Optimization Report
10p3v1.01

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
141-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
142-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
143-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
144-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
145-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
146-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
147-47963.20590.07-812.9461857.0059.69
106-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
107-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
108-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
109-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
110-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
111-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
112-39971.00590.07-677.4751547.5050.04
71-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
72-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
73-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
74-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
75-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
76-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
77-31978.80590.07-542.0141238.0040.27
36-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
37-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
38-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
39-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
40-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
41-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
42-23986.60590.07-406.5530928.5030.38
1-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
2-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
3-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
4-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
5-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
6-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
7-15994.40590.07-271.0920619.0020.37
811089.803851.4628.808920.008.81
911089.803851.4628.808920.008.81
1011089.803851.4628.808920.008.81
1111089.803851.4628.808920.008.81
1211089.803851.4628.808920.008.81
1311089.803851.4628.808920.008.81
1411089.803851.4628.808920.008.81
1511089.803851.4628.808920.008.81
1611089.803851.4628.808920.008.81
1711089.803851.4628.808920.008.81
1811089.803851.4628.808920.008.81
1911089.803851.4628.808920.008.81
2011089.803851.4628.808920.008.81
2111089.803851.4628.808920.008.81
2211089.803851.4628.808920.008.81
2311089.803851.4628.808920.008.81
2411089.803851.4628.808920.008.81
2511089.803851.4628.808920.008.81
2611089.803851.4628.808920.008.81
2711089.803851.4628.808920.008.81
2811089.803851.4628.808920.008.81
2911089.803851.4628.808920.008.81
3011089.803851.4628.808920.008.81
3111089.803851.4628.808920.008.81
3211089.803851.4628.808920.008.81
3311089.803851.4628.808920.008.81
3411089.803851.4628.808920.008.81
3511089.803851.4628.808920.008.81
4316639.703851.4643.2213380.0013.13
4416639.703851.4643.2213380.0013.13
4516639.703851.4643.2213380.0013.13
4616639.703851.4643.2213380.0013.13
4716639.703851.4643.2213380.0013.13
4816639.703851.4643.2213380.0013.13
4916639.703851.4643.2213380.0013.13
5016639.703851.4643.2213380.0013.13
5116639.703851.4643.2213380.0013.13
5216639.703851.4643.2213380.0013.13
5316639.703851.4643.2213380.0013.13
5416639.703851.4643.2213380.0013.13
5516639.703851.4643.2213380.0013.13
5616639.703851.4643.2213380.0013.13
5716639.703851.4643.2213380.0013.13
5816639.703851.4643.2213380.0013.13
5916639.703851.4643.2213380.0013.13
6016639.703851.4643.2213380.0013.13
6116639.703851.4643.2213380.0013.13
6216639.703851.4643.2213380.0013.13
6316639.703851.4643.2213380.0013.13
6416639.703851.4643.2213380.0013.13
6516639.703851.4643.2213380.0013.13
6616639.703851.4643.2213380.0013.13
6716639.703851.4643.2213380.0013.13
6816639.703851.4643.2213380.0013.13
6916639.703851.4643.2213380.0013.13
7016639.703851.4643.2213380.0013.13
7822189.603851.4657.6417840.0017.40
7922189.603851.4657.6417840.0017.40
8022189.603851.4657.6417840.0017.40
8122189.603851.4657.6417840.0017.40
8222189.603851.4657.6417840.0017.40
8322189.603851.4657.6417840.0017.40
8422189.603851.4657.6417840.0017.40
8522189.603851.4657.6417840.0017.40
8622189.603851.4657.6417840.0017.40
8722189.603851.4657.6417840.0017.40
8822189.603851.4657.6417840.0017.40
8922189.603851.4657.6417840.0017.40
9022189.603851.4657.6417840.0017.40
9122189.603851.4657.6417840.0017.40
9222189.603851.4657.6417840.0017.40
9322189.603851.4657.6417840.0017.40
9422189.603851.4657.6417840.0017.40
9522189.603851.4657.6417840.0017.40
9622189.603851.4657.6417840.0017.40
9722189.603851.4657.6417840.0017.40
9822189.603851.4657.6417840.0017.40
9922189.603851.4657.6417840.0017.40
10022189.603851.4657.6417840.0017.40
10122189.603851.4657.6417840.0017.40
10222189.603851.4657.6417840.0017.40
10322189.603851.4657.6417840.0017.40
10422189.603851.4657.6417840.0017.40
10522189.603851.4657.6417840.0017.40
11328282.703851.4473.4622300.0021.62
11428282.703851.4473.4622300.0021.62
11528282.703851.4473.4622300.0021.62
11628282.703851.4473.4622300.0021.62
11728282.703851.4473.4622300.0021.62
11828282.703851.4473.4622300.0021.62
11928282.703851.4473.4622300.0021.62
12028282.703851.4473.4622300.0021.62
12128282.703851.4473.4622300.0021.62
12228282.703851.4473.4622300.0021.62
12328282.703851.4473.4622300.0021.62
12428282.703851.4473.4622300.0021.62
12528282.703851.4473.4622300.0021.62
12628282.703851.4473.4622300.0021.62
12728282.703851.4473.4622300.0021.62
12828282.703851.4473.4622300.0021.62
12928282.703851.4473.4622300.0021.62
13028282.703851.4473.4622300.0021.62
13128282.703851.4473.4622300.0021.62
13228282.703851.4473.4622300.0021.62
13328282.703851.4473.4622300.0021.62
13428282.703851.4473.4622300.0021.62
13528282.703851.4473.4622300.0021.62
13628282.703851.4473.4622300.0021.62
13728282.703851.4473.4622300.0021.62
13828282.703851.4473.4622300.0021.62
13928282.703851.4473.4622300.0021.62
14028282.703851.4473.4622300.0021.62
14835496.803851.4592.2026760.0025.79
14935496.803851.4592.2026760.0025.79
15035496.803851.4592.2026760.0025.79
15135496.803851.4592.2026760.0025.79
15235496.803851.4592.2026760.0025.79
15335496.803851.4592.2026760.0025.79
15435496.803851.4592.2026760.0025.79
15535496.803851.4592.2026760.0025.79
15635496.803851.4592.2026760.0025.79
15735496.803851.4592.2026760.0025.79
15835496.803851.4592.2026760.0025.79
15935496.803851.4592.2026760.0025.79
16035496.803851.4592.2026760.0025.79
16135496.803851.4592.2026760.0025.79
16235496.803851.4592.2026760.0025.79
16335496.803851.4592.2026760.0025.79
16435496.803851.4592.2026760.0025.79
16535496.803851.4592.2026760.0025.79
16635496.803851.4592.2026760.0025.79
16735496.803851.4592.2026760.0025.79
16835496.803851.4592.2026760.0025.79
16935496.803851.4592.2026760.0025.79
17035496.803851.4592.2026760.0025.79
17135496.803851.4592.2026760.0025.79
17235496.803851.4592.2026760.0025.79
17335496.803851.4592.2026760.0025.79
17435496.803851.4592.2026760.0025.79
17535496.803851.4592.2026760.0025.79