Strategy Tester Report
10p3v0.04
MetaQuotes-Demo (Build 216)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=0; risk=0.4; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=0; StartTrade=17;
|Bars in test
|22659
|Ticks modelled
|7312350
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|48970.03
|Gross profit
|76358.24
|Gross loss
|-27388.21
|Profit factor
|2.79
|Expected payoff
|35.10
|Absolute drawdown
|701.00
|Maximal drawdown
|29593.00 (53.36%)
|Relative drawdown
|53.36% (29593.00)
|Total trades
|1395
|Short positions (won %)
|652 (32.98%)
|Long positions (won %)
|743 (36.34%)
|Profit trades (% of total)
|485 (34.77%)
|Loss trades (% of total)
|910 (65.23%)
|Largest
|profit trade
|3543.75
|loss trade
|-1077.78
|Average
|profit trade
|157.44
|loss trade
|-30.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (1371.25)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-246.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4881.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1510.52 (3)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.07 00:02
|sell
|1
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8309
|2
|2004.07.07 00:05
|sell
|2
|0.30
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|3
|2004.07.07 00:08
|sell
|3
|1.20
|1.8415
|0.0000
|1.8315
|4
|2004.07.07 01:54
|sell
|4
|3.90
|1.8418
|0.0000
|1.8318
|5
|2004.07.07 01:54
|close
|4
|3.90
|1.8415
|0.0000
|1.8318
|117.00
|20117.00
|6
|2004.07.07 01:54
|close
|3
|1.20
|1.8416
|0.0000
|1.8315
|-12.00
|20105.00
|7
|2004.07.07 01:54
|close
|2
|0.30
|1.8411
|0.0000
|1.8312
|3.00
|20108.00
|8
|2004.07.07 01:54
|close
|1
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8309
|-4.00
|20104.00
|9
|2004.07.07 23:00
|sell
|5
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|10
|2004.07.07 23:00
|sell
|6
|0.30
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|11
|2004.07.07 23:00
|sell
|7
|1.20
|1.8563
|0.0000
|1.8463
|12
|2004.07.07 23:02
|sell
|8
|3.90
|1.8566
|0.0000
|1.8466
|13
|2004.07.07 23:03
|close
|8
|3.90
|1.8563
|0.0000
|1.8466
|117.00
|20221.00
|14
|2004.07.07 23:03
|close
|7
|1.20
|1.8564
|0.0000
|1.8463
|-12.00
|20209.00
|15
|2004.07.07 23:04
|close
|6
|0.30
|1.8565
|0.0000
|1.8460
|-15.00
|20194.00
|16
|2004.07.07 23:04
|close
|5
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8457
|-6.00
|20188.00
|17
|2004.07.08 22:00
|sell
|9
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|18
|2004.07.08 22:00
|sell
|10
|0.30
|1.8498
|0.0000
|1.8398
|19
|2004.07.08 22:06
|sell
|11
|1.20
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|20
|2004.07.08 22:15
|sell
|12
|3.90
|1.8504
|0.0000
|1.8404
|21
|2004.07.08 22:46
|close
|12
|3.90
|1.8502
|0.0000
|1.8404
|78.00
|20266.00
|22
|2004.07.08 22:46
|close
|11
|1.20
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|0.00
|20266.00
|23
|2004.07.08 22:46
|close
|10
|0.30
|1.8504
|0.0000
|1.8398
|-18.00
|20248.00
|24
|2004.07.08 22:46
|close
|9
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8394
|-12.00
|20236.00
|25
|2004.07.12 23:00
|sell
|13
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8521
|26
|2004.07.12 23:00
|sell
|14
|0.30
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|27
|2004.07.13 08:03
|t/p
|14
|0.30
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|294.42
|20530.42
|28
|2004.07.13 08:03
|close
|13
|0.10
|1.8525
|0.0000
|1.8521
|94.14
|20624.56
|29
|2004.07.13 23:00
|buy
|15
|0.10
|1.8577
|0.0000
|1.8677
|30
|2004.07.13 23:00
|buy
|16
|0.30
|1.8572
|0.0000
|1.8672
|31
|2004.07.13 23:17
|buy
|17
|1.20
|1.8569
|0.0000
|1.8669
|32
|2004.07.13 23:19
|buy
|18
|3.90
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|33
|2004.07.13 23:19
|close
|18
|3.90
|1.8568
|0.0000
|1.8666
|78.00
|20702.56
|34
|2004.07.13 23:19
|close
|17
|1.20
|1.8572
|0.0000
|1.8669
|36.00
|20738.56
|35
|2004.07.13 23:19
|close
|16
|0.30
|1.8571
|0.0000
|1.8672
|-3.00
|20735.56
|36
|2004.07.13 23:19
|close
|15
|0.10
|1.8575
|0.0000
|1.8677
|-2.00
|20733.56
|37
|2004.07.21 23:00
|buy
|19
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8515
|38
|2004.07.21 23:11
|buy
|20
|0.30
|1.8411
|0.0000
|1.8511
|39
|2004.07.21 23:17
|buy
|21
|1.20
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|40
|2004.07.22 00:24
|buy
|22
|3.90
|1.8403
|0.0000
|1.8503
|41
|2004.07.22 00:29
|close
|22
|3.90
|1.8405
|0.0000
|1.8503
|78.00
|20811.56
|42
|2004.07.22 00:29
|close
|21
|1.20
|1.8404
|0.0000
|1.8508
|-3.00
|20808.56
|43
|2004.07.22 00:29
|close
|20
|0.30
|1.8408
|0.0000
|1.8511
|2.25
|20810.81
|44
|2004.07.22 00:29
|close
|19
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8515
|-4.25
|20806.56
|45
|2004.07.28 17:00
|buy
|23
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8329
|46
|2004.07.28 17:00
|buy
|24
|0.30
|1.8226
|0.0000
|1.8326
|47
|2004.07.28 17:01
|buy
|25
|1.20
|1.8222
|0.0000
|1.8322
|48
|2004.07.28 17:01
|buy
|26
|3.90
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|49
|2004.07.28 17:02
|close
|26
|3.90
|1.8220
|0.0000
|1.8318
|78.00
|20884.56
|50
|2004.07.28 17:02
|close
|25
|1.20
|1.8219
|0.0000
|1.8322
|-36.00
|20848.56
|51
|2004.07.28 17:02
|close
|24
|0.30
|1.8223
|0.0000
|1.8326
|-9.00
|20839.56
|52
|2004.07.28 17:02
|close
|23
|0.10
|1.8222
|0.0000
|1.8329
|-7.00
|20832.56
|53
|2004.07.29 21:00
|buy
|27
|0.10
|1.8157
|0.0000
|1.8257
|54
|2004.07.29 21:19
|buy
|28
|0.30
|1.8154
|0.0000
|1.8254
|55
|2004.07.30 08:34
|buy
|29
|1.20
|1.8151
|0.0000
|1.8251
|56
|2004.07.30 08:37
|buy
|30
|3.90
|1.8148
|0.0000
|1.8248
|57
|2004.07.30 08:45
|close
|30
|3.90
|1.8150
|0.0000
|1.8248
|78.00
|20910.56
|58
|2004.07.30 08:45
|close
|29
|1.20
|1.8148
|0.0000
|1.8251
|-36.00
|20874.56
|59
|2004.07.30 08:45
|close
|28
|0.30
|1.8151
|0.0000
|1.8254
|-5.25
|20869.31
|60
|2004.07.30 08:45
|close
|27
|0.10
|1.8146
|0.0000
|1.8257
|-9.75
|20859.56
|61
|2004.08.02 18:00
|sell
|31
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8178
|62
|2004.08.02 18:03
|sell
|32
|0.30
|1.8282
|0.0000
|1.8182
|63
|2004.08.02 18:03
|sell
|33
|1.20
|1.8286
|0.0000
|1.8186
|64
|2004.08.02 21:05
|sell
|34
|3.90
|1.8290
|0.0000
|1.8190
|65
|2004.08.02 21:05
|close
|34
|3.90
|1.8286
|0.0000
|1.8190
|156.00
|21015.56
|66
|2004.08.02 21:05
|close
|33
|1.20
|1.8287
|0.0000
|1.8186
|-12.00
|21003.56
|67
|2004.08.02 21:05
|close
|32
|0.30
|1.8282
|0.0000
|1.8182
|0.00
|21003.56
|68
|2004.08.02 21:05
|close
|31
|0.10
|1.8284
|0.0000
|1.8178
|-6.00
|20997.56
|69
|2004.08.03 18:00
|buy
|35
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8350
|70
|2004.08.03 18:00
|buy
|36
|0.30
|1.8245
|0.0000
|1.8345
|71
|2004.08.04 00:01
|buy
|37
|1.20
|1.8242
|0.0000
|1.8342
|72
|2004.08.04 01:34
|buy
|38
|3.90
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|73
|2004.08.04 01:35
|close
|38
|3.90
|1.8242
|0.0000
|1.8339
|117.00
|21114.56
|74
|2004.08.04 01:35
|close
|37
|1.20
|1.8241
|0.0000
|1.8342
|-12.00
|21102.56
|75
|2004.08.04 01:35
|close
|36
|0.30
|1.8236
|0.0000
|1.8345
|-23.25
|21079.31
|76
|2004.08.04 01:36
|close
|35
|0.10
|1.8242
|0.0000
|1.8350
|-6.75
|21072.56
|77
|2004.08.04 18:00
|buy
|39
|0.10
|1.8256
|0.0000
|1.8356
|78
|2004.08.04 18:00
|buy
|40
|0.30
|1.8253
|0.0000
|1.8353
|79
|2004.08.04 18:01
|buy
|41
|1.20
|1.8250
|0.0000
|1.8350
|80
|2004.08.04 18:02
|buy
|42
|3.90
|1.8246
|0.0000
|1.8346
|81
|2004.08.04 18:02
|close
|42
|3.90
|1.8249
|0.0000
|1.8346
|117.00
|21189.56
|82
|2004.08.04 18:02
|close
|41
|1.20
|1.8248
|0.0000
|1.8350
|-24.00
|21165.56
|83
|2004.08.04 18:02
|close
|40
|0.30
|1.8252
|0.0000
|1.8353
|-3.00
|21162.56
|84
|2004.08.04 18:02
|close
|39
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8356
|-6.00
|21156.56
|85
|2004.08.18 22:00
|buy
|43
|0.10
|1.8240
|0.0000
|1.8340
|86
|2004.08.18 22:01
|buy
|44
|0.30
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|87
|2004.08.18 22:53
|buy
|45
|1.20
|1.8234
|0.0000
|1.8334
|88
|2004.08.18 23:47
|buy
|46
|3.90
|1.8231
|0.0000
|1.8331
|89
|2004.08.18 23:47
|close
|46
|3.90
|1.8234
|0.0000
|1.8331
|117.00
|21273.56
|90
|2004.08.18 23:47
|close
|45
|1.20
|1.8233
|0.0000
|1.8334
|-12.00
|21261.56
|91
|2004.08.18 23:47
|close
|44
|0.30
|1.8236
|0.0000
|1.8338
|-6.00
|21255.56
|92
|2004.08.18 23:47
|close
|43
|0.10
|1.8235
|0.0000
|1.8340
|-5.00
|21250.56
|93
|2004.08.26 20:00
|buy
|47
|0.10
|1.7965
|0.0000
|1.8065
|94
|2004.08.26 20:00
|buy
|48
|0.30
|1.7962
|0.0000
|1.8062
|95
|2004.08.26 20:20
|buy
|49
|1.20
|1.7959
|0.0000
|1.8059
|96
|2004.08.26 20:36
|buy
|50
|3.90
|1.7956
|0.0000
|1.8056
|97
|2004.08.26 20:36
|close
|50
|3.90
|1.7960
|0.0000
|1.8056
|156.00
|21406.56
|98
|2004.08.26 20:36
|close
|49
|1.20
|1.7959
|0.0000
|1.8059
|0.00
|21406.56
|99
|2004.08.26 20:36
|close
|48
|0.30
|1.7961
|0.0000
|1.8062
|-3.00
|21403.56
|100
|2004.08.26 20:36
|close
|47
|0.10
|1.7956
|0.0000
|1.8065
|-9.00
|21394.56
|101
|2004.09.02 23:00
|buy
|51
|0.10
|1.7909
|0.0000
|1.8009
|102
|2004.09.02 23:00
|buy
|52
|0.30
|1.7904
|0.0000
|1.8004
|103
|2004.09.02 23:15
|buy
|53
|1.20
|1.7900
|0.0000
|1.8000
|104
|2004.09.02 23:24
|buy
|54
|3.90
|1.7897
|0.0000
|1.7997
|105
|2004.09.02 23:24
|close
|54
|3.90
|1.7902
|0.0000
|1.7997
|195.00
|21589.56
|106
|2004.09.02 23:25
|close
|53
|1.20
|1.7901
|0.0000
|1.8000
|12.00
|21601.56
|107
|2004.09.02 23:25
|close
|52
|0.30
|1.7904
|0.0000
|1.8004
|0.00
|21601.56
|108
|2004.09.02 23:25
|close
|51
|0.10
|1.7903
|0.0000
|1.8009
|-6.00
|21595.56
|109
|2004.09.13 00:01
|sell
|55
|0.10
|1.7987
|0.0000
|1.7887
|110
|2004.09.13 00:05
|sell
|56
|0.30
|1.7991
|0.0000
|1.7891
|111
|2004.09.13 12:15
|sell
|57
|1.20
|1.7996
|0.0000
|1.7896
|112
|2004.09.13 12:16
|sell
|58
|3.90
|1.7999
|0.0000
|1.7899
|113
|2004.09.13 12:17
|close
|58
|3.90
|1.7995
|0.0000
|1.7899
|156.00
|21751.56
|114
|2004.09.13 12:17
|close
|57
|1.20
|1.7997
|0.0000
|1.7896
|-12.00
|21739.56
|115
|2004.09.13 12:17
|close
|56
|0.30
|1.7996
|0.0000
|1.7891
|-15.00
|21724.56
|116
|2004.09.13 12:18
|close
|55
|0.10
|1.7997
|0.0000
|1.7887
|-10.00
|21714.56
|117
|2004.09.14 21:00
|sell
|59
|0.10
|1.7973
|0.0000
|1.7873
|118
|2004.09.14 21:00
|sell
|60
|0.30
|1.7975
|0.0000
|1.7875
|119
|2004.09.14 22:55
|sell
|61
|1.20
|1.7978
|0.0000
|1.7878
|120
|2004.09.14 22:56
|sell
|62
|3.90
|1.7981
|0.0000
|1.7881
|121
|2004.09.14 22:56
|close
|62
|3.90
|1.7979
|0.0000
|1.7881
|78.00
|21792.56
|122
|2004.09.14 22:56
|close
|61
|1.20
|1.7980
|0.0000
|1.7878
|-24.00
|21768.56
|123
|2004.09.14 22:56
|close
|60
|0.30
|1.7978
|0.0000
|1.7875
|-9.00
|21759.56
|124
|2004.09.14 22:56
|close
|59
|0.10
|1.7975
|0.0000
|1.7873
|-2.00
|21757.56
|125
|2004.09.20 20:00
|buy
|63
|0.10
|1.7868
|0.0000
|1.7968
|126
|2004.09.20 20:04
|buy
|64
|0.30
|1.7865
|0.0000
|1.7965
|127
|2004.09.20 20:06
|buy
|65
|1.20
|1.7862
|0.0000
|1.7962
|128
|2004.09.20 20:07
|buy
|66
|3.90
|1.7858
|0.0000
|1.7958
|129
|2004.09.20 20:22
|close
|66
|3.90
|1.7861
|0.0000
|1.7958
|117.00
|21874.56
|130
|2004.09.20 20:22
|close
|65
|1.20
|1.7860
|0.0000
|1.7962
|-24.00
|21850.56
|131
|2004.09.20 20:22
|close
|64
|0.30
|1.7862
|0.0000
|1.7965
|-9.00
|21841.56
|132
|2004.09.20 20:22
|close
|63
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7968
|-10.00
|21831.56
|133
|2004.09.23 21:00
|sell
|67
|0.10
|1.7972
|0.0000
|1.7872
|134
|2004.09.23 21:00
|sell
|68
|0.30
|1.7975
|0.0000
|1.7875
|135
|2004.09.23 21:01
|sell
|69
|1.20
|1.7980
|0.0000
|1.7880
|136
|2004.09.23 21:04
|sell
|70
|3.90
|1.7983
|0.0000
|1.7883
|137
|2004.09.23 21:09
|close
|70
|3.90
|1.7980
|0.0000
|1.7883
|117.00
|21948.56
|138
|2004.09.23 21:09
|close
|69
|1.20
|1.7981
|0.0000
|1.7880
|-12.00
|21936.56
|139
|2004.09.23 21:09
|close
|68
|0.30
|1.7982
|0.0000
|1.7875
|-21.00
|21915.56
|140
|2004.09.23 21:10
|close
|67
|0.10
|1.7983
|0.0000
|1.7872
|-11.00
|21904.56
|141
|2004.09.28 18:00
|sell
|71
|0.10
|1.8104
|0.0000
|1.8004
|142
|2004.09.28 18:00
|sell
|72
|0.30
|1.8107
|0.0000
|1.8007
|143
|2004.09.28 18:41
|sell
|73
|1.20
|1.8110
|0.0000
|1.8010
|144
|2004.09.28 18:51
|sell
|74
|3.90
|1.8113
|0.0000
|1.8013
|145
|2004.09.28 18:51
|close
|74
|3.90
|1.8111
|0.0000
|1.8013
|78.00
|21982.56
|146
|2004.09.28 18:52
|close
|73
|1.20
|1.8106
|0.0000
|1.8010
|48.00
|22030.56
|147
|2004.09.28 18:52
|close
|72
|0.30
|1.8111
|0.0000
|1.8007
|-12.00
|22018.56
|148
|2004.09.28 18:52
|close
|71
|0.10
|1.8110
|0.0000
|1.8004
|-6.00
|22012.56
|149
|2004.10.01 22:00
|buy
|75
|0.10
|1.7984
|0.0000
|1.8084
|150
|2004.10.01 22:01
|buy
|76
|0.30
|1.7980
|0.0000
|1.8080
|151
|2004.10.01 22:48
|buy
|77
|1.20
|1.7977
|0.0000
|1.8077
|152
|2004.10.04 00:49
|buy
|78
|3.90
|1.7975
|0.0000
|1.8075
|153
|2004.10.04 00:50
|close
|78
|3.90
|1.7976
|0.0000
|1.8075
|39.00
|22051.56
|154
|2004.10.04 00:50
|close
|77
|1.20
|1.7973
|0.0000
|1.8077
|-33.00
|22018.56
|155
|2004.10.04 00:51
|close
|76
|0.30
|1.7974
|0.0000
|1.8080
|-14.25
|22004.31
|156
|2004.10.04 00:54
|close
|75
|0.10
|1.7973
|0.0000
|1.8084
|-9.75
|21994.56
|157
|2004.10.04 23:00
|buy
|79
|0.10
|1.7844
|0.0000
|1.7944
|158
|2004.10.04 23:00
|buy
|80
|0.30
|1.7841
|0.0000
|1.7941
|159
|2004.10.05 01:01
|buy
|81
|1.20
|1.7838
|0.0000
|1.7938
|160
|2004.10.05 01:01
|buy
|82
|3.90
|1.7834
|0.0000
|1.7934
|161
|2004.10.05 01:01
|close
|82
|3.90
|1.7841
|0.0000
|1.7934
|273.00
|22267.56
|162
|2004.10.05 01:02
|close
|81
|1.20
|1.7840
|0.0000
|1.7938
|24.00
|22291.56
|163
|2004.10.05 01:02
|close
|80
|0.30
|1.7841
|0.0000
|1.7941
|3.75
|22295.31
|164
|2004.10.05 01:03
|close
|79
|0.10
|1.7840
|0.0000
|1.7944
|-2.75
|22292.56
|165
|2004.10.07 00:01
|buy
|83
|0.10
|1.7800
|0.0000
|1.7900
|166
|2004.10.07 00:03
|buy
|84
|0.30
|1.7797
|0.0000
|1.7897
|167
|2004.10.07 00:09
|buy
|85
|1.20
|1.7795
|0.0000
|1.7895
|168
|2004.10.07 00:14
|buy
|86
|3.90
|1.7790
|0.0000
|1.7890
|169
|2004.10.07 00:18
|close
|86
|3.90
|1.7794
|0.0000
|1.7890
|156.00
|22448.56
|170
|2004.10.07 00:18
|close
|85
|1.20
|1.7795
|0.0000
|1.7895
|0.00
|22448.56
|171
|2004.10.07 00:18
|close
|84
|0.30
|1.7792
|0.0000
|1.7897
|-15.00
|22433.56
|172
|2004.10.07 00:18
|close
|83
|0.10
|1.7790
|0.0000
|1.7900
|-10.00
|22423.56
|173
|2004.10.12 20:00
|buy
|87
|0.10
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|174
|2004.10.12 20:18
|buy
|88
|0.30
|1.7909
|0.0000
|1.8009
|175
|2004.10.12 20:20
|buy
|89
|1.20
|1.7904
|0.0000
|1.8004
|176
|2004.10.12 20:24
|buy
|90
|3.90
|1.7901
|0.0000
|1.8001
|177
|2004.10.12 20:24
|close
|90
|3.90
|1.7903
|0.0000
|1.8001
|78.00
|22501.56
|178
|2004.10.12 20:24
|close
|89
|1.20
|1.7902
|0.0000
|1.8004
|-24.00
|22477.56
|179
|2004.10.12 20:24
|close
|88
|0.30
|1.7907
|0.0000
|1.8009
|-6.00
|22471.56
|180
|2004.10.12 20:24
|close
|87
|0.10
|1.7906
|0.0000
|1.8012
|-6.00
|22465.56
|181
|2004.10.13 20:00
|buy
|91
|0.10
|1.7944
|0.0000
|1.8044
|182
|2004.10.13 20:00
|buy
|92
|0.30
|1.7941
|0.0000
|1.8041
|183
|2004.10.13 20:00
|buy
|93
|1.20
|1.7937
|0.0000
|1.8037
|184
|2004.10.13 20:05
|buy
|94
|3.90
|1.7935
|0.0000
|1.8035
|185
|2004.10.13 20:05
|close
|94
|3.90
|1.7936
|0.0000
|1.8035
|39.00
|22504.56
|186
|2004.10.13 20:05
|close
|93
|1.20
|1.7935
|0.0000
|1.8037
|-24.00
|22480.56
|187
|2004.10.13 20:06
|close
|92
|0.30
|1.7934
|0.0000
|1.8041
|-21.00
|22459.56
|188
|2004.10.13 20:06
|close
|91
|0.10
|1.7938
|0.0000
|1.8044
|-6.00
|22453.56
|189
|2004.10.14 17:00
|sell
|95
|0.10
|1.7956
|0.0000
|1.7856
|190
|2004.10.14 17:00
|sell
|96
|0.30
|1.7961
|0.0000
|1.7861
|191
|2004.10.14 17:04
|sell
|97
|1.20
|1.7965
|0.0000
|1.7865
|192
|2004.10.14 17:05
|sell
|98
|3.90
|1.7968
|0.0000
|1.7868
|193
|2004.10.14 17:06
|close
|98
|3.90
|1.7965
|0.0000
|1.7868
|117.00
|22570.56
|194
|2004.10.14 17:06
|close
|97
|1.20
|1.7966
|0.0000
|1.7865
|-12.00
|22558.56
|195
|2004.10.14 17:06
|close
|96
|0.30
|1.7961
|0.0000
|1.7861
|0.00
|22558.56
|196
|2004.10.14 17:06
|close
|95
|0.10
|1.7963
|0.0000
|1.7856
|-7.00
|22551.56
|197
|2004.10.21 20:00
|sell
|99
|0.10
|1.8293
|0.0000
|1.8193
|198
|2004.10.21 20:00
|sell
|100
|0.30
|1.8297
|0.0000
|1.8197
|199
|2004.10.22 04:13
|sell
|101
|1.20
|1.8300
|0.0000
|1.8200
|200
|2004.10.22 08:22
|sell
|102
|3.90
|1.8304
|0.0000
|1.8204
|201
|2004.10.22 08:37
|close
|102
|3.90
|1.8302
|0.0000
|1.8204
|78.00
|22629.56
|202
|2004.10.22 08:37
|close
|101
|1.20
|1.8304
|0.0000
|1.8200
|-48.00
|22581.56
|203
|2004.10.22 08:37
|close
|100
|0.30
|1.8306
|0.0000
|1.8197
|-32.58
|22548.98
|204
|2004.10.22 08:37
|close
|99
|0.10
|1.8302
|0.0000
|1.8193
|-10.86
|22538.12
|205
|2004.10.28 17:00
|buy
|103
|0.10
|1.8311
|0.0000
|1.8411
|206
|2004.10.28 17:00
|buy
|104
|0.30
|1.8307
|0.0000
|1.8407
|207
|2004.10.28 17:00
|buy
|105
|1.20
|1.8303
|0.0000
|1.8403
|208
|2004.10.28 17:01
|buy
|106
|3.90
|1.8299
|0.0000
|1.8399
|209
|2004.10.28 17:02
|close
|106
|3.90
|1.8303
|0.0000
|1.8399
|156.00
|22694.12
|210
|2004.10.28 17:02
|close
|105
|1.20
|1.8301
|0.0000
|1.8403
|-24.00
|22670.12
|211
|2004.10.28 17:02
|close
|104
|0.30
|1.8302
|0.0000
|1.8407
|-15.00
|22655.12
|212
|2004.10.28 17:02
|close
|103
|0.10
|1.8295
|0.0000
|1.8411
|-16.00
|22639.12
|213
|2004.11.02 00:01
|buy
|107
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|214
|2004.11.02 00:12
|buy
|108
|0.30
|1.8333
|0.0000
|1.8433
|215
|2004.11.02 00:12
|buy
|109
|1.20
|1.8330
|0.0000
|1.8430
|216
|2004.11.02 00:18
|buy
|110
|3.90
|1.8326
|0.0000
|1.8426
|217
|2004.11.02 00:18
|close
|110
|3.90
|1.8328
|0.0000
|1.8426
|78.00
|22717.12
|218
|2004.11.02 00:18
|close
|109
|1.20
|1.8327
|0.0000
|1.8430
|-36.00
|22681.12
|219
|2004.11.02 00:18
|close
|108
|0.30
|1.8325
|0.0000
|1.8433
|-24.00
|22657.12
|220
|2004.11.02 00:19
|close
|107
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8436
|-12.00
|22645.12
|221
|2004.11.05 17:00
|buy
|111
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8585
|222
|2004.11.05 17:00
|buy
|112
|0.30
|1.8482
|0.0000
|1.8582
|223
|2004.11.05 17:01
|buy
|113
|1.20
|1.8480
|0.0000
|1.8580
|224
|2004.11.08 10:41
|t/p
|113
|1.20
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|1215.00
|23860.12
|225
|2004.11.08 10:41
|close
|112
|0.30
|1.8580
|0.0000
|1.8582
|297.75
|24157.87
|226
|2004.11.08 10:41
|close
|111
|0.10
|1.8584
|0.0000
|1.8585
|100.25
|24258.12
|227
|2004.11.11 18:00
|buy
|114
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8529
|228
|2004.11.11 18:00
|buy
|115
|0.30
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|229
|2004.11.11 18:02
|buy
|116
|1.20
|1.8421
|0.0000
|1.8521
|230
|2004.11.11 18:04
|buy
|117
|3.90
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|231
|2004.11.11 18:08
|close
|117
|3.90
|1.8420
|0.0000
|1.8519
|39.00
|24297.12
|232
|2004.11.11 18:09
|close
|116
|1.20
|1.8419
|0.0000
|1.8521
|-24.00
|24273.12
|233
|2004.11.11 18:09
|close
|115
|0.30
|1.8422
|0.0000
|1.8524
|-6.00
|24267.12
|234
|2004.11.11 18:09
|close
|114
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8529
|-6.00
|24261.12
|235
|2004.11.17 17:00
|sell
|118
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8452
|236
|2004.11.17 17:00
|sell
|119
|0.30
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|237
|2004.11.17 17:00
|sell
|120
|1.20
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|238
|2004.11.17 17:00
|sell
|121
|3.90
|1.8564
|0.0000
|1.8464
|239
|2004.11.17 17:01
|close
|121
|3.90
|1.8562
|0.0000
|1.8464
|78.00
|24339.12
|240
|2004.11.17 17:01
|close
|120
|1.20
|1.8559
|0.0000
|1.8460
|12.00
|24351.12
|241
|2004.11.17 17:01
|close
|119
|0.30
|1.8560
|0.0000
|1.8457
|-9.00
|24342.12
|242
|2004.11.17 17:01
|close
|118
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8452
|-6.00
|24336.12
|243
|2004.11.19 23:00
|sell
|122
|0.10
|1.8576
|0.0000
|1.8476
|244
|2004.11.19 23:52
|sell
|123
|0.30
|1.8598
|0.0000
|1.8498
|245
|2004.11.22 22:19
|sell
|124
|1.20
|1.8602
|0.0000
|1.8502
|246
|2004.11.22 22:24
|sell
|125
|3.90
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|247
|2004.11.22 22:24
|close
|125
|3.90
|1.8603
|0.0000
|1.8505
|78.00
|24414.12
|248
|2004.11.22 22:24
|close
|124
|1.20
|1.8604
|0.0000
|1.8502
|-24.00
|24390.12
|249
|2004.11.22 22:25
|close
|123
|0.30
|1.8603
|0.0000
|1.8498
|-20.58
|24369.54
|250
|2004.11.22 22:25
|close
|122
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8476
|-29.86
|24339.68
|251
|2004.11.23 23:00
|sell
|126
|0.10
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|252
|2004.11.23 23:10
|sell
|127
|0.30
|1.8691
|0.0000
|1.8591
|253
|2004.11.23 23:11
|sell
|128
|1.20
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|254
|2004.11.24 07:45
|sell
|129
|3.90
|1.8698
|0.0000
|1.8598
|255
|2004.11.24 07:45
|close
|129
|3.90
|1.8693
|0.0000
|1.8598
|195.00
|24534.68
|256
|2004.11.24 07:45
|close
|128
|1.20
|1.8694
|0.0000
|1.8595
|-10.32
|24524.36
|257
|2004.11.24 07:45
|close
|127
|0.30
|1.8688
|0.0000
|1.8591
|3.42
|24527.78
|258
|2004.11.24 07:45
|close
|126
|0.10
|1.8691
|0.0000
|1.8588
|-4.86
|24522.92
|259
|2004.11.24 22:00
|sell
|130
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8709
|260
|2004.11.24 22:47
|sell
|131
|0.30
|1.8813
|0.0000
|1.8713
|261
|2004.11.24 22:50
|sell
|132
|1.20
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|262
|2004.11.24 22:55
|sell
|133
|3.90
|1.8819
|0.0000
|1.8719
|263
|2004.11.24 22:56
|close
|133
|3.90
|1.8815
|0.0000
|1.8719
|156.00
|24678.92
|264
|2004.11.24 22:56
|close
|132
|1.20
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|0.00
|24678.92
|265
|2004.11.24 22:57
|close
|131
|0.30
|1.8819
|0.0000
|1.8713
|-18.00
|24660.92
|266
|2004.11.24 22:57
|close
|130
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8709
|-9.00
|24651.92
|267
|2004.11.25 19:00
|sell
|134
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8778
|268
|2004.11.25 19:19
|sell
|135
|0.30
|1.8881
|0.0000
|1.8781
|269
|2004.11.25 21:13
|sell
|136
|1.20
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|270
|2004.11.25 21:34
|sell
|137
|3.90
|1.8886
|0.0000
|1.8786
|271
|2004.11.25 21:34
|close
|137
|3.90
|1.8883
|0.0000
|1.8786
|117.00
|24768.92
|272
|2004.11.25 21:34
|close
|136
|1.20
|1.8884
|0.0000
|1.8783
|-12.00
|24756.92
|273
|2004.11.25 21:34
|close
|135
|0.30
|1.8887
|0.0000
|1.8781
|-18.00
|24738.92
|274
|2004.11.25 21:35
|close
|134
|0.10
|1.8889
|0.0000
|1.8778
|-11.00
|24727.92
|275
|2004.11.26 22:00
|sell
|138
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|276
|2004.11.26 22:00
|sell
|139
|0.30
|1.8951
|0.0000
|1.8851
|277
|2004.11.29 17:36
|sell
|140
|1.20
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|278
|2004.11.29 17:36
|sell
|141
|3.90
|1.8958
|0.0000
|1.8858
|279
|2004.11.29 17:37
|close
|141
|3.90
|1.8956
|0.0000
|1.8858
|78.00
|24805.92
|280
|2004.11.29 17:37
|close
|140
|1.20
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|0.00
|24805.92
|281
|2004.11.29 17:37
|close
|139
|0.30
|1.8954
|0.0000
|1.8851
|-14.58
|24791.34
|282
|2004.11.29 17:37
|close
|138
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8848
|-11.86
|24779.48
|283
|2004.11.29 17:37
|buy
|142
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9060
|284
|2004.11.29 17:41
|buy
|143
|0.30
|1.8957
|0.0000
|1.9057
|285
|2004.11.29 17:41
|buy
|144
|1.20
|1.8954
|0.0000
|1.9054
|286
|2004.11.29 17:43
|buy
|145
|3.90
|1.8949
|0.0000
|1.9049
|287
|2004.11.29 17:59
|close
|145
|3.90
|1.8951
|0.0000
|1.9049
|78.00
|24857.48
|288
|2004.11.29 17:59
|close
|144
|1.20
|1.8949
|0.0000
|1.9054
|-60.00
|24797.48
|289
|2004.11.29 17:59
|close
|143
|0.30
|1.8947
|0.0000
|1.9057
|-30.00
|24767.48
|290
|2004.11.29 17:59
|close
|142
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9060
|-12.00
|24755.48
|291
|2004.12.01 00:01
|sell
|146
|0.10
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|292
|2004.12.01 00:02
|sell
|147
|0.30
|1.9097
|0.0000
|1.8997
|293
|2004.12.01 00:10
|sell
|148
|1.20
|1.9102
|0.0000
|1.9002
|294
|2004.12.01 00:11
|sell
|149
|3.90
|1.9105
|0.0000
|1.9005
|295
|2004.12.01 00:11
|close
|149
|3.90
|1.9103
|0.0000
|1.9005
|78.00
|24833.48
|296
|2004.12.01 00:11
|close
|148
|1.20
|1.9104
|0.0000
|1.9002
|-24.00
|24809.48
|297
|2004.12.01 00:12
|close
|147
|0.30
|1.9105
|0.0000
|1.8997
|-24.00
|24785.48
|298
|2004.12.01 00:12
|close
|146
|0.10
|1.9107
|0.0000
|1.8993
|-14.00
|24771.48
|299
|2004.12.07 17:00
|sell
|150
|0.10
|1.9412
|0.0000
|1.9312
|300
|2004.12.07 17:00
|sell
|151
|0.30
|1.9418
|0.0000
|1.9318
|301
|2004.12.07 17:06
|sell
|152
|1.20
|1.9421
|0.0000
|1.9321
|302
|2004.12.07 17:08
|sell
|153
|3.90
|1.9424
|0.0000
|1.9324
|303
|2004.12.07 17:08
|close
|153
|3.90
|1.9421
|0.0000
|1.9324
|117.00
|24888.48
|304
|2004.12.07 17:08
|close
|152
|1.20
|1.9422
|0.0000
|1.9321
|-12.00
|24876.48
|305
|2004.12.07 17:08
|close
|151
|0.30
|1.9424
|0.0000
|1.9318
|-18.00
|24858.48
|306
|2004.12.07 17:09
|close
|150
|0.10
|1.9425
|0.0000
|1.9312
|-13.00
|24845.48
|307
|2004.12.08 19:00
|buy
|154
|0.10
|1.9342
|0.0000
|1.9442
|308
|2004.12.08 19:00
|buy
|155
|0.30
|1.9338
|0.0000
|1.9438
|309
|2004.12.08 19:04
|buy
|156
|1.20
|1.9335
|0.0000
|1.9435
|310
|2004.12.08 19:06
|buy
|157
|3.90
|1.9331
|0.0000
|1.9431
|311
|2004.12.08 19:06
|close
|157
|3.90
|1.9333
|0.0000
|1.9431
|78.00
|24923.48
|312
|2004.12.08 19:06
|close
|156
|1.20
|1.9331
|0.0000
|1.9435
|-48.00
|24875.48
|313
|2004.12.08 19:07
|close
|155
|0.30
|1.9329
|0.0000
|1.9438
|-27.00
|24848.48
|314
|2004.12.08 19:07
|close
|154
|0.10
|1.9332
|0.0000
|1.9442
|-10.00
|24838.48
|315
|2004.12.09 20:00
|buy
|158
|0.10
|1.9316
|0.0000
|1.9416
|316
|2004.12.09 20:00
|buy
|159
|0.30
|1.9313
|0.0000
|1.9413
|317
|2004.12.09 20:00
|buy
|160
|1.20
|1.9310
|0.0000
|1.9410
|318
|2004.12.09 20:00
|buy
|161
|3.90
|1.9307
|0.0000
|1.9407
|319
|2004.12.09 20:00
|close
|161
|3.90
|1.9312
|0.0000
|1.9407
|195.00
|25033.48
|320
|2004.12.09 20:01
|close
|160
|1.20
|1.9311
|0.0000
|1.9410
|12.00
|25045.48
|321
|2004.12.09 20:01
|close
|159
|0.30
|1.9315
|0.0000
|1.9413
|6.00
|25051.48
|322
|2004.12.09 20:01
|close
|158
|0.10
|1.9314
|0.0000
|1.9416
|-2.00
|25049.48
|323
|2004.12.10 17:00
|buy
|162
|0.10
|1.9138
|0.0000
|1.9238
|324
|2004.12.10 17:02
|buy
|163
|0.30
|1.9135
|0.0000
|1.9235
|325
|2004.12.10 17:11
|buy
|164
|1.20
|1.9132
|0.0000
|1.9232
|326
|2004.12.10 17:14
|buy
|165
|3.90
|1.9127
|0.0000
|1.9227
|327
|2004.12.10 17:15
|close
|165
|3.90
|1.9131
|0.0000
|1.9227
|156.00
|25205.48
|328
|2004.12.10 17:15
|close
|164
|1.20
|1.9130
|0.0000
|1.9232
|-24.00
|25181.48
|329
|2004.12.10 17:15
|close
|163
|0.30
|1.9133
|0.0000
|1.9235
|-6.00
|25175.48
|330
|2004.12.10 17:15
|close
|162
|0.10
|1.9132
|0.0000
|1.9238
|-6.00
|25169.48
|331
|2004.12.14 17:00
|sell
|166
|0.10
|1.9235
|0.0000
|1.9135
|332
|2004.12.14 17:00
|sell
|167
|0.30
|1.9239
|0.0000
|1.9139
|333
|2004.12.14 17:09
|sell
|168
|1.20
|1.9243
|0.0000
|1.9143
|334
|2004.12.14 17:09
|sell
|169
|3.90
|1.9245
|0.0000
|1.9145
|335
|2004.12.14 17:10
|close
|169
|3.90
|1.9244
|0.0000
|1.9145
|39.00
|25208.48
|336
|2004.12.14 17:11
|close
|168
|1.20
|1.9246
|0.0000
|1.9143
|-36.00
|25172.48
|337
|2004.12.14 17:11
|close
|167
|0.30
|1.9247
|0.0000
|1.9139
|-24.00
|25148.48
|338
|2004.12.14 17:11
|close
|166
|0.10
|1.9245
|0.0000
|1.9135
|-10.00
|25138.48
|339
|2004.12.16 17:00
|sell
|170
|0.10
|1.9338
|0.0000
|1.9238
|340
|2004.12.16 17:00
|sell
|171
|0.30
|1.9342
|0.0000
|1.9242
|341
|2004.12.16 17:01
|sell
|172
|1.20
|1.9345
|0.0000
|1.9245
|342
|2004.12.16 17:01
|sell
|173
|3.90
|1.9349
|0.0000
|1.9249
|343
|2004.12.16 17:02
|close
|173
|3.90
|1.9347
|0.0000
|1.9249
|78.00
|25216.48
|344
|2004.12.16 17:02
|close
|172
|1.20
|1.9348
|0.0000
|1.9245
|-36.00
|25180.48
|345
|2004.12.16 17:02
|close
|171
|0.30
|1.9346
|0.0000
|1.9242
|-12.00
|25168.48
|346
|2004.12.16 17:02
|close
|170
|0.10
|1.9350
|0.0000
|1.9238
|-12.00
|25156.48
|347
|2004.12.20 21:00
|sell
|174
|0.10
|1.9473
|0.0000
|1.9373
|348
|2004.12.20 21:01
|sell
|175
|0.30
|1.9477
|0.0000
|1.9377
|349
|2004.12.20 23:13
|sell
|176
|1.20
|1.9481
|0.0000
|1.9381
|350
|2004.12.20 23:16
|sell
|177
|3.90
|1.9484
|0.0000
|1.9384
|351
|2004.12.20 23:16
|close
|177
|3.90
|1.9480
|0.0000
|1.9384
|156.00
|25312.48
|352
|2004.12.20 23:16
|close
|176
|1.20
|1.9482
|0.0000
|1.9381
|-12.00
|25300.48
|353
|2004.12.20 23:16
|close
|175
|0.30
|1.9486
|0.0000
|1.9377
|-27.00
|25273.48
|354
|2004.12.20 23:17
|close
|174
|0.10
|1.9485
|0.0000
|1.9373
|-12.00
|25261.48
|355
|2004.12.22 21:00
|buy
|178
|0.10
|1.9163
|0.0000
|1.9263
|356
|2004.12.22 21:00
|buy
|179
|0.30
|1.9159
|0.0000
|1.9259
|357
|2004.12.22 21:01
|buy
|180
|1.20
|1.9156
|0.0000
|1.9256
|358
|2004.12.22 21:31
|buy
|181
|3.90
|1.9153
|0.0000
|1.9253
|359
|2004.12.22 22:37
|close
|181
|3.90
|1.9155
|0.0000
|1.9253
|78.00
|25339.48
|360
|2004.12.22 22:37
|close
|180
|1.20
|1.9154
|0.0000
|1.9256
|-24.00
|25315.48
|361
|2004.12.22 22:38
|close
|179
|0.30
|1.9151
|0.0000
|1.9259
|-24.00
|25291.48
|362
|2004.12.22 22:38
|close
|178
|0.10
|1.9156
|0.0000
|1.9263
|-7.00
|25284.48
|363
|2004.12.24 18:00
|sell
|182
|0.10
|1.9237
|0.0000
|1.9137
|364
|2004.12.24 20:37
|sell
|183
|0.30
|1.9243
|0.0000
|1.9143
|365
|2004.12.24 20:56
|sell
|184
|1.20
|1.9249
|0.0000
|1.9149
|366
|2004.12.27 05:22
|sell
|185
|3.90
|1.9252
|0.0000
|1.9152
|367
|2004.12.27 05:59
|close
|185
|3.90
|1.9250
|0.0000
|1.9152
|78.00
|25362.48
|368
|2004.12.27 05:59
|close
|184
|1.20
|1.9251
|0.0000
|1.9149
|-46.32
|25316.16
|369
|2004.12.27 05:59
|close
|183
|0.30
|1.9252
|0.0000
|1.9143
|-32.58
|25283.58
|370
|2004.12.27 06:00
|close
|182
|0.10
|1.9251
|0.0000
|1.9137
|-15.86
|25267.72
|371
|2004.12.30 00:01
|buy
|186
|0.10
|1.9187
|0.0000
|1.9287
|372
|2004.12.30 00:01
|buy
|187
|0.30
|1.9183
|0.0000
|1.9283
|373
|2004.12.30 00:02
|buy
|188
|1.20
|1.9180
|0.0000
|1.9280
|374
|2004.12.30 01:00
|buy
|189
|3.90
|1.9177
|0.0000
|1.9277
|375
|2004.12.30 01:42
|close
|189
|3.90
|1.9180
|0.0000
|1.9277
|117.00
|25384.72
|376
|2004.12.30 01:42
|close
|188
|1.20
|1.9179
|0.0000
|1.9280
|-12.00
|25372.72
|377
|2004.12.30 01:42
|close
|187
|0.30
|1.9182
|0.0000
|1.9283
|-3.00
|25369.72
|378
|2004.12.30 01:42
|close
|186
|0.10
|1.9181
|0.0000
|1.9287
|-6.00
|25363.72
|379
|2004.12.31 17:00
|sell
|190
|0.10
|1.9216
|0.0000
|1.9116
|380
|2004.12.31 17:00
|sell
|191
|0.30
|1.9220
|0.0000
|1.9120
|381
|2004.12.31 17:03
|sell
|192
|1.20
|1.9223
|0.0000
|1.9123
|382
|2004.12.31 17:03
|sell
|193
|3.90
|1.9225
|0.0000
|1.9125
|383
|2004.12.31 17:04
|close
|193
|3.90
|1.9224
|0.0000
|1.9125
|39.00
|25402.72
|384
|2004.12.31 17:04
|close
|192
|1.20
|1.9221
|0.0000
|1.9123
|24.00
|25426.72
|385
|2004.12.31 17:04
|close
|191
|0.30
|1.9222
|0.0000
|1.9120
|-6.00
|25420.72
|386
|2004.12.31 17:05
|close
|190
|0.10
|1.9226
|0.0000
|1.9116
|-10.00
|25410.72
|387
|2005.01.03 22:00
|buy
|194
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9148
|388
|2005.01.03 22:01
|buy
|195
|0.30
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|389
|2005.01.03 22:13
|buy
|196
|1.20
|1.9042
|0.0000
|1.9142
|390
|2005.01.03 22:25
|buy
|197
|3.90
|1.9039
|0.0000
|1.9139
|391
|2005.01.03 22:26
|close
|197
|3.90
|1.9041
|0.0000
|1.9139
|78.00
|25488.72
|392
|2005.01.03 22:27
|close
|196
|1.20
|1.9040
|0.0000
|1.9142
|-24.00
|25464.72
|393
|2005.01.03 22:27
|close
|195
|0.30
|1.9039
|0.0000
|1.9145
|-18.00
|25446.72
|394
|2005.01.03 22:27
|close
|194
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9148
|-7.00
|25439.72
|395
|2005.01.06 18:00
|buy
|198
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|396
|2005.01.06 18:01
|buy
|199
|0.30
|1.8754
|0.0000
|1.8854
|397
|2005.01.06 18:02
|buy
|200
|1.20
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|398
|2005.01.06 18:05
|buy
|201
|3.90
|1.8747
|0.0000
|1.8847
|399
|2005.01.06 18:05
|close
|201
|3.90
|1.8749
|0.0000
|1.8847
|78.00
|25517.72
|400
|2005.01.06 18:05
|close
|200
|1.20
|1.8748
|0.0000
|1.8850
|-24.00
|25493.72
|401
|2005.01.06 18:06
|close
|199
|0.30
|1.8747
|0.0000
|1.8854
|-21.00
|25472.72
|402
|2005.01.06 18:06
|close
|198
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8857
|-12.00
|25460.72
|403
|2005.01.10 19:00
|sell
|202
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8632
|404
|2005.01.10 19:09
|sell
|203
|0.30
|1.8736
|0.0000
|1.8636
|405
|2005.01.10 19:11
|sell
|204
|1.20
|1.8739
|0.0000
|1.8639
|406
|2005.01.10 19:35
|sell
|205
|3.90
|1.8742
|0.0000
|1.8642
|407
|2005.01.12 09:21
|close
|205
|3.90
|1.8740
|0.0000
|1.8642
|-67.08
|25393.64
|408
|2005.01.12 09:21
|close
|204
|1.20
|1.8742
|0.0000
|1.8639
|-80.64
|25313.00
|409
|2005.01.12 09:21
|close
|203
|0.30
|1.8743
|0.0000
|1.8636
|-32.16
|25280.84
|410
|2005.01.12 09:21
|close
|202
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8632
|-9.72
|25271.12
|411
|2005.01.18 23:00
|sell
|206
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8566
|412
|2005.01.19 02:30
|sell
|207
|0.30
|1.8671
|0.0000
|1.8571
|413
|2005.01.19 02:35
|sell
|208
|1.20
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|414
|2005.01.19 03:43
|sell
|209
|3.90
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|415
|2005.01.19 03:43
|close
|209
|3.90
|1.8674
|0.0000
|1.8577
|117.00
|25388.12
|416
|2005.01.19 03:44
|close
|208
|1.20
|1.8673
|0.0000
|1.8574
|12.00
|25400.12
|417
|2005.01.19 03:44
|close
|207
|0.30
|1.8677
|0.0000
|1.8571
|-18.00
|25382.12
|418
|2005.01.19 03:44
|close
|206
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8566
|-13.86
|25368.26
|419
|2005.01.19 19:00
|sell
|210
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8617
|420
|2005.01.19 19:00
|sell
|211
|0.30
|1.8720
|0.0000
|1.8620
|421
|2005.01.20 03:48
|sell
|212
|1.20
|1.8723
|0.0000
|1.8623
|422
|2005.01.20 03:54
|sell
|213
|3.90
|1.8727
|0.0000
|1.8627
|423
|2005.01.20 06:04
|close
|213
|3.90
|1.8725
|0.0000
|1.8627
|78.00
|25446.26
|424
|2005.01.20 06:04
|close
|212
|1.20
|1.8728
|0.0000
|1.8623
|-60.00
|25386.26
|425
|2005.01.20 06:04
|close
|211
|0.30
|1.8729
|0.0000
|1.8620
|-43.74
|25342.52
|426
|2005.01.20 06:04
|close
|210
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8617
|-19.58
|25322.94
|427
|2005.01.20 18:00
|buy
|214
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8817
|428
|2005.01.20 18:00
|buy
|215
|0.30
|1.8714
|0.0000
|1.8814
|429
|2005.01.20 18:00
|buy
|216
|1.20
|1.8711
|0.0000
|1.8811
|430
|2005.01.20 18:34
|buy
|217
|3.90
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|431
|2005.01.20 18:35
|close
|217
|3.90
|1.8710
|0.0000
|1.8808
|78.00
|25400.94
|432
|2005.01.20 18:35
|close
|216
|1.20
|1.8709
|0.0000
|1.8811
|-24.00
|25376.94
|433
|2005.01.20 18:36
|close
|215
|0.30
|1.8707
|0.0000
|1.8814
|-21.00
|25355.94
|434
|2005.01.20 18:36
|close
|214
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8817
|-11.00
|25344.94
|435
|2005.01.21 18:00
|buy
|218
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8844
|436
|2005.01.21 18:00
|buy
|219
|0.30
|1.8741
|0.0000
|1.8841
|437
|2005.01.21 18:00
|buy
|220
|1.20
|1.8737
|0.0000
|1.8837
|438
|2005.01.21 18:05
|buy
|221
|3.90
|1.8734
|0.0000
|1.8834
|439
|2005.01.21 18:05
|close
|221
|3.90
|1.8737
|0.0000
|1.8834
|117.00
|25461.94
|440
|2005.01.21 18:05
|close
|220
|1.20
|1.8736
|0.0000
|1.8837
|-12.00
|25449.94
|441
|2005.01.21 18:05
|close
|219
|0.30
|1.8739
|0.0000
|1.8841
|-6.00
|25443.94
|442
|2005.01.21 18:05
|close
|218
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8844
|-6.00
|25437.94
|443
|2005.02.01 21:00
|buy
|222
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8943
|444
|2005.02.01 21:00
|buy
|223
|0.30
|1.8840
|0.0000
|1.8940
|445
|2005.02.01 21:07
|buy
|224
|1.20
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|446
|2005.02.01 21:09
|buy
|225
|3.90
|1.8833
|0.0000
|1.8933
|447
|2005.02.01 21:15
|close
|225
|3.90
|1.8835
|0.0000
|1.8933
|78.00
|25515.94
|448
|2005.02.01 21:15
|close
|224
|1.20
|1.8833
|0.0000
|1.8936
|-36.00
|25479.94
|449
|2005.02.01 21:16
|close
|223
|0.30
|1.8832
|0.0000
|1.8940
|-24.00
|25455.94
|450
|2005.02.01 21:16
|close
|222
|0.10
|1.8831
|0.0000
|1.8943
|-12.00
|25443.94
|451
|2005.02.02 18:00
|sell
|226
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8737
|452
|2005.02.02 18:00
|sell
|227
|0.30
|1.8840
|0.0000
|1.8740
|453
|2005.02.02 18:01
|sell
|228
|1.20
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|454
|2005.02.02 19:41
|sell
|229
|3.90
|1.8845
|0.0000
|1.8745
|455
|2005.02.02 19:45
|close
|229
|3.90
|1.8843
|0.0000
|1.8745
|78.00
|25521.94
|456
|2005.02.02 19:45
|close
|228
|1.20
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|0.00
|25521.94
|457
|2005.02.02 19:45
|close
|227
|0.30
|1.8845
|0.0000
|1.8740
|-15.00
|25506.94
|458
|2005.02.02 19:46
|close
|226
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8737
|-10.00
|25496.94
|459
|2005.02.04 00:01
|buy
|230
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8920
|460
|2005.02.04 00:04
|buy
|231
|0.30
|1.8817
|0.0000
|1.8917
|461
|2005.02.04 00:30
|buy
|232
|1.20
|1.8814
|0.0000
|1.8914
|462
|2005.02.04 01:21
|buy
|233
|3.90
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|463
|2005.02.04 01:21
|close
|233
|3.90
|1.8813
|0.0000
|1.8911
|78.00
|25574.94
|464
|2005.02.04 01:22
|close
|232
|1.20
|1.8812
|0.0000
|1.8914
|-24.00
|25550.94
|465
|2005.02.04 01:22
|close
|231
|0.30
|1.8811
|0.0000
|1.8917
|-18.00
|25532.94
|466
|2005.02.04 01:22
|close
|230
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8920
|-8.00
|25524.94
|467
|2005.02.09 18:00
|sell
|234
|0.10
|1.8577
|0.0000
|1.8477
|468
|2005.02.09 18:00
|sell
|235
|0.30
|1.8579
|0.0000
|1.8479
|469
|2005.02.09 18:08
|sell
|236
|1.20
|1.8584
|0.0000
|1.8484
|470
|2005.02.09 18:11
|sell
|237
|3.90
|1.8587
|0.0000
|1.8487
|471
|2005.02.09 18:11
|close
|237
|3.90
|1.8585
|0.0000
|1.8487
|78.00
|25602.94
|472
|2005.02.09 18:11
|close
|236
|1.20
|1.8586
|0.0000
|1.8484
|-24.00
|25578.94
|473
|2005.02.09 18:11
|close
|235
|0.30
|1.8587
|0.0000
|1.8479
|-24.00
|25554.94
|474
|2005.02.09 18:12
|close
|234
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8477
|-9.00
|25545.94
|475
|2005.02.14 22:00
|sell
|238
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|476
|2005.02.14 22:03
|sell
|239
|0.30
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|477
|2005.02.14 22:24
|sell
|240
|1.20
|1.8888
|0.0000
|1.8788
|478
|2005.02.15 07:53
|sell
|241
|3.90
|1.8891
|0.0000
|1.8791
|479
|2005.02.15 07:53
|close
|241
|3.90
|1.8887
|0.0000
|1.8791
|156.00
|25701.94
|480
|2005.02.15 07:53
|close
|240
|1.20
|1.8888
|0.0000
|1.8788
|-22.32
|25679.62
|481
|2005.02.15 07:53
|close
|239
|0.30
|1.8889
|0.0000
|1.8785
|-17.58
|25662.04
|482
|2005.02.15 07:54
|close
|238
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8782
|-7.86
|25654.18
|483
|2005.02.16 23:00
|buy
|242
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|484
|2005.02.16 23:01
|buy
|243
|0.30
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|485
|2005.02.16 23:52
|buy
|244
|1.20
|1.8848
|0.0000
|1.8948
|486
|2005.02.16 23:56
|buy
|245
|3.90
|1.8844
|0.0000
|1.8944
|487
|2005.02.16 23:56
|close
|245
|3.90
|1.8846
|0.0000
|1.8944
|78.00
|25732.18
|488
|2005.02.16 23:56
|close
|244
|1.20
|1.8845
|0.0000
|1.8948
|-36.00
|25696.18
|489
|2005.02.16 23:56
|close
|243
|0.30
|1.8847
|0.0000
|1.8951
|-12.00
|25684.18
|490
|2005.02.16 23:56
|close
|242
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8954
|-6.00
|25678.18
|491
|2005.02.22 00:01
|sell
|246
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|492
|2005.02.22 00:01
|sell
|247
|0.30
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|493
|2005.02.22 00:04
|sell
|248
|1.20
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|494
|2005.02.22 00:41
|sell
|249
|3.90
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|495
|2005.02.22 00:42
|close
|249
|3.90
|1.8968
|0.0000
|1.8870
|78.00
|25756.18
|496
|2005.02.22 00:42
|close
|248
|1.20
|1.8969
|0.0000
|1.8866
|-36.00
|25720.18
|497
|2005.02.22 00:42
|close
|247
|0.30
|1.8970
|0.0000
|1.8863
|-21.00
|25699.18
|498
|2005.02.22 00:42
|close
|246
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8861
|-11.00
|25688.18
|499
|2005.02.24 17:00
|sell
|250
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.8972
|500
|2005.02.24 17:00
|sell
|251
|0.30
|1.9075
|0.0000
|1.8975
|501
|2005.02.24 17:01
|sell
|252
|1.20
|1.9079
|0.0000
|1.8979
|502
|2005.02.24 17:03
|sell
|253
|3.90
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|503
|2005.02.24 17:03
|close
|253
|3.90
|1.9080
|0.0000
|1.8982
|78.00
|25766.18
|504
|2005.02.24 17:03
|close
|252
|1.20
|1.9081
|0.0000
|1.8979
|-24.00
|25742.18
|505
|2005.02.24 17:03
|close
|251
|0.30
|1.9077
|0.0000
|1.8975
|-6.00
|25736.18
|506
|2005.02.24 17:03
|close
|250
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.8972
|-6.00
|25730.18
|507
|2005.02.25 00:01
|sell
|254
|0.10
|1.9089
|0.0000
|1.8989
|508
|2005.02.25 00:05
|sell
|255
|0.30
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|509
|2005.02.25 01:12
|sell
|256
|1.20
|1.9096
|0.0000
|1.8996
|510
|2005.02.25 01:43
|sell
|257
|3.90
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|511
|2005.02.25 01:43
|close
|257
|3.90
|1.9097
|0.0000
|1.8999
|78.00
|25808.18
|512
|2005.02.25 01:44
|close
|256
|1.20
|1.9094
|0.0000
|1.8996
|24.00
|25832.18
|513
|2005.02.25 01:44
|close
|255
|0.30
|1.9098
|0.0000
|1.8993
|-15.00
|25817.18
|514
|2005.02.25 01:44
|close
|254
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.8989
|-6.00
|25811.18
|515
|2005.03.02 19:00
|buy
|258
|0.10
|1.9124
|0.0000
|1.9224
|516
|2005.03.02 19:06
|buy
|259
|0.30
|1.9121
|0.0000
|1.9221
|517
|2005.03.02 19:16
|buy
|260
|1.20
|1.9115
|0.0000
|1.9215
|518
|2005.03.03 06:45
|buy
|261
|3.90
|1.9112
|0.0000
|1.9212
|519
|2005.03.03 06:45
|close
|261
|3.90
|1.9114
|0.0000
|1.9212
|78.00
|25889.18
|520
|2005.03.03 06:45
|close
|260
|1.20
|1.9112
|0.0000
|1.9215
|9.00
|25898.18
|521
|2005.03.03 06:46
|close
|259
|0.30
|1.9110
|0.0000
|1.9221
|-21.75
|25876.43
|522
|2005.03.03 06:46
|close
|258
|0.10
|1.9114
|0.0000
|1.9224
|-6.25
|25870.18
|523
|2005.03.03 19:00
|buy
|262
|0.10
|1.9098
|0.0000
|1.9198
|524
|2005.03.03 19:00
|buy
|263
|0.30
|1.9095
|0.0000
|1.9195
|525
|2005.03.03 19:10
|buy
|264
|1.20
|1.9090
|0.0000
|1.9190
|526
|2005.03.03 19:19
|buy
|265
|3.90
|1.9086
|0.0000
|1.9186
|527
|2005.03.04 14:06
|close
|265
|3.90
|1.9088
|0.0000
|1.9186
|126.75
|25996.93
|528
|2005.03.04 14:06
|close
|264
|1.20
|1.9086
|0.0000
|1.9190
|-33.00
|25963.93
|529
|2005.03.04 14:06
|close
|263
|0.30
|1.9084
|0.0000
|1.9195
|-29.25
|25934.68
|530
|2005.03.04 14:06
|close
|262
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9198
|-14.75
|25919.93
|531
|2005.03.16 23:00
|sell
|266
|0.10
|1.9266
|0.0000
|1.9166
|532
|2005.03.16 23:05
|sell
|267
|0.30
|1.9271
|0.0000
|1.9171
|533
|2005.03.16 23:10
|sell
|268
|1.20
|1.9275
|0.0000
|1.9175
|534
|2005.03.16 23:10
|sell
|269
|3.90
|1.9278
|0.0000
|1.9178
|535
|2005.03.16 23:11
|close
|269
|3.90
|1.9274
|0.0000
|1.9178
|156.00
|26075.93
|536
|2005.03.16 23:11
|close
|268
|1.20
|1.9276
|0.0000
|1.9175
|-12.00
|26063.93
|537
|2005.03.16 23:11
|close
|267
|0.30
|1.9280
|0.0000
|1.9171
|-27.00
|26036.93
|538
|2005.03.16 23:12
|close
|266
|0.10
|1.9282
|0.0000
|1.9166
|-16.00
|26020.93
|539
|2005.03.18 19:00
|buy
|270
|0.10
|1.9205
|0.0000
|1.9305
|540
|2005.03.18 19:23
|buy
|271
|0.30
|1.9202
|0.0000
|1.9302
|541
|2005.03.18 19:34
|buy
|272
|1.20
|1.9199
|0.0000
|1.9299
|542
|2005.03.18 19:34
|buy
|273
|3.90
|1.9195
|0.0000
|1.9295
|543
|2005.03.18 19:34
|close
|273
|3.90
|1.9199
|0.0000
|1.9295
|156.00
|26176.93
|544
|2005.03.18 19:35
|close
|272
|1.20
|1.9198
|0.0000
|1.9299
|-12.00
|26164.93
|545
|2005.03.18 19:35
|close
|271
|0.30
|1.9195
|0.0000
|1.9302
|-21.00
|26143.93
|546
|2005.03.18 19:35
|close
|270
|0.10
|1.9196
|0.0000
|1.9305
|-9.00
|26134.93
|547
|2005.03.21 22:00
|buy
|274
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.9088
|548
|2005.03.21 22:00
|buy
|275
|0.30
|1.8985
|0.0000
|1.9085
|549
|2005.03.21 22:13
|buy
|276
|1.20
|1.8982
|0.0000
|1.9082
|550
|2005.03.21 22:23
|buy
|277
|3.90
|1.8979
|0.0000
|1.9079
|551
|2005.03.21 22:23
|close
|277
|3.90
|1.8981
|0.0000
|1.9079
|78.00
|26212.93
|552
|2005.03.21 22:23
|close
|276
|1.20
|1.8980
|0.0000
|1.9082
|-24.00
|26188.93
|553
|2005.03.21 22:24
|close
|275
|0.30
|1.8979
|0.0000
|1.9085
|-18.00
|26170.93
|554
|2005.03.21 22:24
|close
|274
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9088
|-11.00
|26159.93
|555
|2005.03.25 22:00
|buy
|278
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8797
|556
|2005.03.28 01:28
|buy
|279
|0.30
|1.8694
|0.0000
|1.8794
|557
|2005.03.28 02:12
|buy
|280
|1.20
|1.8691
|0.0000
|1.8791
|558
|2005.03.28 02:37
|buy
|281
|3.90
|1.8685
|0.0000
|1.8785
|559
|2005.03.28 02:37
|close
|281
|3.90
|1.8689
|0.0000
|1.8785
|156.00
|26315.93
|560
|2005.03.28 02:38
|close
|280
|1.20
|1.8687
|0.0000
|1.8791
|-48.00
|26267.93
|561
|2005.03.28 02:38
|close
|279
|0.30
|1.8686
|0.0000
|1.8794
|-24.00
|26243.93
|562
|2005.03.28 02:39
|close
|278
|0.10
|1.8688
|0.0000
|1.8797
|-7.75
|26236.18
|563
|2005.03.29 23:00
|sell
|282
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|564
|2005.03.29 23:03
|sell
|283
|0.30
|1.8743
|0.0000
|1.8643
|565
|2005.03.29 23:08
|sell
|284
|1.20
|1.8746
|0.0000
|1.8646
|566
|2005.03.30 00:06
|sell
|285
|3.90
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|567
|2005.03.30 00:07
|close
|285
|3.90
|1.8747
|0.0000
|1.8649
|78.00
|26314.18
|568
|2005.03.30 00:07
|close
|284
|1.20
|1.8752
|0.0000
|1.8646
|-94.32
|26219.86
|569
|2005.03.30 00:07
|close
|283
|0.30
|1.8751
|0.0000
|1.8643
|-29.58
|26190.28
|570
|2005.03.30 00:07
|close
|282
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8640
|-17.86
|26172.42
|571
|2005.03.30 19:00
|sell
|286
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8710
|572
|2005.03.30 19:01
|sell
|287
|0.30
|1.8813
|0.0000
|1.8713
|573
|2005.03.30 19:07
|sell
|288
|1.20
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|574
|2005.03.31 10:12
|sell
|289
|3.90
|1.8819
|0.0000
|1.8719
|575
|2005.03.31 10:13
|close
|289
|3.90
|1.8816
|0.0000
|1.8719
|117.00
|26289.42
|576
|2005.03.31 10:13
|close
|288
|1.20
|1.8817
|0.0000
|1.8716
|-78.96
|26210.46
|577
|2005.03.31 10:14
|close
|287
|0.30
|1.8816
|0.0000
|1.8713
|-25.74
|26184.72
|578
|2005.03.31 10:14
|close
|286
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8710
|-16.58
|26168.14
|579
|2005.04.01 18:00
|sell
|290
|0.10
|1.8783
|0.0000
|1.8683
|580
|2005.04.01 18:00
|sell
|291
|0.30
|1.8786
|0.0000
|1.8686
|581
|2005.04.01 18:20
|sell
|292
|1.20
|1.8791
|0.0000
|1.8691
|582
|2005.04.01 18:23
|sell
|293
|3.90
|1.8796
|0.0000
|1.8696
|583
|2005.04.01 18:23
|close
|293
|3.90
|1.8793
|0.0000
|1.8696
|117.00
|26285.14
|584
|2005.04.01 18:23
|close
|292
|1.20
|1.8794
|0.0000
|1.8691
|-36.00
|26249.14
|585
|2005.04.01 18:23
|close
|291
|0.30
|1.8789
|0.0000
|1.8686
|-9.00
|26240.14
|586
|2005.04.01 18:23
|close
|290
|0.10
|1.8791
|0.0000
|1.8683
|-8.00
|26232.14
|587
|2005.04.04 20:00
|buy
|294
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|588
|2005.04.04 20:03
|buy
|295
|0.30
|1.8747
|0.0000
|1.8847
|589
|2005.04.04 20:03
|buy
|296
|1.20
|1.8743
|0.0000
|1.8843
|590
|2005.04.05 03:13
|buy
|297
|3.90
|1.8741
|0.0000
|1.8841
|591
|2005.04.05 03:13
|close
|297
|3.90
|1.8743
|0.0000
|1.8841
|78.00
|26310.14
|592
|2005.04.05 03:13
|close
|296
|1.20
|1.8742
|0.0000
|1.8843
|3.00
|26313.14
|593
|2005.04.05 03:13
|close
|295
|0.30
|1.8747
|0.0000
|1.8847
|3.75
|26316.89
|594
|2005.04.05 03:13
|close
|294
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8850
|-2.75
|26314.14
|595
|2005.04.11 20:00
|sell
|298
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|596
|2005.04.11 20:05
|sell
|299
|0.30
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|597
|2005.04.12 02:00
|sell
|300
|1.20
|1.8918
|0.0000
|1.8818
|598
|2005.04.12 02:02
|sell
|301
|3.90
|1.8923
|0.0000
|1.8823
|599
|2005.04.12 02:04
|close
|301
|3.90
|1.8921
|0.0000
|1.8823
|78.00
|26392.14
|600
|2005.04.12 02:04
|close
|300
|1.20
|1.8922
|0.0000
|1.8818
|-48.00
|26344.14
|601
|2005.04.12 02:05
|close
|299
|0.30
|1.8921
|0.0000
|1.8815
|-23.58
|26320.56
|602
|2005.04.12 02:05
|close
|298
|0.10
|1.8920
|0.0000
|1.8812
|-9.86
|26310.70
|603
|2005.04.14 23:00
|buy
|302
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8917
|604
|2005.04.14 23:04
|buy
|303
|0.30
|1.8814
|0.0000
|1.8914
|605
|2005.04.14 23:09
|buy
|304
|1.20
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|606
|2005.04.14 23:29
|buy
|305
|3.90
|1.8807
|0.0000
|1.8907
|607
|2005.04.14 23:31
|close
|305
|3.90
|1.8809
|0.0000
|1.8907
|78.00
|26388.70
|608
|2005.04.14 23:31
|close
|304
|1.20
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|0.00
|26388.70
|609
|2005.04.14 23:31
|close
|303
|0.30
|1.8807
|0.0000
|1.8914
|-21.00
|26367.70
|610
|2005.04.14 23:32
|close
|302
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8917
|-11.00
|26356.70
|611
|2005.04.19 00:01
|sell
|306
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8940
|612
|2005.04.19 00:01
|sell
|307
|0.30
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|613
|2005.04.19 00:51
|sell
|308
|1.20
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|614
|2005.04.19 06:44
|sell
|309
|3.90
|1.9050
|0.0000
|1.8950
|615
|2005.04.19 06:45
|close
|309
|3.90
|1.9044
|0.0000
|1.8950
|234.00
|26590.70
|616
|2005.04.19 06:45
|close
|308
|1.20
|1.9046
|0.0000
|1.8947
|12.00
|26602.70
|617
|2005.04.19 06:45
|close
|307
|0.30
|1.9047
|0.0000
|1.8944
|-9.00
|26593.70
|618
|2005.04.19 06:45
|close
|306
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8940
|-5.00
|26588.70
|619
|2005.04.25 00:01
|sell
|310
|0.10
|1.9169
|0.0000
|1.9069
|620
|2005.04.25 00:19
|sell
|311
|0.30
|1.9173
|0.0000
|1.9073
|621
|2005.04.25 00:31
|sell
|312
|1.20
|1.9176
|0.0000
|1.9076
|622
|2005.04.26 09:04
|t/p
|312
|1.20
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|1177.68
|27766.38
|623
|2005.04.26 09:04
|close
|311
|0.30
|1.9074
|0.0000
|1.9073
|291.42
|28057.80
|624
|2005.04.26 09:04
|close
|310
|0.10
|1.9076
|0.0000
|1.9069
|91.14
|28148.94
|625
|2005.04.26 22:00
|buy
|313
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9161
|626
|2005.04.26 22:11
|buy
|314
|0.30
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|627
|2005.04.27 00:02
|buy
|315
|1.20
|1.9053
|0.0000
|1.9153
|628
|2005.04.27 02:03
|buy
|316
|3.90
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|629
|2005.04.27 02:03
|close
|316
|3.90
|1.9051
|0.0000
|1.9149
|78.00
|28226.94
|630
|2005.04.27 02:03
|close
|315
|1.20
|1.9050
|0.0000
|1.9153
|-36.00
|28190.94
|631
|2005.04.27 02:03
|close
|314
|0.30
|1.9053
|0.0000
|1.9157
|-8.25
|28182.69
|632
|2005.04.27 02:03
|close
|313
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9161
|-7.75
|28174.94
|633
|2005.04.29 00:01
|sell
|317
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.8972
|634
|2005.04.29 00:01
|sell
|318
|0.30
|1.9078
|0.0000
|1.8978
|635
|2005.04.29 00:07
|sell
|319
|1.20
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|636
|2005.04.29 00:08
|sell
|320
|3.90
|1.9085
|0.0000
|1.8985
|637
|2005.04.29 00:08
|close
|320
|3.90
|1.9080
|0.0000
|1.8985
|195.00
|28369.94
|638
|2005.04.29 00:09
|close
|319
|1.20
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|0.00
|28369.94
|639
|2005.04.29 00:09
|close
|318
|0.30
|1.9079
|0.0000
|1.8978
|-3.00
|28366.94
|640
|2005.04.29 00:09
|close
|317
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.8972
|-8.00
|28358.94
|641
|2005.05.04 19:00
|sell
|321
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8900
|642
|2005.05.04 19:00
|sell
|322
|0.30
|1.9003
|0.0000
|1.8903
|643
|2005.05.04 19:02
|sell
|323
|1.20
|1.9008
|0.0000
|1.8908
|644
|2005.05.04 19:07
|sell
|324
|3.90
|1.9011
|0.0000
|1.8911
|645
|2005.05.04 19:08
|close
|324
|3.90
|1.9008
|0.0000
|1.8911
|117.00
|28475.94
|646
|2005.05.04 19:08
|close
|323
|1.20
|1.9009
|0.0000
|1.8908
|-12.00
|28463.94
|647
|2005.05.04 19:09
|close
|322
|0.30
|1.9010
|0.0000
|1.8903
|-21.00
|28442.94
|648
|2005.05.04 19:09
|close
|321
|0.10
|1.9009
|0.0000
|1.8900
|-9.00
|28433.94
|649
|2005.05.05 20:00
|sell
|325
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8945
|650
|2005.05.05 20:00
|sell
|326
|0.30
|1.9048
|0.0000
|1.8948
|651
|2005.05.05 20:06
|sell
|327
|1.20
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|652
|2005.05.05 20:09
|sell
|328
|3.90
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|653
|2005.05.05 20:10
|close
|328
|3.90
|1.9052
|0.0000
|1.8954
|78.00
|28511.94
|654
|2005.05.05 20:10
|close
|327
|1.20
|1.9049
|0.0000
|1.8951
|24.00
|28535.94
|655
|2005.05.05 20:10
|close
|326
|0.30
|1.9050
|0.0000
|1.8948
|-6.00
|28529.94
|656
|2005.05.05 20:11
|close
|325
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.8945
|-6.00
|28523.94
|657
|2005.05.06 00:01
|sell
|329
|0.10
|1.9029
|0.0000
|1.8929
|658
|2005.05.06 00:01
|sell
|330
|0.30
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|659
|2005.05.06 00:01
|sell
|331
|1.20
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|660
|2005.05.06 14:34
|t/p
|330
|0.30
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|300.00
|28823.94
|661
|2005.05.06 14:34
|t/p
|331
|1.20
|1.8937
|0.0000
|1.8937
|1200.00
|30023.94
|662
|2005.05.06 14:34
|close
|329
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8929
|96.00
|30119.94
|663
|2005.05.09 18:00
|buy
|332
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8938
|664
|2005.05.09 18:00
|buy
|333
|0.30
|1.8835
|0.0000
|1.8935
|665
|2005.05.09 18:03
|buy
|334
|1.20
|1.8832
|0.0000
|1.8932
|666
|2005.05.09 18:05
|buy
|335
|3.90
|1.8829
|0.0000
|1.8929
|667
|2005.05.09 18:11
|close
|335
|3.90
|1.8831
|0.0000
|1.8929
|78.00
|30197.94
|668
|2005.05.09 18:11
|close
|334
|1.20
|1.8830
|0.0000
|1.8932
|-24.00
|30173.94
|669
|2005.05.09 18:11
|close
|333
|0.30
|1.8828
|0.0000
|1.8935
|-21.00
|30152.94
|670
|2005.05.09 18:12
|close
|332
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8938
|-11.00
|30141.94
|671
|2005.05.12 19:00
|buy
|336
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8756
|672
|2005.05.12 19:01
|buy
|337
|0.30
|1.8652
|0.0000
|1.8752
|673
|2005.05.12 19:35
|buy
|338
|1.20
|1.8649
|0.0000
|1.8749
|674
|2005.05.12 19:40
|buy
|339
|3.90
|1.8645
|0.0000
|1.8745
|675
|2005.05.12 19:41
|close
|339
|3.90
|1.8647
|0.0000
|1.8745
|78.00
|30219.94
|676
|2005.05.12 19:41
|close
|338
|1.20
|1.8648
|0.0000
|1.8749
|-12.00
|30207.94
|677
|2005.05.12 19:41
|close
|337
|0.30
|1.8649
|0.0000
|1.8752
|-9.00
|30198.94
|678
|2005.05.12 19:41
|close
|336
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8756
|-10.00
|30188.94
|679
|2005.05.16 20:00
|buy
|340
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8472
|680
|2005.05.16 20:00
|buy
|341
|0.30
|1.8369
|0.0000
|1.8469
|681
|2005.05.16 21:25
|buy
|342
|1.20
|1.8366
|0.0000
|1.8466
|682
|2005.05.17 02:05
|buy
|343
|3.90
|1.8362
|0.0000
|1.8462
|683
|2005.05.17 02:05
|close
|343
|3.90
|1.8365
|0.0000
|1.8462
|117.00
|30305.94
|684
|2005.05.17 02:05
|close
|342
|1.20
|1.8364
|0.0000
|1.8466
|-9.00
|30296.94
|685
|2005.05.17 02:05
|close
|341
|0.30
|1.8368
|0.0000
|1.8469
|0.75
|30297.69
|686
|2005.05.17 02:05
|close
|340
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8472
|-4.75
|30292.94
|687
|2005.05.24 18:00
|sell
|344
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8186
|688
|2005.05.24 18:00
|sell
|345
|0.30
|1.8289
|0.0000
|1.8189
|689
|2005.05.24 18:49
|sell
|346
|1.20
|1.8292
|0.0000
|1.8192
|690
|2005.05.24 20:18
|sell
|347
|3.90
|1.8295
|0.0000
|1.8195
|691
|2005.05.24 20:18
|close
|347
|3.90
|1.8293
|0.0000
|1.8195
|78.00
|30370.94
|692
|2005.05.24 20:18
|close
|346
|1.20
|1.8294
|0.0000
|1.8192
|-24.00
|30346.94
|693
|2005.05.24 20:18
|close
|345
|0.30
|1.8290
|0.0000
|1.8189
|-3.00
|30343.94
|694
|2005.05.24 20:18
|close
|344
|0.10
|1.8291
|0.0000
|1.8186
|-5.00
|30338.94
|695
|2005.05.30 23:00
|buy
|348
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|696
|2005.05.30 23:00
|buy
|349
|0.30
|1.8237
|0.0000
|1.8337
|697
|2005.05.30 23:18
|buy
|350
|1.20
|1.8233
|0.0000
|1.8333
|698
|2005.05.30 23:18
|buy
|351
|3.90
|1.8228
|0.0000
|1.8328
|699
|2005.05.30 23:18
|close
|351
|3.90
|1.8234
|0.0000
|1.8328
|234.00
|30572.94
|700
|2005.05.30 23:19
|close
|350
|1.20
|1.8233
|0.0000
|1.8333
|0.00
|30572.94
|701
|2005.05.30 23:19
|close
|349
|0.30
|1.8234
|0.0000
|1.8337
|-9.00
|30563.94
|702
|2005.05.30 23:19
|close
|348
|0.10
|1.8235
|0.0000
|1.8339
|-4.00
|30559.94
|703
|2005.06.10 00:01
|buy
|352
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8311
|704
|2005.06.10 00:01
|buy
|353
|0.30
|1.8208
|0.0000
|1.8308
|705
|2005.06.10 00:01
|buy
|354
|1.20
|1.8204
|0.0000
|1.8304
|706
|2005.06.10 07:54
|buy
|355
|3.90
|1.8201
|0.0000
|1.8301
|707
|2005.06.10 07:54
|close
|355
|3.90
|1.8204
|0.0000
|1.8301
|117.00
|30676.94
|708
|2005.06.10 07:54
|close
|354
|1.20
|1.8202
|0.0000
|1.8304
|-24.00
|30652.94
|709
|2005.06.10 07:54
|close
|353
|0.30
|1.8205
|0.0000
|1.8308
|-9.00
|30643.94
|710
|2005.06.10 07:54
|close
|352
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8311
|-3.00
|30640.94
|711
|2005.06.13 20:00
|buy
|356
|0.10
|1.8070
|0.0000
|1.8170
|712
|2005.06.13 20:00
|buy
|357
|0.30
|1.8066
|0.0000
|1.8166
|713
|2005.06.13 20:00
|buy
|358
|1.20
|1.8063
|0.0000
|1.8163
|714
|2005.06.13 20:00
|buy
|359
|3.90
|1.8058
|0.0000
|1.8158
|715
|2005.06.13 20:00
|close
|359
|3.90
|1.8064
|0.0000
|1.8158
|234.00
|30874.94
|716
|2005.06.13 20:01
|close
|358
|1.20
|1.8063
|0.0000
|1.8163
|0.00
|30874.94
|717
|2005.06.13 20:01
|close
|357
|0.30
|1.8065
|0.0000
|1.8166
|-3.00
|30871.94
|718
|2005.06.13 20:01
|close
|356
|0.10
|1.8064
|0.0000
|1.8170
|-6.00
|30865.94
|719
|2005.06.16 17:00
|sell
|360
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8093
|720
|2005.06.16 17:00
|sell
|361
|0.30
|1.8196
|0.0000
|1.8096
|721
|2005.06.16 17:01
|sell
|362
|1.20
|1.8199
|0.0000
|1.8099
|722
|2005.06.16 17:05
|sell
|363
|3.90
|1.8203
|0.0000
|1.8103
|723
|2005.06.16 17:05
|close
|363
|3.90
|1.8198
|0.0000
|1.8103
|195.00
|31060.94
|724
|2005.06.16 17:06
|close
|362
|1.20
|1.8206
|0.0000
|1.8099
|-84.00
|30976.94
|725
|2005.06.16 17:06
|close
|361
|0.30
|1.8203
|0.0000
|1.8096
|-21.00
|30955.94
|726
|2005.06.16 17:06
|close
|360
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8093
|-7.00
|30948.94
|727
|2005.06.22 23:00
|buy
|364
|0.10
|1.8220
|0.0000
|1.8320
|728
|2005.06.22 23:12
|buy
|365
|0.30
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|729
|2005.06.22 23:16
|buy
|366
|1.20
|1.8215
|0.0000
|1.8315
|730
|2005.06.23 00:16
|buy
|367
|3.90
|1.8211
|0.0000
|1.8311
|731
|2005.06.23 00:16
|close
|367
|3.90
|1.8214
|0.0000
|1.8311
|117.00
|31065.94
|732
|2005.06.23 00:17
|close
|366
|1.20
|1.8215
|0.0000
|1.8315
|45.00
|31110.94
|733
|2005.06.23 00:17
|close
|365
|0.30
|1.8214
|0.0000
|1.8318
|-0.75
|31110.19
|734
|2005.06.23 00:17
|close
|364
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8320
|-1.25
|31108.94
|735
|2005.06.27 17:00
|sell
|368
|0.10
|1.8262
|0.0000
|1.8162
|736
|2005.06.27 17:00
|sell
|369
|0.30
|1.8266
|0.0000
|1.8166
|737
|2005.06.27 17:32
|sell
|370
|1.20
|1.8269
|0.0000
|1.8169
|738
|2005.06.27 18:41
|sell
|371
|3.90
|1.8272
|0.0000
|1.8172
|739
|2005.06.27 18:41
|close
|371
|3.90
|1.8269
|0.0000
|1.8172
|117.00
|31225.94
|740
|2005.06.27 18:41
|close
|370
|1.20
|1.8271
|0.0000
|1.8169
|-24.00
|31201.94
|741
|2005.06.27 18:41
|close
|369
|0.30
|1.8268
|0.0000
|1.8166
|-6.00
|31195.94
|742
|2005.06.27 18:41
|close
|368
|0.10
|1.8265
|0.0000
|1.8162
|-3.00
|31192.94
|743
|2005.06.29 23:00
|buy
|372
|0.10
|1.8067
|0.0000
|1.8167
|744
|2005.06.30 01:37
|buy
|373
|0.30
|1.8062
|0.0000
|1.8162
|745
|2005.06.30 02:23
|buy
|374
|1.20
|1.8059
|0.0000
|1.8159
|746
|2005.06.30 03:45
|buy
|375
|3.90
|1.8057
|0.0000
|1.8157
|747
|2005.06.30 03:45
|close
|375
|3.90
|1.8059
|0.0000
|1.8157
|78.00
|31270.94
|748
|2005.06.30 03:45
|close
|374
|1.20
|1.8058
|0.0000
|1.8159
|-12.00
|31258.94
|749
|2005.06.30 03:45
|close
|373
|0.30
|1.8063
|0.0000
|1.8162
|3.00
|31261.94
|750
|2005.06.30 03:45
|close
|372
|0.10
|1.8062
|0.0000
|1.8167
|-1.25
|31260.69
|751
|2005.06.30 23:00
|buy
|376
|0.10
|1.7918
|0.0000
|1.8018
|752
|2005.06.30 23:00
|buy
|377
|0.30
|1.7915
|0.0000
|1.8015
|753
|2005.06.30 23:50
|buy
|378
|1.20
|1.7911
|0.0000
|1.8011
|754
|2005.06.30 23:57
|buy
|379
|3.90
|1.7907
|0.0000
|1.8007
|755
|2005.06.30 23:57
|close
|379
|3.90
|1.7909
|0.0000
|1.8007
|78.00
|31338.69
|756
|2005.06.30 23:57
|close
|378
|1.20
|1.7908
|0.0000
|1.8011
|-36.00
|31302.69
|757
|2005.06.30 23:58
|close
|377
|0.30
|1.7906
|0.0000
|1.8015
|-27.00
|31275.69
|758
|2005.06.30 23:58
|close
|376
|0.10
|1.7905
|0.0000
|1.8018
|-13.00
|31262.69
|759
|2005.07.06 18:00
|buy
|380
|0.10
|1.7586
|0.0000
|1.7686
|760
|2005.07.06 18:00
|buy
|381
|0.30
|1.7583
|0.0000
|1.7683
|761
|2005.07.06 18:01
|buy
|382
|1.20
|1.7580
|0.0000
|1.7680
|762
|2005.07.06 18:07
|buy
|383
|3.90
|1.7577
|0.0000
|1.7677
|763
|2005.07.06 18:07
|close
|383
|3.90
|1.7579
|0.0000
|1.7677
|78.00
|31340.69
|764
|2005.07.06 18:07
|close
|382
|1.20
|1.7578
|0.0000
|1.7680
|-24.00
|31316.69
|765
|2005.07.06 18:07
|close
|381
|0.30
|1.7583
|0.0000
|1.7683
|0.00
|31316.69
|766
|2005.07.06 18:07
|close
|380
|0.10
|1.7582
|0.0000
|1.7686
|-4.00
|31312.69
|767
|2005.07.07 22:00
|buy
|384
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7539
|768
|2005.07.07 23:20
|buy
|385
|0.30
|1.7436
|0.0000
|1.7536
|769
|2005.07.08 00:03
|buy
|386
|1.20
|1.7433
|0.0000
|1.7533
|770
|2005.07.08 00:04
|buy
|387
|3.90
|1.7431
|0.0000
|1.7531
|771
|2005.07.08 00:04
|close
|387
|3.90
|1.7432
|0.0000
|1.7531
|39.00
|31351.69
|772
|2005.07.08 00:04
|close
|386
|1.20
|1.7431
|0.0000
|1.7533
|-24.00
|31327.69
|773
|2005.07.08 00:04
|close
|385
|0.30
|1.7435
|0.0000
|1.7536
|0.75
|31328.44
|774
|2005.07.08 00:04
|close
|384
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7539
|-3.75
|31324.69
|775
|2005.07.08 21:00
|buy
|388
|0.10
|1.7355
|0.0000
|1.7455
|776
|2005.07.08 21:00
|buy
|389
|0.30
|1.7349
|0.0000
|1.7449
|777
|2005.07.11 09:45
|t/p
|389
|0.30
|1.7449
|0.0000
|1.7449
|303.75
|31628.44
|778
|2005.07.11 09:45
|close
|388
|0.10
|1.7449
|0.0000
|1.7455
|95.25
|31723.69
|779
|2005.07.13 23:00
|buy
|390
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7750
|780
|2005.07.13 23:00
|buy
|391
|0.30
|1.7647
|0.0000
|1.7747
|781
|2005.07.13 23:00
|buy
|392
|1.20
|1.7644
|0.0000
|1.7744
|782
|2005.07.13 23:13
|buy
|393
|3.90
|1.7641
|0.0000
|1.7741
|783
|2005.07.13 23:14
|close
|393
|3.90
|1.7643
|0.0000
|1.7741
|78.00
|31801.69
|784
|2005.07.13 23:14
|close
|392
|1.20
|1.7642
|0.0000
|1.7744
|-24.00
|31777.69
|785
|2005.07.13 23:14
|close
|391
|0.30
|1.7641
|0.0000
|1.7747
|-18.00
|31759.69
|786
|2005.07.13 23:15
|close
|390
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7750
|-12.00
|31747.69
|787
|2005.07.18 18:00
|buy
|394
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7627
|788
|2005.07.18 18:02
|buy
|395
|0.30
|1.7524
|0.0000
|1.7624
|789
|2005.07.18 18:08
|buy
|396
|1.20
|1.7521
|0.0000
|1.7621
|790
|2005.07.18 18:11
|buy
|397
|3.90
|1.7518
|0.0000
|1.7618
|791
|2005.07.18 18:11
|close
|397
|3.90
|1.7521
|0.0000
|1.7618
|117.00
|31864.69
|792
|2005.07.18 18:11
|close
|396
|1.20
|1.7520
|0.0000
|1.7621
|-12.00
|31852.69
|793
|2005.07.18 18:11
|close
|395
|0.30
|1.7523
|0.0000
|1.7624
|-3.00
|31849.69
|794
|2005.07.18 18:11
|close
|394
|0.10
|1.7521
|0.0000
|1.7627
|-6.00
|31843.69
|795
|2005.07.19 20:00
|buy
|398
|0.10
|1.7419
|0.0000
|1.7519
|796
|2005.07.19 20:00
|buy
|399
|0.30
|1.7414
|0.0000
|1.7514
|797
|2005.07.19 20:00
|buy
|400
|1.20
|1.7411
|0.0000
|1.7511
|798
|2005.07.19 21:20
|buy
|401
|3.90
|1.7408
|0.0000
|1.7508
|799
|2005.07.19 21:20
|close
|401
|3.90
|1.7410
|0.0000
|1.7508
|78.00
|31921.69
|800
|2005.07.19 21:20
|close
|400
|1.20
|1.7409
|0.0000
|1.7511
|-24.00
|31897.69
|801
|2005.07.19 21:20
|close
|399
|0.30
|1.7412
|0.0000
|1.7514
|-6.00
|31891.69
|802
|2005.07.19 21:20
|close
|398
|0.10
|1.7411
|0.0000
|1.7519
|-8.00
|31883.69
|803
|2005.07.20 21:00
|buy
|402
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7509
|804
|2005.07.20 21:00
|buy
|403
|0.30
|1.7404
|0.0000
|1.7504
|805
|2005.07.20 21:40
|buy
|404
|1.20
|1.7401
|0.0000
|1.7501
|806
|2005.07.20 22:41
|buy
|405
|3.90
|1.7398
|0.0000
|1.7498
|807
|2005.07.20 23:27
|close
|405
|3.90
|1.7401
|0.0000
|1.7498
|117.00
|32000.69
|808
|2005.07.20 23:27
|close
|404
|1.20
|1.7399
|0.0000
|1.7501
|-24.00
|31976.69
|809
|2005.07.20 23:27
|close
|403
|0.30
|1.7400
|0.0000
|1.7504
|-12.00
|31964.69
|810
|2005.07.20 23:28
|close
|402
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7509
|-11.00
|31953.69
|811
|2005.07.21 18:00
|sell
|406
|0.10
|1.7468
|0.0000
|1.7368
|812
|2005.07.21 18:00
|sell
|407
|0.30
|1.7470
|0.0000
|1.7370
|813
|2005.07.21 18:01
|sell
|408
|1.20
|1.7475
|0.0000
|1.7375
|814
|2005.07.21 18:01
|sell
|409
|3.90
|1.7479
|0.0000
|1.7379
|815
|2005.07.21 18:02
|close
|409
|3.90
|1.7471
|0.0000
|1.7379
|312.00
|32265.69
|816
|2005.07.21 18:02
|close
|408
|1.20
|1.7472
|0.0000
|1.7375
|36.00
|32301.69
|817
|2005.07.21 18:02
|close
|407
|0.30
|1.7473
|0.0000
|1.7370
|-9.00
|32292.69
|818
|2005.07.21 18:02
|close
|406
|0.10
|1.7472
|0.0000
|1.7368
|-4.00
|32288.69
|819
|2005.07.26 19:00
|buy
|410
|0.10
|1.7418
|0.0000
|1.7518
|820
|2005.07.26 19:06
|buy
|411
|0.30
|1.7414
|0.0000
|1.7514
|821
|2005.07.26 19:33
|buy
|412
|1.20
|1.7412
|0.0000
|1.7512
|822
|2005.07.26 19:34
|buy
|413
|3.90
|1.7409
|0.0000
|1.7509
|823
|2005.07.26 19:35
|close
|413
|3.90
|1.7412
|0.0000
|1.7509
|117.00
|32405.69
|824
|2005.07.26 19:35
|close
|412
|1.20
|1.7411
|0.0000
|1.7512
|-12.00
|32393.69
|825
|2005.07.26 19:35
|close
|411
|0.30
|1.7410
|0.0000
|1.7514
|-12.00
|32381.69
|826
|2005.07.26 19:35
|close
|410
|0.10
|1.7413
|0.0000
|1.7518
|-5.00
|32376.69
|827
|2005.07.29 22:00
|sell
|414
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7474
|828
|2005.07.29 22:00
|sell
|415
|0.30
|1.7577
|0.0000
|1.7477
|829
|2005.07.29 22:16
|sell
|416
|1.20
|1.7580
|0.0000
|1.7480
|830
|2005.07.29 22:27
|sell
|417
|3.90
|1.7583
|0.0000
|1.7483
|831
|2005.07.29 22:28
|close
|417
|3.90
|1.7581
|0.0000
|1.7483
|78.00
|32454.69
|832
|2005.07.29 22:28
|close
|416
|1.20
|1.7585
|0.0000
|1.7480
|-60.00
|32394.69
|833
|2005.07.29 22:29
|close
|415
|0.30
|1.7582
|0.0000
|1.7477
|-15.00
|32379.69
|834
|2005.07.29 22:29
|close
|414
|0.10
|1.7581
|0.0000
|1.7474
|-7.00
|32372.69
|835
|2005.08.01 22:00
|sell
|418
|0.10
|1.7685
|0.0000
|1.7585
|836
|2005.08.01 22:02
|sell
|419
|0.30
|1.7688
|0.0000
|1.7588
|837
|2005.08.01 22:18
|sell
|420
|1.20
|1.7691
|0.0000
|1.7591
|838
|2005.08.02 02:04
|sell
|421
|3.90
|1.7693
|0.0000
|1.7593
|839
|2005.08.02 02:04
|close
|421
|3.90
|1.7691
|0.0000
|1.7593
|78.00
|32450.69
|840
|2005.08.02 02:04
|close
|420
|1.20
|1.7692
|0.0000
|1.7591
|-34.32
|32416.37
|841
|2005.08.02 02:04
|close
|419
|0.30
|1.7688
|0.0000
|1.7588
|-5.58
|32410.79
|842
|2005.08.02 02:04
|close
|418
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7585
|-6.86
|32403.93
|843
|2005.08.03 22:00
|sell
|422
|0.10
|1.7785
|0.0000
|1.7685
|844
|2005.08.04 01:04
|sell
|423
|0.30
|1.7788
|0.0000
|1.7688
|845
|2005.08.04 01:41
|sell
|424
|1.20
|1.7793
|0.0000
|1.7693
|846
|2005.08.04 02:59
|sell
|425
|3.90
|1.7796
|0.0000
|1.7696
|847
|2005.08.04 02:59
|close
|425
|3.90
|1.7794
|0.0000
|1.7696
|78.00
|32481.93
|848
|2005.08.04 02:59
|close
|424
|1.20
|1.7795
|0.0000
|1.7693
|-24.00
|32457.93
|849
|2005.08.04 02:59
|close
|423
|0.30
|1.7797
|0.0000
|1.7688
|-27.00
|32430.93
|850
|2005.08.04 03:00
|close
|422
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7685
|-16.58
|32414.35
|851
|2005.08.05 22:00
|buy
|426
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7896
|852
|2005.08.05 22:02
|buy
|427
|0.30
|1.7793
|0.0000
|1.7893
|853
|2005.08.05 22:22
|buy
|428
|1.20
|1.7790
|0.0000
|1.7890
|854
|2005.08.05 22:26
|buy
|429
|3.90
|1.7787
|0.0000
|1.7887
|855
|2005.08.05 22:28
|close
|429
|3.90
|1.7790
|0.0000
|1.7887
|117.00
|32531.35
|856
|2005.08.05 22:28
|close
|428
|1.20
|1.7789
|0.0000
|1.7890
|-12.00
|32519.35
|857
|2005.08.05 22:28
|close
|427
|0.30
|1.7785
|0.0000
|1.7893
|-24.00
|32495.35
|858
|2005.08.05 22:29
|close
|426
|0.10
|1.7786
|0.0000
|1.7896
|-10.00
|32485.35
|859
|2005.08.08 22:00
|sell
|430
|0.10
|1.7851
|0.0000
|1.7751
|860
|2005.08.09 01:08
|sell
|431
|0.30
|1.7856
|0.0000
|1.7756
|861
|2005.08.09 01:14
|sell
|432
|1.20
|1.7860
|0.0000
|1.7760
|862
|2005.08.09 01:27
|sell
|433
|3.90
|1.7863
|0.0000
|1.7763
|863
|2005.08.09 01:28
|close
|433
|3.90
|1.7860
|0.0000
|1.7763
|117.00
|32602.35
|864
|2005.08.09 01:28
|close
|432
|1.20
|1.7859
|0.0000
|1.7760
|12.00
|32614.35
|865
|2005.08.09 01:28
|close
|431
|0.30
|1.7862
|0.0000
|1.7756
|-18.00
|32596.35
|866
|2005.08.09 01:28
|close
|430
|0.10
|1.7864
|0.0000
|1.7751
|-14.86
|32581.49
|867
|2005.08.10 20:00
|sell
|434
|0.10
|1.7935
|0.0000
|1.7835
|868
|2005.08.10 20:00
|sell
|435
|0.30
|1.7938
|0.0000
|1.7838
|869
|2005.08.10 20:01
|sell
|436
|1.20
|1.7941
|0.0000
|1.7841
|870
|2005.08.10 20:32
|sell
|437
|3.90
|1.7944
|0.0000
|1.7844
|871
|2005.08.10 20:32
|close
|437
|3.90
|1.7941
|0.0000
|1.7844
|117.00
|32698.49
|872
|2005.08.10 20:32
|close
|436
|1.20
|1.7938
|0.0000
|1.7841
|36.00
|32734.49
|873
|2005.08.10 20:32
|close
|435
|0.30
|1.7939
|0.0000
|1.7838
|-3.00
|32731.49
|874
|2005.08.10 20:32
|close
|434
|0.10
|1.7940
|0.0000
|1.7835
|-5.00
|32726.49
|875
|2005.08.15 22:00
|buy
|438
|0.10
|1.8119
|0.0000
|1.8219
|876
|2005.08.15 22:10
|buy
|439
|0.30
|1.8116
|0.0000
|1.8216
|877
|2005.08.15 22:28
|buy
|440
|1.20
|1.8112
|0.0000
|1.8212
|878
|2005.08.15 22:34
|buy
|441
|3.90
|1.8108
|0.0000
|1.8208
|879
|2005.08.15 22:34
|close
|441
|3.90
|1.8111
|0.0000
|1.8208
|117.00
|32843.49
|880
|2005.08.15 22:34
|close
|440
|1.20
|1.8110
|0.0000
|1.8212
|-24.00
|32819.49
|881
|2005.08.15 22:34
|close
|439
|0.30
|1.8114
|0.0000
|1.8216
|-6.00
|32813.49
|882
|2005.08.15 22:34
|close
|438
|0.10
|1.8112
|0.0000
|1.8219
|-7.00
|32806.49
|883
|2005.08.16 21:00
|buy
|442
|0.10
|1.8097
|0.0000
|1.8197
|884
|2005.08.16 21:00
|buy
|443
|0.30
|1.8091
|0.0000
|1.8191
|885
|2005.08.17 00:31
|buy
|444
|1.20
|1.8088
|0.0000
|1.8188
|886
|2005.08.17 03:16
|buy
|445
|3.90
|1.8085
|0.0000
|1.8185
|887
|2005.08.17 03:16
|close
|445
|3.90
|1.8087
|0.0000
|1.8185
|78.00
|32884.49
|888
|2005.08.17 03:16
|close
|444
|1.20
|1.8086
|0.0000
|1.8188
|-24.00
|32860.49
|889
|2005.08.17 03:16
|close
|443
|0.30
|1.8089
|0.0000
|1.8191
|-2.25
|32858.24
|890
|2005.08.17 03:16
|close
|442
|0.10
|1.8088
|0.0000
|1.8197
|-7.75
|32850.49
|891
|2005.08.22 21:00
|sell
|446
|0.10
|1.8007
|0.0000
|1.7907
|892
|2005.08.22 21:26
|sell
|447
|0.30
|1.8010
|0.0000
|1.7910
|893
|2005.08.22 21:29
|sell
|448
|1.20
|1.8013
|0.0000
|1.7913
|894
|2005.08.22 23:01
|sell
|449
|3.90
|1.8018
|0.0000
|1.7918
|895
|2005.08.22 23:02
|close
|449
|3.90
|1.8016
|0.0000
|1.7918
|78.00
|32928.49
|896
|2005.08.22 23:02
|close
|448
|1.20
|1.8017
|0.0000
|1.7913
|-48.00
|32880.49
|897
|2005.08.22 23:02
|close
|447
|0.30
|1.8015
|0.0000
|1.7910
|-15.00
|32865.49
|898
|2005.08.22 23:02
|close
|446
|0.10
|1.8018
|0.0000
|1.7907
|-11.00
|32854.49
|899
|2005.08.23 18:00
|buy
|450
|0.10
|1.8004
|0.0000
|1.8104
|900
|2005.08.23 18:15
|buy
|451
|0.30
|1.7999
|0.0000
|1.8099
|901
|2005.08.24 02:13
|buy
|452
|1.20
|1.7996
|0.0000
|1.8096
|902
|2005.08.24 02:37
|buy
|453
|3.90
|1.7993
|0.0000
|1.8093
|903
|2005.08.24 03:02
|close
|453
|3.90
|1.7996
|0.0000
|1.8093
|117.00
|32971.49
|904
|2005.08.24 03:02
|close
|452
|1.20
|1.7994
|0.0000
|1.8096
|-24.00
|32947.49
|905
|2005.08.24 03:02
|close
|451
|0.30
|1.7992
|0.0000
|1.8099
|-17.25
|32930.24
|906
|2005.08.24 03:02
|close
|450
|0.10
|1.7993
|0.0000
|1.8104
|-9.75
|32920.49
|907
|2005.08.26 20:00
|sell
|454
|0.10
|1.8044
|0.0000
|1.7944
|908
|2005.08.26 20:00
|sell
|455
|0.30
|1.8047
|0.0000
|1.7947
|909
|2005.08.26 20:07
|sell
|456
|1.20
|1.8050
|0.0000
|1.7950
|910
|2005.08.29 01:11
|sell
|457
|3.90
|1.8053
|0.0000
|1.7953
|911
|2005.08.29 01:11
|close
|457
|3.90
|1.8051
|0.0000
|1.7953
|78.00
|32998.49
|912
|2005.08.29 01:11
|close
|456
|1.20
|1.8053
|0.0000
|1.7950
|-58.32
|32940.17
|913
|2005.08.29 01:11
|close
|455
|0.30
|1.8050
|0.0000
|1.7947
|-14.58
|32925.59
|914
|2005.08.29 01:11
|close
|454
|0.10
|1.8056
|0.0000
|1.7944
|-13.86
|32911.73
|915
|2005.08.30 21:00
|buy
|458
|0.10
|1.7863
|0.0000
|1.7963
|916
|2005.08.30 21:01
|buy
|459
|0.30
|1.7859
|0.0000
|1.7959
|917
|2005.08.30 21:04
|buy
|460
|1.20
|1.7856
|0.0000
|1.7956
|918
|2005.08.30 21:05
|buy
|461
|3.90
|1.7854
|0.0000
|1.7954
|919
|2005.08.30 21:05
|close
|461
|3.90
|1.7857
|0.0000
|1.7954
|117.00
|33028.73
|920
|2005.08.30 21:05
|close
|460
|1.20
|1.7859
|0.0000
|1.7956
|36.00
|33064.73
|921
|2005.08.30 21:05
|close
|459
|0.30
|1.7857
|0.0000
|1.7959
|-6.00
|33058.73
|922
|2005.08.30 21:05
|close
|458
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7963
|-5.00
|33053.73
|923
|2005.09.06 23:00
|sell
|462
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|924
|2005.09.06 23:00
|sell
|463
|0.30
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|925
|2005.09.06 23:00
|sell
|464
|1.20
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|926
|2005.09.07 08:59
|sell
|465
|3.90
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|927
|2005.09.07 09:00
|close
|465
|3.90
|1.8427
|0.0000
|1.8334
|273.00
|33326.73
|928
|2005.09.07 09:00
|close
|464
|1.20
|1.8428
|0.0000
|1.8330
|1.68
|33328.41
|929
|2005.09.07 09:00
|close
|463
|0.30
|1.8429
|0.0000
|1.8327
|-11.58
|33316.83
|930
|2005.09.07 09:00
|close
|462
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8324
|-3.86
|33312.97
|931
|2005.09.07 19:00
|buy
|466
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8509
|932
|2005.09.07 19:01
|buy
|467
|0.30
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|933
|2005.09.07 19:02
|buy
|468
|1.20
|1.8403
|0.0000
|1.8503
|934
|2005.09.07 19:27
|buy
|469
|3.90
|1.8399
|0.0000
|1.8499
|935
|2005.09.07 19:28
|close
|469
|3.90
|1.8402
|0.0000
|1.8499
|117.00
|33429.97
|936
|2005.09.07 19:28
|close
|468
|1.20
|1.8401
|0.0000
|1.8503
|-24.00
|33405.97
|937
|2005.09.07 19:28
|close
|467
|0.30
|1.8402
|0.0000
|1.8506
|-12.00
|33393.97
|938
|2005.09.07 19:28
|close
|466
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8509
|-6.00
|33387.97
|939
|2005.09.14 19:00
|sell
|470
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8152
|940
|2005.09.15 09:00
|t/p
|470
|0.10
|1.8152
|0.0000
|1.8152
|94.42
|33482.39
|941
|2005.09.15 23:00
|buy
|471
|0.10
|1.8063
|0.0000
|1.8163
|942
|2005.09.15 23:06
|buy
|472
|0.30
|1.8060
|0.0000
|1.8160
|943
|2005.09.15 23:43
|buy
|473
|1.20
|1.8056
|0.0000
|1.8156
|944
|2005.09.16 15:52
|buy
|474
|3.90
|1.8052
|0.0000
|1.8152
|945
|2005.09.16 15:53
|close
|474
|3.90
|1.8054
|0.0000
|1.8152
|78.00
|33560.39
|946
|2005.09.16 15:53
|close
|473
|1.20
|1.8057
|0.0000
|1.8156
|27.00
|33587.39
|947
|2005.09.16 15:53
|close
|472
|0.30
|1.8056
|0.0000
|1.8160
|-8.25
|33579.14
|948
|2005.09.16 15:53
|close
|471
|0.10
|1.8058
|0.0000
|1.8163
|-3.75
|33575.39
|949
|2005.09.16 23:00
|buy
|475
|0.10
|1.8084
|0.0000
|1.8184
|950
|2005.09.16 23:06
|buy
|476
|0.30
|1.8081
|0.0000
|1.8181
|951
|2005.09.16 23:36
|buy
|477
|1.20
|1.8077
|0.0000
|1.8177
|952
|2005.09.19 00:01
|buy
|478
|3.90
|1.8041
|0.0000
|1.8141
|953
|2005.09.19 03:26
|close
|478
|3.90
|1.8052
|0.0000
|1.8141
|429.00
|34004.39
|954
|2005.09.19 03:26
|close
|477
|1.20
|1.8050
|0.0000
|1.8177
|-309.00
|33695.39
|955
|2005.09.19 03:26
|close
|476
|0.30
|1.8049
|0.0000
|1.8181
|-92.25
|33603.14
|956
|2005.09.19 03:27
|close
|475
|0.10
|1.8046
|0.0000
|1.8184
|-36.75
|33566.39
|957
|2005.09.20 19:00
|sell
|479
|0.10
|1.8035
|0.0000
|1.7935
|958
|2005.09.20 19:00
|sell
|480
|0.30
|1.8038
|0.0000
|1.7938
|959
|2005.09.20 19:21
|sell
|481
|1.20
|1.8041
|0.0000
|1.7941
|960
|2005.09.20 19:31
|sell
|482
|3.90
|1.8044
|0.0000
|1.7944
|961
|2005.09.20 19:33
|close
|482
|3.90
|1.8042
|0.0000
|1.7944
|78.00
|33644.39
|962
|2005.09.20 19:33
|close
|481
|1.20
|1.8046
|0.0000
|1.7941
|-60.00
|33584.39
|963
|2005.09.20 19:33
|close
|480
|0.30
|1.8045
|0.0000
|1.7938
|-21.00
|33563.39
|964
|2005.09.20 19:33
|close
|479
|0.10
|1.8048
|0.0000
|1.7935
|-13.00
|33550.39
|965
|2005.09.21 21:00
|sell
|483
|0.10
|1.8088
|0.0000
|1.7988
|966
|2005.09.21 21:00
|sell
|484
|0.30
|1.8091
|0.0000
|1.7991
|967
|2005.09.21 21:01
|sell
|485
|1.20
|1.8095
|0.0000
|1.7995
|968
|2005.09.21 22:04
|sell
|486
|3.90
|1.8099
|0.0000
|1.7999
|969
|2005.09.21 22:04
|close
|486
|3.90
|1.8097
|0.0000
|1.7999
|78.00
|33628.39
|970
|2005.09.21 22:05
|close
|485
|1.20
|1.8096
|0.0000
|1.7995
|-12.00
|33616.39
|971
|2005.09.21 22:05
|close
|484
|0.30
|1.8095
|0.0000
|1.7991
|-12.00
|33604.39
|972
|2005.09.21 22:05
|close
|483
|0.10
|1.8099
|0.0000
|1.7988
|-11.00
|33593.39
|973
|2005.09.27 19:00
|buy
|487
|0.10
|1.7667
|0.0000
|1.7767
|974
|2005.09.27 19:07
|buy
|488
|0.30
|1.7662
|0.0000
|1.7762
|975
|2005.09.27 19:14
|buy
|489
|1.20
|1.7659
|0.0000
|1.7759
|976
|2005.09.28 12:06
|buy
|490
|3.90
|1.7655
|0.0000
|1.7755
|977
|2005.09.28 12:06
|close
|490
|3.90
|1.7658
|0.0000
|1.7755
|117.00
|33710.39
|978
|2005.09.28 12:06
|close
|489
|1.20
|1.7657
|0.0000
|1.7759
|-9.00
|33701.39
|979
|2005.09.28 12:06
|close
|488
|0.30
|1.7653
|0.0000
|1.7762
|-23.25
|33678.14
|980
|2005.09.28 12:07
|close
|487
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7767
|-13.75
|33664.39
|981
|2005.09.28 22:00
|buy
|491
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7780
|982
|2005.09.28 22:02
|buy
|492
|0.30
|1.7676
|0.0000
|1.7776
|983
|2005.09.29 00:23
|buy
|493
|1.20
|1.7672
|0.0000
|1.7772
|984
|2005.09.29 02:36
|buy
|494
|3.90
|1.7667
|0.0000
|1.7767
|985
|2005.09.29 02:36
|close
|494
|3.90
|1.7669
|0.0000
|1.7767
|78.00
|33742.39
|986
|2005.09.29 02:37
|close
|493
|1.20
|1.7668
|0.0000
|1.7772
|-48.00
|33694.39
|987
|2005.09.29 02:37
|close
|492
|0.30
|1.7667
|0.0000
|1.7776
|-15.75
|33678.64
|988
|2005.09.29 02:37
|close
|491
|0.10
|1.7668
|0.0000
|1.7780
|-8.25
|33670.39
|989
|2005.09.30 22:00
|sell
|495
|0.10
|1.7629
|0.0000
|1.7529
|990
|2005.09.30 22:00
|sell
|496
|0.30
|1.7634
|0.0000
|1.7534
|991
|2005.09.30 22:00
|sell
|497
|1.20
|1.7638
|0.0000
|1.7538
|992
|2005.09.30 22:00
|sell
|498
|3.90
|1.7641
|0.0000
|1.7541
|993
|2005.09.30 22:01
|close
|498
|3.90
|1.7639
|0.0000
|1.7541
|78.00
|33748.39
|994
|2005.09.30 22:01
|close
|497
|1.20
|1.7640
|0.0000
|1.7538
|-24.00
|33724.39
|995
|2005.09.30 22:02
|close
|496
|0.30
|1.7642
|0.0000
|1.7534
|-24.00
|33700.39
|996
|2005.09.30 22:02
|close
|495
|0.10
|1.7641
|0.0000
|1.7529
|-12.00
|33688.39
|997
|2005.10.03 17:00
|buy
|499
|0.10
|1.7547
|0.0000
|1.7647
|998
|2005.10.03 17:00
|buy
|500
|0.30
|1.7544
|0.0000
|1.7644
|999
|2005.10.03 19:19
|buy
|501
|1.20
|1.7541
|0.0000
|1.7641
|1000
|2005.10.03 19:20
|buy
|502
|3.90
|1.7536
|0.0000
|1.7636
|1001
|2005.10.03 19:21
|close
|502
|3.90
|1.7539
|0.0000
|1.7636
|117.00
|33805.39
|1002
|2005.10.03 19:21
|close
|501
|1.20
|1.7538
|0.0000
|1.7641
|-36.00
|33769.39
|1003
|2005.10.03 19:22
|close
|500
|0.30
|1.7537
|0.0000
|1.7644
|-21.00
|33748.39
|1004
|2005.10.03 19:22
|close
|499
|0.10
|1.7538
|0.0000
|1.7647
|-9.00
|33739.39
|1005
|2005.10.10 23:00
|buy
|503
|0.10
|1.7567
|0.0000
|1.7667
|1006
|2005.10.10 23:09
|buy
|504
|0.30
|1.7564
|0.0000
|1.7664
|1007
|2005.10.10 23:20
|buy
|505
|1.20
|1.7560
|0.0000
|1.7660
|1008
|2005.10.10 23:23
|buy
|506
|3.90
|1.7557
|0.0000
|1.7657
|1009
|2005.10.10 23:57
|close
|506
|3.90
|1.7559
|0.0000
|1.7657
|78.00
|33817.39
|1010
|2005.10.10 23:57
|close
|505
|1.20
|1.7558
|0.0000
|1.7660
|-24.00
|33793.39
|1011
|2005.10.10 23:57
|close
|504
|0.30
|1.7556
|0.0000
|1.7664
|-24.00
|33769.39
|1012
|2005.10.10 23:57
|close
|503
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7667
|-13.00
|33756.39
|1013
|2005.10.13 18:00
|buy
|507
|0.10
|1.7485
|0.0000
|1.7585
|1014
|2005.10.13 18:00
|buy
|508
|0.30
|1.7482
|0.0000
|1.7582
|1015
|2005.10.13 18:12
|buy
|509
|1.20
|1.7477
|0.0000
|1.7577
|1016
|2005.10.13 18:12
|buy
|510
|3.90
|1.7473
|0.0000
|1.7573
|1017
|2005.10.13 18:13
|close
|510
|3.90
|1.7477
|0.0000
|1.7573
|156.00
|33912.39
|1018
|2005.10.13 18:13
|close
|509
|1.20
|1.7476
|0.0000
|1.7577
|-12.00
|33900.39
|1019
|2005.10.13 18:13
|close
|508
|0.30
|1.7479
|0.0000
|1.7582
|-9.00
|33891.39
|1020
|2005.10.13 18:13
|close
|507
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7585
|-8.00
|33883.39
|1021
|2005.10.18 17:00
|buy
|511
|0.10
|1.7480
|0.0000
|1.7580
|1022
|2005.10.18 17:00
|buy
|512
|0.30
|1.7476
|0.0000
|1.7576
|1023
|2005.10.19 01:51
|buy
|513
|1.20
|1.7471
|0.0000
|1.7571
|1024
|2005.10.19 01:51
|buy
|514
|3.90
|1.7468
|0.0000
|1.7568
|1025
|2005.10.19 01:52
|close
|514
|3.90
|1.7470
|0.0000
|1.7568
|78.00
|33961.39
|1026
|2005.10.19 01:52
|close
|513
|1.20
|1.7471
|0.0000
|1.7571
|0.00
|33961.39
|1027
|2005.10.19 01:52
|close
|512
|0.30
|1.7472
|0.0000
|1.7576
|-8.25
|33953.14
|1028
|2005.10.19 01:52
|close
|511
|0.10
|1.7470
|0.0000
|1.7580
|-8.75
|33944.39
|1029
|2005.10.27 18:00
|sell
|515
|0.10
|1.7838
|0.0000
|1.7738
|1030
|2005.10.27 18:01
|sell
|516
|0.30
|1.7841
|0.0000
|1.7741
|1031
|2005.10.27 18:21
|sell
|517
|1.20
|1.7845
|0.0000
|1.7745
|1032
|2005.10.27 18:22
|sell
|518
|3.90
|1.7848
|0.0000
|1.7748
|1033
|2005.10.27 18:22
|close
|518
|3.90
|1.7845
|0.0000
|1.7748
|117.00
|34061.39
|1034
|2005.10.27 18:22
|close
|517
|1.20
|1.7846
|0.0000
|1.7745
|-12.00
|34049.39
|1035
|2005.10.27 18:23
|close
|516
|0.30
|1.7848
|0.0000
|1.7741
|-21.00
|34028.39
|1036
|2005.10.27 18:23
|close
|515
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7738
|-11.00
|34017.39
|1037
|2005.11.01 23:00
|buy
|519
|0.10
|1.7658
|0.0000
|1.7758
|1038
|2005.11.01 23:00
|buy
|520
|0.30
|1.7652
|0.0000
|1.7752
|1039
|2005.11.02 00:27
|buy
|521
|1.20
|1.7645
|0.0000
|1.7745
|1040
|2005.11.02 01:07
|buy
|522
|3.90
|1.7641
|0.0000
|1.7741
|1041
|2005.11.02 01:08
|close
|522
|3.90
|1.7643
|0.0000
|1.7741
|78.00
|34095.39
|1042
|2005.11.02 01:08
|close
|521
|1.20
|1.7642
|0.0000
|1.7745
|-36.00
|34059.39
|1043
|2005.11.02 01:09
|close
|520
|0.30
|1.7640
|0.0000
|1.7752
|-32.25
|34027.14
|1044
|2005.11.02 01:09
|close
|519
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7758
|-18.75
|34008.39
|1045
|2005.11.07 19:00
|buy
|523
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7535
|1046
|2005.11.07 19:00
|buy
|524
|0.30
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1047
|2005.11.07 19:10
|buy
|525
|1.20
|1.7429
|0.0000
|1.7529
|1048
|2005.11.07 19:19
|buy
|526
|3.90
|1.7426
|0.0000
|1.7526
|1049
|2005.11.07 19:19
|close
|526
|3.90
|1.7429
|0.0000
|1.7526
|117.00
|34125.39
|1050
|2005.11.07 19:19
|close
|525
|1.20
|1.7428
|0.0000
|1.7529
|-12.00
|34113.39
|1051
|2005.11.07 19:19
|close
|524
|0.30
|1.7431
|0.0000
|1.7532
|-3.00
|34110.39
|1052
|2005.11.07 19:19
|close
|523
|0.10
|1.7429
|0.0000
|1.7535
|-6.00
|34104.39
|1053
|2005.11.09 20:00
|buy
|527
|0.10
|1.7429
|0.0000
|1.7529
|1054
|2005.11.09 22:23
|buy
|528
|0.30
|1.7426
|0.0000
|1.7526
|1055
|2005.11.10 01:36
|buy
|529
|1.20
|1.7423
|0.0000
|1.7523
|1056
|2005.11.10 01:36
|buy
|530
|3.90
|1.7420
|0.0000
|1.7520
|1057
|2005.11.10 01:37
|close
|530
|3.90
|1.7422
|0.0000
|1.7520
|78.00
|34182.39
|1058
|2005.11.10 01:37
|close
|529
|1.20
|1.7423
|0.0000
|1.7523
|0.00
|34182.39
|1059
|2005.11.10 01:37
|close
|528
|0.30
|1.7424
|0.0000
|1.7526
|5.25
|34187.64
|1060
|2005.11.10 01:37
|close
|527
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7529
|-3.25
|34184.39
|1061
|2005.11.10 20:00
|sell
|531
|0.10
|1.7454
|0.0000
|1.7354
|1062
|2005.11.10 20:00
|sell
|532
|0.30
|1.7458
|0.0000
|1.7358
|1063
|2005.11.10 20:00
|sell
|533
|1.20
|1.7461
|0.0000
|1.7361
|1064
|2005.11.10 20:04
|sell
|534
|3.90
|1.7464
|0.0000
|1.7364
|1065
|2005.11.10 20:04
|close
|534
|3.90
|1.7462
|0.0000
|1.7364
|78.00
|34262.39
|1066
|2005.11.10 20:05
|close
|533
|1.20
|1.7463
|0.0000
|1.7361
|-24.00
|34238.39
|1067
|2005.11.10 20:05
|close
|532
|0.30
|1.7465
|0.0000
|1.7358
|-21.00
|34217.39
|1068
|2005.11.10 20:05
|close
|531
|0.10
|1.7464
|0.0000
|1.7354
|-10.00
|34207.39
|1069
|2005.11.11 21:00
|buy
|535
|0.10
|1.7401
|0.0000
|1.7501
|1070
|2005.11.11 21:00
|buy
|536
|0.30
|1.7395
|0.0000
|1.7495
|1071
|2005.11.14 10:16
|t/p
|536
|0.30
|1.7495
|0.0000
|1.7495
|303.75
|34511.14
|1072
|2005.11.14 10:16
|close
|535
|0.10
|1.7495
|0.0000
|1.7501
|95.25
|34606.39
|1073
|2005.11.15 19:00
|buy
|537
|0.10
|1.7341
|0.0000
|1.7441
|1074
|2005.11.15 19:00
|buy
|538
|0.30
|1.7337
|0.0000
|1.7437
|1075
|2005.11.15 19:02
|buy
|539
|1.20
|1.7334
|0.0000
|1.7434
|1076
|2005.11.15 20:22
|buy
|540
|3.90
|1.7330
|0.0000
|1.7430
|1077
|2005.11.15 20:35
|close
|540
|3.90
|1.7332
|0.0000
|1.7430
|78.00
|34684.39
|1078
|2005.11.15 20:36
|close
|539
|1.20
|1.7331
|0.0000
|1.7434
|-36.00
|34648.39
|1079
|2005.11.15 20:36
|close
|538
|0.30
|1.7332
|0.0000
|1.7437
|-15.00
|34633.39
|1080
|2005.11.15 20:36
|close
|537
|0.10
|1.7333
|0.0000
|1.7441
|-8.00
|34625.39
|1081
|2005.11.21 18:00
|sell
|541
|0.10
|1.7165
|0.0000
|1.7065
|1082
|2005.11.21 18:00
|sell
|542
|0.30
|1.7169
|0.0000
|1.7069
|1083
|2005.11.21 18:00
|sell
|543
|1.20
|1.7172
|0.0000
|1.7072
|1084
|2005.11.21 18:04
|sell
|544
|3.90
|1.7176
|0.0000
|1.7076
|1085
|2005.11.21 18:10
|close
|544
|3.90
|1.7172
|0.0000
|1.7076
|156.00
|34781.39
|1086
|2005.11.21 18:10
|close
|543
|1.20
|1.7174
|0.0000
|1.7072
|-24.00
|34757.39
|1087
|2005.11.21 18:10
|close
|542
|0.30
|1.7173
|0.0000
|1.7069
|-12.00
|34745.39
|1088
|2005.11.21 18:11
|close
|541
|0.10
|1.7174
|0.0000
|1.7065
|-9.00
|34736.39
|1089
|2005.11.22 19:00
|buy
|545
|0.10
|1.7151
|0.0000
|1.7251
|1090
|2005.11.22 19:00
|buy
|546
|0.30
|1.7148
|0.0000
|1.7248
|1091
|2005.11.22 19:00
|buy
|547
|1.20
|1.7145
|0.0000
|1.7245
|1092
|2005.11.22 19:07
|buy
|548
|3.90
|1.7141
|0.0000
|1.7241
|1093
|2005.11.22 19:07
|close
|548
|3.90
|1.7144
|0.0000
|1.7241
|117.00
|34853.39
|1094
|2005.11.22 19:08
|close
|547
|1.20
|1.7143
|0.0000
|1.7245
|-24.00
|34829.39
|1095
|2005.11.22 19:08
|close
|546
|0.30
|1.7144
|0.0000
|1.7248
|-12.00
|34817.39
|1096
|2005.11.22 19:08
|close
|545
|0.10
|1.7145
|0.0000
|1.7251
|-6.00
|34811.39
|1097
|2005.11.24 18:00
|sell
|549
|0.10
|1.7220
|0.0000
|1.7120
|1098
|2005.11.24 18:00
|sell
|550
|0.30
|1.7223
|0.0000
|1.7123
|1099
|2005.11.24 18:01
|sell
|551
|1.20
|1.7226
|0.0000
|1.7126
|1100
|2005.11.24 18:14
|sell
|552
|3.90
|1.7228
|0.0000
|1.7128
|1101
|2005.11.24 18:14
|close
|552
|3.90
|1.7227
|0.0000
|1.7128
|39.00
|34850.39
|1102
|2005.11.24 18:14
|close
|551
|1.20
|1.7228
|0.0000
|1.7126
|-24.00
|34826.39
|1103
|2005.11.24 18:14
|close
|550
|0.30
|1.7229
|0.0000
|1.7123
|-18.00
|34808.39
|1104
|2005.11.24 18:15
|close
|549
|0.10
|1.7228
|0.0000
|1.7120
|-8.00
|34800.39
|1105
|2005.12.02 18:00
|buy
|553
|0.10
|1.7303
|0.0000
|1.7403
|1106
|2005.12.05 05:06
|buy
|554
|0.30
|1.7300
|0.0000
|1.7400
|1107
|2005.12.05 05:37
|buy
|555
|1.20
|1.7294
|0.0000
|1.7394
|1108
|2005.12.05 08:08
|buy
|556
|3.90
|1.7290
|0.0000
|1.7390
|1109
|2005.12.05 08:14
|close
|556
|3.90
|1.7293
|0.0000
|1.7390
|117.00
|34917.39
|1110
|2005.12.05 08:14
|close
|555
|1.20
|1.7291
|0.0000
|1.7394
|-36.00
|34881.39
|1111
|2005.12.05 08:14
|close
|554
|0.30
|1.7292
|0.0000
|1.7400
|-24.00
|34857.39
|1112
|2005.12.05 08:14
|close
|553
|0.10
|1.7290
|0.0000
|1.7403
|-11.75
|34845.64
|1113
|2005.12.07 19:00
|buy
|557
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7443
|1114
|2005.12.07 19:02
|buy
|558
|0.30
|1.7340
|0.0000
|1.7440
|1115
|2005.12.07 19:06
|buy
|559
|1.20
|1.7337
|0.0000
|1.7437
|1116
|2005.12.07 19:11
|buy
|560
|3.90
|1.7334
|0.0000
|1.7434
|1117
|2005.12.07 19:11
|close
|560
|3.90
|1.7337
|0.0000
|1.7434
|117.00
|34962.64
|1118
|2005.12.07 19:11
|close
|559
|1.20
|1.7336
|0.0000
|1.7437
|-12.00
|34950.64
|1119
|2005.12.07 19:11
|close
|558
|0.30
|1.7339
|0.0000
|1.7440
|-3.00
|34947.64
|1120
|2005.12.07 19:11
|close
|557
|0.10
|1.7338
|0.0000
|1.7443
|-5.00
|34942.64
|1121
|2005.12.12 00:01
|sell
|561
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7407
|1122
|2005.12.12 00:20
|sell
|562
|0.30
|1.7513
|0.0000
|1.7413
|1123
|2005.12.12 00:29
|sell
|563
|1.20
|1.7516
|0.0000
|1.7416
|1124
|2005.12.12 00:32
|sell
|564
|3.90
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1125
|2005.12.12 00:32
|close
|564
|3.90
|1.7516
|0.0000
|1.7419
|117.00
|35059.64
|1126
|2005.12.12 00:32
|close
|563
|1.20
|1.7517
|0.0000
|1.7416
|-12.00
|35047.64
|1127
|2005.12.12 00:33
|close
|562
|0.30
|1.7518
|0.0000
|1.7413
|-15.00
|35032.64
|1128
|2005.12.12 00:33
|close
|561
|0.10
|1.7515
|0.0000
|1.7407
|-8.00
|35024.64
|1129
|2005.12.22 00:01
|buy
|565
|0.10
|1.7456
|0.0000
|1.7556
|1130
|2005.12.22 00:02
|buy
|566
|0.30
|1.7453
|0.0000
|1.7553
|1131
|2005.12.22 00:11
|buy
|567
|1.20
|1.7451
|0.0000
|1.7551
|1132
|2005.12.22 00:52
|buy
|568
|3.90
|1.7447
|0.0000
|1.7547
|1133
|2005.12.22 00:53
|close
|568
|3.90
|1.7449
|0.0000
|1.7547
|78.00
|35102.64
|1134
|2005.12.22 00:53
|close
|567
|1.20
|1.7446
|0.0000
|1.7551
|-60.00
|35042.64
|1135
|2005.12.22 00:54
|close
|566
|0.30
|1.7447
|0.0000
|1.7553
|-18.00
|35024.64
|1136
|2005.12.22 00:54
|close
|565
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7556
|-8.00
|35016.64
|1137
|2005.12.22 18:00
|buy
|569
|0.10
|1.7399
|0.0000
|1.7499
|1138
|2005.12.22 18:00
|buy
|570
|0.30
|1.7395
|0.0000
|1.7495
|1139
|2005.12.22 18:22
|buy
|571
|1.20
|1.7390
|0.0000
|1.7490
|1140
|2005.12.22 18:22
|buy
|572
|3.90
|1.7387
|0.0000
|1.7487
|1141
|2005.12.22 18:23
|close
|572
|3.90
|1.7389
|0.0000
|1.7487
|78.00
|35094.64
|1142
|2005.12.22 18:23
|close
|571
|1.20
|1.7388
|0.0000
|1.7490
|-24.00
|35070.64
|1143
|2005.12.22 18:23
|close
|570
|0.30
|1.7390
|0.0000
|1.7495
|-15.00
|35055.64
|1144
|2005.12.22 18:23
|close
|569
|0.10
|1.7385
|0.0000
|1.7499
|-14.00
|35041.64
|1145
|2005.12.23 22:00
|buy
|573
|0.10
|1.7351
|0.0000
|1.7451
|1146
|2005.12.23 22:03
|buy
|574
|0.30
|1.7348
|0.0000
|1.7448
|1147
|2005.12.23 22:22
|buy
|575
|1.20
|1.7345
|0.0000
|1.7445
|1148
|2005.12.23 22:23
|buy
|576
|3.90
|1.7342
|0.0000
|1.7442
|1149
|2005.12.23 22:23
|close
|576
|3.90
|1.7346
|0.0000
|1.7442
|156.00
|35197.64
|1150
|2005.12.23 22:23
|close
|575
|1.20
|1.7345
|0.0000
|1.7445
|0.00
|35197.64
|1151
|2005.12.23 22:23
|close
|574
|0.30
|1.7346
|0.0000
|1.7448
|-6.00
|35191.64
|1152
|2005.12.23 22:23
|close
|573
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7451
|-3.00
|35188.64
|1153
|2005.12.27 00:01
|buy
|577
|0.10
|1.7334
|0.0000
|1.7434
|1154
|2005.12.27 00:08
|buy
|578
|0.30
|1.7331
|0.0000
|1.7431
|1155
|2005.12.27 00:16
|buy
|579
|1.20
|1.7328
|0.0000
|1.7428
|1156
|2005.12.27 00:17
|buy
|580
|3.90
|1.7325
|0.0000
|1.7425
|1157
|2005.12.27 09:12
|close
|580
|3.90
|1.7327
|0.0000
|1.7425
|78.00
|35266.64
|1158
|2005.12.27 09:12
|close
|579
|1.20
|1.7326
|0.0000
|1.7428
|-24.00
|35242.64
|1159
|2005.12.27 09:12
|close
|578
|0.30
|1.7329
|0.0000
|1.7431
|-6.00
|35236.64
|1160
|2005.12.27 09:12
|close
|577
|0.10
|1.7328
|0.0000
|1.7434
|-6.00
|35230.64
|1161
|2005.12.30 23:00
|buy
|581
|0.10
|1.7234
|0.0000
|1.7334
|1162
|2005.12.30 23:00
|buy
|582
|0.30
|1.7231
|0.0000
|1.7331
|1163
|2005.12.30 23:04
|buy
|583
|1.20
|1.7225
|0.0000
|1.7325
|1164
|2006.01.02 00:34
|buy
|584
|3.90
|1.7222
|0.0000
|1.7322
|1165
|2006.01.02 03:14
|close
|584
|3.90
|1.7225
|0.0000
|1.7322
|117.00
|35347.64
|1166
|2006.01.02 03:15
|close
|583
|1.20
|1.7228
|0.0000
|1.7325
|51.00
|35398.64
|1167
|2006.01.02 03:15
|close
|582
|0.30
|1.7225
|0.0000
|1.7331
|-14.25
|35384.39
|1168
|2006.01.02 03:15
|close
|581
|0.10
|1.7226
|0.0000
|1.7334
|-6.75
|35377.64
|1169
|2006.01.02 20:00
|sell
|585
|0.10
|1.7227
|0.0000
|1.7127
|1170
|2006.01.02 20:03
|sell
|586
|0.30
|1.7230
|0.0000
|1.7130
|1171
|2006.01.02 20:05
|sell
|587
|1.20
|1.7234
|0.0000
|1.7134
|1172
|2006.01.02 20:08
|sell
|588
|3.90
|1.7237
|0.0000
|1.7137
|1173
|2006.01.02 20:09
|close
|588
|3.90
|1.7235
|0.0000
|1.7137
|78.00
|35455.64
|1174
|2006.01.02 20:09
|close
|587
|1.20
|1.7237
|0.0000
|1.7134
|-36.00
|35419.64
|1175
|2006.01.02 20:09
|close
|586
|0.30
|1.7236
|0.0000
|1.7130
|-18.00
|35401.64
|1176
|2006.01.02 20:09
|close
|585
|0.10
|1.7234
|0.0000
|1.7127
|-7.00
|35394.64
|1177
|2006.01.04 18:00
|sell
|589
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7488
|1178
|2006.01.04 18:00
|sell
|590
|0.30
|1.7592
|0.0000
|1.7492
|1179
|2006.01.04 18:22
|sell
|591
|1.20
|1.7596
|0.0000
|1.7496
|1180
|2006.01.04 18:24
|sell
|592
|3.90
|1.7599
|0.0000
|1.7499
|1181
|2006.01.04 18:25
|close
|592
|3.90
|1.7595
|0.0000
|1.7499
|156.00
|35550.64
|1182
|2006.01.04 18:25
|close
|591
|1.20
|1.7596
|0.0000
|1.7496
|0.00
|35550.64
|1183
|2006.01.04 18:25
|close
|590
|0.30
|1.7594
|0.0000
|1.7492
|-6.00
|35544.64
|1184
|2006.01.04 18:25
|close
|589
|0.10
|1.7599
|0.0000
|1.7488
|-11.00
|35533.64
|1185
|2006.01.06 00:01
|sell
|593
|0.10
|1.7547
|0.0000
|1.7447
|1186
|2006.01.06 00:03
|sell
|594
|0.30
|1.7552
|0.0000
|1.7452
|1187
|2006.01.06 00:48
|sell
|595
|1.20
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1188
|2006.01.06 01:10
|sell
|596
|3.90
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1189
|2006.01.06 01:19
|close
|596
|3.90
|1.7557
|0.0000
|1.7460
|117.00
|35650.64
|1190
|2006.01.06 01:19
|close
|595
|1.20
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|0.00
|35650.64
|1191
|2006.01.06 01:19
|close
|594
|0.30
|1.7559
|0.0000
|1.7452
|-21.00
|35629.64
|1192
|2006.01.06 01:19
|close
|593
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7447
|-13.00
|35616.64
|1193
|2006.01.10 17:00
|sell
|597
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7552
|1194
|2006.01.10 17:03
|sell
|598
|0.30
|1.7656
|0.0000
|1.7556
|1195
|2006.01.10 17:04
|sell
|599
|1.20
|1.7660
|0.0000
|1.7560
|1196
|2006.01.10 17:04
|sell
|600
|3.90
|1.7664
|0.0000
|1.7564
|1197
|2006.01.10 17:05
|close
|600
|3.90
|1.7662
|0.0000
|1.7564
|78.00
|35694.64
|1198
|2006.01.10 17:05
|close
|599
|1.20
|1.7664
|0.0000
|1.7560
|-48.00
|35646.64
|1199
|2006.01.10 17:05
|close
|598
|0.30
|1.7663
|0.0000
|1.7556
|-21.00
|35625.64
|1200
|2006.01.10 17:05
|close
|597
|0.10
|1.7665
|0.0000
|1.7552
|-13.00
|35612.64
|1201
|2006.01.11 17:00
|buy
|601
|0.10
|1.7605
|0.0000
|1.7705
|1202
|2006.01.11 17:00
|buy
|602
|0.30
|1.7602
|0.0000
|1.7702
|1203
|2006.01.11 17:04
|buy
|603
|1.20
|1.7599
|0.0000
|1.7699
|1204
|2006.01.11 17:09
|buy
|604
|3.90
|1.7596
|0.0000
|1.7696
|1205
|2006.01.11 17:13
|close
|604
|3.90
|1.7598
|0.0000
|1.7696
|78.00
|35690.64
|1206
|2006.01.11 17:13
|close
|603
|1.20
|1.7600
|0.0000
|1.7699
|12.00
|35702.64
|1207
|2006.01.11 17:13
|close
|602
|0.30
|1.7599
|0.0000
|1.7702
|-9.00
|35693.64
|1208
|2006.01.11 17:13
|close
|601
|0.10
|1.7597
|0.0000
|1.7705
|-8.00
|35685.64
|1209
|2006.01.17 20:00
|buy
|605
|0.10
|1.7637
|0.0000
|1.7737
|1210
|2006.01.17 20:01
|buy
|606
|0.30
|1.7634
|0.0000
|1.7734
|1211
|2006.01.17 20:15
|buy
|607
|1.20
|1.7631
|0.0000
|1.7731
|1212
|2006.01.18 05:21
|buy
|608
|3.90
|1.7628
|0.0000
|1.7728
|1213
|2006.01.18 05:26
|close
|608
|3.90
|1.7631
|0.0000
|1.7728
|117.00
|35802.64
|1214
|2006.01.18 05:26
|close
|607
|1.20
|1.7630
|0.0000
|1.7731
|3.00
|35805.64
|1215
|2006.01.18 05:27
|close
|606
|0.30
|1.7629
|0.0000
|1.7734
|-11.25
|35794.39
|1216
|2006.01.18 05:27
|close
|605
|0.10
|1.7632
|0.0000
|1.7737
|-3.75
|35790.64
|1217
|2006.01.18 17:00
|sell
|609
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7523
|1218
|2006.01.18 17:00
|sell
|610
|0.30
|1.7630
|0.0000
|1.7530
|1219
|2006.01.18 17:01
|sell
|611
|1.20
|1.7632
|0.0000
|1.7532
|1220
|2006.01.18 17:05
|sell
|612
|3.90
|1.7639
|0.0000
|1.7539
|1221
|2006.01.18 17:06
|close
|612
|3.90
|1.7632
|0.0000
|1.7539
|273.00
|36063.64
|1222
|2006.01.18 17:06
|close
|611
|1.20
|1.7634
|0.0000
|1.7532
|-24.00
|36039.64
|1223
|2006.01.18 17:06
|close
|610
|0.30
|1.7631
|0.0000
|1.7530
|-3.00
|36036.64
|1224
|2006.01.18 17:06
|close
|609
|0.10
|1.7627
|0.0000
|1.7523
|-4.00
|36032.64
|1225
|2006.01.19 17:00
|buy
|613
|0.10
|1.7639
|0.0000
|1.7739
|1226
|2006.01.19 17:00
|buy
|614
|0.30
|1.7632
|0.0000
|1.7732
|1227
|2006.01.19 17:00
|buy
|615
|1.20
|1.7628
|0.0000
|1.7728
|1228
|2006.01.19 17:00
|buy
|616
|3.90
|1.7625
|0.0000
|1.7725
|1229
|2006.01.19 17:04
|close
|616
|3.90
|1.7627
|0.0000
|1.7725
|78.00
|36110.64
|1230
|2006.01.19 17:04
|close
|615
|1.20
|1.7625
|0.0000
|1.7728
|-36.00
|36074.64
|1231
|2006.01.19 17:04
|close
|614
|0.30
|1.7624
|0.0000
|1.7732
|-24.00
|36050.64
|1232
|2006.01.19 17:04
|close
|613
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7739
|-17.00
|36033.64
|1233
|2006.01.23 18:00
|sell
|617
|0.10
|1.7840
|0.0000
|1.7740
|1234
|2006.01.23 18:00
|sell
|618
|0.30
|1.7844
|0.0000
|1.7744
|1235
|2006.01.23 18:01
|sell
|619
|1.20
|1.7847
|0.0000
|1.7747
|1236
|2006.01.23 18:38
|sell
|620
|3.90
|1.7851
|0.0000
|1.7751
|1237
|2006.01.23 18:39
|close
|620
|3.90
|1.7848
|0.0000
|1.7751
|117.00
|36150.64
|1238
|2006.01.23 18:39
|close
|619
|1.20
|1.7849
|0.0000
|1.7747
|-24.00
|36126.64
|1239
|2006.01.23 18:40
|close
|618
|0.30
|1.7853
|0.0000
|1.7744
|-27.00
|36099.64
|1240
|2006.01.23 18:40
|close
|617
|0.10
|1.7851
|0.0000
|1.7740
|-11.00
|36088.64
|1241
|2006.01.24 22:00
|sell
|621
|0.10
|1.7861
|0.0000
|1.7761
|1242
|2006.01.24 22:01
|sell
|622
|0.30
|1.7865
|0.0000
|1.7765
|1243
|2006.01.25 10:14
|sell
|623
|1.20
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1244
|2006.01.25 10:16
|sell
|624
|3.90
|1.7872
|0.0000
|1.7772
|1245
|2006.01.25 10:17
|close
|624
|3.90
|1.7869
|0.0000
|1.7772
|117.00
|36205.64
|1246
|2006.01.25 10:17
|close
|623
|1.20
|1.7870
|0.0000
|1.7769
|-12.00
|36193.64
|1247
|2006.01.25 10:17
|close
|622
|0.30
|1.7871
|0.0000
|1.7765
|-23.58
|36170.06
|1248
|2006.01.25 10:17
|close
|621
|0.10
|1.7868
|0.0000
|1.7761
|-8.86
|36161.20
|1249
|2006.01.25 19:00
|sell
|625
|0.10
|1.7877
|0.0000
|1.7777
|1250
|2006.01.25 19:00
|sell
|626
|0.30
|1.7880
|0.0000
|1.7780
|1251
|2006.01.25 19:05
|sell
|627
|1.20
|1.7884
|0.0000
|1.7784
|1252
|2006.01.26 09:24
|sell
|628
|3.90
|1.7887
|0.0000
|1.7787
|1253
|2006.01.26 09:24
|close
|628
|3.90
|1.7884
|0.0000
|1.7787
|117.00
|36278.20
|1254
|2006.01.26 09:25
|close
|627
|1.20
|1.7885
|0.0000
|1.7784
|-78.96
|36199.24
|1255
|2006.01.26 09:25
|close
|626
|0.30
|1.7886
|0.0000
|1.7780
|-34.74
|36164.50
|1256
|2006.01.26 09:25
|close
|625
|0.10
|1.7887
|0.0000
|1.7777
|-15.58
|36148.92
|1257
|2006.01.26 18:00
|sell
|629
|0.10
|1.7834
|0.0000
|1.7734
|1258
|2006.01.26 18:00
|sell
|630
|0.30
|1.7837
|0.0000
|1.7737
|1259
|2006.01.26 18:10
|sell
|631
|1.20
|1.7840
|0.0000
|1.7740
|1260
|2006.01.26 18:12
|sell
|632
|3.90
|1.7845
|0.0000
|1.7745
|1261
|2006.01.26 18:17
|close
|632
|3.90
|1.7840
|0.0000
|1.7745
|195.00
|36343.92
|1262
|2006.01.26 18:18
|close
|631
|1.20
|1.7841
|0.0000
|1.7740
|-12.00
|36331.92
|1263
|2006.01.26 18:18
|close
|630
|0.30
|1.7840
|0.0000
|1.7737
|-9.00
|36322.92
|1264
|2006.01.26 18:18
|close
|629
|0.10
|1.7838
|0.0000
|1.7734
|-4.00
|36318.92
|1265
|2006.02.06 23:00
|buy
|633
|0.10
|1.7482
|0.0000
|1.7582
|1266
|2006.02.06 23:00
|buy
|634
|0.30
|1.7479
|0.0000
|1.7579
|1267
|2006.02.06 23:06
|buy
|635
|1.20
|1.7476
|0.0000
|1.7576
|1268
|2006.02.06 23:09
|buy
|636
|3.90
|1.7472
|0.0000
|1.7572
|1269
|2006.02.06 23:09
|close
|636
|3.90
|1.7474
|0.0000
|1.7572
|78.00
|36396.92
|1270
|2006.02.06 23:09
|close
|635
|1.20
|1.7473
|0.0000
|1.7576
|-36.00
|36360.92
|1271
|2006.02.06 23:10
|close
|634
|0.30
|1.7472
|0.0000
|1.7579
|-21.00
|36339.92
|1272
|2006.02.06 23:10
|close
|633
|0.10
|1.7471
|0.0000
|1.7582
|-11.00
|36328.92
|1273
|2006.02.07 21:00
|buy
|637
|0.10
|1.7454
|0.0000
|1.7554
|1274
|2006.02.07 21:00
|buy
|638
|0.30
|1.7451
|0.0000
|1.7551
|1275
|2006.02.07 21:48
|buy
|639
|1.20
|1.7446
|0.0000
|1.7546
|1276
|2006.02.07 21:54
|buy
|640
|3.90
|1.7442
|0.0000
|1.7542
|1277
|2006.02.07 22:11
|close
|640
|3.90
|1.7444
|0.0000
|1.7542
|78.00
|36406.92
|1278
|2006.02.07 22:11
|close
|639
|1.20
|1.7443
|0.0000
|1.7546
|-36.00
|36370.92
|1279
|2006.02.07 22:11
|close
|638
|0.30
|1.7441
|0.0000
|1.7551
|-30.00
|36340.92
|1280
|2006.02.07 22:11
|close
|637
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7554
|-15.00
|36325.92
|1281
|2006.02.08 23:00
|buy
|641
|0.10
|1.7417
|0.0000
|1.7517
|1282
|2006.02.08 23:45
|buy
|642
|0.30
|1.7412
|0.0000
|1.7512
|1283
|2006.02.08 23:50
|buy
|643
|1.20
|1.7409
|0.0000
|1.7509
|1284
|2006.02.09 10:31
|buy
|644
|3.90
|1.7405
|0.0000
|1.7505
|1285
|2006.02.09 11:21
|close
|644
|3.90
|1.7407
|0.0000
|1.7505
|78.00
|36403.92
|1286
|2006.02.09 11:21
|close
|643
|1.20
|1.7405
|0.0000
|1.7509
|-3.00
|36400.92
|1287
|2006.02.09 11:22
|close
|642
|0.30
|1.7406
|0.0000
|1.7512
|-6.75
|36394.17
|1288
|2006.02.09 11:22
|close
|641
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7517
|-4.25
|36389.92
|1289
|2006.02.09 23:00
|buy
|645
|0.10
|1.7416
|0.0000
|1.7516
|1290
|2006.02.10 14:35
|t/p
|645
|0.10
|1.7516
|0.0000
|1.7516
|101.25
|36491.17
|1291
|2006.02.10 19:00
|sell
|646
|0.10
|1.7458
|0.0000
|1.7358
|1292
|2006.02.10 19:00
|sell
|647
|0.30
|1.7461
|0.0000
|1.7361
|1293
|2006.02.10 19:09
|sell
|648
|1.20
|1.7464
|0.0000
|1.7364
|1294
|2006.02.10 19:14
|sell
|649
|3.90
|1.7467
|0.0000
|1.7367
|1295
|2006.02.10 19:14
|close
|649
|3.90
|1.7464
|0.0000
|1.7367
|117.00
|36608.17
|1296
|2006.02.10 19:14
|close
|648
|1.20
|1.7465
|0.0000
|1.7364
|-12.00
|36596.17
|1297
|2006.02.10 19:14
|close
|647
|0.30
|1.7460
|0.0000
|1.7361
|3.00
|36599.17
|1298
|2006.02.10 19:14
|close
|646
|0.10
|1.7462
|0.0000
|1.7358
|-4.00
|36595.17
|1299
|2006.02.13 17:00
|buy
|650
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7530
|1300
|2006.02.13 17:00
|buy
|651
|0.30
|1.7427
|0.0000
|1.7527
|1301
|2006.02.13 17:34
|buy
|652
|1.20
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|1302
|2006.02.13 19:08
|buy
|653
|3.90
|1.7420
|0.0000
|1.7520
|1303
|2006.02.13 19:09
|close
|653
|3.90
|1.7422
|0.0000
|1.7520
|78.00
|36673.17
|1304
|2006.02.13 19:09
|close
|652
|1.20
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|0.00
|36673.17
|1305
|2006.02.13 19:09
|close
|651
|0.30
|1.7423
|0.0000
|1.7527
|-12.00
|36661.17
|1306
|2006.02.13 19:09
|close
|650
|0.10
|1.7421
|0.0000
|1.7530
|-9.00
|36652.17
|1307
|2006.02.14 22:00
|buy
|654
|0.10
|1.7370
|0.0000
|1.7470
|1308
|2006.02.14 22:03
|buy
|655
|0.30
|1.7367
|0.0000
|1.7467
|1309
|2006.02.14 22:11
|buy
|656
|1.20
|1.7364
|0.0000
|1.7464
|1310
|2006.02.14 22:14
|buy
|657
|3.90
|1.7361
|0.0000
|1.7461
|1311
|2006.02.14 22:14
|close
|657
|3.90
|1.7363
|0.0000
|1.7461
|78.00
|36730.17
|1312
|2006.02.14 22:14
|close
|656
|1.20
|1.7362
|0.0000
|1.7464
|-24.00
|36706.17
|1313
|2006.02.14 22:14
|close
|655
|0.30
|1.7360
|0.0000
|1.7467
|-21.00
|36685.17
|1314
|2006.02.14 22:15
|close
|654
|0.10
|1.7361
|0.0000
|1.7470
|-9.00
|36676.17
|1315
|2006.02.15 22:00
|sell
|658
|0.10
|1.7407
|0.0000
|1.7307
|1316
|2006.02.15 22:10
|sell
|659
|0.30
|1.7410
|0.0000
|1.7310
|1317
|2006.02.15 22:31
|sell
|660
|1.20
|1.7413
|0.0000
|1.7313
|1318
|2006.02.16 00:14
|sell
|661
|3.90
|1.7416
|0.0000
|1.7316
|1319
|2006.02.16 00:14
|close
|661
|3.90
|1.7411
|0.0000
|1.7316
|195.00
|36871.17
|1320
|2006.02.16 00:15
|close
|660
|1.20
|1.7415
|0.0000
|1.7313
|-90.96
|36780.21
|1321
|2006.02.16 00:15
|close
|659
|0.30
|1.7412
|0.0000
|1.7310
|-22.74
|36757.47
|1322
|2006.02.16 00:15
|close
|658
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7307
|-7.58
|36749.89
|1323
|2006.02.16 20:00
|buy
|662
|0.10
|1.7357
|0.0000
|1.7457
|1324
|2006.02.16 20:04
|buy
|663
|0.30
|1.7354
|0.0000
|1.7454
|1325
|2006.02.16 20:21
|buy
|664
|1.20
|1.7351
|0.0000
|1.7451
|1326
|2006.02.17 04:19
|buy
|665
|3.90
|1.7348
|0.0000
|1.7448
|1327
|2006.02.17 04:26
|close
|665
|3.90
|1.7351
|0.0000
|1.7448
|117.00
|36866.89
|1328
|2006.02.17 04:26
|close
|664
|1.20
|1.7350
|0.0000
|1.7451
|3.00
|36869.89
|1329
|2006.02.17 04:27
|close
|663
|0.30
|1.7351
|0.0000
|1.7454
|-5.25
|36864.64
|1330
|2006.02.17 04:27
|close
|662
|0.10
|1.7345
|0.0000
|1.7457
|-10.75
|36853.89
|1331
|2006.02.22 20:00
|buy
|666
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7533
|1332
|2006.02.22 20:00
|buy
|667
|0.30
|1.7431
|0.0000
|1.7531
|1333
|2006.02.22 20:12
|buy
|668
|1.20
|1.7428
|0.0000
|1.7528
|1334
|2006.02.22 20:23
|buy
|669
|3.90
|1.7425
|0.0000
|1.7525
|1335
|2006.02.22 20:28
|close
|669
|3.90
|1.7427
|0.0000
|1.7525
|78.00
|36931.89
|1336
|2006.02.22 20:29
|close
|668
|1.20
|1.7424
|0.0000
|1.7528
|-48.00
|36883.89
|1337
|2006.02.22 20:29
|close
|667
|0.30
|1.7423
|0.0000
|1.7531
|-24.00
|36859.89
|1338
|2006.02.22 20:29
|close
|666
|0.10
|1.7426
|0.0000
|1.7533
|-7.00
|36852.89
|1339
|2006.02.23 21:00
|sell
|670
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1340
|2006.02.23 22:02
|sell
|671
|0.30
|1.7523
|0.0000
|1.7423
|1341
|2006.02.23 22:20
|sell
|672
|1.20
|1.7527
|0.0000
|1.7427
|1342
|2006.02.24 01:24
|sell
|673
|3.90
|1.7530
|0.0000
|1.7430
|1343
|2006.02.24 01:32
|close
|673
|3.90
|1.7528
|0.0000
|1.7430
|78.00
|36930.89
|1344
|2006.02.24 01:33
|close
|672
|1.20
|1.7530
|0.0000
|1.7427
|-58.32
|36872.57
|1345
|2006.02.24 01:33
|close
|671
|0.30
|1.7528
|0.0000
|1.7423
|-20.58
|36851.99
|1346
|2006.02.24 01:33
|close
|670
|0.10
|1.7529
|0.0000
|1.7419
|-11.86
|36840.13
|1347
|2006.02.27 17:00
|buy
|674
|0.10
|1.7403
|0.0000
|1.7503
|1348
|2006.02.27 17:00
|buy
|675
|0.30
|1.7399
|0.0000
|1.7499
|1349
|2006.02.27 17:01
|buy
|676
|1.20
|1.7396
|0.0000
|1.7496
|1350
|2006.02.27 17:06
|buy
|677
|3.90
|1.7393
|0.0000
|1.7493
|1351
|2006.02.27 17:06
|close
|677
|3.90
|1.7395
|0.0000
|1.7493
|78.00
|36918.13
|1352
|2006.02.27 17:06
|close
|676
|1.20
|1.7394
|0.0000
|1.7496
|-24.00
|36894.13
|1353
|2006.02.27 17:06
|close
|675
|0.30
|1.7397
|0.0000
|1.7499
|-6.00
|36888.13
|1354
|2006.02.27 17:06
|close
|674
|0.10
|1.7396
|0.0000
|1.7503
|-7.00
|36881.13
|1355
|2006.03.02 19:00
|buy
|678
|0.10
|1.7517
|0.0000
|1.7617
|1356
|2006.03.03 01:57
|buy
|679
|0.30
|1.7514
|0.0000
|1.7614
|1357
|2006.03.03 01:59
|buy
|680
|1.20
|1.7509
|0.0000
|1.7609
|1358
|2006.03.03 02:03
|buy
|681
|3.90
|1.7505
|0.0000
|1.7605
|1359
|2006.03.03 02:04
|close
|681
|3.90
|1.7507
|0.0000
|1.7605
|78.00
|36959.13
|1360
|2006.03.03 02:04
|close
|680
|1.20
|1.7506
|0.0000
|1.7609
|-36.00
|36923.13
|1361
|2006.03.03 02:04
|close
|679
|0.30
|1.7510
|0.0000
|1.7614
|-12.00
|36911.13
|1362
|2006.03.03 02:04
|close
|678
|0.10
|1.7508
|0.0000
|1.7617
|-7.75
|36903.38
|1363
|2006.03.03 19:00
|sell
|682
|0.10
|1.7532
|0.0000
|1.7432
|1364
|2006.03.03 19:00
|sell
|683
|0.30
|1.7535
|0.0000
|1.7435
|1365
|2006.03.03 19:19
|sell
|684
|1.20
|1.7538
|0.0000
|1.7438
|1366
|2006.03.03 19:20
|sell
|685
|3.90
|1.7543
|0.0000
|1.7443
|1367
|2006.03.03 19:22
|close
|685
|3.90
|1.7539
|0.0000
|1.7443
|156.00
|37059.38
|1368
|2006.03.03 19:23
|close
|684
|1.20
|1.7540
|0.0000
|1.7438
|-24.00
|37035.38
|1369
|2006.03.03 19:23
|close
|683
|0.30
|1.7536
|0.0000
|1.7435
|-3.00
|37032.38
|1370
|2006.03.03 19:23
|close
|682
|0.10
|1.7537
|0.0000
|1.7432
|-5.00
|37027.38
|1371
|2006.03.07 21:00
|buy
|686
|0.10
|1.7361
|0.0000
|1.7461
|1372
|2006.03.07 21:45
|buy
|687
|0.30
|1.7357
|0.0000
|1.7457
|1373
|2006.03.07 23:50
|buy
|688
|1.20
|1.7353
|0.0000
|1.7453
|1374
|2006.03.07 23:50
|buy
|689
|3.90
|1.7351
|0.0000
|1.7451
|1375
|2006.03.07 23:51
|close
|689
|3.90
|1.7354
|0.0000
|1.7451
|117.00
|37144.38
|1376
|2006.03.07 23:51
|close
|688
|1.20
|1.7355
|0.0000
|1.7453
|24.00
|37168.38
|1377
|2006.03.07 23:51
|close
|687
|0.30
|1.7352
|0.0000
|1.7457
|-15.00
|37153.38
|1378
|2006.03.07 23:51
|close
|686
|0.10
|1.7353
|0.0000
|1.7461
|-8.00
|37145.38
|1379
|2006.03.08 21:00
|buy
|690
|0.10
|1.7374
|0.0000
|1.7474
|1380
|2006.03.08 21:01
|buy
|691
|0.30
|1.7370
|0.0000
|1.7470
|1381
|2006.03.08 21:01
|buy
|692
|1.20
|1.7367
|0.0000
|1.7467
|1382
|2006.03.09 00:55
|buy
|693
|3.90
|1.7364
|0.0000
|1.7464
|1383
|2006.03.09 00:58
|close
|693
|3.90
|1.7366
|0.0000
|1.7464
|78.00
|37223.38
|1384
|2006.03.09 00:58
|close
|692
|1.20
|1.7365
|0.0000
|1.7467
|21.00
|37244.38
|1385
|2006.03.09 00:58
|close
|691
|0.30
|1.7363
|0.0000
|1.7470
|-9.75
|37234.63
|1386
|2006.03.09 00:59
|close
|690
|0.10
|1.7364
|0.0000
|1.7474
|-6.25
|37228.38
|1387
|2006.03.20 00:01
|sell
|694
|0.10
|1.7553
|0.0000
|1.7453
|1388
|2006.03.20 00:02
|sell
|695
|0.30
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1389
|2006.03.20 00:05
|sell
|696
|1.20
|1.7559
|0.0000
|1.7459
|1390
|2006.03.20 00:07
|sell
|697
|3.90
|1.7563
|0.0000
|1.7463
|1391
|2006.03.20 00:07
|close
|697
|3.90
|1.7560
|0.0000
|1.7463
|117.00
|37345.38
|1392
|2006.03.20 00:07
|close
|696
|1.20
|1.7561
|0.0000
|1.7459
|-24.00
|37321.38
|1393
|2006.03.20 00:08
|close
|695
|0.30
|1.7562
|0.0000
|1.7456
|-18.00
|37303.38
|1394
|2006.03.20 00:08
|close
|694
|0.10
|1.7567
|0.0000
|1.7453
|-14.00
|37289.38
|1395
|2006.03.21 23:00
|buy
|698
|0.10
|1.7481
|0.0000
|1.7581
|1396
|2006.03.21 23:02
|buy
|699
|0.30
|1.7478
|0.0000
|1.7578
|1397
|2006.03.21 23:07
|buy
|700
|1.20
|1.7475
|0.0000
|1.7575
|1398
|2006.03.22 01:27
|buy
|701
|3.90
|1.7472
|0.0000
|1.7572
|1399
|2006.03.22 01:28
|close
|701
|3.90
|1.7475
|0.0000
|1.7572
|117.00
|37406.38
|1400
|2006.03.22 01:28
|close
|700
|1.20
|1.7473
|0.0000
|1.7575
|-9.00
|37397.38
|1401
|2006.03.22 01:28
|close
|699
|0.30
|1.7472
|0.0000
|1.7578
|-14.25
|37383.13
|1402
|2006.03.22 01:28
|close
|698
|0.10
|1.7470
|0.0000
|1.7581
|-9.75
|37373.38
|1403
|2006.03.28 22:00
|sell
|702
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7334
|1404
|2006.03.28 22:00
|sell
|703
|0.30
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1405
|2006.03.28 22:01
|sell
|704
|1.20
|1.7441
|0.0000
|1.7341
|1406
|2006.03.28 22:01
|sell
|705
|3.90
|1.7444
|0.0000
|1.7344
|1407
|2006.03.28 22:06
|close
|705
|3.90
|1.7442
|0.0000
|1.7344
|78.00
|37451.38
|1408
|2006.03.28 22:06
|close
|704
|1.20
|1.7448
|0.0000
|1.7341
|-84.00
|37367.38
|1409
|2006.03.28 22:07
|close
|703
|0.30
|1.7446
|0.0000
|1.7337
|-27.00
|37340.38
|1410
|2006.03.28 22:07
|close
|702
|0.10
|1.7447
|0.0000
|1.7334
|-13.00
|37327.38
|1411
|2006.03.29 22:00
|buy
|706
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7446
|1412
|2006.03.29 22:00
|buy
|707
|0.30
|1.7343
|0.0000
|1.7443
|1413
|2006.03.29 23:52
|buy
|708
|1.20
|1.7340
|0.0000
|1.7440
|1414
|2006.03.29 23:57
|buy
|709
|3.90
|1.7337
|0.0000
|1.7437
|1415
|2006.03.29 23:58
|close
|709
|3.90
|1.7340
|0.0000
|1.7437
|117.00
|37444.38
|1416
|2006.03.29 23:58
|close
|708
|1.20
|1.7339
|0.0000
|1.7440
|-12.00
|37432.38
|1417
|2006.03.29 23:58
|close
|707
|0.30
|1.7342
|0.0000
|1.7443
|-3.00
|37429.38
|1418
|2006.03.29 23:58
|close
|706
|0.10
|1.7341
|0.0000
|1.7446
|-5.00
|37424.38
|1419
|2006.03.31 23:00
|buy
|710
|0.10
|1.7375
|0.0000
|1.7475
|1420
|2006.03.31 23:37
|buy
|711
|0.30
|1.7371
|0.0000
|1.7471
|1421
|2006.04.03 00:02
|buy
|712
|1.20
|1.7368
|0.0000
|1.7468
|1422
|2006.04.03 01:30
|buy
|713
|3.90
|1.7365
|0.0000
|1.7465
|1423
|2006.04.03 01:35
|close
|713
|3.90
|1.7367
|0.0000
|1.7465
|78.00
|37502.38
|1424
|2006.04.03 01:35
|close
|712
|1.20
|1.7365
|0.0000
|1.7468
|-36.00
|37466.38
|1425
|2006.04.03 01:35
|close
|711
|0.30
|1.7364
|0.0000
|1.7471
|-17.25
|37449.13
|1426
|2006.04.03 01:35
|close
|710
|0.10
|1.7362
|0.0000
|1.7475
|-11.75
|37437.38
|1427
|2006.04.05 00:01
|sell
|714
|0.10
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1428
|2006.04.05 00:01
|sell
|715
|0.30
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1429
|2006.04.05 00:08
|sell
|716
|1.20
|1.7557
|0.0000
|1.7457
|1430
|2006.04.05 00:23
|sell
|717
|3.90
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1431
|2006.04.05 00:27
|close
|717
|3.90
|1.7558
|0.0000
|1.7460
|78.00
|37515.38
|1432
|2006.04.05 00:27
|close
|716
|1.20
|1.7561
|0.0000
|1.7457
|-48.00
|37467.38
|1433
|2006.04.05 00:27
|close
|715
|0.30
|1.7562
|0.0000
|1.7454
|-24.00
|37443.38
|1434
|2006.04.05 00:27
|close
|714
|0.10
|1.7564
|0.0000
|1.7451
|-13.00
|37430.38
|1435
|2006.04.06 17:00
|sell
|718
|0.10
|1.7526
|0.0000
|1.7426
|1436
|2006.04.06 21:00
|sell
|719
|0.30
|1.7529
|0.0000
|1.7429
|1437
|2006.04.06 21:02
|sell
|720
|1.20
|1.7531
|0.0000
|1.7431
|1438
|2006.04.06 22:58
|sell
|721
|3.90
|1.7534
|0.0000
|1.7434
|1439
|2006.04.06 22:59
|close
|721
|3.90
|1.7531
|0.0000
|1.7434
|117.00
|37547.38
|1440
|2006.04.06 22:59
|close
|720
|1.20
|1.7532
|0.0000
|1.7431
|-12.00
|37535.38
|1441
|2006.04.06 22:59
|close
|719
|0.30
|1.7535
|0.0000
|1.7429
|-18.00
|37517.38
|1442
|2006.04.06 23:00
|close
|718
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7426
|-10.00
|37507.38
|1443
|2006.04.11 00:01
|buy
|722
|0.20
|1.7440
|0.0000
|1.7540
|1444
|2006.04.11 00:07
|buy
|723
|0.70
|1.7436
|0.0000
|1.7536
|1445
|2006.04.11 00:32
|buy
|724
|2.30
|1.7433
|0.0000
|1.7533
|1446
|2006.04.11 00:39
|buy
|725
|7.80
|1.7431
|0.0000
|1.7531
|1447
|2006.04.11 00:39
|close
|725
|7.80
|1.7432
|0.0000
|1.7531
|78.00
|37585.38
|1448
|2006.04.11 00:39
|close
|724
|2.30
|1.7434
|0.0000
|1.7533
|23.00
|37608.38
|1449
|2006.04.11 00:39
|close
|723
|0.70
|1.7433
|0.0000
|1.7536
|-21.00
|37587.38
|1450
|2006.04.11 00:39
|close
|722
|0.20
|1.7432
|0.0000
|1.7540
|-16.00
|37571.38
|1451
|2006.04.18 00:01
|sell
|726
|0.20
|1.7704
|0.0000
|1.7604
|1452
|2006.04.18 00:02
|sell
|727
|0.70
|1.7708
|0.0000
|1.7608
|1453
|2006.04.18 02:08
|sell
|728
|2.30
|1.7712
|0.0000
|1.7612
|1454
|2006.04.18 02:09
|sell
|729
|7.80
|1.7715
|0.0000
|1.7615
|1455
|2006.04.18 02:25
|close
|729
|7.80
|1.7713
|0.0000
|1.7615
|156.00
|37727.38
|1456
|2006.04.18 02:25
|close
|728
|2.30
|1.7714
|0.0000
|1.7612
|-46.00
|37681.38
|1457
|2006.04.18 02:25
|close
|727
|0.70
|1.7711
|0.0000
|1.7608
|-21.00
|37660.38
|1458
|2006.04.18 02:25
|close
|726
|0.20
|1.7712
|0.0000
|1.7604
|-16.00
|37644.38
|1459
|2006.04.25 00:01
|sell
|730
|0.20
|1.7862
|0.0000
|1.7762
|1460
|2006.04.25 00:02
|sell
|731
|0.70
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1461
|2006.04.25 00:36
|sell
|732
|2.30
|1.7873
|0.0000
|1.7773
|1462
|2006.04.25 00:41
|sell
|733
|7.80
|1.7877
|0.0000
|1.7777
|1463
|2006.04.25 00:42
|close
|733
|7.80
|1.7873
|0.0000
|1.7777
|312.00
|37956.38
|1464
|2006.04.25 00:42
|close
|732
|2.30
|1.7874
|0.0000
|1.7773
|-23.00
|37933.38
|1465
|2006.04.25 00:43
|close
|731
|0.70
|1.7875
|0.0000
|1.7769
|-42.00
|37891.38
|1466
|2006.04.25 00:43
|close
|730
|0.20
|1.7870
|0.0000
|1.7762
|-16.00
|37875.38
|1467
|2006.04.26 00:01
|sell
|734
|0.20
|1.7876
|0.0000
|1.7776
|1468
|2006.04.26 00:04
|sell
|735
|0.70
|1.7880
|0.0000
|1.7780
|1469
|2006.04.26 01:47
|sell
|736
|2.30
|1.7883
|0.0000
|1.7783
|1470
|2006.04.26 02:36
|sell
|737
|7.80
|1.7886
|0.0000
|1.7786
|1471
|2006.04.26 03:18
|close
|737
|7.80
|1.7884
|0.0000
|1.7786
|156.00
|38031.38
|1472
|2006.04.26 03:18
|close
|736
|2.30
|1.7885
|0.0000
|1.7783
|-46.00
|37985.38
|1473
|2006.04.26 03:18
|close
|735
|0.70
|1.7886
|0.0000
|1.7780
|-42.00
|37943.38
|1474
|2006.04.26 03:18
|close
|734
|0.20
|1.7888
|0.0000
|1.7776
|-24.00
|37919.38
|1475
|2006.04.26 17:00
|buy
|738
|0.20
|1.7867
|0.0000
|1.7967
|1476
|2006.04.26 17:00
|buy
|739
|0.70
|1.7864
|0.0000
|1.7964
|1477
|2006.04.26 17:27
|buy
|740
|2.30
|1.7859
|0.0000
|1.7959
|1478
|2006.04.26 19:38
|buy
|741
|7.80
|1.7855
|0.0000
|1.7955
|1479
|2006.04.26 19:38
|close
|741
|7.80
|1.7857
|0.0000
|1.7955
|156.00
|38075.38
|1480
|2006.04.26 19:38
|close
|740
|2.30
|1.7855
|0.0000
|1.7959
|-92.00
|37983.38
|1481
|2006.04.26 19:39
|close
|739
|0.70
|1.7853
|0.0000
|1.7964
|-77.00
|37906.38
|1482
|2006.04.26 19:39
|close
|738
|0.20
|1.7856
|0.0000
|1.7967
|-22.00
|37884.38
|1483
|2006.05.01 18:00
|sell
|742
|0.20
|1.8285
|0.0000
|1.8185
|1484
|2006.05.01 18:10
|sell
|743
|0.70
|1.8290
|0.0000
|1.8190
|1485
|2006.05.01 18:13
|sell
|744
|2.30
|1.8294
|0.0000
|1.8194
|1486
|2006.05.01 18:22
|sell
|745
|7.80
|1.8298
|0.0000
|1.8198
|1487
|2006.05.01 18:22
|close
|745
|7.80
|1.8296
|0.0000
|1.8198
|156.00
|38040.38
|1488
|2006.05.01 18:22
|close
|744
|2.30
|1.8297
|0.0000
|1.8194
|-69.00
|37971.38
|1489
|2006.05.01 18:22
|close
|743
|0.70
|1.8293
|0.0000
|1.8190
|-21.00
|37950.38
|1490
|2006.05.01 18:22
|close
|742
|0.20
|1.8295
|0.0000
|1.8185
|-20.00
|37930.38
|1491
|2006.05.10 23:00
|sell
|746
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8536
|1492
|2006.05.10 23:00
|sell
|747
|0.70
|1.8639
|0.0000
|1.8539
|1493
|2006.05.10 23:03
|sell
|748
|2.30
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|1494
|2006.05.10 23:05
|sell
|749
|7.80
|1.8646
|0.0000
|1.8546
|1495
|2006.05.10 23:06
|close
|749
|7.80
|1.8642
|0.0000
|1.8546
|312.00
|38242.38
|1496
|2006.05.10 23:06
|close
|748
|2.30
|1.8644
|0.0000
|1.8541
|-69.00
|38173.38
|1497
|2006.05.10 23:06
|close
|747
|0.70
|1.8643
|0.0000
|1.8539
|-28.00
|38145.38
|1498
|2006.05.10 23:06
|close
|746
|0.20
|1.8644
|0.0000
|1.8536
|-16.00
|38129.38
|1499
|2006.05.12 17:00
|sell
|750
|0.20
|1.8903
|0.0000
|1.8803
|1500
|2006.05.12 17:01
|sell
|751
|0.70
|1.8908
|0.0000
|1.8808
|1501
|2006.05.12 17:03
|sell
|752
|2.30
|1.8914
|0.0000
|1.8814
|1502
|2006.05.12 17:03
|sell
|753
|7.80
|1.8918
|0.0000
|1.8818
|1503
|2006.05.12 17:09
|close
|753
|7.80
|1.8916
|0.0000
|1.8818
|156.00
|38285.38
|1504
|2006.05.12 17:09
|close
|752
|2.30
|1.8917
|0.0000
|1.8814
|-69.00
|38216.38
|1505
|2006.05.12 17:10
|close
|751
|0.70
|1.8918
|0.0000
|1.8808
|-70.00
|38146.38
|1506
|2006.05.12 17:10
|close
|750
|0.20
|1.8919
|0.0000
|1.8803
|-32.00
|38114.38
|1507
|2006.05.17 17:00
|sell
|754
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8753
|1508
|2006.05.17 17:00
|sell
|755
|0.70
|1.8858
|0.0000
|1.8758
|1509
|2006.05.18 03:42
|sell
|756
|2.30
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|1510
|2006.05.18 04:12
|sell
|757
|7.80
|1.8864
|0.0000
|1.8764
|1511
|2006.05.18 04:13
|close
|757
|7.80
|1.8862
|0.0000
|1.8764
|156.00
|38270.38
|1512
|2006.05.18 04:13
|close
|756
|2.30
|1.8865
|0.0000
|1.8761
|-92.00
|38178.38
|1513
|2006.05.18 04:13
|close
|755
|0.70
|1.8868
|0.0000
|1.8758
|-109.06
|38069.32
|1514
|2006.05.18 04:13
|close
|754
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8753
|-39.16
|38030.16
|1515
|2006.05.19 21:00
|buy
|758
|0.20
|1.8779
|0.0000
|1.8879
|1516
|2006.05.19 21:00
|buy
|759
|0.70
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|1517
|2006.05.22 00:03
|buy
|760
|2.30
|1.8772
|0.0000
|1.8872
|1518
|2006.05.22 01:18
|buy
|761
|7.80
|1.8769
|0.0000
|1.8869
|1519
|2006.05.22 01:19
|close
|761
|7.80
|1.8771
|0.0000
|1.8869
|156.00
|38186.16
|1520
|2006.05.22 01:19
|close
|760
|2.30
|1.8770
|0.0000
|1.8872
|-46.00
|38140.16
|1521
|2006.05.22 01:20
|close
|759
|0.70
|1.8771
|0.0000
|1.8875
|-19.25
|38120.91
|1522
|2006.05.22 01:21
|close
|758
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8879
|-19.50
|38101.41
|1523
|2006.05.23 23:00
|sell
|762
|0.20
|1.8800
|0.0000
|1.8700
|1524
|2006.05.23 23:00
|sell
|763
|0.70
|1.8802
|0.0000
|1.8702
|1525
|2006.05.23 23:03
|sell
|764
|2.30
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|1526
|2006.05.23 23:04
|sell
|765
|7.80
|1.8808
|0.0000
|1.8708
|1527
|2006.05.23 23:05
|close
|765
|7.80
|1.8803
|0.0000
|1.8708
|390.00
|38491.41
|1528
|2006.05.23 23:05
|close
|764
|2.30
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|0.00
|38491.41
|1529
|2006.05.23 23:05
|close
|763
|0.70
|1.8804
|0.0000
|1.8702
|-14.00
|38477.41
|1530
|2006.05.23 23:05
|close
|762
|0.20
|1.8806
|0.0000
|1.8700
|-12.00
|38465.41
|1531
|2006.05.29 23:00
|buy
|766
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8703
|1532
|2006.05.29 23:00
|buy
|767
|0.70
|1.8601
|0.0000
|1.8701
|1533
|2006.05.29 23:01
|buy
|768
|2.30
|1.8596
|0.0000
|1.8696
|1534
|2006.05.29 23:34
|buy
|769
|7.80
|1.8593
|0.0000
|1.8693
|1535
|2006.05.29 23:35
|close
|769
|7.80
|1.8597
|0.0000
|1.8693
|312.00
|38777.41
|1536
|2006.05.29 23:35
|close
|768
|2.30
|1.8596
|0.0000
|1.8696
|0.00
|38777.41
|1537
|2006.05.29 23:35
|close
|767
|0.70
|1.8595
|0.0000
|1.8701
|-42.00
|38735.41
|1538
|2006.05.29 23:35
|close
|766
|0.20
|1.8596
|0.0000
|1.8703
|-14.00
|38721.41
|1539
|2006.05.31 00:01
|sell
|770
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8735
|1540
|2006.05.31 06:22
|sell
|771
|0.70
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|1541
|2006.05.31 06:22
|sell
|772
|2.30
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|1542
|2006.05.31 06:23
|sell
|773
|7.80
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|1543
|2006.05.31 06:23
|close
|773
|7.80
|1.8843
|0.0000
|1.8746
|234.00
|38955.41
|1544
|2006.05.31 06:23
|close
|772
|2.30
|1.8844
|0.0000
|1.8742
|-46.00
|38909.41
|1545
|2006.05.31 06:24
|close
|771
|0.70
|1.8845
|0.0000
|1.8739
|-42.00
|38867.41
|1546
|2006.05.31 06:24
|close
|770
|0.20
|1.8844
|0.0000
|1.8735
|-18.00
|38849.41
|1547
|2006.06.01 17:00
|buy
|774
|0.20
|1.8688
|0.0000
|1.8788
|1548
|2006.06.01 17:00
|buy
|775
|0.70
|1.8683
|0.0000
|1.8783
|1549
|2006.06.01 17:00
|buy
|776
|2.30
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|1550
|2006.06.01 17:03
|buy
|777
|7.80
|1.8676
|0.0000
|1.8776
|1551
|2006.06.01 17:03
|close
|777
|7.80
|1.8678
|0.0000
|1.8776
|156.00
|39005.41
|1552
|2006.06.01 17:03
|close
|776
|2.30
|1.8677
|0.0000
|1.8780
|-69.00
|38936.41
|1553
|2006.06.01 17:03
|close
|775
|0.70
|1.8680
|0.0000
|1.8783
|-21.00
|38915.41
|1554
|2006.06.01 17:03
|close
|774
|0.20
|1.8679
|0.0000
|1.8788
|-18.00
|38897.41
|1555
|2006.06.07 19:00
|buy
|778
|0.20
|1.8583
|0.0000
|1.8683
|1556
|2006.06.07 19:00
|buy
|779
|0.70
|1.8580
|0.0000
|1.8680
|1557
|2006.06.07 19:23
|buy
|780
|2.30
|1.8576
|0.0000
|1.8676
|1558
|2006.06.07 19:24
|buy
|781
|7.80
|1.8572
|0.0000
|1.8672
|1559
|2006.06.07 19:25
|close
|781
|7.80
|1.8574
|0.0000
|1.8672
|156.00
|39053.41
|1560
|2006.06.07 19:25
|close
|780
|2.30
|1.8572
|0.0000
|1.8676
|-92.00
|38961.41
|1561
|2006.06.07 19:26
|close
|779
|0.70
|1.8575
|0.0000
|1.8680
|-35.00
|38926.41
|1562
|2006.06.07 19:26
|close
|778
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8683
|-24.00
|38902.41
|1563
|2006.06.08 00:01
|buy
|782
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8676
|1564
|2006.06.08 00:02
|buy
|783
|0.70
|1.8573
|0.0000
|1.8673
|1565
|2006.06.08 00:11
|buy
|784
|2.30
|1.8569
|0.0000
|1.8669
|1566
|2006.06.08 00:12
|buy
|785
|7.80
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|1567
|2006.06.08 00:12
|close
|785
|7.80
|1.8568
|0.0000
|1.8666
|156.00
|39058.41
|1568
|2006.06.08 00:12
|close
|784
|2.30
|1.8567
|0.0000
|1.8669
|-46.00
|39012.41
|1569
|2006.06.08 00:12
|close
|783
|0.70
|1.8570
|0.0000
|1.8673
|-21.00
|38991.41
|1570
|2006.06.08 00:12
|close
|782
|0.20
|1.8569
|0.0000
|1.8676
|-14.00
|38977.41
|1571
|2006.06.08 23:00
|buy
|786
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|1572
|2006.06.08 23:02
|buy
|787
|0.70
|1.8423
|0.0000
|1.8523
|1573
|2006.06.09 00:32
|buy
|788
|2.30
|1.8420
|0.0000
|1.8520
|1574
|2006.06.09 08:14
|buy
|789
|7.80
|1.8415
|0.0000
|1.8515
|1575
|2006.06.09 08:15
|close
|789
|7.80
|1.8418
|0.0000
|1.8515
|234.00
|39211.41
|1576
|2006.06.09 08:15
|close
|788
|2.30
|1.8417
|0.0000
|1.8520
|-69.00
|39142.41
|1577
|2006.06.09 08:16
|close
|787
|0.70
|1.8415
|0.0000
|1.8523
|-47.25
|39095.16
|1578
|2006.06.09 08:16
|close
|786
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8527
|-15.50
|39079.66
|1579
|2006.06.13 00:01
|sell
|790
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|1580
|2006.06.13 00:03
|sell
|791
|0.70
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|1581
|2006.06.13 02:18
|sell
|792
|2.30
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|1582
|2006.06.13 02:19
|sell
|793
|7.80
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|1583
|2006.06.13 02:19
|close
|793
|7.80
|1.8431
|0.0000
|1.8334
|234.00
|39313.66
|1584
|2006.06.13 02:20
|close
|792
|2.30
|1.8429
|0.0000
|1.8330
|23.00
|39336.66
|1585
|2006.06.13 02:20
|close
|791
|0.70
|1.8431
|0.0000
|1.8327
|-28.00
|39308.66
|1586
|2006.06.13 02:20
|close
|790
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8321
|-18.00
|39290.66
|1587
|2006.06.14 23:00
|sell
|794
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|1588
|2006.06.14 23:14
|sell
|795
|0.70
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|1589
|2006.06.14 23:15
|sell
|796
|2.30
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|1590
|2006.06.15 00:03
|sell
|797
|7.80
|1.8439
|0.0000
|1.8339
|1591
|2006.06.15 02:07
|close
|797
|7.80
|1.8437
|0.0000
|1.8339
|156.00
|39446.66
|1592
|2006.06.15 02:07
|close
|796
|2.30
|1.8441
|0.0000
|1.8336
|-243.34
|39203.32
|1593
|2006.06.15 02:07
|close
|795
|0.70
|1.8440
|0.0000
|1.8332
|-95.06
|39108.26
|1594
|2006.06.15 02:07
|close
|794
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8328
|-43.16
|39065.10
|1595
|2006.06.15 20:00
|sell
|798
|0.20
|1.8479
|0.0000
|1.8379
|1596
|2006.06.15 20:01
|sell
|799
|0.70
|1.8482
|0.0000
|1.8382
|1597
|2006.06.15 20:34
|sell
|800
|2.30
|1.8485
|0.0000
|1.8385
|1598
|2006.06.15 20:42
|sell
|801
|7.80
|1.8488
|0.0000
|1.8388
|1599
|2006.06.15 20:42
|close
|801
|7.80
|1.8485
|0.0000
|1.8388
|234.00
|39299.10
|1600
|2006.06.15 20:42
|close
|800
|2.30
|1.8486
|0.0000
|1.8385
|-23.00
|39276.10
|1601
|2006.06.15 20:42
|close
|799
|0.70
|1.8488
|0.0000
|1.8382
|-42.00
|39234.10
|1602
|2006.06.15 20:43
|close
|798
|0.20
|1.8487
|0.0000
|1.8379
|-16.00
|39218.10
|1603
|2006.06.20 00:01
|buy
|802
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|1604
|2006.06.20 00:01
|buy
|803
|0.70
|1.8405
|0.0000
|1.8505
|1605
|2006.06.20 00:08
|buy
|804
|2.30
|1.8401
|0.0000
|1.8501
|1606
|2006.06.20 00:20
|buy
|805
|7.80
|1.8399
|0.0000
|1.8499
|1607
|2006.06.20 00:20
|close
|805
|7.80
|1.8401
|0.0000
|1.8499
|156.00
|39374.10
|1608
|2006.06.20 00:20
|close
|804
|2.30
|1.8400
|0.0000
|1.8501
|-23.00
|39351.10
|1609
|2006.06.20 00:20
|close
|803
|0.70
|1.8403
|0.0000
|1.8505
|-14.00
|39337.10
|1610
|2006.06.20 00:20
|close
|802
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8508
|-12.00
|39325.10
|1611
|2006.06.20 19:00
|buy
|806
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|1612
|2006.06.20 19:01
|buy
|807
|0.70
|1.8433
|0.0000
|1.8533
|1613
|2006.06.20 20:20
|buy
|808
|2.30
|1.8430
|0.0000
|1.8530
|1614
|2006.06.20 20:26
|buy
|809
|7.80
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|1615
|2006.06.20 20:43
|close
|809
|7.80
|1.8429
|0.0000
|1.8527
|156.00
|39481.10
|1616
|2006.06.20 20:44
|close
|808
|2.30
|1.8427
|0.0000
|1.8530
|-69.00
|39412.10
|1617
|2006.06.20 20:44
|close
|807
|0.70
|1.8428
|0.0000
|1.8533
|-35.00
|39377.10
|1618
|2006.06.20 20:45
|close
|806
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8537
|-22.00
|39355.10
|1619
|2006.06.23 21:00
|buy
|810
|0.20
|1.8199
|0.0000
|1.8299
|1620
|2006.06.23 21:00
|buy
|811
|0.70
|1.8197
|0.0000
|1.8297
|1621
|2006.06.23 21:00
|buy
|812
|2.30
|1.8193
|0.0000
|1.8293
|1622
|2006.06.23 21:22
|buy
|813
|7.80
|1.8190
|0.0000
|1.8290
|1623
|2006.06.23 23:15
|close
|813
|7.80
|1.8192
|0.0000
|1.8290
|156.00
|39511.10
|1624
|2006.06.23 23:16
|close
|812
|2.30
|1.8182
|0.0000
|1.8293
|-253.00
|39258.10
|1625
|2006.06.23 23:16
|close
|811
|0.70
|1.8179
|0.0000
|1.8297
|-126.00
|39132.10
|1626
|2006.06.23 23:16
|close
|810
|0.20
|1.8180
|0.0000
|1.8299
|-38.00
|39094.10
|1627
|2006.06.28 23:00
|buy
|814
|0.20
|1.8190
|0.0000
|1.8290
|1628
|2006.06.28 23:52
|buy
|815
|0.70
|1.8187
|0.0000
|1.8287
|1629
|2006.06.28 23:57
|buy
|816
|2.30
|1.8184
|0.0000
|1.8284
|1630
|2006.06.29 00:04
|buy
|817
|7.80
|1.8180
|0.0000
|1.8280
|1631
|2006.06.29 00:04
|close
|817
|7.80
|1.8182
|0.0000
|1.8280
|156.00
|39250.10
|1632
|2006.06.29 00:04
|close
|816
|2.30
|1.8181
|0.0000
|1.8284
|17.25
|39267.35
|1633
|2006.06.29 00:05
|close
|815
|0.70
|1.8178
|0.0000
|1.8287
|-36.75
|39230.60
|1634
|2006.06.29 00:05
|close
|814
|0.20
|1.8180
|0.0000
|1.8290
|-12.50
|39218.10
|1635
|2006.06.29 21:00
|buy
|818
|0.20
|1.8300
|0.0000
|1.8400
|1636
|2006.06.29 21:00
|buy
|819
|0.70
|1.8297
|0.0000
|1.8397
|1637
|2006.06.29 21:01
|buy
|820
|2.30
|1.8294
|0.0000
|1.8394
|1638
|2006.06.29 21:01
|buy
|821
|7.80
|1.8289
|0.0000
|1.8389
|1639
|2006.06.29 21:02
|close
|821
|7.80
|1.8293
|0.0000
|1.8389
|312.00
|39530.10
|1640
|2006.06.29 21:02
|close
|820
|2.30
|1.8292
|0.0000
|1.8394
|-46.00
|39484.10
|1641
|2006.06.29 21:02
|close
|819
|0.70
|1.8296
|0.0000
|1.8397
|-7.00
|39477.10
|1642
|2006.06.29 21:02
|close
|818
|0.20
|1.8294
|0.0000
|1.8400
|-12.00
|39465.10
|1643
|2006.07.04 22:00
|sell
|822
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8360
|1644
|2006.07.04 22:08
|sell
|823
|0.70
|1.8467
|0.0000
|1.8367
|1645
|2006.07.04 22:43
|sell
|824
|2.30
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|1646
|2006.07.05 07:20
|sell
|825
|7.80
|1.8475
|0.0000
|1.8375
|1647
|2006.07.05 07:21
|close
|825
|7.80
|1.8471
|0.0000
|1.8375
|312.00
|39777.10
|1648
|2006.07.05 07:21
|close
|824
|2.30
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|-42.78
|39734.32
|1649
|2006.07.05 07:21
|close
|823
|0.70
|1.8473
|0.0000
|1.8367
|-55.02
|39679.30
|1650
|2006.07.05 07:21
|close
|822
|0.20
|1.8475
|0.0000
|1.8360
|-33.72
|39645.58
|1651
|2006.07.11 17:00
|buy
|826
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|1652
|2006.07.11 17:00
|buy
|827
|0.70
|1.8425
|0.0000
|1.8525
|1653
|2006.07.11 17:03
|buy
|828
|2.30
|1.8421
|0.0000
|1.8521
|1654
|2006.07.11 17:05
|buy
|829
|7.80
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|1655
|2006.07.11 17:05
|close
|829
|7.80
|1.8420
|0.0000
|1.8519
|78.00
|39723.58
|1656
|2006.07.11 17:05
|close
|828
|2.30
|1.8422
|0.0000
|1.8521
|23.00
|39746.58
|1657
|2006.07.11 17:06
|close
|827
|0.70
|1.8421
|0.0000
|1.8525
|-28.00
|39718.58
|1658
|2006.07.11 17:06
|close
|826
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8528
|-16.00
|39702.58
|1659
|2006.07.17 00:01
|buy
|830
|0.20
|1.8381
|0.0000
|1.8481
|1660
|2006.07.17 00:03
|buy
|831
|0.70
|1.8379
|0.0000
|1.8479
|1661
|2006.07.17 02:07
|buy
|832
|2.30
|1.8375
|0.0000
|1.8475
|1662
|2006.07.17 03:21
|buy
|833
|7.80
|1.8372
|0.0000
|1.8472
|1663
|2006.07.17 03:22
|close
|833
|7.80
|1.8374
|0.0000
|1.8472
|156.00
|39858.58
|1664
|2006.07.17 03:23
|close
|832
|2.30
|1.8373
|0.0000
|1.8475
|-46.00
|39812.58
|1665
|2006.07.17 03:23
|close
|831
|0.70
|1.8374
|0.0000
|1.8479
|-35.00
|39777.58
|1666
|2006.07.17 03:23
|close
|830
|0.20
|1.8372
|0.0000
|1.8481
|-18.00
|39759.58
|1667
|2006.07.17 23:00
|buy
|834
|0.20
|1.8188
|0.0000
|1.8288
|1668
|2006.07.17 23:01
|buy
|835
|0.70
|1.8185
|0.0000
|1.8285
|1669
|2006.07.18 12:24
|t/p
|835
|0.70
|1.8285
|0.0000
|1.8285
|708.75
|40468.33
|1670
|2006.07.18 12:24
|close
|834
|0.20
|1.8285
|0.0000
|1.8288
|196.50
|40664.83
|1671
|2006.07.21 22:00
|sell
|836
|0.20
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|1672
|2006.07.21 22:01
|sell
|837
|0.70
|1.8593
|0.0000
|1.8493
|1673
|2006.07.21 23:24
|sell
|838
|2.30
|1.8596
|0.0000
|1.8496
|1674
|2006.07.21 23:30
|sell
|839
|7.80
|1.8599
|0.0000
|1.8499
|1675
|2006.07.21 23:32
|close
|839
|7.80
|1.8594
|0.0000
|1.8499
|390.00
|41054.83
|1676
|2006.07.21 23:32
|close
|838
|2.30
|1.8593
|0.0000
|1.8496
|69.00
|41123.83
|1677
|2006.07.21 23:33
|close
|837
|0.70
|1.8592
|0.0000
|1.8493
|7.00
|41130.83
|1678
|2006.07.21 23:36
|close
|836
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8490
|-26.00
|41104.83
|1679
|2006.07.27 20:00
|sell
|840
|0.20
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|1680
|2006.07.27 20:00
|sell
|841
|0.70
|1.8608
|0.0000
|1.8508
|1681
|2006.07.28 11:38
|sell
|842
|2.30
|1.8612
|0.0000
|1.8512
|1682
|2006.07.28 11:39
|sell
|843
|7.80
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|1683
|2006.07.28 11:40
|close
|843
|7.80
|1.8614
|0.0000
|1.8516
|156.00
|41260.83
|1684
|2006.07.28 11:40
|close
|842
|2.30
|1.8615
|0.0000
|1.8512
|-69.00
|41191.83
|1685
|2006.07.28 11:40
|close
|841
|0.70
|1.8613
|0.0000
|1.8508
|-48.02
|41143.81
|1686
|2006.07.28 11:40
|close
|840
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8505
|-15.72
|41128.09
|1687
|2006.07.31 00:01
|sell
|844
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8527
|1688
|2006.07.31 00:01
|sell
|845
|0.70
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|1689
|2006.07.31 01:50
|sell
|846
|2.30
|1.8633
|0.0000
|1.8533
|1690
|2006.07.31 01:57
|sell
|847
|7.80
|1.8637
|0.0000
|1.8537
|1691
|2006.07.31 02:14
|close
|847
|7.80
|1.8635
|0.0000
|1.8537
|156.00
|41284.09
|1692
|2006.07.31 02:14
|close
|846
|2.30
|1.8637
|0.0000
|1.8533
|-92.00
|41192.09
|1693
|2006.07.31 02:14
|close
|845
|0.70
|1.8640
|0.0000
|1.8530
|-70.00
|41122.09
|1694
|2006.07.31 02:15
|close
|844
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8527
|-28.00
|41094.09
|1695
|2006.08.01 00:01
|sell
|848
|0.20
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|1696
|2006.08.01 00:01
|sell
|849
|0.70
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|1697
|2006.08.01 01:32
|sell
|850
|2.30
|1.8684
|0.0000
|1.8584
|1698
|2006.08.01 14:32
|sell
|851
|7.80
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|1699
|2006.08.01 14:32
|close
|851
|7.80
|1.8685
|0.0000
|1.8588
|234.00
|41328.09
|1700
|2006.08.01 14:32
|close
|850
|2.30
|1.8682
|0.0000
|1.8584
|46.00
|41374.09
|1701
|2006.08.01 14:32
|close
|849
|0.70
|1.8683
|0.0000
|1.8581
|-14.00
|41360.09
|1702
|2006.08.01 14:32
|close
|848
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8577
|-14.00
|41346.09
|1703
|2006.08.09 21:00
|sell
|852
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.8948
|1704
|2006.08.09 21:00
|sell
|853
|0.70
|1.9055
|0.0000
|1.8955
|1705
|2006.08.09 21:33
|sell
|854
|2.30
|1.9058
|0.0000
|1.8958
|1706
|2006.08.10 00:55
|sell
|855
|7.80
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|1707
|2006.08.10 00:58
|close
|855
|7.80
|1.9060
|0.0000
|1.8962
|156.00
|41502.09
|1708
|2006.08.10 00:58
|close
|854
|2.30
|1.9062
|0.0000
|1.8958
|-220.34
|41281.75
|1709
|2006.08.10 00:58
|close
|853
|0.70
|1.9061
|0.0000
|1.8955
|-81.06
|41200.69
|1710
|2006.08.10 00:58
|close
|852
|0.20
|1.9064
|0.0000
|1.8948
|-43.16
|41157.53
|1711
|2006.08.14 18:00
|buy
|856
|0.20
|1.8905
|0.0000
|1.9005
|1712
|2006.08.14 18:00
|buy
|857
|0.70
|1.8902
|0.0000
|1.9002
|1713
|2006.08.14 18:02
|buy
|858
|2.30
|1.8899
|0.0000
|1.8999
|1714
|2006.08.14 18:05
|buy
|859
|7.80
|1.8894
|0.0000
|1.8994
|1715
|2006.08.14 18:08
|close
|859
|7.80
|1.8898
|0.0000
|1.8994
|312.00
|41469.53
|1716
|2006.08.14 18:08
|close
|858
|2.30
|1.8897
|0.0000
|1.8999
|-46.00
|41423.53
|1717
|2006.08.14 18:08
|close
|857
|0.70
|1.8895
|0.0000
|1.9002
|-49.00
|41374.53
|1718
|2006.08.14 18:08
|close
|856
|0.20
|1.8893
|0.0000
|1.9005
|-24.00
|41350.53
|1719
|2006.08.15 00:01
|buy
|860
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8992
|1720
|2006.08.15 00:03
|buy
|861
|0.70
|1.8889
|0.0000
|1.8989
|1721
|2006.08.15 00:27
|buy
|862
|2.30
|1.8885
|0.0000
|1.8985
|1722
|2006.08.15 00:55
|buy
|863
|7.80
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|1723
|2006.08.15 00:56
|close
|863
|7.80
|1.8883
|0.0000
|1.8981
|156.00
|41506.53
|1724
|2006.08.15 00:56
|close
|862
|2.30
|1.8881
|0.0000
|1.8985
|-92.00
|41414.53
|1725
|2006.08.15 00:56
|close
|861
|0.70
|1.8880
|0.0000
|1.8989
|-63.00
|41351.53
|1726
|2006.08.15 00:56
|close
|860
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8992
|-28.00
|41323.53
|1727
|2006.08.16 23:00
|sell
|864
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|1728
|2006.08.16 23:04
|sell
|865
|0.70
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|1729
|2006.08.16 23:06
|sell
|866
|2.30
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|1730
|2006.08.16 23:08
|sell
|867
|7.80
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|1731
|2006.08.16 23:11
|close
|867
|7.80
|1.8961
|0.0000
|1.8862
|78.00
|41401.53
|1732
|2006.08.16 23:11
|close
|866
|2.30
|1.8963
|0.0000
|1.8860
|-69.00
|41332.53
|1733
|2006.08.16 23:12
|close
|865
|0.70
|1.8967
|0.0000
|1.8857
|-70.00
|41262.53
|1734
|2006.08.16 23:12
|close
|864
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8854
|-28.00
|41234.53
|1735
|2006.08.18 21:00
|buy
|868
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|1736
|2006.08.18 21:00
|buy
|869
|0.70
|1.8807
|0.0000
|1.8907
|1737
|2006.08.21 09:23
|t/p
|869
|0.70
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|708.75
|41943.28
|1738
|2006.08.21 09:23
|close
|868
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8910
|196.50
|42139.78
|1739
|2006.08.21 21:00
|sell
|870
|0.20
|1.8943
|0.0000
|1.8843
|1740
|2006.08.22 08:35
|sell
|871
|0.70
|1.8946
|0.0000
|1.8846
|1741
|2006.08.22 08:55
|sell
|872
|2.30
|1.8950
|0.0000
|1.8850
|1742
|2006.08.22 09:01
|sell
|873
|7.80
|1.8953
|0.0000
|1.8853
|1743
|2006.08.22 09:02
|close
|873
|7.80
|1.8951
|0.0000
|1.8853
|156.00
|42295.78
|1744
|2006.08.22 09:02
|close
|872
|2.30
|1.8948
|0.0000
|1.8850
|46.00
|42341.78
|1745
|2006.08.22 09:02
|close
|871
|0.70
|1.8945
|0.0000
|1.8846
|7.00
|42348.78
|1746
|2006.08.22 09:02
|close
|870
|0.20
|1.8947
|0.0000
|1.8843
|-11.72
|42337.06
|1747
|2006.08.23 23:00
|sell
|874
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|1748
|2006.08.23 23:01
|sell
|875
|0.70
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|1749
|2006.08.23 23:03
|sell
|876
|2.30
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|1750
|2006.08.24 10:55
|sell
|877
|7.80
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|1751
|2006.08.24 10:55
|close
|877
|7.80
|1.8943
|0.0000
|1.8845
|156.00
|42493.06
|1752
|2006.08.24 10:56
|close
|876
|2.30
|1.8942
|0.0000
|1.8841
|-151.34
|42341.72
|1753
|2006.08.24 10:56
|close
|875
|0.70
|1.8943
|0.0000
|1.8838
|-74.06
|42267.66
|1754
|2006.08.24 10:56
|close
|874
|0.20
|1.8944
|0.0000
|1.8834
|-31.16
|42236.50
|1755
|2006.08.24 18:00
|sell
|878
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8789
|1756
|2006.08.24 18:01
|sell
|879
|0.70
|1.8893
|0.0000
|1.8793
|1757
|2006.08.24 18:01
|sell
|880
|2.30
|1.8897
|0.0000
|1.8797
|1758
|2006.08.24 18:55
|sell
|881
|7.80
|1.8900
|0.0000
|1.8800
|1759
|2006.08.24 18:57
|close
|881
|7.80
|1.8896
|0.0000
|1.8800
|312.00
|42548.50
|1760
|2006.08.24 18:58
|close
|880
|2.30
|1.8897
|0.0000
|1.8797
|0.00
|42548.50
|1761
|2006.08.24 18:58
|close
|879
|0.70
|1.8896
|0.0000
|1.8793
|-21.00
|42527.50
|1762
|2006.08.24 18:58
|close
|878
|0.20
|1.8895
|0.0000
|1.8789
|-12.00
|42515.50
|1763
|2006.08.28 21:00
|sell
|882
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8852
|1764
|2006.08.28 21:00
|sell
|883
|0.70
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|1765
|2006.08.28 21:07
|sell
|884
|2.30
|1.8959
|0.0000
|1.8859
|1766
|2006.08.29 02:19
|sell
|885
|7.80
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|1767
|2006.08.29 02:20
|close
|885
|7.80
|1.8959
|0.0000
|1.8862
|234.00
|42749.50
|1768
|2006.08.29 02:20
|close
|884
|2.30
|1.8960
|0.0000
|1.8859
|-65.78
|42683.72
|1769
|2006.08.29 02:20
|close
|883
|0.70
|1.8963
|0.0000
|1.8855
|-69.02
|42614.70
|1770
|2006.08.29 02:21
|close
|882
|0.20
|1.8962
|0.0000
|1.8852
|-23.72
|42590.98
|1771
|2006.08.31 00:01
|sell
|886
|0.20
|1.9042
|0.0000
|1.8942
|1772
|2006.08.31 00:05
|sell
|887
|0.70
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|1773
|2006.08.31 00:17
|sell
|888
|2.30
|1.9049
|0.0000
|1.8949
|1774
|2006.08.31 01:21
|sell
|889
|7.80
|1.9052
|0.0000
|1.8952
|1775
|2006.08.31 01:29
|close
|889
|7.80
|1.9050
|0.0000
|1.8952
|156.00
|42746.98
|1776
|2006.08.31 01:29
|close
|888
|2.30
|1.9051
|0.0000
|1.8949
|-46.00
|42700.98
|1777
|2006.08.31 01:29
|close
|887
|0.70
|1.9052
|0.0000
|1.8944
|-56.00
|42644.98
|1778
|2006.08.31 01:29
|close
|886
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.8942
|-24.00
|42620.98
|1779
|2006.09.01 19:00
|buy
|890
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9158
|1780
|2006.09.01 19:01
|buy
|891
|0.70
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|1781
|2006.09.01 19:04
|buy
|892
|2.30
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|1782
|2006.09.01 19:06
|buy
|893
|7.80
|1.9047
|0.0000
|1.9147
|1783
|2006.09.01 19:06
|close
|893
|7.80
|1.9053
|0.0000
|1.9147
|468.00
|43088.98
|1784
|2006.09.01 19:07
|close
|892
|2.30
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|0.00
|43088.98
|1785
|2006.09.01 19:07
|close
|891
|0.70
|1.9053
|0.0000
|1.9155
|-14.00
|43074.98
|1786
|2006.09.01 19:07
|close
|890
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9158
|-14.00
|43060.98
|1787
|2006.09.06 22:00
|buy
|894
|0.20
|1.8847
|0.0000
|1.8947
|1788
|2006.09.06 22:10
|buy
|895
|0.70
|1.8844
|0.0000
|1.8944
|1789
|2006.09.06 22:16
|buy
|896
|2.30
|1.8842
|0.0000
|1.8942
|1790
|2006.09.06 22:29
|buy
|897
|7.80
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|1791
|2006.09.06 22:29
|close
|897
|7.80
|1.8844
|0.0000
|1.8937
|546.00
|43606.98
|1792
|2006.09.06 22:30
|close
|896
|2.30
|1.8838
|0.0000
|1.8942
|-92.00
|43514.98
|1793
|2006.09.06 22:30
|close
|895
|0.70
|1.8836
|0.0000
|1.8944
|-56.00
|43458.98
|1794
|2006.09.06 22:30
|close
|894
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8947
|-20.00
|43438.98
|1795
|2006.09.07 21:00
|buy
|898
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8856
|1796
|2006.09.07 21:01
|buy
|899
|0.70
|1.8753
|0.0000
|1.8853
|1797
|2006.09.07 21:11
|buy
|900
|2.30
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|1798
|2006.09.07 22:20
|buy
|901
|7.80
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|1799
|2006.09.07 22:20
|close
|901
|7.80
|1.8747
|0.0000
|1.8845
|156.00
|43594.98
|1800
|2006.09.07 22:21
|close
|900
|2.30
|1.8749
|0.0000
|1.8850
|-23.00
|43571.98
|1801
|2006.09.07 22:21
|close
|899
|0.70
|1.8744
|0.0000
|1.8853
|-63.00
|43508.98
|1802
|2006.09.07 22:21
|close
|898
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8856
|-22.00
|43486.98
|1803
|2006.09.11 00:01
|buy
|902
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8756
|1804
|2006.09.11 00:11
|buy
|903
|0.70
|1.8653
|0.0000
|1.8753
|1805
|2006.09.11 00:14
|buy
|904
|2.30
|1.8650
|0.0000
|1.8750
|1806
|2006.09.11 00:33
|buy
|905
|7.80
|1.8645
|0.0000
|1.8745
|1807
|2006.09.11 00:41
|close
|905
|7.80
|1.8647
|0.0000
|1.8745
|156.00
|43642.98
|1808
|2006.09.11 00:41
|close
|904
|2.30
|1.8646
|0.0000
|1.8750
|-92.00
|43550.98
|1809
|2006.09.11 00:42
|close
|903
|0.70
|1.8647
|0.0000
|1.8753
|-42.00
|43508.98
|1810
|2006.09.11 00:42
|close
|902
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8756
|-20.00
|43488.98
|1811
|2006.09.11 21:00
|buy
|906
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8754
|1812
|2006.09.11 21:01
|buy
|907
|0.70
|1.8649
|0.0000
|1.8749
|1813
|2006.09.11 21:51
|buy
|908
|2.30
|1.8646
|0.0000
|1.8746
|1814
|2006.09.12 00:03
|buy
|909
|7.80
|1.8642
|0.0000
|1.8742
|1815
|2006.09.12 00:03
|close
|909
|7.80
|1.8645
|0.0000
|1.8742
|234.00
|43722.98
|1816
|2006.09.12 00:03
|close
|908
|2.30
|1.8644
|0.0000
|1.8746
|-17.25
|43705.73
|1817
|2006.09.12 00:03
|close
|907
|0.70
|1.8648
|0.0000
|1.8749
|1.75
|43707.48
|1818
|2006.09.12 00:03
|close
|906
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8754
|-13.50
|43693.98
|1819
|2006.09.12 22:00
|sell
|910
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8650
|1820
|2006.09.12 22:00
|sell
|911
|0.70
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|1821
|2006.09.12 22:07
|sell
|912
|2.30
|1.8759
|0.0000
|1.8659
|1822
|2006.09.12 22:18
|sell
|913
|7.80
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|1823
|2006.09.12 22:18
|close
|913
|7.80
|1.8760
|0.0000
|1.8661
|78.00
|43771.98
|1824
|2006.09.12 22:18
|close
|912
|2.30
|1.8761
|0.0000
|1.8659
|-46.00
|43725.98
|1825
|2006.09.12 22:19
|close
|911
|0.70
|1.8762
|0.0000
|1.8656
|-42.00
|43683.98
|1826
|2006.09.12 22:19
|close
|910
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8650
|-26.00
|43657.98
|1827
|2006.09.14 23:00
|sell
|914
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|1828
|2006.09.14 23:00
|sell
|915
|0.70
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|1829
|2006.09.14 23:19
|sell
|916
|2.30
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|1830
|2006.09.15 07:09
|sell
|917
|7.80
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|1831
|2006.09.15 07:09
|close
|917
|7.80
|1.8873
|0.0000
|1.8776
|234.00
|43891.98
|1832
|2006.09.15 07:09
|close
|916
|2.30
|1.8874
|0.0000
|1.8773
|-65.78
|43826.20
|1833
|2006.09.15 07:09
|close
|915
|0.70
|1.8875
|0.0000
|1.8769
|-55.02
|43771.18
|1834
|2006.09.15 07:10
|close
|914
|0.20
|1.8876
|0.0000
|1.8765
|-25.72
|43745.46
|1835
|2006.09.18 00:01
|buy
|918
|0.20
|1.8783
|0.0000
|1.8883
|1836
|2006.09.18 00:01
|buy
|919
|0.70
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|1837
|2006.09.18 00:26
|buy
|920
|2.30
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|1838
|2006.09.18 00:28
|buy
|921
|7.80
|1.8772
|0.0000
|1.8872
|1839
|2006.09.18 00:30
|close
|921
|7.80
|1.8774
|0.0000
|1.8872
|156.00
|43901.46
|1840
|2006.09.18 00:30
|close
|920
|2.30
|1.8773
|0.0000
|1.8875
|-46.00
|43855.46
|1841
|2006.09.18 00:30
|close
|919
|0.70
|1.8771
|0.0000
|1.8878
|-49.00
|43806.46
|1842
|2006.09.18 00:30
|close
|918
|0.20
|1.8772
|0.0000
|1.8883
|-22.00
|43784.46
|1843
|2006.09.18 20:00
|buy
|922
|0.20
|1.8782
|0.0000
|1.8882
|1844
|2006.09.19 10:15
|buy
|923
|0.70
|1.8779
|0.0000
|1.8879
|1845
|2006.09.19 10:19
|buy
|924
|2.30
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|1846
|2006.09.19 14:52
|t/p
|924
|2.30
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|2300.00
|46084.46
|1847
|2006.09.19 14:52
|close
|923
|0.70
|1.8875
|0.0000
|1.8879
|672.00
|46756.46
|1848
|2006.09.19 14:52
|close
|922
|0.20
|1.8876
|0.0000
|1.8882
|190.50
|46946.96
|1849
|2006.09.19 21:00
|sell
|925
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8715
|1850
|2006.09.19 21:05
|sell
|926
|0.70
|1.8818
|0.0000
|1.8718
|1851
|2006.09.19 21:12
|sell
|927
|2.30
|1.8821
|0.0000
|1.8721
|1852
|2006.09.19 22:48
|sell
|928
|7.80
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|1853
|2006.09.19 22:56
|close
|928
|7.80
|1.8823
|0.0000
|1.8725
|156.00
|47102.96
|1854
|2006.09.19 22:56
|close
|927
|2.30
|1.8822
|0.0000
|1.8721
|-23.00
|47079.96
|1855
|2006.09.19 22:56
|close
|926
|0.70
|1.8825
|0.0000
|1.8718
|-49.00
|47030.96
|1856
|2006.09.19 22:56
|close
|925
|0.20
|1.8824
|0.0000
|1.8715
|-18.00
|47012.96
|1857
|2006.09.26 21:00
|buy
|929
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.9066
|1858
|2006.09.26 21:00
|buy
|930
|0.70
|1.8964
|0.0000
|1.9064
|1859
|2006.09.26 21:08
|buy
|931
|2.30
|1.8961
|0.0000
|1.9061
|1860
|2006.09.26 21:18
|buy
|932
|7.80
|1.8958
|0.0000
|1.9058
|1861
|2006.09.27 02:13
|close
|932
|7.80
|1.8960
|0.0000
|1.9058
|253.50
|47266.46
|1862
|2006.09.27 02:13
|close
|931
|2.30
|1.8961
|0.0000
|1.9061
|28.75
|47295.21
|1863
|2006.09.27 02:13
|close
|930
|0.70
|1.8960
|0.0000
|1.9064
|-19.25
|47275.96
|1864
|2006.09.27 02:13
|close
|929
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.9066
|-7.50
|47268.46
|1865
|2006.09.27 22:00
|buy
|933
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8989
|1866
|2006.09.27 22:00
|buy
|934
|0.70
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|1867
|2006.09.28 04:42
|buy
|935
|2.30
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|1868
|2006.09.28 04:48
|buy
|936
|7.80
|1.8879
|0.0000
|1.8979
|1869
|2006.09.28 04:57
|close
|936
|7.80
|1.8882
|0.0000
|1.8979
|234.00
|47502.46
|1870
|2006.09.28 04:57
|close
|935
|2.30
|1.8881
|0.0000
|1.8982
|-23.00
|47479.46
|1871
|2006.09.28 04:57
|close
|934
|0.70
|1.8882
|0.0000
|1.8986
|-1.75
|47477.71
|1872
|2006.09.28 04:57
|close
|933
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8989
|-8.50
|47469.21
|1873
|2006.09.28 22:00
|buy
|937
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8864
|1874
|2006.09.28 23:10
|buy
|938
|0.70
|1.8760
|0.0000
|1.8860
|1875
|2006.09.28 23:10
|buy
|939
|2.30
|1.8756
|0.0000
|1.8856
|1876
|2006.09.28 23:45
|buy
|940
|7.80
|1.8753
|0.0000
|1.8853
|1877
|2006.09.28 23:49
|close
|940
|7.80
|1.8755
|0.0000
|1.8853
|156.00
|47625.21
|1878
|2006.09.28 23:49
|close
|939
|2.30
|1.8756
|0.0000
|1.8856
|0.00
|47625.21
|1879
|2006.09.28 23:49
|close
|938
|0.70
|1.8754
|0.0000
|1.8860
|-42.00
|47583.21
|1880
|2006.09.28 23:49
|close
|937
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8864
|-26.00
|47557.21
|1881
|2006.09.29 18:00
|buy
|941
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8816
|1882
|2006.09.29 18:02
|buy
|942
|0.70
|1.8713
|0.0000
|1.8813
|1883
|2006.09.29 20:13
|buy
|943
|2.30
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|1884
|2006.09.29 20:22
|buy
|944
|7.80
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|1885
|2006.09.29 20:25
|close
|944
|7.80
|1.8709
|0.0000
|1.8807
|156.00
|47713.21
|1886
|2006.09.29 20:25
|close
|943
|2.30
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|0.00
|47713.21
|1887
|2006.09.29 20:25
|close
|942
|0.70
|1.8709
|0.0000
|1.8813
|-28.00
|47685.21
|1888
|2006.09.29 20:25
|close
|941
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8816
|-16.00
|47669.21
|1889
|2006.10.04 19:00
|buy
|945
|0.20
|1.8833
|0.0000
|1.8933
|1890
|2006.10.05 13:02
|buy
|946
|0.70
|1.8830
|0.0000
|1.8930
|1891
|2006.10.05 13:02
|buy
|947
|2.30
|1.8827
|0.0000
|1.8927
|1892
|2006.10.05 13:13
|buy
|948
|7.80
|1.8824
|0.0000
|1.8924
|1893
|2006.10.05 13:43
|close
|948
|7.80
|1.8826
|0.0000
|1.8924
|156.00
|47825.21
|1894
|2006.10.05 13:43
|close
|947
|2.30
|1.8825
|0.0000
|1.8927
|-46.00
|47779.21
|1895
|2006.10.05 13:44
|close
|946
|0.70
|1.8826
|0.0000
|1.8930
|-28.00
|47751.21
|1896
|2006.10.05 13:44
|close
|945
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8933
|-8.50
|47742.71
|1897
|2006.10.06 00:00
|buy
|949
|0.20
|1.8789
|0.0000
|1.8889
|1898
|2006.10.06 00:23
|buy
|950
|0.70
|1.8786
|0.0000
|1.8886
|1899
|2006.10.06 00:32
|buy
|951
|2.30
|1.8783
|0.0000
|1.8883
|1900
|2006.10.06 00:33
|buy
|952
|7.80
|1.8780
|0.0000
|1.8880
|1901
|2006.10.06 00:34
|close
|952
|7.80
|1.8784
|0.0000
|1.8880
|312.00
|48054.71
|1902
|2006.10.06 00:34
|close
|951
|2.30
|1.8786
|0.0000
|1.8883
|69.00
|48123.71
|1903
|2006.10.06 00:34
|close
|950
|0.70
|1.8785
|0.0000
|1.8886
|-7.00
|48116.71
|1904
|2006.10.06 00:34
|close
|949
|0.20
|1.8784
|0.0000
|1.8889
|-10.00
|48106.71
|1905
|2006.10.09 19:00
|buy
|953
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8762
|1906
|2006.10.09 19:36
|buy
|954
|0.70
|1.8659
|0.0000
|1.8759
|1907
|2006.10.10 02:16
|buy
|955
|2.30
|1.8656
|0.0000
|1.8756
|1908
|2006.10.10 05:01
|buy
|956
|7.80
|1.8653
|0.0000
|1.8753
|1909
|2006.10.10 05:08
|close
|956
|7.80
|1.8656
|0.0000
|1.8753
|234.00
|48340.71
|1910
|2006.10.10 05:08
|close
|955
|2.30
|1.8655
|0.0000
|1.8756
|-23.00
|48317.71
|1911
|2006.10.10 05:08
|close
|954
|0.70
|1.8654
|0.0000
|1.8759
|-26.25
|48291.46
|1912
|2006.10.10 05:09
|close
|953
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8762
|-15.50
|48275.96
|1913
|2006.10.11 00:00
|buy
|957
|0.20
|1.8540
|0.0000
|1.8640
|1914
|2006.10.11 00:02
|buy
|958
|0.70
|1.8537
|0.0000
|1.8637
|1915
|2006.10.11 00:58
|buy
|959
|2.30
|1.8534
|0.0000
|1.8634
|1916
|2006.10.11 08:43
|buy
|960
|7.80
|1.8529
|0.0000
|1.8629
|1917
|2006.10.11 09:04
|close
|960
|7.80
|1.8532
|0.0000
|1.8629
|234.00
|48509.96
|1918
|2006.10.11 09:04
|close
|959
|2.30
|1.8531
|0.0000
|1.8634
|-69.00
|48440.96
|1919
|2006.10.11 09:04
|close
|958
|0.70
|1.8533
|0.0000
|1.8637
|-28.00
|48412.96
|1920
|2006.10.11 09:04
|close
|957
|0.20
|1.8534
|0.0000
|1.8640
|-12.00
|48400.96
|1921
|2006.10.16 22:00
|sell
|961
|0.20
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|1922
|2006.10.16 22:33
|sell
|962
|0.70
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|1923
|2006.10.16 22:48
|sell
|963
|2.30
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|1924
|2006.10.16 23:53
|sell
|964
|7.80
|1.8619
|0.0000
|1.8519
|1925
|2006.10.17 00:06
|close
|964
|7.80
|1.8617
|0.0000
|1.8519
|10.92
|48411.88
|1926
|2006.10.17 00:06
|close
|963
|2.30
|1.8619
|0.0000
|1.8516
|-111.78
|48300.10
|1927
|2006.10.17 00:06
|close
|962
|0.70
|1.8617
|0.0000
|1.8513
|-41.02
|48259.08
|1928
|2006.10.17 00:07
|close
|961
|0.20
|1.8619
|0.0000
|1.8510
|-21.72
|48237.36
|1929
|2006.10.18 00:01
|sell
|965
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8617
|1930
|2006.10.18 00:10
|sell
|966
|0.70
|1.8720
|0.0000
|1.8620
|1931
|2006.10.18 00:18
|sell
|967
|2.30
|1.8724
|0.0000
|1.8624
|1932
|2006.10.18 08:36
|sell
|968
|7.80
|1.8727
|0.0000
|1.8627
|1933
|2006.10.18 08:49
|close
|968
|7.80
|1.8725
|0.0000
|1.8627
|156.00
|48393.36
|1934
|2006.10.18 08:49
|close
|967
|2.30
|1.8724
|0.0000
|1.8624
|0.00
|48393.36
|1935
|2006.10.18 08:49
|close
|966
|0.70
|1.8725
|0.0000
|1.8620
|-35.00
|48358.36
|1936
|2006.10.18 08:49
|close
|965
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8617
|-14.00
|48344.36
|1937
|2006.10.20 20:00
|sell
|969
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8729
|1938
|2006.10.20 20:02
|sell
|970
|0.70
|1.8833
|0.0000
|1.8733
|1939
|2006.10.20 20:12
|sell
|971
|2.30
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|1940
|2006.10.20 20:12
|sell
|972
|7.80
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|1941
|2006.10.20 20:13
|close
|972
|7.80
|1.8837
|0.0000
|1.8739
|156.00
|48500.36
|1942
|2006.10.20 20:13
|close
|971
|2.30
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|0.00
|48500.36
|1943
|2006.10.20 20:13
|close
|970
|0.70
|1.8837
|0.0000
|1.8733
|-28.00
|48472.36
|1944
|2006.10.20 20:13
|close
|969
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8729
|-14.00
|48458.36
|1945
|2006.10.23 22:00
|buy
|973
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8835
|1946
|2006.10.23 23:28
|buy
|974
|0.70
|1.8732
|0.0000
|1.8832
|1947
|2006.10.23 23:40
|buy
|975
|2.30
|1.8729
|0.0000
|1.8829
|1948
|2006.10.23 23:50
|buy
|976
|7.80
|1.8726
|0.0000
|1.8826
|1949
|2006.10.23 23:58
|close
|976
|7.80
|1.8728
|0.0000
|1.8826
|156.00
|48614.36
|1950
|2006.10.23 23:58
|close
|975
|2.30
|1.8726
|0.0000
|1.8829
|-69.00
|48545.36
|1951
|2006.10.23 23:58
|close
|974
|0.70
|1.8725
|0.0000
|1.8832
|-49.00
|48496.36
|1952
|2006.10.23 23:58
|close
|973
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8835
|-18.00
|48478.36
|1953
|2006.10.25 20:00
|sell
|977
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8658
|1954
|2006.10.25 20:14
|sell
|978
|0.70
|1.8762
|0.0000
|1.8662
|1955
|2006.10.25 20:14
|sell
|979
|2.30
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|1956
|2006.10.25 20:16
|sell
|980
|7.80
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|1957
|2006.10.25 20:16
|close
|980
|7.80
|1.8767
|0.0000
|1.8669
|156.00
|48634.36
|1958
|2006.10.25 20:17
|close
|979
|2.30
|1.8769
|0.0000
|1.8666
|-69.00
|48565.36
|1959
|2006.10.25 20:17
|close
|978
|0.70
|1.8770
|0.0000
|1.8662
|-56.00
|48509.36
|1960
|2006.10.25 20:17
|close
|977
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8658
|-22.00
|48487.36
|1961
|2006.10.30 20:00
|sell
|981
|0.20
|1.9013
|0.0000
|1.8913
|1962
|2006.10.30 20:05
|sell
|982
|0.70
|1.9016
|0.0000
|1.8916
|1963
|2006.10.30 20:14
|sell
|983
|2.30
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|1964
|2006.10.30 22:12
|sell
|984
|7.80
|1.9022
|0.0000
|1.8922
|1965
|2006.10.30 22:18
|close
|984
|7.80
|1.9020
|0.0000
|1.8922
|156.00
|48643.36
|1966
|2006.10.30 22:18
|close
|983
|2.30
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|0.00
|48643.36
|1967
|2006.10.30 22:18
|close
|982
|0.70
|1.9021
|0.0000
|1.8916
|-35.00
|48608.36
|1968
|2006.10.30 22:18
|close
|981
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.8913
|-18.00
|48590.36
|1969
|2006.11.01 22:00
|sell
|985
|0.20
|1.9087
|0.0000
|1.8987
|1970
|2006.11.01 22:47
|sell
|986
|0.70
|1.9091
|0.0000
|1.8991
|1971
|2006.11.02 11:18
|sell
|987
|2.30
|1.9095
|0.0000
|1.8995
|1972
|2006.11.02 11:36
|sell
|988
|7.80
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|1973
|2006.11.02 11:39
|close
|988
|7.80
|1.9097
|0.0000
|1.8999
|156.00
|48746.36
|1974
|2006.11.02 11:40
|close
|987
|2.30
|1.9096
|0.0000
|1.8995
|-23.00
|48723.36
|1975
|2006.11.02 11:40
|close
|986
|0.70
|1.9095
|0.0000
|1.8991
|-67.06
|48656.30
|1976
|2006.11.02 11:40
|close
|985
|0.20
|1.9096
|0.0000
|1.8987
|-29.16
|48627.14
|1977
|2006.11.06 18:00
|buy
|989
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.9067
|1978
|2006.11.06 20:13
|buy
|990
|0.70
|1.8964
|0.0000
|1.9064
|1979
|2006.11.07 14:33
|t/p
|990
|0.70
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|708.75
|49335.89
|1980
|2006.11.07 14:33
|close
|989
|0.20
|1.9064
|0.0000
|1.9067
|196.50
|49532.39
|1981
|2006.11.07 22:00
|sell
|991
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|1982
|2006.11.07 22:02
|sell
|992
|0.70
|1.9059
|0.0000
|1.8959
|1983
|2006.11.07 23:05
|sell
|993
|2.30
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|1984
|2006.11.07 23:11
|sell
|994
|7.80
|1.9064
|0.0000
|1.8964
|1985
|2006.11.07 23:26
|close
|994
|7.80
|1.9062
|0.0000
|1.8964
|156.00
|49688.39
|1986
|2006.11.07 23:26
|close
|993
|2.30
|1.9063
|0.0000
|1.8962
|-23.00
|49665.39
|1987
|2006.11.07 23:26
|close
|992
|0.70
|1.9062
|0.0000
|1.8959
|-21.00
|49644.39
|1988
|2006.11.07 23:26
|close
|991
|0.20
|1.9064
|0.0000
|1.8954
|-20.00
|49624.39
|1989
|2006.11.09 20:00
|buy
|995
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|1990
|2006.11.09 20:00
|buy
|996
|0.70
|1.9066
|0.0000
|1.9166
|1991
|2006.11.09 20:36
|buy
|997
|2.30
|1.9064
|0.0000
|1.9164
|1992
|2006.11.09 20:37
|buy
|998
|7.80
|1.9060
|0.0000
|1.9160
|1993
|2006.11.09 20:41
|close
|998
|7.80
|1.9062
|0.0000
|1.9160
|156.00
|49780.39
|1994
|2006.11.09 20:41
|close
|997
|2.30
|1.9065
|0.0000
|1.9164
|23.00
|49803.39
|1995
|2006.11.09 20:41
|close
|996
|0.70
|1.9064
|0.0000
|1.9166
|-14.00
|49789.39
|1996
|2006.11.09 20:41
|close
|995
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9169
|-8.00
|49781.39
|1997
|2006.11.10 18:00
|sell
|999
|0.20
|1.9117
|0.0000
|1.9017
|1998
|2006.11.10 18:00
|sell
|1000
|0.70
|1.9121
|0.0000
|1.9021
|1999
|2006.11.10 18:02
|sell
|1001
|2.30
|1.9123
|0.0000
|1.9023
|2000
|2006.11.10 18:07
|sell
|1002
|7.80
|1.9126
|0.0000
|1.9026
|2001
|2006.11.10 18:12
|close
|1002
|7.80
|1.9124
|0.0000
|1.9026
|156.00
|49937.39
|2002
|2006.11.10 18:12
|close
|1001
|2.30
|1.9123
|0.0000
|1.9023
|0.00
|49937.39
|2003
|2006.11.10 18:12
|close
|1000
|0.70
|1.9121
|0.0000
|1.9021
|0.00
|49937.39
|2004
|2006.11.10 18:12
|close
|999
|0.20
|1.9123
|0.0000
|1.9017
|-12.00
|49925.39
|2005
|2006.11.15 00:00
|buy
|1003
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.9058
|2006
|2006.11.15 00:36
|buy
|1004
|0.70
|1.8955
|0.0000
|1.9055
|2007
|2006.11.15 05:18
|buy
|1005
|2.30
|1.8952
|0.0000
|1.9052
|2008
|2006.11.15 06:59
|buy
|1006
|7.80
|1.8946
|0.0000
|1.9046
|2009
|2006.11.15 07:00
|close
|1006
|7.80
|1.8949
|0.0000
|1.9046
|234.00
|50159.39
|2010
|2006.11.15 07:01
|close
|1005
|2.30
|1.8948
|0.0000
|1.9052
|-92.00
|50067.39
|2011
|2006.11.15 07:01
|close
|1004
|0.70
|1.8947
|0.0000
|1.9055
|-56.00
|50011.39
|2012
|2006.11.15 07:02
|close
|1003
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.9058
|-20.00
|49991.39
|2013
|2006.11.15 20:00
|buy
|1007
|0.20
|1.8885
|0.0000
|1.8985
|2014
|2006.11.15 20:00
|buy
|1008
|0.70
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2015
|2006.11.15 20:00
|buy
|1009
|2.30
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2016
|2006.11.15 20:00
|buy
|1010
|7.80
|1.8877
|0.0000
|1.8977
|2017
|2006.11.15 20:04
|close
|1010
|7.80
|1.8880
|0.0000
|1.8977
|234.00
|50225.39
|2018
|2006.11.15 20:04
|close
|1009
|2.30
|1.8879
|0.0000
|1.8980
|-23.00
|50202.39
|2019
|2006.11.15 20:04
|close
|1008
|0.70
|1.8881
|0.0000
|1.8983
|-14.00
|50188.39
|2020
|2006.11.15 20:04
|close
|1007
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8985
|-4.00
|50184.39
|2021
|2006.11.20 18:00
|sell
|1011
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8859
|2022
|2006.11.20 18:04
|sell
|1012
|0.70
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2023
|2006.11.20 18:05
|sell
|1013
|2.30
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|2024
|2006.11.20 18:12
|sell
|1014
|7.80
|1.8968
|0.0000
|1.8868
|2025
|2006.11.20 19:05
|close
|1014
|7.80
|1.8966
|0.0000
|1.8868
|156.00
|50340.39
|2026
|2006.11.20 19:05
|close
|1013
|2.30
|1.8967
|0.0000
|1.8865
|-46.00
|50294.39
|2027
|2006.11.20 19:05
|close
|1012
|0.70
|1.8966
|0.0000
|1.8862
|-28.00
|50266.39
|2028
|2006.11.20 19:05
|close
|1011
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.8859
|-16.00
|50250.39
|2029
|2006.11.21 18:00
|sell
|1015
|0.20
|1.8982
|0.0000
|1.8882
|2030
|2006.11.21 19:52
|sell
|1016
|0.70
|1.8985
|0.0000
|1.8885
|2031
|2006.11.21 20:09
|sell
|1017
|2.30
|1.8988
|0.0000
|1.8888
|2032
|2006.11.21 20:23
|sell
|1018
|7.80
|1.8992
|0.0000
|1.8892
|2033
|2006.11.21 22:11
|close
|1018
|7.80
|1.8990
|0.0000
|1.8892
|156.00
|50406.39
|2034
|2006.11.21 22:12
|close
|1017
|2.30
|1.8993
|0.0000
|1.8888
|-115.00
|50291.39
|2035
|2006.11.21 22:12
|close
|1016
|0.70
|1.8991
|0.0000
|1.8885
|-42.00
|50249.39
|2036
|2006.11.21 22:12
|close
|1015
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8882
|-28.00
|50221.39
|2037
|2006.11.24 21:01
|sell
|1019
|0.20
|1.9321
|0.0000
|1.9221
|2038
|2006.11.24 21:03
|sell
|1020
|0.70
|1.9324
|0.0000
|1.9224
|2039
|2006.11.24 22:50
|sell
|1021
|2.30
|1.9326
|0.0000
|1.9226
|2040
|2006.11.27 00:01
|sell
|1022
|7.80
|1.9390
|0.0000
|1.9290
|2041
|2006.11.27 06:24
|close
|1022
|7.80
|1.9370
|0.0000
|1.9290
|1560.00
|51781.39
|2042
|2006.11.27 06:24
|close
|1021
|2.30
|1.9371
|0.0000
|1.9226
|-1077.78
|50703.61
|2043
|2006.11.27 06:24
|close
|1020
|0.70
|1.9370
|0.0000
|1.9224
|-335.02
|50368.59
|2044
|2006.11.27 06:24
|close
|1019
|0.20
|1.9368
|0.0000
|1.9221
|-97.72
|50270.87
|2045
|2006.12.06 18:00
|buy
|1023
|0.20
|1.9693
|0.0000
|1.9793
|2046
|2006.12.06 18:25
|buy
|1024
|0.70
|1.9690
|0.0000
|1.9790
|2047
|2006.12.06 18:46
|buy
|1025
|2.30
|1.9687
|0.0000
|1.9787
|2048
|2006.12.06 18:48
|buy
|1026
|7.80
|1.9684
|0.0000
|1.9784
|2049
|2006.12.06 18:51
|close
|1026
|7.80
|1.9686
|0.0000
|1.9784
|156.00
|50426.87
|2050
|2006.12.06 18:51
|close
|1025
|2.30
|1.9684
|0.0000
|1.9787
|-69.00
|50357.87
|2051
|2006.12.06 18:52
|close
|1024
|0.70
|1.9682
|0.0000
|1.9790
|-56.00
|50301.87
|2052
|2006.12.06 18:52
|close
|1023
|0.20
|1.9681
|0.0000
|1.9793
|-24.00
|50277.87
|2053
|2006.12.18 22:00
|buy
|1027
|0.20
|1.9483
|0.0000
|1.9583
|2054
|2006.12.18 22:58
|buy
|1028
|0.70
|1.9478
|0.0000
|1.9578
|2055
|2006.12.18 23:00
|buy
|1029
|2.30
|1.9475
|0.0000
|1.9575
|2056
|2006.12.18 23:00
|buy
|1030
|7.80
|1.9472
|0.0000
|1.9572
|2057
|2006.12.18 23:05
|close
|1030
|7.80
|1.9475
|0.0000
|1.9572
|234.00
|50511.87
|2058
|2006.12.18 23:05
|close
|1029
|2.30
|1.9471
|0.0000
|1.9575
|-92.00
|50419.87
|2059
|2006.12.18 23:06
|close
|1028
|0.70
|1.9470
|0.0000
|1.9578
|-56.00
|50363.87
|2060
|2006.12.18 23:06
|close
|1027
|0.20
|1.9471
|0.0000
|1.9583
|-24.00
|50339.87
|2061
|2006.12.22 00:01
|buy
|1031
|0.20
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2062
|2006.12.22 00:14
|buy
|1032
|0.70
|1.9620
|0.0000
|1.9720
|2063
|2006.12.22 00:42
|buy
|1033
|2.30
|1.9614
|0.0000
|1.9714
|2064
|2006.12.22 15:57
|buy
|1034
|7.80
|1.9610
|0.0000
|1.9710
|2065
|2006.12.22 15:59
|close
|1034
|7.80
|1.9612
|0.0000
|1.9710
|156.00
|50495.87
|2066
|2006.12.22 15:59
|close
|1033
|2.30
|1.9611
|0.0000
|1.9714
|-69.00
|50426.87
|2067
|2006.12.22 15:59
|close
|1032
|0.70
|1.9612
|0.0000
|1.9720
|-56.00
|50370.87
|2068
|2006.12.22 15:59
|close
|1031
|0.20
|1.9610
|0.0000
|1.9723
|-26.00
|50344.87
|2069
|2006.12.27 17:00
|sell
|1035
|0.20
|1.9551
|0.0000
|1.9451
|2070
|2006.12.27 17:06
|sell
|1036
|0.70
|1.9554
|0.0000
|1.9454
|2071
|2006.12.27 17:16
|sell
|1037
|2.30
|1.9557
|0.0000
|1.9457
|2072
|2006.12.27 17:57
|sell
|1038
|7.80
|1.9560
|0.0000
|1.9460
|2073
|2006.12.27 18:17
|close
|1038
|7.80
|1.9558
|0.0000
|1.9460
|156.00
|50500.87
|2074
|2006.12.27 18:17
|close
|1037
|2.30
|1.9561
|0.0000
|1.9457
|-92.00
|50408.87
|2075
|2006.12.27 18:17
|close
|1036
|0.70
|1.9560
|0.0000
|1.9454
|-42.00
|50366.87
|2076
|2006.12.27 18:17
|close
|1035
|0.20
|1.9562
|0.0000
|1.9451
|-22.00
|50344.87
|2077
|2006.12.29 00:00
|sell
|1039
|0.20
|1.9626
|0.0000
|1.9526
|2078
|2006.12.29 04:47
|sell
|1040
|0.70
|1.9628
|0.0000
|1.9528
|2079
|2006.12.29 05:24
|sell
|1041
|2.30
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2080
|2006.12.29 05:35
|sell
|1042
|7.80
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2081
|2006.12.29 09:15
|close
|1042
|7.80
|1.9631
|0.0000
|1.9534
|234.00
|50578.87
|2082
|2006.12.29 09:15
|close
|1041
|2.30
|1.9628
|0.0000
|1.9531
|69.00
|50647.87
|2083
|2006.12.29 09:15
|close
|1040
|0.70
|1.9629
|0.0000
|1.9528
|-7.00
|50640.87
|2084
|2006.12.29 09:15
|close
|1039
|0.20
|1.9630
|0.0000
|1.9526
|-8.00
|50632.87
|2085
|2007.01.02 22:00
|sell
|1043
|0.20
|1.9726
|0.0000
|1.9626
|2086
|2007.01.02 22:00
|sell
|1044
|0.70
|1.9728
|0.0000
|1.9628
|2087
|2007.01.02 22:00
|sell
|1045
|2.30
|1.9731
|0.0000
|1.9631
|2088
|2007.01.02 22:05
|sell
|1046
|7.80
|1.9734
|0.0000
|1.9634
|2089
|2007.01.02 23:04
|close
|1046
|7.80
|1.9732
|0.0000
|1.9634
|156.00
|50788.87
|2090
|2007.01.02 23:04
|close
|1045
|2.30
|1.9735
|0.0000
|1.9631
|-92.00
|50696.87
|2091
|2007.01.02 23:04
|close
|1044
|0.70
|1.9734
|0.0000
|1.9628
|-42.00
|50654.87
|2092
|2007.01.02 23:05
|close
|1043
|0.20
|1.9727
|0.0000
|1.9626
|-2.00
|50652.87
|2093
|2007.01.23 20:00
|sell
|1047
|0.20
|1.9827
|0.0000
|1.9727
|2094
|2007.01.23 20:02
|sell
|1048
|0.70
|1.9830
|0.0000
|1.9730
|2095
|2007.01.23 20:02
|sell
|1049
|2.30
|1.9836
|0.0000
|1.9736
|2096
|2007.01.23 20:04
|sell
|1050
|7.80
|1.9839
|0.0000
|1.9739
|2097
|2007.01.23 20:05
|close
|1050
|7.80
|1.9836
|0.0000
|1.9739
|234.00
|50886.87
|2098
|2007.01.23 20:05
|close
|1049
|2.30
|1.9837
|0.0000
|1.9736
|-23.00
|50863.87
|2099
|2007.01.23 20:06
|close
|1048
|0.70
|1.9838
|0.0000
|1.9730
|-56.00
|50807.87
|2100
|2007.01.23 20:06
|close
|1047
|0.20
|1.9839
|0.0000
|1.9727
|-24.00
|50783.87
|2101
|2007.01.25 00:00
|buy
|1051
|0.20
|1.9683
|0.0000
|1.9783
|2102
|2007.01.25 00:09
|buy
|1052
|0.70
|1.9680
|0.0000
|1.9780
|2103
|2007.01.25 00:12
|buy
|1053
|2.30
|1.9677
|0.0000
|1.9777
|2104
|2007.01.25 00:14
|buy
|1054
|7.80
|1.9674
|0.0000
|1.9774
|2105
|2007.01.25 00:39
|close
|1054
|7.80
|1.9676
|0.0000
|1.9774
|156.00
|50939.87
|2106
|2007.01.25 00:39
|close
|1053
|2.30
|1.9675
|0.0000
|1.9777
|-46.00
|50893.87
|2107
|2007.01.25 00:39
|close
|1052
|0.70
|1.9673
|0.0000
|1.9780
|-49.00
|50844.87
|2108
|2007.01.25 00:39
|close
|1051
|0.20
|1.9674
|0.0000
|1.9783
|-18.00
|50826.87
|2109
|2007.01.29 00:00
|buy
|1055
|0.20
|1.9613
|0.0000
|1.9713
|2110
|2007.01.29 00:03
|buy
|1056
|0.70
|1.9610
|0.0000
|1.9710
|2111
|2007.01.29 00:04
|buy
|1057
|2.30
|1.9608
|0.0000
|1.9708
|2112
|2007.01.29 00:09
|buy
|1058
|7.80
|1.9605
|0.0000
|1.9705
|2113
|2007.01.29 00:10
|close
|1058
|7.80
|1.9607
|0.0000
|1.9705
|156.00
|50982.87
|2114
|2007.01.29 00:10
|close
|1057
|2.30
|1.9606
|0.0000
|1.9708
|-46.00
|50936.87
|2115
|2007.01.29 00:10
|close
|1056
|0.70
|1.9608
|0.0000
|1.9710
|-14.00
|50922.87
|2116
|2007.01.29 00:10
|close
|1055
|0.20
|1.9610
|0.0000
|1.9713
|-6.00
|50916.87
|2117
|2007.01.31 18:00
|buy
|1059
|0.20
|1.9609
|0.0000
|1.9709
|2118
|2007.01.31 20:15
|buy
|1060
|0.70
|1.9605
|0.0000
|1.9705
|2119
|2007.02.01 15:48
|t/p
|1060
|0.70
|1.9705
|0.0000
|1.9705
|726.25
|51643.12
|2120
|2007.02.01 15:48
|close
|1059
|0.20
|1.9708
|0.0000
|1.9709
|205.50
|51848.62
|2121
|2007.02.01 21:00
|sell
|1061
|0.20
|1.9674
|0.0000
|1.9574
|2122
|2007.02.01 23:30
|sell
|1062
|0.70
|1.9677
|0.0000
|1.9577
|2123
|2007.02.02 05:48
|sell
|1063
|2.30
|1.9680
|0.0000
|1.9580
|2124
|2007.02.02 06:13
|sell
|1064
|7.80
|1.9683
|0.0000
|1.9583
|2125
|2007.02.02 06:40
|close
|1064
|7.80
|1.9681
|0.0000
|1.9583
|156.00
|52004.62
|2126
|2007.02.02 06:40
|close
|1063
|2.30
|1.9682
|0.0000
|1.9580
|-46.00
|51958.62
|2127
|2007.02.02 06:40
|close
|1062
|0.70
|1.9681
|0.0000
|1.9577
|-41.02
|51917.60
|2128
|2007.02.02 06:40
|close
|1061
|0.20
|1.9679
|0.0000
|1.9574
|-13.72
|51903.88
|2129
|2007.02.02 18:00
|sell
|1065
|0.20
|1.9660
|0.0000
|1.9560
|2130
|2007.02.02 18:02
|sell
|1066
|0.70
|1.9663
|0.0000
|1.9563
|2131
|2007.02.02 18:08
|sell
|1067
|2.30
|1.9666
|0.0000
|1.9566
|2132
|2007.02.02 18:19
|sell
|1068
|7.80
|1.9668
|0.0000
|1.9568
|2133
|2007.02.02 18:56
|close
|1068
|7.80
|1.9666
|0.0000
|1.9568
|156.00
|52059.88
|2134
|2007.02.02 18:56
|close
|1067
|2.30
|1.9662
|0.0000
|1.9566
|92.00
|52151.88
|2135
|2007.02.02 18:57
|close
|1066
|0.70
|1.9663
|0.0000
|1.9563
|0.00
|52151.88
|2136
|2007.02.02 18:57
|close
|1065
|0.20
|1.9664
|0.0000
|1.9560
|-8.00
|52143.88
|2137
|2007.02.05 19:00
|buy
|1069
|0.20
|1.9601
|0.0000
|1.9701
|2138
|2007.02.05 19:07
|buy
|1070
|0.70
|1.9597
|0.0000
|1.9697
|2139
|2007.02.05 19:08
|buy
|1071
|2.30
|1.9594
|0.0000
|1.9694
|2140
|2007.02.05 19:15
|buy
|1072
|7.80
|1.9591
|0.0000
|1.9691
|2141
|2007.02.05 19:51
|close
|1072
|7.80
|1.9594
|0.0000
|1.9691
|234.00
|52377.88
|2142
|2007.02.05 19:51
|close
|1071
|2.30
|1.9593
|0.0000
|1.9694
|-23.00
|52354.88
|2143
|2007.02.05 19:51
|close
|1070
|0.70
|1.9592
|0.0000
|1.9697
|-35.00
|52319.88
|2144
|2007.02.05 19:52
|close
|1069
|0.20
|1.9594
|0.0000
|1.9701
|-14.00
|52305.88
|2145
|2007.02.09 18:00
|buy
|1073
|0.20
|1.9504
|0.0000
|1.9604
|2146
|2007.02.09 18:13
|buy
|1074
|0.70
|1.9501
|0.0000
|1.9601
|2147
|2007.02.09 22:31
|buy
|1075
|2.30
|1.9498
|0.0000
|1.9598
|2148
|2007.02.09 22:32
|buy
|1076
|7.80
|1.9495
|0.0000
|1.9595
|2149
|2007.02.09 22:43
|close
|1076
|7.80
|1.9497
|0.0000
|1.9595
|156.00
|52461.88
|2150
|2007.02.09 22:43
|close
|1075
|2.30
|1.9494
|0.0000
|1.9598
|-92.00
|52369.88
|2151
|2007.02.09 22:43
|close
|1074
|0.70
|1.9491
|0.0000
|1.9601
|-70.00
|52299.88
|2152
|2007.02.09 22:44
|close
|1073
|0.20
|1.9492
|0.0000
|1.9604
|-24.00
|52275.88
|2153
|2007.02.12 21:00
|buy
|1077
|0.20
|1.9470
|0.0000
|1.9570
|2154
|2007.02.12 21:15
|buy
|1078
|0.70
|1.9468
|0.0000
|1.9568
|2155
|2007.02.12 23:41
|buy
|1079
|2.30
|1.9465
|0.0000
|1.9565
|2156
|2007.02.12 23:56
|buy
|1080
|7.80
|1.9462
|0.0000
|1.9562
|2157
|2007.02.13 00:07
|close
|1080
|7.80
|1.9464
|0.0000
|1.9562
|253.50
|52529.38
|2158
|2007.02.13 00:07
|close
|1079
|2.30
|1.9463
|0.0000
|1.9565
|-17.25
|52512.13
|2159
|2007.02.13 00:07
|close
|1078
|0.70
|1.9464
|0.0000
|1.9568
|-19.25
|52492.88
|2160
|2007.02.13 00:07
|close
|1077
|0.20
|1.9463
|0.0000
|1.9570
|-11.50
|52481.38
|2161
|2007.02.13 20:00
|buy
|1081
|0.20
|1.9440
|0.0000
|1.9540
|2162
|2007.02.14 11:35
|t/p
|1081
|0.20
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|202.50
|52683.88
|2163
|2007.02.16 17:00
|buy
|1082
|0.20
|1.9502
|0.0000
|1.9602
|2164
|2007.02.16 17:00
|buy
|1083
|0.70
|1.9499
|0.0000
|1.9599
|2165
|2007.02.16 17:00
|buy
|1084
|2.30
|1.9496
|0.0000
|1.9596
|2166
|2007.02.16 17:02
|buy
|1085
|7.80
|1.9493
|0.0000
|1.9593
|2167
|2007.02.16 17:06
|close
|1085
|7.80
|1.9495
|0.0000
|1.9593
|156.00
|52839.88
|2168
|2007.02.16 17:06
|close
|1084
|2.30
|1.9496
|0.0000
|1.9596
|0.00
|52839.88
|2169
|2007.02.16 17:06
|close
|1083
|0.70
|1.9495
|0.0000
|1.9599
|-28.00
|52811.88
|2170
|2007.02.16 17:06
|close
|1082
|0.20
|1.9496
|0.0000
|1.9602
|-12.00
|52799.88
|2171
|2007.02.19 19:00
|buy
|1086
|0.20
|1.9536
|0.0000
|1.9636
|2172
|2007.02.19 19:13
|buy
|1087
|0.70
|1.9533
|0.0000
|1.9633
|2173
|2007.02.19 19:16
|buy
|1088
|2.30
|1.9528
|0.0000
|1.9628
|2174
|2007.02.19 19:21
|buy
|1089
|7.80
|1.9525
|0.0000
|1.9625
|2175
|2007.02.20 03:02
|close
|1089
|7.80
|1.9528
|0.0000
|1.9625
|331.50
|53131.38
|2176
|2007.02.20 03:02
|close
|1088
|2.30
|1.9529
|0.0000
|1.9628
|51.75
|53183.13
|2177
|2007.02.20 03:02
|close
|1087
|0.70
|1.9530
|0.0000
|1.9633
|-12.25
|53170.88
|2178
|2007.02.20 03:02
|close
|1086
|0.20
|1.9529
|0.0000
|1.9636
|-11.50
|53159.38
|2179
|2007.02.21 20:00
|buy
|1090
|0.20
|1.9541
|0.0000
|1.9641
|2180
|2007.02.21 20:00
|buy
|1091
|0.70
|1.9538
|0.0000
|1.9638
|2181
|2007.02.22 00:29
|buy
|1092
|2.30
|1.9534
|0.0000
|1.9634
|2182
|2007.02.22 01:08
|buy
|1093
|7.80
|1.9531
|0.0000
|1.9631
|2183
|2007.02.22 02:14
|close
|1093
|7.80
|1.9533
|0.0000
|1.9631
|156.00
|53315.38
|2184
|2007.02.22 02:14
|close
|1092
|2.30
|1.9534
|0.0000
|1.9634
|0.00
|53315.38
|2185
|2007.02.22 02:14
|close
|1091
|0.70
|1.9533
|0.0000
|1.9638
|-8.75
|53306.63
|2186
|2007.02.22 02:14
|close
|1090
|0.20
|1.9534
|0.0000
|1.9641
|-6.50
|53300.13
|2187
|2007.02.22 17:00
|buy
|1094
|0.20
|1.9525
|0.0000
|1.9625
|2188
|2007.02.23 14:12
|t/p
|1094
|0.20
|1.9625
|0.0000
|1.9625
|202.50
|53502.63
|2189
|2007.02.27 21:00
|sell
|1095
|0.20
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2190
|2007.02.27 21:09
|sell
|1096
|0.70
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2191
|2007.02.27 23:57
|sell
|1097
|2.30
|1.9638
|0.0000
|1.9538
|2192
|2007.02.27 23:57
|sell
|1098
|7.80
|1.9641
|0.0000
|1.9541
|2193
|2007.02.28 00:04
|close
|1098
|7.80
|1.9638
|0.0000
|1.9541
|88.92
|53591.55
|2194
|2007.02.28 00:05
|close
|1097
|2.30
|1.9637
|0.0000
|1.9538
|-19.78
|53571.77
|2195
|2007.02.28 00:05
|close
|1096
|0.70
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|-13.02
|53558.75
|2196
|2007.02.28 00:05
|close
|1095
|0.20
|1.9635
|0.0000
|1.9531
|-11.72
|53547.03
|2197
|2007.02.28 17:00
|buy
|1099
|0.20
|1.9600
|0.0000
|1.9700
|2198
|2007.02.28 17:00
|buy
|1100
|0.70
|1.9597
|0.0000
|1.9697
|2199
|2007.02.28 17:00
|buy
|1101
|2.30
|1.9594
|0.0000
|1.9694
|2200
|2007.03.01 07:58
|buy
|1102
|7.80
|1.9591
|0.0000
|1.9691
|2201
|2007.03.01 08:10
|close
|1102
|7.80
|1.9593
|0.0000
|1.9691
|156.00
|53703.03
|2202
|2007.03.01 08:10
|close
|1101
|2.30
|1.9592
|0.0000
|1.9694
|40.25
|53743.28
|2203
|2007.03.01 08:10
|close
|1100
|0.70
|1.9594
|0.0000
|1.9697
|5.25
|53748.53
|2204
|2007.03.01 08:10
|close
|1099
|0.20
|1.9596
|0.0000
|1.9700
|-0.50
|53748.03
|2205
|2007.03.05 00:01
|buy
|1103
|0.20
|1.9447
|0.0000
|1.9547
|2206
|2007.03.05 00:11
|buy
|1104
|0.70
|1.9443
|0.0000
|1.9543
|2207
|2007.03.05 00:13
|buy
|1105
|2.30
|1.9440
|0.0000
|1.9540
|2208
|2007.03.05 00:13
|buy
|1106
|7.80
|1.9436
|0.0000
|1.9536
|2209
|2007.03.16 09:33
|close
|1106
|7.80
|1.9440
|0.0000
|1.9536
|1579.50
|55327.53
|2210
|2007.03.16 09:34
|close
|1105
|2.30
|1.9439
|0.0000
|1.9540
|350.75
|55678.28
|2211
|2007.03.16 09:34
|close
|1104
|0.70
|1.9438
|0.0000
|1.9543
|78.75
|55757.03
|2212
|2007.03.16 09:34
|close
|1103
|0.20
|1.9437
|0.0000
|1.9547
|12.50
|55769.53
|2213
|2007.03.16 18:01
|sell
|1107
|0.20
|1.9421
|0.0000
|1.9321
|2214
|2007.03.16 18:07
|sell
|1108
|0.70
|1.9424
|0.0000
|1.9324
|2215
|2007.03.16 21:59
|sell
|1109
|2.30
|1.9426
|0.0000
|1.9326
|2216
|2007.03.19 01:56
|sell
|1110
|7.80
|1.9431
|0.0000
|1.9331
|2217
|2007.03.19 01:56
|close
|1110
|7.80
|1.9429
|0.0000
|1.9331
|156.00
|55925.53
|2218
|2007.03.19 01:56
|close
|1109
|2.30
|1.9427
|0.0000
|1.9326
|-65.78
|55859.75
|2219
|2007.03.19 01:56
|close
|1108
|0.70
|1.9428
|0.0000
|1.9324
|-41.02
|55818.73
|2220
|2007.03.19 01:56
|close
|1107
|0.20
|1.9429
|0.0000
|1.9321
|-19.72
|55799.01
|2221
|2007.03.19 20:00
|sell
|1111
|0.20
|1.9442
|0.0000
|1.9342
|2222
|2007.03.19 22:30
|sell
|1112
|0.70
|1.9446
|0.0000
|1.9346
|2223
|2007.03.19 22:34
|sell
|1113
|2.30
|1.9449
|0.0000
|1.9349
|2224
|2007.03.19 22:55
|sell
|1114
|7.80
|1.9453
|0.0000
|1.9353
|2225
|2007.03.19 23:02
|close
|1114
|7.80
|1.9450
|0.0000
|1.9353
|234.00
|56033.01
|2226
|2007.03.19 23:02
|close
|1113
|2.30
|1.9452
|0.0000
|1.9349
|-69.00
|55964.01
|2227
|2007.03.19 23:03
|close
|1112
|0.70
|1.9450
|0.0000
|1.9346
|-28.00
|55936.01
|2228
|2007.03.19 23:03
|close
|1111
|0.20
|1.9449
|0.0000
|1.9342
|-14.00
|55922.01
|2229
|2007.03.30 18:00
|buy
|1115
|0.20
|1.9683
|0.0000
|1.9783
|2230
|2007.03.30 18:23
|buy
|1116
|0.70
|1.9680
|0.0000
|1.9780
|2231
|2007.03.30 20:56
|buy
|1117
|2.30
|1.9676
|0.0000
|1.9776
|2232
|2007.03.30 21:00
|buy
|1118
|7.80
|1.9673
|0.0000
|1.9773
|2233
|2007.03.30 21:12
|close
|1118
|7.80
|1.9675
|0.0000
|1.9773
|156.00
|56078.01
|2234
|2007.03.30 21:12
|close
|1117
|2.30
|1.9676
|0.0000
|1.9776
|0.00
|56078.01
|2235
|2007.03.30 21:12
|close
|1116
|0.70
|1.9674
|0.0000
|1.9780
|-42.00
|56036.01
|2236
|2007.03.30 21:12
|close
|1115
|0.20
|1.9672
|0.0000
|1.9783
|-22.00
|56014.01
|2237
|2007.04.02 22:00
|sell
|1119
|0.20
|1.9771
|0.0000
|1.9671
|2238
|2007.04.02 22:11
|sell
|1120
|0.70
|1.9774
|0.0000
|1.9674
|2239
|2007.04.02 22:12
|sell
|1121
|2.30
|1.9777
|0.0000
|1.9677
|2240
|2007.04.02 23:01
|sell
|1122
|7.80
|1.9780
|0.0000
|1.9680
|2241
|2007.04.02 23:41
|close
|1122
|7.80
|1.9777
|0.0000
|1.9680
|234.00
|56248.01
|2242
|2007.04.02 23:41
|close
|1121
|2.30
|1.9780
|0.0000
|1.9677
|-69.00
|56179.01
|2243
|2007.04.02 23:41
|close
|1120
|0.70
|1.9777
|0.0000
|1.9674
|-21.00
|56158.01
|2244
|2007.04.02 23:43
|close
|1119
|0.20
|1.9776
|0.0000
|1.9671
|-10.00
|56148.01
|2245
|2007.04.04 17:00
|buy
|1123
|0.20
|1.9774
|0.0000
|1.9874
|2246
|2007.04.04 17:00
|buy
|1124
|0.70
|1.9771
|0.0000
|1.9871
|2247
|2007.04.04 17:20
|buy
|1125
|2.30
|1.9767
|0.0000
|1.9867
|2248
|2007.04.04 17:56
|buy
|1126
|7.80
|1.9764
|0.0000
|1.9864
|2249
|2007.04.05 00:43
|close
|1126
|7.80
|1.9766
|0.0000
|1.9864
|448.50
|56596.51
|2250
|2007.04.05 00:43
|close
|1125
|2.30
|1.9765
|0.0000
|1.9867
|40.25
|56636.76
|2251
|2007.04.05 00:43
|close
|1124
|0.70
|1.9764
|0.0000
|1.9871
|-22.75
|56614.01
|2252
|2007.04.05 00:46
|close
|1123
|0.20
|1.9766
|0.0000
|1.9874
|-8.50
|56605.51
|2253
|2007.04.06 00:00
|buy
|1127
|0.20
|1.9719
|0.0000
|1.9819
|2254
|2007.04.06 00:00
|buy
|1128
|0.70
|1.9716
|0.0000
|1.9816
|2255
|2007.04.06 00:05
|buy
|1129
|2.30
|1.9713
|0.0000
|1.9813
|2256
|2007.04.06 00:28
|buy
|1130
|7.80
|1.9709
|0.0000
|1.9809
|2257
|2007.04.06 00:44
|close
|1130
|7.80
|1.9712
|0.0000
|1.9809
|234.00
|56839.51
|2258
|2007.04.06 00:55
|close
|1129
|2.30
|1.9713
|0.0000
|1.9813
|0.00
|56839.51
|2259
|2007.04.06 00:59
|close
|1128
|0.70
|1.9712
|0.0000
|1.9816
|-28.00
|56811.51
|2260
|2007.04.06 01:00
|close
|1127
|0.20
|1.9713
|0.0000
|1.9819
|-12.00
|56799.51
|2261
|2007.04.09 23:01
|buy
|1131
|0.20
|1.9628
|0.0000
|1.9728
|2262
|2007.04.09 23:15
|buy
|1132
|0.70
|1.9625
|0.0000
|1.9725
|2263
|2007.04.10 00:25
|buy
|1133
|2.30
|1.9622
|0.0000
|1.9722
|2264
|2007.04.10 00:50
|buy
|1134
|7.80
|1.9619
|0.0000
|1.9719
|2265
|2007.04.10 02:09
|close
|1134
|7.80
|1.9622
|0.0000
|1.9719
|234.00
|57033.51
|2266
|2007.04.10 02:10
|close
|1133
|2.30
|1.9619
|0.0000
|1.9722
|-69.00
|56964.51
|2267
|2007.04.10 02:11
|close
|1132
|0.70
|1.9622
|0.0000
|1.9725
|-12.25
|56952.26
|2268
|2007.04.10 02:12
|close
|1131
|0.20
|1.9623
|0.0000
|1.9728
|-7.50
|56944.76
|2269
|2007.04.10 20:02
|sell
|1135
|0.20
|1.9713
|0.0000
|1.9613
|2270
|2007.04.10 20:07
|sell
|1136
|0.70
|1.9716
|0.0000
|1.9616
|2271
|2007.04.10 21:57
|sell
|1137
|2.30
|1.9719
|0.0000
|1.9619
|2272
|2007.04.10 22:40
|sell
|1138
|7.80
|1.9723
|0.0000
|1.9623
|2273
|2007.04.10 23:41
|close
|1138
|7.80
|1.9720
|0.0000
|1.9623
|234.00
|57178.76
|2274
|2007.04.10 23:42
|close
|1137
|2.30
|1.9722
|0.0000
|1.9619
|-69.00
|57109.76
|2275
|2007.04.10 23:42
|close
|1136
|0.70
|1.9720
|0.0000
|1.9616
|-28.00
|57081.76
|2276
|2007.04.10 23:42
|close
|1135
|0.20
|1.9722
|0.0000
|1.9613
|-18.00
|57063.76
|2277
|2007.04.13 17:00
|sell
|1139
|0.20
|1.9824
|0.0000
|1.9724
|2278
|2007.04.13 17:00
|sell
|1140
|0.70
|1.9827
|0.0000
|1.9727
|2279
|2007.04.13 17:03
|sell
|1141
|2.30
|1.9829
|0.0000
|1.9729
|2280
|2007.04.13 17:04
|sell
|1142
|7.80
|1.9832
|0.0000
|1.9732
|2281
|2007.04.13 17:10
|close
|1142
|7.80
|1.9830
|0.0000
|1.9732
|156.00
|57219.76
|2282
|2007.04.13 17:10
|close
|1141
|2.30
|1.9831
|0.0000
|1.9729
|-46.00
|57173.76
|2283
|2007.04.13 17:10
|close
|1140
|0.70
|1.9830
|0.0000
|1.9727
|-21.00
|57152.76
|2284
|2007.04.13 17:10
|close
|1139
|0.20
|1.9832
|0.0000
|1.9724
|-16.00
|57136.76
|2285
|2007.04.16 17:00
|sell
|1143
|0.20
|1.9902
|0.0000
|1.9802
|2286
|2007.04.16 17:25
|sell
|1144
|0.70
|1.9907
|0.0000
|1.9807
|2287
|2007.04.16 17:26
|sell
|1145
|2.30
|1.9910
|0.0000
|1.9810
|2288
|2007.04.16 17:29
|sell
|1146
|7.80
|1.9913
|0.0000
|1.9813
|2289
|2007.04.16 17:35
|close
|1146
|7.80
|1.9910
|0.0000
|1.9813
|234.00
|57370.76
|2290
|2007.04.16 17:35
|close
|1145
|2.30
|1.9912
|0.0000
|1.9810
|-46.00
|57324.76
|2291
|2007.04.16 17:35
|close
|1144
|0.70
|1.9910
|0.0000
|1.9807
|-21.00
|57303.76
|2292
|2007.04.16 17:36
|close
|1143
|0.20
|1.9912
|0.0000
|1.9802
|-20.00
|57283.76
|2293
|2007.04.19 19:00
|buy
|1147
|0.20
|2.0027
|0.0000
|2.0127
|2294
|2007.04.19 19:08
|buy
|1148
|0.70
|2.0024
|0.0000
|2.0124
|2295
|2007.04.19 19:13
|buy
|1149
|2.30
|2.0021
|0.0000
|2.0121
|2296
|2007.04.19 19:16
|buy
|1150
|7.80
|2.0017
|0.0000
|2.0117
|2297
|2007.04.19 19:24
|close
|1150
|7.80
|2.0020
|0.0000
|2.0117
|234.00
|57517.76
|2298
|2007.04.19 19:24
|close
|1149
|2.30
|2.0018
|0.0000
|2.0121
|-69.00
|57448.76
|2299
|2007.04.19 19:25
|close
|1148
|0.70
|2.0017
|0.0000
|2.0124
|-49.00
|57399.76
|2300
|2007.04.19 19:25
|close
|1147
|0.20
|2.0018
|0.0000
|2.0127
|-18.00
|57381.76
|2301
|2007.04.19 21:00
|buy
|1151
|0.20
|2.0020
|0.0000
|2.0120
|2302
|2007.04.19 21:58
|buy
|1152
|0.70
|2.0017
|0.0000
|2.0117
|2303
|2007.04.20 10:43
|buy
|1153
|2.30
|2.0014
|0.0000
|2.0114
|2304
|2007.04.20 10:46
|buy
|1154
|7.80
|2.0011
|0.0000
|2.0111
|2305
|2007.04.20 10:50
|close
|1154
|7.80
|2.0013
|0.0000
|2.0111
|156.00
|57537.76
|2306
|2007.04.20 10:50
|close
|1153
|2.30
|2.0012
|0.0000
|2.0114
|-46.00
|57491.76
|2307
|2007.04.20 10:50
|close
|1152
|0.70
|2.0011
|0.0000
|2.0117
|-33.25
|57458.51
|2308
|2007.04.20 10:50
|close
|1151
|0.20
|2.0010
|0.0000
|2.0120
|-17.50
|57441.01
|2309
|2007.04.23 18:00
|buy
|1155
|0.20
|2.0018
|0.0000
|2.0118
|2310
|2007.04.23 19:26
|buy
|1156
|0.70
|2.0014
|0.0000
|2.0114
|2311
|2007.04.23 20:23
|buy
|1157
|2.30
|2.0011
|0.0000
|2.0111
|2312
|2007.04.23 20:48
|buy
|1158
|7.80
|2.0007
|0.0000
|2.0107
|2313
|2007.04.23 20:52
|close
|1158
|7.80
|2.0010
|0.0000
|2.0107
|234.00
|57675.01
|2314
|2007.04.23 20:52
|close
|1157
|2.30
|2.0007
|0.0000
|2.0111
|-92.00
|57583.01
|2315
|2007.04.23 20:52
|close
|1156
|0.70
|2.0008
|0.0000
|2.0114
|-42.00
|57541.01
|2316
|2007.04.23 20:53
|close
|1155
|0.20
|2.0010
|0.0000
|2.0118
|-16.00
|57525.01
|2317
|2007.04.30 00:00
|sell
|1159
|0.20
|1.9965
|0.0000
|1.9865
|2318
|2007.04.30 00:22
|sell
|1160
|0.70
|1.9968
|0.0000
|1.9868
|2319
|2007.04.30 00:22
|sell
|1161
|2.30
|1.9970
|0.0000
|1.9870
|2320
|2007.04.30 16:36
|sell
|1162
|7.80
|1.9974
|0.0000
|1.9874
|2321
|2007.05.02 02:37
|close
|1162
|7.80
|1.9972
|0.0000
|1.9874
|-134.16
|57390.85
|2322
|2007.05.02 02:37
|close
|1161
|2.30
|1.9973
|0.0000
|1.9870
|-154.56
|57236.29
|2323
|2007.05.02 02:37
|close
|1160
|0.70
|1.9972
|0.0000
|1.9868
|-54.04
|57182.25
|2324
|2007.05.02 02:37
|close
|1159
|0.20
|1.9970
|0.0000
|1.9865
|-17.44
|57164.81
|2325
|2007.05.02 22:00
|buy
|1163
|0.20
|1.9895
|0.0000
|1.9995
|2326
|2007.05.02 22:02
|buy
|1164
|0.70
|1.9892
|0.0000
|1.9992
|2327
|2007.05.02 23:26
|buy
|1165
|2.30
|1.9889
|0.0000
|1.9989
|2328
|2007.05.03 00:02
|buy
|1166
|7.80
|1.9885
|0.0000
|1.9985
|2329
|2007.05.03 00:07
|close
|1166
|7.80
|1.9889
|0.0000
|1.9985
|312.00
|57476.81
|2330
|2007.05.03 00:08
|close
|1165
|2.30
|1.9888
|0.0000
|1.9989
|63.25
|57540.06
|2331
|2007.05.03 00:08
|close
|1164
|0.70
|1.9889
|0.0000
|1.9992
|5.25
|57545.31
|2332
|2007.05.03 00:08
|close
|1163
|0.20
|1.9885
|0.0000
|1.9995
|-12.50
|57532.81
|2333
|2007.05.09 23:00
|sell
|1167
|0.20
|1.9935
|0.0000
|1.9835
|2334
|2007.05.09 23:05
|sell
|1168
|0.70
|1.9938
|0.0000
|1.9838
|2335
|2007.05.09 23:06
|sell
|1169
|2.30
|1.9942
|0.0000
|1.9842
|2336
|2007.05.09 23:11
|sell
|1170
|7.80
|1.9946
|0.0000
|1.9846
|2337
|2007.05.09 23:33
|close
|1170
|7.80
|1.9943
|0.0000
|1.9846
|234.00
|57766.81
|2338
|2007.05.09 23:33
|close
|1169
|2.30
|1.9946
|0.0000
|1.9842
|-92.00
|57674.81
|2339
|2007.05.09 23:34
|close
|1168
|0.70
|1.9945
|0.0000
|1.9838
|-49.00
|57625.81
|2340
|2007.05.09 23:35
|close
|1167
|0.20
|1.9946
|0.0000
|1.9835
|-22.00
|57603.81
|2341
|2007.05.15 17:00
|buy
|1171
|0.20
|1.9840
|0.0000
|1.9940
|2342
|2007.05.16 11:30
|buy
|1172
|0.70
|1.9836
|0.0000
|1.9936
|2343
|2007.05.16 11:37
|buy
|1173
|2.30
|1.9831
|0.0000
|1.9931
|2344
|2007.05.16 11:50
|buy
|1174
|7.80
|1.9828
|0.0000
|1.9928
|2345
|2007.05.16 11:51
|close
|1174
|7.80
|1.9830
|0.0000
|1.9928
|156.00
|57759.81
|2346
|2007.05.16 11:51
|close
|1173
|2.30
|1.9829
|0.0000
|1.9931
|-46.00
|57713.81
|2347
|2007.05.16 11:51
|close
|1172
|0.70
|1.9830
|0.0000
|1.9936
|-42.00
|57671.81
|2348
|2007.05.16 11:51
|close
|1171
|0.20
|1.9829
|0.0000
|1.9940
|-19.50
|57652.31
|2349
|2007.05.17 23:02
|buy
|1175
|0.20
|1.9747
|0.0000
|1.9847
|2350
|2007.05.18 01:12
|buy
|1176
|0.70
|1.9744
|0.0000
|1.9844
|2351
|2007.05.18 03:04
|buy
|1177
|2.30
|1.9741
|0.0000
|1.9841
|2352
|2007.05.18 06:57
|buy
|1178
|7.80
|1.9738
|0.0000
|1.9838
|2353
|2007.05.18 06:58
|close
|1178
|7.80
|1.9740
|0.0000
|1.9838
|156.00
|57808.31
|2354
|2007.05.18 06:58
|close
|1177
|2.30
|1.9739
|0.0000
|1.9841
|-46.00
|57762.31
|2355
|2007.05.18 06:58
|close
|1176
|0.70
|1.9738
|0.0000
|1.9844
|-42.00
|57720.31
|2356
|2007.05.18 06:58
|close
|1175
|0.20
|1.9737
|0.0000
|1.9847
|-17.50
|57702.81
|2357
|2007.05.18 18:00
|buy
|1179
|0.20
|1.9754
|0.0000
|1.9854
|2358
|2007.05.18 18:01
|buy
|1180
|0.70
|1.9749
|0.0000
|1.9849
|2359
|2007.05.18 21:00
|buy
|1181
|2.30
|1.9745
|0.0000
|1.9845
|2360
|2007.05.21 03:00
|buy
|1182
|7.80
|1.9742
|0.0000
|1.9842
|2361
|2007.05.21 03:47
|close
|1182
|7.80
|1.9744
|0.0000
|1.9842
|156.00
|57858.81
|2362
|2007.05.21 03:48
|close
|1181
|2.30
|1.9742
|0.0000
|1.9845
|-40.25
|57818.56
|2363
|2007.05.21 03:48
|close
|1180
|0.70
|1.9743
|0.0000
|1.9849
|-33.25
|57785.31
|2364
|2007.05.21 03:48
|close
|1179
|0.20
|1.9744
|0.0000
|1.9854
|-17.50
|57767.81
|2365
|2007.05.21 21:00
|buy
|1183
|0.20
|1.9702
|0.0000
|1.9802
|2366
|2007.05.23 12:37
|t/p
|1183
|0.20
|1.9802
|0.0000
|1.9802
|205.00
|57972.81
|2367
|2007.05.24 00:02
|sell
|1184
|0.20
|1.9860
|0.0000
|1.9760
|2368
|2007.05.24 01:28
|sell
|1185
|0.70
|1.9863
|0.0000
|1.9763
|2369
|2007.05.24 01:36
|sell
|1186
|2.30
|1.9866
|0.0000
|1.9766
|2370
|2007.05.24 02:23
|sell
|1187
|7.80
|1.9869
|0.0000
|1.9769
|2371
|2007.05.24 02:25
|close
|1187
|7.80
|1.9867
|0.0000
|1.9769
|156.00
|58128.81
|2372
|2007.05.24 02:25
|close
|1186
|2.30
|1.9868
|0.0000
|1.9766
|-46.00
|58082.81
|2373
|2007.05.24 02:25
|close
|1185
|0.70
|1.9869
|0.0000
|1.9763
|-42.00
|58040.81
|2374
|2007.05.24 02:26
|close
|1184
|0.20
|1.9867
|0.0000
|1.9760
|-14.00
|58026.81
|2375
|2007.05.28 20:03
|buy
|1188
|0.20
|1.9837
|0.0000
|1.9937
|2376
|2007.05.28 23:30
|buy
|1189
|0.70
|1.9834
|0.0000
|1.9934
|2377
|2007.05.28 23:56
|buy
|1190
|2.30
|1.9830
|0.0000
|1.9930
|2378
|2007.05.28 23:56
|buy
|1191
|7.80
|1.9827
|0.0000
|1.9927
|2379
|2007.05.28 23:56
|close
|1191
|7.80
|1.9829
|0.0000
|1.9927
|156.00
|58182.81
|2380
|2007.05.28 23:56
|close
|1190
|2.30
|1.9828
|0.0000
|1.9930
|-46.00
|58136.81
|2381
|2007.05.28 23:56
|close
|1189
|0.70
|1.9830
|0.0000
|1.9934
|-28.00
|58108.81
|2382
|2007.05.28 23:56
|close
|1188
|0.20
|1.9831
|0.0000
|1.9937
|-12.00
|58096.81
|2383
|2007.05.29 17:00
|sell
|1192
|0.20
|1.9814
|0.0000
|1.9714
|2384
|2007.05.29 17:23
|sell
|1193
|0.70
|1.9817
|0.0000
|1.9717
|2385
|2007.05.29 17:24
|sell
|1194
|2.30
|1.9820
|0.0000
|1.9720
|2386
|2007.05.29 17:40
|sell
|1195
|7.80
|1.9823
|0.0000
|1.9723
|2387
|2007.05.29 17:48
|close
|1195
|7.80
|1.9820
|0.0000
|1.9723
|234.00
|58330.81
|2388
|2007.05.29 17:49
|close
|1194
|2.30
|1.9819
|0.0000
|1.9720
|23.00
|58353.81
|2389
|2007.05.29 17:50
|close
|1193
|0.70
|1.9817
|0.0000
|1.9717
|0.00
|58353.81
|2390
|2007.05.29 17:50
|close
|1192
|0.20
|1.9816
|0.0000
|1.9714
|-4.00
|58349.81
|2391
|2007.05.30 21:00
|buy
|1196
|0.20
|1.9758
|0.0000
|1.9858
|2392
|2007.05.30 21:08
|buy
|1197
|0.70
|1.9755
|0.0000
|1.9855
|2393
|2007.05.30 21:09
|buy
|1198
|2.30
|1.9752
|0.0000
|1.9852
|2394
|2007.05.30 21:10
|buy
|1199
|7.80
|1.9749
|0.0000
|1.9849
|2395
|2007.05.30 21:11
|close
|1199
|7.80
|1.9751
|0.0000
|1.9849
|156.00
|58505.81
|2396
|2007.05.30 21:11
|close
|1198
|2.30
|1.9753
|0.0000
|1.9852
|23.00
|58528.81
|2397
|2007.05.30 21:11
|close
|1197
|0.70
|1.9752
|0.0000
|1.9855
|-21.00
|58507.81
|2398
|2007.05.30 21:11
|close
|1196
|0.20
|1.9753
|0.0000
|1.9858
|-10.00
|58497.81
|2399
|2007.06.05 00:00
|sell
|1200
|0.20
|1.9913
|0.0000
|1.9813
|2400
|2007.06.05 00:13
|sell
|1201
|0.70
|1.9916
|0.0000
|1.9816
|2401
|2007.06.05 05:12
|sell
|1202
|2.30
|1.9920
|0.0000
|1.9820
|2402
|2007.06.05 05:57
|sell
|1203
|7.80
|1.9924
|0.0000
|1.9824
|2403
|2007.06.05 07:12
|close
|1203
|7.80
|1.9921
|0.0000
|1.9824
|234.00
|58731.81
|2404
|2007.06.05 07:12
|close
|1202
|2.30
|1.9922
|0.0000
|1.9820
|-46.00
|58685.81
|2405
|2007.06.05 07:12
|close
|1201
|0.70
|1.9923
|0.0000
|1.9816
|-49.00
|58636.81
|2406
|2007.06.05 07:14
|close
|1200
|0.20
|1.9924
|0.0000
|1.9813
|-22.00
|58614.81
|2407
|2007.06.08 21:00
|buy
|1204
|0.20
|1.9672
|0.0000
|1.9772
|2408
|2007.06.08 21:00
|buy
|1205
|0.70
|1.9669
|0.0000
|1.9769
|2409
|2007.06.08 21:00
|buy
|1206
|2.30
|1.9666
|0.0000
|1.9766
|2410
|2007.06.08 21:00
|buy
|1207
|7.80
|1.9662
|0.0000
|1.9762
|2411
|2007.06.08 21:09
|close
|1207
|7.80
|1.9665
|0.0000
|1.9762
|234.00
|58848.81
|2412
|2007.06.08 21:09
|close
|1206
|2.30
|1.9663
|0.0000
|1.9766
|-69.00
|58779.81
|2413
|2007.06.08 21:09
|close
|1205
|0.70
|1.9665
|0.0000
|1.9769
|-28.00
|58751.81
|2414
|2007.06.08 21:13
|close
|1204
|0.20
|1.9663
|0.0000
|1.9772
|-18.00
|58733.81
|2415
|2007.06.13 00:01
|sell
|1208
|0.20
|1.9741
|0.0000
|1.9641
|2416
|2007.06.13 00:15
|sell
|1209
|0.70
|1.9744
|0.0000
|1.9644
|2417
|2007.06.13 01:00
|sell
|1210
|2.30
|1.9747
|0.0000
|1.9647
|2418
|2007.06.13 03:03
|sell
|1211
|7.80
|1.9749
|0.0000
|1.9649
|2419
|2007.06.13 03:04
|close
|1211
|7.80
|1.9747
|0.0000
|1.9649
|156.00
|58889.81
|2420
|2007.06.13 03:04
|close
|1210
|2.30
|1.9749
|0.0000
|1.9647
|-46.00
|58843.81
|2421
|2007.06.13 03:04
|close
|1209
|0.70
|1.9751
|0.0000
|1.9644
|-49.00
|58794.81
|2422
|2007.06.13 03:04
|close
|1208
|0.20
|1.9752
|0.0000
|1.9641
|-22.00
|58772.81
|2423
|2007.06.13 19:00
|buy
|1212
|0.20
|1.9733
|0.0000
|1.9833
|2424
|2007.06.13 19:03
|buy
|1213
|0.70
|1.9730
|0.0000
|1.9830
|2425
|2007.06.13 19:05
|buy
|1214
|2.30
|1.9727
|0.0000
|1.9827
|2426
|2007.06.13 19:05
|buy
|1215
|7.80
|1.9724
|0.0000
|1.9824
|2427
|2007.06.13 19:13
|close
|1215
|7.80
|1.9726
|0.0000
|1.9824
|156.00
|58928.81
|2428
|2007.06.13 19:14
|close
|1214
|2.30
|1.9727
|0.0000
|1.9827
|0.00
|58928.81
|2429
|2007.06.13 19:14
|close
|1213
|0.70
|1.9728
|0.0000
|1.9830
|-14.00
|58914.81
|2430
|2007.06.13 19:15
|close
|1212
|0.20
|1.9727
|0.0000
|1.9833
|-12.00
|58902.81
|2431
|2007.06.14 20:01
|buy
|1216
|0.20
|1.9711
|0.0000
|1.9811
|2432
|2007.06.14 20:01
|buy
|1217
|0.70
|1.9709
|0.0000
|1.9809
|2433
|2007.06.14 20:18
|buy
|1218
|2.30
|1.9705
|0.0000
|1.9805
|2434
|2007.06.14 20:20
|buy
|1219
|7.80
|1.9702
|0.0000
|1.9802
|2435
|2007.06.14 20:28
|close
|1219
|7.80
|1.9704
|0.0000
|1.9802
|156.00
|59058.81
|2436
|2007.06.14 20:28
|close
|1218
|2.30
|1.9703
|0.0000
|1.9805
|-46.00
|59012.81
|2437
|2007.06.14 20:28
|close
|1217
|0.70
|1.9702
|0.0000
|1.9809
|-49.00
|58963.81
|2438
|2007.06.14 20:28
|close
|1216
|0.20
|1.9701
|0.0000
|1.9811
|-20.00
|58943.81
|2439
|2007.06.20 00:07
|sell
|1220
|0.20
|1.9881
|0.0000
|1.9781
|2440
|2007.06.20 03:37
|sell
|1221
|0.70
|1.9884
|0.0000
|1.9784
|2441
|2007.06.20 08:11
|sell
|1222
|2.30
|1.9887
|0.0000
|1.9787
|2442
|2007.06.20 08:34
|sell
|1223
|7.80
|1.9890
|0.0000
|1.9790
|2443
|2007.06.20 08:42
|close
|1223
|7.80
|1.9888
|0.0000
|1.9790
|156.00
|59099.81
|2444
|2007.06.20 08:42
|close
|1222
|2.30
|1.9893
|0.0000
|1.9787
|-138.00
|58961.81
|2445
|2007.06.20 08:43
|close
|1221
|0.70
|1.9892
|0.0000
|1.9784
|-56.00
|58905.81
|2446
|2007.06.20 08:43
|close
|1220
|0.20
|1.9894
|0.0000
|1.9781
|-26.00
|58879.81
|2447
|2007.06.20 23:00
|sell
|1224
|0.20
|1.9929
|0.0000
|1.9829
|2448
|2007.06.20 23:14
|sell
|1225
|0.70
|1.9931
|0.0000
|1.9831
|2449
|2007.06.20 23:29
|sell
|1226
|2.30
|1.9936
|0.0000
|1.9836
|2450
|2007.06.21 14:33
|sell
|1227
|7.80
|1.9940
|0.0000
|1.9840
|2451
|2007.06.21 14:34
|close
|1227
|7.80
|1.9938
|0.0000
|1.9840
|156.00
|59035.81
|2452
|2007.06.21 14:34
|close
|1226
|2.30
|1.9939
|0.0000
|1.9836
|-197.34
|58838.47
|2453
|2007.06.21 14:34
|close
|1225
|0.70
|1.9940
|0.0000
|1.9831
|-102.06
|58736.41
|2454
|2007.06.21 14:34
|close
|1224
|0.20
|1.9939
|0.0000
|1.9829
|-31.16
|58705.25
|2455
|2007.06.21 21:01
|sell
|1228
|0.20
|1.9919
|0.0000
|1.9819
|2456
|2007.06.21 21:13
|sell
|1229
|0.70
|1.9922
|0.0000
|1.9822
|2457
|2007.06.21 21:53
|sell
|1230
|2.30
|1.9925
|0.0000
|1.9825
|2458
|2007.06.21 23:12
|sell
|1231
|7.80
|1.9928
|0.0000
|1.9828
|2459
|2007.06.21 23:28
|close
|1231
|7.80
|1.9926
|0.0000
|1.9828
|156.00
|58861.25
|2460
|2007.06.21 23:29
|close
|1230
|2.30
|1.9927
|0.0000
|1.9825
|-46.00
|58815.25
|2461
|2007.06.21 23:29
|close
|1229
|0.70
|1.9924
|0.0000
|1.9822
|-14.00
|58801.25
|2462
|2007.06.21 23:29
|close
|1228
|0.20
|1.9925
|0.0000
|1.9819
|-12.00
|58789.25
|2463
|2007.06.26 22:00
|sell
|1232
|0.20
|1.9993
|0.0000
|1.9893
|2464
|2007.06.27 23:14
|sell
|1233
|0.70
|1.9996
|0.0000
|1.9896
|2465
|2007.06.28 00:30
|sell
|1234
|2.30
|2.0000
|0.0000
|1.9900
|2466
|2007.06.28 07:56
|sell
|1235
|7.80
|2.0003
|0.0000
|1.9903
|2467
|2007.06.28 11:07
|close
|1235
|7.80
|2.0001
|0.0000
|1.9903
|156.00
|58945.25
|2468
|2007.06.28 11:07
|close
|1234
|2.30
|2.0000
|0.0000
|1.9900
|0.00
|58945.25
|2469
|2007.06.28 11:07
|close
|1233
|0.70
|2.0001
|0.0000
|1.9896
|-74.06
|58871.19
|2470
|2007.06.28 11:07
|close
|1232
|0.20
|2.0000
|0.0000
|1.9893
|-28.88
|58842.31
|2471
|2007.06.28 19:00
|sell
|1236
|0.20
|2.0013
|0.0000
|1.9913
|2472
|2007.06.28 19:30
|sell
|1237
|0.70
|2.0016
|0.0000
|1.9916
|2473
|2007.06.28 19:48
|sell
|1238
|2.30
|2.0019
|0.0000
|1.9919
|2474
|2007.06.28 19:49
|sell
|1239
|7.80
|2.0022
|0.0000
|1.9922
|2475
|2007.06.28 19:53
|close
|1239
|7.80
|2.0020
|0.0000
|1.9922
|156.00
|58998.31
|2476
|2007.06.28 19:53
|close
|1238
|2.30
|2.0018
|0.0000
|1.9919
|23.00
|59021.31
|2477
|2007.06.28 19:53
|close
|1237
|0.70
|2.0019
|0.0000
|1.9916
|-21.00
|59000.31
|2478
|2007.06.28 19:54
|close
|1236
|0.20
|2.0018
|0.0000
|1.9913
|-10.00
|58990.31
|2479
|2007.07.09 23:00
|sell
|1240
|0.20
|2.0152
|0.0000
|2.0052
|2480
|2007.07.09 23:27
|sell
|1241
|0.70
|2.0155
|0.0000
|2.0055
|2481
|2007.07.09 23:57
|sell
|1242
|2.30
|2.0158
|0.0000
|2.0058
|2482
|2007.07.10 05:03
|sell
|1243
|7.80
|2.0161
|0.0000
|2.0061
|2483
|2007.07.10 06:05
|close
|1243
|7.80
|2.0159
|0.0000
|2.0061
|156.00
|59146.31
|2484
|2007.07.10 06:06
|close
|1242
|2.30
|2.0160
|0.0000
|2.0058
|-88.78
|59057.53
|2485
|2007.07.10 06:06
|close
|1241
|0.70
|2.0158
|0.0000
|2.0055
|-34.02
|59023.51
|2486
|2007.07.10 06:06
|close
|1240
|0.20
|2.0161
|0.0000
|2.0052
|-21.72
|59001.79
|2487
|2007.07.11 20:00
|sell
|1244
|0.20
|2.0329
|0.0000
|2.0229
|2488
|2007.07.11 20:43
|sell
|1245
|0.70
|2.0332
|0.0000
|2.0232
|2489
|2007.07.11 20:53
|sell
|1246
|2.30
|2.0335
|0.0000
|2.0235
|2490
|2007.07.11 21:08
|sell
|1247
|7.80
|2.0338
|0.0000
|2.0238
|2491
|2007.07.11 21:48
|close
|1247
|7.80
|2.0336
|0.0000
|2.0238
|156.00
|59157.79
|2492
|2007.07.11 21:48
|close
|1246
|2.30
|2.0337
|0.0000
|2.0235
|-46.00
|59111.79
|2493
|2007.07.11 21:49
|close
|1245
|0.70
|2.0338
|0.0000
|2.0232
|-42.00
|59069.79
|2494
|2007.07.11 21:51
|close
|1244
|0.20
|2.0337
|0.0000
|2.0229
|-16.00
|59053.79
|2495
|2007.07.16 18:00
|sell
|1248
|0.20
|2.0372
|0.0000
|2.0272
|2496
|2007.07.16 18:01
|sell
|1249
|0.70
|2.0375
|0.0000
|2.0275
|2497
|2007.07.16 18:21
|sell
|1250
|2.30
|2.0378
|0.0000
|2.0278
|2498
|2007.07.17 08:45
|sell
|1251
|7.80
|2.0381
|0.0000
|2.0281
|2499
|2007.07.17 09:02
|close
|1251
|7.80
|2.0379
|0.0000
|2.0281
|156.00
|59209.79
|2500
|2007.07.17 09:03
|close
|1250
|2.30
|2.0378
|0.0000
|2.0278
|-42.78
|59167.01
|2501
|2007.07.17 09:03
|close
|1249
|0.70
|2.0380
|0.0000
|2.0275
|-48.02
|59118.99
|2502
|2007.07.17 09:03
|close
|1248
|0.20
|2.0379
|0.0000
|2.0272
|-17.72
|59101.27
|2503
|2007.07.18 00:01
|sell
|1252
|0.20
|2.0465
|0.0000
|2.0365
|2504
|2007.07.18 00:02
|sell
|1253
|0.70
|2.0468
|0.0000
|2.0368
|2505
|2007.07.18 00:57
|sell
|1254
|2.30
|2.0472
|0.0000
|2.0372
|2506
|2007.07.18 00:58
|sell
|1255
|7.80
|2.0476
|0.0000
|2.0376
|2507
|2007.07.18 01:19
|close
|1255
|7.80
|2.0474
|0.0000
|2.0376
|156.00
|59257.27
|2508
|2007.07.18 01:19
|close
|1254
|2.30
|2.0475
|0.0000
|2.0372
|-69.00
|59188.27
|2509
|2007.07.18 01:20
|close
|1253
|0.70
|2.0476
|0.0000
|2.0368
|-56.00
|59132.27
|2510
|2007.07.18 01:21
|close
|1252
|0.20
|2.0475
|0.0000
|2.0365
|-20.00
|59112.27
|2511
|2007.07.19 00:00
|sell
|1256
|0.20
|2.0532
|0.0000
|2.0432
|2512
|2007.07.19 00:00
|sell
|1257
|0.70
|2.0537
|0.0000
|2.0437
|2513
|2007.07.19 00:05
|sell
|1258
|2.30
|2.0540
|0.0000
|2.0440
|2514
|2007.07.20 16:18
|sell
|1259
|7.80
|2.0543
|0.0000
|2.0443
|2515
|2007.07.20 18:49
|close
|1259
|7.80
|2.0541
|0.0000
|2.0443
|156.00
|59268.27
|2516
|2007.07.20 18:49
|close
|1258
|2.30
|2.0540
|0.0000
|2.0440
|-42.78
|59225.49
|2517
|2007.07.20 18:49
|close
|1257
|0.70
|2.0541
|0.0000
|2.0437
|-41.02
|59184.47
|2518
|2007.07.20 18:49
|close
|1256
|0.20
|2.0542
|0.0000
|2.0432
|-23.72
|59160.75
|2519
|2007.07.25 23:00
|buy
|1260
|0.20
|2.0539
|0.0000
|2.0639
|2520
|2007.07.25 23:12
|buy
|1261
|0.70
|2.0536
|0.0000
|2.0636
|2521
|2007.07.26 00:05
|buy
|1262
|2.30
|2.0533
|0.0000
|2.0633
|2522
|2007.07.26 00:06
|buy
|1263
|7.80
|2.0530
|0.0000
|2.0630
|2523
|2007.07.26 00:31
|close
|1263
|7.80
|2.0532
|0.0000
|2.0630
|156.00
|59316.75
|2524
|2007.07.26 00:31
|close
|1262
|2.30
|2.0531
|0.0000
|2.0633
|-46.00
|59270.75
|2525
|2007.07.26 00:31
|close
|1261
|0.70
|2.0530
|0.0000
|2.0636
|-15.75
|59255.00
|2526
|2007.07.26 00:32
|close
|1260
|0.20
|2.0531
|0.0000
|2.0639
|-8.50
|59246.50
|2527
|2007.07.26 18:00
|buy
|1264
|0.20
|2.0492
|0.0000
|2.0592
|2528
|2007.07.26 18:00
|buy
|1265
|0.70
|2.0489
|0.0000
|2.0589
|2529
|2007.07.26 20:56
|buy
|1266
|2.30
|2.0486
|0.0000
|2.0586
|2530
|2007.07.26 21:45
|buy
|1267
|7.80
|2.0483
|0.0000
|2.0583
|2531
|2007.07.26 21:52
|close
|1267
|7.80
|2.0488
|0.0000
|2.0583
|390.00
|59636.50
|2532
|2007.07.26 21:52
|close
|1266
|2.30
|2.0485
|0.0000
|2.0586
|-23.00
|59613.50
|2533
|2007.07.26 21:53
|close
|1265
|0.70
|2.0484
|0.0000
|2.0589
|-35.00
|59578.50
|2534
|2007.07.26 21:53
|close
|1264
|0.20
|2.0486
|0.0000
|2.0592
|-12.00
|59566.50
|2535
|2007.07.31 23:00
|sell
|1268
|0.20
|2.0310
|0.0000
|2.0210
|2536
|2007.08.01 08:03
|t/p
|1268
|0.20
|2.0210
|0.0000
|2.0210
|196.28
|59762.78
|2537
|2007.08.07 23:00
|buy
|1269
|0.20
|2.0214
|0.0000
|2.0314
|2538
|2007.08.07 23:01
|buy
|1270
|0.70
|2.0211
|0.0000
|2.0311
|2539
|2007.08.08 08:05
|buy
|1271
|2.30
|2.0208
|0.0000
|2.0308
|2540
|2007.08.08 08:06
|buy
|1272
|7.80
|2.0205
|0.0000
|2.0305
|2541
|2007.08.08 09:49
|close
|1272
|7.80
|2.0207
|0.0000
|2.0305
|156.00
|59918.78
|2542
|2007.08.08 09:49
|close
|1271
|2.30
|2.0206
|0.0000
|2.0308
|-46.00
|59872.78
|2543
|2007.08.08 09:49
|close
|1270
|0.70
|2.0207
|0.0000
|2.0311
|-19.25
|59853.53
|2544
|2007.08.08 09:49
|close
|1269
|0.20
|2.0208
|0.0000
|2.0314
|-9.50
|59844.03
|2545
|2007.08.13 22:00
|buy
|1273
|0.20
|2.0133
|0.0000
|2.0233
|2546
|2007.08.13 22:02
|buy
|1274
|0.70
|2.0130
|0.0000
|2.0230
|2547
|2007.08.13 22:03
|buy
|1275
|2.30
|2.0126
|0.0000
|2.0226
|2548
|2007.08.13 22:03
|buy
|1276
|7.80
|2.0122
|0.0000
|2.0222
|2549
|2007.08.13 22:19
|close
|1276
|7.80
|2.0124
|0.0000
|2.0222
|156.00
|60000.03
|2550
|2007.08.13 22:20
|close
|1275
|2.30
|2.0123
|0.0000
|2.0226
|-69.00
|59931.03
|2551
|2007.08.13 22:20
|close
|1274
|0.70
|2.0124
|0.0000
|2.0230
|-42.00
|59889.03
|2552
|2007.08.13 22:20
|close
|1273
|0.20
|2.0121
|0.0000
|2.0233
|-24.00
|59865.03
|2553
|2007.08.16 22:00
|buy
|1277
|0.20
|1.9826
|0.0000
|1.9926
|2554
|2007.08.16 22:06
|buy
|1278
|0.70
|1.9823
|0.0000
|1.9923
|2555
|2007.08.16 22:33
|buy
|1279
|2.30
|1.9820
|0.0000
|1.9920
|2556
|2007.08.16 22:35
|buy
|1280
|7.80
|1.9811
|0.0000
|1.9911
|2557
|2007.08.16 22:36
|close
|1280
|7.80
|1.9814
|0.0000
|1.9911
|234.00
|60099.03
|2558
|2007.08.16 22:36
|close
|1279
|2.30
|1.9813
|0.0000
|1.9920
|-161.00
|59938.03
|2559
|2007.08.16 22:36
|close
|1278
|0.70
|1.9815
|0.0000
|1.9923
|-56.00
|59882.03
|2560
|2007.08.16 22:36
|close
|1277
|0.20
|1.9816
|0.0000
|1.9926
|-20.00
|59862.03
|2561
|2007.08.20 18:00
|sell
|1281
|0.20
|1.9827
|0.0000
|1.9727
|2562
|2007.08.20 18:02
|sell
|1282
|0.70
|1.9829
|0.0000
|1.9729
|2563
|2007.08.20 18:08
|sell
|1283
|2.30
|1.9832
|0.0000
|1.9732
|2564
|2007.08.20 18:25
|sell
|1284
|7.80
|1.9835
|0.0000
|1.9735
|2565
|2007.08.20 18:59
|close
|1284
|7.80
|1.9832
|0.0000
|1.9735
|234.00
|60096.03
|2566
|2007.08.20 18:59
|close
|1283
|2.30
|1.9833
|0.0000
|1.9732
|-23.00
|60073.03
|2567
|2007.08.20 18:59
|close
|1282
|0.70
|1.9832
|0.0000
|1.9729
|-21.00
|60052.03
|2568
|2007.08.20 18:59
|close
|1281
|0.20
|1.9830
|0.0000
|1.9727
|-6.00
|60046.03
|2569
|2007.08.21 22:00
|buy
|1285
|0.20
|1.9827
|0.0000
|1.9927
|2570
|2007.08.21 22:00
|buy
|1286
|0.70
|1.9823
|0.0000
|1.9923
|2571
|2007.08.21 22:12
|buy
|1287
|2.30
|1.9820
|0.0000
|1.9920
|2572
|2007.08.21 22:29
|buy
|1288
|7.80
|1.9817
|0.0000
|1.9917
|2573
|2007.08.21 22:35
|close
|1288
|7.80
|1.9819
|0.0000
|1.9917
|156.00
|60202.03
|2574
|2007.08.21 22:35
|close
|1287
|2.30
|1.9822
|0.0000
|1.9920
|46.00
|60248.03
|2575
|2007.08.21 22:35
|close
|1286
|0.70
|1.9821
|0.0000
|1.9923
|-14.00
|60234.03
|2576
|2007.08.21 22:36
|close
|1285
|0.20
|1.9822
|0.0000
|1.9927
|-10.00
|60224.03
|2577
|2007.08.23 20:00
|sell
|1289
|0.20
|2.0044
|0.0000
|1.9944
|2578
|2007.08.23 20:07
|sell
|1290
|0.70
|2.0047
|0.0000
|1.9947
|2579
|2007.08.23 20:09
|sell
|1291
|2.30
|2.0050
|0.0000
|1.9950
|2580
|2007.08.23 20:10
|sell
|1292
|7.80
|2.0053
|0.0000
|1.9953
|2581
|2007.08.23 20:11
|close
|1292
|7.80
|2.0051
|0.0000
|1.9953
|156.00
|60380.03
|2582
|2007.08.23 20:12
|close
|1291
|2.30
|2.0053
|0.0000
|1.9950
|-69.00
|60311.03
|2583
|2007.08.23 20:12
|close
|1290
|0.70
|2.0052
|0.0000
|1.9947
|-35.00
|60276.03
|2584
|2007.08.23 20:12
|close
|1289
|0.20
|2.0051
|0.0000
|1.9944
|-14.00
|60262.03
|2585
|2007.08.31 00:00
|sell
|1293
|0.20
|2.0133
|0.0000
|2.0033
|2586
|2007.08.31 00:08
|sell
|1294
|0.70
|2.0137
|0.0000
|2.0037
|2587
|2007.08.31 00:10
|sell
|1295
|2.30
|2.0140
|0.0000
|2.0040
|2588
|2007.08.31 00:12
|sell
|1296
|7.80
|2.0143
|0.0000
|2.0043
|2589
|2007.08.31 00:18
|close
|1296
|7.80
|2.0140
|0.0000
|2.0043
|234.00
|60496.03
|2590
|2007.08.31 00:19
|close
|1295
|2.30
|2.0142
|0.0000
|2.0040
|-46.00
|60450.03
|2591
|2007.08.31 00:19
|close
|1294
|0.70
|2.0140
|0.0000
|2.0037
|-21.00
|60429.03
|2592
|2007.08.31 00:19
|close
|1293
|0.20
|2.0139
|0.0000
|2.0033
|-12.00
|60417.03
|2593
|2007.08.31 18:00
|sell
|1297
|0.20
|2.0166
|0.0000
|2.0066
|2594
|2007.08.31 18:28
|sell
|1298
|0.70
|2.0169
|0.0000
|2.0069
|2595
|2007.08.31 18:29
|sell
|1299
|2.30
|2.0172
|0.0000
|2.0072
|2596
|2007.08.31 18:29
|sell
|1300
|7.80
|2.0175
|0.0000
|2.0075
|2597
|2007.08.31 18:33
|close
|1300
|7.80
|2.0173
|0.0000
|2.0075
|156.00
|60573.03
|2598
|2007.08.31 18:33
|close
|1299
|2.30
|2.0174
|0.0000
|2.0072
|-46.00
|60527.03
|2599
|2007.08.31 18:33
|close
|1298
|0.70
|2.0173
|0.0000
|2.0069
|-28.00
|60499.03
|2600
|2007.08.31 18:33
|close
|1297
|0.20
|2.0174
|0.0000
|2.0066
|-16.00
|60483.03
|2601
|2007.09.04 21:00
|buy
|1301
|0.20
|2.0148
|0.0000
|2.0248
|2602
|2007.09.04 21:04
|buy
|1302
|0.70
|2.0145
|0.0000
|2.0245
|2603
|2007.09.04 21:44
|buy
|1303
|2.30
|2.0143
|0.0000
|2.0243
|2604
|2007.09.04 22:01
|buy
|1304
|7.80
|2.0140
|0.0000
|2.0240
|2605
|2007.09.05 00:07
|close
|1304
|7.80
|2.0142
|0.0000
|2.0240
|253.50
|60736.53
|2606
|2007.09.05 00:08
|close
|1303
|2.30
|2.0141
|0.0000
|2.0243
|-17.25
|60719.28
|2607
|2007.09.05 00:08
|close
|1302
|0.70
|2.0138
|0.0000
|2.0245
|-40.25
|60679.03
|2608
|2007.09.05 00:08
|close
|1301
|0.20
|2.0141
|0.0000
|2.0248
|-11.50
|60667.53
|2609
|2007.09.17 23:01
|buy
|1305
|0.20
|1.9948
|0.0000
|2.0048
|2610
|2007.09.17 23:11
|buy
|1306
|0.70
|1.9945
|0.0000
|2.0045
|2611
|2007.09.17 23:59
|buy
|1307
|2.30
|1.9942
|0.0000
|2.0042
|2612
|2007.09.18 00:09
|buy
|1308
|7.80
|1.9939
|0.0000
|2.0039
|2613
|2007.09.18 00:35
|close
|1308
|7.80
|1.9945
|0.0000
|2.0039
|468.00
|61135.53
|2614
|2007.09.18 00:36
|close
|1307
|2.30
|1.9944
|0.0000
|2.0042
|74.75
|61210.28
|2615
|2007.09.18 00:36
|close
|1306
|0.70
|1.9945
|0.0000
|2.0045
|8.75
|61219.03
|2616
|2007.09.18 00:36
|close
|1305
|0.20
|1.9946
|0.0000
|2.0048
|-1.50
|61217.53
|2617
|2007.09.20 23:00
|sell
|1309
|0.20
|2.0077
|0.0000
|1.9977
|2618
|2007.09.20 23:04
|sell
|1310
|0.70
|2.0080
|0.0000
|1.9980
|2619
|2007.09.20 23:05
|sell
|1311
|2.30
|2.0083
|0.0000
|1.9983
|2620
|2007.09.20 23:09
|sell
|1312
|7.80
|2.0089
|0.0000
|1.9989
|2621
|2007.09.20 23:09
|close
|1312
|7.80
|2.0086
|0.0000
|1.9989
|234.00
|61451.53
|2622
|2007.09.20 23:10
|close
|1311
|2.30
|2.0088
|0.0000
|1.9983
|-115.00
|61336.53
|2623
|2007.09.20 23:10
|close
|1310
|0.70
|2.0089
|0.0000
|1.9980
|-63.00
|61273.53
|2624
|2007.09.20 23:10
|close
|1309
|0.20
|2.0090
|0.0000
|1.9977
|-26.00
|61247.53
|2625
|2007.09.26 18:00
|buy
|1313
|0.20
|2.0159
|0.0000
|2.0259
|2626
|2007.09.26 18:01
|buy
|1314
|0.70
|2.0155
|0.0000
|2.0255
|2627
|2007.09.26 18:52
|buy
|1315
|2.30
|2.0152
|0.0000
|2.0252
|2628
|2007.09.26 19:04
|buy
|1316
|7.80
|2.0149
|0.0000
|2.0249
|2629
|2007.09.26 20:22
|close
|1316
|7.80
|2.0151
|0.0000
|2.0249
|156.00
|61403.53
|2630
|2007.09.26 20:22
|close
|1315
|2.30
|2.0148
|0.0000
|2.0252
|-92.00
|61311.53
|2631
|2007.09.26 20:23
|close
|1314
|0.70
|2.0147
|0.0000
|2.0255
|-56.00
|61255.53
|2632
|2007.09.26 20:23
|close
|1313
|0.20
|2.0148
|0.0000
|2.0259
|-22.00
|61233.53
|2633
|2007.09.26 21:00
|buy
|1317
|0.20
|2.0156
|0.0000
|2.0256
|2634
|2007.09.26 21:04
|buy
|1318
|0.70
|2.0153
|0.0000
|2.0253
|2635
|2007.09.26 21:15
|buy
|1319
|2.30
|2.0150
|0.0000
|2.0250
|2636
|2007.09.26 21:20
|buy
|1320
|7.80
|2.0147
|0.0000
|2.0247
|2637
|2007.09.26 21:25
|close
|1320
|7.80
|2.0149
|0.0000
|2.0247
|156.00
|61389.53
|2638
|2007.09.26 21:26
|close
|1319
|2.30
|2.0148
|0.0000
|2.0250
|-46.00
|61343.53
|2639
|2007.09.26 21:26
|close
|1318
|0.70
|2.0149
|0.0000
|2.0253
|-28.00
|61315.53
|2640
|2007.09.26 21:27
|close
|1317
|0.20
|2.0148
|0.0000
|2.0256
|-16.00
|61299.53
|2641
|2007.10.09 18:00
|buy
|1321
|0.20
|2.0332
|0.0000
|2.0432
|2642
|2007.10.09 20:00
|buy
|1322
|0.70
|2.0329
|0.0000
|2.0429
|2643
|2007.10.09 20:00
|buy
|1323
|2.30
|2.0326
|0.0000
|2.0426
|2644
|2007.10.09 20:01
|buy
|1324
|7.80
|2.0324
|0.0000
|2.0424
|2645
|2007.10.09 20:03
|close
|1324
|7.80
|2.0325
|0.0000
|2.0424
|78.00
|61377.53
|2646
|2007.10.09 20:03
|close
|1323
|2.30
|2.0328
|0.0000
|2.0426
|46.00
|61423.53
|2647
|2007.10.09 20:03
|close
|1322
|0.70
|2.0327
|0.0000
|2.0429
|-14.00
|61409.53
|2648
|2007.10.09 20:03
|close
|1321
|0.20
|2.0326
|0.0000
|2.0432
|-12.00
|61397.53
|2649
|2007.10.10 18:00
|sell
|1325
|0.20
|2.0431
|0.0000
|2.0331
|2650
|2007.10.10 19:42
|sell
|1326
|0.70
|2.0434
|0.0000
|2.0334
|2651
|2007.10.11 15:17
|t/p
|1326
|0.70
|2.0334
|0.0000
|2.0334
|660.94
|62058.47
|2652
|2007.10.11 15:17
|close
|1325
|0.20
|2.0334
|0.0000
|2.0331
|182.84
|62241.31
|2653
|2007.10.16 00:04
|sell
|1327
|0.20
|2.0427
|0.0000
|2.0327
|2654
|2007.10.16 01:02
|sell
|1328
|0.70
|2.0431
|0.0000
|2.0331
|2655
|2007.10.16 01:08
|sell
|1329
|2.30
|2.0434
|0.0000
|2.0334
|2656
|2007.10.16 01:08
|sell
|1330
|7.80
|2.0437
|0.0000
|2.0337
|2657
|2007.10.16 01:10
|close
|1330
|7.80
|2.0435
|0.0000
|2.0337
|156.00
|62397.31
|2658
|2007.10.16 01:10
|close
|1329
|2.30
|2.0432
|0.0000
|2.0334
|46.00
|62443.31
|2659
|2007.10.16 01:11
|close
|1328
|0.70
|2.0431
|0.0000
|2.0331
|0.00
|62443.31
|2660
|2007.10.16 01:11
|close
|1327
|0.20
|2.0428
|0.0000
|2.0327
|-2.00
|62441.31
|2661
|2007.10.17 00:00
|buy
|1331
|0.20
|2.0325
|0.0000
|2.0425
|2662
|2007.10.17 00:14
|buy
|1332
|0.70
|2.0322
|0.0000
|2.0422
|2663
|2007.10.17 00:27
|buy
|1333
|2.30
|2.0317
|0.0000
|2.0417
|2664
|2007.10.17 01:38
|buy
|1334
|7.80
|2.0314
|0.0000
|2.0414
|2665
|2007.10.17 01:52
|close
|1334
|7.80
|2.0316
|0.0000
|2.0414
|156.00
|62597.31
|2666
|2007.10.17 01:52
|close
|1333
|2.30
|2.0315
|0.0000
|2.0417
|-46.00
|62551.31
|2667
|2007.10.17 01:52
|close
|1332
|0.70
|2.0316
|0.0000
|2.0422
|-42.00
|62509.31
|2668
|2007.10.17 01:52
|close
|1331
|0.20
|2.0315
|0.0000
|2.0425
|-20.00
|62489.31
|2669
|2007.10.18 20:00
|sell
|1335
|0.20
|2.0461
|0.0000
|2.0361
|2670
|2007.10.18 20:01
|sell
|1336
|0.70
|2.0464
|0.0000
|2.0364
|2671
|2007.10.18 20:06
|sell
|1337
|2.30
|2.0467
|0.0000
|2.0367
|2672
|2007.10.19 04:52
|sell
|1338
|7.80
|2.0471
|0.0000
|2.0371
|2673
|2007.10.19 04:55
|close
|1338
|7.80
|2.0468
|0.0000
|2.0371
|234.00
|62723.31
|2674
|2007.10.19 04:55
|close
|1337
|2.30
|2.0471
|0.0000
|2.0367
|-134.78
|62588.53
|2675
|2007.10.19 04:56
|close
|1336
|0.70
|2.0469
|0.0000
|2.0364
|-48.02
|62540.51
|2676
|2007.10.19 04:56
|close
|1335
|0.20
|2.0465
|0.0000
|2.0361
|-11.72
|62528.79
|2677
|2007.10.19 20:00
|sell
|1339
|0.30
|2.0476
|0.0000
|2.0376
|2678
|2007.10.19 20:02
|sell
|1340
|1.00
|2.0479
|0.0000
|2.0379
|2679
|2007.10.19 20:04
|sell
|1341
|3.50
|2.0482
|0.0000
|2.0382
|2680
|2007.10.19 20:10
|sell
|1342
|11.80
|2.0487
|0.0000
|2.0387
|2681
|2007.10.22 03:34
|close
|1342
|11.80
|2.0485
|0.0000
|2.0387
|16.52
|62545.31
|2682
|2007.10.22 03:34
|close
|1341
|3.50
|2.0483
|0.0000
|2.0382
|-100.10
|62445.21
|2683
|2007.10.22 03:34
|close
|1340
|1.00
|2.0484
|0.0000
|2.0379
|-68.60
|62376.61
|2684
|2007.10.22 03:35
|close
|1339
|0.30
|2.0485
|0.0000
|2.0376
|-32.58
|62344.03
|2685
|2007.10.23 00:02
|buy
|1343
|0.20
|2.0308
|0.0000
|2.0408
|2686
|2007.10.23 10:31
|t/p
|1343
|0.20
|2.0408
|0.0000
|2.0408
|200.00
|62544.03
|2687
|2007.10.31 00:02
|sell
|1344
|0.30
|2.0680
|0.0000
|2.0580
|2688
|2007.10.31 01:45
|sell
|1345
|1.00
|2.0683
|0.0000
|2.0583
|2689
|2007.10.31 01:54
|sell
|1346
|3.50
|2.0686
|0.0000
|2.0586
|2690
|2007.10.31 01:54
|sell
|1347
|11.80
|2.0690
|0.0000
|2.0590
|2691
|2007.10.31 02:16
|close
|1347
|11.80
|2.0687
|0.0000
|2.0590
|354.00
|62898.03
|2692
|2007.10.31 02:16
|close
|1346
|3.50
|2.0688
|0.0000
|2.0586
|-70.00
|62828.03
|2693
|2007.10.31 02:17
|close
|1345
|1.00
|2.0689
|0.0000
|2.0583
|-60.00
|62768.03
|2694
|2007.10.31 02:20
|close
|1344
|0.30
|2.0688
|0.0000
|2.0580
|-24.00
|62744.03
|2695
|2007.11.01 21:00
|sell
|1348
|0.30
|2.0787
|0.0000
|2.0687
|2696
|2007.11.01 21:01
|sell
|1349
|1.00
|2.0790
|0.0000
|2.0690
|2697
|2007.11.01 21:04
|sell
|1350
|3.50
|2.0795
|0.0000
|2.0695
|2698
|2007.11.01 21:13
|sell
|1351
|11.80
|2.0798
|0.0000
|2.0698
|2699
|2007.11.01 21:17
|close
|1351
|11.80
|2.0796
|0.0000
|2.0698
|236.00
|62980.03
|2700
|2007.11.01 21:17
|close
|1350
|3.50
|2.0797
|0.0000
|2.0695
|-70.00
|62910.03
|2701
|2007.11.01 21:17
|close
|1349
|1.00
|2.0796
|0.0000
|2.0690
|-60.00
|62850.03
|2702
|2007.11.01 21:17
|close
|1348
|0.30
|2.0795
|0.0000
|2.0687
|-24.00
|62826.03
|2703
|2007.11.06 00:04
|buy
|1352
|0.30
|2.0807
|0.0000
|2.0907
|2704
|2007.11.07 03:28
|t/p
|1352
|0.30
|2.0907
|0.0000
|2.0907
|303.75
|63129.78
|2705
|2007.11.07 22:00
|sell
|1353
|0.30
|2.1010
|0.0000
|2.0910
|2706
|2007.11.07 22:00
|sell
|1354
|1.00
|2.1013
|0.0000
|2.0913
|2707
|2007.11.07 22:01
|sell
|1355
|3.50
|2.1016
|0.0000
|2.0916
|2708
|2007.11.07 22:12
|sell
|1356
|11.80
|2.1021
|0.0000
|2.0921
|2709
|2007.11.07 22:42
|close
|1356
|11.80
|2.1019
|0.0000
|2.0921
|236.00
|63365.78
|2710
|2007.11.07 22:42
|close
|1355
|3.50
|2.1021
|0.0000
|2.0916
|-175.00
|63190.78
|2711
|2007.11.07 22:43
|close
|1354
|1.00
|2.1022
|0.0000
|2.0913
|-90.00
|63100.78
|2712
|2007.11.07 22:43
|close
|1353
|0.30
|2.1024
|0.0000
|2.0910
|-42.00
|63058.78
|2713
|2007.11.09 00:01
|sell
|1357
|0.30
|2.1068
|0.0000
|2.0968
|2714
|2007.11.09 00:21
|sell
|1358
|1.00
|2.1071
|0.0000
|2.0971
|2715
|2007.11.09 00:46
|sell
|1359
|3.50
|2.1074
|0.0000
|2.0974
|2716
|2007.11.09 00:50
|sell
|1360
|11.80
|2.1077
|0.0000
|2.0977
|2717
|2007.11.09 00:50
|close
|1360
|11.80
|2.1074
|0.0000
|2.0977
|354.00
|63412.78
|2718
|2007.11.09 00:51
|close
|1359
|3.50
|2.1075
|0.0000
|2.0974
|-35.00
|63377.78
|2719
|2007.11.09 00:51
|close
|1358
|1.00
|2.1074
|0.0000
|2.0971
|-30.00
|63347.78
|2720
|2007.11.09 00:51
|close
|1357
|0.30
|2.1076
|0.0000
|2.0968
|-24.00
|63323.78
|2721
|2007.11.15 21:00
|buy
|1361
|0.30
|2.0436
|0.0000
|2.0536
|2722
|2007.11.15 21:00
|buy
|1362
|1.00
|2.0433
|0.0000
|2.0533
|2723
|2007.11.15 21:02
|buy
|1363
|3.50
|2.0430
|0.0000
|2.0530
|2724
|2007.11.15 21:06
|buy
|1364
|11.80
|2.0426
|0.0000
|2.0526
|2725
|2007.11.15 21:11
|close
|1364
|11.80
|2.0428
|0.0000
|2.0526
|236.00
|63559.78
|2726
|2007.11.15 21:11
|close
|1363
|3.50
|2.0427
|0.0000
|2.0530
|-105.00
|63454.78
|2727
|2007.11.15 21:11
|close
|1362
|1.00
|2.0429
|0.0000
|2.0533
|-40.00
|63414.78
|2728
|2007.11.15 21:11
|close
|1361
|0.30
|2.0428
|0.0000
|2.0536
|-24.00
|63390.78
|2729
|2007.11.19 18:00
|sell
|1365
|0.30
|2.0477
|0.0000
|2.0377
|2730
|2007.11.19 18:02
|sell
|1366
|1.00
|2.0482
|0.0000
|2.0382
|2731
|2007.11.19 18:02
|sell
|1367
|3.50
|2.0485
|0.0000
|2.0385
|2732
|2007.11.19 18:03
|sell
|1368
|11.80
|2.0488
|0.0000
|2.0388
|2733
|2007.11.19 18:41
|close
|1368
|11.80
|2.0485
|0.0000
|2.0388
|354.00
|63744.78
|2734
|2007.11.19 18:41
|close
|1367
|3.50
|2.0486
|0.0000
|2.0385
|-35.00
|63709.78
|2735
|2007.11.19 18:41
|close
|1366
|1.00
|2.0484
|0.0000
|2.0382
|-20.00
|63689.78
|2736
|2007.11.19 18:42
|close
|1365
|0.30
|2.0483
|0.0000
|2.0377
|-18.00
|63671.78
|2737
|2007.11.21 20:01
|buy
|1369
|0.30
|2.0628
|0.0000
|2.0728
|2738
|2007.11.22 01:03
|buy
|1370
|1.00
|2.0624
|0.0000
|2.0724
|2739
|2007.11.22 01:42
|buy
|1371
|3.50
|2.0621
|0.0000
|2.0721
|2740
|2007.11.22 02:02
|buy
|1372
|11.80
|2.0618
|0.0000
|2.0718
|2741
|2007.11.22 02:07
|close
|1372
|11.80
|2.0620
|0.0000
|2.0718
|236.00
|63907.78
|2742
|2007.11.22 02:08
|close
|1371
|3.50
|2.0619
|0.0000
|2.0721
|-70.00
|63837.78
|2743
|2007.11.22 02:08
|close
|1370
|1.00
|2.0620
|0.0000
|2.0724
|-40.00
|63797.78
|2744
|2007.11.22 02:08
|close
|1369
|0.30
|2.0619
|0.0000
|2.0728
|-15.75
|63782.03
|2745
|2007.11.23 22:00
|buy
|1373
|0.30
|2.0611
|0.0000
|2.0711
|2746
|2007.11.23 22:07
|buy
|1374
|1.00
|2.0608
|0.0000
|2.0708
|2747
|2007.11.23 22:21
|buy
|1375
|3.50
|2.0601
|0.0000
|2.0701
|2748
|2007.11.26 10:14
|t/p
|1375
|3.50
|2.0701
|0.0000
|2.0701
|3543.75
|67325.78
|2749
|2007.11.26 10:14
|close
|1374
|1.00
|2.0701
|0.0000
|2.0708
|942.50
|68268.28
|2750
|2007.11.26 10:14
|close
|1373
|0.30
|2.0702
|0.0000
|2.0711
|276.75
|68545.03
|2751
|2007.11.26 18:00
|sell
|1376
|0.30
|2.0679
|0.0000
|2.0579
|2752
|2007.11.26 18:00
|sell
|1377
|1.00
|2.0682
|0.0000
|2.0582
|2753
|2007.11.26 18:09
|sell
|1378
|3.50
|2.0685
|0.0000
|2.0585
|2754
|2007.11.26 18:16
|sell
|1379
|11.80
|2.0687
|0.0000
|2.0587
|2755
|2007.11.26 18:17
|close
|1379
|11.80
|2.0686
|0.0000
|2.0587
|118.00
|68663.03
|2756
|2007.11.26 18:17
|close
|1378
|3.50
|2.0687
|0.0000
|2.0585
|-70.00
|68593.03
|2757
|2007.11.26 18:17
|close
|1377
|1.00
|2.0686
|0.0000
|2.0582
|-40.00
|68553.03
|2758
|2007.11.26 18:17
|close
|1376
|0.30
|2.0688
|0.0000
|2.0579
|-27.00
|68526.03
|2759
|2007.12.06 00:05
|buy
|1380
|0.30
|2.0285
|0.0000
|2.0385
|2760
|2007.12.06 00:55
|buy
|1381
|1.00
|2.0282
|0.0000
|2.0382
|2761
|2007.12.06 00:56
|buy
|1382
|3.50
|2.0279
|0.0000
|2.0379
|2762
|2007.12.06 00:58
|buy
|1383
|11.80
|2.0276
|0.0000
|2.0376
|2763
|2007.12.06 01:04
|close
|1383
|11.80
|2.0278
|0.0000
|2.0376
|236.00
|68762.03
|2764
|2007.12.06 01:04
|close
|1382
|3.50
|2.0277
|0.0000
|2.0379
|-70.00
|68692.03
|2765
|2007.12.06 01:04
|close
|1381
|1.00
|2.0278
|0.0000
|2.0382
|-40.00
|68652.03
|2766
|2007.12.06 01:04
|close
|1380
|0.30
|2.0277
|0.0000
|2.0385
|-24.00
|68628.03
|2767
|2007.12.10 23:00
|sell
|1384
|0.30
|2.0460
|0.0000
|2.0360
|2768
|2007.12.10 23:11
|sell
|1385
|1.00
|2.0463
|0.0000
|2.0363
|2769
|2007.12.10 23:16
|sell
|1386
|3.50
|2.0466
|0.0000
|2.0366
|2770
|2007.12.10 23:26
|sell
|1387
|11.80
|2.0470
|0.0000
|2.0370
|2771
|2007.12.10 23:28
|close
|1387
|11.80
|2.0467
|0.0000
|2.0370
|354.00
|68982.03
|2772
|2007.12.10 23:28
|close
|1386
|3.50
|2.0468
|0.0000
|2.0366
|-70.00
|68912.03
|2773
|2007.12.10 23:29
|close
|1385
|1.00
|2.0467
|0.0000
|2.0363
|-40.00
|68872.03
|2774
|2007.12.10 23:29
|close
|1384
|0.30
|2.0465
|0.0000
|2.0360
|-15.00
|68857.03
|2775
|2007.12.14 00:04
|buy
|1388
|0.30
|2.0414
|0.0000
|2.0514
|2776
|2007.12.14 00:04
|buy
|1389
|1.00
|2.0411
|0.0000
|2.0511
|2777
|2007.12.14 03:20
|buy
|1390
|3.50
|2.0408
|0.0000
|2.0508
|2778
|2007.12.14 03:25
|buy
|1391
|11.80
|2.0404
|0.0000
|2.0504
|2779
|2007.12.14 03:29
|close
|1391
|11.80
|2.0406
|0.0000
|2.0504
|236.00
|69093.03
|2780
|2007.12.14 03:29
|close
|1390
|3.50
|2.0405
|0.0000
|2.0508
|-105.00
|68988.03
|2781
|2007.12.14 03:30
|close
|1389
|1.00
|2.0404
|0.0000
|2.0511
|-70.00
|68918.03
|2782
|2007.12.14 03:30
|close
|1388
|0.30
|2.0405
|0.0000
|2.0514
|-27.00
|68891.03
|2783
|2007.12.20 23:00
|buy
|1392
|0.30
|1.9840
|0.0000
|1.9940
|2784
|2007.12.20 23:05
|buy
|1393
|1.00
|1.9836
|0.0000
|1.9936
|2785
|2007.12.20 23:10
|buy
|1394
|3.50
|1.9831
|0.0000
|1.9931
|2786
|2007.12.20 23:37
|buy
|1395
|11.80
|1.9828
|0.0000
|1.9928
|2787
|2007.12.20 23:40
|close
|1395
|11.80
|1.9830
|0.0000
|1.9928
|236.00
|69127.03
|2788
|2007.12.20 23:40
|close
|1394
|3.50
|1.9829
|0.0000
|1.9931
|-70.00
|69057.03
|2789
|2007.12.20 23:42
|close
|1393
|1.00
|1.9830
|0.0000
|1.9936
|-60.00
|68997.03
|2790
|2007.12.20 23:42
|close
|1392
|0.30
|1.9831
|0.0000
|1.9940
|-27.00
|68970.03