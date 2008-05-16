|Account: 680929
|Name: 10p3 test start at 3000$
|Currency: USD
|2008 July 4, 15:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14593654
|2008.07.04 07:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7921
|0.7711
|0.7931
|2008.07.04 13:25
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.79
|
|762178
|10p3-Buy
|14598713
|2008.07.04 11:29
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7916
|0.7711
|0.7926
|2008.07.04 13:25
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.73
|
|762178
|10p3-Buy
|14599557
|2008.07.04 12:37
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7910
|0.7710
|0.7920
|2008.07.04 13:25
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762178
|10p3-Buy
|14600789
|2008.07.04 13:21
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.7905
|0.7710
|0.7915
|2008.07.04 13:25
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|
|762178
|10p3-Buy
|14592794
|2008.07.04 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0255
|1.0465
|1.0245
|2008.07.04 09:29
|1.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|
|772188
|10p3-Sell
|14595354
|2008.07.04 09:22
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0261
|1.0466
|1.0251
|2008.07.04 09:29
|1.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|
|772188
|10p3-Sell
|14595530
|2008.07.04 09:24
|sell
|0.90
|usdchf
|1.0267
|1.0467
|1.0257
|2008.07.04 09:29
|1.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|87.74
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14591675
|2008.07.04 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.72
|108.82
|106.62
|2008.07.04 08:37
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|
|762185
|10p3-Sell
|14594070
|2008.07.04 08:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.79
|108.84
|106.69
|2008.07.04 08:37
|106.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|
|762185
|10p3-Sell
|14594249
|2008.07.04 08:11
|sell
|0.40
|usdjpy
|106.86
|108.86
|106.76
|2008.07.04 08:37
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|37.47
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14593247
|2008.07.04 06:02
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0348
|2.0558
|2.0338
|2008.07.04 08:33
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14592788
|2008.07.04 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5713
|1.5503
|1.5723
|2008.07.04 08:19
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|14592782
|2008.07.04 04:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6364
|1.6154
|1.6374
|2008.07.04 07:32
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.15
|
|762183
|10p3-Buy
|14592900
|2008.07.04 04:09
|buy
|0.20
|euraud
|1.6357
|1.6152
|1.6367
|2008.07.04 07:32
|1.6343
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.92
|
|762183
|10p3-Buy
|14592941
|2008.07.04 04:11
|buy
|0.40
|euraud
|1.6350
|1.6150
|1.6360
|2008.07.04 07:32
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.76
|
|762183
|10p3-Buy
|14593534
|2008.07.04 06:41
|buy
|0.80
|euraud
|1.6343
|1.6148
|1.6353
|2008.07.04 07:31
|1.6340
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.07
|
|762183
|10p3-Buy
|14593551
|2008.07.04 06:44
|buy
|1.60
|euraud
|1.6335
|1.6145
|1.6345
|2008.07.04 07:31
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|107.66
|
|762183
|10p3-Buy
|14591110
|2008.07.04 01:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0180
|1.0390
|1.0170
|2008.07.04 02:26
|1.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|
|762181
|10p3-Sell
|14591463
|2008.07.04 01:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0186
|1.0391
|1.0176
|2008.07.04 02:25
|1.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|762181
|10p3-Sell
|14591551
|2008.07.04 01:49
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0192
|1.0392
|1.0182
|2008.07.04 02:25
|1.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|39.29
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14590535
|2008.07.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9829
|1.9619
|1.9839
|2008.07.04 01:59
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14590794
|2008.07.04 00:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9823
|1.9618
|1.9833
|2008.07.04 01:59
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14591417
|2008.07.04 01:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9817
|1.9617
|1.9827
|2008.07.04 01:59
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14591077
|2008.07.04 01:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6117
|1.6327
|1.6107
|2008.07.04 01:25
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14581428
|2008.07.03 15:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7948
|0.8158
|0.7938
|2008.07.03 16:00
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14581372
|2008.07.03 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0285
|2.0075
|2.0295
|2008.07.03 15:05
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|
|762184
|10p3-Buy
|14581437
|2008.07.03 15:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0278
|2.0073
|2.0288
|2008.07.03 15:05
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|
|762184
|10p3-Buy
|14581500
|2008.07.03 15:01
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0273
|2.0073
|2.0283
|2008.07.03 15:05
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|39.13
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14556552
|2008.07.03 01:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7967
|0.8177
|0.7957
|2008.07.03 13:05
|0.7996
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.68
|
|762178
|10p3-Sell
|14557182
|2008.07.03 02:35
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7972
|0.8177
|0.7962
|2008.07.03 13:04
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.50
|
|762178
|10p3-Sell
|14562751
|2008.07.03 08:34
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7978
|0.8178
|0.7968
|2008.07.03 13:04
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.32
|
|762178
|10p3-Sell
|14565954
|2008.07.03 10:19
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7983
|0.8178
|0.7973
|2008.07.03 13:04
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.02
|
|762178
|10p3-Sell
|14566171
|2008.07.03 10:30
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.7994
|0.8184
|0.7984
|2008.07.03 13:03
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762178
|10p3-Sell
|14568539
|2008.07.03 11:50
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.7999
|0.8184
|0.7989
|2008.07.03 13:03
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|381.89
|
|762178
|10p3-Sell
|14561982
|2008.07.03 08:03
|sell
|0.10
|euraud
|1.6486
|1.6696
|1.6476
|2008.07.03 09:37
|1.6504
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.31
|
|762183
|10p3-Sell
|14562284
|2008.07.03 08:17
|sell
|0.20
|euraud
|1.6492
|1.6697
|1.6482
|2008.07.03 09:37
|1.6505
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.01
|
|762183
|10p3-Sell
|14558656
|2008.07.03 04:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0137
|0.9927
|1.0147
|2008.07.03 09:37
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|762181
|10p3-Buy
|14562927
|2008.07.03 08:37
|sell
|0.40
|euraud
|1.6498
|1.6698
|1.6488
|2008.07.03 09:37
|1.6501
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.54
|
|762183
|10p3-Sell
|14559337
|2008.07.03 04:52
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0131
|0.9926
|1.0141
|2008.07.03 09:37
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14564920
|2008.07.03 09:35
|sell
|0.80
|euraud
|1.6506
|1.6701
|1.6496
|2008.07.03 09:36
|1.6499
|0.00
|0.00
|0.00
|53.87
|
|762183
|10p3-Sell
|14563626
|2008.07.03 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6096
|1.6306
|1.6086
|2008.07.03 09:15
|1.6099
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|
|762182
|10p3-Sell
|14563847
|2008.07.03 09:05
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6101
|1.6306
|1.6091
|2008.07.03 09:15
|1.6098
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|
|762182
|10p3-Sell
|14563920
|2008.07.03 09:07
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6107
|1.6307
|1.6097
|2008.07.03 09:14
|1.6097
|0.00
|0.00
|0.00
|39.47
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14559469
|2008.07.03 05:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0152
|0.9942
|1.0162
|2008.07.03 07:22
|1.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|772188
|10p3-Buy
|14559590
|2008.07.03 05:08
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0147
|0.9942
|1.0157
|2008.07.03 07:22
|1.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|29.54
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14559425
|2008.07.03 05:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0215
|2.0005
|2.0225
|2008.07.03 06:52
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|
|762184
|10p3-Buy
|14559574
|2008.07.03 05:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0210
|2.0005
|2.0220
|2008.07.03 06:52
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|762184
|10p3-Buy
|14560297
|2008.07.03 06:08
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0204
|2.0004
|2.0214
|2008.07.03 06:52
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|39.41
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14560196
|2008.07.03 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.06
|103.96
|106.16
|2008.07.03 06:51
|106.16
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14557440
|2008.07.03 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5879
|1.6089
|1.5869
|2008.07.03 03:43
|1.5869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14551374
|2008.07.02 19:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6478
|1.6268
|1.6488
|2008.07.02 20:25
|1.6488
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14550345
|2008.07.02 18:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6106
|1.6316
|1.6096
|2008.07.02 18:25
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|
|762182
|10p3-Sell
|14550459
|2008.07.02 18:05
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6112
|1.6317
|1.6102
|2008.07.02 18:25
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|762182
|10p3-Sell
|14550516
|2008.07.02 18:09
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6118
|1.6318
|1.6108
|2008.07.02 18:25
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|39.42
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14548873
|2008.07.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9924
|1.9714
|1.9934
|2008.07.02 17:26
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14549146
|2008.07.02 17:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9918
|1.9713
|1.9928
|2008.07.02 17:26
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14548888
|2008.07.02 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.09
|108.19
|105.99
|2008.07.02 17:09
|105.99
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14545219
|2008.07.02 15:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0177
|1.0387
|1.0167
|2008.07.02 15:08
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|
|762181
|10p3-Sell
|14545380
|2008.07.02 15:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0183
|1.0388
|1.0173
|2008.07.02 15:08
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14539753
|2008.07.02 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0209
|0.9999
|1.0219
|2008.07.02 12:03
|1.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|9.79
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14531731
|2008.07.02 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.93
|108.03
|105.83
|2008.07.02 08:42
|106.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.67
|
|762185
|10p3-Sell
|14532446
|2008.07.02 08:25
|sell
|0.20
|usdjpy
|105.99
|108.04
|105.89
|2008.07.02 08:42
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.91
|
|762185
|10p3-Sell
|14532493
|2008.07.02 08:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|106.04
|108.04
|105.94
|2008.07.02 08:41
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.69
|
|762185
|10p3-Sell
|14532956
|2008.07.02 08:36
|sell
|0.80
|usdjpy
|106.10
|108.05
|106.00
|2008.07.02 08:41
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.15
|
|762185
|10p3-Sell
|14533011
|2008.07.02 08:38
|sell
|1.60
|usdjpy
|106.15
|108.05
|106.05
|2008.07.02 08:41
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|
|762185
|10p3-Sell
|14533080
|2008.07.02 08:39
|sell
|3.20
|usdjpy
|106.21
|108.06
|106.11
|2008.07.02 08:41
|106.15
|0.00
|0.00
|0.00
|180.88
|
|762185
|10p3-Sell
|14529990
|2008.07.02 06:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0307
|2.0517
|2.0297
|2008.07.02 06:36
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.67
|
|762184
|10p3-Sell
|14530203
|2008.07.02 06:25
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0312
|2.0517
|2.0302
|2008.07.02 06:36
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|
|762184
|10p3-Sell
|14530224
|2008.07.02 06:28
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0318
|2.0518
|2.0308
|2008.07.02 06:35
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.49
|
|762184
|10p3-Sell
|14530231
|2008.07.02 06:28
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0323
|2.0518
|2.0313
|2008.07.02 06:35
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|
|762184
|10p3-Sell
|14527436
|2008.07.02 02:43
|sell
|1.60
|euraud
|1.6553
|1.6743
|1.6543
|2008.07.02 03:30
|1.6543
|0.00
|0.00
|0.00
|153.26
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14527339
|2008.07.02 02:38
|sell
|0.80
|euraud
|1.6546
|1.6741
|1.6536
|2008.07.02 03:30
|1.6536
|0.00
|0.00
|0.00
|76.63
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14526067
|2008.07.02 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6529
|1.6739
|1.6519
|2008.07.02 03:30
|1.6519
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14526190
|2008.07.02 00:06
|sell
|0.20
|euraud
|1.6535
|1.6740
|1.6525
|2008.07.02 03:30
|1.6525
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14526324
|2008.07.02 00:14
|sell
|0.40
|euraud
|1.6541
|1.6741
|1.6531
|2008.07.02 03:30
|1.6531
|0.00
|0.00
|0.00
|38.32
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14527763
|2008.07.02 03:02
|sell
|3.20
|euraud
|1.6559
|1.6744
|1.6549
|2008.07.02 03:30
|1.6549
|0.00
|0.00
|0.00
|306.53
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14527036
|2008.07.02 02:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0222
|1.0432
|1.0212
|2008.07.02 02:37
|1.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|9.79
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14525096
|2008.07.01 22:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0355
|2.0145
|2.0365
|2008.07.01 23:27
|2.0334
|0.00
|0.00
|1.34
|-20.61
|
|762184
|10p3-Buy
|14525484
|2008.07.01 22:42
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0349
|2.0144
|2.0359
|2008.07.01 23:27
|2.0333
|0.00
|0.00
|2.69
|-31.40
|
|762184
|10p3-Buy
|14525654
|2008.07.01 23:01
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0342
|2.0142
|2.0352
|2008.07.01 23:27
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.63
|
|762184
|10p3-Buy
|14525811
|2008.07.01 23:26
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0333
|2.0138
|2.0343
|2008.07.01 23:26
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|47.12
|
|762184
|10p3-Buy
|14525803
|2008.07.01 23:26
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0332
|2.0137
|2.0342
|2008.07.01 23:26
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|78.52
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14524333
|2008.07.01 21:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0194
|0.9984
|1.0204
|2008.07.01 21:06
|1.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14518132
|2008.07.01 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9910
|2.0120
|1.9900
|2008.07.01 19:57
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14518326
|2008.07.01 17:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9916
|2.0121
|1.9906
|2008.07.01 19:56
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14519169
|2008.07.01 17:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9923
|2.0123
|1.9913
|2008.07.01 19:56
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14519628
|2008.07.01 17:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9930
|2.0125
|1.9920
|2008.07.01 19:56
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14520257
|2008.07.01 18:16
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9936
|2.0126
|1.9926
|2008.07.01 19:56
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14522236
|2008.07.01 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.69
|103.59
|105.79
|2008.07.01 19:20
|105.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|
|762185
|10p3-Buy
|14522342
|2008.07.01 19:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|105.63
|103.58
|105.73
|2008.07.01 19:20
|105.73
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14513192
|2008.07.01 15:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7907
|0.7697
|0.7917
|2008.07.01 16:57
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|
|762178
|10p3-Buy
|14515209
|2008.07.01 16:01
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7901
|0.7696
|0.7911
|2008.07.01 16:57
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|39.84
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14510525
|2008.07.01 13:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0268
|2.0478
|2.0258
|2008.07.01 13:15
|2.0280
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|
|762184
|10p3-Sell
|14510598
|2008.07.01 13:01
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0274
|2.0479
|2.0264
|2008.07.01 13:15
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.76
|
|762184
|10p3-Sell
|14510614
|2008.07.01 13:01
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0282
|2.0482
|2.0272
|2008.07.01 13:15
|2.0280
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|762184
|10p3-Sell
|14510738
|2008.07.01 13:05
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0287
|2.0482
|2.0277
|2008.07.01 13:14
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|47.28
|
|762184
|10p3-Sell
|14501309
|2008.07.01 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5761
|1.5551
|1.5771
|2008.07.01 08:07
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|14499208
|2008.07.01 06:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0190
|1.0400
|1.0180
|2008.07.01 07:49
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|
|762181
|10p3-Sell
|14499525
|2008.07.01 06:31
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0195
|1.0400
|1.0185
|2008.07.01 07:49
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|
|762181
|10p3-Sell
|14499677
|2008.07.01 06:37
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0201
|1.0401
|1.0191
|2008.07.01 07:49
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|39.25
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14499179
|2008.07.01 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5756
|1.5546
|1.5766
|2008.07.01 07:25
|1.5743
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14499514
|2008.07.01 06:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5750
|1.5545
|1.5760
|2008.07.01 07:25
|1.5745
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14499884
|2008.07.01 06:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5744
|1.5544
|1.5754
|2008.07.01 07:25
|1.5744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14500225
|2008.07.01 07:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5738
|1.5543
|1.5748
|2008.07.01 07:25
|1.5743
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14499195
|2008.07.01 06:03
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0312
|2.0522
|2.0302
|2008.07.01 06:58
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|
|762184
|10p3-Sell
|14499568
|2008.07.01 06:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0318
|2.0523
|2.0308
|2008.07.01 06:58
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14497333
|2008.07.01 03:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7912
|0.7702
|0.7922
|2008.07.01 06:13
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|
|762178
|10p3-Buy
|14497500
|2008.07.01 03:17
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7907
|0.7702
|0.7917
|2008.07.01 06:13
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|39.81
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14498037
|2008.07.01 04:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6422
|1.6632
|1.6412
|2008.07.01 04:25
|1.6426
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|
|762183
|10p3-Sell
|14498103
|2008.07.01 04:03
|sell
|0.20
|euraud
|1.6428
|1.6633
|1.6418
|2008.07.01 04:25
|1.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|
|762183
|10p3-Sell
|14498149
|2008.07.01 04:05
|sell
|0.40
|euraud
|1.6434
|1.6634
|1.6424
|2008.07.01 04:24
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|38.33
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14486160
|2008.06.30 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.80
|103.70
|105.90
|2008.06.30 16:15
|105.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|
|762185
|10p3-Buy
|14486360
|2008.06.30 16:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|105.74
|103.69
|105.84
|2008.06.30 16:15
|105.84
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14484037
|2008.06.30 15:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6068
|1.5858
|1.6078
|2008.06.30 15:45
|1.6078
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14484022
|2008.06.30 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0325
|2.0115
|2.0335
|2008.06.30 15:11
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|
|762184
|10p3-Buy
|14484092
|2008.06.30 15:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0319
|2.0114
|2.0329
|2008.06.30 15:11
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14482132
|2008.06.30 14:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0107
|0.9897
|1.0117
|2008.06.30 14:19
|1.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14480154
|2008.06.30 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5786
|1.5996
|1.5776
|2008.06.30 13:01
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14467176
|2008.06.30 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7918
|0.7708
|0.7928
|2008.06.30 09:48
|0.7928
|0.00
|0.00
|0.00
|19.94
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14470053
|2008.06.30 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5785
|1.5995
|1.5775
|2008.06.30 08:35
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14470684
|2008.06.30 07:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5791
|1.5996
|1.5781
|2008.06.30 08:35
|1.5781
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14470060
|2008.06.30 06:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6399
|1.6609
|1.6389
|2008.06.30 07:48
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|
|762183
|10p3-Sell
|14470350
|2008.06.30 06:36
|sell
|0.20
|euraud
|1.6404
|1.6609
|1.6394
|2008.06.30 07:48
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|762183
|10p3-Sell
|14470644
|2008.06.30 07:00
|sell
|0.40
|euraud
|1.6410
|1.6610
|1.6400
|2008.06.30 07:48
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14469049
|2008.06.30 04:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9944
|2.0154
|1.9934
|2008.06.30 04:26
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14461079
|2008.06.27 17:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0315
|2.0105
|2.0325
|2008.06.27 17:03
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14459588
|2008.06.27 16:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7923
|0.8133
|0.7913
|2008.06.27 16:25
|0.7913
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14443356
|2008.06.27 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7927
|0.7717
|0.7937
|2008.06.27 08:52
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762178
|10p3-Buy
|14444742
|2008.06.27 03:29
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7921
|0.7716
|0.7931
|2008.06.27 08:52
|0.7926
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|
|762178
|10p3-Buy
|14447324
|2008.06.27 07:19
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7916
|0.7716
|0.7926
|2008.06.27 08:52
|0.7926
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14446367
|2008.06.27 06:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0123
|1.0333
|1.0113
|2008.06.27 07:36
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14445011
|2008.06.27 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0242
|1.0032
|1.0252
|2008.06.27 06:34
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14446306
|2008.06.27 06:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6123
|1.5913
|1.6133
|2008.06.27 06:33
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14446322
|2008.06.27 06:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0354
|2.0144
|2.0364
|2008.06.27 06:27
|2.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14445017
|2008.06.27 04:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6438
|1.6648
|1.6428
|2008.06.27 05:52
|1.6432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|
|762183
|10p3-Sell
|14445094
|2008.06.27 04:03
|sell
|0.20
|euraud
|1.6443
|1.6648
|1.6433
|2008.06.27 05:49
|1.6433
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14444997
|2008.06.27 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.00
|104.90
|107.10
|2008.06.27 04:26
|107.10
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14442530
|2008.06.27 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5751
|1.5961
|1.5741
|2008.06.27 02:18
|1.5754
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14443826
|2008.06.27 01:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5758
|1.5963
|1.5748
|2008.06.27 02:18
|1.5755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14443947
|2008.06.27 02:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5764
|1.5964
|1.5754
|2008.06.27 02:18
|1.5754
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14442608
|2008.06.27 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9884
|2.0094
|1.9874
|2008.06.27 00:35
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14424775
|2008.06.26 11:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6202
|1.6412
|1.6192
|2008.06.26 11:12
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|
|762182
|10p3-Sell
|14425048
|2008.06.26 11:07
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6208
|1.6413
|1.6198
|2008.06.26 11:11
|1.6214
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|
|762182
|10p3-Sell
|14425085
|2008.06.26 11:10
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6216
|1.6416
|1.6206
|2008.06.26 11:11
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|
|762182
|10p3-Sell
|14425105
|2008.06.26 11:10
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6221
|1.6416
|1.6211
|2008.06.26 11:11
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|38.65
|
|762182
|10p3-Sell
|14420483
|2008.06.26 09:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0490
|2.0280
|2.0500
|2008.06.26 09:07
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|
|762184
|10p3-Buy
|14420616
|2008.06.26 09:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0483
|2.0278
|2.0493
|2008.06.26 09:06
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|762184
|10p3-Buy
|14420712
|2008.06.26 09:04
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0477
|2.0277
|2.0487
|2008.06.26 09:06
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|38.53
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14418919
|2008.06.26 08:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0099
|0.9889
|1.0109
|2008.06.26 08:50
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14418894
|2008.06.26 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0352
|1.0142
|1.0362
|2008.06.26 08:27
|1.0362
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14417895
|2008.06.26 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9945
|1.9725
|2008.06.26 08:20
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14417919
|2008.06.26 06:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9741
|1.9946
|1.9731
|2008.06.26 08:20
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14417997
|2008.06.26 06:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9747
|1.9947
|1.9737
|2008.06.26 08:20
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14419237
|2008.06.26 08:18
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9752
|1.9947
|1.9742
|2008.06.26 08:20
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14419262
|2008.06.26 08:18
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9760
|1.9950
|1.9750
|2008.06.26 08:20
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14411369
|2008.06.25 23:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6213
|1.6423
|1.6203
|2008.06.26 02:04
|1.6217
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|
|762182
|10p3-Sell
|14414061
|2008.06.26 00:20
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6220
|1.6425
|1.6210
|2008.06.26 02:04
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|
|762182
|10p3-Sell
|14415547
|2008.06.26 01:46
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6226
|1.6426
|1.6216
|2008.06.26 02:04
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|38.66
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14409512
|2008.06.25 22:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.75
|109.85
|107.65
|2008.06.25 23:31
|107.80
|0.00
|0.00
|-2.03
|-4.64
|
|762185
|10p3-Sell
|14409685
|2008.06.25 22:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.81
|109.86
|107.71
|2008.06.25 23:31
|107.79
|0.00
|0.00
|-4.06
|3.71
|
|762185
|10p3-Sell
|14411594
|2008.06.25 23:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|107.89
|109.89
|107.79
|2008.06.25 23:31
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|37.11
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14401748
|2008.06.25 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5570
|1.5780
|1.5560
|2008.06.25 20:02
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14402083
|2008.06.25 18:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5575
|1.5780
|1.5565
|2008.06.25 20:02
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14402863
|2008.06.25 19:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5581
|1.5781
|1.5571
|2008.06.25 20:02
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14402896
|2008.06.25 19:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5587
|1.5782
|1.5577
|2008.06.25 20:02
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14401769
|2008.06.25 18:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0423
|1.0213
|1.0433
|2008.06.25 19:49
|1.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.49
|
|772188
|10p3-Buy
|14402321
|2008.06.25 18:49
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0417
|1.0212
|1.0427
|2008.06.25 19:48
|1.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.29
|
|772188
|10p3-Buy
|14402574
|2008.06.25 19:18
|buy
|0.90
|usdchf
|1.0412
|1.0212
|1.0422
|2008.06.25 19:48
|1.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.29
|
|772188
|10p3-Buy
|14402794
|2008.06.25 19:47
|buy
|2.70
|usdchf
|1.0406
|1.0211
|1.0416
|2008.06.25 19:48
|1.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|77.82
|
|772188
|10p3-Buy
|14398096
|2008.06.25 15:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7910
|0.7700
|0.7920
|2008.06.25 17:41
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|
|762178
|10p3-Buy
|14400111
|2008.06.25 16:41
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7905
|0.7700
|0.7915
|2008.06.25 17:41
|0.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|39.33
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14400614
|2008.06.25 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9887
|1.9667
|2008.06.25 17:27
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14400744
|2008.06.25 17:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9683
|1.9888
|1.9673
|2008.06.25 17:26
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14400814
|2008.06.25 17:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9688
|1.9888
|1.9678
|2008.06.25 17:26
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14398115
|2008.06.25 15:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0496
|2.0706
|2.0486
|2008.06.25 15:20
|2.0488
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|762184
|10p3-Sell
|14398134
|2008.06.25 15:01
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0501
|2.0706
|2.0491
|2008.06.25 15:20
|2.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14389674
|2008.06.25 09:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7907
|0.7697
|0.7917
|2008.06.25 10:38
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|762178
|10p3-Buy
|14392418
|2008.06.25 10:30
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7899
|0.7694
|0.7909
|2008.06.25 10:37
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|39.41
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14391666
|2008.06.25 10:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6282
|1.6072
|1.6292
|2008.06.25 10:34
|1.6277
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|
|762183
|10p3-Buy
|14392388
|2008.06.25 10:30
|buy
|0.20
|euraud
|1.6275
|1.6070
|1.6285
|2008.06.25 10:34
|1.6278
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|
|762183
|10p3-Buy
|14392409
|2008.06.25 10:30
|buy
|0.40
|euraud
|1.6268
|1.6068
|1.6278
|2008.06.25 10:34
|1.6278
|0.00
|0.00
|0.00
|38.23
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14389625
|2008.06.25 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6205
|1.6415
|1.6195
|2008.06.25 10:27
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|
|762182
|10p3-Sell
|14389999
|2008.06.25 09:06
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6211
|1.6416
|1.6201
|2008.06.25 10:27
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|
|762182
|10p3-Sell
|14390461
|2008.06.25 09:19
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6217
|1.6417
|1.6207
|2008.06.25 10:27
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|
|762182
|10p3-Sell
|14391148
|2008.06.25 09:42
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6222
|1.6417
|1.6212
|2008.06.25 10:26
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.67
|
|762182
|10p3-Sell
|14391816
|2008.06.25 10:03
|sell
|1.60
|eurchf
|1.6228
|1.6418
|1.6218
|2008.06.25 10:26
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|76.79
|
|762182
|10p3-Sell
|14388205
|2008.06.25 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.88
|105.78
|107.98
|2008.06.25 09:37
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14384461
|2008.06.24 23:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0416
|1.0206
|1.0426
|2008.06.25 08:03
|1.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|
|772188
|10p3-Buy
|14384587
|2008.06.24 23:21
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0411
|1.0206
|1.0421
|2008.06.25 08:03
|1.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|
|772188
|10p3-Buy
|14386302
|2008.06.25 03:33
|buy
|0.90
|usdchf
|1.0405
|1.0205
|1.0415
|2008.06.25 08:03
|1.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|86.41
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14386889
|2008.06.25 05:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0122
|0.9912
|1.0132
|2008.06.25 08:00
|1.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|
|762181
|10p3-Buy
|14387181
|2008.06.25 05:50
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0116
|0.9911
|1.0126
|2008.06.25 08:00
|1.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|19.75
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14387269
|2008.06.25 06:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|1.9917
|1.9697
|2008.06.25 06:59
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14384438
|2008.06.24 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5567
|1.5777
|1.5557
|2008.06.25 00:43
|1.5564
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|762186
|10p3-Sell
|14385136
|2008.06.25 00:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5574
|1.5779
|1.5564
|2008.06.25 00:43
|1.5564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14383931
|2008.06.24 22:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6312
|1.6102
|1.6322
|2008.06.24 23:03
|1.6291
|0.00
|0.00
|-1.59
|-20.06
|
|762183
|10p3-Buy
|14383960
|2008.06.24 22:03
|buy
|0.20
|euraud
|1.6306
|1.6101
|1.6316
|2008.06.24 23:02
|1.6295
|0.00
|0.00
|-3.19
|-21.01
|
|762183
|10p3-Buy
|14384010
|2008.06.24 22:14
|buy
|0.40
|euraud
|1.6300
|1.6100
|1.6310
|2008.06.24 23:01
|1.6297
|0.00
|0.00
|-6.38
|-11.46
|
|762183
|10p3-Buy
|14384304
|2008.06.24 22:45
|buy
|0.80
|euraud
|1.6293
|1.6098
|1.6303
|2008.06.24 23:01
|1.6298
|0.00
|0.00
|-12.76
|38.19
|
|762183
|10p3-Buy
|14382514
|2008.06.24 20:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7909
|0.8119
|0.7899
|2008.06.24 22:38
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14383049
|2008.06.24 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6205
|1.5995
|1.6215
|2008.06.24 21:34
|1.6207
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|762182
|10p3-Buy
|14383175
|2008.06.24 21:07
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6198
|1.5993
|1.6208
|2008.06.24 21:34
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|19.22
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14382485
|2008.06.24 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6309
|1.6099
|1.6319
|2008.06.24 21:27
|1.6296
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.42
|
|762183
|10p3-Buy
|14382519
|2008.06.24 20:01
|buy
|0.20
|euraud
|1.6302
|1.6097
|1.6312
|2008.06.24 21:27
|1.6297
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|
|762183
|10p3-Buy
|14382869
|2008.06.24 20:41
|buy
|0.40
|euraud
|1.6297
|1.6097
|1.6307
|2008.06.24 21:27
|1.6296
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|
|762183
|10p3-Buy
|14383321
|2008.06.24 21:17
|buy
|0.80
|euraud
|1.6290
|1.6095
|1.6300
|2008.06.24 21:27
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|38.21
|
|762183
|10p3-Buy
|14383021
|2008.06.24 21:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0492
|2.0282
|2.0502
|2008.06.24 21:09
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14368698
|2008.06.24 10:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6318
|1.6108
|1.6328
|2008.06.24 10:35
|1.6304
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.35
|
|762183
|10p3-Buy
|14368759
|2008.06.24 10:01
|buy
|0.20
|euraud
|1.6311
|1.6106
|1.6321
|2008.06.24 10:35
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.08
|
|762183
|10p3-Buy
|14368857
|2008.06.24 10:06
|buy
|0.40
|euraud
|1.6304
|1.6104
|1.6314
|2008.06.24 10:34
|1.6302
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|
|762183
|10p3-Buy
|14368984
|2008.06.24 10:10
|buy
|0.80
|euraud
|1.6299
|1.6104
|1.6309
|2008.06.24 10:34
|1.6304
|0.00
|0.00
|0.00
|38.16
|
|762183
|10p3-Buy
|14366783
|2008.06.24 09:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7902
|0.7692
|0.7912
|2008.06.24 10:30
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14359390
|2008.06.23 23:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0452
|1.0662
|1.0442
|2008.06.24 05:43
|1.0451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|772188
|10p3-Sell
|14361307
|2008.06.24 02:55
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0457
|1.0662
|1.0447
|2008.06.24 05:43
|1.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|
|772188
|10p3-Sell
|14362376
|2008.06.24 04:16
|sell
|0.90
|usdchf
|1.0463
|1.0663
|1.0453
|2008.06.24 05:43
|1.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|86.11
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14360872
|2008.06.24 02:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0527
|2.0737
|2.0517
|2008.06.24 04:22
|2.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|
|762184
|10p3-Sell
|14361054
|2008.06.24 02:24
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0533
|2.0738
|2.0523
|2008.06.24 04:22
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.93
|
|762184
|10p3-Sell
|14361148
|2008.06.24 02:37
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0541
|2.0741
|2.0531
|2008.06.24 04:22
|2.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|
|762184
|10p3-Sell
|14362316
|2008.06.24 04:15
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0547
|2.0742
|2.0537
|2008.06.24 04:22
|2.0542
|0.00
|0.00
|0.00
|38.23
|
|762184
|10p3-Sell
|14359796
|2008.06.24 00:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6218
|1.6428
|1.6208
|2008.06.24 03:22
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|
|762182
|10p3-Sell
|14360459
|2008.06.24 01:04
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6223
|1.6428
|1.6213
|2008.06.24 03:22
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|
|762182
|10p3-Sell
|14361151
|2008.06.24 02:38
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6229
|1.6429
|1.6219
|2008.06.24 03:22
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|38.26
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14358529
|2008.06.23 21:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6319
|1.6109
|1.6329
|2008.06.23 23:38
|1.6300
|0.00
|0.00
|-1.59
|-18.08
|
|762183
|10p3-Buy
|14358689
|2008.06.23 21:07
|buy
|0.20
|euraud
|1.6313
|1.6108
|1.6323
|2008.06.23 23:38
|1.6301
|0.00
|0.00
|-3.18
|-22.84
|
|762183
|10p3-Buy
|14358770
|2008.06.23 21:21
|buy
|0.40
|euraud
|1.6307
|1.6107
|1.6317
|2008.06.23 23:38
|1.6303
|0.00
|0.00
|-6.36
|-15.22
|
|762183
|10p3-Buy
|14359068
|2008.06.23 22:25
|buy
|0.80
|euraud
|1.6301
|1.6106
|1.6311
|2008.06.23 23:38
|1.6302
|0.00
|0.00
|-12.72
|7.61
|
|762183
|10p3-Buy
|14359136
|2008.06.23 22:36
|buy
|1.60
|euraud
|1.6296
|1.6106
|1.6306
|2008.06.23 23:38
|1.6301
|0.00
|0.00
|-25.44
|76.13
|
|762183
|10p3-Buy
|14358546
|2008.06.23 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9443
|1.9663
|2008.06.23 23:31
|1.9657
|0.00
|0.00
|1.17
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14359045
|2008.06.23 22:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|1.9442
|1.9657
|2008.06.23 23:31
|1.9657
|0.00
|0.00
|2.34
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14358953
|2008.06.23 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5523
|1.5313
|1.5533
|2008.06.23 23:02
|1.5523
|0.00
|0.00
|0.53
|0.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14359050
|2008.06.23 22:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5517
|1.5312
|1.5527
|2008.06.23 23:02
|1.5522
|0.00
|0.00
|1.06
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14359224
|2008.06.23 22:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5512
|1.5312
|1.5522
|2008.06.23 23:02
|1.5522
|0.00
|0.00
|2.12
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|14356462
|2008.06.23 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0162
|1.0372
|1.0152
|2008.06.23 19:05
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|762181
|10p3-Sell
|14356608
|2008.06.23 18:09
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0168
|1.0373
|1.0158
|2008.06.23 19:05
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14338448
|2008.06.23 01:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7900
|0.8110
|0.7890
|2008.06.23 09:00
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|762178
|10p3-Sell
|14339331
|2008.06.23 02:04
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7906
|0.8111
|0.7896
|2008.06.23 09:00
|0.7901
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|
|762178
|10p3-Sell
|14341293
|2008.06.23 05:20
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7911
|0.8111
|0.7901
|2008.06.23 09:00
|0.7901
|0.00
|0.00
|0.00
|78.86
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14339267
|2008.06.23 02:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6335
|1.6545
|1.6325
|2008.06.23 05:03
|1.6343
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|
|762183
|10p3-Sell
|14339337
|2008.06.23 02:04
|sell
|0.20
|euraud
|1.6345
|1.6550
|1.6335
|2008.06.23 05:02
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|
|762183
|10p3-Sell
|14340844
|2008.06.23 04:21
|sell
|0.40
|euraud
|1.6352
|1.6552
|1.6342
|2008.06.23 05:02
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|38.19
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14339261
|2008.06.23 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.35
|105.25
|107.45
|2008.06.23 03:34
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|
|762185
|10p3-Buy
|14339355
|2008.06.23 02:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.29
|105.24
|107.39
|2008.06.23 03:34
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.06
|
|762185
|10p3-Buy
|14340147
|2008.06.23 03:17
|buy
|0.40
|usdjpy
|107.24
|105.24
|107.34
|2008.06.23 03:34
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|
|762185
|10p3-Buy
|14340214
|2008.06.23 03:24
|buy
|0.80
|usdjpy
|107.18
|105.23
|107.28
|2008.06.23 03:33
|107.23
|0.00
|0.00
|0.00
|37.30
|
|762185
|10p3-Buy
|14339277
|2008.06.23 02:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6177
|1.5967
|1.6187
|2008.06.23 02:34
|1.6172
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|
|762182
|10p3-Buy
|14339323
|2008.06.23 02:03
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6169
|1.5964
|1.6179
|2008.06.23 02:34
|1.6171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|
|762182
|10p3-Buy
|14339425
|2008.06.23 02:08
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6162
|1.5962
|1.6172
|2008.06.23 02:34
|1.6172
|0.00
|0.00
|0.00
|38.62
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14338469
|2008.06.23 01:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0475
|2.0265
|2.0485
|2008.06.23 01:44
|2.0469
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.79
|
|762184
|10p3-Buy
|14338498
|2008.06.23 01:03
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0469
|2.0264
|2.0479
|2008.06.23 01:43
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|
|762184
|10p3-Buy
|14338618
|2008.06.23 01:09
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0462
|2.0262
|2.0472
|2008.06.23 01:43
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14338435
|2008.06.23 01:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0163
|1.0373
|1.0153
|2008.06.23 01:12
|1.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14337574
|2008.06.23 00:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0346
|1.0136
|1.0356
|2008.06.23 00:42
|1.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14333441
|2008.06.20 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9945
|1.9725
|2008.06.22 23:01
|1.9743
|0.00
|0.00
|-1.53
|-8.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14333477
|2008.06.20 18:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9741
|1.9946
|1.9731
|2008.06.22 23:01
|1.9744
|0.00
|0.00
|-3.06
|-6.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14333890
|2008.06.20 18:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9747
|1.9947
|1.9737
|2008.06.22 23:01
|1.9743
|0.00
|0.00
|-6.12
|16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14334254
|2008.06.20 19:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9752
|1.9947
|1.9742
|2008.06.22 23:01
|1.9744
|0.00
|0.00
|-12.24
|64.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14334388
|2008.06.20 19:29
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9758
|1.9948
|1.9748
|2008.06.22 23:01
|1.9748
|0.00
|0.00
|-24.48
|160.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14330716
|2008.06.20 16:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0182
|0.9972
|1.0192
|2008.06.20 16:25
|1.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|
|762181
|10p3-Buy
|14331258
|2008.06.20 16:08
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0176
|0.9971
|1.0186
|2008.06.20 16:25
|1.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|762181
|10p3-Buy
|14331313
|2008.06.20 16:10
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0171
|0.9971
|1.0181
|2008.06.20 16:24
|1.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|762181
|10p3-Buy
|14331530
|2008.06.20 16:18
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0165
|0.9970
|1.0175
|2008.06.20 16:24
|1.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|39.33
|
|762181
|10p3-Buy
|14318302
|2008.06.20 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.92
|110.02
|107.82
|2008.06.20 09:03
|107.82
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14316051
|2008.06.20 01:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6189
|1.6399
|1.6179
|2008.06.20 05:28
|1.6179
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14315023
|2008.06.19 23:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7859
|0.7649
|0.7869
|2008.06.20 04:16
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14316072
|2008.06.20 01:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0438
|1.0648
|1.0428
|2008.06.20 03:59
|1.0428
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14316334
|2008.06.20 01:37
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0444
|1.0649
|1.0434
|2008.06.20 03:28
|1.0434
|0.00
|0.00
|0.00
|28.75
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14315612
|2008.06.20 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9720
|1.9930
|1.9710
|2008.06.20 02:48
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14316045
|2008.06.20 01:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6334
|1.6124
|1.6344
|2008.06.20 02:03
|1.6317
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.14
|
|762183
|10p3-Buy
|14316111
|2008.06.20 01:08
|buy
|0.20
|euraud
|1.6328
|1.6123
|1.6338
|2008.06.20 02:03
|1.6316
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|
|762183
|10p3-Buy
|14316160
|2008.06.20 01:14
|buy
|0.40
|euraud
|1.6322
|1.6122
|1.6332
|2008.06.20 02:03
|1.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.59
|
|762183
|10p3-Buy
|14316478
|2008.06.20 01:50
|buy
|0.80
|euraud
|1.6317
|1.6122
|1.6327
|2008.06.20 02:03
|1.6313
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.39
|
|762183
|10p3-Buy
|14316511
|2008.06.20 01:51
|buy
|1.60
|euraud
|1.6308
|1.6118
|1.6318
|2008.06.20 02:03
|1.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|106.37
|
|762183
|10p3-Buy
|14314954
|2008.06.19 23:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0159
|0.9949
|1.0169
|2008.06.20 01:46
|1.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|
|762181
|10p3-Buy
|14315414
|2008.06.19 23:45
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0153
|0.9948
|1.0163
|2008.06.20 01:45
|1.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|762181
|10p3-Buy
|14315538
|2008.06.19 23:57
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0148
|0.9948
|1.0158
|2008.06.20 01:45
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|39.38
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14315658
|2008.06.20 00:05
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0607
|2.0817
|2.0597
|2008.06.20 00:47
|2.0597
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14303188
|2008.06.19 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.77
|105.67
|107.87
|2008.06.19 12:58
|107.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|
|762185
|10p3-Buy
|14303407
|2008.06.19 12:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.71
|105.66
|107.81
|2008.06.19 12:58
|107.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|
|762185
|10p3-Buy
|14303824
|2008.06.19 12:37
|buy
|0.40
|usdjpy
|107.65
|105.65
|107.75
|2008.06.19 12:58
|107.75
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14299265
|2008.06.19 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0375
|1.0165
|1.0385
|2008.06.19 10:04
|1.0385
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14299235
|2008.06.19 10:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0368
|2.0158
|2.0378
|2008.06.19 10:02
|2.0368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762184
|10p3-Buy
|14299324
|2008.06.19 10:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0361
|2.0156
|2.0371
|2008.06.19 10:02
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|19.28
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14295987
|2008.06.19 08:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0188
|0.9978
|1.0198
|2008.06.19 09:03
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.76
|
|762181
|10p3-Buy
|14296536
|2008.06.19 08:31
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0182
|0.9977
|1.0192
|2008.06.19 09:02
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.69
|
|762181
|10p3-Buy
|14296714
|2008.06.19 08:44
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0176
|0.9976
|1.0186
|2008.06.19 09:02
|1.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.73
|
|762181
|10p3-Buy
|14297034
|2008.06.19 08:56
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0170
|0.9975
|1.0180
|2008.06.19 09:02
|1.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|47.17
|
|762181
|10p3-Buy
|14295946
|2008.06.19 08:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6093
|1.5883
|1.6103
|2008.06.19 08:06
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|9.67
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14290399
|2008.06.19 02:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6442
|1.6232
|1.6452
|2008.06.19 02:01
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|
|762183
|10p3-Buy
|14290411
|2008.06.19 02:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6437
|1.6232
|1.6447
|2008.06.19 02:01
|1.6447
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14283071
|2008.06.18 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.89
|109.99
|107.79
|2008.06.18 18:29
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.96
|
|762185
|10p3-Sell
|14283264
|2008.06.18 17:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.95
|110.00
|107.85
|2008.06.18 18:29
|108.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.96
|
|762185
|10p3-Sell
|14283846
|2008.06.18 17:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|108.01
|110.01
|107.91
|2008.06.18 18:29
|108.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|
|762185
|10p3-Sell
|14283931
|2008.06.18 17:41
|sell
|0.80
|usdjpy
|108.07
|110.02
|107.97
|2008.06.18 18:29
|108.02
|0.00
|0.00
|0.00
|37.03
|
|762185
|10p3-Sell
|14281323
|2008.06.18 16:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6155
|1.6365
|1.6145
|2008.06.18 16:38
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|762182
|10p3-Sell
|14281492
|2008.06.18 16:02
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6160
|1.6365
|1.6150
|2008.06.18 16:38
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|19.19
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14281311
|2008.06.18 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9550
|1.9340
|1.9560
|2008.06.18 16:02
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14274957
|2008.06.18 11:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7925
|0.8135
|0.7915
|2008.06.18 12:01
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|
|762178
|10p3-Sell
|14274999
|2008.06.18 11:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7930
|0.8135
|0.7920
|2008.06.18 12:00
|0.7937
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.32
|
|762178
|10p3-Sell
|14275265
|2008.06.18 11:18
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7936
|0.8136
|0.7926
|2008.06.18 12:00
|0.7937
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|
|762178
|10p3-Sell
|14275555
|2008.06.18 11:33
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7941
|0.8136
|0.7931
|2008.06.18 12:00
|0.7937
|0.00
|0.00
|0.00
|62.43
|
|762178
|10p3-Sell
|14272179
|2008.06.18 09:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6467
|1.6257
|1.6477
|2008.06.18 09:58
|1.6477
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14271130
|2008.06.18 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.12
|106.02
|108.22
|2008.06.18 09:50
|108.22
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14271372
|2008.06.18 08:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|108.07
|106.02
|108.17
|2008.06.18 09:50
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|18.48
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14269209
|2008.06.18 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0425
|1.0215
|1.0435
|2008.06.18 07:27
|1.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|
|772188
|10p3-Buy
|14269305
|2008.06.18 05:13
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0419
|1.0214
|1.0429
|2008.06.18 07:25
|1.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|28.77
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14265162
|2008.06.17 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7928
|0.8138
|0.7918
|2008.06.18 07:03
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.35
|-5.86
|
|762178
|10p3-Sell
|14268770
|2008.06.18 04:05
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7933
|0.8138
|0.7923
|2008.06.18 07:03
|0.7930
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|
|762178
|10p3-Sell
|14268825
|2008.06.18 04:10
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7939
|0.8139
|0.7929
|2008.06.18 07:03
|0.7929
|0.00
|0.00
|0.00
|78.14
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14267117
|2008.06.18 00:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0194
|0.9984
|1.0204
|2008.06.18 01:29
|1.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.75
|
|762181
|10p3-Buy
|14267281
|2008.06.18 00:20
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0189
|0.9984
|1.0199
|2008.06.18 01:27
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|
|762181
|10p3-Buy
|14267466
|2008.06.18 00:50
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0182
|0.9982
|1.0192
|2008.06.18 01:27
|1.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|
|762181
|10p3-Buy
|14267619
|2008.06.18 01:09
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0176
|0.9981
|1.0186
|2008.06.18 01:26
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|39.29
|
|762181
|10p3-Buy
|14265775
|2008.06.17 22:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6155
|1.6365
|1.6145
|2008.06.17 22:33
|1.6151
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|762182
|10p3-Sell
|14265864
|2008.06.17 22:07
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6160
|1.6365
|1.6150
|2008.06.17 22:33
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|19.21
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14265147
|2008.06.17 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|1.9358
|1.9578
|2008.06.17 22:10
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14265270
|2008.06.17 21:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9563
|1.9358
|1.9573
|2008.06.17 22:10
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14264257
|2008.06.17 20:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0416
|2.0206
|2.0426
|2008.06.17 20:43
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.25
|
|762184
|10p3-Buy
|14264537
|2008.06.17 20:11
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0410
|2.0205
|2.0420
|2008.06.17 20:43
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.96
|
|762184
|10p3-Buy
|14264555
|2008.06.17 20:14
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0404
|2.0204
|2.0414
|2008.06.17 20:43
|2.0398
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.04
|
|762184
|10p3-Buy
|14264801
|2008.06.17 20:31
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0398
|2.0203
|2.0408
|2008.06.17 20:42
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|
|762184
|10p3-Buy
|14264865
|2008.06.17 20:39
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.0393
|2.0203
|2.0403
|2008.06.17 20:42
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|92.17
|
|762184
|10p3-Buy
|14255212
|2008.06.17 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.11
|106.01
|108.21
|2008.06.17 13:32
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14255199
|2008.06.17 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0428
|1.0218
|1.0438
|2008.06.17 13:14
|1.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|
|772188
|10p3-Buy
|14255604
|2008.06.17 12:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0422
|1.0217
|1.0432
|2008.06.17 13:14
|1.0432
|0.00
|0.00
|0.00
|28.76
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14255161
|2008.06.17 12:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6483
|1.6693
|1.6473
|2008.06.17 12:38
|1.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|
|762183
|10p3-Sell
|14255844
|2008.06.17 12:29
|sell
|0.20
|euraud
|1.6489
|1.6694
|1.6479
|2008.06.17 12:38
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|18.83
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14253259
|2008.06.17 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5496
|1.5706
|1.5486
|2008.06.17 11:00
|1.5486
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14251603
|2008.06.17 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9875
|1.9655
|2008.06.17 10:29
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14251699
|2008.06.17 10:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9670
|1.9875
|1.9660
|2008.06.17 10:29
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14244228
|2008.06.17 03:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6160
|1.6370
|1.6150
|2008.06.17 03:52
|1.6157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|
|762182
|10p3-Sell
|14244441
|2008.06.17 03:11
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6166
|1.6371
|1.6156
|2008.06.17 03:52
|1.6156
|0.00
|0.00
|0.00
|19.22
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14239253
|2008.06.16 18:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7882
|0.7672
|0.7892
|2008.06.17 03:06
|0.7887
|0.00
|0.00
|-0.51
|9.82
|
|762178
|10p3-Buy
|14243517
|2008.06.17 00:54
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7877
|0.7672
|0.7887
|2008.06.17 03:06
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|39.25
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14243912
|2008.06.17 02:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0512
|2.0722
|2.0502
|2008.06.17 03:01
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14243575
|2008.06.17 01:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0239
|1.0029
|1.0249
|2008.06.17 02:18
|1.0242
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|
|762181
|10p3-Buy
|14243648
|2008.06.17 01:14
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0233
|1.0028
|1.0243
|2008.06.17 02:17
|1.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|19.53
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14241954
|2008.06.16 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9839
|1.9619
|2008.06.17 01:16
|1.9635
|0.00
|0.00
|-1.53
|-6.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14243284
|2008.06.17 00:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9636
|1.9841
|1.9626
|2008.06.17 01:16
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14243323
|2008.06.17 00:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9642
|1.9842
|1.9632
|2008.06.17 01:15
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14243085
|2008.06.17 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6449
|1.6659
|1.6439
|2008.06.17 00:47
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14241941
|2008.06.16 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0444
|1.0234
|1.0454
|2008.06.16 23:18
|1.0454
|0.00
|0.00
|0.02
|9.57
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14236587
|2008.06.16 16:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0470
|2.0680
|2.0460
|2008.06.16 16:11
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|
|762184
|10p3-Sell
|14236891
|2008.06.16 16:07
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0476
|2.0681
|2.0466
|2008.06.16 16:11
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|
|762184
|10p3-Sell
|14236911
|2008.06.16 16:08
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0483
|2.0683
|2.0473
|2008.06.16 16:11
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14234913
|2008.06.16 15:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6128
|1.6338
|1.6118
|2008.06.16 15:17
|1.6118
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14230664
|2008.06.16 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|108.33
|110.43
|108.23
|2008.06.16 12:35
|108.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|
|762185
|10p3-Sell
|14230820
|2008.06.16 12:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|108.39
|110.44
|108.29
|2008.06.16 12:35
|108.29
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14229403
|2008.06.16 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0448
|1.0658
|1.0438
|2008.06.16 11:14
|1.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|
|772188
|10p3-Sell
|14229455
|2008.06.16 11:01
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0454
|1.0659
|1.0444
|2008.06.16 11:14
|1.0451
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|
|772188
|10p3-Sell
|14229519
|2008.06.16 11:02
|sell
|0.90
|usdchf
|1.0460
|1.0660
|1.0450
|2008.06.16 11:14
|1.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|86.12
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14222686
|2008.06.16 07:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|108.23
|110.33
|108.13
|2008.06.16 08:31
|108.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.76
|
|762185
|10p3-Sell
|14223363
|2008.06.16 07:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|108.29
|110.34
|108.19
|2008.06.16 08:30
|108.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.61
|
|762185
|10p3-Sell
|14223918
|2008.06.16 08:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|108.35
|110.35
|108.25
|2008.06.16 08:30
|108.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|
|762185
|10p3-Sell
|14224212
|2008.06.16 08:29
|sell
|0.80
|usdjpy
|108.40
|110.35
|108.30
|2008.06.16 08:30
|108.36
|0.00
|0.00
|0.00
|29.53
|
|762185
|10p3-Sell
|14221292
|2008.06.16 04:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0293
|1.0503
|1.0283
|2008.06.16 07:39
|1.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14218013
|2008.06.15 23:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7905
|0.7695
|0.7915
|2008.06.15 23:53
|0.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14217936
|2008.06.15 23:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0378
|2.0588
|2.0368
|2008.06.15 23:06
|2.0368
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14215990
|2008.06.13 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0485
|1.0695
|1.0475
|2008.06.13 22:26
|1.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14216157
|2008.06.13 20:16
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0491
|1.0696
|1.0481
|2008.06.13 22:22
|1.0481
|0.00
|0.00
|0.00
|28.62
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14216269
|2008.06.13 20:29
|sell
|0.90
|usdchf
|1.0496
|1.0696
|1.0486
|2008.06.13 22:08
|1.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|85.83
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14215365
|2008.06.13 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5376
|1.5166
|1.5386
|2008.06.13 19:55
|1.5363
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14215570
|2008.06.13 19:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5371
|1.5166
|1.5381
|2008.06.13 19:55
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14215760
|2008.06.13 19:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5365
|1.5165
|1.5375
|2008.06.13 19:54
|1.5363
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14215874
|2008.06.13 19:48
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5359
|1.5164
|1.5369
|2008.06.13 19:54
|1.5364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14213281
|2008.06.13 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.99
|110.09
|107.89
|2008.06.13 17:21
|107.94
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|
|762185
|10p3-Sell
|14213306
|2008.06.13 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|108.04
|110.09
|107.94
|2008.06.13 17:21
|107.94
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14197183
|2008.06.13 07:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7928
|0.8138
|0.7918
|2008.06.13 08:20
|0.7924
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|
|762178
|10p3-Sell
|14197430
|2008.06.13 07:23
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7933
|0.8138
|0.7923
|2008.06.13 08:20
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|38.93
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14197778
|2008.06.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0288
|2.0078
|2.0298
|2008.06.13 08:20
|2.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|762184
|10p3-Buy
|14197845
|2008.06.13 08:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0282
|2.0077
|2.0292
|2008.06.13 08:20
|2.0292
|0.00
|0.00
|0.00
|19.19
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14193225
|2008.06.13 00:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.87
|109.97
|107.77
|2008.06.13 00:39
|107.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|762185
|10p3-Sell
|14193309
|2008.06.13 00:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.93
|109.98
|107.83
|2008.06.13 00:39
|107.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.55
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14190018
|2008.06.12 19:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0225
|1.0435
|1.0215
|2008.06.12 23:34
|1.0238
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.70
|
|762181
|10p3-Sell
|14191669
|2008.06.12 21:32
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0231
|1.0436
|1.0221
|2008.06.12 23:34
|1.0237
|0.00
|0.00
|0.04
|-11.72
|
|762181
|10p3-Sell
|14191883
|2008.06.12 22:03
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0236
|1.0436
|1.0226
|2008.06.12 23:33
|1.0241
|0.00
|0.00
|0.08
|-19.53
|
|762181
|10p3-Sell
|14191889
|2008.06.12 22:04
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0242
|1.0437
|1.0232
|2008.06.12 23:33
|1.0237
|0.00
|0.00
|0.16
|39.07
|
|762181
|10p3-Sell
|14191879
|2008.06.12 22:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6086
|1.6296
|1.6076
|2008.06.12 22:44
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|762182
|10p3-Sell
|14192168
|2008.06.12 22:32
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6092
|1.6297
|1.6082
|2008.06.12 22:44
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14191345
|2008.06.12 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0432
|1.0642
|1.0422
|2008.06.12 21:26
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|14190694
|2008.06.12 20:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0298
|2.0508
|2.0288
|2008.06.12 20:22
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.21
|
|762184
|10p3-Sell
|14190761
|2008.06.12 20:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0303
|2.0508
|2.0293
|2008.06.12 20:22
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.18
|
|762184
|10p3-Sell
|14190867
|2008.06.12 20:10
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0309
|2.0509
|2.0299
|2008.06.12 20:22
|2.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|
|762184
|10p3-Sell
|14191002
|2008.06.12 20:19
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0318
|2.0513
|2.0308
|2008.06.12 20:22
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|46.02
|
|762184
|10p3-Sell
|14181241
|2008.06.12 13:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7922
|0.7712
|0.7932
|2008.06.12 14:51
|0.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|
|762178
|10p3-Buy
|14181470
|2008.06.12 13:08
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7917
|0.7712
|0.7927
|2008.06.12 14:51
|0.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|
|762178
|10p3-Buy
|14183527
|2008.06.12 14:47
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7910
|0.7710
|0.7920
|2008.06.12 14:51
|0.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|77.89
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14179958
|2008.06.12 12:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6493
|1.6703
|1.6483
|2008.06.12 12:06
|1.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14168848
|2008.06.12 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.34
|105.24
|107.44
|2008.06.12 08:18
|107.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|
|762185
|10p3-Buy
|14169173
|2008.06.12 04:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.28
|105.23
|107.38
|2008.06.12 08:18
|107.33
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|
|762185
|10p3-Buy
|14169463
|2008.06.12 04:29
|buy
|0.40
|usdjpy
|107.22
|105.22
|107.32
|2008.06.12 08:17
|107.32
|0.00
|0.00
|0.00
|37.27
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|14170009
|2008.06.12 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0366
|1.0156
|1.0376
|2008.06.12 06:43
|1.0365
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|772188
|10p3-Buy
|14170303
|2008.06.12 05:12
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0360
|1.0155
|1.0370
|2008.06.12 06:43
|1.0367
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|
|772188
|10p3-Buy
|14170908
|2008.06.12 06:02
|buy
|0.90
|usdchf
|1.0354
|1.0154
|1.0364
|2008.06.12 06:42
|1.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|86.83
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|14170880
|2008.06.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0287
|2.0077
|2.0297
|2008.06.12 06:26
|2.0291
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|
|762184
|10p3-Buy
|14170913
|2008.06.12 06:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0281
|2.0076
|2.0291
|2008.06.12 06:25
|2.0291
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14163252
|2008.06.11 20:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7923
|0.7713
|0.7933
|2008.06.12 04:45
|0.7910
|0.00
|0.00
|-1.53
|-25.44
|
|762178
|10p3-Buy
|14165040
|2008.06.11 22:49
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7918
|0.7713
|0.7928
|2008.06.12 04:45
|0.7910
|0.00
|0.00
|-3.06
|-31.31
|
|762178
|10p3-Buy
|14167695
|2008.06.12 03:26
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7911
|0.7711
|0.7921
|2008.06.12 04:45
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762178
|10p3-Buy
|14169684
|2008.06.12 04:41
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.7906
|0.7711
|0.7916
|2008.06.12 04:45
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|78.28
|
|762178
|10p3-Buy
|14167232
|2008.06.12 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9826
|1.9606
|2008.06.12 03:24
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14164104
|2008.06.11 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0195
|0.9985
|1.0205
|2008.06.11 22:33
|1.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|14157104
|2008.06.11 16:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6384
|1.6174
|1.6394
|2008.06.11 16:11
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|762183
|10p3-Buy
|14157253
|2008.06.11 16:01
|buy
|0.20
|euraud
|1.6379
|1.6174
|1.6389
|2008.06.11 16:11
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14152834
|2008.06.11 12:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6115
|1.6325
|1.6105
|2008.06.11 12:44
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|
|762182
|10p3-Sell
|14152990
|2008.06.11 12:06
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6120
|1.6325
|1.6110
|2008.06.11 12:44
|1.6110
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|14145543
|2008.06.11 04:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0350
|2.0560
|2.0340
|2008.06.11 08:57
|2.0361
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.57
|
|762184
|10p3-Sell
|14145893
|2008.06.11 05:06
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0357
|2.0562
|2.0347
|2008.06.11 08:57
|2.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.45
|
|762184
|10p3-Sell
|14146235
|2008.06.11 06:02
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0362
|2.0562
|2.0352
|2008.06.11 08:57
|2.0365
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.53
|
|762184
|10p3-Sell
|14148913
|2008.06.11 08:53
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0373
|2.0568
|2.0363
|2008.06.11 08:56
|2.0365
|0.00
|0.00
|0.00
|61.48
|
|762184
|10p3-Sell
|14144519
|2008.06.11 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.33
|109.43
|107.23
|2008.06.11 08:53
|107.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.17
|
|762185
|10p3-Sell
|14145644
|2008.06.11 04:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.39
|109.44
|107.29
|2008.06.11 08:53
|107.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.03
|
|762185
|10p3-Sell
|14146310
|2008.06.11 06:16
|sell
|0.40
|usdjpy
|107.45
|109.45
|107.35
|2008.06.11 08:53
|107.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.05
|
|762185
|10p3-Sell
|14146516
|2008.06.11 06:39
|sell
|0.80
|usdjpy
|107.52
|109.47
|107.42
|2008.06.11 08:52
|107.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.19
|
|762185
|10p3-Sell
|14146595
|2008.06.11 06:41
|sell
|1.60
|usdjpy
|107.58
|109.48
|107.48
|2008.06.11 08:52
|107.57
|0.00
|0.00
|0.00
|14.87
|
|762185
|10p3-Sell
|14146629
|2008.06.11 06:42
|sell
|3.20
|usdjpy
|107.65
|109.50
|107.55
|2008.06.11 08:52
|107.58
|0.00
|0.00
|0.00
|208.22
|
|762185
|10p3-Sell
|14142737
|2008.06.10 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9335
|1.9555
|2008.06.11 06:28
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14143160
|2008.06.10 23:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9539
|1.9334
|1.9549
|2008.06.11 06:28
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14144532
|2008.06.11 02:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7916
|0.7706
|0.7926
|2008.06.11 03:33
|0.7926
|0.00
|0.00
|0.00
|19.54
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|14143278
|2008.06.10 23:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9533
|1.9333
|1.9543
|2008.06.11 03:09
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14143320
|2008.06.11 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5458
|1.5248
|1.5468
|2008.06.11 03:02
|1.5468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|14143943
|2008.06.11 01:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6349
|1.6139
|1.6359
|2008.06.11 02:28
|1.6359
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14144364
|2008.06.11 01:48
|buy
|0.20
|euraud
|1.6335
|1.6130
|1.6345
|2008.06.11 01:49
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|18.91
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14136008
|2008.06.10 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0215
|1.0425
|1.0205
|2008.06.10 16:05
|1.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14132087
|2008.06.10 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.90
|109.00
|106.80
|2008.06.10 13:17
|106.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14127560
|2008.06.10 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.63
|108.73
|106.53
|2008.06.10 10:08
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|
|762185
|10p3-Sell
|14127589
|2008.06.10 10:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.69
|108.74
|106.59
|2008.06.10 10:08
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|18.76
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14117494
|2008.06.10 02:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0227
|1.0437
|1.0217
|2008.06.10 08:10
|1.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.49
|
|762181
|10p3-Sell
|14117883
|2008.06.10 02:19
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0233
|1.0438
|1.0223
|2008.06.10 08:10
|1.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.22
|
|762181
|10p3-Sell
|14118502
|2008.06.10 02:26
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0239
|1.0439
|1.0229
|2008.06.10 08:09
|1.0248
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.13
|
|762181
|10p3-Sell
|14123484
|2008.06.10 07:44
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0246
|1.0441
|1.0236
|2008.06.10 08:09
|1.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|
|762181
|10p3-Sell
|14123689
|2008.06.10 07:55
|sell
|1.60
|usdcad
|1.0254
|1.0444
|1.0244
|2008.06.10 08:09
|1.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|109.30
|
|762181
|10p3-Sell
|14123977
|2008.06.10 08:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0291
|2.0501
|2.0281
|2008.06.10 08:07
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|
|762184
|10p3-Sell
|14124080
|2008.06.10 08:02
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0297
|2.0502
|2.0287
|2008.06.10 08:07
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|19.39
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14122594
|2008.06.10 07:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6070
|1.5860
|1.6080
|2008.06.10 07:57
|1.6080
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14119258
|2008.06.10 03:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6071
|1.5861
|1.6081
|2008.06.10 06:58
|1.6072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|
|762182
|10p3-Buy
|14120666
|2008.06.10 04:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6065
|1.5860
|1.6075
|2008.06.10 06:58
|1.6070
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|
|762182
|10p3-Buy
|14121508
|2008.06.10 05:18
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6058
|1.5858
|1.6068
|2008.06.10 06:58
|1.6068
|0.00
|0.00
|0.00
|38.81
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14115944
|2008.06.09 23:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6459
|1.6669
|1.6449
|2008.06.09 23:52
|1.6482
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.82
|
|762183
|10p3-Sell
|14115976
|2008.06.09 23:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.6464
|1.6669
|1.6454
|2008.06.09 23:51
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.47
|
|762183
|10p3-Sell
|14116000
|2008.06.09 23:05
|sell
|0.40
|euraud
|1.6474
|1.6674
|1.6464
|2008.06.09 23:51
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.75
|
|762183
|10p3-Sell
|14116020
|2008.06.09 23:07
|sell
|0.80
|euraud
|1.6480
|1.6675
|1.6470
|2008.06.09 23:51
|1.6484
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.36
|
|762183
|10p3-Sell
|14116226
|2008.06.09 23:30
|sell
|1.60
|euraud
|1.6485
|1.6675
|1.6475
|2008.06.09 23:51
|1.6480
|0.00
|0.00
|0.00
|75.92
|
|762183
|10p3-Sell
|14110830
|2008.06.09 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9728
|1.9938
|1.9718
|2008.06.09 19:01
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14091373
|2008.06.09 06:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8016
|0.8226
|0.8006
|2008.06.09 08:13
|0.8006
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14091831
|2008.06.09 07:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6412
|1.6622
|1.6402
|2008.06.09 07:35
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|14090762
|2008.06.09 05:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6103
|1.5893
|1.6113
|2008.06.09 07:01
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14090784
|2008.06.09 05:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0082
|1.9872
|2.0092
|2008.06.09 05:25
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14090042
|2008.06.09 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0204
|0.9994
|1.0214
|2008.06.09 05:23
|1.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|
|762188
|10p3-Buy
|14090345
|2008.06.09 04:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0196
|0.9991
|1.0206
|2008.06.09 05:23
|1.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|14089966
|2008.06.09 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5793
|1.6003
|1.5783
|2008.06.09 04:17
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14089123
|2008.06.09 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|1.9894
|1.9674
|2008.06.09 03:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14089174
|2008.06.09 03:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9689
|1.9894
|1.9679
|2008.06.09 03:30
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|14079200
|2008.06.06 17:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0175
|1.0385
|1.0165
|2008.06.06 17:06
|1.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|
|762181
|10p3-Sell
|14079272
|2008.06.06 17:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0181
|1.0386
|1.0171
|2008.06.06 17:06
|1.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14068310
|2008.06.06 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.01
|108.11
|105.91
|2008.06.06 12:37
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.25
|
|762185
|10p3-Sell
|14068977
|2008.06.06 09:26
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.07
|108.12
|105.97
|2008.06.06 12:37
|106.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.31
|
|762185
|10p3-Sell
|14070547
|2008.06.06 11:07
|sell
|0.40
|usdjpy
|106.12
|108.12
|106.02
|2008.06.06 12:37
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|
|762185
|10p3-Sell
|14071245
|2008.06.06 12:00
|sell
|0.80
|usdjpy
|106.18
|108.13
|106.08
|2008.06.06 12:37
|106.13
|0.00
|0.00
|0.00
|37.69
|
|762185
|10p3-Sell
|14062970
|2008.06.06 02:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6186
|1.6396
|1.6176
|2008.06.06 08:08
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.11
|
|762182
|10p3-Sell
|14063176
|2008.06.06 02:27
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6192
|1.6397
|1.6182
|2008.06.06 08:08
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.69
|
|762182
|10p3-Sell
|14066285
|2008.06.06 07:07
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6198
|1.6398
|1.6188
|2008.06.06 08:08
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.46
|
|762182
|10p3-Sell
|14066483
|2008.06.06 07:26
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6203
|1.6398
|1.6193
|2008.06.06 08:08
|1.6206
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.08
|
|762182
|10p3-Sell
|14067085
|2008.06.06 07:54
|sell
|1.60
|eurchf
|1.6209
|1.6399
|1.6199
|2008.06.06 08:07
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|76.92
|
|762182
|10p3-Sell
|14063777
|2008.06.06 03:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7958
|0.8168
|0.7948
|2008.06.06 08:05
|0.7962
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.83
|
|762178
|10p3-Sell
|14064026
|2008.06.06 03:09
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7963
|0.8168
|0.7953
|2008.06.06 08:05
|0.7960
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|
|762178
|10p3-Sell
|14067021
|2008.06.06 07:52
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7969
|0.8169
|0.7959
|2008.06.06 08:05
|0.7959
|0.00
|0.00
|0.00
|78.31
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14066233
|2008.06.06 07:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|1.9774
|1.9554
|2008.06.06 07:53
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14066288
|2008.06.06 07:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9569
|1.9774
|1.9559
|2008.06.06 07:53
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14066466
|2008.06.06 07:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9575
|1.9775
|1.9565
|2008.06.06 07:53
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14066581
|2008.06.06 07:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9582
|1.9777
|1.9572
|2008.06.06 07:53
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell
|14065466
|2008.06.06 06:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0389
|1.0179
|1.0399
|2008.06.06 07:39
|1.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|14065283
|2008.06.06 05:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5584
|1.5794
|1.5574
|2008.06.06 06:05
|1.5574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|14064705
|2008.06.06 04:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0354
|2.0144
|2.0364
|2008.06.06 04:08
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|
|762184
|10p3-Buy
|14064720
|2008.06.06 04:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0349
|2.0144
|2.0359
|2008.06.06 04:08
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|762184
|10p3-Buy
|14064753
|2008.06.06 04:03
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0342
|2.0142
|2.0352
|2008.06.06 04:07
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|14059932
|2008.06.05 21:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0183
|1.0393
|1.0173
|2008.06.05 21:24
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|9.83
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|14058022
|2008.06.05 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.86
|107.96
|105.76
|2008.06.05 20:03
|105.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|
|762185
|10p3-Sell
|14058147
|2008.06.05 19:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|105.92
|107.97
|105.82
|2008.06.05 20:03
|105.82
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|14054922
|2008.06.05 16:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0308
|2.0518
|2.0298
|2008.06.05 16:01
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|14051894
|2008.06.05 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9504
|1.9294
|1.9514
|2008.06.05 15:12
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14051937
|2008.06.05 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9498
|1.9293
|1.9508
|2008.06.05 15:12
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14052114
|2008.06.05 15:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9492
|1.9292
|1.9502
|2008.06.05 15:12
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14042768
|2008.06.05 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5447
|1.5237
|1.5457
|2008.06.05 09:38
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14042817
|2008.06.05 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5441
|1.5236
|1.5451
|2008.06.05 09:38
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14042948
|2008.06.05 09:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5435
|1.5235
|1.5445
|2008.06.05 09:37
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14043506
|2008.06.05 09:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5429
|1.5234
|1.5439
|2008.06.05 09:37
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14034336
|2008.06.04 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7894
|0.8104
|0.7884
|2008.06.04 23:45
|0.7895
|0.00
|0.00
|1.06
|-1.95
|
|762178
|10p3-Sell
|14035451
|2008.06.04 23:35
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7899
|0.8104
|0.7889
|2008.06.04 23:44
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|
|762178
|10p3-Sell
|14035532
|2008.06.04 23:44
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7905
|0.8105
|0.7895
|2008.06.04 23:44
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|78.16
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|14033364
|2008.06.04 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9551
|1.9341
|1.9561
|2008.06.04 22:26
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14033609
|2008.06.04 21:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9546
|1.9341
|1.9556
|2008.06.04 22:26
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14034386
|2008.06.04 22:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9540
|1.9340
|1.9550
|2008.06.04 22:25
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|14032327
|2008.06.04 20:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0376
|2.0166
|2.0386
|2008.06.04 20:41
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.29
|
|762184
|10p3-Buy
|14032354
|2008.06.04 20:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0370
|2.0165
|2.0380
|2008.06.04 20:41
|2.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.90
|
|762184
|10p3-Buy
|14032370
|2008.06.04 20:02
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0364
|2.0164
|2.0374
|2008.06.04 20:40
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.90
|
|762184
|10p3-Buy
|14032429
|2008.06.04 20:09
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0357
|2.0162
|2.0367
|2008.06.04 20:40
|2.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|
|762184
|10p3-Buy
|14032486
|2008.06.04 20:14
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.0350
|2.0160
|2.0360
|2008.06.04 20:39
|2.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|92.24
|
|762184
|10p3-Buy
|14030765
|2008.06.04 18:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6083
|1.5873
|1.6093
|2008.06.04 18:20
|1.6093
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|14012889
|2008.06.04 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9423
|1.9643
|2008.06.04 07:43
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14013108
|2008.06.04 07:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9422
|1.9637
|2008.06.04 07:43
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14013176
|2008.06.04 07:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9620
|1.9420
|1.9630
|2008.06.04 07:43
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14013360
|2008.06.04 07:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9614
|1.9419
|1.9624
|2008.06.04 07:43
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy
|14012909
|2008.06.04 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0411
|1.0621
|1.0401
|2008.06.04 07:40
|1.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.39
|
|762188
|10p3-Sell
|14012942
|2008.06.04 07:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0417
|1.0622
|1.0407
|2008.06.04 07:40
|1.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|762188
|10p3-Sell
|14012447
|2008.06.04 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5455
|1.5245
|1.5465
|2008.06.04 07:40
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14013169
|2008.06.04 07:27
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0424
|1.0624
|1.0414
|2008.06.04 07:40
|1.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.67
|
|762188
|10p3-Sell
|14012485
|2008.06.04 06:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5450
|1.5245
|1.5460
|2008.06.04 07:40
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14012991
|2008.06.04 07:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5444
|1.5244
|1.5454
|2008.06.04 07:40
|1.5442
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14013183
|2008.06.04 07:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5438
|1.5243
|1.5448
|2008.06.04 07:40
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy
|14013301
|2008.06.04 07:31
|sell
|0.80
|usdchf
|1.0430
|1.0625
|1.0420
|2008.06.04 07:40
|1.0425
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|
|762188
|10p3-Sell
|14011950
|2008.06.04 05:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0440
|2.0650
|2.0430
|2008.06.04 06:28
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.47
|
|762184
|10p3-Sell
|14012172
|2008.06.04 05:19
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0445
|2.0650
|2.0435
|2008.06.04 06:28
|2.0455
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.19
|
|762184
|10p3-Sell
|14012281
|2008.06.04 05:33
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0451
|2.0651
|2.0441
|2008.06.04 06:27
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|
|762184
|10p3-Sell
|14012479
|2008.06.04 06:01
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0458
|2.0653
|2.0448
|2008.06.04 06:27
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|
|762184
|10p3-Sell
|14009185
|2008.06.04 01:05
|buy
|0.20
|euraud
|1.6239
|1.6034
|1.6249
|2008.06.04 01:50
|1.6249
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|14009141
|2008.06.04 01:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6244
|1.6034
|1.6254
|2008.06.04 01:50
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13994751
|2008.06.03 15:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7903
|0.8113
|0.7893
|2008.06.03 15:03
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13993315
|2008.06.03 14:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6111
|1.5901
|1.6121
|2008.06.03 15:01
|1.6102
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|
|762182
|10p3-Buy
|13994403
|2008.06.03 14:42
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6105
|1.5900
|1.6115
|2008.06.03 15:01
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.87
|
|762182
|10p3-Buy
|13994488
|2008.06.03 14:47
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6099
|1.5899
|1.6109
|2008.06.03 15:01
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|
|762182
|10p3-Buy
|13994606
|2008.06.03 14:54
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6094
|1.5899
|1.6104
|2008.06.03 15:00
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|77.43
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|13993283
|2008.06.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0370
|2.0160
|2.0380
|2008.06.03 14:06
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.64
|
|762184
|10p3-Buy
|13993356
|2008.06.03 14:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0364
|2.0159
|2.0374
|2008.06.03 14:06
|2.0360
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|
|762184
|10p3-Buy
|13993393
|2008.06.03 14:02
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0359
|2.0159
|2.0369
|2008.06.03 14:05
|2.0359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762184
|10p3-Buy
|13993420
|2008.06.03 14:03
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0353
|2.0158
|2.0363
|2008.06.03 14:05
|2.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|38.72
|
|762184
|10p3-Buy
|13991955
|2008.06.03 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.28
|102.18
|104.38
|2008.06.03 13:17
|104.38
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13987809
|2008.06.03 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9443
|1.9663
|2008.06.03 10:15
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13986177
|2008.06.03 09:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6294
|1.6084
|1.6304
|2008.06.03 09:17
|1.6287
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|
|762183
|10p3-Buy
|13986265
|2008.06.03 09:02
|buy
|0.20
|euraud
|1.6288
|1.6083
|1.6298
|2008.06.03 09:17
|1.6283
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|
|762183
|10p3-Buy
|13986400
|2008.06.03 09:08
|buy
|0.40
|euraud
|1.6282
|1.6082
|1.6292
|2008.06.03 09:17
|1.6284
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|762183
|10p3-Buy
|13986610
|2008.06.03 09:14
|buy
|0.80
|euraud
|1.6277
|1.6082
|1.6287
|2008.06.03 09:16
|1.6282
|0.00
|0.00
|0.00
|38.22
|
|762183
|10p3-Buy
|13979330
|2008.06.03 02:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0007
|1.0217
|0.9997
|2008.06.03 08:33
|1.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|762181
|10p3-Sell
|13979429
|2008.06.03 02:08
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0014
|1.0219
|1.0004
|2008.06.03 08:32
|1.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|
|762181
|10p3-Sell
|13985213
|2008.06.03 08:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0020
|1.0220
|1.0010
|2008.06.03 08:32
|1.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|39.96
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13984500
|2008.06.03 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9435
|1.9655
|2008.06.03 08:11
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13984649
|2008.06.03 08:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9638
|1.9433
|1.9648
|2008.06.03 08:11
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13984734
|2008.06.03 08:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9632
|1.9432
|1.9642
|2008.06.03 08:11
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13984757
|2008.06.03 08:10
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9624
|1.9429
|1.9634
|2008.06.03 08:11
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13984777
|2008.06.03 08:10
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9618
|1.9428
|1.9628
|2008.06.03 08:11
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13979808
|2008.06.03 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5534
|1.5744
|1.5524
|2008.06.03 03:52
|1.5524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13979789
|2008.06.03 03:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6116
|1.5906
|1.6126
|2008.06.03 03:47
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|13978950
|2008.06.03 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.49
|102.39
|104.59
|2008.06.03 02:59
|104.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|
|762185
|10p3-Buy
|13979063
|2008.06.03 01:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|104.43
|102.38
|104.53
|2008.06.03 02:59
|104.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|762185
|10p3-Buy
|13979194
|2008.06.03 01:43
|buy
|0.40
|usdjpy
|104.36
|102.36
|104.46
|2008.06.03 02:59
|104.46
|0.00
|0.00
|0.00
|38.29
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13977872
|2008.06.02 23:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0412
|2.0202
|2.0422
|2008.06.03 00:49
|2.0390
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.22
|
|762184
|10p3-Buy
|13978215
|2008.06.02 23:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0404
|2.0199
|2.0414
|2008.06.03 00:49
|2.0389
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.93
|
|762184
|10p3-Buy
|13978306
|2008.06.02 23:48
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0390
|2.0190
|2.0400
|2008.06.03 00:49
|2.0389
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|
|762184
|10p3-Buy
|13978674
|2008.06.03 00:20
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0384
|2.0189
|2.0394
|2008.06.03 00:48
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|61.74
|
|762184
|10p3-Buy
|13974632
|2008.06.02 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7916
|0.8126
|0.7906
|2008.06.02 19:58
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|
|762178
|10p3-Sell
|13974763
|2008.06.02 19:08
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7921
|0.8126
|0.7911
|2008.06.02 19:56
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|39.33
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13974615
|2008.06.02 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9451
|1.9671
|2008.06.02 19:35
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13974785
|2008.06.02 19:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9655
|1.9450
|1.9665
|2008.06.02 19:35
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13969549
|2008.06.02 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0429
|1.0219
|1.0439
|2008.06.02 15:10
|1.0439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13965810
|2008.06.02 12:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6299
|1.6509
|1.6289
|2008.06.02 12:11
|1.6289
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13960979
|2008.06.02 09:01
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9947
|1.0157
|0.9937
|2008.06.02 09:38
|0.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|
|762181
|10p3-Sell
|13961051
|2008.06.02 09:04
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9953
|1.0158
|0.9943
|2008.06.02 09:38
|0.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13958596
|2008.06.02 06:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6214
|1.6004
|1.6224
|2008.06.02 08:32
|1.6190
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.01
|
|762182
|10p3-Buy
|13958959
|2008.06.02 06:52
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6206
|1.6001
|1.6216
|2008.06.02 08:32
|1.6191
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.76
|
|762182
|10p3-Buy
|13960056
|2008.06.02 08:20
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6200
|1.6000
|1.6210
|2008.06.02 08:32
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.68
|
|762182
|10p3-Buy
|13960087
|2008.06.02 08:21
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6194
|1.5999
|1.6204
|2008.06.02 08:32
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.34
|
|762182
|10p3-Buy
|13960234
|2008.06.02 08:28
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6187
|1.5997
|1.6197
|2008.06.02 08:32
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|92.05
|
|762182
|10p3-Buy
|13958128
|2008.06.02 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5534
|1.5744
|1.5524
|2008.06.02 07:44
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13958627
|2008.06.02 06:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5539
|1.5744
|1.5529
|2008.06.02 07:44
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13956352
|2008.06.02 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9741
|1.9951
|1.9731
|2008.06.02 02:50
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13956555
|2008.06.02 02:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9747
|1.9952
|1.9737
|2008.06.02 02:50
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13956698
|2008.06.02 02:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9752
|1.9952
|1.9742
|2008.06.02 02:49
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13956733
|2008.06.02 02:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9758
|1.9953
|1.9748
|2008.06.02 02:48
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13956750
|2008.06.02 02:42
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9765
|1.9955
|1.9755
|2008.06.02 02:48
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13955017
|2008.06.02 00:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7874
|0.7664
|0.7884
|2008.06.02 01:11
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13951034
|2008.05.30 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9792
|1.9582
|1.9802
|2008.05.30 18:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13951110
|2008.05.30 18:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9787
|1.9582
|1.9797
|2008.05.30 18:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13947234
|2008.05.30 15:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6276
|1.6066
|1.6286
|2008.05.30 15:03
|1.6286
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13934158
|2008.05.30 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7854
|0.7644
|0.7864
|2008.05.30 08:11
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.75
|
|762178
|10p3-Buy
|13938316
|2008.05.30 08:00
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7848
|0.7643
|0.7858
|2008.05.30 08:11
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.76
|
|762178
|10p3-Buy
|13938560
|2008.05.30 08:02
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7843
|0.7643
|0.7853
|2008.05.30 08:11
|0.7842
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|
|762178
|10p3-Buy
|13938756
|2008.05.30 08:04
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.7836
|0.7641
|0.7846
|2008.05.30 08:11
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|79.01
|
|762178
|10p3-Buy
|13933610
|2008.05.30 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0491
|1.0701
|1.0481
|2008.05.30 04:26
|1.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|
|762188
|10p3-Sell
|13934492
|2008.05.30 01:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0496
|1.0701
|1.0486
|2008.05.30 04:26
|1.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|19.07
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13933643
|2008.05.30 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.56
|107.66
|105.46
|2008.05.30 04:03
|105.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|
|762185
|10p3-Sell
|13934578
|2008.05.30 01:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|105.62
|107.67
|105.52
|2008.05.30 04:03
|105.57
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|
|762185
|10p3-Sell
|13934987
|2008.05.30 02:43
|sell
|0.40
|usdjpy
|105.68
|107.68
|105.58
|2008.05.30 04:02
|105.58
|0.00
|0.00
|0.00
|37.89
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13933552
|2008.05.30 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5511
|1.5301
|1.5521
|2008.05.30 02:28
|1.5521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13932449
|2008.05.29 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9757
|1.9547
|1.9767
|2008.05.29 22:48
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13932642
|2008.05.29 22:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9751
|1.9546
|1.9761
|2008.05.29 22:47
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13932693
|2008.05.29 22:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9746
|1.9546
|1.9756
|2008.05.29 22:47
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13931827
|2008.05.29 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9888
|0.9678
|0.9898
|2008.05.29 21:18
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|
|762181
|10p3-Buy
|13931963
|2008.05.29 21:04
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9883
|0.9678
|0.9893
|2008.05.29 21:18
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|20.22
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13930883
|2008.05.29 20:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6281
|1.6491
|1.6271
|2008.05.29 20:48
|1.6278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|
|762182
|10p3-Sell
|13931182
|2008.05.29 20:19
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6287
|1.6492
|1.6277
|2008.05.29 20:47
|1.6277
|0.00
|0.00
|0.00
|19.06
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13927908
|2008.05.29 17:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6269
|1.6479
|1.6259
|2008.05.29 17:41
|1.6266
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|
|762182
|10p3-Sell
|13927998
|2008.05.29 17:03
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6275
|1.6480
|1.6265
|2008.05.29 17:40
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13926526
|2008.05.29 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9770
|1.9560
|1.9780
|2008.05.29 16:31
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13926644
|2008.05.29 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9765
|1.9560
|1.9775
|2008.05.29 16:31
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13926732
|2008.05.29 16:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9758
|1.9558
|1.9768
|2008.05.29 16:30
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13926805
|2008.05.29 16:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9752
|1.9557
|1.9762
|2008.05.29 16:30
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13926983
|2008.05.29 16:22
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9747
|1.9557
|1.9757
|2008.05.29 16:30
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13926447
|2008.05.29 16:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6247
|1.6037
|1.6257
|2008.05.29 16:10
|1.6251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|762183
|10p3-Buy
|13926494
|2008.05.29 16:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6241
|1.6036
|1.6251
|2008.05.29 16:10
|1.6251
|0.00
|0.00
|0.00
|19.11
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13916515
|2008.05.29 10:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6245
|1.6455
|1.6235
|2008.05.29 15:48
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.23
|
|762182
|10p3-Sell
|13916587
|2008.05.29 10:02
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6251
|1.6456
|1.6241
|2008.05.29 15:48
|1.6263
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.92
|
|762182
|10p3-Sell
|13916719
|2008.05.29 10:06
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6257
|1.6457
|1.6247
|2008.05.29 15:48
|1.6263
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.92
|
|762182
|10p3-Sell
|13916940
|2008.05.29 10:14
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6262
|1.6457
|1.6252
|2008.05.29 15:48
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762182
|10p3-Sell
|13916951
|2008.05.29 10:14
|sell
|1.60
|eurchf
|1.6268
|1.6458
|1.6258
|2008.05.29 15:48
|1.6263
|0.00
|0.00
|0.00
|76.39
|
|762182
|10p3-Sell
|13911282
|2008.05.29 07:00
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9906
|0.9696
|0.9916
|2008.05.29 08:22
|0.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|
|762181
|10p3-Buy
|13912208
|2008.05.29 07:51
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9901
|0.9696
|0.9911
|2008.05.29 08:21
|0.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|20.18
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13907761
|2008.05.29 01:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7903
|0.7693
|0.7913
|2008.05.29 08:00
|0.7913
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13909555
|2008.05.29 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9794
|2.0004
|1.9784
|2008.05.29 05:53
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13907746
|2008.05.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0544
|2.0754
|2.0534
|2008.05.29 03:30
|2.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|
|762184
|10p3-Sell
|13907774
|2008.05.29 01:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0549
|2.0754
|2.0539
|2008.05.29 03:30
|2.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.35
|
|762184
|10p3-Sell
|13908396
|2008.05.29 02:28
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0554
|2.0754
|2.0544
|2008.05.29 03:30
|2.0557
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.57
|
|762184
|10p3-Sell
|13908479
|2008.05.29 02:39
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0560
|2.0755
|2.0550
|2008.05.29 03:29
|2.0559
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|
|762184
|10p3-Sell
|13908780
|2008.05.29 03:15
|sell
|1.60
|gbpchf
|2.0565
|2.0755
|2.0555
|2008.05.29 03:29
|2.0560
|0.00
|0.00
|0.00
|77.15
|
|762184
|10p3-Sell
|13908062
|2008.05.29 02:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6255
|1.6045
|1.6265
|2008.05.29 03:07
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|
|762183
|10p3-Buy
|13908136
|2008.05.29 02:07
|buy
|0.20
|euraud
|1.6249
|1.6044
|1.6259
|2008.05.29 03:07
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|
|762183
|10p3-Buy
|13908569
|2008.05.29 02:53
|buy
|0.40
|euraud
|1.6243
|1.6043
|1.6253
|2008.05.29 03:07
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13906856
|2008.05.28 23:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0376
|1.0586
|1.0366
|2008.05.29 01:53
|1.0366
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13907264
|2008.05.29 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5648
|1.5438
|1.5658
|2008.05.29 01:46
|1.5658
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13905922
|2008.05.28 21:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.67
|106.77
|104.57
|2008.05.28 23:19
|104.62
|0.00
|0.00
|-2.09
|4.78
|
|762185
|10p3-Sell
|13906468
|2008.05.28 22:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|104.73
|106.78
|104.63
|2008.05.28 23:19
|104.63
|0.00
|0.00
|-4.18
|19.11
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13905913
|2008.05.28 21:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6224
|1.6434
|1.6214
|2008.05.28 21:44
|1.6237
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.53
|
|762182
|10p3-Sell
|13906048
|2008.05.28 21:04
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6230
|1.6435
|1.6220
|2008.05.28 21:44
|1.6237
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.49
|
|762182
|10p3-Sell
|13906224
|2008.05.28 21:28
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6236
|1.6436
|1.6226
|2008.05.28 21:43
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|762182
|10p3-Sell
|13906269
|2008.05.28 21:32
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6241
|1.6436
|1.6231
|2008.05.28 21:43
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|
|762182
|10p3-Sell
|13901865
|2008.05.28 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9807
|1.9597
|1.9817
|2008.05.28 17:18
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13901913
|2008.05.28 17:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|1.9596
|1.9811
|2008.05.28 17:18
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13900010
|2008.05.28 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9903
|1.0113
|0.9893
|2008.05.28 16:27
|0.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|
|762181
|10p3-Sell
|13900054
|2008.05.28 16:00
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9908
|1.0113
|0.9898
|2008.05.28 16:27
|0.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|
|762181
|10p3-Sell
|13900341
|2008.05.28 16:10
|sell
|0.40
|usdcad
|0.9914
|1.0114
|0.9904
|2008.05.28 16:27
|0.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|40.39
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13885596
|2008.05.28 06:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7948
|0.7738
|0.7958
|2008.05.28 11:50
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.63
|
|762178
|10p3-Buy
|13888090
|2008.05.28 08:58
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7942
|0.7737
|0.7952
|2008.05.28 11:50
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.49
|
|762178
|10p3-Buy
|13890643
|2008.05.28 10:20
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7937
|0.7737
|0.7947
|2008.05.28 11:50
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.45
|
|762178
|10p3-Buy
|13891776
|2008.05.28 11:12
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.7931
|0.7736
|0.7941
|2008.05.28 11:50
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|15.81
|
|762178
|10p3-Buy
|13892359
|2008.05.28 11:29
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.7926
|0.7736
|0.7936
|2008.05.28 11:50
|0.7931
|0.00
|0.00
|0.00
|158.12
|
|762178
|10p3-Buy
|13889721
|2008.05.28 10:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6375
|1.6165
|1.6385
|2008.05.28 10:18
|1.6379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|762183
|10p3-Buy
|13890306
|2008.05.28 10:13
|buy
|0.20
|euraud
|1.6369
|1.6164
|1.6379
|2008.05.28 10:18
|1.6379
|0.00
|0.00
|0.00
|19.19
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13884535
|2008.05.28 04:01
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9926
|1.0136
|0.9916
|2008.05.28 07:44
|0.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|
|762181
|10p3-Sell
|13884655
|2008.05.28 04:12
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9933
|1.0138
|0.9923
|2008.05.28 07:44
|0.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|
|762181
|10p3-Sell
|13886467
|2008.05.28 07:34
|sell
|0.40
|usdcad
|0.9941
|1.0141
|0.9931
|2008.05.28 07:44
|0.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|40.28
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13885586
|2008.05.28 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5697
|1.5487
|1.5707
|2008.05.28 06:52
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13885054
|2008.05.28 05:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6191
|1.6401
|1.6181
|2008.05.28 06:52
|1.6186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|
|762182
|10p3-Sell
|13885047
|2008.05.28 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0312
|1.0522
|1.0302
|2008.05.28 06:52
|1.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|
|762188
|10p3-Sell
|13885115
|2008.05.28 05:07
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6197
|1.6402
|1.6187
|2008.05.28 06:52
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|19.41
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13885608
|2008.05.28 06:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5692
|1.5487
|1.5702
|2008.05.28 06:52
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13885616
|2008.05.28 06:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0317
|1.0522
|1.0307
|2008.05.28 06:52
|1.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13883551
|2008.05.28 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.16
|106.26
|104.06
|2008.05.28 03:31
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13877818
|2008.05.27 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6403
|1.6193
|1.6413
|2008.05.28 02:30
|1.6386
|0.00
|0.00
|-1.60
|-16.27
|
|762183
|10p3-Buy
|13877847
|2008.05.27 20:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6398
|1.6193
|1.6408
|2008.05.28 02:30
|1.6387
|0.00
|0.00
|-3.20
|-21.05
|
|762183
|10p3-Buy
|13877967
|2008.05.27 20:09
|buy
|0.40
|euraud
|1.6392
|1.6192
|1.6402
|2008.05.28 02:29
|1.6388
|0.00
|0.00
|-6.40
|-15.31
|
|762183
|10p3-Buy
|13877975
|2008.05.27 20:10
|buy
|0.80
|euraud
|1.6386
|1.6191
|1.6396
|2008.05.28 02:29
|1.6385
|0.00
|0.00
|-12.80
|-7.66
|
|762183
|10p3-Buy
|13878101
|2008.05.27 20:21
|buy
|1.60
|euraud
|1.6381
|1.6191
|1.6391
|2008.05.28 02:29
|1.6387
|0.00
|0.00
|-25.60
|91.86
|
|762183
|10p3-Buy
|13879363
|2008.05.27 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|1.9556
|1.9776
|2008.05.27 22:21
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13879576
|2008.05.27 22:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9757
|1.9552
|1.9767
|2008.05.27 22:21
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13871904
|2008.05.27 15:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7966
|0.8176
|0.7956
|2008.05.27 19:36
|0.7956
|0.00
|0.00
|0.00
|19.77
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13871875
|2008.05.27 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0311
|2.0101
|2.0321
|2008.05.27 15:01
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|762184
|10p3-Buy
|13871924
|2008.05.27 15:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0305
|2.0100
|2.0315
|2008.05.27 15:01
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|19.47
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13867408
|2008.05.27 11:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9879
|1.0089
|0.9869
|2008.05.27 13:30
|0.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.19
|
|762181
|10p3-Sell
|13868306
|2008.05.27 11:38
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9885
|1.0090
|0.9875
|2008.05.27 13:30
|0.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.29
|
|762181
|10p3-Sell
|13868337
|2008.05.27 11:39
|sell
|0.40
|usdcad
|0.9891
|1.0091
|0.9881
|2008.05.27 13:29
|0.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.36
|
|762181
|10p3-Sell
|13868835
|2008.05.27 12:01
|sell
|0.80
|usdcad
|0.9896
|1.0091
|0.9886
|2008.05.27 13:29
|0.9898
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.16
|
|762181
|10p3-Sell
|13869785
|2008.05.27 13:00
|sell
|1.60
|usdcad
|0.9902
|1.0092
|0.9892
|2008.05.27 13:29
|0.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|80.83
|
|762181
|10p3-Sell
|13864853
|2008.05.27 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0277
|1.0067
|1.0287
|2008.05.27 09:30
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|
|762188
|10p3-Buy
|13865142
|2008.05.27 09:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0272
|1.0067
|1.0282
|2008.05.27 09:30
|1.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|
|762188
|10p3-Buy
|13865279
|2008.05.27 09:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0266
|1.0066
|1.0276
|2008.05.27 09:30
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|38.93
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13864832
|2008.05.27 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5749
|1.5959
|1.5739
|2008.05.27 09:29
|1.5748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13865086
|2008.05.27 09:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5755
|1.5960
|1.5745
|2008.05.27 09:29
|1.5748
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13865281
|2008.05.27 09:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5760
|1.5960
|1.5750
|2008.05.27 09:29
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13860669
|2008.05.27 05:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9899
|1.0109
|0.9889
|2008.05.27 07:57
|0.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|
|762181
|10p3-Sell
|13860914
|2008.05.27 05:37
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9905
|1.0110
|0.9895
|2008.05.27 07:57
|0.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|20.21
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13861657
|2008.05.27 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.48
|101.38
|103.58
|2008.05.27 07:51
|103.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13859908
|2008.05.27 03:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6420
|1.6630
|1.6410
|2008.05.27 03:47
|1.6414
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|
|762183
|10p3-Sell
|13860049
|2008.05.27 03:10
|sell
|0.20
|euraud
|1.6425
|1.6630
|1.6415
|2008.05.27 03:47
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13857469
|2008.05.26 18:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7955
|0.8165
|0.7945
|2008.05.27 03:17
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.36
|-29.74
|
|762178
|10p3-Sell
|13858012
|2008.05.26 19:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7961
|0.8166
|0.7951
|2008.05.27 03:17
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.71
|-35.69
|
|762178
|10p3-Sell
|13859706
|2008.05.27 02:39
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7967
|0.8167
|0.7957
|2008.05.27 03:17
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.85
|
|762178
|10p3-Sell
|13859740
|2008.05.27 02:42
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7972
|0.8167
|0.7962
|2008.05.27 03:17
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|
|762178
|10p3-Sell
|13857470
|2008.05.26 18:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6419
|1.6629
|1.6409
|2008.05.26 18:45
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.19
|
|762183
|10p3-Sell
|13857504
|2008.05.26 18:05
|sell
|0.20
|euraud
|1.6424
|1.6629
|1.6414
|2008.05.26 18:45
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.79
|
|762183
|10p3-Sell
|13857506
|2008.05.26 18:06
|sell
|0.40
|euraud
|1.6430
|1.6630
|1.6420
|2008.05.26 18:45
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.70
|
|762183
|10p3-Sell
|13857547
|2008.05.26 18:09
|sell
|0.80
|euraud
|1.6436
|1.6631
|1.6426
|2008.05.26 18:45
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|
|762183
|10p3-Sell
|13857677
|2008.05.26 18:28
|sell
|1.60
|euraud
|1.6442
|1.6632
|1.6432
|2008.05.26 18:45
|1.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|76.77
|
|762183
|10p3-Sell
|13856951
|2008.05.26 17:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0314
|2.0104
|2.0324
|2008.05.26 17:22
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13854915
|2008.05.26 14:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6408
|1.6618
|1.6398
|2008.05.26 15:06
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.53
|
|762183
|10p3-Sell
|13854955
|2008.05.26 14:03
|sell
|0.20
|euraud
|1.6414
|1.6619
|1.6404
|2008.05.26 15:06
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|
|762183
|10p3-Sell
|13855078
|2008.05.26 14:15
|sell
|0.40
|euraud
|1.6420
|1.6620
|1.6410
|2008.05.26 15:06
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|
|762183
|10p3-Sell
|13855483
|2008.05.26 14:57
|sell
|0.80
|euraud
|1.6425
|1.6620
|1.6415
|2008.05.26 15:06
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|30.73
|
|762183
|10p3-Sell
|13848371
|2008.05.26 05:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7952
|0.8162
|0.7942
|2008.05.26 10:49
|0.7965
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.70
|
|762178
|10p3-Sell
|13849520
|2008.05.26 07:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7958
|0.8163
|0.7948
|2008.05.26 10:48
|0.7966
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.63
|
|762178
|10p3-Sell
|13850205
|2008.05.26 08:39
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7963
|0.8163
|0.7953
|2008.05.26 10:47
|0.7965
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.82
|
|762178
|10p3-Sell
|13850575
|2008.05.26 09:00
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7969
|0.8164
|0.7959
|2008.05.26 10:47
|0.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|79.12
|
|762178
|10p3-Sell
|13847699
|2008.05.26 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.28
|101.18
|103.38
|2008.05.26 10:05
|103.38
|0.00
|0.00
|0.00
|9.67
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13850495
|2008.05.26 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9796
|2.0006
|1.9786
|2008.05.26 10:02
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13847650
|2008.05.26 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5764
|1.5974
|1.5754
|2008.05.26 10:00
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13850474
|2008.05.26 08:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5770
|1.5975
|1.5760
|2008.05.26 10:00
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13850749
|2008.05.26 09:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5776
|1.5976
|1.5766
|2008.05.26 10:00
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13848757
|2008.05.26 06:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6401
|1.6611
|1.6391
|2008.05.26 07:43
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13847677
|2008.05.26 04:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9871
|1.0081
|0.9861
|2008.05.26 07:15
|0.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.16
|
|762181
|10p3-Sell
|13847877
|2008.05.26 04:14
|sell
|0.20
|usdcad
|0.9876
|1.0081
|0.9866
|2008.05.26 07:15
|0.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.27
|
|762181
|10p3-Sell
|13849021
|2008.05.26 06:43
|sell
|0.40
|usdcad
|0.9882
|1.0082
|0.9872
|2008.05.26 07:14
|0.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.09
|
|762181
|10p3-Sell
|13849201
|2008.05.26 07:06
|sell
|0.80
|usdcad
|0.9887
|1.0082
|0.9877
|2008.05.26 07:14
|0.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|32.38
|
|762181
|10p3-Sell
|13847061
|2008.05.26 03:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0309
|2.0099
|2.0319
|2008.05.26 03:38
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13845346
|2008.05.26 01:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0251
|1.0041
|1.0261
|2008.05.26 02:53
|1.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.72
|
|762188
|10p3-Buy
|13845581
|2008.05.26 01:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0245
|1.0040
|1.0255
|2008.05.26 02:52
|1.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.67
|
|762188
|10p3-Buy
|13845652
|2008.05.26 01:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0239
|1.0039
|1.0249
|2008.05.26 02:52
|1.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|
|762188
|10p3-Buy
|13846572
|2008.05.26 02:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0233
|1.0038
|1.0243
|2008.05.26 02:52
|1.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|39.07
|
|762188
|10p3-Buy
|13845340
|2008.05.26 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.40
|101.30
|103.50
|2008.05.26 02:42
|103.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.38
|
|762185
|10p3-Buy
|13845439
|2008.05.26 01:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.35
|101.30
|103.45
|2008.05.26 02:41
|103.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.13
|
|762185
|10p3-Buy
|13845528
|2008.05.26 01:07
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.29
|101.29
|103.39
|2008.05.26 02:40
|103.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.13
|
|762185
|10p3-Buy
|13846058
|2008.05.26 01:47
|buy
|0.80
|usdjpy
|103.24
|101.29
|103.34
|2008.05.26 02:40
|103.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|
|762185
|10p3-Buy
|13846185
|2008.05.26 01:55
|buy
|1.60
|usdjpy
|103.18
|101.28
|103.28
|2008.05.26 02:40
|103.23
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|
|762185
|10p3-Buy
|13840212
|2008.05.23 18:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6432
|1.6222
|1.6442
|2008.05.23 18:39
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.34
|
|762183
|10p3-Buy
|13840245
|2008.05.23 18:01
|buy
|0.20
|euraud
|1.6425
|1.6220
|1.6435
|2008.05.23 18:39
|1.6416
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|
|762183
|10p3-Buy
|13840552
|2008.05.23 18:31
|buy
|0.40
|euraud
|1.6420
|1.6220
|1.6430
|2008.05.23 18:39
|1.6416
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.38
|
|762183
|10p3-Buy
|13840560
|2008.05.23 18:32
|buy
|0.80
|euraud
|1.6414
|1.6219
|1.6424
|2008.05.23 18:39
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|38.44
|
|762183
|10p3-Buy
|13835693
|2008.05.23 15:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9853
|1.0063
|0.9843
|2008.05.23 15:02
|0.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13827647
|2008.05.23 09:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6209
|1.6419
|1.6199
|2008.05.23 09:14
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.59
|
|762182
|10p3-Sell
|13827833
|2008.05.23 09:02
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6215
|1.6420
|1.6205
|2008.05.23 09:14
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.55
|
|762182
|10p3-Sell
|13827921
|2008.05.23 09:05
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6220
|1.6420
|1.6210
|2008.05.23 09:14
|1.6220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762182
|10p3-Sell
|13828129
|2008.05.23 09:13
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6226
|1.6421
|1.6216
|2008.05.23 09:14
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|38.73
|
|762182
|10p3-Sell
|13822532
|2008.05.23 00:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7944
|0.7734
|0.7954
|2008.05.23 08:53
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|
|762178
|10p3-Buy
|13827093
|2008.05.23 08:33
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7937
|0.7732
|0.7947
|2008.05.23 08:53
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|39.55
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13824194
|2008.05.23 03:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0310
|1.0520
|1.0300
|2008.05.23 05:50
|1.0306
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|
|762188
|10p3-Sell
|13824279
|2008.05.23 03:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0315
|1.0520
|1.0305
|2008.05.23 05:50
|1.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|19.41
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13824183
|2008.05.23 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.10
|106.20
|104.00
|2008.05.23 04:57
|104.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762185
|10p3-Sell
|13824213
|2008.05.23 03:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|104.15
|106.20
|104.05
|2008.05.23 04:57
|104.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|762185
|10p3-Sell
|13824259
|2008.05.23 03:11
|sell
|0.40
|usdjpy
|104.21
|106.21
|104.11
|2008.05.23 04:57
|104.11
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13823574
|2008.05.23 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5731
|1.5521
|1.5741
|2008.05.23 04:28
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13823822
|2008.05.23 02:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5725
|1.5520
|1.5735
|2008.05.23 04:28
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13824025
|2008.05.23 02:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5719
|1.5519
|1.5729
|2008.05.23 04:28
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13823259
|2008.05.23 01:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0408
|2.0618
|2.0398
|2008.05.23 03:22
|2.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|
|762184
|10p3-Sell
|13823428
|2008.05.23 01:36
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0413
|2.0618
|2.0403
|2008.05.23 03:22
|2.0408
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|
|762184
|10p3-Sell
|13824021
|2008.05.23 02:38
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0419
|2.0619
|2.0409
|2008.05.23 03:22
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|38.79
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13819120
|2008.05.22 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9795
|2.0005
|1.9785
|2008.05.22 20:10
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13819183
|2008.05.22 20:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|2.0006
|1.9791
|2008.05.22 20:10
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13798574
|2008.05.22 08:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6193
|1.5983
|1.6203
|2008.05.22 08:20
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|13797605
|2008.05.22 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.13
|101.03
|103.23
|2008.05.22 08:03
|103.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762185
|10p3-Buy
|13798171
|2008.05.22 07:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.07
|101.02
|103.17
|2008.05.22 08:03
|103.12
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|
|762185
|10p3-Buy
|13798275
|2008.05.22 07:36
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.01
|101.01
|103.11
|2008.05.22 08:03
|103.11
|0.00
|0.00
|0.00
|38.79
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13796007
|2008.05.22 05:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0248
|1.0038
|1.0258
|2008.05.22 05:57
|1.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13795973
|2008.05.22 05:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6388
|1.6598
|1.6378
|2008.05.22 05:15
|1.6378
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13793593
|2008.05.22 01:00
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9842
|0.9632
|0.9852
|2008.05.22 04:56
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|
|762181
|10p3-Buy
|13793769
|2008.05.22 01:30
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9836
|0.9631
|0.9846
|2008.05.22 04:55
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|
|762181
|10p3-Buy
|13793804
|2008.05.22 01:39
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9831
|0.9631
|0.9841
|2008.05.22 04:55
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|40.65
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13792234
|2008.05.21 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8005
|0.8215
|0.7995
|2008.05.22 03:16
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|
|762178
|10p3-Sell
|13792532
|2008.05.21 23:23
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.8011
|0.8216
|0.8001
|2008.05.22 03:15
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|39.45
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13793606
|2008.05.22 01:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5782
|1.5992
|1.5772
|2008.05.22 02:56
|1.5794
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13794316
|2008.05.22 02:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5788
|1.5993
|1.5778
|2008.05.22 02:56
|1.5793
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13794581
|2008.05.22 02:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5794
|1.5994
|1.5784
|2008.05.22 02:56
|1.5794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13794651
|2008.05.22 02:48
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5799
|1.5994
|1.5789
|2008.05.22 02:55
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13792914
|2008.05.22 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0209
|1.9999
|2.0219
|2008.05.22 00:52
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|
|762184
|10p3-Buy
|13793352
|2008.05.22 00:21
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0204
|1.9999
|2.0214
|2008.05.22 00:51
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13789157
|2008.05.21 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0295
|1.0085
|1.0305
|2008.05.21 20:22
|1.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.64
|
|762188
|10p3-Buy
|13789561
|2008.05.21 20:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0273
|1.0068
|1.0283
|2008.05.21 20:22
|1.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|19.45
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13788481
|2008.05.21 19:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6328
|1.6538
|1.6318
|2008.05.21 20:00
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.39
|
|762183
|10p3-Sell
|13788547
|2008.05.21 19:05
|sell
|0.20
|euraud
|1.6334
|1.6539
|1.6324
|2008.05.21 20:00
|1.6341
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.51
|
|762183
|10p3-Sell
|13788614
|2008.05.21 19:08
|sell
|0.40
|euraud
|1.6340
|1.6540
|1.6330
|2008.05.21 20:00
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|
|762183
|10p3-Sell
|13789017
|2008.05.21 19:46
|sell
|0.80
|euraud
|1.6345
|1.6540
|1.6335
|2008.05.21 20:00
|1.6341
|0.00
|0.00
|0.00
|30.87
|
|762183
|10p3-Sell
|13776749
|2008.05.21 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.48
|101.38
|103.58
|2008.05.21 11:12
|103.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13767261
|2008.05.21 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.66
|101.56
|103.76
|2008.05.21 10:32
|103.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.36
|
|762185
|10p3-Buy
|13767297
|2008.05.21 02:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.60
|101.55
|103.70
|2008.05.21 10:32
|103.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.19
|
|762185
|10p3-Buy
|13767497
|2008.05.21 02:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.54
|101.54
|103.64
|2008.05.21 10:31
|103.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.33
|
|762185
|10p3-Buy
|13768078
|2008.05.21 03:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|103.49
|101.54
|103.59
|2008.05.21 10:31
|103.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|
|762185
|10p3-Buy
|13768671
|2008.05.21 03:33
|buy
|1.60
|usdjpy
|103.37
|101.47
|103.47
|2008.05.21 10:31
|103.47
|0.00
|0.00
|0.00
|154.63
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13769619
|2008.05.21 05:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6317
|1.6527
|1.6307
|2008.05.21 08:32
|1.6322
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|
|762183
|10p3-Sell
|13771526
|2008.05.21 07:53
|sell
|0.20
|euraud
|1.6326
|1.6531
|1.6316
|2008.05.21 08:32
|1.6324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|762183
|10p3-Sell
|13771719
|2008.05.21 08:02
|sell
|0.40
|euraud
|1.6332
|1.6532
|1.6322
|2008.05.21 08:32
|1.6322
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13766247
|2008.05.21 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|1.9880
|1.9660
|2008.05.21 08:02
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13767533
|2008.05.21 02:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9676
|1.9881
|1.9666
|2008.05.21 08:02
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13767639
|2008.05.21 02:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9682
|1.9882
|1.9672
|2008.05.21 08:01
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13767249
|2008.05.21 02:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0369
|1.0159
|1.0379
|2008.05.21 03:33
|1.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.49
|
|762188
|10p3-Buy
|13767341
|2008.05.21 02:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0363
|1.0158
|1.0373
|2008.05.21 03:33
|1.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.38
|
|762188
|10p3-Buy
|13767646
|2008.05.21 02:28
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0357
|1.0157
|1.0367
|2008.05.21 03:33
|1.0355
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|
|762188
|10p3-Buy
|13768001
|2008.05.21 03:05
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0352
|1.0157
|1.0362
|2008.05.21 03:32
|1.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|30.90
|
|762188
|10p3-Buy
|13766948
|2008.05.21 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7955
|0.7745
|0.7965
|2008.05.21 03:15
|0.7965
|0.00
|0.00
|0.00
|19.68
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13765302
|2008.05.20 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5645
|1.5855
|1.5635
|2008.05.21 00:06
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13765401
|2008.05.20 23:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5651
|1.5856
|1.5641
|2008.05.21 00:06
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13765660
|2008.05.20 23:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5656
|1.5856
|1.5646
|2008.05.21 00:06
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13742466
|2008.05.20 11:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6281
|1.6071
|1.6291
|2008.05.20 11:20
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.90
|
|762183
|10p3-Buy
|13742502
|2008.05.20 11:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6270
|1.6065
|1.6280
|2008.05.20 11:20
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.87
|
|762183
|10p3-Buy
|13742737
|2008.05.20 11:03
|buy
|0.40
|euraud
|1.6264
|1.6064
|1.6274
|2008.05.20 11:20
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.70
|
|762183
|10p3-Buy
|13743031
|2008.05.20 11:07
|buy
|0.80
|euraud
|1.6259
|1.6064
|1.6269
|2008.05.20 11:20
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.35
|
|762183
|10p3-Buy
|13743255
|2008.05.20 11:13
|buy
|1.60
|euraud
|1.6253
|1.6063
|1.6263
|2008.05.20 11:20
|1.6258
|0.00
|0.00
|0.00
|76.74
|
|762183
|10p3-Buy
|13738938
|2008.05.20 09:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0444
|2.0654
|2.0434
|2008.05.20 09:15
|2.0457
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.43
|
|762184
|10p3-Sell
|13739326
|2008.05.20 09:06
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0449
|2.0654
|2.0439
|2008.05.20 09:15
|2.0458
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.22
|
|762184
|10p3-Sell
|13739440
|2008.05.20 09:10
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0455
|2.0655
|2.0445
|2008.05.20 09:15
|2.0457
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|
|762184
|10p3-Sell
|13739538
|2008.05.20 09:13
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0461
|2.0656
|2.0451
|2008.05.20 09:15
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.00
|38.26
|
|762184
|10p3-Sell
|13734109
|2008.05.20 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5534
|1.5324
|1.5544
|2008.05.20 06:22
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13735070
|2008.05.20 05:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5527
|1.5322
|1.5537
|2008.05.20 06:22
|1.5520
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13735268
|2008.05.20 06:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5521
|1.5321
|1.5531
|2008.05.20 06:22
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13735291
|2008.05.20 06:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5514
|1.5319
|1.5524
|2008.05.20 06:22
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13734095
|2008.05.20 04:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0501
|2.0711
|2.0491
|2008.05.20 06:00
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.42
|
|762184
|10p3-Sell
|13734120
|2008.05.20 04:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0506
|2.0711
|2.0496
|2008.05.20 05:59
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.13
|
|762184
|10p3-Sell
|13734336
|2008.05.20 04:28
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0512
|2.0712
|2.0502
|2008.05.20 05:59
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.62
|
|762184
|10p3-Sell
|13735065
|2008.05.20 05:52
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0518
|2.0713
|2.0508
|2008.05.20 05:59
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|38.07
|
|762184
|10p3-Sell
|13734075
|2008.05.20 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.16
|106.26
|104.06
|2008.05.20 04:58
|104.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13733273
|2008.05.20 03:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0514
|1.0724
|1.0504
|2008.05.20 03:37
|1.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13733280
|2008.05.20 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|1.9302
|1.9522
|2008.05.20 03:27
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13733290
|2008.05.20 03:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6285
|1.6075
|1.6295
|2008.05.20 03:10
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13732649
|2008.05.20 02:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6337
|1.6547
|1.6327
|2008.05.20 03:08
|1.6333
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|762182
|10p3-Sell
|13732752
|2008.05.20 02:17
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6342
|1.6547
|1.6332
|2008.05.20 03:07
|1.6332
|0.00
|0.00
|0.00
|19.02
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13730977
|2008.05.19 23:00
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9920
|0.9710
|0.9930
|2008.05.19 23:39
|0.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|
|762181
|10p3-Buy
|13731034
|2008.05.19 23:05
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9914
|0.9709
|0.9924
|2008.05.19 23:39
|0.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13726562
|2008.05.19 18:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7967
|0.8177
|0.7957
|2008.05.19 22:07
|0.7957
|0.00
|0.00
|0.00
|19.48
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13724254
|2008.05.19 17:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0536
|2.0326
|2.0546
|2008.05.19 17:09
|2.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|9.48
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13721065
|2008.05.19 16:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6331
|1.6121
|1.6341
|2008.05.19 16:06
|1.6341
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|13718563
|2008.05.19 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.99
|101.89
|104.09
|2008.05.19 15:35
|104.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13719473
|2008.05.19 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0466
|1.0256
|1.0476
|2008.05.19 15:26
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|
|762188
|10p3-Buy
|13719583
|2008.05.19 15:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0460
|1.0255
|1.0470
|2008.05.19 15:25
|1.0470
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13709779
|2008.05.19 05:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9775
|1.9555
|2008.05.19 08:09
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13711111
|2008.05.19 07:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9570
|1.9775
|1.9560
|2008.05.19 08:09
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13708632
|2008.05.19 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0483
|1.0273
|1.0493
|2008.05.19 08:02
|1.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|
|762188
|10p3-Buy
|13708703
|2008.05.19 03:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0477
|1.0272
|1.0487
|2008.05.19 08:02
|1.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|
|762188
|10p3-Buy
|13710639
|2008.05.19 07:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0472
|1.0272
|1.0482
|2008.05.19 08:02
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|
|762188
|10p3-Buy
|13711034
|2008.05.19 07:43
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0466
|1.0271
|1.0476
|2008.05.19 08:01
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|
|762188
|10p3-Buy
|13709179
|2008.05.19 04:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5567
|1.5777
|1.5557
|2008.05.19 08:00
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13710691
|2008.05.19 07:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5573
|1.5778
|1.5563
|2008.05.19 08:00
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13710791
|2008.05.19 07:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5578
|1.5778
|1.5568
|2008.05.19 08:00
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13711036
|2008.05.19 07:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5584
|1.5779
|1.5574
|2008.05.19 08:00
|1.5579
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13707770
|2008.05.19 01:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6327
|1.6117
|1.6337
|2008.05.19 07:35
|1.6309
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|
|762182
|10p3-Buy
|13708900
|2008.05.19 03:29
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6320
|1.6115
|1.6330
|2008.05.19 07:34
|1.6310
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.10
|
|762182
|10p3-Buy
|13709510
|2008.05.19 04:33
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6314
|1.6114
|1.6324
|2008.05.19 07:34
|1.6310
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.28
|
|762182
|10p3-Buy
|13710604
|2008.05.19 07:16
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6306
|1.6111
|1.6316
|2008.05.19 07:33
|1.6312
|0.00
|0.00
|0.00
|45.86
|
|762182
|10p3-Buy
|13708640
|2008.05.19 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.14
|102.04
|104.24
|2008.05.19 04:25
|104.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|762185
|10p3-Buy
|13708695
|2008.05.19 03:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|104.08
|102.03
|104.18
|2008.05.19 04:25
|104.18
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13708124
|2008.05.19 02:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0513
|2.0303
|2.0523
|2008.05.19 03:22
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.59
|
|762184
|10p3-Buy
|13708722
|2008.05.19 03:11
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0506
|2.0301
|2.0516
|2008.05.19 03:22
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|
|762184
|10p3-Buy
|13708741
|2008.05.19 03:13
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0500
|2.0300
|2.0510
|2008.05.19 03:22
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|38.17
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13704888
|2008.05.16 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0005
|0.9795
|1.0015
|2008.05.16 22:40
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762181
|10p3-Buy
|13704971
|2008.05.16 21:08
|buy
|0.20
|usdcad
|0.9999
|0.9794
|1.0009
|2008.05.16 22:40
|1.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762181
|10p3-Buy
|13705585
|2008.05.16 22:21
|buy
|0.40
|usdcad
|0.9994
|0.9794
|1.0004
|2008.05.16 22:40
|1.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|39.98
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13703938
|2008.05.16 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6345
|1.6135
|1.6355
|2008.05.16 20:19
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|
|762183
|10p3-Buy
|13703973
|2008.05.16 20:01
|buy
|0.20
|euraud
|1.6339
|1.6134
|1.6349
|2008.05.16 20:18
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13699568
|2008.05.16 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0472
|2.0682
|2.0462
|2008.05.16 17:04
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|
|762184
|10p3-Sell
|13699754
|2008.05.16 17:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0478
|2.0683
|2.0468
|2008.05.16 17:04
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13695016
|2008.05.16 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9445
|1.9655
|1.9435
|2008.05.16 15:24
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13695081
|2008.05.16 15:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9450
|1.9655
|1.9440
|2008.05.16 15:24
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13695236
|2008.05.16 15:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9456
|1.9656
|1.9446
|2008.05.16 15:24
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13695541
|2008.05.16 15:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9462
|1.9657
|1.9452
|2008.05.16 15:24
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13691400
|2008.05.16 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.76
|102.66
|104.86
|2008.05.16 14:30
|104.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|762185
|10p3-Buy
|13691893
|2008.05.16 13:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|104.71
|102.66
|104.81
|2008.05.16 14:30
|104.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|762185
|10p3-Buy
|13692930
|2008.05.16 14:05
|buy
|0.40
|usdjpy
|104.65
|102.65
|104.75
|2008.05.16 14:30
|104.70
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|
|762185
|10p3-Buy
|13693508
|2008.05.16 14:29
|buy
|0.80
|usdjpy
|104.59
|102.64
|104.69
|2008.05.16 14:30
|104.65
|0.00
|0.00
|0.00
|45.87
|
|762185
|10p3-Buy
|13688450
|2008.05.16 11:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6396
|1.6186
|1.6406
|2008.05.16 11:17
|1.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|
|762183
|10p3-Buy
|13688518
|2008.05.16 11:02
|buy
|0.20
|euraud
|1.6388
|1.6183
|1.6398
|2008.05.16 11:17
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|
|762183
|10p3-Buy
|13688604
|2008.05.16 11:07
|buy
|0.40
|euraud
|1.6381
|1.6181
|1.6391
|2008.05.16 11:17
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|37.84
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13680774
|2008.05.16 04:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0012
|0.9802
|1.0022
|2008.05.16 09:01
|1.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|
|762181
|10p3-Buy
|13681331
|2008.05.16 04:45
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0007
|0.9802
|1.0017
|2008.05.16 09:01
|1.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|19.97
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13682442
|2008.05.16 07:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6326
|1.6536
|1.6316
|2008.05.16 08:57
|1.6331
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|
|762182
|10p3-Sell
|13684319
|2008.05.16 08:49
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6332
|1.6537
|1.6322
|2008.05.16 08:57
|1.6329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|
|762182
|10p3-Sell
|13684390
|2008.05.16 08:53
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6339
|1.6539
|1.6329
|2008.05.16 08:57
|1.6329
|0.00
|0.00
|0.00
|37.90
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13681898
|2008.05.16 06:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7946
|0.7736
|0.7956
|2008.05.16 07:46
|0.7956
|0.00
|0.00
|0.00
|19.48
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13680745
|2008.05.16 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0552
|1.0762
|1.0542
|2008.05.16 06:50
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|
|762188
|10p3-Sell
|13680796
|2008.05.16 04:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0557
|1.0762
|1.0547
|2008.05.16 06:50
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13680718
|2008.05.16 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5471
|1.5261
|1.5481
|2008.05.16 06:50
|1.5481
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13681883
|2008.05.16 06:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0553
|2.0763
|2.0543
|2008.05.16 06:43
|2.0549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|762184
|10p3-Sell
|13681908
|2008.05.16 06:05
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0560
|2.0765
|2.0550
|2008.05.16 06:43
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13674267
|2008.05.15 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9652
|1.9432
|2008.05.15 20:35
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13674611
|2008.05.15 19:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9447
|1.9652
|1.9437
|2008.05.15 20:35
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13675884
|2008.05.15 20:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9453
|1.9653
|1.9443
|2008.05.15 20:35
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13672434
|2008.05.15 18:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6315
|1.6525
|1.6305
|2008.05.15 18:36
|1.6335
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.92
|
|762182
|10p3-Sell
|13672559
|2008.05.15 18:05
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6321
|1.6526
|1.6311
|2008.05.15 18:36
|1.6330
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.03
|
|762182
|10p3-Sell
|13672966
|2008.05.15 18:23
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6328
|1.6528
|1.6318
|2008.05.15 18:35
|1.6328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762182
|10p3-Sell
|13673243
|2008.05.15 18:31
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6334
|1.6529
|1.6324
|2008.05.15 18:35
|1.6328
|0.00
|0.00
|0.00
|45.45
|
|762182
|10p3-Sell
|13670553
|2008.05.15 17:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7951
|0.8161
|0.7941
|2008.05.15 17:22
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|
|762178
|10p3-Sell
|13670805
|2008.05.15 17:11
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7957
|0.8162
|0.7947
|2008.05.15 17:22
|0.7947
|0.00
|0.00
|0.00
|38.97
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13670577
|2008.05.15 17:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0538
|2.0328
|2.0548
|2008.05.15 17:21
|2.0534
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.79
|
|762184
|10p3-Buy
|13670631
|2008.05.15 17:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0532
|2.0327
|2.0542
|2008.05.15 17:21
|2.0535
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|
|762184
|10p3-Buy
|13670841
|2008.05.15 17:12
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0526
|2.0326
|2.0536
|2008.05.15 17:21
|2.0536
|0.00
|0.00
|0.00
|37.95
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13638416
|2008.05.14 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7948
|0.8158
|0.7938
|2008.05.15 16:05
|0.7963
|0.00
|0.00
|1.05
|-29.16
|
|762178
|10p3-Sell
|13639195
|2008.05.14 22:31
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7953
|0.8158
|0.7943
|2008.05.15 16:05
|0.7964
|0.00
|0.00
|2.10
|-42.77
|
|762178
|10p3-Sell
|13647253
|2008.05.15 06:52
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7959
|0.8159
|0.7949
|2008.05.15 16:04
|0.7963
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.11
|
|762178
|10p3-Sell
|13663036
|2008.05.15 14:14
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7968
|0.8163
|0.7958
|2008.05.15 16:04
|0.7962
|0.00
|0.00
|0.00
|93.32
|
|762178
|10p3-Sell
|13665506
|2008.05.15 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5481
|1.5696
|1.5476
|2008.05.15 16:00
|1.5483
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13665596
|2008.05.15 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5487
|1.5692
|1.5477
|2008.05.15 16:00
|1.5481
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13665621
|2008.05.15 15:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5493
|1.5693
|1.5483
|2008.05.15 16:00
|1.5483
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13662212
|2008.05.15 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0561
|1.0351
|1.0571
|2008.05.15 14:33
|1.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.12
|
|762188
|10p3-Buy
|13663324
|2008.05.15 14:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0555
|1.0350
|1.0565
|2008.05.15 14:33
|1.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.07
|
|762188
|10p3-Buy
|13663647
|2008.05.15 14:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0548
|1.0348
|1.0558
|2008.05.15 14:33
|1.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|
|762188
|10p3-Buy
|13663722
|2008.05.15 14:31
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0542
|1.0347
|1.0552
|2008.05.15 14:33
|1.0547
|0.00
|0.00
|0.00
|37.93
|
|762188
|10p3-Buy
|13636711
|2008.05.14 20:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6532
|1.6742
|1.6522
|2008.05.15 14:14
|1.6545
|0.00
|0.00
|2.97
|-12.15
|
|762183
|10p3-Sell
|13637505
|2008.05.14 21:01
|sell
|0.20
|euraud
|1.6538
|1.6743
|1.6528
|2008.05.15 14:14
|1.6545
|0.00
|0.00
|5.95
|-13.10
|
|762183
|10p3-Sell
|13637571
|2008.05.14 21:07
|sell
|0.40
|euraud
|1.6543
|1.6743
|1.6533
|2008.05.15 14:14
|1.6544
|0.00
|0.00
|11.89
|-3.74
|
|762183
|10p3-Sell
|13637769
|2008.05.14 21:26
|sell
|0.80
|euraud
|1.6549
|1.6744
|1.6539
|2008.05.15 14:14
|1.6544
|0.00
|0.00
|23.79
|37.40
|
|762183
|10p3-Sell
|13637480
|2008.05.14 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0034
|0.9824
|1.0044
|2008.05.14 21:40
|1.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762181
|10p3-Buy
|13637542
|2008.05.14 21:02
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0029
|0.9824
|1.0039
|2008.05.14 21:40
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|
|762181
|10p3-Buy
|13637629
|2008.05.14 21:11
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0022
|0.9822
|1.0032
|2008.05.14 21:40
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|39.87
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13631392
|2008.05.14 16:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0514
|2.0724
|2.0504
|2008.05.14 16:07
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|
|762184
|10p3-Sell
|13631482
|2008.05.14 16:02
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0521
|2.0726
|2.0511
|2008.05.14 16:07
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13629222
|2008.05.14 15:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6309
|1.6519
|1.6299
|2008.05.14 15:30
|1.6299
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13629197
|2008.05.14 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0543
|1.0753
|1.0533
|2008.05.14 15:03
|1.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13613176
|2008.05.14 05:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0480
|2.0690
|2.0470
|2008.05.14 06:12
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|
|762184
|10p3-Sell
|13613242
|2008.05.14 05:06
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0487
|2.0692
|2.0477
|2008.05.14 06:11
|2.0497
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.98
|
|762184
|10p3-Sell
|13613362
|2008.05.14 05:18
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0494
|2.0694
|2.0484
|2008.05.14 06:11
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|
|762184
|10p3-Sell
|13613494
|2008.05.14 05:40
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0499
|2.0694
|2.0489
|2008.05.14 06:11
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|
|762184
|10p3-Sell
|13609885
|2008.05.13 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7954
|0.8164
|0.7944
|2008.05.14 05:53
|0.7944
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13612749
|2008.05.14 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.70
|106.80
|104.60
|2008.05.14 05:04
|104.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13611279
|2008.05.14 01:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0042
|0.9832
|1.0052
|2008.05.14 03:34
|1.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|
|762181
|10p3-Buy
|13611870
|2008.05.14 02:16
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0036
|0.9831
|1.0046
|2008.05.14 03:34
|1.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|19.91
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13611678
|2008.05.14 02:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6283
|1.6493
|1.6273
|2008.05.14 03:21
|1.6273
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13611189
|2008.05.14 01:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9464
|1.9254
|1.9474
|2008.05.14 02:00
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13611430
|2008.05.14 01:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9458
|1.9253
|1.9468
|2008.05.14 02:00
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13611459
|2008.05.14 01:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9452
|1.9252
|1.9462
|2008.05.14 02:00
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13611580
|2008.05.14 01:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9446
|1.9251
|1.9456
|2008.05.14 02:00
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13611172
|2008.05.14 01:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6439
|1.6649
|1.6429
|2008.05.14 01:42
|1.6429
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13598942
|2008.05.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0428
|2.0218
|2.0438
|2008.05.13 13:30
|2.0418
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.54
|
|762184
|10p3-Buy
|13599016
|2008.05.13 13:03
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0423
|2.0218
|2.0433
|2008.05.13 13:30
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.27
|
|762184
|10p3-Buy
|13599106
|2008.05.13 13:11
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0418
|2.0218
|2.0428
|2008.05.13 13:30
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|
|762184
|10p3-Buy
|13599191
|2008.05.13 13:16
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0412
|2.0217
|2.0422
|2008.05.13 13:30
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|38.16
|
|762184
|10p3-Buy
|13596279
|2008.05.13 11:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7940
|0.8150
|0.7930
|2008.05.13 12:10
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|
|762178
|10p3-Sell
|13596547
|2008.05.13 11:09
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7946
|0.8151
|0.7936
|2008.05.13 12:10
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|
|762178
|10p3-Sell
|13596693
|2008.05.13 11:14
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7951
|0.8151
|0.7941
|2008.05.13 12:10
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|77.87
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13596235
|2008.05.13 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0466
|1.0256
|1.0476
|2008.05.13 11:06
|1.0476
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13594052
|2008.05.13 10:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6384
|1.6594
|1.6374
|2008.05.13 10:36
|1.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|
|762183
|10p3-Sell
|13594163
|2008.05.13 10:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.6390
|1.6595
|1.6380
|2008.05.13 10:36
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|
|762183
|10p3-Sell
|13594197
|2008.05.13 10:05
|sell
|0.40
|euraud
|1.6397
|1.6597
|1.6387
|2008.05.13 10:36
|1.6387
|0.00
|0.00
|0.00
|37.82
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13589066
|2008.05.13 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0452
|1.0242
|1.0462
|2008.05.13 06:03
|1.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.37
|
|762188
|10p3-Buy
|13589879
|2008.05.13 05:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0446
|1.0241
|1.0456
|2008.05.13 06:03
|1.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|
|762188
|10p3-Buy
|13589916
|2008.05.13 05:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0440
|1.0240
|1.0450
|2008.05.13 06:03
|1.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|
|762188
|10p3-Buy
|13590013
|2008.05.13 05:23
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0433
|1.0238
|1.0443
|2008.05.13 06:03
|1.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|38.32
|
|762188
|10p3-Buy
|13589798
|2008.05.13 05:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.76
|105.86
|103.66
|2008.05.13 05:25
|103.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13587249
|2008.05.13 01:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0055
|0.9845
|1.0065
|2008.05.13 04:16
|1.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13588474
|2008.05.13 03:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6398
|1.6608
|1.6388
|2008.05.13 04:02
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.67
|
|762183
|10p3-Sell
|13588507
|2008.05.13 03:00
|sell
|0.20
|euraud
|1.6403
|1.6608
|1.6393
|2008.05.13 04:00
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|
|762183
|10p3-Sell
|13588621
|2008.05.13 03:11
|sell
|0.40
|euraud
|1.6410
|1.6610
|1.6400
|2008.05.13 04:00
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|37.84
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13584152
|2008.05.12 20:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0384
|2.0594
|2.0374
|2008.05.13 02:34
|2.0406
|0.00
|0.00
|-1.75
|-21.08
|
|762184
|10p3-Sell
|13584244
|2008.05.12 20:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0392
|2.0597
|2.0382
|2008.05.13 02:33
|2.0405
|0.00
|0.00
|-3.51
|-24.90
|
|762184
|10p3-Sell
|13584255
|2008.05.12 20:04
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0399
|2.0599
|2.0389
|2008.05.13 02:33
|2.0403
|0.00
|0.00
|-7.02
|-15.32
|
|762184
|10p3-Sell
|13584300
|2008.05.12 20:09
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0409
|2.0604
|2.0399
|2008.05.13 02:33
|2.0402
|0.00
|0.00
|-14.04
|53.65
|
|762184
|10p3-Sell
|13588050
|2008.05.13 02:09
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6229
|1.6439
|1.6219
|2008.05.13 02:29
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13587261
|2008.05.13 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.77
|105.87
|103.67
|2008.05.13 02:17
|103.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|762185
|10p3-Sell
|13587444
|2008.05.13 01:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|103.83
|105.88
|103.73
|2008.05.13 02:17
|103.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|
|762185
|10p3-Sell
|13587748
|2008.05.13 01:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|103.89
|105.89
|103.79
|2008.05.13 02:17
|103.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.54
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13585913
|2008.05.12 23:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9574
|1.9784
|1.9564
|2008.05.13 00:55
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13583152
|2008.05.12 19:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6411
|1.6201
|1.6421
|2008.05.12 19:08
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|762183
|10p3-Buy
|13583204
|2008.05.12 19:02
|buy
|0.20
|euraud
|1.6405
|1.6200
|1.6415
|2008.05.12 19:08
|1.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13582282
|2008.05.12 18:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7922
|0.7712
|0.7932
|2008.05.12 19:05
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|19.59
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13580636
|2008.05.12 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0454
|1.0664
|1.0444
|2008.05.12 17:09
|1.0460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|
|762188
|10p3-Sell
|13580717
|2008.05.12 17:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0460
|1.0665
|1.0450
|2008.05.12 17:09
|1.0456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|
|762188
|10p3-Sell
|13580809
|2008.05.12 17:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0466
|1.0666
|1.0456
|2008.05.12 17:09
|1.0456
|0.00
|0.00
|0.00
|38.26
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13576328
|2008.05.12 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5447
|1.5237
|1.5457
|2008.05.12 14:20
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13576521
|2008.05.12 14:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5441
|1.5236
|1.5451
|2008.05.12 14:20
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13576646
|2008.05.12 14:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5434
|1.5234
|1.5444
|2008.05.12 14:20
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13573059
|2008.05.12 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9573
|1.9363
|1.9583
|2008.05.12 11:02
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13568502
|2008.05.12 08:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6419
|1.6629
|1.6409
|2008.05.12 08:10
|1.6412
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|
|762183
|10p3-Sell
|13568558
|2008.05.12 08:00
|sell
|0.20
|euraud
|1.6424
|1.6629
|1.6414
|2008.05.12 08:10
|1.6414
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13564781
|2008.05.12 02:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0066
|0.9856
|1.0076
|2008.05.12 03:43
|1.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13564222
|2008.05.12 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5453
|1.5663
|1.5443
|2008.05.12 03:04
|1.5466
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13564281
|2008.05.12 01:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5459
|1.5664
|1.5449
|2008.05.12 03:04
|1.5465
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13564393
|2008.05.12 01:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5465
|1.5665
|1.5455
|2008.05.12 03:04
|1.5465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13564883
|2008.05.12 02:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5471
|1.5666
|1.5461
|2008.05.12 03:04
|1.5466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13561993
|2008.05.09 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7929
|0.8139
|0.7919
|2008.05.12 00:22
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.35
|19.50
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13561606
|2008.05.09 20:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0324
|2.0114
|2.0334
|2008.05.09 20:50
|2.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|
|762184
|10p3-Buy
|13561640
|2008.05.09 20:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0317
|2.0112
|2.0327
|2008.05.09 20:48
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|
|762184
|10p3-Buy
|13561714
|2008.05.09 20:24
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0308
|2.0108
|2.0318
|2008.05.09 20:46
|2.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|23.06
|
|762184
|10p3-Buy
|13561785
|2008.05.09 20:34
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0302
|2.0107
|2.0312
|2008.05.09 20:43
|2.0311
|0.00
|0.00
|0.00
|69.18
|
|762184
|10p3-Buy
|13561171
|2008.05.09 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6123
|1.5913
|1.6133
|2008.05.09 20:00
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|
|762182
|10p3-Buy
|13561239
|2008.05.09 19:03
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6118
|1.5913
|1.6128
|2008.05.09 19:59
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|
|762182
|10p3-Buy
|13561312
|2008.05.09 19:18
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6112
|1.5912
|1.6122
|2008.05.09 19:59
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|762182
|10p3-Buy
|13561458
|2008.05.09 19:39
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6106
|1.5911
|1.6116
|2008.05.09 19:57
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|
|762182
|10p3-Buy
|13560747
|2008.05.09 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0434
|1.0224
|1.0444
|2008.05.09 19:26
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.51
|
|762188
|10p3-Buy
|13560758
|2008.05.09 18:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0429
|1.0224
|1.0439
|2008.05.09 19:26
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.43
|
|762188
|10p3-Buy
|13560869
|2008.05.09 18:18
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0423
|1.0223
|1.0433
|2008.05.09 19:25
|1.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|
|762188
|10p3-Buy
|13561311
|2008.05.09 19:18
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0417
|1.0222
|1.0427
|2008.05.09 19:25
|1.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|
|762188
|10p3-Buy
|13559744
|2008.05.09 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.23
|101.13
|103.33
|2008.05.09 17:27
|103.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.55
|
|762185
|10p3-Buy
|13559827
|2008.05.09 17:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.16
|101.11
|103.26
|2008.05.09 17:27
|103.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.58
|
|762185
|10p3-Buy
|13559955
|2008.05.09 17:10
|buy
|0.40
|usdjpy
|103.10
|101.10
|103.20
|2008.05.09 17:27
|103.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.76
|
|762185
|10p3-Buy
|13560026
|2008.05.09 17:14
|buy
|0.80
|usdjpy
|103.04
|101.09
|103.14
|2008.05.09 17:27
|103.09
|0.00
|0.00
|0.00
|38.80
|
|762185
|10p3-Buy
|13548778
|2008.05.09 09:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6173
|1.5963
|1.6183
|2008.05.09 09:29
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|
|762182
|10p3-Buy
|13549314
|2008.05.09 09:24
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6166
|1.5961
|1.6176
|2008.05.09 09:29
|1.6171
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|
|762182
|10p3-Buy
|13549381
|2008.05.09 09:26
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6160
|1.5960
|1.6170
|2008.05.09 09:29
|1.6170
|0.00
|0.00
|0.00
|38.25
|
|762182
|10p3-Buy[tp]
|13544703
|2008.05.09 04:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0147
|1.0357
|1.0137
|2008.05.09 07:25
|1.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13543729
|2008.05.09 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9348
|1.9568
|2008.05.09 03:24
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13540863
|2008.05.08 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.01
|101.91
|104.11
|2008.05.08 20:02
|104.11
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13534999
|2008.05.08 15:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7855
|0.7645
|0.7865
|2008.05.08 15:33
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13534993
|2008.05.08 15:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6215
|1.6005
|1.6225
|2008.05.08 15:31
|1.6206
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|
|762182
|10p3-Buy
|13535862
|2008.05.08 15:27
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6209
|1.6004
|1.6219
|2008.05.08 15:31
|1.6205
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.61
|
|762182
|10p3-Buy
|13535890
|2008.05.08 15:28
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6203
|1.6003
|1.6213
|2008.05.08 15:30
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762182
|10p3-Buy
|13535936
|2008.05.08 15:29
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6198
|1.6003
|1.6208
|2008.05.08 15:30
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|30.45
|
|762182
|10p3-Buy
|13518312
|2008.05.08 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5398
|1.5188
|1.5408
|2008.05.08 14:58
|1.5385
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13519027
|2008.05.08 00:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5393
|1.5188
|1.5403
|2008.05.08 14:58
|1.5384
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13519112
|2008.05.08 00:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5387
|1.5187
|1.5397
|2008.05.08 14:58
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13519316
|2008.05.08 01:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5380
|1.5185
|1.5390
|2008.05.08 14:58
|1.5385
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13531811
|2008.05.08 13:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6297
|1.6087
|1.6307
|2008.05.08 13:06
|1.6299
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|
|762183
|10p3-Buy
|13531861
|2008.05.08 13:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6289
|1.6084
|1.6299
|2008.05.08 13:06
|1.6299
|0.00
|0.00
|0.00
|18.82
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13528431
|2008.05.08 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0553
|1.0763
|1.0543
|2008.05.08 10:16
|1.0549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|762188
|10p3-Sell
|13528662
|2008.05.08 10:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0558
|1.0763
|1.0548
|2008.05.08 10:16
|1.0548
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13528537
|2008.05.08 10:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0096
|1.0306
|1.0086
|2008.05.08 10:06
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|
|762181
|10p3-Sell
|13528571
|2008.05.08 10:03
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0102
|1.0307
|1.0092
|2008.05.08 10:05
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13520035
|2008.05.08 02:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0648
|2.0438
|2.0658
|2008.05.08 02:39
|2.0652
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|
|762184
|10p3-Buy
|13520095
|2008.05.08 02:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0642
|2.0437
|2.0652
|2008.05.08 02:39
|2.0652
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13516962
|2008.05.07 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9538
|1.9328
|1.9548
|2008.05.08 01:05
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13519070
|2008.05.08 00:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9532
|1.9327
|1.9542
|2008.05.08 01:05
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13519108
|2008.05.08 00:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9523
|1.9323
|1.9533
|2008.05.08 01:05
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13514359
|2008.05.07 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0544
|1.0754
|1.0534
|2008.05.08 00:07
|1.0545
|0.00
|0.00
|-0.31
|-0.95
|
|762188
|10p3-Sell
|13515710
|2008.05.07 22:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0550
|1.0755
|1.0540
|2008.05.08 00:03
|1.0544
|0.00
|0.00
|-0.63
|11.38
|
|762188
|10p3-Sell
|13515967
|2008.05.07 22:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0555
|1.0755
|1.0545
|2008.05.08 00:02
|1.0545
|0.00
|0.00
|-1.25
|37.93
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13515479
|2008.05.07 22:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6350
|1.6140
|1.6360
|2008.05.07 22:25
|1.6347
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|
|762183
|10p3-Buy
|13515861
|2008.05.07 22:18
|buy
|0.20
|euraud
|1.6344
|1.6139
|1.6354
|2008.05.07 22:24
|1.6340
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|
|762183
|10p3-Buy
|13515960
|2008.05.07 22:21
|buy
|0.40
|euraud
|1.6337
|1.6137
|1.6347
|2008.05.07 22:24
|1.6339
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|
|762183
|10p3-Buy
|13516024
|2008.05.07 22:23
|buy
|0.80
|euraud
|1.6331
|1.6136
|1.6341
|2008.05.07 22:24
|1.6336
|0.00
|0.00
|0.00
|37.65
|
|762183
|10p3-Buy
|13513084
|2008.05.07 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.05
|107.15
|104.95
|2008.05.07 20:17
|104.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13509403
|2008.05.07 17:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7889
|0.8099
|0.7879
|2008.05.07 17:35
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13488649
|2008.05.07 04:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0032
|0.9822
|1.0042
|2008.05.07 10:18
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762181
|10p3-Buy
|13492789
|2008.05.07 08:39
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0024
|0.9819
|1.0034
|2008.05.07 10:18
|1.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|19.93
|
|762181
|10p3-Buy[tp]
|13490626
|2008.05.07 07:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6318
|1.6528
|1.6308
|2008.05.07 08:39
|1.6319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|
|762182
|10p3-Sell
|13490672
|2008.05.07 07:10
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6323
|1.6528
|1.6313
|2008.05.07 08:38
|1.6320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|
|762182
|10p3-Sell
|13492062
|2008.05.07 08:23
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6329
|1.6529
|1.6319
|2008.05.07 08:38
|1.6319
|0.00
|0.00
|0.00
|37.93
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13489710
|2008.05.07 06:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6354
|1.6144
|1.6364
|2008.05.07 06:38
|1.6355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|762183
|10p3-Buy
|13489781
|2008.05.07 06:14
|buy
|0.20
|euraud
|1.6348
|1.6143
|1.6358
|2008.05.07 06:37
|1.6358
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13487758
|2008.05.07 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9713
|1.9923
|1.9703
|2008.05.07 02:35
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762187
|10p3-Sell[tp]
|13485674
|2008.05.06 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5524
|1.5734
|1.5514
|2008.05.07 01:21
|1.5527
|0.00
|0.00
|-0.73
|-3.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13485956
|2008.05.06 22:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5530
|1.5735
|1.5520
|2008.05.07 01:21
|1.5526
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13486039
|2008.05.06 22:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5535
|1.5735
|1.5525
|2008.05.07 01:20
|1.5525
|0.00
|0.00
|-2.92
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13485028
|2008.05.06 21:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0505
|1.0295
|1.0515
|2008.05.06 21:42
|1.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|
|762188
|10p3-Buy[tp]
|13483810
|2008.05.06 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6314
|1.6104
|1.6324
|2008.05.06 20:51
|1.6302
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.44
|
|762182
|10p3-Buy
|13483934
|2008.05.06 19:08
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6307
|1.6102
|1.6317
|2008.05.06 20:51
|1.6300
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.34
|
|762182
|10p3-Buy
|13484015
|2008.05.06 19:15
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6301
|1.6101
|1.6311
|2008.05.06 20:51
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762182
|10p3-Buy
|13484278
|2008.05.06 19:50
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6296
|1.6101
|1.6306
|2008.05.06 20:51
|1.6301
|0.00
|0.00
|0.00
|38.12
|
|762182
|10p3-Buy
|13483843
|2008.05.06 19:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0719
|2.0509
|2.0729
|2008.05.06 19:23
|2.0717
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|
|762184
|10p3-Buy
|13484009
|2008.05.06 19:14
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0713
|2.0508
|2.0723
|2008.05.06 19:21
|2.0723
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|
|762184
|10p3-Buy[tp]
|13481933
|2008.05.06 17:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7869
|0.8079
|0.7859
|2008.05.06 18:44
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|
|762178
|10p3-Sell
|13482718
|2008.05.06 17:41
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7875
|0.8080
|0.7865
|2008.05.06 18:44
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|
|762178
|10p3-Sell
|13482792
|2008.05.06 17:47
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7880
|0.8080
|0.7870
|2008.05.06 18:43
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|78.92
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13480137
|2008.05.06 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9751
|1.9541
|1.9761
|2008.05.06 16:06
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13480248
|2008.05.06 16:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9746
|1.9541
|1.9756
|2008.05.06 16:05
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13471670
|2008.05.06 10:35
|buy
|1.60
|usdchf
|1.0515
|1.0325
|1.0525
|2008.05.06 11:07
|1.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.83
|
|762188
|10p3-Buy
|13471574
|2008.05.06 10:33
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0523
|1.0328
|1.0533
|2008.05.06 11:07
|1.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.51
|
|762188
|10p3-Buy
|13471028
|2008.05.06 10:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0531
|1.0331
|1.0541
|2008.05.06 11:07
|1.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.74
|
|762188
|10p3-Buy
|13470988
|2008.05.06 10:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0536
|1.0331
|1.0546
|2008.05.06 11:07
|1.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.39
|
|762188
|10p3-Buy
|13470709
|2008.05.06 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0542
|1.0332
|1.0552
|2008.05.06 11:07
|1.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.91
|
|762188
|10p3-Buy
|13469084
|2008.05.06 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.94
|102.84
|105.04
|2008.05.06 09:09
|105.04
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13462953
|2008.05.05 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7858
|0.8068
|0.7848
|2008.05.06 09:05
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|
|762178
|10p3-Sell
|13465112
|2008.05.06 03:14
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.7864
|0.8069
|0.7854
|2008.05.06 09:05
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|23.64
|
|762178
|10p3-Sell
|13468662
|2008.05.06 08:43
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.7870
|0.8070
|0.7860
|2008.05.06 09:05
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|78.78
|
|762178
|10p3-Sell[tp]
|13467903
|2008.05.06 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5506
|1.5716
|1.5496
|2008.05.06 08:54
|1.5496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13463624
|2008.05.06 00:06
|buy
|0.10
|euraud
|1.6381
|1.6171
|1.6391
|2008.05.06 02:34
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13462479
|2008.05.05 22:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6317
|1.6527
|1.6307
|2008.05.05 23:11
|1.6322
|0.00
|0.00
|-0.84
|-4.75
|
|762182
|10p3-Sell
|13462511
|2008.05.05 22:02
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6322
|1.6527
|1.6312
|2008.05.05 23:11
|1.6326
|0.00
|0.00
|-1.67
|-7.60
|
|762182
|10p3-Sell
|13462898
|2008.05.05 22:58
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6328
|1.6528
|1.6318
|2008.05.05 23:09
|1.6318
|0.00
|0.00
|-3.34
|37.99
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13461956
|2008.05.05 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9719
|1.9509
|1.9729
|2008.05.05 21:27
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13462002
|2008.05.05 21:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|1.9508
|1.9723
|2008.05.05 21:27
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13444690
|2008.05.05 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9756
|1.9546
|1.9766
|2008.05.05 07:20
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13445131
|2008.05.05 05:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9750
|1.9545
|1.9760
|2008.05.05 07:20
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13442737
|2008.05.05 01:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6286
|1.6496
|1.6276
|2008.05.05 06:12
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|
|762182
|10p3-Sell
|13443235
|2008.05.05 01:54
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6293
|1.6498
|1.6283
|2008.05.05 06:12
|1.6295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|
|762182
|10p3-Sell
|13443606
|2008.05.05 02:54
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6303
|1.6503
|1.6293
|2008.05.05 06:12
|1.6293
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13442018
|2008.05.05 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.27
|107.37
|105.17
|2008.05.05 03:23
|105.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|
|762185
|10p3-Sell
|13442082
|2008.05.05 00:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|105.36
|107.41
|105.26
|2008.05.05 03:23
|105.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|
|762185
|10p3-Sell
|13442851
|2008.05.05 01:14
|sell
|0.40
|usdjpy
|105.42
|107.42
|105.32
|2008.05.05 03:23
|105.32
|0.00
|0.00
|0.00
|37.98
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13442058
|2008.05.05 00:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0553
|1.0763
|1.0543
|2008.05.05 02:20
|1.0549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|762188
|10p3-Sell
|13442605
|2008.05.05 00:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0558
|1.0763
|1.0548
|2008.05.05 02:20
|1.0548
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13442714
|2008.05.05 01:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6520
|1.6310
|1.6530
|2008.05.05 01:58
|1.6518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|
|762183
|10p3-Buy
|13442976
|2008.05.05 01:25
|buy
|0.20
|euraud
|1.6514
|1.6309
|1.6524
|2008.05.05 01:58
|1.6516
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|
|762183
|10p3-Buy
|13443037
|2008.05.05 01:31
|buy
|0.40
|euraud
|1.6507
|1.6307
|1.6517
|2008.05.05 01:58
|1.6517
|0.00
|0.00
|0.00
|37.37
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13441087
|2008.05.04 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5436
|1.5226
|1.5446
|2008.05.05 01:05
|1.5433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13441981
|2008.05.04 23:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5431
|1.5226
|1.5441
|2008.05.05 01:04
|1.5434
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13442594
|2008.05.05 00:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5425
|1.5225
|1.5435
|2008.05.05 01:04
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13437284
|2008.05.02 18:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7812
|0.7602
|0.7822
|2008.05.02 22:20
|0.7822
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|
|762178
|10p3-Buy[tp]
|13439046
|2008.05.02 20:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0849
|2.1059
|2.0839
|2008.05.02 20:06
|2.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|
|762184
|10p3-Sell
|13439096
|2008.05.02 20:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0863
|2.1068
|2.0853
|2008.05.02 20:06
|2.0853
|0.00
|0.00
|0.00
|18.94
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13436011
|2008.05.02 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|1.9958
|1.9738
|2008.05.02 17:16
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13436123
|2008.05.02 17:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9754
|1.9959
|1.9744
|2008.05.02 17:16
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13436169
|2008.05.02 17:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9760
|1.9960
|1.9750
|2008.05.02 17:16
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13436249
|2008.05.02 17:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9768
|1.9963
|1.9758
|2008.05.02 17:16
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|762187
|10p3-Sell
|13427985
|2008.05.02 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.68
|106.78
|104.58
|2008.05.02 14:19
|104.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|
|762185
|10p3-Sell
|13428153
|2008.05.02 13:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|104.74
|106.79
|104.64
|2008.05.02 14:19
|104.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|762185
|10p3-Sell
|13428309
|2008.05.02 13:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|104.80
|106.80
|104.70
|2008.05.02 14:19
|104.70
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|
|762185
|10p3-Sell[tp]
|13428898
|2008.05.02 14:01
|sell
|0.10
|euraud
|1.6568
|1.6778
|1.6558
|2008.05.02 14:04
|1.6558
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|
|762183
|10p3-Sell[tp]
|13418009
|2008.05.02 02:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0183
|1.0393
|1.0173
|2008.05.02 07:04
|1.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|
|762181
|10p3-Sell
|13418102
|2008.05.02 02:19
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0190
|1.0395
|1.0180
|2008.05.02 07:03
|1.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|
|762181
|10p3-Sell[tp]
|13416544
|2008.05.02 00:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6206
|1.6416
|1.6196
|2008.05.02 04:55
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|
|762182
|10p3-Sell
|13417375
|2008.05.02 00:28
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6212
|1.6417
|1.6202
|2008.05.02 04:55
|1.6210
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|
|762182
|10p3-Sell
|13417396
|2008.05.02 00:30
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6219
|1.6419
|1.6209
|2008.05.02 04:55
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|38.17
|
|762182
|10p3-Sell[tp]
|13417614
|2008.05.02 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0479
|1.0689
|1.0469
|2008.05.02 04:40
|1.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|
|762188
|10p3-Sell
|13418499
|2008.05.02 02:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0485
|1.0690
|1.0475
|2008.05.02 04:40
|1.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|
|762188
|10p3-Sell[tp]
|13417638
|2008.05.02 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5475
|1.5265
|1.5485
|2008.05.02 03:50
|1.5473
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13418100
|2008.05.02 02:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5470
|1.5265
|1.5480
|2008.05.02 03:50
|1.5474
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|762186
|10p3-Buy
|13418623
|2008.05.02 03:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5464
|1.5264
|1.5474
|2008.05.02 03:49
|1.5474
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Buy[tp]
|13417956
|2008.05.02 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9778
|1.9568
|1.9788
|2008.05.02 02:36
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|762187
|10p3-Buy
|13418095
|2008.05.02 02:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9772
|1.9567
|1.9782
|2008.05.02 02:36
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|762187
|10p3-Buy[tp]
|13414224
|2008.05.01 20:49
|buy
|0.10
|euraud
|1.6562
|1.6352
|1.6572
|2008.05.01 21:33
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|762183
|10p3-Buy
|13414235
|2008.05.01 20:50
|buy
|0.20
|euraud
|1.6556
|1.6351
|1.6566
|2008.05.01 21:32
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|762183
|10p3-Buy
|13414263
|2008.05.01 20:54
|buy
|0.40
|euraud
|1.6554
|1.6349
|1.6559
|2008.05.01 21:32
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|18.67
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13413474
|2008.05.01 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6569
|1.6359
|1.6579
|2008.05.01 20:07
|1.6579
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|
|762183
|10p3-Buy[tp]
|13411631
|2008.05.01 18:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0690
|2.0900
|2.0680
|2008.05.01 18:25
|2.0684
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|
|762184
|10p3-Sell
|13411699
|2008.05.01 18:05
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0696
|2.0901
|2.0686
|2008.05.01 18:24
|2.0686
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13411747
|2008.05.01 18:07
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0701
|2.0901
|2.0691
|2008.05.01 18:24
|2.0691
|0.00
|0.00
|0.00
|38.18
|
|762184
|10p3-Sell[tp]
|13402893
|2008.05.01 11:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|104.01
|101.91
|104.11
|2008.05.01 12:46
|104.11
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13402510
|2008.05.01 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|103.97
|101.87
|104.07
|2008.05.01 11:28
|104.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|
|762185
|10p3-Buy
|13402583
|2008.05.01 11:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|103.91
|101.86
|104.01
|2008.05.01 11:28
|104.01
|0.00
|0.00
|0.00
|19.23
|
|762185
|10p3-Buy[tp]
|13400974
|2008.05.01 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5534
|1.5744
|1.5524
|2008.05.01 10:07
|1.5536
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13401067
|2008.05.01 10:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5539
|1.5744
|1.5529
|2008.05.01 10:07
|1.5536
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|762186
|10p3-Sell
|13401230
|2008.05.01 10:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5545
|1.5745
|1.5535
|2008.05.01 10:07
|1.5535
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|762186
|10p3-Sell[tp]
|13398707
|2008.05.01 08:52
|balance
|Deposit
|3 000.00
|
|0.00
|0.00
|-166.55
|10 490.56
|Closed P/L:
|10 324.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|10 324.01
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|13 324.01
|Equity:
|13 324.01
|Free Margin:
|13 324.01
|
|Details:
|Gross Profit:
|16 938.30
|Gross Loss:
|6 614.29
|Total Net Profit:
|10 324.01
|Profit Factor:
|2.56
|Expected Payoff:
|9.45
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|674.38 (17.75%)
|Relative Drawdown:
|17.75% (674.38)
|
|Total Trades:
|1092
|Short Positions (won %):
|556 (64.39%)
|Long Positions (won %):
|536 (63.99%)
|Profit Trades (% of total):
|701 (64.19%)
|Loss trades (% of total):
|391 (35.81%)
|Largest
|profit trade:
|381.89
|loss trade:
|-243.83
|Average
|profit trade:
|24.16
|loss trade:
|-16.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (221.69)
|consecutive losses ($):
|6 (-72.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|644.68 (8)
|consecutive loss (count):
|-674.38 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2