Strategy Tester Report
10p3v0.04
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.3; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=3; StartTrade=20;
Bars in test22659Ticks modelled7312350Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit5141.54Gross profit8518.13Gross loss-3376.59
Profit factor2.52Expected payoff3.18
Absolute drawdown1674.04Maximal drawdown6659.08 (95.33%)Relative drawdown95.33% (6659.08)
Total trades1618Short positions (won %)839 (33.49%)Long positions (won %)779 (37.74%)
Profit trades (% of total)575 (35.54%)Loss trades (% of total)1043 (64.46%)
Largestprofit trade429.44loss trade-333.44
Averageprofit trade14.81loss trade-3.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (34.90)consecutive losses (loss in money)7 (-493.34)
Maximalconsecutive profit (count of wins)532.01 (5)consecutive loss (count of losses)-493.34 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.07 00:02sell10.061.84090.00001.8309
22004.07.07 00:05sell20.201.84120.00001.8312
32004.07.07 00:08sell30.681.84150.00001.8315
42004.07.07 01:54sell42.311.84180.00001.8318
52004.07.07 01:54close42.311.84160.00001.83184.622004.62
62004.07.07 01:54close30.681.84170.00001.8315-1.362003.26
72004.07.07 01:54close20.201.84120.00001.83120.002003.26
82004.07.07 01:54close10.061.84140.00001.8309-0.302002.96
92004.07.07 23:00sell50.061.85570.00001.8457
102004.07.07 23:00sell60.201.85600.00001.8460
112004.07.07 23:00sell70.681.85630.00001.8463
122004.07.07 23:02sell82.311.85660.00001.8466
132004.07.07 23:03close82.311.85640.00001.84664.622007.58
142004.07.07 23:03close70.681.85650.00001.8463-1.362006.22
152004.07.07 23:04close60.201.85660.00001.8460-1.202005.02
162004.07.07 23:04close50.061.85640.00001.8457-0.422004.60
172004.07.08 22:00sell90.061.84940.00001.8394
182004.07.08 22:00sell100.201.84980.00001.8398
192004.07.08 22:06sell110.681.85010.00001.8401
202004.07.08 22:15sell122.311.85040.00001.8404
212004.07.08 22:46close122.311.85020.00001.84044.622009.22
222004.07.08 22:46close110.681.85050.00001.8401-2.722006.50
232004.07.08 22:46close100.201.85070.00001.8398-1.802004.70
242004.07.08 22:46close90.061.85060.00001.8394-0.722003.98
252004.07.12 23:00sell130.061.86210.00001.8521
262004.07.12 23:00sell140.201.86250.00001.8525
272004.07.13 08:04t/p140.201.85250.00001.852519.682023.66
282004.07.13 08:04close130.061.85240.00001.85215.722029.38
292004.07.13 23:00buy150.061.85780.00001.8678
302004.07.13 23:00buy160.201.85730.00001.8673
312004.07.13 23:17buy170.681.85700.00001.8670
322004.07.13 23:19buy182.311.85670.00001.8667
332004.07.13 23:19close182.311.85720.00001.866711.552040.93
342004.07.13 23:19close170.681.85710.00001.86700.682041.61
352004.07.13 23:19close160.201.85750.00001.86730.402042.01
362004.07.13 23:19close150.061.85730.00001.8678-0.302041.71
372004.07.21 01:00buy190.061.85300.00001.8630
382004.07.21 01:02buy200.201.85260.00001.8626
392004.07.21 01:31buy210.681.85230.00001.8623
402004.07.21 01:40buy222.311.85200.00001.8620
412004.07.21 02:44close222.311.85230.00001.86206.932048.64
422004.07.21 02:44close210.681.85220.00001.8623-0.682047.96
432004.07.21 02:44close200.201.85240.00001.8626-0.402047.56
442004.07.21 02:44close190.061.85210.00001.8630-0.542047.02
452004.07.21 23:00buy230.061.84160.00001.8516
462004.07.21 23:11buy240.201.84120.00001.8512
472004.07.21 23:17buy250.681.84090.00001.8509
482004.07.22 00:24buy262.311.84040.00001.8504
492004.07.22 00:29close262.311.84080.00001.85049.242056.26
502004.07.22 00:29close250.681.84070.00001.85091.622057.88
512004.07.22 00:29close240.201.84060.00001.8512-0.322057.56
522004.07.22 00:29close230.061.84070.00001.8516-0.282057.28
532004.07.23 02:00sell270.061.84410.00001.8341
542004.07.23 02:00sell280.201.84450.00001.8345
552004.07.23 02:27sell290.681.84480.00001.8348
562004.07.23 02:27sell302.311.84510.00001.8351
572004.07.23 02:28close302.311.84470.00001.83519.242066.52
582004.07.23 02:28close290.681.84500.00001.8348-1.362065.16
592004.07.23 02:28close280.201.84520.00001.8345-1.402063.76
602004.07.23 02:28close270.061.84510.00001.8341-0.602063.16
612004.07.26 02:00buy310.061.83360.00001.8436
622004.07.26 02:05buy320.201.83320.00001.8432
632004.07.26 02:06buy330.681.83280.00001.8428
642004.07.26 02:11buy342.311.83240.00001.8424
652004.07.26 02:11close342.311.83260.00001.84244.622067.78
662004.07.26 02:12close330.681.83220.00001.8428-4.082063.70
672004.07.26 02:12close320.201.83130.00001.8432-3.802059.90
682004.07.26 02:12close310.061.83140.00001.8436-1.322058.58
692004.07.27 03:00sell350.061.84100.00001.8310
702004.07.27 03:00sell360.201.84130.00001.8313
712004.07.27 03:19sell370.681.84160.00001.8316
722004.07.27 03:26sell382.311.84190.00001.8319
732004.07.27 03:27close382.311.84170.00001.83194.622063.20
742004.07.27 03:27close370.681.84180.00001.8316-1.362061.84
752004.07.27 03:27close360.201.84230.00001.8313-2.002059.84
762004.07.27 03:28close350.061.84200.00001.8310-0.602059.24
772004.07.29 21:00buy390.061.81580.00001.8258
782004.07.29 21:19buy400.201.81550.00001.8255
792004.07.30 08:34buy410.681.81520.00001.8252
802004.07.30 08:37buy422.311.81490.00001.8249
812004.07.30 08:45close422.311.81510.00001.82494.622063.86
822004.07.30 08:45close410.681.81460.00001.8252-4.082059.78
832004.07.30 08:45close400.201.81470.00001.8255-1.312058.47
842004.07.30 08:45close390.061.81420.00001.8258-0.872057.60
852004.08.09 02:00sell430.061.84250.00001.8325
862004.08.09 02:09sell440.201.84290.00001.8329
872004.08.09 02:11sell450.681.84320.00001.8332
882004.08.09 02:15sell462.311.84350.00001.8335
892004.08.09 02:23close462.311.84330.00001.83354.622062.22
902004.08.09 02:23close450.681.84350.00001.8332-2.042060.18
912004.08.09 02:23close440.201.84340.00001.8329-1.002059.18
922004.08.09 02:23close430.061.84320.00001.8325-0.422058.76
932004.08.18 03:00buy470.061.82870.00001.8387
942004.08.18 04:17buy480.201.82840.00001.8384
952004.08.18 04:20buy490.681.82800.00001.8380
962004.08.18 08:49buy502.311.82770.00001.8377
972004.08.18 08:50close502.311.82790.00001.83774.622063.38
982004.08.18 08:50close490.681.82780.00001.8380-1.362062.02
992004.08.18 08:50close480.201.82730.00001.8384-2.202059.82
1002004.08.18 08:51close470.061.82710.00001.8387-0.962058.86
1012004.08.18 22:00buy510.061.82410.00001.8341
1022004.08.18 22:01buy520.201.82390.00001.8339
1032004.08.18 22:53buy530.681.82350.00001.8335
1042004.08.18 23:47buy542.311.82320.00001.8332
1052004.08.18 23:47close542.311.82340.00001.83324.622063.48
1062004.08.18 23:47close530.681.82330.00001.8335-1.362062.12
1072004.08.18 23:47close520.201.82360.00001.8339-0.602061.52
1082004.08.18 23:47close510.061.82350.00001.8341-0.362061.16
1092004.08.20 03:01sell550.061.83110.00001.8211
1102004.08.20 03:01sell560.201.83140.00001.8214
1112004.08.20 03:06sell570.681.83180.00001.8218
1122004.08.20 03:07sell582.311.83220.00001.8222
1132004.08.20 03:08close582.311.83200.00001.82224.622065.78
1142004.08.20 03:08close570.681.83210.00001.8218-2.042063.74
1152004.08.20 03:08close560.201.83160.00001.8214-0.402063.34
1162004.08.20 03:08close550.061.83180.00001.8211-0.422062.92
1172004.08.25 03:00buy590.061.79340.00001.8034
1182004.08.25 03:00buy600.201.79310.00001.8031
1192004.08.25 03:05buy610.681.79260.00001.8026
1202004.08.25 03:15buy622.311.79230.00001.8023
1212004.08.25 03:15close622.311.79260.00001.80236.932069.85
1222004.08.25 03:15close610.681.79250.00001.8026-0.682069.17
1232004.08.25 03:15close600.201.79210.00001.8031-2.002067.17
1242004.08.25 03:16close590.061.79200.00001.8034-0.842066.33
1252004.08.26 20:00buy630.061.79660.00001.8066
1262004.08.26 20:00buy640.201.79630.00001.8063
1272004.08.26 20:20buy650.681.79600.00001.8060
1282004.08.26 20:36buy662.311.79570.00001.8057
1292004.08.26 20:36close662.311.79600.00001.80576.932073.26
1302004.08.26 20:36close650.681.79590.00001.8060-0.682072.58
1312004.08.26 20:36close640.201.79610.00001.8063-0.402072.18
1322004.08.26 20:36close630.061.79560.00001.8066-0.602071.58
1332004.09.02 03:00buy670.061.79360.00001.8036
1342004.09.02 03:00buy680.201.79320.00001.8032
1352004.09.02 05:22buy690.681.79270.00001.8027
1362004.09.02 05:24buy702.311.79240.00001.8024
1372004.09.02 05:25close702.311.79260.00001.80244.622076.20
1382004.09.02 05:25close690.681.79250.00001.8027-1.362074.84
1392004.09.02 05:25close680.201.79280.00001.8032-0.802074.04
1402004.09.02 05:25close670.061.79270.00001.8036-0.542073.50
1412004.09.02 23:00buy710.061.79100.00001.8010
1422004.09.02 23:00buy720.201.79050.00001.8005
1432004.09.02 23:15buy730.681.79010.00001.8001
1442004.09.02 23:24buy742.311.78980.00001.7998
1452004.09.02 23:24close742.311.79020.00001.79989.242082.74
1462004.09.02 23:25close730.681.79010.00001.80010.002082.74
1472004.09.02 23:25close720.201.79040.00001.8005-0.202082.54
1482004.09.02 23:25close710.061.79030.00001.8010-0.422082.12
1492004.09.03 01:00buy750.061.79170.00001.8017
1502004.09.03 01:06buy760.201.79140.00001.8014
1512004.09.03 01:35buy770.681.79110.00001.8011
1522004.09.03 02:37buy782.311.79070.00001.8007
1532004.09.03 02:38close782.311.79090.00001.80074.622086.74
1542004.09.03 02:38close770.681.79080.00001.8011-2.042084.70
1552004.09.03 02:38close760.201.79060.00001.8014-1.602083.10
1562004.09.03 02:39close750.061.79050.00001.8017-0.722082.38
1572004.09.06 03:00buy790.061.77650.00001.7865
1582004.09.06 03:01buy800.201.77590.00001.7859
1592004.09.06 03:06buy810.681.77540.00001.7854
1602004.09.06 03:07buy822.311.77490.00001.7849
1612004.09.06 03:15close822.311.77530.00001.78499.242091.62
1622004.09.06 03:15close810.681.77510.00001.7854-2.042089.58
1632004.09.06 03:15close800.201.77480.00001.7859-2.202087.38
1642004.09.06 03:16close790.061.77490.00001.7865-0.962086.42
1652004.09.08 01:00buy830.061.77510.00001.7851
1662004.09.08 01:00buy840.201.77460.00001.7846
1672004.09.08 01:54buy850.681.77430.00001.7843
1682004.09.08 07:50buy862.311.77400.00001.7840
1692004.09.08 08:17close862.311.77420.00001.78404.622091.04
1702004.09.08 08:17close850.681.77400.00001.7843-2.042089.00
1712004.09.08 08:17close840.201.77410.00001.7846-1.002088.00
1722004.09.08 08:17close830.061.77390.00001.7851-0.722087.28
1732004.09.13 00:01sell870.061.79870.00001.7887
1742004.09.13 00:05sell880.201.79910.00001.7891
1752004.09.13 12:15sell890.681.79960.00001.7896
1762004.09.13 12:16sell902.311.79990.00001.7899
1772004.09.13 12:17close902.311.79960.00001.78996.932094.21
1782004.09.13 12:17close890.681.79980.00001.7896-1.362092.85
1792004.09.13 12:17close880.201.79970.00001.7891-1.202091.65
1802004.09.13 12:18close870.061.79980.00001.7887-0.662090.99
1812004.09.14 21:00sell910.061.79730.00001.7873
1822004.09.14 21:00sell920.201.79750.00001.7875
1832004.09.14 22:55sell930.681.79780.00001.7878
1842004.09.14 22:56sell942.311.79810.00001.7881
1852004.09.14 22:56close942.311.79790.00001.78814.622095.61
1862004.09.14 22:56close930.681.79760.00001.78781.362096.97
1872004.09.14 22:56close920.201.79770.00001.7875-0.402096.57
1882004.09.14 22:56close910.061.79740.00001.7873-0.062096.51
1892004.09.16 02:00buy950.061.77720.00001.7872
1902004.09.16 02:00buy960.201.77690.00001.7869
1912004.09.16 08:49buy970.681.77660.00001.7866
1922004.09.16 12:14t/p970.681.78660.00001.786668.002164.51
1932004.09.16 12:14close960.201.78660.00001.786919.402183.91
1942004.09.16 12:14close950.061.78640.00001.78725.522189.43
1952004.09.20 20:00buy980.071.78690.00001.7969
1962004.09.20 20:04buy990.241.78660.00001.7966
1972004.09.20 20:06buy1000.821.78630.00001.7963
1982004.09.20 20:07buy1012.791.78590.00001.7959
1992004.09.20 20:22close1012.791.78610.00001.79595.582195.01
2002004.09.20 20:22close1000.821.78600.00001.7963-2.462192.55
2012004.09.20 20:22close990.241.78620.00001.7966-0.962191.59
2022004.09.20 20:22close980.071.78580.00001.7969-0.772190.82
2032004.09.22 03:00sell1020.071.79580.00001.7858
2042004.09.22 03:29sell1030.241.79620.00001.7862
2052004.09.22 03:30sell1040.821.79650.00001.7865
2062004.09.22 03:43sell1052.791.79690.00001.7869
2072004.09.22 04:13close1052.791.79670.00001.78695.582196.40
2082004.09.22 04:13close1040.821.79680.00001.7865-2.462193.94
2092004.09.22 04:14close1030.241.79690.00001.7862-1.682192.26
2102004.09.22 04:14close1020.071.79700.00001.7858-0.842191.42
2112004.09.23 01:00buy1060.071.79400.00001.8040
2122004.09.23 01:08buy1070.241.79370.00001.8037
2132004.09.23 13:06t/p1070.241.80370.00001.803724.002215.42
2142004.09.23 13:06close1060.071.80380.00001.80406.862222.28
2152004.09.23 21:00sell1080.071.79720.00001.7872
2162004.09.23 21:00sell1090.241.79750.00001.7875
2172004.09.23 21:01sell1100.821.79800.00001.7880
2182004.09.23 21:04sell1112.791.79830.00001.7883
2192004.09.23 21:09close1112.791.79810.00001.78835.582227.86
2202004.09.23 21:09close1100.821.79820.00001.7880-1.642226.22
2212004.09.23 21:09close1090.241.79830.00001.7875-1.922224.30
2222004.09.23 21:10close1080.071.79840.00001.7872-0.842223.46
2232004.09.30 02:00buy1120.071.80030.00001.8103
2242004.09.30 02:00buy1130.241.80000.00001.8100
2252004.09.30 05:04buy1140.821.79960.00001.8096
2262004.09.30 05:04buy1152.791.79930.00001.8093
2272004.09.30 05:05close1152.791.79990.00001.809316.742240.20
2282004.09.30 05:05close1140.821.79980.00001.80961.642241.84
2292004.09.30 05:05close1130.241.80000.00001.81000.002241.84
2302004.09.30 05:05close1120.071.79950.00001.8103-0.562241.28
2312004.10.01 22:00buy1160.071.79850.00001.8085
2322004.10.01 22:01buy1170.241.79810.00001.8081
2332004.10.01 22:48buy1180.821.79780.00001.8078
2342004.10.04 00:49buy1192.791.79760.00001.8076
2352004.10.04 01:03close1192.791.79800.00001.807611.162252.44
2362004.10.04 01:04close1180.821.79790.00001.80782.022254.46
2372004.10.04 01:04close1170.241.79760.00001.8081-0.852253.61
2382004.10.04 01:04close1160.071.79730.00001.8085-0.742252.87
2392004.10.04 23:00buy1200.071.78450.00001.7945
2402004.10.04 23:00buy1210.241.78420.00001.7942
2412004.10.05 01:01buy1220.821.78390.00001.7939
2422004.10.05 01:01buy1232.791.78350.00001.7935
2432004.10.05 01:01close1232.791.78410.00001.793516.742269.61
2442004.10.05 01:02close1220.821.78400.00001.79390.822270.43
2452004.10.05 01:02close1210.241.78410.00001.79420.112270.54
2462004.10.05 01:03close1200.071.78400.00001.7945-0.252270.29
2472004.10.07 00:01buy1240.071.78010.00001.7901
2482004.10.07 00:03buy1250.241.77980.00001.7898
2492004.10.07 00:09buy1260.821.77960.00001.7896
2502004.10.07 00:14buy1272.791.77910.00001.7891
2512004.10.07 00:18close1272.791.77940.00001.78918.372278.66
2522004.10.07 00:18close1260.821.77950.00001.7896-0.822277.84
2532004.10.07 00:18close1250.241.77920.00001.7898-1.442276.40
2542004.10.07 00:18close1240.071.77900.00001.7901-0.772275.63
2552004.10.08 03:00sell1280.071.78210.00001.7721
2562004.10.08 03:12sell1290.241.78240.00001.7724
2572004.10.08 04:02sell1300.821.78270.00001.7727
2582004.10.08 04:48sell1312.791.78300.00001.7730
2592004.10.08 04:49close1312.791.78260.00001.773011.162286.79
2602004.10.08 04:49close1300.821.78280.00001.7727-0.822285.97
2612004.10.08 04:50close1290.241.78290.00001.7724-1.202284.77
2622004.10.08 04:50close1280.071.78300.00001.7721-0.632284.14
2632004.10.11 01:00sell1320.071.79440.00001.7844
2642004.10.11 01:14sell1330.241.79470.00001.7847
2652004.10.11 01:34sell1340.821.79510.00001.7851
2662004.10.11 02:00sell1352.791.79540.00001.7854
2672004.10.11 03:23close1352.791.79510.00001.78548.372292.51
2682004.10.11 03:23close1340.821.79530.00001.7851-1.642290.87
2692004.10.11 03:23close1330.241.79550.00001.7847-1.922288.95
2702004.10.11 03:23close1320.071.79560.00001.7844-0.842288.11
2712004.10.12 02:00sell1360.071.79740.00001.7874
2722004.10.12 10:31t/p1360.071.78740.00001.78747.002295.11
2732004.10.12 20:00buy1370.071.79130.00001.8013
2742004.10.12 20:18buy1380.241.79100.00001.8010
2752004.10.12 20:20buy1390.821.79050.00001.8005
2762004.10.12 20:24buy1402.791.79020.00001.8002
2772004.10.12 20:24close1402.791.79070.00001.800213.952309.06
2782004.10.12 20:24close1390.821.79060.00001.80050.822309.88
2792004.10.12 20:24close1380.241.79100.00001.80100.002309.88
2802004.10.12 20:24close1370.071.79080.00001.8013-0.352309.53
2812004.10.13 20:00buy1410.071.79450.00001.8045
2822004.10.13 20:00buy1420.241.79420.00001.8042
2832004.10.13 20:00buy1430.821.79380.00001.8038
2842004.10.13 20:05buy1442.791.79360.00001.8036
2852004.10.13 20:06close1442.791.79380.00001.80365.582315.11
2862004.10.13 20:06close1430.821.79410.00001.80382.462317.57
2872004.10.13 20:06close1420.241.79400.00001.8042-0.482317.09
2882004.10.13 20:07close1410.071.79410.00001.8045-0.282316.81
2892004.10.18 01:00sell1450.071.80420.00001.7942
2902004.10.18 01:24sell1460.241.80460.00001.7946
2912004.10.18 02:29sell1470.821.80490.00001.7949
2922004.10.18 02:55sell1482.791.80530.00001.7953
2932004.10.18 02:56close1482.791.80500.00001.79538.372325.18
2942004.10.18 02:56close1470.821.80510.00001.7949-1.642323.54
2952004.10.18 02:57close1460.241.80550.00001.7946-2.162321.38
2962004.10.18 02:57close1450.071.80530.00001.7942-0.772320.61
2972004.10.20 03:00sell1490.071.80170.00001.7917
2982004.10.20 03:03sell1500.241.80210.00001.7921
2992004.10.20 03:22sell1510.821.80240.00001.7924
3002004.10.20 03:26sell1522.791.80280.00001.7928
3012004.10.20 03:28close1522.791.80260.00001.79285.582326.19
3022004.10.20 03:28close1510.821.80270.00001.7924-2.462323.73
3032004.10.20 03:28close1500.241.80280.00001.7921-1.682322.05
3042004.10.20 03:28close1490.071.80300.00001.7917-0.912321.14
3052004.10.21 02:00sell1530.071.81720.00001.8072
3062004.10.21 02:02sell1540.241.81750.00001.8075
3072004.10.21 02:04sell1550.821.81770.00001.8077
3082004.10.21 02:10sell1562.791.81800.00001.8080
3092004.10.21 02:12close1562.791.81750.00001.808013.952335.09
3102004.10.21 02:12close1550.821.81770.00001.80770.002335.09
3112004.10.21 02:12close1540.241.81760.00001.8075-0.242334.85
3122004.10.21 02:12close1530.071.81820.00001.8072-0.702334.15
3132004.10.21 20:00sell1570.071.82930.00001.8193
3142004.10.21 20:00sell1580.241.82970.00001.8197
3152004.10.22 04:13sell1590.821.83000.00001.8200
3162004.10.22 08:22sell1602.791.83040.00001.8204
3172004.10.22 08:37close1602.791.82990.00001.820413.952348.10
3182004.10.22 08:37close1590.821.83000.00001.82000.002348.10
3192004.10.22 08:37close1580.241.83010.00001.8197-1.342346.76
3202004.10.22 08:37close1570.071.82980.00001.8193-0.462346.30
3212004.11.02 00:01buy1610.071.83370.00001.8437
3222004.11.02 00:12buy1620.241.83340.00001.8434
3232004.11.02 00:12buy1630.821.83310.00001.8431
3242004.11.02 00:18buy1642.791.83270.00001.8427
3252004.11.02 00:19close1642.791.83290.00001.84275.582351.88
3262004.11.02 00:19close1630.821.83280.00001.8431-2.462349.42
3272004.11.02 00:19close1620.241.83310.00001.8434-0.722348.70
3282004.11.02 00:19close1610.071.83330.00001.8437-0.282348.42
3292004.11.02 03:00buy1650.071.83330.00001.8433
3302004.11.02 03:39buy1660.241.83300.00001.8430
3312004.11.02 04:05buy1670.821.83270.00001.8427
3322004.11.02 04:18buy1682.791.83240.00001.8424
3332004.11.02 04:46close1682.791.83270.00001.84248.372356.79
3342004.11.02 04:46close1670.821.83260.00001.8427-0.822355.97
3352004.11.02 04:46close1660.241.83240.00001.8430-1.442354.53
3362004.11.02 04:47close1650.071.83230.00001.8433-0.702353.83
3372004.11.04 03:00sell1690.071.84850.00001.8385
3382004.11.04 03:05sell1700.241.84880.00001.8388
3392004.11.04 03:09sell1710.821.84910.00001.8391
3402004.11.04 03:29sell1722.791.84940.00001.8394
3412004.11.04 03:37close1722.791.84920.00001.83945.582359.41
3422004.11.04 03:37close1710.821.84930.00001.8391-1.642357.77
3432004.11.04 03:37close1700.241.84940.00001.8388-1.442356.33
3442004.11.04 03:38close1690.071.84930.00001.8385-0.562355.77
3452004.11.05 02:00buy1730.071.84570.00001.8557
3462004.11.05 02:01buy1740.241.84540.00001.8554
3472004.11.05 02:19buy1750.821.84510.00001.8551
3482004.11.05 02:32buy1762.791.84480.00001.8548
3492004.11.05 02:33close1762.791.84500.00001.85485.582361.35
3502004.11.05 02:33close1750.821.84480.00001.8551-2.462358.89
3512004.11.05 02:33close1740.241.84460.00001.8554-1.922356.97
3522004.11.05 02:34close1730.071.84480.00001.8557-0.632356.34
3532004.11.10 02:00sell1770.071.85460.00001.8446
3542004.11.10 02:05sell1780.241.85500.00001.8450
3552004.11.10 02:30sell1790.821.85530.00001.8453
3562004.11.10 02:30sell1802.791.85570.00001.8457
3572004.11.10 02:48close1802.791.85550.00001.84575.582361.92
3582004.11.10 02:48close1790.821.85510.00001.84531.642363.56
3592004.11.10 02:48close1780.241.85500.00001.84500.002363.56
3602004.11.10 02:48close1770.071.85530.00001.8446-0.492363.07
3612004.11.11 03:01buy1810.071.84650.00001.8565
3622004.11.11 03:03buy1820.241.84620.00001.8562
3632004.11.11 03:26buy1830.821.84600.00001.8560
3642004.11.11 06:03buy1842.791.84570.00001.8557
3652004.11.11 06:16close1842.791.84590.00001.85575.582368.65
3662004.11.11 06:16close1830.821.84570.00001.8560-2.462366.19
3672004.11.11 06:16close1820.241.84560.00001.8562-1.442364.75
3682004.11.11 06:16close1810.071.84570.00001.8565-0.562364.19
3692004.11.17 01:00sell1850.071.85350.00001.8435
3702004.11.17 05:54sell1860.241.85380.00001.8438
3712004.11.17 05:59sell1870.821.85400.00001.8440
3722004.11.17 06:01sell1882.791.85440.00001.8444
3732004.11.17 06:05close1882.791.85420.00001.84445.582369.77
3742004.11.17 06:05close1870.821.85430.00001.8440-2.462367.31
3752004.11.17 06:06close1860.241.85450.00001.8438-1.682365.63
3762004.11.17 06:06close1850.071.85420.00001.8435-0.492365.14
3772004.11.19 23:00sell1890.071.85760.00001.8476
3782004.11.19 23:52sell1900.241.85980.00001.8498
3792004.11.22 22:19sell1910.821.86020.00001.8502
3802004.11.22 22:24sell1922.791.86050.00001.8505
3812004.11.22 22:29close1922.791.86030.00001.85055.582370.72
3822004.11.22 22:29close1910.821.86070.00001.8502-4.102366.62
3832004.11.22 22:29close1900.241.86100.00001.8498-3.262363.35
3842004.11.22 22:29close1890.071.86090.00001.8476-2.422360.93
3852004.11.23 03:00sell1930.071.85520.00001.8452
3862004.11.23 03:02sell1940.241.85550.00001.8455
3872004.11.23 04:54sell1950.821.85580.00001.8458
3882004.11.23 04:58sell1962.791.85610.00001.8461
3892004.11.23 04:59close1962.791.85590.00001.84615.582366.51
3902004.11.23 04:59close1950.821.85570.00001.84580.822367.33
3912004.11.23 04:59close1940.241.85580.00001.8455-0.722366.61
3922004.11.23 04:59close1930.071.85600.00001.8452-0.562366.05
3932004.11.23 23:00sell1970.071.86880.00001.8588
3942004.11.23 23:10sell1980.241.86910.00001.8591
3952004.11.23 23:11sell1990.821.86950.00001.8595
3962004.11.24 07:45sell2002.791.86980.00001.8598
3972004.11.24 07:45close2002.791.86940.00001.859811.162377.21
3982004.11.24 07:45close1990.821.86950.00001.8595-1.312375.90
3992004.11.24 07:45close1980.241.86890.00001.85910.102376.00
4002004.11.24 07:45close1970.071.86920.00001.8588-0.392375.60
4012004.11.24 22:00sell2010.071.88090.00001.8709
4022004.11.24 22:47sell2020.241.88130.00001.8713
4032004.11.24 22:50sell2030.821.88160.00001.8716
4042004.11.24 22:55sell2042.791.88190.00001.8719
4052004.11.24 22:56close2042.791.88160.00001.87198.372383.97
4062004.11.24 22:56close2030.821.88170.00001.8716-0.822383.15
4072004.11.24 22:57close2020.241.88200.00001.8713-1.682381.47
4082004.11.24 22:57close2010.071.88190.00001.8709-0.702380.77
4092004.11.26 22:00sell2050.071.89480.00001.8848
4102004.11.26 22:00sell2060.241.89510.00001.8851
4112004.11.29 17:36sell2070.821.89550.00001.8855
4122004.11.29 17:36sell2082.791.89580.00001.8858
4132004.11.29 17:37close2082.791.89560.00001.88585.582386.35
4142004.11.29 17:37close2070.821.89550.00001.88550.002386.35
4152004.11.29 17:37close2060.241.89590.00001.8851-2.302384.05
4162004.11.29 17:37close2050.071.89610.00001.8848-1.022383.03
4172004.11.30 02:00sell2090.071.89150.00001.8815
4182004.11.30 08:02sell2100.241.89180.00001.8818
4192004.11.30 08:08sell2110.821.89210.00001.8821
4202004.11.30 08:09sell2122.791.89240.00001.8824
4212004.11.30 08:10close2122.791.89210.00001.88248.372391.40
4222004.11.30 08:10close2110.821.89230.00001.8821-1.642389.76
4232004.11.30 08:10close2100.241.89190.00001.8818-0.242389.52
4242004.11.30 08:10close2090.071.89150.00001.88150.002389.52
4252004.12.01 00:01sell2130.071.90930.00001.8993
4262004.12.01 00:02sell2140.241.90970.00001.8997
4272004.12.01 00:10sell2150.821.91020.00001.9002
4282004.12.01 00:11sell2162.791.91050.00001.9005
4292004.12.01 00:24close2162.791.91030.00001.90055.582395.10
4302004.12.01 00:24close2150.821.91080.00001.9002-4.922390.18
4312004.12.01 00:24close2140.241.91060.00001.8997-2.162388.02
4322004.12.01 00:25close2130.071.91080.00001.8993-1.052386.97
4332004.12.02 02:00sell2170.071.93360.00001.9236
4342004.12.02 02:01sell2180.241.93400.00001.9240
4352004.12.02 02:01sell2190.821.93430.00001.9243
4362004.12.02 02:42sell2202.791.93450.00001.9245
4372004.12.02 02:42close2202.791.93430.00001.92455.582392.55
4382004.12.02 02:42close2190.821.93440.00001.9243-0.822391.73
4392004.12.02 02:42close2180.241.93460.00001.9240-1.442390.29
4402004.12.02 02:43close2170.071.93450.00001.9236-0.632389.66
4412004.12.09 20:00buy2210.071.93170.00001.9417
4422004.12.09 20:00buy2220.241.93140.00001.9414
4432004.12.09 20:00buy2230.821.93110.00001.9411
4442004.12.09 20:00buy2242.791.93080.00001.9408
4452004.12.09 20:00close2242.791.93120.00001.940811.162400.82
4462004.12.09 20:01close2230.821.93110.00001.94110.002400.82
4472004.12.09 20:01close2220.241.93150.00001.94140.242401.06
4482004.12.09 20:01close2210.071.93140.00001.9417-0.212400.85
4492004.12.14 03:00sell2250.071.92270.00001.9127
4502004.12.14 07:54sell2260.241.92320.00001.9132
4512004.12.14 07:54sell2270.821.92350.00001.9135
4522004.12.14 07:56sell2282.791.92380.00001.9138
4532004.12.14 08:01close2282.791.92360.00001.91385.582406.43
4542004.12.14 08:01close2270.821.92370.00001.9135-1.642404.79
4552004.12.14 08:01close2260.241.92380.00001.9132-1.442403.35
4562004.12.14 08:01close2250.071.92400.00001.9127-0.912402.44
4572004.12.15 02:00sell2290.071.92560.00001.9156
4582004.12.15 02:01sell2300.241.92600.00001.9160
4592004.12.15 02:15sell2310.821.92630.00001.9163
4602004.12.15 05:00sell2322.791.92650.00001.9165
4612004.12.15 05:05close2322.791.92620.00001.91658.372410.81
4622004.12.15 05:05close2310.821.92630.00001.91630.002410.81
4632004.12.15 05:06close2300.241.92620.00001.9160-0.482410.33
4642004.12.15 05:06close2290.071.92650.00001.9156-0.632409.70
4652004.12.16 01:00sell2330.071.94230.00001.9323
4662004.12.16 01:04sell2340.241.94270.00001.9327
4672004.12.16 07:39sell2350.821.94300.00001.9330
4682004.12.16 08:24sell2362.791.94340.00001.9334
4692004.12.16 08:29close2362.791.94320.00001.93345.582415.28
4702004.12.16 08:30close2350.821.94330.00001.9330-2.462412.82
4712004.12.16 08:30close2340.241.94350.00001.9327-1.922410.90
4722004.12.16 08:30close2330.071.94360.00001.9323-0.912409.99
4732004.12.20 21:00sell2370.071.94730.00001.9373
4742004.12.20 21:01sell2380.241.94770.00001.9377
4752004.12.20 23:13sell2390.821.94810.00001.9381
4762004.12.20 23:16sell2402.791.94840.00001.9384
4772004.12.20 23:16close2402.791.94810.00001.93848.372418.36
4782004.12.20 23:16close2390.821.94830.00001.9381-1.642416.72
4792004.12.20 23:16close2380.241.94870.00001.9377-2.402414.32
4802004.12.20 23:17close2370.071.94860.00001.9373-0.912413.41
4812004.12.22 01:00buy2410.071.92920.00001.9392
4822004.12.22 01:21buy2420.241.92890.00001.9389
4832004.12.22 01:21buy2430.821.92860.00001.9386
4842004.12.22 01:22buy2442.791.92800.00001.9380
4852004.12.22 01:23close2442.791.92830.00001.93808.372421.78
4862004.12.22 01:23close2430.821.92820.00001.9386-3.282418.50
4872004.12.22 01:23close2420.241.92860.00001.9389-0.722417.78
4882004.12.22 01:23close2410.071.92850.00001.9392-0.492417.29
4892004.12.22 21:00buy2450.071.91640.00001.9264
4902004.12.22 21:00buy2460.241.91600.00001.9260
4912004.12.22 21:01buy2470.821.91570.00001.9257
4922004.12.22 21:31buy2482.791.91540.00001.9254
4932004.12.22 22:38close2482.791.91560.00001.92545.582422.87
4942004.12.22 22:39close2470.821.91550.00001.9257-1.642421.23
4952004.12.22 22:39close2460.241.91590.00001.9260-0.242420.99
4962004.12.22 22:39close2450.071.91570.00001.9264-0.492420.50
4972004.12.28 03:00sell2490.071.93300.00001.9230
4982004.12.28 04:16sell2500.241.93350.00001.9235
4992004.12.28 07:04sell2510.821.93390.00001.9239
5002004.12.28 07:47sell2522.791.93420.00001.9242
5012004.12.28 07:47close2522.791.93400.00001.92425.582426.08
5022004.12.28 07:47close2510.821.93410.00001.9239-1.642424.44
5032004.12.28 07:47close2500.241.93360.00001.9235-0.242424.20
5042004.12.28 07:47close2490.071.93380.00001.9230-0.562423.64
5052004.12.30 00:01buy2530.071.91880.00001.9288
5062004.12.30 00:01buy2540.241.91840.00001.9284
5072004.12.30 00:02buy2550.821.91810.00001.9281
5082004.12.30 01:00buy2562.791.91780.00001.9278
5092004.12.30 01:42close2562.791.91800.00001.92785.582429.22
5102004.12.30 01:42close2550.821.91790.00001.9281-1.642427.58
5112004.12.30 01:42close2540.241.91820.00001.9284-0.482427.10
5122004.12.30 01:42close2530.071.91810.00001.9288-0.492426.61
5132005.01.03 22:00buy2570.071.90490.00001.9149
5142005.01.03 22:01buy2580.241.90460.00001.9146
5152005.01.03 22:13buy2590.821.90430.00001.9143
5162005.01.03 22:25buy2602.791.90400.00001.9140
5172005.01.03 22:27close2602.791.90430.00001.91408.372434.98
5182005.01.03 22:27close2590.821.90420.00001.9143-0.822434.16
5192005.01.03 22:28close2580.241.90410.00001.9146-1.202432.96
5202005.01.03 22:28close2570.071.90440.00001.9149-0.352432.61
5212005.01.05 02:00buy2610.071.88360.00001.8936
5222005.01.05 02:40buy2620.241.88330.00001.8933
5232005.01.05 02:49buy2630.821.88300.00001.8930
5242005.01.05 03:26buy2642.791.88270.00001.8927
5252005.01.05 03:29close2642.791.88300.00001.89278.372440.98
5262005.01.05 03:29close2630.821.88280.00001.8930-1.642439.34
5272005.01.05 03:29close2620.241.88290.00001.8933-0.962438.38
5282005.01.05 03:29close2610.071.88270.00001.8936-0.632437.75
5292005.01.10 03:00buy2650.071.87240.00001.8824
5302005.01.10 03:00buy2660.241.87220.00001.8822
5312005.01.10 03:01buy2670.821.87190.00001.8819
5322005.01.10 03:17buy2682.791.87150.00001.8815
5332005.01.10 03:18close2682.791.87170.00001.88155.582443.33
5342005.01.10 03:18close2670.821.87190.00001.88190.002443.33
5352005.01.10 03:18close2660.241.87180.00001.8822-0.962442.37
5362005.01.10 03:18close2650.071.87210.00001.8824-0.212442.16
5372005.01.13 02:00sell2690.071.89040.00001.8804
5382005.01.13 05:54sell2700.241.89070.00001.8807
5392005.01.13 06:57sell2710.821.89100.00001.8810
5402005.01.13 07:31sell2722.791.89130.00001.8813
5412005.01.13 08:03close2722.791.89110.00001.88135.582447.74
5422005.01.13 08:03close2710.821.89120.00001.8810-1.642446.10
5432005.01.13 08:03close2700.241.89070.00001.88070.002446.10
5442005.01.13 08:03close2690.071.89090.00001.8804-0.352445.75
5452005.01.18 23:00sell2730.071.86660.00001.8566
5462005.01.19 02:30sell2740.241.86710.00001.8571
5472005.01.19 02:35sell2750.821.86740.00001.8574
5482005.01.19 03:43sell2762.791.86770.00001.8577
5492005.01.19 03:43close2762.791.86750.00001.85775.582451.33
5502005.01.19 03:44close2750.821.86740.00001.85740.002451.33
5512005.01.19 03:44close2740.241.86780.00001.8571-1.682449.65
5522005.01.19 03:44close2730.071.86790.00001.8566-1.022448.63
5532005.01.26 03:00buy2770.071.86770.00001.8777
5542005.01.26 03:38buy2780.241.86740.00001.8774
5552005.01.26 03:51buy2790.821.86710.00001.8771
5562005.01.26 11:05t/p2780.241.87740.00001.877424.002472.63
5572005.01.26 11:05t/p2790.821.87710.00001.877182.002554.63
5582005.01.26 11:05close2770.071.87740.00001.87776.792561.42
5592005.01.27 01:00sell2800.081.88150.00001.8715
5602005.01.27 01:02sell2810.271.88200.00001.8720
5612005.01.27 02:48sell2820.921.88220.00001.8722
5622005.01.27 03:59sell2833.131.88260.00001.8726
5632005.01.27 04:02close2833.131.88220.00001.872612.522573.94
5642005.01.27 04:02close2820.921.88230.00001.8722-0.922573.02
5652005.01.27 04:02close2810.271.88210.00001.8720-0.272572.75
5662005.01.27 04:02close2800.081.88260.00001.8715-0.882571.87
5672005.01.28 03:00sell2840.081.88720.00001.8772
5682005.01.28 03:00sell2850.271.88780.00001.8778
5692005.01.28 03:04sell2860.921.88820.00001.8782
5702005.01.28 04:23sell2873.131.88850.00001.8785
5712005.01.28 04:24close2873.131.88800.00001.878515.652587.52
5722005.01.28 04:24close2860.921.88790.00001.87822.762590.28
5732005.01.28 04:24close2850.271.88830.00001.8778-1.352588.93
5742005.01.28 04:24close2840.081.88820.00001.8772-0.802588.13
5752005.01.31 03:00sell2880.081.88440.00001.8744
5762005.01.31 03:01sell2890.271.88470.00001.8747
5772005.01.31 03:22sell2900.921.88500.00001.8750
5782005.01.31 03:27sell2913.131.88530.00001.8753
5792005.01.31 03:39close2913.131.88500.00001.87539.392597.52
5802005.01.31 03:39close2900.921.88510.00001.8750-0.922596.60
5812005.01.31 03:39close2890.271.88540.00001.8747-1.892594.71
5822005.01.31 03:40close2880.081.88530.00001.8744-0.722593.99
5832005.02.01 02:00buy2920.081.88570.00001.8957
5842005.02.01 02:01buy2930.271.88540.00001.8954
5852005.02.01 02:03buy2940.921.88510.00001.8951
5862005.02.01 02:09buy2953.131.88470.00001.8947
5872005.02.01 02:11close2953.131.88490.00001.89476.262600.25
5882005.02.01 02:12close2940.921.88470.00001.8951-3.682596.57
5892005.02.01 02:12close2930.271.88480.00001.8954-1.622594.95
5902005.02.01 02:12close2920.081.88450.00001.8957-0.962593.99
5912005.02.01 21:00buy2960.081.88440.00001.8944
5922005.02.01 21:00buy2970.271.88410.00001.8941
5932005.02.01 21:07buy2980.921.88370.00001.8937
5942005.02.01 21:09buy2993.131.88340.00001.8934
5952005.02.01 21:16close2993.131.88360.00001.89346.262600.25
5962005.02.01 21:16close2980.921.88340.00001.8937-2.762597.49
5972005.02.01 21:17close2970.271.88330.00001.8941-2.162595.33
5982005.02.01 21:17close2960.081.88340.00001.8944-0.802594.53
5992005.02.04 00:01buy3000.081.88210.00001.8921
6002005.02.04 00:04buy3010.271.88180.00001.8918
6012005.02.04 00:30buy3020.921.88150.00001.8915
6022005.02.04 01:21buy3033.131.88120.00001.8912
6032005.02.04 01:22close3033.131.88140.00001.89126.262600.79
6042005.02.04 01:22close3020.921.88150.00001.89150.002600.79
6052005.02.04 01:23close3010.271.88120.00001.8918-1.622599.17
6062005.02.04 01:23close3000.081.88140.00001.8921-0.562598.61
6072005.02.08 03:00buy3040.081.85760.00001.8676
6082005.02.08 03:05buy3050.271.85730.00001.8673
6092005.02.08 03:13buy3060.921.85670.00001.8667
6102005.02.08 05:29buy3073.131.85620.00001.8662
6112005.02.08 05:32close3073.131.85660.00001.866212.522611.13
6122005.02.08 05:32close3060.921.85650.00001.8667-1.842609.29
6132005.02.08 05:33close3050.271.85620.00001.8673-2.972606.32
6142005.02.08 05:33close3040.081.85610.00001.8676-1.202605.12
6152005.02.11 02:00sell3080.081.86850.00001.8585
6162005.02.11 02:59sell3090.271.86890.00001.8589
6172005.02.11 07:49sell3100.921.86920.00001.8592
6182005.02.11 07:50sell3113.131.86970.00001.8597
6192005.02.11 07:51close3113.131.86950.00001.85976.262611.38
6202005.02.11 07:51close3100.921.86980.00001.8592-5.522605.86
6212005.02.11 07:51close3090.271.86970.00001.8589-2.162603.70
6222005.02.11 07:51close3080.081.86950.00001.8585-0.802602.90
6232005.02.14 22:00sell3120.081.88820.00001.8782
6242005.02.14 22:03sell3130.271.88850.00001.8785
6252005.02.14 22:24sell3140.921.88880.00001.8788
6262005.02.15 07:53sell3153.131.88910.00001.8791
6272005.02.15 07:53close3153.131.88880.00001.87919.392612.29
6282005.02.15 07:53close3140.921.88890.00001.8788-2.392609.89
6292005.02.15 07:53close3130.271.88900.00001.8785-1.782608.11
6302005.02.15 07:54close3120.081.88890.00001.8782-0.692607.42
6312005.02.16 03:00sell3160.081.89320.00001.8832
6322005.02.16 03:10sell3170.271.89350.00001.8835
6332005.02.16 03:35sell3180.921.89380.00001.8838
6342005.02.16 03:59sell3193.131.89420.00001.8842
6352005.02.16 04:27close3193.131.89400.00001.88426.262613.68
6362005.02.16 04:27close3180.921.89410.00001.8838-2.762610.92
6372005.02.16 04:27close3170.271.89430.00001.8835-2.162608.76
6382005.02.16 04:27close3160.081.89440.00001.8832-0.962607.80
6392005.02.16 23:00buy3200.081.88550.00001.8955
6402005.02.16 23:01buy3210.271.88520.00001.8952
6412005.02.16 23:52buy3220.921.88490.00001.8949
6422005.02.16 23:56buy3233.131.88450.00001.8945
6432005.02.16 23:56close3233.131.88470.00001.89456.262614.06
6442005.02.16 23:56close3220.921.88480.00001.8949-0.922613.14
6452005.02.16 23:56close3210.271.88470.00001.8952-1.352611.79
6462005.02.16 23:56close3200.081.88430.00001.8955-0.962610.83
6472005.02.18 03:00sell3240.081.89250.00001.8825
6482005.02.18 03:03sell3250.271.89290.00001.8829
6492005.02.18 03:10sell3260.921.89330.00001.8833
6502005.02.18 03:59sell3273.131.89360.00001.8836
6512005.02.18 04:04close3273.131.89340.00001.88366.262617.09
6522005.02.18 04:04close3260.921.89330.00001.88330.002617.09
6532005.02.18 04:04close3250.271.89350.00001.8829-1.622615.47
6542005.02.18 04:04close3240.081.89370.00001.8825-0.962614.51
6552005.02.22 00:01sell3280.081.89610.00001.8861
6562005.02.22 00:01sell3290.271.89630.00001.8863
6572005.02.22 00:04sell3300.921.89660.00001.8866
6582005.02.22 00:41sell3313.131.89700.00001.8870
6592005.02.22 00:58close3313.131.89660.00001.887012.522627.03
6602005.02.22 00:58close3300.921.89670.00001.8866-0.922626.11
6612005.02.22 00:58close3290.271.89680.00001.8863-1.352624.76
6622005.02.22 00:58close3280.081.89700.00001.8861-0.722624.04
6632005.02.25 00:01sell3320.081.90890.00001.8989
6642005.02.25 00:05sell3330.271.90930.00001.8993
6652005.02.25 01:12sell3340.921.90960.00001.8996
6662005.02.25 01:43sell3353.131.90990.00001.8999
6672005.02.25 01:44close3353.131.90950.00001.899912.522636.56
6682005.02.25 01:44close3340.921.90990.00001.8996-2.762633.80
6692005.02.25 01:44close3330.271.90960.00001.8993-0.812632.99
6702005.02.25 01:45close3320.081.90970.00001.8989-0.642632.35
6712005.03.04 03:00buy3360.081.90770.00001.9177
6722005.03.04 03:09buy3370.271.90730.00001.9173
6732005.03.04 04:33buy3380.921.90690.00001.9169
6742005.03.04 05:44buy3393.131.90660.00001.9166
6752005.03.04 05:45close3393.131.90690.00001.91669.392641.74
6762005.03.04 05:45close3380.921.90680.00001.9169-0.922640.82
6772005.03.04 05:45close3370.271.90700.00001.9173-0.812640.01
6782005.03.04 05:45close3360.081.90670.00001.9177-0.802639.21
6792005.03.07 03:00sell3400.081.92310.00001.9131
6802005.03.07 03:00sell3410.271.92360.00001.9136
6812005.03.07 03:09sell3420.921.92390.00001.9139
6822005.03.07 11:28t/p3420.921.91390.00001.913992.002731.21
6832005.03.07 11:28close3410.271.91390.00001.913626.192757.40
6842005.03.07 11:28close3400.081.91410.00001.91317.202764.60
6852005.03.08 03:00buy3430.081.91650.00001.9265
6862005.03.08 03:01buy3440.271.91600.00001.9260
6872005.03.08 03:12buy3450.921.91560.00001.9256
6882005.03.08 03:17buy3463.131.91530.00001.9253
6892005.03.08 03:17close3463.131.91550.00001.92536.262770.86
6902005.03.08 03:17close3450.921.91540.00001.9256-1.842769.02
6912005.03.08 03:17close3440.271.91570.00001.9260-0.812768.21
6922005.03.08 03:17close3430.081.91550.00001.9265-0.802767.41
6932005.03.09 01:00sell3470.081.92840.00001.9184
6942005.03.09 01:01sell3480.271.92860.00001.9186
6952005.03.09 01:07sell3490.921.92890.00001.9189
6962005.03.09 01:09sell3503.131.92930.00001.9193
6972005.03.09 01:13close3503.131.92910.00001.91936.262773.67
6982005.03.09 01:13close3490.921.92930.00001.9189-3.682769.99
6992005.03.09 01:13close3480.271.92920.00001.9186-1.622768.37
7002005.03.09 01:13close3470.081.92930.00001.9184-0.722767.65
7012005.03.15 01:00buy3510.081.91380.00001.9238
7022005.03.15 01:18buy3520.271.91350.00001.9235
7032005.03.15 01:22buy3530.921.91310.00001.9231
7042005.03.15 01:32buy3543.131.91280.00001.9228
7052005.03.15 01:42close3543.131.91300.00001.92286.262773.91
7062005.03.15 01:43close3530.921.91290.00001.9231-1.842772.07
7072005.03.15 01:43close3520.271.91280.00001.9235-1.892770.18
7082005.03.15 01:43close3510.081.91310.00001.9238-0.562769.62
7092005.03.16 23:00sell3550.081.92660.00001.9166
7102005.03.16 23:05sell3560.271.92710.00001.9171
7112005.03.16 23:10sell3570.921.92750.00001.9175
7122005.03.16 23:10sell3583.131.92780.00001.9178
7132005.03.16 23:11close3583.131.92750.00001.91789.392779.01
7142005.03.16 23:11close3570.921.92770.00001.9175-1.842777.17
7152005.03.16 23:11close3560.271.92810.00001.9171-2.702774.47
7162005.03.16 23:12close3550.081.92830.00001.9166-1.362773.11
7172005.03.21 22:00buy3590.081.89890.00001.9089
7182005.03.21 22:00buy3600.271.89860.00001.9086
7192005.03.21 22:13buy3610.921.89830.00001.9083
7202005.03.21 22:23buy3623.131.89800.00001.9080
7212005.03.21 22:34close3623.131.89820.00001.90806.262779.37
7222005.03.21 22:34close3610.921.89780.00001.9083-4.602774.77
7232005.03.21 22:34close3600.271.89790.00001.9086-1.892772.88
7242005.03.21 22:34close3590.081.89750.00001.9089-1.122771.76
7252005.03.24 01:00buy3630.081.87040.00001.8804
7262005.03.24 01:18buy3640.271.87020.00001.8802
7272005.03.24 01:18buy3650.921.86990.00001.8799
7282005.03.24 01:23buy3663.131.86950.00001.8795
7292005.03.24 01:29close3663.131.86990.00001.879512.522784.28
7302005.03.24 01:29close3650.921.86980.00001.8799-0.922783.36
7312005.03.24 01:29close3640.271.87010.00001.8802-0.272783.09
7322005.03.24 01:29close3630.081.86990.00001.8804-0.402782.69
7332005.03.25 22:00buy3670.081.86980.00001.8798
7342005.03.28 01:28buy3680.271.86950.00001.8795
7352005.03.28 02:12buy3690.921.86920.00001.8792
7362005.03.28 02:37buy3703.131.86860.00001.8786
7372005.03.28 02:37close3703.131.86890.00001.87869.392792.08
7382005.03.28 02:38close3690.921.86870.00001.8792-4.602787.48
7392005.03.28 02:38close3680.271.86860.00001.8795-2.432785.05
7402005.03.28 02:39close3670.081.86880.00001.8798-0.682784.37
7412005.03.29 23:00sell3710.081.87400.00001.8640
7422005.03.29 23:03sell3720.271.87430.00001.8643
7432005.03.29 23:08sell3730.921.87460.00001.8646
7442005.03.30 00:06sell3743.131.87490.00001.8649
7452005.03.30 01:18close3743.131.87470.00001.86496.262790.63
7462005.03.30 01:18close3730.921.87500.00001.8646-5.152785.48
7472005.03.30 01:18close3720.271.87490.00001.8643-2.052783.43
7482005.03.30 01:18close3710.081.87510.00001.8640-1.012782.42
7492005.04.01 03:00sell3750.081.88770.00001.8777
7502005.04.01 03:02sell3760.271.88800.00001.8780
7512005.04.01 08:22sell3770.921.88830.00001.8783
7522005.04.01 08:23sell3783.131.88860.00001.8786
7532005.04.01 08:24close3783.131.88830.00001.87869.392791.81
7542005.04.01 08:24close3770.921.88840.00001.8783-0.922790.89
7552005.04.01 08:24close3760.271.88790.00001.87800.272791.16
7562005.04.01 08:24close3750.081.88810.00001.8777-0.322790.84
7572005.04.04 20:00buy3790.081.87510.00001.8851
7582005.04.04 20:03buy3800.271.87480.00001.8848
7592005.04.04 20:03buy3810.921.87440.00001.8844
7602005.04.05 03:13buy3823.131.87420.00001.8842
7612005.04.05 03:13close3823.131.87470.00001.884215.652806.49
7622005.04.05 03:13close3810.921.87460.00001.88443.182809.67
7632005.04.05 03:13close3800.271.87500.00001.88480.932810.61
7642005.04.05 03:13close3790.081.87480.00001.8851-0.122810.48
7652005.04.07 01:00sell3830.081.87920.00001.8692
7662005.04.07 01:13sell3840.271.87950.00001.8695
7672005.04.07 01:19sell3850.921.87980.00001.8698
7682005.04.07 01:23sell3863.131.88010.00001.8701
7692005.04.07 01:27close3863.131.87990.00001.87016.262816.74
7702005.04.07 01:27close3850.921.88030.00001.8698-4.602812.14
7712005.04.07 01:27close3840.271.88020.00001.8695-1.892810.25
7722005.04.07 01:27close3830.081.88050.00001.8692-1.042809.21
7732005.04.11 20:00sell3870.081.89120.00001.8812
7742005.04.11 20:05sell3880.271.89150.00001.8815
7752005.04.12 02:00sell3890.921.89180.00001.8818
7762005.04.12 02:02sell3903.131.89230.00001.8823
7772005.04.12 02:05close3903.131.89210.00001.88236.262815.47
7782005.04.12 02:05close3890.921.89250.00001.8818-6.442809.03
7792005.04.12 02:06close3880.271.89240.00001.8815-2.862806.17
7802005.04.12 02:06close3870.081.89220.00001.8812-0.932805.24
7812005.04.14 23:00buy3910.081.88180.00001.8918
7822005.04.14 23:04buy3920.271.88150.00001.8915
7832005.04.14 23:09buy3930.921.88110.00001.8911
7842005.04.14 23:29buy3943.131.88080.00001.8908
7852005.04.14 23:31close3943.131.88100.00001.89086.262811.50
7862005.04.14 23:31close3930.921.88070.00001.8911-3.682807.82
7872005.04.14 23:32close3920.271.88060.00001.8915-2.432805.39
7882005.04.14 23:32close3910.081.88080.00001.8918-0.802804.59
7892005.04.19 00:01sell3950.081.90400.00001.8940
7902005.04.19 00:01sell3960.271.90440.00001.8944
7912005.04.19 00:51sell3970.921.90470.00001.8947
7922005.04.19 06:44sell3983.131.90500.00001.8950
7932005.04.19 06:45close3983.131.90450.00001.895015.652820.24
7942005.04.19 06:45close3970.921.90470.00001.89470.002820.24
7952005.04.19 06:45close3960.271.90480.00001.8944-1.082819.16
7962005.04.19 06:45close3950.081.90460.00001.8940-0.482818.68
7972005.04.20 02:00sell3990.081.91670.00001.9067
7982005.04.20 02:01sell4000.271.91710.00001.9071
7992005.04.20 02:03sell4010.921.91740.00001.9074
8002005.04.20 02:05sell4023.131.91770.00001.9077
8012005.04.20 02:05close4023.131.91750.00001.90776.262824.94
8022005.04.20 02:06close4010.921.91760.00001.9074-1.842823.10
8032005.04.20 02:06close4000.271.91790.00001.9071-2.162820.94
8042005.04.20 02:06close3990.081.91770.00001.9067-0.802820.14
8052005.04.21 02:00sell4030.081.91860.00001.9086
8062005.04.21 02:00sell4040.271.91910.00001.9091
8072005.04.21 02:10sell4050.921.91950.00001.9095
8082005.04.21 02:15sell4063.131.91980.00001.9098
8092005.04.21 02:16close4063.131.91960.00001.90986.262826.40
8102005.04.21 02:16close4050.921.91980.00001.9095-2.762823.64
8112005.04.21 02:16close4040.271.92010.00001.9091-2.702820.94
8122005.04.21 02:17close4030.081.91990.00001.9086-1.042819.90
8132005.04.22 02:00buy4070.081.90850.00001.9185
8142005.04.22 02:00buy4080.271.90820.00001.9182
8152005.04.22 02:01buy4090.921.90790.00001.9179
8162005.04.22 02:27buy4103.131.90760.00001.9176
8172005.04.22 02:28close4103.131.90780.00001.91766.262826.16
8182005.04.22 02:28close4090.921.90790.00001.91790.002826.16
8192005.04.22 02:28close4080.271.90770.00001.9182-1.352824.81
8202005.04.22 02:29close4070.081.90780.00001.9185-0.562824.25
8212005.04.25 00:01sell4110.081.91690.00001.9069
8222005.04.25 00:19sell4120.271.91730.00001.9073
8232005.04.25 00:31sell4130.921.91760.00001.9076
8242005.04.26 09:04t/p4130.921.90760.00001.907690.532914.78
8252005.04.26 09:04close4120.271.90750.00001.907326.032940.81
8262005.04.26 09:04close4110.081.90770.00001.90697.232948.04
8272005.04.26 22:00buy4140.091.90620.00001.9162
8282005.04.26 22:11buy4150.311.90580.00001.9158
8292005.04.27 00:02buy4161.051.90540.00001.9154
8302005.04.27 02:03buy4173.571.90500.00001.9150
8312005.04.27 02:03close4173.571.90530.00001.915010.712958.75
8322005.04.27 02:03close4161.051.90520.00001.9154-2.102956.65
8332005.04.27 02:03close4150.311.90500.00001.9158-2.032954.62
8342005.04.27 02:04close4140.091.90520.00001.9162-0.772953.85
8352005.04.28 02:00buy4180.091.90560.00001.9156
8362005.04.28 02:00buy4190.311.90520.00001.9152
8372005.04.28 04:14buy4201.051.90490.00001.9149
8382005.04.28 04:21buy4213.571.90460.00001.9146
8392005.04.28 04:21close4213.571.90480.00001.91467.142960.99
8402005.04.28 04:21close4201.051.90470.00001.9149-2.102958.89
8412005.04.28 04:21close4190.311.90500.00001.9152-0.622958.27
8422005.04.28 04:21close4180.091.90490.00001.9156-0.632957.64
8432005.04.29 00:01sell4220.091.90720.00001.8972
8442005.04.29 00:01sell4230.311.90780.00001.8978
8452005.04.29 00:07sell4241.051.90820.00001.8982
8462005.04.29 00:08sell4253.571.90850.00001.8985
8472005.04.29 00:08close4253.571.90810.00001.898514.282971.92
8482005.04.29 00:09close4241.051.90830.00001.8982-1.052970.87
8492005.04.29 00:09close4230.311.90800.00001.8978-0.622970.25
8502005.04.29 00:09close4220.091.90810.00001.8972-0.812969.44
8512005.05.03 02:00buy4260.091.89380.00001.9038
8522005.05.03 02:01buy4270.311.89340.00001.9034
8532005.05.03 02:06buy4281.051.89310.00001.9031
8542005.05.03 02:08buy4293.571.89270.00001.9027
8552005.05.03 02:09close4293.571.89290.00001.90277.142976.58
8562005.05.03 02:09close4281.051.89270.00001.9031-4.202972.38
8572005.05.03 02:09close4270.311.89260.00001.9034-2.482969.90
8582005.05.03 02:10close4260.091.89250.00001.9038-1.172968.73
8592005.05.05 20:00sell4300.091.90450.00001.8945
8602005.05.05 20:00sell4310.311.90480.00001.8948
8612005.05.05 20:06sell4321.051.90510.00001.8951
8622005.05.05 20:09sell4333.571.90540.00001.8954
8632005.05.05 20:10close4333.571.90500.00001.895414.282983.01
8642005.05.05 20:10close4321.051.90510.00001.89510.002983.01
8652005.05.05 20:11close4310.311.90520.00001.8948-1.242981.77
8662005.05.05 20:11close4300.091.90550.00001.8945-0.902980.87
8672005.05.06 00:01sell4340.091.90290.00001.8929
8682005.05.06 00:01sell4350.311.90340.00001.8934
8692005.05.06 00:01sell4361.051.90370.00001.8937
8702005.05.06 14:34t/p4350.311.89340.00001.893431.003011.87
8712005.05.06 14:34t/p4361.051.89370.00001.8937105.003116.87
8722005.05.06 14:34close4340.091.89340.00001.89298.553125.42
8732005.05.09 03:00buy4370.091.89110.00001.9011
8742005.05.09 03:00buy4380.311.89080.00001.9008
8752005.05.09 03:03buy4391.051.89050.00001.9005
8762005.05.09 03:08buy4403.571.89020.00001.9002
8772005.05.09 03:09close4403.571.89040.00001.90027.143132.56
8782005.05.09 03:09close4391.051.89030.00001.9005-2.103130.46
8792005.05.09 03:10close4380.311.89010.00001.9008-2.173128.29
8802005.05.09 03:10close4370.091.88980.00001.9011-1.173127.12
8812005.05.16 20:00buy4410.091.83730.00001.8473
8822005.05.16 20:00buy4420.311.83700.00001.8470
8832005.05.16 21:25buy4431.051.83670.00001.8467
8842005.05.17 02:05buy4443.571.83630.00001.8463
8852005.05.17 02:05close4443.571.83650.00001.84637.143134.26
8862005.05.17 02:05close4431.051.83640.00001.8467-1.623132.65
8872005.05.17 02:05close4420.311.83680.00001.8470-0.173132.48
8882005.05.17 02:05close4410.091.83660.00001.8473-0.503131.98
8892005.05.23 03:00buy4450.091.82590.00001.8359
8902005.05.23 03:00buy4460.311.82550.00001.8355
8912005.05.24 13:54t/p4460.311.83550.00001.835531.453163.43
8922005.05.24 13:54close4450.091.83550.00001.83598.773172.21
8932005.05.27 02:00buy4470.101.82120.00001.8312
8942005.05.27 15:59buy4480.341.82080.00001.8308
8952005.05.30 02:07buy4491.161.82040.00001.8304
8962005.05.30 02:13buy4503.941.81990.00001.8299
8972005.05.30 02:14close4503.941.82030.00001.829915.763187.97
8982005.05.30 02:14close4491.161.82020.00001.8304-2.323185.65
8992005.05.30 02:15close4480.341.81990.00001.8308-2.563183.08
9002005.05.30 02:15close4470.101.81980.00001.8312-1.253181.83
9012005.05.30 23:00buy4510.101.82400.00001.8340
9022005.05.30 23:00buy4520.341.82380.00001.8338
9032005.05.30 23:18buy4531.161.82340.00001.8334
9042005.05.30 23:18buy4543.941.82290.00001.8329
9052005.05.30 23:18close4543.941.82340.00001.832919.703201.53
9062005.05.30 23:19close4531.161.82330.00001.8334-1.163200.37
9072005.05.30 23:19close4520.341.82340.00001.8338-1.363199.01
9082005.05.30 23:19close4510.101.82350.00001.8340-0.503198.51
9092005.06.02 03:00buy4550.101.81170.00001.8217
9102005.06.02 03:28buy4560.341.81130.00001.8213
9112005.06.02 06:32buy4571.161.81070.00001.8207
9122005.06.02 06:33buy4583.941.81030.00001.8203
9132005.06.02 06:36close4583.941.81070.00001.820315.763214.27
9142005.06.02 06:36close4571.161.81050.00001.8207-2.323211.95
9152005.06.02 06:36close4560.341.81060.00001.8213-2.383209.57
9162005.06.02 06:37close4550.101.81030.00001.8217-1.403208.17
9172005.06.03 01:00sell4590.101.81550.00001.8055
9182005.06.03 01:00sell4600.341.81580.00001.8058
9192005.06.03 01:13sell4611.161.81610.00001.8061
9202005.06.03 01:32sell4623.941.81640.00001.8064
9212005.06.03 01:32close4623.941.81620.00001.80647.883216.05
9222005.06.03 01:32close4611.161.81630.00001.8061-2.323213.73
9232005.06.03 01:32close4600.341.81650.00001.8058-2.383211.35
9242005.06.03 01:33close4590.101.81640.00001.8055-0.903210.45
9252005.06.08 01:00sell4630.101.83320.00001.8232
9262005.06.08 01:03sell4640.341.83350.00001.8235
9272005.06.08 01:15sell4651.161.83370.00001.8237
9282005.06.08 01:23sell4663.941.83400.00001.8240
9292005.06.08 01:24close4663.941.83370.00001.824011.823222.27
9302005.06.08 01:24close4651.161.83410.00001.8237-4.643217.63
9312005.06.08 01:24close4640.341.83420.00001.8235-2.383215.25
9322005.06.08 01:24close4630.101.83390.00001.8232-0.703214.55
9332005.06.10 00:01buy4670.101.82120.00001.8312
9342005.06.10 00:01buy4680.341.82090.00001.8309
9352005.06.10 00:01buy4691.161.82050.00001.8305
9362005.06.10 07:54buy4703.941.82020.00001.8302
9372005.06.10 07:54close4703.941.82040.00001.83027.883222.43
9382005.06.10 07:54close4691.161.82020.00001.8305-3.483218.95
9392005.06.10 07:54close4680.341.82050.00001.8309-1.363217.59
9402005.06.10 07:54close4670.101.82080.00001.8312-0.403217.19
9412005.06.13 20:00buy4710.101.80710.00001.8171
9422005.06.13 20:00buy4720.341.80670.00001.8167
9432005.06.13 20:00buy4731.161.80640.00001.8164
9442005.06.13 20:00buy4743.941.80590.00001.8159
9452005.06.13 20:00close4743.941.80640.00001.815919.703236.89
9462005.06.13 20:01close4731.161.80630.00001.8164-1.163235.73
9472005.06.13 20:01close4720.341.80650.00001.8167-0.683235.05
9482005.06.13 20:01close4710.101.80640.00001.8171-0.703234.35
9492005.06.16 03:00sell4750.101.82010.00001.8101
9502005.06.16 03:04sell4760.341.82040.00001.8104
9512005.06.16 04:12sell4771.161.82070.00001.8107
9522005.06.16 08:31sell4783.941.82120.00001.8112
9532005.06.16 08:32close4783.941.82100.00001.81127.883242.23
9542005.06.16 08:32close4771.161.82000.00001.81078.123250.35
9552005.06.16 08:32close4760.341.82010.00001.81041.023251.37
9562005.06.16 08:32close4750.101.82000.00001.81010.103251.47
9572005.06.20 02:00sell4790.101.82580.00001.8158
9582005.06.20 02:00sell4800.341.82610.00001.8161
9592005.06.20 02:04sell4811.161.82640.00001.8164
9602005.06.20 02:05sell4823.941.82690.00001.8169
9612005.06.20 03:59close4823.941.82660.00001.816911.823263.29
9622005.06.20 03:59close4811.161.82670.00001.8164-3.483259.81
9632005.06.20 03:59close4800.341.82680.00001.8161-2.383257.43
9642005.06.20 03:59close4790.101.82700.00001.8158-1.203256.23
9652005.06.22 23:00buy4830.101.82210.00001.8321
9662005.06.22 23:12buy4840.341.82190.00001.8319
9672005.06.22 23:16buy4851.161.82160.00001.8316
9682005.06.23 00:16buy4863.941.82120.00001.8312
9692005.06.23 00:16close4863.941.82140.00001.83127.883264.11
9702005.06.23 00:17close4851.161.82150.00001.83163.923268.03
9712005.06.23 00:17close4840.341.82140.00001.8319-0.213267.82
9722005.06.23 00:17close4830.101.82150.00001.8321-0.163267.66
9732005.06.29 01:00buy4870.101.81720.00001.8272
9742005.06.29 01:19buy4880.341.81690.00001.8269
9752005.06.29 01:29buy4891.161.81660.00001.8266
9762005.06.29 01:41buy4903.941.81630.00001.8263
9772005.06.29 01:41close4903.941.81650.00001.82637.883275.54
9782005.06.29 01:41close4891.161.81640.00001.8266-2.323273.22
9792005.06.29 01:41close4880.341.81610.00001.8269-2.723270.50
9802005.06.29 01:42close4870.101.81620.00001.8272-1.003269.50
9812005.06.29 23:00buy4910.101.80680.00001.8168
9822005.06.30 01:37buy4920.341.80630.00001.8163
9832005.06.30 02:23buy4931.161.80600.00001.8160
9842005.06.30 03:45buy4943.941.80580.00001.8158
9852005.06.30 03:45close4943.941.80630.00001.815819.703289.20
9862005.06.30 03:45close4931.161.80620.00001.81602.323291.52
9872005.06.30 03:45close4920.341.80660.00001.81631.023292.54
9882005.06.30 03:45close4910.101.80640.00001.81680.043292.57
9892005.06.30 23:00buy4950.101.79190.00001.8019
9902005.06.30 23:00buy4960.341.79160.00001.8016
9912005.06.30 23:50buy4971.161.79120.00001.8012
9922005.06.30 23:57buy4983.941.79080.00001.8008
9932005.06.30 23:59close4983.941.79110.00001.800811.823304.39
9942005.06.30 23:59close4971.161.79120.00001.80120.003304.39
9952005.06.30 23:59close4960.341.79090.00001.8016-2.383302.01
9962005.06.30 23:59close4950.101.79100.00001.8019-0.903301.11
9972005.07.07 22:00buy4990.101.74400.00001.7540
9982005.07.07 23:20buy5000.341.74370.00001.7537
9992005.07.08 00:03buy5011.161.74340.00001.7534
10002005.07.08 00:04buy5023.941.74320.00001.7532
10012005.07.08 00:04close5023.941.74350.00001.753211.823312.93
10022005.07.08 00:04close5011.161.74340.00001.75340.003312.93
10032005.07.08 00:04close5000.341.74370.00001.75370.503313.43
10042005.07.08 00:04close4990.101.74350.00001.7540-0.353313.08
10052005.07.08 21:00buy5030.101.73560.00001.7456
10062005.07.08 21:00buy5040.341.73500.00001.7450
10072005.07.11 10:09t/p5040.341.74500.00001.745034.503347.57
10082005.07.11 10:09close5030.101.74500.00001.74569.553357.12
10092005.07.12 03:00sell5050.101.75640.00001.7464
10102005.07.12 03:00sell5060.341.75680.00001.7468
10112005.07.12 03:17sell5071.161.75710.00001.7471
10122005.07.12 03:27sell5083.941.75740.00001.7474
10132005.07.12 03:28close5083.941.75720.00001.74747.883365.00
10142005.07.12 03:28close5071.161.75730.00001.7471-2.323362.68
10152005.07.12 03:28close5060.341.75710.00001.7468-1.023361.66
10162005.07.12 03:28close5050.101.75770.00001.7464-1.303360.36
10172005.07.13 01:00sell5090.101.77660.00001.7666
10182005.07.13 01:00sell5100.341.77690.00001.7669
10192005.07.13 01:03sell5111.161.77720.00001.7672
10202005.07.13 01:04sell5123.941.77740.00001.7674
10212005.07.13 01:05close5123.941.77720.00001.76747.883368.24
10222005.07.13 01:05close5111.161.77770.00001.7672-5.803362.44
10232005.07.13 01:05close5100.341.77760.00001.7669-2.383360.06
10242005.07.13 01:05close5090.101.77740.00001.7666-0.803359.26
10252005.07.13 23:00buy5130.101.76510.00001.7751
10262005.07.13 23:00buy5140.341.76480.00001.7748
10272005.07.13 23:00buy5151.161.76450.00001.7745
10282005.07.13 23:13buy5163.941.76420.00001.7742
10292005.07.13 23:15close5163.941.76450.00001.774211.823371.08
10302005.07.13 23:15close5151.161.76430.00001.7745-2.323368.76
10312005.07.13 23:15close5140.341.76400.00001.7748-2.723366.04
10322005.07.13 23:16close5130.101.76410.00001.7751-1.003365.04
10332005.07.15 03:00buy5170.101.75850.00001.7685
10342005.07.15 03:46buy5180.341.75820.00001.7682
10352005.07.15 14:31buy5191.161.75770.00001.7677
10362005.07.15 14:31buy5203.941.75720.00001.7672
10372005.07.15 14:31close5203.941.75770.00001.767219.703384.74
10382005.07.15 14:31close5191.161.75720.00001.7677-5.803378.94
10392005.07.15 14:32close5180.341.75710.00001.7682-3.743375.20
10402005.07.15 14:32close5170.101.75730.00001.7685-1.203374.00
10412005.07.19 20:00buy5210.101.74200.00001.7520
10422005.07.19 20:00buy5220.341.74150.00001.7515
10432005.07.19 20:00buy5231.161.74120.00001.7512
10442005.07.19 21:20buy5243.941.74090.00001.7509
10452005.07.19 21:20close5243.941.74120.00001.750911.823385.82
10462005.07.19 21:20close5231.161.74110.00001.7512-1.163384.66
10472005.07.19 21:20close5220.341.74080.00001.7515-2.383382.28
10482005.07.19 21:21close5210.101.74090.00001.7520-1.103381.18
10492005.07.20 21:00buy5250.101.74100.00001.7510
10502005.07.20 21:00buy5260.341.74050.00001.7505
10512005.07.20 21:40buy5271.161.74020.00001.7502
10522005.07.20 22:41buy5283.941.73990.00001.7499
10532005.07.20 23:27close5283.941.74010.00001.74997.883389.06
10542005.07.20 23:27close5271.161.73990.00001.7502-3.483385.58
10552005.07.20 23:27close5260.341.74000.00001.7505-1.703383.88
10562005.07.20 23:28close5250.101.73980.00001.7510-1.203382.68
10572005.07.22 02:00sell5290.101.75360.00001.7436
10582005.07.22 02:01sell5300.341.75390.00001.7439
10592005.07.22 02:06sell5311.161.75430.00001.7443
10602005.07.22 02:07sell5323.941.75460.00001.7446
10612005.07.22 02:08close5323.941.75400.00001.744623.643406.32
10622005.07.22 02:08close5311.161.75420.00001.74431.163407.48
10632005.07.22 02:08close5300.341.75410.00001.7439-0.683406.80
10642005.07.22 02:08close5290.101.75390.00001.7436-0.303406.50
10652005.07.28 03:00sell5330.101.74300.00001.7330
10662005.07.28 03:00sell5340.341.74330.00001.7333
10672005.07.28 03:02sell5351.161.74370.00001.7337
10682005.07.28 03:02sell5363.941.74410.00001.7341
10692005.07.28 03:03close5363.941.74380.00001.734111.823418.32
10702005.07.28 03:03close5351.161.74390.00001.7337-2.323416.00
10712005.07.28 03:03close5340.341.74370.00001.7333-1.363414.64
10722005.07.28 03:03close5330.101.74350.00001.7330-0.503414.14
10732005.07.29 02:00sell5370.101.75450.00001.7445
10742005.07.29 02:00sell5380.341.75510.00001.7451
10752005.07.29 02:06sell5391.161.75540.00001.7454
10762005.07.29 02:11sell5403.941.75570.00001.7457
10772005.07.29 02:11close5403.941.75520.00001.745719.703433.84
10782005.07.29 02:11close5391.161.75540.00001.74540.003433.84
10792005.07.29 02:11close5380.341.75590.00001.7451-2.723431.12
10802005.07.29 02:12close5370.101.75600.00001.7445-1.503429.62
10812005.07.29 22:00sell5410.101.75740.00001.7474
10822005.07.29 22:00sell5420.341.75770.00001.7477
10832005.07.29 22:16sell5431.161.75800.00001.7480
10842005.07.29 22:27sell5443.941.75830.00001.7483
10852005.07.29 22:30close5443.941.75810.00001.74837.883437.50
10862005.07.29 22:30close5431.161.75820.00001.7480-2.323435.18
10872005.07.29 22:30close5420.341.75780.00001.7477-0.343434.84
10882005.07.29 22:30close5410.101.75790.00001.7474-0.503434.34
10892005.08.01 22:00sell5450.101.76850.00001.7585
10902005.08.01 22:02sell5460.341.76880.00001.7588
10912005.08.01 22:18sell5471.161.76910.00001.7591
10922005.08.02 02:04sell5483.941.76930.00001.7593
10932005.08.02 02:04close5483.941.76890.00001.759315.763450.10
10942005.08.02 02:04close5471.161.76910.00001.7591-1.863448.24
10952005.08.02 02:04close5460.341.76900.00001.7588-1.223447.02
10962005.08.02 02:05close5450.101.76910.00001.7585-0.763446.26
10972005.08.03 22:00sell5490.101.77850.00001.7685
10982005.08.04 01:04sell5500.341.77880.00001.7688
10992005.08.04 01:41sell5511.161.77930.00001.7693
11002005.08.04 02:59sell5523.941.77960.00001.7696
11012005.08.04 03:00close5523.941.77940.00001.76967.883454.14
11022005.08.04 03:00close5511.161.77970.00001.7693-4.643449.50
11032005.08.04 03:00close5500.341.77990.00001.7688-3.743445.76
11042005.08.04 03:01close5490.101.77960.00001.7685-1.583444.18
11052005.08.05 22:00buy5530.101.77970.00001.7897
11062005.08.05 22:02buy5540.341.77940.00001.7894
11072005.08.05 22:22buy5551.161.77910.00001.7891
11082005.08.05 22:26buy5563.941.77880.00001.7888
11092005.08.05 22:28close5563.941.77900.00001.78887.883452.06
11102005.08.05 22:28close5551.161.77890.00001.7891-2.323449.74
11112005.08.05 22:28close5540.341.77850.00001.7894-3.063446.68
11122005.08.05 22:29close5530.101.77860.00001.7897-1.103445.58
11132005.08.08 22:00sell5570.101.78510.00001.7751
11142005.08.09 01:08sell5580.341.78560.00001.7756
11152005.08.09 01:14sell5591.161.78600.00001.7760
11162005.08.09 01:27sell5603.941.78630.00001.7763
11172005.08.09 01:28close5603.941.78610.00001.77637.883453.46
11182005.08.09 01:28close5591.161.78600.00001.77600.003453.46
11192005.08.09 01:28close5580.341.78630.00001.7756-2.383451.08
11202005.08.09 01:28close5570.101.78650.00001.7751-1.563449.52
11212005.08.10 20:00sell5610.101.79350.00001.7835
11222005.08.10 20:00sell5620.341.79380.00001.7838
11232005.08.10 20:01sell5631.161.79410.00001.7841
11242005.08.10 20:32sell5643.941.79440.00001.7844
11252005.08.10 20:32close5643.941.79420.00001.78447.883457.40
11262005.08.10 20:32close5631.161.79390.00001.78412.323459.72
11272005.08.10 20:32close5620.341.79400.00001.7838-0.683459.04
11282005.08.10 20:32close5610.101.79410.00001.7835-0.603458.44
11292005.08.12 03:00sell5650.101.81050.00001.8005
11302005.08.12 03:02sell5660.341.81080.00001.8008
11312005.08.12 08:16sell5671.161.81110.00001.8011
11322005.08.12 08:16sell5683.941.81140.00001.8014
11332005.08.12 08:17close5683.941.81120.00001.80147.883466.32
11342005.08.12 08:17close5671.161.81100.00001.80111.163467.48
11352005.08.12 08:17close5660.341.81110.00001.8008-1.023466.46
11362005.08.12 08:17close5650.101.81120.00001.8005-0.703465.76
11372005.08.15 22:00buy5690.101.81200.00001.8220
11382005.08.15 22:10buy5700.341.81170.00001.8217
11392005.08.15 22:28buy5711.161.81130.00001.8213
11402005.08.15 22:34buy5723.941.81090.00001.8209
11412005.08.15 22:34close5723.941.81110.00001.82097.883473.64
11422005.08.15 22:34close5711.161.81100.00001.8213-3.483470.16
11432005.08.15 22:34close5700.341.81140.00001.8217-1.023469.14
11442005.08.15 22:34close5690.101.81120.00001.8220-0.803468.34
11452005.08.16 21:00buy5730.101.80980.00001.8198
11462005.08.16 21:00buy5740.341.80920.00001.8192
11472005.08.17 00:31buy5751.161.80890.00001.8189
11482005.08.17 03:16buy5763.941.80860.00001.8186
11492005.08.17 03:16close5763.941.80890.00001.818611.823480.16
11502005.08.17 03:16close5751.161.80880.00001.8189-1.163479.00
11512005.08.17 03:17close5740.341.80840.00001.8192-2.223476.77
11522005.08.17 03:17close5730.101.80830.00001.8198-1.353475.42
11532005.08.19 03:00buy5770.101.79290.00001.8029
11542005.08.19 03:12buy5780.341.79250.00001.8025
11552005.08.19 03:17buy5791.161.79210.00001.8021
11562005.08.19 08:01buy5803.941.79160.00001.8016
11572005.08.19 08:02close5803.941.79200.00001.801615.763491.18
11582005.08.19 08:02close5791.161.79180.00001.8021-3.483487.70
11592005.08.19 08:02close5780.341.79190.00001.8025-2.043485.66
11602005.08.19 08:02close5770.101.79160.00001.8029-1.303484.36
11612005.08.22 21:00sell5810.101.80070.00001.7907
11622005.08.22 21:26sell5820.341.80100.00001.7910
11632005.08.22 21:29sell5831.161.80130.00001.7913
11642005.08.22 23:01sell5843.941.80180.00001.7918
11652005.08.22 23:02close5843.941.80160.00001.79187.883492.24
11662005.08.22 23:02close5831.161.80190.00001.7913-6.963485.28
11672005.08.22 23:02close5820.341.80130.00001.7910-1.023484.26
11682005.08.22 23:02close5810.101.80090.00001.7907-0.203484.06
11692005.08.24 03:00sell5850.101.79900.00001.7890
11702005.08.24 03:01sell5860.341.79940.00001.7894
11712005.08.24 03:11sell5871.161.79970.00001.7897
11722005.08.24 03:15sell5883.941.80000.00001.7900
11732005.08.24 03:15close5883.941.79980.00001.79007.883491.94
11742005.08.24 03:15close5871.161.79990.00001.7897-2.323489.62
11752005.08.24 03:15close5860.341.80000.00001.7894-2.043487.58
11762005.08.24 03:16close5850.101.79980.00001.7890-0.803486.78
11772005.08.26 20:00sell5890.101.80440.00001.7944
11782005.08.26 20:00sell5900.341.80470.00001.7947
11792005.08.26 20:07sell5911.161.80500.00001.7950
11802005.08.29 01:11sell5923.941.80530.00001.7953
11812005.08.29 01:11close5923.941.80510.00001.79537.883494.66
11822005.08.29 01:11close5911.161.80570.00001.7950-9.983484.68
11832005.08.29 01:11close5900.341.80610.00001.7947-5.303479.38
11842005.08.29 01:11close5890.101.80600.00001.7944-1.763477.62
11852005.08.30 21:00buy5930.101.78640.00001.7964
11862005.08.30 21:01buy5940.341.78600.00001.7960
11872005.08.30 21:04buy5951.161.78570.00001.7957
11882005.08.30 21:05buy5963.941.78550.00001.7955
11892005.08.30 21:05close5963.941.78570.00001.79557.883485.50
11902005.08.30 21:05close5951.161.78590.00001.79572.323487.82
11912005.08.30 21:05close5940.341.78570.00001.7960-1.023486.80
11922005.08.30 21:05close5930.101.78580.00001.7964-0.603486.20
11932005.09.02 03:00sell5970.101.83190.00001.8219
11942005.09.02 03:01sell5980.341.83220.00001.8222
11952005.09.02 03:09sell5991.161.83250.00001.8225
11962005.09.02 03:14sell6003.941.83290.00001.8229
11972005.09.02 03:19close6003.941.83270.00001.82297.883494.08
11982005.09.02 03:19close5991.161.83240.00001.82251.163495.24
11992005.09.02 03:19close5980.341.83250.00001.8222-1.023494.22
12002005.09.02 03:19close5970.101.83230.00001.8219-0.403493.82
12012005.09.06 23:00sell6010.101.84240.00001.8324
12022005.09.06 23:00sell6020.341.84270.00001.8327
12032005.09.06 23:00sell6031.161.84300.00001.8330
12042005.09.07 08:59sell6043.941.84340.00001.8334
12052005.09.07 09:00close6043.941.84280.00001.833423.643517.46
12062005.09.07 09:00close6031.161.84290.00001.8330-0.703516.76
12072005.09.07 09:00close6020.341.84300.00001.8327-1.563515.20
12082005.09.07 09:00close6010.101.84270.00001.8324-0.463514.74
12092005.09.13 02:00buy6050.111.82220.00001.8322
12102005.09.13 02:01buy6060.371.82180.00001.8318
12112005.09.13 02:17buy6071.261.82100.00001.8310
12122005.09.13 02:22buy6084.281.82060.00001.8306
12132005.09.13 02:26close6084.281.82110.00001.830621.403536.14
12142005.09.13 02:26close6071.261.82090.00001.8310-1.263534.88
12152005.09.13 02:26close6060.371.82100.00001.8318-2.963531.92
12162005.09.13 02:26close6050.111.82060.00001.8322-1.763530.16
12172005.09.15 23:00buy6090.111.80640.00001.8164
12182005.09.15 23:06buy6100.371.80610.00001.8161
12192005.09.15 23:43buy6111.261.80570.00001.8157
12202005.09.16 15:52buy6124.281.80530.00001.8153
12212005.09.16 15:53close6124.281.80570.00001.815317.123547.28
12222005.09.16 15:53close6111.261.80560.00001.81570.583547.86
12232005.09.16 15:53close6100.371.80580.00001.8161-0.573547.29
12242005.09.16 15:53close6090.111.80540.00001.8164-0.943546.35
12252005.09.16 23:00buy6130.111.80850.00001.8185
12262005.09.16 23:06buy6140.371.80820.00001.8182
12272005.09.16 23:36buy6151.261.80780.00001.8178
12282005.09.19 00:01buy6164.281.80420.00001.8142
12292005.09.19 03:27close6164.281.80550.00001.814255.643601.99
12302005.09.19 03:27close6151.261.80530.00001.8178-29.663572.33
12312005.09.19 03:27close6140.371.80540.00001.8182-9.823562.51
12322005.09.19 03:27close6130.111.80520.00001.8185-3.473559.04
12332005.09.21 21:00sell6170.111.80880.00001.7988
12342005.09.21 21:00sell6180.371.80910.00001.7991
12352005.09.21 21:01sell6191.261.80950.00001.7995
12362005.09.21 22:04sell6204.281.80990.00001.7999
12372005.09.21 22:05close6204.281.80970.00001.79998.563567.60
12382005.09.21 22:05close6191.261.80960.00001.7995-1.263566.34
12392005.09.21 22:05close6180.371.81000.00001.7991-3.333563.01
12402005.09.21 22:05close6170.111.80990.00001.7988-1.213561.80
12412005.09.23 03:00buy6210.111.79120.00001.8012
12422005.09.23 03:01buy6220.371.79080.00001.8008
12432005.09.23 03:04buy6231.261.79020.00001.8002
12442005.09.23 03:11buy6244.281.78990.00001.7999
12452005.09.23 03:20close6244.281.79010.00001.79998.563570.36
12462005.09.23 03:20close6231.261.79000.00001.8002-2.523567.84
12472005.09.23 03:20close6220.371.78970.00001.8008-4.073563.77
12482005.09.23 03:21close6210.111.78990.00001.8012-1.433562.34
12492005.09.28 22:00buy6250.111.76810.00001.7781
12502005.09.28 22:02buy6260.371.76770.00001.7777
12512005.09.29 00:23buy6271.261.76730.00001.7773
12522005.09.29 02:36buy6284.281.76680.00001.7768
12532005.09.29 02:37close6284.281.76730.00001.776821.403583.74
12542005.09.29 02:37close6271.261.76750.00001.77732.523586.26
12552005.09.29 02:37close6260.371.76730.00001.77770.143586.40
12562005.09.29 02:37close6250.111.76710.00001.7781-0.623585.78
12572005.09.30 22:00sell6290.111.76290.00001.7529
12582005.09.30 22:00sell6300.371.76340.00001.7534
12592005.09.30 22:00sell6311.261.76380.00001.7538
12602005.09.30 22:00sell6324.281.76410.00001.7541
12612005.10.03 00:01close6324.281.76250.00001.754161.633647.42
12622005.10.03 00:01close6311.261.76260.00001.753813.103660.52
12632005.10.03 00:01close6300.371.76240.00001.75343.113663.63
12642005.10.03 00:01close6290.111.76220.00001.75290.593664.22
12652005.10.03 01:00sell6330.111.76180.00001.7518
12662005.10.03 01:03sell6340.371.76220.00001.7522
12672005.10.03 01:03sell6351.261.76260.00001.7526
12682005.10.03 01:57sell6364.281.76290.00001.7529
12692005.10.03 01:57close6364.281.76260.00001.752912.843677.06
12702005.10.03 01:57close6351.261.76270.00001.7526-1.263675.80
12712005.10.03 01:57close6340.371.76290.00001.7522-2.593673.21
12722005.10.03 01:58close6330.111.76320.00001.7518-1.543671.67
12732005.10.05 01:00sell6370.111.75830.00001.7483
12742005.10.05 01:00sell6380.371.75860.00001.7486
12752005.10.05 01:23sell6391.261.75900.00001.7490
12762005.10.05 01:59sell6404.281.75930.00001.7493
12772005.10.05 02:01close6404.281.75910.00001.74938.563680.23
12782005.10.05 02:01close6391.261.75930.00001.7490-3.783676.45
12792005.10.05 02:01close6380.371.75950.00001.7486-3.333673.12
12802005.10.05 02:01close6370.111.75960.00001.7483-1.433671.69
12812005.10.07 03:00sell6410.111.77590.00001.7659
12822005.10.07 03:01sell6420.371.77620.00001.7662
12832005.10.07 03:02sell6431.261.77650.00001.7665
12842005.10.07 03:15sell6444.281.77680.00001.7668
12852005.10.07 03:15close6444.281.77650.00001.766812.843684.53
12862005.10.07 03:15close6431.261.77660.00001.7665-1.263683.27
12872005.10.07 03:16close6420.371.77670.00001.7662-1.853681.42
12882005.10.07 03:16close6410.111.77690.00001.7659-1.103680.32
12892005.10.10 03:00buy6450.111.76090.00001.7709
12902005.10.10 03:00buy6460.371.76060.00001.7706
12912005.10.10 04:19buy6471.261.76000.00001.7700
12922005.10.10 05:07buy6484.281.75970.00001.7697
12932005.10.10 05:09close6484.281.75990.00001.76978.563688.88
12942005.10.10 05:09close6471.261.75980.00001.7700-2.523686.36
12952005.10.10 05:10close6460.371.75970.00001.7706-3.333683.03
12962005.10.10 05:10close6450.111.75950.00001.7709-1.543681.49
12972005.10.10 23:00buy6490.111.75680.00001.7668
12982005.10.10 23:09buy6500.371.75650.00001.7665
12992005.10.10 23:20buy6511.261.75610.00001.7661
13002005.10.10 23:23buy6524.281.75580.00001.7658
13012005.10.11 11:52close6524.281.75600.00001.765814.813696.30
13022005.10.11 11:52close6511.261.75590.00001.7661-0.683695.62
13032005.10.11 11:52close6500.371.75570.00001.7665-2.423693.20
13042005.10.11 11:52close6490.111.75550.00001.7668-1.273691.93
13052005.10.13 03:00sell6530.111.74920.00001.7392
13062005.10.13 03:01sell6540.371.74960.00001.7396
13072005.10.13 03:03sell6551.261.74990.00001.7399
13082005.10.13 13:50sell6564.281.75030.00001.7403
13092005.10.13 13:53close6564.281.75010.00001.74038.563700.49
13102005.10.13 13:53close6551.261.75030.00001.7399-5.043695.45
13112005.10.13 13:53close6540.371.75020.00001.7396-2.223693.23
13122005.10.13 13:53close6530.111.75030.00001.7392-1.213692.02
13132005.10.17 02:00sell6570.111.76420.00001.7542
13142005.10.17 02:00sell6580.371.76460.00001.7546
13152005.10.17 02:05sell6591.261.76500.00001.7550
13162005.10.17 02:06sell6604.281.76520.00001.7552
13172005.10.17 02:06close6604.281.76480.00001.755217.123709.14
13182005.10.17 02:06close6591.261.76490.00001.75501.263710.40
13192005.10.17 02:06close6580.371.76500.00001.7546-1.483708.92
13202005.10.17 02:07close6570.111.76490.00001.7542-0.773708.15
13212005.10.20 03:00sell6610.111.76150.00001.7515
13222005.10.20 03:00sell6620.371.76200.00001.7520
13232005.10.20 06:42sell6631.261.76240.00001.7524
13242005.10.20 08:47sell6644.281.76270.00001.7527
13252005.10.20 08:49close6644.281.76250.00001.75278.563716.71
13262005.10.20 08:49close6631.261.76260.00001.7524-2.523714.19
13272005.10.20 08:49close6620.371.76250.00001.7520-1.853712.34
13282005.10.20 08:49close6610.111.76230.00001.7515-0.883711.46
13292005.10.26 01:00sell6650.111.78410.00001.7741
13302005.10.26 02:50sell6660.371.78440.00001.7744
13312005.10.26 03:43sell6671.261.78470.00001.7747
13322005.10.26 03:46sell6684.281.78500.00001.7750
13332005.10.26 03:47close6684.281.78470.00001.775012.843724.30
13342005.10.26 03:47close6671.261.78490.00001.7747-2.523721.78
13352005.10.26 03:48close6660.371.78500.00001.7744-2.223719.56
13362005.10.26 03:48close6650.111.78470.00001.7741-0.663718.90
13372005.10.27 03:00buy6690.111.77970.00001.7897
13382005.10.27 03:01buy6700.371.77950.00001.7895
13392005.10.27 10:10t/p6690.111.78970.00001.789711.003729.90
13402005.10.27 10:10t/p6700.371.78950.00001.789537.003766.90
13412005.11.01 23:00buy6710.111.76590.00001.7759
13422005.11.01 23:00buy6720.371.76530.00001.7753
13432005.11.02 00:27buy6731.261.76460.00001.7746
13442005.11.02 01:07buy6744.281.76420.00001.7742
13452005.11.02 01:10close6744.281.76440.00001.77428.563775.46
13462005.11.02 01:10close6731.261.76430.00001.7746-3.783771.68
13472005.11.02 01:11close6720.371.76440.00001.7753-2.793768.89
13482005.11.02 01:11close6710.111.76470.00001.7759-1.163767.73
13492005.11.07 03:00buy6750.111.75140.00001.7614
13502005.11.07 03:00buy6760.371.75010.00001.7601
13512005.11.07 06:43buy6771.261.74980.00001.7598
13522005.11.07 07:00buy6784.281.74940.00001.7594
13532005.11.07 07:01close6784.281.74970.00001.759412.843780.57
13542005.11.07 07:01close6771.261.74950.00001.7598-3.783776.79
13552005.11.07 07:01close6760.371.74960.00001.7601-1.853774.94
13562005.11.07 07:01close6750.111.74920.00001.7614-2.423772.52
13572005.11.09 20:00buy6790.111.74300.00001.7530
13582005.11.09 22:23buy6800.371.74270.00001.7527
13592005.11.10 01:36buy6811.261.74240.00001.7524
13602005.11.10 01:36buy6824.281.74210.00001.7521
13612005.11.10 01:37close6824.281.74230.00001.75218.563781.08
13622005.11.10 01:37close6811.261.74240.00001.75240.003781.08
13632005.11.10 01:37close6800.371.74220.00001.7527-0.233780.85
13642005.11.10 01:37close6790.111.74200.00001.7530-0.623780.23
13652005.11.10 20:00sell6830.111.74540.00001.7354
13662005.11.10 20:00sell6840.371.74580.00001.7358
13672005.11.10 20:00sell6851.261.74610.00001.7361
13682005.11.10 20:04sell6864.281.74640.00001.7364
13692005.11.10 20:05close6864.281.74610.00001.736412.843793.07
13702005.11.10 20:06close6851.261.74620.00001.7361-1.263791.81
13712005.11.10 20:06close6840.371.74600.00001.7358-0.743791.07
13722005.11.10 20:06close6830.111.74590.00001.7354-0.553790.52
13732005.11.11 21:00buy6870.111.74020.00001.7502
13742005.11.11 21:00buy6880.371.73960.00001.7496
13752005.11.14 10:16t/p6880.371.74960.00001.749637.543828.06
13762005.11.14 10:16close6870.111.74970.00001.750210.613838.68
13772005.11.15 02:00buy6890.121.73970.00001.7497
13782005.11.15 02:00buy6900.411.73930.00001.7493
13792005.11.15 02:18buy6911.391.73900.00001.7490
13802005.11.15 02:26buy6924.731.73870.00001.7487
13812005.11.15 02:27close6924.731.73900.00001.748714.193852.87
13822005.11.15 02:27close6911.391.73880.00001.7490-2.783850.09
13832005.11.15 02:27close6900.411.73890.00001.7493-1.643848.45
13842005.11.15 02:28close6890.121.73900.00001.7497-0.843847.61
13852005.11.17 01:00buy6930.121.71900.00001.7290
13862005.11.17 02:02buy6940.411.71870.00001.7287
13872005.11.17 02:12buy6951.391.71830.00001.7283
13882005.11.17 02:30buy6964.731.71800.00001.7280
13892005.11.17 02:30close6964.731.71830.00001.728014.193861.80
13902005.11.17 02:30close6951.391.71820.00001.7283-1.393860.41
13912005.11.17 02:31close6940.411.71810.00001.7287-2.463857.95
13922005.11.17 02:31close6930.121.71770.00001.7290-1.563856.39
13932005.12.01 01:00sell6970.121.73000.00001.7200
13942005.12.01 01:01sell6980.411.73030.00001.7203
13952005.12.01 01:01sell6991.391.73080.00001.7208
13962005.12.01 01:01sell7004.731.73100.00001.7210
13972005.12.01 01:02close7004.731.73070.00001.721014.193870.58
13982005.12.01 01:02close6991.391.73080.00001.72080.003870.58
13992005.12.01 01:02close6980.411.73090.00001.7203-2.463868.12
14002005.12.01 01:03close6970.121.73080.00001.7200-0.963867.16
14012005.12.02 02:00sell7010.121.73110.00001.7211
14022005.12.02 02:00sell7020.411.73140.00001.7214
14032005.12.02 02:02sell7031.391.73170.00001.7217
14042005.12.02 04:14sell7044.731.73200.00001.7220
14052005.12.02 04:15close7044.731.73180.00001.72209.463876.62
14062005.12.02 04:15close7031.391.73170.00001.72170.003876.62
14072005.12.02 04:15close7020.411.73200.00001.7214-2.463874.16
14082005.12.02 04:15close7010.121.73220.00001.7211-1.323872.84
14092005.12.05 03:00sell7050.121.73140.00001.7214
14102005.12.05 03:00sell7060.411.73170.00001.7217
14112005.12.05 07:26sell7071.391.73200.00001.7220
14122005.12.05 07:48sell7084.731.73230.00001.7223
14132005.12.05 07:48close7084.731.73210.00001.72239.463882.30
14142005.12.05 07:48close7071.391.73220.00001.7220-2.783879.52
14152005.12.05 07:48close7060.411.73180.00001.7217-0.413879.11
14162005.12.05 07:48close7050.121.73200.00001.7214-0.723878.39
14172005.12.06 03:00sell7090.121.74120.00001.7312
14182005.12.06 03:09sell7100.411.74160.00001.7316
14192005.12.06 05:19sell7111.391.74190.00001.7319
14202005.12.06 06:20sell7124.731.74230.00001.7323
14212005.12.06 06:24close7124.731.74210.00001.73239.463887.85
14222005.12.06 06:24close7111.391.74230.00001.7319-5.563882.29
14232005.12.06 06:24close7100.411.74250.00001.7316-3.693878.60
14242005.12.06 06:24close7090.121.74240.00001.7312-1.443877.16
14252005.12.07 03:00sell7130.121.73830.00001.7283
14262005.12.07 03:04sell7140.411.73860.00001.7286
14272005.12.07 03:54sell7151.391.73890.00001.7289
14282005.12.07 04:12sell7164.731.73910.00001.7291
14292005.12.07 04:49close7164.731.73890.00001.72919.463886.62
14302005.12.07 04:49close7151.391.73920.00001.7289-4.173882.45
14312005.12.07 04:49close7140.411.73940.00001.7286-3.283879.17
14322005.12.07 04:49close7130.121.73930.00001.7283-1.203877.97
14332005.12.09 02:00sell7170.121.75100.00001.7410
14342005.12.09 02:08sell7180.411.75120.00001.7412
14352005.12.09 03:21sell7191.391.75150.00001.7415
14362005.12.09 03:56sell7204.731.75180.00001.7418
14372005.12.09 03:57close7204.731.75160.00001.74189.463887.43
14382005.12.09 03:57close7191.391.75190.00001.7415-5.563881.87
14392005.12.09 03:57close7180.411.75210.00001.7412-3.693878.18
14402005.12.09 03:57close7170.121.75200.00001.7410-1.203876.98
14412005.12.12 00:01sell7210.121.75070.00001.7407
14422005.12.12 00:20sell7220.411.75130.00001.7413
14432005.12.12 00:29sell7231.391.75160.00001.7416
14442005.12.12 00:32sell7244.731.75190.00001.7419
14452005.12.12 00:32close7244.731.75170.00001.74199.463886.44
14462005.12.12 00:32close7231.391.75180.00001.7416-2.783883.66
14472005.12.12 00:33close7220.411.75190.00001.7413-2.463881.20
14482005.12.12 00:33close7210.121.75160.00001.7407-1.083880.12
14492005.12.13 01:00sell7250.121.77440.00001.7644
14502005.12.13 01:00sell7260.411.77480.00001.7648
14512005.12.13 01:22sell7271.391.77510.00001.7651
14522005.12.13 01:25sell7284.731.77530.00001.7653
14532005.12.13 01:32close7284.731.77500.00001.765314.193894.31
14542005.12.13 01:32close7271.391.77510.00001.76510.003894.31
14552005.12.13 01:33close7260.411.77520.00001.7648-1.643892.67
14562005.12.13 01:33close7250.121.77510.00001.7644-0.843891.83
14572005.12.14 02:00buy7290.121.77040.00001.7804
14582005.12.14 09:40t/p7290.121.78040.00001.780412.003903.83
14592005.12.16 03:00buy7300.121.76470.00001.7747
14602005.12.16 03:07buy7310.411.76430.00001.7743
14612005.12.16 03:13buy7321.391.76380.00001.7738
14622005.12.16 03:33buy7334.731.76350.00001.7735
14632005.12.16 03:34close7334.731.76370.00001.77359.463913.29
14642005.12.16 03:34close7321.391.76360.00001.7738-2.783910.51
14652005.12.16 03:35close7310.411.76320.00001.7743-4.513906.00
14662005.12.16 03:35close7300.121.76370.00001.7747-1.203904.80
14672005.12.20 01:00buy7340.121.76300.00001.7730
14682005.12.20 01:00buy7350.411.76270.00001.7727
14692005.12.20 01:45buy7361.391.76240.00001.7724
14702005.12.20 02:03buy7374.731.76210.00001.7721
14712005.12.20 02:04close7374.731.76240.00001.772114.193918.99
14722005.12.20 02:04close7361.391.76230.00001.7724-1.393917.60
14732005.12.20 02:04close7350.411.76250.00001.7727-0.823916.78
14742005.12.20 02:04close7340.121.76210.00001.7730-1.083915.70
14752005.12.21 02:00buy7380.121.75870.00001.7687
14762005.12.21 02:00buy7390.411.75840.00001.7684
14772005.12.21 02:39buy7401.391.75790.00001.7679
14782005.12.21 03:04buy7414.731.75760.00001.7676
14792005.12.21 03:04close7414.731.75800.00001.767618.923934.62
14802005.12.21 03:05close7401.391.75790.00001.76790.003934.62
14812005.12.21 03:05close7390.411.75800.00001.7684-1.643932.98
14822005.12.21 03:05close7380.121.75810.00001.7687-0.723932.26
14832005.12.22 00:01buy7420.121.74570.00001.7557
14842005.12.22 00:02buy7430.411.74540.00001.7554
14852005.12.22 00:11buy7441.391.74520.00001.7552
14862005.12.22 00:52buy7454.731.74480.00001.7548
14872005.12.22 01:35close7454.731.74510.00001.754814.193946.45
14882005.12.22 01:35close7441.391.74490.00001.7552-4.173942.28
14892005.12.22 01:35close7430.411.74500.00001.7554-1.643940.64
14902005.12.22 01:36close7420.121.74450.00001.7557-1.443939.20
14912005.12.23 22:00buy7460.121.73520.00001.7452
14922005.12.23 22:03buy7470.411.73490.00001.7449
14932005.12.23 22:22buy7481.391.73460.00001.7446
14942005.12.23 22:23buy7494.731.73430.00001.7443
14952005.12.23 22:23close7494.731.73460.00001.744314.193953.39
14962005.12.23 22:23close7481.391.73450.00001.7446-1.393952.00
14972005.12.23 22:23close7470.411.73460.00001.7449-1.233950.77
14982005.12.23 22:23close7460.121.73480.00001.7452-0.483950.29
14992005.12.27 00:01buy7500.121.73350.00001.7435
15002005.12.27 00:08buy7510.411.73320.00001.7432
15012005.12.27 00:16buy7521.391.73290.00001.7429
15022005.12.27 00:17buy7534.731.73260.00001.7426
15032005.12.27 09:12close7534.731.73290.00001.742614.193964.48
15042005.12.27 09:12close7521.391.73280.00001.7429-1.393963.09
15052005.12.27 09:13close7510.411.73250.00001.7432-2.873960.22
15062005.12.27 09:13close7500.121.73280.00001.7435-0.843959.38
15072005.12.30 23:00buy7540.121.72350.00001.7335
15082005.12.30 23:00buy7550.411.72320.00001.7332
15092005.12.30 23:04buy7561.391.72260.00001.7326
15102006.01.02 00:34buy7574.731.72230.00001.7323
15112006.01.02 03:14close7574.731.72250.00001.73239.463968.84
15122006.01.02 03:15close7561.391.72280.00001.73264.813973.64
15132006.01.02 03:15close7550.411.72250.00001.7332-2.273971.37
15142006.01.02 03:15close7540.121.72260.00001.7335-0.903970.47
15152006.01.02 20:00sell7580.121.72270.00001.7127
15162006.01.02 20:03sell7590.411.72300.00001.7130
15172006.01.02 20:05sell7601.391.72340.00001.7134
15182006.01.02 20:08sell7614.731.72370.00001.7137
15192006.01.02 20:09close7614.731.72350.00001.71379.463979.93
15202006.01.02 20:09close7601.391.72420.00001.7134-11.123968.81
15212006.01.02 20:09close7590.411.72400.00001.7130-4.103964.71
15222006.01.02 20:09close7580.121.72430.00001.7127-1.923962.79
15232006.01.06 00:01sell7620.121.75470.00001.7447
15242006.01.06 00:03sell7630.411.75520.00001.7452
15252006.01.06 00:48sell7641.391.75560.00001.7456
15262006.01.06 01:10sell7654.731.75600.00001.7460
15272006.01.06 01:19close7654.731.75580.00001.74609.463972.25
15282006.01.06 01:19close7641.391.75570.00001.7456-1.393970.86
15292006.01.06 01:19close7630.411.75600.00001.7452-3.283967.58
15302006.01.06 01:19close7620.121.75610.00001.7447-1.683965.90
15312006.01.09 02:00sell7660.121.77060.00001.7606
15322006.01.09 02:00sell7670.411.77110.00001.7611
15332006.01.09 02:01sell7681.391.77130.00001.7613
15342006.01.09 02:04sell7694.731.77160.00001.7616
15352006.01.09 02:04close7694.731.77110.00001.761623.653989.55
15362006.01.09 02:04close7681.391.77130.00001.76130.003989.55
15372006.01.09 02:04close7670.411.77120.00001.7611-0.413989.14
15382006.01.09 02:04close7660.121.77140.00001.7606-0.963988.18
15392006.01.17 20:00buy7700.121.76380.00001.7738
15402006.01.17 20:01buy7710.411.76350.00001.7735
15412006.01.17 20:15buy7721.391.76320.00001.7732
15422006.01.18 05:21buy7734.731.76290.00001.7729
15432006.01.18 05:26close7734.731.76310.00001.77299.463997.64
15442006.01.18 05:26close7721.391.76300.00001.7732-0.753996.89
15452006.01.18 05:27close7710.411.76290.00001.7735-1.863995.03
15462006.01.18 05:27close7700.121.76320.00001.7738-0.543994.48
15472006.01.24 22:00sell7740.121.78610.00001.7761
15482006.01.24 22:01sell7750.411.78650.00001.7765
15492006.01.25 10:14sell7761.391.78690.00001.7769
15502006.01.25 10:16sell7774.731.78720.00001.7772
15512006.01.25 10:17close7774.731.78700.00001.77729.464003.94
15522006.01.25 10:17close7761.391.78710.00001.7769-2.784001.16
15532006.01.25 10:17close7750.411.78720.00001.7765-3.533997.64
15542006.01.25 10:17close7740.121.78690.00001.7761-1.153996.48
15552006.02.01 02:00sell7780.121.77790.00001.7679
15562006.02.01 02:44sell7790.411.77830.00001.7683
15572006.02.01 02:47sell7801.391.77860.00001.7686
15582006.02.01 03:05sell7814.731.77890.00001.7689
15592006.02.01 04:05close7814.731.77870.00001.76899.464005.94
15602006.02.01 04:05close7801.391.77920.00001.7686-8.343997.60
15612006.02.01 04:05close7790.411.77900.00001.7683-2.873994.73
15622006.02.01 04:06close7780.121.77910.00001.7679-1.443993.29
15632006.02.06 02:00buy7820.121.76410.00001.7741
15642006.02.06 02:10buy7830.411.76370.00001.7737
15652006.02.06 02:13buy7841.391.76350.00001.7735
15662006.02.06 02:13buy7854.731.76320.00001.7732
15672006.02.06 02:15close7854.731.76350.00001.773214.194007.48
15682006.02.06 02:15close7841.391.76340.00001.7735-1.394006.09
15692006.02.06 02:16close7830.411.76300.00001.7737-2.874003.22
15702006.02.06 02:16close7820.121.76310.00001.7741-1.204002.02
15712006.02.06 23:00buy7860.121.74830.00001.7583
15722006.02.06 23:00buy7870.411.74800.00001.7580
15732006.02.06 23:06buy7881.391.74770.00001.7577
15742006.02.06 23:09buy7894.731.74730.00001.7573
15752006.02.06 23:14close7894.731.74760.00001.757314.194016.21
15762006.02.06 23:15close7881.391.74750.00001.7577-2.784013.43
15772006.02.06 23:15close7870.411.74760.00001.7580-1.644011.79
15782006.02.06 23:15close7860.121.74740.00001.7583-1.084010.71
15792006.02.07 21:00buy7900.121.74550.00001.7555
15802006.02.07 21:00buy7910.411.74520.00001.7552
15812006.02.07 21:48buy7921.391.74470.00001.7547
15822006.02.07 21:54buy7934.731.74430.00001.7543
15832006.02.07 22:33close7934.731.74460.00001.754314.194024.90
15842006.02.07 22:33close7921.391.74450.00001.7547-2.784022.12
15852006.02.07 22:33close7910.411.74480.00001.7552-1.644020.48
15862006.02.07 22:33close7900.121.74470.00001.7555-0.964019.52
15872006.02.08 23:00buy7940.121.74180.00001.7518
15882006.02.08 23:45buy7950.411.74130.00001.7513
15892006.02.08 23:50buy7961.391.74100.00001.7510
15902006.02.09 10:31buy7974.731.74060.00001.7506
15912006.02.09 11:22close7974.731.74090.00001.750614.194033.71
15922006.02.09 11:22close7961.391.74100.00001.75106.094039.80
15932006.02.09 11:22close7950.411.74070.00001.7513-0.664039.14
15942006.02.09 11:22close7940.121.74080.00001.7518-0.674038.46
15952006.02.09 23:00buy7980.121.74170.00001.7517
15962006.02.10 14:37t/p7980.121.75170.00001.751712.184050.64
15972006.02.14 22:00buy7990.121.73710.00001.7471
15982006.02.14 22:03buy8000.411.73680.00001.7468
15992006.02.14 22:11buy8011.391.73650.00001.7465
16002006.02.14 22:14buy8024.731.73620.00001.7462
16012006.02.14 22:15close8024.731.73640.00001.74629.464060.10
16022006.02.14 22:15close8011.391.73620.00001.7465-4.174055.93
16032006.02.14 22:15close8000.411.73610.00001.7468-2.874053.06
16042006.02.14 22:15close7990.121.73590.00001.7471-1.444051.62
16052006.02.15 22:00sell8030.121.74070.00001.7307
16062006.02.15 22:10sell8040.411.74100.00001.7310
16072006.02.15 22:31sell8051.391.74130.00001.7313
16082006.02.16 00:14sell8064.731.74160.00001.7316
16092006.02.16 00:14close8064.731.74120.00001.731618.924070.54
16102006.02.16 00:15close8051.391.74160.00001.7313-10.844059.70
16112006.02.16 00:15close8040.411.74130.00001.7310-3.204056.50
16122006.02.16 00:15close8030.121.74100.00001.7307-0.944055.56
16132006.02.16 20:00buy8070.121.73580.00001.7458
16142006.02.16 20:04buy8080.411.73550.00001.7455
16152006.02.16 20:21buy8091.391.73520.00001.7452
16162006.02.17 04:19buy8104.731.73490.00001.7449
16172006.02.17 04:26close8104.731.73510.00001.74499.464065.02
16182006.02.17 04:26close8091.391.73500.00001.7452-0.754064.27
16192006.02.17 04:27close8080.411.73510.00001.7455-1.044063.23
16202006.02.17 04:27close8070.121.73450.00001.7458-1.384061.85
16212006.02.22 03:00sell8110.121.74570.00001.7357
16222006.02.22 03:00sell8120.411.74600.00001.7360
16232006.02.22 03:08sell8131.391.74630.00001.7363
16242006.02.22 03:57sell8144.731.74660.00001.7366
16252006.02.22 04:31close8144.731.74640.00001.73669.464071.31
16262006.02.22 04:32close8131.391.74650.00001.7363-2.784068.53
16272006.02.22 04:32close8120.411.74640.00001.7360-1.644066.89
16282006.02.22 04:32close8110.121.74670.00001.7357-1.204065.69
16292006.02.22 20:00buy8150.121.74340.00001.7534
16302006.02.22 20:00buy8160.411.74320.00001.7532
16312006.02.22 20:12buy8171.391.74290.00001.7529
16322006.02.22 20:23buy8184.731.74260.00001.7526
16332006.02.22 20:30close8184.731.74280.00001.75269.464075.15
16342006.02.22 20:30close8171.391.74270.00001.7529-2.784072.37
16352006.02.22 20:30close8160.411.74300.00001.7532-0.824071.55
16362006.02.22 20:30close8150.121.74290.00001.7534-0.604070.95
16372006.02.23 21:00sell8190.121.75190.00001.7419
16382006.02.23 22:02sell8200.411.75230.00001.7423
16392006.02.23 22:20sell8211.391.75270.00001.7427
16402006.02.24 01:24sell8224.731.75300.00001.7430
16412006.02.24 01:34close8224.731.75260.00001.743018.924089.87
16422006.02.24 01:34close8211.391.75280.00001.7427-3.614086.25
16432006.02.24 01:34close8200.411.75300.00001.7423-3.534082.73
16442006.02.24 01:35close8190.121.75290.00001.7419-1.394081.33
16452006.03.01 03:00sell8230.121.75440.00001.7444
16462006.03.01 03:05sell8240.411.75480.00001.7448
16472006.03.01 03:28sell8251.391.75510.00001.7451
16482006.03.01 03:56sell8264.731.75540.00001.7454
16492006.03.01 04:13close8264.731.75520.00001.74549.464090.79
16502006.03.01 04:13close8251.391.75530.00001.7451-2.784088.01
16512006.03.01 04:14close8240.411.75540.00001.7448-2.464085.55
16522006.03.01 04:14close8230.121.75530.00001.7444-1.084084.47
16532006.03.07 21:00buy8270.121.73620.00001.7462
16542006.03.07 21:45buy8280.411.73580.00001.7458
16552006.03.07 23:50buy8291.391.73540.00001.7454
16562006.03.07 23:50buy8304.731.73520.00001.7452
16572006.03.07 23:51close8304.731.73540.00001.74529.464093.93
16582006.03.07 23:51close8291.391.73550.00001.74541.394095.32
16592006.03.07 23:51close8280.411.73520.00001.7458-2.464092.86
16602006.03.07 23:51close8270.121.73530.00001.7462-1.084091.78
16612006.03.08 21:00buy8310.121.73750.00001.7475
16622006.03.08 21:01buy8320.411.73710.00001.7471
16632006.03.08 21:01buy8331.391.73680.00001.7468
16642006.03.09 00:55buy8344.731.73650.00001.7465
16652006.03.09 01:02close8344.731.73670.00001.74659.464101.24
16662006.03.09 01:03close8331.391.73650.00001.74681.924103.16
16672006.03.09 01:03close8320.411.73670.00001.74710.164103.32
16682006.03.09 01:04close8310.121.73650.00001.7475-0.674102.64
16692006.03.13 02:00buy8350.121.72800.00001.7380
16702006.03.13 02:00buy8360.411.72770.00001.7377
16712006.03.13 02:29buy8371.391.72740.00001.7374
16722006.03.13 02:30buy8384.731.72720.00001.7372
16732006.03.13 02:58close8384.731.72740.00001.73729.464112.10
16742006.03.13 02:58close8371.391.72710.00001.7374-4.174107.93
16752006.03.13 02:58close8360.411.72700.00001.7377-2.874105.06
16762006.03.13 02:58close8350.121.72670.00001.7380-1.564103.50
16772006.03.15 02:00sell8390.121.74580.00001.7358
16782006.03.15 02:01sell8400.411.74610.00001.7361
16792006.03.15 02:02sell8411.391.74640.00001.7364
16802006.03.15 02:06sell8424.731.74670.00001.7367
16812006.03.15 02:07close8424.731.74640.00001.736714.194117.69
16822006.03.15 02:07close8411.391.74650.00001.7364-1.394116.30
16832006.03.15 02:07close8400.411.74600.00001.73610.414116.71
16842006.03.15 02:07close8390.121.74620.00001.7358-0.484116.23
16852006.03.16 03:00sell8430.121.74710.00001.7371
16862006.03.16 03:16sell8440.411.74740.00001.7374
16872006.03.16 03:41sell8451.391.74770.00001.7377
16882006.03.16 08:59sell8464.731.74800.00001.7380
16892006.03.16 08:59close8464.731.74780.00001.73809.464125.69
16902006.03.16 08:59close8451.391.74790.00001.7377-2.784122.91
16912006.03.16 09:00close8440.411.74800.00001.7374-2.464120.45
16922006.03.16 09:00close8430.121.74830.00001.7371-1.444119.01
16932006.03.17 03:00sell8470.121.75560.00001.7456
16942006.03.17 03:02sell8480.411.75590.00001.7459
16952006.03.17 03:03sell8491.391.75630.00001.7463
16962006.03.17 05:10sell8504.731.75660.00001.7466
16972006.03.17 05:28close8504.731.75630.00001.746614.194133.20
16982006.03.17 05:28close8491.391.75620.00001.74631.394134.59
16992006.03.17 05:28close8480.411.75650.00001.7459-2.464132.13
17002006.03.17 05:29close8470.121.75640.00001.7456-0.964131.17
17012006.03.20 00:01sell8510.121.75530.00001.7453
17022006.03.20 00:02sell8520.411.75560.00001.7456
17032006.03.20 00:05sell8531.391.75590.00001.7459
17042006.03.20 00:07sell8544.731.75630.00001.7463
17052006.03.20 00:07close8544.731.75610.00001.74639.464140.63
17062006.03.20 00:07close8531.391.75620.00001.7459-4.174136.46
17072006.03.20 00:08close8520.411.75630.00001.7456-2.874133.59
17082006.03.20 00:08close8510.121.75680.00001.7453-1.804131.79
17092006.03.21 01:00sell8550.121.75540.00001.7454
17102006.03.21 17:59t/p8550.121.74540.00001.745412.004143.79
17112006.03.21 23:00buy8560.121.74820.00001.7582
17122006.03.21 23:02buy8570.411.74790.00001.7579
17132006.03.21 23:07buy8581.391.74760.00001.7576
17142006.03.22 01:27buy8594.731.74730.00001.7573
17152006.03.22 01:28close8594.731.74750.00001.75739.464153.25
17162006.03.22 01:28close8581.391.74730.00001.7576-2.144151.11
17172006.03.22 01:28close8570.411.74720.00001.7579-2.274148.84
17182006.03.22 01:28close8560.121.74700.00001.7582-1.264147.58
17192006.03.28 22:00sell8600.121.74340.00001.7334
17202006.03.28 22:00sell8610.411.74370.00001.7337
17212006.03.28 22:01sell8621.391.74410.00001.7341
17222006.03.28 22:01sell8634.731.74440.00001.7344
17232006.03.28 22:10close8634.731.74420.00001.73449.464157.04
17242006.03.28 22:10close8621.391.74450.00001.7341-5.564151.48
17252006.03.28 22:11close8610.411.74470.00001.7337-4.104147.38
17262006.03.28 22:11close8600.121.74440.00001.7334-1.204146.18
17272006.03.29 22:00buy8640.121.73470.00001.7447
17282006.03.29 22:00buy8650.411.73440.00001.7444
17292006.03.29 23:52buy8661.391.73410.00001.7441
17302006.03.29 23:57buy8674.731.73380.00001.7438
17312006.03.29 23:58close8674.731.73400.00001.74389.464155.64
17322006.03.29 23:58close8661.391.73390.00001.7441-2.784152.86
17332006.03.29 23:58close8650.411.73420.00001.7444-0.824152.04
17342006.03.29 23:58close8640.121.73410.00001.7447-0.724151.32
17352006.03.31 23:00buy8680.121.73760.00001.7476
17362006.03.31 23:37buy8690.411.73720.00001.7472
17372006.04.03 00:02buy8701.391.73690.00001.7469
17382006.04.03 01:30buy8714.731.73660.00001.7466
17392006.04.03 01:38close8714.731.73680.00001.74669.464160.78
17402006.04.03 01:38close8701.391.73690.00001.74690.004160.78
17412006.04.03 01:38close8690.411.73660.00001.7472-1.864158.92
17422006.04.03 01:38close8680.121.73670.00001.7476-0.904158.01
17432006.04.05 00:01sell8720.121.75510.00001.7451
17442006.04.05 00:01sell8730.411.75540.00001.7454
17452006.04.05 00:08sell8741.391.75570.00001.7457
17462006.04.05 00:23sell8754.731.75600.00001.7460
17472006.04.05 00:33close8754.731.75570.00001.746014.194172.20
17482006.04.05 00:34close8741.391.75580.00001.7457-1.394170.81
17492006.04.05 00:34close8730.411.75570.00001.7454-1.234169.58
17502006.04.05 00:34close8720.121.75560.00001.7451-0.604168.98
17512006.04.10 02:00buy8760.131.74320.00001.7532
17522006.04.10 08:33buy8770.441.74280.00001.7528
17532006.04.10 17:18buy8781.501.74240.00001.7524
17542006.04.10 17:21buy8795.101.74190.00001.7519
17552006.04.10 17:24close8795.101.74210.00001.751910.204179.18
17562006.04.10 17:24close8781.501.74200.00001.7524-6.004173.18
17572006.04.10 17:24close8770.441.74180.00001.7528-4.404168.78
17582006.04.10 17:24close8760.131.74170.00001.7532-1.954166.83
17592006.04.11 00:01buy8800.131.74410.00001.7541
17602006.04.11 00:07buy8810.441.74370.00001.7537
17612006.04.11 00:32buy8821.501.74340.00001.7534
17622006.04.11 00:39buy8835.101.74320.00001.7532
17632006.04.11 00:39close8835.101.74340.00001.753210.204177.03
17642006.04.11 00:39close8821.501.74330.00001.7534-1.504175.53
17652006.04.11 00:39close8810.441.74320.00001.7537-2.204173.33
17662006.04.11 00:40close8800.131.74310.00001.7541-1.304172.03
17672006.04.14 02:00sell8840.131.75170.00001.7417
17682006.04.14 02:05sell8850.441.75200.00001.7420
17692006.04.14 02:06sell8861.501.75240.00001.7424
17702006.04.14 08:01sell8875.101.75280.00001.7428
17712006.04.14 08:05close8875.101.75260.00001.742810.204182.23
17722006.04.14 08:06close8861.501.75270.00001.7424-4.504177.73
17732006.04.14 08:06close8850.441.75260.00001.7420-2.644175.09
17742006.04.14 08:06close8840.131.75270.00001.7417-1.304173.79
17752006.04.18 00:01sell8880.131.77040.00001.7604
17762006.04.18 00:02sell8890.441.77080.00001.7608
17772006.04.18 02:08sell8901.501.77120.00001.7612
17782006.04.18 02:09sell8915.101.77150.00001.7615
17792006.04.18 02:25close8915.101.77120.00001.761515.304189.09
17802006.04.18 02:25close8901.501.77130.00001.7612-1.504187.59
17812006.04.18 02:25close8890.441.77080.00001.76080.004187.59
17822006.04.18 02:25close8880.131.77100.00001.7604-0.784186.81
17832006.04.20 02:00sell8920.131.79100.00001.7810
17842006.04.20 02:00sell8930.441.79130.00001.7813
17852006.04.20 02:00sell8941.501.79150.00001.7815
17862006.04.20 12:42t/p8930.441.78130.00001.781344.004230.81
17872006.04.20 12:42t/p8941.501.78150.00001.7815150.004380.81
17882006.04.20 12:42close8920.131.78120.00001.781012.744393.55
17892006.04.25 00:01sell8950.131.78620.00001.7762
17902006.04.25 00:02sell8960.441.78690.00001.7769
17912006.04.25 00:36sell8971.501.78730.00001.7773
17922006.04.25 00:41sell8985.101.78770.00001.7777
17932006.04.25 00:42close8985.101.78740.00001.777715.304408.85
17942006.04.25 00:42close8971.501.78750.00001.7773-3.004405.85
17952006.04.25 00:43close8960.441.78760.00001.7769-3.084402.77
17962006.04.25 00:43close8950.131.78710.00001.7762-1.174401.60
17972006.04.26 00:01sell8990.131.78760.00001.7776
17982006.04.26 00:04sell9000.441.78800.00001.7780
17992006.04.26 01:47sell9011.501.78830.00001.7783
18002006.04.26 02:36sell9025.101.78860.00001.7786
18012006.04.26 03:20close9025.101.78840.00001.778610.204411.80
18022006.04.26 03:20close9011.501.78860.00001.7783-4.504407.30
18032006.04.26 03:21close9000.441.78850.00001.7780-2.204405.10
18042006.04.26 03:21close8990.131.78840.00001.7776-1.044404.06
18052006.05.01 03:00sell9030.131.82330.00001.8133
18062006.05.01 03:10sell9040.441.82360.00001.8136
18072006.05.01 04:03sell9051.501.82390.00001.8139
18082006.05.01 04:15sell9065.101.82420.00001.8142
18092006.05.01 04:15close9065.101.82400.00001.814210.204414.26
18102006.05.01 04:15close9051.501.82410.00001.8139-3.004411.26
18112006.05.01 04:15close9040.441.82440.00001.8136-3.524407.74
18122006.05.01 04:16close9030.131.82450.00001.8133-1.564406.18
18132006.05.03 01:00sell9070.131.83870.00001.8287
18142006.05.03 01:00sell9080.441.83900.00001.8290
18152006.05.03 03:12sell9091.501.83930.00001.8293
18162006.05.03 03:23sell9105.101.83960.00001.8296
18172006.05.03 03:23close9105.101.83940.00001.829610.204416.38
18182006.05.03 03:24close9091.501.83950.00001.8293-3.004413.38
18192006.05.03 03:24close9080.441.83960.00001.8290-2.644410.74
18202006.05.03 03:24close9070.131.83970.00001.8287-1.304409.44
18212006.05.08 03:00sell9110.131.86050.00001.8505
18222006.05.08 03:00sell9120.441.86090.00001.8509
18232006.05.08 03:08sell9131.501.86130.00001.8513
18242006.05.08 03:09sell9145.101.86160.00001.8516
18252006.05.08 03:10close9145.101.86110.00001.851625.504434.94
18262006.05.08 03:10close9131.501.86100.00001.85134.504439.44
18272006.05.08 03:10close9120.441.86140.00001.8509-2.204437.24
18282006.05.08 03:10close9110.131.86130.00001.8505-1.044436.20
18292006.05.10 23:00sell9150.131.86360.00001.8536
18302006.05.10 23:00sell9160.441.86390.00001.8539
18312006.05.10 23:03sell9171.501.86410.00001.8541
18322006.05.10 23:05sell9185.101.86460.00001.8546
18332006.05.10 23:06close9185.101.86430.00001.854615.304451.50
18342006.05.10 23:06close9171.501.86450.00001.8541-6.004445.50
18352006.05.10 23:06close9160.441.86440.00001.8539-2.204443.30
18362006.05.10 23:06close9150.131.86450.00001.8536-1.174442.13
18372006.05.19 21:00buy9190.131.87800.00001.8880
18382006.05.19 21:00buy9200.441.87760.00001.8876
18392006.05.22 00:03buy9211.501.87730.00001.8873
18402006.05.22 01:18buy9225.101.87700.00001.8870
18412006.05.22 12:10close9225.101.87720.00001.887010.204452.33
18422006.05.22 12:10close9211.501.87700.00001.8873-4.504447.83
18432006.05.22 12:11close9200.441.87680.00001.8876-2.884444.95
18442006.05.22 12:11close9190.131.87690.00001.8880-1.244443.71
18452006.05.23 23:00sell9230.131.88000.00001.8700
18462006.05.23 23:00sell9240.441.88020.00001.8702
18472006.05.23 23:03sell9251.501.88050.00001.8705
18482006.05.23 23:04sell9265.101.88080.00001.8708
18492006.05.23 23:05close9265.101.88040.00001.870820.404464.11
18502006.05.23 23:05close9251.501.88060.00001.8705-1.504462.61
18512006.05.23 23:05close9240.441.88050.00001.8702-1.324461.29
18522006.05.23 23:05close9230.131.88070.00001.8700-0.914460.38
18532006.05.29 02:00buy9270.131.85900.00001.8690
18542006.05.29 02:12buy9280.441.85870.00001.8687
18552006.05.29 02:16buy9291.501.85830.00001.8683
18562006.05.29 17:12buy9305.101.85810.00001.8681
18572006.05.29 17:14close9305.101.85830.00001.868110.204470.58
18582006.05.29 17:14close9291.501.85790.00001.8683-6.004464.58
18592006.05.29 17:15close9280.441.85800.00001.8687-3.084461.50
18602006.05.29 17:15close9270.131.85820.00001.8690-1.044460.46
18612006.05.29 23:00buy9310.131.86040.00001.8704
18622006.05.29 23:00buy9320.441.86020.00001.8702
18632006.05.29 23:01buy9331.501.85970.00001.8697
18642006.05.29 23:34buy9345.101.85940.00001.8694
18652006.05.29 23:35close9345.101.85970.00001.869415.304475.76
18662006.05.29 23:35close9331.501.85960.00001.8697-1.504474.26
18672006.05.29 23:35close9320.441.85950.00001.8702-3.084471.18
18682006.05.29 23:35close9310.131.85960.00001.8704-1.044470.14
18692006.05.31 00:01sell9350.131.88350.00001.8735
18702006.05.31 06:22sell9360.441.88390.00001.8739
18712006.05.31 06:22sell9371.501.88420.00001.8742
18722006.05.31 06:23sell9385.101.88460.00001.8746
18732006.05.31 06:23close9385.101.88440.00001.874610.204480.34
18742006.05.31 06:23close9371.501.88450.00001.8742-4.504475.84
18752006.05.31 06:24close9360.441.88460.00001.8739-3.084472.76
18762006.05.31 06:24close9350.131.88450.00001.8735-1.304471.46
18772006.06.05 03:00sell9390.131.88360.00001.8736
18782006.06.05 03:00sell9400.441.88390.00001.8739
18792006.06.05 03:17sell9411.501.88410.00001.8741
18802006.06.05 03:20sell9425.101.88440.00001.8744
18812006.06.05 03:20close9425.101.88420.00001.874410.204481.66
18822006.06.05 03:20close9411.501.88430.00001.8741-3.004478.66
18832006.06.05 03:20close9400.441.88470.00001.8739-3.524475.14
18842006.06.05 03:21close9390.131.88460.00001.8736-1.304473.84
18852006.06.07 02:00buy9430.131.86100.00001.8710
18862006.06.07 07:56buy9440.441.86070.00001.8707
18872006.06.07 07:57buy9451.501.86040.00001.8704
18882006.06.07 07:58buy9465.101.86010.00001.8701
18892006.06.07 07:58close9465.101.86030.00001.870110.204484.04
18902006.06.07 07:58close9451.501.86020.00001.8704-3.004481.04
18912006.06.07 07:58close9440.441.86010.00001.8707-2.644478.40
18922006.06.07 07:59close9430.131.86000.00001.8710-1.304477.10
18932006.06.08 00:01buy9470.131.85770.00001.8677
18942006.06.08 00:02buy9480.441.85740.00001.8674
18952006.06.08 00:11buy9491.501.85700.00001.8670
18962006.06.08 00:12buy9505.101.85670.00001.8667
18972006.06.08 00:12close9505.101.85700.00001.866715.304492.40
18982006.06.08 00:12close9491.501.85690.00001.8670-1.504490.90
18992006.06.08 00:12close9480.441.85660.00001.8674-3.524487.38
19002006.06.08 00:13close9470.131.85640.00001.8677-1.694485.69
19012006.06.08 23:00buy9510.131.84280.00001.8528
19022006.06.08 23:02buy9520.441.84240.00001.8524
19032006.06.09 00:32buy9531.501.84210.00001.8521
19042006.06.09 08:14buy9545.101.84160.00001.8516
19052006.06.09 08:15close9545.101.84180.00001.851610.204495.89
19062006.06.09 08:15close9531.501.84170.00001.8521-6.004489.89
19072006.06.09 08:16close9520.441.84150.00001.8524-3.324486.57
19082006.06.09 08:16close9510.131.84180.00001.8528-1.114485.46
19092006.06.13 00:01sell9550.131.84210.00001.8321
19102006.06.13 00:03sell9560.441.84270.00001.8327
19112006.06.13 02:18sell9571.501.84300.00001.8330
19122006.06.13 02:19sell9585.101.84340.00001.8334
19132006.06.13 02:19close9585.101.84320.00001.833410.204495.66
19142006.06.13 02:20close9571.501.84300.00001.83300.004495.66
19152006.06.13 02:20close9560.441.84320.00001.8327-2.204493.46
19162006.06.13 02:20close9550.131.84310.00001.8321-1.304492.16
19172006.06.14 23:00sell9590.131.84280.00001.8328
19182006.06.14 23:14sell9600.441.84320.00001.8332
19192006.06.14 23:15sell9611.501.84360.00001.8336
19202006.06.15 00:03sell9625.101.84390.00001.8339
19212006.06.15 02:08close9625.101.84330.00001.833930.604522.76
19222006.06.15 02:08close9611.501.84350.00001.8336-5.704517.06
19232006.06.15 02:09close9600.441.84360.00001.8332-3.874513.19
19242006.06.15 02:09close9590.131.84300.00001.8328-0.884512.31
19252006.06.15 20:00sell9630.141.84790.00001.8379
19262006.06.15 20:01sell9640.481.84820.00001.8382
19272006.06.15 20:34sell9651.631.84850.00001.8385
19282006.06.15 20:42sell9665.541.84880.00001.8388
19292006.06.15 20:42close9665.541.84860.00001.838811.084523.39
19302006.06.15 20:42close9651.631.84870.00001.8385-3.264520.13
19312006.06.15 20:42close9640.481.84890.00001.8382-3.364516.77
19322006.06.15 20:43close9630.141.84880.00001.8379-1.264515.51
19332006.06.20 00:01buy9670.141.84090.00001.8509
19342006.06.20 00:01buy9680.481.84060.00001.8506
19352006.06.20 00:08buy9691.631.84020.00001.8502
19362006.06.20 00:20buy9705.541.84000.00001.8500
19372006.06.20 00:20close9705.541.84030.00001.850016.624532.13
19382006.06.20 00:20close9691.631.84020.00001.85020.004532.13
19392006.06.20 00:20close9680.481.84000.00001.8506-2.884529.25
19402006.06.20 00:21close9670.141.84010.00001.8509-1.124528.13
19412006.06.23 01:00buy9710.141.82850.00001.8385
19422006.06.23 01:43buy9720.481.82820.00001.8382
19432006.06.23 02:07buy9731.631.82800.00001.8380
19442006.06.23 03:40buy9745.541.82760.00001.8376
19452006.06.23 03:44close9745.541.82780.00001.837611.084539.21
19462006.06.23 03:44close9731.631.82760.00001.8380-6.524532.69
19472006.06.23 03:44close9720.481.82740.00001.8382-3.844528.85
19482006.06.23 03:44close9710.141.82750.00001.8385-1.404527.45
19492006.06.23 21:00buy9750.141.82000.00001.8300
19502006.06.23 21:00buy9760.481.81980.00001.8298
19512006.06.23 21:00buy9771.631.81940.00001.8294
19522006.06.23 21:22buy9785.541.81910.00001.8291
19532006.06.26 00:46close9785.541.81930.00001.829119.174546.62
19542006.06.26 00:46close9771.631.81920.00001.8294-0.884545.74
19552006.06.26 00:46close9760.481.81910.00001.8298-2.664543.08
19562006.06.26 00:46close9750.141.81940.00001.8300-0.644542.44
19572006.06.28 23:00buy9790.141.81910.00001.8291
19582006.06.28 23:52buy9800.481.81880.00001.8288
19592006.06.28 23:57buy9811.631.81850.00001.8285
19602006.06.29 00:04buy9825.541.81810.00001.8281
19612006.06.29 02:29close9825.541.81830.00001.828111.084553.52
19622006.06.29 02:29close9811.631.81820.00001.82852.254555.77
19632006.06.29 02:29close9800.481.81810.00001.8288-1.264554.51
19642006.06.29 02:30close9790.141.81790.00001.8291-1.074553.45
19652006.06.29 21:00buy9830.141.83010.00001.8401
19662006.06.29 21:00buy9840.481.82980.00001.8398
19672006.06.29 21:01buy9851.631.82950.00001.8395
19682006.06.29 21:01buy9865.541.82900.00001.8390
19692006.06.29 21:02close9865.541.82930.00001.839016.624570.07
19702006.06.29 21:02close9851.631.82920.00001.8395-4.894565.18
19712006.06.29 21:02close9840.481.82960.00001.8398-0.964564.22
19722006.06.29 21:02close9830.141.82940.00001.8401-0.984563.24
19732006.07.03 01:00sell9870.141.84730.00001.8373
19742006.07.03 01:00sell9880.481.84760.00001.8376
19752006.07.03 01:07sell9891.631.84780.00001.8378
19762006.07.03 02:00sell9905.541.84810.00001.8381
19772006.07.03 02:00close9905.541.84770.00001.838122.164585.40
19782006.07.03 02:00close9891.631.84790.00001.8378-1.634583.77
19792006.07.03 02:00close9880.481.84780.00001.8376-0.964582.81
19802006.07.03 02:01close9870.141.84800.00001.8373-0.984581.83
19812006.07.04 22:00sell9910.141.84600.00001.8360
19822006.07.04 22:08sell9920.481.84670.00001.8367
19832006.07.04 22:43sell9931.631.84720.00001.8372
19842006.07.05 07:20sell9945.541.84750.00001.8375
19852006.07.05 07:21close9945.541.84720.00001.837516.624598.45
19862006.07.05 07:21close9931.631.84730.00001.8372-4.244594.21
19872006.07.05 07:21close9920.481.84740.00001.8367-4.134590.08
19882006.07.05 07:21close9910.141.84760.00001.8360-2.464587.62
19892006.07.06 02:00buy9950.141.83570.00001.8457
19902006.07.06 02:00buy9960.481.83540.00001.8454
19912006.07.06 02:27buy9971.631.83510.00001.8451
19922006.07.06 02:48buy9985.541.83480.00001.8448
19932006.07.06 02:49close9985.541.83500.00001.844811.084598.70
19942006.07.06 02:49close9971.631.83490.00001.8451-3.264595.44
19952006.07.06 02:50close9960.481.83480.00001.8454-2.884592.56
19962006.07.06 02:50close9950.141.83470.00001.8457-1.404591.16
19972006.07.10 01:00sell9990.141.84970.00001.8397
19982006.07.10 01:01sell10000.481.84990.00001.8399
19992006.07.10 01:14sell10011.631.85020.00001.8402
20002006.07.10 01:28sell10025.541.85050.00001.8405
20012006.07.10 01:45close10025.541.85030.00001.840511.084602.24
20022006.07.10 01:45close10011.631.85040.00001.8402-3.264598.98
20032006.07.10 01:45close10000.481.85050.00001.8399-2.884596.10
20042006.07.10 01:46close9990.141.85040.00001.8397-0.984595.12
20052006.07.11 01:00buy10030.141.84320.00001.8532
20062006.07.11 01:01buy10040.481.84280.00001.8528
20072006.07.11 01:01buy10051.631.84250.00001.8525
20082006.07.11 08:09buy10065.541.84220.00001.8522
20092006.07.11 08:14close10065.541.84250.00001.852216.624611.74
20102006.07.11 08:14close10051.631.84230.00001.8525-3.264608.48
20112006.07.11 08:15close10040.481.84200.00001.8528-3.844604.64
20122006.07.11 08:15close10030.141.84230.00001.8532-1.264603.38
20132006.07.13 02:00buy10070.141.83390.00001.8439
20142006.07.13 02:22buy10080.481.83360.00001.8436
20152006.07.13 14:47t/p10080.481.84360.00001.843648.004651.38
20162006.07.13 14:47close10070.141.84370.00001.843913.724665.10
20172006.07.14 03:00sell10090.141.84060.00001.8306
20182006.07.14 03:00sell10100.481.84100.00001.8310
20192006.07.14 03:04sell10111.631.84130.00001.8313
20202006.07.14 03:05sell10125.541.84160.00001.8316
20212006.07.14 03:06close10125.541.84130.00001.831616.624681.72
20222006.07.14 03:06close10111.631.84140.00001.8313-1.634680.09
20232006.07.14 03:07close10100.481.84160.00001.8310-2.884677.21
20242006.07.14 03:07close10090.141.84170.00001.8306-1.544675.67
20252006.07.17 00:01buy10130.141.83820.00001.8482
20262006.07.17 00:03buy10140.481.83800.00001.8480
20272006.07.17 02:07buy10151.631.83760.00001.8476
20282006.07.17 03:21buy10165.541.83730.00001.8473
20292006.07.17 03:25close10165.541.83750.00001.847311.084686.75
20302006.07.17 03:26close10151.631.83740.00001.8476-3.264683.49
20312006.07.17 03:26close10140.481.83730.00001.8480-3.364680.13
20322006.07.17 03:26close10130.141.83720.00001.8482-1.404678.73
20332006.07.17 23:00buy10170.141.81890.00001.8289
20342006.07.17 23:01buy10180.481.81860.00001.8286
20352006.07.18 12:25t/p10180.481.82860.00001.828648.704727.43
20362006.07.18 12:25close10170.141.82860.00001.828913.784741.21
20372006.07.19 01:00sell10190.141.82540.00001.8154
20382006.07.19 04:17sell10200.481.82570.00001.8157
20392006.07.19 04:29sell10211.631.82600.00001.8160
20402006.07.19 04:37sell10225.541.82630.00001.8163
20412006.07.19 04:38close10225.541.82610.00001.816311.084752.29
20422006.07.19 04:38close10211.631.82620.00001.8160-3.264749.03
20432006.07.19 04:38close10200.481.82640.00001.8157-3.364745.67
20442006.07.19 04:38close10190.141.82650.00001.8154-1.544744.13
20452006.07.21 22:00sell10230.141.85900.00001.8490
20462006.07.21 22:01sell10240.481.85930.00001.8493
20472006.07.21 23:24sell10251.631.85960.00001.8496
20482006.07.21 23:30sell10265.541.85990.00001.8499
20492006.07.21 23:32close10265.541.85950.00001.849922.164766.29
20502006.07.21 23:32close10251.631.85940.00001.84963.264769.55
20512006.07.21 23:33close10240.481.85930.00001.84930.004769.55
20522006.07.21 23:36close10230.141.86040.00001.8490-1.964767.59
20532006.07.27 20:00sell10270.141.86050.00001.8505
20542006.07.27 20:00sell10280.481.86080.00001.8508
20552006.07.28 11:38sell10291.631.86120.00001.8512
20562006.07.28 11:39sell10305.541.86160.00001.8516
20572006.07.28 11:40close10305.541.86140.00001.851611.084778.67
20582006.07.28 11:40close10291.631.86120.00001.85120.004778.67
20592006.07.28 11:40close10280.481.86130.00001.8508-3.174775.50
20602006.07.28 11:40close10270.141.86080.00001.8505-0.644774.86
20612006.07.31 00:01sell10310.141.86270.00001.8527
20622006.07.31 00:01sell10320.481.86300.00001.8530
20632006.07.31 01:50sell10331.631.86330.00001.8533
20642006.07.31 01:57sell10345.541.86370.00001.8537
20652006.07.31 02:24close10345.541.86330.00001.853722.164797.02
20662006.07.31 02:24close10331.631.86350.00001.8533-3.264793.76
20672006.07.31 02:24close10320.481.86340.00001.8530-1.924791.84
20682006.07.31 02:24close10310.141.86380.00001.8527-1.544790.30
20692006.08.01 00:01sell10350.141.86770.00001.8577
20702006.08.01 00:01sell10360.481.86810.00001.8581
20712006.08.01 01:32sell10371.631.86840.00001.8584
20722006.08.01 14:32sell10385.541.86880.00001.8588
20732006.08.01 14:32close10385.541.86860.00001.858811.084801.38
20742006.08.01 14:32close10371.631.86830.00001.85841.634803.01
20752006.08.01 14:32close10360.481.86840.00001.8581-1.444801.57
20762006.08.01 14:32close10350.141.86850.00001.8577-1.124800.45
20772006.08.04 02:00sell10390.141.88650.00001.8765
20782006.08.04 02:00sell10400.481.88680.00001.8768
20792006.08.04 02:42sell10411.631.88710.00001.8771
20802006.08.04 02:48sell10425.541.88740.00001.8774
20812006.08.04 02:50close10425.541.88710.00001.877416.624817.07
20822006.08.04 02:50close10411.631.88730.00001.8771-3.264813.81
20832006.08.04 02:50close10400.481.88770.00001.8768-4.324809.49
20842006.08.04 02:51close10390.141.88780.00001.8765-1.824807.67
20852006.08.07 01:00sell10430.141.90730.00001.8973
20862006.08.07 01:01sell10440.481.90840.00001.8984
20872006.08.07 01:46sell10451.631.90870.00001.8987
20882006.08.07 09:58sell10465.541.90900.00001.8990
20892006.08.07 09:58close10465.541.90870.00001.899016.624824.29
20902006.08.07 09:59close10451.631.90880.00001.8987-1.634822.66
20912006.08.07 09:59close10440.481.90910.00001.8984-3.364819.30
20922006.08.07 09:59close10430.141.90930.00001.8973-2.804816.50
20932006.08.09 21:00sell10470.141.90480.00001.8948
20942006.08.09 21:00sell10480.481.90550.00001.8955
20952006.08.09 21:33sell10491.631.90580.00001.8958
20962006.08.10 00:55sell10505.541.90620.00001.8962
20972006.08.10 01:01close10505.541.90580.00001.896222.164838.66
20982006.08.10 01:01close10491.631.90590.00001.8958-9.454829.21
20992006.08.10 01:01close10480.481.90570.00001.8955-3.264825.94
21002006.08.10 01:01close10470.141.90620.00001.8948-2.634823.31
21012006.08.11 02:00buy10510.141.89420.00001.9042
21022006.08.11 02:00buy10520.481.89390.00001.9039
21032006.08.11 02:16buy10531.631.89360.00001.9036
21042006.08.11 04:03buy10545.541.89310.00001.9031
21052006.08.11 04:04close10545.541.89330.00001.903111.084834.39
21062006.08.11 04:04close10531.631.89310.00001.9036-8.154826.24
21072006.08.11 04:04close10520.481.89290.00001.9039-4.804821.44
21082006.08.11 04:04close10510.141.89270.00001.9042-2.104819.34
21092006.08.14 03:00buy10550.141.89390.00001.9039
21102006.08.14 03:02buy10560.481.89350.00001.9035
21112006.08.14 06:12buy10571.631.89290.00001.9029
21122006.08.14 06:12buy10585.541.89260.00001.9026
21132006.08.14 06:14close10585.541.89390.00001.902672.024891.36
21142006.08.14 06:14close10571.631.89410.00001.902919.564910.92
21152006.08.14 06:14close10560.481.89400.00001.90352.404913.32
21162006.08.14 06:14close10550.141.89380.00001.9039-0.144913.18
21172006.08.15 00:01buy10590.151.88930.00001.8993
21182006.08.15 00:03buy10600.511.88900.00001.8990
21192006.08.15 00:27buy10611.731.88860.00001.8986
21202006.08.15 00:55buy10625.881.88820.00001.8982
21212006.08.15 00:58close10625.881.88840.00001.898211.764924.94
21222006.08.15 00:58close10611.731.88830.00001.8986-5.194919.75
21232006.08.15 00:59close10600.511.88820.00001.8990-4.084915.67
21242006.08.15 00:59close10590.151.88860.00001.8993-1.054914.62
21252006.08.16 02:00sell10630.151.89330.00001.8833
21262006.08.16 02:01sell10640.511.89380.00001.8838
21272006.08.16 03:26sell10651.731.89410.00001.8841
21282006.08.16 03:29sell10665.881.89430.00001.8843
21292006.08.16 03:30close10665.881.89400.00001.884317.644932.26
21302006.08.16 03:30close10651.731.89410.00001.88410.004932.26
21312006.08.16 03:31close10640.511.89420.00001.8838-2.044930.22
21322006.08.16 03:31close10630.151.89410.00001.8833-1.204929.02
21332006.08.16 23:00sell10670.151.89540.00001.8854
21342006.08.16 23:04sell10680.511.89570.00001.8857
21352006.08.16 23:06sell10691.731.89600.00001.8860
21362006.08.16 23:08sell10705.881.89620.00001.8862
21372006.08.16 23:25close10705.881.89590.00001.886217.644946.66
21382006.08.16 23:26close10691.731.89600.00001.88600.004946.66
21392006.08.16 23:26close10680.511.89590.00001.8857-1.024945.64
21402006.08.16 23:26close10670.151.89580.00001.8854-0.604945.04
21412006.08.18 21:00buy10710.151.88110.00001.8911
21422006.08.18 21:00buy10720.511.88080.00001.8908
21432006.08.21 09:25t/p10720.511.89080.00001.890851.744996.78
21442006.08.21 09:25close10710.151.89080.00001.891114.775011.55
21452006.08.21 21:00sell10730.151.89430.00001.8843
21462006.08.22 08:35sell10740.511.89460.00001.8846
21472006.08.22 08:55sell10751.731.89500.00001.8850
21482006.08.22 09:01sell10765.881.89530.00001.8853
21492006.08.22 09:02close10765.881.89490.00001.885323.525035.07
21502006.08.22 09:02close10751.731.89460.00001.88506.925041.99
21512006.08.22 09:02close10740.511.89480.00001.8846-1.025040.97
21522006.08.22 09:03close10730.151.89490.00001.8843-1.145039.83
21532006.08.23 03:00buy10770.151.88840.00001.8984
21542006.08.23 03:00buy10780.511.88810.00001.8981
21552006.08.23 03:48buy10791.731.88780.00001.8978
21562006.08.23 03:53buy10805.881.88750.00001.8975
21572006.08.23 04:23close10805.881.88790.00001.897523.525063.35
21582006.08.23 04:23close10791.731.88770.00001.8978-1.735061.62
21592006.08.23 04:23close10780.511.88780.00001.8981-1.535060.09
21602006.08.23 04:23close10770.151.88740.00001.8984-1.505058.59
21612006.08.23 23:00sell10810.151.89340.00001.8834
21622006.08.23 23:01sell10820.511.89380.00001.8838
21632006.08.23 23:03sell10831.731.89410.00001.8841
21642006.08.24 10:55sell10845.881.89450.00001.8845
21652006.08.24 10:56close10845.881.89430.00001.884511.765070.35
21662006.08.24 10:56close10831.731.89440.00001.8841-13.495056.86
21672006.08.24 10:56close10820.511.89450.00001.8838-6.025050.84
21682006.08.24 10:56close10810.151.89420.00001.8834-1.925048.92
21692006.08.28 21:00sell10850.151.89520.00001.8852
21702006.08.28 21:00sell10860.511.89550.00001.8855
21712006.08.28 21:07sell10871.731.89590.00001.8859
21722006.08.29 02:19sell10885.881.89620.00001.8862
21732006.08.29 02:20close10885.881.89600.00001.886211.765060.68
21742006.08.29 02:20close10871.731.89610.00001.8859-6.235054.45
21752006.08.29 02:20close10860.511.89640.00001.8855-5.415049.05
21762006.08.29 02:21close10850.151.89630.00001.8852-1.895047.16
21772006.08.31 00:01sell10890.151.90420.00001.8942
21782006.08.31 00:05sell10900.511.90440.00001.8944
21792006.08.31 00:17sell10911.731.90490.00001.8949
21802006.08.31 01:21sell10925.881.90520.00001.8952
21812006.08.31 01:53close10925.881.90490.00001.895217.645064.80
21822006.08.31 01:53close10911.731.90500.00001.8949-1.735063.07
21832006.08.31 01:53close10900.511.90510.00001.8944-3.575059.50
21842006.08.31 01:53close10890.151.90530.00001.8942-1.655057.85
21852006.09.05 01:00sell10930.151.90530.00001.8953
21862006.09.05 01:05sell10940.511.90600.00001.8960
21872006.09.05 15:38t/p10940.511.89600.00001.896051.005108.85
21882006.09.05 15:38close10930.151.89600.00001.895313.955122.80
21892006.09.06 01:00buy10950.151.89530.00001.9053
21902006.09.06 01:00buy10960.511.89500.00001.9050
21912006.09.06 01:03buy10971.731.89470.00001.9047
21922006.09.06 01:08buy10985.881.89450.00001.9045
21932006.09.06 01:09close10985.881.89460.00001.90455.885128.68
21942006.09.06 01:09close10971.731.89440.00001.9047-5.195123.49
21952006.09.06 01:09close10960.511.89420.00001.9050-4.085119.41
21962006.09.06 01:09close10950.151.89430.00001.9053-1.505117.91
21972006.09.06 22:00buy10990.151.88480.00001.8948
21982006.09.06 22:10buy11000.511.88450.00001.8945
21992006.09.06 22:16buy11011.731.88430.00001.8943
22002006.09.06 22:29buy11025.881.88380.00001.8938
22012006.09.06 22:29close11025.881.88440.00001.893835.285153.19
22022006.09.06 22:30close11011.731.88380.00001.8943-8.655144.54
22032006.09.06 22:30close11000.511.88360.00001.8945-4.595139.95
22042006.09.06 22:30close10990.151.88370.00001.8948-1.655138.30
22052006.09.07 21:00buy11030.151.87570.00001.8857
22062006.09.07 21:01buy11040.511.87540.00001.8854
22072006.09.07 21:11buy11051.731.87510.00001.8851
22082006.09.07 22:20buy11065.881.87460.00001.8846
22092006.09.07 22:21close11065.881.87490.00001.884617.645155.94
22102006.09.07 22:21close11051.731.87440.00001.8851-12.115143.83
22112006.09.07 22:21close11040.511.87450.00001.8854-4.595139.24
22122006.09.07 22:21close11030.151.87430.00001.8857-2.105137.14
22132006.09.11 00:01buy11070.151.86570.00001.8757
22142006.09.11 00:11buy11080.511.86540.00001.8754
22152006.09.11 00:14buy11091.731.86510.00001.8751
22162006.09.11 00:33buy11105.881.86460.00001.8746
22172006.09.11 00:47close11105.881.86490.00001.874617.645154.78
22182006.09.11 00:47close11091.731.86520.00001.87511.735156.51
22192006.09.11 00:47close11080.511.86510.00001.8754-1.535154.98
22202006.09.11 00:47close11070.151.86540.00001.8757-0.455154.53
22212006.09.11 21:00buy11110.151.86550.00001.8755
22222006.09.11 21:01buy11120.511.86500.00001.8750
22232006.09.11 21:51buy11131.731.86470.00001.8747
22242006.09.12 00:03buy11145.881.86430.00001.8743
22252006.09.12 00:03close11145.881.86450.00001.874311.765166.29
22262006.09.12 00:03close11131.731.86440.00001.8747-2.665163.62
22272006.09.12 00:03close11120.511.86480.00001.8750-0.285163.35
22282006.09.12 00:03close11110.151.86460.00001.8755-1.135162.22
22292006.09.12 22:00sell11150.151.87500.00001.8650
22302006.09.12 22:00sell11160.511.87560.00001.8656
22312006.09.12 22:07sell11171.731.87590.00001.8659
22322006.09.12 22:18sell11185.881.87610.00001.8661
22332006.09.12 22:27close11185.881.87590.00001.866111.765173.98
22342006.09.12 22:28close11171.731.87610.00001.8659-3.465170.52
22352006.09.12 22:28close11160.511.87620.00001.8656-3.065167.46
22362006.09.12 22:28close11150.151.87590.00001.8650-1.355166.11
22372006.09.14 23:00sell11190.151.88650.00001.8765
22382006.09.14 23:00sell11200.511.88690.00001.8769
22392006.09.14 23:19sell11211.731.88730.00001.8773
22402006.09.15 07:09sell11225.881.88760.00001.8776
22412006.09.15 07:09close11225.881.88740.00001.877611.765177.87
22422006.09.15 07:09close11211.731.88750.00001.8773-6.235171.64
22432006.09.15 07:09close11200.511.88760.00001.8769-4.395167.25
22442006.09.15 07:10close11190.151.88770.00001.8765-2.045165.21
22452006.09.18 00:01buy11230.151.87840.00001.8884
22462006.09.18 00:01buy11240.511.87790.00001.8879
22472006.09.18 00:26buy11251.731.87760.00001.8876
22482006.09.18 00:28buy11265.881.87730.00001.8873
22492006.09.18 00:41close11265.881.87760.00001.887317.645182.85
22502006.09.18 00:41close11251.731.87740.00001.8876-3.465179.39
22512006.09.18 00:41close11240.511.87730.00001.8879-3.065176.33
22522006.09.18 00:41close11230.151.87710.00001.8884-1.955174.38
22532006.09.18 20:00buy11270.161.87830.00001.8883
22542006.09.19 10:15buy11280.541.87800.00001.8880
22552006.09.19 10:19buy11291.841.87760.00001.8876
22562006.09.19 14:52t/p11291.841.88760.00001.8876184.005358.38
22572006.09.19 14:52close11280.541.88760.00001.888051.845410.22
22582006.09.19 14:52close11270.161.88750.00001.888314.955425.18
22592006.09.19 21:00sell11300.161.88150.00001.8715
22602006.09.19 21:05sell11310.541.88180.00001.8718
22612006.09.19 21:12sell11321.841.88210.00001.8721
22622006.09.19 22:48sell11336.261.88250.00001.8725
22632006.09.19 22:56close11336.261.88230.00001.872512.525437.70
22642006.09.19 22:56close11321.841.88260.00001.8721-9.205428.50
22652006.09.19 22:56close11310.541.88250.00001.8718-3.785424.72
22662006.09.19 22:56close11300.161.88260.00001.8715-1.765422.96
22672006.09.21 01:00sell11340.161.88670.00001.8767
22682006.09.21 01:13sell11350.541.88700.00001.8770
22692006.09.21 01:13sell11361.841.88730.00001.8773
22702006.09.21 01:20sell11376.261.88760.00001.8776
22712006.09.27 10:33close11376.261.88740.00001.8776-27.545395.41
22722006.09.27 10:33close11361.841.88750.00001.8773-15.465379.96
22732006.09.27 10:33close11350.541.88740.00001.8770-5.625374.34
22742006.09.27 10:33close11340.161.88750.00001.8767-2.305372.04
22752006.09.27 22:00buy11380.161.88900.00001.8990
22762006.09.27 22:00buy11390.541.88870.00001.8987
22772006.09.28 04:42buy11401.841.88830.00001.8983
22782006.09.28 04:48buy11416.261.88800.00001.8980
22792006.09.28 04:57close11416.261.88820.00001.898012.525384.56
22802006.09.28 04:57close11401.841.88810.00001.8983-3.685380.88
22812006.09.28 04:57close11390.541.88820.00001.8987-0.335380.54
22822006.09.28 04:57close11380.161.88810.00001.8990-0.745379.80
22832006.09.28 22:00buy11420.161.87650.00001.8865
22842006.09.28 23:10buy11430.541.87610.00001.8861
22852006.09.28 23:10buy11441.841.87570.00001.8857
22862006.09.28 23:45buy11456.261.87540.00001.8854
22872006.09.28 23:49close11456.261.87560.00001.885412.525392.32
22882006.09.28 23:49close11441.841.87540.00001.8857-5.525386.80
22892006.09.28 23:49close11430.541.87510.00001.8861-5.405381.40
22902006.09.28 23:49close11420.161.87530.00001.8865-1.925379.48
22912006.10.06 00:00buy11460.161.87900.00001.8890
22922006.10.06 00:23buy11470.541.87870.00001.8887
22932006.10.06 00:32buy11481.841.87840.00001.8884
22942006.10.06 00:33buy11496.261.87810.00001.8881
22952006.10.06 00:34close11496.261.87840.00001.888118.785398.26
22962006.10.06 00:34close11481.841.87860.00001.88843.685401.94
22972006.10.06 00:34close11470.541.87850.00001.8887-1.085400.86
22982006.10.06 00:34close11460.161.87840.00001.8890-0.965399.90
22992006.10.09 03:00buy11500.161.87070.00001.8807
23002006.10.09 03:03buy11510.541.87040.00001.8804
23012006.10.09 04:46buy11521.841.87010.00001.8801
23022006.10.09 04:47buy11536.261.86980.00001.8798
23032006.10.09 05:01close11536.261.87000.00001.879812.525412.42
23042006.10.09 05:01close11521.841.86980.00001.8801-5.525406.90
23052006.10.09 05:01close11510.541.86990.00001.8804-2.705404.20
23062006.10.09 05:02close11500.161.87000.00001.8807-1.125403.08
23072006.10.11 00:00buy11540.161.85410.00001.8641
23082006.10.11 00:02buy11550.541.85380.00001.8638
23092006.10.11 00:58buy11561.841.85350.00001.8635
23102006.10.11 08:43buy11576.261.85300.00001.8630
23112006.10.11 09:04close11576.261.85320.00001.863012.525415.60
23122006.10.11 09:04close11561.841.85310.00001.8635-7.365408.24
23132006.10.11 09:04close11550.541.85330.00001.8638-2.705405.54
23142006.10.11 09:04close11540.161.85340.00001.8641-1.125404.42
23152006.10.16 22:00sell11580.161.86100.00001.8510
23162006.10.16 22:33sell11590.541.86130.00001.8513
23172006.10.16 22:48sell11601.841.86160.00001.8516
23182006.10.16 23:53sell11616.261.86190.00001.8519
23192006.10.17 00:13close11616.261.86170.00001.85192.505406.93
23202006.10.17 00:14close11601.841.86180.00001.8516-6.625400.30
23212006.10.17 00:14close11590.541.86170.00001.8513-3.025397.28
23222006.10.17 00:14close11580.161.86200.00001.8510-1.865395.42
23232006.10.18 00:01sell11620.161.87170.00001.8617
23242006.10.18 00:10sell11630.541.87200.00001.8620
23252006.10.18 00:18sell11641.841.87240.00001.8624
23262006.10.18 08:36sell11656.261.87270.00001.8627
23272006.10.18 08:49close11656.261.87250.00001.862712.525407.94
23282006.10.18 08:49close11641.841.87260.00001.8624-3.685404.26
23292006.10.18 08:49close11630.541.87250.00001.8620-2.705401.56
23302006.10.18 08:49close11620.161.87260.00001.8617-1.445400.12
23312006.10.20 20:00sell11660.161.88290.00001.8729
23322006.10.20 20:02sell11670.541.88330.00001.8733
23332006.10.20 20:12sell11681.841.88360.00001.8736
23342006.10.20 20:12sell11696.261.88390.00001.8739
23352006.10.20 20:13close11696.261.88370.00001.873912.525412.64
23362006.10.20 20:13close11681.841.88380.00001.8736-3.685408.96
23372006.10.20 20:13close11670.541.88370.00001.8733-2.165406.80
23382006.10.20 20:13close11660.161.88380.00001.8729-1.445405.36
23392006.10.23 22:00buy11700.161.87360.00001.8836
23402006.10.23 23:28buy11710.541.87330.00001.8833
23412006.10.23 23:40buy11721.841.87300.00001.8830
23422006.10.23 23:50buy11736.261.87270.00001.8827
23432006.10.24 00:00close11736.261.87290.00001.882721.665427.02
23442006.10.24 00:00close11721.841.87280.00001.8830-0.995426.03
23452006.10.24 00:00close11710.541.87270.00001.8833-2.455423.58
23462006.10.24 00:00close11700.161.87280.00001.8836-1.055422.53
23472006.10.25 20:00sell11740.161.87580.00001.8658
23482006.10.25 20:14sell11750.541.87620.00001.8662
23492006.10.25 20:14sell11761.841.87660.00001.8666
23502006.10.25 20:16sell11776.261.87690.00001.8669
23512006.10.25 20:17close11776.261.87670.00001.866912.525435.05
23522006.10.25 20:17close11761.841.87680.00001.8666-3.685431.37
23532006.10.25 20:17close11750.541.87670.00001.8662-2.705428.67
23542006.10.25 20:17close11740.161.87680.00001.8658-1.605427.07
23552006.10.27 02:00sell11780.161.88900.00001.8790
23562006.10.27 02:02sell11790.541.88930.00001.8793
23572006.10.27 02:03sell11801.841.88960.00001.8796
23582006.10.27 02:04sell11816.261.88990.00001.8799
23592006.10.27 08:55close11816.261.88960.00001.879918.785445.85
23602006.10.27 08:55close11801.841.88950.00001.87961.845447.69
23612006.10.27 08:55close11790.541.88960.00001.8793-1.625446.07
23622006.10.27 08:56close11780.161.88950.00001.8790-0.805445.27
23632006.10.30 01:00sell11820.161.89630.00001.8863
23642006.10.30 01:04sell11830.541.89660.00001.8866
23652006.10.30 01:56sell11841.841.89690.00001.8869
23662006.10.30 01:56sell11856.261.89720.00001.8872
23672006.10.30 02:04close11856.261.89700.00001.887212.525457.79
23682006.10.30 02:06close11841.841.89710.00001.8869-3.685454.11
23692006.10.30 02:07close11830.541.89700.00001.8866-2.165451.95
23702006.10.30 02:07close11820.161.89720.00001.8863-1.445450.51
23712006.10.30 20:00sell11860.161.90130.00001.8913
23722006.10.30 20:05sell11870.541.90160.00001.8916
23732006.10.30 20:14sell11881.841.90190.00001.8919
23742006.10.30 22:12sell11896.261.90220.00001.8922
23752006.10.30 22:18close11896.261.90200.00001.892212.525463.03
23762006.10.30 22:18close11881.841.90220.00001.8919-5.525457.51
23772006.10.30 22:18close11870.541.90230.00001.8916-3.785453.73
23782006.10.30 22:19close11860.161.90240.00001.8913-1.765451.97
23792006.11.01 22:00sell11900.161.90870.00001.8987
23802006.11.01 22:47sell11910.541.90910.00001.8991
23812006.11.02 11:18sell11921.841.90950.00001.8995
23822006.11.02 11:36sell11936.261.90990.00001.8999
23832006.11.02 11:40close11936.261.90970.00001.899912.525464.49
23842006.11.02 11:40close11921.841.90960.00001.8995-1.845462.65
23852006.11.02 11:40close11910.541.90970.00001.8991-5.835456.82
23862006.11.02 11:40close11900.161.90980.00001.8987-2.535454.29
23872006.11.03 01:00sell11940.161.90770.00001.8977
23882006.11.03 01:04sell11950.541.90800.00001.8980
23892006.11.03 01:13sell11961.841.90830.00001.8983
23902006.11.03 09:48sell11976.261.90860.00001.8986
23912006.11.03 11:47close11976.261.90840.00001.898612.525466.81
23922006.11.03 11:48close11961.841.90850.00001.8983-3.685463.13
23932006.11.03 11:48close11950.541.90840.00001.8980-2.165460.97
23942006.11.03 11:48close11940.161.90830.00001.8977-0.965460.01
23952006.11.06 03:00buy11980.161.90130.00001.9113
23962006.11.06 03:00buy11990.541.90090.00001.9109
23972006.11.06 05:40buy12001.841.90060.00001.9106
23982006.11.06 06:15buy12016.261.90030.00001.9103
23992006.11.06 07:32close12016.261.90050.00001.910312.525472.53
24002006.11.06 07:32close12001.841.90040.00001.9106-3.685468.85
24012006.11.06 07:33close11990.541.90050.00001.9109-2.165466.69
24022006.11.06 07:35close11980.161.90060.00001.9113-1.125465.57
24032006.11.07 22:00sell12020.161.90540.00001.8954
24042006.11.07 22:02sell12030.541.90590.00001.8959
24052006.11.07 23:05sell12041.841.90620.00001.8962
24062006.11.07 23:11sell12056.261.90640.00001.8964
24072006.11.08 00:10close12056.261.90620.00001.89642.505468.07
24082006.11.08 00:10close12041.841.90630.00001.8962-4.785463.29
24092006.11.08 00:10close12030.541.90620.00001.8959-2.485460.81
24102006.11.08 00:10close12020.161.90630.00001.8954-1.705459.11
24112006.11.09 20:00buy12060.161.90700.00001.9170
24122006.11.09 20:00buy12070.541.90670.00001.9167
24132006.11.09 20:36buy12081.841.90650.00001.9165
24142006.11.09 20:37buy12096.261.90610.00001.9161
24152006.11.09 20:41close12096.261.90650.00001.916125.045484.15
24162006.11.09 20:41close12081.841.90640.00001.9165-1.845482.31
24172006.11.09 20:41close12070.541.90650.00001.9167-1.085481.23
24182006.11.09 20:41close12060.161.90640.00001.9170-0.965480.27
24192006.11.14 01:00buy12100.161.90500.00001.9150
24202006.11.14 01:00buy12110.541.90470.00001.9147
24212006.11.14 01:00buy12121.841.90450.00001.9145
24222006.11.14 01:04buy12136.261.90420.00001.9142
24232006.11.14 05:14close12136.261.90440.00001.914212.525492.79
24242006.11.14 05:14close12121.841.90410.00001.9145-7.365485.43
24252006.11.14 05:15close12110.541.90420.00001.9147-2.705482.73
24262006.11.14 05:15close12100.161.90430.00001.9150-1.125481.61
24272006.11.15 00:00buy12140.161.89590.00001.9059
24282006.11.15 00:36buy12150.541.89560.00001.9056
24292006.11.15 05:18buy12161.841.89530.00001.9053
24302006.11.15 06:59buy12176.261.89470.00001.9047
24312006.11.15 07:04close12176.261.89500.00001.904718.785500.39
24322006.11.15 07:04close12161.841.89490.00001.9053-7.365493.03
24332006.11.15 07:04close12150.541.89470.00001.9056-4.865488.17
24342006.11.15 07:05close12140.161.89450.00001.9059-2.245485.93
24352006.11.15 20:00buy12180.161.88860.00001.8986
24362006.11.15 20:00buy12190.541.88840.00001.8984
24372006.11.15 20:00buy12201.841.88810.00001.8981
24382006.11.15 20:00buy12216.261.88780.00001.8978
24392006.11.15 20:04close12216.261.88800.00001.897812.525498.45
24402006.11.15 20:04close12201.841.88790.00001.8981-3.685494.77
24412006.11.15 20:04close12190.541.88810.00001.8984-1.625493.15
24422006.11.15 20:04close12180.161.88830.00001.8986-0.485492.67
24432006.11.23 01:00sell12220.161.91390.00001.9039
24442006.11.23 01:01sell12230.541.91450.00001.9045
24452006.11.23 01:57sell12241.841.91480.00001.9048
24462006.11.23 05:25sell12256.261.91510.00001.9051
24472006.11.23 05:26close12256.261.91450.00001.905137.565530.23
24482006.11.23 05:27close12241.841.91460.00001.90483.685533.91
24492006.11.23 05:28close12230.541.91450.00001.90450.005533.91
24502006.11.23 05:28close12220.161.91440.00001.9039-0.805533.11
24512006.11.24 21:01sell12260.171.93210.00001.9221
24522006.11.24 21:03sell12270.581.93240.00001.9224
24532006.11.24 22:50sell12281.971.93260.00001.9226
24542006.11.27 00:01sell12296.701.93900.00001.9290
24552006.11.27 06:24close12296.701.93710.00001.9290127.305660.41
24562006.11.27 06:24close12281.971.93720.00001.9226-93.775566.64
24572006.11.27 06:24close12270.581.93710.00001.9224-28.195538.45
24582006.11.27 06:24close12260.171.93690.00001.9221-8.435530.02
24592006.12.01 02:00sell12300.171.96660.00001.9566
24602006.12.01 02:00sell12310.581.96680.00001.9568
24612006.12.01 02:13sell12321.971.96710.00001.9571
24622006.12.01 02:42sell12336.701.96740.00001.9574
24632006.12.01 02:49close12336.701.96720.00001.957413.405543.42
24642006.12.01 02:49close12321.971.96710.00001.95710.005543.42
24652006.12.01 02:49close12310.581.96720.00001.9568-2.325541.10
24662006.12.01 02:50close12300.171.96710.00001.9566-0.855540.25
24672006.12.04 03:00sell12340.171.97960.00001.9696
24682006.12.04 03:06sell12350.581.98000.00001.9700
24692006.12.04 06:32sell12361.971.98030.00001.9703
24702006.12.04 06:33sell12376.701.98060.00001.9706
24712006.12.04 07:06close12376.701.98040.00001.970613.405553.65
24722006.12.04 07:06close12361.971.98060.00001.9703-5.915547.74
24732006.12.04 07:06close12350.581.98070.00001.9700-4.065543.68
24742006.12.04 07:06close12340.171.98060.00001.9696-1.705541.98
24752006.12.05 02:00sell12380.171.97860.00001.9686
24762006.12.05 08:22sell12390.581.97900.00001.9690
24772006.12.05 14:31sell12401.971.97930.00001.9693
24782006.12.05 14:31sell12416.701.97960.00001.9696
24792006.12.05 14:42close12416.701.97940.00001.969613.405555.38
24802006.12.05 14:42close12401.971.97950.00001.9693-3.945551.44
24812006.12.05 14:42close12390.581.97940.00001.9690-2.325549.12
24822006.12.05 14:42close12380.171.97950.00001.9686-1.535547.59
24832006.12.08 03:01buy12420.171.96340.00001.9734
24842006.12.08 03:01buy12430.581.96300.00001.9730
24852006.12.08 05:52buy12441.971.96260.00001.9726
24862006.12.08 06:19buy12456.701.96230.00001.9723
24872006.12.08 06:23close12456.701.96250.00001.972313.405560.99
24882006.12.08 06:23close12441.971.96240.00001.9726-3.945557.05
24892006.12.08 06:23close12430.581.96250.00001.9730-2.905554.15
24902006.12.08 06:23close12420.171.96230.00001.9734-1.875552.28
24912006.12.14 03:00buy12460.171.96770.00001.9777
24922006.12.14 03:03buy12470.581.96740.00001.9774
24932006.12.14 03:54buy12481.971.96710.00001.9771
24942006.12.14 03:58buy12496.701.96680.00001.9768
24952006.12.14 08:00close12496.701.96700.00001.976813.405565.68
24962006.12.14 08:00close12481.971.96680.00001.9771-5.915559.77
24972006.12.14 08:00close12470.581.96700.00001.9774-2.325557.45
24982006.12.14 08:02close12460.171.96690.00001.9777-1.365556.09
24992006.12.18 03:00buy12500.171.95450.00001.9645
25002006.12.18 03:03buy12510.581.95420.00001.9642
25012006.12.18 03:08buy12521.971.95390.00001.9639
25022006.12.18 03:28buy12536.701.95360.00001.9636
25032006.12.18 03:36close12536.701.95390.00001.963620.105576.19
25042006.12.18 03:36close12521.971.95380.00001.9639-1.975574.22
25052006.12.18 03:36close12510.581.95370.00001.9642-2.905571.32
25062006.12.18 03:36close12500.171.95390.00001.9645-1.025570.30
25072006.12.18 22:00buy12540.171.94840.00001.9584
25082006.12.18 22:58buy12550.581.94790.00001.9579
25092006.12.18 23:00buy12561.971.94760.00001.9576
25102006.12.18 23:00buy12576.701.94730.00001.9573
25112006.12.18 23:05close12576.701.94750.00001.957313.405583.70
25122006.12.18 23:05close12561.971.94710.00001.9576-9.855573.85
25132006.12.18 23:06close12550.581.94700.00001.9579-5.225568.63
25142006.12.18 23:06close12540.171.94710.00001.9584-2.215566.42
25152006.12.22 00:01buy12580.171.96240.00001.9724
25162006.12.22 00:14buy12590.581.96210.00001.9721
25172006.12.22 00:42buy12601.971.96150.00001.9715
25182006.12.22 15:57buy12616.701.96110.00001.9711
25192006.12.22 15:59close12616.701.96130.00001.971113.405579.82
25202006.12.22 15:59close12601.971.96150.00001.97150.005579.82
25212006.12.22 15:59close12590.581.96160.00001.9721-2.905576.92
25222006.12.22 15:59close12580.171.96150.00001.9724-1.535575.39
25232006.12.27 02:00buy12620.171.95560.00001.9656
25242006.12.27 02:19buy12630.581.95530.00001.9653
25252006.12.27 02:25buy12641.971.95500.00001.9650
25262006.12.28 14:26t/p12641.971.96500.00001.9650205.635781.02
25272006.12.28 14:26close12630.581.96500.00001.965358.805839.82
25282006.12.28 14:26close12620.171.96490.00001.965616.555856.37
25292006.12.29 00:00sell12650.181.96260.00001.9526
25302006.12.29 04:47sell12660.611.96280.00001.9528
25312006.12.29 05:24sell12672.071.96310.00001.9531
25322006.12.29 05:35sell12687.041.96340.00001.9534
25332006.12.29 09:15close12687.041.96320.00001.953414.085870.45
25342006.12.29 09:15close12672.071.96290.00001.95314.145874.59
25352006.12.29 09:15close12660.611.96300.00001.9528-1.225873.37
25362006.12.29 09:15close12650.181.96310.00001.9526-0.905872.47
25372007.01.02 01:00buy12690.181.96350.00001.9735
25382007.01.02 01:05buy12700.611.96320.00001.9732
25392007.01.02 01:07buy12712.071.96300.00001.9730
25402007.01.02 06:01buy12727.041.95910.00001.9691
25412007.01.02 06:03close12727.041.96520.00001.9691429.446301.91
25422007.01.02 06:03close12712.071.96510.00001.973043.476345.38
25432007.01.02 06:03close12700.611.96500.00001.973210.986356.36
25442007.01.02 06:03close12690.181.96520.00001.97353.066359.42
25452007.01.02 22:00sell12730.191.97260.00001.9626
25462007.01.02 22:00sell12740.651.97280.00001.9628
25472007.01.02 22:00sell12752.211.97310.00001.9631
25482007.01.02 22:05sell12767.511.97340.00001.9634
25492007.01.02 23:05close12767.511.97280.00001.963445.066404.48
25502007.01.02 23:05close12752.211.97360.00001.9631-11.056393.43
25512007.01.02 23:07close12740.651.97330.00001.9628-3.256390.18
25522007.01.02 23:07close12730.191.97380.00001.9626-2.286387.90
25532007.01.04 02:00buy12770.191.95080.00001.9608
25542007.01.04 07:21buy12780.651.95050.00001.9605
25552007.01.04 07:31buy12792.211.95020.00001.9602
25562007.01.04 07:31buy12807.511.94990.00001.9599
25572007.01.04 07:48close12807.511.95010.00001.959915.026402.92
25582007.01.04 07:48close12792.211.95020.00001.96020.006402.92
25592007.01.04 07:48close12780.651.95030.00001.9605-1.306401.62
25602007.01.04 07:49close12770.191.95040.00001.9608-0.766400.86
25612007.01.08 01:00buy12810.191.92990.00001.9399
25622007.01.08 01:05buy12820.651.92960.00001.9396
25632007.01.08 01:08buy12832.211.92930.00001.9393
25642007.01.08 01:14buy12847.511.92890.00001.9389
25652007.01.08 02:15close12847.511.92910.00001.938915.026415.88
25662007.01.08 02:15close12832.211.92900.00001.9393-6.636409.25
25672007.01.08 02:15close12820.651.92910.00001.9396-3.256406.00
25682007.01.08 02:15close12810.191.92900.00001.9399-1.716404.29
25692007.01.12 01:00sell12850.191.94380.00001.9338
25702007.01.12 01:02sell12860.651.94410.00001.9341
25712007.01.12 01:49sell12872.211.94440.00001.9344
25722007.01.12 03:03sell12887.511.94460.00001.9346
25732007.02.12 11:18close12887.511.94440.00001.9346-333.446070.85
25742007.02.12 11:18close12872.211.94450.00001.9344-104.755966.09
25752007.02.12 11:18close12860.651.94460.00001.9341-33.415932.68
25762007.02.12 11:18close12850.191.94450.00001.9338-10.155922.54
25772007.02.12 21:00buy12890.181.94710.00001.9571
25782007.02.12 21:15buy12900.611.94690.00001.9569
25792007.02.12 23:41buy12912.071.94660.00001.9566
25802007.02.12 23:56buy12927.041.94630.00001.9563
25812007.02.13 00:21close12927.041.94650.00001.956324.365946.90
25822007.02.13 00:21close12912.071.94630.00001.9566-3.195943.71
25832007.02.13 00:24close12900.611.94650.00001.9569-1.555942.16
25842007.02.13 00:24close12890.181.94630.00001.9571-1.185940.98
25852007.02.13 20:00buy12930.181.94410.00001.9541
25862007.02.14 11:35t/p12930.181.95410.00001.954118.265959.25
25872007.02.15 03:00sell12940.181.96330.00001.9533
25882007.02.15 05:30sell12950.611.96370.00001.9537
25892007.02.15 06:10sell12962.071.96400.00001.9540
25902007.02.15 07:00sell12977.041.96430.00001.9543
25912007.02.15 07:08close12977.041.96410.00001.954314.085973.33
25922007.02.15 07:08close12962.071.96430.00001.9540-6.215967.12
25932007.02.15 07:10close12950.611.96420.00001.9537-3.055964.07
25942007.02.15 07:10close12940.181.96410.00001.9533-1.445962.63
25952007.02.21 20:00buy12980.181.95420.00001.9642
25962007.02.21 20:00buy12990.611.95390.00001.9639
25972007.02.22 00:29buy13002.071.95350.00001.9635
25982007.02.22 01:08buy13017.041.95320.00001.9632
25992007.02.22 02:14close13017.041.95340.00001.963214.085976.71
26002007.02.22 02:14close13002.071.95330.00001.9635-4.145972.57
26012007.02.22 02:14close12990.611.95340.00001.9639-0.385972.19
26022007.02.22 02:14close12980.181.95330.00001.9642-0.835971.36
26032007.02.27 21:00sell13020.181.96310.00001.9531
26042007.02.27 21:09sell13030.611.96340.00001.9534
26052007.02.27 23:57sell13042.071.96380.00001.9538
26062007.02.27 23:57sell13057.041.96410.00001.9541
26072007.02.28 00:04close13057.041.96390.00001.95412.825974.17
26082007.02.28 00:05close13042.071.96380.00001.9538-3.315970.86
26092007.02.28 00:05close13030.611.96350.00001.9534-1.595969.27
26102007.02.28 00:05close13020.181.96360.00001.9531-1.195968.09
26112007.03.05 00:01buy13060.181.94480.00001.9548
26122007.03.05 00:11buy13070.611.94440.00001.9544
26132007.03.05 00:13buy13082.071.94410.00001.9541
26142007.03.05 00:13buy13097.041.94370.00001.9537
26152007.03.16 09:33close13097.041.94400.00001.9537154.746122.82
26162007.03.16 09:34close13082.071.94390.00001.954135.156157.97
26172007.03.16 09:34close13070.611.94380.00001.95447.926165.89
26182007.03.16 09:34close13060.181.94370.00001.95481.446167.33
26192007.03.19 20:00sell13100.191.94420.00001.9342
26202007.03.19 22:30sell13110.651.94460.00001.9346
26212007.03.19 22:34sell13122.211.94490.00001.9349
26222007.03.19 22:55sell13137.511.94530.00001.9353
26232007.03.19 23:02close13137.511.94510.00001.935315.026182.35
26242007.03.19 23:02close13122.211.94530.00001.9349-8.846173.51
26252007.03.19 23:03close13110.651.94510.00001.9346-3.256170.26
26262007.03.19 23:03close13100.191.94500.00001.9342-1.526168.74
26272007.03.21 01:00sell13140.191.96110.00001.9511
26282007.03.21 01:06sell13150.651.96150.00001.9515
26292007.03.21 01:14sell13162.211.96180.00001.9518
26302007.03.21 06:34sell13177.511.96220.00001.9522
26312007.03.21 06:43close13177.511.96200.00001.952215.026183.76
26322007.03.21 06:43close13162.211.96170.00001.95182.216185.97
26332007.03.21 06:44close13150.651.96160.00001.9515-0.656185.32
26342007.03.21 06:44close13140.191.96170.00001.9511-1.146184.18
26352007.03.28 01:00buy13180.191.96690.00001.9769
26362007.03.28 01:05buy13190.651.96660.00001.9766
26372007.03.28 01:13buy13202.211.96630.00001.9763
26382007.03.28 01:15buy13217.511.96600.00001.9760
26392007.03.28 02:33close13217.511.96620.00001.976015.026199.20
26402007.03.28 02:37close13202.211.96610.00001.9763-4.426194.78
26412007.03.28 02:37close13190.651.96620.00001.9766-2.606192.18
26422007.03.28 02:38close13180.191.96610.00001.9769-1.526190.66
26432007.03.29 03:00buy13220.191.96380.00001.9738
26442007.03.29 03:07buy13230.651.96350.00001.9735
26452007.03.29 14:33buy13242.211.96310.00001.9731
26462007.03.29 14:36buy13257.511.96270.00001.9727
26472007.03.29 14:40close13257.511.96290.00001.972715.026205.68
26482007.03.29 14:40close13242.211.96280.00001.9731-6.636199.05
26492007.03.29 14:40close13230.651.96290.00001.9735-3.906195.15
26502007.03.29 14:40close13220.191.96280.00001.9738-1.906193.25
26512007.03.30 03:00buy13260.191.96290.00001.9729
26522007.03.30 03:00buy13270.651.96260.00001.9726
26532007.03.30 03:02buy13282.211.96230.00001.9723
26542007.03.30 03:21buy13297.511.96200.00001.9720
26552007.03.30 03:32close13297.511.96220.00001.972015.026208.27
26562007.03.30 03:33close13282.211.96200.00001.9723-6.636201.64
26572007.03.30 03:34close13270.651.96230.00001.9726-1.956199.69
26582007.03.30 03:34close13260.191.96220.00001.9729-1.336198.36
26592007.04.02 22:00sell13300.191.97710.00001.9671
26602007.04.02 22:11sell13310.651.97740.00001.9674
26612007.04.02 22:12sell13322.211.97770.00001.9677
26622007.04.02 23:01sell13337.511.97800.00001.9680
26632007.04.02 23:41close13337.511.97780.00001.968015.026213.38
26642007.04.02 23:41close13322.211.97810.00001.9677-8.846204.54
26652007.04.02 23:41close13310.651.97780.00001.9674-2.606201.94
26662007.04.02 23:43close13300.191.97770.00001.9671-1.146200.80
26672007.04.06 00:00buy13340.191.97200.00001.9820
26682007.04.06 00:00buy13350.651.97170.00001.9817
26692007.04.06 00:05buy13362.211.97140.00001.9814
26702007.04.06 00:28buy13377.511.97100.00001.9810
26712007.04.06 00:44close13377.511.97120.00001.981015.026215.82
26722007.04.06 00:55close13362.211.97130.00001.9814-2.216213.61
26732007.04.06 00:59close13350.651.97120.00001.9817-3.256210.36
26742007.04.06 01:00close13340.191.97130.00001.9820-1.336209.03
26752007.04.09 23:01buy13380.191.96290.00001.9729
26762007.04.09 23:15buy13390.651.96260.00001.9726
26772007.04.10 00:25buy13402.211.96230.00001.9723
26782007.04.10 00:50buy13417.511.96200.00001.9720
26792007.04.10 02:09close13417.511.96220.00001.972015.026224.05
26802007.04.10 02:10close13402.211.96190.00001.9723-8.846215.21
26812007.04.10 02:11close13390.651.96220.00001.9726-1.656213.56
26822007.04.10 02:12close13380.191.96230.00001.9729-0.866212.69
26832007.04.10 20:02sell13420.191.97130.00001.9613
26842007.04.10 20:07sell13430.651.97160.00001.9616
26852007.04.10 21:57sell13442.211.97190.00001.9619
26862007.04.10 22:40sell13457.511.97230.00001.9623
26872007.04.10 23:41close13457.511.97210.00001.962315.026227.71
26882007.04.10 23:42close13442.211.97230.00001.9619-8.846218.87
26892007.04.10 23:42close13430.651.97210.00001.9616-3.256215.62
26902007.04.10 23:42close13420.191.97230.00001.9613-1.906213.72
26912007.04.18 01:00sell13460.192.00690.00001.9969
26922007.04.18 01:04sell13470.652.00720.00001.9972
26932007.04.18 02:23sell13482.212.00760.00001.9976
26942007.04.18 02:37sell13497.512.00790.00001.9979
26952007.04.18 09:37close13497.512.00770.00001.997915.026228.74
26962007.04.18 09:37close13482.212.00760.00001.99760.006228.74
26972007.04.18 09:37close13470.652.00770.00001.9972-3.256225.49
26982007.04.18 09:37close13460.192.00780.00001.9969-1.716223.78
26992007.04.19 21:00buy13500.192.00210.00002.0121
27002007.04.19 21:58buy13510.652.00180.00002.0118
27012007.04.20 10:43buy13522.212.00150.00002.0115
27022007.04.20 10:46buy13537.512.00120.00002.0112
27032007.04.20 11:01close13537.512.00150.00002.011222.536246.31
27042007.04.20 11:01close13522.212.00140.00002.0115-2.216244.10
27052007.04.20 11:01close13510.652.00180.00002.01180.956245.05
27062007.04.20 11:02close13500.192.00170.00002.0121-0.486244.57
27072007.04.27 02:00buy13540.191.99060.00002.0006
27082007.04.27 02:13buy13550.651.99030.00002.0003
27092007.04.27 02:20buy13562.211.98990.00001.9999
27102007.04.27 02:23buy13577.511.98960.00001.9996
27112007.04.27 02:45close13577.511.98980.00001.999615.026259.59
27122007.04.27 02:45close13562.211.99000.00001.99992.216261.80
27132007.04.27 02:45close13550.651.98990.00002.0003-2.606259.20
27142007.04.27 02:46close13540.191.98980.00002.0006-1.526257.68
27152007.04.30 00:00sell13580.191.99650.00001.9865
27162007.04.30 00:22sell13590.651.99680.00001.9868
27172007.04.30 00:22sell13602.211.99700.00001.9870
27182007.04.30 16:36sell13617.511.99740.00001.9874
27192007.05.02 02:37close13617.511.99710.00001.9874-1.506256.18
27202007.05.02 02:37close13602.211.99720.00001.9870-11.496244.69
27212007.05.02 02:37close13590.651.99700.00001.9868-3.386241.31
27222007.05.02 02:37close13580.191.99680.00001.9865-1.186240.13
27232007.05.02 22:00buy13620.191.98960.00001.9996
27242007.05.02 22:02buy13630.651.98930.00001.9993
27252007.05.02 23:26buy13642.211.98900.00001.9990
27262007.05.03 00:02buy13657.511.98860.00001.9986
27272007.05.03 00:07close13657.511.98890.00001.998622.536262.66
27282007.05.03 00:08close13642.211.98880.00001.99905.266267.92
27292007.05.03 00:08close13630.651.98890.00001.99930.256268.17
27302007.05.03 00:08close13620.191.98850.00001.9996-1.266266.91
27312007.05.09 23:00sell13660.191.99350.00001.9835
27322007.05.09 23:05sell13670.651.99380.00001.9838
27332007.05.09 23:06sell13682.211.99420.00001.9842
27342007.05.09 23:11sell13697.511.99460.00001.9846
27352007.05.09 23:33close13697.511.99440.00001.984615.026281.93
27362007.05.09 23:33close13682.211.99470.00001.9842-11.056270.88
27372007.05.09 23:34close13670.651.99460.00001.9838-5.206265.68
27382007.05.09 23:35close13660.191.99470.00001.9835-2.286263.40
27392007.05.11 03:01buy13700.191.97950.00001.9895
27402007.05.11 03:01buy13710.651.97920.00001.9892
27412007.05.11 08:18buy13722.211.97890.00001.9889
27422007.05.11 08:31buy13737.511.97840.00001.9884
27432007.05.11 08:34close13737.511.97870.00001.988422.536285.93
27442007.05.11 08:34close13722.211.97850.00001.9889-8.846277.09
27452007.05.11 08:34close13710.651.97870.00001.9892-3.256273.84
27462007.05.11 08:35close13700.191.97850.00001.9895-1.906271.94
27472007.05.17 23:02buy13740.191.97480.00001.9848
27482007.05.18 01:12buy13750.651.97450.00001.9845
27492007.05.18 03:04buy13762.211.97420.00001.9842
27502007.05.18 06:57buy13777.511.97390.00001.9839
27512007.05.18 08:12close13777.511.97410.00001.983915.026286.96
27522007.05.18 08:12close13762.211.97430.00001.98422.216289.17
27532007.05.18 08:12close13750.651.97450.00001.98450.006289.17
27542007.05.18 08:12close13740.191.97440.00001.9848-0.486288.68
27552007.05.21 21:00buy13780.191.97030.00001.9803
27562007.05.23 12:40t/p13780.191.98030.00001.980319.556308.24
27572007.05.24 00:02sell13790.191.98600.00001.9760
27582007.05.24 01:28sell13800.651.98630.00001.9763
27592007.05.24 01:36sell13812.211.98660.00001.9766
27602007.05.24 02:23sell13827.511.98690.00001.9769
27612007.05.24 02:30close13827.511.98670.00001.976915.026323.26
27622007.05.24 02:30close13812.211.98680.00001.9766-4.426318.84
27632007.05.24 02:31close13800.651.98670.00001.9763-2.606316.24
27642007.05.24 02:31close13790.191.98650.00001.9760-0.956315.29
27652007.05.28 20:03buy13830.191.98380.00001.9938
27662007.05.28 23:30buy13840.651.98350.00001.9935
27672007.05.28 23:56buy13852.211.98310.00001.9931
27682007.05.28 23:56buy13867.511.98280.00001.9928
27692007.05.28 23:56close13867.511.98300.00001.992815.026330.31
27702007.05.28 23:56close13852.211.98310.00001.99310.006330.31
27712007.05.28 23:56close13840.651.98300.00001.9935-3.256327.06
27722007.05.28 23:56close13830.191.98310.00001.9938-1.336325.73
27732007.05.30 21:00buy13870.191.97590.00001.9859
27742007.05.30 21:08buy13880.651.97560.00001.9856
27752007.05.30 21:09buy13892.211.97530.00001.9853
27762007.05.30 21:10buy13907.511.97500.00001.9850
27772007.05.30 21:11close13907.511.97530.00001.985022.536348.26
27782007.05.30 21:11close13892.211.97520.00001.9853-2.216346.05
27792007.05.30 21:11close13880.651.97530.00001.9856-1.956344.10
27802007.05.30 21:11close13870.191.97540.00001.9859-0.956343.15
27812007.06.05 00:00sell13910.191.99130.00001.9813
27822007.06.05 00:13sell13920.651.99160.00001.9816
27832007.06.05 05:12sell13932.211.99200.00001.9820
27842007.06.05 05:57sell13947.511.99240.00001.9824
27852007.06.05 07:12close13947.511.99220.00001.982415.026358.17
27862007.06.05 07:12close13932.211.99230.00001.9820-6.636351.54
27872007.06.05 07:12close13920.651.99240.00001.9816-5.206346.34
27882007.06.05 07:14close13910.191.99250.00001.9813-2.286344.06
27892007.06.08 03:00buy13950.191.97920.00001.9892
27902007.06.08 03:07buy13960.651.97890.00001.9889
27912007.06.08 03:17buy13972.211.97850.00001.9885
27922007.06.08 03:23buy13987.511.97820.00001.9882
27932007.06.08 04:10close13987.511.97850.00001.988222.536366.59
27942007.06.08 04:10close13972.211.97840.00001.9885-2.216364.38
27952007.06.08 04:10close13960.651.97850.00001.9889-2.606361.78
27962007.06.08 04:10close13950.191.97860.00001.9892-1.146360.64
27972007.06.08 21:00buy13990.191.96730.00001.9773
27982007.06.08 21:00buy14000.651.96700.00001.9770
27992007.06.08 21:00buy14012.211.96670.00001.9767
28002007.06.08 21:00buy14027.511.96630.00001.9763
28012007.06.08 21:09close14027.511.96650.00001.976315.026375.66
28022007.06.08 21:09close14012.211.96630.00001.9767-8.846366.82
28032007.06.08 21:09close14000.651.96650.00001.9770-3.256363.57
28042007.06.08 21:13close13990.191.96630.00001.9773-1.906361.67
28052007.06.13 00:01sell14030.191.97410.00001.9641
28062007.06.13 00:15sell14040.651.97440.00001.9644
28072007.06.13 01:00sell14052.211.97470.00001.9647
28082007.06.13 03:03sell14067.511.97490.00001.9649
28092007.06.13 03:04close14067.511.97480.00001.96497.516369.18
28102007.06.13 03:04close14052.211.97500.00001.9647-6.636362.55
28112007.06.13 03:04close14040.651.97520.00001.9644-5.206357.35
28122007.06.13 03:04close14030.191.97530.00001.9641-2.286355.07
28132007.06.14 20:01buy14070.191.97120.00001.9812
28142007.06.14 20:01buy14080.651.97100.00001.9810
28152007.06.14 20:18buy14092.211.97060.00001.9806
28162007.06.14 20:20buy14107.511.97030.00001.9803
28172007.06.14 20:29close14107.511.97050.00001.980315.026370.09
28182007.06.14 20:29close14092.211.97040.00001.9806-4.426365.67
28192007.06.14 20:29close14080.651.97030.00001.9810-4.556361.12
28202007.06.14 20:29close14070.191.97010.00001.9812-2.096359.03
28212007.06.20 00:07sell14110.191.98810.00001.9781
28222007.06.20 03:37sell14120.651.98840.00001.9784
28232007.06.20 08:11sell14132.211.98870.00001.9787
28242007.06.20 08:34sell14147.511.98900.00001.9790
28252007.06.20 09:14close14147.511.98880.00001.979015.026374.05
28262007.06.20 09:14close14132.211.98890.00001.9787-4.426369.63
28272007.06.20 09:14close14120.651.98880.00001.9784-2.606367.03
28282007.06.20 09:14close14110.191.98870.00001.9781-1.146365.89
28292007.06.20 23:00sell14150.191.99290.00001.9829
28302007.06.20 23:14sell14160.651.99310.00001.9831
28312007.06.20 23:29sell14172.211.99360.00001.9836
28322007.06.21 14:33sell14187.511.99400.00001.9840
28332007.06.21 14:35close14187.511.99380.00001.984015.026380.91
28342007.06.21 14:35close14172.211.99390.00001.9836-17.246363.67
28352007.06.21 14:35close14160.651.99380.00001.9831-7.676356.00
28362007.06.21 14:35close14150.191.99370.00001.9829-2.436353.57
28372007.06.21 21:01sell14190.191.99190.00001.9819
28382007.06.21 21:13sell14200.651.99220.00001.9822
28392007.06.21 21:53sell14212.211.99250.00001.9825
28402007.06.21 23:12sell14227.511.99280.00001.9828
28412007.06.21 23:29close14227.511.99250.00001.982822.536376.10
28422007.06.21 23:29close14212.211.99260.00001.9825-2.216373.89
28432007.06.21 23:29close14200.651.99250.00001.9822-1.956371.94
28442007.06.21 23:29close14190.191.99230.00001.9819-0.766371.18
28452007.06.26 22:00sell14230.191.99930.00001.9893
28462007.06.27 23:14sell14240.651.99960.00001.9896
28472007.06.28 00:30sell14252.212.00000.00001.9900
28482007.06.28 07:56sell14267.512.00030.00001.9903
28492007.06.28 11:07close14267.512.00010.00001.990315.026386.20
28502007.06.28 11:07close14252.212.00020.00001.9900-4.426381.78
28512007.06.28 11:07close14240.652.00010.00001.9896-6.376375.41
28522007.06.28 11:07close14230.192.00020.00001.9893-2.936372.48
28532007.07.09 23:00sell14270.192.01520.00002.0052
28542007.07.09 23:27sell14280.652.01550.00002.0055
28552007.07.09 23:57sell14292.212.01580.00002.0058
28562007.07.10 05:03sell14307.512.01610.00002.0061
28572007.07.10 06:06close14307.512.01590.00002.006115.026387.50
28582007.07.10 06:06close14292.212.01620.00002.0058-12.386375.13
28592007.07.10 06:07close14280.652.01600.00002.0055-4.296370.84
28602007.07.10 06:07close14270.192.01620.00002.0052-2.206368.63
28612007.07.11 20:00sell14310.192.03290.00002.0229
28622007.07.11 20:43sell14320.652.03320.00002.0232
28632007.07.11 20:53sell14332.212.03350.00002.0235
28642007.07.11 21:08sell14347.512.03380.00002.0238
28652007.07.11 21:56close14347.512.03360.00002.023815.026383.65
28662007.07.11 21:56close14332.212.03370.00002.0235-4.426379.23
28672007.07.11 21:56close14320.652.03360.00002.0232-2.606376.63
28682007.07.11 21:56close14310.192.03370.00002.0229-1.526375.11
28692007.07.16 01:00sell14350.192.03340.00002.0234
28702007.07.16 01:05sell14360.652.03400.00002.0240
28712007.07.16 04:06sell14372.212.03430.00002.0243
28722007.07.16 05:05sell14387.512.03460.00002.0246
28732007.07.16 08:49close14387.512.03440.00002.024615.026390.13
28742007.07.16 08:49close14372.212.03450.00002.0243-4.426385.71
28752007.07.16 08:49close14360.652.03460.00002.0240-3.906381.81
28762007.07.16 08:49close14350.192.03450.00002.0234-2.096379.72
28772007.07.18 00:01sell14390.192.04650.00002.0365
28782007.07.18 00:02sell14400.652.04680.00002.0368
28792007.07.18 00:57sell14412.212.04720.00002.0372
28802007.07.18 00:58sell14427.512.04760.00002.0376
28812007.07.18 14:44close14427.512.04740.00002.037615.026394.74
28822007.07.18 14:44close14412.212.04720.00002.03720.006394.74
28832007.07.18 14:44close14400.652.04710.00002.0368-1.956392.79
28842007.07.18 14:44close14390.192.04720.00002.0365-1.336391.46
28852007.07.19 00:00sell14430.192.05320.00002.0432
28862007.07.19 00:00sell14440.652.05370.00002.0437
28872007.07.19 00:05sell14452.212.05400.00002.0440
28882007.07.20 16:18sell14467.512.05430.00002.0443
28892007.07.20 18:49close14467.512.05410.00002.044315.026406.48
28902007.07.20 18:49close14452.212.05420.00002.0440-7.966398.53
28912007.07.20 18:49close14440.652.05430.00002.0437-4.946393.59
28922007.07.20 18:49close14430.192.05420.00002.0432-2.206391.38
28932007.07.25 23:00buy14470.192.05400.00002.0640
28942007.07.25 23:12buy14480.652.05370.00002.0637
28952007.07.26 00:05buy14492.212.05340.00002.0634
28962007.07.26 00:06buy14507.512.05310.00002.0631
28972007.07.26 01:21close14507.512.05330.00002.063115.026406.40
28982007.07.26 01:22close14492.212.05320.00002.0634-4.426401.98
28992007.07.26 01:22close14480.652.05330.00002.06370.256402.23
29002007.07.26 01:23close14470.192.05320.00002.0640-0.696401.54
29012007.07.31 23:00sell14510.192.03100.00002.0210
29022007.08.01 08:03t/p14510.192.02100.00002.021018.706420.24
29032007.08.06 03:00sell14520.192.04320.00002.0332
29042007.08.06 03:01sell14530.652.04360.00002.0336
29052007.08.06 08:27sell14542.212.04390.00002.0339
29062007.08.06 08:27sell14557.512.04430.00002.0343
29072007.08.06 09:02close14557.512.04410.00002.034315.026435.26
29082007.08.06 09:02close14542.212.04420.00002.0339-6.636428.63
29092007.08.06 09:02close14530.652.04410.00002.0336-3.256425.38
29102007.08.06 09:02close14520.192.04420.00002.0332-1.906423.48
29112007.08.07 01:01buy14560.192.03140.00002.0414
29122007.08.07 08:20buy14570.652.03110.00002.0411
29132007.08.07 08:22buy14582.212.03080.00002.0408
29142007.08.07 08:22buy14597.512.03060.00002.0406
29152007.08.07 08:30close14597.512.03070.00002.04067.516430.99
29162007.08.07 08:30close14582.212.03060.00002.0408-4.426426.57
29172007.08.07 08:30close14570.652.03050.00002.0411-3.906422.67
29182007.08.07 08:30close14560.192.03040.00002.0414-1.906420.77
29192007.08.07 23:00buy14600.192.02150.00002.0315
29202007.08.07 23:01buy14610.652.02120.00002.0312
29212007.08.08 08:05buy14622.212.02090.00002.0309
29222007.08.08 08:06buy14637.512.02060.00002.0306
29232007.08.08 09:49close14637.512.02080.00002.030615.026435.79
29242007.08.08 09:49close14622.212.02090.00002.03090.006435.79
29252007.08.08 09:49close14610.652.02080.00002.0312-1.656434.14
29262007.08.08 09:49close14600.192.02100.00002.0315-0.676433.47
29272007.08.09 02:00sell14640.192.03630.00002.0263
29282007.08.09 02:03sell14650.652.03680.00002.0268
29292007.08.09 02:04sell14662.212.03710.00002.0271
29302007.08.09 02:05sell14677.512.03740.00002.0274
29312007.08.09 02:35close14677.512.03710.00002.027422.536456.00
29322007.08.09 02:35close14662.212.03730.00002.0271-4.426451.58
29332007.08.09 02:36close14650.652.03720.00002.0268-2.606448.98
29342007.08.09 02:36close14640.192.03710.00002.0263-1.526447.46
29352007.08.13 22:00buy14680.192.01340.00002.0234
29362007.08.13 22:02buy14690.652.01310.00002.0231
29372007.08.13 22:03buy14702.212.01270.00002.0227
29382007.08.13 22:03buy14717.512.01230.00002.0223
29392007.08.13 22:21close14717.512.01250.00002.022315.026462.48
29402007.08.13 22:21close14702.212.01230.00002.0227-8.846453.64
29412007.08.13 22:21close14690.652.01220.00002.0231-5.856447.79
29422007.08.13 22:21close14680.192.01230.00002.0234-2.096445.70
29432007.08.15 01:00buy14720.191.99710.00002.0071
29442007.08.15 01:02buy14730.651.99680.00002.0068
29452007.08.15 01:03buy14742.211.99650.00002.0065
29462007.08.15 01:14buy14757.511.99620.00002.0062
29472007.08.23 02:48close14757.511.99650.00002.0062132.186577.87
29482007.08.23 02:48close14742.211.99640.00002.006530.066607.93
29492007.08.23 02:48close14730.651.99650.00002.00687.546615.47
29502007.08.23 02:48close14720.191.99640.00002.00711.446616.91
29512007.08.23 20:00sell14760.202.00440.00001.9944
29522007.08.23 20:07sell14770.682.00470.00001.9947
29532007.08.23 20:09sell14782.312.00500.00001.9950
29542007.08.23 20:10sell14797.852.00530.00001.9953
29552007.08.23 20:12close14797.852.00510.00001.995315.706632.61
29562007.08.23 20:12close14782.312.00520.00001.9950-4.626627.99
29572007.08.23 20:12close14770.682.00530.00001.9947-4.086623.91
29582007.08.23 20:13close14760.202.00520.00001.9944-1.606622.31
29592007.08.30 02:00sell14800.202.01490.00002.0049
29602007.08.30 02:02sell14810.682.01520.00002.0052
29612007.08.30 02:04sell14822.312.01550.00002.0055
29622007.08.30 03:28sell14837.852.01600.00002.0060
29632007.08.30 03:33close14837.852.01570.00002.006023.556645.86
29642007.08.30 03:33close14822.312.01580.00002.0055-6.936638.93
29652007.08.30 03:33close14810.682.01560.00002.0052-2.726636.21
29662007.08.30 03:33close14800.202.01540.00002.0049-1.006635.21
29672007.08.31 00:00sell14840.202.01330.00002.0033
29682007.08.31 00:08sell14850.682.01370.00002.0037
29692007.08.31 00:10sell14862.312.01400.00002.0040
29702007.08.31 00:12sell14877.852.01430.00002.0043
29712007.08.31 00:18close14877.852.01410.00002.004315.706650.91
29722007.08.31 00:19close14862.312.01430.00002.0040-6.936643.98
29732007.08.31 00:19close14850.682.01410.00002.0037-2.726641.26
29742007.08.31 00:19close14840.202.01400.00002.0033-1.406639.86
29752007.09.04 01:00sell14880.202.01720.00002.0072
29762007.09.04 01:11sell14890.682.01750.00002.0075
29772007.09.04 03:30sell14902.312.01780.00002.0078
29782007.09.04 03:34sell14917.852.01810.00002.0081
29792007.09.04 07:40close14917.852.01780.00002.008123.556663.41
29802007.09.04 07:40close14902.312.01790.00002.0078-2.316661.10
29812007.09.04 07:40close14890.682.01780.00002.0075-2.046659.06
29822007.09.04 07:40close14880.202.01800.00002.0072-1.606657.46
29832007.09.04 21:00buy14920.202.01490.00002.0249
29842007.09.04 21:04buy14930.682.01460.00002.0246
29852007.09.04 21:44buy14942.312.01440.00002.0244
29862007.09.04 22:01buy14957.852.01410.00002.0241
29872007.09.05 00:40close14957.852.01430.00002.024127.166684.62
29882007.09.05 00:40close14942.312.01420.00002.0244-1.256683.37
29892007.09.05 00:40close14930.682.01410.00002.0246-2.416680.97
29902007.09.05 00:41close14920.202.01390.00002.0249-1.716679.26
29912007.09.07 03:00sell14960.202.02000.00002.0100
29922007.09.07 03:03sell14970.682.02050.00002.0105
29932007.09.07 03:03sell14982.312.02080.00002.0108
29942007.09.07 03:04sell14997.852.02110.00002.0111
29952007.09.07 03:16close14997.852.02090.00002.011115.706694.96
29962007.09.07 03:17close14982.312.02100.00002.0108-4.626690.34
29972007.09.07 03:17close14970.682.02050.00002.01050.006690.34
29982007.09.07 03:18close14960.202.02040.00002.0100-0.806689.54
29992007.09.12 03:00sell15000.202.03040.00002.0204
30002007.09.12 03:49sell15010.682.03070.00002.0207
30012007.09.12 05:18sell15022.312.03110.00002.0211
30022007.09.12 06:33sell15037.852.03140.00002.0214
30032007.09.12 09:46close15037.852.03110.00002.021423.556713.09
30042007.09.12 09:46close15022.312.03120.00002.0211-2.316710.78
30052007.09.12 09:46close15010.682.03110.00002.0207-2.726708.06
30062007.09.12 09:46close15000.202.03130.00002.0204-1.806706.26
30072007.09.17 03:01buy15040.202.00820.00002.0182
30082007.09.17 03:11buy15050.682.00790.00002.0179
30092007.09.17 07:21buy15062.312.00760.00002.0176
30102007.09.17 07:39buy15077.852.00730.00002.0173
30112007.09.18 20:17close15077.852.00760.00002.017335.016741.27
30122007.09.18 20:17close15062.312.00800.00002.017612.616753.88
30132007.09.18 20:17close15050.682.00830.00002.01793.716757.60
30142007.09.18 20:17close15040.202.00860.00002.01821.096758.69
30152007.09.20 02:00buy15080.202.00210.00002.0121
30162007.09.20 02:03buy15090.682.00170.00002.0117
30172007.09.20 03:07buy15102.312.00130.00002.0113
30182007.09.20 03:07buy15117.852.00100.00002.0110
30192007.09.20 03:20close15117.852.00120.00002.011015.706774.39
30202007.09.20 03:20close15102.312.00110.00002.0113-4.626769.77
30212007.09.20 03:21close15090.682.00120.00002.0117-3.406766.37
30222007.09.20 03:21close15080.202.00130.00002.0121-1.606764.77
30232007.09.20 23:00sell15120.202.00770.00001.9977
30242007.09.20 23:04sell15130.682.00800.00001.9980
30252007.09.20 23:05sell15142.312.00830.00001.9983
30262007.09.20 23:09sell15157.852.00890.00001.9989
30272007.09.21 09:09close15157.852.00860.00001.998910.996775.76
30282007.09.21 09:09close15142.312.00840.00001.9983-6.016769.75
30292007.09.21 09:10close15130.682.00850.00001.9980-4.496765.26
30302007.09.21 09:10close15120.202.00870.00001.9977-2.326762.94
30312007.09.24 02:00sell15160.202.02010.00002.0101
30322007.09.24 02:00sell15170.682.02030.00002.0103
30332007.09.24 02:10sell15182.312.02060.00002.0106
30342007.09.24 02:12sell15197.852.02090.00002.0109
30352007.09.25 01:02close15197.852.02070.00002.01093.146766.08
30362007.09.25 01:03close15182.312.02080.00002.0106-8.326757.77
30372007.09.25 01:03close15170.682.02090.00002.0103-5.176752.60
30382007.09.25 01:05close15160.202.02100.00002.0101-2.126750.48
30392007.09.26 21:00buy15200.202.01570.00002.0257
30402007.09.26 21:04buy15210.682.01540.00002.0254
30412007.09.26 21:15buy15222.312.01510.00002.0251
30422007.09.26 21:20buy15237.852.01480.00002.0248
30432007.09.26 21:27close15237.852.01500.00002.024815.706766.18
30442007.09.26 21:27close15222.312.01510.00002.02510.006766.18
30452007.09.26 21:27close15210.682.01500.00002.0254-2.726763.46
30462007.09.26 21:27close15200.202.01510.00002.0257-1.206762.26
30472007.09.28 01:00sell15240.202.02630.00002.0163
30482007.09.28 01:32sell15250.682.02670.00002.0167
30492007.09.28 01:51sell15262.312.02710.00002.0171
30502007.09.28 02:10sell15277.852.02750.00002.0175
30512007.09.28 03:28close15277.852.02720.00002.017523.556785.81
30522007.09.28 03:28close15262.312.02680.00002.01716.936792.74
30532007.09.28 03:28close15250.682.02700.00002.0167-2.046790.70
30542007.09.28 03:28close15240.202.02710.00002.0163-1.606789.10
30552007.10.03 03:00buy15280.202.04160.00002.0516
30562007.10.03 03:01buy15290.682.04130.00002.0513
30572007.10.03 03:04buy15302.312.04100.00002.0510
30582007.10.03 07:45buy15317.852.04070.00002.0507
30592007.10.03 08:23close15317.852.04090.00002.050715.706804.80
30602007.10.03 08:24close15302.312.04080.00002.0510-4.626800.18
30612007.10.03 08:24close15290.682.04090.00002.0513-2.726797.46
30622007.10.03 08:24close15280.202.04110.00002.0516-1.006796.46
30632007.10.16 00:04sell15320.202.04270.00002.0327
30642007.10.16 01:02sell15330.682.04310.00002.0331
30652007.10.16 01:08sell15342.312.04340.00002.0334
30662007.10.16 01:08sell15357.852.04370.00002.0337
30672007.10.16 01:10close15357.852.04330.00002.033731.406827.86
30682007.10.16 01:11close15342.312.04320.00002.03344.626832.48
30692007.10.16 01:11close15330.682.04290.00002.03311.366833.84
30702007.10.16 01:12close15320.202.04300.00002.0327-0.606833.24
30712007.10.17 00:00buy15360.202.03260.00002.0426
30722007.10.17 00:14buy15370.682.03230.00002.0423
30732007.10.17 00:27buy15382.312.03180.00002.0418
30742007.10.17 01:38buy15397.852.03150.00002.0415
30752007.10.17 04:09close15397.852.03180.00002.041523.556856.79
30762007.10.17 04:10close15382.312.03170.00002.0418-2.316854.48
30772007.10.17 04:10close15370.682.03190.00002.0423-2.726851.76
30782007.10.17 04:10close15360.202.03200.00002.0426-1.206850.56
30792007.10.18 20:00sell15400.212.04610.00002.0361
30802007.10.18 20:01sell15410.712.04640.00002.0364
30812007.10.18 20:06sell15422.412.04670.00002.0367
30822007.10.19 04:52sell15438.192.04710.00002.0371
30832007.10.19 04:55close15438.192.04690.00002.037116.386866.94
30842007.10.19 04:55close15422.412.04720.00002.0367-15.916851.03
30852007.10.19 04:56close15410.712.04700.00002.0364-5.406845.64
30862007.10.19 04:56close15400.212.04660.00002.0361-1.396844.25
30872007.10.19 20:00sell15440.212.04760.00002.0376
30882007.10.19 20:02sell15450.712.04790.00002.0379
30892007.10.19 20:04sell15462.412.04820.00002.0382
30902007.10.19 20:10sell15478.192.04870.00002.0387
30912007.10.22 03:34close15478.192.04840.00002.038711.476855.72
30922007.10.22 03:34close15462.412.04850.00002.0382-11.096844.63
30932007.10.22 03:35close15450.712.04860.00002.0379-6.116838.53
30942007.10.22 03:35close15440.212.04850.00002.0376-2.236836.30
30952007.10.23 00:02buy15480.212.03090.00002.0409
30962007.10.23 10:32t/p15480.212.04090.00002.040921.006857.30
30972007.10.24 03:00sell15490.212.04970.00002.0397
30982007.10.24 03:08sell15500.712.05000.00002.0400
30992007.10.24 03:24sell15512.412.05030.00002.0403
31002007.10.24 03:36sell15528.192.05070.00002.0407
31012007.10.24 03:50close15528.192.05050.00002.040716.386873.68
31022007.10.24 03:50close15512.412.05070.00002.0403-9.646864.04
31032007.10.24 03:50close15500.712.05080.00002.0400-5.686858.36
31042007.10.24 03:50close15490.212.05070.00002.0397-2.106856.26
31052007.10.25 03:00sell15530.212.04710.00002.0371
31062007.10.25 05:20sell15540.712.04740.00002.0374
31072007.10.25 05:26sell15552.412.04770.00002.0377
31082007.10.25 06:24sell15568.192.04800.00002.0380
31092007.10.25 06:37close15568.192.04780.00002.038016.386872.64
31102007.10.25 06:39close15552.412.04790.00002.0377-4.826867.82
31112007.10.25 06:40close15540.712.04780.00002.0374-2.846864.98
31122007.10.25 06:44close15530.212.04810.00002.0371-2.106862.88
31132007.10.30 01:00sell15570.212.06080.00002.0508
31142007.10.30 01:05sell15580.712.06110.00002.0511
31152007.10.30 08:54sell15592.412.06150.00002.0515
31162007.10.30 08:54sell15608.192.06180.00002.0518
31172007.11.12 15:25close15608.192.06160.00002.0518-153.976708.91
31182007.11.12 15:25close15592.412.06170.00002.0515-54.956653.96
31192007.11.12 15:25close15580.712.06160.00002.0511-18.326635.64
31202007.11.12 15:25close15570.212.06180.00002.0508-6.476629.17
31212007.11.13 02:00buy15610.202.05720.00002.0672
31222007.11.13 02:00buy15620.682.05690.00002.0669
31232007.11.13 07:55t/p15620.682.06690.00002.066968.006697.17
31242007.11.13 07:55close15610.202.06690.00002.067219.406716.57
31252007.11.15 21:00buy15630.202.04370.00002.0537
31262007.11.15 21:00buy15640.682.04340.00002.0534
31272007.11.15 21:02buy15652.312.04310.00002.0531
31282007.11.15 21:06buy15667.852.04270.00002.0527
31292007.11.15 21:11close15667.852.04290.00002.052715.706732.27
31302007.11.15 21:11close15652.312.04280.00002.0531-6.936725.34
31312007.11.15 21:11close15640.682.04310.00002.0534-2.046723.30
31322007.11.15 21:11close15630.202.04300.00002.0537-1.406721.90
31332007.11.21 01:01sell15670.202.06610.00002.0561
31342007.11.21 01:06sell15680.682.06640.00002.0564
31352007.11.21 01:09sell15692.312.06660.00002.0566
31362007.11.21 01:28sell15707.852.06700.00002.0570
31372007.11.21 01:37close15707.852.06680.00002.057015.706737.60
31382007.11.21 01:39close15692.312.06690.00002.0566-6.936730.67
31392007.11.21 01:40close15680.682.06680.00002.0564-2.726727.95
31402007.11.21 01:40close15670.202.06690.00002.0561-1.606726.35
31412007.11.21 20:01buy15710.202.06290.00002.0729
31422007.11.22 01:03buy15720.682.06250.00002.0725
31432007.11.22 01:42buy15732.312.06220.00002.0722
31442007.11.22 02:02buy15747.852.06190.00002.0719
31452007.11.22 02:29close15747.852.06230.00002.071931.406757.75
31462007.11.22 02:29close15732.312.06240.00002.07224.626762.37
31472007.11.22 02:29close15720.682.06230.00002.0725-1.366761.01
31482007.11.22 02:29close15710.202.06240.00002.0729-0.126760.89
31492007.11.23 02:00buy15750.202.06540.00002.0754
31502007.11.23 03:32t/p15750.202.07540.00002.075420.006780.89
31512007.11.23 22:00buy15760.202.06120.00002.0712
31522007.11.23 22:07buy15770.682.06090.00002.0709
31532007.11.23 22:21buy15782.312.06020.00002.0702
31542007.11.26 10:14t/p15782.312.07020.00002.0702234.377015.26
31552007.11.26 10:14close15770.682.07020.00002.070964.237079.50
31562007.11.26 10:14close15760.202.07010.00002.071218.097097.59
31572007.11.27 02:00sell15790.212.06960.00002.0596
31582007.11.27 02:00sell15800.712.06990.00002.0599
31592007.11.27 02:00sell15812.412.07020.00002.0602
31602007.11.27 02:02sell15828.192.07050.00002.0605
31612007.11.27 08:00close15828.192.07020.00002.060524.577122.16
31622007.11.27 08:00close15812.412.07000.00002.06024.827126.98
31632007.11.27 08:00close15800.712.07010.00002.0599-1.427125.56
31642007.11.27 08:00close15790.212.07020.00002.0596-1.267124.30
31652007.11.30 01:01buy15830.212.06300.00002.0730
31662007.11.30 01:03buy15840.712.06280.00002.0728
31672007.11.30 01:07buy15852.412.06250.00002.0725
31682007.11.30 04:08buy15868.192.06220.00002.0722
31692007.11.30 04:17close15868.192.06240.00002.072216.387140.68
31702007.11.30 04:17close15852.412.06220.00002.0725-7.237133.45
31712007.11.30 04:18close15840.712.06210.00002.0728-4.977128.48
31722007.11.30 04:19close15830.212.06220.00002.0730-1.687126.80
31732007.12.04 01:00sell15870.212.06380.00002.0538
31742007.12.04 01:00sell15880.712.06420.00002.0542
31752007.12.04 07:09sell15892.412.06450.00002.0545
31762007.12.04 08:06sell15908.192.06470.00002.0547
31772007.12.04 08:15close15908.192.06460.00002.05478.197134.99
31782007.12.04 08:15close15892.412.06450.00002.05450.007134.99
31792007.12.04 08:16close15880.712.06430.00002.0542-0.717134.28
31802007.12.04 08:16close15870.212.06420.00002.0538-0.847133.44
31812007.12.06 00:05buy15910.212.02860.00002.0386
31822007.12.06 00:55buy15920.712.02830.00002.0383
31832007.12.06 00:56buy15932.412.02800.00002.0380
31842007.12.06 00:58buy15948.192.02770.00002.0377
31852007.12.06 01:08close15948.192.02800.00002.037724.577158.01
31862007.12.06 01:08close15932.412.02810.00002.03802.417160.42
31872007.12.06 01:08close15920.712.02820.00002.0383-0.717159.71
31882007.12.06 01:08close15910.212.02800.00002.0386-1.267158.45
31892007.12.10 23:00sell15950.212.04600.00002.0360
31902007.12.10 23:11sell15960.712.04630.00002.0363
31912007.12.10 23:16sell15972.412.04660.00002.0366
31922007.12.10 23:26sell15988.192.04700.00002.0370
31932007.12.10 23:28close15988.192.04680.00002.037016.387174.83
31942007.12.10 23:28close15972.412.04690.00002.0366-7.237167.60
31952007.12.10 23:29close15960.712.04680.00002.0363-3.557164.05
31962007.12.10 23:29close15950.212.04660.00002.0360-1.267162.79
31972007.12.13 01:00sell15990.212.04470.00002.0347
31982007.12.13 02:40sell16000.712.04500.00002.0350
31992007.12.13 02:41sell16012.412.04530.00002.0353
32002007.12.13 03:32sell16028.192.04570.00002.0357
32012007.12.13 07:18close16028.192.04550.00002.035716.387179.17
32022007.12.13 07:18close16012.412.04560.00002.0353-7.237171.94
32032007.12.13 07:18close16000.712.04550.00002.0350-3.557168.39
32042007.12.13 07:18close15990.212.04560.00002.0347-1.897166.50
32052007.12.14 00:04buy16030.212.04150.00002.0515
32062007.12.14 00:04buy16040.712.04120.00002.0512
32072007.12.14 03:20buy16052.412.04090.00002.0509
32082007.12.14 03:25buy16068.192.04050.00002.0505
32092007.12.14 03:34close16068.192.04070.00002.050516.387182.88
32102007.12.14 03:34close16052.412.04080.00002.0509-2.417180.47
32112007.12.14 03:34close16040.712.04070.00002.0512-3.557176.92
32122007.12.14 03:35close16030.212.04080.00002.0515-1.477175.45
32132007.12.17 03:00buy16070.222.01860.00002.0286
32142007.12.17 03:00buy16080.752.01840.00002.0284
32152007.12.17 03:18buy16092.552.01800.00002.0280
32162007.12.17 03:19buy16108.672.01770.00002.0277
32172007.12.17 03:38close16108.672.01790.00002.027717.347192.79
32182007.12.17 03:38close16092.552.01820.00002.02805.107197.89
32192007.12.17 03:39close16080.752.01810.00002.0284-2.257195.64
32202007.12.17 03:39close16070.222.01780.00002.0286-1.767193.88
32212007.12.19 01:00buy16110.222.01710.00002.0271
32222007.12.19 01:00buy16120.752.01680.00002.0268
32232007.12.19 01:03buy16132.552.01650.00002.0265
32242007.12.19 01:25buy16148.672.01610.00002.0261
32252007.12.19 09:59close16148.672.01630.00002.026117.347211.22
32262007.12.19 09:59close16132.552.01640.00002.0265-2.557208.67
32272007.12.19 09:59close16120.752.01650.00002.0268-2.257206.42
32282007.12.19 09:59close16110.222.01640.00002.0271-1.547204.88
32292007.12.20 02:01buy16150.221.99800.00002.0080
32302007.12.20 02:08buy16160.751.99760.00002.0076
32312007.12.20 05:50buy16172.551.99700.00002.0070
32322007.12.20 06:03buy16188.671.99670.00002.0067
32332007.12.27 23:59close at stop16188.671.99530.00002.0067-32.777172.10
32342007.12.27 23:59close at stop16172.551.99530.00002.0070-17.297154.82
32352007.12.27 23:59close at stop16160.751.99530.00002.0076-9.597145.23
32362007.12.27 23:59close at stop16150.221.99530.00002.0080-3.697141.54