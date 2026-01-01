Optimization Report
10p3v0.04
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|192
|11106.00
|233
|1.63
|47.67
|13023.37
|12.32
|174
|10621.60
|370
|1.26
|28.71
|11943.74
|11.28
|52
|6788.20
|230
|1.31
|29.51
|17207.82
|16.30
|163
|6024.60
|364
|1.13
|16.55
|15209.02
|14.56
|123
|4368.72
|370
|1.27
|11.81
|4620.36
|4.53
|194
|3979.24
|355
|1.16
|11.21
|8210.63
|8.01
|148
|3930.77
|339
|1.09
|11.60
|23890.56
|22.88
|63
|3844.20
|214
|1.17
|17.96
|10641.36
|10.41
|175
|3120.35
|230
|1.33
|13.57
|6906.21
|6.74
|122
|2623.72
|364
|1.14
|7.21
|5923.88
|5.83
|187
|2451.96
|175
|1.23
|14.01
|6064.90
|6.02
|142
|2279.58
|169
|1.09
|13.49
|18793.23
|18.53
|40
|2188.59
|325
|1.07
|6.73
|13920.39
|13.65
|140
|1975.31
|298
|1.02
|6.63
|50861.37
|46.00
|48
|1872.70
|339
|1.10
|5.52
|9044.36
|8.90
|193
|1518.33
|228
|1.19
|6.66
|2061.29
|2.06
|130
|1092.27
|181
|1.16
|6.03
|1246.52
|1.24
|207
|1029.53
|221
|1.12
|4.66
|2862.09
|2.86
|96
|936.18
|231
|1.17
|4.05
|1832.80
|1.82
|109
|904.51
|181
|1.18
|5.00
|942.58
|0.94
|22
|793.82
|228
|1.19
|3.48
|1638.70
|1.63
|159
|698.95
|172
|1.10
|4.06
|2353.32
|2.34
|138
|639.98
|221
|1.10
|2.90
|2216.34
|2.21
|199
|577.02
|172
|1.10
|3.35
|1784.93
|1.77
|136
|557.29
|231
|1.13
|2.41
|1412.35
|1.40
|191
|422.89
|338
|1.02
|1.25
|13138.77
|12.84
|195
|357.00
|196
|1.01
|1.82
|34440.44
|32.66
|205
|143.14
|178
|1.02
|0.80
|2724.89
|2.72
|126
|35.43
|178
|1.00
|0.20
|3627.79
|3.62
|67
|-172.54
|247
|0.99
|-0.70
|3859.67
|3.73
|125
|-224.99
|176
|1.00
|-1.28
|35106.99
|33.29
|134
|-238.03
|140
|0.96
|-1.70
|1873.65
|1.86
|49
|-301.49
|168
|0.98
|-1.79
|8818.35
|8.75
|47
|-311.78
|140
|0.96
|-2.23
|2370.96
|2.35
|145
|-352.87
|241
|0.96
|-1.46
|3379.33
|3.37
|124
|-403.32
|241
|0.94
|-1.67
|2612.52
|2.61
|118
|-577.03
|180
|0.94
|-3.21
|4425.10
|4.42
|203
|-600.56
|146
|0.92
|-4.11
|3695.30
|3.68
|19
|-613.57
|78
|0.93
|-7.87
|4358.18
|4.32
|98
|-616.92
|180
|0.95
|-3.43
|5873.88
|5.87
|85
|-642.67
|101
|0.93
|-6.36
|3389.51
|3.36
|186
|-667.84
|78
|0.91
|-8.56
|3465.95
|3.44
|117
|-752.75
|211
|0.86
|-3.57
|2816.99
|2.80
|150
|-794.64
|148
|0.92
|-5.37
|5484.53
|5.46
|156
|-806.51
|101
|0.89
|-7.99
|2769.33
|2.75
|82
|-817.54
|211
|0.89
|-3.87
|3686.72
|3.66
|57
|-819.45
|200
|0.88
|-4.10
|3107.22
|3.09
|189
|-837.62
|119
|0.90
|-7.04
|4438.52
|4.41
|7
|-848.54
|78
|0.88
|-10.88
|3343.11
|3.31
|78
|-856.36
|240
|0.84
|-3.57
|2368.76
|2.36
|121
|-863.43
|148
|0.93
|-5.83
|7249.01
|7.20
|68
|-907.77
|78
|0.90
|-11.64
|4200.32
|4.15
|157
|-916.71
|200
|0.90
|-4.58
|4081.93
|4.05
|28
|-957.02
|240
|0.86
|-3.99
|3064.08
|3.04
|104
|-969.66
|229
|0.89
|-4.23
|3110.90
|3.11
|37
|-1024.25
|354
|0.92
|-2.89
|4874.25
|4.81
|141
|-1065.43
|158
|0.90
|-6.74
|4373.09
|4.35
|81
|-1159.17
|158
|0.83
|-7.34
|2839.18
|2.82
|135
|-1160.40
|119
|0.90
|-9.75
|5900.75
|5.85
|164
|-1169.99
|229
|0.90
|-5.11
|4099.51
|4.10
|2
|-1179.17
|129
|0.90
|-9.14
|7456.04
|7.41
|106
|-1402.79
|219
|0.85
|-6.41
|3968.53
|3.97
|80
|-1443.93
|78
|0.81
|-18.51
|3853.76
|3.83
|6
|-1460.56
|75
|0.81
|-19.47
|3758.57
|3.72
|111
|-1465.81
|168
|0.95
|-8.73
|22538.62
|22.22
|101
|-1499.84
|182
|0.89
|-8.24
|6850.70
|6.80
|66
|-1511.24
|78
|0.84
|-19.37
|4963.73
|4.92
|181
|-1584.19
|204
|0.84
|-7.77
|3788.50
|3.79
|168
|-1592.40
|128
|0.79
|-12.44
|2621.18
|2.61
|69
|-1617.73
|354
|0.95
|-4.57
|11909.19
|11.48
|112
|-1745.00
|219
|0.86
|-7.97
|5258.52
|5.25
|32
|-1753.27
|75
|0.82
|-23.38
|4776.08
|4.72
|132
|-1767.66
|113
|0.80
|-15.64
|5781.16
|5.74
|188
|-1823.32
|101
|0.78
|-18.05
|4172.98
|4.16
|9
|-1865.98
|94
|0.76
|-19.85
|3638.68
|3.62
|93
|-1890.77
|116
|0.74
|-16.30
|3005.63
|2.99
|46
|-1892.30
|78
|0.81
|-24.26
|5006.58
|4.97
|206
|-1935.06
|94
|0.81
|-20.59
|4519.31
|4.48
|173
|-1970.97
|204
|0.84
|-9.66
|4995.54
|4.99
|182
|-2026.94
|85
|0.74
|-23.85
|4653.46
|4.62
|83
|-2048.70
|83
|0.75
|-24.68
|4029.08
|4.01
|201
|-2082.78
|189
|0.72
|-11.02
|4125.88
|4.10
|17
|-2128.10
|49
|0.66
|-43.43
|4420.65
|4.35
|8
|-2128.69
|247
|0.92
|-8.62
|10978.12
|10.09
|105
|-2132.54
|84
|0.74
|-25.39
|4327.06
|4.30
|88
|-2144.67
|98
|0.74
|-21.88
|4611.82
|4.59
|190
|-2164.22
|128
|0.78
|-16.91
|3381.94
|3.37
|95
|-2176.24
|109
|0.74
|-19.97
|5877.98
|5.85
|20
|-2193.37
|94
|0.73
|-23.33
|5579.62
|5.54
|183
|-2259.71
|49
|0.70
|-46.12
|5343.39
|5.23
|59
|-2374.66
|105
|0.71
|-22.62
|3404.37
|3.38
|100
|-2406.98
|113
|0.79
|-21.30
|7734.13
|7.66
|160
|-2417.88
|83
|0.93
|-29.13
|32194.47
|29.36
|198
|-2429.14
|116
|0.74
|-20.94
|3859.46
|3.82
|114
|-2451.14
|89
|0.70
|-27.54
|4432.51
|4.41
|131
|-2468.84
|100
|0.66
|-24.69
|3807.39
|3.78
|196
|-2472.41
|153
|0.84
|-16.16
|9148.76
|9.04
|61
|-2506.62
|101
|0.77
|-24.82
|5548.14
|5.52
|176
|-2542.41
|184
|0.61
|-13.82
|3726.55
|3.71
|171
|-2590.51
|101
|0.69
|-25.65
|4067.66
|4.04
|155
|-2604.60
|84
|0.75
|-31.01
|5598.15
|5.55
|14
|-2606.53
|343
|0.92
|-7.60
|17134.06
|16.51
|18
|-2650.16
|98
|0.75
|-27.04
|5956.83
|5.91
|152
|-2650.40
|66
|0.67
|-40.16
|4264.93
|4.22
|149
|-2652.84
|70
|0.63
|-37.90
|4914.43
|4.88
|178
|-2659.17
|109
|0.66
|-24.40
|3745.60
|3.72
|5
|-2685.37
|167
|0.82
|-16.08
|11202.23
|11.11
|92
|-2696.95
|159
|0.80
|-16.96
|7492.66
|7.45
|180
|-2710.83
|234
|0.85
|-11.58
|7107.73
|7.00
|34
|-2722.02
|105
|0.75
|-25.92
|4213.46
|4.17
|139
|-2772.79
|158
|0.79
|-17.55
|8447.94
|8.40
|169
|-2829.87
|119
|0.80
|-23.78
|12351.59
|12.24
|102
|-2839.13
|113
|0.68
|-25.13
|4265.68
|4.24
|65
|-2849.15
|109
|0.67
|-26.14
|3582.83
|3.56
|38
|-2948.69
|94
|0.72
|-31.37
|7547.75
|7.48
|151
|-2967.34
|120
|0.64
|-24.73
|4225.22
|4.20
|25
|-3004.81
|108
|0.80
|-27.82
|13496.81
|13.38
|172
|-3010.06
|111
|0.69
|-27.12
|4259.56
|4.22
|53
|-3028.81
|89
|0.71
|-34.03
|5685.75
|5.65
|108
|-3036.09
|49
|0.63
|-61.96
|6014.81
|5.88
|56
|-3152.53
|131
|0.59
|-24.07
|3945.72
|3.92
|42
|-3165.41
|109
|0.64
|-29.04
|4064.00
|4.05
|15
|-3190.42
|184
|0.63
|-17.34
|4874.80
|4.84
|113
|-3246.35
|110
|0.64
|-29.51
|4410.88
|4.39
|119
|-3276.62
|100
|0.66
|-32.77
|4985.20
|4.94
|39
|-3280.75
|100
|0.61
|-32.81
|4106.57
|4.08
|29
|-3286.82
|117
|0.63
|-28.09
|4278.41
|4.26
|89
|-3289.94
|109
|0.70
|-30.18
|4262.24
|4.22
|43
|-3343.13
|173
|0.68
|-19.32
|4874.07
|4.86
|99
|-3371.59
|162
|0.59
|-20.81
|4081.27
|4.06
|143
|-3404.31
|72
|0.70
|-47.28
|6924.48
|6.86
|73
|-3418.32
|193
|0.93
|-17.71
|38754.22
|37.10
|36
|-3436.96
|103
|0.63
|-33.37
|4358.64
|4.33
|133
|-3481.32
|70
|0.62
|-49.73
|6488.57
|6.43
|86
|-3491.34
|67
|0.66
|-52.11
|5045.04
|4.98
|90
|-3537.83
|109
|0.66
|-32.46
|4911.25
|4.87
|170
|-3551.92
|62
|0.59
|-57.29
|5203.79
|5.16
|162
|-3576.07
|101
|0.67
|-35.41
|5407.35
|5.36
|11
|-3592.99
|66
|0.66
|-54.44
|5694.15
|5.62
|184
|-3618.25
|100
|0.66
|-36.18
|4788.33
|4.75
|128
|-3713.69
|113
|0.67
|-32.86
|5597.71
|5.56
|185
|-3722.55
|146
|0.62
|-25.50
|4447.77
|4.43
|64
|-3870.04
|182
|0.88
|-21.26
|16490.85
|16.26
|129
|-3895.29
|90
|0.59
|-43.28
|5812.67
|5.76
|84
|-3934.21
|144
|0.61
|-27.32
|4658.77
|4.65
|13
|-4059.72
|119
|0.55
|-34.12
|5007.27
|4.97
|177
|-4100.70
|338
|0.74
|-12.13
|8706.60
|8.59
|167
|-4131.57
|117
|0.73
|-35.31
|13653.29
|13.53
|147
|-4154.48
|79
|0.61
|-52.59
|5485.30
|5.43
|137
|-4222.31
|74
|0.52
|-57.06
|5543.48
|5.52
|116
|-4243.93
|84
|0.62
|-50.52
|6700.87
|6.65
|97
|-4249.72
|93
|0.54
|-45.70
|4917.35
|4.89
|94
|-4258.34
|131
|0.58
|-32.51
|5299.75
|5.26
|50
|-4328.83
|162
|0.61
|-26.72
|5303.09
|5.27
|58
|-4406.23
|100
|0.60
|-44.06
|5576.31
|5.53
|146
|-4421.56
|117
|0.61
|-37.79
|5616.44
|5.58
|44
|-4506.30
|79
|0.52
|-57.04
|7200.72
|7.17
|3
|-4560.02
|310
|0.86
|-14.71
|16219.56
|15.91
|41
|-4568.16
|70
|0.52
|-65.26
|6535.79
|6.49
|51
|-4690.83
|133
|0.75
|-35.27
|16928.58
|16.78
|166
|-4854.95
|62
|0.56
|-78.31
|6962.20
|6.90
|158
|-4966.44
|166
|0.73
|-29.92
|9339.05
|9.23
|165
|-5078.59
|144
|0.62
|-35.27
|6134.10
|6.11
|110
|-5145.49
|120
|0.67
|-42.88
|13321.45
|13.20
|70
|-5165.26
|63
|0.47
|-81.99
|6982.89
|6.94
|115
|-5426.92
|115
|0.67
|-47.19
|14948.64
|14.81
|204
|-5442.32
|119
|0.83
|-45.73
|30341.16
|29.62
|79
|-5447.41
|119
|0.54
|-45.78
|6720.39
|6.65
|35
|-5552.04
|103
|0.54
|-53.90
|6405.75
|6.37
|144
|-5567.71
|93
|0.53
|-59.87
|6508.38
|6.47
|33
|-5606.65
|87
|0.52
|-64.44
|7418.52
|7.34
|62
|-5648.54
|74
|0.51
|-76.33
|7407.88
|7.36
|16
|-5798.41
|143
|0.70
|-40.55
|14298.07
|14.17
|4
|-5877.26
|86
|0.53
|-68.34
|7440.55
|7.37
|71
|-5976.25
|88
|0.53
|-67.91
|8610.52
|8.56
|75
|-6056.13
|120
|0.47
|-50.47
|7097.54
|7.04
|107
|-6109.33
|79
|0.51
|-77.33
|9638.04
|9.59
|55
|-6159.43
|70
|0.51
|-87.99
|8667.11
|8.60
|30
|-6463.90
|229
|0.73
|-28.23
|12529.85
|12.34
|24
|-6548.75
|197
|0.69
|-33.24
|17912.54
|17.65
|154
|-6877.72
|112
|0.60
|-61.41
|13291.66
|13.17
|120
|-6954.60
|121
|0.60
|-57.48
|15130.56
|14.99
|12
|-7026.69
|145
|0.81
|-48.46
|31928.32
|30.85
|103
|-8072.18
|87
|0.57
|-92.78
|13571.64
|13.15
|72
|-8507.78
|157
|0.61
|-54.19
|13490.44
|13.37
|179
|-9099.65
|241
|0.74
|-37.76
|19501.32
|18.79
|200
|-9155.23
|326
|0.84
|-28.08
|30847.36
|29.54
|76
|-9263.10
|315
|0.55
|-29.41
|13832.30
|13.64
|77
|-9297.35
|89
|0.52
|-104.46
|14512.05
|14.24
|74
|-9738.03
|110
|0.77
|-88.53
|41254.45
|37.16
|27
|-10438.73
|148
|0.56
|-70.53
|13333.21
|13.21
|153
|-10768.04
|110
|0.69
|-97.89
|28139.25
|27.49
|26
|-11169.19
|166
|0.73
|-67.28
|22778.48
|22.01
|21
|-11615.42
|120
|0.65
|-96.80
|32121.75
|31.36
|31
|-12956.91
|209
|0.70
|-61.99
|33545.91
|32.42
|60
|-14466.82
|131
|0.70
|-110.43
|45980.25
|45.13
|10
|-15298.45
|310
|0.81
|-49.35
|42819.74
|40.58
|161
|-16622.16
|112
|0.57
|-148.41
|31932.46
|31.19
|127
|-16801.30
|121
|0.56
|-138.85
|37307.63
|36.42
|202
|-17960.73
|326
|0.62
|-55.09
|28252.19
|27.22
|197
|-18149.51
|221
|0.63
|-82.12
|33153.84
|32.04
|23
|-18198.66
|87
|0.58
|-209.18
|33609.16
|30.65
|87
|-21793.56
|89
|0.50
|-244.87
|34809.74
|33.16
|91
|-24323.13
|86
|0.44
|-282.83
|34838.05
|33.29
|1
|-26002.73
|255
|0.75
|-101.97
|64155.61
|58.82
|54
|-31025.65
|123
|0.46
|-252.24
|45169.20
|44.42
|45
|-33251.61
|131
|0.44
|-253.83
|37727.08
|37.11