Optimization Report
10p3v1.01
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|141
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|142
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|143
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|144
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|145
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|146
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|147
|-47963.20
|59
|0.07
|-812.94
|61857.00
|59.69
|106
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|107
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|108
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|109
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|110
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|111
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|112
|-39971.00
|59
|0.07
|-677.47
|51547.50
|50.04
|71
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|72
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|73
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|74
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|75
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|76
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|77
|-31978.80
|59
|0.07
|-542.01
|41238.00
|40.27
|36
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|37
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|38
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|39
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|40
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|41
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|42
|-23986.60
|59
|0.07
|-406.55
|30928.50
|30.38
|1
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|2
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|3
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|4
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|5
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|6
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|7
|-15994.40
|59
|0.07
|-271.09
|20619.00
|20.37
|8
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|9
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|10
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|11
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|12
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|13
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|14
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|15
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|16
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|17
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|18
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|19
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|20
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|21
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|22
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|23
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|24
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|25
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|26
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|27
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|28
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|29
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|30
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|31
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|32
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|33
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|34
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|35
|11089.80
|385
|1.46
|28.80
|8920.00
|8.81
|43
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|44
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|45
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|46
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|47
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|48
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|49
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|50
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|51
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|52
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|53
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|54
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|55
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|56
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|57
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|58
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|59
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|60
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|61
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|62
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|63
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|64
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|65
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|66
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|67
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|68
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|69
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|70
|16639.70
|385
|1.46
|43.22
|13380.00
|13.13
|78
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|79
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|80
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|81
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|82
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|83
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|84
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|85
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|86
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|87
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|88
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|89
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|90
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|91
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|92
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|93
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|94
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|95
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|96
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|97
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|98
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|99
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|100
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|101
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|102
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|103
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|104
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|105
|22189.60
|385
|1.46
|57.64
|17840.00
|17.40
|113
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|114
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|115
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|116
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|117
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|118
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|119
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|120
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|121
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|122
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|123
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|124
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|125
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|126
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|127
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|128
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|129
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|130
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|131
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|132
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|133
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|134
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|135
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|136
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|137
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|138
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|139
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|140
|28282.70
|385
|1.44
|73.46
|22300.00
|21.62
|148
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|149
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|150
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|151
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|152
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|153
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|154
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|155
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|156
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|157
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|158
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|159
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|160
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|161
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|162
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|163
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|164
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|165
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|166
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|167
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|168
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|169
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|170
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|171
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|172
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|173
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|174
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79
|175
|35496.80
|385
|1.45
|92.20
|26760.00
|25.79