Optimization Report
10p3v1.01

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
7-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
6-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
5-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
4-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
3-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
2-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
1-6015.202650.51-22.7015750.4014.81
42-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
41-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
40-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
39-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
38-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
37-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
36-9012.802650.51-34.0123625.6021.56
77-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
76-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
75-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
74-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
73-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
72-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
71-12010.402650.52-45.3231500.8027.94
112-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
111-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
110-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
109-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
108-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
107-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
106-15008.002650.52-56.6339376.0033.96
147-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
146-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
145-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
144-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
143-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
142-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
141-18005.602650.52-67.9547251.2039.66
14-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
13-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
12-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
11-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
10-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
9-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
8-36548.509660.52-37.8346927.9042.69
49-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
48-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
47-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
46-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
45-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
44-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
43-62791.309660.51-65.0078150.4068.00
21-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
20-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
19-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
18-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
17-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
16-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
15-80423.209950.47-80.8395062.3085.32
84-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
83-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
82-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
81-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
80-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
79-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
78-81363.209660.50-84.23101702.0084.82
119-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
118-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
117-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
116-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
115-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
114-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
113-89063.309660.53-92.20114381.8091.59
154-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
153-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
152-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
151-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
150-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
149-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
148-94541.909660.55-97.87126480.7096.18
105-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
104-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
103-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
102-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
101-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
100-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
99-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
98-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
97-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
96-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
95-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
94-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
93-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
92-98312.004540.44-216.55121160.0098.63
35-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
34-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
33-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
32-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
31-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
30-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
29-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
28-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
27-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
26-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
25-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
24-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
23-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
22-98346.004550.28-216.15109760.0098.52
140-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
139-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
138-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
137-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
136-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
135-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
134-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
133-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
132-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
131-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
130-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
129-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
128-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
127-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
126-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
125-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
124-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
123-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
122-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
121-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
120-98657.704540.49-217.31127800.0098.96
70-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
69-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
68-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
67-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
66-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
65-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
64-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
63-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
62-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
61-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
60-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
59-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
58-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
57-98849.004540.37-217.73115980.0099.02
175-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
174-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
173-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
172-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
171-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
170-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
169-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
168-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
167-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
166-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
165-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
164-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
163-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
162-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
161-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
160-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
159-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
158-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
157-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
156-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
155-99411.204060.42-244.86130200.0099.55
91-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
90-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
89-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
88-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
87-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
86-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
85-99780.005750.45-173.53122628.0099.82
56-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
55-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
54-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
53-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
52-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
51-99997.006210.39-161.03117128.00100.00
50-99997.006210.39-161.03117128.00100.00