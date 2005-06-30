Strategy Tester Report
10p3v0.04
MetaQuotes-Demo (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=0; risk=0.4; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=0; StartTrade=17;
Bars in test22659Ticks modelled7312350Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit48970.03Gross profit76358.24Gross loss-27388.21
Profit factor2.79Expected payoff35.10
Absolute drawdown701.00Maximal drawdown29593.00 (53.36%)Relative drawdown53.36% (29593.00)
Total trades1395Short positions (won %)652 (32.98%)Long positions (won %)743 (36.34%)
Profit trades (% of total)485 (34.77%)Loss trades (% of total)910 (65.23%)
Largestprofit trade3543.75loss trade-1077.78
Averageprofit trade157.44loss trade-30.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (1371.25)consecutive losses (loss in money)7 (-246.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4881.00 (4)consecutive loss (count of losses)-1510.52 (3)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.07 00:02sell10.101.84090.00001.8309
22004.07.07 00:05sell20.301.84120.00001.8312
32004.07.07 00:08sell31.201.84150.00001.8315
42004.07.07 01:54sell43.901.84180.00001.8318
52004.07.07 01:54close43.901.84150.00001.8318117.0020117.00
62004.07.07 01:54close31.201.84160.00001.8315-12.0020105.00
72004.07.07 01:54close20.301.84110.00001.83123.0020108.00
82004.07.07 01:54close10.101.84130.00001.8309-4.0020104.00
92004.07.07 23:00sell50.101.85570.00001.8457
102004.07.07 23:00sell60.301.85600.00001.8460
112004.07.07 23:00sell71.201.85630.00001.8463
122004.07.07 23:02sell83.901.85660.00001.8466
132004.07.07 23:03close83.901.85630.00001.8466117.0020221.00
142004.07.07 23:03close71.201.85640.00001.8463-12.0020209.00
152004.07.07 23:04close60.301.85650.00001.8460-15.0020194.00
162004.07.07 23:04close50.101.85630.00001.8457-6.0020188.00
172004.07.08 22:00sell90.101.84940.00001.8394
182004.07.08 22:00sell100.301.84980.00001.8398
192004.07.08 22:06sell111.201.85010.00001.8401
202004.07.08 22:15sell123.901.85040.00001.8404
212004.07.08 22:46close123.901.85020.00001.840478.0020266.00
222004.07.08 22:46close111.201.85010.00001.84010.0020266.00
232004.07.08 22:46close100.301.85040.00001.8398-18.0020248.00
242004.07.08 22:46close90.101.85060.00001.8394-12.0020236.00
252004.07.12 23:00sell130.101.86210.00001.8521
262004.07.12 23:00sell140.301.86250.00001.8525
272004.07.13 08:03t/p140.301.85250.00001.8525294.4220530.42
282004.07.13 08:03close130.101.85250.00001.852194.1420624.56
292004.07.13 23:00buy150.101.85770.00001.8677
302004.07.13 23:00buy160.301.85720.00001.8672
312004.07.13 23:17buy171.201.85690.00001.8669
322004.07.13 23:19buy183.901.85660.00001.8666
332004.07.13 23:19close183.901.85680.00001.866678.0020702.56
342004.07.13 23:19close171.201.85720.00001.866936.0020738.56
352004.07.13 23:19close160.301.85710.00001.8672-3.0020735.56
362004.07.13 23:19close150.101.85750.00001.8677-2.0020733.56
372004.07.21 23:00buy190.101.84150.00001.8515
382004.07.21 23:11buy200.301.84110.00001.8511
392004.07.21 23:17buy211.201.84080.00001.8508
402004.07.22 00:24buy223.901.84030.00001.8503
412004.07.22 00:29close223.901.84050.00001.850378.0020811.56
422004.07.22 00:29close211.201.84040.00001.8508-3.0020808.56
432004.07.22 00:29close200.301.84080.00001.85112.2520810.81
442004.07.22 00:29close190.101.84070.00001.8515-4.2520806.56
452004.07.28 17:00buy230.101.82290.00001.8329
462004.07.28 17:00buy240.301.82260.00001.8326
472004.07.28 17:01buy251.201.82220.00001.8322
482004.07.28 17:01buy263.901.82180.00001.8318
492004.07.28 17:02close263.901.82200.00001.831878.0020884.56
502004.07.28 17:02close251.201.82190.00001.8322-36.0020848.56
512004.07.28 17:02close240.301.82230.00001.8326-9.0020839.56
522004.07.28 17:02close230.101.82220.00001.8329-7.0020832.56
532004.07.29 21:00buy270.101.81570.00001.8257
542004.07.29 21:19buy280.301.81540.00001.8254
552004.07.30 08:34buy291.201.81510.00001.8251
562004.07.30 08:37buy303.901.81480.00001.8248
572004.07.30 08:45close303.901.81500.00001.824878.0020910.56
582004.07.30 08:45close291.201.81480.00001.8251-36.0020874.56
592004.07.30 08:45close280.301.81510.00001.8254-5.2520869.31
602004.07.30 08:45close270.101.81460.00001.8257-9.7520859.56
612004.08.02 18:00sell310.101.82780.00001.8178
622004.08.02 18:03sell320.301.82820.00001.8182
632004.08.02 18:03sell331.201.82860.00001.8186
642004.08.02 21:05sell343.901.82900.00001.8190
652004.08.02 21:05close343.901.82860.00001.8190156.0021015.56
662004.08.02 21:05close331.201.82870.00001.8186-12.0021003.56
672004.08.02 21:05close320.301.82820.00001.81820.0021003.56
682004.08.02 21:05close310.101.82840.00001.8178-6.0020997.56
692004.08.03 18:00buy350.101.82500.00001.8350
702004.08.03 18:00buy360.301.82450.00001.8345
712004.08.04 00:01buy371.201.82420.00001.8342
722004.08.04 01:34buy383.901.82390.00001.8339
732004.08.04 01:35close383.901.82420.00001.8339117.0021114.56
742004.08.04 01:35close371.201.82410.00001.8342-12.0021102.56
752004.08.04 01:35close360.301.82360.00001.8345-23.2521079.31
762004.08.04 01:36close350.101.82420.00001.8350-6.7521072.56
772004.08.04 18:00buy390.101.82560.00001.8356
782004.08.04 18:00buy400.301.82530.00001.8353
792004.08.04 18:01buy411.201.82500.00001.8350
802004.08.04 18:02buy423.901.82460.00001.8346
812004.08.04 18:02close423.901.82490.00001.8346117.0021189.56
822004.08.04 18:02close411.201.82480.00001.8350-24.0021165.56
832004.08.04 18:02close400.301.82520.00001.8353-3.0021162.56
842004.08.04 18:02close390.101.82500.00001.8356-6.0021156.56
852004.08.18 22:00buy430.101.82400.00001.8340
862004.08.18 22:01buy440.301.82380.00001.8338
872004.08.18 22:53buy451.201.82340.00001.8334
882004.08.18 23:47buy463.901.82310.00001.8331
892004.08.18 23:47close463.901.82340.00001.8331117.0021273.56
902004.08.18 23:47close451.201.82330.00001.8334-12.0021261.56
912004.08.18 23:47close440.301.82360.00001.8338-6.0021255.56
922004.08.18 23:47close430.101.82350.00001.8340-5.0021250.56
932004.08.26 20:00buy470.101.79650.00001.8065
942004.08.26 20:00buy480.301.79620.00001.8062
952004.08.26 20:20buy491.201.79590.00001.8059
962004.08.26 20:36buy503.901.79560.00001.8056
972004.08.26 20:36close503.901.79600.00001.8056156.0021406.56
982004.08.26 20:36close491.201.79590.00001.80590.0021406.56
992004.08.26 20:36close480.301.79610.00001.8062-3.0021403.56
1002004.08.26 20:36close470.101.79560.00001.8065-9.0021394.56
1012004.09.02 23:00buy510.101.79090.00001.8009
1022004.09.02 23:00buy520.301.79040.00001.8004
1032004.09.02 23:15buy531.201.79000.00001.8000
1042004.09.02 23:24buy543.901.78970.00001.7997
1052004.09.02 23:24close543.901.79020.00001.7997195.0021589.56
1062004.09.02 23:25close531.201.79010.00001.800012.0021601.56
1072004.09.02 23:25close520.301.79040.00001.80040.0021601.56
1082004.09.02 23:25close510.101.79030.00001.8009-6.0021595.56
1092004.09.13 00:01sell550.101.79870.00001.7887
1102004.09.13 00:05sell560.301.79910.00001.7891
1112004.09.13 12:15sell571.201.79960.00001.7896
1122004.09.13 12:16sell583.901.79990.00001.7899
1132004.09.13 12:17close583.901.79950.00001.7899156.0021751.56
1142004.09.13 12:17close571.201.79970.00001.7896-12.0021739.56
1152004.09.13 12:17close560.301.79960.00001.7891-15.0021724.56
1162004.09.13 12:18close550.101.79970.00001.7887-10.0021714.56
1172004.09.14 21:00sell590.101.79730.00001.7873
1182004.09.14 21:00sell600.301.79750.00001.7875
1192004.09.14 22:55sell611.201.79780.00001.7878
1202004.09.14 22:56sell623.901.79810.00001.7881
1212004.09.14 22:56close623.901.79790.00001.788178.0021792.56
1222004.09.14 22:56close611.201.79800.00001.7878-24.0021768.56
1232004.09.14 22:56close600.301.79780.00001.7875-9.0021759.56
1242004.09.14 22:56close590.101.79750.00001.7873-2.0021757.56
1252004.09.20 20:00buy630.101.78680.00001.7968
1262004.09.20 20:04buy640.301.78650.00001.7965
1272004.09.20 20:06buy651.201.78620.00001.7962
1282004.09.20 20:07buy663.901.78580.00001.7958
1292004.09.20 20:22close663.901.78610.00001.7958117.0021874.56
1302004.09.20 20:22close651.201.78600.00001.7962-24.0021850.56
1312004.09.20 20:22close640.301.78620.00001.7965-9.0021841.56
1322004.09.20 20:22close630.101.78580.00001.7968-10.0021831.56
1332004.09.23 21:00sell670.101.79720.00001.7872
1342004.09.23 21:00sell680.301.79750.00001.7875
1352004.09.23 21:01sell691.201.79800.00001.7880
1362004.09.23 21:04sell703.901.79830.00001.7883
1372004.09.23 21:09close703.901.79800.00001.7883117.0021948.56
1382004.09.23 21:09close691.201.79810.00001.7880-12.0021936.56
1392004.09.23 21:09close680.301.79820.00001.7875-21.0021915.56
1402004.09.23 21:10close670.101.79830.00001.7872-11.0021904.56
1412004.09.28 18:00sell710.101.81040.00001.8004
1422004.09.28 18:00sell720.301.81070.00001.8007
1432004.09.28 18:41sell731.201.81100.00001.8010
1442004.09.28 18:51sell743.901.81130.00001.8013
1452004.09.28 18:51close743.901.81110.00001.801378.0021982.56
1462004.09.28 18:52close731.201.81060.00001.801048.0022030.56
1472004.09.28 18:52close720.301.81110.00001.8007-12.0022018.56
1482004.09.28 18:52close710.101.81100.00001.8004-6.0022012.56
1492004.10.01 22:00buy750.101.79840.00001.8084
1502004.10.01 22:01buy760.301.79800.00001.8080
1512004.10.01 22:48buy771.201.79770.00001.8077
1522004.10.04 00:49buy783.901.79750.00001.8075
1532004.10.04 00:50close783.901.79760.00001.807539.0022051.56
1542004.10.04 00:50close771.201.79730.00001.8077-33.0022018.56
1552004.10.04 00:51close760.301.79740.00001.8080-14.2522004.31
1562004.10.04 00:54close750.101.79730.00001.8084-9.7521994.56
1572004.10.04 23:00buy790.101.78440.00001.7944
1582004.10.04 23:00buy800.301.78410.00001.7941
1592004.10.05 01:01buy811.201.78380.00001.7938
1602004.10.05 01:01buy823.901.78340.00001.7934
1612004.10.05 01:01close823.901.78410.00001.7934273.0022267.56
1622004.10.05 01:02close811.201.78400.00001.793824.0022291.56
1632004.10.05 01:02close800.301.78410.00001.79413.7522295.31
1642004.10.05 01:03close790.101.78400.00001.7944-2.7522292.56
1652004.10.07 00:01buy830.101.78000.00001.7900
1662004.10.07 00:03buy840.301.77970.00001.7897
1672004.10.07 00:09buy851.201.77950.00001.7895
1682004.10.07 00:14buy863.901.77900.00001.7890
1692004.10.07 00:18close863.901.77940.00001.7890156.0022448.56
1702004.10.07 00:18close851.201.77950.00001.78950.0022448.56
1712004.10.07 00:18close840.301.77920.00001.7897-15.0022433.56
1722004.10.07 00:18close830.101.77900.00001.7900-10.0022423.56
1732004.10.12 20:00buy870.101.79120.00001.8012
1742004.10.12 20:18buy880.301.79090.00001.8009
1752004.10.12 20:20buy891.201.79040.00001.8004
1762004.10.12 20:24buy903.901.79010.00001.8001
1772004.10.12 20:24close903.901.79030.00001.800178.0022501.56
1782004.10.12 20:24close891.201.79020.00001.8004-24.0022477.56
1792004.10.12 20:24close880.301.79070.00001.8009-6.0022471.56
1802004.10.12 20:24close870.101.79060.00001.8012-6.0022465.56
1812004.10.13 20:00buy910.101.79440.00001.8044
1822004.10.13 20:00buy920.301.79410.00001.8041
1832004.10.13 20:00buy931.201.79370.00001.8037
1842004.10.13 20:05buy943.901.79350.00001.8035
1852004.10.13 20:05close943.901.79360.00001.803539.0022504.56
1862004.10.13 20:05close931.201.79350.00001.8037-24.0022480.56
1872004.10.13 20:06close920.301.79340.00001.8041-21.0022459.56
1882004.10.13 20:06close910.101.79380.00001.8044-6.0022453.56
1892004.10.14 17:00sell950.101.79560.00001.7856
1902004.10.14 17:00sell960.301.79610.00001.7861
1912004.10.14 17:04sell971.201.79650.00001.7865
1922004.10.14 17:05sell983.901.79680.00001.7868
1932004.10.14 17:06close983.901.79650.00001.7868117.0022570.56
1942004.10.14 17:06close971.201.79660.00001.7865-12.0022558.56
1952004.10.14 17:06close960.301.79610.00001.78610.0022558.56
1962004.10.14 17:06close950.101.79630.00001.7856-7.0022551.56
1972004.10.21 20:00sell990.101.82930.00001.8193
1982004.10.21 20:00sell1000.301.82970.00001.8197
1992004.10.22 04:13sell1011.201.83000.00001.8200
2002004.10.22 08:22sell1023.901.83040.00001.8204
2012004.10.22 08:37close1023.901.83020.00001.820478.0022629.56
2022004.10.22 08:37close1011.201.83040.00001.8200-48.0022581.56
2032004.10.22 08:37close1000.301.83060.00001.8197-32.5822548.98
2042004.10.22 08:37close990.101.83020.00001.8193-10.8622538.12
2052004.10.28 17:00buy1030.101.83110.00001.8411
2062004.10.28 17:00buy1040.301.83070.00001.8407
2072004.10.28 17:00buy1051.201.83030.00001.8403
2082004.10.28 17:01buy1063.901.82990.00001.8399
2092004.10.28 17:02close1063.901.83030.00001.8399156.0022694.12
2102004.10.28 17:02close1051.201.83010.00001.8403-24.0022670.12
2112004.10.28 17:02close1040.301.83020.00001.8407-15.0022655.12
2122004.10.28 17:02close1030.101.82950.00001.8411-16.0022639.12
2132004.11.02 00:01buy1070.101.83360.00001.8436
2142004.11.02 00:12buy1080.301.83330.00001.8433
2152004.11.02 00:12buy1091.201.83300.00001.8430
2162004.11.02 00:18buy1103.901.83260.00001.8426
2172004.11.02 00:18close1103.901.83280.00001.842678.0022717.12
2182004.11.02 00:18close1091.201.83270.00001.8430-36.0022681.12
2192004.11.02 00:18close1080.301.83250.00001.8433-24.0022657.12
2202004.11.02 00:19close1070.101.83240.00001.8436-12.0022645.12
2212004.11.05 17:00buy1110.101.84850.00001.8585
2222004.11.05 17:00buy1120.301.84820.00001.8582
2232004.11.05 17:01buy1131.201.84800.00001.8580
2242004.11.08 10:41t/p1131.201.85800.00001.85801215.0023860.12
2252004.11.08 10:41close1120.301.85800.00001.8582297.7524157.87
2262004.11.08 10:41close1110.101.85840.00001.8585100.2524258.12
2272004.11.11 18:00buy1140.101.84290.00001.8529
2282004.11.11 18:00buy1150.301.84240.00001.8524
2292004.11.11 18:02buy1161.201.84210.00001.8521
2302004.11.11 18:04buy1173.901.84190.00001.8519
2312004.11.11 18:08close1173.901.84200.00001.851939.0024297.12
2322004.11.11 18:09close1161.201.84190.00001.8521-24.0024273.12
2332004.11.11 18:09close1150.301.84220.00001.8524-6.0024267.12
2342004.11.11 18:09close1140.101.84230.00001.8529-6.0024261.12
2352004.11.17 17:00sell1180.101.85520.00001.8452
2362004.11.17 17:00sell1190.301.85570.00001.8457
2372004.11.17 17:00sell1201.201.85600.00001.8460
2382004.11.17 17:00sell1213.901.85640.00001.8464
2392004.11.17 17:01close1213.901.85620.00001.846478.0024339.12
2402004.11.17 17:01close1201.201.85590.00001.846012.0024351.12
2412004.11.17 17:01close1190.301.85600.00001.8457-9.0024342.12
2422004.11.17 17:01close1180.101.85580.00001.8452-6.0024336.12
2432004.11.19 23:00sell1220.101.85760.00001.8476
2442004.11.19 23:52sell1230.301.85980.00001.8498
2452004.11.22 22:19sell1241.201.86020.00001.8502
2462004.11.22 22:24sell1253.901.86050.00001.8505
2472004.11.22 22:24close1253.901.86030.00001.850578.0024414.12
2482004.11.22 22:24close1241.201.86040.00001.8502-24.0024390.12
2492004.11.22 22:25close1230.301.86030.00001.8498-20.5824369.54
2502004.11.22 22:25close1220.101.86040.00001.8476-29.8624339.68
2512004.11.23 23:00sell1260.101.86880.00001.8588
2522004.11.23 23:10sell1270.301.86910.00001.8591
2532004.11.23 23:11sell1281.201.86950.00001.8595
2542004.11.24 07:45sell1293.901.86980.00001.8598
2552004.11.24 07:45close1293.901.86930.00001.8598195.0024534.68
2562004.11.24 07:45close1281.201.86940.00001.8595-10.3224524.36
2572004.11.24 07:45close1270.301.86880.00001.85913.4224527.78
2582004.11.24 07:45close1260.101.86910.00001.8588-4.8624522.92
2592004.11.24 22:00sell1300.101.88090.00001.8709
2602004.11.24 22:47sell1310.301.88130.00001.8713
2612004.11.24 22:50sell1321.201.88160.00001.8716
2622004.11.24 22:55sell1333.901.88190.00001.8719
2632004.11.24 22:56close1333.901.88150.00001.8719156.0024678.92
2642004.11.24 22:56close1321.201.88160.00001.87160.0024678.92
2652004.11.24 22:57close1310.301.88190.00001.8713-18.0024660.92
2662004.11.24 22:57close1300.101.88180.00001.8709-9.0024651.92
2672004.11.25 19:00sell1340.101.88780.00001.8778
2682004.11.25 19:19sell1350.301.88810.00001.8781
2692004.11.25 21:13sell1361.201.88830.00001.8783
2702004.11.25 21:34sell1373.901.88860.00001.8786
2712004.11.25 21:34close1373.901.88830.00001.8786117.0024768.92
2722004.11.25 21:34close1361.201.88840.00001.8783-12.0024756.92
2732004.11.25 21:34close1350.301.88870.00001.8781-18.0024738.92
2742004.11.25 21:35close1340.101.88890.00001.8778-11.0024727.92
2752004.11.26 22:00sell1380.101.89480.00001.8848
2762004.11.26 22:00sell1390.301.89510.00001.8851
2772004.11.29 17:36sell1401.201.89550.00001.8855
2782004.11.29 17:36sell1413.901.89580.00001.8858
2792004.11.29 17:37close1413.901.89560.00001.885878.0024805.92
2802004.11.29 17:37close1401.201.89550.00001.88550.0024805.92
2812004.11.29 17:37close1390.301.89540.00001.8851-14.5824791.34
2822004.11.29 17:37close1380.101.89580.00001.8848-11.8624779.48
2832004.11.29 17:37buy1420.101.89600.00001.9060
2842004.11.29 17:41buy1430.301.89570.00001.9057
2852004.11.29 17:41buy1441.201.89540.00001.9054
2862004.11.29 17:43buy1453.901.89490.00001.9049
2872004.11.29 17:59close1453.901.89510.00001.904978.0024857.48
2882004.11.29 17:59close1441.201.89490.00001.9054-60.0024797.48
2892004.11.29 17:59close1430.301.89470.00001.9057-30.0024767.48
2902004.11.29 17:59close1420.101.89480.00001.9060-12.0024755.48
2912004.12.01 00:01sell1460.101.90930.00001.8993
2922004.12.01 00:02sell1470.301.90970.00001.8997
2932004.12.01 00:10sell1481.201.91020.00001.9002
2942004.12.01 00:11sell1493.901.91050.00001.9005
2952004.12.01 00:11close1493.901.91030.00001.900578.0024833.48
2962004.12.01 00:11close1481.201.91040.00001.9002-24.0024809.48
2972004.12.01 00:12close1470.301.91050.00001.8997-24.0024785.48
2982004.12.01 00:12close1460.101.91070.00001.8993-14.0024771.48
2992004.12.07 17:00sell1500.101.94120.00001.9312
3002004.12.07 17:00sell1510.301.94180.00001.9318
3012004.12.07 17:06sell1521.201.94210.00001.9321
3022004.12.07 17:08sell1533.901.94240.00001.9324
3032004.12.07 17:08close1533.901.94210.00001.9324117.0024888.48
3042004.12.07 17:08close1521.201.94220.00001.9321-12.0024876.48
3052004.12.07 17:08close1510.301.94240.00001.9318-18.0024858.48
3062004.12.07 17:09close1500.101.94250.00001.9312-13.0024845.48
3072004.12.08 19:00buy1540.101.93420.00001.9442
3082004.12.08 19:00buy1550.301.93380.00001.9438
3092004.12.08 19:04buy1561.201.93350.00001.9435
3102004.12.08 19:06buy1573.901.93310.00001.9431
3112004.12.08 19:06close1573.901.93330.00001.943178.0024923.48
3122004.12.08 19:06close1561.201.93310.00001.9435-48.0024875.48
3132004.12.08 19:07close1550.301.93290.00001.9438-27.0024848.48
3142004.12.08 19:07close1540.101.93320.00001.9442-10.0024838.48
3152004.12.09 20:00buy1580.101.93160.00001.9416
3162004.12.09 20:00buy1590.301.93130.00001.9413
3172004.12.09 20:00buy1601.201.93100.00001.9410
3182004.12.09 20:00buy1613.901.93070.00001.9407
3192004.12.09 20:00close1613.901.93120.00001.9407195.0025033.48
3202004.12.09 20:01close1601.201.93110.00001.941012.0025045.48
3212004.12.09 20:01close1590.301.93150.00001.94136.0025051.48
3222004.12.09 20:01close1580.101.93140.00001.9416-2.0025049.48
3232004.12.10 17:00buy1620.101.91380.00001.9238
3242004.12.10 17:02buy1630.301.91350.00001.9235
3252004.12.10 17:11buy1641.201.91320.00001.9232
3262004.12.10 17:14buy1653.901.91270.00001.9227
3272004.12.10 17:15close1653.901.91310.00001.9227156.0025205.48
3282004.12.10 17:15close1641.201.91300.00001.9232-24.0025181.48
3292004.12.10 17:15close1630.301.91330.00001.9235-6.0025175.48
3302004.12.10 17:15close1620.101.91320.00001.9238-6.0025169.48
3312004.12.14 17:00sell1660.101.92350.00001.9135
3322004.12.14 17:00sell1670.301.92390.00001.9139
3332004.12.14 17:09sell1681.201.92430.00001.9143
3342004.12.14 17:09sell1693.901.92450.00001.9145
3352004.12.14 17:10close1693.901.92440.00001.914539.0025208.48
3362004.12.14 17:11close1681.201.92460.00001.9143-36.0025172.48
3372004.12.14 17:11close1670.301.92470.00001.9139-24.0025148.48
3382004.12.14 17:11close1660.101.92450.00001.9135-10.0025138.48
3392004.12.16 17:00sell1700.101.93380.00001.9238
3402004.12.16 17:00sell1710.301.93420.00001.9242
3412004.12.16 17:01sell1721.201.93450.00001.9245
3422004.12.16 17:01sell1733.901.93490.00001.9249
3432004.12.16 17:02close1733.901.93470.00001.924978.0025216.48
3442004.12.16 17:02close1721.201.93480.00001.9245-36.0025180.48
3452004.12.16 17:02close1710.301.93460.00001.9242-12.0025168.48
3462004.12.16 17:02close1700.101.93500.00001.9238-12.0025156.48
3472004.12.20 21:00sell1740.101.94730.00001.9373
3482004.12.20 21:01sell1750.301.94770.00001.9377
3492004.12.20 23:13sell1761.201.94810.00001.9381
3502004.12.20 23:16sell1773.901.94840.00001.9384
3512004.12.20 23:16close1773.901.94800.00001.9384156.0025312.48
3522004.12.20 23:16close1761.201.94820.00001.9381-12.0025300.48
3532004.12.20 23:16close1750.301.94860.00001.9377-27.0025273.48
3542004.12.20 23:17close1740.101.94850.00001.9373-12.0025261.48
3552004.12.22 21:00buy1780.101.91630.00001.9263
3562004.12.22 21:00buy1790.301.91590.00001.9259
3572004.12.22 21:01buy1801.201.91560.00001.9256
3582004.12.22 21:31buy1813.901.91530.00001.9253
3592004.12.22 22:37close1813.901.91550.00001.925378.0025339.48
3602004.12.22 22:37close1801.201.91540.00001.9256-24.0025315.48
3612004.12.22 22:38close1790.301.91510.00001.9259-24.0025291.48
3622004.12.22 22:38close1780.101.91560.00001.9263-7.0025284.48
3632004.12.24 18:00sell1820.101.92370.00001.9137
3642004.12.24 20:37sell1830.301.92430.00001.9143
3652004.12.24 20:56sell1841.201.92490.00001.9149
3662004.12.27 05:22sell1853.901.92520.00001.9152
3672004.12.27 05:59close1853.901.92500.00001.915278.0025362.48
3682004.12.27 05:59close1841.201.92510.00001.9149-46.3225316.16
3692004.12.27 05:59close1830.301.92520.00001.9143-32.5825283.58
3702004.12.27 06:00close1820.101.92510.00001.9137-15.8625267.72
3712004.12.30 00:01buy1860.101.91870.00001.9287
3722004.12.30 00:01buy1870.301.91830.00001.9283
3732004.12.30 00:02buy1881.201.91800.00001.9280
3742004.12.30 01:00buy1893.901.91770.00001.9277
3752004.12.30 01:42close1893.901.91800.00001.9277117.0025384.72
3762004.12.30 01:42close1881.201.91790.00001.9280-12.0025372.72
3772004.12.30 01:42close1870.301.91820.00001.9283-3.0025369.72
3782004.12.30 01:42close1860.101.91810.00001.9287-6.0025363.72
3792004.12.31 17:00sell1900.101.92160.00001.9116
3802004.12.31 17:00sell1910.301.92200.00001.9120
3812004.12.31 17:03sell1921.201.92230.00001.9123
3822004.12.31 17:03sell1933.901.92250.00001.9125
3832004.12.31 17:04close1933.901.92240.00001.912539.0025402.72
3842004.12.31 17:04close1921.201.92210.00001.912324.0025426.72
3852004.12.31 17:04close1910.301.92220.00001.9120-6.0025420.72
3862004.12.31 17:05close1900.101.92260.00001.9116-10.0025410.72
3872005.01.03 22:00buy1940.101.90480.00001.9148
3882005.01.03 22:01buy1950.301.90450.00001.9145
3892005.01.03 22:13buy1961.201.90420.00001.9142
3902005.01.03 22:25buy1973.901.90390.00001.9139
3912005.01.03 22:26close1973.901.90410.00001.913978.0025488.72
3922005.01.03 22:27close1961.201.90400.00001.9142-24.0025464.72
3932005.01.03 22:27close1950.301.90390.00001.9145-18.0025446.72
3942005.01.03 22:27close1940.101.90410.00001.9148-7.0025439.72
3952005.01.06 18:00buy1980.101.87570.00001.8857
3962005.01.06 18:01buy1990.301.87540.00001.8854
3972005.01.06 18:02buy2001.201.87500.00001.8850
3982005.01.06 18:05buy2013.901.87470.00001.8847
3992005.01.06 18:05close2013.901.87490.00001.884778.0025517.72
4002005.01.06 18:05close2001.201.87480.00001.8850-24.0025493.72
4012005.01.06 18:06close1990.301.87470.00001.8854-21.0025472.72
4022005.01.06 18:06close1980.101.87450.00001.8857-12.0025460.72
4032005.01.10 19:00sell2020.101.87320.00001.8632
4042005.01.10 19:09sell2030.301.87360.00001.8636
4052005.01.10 19:11sell2041.201.87390.00001.8639
4062005.01.10 19:35sell2053.901.87420.00001.8642
4072005.01.12 09:21close2053.901.87400.00001.8642-67.0825393.64
4082005.01.12 09:21close2041.201.87420.00001.8639-80.6425313.00
4092005.01.12 09:21close2030.301.87430.00001.8636-32.1625280.84
4102005.01.12 09:21close2020.101.87380.00001.8632-9.7225271.12
4112005.01.18 23:00sell2060.101.86660.00001.8566
4122005.01.19 02:30sell2070.301.86710.00001.8571
4132005.01.19 02:35sell2081.201.86740.00001.8574
4142005.01.19 03:43sell2093.901.86770.00001.8577
4152005.01.19 03:43close2093.901.86740.00001.8577117.0025388.12
4162005.01.19 03:44close2081.201.86730.00001.857412.0025400.12
4172005.01.19 03:44close2070.301.86770.00001.8571-18.0025382.12
4182005.01.19 03:44close2060.101.86780.00001.8566-13.8625368.26
4192005.01.19 19:00sell2100.101.87170.00001.8617
4202005.01.19 19:00sell2110.301.87200.00001.8620
4212005.01.20 03:48sell2121.201.87230.00001.8623
4222005.01.20 03:54sell2133.901.87270.00001.8627
4232005.01.20 06:04close2133.901.87250.00001.862778.0025446.26
4242005.01.20 06:04close2121.201.87280.00001.8623-60.0025386.26
4252005.01.20 06:04close2110.301.87290.00001.8620-43.7425342.52
4262005.01.20 06:04close2100.101.87310.00001.8617-19.5825322.94
4272005.01.20 18:00buy2140.101.87170.00001.8817
4282005.01.20 18:00buy2150.301.87140.00001.8814
4292005.01.20 18:00buy2161.201.87110.00001.8811
4302005.01.20 18:34buy2173.901.87080.00001.8808
4312005.01.20 18:35close2173.901.87100.00001.880878.0025400.94
4322005.01.20 18:35close2161.201.87090.00001.8811-24.0025376.94
4332005.01.20 18:36close2150.301.87070.00001.8814-21.0025355.94
4342005.01.20 18:36close2140.101.87060.00001.8817-11.0025344.94
4352005.01.21 18:00buy2180.101.87440.00001.8844
4362005.01.21 18:00buy2190.301.87410.00001.8841
4372005.01.21 18:00buy2201.201.87370.00001.8837
4382005.01.21 18:05buy2213.901.87340.00001.8834
4392005.01.21 18:05close2213.901.87370.00001.8834117.0025461.94
4402005.01.21 18:05close2201.201.87360.00001.8837-12.0025449.94
4412005.01.21 18:05close2190.301.87390.00001.8841-6.0025443.94
4422005.01.21 18:05close2180.101.87380.00001.8844-6.0025437.94
4432005.02.01 21:00buy2220.101.88430.00001.8943
4442005.02.01 21:00buy2230.301.88400.00001.8940
4452005.02.01 21:07buy2241.201.88360.00001.8936
4462005.02.01 21:09buy2253.901.88330.00001.8933
4472005.02.01 21:15close2253.901.88350.00001.893378.0025515.94
4482005.02.01 21:15close2241.201.88330.00001.8936-36.0025479.94
4492005.02.01 21:16close2230.301.88320.00001.8940-24.0025455.94
4502005.02.01 21:16close2220.101.88310.00001.8943-12.0025443.94
4512005.02.02 18:00sell2260.101.88370.00001.8737
4522005.02.02 18:00sell2270.301.88400.00001.8740
4532005.02.02 18:01sell2281.201.88420.00001.8742
4542005.02.02 19:41sell2293.901.88450.00001.8745
4552005.02.02 19:45close2293.901.88430.00001.874578.0025521.94
4562005.02.02 19:45close2281.201.88420.00001.87420.0025521.94
4572005.02.02 19:45close2270.301.88450.00001.8740-15.0025506.94
4582005.02.02 19:46close2260.101.88470.00001.8737-10.0025496.94
4592005.02.04 00:01buy2300.101.88200.00001.8920
4602005.02.04 00:04buy2310.301.88170.00001.8917
4612005.02.04 00:30buy2321.201.88140.00001.8914
4622005.02.04 01:21buy2333.901.88110.00001.8911
4632005.02.04 01:21close2333.901.88130.00001.891178.0025574.94
4642005.02.04 01:22close2321.201.88120.00001.8914-24.0025550.94
4652005.02.04 01:22close2310.301.88110.00001.8917-18.0025532.94
4662005.02.04 01:22close2300.101.88120.00001.8920-8.0025524.94
4672005.02.09 18:00sell2340.101.85770.00001.8477
4682005.02.09 18:00sell2350.301.85790.00001.8479
4692005.02.09 18:08sell2361.201.85840.00001.8484
4702005.02.09 18:11sell2373.901.85870.00001.8487
4712005.02.09 18:11close2373.901.85850.00001.848778.0025602.94
4722005.02.09 18:11close2361.201.85860.00001.8484-24.0025578.94
4732005.02.09 18:11close2350.301.85870.00001.8479-24.0025554.94
4742005.02.09 18:12close2340.101.85860.00001.8477-9.0025545.94
4752005.02.14 22:00sell2380.101.88820.00001.8782
4762005.02.14 22:03sell2390.301.88850.00001.8785
4772005.02.14 22:24sell2401.201.88880.00001.8788
4782005.02.15 07:53sell2413.901.88910.00001.8791
4792005.02.15 07:53close2413.901.88870.00001.8791156.0025701.94
4802005.02.15 07:53close2401.201.88880.00001.8788-22.3225679.62
4812005.02.15 07:53close2390.301.88890.00001.8785-17.5825662.04
4822005.02.15 07:54close2380.101.88880.00001.8782-7.8625654.18
4832005.02.16 23:00buy2420.101.88540.00001.8954
4842005.02.16 23:01buy2430.301.88510.00001.8951
4852005.02.16 23:52buy2441.201.88480.00001.8948
4862005.02.16 23:56buy2453.901.88440.00001.8944
4872005.02.16 23:56close2453.901.88460.00001.894478.0025732.18
4882005.02.16 23:56close2441.201.88450.00001.8948-36.0025696.18
4892005.02.16 23:56close2430.301.88470.00001.8951-12.0025684.18
4902005.02.16 23:56close2420.101.88480.00001.8954-6.0025678.18
4912005.02.22 00:01sell2460.101.89610.00001.8861
4922005.02.22 00:01sell2470.301.89630.00001.8863
4932005.02.22 00:04sell2481.201.89660.00001.8866
4942005.02.22 00:41sell2493.901.89700.00001.8870
4952005.02.22 00:42close2493.901.89680.00001.887078.0025756.18
4962005.02.22 00:42close2481.201.89690.00001.8866-36.0025720.18
4972005.02.22 00:42close2470.301.89700.00001.8863-21.0025699.18
4982005.02.22 00:42close2460.101.89720.00001.8861-11.0025688.18
4992005.02.24 17:00sell2500.101.90720.00001.8972
5002005.02.24 17:00sell2510.301.90750.00001.8975
5012005.02.24 17:01sell2521.201.90790.00001.8979
5022005.02.24 17:03sell2533.901.90820.00001.8982
5032005.02.24 17:03close2533.901.90800.00001.898278.0025766.18
5042005.02.24 17:03close2521.201.90810.00001.8979-24.0025742.18
5052005.02.24 17:03close2510.301.90770.00001.8975-6.0025736.18
5062005.02.24 17:03close2500.101.90780.00001.8972-6.0025730.18
5072005.02.25 00:01sell2540.101.90890.00001.8989
5082005.02.25 00:05sell2550.301.90930.00001.8993
5092005.02.25 01:12sell2561.201.90960.00001.8996
5102005.02.25 01:43sell2573.901.90990.00001.8999
5112005.02.25 01:43close2573.901.90970.00001.899978.0025808.18
5122005.02.25 01:44close2561.201.90940.00001.899624.0025832.18
5132005.02.25 01:44close2550.301.90980.00001.8993-15.0025817.18
5142005.02.25 01:44close2540.101.90950.00001.8989-6.0025811.18
5152005.03.02 19:00buy2580.101.91240.00001.9224
5162005.03.02 19:06buy2590.301.91210.00001.9221
5172005.03.02 19:16buy2601.201.91150.00001.9215
5182005.03.03 06:45buy2613.901.91120.00001.9212
5192005.03.03 06:45close2613.901.91140.00001.921278.0025889.18
5202005.03.03 06:45close2601.201.91120.00001.92159.0025898.18
5212005.03.03 06:46close2590.301.91100.00001.9221-21.7525876.43
5222005.03.03 06:46close2580.101.91140.00001.9224-6.2525870.18
5232005.03.03 19:00buy2620.101.90980.00001.9198
5242005.03.03 19:00buy2630.301.90950.00001.9195
5252005.03.03 19:10buy2641.201.90900.00001.9190
5262005.03.03 19:19buy2653.901.90860.00001.9186
5272005.03.04 14:06close2653.901.90880.00001.9186126.7525996.93
5282005.03.04 14:06close2641.201.90860.00001.9190-33.0025963.93
5292005.03.04 14:06close2630.301.90840.00001.9195-29.2525934.68
5302005.03.04 14:06close2620.101.90820.00001.9198-14.7525919.93
5312005.03.16 23:00sell2660.101.92660.00001.9166
5322005.03.16 23:05sell2670.301.92710.00001.9171
5332005.03.16 23:10sell2681.201.92750.00001.9175
5342005.03.16 23:10sell2693.901.92780.00001.9178
5352005.03.16 23:11close2693.901.92740.00001.9178156.0026075.93
5362005.03.16 23:11close2681.201.92760.00001.9175-12.0026063.93
5372005.03.16 23:11close2670.301.92800.00001.9171-27.0026036.93
5382005.03.16 23:12close2660.101.92820.00001.9166-16.0026020.93
5392005.03.18 19:00buy2700.101.92050.00001.9305
5402005.03.18 19:23buy2710.301.92020.00001.9302
5412005.03.18 19:34buy2721.201.91990.00001.9299
5422005.03.18 19:34buy2733.901.91950.00001.9295
5432005.03.18 19:34close2733.901.91990.00001.9295156.0026176.93
5442005.03.18 19:35close2721.201.91980.00001.9299-12.0026164.93
5452005.03.18 19:35close2710.301.91950.00001.9302-21.0026143.93
5462005.03.18 19:35close2700.101.91960.00001.9305-9.0026134.93
5472005.03.21 22:00buy2740.101.89880.00001.9088
5482005.03.21 22:00buy2750.301.89850.00001.9085
5492005.03.21 22:13buy2761.201.89820.00001.9082
5502005.03.21 22:23buy2773.901.89790.00001.9079
5512005.03.21 22:23close2773.901.89810.00001.907978.0026212.93
5522005.03.21 22:23close2761.201.89800.00001.9082-24.0026188.93
5532005.03.21 22:24close2750.301.89790.00001.9085-18.0026170.93
5542005.03.21 22:24close2740.101.89770.00001.9088-11.0026159.93
5552005.03.25 22:00buy2780.101.86970.00001.8797
5562005.03.28 01:28buy2790.301.86940.00001.8794
5572005.03.28 02:12buy2801.201.86910.00001.8791
5582005.03.28 02:37buy2813.901.86850.00001.8785
5592005.03.28 02:37close2813.901.86890.00001.8785156.0026315.93
5602005.03.28 02:38close2801.201.86870.00001.8791-48.0026267.93
5612005.03.28 02:38close2790.301.86860.00001.8794-24.0026243.93
5622005.03.28 02:39close2780.101.86880.00001.8797-7.7526236.18
5632005.03.29 23:00sell2820.101.87400.00001.8640
5642005.03.29 23:03sell2830.301.87430.00001.8643
5652005.03.29 23:08sell2841.201.87460.00001.8646
5662005.03.30 00:06sell2853.901.87490.00001.8649
5672005.03.30 00:07close2853.901.87470.00001.864978.0026314.18
5682005.03.30 00:07close2841.201.87520.00001.8646-94.3226219.86
5692005.03.30 00:07close2830.301.87510.00001.8643-29.5826190.28
5702005.03.30 00:07close2820.101.87560.00001.8640-17.8626172.42
5712005.03.30 19:00sell2860.101.88100.00001.8710
5722005.03.30 19:01sell2870.301.88130.00001.8713
5732005.03.30 19:07sell2881.201.88160.00001.8716
5742005.03.31 10:12sell2893.901.88190.00001.8719
5752005.03.31 10:13close2893.901.88160.00001.8719117.0026289.42
5762005.03.31 10:13close2881.201.88170.00001.8716-78.9626210.46
5772005.03.31 10:14close2870.301.88160.00001.8713-25.7426184.72
5782005.03.31 10:14close2860.101.88210.00001.8710-16.5826168.14
5792005.04.01 18:00sell2900.101.87830.00001.8683
5802005.04.01 18:00sell2910.301.87860.00001.8686
5812005.04.01 18:20sell2921.201.87910.00001.8691
5822005.04.01 18:23sell2933.901.87960.00001.8696
5832005.04.01 18:23close2933.901.87930.00001.8696117.0026285.14
5842005.04.01 18:23close2921.201.87940.00001.8691-36.0026249.14
5852005.04.01 18:23close2910.301.87890.00001.8686-9.0026240.14
5862005.04.01 18:23close2900.101.87910.00001.8683-8.0026232.14
5872005.04.04 20:00buy2940.101.87500.00001.8850
5882005.04.04 20:03buy2950.301.87470.00001.8847
5892005.04.04 20:03buy2961.201.87430.00001.8843
5902005.04.05 03:13buy2973.901.87410.00001.8841
5912005.04.05 03:13close2973.901.87430.00001.884178.0026310.14
5922005.04.05 03:13close2961.201.87420.00001.88433.0026313.14
5932005.04.05 03:13close2950.301.87470.00001.88473.7526316.89
5942005.04.05 03:13close2940.101.87460.00001.8850-2.7526314.14
5952005.04.11 20:00sell2980.101.89120.00001.8812
5962005.04.11 20:05sell2990.301.89150.00001.8815
5972005.04.12 02:00sell3001.201.89180.00001.8818
5982005.04.12 02:02sell3013.901.89230.00001.8823
5992005.04.12 02:04close3013.901.89210.00001.882378.0026392.14
6002005.04.12 02:04close3001.201.89220.00001.8818-48.0026344.14
6012005.04.12 02:05close2990.301.89210.00001.8815-23.5826320.56
6022005.04.12 02:05close2980.101.89200.00001.8812-9.8626310.70
6032005.04.14 23:00buy3020.101.88170.00001.8917
6042005.04.14 23:04buy3030.301.88140.00001.8914
6052005.04.14 23:09buy3041.201.88100.00001.8910
6062005.04.14 23:29buy3053.901.88070.00001.8907
6072005.04.14 23:31close3053.901.88090.00001.890778.0026388.70
6082005.04.14 23:31close3041.201.88100.00001.89100.0026388.70
6092005.04.14 23:31close3030.301.88070.00001.8914-21.0026367.70
6102005.04.14 23:32close3020.101.88060.00001.8917-11.0026356.70
6112005.04.19 00:01sell3060.101.90400.00001.8940
6122005.04.19 00:01sell3070.301.90440.00001.8944
6132005.04.19 00:51sell3081.201.90470.00001.8947
6142005.04.19 06:44sell3093.901.90500.00001.8950
6152005.04.19 06:45close3093.901.90440.00001.8950234.0026590.70
6162005.04.19 06:45close3081.201.90460.00001.894712.0026602.70
6172005.04.19 06:45close3070.301.90470.00001.8944-9.0026593.70
6182005.04.19 06:45close3060.101.90450.00001.8940-5.0026588.70
6192005.04.25 00:01sell3100.101.91690.00001.9069
6202005.04.25 00:19sell3110.301.91730.00001.9073
6212005.04.25 00:31sell3121.201.91760.00001.9076
6222005.04.26 09:04t/p3121.201.90760.00001.90761177.6827766.38
6232005.04.26 09:04close3110.301.90740.00001.9073291.4228057.80
6242005.04.26 09:04close3100.101.90760.00001.906991.1428148.94
6252005.04.26 22:00buy3130.101.90610.00001.9161
6262005.04.26 22:11buy3140.301.90570.00001.9157
6272005.04.27 00:02buy3151.201.90530.00001.9153
6282005.04.27 02:03buy3163.901.90490.00001.9149
6292005.04.27 02:03close3163.901.90510.00001.914978.0028226.94
6302005.04.27 02:03close3151.201.90500.00001.9153-36.0028190.94
6312005.04.27 02:03close3140.301.90530.00001.9157-8.2528182.69
6322005.04.27 02:03close3130.101.90520.00001.9161-7.7528174.94
6332005.04.29 00:01sell3170.101.90720.00001.8972
6342005.04.29 00:01sell3180.301.90780.00001.8978
6352005.04.29 00:07sell3191.201.90820.00001.8982
6362005.04.29 00:08sell3203.901.90850.00001.8985
6372005.04.29 00:08close3203.901.90800.00001.8985195.0028369.94
6382005.04.29 00:09close3191.201.90820.00001.89820.0028369.94
6392005.04.29 00:09close3180.301.90790.00001.8978-3.0028366.94
6402005.04.29 00:09close3170.101.90800.00001.8972-8.0028358.94
6412005.05.04 19:00sell3210.101.90000.00001.8900
6422005.05.04 19:00sell3220.301.90030.00001.8903
6432005.05.04 19:02sell3231.201.90080.00001.8908
6442005.05.04 19:07sell3243.901.90110.00001.8911
6452005.05.04 19:08close3243.901.90080.00001.8911117.0028475.94
6462005.05.04 19:08close3231.201.90090.00001.8908-12.0028463.94
6472005.05.04 19:09close3220.301.90100.00001.8903-21.0028442.94
6482005.05.04 19:09close3210.101.90090.00001.8900-9.0028433.94
6492005.05.05 20:00sell3250.101.90450.00001.8945
6502005.05.05 20:00sell3260.301.90480.00001.8948
6512005.05.05 20:06sell3271.201.90510.00001.8951
6522005.05.05 20:09sell3283.901.90540.00001.8954
6532005.05.05 20:10close3283.901.90520.00001.895478.0028511.94
6542005.05.05 20:10close3271.201.90490.00001.895124.0028535.94
6552005.05.05 20:10close3260.301.90500.00001.8948-6.0028529.94
6562005.05.05 20:11close3250.101.90510.00001.8945-6.0028523.94
6572005.05.06 00:01sell3290.101.90290.00001.8929
6582005.05.06 00:01sell3300.301.90340.00001.8934
6592005.05.06 00:01sell3311.201.90370.00001.8937
6602005.05.06 14:34t/p3300.301.89340.00001.8934300.0028823.94
6612005.05.06 14:34t/p3311.201.89370.00001.89371200.0030023.94
6622005.05.06 14:34close3290.101.89330.00001.892996.0030119.94
6632005.05.09 18:00buy3320.101.88380.00001.8938
6642005.05.09 18:00buy3330.301.88350.00001.8935
6652005.05.09 18:03buy3341.201.88320.00001.8932
6662005.05.09 18:05buy3353.901.88290.00001.8929
6672005.05.09 18:11close3353.901.88310.00001.892978.0030197.94
6682005.05.09 18:11close3341.201.88300.00001.8932-24.0030173.94
6692005.05.09 18:11close3330.301.88280.00001.8935-21.0030152.94
6702005.05.09 18:12close3320.101.88270.00001.8938-11.0030141.94
6712005.05.12 19:00buy3360.101.86560.00001.8756
6722005.05.12 19:01buy3370.301.86520.00001.8752
6732005.05.12 19:35buy3381.201.86490.00001.8749
6742005.05.12 19:40buy3393.901.86450.00001.8745
6752005.05.12 19:41close3393.901.86470.00001.874578.0030219.94
6762005.05.12 19:41close3381.201.86480.00001.8749-12.0030207.94
6772005.05.12 19:41close3370.301.86490.00001.8752-9.0030198.94
6782005.05.12 19:41close3360.101.86460.00001.8756-10.0030188.94
6792005.05.16 20:00buy3400.101.83720.00001.8472
6802005.05.16 20:00buy3410.301.83690.00001.8469
6812005.05.16 21:25buy3421.201.83660.00001.8466
6822005.05.17 02:05buy3433.901.83620.00001.8462
6832005.05.17 02:05close3433.901.83650.00001.8462117.0030305.94
6842005.05.17 02:05close3421.201.83640.00001.8466-9.0030296.94
6852005.05.17 02:05close3410.301.83680.00001.84690.7530297.69
6862005.05.17 02:05close3400.101.83660.00001.8472-4.7530292.94
6872005.05.24 18:00sell3440.101.82860.00001.8186
6882005.05.24 18:00sell3450.301.82890.00001.8189
6892005.05.24 18:49sell3461.201.82920.00001.8192
6902005.05.24 20:18sell3473.901.82950.00001.8195
6912005.05.24 20:18close3473.901.82930.00001.819578.0030370.94
6922005.05.24 20:18close3461.201.82940.00001.8192-24.0030346.94
6932005.05.24 20:18close3450.301.82900.00001.8189-3.0030343.94
6942005.05.24 20:18close3440.101.82910.00001.8186-5.0030338.94
6952005.05.30 23:00buy3480.101.82390.00001.8339
6962005.05.30 23:00buy3490.301.82370.00001.8337
6972005.05.30 23:18buy3501.201.82330.00001.8333
6982005.05.30 23:18buy3513.901.82280.00001.8328
6992005.05.30 23:18close3513.901.82340.00001.8328234.0030572.94
7002005.05.30 23:19close3501.201.82330.00001.83330.0030572.94
7012005.05.30 23:19close3490.301.82340.00001.8337-9.0030563.94
7022005.05.30 23:19close3480.101.82350.00001.8339-4.0030559.94
7032005.06.10 00:01buy3520.101.82110.00001.8311
7042005.06.10 00:01buy3530.301.82080.00001.8308
7052005.06.10 00:01buy3541.201.82040.00001.8304
7062005.06.10 07:54buy3553.901.82010.00001.8301
7072005.06.10 07:54close3553.901.82040.00001.8301117.0030676.94
7082005.06.10 07:54close3541.201.82020.00001.8304-24.0030652.94
7092005.06.10 07:54close3530.301.82050.00001.8308-9.0030643.94
7102005.06.10 07:54close3520.101.82080.00001.8311-3.0030640.94
7112005.06.13 20:00buy3560.101.80700.00001.8170
7122005.06.13 20:00buy3570.301.80660.00001.8166
7132005.06.13 20:00buy3581.201.80630.00001.8163
7142005.06.13 20:00buy3593.901.80580.00001.8158
7152005.06.13 20:00close3593.901.80640.00001.8158234.0030874.94
7162005.06.13 20:01close3581.201.80630.00001.81630.0030874.94
7172005.06.13 20:01close3570.301.80650.00001.8166-3.0030871.94
7182005.06.13 20:01close3560.101.80640.00001.8170-6.0030865.94
7192005.06.16 17:00sell3600.101.81930.00001.8093
7202005.06.16 17:00sell3610.301.81960.00001.8096
7212005.06.16 17:01sell3621.201.81990.00001.8099
7222005.06.16 17:05sell3633.901.82030.00001.8103
7232005.06.16 17:05close3633.901.81980.00001.8103195.0031060.94
7242005.06.16 17:06close3621.201.82060.00001.8099-84.0030976.94
7252005.06.16 17:06close3610.301.82030.00001.8096-21.0030955.94
7262005.06.16 17:06close3600.101.82000.00001.8093-7.0030948.94
7272005.06.22 23:00buy3640.101.82200.00001.8320
7282005.06.22 23:12buy3650.301.82180.00001.8318
7292005.06.22 23:16buy3661.201.82150.00001.8315
7302005.06.23 00:16buy3673.901.82110.00001.8311
7312005.06.23 00:16close3673.901.82140.00001.8311117.0031065.94
7322005.06.23 00:17close3661.201.82150.00001.831545.0031110.94
7332005.06.23 00:17close3650.301.82140.00001.8318-0.7531110.19
7342005.06.23 00:17close3640.101.82150.00001.8320-1.2531108.94
7352005.06.27 17:00sell3680.101.82620.00001.8162
7362005.06.27 17:00sell3690.301.82660.00001.8166
7372005.06.27 17:32sell3701.201.82690.00001.8169
7382005.06.27 18:41sell3713.901.82720.00001.8172
7392005.06.27 18:41close3713.901.82690.00001.8172117.0031225.94
7402005.06.27 18:41close3701.201.82710.00001.8169-24.0031201.94
7412005.06.27 18:41close3690.301.82680.00001.8166-6.0031195.94
7422005.06.27 18:41close3680.101.82650.00001.8162-3.0031192.94
7432005.06.29 23:00buy3720.101.80670.00001.8167
7442005.06.30 01:37buy3730.301.80620.00001.8162
7452005.06.30 02:23buy3741.201.80590.00001.8159
7462005.06.30 03:45buy3753.901.80570.00001.8157
7472005.06.30 03:45close3753.901.80590.00001.815778.0031270.94
7482005.06.30 03:45close3741.201.80580.00001.8159-12.0031258.94
7492005.06.30 03:45close3730.301.80630.00001.81623.0031261.94
7502005.06.30 03:45close3720.101.80620.00001.8167-1.2531260.69
7512005.06.30 23:00buy3760.101.79180.00001.8018
7522005.06.30 23:00buy3770.301.79150.00001.8015
7532005.06.30 23:50buy3781.201.79110.00001.8011
7542005.06.30 23:57buy3793.901.79070.00001.8007
7552005.06.30 23:57close3793.901.79090.00001.800778.0031338.69
7562005.06.30 23:57close3781.201.79080.00001.8011-36.0031302.69
7572005.06.30 23:58close3770.301.79060.00001.8015-27.0031275.69
7582005.06.30 23:58close3760.101.79050.00001.8018-13.0031262.69
7592005.07.06 18:00buy3800.101.75860.00001.7686
7602005.07.06 18:00buy3810.301.75830.00001.7683
7612005.07.06 18:01buy3821.201.75800.00001.7680
7622005.07.06 18:07buy3833.901.75770.00001.7677
7632005.07.06 18:07close3833.901.75790.00001.767778.0031340.69
7642005.07.06 18:07close3821.201.75780.00001.7680-24.0031316.69
7652005.07.06 18:07close3810.301.75830.00001.76830.0031316.69
7662005.07.06 18:07close3800.101.75820.00001.7686-4.0031312.69
7672005.07.07 22:00buy3840.101.74390.00001.7539
7682005.07.07 23:20buy3850.301.74360.00001.7536
7692005.07.08 00:03buy3861.201.74330.00001.7533
7702005.07.08 00:04buy3873.901.74310.00001.7531
7712005.07.08 00:04close3873.901.74320.00001.753139.0031351.69
7722005.07.08 00:04close3861.201.74310.00001.7533-24.0031327.69
7732005.07.08 00:04close3850.301.74350.00001.75360.7531328.44
7742005.07.08 00:04close3840.101.74340.00001.7539-3.7531324.69
7752005.07.08 21:00buy3880.101.73550.00001.7455
7762005.07.08 21:00buy3890.301.73490.00001.7449
7772005.07.11 09:45t/p3890.301.74490.00001.7449303.7531628.44
7782005.07.11 09:45close3880.101.74490.00001.745595.2531723.69
7792005.07.13 23:00buy3900.101.76500.00001.7750
7802005.07.13 23:00buy3910.301.76470.00001.7747
7812005.07.13 23:00buy3921.201.76440.00001.7744
7822005.07.13 23:13buy3933.901.76410.00001.7741
7832005.07.13 23:14close3933.901.76430.00001.774178.0031801.69
7842005.07.13 23:14close3921.201.76420.00001.7744-24.0031777.69
7852005.07.13 23:14close3910.301.76410.00001.7747-18.0031759.69
7862005.07.13 23:15close3900.101.76380.00001.7750-12.0031747.69
7872005.07.18 18:00buy3940.101.75270.00001.7627
7882005.07.18 18:02buy3950.301.75240.00001.7624
7892005.07.18 18:08buy3961.201.75210.00001.7621
7902005.07.18 18:11buy3973.901.75180.00001.7618
7912005.07.18 18:11close3973.901.75210.00001.7618117.0031864.69
7922005.07.18 18:11close3961.201.75200.00001.7621-12.0031852.69
7932005.07.18 18:11close3950.301.75230.00001.7624-3.0031849.69
7942005.07.18 18:11close3940.101.75210.00001.7627-6.0031843.69
7952005.07.19 20:00buy3980.101.74190.00001.7519
7962005.07.19 20:00buy3990.301.74140.00001.7514
7972005.07.19 20:00buy4001.201.74110.00001.7511
7982005.07.19 21:20buy4013.901.74080.00001.7508
7992005.07.19 21:20close4013.901.74100.00001.750878.0031921.69
8002005.07.19 21:20close4001.201.74090.00001.7511-24.0031897.69
8012005.07.19 21:20close3990.301.74120.00001.7514-6.0031891.69
8022005.07.19 21:20close3980.101.74110.00001.7519-8.0031883.69
8032005.07.20 21:00buy4020.101.74090.00001.7509
8042005.07.20 21:00buy4030.301.74040.00001.7504
8052005.07.20 21:40buy4041.201.74010.00001.7501
8062005.07.20 22:41buy4053.901.73980.00001.7498
8072005.07.20 23:27close4053.901.74010.00001.7498117.0032000.69
8082005.07.20 23:27close4041.201.73990.00001.7501-24.0031976.69
8092005.07.20 23:27close4030.301.74000.00001.7504-12.0031964.69
8102005.07.20 23:28close4020.101.73980.00001.7509-11.0031953.69
8112005.07.21 18:00sell4060.101.74680.00001.7368
8122005.07.21 18:00sell4070.301.74700.00001.7370
8132005.07.21 18:01sell4081.201.74750.00001.7375
8142005.07.21 18:01sell4093.901.74790.00001.7379
8152005.07.21 18:02close4093.901.74710.00001.7379312.0032265.69
8162005.07.21 18:02close4081.201.74720.00001.737536.0032301.69
8172005.07.21 18:02close4070.301.74730.00001.7370-9.0032292.69
8182005.07.21 18:02close4060.101.74720.00001.7368-4.0032288.69
8192005.07.26 19:00buy4100.101.74180.00001.7518
8202005.07.26 19:06buy4110.301.74140.00001.7514
8212005.07.26 19:33buy4121.201.74120.00001.7512
8222005.07.26 19:34buy4133.901.74090.00001.7509
8232005.07.26 19:35close4133.901.74120.00001.7509117.0032405.69
8242005.07.26 19:35close4121.201.74110.00001.7512-12.0032393.69
8252005.07.26 19:35close4110.301.74100.00001.7514-12.0032381.69
8262005.07.26 19:35close4100.101.74130.00001.7518-5.0032376.69
8272005.07.29 22:00sell4140.101.75740.00001.7474
8282005.07.29 22:00sell4150.301.75770.00001.7477
8292005.07.29 22:16sell4161.201.75800.00001.7480
8302005.07.29 22:27sell4173.901.75830.00001.7483
8312005.07.29 22:28close4173.901.75810.00001.748378.0032454.69
8322005.07.29 22:28close4161.201.75850.00001.7480-60.0032394.69
8332005.07.29 22:29close4150.301.75820.00001.7477-15.0032379.69
8342005.07.29 22:29close4140.101.75810.00001.7474-7.0032372.69
8352005.08.01 22:00sell4180.101.76850.00001.7585
8362005.08.01 22:02sell4190.301.76880.00001.7588
8372005.08.01 22:18sell4201.201.76910.00001.7591
8382005.08.02 02:04sell4213.901.76930.00001.7593
8392005.08.02 02:04close4213.901.76910.00001.759378.0032450.69
8402005.08.02 02:04close4201.201.76920.00001.7591-34.3232416.37
8412005.08.02 02:04close4190.301.76880.00001.7588-5.5832410.79
8422005.08.02 02:04close4180.101.76900.00001.7585-6.8632403.93
8432005.08.03 22:00sell4220.101.77850.00001.7685
8442005.08.04 01:04sell4230.301.77880.00001.7688
8452005.08.04 01:41sell4241.201.77930.00001.7693
8462005.08.04 02:59sell4253.901.77960.00001.7696
8472005.08.04 02:59close4253.901.77940.00001.769678.0032481.93
8482005.08.04 02:59close4241.201.77950.00001.7693-24.0032457.93
8492005.08.04 02:59close4230.301.77970.00001.7688-27.0032430.93
8502005.08.04 03:00close4220.101.77960.00001.7685-16.5832414.35
8512005.08.05 22:00buy4260.101.77960.00001.7896
8522005.08.05 22:02buy4270.301.77930.00001.7893
8532005.08.05 22:22buy4281.201.77900.00001.7890
8542005.08.05 22:26buy4293.901.77870.00001.7887
8552005.08.05 22:28close4293.901.77900.00001.7887117.0032531.35
8562005.08.05 22:28close4281.201.77890.00001.7890-12.0032519.35
8572005.08.05 22:28close4270.301.77850.00001.7893-24.0032495.35
8582005.08.05 22:29close4260.101.77860.00001.7896-10.0032485.35
8592005.08.08 22:00sell4300.101.78510.00001.7751
8602005.08.09 01:08sell4310.301.78560.00001.7756
8612005.08.09 01:14sell4321.201.78600.00001.7760
8622005.08.09 01:27sell4333.901.78630.00001.7763
8632005.08.09 01:28close4333.901.78600.00001.7763117.0032602.35
8642005.08.09 01:28close4321.201.78590.00001.776012.0032614.35
8652005.08.09 01:28close4310.301.78620.00001.7756-18.0032596.35
8662005.08.09 01:28close4300.101.78640.00001.7751-14.8632581.49
8672005.08.10 20:00sell4340.101.79350.00001.7835
8682005.08.10 20:00sell4350.301.79380.00001.7838
8692005.08.10 20:01sell4361.201.79410.00001.7841
8702005.08.10 20:32sell4373.901.79440.00001.7844
8712005.08.10 20:32close4373.901.79410.00001.7844117.0032698.49
8722005.08.10 20:32close4361.201.79380.00001.784136.0032734.49
8732005.08.10 20:32close4350.301.79390.00001.7838-3.0032731.49
8742005.08.10 20:32close4340.101.79400.00001.7835-5.0032726.49
8752005.08.15 22:00buy4380.101.81190.00001.8219
8762005.08.15 22:10buy4390.301.81160.00001.8216
8772005.08.15 22:28buy4401.201.81120.00001.8212
8782005.08.15 22:34buy4413.901.81080.00001.8208
8792005.08.15 22:34close4413.901.81110.00001.8208117.0032843.49
8802005.08.15 22:34close4401.201.81100.00001.8212-24.0032819.49
8812005.08.15 22:34close4390.301.81140.00001.8216-6.0032813.49
8822005.08.15 22:34close4380.101.81120.00001.8219-7.0032806.49
8832005.08.16 21:00buy4420.101.80970.00001.8197
8842005.08.16 21:00buy4430.301.80910.00001.8191
8852005.08.17 00:31buy4441.201.80880.00001.8188
8862005.08.17 03:16buy4453.901.80850.00001.8185
8872005.08.17 03:16close4453.901.80870.00001.818578.0032884.49
8882005.08.17 03:16close4441.201.80860.00001.8188-24.0032860.49
8892005.08.17 03:16close4430.301.80890.00001.8191-2.2532858.24
8902005.08.17 03:16close4420.101.80880.00001.8197-7.7532850.49
8912005.08.22 21:00sell4460.101.80070.00001.7907
8922005.08.22 21:26sell4470.301.80100.00001.7910
8932005.08.22 21:29sell4481.201.80130.00001.7913
8942005.08.22 23:01sell4493.901.80180.00001.7918
8952005.08.22 23:02close4493.901.80160.00001.791878.0032928.49
8962005.08.22 23:02close4481.201.80170.00001.7913-48.0032880.49
8972005.08.22 23:02close4470.301.80150.00001.7910-15.0032865.49
8982005.08.22 23:02close4460.101.80180.00001.7907-11.0032854.49
8992005.08.23 18:00buy4500.101.80040.00001.8104
9002005.08.23 18:15buy4510.301.79990.00001.8099
9012005.08.24 02:13buy4521.201.79960.00001.8096
9022005.08.24 02:37buy4533.901.79930.00001.8093
9032005.08.24 03:02close4533.901.79960.00001.8093117.0032971.49
9042005.08.24 03:02close4521.201.79940.00001.8096-24.0032947.49
9052005.08.24 03:02close4510.301.79920.00001.8099-17.2532930.24
9062005.08.24 03:02close4500.101.79930.00001.8104-9.7532920.49
9072005.08.26 20:00sell4540.101.80440.00001.7944
9082005.08.26 20:00sell4550.301.80470.00001.7947
9092005.08.26 20:07sell4561.201.80500.00001.7950
9102005.08.29 01:11sell4573.901.80530.00001.7953
9112005.08.29 01:11close4573.901.80510.00001.795378.0032998.49
9122005.08.29 01:11close4561.201.80530.00001.7950-58.3232940.17
9132005.08.29 01:11close4550.301.80500.00001.7947-14.5832925.59
9142005.08.29 01:11close4540.101.80560.00001.7944-13.8632911.73
9152005.08.30 21:00buy4580.101.78630.00001.7963
9162005.08.30 21:01buy4590.301.78590.00001.7959
9172005.08.30 21:04buy4601.201.78560.00001.7956
9182005.08.30 21:05buy4613.901.78540.00001.7954
9192005.08.30 21:05close4613.901.78570.00001.7954117.0033028.73
9202005.08.30 21:05close4601.201.78590.00001.795636.0033064.73
9212005.08.30 21:05close4590.301.78570.00001.7959-6.0033058.73
9222005.08.30 21:05close4580.101.78580.00001.7963-5.0033053.73
9232005.09.06 23:00sell4620.101.84240.00001.8324
9242005.09.06 23:00sell4630.301.84270.00001.8327
9252005.09.06 23:00sell4641.201.84300.00001.8330
9262005.09.07 08:59sell4653.901.84340.00001.8334
9272005.09.07 09:00close4653.901.84270.00001.8334273.0033326.73
9282005.09.07 09:00close4641.201.84280.00001.83301.6833328.41
9292005.09.07 09:00close4630.301.84290.00001.8327-11.5833316.83
9302005.09.07 09:00close4620.101.84260.00001.8324-3.8633312.97
9312005.09.07 19:00buy4660.101.84090.00001.8509
9322005.09.07 19:01buy4670.301.84060.00001.8506
9332005.09.07 19:02buy4681.201.84030.00001.8503
9342005.09.07 19:27buy4693.901.83990.00001.8499
9352005.09.07 19:28close4693.901.84020.00001.8499117.0033429.97
9362005.09.07 19:28close4681.201.84010.00001.8503-24.0033405.97
9372005.09.07 19:28close4670.301.84020.00001.8506-12.0033393.97
9382005.09.07 19:28close4660.101.84030.00001.8509-6.0033387.97
9392005.09.14 19:00sell4700.101.82520.00001.8152
9402005.09.15 09:00t/p4700.101.81520.00001.815294.4233482.39
9412005.09.15 23:00buy4710.101.80630.00001.8163
9422005.09.15 23:06buy4720.301.80600.00001.8160
9432005.09.15 23:43buy4731.201.80560.00001.8156
9442005.09.16 15:52buy4743.901.80520.00001.8152
9452005.09.16 15:53close4743.901.80540.00001.815278.0033560.39
9462005.09.16 15:53close4731.201.80570.00001.815627.0033587.39
9472005.09.16 15:53close4720.301.80560.00001.8160-8.2533579.14
9482005.09.16 15:53close4710.101.80580.00001.8163-3.7533575.39
9492005.09.16 23:00buy4750.101.80840.00001.8184
9502005.09.16 23:06buy4760.301.80810.00001.8181
9512005.09.16 23:36buy4771.201.80770.00001.8177
9522005.09.19 00:01buy4783.901.80410.00001.8141
9532005.09.19 03:26close4783.901.80520.00001.8141429.0034004.39
9542005.09.19 03:26close4771.201.80500.00001.8177-309.0033695.39
9552005.09.19 03:26close4760.301.80490.00001.8181-92.2533603.14
9562005.09.19 03:27close4750.101.80460.00001.8184-36.7533566.39
9572005.09.20 19:00sell4790.101.80350.00001.7935
9582005.09.20 19:00sell4800.301.80380.00001.7938
9592005.09.20 19:21sell4811.201.80410.00001.7941
9602005.09.20 19:31sell4823.901.80440.00001.7944
9612005.09.20 19:33close4823.901.80420.00001.794478.0033644.39
9622005.09.20 19:33close4811.201.80460.00001.7941-60.0033584.39
9632005.09.20 19:33close4800.301.80450.00001.7938-21.0033563.39
9642005.09.20 19:33close4790.101.80480.00001.7935-13.0033550.39
9652005.09.21 21:00sell4830.101.80880.00001.7988
9662005.09.21 21:00sell4840.301.80910.00001.7991
9672005.09.21 21:01sell4851.201.80950.00001.7995
9682005.09.21 22:04sell4863.901.80990.00001.7999
9692005.09.21 22:04close4863.901.80970.00001.799978.0033628.39
9702005.09.21 22:05close4851.201.80960.00001.7995-12.0033616.39
9712005.09.21 22:05close4840.301.80950.00001.7991-12.0033604.39
9722005.09.21 22:05close4830.101.80990.00001.7988-11.0033593.39
9732005.09.27 19:00buy4870.101.76670.00001.7767
9742005.09.27 19:07buy4880.301.76620.00001.7762
9752005.09.27 19:14buy4891.201.76590.00001.7759
9762005.09.28 12:06buy4903.901.76550.00001.7755
9772005.09.28 12:06close4903.901.76580.00001.7755117.0033710.39
9782005.09.28 12:06close4891.201.76570.00001.7759-9.0033701.39
9792005.09.28 12:06close4880.301.76530.00001.7762-23.2533678.14
9802005.09.28 12:07close4870.101.76520.00001.7767-13.7533664.39
9812005.09.28 22:00buy4910.101.76800.00001.7780
9822005.09.28 22:02buy4920.301.76760.00001.7776
9832005.09.29 00:23buy4931.201.76720.00001.7772
9842005.09.29 02:36buy4943.901.76670.00001.7767
9852005.09.29 02:36close4943.901.76690.00001.776778.0033742.39
9862005.09.29 02:37close4931.201.76680.00001.7772-48.0033694.39
9872005.09.29 02:37close4920.301.76670.00001.7776-15.7533678.64
9882005.09.29 02:37close4910.101.76680.00001.7780-8.2533670.39
9892005.09.30 22:00sell4950.101.76290.00001.7529
9902005.09.30 22:00sell4960.301.76340.00001.7534
9912005.09.30 22:00sell4971.201.76380.00001.7538
9922005.09.30 22:00sell4983.901.76410.00001.7541
9932005.09.30 22:01close4983.901.76390.00001.754178.0033748.39
9942005.09.30 22:01close4971.201.76400.00001.7538-24.0033724.39
9952005.09.30 22:02close4960.301.76420.00001.7534-24.0033700.39
9962005.09.30 22:02close4950.101.76410.00001.7529-12.0033688.39
9972005.10.03 17:00buy4990.101.75470.00001.7647
9982005.10.03 17:00buy5000.301.75440.00001.7644
9992005.10.03 19:19buy5011.201.75410.00001.7641
10002005.10.03 19:20buy5023.901.75360.00001.7636
10012005.10.03 19:21close5023.901.75390.00001.7636117.0033805.39
10022005.10.03 19:21close5011.201.75380.00001.7641-36.0033769.39
10032005.10.03 19:22close5000.301.75370.00001.7644-21.0033748.39
10042005.10.03 19:22close4990.101.75380.00001.7647-9.0033739.39
10052005.10.10 23:00buy5030.101.75670.00001.7667
10062005.10.10 23:09buy5040.301.75640.00001.7664
10072005.10.10 23:20buy5051.201.75600.00001.7660
10082005.10.10 23:23buy5063.901.75570.00001.7657
10092005.10.10 23:57close5063.901.75590.00001.765778.0033817.39
10102005.10.10 23:57close5051.201.75580.00001.7660-24.0033793.39
10112005.10.10 23:57close5040.301.75560.00001.7664-24.0033769.39
10122005.10.10 23:57close5030.101.75540.00001.7667-13.0033756.39
10132005.10.13 18:00buy5070.101.74850.00001.7585
10142005.10.13 18:00buy5080.301.74820.00001.7582
10152005.10.13 18:12buy5091.201.74770.00001.7577
10162005.10.13 18:12buy5103.901.74730.00001.7573
10172005.10.13 18:13close5103.901.74770.00001.7573156.0033912.39
10182005.10.13 18:13close5091.201.74760.00001.7577-12.0033900.39
10192005.10.13 18:13close5080.301.74790.00001.7582-9.0033891.39
10202005.10.13 18:13close5070.101.74770.00001.7585-8.0033883.39
10212005.10.18 17:00buy5110.101.74800.00001.7580
10222005.10.18 17:00buy5120.301.74760.00001.7576
10232005.10.19 01:51buy5131.201.74710.00001.7571
10242005.10.19 01:51buy5143.901.74680.00001.7568
10252005.10.19 01:52close5143.901.74700.00001.756878.0033961.39
10262005.10.19 01:52close5131.201.74710.00001.75710.0033961.39
10272005.10.19 01:52close5120.301.74720.00001.7576-8.2533953.14
10282005.10.19 01:52close5110.101.74700.00001.7580-8.7533944.39
10292005.10.27 18:00sell5150.101.78380.00001.7738
10302005.10.27 18:01sell5160.301.78410.00001.7741
10312005.10.27 18:21sell5171.201.78450.00001.7745
10322005.10.27 18:22sell5183.901.78480.00001.7748
10332005.10.27 18:22close5183.901.78450.00001.7748117.0034061.39
10342005.10.27 18:22close5171.201.78460.00001.7745-12.0034049.39
10352005.10.27 18:23close5160.301.78480.00001.7741-21.0034028.39
10362005.10.27 18:23close5150.101.78490.00001.7738-11.0034017.39
10372005.11.01 23:00buy5190.101.76580.00001.7758
10382005.11.01 23:00buy5200.301.76520.00001.7752
10392005.11.02 00:27buy5211.201.76450.00001.7745
10402005.11.02 01:07buy5223.901.76410.00001.7741
10412005.11.02 01:08close5223.901.76430.00001.774178.0034095.39
10422005.11.02 01:08close5211.201.76420.00001.7745-36.0034059.39
10432005.11.02 01:09close5200.301.76400.00001.7752-32.2534027.14
10442005.11.02 01:09close5190.101.76380.00001.7758-18.7534008.39
10452005.11.07 19:00buy5230.101.74350.00001.7535
10462005.11.07 19:00buy5240.301.74320.00001.7532
10472005.11.07 19:10buy5251.201.74290.00001.7529
10482005.11.07 19:19buy5263.901.74260.00001.7526
10492005.11.07 19:19close5263.901.74290.00001.7526117.0034125.39
10502005.11.07 19:19close5251.201.74280.00001.7529-12.0034113.39
10512005.11.07 19:19close5240.301.74310.00001.7532-3.0034110.39
10522005.11.07 19:19close5230.101.74290.00001.7535-6.0034104.39
10532005.11.09 20:00buy5270.101.74290.00001.7529
10542005.11.09 22:23buy5280.301.74260.00001.7526
10552005.11.10 01:36buy5291.201.74230.00001.7523
10562005.11.10 01:36buy5303.901.74200.00001.7520
10572005.11.10 01:37close5303.901.74220.00001.752078.0034182.39
10582005.11.10 01:37close5291.201.74230.00001.75230.0034182.39
10592005.11.10 01:37close5280.301.74240.00001.75265.2534187.64
10602005.11.10 01:37close5270.101.74220.00001.7529-3.2534184.39
10612005.11.10 20:00sell5310.101.74540.00001.7354
10622005.11.10 20:00sell5320.301.74580.00001.7358
10632005.11.10 20:00sell5331.201.74610.00001.7361
10642005.11.10 20:04sell5343.901.74640.00001.7364
10652005.11.10 20:04close5343.901.74620.00001.736478.0034262.39
10662005.11.10 20:05close5331.201.74630.00001.7361-24.0034238.39
10672005.11.10 20:05close5320.301.74650.00001.7358-21.0034217.39
10682005.11.10 20:05close5310.101.74640.00001.7354-10.0034207.39
10692005.11.11 21:00buy5350.101.74010.00001.7501
10702005.11.11 21:00buy5360.301.73950.00001.7495
10712005.11.14 10:16t/p5360.301.74950.00001.7495303.7534511.14
10722005.11.14 10:16close5350.101.74950.00001.750195.2534606.39
10732005.11.15 19:00buy5370.101.73410.00001.7441
10742005.11.15 19:00buy5380.301.73370.00001.7437
10752005.11.15 19:02buy5391.201.73340.00001.7434
10762005.11.15 20:22buy5403.901.73300.00001.7430
10772005.11.15 20:35close5403.901.73320.00001.743078.0034684.39
10782005.11.15 20:36close5391.201.73310.00001.7434-36.0034648.39
10792005.11.15 20:36close5380.301.73320.00001.7437-15.0034633.39
10802005.11.15 20:36close5370.101.73330.00001.7441-8.0034625.39
10812005.11.21 18:00sell5410.101.71650.00001.7065
10822005.11.21 18:00sell5420.301.71690.00001.7069
10832005.11.21 18:00sell5431.201.71720.00001.7072
10842005.11.21 18:04sell5443.901.71760.00001.7076
10852005.11.21 18:10close5443.901.71720.00001.7076156.0034781.39
10862005.11.21 18:10close5431.201.71740.00001.7072-24.0034757.39
10872005.11.21 18:10close5420.301.71730.00001.7069-12.0034745.39
10882005.11.21 18:11close5410.101.71740.00001.7065-9.0034736.39
10892005.11.22 19:00buy5450.101.71510.00001.7251
10902005.11.22 19:00buy5460.301.71480.00001.7248
10912005.11.22 19:00buy5471.201.71450.00001.7245
10922005.11.22 19:07buy5483.901.71410.00001.7241
10932005.11.22 19:07close5483.901.71440.00001.7241117.0034853.39
10942005.11.22 19:08close5471.201.71430.00001.7245-24.0034829.39
10952005.11.22 19:08close5460.301.71440.00001.7248-12.0034817.39
10962005.11.22 19:08close5450.101.71450.00001.7251-6.0034811.39
10972005.11.24 18:00sell5490.101.72200.00001.7120
10982005.11.24 18:00sell5500.301.72230.00001.7123
10992005.11.24 18:01sell5511.201.72260.00001.7126
11002005.11.24 18:14sell5523.901.72280.00001.7128
11012005.11.24 18:14close5523.901.72270.00001.712839.0034850.39
11022005.11.24 18:14close5511.201.72280.00001.7126-24.0034826.39
11032005.11.24 18:14close5500.301.72290.00001.7123-18.0034808.39
11042005.11.24 18:15close5490.101.72280.00001.7120-8.0034800.39
11052005.12.02 18:00buy5530.101.73030.00001.7403
11062005.12.05 05:06buy5540.301.73000.00001.7400
11072005.12.05 05:37buy5551.201.72940.00001.7394
11082005.12.05 08:08buy5563.901.72900.00001.7390
11092005.12.05 08:14close5563.901.72930.00001.7390117.0034917.39
11102005.12.05 08:14close5551.201.72910.00001.7394-36.0034881.39
11112005.12.05 08:14close5540.301.72920.00001.7400-24.0034857.39
11122005.12.05 08:14close5530.101.72900.00001.7403-11.7534845.64
11132005.12.07 19:00buy5570.101.73430.00001.7443
11142005.12.07 19:02buy5580.301.73400.00001.7440
11152005.12.07 19:06buy5591.201.73370.00001.7437
11162005.12.07 19:11buy5603.901.73340.00001.7434
11172005.12.07 19:11close5603.901.73370.00001.7434117.0034962.64
11182005.12.07 19:11close5591.201.73360.00001.7437-12.0034950.64
11192005.12.07 19:11close5580.301.73390.00001.7440-3.0034947.64
11202005.12.07 19:11close5570.101.73380.00001.7443-5.0034942.64
11212005.12.12 00:01sell5610.101.75070.00001.7407
11222005.12.12 00:20sell5620.301.75130.00001.7413
11232005.12.12 00:29sell5631.201.75160.00001.7416
11242005.12.12 00:32sell5643.901.75190.00001.7419
11252005.12.12 00:32close5643.901.75160.00001.7419117.0035059.64
11262005.12.12 00:32close5631.201.75170.00001.7416-12.0035047.64
11272005.12.12 00:33close5620.301.75180.00001.7413-15.0035032.64
11282005.12.12 00:33close5610.101.75150.00001.7407-8.0035024.64
11292005.12.22 00:01buy5650.101.74560.00001.7556
11302005.12.22 00:02buy5660.301.74530.00001.7553
11312005.12.22 00:11buy5671.201.74510.00001.7551
11322005.12.22 00:52buy5683.901.74470.00001.7547
11332005.12.22 00:53close5683.901.74490.00001.754778.0035102.64
11342005.12.22 00:53close5671.201.74460.00001.7551-60.0035042.64
11352005.12.22 00:54close5660.301.74470.00001.7553-18.0035024.64
11362005.12.22 00:54close5650.101.74480.00001.7556-8.0035016.64
11372005.12.22 18:00buy5690.101.73990.00001.7499
11382005.12.22 18:00buy5700.301.73950.00001.7495
11392005.12.22 18:22buy5711.201.73900.00001.7490
11402005.12.22 18:22buy5723.901.73870.00001.7487
11412005.12.22 18:23close5723.901.73890.00001.748778.0035094.64
11422005.12.22 18:23close5711.201.73880.00001.7490-24.0035070.64
11432005.12.22 18:23close5700.301.73900.00001.7495-15.0035055.64
11442005.12.22 18:23close5690.101.73850.00001.7499-14.0035041.64
11452005.12.23 22:00buy5730.101.73510.00001.7451
11462005.12.23 22:03buy5740.301.73480.00001.7448
11472005.12.23 22:22buy5751.201.73450.00001.7445
11482005.12.23 22:23buy5763.901.73420.00001.7442
11492005.12.23 22:23close5763.901.73460.00001.7442156.0035197.64
11502005.12.23 22:23close5751.201.73450.00001.74450.0035197.64
11512005.12.23 22:23close5740.301.73460.00001.7448-6.0035191.64
11522005.12.23 22:23close5730.101.73480.00001.7451-3.0035188.64
11532005.12.27 00:01buy5770.101.73340.00001.7434
11542005.12.27 00:08buy5780.301.73310.00001.7431
11552005.12.27 00:16buy5791.201.73280.00001.7428
11562005.12.27 00:17buy5803.901.73250.00001.7425
11572005.12.27 09:12close5803.901.73270.00001.742578.0035266.64
11582005.12.27 09:12close5791.201.73260.00001.7428-24.0035242.64
11592005.12.27 09:12close5780.301.73290.00001.7431-6.0035236.64
11602005.12.27 09:12close5770.101.73280.00001.7434-6.0035230.64
11612005.12.30 23:00buy5810.101.72340.00001.7334
11622005.12.30 23:00buy5820.301.72310.00001.7331
11632005.12.30 23:04buy5831.201.72250.00001.7325
11642006.01.02 00:34buy5843.901.72220.00001.7322
11652006.01.02 03:14close5843.901.72250.00001.7322117.0035347.64
11662006.01.02 03:15close5831.201.72280.00001.732551.0035398.64
11672006.01.02 03:15close5820.301.72250.00001.7331-14.2535384.39
11682006.01.02 03:15close5810.101.72260.00001.7334-6.7535377.64
11692006.01.02 20:00sell5850.101.72270.00001.7127
11702006.01.02 20:03sell5860.301.72300.00001.7130
11712006.01.02 20:05sell5871.201.72340.00001.7134
11722006.01.02 20:08sell5883.901.72370.00001.7137
11732006.01.02 20:09close5883.901.72350.00001.713778.0035455.64
11742006.01.02 20:09close5871.201.72370.00001.7134-36.0035419.64
11752006.01.02 20:09close5860.301.72360.00001.7130-18.0035401.64
11762006.01.02 20:09close5850.101.72340.00001.7127-7.0035394.64
11772006.01.04 18:00sell5890.101.75880.00001.7488
11782006.01.04 18:00sell5900.301.75920.00001.7492
11792006.01.04 18:22sell5911.201.75960.00001.7496
11802006.01.04 18:24sell5923.901.75990.00001.7499
11812006.01.04 18:25close5923.901.75950.00001.7499156.0035550.64
11822006.01.04 18:25close5911.201.75960.00001.74960.0035550.64
11832006.01.04 18:25close5900.301.75940.00001.7492-6.0035544.64
11842006.01.04 18:25close5890.101.75990.00001.7488-11.0035533.64
11852006.01.06 00:01sell5930.101.75470.00001.7447
11862006.01.06 00:03sell5940.301.75520.00001.7452
11872006.01.06 00:48sell5951.201.75560.00001.7456
11882006.01.06 01:10sell5963.901.75600.00001.7460
11892006.01.06 01:19close5963.901.75570.00001.7460117.0035650.64
11902006.01.06 01:19close5951.201.75560.00001.74560.0035650.64
11912006.01.06 01:19close5940.301.75590.00001.7452-21.0035629.64
11922006.01.06 01:19close5930.101.75600.00001.7447-13.0035616.64
11932006.01.10 17:00sell5970.101.76520.00001.7552
11942006.01.10 17:03sell5980.301.76560.00001.7556
11952006.01.10 17:04sell5991.201.76600.00001.7560
11962006.01.10 17:04sell6003.901.76640.00001.7564
11972006.01.10 17:05close6003.901.76620.00001.756478.0035694.64
11982006.01.10 17:05close5991.201.76640.00001.7560-48.0035646.64
11992006.01.10 17:05close5980.301.76630.00001.7556-21.0035625.64
12002006.01.10 17:05close5970.101.76650.00001.7552-13.0035612.64
12012006.01.11 17:00buy6010.101.76050.00001.7705
12022006.01.11 17:00buy6020.301.76020.00001.7702
12032006.01.11 17:04buy6031.201.75990.00001.7699
12042006.01.11 17:09buy6043.901.75960.00001.7696
12052006.01.11 17:13close6043.901.75980.00001.769678.0035690.64
12062006.01.11 17:13close6031.201.76000.00001.769912.0035702.64
12072006.01.11 17:13close6020.301.75990.00001.7702-9.0035693.64
12082006.01.11 17:13close6010.101.75970.00001.7705-8.0035685.64
12092006.01.17 20:00buy6050.101.76370.00001.7737
12102006.01.17 20:01buy6060.301.76340.00001.7734
12112006.01.17 20:15buy6071.201.76310.00001.7731
12122006.01.18 05:21buy6083.901.76280.00001.7728
12132006.01.18 05:26close6083.901.76310.00001.7728117.0035802.64
12142006.01.18 05:26close6071.201.76300.00001.77313.0035805.64
12152006.01.18 05:27close6060.301.76290.00001.7734-11.2535794.39
12162006.01.18 05:27close6050.101.76320.00001.7737-3.7535790.64
12172006.01.18 17:00sell6090.101.76230.00001.7523
12182006.01.18 17:00sell6100.301.76300.00001.7530
12192006.01.18 17:01sell6111.201.76320.00001.7532
12202006.01.18 17:05sell6123.901.76390.00001.7539
12212006.01.18 17:06close6123.901.76320.00001.7539273.0036063.64
12222006.01.18 17:06close6111.201.76340.00001.7532-24.0036039.64
12232006.01.18 17:06close6100.301.76310.00001.7530-3.0036036.64
12242006.01.18 17:06close6090.101.76270.00001.7523-4.0036032.64
12252006.01.19 17:00buy6130.101.76390.00001.7739
12262006.01.19 17:00buy6140.301.76320.00001.7732
12272006.01.19 17:00buy6151.201.76280.00001.7728
12282006.01.19 17:00buy6163.901.76250.00001.7725
12292006.01.19 17:04close6163.901.76270.00001.772578.0036110.64
12302006.01.19 17:04close6151.201.76250.00001.7728-36.0036074.64
12312006.01.19 17:04close6140.301.76240.00001.7732-24.0036050.64
12322006.01.19 17:04close6130.101.76220.00001.7739-17.0036033.64
12332006.01.23 18:00sell6170.101.78400.00001.7740
12342006.01.23 18:00sell6180.301.78440.00001.7744
12352006.01.23 18:01sell6191.201.78470.00001.7747
12362006.01.23 18:38sell6203.901.78510.00001.7751
12372006.01.23 18:39close6203.901.78480.00001.7751117.0036150.64
12382006.01.23 18:39close6191.201.78490.00001.7747-24.0036126.64
12392006.01.23 18:40close6180.301.78530.00001.7744-27.0036099.64
12402006.01.23 18:40close6170.101.78510.00001.7740-11.0036088.64
12412006.01.24 22:00sell6210.101.78610.00001.7761
12422006.01.24 22:01sell6220.301.78650.00001.7765
12432006.01.25 10:14sell6231.201.78690.00001.7769
12442006.01.25 10:16sell6243.901.78720.00001.7772
12452006.01.25 10:17close6243.901.78690.00001.7772117.0036205.64
12462006.01.25 10:17close6231.201.78700.00001.7769-12.0036193.64
12472006.01.25 10:17close6220.301.78710.00001.7765-23.5836170.06
12482006.01.25 10:17close6210.101.78680.00001.7761-8.8636161.20
12492006.01.25 19:00sell6250.101.78770.00001.7777
12502006.01.25 19:00sell6260.301.78800.00001.7780
12512006.01.25 19:05sell6271.201.78840.00001.7784
12522006.01.26 09:24sell6283.901.78870.00001.7787
12532006.01.26 09:24close6283.901.78840.00001.7787117.0036278.20
12542006.01.26 09:25close6271.201.78850.00001.7784-78.9636199.24
12552006.01.26 09:25close6260.301.78860.00001.7780-34.7436164.50
12562006.01.26 09:25close6250.101.78870.00001.7777-15.5836148.92
12572006.01.26 18:00sell6290.101.78340.00001.7734
12582006.01.26 18:00sell6300.301.78370.00001.7737
12592006.01.26 18:10sell6311.201.78400.00001.7740
12602006.01.26 18:12sell6323.901.78450.00001.7745
12612006.01.26 18:17close6323.901.78400.00001.7745195.0036343.92
12622006.01.26 18:18close6311.201.78410.00001.7740-12.0036331.92
12632006.01.26 18:18close6300.301.78400.00001.7737-9.0036322.92
12642006.01.26 18:18close6290.101.78380.00001.7734-4.0036318.92
12652006.02.06 23:00buy6330.101.74820.00001.7582
12662006.02.06 23:00buy6340.301.74790.00001.7579
12672006.02.06 23:06buy6351.201.74760.00001.7576
12682006.02.06 23:09buy6363.901.74720.00001.7572
12692006.02.06 23:09close6363.901.74740.00001.757278.0036396.92
12702006.02.06 23:09close6351.201.74730.00001.7576-36.0036360.92
12712006.02.06 23:10close6340.301.74720.00001.7579-21.0036339.92
12722006.02.06 23:10close6330.101.74710.00001.7582-11.0036328.92
12732006.02.07 21:00buy6370.101.74540.00001.7554
12742006.02.07 21:00buy6380.301.74510.00001.7551
12752006.02.07 21:48buy6391.201.74460.00001.7546
12762006.02.07 21:54buy6403.901.74420.00001.7542
12772006.02.07 22:11close6403.901.74440.00001.754278.0036406.92
12782006.02.07 22:11close6391.201.74430.00001.7546-36.0036370.92
12792006.02.07 22:11close6380.301.74410.00001.7551-30.0036340.92
12802006.02.07 22:11close6370.101.74390.00001.7554-15.0036325.92
12812006.02.08 23:00buy6410.101.74170.00001.7517
12822006.02.08 23:45buy6420.301.74120.00001.7512
12832006.02.08 23:50buy6431.201.74090.00001.7509
12842006.02.09 10:31buy6443.901.74050.00001.7505
12852006.02.09 11:21close6443.901.74070.00001.750578.0036403.92
12862006.02.09 11:21close6431.201.74050.00001.7509-3.0036400.92
12872006.02.09 11:22close6420.301.74060.00001.7512-6.7536394.17
12882006.02.09 11:22close6410.101.74090.00001.7517-4.2536389.92
12892006.02.09 23:00buy6450.101.74160.00001.7516
12902006.02.10 14:35t/p6450.101.75160.00001.7516101.2536491.17
12912006.02.10 19:00sell6460.101.74580.00001.7358
12922006.02.10 19:00sell6470.301.74610.00001.7361
12932006.02.10 19:09sell6481.201.74640.00001.7364
12942006.02.10 19:14sell6493.901.74670.00001.7367
12952006.02.10 19:14close6493.901.74640.00001.7367117.0036608.17
12962006.02.10 19:14close6481.201.74650.00001.7364-12.0036596.17
12972006.02.10 19:14close6470.301.74600.00001.73613.0036599.17
12982006.02.10 19:14close6460.101.74620.00001.7358-4.0036595.17
12992006.02.13 17:00buy6500.101.74300.00001.7530
13002006.02.13 17:00buy6510.301.74270.00001.7527
13012006.02.13 17:34buy6521.201.74240.00001.7524
13022006.02.13 19:08buy6533.901.74200.00001.7520
13032006.02.13 19:09close6533.901.74220.00001.752078.0036673.17
13042006.02.13 19:09close6521.201.74240.00001.75240.0036673.17
13052006.02.13 19:09close6510.301.74230.00001.7527-12.0036661.17
13062006.02.13 19:09close6500.101.74210.00001.7530-9.0036652.17
13072006.02.14 22:00buy6540.101.73700.00001.7470
13082006.02.14 22:03buy6550.301.73670.00001.7467
13092006.02.14 22:11buy6561.201.73640.00001.7464
13102006.02.14 22:14buy6573.901.73610.00001.7461
13112006.02.14 22:14close6573.901.73630.00001.746178.0036730.17
13122006.02.14 22:14close6561.201.73620.00001.7464-24.0036706.17
13132006.02.14 22:14close6550.301.73600.00001.7467-21.0036685.17
13142006.02.14 22:15close6540.101.73610.00001.7470-9.0036676.17
13152006.02.15 22:00sell6580.101.74070.00001.7307
13162006.02.15 22:10sell6590.301.74100.00001.7310
13172006.02.15 22:31sell6601.201.74130.00001.7313
13182006.02.16 00:14sell6613.901.74160.00001.7316
13192006.02.16 00:14close6613.901.74110.00001.7316195.0036871.17
13202006.02.16 00:15close6601.201.74150.00001.7313-90.9636780.21
13212006.02.16 00:15close6590.301.74120.00001.7310-22.7436757.47
13222006.02.16 00:15close6580.101.74090.00001.7307-7.5836749.89
13232006.02.16 20:00buy6620.101.73570.00001.7457
13242006.02.16 20:04buy6630.301.73540.00001.7454
13252006.02.16 20:21buy6641.201.73510.00001.7451
13262006.02.17 04:19buy6653.901.73480.00001.7448
13272006.02.17 04:26close6653.901.73510.00001.7448117.0036866.89
13282006.02.17 04:26close6641.201.73500.00001.74513.0036869.89
13292006.02.17 04:27close6630.301.73510.00001.7454-5.2536864.64
13302006.02.17 04:27close6620.101.73450.00001.7457-10.7536853.89
13312006.02.22 20:00buy6660.101.74330.00001.7533
13322006.02.22 20:00buy6670.301.74310.00001.7531
13332006.02.22 20:12buy6681.201.74280.00001.7528
13342006.02.22 20:23buy6693.901.74250.00001.7525
13352006.02.22 20:28close6693.901.74270.00001.752578.0036931.89
13362006.02.22 20:29close6681.201.74240.00001.7528-48.0036883.89
13372006.02.22 20:29close6670.301.74230.00001.7531-24.0036859.89
13382006.02.22 20:29close6660.101.74260.00001.7533-7.0036852.89
13392006.02.23 21:00sell6700.101.75190.00001.7419
13402006.02.23 22:02sell6710.301.75230.00001.7423
13412006.02.23 22:20sell6721.201.75270.00001.7427
13422006.02.24 01:24sell6733.901.75300.00001.7430
13432006.02.24 01:32close6733.901.75280.00001.743078.0036930.89
13442006.02.24 01:33close6721.201.75300.00001.7427-58.3236872.57
13452006.02.24 01:33close6710.301.75280.00001.7423-20.5836851.99
13462006.02.24 01:33close6700.101.75290.00001.7419-11.8636840.13
13472006.02.27 17:00buy6740.101.74030.00001.7503
13482006.02.27 17:00buy6750.301.73990.00001.7499
13492006.02.27 17:01buy6761.201.73960.00001.7496
13502006.02.27 17:06buy6773.901.73930.00001.7493
13512006.02.27 17:06close6773.901.73950.00001.749378.0036918.13
13522006.02.27 17:06close6761.201.73940.00001.7496-24.0036894.13
13532006.02.27 17:06close6750.301.73970.00001.7499-6.0036888.13
13542006.02.27 17:06close6740.101.73960.00001.7503-7.0036881.13
13552006.03.02 19:00buy6780.101.75170.00001.7617
13562006.03.03 01:57buy6790.301.75140.00001.7614
13572006.03.03 01:59buy6801.201.75090.00001.7609
13582006.03.03 02:03buy6813.901.75050.00001.7605
13592006.03.03 02:04close6813.901.75070.00001.760578.0036959.13
13602006.03.03 02:04close6801.201.75060.00001.7609-36.0036923.13
13612006.03.03 02:04close6790.301.75100.00001.7614-12.0036911.13
13622006.03.03 02:04close6780.101.75080.00001.7617-7.7536903.38
13632006.03.03 19:00sell6820.101.75320.00001.7432
13642006.03.03 19:00sell6830.301.75350.00001.7435
13652006.03.03 19:19sell6841.201.75380.00001.7438
13662006.03.03 19:20sell6853.901.75430.00001.7443
13672006.03.03 19:22close6853.901.75390.00001.7443156.0037059.38
13682006.03.03 19:23close6841.201.75400.00001.7438-24.0037035.38
13692006.03.03 19:23close6830.301.75360.00001.7435-3.0037032.38
13702006.03.03 19:23close6820.101.75370.00001.7432-5.0037027.38
13712006.03.07 21:00buy6860.101.73610.00001.7461
13722006.03.07 21:45buy6870.301.73570.00001.7457
13732006.03.07 23:50buy6881.201.73530.00001.7453
13742006.03.07 23:50buy6893.901.73510.00001.7451
13752006.03.07 23:51close6893.901.73540.00001.7451117.0037144.38
13762006.03.07 23:51close6881.201.73550.00001.745324.0037168.38
13772006.03.07 23:51close6870.301.73520.00001.7457-15.0037153.38
13782006.03.07 23:51close6860.101.73530.00001.7461-8.0037145.38
13792006.03.08 21:00buy6900.101.73740.00001.7474
13802006.03.08 21:01buy6910.301.73700.00001.7470
13812006.03.08 21:01buy6921.201.73670.00001.7467
13822006.03.09 00:55buy6933.901.73640.00001.7464
13832006.03.09 00:58close6933.901.73660.00001.746478.0037223.38
13842006.03.09 00:58close6921.201.73650.00001.746721.0037244.38
13852006.03.09 00:58close6910.301.73630.00001.7470-9.7537234.63
13862006.03.09 00:59close6900.101.73640.00001.7474-6.2537228.38
13872006.03.20 00:01sell6940.101.75530.00001.7453
13882006.03.20 00:02sell6950.301.75560.00001.7456
13892006.03.20 00:05sell6961.201.75590.00001.7459
13902006.03.20 00:07sell6973.901.75630.00001.7463
13912006.03.20 00:07close6973.901.75600.00001.7463117.0037345.38
13922006.03.20 00:07close6961.201.75610.00001.7459-24.0037321.38
13932006.03.20 00:08close6950.301.75620.00001.7456-18.0037303.38
13942006.03.20 00:08close6940.101.75670.00001.7453-14.0037289.38
13952006.03.21 23:00buy6980.101.74810.00001.7581
13962006.03.21 23:02buy6990.301.74780.00001.7578
13972006.03.21 23:07buy7001.201.74750.00001.7575
13982006.03.22 01:27buy7013.901.74720.00001.7572
13992006.03.22 01:28close7013.901.74750.00001.7572117.0037406.38
14002006.03.22 01:28close7001.201.74730.00001.7575-9.0037397.38
14012006.03.22 01:28close6990.301.74720.00001.7578-14.2537383.13
14022006.03.22 01:28close6980.101.74700.00001.7581-9.7537373.38
14032006.03.28 22:00sell7020.101.74340.00001.7334
14042006.03.28 22:00sell7030.301.74370.00001.7337
14052006.03.28 22:01sell7041.201.74410.00001.7341
14062006.03.28 22:01sell7053.901.74440.00001.7344
14072006.03.28 22:06close7053.901.74420.00001.734478.0037451.38
14082006.03.28 22:06close7041.201.74480.00001.7341-84.0037367.38
14092006.03.28 22:07close7030.301.74460.00001.7337-27.0037340.38
14102006.03.28 22:07close7020.101.74470.00001.7334-13.0037327.38
14112006.03.29 22:00buy7060.101.73460.00001.7446
14122006.03.29 22:00buy7070.301.73430.00001.7443
14132006.03.29 23:52buy7081.201.73400.00001.7440
14142006.03.29 23:57buy7093.901.73370.00001.7437
14152006.03.29 23:58close7093.901.73400.00001.7437117.0037444.38
14162006.03.29 23:58close7081.201.73390.00001.7440-12.0037432.38
14172006.03.29 23:58close7070.301.73420.00001.7443-3.0037429.38
14182006.03.29 23:58close7060.101.73410.00001.7446-5.0037424.38
14192006.03.31 23:00buy7100.101.73750.00001.7475
14202006.03.31 23:37buy7110.301.73710.00001.7471
14212006.04.03 00:02buy7121.201.73680.00001.7468
14222006.04.03 01:30buy7133.901.73650.00001.7465
14232006.04.03 01:35close7133.901.73670.00001.746578.0037502.38
14242006.04.03 01:35close7121.201.73650.00001.7468-36.0037466.38
14252006.04.03 01:35close7110.301.73640.00001.7471-17.2537449.13
14262006.04.03 01:35close7100.101.73620.00001.7475-11.7537437.38
14272006.04.05 00:01sell7140.101.75510.00001.7451
14282006.04.05 00:01sell7150.301.75540.00001.7454
14292006.04.05 00:08sell7161.201.75570.00001.7457
14302006.04.05 00:23sell7173.901.75600.00001.7460
14312006.04.05 00:27close7173.901.75580.00001.746078.0037515.38
14322006.04.05 00:27close7161.201.75610.00001.7457-48.0037467.38
14332006.04.05 00:27close7150.301.75620.00001.7454-24.0037443.38
14342006.04.05 00:27close7140.101.75640.00001.7451-13.0037430.38
14352006.04.06 17:00sell7180.101.75260.00001.7426
14362006.04.06 21:00sell7190.301.75290.00001.7429
14372006.04.06 21:02sell7201.201.75310.00001.7431
14382006.04.06 22:58sell7213.901.75340.00001.7434
14392006.04.06 22:59close7213.901.75310.00001.7434117.0037547.38
14402006.04.06 22:59close7201.201.75320.00001.7431-12.0037535.38
14412006.04.06 22:59close7190.301.75350.00001.7429-18.0037517.38
14422006.04.06 23:00close7180.101.75360.00001.7426-10.0037507.38
14432006.04.11 00:01buy7220.201.74400.00001.7540
14442006.04.11 00:07buy7230.701.74360.00001.7536
14452006.04.11 00:32buy7242.301.74330.00001.7533
14462006.04.11 00:39buy7257.801.74310.00001.7531
14472006.04.11 00:39close7257.801.74320.00001.753178.0037585.38
14482006.04.11 00:39close7242.301.74340.00001.753323.0037608.38
14492006.04.11 00:39close7230.701.74330.00001.7536-21.0037587.38
14502006.04.11 00:39close7220.201.74320.00001.7540-16.0037571.38
14512006.04.18 00:01sell7260.201.77040.00001.7604
14522006.04.18 00:02sell7270.701.77080.00001.7608
14532006.04.18 02:08sell7282.301.77120.00001.7612
14542006.04.18 02:09sell7297.801.77150.00001.7615
14552006.04.18 02:25close7297.801.77130.00001.7615156.0037727.38
14562006.04.18 02:25close7282.301.77140.00001.7612-46.0037681.38
14572006.04.18 02:25close7270.701.77110.00001.7608-21.0037660.38
14582006.04.18 02:25close7260.201.77120.00001.7604-16.0037644.38
14592006.04.25 00:01sell7300.201.78620.00001.7762
14602006.04.25 00:02sell7310.701.78690.00001.7769
14612006.04.25 00:36sell7322.301.78730.00001.7773
14622006.04.25 00:41sell7337.801.78770.00001.7777
14632006.04.25 00:42close7337.801.78730.00001.7777312.0037956.38
14642006.04.25 00:42close7322.301.78740.00001.7773-23.0037933.38
14652006.04.25 00:43close7310.701.78750.00001.7769-42.0037891.38
14662006.04.25 00:43close7300.201.78700.00001.7762-16.0037875.38
14672006.04.26 00:01sell7340.201.78760.00001.7776
14682006.04.26 00:04sell7350.701.78800.00001.7780
14692006.04.26 01:47sell7362.301.78830.00001.7783
14702006.04.26 02:36sell7377.801.78860.00001.7786
14712006.04.26 03:18close7377.801.78840.00001.7786156.0038031.38
14722006.04.26 03:18close7362.301.78850.00001.7783-46.0037985.38
14732006.04.26 03:18close7350.701.78860.00001.7780-42.0037943.38
14742006.04.26 03:18close7340.201.78880.00001.7776-24.0037919.38
14752006.04.26 17:00buy7380.201.78670.00001.7967
14762006.04.26 17:00buy7390.701.78640.00001.7964
14772006.04.26 17:27buy7402.301.78590.00001.7959
14782006.04.26 19:38buy7417.801.78550.00001.7955
14792006.04.26 19:38close7417.801.78570.00001.7955156.0038075.38
14802006.04.26 19:38close7402.301.78550.00001.7959-92.0037983.38
14812006.04.26 19:39close7390.701.78530.00001.7964-77.0037906.38
14822006.04.26 19:39close7380.201.78560.00001.7967-22.0037884.38
14832006.05.01 18:00sell7420.201.82850.00001.8185
14842006.05.01 18:10sell7430.701.82900.00001.8190
14852006.05.01 18:13sell7442.301.82940.00001.8194
14862006.05.01 18:22sell7457.801.82980.00001.8198
14872006.05.01 18:22close7457.801.82960.00001.8198156.0038040.38
14882006.05.01 18:22close7442.301.82970.00001.8194-69.0037971.38
14892006.05.01 18:22close7430.701.82930.00001.8190-21.0037950.38
14902006.05.01 18:22close7420.201.82950.00001.8185-20.0037930.38
14912006.05.10 23:00sell7460.201.86360.00001.8536
14922006.05.10 23:00sell7470.701.86390.00001.8539
14932006.05.10 23:03sell7482.301.86410.00001.8541
14942006.05.10 23:05sell7497.801.86460.00001.8546
14952006.05.10 23:06close7497.801.86420.00001.8546312.0038242.38
14962006.05.10 23:06close7482.301.86440.00001.8541-69.0038173.38
14972006.05.10 23:06close7470.701.86430.00001.8539-28.0038145.38
14982006.05.10 23:06close7460.201.86440.00001.8536-16.0038129.38
14992006.05.12 17:00sell7500.201.89030.00001.8803
15002006.05.12 17:01sell7510.701.89080.00001.8808
15012006.05.12 17:03sell7522.301.89140.00001.8814
15022006.05.12 17:03sell7537.801.89180.00001.8818
15032006.05.12 17:09close7537.801.89160.00001.8818156.0038285.38
15042006.05.12 17:09close7522.301.89170.00001.8814-69.0038216.38
15052006.05.12 17:10close7510.701.89180.00001.8808-70.0038146.38
15062006.05.12 17:10close7500.201.89190.00001.8803-32.0038114.38
15072006.05.17 17:00sell7540.201.88530.00001.8753
15082006.05.17 17:00sell7550.701.88580.00001.8758
15092006.05.18 03:42sell7562.301.88610.00001.8761
15102006.05.18 04:12sell7577.801.88640.00001.8764
15112006.05.18 04:13close7577.801.88620.00001.8764156.0038270.38
15122006.05.18 04:13close7562.301.88650.00001.8761-92.0038178.38
15132006.05.18 04:13close7550.701.88680.00001.8758-109.0638069.32
15142006.05.18 04:13close7540.201.88670.00001.8753-39.1638030.16
15152006.05.19 21:00buy7580.201.87790.00001.8879
15162006.05.19 21:00buy7590.701.87750.00001.8875
15172006.05.22 00:03buy7602.301.87720.00001.8872
15182006.05.22 01:18buy7617.801.87690.00001.8869
15192006.05.22 01:19close7617.801.87710.00001.8869156.0038186.16
15202006.05.22 01:19close7602.301.87700.00001.8872-46.0038140.16
15212006.05.22 01:20close7590.701.87710.00001.8875-19.2538120.91
15222006.05.22 01:21close7580.201.87680.00001.8879-19.5038101.41
15232006.05.23 23:00sell7620.201.88000.00001.8700
15242006.05.23 23:00sell7630.701.88020.00001.8702
15252006.05.23 23:03sell7642.301.88050.00001.8705
15262006.05.23 23:04sell7657.801.88080.00001.8708
15272006.05.23 23:05close7657.801.88030.00001.8708390.0038491.41
15282006.05.23 23:05close7642.301.88050.00001.87050.0038491.41
15292006.05.23 23:05close7630.701.88040.00001.8702-14.0038477.41
15302006.05.23 23:05close7620.201.88060.00001.8700-12.0038465.41
15312006.05.29 23:00buy7660.201.86030.00001.8703
15322006.05.29 23:00buy7670.701.86010.00001.8701
15332006.05.29 23:01buy7682.301.85960.00001.8696
15342006.05.29 23:34buy7697.801.85930.00001.8693
15352006.05.29 23:35close7697.801.85970.00001.8693312.0038777.41
15362006.05.29 23:35close7682.301.85960.00001.86960.0038777.41
15372006.05.29 23:35close7670.701.85950.00001.8701-42.0038735.41
15382006.05.29 23:35close7660.201.85960.00001.8703-14.0038721.41
15392006.05.31 00:01sell7700.201.88350.00001.8735
15402006.05.31 06:22sell7710.701.88390.00001.8739
15412006.05.31 06:22sell7722.301.88420.00001.8742
15422006.05.31 06:23sell7737.801.88460.00001.8746
15432006.05.31 06:23close7737.801.88430.00001.8746234.0038955.41
15442006.05.31 06:23close7722.301.88440.00001.8742-46.0038909.41
15452006.05.31 06:24close7710.701.88450.00001.8739-42.0038867.41
15462006.05.31 06:24close7700.201.88440.00001.8735-18.0038849.41
15472006.06.01 17:00buy7740.201.86880.00001.8788
15482006.06.01 17:00buy7750.701.86830.00001.8783
15492006.06.01 17:00buy7762.301.86800.00001.8780
15502006.06.01 17:03buy7777.801.86760.00001.8776
15512006.06.01 17:03close7777.801.86780.00001.8776156.0039005.41
15522006.06.01 17:03close7762.301.86770.00001.8780-69.0038936.41
15532006.06.01 17:03close7750.701.86800.00001.8783-21.0038915.41
15542006.06.01 17:03close7740.201.86790.00001.8788-18.0038897.41
15552006.06.07 19:00buy7780.201.85830.00001.8683
15562006.06.07 19:00buy7790.701.85800.00001.8680
15572006.06.07 19:23buy7802.301.85760.00001.8676
15582006.06.07 19:24buy7817.801.85720.00001.8672
15592006.06.07 19:25close7817.801.85740.00001.8672156.0039053.41
15602006.06.07 19:25close7802.301.85720.00001.8676-92.0038961.41
15612006.06.07 19:26close7790.701.85750.00001.8680-35.0038926.41
15622006.06.07 19:26close7780.201.85710.00001.8683-24.0038902.41
15632006.06.08 00:01buy7820.201.85760.00001.8676
15642006.06.08 00:02buy7830.701.85730.00001.8673
15652006.06.08 00:11buy7842.301.85690.00001.8669
15662006.06.08 00:12buy7857.801.85660.00001.8666
15672006.06.08 00:12close7857.801.85680.00001.8666156.0039058.41
15682006.06.08 00:12close7842.301.85670.00001.8669-46.0039012.41
15692006.06.08 00:12close7830.701.85700.00001.8673-21.0038991.41
15702006.06.08 00:12close7820.201.85690.00001.8676-14.0038977.41
15712006.06.08 23:00buy7860.201.84270.00001.8527
15722006.06.08 23:02buy7870.701.84230.00001.8523
15732006.06.09 00:32buy7882.301.84200.00001.8520
15742006.06.09 08:14buy7897.801.84150.00001.8515
15752006.06.09 08:15close7897.801.84180.00001.8515234.0039211.41
15762006.06.09 08:15close7882.301.84170.00001.8520-69.0039142.41
15772006.06.09 08:16close7870.701.84150.00001.8523-47.2539095.16
15782006.06.09 08:16close7860.201.84180.00001.8527-15.5039079.66
15792006.06.13 00:01sell7900.201.84210.00001.8321
15802006.06.13 00:03sell7910.701.84270.00001.8327
15812006.06.13 02:18sell7922.301.84300.00001.8330
15822006.06.13 02:19sell7937.801.84340.00001.8334
15832006.06.13 02:19close7937.801.84310.00001.8334234.0039313.66
15842006.06.13 02:20close7922.301.84290.00001.833023.0039336.66
15852006.06.13 02:20close7910.701.84310.00001.8327-28.0039308.66
15862006.06.13 02:20close7900.201.84300.00001.8321-18.0039290.66
15872006.06.14 23:00sell7940.201.84280.00001.8328
15882006.06.14 23:14sell7950.701.84320.00001.8332
15892006.06.14 23:15sell7962.301.84360.00001.8336
15902006.06.15 00:03sell7977.801.84390.00001.8339
15912006.06.15 02:07close7977.801.84370.00001.8339156.0039446.66
15922006.06.15 02:07close7962.301.84410.00001.8336-243.3439203.32
15932006.06.15 02:07close7950.701.84400.00001.8332-95.0639108.26
15942006.06.15 02:07close7940.201.84440.00001.8328-43.1639065.10
15952006.06.15 20:00sell7980.201.84790.00001.8379
15962006.06.15 20:01sell7990.701.84820.00001.8382
15972006.06.15 20:34sell8002.301.84850.00001.8385
15982006.06.15 20:42sell8017.801.84880.00001.8388
15992006.06.15 20:42close8017.801.84850.00001.8388234.0039299.10
16002006.06.15 20:42close8002.301.84860.00001.8385-23.0039276.10
16012006.06.15 20:42close7990.701.84880.00001.8382-42.0039234.10
16022006.06.15 20:43close7980.201.84870.00001.8379-16.0039218.10
16032006.06.20 00:01buy8020.201.84080.00001.8508
16042006.06.20 00:01buy8030.701.84050.00001.8505
16052006.06.20 00:08buy8042.301.84010.00001.8501
16062006.06.20 00:20buy8057.801.83990.00001.8499
16072006.06.20 00:20close8057.801.84010.00001.8499156.0039374.10
16082006.06.20 00:20close8042.301.84000.00001.8501-23.0039351.10
16092006.06.20 00:20close8030.701.84030.00001.8505-14.0039337.10
16102006.06.20 00:20close8020.201.84020.00001.8508-12.0039325.10
16112006.06.20 19:00buy8060.201.84370.00001.8537
16122006.06.20 19:01buy8070.701.84330.00001.8533
16132006.06.20 20:20buy8082.301.84300.00001.8530
16142006.06.20 20:26buy8097.801.84270.00001.8527
16152006.06.20 20:43close8097.801.84290.00001.8527156.0039481.10
16162006.06.20 20:44close8082.301.84270.00001.8530-69.0039412.10
16172006.06.20 20:44close8070.701.84280.00001.8533-35.0039377.10
16182006.06.20 20:45close8060.201.84260.00001.8537-22.0039355.10
16192006.06.23 21:00buy8100.201.81990.00001.8299
16202006.06.23 21:00buy8110.701.81970.00001.8297
16212006.06.23 21:00buy8122.301.81930.00001.8293
16222006.06.23 21:22buy8137.801.81900.00001.8290
16232006.06.23 23:15close8137.801.81920.00001.8290156.0039511.10
16242006.06.23 23:16close8122.301.81820.00001.8293-253.0039258.10
16252006.06.23 23:16close8110.701.81790.00001.8297-126.0039132.10
16262006.06.23 23:16close8100.201.81800.00001.8299-38.0039094.10
16272006.06.28 23:00buy8140.201.81900.00001.8290
16282006.06.28 23:52buy8150.701.81870.00001.8287
16292006.06.28 23:57buy8162.301.81840.00001.8284
16302006.06.29 00:04buy8177.801.81800.00001.8280
16312006.06.29 00:04close8177.801.81820.00001.8280156.0039250.10
16322006.06.29 00:04close8162.301.81810.00001.828417.2539267.35
16332006.06.29 00:05close8150.701.81780.00001.8287-36.7539230.60
16342006.06.29 00:05close8140.201.81800.00001.8290-12.5039218.10
16352006.06.29 21:00buy8180.201.83000.00001.8400
16362006.06.29 21:00buy8190.701.82970.00001.8397
16372006.06.29 21:01buy8202.301.82940.00001.8394
16382006.06.29 21:01buy8217.801.82890.00001.8389
16392006.06.29 21:02close8217.801.82930.00001.8389312.0039530.10
16402006.06.29 21:02close8202.301.82920.00001.8394-46.0039484.10
16412006.06.29 21:02close8190.701.82960.00001.8397-7.0039477.10
16422006.06.29 21:02close8180.201.82940.00001.8400-12.0039465.10
16432006.07.04 22:00sell8220.201.84600.00001.8360
16442006.07.04 22:08sell8230.701.84670.00001.8367
16452006.07.04 22:43sell8242.301.84720.00001.8372
16462006.07.05 07:20sell8257.801.84750.00001.8375
16472006.07.05 07:21close8257.801.84710.00001.8375312.0039777.10
16482006.07.05 07:21close8242.301.84720.00001.8372-42.7839734.32
16492006.07.05 07:21close8230.701.84730.00001.8367-55.0239679.30
16502006.07.05 07:21close8220.201.84750.00001.8360-33.7239645.58
16512006.07.11 17:00buy8260.201.84280.00001.8528
16522006.07.11 17:00buy8270.701.84250.00001.8525
16532006.07.11 17:03buy8282.301.84210.00001.8521
16542006.07.11 17:05buy8297.801.84190.00001.8519
16552006.07.11 17:05close8297.801.84200.00001.851978.0039723.58
16562006.07.11 17:05close8282.301.84220.00001.852123.0039746.58
16572006.07.11 17:06close8270.701.84210.00001.8525-28.0039718.58
16582006.07.11 17:06close8260.201.84200.00001.8528-16.0039702.58
16592006.07.17 00:01buy8300.201.83810.00001.8481
16602006.07.17 00:03buy8310.701.83790.00001.8479
16612006.07.17 02:07buy8322.301.83750.00001.8475
16622006.07.17 03:21buy8337.801.83720.00001.8472
16632006.07.17 03:22close8337.801.83740.00001.8472156.0039858.58
16642006.07.17 03:23close8322.301.83730.00001.8475-46.0039812.58
16652006.07.17 03:23close8310.701.83740.00001.8479-35.0039777.58
16662006.07.17 03:23close8300.201.83720.00001.8481-18.0039759.58
16672006.07.17 23:00buy8340.201.81880.00001.8288
16682006.07.17 23:01buy8350.701.81850.00001.8285
16692006.07.18 12:24t/p8350.701.82850.00001.8285708.7540468.33
16702006.07.18 12:24close8340.201.82850.00001.8288196.5040664.83
16712006.07.21 22:00sell8360.201.85900.00001.8490
16722006.07.21 22:01sell8370.701.85930.00001.8493
16732006.07.21 23:24sell8382.301.85960.00001.8496
16742006.07.21 23:30sell8397.801.85990.00001.8499
16752006.07.21 23:32close8397.801.85940.00001.8499390.0041054.83
16762006.07.21 23:32close8382.301.85930.00001.849669.0041123.83
16772006.07.21 23:33close8370.701.85920.00001.84937.0041130.83
16782006.07.21 23:36close8360.201.86030.00001.8490-26.0041104.83
16792006.07.27 20:00sell8400.201.86050.00001.8505
16802006.07.27 20:00sell8410.701.86080.00001.8508
16812006.07.28 11:38sell8422.301.86120.00001.8512
16822006.07.28 11:39sell8437.801.86160.00001.8516
16832006.07.28 11:40close8437.801.86140.00001.8516156.0041260.83
16842006.07.28 11:40close8422.301.86150.00001.8512-69.0041191.83
16852006.07.28 11:40close8410.701.86130.00001.8508-48.0241143.81
16862006.07.28 11:40close8400.201.86110.00001.8505-15.7241128.09
16872006.07.31 00:01sell8440.201.86270.00001.8527
16882006.07.31 00:01sell8450.701.86300.00001.8530
16892006.07.31 01:50sell8462.301.86330.00001.8533
16902006.07.31 01:57sell8477.801.86370.00001.8537
16912006.07.31 02:14close8477.801.86350.00001.8537156.0041284.09
16922006.07.31 02:14close8462.301.86370.00001.8533-92.0041192.09
16932006.07.31 02:14close8450.701.86400.00001.8530-70.0041122.09
16942006.07.31 02:15close8440.201.86410.00001.8527-28.0041094.09
16952006.08.01 00:01sell8480.201.86770.00001.8577
16962006.08.01 00:01sell8490.701.86810.00001.8581
16972006.08.01 01:32sell8502.301.86840.00001.8584
16982006.08.01 14:32sell8517.801.86880.00001.8588
16992006.08.01 14:32close8517.801.86850.00001.8588234.0041328.09
17002006.08.01 14:32close8502.301.86820.00001.858446.0041374.09
17012006.08.01 14:32close8490.701.86830.00001.8581-14.0041360.09
17022006.08.01 14:32close8480.201.86840.00001.8577-14.0041346.09
17032006.08.09 21:00sell8520.201.90480.00001.8948
17042006.08.09 21:00sell8530.701.90550.00001.8955
17052006.08.09 21:33sell8542.301.90580.00001.8958
17062006.08.10 00:55sell8557.801.90620.00001.8962
17072006.08.10 00:58close8557.801.90600.00001.8962156.0041502.09
17082006.08.10 00:58close8542.301.90620.00001.8958-220.3441281.75
17092006.08.10 00:58close8530.701.90610.00001.8955-81.0641200.69
17102006.08.10 00:58close8520.201.90640.00001.8948-43.1641157.53
17112006.08.14 18:00buy8560.201.89050.00001.9005
17122006.08.14 18:00buy8570.701.89020.00001.9002
17132006.08.14 18:02buy8582.301.88990.00001.8999
17142006.08.14 18:05buy8597.801.88940.00001.8994
17152006.08.14 18:08close8597.801.88980.00001.8994312.0041469.53
17162006.08.14 18:08close8582.301.88970.00001.8999-46.0041423.53
17172006.08.14 18:08close8570.701.88950.00001.9002-49.0041374.53
17182006.08.14 18:08close8560.201.88930.00001.9005-24.0041350.53
17192006.08.15 00:01buy8600.201.88920.00001.8992
17202006.08.15 00:03buy8610.701.88890.00001.8989
17212006.08.15 00:27buy8622.301.88850.00001.8985
17222006.08.15 00:55buy8637.801.88810.00001.8981
17232006.08.15 00:56close8637.801.88830.00001.8981156.0041506.53
17242006.08.15 00:56close8622.301.88810.00001.8985-92.0041414.53
17252006.08.15 00:56close8610.701.88800.00001.8989-63.0041351.53
17262006.08.15 00:56close8600.201.88780.00001.8992-28.0041323.53
17272006.08.16 23:00sell8640.201.89540.00001.8854
17282006.08.16 23:04sell8650.701.89570.00001.8857
17292006.08.16 23:06sell8662.301.89600.00001.8860
17302006.08.16 23:08sell8677.801.89620.00001.8862
17312006.08.16 23:11close8677.801.89610.00001.886278.0041401.53
17322006.08.16 23:11close8662.301.89630.00001.8860-69.0041332.53
17332006.08.16 23:12close8650.701.89670.00001.8857-70.0041262.53
17342006.08.16 23:12close8640.201.89680.00001.8854-28.0041234.53
17352006.08.18 21:00buy8680.201.88100.00001.8910
17362006.08.18 21:00buy8690.701.88070.00001.8907
17372006.08.21 09:23t/p8690.701.89070.00001.8907708.7541943.28
17382006.08.21 09:23close8680.201.89070.00001.8910196.5042139.78
17392006.08.21 21:00sell8700.201.89430.00001.8843
17402006.08.22 08:35sell8710.701.89460.00001.8846
17412006.08.22 08:55sell8722.301.89500.00001.8850
17422006.08.22 09:01sell8737.801.89530.00001.8853
17432006.08.22 09:02close8737.801.89510.00001.8853156.0042295.78
17442006.08.22 09:02close8722.301.89480.00001.885046.0042341.78
17452006.08.22 09:02close8710.701.89450.00001.88467.0042348.78
17462006.08.22 09:02close8700.201.89470.00001.8843-11.7242337.06
17472006.08.23 23:00sell8740.201.89340.00001.8834
17482006.08.23 23:01sell8750.701.89380.00001.8838
17492006.08.23 23:03sell8762.301.89410.00001.8841
17502006.08.24 10:55sell8777.801.89450.00001.8845
17512006.08.24 10:55close8777.801.89430.00001.8845156.0042493.06
17522006.08.24 10:56close8762.301.89420.00001.8841-151.3442341.72
17532006.08.24 10:56close8750.701.89430.00001.8838-74.0642267.66
17542006.08.24 10:56close8740.201.89440.00001.8834-31.1642236.50
17552006.08.24 18:00sell8780.201.88890.00001.8789
17562006.08.24 18:01sell8790.701.88930.00001.8793
17572006.08.24 18:01sell8802.301.88970.00001.8797
17582006.08.24 18:55sell8817.801.89000.00001.8800
17592006.08.24 18:57close8817.801.88960.00001.8800312.0042548.50
17602006.08.24 18:58close8802.301.88970.00001.87970.0042548.50
17612006.08.24 18:58close8790.701.88960.00001.8793-21.0042527.50
17622006.08.24 18:58close8780.201.88950.00001.8789-12.0042515.50
17632006.08.28 21:00sell8820.201.89520.00001.8852
17642006.08.28 21:00sell8830.701.89550.00001.8855
17652006.08.28 21:07sell8842.301.89590.00001.8859
17662006.08.29 02:19sell8857.801.89620.00001.8862
17672006.08.29 02:20close8857.801.89590.00001.8862234.0042749.50
17682006.08.29 02:20close8842.301.89600.00001.8859-65.7842683.72
17692006.08.29 02:20close8830.701.89630.00001.8855-69.0242614.70
17702006.08.29 02:21close8820.201.89620.00001.8852-23.7242590.98
17712006.08.31 00:01sell8860.201.90420.00001.8942
17722006.08.31 00:05sell8870.701.90440.00001.8944
17732006.08.31 00:17sell8882.301.90490.00001.8949
17742006.08.31 01:21sell8897.801.90520.00001.8952
17752006.08.31 01:29close8897.801.90500.00001.8952156.0042746.98
17762006.08.31 01:29close8882.301.90510.00001.8949-46.0042700.98
17772006.08.31 01:29close8870.701.90520.00001.8944-56.0042644.98
17782006.08.31 01:29close8860.201.90540.00001.8942-24.0042620.98
17792006.09.01 19:00buy8900.201.90580.00001.9158
17802006.09.01 19:01buy8910.701.90550.00001.9155
17812006.09.01 19:04buy8922.301.90520.00001.9152
17822006.09.01 19:06buy8937.801.90470.00001.9147
17832006.09.01 19:06close8937.801.90530.00001.9147468.0043088.98
17842006.09.01 19:07close8922.301.90520.00001.91520.0043088.98
17852006.09.01 19:07close8910.701.90530.00001.9155-14.0043074.98
17862006.09.01 19:07close8900.201.90510.00001.9158-14.0043060.98
17872006.09.06 22:00buy8940.201.88470.00001.8947
17882006.09.06 22:10buy8950.701.88440.00001.8944
17892006.09.06 22:16buy8962.301.88420.00001.8942
17902006.09.06 22:29buy8977.801.88370.00001.8937
17912006.09.06 22:29close8977.801.88440.00001.8937546.0043606.98
17922006.09.06 22:30close8962.301.88380.00001.8942-92.0043514.98
17932006.09.06 22:30close8950.701.88360.00001.8944-56.0043458.98
17942006.09.06 22:30close8940.201.88370.00001.8947-20.0043438.98
17952006.09.07 21:00buy8980.201.87560.00001.8856
17962006.09.07 21:01buy8990.701.87530.00001.8853
17972006.09.07 21:11buy9002.301.87500.00001.8850
17982006.09.07 22:20buy9017.801.87450.00001.8845
17992006.09.07 22:20close9017.801.87470.00001.8845156.0043594.98
18002006.09.07 22:21close9002.301.87490.00001.8850-23.0043571.98
18012006.09.07 22:21close8990.701.87440.00001.8853-63.0043508.98
18022006.09.07 22:21close8980.201.87450.00001.8856-22.0043486.98
18032006.09.11 00:01buy9020.201.86560.00001.8756
18042006.09.11 00:11buy9030.701.86530.00001.8753
18052006.09.11 00:14buy9042.301.86500.00001.8750
18062006.09.11 00:33buy9057.801.86450.00001.8745
18072006.09.11 00:41close9057.801.86470.00001.8745156.0043642.98
18082006.09.11 00:41close9042.301.86460.00001.8750-92.0043550.98
18092006.09.11 00:42close9030.701.86470.00001.8753-42.0043508.98
18102006.09.11 00:42close9020.201.86460.00001.8756-20.0043488.98
18112006.09.11 21:00buy9060.201.86540.00001.8754
18122006.09.11 21:01buy9070.701.86490.00001.8749
18132006.09.11 21:51buy9082.301.86460.00001.8746
18142006.09.12 00:03buy9097.801.86420.00001.8742
18152006.09.12 00:03close9097.801.86450.00001.8742234.0043722.98
18162006.09.12 00:03close9082.301.86440.00001.8746-17.2543705.73
18172006.09.12 00:03close9070.701.86480.00001.87491.7543707.48
18182006.09.12 00:03close9060.201.86460.00001.8754-13.5043693.98
18192006.09.12 22:00sell9100.201.87500.00001.8650
18202006.09.12 22:00sell9110.701.87560.00001.8656
18212006.09.12 22:07sell9122.301.87590.00001.8659
18222006.09.12 22:18sell9137.801.87610.00001.8661
18232006.09.12 22:18close9137.801.87600.00001.866178.0043771.98
18242006.09.12 22:18close9122.301.87610.00001.8659-46.0043725.98
18252006.09.12 22:19close9110.701.87620.00001.8656-42.0043683.98
18262006.09.12 22:19close9100.201.87630.00001.8650-26.0043657.98
18272006.09.14 23:00sell9140.201.88650.00001.8765
18282006.09.14 23:00sell9150.701.88690.00001.8769
18292006.09.14 23:19sell9162.301.88730.00001.8773
18302006.09.15 07:09sell9177.801.88760.00001.8776
18312006.09.15 07:09close9177.801.88730.00001.8776234.0043891.98
18322006.09.15 07:09close9162.301.88740.00001.8773-65.7843826.20
18332006.09.15 07:09close9150.701.88750.00001.8769-55.0243771.18
18342006.09.15 07:10close9140.201.88760.00001.8765-25.7243745.46
18352006.09.18 00:01buy9180.201.87830.00001.8883
18362006.09.18 00:01buy9190.701.87780.00001.8878
18372006.09.18 00:26buy9202.301.87750.00001.8875
18382006.09.18 00:28buy9217.801.87720.00001.8872
18392006.09.18 00:30close9217.801.87740.00001.8872156.0043901.46
18402006.09.18 00:30close9202.301.87730.00001.8875-46.0043855.46
18412006.09.18 00:30close9190.701.87710.00001.8878-49.0043806.46
18422006.09.18 00:30close9180.201.87720.00001.8883-22.0043784.46
18432006.09.18 20:00buy9220.201.87820.00001.8882
18442006.09.19 10:15buy9230.701.87790.00001.8879
18452006.09.19 10:19buy9242.301.87750.00001.8875
18462006.09.19 14:52t/p9242.301.88750.00001.88752300.0046084.46
18472006.09.19 14:52close9230.701.88750.00001.8879672.0046756.46
18482006.09.19 14:52close9220.201.88760.00001.8882190.5046946.96
18492006.09.19 21:00sell9250.201.88150.00001.8715
18502006.09.19 21:05sell9260.701.88180.00001.8718
18512006.09.19 21:12sell9272.301.88210.00001.8721
18522006.09.19 22:48sell9287.801.88250.00001.8725
18532006.09.19 22:56close9287.801.88230.00001.8725156.0047102.96
18542006.09.19 22:56close9272.301.88220.00001.8721-23.0047079.96
18552006.09.19 22:56close9260.701.88250.00001.8718-49.0047030.96
18562006.09.19 22:56close9250.201.88240.00001.8715-18.0047012.96
18572006.09.26 21:00buy9290.201.89660.00001.9066
18582006.09.26 21:00buy9300.701.89640.00001.9064
18592006.09.26 21:08buy9312.301.89610.00001.9061
18602006.09.26 21:18buy9327.801.89580.00001.9058
18612006.09.27 02:13close9327.801.89600.00001.9058253.5047266.46
18622006.09.27 02:13close9312.301.89610.00001.906128.7547295.21
18632006.09.27 02:13close9300.701.89600.00001.9064-19.2547275.96
18642006.09.27 02:13close9290.201.89610.00001.9066-7.5047268.46
18652006.09.27 22:00buy9330.201.88890.00001.8989
18662006.09.27 22:00buy9340.701.88860.00001.8986
18672006.09.28 04:42buy9352.301.88820.00001.8982
18682006.09.28 04:48buy9367.801.88790.00001.8979
18692006.09.28 04:57close9367.801.88820.00001.8979234.0047502.46
18702006.09.28 04:57close9352.301.88810.00001.8982-23.0047479.46
18712006.09.28 04:57close9340.701.88820.00001.8986-1.7547477.71
18722006.09.28 04:57close9330.201.88810.00001.8989-8.5047469.21
18732006.09.28 22:00buy9370.201.87640.00001.8864
18742006.09.28 23:10buy9380.701.87600.00001.8860
18752006.09.28 23:10buy9392.301.87560.00001.8856
18762006.09.28 23:45buy9407.801.87530.00001.8853
18772006.09.28 23:49close9407.801.87550.00001.8853156.0047625.21
18782006.09.28 23:49close9392.301.87560.00001.88560.0047625.21
18792006.09.28 23:49close9380.701.87540.00001.8860-42.0047583.21
18802006.09.28 23:49close9370.201.87510.00001.8864-26.0047557.21
18812006.09.29 18:00buy9410.201.87160.00001.8816
18822006.09.29 18:02buy9420.701.87130.00001.8813
18832006.09.29 20:13buy9432.301.87100.00001.8810
18842006.09.29 20:22buy9447.801.87070.00001.8807
18852006.09.29 20:25close9447.801.87090.00001.8807156.0047713.21
18862006.09.29 20:25close9432.301.87100.00001.88100.0047713.21
18872006.09.29 20:25close9420.701.87090.00001.8813-28.0047685.21
18882006.09.29 20:25close9410.201.87080.00001.8816-16.0047669.21
18892006.10.04 19:00buy9450.201.88330.00001.8933
18902006.10.05 13:02buy9460.701.88300.00001.8930
18912006.10.05 13:02buy9472.301.88270.00001.8927
18922006.10.05 13:13buy9487.801.88240.00001.8924
18932006.10.05 13:43close9487.801.88260.00001.8924156.0047825.21
18942006.10.05 13:43close9472.301.88250.00001.8927-46.0047779.21
18952006.10.05 13:44close9460.701.88260.00001.8930-28.0047751.21
18962006.10.05 13:44close9450.201.88250.00001.8933-8.5047742.71
18972006.10.06 00:00buy9490.201.87890.00001.8889
18982006.10.06 00:23buy9500.701.87860.00001.8886
18992006.10.06 00:32buy9512.301.87830.00001.8883
19002006.10.06 00:33buy9527.801.87800.00001.8880
19012006.10.06 00:34close9527.801.87840.00001.8880312.0048054.71
19022006.10.06 00:34close9512.301.87860.00001.888369.0048123.71
19032006.10.06 00:34close9500.701.87850.00001.8886-7.0048116.71
19042006.10.06 00:34close9490.201.87840.00001.8889-10.0048106.71
19052006.10.09 19:00buy9530.201.86620.00001.8762
19062006.10.09 19:36buy9540.701.86590.00001.8759
19072006.10.10 02:16buy9552.301.86560.00001.8756
19082006.10.10 05:01buy9567.801.86530.00001.8753
19092006.10.10 05:08close9567.801.86560.00001.8753234.0048340.71
19102006.10.10 05:08close9552.301.86550.00001.8756-23.0048317.71
19112006.10.10 05:08close9540.701.86540.00001.8759-26.2548291.46
19122006.10.10 05:09close9530.201.86530.00001.8762-15.5048275.96
19132006.10.11 00:00buy9570.201.85400.00001.8640
19142006.10.11 00:02buy9580.701.85370.00001.8637
19152006.10.11 00:58buy9592.301.85340.00001.8634
19162006.10.11 08:43buy9607.801.85290.00001.8629
19172006.10.11 09:04close9607.801.85320.00001.8629234.0048509.96
19182006.10.11 09:04close9592.301.85310.00001.8634-69.0048440.96
19192006.10.11 09:04close9580.701.85330.00001.8637-28.0048412.96
19202006.10.11 09:04close9570.201.85340.00001.8640-12.0048400.96
19212006.10.16 22:00sell9610.201.86100.00001.8510
19222006.10.16 22:33sell9620.701.86130.00001.8513
19232006.10.16 22:48sell9632.301.86160.00001.8516
19242006.10.16 23:53sell9647.801.86190.00001.8519
19252006.10.17 00:06close9647.801.86170.00001.851910.9248411.88
19262006.10.17 00:06close9632.301.86190.00001.8516-111.7848300.10
19272006.10.17 00:06close9620.701.86170.00001.8513-41.0248259.08
19282006.10.17 00:07close9610.201.86190.00001.8510-21.7248237.36
19292006.10.18 00:01sell9650.201.87170.00001.8617
19302006.10.18 00:10sell9660.701.87200.00001.8620
19312006.10.18 00:18sell9672.301.87240.00001.8624
19322006.10.18 08:36sell9687.801.87270.00001.8627
19332006.10.18 08:49close9687.801.87250.00001.8627156.0048393.36
19342006.10.18 08:49close9672.301.87240.00001.86240.0048393.36
19352006.10.18 08:49close9660.701.87250.00001.8620-35.0048358.36
19362006.10.18 08:49close9650.201.87240.00001.8617-14.0048344.36
19372006.10.20 20:00sell9690.201.88290.00001.8729
19382006.10.20 20:02sell9700.701.88330.00001.8733
19392006.10.20 20:12sell9712.301.88360.00001.8736
19402006.10.20 20:12sell9727.801.88390.00001.8739
19412006.10.20 20:13close9727.801.88370.00001.8739156.0048500.36
19422006.10.20 20:13close9712.301.88360.00001.87360.0048500.36
19432006.10.20 20:13close9700.701.88370.00001.8733-28.0048472.36
19442006.10.20 20:13close9690.201.88360.00001.8729-14.0048458.36
19452006.10.23 22:00buy9730.201.87350.00001.8835
19462006.10.23 23:28buy9740.701.87320.00001.8832
19472006.10.23 23:40buy9752.301.87290.00001.8829
19482006.10.23 23:50buy9767.801.87260.00001.8826
19492006.10.23 23:58close9767.801.87280.00001.8826156.0048614.36
19502006.10.23 23:58close9752.301.87260.00001.8829-69.0048545.36
19512006.10.23 23:58close9740.701.87250.00001.8832-49.0048496.36
19522006.10.23 23:58close9730.201.87260.00001.8835-18.0048478.36
19532006.10.25 20:00sell9770.201.87580.00001.8658
19542006.10.25 20:14sell9780.701.87620.00001.8662
19552006.10.25 20:14sell9792.301.87660.00001.8666
19562006.10.25 20:16sell9807.801.87690.00001.8669
19572006.10.25 20:16close9807.801.87670.00001.8669156.0048634.36
19582006.10.25 20:17close9792.301.87690.00001.8666-69.0048565.36
19592006.10.25 20:17close9780.701.87700.00001.8662-56.0048509.36
19602006.10.25 20:17close9770.201.87690.00001.8658-22.0048487.36
19612006.10.30 20:00sell9810.201.90130.00001.8913
19622006.10.30 20:05sell9820.701.90160.00001.8916
19632006.10.30 20:14sell9832.301.90190.00001.8919
19642006.10.30 22:12sell9847.801.90220.00001.8922
19652006.10.30 22:18close9847.801.90200.00001.8922156.0048643.36
19662006.10.30 22:18close9832.301.90190.00001.89190.0048643.36
19672006.10.30 22:18close9820.701.90210.00001.8916-35.0048608.36
19682006.10.30 22:18close9810.201.90220.00001.8913-18.0048590.36
19692006.11.01 22:00sell9850.201.90870.00001.8987
19702006.11.01 22:47sell9860.701.90910.00001.8991
19712006.11.02 11:18sell9872.301.90950.00001.8995
19722006.11.02 11:36sell9887.801.90990.00001.8999
19732006.11.02 11:39close9887.801.90970.00001.8999156.0048746.36
19742006.11.02 11:40close9872.301.90960.00001.8995-23.0048723.36
19752006.11.02 11:40close9860.701.90950.00001.8991-67.0648656.30
19762006.11.02 11:40close9850.201.90960.00001.8987-29.1648627.14
19772006.11.06 18:00buy9890.201.89670.00001.9067
19782006.11.06 20:13buy9900.701.89640.00001.9064
19792006.11.07 14:33t/p9900.701.90640.00001.9064708.7549335.89
19802006.11.07 14:33close9890.201.90640.00001.9067196.5049532.39
19812006.11.07 22:00sell9910.201.90540.00001.8954
19822006.11.07 22:02sell9920.701.90590.00001.8959
19832006.11.07 23:05sell9932.301.90620.00001.8962
19842006.11.07 23:11sell9947.801.90640.00001.8964
19852006.11.07 23:26close9947.801.90620.00001.8964156.0049688.39
19862006.11.07 23:26close9932.301.90630.00001.8962-23.0049665.39
19872006.11.07 23:26close9920.701.90620.00001.8959-21.0049644.39
19882006.11.07 23:26close9910.201.90640.00001.8954-20.0049624.39
19892006.11.09 20:00buy9950.201.90690.00001.9169
19902006.11.09 20:00buy9960.701.90660.00001.9166
19912006.11.09 20:36buy9972.301.90640.00001.9164
19922006.11.09 20:37buy9987.801.90600.00001.9160
19932006.11.09 20:41close9987.801.90620.00001.9160156.0049780.39
19942006.11.09 20:41close9972.301.90650.00001.916423.0049803.39
19952006.11.09 20:41close9960.701.90640.00001.9166-14.0049789.39
19962006.11.09 20:41close9950.201.90650.00001.9169-8.0049781.39
19972006.11.10 18:00sell9990.201.91170.00001.9017
19982006.11.10 18:00sell10000.701.91210.00001.9021
19992006.11.10 18:02sell10012.301.91230.00001.9023
20002006.11.10 18:07sell10027.801.91260.00001.9026
20012006.11.10 18:12close10027.801.91240.00001.9026156.0049937.39
20022006.11.10 18:12close10012.301.91230.00001.90230.0049937.39
20032006.11.10 18:12close10000.701.91210.00001.90210.0049937.39
20042006.11.10 18:12close9990.201.91230.00001.9017-12.0049925.39
20052006.11.15 00:00buy10030.201.89580.00001.9058
20062006.11.15 00:36buy10040.701.89550.00001.9055
20072006.11.15 05:18buy10052.301.89520.00001.9052
20082006.11.15 06:59buy10067.801.89460.00001.9046
20092006.11.15 07:00close10067.801.89490.00001.9046234.0050159.39
20102006.11.15 07:01close10052.301.89480.00001.9052-92.0050067.39
20112006.11.15 07:01close10040.701.89470.00001.9055-56.0050011.39
20122006.11.15 07:02close10030.201.89480.00001.9058-20.0049991.39
20132006.11.15 20:00buy10070.201.88850.00001.8985
20142006.11.15 20:00buy10080.701.88830.00001.8983
20152006.11.15 20:00buy10092.301.88800.00001.8980
20162006.11.15 20:00buy10107.801.88770.00001.8977
20172006.11.15 20:04close10107.801.88800.00001.8977234.0050225.39
20182006.11.15 20:04close10092.301.88790.00001.8980-23.0050202.39
20192006.11.15 20:04close10080.701.88810.00001.8983-14.0050188.39
20202006.11.15 20:04close10070.201.88830.00001.8985-4.0050184.39
20212006.11.20 18:00sell10110.201.89590.00001.8859
20222006.11.20 18:04sell10120.701.89620.00001.8862
20232006.11.20 18:05sell10132.301.89650.00001.8865
20242006.11.20 18:12sell10147.801.89680.00001.8868
20252006.11.20 19:05close10147.801.89660.00001.8868156.0050340.39
20262006.11.20 19:05close10132.301.89670.00001.8865-46.0050294.39
20272006.11.20 19:05close10120.701.89660.00001.8862-28.0050266.39
20282006.11.20 19:05close10110.201.89670.00001.8859-16.0050250.39
20292006.11.21 18:00sell10150.201.89820.00001.8882
20302006.11.21 19:52sell10160.701.89850.00001.8885
20312006.11.21 20:09sell10172.301.89880.00001.8888
20322006.11.21 20:23sell10187.801.89920.00001.8892
20332006.11.21 22:11close10187.801.89900.00001.8892156.0050406.39
20342006.11.21 22:12close10172.301.89930.00001.8888-115.0050291.39
20352006.11.21 22:12close10160.701.89910.00001.8885-42.0050249.39
20362006.11.21 22:12close10150.201.89960.00001.8882-28.0050221.39
20372006.11.24 21:01sell10190.201.93210.00001.9221
20382006.11.24 21:03sell10200.701.93240.00001.9224
20392006.11.24 22:50sell10212.301.93260.00001.9226
20402006.11.27 00:01sell10227.801.93900.00001.9290
20412006.11.27 06:24close10227.801.93700.00001.92901560.0051781.39
20422006.11.27 06:24close10212.301.93710.00001.9226-1077.7850703.61
20432006.11.27 06:24close10200.701.93700.00001.9224-335.0250368.59
20442006.11.27 06:24close10190.201.93680.00001.9221-97.7250270.87
20452006.12.06 18:00buy10230.201.96930.00001.9793
20462006.12.06 18:25buy10240.701.96900.00001.9790
20472006.12.06 18:46buy10252.301.96870.00001.9787
20482006.12.06 18:48buy10267.801.96840.00001.9784
20492006.12.06 18:51close10267.801.96860.00001.9784156.0050426.87
20502006.12.06 18:51close10252.301.96840.00001.9787-69.0050357.87
20512006.12.06 18:52close10240.701.96820.00001.9790-56.0050301.87
20522006.12.06 18:52close10230.201.96810.00001.9793-24.0050277.87
20532006.12.18 22:00buy10270.201.94830.00001.9583
20542006.12.18 22:58buy10280.701.94780.00001.9578
20552006.12.18 23:00buy10292.301.94750.00001.9575
20562006.12.18 23:00buy10307.801.94720.00001.9572
20572006.12.18 23:05close10307.801.94750.00001.9572234.0050511.87
20582006.12.18 23:05close10292.301.94710.00001.9575-92.0050419.87
20592006.12.18 23:06close10280.701.94700.00001.9578-56.0050363.87
20602006.12.18 23:06close10270.201.94710.00001.9583-24.0050339.87
20612006.12.22 00:01buy10310.201.96230.00001.9723
20622006.12.22 00:14buy10320.701.96200.00001.9720
20632006.12.22 00:42buy10332.301.96140.00001.9714
20642006.12.22 15:57buy10347.801.96100.00001.9710
20652006.12.22 15:59close10347.801.96120.00001.9710156.0050495.87
20662006.12.22 15:59close10332.301.96110.00001.9714-69.0050426.87
20672006.12.22 15:59close10320.701.96120.00001.9720-56.0050370.87
20682006.12.22 15:59close10310.201.96100.00001.9723-26.0050344.87
20692006.12.27 17:00sell10350.201.95510.00001.9451
20702006.12.27 17:06sell10360.701.95540.00001.9454
20712006.12.27 17:16sell10372.301.95570.00001.9457
20722006.12.27 17:57sell10387.801.95600.00001.9460
20732006.12.27 18:17close10387.801.95580.00001.9460156.0050500.87
20742006.12.27 18:17close10372.301.95610.00001.9457-92.0050408.87
20752006.12.27 18:17close10360.701.95600.00001.9454-42.0050366.87
20762006.12.27 18:17close10350.201.95620.00001.9451-22.0050344.87
20772006.12.29 00:00sell10390.201.96260.00001.9526
20782006.12.29 04:47sell10400.701.96280.00001.9528
20792006.12.29 05:24sell10412.301.96310.00001.9531
20802006.12.29 05:35sell10427.801.96340.00001.9534
20812006.12.29 09:15close10427.801.96310.00001.9534234.0050578.87
20822006.12.29 09:15close10412.301.96280.00001.953169.0050647.87
20832006.12.29 09:15close10400.701.96290.00001.9528-7.0050640.87
20842006.12.29 09:15close10390.201.96300.00001.9526-8.0050632.87
20852007.01.02 22:00sell10430.201.97260.00001.9626
20862007.01.02 22:00sell10440.701.97280.00001.9628
20872007.01.02 22:00sell10452.301.97310.00001.9631
20882007.01.02 22:05sell10467.801.97340.00001.9634
20892007.01.02 23:04close10467.801.97320.00001.9634156.0050788.87
20902007.01.02 23:04close10452.301.97350.00001.9631-92.0050696.87
20912007.01.02 23:04close10440.701.97340.00001.9628-42.0050654.87
20922007.01.02 23:05close10430.201.97270.00001.9626-2.0050652.87
20932007.01.23 20:00sell10470.201.98270.00001.9727
20942007.01.23 20:02sell10480.701.98300.00001.9730
20952007.01.23 20:02sell10492.301.98360.00001.9736
20962007.01.23 20:04sell10507.801.98390.00001.9739
20972007.01.23 20:05close10507.801.98360.00001.9739234.0050886.87
20982007.01.23 20:05close10492.301.98370.00001.9736-23.0050863.87
20992007.01.23 20:06close10480.701.98380.00001.9730-56.0050807.87
21002007.01.23 20:06close10470.201.98390.00001.9727-24.0050783.87
21012007.01.25 00:00buy10510.201.96830.00001.9783
21022007.01.25 00:09buy10520.701.96800.00001.9780
21032007.01.25 00:12buy10532.301.96770.00001.9777
21042007.01.25 00:14buy10547.801.96740.00001.9774
21052007.01.25 00:39close10547.801.96760.00001.9774156.0050939.87
21062007.01.25 00:39close10532.301.96750.00001.9777-46.0050893.87
21072007.01.25 00:39close10520.701.96730.00001.9780-49.0050844.87
21082007.01.25 00:39close10510.201.96740.00001.9783-18.0050826.87
21092007.01.29 00:00buy10550.201.96130.00001.9713
21102007.01.29 00:03buy10560.701.96100.00001.9710
21112007.01.29 00:04buy10572.301.96080.00001.9708
21122007.01.29 00:09buy10587.801.96050.00001.9705
21132007.01.29 00:10close10587.801.96070.00001.9705156.0050982.87
21142007.01.29 00:10close10572.301.96060.00001.9708-46.0050936.87
21152007.01.29 00:10close10560.701.96080.00001.9710-14.0050922.87
21162007.01.29 00:10close10550.201.96100.00001.9713-6.0050916.87
21172007.01.31 18:00buy10590.201.96090.00001.9709
21182007.01.31 20:15buy10600.701.96050.00001.9705
21192007.02.01 15:48t/p10600.701.97050.00001.9705726.2551643.12
21202007.02.01 15:48close10590.201.97080.00001.9709205.5051848.62
21212007.02.01 21:00sell10610.201.96740.00001.9574
21222007.02.01 23:30sell10620.701.96770.00001.9577
21232007.02.02 05:48sell10632.301.96800.00001.9580
21242007.02.02 06:13sell10647.801.96830.00001.9583
21252007.02.02 06:40close10647.801.96810.00001.9583156.0052004.62
21262007.02.02 06:40close10632.301.96820.00001.9580-46.0051958.62
21272007.02.02 06:40close10620.701.96810.00001.9577-41.0251917.60
21282007.02.02 06:40close10610.201.96790.00001.9574-13.7251903.88
21292007.02.02 18:00sell10650.201.96600.00001.9560
21302007.02.02 18:02sell10660.701.96630.00001.9563
21312007.02.02 18:08sell10672.301.96660.00001.9566
21322007.02.02 18:19sell10687.801.96680.00001.9568
21332007.02.02 18:56close10687.801.96660.00001.9568156.0052059.88
21342007.02.02 18:56close10672.301.96620.00001.956692.0052151.88
21352007.02.02 18:57close10660.701.96630.00001.95630.0052151.88
21362007.02.02 18:57close10650.201.96640.00001.9560-8.0052143.88
21372007.02.05 19:00buy10690.201.96010.00001.9701
21382007.02.05 19:07buy10700.701.95970.00001.9697
21392007.02.05 19:08buy10712.301.95940.00001.9694
21402007.02.05 19:15buy10727.801.95910.00001.9691
21412007.02.05 19:51close10727.801.95940.00001.9691234.0052377.88
21422007.02.05 19:51close10712.301.95930.00001.9694-23.0052354.88
21432007.02.05 19:51close10700.701.95920.00001.9697-35.0052319.88
21442007.02.05 19:52close10690.201.95940.00001.9701-14.0052305.88
21452007.02.09 18:00buy10730.201.95040.00001.9604
21462007.02.09 18:13buy10740.701.95010.00001.9601
21472007.02.09 22:31buy10752.301.94980.00001.9598
21482007.02.09 22:32buy10767.801.94950.00001.9595
21492007.02.09 22:43close10767.801.94970.00001.9595156.0052461.88
21502007.02.09 22:43close10752.301.94940.00001.9598-92.0052369.88
21512007.02.09 22:43close10740.701.94910.00001.9601-70.0052299.88
21522007.02.09 22:44close10730.201.94920.00001.9604-24.0052275.88
21532007.02.12 21:00buy10770.201.94700.00001.9570
21542007.02.12 21:15buy10780.701.94680.00001.9568
21552007.02.12 23:41buy10792.301.94650.00001.9565
21562007.02.12 23:56buy10807.801.94620.00001.9562
21572007.02.13 00:07close10807.801.94640.00001.9562253.5052529.38
21582007.02.13 00:07close10792.301.94630.00001.9565-17.2552512.13
21592007.02.13 00:07close10780.701.94640.00001.9568-19.2552492.88
21602007.02.13 00:07close10770.201.94630.00001.9570-11.5052481.38
21612007.02.13 20:00buy10810.201.94400.00001.9540
21622007.02.14 11:35t/p10810.201.95400.00001.9540202.5052683.88
21632007.02.16 17:00buy10820.201.95020.00001.9602
21642007.02.16 17:00buy10830.701.94990.00001.9599
21652007.02.16 17:00buy10842.301.94960.00001.9596
21662007.02.16 17:02buy10857.801.94930.00001.9593
21672007.02.16 17:06close10857.801.94950.00001.9593156.0052839.88
21682007.02.16 17:06close10842.301.94960.00001.95960.0052839.88
21692007.02.16 17:06close10830.701.94950.00001.9599-28.0052811.88
21702007.02.16 17:06close10820.201.94960.00001.9602-12.0052799.88
21712007.02.19 19:00buy10860.201.95360.00001.9636
21722007.02.19 19:13buy10870.701.95330.00001.9633
21732007.02.19 19:16buy10882.301.95280.00001.9628
21742007.02.19 19:21buy10897.801.95250.00001.9625
21752007.02.20 03:02close10897.801.95280.00001.9625331.5053131.38
21762007.02.20 03:02close10882.301.95290.00001.962851.7553183.13
21772007.02.20 03:02close10870.701.95300.00001.9633-12.2553170.88
21782007.02.20 03:02close10860.201.95290.00001.9636-11.5053159.38
21792007.02.21 20:00buy10900.201.95410.00001.9641
21802007.02.21 20:00buy10910.701.95380.00001.9638
21812007.02.22 00:29buy10922.301.95340.00001.9634
21822007.02.22 01:08buy10937.801.95310.00001.9631
21832007.02.22 02:14close10937.801.95330.00001.9631156.0053315.38
21842007.02.22 02:14close10922.301.95340.00001.96340.0053315.38
21852007.02.22 02:14close10910.701.95330.00001.9638-8.7553306.63
21862007.02.22 02:14close10900.201.95340.00001.9641-6.5053300.13
21872007.02.22 17:00buy10940.201.95250.00001.9625
21882007.02.23 14:12t/p10940.201.96250.00001.9625202.5053502.63
21892007.02.27 21:00sell10950.201.96310.00001.9531
21902007.02.27 21:09sell10960.701.96340.00001.9534
21912007.02.27 23:57sell10972.301.96380.00001.9538
21922007.02.27 23:57sell10987.801.96410.00001.9541
21932007.02.28 00:04close10987.801.96380.00001.954188.9253591.55
21942007.02.28 00:05close10972.301.96370.00001.9538-19.7853571.77
21952007.02.28 00:05close10960.701.96340.00001.9534-13.0253558.75
21962007.02.28 00:05close10950.201.96350.00001.9531-11.7253547.03
21972007.02.28 17:00buy10990.201.96000.00001.9700
21982007.02.28 17:00buy11000.701.95970.00001.9697
21992007.02.28 17:00buy11012.301.95940.00001.9694
22002007.03.01 07:58buy11027.801.95910.00001.9691
22012007.03.01 08:10close11027.801.95930.00001.9691156.0053703.03
22022007.03.01 08:10close11012.301.95920.00001.969440.2553743.28
22032007.03.01 08:10close11000.701.95940.00001.96975.2553748.53
22042007.03.01 08:10close10990.201.95960.00001.9700-0.5053748.03
22052007.03.05 00:01buy11030.201.94470.00001.9547
22062007.03.05 00:11buy11040.701.94430.00001.9543
22072007.03.05 00:13buy11052.301.94400.00001.9540
22082007.03.05 00:13buy11067.801.94360.00001.9536
22092007.03.16 09:33close11067.801.94400.00001.95361579.5055327.53
22102007.03.16 09:34close11052.301.94390.00001.9540350.7555678.28
22112007.03.16 09:34close11040.701.94380.00001.954378.7555757.03
22122007.03.16 09:34close11030.201.94370.00001.954712.5055769.53
22132007.03.16 18:01sell11070.201.94210.00001.9321
22142007.03.16 18:07sell11080.701.94240.00001.9324
22152007.03.16 21:59sell11092.301.94260.00001.9326
22162007.03.19 01:56sell11107.801.94310.00001.9331
22172007.03.19 01:56close11107.801.94290.00001.9331156.0055925.53
22182007.03.19 01:56close11092.301.94270.00001.9326-65.7855859.75
22192007.03.19 01:56close11080.701.94280.00001.9324-41.0255818.73
22202007.03.19 01:56close11070.201.94290.00001.9321-19.7255799.01
22212007.03.19 20:00sell11110.201.94420.00001.9342
22222007.03.19 22:30sell11120.701.94460.00001.9346
22232007.03.19 22:34sell11132.301.94490.00001.9349
22242007.03.19 22:55sell11147.801.94530.00001.9353
22252007.03.19 23:02close11147.801.94500.00001.9353234.0056033.01
22262007.03.19 23:02close11132.301.94520.00001.9349-69.0055964.01
22272007.03.19 23:03close11120.701.94500.00001.9346-28.0055936.01
22282007.03.19 23:03close11110.201.94490.00001.9342-14.0055922.01
22292007.03.30 18:00buy11150.201.96830.00001.9783
22302007.03.30 18:23buy11160.701.96800.00001.9780
22312007.03.30 20:56buy11172.301.96760.00001.9776
22322007.03.30 21:00buy11187.801.96730.00001.9773
22332007.03.30 21:12close11187.801.96750.00001.9773156.0056078.01
22342007.03.30 21:12close11172.301.96760.00001.97760.0056078.01
22352007.03.30 21:12close11160.701.96740.00001.9780-42.0056036.01
22362007.03.30 21:12close11150.201.96720.00001.9783-22.0056014.01
22372007.04.02 22:00sell11190.201.97710.00001.9671
22382007.04.02 22:11sell11200.701.97740.00001.9674
22392007.04.02 22:12sell11212.301.97770.00001.9677
22402007.04.02 23:01sell11227.801.97800.00001.9680
22412007.04.02 23:41close11227.801.97770.00001.9680234.0056248.01
22422007.04.02 23:41close11212.301.97800.00001.9677-69.0056179.01
22432007.04.02 23:41close11200.701.97770.00001.9674-21.0056158.01
22442007.04.02 23:43close11190.201.97760.00001.9671-10.0056148.01
22452007.04.04 17:00buy11230.201.97740.00001.9874
22462007.04.04 17:00buy11240.701.97710.00001.9871
22472007.04.04 17:20buy11252.301.97670.00001.9867
22482007.04.04 17:56buy11267.801.97640.00001.9864
22492007.04.05 00:43close11267.801.97660.00001.9864448.5056596.51
22502007.04.05 00:43close11252.301.97650.00001.986740.2556636.76
22512007.04.05 00:43close11240.701.97640.00001.9871-22.7556614.01
22522007.04.05 00:46close11230.201.97660.00001.9874-8.5056605.51
22532007.04.06 00:00buy11270.201.97190.00001.9819
22542007.04.06 00:00buy11280.701.97160.00001.9816
22552007.04.06 00:05buy11292.301.97130.00001.9813
22562007.04.06 00:28buy11307.801.97090.00001.9809
22572007.04.06 00:44close11307.801.97120.00001.9809234.0056839.51
22582007.04.06 00:55close11292.301.97130.00001.98130.0056839.51
22592007.04.06 00:59close11280.701.97120.00001.9816-28.0056811.51
22602007.04.06 01:00close11270.201.97130.00001.9819-12.0056799.51
22612007.04.09 23:01buy11310.201.96280.00001.9728
22622007.04.09 23:15buy11320.701.96250.00001.9725
22632007.04.10 00:25buy11332.301.96220.00001.9722
22642007.04.10 00:50buy11347.801.96190.00001.9719
22652007.04.10 02:09close11347.801.96220.00001.9719234.0057033.51
22662007.04.10 02:10close11332.301.96190.00001.9722-69.0056964.51
22672007.04.10 02:11close11320.701.96220.00001.9725-12.2556952.26
22682007.04.10 02:12close11310.201.96230.00001.9728-7.5056944.76
22692007.04.10 20:02sell11350.201.97130.00001.9613
22702007.04.10 20:07sell11360.701.97160.00001.9616
22712007.04.10 21:57sell11372.301.97190.00001.9619
22722007.04.10 22:40sell11387.801.97230.00001.9623
22732007.04.10 23:41close11387.801.97200.00001.9623234.0057178.76
22742007.04.10 23:42close11372.301.97220.00001.9619-69.0057109.76
22752007.04.10 23:42close11360.701.97200.00001.9616-28.0057081.76
22762007.04.10 23:42close11350.201.97220.00001.9613-18.0057063.76
22772007.04.13 17:00sell11390.201.98240.00001.9724
22782007.04.13 17:00sell11400.701.98270.00001.9727
22792007.04.13 17:03sell11412.301.98290.00001.9729
22802007.04.13 17:04sell11427.801.98320.00001.9732
22812007.04.13 17:10close11427.801.98300.00001.9732156.0057219.76
22822007.04.13 17:10close11412.301.98310.00001.9729-46.0057173.76
22832007.04.13 17:10close11400.701.98300.00001.9727-21.0057152.76
22842007.04.13 17:10close11390.201.98320.00001.9724-16.0057136.76
22852007.04.16 17:00sell11430.201.99020.00001.9802
22862007.04.16 17:25sell11440.701.99070.00001.9807
22872007.04.16 17:26sell11452.301.99100.00001.9810
22882007.04.16 17:29sell11467.801.99130.00001.9813
22892007.04.16 17:35close11467.801.99100.00001.9813234.0057370.76
22902007.04.16 17:35close11452.301.99120.00001.9810-46.0057324.76
22912007.04.16 17:35close11440.701.99100.00001.9807-21.0057303.76
22922007.04.16 17:36close11430.201.99120.00001.9802-20.0057283.76
22932007.04.19 19:00buy11470.202.00270.00002.0127
22942007.04.19 19:08buy11480.702.00240.00002.0124
22952007.04.19 19:13buy11492.302.00210.00002.0121
22962007.04.19 19:16buy11507.802.00170.00002.0117
22972007.04.19 19:24close11507.802.00200.00002.0117234.0057517.76
22982007.04.19 19:24close11492.302.00180.00002.0121-69.0057448.76
22992007.04.19 19:25close11480.702.00170.00002.0124-49.0057399.76
23002007.04.19 19:25close11470.202.00180.00002.0127-18.0057381.76
23012007.04.19 21:00buy11510.202.00200.00002.0120
23022007.04.19 21:58buy11520.702.00170.00002.0117
23032007.04.20 10:43buy11532.302.00140.00002.0114
23042007.04.20 10:46buy11547.802.00110.00002.0111
23052007.04.20 10:50close11547.802.00130.00002.0111156.0057537.76
23062007.04.20 10:50close11532.302.00120.00002.0114-46.0057491.76
23072007.04.20 10:50close11520.702.00110.00002.0117-33.2557458.51
23082007.04.20 10:50close11510.202.00100.00002.0120-17.5057441.01
23092007.04.23 18:00buy11550.202.00180.00002.0118
23102007.04.23 19:26buy11560.702.00140.00002.0114
23112007.04.23 20:23buy11572.302.00110.00002.0111
23122007.04.23 20:48buy11587.802.00070.00002.0107
23132007.04.23 20:52close11587.802.00100.00002.0107234.0057675.01
23142007.04.23 20:52close11572.302.00070.00002.0111-92.0057583.01
23152007.04.23 20:52close11560.702.00080.00002.0114-42.0057541.01
23162007.04.23 20:53close11550.202.00100.00002.0118-16.0057525.01
23172007.04.30 00:00sell11590.201.99650.00001.9865
23182007.04.30 00:22sell11600.701.99680.00001.9868
23192007.04.30 00:22sell11612.301.99700.00001.9870
23202007.04.30 16:36sell11627.801.99740.00001.9874
23212007.05.02 02:37close11627.801.99720.00001.9874-134.1657390.85
23222007.05.02 02:37close11612.301.99730.00001.9870-154.5657236.29
23232007.05.02 02:37close11600.701.99720.00001.9868-54.0457182.25
23242007.05.02 02:37close11590.201.99700.00001.9865-17.4457164.81
23252007.05.02 22:00buy11630.201.98950.00001.9995
23262007.05.02 22:02buy11640.701.98920.00001.9992
23272007.05.02 23:26buy11652.301.98890.00001.9989
23282007.05.03 00:02buy11667.801.98850.00001.9985
23292007.05.03 00:07close11667.801.98890.00001.9985312.0057476.81
23302007.05.03 00:08close11652.301.98880.00001.998963.2557540.06
23312007.05.03 00:08close11640.701.98890.00001.99925.2557545.31
23322007.05.03 00:08close11630.201.98850.00001.9995-12.5057532.81
23332007.05.09 23:00sell11670.201.99350.00001.9835
23342007.05.09 23:05sell11680.701.99380.00001.9838
23352007.05.09 23:06sell11692.301.99420.00001.9842
23362007.05.09 23:11sell11707.801.99460.00001.9846
23372007.05.09 23:33close11707.801.99430.00001.9846234.0057766.81
23382007.05.09 23:33close11692.301.99460.00001.9842-92.0057674.81
23392007.05.09 23:34close11680.701.99450.00001.9838-49.0057625.81
23402007.05.09 23:35close11670.201.99460.00001.9835-22.0057603.81
23412007.05.15 17:00buy11710.201.98400.00001.9940
23422007.05.16 11:30buy11720.701.98360.00001.9936
23432007.05.16 11:37buy11732.301.98310.00001.9931
23442007.05.16 11:50buy11747.801.98280.00001.9928
23452007.05.16 11:51close11747.801.98300.00001.9928156.0057759.81
23462007.05.16 11:51close11732.301.98290.00001.9931-46.0057713.81
23472007.05.16 11:51close11720.701.98300.00001.9936-42.0057671.81
23482007.05.16 11:51close11710.201.98290.00001.9940-19.5057652.31
23492007.05.17 23:02buy11750.201.97470.00001.9847
23502007.05.18 01:12buy11760.701.97440.00001.9844
23512007.05.18 03:04buy11772.301.97410.00001.9841
23522007.05.18 06:57buy11787.801.97380.00001.9838
23532007.05.18 06:58close11787.801.97400.00001.9838156.0057808.31
23542007.05.18 06:58close11772.301.97390.00001.9841-46.0057762.31
23552007.05.18 06:58close11760.701.97380.00001.9844-42.0057720.31
23562007.05.18 06:58close11750.201.97370.00001.9847-17.5057702.81
23572007.05.18 18:00buy11790.201.97540.00001.9854
23582007.05.18 18:01buy11800.701.97490.00001.9849
23592007.05.18 21:00buy11812.301.97450.00001.9845
23602007.05.21 03:00buy11827.801.97420.00001.9842
23612007.05.21 03:47close11827.801.97440.00001.9842156.0057858.81
23622007.05.21 03:48close11812.301.97420.00001.9845-40.2557818.56
23632007.05.21 03:48close11800.701.97430.00001.9849-33.2557785.31
23642007.05.21 03:48close11790.201.97440.00001.9854-17.5057767.81
23652007.05.21 21:00buy11830.201.97020.00001.9802
23662007.05.23 12:37t/p11830.201.98020.00001.9802205.0057972.81
23672007.05.24 00:02sell11840.201.98600.00001.9760
23682007.05.24 01:28sell11850.701.98630.00001.9763
23692007.05.24 01:36sell11862.301.98660.00001.9766
23702007.05.24 02:23sell11877.801.98690.00001.9769
23712007.05.24 02:25close11877.801.98670.00001.9769156.0058128.81
23722007.05.24 02:25close11862.301.98680.00001.9766-46.0058082.81
23732007.05.24 02:25close11850.701.98690.00001.9763-42.0058040.81
23742007.05.24 02:26close11840.201.98670.00001.9760-14.0058026.81
23752007.05.28 20:03buy11880.201.98370.00001.9937
23762007.05.28 23:30buy11890.701.98340.00001.9934
23772007.05.28 23:56buy11902.301.98300.00001.9930
23782007.05.28 23:56buy11917.801.98270.00001.9927
23792007.05.28 23:56close11917.801.98290.00001.9927156.0058182.81
23802007.05.28 23:56close11902.301.98280.00001.9930-46.0058136.81
23812007.05.28 23:56close11890.701.98300.00001.9934-28.0058108.81
23822007.05.28 23:56close11880.201.98310.00001.9937-12.0058096.81
23832007.05.29 17:00sell11920.201.98140.00001.9714
23842007.05.29 17:23sell11930.701.98170.00001.9717
23852007.05.29 17:24sell11942.301.98200.00001.9720
23862007.05.29 17:40sell11957.801.98230.00001.9723
23872007.05.29 17:48close11957.801.98200.00001.9723234.0058330.81
23882007.05.29 17:49close11942.301.98190.00001.972023.0058353.81
23892007.05.29 17:50close11930.701.98170.00001.97170.0058353.81
23902007.05.29 17:50close11920.201.98160.00001.9714-4.0058349.81
23912007.05.30 21:00buy11960.201.97580.00001.9858
23922007.05.30 21:08buy11970.701.97550.00001.9855
23932007.05.30 21:09buy11982.301.97520.00001.9852
23942007.05.30 21:10buy11997.801.97490.00001.9849
23952007.05.30 21:11close11997.801.97510.00001.9849156.0058505.81
23962007.05.30 21:11close11982.301.97530.00001.985223.0058528.81
23972007.05.30 21:11close11970.701.97520.00001.9855-21.0058507.81
23982007.05.30 21:11close11960.201.97530.00001.9858-10.0058497.81
23992007.06.05 00:00sell12000.201.99130.00001.9813
24002007.06.05 00:13sell12010.701.99160.00001.9816
24012007.06.05 05:12sell12022.301.99200.00001.9820
24022007.06.05 05:57sell12037.801.99240.00001.9824
24032007.06.05 07:12close12037.801.99210.00001.9824234.0058731.81
24042007.06.05 07:12close12022.301.99220.00001.9820-46.0058685.81
24052007.06.05 07:12close12010.701.99230.00001.9816-49.0058636.81
24062007.06.05 07:14close12000.201.99240.00001.9813-22.0058614.81
24072007.06.08 21:00buy12040.201.96720.00001.9772
24082007.06.08 21:00buy12050.701.96690.00001.9769
24092007.06.08 21:00buy12062.301.96660.00001.9766
24102007.06.08 21:00buy12077.801.96620.00001.9762
24112007.06.08 21:09close12077.801.96650.00001.9762234.0058848.81
24122007.06.08 21:09close12062.301.96630.00001.9766-69.0058779.81
24132007.06.08 21:09close12050.701.96650.00001.9769-28.0058751.81
24142007.06.08 21:13close12040.201.96630.00001.9772-18.0058733.81
24152007.06.13 00:01sell12080.201.97410.00001.9641
24162007.06.13 00:15sell12090.701.97440.00001.9644
24172007.06.13 01:00sell12102.301.97470.00001.9647
24182007.06.13 03:03sell12117.801.97490.00001.9649
24192007.06.13 03:04close12117.801.97470.00001.9649156.0058889.81
24202007.06.13 03:04close12102.301.97490.00001.9647-46.0058843.81
24212007.06.13 03:04close12090.701.97510.00001.9644-49.0058794.81
24222007.06.13 03:04close12080.201.97520.00001.9641-22.0058772.81
24232007.06.13 19:00buy12120.201.97330.00001.9833
24242007.06.13 19:03buy12130.701.97300.00001.9830
24252007.06.13 19:05buy12142.301.97270.00001.9827
24262007.06.13 19:05buy12157.801.97240.00001.9824
24272007.06.13 19:13close12157.801.97260.00001.9824156.0058928.81
24282007.06.13 19:14close12142.301.97270.00001.98270.0058928.81
24292007.06.13 19:14close12130.701.97280.00001.9830-14.0058914.81
24302007.06.13 19:15close12120.201.97270.00001.9833-12.0058902.81
24312007.06.14 20:01buy12160.201.97110.00001.9811
24322007.06.14 20:01buy12170.701.97090.00001.9809
24332007.06.14 20:18buy12182.301.97050.00001.9805
24342007.06.14 20:20buy12197.801.97020.00001.9802
24352007.06.14 20:28close12197.801.97040.00001.9802156.0059058.81
24362007.06.14 20:28close12182.301.97030.00001.9805-46.0059012.81
24372007.06.14 20:28close12170.701.97020.00001.9809-49.0058963.81
24382007.06.14 20:28close12160.201.97010.00001.9811-20.0058943.81
24392007.06.20 00:07sell12200.201.98810.00001.9781
24402007.06.20 03:37sell12210.701.98840.00001.9784
24412007.06.20 08:11sell12222.301.98870.00001.9787
24422007.06.20 08:34sell12237.801.98900.00001.9790
24432007.06.20 08:42close12237.801.98880.00001.9790156.0059099.81
24442007.06.20 08:42close12222.301.98930.00001.9787-138.0058961.81
24452007.06.20 08:43close12210.701.98920.00001.9784-56.0058905.81
24462007.06.20 08:43close12200.201.98940.00001.9781-26.0058879.81
24472007.06.20 23:00sell12240.201.99290.00001.9829
24482007.06.20 23:14sell12250.701.99310.00001.9831
24492007.06.20 23:29sell12262.301.99360.00001.9836
24502007.06.21 14:33sell12277.801.99400.00001.9840
24512007.06.21 14:34close12277.801.99380.00001.9840156.0059035.81
24522007.06.21 14:34close12262.301.99390.00001.9836-197.3458838.47
24532007.06.21 14:34close12250.701.99400.00001.9831-102.0658736.41
24542007.06.21 14:34close12240.201.99390.00001.9829-31.1658705.25
24552007.06.21 21:01sell12280.201.99190.00001.9819
24562007.06.21 21:13sell12290.701.99220.00001.9822
24572007.06.21 21:53sell12302.301.99250.00001.9825
24582007.06.21 23:12sell12317.801.99280.00001.9828
24592007.06.21 23:28close12317.801.99260.00001.9828156.0058861.25
24602007.06.21 23:29close12302.301.99270.00001.9825-46.0058815.25
24612007.06.21 23:29close12290.701.99240.00001.9822-14.0058801.25
24622007.06.21 23:29close12280.201.99250.00001.9819-12.0058789.25
24632007.06.26 22:00sell12320.201.99930.00001.9893
24642007.06.27 23:14sell12330.701.99960.00001.9896
24652007.06.28 00:30sell12342.302.00000.00001.9900
24662007.06.28 07:56sell12357.802.00030.00001.9903
24672007.06.28 11:07close12357.802.00010.00001.9903156.0058945.25
24682007.06.28 11:07close12342.302.00000.00001.99000.0058945.25
24692007.06.28 11:07close12330.702.00010.00001.9896-74.0658871.19
24702007.06.28 11:07close12320.202.00000.00001.9893-28.8858842.31
24712007.06.28 19:00sell12360.202.00130.00001.9913
24722007.06.28 19:30sell12370.702.00160.00001.9916
24732007.06.28 19:48sell12382.302.00190.00001.9919
24742007.06.28 19:49sell12397.802.00220.00001.9922
24752007.06.28 19:53close12397.802.00200.00001.9922156.0058998.31
24762007.06.28 19:53close12382.302.00180.00001.991923.0059021.31
24772007.06.28 19:53close12370.702.00190.00001.9916-21.0059000.31
24782007.06.28 19:54close12360.202.00180.00001.9913-10.0058990.31
24792007.07.09 23:00sell12400.202.01520.00002.0052
24802007.07.09 23:27sell12410.702.01550.00002.0055
24812007.07.09 23:57sell12422.302.01580.00002.0058
24822007.07.10 05:03sell12437.802.01610.00002.0061
24832007.07.10 06:05close12437.802.01590.00002.0061156.0059146.31
24842007.07.10 06:06close12422.302.01600.00002.0058-88.7859057.53
24852007.07.10 06:06close12410.702.01580.00002.0055-34.0259023.51
24862007.07.10 06:06close12400.202.01610.00002.0052-21.7259001.79
24872007.07.11 20:00sell12440.202.03290.00002.0229
24882007.07.11 20:43sell12450.702.03320.00002.0232
24892007.07.11 20:53sell12462.302.03350.00002.0235
24902007.07.11 21:08sell12477.802.03380.00002.0238
24912007.07.11 21:48close12477.802.03360.00002.0238156.0059157.79
24922007.07.11 21:48close12462.302.03370.00002.0235-46.0059111.79
24932007.07.11 21:49close12450.702.03380.00002.0232-42.0059069.79
24942007.07.11 21:51close12440.202.03370.00002.0229-16.0059053.79
24952007.07.16 18:00sell12480.202.03720.00002.0272
24962007.07.16 18:01sell12490.702.03750.00002.0275
24972007.07.16 18:21sell12502.302.03780.00002.0278
24982007.07.17 08:45sell12517.802.03810.00002.0281
24992007.07.17 09:02close12517.802.03790.00002.0281156.0059209.79
25002007.07.17 09:03close12502.302.03780.00002.0278-42.7859167.01
25012007.07.17 09:03close12490.702.03800.00002.0275-48.0259118.99
25022007.07.17 09:03close12480.202.03790.00002.0272-17.7259101.27
25032007.07.18 00:01sell12520.202.04650.00002.0365
25042007.07.18 00:02sell12530.702.04680.00002.0368
25052007.07.18 00:57sell12542.302.04720.00002.0372
25062007.07.18 00:58sell12557.802.04760.00002.0376
25072007.07.18 01:19close12557.802.04740.00002.0376156.0059257.27
25082007.07.18 01:19close12542.302.04750.00002.0372-69.0059188.27
25092007.07.18 01:20close12530.702.04760.00002.0368-56.0059132.27
25102007.07.18 01:21close12520.202.04750.00002.0365-20.0059112.27
25112007.07.19 00:00sell12560.202.05320.00002.0432
25122007.07.19 00:00sell12570.702.05370.00002.0437
25132007.07.19 00:05sell12582.302.05400.00002.0440
25142007.07.20 16:18sell12597.802.05430.00002.0443
25152007.07.20 18:49close12597.802.05410.00002.0443156.0059268.27
25162007.07.20 18:49close12582.302.05400.00002.0440-42.7859225.49
25172007.07.20 18:49close12570.702.05410.00002.0437-41.0259184.47
25182007.07.20 18:49close12560.202.05420.00002.0432-23.7259160.75
25192007.07.25 23:00buy12600.202.05390.00002.0639
25202007.07.25 23:12buy12610.702.05360.00002.0636
25212007.07.26 00:05buy12622.302.05330.00002.0633
25222007.07.26 00:06buy12637.802.05300.00002.0630
25232007.07.26 00:31close12637.802.05320.00002.0630156.0059316.75
25242007.07.26 00:31close12622.302.05310.00002.0633-46.0059270.75
25252007.07.26 00:31close12610.702.05300.00002.0636-15.7559255.00
25262007.07.26 00:32close12600.202.05310.00002.0639-8.5059246.50
25272007.07.26 18:00buy12640.202.04920.00002.0592
25282007.07.26 18:00buy12650.702.04890.00002.0589
25292007.07.26 20:56buy12662.302.04860.00002.0586
25302007.07.26 21:45buy12677.802.04830.00002.0583
25312007.07.26 21:52close12677.802.04880.00002.0583390.0059636.50
25322007.07.26 21:52close12662.302.04850.00002.0586-23.0059613.50
25332007.07.26 21:53close12650.702.04840.00002.0589-35.0059578.50
25342007.07.26 21:53close12640.202.04860.00002.0592-12.0059566.50
25352007.07.31 23:00sell12680.202.03100.00002.0210
25362007.08.01 08:03t/p12680.202.02100.00002.0210196.2859762.78
25372007.08.07 23:00buy12690.202.02140.00002.0314
25382007.08.07 23:01buy12700.702.02110.00002.0311
25392007.08.08 08:05buy12712.302.02080.00002.0308
25402007.08.08 08:06buy12727.802.02050.00002.0305
25412007.08.08 09:49close12727.802.02070.00002.0305156.0059918.78
25422007.08.08 09:49close12712.302.02060.00002.0308-46.0059872.78
25432007.08.08 09:49close12700.702.02070.00002.0311-19.2559853.53
25442007.08.08 09:49close12690.202.02080.00002.0314-9.5059844.03
25452007.08.13 22:00buy12730.202.01330.00002.0233
25462007.08.13 22:02buy12740.702.01300.00002.0230
25472007.08.13 22:03buy12752.302.01260.00002.0226
25482007.08.13 22:03buy12767.802.01220.00002.0222
25492007.08.13 22:19close12767.802.01240.00002.0222156.0060000.03
25502007.08.13 22:20close12752.302.01230.00002.0226-69.0059931.03
25512007.08.13 22:20close12740.702.01240.00002.0230-42.0059889.03
25522007.08.13 22:20close12730.202.01210.00002.0233-24.0059865.03
25532007.08.16 22:00buy12770.201.98260.00001.9926
25542007.08.16 22:06buy12780.701.98230.00001.9923
25552007.08.16 22:33buy12792.301.98200.00001.9920
25562007.08.16 22:35buy12807.801.98110.00001.9911
25572007.08.16 22:36close12807.801.98140.00001.9911234.0060099.03
25582007.08.16 22:36close12792.301.98130.00001.9920-161.0059938.03
25592007.08.16 22:36close12780.701.98150.00001.9923-56.0059882.03
25602007.08.16 22:36close12770.201.98160.00001.9926-20.0059862.03
25612007.08.20 18:00sell12810.201.98270.00001.9727
25622007.08.20 18:02sell12820.701.98290.00001.9729
25632007.08.20 18:08sell12832.301.98320.00001.9732
25642007.08.20 18:25sell12847.801.98350.00001.9735
25652007.08.20 18:59close12847.801.98320.00001.9735234.0060096.03
25662007.08.20 18:59close12832.301.98330.00001.9732-23.0060073.03
25672007.08.20 18:59close12820.701.98320.00001.9729-21.0060052.03
25682007.08.20 18:59close12810.201.98300.00001.9727-6.0060046.03
25692007.08.21 22:00buy12850.201.98270.00001.9927
25702007.08.21 22:00buy12860.701.98230.00001.9923
25712007.08.21 22:12buy12872.301.98200.00001.9920
25722007.08.21 22:29buy12887.801.98170.00001.9917
25732007.08.21 22:35close12887.801.98190.00001.9917156.0060202.03
25742007.08.21 22:35close12872.301.98220.00001.992046.0060248.03
25752007.08.21 22:35close12860.701.98210.00001.9923-14.0060234.03
25762007.08.21 22:36close12850.201.98220.00001.9927-10.0060224.03
25772007.08.23 20:00sell12890.202.00440.00001.9944
25782007.08.23 20:07sell12900.702.00470.00001.9947
25792007.08.23 20:09sell12912.302.00500.00001.9950
25802007.08.23 20:10sell12927.802.00530.00001.9953
25812007.08.23 20:11close12927.802.00510.00001.9953156.0060380.03
25822007.08.23 20:12close12912.302.00530.00001.9950-69.0060311.03
25832007.08.23 20:12close12900.702.00520.00001.9947-35.0060276.03
25842007.08.23 20:12close12890.202.00510.00001.9944-14.0060262.03
25852007.08.31 00:00sell12930.202.01330.00002.0033
25862007.08.31 00:08sell12940.702.01370.00002.0037
25872007.08.31 00:10sell12952.302.01400.00002.0040
25882007.08.31 00:12sell12967.802.01430.00002.0043
25892007.08.31 00:18close12967.802.01400.00002.0043234.0060496.03
25902007.08.31 00:19close12952.302.01420.00002.0040-46.0060450.03
25912007.08.31 00:19close12940.702.01400.00002.0037-21.0060429.03
25922007.08.31 00:19close12930.202.01390.00002.0033-12.0060417.03
25932007.08.31 18:00sell12970.202.01660.00002.0066
25942007.08.31 18:28sell12980.702.01690.00002.0069
25952007.08.31 18:29sell12992.302.01720.00002.0072
25962007.08.31 18:29sell13007.802.01750.00002.0075
25972007.08.31 18:33close13007.802.01730.00002.0075156.0060573.03
25982007.08.31 18:33close12992.302.01740.00002.0072-46.0060527.03
25992007.08.31 18:33close12980.702.01730.00002.0069-28.0060499.03
26002007.08.31 18:33close12970.202.01740.00002.0066-16.0060483.03
26012007.09.04 21:00buy13010.202.01480.00002.0248
26022007.09.04 21:04buy13020.702.01450.00002.0245
26032007.09.04 21:44buy13032.302.01430.00002.0243
26042007.09.04 22:01buy13047.802.01400.00002.0240
26052007.09.05 00:07close13047.802.01420.00002.0240253.5060736.53
26062007.09.05 00:08close13032.302.01410.00002.0243-17.2560719.28
26072007.09.05 00:08close13020.702.01380.00002.0245-40.2560679.03
26082007.09.05 00:08close13010.202.01410.00002.0248-11.5060667.53
26092007.09.17 23:01buy13050.201.99480.00002.0048
26102007.09.17 23:11buy13060.701.99450.00002.0045
26112007.09.17 23:59buy13072.301.99420.00002.0042
26122007.09.18 00:09buy13087.801.99390.00002.0039
26132007.09.18 00:35close13087.801.99450.00002.0039468.0061135.53
26142007.09.18 00:36close13072.301.99440.00002.004274.7561210.28
26152007.09.18 00:36close13060.701.99450.00002.00458.7561219.03
26162007.09.18 00:36close13050.201.99460.00002.0048-1.5061217.53
26172007.09.20 23:00sell13090.202.00770.00001.9977
26182007.09.20 23:04sell13100.702.00800.00001.9980
26192007.09.20 23:05sell13112.302.00830.00001.9983
26202007.09.20 23:09sell13127.802.00890.00001.9989
26212007.09.20 23:09close13127.802.00860.00001.9989234.0061451.53
26222007.09.20 23:10close13112.302.00880.00001.9983-115.0061336.53
26232007.09.20 23:10close13100.702.00890.00001.9980-63.0061273.53
26242007.09.20 23:10close13090.202.00900.00001.9977-26.0061247.53
26252007.09.26 18:00buy13130.202.01590.00002.0259
26262007.09.26 18:01buy13140.702.01550.00002.0255
26272007.09.26 18:52buy13152.302.01520.00002.0252
26282007.09.26 19:04buy13167.802.01490.00002.0249
26292007.09.26 20:22close13167.802.01510.00002.0249156.0061403.53
26302007.09.26 20:22close13152.302.01480.00002.0252-92.0061311.53
26312007.09.26 20:23close13140.702.01470.00002.0255-56.0061255.53
26322007.09.26 20:23close13130.202.01480.00002.0259-22.0061233.53
26332007.09.26 21:00buy13170.202.01560.00002.0256
26342007.09.26 21:04buy13180.702.01530.00002.0253
26352007.09.26 21:15buy13192.302.01500.00002.0250
26362007.09.26 21:20buy13207.802.01470.00002.0247
26372007.09.26 21:25close13207.802.01490.00002.0247156.0061389.53
26382007.09.26 21:26close13192.302.01480.00002.0250-46.0061343.53
26392007.09.26 21:26close13180.702.01490.00002.0253-28.0061315.53
26402007.09.26 21:27close13170.202.01480.00002.0256-16.0061299.53
26412007.10.09 18:00buy13210.202.03320.00002.0432
26422007.10.09 20:00buy13220.702.03290.00002.0429
26432007.10.09 20:00buy13232.302.03260.00002.0426
26442007.10.09 20:01buy13247.802.03240.00002.0424
26452007.10.09 20:03close13247.802.03250.00002.042478.0061377.53
26462007.10.09 20:03close13232.302.03280.00002.042646.0061423.53
26472007.10.09 20:03close13220.702.03270.00002.0429-14.0061409.53
26482007.10.09 20:03close13210.202.03260.00002.0432-12.0061397.53
26492007.10.10 18:00sell13250.202.04310.00002.0331
26502007.10.10 19:42sell13260.702.04340.00002.0334
26512007.10.11 15:17t/p13260.702.03340.00002.0334660.9462058.47
26522007.10.11 15:17close13250.202.03340.00002.0331182.8462241.31
26532007.10.16 00:04sell13270.202.04270.00002.0327
26542007.10.16 01:02sell13280.702.04310.00002.0331
26552007.10.16 01:08sell13292.302.04340.00002.0334
26562007.10.16 01:08sell13307.802.04370.00002.0337
26572007.10.16 01:10close13307.802.04350.00002.0337156.0062397.31
26582007.10.16 01:10close13292.302.04320.00002.033446.0062443.31
26592007.10.16 01:11close13280.702.04310.00002.03310.0062443.31
26602007.10.16 01:11close13270.202.04280.00002.0327-2.0062441.31
26612007.10.17 00:00buy13310.202.03250.00002.0425
26622007.10.17 00:14buy13320.702.03220.00002.0422
26632007.10.17 00:27buy13332.302.03170.00002.0417
26642007.10.17 01:38buy13347.802.03140.00002.0414
26652007.10.17 01:52close13347.802.03160.00002.0414156.0062597.31
26662007.10.17 01:52close13332.302.03150.00002.0417-46.0062551.31
26672007.10.17 01:52close13320.702.03160.00002.0422-42.0062509.31
26682007.10.17 01:52close13310.202.03150.00002.0425-20.0062489.31
26692007.10.18 20:00sell13350.202.04610.00002.0361
26702007.10.18 20:01sell13360.702.04640.00002.0364
26712007.10.18 20:06sell13372.302.04670.00002.0367
26722007.10.19 04:52sell13387.802.04710.00002.0371
26732007.10.19 04:55close13387.802.04680.00002.0371234.0062723.31
26742007.10.19 04:55close13372.302.04710.00002.0367-134.7862588.53
26752007.10.19 04:56close13360.702.04690.00002.0364-48.0262540.51
26762007.10.19 04:56close13350.202.04650.00002.0361-11.7262528.79
26772007.10.19 20:00sell13390.302.04760.00002.0376
26782007.10.19 20:02sell13401.002.04790.00002.0379
26792007.10.19 20:04sell13413.502.04820.00002.0382
26802007.10.19 20:10sell134211.802.04870.00002.0387
26812007.10.22 03:34close134211.802.04850.00002.038716.5262545.31
26822007.10.22 03:34close13413.502.04830.00002.0382-100.1062445.21
26832007.10.22 03:34close13401.002.04840.00002.0379-68.6062376.61
26842007.10.22 03:35close13390.302.04850.00002.0376-32.5862344.03
26852007.10.23 00:02buy13430.202.03080.00002.0408
26862007.10.23 10:31t/p13430.202.04080.00002.0408200.0062544.03
26872007.10.31 00:02sell13440.302.06800.00002.0580
26882007.10.31 01:45sell13451.002.06830.00002.0583
26892007.10.31 01:54sell13463.502.06860.00002.0586
26902007.10.31 01:54sell134711.802.06900.00002.0590
26912007.10.31 02:16close134711.802.06870.00002.0590354.0062898.03
26922007.10.31 02:16close13463.502.06880.00002.0586-70.0062828.03
26932007.10.31 02:17close13451.002.06890.00002.0583-60.0062768.03
26942007.10.31 02:20close13440.302.06880.00002.0580-24.0062744.03
26952007.11.01 21:00sell13480.302.07870.00002.0687
26962007.11.01 21:01sell13491.002.07900.00002.0690
26972007.11.01 21:04sell13503.502.07950.00002.0695
26982007.11.01 21:13sell135111.802.07980.00002.0698
26992007.11.01 21:17close135111.802.07960.00002.0698236.0062980.03
27002007.11.01 21:17close13503.502.07970.00002.0695-70.0062910.03
27012007.11.01 21:17close13491.002.07960.00002.0690-60.0062850.03
27022007.11.01 21:17close13480.302.07950.00002.0687-24.0062826.03
27032007.11.06 00:04buy13520.302.08070.00002.0907
27042007.11.07 03:28t/p13520.302.09070.00002.0907303.7563129.78
27052007.11.07 22:00sell13530.302.10100.00002.0910
27062007.11.07 22:00sell13541.002.10130.00002.0913
27072007.11.07 22:01sell13553.502.10160.00002.0916
27082007.11.07 22:12sell135611.802.10210.00002.0921
27092007.11.07 22:42close135611.802.10190.00002.0921236.0063365.78
27102007.11.07 22:42close13553.502.10210.00002.0916-175.0063190.78
27112007.11.07 22:43close13541.002.10220.00002.0913-90.0063100.78
27122007.11.07 22:43close13530.302.10240.00002.0910-42.0063058.78
27132007.11.09 00:01sell13570.302.10680.00002.0968
27142007.11.09 00:21sell13581.002.10710.00002.0971
27152007.11.09 00:46sell13593.502.10740.00002.0974
27162007.11.09 00:50sell136011.802.10770.00002.0977
27172007.11.09 00:50close136011.802.10740.00002.0977354.0063412.78
27182007.11.09 00:51close13593.502.10750.00002.0974-35.0063377.78
27192007.11.09 00:51close13581.002.10740.00002.0971-30.0063347.78
27202007.11.09 00:51close13570.302.10760.00002.0968-24.0063323.78
27212007.11.15 21:00buy13610.302.04360.00002.0536
27222007.11.15 21:00buy13621.002.04330.00002.0533
27232007.11.15 21:02buy13633.502.04300.00002.0530
27242007.11.15 21:06buy136411.802.04260.00002.0526
27252007.11.15 21:11close136411.802.04280.00002.0526236.0063559.78
27262007.11.15 21:11close13633.502.04270.00002.0530-105.0063454.78
27272007.11.15 21:11close13621.002.04290.00002.0533-40.0063414.78
27282007.11.15 21:11close13610.302.04280.00002.0536-24.0063390.78
27292007.11.19 18:00sell13650.302.04770.00002.0377
27302007.11.19 18:02sell13661.002.04820.00002.0382
27312007.11.19 18:02sell13673.502.04850.00002.0385
27322007.11.19 18:03sell136811.802.04880.00002.0388
27332007.11.19 18:41close136811.802.04850.00002.0388354.0063744.78
27342007.11.19 18:41close13673.502.04860.00002.0385-35.0063709.78
27352007.11.19 18:41close13661.002.04840.00002.0382-20.0063689.78
27362007.11.19 18:42close13650.302.04830.00002.0377-18.0063671.78
27372007.11.21 20:01buy13690.302.06280.00002.0728
27382007.11.22 01:03buy13701.002.06240.00002.0724
27392007.11.22 01:42buy13713.502.06210.00002.0721
27402007.11.22 02:02buy137211.802.06180.00002.0718
27412007.11.22 02:07close137211.802.06200.00002.0718236.0063907.78
27422007.11.22 02:08close13713.502.06190.00002.0721-70.0063837.78
27432007.11.22 02:08close13701.002.06200.00002.0724-40.0063797.78
27442007.11.22 02:08close13690.302.06190.00002.0728-15.7563782.03
27452007.11.23 22:00buy13730.302.06110.00002.0711
27462007.11.23 22:07buy13741.002.06080.00002.0708
27472007.11.23 22:21buy13753.502.06010.00002.0701
27482007.11.26 10:14t/p13753.502.07010.00002.07013543.7567325.78
27492007.11.26 10:14close13741.002.07010.00002.0708942.5068268.28
27502007.11.26 10:14close13730.302.07020.00002.0711276.7568545.03
27512007.11.26 18:00sell13760.302.06790.00002.0579
27522007.11.26 18:00sell13771.002.06820.00002.0582
27532007.11.26 18:09sell13783.502.06850.00002.0585
27542007.11.26 18:16sell137911.802.06870.00002.0587
27552007.11.26 18:17close137911.802.06860.00002.0587118.0068663.03
27562007.11.26 18:17close13783.502.06870.00002.0585-70.0068593.03
27572007.11.26 18:17close13771.002.06860.00002.0582-40.0068553.03
27582007.11.26 18:17close13760.302.06880.00002.0579-27.0068526.03
27592007.12.06 00:05buy13800.302.02850.00002.0385
27602007.12.06 00:55buy13811.002.02820.00002.0382
27612007.12.06 00:56buy13823.502.02790.00002.0379
27622007.12.06 00:58buy138311.802.02760.00002.0376
27632007.12.06 01:04close138311.802.02780.00002.0376236.0068762.03
27642007.12.06 01:04close13823.502.02770.00002.0379-70.0068692.03
27652007.12.06 01:04close13811.002.02780.00002.0382-40.0068652.03
27662007.12.06 01:04close13800.302.02770.00002.0385-24.0068628.03
27672007.12.10 23:00sell13840.302.04600.00002.0360
27682007.12.10 23:11sell13851.002.04630.00002.0363
27692007.12.10 23:16sell13863.502.04660.00002.0366
27702007.12.10 23:26sell138711.802.04700.00002.0370
27712007.12.10 23:28close138711.802.04670.00002.0370354.0068982.03
27722007.12.10 23:28close13863.502.04680.00002.0366-70.0068912.03
27732007.12.10 23:29close13851.002.04670.00002.0363-40.0068872.03
27742007.12.10 23:29close13840.302.04650.00002.0360-15.0068857.03
27752007.12.14 00:04buy13880.302.04140.00002.0514
27762007.12.14 00:04buy13891.002.04110.00002.0511
27772007.12.14 03:20buy13903.502.04080.00002.0508
27782007.12.14 03:25buy139111.802.04040.00002.0504
27792007.12.14 03:29close139111.802.04060.00002.0504236.0069093.03
27802007.12.14 03:29close13903.502.04050.00002.0508-105.0068988.03
27812007.12.14 03:30close13891.002.04040.00002.0511-70.0068918.03
27822007.12.14 03:30close13880.302.04050.00002.0514-27.0068891.03
27832007.12.20 23:00buy13920.301.98400.00001.9940
27842007.12.20 23:05buy13931.001.98360.00001.9936
27852007.12.20 23:10buy13943.501.98310.00001.9931
27862007.12.20 23:37buy139511.801.98280.00001.9928
27872007.12.20 23:40close139511.801.98300.00001.9928236.0069127.03
27882007.12.20 23:40close13943.501.98290.00001.9931-70.0069057.03
27892007.12.20 23:42close13931.001.98300.00001.9936-60.0068997.03
27902007.12.20 23:42close13920.301.98310.00001.9940-27.0068970.03