Optimization Report
10p3v1.01
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|7
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|6
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|5
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|4
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|3
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|2
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|1
|-6015.20
|265
|0.51
|-22.70
|15750.40
|14.81
|42
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|41
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|40
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|39
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|38
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|37
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|36
|-9012.80
|265
|0.51
|-34.01
|23625.60
|21.56
|77
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|76
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|75
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|74
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|73
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|72
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|71
|-12010.40
|265
|0.52
|-45.32
|31500.80
|27.94
|112
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|111
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|110
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|109
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|108
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|107
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|106
|-15008.00
|265
|0.52
|-56.63
|39376.00
|33.96
|147
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|146
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|145
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|144
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|143
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|142
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|141
|-18005.60
|265
|0.52
|-67.95
|47251.20
|39.66
|14
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|13
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|12
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|11
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|10
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|9
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|8
|-36548.50
|966
|0.52
|-37.83
|46927.90
|42.69
|49
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|48
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|47
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|46
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|45
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|44
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|43
|-62791.30
|966
|0.51
|-65.00
|78150.40
|68.00
|21
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|20
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|19
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|18
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|17
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|16
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|15
|-80423.20
|995
|0.47
|-80.83
|95062.30
|85.32
|84
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|83
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|82
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|81
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|80
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|79
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|78
|-81363.20
|966
|0.50
|-84.23
|101702.00
|84.82
|119
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|118
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|117
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|116
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|115
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|114
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|113
|-89063.30
|966
|0.53
|-92.20
|114381.80
|91.59
|154
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|153
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|152
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|151
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|150
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|149
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|148
|-94541.90
|966
|0.55
|-97.87
|126480.70
|96.18
|105
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|104
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|103
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|102
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|101
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|100
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|99
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|98
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|97
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|96
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|95
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|94
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|93
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|92
|-98312.00
|454
|0.44
|-216.55
|121160.00
|98.63
|35
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|34
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|33
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|32
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|31
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|30
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|29
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|28
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|27
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|26
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|25
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|24
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|23
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|22
|-98346.00
|455
|0.28
|-216.15
|109760.00
|98.52
|140
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|139
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|138
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|137
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|136
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|135
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|134
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|133
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|132
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|131
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|130
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|129
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|128
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|127
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|126
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|125
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|124
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|123
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|122
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|121
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|120
|-98657.70
|454
|0.49
|-217.31
|127800.00
|98.96
|70
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|69
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|68
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|67
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|66
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|65
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|64
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|63
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|62
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|61
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|60
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|59
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|58
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|57
|-98849.00
|454
|0.37
|-217.73
|115980.00
|99.02
|175
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|174
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|173
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|172
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|171
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|170
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|169
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|168
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|167
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|166
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|165
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|164
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|163
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|162
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|161
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|160
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|159
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|158
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|157
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|156
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|155
|-99411.20
|406
|0.42
|-244.86
|130200.00
|99.55
|91
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|90
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|89
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|88
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|87
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|86
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|85
|-99780.00
|575
|0.45
|-173.53
|122628.00
|99.82
|56
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|55
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|54
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|53
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|52
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|51
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00
|50
|-99997.00
|621
|0.39
|-161.03
|117128.00
|100.00