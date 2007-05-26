Alpari Ltd

Account: 482122 Name: fozzy_EA1 Currency: USD 2008 June 16, 11:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
131241552007.05.26 08:40balanceDeposit50 000.00
133028152007.06.07 01:00sell1.00gbpjpy241.08241.88239.082007.06.07 08:04241.880.000.000.00-461.62
133028212007.06.07 01:01buy1.00usdcad1.05881.06031.07882007.06.15 14:441.06030.000.0011.37141.47
133784072007.06.12 01:00buy1.00usdchf1.23861.24381.25862007.06.13 14:181.24380.000.007.33418.11
134251382007.06.14 01:00sell2.00audusd0.83990.00000.81992007.08.15 23:020.81990.000.00-405.004 000.00
134447252007.06.15 01:00buy1.00gbpjpy242.23243.82244.232007.06.15 16:18244.230.000.000.001 132.23
134447382007.06.15 01:00buy1.00usdjpy122.99123.35124.992007.06.19 15:28123.350.000.0022.67291.85
134595942007.06.15 16:22buy1.00gbpjpy244.35244.56246.352007.06.18 11:58244.560.000.0016.90119.14
135354882007.06.21 01:01sell1.00usdcad1.06741.07291.04742007.06.21 15:391.07290.000.000.00-512.63
136268142007.06.26 01:00sell1.00usdcad1.07011.05561.05012007.06.29 12:011.05010.000.00-22.001 905.12
136967142007.06.28 01:00sell1.00usdjpy123.170.00121.172007.07.11 00:08121.170.000.00-162.831 650.71
137247252007.06.29 01:00sell1.00gbpjpy246.59247.39244.592007.06.29 07:55247.390.000.000.00-453.59
138508792007.07.06 01:00sell0.70gbpusd2.01150.00001.99152007.08.15 06:151.99150.000.00-161.561 400.00
138716062007.07.09 01:00sell1.00eurusd1.36251.36801.34252007.07.10 15:151.36800.000.002.30-550.00
138897342007.07.10 01:00buy1.00usdchf1.21691.21141.23692007.07.10 13:471.21140.000.000.00-454.02
139167372007.07.11 01:00sell1.00eurusd1.37591.38141.35592007.07.13 14:371.38140.000.008.60-550.00
139438892007.07.12 01:00buy1.00usdcad1.05511.04961.07512007.07.12 10:091.04960.000.000.00-524.01
139666902007.07.13 01:00buy1.00usdjpy122.40121.85124.402007.07.16 00:01121.850.000.009.02-451.37
139667112007.07.13 01:01buy1.00gbpchf2.44242.44262.46242007.07.13 15:262.44260.000.000.0011.66
139667202007.07.13 01:02buy1.00usdchf1.20351.19801.22352007.07.17 09:161.19800.000.0012.05-459.29
140431842007.07.17 09:16buy1.00usdchf1.19781.20041.21782007.07.18 00:551.20040.000.005.74216.59
140836842007.07.19 01:00buy1.00usdjpy121.90121.35123.902007.07.20 16:21121.350.000.008.44-453.23
141720762007.07.25 01:14sell1.00usdcad1.03640.00001.01642007.09.18 21:001.01640.000.00-188.501 967.73
142027352007.07.26 01:00buy1.00gbpjpy247.34246.54249.342007.07.26 09:19246.540.000.000.00-465.62
142725342007.07.30 01:00sell1.00gbpchf2.44462.44342.42462007.07.30 02:152.44340.000.000.0099.41
143933362007.08.03 01:01buy1.00usdjpy119.16118.61121.162007.08.03 16:00118.610.000.000.00-463.70
145117392007.08.09 01:00buy1.00gbpjpy243.87243.07245.872007.08.09 08:53243.070.000.000.00-670.46
145471812007.08.10 01:00buy1.00gbpchf2.42172.41622.44172007.08.10 07:542.41620.000.000.00-459.37
147365602007.08.17 01:00sell1.00usdjpy114.05113.86112.052007.08.17 01:48113.860.000.000.00166.87
149853952007.08.24 01:02buy1.00gbpusd2.00312.00922.02312007.08.24 19:182.00920.000.000.00610.00
150264572007.08.27 01:00buy1.00gbpjpy235.24234.44237.242007.08.27 03:42234.440.000.000.00-688.23
151184542007.08.29 01:00buy1.00usdjpy114.37114.68116.372007.08.29 14:18114.680.000.000.00270.32
153538752007.09.06 01:00sell1.00gbpusd2.01992.02541.99992007.09.06 09:352.02540.000.000.00-550.00
153538982007.09.06 01:02sell1.00eurusd1.36521.37071.34522007.09.06 17:031.37070.000.000.00-550.00
154633572007.09.11 01:00sell1.00gbpchf2.40372.40922.38372007.09.11 07:452.40920.000.000.00-462.57
154944562007.09.12 01:00sell1.00gbpusd2.03252.02932.01272007.09.13 10:042.02930.000.00-21.00320.00
156373412007.09.18 01:00sell1.00usdjpy115.03115.58113.032007.09.18 14:15115.580.000.000.00-475.57
156815782007.09.19 01:00sell1.00audusd0.85000.85550.83002007.09.19 16:180.85550.000.000.00-550.00
158281192007.09.25 01:00buy1.00usdchf1.17361.16811.19362007.09.25 14:341.16810.000.000.00-470.85
158632252007.09.26 01:00sell1.00usdjpy114.66115.21112.662007.09.26 10:23115.210.000.000.00-477.39
158632302007.09.26 01:00buy1.00gbpchf2.35362.35522.37362007.09.26 11:042.35520.000.000.00136.70
158938772007.09.27 01:00sell1.00gbpjpy232.62233.42230.622007.09.27 08:15233.420.000.000.00-692.28
158939492007.09.27 01:02buy1.00gbpusd2.01562.02052.03562007.09.27 10:212.02050.000.000.00490.00
158940182007.09.27 01:06buy1.00usdcad1.00470.99921.02472007.09.27 13:250.99920.000.000.00-550.44
159241512007.09.27 19:28sell1.00gbpjpy234.26233.16232.262007.09.28 04:24233.160.000.00-31.18955.11
159241682007.09.27 19:29buy1.00usdcad1.00400.99851.02402007.09.28 10:300.99850.000.00-0.70-550.83
159241782007.09.27 19:29buy1.00gbpusd2.02562.02012.04562007.09.28 08:172.02010.000.001.40-550.00
159290322007.09.28 01:00buy1.00usdchf1.17321.16771.19322007.09.28 16:311.16770.000.000.00-471.01
160111592007.10.02 01:00sell1.00usdjpy115.79115.70113.792007.10.02 10:25115.700.000.000.0077.79
160751892007.10.04 01:00sell1.00usdjpy116.56117.11114.562007.10.05 14:35117.110.000.00-14.26-469.64
161071822007.10.05 01:03sell1.00gbpusd2.03812.03462.01812007.10.05 14:422.03460.000.000.00350.00
161416472007.10.08 01:11sell1.00usdjpy116.97117.52114.972007.10.08 13:51117.520.000.000.00-468.01
161728012007.10.09 01:02sell1.00usdcad0.98640.98340.96642007.10.10 15:170.98340.000.00-1.94305.06
162410202007.10.11 01:00sell1.00gbpusd2.04142.03872.02142007.10.11 09:582.03870.000.000.00270.00
163121622007.10.15 01:00sell1.00gbpchf2.41082.40392.39082007.10.15 12:082.40390.000.000.00585.49
163121842007.10.15 01:02buy1.00eurusd1.41691.41141.43692007.10.26 08:371.43690.000.00-81.802 000.00
163463642007.10.16 01:01buy1.00audusd0.90000.89450.92002007.10.16 09:230.89450.000.000.00-550.00
163881642007.10.17 01:00sell1.00gbpjpy237.64237.33235.642007.10.17 03:04237.330.000.000.00265.32
164390032007.10.18 10:07sell0.10usdjpy116.160.00115.782007.10.18 12:13116.160.000.000.000.00
164433382007.10.18 11:45sell0.20usdjpy116.190.00115.812007.10.18 12:13116.150.000.000.006.89
164436662007.10.18 11:57sell0.30usdjpy116.220.00115.842007.10.18 12:13116.160.000.000.0015.50
164649782007.10.19 01:01sell1.00usdchf1.16931.16331.14932007.10.22 03:331.16330.000.00-9.18515.77
164649992007.10.19 01:02sell1.00usdjpy115.44115.26113.442007.10.19 09:45115.260.000.000.00156.17
165025382007.10.22 01:00buy1.00gbpusd2.05022.04472.07022007.10.22 11:372.04470.000.000.00-550.00
166554762007.10.25 01:02buy1.00audusd0.90390.91460.92392007.10.29 05:590.92390.000.005.102 000.00
167907412007.10.31 01:00buy1.00gbpchf2.39632.40522.41632007.10.31 11:162.40520.000.000.00767.24
167907532007.10.31 01:00buy1.00usdjpy114.78115.08116.782007.10.31 19:17115.080.000.000.00260.69
168202782007.10.31 18:01buy0.10eurusd1.44590.00001.44972007.10.31 19:181.44360.000.000.00-23.00
168226072007.10.31 19:14buy0.20eurusd1.44550.00001.44932007.10.31 19:181.44390.000.000.00-32.00
168226782007.10.31 19:15buy0.30eurusd1.44480.00001.44862007.10.31 19:171.44570.000.000.0027.00
168324142007.11.01 01:00buy1.00gbpjpy240.03240.11242.032007.11.01 10:33240.110.000.000.0069.15
168401502007.11.01 09:04buy0.10usdjpy115.600.00115.982007.11.01 12:38115.840.000.000.0020.72
168692332007.11.01 19:08buy0.10eurusd1.44480.00001.44862007.11.02 05:151.44460.000.00-0.47-2.00
168720092007.11.01 20:39buy0.20eurusd1.44450.00001.44832007.11.02 05:151.44470.000.00-0.944.00
168722412007.11.01 20:48buy0.30eurusd1.44410.00001.44792007.11.02 05:151.44470.000.00-1.4118.00
168924972007.11.02 12:00buy0.10usdjpy114.810.00115.172007.11.02 13:26114.780.000.000.00-2.61
168925592007.11.02 12:01buy0.20usdjpy114.750.00115.132007.11.02 13:26114.800.000.000.008.71
168925672007.11.02 12:01buy0.30usdjpy114.720.00115.102007.11.02 13:26114.790.000.000.0018.29
169180882007.11.05 01:00buy1.00usdchf1.15221.14671.17222007.11.06 08:521.14670.000.004.77-479.64
171005552007.11.09 10:01sell0.10usdjpy112.500.00112.122007.11.09 10:16112.270.000.000.0020.49
174395832007.11.20 01:00buy1.00usdchf1.11531.10981.13532007.11.20 09:081.10980.000.000.00-495.63
174444462007.11.20 06:28buy0.10usdjpy110.240.00110.622007.11.20 06:35110.300.000.000.005.44
174445142007.11.20 06:30buy0.20usdjpy110.210.00110.592007.11.20 06:35110.300.000.000.0016.32
174446862007.11.20 06:35buy0.10usdjpy110.340.00110.722007.11.20 06:53110.390.000.000.004.53
174447852007.11.20 06:37buy0.20usdjpy110.310.00110.692007.11.20 06:53110.400.000.000.0016.30
174452902007.11.20 06:54buy0.10usdjpy110.410.00110.792007.11.20 07:35110.440.000.000.002.72
174453772007.11.20 06:56buy0.20usdjpy110.400.00110.762007.11.20 07:34110.430.000.000.005.43
174457672007.11.20 07:06buy0.30usdjpy110.370.00110.752007.11.20 07:34110.410.000.000.0010.87
175307772007.11.22 01:00buy1.00audusd0.86920.87480.88922007.11.22 07:200.87480.000.000.00560.00
175638392007.11.23 01:01buy1.00usdchf1.10101.09551.12102007.11.23 02:321.09550.000.000.00-502.05
176051552007.11.26 01:00buy1.00gbpusd2.06402.06802.08402007.11.26 13:452.06800.000.000.00400.00
176051672007.11.26 01:00buy1.00gbpchf2.27752.27852.29752007.11.26 04:072.27850.000.000.0090.54
176052272007.11.26 01:02sell1.00usdcad0.98560.98430.96562007.11.26 13:320.98430.000.000.00132.07
176488842007.11.27 01:00buy1.00usdjpy107.43108.39109.432007.11.27 05:04108.390.000.000.00885.69
176488872007.11.27 01:00buy1.00gbpjpy222.28222.55224.282007.11.27 02:34222.550.000.000.00251.35
176488992007.11.27 01:00buy1.00audusd0.87200.87720.89202007.11.27 05:320.87720.000.000.00520.00
177124802007.11.28 01:00sell1.00usdcad0.99590.98850.97592007.11.29 01:480.98850.000.00-6.09748.61
177609312007.11.29 01:00buy1.00audusd0.88620.88070.90622007.11.29 05:510.88070.000.000.00-550.00
181459372007.12.12 01:00buy1.00eurusd1.46611.46061.48612007.12.13 16:371.46060.000.00-13.80-550.00
181459552007.12.12 01:01sell1.00gbpchf2.30032.30582.28032007.12.12 06:172.30580.000.000.00-485.95
181940972007.12.13 01:00sell1.00gbpjpy229.06227.91227.062007.12.13 09:35227.910.000.000.001 030.19
181941752007.12.13 01:01sell1.00audusd0.88460.87760.86462007.12.13 20:220.87760.000.000.00700.00
182384272007.12.14 01:00buy1.00gbpusd2.04262.03712.06262007.12.14 10:122.03710.000.000.00-550.00
182384502007.12.14 01:01buy1.00eurusd1.46261.45711.48262007.12.14 10:141.45710.000.000.00-550.00
183375382007.12.18 01:00sell1.00gbpjpy228.07228.87226.072007.12.18 04:08228.870.000.000.00-706.84
183777582007.12.19 01:00sell1.00usdchf1.15131.15681.13132007.12.19 17:331.15680.000.000.00-475.45
184055442007.12.19 17:04buy0.10usdchf1.15550.00001.15932007.12.19 17:311.15530.000.000.00-1.73
184059022007.12.19 17:08buy0.20usdchf1.15510.00001.15892007.12.19 17:311.15530.000.000.003.46
184059832007.12.19 17:10buy0.30usdchf1.15470.00001.15852007.12.19 17:301.15550.000.000.0020.77
184071642007.12.19 17:31buy0.10usdchf1.15590.00001.15972007.12.19 17:361.15830.000.000.0020.72
184077622007.12.19 17:37buy0.10usdchf1.15850.00001.16232007.12.20 12:051.15860.000.001.480.86
184077732007.12.19 17:37buy0.20usdchf1.15800.00001.16182007.12.20 12:051.15850.000.002.968.63
184077862007.12.19 17:38buy0.30usdchf1.15760.00001.16122007.12.20 12:051.15830.000.004.4418.13
184178482007.12.20 01:00sell1.00usdjpy113.28113.83111.282007.12.21 16:00113.830.000.00-12.63-483.18
184545572007.12.20 22:11buy0.10usdchf1.15880.00001.16262007.12.20 23:211.15920.000.000.003.45
184551422007.12.20 22:50buy0.20usdchf1.15840.00001.16222007.12.20 23:201.15930.000.000.0015.53
184574752007.12.21 01:01sell1.00gbpjpy224.47225.27222.472007.12.21 12:21225.270.000.000.00-705.72
184849782007.12.21 17:41buy0.10usdchf1.15760.00001.16142007.12.24 16:301.15730.000.000.48-2.59
184850242007.12.21 17:43buy0.20usdchf1.15720.00001.16102007.12.24 16:301.15740.000.000.973.46
184852772007.12.21 17:51buy0.30usdchf1.15680.00001.16062007.12.24 16:301.15750.000.001.4518.14
185711872007.12.28 01:00sell1.00usdchf1.14011.13071.12012007.12.28 14:151.13070.000.000.00831.34
185826352007.12.28 10:00buy0.10gbpusd1.99740.00002.00122007.12.28 10:371.99760.000.000.002.00
185835412007.12.28 10:27buy0.20gbpusd1.99680.00002.00062007.12.28 10:371.99770.000.000.0018.00
185840272007.12.28 10:46buy0.10gbpusd1.99780.00002.00162007.12.28 10:481.99770.000.000.00-1.00
185840732007.12.28 10:48buy0.20gbpusd1.99740.00002.00122007.12.28 10:481.99760.000.000.004.00
185840782007.12.28 10:48buy0.30gbpusd1.99680.00002.00062007.12.28 10:481.99770.000.000.0027.00
186061562007.12.31 01:00sell1.00usdjpy112.30112.18110.302007.12.31 12:32112.180.000.000.00106.96
186061602007.12.31 01:00buy1.00gbpusd1.99812.00222.01812007.12.31 12:132.00220.000.000.00410.00
186873202008.01.04 01:00buy1.00usdcad0.98910.99941.00912008.01.04 17:330.99940.000.000.001 030.62
188651922008.01.10 01:00buy1.00gbpchf2.18572.18022.20572008.01.10 05:202.18020.000.000.00-493.40
189201142008.01.11 01:02sell1.00eurusd1.48000.00001.46002008.01.16 17:141.46000.000.00-3.402 000.00
190166272008.01.15 01:00buy1.00usdchf1.09331.08781.11332008.01.15 14:301.08780.000.000.00-505.61
190471162008.01.15 15:01buy0.10eurusd1.49000.00001.49382008.01.15 15:161.49180.000.000.0018.00
190484642008.01.15 15:16buy0.10eurusd1.49200.00001.49582008.01.15 15:331.49180.000.000.00-2.00
190486432008.01.15 15:17buy0.20eurusd1.49150.00001.49532008.01.15 15:331.49160.000.000.002.00
190486572008.01.15 15:17buy0.30eurusd1.49110.00001.49492008.01.15 15:331.49180.000.000.0021.00
190499062008.01.15 15:33buy0.10eurusd1.49190.00001.49572008.02.01 09:091.48810.000.00-3.86-38.00
190500752008.01.15 15:35buy0.20eurusd1.49170.00001.49532008.02.01 09:101.48810.000.00-7.72-72.00
190503682008.01.15 15:40buy0.30eurusd1.49130.00001.49512008.02.01 09:101.48820.000.00-11.58-93.00
192055732008.01.18 01:00buy1.00usdjpy106.42106.96108.422008.01.18 09:15106.960.000.000.00504.86
192055792008.01.18 01:00buy1.00gbpjpy209.70210.22211.702008.01.18 02:13210.220.000.000.00487.58
193143052008.01.22 01:00sell1.00usdcad1.03561.03001.01562008.01.22 14:231.03000.000.000.00543.69
193902372008.01.23 01:12buy0.10usdjpy107.170.00107.552008.01.24 22:26107.160.000.002.39-0.93
193906872008.01.23 01:30buy0.20usdjpy107.140.00107.522008.01.24 22:26107.170.000.004.785.60
193907002008.01.23 01:31buy0.30usdjpy107.100.00107.482008.01.24 22:26107.170.000.007.1819.60
195709622008.01.28 00:00buy0.10gbpusd1.98360.00001.98742008.01.28 00:521.98580.000.000.0022.00
197850252008.02.01 01:01sell1.00usdchf1.08081.07661.06082008.02.01 15:151.07660.000.000.00390.12
198952452008.02.05 01:00sell1.00gbpusd1.97471.97071.95472008.02.05 10:551.97070.000.000.00400.00
199824512008.02.06 09:01sell0.10eurusd1.46230.00001.45852008.02.06 09:131.46260.000.000.00-3.00
199824772008.02.06 09:02sell0.20eurusd1.46270.00001.45892008.02.06 09:131.46250.000.000.004.00
199825232008.02.06 09:02sell0.30eurusd1.46300.00001.45922008.02.06 09:131.46240.000.000.0018.00
199835262008.02.06 09:13sell0.10eurusd1.46230.00001.45852008.02.06 09:191.46030.000.000.0020.00
199855192008.02.06 09:27sell0.10eurusd1.46090.00001.45712008.02.06 09:351.46070.000.000.002.00
199856772008.02.06 09:28sell0.20eurusd1.46110.00001.45752008.02.06 09:351.46090.000.000.004.00
199858452008.02.06 09:30sell0.30eurusd1.46170.00001.45792008.02.06 09:351.46100.000.000.0021.00
199866552008.02.06 09:36sell0.10eurusd1.46100.00001.45722008.02.06 10:421.46110.000.000.00-1.00
199876362008.02.06 09:47sell0.20eurusd1.46140.00001.45762008.02.06 10:421.46110.000.000.006.00
199876852008.02.06 09:48sell0.30eurusd1.46180.00001.45802008.02.06 10:421.46110.000.000.0021.00
200059422008.02.06 15:03buy0.10usdchf1.09910.00001.10292008.02.07 08:231.09890.000.000.14-1.82
200065862008.02.06 15:16buy0.20usdchf1.09870.00001.10252008.02.07 08:231.09900.000.000.275.46
200068322008.02.06 15:20buy0.30usdchf1.09830.00001.10212008.02.07 08:231.09900.000.000.4119.11
200334032008.02.07 01:00sell1.00audusd0.89190.89740.87192008.02.07 18:340.89740.000.000.00-550.00
201487792008.02.08 21:00sell0.10gbpusd1.94510.00001.94132008.02.08 21:221.94570.000.000.00-6.00
201489142008.02.08 21:10sell0.20gbpusd1.94550.00001.94172008.02.08 21:211.94560.000.000.00-2.00
201489802008.02.08 21:14sell0.30gbpusd1.94600.00001.94222008.02.08 21:211.94530.000.000.0021.00
201491202008.02.08 21:22sell0.10gbpusd1.94540.00001.94162008.02.08 22:271.94580.000.000.00-4.00
201491552008.02.08 21:23sell0.20gbpusd1.94590.00001.94212008.02.08 22:271.94570.000.000.004.00
201492852008.02.08 21:32sell0.30gbpusd1.94630.00001.94252008.02.08 22:271.94560.000.000.0021.00
201530032008.02.11 01:00sell1.00gbpjpy209.13207.56207.132008.02.11 09:03207.130.000.000.001 876.70
202012672008.02.11 21:03buy0.10usdjpy106.940.00107.322008.02.11 22:10106.930.000.000.00-0.94
202022862008.02.11 21:37buy0.20usdjpy106.910.00107.292008.02.11 22:10106.940.000.000.005.61
202023572008.02.11 21:40buy0.30usdjpy106.880.00107.262008.02.11 22:09106.940.000.000.0016.83
202574402008.02.13 01:01sell1.00usdjpy107.36107.91105.362008.02.13 14:30107.910.000.000.00-509.68
204732612008.02.19 01:00sell1.00usdchf1.10181.09411.08182008.02.19 12:081.09410.000.000.00703.77
205289332008.02.19 22:05buy0.10usdjpy107.730.00108.112008.02.19 23:00107.790.000.000.005.57
205289642008.02.19 22:06buy0.20usdjpy107.700.00108.082008.02.19 23:00107.800.000.000.0018.55
205327372008.02.20 01:00buy1.00gbpchf2.13222.13342.15222008.02.20 07:002.13340.000.000.00109.56
205328122008.02.20 01:03sell1.00usdcad1.01561.01300.99562008.02.21 07:471.01300.000.002.96256.64
207058162008.02.25 01:01sell1.00usdjpy107.32107.87105.322008.02.25 12:00107.870.000.000.00-509.87
209582632008.02.29 10:40buy0.10eurusd1.52230.00001.52612008.02.29 16:331.51690.000.000.00-54.00
209582782008.02.29 10:40buy0.20eurusd1.52190.00001.52572008.02.29 16:331.51680.000.000.00-102.00
209584302008.02.29 10:43buy0.30eurusd1.52150.00001.52532008.02.29 16:331.51690.000.000.00-138.00
212700982008.03.10 01:01buy1.00usdcad0.98970.99411.00972008.03.11 05:170.99410.000.00-2.81442.61
213900272008.03.12 01:00sell1.00eurusd1.53381.53931.51382008.03.12 10:531.53930.000.000.00-550.00
213900572008.03.12 01:01sell1.00gbpusd2.00582.01131.98582008.03.12 04:422.01130.000.000.00-550.00
214549362008.03.13 01:00buy1.00usdjpy101.51100.96103.512008.03.13 03:02100.960.000.000.00-544.82
214549612008.03.13 01:00buy1.00usdchf1.01531.00981.03532008.03.13 05:551.00980.000.000.00-544.66
216057172008.03.17 01:01buy1.00gbpjpy198.25197.45200.252008.03.17 01:24197.450.000.000.00-819.08
216057362008.03.17 01:01sell1.00usdcad0.98810.99360.96812008.03.17 03:230.99360.000.000.00-553.32
217002432008.03.18 01:00sell1.00gbpusd1.99702.00251.97702008.03.18 03:442.00250.000.000.00-550.00
218808032008.03.20 01:00buy1.00gbpjpy195.70195.94197.702008.03.20 01:40195.940.000.000.00242.84
219839882008.03.24 01:00buy1.00gbpjpy197.18197.58199.182008.03.24 08:30197.580.000.000.00400.64
221609352008.03.27 01:01buy1.00audusd0.91970.92120.93972008.03.27 15:330.92120.000.000.00150.00
222264062008.03.28 01:00buy1.00eurusd1.58111.57561.60112008.03.28 08:321.57560.000.000.00-550.00
222809562008.03.31 01:00sell1.00usdjpy98.9499.4996.942008.03.31 02:1399.490.000.000.00-552.82
222809782008.03.31 01:00buy1.00gbpusd1.99341.98792.01342008.03.31 08:391.98790.000.000.00-550.00
224138752008.04.02 01:01sell1.00usdcad1.02291.02001.00292008.04.02 13:591.02000.000.000.00284.28
224139052008.04.02 01:01buy1.00gbpusd1.97801.98021.99802008.04.02 14:181.98020.000.000.00220.00
226397372008.04.08 01:00sell1.00usdchf1.01281.00990.99282008.04.08 05:351.00990.000.000.00287.16
226397452008.04.08 01:00sell1.00gbpchf2.01362.00971.99362008.04.08 04:112.00970.000.000.00386.52
228406852008.04.11 01:00sell1.00usdjpy102.09101.96100.092008.04.11 10:08101.960.000.000.00127.50
228407052008.04.11 01:00sell1.00gbpchf1.98751.98251.96752008.04.11 10:201.98250.000.000.00498.06
229022092008.04.14 01:00sell1.00gbpjpy199.19199.03197.192008.04.14 06:48199.030.000.000.00158.54
230263912008.04.16 01:00sell1.00usdchf1.00800.99720.98802008.04.16 11:590.99720.000.000.001 083.03
230264122008.04.16 01:00sell1.00usdjpy101.83101.2599.832008.04.16 13:03101.250.000.000.00572.84
230878952008.04.17 01:00sell1.00audusd0.93940.93800.91942008.04.17 22:070.93800.000.000.00140.00
232106402008.04.21 01:00sell1.00usdjpy104.02103.41102.022008.04.21 13:41103.410.000.000.00589.88
232736702008.04.22 01:00sell1.00audusd0.94330.94880.92332008.04.23 03:300.94880.000.00-12.90-550.00
233370912008.04.23 01:01sell1.00gbpjpy205.37205.09203.372008.04.23 08:59205.090.000.000.00271.85
237679822008.05.05 01:00sell1.00gbpjpy207.74207.29205.742008.05.05 13:45207.290.000.000.00427.31
238856532008.05.07 01:00sell1.00usdjpy104.69105.24102.692008.05.07 10:01105.240.000.000.00-522.61
239481592008.05.08 01:00buy1.00eurusd1.53831.53281.55832008.05.08 03:511.53280.000.000.00-550.00
240708962008.05.12 01:00buy1.00audusd0.93930.94380.95932008.05.13 11:210.94380.000.0010.70450.00
240710142008.05.12 01:01sell1.00usdchf1.04271.04821.02272008.05.12 07:591.04820.000.000.00-524.66
241329952008.05.13 01:01buy1.00eurusd1.55341.54791.57342008.05.13 10:471.54790.000.000.00-550.00
244009622008.05.19 01:00buy1.00usdjpy104.15104.29106.152008.05.19 20:19104.290.000.000.00134.24
244654762008.05.20 01:01buy1.00usdcad0.99220.98671.01222008.05.21 12:410.98670.000.00-4.03-557.47
244654922008.05.20 01:02buy1.00gbpusd1.94901.96491.96902008.05.20 15:561.96900.000.000.002 000.00
246524152008.05.23 01:00buy1.00gbpjpy206.07205.27208.072008.05.23 09:54205.270.000.000.00-770.79
247033582008.05.26 01:00buy1.00gbpchf2.03012.02462.05012008.05.27 10:442.02460.000.0013.97-536.43
247834222008.05.28 01:00buy1.00usdjpy104.23104.90106.232008.05.28 15:27104.900.000.000.00638.70
248389872008.05.29 01:00buy1.00gbpchf2.05472.06322.07442008.05.29 12:142.06320.000.000.00813.63
248390222008.05.29 01:01sell1.00eurusd1.56520.00001.54522008.06.03 15:221.54520.000.00-28.802 000.00
249988652008.06.03 08:41sell1.00gbpusd1.96261.96811.94262008.06.03 10:241.96810.000.000.00-550.00
251500092008.06.06 01:00sell1.00gbpjpy207.36208.16205.362008.06.06 14:28208.160.000.000.00-752.24
251979742008.06.06 22:34sell1.00gbpjpy206.74206.21204.742008.06.09 00:33206.210.000.00-28.97506.45
252009702008.06.09 01:00buy1.00eurusd1.57891.57341.59892008.06.09 15:231.57340.000.000.00-550.00
252009992008.06.09 01:00buy1.00audusd0.96250.95700.98252008.06.09 15:310.95700.000.000.00-550.00
254312022008.06.13 01:00buy1.00eurusd1.54581.54031.56582008.06.13 09:141.54030.000.000.00-550.00
254312342008.06.13 01:00sell1.00gbpjpy209.94210.74207.942008.06.13 11:28210.740.000.000.00-739.23
254312852008.06.13 01:01sell1.00usdchf1.04001.04551.02002008.06.13 09:141.04550.000.000.00-526.06
  0.00 0.00 -1 069.09 12 152.20
Closed P/L: 11 083.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
254756002008.06.16 01:02buy1.00gbpusd1.94931.95571.9693 1.95960.000.000.001 030.00
  0.00 0.00 0.00 1 030.00
 Floating P/L: 1 030.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 083.11 Floating P/L: 1 030.00 Margin: 1 949.30
Balance: 61 083.11 Equity: 62 113.11 Free Margin: 60 163.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 51 339.52 Gross Loss: 40 256.41 Total Net Profit: 11 083.11
Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 48.19  
Absolute Drawdown: 1 023.03 Maximal Drawdown: 5 335.29 (8.38%) Relative Drawdown: 8.38% (5 335.29)
 
Total Trades: 230 Short Positions (won %): 98 (60.20%) Long Positions (won %): 132 (58.33%)
Profit Trades (% of total): 136 (59.13%) Loss trades (% of total): 94 (40.87%)
Largest profit trade: 3 595.00 loss trade: -819.08
Average profit trade: 377.50 loss trade: -428.26
Maximum consecutive wins ($): 11 (4 347.81) consecutive losses ($): 7 (-4 111.88)
Maximal consecutive profit (count): 5 610.31 (4) consecutive loss (count): -4 111.88 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2