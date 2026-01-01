Optimization Report
10p3v0.04

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
19211106.002331.6347.6713023.3712.32
17410621.603701.2628.7111943.7411.28
526788.202301.3129.5117207.8216.30
1636024.603641.1316.5515209.0214.56
1234368.723701.2711.814620.364.53
1943979.243551.1611.218210.638.01
1483930.773391.0911.6023890.5622.88
633844.202141.1717.9610641.3610.41
1753120.352301.3313.576906.216.74
1222623.723641.147.215923.885.83
1872451.961751.2314.016064.906.02
1422279.581691.0913.4918793.2318.53
402188.593251.076.7313920.3913.65
1401975.312981.026.6350861.3746.00
481872.703391.105.529044.368.90
1931518.332281.196.662061.292.06
1301092.271811.166.031246.521.24
2071029.532211.124.662862.092.86
96936.182311.174.051832.801.82
109904.511811.185.00942.580.94
22793.822281.193.481638.701.63
159698.951721.104.062353.322.34
138639.982211.102.902216.342.21
199577.021721.103.351784.931.77
136557.292311.132.411412.351.40
191422.893381.021.2513138.7712.84
195357.001961.011.8234440.4432.66
205143.141781.020.802724.892.72
12635.431781.000.203627.793.62
67-172.542470.99-0.703859.673.73
125-224.991761.00-1.2835106.9933.29
134-238.031400.96-1.701873.651.86
49-301.491680.98-1.798818.358.75
47-311.781400.96-2.232370.962.35
145-352.872410.96-1.463379.333.37
124-403.322410.94-1.672612.522.61
118-577.031800.94-3.214425.104.42
203-600.561460.92-4.113695.303.68
19-613.57780.93-7.874358.184.32
98-616.921800.95-3.435873.885.87
85-642.671010.93-6.363389.513.36
186-667.84780.91-8.563465.953.44
117-752.752110.86-3.572816.992.80
150-794.641480.92-5.375484.535.46
156-806.511010.89-7.992769.332.75
82-817.542110.89-3.873686.723.66
57-819.452000.88-4.103107.223.09
189-837.621190.90-7.044438.524.41
7-848.54780.88-10.883343.113.31
78-856.362400.84-3.572368.762.36
121-863.431480.93-5.837249.017.20
68-907.77780.90-11.644200.324.15
157-916.712000.90-4.584081.934.05
28-957.022400.86-3.993064.083.04
104-969.662290.89-4.233110.903.11
37-1024.253540.92-2.894874.254.81
141-1065.431580.90-6.744373.094.35
81-1159.171580.83-7.342839.182.82
135-1160.401190.90-9.755900.755.85
164-1169.992290.90-5.114099.514.10
2-1179.171290.90-9.147456.047.41
106-1402.792190.85-6.413968.533.97
80-1443.93780.81-18.513853.763.83
6-1460.56750.81-19.473758.573.72
111-1465.811680.95-8.7322538.6222.22
101-1499.841820.89-8.246850.706.80
66-1511.24780.84-19.374963.734.92
181-1584.192040.84-7.773788.503.79
168-1592.401280.79-12.442621.182.61
69-1617.733540.95-4.5711909.1911.48
112-1745.002190.86-7.975258.525.25
32-1753.27750.82-23.384776.084.72
132-1767.661130.80-15.645781.165.74
188-1823.321010.78-18.054172.984.16
9-1865.98940.76-19.853638.683.62
93-1890.771160.74-16.303005.632.99
46-1892.30780.81-24.265006.584.97
206-1935.06940.81-20.594519.314.48
173-1970.972040.84-9.664995.544.99
182-2026.94850.74-23.854653.464.62
83-2048.70830.75-24.684029.084.01
201-2082.781890.72-11.024125.884.10
17-2128.10490.66-43.434420.654.35
8-2128.692470.92-8.6210978.1210.09
105-2132.54840.74-25.394327.064.30
88-2144.67980.74-21.884611.824.59
190-2164.221280.78-16.913381.943.37
95-2176.241090.74-19.975877.985.85
20-2193.37940.73-23.335579.625.54
183-2259.71490.70-46.125343.395.23
59-2374.661050.71-22.623404.373.38
100-2406.981130.79-21.307734.137.66
160-2417.88830.93-29.1332194.4729.36
198-2429.141160.74-20.943859.463.82
114-2451.14890.70-27.544432.514.41
131-2468.841000.66-24.693807.393.78
196-2472.411530.84-16.169148.769.04
61-2506.621010.77-24.825548.145.52
176-2542.411840.61-13.823726.553.71
171-2590.511010.69-25.654067.664.04
155-2604.60840.75-31.015598.155.55
14-2606.533430.92-7.6017134.0616.51
18-2650.16980.75-27.045956.835.91
152-2650.40660.67-40.164264.934.22
149-2652.84700.63-37.904914.434.88
178-2659.171090.66-24.403745.603.72
5-2685.371670.82-16.0811202.2311.11
92-2696.951590.80-16.967492.667.45
180-2710.832340.85-11.587107.737.00
34-2722.021050.75-25.924213.464.17
139-2772.791580.79-17.558447.948.40
169-2829.871190.80-23.7812351.5912.24
102-2839.131130.68-25.134265.684.24
65-2849.151090.67-26.143582.833.56
38-2948.69940.72-31.377547.757.48
151-2967.341200.64-24.734225.224.20
25-3004.811080.80-27.8213496.8113.38
172-3010.061110.69-27.124259.564.22
53-3028.81890.71-34.035685.755.65
108-3036.09490.63-61.966014.815.88
56-3152.531310.59-24.073945.723.92
42-3165.411090.64-29.044064.004.05
15-3190.421840.63-17.344874.804.84
113-3246.351100.64-29.514410.884.39
119-3276.621000.66-32.774985.204.94
39-3280.751000.61-32.814106.574.08
29-3286.821170.63-28.094278.414.26
89-3289.941090.70-30.184262.244.22
43-3343.131730.68-19.324874.074.86
99-3371.591620.59-20.814081.274.06
143-3404.31720.70-47.286924.486.86
73-3418.321930.93-17.7138754.2237.10
36-3436.961030.63-33.374358.644.33
133-3481.32700.62-49.736488.576.43
86-3491.34670.66-52.115045.044.98
90-3537.831090.66-32.464911.254.87
170-3551.92620.59-57.295203.795.16
162-3576.071010.67-35.415407.355.36
11-3592.99660.66-54.445694.155.62
184-3618.251000.66-36.184788.334.75
128-3713.691130.67-32.865597.715.56
185-3722.551460.62-25.504447.774.43
64-3870.041820.88-21.2616490.8516.26
129-3895.29900.59-43.285812.675.76
84-3934.211440.61-27.324658.774.65
13-4059.721190.55-34.125007.274.97
177-4100.703380.74-12.138706.608.59
167-4131.571170.73-35.3113653.2913.53
147-4154.48790.61-52.595485.305.43
137-4222.31740.52-57.065543.485.52
116-4243.93840.62-50.526700.876.65
97-4249.72930.54-45.704917.354.89
94-4258.341310.58-32.515299.755.26
50-4328.831620.61-26.725303.095.27
58-4406.231000.60-44.065576.315.53
146-4421.561170.61-37.795616.445.58
44-4506.30790.52-57.047200.727.17
3-4560.023100.86-14.7116219.5615.91
41-4568.16700.52-65.266535.796.49
51-4690.831330.75-35.2716928.5816.78
166-4854.95620.56-78.316962.206.90
158-4966.441660.73-29.929339.059.23
165-5078.591440.62-35.276134.106.11
110-5145.491200.67-42.8813321.4513.20
70-5165.26630.47-81.996982.896.94
115-5426.921150.67-47.1914948.6414.81
204-5442.321190.83-45.7330341.1629.62
79-5447.411190.54-45.786720.396.65
35-5552.041030.54-53.906405.756.37
144-5567.71930.53-59.876508.386.47
33-5606.65870.52-64.447418.527.34
62-5648.54740.51-76.337407.887.36
16-5798.411430.70-40.5514298.0714.17
4-5877.26860.53-68.347440.557.37
71-5976.25880.53-67.918610.528.56
75-6056.131200.47-50.477097.547.04
107-6109.33790.51-77.339638.049.59
55-6159.43700.51-87.998667.118.60
30-6463.902290.73-28.2312529.8512.34
24-6548.751970.69-33.2417912.5417.65
154-6877.721120.60-61.4113291.6613.17
120-6954.601210.60-57.4815130.5614.99
12-7026.691450.81-48.4631928.3230.85
103-8072.18870.57-92.7813571.6413.15
72-8507.781570.61-54.1913490.4413.37
179-9099.652410.74-37.7619501.3218.79
200-9155.233260.84-28.0830847.3629.54
76-9263.103150.55-29.4113832.3013.64
77-9297.35890.52-104.4614512.0514.24
74-9738.031100.77-88.5341254.4537.16
27-10438.731480.56-70.5313333.2113.21
153-10768.041100.69-97.8928139.2527.49
26-11169.191660.73-67.2822778.4822.01
21-11615.421200.65-96.8032121.7531.36
31-12956.912090.70-61.9933545.9132.42
60-14466.821310.70-110.4345980.2545.13
10-15298.453100.81-49.3542819.7440.58
161-16622.161120.57-148.4131932.4631.19
127-16801.301210.56-138.8537307.6336.42
202-17960.733260.62-55.0928252.1927.22
197-18149.512210.63-82.1233153.8432.04
23-18198.66870.58-209.1833609.1630.65
87-21793.56890.50-244.8734809.7433.16
91-24323.13860.44-282.8334838.0533.29
1-26002.732550.75-101.9764155.6158.82
54-31025.651230.46-252.2445169.2044.42
45-33251.611310.44-253.8337727.0837.11