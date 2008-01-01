Optimization Report
Waddah Attar Win
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|28
|20345.69
|1713
|1.79
|11.88
|10996.71
|61.45
|33
|19968.96
|1577
|1.79
|12.66
|10996.71
|59.87
|1
|16711.88
|3956
|1.53
|4.22
|9379.75
|61.63
|103
|14207.31
|300
|3.11
|47.36
|7370.23
|49.73
|123
|14180.89
|272
|3.08
|52.14
|7483.79
|51.09
|108
|14153.47
|273
|3.36
|51.84
|12881.87
|87.38
|118
|14113.17
|269
|3.03
|52.47
|12824.48
|87.14
|113
|13506.61
|262
|2.92
|51.55
|12691.53
|86.55
|98
|13018.55
|284
|2.83
|45.84
|12719.53
|85.35
|88
|12586.49
|307
|2.68
|41.00
|7483.79
|50.28
|83
|12125.68
|286
|2.60
|42.40
|13926.33
|96.95
|93
|11671.84
|266
|2.71
|43.88
|12881.87
|88.66
|53
|11662.86
|355
|2.57
|32.85
|7417.79
|52.03
|78
|11176.43
|283
|2.45
|39.49
|13479.99
|93.31
|63
|10448.93
|294
|2.44
|35.54
|13453.60
|98.56
|73
|10432.77
|277
|2.37
|37.66
|13384.43
|98.16
|58
|10360.87
|303
|2.33
|34.19
|13453.60
|98.64
|68
|10318.35
|277
|2.41
|37.25
|13479.99
|94.91
|119
|10156.55
|122
|4.69
|83.25
|8037.77
|59.36
|44
|9902.21
|365
|2.14
|27.13
|7483.79
|54.56
|124
|9643.95
|127
|4.14
|75.94
|7901.77
|59.35
|114
|9487.38
|132
|3.76
|71.87
|7957.77
|61.10
|39
|9451.57
|356
|2.05
|26.55
|13737.81
|96.55
|109
|9385.61
|134
|3.75
|70.04
|8206.75
|64.11
|34
|9248.04
|379
|2.02
|24.40
|7395.79
|53.45
|74
|9155.96
|154
|4.04
|59.45
|4269.88
|32.50
|104
|8759.36
|125
|3.82
|70.07
|7271.48
|56.04
|54
|8284.87
|153
|3.33
|54.15
|7510.04
|60.11
|59
|8252.38
|162
|3.05
|50.94
|7442.87
|56.10
|45
|8163.92
|171
|3.25
|47.74
|8037.77
|64.73
|69
|8136.14
|154
|3.30
|52.83
|4365.88
|33.75
|99
|8105.33
|122
|3.43
|66.44
|7957.77
|62.84
|94
|7763.55
|130
|3.16
|59.72
|8206.75
|66.04
|64
|7642.38
|145
|2.92
|52.71
|7917.77
|62.20
|79
|7611.11
|148
|2.80
|51.43
|6886.75
|53.29
|89
|7548.48
|122
|3.27
|61.87
|7303.48
|58.14
|90
|7542.50
|86
|5.72
|87.70
|4777.93
|39.29
|49
|7415.34
|155
|3.08
|47.84
|7997.77
|62.05
|110
|7387.24
|86
|4.29
|85.90
|1858.84
|14.68
|115
|7206.01
|86
|4.10
|83.79
|1882.84
|14.79
|105
|7050.59
|87
|4.08
|81.04
|1050.45
|10.03
|15
|7025.58
|447
|1.80
|15.72
|7417.79
|57.24
|100
|7025.00
|77
|4.94
|91.23
|4665.76
|36.31
|60
|7016.90
|104
|4.87
|67.47
|3040.52
|24.24
|95
|7005.62
|79
|4.53
|88.68
|5370.05
|41.38
|84
|6988.44
|132
|2.61
|52.94
|8354.92
|66.75
|120
|6887.37
|71
|6.24
|97.01
|4173.81
|32.64
|70
|6859.25
|90
|5.00
|76.21
|4777.93
|37.84
|35
|6836.87
|183
|2.85
|37.36
|4205.71
|33.00
|85
|6830.66
|83
|5.06
|82.30
|4824.10
|40.00
|75
|6680.58
|87
|4.22
|76.79
|5364.05
|43.05
|40
|6660.69
|165
|2.55
|40.37
|8518.50
|68.59
|111
|6578.44
|54
|9.22
|121.82
|2536.50
|20.29
|125
|6523.27
|73
|5.55
|89.36
|4239.81
|32.99
|6
|6473.40
|577
|1.72
|11.22
|3336.77
|26.18
|80
|6250.49
|79
|4.82
|79.12
|4866.10
|39.79
|65
|6101.66
|89
|4.10
|68.56
|5444.83
|44.18
|71
|6039.85
|67
|5.81
|90.15
|3759.91
|30.59
|96
|6034.49
|51
|8.92
|118.32
|3177.79
|26.02
|116
|6025.42
|52
|8.74
|115.87
|2461.50
|19.48
|101
|6025.00
|52
|8.03
|115.87
|3098.62
|25.06
|20
|5915.47
|196
|2.37
|30.18
|4133.71
|33.99
|76
|5799.88
|64
|5.37
|90.62
|3707.13
|30.52
|55
|5796.08
|93
|3.78
|62.32
|5444.83
|45.14
|86
|5792.56
|53
|8.97
|109.29
|2226.50
|18.39
|91
|5737.22
|50
|8.28
|114.74
|3252.79
|26.95
|97
|5634.43
|43
|15.25
|131.03
|2344.55
|19.30
|122
|5568.95
|34
|12.94
|163.79
|2340.55
|19.25
|106
|5566.56
|49
|9.19
|113.60
|2958.67
|23.60
|121
|5558.27
|53
|5.72
|104.87
|3744.91
|30.66
|126
|5534.95
|47
|6.61
|117.76
|3098.62
|25.06
|24
|5486.80
|198
|2.16
|27.71
|4157.71
|34.87
|29
|5476.06
|176
|2.32
|31.11
|7997.77
|64.67
|30
|5438.07
|109
|3.47
|49.89
|2833.18
|23.64
|16
|5384.78
|193
|2.22
|27.90
|8206.75
|66.39
|50
|5364.79
|98
|3.31
|54.74
|4944.10
|40.29
|46
|5344.02
|109
|3.24
|49.03
|2873.18
|23.32
|81
|5152.92
|54
|7.91
|95.42
|2284.50
|19.03
|66
|5093.47
|60
|4.58
|84.89
|4500.53
|37.70
|127
|5072.87
|33
|13.30
|153.72
|2389.94
|18.76
|41
|5063.52
|108
|3.16
|46.88
|2920.18
|24.14
|107
|4881.48
|37
|8.47
|131.93
|2862.67
|23.93
|92
|4854.15
|44
|7.17
|110.32
|2802.67
|23.07
|82
|4839.54
|43
|8.93
|112.55
|2240.38
|18.82
|56
|4778.78
|66
|3.91
|72.41
|4409.81
|36.91
|61
|4771.59
|64
|4.07
|74.56
|4500.53
|38.08
|21
|4694.05
|123
|2.91
|38.16
|2873.18
|24.42
|112
|4639.98
|35
|11.31
|132.57
|2753.11
|22.70
|11
|4577.80
|232
|1.96
|19.73
|4329.88
|36.55
|72
|4550.45
|44
|7.66
|103.42
|2389.94
|20.51
|25
|4529.04
|102
|2.86
|44.40
|5516.39
|46.90
|37
|4504.97
|63
|4.23
|71.51
|4409.81
|38.47
|36
|4501.16
|105
|2.91
|42.87
|3020.35
|26.49
|52
|4442.18
|43
|9.39
|103.31
|1709.19
|14.24
|31
|4407.39
|70
|4.63
|62.96
|2140.53
|18.99
|87
|4406.44
|42
|6.35
|104.92
|2862.67
|23.86
|51
|4352.77
|68
|4.04
|64.01
|2142.53
|18.53
|67
|4311.62
|44
|9.49
|97.99
|1719.19
|14.67
|38
|4272.11
|56
|6.47
|76.29
|1050.40
|7.62
|117
|4245.55
|31
|10.77
|136.95
|2421.94
|20.11
|7
|4241.71
|273
|1.91
|15.54
|4092.32
|34.82
|77
|4235.79
|45
|6.65
|94.13
|2313.77
|19.66
|62
|4213.18
|50
|4.67
|84.26
|1686.19
|14.41
|17
|4115.67
|124
|2.57
|33.19
|5594.89
|48.21
|26
|4112.15
|74
|3.44
|55.57
|4500.53
|39.62
|27
|3920.36
|63
|5.02
|62.23
|1811.38
|15.95
|102
|3893.36
|33
|7.73
|117.98
|2946.67
|24.91
|47
|3768.73
|67
|2.83
|56.25
|4500.53
|40.21
|48
|3762.13
|45
|4.87
|83.60
|2934.67
|24.99
|43
|3710.79
|48
|5.39
|77.31
|1069.10
|7.87
|32
|3703.42
|51
|4.26
|72.62
|3112.23
|27.69
|22
|3620.16
|78
|3.07
|46.41
|4500.53
|40.74
|18
|3530.03
|97
|2.86
|36.39
|2190.50
|19.65
|57
|3474.51
|47
|3.59
|73.93
|1502.09
|13.23
|42
|3418.08
|59
|2.75
|57.93
|4833.70
|43.05
|23
|3392.21
|64
|4.24
|53.00
|1769.38
|15.92
|8
|3376.76
|179
|2.25
|18.86
|1602.07
|14.31
|12
|3268.66
|131
|2.02
|24.95
|6219.69
|55.31
|13
|3115.18
|106
|2.86
|29.39
|1061.85
|9.66
|19
|2964.41
|66
|3.59
|44.92
|1796.38
|16.31
|9
|2783.15
|129
|2.71
|21.57
|1041.85
|9.51
|2
|2595.79
|343
|1.56
|7.57
|8746.55
|79.62
|10
|2372.74
|96
|3.56
|24.72
|582.95
|5.53
|14
|2212.85
|72
|2.33
|30.73
|3623.00
|33.50
|3
|1934.94
|231
|2.14
|8.38
|1222.24
|11.40
|4
|1300.64
|146
|2.17
|8.91
|460.34
|4.37
|5
|886.33
|97
|2.31
|9.14
|749.29
|7.40