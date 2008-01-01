Optimization Report
Waddah Attar Win

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
2820345.6917131.7911.8810996.7161.45
3319968.9615771.7912.6610996.7159.87
116711.8839561.534.229379.7561.63
10314207.313003.1147.367370.2349.73
12314180.892723.0852.147483.7951.09
10814153.472733.3651.8412881.8787.38
11814113.172693.0352.4712824.4887.14
11313506.612622.9251.5512691.5386.55
9813018.552842.8345.8412719.5385.35
8812586.493072.6841.007483.7950.28
8312125.682862.6042.4013926.3396.95
9311671.842662.7143.8812881.8788.66
5311662.863552.5732.857417.7952.03
7811176.432832.4539.4913479.9993.31
6310448.932942.4435.5413453.6098.56
7310432.772772.3737.6613384.4398.16
5810360.873032.3334.1913453.6098.64
6810318.352772.4137.2513479.9994.91
11910156.551224.6983.258037.7759.36
449902.213652.1427.137483.7954.56
1249643.951274.1475.947901.7759.35
1149487.381323.7671.877957.7761.10
399451.573562.0526.5513737.8196.55
1099385.611343.7570.048206.7564.11
349248.043792.0224.407395.7953.45
749155.961544.0459.454269.8832.50
1048759.361253.8270.077271.4856.04
548284.871533.3354.157510.0460.11
598252.381623.0550.947442.8756.10
458163.921713.2547.748037.7764.73
698136.141543.3052.834365.8833.75
998105.331223.4366.447957.7762.84
947763.551303.1659.728206.7566.04
647642.381452.9252.717917.7762.20
797611.111482.8051.436886.7553.29
897548.481223.2761.877303.4858.14
907542.50865.7287.704777.9339.29
497415.341553.0847.847997.7762.05
1107387.24864.2985.901858.8414.68
1157206.01864.1083.791882.8414.79
1057050.59874.0881.041050.4510.03
157025.584471.8015.727417.7957.24
1007025.00774.9491.234665.7636.31
607016.901044.8767.473040.5224.24
957005.62794.5388.685370.0541.38
846988.441322.6152.948354.9266.75
1206887.37716.2497.014173.8132.64
706859.25905.0076.214777.9337.84
356836.871832.8537.364205.7133.00
856830.66835.0682.304824.1040.00
756680.58874.2276.795364.0543.05
406660.691652.5540.378518.5068.59
1116578.44549.22121.822536.5020.29
1256523.27735.5589.364239.8132.99
66473.405771.7211.223336.7726.18
806250.49794.8279.124866.1039.79
656101.66894.1068.565444.8344.18
716039.85675.8190.153759.9130.59
966034.49518.92118.323177.7926.02
1166025.42528.74115.872461.5019.48
1016025.00528.03115.873098.6225.06
205915.471962.3730.184133.7133.99
765799.88645.3790.623707.1330.52
555796.08933.7862.325444.8345.14
865792.56538.97109.292226.5018.39
915737.22508.28114.743252.7926.95
975634.434315.25131.032344.5519.30
1225568.953412.94163.792340.5519.25
1065566.56499.19113.602958.6723.60
1215558.27535.72104.873744.9130.66
1265534.95476.61117.763098.6225.06
245486.801982.1627.714157.7134.87
295476.061762.3231.117997.7764.67
305438.071093.4749.892833.1823.64
165384.781932.2227.908206.7566.39
505364.79983.3154.744944.1040.29
465344.021093.2449.032873.1823.32
815152.92547.9195.422284.5019.03
665093.47604.5884.894500.5337.70
1275072.873313.30153.722389.9418.76
415063.521083.1646.882920.1824.14
1074881.48378.47131.932862.6723.93
924854.15447.17110.322802.6723.07
824839.54438.93112.552240.3818.82
564778.78663.9172.414409.8136.91
614771.59644.0774.564500.5338.08
214694.051232.9138.162873.1824.42
1124639.983511.31132.572753.1122.70
114577.802321.9619.734329.8836.55
724550.45447.66103.422389.9420.51
254529.041022.8644.405516.3946.90
374504.97634.2371.514409.8138.47
364501.161052.9142.873020.3526.49
524442.18439.39103.311709.1914.24
314407.39704.6362.962140.5318.99
874406.44426.35104.922862.6723.86
514352.77684.0464.012142.5318.53
674311.62449.4997.991719.1914.67
384272.11566.4776.291050.407.62
1174245.553110.77136.952421.9420.11
74241.712731.9115.544092.3234.82
774235.79456.6594.132313.7719.66
624213.18504.6784.261686.1914.41
174115.671242.5733.195594.8948.21
264112.15743.4455.574500.5339.62
273920.36635.0262.231811.3815.95
1023893.36337.73117.982946.6724.91
473768.73672.8356.254500.5340.21
483762.13454.8783.602934.6724.99
433710.79485.3977.311069.107.87
323703.42514.2672.623112.2327.69
223620.16783.0746.414500.5340.74
183530.03972.8636.392190.5019.65
573474.51473.5973.931502.0913.23
423418.08592.7557.934833.7043.05
233392.21644.2453.001769.3815.92
83376.761792.2518.861602.0714.31
123268.661312.0224.956219.6955.31
133115.181062.8629.391061.859.66
192964.41663.5944.921796.3816.31
92783.151292.7121.571041.859.51
22595.793431.567.578746.5579.62
102372.74963.5624.72582.955.53
142212.85722.3330.733623.0033.50
31934.942312.148.381222.2411.40
41300.641462.178.91460.344.37
5886.33972.319.14749.297.40