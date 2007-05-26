|Account: 482122
|Name: fozzy_EA1
|Currency: USD
|2008 July 7, 14:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13124155
|2007.05.26 08:40
|balance
|Deposit
|50 000.00
|13302815
|2007.06.07 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|241.08
|241.88
|239.08
|2007.06.07 08:04
|241.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-461.62
|13302821
|2007.06.07 01:01
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0588
|1.0603
|1.0788
|2007.06.15 14:44
|1.0603
|0.00
|0.00
|11.37
|141.47
|13378407
|2007.06.12 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2386
|1.2438
|1.2586
|2007.06.13 14:18
|1.2438
|0.00
|0.00
|7.33
|418.11
|13425138
|2007.06.14 01:00
|sell
|2.00
|audusd
|0.8399
|0.0000
|0.8199
|2007.08.15 23:02
|0.8199
|0.00
|0.00
|-405.00
|4 000.00
|13444725
|2007.06.15 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|242.23
|243.82
|244.23
|2007.06.15 16:18
|244.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 132.23
|13444738
|2007.06.15 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|122.99
|123.35
|124.99
|2007.06.19 15:28
|123.35
|0.00
|0.00
|22.67
|291.85
|13459594
|2007.06.15 16:22
|buy
|1.00
|gbpjpy
|244.35
|244.56
|246.35
|2007.06.18 11:58
|244.56
|0.00
|0.00
|16.90
|119.14
|13535488
|2007.06.21 01:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0674
|1.0729
|1.0474
|2007.06.21 15:39
|1.0729
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.63
|13626814
|2007.06.26 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0701
|1.0556
|1.0501
|2007.06.29 12:01
|1.0501
|0.00
|0.00
|-22.00
|1 905.12
|13696714
|2007.06.28 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|123.17
|0.00
|121.17
|2007.07.11 00:08
|121.17
|0.00
|0.00
|-162.83
|1 650.71
|13724725
|2007.06.29 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|246.59
|247.39
|244.59
|2007.06.29 07:55
|247.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-453.59
|13850879
|2007.07.06 01:00
|sell
|0.70
|gbpusd
|2.0115
|0.0000
|1.9915
|2007.08.15 06:15
|1.9915
|0.00
|0.00
|-161.56
|1 400.00
|13871606
|2007.07.09 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3625
|1.3680
|1.3425
|2007.07.10 15:15
|1.3680
|0.00
|0.00
|2.30
|-550.00
|13889734
|2007.07.10 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2169
|1.2114
|1.2369
|2007.07.10 13:47
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|-454.02
|13916737
|2007.07.11 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3759
|1.3814
|1.3559
|2007.07.13 14:37
|1.3814
|0.00
|0.00
|8.60
|-550.00
|13943889
|2007.07.12 01:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0551
|1.0496
|1.0751
|2007.07.12 10:09
|1.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.01
|13966690
|2007.07.13 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|122.40
|121.85
|124.40
|2007.07.16 00:01
|121.85
|0.00
|0.00
|9.02
|-451.37
|13966711
|2007.07.13 01:01
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4424
|2.4426
|2.4624
|2007.07.13 15:26
|2.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|13966720
|2007.07.13 01:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2035
|1.1980
|1.2235
|2007.07.17 09:16
|1.1980
|0.00
|0.00
|12.05
|-459.29
|14043184
|2007.07.17 09:16
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1978
|1.2004
|1.2178
|2007.07.18 00:55
|1.2004
|0.00
|0.00
|5.74
|216.59
|14083684
|2007.07.19 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.90
|121.35
|123.90
|2007.07.20 16:21
|121.35
|0.00
|0.00
|8.44
|-453.23
|14172076
|2007.07.25 01:14
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0364
|0.0000
|1.0164
|2007.09.18 21:00
|1.0164
|0.00
|0.00
|-188.50
|1 967.73
|14202735
|2007.07.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|247.34
|246.54
|249.34
|2007.07.26 09:19
|246.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-465.62
|14272534
|2007.07.30 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.4446
|2.4434
|2.4246
|2007.07.30 02:15
|2.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|99.41
|14393336
|2007.08.03 01:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.16
|118.61
|121.16
|2007.08.03 16:00
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-463.70
|14511739
|2007.08.09 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|243.87
|243.07
|245.87
|2007.08.09 08:53
|243.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-670.46
|14547181
|2007.08.10 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4217
|2.4162
|2.4417
|2007.08.10 07:54
|2.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|-459.37
|14736560
|2007.08.17 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.05
|113.86
|112.05
|2007.08.17 01:48
|113.86
|0.00
|0.00
|0.00
|166.87
|14985395
|2007.08.24 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0031
|2.0092
|2.0231
|2007.08.24 19:18
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|610.00
|15026457
|2007.08.27 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|235.24
|234.44
|237.24
|2007.08.27 03:42
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-688.23
|15118454
|2007.08.29 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.37
|114.68
|116.37
|2007.08.29 14:18
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|270.32
|15353875
|2007.09.06 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0199
|2.0254
|1.9999
|2007.09.06 09:35
|2.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15353898
|2007.09.06 01:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3652
|1.3707
|1.3452
|2007.09.06 17:03
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15463357
|2007.09.11 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.4037
|2.4092
|2.3837
|2007.09.11 07:45
|2.4092
|0.00
|0.00
|0.00
|-462.57
|15494456
|2007.09.12 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0325
|2.0293
|2.0127
|2007.09.13 10:04
|2.0293
|0.00
|0.00
|-21.00
|320.00
|15637341
|2007.09.18 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.03
|115.58
|113.03
|2007.09.18 14:15
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-475.57
|15681578
|2007.09.19 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.8500
|0.8555
|0.8300
|2007.09.19 16:18
|0.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|15828119
|2007.09.25 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1736
|1.1681
|1.1936
|2007.09.25 14:34
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|-470.85
|15863225
|2007.09.26 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.66
|115.21
|112.66
|2007.09.26 10:23
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-477.39
|15863230
|2007.09.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3536
|2.3552
|2.3736
|2007.09.26 11:04
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|136.70
|15893877
|2007.09.27 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|232.62
|233.42
|230.62
|2007.09.27 08:15
|233.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-692.28
|15893949
|2007.09.27 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0156
|2.0205
|2.0356
|2007.09.27 10:21
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|490.00
|15894018
|2007.09.27 01:06
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0047
|0.9992
|1.0247
|2007.09.27 13:25
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.44
|15924151
|2007.09.27 19:28
|sell
|1.00
|gbpjpy
|234.26
|233.16
|232.26
|2007.09.28 04:24
|233.16
|0.00
|0.00
|-31.18
|955.11
|15924168
|2007.09.27 19:29
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0040
|0.9985
|1.0240
|2007.09.28 10:30
|0.9985
|0.00
|0.00
|-0.70
|-550.83
|15924178
|2007.09.27 19:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0256
|2.0201
|2.0456
|2007.09.28 08:17
|2.0201
|0.00
|0.00
|1.40
|-550.00
|15929032
|2007.09.28 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1732
|1.1677
|1.1932
|2007.09.28 16:31
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.01
|16011159
|2007.10.02 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.70
|113.79
|2007.10.02 10:25
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|77.79
|16075189
|2007.10.04 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|117.11
|114.56
|2007.10.05 14:35
|117.11
|0.00
|0.00
|-14.26
|-469.64
|16107182
|2007.10.05 01:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0381
|2.0346
|2.0181
|2007.10.05 14:42
|2.0346
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|16141647
|2007.10.08 01:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.97
|117.52
|114.97
|2007.10.08 13:51
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-468.01
|16172801
|2007.10.09 01:02
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9864
|0.9834
|0.9664
|2007.10.10 15:17
|0.9834
|0.00
|0.00
|-1.94
|305.06
|16241020
|2007.10.11 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0414
|2.0387
|2.0214
|2007.10.11 09:58
|2.0387
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|16312162
|2007.10.15 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.4108
|2.4039
|2.3908
|2007.10.15 12:08
|2.4039
|0.00
|0.00
|0.00
|585.49
|16312184
|2007.10.15 01:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4169
|1.4114
|1.4369
|2007.10.26 08:37
|1.4369
|0.00
|0.00
|-81.80
|2 000.00
|16346364
|2007.10.16 01:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.9000
|0.8945
|0.9200
|2007.10.16 09:23
|0.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|16388164
|2007.10.17 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|237.64
|237.33
|235.64
|2007.10.17 03:04
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|265.32
|16439003
|2007.10.18 10:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.16
|0.00
|115.78
|2007.10.18 12:13
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16443338
|2007.10.18 11:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.19
|0.00
|115.81
|2007.10.18 12:13
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|16443666
|2007.10.18 11:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.84
|2007.10.18 12:13
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|16464978
|2007.10.19 01:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1693
|1.1633
|1.1493
|2007.10.22 03:33
|1.1633
|0.00
|0.00
|-9.18
|515.77
|16464999
|2007.10.19 01:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.44
|115.26
|113.44
|2007.10.19 09:45
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|156.17
|16502538
|2007.10.22 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0502
|2.0447
|2.0702
|2007.10.22 11:37
|2.0447
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|16655476
|2007.10.25 01:02
|buy
|1.00
|audusd
|0.9039
|0.9146
|0.9239
|2007.10.29 05:59
|0.9239
|0.00
|0.00
|5.10
|2 000.00
|16790741
|2007.10.31 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3963
|2.4052
|2.4163
|2007.10.31 11:16
|2.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|767.24
|16790753
|2007.10.31 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.78
|115.08
|116.78
|2007.10.31 19:17
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|260.69
|16820278
|2007.10.31 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4459
|0.0000
|1.4497
|2007.10.31 19:18
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|16822607
|2007.10.31 19:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4455
|0.0000
|1.4493
|2007.10.31 19:18
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|16822678
|2007.10.31 19:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4448
|0.0000
|1.4486
|2007.10.31 19:17
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|16832414
|2007.11.01 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|240.03
|240.11
|242.03
|2007.11.01 10:33
|240.11
|0.00
|0.00
|0.00
|69.15
|16840150
|2007.11.01 09:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.60
|0.00
|115.98
|2007.11.01 12:38
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|16869233
|2007.11.01 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4448
|0.0000
|1.4486
|2007.11.02 05:15
|1.4446
|0.00
|0.00
|-0.47
|-2.00
|16872009
|2007.11.01 20:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4445
|0.0000
|1.4483
|2007.11.02 05:15
|1.4447
|0.00
|0.00
|-0.94
|4.00
|16872241
|2007.11.01 20:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4441
|0.0000
|1.4479
|2007.11.02 05:15
|1.4447
|0.00
|0.00
|-1.41
|18.00
|16892497
|2007.11.02 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.81
|0.00
|115.17
|2007.11.02 13:26
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|16892559
|2007.11.02 12:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.75
|0.00
|115.13
|2007.11.02 13:26
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|16892567
|2007.11.02 12:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|114.72
|0.00
|115.10
|2007.11.02 13:26
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|16918088
|2007.11.05 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1522
|1.1467
|1.1722
|2007.11.06 08:52
|1.1467
|0.00
|0.00
|4.77
|-479.64
|17100555
|2007.11.09 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.50
|0.00
|112.12
|2007.11.09 10:16
|112.27
|0.00
|0.00
|0.00
|20.49
|17439583
|2007.11.20 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1153
|1.1098
|1.1353
|2007.11.20 09:08
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|-495.63
|17444446
|2007.11.20 06:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.24
|0.00
|110.62
|2007.11.20 06:35
|110.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|17444514
|2007.11.20 06:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|110.21
|0.00
|110.59
|2007.11.20 06:35
|110.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|17444686
|2007.11.20 06:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.34
|0.00
|110.72
|2007.11.20 06:53
|110.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|17444785
|2007.11.20 06:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|110.31
|0.00
|110.69
|2007.11.20 06:53
|110.40
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|17445290
|2007.11.20 06:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.41
|0.00
|110.79
|2007.11.20 07:35
|110.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|17445377
|2007.11.20 06:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|110.40
|0.00
|110.76
|2007.11.20 07:34
|110.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|17445767
|2007.11.20 07:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|110.37
|0.00
|110.75
|2007.11.20 07:34
|110.41
|0.00
|0.00
|0.00
|10.87
|17530777
|2007.11.22 01:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.8692
|0.8748
|0.8892
|2007.11.22 07:20
|0.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|17563839
|2007.11.23 01:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1010
|1.0955
|1.1210
|2007.11.23 02:32
|1.0955
|0.00
|0.00
|0.00
|-502.05
|17605155
|2007.11.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0640
|2.0680
|2.0840
|2007.11.26 13:45
|2.0680
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|17605167
|2007.11.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2775
|2.2785
|2.2975
|2007.11.26 04:07
|2.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|90.54
|17605227
|2007.11.26 01:02
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9856
|0.9843
|0.9656
|2007.11.26 13:32
|0.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|132.07
|17648884
|2007.11.27 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|107.43
|108.39
|109.43
|2007.11.27 05:04
|108.39
|0.00
|0.00
|0.00
|885.69
|17648887
|2007.11.27 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|222.28
|222.55
|224.28
|2007.11.27 02:34
|222.55
|0.00
|0.00
|0.00
|251.35
|17648899
|2007.11.27 01:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.8720
|0.8772
|0.8920
|2007.11.27 05:32
|0.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|17712480
|2007.11.28 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9959
|0.9885
|0.9759
|2007.11.29 01:48
|0.9885
|0.00
|0.00
|-6.09
|748.61
|17760931
|2007.11.29 01:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.8862
|0.8807
|0.9062
|2007.11.29 05:51
|0.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|18145937
|2007.12.12 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4661
|1.4606
|1.4861
|2007.12.13 16:37
|1.4606
|0.00
|0.00
|-13.80
|-550.00
|18145955
|2007.12.12 01:01
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3003
|2.3058
|2.2803
|2007.12.12 06:17
|2.3058
|0.00
|0.00
|0.00
|-485.95
|18194097
|2007.12.13 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|229.06
|227.91
|227.06
|2007.12.13 09:35
|227.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1 030.19
|18194175
|2007.12.13 01:01
|sell
|1.00
|audusd
|0.8846
|0.8776
|0.8646
|2007.12.13 20:22
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|18238427
|2007.12.14 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0426
|2.0371
|2.0626
|2007.12.14 10:12
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|18238450
|2007.12.14 01:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4626
|1.4571
|1.4826
|2007.12.14 10:14
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|18337538
|2007.12.18 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|228.07
|228.87
|226.07
|2007.12.18 04:08
|228.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-706.84
|18377758
|2007.12.19 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1513
|1.1568
|1.1313
|2007.12.19 17:33
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|-475.45
|18405544
|2007.12.19 17:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1555
|0.0000
|1.1593
|2007.12.19 17:31
|1.1553
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|18405902
|2007.12.19 17:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1589
|2007.12.19 17:31
|1.1553
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|18405983
|2007.12.19 17:10
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|1.1585
|2007.12.19 17:30
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|18407164
|2007.12.19 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1559
|0.0000
|1.1597
|2007.12.19 17:36
|1.1583
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|18407762
|2007.12.19 17:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1585
|0.0000
|1.1623
|2007.12.20 12:05
|1.1586
|0.00
|0.00
|1.48
|0.86
|18407773
|2007.12.19 17:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1580
|0.0000
|1.1618
|2007.12.20 12:05
|1.1585
|0.00
|0.00
|2.96
|8.63
|18407786
|2007.12.19 17:38
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1576
|0.0000
|1.1612
|2007.12.20 12:05
|1.1583
|0.00
|0.00
|4.44
|18.13
|18417848
|2007.12.20 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.28
|113.83
|111.28
|2007.12.21 16:00
|113.83
|0.00
|0.00
|-12.63
|-483.18
|18454557
|2007.12.20 22:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1588
|0.0000
|1.1626
|2007.12.20 23:21
|1.1592
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|18455142
|2007.12.20 22:50
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1584
|0.0000
|1.1622
|2007.12.20 23:20
|1.1593
|0.00
|0.00
|0.00
|15.53
|18457475
|2007.12.21 01:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|224.47
|225.27
|222.47
|2007.12.21 12:21
|225.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-705.72
|18484978
|2007.12.21 17:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1576
|0.0000
|1.1614
|2007.12.24 16:30
|1.1573
|0.00
|0.00
|0.48
|-2.59
|18485024
|2007.12.21 17:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1572
|0.0000
|1.1610
|2007.12.24 16:30
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.97
|3.46
|18485277
|2007.12.21 17:51
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1568
|0.0000
|1.1606
|2007.12.24 16:30
|1.1575
|0.00
|0.00
|1.45
|18.14
|18571187
|2007.12.28 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1401
|1.1307
|1.1201
|2007.12.28 14:15
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|831.34
|18582635
|2007.12.28 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|2.0012
|2007.12.28 10:37
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18583541
|2007.12.28 10:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|2.0006
|2007.12.28 10:37
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|18584027
|2007.12.28 10:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|2.0016
|2007.12.28 10:48
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18584073
|2007.12.28 10:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|2.0012
|2007.12.28 10:48
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18584078
|2007.12.28 10:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|2.0006
|2007.12.28 10:48
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|18606156
|2007.12.31 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.30
|112.18
|110.30
|2007.12.31 12:32
|112.18
|0.00
|0.00
|0.00
|106.96
|18606160
|2007.12.31 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9981
|2.0022
|2.0181
|2007.12.31 12:13
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|18687320
|2008.01.04 01:00
|buy
|1.00
|usdcad
|0.9891
|0.9994
|1.0091
|2008.01.04 17:33
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|1 030.62
|18865192
|2008.01.10 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.1857
|2.1802
|2.2057
|2008.01.10 05:20
|2.1802
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.40
|18920114
|2008.01.11 01:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4800
|0.0000
|1.4600
|2008.01.16 17:14
|1.4600
|0.00
|0.00
|-3.40
|2 000.00
|19016627
|2008.01.15 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0933
|1.0878
|1.1133
|2008.01.15 14:30
|1.0878
|0.00
|0.00
|0.00
|-505.61
|19047116
|2008.01.15 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4900
|0.0000
|1.4938
|2008.01.15 15:16
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|19048464
|2008.01.15 15:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4920
|0.0000
|1.4958
|2008.01.15 15:33
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19048643
|2008.01.15 15:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4915
|0.0000
|1.4953
|2008.01.15 15:33
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19048657
|2008.01.15 15:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4911
|0.0000
|1.4949
|2008.01.15 15:33
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|19049906
|2008.01.15 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4919
|0.0000
|1.4957
|2008.02.01 09:09
|1.4881
|0.00
|0.00
|-3.86
|-38.00
|19050075
|2008.01.15 15:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4917
|0.0000
|1.4953
|2008.02.01 09:10
|1.4881
|0.00
|0.00
|-7.72
|-72.00
|19050368
|2008.01.15 15:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4913
|0.0000
|1.4951
|2008.02.01 09:10
|1.4882
|0.00
|0.00
|-11.58
|-93.00
|19205573
|2008.01.18 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|106.42
|106.96
|108.42
|2008.01.18 09:15
|106.96
|0.00
|0.00
|0.00
|504.86
|19205579
|2008.01.18 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|209.70
|210.22
|211.70
|2008.01.18 02:13
|210.22
|0.00
|0.00
|0.00
|487.58
|19314305
|2008.01.22 01:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0356
|1.0300
|1.0156
|2008.01.22 14:23
|1.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|543.69
|19390237
|2008.01.23 01:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.17
|0.00
|107.55
|2008.01.24 22:26
|107.16
|0.00
|0.00
|2.39
|-0.93
|19390687
|2008.01.23 01:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.14
|0.00
|107.52
|2008.01.24 22:26
|107.17
|0.00
|0.00
|4.78
|5.60
|19390700
|2008.01.23 01:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|107.10
|0.00
|107.48
|2008.01.24 22:26
|107.17
|0.00
|0.00
|7.18
|19.60
|19570962
|2008.01.28 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9874
|2008.01.28 00:52
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|19785025
|2008.02.01 01:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0808
|1.0766
|1.0608
|2008.02.01 15:15
|1.0766
|0.00
|0.00
|0.00
|390.12
|19895245
|2008.02.05 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9747
|1.9707
|1.9547
|2008.02.05 10:55
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|19982451
|2008.02.06 09:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|1.4585
|2008.02.06 09:13
|1.4626
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|19982477
|2008.02.06 09:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4627
|0.0000
|1.4589
|2008.02.06 09:13
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19982523
|2008.02.06 09:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|1.4592
|2008.02.06 09:13
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|19983526
|2008.02.06 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|1.4585
|2008.02.06 09:19
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19985519
|2008.02.06 09:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4609
|0.0000
|1.4571
|2008.02.06 09:35
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19985677
|2008.02.06 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|1.4575
|2008.02.06 09:35
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19985845
|2008.02.06 09:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|1.4579
|2008.02.06 09:35
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|19986655
|2008.02.06 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|1.4572
|2008.02.06 10:42
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|19987636
|2008.02.06 09:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|1.4576
|2008.02.06 10:42
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19987685
|2008.02.06 09:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|1.4580
|2008.02.06 10:42
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|20005942
|2008.02.06 15:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0991
|0.0000
|1.1029
|2008.02.07 08:23
|1.0989
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.82
|20006586
|2008.02.06 15:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0987
|0.0000
|1.1025
|2008.02.07 08:23
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.27
|5.46
|20006832
|2008.02.06 15:20
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0983
|0.0000
|1.1021
|2008.02.07 08:23
|1.0990
|0.00
|0.00
|0.41
|19.11
|20033403
|2008.02.07 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.8919
|0.8974
|0.8719
|2008.02.07 18:34
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|20148779
|2008.02.08 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|1.9413
|2008.02.08 21:22
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|20148914
|2008.02.08 21:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9417
|2008.02.08 21:21
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20148980
|2008.02.08 21:14
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9460
|0.0000
|1.9422
|2008.02.08 21:21
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|20149120
|2008.02.08 21:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|1.9416
|2008.02.08 22:27
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20149155
|2008.02.08 21:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9421
|2008.02.08 22:27
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20149285
|2008.02.08 21:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9463
|0.0000
|1.9425
|2008.02.08 22:27
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|20153003
|2008.02.11 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|209.13
|207.56
|207.13
|2008.02.11 09:03
|207.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1 876.70
|20201267
|2008.02.11 21:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.94
|0.00
|107.32
|2008.02.11 22:10
|106.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|20202286
|2008.02.11 21:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|106.91
|0.00
|107.29
|2008.02.11 22:10
|106.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|20202357
|2008.02.11 21:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|106.88
|0.00
|107.26
|2008.02.11 22:09
|106.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|20257440
|2008.02.13 01:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|107.36
|107.91
|105.36
|2008.02.13 14:30
|107.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-509.68
|20473261
|2008.02.19 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1018
|1.0941
|1.0818
|2008.02.19 12:08
|1.0941
|0.00
|0.00
|0.00
|703.77
|20528933
|2008.02.19 22:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.73
|0.00
|108.11
|2008.02.19 23:00
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|20528964
|2008.02.19 22:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.70
|0.00
|108.08
|2008.02.19 23:00
|107.80
|0.00
|0.00
|0.00
|18.55
|20532737
|2008.02.20 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.1322
|2.1334
|2.1522
|2008.02.20 07:00
|2.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|109.56
|20532812
|2008.02.20 01:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0156
|1.0130
|0.9956
|2008.02.21 07:47
|1.0130
|0.00
|0.00
|2.96
|256.64
|20705816
|2008.02.25 01:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|107.32
|107.87
|105.32
|2008.02.25 12:00
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-509.87
|20958263
|2008.02.29 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5223
|0.0000
|1.5261
|2008.02.29 16:33
|1.5169
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|20958278
|2008.02.29 10:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5219
|0.0000
|1.5257
|2008.02.29 16:33
|1.5168
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|20958430
|2008.02.29 10:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.5215
|0.0000
|1.5253
|2008.02.29 16:33
|1.5169
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|21270098
|2008.03.10 01:01
|buy
|1.00
|usdcad
|0.9897
|0.9941
|1.0097
|2008.03.11 05:17
|0.9941
|0.00
|0.00
|-2.81
|442.61
|21390027
|2008.03.12 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5338
|1.5393
|1.5138
|2008.03.12 10:53
|1.5393
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|21390057
|2008.03.12 01:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0058
|2.0113
|1.9858
|2008.03.12 04:42
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|21454936
|2008.03.13 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|101.51
|100.96
|103.51
|2008.03.13 03:02
|100.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-544.82
|21454961
|2008.03.13 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.0153
|1.0098
|1.0353
|2008.03.13 05:55
|1.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|-544.66
|21605717
|2008.03.17 01:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|198.25
|197.45
|200.25
|2008.03.17 01:24
|197.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-819.08
|21605736
|2008.03.17 01:01
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9881
|0.9936
|0.9681
|2008.03.17 03:23
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-553.32
|21700243
|2008.03.18 01:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9970
|2.0025
|1.9770
|2008.03.18 03:44
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|21880803
|2008.03.20 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|195.70
|195.94
|197.70
|2008.03.20 01:40
|195.94
|0.00
|0.00
|0.00
|242.84
|21983988
|2008.03.24 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|197.18
|197.58
|199.18
|2008.03.24 08:30
|197.58
|0.00
|0.00
|0.00
|400.64
|22160935
|2008.03.27 01:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.9197
|0.9212
|0.9397
|2008.03.27 15:33
|0.9212
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|22226406
|2008.03.28 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5811
|1.5756
|1.6011
|2008.03.28 08:32
|1.5756
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|22280956
|2008.03.31 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|98.94
|99.49
|96.94
|2008.03.31 02:13
|99.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-552.82
|22280978
|2008.03.31 01:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9934
|1.9879
|2.0134
|2008.03.31 08:39
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|22413875
|2008.04.02 01:01
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0229
|1.0200
|1.0029
|2008.04.02 13:59
|1.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|284.28
|22413905
|2008.04.02 01:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9780
|1.9802
|1.9980
|2008.04.02 14:18
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|22639737
|2008.04.08 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0128
|1.0099
|0.9928
|2008.04.08 05:35
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|287.16
|22639745
|2008.04.08 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.0136
|2.0097
|1.9936
|2008.04.08 04:11
|2.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|386.52
|22840685
|2008.04.11 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|102.09
|101.96
|100.09
|2008.04.11 10:08
|101.96
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|22840705
|2008.04.11 01:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.9875
|1.9825
|1.9675
|2008.04.11 10:20
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|498.06
|22902209
|2008.04.14 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|199.19
|199.03
|197.19
|2008.04.14 06:48
|199.03
|0.00
|0.00
|0.00
|158.54
|23026391
|2008.04.16 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0080
|0.9972
|0.9880
|2008.04.16 11:59
|0.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|1 083.03
|23026412
|2008.04.16 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|101.83
|101.25
|99.83
|2008.04.16 13:03
|101.25
|0.00
|0.00
|0.00
|572.84
|23087895
|2008.04.17 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.9394
|0.9380
|0.9194
|2008.04.17 22:07
|0.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|23210640
|2008.04.21 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|104.02
|103.41
|102.02
|2008.04.21 13:41
|103.41
|0.00
|0.00
|0.00
|589.88
|23273670
|2008.04.22 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.9433
|0.9488
|0.9233
|2008.04.23 03:30
|0.9488
|0.00
|0.00
|-12.90
|-550.00
|23337091
|2008.04.23 01:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.37
|205.09
|203.37
|2008.04.23 08:59
|205.09
|0.00
|0.00
|0.00
|271.85
|23767982
|2008.05.05 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.74
|207.29
|205.74
|2008.05.05 13:45
|207.29
|0.00
|0.00
|0.00
|427.31
|23885653
|2008.05.07 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|104.69
|105.24
|102.69
|2008.05.07 10:01
|105.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-522.61
|23948159
|2008.05.08 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5383
|1.5328
|1.5583
|2008.05.08 03:51
|1.5328
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|24070896
|2008.05.12 01:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.9393
|0.9438
|0.9593
|2008.05.13 11:21
|0.9438
|0.00
|0.00
|10.70
|450.00
|24071014
|2008.05.12 01:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0427
|1.0482
|1.0227
|2008.05.12 07:59
|1.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.66
|24132995
|2008.05.13 01:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5534
|1.5479
|1.5734
|2008.05.13 10:47
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|24400962
|2008.05.19 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|104.15
|104.29
|106.15
|2008.05.19 20:19
|104.29
|0.00
|0.00
|0.00
|134.24
|24465476
|2008.05.20 01:01
|buy
|1.00
|usdcad
|0.9922
|0.9867
|1.0122
|2008.05.21 12:41
|0.9867
|0.00
|0.00
|-4.03
|-557.47
|24465492
|2008.05.20 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9490
|1.9649
|1.9690
|2008.05.20 15:56
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|24652415
|2008.05.23 01:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.07
|205.27
|208.07
|2008.05.23 09:54
|205.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-770.79
|24703358
|2008.05.26 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.0301
|2.0246
|2.0501
|2008.05.27 10:44
|2.0246
|0.00
|0.00
|13.97
|-536.43
|24783422
|2008.05.28 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|104.23
|104.90
|106.23
|2008.05.28 15:27
|104.90
|0.00
|0.00
|0.00
|638.70
|24838987
|2008.05.29 01:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.0547
|2.0632
|2.0744
|2008.05.29 12:14
|2.0632
|0.00
|0.00
|0.00
|813.63
|24839022
|2008.05.29 01:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5652
|0.0000
|1.5452
|2008.06.03 15:22
|1.5452
|0.00
|0.00
|-28.80
|2 000.00
|24998865
|2008.06.03 08:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9626
|1.9681
|1.9426
|2008.06.03 10:24
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|25150009
|2008.06.06 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.36
|208.16
|205.36
|2008.06.06 14:28
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-752.24
|25197974
|2008.06.06 22:34
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.74
|206.21
|204.74
|2008.06.09 00:33
|206.21
|0.00
|0.00
|-28.97
|506.45
|25200970
|2008.06.09 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5789
|1.5734
|1.5989
|2008.06.09 15:23
|1.5734
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|25200999
|2008.06.09 01:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.9625
|0.9570
|0.9825
|2008.06.09 15:31
|0.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|25431202
|2008.06.13 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5458
|1.5403
|1.5658
|2008.06.13 09:14
|1.5403
|0.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|25431234
|2008.06.13 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|209.94
|210.74
|207.94
|2008.06.13 11:28
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-739.23
|25431285
|2008.06.13 01:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0400
|1.0455
|1.0200
|2008.06.13 09:14
|1.0455
|0.00
|0.00
|0.00
|-526.06
|25475600
|2008.06.16 01:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9493
|1.9647
|1.9693
|2008.06.16 16:09
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|1 540.00
|25523972
|2008.06.17 01:04
|sell
|1.00
|usdcad
|1.0235
|1.0224
|1.0035
|2008.06.17 11:46
|1.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|107.57
|25573557
|2008.06.18 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|107.96
|107.85
|105.96
|2008.06.19 10:40
|107.85
|0.00
|0.00
|-19.47
|101.99
|25616239
|2008.06.19 01:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0359
|1.0414
|1.0159
|2008.06.19 10:31
|1.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|-528.14
|25733245
|2008.06.23 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.5597
|1.5652
|1.5397
|2008.06.25 20:28
|1.5652
|0.00
|0.00
|-23.40
|-550.00
|25782364
|2008.06.24 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|107.80
|108.37
|105.82
|2008.06.25 20:10
|108.37
|0.00
|0.00
|-6.77
|-525.98
|25830916
|2008.06.25 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|212.33
|213.13
|210.33
|2008.06.25 13:00
|213.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.87
|25939344
|2008.06.27 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|106.94
|106.46
|104.94
|2008.06.27 16:05
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|450.87
|25990500
|2008.06.30 01:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|211.93
|211.02
|209.93
|2008.06.30 08:41
|211.02
|0.00
|0.00
|0.00
|859.87
|0.00
|0.00
|-1 118.73
|12 867.51
|Closed P/L:
|11 748.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26167486
|2008.07.03 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.9622
|0.0000
|0.9422
|0.9572
|0.00
|0.00
|-29.60
|500.00
|26265996
|2008.07.07 01:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9825
|1.9710
|1.9625
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|1 520.00
|0.00
|0.00
|-29.60
|2 020.00
|Floating P/L:
|1 990.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|11 748.78
|Floating P/L:
|1 990.40
|Margin:
|2 944.70
|Balance:
|61 748.78
|Equity:
|63 739.18
|Free Margin:
|60 784.48
|Details:
|Gross Profit:
|54 380.35
|Gross Loss:
|42 631.57
|Total Net Profit:
|11 748.78
|Profit Factor:
|1.28
|Expected Payoff:
|49.16
|Absolute Drawdown:
|1 023.03
|Maximal Drawdown:
|5 335.29 (8.38%)
|Relative Drawdown:
|8.38% (5 335.29)
|Total Trades:
|239
|Short Positions (won %):
|106 (59.43%)
|Long Positions (won %):
|133 (58.65%)
|Profit Trades (% of total):
|141 (59.00%)
|Loss trades (% of total):
|98 (41.00%)
|Largest
|profit trade:
|3 595.00
|loss trade:
|-819.08
|Average
|profit trade:
|385.68
|loss trade:
|-435.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (4 347.81)
|consecutive losses ($):
|7 (-4 111.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 610.31 (4)
|consecutive loss (count):
|-4 111.88 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2