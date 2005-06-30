Strategy Tester Report
10p3v0.04
MetaQuotes-Demo (Build 216)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=0; risk=0.1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=0; StartTrade=17;
Bars in test22659Ticks modelled7312350Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit32202.68Gross profit49538.52Gross loss-17335.84
Profit factor2.86Expected payoff23.08
Absolute drawdown701.00Maximal drawdown14796.00 (31.86%)Relative drawdown31.86% (14796.00)
Total trades1395Short positions (won %)652 (32.98%)Long positions (won %)743 (36.34%)
Profit trades (% of total)485 (34.77%)Loss trades (% of total)910 (65.23%)
Largestprofit trade1215.00loss trade-562.32
Averageprofit trade102.14loss trade-19.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (636.00)consecutive losses (loss in money)7 (-246.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1674.00 (4)consecutive loss (count of losses)-754.76 (3)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.07 00:02sell10.101.84090.00001.8309
22004.07.07 00:05sell20.301.84120.00001.8312
32004.07.07 00:08sell31.201.84150.00001.8315
42004.07.07 01:54sell43.901.84180.00001.8318
52004.07.07 01:54close43.901.84150.00001.8318117.0020117.00
62004.07.07 01:54close31.201.84160.00001.8315-12.0020105.00
72004.07.07 01:54close20.301.84110.00001.83123.0020108.00
82004.07.07 01:54close10.101.84130.00001.8309-4.0020104.00
92004.07.07 23:00sell50.101.85570.00001.8457
102004.07.07 23:00sell60.301.85600.00001.8460
112004.07.07 23:00sell71.201.85630.00001.8463
122004.07.07 23:02sell83.901.85660.00001.8466
132004.07.07 23:03close83.901.85630.00001.8466117.0020221.00
142004.07.07 23:03close71.201.85640.00001.8463-12.0020209.00
152004.07.07 23:04close60.301.85650.00001.8460-15.0020194.00
162004.07.07 23:04close50.101.85630.00001.8457-6.0020188.00
172004.07.08 22:00sell90.101.84940.00001.8394
182004.07.08 22:00sell100.301.84980.00001.8398
192004.07.08 22:06sell111.201.85010.00001.8401
202004.07.08 22:15sell123.901.85040.00001.8404
212004.07.08 22:46close123.901.85020.00001.840478.0020266.00
222004.07.08 22:46close111.201.85010.00001.84010.0020266.00
232004.07.08 22:46close100.301.85040.00001.8398-18.0020248.00
242004.07.08 22:46close90.101.85060.00001.8394-12.0020236.00
252004.07.12 23:00sell130.101.86210.00001.8521
262004.07.12 23:00sell140.301.86250.00001.8525
272004.07.13 08:03t/p140.301.85250.00001.8525294.4220530.42
282004.07.13 08:03close130.101.85250.00001.852194.1420624.56
292004.07.13 23:00buy150.101.85770.00001.8677
302004.07.13 23:00buy160.301.85720.00001.8672
312004.07.13 23:17buy171.201.85690.00001.8669
322004.07.13 23:19buy183.901.85660.00001.8666
332004.07.13 23:19close183.901.85680.00001.866678.0020702.56
342004.07.13 23:19close171.201.85720.00001.866936.0020738.56
352004.07.13 23:19close160.301.85710.00001.8672-3.0020735.56
362004.07.13 23:19close150.101.85750.00001.8677-2.0020733.56
372004.07.21 23:00buy190.101.84150.00001.8515
382004.07.21 23:11buy200.301.84110.00001.8511
392004.07.21 23:17buy211.201.84080.00001.8508
402004.07.22 00:24buy223.901.84030.00001.8503
412004.07.22 00:29close223.901.84050.00001.850378.0020811.56
422004.07.22 00:29close211.201.84040.00001.8508-3.0020808.56
432004.07.22 00:29close200.301.84080.00001.85112.2520810.81
442004.07.22 00:29close190.101.84070.00001.8515-4.2520806.56
452004.07.28 17:00buy230.101.82290.00001.8329
462004.07.28 17:00buy240.301.82260.00001.8326
472004.07.28 17:01buy251.201.82220.00001.8322
482004.07.28 17:01buy263.901.82180.00001.8318
492004.07.28 17:02close263.901.82200.00001.831878.0020884.56
502004.07.28 17:02close251.201.82190.00001.8322-36.0020848.56
512004.07.28 17:02close240.301.82230.00001.8326-9.0020839.56
522004.07.28 17:02close230.101.82220.00001.8329-7.0020832.56
532004.07.29 21:00buy270.101.81570.00001.8257
542004.07.29 21:19buy280.301.81540.00001.8254
552004.07.30 08:34buy291.201.81510.00001.8251
562004.07.30 08:37buy303.901.81480.00001.8248
572004.07.30 08:45close303.901.81500.00001.824878.0020910.56
582004.07.30 08:45close291.201.81480.00001.8251-36.0020874.56
592004.07.30 08:45close280.301.81510.00001.8254-5.2520869.31
602004.07.30 08:45close270.101.81460.00001.8257-9.7520859.56
612004.08.02 18:00sell310.101.82780.00001.8178
622004.08.02 18:03sell320.301.82820.00001.8182
632004.08.02 18:03sell331.201.82860.00001.8186
642004.08.02 21:05sell343.901.82900.00001.8190
652004.08.02 21:05close343.901.82860.00001.8190156.0021015.56
662004.08.02 21:05close331.201.82870.00001.8186-12.0021003.56
672004.08.02 21:05close320.301.82820.00001.81820.0021003.56
682004.08.02 21:05close310.101.82840.00001.8178-6.0020997.56
692004.08.03 18:00buy350.101.82500.00001.8350
702004.08.03 18:00buy360.301.82450.00001.8345
712004.08.04 00:01buy371.201.82420.00001.8342
722004.08.04 01:34buy383.901.82390.00001.8339
732004.08.04 01:35close383.901.82420.00001.8339117.0021114.56
742004.08.04 01:35close371.201.82410.00001.8342-12.0021102.56
752004.08.04 01:35close360.301.82360.00001.8345-23.2521079.31
762004.08.04 01:36close350.101.82420.00001.8350-6.7521072.56
772004.08.04 18:00buy390.101.82560.00001.8356
782004.08.04 18:00buy400.301.82530.00001.8353
792004.08.04 18:01buy411.201.82500.00001.8350
802004.08.04 18:02buy423.901.82460.00001.8346
812004.08.04 18:02close423.901.82490.00001.8346117.0021189.56
822004.08.04 18:02close411.201.82480.00001.8350-24.0021165.56
832004.08.04 18:02close400.301.82520.00001.8353-3.0021162.56
842004.08.04 18:02close390.101.82500.00001.8356-6.0021156.56
852004.08.18 22:00buy430.101.82400.00001.8340
862004.08.18 22:01buy440.301.82380.00001.8338
872004.08.18 22:53buy451.201.82340.00001.8334
882004.08.18 23:47buy463.901.82310.00001.8331
892004.08.18 23:47close463.901.82340.00001.8331117.0021273.56
902004.08.18 23:47close451.201.82330.00001.8334-12.0021261.56
912004.08.18 23:47close440.301.82360.00001.8338-6.0021255.56
922004.08.18 23:47close430.101.82350.00001.8340-5.0021250.56
932004.08.26 20:00buy470.101.79650.00001.8065
942004.08.26 20:00buy480.301.79620.00001.8062
952004.08.26 20:20buy491.201.79590.00001.8059
962004.08.26 20:36buy503.901.79560.00001.8056
972004.08.26 20:36close503.901.79600.00001.8056156.0021406.56
982004.08.26 20:36close491.201.79590.00001.80590.0021406.56
992004.08.26 20:36close480.301.79610.00001.8062-3.0021403.56
1002004.08.26 20:36close470.101.79560.00001.8065-9.0021394.56
1012004.09.02 23:00buy510.101.79090.00001.8009
1022004.09.02 23:00buy520.301.79040.00001.8004
1032004.09.02 23:15buy531.201.79000.00001.8000
1042004.09.02 23:24buy543.901.78970.00001.7997
1052004.09.02 23:24close543.901.79020.00001.7997195.0021589.56
1062004.09.02 23:25close531.201.79010.00001.800012.0021601.56
1072004.09.02 23:25close520.301.79040.00001.80040.0021601.56
1082004.09.02 23:25close510.101.79030.00001.8009-6.0021595.56
1092004.09.13 00:01sell550.101.79870.00001.7887
1102004.09.13 00:05sell560.301.79910.00001.7891
1112004.09.13 12:15sell571.201.79960.00001.7896
1122004.09.13 12:16sell583.901.79990.00001.7899
1132004.09.13 12:17close583.901.79950.00001.7899156.0021751.56
1142004.09.13 12:17close571.201.79970.00001.7896-12.0021739.56
1152004.09.13 12:17close560.301.79960.00001.7891-15.0021724.56
1162004.09.13 12:18close550.101.79970.00001.7887-10.0021714.56
1172004.09.14 21:00sell590.101.79730.00001.7873
1182004.09.14 21:00sell600.301.79750.00001.7875
1192004.09.14 22:55sell611.201.79780.00001.7878
1202004.09.14 22:56sell623.901.79810.00001.7881
1212004.09.14 22:56close623.901.79790.00001.788178.0021792.56
1222004.09.14 22:56close611.201.79800.00001.7878-24.0021768.56
1232004.09.14 22:56close600.301.79780.00001.7875-9.0021759.56
1242004.09.14 22:56close590.101.79750.00001.7873-2.0021757.56
1252004.09.20 20:00buy630.101.78680.00001.7968
1262004.09.20 20:04buy640.301.78650.00001.7965
1272004.09.20 20:06buy651.201.78620.00001.7962
1282004.09.20 20:07buy663.901.78580.00001.7958
1292004.09.20 20:22close663.901.78610.00001.7958117.0021874.56
1302004.09.20 20:22close651.201.78600.00001.7962-24.0021850.56
1312004.09.20 20:22close640.301.78620.00001.7965-9.0021841.56
1322004.09.20 20:22close630.101.78580.00001.7968-10.0021831.56
1332004.09.23 21:00sell670.101.79720.00001.7872
1342004.09.23 21:00sell680.301.79750.00001.7875
1352004.09.23 21:01sell691.201.79800.00001.7880
1362004.09.23 21:04sell703.901.79830.00001.7883
1372004.09.23 21:09close703.901.79800.00001.7883117.0021948.56
1382004.09.23 21:09close691.201.79810.00001.7880-12.0021936.56
1392004.09.23 21:09close680.301.79820.00001.7875-21.0021915.56
1402004.09.23 21:10close670.101.79830.00001.7872-11.0021904.56
1412004.09.28 18:00sell710.101.81040.00001.8004
1422004.09.28 18:00sell720.301.81070.00001.8007
1432004.09.28 18:41sell731.201.81100.00001.8010
1442004.09.28 18:51sell743.901.81130.00001.8013
1452004.09.28 18:51close743.901.81110.00001.801378.0021982.56
1462004.09.28 18:52close731.201.81060.00001.801048.0022030.56
1472004.09.28 18:52close720.301.81110.00001.8007-12.0022018.56
1482004.09.28 18:52close710.101.81100.00001.8004-6.0022012.56
1492004.10.01 22:00buy750.101.79840.00001.8084
1502004.10.01 22:01buy760.301.79800.00001.8080
1512004.10.01 22:48buy771.201.79770.00001.8077
1522004.10.04 00:49buy783.901.79750.00001.8075
1532004.10.04 00:50close783.901.79760.00001.807539.0022051.56
1542004.10.04 00:50close771.201.79730.00001.8077-33.0022018.56
1552004.10.04 00:51close760.301.79740.00001.8080-14.2522004.31
1562004.10.04 00:54close750.101.79730.00001.8084-9.7521994.56
1572004.10.04 23:00buy790.101.78440.00001.7944
1582004.10.04 23:00buy800.301.78410.00001.7941
1592004.10.05 01:01buy811.201.78380.00001.7938
1602004.10.05 01:01buy823.901.78340.00001.7934
1612004.10.05 01:01close823.901.78410.00001.7934273.0022267.56
1622004.10.05 01:02close811.201.78400.00001.793824.0022291.56
1632004.10.05 01:02close800.301.78410.00001.79413.7522295.31
1642004.10.05 01:03close790.101.78400.00001.7944-2.7522292.56
1652004.10.07 00:01buy830.101.78000.00001.7900
1662004.10.07 00:03buy840.301.77970.00001.7897
1672004.10.07 00:09buy851.201.77950.00001.7895
1682004.10.07 00:14buy863.901.77900.00001.7890
1692004.10.07 00:18close863.901.77940.00001.7890156.0022448.56
1702004.10.07 00:18close851.201.77950.00001.78950.0022448.56
1712004.10.07 00:18close840.301.77920.00001.7897-15.0022433.56
1722004.10.07 00:18close830.101.77900.00001.7900-10.0022423.56
1732004.10.12 20:00buy870.101.79120.00001.8012
1742004.10.12 20:18buy880.301.79090.00001.8009
1752004.10.12 20:20buy891.201.79040.00001.8004
1762004.10.12 20:24buy903.901.79010.00001.8001
1772004.10.12 20:24close903.901.79030.00001.800178.0022501.56
1782004.10.12 20:24close891.201.79020.00001.8004-24.0022477.56
1792004.10.12 20:24close880.301.79070.00001.8009-6.0022471.56
1802004.10.12 20:24close870.101.79060.00001.8012-6.0022465.56
1812004.10.13 20:00buy910.101.79440.00001.8044
1822004.10.13 20:00buy920.301.79410.00001.8041
1832004.10.13 20:00buy931.201.79370.00001.8037
1842004.10.13 20:05buy943.901.79350.00001.8035
1852004.10.13 20:05close943.901.79360.00001.803539.0022504.56
1862004.10.13 20:05close931.201.79350.00001.8037-24.0022480.56
1872004.10.13 20:06close920.301.79340.00001.8041-21.0022459.56
1882004.10.13 20:06close910.101.79380.00001.8044-6.0022453.56
1892004.10.14 17:00sell950.101.79560.00001.7856
1902004.10.14 17:00sell960.301.79610.00001.7861
1912004.10.14 17:04sell971.201.79650.00001.7865
1922004.10.14 17:05sell983.901.79680.00001.7868
1932004.10.14 17:06close983.901.79650.00001.7868117.0022570.56
1942004.10.14 17:06close971.201.79660.00001.7865-12.0022558.56
1952004.10.14 17:06close960.301.79610.00001.78610.0022558.56
1962004.10.14 17:06close950.101.79630.00001.7856-7.0022551.56
1972004.10.21 20:00sell990.101.82930.00001.8193
1982004.10.21 20:00sell1000.301.82970.00001.8197
1992004.10.22 04:13sell1011.201.83000.00001.8200
2002004.10.22 08:22sell1023.901.83040.00001.8204
2012004.10.22 08:37close1023.901.83020.00001.820478.0022629.56
2022004.10.22 08:37close1011.201.83040.00001.8200-48.0022581.56
2032004.10.22 08:37close1000.301.83060.00001.8197-32.5822548.98
2042004.10.22 08:37close990.101.83020.00001.8193-10.8622538.12
2052004.10.28 17:00buy1030.101.83110.00001.8411
2062004.10.28 17:00buy1040.301.83070.00001.8407
2072004.10.28 17:00buy1051.201.83030.00001.8403
2082004.10.28 17:01buy1063.901.82990.00001.8399
2092004.10.28 17:02close1063.901.83030.00001.8399156.0022694.12
2102004.10.28 17:02close1051.201.83010.00001.8403-24.0022670.12
2112004.10.28 17:02close1040.301.83020.00001.8407-15.0022655.12
2122004.10.28 17:02close1030.101.82950.00001.8411-16.0022639.12
2132004.11.02 00:01buy1070.101.83360.00001.8436
2142004.11.02 00:12buy1080.301.83330.00001.8433
2152004.11.02 00:12buy1091.201.83300.00001.8430
2162004.11.02 00:18buy1103.901.83260.00001.8426
2172004.11.02 00:18close1103.901.83280.00001.842678.0022717.12
2182004.11.02 00:18close1091.201.83270.00001.8430-36.0022681.12
2192004.11.02 00:18close1080.301.83250.00001.8433-24.0022657.12
2202004.11.02 00:19close1070.101.83240.00001.8436-12.0022645.12
2212004.11.05 17:00buy1110.101.84850.00001.8585
2222004.11.05 17:00buy1120.301.84820.00001.8582
2232004.11.05 17:01buy1131.201.84800.00001.8580
2242004.11.08 10:41t/p1131.201.85800.00001.85801215.0023860.12
2252004.11.08 10:41close1120.301.85800.00001.8582297.7524157.87
2262004.11.08 10:41close1110.101.85840.00001.8585100.2524258.12
2272004.11.11 18:00buy1140.101.84290.00001.8529
2282004.11.11 18:00buy1150.301.84240.00001.8524
2292004.11.11 18:02buy1161.201.84210.00001.8521
2302004.11.11 18:04buy1173.901.84190.00001.8519
2312004.11.11 18:08close1173.901.84200.00001.851939.0024297.12
2322004.11.11 18:09close1161.201.84190.00001.8521-24.0024273.12
2332004.11.11 18:09close1150.301.84220.00001.8524-6.0024267.12
2342004.11.11 18:09close1140.101.84230.00001.8529-6.0024261.12
2352004.11.17 17:00sell1180.101.85520.00001.8452
2362004.11.17 17:00sell1190.301.85570.00001.8457
2372004.11.17 17:00sell1201.201.85600.00001.8460
2382004.11.17 17:00sell1213.901.85640.00001.8464
2392004.11.17 17:01close1213.901.85620.00001.846478.0024339.12
2402004.11.17 17:01close1201.201.85590.00001.846012.0024351.12
2412004.11.17 17:01close1190.301.85600.00001.8457-9.0024342.12
2422004.11.17 17:01close1180.101.85580.00001.8452-6.0024336.12
2432004.11.19 23:00sell1220.101.85760.00001.8476
2442004.11.19 23:52sell1230.301.85980.00001.8498
2452004.11.22 22:19sell1241.201.86020.00001.8502
2462004.11.22 22:24sell1253.901.86050.00001.8505
2472004.11.22 22:24close1253.901.86030.00001.850578.0024414.12
2482004.11.22 22:24close1241.201.86040.00001.8502-24.0024390.12
2492004.11.22 22:25close1230.301.86030.00001.8498-20.5824369.54
2502004.11.22 22:25close1220.101.86040.00001.8476-29.8624339.68
2512004.11.23 23:00sell1260.101.86880.00001.8588
2522004.11.23 23:10sell1270.301.86910.00001.8591
2532004.11.23 23:11sell1281.201.86950.00001.8595
2542004.11.24 07:45sell1293.901.86980.00001.8598
2552004.11.24 07:45close1293.901.86930.00001.8598195.0024534.68
2562004.11.24 07:45close1281.201.86940.00001.8595-10.3224524.36
2572004.11.24 07:45close1270.301.86880.00001.85913.4224527.78
2582004.11.24 07:45close1260.101.86910.00001.8588-4.8624522.92
2592004.11.24 22:00sell1300.101.88090.00001.8709
2602004.11.24 22:47sell1310.301.88130.00001.8713
2612004.11.24 22:50sell1321.201.88160.00001.8716
2622004.11.24 22:55sell1333.901.88190.00001.8719
2632004.11.24 22:56close1333.901.88150.00001.8719156.0024678.92
2642004.11.24 22:56close1321.201.88160.00001.87160.0024678.92
2652004.11.24 22:57close1310.301.88190.00001.8713-18.0024660.92
2662004.11.24 22:57close1300.101.88180.00001.8709-9.0024651.92
2672004.11.25 19:00sell1340.101.88780.00001.8778
2682004.11.25 19:19sell1350.301.88810.00001.8781
2692004.11.25 21:13sell1361.201.88830.00001.8783
2702004.11.25 21:34sell1373.901.88860.00001.8786
2712004.11.25 21:34close1373.901.88830.00001.8786117.0024768.92
2722004.11.25 21:34close1361.201.88840.00001.8783-12.0024756.92
2732004.11.25 21:34close1350.301.88870.00001.8781-18.0024738.92
2742004.11.25 21:35close1340.101.88890.00001.8778-11.0024727.92
2752004.11.26 22:00sell1380.101.89480.00001.8848
2762004.11.26 22:00sell1390.301.89510.00001.8851
2772004.11.29 17:36sell1401.201.89550.00001.8855
2782004.11.29 17:36sell1413.901.89580.00001.8858
2792004.11.29 17:37close1413.901.89560.00001.885878.0024805.92
2802004.11.29 17:37close1401.201.89550.00001.88550.0024805.92
2812004.11.29 17:37close1390.301.89540.00001.8851-14.5824791.34
2822004.11.29 17:37close1380.101.89580.00001.8848-11.8624779.48
2832004.11.29 17:37buy1420.101.89600.00001.9060
2842004.11.29 17:41buy1430.301.89570.00001.9057
2852004.11.29 17:41buy1441.201.89540.00001.9054
2862004.11.29 17:43buy1453.901.89490.00001.9049
2872004.11.29 17:59close1453.901.89510.00001.904978.0024857.48
2882004.11.29 17:59close1441.201.89490.00001.9054-60.0024797.48
2892004.11.29 17:59close1430.301.89470.00001.9057-30.0024767.48
2902004.11.29 17:59close1420.101.89480.00001.9060-12.0024755.48
2912004.12.01 00:01sell1460.101.90930.00001.8993
2922004.12.01 00:02sell1470.301.90970.00001.8997
2932004.12.01 00:10sell1481.201.91020.00001.9002
2942004.12.01 00:11sell1493.901.91050.00001.9005
2952004.12.01 00:11close1493.901.91030.00001.900578.0024833.48
2962004.12.01 00:11close1481.201.91040.00001.9002-24.0024809.48
2972004.12.01 00:12close1470.301.91050.00001.8997-24.0024785.48
2982004.12.01 00:12close1460.101.91070.00001.8993-14.0024771.48
2992004.12.07 17:00sell1500.101.94120.00001.9312
3002004.12.07 17:00sell1510.301.94180.00001.9318
3012004.12.07 17:06sell1521.201.94210.00001.9321
3022004.12.07 17:08sell1533.901.94240.00001.9324
3032004.12.07 17:08close1533.901.94210.00001.9324117.0024888.48
3042004.12.07 17:08close1521.201.94220.00001.9321-12.0024876.48
3052004.12.07 17:08close1510.301.94240.00001.9318-18.0024858.48
3062004.12.07 17:09close1500.101.94250.00001.9312-13.0024845.48
3072004.12.08 19:00buy1540.101.93420.00001.9442
3082004.12.08 19:00buy1550.301.93380.00001.9438
3092004.12.08 19:04buy1561.201.93350.00001.9435
3102004.12.08 19:06buy1573.901.93310.00001.9431
3112004.12.08 19:06close1573.901.93330.00001.943178.0024923.48
3122004.12.08 19:06close1561.201.93310.00001.9435-48.0024875.48
3132004.12.08 19:07close1550.301.93290.00001.9438-27.0024848.48
3142004.12.08 19:07close1540.101.93320.00001.9442-10.0024838.48
3152004.12.09 20:00buy1580.101.93160.00001.9416
3162004.12.09 20:00buy1590.301.93130.00001.9413
3172004.12.09 20:00buy1601.201.93100.00001.9410
3182004.12.09 20:00buy1613.901.93070.00001.9407
3192004.12.09 20:00close1613.901.93120.00001.9407195.0025033.48
3202004.12.09 20:01close1601.201.93110.00001.941012.0025045.48
3212004.12.09 20:01close1590.301.93150.00001.94136.0025051.48
3222004.12.09 20:01close1580.101.93140.00001.9416-2.0025049.48
3232004.12.10 17:00buy1620.101.91380.00001.9238
3242004.12.10 17:02buy1630.301.91350.00001.9235
3252004.12.10 17:11buy1641.201.91320.00001.9232
3262004.12.10 17:14buy1653.901.91270.00001.9227
3272004.12.10 17:15close1653.901.91310.00001.9227156.0025205.48
3282004.12.10 17:15close1641.201.91300.00001.9232-24.0025181.48
3292004.12.10 17:15close1630.301.91330.00001.9235-6.0025175.48
3302004.12.10 17:15close1620.101.91320.00001.9238-6.0025169.48
3312004.12.14 17:00sell1660.101.92350.00001.9135
3322004.12.14 17:00sell1670.301.92390.00001.9139
3332004.12.14 17:09sell1681.201.92430.00001.9143
3342004.12.14 17:09sell1693.901.92450.00001.9145
3352004.12.14 17:10close1693.901.92440.00001.914539.0025208.48
3362004.12.14 17:11close1681.201.92460.00001.9143-36.0025172.48
3372004.12.14 17:11close1670.301.92470.00001.9139-24.0025148.48
3382004.12.14 17:11close1660.101.92450.00001.9135-10.0025138.48
3392004.12.16 17:00sell1700.101.93380.00001.9238
3402004.12.16 17:00sell1710.301.93420.00001.9242
3412004.12.16 17:01sell1721.201.93450.00001.9245
3422004.12.16 17:01sell1733.901.93490.00001.9249
3432004.12.16 17:02close1733.901.93470.00001.924978.0025216.48
3442004.12.16 17:02close1721.201.93480.00001.9245-36.0025180.48
3452004.12.16 17:02close1710.301.93460.00001.9242-12.0025168.48
3462004.12.16 17:02close1700.101.93500.00001.9238-12.0025156.48
3472004.12.20 21:00sell1740.101.94730.00001.9373
3482004.12.20 21:01sell1750.301.94770.00001.9377
3492004.12.20 23:13sell1761.201.94810.00001.9381
3502004.12.20 23:16sell1773.901.94840.00001.9384
3512004.12.20 23:16close1773.901.94800.00001.9384156.0025312.48
3522004.12.20 23:16close1761.201.94820.00001.9381-12.0025300.48
3532004.12.20 23:16close1750.301.94860.00001.9377-27.0025273.48
3542004.12.20 23:17close1740.101.94850.00001.9373-12.0025261.48
3552004.12.22 21:00buy1780.101.91630.00001.9263
3562004.12.22 21:00buy1790.301.91590.00001.9259
3572004.12.22 21:01buy1801.201.91560.00001.9256
3582004.12.22 21:31buy1813.901.91530.00001.9253
3592004.12.22 22:37close1813.901.91550.00001.925378.0025339.48
3602004.12.22 22:37close1801.201.91540.00001.9256-24.0025315.48
3612004.12.22 22:38close1790.301.91510.00001.9259-24.0025291.48
3622004.12.22 22:38close1780.101.91560.00001.9263-7.0025284.48
3632004.12.24 18:00sell1820.101.92370.00001.9137
3642004.12.24 20:37sell1830.301.92430.00001.9143
3652004.12.24 20:56sell1841.201.92490.00001.9149
3662004.12.27 05:22sell1853.901.92520.00001.9152
3672004.12.27 05:59close1853.901.92500.00001.915278.0025362.48
3682004.12.27 05:59close1841.201.92510.00001.9149-46.3225316.16
3692004.12.27 05:59close1830.301.92520.00001.9143-32.5825283.58
3702004.12.27 06:00close1820.101.92510.00001.9137-15.8625267.72
3712004.12.30 00:01buy1860.101.91870.00001.9287
3722004.12.30 00:01buy1870.301.91830.00001.9283
3732004.12.30 00:02buy1881.201.91800.00001.9280
3742004.12.30 01:00buy1893.901.91770.00001.9277
3752004.12.30 01:42close1893.901.91800.00001.9277117.0025384.72
3762004.12.30 01:42close1881.201.91790.00001.9280-12.0025372.72
3772004.12.30 01:42close1870.301.91820.00001.9283-3.0025369.72
3782004.12.30 01:42close1860.101.91810.00001.9287-6.0025363.72
3792004.12.31 17:00sell1900.101.92160.00001.9116
3802004.12.31 17:00sell1910.301.92200.00001.9120
3812004.12.31 17:03sell1921.201.92230.00001.9123
3822004.12.31 17:03sell1933.901.92250.00001.9125
3832004.12.31 17:04close1933.901.92240.00001.912539.0025402.72
3842004.12.31 17:04close1921.201.92210.00001.912324.0025426.72
3852004.12.31 17:04close1910.301.92220.00001.9120-6.0025420.72
3862004.12.31 17:05close1900.101.92260.00001.9116-10.0025410.72
3872005.01.03 22:00buy1940.101.90480.00001.9148
3882005.01.03 22:01buy1950.301.90450.00001.9145
3892005.01.03 22:13buy1961.201.90420.00001.9142
3902005.01.03 22:25buy1973.901.90390.00001.9139
3912005.01.03 22:26close1973.901.90410.00001.913978.0025488.72
3922005.01.03 22:27close1961.201.90400.00001.9142-24.0025464.72
3932005.01.03 22:27close1950.301.90390.00001.9145-18.0025446.72
3942005.01.03 22:27close1940.101.90410.00001.9148-7.0025439.72
3952005.01.06 18:00buy1980.101.87570.00001.8857
3962005.01.06 18:01buy1990.301.87540.00001.8854
3972005.01.06 18:02buy2001.201.87500.00001.8850
3982005.01.06 18:05buy2013.901.87470.00001.8847
3992005.01.06 18:05close2013.901.87490.00001.884778.0025517.72
4002005.01.06 18:05close2001.201.87480.00001.8850-24.0025493.72
4012005.01.06 18:06close1990.301.87470.00001.8854-21.0025472.72
4022005.01.06 18:06close1980.101.87450.00001.8857-12.0025460.72
4032005.01.10 19:00sell2020.101.87320.00001.8632
4042005.01.10 19:09sell2030.301.87360.00001.8636
4052005.01.10 19:11sell2041.201.87390.00001.8639
4062005.01.10 19:35sell2053.901.87420.00001.8642
4072005.01.12 09:21close2053.901.87400.00001.8642-67.0825393.64
4082005.01.12 09:21close2041.201.87420.00001.8639-80.6425313.00
4092005.01.12 09:21close2030.301.87430.00001.8636-32.1625280.84
4102005.01.12 09:21close2020.101.87380.00001.8632-9.7225271.12
4112005.01.18 23:00sell2060.101.86660.00001.8566
4122005.01.19 02:30sell2070.301.86710.00001.8571
4132005.01.19 02:35sell2081.201.86740.00001.8574
4142005.01.19 03:43sell2093.901.86770.00001.8577
4152005.01.19 03:43close2093.901.86740.00001.8577117.0025388.12
4162005.01.19 03:44close2081.201.86730.00001.857412.0025400.12
4172005.01.19 03:44close2070.301.86770.00001.8571-18.0025382.12
4182005.01.19 03:44close2060.101.86780.00001.8566-13.8625368.26
4192005.01.19 19:00sell2100.101.87170.00001.8617
4202005.01.19 19:00sell2110.301.87200.00001.8620
4212005.01.20 03:48sell2121.201.87230.00001.8623
4222005.01.20 03:54sell2133.901.87270.00001.8627
4232005.01.20 06:04close2133.901.87250.00001.862778.0025446.26
4242005.01.20 06:04close2121.201.87280.00001.8623-60.0025386.26
4252005.01.20 06:04close2110.301.87290.00001.8620-43.7425342.52
4262005.01.20 06:04close2100.101.87310.00001.8617-19.5825322.94
4272005.01.20 18:00buy2140.101.87170.00001.8817
4282005.01.20 18:00buy2150.301.87140.00001.8814
4292005.01.20 18:00buy2161.201.87110.00001.8811
4302005.01.20 18:34buy2173.901.87080.00001.8808
4312005.01.20 18:35close2173.901.87100.00001.880878.0025400.94
4322005.01.20 18:35close2161.201.87090.00001.8811-24.0025376.94
4332005.01.20 18:36close2150.301.87070.00001.8814-21.0025355.94
4342005.01.20 18:36close2140.101.87060.00001.8817-11.0025344.94
4352005.01.21 18:00buy2180.101.87440.00001.8844
4362005.01.21 18:00buy2190.301.87410.00001.8841
4372005.01.21 18:00buy2201.201.87370.00001.8837
4382005.01.21 18:05buy2213.901.87340.00001.8834
4392005.01.21 18:05close2213.901.87370.00001.8834117.0025461.94
4402005.01.21 18:05close2201.201.87360.00001.8837-12.0025449.94
4412005.01.21 18:05close2190.301.87390.00001.8841-6.0025443.94
4422005.01.21 18:05close2180.101.87380.00001.8844-6.0025437.94
4432005.02.01 21:00buy2220.101.88430.00001.8943
4442005.02.01 21:00buy2230.301.88400.00001.8940
4452005.02.01 21:07buy2241.201.88360.00001.8936
4462005.02.01 21:09buy2253.901.88330.00001.8933
4472005.02.01 21:15close2253.901.88350.00001.893378.0025515.94
4482005.02.01 21:15close2241.201.88330.00001.8936-36.0025479.94
4492005.02.01 21:16close2230.301.88320.00001.8940-24.0025455.94
4502005.02.01 21:16close2220.101.88310.00001.8943-12.0025443.94
4512005.02.02 18:00sell2260.101.88370.00001.8737
4522005.02.02 18:00sell2270.301.88400.00001.8740
4532005.02.02 18:01sell2281.201.88420.00001.8742
4542005.02.02 19:41sell2293.901.88450.00001.8745
4552005.02.02 19:45close2293.901.88430.00001.874578.0025521.94
4562005.02.02 19:45close2281.201.88420.00001.87420.0025521.94
4572005.02.02 19:45close2270.301.88450.00001.8740-15.0025506.94
4582005.02.02 19:46close2260.101.88470.00001.8737-10.0025496.94
4592005.02.04 00:01buy2300.101.88200.00001.8920
4602005.02.04 00:04buy2310.301.88170.00001.8917
4612005.02.04 00:30buy2321.201.88140.00001.8914
4622005.02.04 01:21buy2333.901.88110.00001.8911
4632005.02.04 01:21close2333.901.88130.00001.891178.0025574.94
4642005.02.04 01:22close2321.201.88120.00001.8914-24.0025550.94
4652005.02.04 01:22close2310.301.88110.00001.8917-18.0025532.94
4662005.02.04 01:22close2300.101.88120.00001.8920-8.0025524.94
4672005.02.09 18:00sell2340.101.85770.00001.8477
4682005.02.09 18:00sell2350.301.85790.00001.8479
4692005.02.09 18:08sell2361.201.85840.00001.8484
4702005.02.09 18:11sell2373.901.85870.00001.8487
4712005.02.09 18:11close2373.901.85850.00001.848778.0025602.94
4722005.02.09 18:11close2361.201.85860.00001.8484-24.0025578.94
4732005.02.09 18:11close2350.301.85870.00001.8479-24.0025554.94
4742005.02.09 18:12close2340.101.85860.00001.8477-9.0025545.94
4752005.02.14 22:00sell2380.101.88820.00001.8782
4762005.02.14 22:03sell2390.301.88850.00001.8785
4772005.02.14 22:24sell2401.201.88880.00001.8788
4782005.02.15 07:53sell2413.901.88910.00001.8791
4792005.02.15 07:53close2413.901.88870.00001.8791156.0025701.94
4802005.02.15 07:53close2401.201.88880.00001.8788-22.3225679.62
4812005.02.15 07:53close2390.301.88890.00001.8785-17.5825662.04
4822005.02.15 07:54close2380.101.88880.00001.8782-7.8625654.18
4832005.02.16 23:00buy2420.101.88540.00001.8954
4842005.02.16 23:01buy2430.301.88510.00001.8951
4852005.02.16 23:52buy2441.201.88480.00001.8948
4862005.02.16 23:56buy2453.901.88440.00001.8944
4872005.02.16 23:56close2453.901.88460.00001.894478.0025732.18
4882005.02.16 23:56close2441.201.88450.00001.8948-36.0025696.18
4892005.02.16 23:56close2430.301.88470.00001.8951-12.0025684.18
4902005.02.16 23:56close2420.101.88480.00001.8954-6.0025678.18
4912005.02.22 00:01sell2460.101.89610.00001.8861
4922005.02.22 00:01sell2470.301.89630.00001.8863
4932005.02.22 00:04sell2481.201.89660.00001.8866
4942005.02.22 00:41sell2493.901.89700.00001.8870
4952005.02.22 00:42close2493.901.89680.00001.887078.0025756.18
4962005.02.22 00:42close2481.201.89690.00001.8866-36.0025720.18
4972005.02.22 00:42close2470.301.89700.00001.8863-21.0025699.18
4982005.02.22 00:42close2460.101.89720.00001.8861-11.0025688.18
4992005.02.24 17:00sell2500.101.90720.00001.8972
5002005.02.24 17:00sell2510.301.90750.00001.8975
5012005.02.24 17:01sell2521.201.90790.00001.8979
5022005.02.24 17:03sell2533.901.90820.00001.8982
5032005.02.24 17:03close2533.901.90800.00001.898278.0025766.18
5042005.02.24 17:03close2521.201.90810.00001.8979-24.0025742.18
5052005.02.24 17:03close2510.301.90770.00001.8975-6.0025736.18
5062005.02.24 17:03close2500.101.90780.00001.8972-6.0025730.18
5072005.02.25 00:01sell2540.101.90890.00001.8989
5082005.02.25 00:05sell2550.301.90930.00001.8993
5092005.02.25 01:12sell2561.201.90960.00001.8996
5102005.02.25 01:43sell2573.901.90990.00001.8999
5112005.02.25 01:43close2573.901.90970.00001.899978.0025808.18
5122005.02.25 01:44close2561.201.90940.00001.899624.0025832.18
5132005.02.25 01:44close2550.301.90980.00001.8993-15.0025817.18
5142005.02.25 01:44close2540.101.90950.00001.8989-6.0025811.18
5152005.03.02 19:00buy2580.101.91240.00001.9224
5162005.03.02 19:06buy2590.301.91210.00001.9221
5172005.03.02 19:16buy2601.201.91150.00001.9215
5182005.03.03 06:45buy2613.901.91120.00001.9212
5192005.03.03 06:45close2613.901.91140.00001.921278.0025889.18
5202005.03.03 06:45close2601.201.91120.00001.92159.0025898.18
5212005.03.03 06:46close2590.301.91100.00001.9221-21.7525876.43
5222005.03.03 06:46close2580.101.91140.00001.9224-6.2525870.18
5232005.03.03 19:00buy2620.101.90980.00001.9198
5242005.03.03 19:00buy2630.301.90950.00001.9195
5252005.03.03 19:10buy2641.201.90900.00001.9190
5262005.03.03 19:19buy2653.901.90860.00001.9186
5272005.03.04 14:06close2653.901.90880.00001.9186126.7525996.93
5282005.03.04 14:06close2641.201.90860.00001.9190-33.0025963.93
5292005.03.04 14:06close2630.301.90840.00001.9195-29.2525934.68
5302005.03.04 14:06close2620.101.90820.00001.9198-14.7525919.93
5312005.03.16 23:00sell2660.101.92660.00001.9166
5322005.03.16 23:05sell2670.301.92710.00001.9171
5332005.03.16 23:10sell2681.201.92750.00001.9175
5342005.03.16 23:10sell2693.901.92780.00001.9178
5352005.03.16 23:11close2693.901.92740.00001.9178156.0026075.93
5362005.03.16 23:11close2681.201.92760.00001.9175-12.0026063.93
5372005.03.16 23:11close2670.301.92800.00001.9171-27.0026036.93
5382005.03.16 23:12close2660.101.92820.00001.9166-16.0026020.93
5392005.03.18 19:00buy2700.101.92050.00001.9305
5402005.03.18 19:23buy2710.301.92020.00001.9302
5412005.03.18 19:34buy2721.201.91990.00001.9299
5422005.03.18 19:34buy2733.901.91950.00001.9295
5432005.03.18 19:34close2733.901.91990.00001.9295156.0026176.93
5442005.03.18 19:35close2721.201.91980.00001.9299-12.0026164.93
5452005.03.18 19:35close2710.301.91950.00001.9302-21.0026143.93
5462005.03.18 19:35close2700.101.91960.00001.9305-9.0026134.93
5472005.03.21 22:00buy2740.101.89880.00001.9088
5482005.03.21 22:00buy2750.301.89850.00001.9085
5492005.03.21 22:13buy2761.201.89820.00001.9082
5502005.03.21 22:23buy2773.901.89790.00001.9079
5512005.03.21 22:23close2773.901.89810.00001.907978.0026212.93
5522005.03.21 22:23close2761.201.89800.00001.9082-24.0026188.93
5532005.03.21 22:24close2750.301.89790.00001.9085-18.0026170.93
5542005.03.21 22:24close2740.101.89770.00001.9088-11.0026159.93
5552005.03.25 22:00buy2780.101.86970.00001.8797
5562005.03.28 01:28buy2790.301.86940.00001.8794
5572005.03.28 02:12buy2801.201.86910.00001.8791
5582005.03.28 02:37buy2813.901.86850.00001.8785
5592005.03.28 02:37close2813.901.86890.00001.8785156.0026315.93
5602005.03.28 02:38close2801.201.86870.00001.8791-48.0026267.93
5612005.03.28 02:38close2790.301.86860.00001.8794-24.0026243.93
5622005.03.28 02:39close2780.101.86880.00001.8797-7.7526236.18
5632005.03.29 23:00sell2820.101.87400.00001.8640
5642005.03.29 23:03sell2830.301.87430.00001.8643
5652005.03.29 23:08sell2841.201.87460.00001.8646
5662005.03.30 00:06sell2853.901.87490.00001.8649
5672005.03.30 00:07close2853.901.87470.00001.864978.0026314.18
5682005.03.30 00:07close2841.201.87520.00001.8646-94.3226219.86
5692005.03.30 00:07close2830.301.87510.00001.8643-29.5826190.28
5702005.03.30 00:07close2820.101.87560.00001.8640-17.8626172.42
5712005.03.30 19:00sell2860.101.88100.00001.8710
5722005.03.30 19:01sell2870.301.88130.00001.8713
5732005.03.30 19:07sell2881.201.88160.00001.8716
5742005.03.31 10:12sell2893.901.88190.00001.8719
5752005.03.31 10:13close2893.901.88160.00001.8719117.0026289.42
5762005.03.31 10:13close2881.201.88170.00001.8716-78.9626210.46
5772005.03.31 10:14close2870.301.88160.00001.8713-25.7426184.72
5782005.03.31 10:14close2860.101.88210.00001.8710-16.5826168.14
5792005.04.01 18:00sell2900.101.87830.00001.8683
5802005.04.01 18:00sell2910.301.87860.00001.8686
5812005.04.01 18:20sell2921.201.87910.00001.8691
5822005.04.01 18:23sell2933.901.87960.00001.8696
5832005.04.01 18:23close2933.901.87930.00001.8696117.0026285.14
5842005.04.01 18:23close2921.201.87940.00001.8691-36.0026249.14
5852005.04.01 18:23close2910.301.87890.00001.8686-9.0026240.14
5862005.04.01 18:23close2900.101.87910.00001.8683-8.0026232.14
5872005.04.04 20:00buy2940.101.87500.00001.8850
5882005.04.04 20:03buy2950.301.87470.00001.8847
5892005.04.04 20:03buy2961.201.87430.00001.8843
5902005.04.05 03:13buy2973.901.87410.00001.8841
5912005.04.05 03:13close2973.901.87430.00001.884178.0026310.14
5922005.04.05 03:13close2961.201.87420.00001.88433.0026313.14
5932005.04.05 03:13close2950.301.87470.00001.88473.7526316.89
5942005.04.05 03:13close2940.101.87460.00001.8850-2.7526314.14
5952005.04.11 20:00sell2980.101.89120.00001.8812
5962005.04.11 20:05sell2990.301.89150.00001.8815
5972005.04.12 02:00sell3001.201.89180.00001.8818
5982005.04.12 02:02sell3013.901.89230.00001.8823
5992005.04.12 02:04close3013.901.89210.00001.882378.0026392.14
6002005.04.12 02:04close3001.201.89220.00001.8818-48.0026344.14
6012005.04.12 02:05close2990.301.89210.00001.8815-23.5826320.56
6022005.04.12 02:05close2980.101.89200.00001.8812-9.8626310.70
6032005.04.14 23:00buy3020.101.88170.00001.8917
6042005.04.14 23:04buy3030.301.88140.00001.8914
6052005.04.14 23:09buy3041.201.88100.00001.8910
6062005.04.14 23:29buy3053.901.88070.00001.8907
6072005.04.14 23:31close3053.901.88090.00001.890778.0026388.70
6082005.04.14 23:31close3041.201.88100.00001.89100.0026388.70
6092005.04.14 23:31close3030.301.88070.00001.8914-21.0026367.70
6102005.04.14 23:32close3020.101.88060.00001.8917-11.0026356.70
6112005.04.19 00:01sell3060.101.90400.00001.8940
6122005.04.19 00:01sell3070.301.90440.00001.8944
6132005.04.19 00:51sell3081.201.90470.00001.8947
6142005.04.19 06:44sell3093.901.90500.00001.8950
6152005.04.19 06:45close3093.901.90440.00001.8950234.0026590.70
6162005.04.19 06:45close3081.201.90460.00001.894712.0026602.70
6172005.04.19 06:45close3070.301.90470.00001.8944-9.0026593.70
6182005.04.19 06:45close3060.101.90450.00001.8940-5.0026588.70
6192005.04.25 00:01sell3100.101.91690.00001.9069
6202005.04.25 00:19sell3110.301.91730.00001.9073
6212005.04.25 00:31sell3121.201.91760.00001.9076
6222005.04.26 09:04t/p3121.201.90760.00001.90761177.6827766.38
6232005.04.26 09:04close3110.301.90740.00001.9073291.4228057.80
6242005.04.26 09:04close3100.101.90760.00001.906991.1428148.94
6252005.04.26 22:00buy3130.101.90610.00001.9161
6262005.04.26 22:11buy3140.301.90570.00001.9157
6272005.04.27 00:02buy3151.201.90530.00001.9153
6282005.04.27 02:03buy3163.901.90490.00001.9149
6292005.04.27 02:03close3163.901.90510.00001.914978.0028226.94
6302005.04.27 02:03close3151.201.90500.00001.9153-36.0028190.94
6312005.04.27 02:03close3140.301.90530.00001.9157-8.2528182.69
6322005.04.27 02:03close3130.101.90520.00001.9161-7.7528174.94
6332005.04.29 00:01sell3170.101.90720.00001.8972
6342005.04.29 00:01sell3180.301.90780.00001.8978
6352005.04.29 00:07sell3191.201.90820.00001.8982
6362005.04.29 00:08sell3203.901.90850.00001.8985
6372005.04.29 00:08close3203.901.90800.00001.8985195.0028369.94
6382005.04.29 00:09close3191.201.90820.00001.89820.0028369.94
6392005.04.29 00:09close3180.301.90790.00001.8978-3.0028366.94
6402005.04.29 00:09close3170.101.90800.00001.8972-8.0028358.94
6412005.05.04 19:00sell3210.101.90000.00001.8900
6422005.05.04 19:00sell3220.301.90030.00001.8903
6432005.05.04 19:02sell3231.201.90080.00001.8908
6442005.05.04 19:07sell3243.901.90110.00001.8911
6452005.05.04 19:08close3243.901.90080.00001.8911117.0028475.94
6462005.05.04 19:08close3231.201.90090.00001.8908-12.0028463.94
6472005.05.04 19:09close3220.301.90100.00001.8903-21.0028442.94
6482005.05.04 19:09close3210.101.90090.00001.8900-9.0028433.94
6492005.05.05 20:00sell3250.101.90450.00001.8945
6502005.05.05 20:00sell3260.301.90480.00001.8948
6512005.05.05 20:06sell3271.201.90510.00001.8951
6522005.05.05 20:09sell3283.901.90540.00001.8954
6532005.05.05 20:10close3283.901.90520.00001.895478.0028511.94
6542005.05.05 20:10close3271.201.90490.00001.895124.0028535.94
6552005.05.05 20:10close3260.301.90500.00001.8948-6.0028529.94
6562005.05.05 20:11close3250.101.90510.00001.8945-6.0028523.94
6572005.05.06 00:01sell3290.101.90290.00001.8929
6582005.05.06 00:01sell3300.301.90340.00001.8934
6592005.05.06 00:01sell3311.201.90370.00001.8937
6602005.05.06 14:34t/p3300.301.89340.00001.8934300.0028823.94
6612005.05.06 14:34t/p3311.201.89370.00001.89371200.0030023.94
6622005.05.06 14:34close3290.101.89330.00001.892996.0030119.94
6632005.05.09 18:00buy3320.101.88380.00001.8938
6642005.05.09 18:00buy3330.301.88350.00001.8935
6652005.05.09 18:03buy3341.201.88320.00001.8932
6662005.05.09 18:05buy3353.901.88290.00001.8929
6672005.05.09 18:11close3353.901.88310.00001.892978.0030197.94
6682005.05.09 18:11close3341.201.88300.00001.8932-24.0030173.94
6692005.05.09 18:11close3330.301.88280.00001.8935-21.0030152.94
6702005.05.09 18:12close3320.101.88270.00001.8938-11.0030141.94
6712005.05.12 19:00buy3360.101.86560.00001.8756
6722005.05.12 19:01buy3370.301.86520.00001.8752
6732005.05.12 19:35buy3381.201.86490.00001.8749
6742005.05.12 19:40buy3393.901.86450.00001.8745
6752005.05.12 19:41close3393.901.86470.00001.874578.0030219.94
6762005.05.12 19:41close3381.201.86480.00001.8749-12.0030207.94
6772005.05.12 19:41close3370.301.86490.00001.8752-9.0030198.94
6782005.05.12 19:41close3360.101.86460.00001.8756-10.0030188.94
6792005.05.16 20:00buy3400.101.83720.00001.8472
6802005.05.16 20:00buy3410.301.83690.00001.8469
6812005.05.16 21:25buy3421.201.83660.00001.8466
6822005.05.17 02:05buy3433.901.83620.00001.8462
6832005.05.17 02:05close3433.901.83650.00001.8462117.0030305.94
6842005.05.17 02:05close3421.201.83640.00001.8466-9.0030296.94
6852005.05.17 02:05close3410.301.83680.00001.84690.7530297.69
6862005.05.17 02:05close3400.101.83660.00001.8472-4.7530292.94
6872005.05.24 18:00sell3440.101.82860.00001.8186
6882005.05.24 18:00sell3450.301.82890.00001.8189
6892005.05.24 18:49sell3461.201.82920.00001.8192
6902005.05.24 20:18sell3473.901.82950.00001.8195
6912005.05.24 20:18close3473.901.82930.00001.819578.0030370.94
6922005.05.24 20:18close3461.201.82940.00001.8192-24.0030346.94
6932005.05.24 20:18close3450.301.82900.00001.8189-3.0030343.94
6942005.05.24 20:18close3440.101.82910.00001.8186-5.0030338.94
6952005.05.30 23:00buy3480.101.82390.00001.8339
6962005.05.30 23:00buy3490.301.82370.00001.8337
6972005.05.30 23:18buy3501.201.82330.00001.8333
6982005.05.30 23:18buy3513.901.82280.00001.8328
6992005.05.30 23:18close3513.901.82340.00001.8328234.0030572.94
7002005.05.30 23:19close3501.201.82330.00001.83330.0030572.94
7012005.05.30 23:19close3490.301.82340.00001.8337-9.0030563.94
7022005.05.30 23:19close3480.101.82350.00001.8339-4.0030559.94
7032005.06.10 00:01buy3520.101.82110.00001.8311
7042005.06.10 00:01buy3530.301.82080.00001.8308
7052005.06.10 00:01buy3541.201.82040.00001.8304
7062005.06.10 07:54buy3553.901.82010.00001.8301
7072005.06.10 07:54close3553.901.82040.00001.8301117.0030676.94
7082005.06.10 07:54close3541.201.82020.00001.8304-24.0030652.94
7092005.06.10 07:54close3530.301.82050.00001.8308-9.0030643.94
7102005.06.10 07:54close3520.101.82080.00001.8311-3.0030640.94
7112005.06.13 20:00buy3560.101.80700.00001.8170
7122005.06.13 20:00buy3570.301.80660.00001.8166
7132005.06.13 20:00buy3581.201.80630.00001.8163
7142005.06.13 20:00buy3593.901.80580.00001.8158
7152005.06.13 20:00close3593.901.80640.00001.8158234.0030874.94
7162005.06.13 20:01close3581.201.80630.00001.81630.0030874.94
7172005.06.13 20:01close3570.301.80650.00001.8166-3.0030871.94
7182005.06.13 20:01close3560.101.80640.00001.8170-6.0030865.94
7192005.06.16 17:00sell3600.101.81930.00001.8093
7202005.06.16 17:00sell3610.301.81960.00001.8096
7212005.06.16 17:01sell3621.201.81990.00001.8099
7222005.06.16 17:05sell3633.901.82030.00001.8103
7232005.06.16 17:05close3633.901.81980.00001.8103195.0031060.94
7242005.06.16 17:06close3621.201.82060.00001.8099-84.0030976.94
7252005.06.16 17:06close3610.301.82030.00001.8096-21.0030955.94
7262005.06.16 17:06close3600.101.82000.00001.8093-7.0030948.94
7272005.06.22 23:00buy3640.101.82200.00001.8320
7282005.06.22 23:12buy3650.301.82180.00001.8318
7292005.06.22 23:16buy3661.201.82150.00001.8315
7302005.06.23 00:16buy3673.901.82110.00001.8311
7312005.06.23 00:16close3673.901.82140.00001.8311117.0031065.94
7322005.06.23 00:17close3661.201.82150.00001.831545.0031110.94
7332005.06.23 00:17close3650.301.82140.00001.8318-0.7531110.19
7342005.06.23 00:17close3640.101.82150.00001.8320-1.2531108.94
7352005.06.27 17:00sell3680.101.82620.00001.8162
7362005.06.27 17:00sell3690.301.82660.00001.8166
7372005.06.27 17:32sell3701.201.82690.00001.8169
7382005.06.27 18:41sell3713.901.82720.00001.8172
7392005.06.27 18:41close3713.901.82690.00001.8172117.0031225.94
7402005.06.27 18:41close3701.201.82710.00001.8169-24.0031201.94
7412005.06.27 18:41close3690.301.82680.00001.8166-6.0031195.94
7422005.06.27 18:41close3680.101.82650.00001.8162-3.0031192.94
7432005.06.29 23:00buy3720.101.80670.00001.8167
7442005.06.30 01:37buy3730.301.80620.00001.8162
7452005.06.30 02:23buy3741.201.80590.00001.8159
7462005.06.30 03:45buy3753.901.80570.00001.8157
7472005.06.30 03:45close3753.901.80590.00001.815778.0031270.94
7482005.06.30 03:45close3741.201.80580.00001.8159-12.0031258.94
7492005.06.30 03:45close3730.301.80630.00001.81623.0031261.94
7502005.06.30 03:45close3720.101.80620.00001.8167-1.2531260.69
7512005.06.30 23:00buy3760.101.79180.00001.8018
7522005.06.30 23:00buy3770.301.79150.00001.8015
7532005.06.30 23:50buy3781.201.79110.00001.8011
7542005.06.30 23:57buy3793.901.79070.00001.8007
7552005.06.30 23:57close3793.901.79090.00001.800778.0031338.69
7562005.06.30 23:57close3781.201.79080.00001.8011-36.0031302.69
7572005.06.30 23:58close3770.301.79060.00001.8015-27.0031275.69
7582005.06.30 23:58close3760.101.79050.00001.8018-13.0031262.69
7592005.07.06 18:00buy3800.101.75860.00001.7686
7602005.07.06 18:00buy3810.301.75830.00001.7683
7612005.07.06 18:01buy3821.201.75800.00001.7680
7622005.07.06 18:07buy3833.901.75770.00001.7677
7632005.07.06 18:07close3833.901.75790.00001.767778.0031340.69
7642005.07.06 18:07close3821.201.75780.00001.7680-24.0031316.69
7652005.07.06 18:07close3810.301.75830.00001.76830.0031316.69
7662005.07.06 18:07close3800.101.75820.00001.7686-4.0031312.69
7672005.07.07 22:00buy3840.101.74390.00001.7539
7682005.07.07 23:20buy3850.301.74360.00001.7536
7692005.07.08 00:03buy3861.201.74330.00001.7533
7702005.07.08 00:04buy3873.901.74310.00001.7531
7712005.07.08 00:04close3873.901.74320.00001.753139.0031351.69
7722005.07.08 00:04close3861.201.74310.00001.7533-24.0031327.69
7732005.07.08 00:04close3850.301.74350.00001.75360.7531328.44
7742005.07.08 00:04close3840.101.74340.00001.7539-3.7531324.69
7752005.07.08 21:00buy3880.101.73550.00001.7455
7762005.07.08 21:00buy3890.301.73490.00001.7449
7772005.07.11 09:45t/p3890.301.74490.00001.7449303.7531628.44
7782005.07.11 09:45close3880.101.74490.00001.745595.2531723.69
7792005.07.13 23:00buy3900.101.76500.00001.7750
7802005.07.13 23:00buy3910.301.76470.00001.7747
7812005.07.13 23:00buy3921.201.76440.00001.7744
7822005.07.13 23:13buy3933.901.76410.00001.7741
7832005.07.13 23:14close3933.901.76430.00001.774178.0031801.69
7842005.07.13 23:14close3921.201.76420.00001.7744-24.0031777.69
7852005.07.13 23:14close3910.301.76410.00001.7747-18.0031759.69
7862005.07.13 23:15close3900.101.76380.00001.7750-12.0031747.69
7872005.07.18 18:00buy3940.101.75270.00001.7627
7882005.07.18 18:02buy3950.301.75240.00001.7624
7892005.07.18 18:08buy3961.201.75210.00001.7621
7902005.07.18 18:11buy3973.901.75180.00001.7618
7912005.07.18 18:11close3973.901.75210.00001.7618117.0031864.69
7922005.07.18 18:11close3961.201.75200.00001.7621-12.0031852.69
7932005.07.18 18:11close3950.301.75230.00001.7624-3.0031849.69
7942005.07.18 18:11close3940.101.75210.00001.7627-6.0031843.69
7952005.07.19 20:00buy3980.101.74190.00001.7519
7962005.07.19 20:00buy3990.301.74140.00001.7514
7972005.07.19 20:00buy4001.201.74110.00001.7511
7982005.07.19 21:20buy4013.901.74080.00001.7508
7992005.07.19 21:20close4013.901.74100.00001.750878.0031921.69
8002005.07.19 21:20close4001.201.74090.00001.7511-24.0031897.69
8012005.07.19 21:20close3990.301.74120.00001.7514-6.0031891.69
8022005.07.19 21:20close3980.101.74110.00001.7519-8.0031883.69
8032005.07.20 21:00buy4020.101.74090.00001.7509
8042005.07.20 21:00buy4030.301.74040.00001.7504
8052005.07.20 21:40buy4041.201.74010.00001.7501
8062005.07.20 22:41buy4053.901.73980.00001.7498
8072005.07.20 23:27close4053.901.74010.00001.7498117.0032000.69
8082005.07.20 23:27close4041.201.73990.00001.7501-24.0031976.69
8092005.07.20 23:27close4030.301.74000.00001.7504-12.0031964.69
8102005.07.20 23:28close4020.101.73980.00001.7509-11.0031953.69
8112005.07.21 18:00sell4060.101.74680.00001.7368
8122005.07.21 18:00sell4070.301.74700.00001.7370
8132005.07.21 18:01sell4081.201.74750.00001.7375
8142005.07.21 18:01sell4093.901.74790.00001.7379
8152005.07.21 18:02close4093.901.74710.00001.7379312.0032265.69
8162005.07.21 18:02close4081.201.74720.00001.737536.0032301.69
8172005.07.21 18:02close4070.301.74730.00001.7370-9.0032292.69
8182005.07.21 18:02close4060.101.74720.00001.7368-4.0032288.69
8192005.07.26 19:00buy4100.101.74180.00001.7518
8202005.07.26 19:06buy4110.301.74140.00001.7514
8212005.07.26 19:33buy4121.201.74120.00001.7512
8222005.07.26 19:34buy4133.901.74090.00001.7509
8232005.07.26 19:35close4133.901.74120.00001.7509117.0032405.69
8242005.07.26 19:35close4121.201.74110.00001.7512-12.0032393.69
8252005.07.26 19:35close4110.301.74100.00001.7514-12.0032381.69
8262005.07.26 19:35close4100.101.74130.00001.7518-5.0032376.69
8272005.07.29 22:00sell4140.101.75740.00001.7474
8282005.07.29 22:00sell4150.301.75770.00001.7477
8292005.07.29 22:16sell4161.201.75800.00001.7480
8302005.07.29 22:27sell4173.901.75830.00001.7483
8312005.07.29 22:28close4173.901.75810.00001.748378.0032454.69
8322005.07.29 22:28close4161.201.75850.00001.7480-60.0032394.69
8332005.07.29 22:29close4150.301.75820.00001.7477-15.0032379.69
8342005.07.29 22:29close4140.101.75810.00001.7474-7.0032372.69
8352005.08.01 22:00sell4180.101.76850.00001.7585
8362005.08.01 22:02sell4190.301.76880.00001.7588
8372005.08.01 22:18sell4201.201.76910.00001.7591
8382005.08.02 02:04sell4213.901.76930.00001.7593
8392005.08.02 02:04close4213.901.76910.00001.759378.0032450.69
8402005.08.02 02:04close4201.201.76920.00001.7591-34.3232416.37
8412005.08.02 02:04close4190.301.76880.00001.7588-5.5832410.79
8422005.08.02 02:04close4180.101.76900.00001.7585-6.8632403.93
8432005.08.03 22:00sell4220.101.77850.00001.7685
8442005.08.04 01:04sell4230.301.77880.00001.7688
8452005.08.04 01:41sell4241.201.77930.00001.7693
8462005.08.04 02:59sell4253.901.77960.00001.7696
8472005.08.04 02:59close4253.901.77940.00001.769678.0032481.93
8482005.08.04 02:59close4241.201.77950.00001.7693-24.0032457.93
8492005.08.04 02:59close4230.301.77970.00001.7688-27.0032430.93
8502005.08.04 03:00close4220.101.77960.00001.7685-16.5832414.35
8512005.08.05 22:00buy4260.101.77960.00001.7896
8522005.08.05 22:02buy4270.301.77930.00001.7893
8532005.08.05 22:22buy4281.201.77900.00001.7890
8542005.08.05 22:26buy4293.901.77870.00001.7887
8552005.08.05 22:28close4293.901.77900.00001.7887117.0032531.35
8562005.08.05 22:28close4281.201.77890.00001.7890-12.0032519.35
8572005.08.05 22:28close4270.301.77850.00001.7893-24.0032495.35
8582005.08.05 22:29close4260.101.77860.00001.7896-10.0032485.35
8592005.08.08 22:00sell4300.101.78510.00001.7751
8602005.08.09 01:08sell4310.301.78560.00001.7756
8612005.08.09 01:14sell4321.201.78600.00001.7760
8622005.08.09 01:27sell4333.901.78630.00001.7763
8632005.08.09 01:28close4333.901.78600.00001.7763117.0032602.35
8642005.08.09 01:28close4321.201.78590.00001.776012.0032614.35
8652005.08.09 01:28close4310.301.78620.00001.7756-18.0032596.35
8662005.08.09 01:28close4300.101.78640.00001.7751-14.8632581.49
8672005.08.10 20:00sell4340.101.79350.00001.7835
8682005.08.10 20:00sell4350.301.79380.00001.7838
8692005.08.10 20:01sell4361.201.79410.00001.7841
8702005.08.10 20:32sell4373.901.79440.00001.7844
8712005.08.10 20:32close4373.901.79410.00001.7844117.0032698.49
8722005.08.10 20:32close4361.201.79380.00001.784136.0032734.49
8732005.08.10 20:32close4350.301.79390.00001.7838-3.0032731.49
8742005.08.10 20:32close4340.101.79400.00001.7835-5.0032726.49
8752005.08.15 22:00buy4380.101.81190.00001.8219
8762005.08.15 22:10buy4390.301.81160.00001.8216
8772005.08.15 22:28buy4401.201.81120.00001.8212
8782005.08.15 22:34buy4413.901.81080.00001.8208
8792005.08.15 22:34close4413.901.81110.00001.8208117.0032843.49
8802005.08.15 22:34close4401.201.81100.00001.8212-24.0032819.49
8812005.08.15 22:34close4390.301.81140.00001.8216-6.0032813.49
8822005.08.15 22:34close4380.101.81120.00001.8219-7.0032806.49
8832005.08.16 21:00buy4420.101.80970.00001.8197
8842005.08.16 21:00buy4430.301.80910.00001.8191
8852005.08.17 00:31buy4441.201.80880.00001.8188
8862005.08.17 03:16buy4453.901.80850.00001.8185
8872005.08.17 03:16close4453.901.80870.00001.818578.0032884.49
8882005.08.17 03:16close4441.201.80860.00001.8188-24.0032860.49
8892005.08.17 03:16close4430.301.80890.00001.8191-2.2532858.24
8902005.08.17 03:16close4420.101.80880.00001.8197-7.7532850.49
8912005.08.22 21:00sell4460.101.80070.00001.7907
8922005.08.22 21:26sell4470.301.80100.00001.7910
8932005.08.22 21:29sell4481.201.80130.00001.7913
8942005.08.22 23:01sell4493.901.80180.00001.7918
8952005.08.22 23:02close4493.901.80160.00001.791878.0032928.49
8962005.08.22 23:02close4481.201.80170.00001.7913-48.0032880.49
8972005.08.22 23:02close4470.301.80150.00001.7910-15.0032865.49
8982005.08.22 23:02close4460.101.80180.00001.7907-11.0032854.49
8992005.08.23 18:00buy4500.101.80040.00001.8104
9002005.08.23 18:15buy4510.301.79990.00001.8099
9012005.08.24 02:13buy4521.201.79960.00001.8096
9022005.08.24 02:37buy4533.901.79930.00001.8093
9032005.08.24 03:02close4533.901.79960.00001.8093117.0032971.49
9042005.08.24 03:02close4521.201.79940.00001.8096-24.0032947.49
9052005.08.24 03:02close4510.301.79920.00001.8099-17.2532930.24
9062005.08.24 03:02close4500.101.79930.00001.8104-9.7532920.49
9072005.08.26 20:00sell4540.101.80440.00001.7944
9082005.08.26 20:00sell4550.301.80470.00001.7947
9092005.08.26 20:07sell4561.201.80500.00001.7950
9102005.08.29 01:11sell4573.901.80530.00001.7953
9112005.08.29 01:11close4573.901.80510.00001.795378.0032998.49
9122005.08.29 01:11close4561.201.80530.00001.7950-58.3232940.17
9132005.08.29 01:11close4550.301.80500.00001.7947-14.5832925.59
9142005.08.29 01:11close4540.101.80560.00001.7944-13.8632911.73
9152005.08.30 21:00buy4580.101.78630.00001.7963
9162005.08.30 21:01buy4590.301.78590.00001.7959
9172005.08.30 21:04buy4601.201.78560.00001.7956
9182005.08.30 21:05buy4613.901.78540.00001.7954
9192005.08.30 21:05close4613.901.78570.00001.7954117.0033028.73
9202005.08.30 21:05close4601.201.78590.00001.795636.0033064.73
9212005.08.30 21:05close4590.301.78570.00001.7959-6.0033058.73
9222005.08.30 21:05close4580.101.78580.00001.7963-5.0033053.73
9232005.09.06 23:00sell4620.101.84240.00001.8324
9242005.09.06 23:00sell4630.301.84270.00001.8327
9252005.09.06 23:00sell4641.201.84300.00001.8330
9262005.09.07 08:59sell4653.901.84340.00001.8334
9272005.09.07 09:00close4653.901.84270.00001.8334273.0033326.73
9282005.09.07 09:00close4641.201.84280.00001.83301.6833328.41
9292005.09.07 09:00close4630.301.84290.00001.8327-11.5833316.83
9302005.09.07 09:00close4620.101.84260.00001.8324-3.8633312.97
9312005.09.07 19:00buy4660.101.84090.00001.8509
9322005.09.07 19:01buy4670.301.84060.00001.8506
9332005.09.07 19:02buy4681.201.84030.00001.8503
9342005.09.07 19:27buy4693.901.83990.00001.8499
9352005.09.07 19:28close4693.901.84020.00001.8499117.0033429.97
9362005.09.07 19:28close4681.201.84010.00001.8503-24.0033405.97
9372005.09.07 19:28close4670.301.84020.00001.8506-12.0033393.97
9382005.09.07 19:28close4660.101.84030.00001.8509-6.0033387.97
9392005.09.14 19:00sell4700.101.82520.00001.8152
9402005.09.15 09:00t/p4700.101.81520.00001.815294.4233482.39
9412005.09.15 23:00buy4710.101.80630.00001.8163
9422005.09.15 23:06buy4720.301.80600.00001.8160
9432005.09.15 23:43buy4731.201.80560.00001.8156
9442005.09.16 15:52buy4743.901.80520.00001.8152
9452005.09.16 15:53close4743.901.80540.00001.815278.0033560.39
9462005.09.16 15:53close4731.201.80570.00001.815627.0033587.39
9472005.09.16 15:53close4720.301.80560.00001.8160-8.2533579.14
9482005.09.16 15:53close4710.101.80580.00001.8163-3.7533575.39
9492005.09.16 23:00buy4750.101.80840.00001.8184
9502005.09.16 23:06buy4760.301.80810.00001.8181
9512005.09.16 23:36buy4771.201.80770.00001.8177
9522005.09.19 00:01buy4783.901.80410.00001.8141
9532005.09.19 03:26close4783.901.80520.00001.8141429.0034004.39
9542005.09.19 03:26close4771.201.80500.00001.8177-309.0033695.39
9552005.09.19 03:26close4760.301.80490.00001.8181-92.2533603.14
9562005.09.19 03:27close4750.101.80460.00001.8184-36.7533566.39
9572005.09.20 19:00sell4790.101.80350.00001.7935
9582005.09.20 19:00sell4800.301.80380.00001.7938
9592005.09.20 19:21sell4811.201.80410.00001.7941
9602005.09.20 19:31sell4823.901.80440.00001.7944
9612005.09.20 19:33close4823.901.80420.00001.794478.0033644.39
9622005.09.20 19:33close4811.201.80460.00001.7941-60.0033584.39
9632005.09.20 19:33close4800.301.80450.00001.7938-21.0033563.39
9642005.09.20 19:33close4790.101.80480.00001.7935-13.0033550.39
9652005.09.21 21:00sell4830.101.80880.00001.7988
9662005.09.21 21:00sell4840.301.80910.00001.7991
9672005.09.21 21:01sell4851.201.80950.00001.7995
9682005.09.21 22:04sell4863.901.80990.00001.7999
9692005.09.21 22:04close4863.901.80970.00001.799978.0033628.39
9702005.09.21 22:05close4851.201.80960.00001.7995-12.0033616.39
9712005.09.21 22:05close4840.301.80950.00001.7991-12.0033604.39
9722005.09.21 22:05close4830.101.80990.00001.7988-11.0033593.39
9732005.09.27 19:00buy4870.101.76670.00001.7767
9742005.09.27 19:07buy4880.301.76620.00001.7762
9752005.09.27 19:14buy4891.201.76590.00001.7759
9762005.09.28 12:06buy4903.901.76550.00001.7755
9772005.09.28 12:06close4903.901.76580.00001.7755117.0033710.39
9782005.09.28 12:06close4891.201.76570.00001.7759-9.0033701.39
9792005.09.28 12:06close4880.301.76530.00001.7762-23.2533678.14
9802005.09.28 12:07close4870.101.76520.00001.7767-13.7533664.39
9812005.09.28 22:00buy4910.101.76800.00001.7780
9822005.09.28 22:02buy4920.301.76760.00001.7776
9832005.09.29 00:23buy4931.201.76720.00001.7772
9842005.09.29 02:36buy4943.901.76670.00001.7767
9852005.09.29 02:36close4943.901.76690.00001.776778.0033742.39
9862005.09.29 02:37close4931.201.76680.00001.7772-48.0033694.39
9872005.09.29 02:37close4920.301.76670.00001.7776-15.7533678.64
9882005.09.29 02:37close4910.101.76680.00001.7780-8.2533670.39
9892005.09.30 22:00sell4950.101.76290.00001.7529
9902005.09.30 22:00sell4960.301.76340.00001.7534
9912005.09.30 22:00sell4971.201.76380.00001.7538
9922005.09.30 22:00sell4983.901.76410.00001.7541
9932005.09.30 22:01close4983.901.76390.00001.754178.0033748.39
9942005.09.30 22:01close4971.201.76400.00001.7538-24.0033724.39
9952005.09.30 22:02close4960.301.76420.00001.7534-24.0033700.39
9962005.09.30 22:02close4950.101.76410.00001.7529-12.0033688.39
9972005.10.03 17:00buy4990.101.75470.00001.7647
9982005.10.03 17:00buy5000.301.75440.00001.7644
9992005.10.03 19:19buy5011.201.75410.00001.7641
10002005.10.03 19:20buy5023.901.75360.00001.7636
10012005.10.03 19:21close5023.901.75390.00001.7636117.0033805.39
10022005.10.03 19:21close5011.201.75380.00001.7641-36.0033769.39
10032005.10.03 19:22close5000.301.75370.00001.7644-21.0033748.39
10042005.10.03 19:22close4990.101.75380.00001.7647-9.0033739.39
10052005.10.10 23:00buy5030.101.75670.00001.7667
10062005.10.10 23:09buy5040.301.75640.00001.7664
10072005.10.10 23:20buy5051.201.75600.00001.7660
10082005.10.10 23:23buy5063.901.75570.00001.7657
10092005.10.10 23:57close5063.901.75590.00001.765778.0033817.39
10102005.10.10 23:57close5051.201.75580.00001.7660-24.0033793.39
10112005.10.10 23:57close5040.301.75560.00001.7664-24.0033769.39
10122005.10.10 23:57close5030.101.75540.00001.7667-13.0033756.39
10132005.10.13 18:00buy5070.101.74850.00001.7585
10142005.10.13 18:00buy5080.301.74820.00001.7582
10152005.10.13 18:12buy5091.201.74770.00001.7577
10162005.10.13 18:12buy5103.901.74730.00001.7573
10172005.10.13 18:13close5103.901.74770.00001.7573156.0033912.39
10182005.10.13 18:13close5091.201.74760.00001.7577-12.0033900.39
10192005.10.13 18:13close5080.301.74790.00001.7582-9.0033891.39
10202005.10.13 18:13close5070.101.74770.00001.7585-8.0033883.39
10212005.10.18 17:00buy5110.101.74800.00001.7580
10222005.10.18 17:00buy5120.301.74760.00001.7576
10232005.10.19 01:51buy5131.201.74710.00001.7571
10242005.10.19 01:51buy5143.901.74680.00001.7568
10252005.10.19 01:52close5143.901.74700.00001.756878.0033961.39
10262005.10.19 01:52close5131.201.74710.00001.75710.0033961.39
10272005.10.19 01:52close5120.301.74720.00001.7576-8.2533953.14
10282005.10.19 01:52close5110.101.74700.00001.7580-8.7533944.39
10292005.10.27 18:00sell5150.101.78380.00001.7738
10302005.10.27 18:01sell5160.301.78410.00001.7741
10312005.10.27 18:21sell5171.201.78450.00001.7745
10322005.10.27 18:22sell5183.901.78480.00001.7748
10332005.10.27 18:22close5183.901.78450.00001.7748117.0034061.39
10342005.10.27 18:22close5171.201.78460.00001.7745-12.0034049.39
10352005.10.27 18:23close5160.301.78480.00001.7741-21.0034028.39
10362005.10.27 18:23close5150.101.78490.00001.7738-11.0034017.39
10372005.11.01 23:00buy5190.101.76580.00001.7758
10382005.11.01 23:00buy5200.301.76520.00001.7752
10392005.11.02 00:27buy5211.201.76450.00001.7745
10402005.11.02 01:07buy5223.901.76410.00001.7741
10412005.11.02 01:08close5223.901.76430.00001.774178.0034095.39
10422005.11.02 01:08close5211.201.76420.00001.7745-36.0034059.39
10432005.11.02 01:09close5200.301.76400.00001.7752-32.2534027.14
10442005.11.02 01:09close5190.101.76380.00001.7758-18.7534008.39
10452005.11.07 19:00buy5230.101.74350.00001.7535
10462005.11.07 19:00buy5240.301.74320.00001.7532
10472005.11.07 19:10buy5251.201.74290.00001.7529
10482005.11.07 19:19buy5263.901.74260.00001.7526
10492005.11.07 19:19close5263.901.74290.00001.7526117.0034125.39
10502005.11.07 19:19close5251.201.74280.00001.7529-12.0034113.39
10512005.11.07 19:19close5240.301.74310.00001.7532-3.0034110.39
10522005.11.07 19:19close5230.101.74290.00001.7535-6.0034104.39
10532005.11.09 20:00buy5270.101.74290.00001.7529
10542005.11.09 22:23buy5280.301.74260.00001.7526
10552005.11.10 01:36buy5291.201.74230.00001.7523
10562005.11.10 01:36buy5303.901.74200.00001.7520
10572005.11.10 01:37close5303.901.74220.00001.752078.0034182.39
10582005.11.10 01:37close5291.201.74230.00001.75230.0034182.39
10592005.11.10 01:37close5280.301.74240.00001.75265.2534187.64
10602005.11.10 01:37close5270.101.74220.00001.7529-3.2534184.39
10612005.11.10 20:00sell5310.101.74540.00001.7354
10622005.11.10 20:00sell5320.301.74580.00001.7358
10632005.11.10 20:00sell5331.201.74610.00001.7361
10642005.11.10 20:04sell5343.901.74640.00001.7364
10652005.11.10 20:04close5343.901.74620.00001.736478.0034262.39
10662005.11.10 20:05close5331.201.74630.00001.7361-24.0034238.39
10672005.11.10 20:05close5320.301.74650.00001.7358-21.0034217.39
10682005.11.10 20:05close5310.101.74640.00001.7354-10.0034207.39
10692005.11.11 21:00buy5350.101.74010.00001.7501
10702005.11.11 21:00buy5360.301.73950.00001.7495
10712005.11.14 10:16t/p5360.301.74950.00001.7495303.7534511.14
10722005.11.14 10:16close5350.101.74950.00001.750195.2534606.39
10732005.11.15 19:00buy5370.101.73410.00001.7441
10742005.11.15 19:00buy5380.301.73370.00001.7437
10752005.11.15 19:02buy5391.201.73340.00001.7434
10762005.11.15 20:22buy5403.901.73300.00001.7430
10772005.11.15 20:35close5403.901.73320.00001.743078.0034684.39
10782005.11.15 20:36close5391.201.73310.00001.7434-36.0034648.39
10792005.11.15 20:36close5380.301.73320.00001.7437-15.0034633.39
10802005.11.15 20:36close5370.101.73330.00001.7441-8.0034625.39
10812005.11.21 18:00sell5410.101.71650.00001.7065
10822005.11.21 18:00sell5420.301.71690.00001.7069
10832005.11.21 18:00sell5431.201.71720.00001.7072
10842005.11.21 18:04sell5443.901.71760.00001.7076
10852005.11.21 18:10close5443.901.71720.00001.7076156.0034781.39
10862005.11.21 18:10close5431.201.71740.00001.7072-24.0034757.39
10872005.11.21 18:10close5420.301.71730.00001.7069-12.0034745.39
10882005.11.21 18:11close5410.101.71740.00001.7065-9.0034736.39
10892005.11.22 19:00buy5450.101.71510.00001.7251
10902005.11.22 19:00buy5460.301.71480.00001.7248
10912005.11.22 19:00buy5471.201.71450.00001.7245
10922005.11.22 19:07buy5483.901.71410.00001.7241
10932005.11.22 19:07close5483.901.71440.00001.7241117.0034853.39
10942005.11.22 19:08close5471.201.71430.00001.7245-24.0034829.39
10952005.11.22 19:08close5460.301.71440.00001.7248-12.0034817.39
10962005.11.22 19:08close5450.101.71450.00001.7251-6.0034811.39
10972005.11.24 18:00sell5490.101.72200.00001.7120
10982005.11.24 18:00sell5500.301.72230.00001.7123
10992005.11.24 18:01sell5511.201.72260.00001.7126
11002005.11.24 18:14sell5523.901.72280.00001.7128
11012005.11.24 18:14close5523.901.72270.00001.712839.0034850.39
11022005.11.24 18:14close5511.201.72280.00001.7126-24.0034826.39
11032005.11.24 18:14close5500.301.72290.00001.7123-18.0034808.39
11042005.11.24 18:15close5490.101.72280.00001.7120-8.0034800.39
11052005.12.02 18:00buy5530.101.73030.00001.7403
11062005.12.05 05:06buy5540.301.73000.00001.7400
11072005.12.05 05:37buy5551.201.72940.00001.7394
11082005.12.05 08:08buy5563.901.72900.00001.7390
11092005.12.05 08:14close5563.901.72930.00001.7390117.0034917.39
11102005.12.05 08:14close5551.201.72910.00001.7394-36.0034881.39
11112005.12.05 08:14close5540.301.72920.00001.7400-24.0034857.39
11122005.12.05 08:14close5530.101.72900.00001.7403-11.7534845.64
11132005.12.07 19:00buy5570.101.73430.00001.7443
11142005.12.07 19:02buy5580.301.73400.00001.7440
11152005.12.07 19:06buy5591.201.73370.00001.7437
11162005.12.07 19:11buy5603.901.73340.00001.7434
11172005.12.07 19:11close5603.901.73370.00001.7434117.0034962.64
11182005.12.07 19:11close5591.201.73360.00001.7437-12.0034950.64
11192005.12.07 19:11close5580.301.73390.00001.7440-3.0034947.64
11202005.12.07 19:11close5570.101.73380.00001.7443-5.0034942.64
11212005.12.12 00:01sell5610.101.75070.00001.7407
11222005.12.12 00:20sell5620.301.75130.00001.7413
11232005.12.12 00:29sell5631.201.75160.00001.7416
11242005.12.12 00:32sell5643.901.75190.00001.7419
11252005.12.12 00:32close5643.901.75160.00001.7419117.0035059.64
11262005.12.12 00:32close5631.201.75170.00001.7416-12.0035047.64
11272005.12.12 00:33close5620.301.75180.00001.7413-15.0035032.64
11282005.12.12 00:33close5610.101.75150.00001.7407-8.0035024.64
11292005.12.22 00:01buy5650.101.74560.00001.7556
11302005.12.22 00:02buy5660.301.74530.00001.7553
11312005.12.22 00:11buy5671.201.74510.00001.7551
11322005.12.22 00:52buy5683.901.74470.00001.7547
11332005.12.22 00:53close5683.901.74490.00001.754778.0035102.64
11342005.12.22 00:53close5671.201.74460.00001.7551-60.0035042.64
11352005.12.22 00:54close5660.301.74470.00001.7553-18.0035024.64
11362005.12.22 00:54close5650.101.74480.00001.7556-8.0035016.64
11372005.12.22 18:00buy5690.101.73990.00001.7499
11382005.12.22 18:00buy5700.301.73950.00001.7495
11392005.12.22 18:22buy5711.201.73900.00001.7490
11402005.12.22 18:22buy5723.901.73870.00001.7487
11412005.12.22 18:23close5723.901.73890.00001.748778.0035094.64
11422005.12.22 18:23close5711.201.73880.00001.7490-24.0035070.64
11432005.12.22 18:23close5700.301.73900.00001.7495-15.0035055.64
11442005.12.22 18:23close5690.101.73850.00001.7499-14.0035041.64
11452005.12.23 22:00buy5730.101.73510.00001.7451
11462005.12.23 22:03buy5740.301.73480.00001.7448
11472005.12.23 22:22buy5751.201.73450.00001.7445
11482005.12.23 22:23buy5763.901.73420.00001.7442
11492005.12.23 22:23close5763.901.73460.00001.7442156.0035197.64
11502005.12.23 22:23close5751.201.73450.00001.74450.0035197.64
11512005.12.23 22:23close5740.301.73460.00001.7448-6.0035191.64
11522005.12.23 22:23close5730.101.73480.00001.7451-3.0035188.64
11532005.12.27 00:01buy5770.101.73340.00001.7434
11542005.12.27 00:08buy5780.301.73310.00001.7431
11552005.12.27 00:16buy5791.201.73280.00001.7428
11562005.12.27 00:17buy5803.901.73250.00001.7425
11572005.12.27 09:12close5803.901.73270.00001.742578.0035266.64
11582005.12.27 09:12close5791.201.73260.00001.7428-24.0035242.64
11592005.12.27 09:12close5780.301.73290.00001.7431-6.0035236.64
11602005.12.27 09:12close5770.101.73280.00001.7434-6.0035230.64
11612005.12.30 23:00buy5810.101.72340.00001.7334
11622005.12.30 23:00buy5820.301.72310.00001.7331
11632005.12.30 23:04buy5831.201.72250.00001.7325
11642006.01.02 00:34buy5843.901.72220.00001.7322
11652006.01.02 03:14close5843.901.72250.00001.7322117.0035347.64
11662006.01.02 03:15close5831.201.72280.00001.732551.0035398.64
11672006.01.02 03:15close5820.301.72250.00001.7331-14.2535384.39
11682006.01.02 03:15close5810.101.72260.00001.7334-6.7535377.64
11692006.01.02 20:00sell5850.101.72270.00001.7127
11702006.01.02 20:03sell5860.301.72300.00001.7130
11712006.01.02 20:05sell5871.201.72340.00001.7134
11722006.01.02 20:08sell5883.901.72370.00001.7137
11732006.01.02 20:09close5883.901.72350.00001.713778.0035455.64
11742006.01.02 20:09close5871.201.72370.00001.7134-36.0035419.64
11752006.01.02 20:09close5860.301.72360.00001.7130-18.0035401.64
11762006.01.02 20:09close5850.101.72340.00001.7127-7.0035394.64
11772006.01.04 18:00sell5890.101.75880.00001.7488
11782006.01.04 18:00sell5900.301.75920.00001.7492
11792006.01.04 18:22sell5911.201.75960.00001.7496
11802006.01.04 18:24sell5923.901.75990.00001.7499
11812006.01.04 18:25close5923.901.75950.00001.7499156.0035550.64
11822006.01.04 18:25close5911.201.75960.00001.74960.0035550.64
11832006.01.04 18:25close5900.301.75940.00001.7492-6.0035544.64
11842006.01.04 18:25close5890.101.75990.00001.7488-11.0035533.64
11852006.01.06 00:01sell5930.101.75470.00001.7447
11862006.01.06 00:03sell5940.301.75520.00001.7452
11872006.01.06 00:48sell5951.201.75560.00001.7456
11882006.01.06 01:10sell5963.901.75600.00001.7460
11892006.01.06 01:19close5963.901.75570.00001.7460117.0035650.64
11902006.01.06 01:19close5951.201.75560.00001.74560.0035650.64
11912006.01.06 01:19close5940.301.75590.00001.7452-21.0035629.64
11922006.01.06 01:19close5930.101.75600.00001.7447-13.0035616.64
11932006.01.10 17:00sell5970.101.76520.00001.7552
11942006.01.10 17:03sell5980.301.76560.00001.7556
11952006.01.10 17:04sell5991.201.76600.00001.7560
11962006.01.10 17:04sell6003.901.76640.00001.7564
11972006.01.10 17:05close6003.901.76620.00001.756478.0035694.64
11982006.01.10 17:05close5991.201.76640.00001.7560-48.0035646.64
11992006.01.10 17:05close5980.301.76630.00001.7556-21.0035625.64
12002006.01.10 17:05close5970.101.76650.00001.7552-13.0035612.64
12012006.01.11 17:00buy6010.101.76050.00001.7705
12022006.01.11 17:00buy6020.301.76020.00001.7702
12032006.01.11 17:04buy6031.201.75990.00001.7699
12042006.01.11 17:09buy6043.901.75960.00001.7696
12052006.01.11 17:13close6043.901.75980.00001.769678.0035690.64
12062006.01.11 17:13close6031.201.76000.00001.769912.0035702.64
12072006.01.11 17:13close6020.301.75990.00001.7702-9.0035693.64
12082006.01.11 17:13close6010.101.75970.00001.7705-8.0035685.64
12092006.01.17 20:00buy6050.101.76370.00001.7737
12102006.01.17 20:01buy6060.301.76340.00001.7734
12112006.01.17 20:15buy6071.201.76310.00001.7731
12122006.01.18 05:21buy6083.901.76280.00001.7728
12132006.01.18 05:26close6083.901.76310.00001.7728117.0035802.64
12142006.01.18 05:26close6071.201.76300.00001.77313.0035805.64
12152006.01.18 05:27close6060.301.76290.00001.7734-11.2535794.39
12162006.01.18 05:27close6050.101.76320.00001.7737-3.7535790.64
12172006.01.18 17:00sell6090.101.76230.00001.7523
12182006.01.18 17:00sell6100.301.76300.00001.7530
12192006.01.18 17:01sell6111.201.76320.00001.7532
12202006.01.18 17:05sell6123.901.76390.00001.7539
12212006.01.18 17:06close6123.901.76320.00001.7539273.0036063.64
12222006.01.18 17:06close6111.201.76340.00001.7532-24.0036039.64
12232006.01.18 17:06close6100.301.76310.00001.7530-3.0036036.64
12242006.01.18 17:06close6090.101.76270.00001.7523-4.0036032.64
12252006.01.19 17:00buy6130.101.76390.00001.7739
12262006.01.19 17:00buy6140.301.76320.00001.7732
12272006.01.19 17:00buy6151.201.76280.00001.7728
12282006.01.19 17:00buy6163.901.76250.00001.7725
12292006.01.19 17:04close6163.901.76270.00001.772578.0036110.64
12302006.01.19 17:04close6151.201.76250.00001.7728-36.0036074.64
12312006.01.19 17:04close6140.301.76240.00001.7732-24.0036050.64
12322006.01.19 17:04close6130.101.76220.00001.7739-17.0036033.64
12332006.01.23 18:00sell6170.101.78400.00001.7740
12342006.01.23 18:00sell6180.301.78440.00001.7744
12352006.01.23 18:01sell6191.201.78470.00001.7747
12362006.01.23 18:38sell6203.901.78510.00001.7751
12372006.01.23 18:39close6203.901.78480.00001.7751117.0036150.64
12382006.01.23 18:39close6191.201.78490.00001.7747-24.0036126.64
12392006.01.23 18:40close6180.301.78530.00001.7744-27.0036099.64
12402006.01.23 18:40close6170.101.78510.00001.7740-11.0036088.64
12412006.01.24 22:00sell6210.101.78610.00001.7761
12422006.01.24 22:01sell6220.301.78650.00001.7765
12432006.01.25 10:14sell6231.201.78690.00001.7769
12442006.01.25 10:16sell6243.901.78720.00001.7772
12452006.01.25 10:17close6243.901.78690.00001.7772117.0036205.64
12462006.01.25 10:17close6231.201.78700.00001.7769-12.0036193.64
12472006.01.25 10:17close6220.301.78710.00001.7765-23.5836170.06
12482006.01.25 10:17close6210.101.78680.00001.7761-8.8636161.20
12492006.01.25 19:00sell6250.101.78770.00001.7777
12502006.01.25 19:00sell6260.301.78800.00001.7780
12512006.01.25 19:05sell6271.201.78840.00001.7784
12522006.01.26 09:24sell6283.901.78870.00001.7787
12532006.01.26 09:24close6283.901.78840.00001.7787117.0036278.20
12542006.01.26 09:25close6271.201.78850.00001.7784-78.9636199.24
12552006.01.26 09:25close6260.301.78860.00001.7780-34.7436164.50
12562006.01.26 09:25close6250.101.78870.00001.7777-15.5836148.92
12572006.01.26 18:00sell6290.101.78340.00001.7734
12582006.01.26 18:00sell6300.301.78370.00001.7737
12592006.01.26 18:10sell6311.201.78400.00001.7740
12602006.01.26 18:12sell6323.901.78450.00001.7745
12612006.01.26 18:17close6323.901.78400.00001.7745195.0036343.92
12622006.01.26 18:18close6311.201.78410.00001.7740-12.0036331.92
12632006.01.26 18:18close6300.301.78400.00001.7737-9.0036322.92
12642006.01.26 18:18close6290.101.78380.00001.7734-4.0036318.92
12652006.02.06 23:00buy6330.101.74820.00001.7582
12662006.02.06 23:00buy6340.301.74790.00001.7579
12672006.02.06 23:06buy6351.201.74760.00001.7576
12682006.02.06 23:09buy6363.901.74720.00001.7572
12692006.02.06 23:09close6363.901.74740.00001.757278.0036396.92
12702006.02.06 23:09close6351.201.74730.00001.7576-36.0036360.92
12712006.02.06 23:10close6340.301.74720.00001.7579-21.0036339.92
12722006.02.06 23:10close6330.101.74710.00001.7582-11.0036328.92
12732006.02.07 21:00buy6370.101.74540.00001.7554
12742006.02.07 21:00buy6380.301.74510.00001.7551
12752006.02.07 21:48buy6391.201.74460.00001.7546
12762006.02.07 21:54buy6403.901.74420.00001.7542
12772006.02.07 22:11close6403.901.74440.00001.754278.0036406.92
12782006.02.07 22:11close6391.201.74430.00001.7546-36.0036370.92
12792006.02.07 22:11close6380.301.74410.00001.7551-30.0036340.92
12802006.02.07 22:11close6370.101.74390.00001.7554-15.0036325.92
12812006.02.08 23:00buy6410.101.74170.00001.7517
12822006.02.08 23:45buy6420.301.74120.00001.7512
12832006.02.08 23:50buy6431.201.74090.00001.7509
12842006.02.09 10:31buy6443.901.74050.00001.7505
12852006.02.09 11:21close6443.901.74070.00001.750578.0036403.92
12862006.02.09 11:21close6431.201.74050.00001.7509-3.0036400.92
12872006.02.09 11:22close6420.301.74060.00001.7512-6.7536394.17
12882006.02.09 11:22close6410.101.74090.00001.7517-4.2536389.92
12892006.02.09 23:00buy6450.101.74160.00001.7516
12902006.02.10 14:35t/p6450.101.75160.00001.7516101.2536491.17
12912006.02.10 19:00sell6460.101.74580.00001.7358
12922006.02.10 19:00sell6470.301.74610.00001.7361
12932006.02.10 19:09sell6481.201.74640.00001.7364
12942006.02.10 19:14sell6493.901.74670.00001.7367
12952006.02.10 19:14close6493.901.74640.00001.7367117.0036608.17
12962006.02.10 19:14close6481.201.74650.00001.7364-12.0036596.17
12972006.02.10 19:14close6470.301.74600.00001.73613.0036599.17
12982006.02.10 19:14close6460.101.74620.00001.7358-4.0036595.17
12992006.02.13 17:00buy6500.101.74300.00001.7530
13002006.02.13 17:00buy6510.301.74270.00001.7527
13012006.02.13 17:34buy6521.201.74240.00001.7524
13022006.02.13 19:08buy6533.901.74200.00001.7520
13032006.02.13 19:09close6533.901.74220.00001.752078.0036673.17
13042006.02.13 19:09close6521.201.74240.00001.75240.0036673.17
13052006.02.13 19:09close6510.301.74230.00001.7527-12.0036661.17
13062006.02.13 19:09close6500.101.74210.00001.7530-9.0036652.17
13072006.02.14 22:00buy6540.101.73700.00001.7470
13082006.02.14 22:03buy6550.301.73670.00001.7467
13092006.02.14 22:11buy6561.201.73640.00001.7464
13102006.02.14 22:14buy6573.901.73610.00001.7461
13112006.02.14 22:14close6573.901.73630.00001.746178.0036730.17
13122006.02.14 22:14close6561.201.73620.00001.7464-24.0036706.17
13132006.02.14 22:14close6550.301.73600.00001.7467-21.0036685.17
13142006.02.14 22:15close6540.101.73610.00001.7470-9.0036676.17
13152006.02.15 22:00sell6580.101.74070.00001.7307
13162006.02.15 22:10sell6590.301.74100.00001.7310
13172006.02.15 22:31sell6601.201.74130.00001.7313
13182006.02.16 00:14sell6613.901.74160.00001.7316
13192006.02.16 00:14close6613.901.74110.00001.7316195.0036871.17
13202006.02.16 00:15close6601.201.74150.00001.7313-90.9636780.21
13212006.02.16 00:15close6590.301.74120.00001.7310-22.7436757.47
13222006.02.16 00:15close6580.101.74090.00001.7307-7.5836749.89
13232006.02.16 20:00buy6620.101.73570.00001.7457
13242006.02.16 20:04buy6630.301.73540.00001.7454
13252006.02.16 20:21buy6641.201.73510.00001.7451
13262006.02.17 04:19buy6653.901.73480.00001.7448
13272006.02.17 04:26close6653.901.73510.00001.7448117.0036866.89
13282006.02.17 04:26close6641.201.73500.00001.74513.0036869.89
13292006.02.17 04:27close6630.301.73510.00001.7454-5.2536864.64
13302006.02.17 04:27close6620.101.73450.00001.7457-10.7536853.89
13312006.02.22 20:00buy6660.101.74330.00001.7533
13322006.02.22 20:00buy6670.301.74310.00001.7531
13332006.02.22 20:12buy6681.201.74280.00001.7528
13342006.02.22 20:23buy6693.901.74250.00001.7525
13352006.02.22 20:28close6693.901.74270.00001.752578.0036931.89
13362006.02.22 20:29close6681.201.74240.00001.7528-48.0036883.89
13372006.02.22 20:29close6670.301.74230.00001.7531-24.0036859.89
13382006.02.22 20:29close6660.101.74260.00001.7533-7.0036852.89
13392006.02.23 21:00sell6700.101.75190.00001.7419
13402006.02.23 22:02sell6710.301.75230.00001.7423
13412006.02.23 22:20sell6721.201.75270.00001.7427
13422006.02.24 01:24sell6733.901.75300.00001.7430
13432006.02.24 01:32close6733.901.75280.00001.743078.0036930.89
13442006.02.24 01:33close6721.201.75300.00001.7427-58.3236872.57
13452006.02.24 01:33close6710.301.75280.00001.7423-20.5836851.99
13462006.02.24 01:33close6700.101.75290.00001.7419-11.8636840.13
13472006.02.27 17:00buy6740.101.74030.00001.7503
13482006.02.27 17:00buy6750.301.73990.00001.7499
13492006.02.27 17:01buy6761.201.73960.00001.7496
13502006.02.27 17:06buy6773.901.73930.00001.7493
13512006.02.27 17:06close6773.901.73950.00001.749378.0036918.13
13522006.02.27 17:06close6761.201.73940.00001.7496-24.0036894.13
13532006.02.27 17:06close6750.301.73970.00001.7499-6.0036888.13
13542006.02.27 17:06close6740.101.73960.00001.7503-7.0036881.13
13552006.03.02 19:00buy6780.101.75170.00001.7617
13562006.03.03 01:57buy6790.301.75140.00001.7614
13572006.03.03 01:59buy6801.201.75090.00001.7609
13582006.03.03 02:03buy6813.901.75050.00001.7605
13592006.03.03 02:04close6813.901.75070.00001.760578.0036959.13
13602006.03.03 02:04close6801.201.75060.00001.7609-36.0036923.13
13612006.03.03 02:04close6790.301.75100.00001.7614-12.0036911.13
13622006.03.03 02:04close6780.101.75080.00001.7617-7.7536903.38
13632006.03.03 19:00sell6820.101.75320.00001.7432
13642006.03.03 19:00sell6830.301.75350.00001.7435
13652006.03.03 19:19sell6841.201.75380.00001.7438
13662006.03.03 19:20sell6853.901.75430.00001.7443
13672006.03.03 19:22close6853.901.75390.00001.7443156.0037059.38
13682006.03.03 19:23close6841.201.75400.00001.7438-24.0037035.38
13692006.03.03 19:23close6830.301.75360.00001.7435-3.0037032.38
13702006.03.03 19:23close6820.101.75370.00001.7432-5.0037027.38
13712006.03.07 21:00buy6860.101.73610.00001.7461
13722006.03.07 21:45buy6870.301.73570.00001.7457
13732006.03.07 23:50buy6881.201.73530.00001.7453
13742006.03.07 23:50buy6893.901.73510.00001.7451
13752006.03.07 23:51close6893.901.73540.00001.7451117.0037144.38
13762006.03.07 23:51close6881.201.73550.00001.745324.0037168.38
13772006.03.07 23:51close6870.301.73520.00001.7457-15.0037153.38
13782006.03.07 23:51close6860.101.73530.00001.7461-8.0037145.38
13792006.03.08 21:00buy6900.101.73740.00001.7474
13802006.03.08 21:01buy6910.301.73700.00001.7470
13812006.03.08 21:01buy6921.201.73670.00001.7467
13822006.03.09 00:55buy6933.901.73640.00001.7464
13832006.03.09 00:58close6933.901.73660.00001.746478.0037223.38
13842006.03.09 00:58close6921.201.73650.00001.746721.0037244.38
13852006.03.09 00:58close6910.301.73630.00001.7470-9.7537234.63
13862006.03.09 00:59close6900.101.73640.00001.7474-6.2537228.38
13872006.03.20 00:01sell6940.101.75530.00001.7453
13882006.03.20 00:02sell6950.301.75560.00001.7456
13892006.03.20 00:05sell6961.201.75590.00001.7459
13902006.03.20 00:07sell6973.901.75630.00001.7463
13912006.03.20 00:07close6973.901.75600.00001.7463117.0037345.38
13922006.03.20 00:07close6961.201.75610.00001.7459-24.0037321.38
13932006.03.20 00:08close6950.301.75620.00001.7456-18.0037303.38
13942006.03.20 00:08close6940.101.75670.00001.7453-14.0037289.38
13952006.03.21 23:00buy6980.101.74810.00001.7581
13962006.03.21 23:02buy6990.301.74780.00001.7578
13972006.03.21 23:07buy7001.201.74750.00001.7575
13982006.03.22 01:27buy7013.901.74720.00001.7572
13992006.03.22 01:28close7013.901.74750.00001.7572117.0037406.38
14002006.03.22 01:28close7001.201.74730.00001.7575-9.0037397.38
14012006.03.22 01:28close6990.301.74720.00001.7578-14.2537383.13
14022006.03.22 01:28close6980.101.74700.00001.7581-9.7537373.38
14032006.03.28 22:00sell7020.101.74340.00001.7334
14042006.03.28 22:00sell7030.301.74370.00001.7337
14052006.03.28 22:01sell7041.201.74410.00001.7341
14062006.03.28 22:01sell7053.901.74440.00001.7344
14072006.03.28 22:06close7053.901.74420.00001.734478.0037451.38
14082006.03.28 22:06close7041.201.74480.00001.7341-84.0037367.38
14092006.03.28 22:07close7030.301.74460.00001.7337-27.0037340.38
14102006.03.28 22:07close7020.101.74470.00001.7334-13.0037327.38
14112006.03.29 22:00buy7060.101.73460.00001.7446
14122006.03.29 22:00buy7070.301.73430.00001.7443
14132006.03.29 23:52buy7081.201.73400.00001.7440
14142006.03.29 23:57buy7093.901.73370.00001.7437
14152006.03.29 23:58close7093.901.73400.00001.7437117.0037444.38
14162006.03.29 23:58close7081.201.73390.00001.7440-12.0037432.38
14172006.03.29 23:58close7070.301.73420.00001.7443-3.0037429.38
14182006.03.29 23:58close7060.101.73410.00001.7446-5.0037424.38
14192006.03.31 23:00buy7100.101.73750.00001.7475
14202006.03.31 23:37buy7110.301.73710.00001.7471
14212006.04.03 00:02buy7121.201.73680.00001.7468
14222006.04.03 01:30buy7133.901.73650.00001.7465
14232006.04.03 01:35close7133.901.73670.00001.746578.0037502.38
14242006.04.03 01:35close7121.201.73650.00001.7468-36.0037466.38
14252006.04.03 01:35close7110.301.73640.00001.7471-17.2537449.13
14262006.04.03 01:35close7100.101.73620.00001.7475-11.7537437.38
14272006.04.05 00:01sell7140.101.75510.00001.7451
14282006.04.05 00:01sell7150.301.75540.00001.7454
14292006.04.05 00:08sell7161.201.75570.00001.7457
14302006.04.05 00:23sell7173.901.75600.00001.7460
14312006.04.05 00:27close7173.901.75580.00001.746078.0037515.38
14322006.04.05 00:27close7161.201.75610.00001.7457-48.0037467.38
14332006.04.05 00:27close7150.301.75620.00001.7454-24.0037443.38
14342006.04.05 00:27close7140.101.75640.00001.7451-13.0037430.38
14352006.04.06 17:00sell7180.101.75260.00001.7426
14362006.04.06 21:00sell7190.301.75290.00001.7429
14372006.04.06 21:02sell7201.201.75310.00001.7431
14382006.04.06 22:58sell7213.901.75340.00001.7434
14392006.04.06 22:59close7213.901.75310.00001.7434117.0037547.38
14402006.04.06 22:59close7201.201.75320.00001.7431-12.0037535.38
14412006.04.06 22:59close7190.301.75350.00001.7429-18.0037517.38
14422006.04.06 23:00close7180.101.75360.00001.7426-10.0037507.38
14432006.04.11 00:01buy7220.101.74400.00001.7540
14442006.04.11 00:07buy7230.301.74360.00001.7536
14452006.04.11 00:32buy7241.201.74330.00001.7533
14462006.04.11 00:39buy7253.901.74310.00001.7531
14472006.04.11 00:39close7253.901.74320.00001.753139.0037546.38
14482006.04.11 00:39close7241.201.74340.00001.753312.0037558.38
14492006.04.11 00:39close7230.301.74330.00001.7536-9.0037549.38
14502006.04.11 00:39close7220.101.74320.00001.7540-8.0037541.38
14512006.04.18 00:01sell7260.101.77040.00001.7604
14522006.04.18 00:02sell7270.301.77080.00001.7608
14532006.04.18 02:08sell7281.201.77120.00001.7612
14542006.04.18 02:09sell7293.901.77150.00001.7615
14552006.04.18 02:25close7293.901.77130.00001.761578.0037619.38
14562006.04.18 02:25close7281.201.77140.00001.7612-24.0037595.38
14572006.04.18 02:25close7270.301.77110.00001.7608-9.0037586.38
14582006.04.18 02:25close7260.101.77120.00001.7604-8.0037578.38
14592006.04.25 00:01sell7300.101.78620.00001.7762
14602006.04.25 00:02sell7310.301.78690.00001.7769
14612006.04.25 00:36sell7321.201.78730.00001.7773
14622006.04.25 00:41sell7333.901.78770.00001.7777
14632006.04.25 00:42close7333.901.78730.00001.7777156.0037734.38
14642006.04.25 00:42close7321.201.78740.00001.7773-12.0037722.38
14652006.04.25 00:43close7310.301.78750.00001.7769-18.0037704.38
14662006.04.25 00:43close7300.101.78700.00001.7762-8.0037696.38
14672006.04.26 00:01sell7340.101.78760.00001.7776
14682006.04.26 00:04sell7350.301.78800.00001.7780
14692006.04.26 01:47sell7361.201.78830.00001.7783
14702006.04.26 02:36sell7373.901.78860.00001.7786
14712006.04.26 03:18close7373.901.78840.00001.778678.0037774.38
14722006.04.26 03:18close7361.201.78850.00001.7783-24.0037750.38
14732006.04.26 03:18close7350.301.78860.00001.7780-18.0037732.38
14742006.04.26 03:18close7340.101.78880.00001.7776-12.0037720.38
14752006.04.26 17:00buy7380.101.78670.00001.7967
14762006.04.26 17:00buy7390.301.78640.00001.7964
14772006.04.26 17:27buy7401.201.78590.00001.7959
14782006.04.26 19:38buy7413.901.78550.00001.7955
14792006.04.26 19:38close7413.901.78570.00001.795578.0037798.38
14802006.04.26 19:38close7401.201.78550.00001.7959-48.0037750.38
14812006.04.26 19:39close7390.301.78530.00001.7964-33.0037717.38
14822006.04.26 19:39close7380.101.78560.00001.7967-11.0037706.38
14832006.05.01 18:00sell7420.101.82850.00001.8185
14842006.05.01 18:10sell7430.301.82900.00001.8190
14852006.05.01 18:13sell7441.201.82940.00001.8194
14862006.05.01 18:22sell7453.901.82980.00001.8198
14872006.05.01 18:22close7453.901.82960.00001.819878.0037784.38
14882006.05.01 18:22close7441.201.82970.00001.8194-36.0037748.38
14892006.05.01 18:22close7430.301.82930.00001.8190-9.0037739.38
14902006.05.01 18:22close7420.101.82950.00001.8185-10.0037729.38
14912006.05.10 23:00sell7460.101.86360.00001.8536
14922006.05.10 23:00sell7470.301.86390.00001.8539
14932006.05.10 23:03sell7481.201.86410.00001.8541
14942006.05.10 23:05sell7493.901.86460.00001.8546
14952006.05.10 23:06close7493.901.86420.00001.8546156.0037885.38
14962006.05.10 23:06close7481.201.86440.00001.8541-36.0037849.38
14972006.05.10 23:06close7470.301.86430.00001.8539-12.0037837.38
14982006.05.10 23:06close7460.101.86440.00001.8536-8.0037829.38
14992006.05.12 17:00sell7500.101.89030.00001.8803
15002006.05.12 17:01sell7510.301.89080.00001.8808
15012006.05.12 17:03sell7521.201.89140.00001.8814
15022006.05.12 17:03sell7533.901.89180.00001.8818
15032006.05.12 17:09close7533.901.89160.00001.881878.0037907.38
15042006.05.12 17:09close7521.201.89170.00001.8814-36.0037871.38
15052006.05.12 17:10close7510.301.89180.00001.8808-30.0037841.38
15062006.05.12 17:10close7500.101.89190.00001.8803-16.0037825.38
15072006.05.17 17:00sell7540.101.88530.00001.8753
15082006.05.17 17:00sell7550.301.88580.00001.8758
15092006.05.18 03:42sell7561.201.88610.00001.8761
15102006.05.18 04:12sell7573.901.88640.00001.8764
15112006.05.18 04:13close7573.901.88620.00001.876478.0037903.38
15122006.05.18 04:13close7561.201.88650.00001.8761-48.0037855.38
15132006.05.18 04:13close7550.301.88680.00001.8758-46.7437808.64
15142006.05.18 04:13close7540.101.88670.00001.8753-19.5837789.06
15152006.05.19 21:00buy7580.101.87790.00001.8879
15162006.05.19 21:00buy7590.301.87750.00001.8875
15172006.05.22 00:03buy7601.201.87720.00001.8872
15182006.05.22 01:18buy7613.901.87690.00001.8869
15192006.05.22 01:19close7613.901.87710.00001.886978.0037867.06
15202006.05.22 01:19close7601.201.87700.00001.8872-24.0037843.06
15212006.05.22 01:20close7590.301.87710.00001.8875-8.2537834.81
15222006.05.22 01:21close7580.101.87680.00001.8879-9.7537825.06
15232006.05.23 23:00sell7620.101.88000.00001.8700
15242006.05.23 23:00sell7630.301.88020.00001.8702
15252006.05.23 23:03sell7641.201.88050.00001.8705
15262006.05.23 23:04sell7653.901.88080.00001.8708
15272006.05.23 23:05close7653.901.88030.00001.8708195.0038020.06
15282006.05.23 23:05close7641.201.88050.00001.87050.0038020.06
15292006.05.23 23:05close7630.301.88040.00001.8702-6.0038014.06
15302006.05.23 23:05close7620.101.88060.00001.8700-6.0038008.06
15312006.05.29 23:00buy7660.101.86030.00001.8703
15322006.05.29 23:00buy7670.301.86010.00001.8701
15332006.05.29 23:01buy7681.201.85960.00001.8696
15342006.05.29 23:34buy7693.901.85930.00001.8693
15352006.05.29 23:35close7693.901.85970.00001.8693156.0038164.06
15362006.05.29 23:35close7681.201.85960.00001.86960.0038164.06
15372006.05.29 23:35close7670.301.85950.00001.8701-18.0038146.06
15382006.05.29 23:35close7660.101.85960.00001.8703-7.0038139.06
15392006.05.31 00:01sell7700.101.88350.00001.8735
15402006.05.31 06:22sell7710.301.88390.00001.8739
15412006.05.31 06:22sell7721.201.88420.00001.8742
15422006.05.31 06:23sell7733.901.88460.00001.8746
15432006.05.31 06:23close7733.901.88430.00001.8746117.0038256.06
15442006.05.31 06:23close7721.201.88440.00001.8742-24.0038232.06
15452006.05.31 06:24close7710.301.88450.00001.8739-18.0038214.06
15462006.05.31 06:24close7700.101.88440.00001.8735-9.0038205.06
15472006.06.01 17:00buy7740.101.86880.00001.8788
15482006.06.01 17:00buy7750.301.86830.00001.8783
15492006.06.01 17:00buy7761.201.86800.00001.8780
15502006.06.01 17:03buy7773.901.86760.00001.8776
15512006.06.01 17:03close7773.901.86780.00001.877678.0038283.06
15522006.06.01 17:03close7761.201.86770.00001.8780-36.0038247.06
15532006.06.01 17:03close7750.301.86800.00001.8783-9.0038238.06
15542006.06.01 17:03close7740.101.86790.00001.8788-9.0038229.06
15552006.06.07 19:00buy7780.101.85830.00001.8683
15562006.06.07 19:00buy7790.301.85800.00001.8680
15572006.06.07 19:23buy7801.201.85760.00001.8676
15582006.06.07 19:24buy7813.901.85720.00001.8672
15592006.06.07 19:25close7813.901.85740.00001.867278.0038307.06
15602006.06.07 19:25close7801.201.85720.00001.8676-48.0038259.06
15612006.06.07 19:26close7790.301.85750.00001.8680-15.0038244.06
15622006.06.07 19:26close7780.101.85710.00001.8683-12.0038232.06
15632006.06.08 00:01buy7820.101.85760.00001.8676
15642006.06.08 00:02buy7830.301.85730.00001.8673
15652006.06.08 00:11buy7841.201.85690.00001.8669
15662006.06.08 00:12buy7853.901.85660.00001.8666
15672006.06.08 00:12close7853.901.85680.00001.866678.0038310.06
15682006.06.08 00:12close7841.201.85670.00001.8669-24.0038286.06
15692006.06.08 00:12close7830.301.85700.00001.8673-9.0038277.06
15702006.06.08 00:12close7820.101.85690.00001.8676-7.0038270.06
15712006.06.08 23:00buy7860.101.84270.00001.8527
15722006.06.08 23:02buy7870.301.84230.00001.8523
15732006.06.09 00:32buy7881.201.84200.00001.8520
15742006.06.09 08:14buy7893.901.84150.00001.8515
15752006.06.09 08:15close7893.901.84180.00001.8515117.0038387.06
15762006.06.09 08:15close7881.201.84170.00001.8520-36.0038351.06
15772006.06.09 08:16close7870.301.84150.00001.8523-20.2538330.81
15782006.06.09 08:16close7860.101.84180.00001.8527-7.7538323.06
15792006.06.13 00:01sell7900.101.84210.00001.8321
15802006.06.13 00:03sell7910.301.84270.00001.8327
15812006.06.13 02:18sell7921.201.84300.00001.8330
15822006.06.13 02:19sell7933.901.84340.00001.8334
15832006.06.13 02:19close7933.901.84310.00001.8334117.0038440.06
15842006.06.13 02:20close7921.201.84290.00001.833012.0038452.06
15852006.06.13 02:20close7910.301.84310.00001.8327-12.0038440.06
15862006.06.13 02:20close7900.101.84300.00001.8321-9.0038431.06
15872006.06.14 23:00sell7940.101.84280.00001.8328
15882006.06.14 23:14sell7950.301.84320.00001.8332
15892006.06.14 23:15sell7961.201.84360.00001.8336
15902006.06.15 00:03sell7973.901.84390.00001.8339
15912006.06.15 02:07close7973.901.84370.00001.833978.0038509.06
15922006.06.15 02:07close7961.201.84410.00001.8336-126.9638382.10
15932006.06.15 02:07close7950.301.84400.00001.8332-40.7438341.36
15942006.06.15 02:07close7940.101.84440.00001.8328-21.5838319.78
15952006.06.15 20:00sell7980.101.84790.00001.8379
15962006.06.15 20:01sell7990.301.84820.00001.8382
15972006.06.15 20:34sell8001.201.84850.00001.8385
15982006.06.15 20:42sell8013.901.84880.00001.8388
15992006.06.15 20:42close8013.901.84850.00001.8388117.0038436.78
16002006.06.15 20:42close8001.201.84860.00001.8385-12.0038424.78
16012006.06.15 20:42close7990.301.84880.00001.8382-18.0038406.78
16022006.06.15 20:43close7980.101.84870.00001.8379-8.0038398.78
16032006.06.20 00:01buy8020.101.84080.00001.8508
16042006.06.20 00:01buy8030.301.84050.00001.8505
16052006.06.20 00:08buy8041.201.84010.00001.8501
16062006.06.20 00:20buy8053.901.83990.00001.8499
16072006.06.20 00:20close8053.901.84010.00001.849978.0038476.78
16082006.06.20 00:20close8041.201.84000.00001.8501-12.0038464.78
16092006.06.20 00:20close8030.301.84030.00001.8505-6.0038458.78
16102006.06.20 00:20close8020.101.84020.00001.8508-6.0038452.78
16112006.06.20 19:00buy8060.101.84370.00001.8537
16122006.06.20 19:01buy8070.301.84330.00001.8533
16132006.06.20 20:20buy8081.201.84300.00001.8530
16142006.06.20 20:26buy8093.901.84270.00001.8527
16152006.06.20 20:43close8093.901.84290.00001.852778.0038530.78
16162006.06.20 20:44close8081.201.84270.00001.8530-36.0038494.78
16172006.06.20 20:44close8070.301.84280.00001.8533-15.0038479.78
16182006.06.20 20:45close8060.101.84260.00001.8537-11.0038468.78
16192006.06.23 21:00buy8100.101.81990.00001.8299
16202006.06.23 21:00buy8110.301.81970.00001.8297
16212006.06.23 21:00buy8121.201.81930.00001.8293
16222006.06.23 21:22buy8133.901.81900.00001.8290
16232006.06.23 23:15close8133.901.81920.00001.829078.0038546.78
16242006.06.23 23:16close8121.201.81820.00001.8293-132.0038414.78
16252006.06.23 23:16close8110.301.81790.00001.8297-54.0038360.78
16262006.06.23 23:16close8100.101.81800.00001.8299-19.0038341.78
16272006.06.28 23:00buy8140.101.81900.00001.8290
16282006.06.28 23:52buy8150.301.81870.00001.8287
16292006.06.28 23:57buy8161.201.81840.00001.8284
16302006.06.29 00:04buy8173.901.81800.00001.8280
16312006.06.29 00:04close8173.901.81820.00001.828078.0038419.78
16322006.06.29 00:04close8161.201.81810.00001.82849.0038428.78
16332006.06.29 00:05close8150.301.81780.00001.8287-15.7538413.03
16342006.06.29 00:05close8140.101.81800.00001.8290-6.2538406.78
16352006.06.29 21:00buy8180.101.83000.00001.8400
16362006.06.29 21:00buy8190.301.82970.00001.8397
16372006.06.29 21:01buy8201.201.82940.00001.8394
16382006.06.29 21:01buy8213.901.82890.00001.8389
16392006.06.29 21:02close8213.901.82930.00001.8389156.0038562.78
16402006.06.29 21:02close8201.201.82920.00001.8394-24.0038538.78
16412006.06.29 21:02close8190.301.82960.00001.8397-3.0038535.78
16422006.06.29 21:02close8180.101.82940.00001.8400-6.0038529.78
16432006.07.04 22:00sell8220.101.84600.00001.8360
16442006.07.04 22:08sell8230.301.84670.00001.8367
16452006.07.04 22:43sell8241.201.84720.00001.8372
16462006.07.05 07:20sell8253.901.84750.00001.8375
16472006.07.05 07:21close8253.901.84710.00001.8375156.0038685.78
16482006.07.05 07:21close8241.201.84720.00001.8372-22.3238663.46
16492006.07.05 07:21close8230.301.84730.00001.8367-23.5838639.88
16502006.07.05 07:21close8220.101.84750.00001.8360-16.8638623.02
16512006.07.11 17:00buy8260.101.84280.00001.8528
16522006.07.11 17:00buy8270.301.84250.00001.8525
16532006.07.11 17:03buy8281.201.84210.00001.8521
16542006.07.11 17:05buy8293.901.84190.00001.8519
16552006.07.11 17:05close8293.901.84200.00001.851939.0038662.02
16562006.07.11 17:05close8281.201.84220.00001.852112.0038674.02
16572006.07.11 17:06close8270.301.84210.00001.8525-12.0038662.02
16582006.07.11 17:06close8260.101.84200.00001.8528-8.0038654.02
16592006.07.17 00:01buy8300.101.83810.00001.8481
16602006.07.17 00:03buy8310.301.83790.00001.8479
16612006.07.17 02:07buy8321.201.83750.00001.8475
16622006.07.17 03:21buy8333.901.83720.00001.8472
16632006.07.17 03:22close8333.901.83740.00001.847278.0038732.02
16642006.07.17 03:23close8321.201.83730.00001.8475-24.0038708.02
16652006.07.17 03:23close8310.301.83740.00001.8479-15.0038693.02
16662006.07.17 03:23close8300.101.83720.00001.8481-9.0038684.02
16672006.07.17 23:00buy8340.101.81880.00001.8288
16682006.07.17 23:01buy8350.301.81850.00001.8285
16692006.07.18 12:24t/p8350.301.82850.00001.8285303.7538987.77
16702006.07.18 12:24close8340.101.82850.00001.828898.2539086.02
16712006.07.21 22:00sell8360.101.85900.00001.8490
16722006.07.21 22:01sell8370.301.85930.00001.8493
16732006.07.21 23:24sell8381.201.85960.00001.8496
16742006.07.21 23:30sell8393.901.85990.00001.8499
16752006.07.21 23:32close8393.901.85940.00001.8499195.0039281.02
16762006.07.21 23:32close8381.201.85930.00001.849636.0039317.02
16772006.07.21 23:33close8370.301.85920.00001.84933.0039320.02
16782006.07.21 23:36close8360.101.86030.00001.8490-13.0039307.02
16792006.07.27 20:00sell8400.101.86050.00001.8505
16802006.07.27 20:00sell8410.301.86080.00001.8508
16812006.07.28 11:38sell8421.201.86120.00001.8512
16822006.07.28 11:39sell8433.901.86160.00001.8516
16832006.07.28 11:40close8433.901.86140.00001.851678.0039385.02
16842006.07.28 11:40close8421.201.86150.00001.8512-36.0039349.02
16852006.07.28 11:40close8410.301.86130.00001.8508-20.5839328.44
16862006.07.28 11:40close8400.101.86110.00001.8505-7.8639320.58
16872006.07.31 00:01sell8440.101.86270.00001.8527
16882006.07.31 00:01sell8450.301.86300.00001.8530
16892006.07.31 01:50sell8461.201.86330.00001.8533
16902006.07.31 01:57sell8473.901.86370.00001.8537
16912006.07.31 02:14close8473.901.86350.00001.853778.0039398.58
16922006.07.31 02:14close8461.201.86370.00001.8533-48.0039350.58
16932006.07.31 02:14close8450.301.86400.00001.8530-30.0039320.58
16942006.07.31 02:15close8440.101.86410.00001.8527-14.0039306.58
16952006.08.01 00:01sell8480.101.86770.00001.8577
16962006.08.01 00:01sell8490.301.86810.00001.8581
16972006.08.01 01:32sell8501.201.86840.00001.8584
16982006.08.01 14:32sell8513.901.86880.00001.8588
16992006.08.01 14:32close8513.901.86850.00001.8588117.0039423.58
17002006.08.01 14:32close8501.201.86820.00001.858424.0039447.58
17012006.08.01 14:32close8490.301.86830.00001.8581-6.0039441.58
17022006.08.01 14:32close8480.101.86840.00001.8577-7.0039434.58
17032006.08.09 21:00sell8520.101.90480.00001.8948
17042006.08.09 21:00sell8530.301.90550.00001.8955
17052006.08.09 21:33sell8541.201.90580.00001.8958
17062006.08.10 00:55sell8553.901.90620.00001.8962
17072006.08.10 00:58close8553.901.90600.00001.896278.0039512.58
17082006.08.10 00:58close8541.201.90620.00001.8958-114.9639397.62
17092006.08.10 00:58close8530.301.90610.00001.8955-34.7439362.88
17102006.08.10 00:58close8520.101.90640.00001.8948-21.5839341.30
17112006.08.14 18:00buy8560.101.89050.00001.9005
17122006.08.14 18:00buy8570.301.89020.00001.9002
17132006.08.14 18:02buy8581.201.88990.00001.8999
17142006.08.14 18:05buy8593.901.88940.00001.8994
17152006.08.14 18:08close8593.901.88980.00001.8994156.0039497.30
17162006.08.14 18:08close8581.201.88970.00001.8999-24.0039473.30
17172006.08.14 18:08close8570.301.88950.00001.9002-21.0039452.30
17182006.08.14 18:08close8560.101.88930.00001.9005-12.0039440.30
17192006.08.15 00:01buy8600.101.88920.00001.8992
17202006.08.15 00:03buy8610.301.88890.00001.8989
17212006.08.15 00:27buy8621.201.88850.00001.8985
17222006.08.15 00:55buy8633.901.88810.00001.8981
17232006.08.15 00:56close8633.901.88830.00001.898178.0039518.30
17242006.08.15 00:56close8621.201.88810.00001.8985-48.0039470.30
17252006.08.15 00:56close8610.301.88800.00001.8989-27.0039443.30
17262006.08.15 00:56close8600.101.88780.00001.8992-14.0039429.30
17272006.08.16 23:00sell8640.101.89540.00001.8854
17282006.08.16 23:04sell8650.301.89570.00001.8857
17292006.08.16 23:06sell8661.201.89600.00001.8860
17302006.08.16 23:08sell8673.901.89620.00001.8862
17312006.08.16 23:11close8673.901.89610.00001.886239.0039468.30
17322006.08.16 23:11close8661.201.89630.00001.8860-36.0039432.30
17332006.08.16 23:12close8650.301.89670.00001.8857-30.0039402.30
17342006.08.16 23:12close8640.101.89680.00001.8854-14.0039388.30
17352006.08.18 21:00buy8680.101.88100.00001.8910
17362006.08.18 21:00buy8690.301.88070.00001.8907
17372006.08.21 09:23t/p8690.301.89070.00001.8907303.7539692.05
17382006.08.21 09:23close8680.101.89070.00001.891098.2539790.30
17392006.08.21 21:00sell8700.101.89430.00001.8843
17402006.08.22 08:35sell8710.301.89460.00001.8846
17412006.08.22 08:55sell8721.201.89500.00001.8850
17422006.08.22 09:01sell8733.901.89530.00001.8853
17432006.08.22 09:02close8733.901.89510.00001.885378.0039868.30
17442006.08.22 09:02close8721.201.89480.00001.885024.0039892.30
17452006.08.22 09:02close8710.301.89450.00001.88463.0039895.30
17462006.08.22 09:02close8700.101.89470.00001.8843-5.8639889.44
17472006.08.23 23:00sell8740.101.89340.00001.8834
17482006.08.23 23:01sell8750.301.89380.00001.8838
17492006.08.23 23:03sell8761.201.89410.00001.8841
17502006.08.24 10:55sell8773.901.89450.00001.8845
17512006.08.24 10:55close8773.901.89430.00001.884578.0039967.44
17522006.08.24 10:56close8761.201.89420.00001.8841-78.9639888.48
17532006.08.24 10:56close8750.301.89430.00001.8838-31.7439856.74
17542006.08.24 10:56close8740.101.89440.00001.8834-15.5839841.16
17552006.08.24 18:00sell8780.101.88890.00001.8789
17562006.08.24 18:01sell8790.301.88930.00001.8793
17572006.08.24 18:01sell8801.201.88970.00001.8797
17582006.08.24 18:55sell8813.901.89000.00001.8800
17592006.08.24 18:57close8813.901.88960.00001.8800156.0039997.16
17602006.08.24 18:58close8801.201.88970.00001.87970.0039997.16
17612006.08.24 18:58close8790.301.88960.00001.8793-9.0039988.16
17622006.08.24 18:58close8780.101.88950.00001.8789-6.0039982.16
17632006.08.28 21:00sell8820.101.89520.00001.8852
17642006.08.28 21:00sell8830.301.89550.00001.8855
17652006.08.28 21:07sell8841.201.89590.00001.8859
17662006.08.29 02:19sell8853.901.89620.00001.8862
17672006.08.29 02:20close8853.901.89590.00001.8862117.0040099.16
17682006.08.29 02:20close8841.201.89600.00001.8859-34.3240064.84
17692006.08.29 02:20close8830.301.89630.00001.8855-29.5840035.26
17702006.08.29 02:21close8820.101.89620.00001.8852-11.8640023.40
17712006.08.31 00:01sell8860.101.90420.00001.8942
17722006.08.31 00:05sell8870.301.90440.00001.8944
17732006.08.31 00:17sell8881.201.90490.00001.8949
17742006.08.31 01:21sell8893.901.90520.00001.8952
17752006.08.31 01:29close8893.901.90500.00001.895278.0040101.40
17762006.08.31 01:29close8881.201.90510.00001.8949-24.0040077.40
17772006.08.31 01:29close8870.301.90520.00001.8944-24.0040053.40
17782006.08.31 01:29close8860.101.90540.00001.8942-12.0040041.40
17792006.09.01 19:00buy8900.101.90580.00001.9158
17802006.09.01 19:01buy8910.301.90550.00001.9155
17812006.09.01 19:04buy8921.201.90520.00001.9152
17822006.09.01 19:06buy8933.901.90470.00001.9147
17832006.09.01 19:06close8933.901.90530.00001.9147234.0040275.40
17842006.09.01 19:07close8921.201.90520.00001.91520.0040275.40
17852006.09.01 19:07close8910.301.90530.00001.9155-6.0040269.40
17862006.09.01 19:07close8900.101.90510.00001.9158-7.0040262.40
17872006.09.06 22:00buy8940.101.88470.00001.8947
17882006.09.06 22:10buy8950.301.88440.00001.8944
17892006.09.06 22:16buy8961.201.88420.00001.8942
17902006.09.06 22:29buy8973.901.88370.00001.8937
17912006.09.06 22:29close8973.901.88440.00001.8937273.0040535.40
17922006.09.06 22:30close8961.201.88380.00001.8942-48.0040487.40
17932006.09.06 22:30close8950.301.88360.00001.8944-24.0040463.40
17942006.09.06 22:30close8940.101.88370.00001.8947-10.0040453.40
17952006.09.07 21:00buy8980.101.87560.00001.8856
17962006.09.07 21:01buy8990.301.87530.00001.8853
17972006.09.07 21:11buy9001.201.87500.00001.8850
17982006.09.07 22:20buy9013.901.87450.00001.8845
17992006.09.07 22:20close9013.901.87470.00001.884578.0040531.40
18002006.09.07 22:21close9001.201.87490.00001.8850-12.0040519.40
18012006.09.07 22:21close8990.301.87440.00001.8853-27.0040492.40
18022006.09.07 22:21close8980.101.87450.00001.8856-11.0040481.40
18032006.09.11 00:01buy9020.101.86560.00001.8756
18042006.09.11 00:11buy9030.301.86530.00001.8753
18052006.09.11 00:14buy9041.201.86500.00001.8750
18062006.09.11 00:33buy9053.901.86450.00001.8745
18072006.09.11 00:41close9053.901.86470.00001.874578.0040559.40
18082006.09.11 00:41close9041.201.86460.00001.8750-48.0040511.40
18092006.09.11 00:42close9030.301.86470.00001.8753-18.0040493.40
18102006.09.11 00:42close9020.101.86460.00001.8756-10.0040483.40
18112006.09.11 21:00buy9060.101.86540.00001.8754
18122006.09.11 21:01buy9070.301.86490.00001.8749
18132006.09.11 21:51buy9081.201.86460.00001.8746
18142006.09.12 00:03buy9093.901.86420.00001.8742
18152006.09.12 00:03close9093.901.86450.00001.8742117.0040600.40
18162006.09.12 00:03close9081.201.86440.00001.8746-9.0040591.40
18172006.09.12 00:03close9070.301.86480.00001.87490.7540592.15
18182006.09.12 00:03close9060.101.86460.00001.8754-6.7540585.40
18192006.09.12 22:00sell9100.101.87500.00001.8650
18202006.09.12 22:00sell9110.301.87560.00001.8656
18212006.09.12 22:07sell9121.201.87590.00001.8659
18222006.09.12 22:18sell9133.901.87610.00001.8661
18232006.09.12 22:18close9133.901.87600.00001.866139.0040624.40
18242006.09.12 22:18close9121.201.87610.00001.8659-24.0040600.40
18252006.09.12 22:19close9110.301.87620.00001.8656-18.0040582.40
18262006.09.12 22:19close9100.101.87630.00001.8650-13.0040569.40
18272006.09.14 23:00sell9140.101.88650.00001.8765
18282006.09.14 23:00sell9150.301.88690.00001.8769
18292006.09.14 23:19sell9161.201.88730.00001.8773
18302006.09.15 07:09sell9173.901.88760.00001.8776
18312006.09.15 07:09close9173.901.88730.00001.8776117.0040686.40
18322006.09.15 07:09close9161.201.88740.00001.8773-34.3240652.08
18332006.09.15 07:09close9150.301.88750.00001.8769-23.5840628.50
18342006.09.15 07:10close9140.101.88760.00001.8765-12.8640615.64
18352006.09.18 00:01buy9180.101.87830.00001.8883
18362006.09.18 00:01buy9190.301.87780.00001.8878
18372006.09.18 00:26buy9201.201.87750.00001.8875
18382006.09.18 00:28buy9213.901.87720.00001.8872
18392006.09.18 00:30close9213.901.87740.00001.887278.0040693.64
18402006.09.18 00:30close9201.201.87730.00001.8875-24.0040669.64
18412006.09.18 00:30close9190.301.87710.00001.8878-21.0040648.64
18422006.09.18 00:30close9180.101.87720.00001.8883-11.0040637.64
18432006.09.18 20:00buy9220.101.87820.00001.8882
18442006.09.19 10:15buy9230.301.87790.00001.8879
18452006.09.19 10:19buy9241.201.87750.00001.8875
18462006.09.19 14:52t/p9241.201.88750.00001.88751200.0041837.64
18472006.09.19 14:52close9230.301.88750.00001.8879288.0042125.64
18482006.09.19 14:52close9220.101.88760.00001.888295.2542220.89
18492006.09.19 21:00sell9250.101.88150.00001.8715
18502006.09.19 21:05sell9260.301.88180.00001.8718
18512006.09.19 21:12sell9271.201.88210.00001.8721
18522006.09.19 22:48sell9283.901.88250.00001.8725
18532006.09.19 22:56close9283.901.88230.00001.872578.0042298.89
18542006.09.19 22:56close9271.201.88220.00001.8721-12.0042286.89
18552006.09.19 22:56close9260.301.88250.00001.8718-21.0042265.89
18562006.09.19 22:56close9250.101.88240.00001.8715-9.0042256.89
18572006.09.26 21:00buy9290.101.89660.00001.9066
18582006.09.26 21:00buy9300.301.89640.00001.9064
18592006.09.26 21:08buy9311.201.89610.00001.9061
18602006.09.26 21:18buy9323.901.89580.00001.9058
18612006.09.27 02:13close9323.901.89600.00001.9058126.7542383.64
18622006.09.27 02:13close9311.201.89610.00001.906115.0042398.64
18632006.09.27 02:13close9300.301.89600.00001.9064-8.2542390.39
18642006.09.27 02:13close9290.101.89610.00001.9066-3.7542386.64
18652006.09.27 22:00buy9330.101.88890.00001.8989
18662006.09.27 22:00buy9340.301.88860.00001.8986
18672006.09.28 04:42buy9351.201.88820.00001.8982
18682006.09.28 04:48buy9363.901.88790.00001.8979
18692006.09.28 04:57close9363.901.88820.00001.8979117.0042503.64
18702006.09.28 04:57close9351.201.88810.00001.8982-12.0042491.64
18712006.09.28 04:57close9340.301.88820.00001.8986-0.7542490.89
18722006.09.28 04:57close9330.101.88810.00001.8989-4.2542486.64
18732006.09.28 22:00buy9370.101.87640.00001.8864
18742006.09.28 23:10buy9380.301.87600.00001.8860
18752006.09.28 23:10buy9391.201.87560.00001.8856
18762006.09.28 23:45buy9403.901.87530.00001.8853
18772006.09.28 23:49close9403.901.87550.00001.885378.0042564.64
18782006.09.28 23:49close9391.201.87560.00001.88560.0042564.64
18792006.09.28 23:49close9380.301.87540.00001.8860-18.0042546.64
18802006.09.28 23:49close9370.101.87510.00001.8864-13.0042533.64
18812006.09.29 18:00buy9410.101.87160.00001.8816
18822006.09.29 18:02buy9420.301.87130.00001.8813
18832006.09.29 20:13buy9431.201.87100.00001.8810
18842006.09.29 20:22buy9443.901.87070.00001.8807
18852006.09.29 20:25close9443.901.87090.00001.880778.0042611.64
18862006.09.29 20:25close9431.201.87100.00001.88100.0042611.64
18872006.09.29 20:25close9420.301.87090.00001.8813-12.0042599.64
18882006.09.29 20:25close9410.101.87080.00001.8816-8.0042591.64
18892006.10.04 19:00buy9450.101.88330.00001.8933
18902006.10.05 13:02buy9460.301.88300.00001.8930
18912006.10.05 13:02buy9471.201.88270.00001.8927
18922006.10.05 13:13buy9483.901.88240.00001.8924
18932006.10.05 13:43close9483.901.88260.00001.892478.0042669.64
18942006.10.05 13:43close9471.201.88250.00001.8927-24.0042645.64
18952006.10.05 13:44close9460.301.88260.00001.8930-12.0042633.64
18962006.10.05 13:44close9450.101.88250.00001.8933-4.2542629.39
18972006.10.06 00:00buy9490.101.87890.00001.8889
18982006.10.06 00:23buy9500.301.87860.00001.8886
18992006.10.06 00:32buy9511.201.87830.00001.8883
19002006.10.06 00:33buy9523.901.87800.00001.8880
19012006.10.06 00:34close9523.901.87840.00001.8880156.0042785.39
19022006.10.06 00:34close9511.201.87860.00001.888336.0042821.39
19032006.10.06 00:34close9500.301.87850.00001.8886-3.0042818.39
19042006.10.06 00:34close9490.101.87840.00001.8889-5.0042813.39
19052006.10.09 19:00buy9530.101.86620.00001.8762
19062006.10.09 19:36buy9540.301.86590.00001.8759
19072006.10.10 02:16buy9551.201.86560.00001.8756
19082006.10.10 05:01buy9563.901.86530.00001.8753
19092006.10.10 05:08close9563.901.86560.00001.8753117.0042930.39
19102006.10.10 05:08close9551.201.86550.00001.8756-12.0042918.39
19112006.10.10 05:08close9540.301.86540.00001.8759-11.2542907.14
19122006.10.10 05:09close9530.101.86530.00001.8762-7.7542899.39
19132006.10.11 00:00buy9570.101.85400.00001.8640
19142006.10.11 00:02buy9580.301.85370.00001.8637
19152006.10.11 00:58buy9591.201.85340.00001.8634
19162006.10.11 08:43buy9603.901.85290.00001.8629
19172006.10.11 09:04close9603.901.85320.00001.8629117.0043016.39
19182006.10.11 09:04close9591.201.85310.00001.8634-36.0042980.39
19192006.10.11 09:04close9580.301.85330.00001.8637-12.0042968.39
19202006.10.11 09:04close9570.101.85340.00001.8640-6.0042962.39
19212006.10.16 22:00sell9610.101.86100.00001.8510
19222006.10.16 22:33sell9620.301.86130.00001.8513
19232006.10.16 22:48sell9631.201.86160.00001.8516
19242006.10.16 23:53sell9643.901.86190.00001.8519
19252006.10.17 00:06close9643.901.86170.00001.85195.4642967.85
19262006.10.17 00:06close9631.201.86190.00001.8516-58.3242909.53
19272006.10.17 00:06close9620.301.86170.00001.8513-17.5842891.95
19282006.10.17 00:07close9610.101.86190.00001.8510-10.8642881.09
19292006.10.18 00:01sell9650.101.87170.00001.8617
19302006.10.18 00:10sell9660.301.87200.00001.8620
19312006.10.18 00:18sell9671.201.87240.00001.8624
19322006.10.18 08:36sell9683.901.87270.00001.8627
19332006.10.18 08:49close9683.901.87250.00001.862778.0042959.09
19342006.10.18 08:49close9671.201.87240.00001.86240.0042959.09
19352006.10.18 08:49close9660.301.87250.00001.8620-15.0042944.09
19362006.10.18 08:49close9650.101.87240.00001.8617-7.0042937.09
19372006.10.20 20:00sell9690.101.88290.00001.8729
19382006.10.20 20:02sell9700.301.88330.00001.8733
19392006.10.20 20:12sell9711.201.88360.00001.8736
19402006.10.20 20:12sell9723.901.88390.00001.8739
19412006.10.20 20:13close9723.901.88370.00001.873978.0043015.09
19422006.10.20 20:13close9711.201.88360.00001.87360.0043015.09
19432006.10.20 20:13close9700.301.88370.00001.8733-12.0043003.09
19442006.10.20 20:13close9690.101.88360.00001.8729-7.0042996.09
19452006.10.23 22:00buy9730.101.87350.00001.8835
19462006.10.23 23:28buy9740.301.87320.00001.8832
19472006.10.23 23:40buy9751.201.87290.00001.8829
19482006.10.23 23:50buy9763.901.87260.00001.8826
19492006.10.23 23:58close9763.901.87280.00001.882678.0043074.09
19502006.10.23 23:58close9751.201.87260.00001.8829-36.0043038.09
19512006.10.23 23:58close9740.301.87250.00001.8832-21.0043017.09
19522006.10.23 23:58close9730.101.87260.00001.8835-9.0043008.09
19532006.10.25 20:00sell9770.101.87580.00001.8658
19542006.10.25 20:14sell9780.301.87620.00001.8662
19552006.10.25 20:14sell9791.201.87660.00001.8666
19562006.10.25 20:16sell9803.901.87690.00001.8669
19572006.10.25 20:16close9803.901.87670.00001.866978.0043086.09
19582006.10.25 20:17close9791.201.87690.00001.8666-36.0043050.09
19592006.10.25 20:17close9780.301.87700.00001.8662-24.0043026.09
19602006.10.25 20:17close9770.101.87690.00001.8658-11.0043015.09
19612006.10.30 20:00sell9810.101.90130.00001.8913
19622006.10.30 20:05sell9820.301.90160.00001.8916
19632006.10.30 20:14sell9831.201.90190.00001.8919
19642006.10.30 22:12sell9843.901.90220.00001.8922
19652006.10.30 22:18close9843.901.90200.00001.892278.0043093.09
19662006.10.30 22:18close9831.201.90190.00001.89190.0043093.09
19672006.10.30 22:18close9820.301.90210.00001.8916-15.0043078.09
19682006.10.30 22:18close9810.101.90220.00001.8913-9.0043069.09
19692006.11.01 22:00sell9850.101.90870.00001.8987
19702006.11.01 22:47sell9860.301.90910.00001.8991
19712006.11.02 11:18sell9871.201.90950.00001.8995
19722006.11.02 11:36sell9883.901.90990.00001.8999
19732006.11.02 11:39close9883.901.90970.00001.899978.0043147.09
19742006.11.02 11:40close9871.201.90960.00001.8995-12.0043135.09
19752006.11.02 11:40close9860.301.90950.00001.8991-28.7443106.35
19762006.11.02 11:40close9850.101.90960.00001.8987-14.5843091.77
19772006.11.06 18:00buy9890.101.89670.00001.9067
19782006.11.06 20:13buy9900.301.89640.00001.9064
19792006.11.07 14:33t/p9900.301.90640.00001.9064303.7543395.52
19802006.11.07 14:33close9890.101.90640.00001.906798.2543493.77
19812006.11.07 22:00sell9910.101.90540.00001.8954
19822006.11.07 22:02sell9920.301.90590.00001.8959
19832006.11.07 23:05sell9931.201.90620.00001.8962
19842006.11.07 23:11sell9943.901.90640.00001.8964
19852006.11.07 23:26close9943.901.90620.00001.896478.0043571.77
19862006.11.07 23:26close9931.201.90630.00001.8962-12.0043559.77
19872006.11.07 23:26close9920.301.90620.00001.8959-9.0043550.77
19882006.11.07 23:26close9910.101.90640.00001.8954-10.0043540.77
19892006.11.09 20:00buy9950.101.90690.00001.9169
19902006.11.09 20:00buy9960.301.90660.00001.9166
19912006.11.09 20:36buy9971.201.90640.00001.9164
19922006.11.09 20:37buy9983.901.90600.00001.9160
19932006.11.09 20:41close9983.901.90620.00001.916078.0043618.77
19942006.11.09 20:41close9971.201.90650.00001.916412.0043630.77
19952006.11.09 20:41close9960.301.90640.00001.9166-6.0043624.77
19962006.11.09 20:41close9950.101.90650.00001.9169-4.0043620.77
19972006.11.10 18:00sell9990.101.91170.00001.9017
19982006.11.10 18:00sell10000.301.91210.00001.9021
19992006.11.10 18:02sell10011.201.91230.00001.9023
20002006.11.10 18:07sell10023.901.91260.00001.9026
20012006.11.10 18:12close10023.901.91240.00001.902678.0043698.77
20022006.11.10 18:12close10011.201.91230.00001.90230.0043698.77
20032006.11.10 18:12close10000.301.91210.00001.90210.0043698.77
20042006.11.10 18:12close9990.101.91230.00001.9017-6.0043692.77
20052006.11.15 00:00buy10030.101.89580.00001.9058
20062006.11.15 00:36buy10040.301.89550.00001.9055
20072006.11.15 05:18buy10051.201.89520.00001.9052
20082006.11.15 06:59buy10063.901.89460.00001.9046
20092006.11.15 07:00close10063.901.89490.00001.9046117.0043809.77
20102006.11.15 07:01close10051.201.89480.00001.9052-48.0043761.77
20112006.11.15 07:01close10040.301.89470.00001.9055-24.0043737.77
20122006.11.15 07:02close10030.101.89480.00001.9058-10.0043727.77
20132006.11.15 20:00buy10070.101.88850.00001.8985
20142006.11.15 20:00buy10080.301.88830.00001.8983
20152006.11.15 20:00buy10091.201.88800.00001.8980
20162006.11.15 20:00buy10103.901.88770.00001.8977
20172006.11.15 20:04close10103.901.88800.00001.8977117.0043844.77
20182006.11.15 20:04close10091.201.88790.00001.8980-12.0043832.77
20192006.11.15 20:04close10080.301.88810.00001.8983-6.0043826.77
20202006.11.15 20:04close10070.101.88830.00001.8985-2.0043824.77
20212006.11.20 18:00sell10110.101.89590.00001.8859
20222006.11.20 18:04sell10120.301.89620.00001.8862
20232006.11.20 18:05sell10131.201.89650.00001.8865
20242006.11.20 18:12sell10143.901.89680.00001.8868
20252006.11.20 19:05close10143.901.89660.00001.886878.0043902.77
20262006.11.20 19:05close10131.201.89670.00001.8865-24.0043878.77
20272006.11.20 19:05close10120.301.89660.00001.8862-12.0043866.77
20282006.11.20 19:05close10110.101.89670.00001.8859-8.0043858.77
20292006.11.21 18:00sell10150.101.89820.00001.8882
20302006.11.21 19:52sell10160.301.89850.00001.8885
20312006.11.21 20:09sell10171.201.89880.00001.8888
20322006.11.21 20:23sell10183.901.89920.00001.8892
20332006.11.21 22:11close10183.901.89900.00001.889278.0043936.77
20342006.11.21 22:12close10171.201.89930.00001.8888-60.0043876.77
20352006.11.21 22:12close10160.301.89910.00001.8885-18.0043858.77
20362006.11.21 22:12close10150.101.89960.00001.8882-14.0043844.77
20372006.11.24 21:01sell10190.101.93210.00001.9221
20382006.11.24 21:03sell10200.301.93240.00001.9224
20392006.11.24 22:50sell10211.201.93260.00001.9226
20402006.11.27 00:01sell10223.901.93900.00001.9290
20412006.11.27 06:24close10223.901.93700.00001.9290780.0044624.77
20422006.11.27 06:24close10211.201.93710.00001.9226-562.3244062.45
20432006.11.27 06:24close10200.301.93700.00001.9224-143.5843918.87
20442006.11.27 06:24close10190.101.93680.00001.9221-48.8643870.01
20452006.12.06 18:00buy10230.101.96930.00001.9793
20462006.12.06 18:25buy10240.301.96900.00001.9790
20472006.12.06 18:46buy10251.201.96870.00001.9787
20482006.12.06 18:48buy10263.901.96840.00001.9784
20492006.12.06 18:51close10263.901.96860.00001.978478.0043948.01
20502006.12.06 18:51close10251.201.96840.00001.9787-36.0043912.01
20512006.12.06 18:52close10240.301.96820.00001.9790-24.0043888.01
20522006.12.06 18:52close10230.101.96810.00001.9793-12.0043876.01
20532006.12.18 22:00buy10270.101.94830.00001.9583
20542006.12.18 22:58buy10280.301.94780.00001.9578
20552006.12.18 23:00buy10291.201.94750.00001.9575
20562006.12.18 23:00buy10303.901.94720.00001.9572
20572006.12.18 23:05close10303.901.94750.00001.9572117.0043993.01
20582006.12.18 23:05close10291.201.94710.00001.9575-48.0043945.01
20592006.12.18 23:06close10280.301.94700.00001.9578-24.0043921.01
20602006.12.18 23:06close10270.101.94710.00001.9583-12.0043909.01
20612006.12.22 00:01buy10310.101.96230.00001.9723
20622006.12.22 00:14buy10320.301.96200.00001.9720
20632006.12.22 00:42buy10331.201.96140.00001.9714
20642006.12.22 15:57buy10343.901.96100.00001.9710
20652006.12.22 15:59close10343.901.96120.00001.971078.0043987.01
20662006.12.22 15:59close10331.201.96110.00001.9714-36.0043951.01
20672006.12.22 15:59close10320.301.96120.00001.9720-24.0043927.01
20682006.12.22 15:59close10310.101.96100.00001.9723-13.0043914.01
20692006.12.27 17:00sell10350.101.95510.00001.9451
20702006.12.27 17:06sell10360.301.95540.00001.9454
20712006.12.27 17:16sell10371.201.95570.00001.9457
20722006.12.27 17:57sell10383.901.95600.00001.9460
20732006.12.27 18:17close10383.901.95580.00001.946078.0043992.01
20742006.12.27 18:17close10371.201.95610.00001.9457-48.0043944.01
20752006.12.27 18:17close10360.301.95600.00001.9454-18.0043926.01
20762006.12.27 18:17close10350.101.95620.00001.9451-11.0043915.01
20772006.12.29 00:00sell10390.101.96260.00001.9526
20782006.12.29 04:47sell10400.301.96280.00001.9528
20792006.12.29 05:24sell10411.201.96310.00001.9531
20802006.12.29 05:35sell10423.901.96340.00001.9534
20812006.12.29 09:15close10423.901.96310.00001.9534117.0044032.01
20822006.12.29 09:15close10411.201.96280.00001.953136.0044068.01
20832006.12.29 09:15close10400.301.96290.00001.9528-3.0044065.01
20842006.12.29 09:15close10390.101.96300.00001.9526-4.0044061.01
20852007.01.02 22:00sell10430.101.97260.00001.9626
20862007.01.02 22:00sell10440.301.97280.00001.9628
20872007.01.02 22:00sell10451.201.97310.00001.9631
20882007.01.02 22:05sell10463.901.97340.00001.9634
20892007.01.02 23:04close10463.901.97320.00001.963478.0044139.01
20902007.01.02 23:04close10451.201.97350.00001.9631-48.0044091.01
20912007.01.02 23:04close10440.301.97340.00001.9628-18.0044073.01
20922007.01.02 23:05close10430.101.97270.00001.9626-1.0044072.01
20932007.01.23 20:00sell10470.101.98270.00001.9727
20942007.01.23 20:02sell10480.301.98300.00001.9730
20952007.01.23 20:02sell10491.201.98360.00001.9736
20962007.01.23 20:04sell10503.901.98390.00001.9739
20972007.01.23 20:05close10503.901.98360.00001.9739117.0044189.01
20982007.01.23 20:05close10491.201.98370.00001.9736-12.0044177.01
20992007.01.23 20:06close10480.301.98380.00001.9730-24.0044153.01
21002007.01.23 20:06close10470.101.98390.00001.9727-12.0044141.01
21012007.01.25 00:00buy10510.101.96830.00001.9783
21022007.01.25 00:09buy10520.301.96800.00001.9780
21032007.01.25 00:12buy10531.201.96770.00001.9777
21042007.01.25 00:14buy10543.901.96740.00001.9774
21052007.01.25 00:39close10543.901.96760.00001.977478.0044219.01
21062007.01.25 00:39close10531.201.96750.00001.9777-24.0044195.01
21072007.01.25 00:39close10520.301.96730.00001.9780-21.0044174.01
21082007.01.25 00:39close10510.101.96740.00001.9783-9.0044165.01
21092007.01.29 00:00buy10550.101.96130.00001.9713
21102007.01.29 00:03buy10560.301.96100.00001.9710
21112007.01.29 00:04buy10571.201.96080.00001.9708
21122007.01.29 00:09buy10583.901.96050.00001.9705
21132007.01.29 00:10close10583.901.96070.00001.970578.0044243.01
21142007.01.29 00:10close10571.201.96060.00001.9708-24.0044219.01
21152007.01.29 00:10close10560.301.96080.00001.9710-6.0044213.01
21162007.01.29 00:10close10550.101.96100.00001.9713-3.0044210.01
21172007.01.31 18:00buy10590.101.96090.00001.9709
21182007.01.31 20:15buy10600.301.96050.00001.9705
21192007.02.01 15:48t/p10600.301.97050.00001.9705311.2544521.26
21202007.02.01 15:48close10590.101.97080.00001.9709102.7544624.01
21212007.02.01 21:00sell10610.101.96740.00001.9574
21222007.02.01 23:30sell10620.301.96770.00001.9577
21232007.02.02 05:48sell10631.201.96800.00001.9580
21242007.02.02 06:13sell10643.901.96830.00001.9583
21252007.02.02 06:40close10643.901.96810.00001.958378.0044702.01
21262007.02.02 06:40close10631.201.96820.00001.9580-24.0044678.01
21272007.02.02 06:40close10620.301.96810.00001.9577-17.5844660.43
21282007.02.02 06:40close10610.101.96790.00001.9574-6.8644653.57
21292007.02.02 18:00sell10650.101.96600.00001.9560
21302007.02.02 18:02sell10660.301.96630.00001.9563
21312007.02.02 18:08sell10671.201.96660.00001.9566
21322007.02.02 18:19sell10683.901.96680.00001.9568
21332007.02.02 18:56close10683.901.96660.00001.956878.0044731.57
21342007.02.02 18:56close10671.201.96620.00001.956648.0044779.57
21352007.02.02 18:57close10660.301.96630.00001.95630.0044779.57
21362007.02.02 18:57close10650.101.96640.00001.9560-4.0044775.57
21372007.02.05 19:00buy10690.101.96010.00001.9701
21382007.02.05 19:07buy10700.301.95970.00001.9697
21392007.02.05 19:08buy10711.201.95940.00001.9694
21402007.02.05 19:15buy10723.901.95910.00001.9691
21412007.02.05 19:51close10723.901.95940.00001.9691117.0044892.57
21422007.02.05 19:51close10711.201.95930.00001.9694-12.0044880.57
21432007.02.05 19:51close10700.301.95920.00001.9697-15.0044865.57
21442007.02.05 19:52close10690.101.95940.00001.9701-7.0044858.57
21452007.02.09 18:00buy10730.101.95040.00001.9604
21462007.02.09 18:13buy10740.301.95010.00001.9601
21472007.02.09 22:31buy10751.201.94980.00001.9598
21482007.02.09 22:32buy10763.901.94950.00001.9595
21492007.02.09 22:43close10763.901.94970.00001.959578.0044936.57
21502007.02.09 22:43close10751.201.94940.00001.9598-48.0044888.57
21512007.02.09 22:43close10740.301.94910.00001.9601-30.0044858.57
21522007.02.09 22:44close10730.101.94920.00001.9604-12.0044846.57
21532007.02.12 21:00buy10770.101.94700.00001.9570
21542007.02.12 21:15buy10780.301.94680.00001.9568
21552007.02.12 23:41buy10791.201.94650.00001.9565
21562007.02.12 23:56buy10803.901.94620.00001.9562
21572007.02.13 00:07close10803.901.94640.00001.9562126.7544973.32
21582007.02.13 00:07close10791.201.94630.00001.9565-9.0044964.32
21592007.02.13 00:07close10780.301.94640.00001.9568-8.2544956.07
21602007.02.13 00:07close10770.101.94630.00001.9570-5.7544950.32
21612007.02.13 20:00buy10810.101.94400.00001.9540
21622007.02.14 11:35t/p10810.101.95400.00001.9540101.2545051.57
21632007.02.16 17:00buy10820.101.95020.00001.9602
21642007.02.16 17:00buy10830.301.94990.00001.9599
21652007.02.16 17:00buy10841.201.94960.00001.9596
21662007.02.16 17:02buy10853.901.94930.00001.9593
21672007.02.16 17:06close10853.901.94950.00001.959378.0045129.57
21682007.02.16 17:06close10841.201.94960.00001.95960.0045129.57
21692007.02.16 17:06close10830.301.94950.00001.9599-12.0045117.57
21702007.02.16 17:06close10820.101.94960.00001.9602-6.0045111.57
21712007.02.19 19:00buy10860.101.95360.00001.9636
21722007.02.19 19:13buy10870.301.95330.00001.9633
21732007.02.19 19:16buy10881.201.95280.00001.9628
21742007.02.19 19:21buy10893.901.95250.00001.9625
21752007.02.20 03:02close10893.901.95280.00001.9625165.7545277.32
21762007.02.20 03:02close10881.201.95290.00001.962827.0045304.32
21772007.02.20 03:02close10870.301.95300.00001.9633-5.2545299.07
21782007.02.20 03:02close10860.101.95290.00001.9636-5.7545293.32
21792007.02.21 20:00buy10900.101.95410.00001.9641
21802007.02.21 20:00buy10910.301.95380.00001.9638
21812007.02.22 00:29buy10921.201.95340.00001.9634
21822007.02.22 01:08buy10933.901.95310.00001.9631
21832007.02.22 02:14close10933.901.95330.00001.963178.0045371.32
21842007.02.22 02:14close10921.201.95340.00001.96340.0045371.32
21852007.02.22 02:14close10910.301.95330.00001.9638-3.7545367.57
21862007.02.22 02:14close10900.101.95340.00001.9641-3.2545364.32
21872007.02.22 17:00buy10940.101.95250.00001.9625
21882007.02.23 14:12t/p10940.101.96250.00001.9625101.2545465.57
21892007.02.27 21:00sell10950.101.96310.00001.9531
21902007.02.27 21:09sell10960.301.96340.00001.9534
21912007.02.27 23:57sell10971.201.96380.00001.9538
21922007.02.27 23:57sell10983.901.96410.00001.9541
21932007.02.28 00:04close10983.901.96380.00001.954144.4645510.03
21942007.02.28 00:05close10971.201.96370.00001.9538-10.3245499.71
21952007.02.28 00:05close10960.301.96340.00001.9534-5.5845494.13
21962007.02.28 00:05close10950.101.96350.00001.9531-5.8645488.27
21972007.02.28 17:00buy10990.101.96000.00001.9700
21982007.02.28 17:00buy11000.301.95970.00001.9697
21992007.02.28 17:00buy11011.201.95940.00001.9694
22002007.03.01 07:58buy11023.901.95910.00001.9691
22012007.03.01 08:10close11023.901.95930.00001.969178.0045566.27
22022007.03.01 08:10close11011.201.95920.00001.969421.0045587.27
22032007.03.01 08:10close11000.301.95940.00001.96972.2545589.52
22042007.03.01 08:10close10990.101.95960.00001.9700-0.2545589.27
22052007.03.05 00:01buy11030.101.94470.00001.9547
22062007.03.05 00:11buy11040.301.94430.00001.9543
22072007.03.05 00:13buy11051.201.94400.00001.9540
22082007.03.05 00:13buy11063.901.94360.00001.9536
22092007.03.16 09:33close11063.901.94400.00001.9536789.7546379.02
22102007.03.16 09:34close11051.201.94390.00001.9540183.0046562.02
22112007.03.16 09:34close11040.301.94380.00001.954333.7546595.77
22122007.03.16 09:34close11030.101.94370.00001.95476.2546602.02
22132007.03.16 18:01sell11070.101.94210.00001.9321
22142007.03.16 18:07sell11080.301.94240.00001.9324
22152007.03.16 21:59sell11091.201.94260.00001.9326
22162007.03.19 01:56sell11103.901.94310.00001.9331
22172007.03.19 01:56close11103.901.94290.00001.933178.0046680.02
22182007.03.19 01:56close11091.201.94270.00001.9326-34.3246645.70
22192007.03.19 01:56close11080.301.94280.00001.9324-17.5846628.12
22202007.03.19 01:56close11070.101.94290.00001.9321-9.8646618.26
22212007.03.19 20:00sell11110.101.94420.00001.9342
22222007.03.19 22:30sell11120.301.94460.00001.9346
22232007.03.19 22:34sell11131.201.94490.00001.9349
22242007.03.19 22:55sell11143.901.94530.00001.9353
22252007.03.19 23:02close11143.901.94500.00001.9353117.0046735.26
22262007.03.19 23:02close11131.201.94520.00001.9349-36.0046699.26
22272007.03.19 23:03close11120.301.94500.00001.9346-12.0046687.26
22282007.03.19 23:03close11110.101.94490.00001.9342-7.0046680.26
22292007.03.30 18:00buy11150.101.96830.00001.9783
22302007.03.30 18:23buy11160.301.96800.00001.9780
22312007.03.30 20:56buy11171.201.96760.00001.9776
22322007.03.30 21:00buy11183.901.96730.00001.9773
22332007.03.30 21:12close11183.901.96750.00001.977378.0046758.26
22342007.03.30 21:12close11171.201.96760.00001.97760.0046758.26
22352007.03.30 21:12close11160.301.96740.00001.9780-18.0046740.26
22362007.03.30 21:12close11150.101.96720.00001.9783-11.0046729.26
22372007.04.02 22:00sell11190.101.97710.00001.9671
22382007.04.02 22:11sell11200.301.97740.00001.9674
22392007.04.02 22:12sell11211.201.97770.00001.9677
22402007.04.02 23:01sell11223.901.97800.00001.9680
22412007.04.02 23:41close11223.901.97770.00001.9680117.0046846.26
22422007.04.02 23:41close11211.201.97800.00001.9677-36.0046810.26
22432007.04.02 23:41close11200.301.97770.00001.9674-9.0046801.26
22442007.04.02 23:43close11190.101.97760.00001.9671-5.0046796.26
22452007.04.04 17:00buy11230.101.97740.00001.9874
22462007.04.04 17:00buy11240.301.97710.00001.9871
22472007.04.04 17:20buy11251.201.97670.00001.9867
22482007.04.04 17:56buy11263.901.97640.00001.9864
22492007.04.05 00:43close11263.901.97660.00001.9864224.2547020.51
22502007.04.05 00:43close11251.201.97650.00001.986721.0047041.51
22512007.04.05 00:43close11240.301.97640.00001.9871-9.7547031.76
22522007.04.05 00:46close11230.101.97660.00001.9874-4.2547027.51
22532007.04.06 00:00buy11270.101.97190.00001.9819
22542007.04.06 00:00buy11280.301.97160.00001.9816
22552007.04.06 00:05buy11291.201.97130.00001.9813
22562007.04.06 00:28buy11303.901.97090.00001.9809
22572007.04.06 00:44close11303.901.97120.00001.9809117.0047144.51
22582007.04.06 00:55close11291.201.97130.00001.98130.0047144.51
22592007.04.06 00:59close11280.301.97120.00001.9816-12.0047132.51
22602007.04.06 01:00close11270.101.97130.00001.9819-6.0047126.51
22612007.04.09 23:01buy11310.101.96280.00001.9728
22622007.04.09 23:15buy11320.301.96250.00001.9725
22632007.04.10 00:25buy11331.201.96220.00001.9722
22642007.04.10 00:50buy11343.901.96190.00001.9719
22652007.04.10 02:09close11343.901.96220.00001.9719117.0047243.51
22662007.04.10 02:10close11331.201.96190.00001.9722-36.0047207.51
22672007.04.10 02:11close11320.301.96220.00001.9725-5.2547202.26
22682007.04.10 02:12close11310.101.96230.00001.9728-3.7547198.51
22692007.04.10 20:02sell11350.101.97130.00001.9613
22702007.04.10 20:07sell11360.301.97160.00001.9616
22712007.04.10 21:57sell11371.201.97190.00001.9619
22722007.04.10 22:40sell11383.901.97230.00001.9623
22732007.04.10 23:41close11383.901.97200.00001.9623117.0047315.51
22742007.04.10 23:42close11371.201.97220.00001.9619-36.0047279.51
22752007.04.10 23:42close11360.301.97200.00001.9616-12.0047267.51
22762007.04.10 23:42close11350.101.97220.00001.9613-9.0047258.51
22772007.04.13 17:00sell11390.101.98240.00001.9724
22782007.04.13 17:00sell11400.301.98270.00001.9727
22792007.04.13 17:03sell11411.201.98290.00001.9729
22802007.04.13 17:04sell11423.901.98320.00001.9732
22812007.04.13 17:10close11423.901.98300.00001.973278.0047336.51
22822007.04.13 17:10close11411.201.98310.00001.9729-24.0047312.51
22832007.04.13 17:10close11400.301.98300.00001.9727-9.0047303.51
22842007.04.13 17:10close11390.101.98320.00001.9724-8.0047295.51
22852007.04.16 17:00sell11430.101.99020.00001.9802
22862007.04.16 17:25sell11440.301.99070.00001.9807
22872007.04.16 17:26sell11451.201.99100.00001.9810
22882007.04.16 17:29sell11463.901.99130.00001.9813
22892007.04.16 17:35close11463.901.99100.00001.9813117.0047412.51
22902007.04.16 17:35close11451.201.99120.00001.9810-24.0047388.51
22912007.04.16 17:35close11440.301.99100.00001.9807-9.0047379.51
22922007.04.16 17:36close11430.101.99120.00001.9802-10.0047369.51
22932007.04.19 19:00buy11470.102.00270.00002.0127
22942007.04.19 19:08buy11480.302.00240.00002.0124
22952007.04.19 19:13buy11491.202.00210.00002.0121
22962007.04.19 19:16buy11503.902.00170.00002.0117
22972007.04.19 19:24close11503.902.00200.00002.0117117.0047486.51
22982007.04.19 19:24close11491.202.00180.00002.0121-36.0047450.51
22992007.04.19 19:25close11480.302.00170.00002.0124-21.0047429.51
23002007.04.19 19:25close11470.102.00180.00002.0127-9.0047420.51
23012007.04.19 21:00buy11510.102.00200.00002.0120
23022007.04.19 21:58buy11520.302.00170.00002.0117
23032007.04.20 10:43buy11531.202.00140.00002.0114
23042007.04.20 10:46buy11543.902.00110.00002.0111
23052007.04.20 10:50close11543.902.00130.00002.011178.0047498.51
23062007.04.20 10:50close11531.202.00120.00002.0114-24.0047474.51
23072007.04.20 10:50close11520.302.00110.00002.0117-14.2547460.26
23082007.04.20 10:50close11510.102.00100.00002.0120-8.7547451.51
23092007.04.23 18:00buy11550.102.00180.00002.0118
23102007.04.23 19:26buy11560.302.00140.00002.0114
23112007.04.23 20:23buy11571.202.00110.00002.0111
23122007.04.23 20:48buy11583.902.00070.00002.0107
23132007.04.23 20:52close11583.902.00100.00002.0107117.0047568.51
23142007.04.23 20:52close11571.202.00070.00002.0111-48.0047520.51
23152007.04.23 20:52close11560.302.00080.00002.0114-18.0047502.51
23162007.04.23 20:53close11550.102.00100.00002.0118-8.0047494.51
23172007.04.30 00:00sell11590.101.99650.00001.9865
23182007.04.30 00:22sell11600.301.99680.00001.9868
23192007.04.30 00:22sell11611.201.99700.00001.9870
23202007.04.30 16:36sell11623.901.99740.00001.9874
23212007.05.02 02:37close11623.901.99720.00001.9874-67.0847427.43
23222007.05.02 02:37close11611.201.99730.00001.9870-80.6447346.79
23232007.05.02 02:37close11600.301.99720.00001.9868-23.1647323.63
23242007.05.02 02:37close11590.101.99700.00001.9865-8.7247314.91
23252007.05.02 22:00buy11630.101.98950.00001.9995
23262007.05.02 22:02buy11640.301.98920.00001.9992
23272007.05.02 23:26buy11651.201.98890.00001.9989
23282007.05.03 00:02buy11663.901.98850.00001.9985
23292007.05.03 00:07close11663.901.98890.00001.9985156.0047470.91
23302007.05.03 00:08close11651.201.98880.00001.998933.0047503.91
23312007.05.03 00:08close11640.301.98890.00001.99922.2547506.16
23322007.05.03 00:08close11630.101.98850.00001.9995-6.2547499.91
23332007.05.09 23:00sell11670.101.99350.00001.9835
23342007.05.09 23:05sell11680.301.99380.00001.9838
23352007.05.09 23:06sell11691.201.99420.00001.9842
23362007.05.09 23:11sell11703.901.99460.00001.9846
23372007.05.09 23:33close11703.901.99430.00001.9846117.0047616.91
23382007.05.09 23:33close11691.201.99460.00001.9842-48.0047568.91
23392007.05.09 23:34close11680.301.99450.00001.9838-21.0047547.91
23402007.05.09 23:35close11670.101.99460.00001.9835-11.0047536.91
23412007.05.15 17:00buy11710.101.98400.00001.9940
23422007.05.16 11:30buy11720.301.98360.00001.9936
23432007.05.16 11:37buy11731.201.98310.00001.9931
23442007.05.16 11:50buy11743.901.98280.00001.9928
23452007.05.16 11:51close11743.901.98300.00001.992878.0047614.91
23462007.05.16 11:51close11731.201.98290.00001.9931-24.0047590.91
23472007.05.16 11:51close11720.301.98300.00001.9936-18.0047572.91
23482007.05.16 11:51close11710.101.98290.00001.9940-9.7547563.16
23492007.05.17 23:02buy11750.101.97470.00001.9847
23502007.05.18 01:12buy11760.301.97440.00001.9844
23512007.05.18 03:04buy11771.201.97410.00001.9841
23522007.05.18 06:57buy11783.901.97380.00001.9838
23532007.05.18 06:58close11783.901.97400.00001.983878.0047641.16
23542007.05.18 06:58close11771.201.97390.00001.9841-24.0047617.16
23552007.05.18 06:58close11760.301.97380.00001.9844-18.0047599.16
23562007.05.18 06:58close11750.101.97370.00001.9847-8.7547590.41
23572007.05.18 18:00buy11790.101.97540.00001.9854
23582007.05.18 18:01buy11800.301.97490.00001.9849
23592007.05.18 21:00buy11811.201.97450.00001.9845
23602007.05.21 03:00buy11823.901.97420.00001.9842
23612007.05.21 03:47close11823.901.97440.00001.984278.0047668.41
23622007.05.21 03:48close11811.201.97420.00001.9845-21.0047647.41
23632007.05.21 03:48close11800.301.97430.00001.9849-14.2547633.16
23642007.05.21 03:48close11790.101.97440.00001.9854-8.7547624.41
23652007.05.21 21:00buy11830.101.97020.00001.9802
23662007.05.23 12:37t/p11830.101.98020.00001.9802102.5047726.91
23672007.05.24 00:02sell11840.101.98600.00001.9760
23682007.05.24 01:28sell11850.301.98630.00001.9763
23692007.05.24 01:36sell11861.201.98660.00001.9766
23702007.05.24 02:23sell11873.901.98690.00001.9769
23712007.05.24 02:25close11873.901.98670.00001.976978.0047804.91
23722007.05.24 02:25close11861.201.98680.00001.9766-24.0047780.91
23732007.05.24 02:25close11850.301.98690.00001.9763-18.0047762.91
23742007.05.24 02:26close11840.101.98670.00001.9760-7.0047755.91
23752007.05.28 20:03buy11880.101.98370.00001.9937
23762007.05.28 23:30buy11890.301.98340.00001.9934
23772007.05.28 23:56buy11901.201.98300.00001.9930
23782007.05.28 23:56buy11913.901.98270.00001.9927
23792007.05.28 23:56close11913.901.98290.00001.992778.0047833.91
23802007.05.28 23:56close11901.201.98280.00001.9930-24.0047809.91
23812007.05.28 23:56close11890.301.98300.00001.9934-12.0047797.91
23822007.05.28 23:56close11880.101.98310.00001.9937-6.0047791.91
23832007.05.29 17:00sell11920.101.98140.00001.9714
23842007.05.29 17:23sell11930.301.98170.00001.9717
23852007.05.29 17:24sell11941.201.98200.00001.9720
23862007.05.29 17:40sell11953.901.98230.00001.9723
23872007.05.29 17:48close11953.901.98200.00001.9723117.0047908.91
23882007.05.29 17:49close11941.201.98190.00001.972012.0047920.91
23892007.05.29 17:50close11930.301.98170.00001.97170.0047920.91
23902007.05.29 17:50close11920.101.98160.00001.9714-2.0047918.91
23912007.05.30 21:00buy11960.101.97580.00001.9858
23922007.05.30 21:08buy11970.301.97550.00001.9855
23932007.05.30 21:09buy11981.201.97520.00001.9852
23942007.05.30 21:10buy11993.901.97490.00001.9849
23952007.05.30 21:11close11993.901.97510.00001.984978.0047996.91
23962007.05.30 21:11close11981.201.97530.00001.985212.0048008.91
23972007.05.30 21:11close11970.301.97520.00001.9855-9.0047999.91
23982007.05.30 21:11close11960.101.97530.00001.9858-5.0047994.91
23992007.06.05 00:00sell12000.101.99130.00001.9813
24002007.06.05 00:13sell12010.301.99160.00001.9816
24012007.06.05 05:12sell12021.201.99200.00001.9820
24022007.06.05 05:57sell12033.901.99240.00001.9824
24032007.06.05 07:12close12033.901.99210.00001.9824117.0048111.91
24042007.06.05 07:12close12021.201.99220.00001.9820-24.0048087.91
24052007.06.05 07:12close12010.301.99230.00001.9816-21.0048066.91
24062007.06.05 07:14close12000.101.99240.00001.9813-11.0048055.91
24072007.06.08 21:00buy12040.101.96720.00001.9772
24082007.06.08 21:00buy12050.301.96690.00001.9769
24092007.06.08 21:00buy12061.201.96660.00001.9766
24102007.06.08 21:00buy12073.901.96620.00001.9762
24112007.06.08 21:09close12073.901.96650.00001.9762117.0048172.91
24122007.06.08 21:09close12061.201.96630.00001.9766-36.0048136.91
24132007.06.08 21:09close12050.301.96650.00001.9769-12.0048124.91
24142007.06.08 21:13close12040.101.96630.00001.9772-9.0048115.91
24152007.06.13 00:01sell12080.101.97410.00001.9641
24162007.06.13 00:15sell12090.301.97440.00001.9644
24172007.06.13 01:00sell12101.201.97470.00001.9647
24182007.06.13 03:03sell12113.901.97490.00001.9649
24192007.06.13 03:04close12113.901.97470.00001.964978.0048193.91
24202007.06.13 03:04close12101.201.97490.00001.9647-24.0048169.91
24212007.06.13 03:04close12090.301.97510.00001.9644-21.0048148.91
24222007.06.13 03:04close12080.101.97520.00001.9641-11.0048137.91
24232007.06.13 19:00buy12120.101.97330.00001.9833
24242007.06.13 19:03buy12130.301.97300.00001.9830
24252007.06.13 19:05buy12141.201.97270.00001.9827
24262007.06.13 19:05buy12153.901.97240.00001.9824
24272007.06.13 19:13close12153.901.97260.00001.982478.0048215.91
24282007.06.13 19:14close12141.201.97270.00001.98270.0048215.91
24292007.06.13 19:14close12130.301.97280.00001.9830-6.0048209.91
24302007.06.13 19:15close12120.101.97270.00001.9833-6.0048203.91
24312007.06.14 20:01buy12160.101.97110.00001.9811
24322007.06.14 20:01buy12170.301.97090.00001.9809
24332007.06.14 20:18buy12181.201.97050.00001.9805
24342007.06.14 20:20buy12193.901.97020.00001.9802
24352007.06.14 20:28close12193.901.97040.00001.980278.0048281.91
24362007.06.14 20:28close12181.201.97030.00001.9805-24.0048257.91
24372007.06.14 20:28close12170.301.97020.00001.9809-21.0048236.91
24382007.06.14 20:28close12160.101.97010.00001.9811-10.0048226.91
24392007.06.20 00:07sell12200.101.98810.00001.9781
24402007.06.20 03:37sell12210.301.98840.00001.9784
24412007.06.20 08:11sell12221.201.98870.00001.9787
24422007.06.20 08:34sell12233.901.98900.00001.9790
24432007.06.20 08:42close12233.901.98880.00001.979078.0048304.91
24442007.06.20 08:42close12221.201.98930.00001.9787-72.0048232.91
24452007.06.20 08:43close12210.301.98920.00001.9784-24.0048208.91
24462007.06.20 08:43close12200.101.98940.00001.9781-13.0048195.91
24472007.06.20 23:00sell12240.101.99290.00001.9829
24482007.06.20 23:14sell12250.301.99310.00001.9831
24492007.06.20 23:29sell12261.201.99360.00001.9836
24502007.06.21 14:33sell12273.901.99400.00001.9840
24512007.06.21 14:34close12273.901.99380.00001.984078.0048273.91
24522007.06.21 14:34close12261.201.99390.00001.9836-102.9648170.95
24532007.06.21 14:34close12250.301.99400.00001.9831-43.7448127.21
24542007.06.21 14:34close12240.101.99390.00001.9829-15.5848111.63
24552007.06.21 21:01sell12280.101.99190.00001.9819
24562007.06.21 21:13sell12290.301.99220.00001.9822
24572007.06.21 21:53sell12301.201.99250.00001.9825
24582007.06.21 23:12sell12313.901.99280.00001.9828
24592007.06.21 23:28close12313.901.99260.00001.982878.0048189.63
24602007.06.21 23:29close12301.201.99270.00001.9825-24.0048165.63
24612007.06.21 23:29close12290.301.99240.00001.9822-6.0048159.63
24622007.06.21 23:29close12280.101.99250.00001.9819-6.0048153.63
24632007.06.26 22:00sell12320.101.99930.00001.9893
24642007.06.27 23:14sell12330.301.99960.00001.9896
24652007.06.28 00:30sell12341.202.00000.00001.9900
24662007.06.28 07:56sell12353.902.00030.00001.9903
24672007.06.28 11:07close12353.902.00010.00001.990378.0048231.63
24682007.06.28 11:07close12341.202.00000.00001.99000.0048231.63
24692007.06.28 11:07close12330.302.00010.00001.9896-31.7448199.89
24702007.06.28 11:07close12320.102.00000.00001.9893-14.4448185.45
24712007.06.28 19:00sell12360.102.00130.00001.9913
24722007.06.28 19:30sell12370.302.00160.00001.9916
24732007.06.28 19:48sell12381.202.00190.00001.9919
24742007.06.28 19:49sell12393.902.00220.00001.9922
24752007.06.28 19:53close12393.902.00200.00001.992278.0048263.45
24762007.06.28 19:53close12381.202.00180.00001.991912.0048275.45
24772007.06.28 19:53close12370.302.00190.00001.9916-9.0048266.45
24782007.06.28 19:54close12360.102.00180.00001.9913-5.0048261.45
24792007.07.09 23:00sell12400.102.01520.00002.0052
24802007.07.09 23:27sell12410.302.01550.00002.0055
24812007.07.09 23:57sell12421.202.01580.00002.0058
24822007.07.10 05:03sell12433.902.01610.00002.0061
24832007.07.10 06:05close12433.902.01590.00002.006178.0048339.45
24842007.07.10 06:06close12421.202.01600.00002.0058-46.3248293.13
24852007.07.10 06:06close12410.302.01580.00002.0055-14.5848278.55
24862007.07.10 06:06close12400.102.01610.00002.0052-10.8648267.69
24872007.07.11 20:00sell12440.102.03290.00002.0229
24882007.07.11 20:43sell12450.302.03320.00002.0232
24892007.07.11 20:53sell12461.202.03350.00002.0235
24902007.07.11 21:08sell12473.902.03380.00002.0238
24912007.07.11 21:48close12473.902.03360.00002.023878.0048345.69
24922007.07.11 21:48close12461.202.03370.00002.0235-24.0048321.69
24932007.07.11 21:49close12450.302.03380.00002.0232-18.0048303.69
24942007.07.11 21:51close12440.102.03370.00002.0229-8.0048295.69
24952007.07.16 18:00sell12480.102.03720.00002.0272
24962007.07.16 18:01sell12490.302.03750.00002.0275
24972007.07.16 18:21sell12501.202.03780.00002.0278
24982007.07.17 08:45sell12513.902.03810.00002.0281
24992007.07.17 09:02close12513.902.03790.00002.028178.0048373.69
25002007.07.17 09:03close12501.202.03780.00002.0278-22.3248351.37
25012007.07.17 09:03close12490.302.03800.00002.0275-20.5848330.79
25022007.07.17 09:03close12480.102.03790.00002.0272-8.8648321.93
25032007.07.18 00:01sell12520.102.04650.00002.0365
25042007.07.18 00:02sell12530.302.04680.00002.0368
25052007.07.18 00:57sell12541.202.04720.00002.0372
25062007.07.18 00:58sell12553.902.04760.00002.0376
25072007.07.18 01:19close12553.902.04740.00002.037678.0048399.93
25082007.07.18 01:19close12541.202.04750.00002.0372-36.0048363.93
25092007.07.18 01:20close12530.302.04760.00002.0368-24.0048339.93
25102007.07.18 01:21close12520.102.04750.00002.0365-10.0048329.93
25112007.07.19 00:00sell12560.102.05320.00002.0432
25122007.07.19 00:00sell12570.302.05370.00002.0437
25132007.07.19 00:05sell12581.202.05400.00002.0440
25142007.07.20 16:18sell12593.902.05430.00002.0443
25152007.07.20 18:49close12593.902.05410.00002.044378.0048407.93
25162007.07.20 18:49close12581.202.05400.00002.0440-22.3248385.61
25172007.07.20 18:49close12570.302.05410.00002.0437-17.5848368.03
25182007.07.20 18:49close12560.102.05420.00002.0432-11.8648356.17
25192007.07.25 23:00buy12600.102.05390.00002.0639
25202007.07.25 23:12buy12610.302.05360.00002.0636
25212007.07.26 00:05buy12621.202.05330.00002.0633
25222007.07.26 00:06buy12633.902.05300.00002.0630
25232007.07.26 00:31close12633.902.05320.00002.063078.0048434.17
25242007.07.26 00:31close12621.202.05310.00002.0633-24.0048410.17
25252007.07.26 00:31close12610.302.05300.00002.0636-6.7548403.42
25262007.07.26 00:32close12600.102.05310.00002.0639-4.2548399.17
25272007.07.26 18:00buy12640.102.04920.00002.0592
25282007.07.26 18:00buy12650.302.04890.00002.0589
25292007.07.26 20:56buy12661.202.04860.00002.0586
25302007.07.26 21:45buy12673.902.04830.00002.0583
25312007.07.26 21:52close12673.902.04880.00002.0583195.0048594.17
25322007.07.26 21:52close12661.202.04850.00002.0586-12.0048582.17
25332007.07.26 21:53close12650.302.04840.00002.0589-15.0048567.17
25342007.07.26 21:53close12640.102.04860.00002.0592-6.0048561.17
25352007.07.31 23:00sell12680.102.03100.00002.0210
25362007.08.01 08:03t/p12680.102.02100.00002.021098.1448659.31
25372007.08.07 23:00buy12690.102.02140.00002.0314
25382007.08.07 23:01buy12700.302.02110.00002.0311
25392007.08.08 08:05buy12711.202.02080.00002.0308
25402007.08.08 08:06buy12723.902.02050.00002.0305
25412007.08.08 09:49close12723.902.02070.00002.030578.0048737.31
25422007.08.08 09:49close12711.202.02060.00002.0308-24.0048713.31
25432007.08.08 09:49close12700.302.02070.00002.0311-8.2548705.06
25442007.08.08 09:49close12690.102.02080.00002.0314-4.7548700.31
25452007.08.13 22:00buy12730.102.01330.00002.0233
25462007.08.13 22:02buy12740.302.01300.00002.0230
25472007.08.13 22:03buy12751.202.01260.00002.0226
25482007.08.13 22:03buy12763.902.01220.00002.0222
25492007.08.13 22:19close12763.902.01240.00002.022278.0048778.31
25502007.08.13 22:20close12751.202.01230.00002.0226-36.0048742.31
25512007.08.13 22:20close12740.302.01240.00002.0230-18.0048724.31
25522007.08.13 22:20close12730.102.01210.00002.0233-12.0048712.31
25532007.08.16 22:00buy12770.101.98260.00001.9926
25542007.08.16 22:06buy12780.301.98230.00001.9923
25552007.08.16 22:33buy12791.201.98200.00001.9920
25562007.08.16 22:35buy12803.901.98110.00001.9911
25572007.08.16 22:36close12803.901.98140.00001.9911117.0048829.31
25582007.08.16 22:36close12791.201.98130.00001.9920-84.0048745.31
25592007.08.16 22:36close12780.301.98150.00001.9923-24.0048721.31
25602007.08.16 22:36close12770.101.98160.00001.9926-10.0048711.31
25612007.08.20 18:00sell12810.101.98270.00001.9727
25622007.08.20 18:02sell12820.301.98290.00001.9729
25632007.08.20 18:08sell12831.201.98320.00001.9732
25642007.08.20 18:25sell12843.901.98350.00001.9735
25652007.08.20 18:59close12843.901.98320.00001.9735117.0048828.31
25662007.08.20 18:59close12831.201.98330.00001.9732-12.0048816.31
25672007.08.20 18:59close12820.301.98320.00001.9729-9.0048807.31
25682007.08.20 18:59close12810.101.98300.00001.9727-3.0048804.31
25692007.08.21 22:00buy12850.101.98270.00001.9927
25702007.08.21 22:00buy12860.301.98230.00001.9923
25712007.08.21 22:12buy12871.201.98200.00001.9920
25722007.08.21 22:29buy12883.901.98170.00001.9917
25732007.08.21 22:35close12883.901.98190.00001.991778.0048882.31
25742007.08.21 22:35close12871.201.98220.00001.992024.0048906.31
25752007.08.21 22:35close12860.301.98210.00001.9923-6.0048900.31
25762007.08.21 22:36close12850.101.98220.00001.9927-5.0048895.31
25772007.08.23 20:00sell12890.102.00440.00001.9944
25782007.08.23 20:07sell12900.302.00470.00001.9947
25792007.08.23 20:09sell12911.202.00500.00001.9950
25802007.08.23 20:10sell12923.902.00530.00001.9953
25812007.08.23 20:11close12923.902.00510.00001.995378.0048973.31
25822007.08.23 20:12close12911.202.00530.00001.9950-36.0048937.31
25832007.08.23 20:12close12900.302.00520.00001.9947-15.0048922.31
25842007.08.23 20:12close12890.102.00510.00001.9944-7.0048915.31
25852007.08.31 00:00sell12930.102.01330.00002.0033
25862007.08.31 00:08sell12940.302.01370.00002.0037
25872007.08.31 00:10sell12951.202.01400.00002.0040
25882007.08.31 00:12sell12963.902.01430.00002.0043
25892007.08.31 00:18close12963.902.01400.00002.0043117.0049032.31
25902007.08.31 00:19close12951.202.01420.00002.0040-24.0049008.31
25912007.08.31 00:19close12940.302.01400.00002.0037-9.0048999.31
25922007.08.31 00:19close12930.102.01390.00002.0033-6.0048993.31
25932007.08.31 18:00sell12970.102.01660.00002.0066
25942007.08.31 18:28sell12980.302.01690.00002.0069
25952007.08.31 18:29sell12991.202.01720.00002.0072
25962007.08.31 18:29sell13003.902.01750.00002.0075
25972007.08.31 18:33close13003.902.01730.00002.007578.0049071.31
25982007.08.31 18:33close12991.202.01740.00002.0072-24.0049047.31
25992007.08.31 18:33close12980.302.01730.00002.0069-12.0049035.31
26002007.08.31 18:33close12970.102.01740.00002.0066-8.0049027.31
26012007.09.04 21:00buy13010.102.01480.00002.0248
26022007.09.04 21:04buy13020.302.01450.00002.0245
26032007.09.04 21:44buy13031.202.01430.00002.0243
26042007.09.04 22:01buy13043.902.01400.00002.0240
26052007.09.05 00:07close13043.902.01420.00002.0240126.7549154.06
26062007.09.05 00:08close13031.202.01410.00002.0243-9.0049145.06
26072007.09.05 00:08close13020.302.01380.00002.0245-17.2549127.81
26082007.09.05 00:08close13010.102.01410.00002.0248-5.7549122.06
26092007.09.17 23:01buy13050.101.99480.00002.0048
26102007.09.17 23:11buy13060.301.99450.00002.0045
26112007.09.17 23:59buy13071.201.99420.00002.0042
26122007.09.18 00:09buy13083.901.99390.00002.0039
26132007.09.18 00:35close13083.901.99450.00002.0039234.0049356.06
26142007.09.18 00:36close13071.201.99440.00002.004239.0049395.06
26152007.09.18 00:36close13060.301.99450.00002.00453.7549398.81
26162007.09.18 00:36close13050.101.99460.00002.0048-0.7549398.06
26172007.09.20 23:00sell13090.102.00770.00001.9977
26182007.09.20 23:04sell13100.302.00800.00001.9980
26192007.09.20 23:05sell13111.202.00830.00001.9983
26202007.09.20 23:09sell13123.902.00890.00001.9989
26212007.09.20 23:09close13123.902.00860.00001.9989117.0049515.06
26222007.09.20 23:10close13111.202.00880.00001.9983-60.0049455.06
26232007.09.20 23:10close13100.302.00890.00001.9980-27.0049428.06
26242007.09.20 23:10close13090.102.00900.00001.9977-13.0049415.06
26252007.09.26 18:00buy13130.102.01590.00002.0259
26262007.09.26 18:01buy13140.302.01550.00002.0255
26272007.09.26 18:52buy13151.202.01520.00002.0252
26282007.09.26 19:04buy13163.902.01490.00002.0249
26292007.09.26 20:22close13163.902.01510.00002.024978.0049493.06
26302007.09.26 20:22close13151.202.01480.00002.0252-48.0049445.06
26312007.09.26 20:23close13140.302.01470.00002.0255-24.0049421.06
26322007.09.26 20:23close13130.102.01480.00002.0259-11.0049410.06
26332007.09.26 21:00buy13170.102.01560.00002.0256
26342007.09.26 21:04buy13180.302.01530.00002.0253
26352007.09.26 21:15buy13191.202.01500.00002.0250
26362007.09.26 21:20buy13203.902.01470.00002.0247
26372007.09.26 21:25close13203.902.01490.00002.024778.0049488.06
26382007.09.26 21:26close13191.202.01480.00002.0250-24.0049464.06
26392007.09.26 21:26close13180.302.01490.00002.0253-12.0049452.06
26402007.09.26 21:27close13170.102.01480.00002.0256-8.0049444.06
26412007.10.09 18:00buy13210.102.03320.00002.0432
26422007.10.09 20:00buy13220.302.03290.00002.0429
26432007.10.09 20:00buy13231.202.03260.00002.0426
26442007.10.09 20:01buy13243.902.03240.00002.0424
26452007.10.09 20:03close13243.902.03250.00002.042439.0049483.06
26462007.10.09 20:03close13231.202.03280.00002.042624.0049507.06
26472007.10.09 20:03close13220.302.03270.00002.0429-6.0049501.06
26482007.10.09 20:03close13210.102.03260.00002.0432-6.0049495.06
26492007.10.10 18:00sell13250.102.04310.00002.0331
26502007.10.10 19:42sell13260.302.04340.00002.0334
26512007.10.11 15:17t/p13260.302.03340.00002.0334283.2649778.32
26522007.10.11 15:17close13250.102.03340.00002.033191.4249869.74
26532007.10.16 00:04sell13270.102.04270.00002.0327
26542007.10.16 01:02sell13280.302.04310.00002.0331
26552007.10.16 01:08sell13291.202.04340.00002.0334
26562007.10.16 01:08sell13303.902.04370.00002.0337
26572007.10.16 01:10close13303.902.04350.00002.033778.0049947.74
26582007.10.16 01:10close13291.202.04320.00002.033424.0049971.74
26592007.10.16 01:11close13280.302.04310.00002.03310.0049971.74
26602007.10.16 01:11close13270.102.04280.00002.0327-1.0049970.74
26612007.10.17 00:00buy13310.102.03250.00002.0425
26622007.10.17 00:14buy13320.302.03220.00002.0422
26632007.10.17 00:27buy13331.202.03170.00002.0417
26642007.10.17 01:38buy13343.902.03140.00002.0414
26652007.10.17 01:52close13343.902.03160.00002.041478.0050048.74
26662007.10.17 01:52close13331.202.03150.00002.0417-24.0050024.74
26672007.10.17 01:52close13320.302.03160.00002.0422-18.0050006.74
26682007.10.17 01:52close13310.102.03150.00002.0425-10.0049996.74
26692007.10.18 20:00sell13350.102.04610.00002.0361
26702007.10.18 20:01sell13360.302.04640.00002.0364
26712007.10.18 20:06sell13371.202.04670.00002.0367
26722007.10.19 04:52sell13383.902.04710.00002.0371
26732007.10.19 04:55close13383.902.04680.00002.0371117.0050113.74
26742007.10.19 04:55close13371.202.04710.00002.0367-70.3250043.42
26752007.10.19 04:56close13360.302.04690.00002.0364-20.5850022.84
26762007.10.19 04:56close13350.102.04650.00002.0361-5.8650016.98
26772007.10.19 20:00sell13390.102.04760.00002.0376
26782007.10.19 20:02sell13400.302.04790.00002.0379
26792007.10.19 20:04sell13411.202.04820.00002.0382
26802007.10.19 20:10sell13423.902.04870.00002.0387
26812007.10.22 03:34close13423.902.04850.00002.03875.4650022.44
26822007.10.22 03:34close13411.202.04830.00002.0382-34.3249988.12
26832007.10.22 03:34close13400.302.04840.00002.0379-20.5849967.54
26842007.10.22 03:35close13390.102.04850.00002.0376-10.8649956.68
26852007.10.23 00:02buy13430.102.03080.00002.0408
26862007.10.23 10:31t/p13430.102.04080.00002.0408100.0050056.68
26872007.10.31 00:02sell13440.102.06800.00002.0580
26882007.10.31 01:45sell13450.302.06830.00002.0583
26892007.10.31 01:54sell13461.202.06860.00002.0586
26902007.10.31 01:54sell13473.902.06900.00002.0590
26912007.10.31 02:16close13473.902.06870.00002.0590117.0050173.68
26922007.10.31 02:16close13461.202.06880.00002.0586-24.0050149.68
26932007.10.31 02:17close13450.302.06890.00002.0583-18.0050131.68
26942007.10.31 02:20close13440.102.06880.00002.0580-8.0050123.68
26952007.11.01 21:00sell13480.102.07870.00002.0687
26962007.11.01 21:01sell13490.302.07900.00002.0690
26972007.11.01 21:04sell13501.202.07950.00002.0695
26982007.11.01 21:13sell13513.902.07980.00002.0698
26992007.11.01 21:17close13513.902.07960.00002.069878.0050201.68
27002007.11.01 21:17close13501.202.07970.00002.0695-24.0050177.68
27012007.11.01 21:17close13490.302.07960.00002.0690-18.0050159.68
27022007.11.01 21:17close13480.102.07950.00002.0687-8.0050151.68
27032007.11.06 00:04buy13520.102.08070.00002.0907
27042007.11.07 03:28t/p13520.102.09070.00002.0907101.2550252.93
27052007.11.07 22:00sell13530.102.10100.00002.0910
27062007.11.07 22:00sell13540.302.10130.00002.0913
27072007.11.07 22:01sell13551.202.10160.00002.0916
27082007.11.07 22:12sell13563.902.10210.00002.0921
27092007.11.07 22:42close13563.902.10190.00002.092178.0050330.93
27102007.11.07 22:42close13551.202.10210.00002.0916-60.0050270.93
27112007.11.07 22:43close13540.302.10220.00002.0913-27.0050243.93
27122007.11.07 22:43close13530.102.10240.00002.0910-14.0050229.93
27132007.11.09 00:01sell13570.102.10680.00002.0968
27142007.11.09 00:21sell13580.302.10710.00002.0971
27152007.11.09 00:46sell13591.202.10740.00002.0974
27162007.11.09 00:50sell13603.902.10770.00002.0977
27172007.11.09 00:50close13603.902.10740.00002.0977117.0050346.93
27182007.11.09 00:51close13591.202.10750.00002.0974-12.0050334.93
27192007.11.09 00:51close13580.302.10740.00002.0971-9.0050325.93
27202007.11.09 00:51close13570.102.10760.00002.0968-8.0050317.93
27212007.11.15 21:00buy13610.102.04360.00002.0536
27222007.11.15 21:00buy13620.302.04330.00002.0533
27232007.11.15 21:02buy13631.202.04300.00002.0530
27242007.11.15 21:06buy13643.902.04260.00002.0526
27252007.11.15 21:11close13643.902.04280.00002.052678.0050395.93
27262007.11.15 21:11close13631.202.04270.00002.0530-36.0050359.93
27272007.11.15 21:11close13620.302.04290.00002.0533-12.0050347.93
27282007.11.15 21:11close13610.102.04280.00002.0536-8.0050339.93
27292007.11.19 18:00sell13650.102.04770.00002.0377
27302007.11.19 18:02sell13660.302.04820.00002.0382
27312007.11.19 18:02sell13671.202.04850.00002.0385
27322007.11.19 18:03sell13683.902.04880.00002.0388
27332007.11.19 18:41close13683.902.04850.00002.0388117.0050456.93
27342007.11.19 18:41close13671.202.04860.00002.0385-12.0050444.93
27352007.11.19 18:41close13660.302.04840.00002.0382-6.0050438.93
27362007.11.19 18:42close13650.102.04830.00002.0377-6.0050432.93
27372007.11.21 20:01buy13690.102.06280.00002.0728
27382007.11.22 01:03buy13700.302.06240.00002.0724
27392007.11.22 01:42buy13711.202.06210.00002.0721
27402007.11.22 02:02buy13723.902.06180.00002.0718
27412007.11.22 02:07close13723.902.06200.00002.071878.0050510.93
27422007.11.22 02:08close13711.202.06190.00002.0721-24.0050486.93
27432007.11.22 02:08close13700.302.06200.00002.0724-12.0050474.93
27442007.11.22 02:08close13690.102.06190.00002.0728-5.2550469.68
27452007.11.23 22:00buy13730.102.06110.00002.0711
27462007.11.23 22:07buy13740.302.06080.00002.0708
27472007.11.23 22:21buy13751.202.06010.00002.0701
27482007.11.26 10:14t/p13751.202.07010.00002.07011215.0051684.68
27492007.11.26 10:14close13740.302.07010.00002.0708282.7551967.43
27502007.11.26 10:14close13730.102.07020.00002.071192.2552059.68
27512007.11.26 18:00sell13760.102.06790.00002.0579
27522007.11.26 18:00sell13770.302.06820.00002.0582
27532007.11.26 18:09sell13781.202.06850.00002.0585
27542007.11.26 18:16sell13793.902.06870.00002.0587
27552007.11.26 18:17close13793.902.06860.00002.058739.0052098.68
27562007.11.26 18:17close13781.202.06870.00002.0585-24.0052074.68
27572007.11.26 18:17close13770.302.06860.00002.0582-12.0052062.68
27582007.11.26 18:17close13760.102.06880.00002.0579-9.0052053.68
27592007.12.06 00:05buy13800.102.02850.00002.0385
27602007.12.06 00:55buy13810.302.02820.00002.0382
27612007.12.06 00:56buy13821.202.02790.00002.0379
27622007.12.06 00:58buy13833.902.02760.00002.0376
27632007.12.06 01:04close13833.902.02780.00002.037678.0052131.68
27642007.12.06 01:04close13821.202.02770.00002.0379-24.0052107.68
27652007.12.06 01:04close13810.302.02780.00002.0382-12.0052095.68
27662007.12.06 01:04close13800.102.02770.00002.0385-8.0052087.68
27672007.12.10 23:00sell13840.102.04600.00002.0360
27682007.12.10 23:11sell13850.302.04630.00002.0363
27692007.12.10 23:16sell13861.202.04660.00002.0366
27702007.12.10 23:26sell13873.902.04700.00002.0370
27712007.12.10 23:28close13873.902.04670.00002.0370117.0052204.68
27722007.12.10 23:28close13861.202.04680.00002.0366-24.0052180.68
27732007.12.10 23:29close13850.302.04670.00002.0363-12.0052168.68
27742007.12.10 23:29close13840.102.04650.00002.0360-5.0052163.68
27752007.12.14 00:04buy13880.102.04140.00002.0514
27762007.12.14 00:04buy13890.302.04110.00002.0511
27772007.12.14 03:20buy13901.202.04080.00002.0508
27782007.12.14 03:25buy13913.902.04040.00002.0504
27792007.12.14 03:29close13913.902.04060.00002.050478.0052241.68
27802007.12.14 03:29close13901.202.04050.00002.0508-36.0052205.68
27812007.12.14 03:30close13890.302.04040.00002.0511-21.0052184.68
27822007.12.14 03:30close13880.102.04050.00002.0514-9.0052175.68
27832007.12.20 23:00buy13920.101.98400.00001.9940
27842007.12.20 23:05buy13930.301.98360.00001.9936
27852007.12.20 23:10buy13941.201.98310.00001.9931
27862007.12.20 23:37buy13953.901.98280.00001.9928
27872007.12.20 23:40close13953.901.98300.00001.992878.0052253.68
27882007.12.20 23:40close13941.201.98290.00001.9931-24.0052229.68
27892007.12.20 23:42close13930.301.98300.00001.9936-18.0052211.68
27902007.12.20 23:42close13920.101.98310.00001.9940-9.0052202.68