1.7847
|-2.88
|2430.75
|302
|2004.10.11 01:23
|close
|148
|0.01
|1.7956
|0.0000
|1.7844
|-1.36
|2429.39
|303
|2004.10.12 00:00
|sell
|152
|0.01
|1.7974
|0.0000
|1.7874
|304
|2004.10.12 08:31
|t/p
|152
|0.01
|1.7874
|0.0000
|1.7874
|10.00
|2439.39
|305
|2004.10.17 23:00
|sell
|153
|0.01
|1.8042
|0.0000
|1.7942
|306
|2004.10.17 23:24
|sell
|154
|0.03
|1.8046
|0.0000
|1.7946
|307
|2004.10.18 00:29
|sell
|155
|0.10
|1.8049
|0.0000
|1.7949
|308
|2004.10.18 00:55
|sell
|156
|0.34
|1.8053
|0.0000
|1.7953
|309
|2004.10.18 00:56
|close
|156
|0.34
|1.8050
|0.0000
|1.7953
|10.20
|2449.59
|310
|2004.10.18 00:56
|close
|155
|0.10
|1.8051
|0.0000
|1.7949
|-2.00
|2447.59
|311
|2004.10.18 00:57
|close
|154
|0.03
|1.8055
|0.0000
|1.7946
|-3.18
|2444.42
|312
|2004.10.18 00:57
|close
|153
|0.01
|1.8053
|0.0000
|1.7942
|-1.26
|2443.16
|313
|2004.10.20 01:00
|sell
|157
|0.01
|1.8017
|0.0000
|1.7917
|314
|2004.10.20 01:03
|sell
|158
|0.03
|1.8021
|0.0000
|1.7921
|315
|2004.10.20 01:22
|sell
|159
|0.10
|1.8024
|0.0000
|1.7924
|316
|2004.10.20 01:26
|sell
|160
|0.34
|1.8028
|0.0000
|1.7928
|317
|2004.10.20 01:28
|close
|160
|0.34
|1.8026
|0.0000
|1.7928
|6.80
|2449.96
|318
|2004.10.20 01:28
|close
|159
|0.10
|1.8027
|0.0000
|1.7924
|-3.00
|2446.96
|319
|2004.10.20 01:28
|close
|158
|0.03
|1.8028
|0.0000
|1.7921
|-2.10
|2444.86
|320
|2004.10.20 01:28
|close
|157
|0.01
|1.8030
|0.0000
|1.7917
|-1.30
|2443.56
|321
|2004.10.21 00:00
|sell
|161
|0.01
|1.8172
|0.0000
|1.8072
|322
|2004.10.21 00:02
|sell
|162
|0.03
|1.8175
|0.0000
|1.8075
|323
|2004.10.21 00:04
|sell
|163
|0.10
|1.8177
|0.0000
|1.8077
|324
|2004.10.21 00:10
|sell
|164
|0.34
|1.8180
|0.0000
|1.8080
|325
|2004.10.21 00:12
|close
|164
|0.34
|1.8175
|0.0000
|1.8080
|17.00
|2460.56
|326
|2004.10.21 00:12
|close
|163
|0.10
|1.8177
|0.0000
|1.8077
|0.00
|2460.56
|327
|2004.10.21 00:12
|close
|162
|0.03
|1.8176
|0.0000
|1.8075
|-0.30
|2460.26
|328
|2004.10.21 00:12
|close
|161
|0.01
|1.8182
|0.0000
|1.8072
|-1.00
|2459.26
|329
|2004.11.01 23:01
|buy
|165
|0.01
|1.8337
|0.0000
|1.8437
|330
|2004.11.01 23:12
|buy
|166
|0.03
|1.8334
|0.0000
|1.8434
|331
|2004.11.01 23:12
|buy
|167
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8431
|332
|2004.11.01 23:18
|buy
|168
|0.34
|1.8327
|0.0000
|1.8427
|333
|2004.11.01 23:19
|close
|168
|0.34
|1.8329
|0.0000
|1.8427
|6.80
|2466.06
|334
|2004.11.01 23:19
|close
|167
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8431
|-3.00
|2463.06
|335
|2004.11.01 23:19
|close
|166
|0.03
|1.8331
|0.0000
|1.8434
|-0.90
|2462.16
|336
|2004.11.01 23:19
|close
|165
|0.01
|1.8333
|0.0000
|1.8437
|-0.40
|2461.76
|337
|2004.11.02 02:00
|buy
|169
|0.01
|1.8333
|0.0000
|1.8433
|338
|2004.11.02 02:39
|buy
|170
|0.03
|1.8330
|0.0000
|1.8430
|339
|2004.11.02 03:05
|buy
|171
|0.10
|1.8327
|0.0000
|1.8427
|340
|2004.11.02 03:18
|buy
|172
|0.34
|1.8324
|0.0000
|1.8424
|341
|2004.11.02 03:46
|close
|172
|0.34
|1.8327
|0.0000
|1.8424
|10.20
|2471.96
|342
|2004.11.02 03:46
|close
|171
|0.10
|1.8326
|0.0000
|1.8427
|-1.00
|2470.96
|343
|2004.11.02 03:46
|close
|170
|0.03
|1.8324
|0.0000
|1.8430
|-1.80
|2469.16
|344
|2004.11.02 03:47
|close
|169
|0.01
|1.8323
|0.0000
|1.8433
|-1.00
|2468.16
|345
|2004.11.03 03:00
|sell
|173
|0.01
|1.8344
|0.0000
|1.8244
|346
|2004.11.03 03:01
|sell
|174
|0.03
|1.8348
|0.0000
|1.8248
|347
|2004.11.03 03:03
|sell
|175
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8252
|348
|2004.11.03 03:03
|sell
|176
|0.34
|1.8356
|0.0000
|1.8256
|349
|2004.11.03 03:20
|close
|176
|0.34
|1.8352
|0.0000
|1.8256
|13.60
|2481.76
|350
|2004.11.03 03:20
|close
|175
|0.10
|1.8353
|0.0000
|1.8252
|-1.00
|2480.76
|351
|2004.11.03 03:20
|close
|174
|0.03
|1.8351
|0.0000
|1.8248
|-0.90
|2479.86
|352
|2004.11.03 03:20
|close
|173
|0.01
|1.8356
|0.0000
|1.8244
|-1.20
|2478.66
|353
|2004.11.04 02:00
|sell
|177
|0.01
|1.8485
|0.0000
|1.8385
|354
|2004.11.04 02:05
|sell
|178
|0.03
|1.8488
|0.0000
|1.8388
|355
|2004.11.04 02:09
|sell
|179
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|356
|2004.11.04 02:29
|sell
|180
|0.34
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|357
|2004.11.04 02:37
|close
|180
|0.34
|1.8492
|0.0000
|1.8394
|6.80
|2485.46
|358
|2004.11.04 02:37
|close
|179
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8391
|-2.00
|2483.46
|359
|2004.11.04 02:37
|close
|178
|0.03
|1.8494
|0.0000
|1.8388
|-1.80
|2481.66
|360
|2004.11.04 02:38
|close
|177
|0.01
|1.8493
|0.0000
|1.8385
|-0.80
|2480.86
|361
|2004.11.05 01:00
|buy
|181
|0.01
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|362
|2004.11.05 01:01
|buy
|182
|0.03
|1.8454
|0.0000
|1.8554
|363
|2004.11.05 01:19
|buy
|183
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|364
|2004.11.05 01:32
|buy
|184
|0.34
|1.8448
|0.0000
|1.8548
|365
|2004.11.05 01:33
|close
|184
|0.34
|1.8450
|0.0000
|1.8548
|6.80
|2487.66
|366
|2004.11.05 01:33
|close
|183
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8551
|-3.00
|2484.66
|367
|2004.11.05 01:33
|close
|182
|0.03
|1.8446
|0.0000
|1.8554
|-2.40
|2482.26
|368
|2004.11.05 01:34
|close
|181
|0.01
|1.8448
|0.0000
|1.8557
|-0.90
|2481.36
|369
|2004.11.10 01:00
|sell
|185
|0.01
|1.8546
|0.0000
|1.8446
|370
|2004.11.10 01:05
|sell
|186
|0.03
|1.8550
|0.0000
|1.8450
|371
|2004.11.10 01:30
|sell
|187
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8453
|372
|2004.11.10 01:30
|sell
|188
|0.34
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|373
|2004.11.10 01:48
|close
|188
|0.34
|1.8555
|0.0000
|1.8457
|6.80
|2488.16
|374
|2004.11.10 01:48
|close
|187
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8453
|2.00
|2490.16
|375
|2004.11.10 01:48
|close
|186
|0.03
|1.8550
|0.0000
|1.8450
|0.00
|2490.16
|376
|2004.11.10 01:48
|close
|185
|0.01
|1.8553
|0.0000
|1.8446
|-0.70
|2489.46
|377
|2004.11.11 02:01
|buy
|189
|0.01
|1.8465
|0.0000
|1.8565
|378
|2004.11.11 02:03
|buy
|190
|0.03
|1.8462
|0.0000
|1.8562
|379
|2004.11.11 02:26
|buy
|191
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|380
|2004.11.11 05:03
|buy
|192
|0.34
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|381
|2004.11.11 05:16
|close
|192
|0.34
|1.8459
|0.0000
|1.8557
|6.80
|2496.26
|382
|2004.11.11 05:16
|close
|191
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8560
|-3.00
|2493.26
|383
|2004.11.11 05:16
|close
|190
|0.03
|1.8456
|0.0000
|1.8562
|-1.80
|2491.46
|384
|2004.11.11 05:16
|close
|189
|0.01
|1.8457
|0.0000
|1.8565
|-0.80
|2490.66
|385
|2004.11.17 00:00
|sell
|193
|0.01
|1.8535
|0.0000
|1.8435
|386
|2004.11.17 04:54
|sell
|194
|0.03
|1.8538
|0.0000
|1.8438
|387
|2004.11.17 04:59
|sell
|195
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8440
|388
|2004.11.17 05:01
|sell
|196
|0.34
|1.8544
|0.0000
|1.8444
|389
|2004.11.17 05:05
|close
|196
|0.34
|1.8542
|0.0000
|1.8444
|6.80
|2497.46
|390
|2004.11.17 05:05
|close
|195
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8440
|-3.00
|2494.46
|391
|2004.11.17 05:06
|close
|194
|0.03
|1.8545
|0.0000
|1.8438
|-2.10
|2492.36
|392
|2004.11.17 05:06
|close
|193
|0.01
|1.8542
|0.0000
|1.8435
|-0.70
|2491.66
|393
|2004.11.19 22:00
|sell
|197
|0.01
|1.8576
|0.0000
|1.8476
|394
|2004.11.19 22:52
|sell
|198
|0.03
|1.8598
|0.0000
|1.8498
|395
|2004.11.22 21:19
|sell
|199
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8502
|396
|2004.11.22 21:24
|sell
|200
|0.34
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|397
|2004.11.22 21:29
|close
|200
|0.34
|1.8603
|0.0000
|1.8505
|6.80
|2498.46
|398
|2004.11.22 21:29
|close
|199
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8502
|-5.00
|2493.46
|399
|2004.11.22 21:29
|close
|198
|0.03
|1.8610
|0.0000
|1.8498
|-4.08
|2489.38
|400
|2004.11.22 21:29
|close
|197
|0.01
|1.8609
|0.0000
|1.8476
|-3.46
|2485.92
|401
|2004.11.23 02:00
|sell
|201
|0.01
|1.8552
|0.0000
|1.8452
|402
|2004.11.23 02:02
|sell
|202
|0.03
|1.8555
|0.0000
|1.8455
|403
|2004.11.23 03:54
|sell
|203
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8458
|404
|2004.11.23 03:58
|sell
|204
|0.34
|1.8561
|0.0000
|1.8461
|405
|2004.11.23 03:59
|close
|204
|0.34
|1.8559
|0.0000
|1.8461
|6.80
|2492.72
|406
|2004.11.23 03:59
|close
|203
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8458
|1.00
|2493.72
|407
|2004.11.23 03:59
|close
|202
|0.03
|1.8558
|0.0000
|1.8455
|-0.90
|2492.82
|408
|2004.11.23 03:59
|close
|201
|0.01
|1.8560
|0.0000
|1.8452
|-0.80
|2492.02
|409
|2004.11.23 22:00
|sell
|205
|0.01
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|410
|2004.11.23 22:10
|sell
|206
|0.03
|1.8691
|0.0000
|1.8591
|411
|2004.11.23 22:11
|sell
|207
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|412
|2004.11.24 06:45
|sell
|208
|0.34
|1.8698
|0.0000
|1.8598
|413
|2004.11.24 06:45
|close
|208
|0.34
|1.8694
|0.0000
|1.8598
|13.60
|2505.62
|414
|2004.11.24 06:45
|close
|207
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|-1.60
|2504.02
|415
|2004.11.24 06:45
|close
|206
|0.03
|1.8689
|0.0000
|1.8591
|0.12
|2504.15
|416
|2004.11.24 06:45
|close
|205
|0.01
|1.8692
|0.0000
|1.8588
|-0.56
|2503.59
|417
|2004.11.24 21:00
|sell
|209
|0.01
|1.8809
|0.0000
|1.8709
|418
|2004.11.24 21:47
|sell
|210
|0.03
|1.8813
|0.0000
|1.8713
|419
|2004.11.24 21:50
|sell
|211
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|420
|2004.11.24 21:55
|sell
|212
|0.34
|1.8819
|0.0000
|1.8719
|421
|2004.11.24 21:56
|close
|212
|0.34
|1.8816
|0.0000
|1.8719
|10.20
|2513.79
|422
|2004.11.24 21:56
|close
|211
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8716
|-1.00
|2512.79
|423
|2004.11.24 21:57
|close
|210
|0.03
|1.8820
|0.0000
|1.8713
|-2.10
|2510.69
|424
|2004.11.24 21:57
|close
|209
|0.01
|1.8819
|0.0000
|1.8709
|-1.00
|2509.69
|425
|2004.11.26 21:00
|sell
|213
|0.01
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|426
|2004.11.26 21:00
|sell
|214
|0.03
|1.8951
|0.0000
|1.8851
|427
|2004.11.29 16:36
|sell
|215
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|428
|2004.11.29 16:36
|sell
|216
|0.34
|1.8958
|0.0000
|1.8858
|429
|2004.11.29 16:37
|close
|216
|0.34
|1.8956
|0.0000
|1.8858
|6.80
|2516.49
|430
|2004.11.29 16:37
|close
|215
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|0.00
|2516.49
|431
|2004.11.29 16:37
|close
|214
|0.03
|1.8959
|0.0000
|1.8851
|-2.88
|2513.61
|432
|2004.11.29 16:37
|close
|213
|0.01
|1.8961
|0.0000
|1.8848
|-1.46
|2512.15
|433
|2004.11.30 01:00
|sell
|217
|0.01
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|434
|2004.11.30 07:02
|sell
|218
|0.03
|1.8918
|0.0000
|1.8818
|435
|2004.11.30 07:08
|sell
|219
|0.10
|1.8921
|0.0000
|1.8821
|436
|2004.11.30 07:09
|sell
|220
|0.34
|1.8924
|0.0000
|1.8824
|437
|2004.11.30 07:10
|close
|220
|0.34
|1.8921
|0.0000
|1.8824
|10.20
|2522.35
|438
|2004.11.30 07:10
|close
|219
|0.10
|1.8923
|0.0000
|1.8821
|-2.00
|2520.35
|439
|2004.11.30 07:10
|close
|218
|0.03
|1.8919
|0.0000
|1.8818
|-0.30
|2520.05
|440
|2004.11.30 07:10
|close
|217
|0.01
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|0.00
|2520.05
|441
|2004.11.30 23:01
|sell
|221
|0.01
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|442
|2004.11.30 23:02
|sell
|222
|0.03
|1.9097
|0.0000
|1.8997
|443
|2004.11.30 23:10
|sell
|223
|0.10
|1.9102
|0.0000
|1.9002
|444
|2004.11.30 23:11
|sell
|224
|0.34
|1.9105
|0.0000
|1.9005
|445
|2004.11.30 23:24
|close
|224
|0.34
|1.9103
|0.0000
|1.9005
|6.80
|2526.85
|446
|2004.11.30 23:24
|close
|223
|0.10
|1.9108
|0.0000
|1.9002
|-6.00
|2520.85
|447
|2004.11.30 23:24
|close
|222
|0.03
|1.9106
|0.0000
|1.8997
|-2.70
|2518.15
|448
|2004.11.30 23:25
|close
|221
|0.01
|1.9108
|0.0000
|1.8993
|-1.50
|2516.65
|449
|2004.12.02 01:00
|sell
|225
|0.01
|1.9336
|0.0000
|1.9236
|450
|2004.12.02 01:01
|sell
|226
|0.03
|1.9340
|0.0000
|1.9240
|451
|2004.12.02 01:01
|sell
|227
|0.10
|1.9343
|0.0000
|1.9243
|452
|2004.12.02 01:42
|sell
|228
|0.34
|1.9345
|0.0000
|1.9245
|453
|2004.12.02 01:42
|close
|228
|0.34
|1.9343
|0.0000
|1.9245
|6.80
|2523.45
|454
|2004.12.02 01:42
|close
|227
|0.10
|1.9344
|0.0000
|1.9243
|-1.00
|2522.45
|455
|2004.12.02 01:42
|close
|226
|0.03
|1.9346
|0.0000
|1.9240
|-1.80
|2520.65
|456
|2004.12.02 01:43
|close
|225
|0.01
|1.9345
|0.0000
|1.9236
|-0.90
|2519.75
|457
|2004.12.06 03:00
|sell
|229
|0.01
|1.9401
|0.0000
|1.9301
|458
|2004.12.06 03:00
|sell
|230
|0.03
|1.9405
|0.0000
|1.9305
|459
|2004.12.06 03:01
|sell
|231
|0.10
|1.9407
|0.0000
|1.9307
|460
|2004.12.06 03:03
|sell
|232
|0.34
|1.9410
|0.0000
|1.9310
|461
|2004.12.06 03:24
|close
|232
|0.34
|1.9408
|0.0000
|1.9310
|6.80
|2526.55
|462
|2004.12.06 03:25
|close
|231
|0.10
|1.9411
|0.0000
|1.9307
|-4.00
|2522.55
|463
|2004.12.06 03:25
|close
|230
|0.03
|1.9408
|0.0000
|1.9305
|-0.90
|2521.65
|464
|2004.12.06 03:26
|close
|229
|0.01
|1.9409
|0.0000
|1.9301
|-0.80
|2520.85
|465
|2004.12.14 02:00
|sell
|233
|0.01
|1.9227
|0.0000
|1.9127
|466
|2004.12.14 06:54
|sell
|234
|0.03
|1.9232
|0.0000
|1.9132
|467
|2004.12.14 06:54
|sell
|235
|0.10
|1.9235
|0.0000
|1.9135
|468
|2004.12.14 06:56
|sell
|236
|0.34
|1.9238
|0.0000
|1.9138
|469
|2004.12.14 07:01
|close
|236
|0.34
|1.9236
|0.0000
|1.9138
|6.80
|2527.65
|470
|2004.12.14 07:01
|close
|235
|0.10
|1.9237
|0.0000
|1.9135
|-2.00
|2525.65
|471
|2004.12.14 07:01
|close
|234
|0.03
|1.9238
|0.0000
|1.9132
|-1.80
|2523.85
|472
|2004.12.14 07:01
|close
|233
|0.01
|1.9240
|0.0000
|1.9127
|-1.30
|2522.55
|473
|2004.12.15 01:00
|sell
|237
|0.01
|1.9256
|0.0000
|1.9156
|474
|2004.12.15 01:01
|sell
|238
|0.03
|1.9260
|0.0000
|1.9160
|475
|2004.12.15 01:15
|sell
|239
|0.10
|1.9263
|0.0000
|1.9163
|476
|2004.12.15 04:00
|sell
|240
|0.34
|1.9265
|0.0000
|1.9165
|477
|2004.12.15 04:05
|close
|240
|0.34
|1.9262
|0.0000
|1.9165
|10.20
|2532.75
|478
|2004.12.15 04:05
|close
|239
|0.10
|1.9263
|0.0000
|1.9163
|0.00
|2532.75
|479
|2004.12.15 04:06
|close
|238
|0.03
|1.9262
|0.0000
|1.9160
|-0.60
|2532.15
|480
|2004.12.15 04:06
|close
|237
|0.01
|1.9265
|0.0000
|1.9156
|-0.90
|2531.25
|481
|2004.12.16 00:00
|sell
|241
|0.01
|1.9423
|0.0000
|1.9323
|482
|2004.12.16 00:04
|sell
|242
|0.03
|1.9427
|0.0000
|1.9327
|483
|2004.12.16 06:39
|sell
|243
|0.10
|1.9430
|0.0000
|1.9330
|484
|2004.12.16 07:24
|sell
|244
|0.34
|1.9434
|0.0000
|1.9334
|485
|2004.12.16 07:29
|close
|244
|0.34
|1.9432
|0.0000
|1.9334
|6.80
|2538.05
|486
|2004.12.16 07:30
|close
|243
|0.10
|1.9433
|0.0000
|1.9330
|-3.00
|2535.05
|487
|2004.12.16 07:30
|close
|242
|0.03
|1.9435
|0.0000
|1.9327
|-2.40
|2532.65
|488
|2004.12.16 07:30
|close
|241
|0.01
|1.9436
|0.0000
|1.9323
|-1.30
|2531.35
|489
|2004.12.20 03:00
|sell
|245
|0.01
|1.9388
|0.0000
|1.9288
|490
|2004.12.20 03:06
|sell
|246
|0.03
|1.9391
|0.0000
|1.9291
|491
|2004.12.20 03:10
|sell
|247
|0.10
|1.9394
|0.0000
|1.9294
|492
|2004.12.20 03:10
|sell
|248
|0.34
|1.9397
|0.0000
|1.9297
|493
|2004.12.20 03:26
|close
|248
|0.34
|1.9395
|0.0000
|1.9297
|6.80
|2538.15
|494
|2004.12.20 03:27
|close
|247
|0.10
|1.9396
|0.0000
|1.9294
|-2.00
|2536.15
|495
|2004.12.20 03:27
|close
|246
|0.03
|1.9397
|0.0000
|1.9291
|-1.80
|2534.35
|496
|2004.12.20 03:29
|close
|245
|0.01
|1.9396
|0.0000
|1.9288
|-0.80
|2533.55
|497
|2004.12.20 20:00
|sell
|249
|0.01
|1.9473
|0.0000
|1.9373
|498
|2004.12.20 20:01
|sell
|250
|0.03
|1.9477
|0.0000
|1.9377
|499
|2004.12.20 22:13
|sell
|251
|0.10
|1.9481
|0.0000
|1.9381
|500
|2004.12.20 22:16
|sell
|252
|0.34
|1.9484
|0.0000
|1.9384
|501
|2004.12.20 22:16
|close
|252
|0.34
|1.9481
|0.0000
|1.9384
|10.20
|2543.75
|502
|2004.12.20 22:16
|close
|251
|0.10
|1.9483
|0.0000
|1.9381
|-2.00
|2541.75
|503
|2004.12.20 22:16
|close
|250
|0.03
|1.9487
|0.0000
|1.9377
|-3.00
|2538.75
|504
|2004.12.20 22:17
|close
|249
|0.01
|1.9486
|0.0000
|1.9373
|-1.30
|2537.45
|505
|2004.12.22 00:00
|buy
|253
|0.01
|1.9292
|0.0000
|1.9392
|506
|2004.12.22 00:21
|buy
|254
|0.03
|1.9289
|0.0000
|1.9389
|507
|2004.12.22 00:21
|buy
|255
|0.10
|1.9286
|0.0000
|1.9386
|508
|2004.12.22 00:22
|buy
|256
|0.34
|1.9280
|0.0000
|1.9380
|509
|2004.12.22 00:23
|close
|256
|0.34
|1.9283
|0.0000
|1.9380
|10.20
|2547.65
|510
|2004.12.22 00:23
|close
|255
|0.10
|1.9282
|0.0000
|1.9386
|-4.00
|2543.65
|511
|2004.12.22 00:23
|close
|254
|0.03
|1.9286
|0.0000
|1.9389
|-0.90
|2542.75
|512
|2004.12.22 00:23
|close
|253
|0.01
|1.9285
|0.0000
|1.9392
|-0.70
|2542.05
|513
|2004.12.22 20:00
|buy
|257
|0.01
|1.9164
|0.0000
|1.9264
|514
|2004.12.22 20:00
|buy
|258
|0.03
|1.9160
|0.0000
|1.9260
|515
|2004.12.22 20:01
|buy
|259
|0.10
|1.9157
|0.0000
|1.9257
|516
|2004.12.22 20:31
|buy
|260
|0.34
|1.9154
|0.0000
|1.9254
|517
|2004.12.22 21:38
|close
|260
|0.34
|1.9156
|0.0000
|1.9254
|6.80
|2548.85
|518
|2004.12.22 21:39
|close
|259
|0.10
|1.9155
|0.0000
|1.9257
|-2.00
|2546.85
|519
|2004.12.22 21:39
|close
|258
|0.03
|1.9159
|0.0000
|1.9260
|-0.30
|2546.55
|520
|2004.12.22 21:39
|close
|257
|0.01
|1.9157
|0.0000
|1.9264
|-0.70
|2545.85
|521
|2004.12.28 02:00
|sell
|261
|0.01
|1.9330
|0.0000
|1.9230
|522
|2004.12.28 03:16
|sell
|262
|0.03
|1.9335
|0.0000
|1.9235
|523
|2004.12.28 06:04
|sell
|263
|0.10
|1.9339
|0.0000
|1.9239
|524
|2004.12.28 06:47
|sell
|264
|0.34
|1.9342
|0.0000
|1.9242
|525
|2004.12.28 06:47
|close
|264
|0.34
|1.9340
|0.0000
|1.9242
|6.80
|2552.65
|526
|2004.12.28 06:47
|close
|263
|0.10
|1.9341
|0.0000
|1.9239
|-2.00
|2550.65
|527
|2004.12.28 06:47
|close
|262
|0.03
|1.9336
|0.0000
|1.9235
|-0.30
|2550.35
|528
|2004.12.28 06:47
|close
|261
|0.01
|1.9338
|0.0000
|1.9230
|-0.80
|2549.55
|529
|2004.12.29 23:01
|buy
|265
|0.01
|1.9188
|0.0000
|1.9288
|530
|2004.12.29 23:01
|buy
|266
|0.03
|1.9184
|0.0000
|1.9284
|531
|2004.12.29 23:02
|buy
|267
|0.10
|1.9181
|0.0000
|1.9281
|532
|2004.12.30 00:00
|buy
|268
|0.34
|1.9178
|0.0000
|1.9278
|533
|2004.12.30 00:42
|close
|268
|0.34
|1.9180
|0.0000
|1.9278
|6.80
|2556.35
|534
|2004.12.30 00:42
|close
|267
|0.10
|1.9179
|0.0000
|1.9281
|2.37
|2558.71
|535
|2004.12.30 00:42
|close
|266
|0.03
|1.9182
|0.0000
|1.9284
|0.71
|2559.42
|536
|2004.12.30 00:42
|close
|265
|0.01
|1.9181
|0.0000
|1.9288
|-0.26
|2559.16
|537
|2005.01.03 21:00
|buy
|269
|0.01
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|538
|2005.01.03 21:01
|buy
|270
|0.03
|1.9046
|0.0000
|1.9146
|539
|2005.01.03 21:13
|buy
|271
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|540
|2005.01.03 21:25
|buy
|272
|0.34
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|541
|2005.01.03 21:27
|close
|272
|0.34
|1.9043
|0.0000
|1.9140
|10.20
|2569.36
|542
|2005.01.03 21:27
|close
|271
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9143
|-1.00
|2568.36
|543
|2005.01.03 21:28
|close
|270
|0.03
|1.9041
|0.0000
|1.9146
|-1.50
|2566.86
|544
|2005.01.03 21:28
|close
|269
|0.01
|1.9044
|0.0000
|1.9149
|-0.50
|2566.36
|545
|2005.01.05 01:00
|buy
|273
|0.01
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|546
|2005.01.05 01:40
|buy
|274
|0.03
|1.8833
|0.0000
|1.8933
|547
|2005.01.05 01:49
|buy
|275
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8930
|548
|2005.01.05 02:26
|buy
|276
|0.34
|1.8827
|0.0000
|1.8927
|549
|2005.01.05 02:29
|close
|276
|0.34
|1.8830
|0.0000
|1.8927
|10.20
|2576.56
|550
|2005.01.05 02:29
|close
|275
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8930
|-2.00
|2574.56
|551
|2005.01.05 02:29
|close
|274
|0.03
|1.8829
|0.0000
|1.8933
|-1.20
|2573.36
|552
|2005.01.05 02:29
|close
|273
|0.01
|1.8827
|0.0000
|1.8936
|-0.90
|2572.46
|553
|2005.01.10 02:00
|buy
|277
|0.01
|1.8724
|0.0000
|1.8824
|554
|2005.01.10 02:00
|buy
|278
|0.03
|1.8722
|0.0000
|1.8822
|555
|2005.01.10 02:01
|buy
|279
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|556
|2005.01.10 02:17
|buy
|280
|0.34
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|557
|2005.01.10 02:18
|close
|280
|0.34
|1.8717
|0.0000
|1.8815
|6.80
|2579.26
|558
|2005.01.10 02:18
|close
|279
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|0.00
|2579.26
|559
|2005.01.10 02:18
|close
|278
|0.03
|1.8718
|0.0000
|1.8822
|-1.20
|2578.06
|560
|2005.01.10 02:18
|close
|277
|0.01
|1.8721
|0.0000
|1.8824
|-0.30
|2577.76
|561
|2005.01.13 01:00
|sell
|281
|0.01
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|562
|2005.01.13 04:54
|sell
|282
|0.03
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|563
|2005.01.13 05:57
|sell
|283
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8810
|564
|2005.01.13 06:31
|sell
|284
|0.34
|1.8913
|0.0000
|1.8813
|565
|2005.01.13 07:03
|close
|284
|0.34
|1.8911
|0.0000
|1.8813
|6.80
|2584.56
|566
|2005.01.13 07:03
|close
|283
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8810
|-2.00
|2582.56
|567
|2005.01.13 07:03
|close
|282
|0.03
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|0.00
|2582.56
|568
|2005.01.13 07:03
|close
|281
|0.01
|1.8909
|0.0000
|1.8804
|-0.50
|2582.06
|569
|2005.01.18 22:00
|sell
|285
|0.01
|1.8666
|0.0000
|1.8566
|570
|2005.01.19 01:30
|sell
|286
|0.03
|1.8671
|0.0000
|1.8571
|571
|2005.01.19 01:35
|sell
|287
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|572
|2005.01.19 02:43
|sell
|288
|0.34
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|573
|2005.01.19 02:43
|close
|288
|0.34
|1.8675
|0.0000
|1.8577
|6.80
|2588.86
|574
|2005.01.19 02:44
|close
|287
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|0.00
|2588.86
|575
|2005.01.19 02:44
|close
|286
|0.03
|1.8678
|0.0000
|1.8571
|-2.10
|2586.76
|576
|2005.01.19 02:44
|close
|285
|0.01
|1.8679
|0.0000
|1.8566
|-1.46
|2585.30
|577
|2005.01.24 03:00
|sell
|289
|0.01
|1.8747
|0.0000
|1.8647
|578
|2005.01.24 03:00
|sell
|290
|0.03
|1.8750
|0.0000
|1.8650
|579
|2005.01.24 03:11
|sell
|291
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8655
|580
|2005.01.24 03:12
|sell
|292
|0.34
|1.8759
|0.0000
|1.8659
|581
|2005.01.24 03:17
|close
|292
|0.34
|1.8755
|0.0000
|1.8659
|13.60
|2598.90
|582
|2005.01.24 03:17
|close
|291
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8655
|-2.00
|2596.90
|583
|2005.01.24 03:17
|close
|290
|0.03
|1.8756
|0.0000
|1.8650
|-1.80
|2595.10
|584
|2005.01.24 03:17
|close
|289
|0.01
|1.8761
|0.0000
|1.8647
|-1.40
|2593.70
|585
|2005.01.26 02:00
|buy
|293
|0.01
|1.8677
|0.0000
|1.8777
|586
|2005.01.26 02:38
|buy
|294
|0.03
|1.8674
|0.0000
|1.8774
|587
|2005.01.26 02:51
|buy
|295
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8771
|588
|2005.01.26 10:05
|t/p
|294
|0.03
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|30.00
|2623.70
|589
|2005.01.26 10:05
|t/p
|295
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|100.00
|2723.70
|590
|2005.01.26 10:05
|close
|293
|0.01
|1.8774
|0.0000
|1.8777
|9.70
|2733.40
|591
|2005.01.27 00:00
|sell
|296
|0.01
|1.8815
|0.0000
|1.8715
|592
|2005.01.27 00:02
|sell
|297
|0.03
|1.8820
|0.0000
|1.8720
|593
|2005.01.27 01:48
|sell
|298
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8722
|594
|2005.01.27 02:59
|sell
|299
|0.34
|1.8826
|0.0000
|1.8726
|595
|2005.01.27 03:02
|close
|299
|0.34
|1.8822
|0.0000
|1.8726
|13.60
|2747.00
|596
|2005.01.27 03:02
|close
|298
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8722
|-1.00
|2746.00
|597
|2005.01.27 03:02
|close
|297
|0.03
|1.8821
|0.0000
|1.8720
|-0.30
|2745.70
|598
|2005.01.27 03:02
|close
|296
|0.01
|1.8826
|0.0000
|1.8715
|-1.10
|2744.60
|599
|2005.01.28 02:00
|sell
|300
|0.01
|1.8872
|0.0000
|1.8772
|600
|2005.01.28 02:00
|sell
|301
|0.03
|1.8878
|0.0000
|1.8778
|601
|2005.01.28 02:04
|sell
|302
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|602
|2005.01.28 03:23
|sell
|303
|0.34
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|603
|2005.01.28 03:24
|close
|303
|0.34
|1.8880
|0.0000
|1.8785
|17.00
|2761.60
|604
|2005.01.28 03:24
|close
|302
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8782
|3.00
|2764.60
|605
|2005.01.28 03:24
|close
|301
|0.03
|1.8883
|0.0000
|1.8778
|-1.50
|2763.10
|606
|2005.01.28 03:24
|close
|300
|0.01
|1.8882
|0.0000
|1.8772
|-1.00
|2762.10
|607
|2005.01.31 02:00
|sell
|304
|0.01
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|608
|2005.01.31 02:01
|sell
|305
|0.03
|1.8847
|0.0000
|1.8747
|609
|2005.01.31 02:22
|sell
|306
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|610
|2005.01.31 02:27
|sell
|307
|0.34
|1.8853
|0.0000
|1.8753
|611
|2005.01.31 02:39
|close
|307
|0.34
|1.8850
|0.0000
|1.8753
|10.20
|2772.30
|612
|2005.01.31 02:39
|close
|306
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8750
|-1.00
|2771.30
|613
|2005.01.31 02:39
|close
|305
|0.03
|1.8854
|0.0000
|1.8747
|-2.10
|2769.20
|614
|2005.01.31 02:40
|close
|304
|0.01
|1.8853
|0.0000
|1.8744
|-0.90
|2768.30
|615
|2005.02.01 01:00
|buy
|308
|0.01
|1.8857
|0.0000
|1.8957
|616
|2005.02.01 01:01
|buy
|309
|0.03
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|617
|2005.02.01 01:03
|buy
|310
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|618
|2005.02.01 01:09
|buy
|311
|0.34
|1.8847
|0.0000
|1.8947
|619
|2005.02.01 01:11
|close
|311
|0.34
|1.8849
|0.0000
|1.8947
|6.80
|2775.10
|620
|2005.02.01 01:12
|close
|310
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8951
|-4.00
|2771.10
|621
|2005.02.01 01:12
|close
|309
|0.03
|1.8848
|0.0000
|1.8954
|-1.80
|2769.30
|622
|2005.02.01 01:12
|close
|308
|0.01
|1.8845
|0.0000
|1.8957
|-1.20
|2768.10
|623
|2005.02.01 20:00
|buy
|312
|0.01
|1.8844
|0.0000
|1.8944
|624
|2005.02.01 20:00
|buy
|313
|0.03
|1.8841
|0.0000
|1.8941
|625
|2005.02.01 20:07
|buy
|314
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|626
|2005.02.01 20:09
|buy
|315
|0.34
|1.8834
|0.0000
|1.8934
|627
|2005.02.01 20:16
|close
|315
|0.34
|1.8836
|0.0000
|1.8934
|6.80
|2774.90
|628
|2005.02.01 20:16
|close
|314
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8937
|-3.00
|2771.90
|629
|2005.02.01 20:17
|close
|313
|0.03
|1.8833
|0.0000
|1.8941
|-2.40
|2769.50
|630
|2005.02.01 20:17
|close
|312
|0.01
|1.8834
|0.0000
|1.8944
|-1.00
|2768.50
|631
|2005.02.03 23:01
|buy
|316
|0.01
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|632
|2005.02.03 23:04
|buy
|317
|0.03
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|633
|2005.02.03 23:30
|buy
|318
|0.10
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|634
|2005.02.04 00:21
|buy
|319
|0.34
|1.8812
|0.0000
|1.8912
|635
|2005.02.04 00:22
|close
|319
|0.34
|1.8814
|0.0000
|1.8912
|6.80
|2775.30
|636
|2005.02.04 00:22
|close
|318
|0.10
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|1.46
|2776.75
|637
|2005.02.04 00:23
|close
|317
|0.03
|1.8812
|0.0000
|1.8918
|-1.36
|2775.39
|638
|2005.02.04 00:23
|close
|316
|0.01
|1.8814
|0.0000
|1.8921
|-0.55
|2774.84
|639
|2005.02.08 02:00
|buy
|320
|0.01
|1.8576
|0.0000
|1.8676
|640
|2005.02.08 02:05
|buy
|321
|0.03
|1.8573
|0.0000
|1.8673
|641
|2005.02.08 02:13
|buy
|322
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|642
|2005.02.08 04:29
|buy
|323
|0.34
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|643
|2005.02.08 04:32
|close
|323
|0.34
|1.8566
|0.0000
|1.8662
|13.60
|2788.44
|644
|2005.02.08 04:32
|close
|322
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8667
|-2.00
|2786.44
|645
|2005.02.08 04:33
|close
|321
|0.03
|1.8562
|0.0000
|1.8673
|-3.30
|2783.14
|646
|2005.02.08 04:33
|close
|320
|0.01
|1.8561
|0.0000
|1.8676
|-1.50
|2781.64
|647
|2005.02.11 01:00
|sell
|324
|0.01
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|648
|2005.02.11 01:59
|sell
|325
|0.03
|1.8689
|0.0000
|1.8589
|649
|2005.02.11 06:49
|sell
|326
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8592
|650
|2005.02.11 06:50
|sell
|327
|0.34
|1.8697
|0.0000
|1.8597
|651
|2005.02.11 06:51
|close
|327
|0.34
|1.8694
|0.0000
|1.8597
|10.20
|2791.84
|652
|2005.02.11 06:51
|close
|326
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8592
|-3.00
|2788.84
|653
|2005.02.11 06:52
|close
|325
|0.03
|1.8696
|0.0000
|1.8589
|-2.10
|2786.74
|654
|2005.02.11 06:52
|close
|324
|0.01
|1.8697
|0.0000
|1.8585
|-1.20
|2785.54
|655
|2005.02.14 21:00
|sell
|328
|0.01
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|656
|2005.02.14 21:03
|sell
|329
|0.03
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|657
|2005.02.14 21:24
|sell
|330
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8788
|658
|2005.02.15 06:53
|sell
|331
|0.34
|1.8891
|0.0000
|1.8791
|659
|2005.02.15 06:53
|close
|331
|0.34
|1.8888
|0.0000
|1.8791
|10.20
|2795.74
|660
|2005.02.15 06:53
|close
|330
|0.10
|1.8889
|0.0000
|1.8788
|-2.59
|2793.14
|661
|2005.02.15 06:53
|close
|329
|0.03
|1.8890
|0.0000
|1.8785
|-1.98
|2791.16
|662
|2005.02.15 06:54
|close
|328
|0.01
|1.8889
|0.0000
|1.8782
|-0.86
|2790.30
|663
|2005.02.16 02:00
|sell
|332
|0.01
|1.8932
|0.0000
|1.8832
|664
|2005.02.16 02:10
|sell
|333
|0.03
|1.8935
|0.0000
|1.8835
|665
|2005.02.16 02:35
|sell
|334
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|666
|2005.02.16 02:59
|sell
|335
|0.34
|1.8942
|0.0000
|1.8842
|667
|2005.02.16 03:27
|close
|335
|0.34
|1.8940
|0.0000
|1.8842
|6.80
|2797.10
|668
|2005.02.16 03:27
|close
|334
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8838
|-3.00
|2794.10
|669
|2005.02.16 03:27
|close
|333
|0.03
|1.8943
|0.0000
|1.8835
|-2.40
|2791.70
|670
|2005.02.16 03:27
|close
|332
|0.01
|1.8944
|0.0000
|1.8832
|-1.20
|2790.50
|671
|2005.02.16 22:00
|buy
|336
|0.01
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|672
|2005.02.16 22:01
|buy
|337
|0.03
|1.8852
|0.0000
|1.8952
|673
|2005.02.16 22:52
|buy
|338
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8949
|674
|2005.02.16 22:56
|buy
|339
|0.34
|1.8845
|0.0000
|1.8945
|675
|2005.02.16 22:56
|close
|339
|0.34
|1.8847
|0.0000
|1.8945
|6.80
|2797.30
|676
|2005.02.16 22:56
|close
|338
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8949
|-1.00
|2796.30
|677
|2005.02.16 22:56
|close
|337
|0.03
|1.8847
|0.0000
|1.8952
|-1.50
|2794.80
|678
|2005.02.16 22:56
|close
|336
|0.01
|1.8843
|0.0000
|1.8955
|-1.20
|2793.60
|679
|2005.02.18 02:00
|sell
|340
|0.01
|1.8925
|0.0000
|1.8825
|680
|2005.02.18 02:03
|sell
|341
|0.03
|1.8929
|0.0000
|1.8829
|681
|2005.02.18 02:10
|sell
|342
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|682
|2005.02.18 02:59
|sell
|343
|0.34
|1.8936
|0.0000
|1.8836
|683
|2005.02.18 03:04
|close
|343
|0.34
|1.8934
|0.0000
|1.8836
|6.80
|2800.40
|684
|2005.02.18 03:04
|close
|342
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|0.00
|2800.40
|685
|2005.02.18 03:04
|close
|341
|0.03
|1.8935
|0.0000
|1.8829
|-1.80
|2798.60
|686
|2005.02.18 03:04
|close
|340
|0.01
|1.8937
|0.0000
|1.8825
|-1.20
|2797.40
|687
|2005.02.21 23:01
|sell
|344
|0.01
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|688
|2005.02.21 23:01
|sell
|345
|0.03
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|689
|2005.02.21 23:04
|sell
|346
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|690
|2005.02.21 23:41
|sell
|347
|0.34
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|691
|2005.02.21 23:58
|close
|347
|0.34
|1.8966
|0.0000
|1.8870
|13.60
|2811.00
|692
|2005.02.21 23:58
|close
|346
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.8866
|-1.00
|2810.00
|693
|2005.02.21 23:58
|close
|345
|0.03
|1.8968
|0.0000
|1.8863
|-1.50
|2808.50
|694
|2005.02.21 23:58
|close
|344
|0.01
|1.8970
|0.0000
|1.8861
|-0.90
|2807.60
|695
|2005.02.24 23:01
|sell
|348
|0.01
|1.9089
|0.0000
|1.8989
|696
|2005.02.24 23:05
|sell
|349
|0.03
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|697
|2005.02.25 00:12
|sell
|350
|0.10
|1.9096
|0.0000
|1.8996
|698
|2005.02.25 00:43
|sell
|351
|0.34
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|699
|2005.02.25 00:44
|close
|351
|0.34
|1.9095
|0.0000
|1.8999
|13.60
|2821.20
|700
|2005.02.25 00:44
|close
|350
|0.10
|1.9099
|0.0000
|1.8996
|-3.00
|2818.20
|701
|2005.02.25 00:44
|close
|349
|0.03
|1.9096
|0.0000
|1.8993
|-1.38
|2816.82
|702
|2005.02.25 00:45
|close
|348
|0.01
|1.9097
|0.0000
|1.8989
|-0.96
|2815.87
|703
|2005.03.04 02:00
|buy
|352
|0.01
|1.9077
|0.0000
|1.9177
|704
|2005.03.04 02:09
|buy
|353
|0.03
|1.9073
|0.0000
|1.9173
|705
|2005.03.04 03:33
|buy
|354
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|706
|2005.03.04 04:44
|buy
|355
|0.34
|1.9066
|0.0000
|1.9166
|707
|2005.03.04 04:45
|close
|355
|0.34
|1.9069
|0.0000
|1.9166
|10.20
|2826.07
|708
|2005.03.04 04:45
|close
|354
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9169
|-1.00
|2825.07
|709
|2005.03.04 04:45
|close
|353
|0.03
|1.9070
|0.0000
|1.9173
|-0.90
|2824.17
|710
|2005.03.04 04:45
|close
|352
|0.01
|1.9067
|0.0000
|1.9177
|-1.00
|2823.17
|711
|2005.03.07 02:00
|sell
|356
|0.01
|1.9231
|0.0000
|1.9131
|712
|2005.03.07 02:00
|sell
|357
|0.03
|1.9236
|0.0000
|1.9136
|713
|2005.03.07 02:09
|sell
|358
|0.10
|1.9239
|0.0000
|1.9139
|714
|2005.03.07 10:28
|t/p
|358
|0.10
|1.9139
|0.0000
|1.9139
|100.00
|2923.17
|715
|2005.03.07 10:28
|close
|357
|0.03
|1.9139
|0.0000
|1.9136
|29.10
|2952.27
|716
|2005.03.07 10:28
|close
|356
|0.01
|1.9141
|0.0000
|1.9131
|9.00
|2961.27
|717
|2005.03.08 02:00
|buy
|359
|0.01
|1.9165
|0.0000
|1.9265
|718
|2005.03.08 02:01
|buy
|360
|0.03
|1.9160
|0.0000
|1.9260
|719
|2005.03.08 02:12
|buy
|361
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9256
|720
|2005.03.08 02:17
|buy
|362
|0.34
|1.9153
|0.0000
|1.9253
|721
|2005.03.08 02:17
|close
|362
|0.34
|1.9155
|0.0000
|1.9253
|6.80
|2968.07
|722
|2005.03.08 02:17
|close
|361
|0.10
|1.9154
|0.0000
|1.9256
|-2.00
|2966.07
|723
|2005.03.08 02:17
|close
|360
|0.03
|1.9157
|0.0000
|1.9260
|-0.90
|2965.17
|724
|2005.03.08 02:17
|close
|359
|0.01
|1.9155
|0.0000
|1.9265
|-1.00
|2964.17
|725
|2005.03.09 00:00
|sell
|363
|0.01
|1.9284
|0.0000
|1.9184
|726
|2005.03.09 00:01
|sell
|364
|0.03
|1.9286
|0.0000
|1.9186
|727
|2005.03.09 00:07
|sell
|365
|0.10
|1.9289
|0.0000
|1.9189
|728
|2005.03.09 00:09
|sell
|366
|0.34
|1.9293
|0.0000
|1.9193
|729
|2005.03.09 00:13
|close
|366
|0.34
|1.9291
|0.0000
|1.9193
|6.80
|2970.97
|730
|2005.03.09 00:13
|close
|365
|0.10
|1.9293
|0.0000
|1.9189
|-4.00
|2966.97
|731
|2005.03.09 00:13
|close
|364
|0.03
|1.9292
|0.0000
|1.9186
|-1.80
|2965.17
|732
|2005.03.09 00:13
|close
|363
|0.01
|1.9293
|0.0000
|1.9184
|-0.90
|2964.27
|733
|2005.03.14 03:00
|sell
|367
|0.01
|1.9236
|0.0000
|1.9136
|734
|2005.03.14 03:00
|sell
|368
|0.03
|1.9239
|0.0000
|1.9139
|735
|2005.03.14 03:07
|sell
|369
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9142
|736
|2005.03.14 03:11
|sell
|370
|0.34
|1.9244
|0.0000
|1.9144
|737
|2005.03.14 03:11
|close
|370
|0.34
|1.9241
|0.0000
|1.9144
|10.20
|2974.47
|738
|2005.03.14 03:11
|close
|369
|0.10
|1.9242
|0.0000
|1.9142
|0.00
|2974.47
|739
|2005.03.14 03:11
|close
|368
|0.03
|1.9237
|0.0000
|1.9139
|0.60
|2975.07
|740
|2005.03.14 03:11
|close
|367
|0.01
|1.9239
|0.0000
|1.9136
|-0.30
|2974.77
|741
|2005.03.15 00:00
|buy
|371
|0.01
|1.9138
|0.0000
|1.9238
|742
|2005.03.15 00:18
|buy
|372
|0.03
|1.9135
|0.0000
|1.9235
|743
|2005.03.15 00:22
|buy
|373
|0.10
|1.9131
|0.0000
|1.9231
|744
|2005.03.15 00:32
|buy
|374
|0.34
|1.9128
|0.0000
|1.9228
|745
|2005.03.15 00:42
|close
|374
|0.34
|1.9130
|0.0000
|1.9228
|6.80
|2981.57
|746
|2005.03.15 00:43
|close
|373
|0.10
|1.9129
|0.0000
|1.9231
|-2.00
|2979.57
|747
|2005.03.15 00:43
|close
|372
|0.03
|1.9128
|0.0000
|1.9235
|-2.10
|2977.47
|748
|2005.03.15 00:43
|close
|371
|0.01
|1.9131
|0.0000
|1.9238
|-0.70
|2976.77
|749
|2005.03.16 22:00
|sell
|375
|0.01
|1.9266
|0.0000
|1.9166
|750
|2005.03.16 22:05
|sell
|376
|0.03
|1.9271
|0.0000
|1.9171
|751
|2005.03.16 22:10
|sell
|377
|0.10
|1.9275
|0.0000
|1.9175
|752
|2005.03.16 22:10
|sell
|378
|0.34
|1.9278
|0.0000
|1.9178
|753
|2005.03.16 22:11
|close
|378
|0.34
|1.9275
|0.0000
|1.9178
|10.20
|2986.97
|754
|2005.03.16 22:11
|close
|377
|0.10
|1.9277
|0.0000
|1.9175
|-2.00
|2984.97
|755
|2005.03.16 22:11
|close
|376
|0.03
|1.9281
|0.0000
|1.9171
|-3.00
|2981.97
|756
|2005.03.16 22:12
|close
|375
|0.01
|1.9283
|0.0000
|1.9166
|-1.70
|2980.27
|757
|2005.03.18 03:00
|sell
|379
|0.01
|1.9228
|0.0000
|1.9128
|758
|2005.03.18 03:01
|sell
|380
|0.03
|1.9235
|0.0000
|1.9135
|759
|2005.03.18 14:32
|t/p
|380
|0.03
|1.9135
|0.0000
|1.9135
|30.00
|3010.27
|760
|2005.03.18 14:32
|close
|379
|0.01
|1.9133
|0.0000
|1.9128
|9.50
|3019.77
|761
|2005.03.21 21:00
|buy
|381
|0.01
|1.8989
|0.0000
|1.9089
|762
|2005.03.21 21:00
|buy
|382
|0.03
|1.8986
|0.0000
|1.9086
|763
|2005.03.21 21:13
|buy
|383
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9083
|764
|2005.03.21 21:23
|buy
|384
|0.34
|1.8980
|0.0000
|1.9080
|765
|2005.03.21 21:34
|close
|384
|0.34
|1.8982
|0.0000
|1.9080
|6.80
|3026.57
|766
|2005.03.21 21:34
|close
|383
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.9083
|-5.00
|3021.57
|767
|2005.03.21 21:34
|close
|382
|0.03
|1.8979
|0.0000
|1.9086
|-2.10
|3019.47
|768
|2005.03.21 21:34
|close
|381
|0.01
|1.8975
|0.0000
|1.9089
|-1.40
|3018.07
|769
|2005.03.24 00:00
|buy
|385
|0.01
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|770
|2005.03.24 00:18
|buy
|386
|0.03
|1.8702
|0.0000
|1.8802
|771
|2005.03.24 00:18
|buy
|387
|0.10
|1.8699
|0.0000
|1.8799
|772
|2005.03.24 00:23
|buy
|388
|0.34
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|773
|2005.03.24 00:29
|close
|388
|0.34
|1.8699
|0.0000
|1.8795
|13.60
|3031.67
|774
|2005.03.24 00:29
|close
|387
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8799
|-1.00
|3030.67
|775
|2005.03.24 00:29
|close
|386
|0.03
|1.8701
|0.0000
|1.8802
|-0.30
|3030.37
|776
|2005.03.24 00:29
|close
|385
|0.01
|1.8699
|0.0000
|1.8804
|-0.50
|3029.87
|777
|2005.03.25 21:00
|buy
|389
|0.01
|1.8698
|0.0000
|1.8798
|778
|2005.03.28 00:28
|buy
|390
|0.03
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|779
|2005.03.28 01:12
|buy
|391
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8792
|780
|2005.03.28 01:37
|buy
|392
|0.34
|1.8686
|0.0000
|1.8786
|781
|2005.03.28 01:37
|close
|392
|0.34
|1.8689
|0.0000
|1.8786
|10.20
|3040.07
|782
|2005.03.28 01:38
|close
|391
|0.10
|1.8687
|0.0000
|1.8792
|-5.00
|3035.07
|783
|2005.03.28 01:38
|close
|390
|0.03
|1.8686
|0.0000
|1.8795
|-2.70
|3032.37
|784
|2005.03.28 01:39
|close
|389
|0.01
|1.8688
|0.0000
|1.8798
|-0.85
|3031.51
|785
|2005.03.29 22:00
|sell
|393
|0.01
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|786
|2005.03.29 22:03
|sell
|394
|0.03
|1.8743
|0.0000
|1.8643
|787
|2005.03.29 22:08
|sell
|395
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8646
|788
|2005.03.29 23:06
|sell
|396
|0.34
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|789
|2005.03.30 00:18
|close
|396
|0.34
|1.8747
|0.0000
|1.8649
|1.38
|3032.89
|790
|2005.03.30 00:18
|close
|395
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8646
|-5.59
|3027.29
|791
|2005.03.30 00:18
|close
|394
|0.03
|1.8749
|0.0000
|1.8643
|-2.28
|3025.01
|792
|2005.03.30 00:18
|close
|393
|0.01
|1.8751
|0.0000
|1.8640
|-1.26
|3023.75
|793
|2005.04.01 01:00
|sell
|397
|0.01
|1.8877
|0.0000
|1.8777
|794
|2005.04.01 01:02
|sell
|398
|0.03
|1.8880
|0.0000
|1.8780
|795
|2005.04.01 06:22
|sell
|399
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|796
|2005.04.01 06:23
|sell
|400
|0.34
|1.8886
|0.0000
|1.8786
|797
|2005.04.01 06:24
|close
|400
|0.34
|1.8883
|0.0000
|1.8786
|10.20
|3033.95
|798
|2005.04.01 06:24
|close
|399
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8783
|-1.00
|3032.95
|799
|2005.04.01 06:24
|close
|398
|0.03
|1.8879
|0.0000
|1.8780
|0.30
|3033.25
|800
|2005.04.01 06:24
|close
|397
|0.01
|1.8881
|0.0000
|1.8777
|-0.40
|3032.85
|801
|2005.04.06 23:00
|sell
|401
|0.01
|1.8792
|0.0000
|1.8692
|802
|2005.04.06 23:13
|sell
|402
|0.03
|1.8795
|0.0000
|1.8695
|803
|2005.04.06 23:19
|sell
|403
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8698
|804
|2005.04.06 23:23
|sell
|404
|0.34
|1.8801
|0.0000
|1.8701
|805
|2005.04.06 23:27
|close
|404
|0.34
|1.8799
|0.0000
|1.8701
|6.80
|3039.65
|806
|2005.04.06 23:27
|close
|403
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8698
|-5.00
|3034.65
|807
|2005.04.06 23:27
|close
|402
|0.03
|1.8802
|0.0000
|1.8695
|-2.10
|3032.55
|808
|2005.04.06 23:27
|close
|401
|0.01
|1.8805
|0.0000
|1.8692
|-1.30
|3031.25
|809
|2005.04.14 02:00
|sell
|405
|0.01
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|810
|2005.04.14 11:24
|t/p
|405
|0.01
|1.8812
|0.0000
|1.8812
|10.00
|3041.25
|811
|2005.04.14 21:00
|buy
|406
|0.01
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|812
|2005.04.14 21:04
|buy
|407
|0.03
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|813
|2005.04.14 21:09
|buy
|408
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|814
|2005.04.14 21:29
|buy
|409
|0.34
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|815
|2005.04.14 21:31
|close
|409
|0.34
|1.8810
|0.0000
|1.8908
|6.80
|3048.05
|816
|2005.04.14 21:31
|close
|408
|0.10
|1.8807
|0.0000
|1.8911
|-4.00
|3044.05
|817
|2005.04.14 21:32
|close
|407
|0.03
|1.8806
|0.0000
|1.8915
|-2.70
|3041.35
|818
|2005.04.14 21:32
|close
|406
|0.01
|1.8808
|0.0000
|1.8918
|-1.00
|3040.35
|819
|2005.04.18 02:00
|sell
|410
|0.01
|1.8898
|0.0000
|1.8798
|820
|2005.04.18 02:01
|sell
|411
|0.03
|1.8901
|0.0000
|1.8801
|821
|2005.04.18 02:03
|sell
|412
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|822
|2005.04.18 02:05
|sell
|413
|0.34
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|823
|2005.04.18 02:11
|close
|413
|0.34
|1.8903
|0.0000
|1.8807
|13.60
|3053.95
|824
|2005.04.18 02:11
|close
|412
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|0.00
|3053.95
|825
|2005.04.18 02:11
|close
|411
|0.03
|1.8906
|0.0000
|1.8801
|-1.50
|3052.45
|826
|2005.04.18 02:12
|close
|410
|0.01
|1.8902
|0.0000
|1.8798
|-0.40
|3052.05
|827
|2005.04.18 22:01
|sell
|414
|0.01
|1.9040
|0.0000
|1.8940
|828
|2005.04.18 22:01
|sell
|415
|0.03
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|829
|2005.04.18 22:51
|sell
|416
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|830
|2005.04.19 04:44
|sell
|417
|0.34
|1.9050
|0.0000
|1.8950
|831
|2005.04.19 04:45
|close
|417
|0.34
|1.9045
|0.0000
|1.8950
|17.00
|3069.05
|832
|2005.04.19 04:45
|close
|416
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|-1.60
|3067.46
|833
|2005.04.19 04:45
|close
|415
|0.03
|1.9048
|0.0000
|1.8944
|-1.68
|3065.78
|834
|2005.04.19 04:45
|close
|414
|0.01
|1.9046
|0.0000
|1.8940
|-0.76
|3065.02
|835
|2005.04.20 00:00
|sell
|418
|0.01
|1.9167
|0.0000
|1.9067
|836
|2005.04.20 00:01
|sell
|419
|0.03
|1.9171
|0.0000
|1.9071
|837
|2005.04.20 00:03
|sell
|420
|0.10
|1.9174
|0.0000
|1.9074
|838
|2005.04.20 00:05
|sell
|421
|0.34
|1.9177
|0.0000
|1.9077
|839
|2005.04.20 00:05
|close
|421
|0.34
|1.9175
|0.0000
|1.9077
|6.80
|3071.82
|840
|2005.04.20 00:06
|close
|420
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9074
|-2.00
|3069.82
|841
|2005.04.20 00:06
|close
|419
|0.03
|1.9179
|0.0000
|1.9071
|-2.40
|3067.42
|842
|2005.04.20 00:06
|close
|418
|0.01
|1.9177
|0.0000
|1.9067
|-1.00
|3066.42
|843
|2005.04.21 00:00
|sell
|422
|0.01
|1.9186
|0.0000
|1.9086
|844
|2005.04.21 00:00
|sell
|423
|0.03
|1.9191
|0.0000
|1.9091
|845
|2005.04.21 00:10
|sell
|424
|0.10
|1.9195
|0.0000
|1.9095
|846
|2005.04.21 00:15
|sell
|425
|0.34
|1.9198
|0.0000
|1.9098
|847
|2005.04.21 00:16
|close
|425
|0.34
|1.9196
|0.0000
|1.9098
|6.80
|3073.22
|848
|2005.04.21 00:16
|close
|424
|0.10
|1.9198
|0.0000
|1.9095
|-3.00
|3070.22
|849
|2005.04.21 00:16
|close
|423
|0.03
|1.9201
|0.0000
|1.9091
|-3.00
|3067.22
|850
|2005.04.21 00:17
|close
|422
|0.01
|1.9199
|0.0000
|1.9086
|-1.30
|3065.92
|851
|2005.04.22 00:00
|buy
|426
|0.01
|1.9085
|0.0000
|1.9185
|852
|2005.04.22 00:00
|buy
|427
|0.03
|1.9082
|0.0000
|1.9182
|853
|2005.04.22 00:01
|buy
|428
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9179
|854
|2005.04.22 00:27
|buy
|429
|0.34
|1.9076
|0.0000
|1.9176
|855
|2005.04.22 00:28
|close
|429
|0.34
|1.9078
|0.0000
|1.9176
|6.80
|3072.72
|856
|2005.04.22 00:28
|close
|428
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9179
|0.00
|3072.72
|857
|2005.04.22 00:28
|close
|427
|0.03
|1.9077
|0.0000
|1.9182
|-1.50
|3071.22
|858
|2005.04.22 00:29
|close
|426
|0.01
|1.9078
|0.0000
|1.9185
|-0.70
|3070.52
|859
|2005.04.24 22:01
|sell
|430
|0.01
|1.9169
|0.0000
|1.9069
|860
|2005.04.24 22:19
|sell
|431
|0.03
|1.9173
|0.0000
|1.9073
|861
|2005.04.24 22:31
|sell
|432
|0.10
|1.9176
|0.0000
|1.9076
|862
|2005.04.26 07:04
|t/p
|432
|0.10
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|96.81
|3167.33
|863
|2005.04.26 07:04
|close
|431
|0.03
|1.9075
|0.0000
|1.9073
|28.44
|3195.77
|864
|2005.04.26 07:04
|close
|430
|0.01
|1.9077
|0.0000
|1.9069
|8.88
|3204.66
|865
|2005.04.26 20:00
|buy
|433
|0.01
|1.9062
|0.0000
|1.9162
|866
|2005.04.26 20:11
|buy
|434
|0.03
|1.9058
|0.0000
|1.9158
|867
|2005.04.26 22:02
|buy
|435
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9154
|868
|2005.04.27 00:03
|buy
|436
|0.34
|1.9050
|0.0000
|1.9150
|869
|2005.04.27 00:03
|close
|436
|0.34
|1.9053
|0.0000
|1.9150
|10.20
|3214.86
|870
|2005.04.27 00:03
|close
|435
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9154
|-0.54
|3214.31
|871
|2005.04.27 00:03
|close
|434
|0.03
|1.9050
|0.0000
|1.9158
|-1.96
|3212.35
|872
|2005.04.27 00:04
|close
|433
|0.01
|1.9052
|0.0000
|1.9162
|-0.85
|3211.49
|873
|2005.04.28 00:00
|buy
|437
|0.01
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|874
|2005.04.28 00:00
|buy
|438
|0.03
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|875
|2005.04.28 02:14
|buy
|439
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|876
|2005.04.28 02:21
|buy
|440
|0.34
|1.9046
|0.0000
|1.9146
|877
|2005.04.28 02:21
|close
|440
|0.34
|1.9048
|0.0000
|1.9146
|6.80
|3218.29
|878
|2005.04.28 02:21
|close
|439
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9149
|-2.00
|3216.29
|879
|2005.04.28 02:21
|close
|438
|0.03
|1.9050
|0.0000
|1.9152
|-0.60
|3215.69
|880
|2005.04.28 02:21
|close
|437
|0.01
|1.9049
|0.0000
|1.9156
|-0.70
|3214.99
|881
|2005.04.28 22:01
|sell
|441
|0.01
|1.9072
|0.0000
|1.8972
|882
|2005.04.28 22:01
|sell
|442
|0.03
|1.9078
|0.0000
|1.8978
|883
|2005.04.28 22:07
|sell
|443
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|884
|2005.04.28 22:08
|sell
|444
|0.34
|1.9085
|0.0000
|1.8985
|885
|2005.04.28 22:08
|close
|444
|0.34
|1.9081
|0.0000
|1.8985
|13.60
|3228.59
|886
|2005.04.28 22:09
|close
|443
|0.10
|1.9083
|0.0000
|1.8982
|-1.00
|3227.59
|887
|2005.04.28 22:09
|close
|442
|0.03
|1.9080
|0.0000
|1.8978
|-0.60
|3226.99
|888
|2005.04.28 22:09
|close
|441
|0.01
|1.9081
|0.0000
|1.8972
|-0.90
|3226.09
|889
|2005.05.03 00:00
|buy
|445
|0.01
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|890
|2005.05.03 00:01
|buy
|446
|0.03
|1.8934
|0.0000
|1.9034
|891
|2005.05.03 00:06
|buy
|447
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|892
|2005.05.03 00:08
|buy
|448
|0.34
|1.8927
|0.0000
|1.9027
|893
|2005.05.03 00:09
|close
|448
|0.34
|1.8929
|0.0000
|1.9027
|6.80
|3232.89
|894
|2005.05.03 00:09
|close
|447
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.9031
|-4.00
|3228.89
|895
|2005.05.03 00:09
|close
|446
|0.03
|1.8926
|0.0000
|1.9034
|-2.40
|3226.49
|896
|2005.05.03 00:10
|close
|445
|0.01
|1.8925
|0.0000
|1.9038
|-1.30
|3225.19
|897
|2005.05.05 22:01
|sell
|449
|0.01
|1.9029
|0.0000
|1.8929
|898
|2005.05.05 22:01
|sell
|450
|0.03
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|899
|2005.05.05 22:01
|sell
|451
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|900
|2005.05.06 12:34
|t/p
|450
|0.03
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|29.52
|3254.71
|901
|2005.05.06 12:34
|t/p
|451
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8937
|98.41
|3353.12
|902
|2005.05.06 12:34
|close
|449
|0.01
|1.8934
|0.0000
|1.8929
|9.34
|3362.46
|903
|2005.05.09 01:00
|buy
|452
|0.01
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|904
|2005.05.09 01:00
|buy
|453
|0.03
|1.8908
|0.0000
|1.9008
|905
|2005.05.09 01:03
|buy
|454
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.9005
|906
|2005.05.09 01:08
|buy
|455
|0.34
|1.8902
|0.0000
|1.9002
|907
|2005.05.09 01:09
|close
|455
|0.34
|1.8904
|0.0000
|1.9002
|6.80
|3369.26
|908
|2005.05.09 01:09
|close
|454
|0.10
|1.8903
|0.0000
|1.9005
|-2.00
|3367.26
|909
|2005.05.09 01:10
|close
|453
|0.03
|1.8901
|0.0000
|1.9008
|-2.10
|3365.16
|910
|2005.05.09 01:10
|close
|452
|0.01
|1.8898
|0.0000
|1.9011
|-1.30
|3363.86
|911
|2005.05.12 02:00
|buy
|456
|0.01
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|912
|2005.05.12 02:00
|buy
|457
|0.03
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|913
|2005.05.12 04:38
|buy
|458
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8811
|914
|2005.05.12 06:00
|buy
|459
|0.34
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|915
|2005.05.12 06:00
|close
|459
|0.34
|1.8711
|0.0000
|1.8808
|10.20
|3374.06
|916
|2005.05.12 06:00
|close
|458
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8811
|-1.00
|3373.06
|917
|2005.05.12 06:00
|close
|457
|0.03
|1.8713
|0.0000
|1.8815
|-0.60
|3372.46
|918
|2005.05.12 06:00
|close
|456
|0.01
|1.8711
|0.0000
|1.8820
|-0.90
|3371.56
|919
|2005.05.16 02:00
|buy
|460
|0.01
|1.8483
|0.0000
|1.8583
|920
|2005.05.16 02:00
|buy
|461
|0.03
|1.8481
|0.0000
|1.8581
|921
|2005.05.16 02:27
|buy
|462
|0.10
|1.8478
|0.0000
|1.8578
|922
|2005.05.16 02:35
|buy
|463
|0.34
|1.8475
|0.0000
|1.8575
|923
|2005.05.16 02:36
|close
|463
|0.34
|1.8478
|0.0000
|1.8575
|10.20
|3381.76
|924
|2005.05.16 02:36
|close
|462
|0.10
|1.8479
|0.0000
|1.8578
|1.00
|3382.76
|925
|2005.05.16 02:36
|close
|461
|0.03
|1.8476
|0.0000
|1.8581
|-1.50
|3381.26
|926
|2005.05.16 02:36
|close
|460
|0.01
|1.8477
|0.0000
|1.8583
|-0.60
|3380.66
|927
|2005.05.20 03:01
|buy
|464
|0.01
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|928
|2005.05.20 03:04
|buy
|465
|0.03
|1.8367
|0.0000
|1.8467
|929
|2005.05.20 03:49
|buy
|466
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8464
|930
|2005.05.20 04:44
|buy
|467
|0.34
|1.8359
|0.0000
|1.8459
|931
|2005.05.20 04:44
|close
|467
|0.34
|1.8362
|0.0000
|1.8459
|10.20
|3390.86
|932
|2005.05.20 04:44
|close
|466
|0.10
|1.8361
|0.0000
|1.8464
|-3.00
|3387.86
|933
|2005.05.20 04:44
|close
|465
|0.03
|1.8365
|0.0000
|1.8467
|-0.60
|3387.26
|934
|2005.05.20 04:44
|close
|464
|0.01
|1.8363
|0.0000
|1.8470
|-0.70
|3386.56
|935
|2005.05.23 01:00
|buy
|468
|0.01
|1.8259
|0.0000
|1.8359
|936
|2005.05.23 01:00
|buy
|469
|0.03
|1.8255
|0.0000
|1.8355
|937
|2005.05.24 11:54
|t/p
|469
|0.03
|1.8355
|0.0000
|1.8355
|30.44
|3417.00
|938
|2005.05.24 11:54
|close
|468
|0.01
|1.8355
|0.0000
|1.8359
|9.75
|3426.74
|939
|2005.05.25 03:00
|buy
|470
|0.01
|1.8308
|0.0000
|1.8408
|940
|2005.05.25 03:15
|buy
|471
|0.03
|1.8301
|0.0000
|1.8401
|941
|2005.05.25 04:09
|buy
|472
|0.10
|1.8299
|0.0000
|1.8399
|942
|2005.05.25 05:42
|buy
|473
|0.34
|1.8295
|0.0000
|1.8395
|943
|2005.05.25 05:42
|close
|473
|0.34
|1.8297
|0.0000
|1.8395
|6.80
|3433.54
|944
|2005.05.25 05:43
|close
|472
|0.10
|1.8299
|0.0000
|1.8399
|0.00
|3433.54
|945
|2005.05.25 05:43
|close
|471
|0.03
|1.8294
|0.0000
|1.8401
|-2.10
|3431.44
|946
|2005.05.25 05:43
|close
|470
|0.01
|1.8293
|0.0000
|1.8408
|-1.50
|3429.94
|947
|2005.05.26 03:00
|sell
|474
|0.01
|1.8310
|0.0000
|1.8210
|948
|2005.05.26 03:00
|sell
|475
|0.03
|1.8314
|0.0000
|1.8214
|949
|2005.05.26 03:07
|sell
|476
|0.10
|1.8319
|0.0000
|1.8219
|950
|2005.05.26 12:08
|t/p
|476
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8219
|100.00
|3529.94
|951
|2005.05.26 12:08
|close
|475
|0.03
|1.8218
|0.0000
|1.8214
|28.80
|3558.74
|952
|2005.05.26 12:08
|close
|474
|0.01
|1.8220
|0.0000
|1.8210
|9.00
|3567.74
|953
|2005.05.27 00:00
|buy
|477
|0.01
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|954
|2005.05.27 13:59
|buy
|478
|0.03
|1.8208
|0.0000
|1.8308
|955
|2005.05.30 00:07
|buy
|479
|0.10
|1.8204
|0.0000
|1.8304
|956
|2005.05.30 00:13
|buy
|480
|0.34
|1.8199
|0.0000
|1.8299
|957
|2005.05.30 00:14
|close
|480
|0.34
|1.8203
|0.0000
|1.8299
|13.60
|3581.34
|958
|2005.05.30 00:14
|close
|479
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8304
|-2.00
|3579.34
|959
|2005.05.30 00:15
|close
|478
|0.03
|1.8199
|0.0000
|1.8308
|-2.26
|3577.08
|960
|2005.05.30 00:15
|close
|477
|0.01
|1.8198
|0.0000
|1.8312
|-1.25
|3575.82
|961
|2005.05.30 02:00
|buy
|481
|0.01
|1.8246
|0.0000
|1.8346
|962
|2005.05.30 02:02
|buy
|482
|0.03
|1.8241
|0.0000
|1.8341
|963
|2005.05.30 02:04
|buy
|483
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|964
|2005.05.30 05:43
|buy
|484
|0.34
|1.8236
|0.0000
|1.8336
|965
|2005.05.30 05:44
|close
|484
|0.34
|1.8239
|0.0000
|1.8336
|10.20
|3586.02
|966
|2005.05.30 05:44
|close
|483
|0.10
|1.8240
|0.0000
|1.8339
|1.00
|3587.02
|967
|2005.05.30 05:44
|close
|482
|0.03
|1.8237
|0.0000
|1.8341
|-1.20
|3585.82
|968
|2005.05.30 05:44
|close
|481
|0.01
|1.8238
|0.0000
|1.8346
|-0.80
|3585.02
|969
|2005.05.30 21:00
|buy
|485
|0.01
|1.8240
|0.0000
|1.8340
|970
|2005.05.30 21:00
|buy
|486
|0.03
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|971
|2005.05.30 21:18
|buy
|487
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8334
|972
|2005.05.30 21:18
|buy
|488
|0.34
|1.8229
|0.0000
|1.8329
|973
|2005.05.30 21:18
|close
|488
|0.34
|1.8234
|0.0000
|1.8329
|17.00
|3602.02
|974
|2005.05.30 21:19
|close
|487
|0.10
|1.8233
|0.0000
|1.8334
|-1.00
|3601.02
|975
|2005.05.30 21:19
|close
|486
|0.03
|1.8234
|0.0000
|1.8338
|-1.20
|3599.82
|976
|2005.05.30 21:19
|close
|485
|0.01
|1.8235
|0.0000
|1.8340
|-0.50
|3599.32
|977
|2005.06.01 02:00
|buy
|489
|0.01
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|978
|2005.06.01 02:02
|buy
|490
|0.03
|1.8215
|0.0000
|1.8315
|979
|2005.06.01 03:07
|buy
|491
|0.10
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|980
|2005.06.01 03:30
|buy
|492
|0.34
|1.8209
|0.0000
|1.8309
|981
|2005.06.01 03:30
|close
|492
|0.34
|1.8212
|0.0000
|1.8309
|10.20
|3609.52
|982
|2005.06.01 03:31
|close
|491
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8312
|-1.00
|3608.52
|983
|2005.06.01 03:31
|close
|490
|0.03
|1.8207
|0.0000
|1.8315
|-2.40
|3606.12
|984
|2005.06.01 03:31
|close
|489
|0.01
|1.8208
|0.0000
|1.8318
|-1.00
|3605.12
|985
|2005.06.02 01:00
|buy
|493
|0.01
|1.8117
|0.0000
|1.8217
|986
|2005.06.02 01:28
|buy
|494
|0.03
|1.8113
|0.0000
|1.8213
|987
|2005.06.02 04:32
|buy
|495
|0.10
|1.8107
|0.0000
|1.8207
|988
|2005.06.02 04:33
|buy
|496
|0.34
|1.8103
|0.0000
|1.8203
|989
|2005.06.02 04:36
|close
|496
|0.34
|1.8107
|0.0000
|1.8203
|13.60
|3618.72
|990
|2005.06.02 04:36
|close
|495
|0.10
|1.8105
|0.0000
|1.8207
|-2.00
|3616.72
|991
|2005.06.02 04:36
|close
|494
|0.03
|1.8106
|0.0000
|1.8213
|-2.10
|3614.62
|992
|2005.06.02 04:37
|close
|493
|0.01
|1.8103
|0.0000
|1.8217
|-1.40
|3613.22
|993
|2005.06.02 23:00
|sell
|497
|0.01
|1.8155
|0.0000
|1.8055
|994
|2005.06.02 23:00
|sell
|498
|0.03
|1.8158
|0.0000
|1.8058
|995
|2005.06.02 23:13
|sell
|499
|0.10
|1.8161
|0.0000
|1.8061
|996
|2005.06.02 23:32
|sell
|500
|0.34
|1.8164
|0.0000
|1.8064
|997
|2005.06.02 23:32
|close
|500
|0.34
|1.8162
|0.0000
|1.8064
|6.80
|3620.02
|998
|2005.06.02 23:32
|close
|499
|0.10
|1.8163
|0.0000
|1.8061
|-2.00
|3618.02
|999
|2005.06.02 23:32
|close
|498
|0.03
|1.8165
|0.0000
|1.8058
|-2.10
|3615.92
|1000
|2005.06.02 23:33
|close
|497
|0.01
|1.8164
|0.0000
|1.8055
|-0.90
|3615.02
|1001
|2005.06.06 02:00
|buy
|501
|0.01
|1.8146
|0.0000
|1.8246
|1002
|2005.06.06 02:01
|buy
|502
|0.03
|1.8143
|0.0000
|1.8243
|1003
|2005.06.06 17:11
|t/p
|502
|0.03
|1.8243
|0.0000
|1.8243
|30.00
|3645.02
|1004
|2005.06.06 17:11
|close
|501
|0.01
|1.8243
|0.0000
|1.8246
|9.70
|3654.72
|1005
|2005.06.07 02:00
|sell
|503
|0.01
|1.8227
|0.0000
|1.8127
|1006
|2005.06.07 02:00
|sell
|504
|0.03
|1.8230
|0.0000
|1.8130
|1007
|2005.06.07 02:09
|sell
|505
|0.10
|1.8233
|0.0000
|1.8133
|1008
|2005.06.07 02:10
|sell
|506
|0.34
|1.8237
|0.0000
|1.8137
|1009
|2005.06.07 02:10
|close
|506
|0.34
|1.8235
|0.0000
|1.8137
|6.80
|3661.52
|1010
|2005.06.07 02:10
|close
|505
|0.10
|1.8236
|0.0000
|1.8133
|-3.00
|3658.52
|1011
|2005.06.07 02:11
|close
|504
|0.03
|1.8239
|0.0000
|1.8130
|-2.70
|3655.82
|1012
|2005.06.07 02:11
|close
|503
|0.01
|1.8237
|0.0000
|1.8127
|-1.00
|3654.82
|1013
|2005.06.07 23:00
|sell
|507
|0.01
|1.8332
|0.0000
|1.8232
|1014
|2005.06.07 23:03
|sell
|508
|0.03
|1.8335
|0.0000
|1.8235
|1015
|2005.06.07 23:15
|sell
|509
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8237
|1016
|2005.06.07 23:23
|sell
|510
|0.34
|1.8340
|0.0000
|1.8240
|1017
|2005.06.07 23:24
|close
|510
|0.34
|1.8337
|0.0000
|1.8240
|10.20
|3665.02
|1018
|2005.06.07 23:24
|close
|509
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8237
|-4.00
|3661.02
|1019
|2005.06.07 23:24
|close
|508
|0.03
|1.8342
|0.0000
|1.8235
|-2.10
|3658.92
|1020
|2005.06.07 23:24
|close
|507
|0.01
|1.8339
|0.0000
|1.8232
|-0.70
|3658.22
|1021
|2005.06.09 22:01
|buy
|511
|0.01
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|1022
|2005.06.09 22:01
|buy
|512
|0.03
|1.8209
|0.0000
|1.8309
|1023
|2005.06.09 22:01
|buy
|513
|0.10
|1.8205
|0.0000
|1.8305
|1024
|2005.06.10 05:54
|buy
|514
|0.34
|1.8202
|0.0000
|1.8302
|1025
|2005.06.10 05:54
|close
|514
|0.34
|1.8204
|0.0000
|1.8302
|6.80
|3665.02
|1026
|2005.06.10 05:54
|close
|513
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8305
|-1.54
|3663.48
|1027
|2005.06.10 05:54
|close
|512
|0.03
|1.8205
|0.0000
|1.8309
|-0.76
|3662.72
|1028
|2005.06.10 05:54
|close
|511
|0.01
|1.8208
|0.0000
|1.8312
|-0.25
|3662.46
|1029
|2005.06.15 03:00
|buy
|515
|0.01
|1.8072
|0.0000
|1.8172
|1030
|2005.06.15 03:01
|buy
|516
|0.03
|1.8068
|0.0000
|1.8168
|1031
|2005.06.15 13:56
|t/p
|516
|0.03
|1.8168
|0.0000
|1.8168
|30.00
|3692.46
|1032
|2005.06.15 13:56
|close
|515
|0.01
|1.8168
|0.0000
|1.8172
|9.60
|3702.06
|1033
|2005.06.16 01:00
|sell
|517
|0.01
|1.8201
|0.0000
|1.8101
|1034
|2005.06.16 01:04
|sell
|518
|0.03
|1.8204
|0.0000
|1.8104
|1035
|2005.06.16 02:12
|sell
|519
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8107
|1036
|2005.06.16 06:31
|sell
|520
|0.34
|1.8212
|0.0000
|1.8112
|1037
|2005.06.16 06:32
|close
|520
|0.34
|1.8210
|0.0000
|1.8112
|6.80
|3708.86
|1038
|2005.06.16 06:32
|close
|519
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8107
|7.00
|3715.86
|1039
|2005.06.16 06:32
|close
|518
|0.03
|1.8201
|0.0000
|1.8104
|0.90
|3716.76
|1040
|2005.06.16 06:32
|close
|517
|0.01
|1.8200
|0.0000
|1.8101
|0.10
|3716.86
|1041
|2005.06.20 00:00
|sell
|521
|0.01
|1.8258
|0.0000
|1.8158
|1042
|2005.06.20 00:00
|sell
|522
|0.03
|1.8261
|0.0000
|1.8161
|1043
|2005.06.20 00:04
|sell
|523
|0.10
|1.8264
|0.0000
|1.8164
|1044
|2005.06.20 00:05
|sell
|524
|0.34
|1.8269
|0.0000
|1.8169
|1045
|2005.06.20 01:59
|close
|524
|0.34
|1.8266
|0.0000
|1.8169
|10.20
|3727.06
|1046
|2005.06.20 01:59
|close
|523
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8164
|-3.00
|3724.06
|1047
|2005.06.20 01:59
|close
|522
|0.03
|1.8268
|0.0000
|1.8161
|-2.10
|3721.96
|1048
|2005.06.20 01:59
|close
|521
|0.01
|1.8270
|0.0000
|1.8158
|-1.20
|3720.76
|1049
|2005.06.22 21:00
|buy
|525
|0.01
|1.8221
|0.0000
|1.8321
|1050
|2005.06.22 21:12
|buy
|526
|0.03
|1.8219
|0.0000
|1.8319
|1051
|2005.06.22 21:16
|buy
|527
|0.10
|1.8216
|0.0000
|1.8316
|1052
|2005.06.22 22:16
|buy
|528
|0.34
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|1053
|2005.06.22 22:16
|close
|528
|0.34
|1.8214
|0.0000
|1.8312
|6.80
|3727.56
|1054
|2005.06.22 22:17
|close
|527
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8316
|-1.00
|3726.56
|1055
|2005.06.22 22:17
|close
|526
|0.03
|1.8214
|0.0000
|1.8319
|-1.50
|3725.06
|1056
|2005.06.22 22:17
|close
|525
|0.01
|1.8215
|0.0000
|1.8321
|-0.60
|3724.46
|1057
|2005.06.24 02:00
|buy
|529
|0.01
|1.8164
|0.0000
|1.8264
|1058
|2005.06.24 02:01
|buy
|530
|0.03
|1.8161
|0.0000
|1.8261
|1059
|2005.06.24 02:32
|buy
|531
|0.10
|1.8158
|0.0000
|1.8258
|1060
|2005.06.24 04:06
|buy
|532
|0.34
|1.8155
|0.0000
|1.8255
|1061
|2005.06.24 04:06
|close
|532
|0.34
|1.8159
|0.0000
|1.8255
|13.60
|3738.06
|1062
|2005.06.24 04:06
|close
|531
|0.10
|1.8158
|0.0000
|1.8258
|0.00
|3738.06
|1063
|2005.06.24 04:06
|close
|530
|0.03
|1.8162
|0.0000
|1.8261
|0.30
|3738.36
|1064
|2005.06.24 04:06
|close
|529
|0.01
|1.8160
|0.0000
|1.8264
|-0.40
|3737.96
|1065
|2005.06.27 03:00
|sell
|533
|0.01
|1.8241
|0.0000
|1.8141
|1066
|2005.06.27 04:36
|sell
|534
|0.03
|1.8245
|0.0000
|1.8145
|1067
|2005.06.27 04:46
|sell
|535
|0.10
|1.8248
|0.0000
|1.8148
|1068
|2005.06.27 05:29
|sell
|536
|0.34
|1.8251
|0.0000
|1.8151
|1069
|2005.06.27 05:29
|close
|536
|0.34
|1.8249
|0.0000
|1.8151
|6.80
|3744.76
|1070
|2005.06.27 05:30
|close
|535
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8148
|-5.00
|3739.76
|1071
|2005.06.27 05:30
|close
|534
|0.03
|1.8254
|0.0000
|1.8145
|-2.70
|3737.06
|1072
|2005.06.27 05:30
|close
|533
|0.01
|1.8252
|0.0000
|1.8141
|-1.10
|3735.96
|1073
|2005.06.28 23:00
|buy
|537
|0.01
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|1074
|2005.06.28 23:19
|buy
|538
|0.03
|1.8169
|0.0000
|1.8269
|1075
|2005.06.28 23:29
|buy
|539
|0.10
|1.8166
|0.0000
|1.8266
|1076
|2005.06.28 23:41
|buy
|540
|0.34
|1.8163
|0.0000
|1.8263
|1077
|2005.06.28 23:41
|close
|540
|0.34
|1.8165
|0.0000
|1.8263
|6.80
|3742.76
|1078
|2005.06.28 23:41
|close
|539
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8266
|-2.00
|3740.76
|1079
|2005.06.28 23:41
|close
|538
|0.03
|1.8161
|0.0000
|1.8269
|-2.40
|3738.36
|1080
|2005.06.28 23:42
|close
|537
|0.01
|1.8162
|0.0000
|1.8272
|-1.00
|3737.36
|1081
|2005.06.29 21:00
|buy
|541
|0.01
|1.8068
|0.0000
|1.8168
|1082
|2005.06.29 23:37
|buy
|542
|0.03
|1.8063
|0.0000
|1.8163
|1083
|2005.06.30 00:23
|buy
|543
|0.10
|1.8060
|0.0000
|1.8160
|1084
|2005.06.30 01:45
|buy
|544
|0.34
|1.8058
|0.0000
|1.8158
|1085
|2005.06.30 01:45
|close
|544
|0.34
|1.8063
|0.0000
|1.8158
|17.00
|3754.36
|1086
|2005.06.30 01:45
|close
|543
|0.10
|1.8062
|0.0000
|1.8160
|2.00
|3756.36
|1087
|2005.06.30 01:45
|close
|542
|0.03
|1.8066
|0.0000
|1.8163
|2.21
|3758.57
|1088
|2005.06.30 01:45
|close
|541
|0.01
|1.8064
|0.0000
|1.8168
|0.04
|3758.61
|1089
|2005.06.30 21:00
|buy
|545
|0.01
|1.7919
|0.0000
|1.8019
|1090
|2005.06.30 21:00
|buy
|546
|0.03
|1.7916
|0.0000
|1.8016
|1091
|2005.06.30 21:50
|buy
|547
|0.10
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|1092
|2005.06.30 21:57
|buy
|548
|0.34
|1.7908
|0.0000
|1.8008
|1093
|2005.06.30 21:59
|close
|548
|0.34
|1.7911
|0.0000
|1.8008
|10.20
|3768.81
|1094
|2005.06.30 21:59
|close
|547
|0.10
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|0.00
|3768.81
|1095
|2005.06.30 21:59
|close
|546
|0.03
|1.7909
|0.0000
|1.8016
|-2.10
|3766.71
|1096
|2005.06.30 21:59
|close
|545
|0.01
|1.7910
|0.0000
|1.8019
|-0.90
|3765.81
|1097
|2005.07.07 20:00
|buy
|549
|0.01
|1.7440
|0.0000
|1.7540
|1098
|2005.07.07 21:20
|buy
|550
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|1099
|2005.07.07 22:03
|buy
|551
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|1100
|2005.07.07 22:04
|buy
|552
|0.34
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1101
|2005.07.07 22:04
|close
|552
|0.34
|1.7435
|0.0000
|1.7532
|10.20
|3776.01
|1102
|2005.07.07 22:04
|close
|551
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|0.00
|3776.01
|1103
|2005.07.07 22:04
|close
|550
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|0.00
|3776.01
|1104
|2005.07.07 22:04
|close
|549
|0.01
|1.7435
|0.0000
|1.7540
|-0.50
|3775.51
|1105
|2005.07.12 01:00
|sell
|553
|0.01
|1.7564
|0.0000
|1.7464
|1106
|2005.07.12 01:00
|sell
|554
|0.03
|1.7568
|0.0000
|1.7468
|1107
|2005.07.12 01:17
|sell
|555
|0.10
|1.7571
|0.0000
|1.7471
|1108
|2005.07.12 01:27
|sell
|556
|0.34
|1.7574
|0.0000
|1.7474
|1109
|2005.07.12 01:28
|close
|556
|0.34
|1.7572
|0.0000
|1.7474
|6.80
|3782.31
|1110
|2005.07.12 01:28
|close
|555
|0.10
|1.7573
|0.0000
|1.7471
|-2.00
|3780.31
|1111
|2005.07.12 01:28
|close
|554
|0.03
|1.7571
|0.0000
|1.7468
|-0.90
|3779.41
|1112
|2005.07.12 01:28
|close
|553
|0.01
|1.7577
|0.0000
|1.7464
|-1.30
|3778.11
|1113
|2005.07.12 23:00
|sell
|557
|0.01
|1.7766
|0.0000
|1.7666
|1114
|2005.07.12 23:00
|sell
|558
|0.03
|1.7769
|0.0000
|1.7669
|1115
|2005.07.12 23:03
|sell
|559
|0.10
|1.7772
|0.0000
|1.7672
|1116
|2005.07.12 23:04
|sell
|560
|0.34
|1.7774
|0.0000
|1.7674
|1117
|2005.07.12 23:05
|close
|560
|0.34
|1.7772
|0.0000
|1.7674
|6.80
|3784.91
|1118
|2005.07.12 23:05
|close
|559
|0.10
|1.7777
|0.0000
|1.7672
|-5.00
|3779.91
|1119
|2005.07.12 23:05
|close
|558
|0.03
|1.7776
|0.0000
|1.7669
|-2.10
|3777.81
|1120
|2005.07.12 23:05
|close
|557
|0.01
|1.7774
|0.0000
|1.7666
|-0.80
|3777.01
|1121
|2005.07.13 21:00
|buy
|561
|0.01
|1.7651
|0.0000
|1.7751
|1122
|2005.07.13 21:00
|buy
|562
|0.03
|1.7648
|0.0000
|1.7748
|1123
|2005.07.13 21:00
|buy
|563
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7745
|1124
|2005.07.13 21:13
|buy
|564
|0.34
|1.7642
|0.0000
|1.7742
|1125
|2005.07.13 21:15
|close
|564
|0.34
|1.7645
|0.0000
|1.7742
|10.20
|3787.21
|1126
|2005.07.13 21:15
|close
|563
|0.10
|1.7643
|0.0000
|1.7745
|-2.00
|3785.21
|1127
|2005.07.13 21:15
|close
|562
|0.03
|1.7640
|0.0000
|1.7748
|-2.40
|3782.81
|1128
|2005.07.13 21:16
|close
|561
|0.01
|1.7641
|0.0000
|1.7751
|-1.00
|3781.81
|1129
|2005.07.15 01:00
|buy
|565
|0.01
|1.7585
|0.0000
|1.7685
|1130
|2005.07.15 01:46
|buy
|566
|0.03
|1.7582
|0.0000
|1.7682
|1131
|2005.07.15 12:31
|buy
|567
|0.10
|1.7577
|0.0000
|1.7677
|1132
|2005.07.15 12:31
|buy
|568
|0.34
|1.7572
|0.0000
|1.7672
|1133
|2005.07.15 12:31
|close
|568
|0.34
|1.7577
|0.0000
|1.7672
|17.00
|3798.81
|1134
|2005.07.15 12:31
|close
|567
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7677
|-5.00
|3793.81
|1135
|2005.07.15 12:32
|close
|566
|0.03
|1.7571
|0.0000
|1.7682
|-3.30
|3790.51
|1136
|2005.07.15 12:32
|close
|565
|0.01
|1.7573
|0.0000
|1.7685
|-1.20
|3789.31
|1137
|2005.07.18 02:00
|buy
|569
|0.01
|1.7529
|0.0000
|1.7629
|1138
|2005.07.18 02:04
|buy
|570
|0.03
|1.7526
|0.0000
|1.7626
|1139
|2005.07.18 06:45
|buy
|571
|0.10
|1.7523
|0.0000
|1.7623
|1140
|2005.07.18 06:46
|buy
|572
|0.34
|1.7520
|0.0000
|1.7620
|1141
|2005.07.18 06:47
|close
|572
|0.34
|1.7522
|0.0000
|1.7620
|6.80
|3796.11
|1142
|2005.07.18 06:47
|close
|571
|0.10
|1.7520
|0.0000
|1.7623
|-3.00
|3793.11
|1143
|2005.07.18 06:47
|close
|570
|0.03
|1.7521
|0.0000
|1.7626
|-1.50
|3791.61
|1144
|2005.07.18 06:47
|close
|569
|0.01
|1.7516
|0.0000
|1.7629
|-1.30
|3790.31
|1145
|2005.07.19 03:00
|buy
|573
|0.01
|1.7480
|0.0000
|1.7580
|1146
|2005.07.19 03:02
|buy
|574
|0.03
|1.7477
|0.0000
|1.7577
|1147
|2005.07.19 03:56
|buy
|575
|0.10
|1.7474
|0.0000
|1.7574
|1148
|2005.07.19 04:00
|buy
|576
|0.34
|1.7472
|0.0000
|1.7572
|1149
|2005.07.19 04:01
|close
|576
|0.34
|1.7477
|0.0000
|1.7572
|17.00
|3807.31
|1150
|2005.07.19 04:01
|close
|575
|0.10
|1.7475
|0.0000
|1.7574
|1.00
|3808.31
|1151
|2005.07.19 04:01
|close
|574
|0.03
|1.7472
|0.0000
|1.7577
|-1.50
|3806.81
|1152
|2005.07.19 04:01
|close
|573
|0.01
|1.7474
|0.0000
|1.7580
|-0.60
|3806.21
|1153
|2005.07.22 00:00
|sell
|577
|0.01
|1.7536
|0.0000
|1.7436
|1154
|2005.07.22 00:01
|sell
|578
|0.03
|1.7539
|0.0000
|1.7439
|1155
|2005.07.22 00:06
|sell
|579
|0.10
|1.7543
|0.0000
|1.7443
|1156
|2005.07.22 00:07
|sell
|580
|0.34
|1.7546
|0.0000
|1.7446
|1157
|2005.07.22 00:08
|close
|580
|0.34
|1.7540
|0.0000
|1.7446
|20.40
|3826.61
|1158
|2005.07.22 00:08
|close
|579
|0.10
|1.7542
|0.0000
|1.7443
|1.00
|3827.61
|1159
|2005.07.22 00:08
|close
|578
|0.03
|1.7541
|0.0000
|1.7439
|-0.60
|3827.01
|1160
|2005.07.22 00:08
|close
|577
|0.01
|1.7539
|0.0000
|1.7436
|-0.30
|3826.71
|1161
|2005.07.26 02:00
|sell
|581
|0.01
|1.7431
|0.0000
|1.7331
|1162
|2005.07.26 02:00
|sell
|582
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1163
|2005.07.26 02:17
|sell
|583
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7340
|1164
|2005.07.26 06:27
|sell
|584
|0.34
|1.7445
|0.0000
|1.7345
|1165
|2005.07.26 06:27
|close
|584
|0.34
|1.7441
|0.0000
|1.7345
|13.60
|3840.31
|1166
|2005.07.26 06:27
|close
|583
|0.10
|1.7443
|0.0000
|1.7340
|-3.00
|3837.31
|1167
|2005.07.26 06:27
|close
|582
|0.03
|1.7442
|0.0000
|1.7337
|-1.50
|3835.81
|1168
|2005.07.26 06:27
|close
|581
|0.01
|1.7444
|0.0000
|1.7331
|-1.30
|3834.51
|1169
|2005.07.28 01:00
|sell
|585
|0.01
|1.7430
|0.0000
|1.7330
|1170
|2005.07.28 01:00
|sell
|586
|0.03
|1.7433
|0.0000
|1.7333
|1171
|2005.07.28 01:02
|sell
|587
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1172
|2005.07.28 01:02
|sell
|588
|0.34
|1.7441
|0.0000
|1.7341
|1173
|2005.07.28 01:03
|close
|588
|0.34
|1.7438
|0.0000
|1.7341
|10.20
|3844.71
|1174
|2005.07.28 01:03
|close
|587
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7337
|-2.00
|3842.71
|1175
|2005.07.28 01:03
|close
|586
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7333
|-1.20
|3841.51
|1176
|2005.07.28 01:03
|close
|585
|0.01
|1.7435
|0.0000
|1.7330
|-0.50
|3841.01
|1177
|2005.07.29 00:00
|sell
|589
|0.01
|1.7545
|0.0000
|1.7445
|1178
|2005.07.29 00:00
|sell
|590
|0.03
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1179
|2005.07.29 00:06
|sell
|591
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1180
|2005.07.29 00:11
|sell
|592
|0.34
|1.7557
|0.0000
|1.7457
|1181
|2005.07.29 00:11
|close
|592
|0.34
|1.7552
|0.0000
|1.7457
|17.00
|3858.01
|1182
|2005.07.29 00:11
|close
|591
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|0.00
|3858.01
|1183
|2005.07.29 00:11
|close
|590
|0.03
|1.7559
|0.0000
|1.7451
|-2.40
|3855.61
|1184
|2005.07.29 00:12
|close
|589
|0.01
|1.7560
|0.0000
|1.7445
|-1.50
|3854.11
|1185
|2005.07.29 20:00
|sell
|593
|0.01
|1.7574
|0.0000
|1.7474
|1186
|2005.07.29 20:00
|sell
|594
|0.03
|1.7577
|0.0000
|1.7477
|1187
|2005.07.29 20:16
|sell
|595
|0.10
|1.7580
|0.0000
|1.7480
|1188
|2005.07.29 20:27
|sell
|596
|0.34
|1.7583
|0.0000
|1.7483
|1189
|2005.07.29 20:30
|close
|596
|0.34
|1.7581
|0.0000
|1.7483
|6.80
|3860.91
|1190
|2005.07.29 20:30
|close
|595
|0.10
|1.7582
|0.0000
|1.7480
|-2.00
|3858.91
|1191
|2005.07.29 20:30
|close
|594
|0.03
|1.7578
|0.0000
|1.7477
|-0.30
|3858.61
|1192
|2005.07.29 20:30
|close
|593
|0.01
|1.7579
|0.0000
|1.7474
|-0.50
|3858.11
|1193
|2005.08.01 20:00
|sell
|597
|0.01
|1.7685
|0.0000
|1.7585
|1194
|2005.08.01 20:02
|sell
|598
|0.03
|1.7688
|0.0000
|1.7588
|1195
|2005.08.01 20:18
|sell
|599
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7591
|1196
|2005.08.02 00:04
|sell
|600
|0.34
|1.7693
|0.0000
|1.7593
|1197
|2005.08.02 00:04
|close
|600
|0.34
|1.7689
|0.0000
|1.7593
|13.60
|3871.71
|1198
|2005.08.02 00:04
|close
|599
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7591
|-1.60
|3870.11
|1199
|2005.08.02 00:04
|close
|598
|0.03
|1.7690
|0.0000
|1.7588
|-1.08
|3869.03
|1200
|2005.08.02 00:05
|close
|597
|0.01
|1.7691
|0.0000
|1.7585
|-0.76
|3868.27
|1201
|2005.08.03 20:00
|sell
|601
|0.01
|1.7785
|0.0000
|1.7685
|1202
|2005.08.03 23:04
|sell
|602
|0.03
|1.7788
|0.0000
|1.7688
|1203
|2005.08.03 23:41
|sell
|603
|0.10
|1.7793
|0.0000
|1.7693
|1204
|2005.08.04 00:59
|sell
|604
|0.34
|1.7796
|0.0000
|1.7696
|1205
|2005.08.04 01:00
|close
|604
|0.34
|1.7794
|0.0000
|1.7696
|6.80
|3875.07
|1206
|2005.08.04 01:00
|close
|603
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7693
|-8.79
|3866.29
|1207
|2005.08.04 01:00
|close
|602
|0.03
|1.7799
|0.0000
|1.7688
|-4.74
|3861.55
|1208
|2005.08.04 01:01
|close
|601
|0.01
|1.7796
|0.0000
|1.7685
|-1.58
|3859.97
|1209
|2005.08.05 02:00
|sell
|605
|0.01
|1.7803
|0.0000
|1.7703
|1210
|2005.08.05 02:00
|sell
|606
|0.03
|1.7808
|0.0000
|1.7708
|1211
|2005.08.05 02:05
|sell
|607
|0.10
|1.7811
|0.0000
|1.7711
|1212
|2005.08.05 02:06
|sell
|608
|0.34
|1.7814
|0.0000
|1.7714
|1213
|2005.08.05 02:09
|close
|608
|0.34
|1.7811
|0.0000
|1.7714
|10.20
|3870.17
|1214
|2005.08.05 02:10
|close
|607
|0.10
|1.7814
|0.0000
|1.7711
|-3.00
|3867.17
|1215
|2005.08.05 02:10
|close
|606
|0.03
|1.7815
|0.0000
|1.7708
|-2.10
|3865.07
|1216
|2005.08.05 02:10
|close
|605
|0.01
|1.7816
|0.0000
|1.7703
|-1.30
|3863.77
|1217
|2005.08.05 20:00
|buy
|609
|0.01
|1.7797
|0.0000
|1.7897
|1218
|2005.08.05 20:02
|buy
|610
|0.03
|1.7794
|0.0000
|1.7894
|1219
|2005.08.05 20:22
|buy
|611
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7891
|1220
|2005.08.05 20:26
|buy
|612
|0.34
|1.7788
|0.0000
|1.7888
|1221
|2005.08.05 20:28
|close
|612
|0.34
|1.7790
|0.0000
|1.7888
|6.80
|3870.57
|1222
|2005.08.05 20:28
|close
|611
|0.10
|1.7789
|0.0000
|1.7891
|-2.00
|3868.57
|1223
|2005.08.05 20:28
|close
|610
|0.03
|1.7785
|0.0000
|1.7894
|-2.70
|3865.87
|1224
|2005.08.05 20:29
|close
|609
|0.01
|1.7786
|0.0000
|1.7897
|-1.10
|3864.77
|1225
|2005.08.08 20:00
|sell
|613
|0.01
|1.7851
|0.0000
|1.7751
|1226
|2005.08.08 23:08
|sell
|614
|0.03
|1.7856
|0.0000
|1.7756
|1227
|2005.08.08 23:14
|sell
|615
|0.10
|1.7860
|0.0000
|1.7760
|1228
|2005.08.08 23:27
|sell
|616
|0.34
|1.7863
|0.0000
|1.7763
|1229
|2005.08.08 23:28
|close
|616
|0.34
|1.7861
|0.0000
|1.7763
|6.80
|3871.57
|1230
|2005.08.08 23:28
|close
|615
|0.10
|1.7860
|0.0000
|1.7760
|0.00
|3871.57
|1231
|2005.08.08 23:28
|close
|614
|0.03
|1.7863
|0.0000
|1.7756
|-2.10
|3869.47
|1232
|2005.08.08 23:28
|close
|613
|0.01
|1.7865
|0.0000
|1.7751
|-1.40
|3868.07
|1233
|2005.08.12 01:00
|sell
|617
|0.01
|1.8105
|0.0000
|1.8005
|1234
|2005.08.12 01:02
|sell
|618
|0.03
|1.8108
|0.0000
|1.8008
|1235
|2005.08.12 06:16
|sell
|619
|0.10
|1.8111
|0.0000
|1.8011
|1236
|2005.08.12 06:16
|sell
|620
|0.34
|1.8114
|0.0000
|1.8014
|1237
|2005.08.12 06:17
|close
|620
|0.34
|1.8112
|0.0000
|1.8014
|6.80
|3874.87
|1238
|2005.08.12 06:17
|close
|619
|0.10
|1.8110
|0.0000
|1.8011
|1.00
|3875.87
|1239
|2005.08.12 06:17
|close
|618
|0.03
|1.8111
|0.0000
|1.8008
|-0.90
|3874.97
|1240
|2005.08.12 06:17
|close
|617
|0.01
|1.8112
|0.0000
|1.8005
|-0.70
|3874.27
|1241
|2005.08.15 20:00
|buy
|621
|0.01
|1.8120
|0.0000
|1.8220
|1242
|2005.08.15 20:10
|buy
|622
|0.03
|1.8117
|0.0000
|1.8217
|1243
|2005.08.15 20:28
|buy
|623
|0.10
|1.8113
|0.0000
|1.8213
|1244
|2005.08.15 20:34
|buy
|624
|0.34
|1.8109
|0.0000
|1.8209
|1245
|2005.08.15 20:34
|close
|624
|0.34
|1.8111
|0.0000
|1.8209
|6.80
|3881.07
|1246
|2005.08.15 20:34
|close
|623
|0.10
|1.8110
|0.0000
|1.8213
|-3.00
|3878.07
|1247
|2005.08.15 20:34
|close
|622
|0.03
|1.8114
|0.0000
|1.8217
|-0.90
|3877.17
|1248
|2005.08.15 20:34
|close
|621
|0.01
|1.8112
|0.0000
|1.8220
|-0.80
|3876.37
|1249
|2005.08.19 01:00
|buy
|625
|0.01
|1.7929
|0.0000
|1.8029
|1250
|2005.08.19 01:12
|buy
|626
|0.03
|1.7925
|0.0000
|1.8025
|1251
|2005.08.19 01:17
|buy
|627
|0.10
|1.7921
|0.0000
|1.8021
|1252
|2005.08.19 06:01
|buy
|628
|0.34
|1.7916
|0.0000
|1.8016
|1253
|2005.08.19 06:02
|close
|628
|0.34
|1.7920
|0.0000
|1.8016
|13.60
|3889.97
|1254
|2005.08.19 06:02
|close
|627
|0.10
|1.7918
|0.0000
|1.8021
|-3.00
|3886.97
|1255
|2005.08.19 06:02
|close
|626
|0.03
|1.7919
|0.0000
|1.8025
|-1.80
|3885.17
|1256
|2005.08.19 06:02
|close
|625
|0.01
|1.7916
|0.0000
|1.8029
|-1.30
|3883.87
|1257
|2005.08.24 01:00
|sell
|629
|0.01
|1.7990
|0.0000
|1.7890
|1258
|2005.08.24 01:01
|sell
|630
|0.03
|1.7994
|0.0000
|1.7894
|1259
|2005.08.24 01:11
|sell
|631
|0.10
|1.7997
|0.0000
|1.7897
|1260
|2005.08.24 01:15
|sell
|632
|0.34
|1.8000
|0.0000
|1.7900
|1261
|2005.08.24 01:15
|close
|632
|0.34
|1.7998
|0.0000
|1.7900
|6.80
|3890.67
|1262
|2005.08.24 01:15
|close
|631
|0.10
|1.7999
|0.0000
|1.7897
|-2.00
|3888.67
|1263
|2005.08.24 01:15
|close
|630
|0.03
|1.8000
|0.0000
|1.7894
|-1.80
|3886.87
|1264
|2005.08.24 01:16
|close
|629
|0.01
|1.7998
|0.0000
|1.7890
|-0.80
|3886.07
|1265
|2005.09.01 03:00
|sell
|633
|0.01
|1.8015
|0.0000
|1.7915
|1266
|2005.09.01 03:00
|sell
|634
|0.03
|1.8018
|0.0000
|1.7918
|1267
|2005.09.01 03:20
|sell
|635
|0.10
|1.8021
|0.0000
|1.7921
|1268
|2005.09.01 04:46
|sell
|636
|0.34
|1.8024
|0.0000
|1.7924
|1269
|2005.09.01 04:56
|close
|636
|0.34
|1.8022
|0.0000
|1.7924
|6.80
|3892.87
|1270
|2005.09.01 04:56
|close
|635
|0.10
|1.8025
|0.0000
|1.7921
|-4.00
|3888.87
|1271
|2005.09.01 04:56
|close
|634
|0.03
|1.8028
|0.0000
|1.7918
|-3.00
|3885.87
|1272
|2005.09.01 04:56
|close
|633
|0.01
|1.8027
|0.0000
|1.7915
|-1.20
|3884.67
|1273
|2005.09.02 01:00
|sell
|637
|0.01
|1.8319
|0.0000
|1.8219
|1274
|2005.09.02 01:01
|sell
|638
|0.03
|1.8322
|0.0000
|1.8222
|1275
|2005.09.02 01:09
|sell
|639
|0.10
|1.8325
|0.0000
|1.8225
|1276
|2005.09.02 01:14
|sell
|640
|0.34
|1.8329
|0.0000
|1.8229
|1277
|2005.09.02 01:19
|close
|640
|0.34
|1.8327
|0.0000
|1.8229
|6.80
|3891.47
|1278
|2005.09.02 01:19
|close
|639
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8225
|1.00
|3892.47
|1279
|2005.09.02 01:19
|close
|638
|0.03
|1.8325
|0.0000
|1.8222
|-0.90
|3891.57
|1280
|2005.09.02 01:19
|close
|637
|0.01
|1.8323
|0.0000
|1.8219
|-0.40
|3891.17
|1281
|2005.09.06 21:00
|sell
|641
|0.01
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|1282
|2005.09.06 21:00
|sell
|642
|0.03
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|1283
|2005.09.06 21:00
|sell
|643
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|1284
|2005.09.07 06:59
|sell
|644
|0.34
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|1285
|2005.09.07 07:00
|close
|644
|0.34
|1.8428
|0.0000
|1.8334
|20.40
|3911.57
|1286
|2005.09.07 07:00
|close
|643
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8330
|-0.59
|3910.98
|1287
|2005.09.07 07:00
|close
|642
|0.03
|1.8430
|0.0000
|1.8327
|-1.38
|3909.60
|1288
|2005.09.07 07:00
|close
|641
|0.01
|1.8427
|0.0000
|1.8324
|-0.46
|3909.14
|1289
|2005.09.09 03:00
|buy
|645
|0.01
|1.8389
|0.0000
|1.8489
|1290
|2005.09.09 03:29
|buy
|646
|0.03
|1.8386
|0.0000
|1.8486
|1291
|2005.09.09 03:39
|buy
|647
|0.10
|1.8382
|0.0000
|1.8482
|1292
|2005.09.09 03:41
|buy
|648
|0.34
|1.8379
|0.0000
|1.8479
|1293
|2005.09.09 03:43
|close
|648
|0.34
|1.8381
|0.0000
|1.8479
|6.80
|3915.94
|1294
|2005.09.09 03:43
|close
|647
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8482
|-4.00
|3911.94
|1295
|2005.09.09 03:43
|close
|646
|0.03
|1.8379
|0.0000
|1.8486
|-2.10
|3909.84
|1296
|2005.09.09 03:43
|close
|645
|0.01
|1.8377
|0.0000
|1.8489
|-1.20
|3908.64
|1297
|2005.09.12 03:00
|sell
|649
|0.01
|1.8346
|0.0000
|1.8246
|1298
|2005.09.12 03:00
|sell
|650
|0.03
|1.8349
|0.0000
|1.8249
|1299
|2005.09.12 03:06
|sell
|651
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8252
|1300
|2005.09.12 03:30
|sell
|652
|0.34
|1.8355
|0.0000
|1.8255
|1301
|2005.09.12 03:31
|close
|652
|0.34
|1.8351
|0.0000
|1.8255
|13.60
|3922.24
|1302
|2005.09.12 03:31
|close
|651
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8252
|3.00
|3925.24
|1303
|2005.09.12 03:31
|close
|650
|0.03
|1.8350
|0.0000
|1.8249
|-0.30
|3924.94
|1304
|2005.09.12 03:31
|close
|649
|0.01
|1.8348
|0.0000
|1.8246
|-0.20
|3924.74
|1305
|2005.09.13 00:00
|buy
|653
|0.01
|1.8222
|0.0000
|1.8322
|1306
|2005.09.13 00:01
|buy
|654
|0.03
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|1307
|2005.09.13 00:17
|buy
|655
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8310
|1308
|2005.09.13 00:22
|buy
|656
|0.34
|1.8206
|0.0000
|1.8306
|1309
|2005.09.13 00:26
|close
|656
|0.34
|1.8211
|0.0000
|1.8306
|17.00
|3941.74
|1310
|2005.09.13 00:26
|close
|655
|0.10
|1.8209
|0.0000
|1.8310
|-1.00
|3940.74
|1311
|2005.09.13 00:26
|close
|654
|0.03
|1.8210
|0.0000
|1.8318
|-2.40
|3938.34
|1312
|2005.09.13 00:26
|close
|653
|0.01
|1.8206
|0.0000
|1.8322
|-1.60
|3936.74
|1313
|2005.09.15 21:00
|buy
|657
|0.01
|1.8064
|0.0000
|1.8164
|1314
|2005.09.15 21:06
|buy
|658
|0.03
|1.8061
|0.0000
|1.8161
|1315
|2005.09.15 21:43
|buy
|659
|0.10
|1.8057
|0.0000
|1.8157
|1316
|2005.09.16 13:52
|buy
|660
|0.34
|1.8053
|0.0000
|1.8153
|1317
|2005.09.16 13:53
|close
|660
|0.34
|1.8057
|0.0000
|1.8153
|13.60
|3950.34
|1318
|2005.09.16 13:53
|close
|659
|0.10
|1.8056
|0.0000
|1.8157
|0.46
|3950.80
|1319
|2005.09.16 13:53
|close
|658
|0.03
|1.8058
|0.0000
|1.8161
|-0.46
|3950.33
|1320
|2005.09.16 13:53
|close
|657
|0.01
|1.8054
|0.0000
|1.8164
|-0.85
|3949.48
|1321
|2005.09.16 21:00
|buy
|661
|0.01
|1.8085
|0.0000
|1.8185
|1322
|2005.09.16 21:06
|buy
|662
|0.03
|1.8082
|0.0000
|1.8182
|1323
|2005.09.16 21:36
|buy
|663
|0.10
|1.8078
|0.0000
|1.8178
|1324
|2005.09.18 22:01
|buy
|664
|0.34
|1.8042
|0.0000
|1.8142
|1325
|2005.09.19 01:27
|close
|664
|0.34
|1.8055
|0.0000
|1.8142
|49.15
|3998.63
|1326
|2005.09.19 01:27
|close
|663
|0.10
|1.8053
|0.0000
|1.8178
|-23.55
|3975.08
|1327
|2005.09.19 01:27
|close
|662
|0.03
|1.8054
|0.0000
|1.8182
|-7.96
|3967.12
|1328
|2005.09.19 01:27
|close
|661
|0.01
|1.8052
|0.0000
|1.8185
|-3.15
|3963.96
|1329
|2005.09.22 02:00
|sell
|665
|0.01
|1.8076
|0.0000
|1.7976
|1330
|2005.09.22 02:00
|sell
|666
|0.03
|1.8079
|0.0000
|1.7979
|1331
|2005.09.22 02:04
|sell
|667
|0.10
|1.8082
|0.0000
|1.7982
|1332
|2005.09.22 02:04
|sell
|668
|0.34
|1.8085
|0.0000
|1.7985
|1333
|2005.09.22 02:05
|close
|668
|0.34
|1.8082
|0.0000
|1.7985
|10.20
|3974.16
|1334
|2005.09.22 02:05
|close
|667
|0.10
|1.8083
|0.0000
|1.7982
|-1.00
|3973.16
|1335
|2005.09.22 02:05
|close
|666
|0.03
|1.8079
|0.0000
|1.7979
|0.00
|3973.16
|1336
|2005.09.22 02:05
|close
|665
|0.01
|1.8081
|0.0000
|1.7976
|-0.50
|3972.66
|1337
|2005.09.23 01:00
|buy
|669
|0.01
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|1338
|2005.09.23 01:01
|buy
|670
|0.03
|1.7908
|0.0000
|1.8008
|1339
|2005.09.23 01:04
|buy
|671
|0.10
|1.7902
|0.0000
|1.8002
|1340
|2005.09.23 01:11
|buy
|672
|0.34
|1.7899
|0.0000
|1.7999
|1341
|2005.09.23 01:20
|close
|672
|0.34
|1.7901
|0.0000
|1.7999
|6.80
|3979.46
|1342
|2005.09.23 01:20
|close
|671
|0.10
|1.7900
|0.0000
|1.8002
|-2.00
|3977.46
|1343
|2005.09.23 01:20
|close
|670
|0.03
|1.7897
|0.0000
|1.8008
|-3.30
|3974.16
|1344
|2005.09.23 01:21
|close
|669
|0.01
|1.7899
|0.0000
|1.8012
|-1.30
|3972.86
|1345
|2005.09.26 03:00
|buy
|673
|0.01
|1.7733
|0.0000
|1.7833
|1346
|2005.09.26 06:41
|buy
|674
|0.03
|1.7729
|0.0000
|1.7829
|1347
|2005.09.26 06:41
|buy
|675
|0.10
|1.7722
|0.0000
|1.7822
|1348
|2005.09.26 06:59
|buy
|676
|0.34
|1.7719
|0.0000
|1.7819
|1349
|2005.09.26 06:59
|close
|676
|0.34
|1.7721
|0.0000
|1.7819
|6.80
|3979.66
|1350
|2005.09.26 06:59
|close
|675
|0.10
|1.7720
|0.0000
|1.7822
|-2.00
|3977.66
|1351
|2005.09.26 06:59
|close
|674
|0.03
|1.7718
|0.0000
|1.7829
|-3.30
|3974.36
|1352
|2005.09.26 07:00
|close
|673
|0.01
|1.7715
|0.0000
|1.7833
|-1.80
|3972.56
|1353
|2005.09.28 20:00
|buy
|677
|0.01
|1.7681
|0.0000
|1.7781
|1354
|2005.09.28 20:02
|buy
|678
|0.03
|1.7677
|0.0000
|1.7777
|1355
|2005.09.28 22:23
|buy
|679
|0.10
|1.7673
|0.0000
|1.7773
|1356
|2005.09.29 00:36
|buy
|680
|0.34
|1.7668
|0.0000
|1.7768
|1357
|2005.09.29 00:37
|close
|680
|0.34
|1.7673
|0.0000
|1.7768
|17.00
|3989.56
|1358
|2005.09.29 00:37
|close
|679
|0.10
|1.7675
|0.0000
|1.7773
|6.37
|3995.93
|1359
|2005.09.29 00:37
|close
|678
|0.03
|1.7673
|0.0000
|1.7777
|0.11
|3996.04
|1360
|2005.09.29 00:37
|close
|677
|0.01
|1.7671
|0.0000
|1.7781
|-0.56
|3995.47
|1361
|2005.09.30 03:00
|buy
|681
|0.01
|1.7625
|0.0000
|1.7725
|1362
|2005.09.30 05:08
|buy
|682
|0.03
|1.7622
|0.0000
|1.7722
|1363
|2005.09.30 05:17
|buy
|683
|0.10
|1.7619
|0.0000
|1.7719
|1364
|2005.09.30 05:34
|buy
|684
|0.34
|1.7614
|0.0000
|1.7714
|1365
|2005.09.30 05:35
|close
|684
|0.34
|1.7619
|0.0000
|1.7714
|17.00
|4012.47
|1366
|2005.09.30 05:35
|close
|683
|0.10
|1.7618
|0.0000
|1.7719
|-1.00
|4011.47
|1367
|2005.09.30 05:35
|close
|682
|0.03
|1.7617
|0.0000
|1.7722
|-1.50
|4009.97
|1368
|2005.09.30 05:35
|close
|681
|0.01
|1.7618
|0.0000
|1.7725
|-0.70
|4009.27
|1369
|2005.09.30 20:00
|sell
|685
|0.01
|1.7629
|0.0000
|1.7529
|1370
|2005.09.30 20:00
|sell
|686
|0.03
|1.7634
|0.0000
|1.7534
|1371
|2005.09.30 20:00
|sell
|687
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7538
|1372
|2005.09.30 20:00
|sell
|688
|0.34
|1.7641
|0.0000
|1.7541
|1373
|2005.10.02 22:01
|close
|688
|0.34
|1.7625
|0.0000
|1.7541
|54.40
|4063.67
|1374
|2005.10.02 22:01
|close
|687
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7538
|12.00
|4075.67
|1375
|2005.10.02 22:01
|close
|686
|0.03
|1.7624
|0.0000
|1.7534
|3.00
|4078.67
|1376
|2005.10.02 22:01
|close
|685
|0.01
|1.7622
|0.0000
|1.7529
|0.70
|4079.37
|1377
|2005.10.02 23:00
|sell
|689
|0.01
|1.7618
|0.0000
|1.7518
|1378
|2005.10.02 23:03
|sell
|690
|0.03
|1.7622
|0.0000
|1.7522
|1379
|2005.10.02 23:03
|sell
|691
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7526
|1380
|2005.10.02 23:57
|sell
|692
|0.34
|1.7629
|0.0000
|1.7529
|1381
|2005.10.02 23:57
|close
|692
|0.34
|1.7626
|0.0000
|1.7529
|10.20
|4089.57
|1382
|2005.10.02 23:57
|close
|691
|0.10
|1.7627
|0.0000
|1.7526
|-1.00
|4088.57
|1383
|2005.10.02 23:57
|close
|690
|0.03
|1.7629
|0.0000
|1.7522
|-2.10
|4086.47
|1384
|2005.10.02 23:58
|close
|689
|0.01
|1.7632
|0.0000
|1.7518
|-1.40
|4085.07
|1385
|2005.10.04 23:00
|sell
|693
|0.01
|1.7583
|0.0000
|1.7483
|1386
|2005.10.04 23:00
|sell
|694
|0.03
|1.7586
|0.0000
|1.7486
|1387
|2005.10.04 23:23
|sell
|695
|0.10
|1.7590
|0.0000
|1.7490
|1388
|2005.10.04 23:59
|sell
|696
|0.34
|1.7593
|0.0000
|1.7493
|1389
|2005.10.05 00:01
|close
|696
|0.34
|1.7591
|0.0000
|1.7493
|1.38
|4086.45
|1390
|2005.10.05 00:01
|close
|695
|0.10
|1.7593
|0.0000
|1.7490
|-4.59
|4081.86
|1391
|2005.10.05 00:01
|close
|694
|0.03
|1.7595
|0.0000
|1.7486
|-3.18
|4078.68
|1392
|2005.10.05 00:01
|close
|693
|0.01
|1.7596
|0.0000
|1.7483
|-1.46
|4077.22
|1393
|2005.10.07 01:00
|sell
|697
|0.01
|1.7759
|0.0000
|1.7659
|1394
|2005.10.07 01:01
|sell
|698
|0.03
|1.7762
|0.0000
|1.7662
|1395
|2005.10.07 01:02
|sell
|699
|0.10
|1.7765
|0.0000
|1.7665
|1396
|2005.10.07 01:15
|sell
|700
|0.34
|1.7768
|0.0000
|1.7668
|1397
|2005.10.07 01:15
|close
|700
|0.34
|1.7765
|0.0000
|1.7668
|10.20
|4087.42
|1398
|2005.10.07 01:15
|close
|699
|0.10
|1.7766
|0.0000
|1.7665
|-1.00
|4086.42
|1399
|2005.10.07 01:16
|close
|698
|0.03
|1.7767
|0.0000
|1.7662
|-1.50
|4084.92
|1400
|2005.10.07 01:16
|close
|697
|0.01
|1.7769
|0.0000
|1.7659
|-1.00
|4083.92
|1401
|2005.10.10 01:00
|buy
|701
|0.01
|1.7609
|0.0000
|1.7709
|1402
|2005.10.10 01:00
|buy
|702
|0.03
|1.7606
|0.0000
|1.7706
|1403
|2005.10.10 02:19
|buy
|703
|0.10
|1.7600
|0.0000
|1.7700
|1404
|2005.10.10 03:07
|buy
|704
|0.34
|1.7597
|0.0000
|1.7697
|1405
|2005.10.10 03:09
|close
|704
|0.34
|1.7599
|0.0000
|1.7697
|6.80
|4090.72
|1406
|2005.10.10 03:09
|close
|703
|0.10
|1.7598
|0.0000
|1.7700
|-2.00
|4088.72
|1407
|2005.10.10 03:10
|close
|702
|0.03
|1.7597
|0.0000
|1.7706
|-2.70
|4086.02
|1408
|2005.10.10 03:10
|close
|701
|0.01
|1.7595
|0.0000
|1.7709
|-1.40
|4084.62
|1409
|2005.10.10 21:00
|buy
|705
|0.01
|1.7568
|0.0000
|1.7668
|1410
|2005.10.10 21:09
|buy
|706
|0.03
|1.7565
|0.0000
|1.7665
|1411
|2005.10.10 21:20
|buy
|707
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7661
|1412
|2005.10.10 21:23
|buy
|708
|0.34
|1.7558
|0.0000
|1.7658
|1413
|2005.10.11 09:52
|close
|708
|0.34
|1.7560
|0.0000
|1.7658
|11.75
|4096.36
|1414
|2005.10.11 09:52
|close
|707
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7661
|-0.54
|4095.82
|1415
|2005.10.11 09:52
|close
|706
|0.03
|1.7557
|0.0000
|1.7665
|-1.96
|4093.86
|1416
|2005.10.11 09:52
|close
|705
|0.01
|1.7555
|0.0000
|1.7668
|-1.15
|4092.70
|1417
|2005.10.13 01:00
|sell
|709
|0.01
|1.7492
|0.0000
|1.7392
|1418
|2005.10.13 01:01
|sell
|710
|0.03
|1.7496
|0.0000
|1.7396
|1419
|2005.10.13 01:03
|sell
|711
|0.10
|1.7499
|0.0000
|1.7399
|1420
|2005.10.13 11:50
|sell
|712
|0.34
|1.7503
|0.0000
|1.7403
|1421
|2005.10.13 11:53
|close
|712
|0.34
|1.7501
|0.0000
|1.7403
|6.80
|4099.50
|1422
|2005.10.13 11:53
|close
|711
|0.10
|1.7503
|0.0000
|1.7399
|-4.00
|4095.50
|1423
|2005.10.13 11:53
|close
|710
|0.03
|1.7502
|0.0000
|1.7396
|-1.80
|4093.70
|1424
|2005.10.13 11:53
|close
|709
|0.01
|1.7503
|0.0000
|1.7392
|-1.10
|4092.60
|1425
|2005.10.14 02:00
|sell
|713
|0.01
|1.7522
|0.0000
|1.7422
|1426
|2005.10.14 02:00
|sell
|714
|0.03
|1.7526
|0.0000
|1.7426
|1427
|2005.10.14 02:05
|sell
|715
|0.10
|1.7529
|0.0000
|1.7429
|1428
|2005.10.14 02:06
|sell
|716
|0.34
|1.7531
|0.0000
|1.7431
|1429
|2005.10.14 02:07
|close
|716
|0.34
|1.7529
|0.0000
|1.7431
|6.80
|4099.40
|1430
|2005.10.14 02:08
|close
|715
|0.10
|1.7530
|0.0000
|1.7429
|-1.00
|4098.40
|1431
|2005.10.14 02:08
|close
|714
|0.03
|1.7531
|0.0000
|1.7426
|-1.50
|4096.90
|1432
|2005.10.14 02:08
|close
|713
|0.01
|1.7532
|0.0000
|1.7422
|-1.00
|4095.90
|1433
|2005.10.17 00:00
|sell
|717
|0.01
|1.7642
|0.0000
|1.7542
|1434
|2005.10.17 00:00
|sell
|718
|0.03
|1.7646
|0.0000
|1.7546
|1435
|2005.10.17 00:05
|sell
|719
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7550
|1436
|2005.10.17 00:06
|sell
|720
|0.34
|1.7652
|0.0000
|1.7552
|1437
|2005.10.17 00:06
|close
|720
|0.34
|1.7648
|0.0000
|1.7552
|13.60
|4109.50
|1438
|2005.10.17 00:06
|close
|719
|0.10
|1.7649
|0.0000
|1.7550
|1.00
|4110.50
|1439
|2005.10.17 00:06
|close
|718
|0.03
|1.7650
|0.0000
|1.7546
|-1.20
|4109.30
|1440
|2005.10.17 00:07
|close
|717
|0.01
|1.7649
|0.0000
|1.7542
|-0.70
|4108.60
|1441
|2005.10.20 01:00
|sell
|721
|0.01
|1.7615
|0.0000
|1.7515
|1442
|2005.10.20 01:00
|sell
|722
|0.03
|1.7620
|0.0000
|1.7520
|1443
|2005.10.20 04:42
|sell
|723
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7524
|1444
|2005.10.20 06:47
|sell
|724
|0.34
|1.7627
|0.0000
|1.7527
|1445
|2005.10.20 06:49
|close
|724
|0.34
|1.7625
|0.0000
|1.7527
|6.80
|4115.40
|1446
|2005.10.20 06:49
|close
|723
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7524
|-2.00
|4113.40
|1447
|2005.10.20 06:49
|close
|722
|0.03
|1.7625
|0.0000
|1.7520
|-1.50
|4111.90
|1448
|2005.10.20 06:49
|close
|721
|0.01
|1.7623
|0.0000
|1.7515
|-0.80
|4111.10
|1449
|2005.10.26 00:00
|sell
|725
|0.01
|1.7841
|0.0000
|1.7741
|1450
|2005.10.26 01:50
|sell
|726
|0.03
|1.7844
|0.0000
|1.7744
|1451
|2005.10.26 02:43
|sell
|727
|0.10
|1.7847
|0.0000
|1.7747
|1452
|2005.10.26 02:46
|sell
|728
|0.34
|1.7850
|0.0000
|1.7750
|1453
|2005.10.26 02:47
|close
|728
|0.34
|1.7847
|0.0000
|1.7750
|10.20
|4121.30
|1454
|2005.10.26 02:47
|close
|727
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7747
|-2.00
|4119.30
|1455
|2005.10.26 02:48
|close
|726
|0.03
|1.7850
|0.0000
|1.7744
|-1.80
|4117.50
|1456
|2005.10.26 02:48
|close
|725
|0.01
|1.7847
|0.0000
|1.7741
|-0.60
|4116.90
|1457
|2005.10.27 02:00
|buy
|729
|0.01
|1.7797
|0.0000
|1.7897
|1458
|2005.10.27 02:01
|buy
|730
|0.03
|1.7795
|0.0000
|1.7895
|1459
|2005.10.27 09:10
|t/p
|729
|0.01
|1.7897
|0.0000
|1.7897
|10.00
|4126.90
|1460
|2005.10.27 09:10
|t/p
|730
|0.03
|1.7895
|0.0000
|1.7895
|30.00
|4156.90
|1461
|2005.10.31 03:00
|buy
|731
|0.01
|1.7753
|0.0000
|1.7853
|1462
|2005.10.31 03:00
|buy
|732
|0.03
|1.7750
|0.0000
|1.7850
|1463
|2005.10.31 03:15
|buy
|733
|0.10
|1.7747
|0.0000
|1.7847
|1464
|2005.10.31 04:28
|buy
|734
|0.34
|1.7744
|0.0000
|1.7844
|1465
|2005.10.31 04:29
|close
|734
|0.34
|1.7746
|0.0000
|1.7844
|6.80
|4163.70
|1466
|2005.10.31 04:29
|close
|733
|0.10
|1.7748
|0.0000
|1.7847
|1.00
|4164.70
|1467
|2005.10.31 04:29
|close
|732
|0.03
|1.7747
|0.0000
|1.7850
|-0.90
|4163.80
|1468
|2005.10.31 04:29
|close
|731
|0.01
|1.7750
|0.0000
|1.7853
|-0.30
|4163.50
|1469
|2005.11.01 22:00
|buy
|735
|0.01
|1.7659
|0.0000
|1.7759
|1470
|2005.11.01 22:00
|buy
|736
|0.03
|1.7653
|0.0000
|1.7753
|1471
|2005.11.01 23:27
|buy
|737
|0.10
|1.7646
|0.0000
|1.7746
|1472
|2005.11.02 00:07
|buy
|738
|0.34
|1.7642
|0.0000
|1.7742
|1473
|2005.11.02 00:11
|close
|738
|0.34
|1.7647
|0.0000
|1.7742
|17.00
|4180.50
|1474
|2005.11.02 00:11
|close
|737
|0.10
|1.7648
|0.0000
|1.7746
|3.46
|4183.96
|1475
|2005.11.02 00:11
|close
|736
|0.03
|1.7645
|0.0000
|1.7753
|-1.96
|4181.99
|1476
|2005.11.02 00:11
|close
|735
|0.01
|1.7646
|0.0000
|1.7759
|-1.15
|4180.84
|1477
|2005.11.03 03:00
|sell
|739
|0.01
|1.7751
|0.0000
|1.7651
|1478
|2005.11.03 03:05
|sell
|740
|0.03
|1.7753
|0.0000
|1.7653
|1479
|2005.11.03 03:40
|sell
|741
|0.10
|1.7756
|0.0000
|1.7656
|1480
|2005.11.03 03:54
|sell
|742
|0.34
|1.7759
|0.0000
|1.7659
|1481
|2005.11.03 03:54
|close
|742
|0.34
|1.7756
|0.0000
|1.7659
|10.20
|4191.04
|1482
|2005.11.03 03:54
|close
|741
|0.10
|1.7757
|0.0000
|1.7656
|-1.00
|4190.04
|1483
|2005.11.03 03:54
|close
|740
|0.03
|1.7760
|0.0000
|1.7653
|-2.10
|4187.94
|1484
|2005.11.03 03:55
|close
|739
|0.01
|1.7761
|0.0000
|1.7651
|-1.00
|4186.94
|1485
|2005.11.07 02:00
|buy
|743
|0.01
|1.7514
|0.0000
|1.7614
|1486
|2005.11.07 02:00
|buy
|744
|0.03
|1.7501
|0.0000
|1.7601
|1487
|2005.11.07 05:43
|buy
|745
|0.10
|1.7498
|0.0000
|1.7598
|1488
|2005.11.07 06:00
|buy
|746
|0.34
|1.7494
|0.0000
|1.7594
|1489
|2005.11.07 06:01
|close
|746
|0.34
|1.7497
|0.0000
|1.7594
|10.20
|4197.14
|1490
|2005.11.07 06:01
|close
|745
|0.10
|1.7495
|0.0000
|1.7598
|-3.00
|4194.14
|1491
|2005.11.07 06:01
|close
|744
|0.03
|1.7496
|0.0000
|1.7601
|-1.50
|4192.64
|1492
|2005.11.07 06:01
|close
|743
|0.01
|1.7492
|0.0000
|1.7614
|-2.20
|4190.44
|1493
|2005.11.11 20:00
|buy
|747
|0.01
|1.7402
|0.0000
|1.7502
|1494
|2005.11.11 20:00
|buy
|748
|0.03
|1.7396
|0.0000
|1.7496
|1495
|2005.11.14 09:16
|t/p
|748
|0.03
|1.7496
|0.0000
|1.7496
|30.44
|4220.88
|1496
|2005.11.14 09:16
|close
|747
|0.01
|1.7497
|0.0000
|1.7502
|9.65
|4230.52
|1497
|2005.11.15 01:00
|buy
|749
|0.01
|1.7397
|0.0000
|1.7497
|1498
|2005.11.15 01:00
|buy
|750
|0.03
|1.7393
|0.0000
|1.7493
|1499
|2005.11.15 01:18
|buy
|751
|0.10
|1.7390
|0.0000
|1.7490
|1500
|2005.11.15 01:26
|buy
|752
|0.34
|1.7387
|0.0000
|1.7487
|1501
|2005.11.15 01:27
|close
|752
|0.34
|1.7390
|0.0000
|1.7487
|10.20
|4240.72
|1502
|2005.11.15 01:27
|close
|751
|0.10
|1.7388
|0.0000
|1.7490
|-2.00
|4238.72
|1503
|2005.11.15 01:27
|close
|750
|0.03
|1.7389
|0.0000
|1.7493
|-1.20
|4237.52
|1504
|2005.11.15 01:28
|close
|749
|0.01
|1.7390
|0.0000
|1.7497
|-0.70
|4236.82
|1505
|2005.11.17 00:00
|buy
|753
|0.01
|1.7190
|0.0000
|1.7290
|1506
|2005.11.17 01:02
|buy
|754
|0.03
|1.7187
|0.0000
|1.7287
|1507
|2005.11.17 01:12
|buy
|755
|0.10
|1.7183
|0.0000
|1.7283
|1508
|2005.11.17 01:30
|buy
|756
|0.34
|1.7180
|0.0000
|1.7280
|1509
|2005.11.17 01:30
|close
|756
|0.34
|1.7183
|0.0000
|1.7280
|10.20
|4247.02
|1510
|2005.11.17 01:30
|close
|755
|0.10
|1.7182
|0.0000
|1.7283
|-1.00
|4246.02
|1511
|2005.11.17 01:31
|close
|754
|0.03
|1.7181
|0.0000
|1.7287
|-1.80
|4244.22
|1512
|2005.11.17 01:31
|close
|753
|0.01
|1.7177
|0.0000
|1.7290
|-1.30
|4242.92
|1513
|2005.11.29 03:00
|sell
|757
|0.01
|1.7215
|0.0000
|1.7115
|1514
|2005.11.29 03:00
|sell
|758
|0.03
|1.7226
|0.0000
|1.7126
|1515
|2005.11.29 03:19
|sell
|759
|0.10
|1.7229
|0.0000
|1.7129
|1516
|2005.11.29 03:21
|sell
|760
|0.34
|1.7232
|0.0000
|1.7132
|1517
|2005.11.29 03:24
|close
|760
|0.34
|1.7228
|0.0000
|1.7132
|13.60
|4256.52
|1518
|2005.11.29 03:24
|close
|759
|0.10
|1.7230
|0.0000
|1.7129
|-1.00
|4255.52
|1519
|2005.11.29 03:24
|close
|758
|0.03
|1.7233
|0.0000
|1.7126
|-2.10
|4253.42
|1520
|2005.11.29 03:25
|close
|757
|0.01
|1.7231
|0.0000
|1.7115
|-1.60
|4251.82
|1521
|2005.12.01 00:00
|sell
|761
|0.01
|1.7300
|0.0000
|1.7200
|1522
|2005.12.01 00:01
|sell
|762
|0.03
|1.7303
|0.0000
|1.7203
|1523
|2005.12.01 00:01
|sell
|763
|0.10
|1.7308
|0.0000
|1.7208
|1524
|2005.12.01 00:01
|sell
|764
|0.34
|1.7310
|0.0000
|1.7210
|1525
|2005.12.01 00:02
|close
|764
|0.34
|1.7307
|0.0000
|1.7210
|10.20
|4262.02
|1526
|2005.12.01 00:02
|close
|763
|0.10
|1.7308
|0.0000
|1.7208
|0.00
|4262.02
|1527
|2005.12.01 00:02
|close
|762
|0.03
|1.7309
|0.0000
|1.7203
|-1.80
|4260.22
|1528
|2005.12.01 00:03
|close
|761
|0.01
|1.7308
|0.0000
|1.7200
|-0.80
|4259.42
|1529
|2005.12.02 01:00
|sell
|765
|0.01
|1.7311
|0.0000
|1.7211
|1530
|2005.12.02 01:00
|sell
|766
|0.03
|1.7314
|0.0000
|1.7214
|1531
|2005.12.02 01:02
|sell
|767
|0.10
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|1532
|2005.12.02 03:14
|sell
|768
|0.34
|1.7320
|0.0000
|1.7220
|1533
|2005.12.02 03:15
|close
|768
|0.34
|1.7318
|0.0000
|1.7220
|6.80
|4266.22
|1534
|2005.12.02 03:15
|close
|767
|0.10
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|0.00
|4266.22
|1535
|2005.12.02 03:15
|close
|766
|0.03
|1.7320
|0.0000
|1.7214
|-1.80
|4264.42
|1536
|2005.12.02 03:15
|close
|765
|0.01
|1.7322
|0.0000
|1.7211
|-1.10
|4263.32
|1537
|2005.12.05 02:00
|sell
|769
|0.01
|1.7314
|0.0000
|1.7214
|1538
|2005.12.05 02:00
|sell
|770
|0.03
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|1539
|2005.12.05 06:26
|sell
|771
|0.10
|1.7320
|0.0000
|1.7220
|1540
|2005.12.05 06:48
|sell
|772
|0.34
|1.7323
|0.0000
|1.7223
|1541
|2005.12.05 06:48
|close
|772
|0.34
|1.7321
|0.0000
|1.7223
|6.80
|4270.12
|1542
|2005.12.05 06:48
|close
|771
|0.10
|1.7322
|0.0000
|1.7220
|-2.00
|4268.12
|1543
|2005.12.05 06:48
|close
|770
|0.03
|1.7318
|0.0000
|1.7217
|-0.30
|4267.82
|1544
|2005.12.05 06:48
|close
|769
|0.01
|1.7320
|0.0000
|1.7214
|-0.60
|4267.22
|1545
|2005.12.06 02:00
|sell
|773
|0.01
|1.7412
|0.0000
|1.7312
|1546
|2005.12.06 02:09
|sell
|774
|0.03
|1.7416
|0.0000
|1.7316
|1547
|2005.12.06 04:19
|sell
|775
|0.10
|1.7419
|0.0000
|1.7319
|1548
|2005.12.06 05:20
|sell
|776
|0.34
|1.7423
|0.0000
|1.7323
|1549
|2005.12.06 05:24
|close
|776
|0.34
|1.7421
|0.0000
|1.7323
|6.80
|4274.02
|1550
|2005.12.06 05:24
|close
|775
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7319
|-4.00
|4270.02
|1551
|2005.12.06 05:24
|close
|774
|0.03
|1.7425
|0.0000
|1.7316
|-2.70
|4267.32
|1552
|2005.12.06 05:24
|close
|773
|0.01
|1.7424
|0.0000
|1.7312
|-1.20
|4266.12
|1553
|2005.12.07 02:00
|sell
|777
|0.01
|1.7383
|0.0000
|1.7283
|1554
|2005.12.07 02:04
|sell
|778
|0.03
|1.7386
|0.0000
|1.7286
|1555
|2005.12.07 02:54
|sell
|779
|0.10
|1.7389
|0.0000
|1.7289
|1556
|2005.12.07 03:12
|sell
|780
|0.34
|1.7391
|0.0000
|1.7291
|1557
|2005.12.07 03:49
|close
|780
|0.34
|1.7389
|0.0000
|1.7291
|6.80
|4272.92
|1558
|2005.12.07 03:49
|close
|779
|0.10
|1.7392
|0.0000
|1.7289
|-3.00
|4269.92
|1559
|2005.12.07 03:49
|close
|778
|0.03
|1.7394
|0.0000
|1.7286
|-2.40
|4267.52
|1560
|2005.12.07 03:49
|close
|777
|0.01
|1.7393
|0.0000
|1.7283
|-1.00
|4266.52
|1561
|2005.12.09 01:00
|sell
|781
|0.01
|1.7510
|0.0000
|1.7410
|1562
|2005.12.09 01:08
|sell
|782
|0.03
|1.7512
|0.0000
|1.7412
|1563
|2005.12.09 02:21
|sell
|783
|0.10
|1.7515
|0.0000
|1.7415
|1564
|2005.12.09 02:56
|sell
|784
|0.34
|1.7518
|0.0000
|1.7418
|1565
|2005.12.09 02:57
|close
|784
|0.34
|1.7516
|0.0000
|1.7418
|6.80
|4273.32
|1566
|2005.12.09 02:57
|close
|783
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7415
|-4.00
|4269.32
|1567
|2005.12.09 02:57
|close
|782
|0.03
|1.7521
|0.0000
|1.7412
|-2.70
|4266.62
|1568
|2005.12.09 02:57
|close
|781
|0.01
|1.7520
|0.0000
|1.7410
|-1.00
|4265.62
|1569
|2005.12.11 23:01
|sell
|785
|0.01
|1.7507
|0.0000
|1.7407
|1570
|2005.12.11 23:20
|sell
|786
|0.03
|1.7513
|0.0000
|1.7413
|1571
|2005.12.11 23:29
|sell
|787
|0.10
|1.7516
|0.0000
|1.7416
|1572
|2005.12.11 23:32
|sell
|788
|0.34
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1573
|2005.12.11 23:32
|close
|788
|0.34
|1.7517
|0.0000
|1.7419
|6.80
|4272.42
|1574
|2005.12.11 23:32
|close
|787
|0.10
|1.7518
|0.0000
|1.7416
|-2.00
|4270.42
|1575
|2005.12.11 23:33
|close
|786
|0.03
|1.7519
|0.0000
|1.7413
|-1.80
|4268.62
|1576
|2005.12.11 23:33
|close
|785
|0.01
|1.7516
|0.0000
|1.7407
|-0.90
|4267.72
|1577
|2005.12.13 00:00
|sell
|789
|0.01
|1.7744
|0.0000
|1.7644
|1578
|2005.12.13 00:00
|sell
|790
|0.03
|1.7748
|0.0000
|1.7648
|1579
|2005.12.13 00:22
|sell
|791
|0.10
|1.7751
|0.0000
|1.7651
|1580
|2005.12.13 00:25
|sell
|792
|0.34
|1.7753
|0.0000
|1.7653
|1581
|2005.12.13 00:32
|close
|792
|0.34
|1.7750
|0.0000
|1.7653
|10.20
|4277.92
|1582
|2005.12.13 00:32
|close
|791
|0.10
|1.7751
|0.0000
|1.7651
|0.00
|4277.92
|1583
|2005.12.13 00:33
|close
|790
|0.03
|1.7752
|0.0000
|1.7648
|-1.20
|4276.72
|1584
|2005.12.13 00:33
|close
|789
|0.01
|1.7751
|0.0000
|1.7644
|-0.70
|4276.02
|1585
|2005.12.14 01:00
|buy
|793
|0.01
|1.7704
|0.0000
|1.7804
|1586
|2005.12.14 08:40
|t/p
|793
|0.01
|1.7804
|0.0000
|1.7804
|10.00
|4286.02
|1587
|2005.12.16 02:00
|buy
|794
|0.01
|1.7647
|0.0000
|1.7747
|1588
|2005.12.16 02:07
|buy
|795
|0.03
|1.7643
|0.0000
|1.7743
|1589
|2005.12.16 02:13
|buy
|796
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7738
|1590
|2005.12.16 02:33
|buy
|797
|0.34
|1.7635
|0.0000
|1.7735
|1591
|2005.12.16 02:34
|close
|797
|0.34
|1.7637
|0.0000
|1.7735
|6.80
|4292.82
|1592
|2005.12.16 02:34
|close
|796
|0.10
|1.7636
|0.0000
|1.7738
|-2.00
|4290.82
|1593
|2005.12.16 02:35
|close
|795
|0.03
|1.7632
|0.0000
|1.7743
|-3.30
|4287.52
|1594
|2005.12.16 02:35
|close
|794
|0.01
|1.7637
|0.0000
|1.7747
|-1.00
|4286.52
|1595
|2005.12.19 03:00
|sell
|798
|0.01
|1.7714
|0.0000
|1.7614
|1596
|2005.12.19 03:01
|sell
|799
|0.03
|1.7717
|0.0000
|1.7617
|1597
|2005.12.19 05:18
|sell
|800
|0.10
|1.7720
|0.0000
|1.7620
|1598
|2005.12.19 06:56
|sell
|801
|0.34
|1.7723
|0.0000
|1.7623
|1599
|2005.12.19 06:56
|close
|801
|0.34
|1.7721
|0.0000
|1.7623
|6.80
|4293.32
|1600
|2005.12.19 06:57
|close
|800
|0.10
|1.7722
|0.0000
|1.7620
|-2.00
|4291.32
|1601
|2005.12.19 06:57
|close
|799
|0.03
|1.7723
|0.0000
|1.7617
|-1.80
|4289.52
|1602
|2005.12.19 06:57
|close
|798
|0.01
|1.7721
|0.0000
|1.7614
|-0.70
|4288.82
|1603
|2005.12.20 00:00
|buy
|802
|0.01
|1.7630
|0.0000
|1.7730
|1604
|2005.12.20 00:00
|buy
|803
|0.03
|1.7627
|0.0000
|1.7727
|1605
|2005.12.20 00:45
|buy
|804
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7724
|1606
|2005.12.20 01:03
|buy
|805
|0.34
|1.7621
|0.0000
|1.7721
|1607
|2005.12.20 01:04
|close
|805
|0.34
|1.7624
|0.0000
|1.7721
|10.20
|4299.02
|1608
|2005.12.20 01:04
|close
|804
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7724
|-1.00
|4298.02
|1609
|2005.12.20 01:04
|close
|803
|0.03
|1.7625
|0.0000
|1.7727
|-0.60
|4297.42
|1610
|2005.12.20 01:04
|close
|802
|0.01
|1.7621
|0.0000
|1.7730
|-0.90
|4296.52
|1611
|2005.12.21 01:00
|buy
|806
|0.01
|1.7587
|0.0000
|1.7687
|1612
|2005.12.21 01:00
|buy
|807
|0.03
|1.7584
|0.0000
|1.7684
|1613
|2005.12.21 01:39
|buy
|808
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7679
|1614
|2005.12.21 02:04
|buy
|809
|0.34
|1.7576
|0.0000
|1.7676
|1615
|2005.12.21 02:04
|close
|809
|0.34
|1.7580
|0.0000
|1.7676
|13.60
|4310.12
|1616
|2005.12.21 02:05
|close
|808
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7679
|0.00
|4310.12
|1617
|2005.12.21 02:05
|close
|807
|0.03
|1.7580
|0.0000
|1.7684
|-1.20
|4308.92
|1618
|2005.12.21 02:05
|close
|806
|0.01
|1.7581
|0.0000
|1.7687
|-0.60
|4308.32
|1619
|2005.12.21 23:01
|buy
|810
|0.01
|1.7457
|0.0000
|1.7557
|1620
|2005.12.21 23:02
|buy
|811
|0.03
|1.7454
|0.0000
|1.7554
|1621
|2005.12.21 23:11
|buy
|812
|0.10
|1.7452
|0.0000
|1.7552
|1622
|2005.12.21 23:52
|buy
|813
|0.34
|1.7448
|0.0000
|1.7548
|1623
|2005.12.22 00:35
|close
|813
|0.34
|1.7451
|0.0000
|1.7548
|25.04
|4333.36
|1624
|2005.12.22 00:35
|close
|812
|0.10
|1.7449
|0.0000
|1.7552
|1.37
|4334.73
|1625
|2005.12.22 00:35
|close
|811
|0.03
|1.7450
|0.0000
|1.7554
|0.11
|4334.84
|1626
|2005.12.22 00:36
|close
|810
|0.01
|1.7445
|0.0000
|1.7557
|-0.76
|4334.07
|1627
|2005.12.23 21:00
|buy
|814
|0.01
|1.7352
|0.0000
|1.7452
|1628
|2005.12.23 21:03
|buy
|815
|0.03
|1.7349
|0.0000
|1.7449
|1629
|2005.12.23 21:22
|buy
|816
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7446
|1630
|2005.12.23 21:23
|buy
|817
|0.34
|1.7343
|0.0000
|1.7443
|1631
|2005.12.23 21:23
|close
|817
|0.34
|1.7346
|0.0000
|1.7443
|10.20
|4344.27
|1632
|2005.12.23 21:23
|close
|816
|0.10
|1.7345
|0.0000
|1.7446
|-1.00
|4343.27
|1633
|2005.12.23 21:23
|close
|815
|0.03
|1.7346
|0.0000
|1.7449
|-0.90
|4342.37
|1634
|2005.12.23 21:23
|close
|814
|0.01
|1.7348
|0.0000
|1.7452
|-0.40
|4341.97
|1635
|2005.12.26 23:01
|buy
|818
|0.01
|1.7335
|0.0000
|1.7435
|1636
|2005.12.26 23:08
|buy
|819
|0.03
|1.7332
|0.0000
|1.7432
|1637
|2005.12.26 23:16
|buy
|820
|0.10
|1.7329
|0.0000
|1.7429
|1638
|2005.12.26 23:17
|buy
|821
|0.34
|1.7326
|0.0000
|1.7426
|1639
|2005.12.27 08:12
|close
|821
|0.34
|1.7329
|0.0000
|1.7426
|15.15
|4357.12
|1640
|2005.12.27 08:12
|close
|820
|0.10
|1.7328
|0.0000
|1.7429
|0.46
|4357.57
|1641
|2005.12.27 08:13
|close
|819
|0.03
|1.7325
|0.0000
|1.7432
|-1.66
|4355.91
|1642
|2005.12.27 08:13
|close
|818
|0.01
|1.7328
|0.0000
|1.7435
|-0.55
|4355.36
|1643
|2005.12.28 03:00
|buy
|822
|0.01
|1.7297
|0.0000
|1.7397
|1644
|2005.12.28 03:55
|buy
|823
|0.03
|1.7293
|0.0000
|1.7393
|1645
|2005.12.28 04:08
|buy
|824
|0.10
|1.7290
|0.0000
|1.7390
|1646
|2005.12.28 04:24
|buy
|825
|0.34
|1.7287
|0.0000
|1.7387
|1647
|2005.12.28 04:25
|close
|825
|0.34
|1.7291
|0.0000
|1.7387
|13.60
|4368.96
|1648
|2005.12.28 04:25
|close
|824
|0.10
|1.7293
|0.0000
|1.7390
|3.00
|4371.96
|1649
|2005.12.28 04:25
|close
|823
|0.03
|1.7291
|0.0000
|1.7393
|-0.60
|4371.36
|1650
|2005.12.28 04:26
|close
|822
|0.01
|1.7289
|0.0000
|1.7397
|-0.80
|4370.56
|1651
|2005.12.29 03:00
|buy
|826
|0.01
|1.7208
|0.0000
|1.7308
|1652
|2005.12.29 03:00
|buy
|827
|0.03
|1.7203
|0.0000
|1.7303
|1653
|2005.12.29 09:20
|buy
|828
|0.10
|1.7199
|0.0000
|1.7299
|1654
|2005.12.29 09:20
|buy
|829
|0.34
|1.7192
|0.0000
|1.7292
|1655
|2005.12.29 09:21
|close
|829
|0.34
|1.7195
|0.0000
|1.7292
|10.20
|4380.76
|1656
|2005.12.29 09:21
|close
|828
|0.10
|1.7193
|0.0000
|1.7299
|-6.00
|4374.76
|1657
|2005.12.29 09:21
|close
|827
|0.03
|1.7194
|0.0000
|1.7303
|-2.70
|4372.06
|1658
|2005.12.29 09:22
|close
|826
|0.01
|1.7190
|0.0000
|1.7308
|-1.80
|4370.26
|1659
|2005.12.30 22:00
|buy
|830
|0.01
|1.7235
|0.0000
|1.7335
|1660
|2005.12.30 22:00
|buy
|831
|0.03
|1.7232
|0.0000
|1.7332
|1661
|2005.12.30 22:04
|buy
|832
|0.10
|1.7226
|0.0000
|1.7326
|1662
|2006.01.01 23:34
|buy
|833
|0.34
|1.7223
|0.0000
|1.7323
|1663
|2006.01.02 02:14
|close
|833
|0.34
|1.7225
|0.0000
|1.7323
|11.75
|4382.00
|1664
|2006.01.02 02:15
|close
|832
|0.10
|1.7228
|0.0000
|1.7326
|3.46
|4385.46
|1665
|2006.01.02 02:15
|close
|831
|0.03
|1.7225
|0.0000
|1.7332
|-1.66
|4383.80
|1666
|2006.01.02 02:15
|close
|830
|0.01
|1.7226
|0.0000
|1.7335
|-0.75
|4383.04
|1667
|2006.01.05 23:01
|sell
|834
|0.01
|1.7547
|0.0000
|1.7447
|1668
|2006.01.05 23:03
|sell
|835
|0.03
|1.7552
|0.0000
|1.7452
|1669
|2006.01.05 23:48
|sell
|836
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1670
|2006.01.06 00:10
|sell
|837
|0.34
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1671
|2006.01.06 00:19
|close
|837
|0.34
|1.7558
|0.0000
|1.7460
|6.80
|4389.84
|1672
|2006.01.06 00:19
|close
|836
|0.10
|1.7557
|0.0000
|1.7456
|-2.59
|4387.25
|1673
|2006.01.06 00:19
|close
|835
|0.03
|1.7560
|0.0000
|1.7452
|-2.88
|4384.37
|1674
|2006.01.06 00:19
|close
|834
|0.01
|1.7561
|0.0000
|1.7447
|-1.56
|4382.81
|1675
|2006.01.09 01:00
|sell
|838
|0.01
|1.7706
|0.0000
|1.7606
|1676
|2006.01.09 01:00
|sell
|839
|0.03
|1.7711
|0.0000
|1.7611
|1677
|2006.01.09 01:01
|sell
|840
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7613
|1678
|2006.01.09 01:04
|sell
|841
|0.34
|1.7716
|0.0000
|1.7616
|1679
|2006.01.09 01:04
|close
|841
|0.34
|1.7711
|0.0000
|1.7616
|17.00
|4399.81
|1680
|2006.01.09 01:04
|close
|840
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7613
|0.00
|4399.81
|1681
|2006.01.09 01:04
|close
|839
|0.03
|1.7712
|0.0000
|1.7611
|-0.30
|4399.51
|1682
|2006.01.09 01:04
|close
|838
|0.01
|1.7714
|0.0000
|1.7606
|-0.80
|4398.71
|1683
|2006.01.24 21:00
|sell
|842
|0.01
|1.7861
|0.0000
|1.7761
|1684
|2006.01.24 21:01
|sell
|843
|0.03
|1.7865
|0.0000
|1.7765
|1685
|2006.01.25 09:14
|sell
|844
|0.10
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1686
|2006.01.25 09:16
|sell
|845
|0.34
|1.7872
|0.0000
|1.7772
|1687
|2006.01.25 09:17
|close
|845
|0.34
|1.7870
|0.0000
|1.7772
|6.80
|4405.51
|1688
|2006.01.25 09:17
|close
|844
|0.10
|1.7871
|0.0000
|1.7769
|-2.00
|4403.51
|1689
|2006.01.25 09:17
|close
|843
|0.03
|1.7872
|0.0000
|1.7765
|-2.58
|4400.93
|1690
|2006.01.25 09:17
|close
|842
|0.01
|1.7869
|0.0000
|1.7761
|-0.96
|4399.97
|1691
|2006.02.01 01:00
|sell
|846
|0.01
|1.7779
|0.0000
|1.7679
|1692
|2006.02.01 01:44
|sell
|847
|0.03
|1.7783
|0.0000
|1.7683
|1693
|2006.02.01 01:47
|sell
|848
|0.10
|1.7786
|0.0000
|1.7686
|1694
|2006.02.01 02:05
|sell
|849
|0.34
|1.7789
|0.0000
|1.7689
|1695
|2006.02.01 03:05
|close
|849
|0.34
|1.7787
|0.0000
|1.7689
|6.80
|4406.77
|1696
|2006.02.01 03:05
|close
|848
|0.10
|1.7792
|0.0000
|1.7686
|-6.00
|4400.77
|1697
|2006.02.01 03:05
|close
|847
|0.03
|1.7790
|0.0000
|1.7683
|-2.10
|4398.67
|1698
|2006.02.01 03:06
|close
|846
|0.01
|1.7791
|0.0000
|1.7679
|-1.20
|4397.47
|1699
|2006.02.03 03:00
|sell
|850
|0.01
|1.7797
|0.0000
|1.7697
|1700
|2006.02.03 03:11
|sell
|851
|0.03
|1.7800
|0.0000
|1.7700
|1701
|2006.02.03 03:29
|sell
|852
|0.10
|1.7803
|0.0000
|1.7703
|1702
|2006.02.03 03:47
|sell
|853
|0.34
|1.7806
|0.0000
|1.7706
|1703
|2006.02.03 03:47
|close
|853
|0.34
|1.7804
|0.0000
|1.7706
|6.80
|4404.27
|1704
|2006.02.03 03:48
|close
|852
|0.10
|1.7803
|0.0000
|1.7703
|0.00
|4404.27
|1705
|2006.02.03 03:48
|close
|851
|0.03
|1.7807
|0.0000
|1.7700
|-2.10
|4402.17
|1706
|2006.02.03 03:49
|close
|850
|0.01
|1.7804
|0.0000
|1.7697
|-0.70
|4401.47
|1707
|2006.02.06 01:00
|buy
|854
|0.01
|1.7641
|0.0000
|1.7741
|1708
|2006.02.06 01:10
|buy
|855
|0.03
|1.7637
|0.0000
|1.7737
|1709
|2006.02.06 01:13
|buy
|856
|0.10
|1.7635
|0.0000
|1.7735
|1710
|2006.02.06 01:13
|buy
|857
|0.34
|1.7632
|0.0000
|1.7732
|1711
|2006.02.06 01:15
|close
|857
|0.34
|1.7635
|0.0000
|1.7732
|10.20
|4411.67
|1712
|2006.02.06 01:15
|close
|856
|0.10
|1.7634
|0.0000
|1.7735
|-1.00
|4410.67
|1713
|2006.02.06 01:16
|close
|855
|0.03
|1.7630
|0.0000
|1.7737
|-2.10
|4408.57
|1714
|2006.02.06 01:16
|close
|854
|0.01
|1.7631
|0.0000
|1.7741
|-1.00
|4407.57
|1715
|2006.02.06 22:00
|buy
|858
|0.01
|1.7483
|0.0000
|1.7583
|1716
|2006.02.06 22:00
|buy
|859
|0.03
|1.7480
|0.0000
|1.7580
|1717
|2006.02.06 22:06
|buy
|860
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7577
|1718
|2006.02.06 22:09
|buy
|861
|0.34
|1.7473
|0.0000
|1.7573
|1719
|2006.02.06 22:14
|close
|861
|0.34
|1.7476
|0.0000
|1.7573
|10.20
|4417.77
|1720
|2006.02.06 22:15
|close
|860
|0.10
|1.7475
|0.0000
|1.7577
|-2.00
|4415.77
|1721
|2006.02.06 22:15
|close
|859
|0.03
|1.7476
|0.0000
|1.7580
|-1.20
|4414.57
|1722
|2006.02.06 22:15
|close
|858
|0.01
|1.7474
|0.0000
|1.7583
|-0.90
|4413.67
|1723
|2006.02.07 20:00
|buy
|862
|0.01
|1.7455
|0.0000
|1.7555
|1724
|2006.02.07 20:00
|buy
|863
|0.03
|1.7452
|0.0000
|1.7552
|1725
|2006.02.07 20:48
|buy
|864
|0.10
|1.7447
|0.0000
|1.7547
|1726
|2006.02.07 20:54
|buy
|865
|0.34
|1.7443
|0.0000
|1.7543
|1727
|2006.02.07 21:33
|close
|865
|0.34
|1.7446
|0.0000
|1.7543
|10.20
|4423.87
|1728
|2006.02.07 21:33
|close
|864
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7547
|-2.00
|4421.87
|1729
|2006.02.07 21:33
|close
|863
|0.03
|1.7448
|0.0000
|1.7552
|-1.20
|4420.67
|1730
|2006.02.07 21:33
|close
|862
|0.01
|1.7447
|0.0000
|1.7555
|-0.80
|4419.87
|1731
|2006.02.08 22:00
|buy
|866
|0.01
|1.7418
|0.0000
|1.7518
|1732
|2006.02.08 22:45
|buy
|867
|0.03
|1.7413
|0.0000
|1.7513
|1733
|2006.02.08 22:50
|buy
|868
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7510
|1734
|2006.02.09 09:31
|buy
|869
|0.34
|1.7406
|0.0000
|1.7506
|1735
|2006.02.09 10:22
|close
|869
|0.34
|1.7409
|0.0000
|1.7506
|10.20
|4430.07
|1736
|2006.02.09 10:22
|close
|868
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7510
|4.37
|4434.43
|1737
|2006.02.09 10:22
|close
|867
|0.03
|1.7407
|0.0000
|1.7513
|-0.49
|4433.94
|1738
|2006.02.09 10:22
|close
|866
|0.01
|1.7408
|0.0000
|1.7518
|-0.56
|4433.38
|1739
|2006.02.09 22:00
|buy
|870
|0.01
|1.7417
|0.0000
|1.7517
|1740
|2006.02.10 13:37
|t/p
|870
|0.01
|1.7517
|0.0000
|1.7517
|10.15
|4443.53
|1741
|2006.02.14 21:00
|buy
|871
|0.01
|1.7371
|0.0000
|1.7471
|1742
|2006.02.14 21:03
|buy
|872
|0.03
|1.7368
|0.0000
|1.7468
|1743
|2006.02.14 21:11
|buy
|873
|0.10
|1.7365
|0.0000
|1.7465
|1744
|2006.02.14 21:14
|buy
|874
|0.34
|1.7362
|0.0000
|1.7462
|1745
|2006.02.14 21:15
|close
|874
|0.34
|1.7364
|0.0000
|1.7462
|6.80
|4450.33
|1746
|2006.02.14 21:15
|close
|873
|0.10
|1.7362
|0.0000
|1.7465
|-3.00
|4447.33
|1747
|2006.02.14 21:15
|close
|872
|0.03
|1.7361
|0.0000
|1.7468
|-2.10
|4445.23
|1748
|2006.02.14 21:15
|close
|871
|0.01
|1.7359
|0.0000
|1.7471
|-1.20
|4444.03
|1749
|2006.02.15 21:00
|sell
|875
|0.01
|1.7407
|0.0000
|1.7307
|1750
|2006.02.15 21:10
|sell
|876
|0.03
|1.7410
|0.0000
|1.7310
|1751
|2006.02.15 21:31
|sell
|877
|0.10
|1.7413
|0.0000
|1.7313
|1752
|2006.02.15 23:14
|sell
|878
|0.34
|1.7416
|0.0000
|1.7316
|1753
|2006.02.15 23:14
|close
|878
|0.34
|1.7412
|0.0000
|1.7316
|13.60
|4457.63
|1754
|2006.02.15 23:15
|close
|877
|0.10
|1.7416
|0.0000
|1.7313
|-3.00
|4454.63
|1755
|2006.02.15 23:15
|close
|876
|0.03
|1.7413
|0.0000
|1.7310
|-0.90
|4453.73
|1756
|2006.02.15 23:15
|close
|875
|0.01
|1.7410
|0.0000
|1.7307
|-0.30
|4453.43
|1757
|2006.02.22 02:00
|sell
|879
|0.01
|1.7457
|0.0000
|1.7357
|1758
|2006.02.22 02:00
|sell
|880
|0.03
|1.7460
|0.0000
|1.7360
|1759
|2006.02.22 02:08
|sell
|881
|0.10
|1.7463
|0.0000
|1.7363
|1760
|2006.02.22 02:57
|sell
|882
|0.34
|1.7466
|0.0000
|1.7366
|1761
|2006.02.22 03:31
|close
|882
|0.34
|1.7464
|0.0000
|1.7366
|6.80
|4460.23
|1762
|2006.02.22 03:32
|close
|881
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7363
|-2.00
|4458.23
|1763
|2006.02.22 03:32
|close
|880
|0.03
|1.7464
|0.0000
|1.7360
|-1.20
|4457.03
|1764
|2006.02.22 03:32
|close
|879
|0.01
|1.7467
|0.0000
|1.7357
|-1.00
|4456.03
|1765
|2006.02.23 20:00
|sell
|883
|0.01
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1766
|2006.02.23 21:02
|sell
|884
|0.03
|1.7523
|0.0000
|1.7423
|1767
|2006.02.23 21:20
|sell
|885
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7427
|1768
|2006.02.24 00:24
|sell
|886
|0.34
|1.7530
|0.0000
|1.7430
|1769
|2006.02.24 00:34
|close
|886
|0.34
|1.7526
|0.0000
|1.7430
|13.60
|4469.63
|1770
|2006.02.24 00:34
|close
|885
|0.10
|1.7528
|0.0000
|1.7427
|-2.59
|4467.03
|1771
|2006.02.24 00:34
|close
|884
|0.03
|1.7530
|0.0000
|1.7423
|-2.58
|4464.45
|1772
|2006.02.24 00:35
|close
|883
|0.01
|1.7529
|0.0000
|1.7419
|-1.16
|4463.29
|1773
|2006.03.01 02:00
|sell
|887
|0.01
|1.7544
|0.0000
|1.7444
|1774
|2006.03.01 02:05
|sell
|888
|0.03
|1.7548
|0.0000
|1.7448
|1775
|2006.03.01 02:28
|sell
|889
|0.10
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1776
|2006.03.01 02:56
|sell
|890
|0.34
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1777
|2006.03.01 03:13
|close
|890
|0.34
|1.7552
|0.0000
|1.7454
|6.80
|4470.09
|1778
|2006.03.01 03:13
|close
|889
|0.10
|1.7553
|0.0000
|1.7451
|-2.00
|4468.09
|1779
|2006.03.01 03:14
|close
|888
|0.03
|1.7554
|0.0000
|1.7448
|-1.80
|4466.29
|1780
|2006.03.01 03:14
|close
|887
|0.01
|1.7553
|0.0000
|1.7444
|-0.90
|4465.39
|1781
|2006.03.07 20:00
|buy
|891
|0.01
|1.7362
|0.0000
|1.7462
|1782
|2006.03.07 20:45
|buy
|892
|0.03
|1.7358
|0.0000
|1.7458
|1783
|2006.03.07 22:50
|buy
|893
|0.10
|1.7354
|0.0000
|1.7454
|1784
|2006.03.07 22:50
|buy
|894
|0.34
|1.7352
|0.0000
|1.7452
|1785
|2006.03.07 22:51
|close
|894
|0.34
|1.7354
|0.0000
|1.7452
|6.80
|4472.19
|1786
|2006.03.07 22:51
|close
|893
|0.10
|1.7355
|0.0000
|1.7454
|1.00
|4473.19
|1787
|2006.03.07 22:51
|close
|892
|0.03
|1.7352
|0.0000
|1.7458
|-1.80
|4471.39
|1788
|2006.03.07 22:51
|close
|891
|0.01
|1.7353
|0.0000
|1.7462
|-0.90
|4470.49
|1789
|2006.03.08 20:00
|buy
|895
|0.01
|1.7375
|0.0000
|1.7475
|1790
|2006.03.08 20:01
|buy
|896
|0.03
|1.7371
|0.0000
|1.7471
|1791
|2006.03.08 20:01
|buy
|897
|0.10
|1.7368
|0.0000
|1.7468
|1792
|2006.03.08 23:55
|buy
|898
|0.34
|1.7365
|0.0000
|1.7465
|1793
|2006.03.09 00:02
|close
|898
|0.34
|1.7367
|0.0000
|1.7465
|21.64
|4492.13
|1794
|2006.03.09 00:03
|close
|897
|0.10
|1.7365
|0.0000
|1.7468
|1.37
|4493.50
|1795
|2006.03.09 00:03
|close
|896
|0.03
|1.7367
|0.0000
|1.7471
|0.11
|4493.61
|1796
|2006.03.09 00:04
|close
|895
|0.01
|1.7365
|0.0000
|1.7475
|-0.56
|4493.05
|1797
|2006.03.13 01:00
|buy
|899
|0.01
|1.7280
|0.0000
|1.7380
|1798
|2006.03.13 01:00
|buy
|900
|0.03
|1.7277
|0.0000
|1.7377
|1799
|2006.03.13 01:29
|buy
|901
|0.10
|1.7274
|0.0000
|1.7374
|1800
|2006.03.13 01:30
|buy
|902
|0.34
|1.7272
|0.0000
|1.7372
|1801
|2006.03.13 01:58
|close
|902
|0.34
|1.7274
|0.0000
|1.7372
|6.80
|4499.85
|1802
|2006.03.13 01:58
|close
|901
|0.10
|1.7271
|0.0000
|1.7374
|-3.00
|4496.85
|1803
|2006.03.13 01:58
|close
|900
|0.03
|1.7270
|0.0000
|1.7377
|-2.10
|4494.75
|1804
|2006.03.13 01:58
|close
|899
|0.01
|1.7267
|0.0000
|1.7380
|-1.30
|4493.45
|1805
|2006.03.15 01:00
|sell
|903
|0.01
|1.7458
|0.0000
|1.7358
|1806
|2006.03.15 01:01
|sell
|904
|0.03
|1.7461
|0.0000
|1.7361
|1807
|2006.03.15 01:02
|sell
|905
|0.10
|1.7464
|0.0000
|1.7364
|1808
|2006.03.15 01:06
|sell
|906
|0.34
|1.7467
|0.0000
|1.7367
|1809
|2006.03.15 01:07
|close
|906
|0.34
|1.7464
|0.0000
|1.7367
|10.20
|4503.65
|1810
|2006.03.15 01:07
|close
|905
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7364
|-1.00
|4502.65
|1811
|2006.03.15 01:07
|close
|904
|0.03
|1.7460
|0.0000
|1.7361
|0.30
|4502.95
|1812
|2006.03.15 01:07
|close
|903
|0.01
|1.7462
|0.0000
|1.7358
|-0.40
|4502.55
|1813
|2006.03.16 02:00
|sell
|907
|0.01
|1.7471
|0.0000
|1.7371
|1814
|2006.03.16 02:16
|sell
|908
|0.03
|1.7474
|0.0000
|1.7374
|1815
|2006.03.16 02:41
|sell
|909
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7377
|1816
|2006.03.16 07:59
|sell
|910
|0.34
|1.7480
|0.0000
|1.7380
|1817
|2006.03.16 07:59
|close
|910
|0.34
|1.7478
|0.0000
|1.7380
|6.80
|4509.35
|1818
|2006.03.16 07:59
|close
|909
|0.10
|1.7479
|0.0000
|1.7377
|-2.00
|4507.35
|1819
|2006.03.16 08:00
|close
|908
|0.03
|1.7480
|0.0000
|1.7374
|-1.80
|4505.55
|1820
|2006.03.16 08:00
|close
|907
|0.01
|1.7483
|0.0000
|1.7371
|-1.20
|4504.35
|1821
|2006.03.17 02:00
|sell
|911
|0.01
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1822
|2006.03.17 02:02
|sell
|912
|0.03
|1.7559
|0.0000
|1.7459
|1823
|2006.03.17 02:03
|sell
|913
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7463
|1824
|2006.03.17 04:10
|sell
|914
|0.34
|1.7566
|0.0000
|1.7466
|1825
|2006.03.17 04:28
|close
|914
|0.34
|1.7563
|0.0000
|1.7466
|10.20
|4514.55
|1826
|2006.03.17 04:28
|close
|913
|0.10
|1.7562
|0.0000
|1.7463
|1.00
|4515.55
|1827
|2006.03.17 04:28
|close
|912
|0.03
|1.7565
|0.0000
|1.7459
|-1.80
|4513.75
|1828
|2006.03.17 04:29
|close
|911
|0.01
|1.7564
|0.0000
|1.7456
|-0.80
|4512.95
|1829
|2006.03.19 23:01
|sell
|915
|0.01
|1.7553
|0.0000
|1.7453
|1830
|2006.03.19 23:02
|sell
|916
|0.03
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1831
|2006.03.19 23:05
|sell
|917
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7459
|1832
|2006.03.19 23:07
|sell
|918
|0.34
|1.7563
|0.0000
|1.7463
|1833
|2006.03.19 23:07
|close
|918
|0.34
|1.7561
|0.0000
|1.7463
|6.80
|4519.75
|1834
|2006.03.19 23:07
|close
|917
|0.10
|1.7562
|0.0000
|1.7459
|-3.00
|4516.75
|1835
|2006.03.19 23:08
|close
|916
|0.03
|1.7563
|0.0000
|1.7456
|-2.10
|4514.65
|1836
|2006.03.19 23:08
|close
|915
|0.01
|1.7568
|0.0000
|1.7453
|-1.50
|4513.15
|1837
|2006.03.21 00:00
|sell
|919
|0.01
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1838
|2006.03.21 16:59
|t/p
|919
|0.01
|1.7454
|0.0000
|1.7454
|10.00
|4523.15
|1839
|2006.03.21 22:00
|buy
|920
|0.01
|1.7482
|0.0000
|1.7582
|1840
|2006.03.21 22:02
|buy
|921
|0.03
|1.7479
|0.0000
|1.7579
|1841
|2006.03.21 22:07
|buy
|922
|0.10
|1.7476
|0.0000
|1.7576
|1842
|2006.03.22 00:27
|buy
|923
|0.34
|1.7473
|0.0000
|1.7573
|1843
|2006.03.22 00:28
|close
|923
|0.34
|1.7475
|0.0000
|1.7573
|6.80
|4529.95
|1844
|2006.03.22 00:28
|close
|922
|0.10
|1.7473
|0.0000
|1.7576
|-1.54
|4528.40
|1845
|2006.03.22 00:28
|close
|921
|0.03
|1.7472
|0.0000
|1.7579
|-1.66
|4526.74
|1846
|2006.03.22 00:28
|close
|920
|0.01
|1.7470
|0.0000
|1.7582
|-1.05
|4525.68
|1847
|2006.03.24 03:00
|buy
|924
|0.01
|1.7359
|0.0000
|1.7459
|1848
|2006.03.24 03:54
|buy
|925
|0.03
|1.7356
|0.0000
|1.7456
|1849
|2006.03.24 05:03
|buy
|926
|0.10
|1.7353
|0.0000
|1.7453
|1850
|2006.03.24 05:23
|buy
|927
|0.34
|1.7351
|0.0000
|1.7451
|1851
|2006.03.24 06:22
|close
|927
|0.34
|1.7353
|0.0000
|1.7451
|6.80
|4532.48
|1852
|2006.03.24 06:22
|close
|926
|0.10
|1.7352
|0.0000
|1.7453
|-1.00
|4531.48
|1853
|2006.03.24 06:23
|close
|925
|0.03
|1.7350
|0.0000
|1.7456
|-1.80
|4529.68
|1854
|2006.03.24 06:23
|close
|924
|0.01
|1.7353
|0.0000
|1.7459
|-0.60
|4529.08
|1855
|2006.03.28 21:00
|sell
|928
|0.01
|1.7434
|0.0000
|1.7334
|1856
|2006.03.28 21:00
|sell
|929
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1857
|2006.03.28 21:01
|sell
|930
|0.10
|1.7441
|0.0000
|1.7341
|1858
|2006.03.28 21:01
|sell
|931
|0.34
|1.7444
|0.0000
|1.7344
|1859
|2006.03.28 21:10
|close
|931
|0.34
|1.7442
|0.0000
|1.7344
|6.80
|4535.88
|1860
|2006.03.28 21:10
|close
|930
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7341
|-4.00
|4531.88
|1861
|2006.03.28 21:11
|close
|929
|0.03
|1.7447
|0.0000
|1.7337
|-3.00
|4528.88
|1862
|2006.03.28 21:11
|close
|928
|0.01
|1.7444
|0.0000
|1.7334
|-1.00
|4527.88
|1863
|2006.03.29 21:00
|buy
|932
|0.01
|1.7347
|0.0000
|1.7447
|1864
|2006.03.29 21:00
|buy
|933
|0.03
|1.7344
|0.0000
|1.7444
|1865
|2006.03.29 22:52
|buy
|934
|0.10
|1.7341
|0.0000
|1.7441
|1866
|2006.03.29 22:57
|buy
|935
|0.34
|1.7338
|0.0000
|1.7438
|1867
|2006.03.29 22:58
|close
|935
|0.34
|1.7340
|0.0000
|1.7438
|6.80
|4534.68
|1868
|2006.03.29 22:58
|close
|934
|0.10
|1.7339
|0.0000
|1.7441
|-2.00
|4532.68
|1869
|2006.03.29 22:58
|close
|933
|0.03
|1.7342
|0.0000
|1.7444
|-0.60
|4532.08
|1870
|2006.03.29 22:58
|close
|932
|0.01
|1.7341
|0.0000
|1.7447
|-0.60
|4531.48
|1871
|2006.04.02 22:01
|buy
|936
|0.01
|1.7370
|0.0000
|1.7470
|1872
|2006.04.02 22:02
|buy
|937
|0.03
|1.7367
|0.0000
|1.7467
|1873
|2006.04.02 23:42
|buy
|938
|0.10
|1.7363
|0.0000
|1.7463
|1874
|2006.04.03 00:31
|buy
|939
|0.34
|1.7359
|0.0000
|1.7459
|1875
|2006.04.03 14:55
|close
|939
|0.34
|1.7361
|0.0000
|1.7459
|6.80
|4538.28
|1876
|2006.04.03 14:55
|close
|938
|0.10
|1.7360
|0.0000
|1.7463
|-1.54
|4536.74
|1877
|2006.04.03 14:55
|close
|937
|0.03
|1.7364
|0.0000
|1.7467
|-0.46
|4536.27
|1878
|2006.04.03 14:55
|close
|936
|0.01
|1.7362
|0.0000
|1.7470
|-0.65
|4535.62
|1879
|2006.04.04 22:01
|sell
|940
|0.01
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1880
|2006.04.04 22:01
|sell
|941
|0.03
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1881
|2006.04.04 22:08
|sell
|942
|0.10
|1.7557
|0.0000
|1.7457
|1882
|2006.04.04 22:23
|sell
|943
|0.34
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1883
|2006.04.04 22:33
|close
|943
|0.34
|1.7557
|0.0000
|1.7460
|10.20
|4545.82
|1884
|2006.04.04 22:34
|close
|942
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7457
|-1.00
|4544.82
|1885
|2006.04.04 22:34
|close
|941
|0.03
|1.7557
|0.0000
|1.7454
|-0.90
|4543.92
|1886
|2006.04.04 22:34
|close
|940
|0.01
|1.7556
|0.0000
|1.7451
|-0.50
|4543.42
|1887
|2006.04.10 00:00
|buy
|944
|0.01
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1888
|2006.04.10 06:33
|buy
|945
|0.03
|1.7428
|0.0000
|1.7528
|1889
|2006.04.10 15:18
|buy
|946
|0.10
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|1890
|2006.04.10 15:21
|buy
|947
|0.34
|1.7419
|0.0000
|1.7519
|1891
|2006.04.10 15:26
|close
|947
|0.34
|1.7422
|0.0000
|1.7519
|10.20
|4553.62
|1892
|2006.04.10 15:26
|close
|946
|0.10
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|0.00
|4553.62
|1893
|2006.04.10 15:26
|close
|945
|0.03
|1.7423
|0.0000
|1.7528
|-1.50
|4552.12
|1894
|2006.04.10 15:26
|close
|944
|0.01
|1.7425
|0.0000
|1.7532
|-0.70
|4551.42
|1895
|2006.04.10 22:01
|buy
|948
|0.01
|1.7441
|0.0000
|1.7541
|1896
|2006.04.10 22:07
|buy
|949
|0.03
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|1897
|2006.04.10 22:32
|buy
|950
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|1898
|2006.04.10 22:39
|buy
|951
|0.34
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1899
|2006.04.10 22:39
|close
|951
|0.34
|1.7434
|0.0000
|1.7532
|6.80
|4558.22
|1900
|2006.04.10 22:39
|close
|950
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7534
|-1.00
|4557.22
|1901
|2006.04.10 22:39
|close
|949
|0.03
|1.7432
|0.0000
|1.7537
|-1.50
|4555.72
|1902
|2006.04.10 22:40
|close
|948
|0.01
|1.7431
|0.0000
|1.7541
|-1.00
|4554.72
|1903
|2006.04.14 00:00
|sell
|952
|0.01
|1.7517
|0.0000
|1.7417
|1904
|2006.04.14 00:05
|sell
|953
|0.03
|1.7520
|0.0000
|1.7420
|1905
|2006.04.14 00:06
|sell
|954
|0.10
|1.7524
|0.0000
|1.7424
|1906
|2006.04.14 06:01
|sell
|955
|0.34
|1.7528
|0.0000
|1.7428
|1907
|2006.04.14 06:05
|close
|955
|0.34
|1.7526
|0.0000
|1.7428
|6.80
|4561.52
|1908
|2006.04.14 06:06
|close
|954
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7424
|-3.00
|4558.52
|1909
|2006.04.14 06:06
|close
|953
|0.03
|1.7526
|0.0000
|1.7420
|-1.80
|4556.72
|1910
|2006.04.14 06:06
|close
|952
|0.01
|1.7527
|0.0000
|1.7417
|-1.00
|4555.72
|1911
|2006.04.17 22:01
|sell
|956
|0.01
|1.7704
|0.0000
|1.7604
|1912
|2006.04.17 22:02
|sell
|957
|0.03
|1.7708
|0.0000
|1.7608
|1913
|2006.04.18 00:08
|sell
|958
|0.10
|1.7712
|0.0000
|1.7612
|1914
|2006.04.18 00:09
|sell
|959
|0.34
|1.7715
|0.0000
|1.7615
|1915
|2006.04.18 00:25
|close
|959
|0.34
|1.7712
|0.0000
|1.7615
|10.20
|4565.92
|1916
|2006.04.18 00:25
|close
|958
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7612
|-1.00
|4564.92
|1917
|2006.04.18 00:25
|close
|957
|0.03
|1.7708
|0.0000
|1.7608
|-0.48
|4564.44
|1918
|2006.04.18 00:25
|close
|956
|0.01
|1.7710
|0.0000
|1.7604
|-0.76
|4563.68
|1919
|2006.04.19 03:00
|sell
|960
|0.01
|1.7817
|0.0000
|1.7717
|1920
|2006.04.19 04:41
|sell
|961
|0.03
|1.7820
|0.0000
|1.7720
|1921
|2006.04.19 04:42
|sell
|962
|0.10
|1.7823
|0.0000
|1.7723
|1922
|2006.04.19 06:24
|sell
|963
|0.34
|1.7827
|0.0000
|1.7727
|1923
|2006.04.19 06:24
|close
|963
|0.34
|1.7825
|0.0000
|1.7727
|6.80
|4570.48
|1924
|2006.04.19 06:24
|close
|962
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7723
|-3.00
|4567.48
|1925
|2006.04.19 06:24
|close
|961
|0.03
|1.7828
|0.0000
|1.7720
|-2.40
|4565.08
|1926
|2006.04.19 06:25
|close
|960
|0.01
|1.7829
|0.0000
|1.7717
|-1.20
|4563.88
|1927
|2006.04.20 00:00
|sell
|964
|0.01
|1.7910
|0.0000
|1.7810
|1928
|2006.04.20 00:00
|sell
|965
|0.03
|1.7913
|0.0000
|1.7813
|1929
|2006.04.20 00:00
|sell
|966
|0.10
|1.7915
|0.0000
|1.7815
|1930
|2006.04.20 10:42
|t/p
|965
|0.03
|1.7813
|0.0000
|1.7813
|30.00
|4593.88
|1931
|2006.04.20 10:42
|t/p
|966
|0.10
|1.7815
|0.0000
|1.7815
|100.00
|4693.88
|1932
|2006.04.20 10:42
|close
|964
|0.01
|1.7812
|0.0000
|1.7810
|9.80
|4703.68
|1933
|2006.04.21 02:00
|buy
|967
|0.01
|1.7798
|0.0000
|1.7898
|1934
|2006.04.21 02:12
|buy
|968
|0.03
|1.7796
|0.0000
|1.7896
|1935
|2006.04.21 05:27
|buy
|969
|0.10
|1.7793
|0.0000
|1.7893
|1936
|2006.04.21 05:27
|buy
|970
|0.34
|1.7790
|0.0000
|1.7890
|1937
|2006.04.21 05:28
|close
|970
|0.34
|1.7792
|0.0000
|1.7890
|6.80
|4710.48
|1938
|2006.04.21 05:28
|close
|969
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7893
|-2.00
|4708.48
|1939
|2006.04.21 05:29
|close
|968
|0.03
|1.7789
|0.0000
|1.7896
|-2.10
|4706.38
|1940
|2006.04.21 05:29
|close
|967
|0.01
|1.7788
|0.0000
|1.7898
|-1.00
|4705.38
|1941
|2006.04.24 22:01
|sell
|971
|0.01
|1.7862
|0.0000
|1.7762
|1942
|2006.04.24 22:02
|sell
|972
|0.03
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1943
|2006.04.24 22:36
|sell
|973
|0.10
|1.7873
|0.0000
|1.7773
|1944
|2006.04.24 22:41
|sell
|974
|0.34
|1.7877
|0.0000
|1.7777
|1945
|2006.04.24 22:42
|close
|974
|0.34
|1.7874
|0.0000
|1.7777
|10.20
|4715.58
|1946
|2006.04.24 22:42
|close
|973
|0.10
|1.7875
|0.0000
|1.7773
|-2.00
|4713.58
|1947
|2006.04.24 22:43
|close
|972
|0.03
|1.7876
|0.0000
|1.7769
|-2.10
|4711.48
|1948
|2006.04.24 22:43
|close
|971
|0.01
|1.7871
|0.0000
|1.7762
|-0.90
|4710.58
|1949
|2006.04.25 22:01
|sell
|975
|0.01
|1.7876
|0.0000
|1.7776
|1950
|2006.04.25 22:04
|sell
|976
|0.03
|1.7880
|0.0000
|1.7780
|1951
|2006.04.25 23:47
|sell
|977
|0.10
|1.7883
|0.0000
|1.7783
|1952
|2006.04.26 00:36
|sell
|978
|0.34
|1.7886
|0.0000
|1.7786
|1953
|2006.04.26 01:20
|close
|978
|0.34
|1.7884
|0.0000
|1.7786
|6.80
|4717.38
|1954
|2006.04.26 01:20
|close
|977
|0.10
|1.7886
|0.0000
|1.7783
|-4.59
|4712.79
|1955
|2006.04.26 01:21
|close
|976
|0.03
|1.7885
|0.0000
|1.7780
|-1.98
|4710.81
|1956
|2006.04.26 01:21
|close
|975
|0.01
|1.7884
|0.0000
|1.7776
|-0.96
|4709.85
|1957
|2006.04.26 02:00
|sell
|979
|0.01
|1.7865
|0.0000
|1.7765
|1958
|2006.04.26 02:05
|sell
|980
|0.03
|1.7868
|0.0000
|1.7768
|1959
|2006.04.26 02:09
|sell
|981
|0.10
|1.7871
|0.0000
|1.7771
|1960
|2006.04.26 02:43
|sell
|982
|0.34
|1.7874
|0.0000
|1.7774
|1961
|2006.04.26 02:58
|close
|982
|0.34
|1.7872
|0.0000
|1.7774
|6.80
|4716.65
|1962
|2006.04.26 02:59
|close
|981
|0.10
|1.7873
|0.0000
|1.7771
|-2.00
|4714.65
|1963
|2006.04.26 02:59
|close
|980
|0.03
|1.7877
|0.0000
|1.7768
|-2.70
|4711.95
|1964
|2006.04.26 02:59
|close
|979
|0.01
|1.7874
|0.0000
|1.7765
|-0.90
|4711.05
|1965
|2006.04.27 02:00
|buy
|983
|0.01
|1.7856
|0.0000
|1.7956
|1966
|2006.04.27 02:00
|buy
|984
|0.03
|1.7853
|0.0000
|1.7953
|1967
|2006.04.27 02:27
|buy
|985
|0.10
|1.7850
|0.0000
|1.7950
|1968
|2006.04.27 06:08
|buy
|986
|0.34
|1.7847
|0.0000
|1.7947
|1969
|2006.04.27 06:09
|close
|986
|0.34
|1.7849
|0.0000
|1.7947
|6.80
|4717.85
|1970
|2006.04.27 06:09
|close
|985
|0.10
|1.7850
|0.0000
|1.7950
|0.00
|4717.85
|1971
|2006.04.27 06:09
|close
|984
|0.03
|1.7847
|0.0000
|1.7953
|-1.80
|4716.05
|1972
|2006.04.27 06:10
|close
|983
|0.01
|1.7846
|0.0000
|1.7956
|-1.00
|4715.05
|1973
|2006.04.28 02:00
|sell
|987
|0.01
|1.8005
|0.0000
|1.7905
|1974
|2006.04.28 02:03
|sell
|988
|0.03
|1.8009
|0.0000
|1.7909
|1975
|2006.04.28 03:55
|sell
|989
|0.10
|1.8012
|0.0000
|1.7912
|1976
|2006.04.28 04:05
|sell
|990
|0.34
|1.8015
|0.0000
|1.7915
|1977
|2006.04.28 04:05
|close
|990
|0.34
|1.8013
|0.0000
|1.7915
|6.80
|4721.85
|1978
|2006.04.28 04:05
|close
|989
|0.10
|1.8014
|0.0000
|1.7912
|-2.00
|4719.85
|1979
|2006.04.28 04:05
|close
|988
|0.03
|1.8015
|0.0000
|1.7909
|-1.80
|4718.05
|1980
|2006.04.28 04:06
|close
|987
|0.01
|1.8014
|0.0000
|1.7905
|-0.90
|4717.15
|1981
|2006.05.01 01:00
|sell
|991
|0.01
|1.8233
|0.0000
|1.8133
|1982
|2006.05.01 01:10
|sell
|992
|0.03
|1.8236
|0.0000
|1.8136
|1983
|2006.05.01 02:03
|sell
|993
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8139
|1984
|2006.05.01 02:15
|sell
|994
|0.34
|1.8242
|0.0000
|1.8142
|1985
|2006.05.01 02:15
|close
|994
|0.34
|1.8240
|0.0000
|1.8142
|6.80
|4723.95
|1986
|2006.05.01 02:15
|close
|993
|0.10
|1.8241
|0.0000
|1.8139
|-2.00
|4721.95
|1987
|2006.05.01 02:15
|close
|992
|0.03
|1.8244
|0.0000
|1.8136
|-2.40
|4719.55
|1988
|2006.05.01 02:16
|close
|991
|0.01
|1.8245
|0.0000
|1.8133
|-1.20
|4718.35
|1989
|2006.05.02 23:00
|sell
|995
|0.01
|1.8387
|0.0000
|1.8287
|1990
|2006.05.02 23:00
|sell
|996
|0.03
|1.8390
|0.0000
|1.8290
|1991
|2006.05.03 01:12
|sell
|997
|0.10
|1.8393
|0.0000
|1.8293
|1992
|2006.05.03 01:23
|sell
|998
|0.34
|1.8396
|0.0000
|1.8296
|1993
|2006.05.03 01:23
|close
|998
|0.34
|1.8394
|0.0000
|1.8296
|6.80
|4725.15
|1994
|2006.05.03 01:24
|close
|997
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8293
|-2.00
|4723.15
|1995
|2006.05.03 01:24
|close
|996
|0.03
|1.8396
|0.0000
|1.8290
|-2.28
|4720.87
|1996
|2006.05.03 01:24
|close
|995
|0.01
|1.8397
|0.0000
|1.8287
|-1.16
|4719.71
|1997
|2006.05.05 03:00
|sell
|999
|0.01
|1.8508
|0.0000
|1.8408
|1998
|2006.05.05 03:19
|sell
|1000
|0.03
|1.8511
|0.0000
|1.8411
|1999
|2006.05.05 03:23
|sell
|1001
|0.10
|1.8515
|0.0000
|1.8415
|2000
|2006.05.05 04:42
|sell
|1002
|0.34
|1.8518
|0.0000
|1.8418
|2001
|2006.05.05 04:47
|close
|1002
|0.34
|1.8516
|0.0000
|1.8418
|6.80
|4726.51
|2002
|2006.05.05 04:47
|close
|1001
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8415
|-2.00
|4724.51
|2003
|2006.05.05 04:47
|close
|1000
|0.03
|1.8518
|0.0000
|1.8411
|-2.10
|4722.41
|2004
|2006.05.05 04:48
|close
|999
|0.01
|1.8517
|0.0000
|1.8408
|-0.90
|4721.51
|2005
|2006.05.08 01:00
|sell
|1003
|0.01
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|2006
|2006.05.08 01:00
|sell
|1004
|0.03
|1.8609
|0.0000
|1.8509
|2007
|2006.05.08 01:08
|sell
|1005
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|2008
|2006.05.08 01:09
|sell
|1006
|0.34
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|2009
|2006.05.08 01:10
|close
|1006
|0.34
|1.8611
|0.0000
|1.8516
|17.00
|4738.51
|2010
|2006.05.08 01:10
|close
|1005
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8513
|3.00
|4741.51
|2011
|2006.05.08 01:10
|close
|1004
|0.03
|1.8614
|0.0000
|1.8509
|-1.50
|4740.01
|2012
|2006.05.08 01:10
|close
|1003
|0.01
|1.8613
|0.0000
|1.8505
|-0.80
|4739.21
|2013
|2006.05.10 03:00
|sell
|1007
|0.01
|1.8656
|0.0000
|1.8556
|2014
|2006.05.10 03:47
|sell
|1008
|0.03
|1.8660
|0.0000
|1.8560
|2015
|2006.05.10 03:56
|sell
|1009
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8563
|2016
|2006.05.10 03:57
|sell
|1010
|0.34
|1.8666
|0.0000
|1.8566
|2017
|2006.05.10 03:58
|close
|1010
|0.34
|1.8664
|0.0000
|1.8566
|6.80
|4746.01
|2018
|2006.05.10 03:59
|close
|1009
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8563
|-3.00
|4743.01
|2019
|2006.05.10 03:59
|close
|1008
|0.03
|1.8663
|0.0000
|1.8560
|-0.90
|4742.11
|2020
|2006.05.10 03:59
|close
|1007
|0.01
|1.8664
|0.0000
|1.8556
|-0.80
|4741.31
|2021
|2006.05.10 21:00
|sell
|1011
|0.01
|1.8636
|0.0000
|1.8536
|2022
|2006.05.10 21:00
|sell
|1012
|0.03
|1.8639
|0.0000
|1.8539
|2023
|2006.05.10 21:03
|sell
|1013
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|2024
|2006.05.10 21:05
|sell
|1014
|0.34
|1.8646
|0.0000
|1.8546
|2025
|2006.05.10 21:06
|close
|1014
|0.34
|1.8643
|0.0000
|1.8546
|10.20
|4751.51
|2026
|2006.05.10 21:06
|close
|1013
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8541
|-4.00
|4747.51
|2027
|2006.05.10 21:06
|close
|1012
|0.03
|1.8644
|0.0000
|1.8539
|-1.50
|4746.01
|2028
|2006.05.10 21:06
|close
|1011
|0.01
|1.8645
|0.0000
|1.8536
|-0.90
|4745.11
|2029
|2006.05.12 02:00
|sell
|1015
|0.01
|1.8835
|0.0000
|1.8735
|2030
|2006.05.12 02:00
|sell
|1016
|0.03
|1.8838
|0.0000
|1.8738
|2031
|2006.05.12 03:21
|sell
|1017
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|2032
|2006.05.12 04:23
|sell
|1018
|0.34
|1.8845
|0.0000
|1.8745
|2033
|2006.05.12 04:24
|close
|1018
|0.34
|1.8843
|0.0000
|1.8745
|6.80
|4751.91
|2034
|2006.05.12 04:24
|close
|1017
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8742
|-2.00
|4749.91
|2035
|2006.05.12 04:25
|close
|1016
|0.03
|1.8845
|0.0000
|1.8738
|-2.10
|4747.81
|2036
|2006.05.12 04:25
|close
|1015
|0.01
|1.8846
|0.0000
|1.8735
|-1.10
|4746.71
|2037
|2006.05.16 02:00
|buy
|1019
|0.01
|1.8817
|0.0000
|1.8917
|2038
|2006.05.16 02:07
|buy
|1020
|0.03
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|2039
|2006.05.16 06:26
|buy
|1021
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|2040
|2006.05.16 06:26
|buy
|1022
|0.34
|1.8803
|0.0000
|1.8903
|2041
|2006.05.16 06:30
|close
|1022
|0.34
|1.8808
|0.0000
|1.8903
|17.00
|4763.71
|2042
|2006.05.16 06:31
|close
|1021
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8908
|-3.00
|4760.71
|2043
|2006.05.16 06:31
|close
|1020
|0.03
|1.8802
|0.0000
|1.8911
|-2.70
|4758.01
|2044
|2006.05.16 06:31
|close
|1019
|0.01
|1.8803
|0.0000
|1.8917
|-1.40
|4756.61
|2045
|2006.05.18 03:00
|buy
|1023
|0.01
|1.8859
|0.0000
|1.8959
|2046
|2006.05.18 03:16
|buy
|1024
|0.03
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|2047
|2006.05.18 03:17
|buy
|1025
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|2048
|2006.05.18 03:39
|buy
|1026
|0.34
|1.8847
|0.0000
|1.8947
|2049
|2006.05.18 03:44
|close
|1026
|0.34
|1.8849
|0.0000
|1.8947
|6.80
|4763.41
|2050
|2006.05.18 03:45
|close
|1025
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8951
|-3.00
|4760.41
|2051
|2006.05.18 03:45
|close
|1024
|0.03
|1.8849
|0.0000
|1.8955
|-1.80
|4758.61
|2052
|2006.05.18 03:45
|close
|1023
|0.01
|1.8847
|0.0000
|1.8959
|-1.20
|4757.41
|2053
|2006.05.23 03:00
|sell
|1027
|0.01
|1.8843
|0.0000
|1.8743
|2054
|2006.05.23 03:11
|sell
|1028
|0.03
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|2055
|2006.05.23 03:22
|sell
|1029
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8749
|2056
|2006.05.23 03:30
|sell
|1030
|0.34
|1.8852
|0.0000
|1.8752
|2057
|2006.05.23 03:32
|close
|1030
|0.34
|1.8850
|0.0000
|1.8752
|6.80
|4764.21
|2058
|2006.05.23 03:32
|close
|1029
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8749
|0.00
|4764.21
|2059
|2006.05.23 03:32
|close
|1028
|0.03
|1.8852
|0.0000
|1.8746
|-1.80
|4762.41
|2060
|2006.05.23 03:32
|close
|1027
|0.01
|1.8854
|0.0000
|1.8743
|-1.10
|4761.31
|2061
|2006.05.23 21:00
|sell
|1031
|0.01
|1.8800
|0.0000
|1.8700
|2062
|2006.05.23 21:00
|sell
|1032
|0.03
|1.8802
|0.0000
|1.8702
|2063
|2006.05.23 21:03
|sell
|1033
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|2064
|2006.05.23 21:04
|sell
|1034
|0.34
|1.8808
|0.0000
|1.8708
|2065
|2006.05.23 21:05
|close
|1034
|0.34
|1.8804
|0.0000
|1.8708
|13.60
|4774.91
|2066
|2006.05.23 21:05
|close
|1033
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8705
|-1.00
|4773.91
|2067
|2006.05.23 21:05
|close
|1032
|0.03
|1.8805
|0.0000
|1.8702
|-0.90
|4773.01
|2068
|2006.05.23 21:05
|close
|1031
|0.01
|1.8807
|0.0000
|1.8700
|-0.70
|4772.31
|2069
|2006.05.25 03:00
|buy
|1035
|0.01
|1.8693
|0.0000
|1.8793
|2070
|2006.05.25 03:10
|buy
|1036
|0.03
|1.8690
|0.0000
|1.8790
|2071
|2006.05.25 03:16
|buy
|1037
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8785
|2072
|2006.05.25 04:43
|buy
|1038
|0.34
|1.8683
|0.0000
|1.8783
|2073
|2006.05.25 04:46
|close
|1038
|0.34
|1.8687
|0.0000
|1.8783
|13.60
|4785.91
|2074
|2006.05.25 04:46
|close
|1037
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8785
|1.00
|4786.91
|2075
|2006.05.25 04:46
|close
|1036
|0.03
|1.8689
|0.0000
|1.8790
|-0.30
|4786.61
|2076
|2006.05.25 04:46
|close
|1035
|0.01
|1.8687
|0.0000
|1.8793
|-0.60
|4786.01
|2077
|2006.05.29 00:00
|buy
|1039
|0.01
|1.8590
|0.0000
|1.8690
|2078
|2006.05.29 00:12
|buy
|1040
|0.03
|1.8587
|0.0000
|1.8687
|2079
|2006.05.29 00:16
|buy
|1041
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8683
|2080
|2006.05.29 15:12
|buy
|1042
|0.34
|1.8581
|0.0000
|1.8681
|2081
|2006.05.29 15:14
|close
|1042
|0.34
|1.8583
|0.0000
|1.8681
|6.80
|4792.81
|2082
|2006.05.29 15:14
|close
|1041
|0.10
|1.8579
|0.0000
|1.8683
|-4.00
|4788.81
|2083
|2006.05.29 15:15
|close
|1040
|0.03
|1.8580
|0.0000
|1.8687
|-2.10
|4786.71
|2084
|2006.05.29 15:15
|close
|1039
|0.01
|1.8582
|0.0000
|1.8690
|-0.80
|4785.91
|2085
|2006.05.29 21:00
|buy
|1043
|0.01
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|2086
|2006.05.29 21:00
|buy
|1044
|0.03
|1.8602
|0.0000
|1.8702
|2087
|2006.05.29 21:01
|buy
|1045
|0.10
|1.8597
|0.0000
|1.8697
|2088
|2006.05.29 21:34
|buy
|1046
|0.34
|1.8594
|0.0000
|1.8694
|2089
|2006.05.29 21:35
|close
|1046
|0.34
|1.8597
|0.0000
|1.8694
|10.20
|4796.11
|2090
|2006.05.29 21:35
|close
|1045
|0.10
|1.8596
|0.0000
|1.8697
|-1.00
|4795.11
|2091
|2006.05.29 21:35
|close
|1044
|0.03
|1.8595
|0.0000
|1.8702
|-2.10
|4793.01
|2092
|2006.05.29 21:35
|close
|1043
|0.01
|1.8596
|0.0000
|1.8704
|-0.80
|4792.21
|2093
|2006.05.30 22:01
|sell
|1047
|0.01
|1.8835
|0.0000
|1.8735
|2094
|2006.05.31 04:22
|sell
|1048
|0.03
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|2095
|2006.05.31 04:22
|sell
|1049
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|2096
|2006.05.31 04:23
|sell
|1050
|0.34
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|2097
|2006.05.31 04:23
|close
|1050
|0.34
|1.8844
|0.0000
|1.8746
|6.80
|4799.01
|2098
|2006.05.31 04:23
|close
|1049
|0.10
|1.8845
|0.0000
|1.8742
|-3.00
|4796.01
|2099
|2006.05.31 04:24
|close
|1048
|0.03
|1.8846
|0.0000
|1.8739
|-2.10
|4793.91
|2100
|2006.05.31 04:24
|close
|1047
|0.01
|1.8845
|0.0000
|1.8735
|-1.16
|4792.75
|2101
|2006.06.05 01:00
|sell
|1051
|0.01
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|2102
|2006.06.05 01:00
|sell
|1052
|0.03
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|2103
|2006.06.05 01:17
|sell
|1053
|0.10
|1.8841
|0.0000
|1.8741
|2104
|2006.06.05 01:20
|sell
|1054
|0.34
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|2105
|2006.06.05 01:20
|close
|1054
|0.34
|1.8842
|0.0000
|1.8744
|6.80
|4799.55
|2106
|2006.06.05 01:20
|close
|1053
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8741
|-2.00
|4797.55
|2107
|2006.06.05 01:20
|close
|1052
|0.03
|1.8847
|0.0000
|1.8739
|-2.40
|4795.15
|2108
|2006.06.05 01:21
|close
|1051
|0.01
|1.8846
|0.0000
|1.8736
|-1.00
|4794.15
|2109
|2006.06.07 00:00
|buy
|1055
|0.01
|1.8610
|0.0000
|1.8710
|2110
|2006.06.07 05:56
|buy
|1056
|0.03
|1.8607
|0.0000
|1.8707
|2111
|2006.06.07 05:57
|buy
|1057
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|2112
|2006.06.07 05:58
|buy
|1058
|0.34
|1.8601
|0.0000
|1.8701
|2113
|2006.06.07 05:58
|close
|1058
|0.34
|1.8603
|0.0000
|1.8701
|6.80
|4800.95
|2114
|2006.06.07 05:58
|close
|1057
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8704
|-2.00
|4798.95
|2115
|2006.06.07 05:58
|close
|1056
|0.03
|1.8601
|0.0000
|1.8707
|-1.80
|4797.15
|2116
|2006.06.07 05:59
|close
|1055
|0.01
|1.8600
|0.0000
|1.8710
|-1.00
|4796.15
|2117
|2006.06.07 22:01
|buy
|1059
|0.01
|1.8577
|0.0000
|1.8677
|2118
|2006.06.07 22:02
|buy
|1060
|0.03
|1.8574
|0.0000
|1.8674
|2119
|2006.06.07 22:11
|buy
|1061
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8670
|2120
|2006.06.07 22:12
|buy
|1062
|0.34
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|2121
|2006.06.07 22:12
|close
|1062
|0.34
|1.8570
|0.0000
|1.8667
|10.20
|4806.35
|2122
|2006.06.07 22:12
|close
|1061
|0.10
|1.8569
|0.0000
|1.8670
|-1.00
|4805.35
|2123
|2006.06.07 22:12
|close
|1060
|0.03
|1.8566
|0.0000
|1.8674
|-2.40
|4802.95
|2124
|2006.06.07 22:13
|close
|1059
|0.01
|1.8564
|0.0000
|1.8677
|-1.30
|4801.65
|2125
|2006.06.08 21:00
|buy
|1063
|0.01
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|2126
|2006.06.08 21:02
|buy
|1064
|0.03
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|2127
|2006.06.08 22:32
|buy
|1065
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8521
|2128
|2006.06.09 06:14
|buy
|1066
|0.34
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|2129
|2006.06.09 06:15
|close
|1066
|0.34
|1.8418
|0.0000
|1.8516
|6.80
|4808.45
|2130
|2006.06.09 06:15
|close
|1065
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8521
|-2.54
|4805.91
|2131
|2006.06.09 06:16
|close
|1064
|0.03
|1.8415
|0.0000
|1.8524
|-2.26
|4803.64
|2132
|2006.06.09 06:16
|close
|1063
|0.01
|1.8418
|0.0000
|1.8528
|-0.85
|4802.79
|2133
|2006.06.12 02:00
|buy
|1067
|0.01
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|2134
|2006.06.12 02:08
|buy
|1068
|0.03
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|2135
|2006.06.12 02:35
|buy
|1069
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8513
|2136
|2006.06.12 02:41
|buy
|1070
|0.34
|1.8410
|0.0000
|1.8510
|2137
|2006.06.12 02:45
|close
|1070
|0.34
|1.8416
|0.0000
|1.8510
|20.40
|4823.19
|2138
|2006.06.12 02:45
|close
|1069
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8513
|-1.00
|4822.19
|2139
|2006.06.12 02:45
|close
|1068
|0.03
|1.8413
|0.0000
|1.8516
|-0.90
|4821.29
|2140
|2006.06.12 02:45
|close
|1067
|0.01
|1.8411
|0.0000
|1.8519
|-0.80
|4820.49
|2141
|2006.06.12 22:01
|sell
|1071
|0.01
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|2142
|2006.06.12 22:03
|sell
|1072
|0.03
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|2143
|2006.06.13 00:18
|sell
|1073
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|2144
|2006.06.13 00:19
|sell
|1074
|0.34
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|2145
|2006.06.13 00:19
|close
|1074
|0.34
|1.8432
|0.0000
|1.8334
|6.80
|4827.29
|2146
|2006.06.13 00:20
|close
|1073
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|0.00
|4827.29
|2147
|2006.06.13 00:20
|close
|1072
|0.03
|1.8432
|0.0000
|1.8327
|-1.98
|4825.31
|2148
|2006.06.13 00:20
|close
|1071
|0.01
|1.8431
|0.0000
|1.8321
|-1.16
|4824.15
|2149
|2006.06.14 03:00
|buy
|1075
|0.01
|1.8359
|0.0000
|1.8459
|2150
|2006.06.14 03:04
|buy
|1076
|0.03
|1.8356
|0.0000
|1.8456
|2151
|2006.06.14 03:27
|buy
|1077
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8451
|2152
|2006.06.14 03:32
|buy
|1078
|0.34
|1.8348
|0.0000
|1.8448
|2153
|2006.06.14 03:34
|close
|1078
|0.34
|1.8350
|0.0000
|1.8448
|6.80
|4830.95
|2154
|2006.06.14 03:34
|close
|1077
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8451
|-3.00
|4827.95
|2155
|2006.06.14 03:35
|close
|1076
|0.03
|1.8350
|0.0000
|1.8456
|-1.80
|4826.15
|2156
|2006.06.14 03:35
|close
|1075
|0.01
|1.8347
|0.0000
|1.8459
|-1.20
|4824.95
|2157
|2006.06.14 21:00
|sell
|1079
|0.01
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|2158
|2006.06.14 21:14
|sell
|1080
|0.03
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|2159
|2006.06.14 21:15
|sell
|1081
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|2160
|2006.06.14 22:03
|sell
|1082
|0.34
|1.8439
|0.0000
|1.8339
|2161
|2006.06.15 00:08
|close
|1082
|0.34
|1.8433
|0.0000
|1.8339
|4.13
|4829.08
|2162
|2006.06.15 00:08
|close
|1081
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8336
|-3.79
|4825.30
|2163
|2006.06.15 00:09
|close
|1080
|0.03
|1.8436
|0.0000
|1.8332
|-2.64
|4822.66
|2164
|2006.06.15 00:09
|close
|1079
|0.01
|1.8430
|0.0000
|1.8328
|-0.68
|4821.98
|2165
|2006.06.19 22:01
|buy
|1083
|0.01
|1.8409
|0.0000
|1.8509
|2166
|2006.06.19 22:01
|buy
|1084
|0.03
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|2167
|2006.06.19 22:08
|buy
|1085
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|2168
|2006.06.19 22:20
|buy
|1086
|0.34
|1.8400
|0.0000
|1.8500
|2169
|2006.06.19 22:20
|close
|1086
|0.34
|1.8403
|0.0000
|1.8500
|10.20
|4832.18
|2170
|2006.06.19 22:20
|close
|1085
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|0.00
|4832.18
|2171
|2006.06.19 22:20
|close
|1084
|0.03
|1.8400
|0.0000
|1.8506
|-1.80
|4830.38
|2172
|2006.06.19 22:21
|close
|1083
|0.01
|1.8401
|0.0000
|1.8509
|-0.80
|4829.58
|2173
|2006.06.22 23:00
|buy
|1087
|0.01
|1.8285
|0.0000
|1.8385
|2174
|2006.06.22 23:43
|buy
|1088
|0.03
|1.8282
|0.0000
|1.8382
|2175
|2006.06.23 00:07
|buy
|1089
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8380
|2176
|2006.06.23 01:40
|buy
|1090
|0.34
|1.8276
|0.0000
|1.8376
|2177
|2006.06.23 01:44
|close
|1090
|0.34
|1.8278
|0.0000
|1.8376
|6.80
|4836.38
|2178
|2006.06.23 01:44
|close
|1089
|0.10
|1.8276
|0.0000
|1.8380
|-4.00
|4832.38
|2179
|2006.06.23 01:44
|close
|1088
|0.03
|1.8274
|0.0000
|1.8382
|-1.96
|4830.42
|2180
|2006.06.23 01:44
|close
|1087
|0.01
|1.8275
|0.0000
|1.8385
|-0.85
|4829.56
|2181
|2006.06.28 03:00
|buy
|1091
|0.01
|1.8243
|0.0000
|1.8343
|2182
|2006.06.28 03:00
|buy
|1092
|0.03
|1.8240
|0.0000
|1.8340
|2183
|2006.06.28 03:01
|buy
|1093
|0.10
|1.8237
|0.0000
|1.8337
|2184
|2006.06.28 03:05
|buy
|1094
|0.34
|1.8234
|0.0000
|1.8334
|2185
|2006.06.28 03:05
|close
|1094
|0.34
|1.8236
|0.0000
|1.8334
|6.80
|4836.36
|2186
|2006.06.28 03:05
|close
|1093
|0.10
|1.8235
|0.0000
|1.8337
|-2.00
|4834.36
|2187
|2006.06.28 03:06
|close
|1092
|0.03
|1.8231
|0.0000
|1.8340
|-2.70
|4831.66
|2188
|2006.06.28 03:06
|close
|1091
|0.01
|1.8230
|0.0000
|1.8343
|-1.30
|4830.36
|2189
|2006.06.28 21:00
|buy
|1095
|0.01
|1.8191
|0.0000
|1.8291
|2190
|2006.06.28 21:52
|buy
|1096
|0.03
|1.8188
|0.0000
|1.8288
|2191
|2006.06.28 21:57
|buy
|1097
|0.10
|1.8185
|0.0000
|1.8285
|2192
|2006.06.28 22:04
|buy
|1098
|0.34
|1.8181
|0.0000
|1.8281
|2193
|2006.06.29 00:29
|close
|1098
|0.34
|1.8183
|0.0000
|1.8281
|21.64
|4852.00
|2194
|2006.06.29 00:29
|close
|1097
|0.10
|1.8182
|0.0000
|1.8285
|1.37
|4853.37
|2195
|2006.06.29 00:29
|close
|1096
|0.03
|1.8181
|0.0000
|1.8288
|-0.79
|4852.58
|2196
|2006.06.29 00:30
|close
|1095
|0.01
|1.8179
|0.0000
|1.8291
|-0.76
|4851.82
|2197
|2006.07.02 23:00
|sell
|1099
|0.01
|1.8473
|0.0000
|1.8373
|2198
|2006.07.02 23:00
|sell
|1100
|0.03
|1.8476
|0.0000
|1.8376
|2199
|2006.07.02 23:07
|sell
|1101
|0.10
|1.8478
|0.0000
|1.8378
|2200
|2006.07.03 00:00
|sell
|1102
|0.34
|1.8481
|0.0000
|1.8381
|2201
|2006.07.03 00:00
|close
|1102
|0.34
|1.8477
|0.0000
|1.8381
|13.60
|4865.42
|2202
|2006.07.03 00:00
|close
|1101
|0.10
|1.8479
|0.0000
|1.8378
|-2.59
|4862.82
|2203
|2006.07.03 00:00
|close
|1100
|0.03
|1.8478
|0.0000
|1.8376
|-1.08
|4861.74
|2204
|2006.07.03 00:01
|close
|1099
|0.01
|1.8480
|0.0000
|1.8373
|-0.86
|4860.88
|2205
|2006.07.04 20:00
|sell
|1103
|0.01
|1.8460
|0.0000
|1.8360
|2206
|2006.07.04 20:08
|sell
|1104
|0.03
|1.8467
|0.0000
|1.8367
|2207
|2006.07.04 20:43
|sell
|1105
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|2208
|2006.07.05 05:20
|sell
|1106
|0.34
|1.8475
|0.0000
|1.8375
|2209
|2006.07.05 05:21
|close
|1106
|0.34
|1.8472
|0.0000
|1.8375
|10.20
|4871.08
|2210
|2006.07.05 05:21
|close
|1105
|0.10
|1.8473
|0.0000
|1.8372
|-2.59
|4868.49
|2211
|2006.07.05 05:21
|close
|1104
|0.03
|1.8474
|0.0000
|1.8367
|-2.58
|4865.91
|2212
|2006.07.05 05:21
|close
|1103
|0.01
|1.8476
|0.0000
|1.8360
|-1.76
|4864.15
|2213
|2006.07.06 00:00
|buy
|1107
|0.01
|1.8357
|0.0000
|1.8457
|2214
|2006.07.06 00:00
|buy
|1108
|0.03
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|2215
|2006.07.06 00:27
|buy
|1109
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8451
|2216
|2006.07.06 00:48
|buy
|1110
|0.34
|1.8348
|0.0000
|1.8448
|2217
|2006.07.06 00:49
|close
|1110
|0.34
|1.8350
|0.0000
|1.8448
|6.80
|4870.95
|2218
|2006.07.06 00:49
|close
|1109
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8451
|-2.00
|4868.95
|2219
|2006.07.06 00:50
|close
|1108
|0.03
|1.8348
|0.0000
|1.8454
|-1.80
|4867.15
|2220
|2006.07.06 00:50
|close
|1107
|0.01
|1.8347
|0.0000
|1.8457
|-1.00
|4866.15
|2221
|2006.07.09 23:00
|sell
|1111
|0.01
|1.8497
|0.0000
|1.8397
|2222
|2006.07.09 23:01
|sell
|1112
|0.03
|1.8499
|0.0000
|1.8399
|2223
|2006.07.09 23:14
|sell
|1113
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8402
|2224
|2006.07.09 23:28
|sell
|1114
|0.34
|1.8505
|0.0000
|1.8405
|2225
|2006.07.09 23:45
|close
|1114
|0.34
|1.8503
|0.0000
|1.8405
|6.80
|4872.95
|2226
|2006.07.09 23:45
|close
|1113
|0.10
|1.8504
|0.0000
|1.8402
|-2.00
|4870.95
|2227
|2006.07.09 23:45
|close
|1112
|0.03
|1.8505
|0.0000
|1.8399
|-1.80
|4869.15
|2228
|2006.07.09 23:46
|close
|1111
|0.01
|1.8504
|0.0000
|1.8397
|-0.70
|4868.45
|2229
|2006.07.10 23:00
|buy
|1115
|0.01
|1.8432
|0.0000
|1.8532
|2230
|2006.07.10 23:01
|buy
|1116
|0.03
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|2231
|2006.07.10 23:01
|buy
|1117
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8525
|2232
|2006.07.11 06:09
|buy
|1118
|0.34
|1.8422
|0.0000
|1.8522
|2233
|2006.07.11 06:14
|close
|1118
|0.34
|1.8425
|0.0000
|1.8522
|10.20
|4878.65
|2234
|2006.07.11 06:14
|close
|1117
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8525
|-0.54
|4878.10
|2235
|2006.07.11 06:15
|close
|1116
|0.03
|1.8420
|0.0000
|1.8528
|-1.96
|4876.14
|2236
|2006.07.11 06:15
|close
|1115
|0.01
|1.8423
|0.0000
|1.8532
|-0.75
|4875.39
|2237
|2006.07.13 00:00
|buy
|1119
|0.01
|1.8339
|0.0000
|1.8439
|2238
|2006.07.13 00:22
|buy
|1120
|0.03
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|2239
|2006.07.13 12:47
|t/p
|1120
|0.03
|1.8436
|0.0000
|1.8436
|30.00
|4905.39
|2240
|2006.07.13 12:47
|close
|1119
|0.01
|1.8437
|0.0000
|1.8439
|9.80
|4915.19
|2241
|2006.07.14 01:00
|sell
|1121
|0.01
|1.8406
|0.0000
|1.8306
|2242
|2006.07.14 01:00
|sell
|1122
|0.03
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|2243
|2006.07.14 01:04
|sell
|1123
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|2244
|2006.07.14 01:05
|sell
|1124
|0.34
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|2245
|2006.07.14 01:06
|close
|1124
|0.34
|1.8413
|0.0000
|1.8316
|10.20
|4925.39
|2246
|2006.07.14 01:06
|close
|1123
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8313
|-1.00
|4924.39
|2247
|2006.07.14 01:07
|close
|1122
|0.03
|1.8416
|0.0000
|1.8310
|-1.80
|4922.59
|2248
|2006.07.14 01:07
|close
|1121
|0.01
|1.8417
|0.0000
|1.8306
|-1.10
|4921.49
|2249
|2006.07.16 22:01
|buy
|1125
|0.01
|1.8382
|0.0000
|1.8482
|2250
|2006.07.16 22:03
|buy
|1126
|0.03
|1.8380
|0.0000
|1.8480
|2251
|2006.07.17 00:07
|buy
|1127
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8476
|2252
|2006.07.17 01:21
|buy
|1128
|0.34
|1.8373
|0.0000
|1.8473
|2253
|2006.07.17 01:25
|close
|1128
|0.34
|1.8375
|0.0000
|1.8473
|6.80
|4928.29
|2254
|2006.07.17 01:26
|close
|1127
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8476
|-2.00
|4926.29
|2255
|2006.07.17 01:26
|close
|1126
|0.03
|1.8373
|0.0000
|1.8480
|-1.66
|4924.62
|2256
|2006.07.17 01:26
|close
|1125
|0.01
|1.8372
|0.0000
|1.8482
|-0.85
|4923.77
|2257
|2006.07.17 21:00
|buy
|1129
|0.01
|1.8189
|0.0000
|1.8289
|2258
|2006.07.17 21:01
|buy
|1130
|0.03
|1.8186
|0.0000
|1.8286
|2259
|2006.07.18 10:25
|t/p
|1130
|0.03
|1.8286
|0.0000
|1.8286
|30.44
|4954.21
|2260
|2006.07.18 10:25
|close
|1129
|0.01
|1.8286
|0.0000
|1.8289
|9.85
|4964.05
|2261
|2006.07.18 23:00
|sell
|1131
|0.01
|1.8254
|0.0000
|1.8154
|2262
|2006.07.19 02:17
|sell
|1132
|0.03
|1.8257
|0.0000
|1.8157
|2263
|2006.07.19 02:29
|sell
|1133
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8160
|2264
|2006.07.19 02:37
|sell
|1134
|0.34
|1.8263
|0.0000
|1.8163
|2265
|2006.07.19 02:38
|close
|1134
|0.34
|1.8261
|0.0000
|1.8163
|6.80
|4970.85
|2266
|2006.07.19 02:38
|close
|1133
|0.10
|1.8262
|0.0000
|1.8160
|-2.00
|4968.85
|2267
|2006.07.19 02:38
|close
|1132
|0.03
|1.8264
|0.0000
|1.8157
|-2.10
|4966.75
|2268
|2006.07.19 02:38
|close
|1131
|0.01
|1.8265
|0.0000
|1.8154
|-1.26
|4965.49
|2269
|2006.07.21 20:00
|sell
|1135
|0.01
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|2270
|2006.07.21 20:01
|sell
|1136
|0.03
|1.8593
|0.0000
|1.8493
|2271
|2006.07.21 21:24
|sell
|1137
|0.10
|1.8596
|0.0000
|1.8496
|2272
|2006.07.21 21:30
|sell
|1138
|0.34
|1.8599
|0.0000
|1.8499
|2273
|2006.07.21 21:32
|close
|1138
|0.34
|1.8595
|0.0000
|1.8499
|13.60
|4979.09
|2274
|2006.07.21 21:32
|close
|1137
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8496
|2.00
|4981.09
|2275
|2006.07.21 21:33
|close
|1136
|0.03
|1.8593
|0.0000
|1.8493
|0.00
|4981.09
|2276
|2006.07.21 21:36
|close
|1135
|0.01
|1.8604
|0.0000
|1.8490
|-1.40
|4979.69
|2277
|2006.07.26 02:00
|buy
|1139
|0.01
|1.8417
|0.0000
|1.8517
|2278
|2006.07.26 02:02
|buy
|1140
|0.03
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|2279
|2006.07.26 04:41
|buy
|1141
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8510
|2280
|2006.07.26 04:41
|buy
|1142
|0.34
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|2281
|2006.07.26 04:42
|close
|1142
|0.34
|1.8410
|0.0000
|1.8506
|13.60
|4993.29
|2282
|2006.07.26 04:42
|close
|1141
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8510
|-2.00
|4991.29
|2283
|2006.07.26 04:42
|close
|1140
|0.03
|1.8411
|0.0000
|1.8514
|-0.90
|4990.39
|2284
|2006.07.26 04:42
|close
|1139
|0.01
|1.8414
|0.0000
|1.8517
|-0.30
|4990.09
|2285
|2006.07.30 22:01
|sell
|1143
|0.01
|1.8627
|0.0000
|1.8527
|2286
|2006.07.30 22:01
|sell
|1144
|0.03
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|2287
|2006.07.30 23:50
|sell
|1145
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8533
|2288
|2006.07.30 23:57
|sell
|1146
|0.34
|1.8637
|0.0000
|1.8537
|2289
|2006.07.31 00:24
|close
|1146
|0.34
|1.8633
|0.0000
|1.8537
|8.18
|4998.27
|2290
|2006.07.31 00:24
|close
|1145
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8533
|-3.59
|4994.67
|2291
|2006.07.31 00:24
|close
|1144
|0.03
|1.8634
|0.0000
|1.8530
|-1.68
|4992.99
|2292
|2006.07.31 00:24
|close
|1143
|0.01
|1.8638
|0.0000
|1.8527
|-1.26
|4991.74
|2293
|2006.07.31 22:01
|sell
|1147
|0.01
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|2294
|2006.07.31 22:01
|sell
|1148
|0.03
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|2295
|2006.07.31 23:32
|sell
|1149
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8584
|2296
|2006.08.01 12:32
|sell
|1150
|0.34
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|2297
|2006.08.01 12:32
|close
|1150
|0.34
|1.8686
|0.0000
|1.8588
|6.80
|4998.54
|2298
|2006.08.01 12:32
|close
|1149
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8584
|-0.59
|4997.94
|2299
|2006.08.01 12:32
|close
|1148
|0.03
|1.8684
|0.0000
|1.8581
|-1.38
|4996.56
|2300
|2006.08.01 12:32
|close
|1147
|0.01
|1.8685
|0.0000
|1.8577
|-0.96
|4995.60
|2301
|2006.08.04 00:00
|sell
|1151
|0.01
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|2302
|2006.08.04 00:00
|sell
|1152
|0.03
|1.8868
|0.0000
|1.8768
|2303
|2006.08.04 00:42
|sell
|1153
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|2304
|2006.08.04 00:48
|sell
|1154
|0.34
|1.8874
|0.0000
|1.8774
|2305
|2006.08.04 00:50
|close
|1154
|0.34
|1.8871
|0.0000
|1.8774
|10.20
|5005.80
|2306
|2006.08.04 00:50
|close
|1153
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8771
|-2.00
|5003.80
|2307
|2006.08.04 00:50
|close
|1152
|0.03
|1.8877
|0.0000
|1.8768
|-2.70
|5001.10
|2308
|2006.08.04 00:51
|close
|1151
|0.01
|1.8878
|0.0000
|1.8765
|-1.30
|4999.80
|2309
|2006.08.06 23:00
|sell
|1155
|0.01
|1.9073
|0.0000
|1.8973
|2310
|2006.08.06 23:01
|sell
|1156
|0.03
|1.9084
|0.0000
|1.8984
|2311
|2006.08.06 23:46
|sell
|1157
|0.10
|1.9087
|0.0000
|1.8987
|2312
|2006.08.07 07:58
|sell
|1158
|0.34
|1.9090
|0.0000
|1.8990
|2313
|2006.08.07 07:58
|close
|1158
|0.34
|1.9087
|0.0000
|1.8990
|10.20
|5010.00
|2314
|2006.08.07 07:59
|close
|1157
|0.10
|1.9088
|0.0000
|1.8987
|-2.59
|5007.41
|2315
|2006.08.07 07:59
|close
|1156
|0.03
|1.9091
|0.0000
|1.8984
|-2.58
|5004.83
|2316
|2006.08.07 07:59
|close
|1155
|0.01
|1.9093
|0.0000
|1.8973
|-2.16
|5002.67
|2317
|2006.08.11 00:00
|buy
|1159
|0.02
|1.8942
|0.0000
|1.9042
|2318
|2006.08.11 00:00
|buy
|1160
|0.07
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2319
|2006.08.11 00:16
|buy
|1161
|0.24
|1.8936
|0.0000
|1.9036
|2320
|2006.08.11 02:03
|buy
|1162
|0.82
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|2321
|2006.08.11 02:04
|close
|1162
|0.82
|1.8933
|0.0000
|1.9031
|16.40
|5019.07
|2322
|2006.08.11 02:04
|close
|1161
|0.24
|1.8931
|0.0000
|1.9036
|-12.00
|5007.07
|2323
|2006.08.11 02:04
|close
|1160
|0.07
|1.8929
|0.0000
|1.9039
|-7.00
|5000.07
|2324
|2006.08.11 02:04
|close
|1159
|0.02
|1.8927
|0.0000
|1.9042
|-3.00
|4997.07
|2325
|2006.08.14 01:00
|buy
|1163
|0.01
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2326
|2006.08.14 01:02
|buy
|1164
|0.03
|1.8935
|0.0000
|1.9035
|2327
|2006.08.14 04:12
|buy
|1165
|0.10
|1.8929
|0.0000
|1.9029
|2328
|2006.08.14 04:12
|buy
|1166
|0.34
|1.8926
|0.0000
|1.9026
|2329
|2006.08.14 04:14
|close
|1166
|0.34
|1.8939
|0.0000
|1.9026
|44.20
|5041.27
|2330
|2006.08.14 04:14
|close
|1165
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9029
|12.00
|5053.27
|2331
|2006.08.14 04:14
|close
|1164
|0.03
|1.8940
|0.0000
|1.9035
|1.50
|5054.77
|2332
|2006.08.14 04:14
|close
|1163
|0.01
|1.8938
|0.0000
|1.9039
|-0.10
|5054.67
|2333
|2006.08.14 22:01
|buy
|1167
|0.02
|1.8893
|0.0000
|1.8993
|2334
|2006.08.14 22:03
|buy
|1168
|0.07
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|2335
|2006.08.14 22:27
|buy
|1169
|0.24
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|2336
|2006.08.14 22:55
|buy
|1170
|0.82
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2337
|2006.08.14 22:58
|close
|1170
|0.82
|1.8884
|0.0000
|1.8982
|16.40
|5071.07
|2338
|2006.08.14 22:58
|close
|1169
|0.24
|1.8883
|0.0000
|1.8986
|-7.20
|5063.87
|2339
|2006.08.14 22:59
|close
|1168
|0.07
|1.8882
|0.0000
|1.8990
|-5.60
|5058.27
|2340
|2006.08.14 22:59
|close
|1167
|0.02
|1.8886
|0.0000
|1.8993
|-1.40
|5056.87
|2341
|2006.08.16 00:00
|sell
|1171
|0.02
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|2342
|2006.08.16 00:01
|sell
|1172
|0.07
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2343
|2006.08.16 01:26
|sell
|1173
|0.24
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2344
|2006.08.16 01:29
|sell
|1174
|0.82
|1.8943
|0.0000
|1.8843
|2345
|2006.08.16 01:29
|close
|1174
|0.82
|1.8942
|0.0000
|1.8843
|8.20
|5065.07
|2346
|2006.08.16 01:29
|close
|1173
|0.24
|1.8943
|0.0000
|1.8841
|-4.80
|5060.27
|2347
|2006.08.16 01:30
|close
|1172
|0.07
|1.8945
|0.0000
|1.8838
|-4.90
|5055.37
|2348
|2006.08.16 01:30
|close
|1171
|0.02
|1.8940
|0.0000
|1.8833
|-1.40
|5053.97
|2349
|2006.08.16 21:00
|sell
|1175
|0.02
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|2350
|2006.08.16 21:04
|sell
|1176
|0.07
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|2351
|2006.08.16 21:06
|sell
|1177
|0.24
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|2352
|2006.08.16 21:08
|sell
|1178
|0.82
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2353
|2006.08.16 21:25
|close
|1178
|0.82
|1.8959
|0.0000
|1.8862
|24.60
|5078.57
|2354
|2006.08.16 21:26
|close
|1177
|0.24
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|0.00
|5078.57
|2355
|2006.08.16 21:26
|close
|1176
|0.07
|1.8959
|0.0000
|1.8857
|-1.40
|5077.17
|2356
|2006.08.16 21:26
|close
|1175
|0.02
|1.8958
|0.0000
|1.8854
|-0.80
|5076.37
|2357
|2006.08.23 01:00
|buy
|1179
|0.02
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2358
|2006.08.23 01:00
|buy
|1180
|0.07
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|2359
|2006.08.23 01:48
|buy
|1181
|0.24
|1.8878
|0.0000
|1.8978
|2360
|2006.08.23 01:53
|buy
|1182
|0.82
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2361
|2006.08.23 02:23
|close
|1182
|0.82
|1.8879
|0.0000
|1.8975
|32.80
|5109.17
|2362
|2006.08.23 02:23
|close
|1181
|0.24
|1.8877
|0.0000
|1.8978
|-2.40
|5106.77
|2363
|2006.08.23 02:23
|close
|1180
|0.07
|1.8878
|0.0000
|1.8981
|-2.10
|5104.67
|2364
|2006.08.23 02:23
|close
|1179
|0.02
|1.8874
|0.0000
|1.8984
|-2.00
|5102.67
|2365
|2006.08.23 21:00
|sell
|1183
|0.02
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2366
|2006.08.23 21:01
|sell
|1184
|0.07
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2367
|2006.08.23 21:03
|sell
|1185
|0.24
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2368
|2006.08.24 08:55
|sell
|1186
|0.82
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|2369
|2006.08.24 08:56
|close
|1186
|0.82
|1.8943
|0.0000
|1.8845
|16.40
|5119.07
|2370
|2006.08.24 08:56
|close
|1185
|0.24
|1.8944
|0.0000
|1.8841
|-18.68
|5100.39
|2371
|2006.08.24 08:56
|close
|1184
|0.07
|1.8945
|0.0000
|1.8838
|-8.25
|5092.14
|2372
|2006.08.24 08:56
|close
|1183
|0.02
|1.8942
|0.0000
|1.8834
|-2.56
|5089.58
|2373
|2006.08.30 22:01
|sell
|1187
|0.02
|1.9042
|0.0000
|1.8942
|2374
|2006.08.30 22:05
|sell
|1188
|0.07
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|2375
|2006.08.30 22:17
|sell
|1189
|0.24
|1.9049
|0.0000
|1.8949
|2376
|2006.08.30 23:21
|sell
|1190
|0.82
|1.9052
|0.0000
|1.8952
|2377
|2006.08.30 23:53
|close
|1190
|0.82
|1.9049
|0.0000
|1.8952
|24.60
|5114.18
|2378
|2006.08.30 23:53
|close
|1189
|0.24
|1.9050
|0.0000
|1.8949
|-2.40
|5111.78
|2379
|2006.08.30 23:53
|close
|1188
|0.07
|1.9051
|0.0000
|1.8944
|-4.90
|5106.88
|2380
|2006.08.30 23:53
|close
|1187
|0.02
|1.9053
|0.0000
|1.8942
|-2.20
|5104.68
|2381
|2006.09.04 23:00
|sell
|1191
|0.02
|1.9053
|0.0000
|1.8953
|2382
|2006.09.04 23:05
|sell
|1192
|0.07
|1.9060
|0.0000
|1.8960
|2383
|2006.09.05 13:38
|t/p
|1192
|0.07
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|68.88
|5173.56
|2384
|2006.09.05 13:38
|close
|1191
|0.02
|1.8960
|0.0000
|1.8953
|18.28
|5191.84
|2385
|2006.09.05 23:00
|buy
|1193
|0.02
|1.8953
|0.0000
|1.9053
|2386
|2006.09.05 23:00
|buy
|1194
|0.07
|1.8950
|0.0000
|1.9050
|2387
|2006.09.05 23:03
|buy
|1195
|0.24
|1.8947
|0.0000
|1.9047
|2388
|2006.09.05 23:08
|buy
|1196
|0.82
|1.8945
|0.0000
|1.9045
|2389
|2006.09.05 23:09
|close
|1196
|0.82
|1.8946
|0.0000
|1.9045
|8.20
|5200.04
|2390
|2006.09.05 23:09
|close
|1195
|0.24
|1.8944
|0.0000
|1.9047
|-7.20
|5192.84
|2391
|2006.09.05 23:09
|close
|1194
|0.07
|1.8942
|0.0000
|1.9050
|-5.60
|5187.24
|2392
|2006.09.05 23:09
|close
|1193
|0.02
|1.8943
|0.0000
|1.9053
|-2.00
|5185.24
|2393
|2006.09.06 20:00
|buy
|1197
|0.02
|1.8848
|0.0000
|1.8948
|2394
|2006.09.06 20:10
|buy
|1198
|0.07
|1.8845
|0.0000
|1.8945
|2395
|2006.09.06 20:16
|buy
|1199
|0.24
|1.8843
|0.0000
|1.8943
|2396
|2006.09.06 20:29
|buy
|1200
|0.82
|1.8838
|0.0000
|1.8938
|2397
|2006.09.06 20:29
|close
|1200
|0.82
|1.8844
|0.0000
|1.8938
|49.20
|5234.44
|2398
|2006.09.06 20:30
|close
|1199
|0.24
|1.8838
|0.0000
|1.8943
|-12.00
|5222.44
|2399
|2006.09.06 20:30
|close
|1198
|0.07
|1.8836
|0.0000
|1.8945
|-6.30
|5216.14
|2400
|2006.09.06 20:30
|close
|1197
|0.02
|1.8837
|0.0000
|1.8948
|-2.20
|5213.94
|2401
|2006.09.10 22:01
|buy
|1201
|0.02
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|2402
|2006.09.10 22:11
|buy
|1202
|0.07
|1.8654
|0.0000
|1.8754
|2403
|2006.09.10 22:14
|buy
|1203
|0.24
|1.8651
|0.0000
|1.8751
|2404
|2006.09.10 22:33
|buy
|1204
|0.82
|1.8646
|0.0000
|1.8746
|2405
|2006.09.10 22:47
|close
|1204
|0.82
|1.8649
|0.0000
|1.8746
|24.60
|5238.54
|2406
|2006.09.10 22:47
|close
|1203
|0.24
|1.8652
|0.0000
|1.8751
|2.40
|5240.94
|2407
|2006.09.10 22:47
|close
|1202
|0.07
|1.8651
|0.0000
|1.8754
|-2.10
|5238.84
|2408
|2006.09.10 22:47
|close
|1201
|0.02
|1.8654
|0.0000
|1.8757
|-0.60
|5238.24
|2409
|2006.09.12 20:00
|sell
|1205
|0.02
|1.8750
|0.0000
|1.8650
|2410
|2006.09.12 20:00
|sell
|1206
|0.07
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|2411
|2006.09.12 20:07
|sell
|1207
|0.24
|1.8759
|0.0000
|1.8659
|2412
|2006.09.12 20:18
|sell
|1208
|0.82
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|2413
|2006.09.12 20:21
|close
|1208
|0.82
|1.8760
|0.0000
|1.8661
|8.20
|5246.44
|2414
|2006.09.12 20:21
|close
|1207
|0.24
|1.8761
|0.0000
|1.8659
|-4.80
|5241.64
|2415
|2006.09.12 20:21
|close
|1206
|0.07
|1.8762
|0.0000
|1.8656
|-4.20
|5237.44
|2416
|2006.09.12 20:22
|close
|1205
|0.02
|1.8761
|0.0000
|1.8650
|-2.20
|5235.24
|2417
|2006.09.14 02:00
|sell
|1209
|0.02
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|2418
|2006.09.14 02:00
|sell
|1210
|0.07
|1.8772
|0.0000
|1.8672
|2419
|2006.09.14 02:04
|sell
|1211
|0.24
|1.8775
|0.0000
|1.8675
|2420
|2006.09.14 02:09
|sell
|1212
|0.82
|1.8778
|0.0000
|1.8678
|2421
|2006.09.14 02:34
|close
|1212
|0.82
|1.8776
|0.0000
|1.8678
|16.40
|5251.64
|2422
|2006.09.14 02:34
|close
|1211
|0.24
|1.8779
|0.0000
|1.8675
|-9.60
|5242.04
|2423
|2006.09.14 02:34
|close
|1210
|0.07
|1.8781
|0.0000
|1.8672
|-6.30
|5235.74
|2424
|2006.09.14 02:34
|close
|1209
|0.02
|1.8780
|0.0000
|1.8669
|-2.20
|5233.54
|2425
|2006.09.14 21:00
|sell
|1213
|0.02
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|2426
|2006.09.14 21:00
|sell
|1214
|0.07
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|2427
|2006.09.14 21:19
|sell
|1215
|0.24
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2428
|2006.09.15 05:09
|sell
|1216
|0.82
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|2429
|2006.09.15 05:09
|close
|1216
|0.82
|1.8874
|0.0000
|1.8776
|16.40
|5249.94
|2430
|2006.09.15 05:09
|close
|1215
|0.24
|1.8875
|0.0000
|1.8773
|-8.63
|5241.32
|2431
|2006.09.15 05:09
|close
|1214
|0.07
|1.8876
|0.0000
|1.8769
|-6.02
|5235.30
|2432
|2006.09.15 05:10
|close
|1213
|0.02
|1.8877
|0.0000
|1.8765
|-2.72
|5232.58
|2433
|2006.09.17 22:01
|buy
|1217
|0.02
|1.8784
|0.0000
|1.8884
|2434
|2006.09.17 22:01
|buy
|1218
|0.07
|1.8779
|0.0000
|1.8879
|2435
|2006.09.17 22:26
|buy
|1219
|0.24
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|2436
|2006.09.17 22:28
|buy
|1220
|0.82
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|2437
|2006.09.17 22:41
|close
|1220
|0.82
|1.8776
|0.0000
|1.8873
|24.60
|5257.18
|2438
|2006.09.17 22:41
|close
|1219
|0.24
|1.8774
|0.0000
|1.8876
|-4.80
|5252.38
|2439
|2006.09.17 22:41
|close
|1218
|0.07
|1.8773
|0.0000
|1.8879
|-4.20
|5248.18
|2440
|2006.09.17 22:41
|close
|1217
|0.02
|1.8771
|0.0000
|1.8884
|-2.60
|5245.58
|2441
|2006.09.20 23:00
|sell
|1221
|0.02
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2442
|2006.09.20 23:13
|sell
|1222
|0.07
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|2443
|2006.09.20 23:13
|sell
|1223
|0.24
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2444
|2006.09.20 23:20
|sell
|1224
|0.82
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|2445
|2006.09.27 08:33
|close
|1224
|0.82
|1.8874
|0.0000
|1.8776
|-75.15
|5170.43
|2446
|2006.09.27 08:33
|close
|1223
|0.24
|1.8875
|0.0000
|1.8773
|-31.60
|5138.83
|2447
|2006.09.27 08:33
|close
|1222
|0.07
|1.8874
|0.0000
|1.8770
|-10.62
|5128.22
|2448
|2006.09.27 08:33
|close
|1221
|0.02
|1.8875
|0.0000
|1.8767
|-3.83
|5124.38
|2449
|2006.09.27 20:00
|buy
|1225
|0.02
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|2450
|2006.09.27 20:00
|buy
|1226
|0.07
|1.8887
|0.0000
|1.8987
|2451
|2006.09.28 02:42
|buy
|1227
|0.24
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2452
|2006.09.28 02:48
|buy
|1228
|0.82
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2453
|2006.09.28 02:57
|close
|1228
|0.82
|1.8882
|0.0000
|1.8980
|16.40
|5140.78
|2454
|2006.09.28 02:57
|close
|1227
|0.24
|1.8881
|0.0000
|1.8983
|-4.80
|5135.98
|2455
|2006.09.28 02:57
|close
|1226
|0.07
|1.8882
|0.0000
|1.8987
|-0.44
|5135.54
|2456
|2006.09.28 02:57
|close
|1225
|0.02
|1.8881
|0.0000
|1.8990
|-0.93
|5134.61
|2457
|2006.09.28 20:00
|buy
|1229
|0.02
|1.8765
|0.0000
|1.8865
|2458
|2006.09.28 21:10
|buy
|1230
|0.07
|1.8761
|0.0000
|1.8861
|2459
|2006.09.28 21:10
|buy
|1231
|0.24
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|2460
|2006.09.28 21:45
|buy
|1232
|0.82
|1.8754
|0.0000
|1.8854
|2461
|2006.09.28 21:49
|close
|1232
|0.82
|1.8756
|0.0000
|1.8854
|16.40
|5151.01
|2462
|2006.09.28 21:49
|close
|1231
|0.24
|1.8754
|0.0000
|1.8857
|-7.20
|5143.81
|2463
|2006.09.28 21:49
|close
|1230
|0.07
|1.8751
|0.0000
|1.8861
|-7.00
|5136.81
|2464
|2006.09.28 21:49
|close
|1229
|0.02
|1.8753
|0.0000
|1.8865
|-2.40
|5134.41
|2465
|2006.10.03 02:00
|sell
|1233
|0.02
|1.8860
|0.0000
|1.8760
|2466
|2006.10.03 02:00
|sell
|1234
|0.07
|1.8864
|0.0000
|1.8764
|2467
|2006.10.03 03:14
|sell
|1235
|0.24
|1.8868
|0.0000
|1.8768
|2468
|2006.10.03 03:18
|sell
|1236
|0.82
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|2469
|2006.10.03 03:33
|close
|1236
|0.82
|1.8869
|0.0000
|1.8771
|16.40
|5150.81
|2470
|2006.10.03 03:33
|close
|1235
|0.24
|1.8872
|0.0000
|1.8768
|-9.60
|5141.21
|2471
|2006.10.03 03:33
|close
|1234
|0.07
|1.8873
|0.0000
|1.8764
|-6.30
|5134.91
|2472
|2006.10.03 03:33
|close
|1233
|0.02
|1.8872
|0.0000
|1.8760
|-2.40
|5132.51
|2473
|2006.10.05 22:00
|buy
|1237
|0.02
|1.8790
|0.0000
|1.8890
|2474
|2006.10.05 22:23
|buy
|1238
|0.07
|1.8787
|0.0000
|1.8887
|2475
|2006.10.05 22:32
|buy
|1239
|0.24
|1.8784
|0.0000
|1.8884
|2476
|2006.10.05 22:33
|buy
|1240
|0.82
|1.8781
|0.0000
|1.8881
|2477
|2006.10.05 22:34
|close
|1240
|0.82
|1.8784
|0.0000
|1.8881
|24.60
|5157.11
|2478
|2006.10.05 22:34
|close
|1239
|0.24
|1.8786
|0.0000
|1.8884
|4.80
|5161.91
|2479
|2006.10.05 22:34
|close
|1238
|0.07
|1.8785
|0.0000
|1.8887
|-1.40
|5160.51
|2480
|2006.10.05 22:34
|close
|1237
|0.02
|1.8784
|0.0000
|1.8890
|-1.20
|5159.31
|2481
|2006.10.09 01:00
|buy
|1241
|0.02
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|2482
|2006.10.09 01:03
|buy
|1242
|0.07
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|2483
|2006.10.09 02:46
|buy
|1243
|0.24
|1.8701
|0.0000
|1.8801
|2484
|2006.10.09 02:47
|buy
|1244
|0.82
|1.8698
|0.0000
|1.8798
|2485
|2006.10.09 03:01
|close
|1244
|0.82
|1.8700
|0.0000
|1.8798
|16.40
|5175.71
|2486
|2006.10.09 03:01
|close
|1243
|0.24
|1.8698
|0.0000
|1.8801
|-7.20
|5168.51
|2487
|2006.10.09 03:01
|close
|1242
|0.07
|1.8699
|0.0000
|1.8804
|-3.50
|5165.01
|2488
|2006.10.09 03:02
|close
|1241
|0.02
|1.8700
|0.0000
|1.8807
|-1.40
|5163.61
|2489
|2006.10.10 22:00
|buy
|1245
|0.02
|1.8541
|0.0000
|1.8641
|2490
|2006.10.10 22:02
|buy
|1246
|0.07
|1.8538
|0.0000
|1.8638
|2491
|2006.10.10 22:58
|buy
|1247
|0.24
|1.8535
|0.0000
|1.8635
|2492
|2006.10.11 06:43
|buy
|1248
|0.82
|1.8530
|0.0000
|1.8630
|2493
|2006.10.11 07:04
|close
|1248
|0.82
|1.8532
|0.0000
|1.8630
|16.40
|5180.01
|2494
|2006.10.11 07:04
|close
|1247
|0.24
|1.8531
|0.0000
|1.8635
|-6.11
|5173.90
|2495
|2006.10.11 07:04
|close
|1246
|0.07
|1.8533
|0.0000
|1.8638
|-2.48
|5171.42
|2496
|2006.10.11 07:04
|close
|1245
|0.02
|1.8534
|0.0000
|1.8641
|-1.11
|5170.31
|2497
|2006.10.12 02:00
|buy
|1249
|0.02
|1.8569
|0.0000
|1.8669
|2498
|2006.10.12 02:02
|buy
|1250
|0.07
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|2499
|2006.10.12 02:24
|buy
|1251
|0.24
|1.8563
|0.0000
|1.8663
|2500
|2006.10.12 09:18
|buy
|1252
|0.82
|1.8561
|0.0000
|1.8661
|2501
|2006.10.12 09:19
|close
|1252
|0.82
|1.8563
|0.0000
|1.8661
|16.40
|5186.71
|2502
|2006.10.12 09:20
|close
|1251
|0.24
|1.8562
|0.0000
|1.8663
|-2.40
|5184.31
|2503
|2006.10.12 09:20
|close
|1250
|0.07
|1.8561
|0.0000
|1.8666
|-3.50
|5180.81
|2504
|2006.10.12 09:20
|close
|1249
|0.02
|1.8560
|0.0000
|1.8669
|-1.80
|5179.01
|2505
|2006.10.16 20:00
|sell
|1253
|0.02
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|2506
|2006.10.16 20:33
|sell
|1254
|0.07
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|2507
|2006.10.16 20:48
|sell
|1255
|0.24
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|2508
|2006.10.16 21:53
|sell
|1256
|0.82
|1.8619
|0.0000
|1.8519
|2509
|2006.10.16 22:13
|close
|1256
|0.82
|1.8617
|0.0000
|1.8519
|16.40
|5195.41
|2510
|2006.10.16 22:14
|close
|1255
|0.24
|1.8618
|0.0000
|1.8516
|-4.80
|5190.61
|2511
|2006.10.16 22:14
|close
|1254
|0.07
|1.8617
|0.0000
|1.8513
|-2.80
|5187.81
|2512
|2006.10.16 22:14
|close
|1253
|0.02
|1.8620
|0.0000
|1.8510
|-2.00
|5185.81
|2513
|2006.10.17 22:01
|sell
|1257
|0.02
|1.8717
|0.0000
|1.8617
|2514
|2006.10.17 22:10
|sell
|1258
|0.07
|1.8720
|0.0000
|1.8620
|2515
|2006.10.17 22:18
|sell
|1259
|0.24
|1.8724
|0.0000
|1.8624
|2516
|2006.10.18 06:36
|sell
|1260
|0.82
|1.8727
|0.0000
|1.8627
|2517
|2006.10.18 06:49
|close
|1260
|0.82
|1.8725
|0.0000
|1.8627
|16.40
|5202.21
|2518
|2006.10.18 06:49
|close
|1259
|0.24
|1.8726
|0.0000
|1.8624
|-8.63
|5193.58
|2519
|2006.10.18 06:49
|close
|1258
|0.07
|1.8725
|0.0000
|1.8620
|-4.62
|5188.97
|2520
|2006.10.18 06:49
|close
|1257
|0.02
|1.8726
|0.0000
|1.8617
|-2.12
|5186.85
|2521
|2006.10.20 02:00
|sell
|1261
|0.02
|1.8778
|0.0000
|1.8678
|2522
|2006.10.20 08:21
|sell
|1262
|0.07
|1.8782
|0.0000
|1.8682
|2523
|2006.10.20 08:30
|sell
|1263
|0.24
|1.8785
|0.0000
|1.8685
|2524
|2006.10.20 08:30
|sell
|1264
|0.82
|1.8788
|0.0000
|1.8688
|2525
|2006.10.23 07:13
|close
|1264
|0.82
|1.8786
|0.0000
|1.8688
|3.32
|5190.17
|2526
|2006.10.23 07:13
|close
|1263
|0.24
|1.8787
|0.0000
|1.8685
|-8.63
|5181.54
|2527
|2006.10.23 07:13
|close
|1262
|0.07
|1.8785
|0.0000
|1.8682
|-3.22
|5178.33
|2528
|2006.10.23 07:13
|close
|1261
|0.02
|1.8784
|0.0000
|1.8678
|-1.52
|5176.81
|2529
|2006.10.23 20:00
|buy
|1265
|0.02
|1.8736
|0.0000
|1.8836
|2530
|2006.10.23 21:28
|buy
|1266
|0.07
|1.8733
|0.0000
|1.8833
|2531
|2006.10.23 21:40
|buy
|1267
|0.24
|1.8730
|0.0000
|1.8830
|2532
|2006.10.23 21:50
|buy
|1268
|0.82
|1.8727
|0.0000
|1.8827
|2533
|2006.10.23 23:00
|close
|1268
|0.82
|1.8729
|0.0000
|1.8827
|16.40
|5193.21
|2534
|2006.10.23 23:00
|close
|1267
|0.24
|1.8728
|0.0000
|1.8830
|-4.80
|5188.41
|2535
|2006.10.23 23:00
|close
|1266
|0.07
|1.8727
|0.0000
|1.8833
|-4.20
|5184.21
|2536
|2006.10.23 23:00
|close
|1265
|0.02
|1.8728
|0.0000
|1.8836
|-1.60
|5182.61
|2537
|2006.10.27 01:00
|sell
|1269
|0.02
|1.8890
|0.0000
|1.8790
|2538
|2006.10.27 01:02
|sell
|1270
|0.07
|1.8893
|0.0000
|1.8793
|2539
|2006.10.27 01:03
|sell
|1271
|0.24
|1.8896
|0.0000
|1.8796
|2540
|2006.10.27 01:04
|sell
|1272
|0.82
|1.8899
|0.0000
|1.8799
|2541
|2006.10.27 07:55
|close
|1272
|0.82
|1.8896
|0.0000
|1.8799
|24.60
|5207.21
|2542
|2006.10.27 07:55
|close
|1271
|0.24
|1.8895
|0.0000
|1.8796
|2.40
|5209.61
|2543
|2006.10.27 07:55
|close
|1270
|0.07
|1.8896
|0.0000
|1.8793
|-2.10
|5207.51
|2544
|2006.10.27 07:56
|close
|1269
|0.02
|1.8895
|0.0000
|1.8790
|-1.00
|5206.51
|2545
|2006.10.30 00:00
|sell
|1273
|0.02
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|2546
|2006.10.30 00:04
|sell
|1274
|0.07
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|2547
|2006.10.30 00:56
|sell
|1275
|0.24
|1.8969
|0.0000
|1.8869
|2548
|2006.10.30 00:56
|sell
|1276
|0.82
|1.8972
|0.0000
|1.8872
|2549
|2006.10.30 01:04
|close
|1276
|0.82
|1.8970
|0.0000
|1.8872
|16.40
|5222.91
|2550
|2006.10.30 01:06
|close
|1275
|0.24
|1.8971
|0.0000
|1.8869
|-4.80
|5218.11
|2551
|2006.10.30 01:07
|close
|1274
|0.07
|1.8970
|0.0000
|1.8866
|-2.80
|5215.31
|2552
|2006.10.30 01:07
|close
|1273
|0.02
|1.8972
|0.0000
|1.8863
|-1.80
|5213.51
|2553
|2006.11.01 03:00
|sell
|1277
|0.02
|1.9072
|0.0000
|1.8972
|2554
|2006.11.01 03:51
|sell
|1278
|0.07
|1.9076
|0.0000
|1.8976
|2555
|2006.11.01 08:48
|sell
|1279
|0.24
|1.9079
|0.0000
|1.8979
|2556
|2006.11.01 08:50
|sell
|1280
|0.82
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|2557
|2006.11.01 10:01
|close
|1280
|0.82
|1.9080
|0.0000
|1.8982
|16.40
|5229.91
|2558
|2006.11.01 10:01
|close
|1279
|0.24
|1.9079
|0.0000
|1.8979
|0.00
|5229.91
|2559
|2006.11.01 10:01
|close
|1278
|0.07
|1.9080
|0.0000
|1.8976
|-2.80
|5227.11
|2560
|2006.11.01 10:01
|close
|1277
|0.02
|1.9079
|0.0000
|1.8972
|-1.40
|5225.71
|2561
|2006.11.01 21:00
|sell
|1281
|0.02
|1.9087
|0.0000
|1.8987
|2562
|2006.11.01 21:47
|sell
|1282
|0.07
|1.9091
|0.0000
|1.8991
|2563
|2006.11.02 10:18
|sell
|1283
|0.24
|1.9095
|0.0000
|1.8995
|2564
|2006.11.02 10:36
|sell
|1284
|0.82
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|2565
|2006.11.02 10:40
|close
|1284
|0.82
|1.9097
|0.0000
|1.8999
|16.40
|5242.11
|2566
|2006.11.02 10:40
|close
|1283
|0.24
|1.9096
|0.0000
|1.8995
|-2.40
|5239.71
|2567
|2006.11.02 10:40
|close
|1282
|0.07
|1.9097
|0.0000
|1.8991
|-7.55
|5232.16
|2568
|2006.11.02 10:40
|close
|1281
|0.02
|1.9098
|0.0000
|1.8987
|-3.16
|5229.00
|2569
|2006.11.03 00:00
|sell
|1285
|0.02
|1.9077
|0.0000
|1.8977
|2570
|2006.11.03 00:04
|sell
|1286
|0.07
|1.9080
|0.0000
|1.8980
|2571
|2006.11.03 00:13
|sell
|1287
|0.24
|1.9083
|0.0000
|1.8983
|2572
|2006.11.03 08:48
|sell
|1288
|0.82
|1.9086
|0.0000
|1.8986
|2573
|2006.11.03 10:47
|close
|1288
|0.82
|1.9084
|0.0000
|1.8986
|16.40
|5245.40
|2574
|2006.11.03 10:48
|close
|1287
|0.24
|1.9085
|0.0000
|1.8983
|-4.80
|5240.60
|2575
|2006.11.03 10:48
|close
|1286
|0.07
|1.9084
|0.0000
|1.8980
|-2.80
|5237.80
|2576
|2006.11.03 10:48
|close
|1285
|0.02
|1.9083
|0.0000
|1.8977
|-1.20
|5236.60
|2577
|2006.11.06 02:00
|buy
|1289
|0.02
|1.9013
|0.0000
|1.9113
|2578
|2006.11.06 02:00
|buy
|1290
|0.07
|1.9009
|0.0000
|1.9109
|2579
|2006.11.06 04:40
|buy
|1291
|0.24
|1.9006
|0.0000
|1.9106
|2580
|2006.11.06 05:15
|buy
|1292
|0.82
|1.9003
|0.0000
|1.9103
|2581
|2006.11.06 06:32
|close
|1292
|0.82
|1.9005
|0.0000
|1.9103
|16.40
|5253.00
|2582
|2006.11.06 06:32
|close
|1291
|0.24
|1.9004
|0.0000
|1.9106
|-4.80
|5248.20
|2583
|2006.11.06 06:33
|close
|1290
|0.07
|1.9005
|0.0000
|1.9109
|-2.80
|5245.40
|2584
|2006.11.06 06:35
|close
|1289
|0.02
|1.9006
|0.0000
|1.9113
|-1.40
|5244.00
|2585
|2006.11.07 21:00
|sell
|1293
|0.02
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2586
|2006.11.07 21:02
|sell
|1294
|0.07
|1.9059
|0.0000
|1.8959
|2587
|2006.11.07 22:05
|sell
|1295
|0.24
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|2588
|2006.11.07 22:11
|sell
|1296
|0.82
|1.9064
|0.0000
|1.8964
|2589
|2006.11.07 22:26
|close
|1296
|0.82
|1.9063
|0.0000
|1.8964
|8.20
|5252.20
|2590
|2006.11.07 22:26
|close
|1295
|0.24
|1.9064
|0.0000
|1.8962
|-4.80
|5247.40
|2591
|2006.11.07 22:26
|close
|1294
|0.07
|1.9063
|0.0000
|1.8959
|-2.80
|5244.60
|2592
|2006.11.07 22:26
|close
|1293
|0.02
|1.9065
|0.0000
|1.8954
|-2.20
|5242.40
|2593
|2006.11.14 00:00
|buy
|1297
|0.02
|1.9050
|0.0000
|1.9150
|2594
|2006.11.14 00:00
|buy
|1298
|0.07
|1.9047
|0.0000
|1.9147
|2595
|2006.11.14 00:00
|buy
|1299
|0.24
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|2596
|2006.11.14 00:04
|buy
|1300
|0.82
|1.9042
|0.0000
|1.9142
|2597
|2006.11.14 04:14
|close
|1300
|0.82
|1.9044
|0.0000
|1.9142
|16.40
|5258.80
|2598
|2006.11.14 04:14
|close
|1299
|0.24
|1.9041
|0.0000
|1.9145
|-9.60
|5249.20
|2599
|2006.11.14 04:15
|close
|1298
|0.07
|1.9042
|0.0000
|1.9147
|-3.50
|5245.70
|2600
|2006.11.14 04:15
|close
|1297
|0.02
|1.9043
|0.0000
|1.9150
|-1.40
|5244.30
|2601
|2006.11.14 23:00
|buy
|1301
|0.02
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|2602
|2006.11.14 23:36
|buy
|1302
|0.07
|1.8956
|0.0000
|1.9056
|2603
|2006.11.15 04:18
|buy
|1303
|0.24
|1.8953
|0.0000
|1.9053
|2604
|2006.11.15 05:59
|buy
|1304
|0.82
|1.8947
|0.0000
|1.9047
|2605
|2006.11.15 06:04
|close
|1304
|0.82
|1.8950
|0.0000
|1.9047
|24.60
|5268.90
|2606
|2006.11.15 06:04
|close
|1303
|0.24
|1.8949
|0.0000
|1.9053
|-9.60
|5259.30
|2607
|2006.11.15 06:04
|close
|1302
|0.07
|1.8947
|0.0000
|1.9056
|-5.28
|5254.02
|2608
|2006.11.15 06:05
|close
|1301
|0.02
|1.8945
|0.0000
|1.9059
|-2.51
|5251.51
|2609
|2006.11.23 00:00
|sell
|1305
|0.02
|1.9139
|0.0000
|1.9039
|2610
|2006.11.23 00:01
|sell
|1306
|0.07
|1.9145
|0.0000
|1.9045
|2611
|2006.11.23 00:57
|sell
|1307
|0.24
|1.9148
|0.0000
|1.9048
|2612
|2006.11.23 04:25
|sell
|1308
|0.82
|1.9151
|0.0000
|1.9051
|2613
|2006.11.23 04:26
|close
|1308
|0.82
|1.9145
|0.0000
|1.9051
|49.20
|5300.71
|2614
|2006.11.23 04:27
|close
|1307
|0.24
|1.9146
|0.0000
|1.9048
|4.80
|5305.51
|2615
|2006.11.23 04:28
|close
|1306
|0.07
|1.9145
|0.0000
|1.9045
|0.00
|5305.51
|2616
|2006.11.23 04:28
|close
|1305
|0.02
|1.9144
|0.0000
|1.9039
|-1.00
|5304.51
|2617
|2006.11.24 20:01
|sell
|1309
|0.02
|1.9321
|0.0000
|1.9221
|2618
|2006.11.24 20:03
|sell
|1310
|0.07
|1.9324
|0.0000
|1.9224
|2619
|2006.11.24 21:50
|sell
|1311
|0.24
|1.9326
|0.0000
|1.9226
|2620
|2006.11.26 23:01
|sell
|1312
|0.82
|1.9390
|0.0000
|1.9290
|2621
|2006.11.27 05:24
|close
|1312
|0.82
|1.9371
|0.0000
|1.9290
|142.72
|5447.23
|2622
|2006.11.27 05:24
|close
|1311
|0.24
|1.9372
|0.0000
|1.9226
|-114.23
|5333.00
|2623
|2006.11.27 05:24
|close
|1310
|0.07
|1.9371
|0.0000
|1.9224
|-34.02
|5298.99
|2624
|2006.11.27 05:24
|close
|1309
|0.02
|1.9369
|0.0000
|1.9221
|-9.92
|5289.07
|2625
|2006.11.29 03:01
|sell
|1313
|0.02
|1.9516
|0.0000
|1.9416
|2626
|2006.11.29 03:13
|sell
|1314
|0.07
|1.9519
|0.0000
|1.9419
|2627
|2006.11.29 03:33
|sell
|1315
|0.24
|1.9522
|0.0000
|1.9422
|2628
|2006.11.29 06:07
|sell
|1316
|0.82
|1.9525
|0.0000
|1.9425
|2629
|2006.11.29 07:01
|close
|1316
|0.82
|1.9523
|0.0000
|1.9425
|16.40
|5305.47
|2630
|2006.11.29 07:01
|close
|1315
|0.24
|1.9522
|0.0000
|1.9422
|0.00
|5305.47
|2631
|2006.11.29 07:01
|close
|1314
|0.07
|1.9521
|0.0000
|1.9419
|-1.40
|5304.07
|2632
|2006.11.29 07:01
|close
|1313
|0.02
|1.9522
|0.0000
|1.9416
|-1.20
|5302.87
|2633
|2006.12.01 01:00
|sell
|1317
|0.02
|1.9666
|0.0000
|1.9566
|2634
|2006.12.01 01:00
|sell
|1318
|0.07
|1.9668
|0.0000
|1.9568
|2635
|2006.12.01 01:13
|sell
|1319
|0.24
|1.9671
|0.0000
|1.9571
|2636
|2006.12.01 01:42
|sell
|1320
|0.82
|1.9674
|0.0000
|1.9574
|2637
|2006.12.01 01:49
|close
|1320
|0.82
|1.9672
|0.0000
|1.9574
|16.40
|5319.27
|2638
|2006.12.01 01:49
|close
|1319
|0.24
|1.9671
|0.0000
|1.9571
|0.00
|5319.27
|2639
|2006.12.01 01:49
|close
|1318
|0.07
|1.9672
|0.0000
|1.9568
|-2.80
|5316.47
|2640
|2006.12.01 01:50
|close
|1317
|0.02
|1.9671
|0.0000
|1.9566
|-1.00
|5315.47
|2641
|2006.12.04 02:00
|sell
|1321
|0.02
|1.9796
|0.0000
|1.9696
|2642
|2006.12.04 02:06
|sell
|1322
|0.07
|1.9800
|0.0000
|1.9700
|2643
|2006.12.04 05:32
|sell
|1323
|0.24
|1.9803
|0.0000
|1.9703
|2644
|2006.12.04 05:33
|sell
|1324
|0.82
|1.9806
|0.0000
|1.9706
|2645
|2006.12.04 06:06
|close
|1324
|0.82
|1.9804
|0.0000
|1.9706
|16.40
|5331.87
|2646
|2006.12.04 06:06
|close
|1323
|0.24
|1.9806
|0.0000
|1.9703
|-7.20
|5324.67
|2647
|2006.12.04 06:06
|close
|1322
|0.07
|1.9807
|0.0000
|1.9700
|-4.90
|5319.77
|2648
|2006.12.04 06:06
|close
|1321
|0.02
|1.9806
|0.0000
|1.9696
|-2.00
|5317.77
|2649
|2006.12.05 01:00
|sell
|1325
|0.02
|1.9786
|0.0000
|1.9686
|2650
|2006.12.05 07:22
|sell
|1326
|0.07
|1.9790
|0.0000
|1.9690
|2651
|2006.12.05 13:31
|sell
|1327
|0.24
|1.9793
|0.0000
|1.9693
|2652
|2006.12.05 13:31
|sell
|1328
|0.82
|1.9796
|0.0000
|1.9696
|2653
|2006.12.05 13:42
|close
|1328
|0.82
|1.9794
|0.0000
|1.9696
|16.40
|5334.17
|2654
|2006.12.05 13:42
|close
|1327
|0.24
|1.9795
|0.0000
|1.9693
|-4.80
|5329.37
|2655
|2006.12.05 13:42
|close
|1326
|0.07
|1.9794
|0.0000
|1.9690
|-2.80
|5326.57
|2656
|2006.12.05 13:42
|close
|1325
|0.02
|1.9795
|0.0000
|1.9686
|-1.80
|5324.77
|2657
|2006.12.08 02:01
|buy
|1329
|0.02
|1.9634
|0.0000
|1.9734
|2658
|2006.12.08 02:01
|buy
|1330
|0.07
|1.9630
|0.0000
|1.9730
|2659
|2006.12.08 04:52
|buy
|1331
|0.24
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2660
|2006.12.08 05:19
|buy
|1332
|0.82
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2661
|2006.12.08 05:23
|close
|1332
|0.82
|1.9625
|0.0000
|1.9723
|16.40
|5341.17
|2662
|2006.12.08 05:23
|close
|1331
|0.24
|1.9624
|0.0000
|1.9726
|-4.80
|5336.37
|2663
|2006.12.08 05:23
|close
|1330
|0.07
|1.9625
|0.0000
|1.9730
|-3.50
|5332.87
|2664
|2006.12.08 05:23
|close
|1329
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9734
|-2.20
|5330.67
|2665
|2006.12.14 02:00
|buy
|1333
|0.02
|1.9677
|0.0000
|1.9777
|2666
|2006.12.14 02:03
|buy
|1334
|0.07
|1.9674
|0.0000
|1.9774
|2667
|2006.12.14 02:54
|buy
|1335
|0.24
|1.9671
|0.0000
|1.9771
|2668
|2006.12.14 02:58
|buy
|1336
|0.82
|1.9668
|0.0000
|1.9768
|2669
|2006.12.14 07:00
|close
|1336
|0.82
|1.9670
|0.0000
|1.9768
|16.40
|5347.07
|2670
|2006.12.14 07:00
|close
|1335
|0.24
|1.9668
|0.0000
|1.9771
|-7.20
|5339.87
|2671
|2006.12.14 07:00
|close
|1334
|0.07
|1.9670
|0.0000
|1.9774
|-2.80
|5337.07
|2672
|2006.12.14 07:02
|close
|1333
|0.02
|1.9669
|0.0000
|1.9777
|-1.60
|5335.47
|2673
|2006.12.15 03:01
|buy
|1337
|0.02
|1.9619
|0.0000
|1.9719
|2674
|2006.12.15 03:01
|buy
|1338
|0.07
|1.9616
|0.0000
|1.9716
|2675
|2006.12.15 03:04
|buy
|1339
|0.24
|1.9612
|0.0000
|1.9712
|2676
|2006.12.15 03:06
|buy
|1340
|0.82
|1.9610
|0.0000
|1.9710
|2677
|2006.12.15 03:14
|close
|1340
|0.82
|1.9612
|0.0000
|1.9710
|16.40
|5351.87
|2678
|2006.12.15 03:14
|close
|1339
|0.24
|1.9611
|0.0000
|1.9712
|-2.40
|5349.47
|2679
|2006.12.15 03:15
|close
|1338
|0.07
|1.9612
|0.0000
|1.9716
|-2.80
|5346.67
|2680
|2006.12.15 03:15
|close
|1337
|0.02
|1.9611
|0.0000
|1.9719
|-1.60
|5345.07
|2681
|2006.12.18 02:00
|buy
|1341
|0.02
|1.9545
|0.0000
|1.9645
|2682
|2006.12.18 02:03
|buy
|1342
|0.07
|1.9542
|0.0000
|1.9642
|2683
|2006.12.18 02:08
|buy
|1343
|0.24
|1.9539
|0.0000
|1.9639
|2684
|2006.12.18 02:28
|buy
|1344
|0.82
|1.9536
|0.0000
|1.9636
|2685
|2006.12.18 02:36
|close
|1344
|0.82
|1.9539
|0.0000
|1.9636
|24.60
|5369.67
|2686
|2006.12.18 02:36
|close
|1343
|0.24
|1.9538
|0.0000
|1.9639
|-2.40
|5367.27
|2687
|2006.12.18 02:36
|close
|1342
|0.07
|1.9537
|0.0000
|1.9642
|-3.50
|5363.77
|2688
|2006.12.18 02:36
|close
|1341
|0.02
|1.9539
|0.0000
|1.9645
|-1.20
|5362.57
|2689
|2006.12.18 21:00
|buy
|1345
|0.02
|1.9484
|0.0000
|1.9584
|2690
|2006.12.18 21:58
|buy
|1346
|0.07
|1.9479
|0.0000
|1.9579
|2691
|2006.12.18 22:00
|buy
|1347
|0.24
|1.9476
|0.0000
|1.9576
|2692
|2006.12.18 22:00
|buy
|1348
|0.82
|1.9473
|0.0000
|1.9573
|2693
|2006.12.18 22:05
|close
|1348
|0.82
|1.9475
|0.0000
|1.9573
|16.40
|5378.97
|2694
|2006.12.18 22:05
|close
|1347
|0.24
|1.9471
|0.0000
|1.9576
|-12.00
|5366.97
|2695
|2006.12.18 22:06
|close
|1346
|0.07
|1.9470
|0.0000
|1.9579
|-6.30
|5360.67
|2696
|2006.12.18 22:06
|close
|1345
|0.02
|1.9471
|0.0000
|1.9584
|-2.60
|5358.07
|2697
|2006.12.21 23:01
|buy
|1349
|0.02
|1.9624
|0.0000
|1.9724
|2698
|2006.12.21 23:14
|buy
|1350
|0.07
|1.9621
|0.0000
|1.9721
|2699
|2006.12.21 23:42
|buy
|1351
|0.24
|1.9615
|0.0000
|1.9715
|2700
|2006.12.22 14:57
|buy
|1352
|0.82
|1.9611
|0.0000
|1.9711
|2701
|2006.12.22 14:59
|close
|1352
|0.82
|1.9613
|0.0000
|1.9711
|16.40
|5374.47
|2702
|2006.12.22 14:59
|close
|1351
|0.24
|1.9615
|0.0000
|1.9715
|3.49
|5377.96
|2703
|2006.12.22 14:59
|close
|1350
|0.07
|1.9616
|0.0000
|1.9721
|-2.48
|5375.48
|2704
|2006.12.22 14:59
|close
|1349
|0.02
|1.9615
|0.0000
|1.9724
|-1.51
|5373.97
|2705
|2006.12.27 01:00
|buy
|1353
|0.02
|1.9556
|0.0000
|1.9656
|2706
|2006.12.27 01:19
|buy
|1354
|0.07
|1.9553
|0.0000
|1.9653
|2707
|2006.12.27 01:25
|buy
|1355
|0.24
|1.9550
|0.0000
|1.9650
|2708
|2006.12.28 13:26
|t/p
|1355
|0.24
|1.9650
|0.0000
|1.9650
|250.48
|5624.44
|2709
|2006.12.28 13:26
|close
|1354
|0.07
|1.9650
|0.0000
|1.9653
|70.96
|5695.40
|2710
|2006.12.28 13:26
|close
|1353
|0.02
|1.9649
|0.0000
|1.9656
|19.47
|5714.87
|2711
|2006.12.28 23:00
|sell
|1356
|0.02
|1.9626
|0.0000
|1.9526
|2712
|2006.12.29 03:47
|sell
|1357
|0.07
|1.9628
|0.0000
|1.9528
|2713
|2006.12.29 04:24
|sell
|1358
|0.24
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2714
|2006.12.29 04:35
|sell
|1359
|0.82
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2715
|2006.12.29 08:15
|close
|1359
|0.82
|1.9632
|0.0000
|1.9534
|16.40
|5731.27
|2716
|2006.12.29 08:15
|close
|1358
|0.24
|1.9629
|0.0000
|1.9531
|4.80
|5736.07
|2717
|2006.12.29 08:15
|close
|1357
|0.07
|1.9630
|0.0000
|1.9528
|-1.40
|5734.67
|2718
|2006.12.29 08:15
|close
|1356
|0.02
|1.9631
|0.0000
|1.9526
|-1.32
|5733.35
|2719
|2007.01.02 00:00
|buy
|1360
|0.02
|1.9635
|0.0000
|1.9735
|2720
|2007.01.02 00:05
|buy
|1361
|0.07
|1.9632
|0.0000
|1.9732
|2721
|2007.01.02 00:07
|buy
|1362
|0.24
|1.9630
|0.0000
|1.9730
|2722
|2007.01.02 05:01
|buy
|1363
|0.82
|1.9591
|0.0000
|1.9691
|2723
|2007.01.02 05:03
|close
|1363
|0.82
|1.9652
|0.0000
|1.9691
|500.20
|6233.55
|2724
|2007.01.02 05:03
|close
|1362
|0.24
|1.9651
|0.0000
|1.9730
|50.40
|6283.95
|2725
|2007.01.02 05:03
|close
|1361
|0.07
|1.9650
|0.0000
|1.9732
|12.60
|6296.55
|2726
|2007.01.02 05:03
|close
|1360
|0.02
|1.9652
|0.0000
|1.9735
|3.40
|6299.95
|2727
|2007.01.02 21:00
|sell
|1364
|0.02
|1.9726
|0.0000
|1.9626
|2728
|2007.01.02 21:00
|sell
|1365
|0.07
|1.9728
|0.0000
|1.9628
|2729
|2007.01.02 21:00
|sell
|1366
|0.24
|1.9731
|0.0000
|1.9631
|2730
|2007.01.02 21:05
|sell
|1367
|0.82
|1.9734
|0.0000
|1.9634
|2731
|2007.01.02 22:05
|close
|1367
|0.82
|1.9728
|0.0000
|1.9634
|49.20
|6349.15
|2732
|2007.01.02 22:05
|close
|1366
|0.24
|1.9736
|0.0000
|1.9631
|-12.00
|6337.15
|2733
|2007.01.02 22:07
|close
|1365
|0.07
|1.9733
|0.0000
|1.9628
|-3.50
|6333.65
|2734
|2007.01.02 22:07
|close
|1364
|0.02
|1.9738
|0.0000
|1.9626
|-2.40
|6331.25
|2735
|2007.01.04 01:00
|buy
|1368
|0.02
|1.9508
|0.0000
|1.9608
|2736
|2007.01.04 06:21
|buy
|1369
|0.07
|1.9505
|0.0000
|1.9605
|2737
|2007.01.04 06:31
|buy
|1370
|0.24
|1.9502
|0.0000
|1.9602
|2738
|2007.01.04 06:31
|buy
|1371
|0.82
|1.9499
|0.0000
|1.9599
|2739
|2007.01.04 06:48
|close
|1371
|0.82
|1.9501
|0.0000
|1.9599
|16.40
|6347.65
|2740
|2007.01.04 06:48
|close
|1370
|0.24
|1.9502
|0.0000
|1.9602
|0.00
|6347.65
|2741
|2007.01.04 06:48
|close
|1369
|0.07
|1.9503
|0.0000
|1.9605
|-1.40
|6346.25
|2742
|2007.01.04 06:49
|close
|1368
|0.02
|1.9504
|0.0000
|1.9608
|-0.80
|6345.45
|2743
|2007.01.08 00:00
|buy
|1372
|0.02
|1.9299
|0.0000
|1.9399
|2744
|2007.01.08 00:05
|buy
|1373
|0.07
|1.9296
|0.0000
|1.9396
|2745
|2007.01.08 00:08
|buy
|1374
|0.24
|1.9293
|0.0000
|1.9393
|2746
|2007.01.08 00:14
|buy
|1375
|0.82
|1.9289
|0.0000
|1.9389
|2747
|2007.01.08 01:15
|close
|1375
|0.82
|1.9291
|0.0000
|1.9389
|16.40
|6361.85
|2748
|2007.01.08 01:15
|close
|1374
|0.24
|1.9290
|0.0000
|1.9393
|-7.20
|6354.65
|2749
|2007.01.08 01:15
|close
|1373
|0.07
|1.9291
|0.0000
|1.9396
|-3.50
|6351.15
|2750
|2007.01.08 01:15
|close
|1372
|0.02
|1.9290
|0.0000
|1.9399
|-1.80
|6349.35
|2751
|2007.01.11 03:00
|buy
|1376
|0.02
|1.9340
|0.0000
|1.9440
|2752
|2007.01.11 03:03
|buy
|1377
|0.07
|1.9337
|0.0000
|1.9437
|2753
|2007.01.11 03:58
|buy
|1378
|0.24
|1.9334
|0.0000
|1.9434
|2754
|2007.01.11 04:56
|buy
|1379
|0.82
|1.9331
|0.0000
|1.9431
|2755
|2007.01.11 06:23
|close
|1379
|0.82
|1.9333
|0.0000
|1.9431
|16.40
|6365.75
|2756
|2007.01.11 06:23
|close
|1378
|0.24
|1.9334
|0.0000
|1.9434
|0.00
|6365.75
|2757
|2007.01.11 06:23
|close
|1377
|0.07
|1.9333
|0.0000
|1.9437
|-2.80
|6362.95
|2758
|2007.01.11 06:23
|close
|1376
|0.02
|1.9334
|0.0000
|1.9440
|-1.20
|6361.75
|2759
|2007.01.12 00:00
|sell
|1380
|0.02
|1.9438
|0.0000
|1.9338
|2760
|2007.01.12 00:02
|sell
|1381
|0.07
|1.9441
|0.0000
|1.9341
|2761
|2007.01.12 00:49
|sell
|1382
|0.24
|1.9444
|0.0000
|1.9344
|2762
|2007.01.12 02:03
|sell
|1383
|0.82
|1.9446
|0.0000
|1.9346
|2763
|2007.02.12 10:18
|close
|1383
|0.82
|1.9444
|0.0000
|1.9346
|-362.89
|5998.86
|2764
|2007.02.12 10:18
|close
|1382
|0.24
|1.9445
|0.0000
|1.9344
|-113.41
|5885.45
|2765
|2007.02.12 10:18
|close
|1381
|0.07
|1.9446
|0.0000
|1.9341
|-35.88
|5849.57
|2766
|2007.02.12 10:18
|close
|1380
|0.02
|1.9445
|0.0000
|1.9338
|-10.65
|5838.92
|2767
|2007.02.12 20:00
|buy
|1384
|0.02
|1.9471
|0.0000
|1.9571
|2768
|2007.02.12 20:15
|buy
|1385
|0.07
|1.9469
|0.0000
|1.9569
|2769
|2007.02.12 22:41
|buy
|1386
|0.24
|1.9466
|0.0000
|1.9566
|2770
|2007.02.12 22:56
|buy
|1387
|0.82
|1.9463
|0.0000
|1.9563
|2771
|2007.02.12 23:21
|close
|1387
|0.82
|1.9465
|0.0000
|1.9563
|16.40
|5855.32
|2772
|2007.02.12 23:21
|close
|1386
|0.24
|1.9463
|0.0000
|1.9566
|-7.20
|5848.12
|2773
|2007.02.12 23:24
|close
|1385
|0.07
|1.9465
|0.0000
|1.9569
|-2.80
|5845.32
|2774
|2007.02.12 23:24
|close
|1384
|0.02
|1.9463
|0.0000
|1.9571
|-1.60
|5843.72
|2775
|2007.02.15 02:00
|sell
|1388
|0.02
|1.9633
|0.0000
|1.9533
|2776
|2007.02.15 04:30
|sell
|1389
|0.07
|1.9637
|0.0000
|1.9537
|2777
|2007.02.15 05:10
|sell
|1390
|0.24
|1.9640
|0.0000
|1.9540
|2778
|2007.02.15 06:00
|sell
|1391
|0.82
|1.9643
|0.0000
|1.9543
|2779
|2007.02.15 06:08
|close
|1391
|0.82
|1.9641
|0.0000
|1.9543
|16.40
|5860.12
|2780
|2007.02.15 06:08
|close
|1390
|0.24
|1.9643
|0.0000
|1.9540
|-7.20
|5852.92
|2781
|2007.02.15 06:10
|close
|1389
|0.07
|1.9642
|0.0000
|1.9537
|-3.50
|5849.42
|2782
|2007.02.15 06:10
|close
|1388
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9533
|-1.60
|5847.82
|2783
|2007.02.27 20:00
|sell
|1392
|0.02
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2784
|2007.02.27 20:09
|sell
|1393
|0.07
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2785
|2007.02.27 22:57
|sell
|1394
|0.24
|1.9638
|0.0000
|1.9538
|2786
|2007.02.27 22:57
|sell
|1395
|0.82
|1.9641
|0.0000
|1.9541
|2787
|2007.02.27 23:04
|close
|1395
|0.82
|1.9639
|0.0000
|1.9541
|16.40
|5864.22
|2788
|2007.02.27 23:05
|close
|1394
|0.24
|1.9638
|0.0000
|1.9538
|0.00
|5864.22
|2789
|2007.02.27 23:05
|close
|1393
|0.07
|1.9635
|0.0000
|1.9534
|-0.70
|5863.52
|2790
|2007.02.27 23:05
|close
|1392
|0.02
|1.9636
|0.0000
|1.9531
|-1.00
|5862.52
|2791
|2007.03.04 23:01
|buy
|1396
|0.02
|1.9448
|0.0000
|1.9548
|2792
|2007.03.04 23:11
|buy
|1397
|0.07
|1.9444
|0.0000
|1.9544
|2793
|2007.03.04 23:13
|buy
|1398
|0.24
|1.9441
|0.0000
|1.9541
|2794
|2007.03.04 23:13
|buy
|1399
|0.82
|1.9437
|0.0000
|1.9537
|2795
|2007.03.16 08:33
|close
|1399
|0.82
|1.9440
|0.0000
|1.9537
|191.63
|6054.16
|2796
|2007.03.16 08:34
|close
|1398
|0.24
|1.9439
|0.0000
|1.9541
|44.09
|6098.24
|2797
|2007.03.16 08:34
|close
|1397
|0.07
|1.9438
|0.0000
|1.9544
|10.06
|6108.30
|2798
|2007.03.16 08:34
|close
|1396
|0.02
|1.9437
|0.0000
|1.9548
|1.87
|6110.18
|2799
|2007.03.20 03:00
|sell
|1400
|0.02
|1.9446
|0.0000
|1.9346
|2800
|2007.03.20 03:09
|sell
|1401
|0.07
|1.9449
|0.0000
|1.9349
|2801
|2007.03.20 03:23
|sell
|1402
|0.24
|1.9452
|0.0000
|1.9352
|2802
|2007.03.20 03:24
|sell
|1403
|0.82
|1.9456
|0.0000
|1.9356
|2803
|2007.03.20 03:24
|close
|1403
|0.82
|1.9454
|0.0000
|1.9356
|16.40
|6126.58
|2804
|2007.03.20 03:24
|close
|1402
|0.24
|1.9455
|0.0000
|1.9352
|-7.20
|6119.38
|2805
|2007.03.20 03:25
|close
|1401
|0.07
|1.9454
|0.0000
|1.9349
|-3.50
|6115.88
|2806
|2007.03.20 03:26
|close
|1400
|0.02
|1.9455
|0.0000
|1.9346
|-1.80
|6114.08
|2807
|2007.03.21 00:00
|sell
|1404
|0.02
|1.9611
|0.0000
|1.9511
|2808
|2007.03.21 00:06
|sell
|1405
|0.07
|1.9615
|0.0000
|1.9515
|2809
|2007.03.21 00:14
|sell
|1406
|0.24
|1.9618
|0.0000
|1.9518
|2810
|2007.03.21 05:34
|sell
|1407
|0.82
|1.9622
|0.0000
|1.9522
|2811
|2007.03.21 05:43
|close
|1407
|0.82
|1.9620
|0.0000
|1.9522
|16.40
|6130.48
|2812
|2007.03.21 05:43
|close
|1406
|0.24
|1.9617
|0.0000
|1.9518
|2.40
|6132.88
|2813
|2007.03.21 05:44
|close
|1405
|0.07
|1.9616
|0.0000
|1.9515
|-0.70
|6132.18
|2814
|2007.03.21 05:44
|close
|1404
|0.02
|1.9617
|0.0000
|1.9511
|-1.20
|6130.98
|2815
|2007.03.27 03:00
|sell
|1408
|0.02
|1.9673
|0.0000
|1.9573
|2816
|2007.03.27 03:01
|sell
|1409
|0.07
|1.9676
|0.0000
|1.9576
|2817
|2007.03.27 03:05
|sell
|1410
|0.24
|1.9679
|0.0000
|1.9579
|2818
|2007.03.27 03:22
|sell
|1411
|0.82
|1.9683
|0.0000
|1.9583
|2819
|2007.03.27 06:50
|close
|1411
|0.82
|1.9681
|0.0000
|1.9583
|16.40
|6147.38
|2820
|2007.03.27 06:50
|close
|1410
|0.24
|1.9683
|0.0000
|1.9579
|-9.60
|6137.78
|2821
|2007.03.27 06:50
|close
|1409
|0.07
|1.9681
|0.0000
|1.9576
|-3.50
|6134.28
|2822
|2007.03.27 06:51
|close
|1408
|0.02
|1.9683
|0.0000
|1.9573
|-2.00
|6132.28
|2823
|2007.03.28 00:00
|buy
|1412
|0.02
|1.9669
|0.0000
|1.9769
|2824
|2007.03.28 00:05
|buy
|1413
|0.07
|1.9666
|0.0000
|1.9766
|2825
|2007.03.28 00:13
|buy
|1414
|0.24
|1.9663
|0.0000
|1.9763
|2826
|2007.03.28 00:15
|buy
|1415
|0.82
|1.9660
|0.0000
|1.9760
|2827
|2007.03.28 01:33
|close
|1415
|0.82
|1.9662
|0.0000
|1.9760
|16.40
|6148.68
|2828
|2007.03.28 01:37
|close
|1414
|0.24
|1.9661
|0.0000
|1.9763
|-4.80
|6143.88
|2829
|2007.03.28 01:37
|close
|1413
|0.07
|1.9662
|0.0000
|1.9766
|-2.80
|6141.08
|2830
|2007.03.28 01:38
|close
|1412
|0.02
|1.9661
|0.0000
|1.9769
|-1.60
|6139.48
|2831
|2007.03.29 02:00
|buy
|1416
|0.02
|1.9638
|0.0000
|1.9738
|2832
|2007.03.29 02:07
|buy
|1417
|0.07
|1.9635
|0.0000
|1.9735
|2833
|2007.03.29 13:33
|buy
|1418
|0.24
|1.9631
|0.0000
|1.9731
|2834
|2007.03.29 13:36
|buy
|1419
|0.82
|1.9627
|0.0000
|1.9727
|2835
|2007.03.29 13:40
|close
|1419
|0.82
|1.9629
|0.0000
|1.9727
|16.40
|6155.88
|2836
|2007.03.29 13:40
|close
|1418
|0.24
|1.9628
|0.0000
|1.9731
|-7.20
|6148.68
|2837
|2007.03.29 13:40
|close
|1417
|0.07
|1.9629
|0.0000
|1.9735
|-4.20
|6144.48
|2838
|2007.03.29 13:40
|close
|1416
|0.02
|1.9628
|0.0000
|1.9738
|-2.00
|6142.48
|2839
|2007.03.30 02:00
|buy
|1420
|0.02
|1.9629
|0.0000
|1.9729
|2840
|2007.03.30 02:00
|buy
|1421
|0.07
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2841
|2007.03.30 02:02
|buy
|1422
|0.24
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2842
|2007.03.30 02:21
|buy
|1423
|0.82
|1.9620
|0.0000
|1.9720
|2843
|2007.03.30 02:32
|close
|1423
|0.82
|1.9622
|0.0000
|1.9720
|16.40
|6158.88
|2844
|2007.03.30 02:33
|close
|1422
|0.24
|1.9620
|0.0000
|1.9723
|-7.20
|6151.68
|2845
|2007.03.30 02:34
|close
|1421
|0.07
|1.9623
|0.0000
|1.9726
|-2.10
|6149.58
|2846
|2007.03.30 02:34
|close
|1420
|0.02
|1.9622
|0.0000
|1.9729
|-1.40
|6148.18
|2847
|2007.04.02 20:00
|sell
|1424
|0.02
|1.9771
|0.0000
|1.9671
|2848
|2007.04.02 20:11
|sell
|1425
|0.07
|1.9774
|0.0000
|1.9674
|2849
|2007.04.02 20:12
|sell
|1426
|0.24
|1.9777
|0.0000
|1.9677
|2850
|2007.04.02 21:01
|sell
|1427
|0.82
|1.9780
|0.0000
|1.9680
|2851
|2007.04.02 21:41
|close
|1427
|0.82
|1.9778
|0.0000
|1.9680
|16.40
|6164.58
|2852
|2007.04.02 21:41
|close
|1426
|0.24
|1.9781
|0.0000
|1.9677
|-9.60
|6154.98
|2853
|2007.04.02 21:41
|close
|1425
|0.07
|1.9778
|0.0000
|1.9674
|-2.80
|6152.18
|2854
|2007.04.02 21:43
|close
|1424
|0.02
|1.9777
|0.0000
|1.9671
|-1.20
|6150.98
|2855
|2007.04.05 22:00
|buy
|1428
|0.02
|1.9720
|0.0000
|1.9820
|2856
|2007.04.05 22:00
|buy
|1429
|0.07
|1.9717
|0.0000
|1.9817
|2857
|2007.04.05 22:05
|buy
|1430
|0.24
|1.9714
|0.0000
|1.9814
|2858
|2007.04.05 22:28
|buy
|1431
|0.82
|1.9710
|0.0000
|1.9810
|2859
|2007.04.05 22:44
|close
|1431
|0.82
|1.9712
|0.0000
|1.9810
|16.40
|6167.38
|2860
|2007.04.05 22:55
|close
|1430
|0.24
|1.9713
|0.0000
|1.9814
|-2.40
|6164.98
|2861
|2007.04.05 22:59
|close
|1429
|0.07
|1.9712
|0.0000
|1.9817
|-3.50
|6161.48
|2862
|2007.04.05 23:00
|close
|1428
|0.02
|1.9713
|0.0000
|1.9820
|-1.40
|6160.08
|2863
|2007.04.09 02:01
|buy
|1432
|0.02
|1.9647
|0.0000
|1.9747
|2864
|2007.04.09 02:18
|buy
|1433
|0.07
|1.9644
|0.0000
|1.9744
|2865
|2007.04.09 06:26
|buy
|1434
|0.24
|1.9641
|0.0000
|1.9741
|2866
|2007.04.09 07:30
|buy
|1435
|0.82
|1.9638
|0.0000
|1.9738
|2867
|2007.04.09 07:45
|close
|1435
|0.82
|1.9641
|0.0000
|1.9738
|24.60
|6184.68
|2868
|2007.04.09 07:45
|close
|1434
|0.24
|1.9640
|0.0000
|1.9741
|-2.40
|6182.28
|2869
|2007.04.09 07:47
|close
|1433
|0.07
|1.9645
|0.0000
|1.9744
|0.70
|6182.98
|2870
|2007.04.09 07:47
|close
|1432
|0.02
|1.9641
|0.0000
|1.9747
|-1.20
|6181.78
|2871
|2007.04.09 21:01
|buy
|1436
|0.02
|1.9629
|0.0000
|1.9729
|2872
|2007.04.09 21:15
|buy
|1437
|0.07
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2873
|2007.04.09 22:25
|buy
|1438
|0.24
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2874
|2007.04.09 22:50
|buy
|1439
|0.82
|1.9620
|0.0000
|1.9720
|2875
|2007.04.10 00:09
|close
|1439
|0.82
|1.9622
|0.0000
|1.9720
|28.33
|6210.11
|2876
|2007.04.10 00:10
|close
|1438
|0.24
|1.9619
|0.0000
|1.9723
|-6.11
|6204.00
|2877
|2007.04.10 00:11
|close
|1437
|0.07
|1.9622
|0.0000
|1.9726
|-1.78
|6202.22
|2878
|2007.04.10 00:12
|close
|1436
|0.02
|1.9623
|0.0000
|1.9729
|-0.91
|6201.31
|2879
|2007.04.17 23:00
|sell
|1440
|0.02
|2.0069
|0.0000
|1.9969
|2880
|2007.04.17 23:04
|sell
|1441
|0.07
|2.0072
|0.0000
|1.9972
|2881
|2007.04.18 00:23
|sell
|1442
|0.24
|2.0076
|0.0000
|1.9976
|2882
|2007.04.18 00:37
|sell
|1443
|0.82
|2.0079
|0.0000
|1.9979
|2883
|2007.04.18 07:37
|close
|1443
|0.82
|2.0077
|0.0000
|1.9979
|16.40
|6217.71
|2884
|2007.04.18 07:37
|close
|1442
|0.24
|2.0076
|0.0000
|1.9976
|0.00
|6217.71
|2885
|2007.04.18 07:37
|close
|1441
|0.07
|2.0077
|0.0000
|1.9972
|-4.62
|6213.09
|2886
|2007.04.18 07:37
|close
|1440
|0.02
|2.0078
|0.0000
|1.9969
|-2.12
|6210.97
|2887
|2007.04.19 02:02
|sell
|1444
|0.02
|2.0064
|0.0000
|1.9964
|2888
|2007.04.20 06:23
|sell
|1445
|0.07
|2.0067
|0.0000
|1.9967
|2889
|2007.04.24 02:23
|t/p
|1445
|0.07
|1.9967
|0.0000
|1.9967
|67.77
|6278.74
|2890
|2007.04.24 02:23
|close
|1444
|0.02
|1.9966
|0.0000
|1.9964
|18.64
|6297.38
|2891
|2007.04.27 00:00
|buy
|1446
|0.02
|1.9906
|0.0000
|2.0006
|2892
|2007.04.27 00:13
|buy
|1447
|0.07
|1.9903
|0.0000
|2.0003
|2893
|2007.04.27 00:20
|buy
|1448
|0.24
|1.9899
|0.0000
|1.9999
|2894
|2007.04.27 00:23
|buy
|1449
|0.82
|1.9896
|0.0000
|1.9996
|2895
|2007.04.27 00:45
|close
|1449
|0.82
|1.9898
|0.0000
|1.9996
|16.40
|6313.78
|2896
|2007.04.27 00:45
|close
|1448
|0.24
|1.9900
|0.0000
|1.9999
|2.40
|6316.18
|2897
|2007.04.27 00:45
|close
|1447
|0.07
|1.9899
|0.0000
|2.0003
|-2.80
|6313.38
|2898
|2007.04.27 00:46
|close
|1446
|0.02
|1.9898
|0.0000
|2.0006
|-1.60
|6311.78
|2899
|2007.04.29 22:00
|sell
|1450
|0.02
|1.9965
|0.0000
|1.9865
|2900
|2007.04.29 22:22
|sell
|1451
|0.07
|1.9968
|0.0000
|1.9868
|2901
|2007.04.29 22:22
|sell
|1452
|0.24
|1.9970
|0.0000
|1.9870
|2902
|2007.04.30 14:36
|sell
|1453
|0.82
|1.9974
|0.0000
|1.9874
|2903
|2007.05.02 00:37
|close
|1453
|0.82
|1.9971
|0.0000
|1.9874
|-1.56
|6310.23
|2904
|2007.05.02 00:37
|close
|1452
|0.24
|1.9972
|0.0000
|1.9870
|-16.28
|6293.94
|2905
|2007.05.02 00:37
|close
|1451
|0.07
|1.9970
|0.0000
|1.9868
|-4.75
|6289.19
|2906
|2007.05.02 00:37
|close
|1450
|0.02
|1.9968
|0.0000
|1.9865
|-1.56
|6287.63
|2907
|2007.05.02 20:00
|buy
|1454
|0.02
|1.9896
|0.0000
|1.9996
|2908
|2007.05.02 20:02
|buy
|1455
|0.07
|1.9893
|0.0000
|1.9993
|2909
|2007.05.02 21:26
|buy
|1456
|0.24
|1.9890
|0.0000
|1.9990
|2910
|2007.05.02 22:02
|buy
|1457
|0.82
|1.9886
|0.0000
|1.9986
|2911
|2007.05.02 22:07
|close
|1457
|0.82
|1.9889
|0.0000
|1.9986
|24.60
|6312.23
|2912
|2007.05.02 22:08
|close
|1456
|0.24
|1.9888
|0.0000
|1.9990
|-4.80
|6307.43
|2913
|2007.05.02 22:08
|close
|1455
|0.07
|1.9889
|0.0000
|1.9993
|-2.80
|6304.63
|2914
|2007.05.02 22:08
|close
|1454
|0.02
|1.9885
|0.0000
|1.9996
|-2.20
|6302.43
|2915
|2007.05.09 02:01
|buy
|1458
|0.02
|1.9903
|0.0000
|2.0003
|2916
|2007.05.09 02:03
|buy
|1459
|0.07
|1.9899
|0.0000
|1.9999
|2917
|2007.05.09 06:47
|buy
|1460
|0.24
|1.9895
|0.0000
|1.9995
|2918
|2007.05.09 06:47
|buy
|1461
|0.82
|1.9893
|0.0000
|1.9993
|2919
|2007.05.09 06:48
|close
|1461
|0.82
|1.9895
|0.0000
|1.9993
|16.40
|6318.83
|2920
|2007.05.09 06:49
|close
|1460
|0.24
|1.9893
|0.0000
|1.9995
|-4.80
|6314.03
|2921
|2007.05.09 06:49
|close
|1459
|0.07
|1.9896
|0.0000
|1.9999
|-2.10
|6311.93
|2922
|2007.05.09 06:49
|close
|1458
|0.02
|1.9895
|0.0000
|2.0003
|-1.60
|6310.33
|2923
|2007.05.09 21:00
|sell
|1462
|0.02
|1.9935
|0.0000
|1.9835
|2924
|2007.05.09 21:05
|sell
|1463
|0.07
|1.9938
|0.0000
|1.9838
|2925
|2007.05.09 21:06
|sell
|1464
|0.24
|1.9942
|0.0000
|1.9842
|2926
|2007.05.09 21:11
|sell
|1465
|0.82
|1.9946
|0.0000
|1.9846
|2927
|2007.05.09 21:33
|close
|1465
|0.82
|1.9944
|0.0000
|1.9846
|16.40
|6326.73
|2928
|2007.05.09 21:33
|close
|1464
|0.24
|1.9947
|0.0000
|1.9842
|-12.00
|6314.73
|2929
|2007.05.09 21:34
|close
|1463
|0.07
|1.9946
|0.0000
|1.9838
|-5.60
|6309.13
|2930
|2007.05.09 21:35
|close
|1462
|0.02
|1.9947
|0.0000
|1.9835
|-2.40
|6306.73
|2931
|2007.05.11 01:01
|buy
|1466
|0.02
|1.9795
|0.0000
|1.9895
|2932
|2007.05.11 01:01
|buy
|1467
|0.07
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|2933
|2007.05.11 06:18
|buy
|1468
|0.24
|1.9789
|0.0000
|1.9889
|2934
|2007.05.11 06:31
|buy
|1469
|0.82
|1.9784
|0.0000
|1.9884
|2935
|2007.05.11 06:34
|close
|1469
|0.82
|1.9787
|0.0000
|1.9884
|24.60
|6331.33
|2936
|2007.05.11 06:34
|close
|1468
|0.24
|1.9785
|0.0000
|1.9889
|-9.60
|6321.73
|2937
|2007.05.11 06:34
|close
|1467
|0.07
|1.9787
|0.0000
|1.9892
|-3.50
|6318.23
|2938
|2007.05.11 06:35
|close
|1466
|0.02
|1.9785
|0.0000
|1.9895
|-2.00
|6316.23
|2939
|2007.05.15 02:01
|buy
|1470
|0.02
|1.9800
|0.0000
|1.9900
|2940
|2007.05.15 04:11
|buy
|1471
|0.07
|1.9796
|0.0000
|1.9896
|2941
|2007.05.15 05:59
|buy
|1472
|0.24
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|2942
|2007.05.15 08:30
|buy
|1473
|0.82
|1.9789
|0.0000
|1.9889
|2943
|2007.05.15 12:34
|close
|1473
|0.82
|1.9791
|0.0000
|1.9889
|16.40
|6332.63
|2944
|2007.05.15 12:34
|close
|1472
|0.24
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|0.00
|6332.63
|2945
|2007.05.15 12:34
|close
|1471
|0.07
|1.9791
|0.0000
|1.9896
|-3.50
|6329.13
|2946
|2007.05.15 12:34
|close
|1470
|0.02
|1.9792
|0.0000
|1.9900
|-1.60
|6327.53
|2947
|2007.05.16 03:00
|sell
|1474
|0.02
|1.9848
|0.0000
|1.9748
|2948
|2007.05.16 03:06
|sell
|1475
|0.07
|1.9852
|0.0000
|1.9752
|2949
|2007.05.16 05:03
|sell
|1476
|0.24
|1.9855
|0.0000
|1.9755
|2950
|2007.05.16 05:30
|sell
|1477
|0.82
|1.9859
|0.0000
|1.9759
|2951
|2007.05.16 06:22
|close
|1477
|0.82
|1.9856
|0.0000
|1.9759
|24.60
|6352.13
|2952
|2007.05.16 06:22
|close
|1476
|0.24
|1.9857
|0.0000
|1.9755
|-4.80
|6347.33
|2953
|2007.05.16 06:22
|close
|1475
|0.07
|1.9858
|0.0000
|1.9752
|-4.20
|6343.13
|2954
|2007.05.16 06:22
|close
|1474
|0.02
|1.9857
|0.0000
|1.9748
|-1.80
|6341.33
|2955
|2007.05.17 03:01
|buy
|1478
|0.02
|1.9784
|0.0000
|1.9884
|2956
|2007.05.17 03:25
|buy
|1479
|0.07
|1.9781
|0.0000
|1.9881
|2957
|2007.05.17 05:48
|buy
|1480
|0.24
|1.9778
|0.0000
|1.9878
|2958
|2007.05.17 05:51
|buy
|1481
|0.82
|1.9775
|0.0000
|1.9875
|2959
|2007.05.17 05:59
|close
|1481
|0.82
|1.9777
|0.0000
|1.9875
|16.40
|6357.73
|2960
|2007.05.17 06:00
|close
|1480
|0.24
|1.9776
|0.0000
|1.9878
|-4.80
|6352.93
|2961
|2007.05.17 06:00
|close
|1479
|0.07
|1.9777
|0.0000
|1.9881
|-2.80
|6350.13
|2962
|2007.05.17 06:03
|close
|1478
|0.02
|1.9776
|0.0000
|1.9884
|-1.60
|6348.53
|2963
|2007.05.17 21:02
|buy
|1482
|0.02
|1.9748
|0.0000
|1.9848
|2964
|2007.05.17 23:12
|buy
|1483
|0.07
|1.9745
|0.0000
|1.9845
|2965
|2007.05.18 01:04
|buy
|1484
|0.24
|1.9742
|0.0000
|1.9842
|2966
|2007.05.18 04:57
|buy
|1485
|0.82
|1.9739
|0.0000
|1.9839
|2967
|2007.05.18 06:12
|close
|1485
|0.82
|1.9741
|0.0000
|1.9839
|16.40
|6364.93
|2968
|2007.05.18 06:12
|close
|1484
|0.24
|1.9743
|0.0000
|1.9842
|2.40
|6367.33
|2969
|2007.05.18 06:12
|close
|1483
|0.07
|1.9745
|0.0000
|1.9845
|1.02
|6368.35
|2970
|2007.05.18 06:12
|close
|1482
|0.02
|1.9744
|0.0000
|1.9848
|-0.51
|6367.84
|2971
|2007.05.23 00:01
|sell
|1486
|0.02
|1.9740
|0.0000
|1.9640
|2972
|2007.05.23 00:06
|sell
|1487
|0.07
|1.9744
|0.0000
|1.9644
|2973
|2007.05.23 00:29
|sell
|1488
|0.24
|1.9749
|0.0000
|1.9649
|2974
|2007.05.23 05:26
|sell
|1489
|0.82
|1.9752
|0.0000
|1.9652
|2975
|2007.05.23 05:30
|close
|1489
|0.82
|1.9750
|0.0000
|1.9652
|16.40
|6384.24
|2976
|2007.05.23 05:30
|close
|1488
|0.24
|1.9751
|0.0000
|1.9649
|-4.80
|6379.44
|2977
|2007.05.23 05:30
|close
|1487
|0.07
|1.9749
|0.0000
|1.9644
|-3.50
|6375.94
|2978
|2007.05.23 05:30
|close
|1486
|0.02
|1.9752
|0.0000
|1.9640
|-2.40
|6373.54
|2979
|2007.05.23 22:02
|sell
|1490
|0.02
|1.9860
|0.0000
|1.9760
|2980
|2007.05.23 23:28
|sell
|1491
|0.07
|1.9863
|0.0000
|1.9763
|2981
|2007.05.23 23:36
|sell
|1492
|0.24
|1.9866
|0.0000
|1.9766
|2982
|2007.05.24 00:23
|sell
|1493
|0.82
|1.9869
|0.0000
|1.9769
|2983
|2007.05.24 00:30
|close
|1493
|0.82
|1.9867
|0.0000
|1.9769
|16.40
|6389.94
|2984
|2007.05.24 00:30
|close
|1492
|0.24
|1.9868
|0.0000
|1.9766
|-16.28
|6373.66
|2985
|2007.05.24 00:31
|close
|1491
|0.07
|1.9867
|0.0000
|1.9763
|-6.15
|6367.51
|2986
|2007.05.24 00:31
|close
|1490
|0.02
|1.9865
|0.0000
|1.9760
|-1.96
|6365.55
|2987
|2007.05.30 03:00
|buy
|1494
|0.02
|1.9832
|0.0000
|1.9932
|2988
|2007.05.30 03:02
|buy
|1495
|0.07
|1.9829
|0.0000
|1.9929
|2989
|2007.05.30 03:12
|buy
|1496
|0.24
|1.9824
|0.0000
|1.9924
|2990
|2007.05.30 03:26
|buy
|1497
|0.82
|1.9821
|0.0000
|1.9921
|2991
|2007.06.01 16:50
|close
|1497
|0.82
|1.9823
|0.0000
|1.9921
|64.12
|6429.68
|2992
|2007.06.01 16:50
|close
|1496
|0.24
|1.9824
|0.0000
|1.9924
|13.97
|6443.65
|2993
|2007.06.01 16:50
|close
|1495
|0.07
|1.9821
|0.0000
|1.9929
|-1.53
|6442.12
|2994
|2007.06.01 16:50
|close
|1494
|0.02
|1.9823
|0.0000
|1.9932
|-0.64
|6441.48
|2995
|2007.06.04 22:00
|sell
|1498
|0.02
|1.9913
|0.0000
|1.9813
|2996
|2007.06.04 22:13
|sell
|1499
|0.07
|1.9916
|0.0000
|1.9816
|2997
|2007.06.05 03:12
|sell
|1500
|0.24
|1.9920
|0.0000
|1.9820
|2998
|2007.06.05 03:57
|sell
|1501
|0.82
|1.9924
|0.0000
|1.9824
|2999
|2007.06.05 05:12
|close
|1501
|0.82
|1.9922
|0.0000
|1.9824
|16.40
|6457.88
|3000
|2007.06.05 05:12
|close
|1500
|0.24
|1.9923
|0.0000
|1.9820
|-7.20
|6450.68
|3001
|2007.06.05 05:12
|close
|1499
|0.07
|1.9924
|0.0000
|1.9816
|-6.72
|6443.97
|3002
|2007.06.05 05:14
|close
|1498
|0.02
|1.9925
|0.0000
|1.9813
|-2.72
|6441.25
|3003
|2007.06.08 01:00
|buy
|1502
|0.02
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|3004
|2007.06.08 01:07
|buy
|1503
|0.07
|1.9789
|0.0000
|1.9889
|3005
|2007.06.08 01:17
|buy
|1504
|0.24
|1.9785
|0.0000
|1.9885
|3006
|2007.06.08 01:23
|buy
|1505
|0.82
|1.9782
|0.0000
|1.9882
|3007
|2007.06.08 02:10
|close
|1505
|0.82
|1.9785
|0.0000
|1.9882
|24.60
|6465.85
|3008
|2007.06.08 02:10
|close
|1504
|0.24
|1.9784
|0.0000
|1.9885
|-2.40
|6463.45
|3009
|2007.06.08 02:10
|close
|1503
|0.07
|1.9785
|0.0000
|1.9889
|-2.80
|6460.65
|3010
|2007.06.08 02:10
|close
|1502
|0.02
|1.9786
|0.0000
|1.9892
|-1.20
|6459.45
|3011
|2007.06.12 22:01
|sell
|1506
|0.02
|1.9741
|0.0000
|1.9641
|3012
|2007.06.12 22:15
|sell
|1507
|0.07
|1.9744
|0.0000
|1.9644
|3013
|2007.06.12 23:00
|sell
|1508
|0.24
|1.9747
|0.0000
|1.9647
|3014
|2007.06.13 01:03
|sell
|1509
|0.82
|1.9749
|0.0000
|1.9649
|3015
|2007.06.13 01:04
|close
|1509
|0.82
|1.9748
|0.0000
|1.9649
|8.20
|6467.65
|3016
|2007.06.13 01:04
|close
|1508
|0.24
|1.9750
|0.0000
|1.9647
|-11.03
|6456.62
|3017
|2007.06.13 01:04
|close
|1507
|0.07
|1.9752
|0.0000
|1.9644
|-6.72
|6449.90
|3018
|2007.06.13 01:04
|close
|1506
|0.02
|1.9753
|0.0000
|1.9641
|-2.72
|6447.18
|3019
|2007.06.19 22:07
|sell
|1510
|0.02
|1.9881
|0.0000
|1.9781
|3020
|2007.06.20 01:37
|sell
|1511
|0.07
|1.9884
|0.0000
|1.9784
|3021
|2007.06.20 06:11
|sell
|1512
|0.24
|1.9887
|0.0000
|1.9787
|3022
|2007.06.20 06:34
|sell
|1513
|0.82
|1.9890
|0.0000
|1.9790
|3023
|2007.06.20 07:14
|close
|1513
|0.82
|1.9888
|0.0000
|1.9790
|16.40
|6463.58
|3024
|2007.06.20 07:14
|close
|1512
|0.24
|1.9889
|0.0000
|1.9787
|-4.80
|6458.78
|3025
|2007.06.20 07:14
|close
|1511
|0.07
|1.9888
|0.0000
|1.9784
|-2.80
|6455.98
|3026
|2007.06.20 07:14
|close
|1510
|0.02
|1.9887
|0.0000
|1.9781
|-1.52
|6454.47
|3027
|2007.06.20 21:00
|sell
|1514
|0.02
|1.9929
|0.0000
|1.9829
|3028
|2007.06.20 21:14
|sell
|1515
|0.07
|1.9931
|0.0000
|1.9831
|3029
|2007.06.20 21:29
|sell
|1516
|0.24
|1.9936
|0.0000
|1.9836
|3030
|2007.06.21 12:33
|sell
|1517
|0.82
|1.9940
|0.0000
|1.9840
|3031
|2007.06.21 12:35
|close
|1517
|0.82
|1.9938
|0.0000
|1.9840
|16.40
|6470.87
|3032
|2007.06.21 12:35
|close
|1516
|0.24
|1.9939
|0.0000
|1.9836
|-18.68
|6452.18
|3033
|2007.06.21 12:35
|close
|1515
|0.07
|1.9938
|0.0000
|1.9831
|-8.25
|6443.93
|3034
|2007.06.21 12:35
|close
|1514
|0.02
|1.9937
|0.0000
|1.9829
|-2.56
|6441.38
|3035
|2007.06.25 03:01
|sell
|1518
|0.02
|1.9997
|0.0000
|1.9897
|3036
|2007.06.25 03:07
|sell
|1519
|0.07
|2.0000
|0.0000
|1.9900
|3037
|2007.06.25 08:22
|sell
|1520
|0.24
|2.0004
|0.0000
|1.9904
|3038
|2007.06.26 12:40
|sell
|1521
|0.82
|2.0007
|0.0000
|1.9907
|3039
|2007.06.26 12:56
|close
|1521
|0.82
|2.0005
|0.0000
|1.9907
|16.40
|6457.78
|3040
|2007.06.26 12:56
|close
|1520
|0.24
|2.0006
|0.0000
|1.9904
|-8.63
|6449.15
|3041
|2007.06.26 12:56
|close
|1519
|0.07
|2.0005
|0.0000
|1.9900
|-4.62
|6444.53
|3042
|2007.06.26 12:56
|close
|1518
|0.02
|2.0006
|0.0000
|1.9897
|-2.12
|6442.41
|3043
|2007.06.26 20:00
|sell
|1522
|0.02
|1.9993
|0.0000
|1.9893
|3044
|2007.06.27 21:14
|sell
|1523
|0.07
|1.9996
|0.0000
|1.9896
|3045
|2007.06.27 22:30
|sell
|1524
|0.24
|2.0000
|0.0000
|1.9900
|3046
|2007.06.28 05:56
|sell
|1525
|0.82
|2.0003
|0.0000
|1.9903
|3047
|2007.06.28 09:07
|close
|1525
|0.82
|2.0001
|0.0000
|1.9903
|16.40
|6458.81
|3048
|2007.06.28 09:07
|close
|1524
|0.24
|2.0002
|0.0000
|1.9900
|-16.28
|6442.53
|3049
|2007.06.28 09:07
|close
|1523
|0.07
|2.0001
|0.0000
|1.9896
|-6.85
|6435.68
|3050
|2007.06.28 09:07
|close
|1522
|0.02
|2.0002
|0.0000
|1.9893
|-3.08
|6432.60
|3051
|2007.07.03 02:00
|sell
|1526
|0.02
|2.0173
|0.0000
|2.0073
|3052
|2007.07.03 05:18
|sell
|1527
|0.07
|2.0176
|0.0000
|2.0076
|3053
|2007.07.03 05:33
|sell
|1528
|0.24
|2.0180
|0.0000
|2.0080
|3054
|2007.07.03 05:34
|sell
|1529
|0.82
|2.0182
|0.0000
|2.0082
|3055
|2007.07.03 05:43
|close
|1529
|0.82
|2.0180
|0.0000
|2.0082
|16.40
|6449.00
|3056
|2007.07.03 05:43
|close
|1528
|0.24
|2.0179
|0.0000
|2.0080
|2.40
|6451.40
|3057
|2007.07.03 05:43
|close
|1527
|0.07
|2.0178
|0.0000
|2.0076
|-1.40
|6450.00
|3058
|2007.07.03 05:45
|close
|1526
|0.02
|2.0177
|0.0000
|2.0073
|-0.80
|6449.20
|3059
|2007.07.06 02:01
|buy
|1530
|0.02
|2.0120
|0.0000
|2.0220
|3060
|2007.07.06 02:19
|buy
|1531
|0.07
|2.0117
|0.0000
|2.0217
|3061
|2007.07.06 03:59
|buy
|1532
|0.24
|2.0114
|0.0000
|2.0214
|3062
|2007.07.06 04:01
|buy
|1533
|0.82
|2.0109
|0.0000
|2.0209
|3063
|2007.07.06 07:12
|close
|1533
|0.82
|2.0111
|0.0000
|2.0209
|16.40
|6465.60
|3064
|2007.07.06 07:12
|close
|1532
|0.24
|2.0110
|0.0000
|2.0214
|-9.60
|6456.00
|3065
|2007.07.06 07:12
|close
|1531
|0.07
|2.0108
|0.0000
|2.0217
|-6.30
|6449.70
|3066
|2007.07.06 07:13
|close
|1530
|0.02
|2.0107
|0.0000
|2.0220
|-2.60
|6447.10
|3067
|2007.07.09 21:00
|sell
|1534
|0.02
|2.0152
|0.0000
|2.0052
|3068
|2007.07.09 21:27
|sell
|1535
|0.07
|2.0155
|0.0000
|2.0055
|3069
|2007.07.09 21:57
|sell
|1536
|0.24
|2.0158
|0.0000
|2.0058
|3070
|2007.07.10 03:03
|sell
|1537
|0.82
|2.0161
|0.0000
|2.0061
|3071
|2007.07.10 04:06
|close
|1537
|0.82
|2.0159
|0.0000
|2.0061
|16.40
|6463.50
|3072
|2007.07.10 04:06
|close
|1536
|0.24
|2.0162
|0.0000
|2.0058
|-13.43
|6450.07
|3073
|2007.07.10 04:07
|close
|1535
|0.07
|2.0160
|0.0000
|2.0055
|-4.62
|6445.46
|3074
|2007.07.10 04:07
|close
|1534
|0.02
|2.0162
|0.0000
|2.0052
|-2.32
|6443.14
|3075
|2007.07.11 02:00
|sell
|1538
|0.02
|2.0254
|0.0000
|2.0154
|3076
|2007.07.11 02:23
|sell
|1539
|0.07
|2.0257
|0.0000
|2.0157
|3077
|2007.07.11 02:25
|sell
|1540
|0.24
|2.0260
|0.0000
|2.0160
|3078
|2007.07.11 03:30
|sell
|1541
|0.82
|2.0263
|0.0000
|2.0163
|3079
|2007.07.11 03:33
|close
|1541
|0.82
|2.0259
|0.0000
|2.0163
|32.80
|6475.94
|3080
|2007.07.11 03:34
|close
|1540
|0.24
|2.0260
|0.0000
|2.0160
|0.00
|6475.94
|3081
|2007.07.11 03:34
|close
|1539
|0.07
|2.0261
|0.0000
|2.0157
|-2.80
|6473.14
|3082
|2007.07.11 03:34
|close
|1538
|0.02
|2.0260
|0.0000
|2.0154
|-1.20
|6471.94
|3083
|2007.07.15 23:00
|sell
|1542
|0.02
|2.0334
|0.0000
|2.0234
|3084
|2007.07.15 23:05
|sell
|1543
|0.07
|2.0340
|0.0000
|2.0240
|3085
|2007.07.16 02:06
|sell
|1544
|0.24
|2.0343
|0.0000
|2.0243
|3086
|2007.07.16 03:05
|sell
|1545
|0.82
|2.0346
|0.0000
|2.0246
|3087
|2007.07.16 06:49
|close
|1545
|0.82
|2.0344
|0.0000
|2.0246
|16.40
|6488.34
|3088
|2007.07.16 06:49
|close
|1544
|0.24
|2.0345
|0.0000
|2.0243
|-4.80
|6483.54
|3089
|2007.07.16 06:49
|close
|1543
|0.07
|2.0346
|0.0000
|2.0240
|-5.32
|6478.22
|3090
|2007.07.16 06:49
|close
|1542
|0.02
|2.0345
|0.0000
|2.0234
|-2.52
|6475.70
|3091
|2007.07.17 22:01
|sell
|1546
|0.02
|2.0465
|0.0000
|2.0365
|3092
|2007.07.17 22:02
|sell
|1547
|0.07
|2.0468
|0.0000
|2.0368
|3093
|2007.07.17 22:57
|sell
|1548
|0.24
|2.0472
|0.0000
|2.0372
|3094
|2007.07.17 22:58
|sell
|1549
|0.82
|2.0476
|0.0000
|2.0376
|3095
|2007.07.18 12:44
|close
|1549
|0.82
|2.0474
|0.0000
|2.0376
|3.32
|6479.02
|3096
|2007.07.18 12:44
|close
|1548
|0.24
|2.0472
|0.0000
|2.0372
|-3.83
|6475.20
|3097
|2007.07.18 12:44
|close
|1547
|0.07
|2.0471
|0.0000
|2.0368
|-3.22
|6471.98
|3098
|2007.07.18 12:44
|close
|1546
|0.02
|2.0472
|0.0000
|2.0365
|-1.72
|6470.26
|3099
|2007.07.18 22:00
|sell
|1550
|0.02
|2.0532
|0.0000
|2.0432
|3100
|2007.07.18 22:00
|sell
|1551
|0.07
|2.0537
|0.0000
|2.0437
|3101
|2007.07.18 22:05
|sell
|1552
|0.24
|2.0540
|0.0000
|2.0440
|3102
|2007.07.20 14:18
|sell
|1553
|0.82
|2.0543
|0.0000
|2.0443
|3103
|2007.07.20 16:49
|close
|1553
|0.82
|2.0541
|0.0000
|2.0443
|16.40
|6486.66
|3104
|2007.07.20 16:49
|close
|1552
|0.24
|2.0542
|0.0000
|2.0440
|-20.11
|6466.55
|3105
|2007.07.20 16:49
|close
|1551
|0.07
|2.0543
|0.0000
|2.0437
|-8.67
|6457.88
|3106
|2007.07.20 16:49
|close
|1550
|0.02
|2.0542
|0.0000
|2.0432
|-3.28
|6454.61
|3107
|2007.07.25 21:00
|buy
|1554
|0.02
|2.0540
|0.0000
|2.0640
|3108
|2007.07.25 21:12
|buy
|1555
|0.07
|2.0537
|0.0000
|2.0637
|3109
|2007.07.25 22:05
|buy
|1556
|0.24
|2.0534
|0.0000
|2.0634
|3110
|2007.07.25 22:06
|buy
|1557
|0.82
|2.0531
|0.0000
|2.0631
|3111
|2007.07.25 23:21
|close
|1557
|0.82
|2.0533
|0.0000
|2.0631
|16.40
|6471.01
|3112
|2007.07.25 23:22
|close
|1556
|0.24
|2.0532
|0.0000
|2.0634
|-4.80
|6466.21
|3113
|2007.07.25 23:22
|close
|1555
|0.07
|2.0533
|0.0000
|2.0637
|-2.80
|6463.41
|3114
|2007.07.25 23:23
|close
|1554
|0.02
|2.0532
|0.0000
|2.0640
|-1.60
|6461.81
|3115
|2007.07.30 02:00
|buy
|1558
|0.02
|2.0237
|0.0000
|2.0337
|3116
|2007.07.30 02:47
|buy
|1559
|0.07
|2.0233
|0.0000
|2.0333
|3117
|2007.07.30 02:48
|buy
|1560
|0.24
|2.0230
|0.0000
|2.0330
|3118
|2007.07.30 02:48
|buy
|1561
|0.82
|2.0227
|0.0000
|2.0327
|3119
|2007.07.30 02:51
|close
|1561
|0.82
|2.0229
|0.0000
|2.0327
|16.40
|6478.21
|3120
|2007.07.30 02:51
|close
|1560
|0.24
|2.0228
|0.0000
|2.0330
|-4.80
|6473.41
|3121
|2007.07.30 02:53
|close
|1559
|0.07
|2.0231
|0.0000
|2.0333
|-1.40
|6472.01
|3122
|2007.07.30 02:53
|close
|1558
|0.02
|2.0230
|0.0000
|2.0337
|-1.40
|6470.61
|3123
|2007.07.31 21:00
|sell
|1562
|0.02
|2.0310
|0.0000
|2.0210
|3124
|2007.08.01 06:03
|t/p
|1562
|0.02
|2.0210
|0.0000
|2.0210
|19.68
|6490.29
|3125
|2007.08.03 02:00
|sell
|1563
|0.02
|2.0359
|0.0000
|2.0259
|3126
|2007.08.03 04:38
|sell
|1564
|0.07
|2.0362
|0.0000
|2.0262
|3127
|2007.08.03 04:39
|sell
|1565
|0.24
|2.0365
|0.0000
|2.0265
|3128
|2007.08.03 12:30
|sell
|1566
|0.82
|2.0369
|0.0000
|2.0269
|3129
|2007.08.03 12:30
|close
|1566
|0.82
|2.0367
|0.0000
|2.0269
|16.40
|6506.69
|3130
|2007.08.03 12:30
|close
|1565
|0.24
|2.0370
|0.0000
|2.0265
|-12.00
|6494.69
|3131
|2007.08.03 12:31
|close
|1564
|0.07
|2.0372
|0.0000
|2.0262
|-7.00
|6487.69
|3132
|2007.08.03 12:31
|close
|1563
|0.02
|2.0371
|0.0000
|2.0259
|-2.40
|6485.29
|3133
|2007.08.06 01:00
|sell
|1567
|0.02
|2.0432
|0.0000
|2.0332
|3134
|2007.08.06 01:01
|sell
|1568
|0.07
|2.0436
|0.0000
|2.0336
|3135
|2007.08.06 06:27
|sell
|1569
|0.24
|2.0439
|0.0000
|2.0339
|3136
|2007.08.06 06:27
|sell
|1570
|0.82
|2.0443
|0.0000
|2.0343
|3137
|2007.08.06 07:02
|close
|1570
|0.82
|2.0441
|0.0000
|2.0343
|16.40
|6501.69
|3138
|2007.08.06 07:02
|close
|1569
|0.24
|2.0442
|0.0000
|2.0339
|-7.20
|6494.49
|3139
|2007.08.06 07:02
|close
|1568
|0.07
|2.0441
|0.0000
|2.0336
|-3.50
|6490.99
|3140
|2007.08.06 07:02
|close
|1567
|0.02
|2.0442
|0.0000
|2.0332
|-2.00
|6488.99
|3141
|2007.08.06 23:01
|buy
|1571
|0.02
|2.0314
|0.0000
|2.0414
|3142
|2007.08.07 06:20
|buy
|1572
|0.07
|2.0311
|0.0000
|2.0411
|3143
|2007.08.07 06:22
|buy
|1573
|0.24
|2.0308
|0.0000
|2.0408
|3144
|2007.08.07 06:22
|buy
|1574
|0.82
|2.0306
|0.0000
|2.0406
|3145
|2007.08.07 06:30
|close
|1574
|0.82
|2.0307
|0.0000
|2.0406
|8.20
|6497.19
|3146
|2007.08.07 06:30
|close
|1573
|0.24
|2.0306
|0.0000
|2.0408
|-4.80
|6492.39
|3147
|2007.08.07 06:30
|close
|1572
|0.07
|2.0305
|0.0000
|2.0411
|-4.20
|6488.19
|3148
|2007.08.07 06:30
|close
|1571
|0.02
|2.0304
|0.0000
|2.0414
|-1.71
|6486.48
|3149
|2007.08.07 21:00
|buy
|1575
|0.02
|2.0215
|0.0000
|2.0315
|3150
|2007.08.07 21:01
|buy
|1576
|0.07
|2.0212
|0.0000
|2.0312
|3151
|2007.08.08 06:05
|buy
|1577
|0.24
|2.0209
|0.0000
|2.0309
|3152
|2007.08.08 06:06
|buy
|1578
|0.82
|2.0206
|0.0000
|2.0306
|3153
|2007.08.08 07:49
|close
|1578
|0.82
|2.0208
|0.0000
|2.0306
|16.40
|6502.88
|3154
|2007.08.08 07:49
|close
|1577
|0.24
|2.0209
|0.0000
|2.0309
|0.00
|6502.88
|3155
|2007.08.08 07:49
|close
|1576
|0.07
|2.0208
|0.0000
|2.0312
|-1.78
|6501.10
|3156
|2007.08.08 07:49
|close
|1575
|0.02
|2.0210
|0.0000
|2.0315
|-0.71
|6500.39
|3157
|2007.08.09 00:00
|sell
|1579
|0.02
|2.0363
|0.0000
|2.0263
|3158
|2007.08.09 00:03
|sell
|1580
|0.07
|2.0368
|0.0000
|2.0268
|3159
|2007.08.09 00:04
|sell
|1581
|0.24
|2.0371
|0.0000
|2.0271
|3160
|2007.08.09 00:05
|sell
|1582
|0.82
|2.0374
|0.0000
|2.0274
|3161
|2007.08.09 00:35
|close
|1582
|0.82
|2.0371
|0.0000
|2.0274
|24.60
|6524.99
|3162
|2007.08.09 00:35
|close
|1581
|0.24
|2.0373
|0.0000
|2.0271
|-4.80
|6520.19
|3163
|2007.08.09 00:36
|close
|1580
|0.07
|2.0372
|0.0000
|2.0268
|-2.80
|6517.39
|3164
|2007.08.09 00:36
|close
|1579
|0.02
|2.0371
|0.0000
|2.0263
|-1.60
|6515.79
|3165
|2007.08.13 20:00
|buy
|1583
|0.02
|2.0134
|0.0000
|2.0234
|3166
|2007.08.13 20:02
|buy
|1584
|0.07
|2.0131
|0.0000
|2.0231
|3167
|2007.08.13 20:03
|buy
|1585
|0.24
|2.0127
|0.0000
|2.0227
|3168
|2007.08.13 20:03
|buy
|1586
|0.82
|2.0123
|0.0000
|2.0223
|3169
|2007.08.13 20:21
|close
|1586
|0.82
|2.0125
|0.0000
|2.0223
|16.40
|6532.19
|3170
|2007.08.13 20:21
|close
|1585
|0.24
|2.0123
|0.0000
|2.0227
|-9.60
|6522.59
|3171
|2007.08.13 20:21
|close
|1584
|0.07
|2.0122
|0.0000
|2.0231
|-6.30
|6516.29
|3172
|2007.08.13 20:21
|close
|1583
|0.02
|2.0123
|0.0000
|2.0234
|-2.20
|6514.09
|3173
|2007.08.14 23:00
|buy
|1587
|0.02
|1.9971
|0.0000
|2.0071
|3174
|2007.08.14 23:02
|buy
|1588
|0.07
|1.9968
|0.0000
|2.0068
|3175
|2007.08.14 23:03
|buy
|1589
|0.24
|1.9965
|0.0000
|2.0065
|3176
|2007.08.14 23:14
|buy
|1590
|0.82
|1.9962
|0.0000
|2.0062
|3177
|2007.08.23 00:48
|close
|1590
|0.82
|1.9965
|0.0000
|2.0062
|155.84
|6669.93
|3178
|2007.08.23 00:48
|close
|1589
|0.24
|1.9964
|0.0000
|2.0065
|36.01
|6705.94
|3179
|2007.08.23 00:48
|close
|1588
|0.07
|1.9965
|0.0000
|2.0068
|9.10
|6715.04
|3180
|2007.08.23 00:48
|close
|1587
|0.02
|1.9964
|0.0000
|2.0071
|1.80
|6716.85
|3181
|2007.08.30 00:00
|sell
|1591
|0.02
|2.0149
|0.0000
|2.0049
|3182
|2007.08.30 00:02
|sell
|1592
|0.07
|2.0152
|0.0000
|2.0052
|3183
|2007.08.30 00:04
|sell
|1593
|0.24
|2.0155
|0.0000
|2.0055
|3184
|2007.08.30 01:28
|sell
|1594
|0.82
|2.0160
|0.0000
|2.0060
|3185
|2007.08.30 01:33
|close
|1594
|0.82
|2.0157
|0.0000
|2.0060
|24.60
|6741.45
|3186
|2007.08.30 01:33
|close
|1593
|0.24
|2.0158
|0.0000
|2.0055
|-7.20
|6734.25
|3187
|2007.08.30 01:33
|close
|1592
|0.07
|2.0156
|0.0000
|2.0052
|-2.80
|6731.45
|3188
|2007.08.30 01:33
|close
|1591
|0.02
|2.0154
|0.0000
|2.0049
|-1.00
|6730.45
|3189
|2007.08.30 22:00
|sell
|1595
|0.02
|2.0133
|0.0000
|2.0033
|3190
|2007.08.30 22:08
|sell
|1596
|0.07
|2.0137
|0.0000
|2.0037
|3191
|2007.08.30 22:10
|sell
|1597
|0.24
|2.0140
|0.0000
|2.0040
|3192
|2007.08.30 22:12
|sell
|1598
|0.82
|2.0143
|0.0000
|2.0043
|3193
|2007.08.30 22:18
|close
|1598
|0.82
|2.0141
|0.0000
|2.0043
|16.40
|6746.85
|3194
|2007.08.30 22:19
|close
|1597
|0.24
|2.0143
|0.0000
|2.0040
|-7.20
|6739.65
|3195
|2007.08.30 22:19
|close
|1596
|0.07
|2.0141
|0.0000
|2.0037
|-2.80
|6736.85
|3196
|2007.08.30 22:19
|close
|1595
|0.02
|2.0140
|0.0000
|2.0033
|-1.40
|6735.45
|3197
|2007.09.03 23:00
|sell
|1599
|0.02
|2.0172
|0.0000
|2.0072
|3198
|2007.09.03 23:11
|sell
|1600
|0.07
|2.0175
|0.0000
|2.0075
|3199
|2007.09.04 01:30
|sell
|1601
|0.24
|2.0178
|0.0000
|2.0078
|3200
|2007.09.04 01:34
|sell
|1602
|0.82
|2.0181
|0.0000
|2.0081
|3201
|2007.09.04 05:40
|close
|1602
|0.82
|2.0178
|0.0000
|2.0081
|24.60
|6760.05
|3202
|2007.09.04 05:40
|close
|1601
|0.24
|2.0179
|0.0000
|2.0078
|-2.40
|6757.65
|3203
|2007.09.04 05:40
|close
|1600
|0.07
|2.0178
|0.0000
|2.0075
|-3.22
|6754.43
|3204
|2007.09.04 05:40
|close
|1599
|0.02
|2.0180
|0.0000
|2.0072
|-1.92
|6752.51
|3205
|2007.09.06 02:00
|sell
|1603
|0.02
|2.0192
|0.0000
|2.0092
|3206
|2007.09.06 02:03
|sell
|1604
|0.07
|2.0195
|0.0000
|2.0095
|3207
|2007.09.06 02:15
|sell
|1605
|0.24
|2.0199
|0.0000
|2.0099
|3208
|2007.09.06 03:11
|sell
|1606
|0.82
|2.0202
|0.0000
|2.0102
|3209
|2007.09.06 03:11
|close
|1606
|0.82
|2.0200
|0.0000
|2.0102
|16.40
|6768.91
|3210
|2007.09.06 03:11
|close
|1605
|0.24
|2.0201
|0.0000
|2.0099
|-4.80
|6764.11
|3211
|2007.09.06 03:11
|close
|1604
|0.07
|2.0202
|0.0000
|2.0095
|-4.90
|6759.21
|3212
|2007.09.06 03:17
|close
|1603
|0.02
|2.0203
|0.0000
|2.0092
|-2.20
|6757.01
|3213
|2007.09.07 01:00
|sell
|1607
|0.02
|2.0200
|0.0000
|2.0100
|3214
|2007.09.07 01:03
|sell
|1608
|0.07
|2.0205
|0.0000
|2.0105
|3215
|2007.09.07 01:03
|sell
|1609
|0.24
|2.0208
|0.0000
|2.0108
|3216
|2007.09.07 01:04
|sell
|1610
|0.82
|2.0211
|0.0000
|2.0111
|3217
|2007.09.07 01:16
|close
|1610
|0.82
|2.0209
|0.0000
|2.0111
|16.40
|6773.41
|3218
|2007.09.07 01:17
|close
|1609
|0.24
|2.0210
|0.0000
|2.0108
|-4.80
|6768.61
|3219
|2007.09.07 01:17
|close
|1608
|0.07
|2.0205
|0.0000
|2.0105
|0.00
|6768.61
|3220
|2007.09.07 01:18
|close
|1607
|0.02
|2.0204
|0.0000
|2.0100
|-0.80
|6767.81
|3221
|2007.09.12 01:00
|sell
|1611
|0.02
|2.0304
|0.0000
|2.0204
|3222
|2007.09.12 01:49
|sell
|1612
|0.07
|2.0307
|0.0000
|2.0207
|3223
|2007.09.12 03:18
|sell
|1613
|0.24
|2.0311
|0.0000
|2.0211
|3224
|2007.09.12 04:33
|sell
|1614
|0.82
|2.0314
|0.0000
|2.0214
|3225
|2007.09.12 07:46
|close
|1614
|0.82
|2.0311
|0.0000
|2.0214
|24.60
|6792.41
|3226
|2007.09.12 07:46
|close
|1613
|0.24
|2.0312
|0.0000
|2.0211
|-2.40
|6790.01
|3227
|2007.09.12 07:46
|close
|1612
|0.07
|2.0311
|0.0000
|2.0207
|-2.80
|6787.21
|3228
|2007.09.12 07:46
|close
|1611
|0.02
|2.0313
|0.0000
|2.0204
|-1.80
|6785.41
|3229
|2007.09.17 01:01
|buy
|1615
|0.02
|2.0082
|0.0000
|2.0182
|3230
|2007.09.17 01:11
|buy
|1616
|0.07
|2.0079
|0.0000
|2.0179
|3231
|2007.09.17 05:21
|buy
|1617
|0.24
|2.0076
|0.0000
|2.0176
|3232
|2007.09.17 05:39
|buy
|1618
|0.82
|2.0073
|0.0000
|2.0173
|3233
|2007.09.18 18:17
|close
|1618
|0.82
|2.0076
|0.0000
|2.0173
|36.53
|6821.94
|3234
|2007.09.18 18:17
|close
|1617
|0.24
|2.0080
|0.0000
|2.0176
|13.09
|6835.03
|3235
|2007.09.18 18:17
|close
|1616
|0.07
|2.0083
|0.0000
|2.0179
|3.82
|6838.85
|3236
|2007.09.18 18:17
|close
|1615
|0.02
|2.0086
|0.0000
|2.0182
|1.09
|6839.94
|3237
|2007.09.20 00:00
|buy
|1619
|0.02
|2.0021
|0.0000
|2.0121
|3238
|2007.09.20 00:03
|buy
|1620
|0.07
|2.0017
|0.0000
|2.0117
|3239
|2007.09.20 01:07
|buy
|1621
|0.24
|2.0013
|0.0000
|2.0113
|3240
|2007.09.20 01:07
|buy
|1622
|0.82
|2.0010
|0.0000
|2.0110
|3241
|2007.09.20 01:20
|close
|1622
|0.82
|2.0012
|0.0000
|2.0110
|16.40
|6856.34
|3242
|2007.09.20 01:20
|close
|1621
|0.24
|2.0011
|0.0000
|2.0113
|-4.80
|6851.54
|3243
|2007.09.20 01:21
|close
|1620
|0.07
|2.0012
|0.0000
|2.0117
|-3.50
|6848.04
|3244
|2007.09.20 01:21
|close
|1619
|0.02
|2.0013
|0.0000
|2.0121
|-1.60
|6846.44
|3245
|2007.09.20 21:00
|sell
|1623
|0.02
|2.0077
|0.0000
|1.9977
|3246
|2007.09.20 21:04
|sell
|1624
|0.07
|2.0080
|0.0000
|1.9980
|3247
|2007.09.20 21:05
|sell
|1625
|0.24
|2.0083
|0.0000
|1.9983
|3248
|2007.09.20 21:09
|sell
|1626
|0.82
|2.0089
|0.0000
|1.9989
|3249
|2007.09.21 07:09
|close
|1626
|0.82
|2.0086
|0.0000
|1.9989
|11.52
|6857.96
|3250
|2007.09.21 07:09
|close
|1625
|0.24
|2.0084
|0.0000
|1.9983
|-6.23
|6851.74
|3251
|2007.09.21 07:10
|close
|1624
|0.07
|2.0085
|0.0000
|1.9980
|-4.62
|6847.12
|3252
|2007.09.21 07:10
|close
|1623
|0.02
|2.0087
|0.0000
|1.9977
|-2.32
|6844.80
|3253
|2007.09.24 00:00
|sell
|1627
|0.02
|2.0201
|0.0000
|2.0101
|3254
|2007.09.24 00:00
|sell
|1628
|0.07
|2.0203
|0.0000
|2.0103
|3255
|2007.09.24 00:10
|sell
|1629
|0.24
|2.0206
|0.0000
|2.0106
|3256
|2007.09.24 00:12
|sell
|1630
|0.82
|2.0209
|0.0000
|2.0109
|3257
|2007.09.24 23:02
|close
|1630
|0.82
|2.0207
|0.0000
|2.0109
|16.40
|6861.20
|3258
|2007.09.24 23:03
|close
|1629
|0.24
|2.0208
|0.0000
|2.0106
|-4.80
|6856.40
|3259
|2007.09.24 23:03
|close
|1628
|0.07
|2.0209
|0.0000
|2.0103
|-4.20
|6852.20
|3260
|2007.09.24 23:05
|close
|1627
|0.02
|2.0210
|0.0000
|2.0101
|-1.80
|6850.40
|3261
|2007.09.27 23:00
|sell
|1631
|0.02
|2.0263
|0.0000
|2.0163
|3262
|2007.09.27 23:32
|sell
|1632
|0.07
|2.0267
|0.0000
|2.0167
|3263
|2007.09.27 23:51
|sell
|1633
|0.24
|2.0271
|0.0000
|2.0171
|3264
|2007.09.28 00:10
|sell
|1634
|0.82
|2.0275
|0.0000
|2.0175
|3265
|2007.09.28 01:28
|close
|1634
|0.82
|2.0272
|0.0000
|2.0175
|24.60
|6875.00
|3266
|2007.09.28 01:28
|close
|1633
|0.24
|2.0268
|0.0000
|2.0171
|3.37
|6878.37
|3267
|2007.09.28 01:28
|close
|1632
|0.07
|2.0270
|0.0000
|2.0167
|-3.22
|6875.16
|3268
|2007.09.28 01:28
|close
|1631
|0.02
|2.0271
|0.0000
|2.0163
|-1.92
|6873.24
|3269
|2007.09.28 02:00
|sell
|1635
|0.02
|2.0246
|0.0000
|2.0146
|3270
|2007.09.28 02:29
|sell
|1636
|0.07
|2.0249
|0.0000
|2.0149
|3271
|2007.09.28 02:29
|sell
|1637
|0.24
|2.0252
|0.0000
|2.0152
|3272
|2007.09.28 02:30
|sell
|1638
|0.82
|2.0255
|0.0000
|2.0155
|3273
|2007.09.28 02:53
|close
|1638
|0.82
|2.0253
|0.0000
|2.0155
|16.40
|6889.64
|3274
|2007.09.28 02:53
|close
|1637
|0.24
|2.0254
|0.0000
|2.0152
|-4.80
|6884.84
|3275
|2007.09.28 02:53
|close
|1636
|0.07
|2.0251
|0.0000
|2.0149
|-1.40
|6883.44
|3276
|2007.09.28 02:53
|close
|1635
|0.02
|2.0252
|0.0000
|2.0146
|-1.20
|6882.24
|3277
|2007.10.01 03:00
|sell
|1639
|0.02
|2.0450
|0.0000
|2.0350
|3278
|2007.10.01 03:38
|sell
|1640
|0.07
|2.0453
|0.0000
|2.0353
|3279
|2007.10.01 03:55
|sell
|1641
|0.24
|2.0457
|0.0000
|2.0357
|3280
|2007.10.01 04:14
|sell
|1642
|0.82
|2.0461
|0.0000
|2.0361
|3281
|2007.10.01 05:30
|close
|1642
|0.82
|2.0459
|0.0000
|2.0361
|16.40
|6898.64
|3282
|2007.10.01 05:30
|close
|1641
|0.24
|2.0461
|0.0000
|2.0357
|-9.60
|6889.04
|3283
|2007.10.01 05:30
|close
|1640
|0.07
|2.0463
|0.0000
|2.0353
|-7.00
|6882.04
|3284
|2007.10.01 05:31
|close
|1639
|0.02
|2.0464
|0.0000
|2.0350
|-2.80
|6879.24
|3285
|2007.10.03 01:00
|buy
|1643
|0.02
|2.0416
|0.0000
|2.0516
|3286
|2007.10.03 01:01
|buy
|1644
|0.07
|2.0413
|0.0000
|2.0513
|3287
|2007.10.03 01:04
|buy
|1645
|0.24
|2.0410
|0.0000
|2.0510
|3288
|2007.10.03 05:45
|buy
|1646
|0.82
|2.0407
|0.0000
|2.0507
|3289
|2007.10.03 06:23
|close
|1646
|0.82
|2.0409
|0.0000
|2.0507
|16.40
|6895.64
|3290
|2007.10.03 06:24
|close
|1645
|0.24
|2.0408
|0.0000
|2.0510
|-4.80
|6890.84
|3291
|2007.10.03 06:24
|close
|1644
|0.07
|2.0409
|0.0000
|2.0513
|-2.80
|6888.04
|3292
|2007.10.03 06:24
|close
|1643
|0.02
|2.0411
|0.0000
|2.0516
|-1.00
|6887.04
|3293
|2007.10.04 03:00
|buy
|1647
|0.02
|2.0334
|0.0000
|2.0434
|3294
|2007.10.04 03:12
|buy
|1648
|0.07
|2.0331
|0.0000
|2.0431
|3295
|2007.10.04 03:20
|buy
|1649
|0.24
|2.0327
|0.0000
|2.0427
|3296
|2007.10.04 03:21
|buy
|1650
|0.82
|2.0324
|0.0000
|2.0424
|3297
|2007.10.04 03:21
|close
|1650
|0.82
|2.0326
|0.0000
|2.0424
|16.40
|6903.44
|3298
|2007.10.04 03:21
|close
|1649
|0.24
|2.0325
|0.0000
|2.0427
|-4.80
|6898.64
|3299
|2007.10.04 03:21
|close
|1648
|0.07
|2.0324
|0.0000
|2.0431
|-4.90
|6893.74
|3300
|2007.10.04 03:22
|close
|1647
|0.02
|2.0325
|0.0000
|2.0434
|-1.80
|6891.94
|3301
|2007.10.08 02:00
|sell
|1651
|0.02
|2.0413
|0.0000
|2.0313
|3302
|2007.10.08 02:13
|sell
|1652
|0.07
|2.0416
|0.0000
|2.0316
|3303
|2007.10.08 02:33
|sell
|1653
|0.24
|2.0419
|0.0000
|2.0319
|3304
|2007.10.08 02:37
|sell
|1654
|0.82
|2.0422
|0.0000
|2.0322
|3305
|2007.10.08 05:08
|close
|1654
|0.82
|2.0420
|0.0000
|2.0322
|16.40
|6908.34
|3306
|2007.10.08 05:08
|close
|1653
|0.24
|2.0421
|0.0000
|2.0319
|-4.80
|6903.54
|3307
|2007.10.08 05:09
|close
|1652
|0.07
|2.0422
|0.0000
|2.0316
|-4.20
|6899.34
|3308
|2007.10.08 05:09
|close
|1651
|0.02
|2.0421
|0.0000
|2.0313
|-1.60
|6897.74
|3309
|2007.10.15 22:04
|sell
|1655
|0.02
|2.0427
|0.0000
|2.0327
|3310
|2007.10.15 23:02
|sell
|1656
|0.07
|2.0431
|0.0000
|2.0331
|3311
|2007.10.15 23:08
|sell
|1657
|0.24
|2.0434
|0.0000
|2.0334
|3312
|2007.10.15 23:08
|sell
|1658
|0.82
|2.0437
|0.0000
|2.0337
|3313
|2007.10.15 23:10
|close
|1658
|0.82
|2.0433
|0.0000
|2.0337
|32.80
|6930.54
|3314
|2007.10.15 23:11
|close
|1657
|0.24
|2.0432
|0.0000
|2.0334
|4.80
|6935.34
|3315
|2007.10.15 23:11
|close
|1656
|0.07
|2.0429
|0.0000
|2.0331
|1.40
|6936.74
|3316
|2007.10.15 23:12
|close
|1655
|0.02
|2.0430
|0.0000
|2.0327
|-0.60
|6936.14
|3317
|2007.10.16 22:00
|buy
|1659
|0.02
|2.0326
|0.0000
|2.0426
|3318
|2007.10.16 22:14
|buy
|1660
|0.07
|2.0323
|0.0000
|2.0423
|3319
|2007.10.16 22:27
|buy
|1661
|0.24
|2.0318
|0.0000
|2.0418
|3320
|2007.10.16 23:38
|buy
|1662
|0.82
|2.0315
|0.0000
|2.0415
|3321
|2007.10.17 02:09
|close
|1662
|0.82
|2.0318
|0.0000
|2.0415
|36.53
|6972.67
|3322
|2007.10.17 02:10
|close
|1661
|0.24
|2.0317
|0.0000
|2.0418
|1.09
|6973.76
|3323
|2007.10.17 02:10
|close
|1660
|0.07
|2.0319
|0.0000
|2.0423
|-1.78
|6971.98
|3324
|2007.10.17 02:10
|close
|1659
|0.02
|2.0320
|0.0000
|2.0426
|-0.91
|6971.07
|3325
|2007.10.22 03:00
|sell
|1663
|0.02
|2.0474
|0.0000
|2.0374
|3326
|2007.10.22 03:01
|sell
|1664
|0.07
|2.0477
|0.0000
|2.0377
|3327
|2007.10.22 03:06
|sell
|1665
|0.24
|2.0480
|0.0000
|2.0380
|3328
|2007.10.22 03:11
|sell
|1666
|0.82
|2.0484
|0.0000
|2.0384
|3329
|2007.10.22 08:30
|close
|1666
|0.82
|2.0482
|0.0000
|2.0384
|16.40
|6987.47
|3330
|2007.10.22 08:31
|close
|1665
|0.24
|2.0481
|0.0000
|2.0380
|-2.40
|6985.07
|3331
|2007.10.22 08:31
|close
|1664
|0.07
|2.0480
|0.0000
|2.0377
|-2.10
|6982.97
|3332
|2007.10.22 08:31
|close
|1663
|0.02
|2.0481
|0.0000
|2.0374
|-1.40
|6981.57
|3333
|2007.10.22 23:02
|buy
|1667
|0.02
|2.0309
|0.0000
|2.0409
|3334
|2007.10.23 09:32
|t/p
|1667
|0.02
|2.0409
|0.0000
|2.0409
|20.29
|7001.86
|3335
|2007.10.24 02:00
|sell
|1668
|0.02
|2.0497
|0.0000
|2.0397
|3336
|2007.10.24 02:08
|sell
|1669
|0.07
|2.0500
|0.0000
|2.0400
|3337
|2007.10.24 02:24
|sell
|1670
|0.24
|2.0503
|0.0000
|2.0403
|3338
|2007.10.24 02:36
|sell
|1671
|0.82
|2.0507
|0.0000
|2.0407
|3339
|2007.10.24 02:50
|close
|1671
|0.82
|2.0505
|0.0000
|2.0407
|16.40
|7018.26
|3340
|2007.10.24 02:50
|close
|1670
|0.24
|2.0507
|0.0000
|2.0403
|-9.60
|7008.66
|3341
|2007.10.24 02:50
|close
|1669
|0.07
|2.0508
|0.0000
|2.0400
|-5.60
|7003.06
|3342
|2007.10.24 02:50
|close
|1668
|0.02
|2.0507
|0.0000
|2.0397
|-2.00
|7001.06
|3343
|2007.10.25 02:00
|sell
|1672
|0.02
|2.0471
|0.0000
|2.0371
|3344
|2007.10.25 04:20
|sell
|1673
|0.07
|2.0474
|0.0000
|2.0374
|3345
|2007.10.25 04:26
|sell
|1674
|0.24
|2.0477
|0.0000
|2.0377
|3346
|2007.10.25 05:24
|sell
|1675
|0.82
|2.0480
|0.0000
|2.0380
|3347
|2007.10.25 05:37
|close
|1675
|0.82
|2.0478
|0.0000
|2.0380
|16.40
|7017.46
|3348
|2007.10.25 05:39
|close
|1674
|0.24
|2.0479
|0.0000
|2.0377
|-4.80
|7012.66
|3349
|2007.10.25 05:40
|close
|1673
|0.07
|2.0478
|0.0000
|2.0374
|-2.80
|7009.86
|3350
|2007.10.25 05:44
|close
|1672
|0.02
|2.0481
|0.0000
|2.0371
|-2.00
|7007.86
|3351
|2007.10.30 00:00
|sell
|1676
|0.02
|2.0608
|0.0000
|2.0508
|3352
|2007.10.30 00:05
|sell
|1677
|0.07
|2.0611
|0.0000
|2.0511
|3353
|2007.10.30 07:54
|sell
|1678
|0.24
|2.0615
|0.0000
|2.0515
|3354
|2007.10.30 07:54
|sell
|1679
|0.82
|2.0618
|0.0000
|2.0518
|3355
|2007.11.12 14:24
|close
|1679
|0.82
|2.0616
|0.0000
|2.0518
|-153.63
|6854.23
|3356
|2007.11.12 14:24
|close
|1678
|0.24
|2.0617
|0.0000
|2.0515
|-54.56
|6799.67
|3357
|2007.11.12 14:24
|close
|1677
|0.07
|2.0618
|0.0000
|2.0511
|-19.41
|6780.25
|3358
|2007.11.12 14:24
|close
|1676
|0.02
|2.0617
|0.0000
|2.0508
|-5.95
|6774.31
|3359
|2007.11.13 01:00
|buy
|1680
|0.02
|2.0570
|0.0000
|2.0670
|3360
|2007.11.13 06:55
|t/p
|1680
|0.02
|2.0670
|0.0000
|2.0670
|20.00
|6794.31
|3361
|2007.11.21 00:00
|sell
|1681
|0.02
|2.0657
|0.0000
|2.0557
|3362
|2007.11.21 00:17
|sell
|1682
|0.07
|2.0660
|0.0000
|2.0560
|3363
|2007.11.21 00:26
|sell
|1683
|0.24
|2.0663
|0.0000
|2.0563
|3364
|2007.11.21 00:29
|sell
|1684
|0.82
|2.0666
|0.0000
|2.0566
|3365
|2007.11.21 01:07
|close
|1684
|0.82
|2.0664
|0.0000
|2.0566
|16.40
|6810.71
|3366
|2007.11.21 01:07
|close
|1683
|0.24
|2.0665
|0.0000
|2.0563
|-4.80
|6805.91
|3367
|2007.11.21 01:07
|close
|1682
|0.07
|2.0664
|0.0000
|2.0560
|-2.80
|6803.11
|3368
|2007.11.21 01:08
|close
|1681
|0.02
|2.0665
|0.0000
|2.0557
|-1.60
|6801.51
|3369
|2007.11.21 20:00
|buy
|1685
|0.02
|2.0646
|0.0000
|2.0746
|3370
|2007.11.21 20:03
|buy
|1686
|0.07
|2.0643
|0.0000
|2.0743
|3371
|2007.11.21 20:13
|buy
|1687
|0.24
|2.0640
|0.0000
|2.0740
|3372
|2007.11.21 22:36
|buy
|1688
|0.82
|2.0637
|0.0000
|2.0737
|3373
|2007.11.22 02:26
|close
|1688
|0.82
|2.0639
|0.0000
|2.0737
|52.19
|6853.70
|3374
|2007.11.22 02:27
|close
|1687
|0.24
|2.0638
|0.0000
|2.0740
|5.68
|6859.38
|3375
|2007.11.22 02:27
|close
|1686
|0.07
|2.0640
|0.0000
|2.0743
|0.96
|6860.33
|3376
|2007.11.22 02:27
|close
|1685
|0.02
|2.0639
|0.0000
|2.0746
|-0.53
|6859.81
|3377
|2007.11.25 23:00
|buy
|1689
|0.02
|2.0620
|0.0000
|2.0720
|3378
|2007.11.26 01:12
|buy
|1690
|0.07
|2.0617
|0.0000
|2.0717
|3379
|2007.11.26 11:26
|t/p
|1690
|0.07
|2.0717
|0.0000
|2.0717
|70.00
|6929.81
|3380
|2007.11.26 11:26
|close
|1689
|0.02
|2.0717
|0.0000
|2.0720
|19.69
|6949.50
|3381
|2007.11.27 01:00
|sell
|1691
|0.02
|2.0696
|0.0000
|2.0596
|3382
|2007.11.27 01:00
|sell
|1692
|0.07
|2.0699
|0.0000
|2.0599
|3383
|2007.11.27 01:00
|sell
|1693
|0.24
|2.0702
|0.0000
|2.0602
|3384
|2007.11.27 01:02
|sell
|1694
|0.82
|2.0705
|0.0000
|2.0605
|3385
|2007.11.27 07:00
|close
|1694
|0.82
|2.0701
|0.0000
|2.0605
|32.80
|6982.30
|3386
|2007.11.27 07:00
|close
|1693
|0.24
|2.0702
|0.0000
|2.0602
|0.00
|6982.30
|3387
|2007.11.27 07:00
|close
|1692
|0.07
|2.0701
|0.0000
|2.0599
|-1.40
|6980.90
|3388
|2007.11.27 07:00
|close
|1691
|0.02
|2.0702
|0.0000
|2.0596
|-1.20
|6979.70
|3389
|2007.11.30 00:00
|buy
|1695
|0.02
|2.0628
|0.0000
|2.0728
|3390
|2007.11.30 00:07
|buy
|1696
|0.07
|2.0625
|0.0000
|2.0725
|3391
|2007.11.30 03:08
|buy
|1697
|0.24
|2.0622
|0.0000
|2.0722
|3392
|2007.11.30 03:12
|buy
|1698
|0.82
|2.0619
|0.0000
|2.0719
|3393
|2007.11.30 03:16
|close
|1698
|0.82
|2.0621
|0.0000
|2.0719
|16.40
|6996.10
|3394
|2007.11.30 03:16
|close
|1697
|0.24
|2.0622
|0.0000
|2.0722
|0.00
|6996.10
|3395
|2007.11.30 03:17
|close
|1696
|0.07
|2.0623
|0.0000
|2.0725
|-1.40
|6994.70
|3396
|2007.11.30 03:17
|close
|1695
|0.02
|2.0622
|0.0000
|2.0728
|-1.20
|6993.50
|3397
|2007.12.04 00:00
|sell
|1699
|0.02
|2.0638
|0.0000
|2.0538
|3398
|2007.12.04 00:00
|sell
|1700
|0.07
|2.0641
|0.0000
|2.0541
|3399
|2007.12.04 00:00
|sell
|1701
|0.24
|2.0644
|0.0000
|2.0544
|3400
|2007.12.04 07:06
|sell
|1702
|0.82
|2.0647
|0.0000
|2.0547
|3401
|2007.12.04 07:15
|close
|1702
|0.82
|2.0645
|0.0000
|2.0547
|16.40
|7009.90
|3402
|2007.12.04 07:16
|close
|1701
|0.24
|2.0644
|0.0000
|2.0544
|0.00
|7009.90
|3403
|2007.12.04 07:16
|close
|1700
|0.07
|2.0645
|0.0000
|2.0541
|-2.80
|7007.10
|3404
|2007.12.04 07:16
|close
|1699
|0.02
|2.0643
|0.0000
|2.0538
|-1.00
|7006.10
|3405
|2007.12.05 23:00
|buy
|1703
|0.02
|2.0292
|0.0000
|2.0392
|3406
|2007.12.05 23:02
|buy
|1704
|0.07
|2.0288
|0.0000
|2.0388
|3407
|2007.12.05 23:05
|buy
|1705
|0.24
|2.0285
|0.0000
|2.0385
|3408
|2007.12.05 23:56
|buy
|1706
|0.82
|2.0282
|0.0000
|2.0382
|3409
|2007.12.06 00:13
|close
|1706
|0.82
|2.0284
|0.0000
|2.0382
|52.19
|7058.29
|3410
|2007.12.06 00:14
|close
|1705
|0.24
|2.0285
|0.0000
|2.0385
|10.48
|7068.77
|3411
|2007.12.06 00:15
|close
|1704
|0.07
|2.0284
|0.0000
|2.0388
|0.26
|7069.02
|3412
|2007.12.06 00:16
|close
|1703
|0.02
|2.0286
|0.0000
|2.0392
|-0.33
|7068.69
|3413
|2007.12.10 22:01
|sell
|1707
|0.02
|2.0461
|0.0000
|2.0361
|3414
|2007.12.10 22:16
|sell
|1708
|0.07
|2.0464
|0.0000
|2.0364
|3415
|2007.12.10 22:23
|sell
|1709
|0.24
|2.0467
|0.0000
|2.0367
|3416
|2007.12.11 02:45
|sell
|1710
|0.82
|2.0470
|0.0000
|2.0370
|3417
|2007.12.11 03:03
|close
|1710
|0.82
|2.0466
|0.0000
|2.0370
|32.80
|7101.49
|3418
|2007.12.11 03:04
|close
|1709
|0.24
|2.0467
|0.0000
|2.0367
|-3.83
|7097.67
|3419
|2007.12.11 03:04
|close
|1708
|0.07
|2.0466
|0.0000
|2.0364
|-2.52
|7095.15
|3420
|2007.12.11 03:05
|close
|1707
|0.02
|2.0465
|0.0000
|2.0361
|-1.12
|7094.03
|3421
|2007.12.13 00:00
|sell
|1711
|0.02
|2.0449
|0.0000
|2.0349
|3422
|2007.12.13 02:11
|sell
|1712
|0.07
|2.0452
|0.0000
|2.0352
|3423
|2007.12.13 02:32
|sell
|1713
|0.24
|2.0455
|0.0000
|2.0355
|3424
|2007.12.13 02:32
|sell
|1714
|0.82
|2.0458
|0.0000
|2.0358
|3425
|2007.12.13 06:18
|close
|1714
|0.82
|2.0456
|0.0000
|2.0358
|16.40
|7110.43
|3426
|2007.12.13 06:20
|close
|1713
|0.24
|2.0457
|0.0000
|2.0355
|-4.80
|7105.63
|3427
|2007.12.13 06:21
|close
|1712
|0.07
|2.0456
|0.0000
|2.0352
|-2.80
|7102.83
|3428
|2007.12.13 06:21
|close
|1711
|0.02
|2.0455
|0.0000
|2.0349
|-1.20
|7101.63
|3429
|2007.12.13 23:01
|buy
|1715
|0.02
|2.0407
|0.0000
|2.0507
|3430
|2007.12.14 02:24
|buy
|1716
|0.07
|2.0404
|0.0000
|2.0504
|3431
|2007.12.14 04:43
|buy
|1717
|0.24
|2.0400
|0.0000
|2.0500
|3432
|2007.12.14 04:44
|buy
|1718
|0.82
|2.0397
|0.0000
|2.0497
|3433
|2007.12.14 05:19
|close
|1718
|0.82
|2.0399
|0.0000
|2.0497
|16.40
|7118.03
|3434
|2007.12.14 05:19
|close
|1717
|0.24
|2.0400
|0.0000
|2.0500
|0.00
|7118.03
|3435
|2007.12.14 05:19
|close
|1716
|0.07
|2.0401
|0.0000
|2.0504
|-2.10
|7115.93
|3436
|2007.12.14 05:19
|close
|1715
|0.02
|2.0400
|0.0000
|2.0507
|-1.11
|7114.82
|3437
|2007.12.17 03:01
|buy
|1719
|0.02
|2.0189
|0.0000
|2.0289
|3438
|2007.12.17 05:41
|buy
|1720
|0.07
|2.0185
|0.0000
|2.0285
|3439
|2007.12.17 05:50
|buy
|1721
|0.24
|2.0182
|0.0000
|2.0282
|3440
|2007.12.17 07:53
|buy
|1722
|0.82
|2.0179
|0.0000
|2.0279
|3441
|2007.12.17 07:53
|close
|1722
|0.82
|2.0181
|0.0000
|2.0279
|16.40
|7131.22
|3442
|2007.12.17 07:54
|close
|1721
|0.24
|2.0180
|0.0000
|2.0282
|-4.80
|7126.42
|3443
|2007.12.17 07:54
|close
|1720
|0.07
|2.0178
|0.0000
|2.0285
|-4.90
|7121.52
|3444
|2007.12.17 07:54
|close
|1719
|0.02
|2.0179
|0.0000
|2.0289
|-2.00
|7119.52
|3445
|2007.12.19 00:00
|buy
|1723
|0.02
|2.0170
|0.0000
|2.0270
|3446
|2007.12.19 00:00
|buy
|1724
|0.07
|2.0167
|0.0000
|2.0267
|3447
|2007.12.19 00:03
|buy
|1725
|0.24
|2.0165
|0.0000
|2.0265
|3448
|2007.12.19 00:25
|buy
|1726
|0.82
|2.0162
|0.0000
|2.0262
|3449
|2007.12.19 09:21
|close
|1726
|0.82
|2.0165
|0.0000
|2.0262
|24.60
|7144.12
|3450
|2007.12.19 09:21
|close
|1725
|0.24
|2.0166
|0.0000
|2.0265
|2.40
|7146.52
|3451
|2007.12.19 09:21
|close
|1724
|0.07
|2.0165
|0.0000
|2.0267
|-1.40
|7145.12
|3452
|2007.12.19 09:21
|close
|1723
|0.02
|2.0166
|0.0000
|2.0270
|-0.80
|7144.32
|3453
|2007.12.20 01:00
|buy
|1727
|0.02
|1.9982
|0.0000
|2.0082
|3454
|2007.12.20 01:06
|buy
|1728
|0.07
|1.9979
|0.0000
|2.0079
|3455
|2007.12.20 01:41
|buy
|1729
|0.24
|1.9975
|0.0000
|2.0075
|3456
|2007.12.20 04:50
|buy
|1730
|0.82
|1.9973
|0.0000
|2.0073
|3457
|2007.12.27 23:58
|close at stop
|1730
|0.82
|1.9947
|0.0000
|2.0073
|-129.68
|7014.64
|3458
|2007.12.27 23:58
|close at stop
|1729
|0.24
|1.9947
|0.0000
|2.0075
|-42.76
|6971.88
|3459
|2007.12.27 23:58
|close at stop
|1728
|0.07
|1.9947
|0.0000
|2.0079
|-15.27
|6956.61
|3460
|2007.12.27 23:58
|close at stop
|1727
|0.02
|1.9947
|0.0000
|2.0082
|-4.96
|6951.65