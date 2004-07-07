Strategy Tester Report
10p3v0.04
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.05 00:00 - 2007.12.27 23:00 (2004.07.05 - 2007.12.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=100; Lots=0.4; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3.4; Pips=2; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.3; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=3; StartTrade=20;
|Bars in test
|22659
|Ticks modelled
|7312350
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|5141.54
|Gross profit
|8518.13
|Gross loss
|-3376.59
|Profit factor
|2.52
|Expected payoff
|3.18
|Absolute drawdown
|1674.04
|Maximal drawdown
|6659.08 (95.33%)
|Relative drawdown
|95.33% (6659.08)
|Total trades
|1618
|Short positions (won %)
|839 (33.49%)
|Long positions (won %)
|779 (37.74%)
|Profit trades (% of total)
|575 (35.54%)
|Loss trades (% of total)
|1043 (64.46%)
|Largest
|profit trade
|429.44
|loss trade
|-333.44
|Average
|profit trade
|14.81
|loss trade
|-3.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (34.90)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-493.34)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|532.01 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-493.34 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.07 00:02
|sell
|1
|0.06
|1.8409
|0.0000
|1.8309
|2
|2004.07.07 00:05
|sell
|2
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|3
|2004.07.07 00:08
|sell
|3
|0.68
|1.8415
|0.0000
|1.8315
|4
|2004.07.07 01:54
|sell
|4
|2.31
|1.8418
|0.0000
|1.8318
|5
|2004.07.07 01:54
|close
|4
|2.31
|1.8416
|0.0000
|1.8318
|4.62
|2004.62
|6
|2004.07.07 01:54
|close
|3
|0.68
|1.8417
|0.0000
|1.8315
|-1.36
|2003.26
|7
|2004.07.07 01:54
|close
|2
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|0.00
|2003.26
|8
|2004.07.07 01:54
|close
|1
|0.06
|1.8414
|0.0000
|1.8309
|-0.30
|2002.96
|9
|2004.07.07 23:00
|sell
|5
|0.06
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|10
|2004.07.07 23:00
|sell
|6
|0.20
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|11
|2004.07.07 23:00
|sell
|7
|0.68
|1.8563
|0.0000
|1.8463
|12
|2004.07.07 23:02
|sell
|8
|2.31
|1.8566
|0.0000
|1.8466
|13
|2004.07.07 23:03
|close
|8
|2.31
|1.8564
|0.0000
|1.8466
|4.62
|2007.58
|14
|2004.07.07 23:03
|close
|7
|0.68
|1.8565
|0.0000
|1.8463
|-1.36
|2006.22
|15
|2004.07.07 23:04
|close
|6
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8460
|-1.20
|2005.02
|16
|2004.07.07 23:04
|close
|5
|0.06
|1.8564
|0.0000
|1.8457
|-0.42
|2004.60
|17
|2004.07.08 22:00
|sell
|9
|0.06
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|18
|2004.07.08 22:00
|sell
|10
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8398
|19
|2004.07.08 22:06
|sell
|11
|0.68
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|20
|2004.07.08 22:15
|sell
|12
|2.31
|1.8504
|0.0000
|1.8404
|21
|2004.07.08 22:46
|close
|12
|2.31
|1.8502
|0.0000
|1.8404
|4.62
|2009.22
|22
|2004.07.08 22:46
|close
|11
|0.68
|1.8505
|0.0000
|1.8401
|-2.72
|2006.50
|23
|2004.07.08 22:46
|close
|10
|0.20
|1.8507
|0.0000
|1.8398
|-1.80
|2004.70
|24
|2004.07.08 22:46
|close
|9
|0.06
|1.8506
|0.0000
|1.8394
|-0.72
|2003.98
|25
|2004.07.12 23:00
|sell
|13
|0.06
|1.8621
|0.0000
|1.8521
|26
|2004.07.12 23:00
|sell
|14
|0.20
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|27
|2004.07.13 08:04
|t/p
|14
|0.20
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|19.68
|2023.66
|28
|2004.07.13 08:04
|close
|13
|0.06
|1.8524
|0.0000
|1.8521
|5.72
|2029.38
|29
|2004.07.13 23:00
|buy
|15
|0.06
|1.8578
|0.0000
|1.8678
|30
|2004.07.13 23:00
|buy
|16
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8673
|31
|2004.07.13 23:17
|buy
|17
|0.68
|1.8570
|0.0000
|1.8670
|32
|2004.07.13 23:19
|buy
|18
|2.31
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|33
|2004.07.13 23:19
|close
|18
|2.31
|1.8572
|0.0000
|1.8667
|11.55
|2040.93
|34
|2004.07.13 23:19
|close
|17
|0.68
|1.8571
|0.0000
|1.8670
|0.68
|2041.61
|35
|2004.07.13 23:19
|close
|16
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8673
|0.40
|2042.01
|36
|2004.07.13 23:19
|close
|15
|0.06
|1.8573
|0.0000
|1.8678
|-0.30
|2041.71
|37
|2004.07.21 01:00
|buy
|19
|0.06
|1.8530
|0.0000
|1.8630
|38
|2004.07.21 01:02
|buy
|20
|0.20
|1.8526
|0.0000
|1.8626
|39
|2004.07.21 01:31
|buy
|21
|0.68
|1.8523
|0.0000
|1.8623
|40
|2004.07.21 01:40
|buy
|22
|2.31
|1.8520
|0.0000
|1.8620
|41
|2004.07.21 02:44
|close
|22
|2.31
|1.8523
|0.0000
|1.8620
|6.93
|2048.64
|42
|2004.07.21 02:44
|close
|21
|0.68
|1.8522
|0.0000
|1.8623
|-0.68
|2047.96
|43
|2004.07.21 02:44
|close
|20
|0.20
|1.8524
|0.0000
|1.8626
|-0.40
|2047.56
|44
|2004.07.21 02:44
|close
|19
|0.06
|1.8521
|0.0000
|1.8630
|-0.54
|2047.02
|45
|2004.07.21 23:00
|buy
|23
|0.06
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|46
|2004.07.21 23:11
|buy
|24
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8512
|47
|2004.07.21 23:17
|buy
|25
|0.68
|1.8409
|0.0000
|1.8509
|48
|2004.07.22 00:24
|buy
|26
|2.31
|1.8404
|0.0000
|1.8504
|49
|2004.07.22 00:29
|close
|26
|2.31
|1.8408
|0.0000
|1.8504
|9.24
|2056.26
|50
|2004.07.22 00:29
|close
|25
|0.68
|1.8407
|0.0000
|1.8509
|1.62
|2057.88
|51
|2004.07.22 00:29
|close
|24
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8512
|-0.32
|2057.56
|52
|2004.07.22 00:29
|close
|23
|0.06
|1.8407
|0.0000
|1.8516
|-0.28
|2057.28
|53
|2004.07.23 02:00
|sell
|27
|0.06
|1.8441
|0.0000
|1.8341
|54
|2004.07.23 02:00
|sell
|28
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|55
|2004.07.23 02:27
|sell
|29
|0.68
|1.8448
|0.0000
|1.8348
|56
|2004.07.23 02:27
|sell
|30
|2.31
|1.8451
|0.0000
|1.8351
|57
|2004.07.23 02:28
|close
|30
|2.31
|1.8447
|0.0000
|1.8351
|9.24
|2066.52
|58
|2004.07.23 02:28
|close
|29
|0.68
|1.8450
|0.0000
|1.8348
|-1.36
|2065.16
|59
|2004.07.23 02:28
|close
|28
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8345
|-1.40
|2063.76
|60
|2004.07.23 02:28
|close
|27
|0.06
|1.8451
|0.0000
|1.8341
|-0.60
|2063.16
|61
|2004.07.26 02:00
|buy
|31
|0.06
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|62
|2004.07.26 02:05
|buy
|32
|0.20
|1.8332
|0.0000
|1.8432
|63
|2004.07.26 02:06
|buy
|33
|0.68
|1.8328
|0.0000
|1.8428
|64
|2004.07.26 02:11
|buy
|34
|2.31
|1.8324
|0.0000
|1.8424
|65
|2004.07.26 02:11
|close
|34
|2.31
|1.8326
|0.0000
|1.8424
|4.62
|2067.78
|66
|2004.07.26 02:12
|close
|33
|0.68
|1.8322
|0.0000
|1.8428
|-4.08
|2063.70
|67
|2004.07.26 02:12
|close
|32
|0.20
|1.8313
|0.0000
|1.8432
|-3.80
|2059.90
|68
|2004.07.26 02:12
|close
|31
|0.06
|1.8314
|0.0000
|1.8436
|-1.32
|2058.58
|69
|2004.07.27 03:00
|sell
|35
|0.06
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|70
|2004.07.27 03:00
|sell
|36
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|71
|2004.07.27 03:19
|sell
|37
|0.68
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|72
|2004.07.27 03:26
|sell
|38
|2.31
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|73
|2004.07.27 03:27
|close
|38
|2.31
|1.8417
|0.0000
|1.8319
|4.62
|2063.20
|74
|2004.07.27 03:27
|close
|37
|0.68
|1.8418
|0.0000
|1.8316
|-1.36
|2061.84
|75
|2004.07.27 03:27
|close
|36
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8313
|-2.00
|2059.84
|76
|2004.07.27 03:28
|close
|35
|0.06
|1.8420
|0.0000
|1.8310
|-0.60
|2059.24
|77
|2004.07.29 21:00
|buy
|39
|0.06
|1.8158
|0.0000
|1.8258
|78
|2004.07.29 21:19
|buy
|40
|0.20
|1.8155
|0.0000
|1.8255
|79
|2004.07.30 08:34
|buy
|41
|0.68
|1.8152
|0.0000
|1.8252
|80
|2004.07.30 08:37
|buy
|42
|2.31
|1.8149
|0.0000
|1.8249
|81
|2004.07.30 08:45
|close
|42
|2.31
|1.8151
|0.0000
|1.8249
|4.62
|2063.86
|82
|2004.07.30 08:45
|close
|41
|0.68
|1.8146
|0.0000
|1.8252
|-4.08
|2059.78
|83
|2004.07.30 08:45
|close
|40
|0.20
|1.8147
|0.0000
|1.8255
|-1.31
|2058.47
|84
|2004.07.30 08:45
|close
|39
|0.06
|1.8142
|0.0000
|1.8258
|-0.87
|2057.60
|85
|2004.08.09 02:00
|sell
|43
|0.06
|1.8425
|0.0000
|1.8325
|86
|2004.08.09 02:09
|sell
|44
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8329
|87
|2004.08.09 02:11
|sell
|45
|0.68
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|88
|2004.08.09 02:15
|sell
|46
|2.31
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|89
|2004.08.09 02:23
|close
|46
|2.31
|1.8433
|0.0000
|1.8335
|4.62
|2062.22
|90
|2004.08.09 02:23
|close
|45
|0.68
|1.8435
|0.0000
|1.8332
|-2.04
|2060.18
|91
|2004.08.09 02:23
|close
|44
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8329
|-1.00
|2059.18
|92
|2004.08.09 02:23
|close
|43
|0.06
|1.8432
|0.0000
|1.8325
|-0.42
|2058.76
|93
|2004.08.18 03:00
|buy
|47
|0.06
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|94
|2004.08.18 04:17
|buy
|48
|0.20
|1.8284
|0.0000
|1.8384
|95
|2004.08.18 04:20
|buy
|49
|0.68
|1.8280
|0.0000
|1.8380
|96
|2004.08.18 08:49
|buy
|50
|2.31
|1.8277
|0.0000
|1.8377
|97
|2004.08.18 08:50
|close
|50
|2.31
|1.8279
|0.0000
|1.8377
|4.62
|2063.38
|98
|2004.08.18 08:50
|close
|49
|0.68
|1.8278
|0.0000
|1.8380
|-1.36
|2062.02
|99
|2004.08.18 08:50
|close
|48
|0.20
|1.8273
|0.0000
|1.8384
|-2.20
|2059.82
|100
|2004.08.18 08:51
|close
|47
|0.06
|1.8271
|0.0000
|1.8387
|-0.96
|2058.86
|101
|2004.08.18 22:00
|buy
|51
|0.06
|1.8241
|0.0000
|1.8341
|102
|2004.08.18 22:01
|buy
|52
|0.20
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|103
|2004.08.18 22:53
|buy
|53
|0.68
|1.8235
|0.0000
|1.8335
|104
|2004.08.18 23:47
|buy
|54
|2.31
|1.8232
|0.0000
|1.8332
|105
|2004.08.18 23:47
|close
|54
|2.31
|1.8234
|0.0000
|1.8332
|4.62
|2063.48
|106
|2004.08.18 23:47
|close
|53
|0.68
|1.8233
|0.0000
|1.8335
|-1.36
|2062.12
|107
|2004.08.18 23:47
|close
|52
|0.20
|1.8236
|0.0000
|1.8339
|-0.60
|2061.52
|108
|2004.08.18 23:47
|close
|51
|0.06
|1.8235
|0.0000
|1.8341
|-0.36
|2061.16
|109
|2004.08.20 03:01
|sell
|55
|0.06
|1.8311
|0.0000
|1.8211
|110
|2004.08.20 03:01
|sell
|56
|0.20
|1.8314
|0.0000
|1.8214
|111
|2004.08.20 03:06
|sell
|57
|0.68
|1.8318
|0.0000
|1.8218
|112
|2004.08.20 03:07
|sell
|58
|2.31
|1.8322
|0.0000
|1.8222
|113
|2004.08.20 03:08
|close
|58
|2.31
|1.8320
|0.0000
|1.8222
|4.62
|2065.78
|114
|2004.08.20 03:08
|close
|57
|0.68
|1.8321
|0.0000
|1.8218
|-2.04
|2063.74
|115
|2004.08.20 03:08
|close
|56
|0.20
|1.8316
|0.0000
|1.8214
|-0.40
|2063.34
|116
|2004.08.20 03:08
|close
|55
|0.06
|1.8318
|0.0000
|1.8211
|-0.42
|2062.92
|117
|2004.08.25 03:00
|buy
|59
|0.06
|1.7934
|0.0000
|1.8034
|118
|2004.08.25 03:00
|buy
|60
|0.20
|1.7931
|0.0000
|1.8031
|119
|2004.08.25 03:05
|buy
|61
|0.68
|1.7926
|0.0000
|1.8026
|120
|2004.08.25 03:15
|buy
|62
|2.31
|1.7923
|0.0000
|1.8023
|121
|2004.08.25 03:15
|close
|62
|2.31
|1.7926
|0.0000
|1.8023
|6.93
|2069.85
|122
|2004.08.25 03:15
|close
|61
|0.68
|1.7925
|0.0000
|1.8026
|-0.68
|2069.17
|123
|2004.08.25 03:15
|close
|60
|0.20
|1.7921
|0.0000
|1.8031
|-2.00
|2067.17
|124
|2004.08.25 03:16
|close
|59
|0.06
|1.7920
|0.0000
|1.8034
|-0.84
|2066.33
|125
|2004.08.26 20:00
|buy
|63
|0.06
|1.7966
|0.0000
|1.8066
|126
|2004.08.26 20:00
|buy
|64
|0.20
|1.7963
|0.0000
|1.8063
|127
|2004.08.26 20:20
|buy
|65
|0.68
|1.7960
|0.0000
|1.8060
|128
|2004.08.26 20:36
|buy
|66
|2.31
|1.7957
|0.0000
|1.8057
|129
|2004.08.26 20:36
|close
|66
|2.31
|1.7960
|0.0000
|1.8057
|6.93
|2073.26
|130
|2004.08.26 20:36
|close
|65
|0.68
|1.7959
|0.0000
|1.8060
|-0.68
|2072.58
|131
|2004.08.26 20:36
|close
|64
|0.20
|1.7961
|0.0000
|1.8063
|-0.40
|2072.18
|132
|2004.08.26 20:36
|close
|63
|0.06
|1.7956
|0.0000
|1.8066
|-0.60
|2071.58
|133
|2004.09.02 03:00
|buy
|67
|0.06
|1.7936
|0.0000
|1.8036
|134
|2004.09.02 03:00
|buy
|68
|0.20
|1.7932
|0.0000
|1.8032
|135
|2004.09.02 05:22
|buy
|69
|0.68
|1.7927
|0.0000
|1.8027
|136
|2004.09.02 05:24
|buy
|70
|2.31
|1.7924
|0.0000
|1.8024
|137
|2004.09.02 05:25
|close
|70
|2.31
|1.7926
|0.0000
|1.8024
|4.62
|2076.20
|138
|2004.09.02 05:25
|close
|69
|0.68
|1.7925
|0.0000
|1.8027
|-1.36
|2074.84
|139
|2004.09.02 05:25
|close
|68
|0.20
|1.7928
|0.0000
|1.8032
|-0.80
|2074.04
|140
|2004.09.02 05:25
|close
|67
|0.06
|1.7927
|0.0000
|1.8036
|-0.54
|2073.50
|141
|2004.09.02 23:00
|buy
|71
|0.06
|1.7910
|0.0000
|1.8010
|142
|2004.09.02 23:00
|buy
|72
|0.20
|1.7905
|0.0000
|1.8005
|143
|2004.09.02 23:15
|buy
|73
|0.68
|1.7901
|0.0000
|1.8001
|144
|2004.09.02 23:24
|buy
|74
|2.31
|1.7898
|0.0000
|1.7998
|145
|2004.09.02 23:24
|close
|74
|2.31
|1.7902
|0.0000
|1.7998
|9.24
|2082.74
|146
|2004.09.02 23:25
|close
|73
|0.68
|1.7901
|0.0000
|1.8001
|0.00
|2082.74
|147
|2004.09.02 23:25
|close
|72
|0.20
|1.7904
|0.0000
|1.8005
|-0.20
|2082.54
|148
|2004.09.02 23:25
|close
|71
|0.06
|1.7903
|0.0000
|1.8010
|-0.42
|2082.12
|149
|2004.09.03 01:00
|buy
|75
|0.06
|1.7917
|0.0000
|1.8017
|150
|2004.09.03 01:06
|buy
|76
|0.20
|1.7914
|0.0000
|1.8014
|151
|2004.09.03 01:35
|buy
|77
|0.68
|1.7911
|0.0000
|1.8011
|152
|2004.09.03 02:37
|buy
|78
|2.31
|1.7907
|0.0000
|1.8007
|153
|2004.09.03 02:38
|close
|78
|2.31
|1.7909
|0.0000
|1.8007
|4.62
|2086.74
|154
|2004.09.03 02:38
|close
|77
|0.68
|1.7908
|0.0000
|1.8011
|-2.04
|2084.70
|155
|2004.09.03 02:38
|close
|76
|0.20
|1.7906
|0.0000
|1.8014
|-1.60
|2083.10
|156
|2004.09.03 02:39
|close
|75
|0.06
|1.7905
|0.0000
|1.8017
|-0.72
|2082.38
|157
|2004.09.06 03:00
|buy
|79
|0.06
|1.7765
|0.0000
|1.7865
|158
|2004.09.06 03:01
|buy
|80
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7859
|159
|2004.09.06 03:06
|buy
|81
|0.68
|1.7754
|0.0000
|1.7854
|160
|2004.09.06 03:07
|buy
|82
|2.31
|1.7749
|0.0000
|1.7849
|161
|2004.09.06 03:15
|close
|82
|2.31
|1.7753
|0.0000
|1.7849
|9.24
|2091.62
|162
|2004.09.06 03:15
|close
|81
|0.68
|1.7751
|0.0000
|1.7854
|-2.04
|2089.58
|163
|2004.09.06 03:15
|close
|80
|0.20
|1.7748
|0.0000
|1.7859
|-2.20
|2087.38
|164
|2004.09.06 03:16
|close
|79
|0.06
|1.7749
|0.0000
|1.7865
|-0.96
|2086.42
|165
|2004.09.08 01:00
|buy
|83
|0.06
|1.7751
|0.0000
|1.7851
|166
|2004.09.08 01:00
|buy
|84
|0.20
|1.7746
|0.0000
|1.7846
|167
|2004.09.08 01:54
|buy
|85
|0.68
|1.7743
|0.0000
|1.7843
|168
|2004.09.08 07:50
|buy
|86
|2.31
|1.7740
|0.0000
|1.7840
|169
|2004.09.08 08:17
|close
|86
|2.31
|1.7742
|0.0000
|1.7840
|4.62
|2091.04
|170
|2004.09.08 08:17
|close
|85
|0.68
|1.7740
|0.0000
|1.7843
|-2.04
|2089.00
|171
|2004.09.08 08:17
|close
|84
|0.20
|1.7741
|0.0000
|1.7846
|-1.00
|2088.00
|172
|2004.09.08 08:17
|close
|83
|0.06
|1.7739
|0.0000
|1.7851
|-0.72
|2087.28
|173
|2004.09.13 00:01
|sell
|87
|0.06
|1.7987
|0.0000
|1.7887
|174
|2004.09.13 00:05
|sell
|88
|0.20
|1.7991
|0.0000
|1.7891
|175
|2004.09.13 12:15
|sell
|89
|0.68
|1.7996
|0.0000
|1.7896
|176
|2004.09.13 12:16
|sell
|90
|2.31
|1.7999
|0.0000
|1.7899
|177
|2004.09.13 12:17
|close
|90
|2.31
|1.7996
|0.0000
|1.7899
|6.93
|2094.21
|178
|2004.09.13 12:17
|close
|89
|0.68
|1.7998
|0.0000
|1.7896
|-1.36
|2092.85
|179
|2004.09.13 12:17
|close
|88
|0.20
|1.7997
|0.0000
|1.7891
|-1.20
|2091.65
|180
|2004.09.13 12:18
|close
|87
|0.06
|1.7998
|0.0000
|1.7887
|-0.66
|2090.99
|181
|2004.09.14 21:00
|sell
|91
|0.06
|1.7973
|0.0000
|1.7873
|182
|2004.09.14 21:00
|sell
|92
|0.20
|1.7975
|0.0000
|1.7875
|183
|2004.09.14 22:55
|sell
|93
|0.68
|1.7978
|0.0000
|1.7878
|184
|2004.09.14 22:56
|sell
|94
|2.31
|1.7981
|0.0000
|1.7881
|185
|2004.09.14 22:56
|close
|94
|2.31
|1.7979
|0.0000
|1.7881
|4.62
|2095.61
|186
|2004.09.14 22:56
|close
|93
|0.68
|1.7976
|0.0000
|1.7878
|1.36
|2096.97
|187
|2004.09.14 22:56
|close
|92
|0.20
|1.7977
|0.0000
|1.7875
|-0.40
|2096.57
|188
|2004.09.14 22:56
|close
|91
|0.06
|1.7974
|0.0000
|1.7873
|-0.06
|2096.51
|189
|2004.09.16 02:00
|buy
|95
|0.06
|1.7772
|0.0000
|1.7872
|190
|2004.09.16 02:00
|buy
|96
|0.20
|1.7769
|0.0000
|1.7869
|191
|2004.09.16 08:49
|buy
|97
|0.68
|1.7766
|0.0000
|1.7866
|192
|2004.09.16 12:14
|t/p
|97
|0.68
|1.7866
|0.0000
|1.7866
|68.00
|2164.51
|193
|2004.09.16 12:14
|close
|96
|0.20
|1.7866
|0.0000
|1.7869
|19.40
|2183.91
|194
|2004.09.16 12:14
|close
|95
|0.06
|1.7864
|0.0000
|1.7872
|5.52
|2189.43
|195
|2004.09.20 20:00
|buy
|98
|0.07
|1.7869
|0.0000
|1.7969
|196
|2004.09.20 20:04
|buy
|99
|0.24
|1.7866
|0.0000
|1.7966
|197
|2004.09.20 20:06
|buy
|100
|0.82
|1.7863
|0.0000
|1.7963
|198
|2004.09.20 20:07
|buy
|101
|2.79
|1.7859
|0.0000
|1.7959
|199
|2004.09.20 20:22
|close
|101
|2.79
|1.7861
|0.0000
|1.7959
|5.58
|2195.01
|200
|2004.09.20 20:22
|close
|100
|0.82
|1.7860
|0.0000
|1.7963
|-2.46
|2192.55
|201
|2004.09.20 20:22
|close
|99
|0.24
|1.7862
|0.0000
|1.7966
|-0.96
|2191.59
|202
|2004.09.20 20:22
|close
|98
|0.07
|1.7858
|0.0000
|1.7969
|-0.77
|2190.82
|203
|2004.09.22 03:00
|sell
|102
|0.07
|1.7958
|0.0000
|1.7858
|204
|2004.09.22 03:29
|sell
|103
|0.24
|1.7962
|0.0000
|1.7862
|205
|2004.09.22 03:30
|sell
|104
|0.82
|1.7965
|0.0000
|1.7865
|206
|2004.09.22 03:43
|sell
|105
|2.79
|1.7969
|0.0000
|1.7869
|207
|2004.09.22 04:13
|close
|105
|2.79
|1.7967
|0.0000
|1.7869
|5.58
|2196.40
|208
|2004.09.22 04:13
|close
|104
|0.82
|1.7968
|0.0000
|1.7865
|-2.46
|2193.94
|209
|2004.09.22 04:14
|close
|103
|0.24
|1.7969
|0.0000
|1.7862
|-1.68
|2192.26
|210
|2004.09.22 04:14
|close
|102
|0.07
|1.7970
|0.0000
|1.7858
|-0.84
|2191.42
|211
|2004.09.23 01:00
|buy
|106
|0.07
|1.7940
|0.0000
|1.8040
|212
|2004.09.23 01:08
|buy
|107
|0.24
|1.7937
|0.0000
|1.8037
|213
|2004.09.23 13:06
|t/p
|107
|0.24
|1.8037
|0.0000
|1.8037
|24.00
|2215.42
|214
|2004.09.23 13:06
|close
|106
|0.07
|1.8038
|0.0000
|1.8040
|6.86
|2222.28
|215
|2004.09.23 21:00
|sell
|108
|0.07
|1.7972
|0.0000
|1.7872
|216
|2004.09.23 21:00
|sell
|109
|0.24
|1.7975
|0.0000
|1.7875
|217
|2004.09.23 21:01
|sell
|110
|0.82
|1.7980
|0.0000
|1.7880
|218
|2004.09.23 21:04
|sell
|111
|2.79
|1.7983
|0.0000
|1.7883
|219
|2004.09.23 21:09
|close
|111
|2.79
|1.7981
|0.0000
|1.7883
|5.58
|2227.86
|220
|2004.09.23 21:09
|close
|110
|0.82
|1.7982
|0.0000
|1.7880
|-1.64
|2226.22
|221
|2004.09.23 21:09
|close
|109
|0.24
|1.7983
|0.0000
|1.7875
|-1.92
|2224.30
|222
|2004.09.23 21:10
|close
|108
|0.07
|1.7984
|0.0000
|1.7872
|-0.84
|2223.46
|223
|2004.09.30 02:00
|buy
|112
|0.07
|1.8003
|0.0000
|1.8103
|224
|2004.09.30 02:00
|buy
|113
|0.24
|1.8000
|0.0000
|1.8100
|225
|2004.09.30 05:04
|buy
|114
|0.82
|1.7996
|0.0000
|1.8096
|226
|2004.09.30 05:04
|buy
|115
|2.79
|1.7993
|0.0000
|1.8093
|227
|2004.09.30 05:05
|close
|115
|2.79
|1.7999
|0.0000
|1.8093
|16.74
|2240.20
|228
|2004.09.30 05:05
|close
|114
|0.82
|1.7998
|0.0000
|1.8096
|1.64
|2241.84
|229
|2004.09.30 05:05
|close
|113
|0.24
|1.8000
|0.0000
|1.8100
|0.00
|2241.84
|230
|2004.09.30 05:05
|close
|112
|0.07
|1.7995
|0.0000
|1.8103
|-0.56
|2241.28
|231
|2004.10.01 22:00
|buy
|116
|0.07
|1.7985
|0.0000
|1.8085
|232
|2004.10.01 22:01
|buy
|117
|0.24
|1.7981
|0.0000
|1.8081
|233
|2004.10.01 22:48
|buy
|118
|0.82
|1.7978
|0.0000
|1.8078
|234
|2004.10.04 00:49
|buy
|119
|2.79
|1.7976
|0.0000
|1.8076
|235
|2004.10.04 01:03
|close
|119
|2.79
|1.7980
|0.0000
|1.8076
|11.16
|2252.44
|236
|2004.10.04 01:04
|close
|118
|0.82
|1.7979
|0.0000
|1.8078
|2.02
|2254.46
|237
|2004.10.04 01:04
|close
|117
|0.24
|1.7976
|0.0000
|1.8081
|-0.85
|2253.61
|238
|2004.10.04 01:04
|close
|116
|0.07
|1.7973
|0.0000
|1.8085
|-0.74
|2252.87
|239
|2004.10.04 23:00
|buy
|120
|0.07
|1.7845
|0.0000
|1.7945
|240
|2004.10.04 23:00
|buy
|121
|0.24
|1.7842
|0.0000
|1.7942
|241
|2004.10.05 01:01
|buy
|122
|0.82
|1.7839
|0.0000
|1.7939
|242
|2004.10.05 01:01
|buy
|123
|2.79
|1.7835
|0.0000
|1.7935
|243
|2004.10.05 01:01
|close
|123
|2.79
|1.7841
|0.0000
|1.7935
|16.74
|2269.61
|244
|2004.10.05 01:02
|close
|122
|0.82
|1.7840
|0.0000
|1.7939
|0.82
|2270.43
|245
|2004.10.05 01:02
|close
|121
|0.24
|1.7841
|0.0000
|1.7942
|0.11
|2270.54
|246
|2004.10.05 01:03
|close
|120
|0.07
|1.7840
|0.0000
|1.7945
|-0.25
|2270.29
|247
|2004.10.07 00:01
|buy
|124
|0.07
|1.7801
|0.0000
|1.7901
|248
|2004.10.07 00:03
|buy
|125
|0.24
|1.7798
|0.0000
|1.7898
|249
|2004.10.07 00:09
|buy
|126
|0.82
|1.7796
|0.0000
|1.7896
|250
|2004.10.07 00:14
|buy
|127
|2.79
|1.7791
|0.0000
|1.7891
|251
|2004.10.07 00:18
|close
|127
|2.79
|1.7794
|0.0000
|1.7891
|8.37
|2278.66
|252
|2004.10.07 00:18
|close
|126
|0.82
|1.7795
|0.0000
|1.7896
|-0.82
|2277.84
|253
|2004.10.07 00:18
|close
|125
|0.24
|1.7792
|0.0000
|1.7898
|-1.44
|2276.40
|254
|2004.10.07 00:18
|close
|124
|0.07
|1.7790
|0.0000
|1.7901
|-0.77
|2275.63
|255
|2004.10.08 03:00
|sell
|128
|0.07
|1.7821
|0.0000
|1.7721
|256
|2004.10.08 03:12
|sell
|129
|0.24
|1.7824
|0.0000
|1.7724
|257
|2004.10.08 04:02
|sell
|130
|0.82
|1.7827
|0.0000
|1.7727
|258
|2004.10.08 04:48
|sell
|131
|2.79
|1.7830
|0.0000
|1.7730
|259
|2004.10.08 04:49
|close
|131
|2.79
|1.7826
|0.0000
|1.7730
|11.16
|2286.79
|260
|2004.10.08 04:49
|close
|130
|0.82
|1.7828
|0.0000
|1.7727
|-0.82
|2285.97
|261
|2004.10.08 04:50
|close
|129
|0.24
|1.7829
|0.0000
|1.7724
|-1.20
|2284.77
|262
|2004.10.08 04:50
|close
|128
|0.07
|1.7830
|0.0000
|1.7721
|-0.63
|2284.14
|263
|2004.10.11 01:00
|sell
|132
|0.07
|1.7944
|0.0000
|1.7844
|264
|2004.10.11 01:14
|sell
|133
|0.24
|1.7947
|0.0000
|1.7847
|265
|2004.10.11 01:34
|sell
|134
|0.82
|1.7951
|0.0000
|1.7851
|266
|2004.10.11 02:00
|sell
|135
|2.79
|1.7954
|0.0000
|1.7854
|267
|2004.10.11 03:23
|close
|135
|2.79
|1.7951
|0.0000
|1.7854
|8.37
|2292.51
|268
|2004.10.11 03:23
|close
|134
|0.82
|1.7953
|0.0000
|1.7851
|-1.64
|2290.87
|269
|2004.10.11 03:23
|close
|133
|0.24
|1.7955
|0.0000
|1.7847
|-1.92
|2288.95
|270
|2004.10.11 03:23
|close
|132
|0.07
|1.7956
|0.0000
|1.7844
|-0.84
|2288.11
|271
|2004.10.12 02:00
|sell
|136
|0.07
|1.7974
|0.0000
|1.7874
|272
|2004.10.12 10:31
|t/p
|136
|0.07
|1.7874
|0.0000
|1.7874
|7.00
|2295.11
|273
|2004.10.12 20:00
|buy
|137
|0.07
|1.7913
|0.0000
|1.8013
|274
|2004.10.12 20:18
|buy
|138
|0.24
|1.7910
|0.0000
|1.8010
|275
|2004.10.12 20:20
|buy
|139
|0.82
|1.7905
|0.0000
|1.8005
|276
|2004.10.12 20:24
|buy
|140
|2.79
|1.7902
|0.0000
|1.8002
|277
|2004.10.12 20:24
|close
|140
|2.79
|1.7907
|0.0000
|1.8002
|13.95
|2309.06
|278
|2004.10.12 20:24
|close
|139
|0.82
|1.7906
|0.0000
|1.8005
|0.82
|2309.88
|279
|2004.10.12 20:24
|close
|138
|0.24
|1.7910
|0.0000
|1.8010
|0.00
|2309.88
|280
|2004.10.12 20:24
|close
|137
|0.07
|1.7908
|0.0000
|1.8013
|-0.35
|2309.53
|281
|2004.10.13 20:00
|buy
|141
|0.07
|1.7945
|0.0000
|1.8045
|282
|2004.10.13 20:00
|buy
|142
|0.24
|1.7942
|0.0000
|1.8042
|283
|2004.10.13 20:00
|buy
|143
|0.82
|1.7938
|0.0000
|1.8038
|284
|2004.10.13 20:05
|buy
|144
|2.79
|1.7936
|0.0000
|1.8036
|285
|2004.10.13 20:06
|close
|144
|2.79
|1.7938
|0.0000
|1.8036
|5.58
|2315.11
|286
|2004.10.13 20:06
|close
|143
|0.82
|1.7941
|0.0000
|1.8038
|2.46
|2317.57
|287
|2004.10.13 20:06
|close
|142
|0.24
|1.7940
|0.0000
|1.8042
|-0.48
|2317.09
|288
|2004.10.13 20:07
|close
|141
|0.07
|1.7941
|0.0000
|1.8045
|-0.28
|2316.81
|289
|2004.10.18 01:00
|sell
|145
|0.07
|1.8042
|0.0000
|1.7942
|290
|2004.10.18 01:24
|sell
|146
|0.24
|1.8046
|0.0000
|1.7946
|291
|2004.10.18 02:29
|sell
|147
|0.82
|1.8049
|0.0000
|1.7949
|292
|2004.10.18 02:55
|sell
|148
|2.79
|1.8053
|0.0000
|1.7953
|293
|2004.10.18 02:56
|close
|148
|2.79
|1.8050
|0.0000
|1.7953
|8.37
|2325.18
|294
|2004.10.18 02:56
|close
|147
|0.82
|1.8051
|0.0000
|1.7949
|-1.64
|2323.54
|295
|2004.10.18 02:57
|close
|146
|0.24
|1.8055
|0.0000
|1.7946
|-2.16
|2321.38
|296
|2004.10.18 02:57
|close
|145
|0.07
|1.8053
|0.0000
|1.7942
|-0.77
|2320.61
|297
|2004.10.20 03:00
|sell
|149
|0.07
|1.8017
|0.0000
|1.7917
|298
|2004.10.20 03:03
|sell
|150
|0.24
|1.8021
|0.0000
|1.7921
|299
|2004.10.20 03:22
|sell
|151
|0.82
|1.8024
|0.0000
|1.7924
|300
|2004.10.20 03:26
|sell
|152
|2.79
|1.8028
|0.0000
|1.7928
|301
|2004.10.20 03:28
|close
|152
|2.79
|1.8026
|0.0000
|1.7928
|5.58
|2326.19
|302
|2004.10.20 03:28
|close
|151
|0.82
|1.8027
|0.0000
|1.7924
|-2.46
|2323.73
|303
|2004.10.20 03:28
|close
|150
|0.24
|1.8028
|0.0000
|1.7921
|-1.68
|2322.05
|304
|2004.10.20 03:28
|close
|149
|0.07
|1.8030
|0.0000
|1.7917
|-0.91
|2321.14
|305
|2004.10.21 02:00
|sell
|153
|0.07
|1.8172
|0.0000
|1.8072
|306
|2004.10.21 02:02
|sell
|154
|0.24
|1.8175
|0.0000
|1.8075
|307
|2004.10.21 02:04
|sell
|155
|0.82
|1.8177
|0.0000
|1.8077
|308
|2004.10.21 02:10
|sell
|156
|2.79
|1.8180
|0.0000
|1.8080
|309
|2004.10.21 02:12
|close
|156
|2.79
|1.8175
|0.0000
|1.8080
|13.95
|2335.09
|310
|2004.10.21 02:12
|close
|155
|0.82
|1.8177
|0.0000
|1.8077
|0.00
|2335.09
|311
|2004.10.21 02:12
|close
|154
|0.24
|1.8176
|0.0000
|1.8075
|-0.24
|2334.85
|312
|2004.10.21 02:12
|close
|153
|0.07
|1.8182
|0.0000
|1.8072
|-0.70
|2334.15
|313
|2004.10.21 20:00
|sell
|157
|0.07
|1.8293
|0.0000
|1.8193
|314
|2004.10.21 20:00
|sell
|158
|0.24
|1.8297
|0.0000
|1.8197
|315
|2004.10.22 04:13
|sell
|159
|0.82
|1.8300
|0.0000
|1.8200
|316
|2004.10.22 08:22
|sell
|160
|2.79
|1.8304
|0.0000
|1.8204
|317
|2004.10.22 08:37
|close
|160
|2.79
|1.8299
|0.0000
|1.8204
|13.95
|2348.10
|318
|2004.10.22 08:37
|close
|159
|0.82
|1.8300
|0.0000
|1.8200
|0.00
|2348.10
|319
|2004.10.22 08:37
|close
|158
|0.24
|1.8301
|0.0000
|1.8197
|-1.34
|2346.76
|320
|2004.10.22 08:37
|close
|157
|0.07
|1.8298
|0.0000
|1.8193
|-0.46
|2346.30
|321
|2004.11.02 00:01
|buy
|161
|0.07
|1.8337
|0.0000
|1.8437
|322
|2004.11.02 00:12
|buy
|162
|0.24
|1.8334
|0.0000
|1.8434
|323
|2004.11.02 00:12
|buy
|163
|0.82
|1.8331
|0.0000
|1.8431
|324
|2004.11.02 00:18
|buy
|164
|2.79
|1.8327
|0.0000
|1.8427
|325
|2004.11.02 00:19
|close
|164
|2.79
|1.8329
|0.0000
|1.8427
|5.58
|2351.88
|326
|2004.11.02 00:19
|close
|163
|0.82
|1.8328
|0.0000
|1.8431
|-2.46
|2349.42
|327
|2004.11.02 00:19
|close
|162
|0.24
|1.8331
|0.0000
|1.8434
|-0.72
|2348.70
|328
|2004.11.02 00:19
|close
|161
|0.07
|1.8333
|0.0000
|1.8437
|-0.28
|2348.42
|329
|2004.11.02 03:00
|buy
|165
|0.07
|1.8333
|0.0000
|1.8433
|330
|2004.11.02 03:39
|buy
|166
|0.24
|1.8330
|0.0000
|1.8430
|331
|2004.11.02 04:05
|buy
|167
|0.82
|1.8327
|0.0000
|1.8427
|332
|2004.11.02 04:18
|buy
|168
|2.79
|1.8324
|0.0000
|1.8424
|333
|2004.11.02 04:46
|close
|168
|2.79
|1.8327
|0.0000
|1.8424
|8.37
|2356.79
|334
|2004.11.02 04:46
|close
|167
|0.82
|1.8326
|0.0000
|1.8427
|-0.82
|2355.97
|335
|2004.11.02 04:46
|close
|166
|0.24
|1.8324
|0.0000
|1.8430
|-1.44
|2354.53
|336
|2004.11.02 04:47
|close
|165
|0.07
|1.8323
|0.0000
|1.8433
|-0.70
|2353.83
|337
|2004.11.04 03:00
|sell
|169
|0.07
|1.8485
|0.0000
|1.8385
|338
|2004.11.04 03:05
|sell
|170
|0.24
|1.8488
|0.0000
|1.8388
|339
|2004.11.04 03:09
|sell
|171
|0.82
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|340
|2004.11.04 03:29
|sell
|172
|2.79
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|341
|2004.11.04 03:37
|close
|172
|2.79
|1.8492
|0.0000
|1.8394
|5.58
|2359.41
|342
|2004.11.04 03:37
|close
|171
|0.82
|1.8493
|0.0000
|1.8391
|-1.64
|2357.77
|343
|2004.11.04 03:37
|close
|170
|0.24
|1.8494
|0.0000
|1.8388
|-1.44
|2356.33
|344
|2004.11.04 03:38
|close
|169
|0.07
|1.8493
|0.0000
|1.8385
|-0.56
|2355.77
|345
|2004.11.05 02:00
|buy
|173
|0.07
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|346
|2004.11.05 02:01
|buy
|174
|0.24
|1.8454
|0.0000
|1.8554
|347
|2004.11.05 02:19
|buy
|175
|0.82
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|348
|2004.11.05 02:32
|buy
|176
|2.79
|1.8448
|0.0000
|1.8548
|349
|2004.11.05 02:33
|close
|176
|2.79
|1.8450
|0.0000
|1.8548
|5.58
|2361.35
|350
|2004.11.05 02:33
|close
|175
|0.82
|1.8448
|0.0000
|1.8551
|-2.46
|2358.89
|351
|2004.11.05 02:33
|close
|174
|0.24
|1.8446
|0.0000
|1.8554
|-1.92
|2356.97
|352
|2004.11.05 02:34
|close
|173
|0.07
|1.8448
|0.0000
|1.8557
|-0.63
|2356.34
|353
|2004.11.10 02:00
|sell
|177
|0.07
|1.8546
|0.0000
|1.8446
|354
|2004.11.10 02:05
|sell
|178
|0.24
|1.8550
|0.0000
|1.8450
|355
|2004.11.10 02:30
|sell
|179
|0.82
|1.8553
|0.0000
|1.8453
|356
|2004.11.10 02:30
|sell
|180
|2.79
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|357
|2004.11.10 02:48
|close
|180
|2.79
|1.8555
|0.0000
|1.8457
|5.58
|2361.92
|358
|2004.11.10 02:48
|close
|179
|0.82
|1.8551
|0.0000
|1.8453
|1.64
|2363.56
|359
|2004.11.10 02:48
|close
|178
|0.24
|1.8550
|0.0000
|1.8450
|0.00
|2363.56
|360
|2004.11.10 02:48
|close
|177
|0.07
|1.8553
|0.0000
|1.8446
|-0.49
|2363.07
|361
|2004.11.11 03:01
|buy
|181
|0.07
|1.8465
|0.0000
|1.8565
|362
|2004.11.11 03:03
|buy
|182
|0.24
|1.8462
|0.0000
|1.8562
|363
|2004.11.11 03:26
|buy
|183
|0.82
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|364
|2004.11.11 06:03
|buy
|184
|2.79
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|365
|2004.11.11 06:16
|close
|184
|2.79
|1.8459
|0.0000
|1.8557
|5.58
|2368.65
|366
|2004.11.11 06:16
|close
|183
|0.82
|1.8457
|0.0000
|1.8560
|-2.46
|2366.19
|367
|2004.11.11 06:16
|close
|182
|0.24
|1.8456
|0.0000
|1.8562
|-1.44
|2364.75
|368
|2004.11.11 06:16
|close
|181
|0.07
|1.8457
|0.0000
|1.8565
|-0.56
|2364.19
|369
|2004.11.17 01:00
|sell
|185
|0.07
|1.8535
|0.0000
|1.8435
|370
|2004.11.17 05:54
|sell
|186
|0.24
|1.8538
|0.0000
|1.8438
|371
|2004.11.17 05:59
|sell
|187
|0.82
|1.8540
|0.0000
|1.8440
|372
|2004.11.17 06:01
|sell
|188
|2.79
|1.8544
|0.0000
|1.8444
|373
|2004.11.17 06:05
|close
|188
|2.79
|1.8542
|0.0000
|1.8444
|5.58
|2369.77
|374
|2004.11.17 06:05
|close
|187
|0.82
|1.8543
|0.0000
|1.8440
|-2.46
|2367.31
|375
|2004.11.17 06:06
|close
|186
|0.24
|1.8545
|0.0000
|1.8438
|-1.68
|2365.63
|376
|2004.11.17 06:06
|close
|185
|0.07
|1.8542
|0.0000
|1.8435
|-0.49
|2365.14
|377
|2004.11.19 23:00
|sell
|189
|0.07
|1.8576
|0.0000
|1.8476
|378
|2004.11.19 23:52
|sell
|190
|0.24
|1.8598
|0.0000
|1.8498
|379
|2004.11.22 22:19
|sell
|191
|0.82
|1.8602
|0.0000
|1.8502
|380
|2004.11.22 22:24
|sell
|192
|2.79
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|381
|2004.11.22 22:29
|close
|192
|2.79
|1.8603
|0.0000
|1.8505
|5.58
|2370.72
|382
|2004.11.22 22:29
|close
|191
|0.82
|1.8607
|0.0000
|1.8502
|-4.10
|2366.62
|383
|2004.11.22 22:29
|close
|190
|0.24
|1.8610
|0.0000
|1.8498
|-3.26
|2363.35
|384
|2004.11.22 22:29
|close
|189
|0.07
|1.8609
|0.0000
|1.8476
|-2.42
|2360.93
|385
|2004.11.23 03:00
|sell
|193
|0.07
|1.8552
|0.0000
|1.8452
|386
|2004.11.23 03:02
|sell
|194
|0.24
|1.8555
|0.0000
|1.8455
|387
|2004.11.23 04:54
|sell
|195
|0.82
|1.8558
|0.0000
|1.8458
|388
|2004.11.23 04:58
|sell
|196
|2.79
|1.8561
|0.0000
|1.8461
|389
|2004.11.23 04:59
|close
|196
|2.79
|1.8559
|0.0000
|1.8461
|5.58
|2366.51
|390
|2004.11.23 04:59
|close
|195
|0.82
|1.8557
|0.0000
|1.8458
|0.82
|2367.33
|391
|2004.11.23 04:59
|close
|194
|0.24
|1.8558
|0.0000
|1.8455
|-0.72
|2366.61
|392
|2004.11.23 04:59
|close
|193
|0.07
|1.8560
|0.0000
|1.8452
|-0.56
|2366.05
|393
|2004.11.23 23:00
|sell
|197
|0.07
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|394
|2004.11.23 23:10
|sell
|198
|0.24
|1.8691
|0.0000
|1.8591
|395
|2004.11.23 23:11
|sell
|199
|0.82
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|396
|2004.11.24 07:45
|sell
|200
|2.79
|1.8698
|0.0000
|1.8598
|397
|2004.11.24 07:45
|close
|200
|2.79
|1.8694
|0.0000
|1.8598
|11.16
|2377.21
|398
|2004.11.24 07:45
|close
|199
|0.82
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|-1.31
|2375.90
|399
|2004.11.24 07:45
|close
|198
|0.24
|1.8689
|0.0000
|1.8591
|0.10
|2376.00
|400
|2004.11.24 07:45
|close
|197
|0.07
|1.8692
|0.0000
|1.8588
|-0.39
|2375.60
|401
|2004.11.24 22:00
|sell
|201
|0.07
|1.8809
|0.0000
|1.8709
|402
|2004.11.24 22:47
|sell
|202
|0.24
|1.8813
|0.0000
|1.8713
|403
|2004.11.24 22:50
|sell
|203
|0.82
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|404
|2004.11.24 22:55
|sell
|204
|2.79
|1.8819
|0.0000
|1.8719
|405
|2004.11.24 22:56
|close
|204
|2.79
|1.8816
|0.0000
|1.8719
|8.37
|2383.97
|406
|2004.11.24 22:56
|close
|203
|0.82
|1.8817
|0.0000
|1.8716
|-0.82
|2383.15
|407
|2004.11.24 22:57
|close
|202
|0.24
|1.8820
|0.0000
|1.8713
|-1.68
|2381.47
|408
|2004.11.24 22:57
|close
|201
|0.07
|1.8819
|0.0000
|1.8709
|-0.70
|2380.77
|409
|2004.11.26 22:00
|sell
|205
|0.07
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|410
|2004.11.26 22:00
|sell
|206
|0.24
|1.8951
|0.0000
|1.8851
|411
|2004.11.29 17:36
|sell
|207
|0.82
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|412
|2004.11.29 17:36
|sell
|208
|2.79
|1.8958
|0.0000
|1.8858
|413
|2004.11.29 17:37
|close
|208
|2.79
|1.8956
|0.0000
|1.8858
|5.58
|2386.35
|414
|2004.11.29 17:37
|close
|207
|0.82
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|0.00
|2386.35
|415
|2004.11.29 17:37
|close
|206
|0.24
|1.8959
|0.0000
|1.8851
|-2.30
|2384.05
|416
|2004.11.29 17:37
|close
|205
|0.07
|1.8961
|0.0000
|1.8848
|-1.02
|2383.03
|417
|2004.11.30 02:00
|sell
|209
|0.07
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|418
|2004.11.30 08:02
|sell
|210
|0.24
|1.8918
|0.0000
|1.8818
|419
|2004.11.30 08:08
|sell
|211
|0.82
|1.8921
|0.0000
|1.8821
|420
|2004.11.30 08:09
|sell
|212
|2.79
|1.8924
|0.0000
|1.8824
|421
|2004.11.30 08:10
|close
|212
|2.79
|1.8921
|0.0000
|1.8824
|8.37
|2391.40
|422
|2004.11.30 08:10
|close
|211
|0.82
|1.8923
|0.0000
|1.8821
|-1.64
|2389.76
|423
|2004.11.30 08:10
|close
|210
|0.24
|1.8919
|0.0000
|1.8818
|-0.24
|2389.52
|424
|2004.11.30 08:10
|close
|209
|0.07
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|0.00
|2389.52
|425
|2004.12.01 00:01
|sell
|213
|0.07
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|426
|2004.12.01 00:02
|sell
|214
|0.24
|1.9097
|0.0000
|1.8997
|427
|2004.12.01 00:10
|sell
|215
|0.82
|1.9102
|0.0000
|1.9002
|428
|2004.12.01 00:11
|sell
|216
|2.79
|1.9105
|0.0000
|1.9005
|429
|2004.12.01 00:24
|close
|216
|2.79
|1.9103
|0.0000
|1.9005
|5.58
|2395.10
|430
|2004.12.01 00:24
|close
|215
|0.82
|1.9108
|0.0000
|1.9002
|-4.92
|2390.18
|431
|2004.12.01 00:24
|close
|214
|0.24
|1.9106
|0.0000
|1.8997
|-2.16
|2388.02
|432
|2004.12.01 00:25
|close
|213
|0.07
|1.9108
|0.0000
|1.8993
|-1.05
|2386.97
|433
|2004.12.02 02:00
|sell
|217
|0.07
|1.9336
|0.0000
|1.9236
|434
|2004.12.02 02:01
|sell
|218
|0.24
|1.9340
|0.0000
|1.9240
|435
|2004.12.02 02:01
|sell
|219
|0.82
|1.9343
|0.0000
|1.9243
|436
|2004.12.02 02:42
|sell
|220
|2.79
|1.9345
|0.0000
|1.9245
|437
|2004.12.02 02:42
|close
|220
|2.79
|1.9343
|0.0000
|1.9245
|5.58
|2392.55
|438
|2004.12.02 02:42
|close
|219
|0.82
|1.9344
|0.0000
|1.9243
|-0.82
|2391.73
|439
|2004.12.02 02:42
|close
|218
|0.24
|1.9346
|0.0000
|1.9240
|-1.44
|2390.29
|440
|2004.12.02 02:43
|close
|217
|0.07
|1.9345
|0.0000
|1.9236
|-0.63
|2389.66
|441
|2004.12.09 20:00
|buy
|221
|0.07
|1.9317
|0.0000
|1.9417
|442
|2004.12.09 20:00
|buy
|222
|0.24
|1.9314
|0.0000
|1.9414
|443
|2004.12.09 20:00
|buy
|223
|0.82
|1.9311
|0.0000
|1.9411
|444
|2004.12.09 20:00
|buy
|224
|2.79
|1.9308
|0.0000
|1.9408
|445
|2004.12.09 20:00
|close
|224
|2.79
|1.9312
|0.0000
|1.9408
|11.16
|2400.82
|446
|2004.12.09 20:01
|close
|223
|0.82
|1.9311
|0.0000
|1.9411
|0.00
|2400.82
|447
|2004.12.09 20:01
|close
|222
|0.24
|1.9315
|0.0000
|1.9414
|0.24
|2401.06
|448
|2004.12.09 20:01
|close
|221
|0.07
|1.9314
|0.0000
|1.9417
|-0.21
|2400.85
|449
|2004.12.14 03:00
|sell
|225
|0.07
|1.9227
|0.0000
|1.9127
|450
|2004.12.14 07:54
|sell
|226
|0.24
|1.9232
|0.0000
|1.9132
|451
|2004.12.14 07:54
|sell
|227
|0.82
|1.9235
|0.0000
|1.9135
|452
|2004.12.14 07:56
|sell
|228
|2.79
|1.9238
|0.0000
|1.9138
|453
|2004.12.14 08:01
|close
|228
|2.79
|1.9236
|0.0000
|1.9138
|5.58
|2406.43
|454
|2004.12.14 08:01
|close
|227
|0.82
|1.9237
|0.0000
|1.9135
|-1.64
|2404.79
|455
|2004.12.14 08:01
|close
|226
|0.24
|1.9238
|0.0000
|1.9132
|-1.44
|2403.35
|456
|2004.12.14 08:01
|close
|225
|0.07
|1.9240
|0.0000
|1.9127
|-0.91
|2402.44
|457
|2004.12.15 02:00
|sell
|229
|0.07
|1.9256
|0.0000
|1.9156
|458
|2004.12.15 02:01
|sell
|230
|0.24
|1.9260
|0.0000
|1.9160
|459
|2004.12.15 02:15
|sell
|231
|0.82
|1.9263
|0.0000
|1.9163
|460
|2004.12.15 05:00
|sell
|232
|2.79
|1.9265
|0.0000
|1.9165
|461
|2004.12.15 05:05
|close
|232
|2.79
|1.9262
|0.0000
|1.9165
|8.37
|2410.81
|462
|2004.12.15 05:05
|close
|231
|0.82
|1.9263
|0.0000
|1.9163
|0.00
|2410.81
|463
|2004.12.15 05:06
|close
|230
|0.24
|1.9262
|0.0000
|1.9160
|-0.48
|2410.33
|464
|2004.12.15 05:06
|close
|229
|0.07
|1.9265
|0.0000
|1.9156
|-0.63
|2409.70
|465
|2004.12.16 01:00
|sell
|233
|0.07
|1.9423
|0.0000
|1.9323
|466
|2004.12.16 01:04
|sell
|234
|0.24
|1.9427
|0.0000
|1.9327
|467
|2004.12.16 07:39
|sell
|235
|0.82
|1.9430
|0.0000
|1.9330
|468
|2004.12.16 08:24
|sell
|236
|2.79
|1.9434
|0.0000
|1.9334
|469
|2004.12.16 08:29
|close
|236
|2.79
|1.9432
|0.0000
|1.9334
|5.58
|2415.28
|470
|2004.12.16 08:30
|close
|235
|0.82
|1.9433
|0.0000
|1.9330
|-2.46
|2412.82
|471
|2004.12.16 08:30
|close
|234
|0.24
|1.9435
|0.0000
|1.9327
|-1.92
|2410.90
|472
|2004.12.16 08:30
|close
|233
|0.07
|1.9436
|0.0000
|1.9323
|-0.91
|2409.99
|473
|2004.12.20 21:00
|sell
|237
|0.07
|1.9473
|0.0000
|1.9373
|474
|2004.12.20 21:01
|sell
|238
|0.24
|1.9477
|0.0000
|1.9377
|475
|2004.12.20 23:13
|sell
|239
|0.82
|1.9481
|0.0000
|1.9381
|476
|2004.12.20 23:16
|sell
|240
|2.79
|1.9484
|0.0000
|1.9384
|477
|2004.12.20 23:16
|close
|240
|2.79
|1.9481
|0.0000
|1.9384
|8.37
|2418.36
|478
|2004.12.20 23:16
|close
|239
|0.82
|1.9483
|0.0000
|1.9381
|-1.64
|2416.72
|479
|2004.12.20 23:16
|close
|238
|0.24
|1.9487
|0.0000
|1.9377
|-2.40
|2414.32
|480
|2004.12.20 23:17
|close
|237
|0.07
|1.9486
|0.0000
|1.9373
|-0.91
|2413.41
|481
|2004.12.22 01:00
|buy
|241
|0.07
|1.9292
|0.0000
|1.9392
|482
|2004.12.22 01:21
|buy
|242
|0.24
|1.9289
|0.0000
|1.9389
|483
|2004.12.22 01:21
|buy
|243
|0.82
|1.9286
|0.0000
|1.9386
|484
|2004.12.22 01:22
|buy
|244
|2.79
|1.9280
|0.0000
|1.9380
|485
|2004.12.22 01:23
|close
|244
|2.79
|1.9283
|0.0000
|1.9380
|8.37
|2421.78
|486
|2004.12.22 01:23
|close
|243
|0.82
|1.9282
|0.0000
|1.9386
|-3.28
|2418.50
|487
|2004.12.22 01:23
|close
|242
|0.24
|1.9286
|0.0000
|1.9389
|-0.72
|2417.78
|488
|2004.12.22 01:23
|close
|241
|0.07
|1.9285
|0.0000
|1.9392
|-0.49
|2417.29
|489
|2004.12.22 21:00
|buy
|245
|0.07
|1.9164
|0.0000
|1.9264
|490
|2004.12.22 21:00
|buy
|246
|0.24
|1.9160
|0.0000
|1.9260
|491
|2004.12.22 21:01
|buy
|247
|0.82
|1.9157
|0.0000
|1.9257
|492
|2004.12.22 21:31
|buy
|248
|2.79
|1.9154
|0.0000
|1.9254
|493
|2004.12.22 22:38
|close
|248
|2.79
|1.9156
|0.0000
|1.9254
|5.58
|2422.87
|494
|2004.12.22 22:39
|close
|247
|0.82
|1.9155
|0.0000
|1.9257
|-1.64
|2421.23
|495
|2004.12.22 22:39
|close
|246
|0.24
|1.9159
|0.0000
|1.9260
|-0.24
|2420.99
|496
|2004.12.22 22:39
|close
|245
|0.07
|1.9157
|0.0000
|1.9264
|-0.49
|2420.50
|497
|2004.12.28 03:00
|sell
|249
|0.07
|1.9330
|0.0000
|1.9230
|498
|2004.12.28 04:16
|sell
|250
|0.24
|1.9335
|0.0000
|1.9235
|499
|2004.12.28 07:04
|sell
|251
|0.82
|1.9339
|0.0000
|1.9239
|500
|2004.12.28 07:47
|sell
|252
|2.79
|1.9342
|0.0000
|1.9242
|501
|2004.12.28 07:47
|close
|252
|2.79
|1.9340
|0.0000
|1.9242
|5.58
|2426.08
|502
|2004.12.28 07:47
|close
|251
|0.82
|1.9341
|0.0000
|1.9239
|-1.64
|2424.44
|503
|2004.12.28 07:47
|close
|250
|0.24
|1.9336
|0.0000
|1.9235
|-0.24
|2424.20
|504
|2004.12.28 07:47
|close
|249
|0.07
|1.9338
|0.0000
|1.9230
|-0.56
|2423.64
|505
|2004.12.30 00:01
|buy
|253
|0.07
|1.9188
|0.0000
|1.9288
|506
|2004.12.30 00:01
|buy
|254
|0.24
|1.9184
|0.0000
|1.9284
|507
|2004.12.30 00:02
|buy
|255
|0.82
|1.9181
|0.0000
|1.9281
|508
|2004.12.30 01:00
|buy
|256
|2.79
|1.9178
|0.0000
|1.9278
|509
|2004.12.30 01:42
|close
|256
|2.79
|1.9180
|0.0000
|1.9278
|5.58
|2429.22
|510
|2004.12.30 01:42
|close
|255
|0.82
|1.9179
|0.0000
|1.9281
|-1.64
|2427.58
|511
|2004.12.30 01:42
|close
|254
|0.24
|1.9182
|0.0000
|1.9284
|-0.48
|2427.10
|512
|2004.12.30 01:42
|close
|253
|0.07
|1.9181
|0.0000
|1.9288
|-0.49
|2426.61
|513
|2005.01.03 22:00
|buy
|257
|0.07
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|514
|2005.01.03 22:01
|buy
|258
|0.24
|1.9046
|0.0000
|1.9146
|515
|2005.01.03 22:13
|buy
|259
|0.82
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|516
|2005.01.03 22:25
|buy
|260
|2.79
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|517
|2005.01.03 22:27
|close
|260
|2.79
|1.9043
|0.0000
|1.9140
|8.37
|2434.98
|518
|2005.01.03 22:27
|close
|259
|0.82
|1.9042
|0.0000
|1.9143
|-0.82
|2434.16
|519
|2005.01.03 22:28
|close
|258
|0.24
|1.9041
|0.0000
|1.9146
|-1.20
|2432.96
|520
|2005.01.03 22:28
|close
|257
|0.07
|1.9044
|0.0000
|1.9149
|-0.35
|2432.61
|521
|2005.01.05 02:00
|buy
|261
|0.07
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|522
|2005.01.05 02:40
|buy
|262
|0.24
|1.8833
|0.0000
|1.8933
|523
|2005.01.05 02:49
|buy
|263
|0.82
|1.8830
|0.0000
|1.8930
|524
|2005.01.05 03:26
|buy
|264
|2.79
|1.8827
|0.0000
|1.8927
|525
|2005.01.05 03:29
|close
|264
|2.79
|1.8830
|0.0000
|1.8927
|8.37
|2440.98
|526
|2005.01.05 03:29
|close
|263
|0.82
|1.8828
|0.0000
|1.8930
|-1.64
|2439.34
|527
|2005.01.05 03:29
|close
|262
|0.24
|1.8829
|0.0000
|1.8933
|-0.96
|2438.38
|528
|2005.01.05 03:29
|close
|261
|0.07
|1.8827
|0.0000
|1.8936
|-0.63
|2437.75
|529
|2005.01.10 03:00
|buy
|265
|0.07
|1.8724
|0.0000
|1.8824
|530
|2005.01.10 03:00
|buy
|266
|0.24
|1.8722
|0.0000
|1.8822
|531
|2005.01.10 03:01
|buy
|267
|0.82
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|532
|2005.01.10 03:17
|buy
|268
|2.79
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|533
|2005.01.10 03:18
|close
|268
|2.79
|1.8717
|0.0000
|1.8815
|5.58
|2443.33
|534
|2005.01.10 03:18
|close
|267
|0.82
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|0.00
|2443.33
|535
|2005.01.10 03:18
|close
|266
|0.24
|1.8718
|0.0000
|1.8822
|-0.96
|2442.37
|536
|2005.01.10 03:18
|close
|265
|0.07
|1.8721
|0.0000
|1.8824
|-0.21
|2442.16
|537
|2005.01.13 02:00
|sell
|269
|0.07
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|538
|2005.01.13 05:54
|sell
|270
|0.24
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|539
|2005.01.13 06:57
|sell
|271
|0.82
|1.8910
|0.0000
|1.8810
|540
|2005.01.13 07:31
|sell
|272
|2.79
|1.8913
|0.0000
|1.8813
|541
|2005.01.13 08:03
|close
|272
|2.79
|1.8911
|0.0000
|1.8813
|5.58
|2447.74
|542
|2005.01.13 08:03
|close
|271
|0.82
|1.8912
|0.0000
|1.8810
|-1.64
|2446.10
|543
|2005.01.13 08:03
|close
|270
|0.24
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|0.00
|2446.10
|544
|2005.01.13 08:03
|close
|269
|0.07
|1.8909
|0.0000
|1.8804
|-0.35
|2445.75
|545
|2005.01.18 23:00
|sell
|273
|0.07
|1.8666
|0.0000
|1.8566
|546
|2005.01.19 02:30
|sell
|274
|0.24
|1.8671
|0.0000
|1.8571
|547
|2005.01.19 02:35
|sell
|275
|0.82
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|548
|2005.01.19 03:43
|sell
|276
|2.79
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|549
|2005.01.19 03:43
|close
|276
|2.79
|1.8675
|0.0000
|1.8577
|5.58
|2451.33
|550
|2005.01.19 03:44
|close
|275
|0.82
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|0.00
|2451.33
|551
|2005.01.19 03:44
|close
|274
|0.24
|1.8678
|0.0000
|1.8571
|-1.68
|2449.65
|552
|2005.01.19 03:44
|close
|273
|0.07
|1.8679
|0.0000
|1.8566
|-1.02
|2448.63
|553
|2005.01.26 03:00
|buy
|277
|0.07
|1.8677
|0.0000
|1.8777
|554
|2005.01.26 03:38
|buy
|278
|0.24
|1.8674
|0.0000
|1.8774
|555
|2005.01.26 03:51
|buy
|279
|0.82
|1.8671
|0.0000
|1.8771
|556
|2005.01.26 11:05
|t/p
|278
|0.24
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|24.00
|2472.63
|557
|2005.01.26 11:05
|t/p
|279
|0.82
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|82.00
|2554.63
|558
|2005.01.26 11:05
|close
|277
|0.07
|1.8774
|0.0000
|1.8777
|6.79
|2561.42
|559
|2005.01.27 01:00
|sell
|280
|0.08
|1.8815
|0.0000
|1.8715
|560
|2005.01.27 01:02
|sell
|281
|0.27
|1.8820
|0.0000
|1.8720
|561
|2005.01.27 02:48
|sell
|282
|0.92
|1.8822
|0.0000
|1.8722
|562
|2005.01.27 03:59
|sell
|283
|3.13
|1.8826
|0.0000
|1.8726
|563
|2005.01.27 04:02
|close
|283
|3.13
|1.8822
|0.0000
|1.8726
|12.52
|2573.94
|564
|2005.01.27 04:02
|close
|282
|0.92
|1.8823
|0.0000
|1.8722
|-0.92
|2573.02
|565
|2005.01.27 04:02
|close
|281
|0.27
|1.8821
|0.0000
|1.8720
|-0.27
|2572.75
|566
|2005.01.27 04:02
|close
|280
|0.08
|1.8826
|0.0000
|1.8715
|-0.88
|2571.87
|567
|2005.01.28 03:00
|sell
|284
|0.08
|1.8872
|0.0000
|1.8772
|568
|2005.01.28 03:00
|sell
|285
|0.27
|1.8878
|0.0000
|1.8778
|569
|2005.01.28 03:04
|sell
|286
|0.92
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|570
|2005.01.28 04:23
|sell
|287
|3.13
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|571
|2005.01.28 04:24
|close
|287
|3.13
|1.8880
|0.0000
|1.8785
|15.65
|2587.52
|572
|2005.01.28 04:24
|close
|286
|0.92
|1.8879
|0.0000
|1.8782
|2.76
|2590.28
|573
|2005.01.28 04:24
|close
|285
|0.27
|1.8883
|0.0000
|1.8778
|-1.35
|2588.93
|574
|2005.01.28 04:24
|close
|284
|0.08
|1.8882
|0.0000
|1.8772
|-0.80
|2588.13
|575
|2005.01.31 03:00
|sell
|288
|0.08
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|576
|2005.01.31 03:01
|sell
|289
|0.27
|1.8847
|0.0000
|1.8747
|577
|2005.01.31 03:22
|sell
|290
|0.92
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|578
|2005.01.31 03:27
|sell
|291
|3.13
|1.8853
|0.0000
|1.8753
|579
|2005.01.31 03:39
|close
|291
|3.13
|1.8850
|0.0000
|1.8753
|9.39
|2597.52
|580
|2005.01.31 03:39
|close
|290
|0.92
|1.8851
|0.0000
|1.8750
|-0.92
|2596.60
|581
|2005.01.31 03:39
|close
|289
|0.27
|1.8854
|0.0000
|1.8747
|-1.89
|2594.71
|582
|2005.01.31 03:40
|close
|288
|0.08
|1.8853
|0.0000
|1.8744
|-0.72
|2593.99
|583
|2005.02.01 02:00
|buy
|292
|0.08
|1.8857
|0.0000
|1.8957
|584
|2005.02.01 02:01
|buy
|293
|0.27
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|585
|2005.02.01 02:03
|buy
|294
|0.92
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|586
|2005.02.01 02:09
|buy
|295
|3.13
|1.8847
|0.0000
|1.8947
|587
|2005.02.01 02:11
|close
|295
|3.13
|1.8849
|0.0000
|1.8947
|6.26
|2600.25
|588
|2005.02.01 02:12
|close
|294
|0.92
|1.8847
|0.0000
|1.8951
|-3.68
|2596.57
|589
|2005.02.01 02:12
|close
|293
|0.27
|1.8848
|0.0000
|1.8954
|-1.62
|2594.95
|590
|2005.02.01 02:12
|close
|292
|0.08
|1.8845
|0.0000
|1.8957
|-0.96
|2593.99
|591
|2005.02.01 21:00
|buy
|296
|0.08
|1.8844
|0.0000
|1.8944
|592
|2005.02.01 21:00
|buy
|297
|0.27
|1.8841
|0.0000
|1.8941
|593
|2005.02.01 21:07
|buy
|298
|0.92
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|594
|2005.02.01 21:09
|buy
|299
|3.13
|1.8834
|0.0000
|1.8934
|595
|2005.02.01 21:16
|close
|299
|3.13
|1.8836
|0.0000
|1.8934
|6.26
|2600.25
|596
|2005.02.01 21:16
|close
|298
|0.92
|1.8834
|0.0000
|1.8937
|-2.76
|2597.49
|597
|2005.02.01 21:17
|close
|297
|0.27
|1.8833
|0.0000
|1.8941
|-2.16
|2595.33
|598
|2005.02.01 21:17
|close
|296
|0.08
|1.8834
|0.0000
|1.8944
|-0.80
|2594.53
|599
|2005.02.04 00:01
|buy
|300
|0.08
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|600
|2005.02.04 00:04
|buy
|301
|0.27
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|601
|2005.02.04 00:30
|buy
|302
|0.92
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|602
|2005.02.04 01:21
|buy
|303
|3.13
|1.8812
|0.0000
|1.8912
|603
|2005.02.04 01:22
|close
|303
|3.13
|1.8814
|0.0000
|1.8912
|6.26
|2600.79
|604
|2005.02.04 01:22
|close
|302
|0.92
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|0.00
|2600.79
|605
|2005.02.04 01:23
|close
|301
|0.27
|1.8812
|0.0000
|1.8918
|-1.62
|2599.17
|606
|2005.02.04 01:23
|close
|300
|0.08
|1.8814
|0.0000
|1.8921
|-0.56
|2598.61
|607
|2005.02.08 03:00
|buy
|304
|0.08
|1.8576
|0.0000
|1.8676
|608
|2005.02.08 03:05
|buy
|305
|0.27
|1.8573
|0.0000
|1.8673
|609
|2005.02.08 03:13
|buy
|306
|0.92
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|610
|2005.02.08 05:29
|buy
|307
|3.13
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|611
|2005.02.08 05:32
|close
|307
|3.13
|1.8566
|0.0000
|1.8662
|12.52
|2611.13
|612
|2005.02.08 05:32
|close
|306
|0.92
|1.8565
|0.0000
|1.8667
|-1.84
|2609.29
|613
|2005.02.08 05:33
|close
|305
|0.27
|1.8562
|0.0000
|1.8673
|-2.97
|2606.32
|614
|2005.02.08 05:33
|close
|304
|0.08
|1.8561
|0.0000
|1.8676
|-1.20
|2605.12
|615
|2005.02.11 02:00
|sell
|308
|0.08
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|616
|2005.02.11 02:59
|sell
|309
|0.27
|1.8689
|0.0000
|1.8589
|617
|2005.02.11 07:49
|sell
|310
|0.92
|1.8692
|0.0000
|1.8592
|618
|2005.02.11 07:50
|sell
|311
|3.13
|1.8697
|0.0000
|1.8597
|619
|2005.02.11 07:51
|close
|311
|3.13
|1.8695
|0.0000
|1.8597
|6.26
|2611.38
|620
|2005.02.11 07:51
|close
|310
|0.92
|1.8698
|0.0000
|1.8592
|-5.52
|2605.86
|621
|2005.02.11 07:51
|close
|309
|0.27
|1.8697
|0.0000
|1.8589
|-2.16
|2603.70
|622
|2005.02.11 07:51
|close
|308
|0.08
|1.8695
|0.0000
|1.8585
|-0.80
|2602.90
|623
|2005.02.14 22:00
|sell
|312
|0.08
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|624
|2005.02.14 22:03
|sell
|313
|0.27
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|625
|2005.02.14 22:24
|sell
|314
|0.92
|1.8888
|0.0000
|1.8788
|626
|2005.02.15 07:53
|sell
|315
|3.13
|1.8891
|0.0000
|1.8791
|627
|2005.02.15 07:53
|close
|315
|3.13
|1.8888
|0.0000
|1.8791
|9.39
|2612.29
|628
|2005.02.15 07:53
|close
|314
|0.92
|1.8889
|0.0000
|1.8788
|-2.39
|2609.89
|629
|2005.02.15 07:53
|close
|313
|0.27
|1.8890
|0.0000
|1.8785
|-1.78
|2608.11
|630
|2005.02.15 07:54
|close
|312
|0.08
|1.8889
|0.0000
|1.8782
|-0.69
|2607.42
|631
|2005.02.16 03:00
|sell
|316
|0.08
|1.8932
|0.0000
|1.8832
|632
|2005.02.16 03:10
|sell
|317
|0.27
|1.8935
|0.0000
|1.8835
|633
|2005.02.16 03:35
|sell
|318
|0.92
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|634
|2005.02.16 03:59
|sell
|319
|3.13
|1.8942
|0.0000
|1.8842
|635
|2005.02.16 04:27
|close
|319
|3.13
|1.8940
|0.0000
|1.8842
|6.26
|2613.68
|636
|2005.02.16 04:27
|close
|318
|0.92
|1.8941
|0.0000
|1.8838
|-2.76
|2610.92
|637
|2005.02.16 04:27
|close
|317
|0.27
|1.8943
|0.0000
|1.8835
|-2.16
|2608.76
|638
|2005.02.16 04:27
|close
|316
|0.08
|1.8944
|0.0000
|1.8832
|-0.96
|2607.80
|639
|2005.02.16 23:00
|buy
|320
|0.08
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|640
|2005.02.16 23:01
|buy
|321
|0.27
|1.8852
|0.0000
|1.8952
|641
|2005.02.16 23:52
|buy
|322
|0.92
|1.8849
|0.0000
|1.8949
|642
|2005.02.16 23:56
|buy
|323
|3.13
|1.8845
|0.0000
|1.8945
|643
|2005.02.16 23:56
|close
|323
|3.13
|1.8847
|0.0000
|1.8945
|6.26
|2614.06
|644
|2005.02.16 23:56
|close
|322
|0.92
|1.8848
|0.0000
|1.8949
|-0.92
|2613.14
|645
|2005.02.16 23:56
|close
|321
|0.27
|1.8847
|0.0000
|1.8952
|-1.35
|2611.79
|646
|2005.02.16 23:56
|close
|320
|0.08
|1.8843
|0.0000
|1.8955
|-0.96
|2610.83
|647
|2005.02.18 03:00
|sell
|324
|0.08
|1.8925
|0.0000
|1.8825
|648
|2005.02.18 03:03
|sell
|325
|0.27
|1.8929
|0.0000
|1.8829
|649
|2005.02.18 03:10
|sell
|326
|0.92
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|650
|2005.02.18 03:59
|sell
|327
|3.13
|1.8936
|0.0000
|1.8836
|651
|2005.02.18 04:04
|close
|327
|3.13
|1.8934
|0.0000
|1.8836
|6.26
|2617.09
|652
|2005.02.18 04:04
|close
|326
|0.92
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|0.00
|2617.09
|653
|2005.02.18 04:04
|close
|325
|0.27
|1.8935
|0.0000
|1.8829
|-1.62
|2615.47
|654
|2005.02.18 04:04
|close
|324
|0.08
|1.8937
|0.0000
|1.8825
|-0.96
|2614.51
|655
|2005.02.22 00:01
|sell
|328
|0.08
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|656
|2005.02.22 00:01
|sell
|329
|0.27
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|657
|2005.02.22 00:04
|sell
|330
|0.92
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|658
|2005.02.22 00:41
|sell
|331
|3.13
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|659
|2005.02.22 00:58
|close
|331
|3.13
|1.8966
|0.0000
|1.8870
|12.52
|2627.03
|660
|2005.02.22 00:58
|close
|330
|0.92
|1.8967
|0.0000
|1.8866
|-0.92
|2626.11
|661
|2005.02.22 00:58
|close
|329
|0.27
|1.8968
|0.0000
|1.8863
|-1.35
|2624.76
|662
|2005.02.22 00:58
|close
|328
|0.08
|1.8970
|0.0000
|1.8861
|-0.72
|2624.04
|663
|2005.02.25 00:01
|sell
|332
|0.08
|1.9089
|0.0000
|1.8989
|664
|2005.02.25 00:05
|sell
|333
|0.27
|1.9093
|0.0000
|1.8993
|665
|2005.02.25 01:12
|sell
|334
|0.92
|1.9096
|0.0000
|1.8996
|666
|2005.02.25 01:43
|sell
|335
|3.13
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|667
|2005.02.25 01:44
|close
|335
|3.13
|1.9095
|0.0000
|1.8999
|12.52
|2636.56
|668
|2005.02.25 01:44
|close
|334
|0.92
|1.9099
|0.0000
|1.8996
|-2.76
|2633.80
|669
|2005.02.25 01:44
|close
|333
|0.27
|1.9096
|0.0000
|1.8993
|-0.81
|2632.99
|670
|2005.02.25 01:45
|close
|332
|0.08
|1.9097
|0.0000
|1.8989
|-0.64
|2632.35
|671
|2005.03.04 03:00
|buy
|336
|0.08
|1.9077
|0.0000
|1.9177
|672
|2005.03.04 03:09
|buy
|337
|0.27
|1.9073
|0.0000
|1.9173
|673
|2005.03.04 04:33
|buy
|338
|0.92
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|674
|2005.03.04 05:44
|buy
|339
|3.13
|1.9066
|0.0000
|1.9166
|675
|2005.03.04 05:45
|close
|339
|3.13
|1.9069
|0.0000
|1.9166
|9.39
|2641.74
|676
|2005.03.04 05:45
|close
|338
|0.92
|1.9068
|0.0000
|1.9169
|-0.92
|2640.82
|677
|2005.03.04 05:45
|close
|337
|0.27
|1.9070
|0.0000
|1.9173
|-0.81
|2640.01
|678
|2005.03.04 05:45
|close
|336
|0.08
|1.9067
|0.0000
|1.9177
|-0.80
|2639.21
|679
|2005.03.07 03:00
|sell
|340
|0.08
|1.9231
|0.0000
|1.9131
|680
|2005.03.07 03:00
|sell
|341
|0.27
|1.9236
|0.0000
|1.9136
|681
|2005.03.07 03:09
|sell
|342
|0.92
|1.9239
|0.0000
|1.9139
|682
|2005.03.07 11:28
|t/p
|342
|0.92
|1.9139
|0.0000
|1.9139
|92.00
|2731.21
|683
|2005.03.07 11:28
|close
|341
|0.27
|1.9139
|0.0000
|1.9136
|26.19
|2757.40
|684
|2005.03.07 11:28
|close
|340
|0.08
|1.9141
|0.0000
|1.9131
|7.20
|2764.60
|685
|2005.03.08 03:00
|buy
|343
|0.08
|1.9165
|0.0000
|1.9265
|686
|2005.03.08 03:01
|buy
|344
|0.27
|1.9160
|0.0000
|1.9260
|687
|2005.03.08 03:12
|buy
|345
|0.92
|1.9156
|0.0000
|1.9256
|688
|2005.03.08 03:17
|buy
|346
|3.13
|1.9153
|0.0000
|1.9253
|689
|2005.03.08 03:17
|close
|346
|3.13
|1.9155
|0.0000
|1.9253
|6.26
|2770.86
|690
|2005.03.08 03:17
|close
|345
|0.92
|1.9154
|0.0000
|1.9256
|-1.84
|2769.02
|691
|2005.03.08 03:17
|close
|344
|0.27
|1.9157
|0.0000
|1.9260
|-0.81
|2768.21
|692
|2005.03.08 03:17
|close
|343
|0.08
|1.9155
|0.0000
|1.9265
|-0.80
|2767.41
|693
|2005.03.09 01:00
|sell
|347
|0.08
|1.9284
|0.0000
|1.9184
|694
|2005.03.09 01:01
|sell
|348
|0.27
|1.9286
|0.0000
|1.9186
|695
|2005.03.09 01:07
|sell
|349
|0.92
|1.9289
|0.0000
|1.9189
|696
|2005.03.09 01:09
|sell
|350
|3.13
|1.9293
|0.0000
|1.9193
|697
|2005.03.09 01:13
|close
|350
|3.13
|1.9291
|0.0000
|1.9193
|6.26
|2773.67
|698
|2005.03.09 01:13
|close
|349
|0.92
|1.9293
|0.0000
|1.9189
|-3.68
|2769.99
|699
|2005.03.09 01:13
|close
|348
|0.27
|1.9292
|0.0000
|1.9186
|-1.62
|2768.37
|700
|2005.03.09 01:13
|close
|347
|0.08
|1.9293
|0.0000
|1.9184
|-0.72
|2767.65
|701
|2005.03.15 01:00
|buy
|351
|0.08
|1.9138
|0.0000
|1.9238
|702
|2005.03.15 01:18
|buy
|352
|0.27
|1.9135
|0.0000
|1.9235
|703
|2005.03.15 01:22
|buy
|353
|0.92
|1.9131
|0.0000
|1.9231
|704
|2005.03.15 01:32
|buy
|354
|3.13
|1.9128
|0.0000
|1.9228
|705
|2005.03.15 01:42
|close
|354
|3.13
|1.9130
|0.0000
|1.9228
|6.26
|2773.91
|706
|2005.03.15 01:43
|close
|353
|0.92
|1.9129
|0.0000
|1.9231
|-1.84
|2772.07
|707
|2005.03.15 01:43
|close
|352
|0.27
|1.9128
|0.0000
|1.9235
|-1.89
|2770.18
|708
|2005.03.15 01:43
|close
|351
|0.08
|1.9131
|0.0000
|1.9238
|-0.56
|2769.62
|709
|2005.03.16 23:00
|sell
|355
|0.08
|1.9266
|0.0000
|1.9166
|710
|2005.03.16 23:05
|sell
|356
|0.27
|1.9271
|0.0000
|1.9171
|711
|2005.03.16 23:10
|sell
|357
|0.92
|1.9275
|0.0000
|1.9175
|712
|2005.03.16 23:10
|sell
|358
|3.13
|1.9278
|0.0000
|1.9178
|713
|2005.03.16 23:11
|close
|358
|3.13
|1.9275
|0.0000
|1.9178
|9.39
|2779.01
|714
|2005.03.16 23:11
|close
|357
|0.92
|1.9277
|0.0000
|1.9175
|-1.84
|2777.17
|715
|2005.03.16 23:11
|close
|356
|0.27
|1.9281
|0.0000
|1.9171
|-2.70
|2774.47
|716
|2005.03.16 23:12
|close
|355
|0.08
|1.9283
|0.0000
|1.9166
|-1.36
|2773.11
|717
|2005.03.21 22:00
|buy
|359
|0.08
|1.8989
|0.0000
|1.9089
|718
|2005.03.21 22:00
|buy
|360
|0.27
|1.8986
|0.0000
|1.9086
|719
|2005.03.21 22:13
|buy
|361
|0.92
|1.8983
|0.0000
|1.9083
|720
|2005.03.21 22:23
|buy
|362
|3.13
|1.8980
|0.0000
|1.9080
|721
|2005.03.21 22:34
|close
|362
|3.13
|1.8982
|0.0000
|1.9080
|6.26
|2779.37
|722
|2005.03.21 22:34
|close
|361
|0.92
|1.8978
|0.0000
|1.9083
|-4.60
|2774.77
|723
|2005.03.21 22:34
|close
|360
|0.27
|1.8979
|0.0000
|1.9086
|-1.89
|2772.88
|724
|2005.03.21 22:34
|close
|359
|0.08
|1.8975
|0.0000
|1.9089
|-1.12
|2771.76
|725
|2005.03.24 01:00
|buy
|363
|0.08
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|726
|2005.03.24 01:18
|buy
|364
|0.27
|1.8702
|0.0000
|1.8802
|727
|2005.03.24 01:18
|buy
|365
|0.92
|1.8699
|0.0000
|1.8799
|728
|2005.03.24 01:23
|buy
|366
|3.13
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|729
|2005.03.24 01:29
|close
|366
|3.13
|1.8699
|0.0000
|1.8795
|12.52
|2784.28
|730
|2005.03.24 01:29
|close
|365
|0.92
|1.8698
|0.0000
|1.8799
|-0.92
|2783.36
|731
|2005.03.24 01:29
|close
|364
|0.27
|1.8701
|0.0000
|1.8802
|-0.27
|2783.09
|732
|2005.03.24 01:29
|close
|363
|0.08
|1.8699
|0.0000
|1.8804
|-0.40
|2782.69
|733
|2005.03.25 22:00
|buy
|367
|0.08
|1.8698
|0.0000
|1.8798
|734
|2005.03.28 01:28
|buy
|368
|0.27
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|735
|2005.03.28 02:12
|buy
|369
|0.92
|1.8692
|0.0000
|1.8792
|736
|2005.03.28 02:37
|buy
|370
|3.13
|1.8686
|0.0000
|1.8786
|737
|2005.03.28 02:37
|close
|370
|3.13
|1.8689
|0.0000
|1.8786
|9.39
|2792.08
|738
|2005.03.28 02:38
|close
|369
|0.92
|1.8687
|0.0000
|1.8792
|-4.60
|2787.48
|739
|2005.03.28 02:38
|close
|368
|0.27
|1.8686
|0.0000
|1.8795
|-2.43
|2785.05
|740
|2005.03.28 02:39
|close
|367
|0.08
|1.8688
|0.0000
|1.8798
|-0.68
|2784.37
|741
|2005.03.29 23:00
|sell
|371
|0.08
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|742
|2005.03.29 23:03
|sell
|372
|0.27
|1.8743
|0.0000
|1.8643
|743
|2005.03.29 23:08
|sell
|373
|0.92
|1.8746
|0.0000
|1.8646
|744
|2005.03.30 00:06
|sell
|374
|3.13
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|745
|2005.03.30 01:18
|close
|374
|3.13
|1.8747
|0.0000
|1.8649
|6.26
|2790.63
|746
|2005.03.30 01:18
|close
|373
|0.92
|1.8750
|0.0000
|1.8646
|-5.15
|2785.48
|747
|2005.03.30 01:18
|close
|372
|0.27
|1.8749
|0.0000
|1.8643
|-2.05
|2783.43
|748
|2005.03.30 01:18
|close
|371
|0.08
|1.8751
|0.0000
|1.8640
|-1.01
|2782.42
|749
|2005.04.01 03:00
|sell
|375
|0.08
|1.8877
|0.0000
|1.8777
|750
|2005.04.01 03:02
|sell
|376
|0.27
|1.8880
|0.0000
|1.8780
|751
|2005.04.01 08:22
|sell
|377
|0.92
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|752
|2005.04.01 08:23
|sell
|378
|3.13
|1.8886
|0.0000
|1.8786
|753
|2005.04.01 08:24
|close
|378
|3.13
|1.8883
|0.0000
|1.8786
|9.39
|2791.81
|754
|2005.04.01 08:24
|close
|377
|0.92
|1.8884
|0.0000
|1.8783
|-0.92
|2790.89
|755
|2005.04.01 08:24
|close
|376
|0.27
|1.8879
|0.0000
|1.8780
|0.27
|2791.16
|756
|2005.04.01 08:24
|close
|375
|0.08
|1.8881
|0.0000
|1.8777
|-0.32
|2790.84
|757
|2005.04.04 20:00
|buy
|379
|0.08
|1.8751
|0.0000
|1.8851
|758
|2005.04.04 20:03
|buy
|380
|0.27
|1.8748
|0.0000
|1.8848
|759
|2005.04.04 20:03
|buy
|381
|0.92
|1.8744
|0.0000
|1.8844
|760
|2005.04.05 03:13
|buy
|382
|3.13
|1.8742
|0.0000
|1.8842
|761
|2005.04.05 03:13
|close
|382
|3.13
|1.8747
|0.0000
|1.8842
|15.65
|2806.49
|762
|2005.04.05 03:13
|close
|381
|0.92
|1.8746
|0.0000
|1.8844
|3.18
|2809.67
|763
|2005.04.05 03:13
|close
|380
|0.27
|1.8750
|0.0000
|1.8848
|0.93
|2810.61
|764
|2005.04.05 03:13
|close
|379
|0.08
|1.8748
|0.0000
|1.8851
|-0.12
|2810.48
|765
|2005.04.07 01:00
|sell
|383
|0.08
|1.8792
|0.0000
|1.8692
|766
|2005.04.07 01:13
|sell
|384
|0.27
|1.8795
|0.0000
|1.8695
|767
|2005.04.07 01:19
|sell
|385
|0.92
|1.8798
|0.0000
|1.8698
|768
|2005.04.07 01:23
|sell
|386
|3.13
|1.8801
|0.0000
|1.8701
|769
|2005.04.07 01:27
|close
|386
|3.13
|1.8799
|0.0000
|1.8701
|6.26
|2816.74
|770
|2005.04.07 01:27
|close
|385
|0.92
|1.8803
|0.0000
|1.8698
|-4.60
|2812.14
|771
|2005.04.07 01:27
|close
|384
|0.27
|1.8802
|0.0000
|1.8695
|-1.89
|2810.25
|772
|2005.04.07 01:27
|close
|383
|0.08
|1.8805
|0.0000
|1.8692
|-1.04
|2809.21
|773
|2005.04.11 20:00
|sell
|387
|0.08
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|774
|2005.04.11 20:05
|sell
|388
|0.27
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|775
|2005.04.12 02:00
|sell
|389
|0.92
|1.8918
|0.0000
|1.8818
|776
|2005.04.12 02:02
|sell
|390
|3.13
|1.8923
|0.0000
|1.8823
|777
|2005.04.12 02:05
|close
|390
|3.13
|1.8921
|0.0000
|1.8823
|6.26
|2815.47
|778
|2005.04.12 02:05
|close
|389
|0.92
|1.8925
|0.0000
|1.8818
|-6.44
|2809.03
|779
|2005.04.12 02:06
|close
|388
|0.27
|1.8924
|0.0000
|1.8815
|-2.86
|2806.17
|780
|2005.04.12 02:06
|close
|387
|0.08
|1.8922
|0.0000
|1.8812
|-0.93
|2805.24
|781
|2005.04.14 23:00
|buy
|391
|0.08
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|782
|2005.04.14 23:04
|buy
|392
|0.27
|1.8815
|0.0000
|1.8915
|783
|2005.04.14 23:09
|buy
|393
|0.92
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|784
|2005.04.14 23:29
|buy
|394
|3.13
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|785
|2005.04.14 23:31
|close
|394
|3.13
|1.8810
|0.0000
|1.8908
|6.26
|2811.50
|786
|2005.04.14 23:31
|close
|393
|0.92
|1.8807
|0.0000
|1.8911
|-3.68
|2807.82
|787
|2005.04.14 23:32
|close
|392
|0.27
|1.8806
|0.0000
|1.8915
|-2.43
|2805.39
|788
|2005.04.14 23:32
|close
|391
|0.08
|1.8808
|0.0000
|1.8918
|-0.80
|2804.59
|789
|2005.04.19 00:01
|sell
|395
|0.08
|1.9040
|0.0000
|1.8940
|790
|2005.04.19 00:01
|sell
|396
|0.27
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|791
|2005.04.19 00:51
|sell
|397
|0.92
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|792
|2005.04.19 06:44
|sell
|398
|3.13
|1.9050
|0.0000
|1.8950
|793
|2005.04.19 06:45
|close
|398
|3.13
|1.9045
|0.0000
|1.8950
|15.65
|2820.24
|794
|2005.04.19 06:45
|close
|397
|0.92
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|0.00
|2820.24
|795
|2005.04.19 06:45
|close
|396
|0.27
|1.9048
|0.0000
|1.8944
|-1.08
|2819.16
|796
|2005.04.19 06:45
|close
|395
|0.08
|1.9046
|0.0000
|1.8940
|-0.48
|2818.68
|797
|2005.04.20 02:00
|sell
|399
|0.08
|1.9167
|0.0000
|1.9067
|798
|2005.04.20 02:01
|sell
|400
|0.27
|1.9171
|0.0000
|1.9071
|799
|2005.04.20 02:03
|sell
|401
|0.92
|1.9174
|0.0000
|1.9074
|800
|2005.04.20 02:05
|sell
|402
|3.13
|1.9177
|0.0000
|1.9077
|801
|2005.04.20 02:05
|close
|402
|3.13
|1.9175
|0.0000
|1.9077
|6.26
|2824.94
|802
|2005.04.20 02:06
|close
|401
|0.92
|1.9176
|0.0000
|1.9074
|-1.84
|2823.10
|803
|2005.04.20 02:06
|close
|400
|0.27
|1.9179
|0.0000
|1.9071
|-2.16
|2820.94
|804
|2005.04.20 02:06
|close
|399
|0.08
|1.9177
|0.0000
|1.9067
|-0.80
|2820.14
|805
|2005.04.21 02:00
|sell
|403
|0.08
|1.9186
|0.0000
|1.9086
|806
|2005.04.21 02:00
|sell
|404
|0.27
|1.9191
|0.0000
|1.9091
|807
|2005.04.21 02:10
|sell
|405
|0.92
|1.9195
|0.0000
|1.9095
|808
|2005.04.21 02:15
|sell
|406
|3.13
|1.9198
|0.0000
|1.9098
|809
|2005.04.21 02:16
|close
|406
|3.13
|1.9196
|0.0000
|1.9098
|6.26
|2826.40
|810
|2005.04.21 02:16
|close
|405
|0.92
|1.9198
|0.0000
|1.9095
|-2.76
|2823.64
|811
|2005.04.21 02:16
|close
|404
|0.27
|1.9201
|0.0000
|1.9091
|-2.70
|2820.94
|812
|2005.04.21 02:17
|close
|403
|0.08
|1.9199
|0.0000
|1.9086
|-1.04
|2819.90
|813
|2005.04.22 02:00
|buy
|407
|0.08
|1.9085
|0.0000
|1.9185
|814
|2005.04.22 02:00
|buy
|408
|0.27
|1.9082
|0.0000
|1.9182
|815
|2005.04.22 02:01
|buy
|409
|0.92
|1.9079
|0.0000
|1.9179
|816
|2005.04.22 02:27
|buy
|410
|3.13
|1.9076
|0.0000
|1.9176
|817
|2005.04.22 02:28
|close
|410
|3.13
|1.9078
|0.0000
|1.9176
|6.26
|2826.16
|818
|2005.04.22 02:28
|close
|409
|0.92
|1.9079
|0.0000
|1.9179
|0.00
|2826.16
|819
|2005.04.22 02:28
|close
|408
|0.27
|1.9077
|0.0000
|1.9182
|-1.35
|2824.81
|820
|2005.04.22 02:29
|close
|407
|0.08
|1.9078
|0.0000
|1.9185
|-0.56
|2824.25
|821
|2005.04.25 00:01
|sell
|411
|0.08
|1.9169
|0.0000
|1.9069
|822
|2005.04.25 00:19
|sell
|412
|0.27
|1.9173
|0.0000
|1.9073
|823
|2005.04.25 00:31
|sell
|413
|0.92
|1.9176
|0.0000
|1.9076
|824
|2005.04.26 09:04
|t/p
|413
|0.92
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|90.53
|2914.78
|825
|2005.04.26 09:04
|close
|412
|0.27
|1.9075
|0.0000
|1.9073
|26.03
|2940.81
|826
|2005.04.26 09:04
|close
|411
|0.08
|1.9077
|0.0000
|1.9069
|7.23
|2948.04
|827
|2005.04.26 22:00
|buy
|414
|0.09
|1.9062
|0.0000
|1.9162
|828
|2005.04.26 22:11
|buy
|415
|0.31
|1.9058
|0.0000
|1.9158
|829
|2005.04.27 00:02
|buy
|416
|1.05
|1.9054
|0.0000
|1.9154
|830
|2005.04.27 02:03
|buy
|417
|3.57
|1.9050
|0.0000
|1.9150
|831
|2005.04.27 02:03
|close
|417
|3.57
|1.9053
|0.0000
|1.9150
|10.71
|2958.75
|832
|2005.04.27 02:03
|close
|416
|1.05
|1.9052
|0.0000
|1.9154
|-2.10
|2956.65
|833
|2005.04.27 02:03
|close
|415
|0.31
|1.9050
|0.0000
|1.9158
|-2.03
|2954.62
|834
|2005.04.27 02:04
|close
|414
|0.09
|1.9052
|0.0000
|1.9162
|-0.77
|2953.85
|835
|2005.04.28 02:00
|buy
|418
|0.09
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|836
|2005.04.28 02:00
|buy
|419
|0.31
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|837
|2005.04.28 04:14
|buy
|420
|1.05
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|838
|2005.04.28 04:21
|buy
|421
|3.57
|1.9046
|0.0000
|1.9146
|839
|2005.04.28 04:21
|close
|421
|3.57
|1.9048
|0.0000
|1.9146
|7.14
|2960.99
|840
|2005.04.28 04:21
|close
|420
|1.05
|1.9047
|0.0000
|1.9149
|-2.10
|2958.89
|841
|2005.04.28 04:21
|close
|419
|0.31
|1.9050
|0.0000
|1.9152
|-0.62
|2958.27
|842
|2005.04.28 04:21
|close
|418
|0.09
|1.9049
|0.0000
|1.9156
|-0.63
|2957.64
|843
|2005.04.29 00:01
|sell
|422
|0.09
|1.9072
|0.0000
|1.8972
|844
|2005.04.29 00:01
|sell
|423
|0.31
|1.9078
|0.0000
|1.8978
|845
|2005.04.29 00:07
|sell
|424
|1.05
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|846
|2005.04.29 00:08
|sell
|425
|3.57
|1.9085
|0.0000
|1.8985
|847
|2005.04.29 00:08
|close
|425
|3.57
|1.9081
|0.0000
|1.8985
|14.28
|2971.92
|848
|2005.04.29 00:09
|close
|424
|1.05
|1.9083
|0.0000
|1.8982
|-1.05
|2970.87
|849
|2005.04.29 00:09
|close
|423
|0.31
|1.9080
|0.0000
|1.8978
|-0.62
|2970.25
|850
|2005.04.29 00:09
|close
|422
|0.09
|1.9081
|0.0000
|1.8972
|-0.81
|2969.44
|851
|2005.05.03 02:00
|buy
|426
|0.09
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|852
|2005.05.03 02:01
|buy
|427
|0.31
|1.8934
|0.0000
|1.9034
|853
|2005.05.03 02:06
|buy
|428
|1.05
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|854
|2005.05.03 02:08
|buy
|429
|3.57
|1.8927
|0.0000
|1.9027
|855
|2005.05.03 02:09
|close
|429
|3.57
|1.8929
|0.0000
|1.9027
|7.14
|2976.58
|856
|2005.05.03 02:09
|close
|428
|1.05
|1.8927
|0.0000
|1.9031
|-4.20
|2972.38
|857
|2005.05.03 02:09
|close
|427
|0.31
|1.8926
|0.0000
|1.9034
|-2.48
|2969.90
|858
|2005.05.03 02:10
|close
|426
|0.09
|1.8925
|0.0000
|1.9038
|-1.17
|2968.73
|859
|2005.05.05 20:00
|sell
|430
|0.09
|1.9045
|0.0000
|1.8945
|860
|2005.05.05 20:00
|sell
|431
|0.31
|1.9048
|0.0000
|1.8948
|861
|2005.05.05 20:06
|sell
|432
|1.05
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|862
|2005.05.05 20:09
|sell
|433
|3.57
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|863
|2005.05.05 20:10
|close
|433
|3.57
|1.9050
|0.0000
|1.8954
|14.28
|2983.01
|864
|2005.05.05 20:10
|close
|432
|1.05
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|0.00
|2983.01
|865
|2005.05.05 20:11
|close
|431
|0.31
|1.9052
|0.0000
|1.8948
|-1.24
|2981.77
|866
|2005.05.05 20:11
|close
|430
|0.09
|1.9055
|0.0000
|1.8945
|-0.90
|2980.87
|867
|2005.05.06 00:01
|sell
|434
|0.09
|1.9029
|0.0000
|1.8929
|868
|2005.05.06 00:01
|sell
|435
|0.31
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|869
|2005.05.06 00:01
|sell
|436
|1.05
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|870
|2005.05.06 14:34
|t/p
|435
|0.31
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|31.00
|3011.87
|871
|2005.05.06 14:34
|t/p
|436
|1.05
|1.8937
|0.0000
|1.8937
|105.00
|3116.87
|872
|2005.05.06 14:34
|close
|434
|0.09
|1.8934
|0.0000
|1.8929
|8.55
|3125.42
|873
|2005.05.09 03:00
|buy
|437
|0.09
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|874
|2005.05.09 03:00
|buy
|438
|0.31
|1.8908
|0.0000
|1.9008
|875
|2005.05.09 03:03
|buy
|439
|1.05
|1.8905
|0.0000
|1.9005
|876
|2005.05.09 03:08
|buy
|440
|3.57
|1.8902
|0.0000
|1.9002
|877
|2005.05.09 03:09
|close
|440
|3.57
|1.8904
|0.0000
|1.9002
|7.14
|3132.56
|878
|2005.05.09 03:09
|close
|439
|1.05
|1.8903
|0.0000
|1.9005
|-2.10
|3130.46
|879
|2005.05.09 03:10
|close
|438
|0.31
|1.8901
|0.0000
|1.9008
|-2.17
|3128.29
|880
|2005.05.09 03:10
|close
|437
|0.09
|1.8898
|0.0000
|1.9011
|-1.17
|3127.12
|881
|2005.05.16 20:00
|buy
|441
|0.09
|1.8373
|0.0000
|1.8473
|882
|2005.05.16 20:00
|buy
|442
|0.31
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|883
|2005.05.16 21:25
|buy
|443
|1.05
|1.8367
|0.0000
|1.8467
|884
|2005.05.17 02:05
|buy
|444
|3.57
|1.8363
|0.0000
|1.8463
|885
|2005.05.17 02:05
|close
|444
|3.57
|1.8365
|0.0000
|1.8463
|7.14
|3134.26
|886
|2005.05.17 02:05
|close
|443
|1.05
|1.8364
|0.0000
|1.8467
|-1.62
|3132.65
|887
|2005.05.17 02:05
|close
|442
|0.31
|1.8368
|0.0000
|1.8470
|-0.17
|3132.48
|888
|2005.05.17 02:05
|close
|441
|0.09
|1.8366
|0.0000
|1.8473
|-0.50
|3131.98
|889
|2005.05.23 03:00
|buy
|445
|0.09
|1.8259
|0.0000
|1.8359
|890
|2005.05.23 03:00
|buy
|446
|0.31
|1.8255
|0.0000
|1.8355
|891
|2005.05.24 13:54
|t/p
|446
|0.31
|1.8355
|0.0000
|1.8355
|31.45
|3163.43
|892
|2005.05.24 13:54
|close
|445
|0.09
|1.8355
|0.0000
|1.8359
|8.77
|3172.21
|893
|2005.05.27 02:00
|buy
|447
|0.10
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|894
|2005.05.27 15:59
|buy
|448
|0.34
|1.8208
|0.0000
|1.8308
|895
|2005.05.30 02:07
|buy
|449
|1.16
|1.8204
|0.0000
|1.8304
|896
|2005.05.30 02:13
|buy
|450
|3.94
|1.8199
|0.0000
|1.8299
|897
|2005.05.30 02:14
|close
|450
|3.94
|1.8203
|0.0000
|1.8299
|15.76
|3187.97
|898
|2005.05.30 02:14
|close
|449
|1.16
|1.8202
|0.0000
|1.8304
|-2.32
|3185.65
|899
|2005.05.30 02:15
|close
|448
|0.34
|1.8199
|0.0000
|1.8308
|-2.56
|3183.08
|900
|2005.05.30 02:15
|close
|447
|0.10
|1.8198
|0.0000
|1.8312
|-1.25
|3181.83
|901
|2005.05.30 23:00
|buy
|451
|0.10
|1.8240
|0.0000
|1.8340
|902
|2005.05.30 23:00
|buy
|452
|0.34
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|903
|2005.05.30 23:18
|buy
|453
|1.16
|1.8234
|0.0000
|1.8334
|904
|2005.05.30 23:18
|buy
|454
|3.94
|1.8229
|0.0000
|1.8329
|905
|2005.05.30 23:18
|close
|454
|3.94
|1.8234
|0.0000
|1.8329
|19.70
|3201.53
|906
|2005.05.30 23:19
|close
|453
|1.16
|1.8233
|0.0000
|1.8334
|-1.16
|3200.37
|907
|2005.05.30 23:19
|close
|452
|0.34
|1.8234
|0.0000
|1.8338
|-1.36
|3199.01
|908
|2005.05.30 23:19
|close
|451
|0.10
|1.8235
|0.0000
|1.8340
|-0.50
|3198.51
|909
|2005.06.02 03:00
|buy
|455
|0.10
|1.8117
|0.0000
|1.8217
|910
|2005.06.02 03:28
|buy
|456
|0.34
|1.8113
|0.0000
|1.8213
|911
|2005.06.02 06:32
|buy
|457
|1.16
|1.8107
|0.0000
|1.8207
|912
|2005.06.02 06:33
|buy
|458
|3.94
|1.8103
|0.0000
|1.8203
|913
|2005.06.02 06:36
|close
|458
|3.94
|1.8107
|0.0000
|1.8203
|15.76
|3214.27
|914
|2005.06.02 06:36
|close
|457
|1.16
|1.8105
|0.0000
|1.8207
|-2.32
|3211.95
|915
|2005.06.02 06:36
|close
|456
|0.34
|1.8106
|0.0000
|1.8213
|-2.38
|3209.57
|916
|2005.06.02 06:37
|close
|455
|0.10
|1.8103
|0.0000
|1.8217
|-1.40
|3208.17
|917
|2005.06.03 01:00
|sell
|459
|0.10
|1.8155
|0.0000
|1.8055
|918
|2005.06.03 01:00
|sell
|460
|0.34
|1.8158
|0.0000
|1.8058
|919
|2005.06.03 01:13
|sell
|461
|1.16
|1.8161
|0.0000
|1.8061
|920
|2005.06.03 01:32
|sell
|462
|3.94
|1.8164
|0.0000
|1.8064
|921
|2005.06.03 01:32
|close
|462
|3.94
|1.8162
|0.0000
|1.8064
|7.88
|3216.05
|922
|2005.06.03 01:32
|close
|461
|1.16
|1.8163
|0.0000
|1.8061
|-2.32
|3213.73
|923
|2005.06.03 01:32
|close
|460
|0.34
|1.8165
|0.0000
|1.8058
|-2.38
|3211.35
|924
|2005.06.03 01:33
|close
|459
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8055
|-0.90
|3210.45
|925
|2005.06.08 01:00
|sell
|463
|0.10
|1.8332
|0.0000
|1.8232
|926
|2005.06.08 01:03
|sell
|464
|0.34
|1.8335
|0.0000
|1.8235
|927
|2005.06.08 01:15
|sell
|465
|1.16
|1.8337
|0.0000
|1.8237
|928
|2005.06.08 01:23
|sell
|466
|3.94
|1.8340
|0.0000
|1.8240
|929
|2005.06.08 01:24
|close
|466
|3.94
|1.8337
|0.0000
|1.8240
|11.82
|3222.27
|930
|2005.06.08 01:24
|close
|465
|1.16
|1.8341
|0.0000
|1.8237
|-4.64
|3217.63
|931
|2005.06.08 01:24
|close
|464
|0.34
|1.8342
|0.0000
|1.8235
|-2.38
|3215.25
|932
|2005.06.08 01:24
|close
|463
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8232
|-0.70
|3214.55
|933
|2005.06.10 00:01
|buy
|467
|0.10
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|934
|2005.06.10 00:01
|buy
|468
|0.34
|1.8209
|0.0000
|1.8309
|935
|2005.06.10 00:01
|buy
|469
|1.16
|1.8205
|0.0000
|1.8305
|936
|2005.06.10 07:54
|buy
|470
|3.94
|1.8202
|0.0000
|1.8302
|937
|2005.06.10 07:54
|close
|470
|3.94
|1.8204
|0.0000
|1.8302
|7.88
|3222.43
|938
|2005.06.10 07:54
|close
|469
|1.16
|1.8202
|0.0000
|1.8305
|-3.48
|3218.95
|939
|2005.06.10 07:54
|close
|468
|0.34
|1.8205
|0.0000
|1.8309
|-1.36
|3217.59
|940
|2005.06.10 07:54
|close
|467
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8312
|-0.40
|3217.19
|941
|2005.06.13 20:00
|buy
|471
|0.10
|1.8071
|0.0000
|1.8171
|942
|2005.06.13 20:00
|buy
|472
|0.34
|1.8067
|0.0000
|1.8167
|943
|2005.06.13 20:00
|buy
|473
|1.16
|1.8064
|0.0000
|1.8164
|944
|2005.06.13 20:00
|buy
|474
|3.94
|1.8059
|0.0000
|1.8159
|945
|2005.06.13 20:00
|close
|474
|3.94
|1.8064
|0.0000
|1.8159
|19.70
|3236.89
|946
|2005.06.13 20:01
|close
|473
|1.16
|1.8063
|0.0000
|1.8164
|-1.16
|3235.73
|947
|2005.06.13 20:01
|close
|472
|0.34
|1.8065
|0.0000
|1.8167
|-0.68
|3235.05
|948
|2005.06.13 20:01
|close
|471
|0.10
|1.8064
|0.0000
|1.8171
|-0.70
|3234.35
|949
|2005.06.16 03:00
|sell
|475
|0.10
|1.8201
|0.0000
|1.8101
|950
|2005.06.16 03:04
|sell
|476
|0.34
|1.8204
|0.0000
|1.8104
|951
|2005.06.16 04:12
|sell
|477
|1.16
|1.8207
|0.0000
|1.8107
|952
|2005.06.16 08:31
|sell
|478
|3.94
|1.8212
|0.0000
|1.8112
|953
|2005.06.16 08:32
|close
|478
|3.94
|1.8210
|0.0000
|1.8112
|7.88
|3242.23
|954
|2005.06.16 08:32
|close
|477
|1.16
|1.8200
|0.0000
|1.8107
|8.12
|3250.35
|955
|2005.06.16 08:32
|close
|476
|0.34
|1.8201
|0.0000
|1.8104
|1.02
|3251.37
|956
|2005.06.16 08:32
|close
|475
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8101
|0.10
|3251.47
|957
|2005.06.20 02:00
|sell
|479
|0.10
|1.8258
|0.0000
|1.8158
|958
|2005.06.20 02:00
|sell
|480
|0.34
|1.8261
|0.0000
|1.8161
|959
|2005.06.20 02:04
|sell
|481
|1.16
|1.8264
|0.0000
|1.8164
|960
|2005.06.20 02:05
|sell
|482
|3.94
|1.8269
|0.0000
|1.8169
|961
|2005.06.20 03:59
|close
|482
|3.94
|1.8266
|0.0000
|1.8169
|11.82
|3263.29
|962
|2005.06.20 03:59
|close
|481
|1.16
|1.8267
|0.0000
|1.8164
|-3.48
|3259.81
|963
|2005.06.20 03:59
|close
|480
|0.34
|1.8268
|0.0000
|1.8161
|-2.38
|3257.43
|964
|2005.06.20 03:59
|close
|479
|0.10
|1.8270
|0.0000
|1.8158
|-1.20
|3256.23
|965
|2005.06.22 23:00
|buy
|483
|0.10
|1.8221
|0.0000
|1.8321
|966
|2005.06.22 23:12
|buy
|484
|0.34
|1.8219
|0.0000
|1.8319
|967
|2005.06.22 23:16
|buy
|485
|1.16
|1.8216
|0.0000
|1.8316
|968
|2005.06.23 00:16
|buy
|486
|3.94
|1.8212
|0.0000
|1.8312
|969
|2005.06.23 00:16
|close
|486
|3.94
|1.8214
|0.0000
|1.8312
|7.88
|3264.11
|970
|2005.06.23 00:17
|close
|485
|1.16
|1.8215
|0.0000
|1.8316
|3.92
|3268.03
|971
|2005.06.23 00:17
|close
|484
|0.34
|1.8214
|0.0000
|1.8319
|-0.21
|3267.82
|972
|2005.06.23 00:17
|close
|483
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8321
|-0.16
|3267.66
|973
|2005.06.29 01:00
|buy
|487
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|974
|2005.06.29 01:19
|buy
|488
|0.34
|1.8169
|0.0000
|1.8269
|975
|2005.06.29 01:29
|buy
|489
|1.16
|1.8166
|0.0000
|1.8266
|976
|2005.06.29 01:41
|buy
|490
|3.94
|1.8163
|0.0000
|1.8263
|977
|2005.06.29 01:41
|close
|490
|3.94
|1.8165
|0.0000
|1.8263
|7.88
|3275.54
|978
|2005.06.29 01:41
|close
|489
|1.16
|1.8164
|0.0000
|1.8266
|-2.32
|3273.22
|979
|2005.06.29 01:41
|close
|488
|0.34
|1.8161
|0.0000
|1.8269
|-2.72
|3270.50
|980
|2005.06.29 01:42
|close
|487
|0.10
|1.8162
|0.0000
|1.8272
|-1.00
|3269.50
|981
|2005.06.29 23:00
|buy
|491
|0.10
|1.8068
|0.0000
|1.8168
|982
|2005.06.30 01:37
|buy
|492
|0.34
|1.8063
|0.0000
|1.8163
|983
|2005.06.30 02:23
|buy
|493
|1.16
|1.8060
|0.0000
|1.8160
|984
|2005.06.30 03:45
|buy
|494
|3.94
|1.8058
|0.0000
|1.8158
|985
|2005.06.30 03:45
|close
|494
|3.94
|1.8063
|0.0000
|1.8158
|19.70
|3289.20
|986
|2005.06.30 03:45
|close
|493
|1.16
|1.8062
|0.0000
|1.8160
|2.32
|3291.52
|987
|2005.06.30 03:45
|close
|492
|0.34
|1.8066
|0.0000
|1.8163
|1.02
|3292.54
|988
|2005.06.30 03:45
|close
|491
|0.10
|1.8064
|0.0000
|1.8168
|0.04
|3292.57
|989
|2005.06.30 23:00
|buy
|495
|0.10
|1.7919
|0.0000
|1.8019
|990
|2005.06.30 23:00
|buy
|496
|0.34
|1.7916
|0.0000
|1.8016
|991
|2005.06.30 23:50
|buy
|497
|1.16
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|992
|2005.06.30 23:57
|buy
|498
|3.94
|1.7908
|0.0000
|1.8008
|993
|2005.06.30 23:59
|close
|498
|3.94
|1.7911
|0.0000
|1.8008
|11.82
|3304.39
|994
|2005.06.30 23:59
|close
|497
|1.16
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|0.00
|3304.39
|995
|2005.06.30 23:59
|close
|496
|0.34
|1.7909
|0.0000
|1.8016
|-2.38
|3302.01
|996
|2005.06.30 23:59
|close
|495
|0.10
|1.7910
|0.0000
|1.8019
|-0.90
|3301.11
|997
|2005.07.07 22:00
|buy
|499
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7540
|998
|2005.07.07 23:20
|buy
|500
|0.34
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|999
|2005.07.08 00:03
|buy
|501
|1.16
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|1000
|2005.07.08 00:04
|buy
|502
|3.94
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1001
|2005.07.08 00:04
|close
|502
|3.94
|1.7435
|0.0000
|1.7532
|11.82
|3312.93
|1002
|2005.07.08 00:04
|close
|501
|1.16
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|0.00
|3312.93
|1003
|2005.07.08 00:04
|close
|500
|0.34
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|0.50
|3313.43
|1004
|2005.07.08 00:04
|close
|499
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7540
|-0.35
|3313.08
|1005
|2005.07.08 21:00
|buy
|503
|0.10
|1.7356
|0.0000
|1.7456
|1006
|2005.07.08 21:00
|buy
|504
|0.34
|1.7350
|0.0000
|1.7450
|1007
|2005.07.11 10:09
|t/p
|504
|0.34
|1.7450
|0.0000
|1.7450
|34.50
|3347.57
|1008
|2005.07.11 10:09
|close
|503
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7456
|9.55
|3357.12
|1009
|2005.07.12 03:00
|sell
|505
|0.10
|1.7564
|0.0000
|1.7464
|1010
|2005.07.12 03:00
|sell
|506
|0.34
|1.7568
|0.0000
|1.7468
|1011
|2005.07.12 03:17
|sell
|507
|1.16
|1.7571
|0.0000
|1.7471
|1012
|2005.07.12 03:27
|sell
|508
|3.94
|1.7574
|0.0000
|1.7474
|1013
|2005.07.12 03:28
|close
|508
|3.94
|1.7572
|0.0000
|1.7474
|7.88
|3365.00
|1014
|2005.07.12 03:28
|close
|507
|1.16
|1.7573
|0.0000
|1.7471
|-2.32
|3362.68
|1015
|2005.07.12 03:28
|close
|506
|0.34
|1.7571
|0.0000
|1.7468
|-1.02
|3361.66
|1016
|2005.07.12 03:28
|close
|505
|0.10
|1.7577
|0.0000
|1.7464
|-1.30
|3360.36
|1017
|2005.07.13 01:00
|sell
|509
|0.10
|1.7766
|0.0000
|1.7666
|1018
|2005.07.13 01:00
|sell
|510
|0.34
|1.7769
|0.0000
|1.7669
|1019
|2005.07.13 01:03
|sell
|511
|1.16
|1.7772
|0.0000
|1.7672
|1020
|2005.07.13 01:04
|sell
|512
|3.94
|1.7774
|0.0000
|1.7674
|1021
|2005.07.13 01:05
|close
|512
|3.94
|1.7772
|0.0000
|1.7674
|7.88
|3368.24
|1022
|2005.07.13 01:05
|close
|511
|1.16
|1.7777
|0.0000
|1.7672
|-5.80
|3362.44
|1023
|2005.07.13 01:05
|close
|510
|0.34
|1.7776
|0.0000
|1.7669
|-2.38
|3360.06
|1024
|2005.07.13 01:05
|close
|509
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7666
|-0.80
|3359.26
|1025
|2005.07.13 23:00
|buy
|513
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7751
|1026
|2005.07.13 23:00
|buy
|514
|0.34
|1.7648
|0.0000
|1.7748
|1027
|2005.07.13 23:00
|buy
|515
|1.16
|1.7645
|0.0000
|1.7745
|1028
|2005.07.13 23:13
|buy
|516
|3.94
|1.7642
|0.0000
|1.7742
|1029
|2005.07.13 23:15
|close
|516
|3.94
|1.7645
|0.0000
|1.7742
|11.82
|3371.08
|1030
|2005.07.13 23:15
|close
|515
|1.16
|1.7643
|0.0000
|1.7745
|-2.32
|3368.76
|1031
|2005.07.13 23:15
|close
|514
|0.34
|1.7640
|0.0000
|1.7748
|-2.72
|3366.04
|1032
|2005.07.13 23:16
|close
|513
|0.10
|1.7641
|0.0000
|1.7751
|-1.00
|3365.04
|1033
|2005.07.15 03:00
|buy
|517
|0.10
|1.7585
|0.0000
|1.7685
|1034
|2005.07.15 03:46
|buy
|518
|0.34
|1.7582
|0.0000
|1.7682
|1035
|2005.07.15 14:31
|buy
|519
|1.16
|1.7577
|0.0000
|1.7677
|1036
|2005.07.15 14:31
|buy
|520
|3.94
|1.7572
|0.0000
|1.7672
|1037
|2005.07.15 14:31
|close
|520
|3.94
|1.7577
|0.0000
|1.7672
|19.70
|3384.74
|1038
|2005.07.15 14:31
|close
|519
|1.16
|1.7572
|0.0000
|1.7677
|-5.80
|3378.94
|1039
|2005.07.15 14:32
|close
|518
|0.34
|1.7571
|0.0000
|1.7682
|-3.74
|3375.20
|1040
|2005.07.15 14:32
|close
|517
|0.10
|1.7573
|0.0000
|1.7685
|-1.20
|3374.00
|1041
|2005.07.19 20:00
|buy
|521
|0.10
|1.7420
|0.0000
|1.7520
|1042
|2005.07.19 20:00
|buy
|522
|0.34
|1.7415
|0.0000
|1.7515
|1043
|2005.07.19 20:00
|buy
|523
|1.16
|1.7412
|0.0000
|1.7512
|1044
|2005.07.19 21:20
|buy
|524
|3.94
|1.7409
|0.0000
|1.7509
|1045
|2005.07.19 21:20
|close
|524
|3.94
|1.7412
|0.0000
|1.7509
|11.82
|3385.82
|1046
|2005.07.19 21:20
|close
|523
|1.16
|1.7411
|0.0000
|1.7512
|-1.16
|3384.66
|1047
|2005.07.19 21:20
|close
|522
|0.34
|1.7408
|0.0000
|1.7515
|-2.38
|3382.28
|1048
|2005.07.19 21:21
|close
|521
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7520
|-1.10
|3381.18
|1049
|2005.07.20 21:00
|buy
|525
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7510
|1050
|2005.07.20 21:00
|buy
|526
|0.34
|1.7405
|0.0000
|1.7505
|1051
|2005.07.20 21:40
|buy
|527
|1.16
|1.7402
|0.0000
|1.7502
|1052
|2005.07.20 22:41
|buy
|528
|3.94
|1.7399
|0.0000
|1.7499
|1053
|2005.07.20 23:27
|close
|528
|3.94
|1.7401
|0.0000
|1.7499
|7.88
|3389.06
|1054
|2005.07.20 23:27
|close
|527
|1.16
|1.7399
|0.0000
|1.7502
|-3.48
|3385.58
|1055
|2005.07.20 23:27
|close
|526
|0.34
|1.7400
|0.0000
|1.7505
|-1.70
|3383.88
|1056
|2005.07.20 23:28
|close
|525
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7510
|-1.20
|3382.68
|1057
|2005.07.22 02:00
|sell
|529
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7436
|1058
|2005.07.22 02:01
|sell
|530
|0.34
|1.7539
|0.0000
|1.7439
|1059
|2005.07.22 02:06
|sell
|531
|1.16
|1.7543
|0.0000
|1.7443
|1060
|2005.07.22 02:07
|sell
|532
|3.94
|1.7546
|0.0000
|1.7446
|1061
|2005.07.22 02:08
|close
|532
|3.94
|1.7540
|0.0000
|1.7446
|23.64
|3406.32
|1062
|2005.07.22 02:08
|close
|531
|1.16
|1.7542
|0.0000
|1.7443
|1.16
|3407.48
|1063
|2005.07.22 02:08
|close
|530
|0.34
|1.7541
|0.0000
|1.7439
|-0.68
|3406.80
|1064
|2005.07.22 02:08
|close
|529
|0.10
|1.7539
|0.0000
|1.7436
|-0.30
|3406.50
|1065
|2005.07.28 03:00
|sell
|533
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7330
|1066
|2005.07.28 03:00
|sell
|534
|0.34
|1.7433
|0.0000
|1.7333
|1067
|2005.07.28 03:02
|sell
|535
|1.16
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1068
|2005.07.28 03:02
|sell
|536
|3.94
|1.7441
|0.0000
|1.7341
|1069
|2005.07.28 03:03
|close
|536
|3.94
|1.7438
|0.0000
|1.7341
|11.82
|3418.32
|1070
|2005.07.28 03:03
|close
|535
|1.16
|1.7439
|0.0000
|1.7337
|-2.32
|3416.00
|1071
|2005.07.28 03:03
|close
|534
|0.34
|1.7437
|0.0000
|1.7333
|-1.36
|3414.64
|1072
|2005.07.28 03:03
|close
|533
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7330
|-0.50
|3414.14
|1073
|2005.07.29 02:00
|sell
|537
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7445
|1074
|2005.07.29 02:00
|sell
|538
|0.34
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1075
|2005.07.29 02:06
|sell
|539
|1.16
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1076
|2005.07.29 02:11
|sell
|540
|3.94
|1.7557
|0.0000
|1.7457
|1077
|2005.07.29 02:11
|close
|540
|3.94
|1.7552
|0.0000
|1.7457
|19.70
|3433.84
|1078
|2005.07.29 02:11
|close
|539
|1.16
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|0.00
|3433.84
|1079
|2005.07.29 02:11
|close
|538
|0.34
|1.7559
|0.0000
|1.7451
|-2.72
|3431.12
|1080
|2005.07.29 02:12
|close
|537
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7445
|-1.50
|3429.62
|1081
|2005.07.29 22:00
|sell
|541
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7474
|1082
|2005.07.29 22:00
|sell
|542
|0.34
|1.7577
|0.0000
|1.7477
|1083
|2005.07.29 22:16
|sell
|543
|1.16
|1.7580
|0.0000
|1.7480
|1084
|2005.07.29 22:27
|sell
|544
|3.94
|1.7583
|0.0000
|1.7483
|1085
|2005.07.29 22:30
|close
|544
|3.94
|1.7581
|0.0000
|1.7483
|7.88
|3437.50
|1086
|2005.07.29 22:30
|close
|543
|1.16
|1.7582
|0.0000
|1.7480
|-2.32
|3435.18
|1087
|2005.07.29 22:30
|close
|542
|0.34
|1.7578
|0.0000
|1.7477
|-0.34
|3434.84
|1088
|2005.07.29 22:30
|close
|541
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7474
|-0.50
|3434.34
|1089
|2005.08.01 22:00
|sell
|545
|0.10
|1.7685
|0.0000
|1.7585
|1090
|2005.08.01 22:02
|sell
|546
|0.34
|1.7688
|0.0000
|1.7588
|1091
|2005.08.01 22:18
|sell
|547
|1.16
|1.7691
|0.0000
|1.7591
|1092
|2005.08.02 02:04
|sell
|548
|3.94
|1.7693
|0.0000
|1.7593
|1093
|2005.08.02 02:04
|close
|548
|3.94
|1.7689
|0.0000
|1.7593
|15.76
|3450.10
|1094
|2005.08.02 02:04
|close
|547
|1.16
|1.7691
|0.0000
|1.7591
|-1.86
|3448.24
|1095
|2005.08.02 02:04
|close
|546
|0.34
|1.7690
|0.0000
|1.7588
|-1.22
|3447.02
|1096
|2005.08.02 02:05
|close
|545
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7585
|-0.76
|3446.26
|1097
|2005.08.03 22:00
|sell
|549
|0.10
|1.7785
|0.0000
|1.7685
|1098
|2005.08.04 01:04
|sell
|550
|0.34
|1.7788
|0.0000
|1.7688
|1099
|2005.08.04 01:41
|sell
|551
|1.16
|1.7793
|0.0000
|1.7693
|1100
|2005.08.04 02:59
|sell
|552
|3.94
|1.7796
|0.0000
|1.7696
|1101
|2005.08.04 03:00
|close
|552
|3.94
|1.7794
|0.0000
|1.7696
|7.88
|3454.14
|1102
|2005.08.04 03:00
|close
|551
|1.16
|1.7797
|0.0000
|1.7693
|-4.64
|3449.50
|1103
|2005.08.04 03:00
|close
|550
|0.34
|1.7799
|0.0000
|1.7688
|-3.74
|3445.76
|1104
|2005.08.04 03:01
|close
|549
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7685
|-1.58
|3444.18
|1105
|2005.08.05 22:00
|buy
|553
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7897
|1106
|2005.08.05 22:02
|buy
|554
|0.34
|1.7794
|0.0000
|1.7894
|1107
|2005.08.05 22:22
|buy
|555
|1.16
|1.7791
|0.0000
|1.7891
|1108
|2005.08.05 22:26
|buy
|556
|3.94
|1.7788
|0.0000
|1.7888
|1109
|2005.08.05 22:28
|close
|556
|3.94
|1.7790
|0.0000
|1.7888
|7.88
|3452.06
|1110
|2005.08.05 22:28
|close
|555
|1.16
|1.7789
|0.0000
|1.7891
|-2.32
|3449.74
|1111
|2005.08.05 22:28
|close
|554
|0.34
|1.7785
|0.0000
|1.7894
|-3.06
|3446.68
|1112
|2005.08.05 22:29
|close
|553
|0.10
|1.7786
|0.0000
|1.7897
|-1.10
|3445.58
|1113
|2005.08.08 22:00
|sell
|557
|0.10
|1.7851
|0.0000
|1.7751
|1114
|2005.08.09 01:08
|sell
|558
|0.34
|1.7856
|0.0000
|1.7756
|1115
|2005.08.09 01:14
|sell
|559
|1.16
|1.7860
|0.0000
|1.7760
|1116
|2005.08.09 01:27
|sell
|560
|3.94
|1.7863
|0.0000
|1.7763
|1117
|2005.08.09 01:28
|close
|560
|3.94
|1.7861
|0.0000
|1.7763
|7.88
|3453.46
|1118
|2005.08.09 01:28
|close
|559
|1.16
|1.7860
|0.0000
|1.7760
|0.00
|3453.46
|1119
|2005.08.09 01:28
|close
|558
|0.34
|1.7863
|0.0000
|1.7756
|-2.38
|3451.08
|1120
|2005.08.09 01:28
|close
|557
|0.10
|1.7865
|0.0000
|1.7751
|-1.56
|3449.52
|1121
|2005.08.10 20:00
|sell
|561
|0.10
|1.7935
|0.0000
|1.7835
|1122
|2005.08.10 20:00
|sell
|562
|0.34
|1.7938
|0.0000
|1.7838
|1123
|2005.08.10 20:01
|sell
|563
|1.16
|1.7941
|0.0000
|1.7841
|1124
|2005.08.10 20:32
|sell
|564
|3.94
|1.7944
|0.0000
|1.7844
|1125
|2005.08.10 20:32
|close
|564
|3.94
|1.7942
|0.0000
|1.7844
|7.88
|3457.40
|1126
|2005.08.10 20:32
|close
|563
|1.16
|1.7939
|0.0000
|1.7841
|2.32
|3459.72
|1127
|2005.08.10 20:32
|close
|562
|0.34
|1.7940
|0.0000
|1.7838
|-0.68
|3459.04
|1128
|2005.08.10 20:32
|close
|561
|0.10
|1.7941
|0.0000
|1.7835
|-0.60
|3458.44
|1129
|2005.08.12 03:00
|sell
|565
|0.10
|1.8105
|0.0000
|1.8005
|1130
|2005.08.12 03:02
|sell
|566
|0.34
|1.8108
|0.0000
|1.8008
|1131
|2005.08.12 08:16
|sell
|567
|1.16
|1.8111
|0.0000
|1.8011
|1132
|2005.08.12 08:16
|sell
|568
|3.94
|1.8114
|0.0000
|1.8014
|1133
|2005.08.12 08:17
|close
|568
|3.94
|1.8112
|0.0000
|1.8014
|7.88
|3466.32
|1134
|2005.08.12 08:17
|close
|567
|1.16
|1.8110
|0.0000
|1.8011
|1.16
|3467.48
|1135
|2005.08.12 08:17
|close
|566
|0.34
|1.8111
|0.0000
|1.8008
|-1.02
|3466.46
|1136
|2005.08.12 08:17
|close
|565
|0.10
|1.8112
|0.0000
|1.8005
|-0.70
|3465.76
|1137
|2005.08.15 22:00
|buy
|569
|0.10
|1.8120
|0.0000
|1.8220
|1138
|2005.08.15 22:10
|buy
|570
|0.34
|1.8117
|0.0000
|1.8217
|1139
|2005.08.15 22:28
|buy
|571
|1.16
|1.8113
|0.0000
|1.8213
|1140
|2005.08.15 22:34
|buy
|572
|3.94
|1.8109
|0.0000
|1.8209
|1141
|2005.08.15 22:34
|close
|572
|3.94
|1.8111
|0.0000
|1.8209
|7.88
|3473.64
|1142
|2005.08.15 22:34
|close
|571
|1.16
|1.8110
|0.0000
|1.8213
|-3.48
|3470.16
|1143
|2005.08.15 22:34
|close
|570
|0.34
|1.8114
|0.0000
|1.8217
|-1.02
|3469.14
|1144
|2005.08.15 22:34
|close
|569
|0.10
|1.8112
|0.0000
|1.8220
|-0.80
|3468.34
|1145
|2005.08.16 21:00
|buy
|573
|0.10
|1.8098
|0.0000
|1.8198
|1146
|2005.08.16 21:00
|buy
|574
|0.34
|1.8092
|0.0000
|1.8192
|1147
|2005.08.17 00:31
|buy
|575
|1.16
|1.8089
|0.0000
|1.8189
|1148
|2005.08.17 03:16
|buy
|576
|3.94
|1.8086
|0.0000
|1.8186
|1149
|2005.08.17 03:16
|close
|576
|3.94
|1.8089
|0.0000
|1.8186
|11.82
|3480.16
|1150
|2005.08.17 03:16
|close
|575
|1.16
|1.8088
|0.0000
|1.8189
|-1.16
|3479.00
|1151
|2005.08.17 03:17
|close
|574
|0.34
|1.8084
|0.0000
|1.8192
|-2.22
|3476.77
|1152
|2005.08.17 03:17
|close
|573
|0.10
|1.8083
|0.0000
|1.8198
|-1.35
|3475.42
|1153
|2005.08.19 03:00
|buy
|577
|0.10
|1.7929
|0.0000
|1.8029
|1154
|2005.08.19 03:12
|buy
|578
|0.34
|1.7925
|0.0000
|1.8025
|1155
|2005.08.19 03:17
|buy
|579
|1.16
|1.7921
|0.0000
|1.8021
|1156
|2005.08.19 08:01
|buy
|580
|3.94
|1.7916
|0.0000
|1.8016
|1157
|2005.08.19 08:02
|close
|580
|3.94
|1.7920
|0.0000
|1.8016
|15.76
|3491.18
|1158
|2005.08.19 08:02
|close
|579
|1.16
|1.7918
|0.0000
|1.8021
|-3.48
|3487.70
|1159
|2005.08.19 08:02
|close
|578
|0.34
|1.7919
|0.0000
|1.8025
|-2.04
|3485.66
|1160
|2005.08.19 08:02
|close
|577
|0.10
|1.7916
|0.0000
|1.8029
|-1.30
|3484.36
|1161
|2005.08.22 21:00
|sell
|581
|0.10
|1.8007
|0.0000
|1.7907
|1162
|2005.08.22 21:26
|sell
|582
|0.34
|1.8010
|0.0000
|1.7910
|1163
|2005.08.22 21:29
|sell
|583
|1.16
|1.8013
|0.0000
|1.7913
|1164
|2005.08.22 23:01
|sell
|584
|3.94
|1.8018
|0.0000
|1.7918
|1165
|2005.08.22 23:02
|close
|584
|3.94
|1.8016
|0.0000
|1.7918
|7.88
|3492.24
|1166
|2005.08.22 23:02
|close
|583
|1.16
|1.8019
|0.0000
|1.7913
|-6.96
|3485.28
|1167
|2005.08.22 23:02
|close
|582
|0.34
|1.8013
|0.0000
|1.7910
|-1.02
|3484.26
|1168
|2005.08.22 23:02
|close
|581
|0.10
|1.8009
|0.0000
|1.7907
|-0.20
|3484.06
|1169
|2005.08.24 03:00
|sell
|585
|0.10
|1.7990
|0.0000
|1.7890
|1170
|2005.08.24 03:01
|sell
|586
|0.34
|1.7994
|0.0000
|1.7894
|1171
|2005.08.24 03:11
|sell
|587
|1.16
|1.7997
|0.0000
|1.7897
|1172
|2005.08.24 03:15
|sell
|588
|3.94
|1.8000
|0.0000
|1.7900
|1173
|2005.08.24 03:15
|close
|588
|3.94
|1.7998
|0.0000
|1.7900
|7.88
|3491.94
|1174
|2005.08.24 03:15
|close
|587
|1.16
|1.7999
|0.0000
|1.7897
|-2.32
|3489.62
|1175
|2005.08.24 03:15
|close
|586
|0.34
|1.8000
|0.0000
|1.7894
|-2.04
|3487.58
|1176
|2005.08.24 03:16
|close
|585
|0.10
|1.7998
|0.0000
|1.7890
|-0.80
|3486.78
|1177
|2005.08.26 20:00
|sell
|589
|0.10
|1.8044
|0.0000
|1.7944
|1178
|2005.08.26 20:00
|sell
|590
|0.34
|1.8047
|0.0000
|1.7947
|1179
|2005.08.26 20:07
|sell
|591
|1.16
|1.8050
|0.0000
|1.7950
|1180
|2005.08.29 01:11
|sell
|592
|3.94
|1.8053
|0.0000
|1.7953
|1181
|2005.08.29 01:11
|close
|592
|3.94
|1.8051
|0.0000
|1.7953
|7.88
|3494.66
|1182
|2005.08.29 01:11
|close
|591
|1.16
|1.8057
|0.0000
|1.7950
|-9.98
|3484.68
|1183
|2005.08.29 01:11
|close
|590
|0.34
|1.8061
|0.0000
|1.7947
|-5.30
|3479.38
|1184
|2005.08.29 01:11
|close
|589
|0.10
|1.8060
|0.0000
|1.7944
|-1.76
|3477.62
|1185
|2005.08.30 21:00
|buy
|593
|0.10
|1.7864
|0.0000
|1.7964
|1186
|2005.08.30 21:01
|buy
|594
|0.34
|1.7860
|0.0000
|1.7960
|1187
|2005.08.30 21:04
|buy
|595
|1.16
|1.7857
|0.0000
|1.7957
|1188
|2005.08.30 21:05
|buy
|596
|3.94
|1.7855
|0.0000
|1.7955
|1189
|2005.08.30 21:05
|close
|596
|3.94
|1.7857
|0.0000
|1.7955
|7.88
|3485.50
|1190
|2005.08.30 21:05
|close
|595
|1.16
|1.7859
|0.0000
|1.7957
|2.32
|3487.82
|1191
|2005.08.30 21:05
|close
|594
|0.34
|1.7857
|0.0000
|1.7960
|-1.02
|3486.80
|1192
|2005.08.30 21:05
|close
|593
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7964
|-0.60
|3486.20
|1193
|2005.09.02 03:00
|sell
|597
|0.10
|1.8319
|0.0000
|1.8219
|1194
|2005.09.02 03:01
|sell
|598
|0.34
|1.8322
|0.0000
|1.8222
|1195
|2005.09.02 03:09
|sell
|599
|1.16
|1.8325
|0.0000
|1.8225
|1196
|2005.09.02 03:14
|sell
|600
|3.94
|1.8329
|0.0000
|1.8229
|1197
|2005.09.02 03:19
|close
|600
|3.94
|1.8327
|0.0000
|1.8229
|7.88
|3494.08
|1198
|2005.09.02 03:19
|close
|599
|1.16
|1.8324
|0.0000
|1.8225
|1.16
|3495.24
|1199
|2005.09.02 03:19
|close
|598
|0.34
|1.8325
|0.0000
|1.8222
|-1.02
|3494.22
|1200
|2005.09.02 03:19
|close
|597
|0.10
|1.8323
|0.0000
|1.8219
|-0.40
|3493.82
|1201
|2005.09.06 23:00
|sell
|601
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|1202
|2005.09.06 23:00
|sell
|602
|0.34
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|1203
|2005.09.06 23:00
|sell
|603
|1.16
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|1204
|2005.09.07 08:59
|sell
|604
|3.94
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|1205
|2005.09.07 09:00
|close
|604
|3.94
|1.8428
|0.0000
|1.8334
|23.64
|3517.46
|1206
|2005.09.07 09:00
|close
|603
|1.16
|1.8429
|0.0000
|1.8330
|-0.70
|3516.76
|1207
|2005.09.07 09:00
|close
|602
|0.34
|1.8430
|0.0000
|1.8327
|-1.56
|3515.20
|1208
|2005.09.07 09:00
|close
|601
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8324
|-0.46
|3514.74
|1209
|2005.09.13 02:00
|buy
|605
|0.11
|1.8222
|0.0000
|1.8322
|1210
|2005.09.13 02:01
|buy
|606
|0.37
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|1211
|2005.09.13 02:17
|buy
|607
|1.26
|1.8210
|0.0000
|1.8310
|1212
|2005.09.13 02:22
|buy
|608
|4.28
|1.8206
|0.0000
|1.8306
|1213
|2005.09.13 02:26
|close
|608
|4.28
|1.8211
|0.0000
|1.8306
|21.40
|3536.14
|1214
|2005.09.13 02:26
|close
|607
|1.26
|1.8209
|0.0000
|1.8310
|-1.26
|3534.88
|1215
|2005.09.13 02:26
|close
|606
|0.37
|1.8210
|0.0000
|1.8318
|-2.96
|3531.92
|1216
|2005.09.13 02:26
|close
|605
|0.11
|1.8206
|0.0000
|1.8322
|-1.76
|3530.16
|1217
|2005.09.15 23:00
|buy
|609
|0.11
|1.8064
|0.0000
|1.8164
|1218
|2005.09.15 23:06
|buy
|610
|0.37
|1.8061
|0.0000
|1.8161
|1219
|2005.09.15 23:43
|buy
|611
|1.26
|1.8057
|0.0000
|1.8157
|1220
|2005.09.16 15:52
|buy
|612
|4.28
|1.8053
|0.0000
|1.8153
|1221
|2005.09.16 15:53
|close
|612
|4.28
|1.8057
|0.0000
|1.8153
|17.12
|3547.28
|1222
|2005.09.16 15:53
|close
|611
|1.26
|1.8056
|0.0000
|1.8157
|0.58
|3547.86
|1223
|2005.09.16 15:53
|close
|610
|0.37
|1.8058
|0.0000
|1.8161
|-0.57
|3547.29
|1224
|2005.09.16 15:53
|close
|609
|0.11
|1.8054
|0.0000
|1.8164
|-0.94
|3546.35
|1225
|2005.09.16 23:00
|buy
|613
|0.11
|1.8085
|0.0000
|1.8185
|1226
|2005.09.16 23:06
|buy
|614
|0.37
|1.8082
|0.0000
|1.8182
|1227
|2005.09.16 23:36
|buy
|615
|1.26
|1.8078
|0.0000
|1.8178
|1228
|2005.09.19 00:01
|buy
|616
|4.28
|1.8042
|0.0000
|1.8142
|1229
|2005.09.19 03:27
|close
|616
|4.28
|1.8055
|0.0000
|1.8142
|55.64
|3601.99
|1230
|2005.09.19 03:27
|close
|615
|1.26
|1.8053
|0.0000
|1.8178
|-29.66
|3572.33
|1231
|2005.09.19 03:27
|close
|614
|0.37
|1.8054
|0.0000
|1.8182
|-9.82
|3562.51
|1232
|2005.09.19 03:27
|close
|613
|0.11
|1.8052
|0.0000
|1.8185
|-3.47
|3559.04
|1233
|2005.09.21 21:00
|sell
|617
|0.11
|1.8088
|0.0000
|1.7988
|1234
|2005.09.21 21:00
|sell
|618
|0.37
|1.8091
|0.0000
|1.7991
|1235
|2005.09.21 21:01
|sell
|619
|1.26
|1.8095
|0.0000
|1.7995
|1236
|2005.09.21 22:04
|sell
|620
|4.28
|1.8099
|0.0000
|1.7999
|1237
|2005.09.21 22:05
|close
|620
|4.28
|1.8097
|0.0000
|1.7999
|8.56
|3567.60
|1238
|2005.09.21 22:05
|close
|619
|1.26
|1.8096
|0.0000
|1.7995
|-1.26
|3566.34
|1239
|2005.09.21 22:05
|close
|618
|0.37
|1.8100
|0.0000
|1.7991
|-3.33
|3563.01
|1240
|2005.09.21 22:05
|close
|617
|0.11
|1.8099
|0.0000
|1.7988
|-1.21
|3561.80
|1241
|2005.09.23 03:00
|buy
|621
|0.11
|1.7912
|0.0000
|1.8012
|1242
|2005.09.23 03:01
|buy
|622
|0.37
|1.7908
|0.0000
|1.8008
|1243
|2005.09.23 03:04
|buy
|623
|1.26
|1.7902
|0.0000
|1.8002
|1244
|2005.09.23 03:11
|buy
|624
|4.28
|1.7899
|0.0000
|1.7999
|1245
|2005.09.23 03:20
|close
|624
|4.28
|1.7901
|0.0000
|1.7999
|8.56
|3570.36
|1246
|2005.09.23 03:20
|close
|623
|1.26
|1.7900
|0.0000
|1.8002
|-2.52
|3567.84
|1247
|2005.09.23 03:20
|close
|622
|0.37
|1.7897
|0.0000
|1.8008
|-4.07
|3563.77
|1248
|2005.09.23 03:21
|close
|621
|0.11
|1.7899
|0.0000
|1.8012
|-1.43
|3562.34
|1249
|2005.09.28 22:00
|buy
|625
|0.11
|1.7681
|0.0000
|1.7781
|1250
|2005.09.28 22:02
|buy
|626
|0.37
|1.7677
|0.0000
|1.7777
|1251
|2005.09.29 00:23
|buy
|627
|1.26
|1.7673
|0.0000
|1.7773
|1252
|2005.09.29 02:36
|buy
|628
|4.28
|1.7668
|0.0000
|1.7768
|1253
|2005.09.29 02:37
|close
|628
|4.28
|1.7673
|0.0000
|1.7768
|21.40
|3583.74
|1254
|2005.09.29 02:37
|close
|627
|1.26
|1.7675
|0.0000
|1.7773
|2.52
|3586.26
|1255
|2005.09.29 02:37
|close
|626
|0.37
|1.7673
|0.0000
|1.7777
|0.14
|3586.40
|1256
|2005.09.29 02:37
|close
|625
|0.11
|1.7671
|0.0000
|1.7781
|-0.62
|3585.78
|1257
|2005.09.30 22:00
|sell
|629
|0.11
|1.7629
|0.0000
|1.7529
|1258
|2005.09.30 22:00
|sell
|630
|0.37
|1.7634
|0.0000
|1.7534
|1259
|2005.09.30 22:00
|sell
|631
|1.26
|1.7638
|0.0000
|1.7538
|1260
|2005.09.30 22:00
|sell
|632
|4.28
|1.7641
|0.0000
|1.7541
|1261
|2005.10.03 00:01
|close
|632
|4.28
|1.7625
|0.0000
|1.7541
|61.63
|3647.42
|1262
|2005.10.03 00:01
|close
|631
|1.26
|1.7626
|0.0000
|1.7538
|13.10
|3660.52
|1263
|2005.10.03 00:01
|close
|630
|0.37
|1.7624
|0.0000
|1.7534
|3.11
|3663.63
|1264
|2005.10.03 00:01
|close
|629
|0.11
|1.7622
|0.0000
|1.7529
|0.59
|3664.22
|1265
|2005.10.03 01:00
|sell
|633
|0.11
|1.7618
|0.0000
|1.7518
|1266
|2005.10.03 01:03
|sell
|634
|0.37
|1.7622
|0.0000
|1.7522
|1267
|2005.10.03 01:03
|sell
|635
|1.26
|1.7626
|0.0000
|1.7526
|1268
|2005.10.03 01:57
|sell
|636
|4.28
|1.7629
|0.0000
|1.7529
|1269
|2005.10.03 01:57
|close
|636
|4.28
|1.7626
|0.0000
|1.7529
|12.84
|3677.06
|1270
|2005.10.03 01:57
|close
|635
|1.26
|1.7627
|0.0000
|1.7526
|-1.26
|3675.80
|1271
|2005.10.03 01:57
|close
|634
|0.37
|1.7629
|0.0000
|1.7522
|-2.59
|3673.21
|1272
|2005.10.03 01:58
|close
|633
|0.11
|1.7632
|0.0000
|1.7518
|-1.54
|3671.67
|1273
|2005.10.05 01:00
|sell
|637
|0.11
|1.7583
|0.0000
|1.7483
|1274
|2005.10.05 01:00
|sell
|638
|0.37
|1.7586
|0.0000
|1.7486
|1275
|2005.10.05 01:23
|sell
|639
|1.26
|1.7590
|0.0000
|1.7490
|1276
|2005.10.05 01:59
|sell
|640
|4.28
|1.7593
|0.0000
|1.7493
|1277
|2005.10.05 02:01
|close
|640
|4.28
|1.7591
|0.0000
|1.7493
|8.56
|3680.23
|1278
|2005.10.05 02:01
|close
|639
|1.26
|1.7593
|0.0000
|1.7490
|-3.78
|3676.45
|1279
|2005.10.05 02:01
|close
|638
|0.37
|1.7595
|0.0000
|1.7486
|-3.33
|3673.12
|1280
|2005.10.05 02:01
|close
|637
|0.11
|1.7596
|0.0000
|1.7483
|-1.43
|3671.69
|1281
|2005.10.07 03:00
|sell
|641
|0.11
|1.7759
|0.0000
|1.7659
|1282
|2005.10.07 03:01
|sell
|642
|0.37
|1.7762
|0.0000
|1.7662
|1283
|2005.10.07 03:02
|sell
|643
|1.26
|1.7765
|0.0000
|1.7665
|1284
|2005.10.07 03:15
|sell
|644
|4.28
|1.7768
|0.0000
|1.7668
|1285
|2005.10.07 03:15
|close
|644
|4.28
|1.7765
|0.0000
|1.7668
|12.84
|3684.53
|1286
|2005.10.07 03:15
|close
|643
|1.26
|1.7766
|0.0000
|1.7665
|-1.26
|3683.27
|1287
|2005.10.07 03:16
|close
|642
|0.37
|1.7767
|0.0000
|1.7662
|-1.85
|3681.42
|1288
|2005.10.07 03:16
|close
|641
|0.11
|1.7769
|0.0000
|1.7659
|-1.10
|3680.32
|1289
|2005.10.10 03:00
|buy
|645
|0.11
|1.7609
|0.0000
|1.7709
|1290
|2005.10.10 03:00
|buy
|646
|0.37
|1.7606
|0.0000
|1.7706
|1291
|2005.10.10 04:19
|buy
|647
|1.26
|1.7600
|0.0000
|1.7700
|1292
|2005.10.10 05:07
|buy
|648
|4.28
|1.7597
|0.0000
|1.7697
|1293
|2005.10.10 05:09
|close
|648
|4.28
|1.7599
|0.0000
|1.7697
|8.56
|3688.88
|1294
|2005.10.10 05:09
|close
|647
|1.26
|1.7598
|0.0000
|1.7700
|-2.52
|3686.36
|1295
|2005.10.10 05:10
|close
|646
|0.37
|1.7597
|0.0000
|1.7706
|-3.33
|3683.03
|1296
|2005.10.10 05:10
|close
|645
|0.11
|1.7595
|0.0000
|1.7709
|-1.54
|3681.49
|1297
|2005.10.10 23:00
|buy
|649
|0.11
|1.7568
|0.0000
|1.7668
|1298
|2005.10.10 23:09
|buy
|650
|0.37
|1.7565
|0.0000
|1.7665
|1299
|2005.10.10 23:20
|buy
|651
|1.26
|1.7561
|0.0000
|1.7661
|1300
|2005.10.10 23:23
|buy
|652
|4.28
|1.7558
|0.0000
|1.7658
|1301
|2005.10.11 11:52
|close
|652
|4.28
|1.7560
|0.0000
|1.7658
|14.81
|3696.30
|1302
|2005.10.11 11:52
|close
|651
|1.26
|1.7559
|0.0000
|1.7661
|-0.68
|3695.62
|1303
|2005.10.11 11:52
|close
|650
|0.37
|1.7557
|0.0000
|1.7665
|-2.42
|3693.20
|1304
|2005.10.11 11:52
|close
|649
|0.11
|1.7555
|0.0000
|1.7668
|-1.27
|3691.93
|1305
|2005.10.13 03:00
|sell
|653
|0.11
|1.7492
|0.0000
|1.7392
|1306
|2005.10.13 03:01
|sell
|654
|0.37
|1.7496
|0.0000
|1.7396
|1307
|2005.10.13 03:03
|sell
|655
|1.26
|1.7499
|0.0000
|1.7399
|1308
|2005.10.13 13:50
|sell
|656
|4.28
|1.7503
|0.0000
|1.7403
|1309
|2005.10.13 13:53
|close
|656
|4.28
|1.7501
|0.0000
|1.7403
|8.56
|3700.49
|1310
|2005.10.13 13:53
|close
|655
|1.26
|1.7503
|0.0000
|1.7399
|-5.04
|3695.45
|1311
|2005.10.13 13:53
|close
|654
|0.37
|1.7502
|0.0000
|1.7396
|-2.22
|3693.23
|1312
|2005.10.13 13:53
|close
|653
|0.11
|1.7503
|0.0000
|1.7392
|-1.21
|3692.02
|1313
|2005.10.17 02:00
|sell
|657
|0.11
|1.7642
|0.0000
|1.7542
|1314
|2005.10.17 02:00
|sell
|658
|0.37
|1.7646
|0.0000
|1.7546
|1315
|2005.10.17 02:05
|sell
|659
|1.26
|1.7650
|0.0000
|1.7550
|1316
|2005.10.17 02:06
|sell
|660
|4.28
|1.7652
|0.0000
|1.7552
|1317
|2005.10.17 02:06
|close
|660
|4.28
|1.7648
|0.0000
|1.7552
|17.12
|3709.14
|1318
|2005.10.17 02:06
|close
|659
|1.26
|1.7649
|0.0000
|1.7550
|1.26
|3710.40
|1319
|2005.10.17 02:06
|close
|658
|0.37
|1.7650
|0.0000
|1.7546
|-1.48
|3708.92
|1320
|2005.10.17 02:07
|close
|657
|0.11
|1.7649
|0.0000
|1.7542
|-0.77
|3708.15
|1321
|2005.10.20 03:00
|sell
|661
|0.11
|1.7615
|0.0000
|1.7515
|1322
|2005.10.20 03:00
|sell
|662
|0.37
|1.7620
|0.0000
|1.7520
|1323
|2005.10.20 06:42
|sell
|663
|1.26
|1.7624
|0.0000
|1.7524
|1324
|2005.10.20 08:47
|sell
|664
|4.28
|1.7627
|0.0000
|1.7527
|1325
|2005.10.20 08:49
|close
|664
|4.28
|1.7625
|0.0000
|1.7527
|8.56
|3716.71
|1326
|2005.10.20 08:49
|close
|663
|1.26
|1.7626
|0.0000
|1.7524
|-2.52
|3714.19
|1327
|2005.10.20 08:49
|close
|662
|0.37
|1.7625
|0.0000
|1.7520
|-1.85
|3712.34
|1328
|2005.10.20 08:49
|close
|661
|0.11
|1.7623
|0.0000
|1.7515
|-0.88
|3711.46
|1329
|2005.10.26 01:00
|sell
|665
|0.11
|1.7841
|0.0000
|1.7741
|1330
|2005.10.26 02:50
|sell
|666
|0.37
|1.7844
|0.0000
|1.7744
|1331
|2005.10.26 03:43
|sell
|667
|1.26
|1.7847
|0.0000
|1.7747
|1332
|2005.10.26 03:46
|sell
|668
|4.28
|1.7850
|0.0000
|1.7750
|1333
|2005.10.26 03:47
|close
|668
|4.28
|1.7847
|0.0000
|1.7750
|12.84
|3724.30
|1334
|2005.10.26 03:47
|close
|667
|1.26
|1.7849
|0.0000
|1.7747
|-2.52
|3721.78
|1335
|2005.10.26 03:48
|close
|666
|0.37
|1.7850
|0.0000
|1.7744
|-2.22
|3719.56
|1336
|2005.10.26 03:48
|close
|665
|0.11
|1.7847
|0.0000
|1.7741
|-0.66
|3718.90
|1337
|2005.10.27 03:00
|buy
|669
|0.11
|1.7797
|0.0000
|1.7897
|1338
|2005.10.27 03:01
|buy
|670
|0.37
|1.7795
|0.0000
|1.7895
|1339
|2005.10.27 10:10
|t/p
|669
|0.11
|1.7897
|0.0000
|1.7897
|11.00
|3729.90
|1340
|2005.10.27 10:10
|t/p
|670
|0.37
|1.7895
|0.0000
|1.7895
|37.00
|3766.90
|1341
|2005.11.01 23:00
|buy
|671
|0.11
|1.7659
|0.0000
|1.7759
|1342
|2005.11.01 23:00
|buy
|672
|0.37
|1.7653
|0.0000
|1.7753
|1343
|2005.11.02 00:27
|buy
|673
|1.26
|1.7646
|0.0000
|1.7746
|1344
|2005.11.02 01:07
|buy
|674
|4.28
|1.7642
|0.0000
|1.7742
|1345
|2005.11.02 01:10
|close
|674
|4.28
|1.7644
|0.0000
|1.7742
|8.56
|3775.46
|1346
|2005.11.02 01:10
|close
|673
|1.26
|1.7643
|0.0000
|1.7746
|-3.78
|3771.68
|1347
|2005.11.02 01:11
|close
|672
|0.37
|1.7644
|0.0000
|1.7753
|-2.79
|3768.89
|1348
|2005.11.02 01:11
|close
|671
|0.11
|1.7647
|0.0000
|1.7759
|-1.16
|3767.73
|1349
|2005.11.07 03:00
|buy
|675
|0.11
|1.7514
|0.0000
|1.7614
|1350
|2005.11.07 03:00
|buy
|676
|0.37
|1.7501
|0.0000
|1.7601
|1351
|2005.11.07 06:43
|buy
|677
|1.26
|1.7498
|0.0000
|1.7598
|1352
|2005.11.07 07:00
|buy
|678
|4.28
|1.7494
|0.0000
|1.7594
|1353
|2005.11.07 07:01
|close
|678
|4.28
|1.7497
|0.0000
|1.7594
|12.84
|3780.57
|1354
|2005.11.07 07:01
|close
|677
|1.26
|1.7495
|0.0000
|1.7598
|-3.78
|3776.79
|1355
|2005.11.07 07:01
|close
|676
|0.37
|1.7496
|0.0000
|1.7601
|-1.85
|3774.94
|1356
|2005.11.07 07:01
|close
|675
|0.11
|1.7492
|0.0000
|1.7614
|-2.42
|3772.52
|1357
|2005.11.09 20:00
|buy
|679
|0.11
|1.7430
|0.0000
|1.7530
|1358
|2005.11.09 22:23
|buy
|680
|0.37
|1.7427
|0.0000
|1.7527
|1359
|2005.11.10 01:36
|buy
|681
|1.26
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|1360
|2005.11.10 01:36
|buy
|682
|4.28
|1.7421
|0.0000
|1.7521
|1361
|2005.11.10 01:37
|close
|682
|4.28
|1.7423
|0.0000
|1.7521
|8.56
|3781.08
|1362
|2005.11.10 01:37
|close
|681
|1.26
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|0.00
|3781.08
|1363
|2005.11.10 01:37
|close
|680
|0.37
|1.7422
|0.0000
|1.7527
|-0.23
|3780.85
|1364
|2005.11.10 01:37
|close
|679
|0.11
|1.7420
|0.0000
|1.7530
|-0.62
|3780.23
|1365
|2005.11.10 20:00
|sell
|683
|0.11
|1.7454
|0.0000
|1.7354
|1366
|2005.11.10 20:00
|sell
|684
|0.37
|1.7458
|0.0000
|1.7358
|1367
|2005.11.10 20:00
|sell
|685
|1.26
|1.7461
|0.0000
|1.7361
|1368
|2005.11.10 20:04
|sell
|686
|4.28
|1.7464
|0.0000
|1.7364
|1369
|2005.11.10 20:05
|close
|686
|4.28
|1.7461
|0.0000
|1.7364
|12.84
|3793.07
|1370
|2005.11.10 20:06
|close
|685
|1.26
|1.7462
|0.0000
|1.7361
|-1.26
|3791.81
|1371
|2005.11.10 20:06
|close
|684
|0.37
|1.7460
|0.0000
|1.7358
|-0.74
|3791.07
|1372
|2005.11.10 20:06
|close
|683
|0.11
|1.7459
|0.0000
|1.7354
|-0.55
|3790.52
|1373
|2005.11.11 21:00
|buy
|687
|0.11
|1.7402
|0.0000
|1.7502
|1374
|2005.11.11 21:00
|buy
|688
|0.37
|1.7396
|0.0000
|1.7496
|1375
|2005.11.14 10:16
|t/p
|688
|0.37
|1.7496
|0.0000
|1.7496
|37.54
|3828.06
|1376
|2005.11.14 10:16
|close
|687
|0.11
|1.7497
|0.0000
|1.7502
|10.61
|3838.68
|1377
|2005.11.15 02:00
|buy
|689
|0.12
|1.7397
|0.0000
|1.7497
|1378
|2005.11.15 02:00
|buy
|690
|0.41
|1.7393
|0.0000
|1.7493
|1379
|2005.11.15 02:18
|buy
|691
|1.39
|1.7390
|0.0000
|1.7490
|1380
|2005.11.15 02:26
|buy
|692
|4.73
|1.7387
|0.0000
|1.7487
|1381
|2005.11.15 02:27
|close
|692
|4.73
|1.7390
|0.0000
|1.7487
|14.19
|3852.87
|1382
|2005.11.15 02:27
|close
|691
|1.39
|1.7388
|0.0000
|1.7490
|-2.78
|3850.09
|1383
|2005.11.15 02:27
|close
|690
|0.41
|1.7389
|0.0000
|1.7493
|-1.64
|3848.45
|1384
|2005.11.15 02:28
|close
|689
|0.12
|1.7390
|0.0000
|1.7497
|-0.84
|3847.61
|1385
|2005.11.17 01:00
|buy
|693
|0.12
|1.7190
|0.0000
|1.7290
|1386
|2005.11.17 02:02
|buy
|694
|0.41
|1.7187
|0.0000
|1.7287
|1387
|2005.11.17 02:12
|buy
|695
|1.39
|1.7183
|0.0000
|1.7283
|1388
|2005.11.17 02:30
|buy
|696
|4.73
|1.7180
|0.0000
|1.7280
|1389
|2005.11.17 02:30
|close
|696
|4.73
|1.7183
|0.0000
|1.7280
|14.19
|3861.80
|1390
|2005.11.17 02:30
|close
|695
|1.39
|1.7182
|0.0000
|1.7283
|-1.39
|3860.41
|1391
|2005.11.17 02:31
|close
|694
|0.41
|1.7181
|0.0000
|1.7287
|-2.46
|3857.95
|1392
|2005.11.17 02:31
|close
|693
|0.12
|1.7177
|0.0000
|1.7290
|-1.56
|3856.39
|1393
|2005.12.01 01:00
|sell
|697
|0.12
|1.7300
|0.0000
|1.7200
|1394
|2005.12.01 01:01
|sell
|698
|0.41
|1.7303
|0.0000
|1.7203
|1395
|2005.12.01 01:01
|sell
|699
|1.39
|1.7308
|0.0000
|1.7208
|1396
|2005.12.01 01:01
|sell
|700
|4.73
|1.7310
|0.0000
|1.7210
|1397
|2005.12.01 01:02
|close
|700
|4.73
|1.7307
|0.0000
|1.7210
|14.19
|3870.58
|1398
|2005.12.01 01:02
|close
|699
|1.39
|1.7308
|0.0000
|1.7208
|0.00
|3870.58
|1399
|2005.12.01 01:02
|close
|698
|0.41
|1.7309
|0.0000
|1.7203
|-2.46
|3868.12
|1400
|2005.12.01 01:03
|close
|697
|0.12
|1.7308
|0.0000
|1.7200
|-0.96
|3867.16
|1401
|2005.12.02 02:00
|sell
|701
|0.12
|1.7311
|0.0000
|1.7211
|1402
|2005.12.02 02:00
|sell
|702
|0.41
|1.7314
|0.0000
|1.7214
|1403
|2005.12.02 02:02
|sell
|703
|1.39
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|1404
|2005.12.02 04:14
|sell
|704
|4.73
|1.7320
|0.0000
|1.7220
|1405
|2005.12.02 04:15
|close
|704
|4.73
|1.7318
|0.0000
|1.7220
|9.46
|3876.62
|1406
|2005.12.02 04:15
|close
|703
|1.39
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|0.00
|3876.62
|1407
|2005.12.02 04:15
|close
|702
|0.41
|1.7320
|0.0000
|1.7214
|-2.46
|3874.16
|1408
|2005.12.02 04:15
|close
|701
|0.12
|1.7322
|0.0000
|1.7211
|-1.32
|3872.84
|1409
|2005.12.05 03:00
|sell
|705
|0.12
|1.7314
|0.0000
|1.7214
|1410
|2005.12.05 03:00
|sell
|706
|0.41
|1.7317
|0.0000
|1.7217
|1411
|2005.12.05 07:26
|sell
|707
|1.39
|1.7320
|0.0000
|1.7220
|1412
|2005.12.05 07:48
|sell
|708
|4.73
|1.7323
|0.0000
|1.7223
|1413
|2005.12.05 07:48
|close
|708
|4.73
|1.7321
|0.0000
|1.7223
|9.46
|3882.30
|1414
|2005.12.05 07:48
|close
|707
|1.39
|1.7322
|0.0000
|1.7220
|-2.78
|3879.52
|1415
|2005.12.05 07:48
|close
|706
|0.41
|1.7318
|0.0000
|1.7217
|-0.41
|3879.11
|1416
|2005.12.05 07:48
|close
|705
|0.12
|1.7320
|0.0000
|1.7214
|-0.72
|3878.39
|1417
|2005.12.06 03:00
|sell
|709
|0.12
|1.7412
|0.0000
|1.7312
|1418
|2005.12.06 03:09
|sell
|710
|0.41
|1.7416
|0.0000
|1.7316
|1419
|2005.12.06 05:19
|sell
|711
|1.39
|1.7419
|0.0000
|1.7319
|1420
|2005.12.06 06:20
|sell
|712
|4.73
|1.7423
|0.0000
|1.7323
|1421
|2005.12.06 06:24
|close
|712
|4.73
|1.7421
|0.0000
|1.7323
|9.46
|3887.85
|1422
|2005.12.06 06:24
|close
|711
|1.39
|1.7423
|0.0000
|1.7319
|-5.56
|3882.29
|1423
|2005.12.06 06:24
|close
|710
|0.41
|1.7425
|0.0000
|1.7316
|-3.69
|3878.60
|1424
|2005.12.06 06:24
|close
|709
|0.12
|1.7424
|0.0000
|1.7312
|-1.44
|3877.16
|1425
|2005.12.07 03:00
|sell
|713
|0.12
|1.7383
|0.0000
|1.7283
|1426
|2005.12.07 03:04
|sell
|714
|0.41
|1.7386
|0.0000
|1.7286
|1427
|2005.12.07 03:54
|sell
|715
|1.39
|1.7389
|0.0000
|1.7289
|1428
|2005.12.07 04:12
|sell
|716
|4.73
|1.7391
|0.0000
|1.7291
|1429
|2005.12.07 04:49
|close
|716
|4.73
|1.7389
|0.0000
|1.7291
|9.46
|3886.62
|1430
|2005.12.07 04:49
|close
|715
|1.39
|1.7392
|0.0000
|1.7289
|-4.17
|3882.45
|1431
|2005.12.07 04:49
|close
|714
|0.41
|1.7394
|0.0000
|1.7286
|-3.28
|3879.17
|1432
|2005.12.07 04:49
|close
|713
|0.12
|1.7393
|0.0000
|1.7283
|-1.20
|3877.97
|1433
|2005.12.09 02:00
|sell
|717
|0.12
|1.7510
|0.0000
|1.7410
|1434
|2005.12.09 02:08
|sell
|718
|0.41
|1.7512
|0.0000
|1.7412
|1435
|2005.12.09 03:21
|sell
|719
|1.39
|1.7515
|0.0000
|1.7415
|1436
|2005.12.09 03:56
|sell
|720
|4.73
|1.7518
|0.0000
|1.7418
|1437
|2005.12.09 03:57
|close
|720
|4.73
|1.7516
|0.0000
|1.7418
|9.46
|3887.43
|1438
|2005.12.09 03:57
|close
|719
|1.39
|1.7519
|0.0000
|1.7415
|-5.56
|3881.87
|1439
|2005.12.09 03:57
|close
|718
|0.41
|1.7521
|0.0000
|1.7412
|-3.69
|3878.18
|1440
|2005.12.09 03:57
|close
|717
|0.12
|1.7520
|0.0000
|1.7410
|-1.20
|3876.98
|1441
|2005.12.12 00:01
|sell
|721
|0.12
|1.7507
|0.0000
|1.7407
|1442
|2005.12.12 00:20
|sell
|722
|0.41
|1.7513
|0.0000
|1.7413
|1443
|2005.12.12 00:29
|sell
|723
|1.39
|1.7516
|0.0000
|1.7416
|1444
|2005.12.12 00:32
|sell
|724
|4.73
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1445
|2005.12.12 00:32
|close
|724
|4.73
|1.7517
|0.0000
|1.7419
|9.46
|3886.44
|1446
|2005.12.12 00:32
|close
|723
|1.39
|1.7518
|0.0000
|1.7416
|-2.78
|3883.66
|1447
|2005.12.12 00:33
|close
|722
|0.41
|1.7519
|0.0000
|1.7413
|-2.46
|3881.20
|1448
|2005.12.12 00:33
|close
|721
|0.12
|1.7516
|0.0000
|1.7407
|-1.08
|3880.12
|1449
|2005.12.13 01:00
|sell
|725
|0.12
|1.7744
|0.0000
|1.7644
|1450
|2005.12.13 01:00
|sell
|726
|0.41
|1.7748
|0.0000
|1.7648
|1451
|2005.12.13 01:22
|sell
|727
|1.39
|1.7751
|0.0000
|1.7651
|1452
|2005.12.13 01:25
|sell
|728
|4.73
|1.7753
|0.0000
|1.7653
|1453
|2005.12.13 01:32
|close
|728
|4.73
|1.7750
|0.0000
|1.7653
|14.19
|3894.31
|1454
|2005.12.13 01:32
|close
|727
|1.39
|1.7751
|0.0000
|1.7651
|0.00
|3894.31
|1455
|2005.12.13 01:33
|close
|726
|0.41
|1.7752
|0.0000
|1.7648
|-1.64
|3892.67
|1456
|2005.12.13 01:33
|close
|725
|0.12
|1.7751
|0.0000
|1.7644
|-0.84
|3891.83
|1457
|2005.12.14 02:00
|buy
|729
|0.12
|1.7704
|0.0000
|1.7804
|1458
|2005.12.14 09:40
|t/p
|729
|0.12
|1.7804
|0.0000
|1.7804
|12.00
|3903.83
|1459
|2005.12.16 03:00
|buy
|730
|0.12
|1.7647
|0.0000
|1.7747
|1460
|2005.12.16 03:07
|buy
|731
|0.41
|1.7643
|0.0000
|1.7743
|1461
|2005.12.16 03:13
|buy
|732
|1.39
|1.7638
|0.0000
|1.7738
|1462
|2005.12.16 03:33
|buy
|733
|4.73
|1.7635
|0.0000
|1.7735
|1463
|2005.12.16 03:34
|close
|733
|4.73
|1.7637
|0.0000
|1.7735
|9.46
|3913.29
|1464
|2005.12.16 03:34
|close
|732
|1.39
|1.7636
|0.0000
|1.7738
|-2.78
|3910.51
|1465
|2005.12.16 03:35
|close
|731
|0.41
|1.7632
|0.0000
|1.7743
|-4.51
|3906.00
|1466
|2005.12.16 03:35
|close
|730
|0.12
|1.7637
|0.0000
|1.7747
|-1.20
|3904.80
|1467
|2005.12.20 01:00
|buy
|734
|0.12
|1.7630
|0.0000
|1.7730
|1468
|2005.12.20 01:00
|buy
|735
|0.41
|1.7627
|0.0000
|1.7727
|1469
|2005.12.20 01:45
|buy
|736
|1.39
|1.7624
|0.0000
|1.7724
|1470
|2005.12.20 02:03
|buy
|737
|4.73
|1.7621
|0.0000
|1.7721
|1471
|2005.12.20 02:04
|close
|737
|4.73
|1.7624
|0.0000
|1.7721
|14.19
|3918.99
|1472
|2005.12.20 02:04
|close
|736
|1.39
|1.7623
|0.0000
|1.7724
|-1.39
|3917.60
|1473
|2005.12.20 02:04
|close
|735
|0.41
|1.7625
|0.0000
|1.7727
|-0.82
|3916.78
|1474
|2005.12.20 02:04
|close
|734
|0.12
|1.7621
|0.0000
|1.7730
|-1.08
|3915.70
|1475
|2005.12.21 02:00
|buy
|738
|0.12
|1.7587
|0.0000
|1.7687
|1476
|2005.12.21 02:00
|buy
|739
|0.41
|1.7584
|0.0000
|1.7684
|1477
|2005.12.21 02:39
|buy
|740
|1.39
|1.7579
|0.0000
|1.7679
|1478
|2005.12.21 03:04
|buy
|741
|4.73
|1.7576
|0.0000
|1.7676
|1479
|2005.12.21 03:04
|close
|741
|4.73
|1.7580
|0.0000
|1.7676
|18.92
|3934.62
|1480
|2005.12.21 03:05
|close
|740
|1.39
|1.7579
|0.0000
|1.7679
|0.00
|3934.62
|1481
|2005.12.21 03:05
|close
|739
|0.41
|1.7580
|0.0000
|1.7684
|-1.64
|3932.98
|1482
|2005.12.21 03:05
|close
|738
|0.12
|1.7581
|0.0000
|1.7687
|-0.72
|3932.26
|1483
|2005.12.22 00:01
|buy
|742
|0.12
|1.7457
|0.0000
|1.7557
|1484
|2005.12.22 00:02
|buy
|743
|0.41
|1.7454
|0.0000
|1.7554
|1485
|2005.12.22 00:11
|buy
|744
|1.39
|1.7452
|0.0000
|1.7552
|1486
|2005.12.22 00:52
|buy
|745
|4.73
|1.7448
|0.0000
|1.7548
|1487
|2005.12.22 01:35
|close
|745
|4.73
|1.7451
|0.0000
|1.7548
|14.19
|3946.45
|1488
|2005.12.22 01:35
|close
|744
|1.39
|1.7449
|0.0000
|1.7552
|-4.17
|3942.28
|1489
|2005.12.22 01:35
|close
|743
|0.41
|1.7450
|0.0000
|1.7554
|-1.64
|3940.64
|1490
|2005.12.22 01:36
|close
|742
|0.12
|1.7445
|0.0000
|1.7557
|-1.44
|3939.20
|1491
|2005.12.23 22:00
|buy
|746
|0.12
|1.7352
|0.0000
|1.7452
|1492
|2005.12.23 22:03
|buy
|747
|0.41
|1.7349
|0.0000
|1.7449
|1493
|2005.12.23 22:22
|buy
|748
|1.39
|1.7346
|0.0000
|1.7446
|1494
|2005.12.23 22:23
|buy
|749
|4.73
|1.7343
|0.0000
|1.7443
|1495
|2005.12.23 22:23
|close
|749
|4.73
|1.7346
|0.0000
|1.7443
|14.19
|3953.39
|1496
|2005.12.23 22:23
|close
|748
|1.39
|1.7345
|0.0000
|1.7446
|-1.39
|3952.00
|1497
|2005.12.23 22:23
|close
|747
|0.41
|1.7346
|0.0000
|1.7449
|-1.23
|3950.77
|1498
|2005.12.23 22:23
|close
|746
|0.12
|1.7348
|0.0000
|1.7452
|-0.48
|3950.29
|1499
|2005.12.27 00:01
|buy
|750
|0.12
|1.7335
|0.0000
|1.7435
|1500
|2005.12.27 00:08
|buy
|751
|0.41
|1.7332
|0.0000
|1.7432
|1501
|2005.12.27 00:16
|buy
|752
|1.39
|1.7329
|0.0000
|1.7429
|1502
|2005.12.27 00:17
|buy
|753
|4.73
|1.7326
|0.0000
|1.7426
|1503
|2005.12.27 09:12
|close
|753
|4.73
|1.7329
|0.0000
|1.7426
|14.19
|3964.48
|1504
|2005.12.27 09:12
|close
|752
|1.39
|1.7328
|0.0000
|1.7429
|-1.39
|3963.09
|1505
|2005.12.27 09:13
|close
|751
|0.41
|1.7325
|0.0000
|1.7432
|-2.87
|3960.22
|1506
|2005.12.27 09:13
|close
|750
|0.12
|1.7328
|0.0000
|1.7435
|-0.84
|3959.38
|1507
|2005.12.30 23:00
|buy
|754
|0.12
|1.7235
|0.0000
|1.7335
|1508
|2005.12.30 23:00
|buy
|755
|0.41
|1.7232
|0.0000
|1.7332
|1509
|2005.12.30 23:04
|buy
|756
|1.39
|1.7226
|0.0000
|1.7326
|1510
|2006.01.02 00:34
|buy
|757
|4.73
|1.7223
|0.0000
|1.7323
|1511
|2006.01.02 03:14
|close
|757
|4.73
|1.7225
|0.0000
|1.7323
|9.46
|3968.84
|1512
|2006.01.02 03:15
|close
|756
|1.39
|1.7228
|0.0000
|1.7326
|4.81
|3973.64
|1513
|2006.01.02 03:15
|close
|755
|0.41
|1.7225
|0.0000
|1.7332
|-2.27
|3971.37
|1514
|2006.01.02 03:15
|close
|754
|0.12
|1.7226
|0.0000
|1.7335
|-0.90
|3970.47
|1515
|2006.01.02 20:00
|sell
|758
|0.12
|1.7227
|0.0000
|1.7127
|1516
|2006.01.02 20:03
|sell
|759
|0.41
|1.7230
|0.0000
|1.7130
|1517
|2006.01.02 20:05
|sell
|760
|1.39
|1.7234
|0.0000
|1.7134
|1518
|2006.01.02 20:08
|sell
|761
|4.73
|1.7237
|0.0000
|1.7137
|1519
|2006.01.02 20:09
|close
|761
|4.73
|1.7235
|0.0000
|1.7137
|9.46
|3979.93
|1520
|2006.01.02 20:09
|close
|760
|1.39
|1.7242
|0.0000
|1.7134
|-11.12
|3968.81
|1521
|2006.01.02 20:09
|close
|759
|0.41
|1.7240
|0.0000
|1.7130
|-4.10
|3964.71
|1522
|2006.01.02 20:09
|close
|758
|0.12
|1.7243
|0.0000
|1.7127
|-1.92
|3962.79
|1523
|2006.01.06 00:01
|sell
|762
|0.12
|1.7547
|0.0000
|1.7447
|1524
|2006.01.06 00:03
|sell
|763
|0.41
|1.7552
|0.0000
|1.7452
|1525
|2006.01.06 00:48
|sell
|764
|1.39
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1526
|2006.01.06 01:10
|sell
|765
|4.73
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1527
|2006.01.06 01:19
|close
|765
|4.73
|1.7558
|0.0000
|1.7460
|9.46
|3972.25
|1528
|2006.01.06 01:19
|close
|764
|1.39
|1.7557
|0.0000
|1.7456
|-1.39
|3970.86
|1529
|2006.01.06 01:19
|close
|763
|0.41
|1.7560
|0.0000
|1.7452
|-3.28
|3967.58
|1530
|2006.01.06 01:19
|close
|762
|0.12
|1.7561
|0.0000
|1.7447
|-1.68
|3965.90
|1531
|2006.01.09 02:00
|sell
|766
|0.12
|1.7706
|0.0000
|1.7606
|1532
|2006.01.09 02:00
|sell
|767
|0.41
|1.7711
|0.0000
|1.7611
|1533
|2006.01.09 02:01
|sell
|768
|1.39
|1.7713
|0.0000
|1.7613
|1534
|2006.01.09 02:04
|sell
|769
|4.73
|1.7716
|0.0000
|1.7616
|1535
|2006.01.09 02:04
|close
|769
|4.73
|1.7711
|0.0000
|1.7616
|23.65
|3989.55
|1536
|2006.01.09 02:04
|close
|768
|1.39
|1.7713
|0.0000
|1.7613
|0.00
|3989.55
|1537
|2006.01.09 02:04
|close
|767
|0.41
|1.7712
|0.0000
|1.7611
|-0.41
|3989.14
|1538
|2006.01.09 02:04
|close
|766
|0.12
|1.7714
|0.0000
|1.7606
|-0.96
|3988.18
|1539
|2006.01.17 20:00
|buy
|770
|0.12
|1.7638
|0.0000
|1.7738
|1540
|2006.01.17 20:01
|buy
|771
|0.41
|1.7635
|0.0000
|1.7735
|1541
|2006.01.17 20:15
|buy
|772
|1.39
|1.7632
|0.0000
|1.7732
|1542
|2006.01.18 05:21
|buy
|773
|4.73
|1.7629
|0.0000
|1.7729
|1543
|2006.01.18 05:26
|close
|773
|4.73
|1.7631
|0.0000
|1.7729
|9.46
|3997.64
|1544
|2006.01.18 05:26
|close
|772
|1.39
|1.7630
|0.0000
|1.7732
|-0.75
|3996.89
|1545
|2006.01.18 05:27
|close
|771
|0.41
|1.7629
|0.0000
|1.7735
|-1.86
|3995.03
|1546
|2006.01.18 05:27
|close
|770
|0.12
|1.7632
|0.0000
|1.7738
|-0.54
|3994.48
|1547
|2006.01.24 22:00
|sell
|774
|0.12
|1.7861
|0.0000
|1.7761
|1548
|2006.01.24 22:01
|sell
|775
|0.41
|1.7865
|0.0000
|1.7765
|1549
|2006.01.25 10:14
|sell
|776
|1.39
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1550
|2006.01.25 10:16
|sell
|777
|4.73
|1.7872
|0.0000
|1.7772
|1551
|2006.01.25 10:17
|close
|777
|4.73
|1.7870
|0.0000
|1.7772
|9.46
|4003.94
|1552
|2006.01.25 10:17
|close
|776
|1.39
|1.7871
|0.0000
|1.7769
|-2.78
|4001.16
|1553
|2006.01.25 10:17
|close
|775
|0.41
|1.7872
|0.0000
|1.7765
|-3.53
|3997.64
|1554
|2006.01.25 10:17
|close
|774
|0.12
|1.7869
|0.0000
|1.7761
|-1.15
|3996.48
|1555
|2006.02.01 02:00
|sell
|778
|0.12
|1.7779
|0.0000
|1.7679
|1556
|2006.02.01 02:44
|sell
|779
|0.41
|1.7783
|0.0000
|1.7683
|1557
|2006.02.01 02:47
|sell
|780
|1.39
|1.7786
|0.0000
|1.7686
|1558
|2006.02.01 03:05
|sell
|781
|4.73
|1.7789
|0.0000
|1.7689
|1559
|2006.02.01 04:05
|close
|781
|4.73
|1.7787
|0.0000
|1.7689
|9.46
|4005.94
|1560
|2006.02.01 04:05
|close
|780
|1.39
|1.7792
|0.0000
|1.7686
|-8.34
|3997.60
|1561
|2006.02.01 04:05
|close
|779
|0.41
|1.7790
|0.0000
|1.7683
|-2.87
|3994.73
|1562
|2006.02.01 04:06
|close
|778
|0.12
|1.7791
|0.0000
|1.7679
|-1.44
|3993.29
|1563
|2006.02.06 02:00
|buy
|782
|0.12
|1.7641
|0.0000
|1.7741
|1564
|2006.02.06 02:10
|buy
|783
|0.41
|1.7637
|0.0000
|1.7737
|1565
|2006.02.06 02:13
|buy
|784
|1.39
|1.7635
|0.0000
|1.7735
|1566
|2006.02.06 02:13
|buy
|785
|4.73
|1.7632
|0.0000
|1.7732
|1567
|2006.02.06 02:15
|close
|785
|4.73
|1.7635
|0.0000
|1.7732
|14.19
|4007.48
|1568
|2006.02.06 02:15
|close
|784
|1.39
|1.7634
|0.0000
|1.7735
|-1.39
|4006.09
|1569
|2006.02.06 02:16
|close
|783
|0.41
|1.7630
|0.0000
|1.7737
|-2.87
|4003.22
|1570
|2006.02.06 02:16
|close
|782
|0.12
|1.7631
|0.0000
|1.7741
|-1.20
|4002.02
|1571
|2006.02.06 23:00
|buy
|786
|0.12
|1.7483
|0.0000
|1.7583
|1572
|2006.02.06 23:00
|buy
|787
|0.41
|1.7480
|0.0000
|1.7580
|1573
|2006.02.06 23:06
|buy
|788
|1.39
|1.7477
|0.0000
|1.7577
|1574
|2006.02.06 23:09
|buy
|789
|4.73
|1.7473
|0.0000
|1.7573
|1575
|2006.02.06 23:14
|close
|789
|4.73
|1.7476
|0.0000
|1.7573
|14.19
|4016.21
|1576
|2006.02.06 23:15
|close
|788
|1.39
|1.7475
|0.0000
|1.7577
|-2.78
|4013.43
|1577
|2006.02.06 23:15
|close
|787
|0.41
|1.7476
|0.0000
|1.7580
|-1.64
|4011.79
|1578
|2006.02.06 23:15
|close
|786
|0.12
|1.7474
|0.0000
|1.7583
|-1.08
|4010.71
|1579
|2006.02.07 21:00
|buy
|790
|0.12
|1.7455
|0.0000
|1.7555
|1580
|2006.02.07 21:00
|buy
|791
|0.41
|1.7452
|0.0000
|1.7552
|1581
|2006.02.07 21:48
|buy
|792
|1.39
|1.7447
|0.0000
|1.7547
|1582
|2006.02.07 21:54
|buy
|793
|4.73
|1.7443
|0.0000
|1.7543
|1583
|2006.02.07 22:33
|close
|793
|4.73
|1.7446
|0.0000
|1.7543
|14.19
|4024.90
|1584
|2006.02.07 22:33
|close
|792
|1.39
|1.7445
|0.0000
|1.7547
|-2.78
|4022.12
|1585
|2006.02.07 22:33
|close
|791
|0.41
|1.7448
|0.0000
|1.7552
|-1.64
|4020.48
|1586
|2006.02.07 22:33
|close
|790
|0.12
|1.7447
|0.0000
|1.7555
|-0.96
|4019.52
|1587
|2006.02.08 23:00
|buy
|794
|0.12
|1.7418
|0.0000
|1.7518
|1588
|2006.02.08 23:45
|buy
|795
|0.41
|1.7413
|0.0000
|1.7513
|1589
|2006.02.08 23:50
|buy
|796
|1.39
|1.7410
|0.0000
|1.7510
|1590
|2006.02.09 10:31
|buy
|797
|4.73
|1.7406
|0.0000
|1.7506
|1591
|2006.02.09 11:22
|close
|797
|4.73
|1.7409
|0.0000
|1.7506
|14.19
|4033.71
|1592
|2006.02.09 11:22
|close
|796
|1.39
|1.7410
|0.0000
|1.7510
|6.09
|4039.80
|1593
|2006.02.09 11:22
|close
|795
|0.41
|1.7407
|0.0000
|1.7513
|-0.66
|4039.14
|1594
|2006.02.09 11:22
|close
|794
|0.12
|1.7408
|0.0000
|1.7518
|-0.67
|4038.46
|1595
|2006.02.09 23:00
|buy
|798
|0.12
|1.7417
|0.0000
|1.7517
|1596
|2006.02.10 14:37
|t/p
|798
|0.12
|1.7517
|0.0000
|1.7517
|12.18
|4050.64
|1597
|2006.02.14 22:00
|buy
|799
|0.12
|1.7371
|0.0000
|1.7471
|1598
|2006.02.14 22:03
|buy
|800
|0.41
|1.7368
|0.0000
|1.7468
|1599
|2006.02.14 22:11
|buy
|801
|1.39
|1.7365
|0.0000
|1.7465
|1600
|2006.02.14 22:14
|buy
|802
|4.73
|1.7362
|0.0000
|1.7462
|1601
|2006.02.14 22:15
|close
|802
|4.73
|1.7364
|0.0000
|1.7462
|9.46
|4060.10
|1602
|2006.02.14 22:15
|close
|801
|1.39
|1.7362
|0.0000
|1.7465
|-4.17
|4055.93
|1603
|2006.02.14 22:15
|close
|800
|0.41
|1.7361
|0.0000
|1.7468
|-2.87
|4053.06
|1604
|2006.02.14 22:15
|close
|799
|0.12
|1.7359
|0.0000
|1.7471
|-1.44
|4051.62
|1605
|2006.02.15 22:00
|sell
|803
|0.12
|1.7407
|0.0000
|1.7307
|1606
|2006.02.15 22:10
|sell
|804
|0.41
|1.7410
|0.0000
|1.7310
|1607
|2006.02.15 22:31
|sell
|805
|1.39
|1.7413
|0.0000
|1.7313
|1608
|2006.02.16 00:14
|sell
|806
|4.73
|1.7416
|0.0000
|1.7316
|1609
|2006.02.16 00:14
|close
|806
|4.73
|1.7412
|0.0000
|1.7316
|18.92
|4070.54
|1610
|2006.02.16 00:15
|close
|805
|1.39
|1.7416
|0.0000
|1.7313
|-10.84
|4059.70
|1611
|2006.02.16 00:15
|close
|804
|0.41
|1.7413
|0.0000
|1.7310
|-3.20
|4056.50
|1612
|2006.02.16 00:15
|close
|803
|0.12
|1.7410
|0.0000
|1.7307
|-0.94
|4055.56
|1613
|2006.02.16 20:00
|buy
|807
|0.12
|1.7358
|0.0000
|1.7458
|1614
|2006.02.16 20:04
|buy
|808
|0.41
|1.7355
|0.0000
|1.7455
|1615
|2006.02.16 20:21
|buy
|809
|1.39
|1.7352
|0.0000
|1.7452
|1616
|2006.02.17 04:19
|buy
|810
|4.73
|1.7349
|0.0000
|1.7449
|1617
|2006.02.17 04:26
|close
|810
|4.73
|1.7351
|0.0000
|1.7449
|9.46
|4065.02
|1618
|2006.02.17 04:26
|close
|809
|1.39
|1.7350
|0.0000
|1.7452
|-0.75
|4064.27
|1619
|2006.02.17 04:27
|close
|808
|0.41
|1.7351
|0.0000
|1.7455
|-1.04
|4063.23
|1620
|2006.02.17 04:27
|close
|807
|0.12
|1.7345
|0.0000
|1.7458
|-1.38
|4061.85
|1621
|2006.02.22 03:00
|sell
|811
|0.12
|1.7457
|0.0000
|1.7357
|1622
|2006.02.22 03:00
|sell
|812
|0.41
|1.7460
|0.0000
|1.7360
|1623
|2006.02.22 03:08
|sell
|813
|1.39
|1.7463
|0.0000
|1.7363
|1624
|2006.02.22 03:57
|sell
|814
|4.73
|1.7466
|0.0000
|1.7366
|1625
|2006.02.22 04:31
|close
|814
|4.73
|1.7464
|0.0000
|1.7366
|9.46
|4071.31
|1626
|2006.02.22 04:32
|close
|813
|1.39
|1.7465
|0.0000
|1.7363
|-2.78
|4068.53
|1627
|2006.02.22 04:32
|close
|812
|0.41
|1.7464
|0.0000
|1.7360
|-1.64
|4066.89
|1628
|2006.02.22 04:32
|close
|811
|0.12
|1.7467
|0.0000
|1.7357
|-1.20
|4065.69
|1629
|2006.02.22 20:00
|buy
|815
|0.12
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|1630
|2006.02.22 20:00
|buy
|816
|0.41
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1631
|2006.02.22 20:12
|buy
|817
|1.39
|1.7429
|0.0000
|1.7529
|1632
|2006.02.22 20:23
|buy
|818
|4.73
|1.7426
|0.0000
|1.7526
|1633
|2006.02.22 20:30
|close
|818
|4.73
|1.7428
|0.0000
|1.7526
|9.46
|4075.15
|1634
|2006.02.22 20:30
|close
|817
|1.39
|1.7427
|0.0000
|1.7529
|-2.78
|4072.37
|1635
|2006.02.22 20:30
|close
|816
|0.41
|1.7430
|0.0000
|1.7532
|-0.82
|4071.55
|1636
|2006.02.22 20:30
|close
|815
|0.12
|1.7429
|0.0000
|1.7534
|-0.60
|4070.95
|1637
|2006.02.23 21:00
|sell
|819
|0.12
|1.7519
|0.0000
|1.7419
|1638
|2006.02.23 22:02
|sell
|820
|0.41
|1.7523
|0.0000
|1.7423
|1639
|2006.02.23 22:20
|sell
|821
|1.39
|1.7527
|0.0000
|1.7427
|1640
|2006.02.24 01:24
|sell
|822
|4.73
|1.7530
|0.0000
|1.7430
|1641
|2006.02.24 01:34
|close
|822
|4.73
|1.7526
|0.0000
|1.7430
|18.92
|4089.87
|1642
|2006.02.24 01:34
|close
|821
|1.39
|1.7528
|0.0000
|1.7427
|-3.61
|4086.25
|1643
|2006.02.24 01:34
|close
|820
|0.41
|1.7530
|0.0000
|1.7423
|-3.53
|4082.73
|1644
|2006.02.24 01:35
|close
|819
|0.12
|1.7529
|0.0000
|1.7419
|-1.39
|4081.33
|1645
|2006.03.01 03:00
|sell
|823
|0.12
|1.7544
|0.0000
|1.7444
|1646
|2006.03.01 03:05
|sell
|824
|0.41
|1.7548
|0.0000
|1.7448
|1647
|2006.03.01 03:28
|sell
|825
|1.39
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1648
|2006.03.01 03:56
|sell
|826
|4.73
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1649
|2006.03.01 04:13
|close
|826
|4.73
|1.7552
|0.0000
|1.7454
|9.46
|4090.79
|1650
|2006.03.01 04:13
|close
|825
|1.39
|1.7553
|0.0000
|1.7451
|-2.78
|4088.01
|1651
|2006.03.01 04:14
|close
|824
|0.41
|1.7554
|0.0000
|1.7448
|-2.46
|4085.55
|1652
|2006.03.01 04:14
|close
|823
|0.12
|1.7553
|0.0000
|1.7444
|-1.08
|4084.47
|1653
|2006.03.07 21:00
|buy
|827
|0.12
|1.7362
|0.0000
|1.7462
|1654
|2006.03.07 21:45
|buy
|828
|0.41
|1.7358
|0.0000
|1.7458
|1655
|2006.03.07 23:50
|buy
|829
|1.39
|1.7354
|0.0000
|1.7454
|1656
|2006.03.07 23:50
|buy
|830
|4.73
|1.7352
|0.0000
|1.7452
|1657
|2006.03.07 23:51
|close
|830
|4.73
|1.7354
|0.0000
|1.7452
|9.46
|4093.93
|1658
|2006.03.07 23:51
|close
|829
|1.39
|1.7355
|0.0000
|1.7454
|1.39
|4095.32
|1659
|2006.03.07 23:51
|close
|828
|0.41
|1.7352
|0.0000
|1.7458
|-2.46
|4092.86
|1660
|2006.03.07 23:51
|close
|827
|0.12
|1.7353
|0.0000
|1.7462
|-1.08
|4091.78
|1661
|2006.03.08 21:00
|buy
|831
|0.12
|1.7375
|0.0000
|1.7475
|1662
|2006.03.08 21:01
|buy
|832
|0.41
|1.7371
|0.0000
|1.7471
|1663
|2006.03.08 21:01
|buy
|833
|1.39
|1.7368
|0.0000
|1.7468
|1664
|2006.03.09 00:55
|buy
|834
|4.73
|1.7365
|0.0000
|1.7465
|1665
|2006.03.09 01:02
|close
|834
|4.73
|1.7367
|0.0000
|1.7465
|9.46
|4101.24
|1666
|2006.03.09 01:03
|close
|833
|1.39
|1.7365
|0.0000
|1.7468
|1.92
|4103.16
|1667
|2006.03.09 01:03
|close
|832
|0.41
|1.7367
|0.0000
|1.7471
|0.16
|4103.32
|1668
|2006.03.09 01:04
|close
|831
|0.12
|1.7365
|0.0000
|1.7475
|-0.67
|4102.64
|1669
|2006.03.13 02:00
|buy
|835
|0.12
|1.7280
|0.0000
|1.7380
|1670
|2006.03.13 02:00
|buy
|836
|0.41
|1.7277
|0.0000
|1.7377
|1671
|2006.03.13 02:29
|buy
|837
|1.39
|1.7274
|0.0000
|1.7374
|1672
|2006.03.13 02:30
|buy
|838
|4.73
|1.7272
|0.0000
|1.7372
|1673
|2006.03.13 02:58
|close
|838
|4.73
|1.7274
|0.0000
|1.7372
|9.46
|4112.10
|1674
|2006.03.13 02:58
|close
|837
|1.39
|1.7271
|0.0000
|1.7374
|-4.17
|4107.93
|1675
|2006.03.13 02:58
|close
|836
|0.41
|1.7270
|0.0000
|1.7377
|-2.87
|4105.06
|1676
|2006.03.13 02:58
|close
|835
|0.12
|1.7267
|0.0000
|1.7380
|-1.56
|4103.50
|1677
|2006.03.15 02:00
|sell
|839
|0.12
|1.7458
|0.0000
|1.7358
|1678
|2006.03.15 02:01
|sell
|840
|0.41
|1.7461
|0.0000
|1.7361
|1679
|2006.03.15 02:02
|sell
|841
|1.39
|1.7464
|0.0000
|1.7364
|1680
|2006.03.15 02:06
|sell
|842
|4.73
|1.7467
|0.0000
|1.7367
|1681
|2006.03.15 02:07
|close
|842
|4.73
|1.7464
|0.0000
|1.7367
|14.19
|4117.69
|1682
|2006.03.15 02:07
|close
|841
|1.39
|1.7465
|0.0000
|1.7364
|-1.39
|4116.30
|1683
|2006.03.15 02:07
|close
|840
|0.41
|1.7460
|0.0000
|1.7361
|0.41
|4116.71
|1684
|2006.03.15 02:07
|close
|839
|0.12
|1.7462
|0.0000
|1.7358
|-0.48
|4116.23
|1685
|2006.03.16 03:00
|sell
|843
|0.12
|1.7471
|0.0000
|1.7371
|1686
|2006.03.16 03:16
|sell
|844
|0.41
|1.7474
|0.0000
|1.7374
|1687
|2006.03.16 03:41
|sell
|845
|1.39
|1.7477
|0.0000
|1.7377
|1688
|2006.03.16 08:59
|sell
|846
|4.73
|1.7480
|0.0000
|1.7380
|1689
|2006.03.16 08:59
|close
|846
|4.73
|1.7478
|0.0000
|1.7380
|9.46
|4125.69
|1690
|2006.03.16 08:59
|close
|845
|1.39
|1.7479
|0.0000
|1.7377
|-2.78
|4122.91
|1691
|2006.03.16 09:00
|close
|844
|0.41
|1.7480
|0.0000
|1.7374
|-2.46
|4120.45
|1692
|2006.03.16 09:00
|close
|843
|0.12
|1.7483
|0.0000
|1.7371
|-1.44
|4119.01
|1693
|2006.03.17 03:00
|sell
|847
|0.12
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1694
|2006.03.17 03:02
|sell
|848
|0.41
|1.7559
|0.0000
|1.7459
|1695
|2006.03.17 03:03
|sell
|849
|1.39
|1.7563
|0.0000
|1.7463
|1696
|2006.03.17 05:10
|sell
|850
|4.73
|1.7566
|0.0000
|1.7466
|1697
|2006.03.17 05:28
|close
|850
|4.73
|1.7563
|0.0000
|1.7466
|14.19
|4133.20
|1698
|2006.03.17 05:28
|close
|849
|1.39
|1.7562
|0.0000
|1.7463
|1.39
|4134.59
|1699
|2006.03.17 05:28
|close
|848
|0.41
|1.7565
|0.0000
|1.7459
|-2.46
|4132.13
|1700
|2006.03.17 05:29
|close
|847
|0.12
|1.7564
|0.0000
|1.7456
|-0.96
|4131.17
|1701
|2006.03.20 00:01
|sell
|851
|0.12
|1.7553
|0.0000
|1.7453
|1702
|2006.03.20 00:02
|sell
|852
|0.41
|1.7556
|0.0000
|1.7456
|1703
|2006.03.20 00:05
|sell
|853
|1.39
|1.7559
|0.0000
|1.7459
|1704
|2006.03.20 00:07
|sell
|854
|4.73
|1.7563
|0.0000
|1.7463
|1705
|2006.03.20 00:07
|close
|854
|4.73
|1.7561
|0.0000
|1.7463
|9.46
|4140.63
|1706
|2006.03.20 00:07
|close
|853
|1.39
|1.7562
|0.0000
|1.7459
|-4.17
|4136.46
|1707
|2006.03.20 00:08
|close
|852
|0.41
|1.7563
|0.0000
|1.7456
|-2.87
|4133.59
|1708
|2006.03.20 00:08
|close
|851
|0.12
|1.7568
|0.0000
|1.7453
|-1.80
|4131.79
|1709
|2006.03.21 01:00
|sell
|855
|0.12
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1710
|2006.03.21 17:59
|t/p
|855
|0.12
|1.7454
|0.0000
|1.7454
|12.00
|4143.79
|1711
|2006.03.21 23:00
|buy
|856
|0.12
|1.7482
|0.0000
|1.7582
|1712
|2006.03.21 23:02
|buy
|857
|0.41
|1.7479
|0.0000
|1.7579
|1713
|2006.03.21 23:07
|buy
|858
|1.39
|1.7476
|0.0000
|1.7576
|1714
|2006.03.22 01:27
|buy
|859
|4.73
|1.7473
|0.0000
|1.7573
|1715
|2006.03.22 01:28
|close
|859
|4.73
|1.7475
|0.0000
|1.7573
|9.46
|4153.25
|1716
|2006.03.22 01:28
|close
|858
|1.39
|1.7473
|0.0000
|1.7576
|-2.14
|4151.11
|1717
|2006.03.22 01:28
|close
|857
|0.41
|1.7472
|0.0000
|1.7579
|-2.27
|4148.84
|1718
|2006.03.22 01:28
|close
|856
|0.12
|1.7470
|0.0000
|1.7582
|-1.26
|4147.58
|1719
|2006.03.28 22:00
|sell
|860
|0.12
|1.7434
|0.0000
|1.7334
|1720
|2006.03.28 22:00
|sell
|861
|0.41
|1.7437
|0.0000
|1.7337
|1721
|2006.03.28 22:01
|sell
|862
|1.39
|1.7441
|0.0000
|1.7341
|1722
|2006.03.28 22:01
|sell
|863
|4.73
|1.7444
|0.0000
|1.7344
|1723
|2006.03.28 22:10
|close
|863
|4.73
|1.7442
|0.0000
|1.7344
|9.46
|4157.04
|1724
|2006.03.28 22:10
|close
|862
|1.39
|1.7445
|0.0000
|1.7341
|-5.56
|4151.48
|1725
|2006.03.28 22:11
|close
|861
|0.41
|1.7447
|0.0000
|1.7337
|-4.10
|4147.38
|1726
|2006.03.28 22:11
|close
|860
|0.12
|1.7444
|0.0000
|1.7334
|-1.20
|4146.18
|1727
|2006.03.29 22:00
|buy
|864
|0.12
|1.7347
|0.0000
|1.7447
|1728
|2006.03.29 22:00
|buy
|865
|0.41
|1.7344
|0.0000
|1.7444
|1729
|2006.03.29 23:52
|buy
|866
|1.39
|1.7341
|0.0000
|1.7441
|1730
|2006.03.29 23:57
|buy
|867
|4.73
|1.7338
|0.0000
|1.7438
|1731
|2006.03.29 23:58
|close
|867
|4.73
|1.7340
|0.0000
|1.7438
|9.46
|4155.64
|1732
|2006.03.29 23:58
|close
|866
|1.39
|1.7339
|0.0000
|1.7441
|-2.78
|4152.86
|1733
|2006.03.29 23:58
|close
|865
|0.41
|1.7342
|0.0000
|1.7444
|-0.82
|4152.04
|1734
|2006.03.29 23:58
|close
|864
|0.12
|1.7341
|0.0000
|1.7447
|-0.72
|4151.32
|1735
|2006.03.31 23:00
|buy
|868
|0.12
|1.7376
|0.0000
|1.7476
|1736
|2006.03.31 23:37
|buy
|869
|0.41
|1.7372
|0.0000
|1.7472
|1737
|2006.04.03 00:02
|buy
|870
|1.39
|1.7369
|0.0000
|1.7469
|1738
|2006.04.03 01:30
|buy
|871
|4.73
|1.7366
|0.0000
|1.7466
|1739
|2006.04.03 01:38
|close
|871
|4.73
|1.7368
|0.0000
|1.7466
|9.46
|4160.78
|1740
|2006.04.03 01:38
|close
|870
|1.39
|1.7369
|0.0000
|1.7469
|0.00
|4160.78
|1741
|2006.04.03 01:38
|close
|869
|0.41
|1.7366
|0.0000
|1.7472
|-1.86
|4158.92
|1742
|2006.04.03 01:38
|close
|868
|0.12
|1.7367
|0.0000
|1.7476
|-0.90
|4158.01
|1743
|2006.04.05 00:01
|sell
|872
|0.12
|1.7551
|0.0000
|1.7451
|1744
|2006.04.05 00:01
|sell
|873
|0.41
|1.7554
|0.0000
|1.7454
|1745
|2006.04.05 00:08
|sell
|874
|1.39
|1.7557
|0.0000
|1.7457
|1746
|2006.04.05 00:23
|sell
|875
|4.73
|1.7560
|0.0000
|1.7460
|1747
|2006.04.05 00:33
|close
|875
|4.73
|1.7557
|0.0000
|1.7460
|14.19
|4172.20
|1748
|2006.04.05 00:34
|close
|874
|1.39
|1.7558
|0.0000
|1.7457
|-1.39
|4170.81
|1749
|2006.04.05 00:34
|close
|873
|0.41
|1.7557
|0.0000
|1.7454
|-1.23
|4169.58
|1750
|2006.04.05 00:34
|close
|872
|0.12
|1.7556
|0.0000
|1.7451
|-0.60
|4168.98
|1751
|2006.04.10 02:00
|buy
|876
|0.13
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1752
|2006.04.10 08:33
|buy
|877
|0.44
|1.7428
|0.0000
|1.7528
|1753
|2006.04.10 17:18
|buy
|878
|1.50
|1.7424
|0.0000
|1.7524
|1754
|2006.04.10 17:21
|buy
|879
|5.10
|1.7419
|0.0000
|1.7519
|1755
|2006.04.10 17:24
|close
|879
|5.10
|1.7421
|0.0000
|1.7519
|10.20
|4179.18
|1756
|2006.04.10 17:24
|close
|878
|1.50
|1.7420
|0.0000
|1.7524
|-6.00
|4173.18
|1757
|2006.04.10 17:24
|close
|877
|0.44
|1.7418
|0.0000
|1.7528
|-4.40
|4168.78
|1758
|2006.04.10 17:24
|close
|876
|0.13
|1.7417
|0.0000
|1.7532
|-1.95
|4166.83
|1759
|2006.04.11 00:01
|buy
|880
|0.13
|1.7441
|0.0000
|1.7541
|1760
|2006.04.11 00:07
|buy
|881
|0.44
|1.7437
|0.0000
|1.7537
|1761
|2006.04.11 00:32
|buy
|882
|1.50
|1.7434
|0.0000
|1.7534
|1762
|2006.04.11 00:39
|buy
|883
|5.10
|1.7432
|0.0000
|1.7532
|1763
|2006.04.11 00:39
|close
|883
|5.10
|1.7434
|0.0000
|1.7532
|10.20
|4177.03
|1764
|2006.04.11 00:39
|close
|882
|1.50
|1.7433
|0.0000
|1.7534
|-1.50
|4175.53
|1765
|2006.04.11 00:39
|close
|881
|0.44
|1.7432
|0.0000
|1.7537
|-2.20
|4173.33
|1766
|2006.04.11 00:40
|close
|880
|0.13
|1.7431
|0.0000
|1.7541
|-1.30
|4172.03
|1767
|2006.04.14 02:00
|sell
|884
|0.13
|1.7517
|0.0000
|1.7417
|1768
|2006.04.14 02:05
|sell
|885
|0.44
|1.7520
|0.0000
|1.7420
|1769
|2006.04.14 02:06
|sell
|886
|1.50
|1.7524
|0.0000
|1.7424
|1770
|2006.04.14 08:01
|sell
|887
|5.10
|1.7528
|0.0000
|1.7428
|1771
|2006.04.14 08:05
|close
|887
|5.10
|1.7526
|0.0000
|1.7428
|10.20
|4182.23
|1772
|2006.04.14 08:06
|close
|886
|1.50
|1.7527
|0.0000
|1.7424
|-4.50
|4177.73
|1773
|2006.04.14 08:06
|close
|885
|0.44
|1.7526
|0.0000
|1.7420
|-2.64
|4175.09
|1774
|2006.04.14 08:06
|close
|884
|0.13
|1.7527
|0.0000
|1.7417
|-1.30
|4173.79
|1775
|2006.04.18 00:01
|sell
|888
|0.13
|1.7704
|0.0000
|1.7604
|1776
|2006.04.18 00:02
|sell
|889
|0.44
|1.7708
|0.0000
|1.7608
|1777
|2006.04.18 02:08
|sell
|890
|1.50
|1.7712
|0.0000
|1.7612
|1778
|2006.04.18 02:09
|sell
|891
|5.10
|1.7715
|0.0000
|1.7615
|1779
|2006.04.18 02:25
|close
|891
|5.10
|1.7712
|0.0000
|1.7615
|15.30
|4189.09
|1780
|2006.04.18 02:25
|close
|890
|1.50
|1.7713
|0.0000
|1.7612
|-1.50
|4187.59
|1781
|2006.04.18 02:25
|close
|889
|0.44
|1.7708
|0.0000
|1.7608
|0.00
|4187.59
|1782
|2006.04.18 02:25
|close
|888
|0.13
|1.7710
|0.0000
|1.7604
|-0.78
|4186.81
|1783
|2006.04.20 02:00
|sell
|892
|0.13
|1.7910
|0.0000
|1.7810
|1784
|2006.04.20 02:00
|sell
|893
|0.44
|1.7913
|0.0000
|1.7813
|1785
|2006.04.20 02:00
|sell
|894
|1.50
|1.7915
|0.0000
|1.7815
|1786
|2006.04.20 12:42
|t/p
|893
|0.44
|1.7813
|0.0000
|1.7813
|44.00
|4230.81
|1787
|2006.04.20 12:42
|t/p
|894
|1.50
|1.7815
|0.0000
|1.7815
|150.00
|4380.81
|1788
|2006.04.20 12:42
|close
|892
|0.13
|1.7812
|0.0000
|1.7810
|12.74
|4393.55
|1789
|2006.04.25 00:01
|sell
|895
|0.13
|1.7862
|0.0000
|1.7762
|1790
|2006.04.25 00:02
|sell
|896
|0.44
|1.7869
|0.0000
|1.7769
|1791
|2006.04.25 00:36
|sell
|897
|1.50
|1.7873
|0.0000
|1.7773
|1792
|2006.04.25 00:41
|sell
|898
|5.10
|1.7877
|0.0000
|1.7777
|1793
|2006.04.25 00:42
|close
|898
|5.10
|1.7874
|0.0000
|1.7777
|15.30
|4408.85
|1794
|2006.04.25 00:42
|close
|897
|1.50
|1.7875
|0.0000
|1.7773
|-3.00
|4405.85
|1795
|2006.04.25 00:43
|close
|896
|0.44
|1.7876
|0.0000
|1.7769
|-3.08
|4402.77
|1796
|2006.04.25 00:43
|close
|895
|0.13
|1.7871
|0.0000
|1.7762
|-1.17
|4401.60
|1797
|2006.04.26 00:01
|sell
|899
|0.13
|1.7876
|0.0000
|1.7776
|1798
|2006.04.26 00:04
|sell
|900
|0.44
|1.7880
|0.0000
|1.7780
|1799
|2006.04.26 01:47
|sell
|901
|1.50
|1.7883
|0.0000
|1.7783
|1800
|2006.04.26 02:36
|sell
|902
|5.10
|1.7886
|0.0000
|1.7786
|1801
|2006.04.26 03:20
|close
|902
|5.10
|1.7884
|0.0000
|1.7786
|10.20
|4411.80
|1802
|2006.04.26 03:20
|close
|901
|1.50
|1.7886
|0.0000
|1.7783
|-4.50
|4407.30
|1803
|2006.04.26 03:21
|close
|900
|0.44
|1.7885
|0.0000
|1.7780
|-2.20
|4405.10
|1804
|2006.04.26 03:21
|close
|899
|0.13
|1.7884
|0.0000
|1.7776
|-1.04
|4404.06
|1805
|2006.05.01 03:00
|sell
|903
|0.13
|1.8233
|0.0000
|1.8133
|1806
|2006.05.01 03:10
|sell
|904
|0.44
|1.8236
|0.0000
|1.8136
|1807
|2006.05.01 04:03
|sell
|905
|1.50
|1.8239
|0.0000
|1.8139
|1808
|2006.05.01 04:15
|sell
|906
|5.10
|1.8242
|0.0000
|1.8142
|1809
|2006.05.01 04:15
|close
|906
|5.10
|1.8240
|0.0000
|1.8142
|10.20
|4414.26
|1810
|2006.05.01 04:15
|close
|905
|1.50
|1.8241
|0.0000
|1.8139
|-3.00
|4411.26
|1811
|2006.05.01 04:15
|close
|904
|0.44
|1.8244
|0.0000
|1.8136
|-3.52
|4407.74
|1812
|2006.05.01 04:16
|close
|903
|0.13
|1.8245
|0.0000
|1.8133
|-1.56
|4406.18
|1813
|2006.05.03 01:00
|sell
|907
|0.13
|1.8387
|0.0000
|1.8287
|1814
|2006.05.03 01:00
|sell
|908
|0.44
|1.8390
|0.0000
|1.8290
|1815
|2006.05.03 03:12
|sell
|909
|1.50
|1.8393
|0.0000
|1.8293
|1816
|2006.05.03 03:23
|sell
|910
|5.10
|1.8396
|0.0000
|1.8296
|1817
|2006.05.03 03:23
|close
|910
|5.10
|1.8394
|0.0000
|1.8296
|10.20
|4416.38
|1818
|2006.05.03 03:24
|close
|909
|1.50
|1.8395
|0.0000
|1.8293
|-3.00
|4413.38
|1819
|2006.05.03 03:24
|close
|908
|0.44
|1.8396
|0.0000
|1.8290
|-2.64
|4410.74
|1820
|2006.05.03 03:24
|close
|907
|0.13
|1.8397
|0.0000
|1.8287
|-1.30
|4409.44
|1821
|2006.05.08 03:00
|sell
|911
|0.13
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|1822
|2006.05.08 03:00
|sell
|912
|0.44
|1.8609
|0.0000
|1.8509
|1823
|2006.05.08 03:08
|sell
|913
|1.50
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|1824
|2006.05.08 03:09
|sell
|914
|5.10
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|1825
|2006.05.08 03:10
|close
|914
|5.10
|1.8611
|0.0000
|1.8516
|25.50
|4434.94
|1826
|2006.05.08 03:10
|close
|913
|1.50
|1.8610
|0.0000
|1.8513
|4.50
|4439.44
|1827
|2006.05.08 03:10
|close
|912
|0.44
|1.8614
|0.0000
|1.8509
|-2.20
|4437.24
|1828
|2006.05.08 03:10
|close
|911
|0.13
|1.8613
|0.0000
|1.8505
|-1.04
|4436.20
|1829
|2006.05.10 23:00
|sell
|915
|0.13
|1.8636
|0.0000
|1.8536
|1830
|2006.05.10 23:00
|sell
|916
|0.44
|1.8639
|0.0000
|1.8539
|1831
|2006.05.10 23:03
|sell
|917
|1.50
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|1832
|2006.05.10 23:05
|sell
|918
|5.10
|1.8646
|0.0000
|1.8546
|1833
|2006.05.10 23:06
|close
|918
|5.10
|1.8643
|0.0000
|1.8546
|15.30
|4451.50
|1834
|2006.05.10 23:06
|close
|917
|1.50
|1.8645
|0.0000
|1.8541
|-6.00
|4445.50
|1835
|2006.05.10 23:06
|close
|916
|0.44
|1.8644
|0.0000
|1.8539
|-2.20
|4443.30
|1836
|2006.05.10 23:06
|close
|915
|0.13
|1.8645
|0.0000
|1.8536
|-1.17
|4442.13
|1837
|2006.05.19 21:00
|buy
|919
|0.13
|1.8780
|0.0000
|1.8880
|1838
|2006.05.19 21:00
|buy
|920
|0.44
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|1839
|2006.05.22 00:03
|buy
|921
|1.50
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|1840
|2006.05.22 01:18
|buy
|922
|5.10
|1.8770
|0.0000
|1.8870
|1841
|2006.05.22 12:10
|close
|922
|5.10
|1.8772
|0.0000
|1.8870
|10.20
|4452.33
|1842
|2006.05.22 12:10
|close
|921
|1.50
|1.8770
|0.0000
|1.8873
|-4.50
|4447.83
|1843
|2006.05.22 12:11
|close
|920
|0.44
|1.8768
|0.0000
|1.8876
|-2.88
|4444.95
|1844
|2006.05.22 12:11
|close
|919
|0.13
|1.8769
|0.0000
|1.8880
|-1.24
|4443.71
|1845
|2006.05.23 23:00
|sell
|923
|0.13
|1.8800
|0.0000
|1.8700
|1846
|2006.05.23 23:00
|sell
|924
|0.44
|1.8802
|0.0000
|1.8702
|1847
|2006.05.23 23:03
|sell
|925
|1.50
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|1848
|2006.05.23 23:04
|sell
|926
|5.10
|1.8808
|0.0000
|1.8708
|1849
|2006.05.23 23:05
|close
|926
|5.10
|1.8804
|0.0000
|1.8708
|20.40
|4464.11
|1850
|2006.05.23 23:05
|close
|925
|1.50
|1.8806
|0.0000
|1.8705
|-1.50
|4462.61
|1851
|2006.05.23 23:05
|close
|924
|0.44
|1.8805
|0.0000
|1.8702
|-1.32
|4461.29
|1852
|2006.05.23 23:05
|close
|923
|0.13
|1.8807
|0.0000
|1.8700
|-0.91
|4460.38
|1853
|2006.05.29 02:00
|buy
|927
|0.13
|1.8590
|0.0000
|1.8690
|1854
|2006.05.29 02:12
|buy
|928
|0.44
|1.8587
|0.0000
|1.8687
|1855
|2006.05.29 02:16
|buy
|929
|1.50
|1.8583
|0.0000
|1.8683
|1856
|2006.05.29 17:12
|buy
|930
|5.10
|1.8581
|0.0000
|1.8681
|1857
|2006.05.29 17:14
|close
|930
|5.10
|1.8583
|0.0000
|1.8681
|10.20
|4470.58
|1858
|2006.05.29 17:14
|close
|929
|1.50
|1.8579
|0.0000
|1.8683
|-6.00
|4464.58
|1859
|2006.05.29 17:15
|close
|928
|0.44
|1.8580
|0.0000
|1.8687
|-3.08
|4461.50
|1860
|2006.05.29 17:15
|close
|927
|0.13
|1.8582
|0.0000
|1.8690
|-1.04
|4460.46
|1861
|2006.05.29 23:00
|buy
|931
|0.13
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|1862
|2006.05.29 23:00
|buy
|932
|0.44
|1.8602
|0.0000
|1.8702
|1863
|2006.05.29 23:01
|buy
|933
|1.50
|1.8597
|0.0000
|1.8697
|1864
|2006.05.29 23:34
|buy
|934
|5.10
|1.8594
|0.0000
|1.8694
|1865
|2006.05.29 23:35
|close
|934
|5.10
|1.8597
|0.0000
|1.8694
|15.30
|4475.76
|1866
|2006.05.29 23:35
|close
|933
|1.50
|1.8596
|0.0000
|1.8697
|-1.50
|4474.26
|1867
|2006.05.29 23:35
|close
|932
|0.44
|1.8595
|0.0000
|1.8702
|-3.08
|4471.18
|1868
|2006.05.29 23:35
|close
|931
|0.13
|1.8596
|0.0000
|1.8704
|-1.04
|4470.14
|1869
|2006.05.31 00:01
|sell
|935
|0.13
|1.8835
|0.0000
|1.8735
|1870
|2006.05.31 06:22
|sell
|936
|0.44
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|1871
|2006.05.31 06:22
|sell
|937
|1.50
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|1872
|2006.05.31 06:23
|sell
|938
|5.10
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|1873
|2006.05.31 06:23
|close
|938
|5.10
|1.8844
|0.0000
|1.8746
|10.20
|4480.34
|1874
|2006.05.31 06:23
|close
|937
|1.50
|1.8845
|0.0000
|1.8742
|-4.50
|4475.84
|1875
|2006.05.31 06:24
|close
|936
|0.44
|1.8846
|0.0000
|1.8739
|-3.08
|4472.76
|1876
|2006.05.31 06:24
|close
|935
|0.13
|1.8845
|0.0000
|1.8735
|-1.30
|4471.46
|1877
|2006.06.05 03:00
|sell
|939
|0.13
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|1878
|2006.06.05 03:00
|sell
|940
|0.44
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|1879
|2006.06.05 03:17
|sell
|941
|1.50
|1.8841
|0.0000
|1.8741
|1880
|2006.06.05 03:20
|sell
|942
|5.10
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|1881
|2006.06.05 03:20
|close
|942
|5.10
|1.8842
|0.0000
|1.8744
|10.20
|4481.66
|1882
|2006.06.05 03:20
|close
|941
|1.50
|1.8843
|0.0000
|1.8741
|-3.00
|4478.66
|1883
|2006.06.05 03:20
|close
|940
|0.44
|1.8847
|0.0000
|1.8739
|-3.52
|4475.14
|1884
|2006.06.05 03:21
|close
|939
|0.13
|1.8846
|0.0000
|1.8736
|-1.30
|4473.84
|1885
|2006.06.07 02:00
|buy
|943
|0.13
|1.8610
|0.0000
|1.8710
|1886
|2006.06.07 07:56
|buy
|944
|0.44
|1.8607
|0.0000
|1.8707
|1887
|2006.06.07 07:57
|buy
|945
|1.50
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|1888
|2006.06.07 07:58
|buy
|946
|5.10
|1.8601
|0.0000
|1.8701
|1889
|2006.06.07 07:58
|close
|946
|5.10
|1.8603
|0.0000
|1.8701
|10.20
|4484.04
|1890
|2006.06.07 07:58
|close
|945
|1.50
|1.8602
|0.0000
|1.8704
|-3.00
|4481.04
|1891
|2006.06.07 07:58
|close
|944
|0.44
|1.8601
|0.0000
|1.8707
|-2.64
|4478.40
|1892
|2006.06.07 07:59
|close
|943
|0.13
|1.8600
|0.0000
|1.8710
|-1.30
|4477.10
|1893
|2006.06.08 00:01
|buy
|947
|0.13
|1.8577
|0.0000
|1.8677
|1894
|2006.06.08 00:02
|buy
|948
|0.44
|1.8574
|0.0000
|1.8674
|1895
|2006.06.08 00:11
|buy
|949
|1.50
|1.8570
|0.0000
|1.8670
|1896
|2006.06.08 00:12
|buy
|950
|5.10
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|1897
|2006.06.08 00:12
|close
|950
|5.10
|1.8570
|0.0000
|1.8667
|15.30
|4492.40
|1898
|2006.06.08 00:12
|close
|949
|1.50
|1.8569
|0.0000
|1.8670
|-1.50
|4490.90
|1899
|2006.06.08 00:12
|close
|948
|0.44
|1.8566
|0.0000
|1.8674
|-3.52
|4487.38
|1900
|2006.06.08 00:13
|close
|947
|0.13
|1.8564
|0.0000
|1.8677
|-1.69
|4485.69
|1901
|2006.06.08 23:00
|buy
|951
|0.13
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|1902
|2006.06.08 23:02
|buy
|952
|0.44
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|1903
|2006.06.09 00:32
|buy
|953
|1.50
|1.8421
|0.0000
|1.8521
|1904
|2006.06.09 08:14
|buy
|954
|5.10
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|1905
|2006.06.09 08:15
|close
|954
|5.10
|1.8418
|0.0000
|1.8516
|10.20
|4495.89
|1906
|2006.06.09 08:15
|close
|953
|1.50
|1.8417
|0.0000
|1.8521
|-6.00
|4489.89
|1907
|2006.06.09 08:16
|close
|952
|0.44
|1.8415
|0.0000
|1.8524
|-3.32
|4486.57
|1908
|2006.06.09 08:16
|close
|951
|0.13
|1.8418
|0.0000
|1.8528
|-1.11
|4485.46
|1909
|2006.06.13 00:01
|sell
|955
|0.13
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|1910
|2006.06.13 00:03
|sell
|956
|0.44
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|1911
|2006.06.13 02:18
|sell
|957
|1.50
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|1912
|2006.06.13 02:19
|sell
|958
|5.10
|1.8434
|0.0000
|1.8334
|1913
|2006.06.13 02:19
|close
|958
|5.10
|1.8432
|0.0000
|1.8334
|10.20
|4495.66
|1914
|2006.06.13 02:20
|close
|957
|1.50
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|0.00
|4495.66
|1915
|2006.06.13 02:20
|close
|956
|0.44
|1.8432
|0.0000
|1.8327
|-2.20
|4493.46
|1916
|2006.06.13 02:20
|close
|955
|0.13
|1.8431
|0.0000
|1.8321
|-1.30
|4492.16
|1917
|2006.06.14 23:00
|sell
|959
|0.13
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|1918
|2006.06.14 23:14
|sell
|960
|0.44
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|1919
|2006.06.14 23:15
|sell
|961
|1.50
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|1920
|2006.06.15 00:03
|sell
|962
|5.10
|1.8439
|0.0000
|1.8339
|1921
|2006.06.15 02:08
|close
|962
|5.10
|1.8433
|0.0000
|1.8339
|30.60
|4522.76
|1922
|2006.06.15 02:08
|close
|961
|1.50
|1.8435
|0.0000
|1.8336
|-5.70
|4517.06
|1923
|2006.06.15 02:09
|close
|960
|0.44
|1.8436
|0.0000
|1.8332
|-3.87
|4513.19
|1924
|2006.06.15 02:09
|close
|959
|0.13
|1.8430
|0.0000
|1.8328
|-0.88
|4512.31
|1925
|2006.06.15 20:00
|sell
|963
|0.14
|1.8479
|0.0000
|1.8379
|1926
|2006.06.15 20:01
|sell
|964
|0.48
|1.8482
|0.0000
|1.8382
|1927
|2006.06.15 20:34
|sell
|965
|1.63
|1.8485
|0.0000
|1.8385
|1928
|2006.06.15 20:42
|sell
|966
|5.54
|1.8488
|0.0000
|1.8388
|1929
|2006.06.15 20:42
|close
|966
|5.54
|1.8486
|0.0000
|1.8388
|11.08
|4523.39
|1930
|2006.06.15 20:42
|close
|965
|1.63
|1.8487
|0.0000
|1.8385
|-3.26
|4520.13
|1931
|2006.06.15 20:42
|close
|964
|0.48
|1.8489
|0.0000
|1.8382
|-3.36
|4516.77
|1932
|2006.06.15 20:43
|close
|963
|0.14
|1.8488
|0.0000
|1.8379
|-1.26
|4515.51
|1933
|2006.06.20 00:01
|buy
|967
|0.14
|1.8409
|0.0000
|1.8509
|1934
|2006.06.20 00:01
|buy
|968
|0.48
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|1935
|2006.06.20 00:08
|buy
|969
|1.63
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|1936
|2006.06.20 00:20
|buy
|970
|5.54
|1.8400
|0.0000
|1.8500
|1937
|2006.06.20 00:20
|close
|970
|5.54
|1.8403
|0.0000
|1.8500
|16.62
|4532.13
|1938
|2006.06.20 00:20
|close
|969
|1.63
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|0.00
|4532.13
|1939
|2006.06.20 00:20
|close
|968
|0.48
|1.8400
|0.0000
|1.8506
|-2.88
|4529.25
|1940
|2006.06.20 00:21
|close
|967
|0.14
|1.8401
|0.0000
|1.8509
|-1.12
|4528.13
|1941
|2006.06.23 01:00
|buy
|971
|0.14
|1.8285
|0.0000
|1.8385
|1942
|2006.06.23 01:43
|buy
|972
|0.48
|1.8282
|0.0000
|1.8382
|1943
|2006.06.23 02:07
|buy
|973
|1.63
|1.8280
|0.0000
|1.8380
|1944
|2006.06.23 03:40
|buy
|974
|5.54
|1.8276
|0.0000
|1.8376
|1945
|2006.06.23 03:44
|close
|974
|5.54
|1.8278
|0.0000
|1.8376
|11.08
|4539.21
|1946
|2006.06.23 03:44
|close
|973
|1.63
|1.8276
|0.0000
|1.8380
|-6.52
|4532.69
|1947
|2006.06.23 03:44
|close
|972
|0.48
|1.8274
|0.0000
|1.8382
|-3.84
|4528.85
|1948
|2006.06.23 03:44
|close
|971
|0.14
|1.8275
|0.0000
|1.8385
|-1.40
|4527.45
|1949
|2006.06.23 21:00
|buy
|975
|0.14
|1.8200
|0.0000
|1.8300
|1950
|2006.06.23 21:00
|buy
|976
|0.48
|1.8198
|0.0000
|1.8298
|1951
|2006.06.23 21:00
|buy
|977
|1.63
|1.8194
|0.0000
|1.8294
|1952
|2006.06.23 21:22
|buy
|978
|5.54
|1.8191
|0.0000
|1.8291
|1953
|2006.06.26 00:46
|close
|978
|5.54
|1.8193
|0.0000
|1.8291
|19.17
|4546.62
|1954
|2006.06.26 00:46
|close
|977
|1.63
|1.8192
|0.0000
|1.8294
|-0.88
|4545.74
|1955
|2006.06.26 00:46
|close
|976
|0.48
|1.8191
|0.0000
|1.8298
|-2.66
|4543.08
|1956
|2006.06.26 00:46
|close
|975
|0.14
|1.8194
|0.0000
|1.8300
|-0.64
|4542.44
|1957
|2006.06.28 23:00
|buy
|979
|0.14
|1.8191
|0.0000
|1.8291
|1958
|2006.06.28 23:52
|buy
|980
|0.48
|1.8188
|0.0000
|1.8288
|1959
|2006.06.28 23:57
|buy
|981
|1.63
|1.8185
|0.0000
|1.8285
|1960
|2006.06.29 00:04
|buy
|982
|5.54
|1.8181
|0.0000
|1.8281
|1961
|2006.06.29 02:29
|close
|982
|5.54
|1.8183
|0.0000
|1.8281
|11.08
|4553.52
|1962
|2006.06.29 02:29
|close
|981
|1.63
|1.8182
|0.0000
|1.8285
|2.25
|4555.77
|1963
|2006.06.29 02:29
|close
|980
|0.48
|1.8181
|0.0000
|1.8288
|-1.26
|4554.51
|1964
|2006.06.29 02:30
|close
|979
|0.14
|1.8179
|0.0000
|1.8291
|-1.07
|4553.45
|1965
|2006.06.29 21:00
|buy
|983
|0.14
|1.8301
|0.0000
|1.8401
|1966
|2006.06.29 21:00
|buy
|984
|0.48
|1.8298
|0.0000
|1.8398
|1967
|2006.06.29 21:01
|buy
|985
|1.63
|1.8295
|0.0000
|1.8395
|1968
|2006.06.29 21:01
|buy
|986
|5.54
|1.8290
|0.0000
|1.8390
|1969
|2006.06.29 21:02
|close
|986
|5.54
|1.8293
|0.0000
|1.8390
|16.62
|4570.07
|1970
|2006.06.29 21:02
|close
|985
|1.63
|1.8292
|0.0000
|1.8395
|-4.89
|4565.18
|1971
|2006.06.29 21:02
|close
|984
|0.48
|1.8296
|0.0000
|1.8398
|-0.96
|4564.22
|1972
|2006.06.29 21:02
|close
|983
|0.14
|1.8294
|0.0000
|1.8401
|-0.98
|4563.24
|1973
|2006.07.03 01:00
|sell
|987
|0.14
|1.8473
|0.0000
|1.8373
|1974
|2006.07.03 01:00
|sell
|988
|0.48
|1.8476
|0.0000
|1.8376
|1975
|2006.07.03 01:07
|sell
|989
|1.63
|1.8478
|0.0000
|1.8378
|1976
|2006.07.03 02:00
|sell
|990
|5.54
|1.8481
|0.0000
|1.8381
|1977
|2006.07.03 02:00
|close
|990
|5.54
|1.8477
|0.0000
|1.8381
|22.16
|4585.40
|1978
|2006.07.03 02:00
|close
|989
|1.63
|1.8479
|0.0000
|1.8378
|-1.63
|4583.77
|1979
|2006.07.03 02:00
|close
|988
|0.48
|1.8478
|0.0000
|1.8376
|-0.96
|4582.81
|1980
|2006.07.03 02:01
|close
|987
|0.14
|1.8480
|0.0000
|1.8373
|-0.98
|4581.83
|1981
|2006.07.04 22:00
|sell
|991
|0.14
|1.8460
|0.0000
|1.8360
|1982
|2006.07.04 22:08
|sell
|992
|0.48
|1.8467
|0.0000
|1.8367
|1983
|2006.07.04 22:43
|sell
|993
|1.63
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|1984
|2006.07.05 07:20
|sell
|994
|5.54
|1.8475
|0.0000
|1.8375
|1985
|2006.07.05 07:21
|close
|994
|5.54
|1.8472
|0.0000
|1.8375
|16.62
|4598.45
|1986
|2006.07.05 07:21
|close
|993
|1.63
|1.8473
|0.0000
|1.8372
|-4.24
|4594.21
|1987
|2006.07.05 07:21
|close
|992
|0.48
|1.8474
|0.0000
|1.8367
|-4.13
|4590.08
|1988
|2006.07.05 07:21
|close
|991
|0.14
|1.8476
|0.0000
|1.8360
|-2.46
|4587.62
|1989
|2006.07.06 02:00
|buy
|995
|0.14
|1.8357
|0.0000
|1.8457
|1990
|2006.07.06 02:00
|buy
|996
|0.48
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1991
|2006.07.06 02:27
|buy
|997
|1.63
|1.8351
|0.0000
|1.8451
|1992
|2006.07.06 02:48
|buy
|998
|5.54
|1.8348
|0.0000
|1.8448
|1993
|2006.07.06 02:49
|close
|998
|5.54
|1.8350
|0.0000
|1.8448
|11.08
|4598.70
|1994
|2006.07.06 02:49
|close
|997
|1.63
|1.8349
|0.0000
|1.8451
|-3.26
|4595.44
|1995
|2006.07.06 02:50
|close
|996
|0.48
|1.8348
|0.0000
|1.8454
|-2.88
|4592.56
|1996
|2006.07.06 02:50
|close
|995
|0.14
|1.8347
|0.0000
|1.8457
|-1.40
|4591.16
|1997
|2006.07.10 01:00
|sell
|999
|0.14
|1.8497
|0.0000
|1.8397
|1998
|2006.07.10 01:01
|sell
|1000
|0.48
|1.8499
|0.0000
|1.8399
|1999
|2006.07.10 01:14
|sell
|1001
|1.63
|1.8502
|0.0000
|1.8402
|2000
|2006.07.10 01:28
|sell
|1002
|5.54
|1.8505
|0.0000
|1.8405
|2001
|2006.07.10 01:45
|close
|1002
|5.54
|1.8503
|0.0000
|1.8405
|11.08
|4602.24
|2002
|2006.07.10 01:45
|close
|1001
|1.63
|1.8504
|0.0000
|1.8402
|-3.26
|4598.98
|2003
|2006.07.10 01:45
|close
|1000
|0.48
|1.8505
|0.0000
|1.8399
|-2.88
|4596.10
|2004
|2006.07.10 01:46
|close
|999
|0.14
|1.8504
|0.0000
|1.8397
|-0.98
|4595.12
|2005
|2006.07.11 01:00
|buy
|1003
|0.14
|1.8432
|0.0000
|1.8532
|2006
|2006.07.11 01:01
|buy
|1004
|0.48
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|2007
|2006.07.11 01:01
|buy
|1005
|1.63
|1.8425
|0.0000
|1.8525
|2008
|2006.07.11 08:09
|buy
|1006
|5.54
|1.8422
|0.0000
|1.8522
|2009
|2006.07.11 08:14
|close
|1006
|5.54
|1.8425
|0.0000
|1.8522
|16.62
|4611.74
|2010
|2006.07.11 08:14
|close
|1005
|1.63
|1.8423
|0.0000
|1.8525
|-3.26
|4608.48
|2011
|2006.07.11 08:15
|close
|1004
|0.48
|1.8420
|0.0000
|1.8528
|-3.84
|4604.64
|2012
|2006.07.11 08:15
|close
|1003
|0.14
|1.8423
|0.0000
|1.8532
|-1.26
|4603.38
|2013
|2006.07.13 02:00
|buy
|1007
|0.14
|1.8339
|0.0000
|1.8439
|2014
|2006.07.13 02:22
|buy
|1008
|0.48
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|2015
|2006.07.13 14:47
|t/p
|1008
|0.48
|1.8436
|0.0000
|1.8436
|48.00
|4651.38
|2016
|2006.07.13 14:47
|close
|1007
|0.14
|1.8437
|0.0000
|1.8439
|13.72
|4665.10
|2017
|2006.07.14 03:00
|sell
|1009
|0.14
|1.8406
|0.0000
|1.8306
|2018
|2006.07.14 03:00
|sell
|1010
|0.48
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|2019
|2006.07.14 03:04
|sell
|1011
|1.63
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|2020
|2006.07.14 03:05
|sell
|1012
|5.54
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|2021
|2006.07.14 03:06
|close
|1012
|5.54
|1.8413
|0.0000
|1.8316
|16.62
|4681.72
|2022
|2006.07.14 03:06
|close
|1011
|1.63
|1.8414
|0.0000
|1.8313
|-1.63
|4680.09
|2023
|2006.07.14 03:07
|close
|1010
|0.48
|1.8416
|0.0000
|1.8310
|-2.88
|4677.21
|2024
|2006.07.14 03:07
|close
|1009
|0.14
|1.8417
|0.0000
|1.8306
|-1.54
|4675.67
|2025
|2006.07.17 00:01
|buy
|1013
|0.14
|1.8382
|0.0000
|1.8482
|2026
|2006.07.17 00:03
|buy
|1014
|0.48
|1.8380
|0.0000
|1.8480
|2027
|2006.07.17 02:07
|buy
|1015
|1.63
|1.8376
|0.0000
|1.8476
|2028
|2006.07.17 03:21
|buy
|1016
|5.54
|1.8373
|0.0000
|1.8473
|2029
|2006.07.17 03:25
|close
|1016
|5.54
|1.8375
|0.0000
|1.8473
|11.08
|4686.75
|2030
|2006.07.17 03:26
|close
|1015
|1.63
|1.8374
|0.0000
|1.8476
|-3.26
|4683.49
|2031
|2006.07.17 03:26
|close
|1014
|0.48
|1.8373
|0.0000
|1.8480
|-3.36
|4680.13
|2032
|2006.07.17 03:26
|close
|1013
|0.14
|1.8372
|0.0000
|1.8482
|-1.40
|4678.73
|2033
|2006.07.17 23:00
|buy
|1017
|0.14
|1.8189
|0.0000
|1.8289
|2034
|2006.07.17 23:01
|buy
|1018
|0.48
|1.8186
|0.0000
|1.8286
|2035
|2006.07.18 12:25
|t/p
|1018
|0.48
|1.8286
|0.0000
|1.8286
|48.70
|4727.43
|2036
|2006.07.18 12:25
|close
|1017
|0.14
|1.8286
|0.0000
|1.8289
|13.78
|4741.21
|2037
|2006.07.19 01:00
|sell
|1019
|0.14
|1.8254
|0.0000
|1.8154
|2038
|2006.07.19 04:17
|sell
|1020
|0.48
|1.8257
|0.0000
|1.8157
|2039
|2006.07.19 04:29
|sell
|1021
|1.63
|1.8260
|0.0000
|1.8160
|2040
|2006.07.19 04:37
|sell
|1022
|5.54
|1.8263
|0.0000
|1.8163
|2041
|2006.07.19 04:38
|close
|1022
|5.54
|1.8261
|0.0000
|1.8163
|11.08
|4752.29
|2042
|2006.07.19 04:38
|close
|1021
|1.63
|1.8262
|0.0000
|1.8160
|-3.26
|4749.03
|2043
|2006.07.19 04:38
|close
|1020
|0.48
|1.8264
|0.0000
|1.8157
|-3.36
|4745.67
|2044
|2006.07.19 04:38
|close
|1019
|0.14
|1.8265
|0.0000
|1.8154
|-1.54
|4744.13
|2045
|2006.07.21 22:00
|sell
|1023
|0.14
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|2046
|2006.07.21 22:01
|sell
|1024
|0.48
|1.8593
|0.0000
|1.8493
|2047
|2006.07.21 23:24
|sell
|1025
|1.63
|1.8596
|0.0000
|1.8496
|2048
|2006.07.21 23:30
|sell
|1026
|5.54
|1.8599
|0.0000
|1.8499
|2049
|2006.07.21 23:32
|close
|1026
|5.54
|1.8595
|0.0000
|1.8499
|22.16
|4766.29
|2050
|2006.07.21 23:32
|close
|1025
|1.63
|1.8594
|0.0000
|1.8496
|3.26
|4769.55
|2051
|2006.07.21 23:33
|close
|1024
|0.48
|1.8593
|0.0000
|1.8493
|0.00
|4769.55
|2052
|2006.07.21 23:36
|close
|1023
|0.14
|1.8604
|0.0000
|1.8490
|-1.96
|4767.59
|2053
|2006.07.27 20:00
|sell
|1027
|0.14
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|2054
|2006.07.27 20:00
|sell
|1028
|0.48
|1.8608
|0.0000
|1.8508
|2055
|2006.07.28 11:38
|sell
|1029
|1.63
|1.8612
|0.0000
|1.8512
|2056
|2006.07.28 11:39
|sell
|1030
|5.54
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|2057
|2006.07.28 11:40
|close
|1030
|5.54
|1.8614
|0.0000
|1.8516
|11.08
|4778.67
|2058
|2006.07.28 11:40
|close
|1029
|1.63
|1.8612
|0.0000
|1.8512
|0.00
|4778.67
|2059
|2006.07.28 11:40
|close
|1028
|0.48
|1.8613
|0.0000
|1.8508
|-3.17
|4775.50
|2060
|2006.07.28 11:40
|close
|1027
|0.14
|1.8608
|0.0000
|1.8505
|-0.64
|4774.86
|2061
|2006.07.31 00:01
|sell
|1031
|0.14
|1.8627
|0.0000
|1.8527
|2062
|2006.07.31 00:01
|sell
|1032
|0.48
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|2063
|2006.07.31 01:50
|sell
|1033
|1.63
|1.8633
|0.0000
|1.8533
|2064
|2006.07.31 01:57
|sell
|1034
|5.54
|1.8637
|0.0000
|1.8537
|2065
|2006.07.31 02:24
|close
|1034
|5.54
|1.8633
|0.0000
|1.8537
|22.16
|4797.02
|2066
|2006.07.31 02:24
|close
|1033
|1.63
|1.8635
|0.0000
|1.8533
|-3.26
|4793.76
|2067
|2006.07.31 02:24
|close
|1032
|0.48
|1.8634
|0.0000
|1.8530
|-1.92
|4791.84
|2068
|2006.07.31 02:24
|close
|1031
|0.14
|1.8638
|0.0000
|1.8527
|-1.54
|4790.30
|2069
|2006.08.01 00:01
|sell
|1035
|0.14
|1.8677
|0.0000
|1.8577
|2070
|2006.08.01 00:01
|sell
|1036
|0.48
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|2071
|2006.08.01 01:32
|sell
|1037
|1.63
|1.8684
|0.0000
|1.8584
|2072
|2006.08.01 14:32
|sell
|1038
|5.54
|1.8688
|0.0000
|1.8588
|2073
|2006.08.01 14:32
|close
|1038
|5.54
|1.8686
|0.0000
|1.8588
|11.08
|4801.38
|2074
|2006.08.01 14:32
|close
|1037
|1.63
|1.8683
|0.0000
|1.8584
|1.63
|4803.01
|2075
|2006.08.01 14:32
|close
|1036
|0.48
|1.8684
|0.0000
|1.8581
|-1.44
|4801.57
|2076
|2006.08.01 14:32
|close
|1035
|0.14
|1.8685
|0.0000
|1.8577
|-1.12
|4800.45
|2077
|2006.08.04 02:00
|sell
|1039
|0.14
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|2078
|2006.08.04 02:00
|sell
|1040
|0.48
|1.8868
|0.0000
|1.8768
|2079
|2006.08.04 02:42
|sell
|1041
|1.63
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|2080
|2006.08.04 02:48
|sell
|1042
|5.54
|1.8874
|0.0000
|1.8774
|2081
|2006.08.04 02:50
|close
|1042
|5.54
|1.8871
|0.0000
|1.8774
|16.62
|4817.07
|2082
|2006.08.04 02:50
|close
|1041
|1.63
|1.8873
|0.0000
|1.8771
|-3.26
|4813.81
|2083
|2006.08.04 02:50
|close
|1040
|0.48
|1.8877
|0.0000
|1.8768
|-4.32
|4809.49
|2084
|2006.08.04 02:51
|close
|1039
|0.14
|1.8878
|0.0000
|1.8765
|-1.82
|4807.67
|2085
|2006.08.07 01:00
|sell
|1043
|0.14
|1.9073
|0.0000
|1.8973
|2086
|2006.08.07 01:01
|sell
|1044
|0.48
|1.9084
|0.0000
|1.8984
|2087
|2006.08.07 01:46
|sell
|1045
|1.63
|1.9087
|0.0000
|1.8987
|2088
|2006.08.07 09:58
|sell
|1046
|5.54
|1.9090
|0.0000
|1.8990
|2089
|2006.08.07 09:58
|close
|1046
|5.54
|1.9087
|0.0000
|1.8990
|16.62
|4824.29
|2090
|2006.08.07 09:59
|close
|1045
|1.63
|1.9088
|0.0000
|1.8987
|-1.63
|4822.66
|2091
|2006.08.07 09:59
|close
|1044
|0.48
|1.9091
|0.0000
|1.8984
|-3.36
|4819.30
|2092
|2006.08.07 09:59
|close
|1043
|0.14
|1.9093
|0.0000
|1.8973
|-2.80
|4816.50
|2093
|2006.08.09 21:00
|sell
|1047
|0.14
|1.9048
|0.0000
|1.8948
|2094
|2006.08.09 21:00
|sell
|1048
|0.48
|1.9055
|0.0000
|1.8955
|2095
|2006.08.09 21:33
|sell
|1049
|1.63
|1.9058
|0.0000
|1.8958
|2096
|2006.08.10 00:55
|sell
|1050
|5.54
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|2097
|2006.08.10 01:01
|close
|1050
|5.54
|1.9058
|0.0000
|1.8962
|22.16
|4838.66
|2098
|2006.08.10 01:01
|close
|1049
|1.63
|1.9059
|0.0000
|1.8958
|-9.45
|4829.21
|2099
|2006.08.10 01:01
|close
|1048
|0.48
|1.9057
|0.0000
|1.8955
|-3.26
|4825.94
|2100
|2006.08.10 01:01
|close
|1047
|0.14
|1.9062
|0.0000
|1.8948
|-2.63
|4823.31
|2101
|2006.08.11 02:00
|buy
|1051
|0.14
|1.8942
|0.0000
|1.9042
|2102
|2006.08.11 02:00
|buy
|1052
|0.48
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2103
|2006.08.11 02:16
|buy
|1053
|1.63
|1.8936
|0.0000
|1.9036
|2104
|2006.08.11 04:03
|buy
|1054
|5.54
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|2105
|2006.08.11 04:04
|close
|1054
|5.54
|1.8933
|0.0000
|1.9031
|11.08
|4834.39
|2106
|2006.08.11 04:04
|close
|1053
|1.63
|1.8931
|0.0000
|1.9036
|-8.15
|4826.24
|2107
|2006.08.11 04:04
|close
|1052
|0.48
|1.8929
|0.0000
|1.9039
|-4.80
|4821.44
|2108
|2006.08.11 04:04
|close
|1051
|0.14
|1.8927
|0.0000
|1.9042
|-2.10
|4819.34
|2109
|2006.08.14 03:00
|buy
|1055
|0.14
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2110
|2006.08.14 03:02
|buy
|1056
|0.48
|1.8935
|0.0000
|1.9035
|2111
|2006.08.14 06:12
|buy
|1057
|1.63
|1.8929
|0.0000
|1.9029
|2112
|2006.08.14 06:12
|buy
|1058
|5.54
|1.8926
|0.0000
|1.9026
|2113
|2006.08.14 06:14
|close
|1058
|5.54
|1.8939
|0.0000
|1.9026
|72.02
|4891.36
|2114
|2006.08.14 06:14
|close
|1057
|1.63
|1.8941
|0.0000
|1.9029
|19.56
|4910.92
|2115
|2006.08.14 06:14
|close
|1056
|0.48
|1.8940
|0.0000
|1.9035
|2.40
|4913.32
|2116
|2006.08.14 06:14
|close
|1055
|0.14
|1.8938
|0.0000
|1.9039
|-0.14
|4913.18
|2117
|2006.08.15 00:01
|buy
|1059
|0.15
|1.8893
|0.0000
|1.8993
|2118
|2006.08.15 00:03
|buy
|1060
|0.51
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|2119
|2006.08.15 00:27
|buy
|1061
|1.73
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|2120
|2006.08.15 00:55
|buy
|1062
|5.88
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2121
|2006.08.15 00:58
|close
|1062
|5.88
|1.8884
|0.0000
|1.8982
|11.76
|4924.94
|2122
|2006.08.15 00:58
|close
|1061
|1.73
|1.8883
|0.0000
|1.8986
|-5.19
|4919.75
|2123
|2006.08.15 00:59
|close
|1060
|0.51
|1.8882
|0.0000
|1.8990
|-4.08
|4915.67
|2124
|2006.08.15 00:59
|close
|1059
|0.15
|1.8886
|0.0000
|1.8993
|-1.05
|4914.62
|2125
|2006.08.16 02:00
|sell
|1063
|0.15
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|2126
|2006.08.16 02:01
|sell
|1064
|0.51
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2127
|2006.08.16 03:26
|sell
|1065
|1.73
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2128
|2006.08.16 03:29
|sell
|1066
|5.88
|1.8943
|0.0000
|1.8843
|2129
|2006.08.16 03:30
|close
|1066
|5.88
|1.8940
|0.0000
|1.8843
|17.64
|4932.26
|2130
|2006.08.16 03:30
|close
|1065
|1.73
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|0.00
|4932.26
|2131
|2006.08.16 03:31
|close
|1064
|0.51
|1.8942
|0.0000
|1.8838
|-2.04
|4930.22
|2132
|2006.08.16 03:31
|close
|1063
|0.15
|1.8941
|0.0000
|1.8833
|-1.20
|4929.02
|2133
|2006.08.16 23:00
|sell
|1067
|0.15
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|2134
|2006.08.16 23:04
|sell
|1068
|0.51
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|2135
|2006.08.16 23:06
|sell
|1069
|1.73
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|2136
|2006.08.16 23:08
|sell
|1070
|5.88
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2137
|2006.08.16 23:25
|close
|1070
|5.88
|1.8959
|0.0000
|1.8862
|17.64
|4946.66
|2138
|2006.08.16 23:26
|close
|1069
|1.73
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|0.00
|4946.66
|2139
|2006.08.16 23:26
|close
|1068
|0.51
|1.8959
|0.0000
|1.8857
|-1.02
|4945.64
|2140
|2006.08.16 23:26
|close
|1067
|0.15
|1.8958
|0.0000
|1.8854
|-0.60
|4945.04
|2141
|2006.08.18 21:00
|buy
|1071
|0.15
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|2142
|2006.08.18 21:00
|buy
|1072
|0.51
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|2143
|2006.08.21 09:25
|t/p
|1072
|0.51
|1.8908
|0.0000
|1.8908
|51.74
|4996.78
|2144
|2006.08.21 09:25
|close
|1071
|0.15
|1.8908
|0.0000
|1.8911
|14.77
|5011.55
|2145
|2006.08.21 21:00
|sell
|1073
|0.15
|1.8943
|0.0000
|1.8843
|2146
|2006.08.22 08:35
|sell
|1074
|0.51
|1.8946
|0.0000
|1.8846
|2147
|2006.08.22 08:55
|sell
|1075
|1.73
|1.8950
|0.0000
|1.8850
|2148
|2006.08.22 09:01
|sell
|1076
|5.88
|1.8953
|0.0000
|1.8853
|2149
|2006.08.22 09:02
|close
|1076
|5.88
|1.8949
|0.0000
|1.8853
|23.52
|5035.07
|2150
|2006.08.22 09:02
|close
|1075
|1.73
|1.8946
|0.0000
|1.8850
|6.92
|5041.99
|2151
|2006.08.22 09:02
|close
|1074
|0.51
|1.8948
|0.0000
|1.8846
|-1.02
|5040.97
|2152
|2006.08.22 09:03
|close
|1073
|0.15
|1.8949
|0.0000
|1.8843
|-1.14
|5039.83
|2153
|2006.08.23 03:00
|buy
|1077
|0.15
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2154
|2006.08.23 03:00
|buy
|1078
|0.51
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|2155
|2006.08.23 03:48
|buy
|1079
|1.73
|1.8878
|0.0000
|1.8978
|2156
|2006.08.23 03:53
|buy
|1080
|5.88
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2157
|2006.08.23 04:23
|close
|1080
|5.88
|1.8879
|0.0000
|1.8975
|23.52
|5063.35
|2158
|2006.08.23 04:23
|close
|1079
|1.73
|1.8877
|0.0000
|1.8978
|-1.73
|5061.62
|2159
|2006.08.23 04:23
|close
|1078
|0.51
|1.8878
|0.0000
|1.8981
|-1.53
|5060.09
|2160
|2006.08.23 04:23
|close
|1077
|0.15
|1.8874
|0.0000
|1.8984
|-1.50
|5058.59
|2161
|2006.08.23 23:00
|sell
|1081
|0.15
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2162
|2006.08.23 23:01
|sell
|1082
|0.51
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2163
|2006.08.23 23:03
|sell
|1083
|1.73
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2164
|2006.08.24 10:55
|sell
|1084
|5.88
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|2165
|2006.08.24 10:56
|close
|1084
|5.88
|1.8943
|0.0000
|1.8845
|11.76
|5070.35
|2166
|2006.08.24 10:56
|close
|1083
|1.73
|1.8944
|0.0000
|1.8841
|-13.49
|5056.86
|2167
|2006.08.24 10:56
|close
|1082
|0.51
|1.8945
|0.0000
|1.8838
|-6.02
|5050.84
|2168
|2006.08.24 10:56
|close
|1081
|0.15
|1.8942
|0.0000
|1.8834
|-1.92
|5048.92
|2169
|2006.08.28 21:00
|sell
|1085
|0.15
|1.8952
|0.0000
|1.8852
|2170
|2006.08.28 21:00
|sell
|1086
|0.51
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|2171
|2006.08.28 21:07
|sell
|1087
|1.73
|1.8959
|0.0000
|1.8859
|2172
|2006.08.29 02:19
|sell
|1088
|5.88
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2173
|2006.08.29 02:20
|close
|1088
|5.88
|1.8960
|0.0000
|1.8862
|11.76
|5060.68
|2174
|2006.08.29 02:20
|close
|1087
|1.73
|1.8961
|0.0000
|1.8859
|-6.23
|5054.45
|2175
|2006.08.29 02:20
|close
|1086
|0.51
|1.8964
|0.0000
|1.8855
|-5.41
|5049.05
|2176
|2006.08.29 02:21
|close
|1085
|0.15
|1.8963
|0.0000
|1.8852
|-1.89
|5047.16
|2177
|2006.08.31 00:01
|sell
|1089
|0.15
|1.9042
|0.0000
|1.8942
|2178
|2006.08.31 00:05
|sell
|1090
|0.51
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|2179
|2006.08.31 00:17
|sell
|1091
|1.73
|1.9049
|0.0000
|1.8949
|2180
|2006.08.31 01:21
|sell
|1092
|5.88
|1.9052
|0.0000
|1.8952
|2181
|2006.08.31 01:53
|close
|1092
|5.88
|1.9049
|0.0000
|1.8952
|17.64
|5064.80
|2182
|2006.08.31 01:53
|close
|1091
|1.73
|1.9050
|0.0000
|1.8949
|-1.73
|5063.07
|2183
|2006.08.31 01:53
|close
|1090
|0.51
|1.9051
|0.0000
|1.8944
|-3.57
|5059.50
|2184
|2006.08.31 01:53
|close
|1089
|0.15
|1.9053
|0.0000
|1.8942
|-1.65
|5057.85
|2185
|2006.09.05 01:00
|sell
|1093
|0.15
|1.9053
|0.0000
|1.8953
|2186
|2006.09.05 01:05
|sell
|1094
|0.51
|1.9060
|0.0000
|1.8960
|2187
|2006.09.05 15:38
|t/p
|1094
|0.51
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|51.00
|5108.85
|2188
|2006.09.05 15:38
|close
|1093
|0.15
|1.8960
|0.0000
|1.8953
|13.95
|5122.80
|2189
|2006.09.06 01:00
|buy
|1095
|0.15
|1.8953
|0.0000
|1.9053
|2190
|2006.09.06 01:00
|buy
|1096
|0.51
|1.8950
|0.0000
|1.9050
|2191
|2006.09.06 01:03
|buy
|1097
|1.73
|1.8947
|0.0000
|1.9047
|2192
|2006.09.06 01:08
|buy
|1098
|5.88
|1.8945
|0.0000
|1.9045
|2193
|2006.09.06 01:09
|close
|1098
|5.88
|1.8946
|0.0000
|1.9045
|5.88
|5128.68
|2194
|2006.09.06 01:09
|close
|1097
|1.73
|1.8944
|0.0000
|1.9047
|-5.19
|5123.49
|2195
|2006.09.06 01:09
|close
|1096
|0.51
|1.8942
|0.0000
|1.9050
|-4.08
|5119.41
|2196
|2006.09.06 01:09
|close
|1095
|0.15
|1.8943
|0.0000
|1.9053
|-1.50
|5117.91
|2197
|2006.09.06 22:00
|buy
|1099
|0.15
|1.8848
|0.0000
|1.8948
|2198
|2006.09.06 22:10
|buy
|1100
|0.51
|1.8845
|0.0000
|1.8945
|2199
|2006.09.06 22:16
|buy
|1101
|1.73
|1.8843
|0.0000
|1.8943
|2200
|2006.09.06 22:29
|buy
|1102
|5.88
|1.8838
|0.0000
|1.8938
|2201
|2006.09.06 22:29
|close
|1102
|5.88
|1.8844
|0.0000
|1.8938
|35.28
|5153.19
|2202
|2006.09.06 22:30
|close
|1101
|1.73
|1.8838
|0.0000
|1.8943
|-8.65
|5144.54
|2203
|2006.09.06 22:30
|close
|1100
|0.51
|1.8836
|0.0000
|1.8945
|-4.59
|5139.95
|2204
|2006.09.06 22:30
|close
|1099
|0.15
|1.8837
|0.0000
|1.8948
|-1.65
|5138.30
|2205
|2006.09.07 21:00
|buy
|1103
|0.15
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|2206
|2006.09.07 21:01
|buy
|1104
|0.51
|1.8754
|0.0000
|1.8854
|2207
|2006.09.07 21:11
|buy
|1105
|1.73
|1.8751
|0.0000
|1.8851
|2208
|2006.09.07 22:20
|buy
|1106
|5.88
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|2209
|2006.09.07 22:21
|close
|1106
|5.88
|1.8749
|0.0000
|1.8846
|17.64
|5155.94
|2210
|2006.09.07 22:21
|close
|1105
|1.73
|1.8744
|0.0000
|1.8851
|-12.11
|5143.83
|2211
|2006.09.07 22:21
|close
|1104
|0.51
|1.8745
|0.0000
|1.8854
|-4.59
|5139.24
|2212
|2006.09.07 22:21
|close
|1103
|0.15
|1.8743
|0.0000
|1.8857
|-2.10
|5137.14
|2213
|2006.09.11 00:01
|buy
|1107
|0.15
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|2214
|2006.09.11 00:11
|buy
|1108
|0.51
|1.8654
|0.0000
|1.8754
|2215
|2006.09.11 00:14
|buy
|1109
|1.73
|1.8651
|0.0000
|1.8751
|2216
|2006.09.11 00:33
|buy
|1110
|5.88
|1.8646
|0.0000
|1.8746
|2217
|2006.09.11 00:47
|close
|1110
|5.88
|1.8649
|0.0000
|1.8746
|17.64
|5154.78
|2218
|2006.09.11 00:47
|close
|1109
|1.73
|1.8652
|0.0000
|1.8751
|1.73
|5156.51
|2219
|2006.09.11 00:47
|close
|1108
|0.51
|1.8651
|0.0000
|1.8754
|-1.53
|5154.98
|2220
|2006.09.11 00:47
|close
|1107
|0.15
|1.8654
|0.0000
|1.8757
|-0.45
|5154.53
|2221
|2006.09.11 21:00
|buy
|1111
|0.15
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|2222
|2006.09.11 21:01
|buy
|1112
|0.51
|1.8650
|0.0000
|1.8750
|2223
|2006.09.11 21:51
|buy
|1113
|1.73
|1.8647
|0.0000
|1.8747
|2224
|2006.09.12 00:03
|buy
|1114
|5.88
|1.8643
|0.0000
|1.8743
|2225
|2006.09.12 00:03
|close
|1114
|5.88
|1.8645
|0.0000
|1.8743
|11.76
|5166.29
|2226
|2006.09.12 00:03
|close
|1113
|1.73
|1.8644
|0.0000
|1.8747
|-2.66
|5163.62
|2227
|2006.09.12 00:03
|close
|1112
|0.51
|1.8648
|0.0000
|1.8750
|-0.28
|5163.35
|2228
|2006.09.12 00:03
|close
|1111
|0.15
|1.8646
|0.0000
|1.8755
|-1.13
|5162.22
|2229
|2006.09.12 22:00
|sell
|1115
|0.15
|1.8750
|0.0000
|1.8650
|2230
|2006.09.12 22:00
|sell
|1116
|0.51
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|2231
|2006.09.12 22:07
|sell
|1117
|1.73
|1.8759
|0.0000
|1.8659
|2232
|2006.09.12 22:18
|sell
|1118
|5.88
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|2233
|2006.09.12 22:27
|close
|1118
|5.88
|1.8759
|0.0000
|1.8661
|11.76
|5173.98
|2234
|2006.09.12 22:28
|close
|1117
|1.73
|1.8761
|0.0000
|1.8659
|-3.46
|5170.52
|2235
|2006.09.12 22:28
|close
|1116
|0.51
|1.8762
|0.0000
|1.8656
|-3.06
|5167.46
|2236
|2006.09.12 22:28
|close
|1115
|0.15
|1.8759
|0.0000
|1.8650
|-1.35
|5166.11
|2237
|2006.09.14 23:00
|sell
|1119
|0.15
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|2238
|2006.09.14 23:00
|sell
|1120
|0.51
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|2239
|2006.09.14 23:19
|sell
|1121
|1.73
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2240
|2006.09.15 07:09
|sell
|1122
|5.88
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|2241
|2006.09.15 07:09
|close
|1122
|5.88
|1.8874
|0.0000
|1.8776
|11.76
|5177.87
|2242
|2006.09.15 07:09
|close
|1121
|1.73
|1.8875
|0.0000
|1.8773
|-6.23
|5171.64
|2243
|2006.09.15 07:09
|close
|1120
|0.51
|1.8876
|0.0000
|1.8769
|-4.39
|5167.25
|2244
|2006.09.15 07:10
|close
|1119
|0.15
|1.8877
|0.0000
|1.8765
|-2.04
|5165.21
|2245
|2006.09.18 00:01
|buy
|1123
|0.15
|1.8784
|0.0000
|1.8884
|2246
|2006.09.18 00:01
|buy
|1124
|0.51
|1.8779
|0.0000
|1.8879
|2247
|2006.09.18 00:26
|buy
|1125
|1.73
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|2248
|2006.09.18 00:28
|buy
|1126
|5.88
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|2249
|2006.09.18 00:41
|close
|1126
|5.88
|1.8776
|0.0000
|1.8873
|17.64
|5182.85
|2250
|2006.09.18 00:41
|close
|1125
|1.73
|1.8774
|0.0000
|1.8876
|-3.46
|5179.39
|2251
|2006.09.18 00:41
|close
|1124
|0.51
|1.8773
|0.0000
|1.8879
|-3.06
|5176.33
|2252
|2006.09.18 00:41
|close
|1123
|0.15
|1.8771
|0.0000
|1.8884
|-1.95
|5174.38
|2253
|2006.09.18 20:00
|buy
|1127
|0.16
|1.8783
|0.0000
|1.8883
|2254
|2006.09.19 10:15
|buy
|1128
|0.54
|1.8780
|0.0000
|1.8880
|2255
|2006.09.19 10:19
|buy
|1129
|1.84
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|2256
|2006.09.19 14:52
|t/p
|1129
|1.84
|1.8876
|0.0000
|1.8876
|184.00
|5358.38
|2257
|2006.09.19 14:52
|close
|1128
|0.54
|1.8876
|0.0000
|1.8880
|51.84
|5410.22
|2258
|2006.09.19 14:52
|close
|1127
|0.16
|1.8875
|0.0000
|1.8883
|14.95
|5425.18
|2259
|2006.09.19 21:00
|sell
|1130
|0.16
|1.8815
|0.0000
|1.8715
|2260
|2006.09.19 21:05
|sell
|1131
|0.54
|1.8818
|0.0000
|1.8718
|2261
|2006.09.19 21:12
|sell
|1132
|1.84
|1.8821
|0.0000
|1.8721
|2262
|2006.09.19 22:48
|sell
|1133
|6.26
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|2263
|2006.09.19 22:56
|close
|1133
|6.26
|1.8823
|0.0000
|1.8725
|12.52
|5437.70
|2264
|2006.09.19 22:56
|close
|1132
|1.84
|1.8826
|0.0000
|1.8721
|-9.20
|5428.50
|2265
|2006.09.19 22:56
|close
|1131
|0.54
|1.8825
|0.0000
|1.8718
|-3.78
|5424.72
|2266
|2006.09.19 22:56
|close
|1130
|0.16
|1.8826
|0.0000
|1.8715
|-1.76
|5422.96
|2267
|2006.09.21 01:00
|sell
|1134
|0.16
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2268
|2006.09.21 01:13
|sell
|1135
|0.54
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|2269
|2006.09.21 01:13
|sell
|1136
|1.84
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2270
|2006.09.21 01:20
|sell
|1137
|6.26
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|2271
|2006.09.27 10:33
|close
|1137
|6.26
|1.8874
|0.0000
|1.8776
|-27.54
|5395.41
|2272
|2006.09.27 10:33
|close
|1136
|1.84
|1.8875
|0.0000
|1.8773
|-15.46
|5379.96
|2273
|2006.09.27 10:33
|close
|1135
|0.54
|1.8874
|0.0000
|1.8770
|-5.62
|5374.34
|2274
|2006.09.27 10:33
|close
|1134
|0.16
|1.8875
|0.0000
|1.8767
|-2.30
|5372.04
|2275
|2006.09.27 22:00
|buy
|1138
|0.16
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|2276
|2006.09.27 22:00
|buy
|1139
|0.54
|1.8887
|0.0000
|1.8987
|2277
|2006.09.28 04:42
|buy
|1140
|1.84
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2278
|2006.09.28 04:48
|buy
|1141
|6.26
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2279
|2006.09.28 04:57
|close
|1141
|6.26
|1.8882
|0.0000
|1.8980
|12.52
|5384.56
|2280
|2006.09.28 04:57
|close
|1140
|1.84
|1.8881
|0.0000
|1.8983
|-3.68
|5380.88
|2281
|2006.09.28 04:57
|close
|1139
|0.54
|1.8882
|0.0000
|1.8987
|-0.33
|5380.54
|2282
|2006.09.28 04:57
|close
|1138
|0.16
|1.8881
|0.0000
|1.8990
|-0.74
|5379.80
|2283
|2006.09.28 22:00
|buy
|1142
|0.16
|1.8765
|0.0000
|1.8865
|2284
|2006.09.28 23:10
|buy
|1143
|0.54
|1.8761
|0.0000
|1.8861
|2285
|2006.09.28 23:10
|buy
|1144
|1.84
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|2286
|2006.09.28 23:45
|buy
|1145
|6.26
|1.8754
|0.0000
|1.8854
|2287
|2006.09.28 23:49
|close
|1145
|6.26
|1.8756
|0.0000
|1.8854
|12.52
|5392.32
|2288
|2006.09.28 23:49
|close
|1144
|1.84
|1.8754
|0.0000
|1.8857
|-5.52
|5386.80
|2289
|2006.09.28 23:49
|close
|1143
|0.54
|1.8751
|0.0000
|1.8861
|-5.40
|5381.40
|2290
|2006.09.28 23:49
|close
|1142
|0.16
|1.8753
|0.0000
|1.8865
|-1.92
|5379.48
|2291
|2006.10.06 00:00
|buy
|1146
|0.16
|1.8790
|0.0000
|1.8890
|2292
|2006.10.06 00:23
|buy
|1147
|0.54
|1.8787
|0.0000
|1.8887
|2293
|2006.10.06 00:32
|buy
|1148
|1.84
|1.8784
|0.0000
|1.8884
|2294
|2006.10.06 00:33
|buy
|1149
|6.26
|1.8781
|0.0000
|1.8881
|2295
|2006.10.06 00:34
|close
|1149
|6.26
|1.8784
|0.0000
|1.8881
|18.78
|5398.26
|2296
|2006.10.06 00:34
|close
|1148
|1.84
|1.8786
|0.0000
|1.8884
|3.68
|5401.94
|2297
|2006.10.06 00:34
|close
|1147
|0.54
|1.8785
|0.0000
|1.8887
|-1.08
|5400.86
|2298
|2006.10.06 00:34
|close
|1146
|0.16
|1.8784
|0.0000
|1.8890
|-0.96
|5399.90
|2299
|2006.10.09 03:00
|buy
|1150
|0.16
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|2300
|2006.10.09 03:03
|buy
|1151
|0.54
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|2301
|2006.10.09 04:46
|buy
|1152
|1.84
|1.8701
|0.0000
|1.8801
|2302
|2006.10.09 04:47
|buy
|1153
|6.26
|1.8698
|0.0000
|1.8798
|2303
|2006.10.09 05:01
|close
|1153
|6.26
|1.8700
|0.0000
|1.8798
|12.52
|5412.42
|2304
|2006.10.09 05:01
|close
|1152
|1.84
|1.8698
|0.0000
|1.8801
|-5.52
|5406.90
|2305
|2006.10.09 05:01
|close
|1151
|0.54
|1.8699
|0.0000
|1.8804
|-2.70
|5404.20
|2306
|2006.10.09 05:02
|close
|1150
|0.16
|1.8700
|0.0000
|1.8807
|-1.12
|5403.08
|2307
|2006.10.11 00:00
|buy
|1154
|0.16
|1.8541
|0.0000
|1.8641
|2308
|2006.10.11 00:02
|buy
|1155
|0.54
|1.8538
|0.0000
|1.8638
|2309
|2006.10.11 00:58
|buy
|1156
|1.84
|1.8535
|0.0000
|1.8635
|2310
|2006.10.11 08:43
|buy
|1157
|6.26
|1.8530
|0.0000
|1.8630
|2311
|2006.10.11 09:04
|close
|1157
|6.26
|1.8532
|0.0000
|1.8630
|12.52
|5415.60
|2312
|2006.10.11 09:04
|close
|1156
|1.84
|1.8531
|0.0000
|1.8635
|-7.36
|5408.24
|2313
|2006.10.11 09:04
|close
|1155
|0.54
|1.8533
|0.0000
|1.8638
|-2.70
|5405.54
|2314
|2006.10.11 09:04
|close
|1154
|0.16
|1.8534
|0.0000
|1.8641
|-1.12
|5404.42
|2315
|2006.10.16 22:00
|sell
|1158
|0.16
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|2316
|2006.10.16 22:33
|sell
|1159
|0.54
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|2317
|2006.10.16 22:48
|sell
|1160
|1.84
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|2318
|2006.10.16 23:53
|sell
|1161
|6.26
|1.8619
|0.0000
|1.8519
|2319
|2006.10.17 00:13
|close
|1161
|6.26
|1.8617
|0.0000
|1.8519
|2.50
|5406.93
|2320
|2006.10.17 00:14
|close
|1160
|1.84
|1.8618
|0.0000
|1.8516
|-6.62
|5400.30
|2321
|2006.10.17 00:14
|close
|1159
|0.54
|1.8617
|0.0000
|1.8513
|-3.02
|5397.28
|2322
|2006.10.17 00:14
|close
|1158
|0.16
|1.8620
|0.0000
|1.8510
|-1.86
|5395.42
|2323
|2006.10.18 00:01
|sell
|1162
|0.16
|1.8717
|0.0000
|1.8617
|2324
|2006.10.18 00:10
|sell
|1163
|0.54
|1.8720
|0.0000
|1.8620
|2325
|2006.10.18 00:18
|sell
|1164
|1.84
|1.8724
|0.0000
|1.8624
|2326
|2006.10.18 08:36
|sell
|1165
|6.26
|1.8727
|0.0000
|1.8627
|2327
|2006.10.18 08:49
|close
|1165
|6.26
|1.8725
|0.0000
|1.8627
|12.52
|5407.94
|2328
|2006.10.18 08:49
|close
|1164
|1.84
|1.8726
|0.0000
|1.8624
|-3.68
|5404.26
|2329
|2006.10.18 08:49
|close
|1163
|0.54
|1.8725
|0.0000
|1.8620
|-2.70
|5401.56
|2330
|2006.10.18 08:49
|close
|1162
|0.16
|1.8726
|0.0000
|1.8617
|-1.44
|5400.12
|2331
|2006.10.20 20:00
|sell
|1166
|0.16
|1.8829
|0.0000
|1.8729
|2332
|2006.10.20 20:02
|sell
|1167
|0.54
|1.8833
|0.0000
|1.8733
|2333
|2006.10.20 20:12
|sell
|1168
|1.84
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|2334
|2006.10.20 20:12
|sell
|1169
|6.26
|1.8839
|0.0000
|1.8739
|2335
|2006.10.20 20:13
|close
|1169
|6.26
|1.8837
|0.0000
|1.8739
|12.52
|5412.64
|2336
|2006.10.20 20:13
|close
|1168
|1.84
|1.8838
|0.0000
|1.8736
|-3.68
|5408.96
|2337
|2006.10.20 20:13
|close
|1167
|0.54
|1.8837
|0.0000
|1.8733
|-2.16
|5406.80
|2338
|2006.10.20 20:13
|close
|1166
|0.16
|1.8838
|0.0000
|1.8729
|-1.44
|5405.36
|2339
|2006.10.23 22:00
|buy
|1170
|0.16
|1.8736
|0.0000
|1.8836
|2340
|2006.10.23 23:28
|buy
|1171
|0.54
|1.8733
|0.0000
|1.8833
|2341
|2006.10.23 23:40
|buy
|1172
|1.84
|1.8730
|0.0000
|1.8830
|2342
|2006.10.23 23:50
|buy
|1173
|6.26
|1.8727
|0.0000
|1.8827
|2343
|2006.10.24 00:00
|close
|1173
|6.26
|1.8729
|0.0000
|1.8827
|21.66
|5427.02
|2344
|2006.10.24 00:00
|close
|1172
|1.84
|1.8728
|0.0000
|1.8830
|-0.99
|5426.03
|2345
|2006.10.24 00:00
|close
|1171
|0.54
|1.8727
|0.0000
|1.8833
|-2.45
|5423.58
|2346
|2006.10.24 00:00
|close
|1170
|0.16
|1.8728
|0.0000
|1.8836
|-1.05
|5422.53
|2347
|2006.10.25 20:00
|sell
|1174
|0.16
|1.8758
|0.0000
|1.8658
|2348
|2006.10.25 20:14
|sell
|1175
|0.54
|1.8762
|0.0000
|1.8662
|2349
|2006.10.25 20:14
|sell
|1176
|1.84
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|2350
|2006.10.25 20:16
|sell
|1177
|6.26
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|2351
|2006.10.25 20:17
|close
|1177
|6.26
|1.8767
|0.0000
|1.8669
|12.52
|5435.05
|2352
|2006.10.25 20:17
|close
|1176
|1.84
|1.8768
|0.0000
|1.8666
|-3.68
|5431.37
|2353
|2006.10.25 20:17
|close
|1175
|0.54
|1.8767
|0.0000
|1.8662
|-2.70
|5428.67
|2354
|2006.10.25 20:17
|close
|1174
|0.16
|1.8768
|0.0000
|1.8658
|-1.60
|5427.07
|2355
|2006.10.27 02:00
|sell
|1178
|0.16
|1.8890
|0.0000
|1.8790
|2356
|2006.10.27 02:02
|sell
|1179
|0.54
|1.8893
|0.0000
|1.8793
|2357
|2006.10.27 02:03
|sell
|1180
|1.84
|1.8896
|0.0000
|1.8796
|2358
|2006.10.27 02:04
|sell
|1181
|6.26
|1.8899
|0.0000
|1.8799
|2359
|2006.10.27 08:55
|close
|1181
|6.26
|1.8896
|0.0000
|1.8799
|18.78
|5445.85
|2360
|2006.10.27 08:55
|close
|1180
|1.84
|1.8895
|0.0000
|1.8796
|1.84
|5447.69
|2361
|2006.10.27 08:55
|close
|1179
|0.54
|1.8896
|0.0000
|1.8793
|-1.62
|5446.07
|2362
|2006.10.27 08:56
|close
|1178
|0.16
|1.8895
|0.0000
|1.8790
|-0.80
|5445.27
|2363
|2006.10.30 01:00
|sell
|1182
|0.16
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|2364
|2006.10.30 01:04
|sell
|1183
|0.54
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|2365
|2006.10.30 01:56
|sell
|1184
|1.84
|1.8969
|0.0000
|1.8869
|2366
|2006.10.30 01:56
|sell
|1185
|6.26
|1.8972
|0.0000
|1.8872
|2367
|2006.10.30 02:04
|close
|1185
|6.26
|1.8970
|0.0000
|1.8872
|12.52
|5457.79
|2368
|2006.10.30 02:06
|close
|1184
|1.84
|1.8971
|0.0000
|1.8869
|-3.68
|5454.11
|2369
|2006.10.30 02:07
|close
|1183
|0.54
|1.8970
|0.0000
|1.8866
|-2.16
|5451.95
|2370
|2006.10.30 02:07
|close
|1182
|0.16
|1.8972
|0.0000
|1.8863
|-1.44
|5450.51
|2371
|2006.10.30 20:00
|sell
|1186
|0.16
|1.9013
|0.0000
|1.8913
|2372
|2006.10.30 20:05
|sell
|1187
|0.54
|1.9016
|0.0000
|1.8916
|2373
|2006.10.30 20:14
|sell
|1188
|1.84
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|2374
|2006.10.30 22:12
|sell
|1189
|6.26
|1.9022
|0.0000
|1.8922
|2375
|2006.10.30 22:18
|close
|1189
|6.26
|1.9020
|0.0000
|1.8922
|12.52
|5463.03
|2376
|2006.10.30 22:18
|close
|1188
|1.84
|1.9022
|0.0000
|1.8919
|-5.52
|5457.51
|2377
|2006.10.30 22:18
|close
|1187
|0.54
|1.9023
|0.0000
|1.8916
|-3.78
|5453.73
|2378
|2006.10.30 22:19
|close
|1186
|0.16
|1.9024
|0.0000
|1.8913
|-1.76
|5451.97
|2379
|2006.11.01 22:00
|sell
|1190
|0.16
|1.9087
|0.0000
|1.8987
|2380
|2006.11.01 22:47
|sell
|1191
|0.54
|1.9091
|0.0000
|1.8991
|2381
|2006.11.02 11:18
|sell
|1192
|1.84
|1.9095
|0.0000
|1.8995
|2382
|2006.11.02 11:36
|sell
|1193
|6.26
|1.9099
|0.0000
|1.8999
|2383
|2006.11.02 11:40
|close
|1193
|6.26
|1.9097
|0.0000
|1.8999
|12.52
|5464.49
|2384
|2006.11.02 11:40
|close
|1192
|1.84
|1.9096
|0.0000
|1.8995
|-1.84
|5462.65
|2385
|2006.11.02 11:40
|close
|1191
|0.54
|1.9097
|0.0000
|1.8991
|-5.83
|5456.82
|2386
|2006.11.02 11:40
|close
|1190
|0.16
|1.9098
|0.0000
|1.8987
|-2.53
|5454.29
|2387
|2006.11.03 01:00
|sell
|1194
|0.16
|1.9077
|0.0000
|1.8977
|2388
|2006.11.03 01:04
|sell
|1195
|0.54
|1.9080
|0.0000
|1.8980
|2389
|2006.11.03 01:13
|sell
|1196
|1.84
|1.9083
|0.0000
|1.8983
|2390
|2006.11.03 09:48
|sell
|1197
|6.26
|1.9086
|0.0000
|1.8986
|2391
|2006.11.03 11:47
|close
|1197
|6.26
|1.9084
|0.0000
|1.8986
|12.52
|5466.81
|2392
|2006.11.03 11:48
|close
|1196
|1.84
|1.9085
|0.0000
|1.8983
|-3.68
|5463.13
|2393
|2006.11.03 11:48
|close
|1195
|0.54
|1.9084
|0.0000
|1.8980
|-2.16
|5460.97
|2394
|2006.11.03 11:48
|close
|1194
|0.16
|1.9083
|0.0000
|1.8977
|-0.96
|5460.01
|2395
|2006.11.06 03:00
|buy
|1198
|0.16
|1.9013
|0.0000
|1.9113
|2396
|2006.11.06 03:00
|buy
|1199
|0.54
|1.9009
|0.0000
|1.9109
|2397
|2006.11.06 05:40
|buy
|1200
|1.84
|1.9006
|0.0000
|1.9106
|2398
|2006.11.06 06:15
|buy
|1201
|6.26
|1.9003
|0.0000
|1.9103
|2399
|2006.11.06 07:32
|close
|1201
|6.26
|1.9005
|0.0000
|1.9103
|12.52
|5472.53
|2400
|2006.11.06 07:32
|close
|1200
|1.84
|1.9004
|0.0000
|1.9106
|-3.68
|5468.85
|2401
|2006.11.06 07:33
|close
|1199
|0.54
|1.9005
|0.0000
|1.9109
|-2.16
|5466.69
|2402
|2006.11.06 07:35
|close
|1198
|0.16
|1.9006
|0.0000
|1.9113
|-1.12
|5465.57
|2403
|2006.11.07 22:00
|sell
|1202
|0.16
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2404
|2006.11.07 22:02
|sell
|1203
|0.54
|1.9059
|0.0000
|1.8959
|2405
|2006.11.07 23:05
|sell
|1204
|1.84
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|2406
|2006.11.07 23:11
|sell
|1205
|6.26
|1.9064
|0.0000
|1.8964
|2407
|2006.11.08 00:10
|close
|1205
|6.26
|1.9062
|0.0000
|1.8964
|2.50
|5468.07
|2408
|2006.11.08 00:10
|close
|1204
|1.84
|1.9063
|0.0000
|1.8962
|-4.78
|5463.29
|2409
|2006.11.08 00:10
|close
|1203
|0.54
|1.9062
|0.0000
|1.8959
|-2.48
|5460.81
|2410
|2006.11.08 00:10
|close
|1202
|0.16
|1.9063
|0.0000
|1.8954
|-1.70
|5459.11
|2411
|2006.11.09 20:00
|buy
|1206
|0.16
|1.9070
|0.0000
|1.9170
|2412
|2006.11.09 20:00
|buy
|1207
|0.54
|1.9067
|0.0000
|1.9167
|2413
|2006.11.09 20:36
|buy
|1208
|1.84
|1.9065
|0.0000
|1.9165
|2414
|2006.11.09 20:37
|buy
|1209
|6.26
|1.9061
|0.0000
|1.9161
|2415
|2006.11.09 20:41
|close
|1209
|6.26
|1.9065
|0.0000
|1.9161
|25.04
|5484.15
|2416
|2006.11.09 20:41
|close
|1208
|1.84
|1.9064
|0.0000
|1.9165
|-1.84
|5482.31
|2417
|2006.11.09 20:41
|close
|1207
|0.54
|1.9065
|0.0000
|1.9167
|-1.08
|5481.23
|2418
|2006.11.09 20:41
|close
|1206
|0.16
|1.9064
|0.0000
|1.9170
|-0.96
|5480.27
|2419
|2006.11.14 01:00
|buy
|1210
|0.16
|1.9050
|0.0000
|1.9150
|2420
|2006.11.14 01:00
|buy
|1211
|0.54
|1.9047
|0.0000
|1.9147
|2421
|2006.11.14 01:00
|buy
|1212
|1.84
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|2422
|2006.11.14 01:04
|buy
|1213
|6.26
|1.9042
|0.0000
|1.9142
|2423
|2006.11.14 05:14
|close
|1213
|6.26
|1.9044
|0.0000
|1.9142
|12.52
|5492.79
|2424
|2006.11.14 05:14
|close
|1212
|1.84
|1.9041
|0.0000
|1.9145
|-7.36
|5485.43
|2425
|2006.11.14 05:15
|close
|1211
|0.54
|1.9042
|0.0000
|1.9147
|-2.70
|5482.73
|2426
|2006.11.14 05:15
|close
|1210
|0.16
|1.9043
|0.0000
|1.9150
|-1.12
|5481.61
|2427
|2006.11.15 00:00
|buy
|1214
|0.16
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|2428
|2006.11.15 00:36
|buy
|1215
|0.54
|1.8956
|0.0000
|1.9056
|2429
|2006.11.15 05:18
|buy
|1216
|1.84
|1.8953
|0.0000
|1.9053
|2430
|2006.11.15 06:59
|buy
|1217
|6.26
|1.8947
|0.0000
|1.9047
|2431
|2006.11.15 07:04
|close
|1217
|6.26
|1.8950
|0.0000
|1.9047
|18.78
|5500.39
|2432
|2006.11.15 07:04
|close
|1216
|1.84
|1.8949
|0.0000
|1.9053
|-7.36
|5493.03
|2433
|2006.11.15 07:04
|close
|1215
|0.54
|1.8947
|0.0000
|1.9056
|-4.86
|5488.17
|2434
|2006.11.15 07:05
|close
|1214
|0.16
|1.8945
|0.0000
|1.9059
|-2.24
|5485.93
|2435
|2006.11.15 20:00
|buy
|1218
|0.16
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|2436
|2006.11.15 20:00
|buy
|1219
|0.54
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2437
|2006.11.15 20:00
|buy
|1220
|1.84
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|2438
|2006.11.15 20:00
|buy
|1221
|6.26
|1.8878
|0.0000
|1.8978
|2439
|2006.11.15 20:04
|close
|1221
|6.26
|1.8880
|0.0000
|1.8978
|12.52
|5498.45
|2440
|2006.11.15 20:04
|close
|1220
|1.84
|1.8879
|0.0000
|1.8981
|-3.68
|5494.77
|2441
|2006.11.15 20:04
|close
|1219
|0.54
|1.8881
|0.0000
|1.8984
|-1.62
|5493.15
|2442
|2006.11.15 20:04
|close
|1218
|0.16
|1.8883
|0.0000
|1.8986
|-0.48
|5492.67
|2443
|2006.11.23 01:00
|sell
|1222
|0.16
|1.9139
|0.0000
|1.9039
|2444
|2006.11.23 01:01
|sell
|1223
|0.54
|1.9145
|0.0000
|1.9045
|2445
|2006.11.23 01:57
|sell
|1224
|1.84
|1.9148
|0.0000
|1.9048
|2446
|2006.11.23 05:25
|sell
|1225
|6.26
|1.9151
|0.0000
|1.9051
|2447
|2006.11.23 05:26
|close
|1225
|6.26
|1.9145
|0.0000
|1.9051
|37.56
|5530.23
|2448
|2006.11.23 05:27
|close
|1224
|1.84
|1.9146
|0.0000
|1.9048
|3.68
|5533.91
|2449
|2006.11.23 05:28
|close
|1223
|0.54
|1.9145
|0.0000
|1.9045
|0.00
|5533.91
|2450
|2006.11.23 05:28
|close
|1222
|0.16
|1.9144
|0.0000
|1.9039
|-0.80
|5533.11
|2451
|2006.11.24 21:01
|sell
|1226
|0.17
|1.9321
|0.0000
|1.9221
|2452
|2006.11.24 21:03
|sell
|1227
|0.58
|1.9324
|0.0000
|1.9224
|2453
|2006.11.24 22:50
|sell
|1228
|1.97
|1.9326
|0.0000
|1.9226
|2454
|2006.11.27 00:01
|sell
|1229
|6.70
|1.9390
|0.0000
|1.9290
|2455
|2006.11.27 06:24
|close
|1229
|6.70
|1.9371
|0.0000
|1.9290
|127.30
|5660.41
|2456
|2006.11.27 06:24
|close
|1228
|1.97
|1.9372
|0.0000
|1.9226
|-93.77
|5566.64
|2457
|2006.11.27 06:24
|close
|1227
|0.58
|1.9371
|0.0000
|1.9224
|-28.19
|5538.45
|2458
|2006.11.27 06:24
|close
|1226
|0.17
|1.9369
|0.0000
|1.9221
|-8.43
|5530.02
|2459
|2006.12.01 02:00
|sell
|1230
|0.17
|1.9666
|0.0000
|1.9566
|2460
|2006.12.01 02:00
|sell
|1231
|0.58
|1.9668
|0.0000
|1.9568
|2461
|2006.12.01 02:13
|sell
|1232
|1.97
|1.9671
|0.0000
|1.9571
|2462
|2006.12.01 02:42
|sell
|1233
|6.70
|1.9674
|0.0000
|1.9574
|2463
|2006.12.01 02:49
|close
|1233
|6.70
|1.9672
|0.0000
|1.9574
|13.40
|5543.42
|2464
|2006.12.01 02:49
|close
|1232
|1.97
|1.9671
|0.0000
|1.9571
|0.00
|5543.42
|2465
|2006.12.01 02:49
|close
|1231
|0.58
|1.9672
|0.0000
|1.9568
|-2.32
|5541.10
|2466
|2006.12.01 02:50
|close
|1230
|0.17
|1.9671
|0.0000
|1.9566
|-0.85
|5540.25
|2467
|2006.12.04 03:00
|sell
|1234
|0.17
|1.9796
|0.0000
|1.9696
|2468
|2006.12.04 03:06
|sell
|1235
|0.58
|1.9800
|0.0000
|1.9700
|2469
|2006.12.04 06:32
|sell
|1236
|1.97
|1.9803
|0.0000
|1.9703
|2470
|2006.12.04 06:33
|sell
|1237
|6.70
|1.9806
|0.0000
|1.9706
|2471
|2006.12.04 07:06
|close
|1237
|6.70
|1.9804
|0.0000
|1.9706
|13.40
|5553.65
|2472
|2006.12.04 07:06
|close
|1236
|1.97
|1.9806
|0.0000
|1.9703
|-5.91
|5547.74
|2473
|2006.12.04 07:06
|close
|1235
|0.58
|1.9807
|0.0000
|1.9700
|-4.06
|5543.68
|2474
|2006.12.04 07:06
|close
|1234
|0.17
|1.9806
|0.0000
|1.9696
|-1.70
|5541.98
|2475
|2006.12.05 02:00
|sell
|1238
|0.17
|1.9786
|0.0000
|1.9686
|2476
|2006.12.05 08:22
|sell
|1239
|0.58
|1.9790
|0.0000
|1.9690
|2477
|2006.12.05 14:31
|sell
|1240
|1.97
|1.9793
|0.0000
|1.9693
|2478
|2006.12.05 14:31
|sell
|1241
|6.70
|1.9796
|0.0000
|1.9696
|2479
|2006.12.05 14:42
|close
|1241
|6.70
|1.9794
|0.0000
|1.9696
|13.40
|5555.38
|2480
|2006.12.05 14:42
|close
|1240
|1.97
|1.9795
|0.0000
|1.9693
|-3.94
|5551.44
|2481
|2006.12.05 14:42
|close
|1239
|0.58
|1.9794
|0.0000
|1.9690
|-2.32
|5549.12
|2482
|2006.12.05 14:42
|close
|1238
|0.17
|1.9795
|0.0000
|1.9686
|-1.53
|5547.59
|2483
|2006.12.08 03:01
|buy
|1242
|0.17
|1.9634
|0.0000
|1.9734
|2484
|2006.12.08 03:01
|buy
|1243
|0.58
|1.9630
|0.0000
|1.9730
|2485
|2006.12.08 05:52
|buy
|1244
|1.97
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2486
|2006.12.08 06:19
|buy
|1245
|6.70
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2487
|2006.12.08 06:23
|close
|1245
|6.70
|1.9625
|0.0000
|1.9723
|13.40
|5560.99
|2488
|2006.12.08 06:23
|close
|1244
|1.97
|1.9624
|0.0000
|1.9726
|-3.94
|5557.05
|2489
|2006.12.08 06:23
|close
|1243
|0.58
|1.9625
|0.0000
|1.9730
|-2.90
|5554.15
|2490
|2006.12.08 06:23
|close
|1242
|0.17
|1.9623
|0.0000
|1.9734
|-1.87
|5552.28
|2491
|2006.12.14 03:00
|buy
|1246
|0.17
|1.9677
|0.0000
|1.9777
|2492
|2006.12.14 03:03
|buy
|1247
|0.58
|1.9674
|0.0000
|1.9774
|2493
|2006.12.14 03:54
|buy
|1248
|1.97
|1.9671
|0.0000
|1.9771
|2494
|2006.12.14 03:58
|buy
|1249
|6.70
|1.9668
|0.0000
|1.9768
|2495
|2006.12.14 08:00
|close
|1249
|6.70
|1.9670
|0.0000
|1.9768
|13.40
|5565.68
|2496
|2006.12.14 08:00
|close
|1248
|1.97
|1.9668
|0.0000
|1.9771
|-5.91
|5559.77
|2497
|2006.12.14 08:00
|close
|1247
|0.58
|1.9670
|0.0000
|1.9774
|-2.32
|5557.45
|2498
|2006.12.14 08:02
|close
|1246
|0.17
|1.9669
|0.0000
|1.9777
|-1.36
|5556.09
|2499
|2006.12.18 03:00
|buy
|1250
|0.17
|1.9545
|0.0000
|1.9645
|2500
|2006.12.18 03:03
|buy
|1251
|0.58
|1.9542
|0.0000
|1.9642
|2501
|2006.12.18 03:08
|buy
|1252
|1.97
|1.9539
|0.0000
|1.9639
|2502
|2006.12.18 03:28
|buy
|1253
|6.70
|1.9536
|0.0000
|1.9636
|2503
|2006.12.18 03:36
|close
|1253
|6.70
|1.9539
|0.0000
|1.9636
|20.10
|5576.19
|2504
|2006.12.18 03:36
|close
|1252
|1.97
|1.9538
|0.0000
|1.9639
|-1.97
|5574.22
|2505
|2006.12.18 03:36
|close
|1251
|0.58
|1.9537
|0.0000
|1.9642
|-2.90
|5571.32
|2506
|2006.12.18 03:36
|close
|1250
|0.17
|1.9539
|0.0000
|1.9645
|-1.02
|5570.30
|2507
|2006.12.18 22:00
|buy
|1254
|0.17
|1.9484
|0.0000
|1.9584
|2508
|2006.12.18 22:58
|buy
|1255
|0.58
|1.9479
|0.0000
|1.9579
|2509
|2006.12.18 23:00
|buy
|1256
|1.97
|1.9476
|0.0000
|1.9576
|2510
|2006.12.18 23:00
|buy
|1257
|6.70
|1.9473
|0.0000
|1.9573
|2511
|2006.12.18 23:05
|close
|1257
|6.70
|1.9475
|0.0000
|1.9573
|13.40
|5583.70
|2512
|2006.12.18 23:05
|close
|1256
|1.97
|1.9471
|0.0000
|1.9576
|-9.85
|5573.85
|2513
|2006.12.18 23:06
|close
|1255
|0.58
|1.9470
|0.0000
|1.9579
|-5.22
|5568.63
|2514
|2006.12.18 23:06
|close
|1254
|0.17
|1.9471
|0.0000
|1.9584
|-2.21
|5566.42
|2515
|2006.12.22 00:01
|buy
|1258
|0.17
|1.9624
|0.0000
|1.9724
|2516
|2006.12.22 00:14
|buy
|1259
|0.58
|1.9621
|0.0000
|1.9721
|2517
|2006.12.22 00:42
|buy
|1260
|1.97
|1.9615
|0.0000
|1.9715
|2518
|2006.12.22 15:57
|buy
|1261
|6.70
|1.9611
|0.0000
|1.9711
|2519
|2006.12.22 15:59
|close
|1261
|6.70
|1.9613
|0.0000
|1.9711
|13.40
|5579.82
|2520
|2006.12.22 15:59
|close
|1260
|1.97
|1.9615
|0.0000
|1.9715
|0.00
|5579.82
|2521
|2006.12.22 15:59
|close
|1259
|0.58
|1.9616
|0.0000
|1.9721
|-2.90
|5576.92
|2522
|2006.12.22 15:59
|close
|1258
|0.17
|1.9615
|0.0000
|1.9724
|-1.53
|5575.39
|2523
|2006.12.27 02:00
|buy
|1262
|0.17
|1.9556
|0.0000
|1.9656
|2524
|2006.12.27 02:19
|buy
|1263
|0.58
|1.9553
|0.0000
|1.9653
|2525
|2006.12.27 02:25
|buy
|1264
|1.97
|1.9550
|0.0000
|1.9650
|2526
|2006.12.28 14:26
|t/p
|1264
|1.97
|1.9650
|0.0000
|1.9650
|205.63
|5781.02
|2527
|2006.12.28 14:26
|close
|1263
|0.58
|1.9650
|0.0000
|1.9653
|58.80
|5839.82
|2528
|2006.12.28 14:26
|close
|1262
|0.17
|1.9649
|0.0000
|1.9656
|16.55
|5856.37
|2529
|2006.12.29 00:00
|sell
|1265
|0.18
|1.9626
|0.0000
|1.9526
|2530
|2006.12.29 04:47
|sell
|1266
|0.61
|1.9628
|0.0000
|1.9528
|2531
|2006.12.29 05:24
|sell
|1267
|2.07
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2532
|2006.12.29 05:35
|sell
|1268
|7.04
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2533
|2006.12.29 09:15
|close
|1268
|7.04
|1.9632
|0.0000
|1.9534
|14.08
|5870.45
|2534
|2006.12.29 09:15
|close
|1267
|2.07
|1.9629
|0.0000
|1.9531
|4.14
|5874.59
|2535
|2006.12.29 09:15
|close
|1266
|0.61
|1.9630
|0.0000
|1.9528
|-1.22
|5873.37
|2536
|2006.12.29 09:15
|close
|1265
|0.18
|1.9631
|0.0000
|1.9526
|-0.90
|5872.47
|2537
|2007.01.02 01:00
|buy
|1269
|0.18
|1.9635
|0.0000
|1.9735
|2538
|2007.01.02 01:05
|buy
|1270
|0.61
|1.9632
|0.0000
|1.9732
|2539
|2007.01.02 01:07
|buy
|1271
|2.07
|1.9630
|0.0000
|1.9730
|2540
|2007.01.02 06:01
|buy
|1272
|7.04
|1.9591
|0.0000
|1.9691
|2541
|2007.01.02 06:03
|close
|1272
|7.04
|1.9652
|0.0000
|1.9691
|429.44
|6301.91
|2542
|2007.01.02 06:03
|close
|1271
|2.07
|1.9651
|0.0000
|1.9730
|43.47
|6345.38
|2543
|2007.01.02 06:03
|close
|1270
|0.61
|1.9650
|0.0000
|1.9732
|10.98
|6356.36
|2544
|2007.01.02 06:03
|close
|1269
|0.18
|1.9652
|0.0000
|1.9735
|3.06
|6359.42
|2545
|2007.01.02 22:00
|sell
|1273
|0.19
|1.9726
|0.0000
|1.9626
|2546
|2007.01.02 22:00
|sell
|1274
|0.65
|1.9728
|0.0000
|1.9628
|2547
|2007.01.02 22:00
|sell
|1275
|2.21
|1.9731
|0.0000
|1.9631
|2548
|2007.01.02 22:05
|sell
|1276
|7.51
|1.9734
|0.0000
|1.9634
|2549
|2007.01.02 23:05
|close
|1276
|7.51
|1.9728
|0.0000
|1.9634
|45.06
|6404.48
|2550
|2007.01.02 23:05
|close
|1275
|2.21
|1.9736
|0.0000
|1.9631
|-11.05
|6393.43
|2551
|2007.01.02 23:07
|close
|1274
|0.65
|1.9733
|0.0000
|1.9628
|-3.25
|6390.18
|2552
|2007.01.02 23:07
|close
|1273
|0.19
|1.9738
|0.0000
|1.9626
|-2.28
|6387.90
|2553
|2007.01.04 02:00
|buy
|1277
|0.19
|1.9508
|0.0000
|1.9608
|2554
|2007.01.04 07:21
|buy
|1278
|0.65
|1.9505
|0.0000
|1.9605
|2555
|2007.01.04 07:31
|buy
|1279
|2.21
|1.9502
|0.0000
|1.9602
|2556
|2007.01.04 07:31
|buy
|1280
|7.51
|1.9499
|0.0000
|1.9599
|2557
|2007.01.04 07:48
|close
|1280
|7.51
|1.9501
|0.0000
|1.9599
|15.02
|6402.92
|2558
|2007.01.04 07:48
|close
|1279
|2.21
|1.9502
|0.0000
|1.9602
|0.00
|6402.92
|2559
|2007.01.04 07:48
|close
|1278
|0.65
|1.9503
|0.0000
|1.9605
|-1.30
|6401.62
|2560
|2007.01.04 07:49
|close
|1277
|0.19
|1.9504
|0.0000
|1.9608
|-0.76
|6400.86
|2561
|2007.01.08 01:00
|buy
|1281
|0.19
|1.9299
|0.0000
|1.9399
|2562
|2007.01.08 01:05
|buy
|1282
|0.65
|1.9296
|0.0000
|1.9396
|2563
|2007.01.08 01:08
|buy
|1283
|2.21
|1.9293
|0.0000
|1.9393
|2564
|2007.01.08 01:14
|buy
|1284
|7.51
|1.9289
|0.0000
|1.9389
|2565
|2007.01.08 02:15
|close
|1284
|7.51
|1.9291
|0.0000
|1.9389
|15.02
|6415.88
|2566
|2007.01.08 02:15
|close
|1283
|2.21
|1.9290
|0.0000
|1.9393
|-6.63
|6409.25
|2567
|2007.01.08 02:15
|close
|1282
|0.65
|1.9291
|0.0000
|1.9396
|-3.25
|6406.00
|2568
|2007.01.08 02:15
|close
|1281
|0.19
|1.9290
|0.0000
|1.9399
|-1.71
|6404.29
|2569
|2007.01.12 01:00
|sell
|1285
|0.19
|1.9438
|0.0000
|1.9338
|2570
|2007.01.12 01:02
|sell
|1286
|0.65
|1.9441
|0.0000
|1.9341
|2571
|2007.01.12 01:49
|sell
|1287
|2.21
|1.9444
|0.0000
|1.9344
|2572
|2007.01.12 03:03
|sell
|1288
|7.51
|1.9446
|0.0000
|1.9346
|2573
|2007.02.12 11:18
|close
|1288
|7.51
|1.9444
|0.0000
|1.9346
|-333.44
|6070.85
|2574
|2007.02.12 11:18
|close
|1287
|2.21
|1.9445
|0.0000
|1.9344
|-104.75
|5966.09
|2575
|2007.02.12 11:18
|close
|1286
|0.65
|1.9446
|0.0000
|1.9341
|-33.41
|5932.68
|2576
|2007.02.12 11:18
|close
|1285
|0.19
|1.9445
|0.0000
|1.9338
|-10.15
|5922.54
|2577
|2007.02.12 21:00
|buy
|1289
|0.18
|1.9471
|0.0000
|1.9571
|2578
|2007.02.12 21:15
|buy
|1290
|0.61
|1.9469
|0.0000
|1.9569
|2579
|2007.02.12 23:41
|buy
|1291
|2.07
|1.9466
|0.0000
|1.9566
|2580
|2007.02.12 23:56
|buy
|1292
|7.04
|1.9463
|0.0000
|1.9563
|2581
|2007.02.13 00:21
|close
|1292
|7.04
|1.9465
|0.0000
|1.9563
|24.36
|5946.90
|2582
|2007.02.13 00:21
|close
|1291
|2.07
|1.9463
|0.0000
|1.9566
|-3.19
|5943.71
|2583
|2007.02.13 00:24
|close
|1290
|0.61
|1.9465
|0.0000
|1.9569
|-1.55
|5942.16
|2584
|2007.02.13 00:24
|close
|1289
|0.18
|1.9463
|0.0000
|1.9571
|-1.18
|5940.98
|2585
|2007.02.13 20:00
|buy
|1293
|0.18
|1.9441
|0.0000
|1.9541
|2586
|2007.02.14 11:35
|t/p
|1293
|0.18
|1.9541
|0.0000
|1.9541
|18.26
|5959.25
|2587
|2007.02.15 03:00
|sell
|1294
|0.18
|1.9633
|0.0000
|1.9533
|2588
|2007.02.15 05:30
|sell
|1295
|0.61
|1.9637
|0.0000
|1.9537
|2589
|2007.02.15 06:10
|sell
|1296
|2.07
|1.9640
|0.0000
|1.9540
|2590
|2007.02.15 07:00
|sell
|1297
|7.04
|1.9643
|0.0000
|1.9543
|2591
|2007.02.15 07:08
|close
|1297
|7.04
|1.9641
|0.0000
|1.9543
|14.08
|5973.33
|2592
|2007.02.15 07:08
|close
|1296
|2.07
|1.9643
|0.0000
|1.9540
|-6.21
|5967.12
|2593
|2007.02.15 07:10
|close
|1295
|0.61
|1.9642
|0.0000
|1.9537
|-3.05
|5964.07
|2594
|2007.02.15 07:10
|close
|1294
|0.18
|1.9641
|0.0000
|1.9533
|-1.44
|5962.63
|2595
|2007.02.21 20:00
|buy
|1298
|0.18
|1.9542
|0.0000
|1.9642
|2596
|2007.02.21 20:00
|buy
|1299
|0.61
|1.9539
|0.0000
|1.9639
|2597
|2007.02.22 00:29
|buy
|1300
|2.07
|1.9535
|0.0000
|1.9635
|2598
|2007.02.22 01:08
|buy
|1301
|7.04
|1.9532
|0.0000
|1.9632
|2599
|2007.02.22 02:14
|close
|1301
|7.04
|1.9534
|0.0000
|1.9632
|14.08
|5976.71
|2600
|2007.02.22 02:14
|close
|1300
|2.07
|1.9533
|0.0000
|1.9635
|-4.14
|5972.57
|2601
|2007.02.22 02:14
|close
|1299
|0.61
|1.9534
|0.0000
|1.9639
|-0.38
|5972.19
|2602
|2007.02.22 02:14
|close
|1298
|0.18
|1.9533
|0.0000
|1.9642
|-0.83
|5971.36
|2603
|2007.02.27 21:00
|sell
|1302
|0.18
|1.9631
|0.0000
|1.9531
|2604
|2007.02.27 21:09
|sell
|1303
|0.61
|1.9634
|0.0000
|1.9534
|2605
|2007.02.27 23:57
|sell
|1304
|2.07
|1.9638
|0.0000
|1.9538
|2606
|2007.02.27 23:57
|sell
|1305
|7.04
|1.9641
|0.0000
|1.9541
|2607
|2007.02.28 00:04
|close
|1305
|7.04
|1.9639
|0.0000
|1.9541
|2.82
|5974.17
|2608
|2007.02.28 00:05
|close
|1304
|2.07
|1.9638
|0.0000
|1.9538
|-3.31
|5970.86
|2609
|2007.02.28 00:05
|close
|1303
|0.61
|1.9635
|0.0000
|1.9534
|-1.59
|5969.27
|2610
|2007.02.28 00:05
|close
|1302
|0.18
|1.9636
|0.0000
|1.9531
|-1.19
|5968.09
|2611
|2007.03.05 00:01
|buy
|1306
|0.18
|1.9448
|0.0000
|1.9548
|2612
|2007.03.05 00:11
|buy
|1307
|0.61
|1.9444
|0.0000
|1.9544
|2613
|2007.03.05 00:13
|buy
|1308
|2.07
|1.9441
|0.0000
|1.9541
|2614
|2007.03.05 00:13
|buy
|1309
|7.04
|1.9437
|0.0000
|1.9537
|2615
|2007.03.16 09:33
|close
|1309
|7.04
|1.9440
|0.0000
|1.9537
|154.74
|6122.82
|2616
|2007.03.16 09:34
|close
|1308
|2.07
|1.9439
|0.0000
|1.9541
|35.15
|6157.97
|2617
|2007.03.16 09:34
|close
|1307
|0.61
|1.9438
|0.0000
|1.9544
|7.92
|6165.89
|2618
|2007.03.16 09:34
|close
|1306
|0.18
|1.9437
|0.0000
|1.9548
|1.44
|6167.33
|2619
|2007.03.19 20:00
|sell
|1310
|0.19
|1.9442
|0.0000
|1.9342
|2620
|2007.03.19 22:30
|sell
|1311
|0.65
|1.9446
|0.0000
|1.9346
|2621
|2007.03.19 22:34
|sell
|1312
|2.21
|1.9449
|0.0000
|1.9349
|2622
|2007.03.19 22:55
|sell
|1313
|7.51
|1.9453
|0.0000
|1.9353
|2623
|2007.03.19 23:02
|close
|1313
|7.51
|1.9451
|0.0000
|1.9353
|15.02
|6182.35
|2624
|2007.03.19 23:02
|close
|1312
|2.21
|1.9453
|0.0000
|1.9349
|-8.84
|6173.51
|2625
|2007.03.19 23:03
|close
|1311
|0.65
|1.9451
|0.0000
|1.9346
|-3.25
|6170.26
|2626
|2007.03.19 23:03
|close
|1310
|0.19
|1.9450
|0.0000
|1.9342
|-1.52
|6168.74
|2627
|2007.03.21 01:00
|sell
|1314
|0.19
|1.9611
|0.0000
|1.9511
|2628
|2007.03.21 01:06
|sell
|1315
|0.65
|1.9615
|0.0000
|1.9515
|2629
|2007.03.21 01:14
|sell
|1316
|2.21
|1.9618
|0.0000
|1.9518
|2630
|2007.03.21 06:34
|sell
|1317
|7.51
|1.9622
|0.0000
|1.9522
|2631
|2007.03.21 06:43
|close
|1317
|7.51
|1.9620
|0.0000
|1.9522
|15.02
|6183.76
|2632
|2007.03.21 06:43
|close
|1316
|2.21
|1.9617
|0.0000
|1.9518
|2.21
|6185.97
|2633
|2007.03.21 06:44
|close
|1315
|0.65
|1.9616
|0.0000
|1.9515
|-0.65
|6185.32
|2634
|2007.03.21 06:44
|close
|1314
|0.19
|1.9617
|0.0000
|1.9511
|-1.14
|6184.18
|2635
|2007.03.28 01:00
|buy
|1318
|0.19
|1.9669
|0.0000
|1.9769
|2636
|2007.03.28 01:05
|buy
|1319
|0.65
|1.9666
|0.0000
|1.9766
|2637
|2007.03.28 01:13
|buy
|1320
|2.21
|1.9663
|0.0000
|1.9763
|2638
|2007.03.28 01:15
|buy
|1321
|7.51
|1.9660
|0.0000
|1.9760
|2639
|2007.03.28 02:33
|close
|1321
|7.51
|1.9662
|0.0000
|1.9760
|15.02
|6199.20
|2640
|2007.03.28 02:37
|close
|1320
|2.21
|1.9661
|0.0000
|1.9763
|-4.42
|6194.78
|2641
|2007.03.28 02:37
|close
|1319
|0.65
|1.9662
|0.0000
|1.9766
|-2.60
|6192.18
|2642
|2007.03.28 02:38
|close
|1318
|0.19
|1.9661
|0.0000
|1.9769
|-1.52
|6190.66
|2643
|2007.03.29 03:00
|buy
|1322
|0.19
|1.9638
|0.0000
|1.9738
|2644
|2007.03.29 03:07
|buy
|1323
|0.65
|1.9635
|0.0000
|1.9735
|2645
|2007.03.29 14:33
|buy
|1324
|2.21
|1.9631
|0.0000
|1.9731
|2646
|2007.03.29 14:36
|buy
|1325
|7.51
|1.9627
|0.0000
|1.9727
|2647
|2007.03.29 14:40
|close
|1325
|7.51
|1.9629
|0.0000
|1.9727
|15.02
|6205.68
|2648
|2007.03.29 14:40
|close
|1324
|2.21
|1.9628
|0.0000
|1.9731
|-6.63
|6199.05
|2649
|2007.03.29 14:40
|close
|1323
|0.65
|1.9629
|0.0000
|1.9735
|-3.90
|6195.15
|2650
|2007.03.29 14:40
|close
|1322
|0.19
|1.9628
|0.0000
|1.9738
|-1.90
|6193.25
|2651
|2007.03.30 03:00
|buy
|1326
|0.19
|1.9629
|0.0000
|1.9729
|2652
|2007.03.30 03:00
|buy
|1327
|0.65
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2653
|2007.03.30 03:02
|buy
|1328
|2.21
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2654
|2007.03.30 03:21
|buy
|1329
|7.51
|1.9620
|0.0000
|1.9720
|2655
|2007.03.30 03:32
|close
|1329
|7.51
|1.9622
|0.0000
|1.9720
|15.02
|6208.27
|2656
|2007.03.30 03:33
|close
|1328
|2.21
|1.9620
|0.0000
|1.9723
|-6.63
|6201.64
|2657
|2007.03.30 03:34
|close
|1327
|0.65
|1.9623
|0.0000
|1.9726
|-1.95
|6199.69
|2658
|2007.03.30 03:34
|close
|1326
|0.19
|1.9622
|0.0000
|1.9729
|-1.33
|6198.36
|2659
|2007.04.02 22:00
|sell
|1330
|0.19
|1.9771
|0.0000
|1.9671
|2660
|2007.04.02 22:11
|sell
|1331
|0.65
|1.9774
|0.0000
|1.9674
|2661
|2007.04.02 22:12
|sell
|1332
|2.21
|1.9777
|0.0000
|1.9677
|2662
|2007.04.02 23:01
|sell
|1333
|7.51
|1.9780
|0.0000
|1.9680
|2663
|2007.04.02 23:41
|close
|1333
|7.51
|1.9778
|0.0000
|1.9680
|15.02
|6213.38
|2664
|2007.04.02 23:41
|close
|1332
|2.21
|1.9781
|0.0000
|1.9677
|-8.84
|6204.54
|2665
|2007.04.02 23:41
|close
|1331
|0.65
|1.9778
|0.0000
|1.9674
|-2.60
|6201.94
|2666
|2007.04.02 23:43
|close
|1330
|0.19
|1.9777
|0.0000
|1.9671
|-1.14
|6200.80
|2667
|2007.04.06 00:00
|buy
|1334
|0.19
|1.9720
|0.0000
|1.9820
|2668
|2007.04.06 00:00
|buy
|1335
|0.65
|1.9717
|0.0000
|1.9817
|2669
|2007.04.06 00:05
|buy
|1336
|2.21
|1.9714
|0.0000
|1.9814
|2670
|2007.04.06 00:28
|buy
|1337
|7.51
|1.9710
|0.0000
|1.9810
|2671
|2007.04.06 00:44
|close
|1337
|7.51
|1.9712
|0.0000
|1.9810
|15.02
|6215.82
|2672
|2007.04.06 00:55
|close
|1336
|2.21
|1.9713
|0.0000
|1.9814
|-2.21
|6213.61
|2673
|2007.04.06 00:59
|close
|1335
|0.65
|1.9712
|0.0000
|1.9817
|-3.25
|6210.36
|2674
|2007.04.06 01:00
|close
|1334
|0.19
|1.9713
|0.0000
|1.9820
|-1.33
|6209.03
|2675
|2007.04.09 23:01
|buy
|1338
|0.19
|1.9629
|0.0000
|1.9729
|2676
|2007.04.09 23:15
|buy
|1339
|0.65
|1.9626
|0.0000
|1.9726
|2677
|2007.04.10 00:25
|buy
|1340
|2.21
|1.9623
|0.0000
|1.9723
|2678
|2007.04.10 00:50
|buy
|1341
|7.51
|1.9620
|0.0000
|1.9720
|2679
|2007.04.10 02:09
|close
|1341
|7.51
|1.9622
|0.0000
|1.9720
|15.02
|6224.05
|2680
|2007.04.10 02:10
|close
|1340
|2.21
|1.9619
|0.0000
|1.9723
|-8.84
|6215.21
|2681
|2007.04.10 02:11
|close
|1339
|0.65
|1.9622
|0.0000
|1.9726
|-1.65
|6213.56
|2682
|2007.04.10 02:12
|close
|1338
|0.19
|1.9623
|0.0000
|1.9729
|-0.86
|6212.69
|2683
|2007.04.10 20:02
|sell
|1342
|0.19
|1.9713
|0.0000
|1.9613
|2684
|2007.04.10 20:07
|sell
|1343
|0.65
|1.9716
|0.0000
|1.9616
|2685
|2007.04.10 21:57
|sell
|1344
|2.21
|1.9719
|0.0000
|1.9619
|2686
|2007.04.10 22:40
|sell
|1345
|7.51
|1.9723
|0.0000
|1.9623
|2687
|2007.04.10 23:41
|close
|1345
|7.51
|1.9721
|0.0000
|1.9623
|15.02
|6227.71
|2688
|2007.04.10 23:42
|close
|1344
|2.21
|1.9723
|0.0000
|1.9619
|-8.84
|6218.87
|2689
|2007.04.10 23:42
|close
|1343
|0.65
|1.9721
|0.0000
|1.9616
|-3.25
|6215.62
|2690
|2007.04.10 23:42
|close
|1342
|0.19
|1.9723
|0.0000
|1.9613
|-1.90
|6213.72
|2691
|2007.04.18 01:00
|sell
|1346
|0.19
|2.0069
|0.0000
|1.9969
|2692
|2007.04.18 01:04
|sell
|1347
|0.65
|2.0072
|0.0000
|1.9972
|2693
|2007.04.18 02:23
|sell
|1348
|2.21
|2.0076
|0.0000
|1.9976
|2694
|2007.04.18 02:37
|sell
|1349
|7.51
|2.0079
|0.0000
|1.9979
|2695
|2007.04.18 09:37
|close
|1349
|7.51
|2.0077
|0.0000
|1.9979
|15.02
|6228.74
|2696
|2007.04.18 09:37
|close
|1348
|2.21
|2.0076
|0.0000
|1.9976
|0.00
|6228.74
|2697
|2007.04.18 09:37
|close
|1347
|0.65
|2.0077
|0.0000
|1.9972
|-3.25
|6225.49
|2698
|2007.04.18 09:37
|close
|1346
|0.19
|2.0078
|0.0000
|1.9969
|-1.71
|6223.78
|2699
|2007.04.19 21:00
|buy
|1350
|0.19
|2.0021
|0.0000
|2.0121
|2700
|2007.04.19 21:58
|buy
|1351
|0.65
|2.0018
|0.0000
|2.0118
|2701
|2007.04.20 10:43
|buy
|1352
|2.21
|2.0015
|0.0000
|2.0115
|2702
|2007.04.20 10:46
|buy
|1353
|7.51
|2.0012
|0.0000
|2.0112
|2703
|2007.04.20 11:01
|close
|1353
|7.51
|2.0015
|0.0000
|2.0112
|22.53
|6246.31
|2704
|2007.04.20 11:01
|close
|1352
|2.21
|2.0014
|0.0000
|2.0115
|-2.21
|6244.10
|2705
|2007.04.20 11:01
|close
|1351
|0.65
|2.0018
|0.0000
|2.0118
|0.95
|6245.05
|2706
|2007.04.20 11:02
|close
|1350
|0.19
|2.0017
|0.0000
|2.0121
|-0.48
|6244.57
|2707
|2007.04.27 02:00
|buy
|1354
|0.19
|1.9906
|0.0000
|2.0006
|2708
|2007.04.27 02:13
|buy
|1355
|0.65
|1.9903
|0.0000
|2.0003
|2709
|2007.04.27 02:20
|buy
|1356
|2.21
|1.9899
|0.0000
|1.9999
|2710
|2007.04.27 02:23
|buy
|1357
|7.51
|1.9896
|0.0000
|1.9996
|2711
|2007.04.27 02:45
|close
|1357
|7.51
|1.9898
|0.0000
|1.9996
|15.02
|6259.59
|2712
|2007.04.27 02:45
|close
|1356
|2.21
|1.9900
|0.0000
|1.9999
|2.21
|6261.80
|2713
|2007.04.27 02:45
|close
|1355
|0.65
|1.9899
|0.0000
|2.0003
|-2.60
|6259.20
|2714
|2007.04.27 02:46
|close
|1354
|0.19
|1.9898
|0.0000
|2.0006
|-1.52
|6257.68
|2715
|2007.04.30 00:00
|sell
|1358
|0.19
|1.9965
|0.0000
|1.9865
|2716
|2007.04.30 00:22
|sell
|1359
|0.65
|1.9968
|0.0000
|1.9868
|2717
|2007.04.30 00:22
|sell
|1360
|2.21
|1.9970
|0.0000
|1.9870
|2718
|2007.04.30 16:36
|sell
|1361
|7.51
|1.9974
|0.0000
|1.9874
|2719
|2007.05.02 02:37
|close
|1361
|7.51
|1.9971
|0.0000
|1.9874
|-1.50
|6256.18
|2720
|2007.05.02 02:37
|close
|1360
|2.21
|1.9972
|0.0000
|1.9870
|-11.49
|6244.69
|2721
|2007.05.02 02:37
|close
|1359
|0.65
|1.9970
|0.0000
|1.9868
|-3.38
|6241.31
|2722
|2007.05.02 02:37
|close
|1358
|0.19
|1.9968
|0.0000
|1.9865
|-1.18
|6240.13
|2723
|2007.05.02 22:00
|buy
|1362
|0.19
|1.9896
|0.0000
|1.9996
|2724
|2007.05.02 22:02
|buy
|1363
|0.65
|1.9893
|0.0000
|1.9993
|2725
|2007.05.02 23:26
|buy
|1364
|2.21
|1.9890
|0.0000
|1.9990
|2726
|2007.05.03 00:02
|buy
|1365
|7.51
|1.9886
|0.0000
|1.9986
|2727
|2007.05.03 00:07
|close
|1365
|7.51
|1.9889
|0.0000
|1.9986
|22.53
|6262.66
|2728
|2007.05.03 00:08
|close
|1364
|2.21
|1.9888
|0.0000
|1.9990
|5.26
|6267.92
|2729
|2007.05.03 00:08
|close
|1363
|0.65
|1.9889
|0.0000
|1.9993
|0.25
|6268.17
|2730
|2007.05.03 00:08
|close
|1362
|0.19
|1.9885
|0.0000
|1.9996
|-1.26
|6266.91
|2731
|2007.05.09 23:00
|sell
|1366
|0.19
|1.9935
|0.0000
|1.9835
|2732
|2007.05.09 23:05
|sell
|1367
|0.65
|1.9938
|0.0000
|1.9838
|2733
|2007.05.09 23:06
|sell
|1368
|2.21
|1.9942
|0.0000
|1.9842
|2734
|2007.05.09 23:11
|sell
|1369
|7.51
|1.9946
|0.0000
|1.9846
|2735
|2007.05.09 23:33
|close
|1369
|7.51
|1.9944
|0.0000
|1.9846
|15.02
|6281.93
|2736
|2007.05.09 23:33
|close
|1368
|2.21
|1.9947
|0.0000
|1.9842
|-11.05
|6270.88
|2737
|2007.05.09 23:34
|close
|1367
|0.65
|1.9946
|0.0000
|1.9838
|-5.20
|6265.68
|2738
|2007.05.09 23:35
|close
|1366
|0.19
|1.9947
|0.0000
|1.9835
|-2.28
|6263.40
|2739
|2007.05.11 03:01
|buy
|1370
|0.19
|1.9795
|0.0000
|1.9895
|2740
|2007.05.11 03:01
|buy
|1371
|0.65
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|2741
|2007.05.11 08:18
|buy
|1372
|2.21
|1.9789
|0.0000
|1.9889
|2742
|2007.05.11 08:31
|buy
|1373
|7.51
|1.9784
|0.0000
|1.9884
|2743
|2007.05.11 08:34
|close
|1373
|7.51
|1.9787
|0.0000
|1.9884
|22.53
|6285.93
|2744
|2007.05.11 08:34
|close
|1372
|2.21
|1.9785
|0.0000
|1.9889
|-8.84
|6277.09
|2745
|2007.05.11 08:34
|close
|1371
|0.65
|1.9787
|0.0000
|1.9892
|-3.25
|6273.84
|2746
|2007.05.11 08:35
|close
|1370
|0.19
|1.9785
|0.0000
|1.9895
|-1.90
|6271.94
|2747
|2007.05.17 23:02
|buy
|1374
|0.19
|1.9748
|0.0000
|1.9848
|2748
|2007.05.18 01:12
|buy
|1375
|0.65
|1.9745
|0.0000
|1.9845
|2749
|2007.05.18 03:04
|buy
|1376
|2.21
|1.9742
|0.0000
|1.9842
|2750
|2007.05.18 06:57
|buy
|1377
|7.51
|1.9739
|0.0000
|1.9839
|2751
|2007.05.18 08:12
|close
|1377
|7.51
|1.9741
|0.0000
|1.9839
|15.02
|6286.96
|2752
|2007.05.18 08:12
|close
|1376
|2.21
|1.9743
|0.0000
|1.9842
|2.21
|6289.17
|2753
|2007.05.18 08:12
|close
|1375
|0.65
|1.9745
|0.0000
|1.9845
|0.00
|6289.17
|2754
|2007.05.18 08:12
|close
|1374
|0.19
|1.9744
|0.0000
|1.9848
|-0.48
|6288.68
|2755
|2007.05.21 21:00
|buy
|1378
|0.19
|1.9703
|0.0000
|1.9803
|2756
|2007.05.23 12:40
|t/p
|1378
|0.19
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|19.55
|6308.24
|2757
|2007.05.24 00:02
|sell
|1379
|0.19
|1.9860
|0.0000
|1.9760
|2758
|2007.05.24 01:28
|sell
|1380
|0.65
|1.9863
|0.0000
|1.9763
|2759
|2007.05.24 01:36
|sell
|1381
|2.21
|1.9866
|0.0000
|1.9766
|2760
|2007.05.24 02:23
|sell
|1382
|7.51
|1.9869
|0.0000
|1.9769
|2761
|2007.05.24 02:30
|close
|1382
|7.51
|1.9867
|0.0000
|1.9769
|15.02
|6323.26
|2762
|2007.05.24 02:30
|close
|1381
|2.21
|1.9868
|0.0000
|1.9766
|-4.42
|6318.84
|2763
|2007.05.24 02:31
|close
|1380
|0.65
|1.9867
|0.0000
|1.9763
|-2.60
|6316.24
|2764
|2007.05.24 02:31
|close
|1379
|0.19
|1.9865
|0.0000
|1.9760
|-0.95
|6315.29
|2765
|2007.05.28 20:03
|buy
|1383
|0.19
|1.9838
|0.0000
|1.9938
|2766
|2007.05.28 23:30
|buy
|1384
|0.65
|1.9835
|0.0000
|1.9935
|2767
|2007.05.28 23:56
|buy
|1385
|2.21
|1.9831
|0.0000
|1.9931
|2768
|2007.05.28 23:56
|buy
|1386
|7.51
|1.9828
|0.0000
|1.9928
|2769
|2007.05.28 23:56
|close
|1386
|7.51
|1.9830
|0.0000
|1.9928
|15.02
|6330.31
|2770
|2007.05.28 23:56
|close
|1385
|2.21
|1.9831
|0.0000
|1.9931
|0.00
|6330.31
|2771
|2007.05.28 23:56
|close
|1384
|0.65
|1.9830
|0.0000
|1.9935
|-3.25
|6327.06
|2772
|2007.05.28 23:56
|close
|1383
|0.19
|1.9831
|0.0000
|1.9938
|-1.33
|6325.73
|2773
|2007.05.30 21:00
|buy
|1387
|0.19
|1.9759
|0.0000
|1.9859
|2774
|2007.05.30 21:08
|buy
|1388
|0.65
|1.9756
|0.0000
|1.9856
|2775
|2007.05.30 21:09
|buy
|1389
|2.21
|1.9753
|0.0000
|1.9853
|2776
|2007.05.30 21:10
|buy
|1390
|7.51
|1.9750
|0.0000
|1.9850
|2777
|2007.05.30 21:11
|close
|1390
|7.51
|1.9753
|0.0000
|1.9850
|22.53
|6348.26
|2778
|2007.05.30 21:11
|close
|1389
|2.21
|1.9752
|0.0000
|1.9853
|-2.21
|6346.05
|2779
|2007.05.30 21:11
|close
|1388
|0.65
|1.9753
|0.0000
|1.9856
|-1.95
|6344.10
|2780
|2007.05.30 21:11
|close
|1387
|0.19
|1.9754
|0.0000
|1.9859
|-0.95
|6343.15
|2781
|2007.06.05 00:00
|sell
|1391
|0.19
|1.9913
|0.0000
|1.9813
|2782
|2007.06.05 00:13
|sell
|1392
|0.65
|1.9916
|0.0000
|1.9816
|2783
|2007.06.05 05:12
|sell
|1393
|2.21
|1.9920
|0.0000
|1.9820
|2784
|2007.06.05 05:57
|sell
|1394
|7.51
|1.9924
|0.0000
|1.9824
|2785
|2007.06.05 07:12
|close
|1394
|7.51
|1.9922
|0.0000
|1.9824
|15.02
|6358.17
|2786
|2007.06.05 07:12
|close
|1393
|2.21
|1.9923
|0.0000
|1.9820
|-6.63
|6351.54
|2787
|2007.06.05 07:12
|close
|1392
|0.65
|1.9924
|0.0000
|1.9816
|-5.20
|6346.34
|2788
|2007.06.05 07:14
|close
|1391
|0.19
|1.9925
|0.0000
|1.9813
|-2.28
|6344.06
|2789
|2007.06.08 03:00
|buy
|1395
|0.19
|1.9792
|0.0000
|1.9892
|2790
|2007.06.08 03:07
|buy
|1396
|0.65
|1.9789
|0.0000
|1.9889
|2791
|2007.06.08 03:17
|buy
|1397
|2.21
|1.9785
|0.0000
|1.9885
|2792
|2007.06.08 03:23
|buy
|1398
|7.51
|1.9782
|0.0000
|1.9882
|2793
|2007.06.08 04:10
|close
|1398
|7.51
|1.9785
|0.0000
|1.9882
|22.53
|6366.59
|2794
|2007.06.08 04:10
|close
|1397
|2.21
|1.9784
|0.0000
|1.9885
|-2.21
|6364.38
|2795
|2007.06.08 04:10
|close
|1396
|0.65
|1.9785
|0.0000
|1.9889
|-2.60
|6361.78
|2796
|2007.06.08 04:10
|close
|1395
|0.19
|1.9786
|0.0000
|1.9892
|-1.14
|6360.64
|2797
|2007.06.08 21:00
|buy
|1399
|0.19
|1.9673
|0.0000
|1.9773
|2798
|2007.06.08 21:00
|buy
|1400
|0.65
|1.9670
|0.0000
|1.9770
|2799
|2007.06.08 21:00
|buy
|1401
|2.21
|1.9667
|0.0000
|1.9767
|2800
|2007.06.08 21:00
|buy
|1402
|7.51
|1.9663
|0.0000
|1.9763
|2801
|2007.06.08 21:09
|close
|1402
|7.51
|1.9665
|0.0000
|1.9763
|15.02
|6375.66
|2802
|2007.06.08 21:09
|close
|1401
|2.21
|1.9663
|0.0000
|1.9767
|-8.84
|6366.82
|2803
|2007.06.08 21:09
|close
|1400
|0.65
|1.9665
|0.0000
|1.9770
|-3.25
|6363.57
|2804
|2007.06.08 21:13
|close
|1399
|0.19
|1.9663
|0.0000
|1.9773
|-1.90
|6361.67
|2805
|2007.06.13 00:01
|sell
|1403
|0.19
|1.9741
|0.0000
|1.9641
|2806
|2007.06.13 00:15
|sell
|1404
|0.65
|1.9744
|0.0000
|1.9644
|2807
|2007.06.13 01:00
|sell
|1405
|2.21
|1.9747
|0.0000
|1.9647
|2808
|2007.06.13 03:03
|sell
|1406
|7.51
|1.9749
|0.0000
|1.9649
|2809
|2007.06.13 03:04
|close
|1406
|7.51
|1.9748
|0.0000
|1.9649
|7.51
|6369.18
|2810
|2007.06.13 03:04
|close
|1405
|2.21
|1.9750
|0.0000
|1.9647
|-6.63
|6362.55
|2811
|2007.06.13 03:04
|close
|1404
|0.65
|1.9752
|0.0000
|1.9644
|-5.20
|6357.35
|2812
|2007.06.13 03:04
|close
|1403
|0.19
|1.9753
|0.0000
|1.9641
|-2.28
|6355.07
|2813
|2007.06.14 20:01
|buy
|1407
|0.19
|1.9712
|0.0000
|1.9812
|2814
|2007.06.14 20:01
|buy
|1408
|0.65
|1.9710
|0.0000
|1.9810
|2815
|2007.06.14 20:18
|buy
|1409
|2.21
|1.9706
|0.0000
|1.9806
|2816
|2007.06.14 20:20
|buy
|1410
|7.51
|1.9703
|0.0000
|1.9803
|2817
|2007.06.14 20:29
|close
|1410
|7.51
|1.9705
|0.0000
|1.9803
|15.02
|6370.09
|2818
|2007.06.14 20:29
|close
|1409
|2.21
|1.9704
|0.0000
|1.9806
|-4.42
|6365.67
|2819
|2007.06.14 20:29
|close
|1408
|0.65
|1.9703
|0.0000
|1.9810
|-4.55
|6361.12
|2820
|2007.06.14 20:29
|close
|1407
|0.19
|1.9701
|0.0000
|1.9812
|-2.09
|6359.03
|2821
|2007.06.20 00:07
|sell
|1411
|0.19
|1.9881
|0.0000
|1.9781
|2822
|2007.06.20 03:37
|sell
|1412
|0.65
|1.9884
|0.0000
|1.9784
|2823
|2007.06.20 08:11
|sell
|1413
|2.21
|1.9887
|0.0000
|1.9787
|2824
|2007.06.20 08:34
|sell
|1414
|7.51
|1.9890
|0.0000
|1.9790
|2825
|2007.06.20 09:14
|close
|1414
|7.51
|1.9888
|0.0000
|1.9790
|15.02
|6374.05
|2826
|2007.06.20 09:14
|close
|1413
|2.21
|1.9889
|0.0000
|1.9787
|-4.42
|6369.63
|2827
|2007.06.20 09:14
|close
|1412
|0.65
|1.9888
|0.0000
|1.9784
|-2.60
|6367.03
|2828
|2007.06.20 09:14
|close
|1411
|0.19
|1.9887
|0.0000
|1.9781
|-1.14
|6365.89
|2829
|2007.06.20 23:00
|sell
|1415
|0.19
|1.9929
|0.0000
|1.9829
|2830
|2007.06.20 23:14
|sell
|1416
|0.65
|1.9931
|0.0000
|1.9831
|2831
|2007.06.20 23:29
|sell
|1417
|2.21
|1.9936
|0.0000
|1.9836
|2832
|2007.06.21 14:33
|sell
|1418
|7.51
|1.9940
|0.0000
|1.9840
|2833
|2007.06.21 14:35
|close
|1418
|7.51
|1.9938
|0.0000
|1.9840
|15.02
|6380.91
|2834
|2007.06.21 14:35
|close
|1417
|2.21
|1.9939
|0.0000
|1.9836
|-17.24
|6363.67
|2835
|2007.06.21 14:35
|close
|1416
|0.65
|1.9938
|0.0000
|1.9831
|-7.67
|6356.00
|2836
|2007.06.21 14:35
|close
|1415
|0.19
|1.9937
|0.0000
|1.9829
|-2.43
|6353.57
|2837
|2007.06.21 21:01
|sell
|1419
|0.19
|1.9919
|0.0000
|1.9819
|2838
|2007.06.21 21:13
|sell
|1420
|0.65
|1.9922
|0.0000
|1.9822
|2839
|2007.06.21 21:53
|sell
|1421
|2.21
|1.9925
|0.0000
|1.9825
|2840
|2007.06.21 23:12
|sell
|1422
|7.51
|1.9928
|0.0000
|1.9828
|2841
|2007.06.21 23:29
|close
|1422
|7.51
|1.9925
|0.0000
|1.9828
|22.53
|6376.10
|2842
|2007.06.21 23:29
|close
|1421
|2.21
|1.9926
|0.0000
|1.9825
|-2.21
|6373.89
|2843
|2007.06.21 23:29
|close
|1420
|0.65
|1.9925
|0.0000
|1.9822
|-1.95
|6371.94
|2844
|2007.06.21 23:29
|close
|1419
|0.19
|1.9923
|0.0000
|1.9819
|-0.76
|6371.18
|2845
|2007.06.26 22:00
|sell
|1423
|0.19
|1.9993
|0.0000
|1.9893
|2846
|2007.06.27 23:14
|sell
|1424
|0.65
|1.9996
|0.0000
|1.9896
|2847
|2007.06.28 00:30
|sell
|1425
|2.21
|2.0000
|0.0000
|1.9900
|2848
|2007.06.28 07:56
|sell
|1426
|7.51
|2.0003
|0.0000
|1.9903
|2849
|2007.06.28 11:07
|close
|1426
|7.51
|2.0001
|0.0000
|1.9903
|15.02
|6386.20
|2850
|2007.06.28 11:07
|close
|1425
|2.21
|2.0002
|0.0000
|1.9900
|-4.42
|6381.78
|2851
|2007.06.28 11:07
|close
|1424
|0.65
|2.0001
|0.0000
|1.9896
|-6.37
|6375.41
|2852
|2007.06.28 11:07
|close
|1423
|0.19
|2.0002
|0.0000
|1.9893
|-2.93
|6372.48
|2853
|2007.07.09 23:00
|sell
|1427
|0.19
|2.0152
|0.0000
|2.0052
|2854
|2007.07.09 23:27
|sell
|1428
|0.65
|2.0155
|0.0000
|2.0055
|2855
|2007.07.09 23:57
|sell
|1429
|2.21
|2.0158
|0.0000
|2.0058
|2856
|2007.07.10 05:03
|sell
|1430
|7.51
|2.0161
|0.0000
|2.0061
|2857
|2007.07.10 06:06
|close
|1430
|7.51
|2.0159
|0.0000
|2.0061
|15.02
|6387.50
|2858
|2007.07.10 06:06
|close
|1429
|2.21
|2.0162
|0.0000
|2.0058
|-12.38
|6375.13
|2859
|2007.07.10 06:07
|close
|1428
|0.65
|2.0160
|0.0000
|2.0055
|-4.29
|6370.84
|2860
|2007.07.10 06:07
|close
|1427
|0.19
|2.0162
|0.0000
|2.0052
|-2.20
|6368.63
|2861
|2007.07.11 20:00
|sell
|1431
|0.19
|2.0329
|0.0000
|2.0229
|2862
|2007.07.11 20:43
|sell
|1432
|0.65
|2.0332
|0.0000
|2.0232
|2863
|2007.07.11 20:53
|sell
|1433
|2.21
|2.0335
|0.0000
|2.0235
|2864
|2007.07.11 21:08
|sell
|1434
|7.51
|2.0338
|0.0000
|2.0238
|2865
|2007.07.11 21:56
|close
|1434
|7.51
|2.0336
|0.0000
|2.0238
|15.02
|6383.65
|2866
|2007.07.11 21:56
|close
|1433
|2.21
|2.0337
|0.0000
|2.0235
|-4.42
|6379.23
|2867
|2007.07.11 21:56
|close
|1432
|0.65
|2.0336
|0.0000
|2.0232
|-2.60
|6376.63
|2868
|2007.07.11 21:56
|close
|1431
|0.19
|2.0337
|0.0000
|2.0229
|-1.52
|6375.11
|2869
|2007.07.16 01:00
|sell
|1435
|0.19
|2.0334
|0.0000
|2.0234
|2870
|2007.07.16 01:05
|sell
|1436
|0.65
|2.0340
|0.0000
|2.0240
|2871
|2007.07.16 04:06
|sell
|1437
|2.21
|2.0343
|0.0000
|2.0243
|2872
|2007.07.16 05:05
|sell
|1438
|7.51
|2.0346
|0.0000
|2.0246
|2873
|2007.07.16 08:49
|close
|1438
|7.51
|2.0344
|0.0000
|2.0246
|15.02
|6390.13
|2874
|2007.07.16 08:49
|close
|1437
|2.21
|2.0345
|0.0000
|2.0243
|-4.42
|6385.71
|2875
|2007.07.16 08:49
|close
|1436
|0.65
|2.0346
|0.0000
|2.0240
|-3.90
|6381.81
|2876
|2007.07.16 08:49
|close
|1435
|0.19
|2.0345
|0.0000
|2.0234
|-2.09
|6379.72
|2877
|2007.07.18 00:01
|sell
|1439
|0.19
|2.0465
|0.0000
|2.0365
|2878
|2007.07.18 00:02
|sell
|1440
|0.65
|2.0468
|0.0000
|2.0368
|2879
|2007.07.18 00:57
|sell
|1441
|2.21
|2.0472
|0.0000
|2.0372
|2880
|2007.07.18 00:58
|sell
|1442
|7.51
|2.0476
|0.0000
|2.0376
|2881
|2007.07.18 14:44
|close
|1442
|7.51
|2.0474
|0.0000
|2.0376
|15.02
|6394.74
|2882
|2007.07.18 14:44
|close
|1441
|2.21
|2.0472
|0.0000
|2.0372
|0.00
|6394.74
|2883
|2007.07.18 14:44
|close
|1440
|0.65
|2.0471
|0.0000
|2.0368
|-1.95
|6392.79
|2884
|2007.07.18 14:44
|close
|1439
|0.19
|2.0472
|0.0000
|2.0365
|-1.33
|6391.46
|2885
|2007.07.19 00:00
|sell
|1443
|0.19
|2.0532
|0.0000
|2.0432
|2886
|2007.07.19 00:00
|sell
|1444
|0.65
|2.0537
|0.0000
|2.0437
|2887
|2007.07.19 00:05
|sell
|1445
|2.21
|2.0540
|0.0000
|2.0440
|2888
|2007.07.20 16:18
|sell
|1446
|7.51
|2.0543
|0.0000
|2.0443
|2889
|2007.07.20 18:49
|close
|1446
|7.51
|2.0541
|0.0000
|2.0443
|15.02
|6406.48
|2890
|2007.07.20 18:49
|close
|1445
|2.21
|2.0542
|0.0000
|2.0440
|-7.96
|6398.53
|2891
|2007.07.20 18:49
|close
|1444
|0.65
|2.0543
|0.0000
|2.0437
|-4.94
|6393.59
|2892
|2007.07.20 18:49
|close
|1443
|0.19
|2.0542
|0.0000
|2.0432
|-2.20
|6391.38
|2893
|2007.07.25 23:00
|buy
|1447
|0.19
|2.0540
|0.0000
|2.0640
|2894
|2007.07.25 23:12
|buy
|1448
|0.65
|2.0537
|0.0000
|2.0637
|2895
|2007.07.26 00:05
|buy
|1449
|2.21
|2.0534
|0.0000
|2.0634
|2896
|2007.07.26 00:06
|buy
|1450
|7.51
|2.0531
|0.0000
|2.0631
|2897
|2007.07.26 01:21
|close
|1450
|7.51
|2.0533
|0.0000
|2.0631
|15.02
|6406.40
|2898
|2007.07.26 01:22
|close
|1449
|2.21
|2.0532
|0.0000
|2.0634
|-4.42
|6401.98
|2899
|2007.07.26 01:22
|close
|1448
|0.65
|2.0533
|0.0000
|2.0637
|0.25
|6402.23
|2900
|2007.07.26 01:23
|close
|1447
|0.19
|2.0532
|0.0000
|2.0640
|-0.69
|6401.54
|2901
|2007.07.31 23:00
|sell
|1451
|0.19
|2.0310
|0.0000
|2.0210
|2902
|2007.08.01 08:03
|t/p
|1451
|0.19
|2.0210
|0.0000
|2.0210
|18.70
|6420.24
|2903
|2007.08.06 03:00
|sell
|1452
|0.19
|2.0432
|0.0000
|2.0332
|2904
|2007.08.06 03:01
|sell
|1453
|0.65
|2.0436
|0.0000
|2.0336
|2905
|2007.08.06 08:27
|sell
|1454
|2.21
|2.0439
|0.0000
|2.0339
|2906
|2007.08.06 08:27
|sell
|1455
|7.51
|2.0443
|0.0000
|2.0343
|2907
|2007.08.06 09:02
|close
|1455
|7.51
|2.0441
|0.0000
|2.0343
|15.02
|6435.26
|2908
|2007.08.06 09:02
|close
|1454
|2.21
|2.0442
|0.0000
|2.0339
|-6.63
|6428.63
|2909
|2007.08.06 09:02
|close
|1453
|0.65
|2.0441
|0.0000
|2.0336
|-3.25
|6425.38
|2910
|2007.08.06 09:02
|close
|1452
|0.19
|2.0442
|0.0000
|2.0332
|-1.90
|6423.48
|2911
|2007.08.07 01:01
|buy
|1456
|0.19
|2.0314
|0.0000
|2.0414
|2912
|2007.08.07 08:20
|buy
|1457
|0.65
|2.0311
|0.0000
|2.0411
|2913
|2007.08.07 08:22
|buy
|1458
|2.21
|2.0308
|0.0000
|2.0408
|2914
|2007.08.07 08:22
|buy
|1459
|7.51
|2.0306
|0.0000
|2.0406
|2915
|2007.08.07 08:30
|close
|1459
|7.51
|2.0307
|0.0000
|2.0406
|7.51
|6430.99
|2916
|2007.08.07 08:30
|close
|1458
|2.21
|2.0306
|0.0000
|2.0408
|-4.42
|6426.57
|2917
|2007.08.07 08:30
|close
|1457
|0.65
|2.0305
|0.0000
|2.0411
|-3.90
|6422.67
|2918
|2007.08.07 08:30
|close
|1456
|0.19
|2.0304
|0.0000
|2.0414
|-1.90
|6420.77
|2919
|2007.08.07 23:00
|buy
|1460
|0.19
|2.0215
|0.0000
|2.0315
|2920
|2007.08.07 23:01
|buy
|1461
|0.65
|2.0212
|0.0000
|2.0312
|2921
|2007.08.08 08:05
|buy
|1462
|2.21
|2.0209
|0.0000
|2.0309
|2922
|2007.08.08 08:06
|buy
|1463
|7.51
|2.0206
|0.0000
|2.0306
|2923
|2007.08.08 09:49
|close
|1463
|7.51
|2.0208
|0.0000
|2.0306
|15.02
|6435.79
|2924
|2007.08.08 09:49
|close
|1462
|2.21
|2.0209
|0.0000
|2.0309
|0.00
|6435.79
|2925
|2007.08.08 09:49
|close
|1461
|0.65
|2.0208
|0.0000
|2.0312
|-1.65
|6434.14
|2926
|2007.08.08 09:49
|close
|1460
|0.19
|2.0210
|0.0000
|2.0315
|-0.67
|6433.47
|2927
|2007.08.09 02:00
|sell
|1464
|0.19
|2.0363
|0.0000
|2.0263
|2928
|2007.08.09 02:03
|sell
|1465
|0.65
|2.0368
|0.0000
|2.0268
|2929
|2007.08.09 02:04
|sell
|1466
|2.21
|2.0371
|0.0000
|2.0271
|2930
|2007.08.09 02:05
|sell
|1467
|7.51
|2.0374
|0.0000
|2.0274
|2931
|2007.08.09 02:35
|close
|1467
|7.51
|2.0371
|0.0000
|2.0274
|22.53
|6456.00
|2932
|2007.08.09 02:35
|close
|1466
|2.21
|2.0373
|0.0000
|2.0271
|-4.42
|6451.58
|2933
|2007.08.09 02:36
|close
|1465
|0.65
|2.0372
|0.0000
|2.0268
|-2.60
|6448.98
|2934
|2007.08.09 02:36
|close
|1464
|0.19
|2.0371
|0.0000
|2.0263
|-1.52
|6447.46
|2935
|2007.08.13 22:00
|buy
|1468
|0.19
|2.0134
|0.0000
|2.0234
|2936
|2007.08.13 22:02
|buy
|1469
|0.65
|2.0131
|0.0000
|2.0231
|2937
|2007.08.13 22:03
|buy
|1470
|2.21
|2.0127
|0.0000
|2.0227
|2938
|2007.08.13 22:03
|buy
|1471
|7.51
|2.0123
|0.0000
|2.0223
|2939
|2007.08.13 22:21
|close
|1471
|7.51
|2.0125
|0.0000
|2.0223
|15.02
|6462.48
|2940
|2007.08.13 22:21
|close
|1470
|2.21
|2.0123
|0.0000
|2.0227
|-8.84
|6453.64
|2941
|2007.08.13 22:21
|close
|1469
|0.65
|2.0122
|0.0000
|2.0231
|-5.85
|6447.79
|2942
|2007.08.13 22:21
|close
|1468
|0.19
|2.0123
|0.0000
|2.0234
|-2.09
|6445.70
|2943
|2007.08.15 01:00
|buy
|1472
|0.19
|1.9971
|0.0000
|2.0071
|2944
|2007.08.15 01:02
|buy
|1473
|0.65
|1.9968
|0.0000
|2.0068
|2945
|2007.08.15 01:03
|buy
|1474
|2.21
|1.9965
|0.0000
|2.0065
|2946
|2007.08.15 01:14
|buy
|1475
|7.51
|1.9962
|0.0000
|2.0062
|2947
|2007.08.23 02:48
|close
|1475
|7.51
|1.9965
|0.0000
|2.0062
|132.18
|6577.87
|2948
|2007.08.23 02:48
|close
|1474
|2.21
|1.9964
|0.0000
|2.0065
|30.06
|6607.93
|2949
|2007.08.23 02:48
|close
|1473
|0.65
|1.9965
|0.0000
|2.0068
|7.54
|6615.47
|2950
|2007.08.23 02:48
|close
|1472
|0.19
|1.9964
|0.0000
|2.0071
|1.44
|6616.91
|2951
|2007.08.23 20:00
|sell
|1476
|0.20
|2.0044
|0.0000
|1.9944
|2952
|2007.08.23 20:07
|sell
|1477
|0.68
|2.0047
|0.0000
|1.9947
|2953
|2007.08.23 20:09
|sell
|1478
|2.31
|2.0050
|0.0000
|1.9950
|2954
|2007.08.23 20:10
|sell
|1479
|7.85
|2.0053
|0.0000
|1.9953
|2955
|2007.08.23 20:12
|close
|1479
|7.85
|2.0051
|0.0000
|1.9953
|15.70
|6632.61
|2956
|2007.08.23 20:12
|close
|1478
|2.31
|2.0052
|0.0000
|1.9950
|-4.62
|6627.99
|2957
|2007.08.23 20:12
|close
|1477
|0.68
|2.0053
|0.0000
|1.9947
|-4.08
|6623.91
|2958
|2007.08.23 20:13
|close
|1476
|0.20
|2.0052
|0.0000
|1.9944
|-1.60
|6622.31
|2959
|2007.08.30 02:00
|sell
|1480
|0.20
|2.0149
|0.0000
|2.0049
|2960
|2007.08.30 02:02
|sell
|1481
|0.68
|2.0152
|0.0000
|2.0052
|2961
|2007.08.30 02:04
|sell
|1482
|2.31
|2.0155
|0.0000
|2.0055
|2962
|2007.08.30 03:28
|sell
|1483
|7.85
|2.0160
|0.0000
|2.0060
|2963
|2007.08.30 03:33
|close
|1483
|7.85
|2.0157
|0.0000
|2.0060
|23.55
|6645.86
|2964
|2007.08.30 03:33
|close
|1482
|2.31
|2.0158
|0.0000
|2.0055
|-6.93
|6638.93
|2965
|2007.08.30 03:33
|close
|1481
|0.68
|2.0156
|0.0000
|2.0052
|-2.72
|6636.21
|2966
|2007.08.30 03:33
|close
|1480
|0.20
|2.0154
|0.0000
|2.0049
|-1.00
|6635.21
|2967
|2007.08.31 00:00
|sell
|1484
|0.20
|2.0133
|0.0000
|2.0033
|2968
|2007.08.31 00:08
|sell
|1485
|0.68
|2.0137
|0.0000
|2.0037
|2969
|2007.08.31 00:10
|sell
|1486
|2.31
|2.0140
|0.0000
|2.0040
|2970
|2007.08.31 00:12
|sell
|1487
|7.85
|2.0143
|0.0000
|2.0043
|2971
|2007.08.31 00:18
|close
|1487
|7.85
|2.0141
|0.0000
|2.0043
|15.70
|6650.91
|2972
|2007.08.31 00:19
|close
|1486
|2.31
|2.0143
|0.0000
|2.0040
|-6.93
|6643.98
|2973
|2007.08.31 00:19
|close
|1485
|0.68
|2.0141
|0.0000
|2.0037
|-2.72
|6641.26
|2974
|2007.08.31 00:19
|close
|1484
|0.20
|2.0140
|0.0000
|2.0033
|-1.40
|6639.86
|2975
|2007.09.04 01:00
|sell
|1488
|0.20
|2.0172
|0.0000
|2.0072
|2976
|2007.09.04 01:11
|sell
|1489
|0.68
|2.0175
|0.0000
|2.0075
|2977
|2007.09.04 03:30
|sell
|1490
|2.31
|2.0178
|0.0000
|2.0078
|2978
|2007.09.04 03:34
|sell
|1491
|7.85
|2.0181
|0.0000
|2.0081
|2979
|2007.09.04 07:40
|close
|1491
|7.85
|2.0178
|0.0000
|2.0081
|23.55
|6663.41
|2980
|2007.09.04 07:40
|close
|1490
|2.31
|2.0179
|0.0000
|2.0078
|-2.31
|6661.10
|2981
|2007.09.04 07:40
|close
|1489
|0.68
|2.0178
|0.0000
|2.0075
|-2.04
|6659.06
|2982
|2007.09.04 07:40
|close
|1488
|0.20
|2.0180
|0.0000
|2.0072
|-1.60
|6657.46
|2983
|2007.09.04 21:00
|buy
|1492
|0.20
|2.0149
|0.0000
|2.0249
|2984
|2007.09.04 21:04
|buy
|1493
|0.68
|2.0146
|0.0000
|2.0246
|2985
|2007.09.04 21:44
|buy
|1494
|2.31
|2.0144
|0.0000
|2.0244
|2986
|2007.09.04 22:01
|buy
|1495
|7.85
|2.0141
|0.0000
|2.0241
|2987
|2007.09.05 00:40
|close
|1495
|7.85
|2.0143
|0.0000
|2.0241
|27.16
|6684.62
|2988
|2007.09.05 00:40
|close
|1494
|2.31
|2.0142
|0.0000
|2.0244
|-1.25
|6683.37
|2989
|2007.09.05 00:40
|close
|1493
|0.68
|2.0141
|0.0000
|2.0246
|-2.41
|6680.97
|2990
|2007.09.05 00:41
|close
|1492
|0.20
|2.0139
|0.0000
|2.0249
|-1.71
|6679.26
|2991
|2007.09.07 03:00
|sell
|1496
|0.20
|2.0200
|0.0000
|2.0100
|2992
|2007.09.07 03:03
|sell
|1497
|0.68
|2.0205
|0.0000
|2.0105
|2993
|2007.09.07 03:03
|sell
|1498
|2.31
|2.0208
|0.0000
|2.0108
|2994
|2007.09.07 03:04
|sell
|1499
|7.85
|2.0211
|0.0000
|2.0111
|2995
|2007.09.07 03:16
|close
|1499
|7.85
|2.0209
|0.0000
|2.0111
|15.70
|6694.96
|2996
|2007.09.07 03:17
|close
|1498
|2.31
|2.0210
|0.0000
|2.0108
|-4.62
|6690.34
|2997
|2007.09.07 03:17
|close
|1497
|0.68
|2.0205
|0.0000
|2.0105
|0.00
|6690.34
|2998
|2007.09.07 03:18
|close
|1496
|0.20
|2.0204
|0.0000
|2.0100
|-0.80
|6689.54
|2999
|2007.09.12 03:00
|sell
|1500
|0.20
|2.0304
|0.0000
|2.0204
|3000
|2007.09.12 03:49
|sell
|1501
|0.68
|2.0307
|0.0000
|2.0207
|3001
|2007.09.12 05:18
|sell
|1502
|2.31
|2.0311
|0.0000
|2.0211
|3002
|2007.09.12 06:33
|sell
|1503
|7.85
|2.0314
|0.0000
|2.0214
|3003
|2007.09.12 09:46
|close
|1503
|7.85
|2.0311
|0.0000
|2.0214
|23.55
|6713.09
|3004
|2007.09.12 09:46
|close
|1502
|2.31
|2.0312
|0.0000
|2.0211
|-2.31
|6710.78
|3005
|2007.09.12 09:46
|close
|1501
|0.68
|2.0311
|0.0000
|2.0207
|-2.72
|6708.06
|3006
|2007.09.12 09:46
|close
|1500
|0.20
|2.0313
|0.0000
|2.0204
|-1.80
|6706.26
|3007
|2007.09.17 03:01
|buy
|1504
|0.20
|2.0082
|0.0000
|2.0182
|3008
|2007.09.17 03:11
|buy
|1505
|0.68
|2.0079
|0.0000
|2.0179
|3009
|2007.09.17 07:21
|buy
|1506
|2.31
|2.0076
|0.0000
|2.0176
|3010
|2007.09.17 07:39
|buy
|1507
|7.85
|2.0073
|0.0000
|2.0173
|3011
|2007.09.18 20:17
|close
|1507
|7.85
|2.0076
|0.0000
|2.0173
|35.01
|6741.27
|3012
|2007.09.18 20:17
|close
|1506
|2.31
|2.0080
|0.0000
|2.0176
|12.61
|6753.88
|3013
|2007.09.18 20:17
|close
|1505
|0.68
|2.0083
|0.0000
|2.0179
|3.71
|6757.60
|3014
|2007.09.18 20:17
|close
|1504
|0.20
|2.0086
|0.0000
|2.0182
|1.09
|6758.69
|3015
|2007.09.20 02:00
|buy
|1508
|0.20
|2.0021
|0.0000
|2.0121
|3016
|2007.09.20 02:03
|buy
|1509
|0.68
|2.0017
|0.0000
|2.0117
|3017
|2007.09.20 03:07
|buy
|1510
|2.31
|2.0013
|0.0000
|2.0113
|3018
|2007.09.20 03:07
|buy
|1511
|7.85
|2.0010
|0.0000
|2.0110
|3019
|2007.09.20 03:20
|close
|1511
|7.85
|2.0012
|0.0000
|2.0110
|15.70
|6774.39
|3020
|2007.09.20 03:20
|close
|1510
|2.31
|2.0011
|0.0000
|2.0113
|-4.62
|6769.77
|3021
|2007.09.20 03:21
|close
|1509
|0.68
|2.0012
|0.0000
|2.0117
|-3.40
|6766.37
|3022
|2007.09.20 03:21
|close
|1508
|0.20
|2.0013
|0.0000
|2.0121
|-1.60
|6764.77
|3023
|2007.09.20 23:00
|sell
|1512
|0.20
|2.0077
|0.0000
|1.9977
|3024
|2007.09.20 23:04
|sell
|1513
|0.68
|2.0080
|0.0000
|1.9980
|3025
|2007.09.20 23:05
|sell
|1514
|2.31
|2.0083
|0.0000
|1.9983
|3026
|2007.09.20 23:09
|sell
|1515
|7.85
|2.0089
|0.0000
|1.9989
|3027
|2007.09.21 09:09
|close
|1515
|7.85
|2.0086
|0.0000
|1.9989
|10.99
|6775.76
|3028
|2007.09.21 09:09
|close
|1514
|2.31
|2.0084
|0.0000
|1.9983
|-6.01
|6769.75
|3029
|2007.09.21 09:10
|close
|1513
|0.68
|2.0085
|0.0000
|1.9980
|-4.49
|6765.26
|3030
|2007.09.21 09:10
|close
|1512
|0.20
|2.0087
|0.0000
|1.9977
|-2.32
|6762.94
|3031
|2007.09.24 02:00
|sell
|1516
|0.20
|2.0201
|0.0000
|2.0101
|3032
|2007.09.24 02:00
|sell
|1517
|0.68
|2.0203
|0.0000
|2.0103
|3033
|2007.09.24 02:10
|sell
|1518
|2.31
|2.0206
|0.0000
|2.0106
|3034
|2007.09.24 02:12
|sell
|1519
|7.85
|2.0209
|0.0000
|2.0109
|3035
|2007.09.25 01:02
|close
|1519
|7.85
|2.0207
|0.0000
|2.0109
|3.14
|6766.08
|3036
|2007.09.25 01:03
|close
|1518
|2.31
|2.0208
|0.0000
|2.0106
|-8.32
|6757.77
|3037
|2007.09.25 01:03
|close
|1517
|0.68
|2.0209
|0.0000
|2.0103
|-5.17
|6752.60
|3038
|2007.09.25 01:05
|close
|1516
|0.20
|2.0210
|0.0000
|2.0101
|-2.12
|6750.48
|3039
|2007.09.26 21:00
|buy
|1520
|0.20
|2.0157
|0.0000
|2.0257
|3040
|2007.09.26 21:04
|buy
|1521
|0.68
|2.0154
|0.0000
|2.0254
|3041
|2007.09.26 21:15
|buy
|1522
|2.31
|2.0151
|0.0000
|2.0251
|3042
|2007.09.26 21:20
|buy
|1523
|7.85
|2.0148
|0.0000
|2.0248
|3043
|2007.09.26 21:27
|close
|1523
|7.85
|2.0150
|0.0000
|2.0248
|15.70
|6766.18
|3044
|2007.09.26 21:27
|close
|1522
|2.31
|2.0151
|0.0000
|2.0251
|0.00
|6766.18
|3045
|2007.09.26 21:27
|close
|1521
|0.68
|2.0150
|0.0000
|2.0254
|-2.72
|6763.46
|3046
|2007.09.26 21:27
|close
|1520
|0.20
|2.0151
|0.0000
|2.0257
|-1.20
|6762.26
|3047
|2007.09.28 01:00
|sell
|1524
|0.20
|2.0263
|0.0000
|2.0163
|3048
|2007.09.28 01:32
|sell
|1525
|0.68
|2.0267
|0.0000
|2.0167
|3049
|2007.09.28 01:51
|sell
|1526
|2.31
|2.0271
|0.0000
|2.0171
|3050
|2007.09.28 02:10
|sell
|1527
|7.85
|2.0275
|0.0000
|2.0175
|3051
|2007.09.28 03:28
|close
|1527
|7.85
|2.0272
|0.0000
|2.0175
|23.55
|6785.81
|3052
|2007.09.28 03:28
|close
|1526
|2.31
|2.0268
|0.0000
|2.0171
|6.93
|6792.74
|3053
|2007.09.28 03:28
|close
|1525
|0.68
|2.0270
|0.0000
|2.0167
|-2.04
|6790.70
|3054
|2007.09.28 03:28
|close
|1524
|0.20
|2.0271
|0.0000
|2.0163
|-1.60
|6789.10
|3055
|2007.10.03 03:00
|buy
|1528
|0.20
|2.0416
|0.0000
|2.0516
|3056
|2007.10.03 03:01
|buy
|1529
|0.68
|2.0413
|0.0000
|2.0513
|3057
|2007.10.03 03:04
|buy
|1530
|2.31
|2.0410
|0.0000
|2.0510
|3058
|2007.10.03 07:45
|buy
|1531
|7.85
|2.0407
|0.0000
|2.0507
|3059
|2007.10.03 08:23
|close
|1531
|7.85
|2.0409
|0.0000
|2.0507
|15.70
|6804.80
|3060
|2007.10.03 08:24
|close
|1530
|2.31
|2.0408
|0.0000
|2.0510
|-4.62
|6800.18
|3061
|2007.10.03 08:24
|close
|1529
|0.68
|2.0409
|0.0000
|2.0513
|-2.72
|6797.46
|3062
|2007.10.03 08:24
|close
|1528
|0.20
|2.0411
|0.0000
|2.0516
|-1.00
|6796.46
|3063
|2007.10.16 00:04
|sell
|1532
|0.20
|2.0427
|0.0000
|2.0327
|3064
|2007.10.16 01:02
|sell
|1533
|0.68
|2.0431
|0.0000
|2.0331
|3065
|2007.10.16 01:08
|sell
|1534
|2.31
|2.0434
|0.0000
|2.0334
|3066
|2007.10.16 01:08
|sell
|1535
|7.85
|2.0437
|0.0000
|2.0337
|3067
|2007.10.16 01:10
|close
|1535
|7.85
|2.0433
|0.0000
|2.0337
|31.40
|6827.86
|3068
|2007.10.16 01:11
|close
|1534
|2.31
|2.0432
|0.0000
|2.0334
|4.62
|6832.48
|3069
|2007.10.16 01:11
|close
|1533
|0.68
|2.0429
|0.0000
|2.0331
|1.36
|6833.84
|3070
|2007.10.16 01:12
|close
|1532
|0.20
|2.0430
|0.0000
|2.0327
|-0.60
|6833.24
|3071
|2007.10.17 00:00
|buy
|1536
|0.20
|2.0326
|0.0000
|2.0426
|3072
|2007.10.17 00:14
|buy
|1537
|0.68
|2.0323
|0.0000
|2.0423
|3073
|2007.10.17 00:27
|buy
|1538
|2.31
|2.0318
|0.0000
|2.0418
|3074
|2007.10.17 01:38
|buy
|1539
|7.85
|2.0315
|0.0000
|2.0415
|3075
|2007.10.17 04:09
|close
|1539
|7.85
|2.0318
|0.0000
|2.0415
|23.55
|6856.79
|3076
|2007.10.17 04:10
|close
|1538
|2.31
|2.0317
|0.0000
|2.0418
|-2.31
|6854.48
|3077
|2007.10.17 04:10
|close
|1537
|0.68
|2.0319
|0.0000
|2.0423
|-2.72
|6851.76
|3078
|2007.10.17 04:10
|close
|1536
|0.20
|2.0320
|0.0000
|2.0426
|-1.20
|6850.56
|3079
|2007.10.18 20:00
|sell
|1540
|0.21
|2.0461
|0.0000
|2.0361
|3080
|2007.10.18 20:01
|sell
|1541
|0.71
|2.0464
|0.0000
|2.0364
|3081
|2007.10.18 20:06
|sell
|1542
|2.41
|2.0467
|0.0000
|2.0367
|3082
|2007.10.19 04:52
|sell
|1543
|8.19
|2.0471
|0.0000
|2.0371
|3083
|2007.10.19 04:55
|close
|1543
|8.19
|2.0469
|0.0000
|2.0371
|16.38
|6866.94
|3084
|2007.10.19 04:55
|close
|1542
|2.41
|2.0472
|0.0000
|2.0367
|-15.91
|6851.03
|3085
|2007.10.19 04:56
|close
|1541
|0.71
|2.0470
|0.0000
|2.0364
|-5.40
|6845.64
|3086
|2007.10.19 04:56
|close
|1540
|0.21
|2.0466
|0.0000
|2.0361
|-1.39
|6844.25
|3087
|2007.10.19 20:00
|sell
|1544
|0.21
|2.0476
|0.0000
|2.0376
|3088
|2007.10.19 20:02
|sell
|1545
|0.71
|2.0479
|0.0000
|2.0379
|3089
|2007.10.19 20:04
|sell
|1546
|2.41
|2.0482
|0.0000
|2.0382
|3090
|2007.10.19 20:10
|sell
|1547
|8.19
|2.0487
|0.0000
|2.0387
|3091
|2007.10.22 03:34
|close
|1547
|8.19
|2.0484
|0.0000
|2.0387
|11.47
|6855.72
|3092
|2007.10.22 03:34
|close
|1546
|2.41
|2.0485
|0.0000
|2.0382
|-11.09
|6844.63
|3093
|2007.10.22 03:35
|close
|1545
|0.71
|2.0486
|0.0000
|2.0379
|-6.11
|6838.53
|3094
|2007.10.22 03:35
|close
|1544
|0.21
|2.0485
|0.0000
|2.0376
|-2.23
|6836.30
|3095
|2007.10.23 00:02
|buy
|1548
|0.21
|2.0309
|0.0000
|2.0409
|3096
|2007.10.23 10:32
|t/p
|1548
|0.21
|2.0409
|0.0000
|2.0409
|21.00
|6857.30
|3097
|2007.10.24 03:00
|sell
|1549
|0.21
|2.0497
|0.0000
|2.0397
|3098
|2007.10.24 03:08
|sell
|1550
|0.71
|2.0500
|0.0000
|2.0400
|3099
|2007.10.24 03:24
|sell
|1551
|2.41
|2.0503
|0.0000
|2.0403
|3100
|2007.10.24 03:36
|sell
|1552
|8.19
|2.0507
|0.0000
|2.0407
|3101
|2007.10.24 03:50
|close
|1552
|8.19
|2.0505
|0.0000
|2.0407
|16.38
|6873.68
|3102
|2007.10.24 03:50
|close
|1551
|2.41
|2.0507
|0.0000
|2.0403
|-9.64
|6864.04
|3103
|2007.10.24 03:50
|close
|1550
|0.71
|2.0508
|0.0000
|2.0400
|-5.68
|6858.36
|3104
|2007.10.24 03:50
|close
|1549
|0.21
|2.0507
|0.0000
|2.0397
|-2.10
|6856.26
|3105
|2007.10.25 03:00
|sell
|1553
|0.21
|2.0471
|0.0000
|2.0371
|3106
|2007.10.25 05:20
|sell
|1554
|0.71
|2.0474
|0.0000
|2.0374
|3107
|2007.10.25 05:26
|sell
|1555
|2.41
|2.0477
|0.0000
|2.0377
|3108
|2007.10.25 06:24
|sell
|1556
|8.19
|2.0480
|0.0000
|2.0380
|3109
|2007.10.25 06:37
|close
|1556
|8.19
|2.0478
|0.0000
|2.0380
|16.38
|6872.64
|3110
|2007.10.25 06:39
|close
|1555
|2.41
|2.0479
|0.0000
|2.0377
|-4.82
|6867.82
|3111
|2007.10.25 06:40
|close
|1554
|0.71
|2.0478
|0.0000
|2.0374
|-2.84
|6864.98
|3112
|2007.10.25 06:44
|close
|1553
|0.21
|2.0481
|0.0000
|2.0371
|-2.10
|6862.88
|3113
|2007.10.30 01:00
|sell
|1557
|0.21
|2.0608
|0.0000
|2.0508
|3114
|2007.10.30 01:05
|sell
|1558
|0.71
|2.0611
|0.0000
|2.0511
|3115
|2007.10.30 08:54
|sell
|1559
|2.41
|2.0615
|0.0000
|2.0515
|3116
|2007.10.30 08:54
|sell
|1560
|8.19
|2.0618
|0.0000
|2.0518
|3117
|2007.11.12 15:25
|close
|1560
|8.19
|2.0616
|0.0000
|2.0518
|-153.97
|6708.91
|3118
|2007.11.12 15:25
|close
|1559
|2.41
|2.0617
|0.0000
|2.0515
|-54.95
|6653.96
|3119
|2007.11.12 15:25
|close
|1558
|0.71
|2.0616
|0.0000
|2.0511
|-18.32
|6635.64
|3120
|2007.11.12 15:25
|close
|1557
|0.21
|2.0618
|0.0000
|2.0508
|-6.47
|6629.17
|3121
|2007.11.13 02:00
|buy
|1561
|0.20
|2.0572
|0.0000
|2.0672
|3122
|2007.11.13 02:00
|buy
|1562
|0.68
|2.0569
|0.0000
|2.0669
|3123
|2007.11.13 07:55
|t/p
|1562
|0.68
|2.0669
|0.0000
|2.0669
|68.00
|6697.17
|3124
|2007.11.13 07:55
|close
|1561
|0.20
|2.0669
|0.0000
|2.0672
|19.40
|6716.57
|3125
|2007.11.15 21:00
|buy
|1563
|0.20
|2.0437
|0.0000
|2.0537
|3126
|2007.11.15 21:00
|buy
|1564
|0.68
|2.0434
|0.0000
|2.0534
|3127
|2007.11.15 21:02
|buy
|1565
|2.31
|2.0431
|0.0000
|2.0531
|3128
|2007.11.15 21:06
|buy
|1566
|7.85
|2.0427
|0.0000
|2.0527
|3129
|2007.11.15 21:11
|close
|1566
|7.85
|2.0429
|0.0000
|2.0527
|15.70
|6732.27
|3130
|2007.11.15 21:11
|close
|1565
|2.31
|2.0428
|0.0000
|2.0531
|-6.93
|6725.34
|3131
|2007.11.15 21:11
|close
|1564
|0.68
|2.0431
|0.0000
|2.0534
|-2.04
|6723.30
|3132
|2007.11.15 21:11
|close
|1563
|0.20
|2.0430
|0.0000
|2.0537
|-1.40
|6721.90
|3133
|2007.11.21 01:01
|sell
|1567
|0.20
|2.0661
|0.0000
|2.0561
|3134
|2007.11.21 01:06
|sell
|1568
|0.68
|2.0664
|0.0000
|2.0564
|3135
|2007.11.21 01:09
|sell
|1569
|2.31
|2.0666
|0.0000
|2.0566
|3136
|2007.11.21 01:28
|sell
|1570
|7.85
|2.0670
|0.0000
|2.0570
|3137
|2007.11.21 01:37
|close
|1570
|7.85
|2.0668
|0.0000
|2.0570
|15.70
|6737.60
|3138
|2007.11.21 01:39
|close
|1569
|2.31
|2.0669
|0.0000
|2.0566
|-6.93
|6730.67
|3139
|2007.11.21 01:40
|close
|1568
|0.68
|2.0668
|0.0000
|2.0564
|-2.72
|6727.95
|3140
|2007.11.21 01:40
|close
|1567
|0.20
|2.0669
|0.0000
|2.0561
|-1.60
|6726.35
|3141
|2007.11.21 20:01
|buy
|1571
|0.20
|2.0629
|0.0000
|2.0729
|3142
|2007.11.22 01:03
|buy
|1572
|0.68
|2.0625
|0.0000
|2.0725
|3143
|2007.11.22 01:42
|buy
|1573
|2.31
|2.0622
|0.0000
|2.0722
|3144
|2007.11.22 02:02
|buy
|1574
|7.85
|2.0619
|0.0000
|2.0719
|3145
|2007.11.22 02:29
|close
|1574
|7.85
|2.0623
|0.0000
|2.0719
|31.40
|6757.75
|3146
|2007.11.22 02:29
|close
|1573
|2.31
|2.0624
|0.0000
|2.0722
|4.62
|6762.37
|3147
|2007.11.22 02:29
|close
|1572
|0.68
|2.0623
|0.0000
|2.0725
|-1.36
|6761.01
|3148
|2007.11.22 02:29
|close
|1571
|0.20
|2.0624
|0.0000
|2.0729
|-0.12
|6760.89
|3149
|2007.11.23 02:00
|buy
|1575
|0.20
|2.0654
|0.0000
|2.0754
|3150
|2007.11.23 03:32
|t/p
|1575
|0.20
|2.0754
|0.0000
|2.0754
|20.00
|6780.89
|3151
|2007.11.23 22:00
|buy
|1576
|0.20
|2.0612
|0.0000
|2.0712
|3152
|2007.11.23 22:07
|buy
|1577
|0.68
|2.0609
|0.0000
|2.0709
|3153
|2007.11.23 22:21
|buy
|1578
|2.31
|2.0602
|0.0000
|2.0702
|3154
|2007.11.26 10:14
|t/p
|1578
|2.31
|2.0702
|0.0000
|2.0702
|234.37
|7015.26
|3155
|2007.11.26 10:14
|close
|1577
|0.68
|2.0702
|0.0000
|2.0709
|64.23
|7079.50
|3156
|2007.11.26 10:14
|close
|1576
|0.20
|2.0701
|0.0000
|2.0712
|18.09
|7097.59
|3157
|2007.11.27 02:00
|sell
|1579
|0.21
|2.0696
|0.0000
|2.0596
|3158
|2007.11.27 02:00
|sell
|1580
|0.71
|2.0699
|0.0000
|2.0599
|3159
|2007.11.27 02:00
|sell
|1581
|2.41
|2.0702
|0.0000
|2.0602
|3160
|2007.11.27 02:02
|sell
|1582
|8.19
|2.0705
|0.0000
|2.0605
|3161
|2007.11.27 08:00
|close
|1582
|8.19
|2.0702
|0.0000
|2.0605
|24.57
|7122.16
|3162
|2007.11.27 08:00
|close
|1581
|2.41
|2.0700
|0.0000
|2.0602
|4.82
|7126.98
|3163
|2007.11.27 08:00
|close
|1580
|0.71
|2.0701
|0.0000
|2.0599
|-1.42
|7125.56
|3164
|2007.11.27 08:00
|close
|1579
|0.21
|2.0702
|0.0000
|2.0596
|-1.26
|7124.30
|3165
|2007.11.30 01:01
|buy
|1583
|0.21
|2.0630
|0.0000
|2.0730
|3166
|2007.11.30 01:03
|buy
|1584
|0.71
|2.0628
|0.0000
|2.0728
|3167
|2007.11.30 01:07
|buy
|1585
|2.41
|2.0625
|0.0000
|2.0725
|3168
|2007.11.30 04:08
|buy
|1586
|8.19
|2.0622
|0.0000
|2.0722
|3169
|2007.11.30 04:17
|close
|1586
|8.19
|2.0624
|0.0000
|2.0722
|16.38
|7140.68
|3170
|2007.11.30 04:17
|close
|1585
|2.41
|2.0622
|0.0000
|2.0725
|-7.23
|7133.45
|3171
|2007.11.30 04:18
|close
|1584
|0.71
|2.0621
|0.0000
|2.0728
|-4.97
|7128.48
|3172
|2007.11.30 04:19
|close
|1583
|0.21
|2.0622
|0.0000
|2.0730
|-1.68
|7126.80
|3173
|2007.12.04 01:00
|sell
|1587
|0.21
|2.0638
|0.0000
|2.0538
|3174
|2007.12.04 01:00
|sell
|1588
|0.71
|2.0642
|0.0000
|2.0542
|3175
|2007.12.04 07:09
|sell
|1589
|2.41
|2.0645
|0.0000
|2.0545
|3176
|2007.12.04 08:06
|sell
|1590
|8.19
|2.0647
|0.0000
|2.0547
|3177
|2007.12.04 08:15
|close
|1590
|8.19
|2.0646
|0.0000
|2.0547
|8.19
|7134.99
|3178
|2007.12.04 08:15
|close
|1589
|2.41
|2.0645
|0.0000
|2.0545
|0.00
|7134.99
|3179
|2007.12.04 08:16
|close
|1588
|0.71
|2.0643
|0.0000
|2.0542
|-0.71
|7134.28
|3180
|2007.12.04 08:16
|close
|1587
|0.21
|2.0642
|0.0000
|2.0538
|-0.84
|7133.44
|3181
|2007.12.06 00:05
|buy
|1591
|0.21
|2.0286
|0.0000
|2.0386
|3182
|2007.12.06 00:55
|buy
|1592
|0.71
|2.0283
|0.0000
|2.0383
|3183
|2007.12.06 00:56
|buy
|1593
|2.41
|2.0280
|0.0000
|2.0380
|3184
|2007.12.06 00:58
|buy
|1594
|8.19
|2.0277
|0.0000
|2.0377
|3185
|2007.12.06 01:08
|close
|1594
|8.19
|2.0280
|0.0000
|2.0377
|24.57
|7158.01
|3186
|2007.12.06 01:08
|close
|1593
|2.41
|2.0281
|0.0000
|2.0380
|2.41
|7160.42
|3187
|2007.12.06 01:08
|close
|1592
|0.71
|2.0282
|0.0000
|2.0383
|-0.71
|7159.71
|3188
|2007.12.06 01:08
|close
|1591
|0.21
|2.0280
|0.0000
|2.0386
|-1.26
|7158.45
|3189
|2007.12.10 23:00
|sell
|1595
|0.21
|2.0460
|0.0000
|2.0360
|3190
|2007.12.10 23:11
|sell
|1596
|0.71
|2.0463
|0.0000
|2.0363
|3191
|2007.12.10 23:16
|sell
|1597
|2.41
|2.0466
|0.0000
|2.0366
|3192
|2007.12.10 23:26
|sell
|1598
|8.19
|2.0470
|0.0000
|2.0370
|3193
|2007.12.10 23:28
|close
|1598
|8.19
|2.0468
|0.0000
|2.0370
|16.38
|7174.83
|3194
|2007.12.10 23:28
|close
|1597
|2.41
|2.0469
|0.0000
|2.0366
|-7.23
|7167.60
|3195
|2007.12.10 23:29
|close
|1596
|0.71
|2.0468
|0.0000
|2.0363
|-3.55
|7164.05
|3196
|2007.12.10 23:29
|close
|1595
|0.21
|2.0466
|0.0000
|2.0360
|-1.26
|7162.79
|3197
|2007.12.13 01:00
|sell
|1599
|0.21
|2.0447
|0.0000
|2.0347
|3198
|2007.12.13 02:40
|sell
|1600
|0.71
|2.0450
|0.0000
|2.0350
|3199
|2007.12.13 02:41
|sell
|1601
|2.41
|2.0453
|0.0000
|2.0353
|3200
|2007.12.13 03:32
|sell
|1602
|8.19
|2.0457
|0.0000
|2.0357
|3201
|2007.12.13 07:18
|close
|1602
|8.19
|2.0455
|0.0000
|2.0357
|16.38
|7179.17
|3202
|2007.12.13 07:18
|close
|1601
|2.41
|2.0456
|0.0000
|2.0353
|-7.23
|7171.94
|3203
|2007.12.13 07:18
|close
|1600
|0.71
|2.0455
|0.0000
|2.0350
|-3.55
|7168.39
|3204
|2007.12.13 07:18
|close
|1599
|0.21
|2.0456
|0.0000
|2.0347
|-1.89
|7166.50
|3205
|2007.12.14 00:04
|buy
|1603
|0.21
|2.0415
|0.0000
|2.0515
|3206
|2007.12.14 00:04
|buy
|1604
|0.71
|2.0412
|0.0000
|2.0512
|3207
|2007.12.14 03:20
|buy
|1605
|2.41
|2.0409
|0.0000
|2.0509
|3208
|2007.12.14 03:25
|buy
|1606
|8.19
|2.0405
|0.0000
|2.0505
|3209
|2007.12.14 03:34
|close
|1606
|8.19
|2.0407
|0.0000
|2.0505
|16.38
|7182.88
|3210
|2007.12.14 03:34
|close
|1605
|2.41
|2.0408
|0.0000
|2.0509
|-2.41
|7180.47
|3211
|2007.12.14 03:34
|close
|1604
|0.71
|2.0407
|0.0000
|2.0512
|-3.55
|7176.92
|3212
|2007.12.14 03:35
|close
|1603
|0.21
|2.0408
|0.0000
|2.0515
|-1.47
|7175.45
|3213
|2007.12.17 03:00
|buy
|1607
|0.22
|2.0186
|0.0000
|2.0286
|3214
|2007.12.17 03:00
|buy
|1608
|0.75
|2.0184
|0.0000
|2.0284
|3215
|2007.12.17 03:18
|buy
|1609
|2.55
|2.0180
|0.0000
|2.0280
|3216
|2007.12.17 03:19
|buy
|1610
|8.67
|2.0177
|0.0000
|2.0277
|3217
|2007.12.17 03:38
|close
|1610
|8.67
|2.0179
|0.0000
|2.0277
|17.34
|7192.79
|3218
|2007.12.17 03:38
|close
|1609
|2.55
|2.0182
|0.0000
|2.0280
|5.10
|7197.89
|3219
|2007.12.17 03:39
|close
|1608
|0.75
|2.0181
|0.0000
|2.0284
|-2.25
|7195.64
|3220
|2007.12.17 03:39
|close
|1607
|0.22
|2.0178
|0.0000
|2.0286
|-1.76
|7193.88
|3221
|2007.12.19 01:00
|buy
|1611
|0.22
|2.0171
|0.0000
|2.0271
|3222
|2007.12.19 01:00
|buy
|1612
|0.75
|2.0168
|0.0000
|2.0268
|3223
|2007.12.19 01:03
|buy
|1613
|2.55
|2.0165
|0.0000
|2.0265
|3224
|2007.12.19 01:25
|buy
|1614
|8.67
|2.0161
|0.0000
|2.0261
|3225
|2007.12.19 09:59
|close
|1614
|8.67
|2.0163
|0.0000
|2.0261
|17.34
|7211.22
|3226
|2007.12.19 09:59
|close
|1613
|2.55
|2.0164
|0.0000
|2.0265
|-2.55
|7208.67
|3227
|2007.12.19 09:59
|close
|1612
|0.75
|2.0165
|0.0000
|2.0268
|-2.25
|7206.42
|3228
|2007.12.19 09:59
|close
|1611
|0.22
|2.0164
|0.0000
|2.0271
|-1.54
|7204.88
|3229
|2007.12.20 02:01
|buy
|1615
|0.22
|1.9980
|0.0000
|2.0080
|3230
|2007.12.20 02:08
|buy
|1616
|0.75
|1.9976
|0.0000
|2.0076
|3231
|2007.12.20 05:50
|buy
|1617
|2.55
|1.9970
|0.0000
|2.0070
|3232
|2007.12.20 06:03
|buy
|1618
|8.67
|1.9967
|0.0000
|2.0067
|3233
|2007.12.27 23:59
|close at stop
|1618
|8.67
|1.9953
|0.0000
|2.0067
|-32.77
|7172.10
|3234
|2007.12.27 23:59
|close at stop
|1617
|2.55
|1.9953
|0.0000
|2.0070
|-17.29
|7154.82
|3235
|2007.12.27 23:59
|close at stop
|1616
|0.75
|1.9953
|0.0000
|2.0076
|-9.59
|7145.23
|3236
|2007.12.27 23:59
|close at stop
|1615
|0.22
|1.9953
|0.0000
|2.0080
|-3.69
|7141.54