MIG Investments SA

Account: 680929 Name: 10p3 test start at 3000$ Currency: USD 2008 July 4, 15:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
145936542008.07.04 07:00buy0.10eurgbp0.79210.77110.79312008.07.04 13:250.79100.000.000.00-21.79
 76217810p3-Buy
145987132008.07.04 11:29buy0.20eurgbp0.79160.77110.79262008.07.04 13:250.79090.000.000.00-27.73
 76217810p3-Buy
145995572008.07.04 12:37buy0.40eurgbp0.79100.77100.79202008.07.04 13:250.79100.000.000.000.00
 76217810p3-Buy
146007892008.07.04 13:21buy0.80eurgbp0.79050.77100.79152008.07.04 13:250.79090.000.000.0063.39
 76217810p3-Buy
145927942008.07.04 04:00sell0.10usdchf1.02551.04651.02452008.07.04 09:291.02570.000.000.00-1.95
 77218810p3-Sell
145953542008.07.04 09:22sell0.30usdchf1.02611.04661.02512008.07.04 09:291.02580.000.000.008.77
 77218810p3-Sell
145955302008.07.04 09:24sell0.90usdchf1.02671.04671.02572008.07.04 09:291.02570.000.000.0087.74
 77218810p3-Sell[tp]
145916752008.07.04 02:00sell0.10usdjpy106.72108.82106.622008.07.04 08:37106.760.000.000.00-3.75
 76218510p3-Sell
145940702008.07.04 08:00sell0.20usdjpy106.79108.84106.692008.07.04 08:37106.780.000.000.001.87
 76218510p3-Sell
145942492008.07.04 08:11sell0.40usdjpy106.86108.86106.762008.07.04 08:37106.760.000.000.0037.47
 76218510p3-Sell[tp]
145932472008.07.04 06:02sell0.10gbpchf2.03482.05582.03382008.07.04 08:332.03380.000.000.009.75
 76218410p3-Sell[tp]
145927882008.07.04 04:00buy0.10eurusd1.57131.55031.57232008.07.04 08:191.57230.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
145927822008.07.04 04:00buy0.10euraud1.63641.61541.63742008.07.04 07:321.63420.000.000.00-21.15
 76218310p3-Buy
145929002008.07.04 04:09buy0.20euraud1.63571.61521.63672008.07.04 07:321.63430.000.000.00-26.92
 76218310p3-Buy
145929412008.07.04 04:11buy0.40euraud1.63501.61501.63602008.07.04 07:321.63420.000.000.00-30.76
 76218310p3-Buy
145935342008.07.04 06:41buy0.80euraud1.63431.61481.63532008.07.04 07:311.63400.000.000.00-23.07
 76218310p3-Buy
145935512008.07.04 06:44buy1.60euraud1.63351.61451.63452008.07.04 07:311.63420.000.000.00107.66
 76218310p3-Buy
145911102008.07.04 01:00sell0.10usdcad1.01801.03901.01702008.07.04 02:261.01840.000.000.00-3.93
 76218110p3-Sell
145914632008.07.04 01:45sell0.20usdcad1.01861.03911.01762008.07.04 02:251.01820.000.000.007.86
 76218110p3-Sell
145915512008.07.04 01:49sell0.40usdcad1.01921.03921.01822008.07.04 02:251.01820.000.000.0039.29
 76218110p3-Sell[tp]
145905352008.07.04 00:00buy0.10gbpusd1.98291.96191.98392008.07.04 01:591.98270.000.000.00-2.00
 76218710p3-Buy
145907942008.07.04 00:16buy0.20gbpusd1.98231.96181.98332008.07.04 01:591.98280.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy
145914172008.07.04 01:44buy0.40gbpusd1.98171.96171.98272008.07.04 01:591.98270.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
145910772008.07.04 01:00sell0.10eurchf1.61171.63271.61072008.07.04 01:251.61070.000.000.009.73
 76218210p3-Sell[tp]
145814282008.07.03 15:00sell0.10eurgbp0.79480.81580.79382008.07.03 16:000.79380.000.000.0019.84
 76217810p3-Sell[tp]
145813722008.07.03 15:00buy0.10gbpchf2.02852.00752.02952008.07.03 15:052.02870.000.000.001.96
 76218410p3-Buy
145814372008.07.03 15:00buy0.20gbpchf2.02782.00732.02882008.07.03 15:052.02840.000.000.0011.74
 76218410p3-Buy
145815002008.07.03 15:01buy0.40gbpchf2.02732.00732.02832008.07.03 15:052.02830.000.000.0039.13
 76218410p3-Buy[tp]
145565522008.07.03 01:01sell0.10eurgbp0.79670.81770.79572008.07.03 13:050.79960.000.000.00-57.68
 76217810p3-Sell
145571822008.07.03 02:35sell0.20eurgbp0.79720.81770.79622008.07.03 13:040.79940.000.000.00-87.50
 76217810p3-Sell
145627512008.07.03 08:34sell0.40eurgbp0.79780.81780.79682008.07.03 13:040.79930.000.000.00-119.32
 76217810p3-Sell
145659542008.07.03 10:19sell0.80eurgbp0.79830.81780.79732008.07.03 13:040.79940.000.000.00-175.02
 76217810p3-Sell
145661712008.07.03 10:30sell1.60eurgbp0.79940.81840.79842008.07.03 13:030.79940.000.000.000.00
 76217810p3-Sell
145685392008.07.03 11:50sell3.20eurgbp0.79990.81840.79892008.07.03 13:030.79930.000.000.00381.89
 76217810p3-Sell
145619822008.07.03 08:03sell0.10euraud1.64861.66961.64762008.07.03 09:371.65040.000.000.00-17.31
 76218310p3-Sell
145622842008.07.03 08:17sell0.20euraud1.64921.66971.64822008.07.03 09:371.65050.000.000.00-25.01
 76218310p3-Sell
145586562008.07.03 04:04buy0.10usdcad1.01370.99271.01472008.07.03 09:371.01410.000.000.003.94
 76218110p3-Buy
145629272008.07.03 08:37sell0.40euraud1.64981.66981.64882008.07.03 09:371.65010.000.000.00-11.54
 76218310p3-Sell
145593372008.07.03 04:52buy0.20usdcad1.01310.99261.01412008.07.03 09:371.01410.000.000.0019.72
 76218110p3-Buy[tp]
145649202008.07.03 09:35sell0.80euraud1.65061.67011.64962008.07.03 09:361.64990.000.000.0053.87
 76218310p3-Sell
145636262008.07.03 09:00sell0.10eurchf1.60961.63061.60862008.07.03 09:151.60990.000.000.00-2.96
 76218210p3-Sell
145638472008.07.03 09:05sell0.20eurchf1.61011.63061.60912008.07.03 09:151.60980.000.000.005.91
 76218210p3-Sell
145639202008.07.03 09:07sell0.40eurchf1.61071.63071.60972008.07.03 09:141.60970.000.000.0039.47
 76218210p3-Sell[tp]
145594692008.07.03 05:02buy0.10usdchf1.01520.99421.01622008.07.03 07:221.01560.000.000.003.94
 77218810p3-Buy
145595902008.07.03 05:08buy0.30usdchf1.01470.99421.01572008.07.03 07:221.01570.000.000.0029.54
 77218810p3-Buy[tp]
145594252008.07.03 05:00buy0.10gbpchf2.02152.00052.02252008.07.03 06:522.02110.000.000.00-3.94
 76218410p3-Buy
145595742008.07.03 05:07buy0.20gbpchf2.02102.00052.02202008.07.03 06:522.02120.000.000.003.94
 76218410p3-Buy
145602972008.07.03 06:08buy0.40gbpchf2.02042.00042.02142008.07.03 06:522.02140.000.000.0039.41
 76218410p3-Buy[tp]
145601962008.07.03 06:00buy0.10usdjpy106.06103.96106.162008.07.03 06:51106.160.000.000.009.42
 76218510p3-Buy[tp]
145574402008.07.03 03:00sell0.10eurusd1.58791.60891.58692008.07.03 03:431.58690.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
145513742008.07.02 19:00buy0.10euraud1.64781.62681.64882008.07.02 20:251.64880.000.000.009.62
 76218310p3-Buy[tp]
145503452008.07.02 18:00sell0.10eurchf1.61061.63161.60962008.07.02 18:251.61080.000.000.00-1.97
 76218210p3-Sell
145504592008.07.02 18:05sell0.20eurchf1.61121.63171.61022008.07.02 18:251.61080.000.000.007.88
 76218210p3-Sell
145505162008.07.02 18:09sell0.40eurchf1.61181.63181.61082008.07.02 18:251.61080.000.000.0039.42
 76218210p3-Sell[tp]
145488732008.07.02 17:00buy0.10gbpusd1.99241.97141.99342008.07.02 17:261.99280.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
145491462008.07.02 17:07buy0.20gbpusd1.99181.97131.99282008.07.02 17:261.99280.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
145488882008.07.02 17:00sell0.10usdjpy106.09108.19105.992008.07.02 17:09105.990.000.000.009.43
 76218510p3-Sell[tp]
145452192008.07.02 15:00sell0.10usdcad1.01771.03871.01672008.07.02 15:081.01740.000.000.002.95
 76218110p3-Sell
145453802008.07.02 15:01sell0.20usdcad1.01831.03881.01732008.07.02 15:081.01730.000.000.0019.66
 76218110p3-Sell[tp]
145397532008.07.02 12:00buy0.10usdchf1.02090.99991.02192008.07.02 12:031.02190.000.000.009.79
 77218810p3-Buy[tp]
145317312008.07.02 08:00sell0.10usdjpy105.93108.03105.832008.07.02 08:42106.160.000.000.00-21.67
 76218510p3-Sell
145324462008.07.02 08:25sell0.20usdjpy105.99108.04105.892008.07.02 08:42106.170.000.000.00-33.91
 76218510p3-Sell
145324932008.07.02 08:26sell0.40usdjpy106.04108.04105.942008.07.02 08:41106.140.000.000.00-37.69
 76218510p3-Sell
145329562008.07.02 08:36sell0.80usdjpy106.10108.05106.002008.07.02 08:41106.140.000.000.00-30.15
 76218510p3-Sell
145330112008.07.02 08:38sell1.60usdjpy106.15108.05106.052008.07.02 08:41106.140.000.000.0015.07
 76218510p3-Sell
145330802008.07.02 08:39sell3.20usdjpy106.21108.06106.112008.07.02 08:41106.150.000.000.00180.88
 76218510p3-Sell
145299902008.07.02 06:00sell0.10gbpchf2.03072.05172.02972008.07.02 06:362.03250.000.000.00-17.67
 76218410p3-Sell
145302032008.07.02 06:25sell0.20gbpchf2.03122.05172.03022008.07.02 06:362.03240.000.000.00-23.56
 76218410p3-Sell
145302242008.07.02 06:28sell0.40gbpchf2.03182.05182.03082008.07.02 06:352.03250.000.000.00-27.49
 76218410p3-Sell
145302312008.07.02 06:28sell0.80gbpchf2.03232.05182.03132008.07.02 06:352.03190.000.000.0031.42
 76218410p3-Sell
145274362008.07.02 02:43sell1.60euraud1.65531.67431.65432008.07.02 03:301.65430.000.000.00153.26
 76218310p3-Sell[tp]
145273392008.07.02 02:38sell0.80euraud1.65461.67411.65362008.07.02 03:301.65360.000.000.0076.63
 76218310p3-Sell[tp]
145260672008.07.02 00:00sell0.10euraud1.65291.67391.65192008.07.02 03:301.65190.000.000.009.58
 76218310p3-Sell[tp]
145261902008.07.02 00:06sell0.20euraud1.65351.67401.65252008.07.02 03:301.65250.000.000.0019.15
 76218310p3-Sell[tp]
145263242008.07.02 00:14sell0.40euraud1.65411.67411.65312008.07.02 03:301.65310.000.000.0038.32
 76218310p3-Sell[tp]
145277632008.07.02 03:02sell3.20euraud1.65591.67441.65492008.07.02 03:301.65490.000.000.00306.53
 76218310p3-Sell[tp]
145270362008.07.02 02:00sell0.10usdcad1.02221.04321.02122008.07.02 02:371.02120.000.000.009.79
 76218110p3-Sell[tp]
145250962008.07.01 22:00buy0.10gbpchf2.03552.01452.03652008.07.01 23:272.03340.000.001.34-20.61
 76218410p3-Buy
145254842008.07.01 22:42buy0.20gbpchf2.03492.01442.03592008.07.01 23:272.03330.000.002.69-31.40
 76218410p3-Buy
145256542008.07.01 23:01buy0.40gbpchf2.03422.01422.03522008.07.01 23:272.03370.000.000.00-19.63
 76218410p3-Buy
145258112008.07.01 23:26buy0.80gbpchf2.03332.01382.03432008.07.01 23:262.03390.000.000.0047.12
 76218410p3-Buy
145258032008.07.01 23:26buy0.80gbpchf2.03322.01372.03422008.07.01 23:262.03420.000.000.0078.52
 76218410p3-Buy[tp]
145243332008.07.01 21:00buy0.10usdchf1.01940.99841.02042008.07.01 21:061.02040.000.000.009.80
 77218810p3-Buy[tp]
145181322008.07.01 17:00sell0.10gbpusd1.99102.01201.99002008.07.01 19:571.99350.000.000.00-25.00
 76218710p3-Sell
145183262008.07.01 17:04sell0.20gbpusd1.99162.01211.99062008.07.01 19:561.99330.000.000.00-34.00
 76218710p3-Sell
145191692008.07.01 17:35sell0.40gbpusd1.99232.01231.99132008.07.01 19:561.99340.000.000.00-44.00
 76218710p3-Sell
145196282008.07.01 17:53sell0.80gbpusd1.99302.01251.99202008.07.01 19:561.99320.000.000.00-16.00
 76218710p3-Sell
145202572008.07.01 18:16sell1.60gbpusd1.99362.01261.99262008.07.01 19:561.99300.000.000.0096.00
 76218710p3-Sell
145222362008.07.01 19:00buy0.10usdjpy105.69103.59105.792008.07.01 19:20105.720.000.000.002.84
 76218510p3-Buy
145223422008.07.01 19:07buy0.20usdjpy105.63103.58105.732008.07.01 19:20105.730.000.000.0018.92
 76218510p3-Buy[tp]
145131922008.07.01 15:00buy0.10eurgbp0.79070.76970.79172008.07.01 16:570.79100.000.000.005.98
 76217810p3-Buy
145152092008.07.01 16:01buy0.20eurgbp0.79010.76960.79112008.07.01 16:570.79110.000.000.0039.84
 76217810p3-Buy[tp]
145105252008.07.01 13:00sell0.10gbpchf2.02682.04782.02582008.07.01 13:152.02800.000.000.00-11.82
 76218410p3-Sell
145105982008.07.01 13:01sell0.20gbpchf2.02742.04792.02642008.07.01 13:152.02820.000.000.00-15.76
 76218410p3-Sell
145106142008.07.01 13:01sell0.40gbpchf2.02822.04822.02722008.07.01 13:152.02800.000.000.007.88
 76218410p3-Sell
145107382008.07.01 13:05sell0.80gbpchf2.02872.04822.02772008.07.01 13:142.02810.000.000.0047.28
 76218410p3-Sell
145013092008.07.01 08:00buy0.10eurusd1.57611.55511.57712008.07.01 08:071.57710.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
144992082008.07.01 06:04sell0.10usdcad1.01901.04001.01802008.07.01 07:491.01910.000.000.00-0.98
 76218110p3-Sell
144995252008.07.01 06:31sell0.20usdcad1.01951.04001.01852008.07.01 07:491.01910.000.000.007.85
 76218110p3-Sell
144996772008.07.01 06:37sell0.40usdcad1.02011.04011.01912008.07.01 07:491.01910.000.000.0039.25
 76218110p3-Sell[tp]
144991792008.07.01 06:00buy0.10eurusd1.57561.55461.57662008.07.01 07:251.57430.000.000.00-13.00
 76218610p3-Buy
144995142008.07.01 06:31buy0.20eurusd1.57501.55451.57602008.07.01 07:251.57450.000.000.00-10.00
 76218610p3-Buy
144998842008.07.01 06:56buy0.40eurusd1.57441.55441.57542008.07.01 07:251.57440.000.000.000.00
 76218610p3-Buy
145002252008.07.01 07:16buy0.80eurusd1.57381.55431.57482008.07.01 07:251.57430.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy
144991952008.07.01 06:03sell0.10gbpchf2.03122.05222.03022008.07.01 06:582.03080.000.000.003.92
 76218410p3-Sell
144995682008.07.01 06:32sell0.20gbpchf2.03182.05232.03082008.07.01 06:582.03080.000.000.0019.60
 76218410p3-Sell[tp]
144973332008.07.01 03:00buy0.10eurgbp0.79120.77020.79222008.07.01 06:130.79160.000.000.007.96
 76217810p3-Buy
144975002008.07.01 03:17buy0.20eurgbp0.79070.77020.79172008.07.01 06:130.79170.000.000.0039.81
 76217810p3-Buy[tp]
144980372008.07.01 04:00sell0.10euraud1.64221.66321.64122008.07.01 04:251.64260.000.000.00-3.83
 76218310p3-Sell
144981032008.07.01 04:03sell0.20euraud1.64281.66331.64182008.07.01 04:251.64250.000.000.005.74
 76218310p3-Sell
144981492008.07.01 04:05sell0.40euraud1.64341.66341.64242008.07.01 04:241.64240.000.000.0038.33
 76218310p3-Sell[tp]
144861602008.06.30 16:00buy0.10usdjpy105.80103.70105.902008.06.30 16:15105.830.000.000.002.83
 76218510p3-Buy
144863602008.06.30 16:04buy0.20usdjpy105.74103.69105.842008.06.30 16:15105.840.000.000.0018.90
 76218510p3-Buy[tp]
144840372008.06.30 15:00buy0.10eurchf1.60681.58581.60782008.06.30 15:451.60780.000.000.009.81
 76218210p3-Buy[tp]
144840222008.06.30 15:00buy0.10gbpchf2.03252.01152.03352008.06.30 15:112.03300.000.000.004.91
 76218410p3-Buy
144840922008.06.30 15:01buy0.20gbpchf2.03192.01142.03292008.06.30 15:112.03290.000.000.0019.62
 76218410p3-Buy[tp]
144821322008.06.30 14:00buy0.10usdcad1.01070.98971.01172008.06.30 14:191.01170.000.000.009.88
 76218110p3-Buy[tp]
144801542008.06.30 13:00sell0.10eurusd1.57861.59961.57762008.06.30 13:011.57760.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
144671762008.06.30 01:00buy0.10eurgbp0.79180.77080.79282008.06.30 09:480.79280.000.000.0019.94
 76217810p3-Buy[tp]
144700532008.06.30 06:00sell0.10eurusd1.57851.59951.57752008.06.30 08:351.57820.000.000.003.00
 76218610p3-Sell
144706842008.06.30 07:05sell0.20eurusd1.57911.59961.57812008.06.30 08:351.57810.000.000.0020.00
 76218610p3-Sell[tp]
144700602008.06.30 06:00sell0.10euraud1.63991.66091.63892008.06.30 07:481.64010.000.000.00-1.92
 76218310p3-Sell
144703502008.06.30 06:36sell0.20euraud1.64041.66091.63942008.06.30 07:481.64000.000.000.007.70
 76218310p3-Sell
144706442008.06.30 07:00sell0.40euraud1.64101.66101.64002008.06.30 07:481.64000.000.000.0038.51
 76218310p3-Sell[tp]
144690492008.06.30 04:01sell0.10gbpusd1.99442.01541.99342008.06.30 04:261.99340.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
144610792008.06.27 17:00buy0.10gbpchf2.03152.01052.03252008.06.27 17:032.03250.000.000.009.81
 76218410p3-Buy[tp]
144595882008.06.27 16:00sell0.10eurgbp0.79230.81330.79132008.06.27 16:250.79130.000.000.0019.90
 76217810p3-Sell[tp]
144433562008.06.27 01:00buy0.10eurgbp0.79270.77170.79372008.06.27 08:520.79270.000.000.000.00
 76217810p3-Buy
144447422008.06.27 03:29buy0.20eurgbp0.79210.77160.79312008.06.27 08:520.79260.000.000.0019.86
 76217810p3-Buy
144473242008.06.27 07:19buy0.40eurgbp0.79160.77160.79262008.06.27 08:520.79260.000.000.0079.42
 76217810p3-Buy[tp]
144463672008.06.27 06:06sell0.10usdcad1.01231.03331.01132008.06.27 07:361.01130.000.000.009.89
 76218110p3-Sell[tp]
144450112008.06.27 04:00buy0.10usdchf1.02421.00321.02522008.06.27 06:341.02520.000.000.009.75
 77218810p3-Buy[tp]
144463062008.06.27 06:02buy0.10eurchf1.61231.59131.61332008.06.27 06:331.61330.000.000.009.76
 76218210p3-Buy[tp]
144463222008.06.27 06:03buy0.10gbpchf2.03542.01442.03642008.06.27 06:272.03640.000.000.009.76
 76218410p3-Buy[tp]
144450172008.06.27 04:00sell0.10euraud1.64381.66481.64282008.06.27 05:521.64320.000.000.005.75
 76218310p3-Sell
144450942008.06.27 04:03sell0.20euraud1.64431.66481.64332008.06.27 05:491.64330.000.000.0019.15
 76218310p3-Sell[tp]
144449972008.06.27 04:00buy0.10usdjpy107.00104.90107.102008.06.27 04:26107.100.000.000.009.34
 76218510p3-Buy[tp]
144425302008.06.27 00:00sell0.10eurusd1.57511.59611.57412008.06.27 02:181.57540.000.000.00-3.00
 76218610p3-Sell
144438262008.06.27 01:55sell0.20eurusd1.57581.59631.57482008.06.27 02:181.57550.000.000.006.00
 76218610p3-Sell
144439472008.06.27 02:05sell0.40eurusd1.57641.59641.57542008.06.27 02:181.57540.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
144426082008.06.27 00:01sell0.10gbpusd1.98842.00941.98742008.06.27 00:351.98740.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
144247752008.06.26 11:00sell0.10eurchf1.62021.64121.61922008.06.26 11:121.62150.000.000.00-12.56
 76218210p3-Sell
144250482008.06.26 11:07sell0.20eurchf1.62081.64131.61982008.06.26 11:111.62140.000.000.00-11.60
 76218210p3-Sell
144250852008.06.26 11:10sell0.40eurchf1.62161.64161.62062008.06.26 11:111.62150.000.000.003.86
 76218210p3-Sell
144251052008.06.26 11:10sell0.80eurchf1.62211.64161.62112008.06.26 11:111.62160.000.000.0038.65
 76218210p3-Sell
144204832008.06.26 09:00buy0.10gbpchf2.04902.02802.05002008.06.26 09:072.04820.000.000.00-7.70
 76218410p3-Buy
144206162008.06.26 09:02buy0.20gbpchf2.04832.02782.04932008.06.26 09:062.04870.000.000.007.70
 76218410p3-Buy
144207122008.06.26 09:04buy0.40gbpchf2.04772.02772.04872008.06.26 09:062.04870.000.000.0038.53
 76218410p3-Buy[tp]
144189192008.06.26 08:00buy0.10usdcad1.00990.98891.01092008.06.26 08:501.01090.000.000.009.89
 76218110p3-Buy[tp]
144188942008.06.26 08:00buy0.10usdchf1.03521.01421.03622008.06.26 08:271.03620.000.000.009.65
 77218810p3-Buy[tp]
144178952008.06.26 06:00sell0.10gbpusd1.97351.99451.97252008.06.26 08:201.97540.000.000.00-19.00
 76218710p3-Sell
144179192008.06.26 06:04sell0.20gbpusd1.97411.99461.97312008.06.26 08:201.97520.000.000.00-22.00
 76218710p3-Sell
144179972008.06.26 06:10sell0.40gbpusd1.97471.99471.97372008.06.26 08:201.97510.000.000.00-16.00
 76218710p3-Sell
144192372008.06.26 08:18sell0.80gbpusd1.97521.99471.97422008.06.26 08:201.97510.000.000.008.00
 76218710p3-Sell
144192622008.06.26 08:18sell1.60gbpusd1.97601.99501.97502008.06.26 08:201.97540.000.000.0096.00
 76218710p3-Sell
144113692008.06.25 23:01sell0.10eurchf1.62131.64231.62032008.06.26 02:041.62170.000.000.00-3.86
 76218210p3-Sell
144140612008.06.26 00:20sell0.20eurchf1.62201.64251.62102008.06.26 02:041.62160.000.000.007.73
 76218210p3-Sell
144155472008.06.26 01:46sell0.40eurchf1.62261.64261.62162008.06.26 02:041.62160.000.000.0038.66
 76218210p3-Sell[tp]
144095122008.06.25 22:00sell0.10usdjpy107.75109.85107.652008.06.25 23:31107.800.000.00-2.03-4.64
 76218510p3-Sell
144096852008.06.25 22:04sell0.20usdjpy107.81109.86107.712008.06.25 23:31107.790.000.00-4.063.71
 76218510p3-Sell
144115942008.06.25 23:05sell0.40usdjpy107.89109.89107.792008.06.25 23:31107.790.000.000.0037.11
 76218510p3-Sell[tp]
144017482008.06.25 18:00sell0.10eurusd1.55701.57801.55602008.06.25 20:021.55820.000.000.00-12.00
 76218610p3-Sell
144020832008.06.25 18:30sell0.20eurusd1.55751.57801.55652008.06.25 20:021.55820.000.000.00-14.00
 76218610p3-Sell
144028632008.06.25 19:56sell0.40eurusd1.55811.57811.55712008.06.25 20:021.55820.000.000.00-4.00
 76218610p3-Sell
144028962008.06.25 19:57sell0.80eurusd1.55871.57821.55772008.06.25 20:021.55820.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell
144017692008.06.25 18:01buy0.10usdchf1.04231.02131.04332008.06.25 19:491.04100.000.000.00-12.49
 77218810p3-Buy
144023212008.06.25 18:49buy0.30usdchf1.04171.02121.04272008.06.25 19:481.04110.000.000.00-17.29
 77218810p3-Buy
144025742008.06.25 19:18buy0.90usdchf1.04121.02121.04222008.06.25 19:481.04100.000.000.00-17.29
 77218810p3-Buy
144027942008.06.25 19:47buy2.70usdchf1.04061.02111.04162008.06.25 19:481.04090.000.000.0077.82
 77218810p3-Buy
143980962008.06.25 15:00buy0.10eurgbp0.79100.77000.79202008.06.25 17:410.79160.000.000.0011.79
 76217810p3-Buy
144001112008.06.25 16:41buy0.20eurgbp0.79050.77000.79152008.06.25 17:410.79150.000.000.0039.33
 76217810p3-Buy[tp]
144006142008.06.25 17:00sell0.10gbpusd1.96771.98871.96672008.06.25 17:271.96770.000.000.000.00
 76218710p3-Sell
144007442008.06.25 17:06sell0.20gbpusd1.96831.98881.96732008.06.25 17:261.96780.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell
144008142008.06.25 17:12sell0.40gbpusd1.96881.98881.96782008.06.25 17:261.96780.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell[tp]
143981152008.06.25 15:00sell0.10gbpchf2.04962.07062.04862008.06.25 15:202.04880.000.000.007.70
 76218410p3-Sell
143981342008.06.25 15:01sell0.20gbpchf2.05012.07062.04912008.06.25 15:202.04910.000.000.0019.25
 76218410p3-Sell[tp]
143896742008.06.25 09:00buy0.10eurgbp0.79070.76970.79172008.06.25 10:380.79090.000.000.003.94
 76217810p3-Buy
143924182008.06.25 10:30buy0.20eurgbp0.78990.76940.79092008.06.25 10:370.79090.000.000.0039.41
 76217810p3-Buy[tp]
143916662008.06.25 10:00buy0.10euraud1.62821.60721.62922008.06.25 10:341.62770.000.000.00-4.78
 76218310p3-Buy
143923882008.06.25 10:30buy0.20euraud1.62751.60701.62852008.06.25 10:341.62780.000.000.005.73
 76218310p3-Buy
143924092008.06.25 10:30buy0.40euraud1.62681.60681.62782008.06.25 10:341.62780.000.000.0038.23
 76218310p3-Buy[tp]
143896252008.06.25 09:00sell0.10eurchf1.62051.64151.61952008.06.25 10:271.62220.000.000.00-16.32
 76218210p3-Sell
143899992008.06.25 09:06sell0.20eurchf1.62111.64161.62012008.06.25 10:271.62220.000.000.00-21.12
 76218210p3-Sell
143904612008.06.25 09:19sell0.40eurchf1.62171.64171.62072008.06.25 10:271.62210.000.000.00-15.36
 76218210p3-Sell
143911482008.06.25 09:42sell0.80eurchf1.62221.64171.62122008.06.25 10:261.62230.000.000.00-7.67
 76218210p3-Sell
143918162008.06.25 10:03sell1.60eurchf1.62281.64181.62182008.06.25 10:261.62230.000.000.0076.79
 76218210p3-Sell
143882052008.06.25 08:00buy0.10usdjpy107.88105.78107.982008.06.25 09:37107.980.000.000.009.26
 76218510p3-Buy[tp]
143844612008.06.24 23:02buy0.10usdchf1.04161.02061.04262008.06.25 08:031.04110.000.000.00-4.80
 77218810p3-Buy
143845872008.06.24 23:21buy0.30usdchf1.04111.02061.04212008.06.25 08:031.04150.000.000.0011.52
 77218810p3-Buy
143863022008.06.25 03:33buy0.90usdchf1.04051.02051.04152008.06.25 08:031.04150.000.000.0086.41
 77218810p3-Buy[tp]
143868892008.06.25 05:03buy0.10usdcad1.01220.99121.01322008.06.25 08:001.01260.000.000.003.95
 76218110p3-Buy
143871812008.06.25 05:50buy0.20usdcad1.01160.99111.01262008.06.25 08:001.01260.000.000.0019.75
 76218110p3-Buy[tp]
143872692008.06.25 06:01sell0.10gbpusd1.97071.99171.96972008.06.25 06:591.96970.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
143844382008.06.24 23:01sell0.10eurusd1.55671.57771.55572008.06.25 00:431.55640.000.000.003.00
 76218610p3-Sell
143851362008.06.25 00:13sell0.20eurusd1.55741.57791.55642008.06.25 00:431.55640.000.000.0020.00
 76218610p3-Sell[tp]
143839312008.06.24 22:00buy0.10euraud1.63121.61021.63222008.06.24 23:031.62910.000.00-1.59-20.06
 76218310p3-Buy
143839602008.06.24 22:03buy0.20euraud1.63061.61011.63162008.06.24 23:021.62950.000.00-3.19-21.01
 76218310p3-Buy
143840102008.06.24 22:14buy0.40euraud1.63001.61001.63102008.06.24 23:011.62970.000.00-6.38-11.46
 76218310p3-Buy
143843042008.06.24 22:45buy0.80euraud1.62931.60981.63032008.06.24 23:011.62980.000.00-12.7638.19
 76218310p3-Buy
143825142008.06.24 20:01sell0.10eurgbp0.79090.81190.78992008.06.24 22:380.78990.000.000.0019.71
 76217810p3-Sell[tp]
143830492008.06.24 21:00buy0.10eurchf1.62051.59951.62152008.06.24 21:341.62070.000.000.001.92
 76218210p3-Buy
143831752008.06.24 21:07buy0.20eurchf1.61981.59931.62082008.06.24 21:341.62080.000.000.0019.22
 76218210p3-Buy[tp]
143824852008.06.24 20:00buy0.10euraud1.63091.60991.63192008.06.24 21:271.62960.000.000.00-12.42
 76218310p3-Buy
143825192008.06.24 20:01buy0.20euraud1.63021.60971.63122008.06.24 21:271.62970.000.000.00-9.55
 76218310p3-Buy
143828692008.06.24 20:41buy0.40euraud1.62971.60971.63072008.06.24 21:271.62960.000.000.00-3.82
 76218310p3-Buy
143833212008.06.24 21:17buy0.80euraud1.62901.60951.63002008.06.24 21:271.62950.000.000.0038.21
 76218310p3-Buy
143830212008.06.24 21:00buy0.10gbpchf2.04922.02822.05022008.06.24 21:092.05020.000.000.009.60
 76218410p3-Buy[tp]
143686982008.06.24 10:00buy0.10euraud1.63181.61081.63282008.06.24 10:351.63040.000.000.00-13.35
 76218310p3-Buy
143687592008.06.24 10:01buy0.20euraud1.63111.61061.63212008.06.24 10:351.63010.000.000.00-19.08
 76218310p3-Buy
143688572008.06.24 10:06buy0.40euraud1.63041.61041.63142008.06.24 10:341.63020.000.000.00-7.64
 76218310p3-Buy
143689842008.06.24 10:10buy0.80euraud1.62991.61041.63092008.06.24 10:341.63040.000.000.0038.16
 76218310p3-Buy
143667832008.06.24 09:00buy0.10eurgbp0.79020.76920.79122008.06.24 10:300.79120.000.000.0019.66
 76217810p3-Buy[tp]
143593902008.06.23 23:01sell0.10usdchf1.04521.06621.04422008.06.24 05:431.04510.000.000.000.96
 77218810p3-Sell
143613072008.06.24 02:55sell0.30usdchf1.04571.06621.04472008.06.24 05:431.04500.000.000.0020.10
 77218810p3-Sell
143623762008.06.24 04:16sell0.90usdchf1.04631.06631.04532008.06.24 05:431.04530.000.000.0086.11
 77218810p3-Sell[tp]
143608722008.06.24 02:00sell0.10gbpchf2.05272.07372.05172008.06.24 04:222.05440.000.000.00-16.24
 76218410p3-Sell
143610542008.06.24 02:24sell0.20gbpchf2.05332.07382.05232008.06.24 04:222.05450.000.000.00-22.93
 76218410p3-Sell
143611482008.06.24 02:37sell0.40gbpchf2.05412.07412.05312008.06.24 04:222.05430.000.000.00-7.64
 76218410p3-Sell
143623162008.06.24 04:15sell0.80gbpchf2.05472.07422.05372008.06.24 04:222.05420.000.000.0038.23
 76218410p3-Sell
143597962008.06.24 00:01sell0.10eurchf1.62181.64281.62082008.06.24 03:221.62160.000.000.001.91
 76218210p3-Sell
143604592008.06.24 01:04sell0.20eurchf1.62231.64281.62132008.06.24 03:221.62210.000.000.003.82
 76218210p3-Sell
143611512008.06.24 02:38sell0.40eurchf1.62291.64291.62192008.06.24 03:221.62190.000.000.0038.26
 76218210p3-Sell[tp]
143585292008.06.23 21:00buy0.10euraud1.63191.61091.63292008.06.23 23:381.63000.000.00-1.59-18.08
 76218310p3-Buy
143586892008.06.23 21:07buy0.20euraud1.63131.61081.63232008.06.23 23:381.63010.000.00-3.18-22.84
 76218310p3-Buy
143587702008.06.23 21:21buy0.40euraud1.63071.61071.63172008.06.23 23:381.63030.000.00-6.36-15.22
 76218310p3-Buy
143590682008.06.23 22:25buy0.80euraud1.63011.61061.63112008.06.23 23:381.63020.000.00-12.727.61
 76218310p3-Buy
143591362008.06.23 22:36buy1.60euraud1.62961.61061.63062008.06.23 23:381.63010.000.00-25.4476.13
 76218310p3-Buy
143585462008.06.23 21:00buy0.10gbpusd1.96531.94431.96632008.06.23 23:311.96570.000.001.174.00
 76218710p3-Buy
143590452008.06.23 22:22buy0.20gbpusd1.96471.94421.96572008.06.23 23:311.96570.000.002.3420.00
 76218710p3-Buy[tp]
143589532008.06.23 22:00buy0.10eurusd1.55231.53131.55332008.06.23 23:021.55230.000.000.530.00
 76218610p3-Buy
143590502008.06.23 22:23buy0.20eurusd1.55171.53121.55272008.06.23 23:021.55220.000.001.0610.00
 76218610p3-Buy
143592242008.06.23 22:50buy0.40eurusd1.55121.53121.55222008.06.23 23:021.55220.000.002.1240.00
 76218610p3-Buy[tp]
143564622008.06.23 18:00sell0.10usdcad1.01621.03721.01522008.06.23 19:051.01580.000.000.003.94
 76218110p3-Sell
143566082008.06.23 18:09sell0.20usdcad1.01681.03731.01582008.06.23 19:051.01580.000.000.0019.69
 76218110p3-Sell[tp]
143384482008.06.23 01:00sell0.10eurgbp0.79000.81100.78902008.06.23 09:000.78980.000.000.003.94
 76217810p3-Sell
143393312008.06.23 02:04sell0.20eurgbp0.79060.81110.78962008.06.23 09:000.79010.000.000.0019.71
 76217810p3-Sell
143412932008.06.23 05:20sell0.40eurgbp0.79110.81110.79012008.06.23 09:000.79010.000.000.0078.86
 76217810p3-Sell[tp]
143392672008.06.23 02:00sell0.10euraud1.63351.65451.63252008.06.23 05:031.63430.000.000.00-7.64
 76218310p3-Sell
143393372008.06.23 02:04sell0.20euraud1.63451.65501.63352008.06.23 05:021.63420.000.000.005.73
 76218310p3-Sell
143408442008.06.23 04:21sell0.40euraud1.63521.65521.63422008.06.23 05:021.63420.000.000.0038.19
 76218310p3-Sell[tp]
143392612008.06.23 02:00buy0.10usdjpy107.35105.25107.452008.06.23 03:34107.220.000.000.00-12.12
 76218510p3-Buy
143393552008.06.23 02:04buy0.20usdjpy107.29105.24107.392008.06.23 03:34107.220.000.000.00-13.06
 76218510p3-Buy
143401472008.06.23 03:17buy0.40usdjpy107.24105.24107.342008.06.23 03:34107.220.000.000.00-7.46
 76218510p3-Buy
143402142008.06.23 03:24buy0.80usdjpy107.18105.23107.282008.06.23 03:33107.230.000.000.0037.30
 76218510p3-Buy
143392772008.06.23 02:00buy0.10eurchf1.61771.59671.61872008.06.23 02:341.61720.000.000.00-4.83
 76218210p3-Buy
143393232008.06.23 02:03buy0.20eurchf1.61691.59641.61792008.06.23 02:341.61710.000.000.003.86
 76218210p3-Buy
143394252008.06.23 02:08buy0.40eurchf1.61621.59621.61722008.06.23 02:341.61720.000.000.0038.62
 76218210p3-Buy[tp]
143384692008.06.23 01:01buy0.10gbpchf2.04752.02652.04852008.06.23 01:442.04690.000.000.00-5.79
 76218410p3-Buy
143384982008.06.23 01:03buy0.20gbpchf2.04692.02642.04792008.06.23 01:432.04720.000.000.005.80
 76218410p3-Buy
143386182008.06.23 01:09buy0.40gbpchf2.04622.02622.04722008.06.23 01:432.04720.000.000.0038.61
 76218410p3-Buy[tp]
143384352008.06.23 01:00sell0.10usdcad1.01631.03731.01532008.06.23 01:121.01530.000.000.009.85
 76218110p3-Sell[tp]
143375742008.06.23 00:00buy0.10usdchf1.03461.01361.03562008.06.23 00:421.03560.000.000.009.66
 77218810p3-Buy[tp]
143334412008.06.20 18:00sell0.10gbpusd1.97351.99451.97252008.06.22 23:011.97430.000.00-1.53-8.00
 76218710p3-Sell
143334772008.06.20 18:01sell0.20gbpusd1.97411.99461.97312008.06.22 23:011.97440.000.00-3.06-6.00
 76218710p3-Sell
143338902008.06.20 18:36sell0.40gbpusd1.97471.99471.97372008.06.22 23:011.97430.000.00-6.1216.00
 76218710p3-Sell
143342542008.06.20 19:23sell0.80gbpusd1.97521.99471.97422008.06.22 23:011.97440.000.00-12.2464.00
 76218710p3-Sell
143343882008.06.20 19:29sell1.60gbpusd1.97581.99481.97482008.06.22 23:011.97480.000.00-24.48160.00
 76218710p3-Sell[tp]
143307162008.06.20 16:00buy0.10usdcad1.01820.99721.01922008.06.20 16:251.01670.000.000.00-14.75
 76218110p3-Buy
143312582008.06.20 16:08buy0.20usdcad1.01760.99711.01862008.06.20 16:251.01680.000.000.00-15.74
 76218110p3-Buy
143313132008.06.20 16:10buy0.40usdcad1.01710.99711.01812008.06.20 16:241.01670.000.000.00-15.74
 76218110p3-Buy
143315302008.06.20 16:18buy0.80usdcad1.01650.99701.01752008.06.20 16:241.01700.000.000.0039.33
 76218110p3-Buy
143183022008.06.20 05:00sell0.10usdjpy107.92110.02107.822008.06.20 09:03107.820.000.000.009.27
 76218510p3-Sell[tp]
143160512008.06.20 01:00sell0.10eurchf1.61891.63991.61792008.06.20 05:281.61790.000.000.009.59
 76218210p3-Sell[tp]
143150232008.06.19 23:05buy0.10eurgbp0.78590.76490.78692008.06.20 04:160.78690.000.000.0019.71
 76217810p3-Buy[tp]
143160722008.06.20 01:01sell0.10usdchf1.04381.06481.04282008.06.20 03:591.04280.000.000.009.59
 77218810p3-Sell[tp]
143163342008.06.20 01:37sell0.30usdchf1.04441.06491.04342008.06.20 03:281.04340.000.000.0028.75
 77218810p3-Sell[tp]
143156122008.06.20 00:01sell0.10gbpusd1.97201.99301.97102008.06.20 02:481.97100.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
143160452008.06.20 01:00buy0.10euraud1.63341.61241.63442008.06.20 02:031.63170.000.000.00-16.14
 76218310p3-Buy
143161112008.06.20 01:08buy0.20euraud1.63281.61231.63382008.06.20 02:031.63160.000.000.00-22.80
 76218310p3-Buy
143161602008.06.20 01:14buy0.40euraud1.63221.61221.63322008.06.20 02:031.63150.000.000.00-26.59
 76218310p3-Buy
143164782008.06.20 01:50buy0.80euraud1.63171.61221.63272008.06.20 02:031.63130.000.000.00-30.39
 76218310p3-Buy
143165112008.06.20 01:51buy1.60euraud1.63081.61181.63182008.06.20 02:031.63150.000.000.00106.37
 76218310p3-Buy
143149542008.06.19 23:00buy0.10usdcad1.01590.99491.01692008.06.20 01:461.01570.000.000.00-1.97
 76218110p3-Buy
143154142008.06.19 23:45buy0.20usdcad1.01530.99481.01632008.06.20 01:451.01570.000.000.007.88
 76218110p3-Buy
143155382008.06.19 23:57buy0.40usdcad1.01480.99481.01582008.06.20 01:451.01580.000.000.0039.38
 76218110p3-Buy[tp]
143156582008.06.20 00:05sell0.10gbpchf2.06072.08172.05972008.06.20 00:472.05970.000.000.009.58
 76218410p3-Sell[tp]
143031882008.06.19 12:00buy0.10usdjpy107.77105.67107.872008.06.19 12:58107.730.000.000.00-3.71
 76218510p3-Buy
143034072008.06.19 12:10buy0.20usdjpy107.71105.66107.812008.06.19 12:58107.740.000.000.005.57
 76218510p3-Buy
143038242008.06.19 12:37buy0.40usdjpy107.65105.65107.752008.06.19 12:58107.750.000.000.0037.12
 76218510p3-Buy[tp]
142992652008.06.19 10:00buy0.10usdchf1.03751.01651.03852008.06.19 10:041.03850.000.000.009.62
 77218810p3-Buy[tp]
142992352008.06.19 10:00buy0.10gbpchf2.03682.01582.03782008.06.19 10:022.03680.000.000.000.00
 76218410p3-Buy
142993242008.06.19 10:01buy0.20gbpchf2.03612.01562.03712008.06.19 10:022.03710.000.000.0019.28
 76218410p3-Buy[tp]
142959872008.06.19 08:01buy0.10usdcad1.01880.99781.01982008.06.19 09:031.01740.000.000.00-13.76
 76218110p3-Buy
142965362008.06.19 08:31buy0.20usdcad1.01820.99771.01922008.06.19 09:021.01730.000.000.00-17.69
 76218110p3-Buy
142967142008.06.19 08:44buy0.40usdcad1.01760.99761.01862008.06.19 09:021.01720.000.000.00-15.73
 76218110p3-Buy
142970342008.06.19 08:56buy0.80usdcad1.01700.99751.01802008.06.19 09:021.01760.000.000.0047.17
 76218110p3-Buy
142959462008.06.19 08:00buy0.10eurchf1.60931.58831.61032008.06.19 08:061.61030.000.000.009.67
 76218210p3-Buy[tp]
142903992008.06.19 02:00buy0.10euraud1.64421.62321.64522008.06.19 02:011.64450.000.000.002.84
 76218310p3-Buy
142904112008.06.19 02:00buy0.20euraud1.64371.62321.64472008.06.19 02:011.64470.000.000.0018.92
 76218310p3-Buy[tp]
142830712008.06.18 17:00sell0.10usdjpy107.89109.99107.792008.06.18 18:29108.030.000.000.00-12.96
 76218510p3-Sell
142832642008.06.18 17:06sell0.20usdjpy107.95110.00107.852008.06.18 18:29108.020.000.000.00-12.96
 76218510p3-Sell
142838462008.06.18 17:36sell0.40usdjpy108.01110.01107.912008.06.18 18:29108.020.000.000.00-3.70
 76218510p3-Sell
142839312008.06.18 17:41sell0.80usdjpy108.07110.02107.972008.06.18 18:29108.020.000.000.0037.03
 76218510p3-Sell
142813232008.06.18 16:00sell0.10eurchf1.61551.63651.61452008.06.18 16:381.61500.000.000.004.80
 76218210p3-Sell
142814922008.06.18 16:02sell0.20eurchf1.61601.63651.61502008.06.18 16:381.61500.000.000.0019.19
 76218210p3-Sell[tp]
142813112008.06.18 16:00buy0.10gbpusd1.95501.93401.95602008.06.18 16:021.95600.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy[tp]
142749572008.06.18 11:00sell0.10eurgbp0.79250.81350.79152008.06.18 12:010.79380.000.000.00-25.35
 76217810p3-Sell
142749992008.06.18 11:00sell0.20eurgbp0.79300.81350.79202008.06.18 12:000.79370.000.000.00-27.32
 76217810p3-Sell
142752652008.06.18 11:18sell0.40eurgbp0.79360.81360.79262008.06.18 12:000.79370.000.000.00-7.80
 76217810p3-Sell
142755552008.06.18 11:33sell0.80eurgbp0.79410.81360.79312008.06.18 12:000.79370.000.000.0062.43
 76217810p3-Sell
142721792008.06.18 09:00buy0.10euraud1.64671.62571.64772008.06.18 09:581.64770.000.000.009.42
 76218310p3-Buy[tp]
142711302008.06.18 08:00buy0.10usdjpy108.12106.02108.222008.06.18 09:50108.220.000.000.009.24
 76218510p3-Buy[tp]
142713722008.06.18 08:13buy0.20usdjpy108.07106.02108.172008.06.18 09:50108.170.000.000.0018.48
 76218510p3-Buy[tp]
142692092008.06.18 05:00buy0.10usdchf1.04251.02151.04352008.06.18 07:271.04300.000.000.004.79
 77218810p3-Buy
142693052008.06.18 05:13buy0.30usdchf1.04191.02141.04292008.06.18 07:251.04290.000.000.0028.77
 77218810p3-Buy[tp]
142651622008.06.17 21:00sell0.10eurgbp0.79280.81380.79182008.06.18 07:030.79310.000.000.35-5.86
 76217810p3-Sell
142687702008.06.18 04:05sell0.20eurgbp0.79330.81380.79232008.06.18 07:030.79300.000.000.0011.72
 76217810p3-Sell
142688252008.06.18 04:10sell0.40eurgbp0.79390.81390.79292008.06.18 07:030.79290.000.000.0078.14
 76217810p3-Sell[tp]
142671172008.06.18 00:03buy0.10usdcad1.01940.99841.02042008.06.18 01:291.01800.000.000.00-13.75
 76218110p3-Buy
142672812008.06.18 00:20buy0.20usdcad1.01890.99841.01992008.06.18 01:271.01810.000.000.00-15.72
 76218110p3-Buy
142674662008.06.18 00:50buy0.40usdcad1.01820.99821.01922008.06.18 01:271.01800.000.000.00-7.86
 76218110p3-Buy
142676192008.06.18 01:09buy0.80usdcad1.01760.99811.01862008.06.18 01:261.01810.000.000.0039.29
 76218110p3-Buy
142657752008.06.17 22:00sell0.10eurchf1.61551.63651.61452008.06.17 22:331.61510.000.000.003.84
 76218210p3-Sell
142658642008.06.17 22:07sell0.20eurchf1.61601.63651.61502008.06.17 22:331.61500.000.000.0019.21
 76218210p3-Sell[tp]
142651472008.06.17 21:00buy0.10gbpusd1.95681.93581.95782008.06.17 22:101.95730.000.000.005.00
 76218710p3-Buy
142652702008.06.17 21:05buy0.20gbpusd1.95631.93581.95732008.06.17 22:101.95730.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
142642572008.06.17 20:00buy0.10gbpchf2.04162.02062.04262008.06.17 20:432.03970.000.000.00-18.25
 76218410p3-Buy
142645372008.06.17 20:11buy0.20gbpchf2.04102.02052.04202008.06.17 20:432.03970.000.000.00-24.96
 76218410p3-Buy
142645552008.06.17 20:14buy0.40gbpchf2.04042.02042.04142008.06.17 20:432.03980.000.000.00-23.04
 76218410p3-Buy
142648012008.06.17 20:31buy0.80gbpchf2.03982.02032.04082008.06.17 20:422.03970.000.000.00-7.68
 76218410p3-Buy
142648652008.06.17 20:39buy1.60gbpchf2.03932.02032.04032008.06.17 20:422.03990.000.000.0092.17
 76218410p3-Buy
142552122008.06.17 12:00buy0.10usdjpy108.11106.01108.212008.06.17 13:32108.210.000.000.009.24
 76218510p3-Buy[tp]
142551992008.06.17 12:00buy0.10usdchf1.04281.02181.04382008.06.17 13:141.04330.000.000.004.79
 77218810p3-Buy
142556042008.06.17 12:16buy0.30usdchf1.04221.02171.04322008.06.17 13:141.04320.000.000.0028.76
 77218810p3-Buy[tp]
142551612008.06.17 12:00sell0.10euraud1.64831.66931.64732008.06.17 12:381.64780.000.000.004.71
 76218310p3-Sell
142558442008.06.17 12:29sell0.20euraud1.64891.66941.64792008.06.17 12:381.64790.000.000.0018.83
 76218310p3-Sell[tp]
142532592008.06.17 11:00sell0.10eurusd1.54961.57061.54862008.06.17 11:001.54860.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
142516032008.06.17 10:00sell0.10gbpusd1.96651.98751.96552008.06.17 10:291.96580.000.000.007.00
 76218710p3-Sell
142516992008.06.17 10:06sell0.20gbpusd1.96701.98751.96602008.06.17 10:291.96600.000.000.0020.00
 76218710p3-Sell[tp]
142442282008.06.17 03:00sell0.10eurchf1.61601.63701.61502008.06.17 03:521.61570.000.000.002.89
 76218210p3-Sell
142444412008.06.17 03:11sell0.20eurchf1.61661.63711.61562008.06.17 03:521.61560.000.000.0019.22
 76218210p3-Sell[tp]
142392532008.06.16 18:00buy0.10eurgbp0.78820.76720.78922008.06.17 03:060.78870.000.00-0.519.82
 76217810p3-Buy
142435172008.06.17 00:54buy0.20eurgbp0.78770.76720.78872008.06.17 03:060.78870.000.000.0039.25
 76217810p3-Buy[tp]
142439122008.06.17 02:00sell0.10gbpchf2.05122.07222.05022008.06.17 03:012.05020.000.000.009.58
 76218410p3-Sell[tp]
142435752008.06.17 01:01buy0.10usdcad1.02391.00291.02492008.06.17 02:181.02420.000.000.002.93
 76218110p3-Buy
142436482008.06.17 01:14buy0.20usdcad1.02331.00281.02432008.06.17 02:171.02430.000.000.0019.53
 76218110p3-Buy[tp]
142419542008.06.16 22:00sell0.10gbpusd1.96291.98391.96192008.06.17 01:161.96350.000.00-1.53-6.00
 76218710p3-Sell
142432842008.06.17 00:17sell0.20gbpusd1.96361.98411.96262008.06.17 01:161.96360.000.000.000.00
 76218710p3-Sell
142433232008.06.17 00:23sell0.40gbpusd1.96421.98421.96322008.06.17 01:151.96320.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell[tp]
142430852008.06.17 00:00sell0.10euraud1.64491.66591.64392008.06.17 00:471.64390.000.000.009.41
 76218310p3-Sell[tp]
142419412008.06.16 22:00buy0.10usdchf1.04441.02341.04542008.06.16 23:181.04540.000.000.029.57
 77218810p3-Buy[tp]
142365872008.06.16 16:00sell0.10gbpchf2.04702.06802.04602008.06.16 16:112.04730.000.000.00-2.88
 76218410p3-Sell
142368912008.06.16 16:07sell0.20gbpchf2.04762.06812.04662008.06.16 16:112.04730.000.000.005.75
 76218410p3-Sell
142369112008.06.16 16:08sell0.40gbpchf2.04832.06832.04732008.06.16 16:112.04730.000.000.0038.39
 76218410p3-Sell[tp]
142349132008.06.16 15:00sell0.10eurchf1.61281.63381.61182008.06.16 15:171.61180.000.000.009.62
 76218210p3-Sell[tp]
142306642008.06.16 12:00sell0.10usdjpy108.33110.43108.232008.06.16 12:35108.280.000.000.004.62
 76218510p3-Sell
142308202008.06.16 12:13sell0.20usdjpy108.39110.44108.292008.06.16 12:35108.290.000.000.0018.47
 76218510p3-Sell[tp]
142294032008.06.16 11:00sell0.10usdchf1.04481.06581.04382008.06.16 11:141.04500.000.000.00-1.91
 77218810p3-Sell
142294552008.06.16 11:01sell0.30usdchf1.04541.06591.04442008.06.16 11:141.04510.000.000.008.61
 77218810p3-Sell
142295192008.06.16 11:02sell0.90usdchf1.04601.06601.04502008.06.16 11:141.04500.000.000.0086.12
 77218810p3-Sell[tp]
142226862008.06.16 07:00sell0.10usdjpy108.23110.33108.132008.06.16 08:31108.390.000.000.00-14.76
 76218510p3-Sell
142233632008.06.16 07:56sell0.20usdjpy108.29110.34108.192008.06.16 08:30108.380.000.000.00-16.61
 76218510p3-Sell
142239182008.06.16 08:24sell0.40usdjpy108.35110.35108.252008.06.16 08:30108.370.000.000.00-7.38
 76218510p3-Sell
142242122008.06.16 08:29sell0.80usdjpy108.40110.35108.302008.06.16 08:30108.360.000.000.0029.53
 76218510p3-Sell
142212922008.06.16 04:02sell0.10usdcad1.02931.05031.02832008.06.16 07:391.02830.000.000.009.73
 76218110p3-Sell[tp]
142180132008.06.15 23:01buy0.10eurgbp0.79050.76950.79152008.06.15 23:530.79150.000.000.0019.46
 76217810p3-Buy[tp]
142179362008.06.15 23:00sell0.10gbpchf2.03782.05882.03682008.06.15 23:062.03680.000.000.009.57
 76218410p3-Sell[tp]
142159902008.06.13 20:00sell0.10usdchf1.04851.06951.04752008.06.13 22:261.04750.000.000.009.55
 77218810p3-Sell[tp]
142161572008.06.13 20:16sell0.30usdchf1.04911.06961.04812008.06.13 22:221.04810.000.000.0028.62
 77218810p3-Sell[tp]
142162692008.06.13 20:29sell0.90usdchf1.04961.06961.04862008.06.13 22:081.04860.000.000.0085.83
 77218810p3-Sell[tp]
142153652008.06.13 19:00buy0.10eurusd1.53761.51661.53862008.06.13 19:551.53630.000.000.00-13.00
 76218610p3-Buy
142155702008.06.13 19:14buy0.20eurusd1.53711.51661.53812008.06.13 19:551.53620.000.000.00-18.00
 76218610p3-Buy
142157602008.06.13 19:36buy0.40eurusd1.53651.51651.53752008.06.13 19:541.53630.000.000.00-8.00
 76218610p3-Buy
142158742008.06.13 19:48buy0.80eurusd1.53591.51641.53692008.06.13 19:541.53640.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy
142132812008.06.13 17:00sell0.10usdjpy107.99110.09107.892008.06.13 17:21107.940.000.000.004.63
 76218510p3-Sell
142133062008.06.13 17:00sell0.20usdjpy108.04110.09107.942008.06.13 17:21107.940.000.000.0018.53
 76218510p3-Sell[tp]
141971832008.06.13 07:02sell0.10eurgbp0.79280.81380.79182008.06.13 08:200.79240.000.000.007.79
 76217810p3-Sell
141974302008.06.13 07:23sell0.20eurgbp0.79330.81380.79232008.06.13 08:200.79230.000.000.0038.93
 76217810p3-Sell[tp]
141977782008.06.13 08:00buy0.10gbpchf2.02882.00782.02982008.06.13 08:202.02920.000.000.003.83
 76218410p3-Buy
141978452008.06.13 08:02buy0.20gbpchf2.02822.00772.02922008.06.13 08:202.02920.000.000.0019.19
 76218410p3-Buy[tp]
141932252008.06.13 00:02sell0.10usdjpy107.87109.97107.772008.06.13 00:39107.840.000.000.002.78
 76218510p3-Sell
141933092008.06.13 00:14sell0.20usdjpy107.93109.98107.832008.06.13 00:39107.830.000.000.0018.55
 76218510p3-Sell[tp]
141900182008.06.12 19:00sell0.10usdcad1.02251.04351.02152008.06.12 23:341.02380.000.000.02-12.70
 76218110p3-Sell
141916692008.06.12 21:32sell0.20usdcad1.02311.04361.02212008.06.12 23:341.02370.000.000.04-11.72
 76218110p3-Sell
141918832008.06.12 22:03sell0.40usdcad1.02361.04361.02262008.06.12 23:331.02410.000.000.08-19.53
 76218110p3-Sell
141918892008.06.12 22:04sell0.80usdcad1.02421.04371.02322008.06.12 23:331.02370.000.000.1639.07
 76218110p3-Sell
141918792008.06.12 22:02sell0.10eurchf1.60861.62961.60762008.06.12 22:441.60820.000.000.003.84
 76218210p3-Sell
141921682008.06.12 22:32sell0.20eurchf1.60921.62971.60822008.06.12 22:441.60820.000.000.0019.20
 76218210p3-Sell[tp]
141913452008.06.12 21:00sell0.10usdchf1.04321.06421.04222008.06.12 21:261.04220.000.000.009.60
 77218810p3-Sell[tp]
141906942008.06.12 20:00sell0.10gbpchf2.02982.05082.02882008.06.12 20:222.03170.000.000.00-18.21
 76218410p3-Sell
141907612008.06.12 20:03sell0.20gbpchf2.03032.05082.02932008.06.12 20:222.03130.000.000.00-19.18
 76218410p3-Sell
141908672008.06.12 20:10sell0.40gbpchf2.03092.05092.02992008.06.12 20:222.03100.000.000.00-3.84
 76218410p3-Sell
141910022008.06.12 20:19sell0.80gbpchf2.03182.05132.03082008.06.12 20:222.03120.000.000.0046.02
 76218410p3-Sell
141812412008.06.12 13:00buy0.10eurgbp0.79220.77120.79322008.06.12 14:510.79200.000.000.00-3.90
 76217810p3-Buy
141814702008.06.12 13:08buy0.20eurgbp0.79170.77120.79272008.06.12 14:510.79200.000.000.0011.68
 76217810p3-Buy
141835272008.06.12 14:47buy0.40eurgbp0.79100.77100.79202008.06.12 14:510.79200.000.000.0077.89
 76217810p3-Buy[tp]
141799582008.06.12 12:00sell0.10euraud1.64931.67031.64832008.06.12 12:061.64830.000.000.009.36
 76218310p3-Sell[tp]
141688482008.06.12 04:00buy0.10usdjpy107.34105.24107.442008.06.12 08:18107.320.000.000.00-1.86
 76218510p3-Buy
141691732008.06.12 04:08buy0.20usdjpy107.28105.23107.382008.06.12 08:18107.330.000.000.009.32
 76218510p3-Buy
141694632008.06.12 04:29buy0.40usdjpy107.22105.22107.322008.06.12 08:17107.320.000.000.0037.27
 76218510p3-Buy[tp]
141700092008.06.12 05:00buy0.10usdchf1.03661.01561.03762008.06.12 06:431.03650.000.000.00-0.96
 77218810p3-Buy
141703032008.06.12 05:12buy0.30usdchf1.03601.01551.03702008.06.12 06:431.03670.000.000.0020.26
 77218810p3-Buy
141709082008.06.12 06:02buy0.90usdchf1.03541.01541.03642008.06.12 06:421.03640.000.000.0086.83
 77218810p3-Buy[tp]
141708802008.06.12 06:00buy0.10gbpchf2.02872.00772.02972008.06.12 06:262.02910.000.000.003.86
 76218410p3-Buy
141709132008.06.12 06:02buy0.20gbpchf2.02812.00762.02912008.06.12 06:252.02910.000.000.0019.31
 76218410p3-Buy[tp]
141632522008.06.11 20:00buy0.10eurgbp0.79230.77130.79332008.06.12 04:450.79100.000.00-1.53-25.44
 76217810p3-Buy
141650402008.06.11 22:49buy0.20eurgbp0.79180.77130.79282008.06.12 04:450.79100.000.00-3.06-31.31
 76217810p3-Buy
141676952008.06.12 03:26buy0.40eurgbp0.79110.77110.79212008.06.12 04:450.79110.000.000.000.00
 76217810p3-Buy
141696842008.06.12 04:41buy0.80eurgbp0.79060.77110.79162008.06.12 04:450.79110.000.000.0078.28
 76217810p3-Buy
141672322008.06.12 03:00sell0.10gbpusd1.96161.98261.96062008.06.12 03:241.96060.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
141641042008.06.11 21:00buy0.10usdcad1.01950.99851.02052008.06.11 22:331.02050.000.000.009.80
 76218110p3-Buy[tp]
141571042008.06.11 16:00buy0.10euraud1.63841.61741.63942008.06.11 16:111.63880.000.000.003.79
 76218310p3-Buy
141572532008.06.11 16:01buy0.20euraud1.63791.61741.63892008.06.11 16:111.63890.000.000.0018.95
 76218310p3-Buy[tp]
141528342008.06.11 12:00sell0.10eurchf1.61151.63251.61052008.06.11 12:441.61090.000.000.005.77
 76218210p3-Sell
141529902008.06.11 12:06sell0.20eurchf1.61201.63251.61102008.06.11 12:441.61100.000.000.0019.25
 76218210p3-Sell[tp]
141455432008.06.11 04:00sell0.10gbpchf2.03502.05602.03402008.06.11 08:572.03610.000.000.00-10.57
 76218410p3-Sell
141458932008.06.11 05:06sell0.20gbpchf2.03572.05622.03472008.06.11 08:572.03640.000.000.00-13.45
 76218410p3-Sell
141462352008.06.11 06:02sell0.40gbpchf2.03622.05622.03522008.06.11 08:572.03650.000.000.00-11.53
 76218410p3-Sell
141489132008.06.11 08:53sell0.80gbpchf2.03732.05682.03632008.06.11 08:562.03650.000.000.0061.48
 76218410p3-Sell
141445192008.06.11 02:00sell0.10usdjpy107.33109.43107.232008.06.11 08:53107.590.000.000.00-24.17
 76218510p3-Sell
141456442008.06.11 04:15sell0.20usdjpy107.39109.44107.292008.06.11 08:53107.600.000.000.00-39.03
 76218510p3-Sell
141463102008.06.11 06:16sell0.40usdjpy107.45109.45107.352008.06.11 08:53107.590.000.000.00-52.05
 76218510p3-Sell
141465162008.06.11 06:39sell0.80usdjpy107.52109.47107.422008.06.11 08:52107.570.000.000.00-37.19
 76218510p3-Sell
141465952008.06.11 06:41sell1.60usdjpy107.58109.48107.482008.06.11 08:52107.570.000.000.0014.87
 76218510p3-Sell
141466292008.06.11 06:42sell3.20usdjpy107.65109.50107.552008.06.11 08:52107.580.000.000.00208.22
 76218510p3-Sell
141427372008.06.10 23:01buy0.10gbpusd1.95451.93351.95552008.06.11 06:281.95490.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
141431602008.06.10 23:39buy0.20gbpusd1.95391.93341.95492008.06.11 06:281.95490.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
141445322008.06.11 02:00buy0.10eurgbp0.79160.77060.79262008.06.11 03:330.79260.000.000.0019.54
 76217810p3-Buy[tp]
141432782008.06.10 23:55buy0.40gbpusd1.95331.93331.95432008.06.11 03:091.95430.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
141433202008.06.11 00:00buy0.10eurusd1.54581.52481.54682008.06.11 03:021.54680.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
141439432008.06.11 01:00buy0.10euraud1.63491.61391.63592008.06.11 02:281.63590.000.000.009.44
 76218310p3-Buy[tp]
141443642008.06.11 01:48buy0.20euraud1.63351.61301.63452008.06.11 01:491.63450.000.000.0018.91
 76218310p3-Buy[tp]
141360082008.06.10 16:00sell0.10usdcad1.02151.04251.02052008.06.10 16:051.02050.000.000.009.80
 76218110p3-Sell[tp]
141320872008.06.10 13:00sell0.10usdjpy106.90109.00106.802008.06.10 13:17106.800.000.000.009.36
 76218510p3-Sell[tp]
141275602008.06.10 10:00sell0.10usdjpy106.63108.73106.532008.06.10 10:08106.590.000.000.003.75
 76218510p3-Sell
141275892008.06.10 10:01sell0.20usdjpy106.69108.74106.592008.06.10 10:08106.590.000.000.0018.76
 76218510p3-Sell[tp]
141174942008.06.10 02:01sell0.10usdcad1.02271.04371.02172008.06.10 08:101.02480.000.000.00-20.49
 76218110p3-Sell
141178832008.06.10 02:19sell0.20usdcad1.02331.04381.02232008.06.10 08:101.02490.000.000.00-31.22
 76218110p3-Sell
141185022008.06.10 02:26sell0.40usdcad1.02391.04391.02292008.06.10 08:091.02480.000.000.00-35.13
 76218110p3-Sell
141234842008.06.10 07:44sell0.80usdcad1.02461.04411.02362008.06.10 08:091.02470.000.000.00-7.81
 76218110p3-Sell
141236892008.06.10 07:55sell1.60usdcad1.02541.04441.02442008.06.10 08:091.02470.000.000.00109.30
 76218110p3-Sell
141239772008.06.10 08:00sell0.10gbpchf2.02912.05012.02812008.06.10 08:072.02860.000.000.004.85
 76218410p3-Sell
141240802008.06.10 08:02sell0.20gbpchf2.02972.05022.02872008.06.10 08:072.02870.000.000.0019.39
 76218410p3-Sell[tp]
141225942008.06.10 07:00buy0.10eurchf1.60701.58601.60802008.06.10 07:571.60800.000.000.009.69
 76218210p3-Buy[tp]
141192582008.06.10 03:00buy0.10eurchf1.60711.58611.60812008.06.10 06:581.60720.000.000.000.97
 76218210p3-Buy
141206662008.06.10 04:38buy0.20eurchf1.60651.58601.60752008.06.10 06:581.60700.000.000.009.70
 76218210p3-Buy
141215082008.06.10 05:18buy0.40eurchf1.60581.58581.60682008.06.10 06:581.60680.000.000.0038.81
 76218210p3-Buy[tp]
141159442008.06.09 23:00sell0.10euraud1.64591.66691.64492008.06.09 23:521.64820.000.000.00-21.82
 76218310p3-Sell
141159762008.06.09 23:02sell0.20euraud1.64641.66691.64542008.06.09 23:511.64790.000.000.00-28.47
 76218310p3-Sell
141160002008.06.09 23:05sell0.40euraud1.64741.66741.64642008.06.09 23:511.64850.000.000.00-41.75
 76218310p3-Sell
141160202008.06.09 23:07sell0.80euraud1.64801.66751.64702008.06.09 23:511.64840.000.000.00-30.36
 76218310p3-Sell
141162262008.06.09 23:30sell1.60euraud1.64851.66751.64752008.06.09 23:511.64800.000.000.0075.92
 76218310p3-Sell
141108302008.06.09 19:00sell0.10gbpusd1.97281.99381.97182008.06.09 19:011.97180.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
140913732008.06.09 06:09sell0.10eurgbp0.80160.82260.80062008.06.09 08:130.80060.000.000.0019.69
 76217810p3-Sell[tp]
140918312008.06.09 07:00sell0.10euraud1.64121.66221.64022008.06.09 07:351.64020.000.000.009.62
 76218310p3-Sell[tp]
140907622008.06.09 05:00buy0.10eurchf1.61031.58931.61132008.06.09 07:011.61130.000.000.009.80
 76218210p3-Buy[tp]
140907842008.06.09 05:00buy0.10gbpchf2.00821.98722.00922008.06.09 05:252.00920.000.000.009.80
 76218410p3-Buy[tp]
140900422008.06.09 04:00buy0.10usdchf1.02040.99941.02142008.06.09 05:231.02070.000.000.002.94
 76218810p3-Buy
140903452008.06.09 04:22buy0.20usdchf1.01960.99911.02062008.06.09 05:231.02060.000.000.0019.60
 76218810p3-Buy[tp]
140899662008.06.09 04:00sell0.10eurusd1.57931.60031.57832008.06.09 04:171.57830.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
140891232008.06.09 03:00sell0.10gbpusd1.96841.98941.96742008.06.09 03:301.96780.000.000.006.00
 76218710p3-Sell
140891742008.06.09 03:02sell0.20gbpusd1.96891.98941.96792008.06.09 03:301.96790.000.000.0020.00
 76218710p3-Sell[tp]
140792002008.06.06 17:00sell0.10usdcad1.01751.03851.01652008.06.06 17:061.01710.000.000.003.93
 76218110p3-Sell
140792722008.06.06 17:01sell0.20usdcad1.01811.03861.01712008.06.06 17:061.01710.000.000.0019.66
 76218110p3-Sell[tp]
140683102008.06.06 09:00sell0.10usdjpy106.01108.11105.912008.06.06 12:37106.140.000.000.00-12.25
 76218510p3-Sell
140689772008.06.06 09:26sell0.20usdjpy106.07108.12105.972008.06.06 12:37106.130.000.000.00-11.31
 76218510p3-Sell
140705472008.06.06 11:07sell0.40usdjpy106.12108.12106.022008.06.06 12:37106.140.000.000.00-7.54
 76218510p3-Sell
140712452008.06.06 12:00sell0.80usdjpy106.18108.13106.082008.06.06 12:37106.130.000.000.0037.69
 76218510p3-Sell
140629702008.06.06 02:00sell0.10eurchf1.61861.63961.61762008.06.06 08:081.62090.000.000.00-22.11
 76218210p3-Sell
140631762008.06.06 02:27sell0.20eurchf1.61921.63971.61822008.06.06 08:081.62090.000.000.00-32.69
 76218210p3-Sell
140662852008.06.06 07:07sell0.40eurchf1.61981.63981.61882008.06.06 08:081.62080.000.000.00-38.46
 76218210p3-Sell
140664832008.06.06 07:26sell0.80eurchf1.62031.63981.61932008.06.06 08:081.62060.000.000.00-23.08
 76218210p3-Sell
140670852008.06.06 07:54sell1.60eurchf1.62091.63991.61992008.06.06 08:071.62040.000.000.0076.92
 76218210p3-Sell
140637772008.06.06 03:00sell0.10eurgbp0.79580.81680.79482008.06.06 08:050.79620.000.000.00-7.83
 76217810p3-Sell
140640262008.06.06 03:09sell0.20eurgbp0.79630.81680.79532008.06.06 08:050.79600.000.000.0011.75
 76217810p3-Sell
140670212008.06.06 07:52sell0.40eurgbp0.79690.81690.79592008.06.06 08:050.79590.000.000.0078.31
 76217810p3-Sell[tp]
140662332008.06.06 07:01sell0.10gbpusd1.95641.97741.95542008.06.06 07:531.95750.000.000.00-11.00
 76218710p3-Sell
140662882008.06.06 07:07sell0.20gbpusd1.95691.97741.95592008.06.06 07:531.95770.000.000.00-16.00
 76218710p3-Sell
140664662008.06.06 07:24sell0.40gbpusd1.95751.97751.95652008.06.06 07:531.95780.000.000.00-12.00
 76218710p3-Sell
140665812008.06.06 07:39sell0.80gbpusd1.95821.97771.95722008.06.06 07:531.95770.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell
140654662008.06.06 06:00buy0.10usdchf1.03891.01791.03992008.06.06 07:391.03990.000.000.009.62
 76218810p3-Buy[tp]
140652832008.06.06 05:28sell0.10eurusd1.55841.57941.55742008.06.06 06:051.55740.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
140647052008.06.06 04:00buy0.10gbpchf2.03542.01442.03642008.06.06 04:082.03520.000.000.00-1.93
 76218410p3-Buy
140647202008.06.06 04:01buy0.20gbpchf2.03492.01442.03592008.06.06 04:082.03510.000.000.003.85
 76218410p3-Buy
140647532008.06.06 04:03buy0.40gbpchf2.03422.01422.03522008.06.06 04:072.03520.000.000.0038.51
 76218410p3-Buy[tp]
140599322008.06.05 21:00sell0.10usdcad1.01831.03931.01732008.06.05 21:241.01730.000.000.009.83
 76218110p3-Sell[tp]
140580222008.06.05 19:00sell0.10usdjpy105.86107.96105.762008.06.05 20:03105.800.000.000.005.67
 76218510p3-Sell
140581472008.06.05 19:10sell0.20usdjpy105.92107.97105.822008.06.05 20:03105.820.000.000.0018.90
 76218510p3-Sell[tp]
140549222008.06.05 16:00sell0.10gbpchf2.03082.05182.02982008.06.05 16:012.02980.000.000.009.63
 76218410p3-Sell[tp]
140518942008.06.05 15:00buy0.10gbpusd1.95041.92941.95142008.06.05 15:121.95030.000.000.00-1.00
 76218710p3-Buy
140519372008.06.05 15:00buy0.20gbpusd1.94981.92931.95082008.06.05 15:121.95020.000.000.008.00
 76218710p3-Buy
140521142008.06.05 15:03buy0.40gbpusd1.94921.92921.95022008.06.05 15:121.95020.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
140427682008.06.05 09:00buy0.10eurusd1.54471.52371.54572008.06.05 09:381.54380.000.000.00-9.00
 76218610p3-Buy
140428172008.06.05 09:00buy0.20eurusd1.54411.52361.54512008.06.05 09:381.54380.000.000.00-6.00
 76218610p3-Buy
140429482008.06.05 09:06buy0.40eurusd1.54351.52351.54452008.06.05 09:371.54370.000.000.008.00
 76218610p3-Buy
140435062008.06.05 09:33buy0.80eurusd1.54291.52341.54392008.06.05 09:371.54350.000.000.0048.00
 76218610p3-Buy
140343362008.06.04 22:00sell0.10eurgbp0.78940.81040.78842008.06.04 23:450.78950.000.001.06-1.95
 76217810p3-Sell
140354512008.06.04 23:35sell0.20eurgbp0.78990.81040.78892008.06.04 23:440.78960.000.000.0011.72
 76217810p3-Sell
140355322008.06.04 23:44sell0.40eurgbp0.79050.81050.78952008.06.04 23:440.78950.000.000.0078.16
 76217810p3-Sell[tp]
140333642008.06.04 21:00buy0.10gbpusd1.95511.93411.95612008.06.04 22:261.95500.000.000.00-1.00
 76218710p3-Buy
140336092008.06.04 21:06buy0.20gbpusd1.95461.93411.95562008.06.04 22:261.95510.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy
140343862008.06.04 22:07buy0.40gbpusd1.95401.93401.95502008.06.04 22:251.95500.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
140323272008.06.04 20:00buy0.10gbpchf2.03762.01662.03862008.06.04 20:412.03580.000.000.00-17.29
 76218410p3-Buy
140323542008.06.04 20:00buy0.20gbpchf2.03702.01652.03802008.06.04 20:412.03560.000.000.00-26.90
 76218410p3-Buy
140323702008.06.04 20:02buy0.40gbpchf2.03642.01642.03742008.06.04 20:402.03570.000.000.00-26.90
 76218410p3-Buy
140324292008.06.04 20:09buy0.80gbpchf2.03572.01622.03672008.06.04 20:402.03560.000.000.00-7.68
 76218410p3-Buy
140324862008.06.04 20:14buy1.60gbpchf2.03502.01602.03602008.06.04 20:392.03560.000.000.0092.24
 76218410p3-Buy
140307652008.06.04 18:00buy0.10eurchf1.60831.58731.60932008.06.04 18:201.60930.000.000.009.60
 76218210p3-Buy[tp]
140128892008.06.04 07:00buy0.10gbpusd1.96331.94231.96432008.06.04 07:431.96180.000.000.00-15.00
 76218710p3-Buy
140131082008.06.04 07:21buy0.20gbpusd1.96271.94221.96372008.06.04 07:431.96190.000.000.00-16.00
 76218710p3-Buy
140131762008.06.04 07:27buy0.40gbpusd1.96201.94201.96302008.06.04 07:431.96180.000.000.00-8.00
 76218710p3-Buy
140133602008.06.04 07:32buy0.80gbpusd1.96141.94191.96242008.06.04 07:431.96190.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy
140129092008.06.04 07:00sell0.10usdchf1.04111.06211.04012008.06.04 07:401.04260.000.000.00-14.39
 76218810p3-Sell
140129422008.06.04 07:02sell0.20usdchf1.04171.06221.04072008.06.04 07:401.04260.000.000.00-17.26
 76218810p3-Sell
140124472008.06.04 06:00buy0.10eurusd1.54551.52451.54652008.06.04 07:401.54440.000.000.00-11.00
 76218610p3-Buy
140131692008.06.04 07:27sell0.40usdchf1.04241.06241.04142008.06.04 07:401.04260.000.000.00-7.67
 76218810p3-Sell
140124852008.06.04 06:02buy0.20eurusd1.54501.52451.54602008.06.04 07:401.54430.000.000.00-14.00
 76218610p3-Buy
140129912008.06.04 07:05buy0.40eurusd1.54441.52441.54542008.06.04 07:401.54420.000.000.00-8.00
 76218610p3-Buy
140131832008.06.04 07:27buy0.80eurusd1.54381.52431.54482008.06.04 07:401.54430.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy
140133012008.06.04 07:31sell0.80usdchf1.04301.06251.04202008.06.04 07:401.04250.000.000.0038.37
 76218810p3-Sell
140119502008.06.04 05:00sell0.10gbpchf2.04402.06502.04302008.06.04 06:282.04530.000.000.00-12.47
 76218410p3-Sell
140121722008.06.04 05:19sell0.20gbpchf2.04452.06502.04352008.06.04 06:282.04550.000.000.00-19.19
 76218410p3-Sell
140122812008.06.04 05:33sell0.40gbpchf2.04512.06512.04412008.06.04 06:272.04530.000.000.00-7.68
 76218410p3-Sell
140124792008.06.04 06:01sell0.80gbpchf2.04582.06532.04482008.06.04 06:272.04530.000.000.0038.39
 76218410p3-Sell
140091852008.06.04 01:05buy0.20euraud1.62391.60341.62492008.06.04 01:501.62490.000.000.0018.99
 76218310p3-Buy[tp]
140091412008.06.04 01:00buy0.10euraud1.62441.60341.62542008.06.04 01:501.62540.000.000.009.49
 76218310p3-Buy[tp]
139947512008.06.03 15:00sell0.10eurgbp0.79030.81130.78932008.06.03 15:030.78930.000.000.0019.71
 76217810p3-Sell[tp]
139933152008.06.03 14:00buy0.10eurchf1.61111.59011.61212008.06.03 15:011.61020.000.000.00-8.71
 76218210p3-Buy
139944032008.06.03 14:42buy0.20eurchf1.61051.59001.61152008.06.03 15:011.61030.000.000.00-3.87
 76218210p3-Buy
139944882008.06.03 14:47buy0.40eurchf1.60991.58991.61092008.06.03 15:011.61040.000.000.0019.35
 76218210p3-Buy
139946062008.06.03 14:54buy0.80eurchf1.60941.58991.61042008.06.03 15:001.61040.000.000.0077.43
 76218210p3-Buy[tp]
139932832008.06.03 14:00buy0.10gbpchf2.03702.01602.03802008.06.03 14:062.03590.000.000.00-10.64
 76218410p3-Buy
139933562008.06.03 14:00buy0.20gbpchf2.03642.01592.03742008.06.03 14:062.03600.000.000.00-7.74
 76218410p3-Buy
139933932008.06.03 14:02buy0.40gbpchf2.03592.01592.03692008.06.03 14:052.03590.000.000.000.00
 76218410p3-Buy
139934202008.06.03 14:03buy0.80gbpchf2.03532.01582.03632008.06.03 14:052.03580.000.000.0038.72
 76218410p3-Buy
139919552008.06.03 13:00buy0.10usdjpy104.28102.18104.382008.06.03 13:17104.380.000.000.009.58
 76218510p3-Buy[tp]
139878092008.06.03 10:00buy0.10gbpusd1.96531.94431.96632008.06.03 10:151.96630.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy[tp]
139861772008.06.03 09:00buy0.10euraud1.62941.60841.63042008.06.03 09:171.62870.000.000.00-6.69
 76218310p3-Buy
139862652008.06.03 09:02buy0.20euraud1.62881.60831.62982008.06.03 09:171.62830.000.000.00-9.55
 76218310p3-Buy
139864002008.06.03 09:08buy0.40euraud1.62821.60821.62922008.06.03 09:171.62840.000.000.007.64
 76218310p3-Buy
139866102008.06.03 09:14buy0.80euraud1.62771.60821.62872008.06.03 09:161.62820.000.000.0038.22
 76218310p3-Buy
139793302008.06.03 02:00sell0.10usdcad1.00071.02170.99972008.06.03 08:331.00110.000.000.00-4.00
 76218110p3-Sell
139794292008.06.03 02:08sell0.20usdcad1.00141.02191.00042008.06.03 08:321.00090.000.000.009.99
 76218110p3-Sell
139852132008.06.03 08:29sell0.40usdcad1.00201.02201.00102008.06.03 08:321.00100.000.000.0039.96
 76218110p3-Sell[tp]
139845002008.06.03 08:00buy0.10gbpusd1.96451.94351.96552008.06.03 08:111.96250.000.000.00-20.00
 76218710p3-Buy
139846492008.06.03 08:05buy0.20gbpusd1.96381.94331.96482008.06.03 08:111.96240.000.000.00-28.00
 76218710p3-Buy
139847342008.06.03 08:09buy0.40gbpusd1.96321.94321.96422008.06.03 08:111.96240.000.000.00-32.00
 76218710p3-Buy
139847572008.06.03 08:10buy0.80gbpusd1.96241.94291.96342008.06.03 08:111.96260.000.000.0016.00
 76218710p3-Buy
139847772008.06.03 08:10buy1.60gbpusd1.96181.94281.96282008.06.03 08:111.96240.000.000.0096.00
 76218710p3-Buy
139798082008.06.03 03:00sell0.10eurusd1.55341.57441.55242008.06.03 03:521.55240.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
139797892008.06.03 03:00buy0.10eurchf1.61161.59061.61262008.06.03 03:471.61260.000.000.009.63
 76218210p3-Buy[tp]
139789502008.06.03 01:00buy0.10usdjpy104.49102.39104.592008.06.03 02:59104.440.000.000.00-4.79
 76218510p3-Buy
139790632008.06.03 01:17buy0.20usdjpy104.43102.38104.532008.06.03 02:59104.450.000.000.003.83
 76218510p3-Buy
139791942008.06.03 01:43buy0.40usdjpy104.36102.36104.462008.06.03 02:59104.460.000.000.0038.29
 76218510p3-Buy[tp]
139778722008.06.02 23:00buy0.10gbpchf2.04122.02022.04222008.06.03 00:492.03900.000.000.00-21.22
 76218410p3-Buy
139782152008.06.02 23:41buy0.20gbpchf2.04042.01992.04142008.06.03 00:492.03890.000.000.00-28.93
 76218410p3-Buy
139783062008.06.02 23:48buy0.40gbpchf2.03902.01902.04002008.06.03 00:492.03890.000.000.00-3.86
 76218410p3-Buy
139786742008.06.03 00:20buy0.80gbpchf2.03842.01892.03942008.06.03 00:482.03920.000.000.0061.74
 76218410p3-Buy
139746322008.06.02 19:00sell0.10eurgbp0.79160.81260.79062008.06.02 19:580.79120.000.000.007.87
 76217810p3-Sell
139747632008.06.02 19:08sell0.20eurgbp0.79210.81260.79112008.06.02 19:560.79110.000.000.0039.33
 76217810p3-Sell[tp]
139746152008.06.02 19:00buy0.10gbpusd1.96611.94511.96712008.06.02 19:351.96650.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
139747852008.06.02 19:09buy0.20gbpusd1.96551.94501.96652008.06.02 19:351.96650.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
139695492008.06.02 15:00buy0.10usdchf1.04291.02191.04392008.06.02 15:101.04390.000.000.009.58
 76218810p3-Buy[tp]
139658102008.06.02 12:00sell0.10euraud1.62991.65091.62892008.06.02 12:111.62890.000.000.009.55
 76218310p3-Sell[tp]
139609792008.06.02 09:01sell0.10usdcad0.99471.01570.99372008.06.02 09:380.99430.000.000.004.02
 76218110p3-Sell
139610512008.06.02 09:04sell0.20usdcad0.99531.01580.99432008.06.02 09:380.99430.000.000.0020.12
 76218110p3-Sell[tp]
139585962008.06.02 06:03buy0.10eurchf1.62141.60041.62242008.06.02 08:321.61900.000.000.00-23.01
 76218210p3-Buy
139589592008.06.02 06:52buy0.20eurchf1.62061.60011.62162008.06.02 08:321.61910.000.000.00-28.76
 76218210p3-Buy
139600562008.06.02 08:20buy0.40eurchf1.62001.60001.62102008.06.02 08:321.61920.000.000.00-30.68
 76218210p3-Buy
139600872008.06.02 08:21buy0.80eurchf1.61941.59991.62042008.06.02 08:321.61920.000.000.00-15.34
 76218210p3-Buy
139602342008.06.02 08:28buy1.60eurchf1.61871.59971.61972008.06.02 08:321.61930.000.000.0092.05
 76218210p3-Buy
139581282008.06.02 05:00sell0.10eurusd1.55341.57441.55242008.06.02 07:441.55290.000.000.005.00
 76218610p3-Sell
139586272008.06.02 06:04sell0.20eurusd1.55391.57441.55292008.06.02 07:441.55290.000.000.0020.00
 76218610p3-Sell[tp]
139563522008.06.02 02:00sell0.10gbpusd1.97411.99511.97312008.06.02 02:501.97580.000.000.00-17.00
 76218710p3-Sell
139565552008.06.02 02:22sell0.20gbpusd1.97471.99521.97372008.06.02 02:501.97600.000.000.00-26.00
 76218710p3-Sell
139566982008.06.02 02:36sell0.40gbpusd1.97521.99521.97422008.06.02 02:491.97590.000.000.00-28.00
 76218710p3-Sell
139567332008.06.02 02:41sell0.80gbpusd1.97581.99531.97482008.06.02 02:481.97600.000.000.00-16.00
 76218710p3-Sell
139567502008.06.02 02:42sell1.60gbpusd1.97651.99551.97552008.06.02 02:481.97590.000.000.0096.00
 76218710p3-Sell
139550172008.06.02 00:06buy0.10eurgbp0.78740.76640.78842008.06.02 01:110.78840.000.000.0019.73
 76217810p3-Buy[tp]
139510342008.05.30 18:00buy0.10gbpusd1.97921.95821.98022008.05.30 18:321.97970.000.000.005.00
 76218710p3-Buy
139511102008.05.30 18:02buy0.20gbpusd1.97871.95821.97972008.05.30 18:321.97970.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
139472342008.05.30 15:00buy0.10euraud1.62761.60661.62862008.05.30 15:031.62860.000.000.009.51
 76218310p3-Buy[tp]
139341582008.05.30 01:00buy0.10eurgbp0.78540.76440.78642008.05.30 08:110.78440.000.000.00-19.75
 76217810p3-Buy
139383162008.05.30 08:00buy0.20eurgbp0.78480.76430.78582008.05.30 08:110.78430.000.000.00-19.76
 76217810p3-Buy
139385602008.05.30 08:02buy0.40eurgbp0.78430.76430.78532008.05.30 08:110.78420.000.000.00-7.91
 76217810p3-Buy
139387562008.05.30 08:04buy0.80eurgbp0.78360.76410.78462008.05.30 08:110.78410.000.000.0079.01
 76217810p3-Buy
139336102008.05.30 00:00sell0.10usdchf1.04911.07011.04812008.05.30 04:261.04860.000.000.004.77
 76218810p3-Sell
139344922008.05.30 01:38sell0.20usdchf1.04961.07011.04862008.05.30 04:261.04860.000.000.0019.07
 76218810p3-Sell[tp]
139336432008.05.30 00:00sell0.10usdjpy105.56107.66105.462008.05.30 04:03105.570.000.000.00-0.95
 76218510p3-Sell
139345782008.05.30 01:53sell0.20usdjpy105.62107.67105.522008.05.30 04:03105.570.000.000.009.47
 76218510p3-Sell
139349872008.05.30 02:43sell0.40usdjpy105.68107.68105.582008.05.30 04:02105.580.000.000.0037.89
 76218510p3-Sell[tp]
139335522008.05.30 00:00buy0.10eurusd1.55111.53011.55212008.05.30 02:281.55210.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
139324492008.05.29 22:00buy0.10gbpusd1.97571.95471.97672008.05.29 22:481.97540.000.000.00-3.00
 76218710p3-Buy
139326422008.05.29 22:34buy0.20gbpusd1.97511.95461.97612008.05.29 22:471.97550.000.000.008.00
 76218710p3-Buy
139326932008.05.29 22:40buy0.40gbpusd1.97461.95461.97562008.05.29 22:471.97560.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
139318272008.05.29 21:00buy0.10usdcad0.98880.96780.98982008.05.29 21:180.98930.000.000.005.05
 76218110p3-Buy
139319632008.05.29 21:04buy0.20usdcad0.98830.96780.98932008.05.29 21:180.98930.000.000.0020.22
 76218110p3-Buy[tp]
139308832008.05.29 20:00sell0.10eurchf1.62811.64911.62712008.05.29 20:481.62780.000.000.002.85
 76218210p3-Sell
139311822008.05.29 20:19sell0.20eurchf1.62871.64921.62772008.05.29 20:471.62770.000.000.0019.06
 76218210p3-Sell[tp]
139279082008.05.29 17:00sell0.10eurchf1.62691.64791.62592008.05.29 17:411.62660.000.000.002.86
 76218210p3-Sell
139279982008.05.29 17:03sell0.20eurchf1.62751.64801.62652008.05.29 17:401.62650.000.000.0019.09
 76218210p3-Sell[tp]
139265262008.05.29 16:00buy0.10gbpusd1.97701.95601.97802008.05.29 16:311.97570.000.000.00-13.00
 76218710p3-Buy
139266442008.05.29 16:06buy0.20gbpusd1.97651.95601.97752008.05.29 16:311.97560.000.000.00-18.00
 76218710p3-Buy
139267322008.05.29 16:13buy0.40gbpusd1.97581.95581.97682008.05.29 16:301.97520.000.000.00-24.00
 76218710p3-Buy
139268052008.05.29 16:17buy0.80gbpusd1.97521.95571.97622008.05.29 16:301.97500.000.000.00-16.00
 76218710p3-Buy
139269832008.05.29 16:22buy1.60gbpusd1.97471.95571.97572008.05.29 16:301.97560.000.000.00144.00
 76218710p3-Buy
139264472008.05.29 16:00buy0.10euraud1.62471.60371.62572008.05.29 16:101.62510.000.000.003.83
 76218310p3-Buy
139264942008.05.29 16:00buy0.20euraud1.62411.60361.62512008.05.29 16:101.62510.000.000.0019.11
 76218310p3-Buy[tp]
139165152008.05.29 10:00sell0.10eurchf1.62451.64551.62352008.05.29 15:481.62620.000.000.00-16.23
 76218210p3-Sell
139165872008.05.29 10:02sell0.20eurchf1.62511.64561.62412008.05.29 15:481.62630.000.000.00-22.92
 76218210p3-Sell
139167192008.05.29 10:06sell0.40eurchf1.62571.64571.62472008.05.29 15:481.62630.000.000.00-22.92
 76218210p3-Sell
139169402008.05.29 10:14sell0.80eurchf1.62621.64571.62522008.05.29 15:481.62620.000.000.000.00
 76218210p3-Sell
139169512008.05.29 10:14sell1.60eurchf1.62681.64581.62582008.05.29 15:481.62630.000.000.0076.39
 76218210p3-Sell
139112822008.05.29 07:00buy0.10usdcad0.99060.96960.99162008.05.29 08:220.99120.000.000.006.05
 76218110p3-Buy
139122082008.05.29 07:51buy0.20usdcad0.99010.96960.99112008.05.29 08:210.99110.000.000.0020.18
 76218110p3-Buy[tp]
139077612008.05.29 01:01buy0.10eurgbp0.79030.76930.79132008.05.29 08:000.79130.000.000.0019.73
 76217810p3-Buy[tp]
139095552008.05.29 05:00sell0.10gbpusd1.97942.00041.97842008.05.29 05:531.97840.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
139077462008.05.29 01:00sell0.10gbpchf2.05442.07542.05342008.05.29 03:302.05580.000.000.00-13.50
 76218410p3-Sell
139077742008.05.29 01:03sell0.20gbpchf2.05492.07542.05392008.05.29 03:302.05580.000.000.00-17.35
 76218410p3-Sell
139083962008.05.29 02:28sell0.40gbpchf2.05542.07542.05442008.05.29 03:302.05570.000.000.00-11.57
 76218410p3-Sell
139084792008.05.29 02:39sell0.80gbpchf2.05602.07552.05502008.05.29 03:292.05590.000.000.007.72
 76218410p3-Sell
139087802008.05.29 03:15sell1.60gbpchf2.05652.07552.05552008.05.29 03:292.05600.000.000.0077.15
 76218410p3-Sell
139080622008.05.29 02:00buy0.10euraud1.62551.60451.62652008.05.29 03:071.62530.000.000.00-1.93
 76218310p3-Buy
139081362008.05.29 02:07buy0.20euraud1.62491.60441.62592008.05.29 03:071.62530.000.000.007.71
 76218310p3-Buy
139085692008.05.29 02:53buy0.40euraud1.62431.60431.62532008.05.29 03:071.62530.000.000.0038.51
 76218310p3-Buy[tp]
139068562008.05.28 23:00sell0.10usdchf1.03761.05861.03662008.05.29 01:531.03660.000.000.009.65
 76218810p3-Sell[tp]
139072642008.05.29 00:00buy0.10eurusd1.56481.54381.56582008.05.29 01:461.56580.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
139059222008.05.28 21:00sell0.10usdjpy104.67106.77104.572008.05.28 23:19104.620.000.00-2.094.78
 76218510p3-Sell
139064682008.05.28 22:00sell0.20usdjpy104.73106.78104.632008.05.28 23:19104.630.000.00-4.1819.11
 76218510p3-Sell[tp]
139059132008.05.28 21:00sell0.10eurchf1.62241.64341.62142008.05.28 21:441.62370.000.000.00-12.53
 76218210p3-Sell
139060482008.05.28 21:04sell0.20eurchf1.62301.64351.62202008.05.28 21:441.62370.000.000.00-13.49
 76218210p3-Sell
139062242008.05.28 21:28sell0.40eurchf1.62361.64361.62262008.05.28 21:431.62350.000.000.003.85
 76218210p3-Sell
139062692008.05.28 21:32sell0.80eurchf1.62411.64361.62312008.05.28 21:431.62360.000.000.0038.55
 76218210p3-Sell
139018652008.05.28 17:00buy0.10gbpusd1.98071.95971.98172008.05.28 17:181.98110.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
139019132008.05.28 17:00buy0.20gbpusd1.98011.95961.98112008.05.28 17:181.98110.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
139000102008.05.28 16:00sell0.10usdcad0.99031.01130.98932008.05.28 16:270.99060.000.000.00-3.03
 76218110p3-Sell
139000542008.05.28 16:00sell0.20usdcad0.99081.01130.98982008.05.28 16:270.99050.000.000.006.06
 76218110p3-Sell
139003412008.05.28 16:10sell0.40usdcad0.99141.01140.99042008.05.28 16:270.99040.000.000.0040.39
 76218110p3-Sell[tp]
138855962008.05.28 06:00buy0.10eurgbp0.79480.77380.79582008.05.28 11:500.79320.000.000.00-31.63
 76217810p3-Buy
138880902008.05.28 08:58buy0.20eurgbp0.79420.77370.79522008.05.28 11:500.79310.000.000.00-43.49
 76217810p3-Buy
138906432008.05.28 10:20buy0.40eurgbp0.79370.77370.79472008.05.28 11:500.79310.000.000.00-47.45
 76217810p3-Buy
138917762008.05.28 11:12buy0.80eurgbp0.79310.77360.79412008.05.28 11:500.79320.000.000.0015.81
 76217810p3-Buy
138923592008.05.28 11:29buy1.60eurgbp0.79260.77360.79362008.05.28 11:500.79310.000.000.00158.12
 76217810p3-Buy
138897212008.05.28 10:00buy0.10euraud1.63751.61651.63852008.05.28 10:181.63790.000.000.003.84
 76218310p3-Buy
138903062008.05.28 10:13buy0.20euraud1.63691.61641.63792008.05.28 10:181.63790.000.000.0019.19
 76218310p3-Buy[tp]
138845352008.05.28 04:01sell0.10usdcad0.99261.01360.99162008.05.28 07:440.99310.000.000.00-5.03
 76218110p3-Sell
138846552008.05.28 04:12sell0.20usdcad0.99331.01380.99232008.05.28 07:440.99320.000.000.002.01
 76218110p3-Sell
138864672008.05.28 07:34sell0.40usdcad0.99411.01410.99312008.05.28 07:440.99310.000.000.0040.28
 76218110p3-Sell[tp]
138855862008.05.28 06:00buy0.10eurusd1.56971.54871.57072008.05.28 06:521.57030.000.000.006.00
 76218610p3-Buy
138850542008.05.28 05:00sell0.10eurchf1.61911.64011.61812008.05.28 06:521.61860.000.000.004.86
 76218210p3-Sell
138850472008.05.28 05:00sell0.10usdchf1.03121.05221.03022008.05.28 06:521.03070.000.000.004.85
 76218810p3-Sell
138851152008.05.28 05:07sell0.20eurchf1.61971.64021.61872008.05.28 06:521.61870.000.000.0019.41
 76218210p3-Sell[tp]
138856082008.05.28 06:01buy0.20eurusd1.56921.54871.57022008.05.28 06:521.57020.000.000.0020.00
 76218610p3-Buy[tp]
138856162008.05.28 06:02sell0.20usdchf1.03171.05221.03072008.05.28 06:521.03070.000.000.0019.40
 76218810p3-Sell[tp]
138835512008.05.28 03:00sell0.10usdjpy104.16106.26104.062008.05.28 03:31104.060.000.000.009.61
 76218510p3-Sell[tp]
138778182008.05.27 20:00buy0.10euraud1.64031.61931.64132008.05.28 02:301.63860.000.00-1.60-16.27
 76218310p3-Buy
138778472008.05.27 20:00buy0.20euraud1.63981.61931.64082008.05.28 02:301.63870.000.00-3.20-21.05
 76218310p3-Buy
138779672008.05.27 20:09buy0.40euraud1.63921.61921.64022008.05.28 02:291.63880.000.00-6.40-15.31
 76218310p3-Buy
138779752008.05.27 20:10buy0.80euraud1.63861.61911.63962008.05.28 02:291.63850.000.00-12.80-7.66
 76218310p3-Buy
138781012008.05.27 20:21buy1.60euraud1.63811.61911.63912008.05.28 02:291.63870.000.00-25.6091.86
 76218310p3-Buy
138793632008.05.27 22:00buy0.10gbpusd1.97661.95561.97762008.05.27 22:211.97660.000.000.000.00
 76218710p3-Buy
138795762008.05.27 22:06buy0.20gbpusd1.97571.95521.97672008.05.27 22:211.97670.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
138719042008.05.27 15:00sell0.10eurgbp0.79660.81760.79562008.05.27 19:360.79560.000.000.0019.77
 76217810p3-Sell[tp]
138718752008.05.27 15:00buy0.10gbpchf2.03112.01012.03212008.05.27 15:012.03150.000.000.003.89
 76218410p3-Buy
138719242008.05.27 15:00buy0.20gbpchf2.03052.01002.03152008.05.27 15:012.03150.000.000.0019.47
 76218410p3-Buy[tp]
138674082008.05.27 11:00sell0.10usdcad0.98791.00890.98692008.05.27 13:300.98970.000.000.00-18.19
 76218110p3-Sell
138683062008.05.27 11:38sell0.20usdcad0.98851.00900.98752008.05.27 13:300.98990.000.000.00-28.29
 76218110p3-Sell
138683372008.05.27 11:39sell0.40usdcad0.98911.00910.98812008.05.27 13:290.99000.000.000.00-36.36
 76218110p3-Sell
138688352008.05.27 12:01sell0.80usdcad0.98961.00910.98862008.05.27 13:290.98980.000.000.00-16.16
 76218110p3-Sell
138697852008.05.27 13:00sell1.60usdcad0.99021.00920.98922008.05.27 13:290.98970.000.000.0080.83
 76218110p3-Sell
138648532008.05.27 09:00buy0.10usdchf1.02771.00671.02872008.05.27 09:301.02760.000.000.00-0.97
 76218810p3-Buy
138651422008.05.27 09:14buy0.20usdchf1.02721.00671.02822008.05.27 09:301.02750.000.000.005.84
 76218810p3-Buy
138652792008.05.27 09:23buy0.40usdchf1.02661.00661.02762008.05.27 09:301.02760.000.000.0038.93
 76218810p3-Buy[tp]
138648322008.05.27 09:00sell0.10eurusd1.57491.59591.57392008.05.27 09:291.57480.000.000.001.00
 76218610p3-Sell
138650862008.05.27 09:11sell0.20eurusd1.57551.59601.57452008.05.27 09:291.57480.000.000.0014.00
 76218610p3-Sell
138652812008.05.27 09:23sell0.40eurusd1.57601.59601.57502008.05.27 09:291.57500.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
138606692008.05.27 05:00sell0.10usdcad0.98991.01090.98892008.05.27 07:570.98950.000.000.004.04
 76218110p3-Sell
138609142008.05.27 05:37sell0.20usdcad0.99051.01100.98952008.05.27 07:570.98950.000.000.0020.21
 76218110p3-Sell[tp]
138616572008.05.27 07:00buy0.10usdjpy103.48101.38103.582008.05.27 07:51103.580.000.000.009.65
 76218510p3-Buy[tp]
138599082008.05.27 03:00sell0.10euraud1.64201.66301.64102008.05.27 03:471.64140.000.000.005.77
 76218310p3-Sell
138600492008.05.27 03:10sell0.20euraud1.64251.66301.64152008.05.27 03:471.64150.000.000.0019.25
 76218310p3-Sell[tp]
138574692008.05.26 18:00sell0.10eurgbp0.79550.81650.79452008.05.27 03:170.79700.000.000.36-29.74
 76217810p3-Sell
138580122008.05.26 19:00sell0.20eurgbp0.79610.81660.79512008.05.27 03:170.79700.000.000.71-35.69
 76217810p3-Sell
138597062008.05.27 02:39sell0.40eurgbp0.79670.81670.79572008.05.27 03:170.79690.000.000.00-15.85
 76217810p3-Sell
138597402008.05.27 02:42sell0.80eurgbp0.79720.81670.79622008.05.27 03:170.79680.000.000.0063.45
 76217810p3-Sell
138574702008.05.26 18:00sell0.10euraud1.64191.66291.64092008.05.26 18:451.64390.000.000.00-19.19
 76218310p3-Sell
138575042008.05.26 18:05sell0.20euraud1.64241.66291.64142008.05.26 18:451.64390.000.000.00-28.79
 76218310p3-Sell
138575062008.05.26 18:06sell0.40euraud1.64301.66301.64202008.05.26 18:451.64380.000.000.00-30.70
 76218310p3-Sell
138575472008.05.26 18:09sell0.80euraud1.64361.66311.64262008.05.26 18:451.64380.000.000.00-15.36
 76218310p3-Sell
138576772008.05.26 18:28sell1.60euraud1.64421.66321.64322008.05.26 18:451.64370.000.000.0076.77
 76218310p3-Sell
138569512008.05.26 17:00buy0.10gbpchf2.03142.01042.03242008.05.26 17:222.03240.000.000.009.76
 76218410p3-Buy[tp]
138549152008.05.26 14:00sell0.10euraud1.64081.66181.63982008.05.26 15:061.64200.000.000.00-11.53
 76218310p3-Sell
138549552008.05.26 14:03sell0.20euraud1.64141.66191.64042008.05.26 15:061.64210.000.000.00-13.44
 76218310p3-Sell
138550782008.05.26 14:15sell0.40euraud1.64201.66201.64102008.05.26 15:061.64210.000.000.00-3.85
 76218310p3-Sell
138554832008.05.26 14:57sell0.80euraud1.64251.66201.64152008.05.26 15:061.64210.000.000.0030.73
 76218310p3-Sell
138483712008.05.26 05:00sell0.10eurgbp0.79520.81620.79422008.05.26 10:490.79650.000.000.00-25.70
 76217810p3-Sell
138495202008.05.26 07:45sell0.20eurgbp0.79580.81630.79482008.05.26 10:480.79660.000.000.00-31.63
 76217810p3-Sell
138502052008.05.26 08:39sell0.40eurgbp0.79630.81630.79532008.05.26 10:470.79650.000.000.00-15.82
 76217810p3-Sell
138505752008.05.26 09:00sell0.80eurgbp0.79690.81640.79592008.05.26 10:470.79640.000.000.0079.12
 76217810p3-Sell
138476992008.05.26 04:00buy0.10usdjpy103.28101.18103.382008.05.26 10:05103.380.000.000.009.67
 76218510p3-Buy[tp]
138504952008.05.26 09:00sell0.10gbpusd1.97962.00061.97862008.05.26 10:021.97860.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
138476502008.05.26 04:00sell0.10eurusd1.57641.59741.57542008.05.26 10:001.57670.000.000.00-3.00
 76218610p3-Sell
138504742008.05.26 08:59sell0.20eurusd1.57701.59751.57602008.05.26 10:001.57670.000.000.006.00
 76218610p3-Sell
138507492008.05.26 09:04sell0.40eurusd1.57761.59761.57662008.05.26 10:001.57660.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
138487572008.05.26 06:00sell0.10euraud1.64011.66111.63912008.05.26 07:431.63910.000.000.009.62
 76218310p3-Sell[tp]
138476772008.05.26 04:00sell0.10usdcad0.98711.00810.98612008.05.26 07:150.98850.000.000.00-14.16
 76218110p3-Sell
138478772008.05.26 04:14sell0.20usdcad0.98761.00810.98662008.05.26 07:150.98880.000.000.00-24.27
 76218110p3-Sell
138490212008.05.26 06:43sell0.40usdcad0.98821.00820.98722008.05.26 07:140.98840.000.000.00-8.09
 76218110p3-Sell
138492012008.05.26 07:06sell0.80usdcad0.98871.00820.98772008.05.26 07:140.98830.000.000.0032.38
 76218110p3-Sell
138470612008.05.26 03:00buy0.10gbpchf2.03092.00992.03192008.05.26 03:382.03190.000.000.009.76
 76218410p3-Buy[tp]
138453462008.05.26 01:00buy0.10usdchf1.02511.00411.02612008.05.26 02:531.02390.000.000.00-11.72
 76218810p3-Buy
138455812008.05.26 01:10buy0.20usdchf1.02451.00401.02552008.05.26 02:521.02380.000.000.00-13.67
 76218810p3-Buy
138456522008.05.26 01:13buy0.40usdchf1.02391.00391.02492008.05.26 02:521.02370.000.000.00-7.81
 76218810p3-Buy
138465722008.05.26 02:27buy0.80usdchf1.02331.00381.02432008.05.26 02:521.02380.000.000.0039.07
 76218810p3-Buy
138453402008.05.26 01:00buy0.10usdjpy103.40101.30103.502008.05.26 02:42103.200.000.000.00-19.38
 76218510p3-Buy
138454392008.05.26 01:03buy0.20usdjpy103.35101.30103.452008.05.26 02:41103.210.000.000.00-27.13
 76218510p3-Buy
138455282008.05.26 01:07buy0.40usdjpy103.29101.29103.392008.05.26 02:40103.220.000.000.00-27.13
 76218510p3-Buy
138460582008.05.26 01:47buy0.80usdjpy103.24101.29103.342008.05.26 02:40103.220.000.000.00-15.50
 76218510p3-Buy
138461852008.05.26 01:55buy1.60usdjpy103.18101.28103.282008.05.26 02:40103.230.000.000.0077.50
 76218510p3-Buy
138402122008.05.23 18:00buy0.10euraud1.64321.62221.64422008.05.23 18:391.64150.000.000.00-16.34
 76218310p3-Buy
138402452008.05.23 18:01buy0.20euraud1.64251.62201.64352008.05.23 18:391.64160.000.000.00-17.30
 76218310p3-Buy
138405522008.05.23 18:31buy0.40euraud1.64201.62201.64302008.05.23 18:391.64160.000.000.00-15.38
 76218310p3-Buy
138405602008.05.23 18:32buy0.80euraud1.64141.62191.64242008.05.23 18:391.64190.000.000.0038.44
 76218310p3-Buy
138356932008.05.23 15:00sell0.10usdcad0.98531.00630.98432008.05.23 15:020.98430.000.000.0010.16
 76218110p3-Sell[tp]
138276472008.05.23 09:00sell0.10eurchf1.62091.64191.61992008.05.23 09:141.62220.000.000.00-12.59
 76218210p3-Sell
138278332008.05.23 09:02sell0.20eurchf1.62151.64201.62052008.05.23 09:141.62220.000.000.00-13.55
 76218210p3-Sell
138279212008.05.23 09:05sell0.40eurchf1.62201.64201.62102008.05.23 09:141.62200.000.000.000.00
 76218210p3-Sell
138281292008.05.23 09:13sell0.80eurchf1.62261.64211.62162008.05.23 09:141.62210.000.000.0038.73
 76218210p3-Sell
138225322008.05.23 00:00buy0.10eurgbp0.79440.77340.79542008.05.23 08:530.79470.000.000.005.93
 76217810p3-Buy
138270932008.05.23 08:33buy0.20eurgbp0.79370.77320.79472008.05.23 08:530.79470.000.000.0039.55
 76217810p3-Buy[tp]
138241942008.05.23 03:00sell0.10usdchf1.03101.05201.03002008.05.23 05:501.03060.000.000.003.88
 76218810p3-Sell
138242792008.05.23 03:12sell0.20usdchf1.03151.05201.03052008.05.23 05:501.03050.000.000.0019.41
 76218810p3-Sell[tp]
138241832008.05.23 03:00sell0.10usdjpy104.10106.20104.002008.05.23 04:57104.100.000.000.000.00
 76218510p3-Sell
138242132008.05.23 03:02sell0.20usdjpy104.15106.20104.052008.05.23 04:57104.110.000.000.007.68
 76218510p3-Sell
138242592008.05.23 03:11sell0.40usdjpy104.21106.21104.112008.05.23 04:57104.110.000.000.0038.42
 76218510p3-Sell[tp]
138235742008.05.23 02:00buy0.10eurusd1.57311.55211.57412008.05.23 04:281.57290.000.000.00-2.00
 76218610p3-Buy
138238222008.05.23 02:25buy0.20eurusd1.57251.55201.57352008.05.23 04:281.57300.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy
138240252008.05.23 02:38buy0.40eurusd1.57191.55191.57292008.05.23 04:281.57290.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy[tp]
138232592008.05.23 01:00sell0.10gbpchf2.04082.06182.03982008.05.23 03:222.04100.000.000.00-1.94
 76218410p3-Sell
138234282008.05.23 01:36sell0.20gbpchf2.04132.06182.04032008.05.23 03:222.04080.000.000.009.70
 76218410p3-Sell
138240212008.05.23 02:38sell0.40gbpchf2.04192.06192.04092008.05.23 03:222.04090.000.000.0038.79
 76218410p3-Sell[tp]
138191202008.05.22 20:00sell0.10gbpusd1.97952.00051.97852008.05.22 20:101.97900.000.000.005.00
 76218710p3-Sell
138191832008.05.22 20:03sell0.20gbpusd1.98012.00061.97912008.05.22 20:101.97910.000.000.0020.00
 76218710p3-Sell[tp]
137985742008.05.22 08:00buy0.10eurchf1.61931.59831.62032008.05.22 08:201.62030.000.000.009.75
 76218210p3-Buy[tp]
137976052008.05.22 07:00buy0.10usdjpy103.13101.03103.232008.05.22 08:03103.130.000.000.000.00
 76218510p3-Buy
137981712008.05.22 07:31buy0.20usdjpy103.07101.02103.172008.05.22 08:03103.120.000.000.009.70
 76218510p3-Buy
137982752008.05.22 07:36buy0.40usdjpy103.01101.01103.112008.05.22 08:03103.110.000.000.0038.79
 76218510p3-Buy[tp]
137960072008.05.22 05:01buy0.10usdchf1.02481.00381.02582008.05.22 05:571.02580.000.000.009.75
 76218810p3-Buy[tp]
137959732008.05.22 05:00sell0.10euraud1.63881.65981.63782008.05.22 05:151.63780.000.000.009.63
 76218310p3-Sell[tp]
137935932008.05.22 01:00buy0.10usdcad0.98420.96320.98522008.05.22 04:560.98410.000.000.00-1.02
 76218110p3-Buy
137937692008.05.22 01:30buy0.20usdcad0.98360.96310.98462008.05.22 04:550.98410.000.000.0010.16
 76218110p3-Buy
137938042008.05.22 01:39buy0.40usdcad0.98310.96310.98412008.05.22 04:550.98410.000.000.0040.65
 76218110p3-Buy[tp]
137922342008.05.21 23:00sell0.10eurgbp0.80050.82150.79952008.05.22 03:160.80020.000.000.005.92
 76217810p3-Sell
137925322008.05.21 23:23sell0.20eurgbp0.80110.82160.80012008.05.22 03:150.80010.000.000.0039.45
 76217810p3-Sell[tp]
137936062008.05.22 01:03sell0.10eurusd1.57821.59921.57722008.05.22 02:561.57940.000.000.00-12.00
 76218610p3-Sell
137943162008.05.22 02:15sell0.20eurusd1.57881.59931.57782008.05.22 02:561.57930.000.000.00-10.00
 76218610p3-Sell
137945812008.05.22 02:42sell0.40eurusd1.57941.59941.57842008.05.22 02:561.57940.000.000.000.00
 76218610p3-Sell
137946512008.05.22 02:48sell0.80eurusd1.57991.59941.57892008.05.22 02:551.57950.000.000.0032.00
 76218610p3-Sell
137929142008.05.22 00:00buy0.10gbpchf2.02091.99992.02192008.05.22 00:522.02150.000.000.005.85
 76218410p3-Buy
137933522008.05.22 00:21buy0.20gbpchf2.02041.99992.02142008.05.22 00:512.02140.000.000.0019.51
 76218410p3-Buy[tp]
137891572008.05.21 20:00buy0.10usdchf1.02951.00851.03052008.05.21 20:221.02820.000.000.00-12.64
 76218810p3-Buy
137895612008.05.21 20:19buy0.20usdchf1.02731.00681.02832008.05.21 20:221.02830.000.000.0019.45
 76218810p3-Buy[tp]
137884812008.05.21 19:00sell0.10euraud1.63281.65381.63182008.05.21 20:001.63450.000.000.00-16.39
 76218310p3-Sell
137885472008.05.21 19:05sell0.20euraud1.63341.65391.63242008.05.21 20:001.63410.000.000.00-13.51
 76218310p3-Sell
137886142008.05.21 19:08sell0.40euraud1.63401.65401.63302008.05.21 20:001.63420.000.000.00-7.71
 76218310p3-Sell
137890172008.05.21 19:46sell0.80euraud1.63451.65401.63352008.05.21 20:001.63410.000.000.0030.87
 76218310p3-Sell
137767492008.05.21 11:00buy0.10usdjpy103.48101.38103.582008.05.21 11:12103.580.000.000.009.65
 76218510p3-Buy[tp]
137672612008.05.21 02:00buy0.10usdjpy103.66101.56103.762008.05.21 10:32103.470.000.000.00-18.36
 76218510p3-Buy
137672972008.05.21 02:06buy0.20usdjpy103.60101.55103.702008.05.21 10:32103.480.000.000.00-23.19
 76218510p3-Buy
137674972008.05.21 02:14buy0.40usdjpy103.54101.54103.642008.05.21 10:31103.490.000.000.00-19.33
 76218510p3-Buy
137680782008.05.21 03:11buy0.80usdjpy103.49101.54103.592008.05.21 10:31103.480.000.000.00-7.73
 76218510p3-Buy
137686712008.05.21 03:33buy1.60usdjpy103.37101.47103.472008.05.21 10:31103.470.000.000.00154.63
 76218510p3-Buy[tp]
137696192008.05.21 05:00sell0.10euraud1.63171.65271.63072008.05.21 08:321.63220.000.000.00-4.80
 76218310p3-Sell
137715262008.05.21 07:53sell0.20euraud1.63261.65311.63162008.05.21 08:321.63240.000.000.003.83
 76218310p3-Sell
137717192008.05.21 08:02sell0.40euraud1.63321.65321.63222008.05.21 08:321.63220.000.000.0038.38
 76218310p3-Sell[tp]
137662472008.05.21 00:00sell0.10gbpusd1.96701.98801.96602008.05.21 08:021.96740.000.000.00-4.00
 76218710p3-Sell
137675332008.05.21 02:16sell0.20gbpusd1.96761.98811.96662008.05.21 08:021.96730.000.000.006.00
 76218710p3-Sell
137676392008.05.21 02:28sell0.40gbpusd1.96821.98821.96722008.05.21 08:011.96720.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell[tp]
137672492008.05.21 02:00buy0.10usdchf1.03691.01591.03792008.05.21 03:331.03540.000.000.00-14.49
 76218810p3-Buy
137673412008.05.21 02:09buy0.20usdchf1.03631.01581.03732008.05.21 03:331.03540.000.000.00-17.38
 76218810p3-Buy
137676462008.05.21 02:28buy0.40usdchf1.03571.01571.03672008.05.21 03:331.03550.000.000.00-7.73
 76218810p3-Buy
137680012008.05.21 03:05buy0.80usdchf1.03521.01571.03622008.05.21 03:321.03560.000.000.0030.90
 76218810p3-Buy
137669482008.05.21 01:00buy0.10eurgbp0.79550.77450.79652008.05.21 03:150.79650.000.000.0019.68
 76217810p3-Buy[tp]
137653022008.05.20 23:00sell0.10eurusd1.56451.58551.56352008.05.21 00:061.56470.000.000.00-2.00
 76218610p3-Sell
137654012008.05.20 23:03sell0.20eurusd1.56511.58561.56412008.05.21 00:061.56470.000.000.008.00
 76218610p3-Sell
137656602008.05.20 23:17sell0.40eurusd1.56561.58561.56462008.05.21 00:061.56460.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
137424662008.05.20 11:00buy0.10euraud1.62811.60711.62912008.05.20 11:201.62540.000.000.00-25.90
 76218310p3-Buy
137425022008.05.20 11:00buy0.20euraud1.62701.60651.62802008.05.20 11:201.62560.000.000.00-26.87
 76218310p3-Buy
137427372008.05.20 11:03buy0.40euraud1.62641.60641.62742008.05.20 11:201.62560.000.000.00-30.70
 76218310p3-Buy
137430312008.05.20 11:07buy0.80euraud1.62591.60641.62692008.05.20 11:201.62570.000.000.00-15.35
 76218310p3-Buy
137432552008.05.20 11:13buy1.60euraud1.62531.60631.62632008.05.20 11:201.62580.000.000.0076.74
 76218310p3-Buy
137389382008.05.20 09:00sell0.10gbpchf2.04442.06542.04342008.05.20 09:152.04570.000.000.00-12.43
 76218410p3-Sell
137393262008.05.20 09:06sell0.20gbpchf2.04492.06542.04392008.05.20 09:152.04580.000.000.00-17.22
 76218410p3-Sell
137394402008.05.20 09:10sell0.40gbpchf2.04552.06552.04452008.05.20 09:152.04570.000.000.00-7.65
 76218410p3-Sell
137395382008.05.20 09:13sell0.80gbpchf2.04612.06562.04512008.05.20 09:152.04560.000.000.0038.26
 76218410p3-Sell
137341092008.05.20 04:00buy0.10eurusd1.55341.53241.55442008.05.20 06:221.55200.000.000.00-14.00
 76218610p3-Buy
137350702008.05.20 05:52buy0.20eurusd1.55271.53221.55372008.05.20 06:221.55200.000.000.00-14.00
 76218610p3-Buy
137352682008.05.20 06:16buy0.40eurusd1.55211.53211.55312008.05.20 06:221.55190.000.000.00-8.00
 76218610p3-Buy
137352912008.05.20 06:18buy0.80eurusd1.55141.53191.55242008.05.20 06:221.55190.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy
137340952008.05.20 04:00sell0.10gbpchf2.05012.07112.04912008.05.20 06:002.05130.000.000.00-11.42
 76218410p3-Sell
137341202008.05.20 04:00sell0.20gbpchf2.05062.07112.04962008.05.20 05:592.05150.000.000.00-17.13
 76218410p3-Sell
137343362008.05.20 04:28sell0.40gbpchf2.05122.07122.05022008.05.20 05:592.05140.000.000.00-7.62
 76218410p3-Sell
137350652008.05.20 05:52sell0.80gbpchf2.05182.07132.05082008.05.20 05:592.05130.000.000.0038.07
 76218410p3-Sell
137340752008.05.20 04:00sell0.10usdjpy104.16106.26104.062008.05.20 04:58104.060.000.000.009.61
 76218510p3-Sell[tp]
137332732008.05.20 03:00sell0.10usdchf1.05141.07241.05042008.05.20 03:371.05040.000.000.009.52
 76218810p3-Sell[tp]
137332802008.05.20 03:00buy0.10gbpusd1.95121.93021.95222008.05.20 03:271.95220.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy[tp]
137332902008.05.20 03:00buy0.10euraud1.62851.60751.62952008.05.20 03:101.62950.000.000.009.53
 76218310p3-Buy[tp]
137326492008.05.20 02:01sell0.10eurchf1.63371.65471.63272008.05.20 03:081.63330.000.000.003.80
 76218210p3-Sell
137327522008.05.20 02:17sell0.20eurchf1.63421.65471.63322008.05.20 03:071.63320.000.000.0019.02
 76218210p3-Sell[tp]
137309772008.05.19 23:00buy0.10usdcad0.99200.97100.99302008.05.19 23:390.99240.000.000.004.03
 76218110p3-Buy
137310342008.05.19 23:05buy0.20usdcad0.99140.97090.99242008.05.19 23:390.99240.000.000.0020.15
 76218110p3-Buy[tp]
137265622008.05.19 18:00sell0.10eurgbp0.79670.81770.79572008.05.19 22:070.79570.000.000.0019.48
 76217810p3-Sell[tp]
137242542008.05.19 17:00buy0.10gbpchf2.05362.03262.05462008.05.19 17:092.05460.000.000.009.48
 76218410p3-Buy[tp]
137210652008.05.19 16:00buy0.10eurchf1.63311.61211.63412008.05.19 16:061.63410.000.000.009.51
 76218210p3-Buy[tp]
137185632008.05.19 14:00buy0.10usdjpy103.99101.89104.092008.05.19 15:35104.090.000.000.009.61
 76218510p3-Buy[tp]
137194732008.05.19 15:00buy0.10usdchf1.04661.02561.04762008.05.19 15:261.04710.000.000.004.78
 76218810p3-Buy
137195832008.05.19 15:05buy0.20usdchf1.04601.02551.04702008.05.19 15:251.04700.000.000.0019.10
 76218810p3-Buy[tp]
137097792008.05.19 05:02sell0.10gbpusd1.95651.97751.95552008.05.19 08:091.95590.000.000.006.00
 76218710p3-Sell
137111112008.05.19 07:44sell0.20gbpusd1.95701.97751.95602008.05.19 08:091.95600.000.000.0020.00
 76218710p3-Sell[tp]
137086322008.05.19 03:00buy0.10usdchf1.04831.02731.04932008.05.19 08:021.04730.000.000.00-9.55
 76218810p3-Buy
137087032008.05.19 03:08buy0.20usdchf1.04771.02721.04872008.05.19 08:021.04720.000.000.00-9.55
 76218810p3-Buy
137106392008.05.19 07:19buy0.40usdchf1.04721.02721.04822008.05.19 08:021.04710.000.000.00-3.82
 76218810p3-Buy
137110342008.05.19 07:43buy0.80usdchf1.04661.02711.04762008.05.19 08:011.04710.000.000.0038.20
 76218810p3-Buy
137091792008.05.19 04:01sell0.10eurusd1.55671.57771.55572008.05.19 08:001.55750.000.000.00-8.00
 76218610p3-Sell
137106912008.05.19 07:22sell0.20eurusd1.55731.57781.55632008.05.19 08:001.55750.000.000.00-4.00
 76218610p3-Sell
137107912008.05.19 07:27sell0.40eurusd1.55781.57781.55682008.05.19 08:001.55770.000.000.004.00
 76218610p3-Sell
137110362008.05.19 07:43sell0.80eurusd1.55841.57791.55742008.05.19 08:001.55790.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell
137077702008.05.19 01:00buy0.10eurchf1.63271.61171.63372008.05.19 07:351.63090.000.000.00-17.20
 76218210p3-Buy
137089002008.05.19 03:29buy0.20eurchf1.63201.61151.63302008.05.19 07:341.63100.000.000.00-19.10
 76218210p3-Buy
137095102008.05.19 04:33buy0.40eurchf1.63141.61141.63242008.05.19 07:341.63100.000.000.00-15.28
 76218210p3-Buy
137106042008.05.19 07:16buy0.80eurchf1.63061.61111.63162008.05.19 07:331.63120.000.000.0045.86
 76218210p3-Buy
137086402008.05.19 03:00buy0.10usdjpy104.14102.04104.242008.05.19 04:25104.170.000.000.002.88
 76218510p3-Buy
137086952008.05.19 03:07buy0.20usdjpy104.08102.03104.182008.05.19 04:25104.180.000.000.0019.20
 76218510p3-Buy[tp]
137081242008.05.19 02:00buy0.10gbpchf2.05132.03032.05232008.05.19 03:222.05040.000.000.00-8.59
 76218410p3-Buy
137087222008.05.19 03:11buy0.20gbpchf2.05062.03012.05162008.05.19 03:222.05080.000.000.003.82
 76218410p3-Buy
137087412008.05.19 03:13buy0.40gbpchf2.05002.03002.05102008.05.19 03:222.05100.000.000.0038.17
 76218410p3-Buy[tp]
137048882008.05.16 21:00buy0.10usdcad1.00050.97951.00152008.05.16 22:401.00020.000.000.00-3.00
 76218110p3-Buy
137049712008.05.16 21:08buy0.20usdcad0.99990.97941.00092008.05.16 22:401.00040.000.000.0010.00
 76218110p3-Buy
137055852008.05.16 22:21buy0.40usdcad0.99940.97941.00042008.05.16 22:401.00040.000.000.0039.98
 76218110p3-Buy[tp]
137039382008.05.16 20:00buy0.10euraud1.63451.61351.63552008.05.16 20:191.63480.000.000.002.86
 76218310p3-Buy
137039732008.05.16 20:01buy0.20euraud1.63391.61341.63492008.05.16 20:181.63490.000.000.0019.05
 76218310p3-Buy[tp]
136995682008.05.16 17:00sell0.10gbpchf2.04722.06822.04622008.05.16 17:042.04670.000.000.004.78
 76218410p3-Sell
136997542008.05.16 17:03sell0.20gbpchf2.04782.06832.04682008.05.16 17:042.04680.000.000.0019.10
 76218410p3-Sell[tp]
136950162008.05.16 15:00sell0.10gbpusd1.94451.96551.94352008.05.16 15:241.94570.000.000.00-12.00
 76218710p3-Sell
136950812008.05.16 15:01sell0.20gbpusd1.94501.96551.94402008.05.16 15:241.94580.000.000.00-16.00
 76218710p3-Sell
136952362008.05.16 15:08sell0.40gbpusd1.94561.96561.94462008.05.16 15:241.94580.000.000.00-8.00
 76218710p3-Sell
136955412008.05.16 15:23sell0.80gbpusd1.94621.96571.94522008.05.16 15:241.94570.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell
136914002008.05.16 13:00buy0.10usdjpy104.76102.66104.862008.05.16 14:30104.830.000.000.006.68
 76218510p3-Buy
136918932008.05.16 13:19buy0.20usdjpy104.71102.66104.812008.05.16 14:30104.750.000.000.007.64
 76218510p3-Buy
136929302008.05.16 14:05buy0.40usdjpy104.65102.65104.752008.05.16 14:30104.700.000.000.0019.10
 76218510p3-Buy
136935082008.05.16 14:29buy0.80usdjpy104.59102.64104.692008.05.16 14:30104.650.000.000.0045.87
 76218510p3-Buy
136884502008.05.16 11:00buy0.10euraud1.63961.61861.64062008.05.16 11:171.63900.000.000.00-5.68
 76218310p3-Buy
136885182008.05.16 11:02buy0.20euraud1.63881.61831.63982008.05.16 11:171.63890.000.000.001.89
 76218310p3-Buy
136886042008.05.16 11:07buy0.40euraud1.63811.61811.63912008.05.16 11:171.63910.000.000.0037.84
 76218310p3-Buy[tp]
136807742008.05.16 04:02buy0.10usdcad1.00120.98021.00222008.05.16 09:011.00160.000.000.003.99
 76218110p3-Buy
136813312008.05.16 04:45buy0.20usdcad1.00070.98021.00172008.05.16 09:011.00170.000.000.0019.97
 76218110p3-Buy[tp]
136824422008.05.16 07:00sell0.10eurchf1.63261.65361.63162008.05.16 08:571.63310.000.000.00-4.73
 76218210p3-Sell
136843192008.05.16 08:49sell0.20eurchf1.63321.65371.63222008.05.16 08:571.63290.000.000.005.69
 76218210p3-Sell
136843902008.05.16 08:53sell0.40eurchf1.63391.65391.63292008.05.16 08:571.63290.000.000.0037.90
 76218210p3-Sell[tp]
136818982008.05.16 06:02buy0.10eurgbp0.79460.77360.79562008.05.16 07:460.79560.000.000.0019.48
 76217810p3-Buy[tp]
136807452008.05.16 04:00sell0.10usdchf1.05521.07621.05422008.05.16 06:501.05470.000.000.004.74
 76218810p3-Sell
136807962008.05.16 04:06sell0.20usdchf1.05571.07621.05472008.05.16 06:501.05470.000.000.0018.96
 76218810p3-Sell[tp]
136807182008.05.16 04:00buy0.10eurusd1.54711.52611.54812008.05.16 06:501.54810.000.000.0010.00
 76218610p3-Buy[tp]
136818832008.05.16 06:00sell0.10gbpchf2.05532.07632.05432008.05.16 06:432.05490.000.000.003.79
 76218410p3-Sell
136819082008.05.16 06:05sell0.20gbpchf2.05602.07652.05502008.05.16 06:432.05500.000.000.0018.96
 76218410p3-Sell[tp]
136742672008.05.15 19:00sell0.10gbpusd1.94421.96521.94322008.05.15 20:351.94400.000.000.002.00
 76218710p3-Sell
136746112008.05.15 19:12sell0.20gbpusd1.94471.96521.94372008.05.15 20:351.94420.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell
136758842008.05.15 20:26sell0.40gbpusd1.94531.96531.94432008.05.15 20:351.94430.000.000.0040.00
 76218710p3-Sell[tp]
136724342008.05.15 18:01sell0.10eurchf1.63151.65251.63052008.05.15 18:361.63350.000.000.00-18.92
 76218210p3-Sell
136725592008.05.15 18:05sell0.20eurchf1.63211.65261.63112008.05.15 18:361.63300.000.000.00-17.03
 76218210p3-Sell
136729662008.05.15 18:23sell0.40eurchf1.63281.65281.63182008.05.15 18:351.63280.000.000.000.00
 76218210p3-Sell
136732432008.05.15 18:31sell0.80eurchf1.63341.65291.63242008.05.15 18:351.63280.000.000.0045.45
 76218210p3-Sell
136705532008.05.15 17:00sell0.10eurgbp0.79510.81610.79412008.05.15 17:220.79470.000.000.007.79
 76217810p3-Sell
136708052008.05.15 17:11sell0.20eurgbp0.79570.81620.79472008.05.15 17:220.79470.000.000.0038.97
 76217810p3-Sell[tp]
136705772008.05.15 17:00buy0.10gbpchf2.05382.03282.05482008.05.15 17:212.05340.000.000.00-3.79
 76218410p3-Buy
136706312008.05.15 17:02buy0.20gbpchf2.05322.03272.05422008.05.15 17:212.05350.000.000.005.69
 76218410p3-Buy
136708412008.05.15 17:12buy0.40gbpchf2.05262.03262.05362008.05.15 17:212.05360.000.000.0037.95
 76218410p3-Buy[tp]
136384162008.05.14 22:00sell0.10eurgbp0.79480.81580.79382008.05.15 16:050.79630.000.001.05-29.16
 76217810p3-Sell
136391952008.05.14 22:31sell0.20eurgbp0.79530.81580.79432008.05.15 16:050.79640.000.002.10-42.77
 76217810p3-Sell
136472532008.05.15 06:52sell0.40eurgbp0.79590.81590.79492008.05.15 16:040.79630.000.000.00-31.11
 76217810p3-Sell
136630362008.05.15 14:14sell0.80eurgbp0.79680.81630.79582008.05.15 16:040.79620.000.000.0093.32
 76217810p3-Sell
136655062008.05.15 15:00sell0.10eurusd1.54811.56961.54762008.05.15 16:001.54830.000.000.00-2.00
 76218610p3-Sell
136655962008.05.15 15:00sell0.20eurusd1.54871.56921.54772008.05.15 16:001.54810.000.000.0012.00
 76218610p3-Sell
136656212008.05.15 15:01sell0.40eurusd1.54931.56931.54832008.05.15 16:001.54830.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
136622122008.05.15 14:00buy0.10usdchf1.05611.03511.05712008.05.15 14:331.05440.000.000.00-16.12
 76218810p3-Buy
136633242008.05.15 14:21buy0.20usdchf1.05551.03501.05652008.05.15 14:331.05460.000.000.00-17.07
 76218810p3-Buy
136636472008.05.15 14:30buy0.40usdchf1.05481.03481.05582008.05.15 14:331.05460.000.000.00-7.59
 76218810p3-Buy
136637222008.05.15 14:31buy0.80usdchf1.05421.03471.05522008.05.15 14:331.05470.000.000.0037.93
 76218810p3-Buy
136367112008.05.14 20:00sell0.10euraud1.65321.67421.65222008.05.15 14:141.65450.000.002.97-12.15
 76218310p3-Sell
136375052008.05.14 21:01sell0.20euraud1.65381.67431.65282008.05.15 14:141.65450.000.005.95-13.10
 76218310p3-Sell
136375712008.05.14 21:07sell0.40euraud1.65431.67431.65332008.05.15 14:141.65440.000.0011.89-3.74
 76218310p3-Sell
136377692008.05.14 21:26sell0.80euraud1.65491.67441.65392008.05.15 14:141.65440.000.0023.7937.40
 76218310p3-Sell
136374802008.05.14 21:00buy0.10usdcad1.00340.98241.00442008.05.14 21:401.00340.000.000.000.00
 76218110p3-Buy
136375422008.05.14 21:02buy0.20usdcad1.00290.98241.00392008.05.14 21:401.00350.000.000.0011.96
 76218110p3-Buy
136376292008.05.14 21:11buy0.40usdcad1.00220.98221.00322008.05.14 21:401.00320.000.000.0039.87
 76218110p3-Buy[tp]
136313922008.05.14 16:00sell0.10gbpchf2.05142.07242.05042008.05.14 16:072.05110.000.000.002.84
 76218410p3-Sell
136314822008.05.14 16:02sell0.20gbpchf2.05212.07262.05112008.05.14 16:072.05110.000.000.0018.95
 76218410p3-Sell[tp]
136292222008.05.14 15:00sell0.10eurchf1.63091.65191.62992008.05.14 15:301.62990.000.000.009.49
 76218210p3-Sell[tp]
136291972008.05.14 15:00sell0.10usdchf1.05431.07531.05332008.05.14 15:031.05330.000.000.009.49
 76218810p3-Sell[tp]
136131762008.05.14 05:00sell0.10gbpchf2.04802.06902.04702008.05.14 06:122.04980.000.000.00-17.08
 76218410p3-Sell
136132422008.05.14 05:06sell0.20gbpchf2.04872.06922.04772008.05.14 06:112.04970.000.000.00-18.98
 76218410p3-Sell
136133622008.05.14 05:18sell0.40gbpchf2.04942.06942.04842008.05.14 06:112.04950.000.000.00-3.80
 76218410p3-Sell
136134942008.05.14 05:40sell0.80gbpchf2.04992.06942.04892008.05.14 06:112.04940.000.000.0037.97
 76218410p3-Sell
136098852008.05.13 23:00sell0.10eurgbp0.79540.81640.79442008.05.14 05:530.79440.000.000.0019.46
 76217810p3-Sell[tp]
136127492008.05.14 04:00sell0.10usdjpy104.70106.80104.602008.05.14 05:04104.600.000.000.009.56
 76218510p3-Sell[tp]
136112792008.05.14 01:08buy0.10usdcad1.00420.98321.00522008.05.14 03:341.00450.000.000.002.99
 76218110p3-Buy
136118702008.05.14 02:16buy0.20usdcad1.00360.98311.00462008.05.14 03:341.00460.000.000.0019.91
 76218110p3-Buy[tp]
136116782008.05.14 02:01sell0.10eurchf1.62831.64931.62732008.05.14 03:211.62730.000.000.009.50
 76218210p3-Sell[tp]
136111892008.05.14 01:01buy0.10gbpusd1.94641.92541.94742008.05.14 02:001.94520.000.000.00-12.00
 76218710p3-Buy
136114302008.05.14 01:36buy0.20gbpusd1.94581.92531.94682008.05.14 02:001.94550.000.000.00-6.00
 76218710p3-Buy
136114592008.05.14 01:40buy0.40gbpusd1.94521.92521.94622008.05.14 02:001.94530.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
136115802008.05.14 01:50buy0.80gbpusd1.94461.92511.94562008.05.14 02:001.94510.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy
136111722008.05.14 01:00sell0.10euraud1.64391.66491.64292008.05.14 01:421.64290.000.000.009.42
 76218310p3-Sell[tp]
135989422008.05.13 13:00buy0.10gbpchf2.04282.02182.04382008.05.13 13:302.04180.000.000.00-9.54
 76218410p3-Buy
135990162008.05.13 13:03buy0.20gbpchf2.04232.02182.04332008.05.13 13:302.04150.000.000.00-15.27
 76218410p3-Buy
135991062008.05.13 13:11buy0.40gbpchf2.04182.02182.04282008.05.13 13:302.04170.000.000.00-3.82
 76218410p3-Buy
135991912008.05.13 13:16buy0.80gbpchf2.04122.02172.04222008.05.13 13:302.04170.000.000.0038.16
 76218410p3-Buy
135962792008.05.13 11:00sell0.10eurgbp0.79400.81500.79302008.05.13 12:100.79410.000.000.00-1.95
 76217810p3-Sell
135965472008.05.13 11:09sell0.20eurgbp0.79460.81510.79362008.05.13 12:100.79410.000.000.0019.46
 76217810p3-Sell
135966932008.05.13 11:14sell0.40eurgbp0.79510.81510.79412008.05.13 12:100.79410.000.000.0077.87
 76217810p3-Sell[tp]
135962352008.05.13 11:00buy0.10usdchf1.04661.02561.04762008.05.13 11:061.04760.000.000.009.55
 76218810p3-Buy[tp]
135940522008.05.13 10:00sell0.10euraud1.63841.65941.63742008.05.13 10:361.63850.000.000.00-0.95
 76218310p3-Sell
135941632008.05.13 10:02sell0.20euraud1.63901.65951.63802008.05.13 10:361.63880.000.000.003.78
 76218310p3-Sell
135941972008.05.13 10:05sell0.40euraud1.63971.65971.63872008.05.13 10:361.63870.000.000.0037.82
 76218310p3-Sell[tp]
135890662008.05.13 04:01buy0.10usdchf1.04521.02421.04622008.05.13 06:031.04370.000.000.00-14.37
 76218810p3-Buy
135898792008.05.13 05:17buy0.20usdchf1.04461.02411.04562008.05.13 06:031.04380.000.000.00-15.33
 76218810p3-Buy
135899162008.05.13 05:19buy0.40usdchf1.04401.02401.04502008.05.13 06:031.04370.000.000.00-11.50
 76218810p3-Buy
135900132008.05.13 05:23buy0.80usdchf1.04331.02381.04432008.05.13 06:031.04380.000.000.0038.32
 76218810p3-Buy
135897982008.05.13 05:02sell0.10usdjpy103.76105.86103.662008.05.13 05:25103.660.000.000.009.65
 76218510p3-Sell[tp]
135872492008.05.13 01:00buy0.10usdcad1.00550.98451.00652008.05.13 04:161.00650.000.000.009.94
 76218110p3-Buy[tp]
135884742008.05.13 03:00sell0.10euraud1.63981.66081.63882008.05.13 04:021.64040.000.000.00-5.67
 76218310p3-Sell
135885072008.05.13 03:00sell0.20euraud1.64031.66081.63932008.05.13 04:001.64000.000.000.005.68
 76218310p3-Sell
135886212008.05.13 03:11sell0.40euraud1.64101.66101.64002008.05.13 04:001.64000.000.000.0037.84
 76218310p3-Sell[tp]
135841522008.05.12 20:00sell0.10gbpchf2.03842.05942.03742008.05.13 02:342.04060.000.00-1.75-21.08
 76218410p3-Sell
135842442008.05.12 20:03sell0.20gbpchf2.03922.05972.03822008.05.13 02:332.04050.000.00-3.51-24.90
 76218410p3-Sell
135842552008.05.12 20:04sell0.40gbpchf2.03992.05992.03892008.05.13 02:332.04030.000.00-7.02-15.32
 76218410p3-Sell
135843002008.05.12 20:09sell0.80gbpchf2.04092.06042.03992008.05.13 02:332.04020.000.00-14.0453.65
 76218410p3-Sell
135880502008.05.13 02:09sell0.10eurchf1.62291.64391.62192008.05.13 02:291.62190.000.000.009.57
 76218210p3-Sell[tp]
135872612008.05.13 01:00sell0.10usdjpy103.77105.87103.672008.05.13 02:17103.780.000.000.00-0.96
 76218510p3-Sell
135874442008.05.13 01:07sell0.20usdjpy103.83105.88103.732008.05.13 02:17103.780.000.000.009.64
 76218510p3-Sell
135877482008.05.13 01:33sell0.40usdjpy103.89105.89103.792008.05.13 02:17103.790.000.000.0038.54
 76218510p3-Sell[tp]
135859132008.05.12 23:01sell0.10gbpusd1.95741.97841.95642008.05.13 00:551.95640.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
135831522008.05.12 19:00buy0.10euraud1.64111.62011.64212008.05.12 19:081.64150.000.000.003.79
 76218310p3-Buy
135832042008.05.12 19:02buy0.20euraud1.64051.62001.64152008.05.12 19:081.64150.000.000.0018.95
 76218310p3-Buy[tp]
135822822008.05.12 18:00buy0.10eurgbp0.79220.77120.79322008.05.12 19:050.79320.000.000.0019.59
 76217810p3-Buy[tp]
135806362008.05.12 17:00sell0.10usdchf1.04541.06641.04442008.05.12 17:091.04600.000.000.00-5.74
 76218810p3-Sell
135807172008.05.12 17:04sell0.20usdchf1.04601.06651.04502008.05.12 17:091.04560.000.000.007.65
 76218810p3-Sell
135808092008.05.12 17:07sell0.40usdchf1.04661.06661.04562008.05.12 17:091.04560.000.000.0038.26
 76218810p3-Sell[tp]
135763282008.05.12 14:00buy0.10eurusd1.54471.52371.54572008.05.12 14:201.54440.000.000.00-3.00
 76218610p3-Buy
135765212008.05.12 14:09buy0.20eurusd1.54411.52361.54512008.05.12 14:201.54440.000.000.006.00
 76218610p3-Buy
135766462008.05.12 14:15buy0.40eurusd1.54341.52341.54442008.05.12 14:201.54440.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy[tp]
135730592008.05.12 11:00buy0.10gbpusd1.95731.93631.95832008.05.12 11:021.95830.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy[tp]
135685022008.05.12 08:00sell0.10euraud1.64191.66291.64092008.05.12 08:101.64120.000.000.006.56
 76218310p3-Sell
135685582008.05.12 08:00sell0.20euraud1.64241.66291.64142008.05.12 08:101.64140.000.000.0018.74
 76218310p3-Sell[tp]
135647812008.05.12 02:02buy0.10usdcad1.00660.98561.00762008.05.12 03:431.00760.000.000.009.92
 76218110p3-Buy[tp]
135642222008.05.12 01:00sell0.10eurusd1.54531.56631.54432008.05.12 03:041.54660.000.000.00-13.00
 76218610p3-Sell
135642812008.05.12 01:09sell0.20eurusd1.54591.56641.54492008.05.12 03:041.54650.000.000.00-12.00
 76218610p3-Sell
135643932008.05.12 01:24sell0.40eurusd1.54651.56651.54552008.05.12 03:041.54650.000.000.000.00
 76218610p3-Sell
135648832008.05.12 02:20sell0.80eurusd1.54711.56661.54612008.05.12 03:041.54660.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell
135619932008.05.09 21:00sell0.10eurgbp0.79290.81390.79192008.05.12 00:220.79190.000.000.3519.50
 76217810p3-Sell[tp]
135616062008.05.09 20:01buy0.10gbpchf2.03242.01142.03342008.05.09 20:502.03140.000.000.00-9.61
 76218410p3-Buy
135616402008.05.09 20:08buy0.20gbpchf2.03172.01122.03272008.05.09 20:482.03130.000.000.00-7.68
 76218410p3-Buy
135617142008.05.09 20:24buy0.40gbpchf2.03082.01082.03182008.05.09 20:462.03140.000.000.0023.06
 76218410p3-Buy
135617852008.05.09 20:34buy0.80gbpchf2.03022.01072.03122008.05.09 20:432.03110.000.000.0069.18
 76218410p3-Buy
135611712008.05.09 19:00buy0.10eurchf1.61231.59131.61332008.05.09 20:001.61120.000.000.00-10.56
 76218210p3-Buy
135612392008.05.09 19:03buy0.20eurchf1.61181.59131.61282008.05.09 19:591.61130.000.000.00-9.60
 76218210p3-Buy
135613122008.05.09 19:18buy0.40eurchf1.61121.59121.61222008.05.09 19:591.61140.000.000.007.68
 76218210p3-Buy
135614582008.05.09 19:39buy0.80eurchf1.61061.59111.61162008.05.09 19:571.61110.000.000.0038.40
 76218210p3-Buy
135607472008.05.09 18:00buy0.10usdchf1.04341.02241.04442008.05.09 19:261.04220.000.000.00-11.51
 76218810p3-Buy
135607582008.05.09 18:01buy0.20usdchf1.04291.02241.04392008.05.09 19:261.04220.000.000.00-13.43
 76218810p3-Buy
135608692008.05.09 18:18buy0.40usdchf1.04231.02231.04332008.05.09 19:251.04210.000.000.00-7.68
 76218810p3-Buy
135613112008.05.09 19:18buy0.80usdchf1.04171.02221.04272008.05.09 19:251.04220.000.000.0038.38
 76218810p3-Buy
135597442008.05.09 17:00buy0.10usdjpy103.23101.13103.332008.05.09 17:27103.080.000.000.00-14.55
 76218510p3-Buy
135598272008.05.09 17:02buy0.20usdjpy103.16101.11103.262008.05.09 17:27103.090.000.000.00-13.58
 76218510p3-Buy
135599552008.05.09 17:10buy0.40usdjpy103.10101.10103.202008.05.09 17:27103.080.000.000.00-7.76
 76218510p3-Buy
135600262008.05.09 17:14buy0.80usdjpy103.04101.09103.142008.05.09 17:27103.090.000.000.0038.80
 76218510p3-Buy
135487782008.05.09 09:00buy0.10eurchf1.61731.59631.61832008.05.09 09:291.61690.000.000.00-3.83
 76218210p3-Buy
135493142008.05.09 09:24buy0.20eurchf1.61661.59611.61762008.05.09 09:291.61710.000.000.009.56
 76218210p3-Buy
135493812008.05.09 09:26buy0.40eurchf1.61601.59601.61702008.05.09 09:291.61700.000.000.0038.25
 76218210p3-Buy[tp]
135447032008.05.09 04:00sell0.10usdcad1.01471.03571.01372008.05.09 07:251.01370.000.000.009.86
 76218110p3-Sell[tp]
135437292008.05.09 02:01buy0.10gbpusd1.95581.93481.95682008.05.09 03:241.95680.000.000.0010.00
 76218710p3-Buy[tp]
135408632008.05.08 20:00buy0.10usdjpy104.01101.91104.112008.05.08 20:02104.110.000.000.009.61
 76218510p3-Buy[tp]
135349992008.05.08 15:00buy0.10eurgbp0.78550.76450.78652008.05.08 15:330.78650.000.000.0019.61
 76217810p3-Buy[tp]
135349932008.05.08 15:00buy0.10eurchf1.62151.60051.62252008.05.08 15:311.62060.000.000.00-8.56
 76218210p3-Buy
135358622008.05.08 15:27buy0.20eurchf1.62091.60041.62192008.05.08 15:311.62050.000.000.00-7.61
 76218210p3-Buy
135358902008.05.08 15:28buy0.40eurchf1.62031.60031.62132008.05.08 15:301.62030.000.000.000.00
 76218210p3-Buy
135359362008.05.08 15:29buy0.80eurchf1.61981.60031.62082008.05.08 15:301.62020.000.000.0030.45
 76218210p3-Buy
135183122008.05.08 00:00buy0.10eurusd1.53981.51881.54082008.05.08 14:581.53850.000.000.00-13.00
 76218610p3-Buy
135190272008.05.08 00:42buy0.20eurusd1.53931.51881.54032008.05.08 14:581.53840.000.000.00-18.00
 76218610p3-Buy
135191122008.05.08 00:47buy0.40eurusd1.53871.51871.53972008.05.08 14:581.53820.000.000.00-20.00
 76218610p3-Buy
135193162008.05.08 01:07buy0.80eurusd1.53801.51851.53902008.05.08 14:581.53850.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy
135318112008.05.08 13:00buy0.10euraud1.62971.60871.63072008.05.08 13:061.62990.000.000.001.88
 76218310p3-Buy
135318612008.05.08 13:00buy0.20euraud1.62891.60841.62992008.05.08 13:061.62990.000.000.0018.82
 76218310p3-Buy[tp]
135284312008.05.08 10:00sell0.10usdchf1.05531.07631.05432008.05.08 10:161.05490.000.000.003.79
 76218810p3-Sell
135286622008.05.08 10:06sell0.20usdchf1.05581.07631.05482008.05.08 10:161.05480.000.000.0018.96
 76218810p3-Sell[tp]
135285372008.05.08 10:02sell0.10usdcad1.00961.03061.00862008.05.08 10:061.00930.000.000.002.97
 76218110p3-Sell
135285712008.05.08 10:03sell0.20usdcad1.01021.03071.00922008.05.08 10:051.00920.000.000.0019.82
 76218110p3-Sell[tp]
135200352008.05.08 02:00buy0.10gbpchf2.06482.04382.06582008.05.08 02:392.06520.000.000.003.78
 76218410p3-Buy
135200952008.05.08 02:02buy0.20gbpchf2.06422.04372.06522008.05.08 02:392.06520.000.000.0018.90
 76218410p3-Buy[tp]
135169622008.05.07 23:01buy0.10gbpusd1.95381.93281.95482008.05.08 01:051.95320.000.000.00-6.00
 76218710p3-Buy
135190702008.05.08 00:46buy0.20gbpusd1.95321.93271.95422008.05.08 01:051.95330.000.000.002.00
 76218710p3-Buy
135191082008.05.08 00:47buy0.40gbpusd1.95231.93231.95332008.05.08 01:051.95330.000.000.0040.00
 76218710p3-Buy[tp]
135143592008.05.07 21:00sell0.10usdchf1.05441.07541.05342008.05.08 00:071.05450.000.00-0.31-0.95
 76218810p3-Sell
135157102008.05.07 22:13sell0.20usdchf1.05501.07551.05402008.05.08 00:031.05440.000.00-0.6311.38
 76218810p3-Sell
135159672008.05.07 22:21sell0.40usdchf1.05551.07551.05452008.05.08 00:021.05450.000.00-1.2537.93
 76218810p3-Sell[tp]
135154792008.05.07 22:00buy0.10euraud1.63501.61401.63602008.05.07 22:251.63470.000.000.00-2.83
 76218310p3-Buy
135158612008.05.07 22:18buy0.20euraud1.63441.61391.63542008.05.07 22:241.63400.000.000.00-7.53
 76218310p3-Buy
135159602008.05.07 22:21buy0.40euraud1.63371.61371.63472008.05.07 22:241.63390.000.000.007.53
 76218310p3-Buy
135160242008.05.07 22:23buy0.80euraud1.63311.61361.63412008.05.07 22:241.63360.000.000.0037.65
 76218310p3-Buy
135130842008.05.07 20:00sell0.10usdjpy105.05107.15104.952008.05.07 20:17104.950.000.000.009.53
 76218510p3-Sell[tp]
135094032008.05.07 17:00sell0.10eurgbp0.78890.80990.78792008.05.07 17:350.78790.000.000.0019.52
 76217810p3-Sell[tp]
134886492008.05.07 04:00buy0.10usdcad1.00320.98221.00422008.05.07 10:181.00320.000.000.000.00
 76218110p3-Buy
134927892008.05.07 08:39buy0.20usdcad1.00240.98191.00342008.05.07 10:181.00340.000.000.0019.93
 76218110p3-Buy[tp]
134906262008.05.07 07:03sell0.10eurchf1.63181.65281.63082008.05.07 08:391.63190.000.000.00-0.95
 76218210p3-Sell
134906722008.05.07 07:10sell0.20eurchf1.63231.65281.63132008.05.07 08:381.63200.000.000.005.69
 76218210p3-Sell
134920622008.05.07 08:23sell0.40eurchf1.63291.65291.63192008.05.07 08:381.63190.000.000.0037.93
 76218210p3-Sell[tp]
134897102008.05.07 06:00buy0.10euraud1.63541.61441.63642008.05.07 06:381.63550.000.000.000.94
 76218310p3-Buy
134897812008.05.07 06:14buy0.20euraud1.63481.61431.63582008.05.07 06:371.63580.000.000.0018.95
 76218310p3-Buy[tp]
134877582008.05.07 02:00sell0.10gbpusd1.97131.99231.97032008.05.07 02:351.97030.000.000.0010.00
 76218710p3-Sell[tp]
134856742008.05.06 22:00sell0.10eurusd1.55241.57341.55142008.05.07 01:211.55270.000.00-0.73-3.00
 76218610p3-Sell
134859562008.05.06 22:35sell0.20eurusd1.55301.57351.55202008.05.07 01:211.55260.000.00-1.468.00
 76218610p3-Sell
134860392008.05.06 22:44sell0.40eurusd1.55351.57351.55252008.05.07 01:201.55250.000.00-2.9240.00
 76218610p3-Sell[tp]
134850282008.05.06 21:00buy0.10usdchf1.05051.02951.05152008.05.06 21:421.05150.000.000.009.51
 76218810p3-Buy[tp]
134838102008.05.06 19:00buy0.10eurchf1.63141.61041.63242008.05.06 20:511.63020.000.000.00-11.44
 76218210p3-Buy
134839342008.05.06 19:08buy0.20eurchf1.63071.61021.63172008.05.06 20:511.63000.000.000.00-13.34
 76218210p3-Buy
134840152008.05.06 19:15buy0.40eurchf1.63011.61011.63112008.05.06 20:511.63010.000.000.000.00
 76218210p3-Buy
134842782008.05.06 19:50buy0.80eurchf1.62961.61011.63062008.05.06 20:511.63010.000.000.0038.12
 76218210p3-Buy
134838432008.05.06 19:01buy0.10gbpchf2.07192.05092.07292008.05.06 19:232.07170.000.000.00-1.90
 76218410p3-Buy
134840092008.05.06 19:14buy0.20gbpchf2.07132.05082.07232008.05.06 19:212.07230.000.000.0019.05
 76218410p3-Buy[tp]
134819332008.05.06 17:00sell0.10eurgbp0.78690.80790.78592008.05.06 18:440.78710.000.000.00-3.95
 76217810p3-Sell
134827182008.05.06 17:41sell0.20eurgbp0.78750.80800.78652008.05.06 18:440.78710.000.000.0015.79
 76217810p3-Sell
134827922008.05.06 17:47sell0.40eurgbp0.78800.80800.78702008.05.06 18:430.78700.000.000.0078.92
 76217810p3-Sell[tp]
134801372008.05.06 16:00buy0.10gbpusd1.97511.95411.97612008.05.06 16:061.97520.000.000.001.00
 76218710p3-Buy
134802482008.05.06 16:02buy0.20gbpusd1.97461.95411.97562008.05.06 16:051.97560.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
134716702008.05.06 10:35buy1.60usdchf1.05151.03251.05252008.05.06 11:071.04990.000.000.00-243.83
 76218810p3-Buy
134715742008.05.06 10:33buy0.80usdchf1.05231.03281.05332008.05.06 11:071.04980.000.000.00-190.51
 76218810p3-Buy
134710282008.05.06 10:12buy0.40usdchf1.05311.03311.05412008.05.06 11:071.04980.000.000.00-125.74
 76218810p3-Buy
134709882008.05.06 10:10buy0.20usdchf1.05361.03311.05462008.05.06 11:071.04980.000.000.00-72.39
 76218810p3-Buy
134707092008.05.06 10:00buy0.10usdchf1.05421.03321.05522008.05.06 11:071.04980.000.000.00-41.91
 76218810p3-Buy
134690842008.05.06 09:00buy0.10usdjpy104.94102.84105.042008.05.06 09:09105.040.000.000.009.51
 76218510p3-Buy[tp]
134629532008.05.05 23:00sell0.10eurgbp0.78580.80680.78482008.05.06 09:050.78600.000.000.00-3.94
 76217810p3-Sell
134651122008.05.06 03:14sell0.20eurgbp0.78640.80690.78542008.05.06 09:050.78580.000.000.0023.64
 76217810p3-Sell
134686622008.05.06 08:43sell0.40eurgbp0.78700.80700.78602008.05.06 09:050.78600.000.000.0078.78
 76217810p3-Sell[tp]
134679032008.05.06 08:00sell0.10eurusd1.55061.57161.54962008.05.06 08:541.54960.000.000.0010.00
 76218610p3-Sell[tp]
134636242008.05.06 00:06buy0.10euraud1.63811.61711.63912008.05.06 02:341.63910.000.000.009.46
 76218310p3-Buy[tp]
134624792008.05.05 22:00sell0.10eurchf1.63171.65271.63072008.05.05 23:111.63220.000.00-0.84-4.75
 76218210p3-Sell
134625112008.05.05 22:02sell0.20eurchf1.63221.65271.63122008.05.05 23:111.63260.000.00-1.67-7.60
 76218210p3-Sell
134628982008.05.05 22:58sell0.40eurchf1.63281.65281.63182008.05.05 23:091.63180.000.00-3.3437.99
 76218210p3-Sell[tp]
134619562008.05.05 21:00buy0.10gbpusd1.97191.95091.97292008.05.05 21:271.97230.000.000.004.00
 76218710p3-Buy
134620022008.05.05 21:04buy0.20gbpusd1.97131.95081.97232008.05.05 21:271.97230.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
134446902008.05.05 05:00buy0.10gbpusd1.97561.95461.97662008.05.05 07:201.97590.000.000.003.00
 76218710p3-Buy
134451312008.05.05 05:54buy0.20gbpusd1.97501.95451.97602008.05.05 07:201.97600.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
134427372008.05.05 01:03sell0.10eurchf1.62861.64961.62762008.05.05 06:121.62950.000.000.00-8.55
 76218210p3-Sell
134432352008.05.05 01:54sell0.20eurchf1.62931.64981.62832008.05.05 06:121.62950.000.000.00-3.80
 76218210p3-Sell
134436062008.05.05 02:54sell0.40eurchf1.63031.65031.62932008.05.05 06:121.62930.000.000.0037.97
 76218210p3-Sell[tp]
134420182008.05.05 00:00sell0.10usdjpy105.27107.37105.172008.05.05 03:23105.340.000.000.00-6.65
 76218510p3-Sell
134420822008.05.05 00:01sell0.20usdjpy105.36107.41105.262008.05.05 03:23105.330.000.000.005.70
 76218510p3-Sell
134428512008.05.05 01:14sell0.40usdjpy105.42107.42105.322008.05.05 03:23105.320.000.000.0037.98
 76218510p3-Sell[tp]
134420582008.05.05 00:01sell0.10usdchf1.05531.07631.05432008.05.05 02:201.05490.000.000.003.79
 76218810p3-Sell
134426052008.05.05 00:43sell0.20usdchf1.05581.07631.05482008.05.05 02:201.05480.000.000.0018.96
 76218810p3-Sell[tp]
134427142008.05.05 01:00buy0.10euraud1.65201.63101.65302008.05.05 01:581.65180.000.000.00-1.87
 76218310p3-Buy
134429762008.05.05 01:25buy0.20euraud1.65141.63091.65242008.05.05 01:581.65160.000.000.003.74
 76218310p3-Buy
134430372008.05.05 01:31buy0.40euraud1.65071.63071.65172008.05.05 01:581.65170.000.000.0037.37
 76218310p3-Buy[tp]
134410872008.05.04 23:01buy0.10eurusd1.54361.52261.54462008.05.05 01:051.54330.000.000.00-3.00
 76218610p3-Buy
134419812008.05.04 23:57buy0.20eurusd1.54311.52261.54412008.05.05 01:041.54340.000.000.006.00
 76218610p3-Buy
134425942008.05.05 00:42buy0.40eurusd1.54251.52251.54352008.05.05 01:041.54350.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy[tp]
134372842008.05.02 18:00buy0.10eurgbp0.78120.76020.78222008.05.02 22:200.78220.000.000.0019.72
 76217810p3-Buy[tp]
134390462008.05.02 20:00sell0.10gbpchf2.08492.10592.08392008.05.02 20:062.08440.000.000.004.73
 76218410p3-Sell
134390962008.05.02 20:03sell0.20gbpchf2.08632.10682.08532008.05.02 20:062.08530.000.000.0018.94
 76218410p3-Sell[tp]
134360112008.05.02 17:00sell0.10gbpusd1.97481.99581.97382008.05.02 17:161.97620.000.000.00-14.00
 76218710p3-Sell
134361232008.05.02 17:02sell0.20gbpusd1.97541.99591.97442008.05.02 17:161.97610.000.000.00-14.00
 76218710p3-Sell
134361692008.05.02 17:03sell0.40gbpusd1.97601.99601.97502008.05.02 17:161.97600.000.000.000.00
 76218710p3-Sell
134362492008.05.02 17:05sell0.80gbpusd1.97681.99631.97582008.05.02 17:161.97620.000.000.0048.00
 76218710p3-Sell
134279852008.05.02 13:00sell0.10usdjpy104.68106.78104.582008.05.02 14:19104.720.000.000.00-3.82
 76218510p3-Sell
134281532008.05.02 13:09sell0.20usdjpy104.74106.79104.642008.05.02 14:19104.700.000.000.007.64
 76218510p3-Sell
134283092008.05.02 13:18sell0.40usdjpy104.80106.80104.702008.05.02 14:19104.700.000.000.0038.20
 76218510p3-Sell[tp]
134288982008.05.02 14:01sell0.10euraud1.65681.67781.65582008.05.02 14:041.65580.000.000.009.34
 76218310p3-Sell[tp]
134180092008.05.02 02:02sell0.10usdcad1.01831.03931.01732008.05.02 07:041.01780.000.000.004.91
 76218110p3-Sell
134181022008.05.02 02:19sell0.20usdcad1.01901.03951.01802008.05.02 07:031.01800.000.000.0019.65
 76218110p3-Sell[tp]
134165442008.05.02 00:00sell0.10eurchf1.62061.64161.61962008.05.02 04:551.62090.000.000.00-2.86
 76218210p3-Sell
134173752008.05.02 00:28sell0.20eurchf1.62121.64171.62022008.05.02 04:551.62100.000.000.003.82
 76218210p3-Sell
134173962008.05.02 00:30sell0.40eurchf1.62191.64191.62092008.05.02 04:551.62090.000.000.0038.17
 76218210p3-Sell[tp]
134176142008.05.02 01:00sell0.10usdchf1.04791.06891.04692008.05.02 04:401.04750.000.000.003.82
 76218810p3-Sell
134184992008.05.02 02:56sell0.20usdchf1.04851.06901.04752008.05.02 04:401.04750.000.000.0019.09
 76218810p3-Sell[tp]
134176382008.05.02 01:00buy0.10eurusd1.54751.52651.54852008.05.02 03:501.54730.000.000.00-2.00
 76218610p3-Buy
134181002008.05.02 02:18buy0.20eurusd1.54701.52651.54802008.05.02 03:501.54740.000.000.008.00
 76218610p3-Buy
134186232008.05.02 03:03buy0.40eurusd1.54641.52641.54742008.05.02 03:491.54740.000.000.0040.00
 76218610p3-Buy[tp]
134179562008.05.02 02:00buy0.10gbpusd1.97781.95681.97882008.05.02 02:361.97810.000.000.003.00
 76218710p3-Buy
134180952008.05.02 02:17buy0.20gbpusd1.97721.95671.97822008.05.02 02:361.97820.000.000.0020.00
 76218710p3-Buy[tp]
134142242008.05.01 20:49buy0.10euraud1.65621.63521.65722008.05.01 21:331.65560.000.000.00-5.60
 76218310p3-Buy
134142352008.05.01 20:50buy0.20euraud1.65561.63511.65662008.05.01 21:321.65590.000.000.005.60
 76218310p3-Buy
134142632008.05.01 20:54buy0.40euraud1.65541.63491.65592008.05.01 21:321.65590.000.000.0018.67
 76218310p3-Buy[tp]
134134742008.05.01 20:00buy0.10euraud1.65691.63591.65792008.05.01 20:071.65790.000.000.009.32
 76218310p3-Buy[tp]
134116312008.05.01 18:00sell0.10gbpchf2.06902.09002.06802008.05.01 18:252.06840.000.000.005.73
 76218410p3-Sell
134116992008.05.01 18:05sell0.20gbpchf2.06962.09012.06862008.05.01 18:242.06860.000.000.0019.10
 76218410p3-Sell[tp]
134117472008.05.01 18:07sell0.40gbpchf2.07012.09012.06912008.05.01 18:242.06910.000.000.0038.18
 76218410p3-Sell[tp]
134028932008.05.01 11:28buy0.10usdjpy104.01101.91104.112008.05.01 12:46104.110.000.000.009.61
 76218510p3-Buy[tp]
134025102008.05.01 11:00buy0.10usdjpy103.97101.87104.072008.05.01 11:28104.000.000.000.002.88
 76218510p3-Buy
134025832008.05.01 11:02buy0.20usdjpy103.91101.86104.012008.05.01 11:28104.010.000.000.0019.23
 76218510p3-Buy[tp]
134009742008.05.01 10:00sell0.10eurusd1.55341.57441.55242008.05.01 10:071.55360.000.000.00-2.00
 76218610p3-Sell
134010672008.05.01 10:00sell0.20eurusd1.55391.57441.55292008.05.01 10:071.55360.000.000.006.00
 76218610p3-Sell
134012302008.05.01 10:05sell0.40eurusd1.55451.57451.55352008.05.01 10:071.55350.000.000.0040.00
 76218610p3-Sell[tp]
133987072008.05.01 08:52balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -166.55 10 490.56
Closed P/L: 10 324.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 324.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 324.01 Equity: 13 324.01 Free Margin: 13 324.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 16 938.30 Gross Loss: 6 614.29 Total Net Profit: 10 324.01
Profit Factor: 2.56 Expected Payoff: 9.45  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 674.38 (17.75%) Relative Drawdown: 17.75% (674.38)
 
Total Trades: 1092 Short Positions (won %): 556 (64.39%) Long Positions (won %): 536 (63.99%)
Profit Trades (% of total): 701 (64.19%) Loss trades (% of total): 391 (35.81%)
Largest profit trade: 381.89 loss trade: -243.83
Average profit trade: 24.16 loss trade: -16.92
Maximum consecutive wins ($): 17 (221.69) consecutive losses ($): 6 (-72.32)
Maximal consecutive profit (count): 644.68 (8) consecutive loss (count): -674.38 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2