Interbank FX, LLC

Account: 30xxx Name: Yxxxxx Chen Currency: USD 2008 July 3, 13:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
242750432008.07.02 12:59sell0.16gbpusdm1.99290.00001.99032008.07.03 01:551.99030.000.00-0.774.16
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-4[tp]
242717282008.07.02 12:15sell0.08gbpusdm1.98990.00001.98732008.07.03 01:551.99030.000.00-0.38-0.32
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
242691422008.07.02 11:09sell0.02gbpusdm1.98570.00001.98462008.07.03 01:551.99030.000.00-0.10-0.92
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
242698852008.07.02 11:30sell0.04gbpusdm1.98680.00001.98572008.07.03 01:551.99030.000.00-0.19-1.40
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
242689902008.07.02 11:02sell0.01gbpusdm1.98470.00001.98362008.07.03 01:551.99030.000.00-0.05-0.56
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243037992008.07.03 03:53sell0.04gbpusdm1.99140.00001.99032008.07.03 04:551.99030.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243032602008.07.03 03:04sell0.02gbpusdm1.99070.00001.98972008.07.03 04:551.99030.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243021232008.07.03 01:55sell0.01gbpusdm1.98990.00001.98882008.07.03 04:551.99020.000.000.00-0.03
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243022782008.07.03 02:02buy0.08gbpusdm1.99030.00001.99162008.07.03 05:341.99150.000.000.000.96
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3
243007112008.07.03 00:53buy0.04gbpusdm1.99180.00001.99292008.07.03 05:341.99150.000.000.00-0.12
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
242848432008.07.02 16:59buy0.02gbpusdm1.99290.00001.99402008.07.03 05:341.99150.000.000.09-0.28
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
242844132008.07.02 16:33buy0.01gbpusdm1.99390.00001.99502008.07.03 05:341.99140.000.000.04-0.25
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243053682008.07.03 05:36sell0.08gbpusdm1.99210.00001.99092008.07.03 06:051.99120.000.000.000.72
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
243053002008.07.03 05:33sell0.04gbpusdm1.99120.00001.99012008.07.03 06:051.99120.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243050032008.07.03 05:04sell0.02gbpusdm1.99050.00001.98952008.07.03 06:051.99120.000.000.00-0.14
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243047872008.07.03 04:55sell0.01gbpusdm1.98970.00001.98892008.07.03 06:051.99120.000.000.00-0.15
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243058762008.07.03 06:05sell0.01gbpusdm1.99080.00001.99002008.07.03 06:151.99000.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243061102008.07.03 06:16buy0.08gbpusdm1.98960.00001.99092008.07.03 06:361.99040.000.000.000.64
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3
243060262008.07.03 06:15buy0.04gbpusdm1.99040.00001.99142008.07.03 06:361.99040.000.000.000.00
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
243059642008.07.03 06:12buy0.02gbpusdm1.99100.00001.99192008.07.03 06:361.99040.000.000.00-0.12
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243053162008.07.03 05:34buy0.01gbpusdm1.99170.00001.99252008.07.03 06:361.99040.000.000.00-0.13
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243066852008.07.03 06:36buy0.01gbpusdm1.99110.00001.99192008.07.03 06:431.99190.000.000.000.08
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0[tp]
243068852008.07.03 06:44buy0.02gbpusdm1.99180.00001.99282008.07.03 07:011.99280.000.000.000.20
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1[tp]
243068612008.07.03 06:43buy0.01gbpusdm1.99260.00001.99342008.07.03 07:011.99280.000.000.000.02
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243068662008.07.03 06:43sell0.08gbpusdm1.99210.00001.99092008.07.03 07:291.99090.000.000.000.96
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3[tp]
243066962008.07.03 06:36sell0.04gbpusdm1.99100.00001.98992008.07.03 07:291.99090.000.000.000.04
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243066652008.07.03 06:36sell0.02gbpusdm1.99030.00001.98932008.07.03 07:291.99090.000.000.00-0.12
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243060622008.07.03 06:15sell0.01gbpusdm1.98950.00001.98872008.07.03 07:291.99080.000.000.00-0.13
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243086032008.07.03 07:29sell0.01gbpusdm1.99050.00001.98972008.07.03 07:381.98970.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243092522008.07.03 07:48sell0.04gbpusdm1.99130.00001.99022008.07.03 07:531.99020.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243092282008.07.03 07:48sell0.02gbpusdm1.99020.00001.98922008.07.03 07:531.99020.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243089702008.07.03 07:38sell0.01gbpusdm1.98940.00001.98862008.07.03 07:531.99010.000.000.00-0.07
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243094042008.07.03 07:53sell0.01gbpusdm1.98980.00001.98902008.07.03 08:001.98900.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243100102008.07.03 08:06sell0.04gbpusdm1.98980.00001.98872008.07.03 08:231.98870.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243097982008.07.03 08:00sell0.02gbpusdm1.98900.00001.98802008.07.03 08:231.98870.000.000.000.06
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243097202008.07.03 08:00sell0.01gbpusdm1.98820.00001.98772008.07.03 08:231.98870.000.000.00-0.05
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243104022008.07.03 08:23sell0.01gbpusdm1.98820.00001.98742008.07.03 08:301.98740.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243111492008.07.03 08:39sell0.04gbpusdm1.98690.00001.98582008.07.03 09:091.98580.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243106492008.07.03 08:30sell0.01gbpusdm1.98540.00001.98462008.07.03 09:091.98560.000.000.00-0.02
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243108462008.07.03 08:31sell0.02gbpusdm1.98610.00001.98522008.07.03 09:091.98600.000.000.000.02
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243124082008.07.03 09:10sell0.01gbpusdm1.98560.00001.98492008.07.03 09:501.98490.000.000.000.07
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243141752008.07.03 10:25sell0.04gbpusdm1.98590.00001.98492008.07.03 10:351.98500.000.000.000.36
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243132162008.07.03 09:51sell0.02gbpusdm1.98520.00001.98422008.07.03 10:351.98500.000.000.000.04
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243131782008.07.03 09:50sell0.01gbpusdm1.98450.00001.98372008.07.03 10:351.98500.000.000.00-0.05
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243150902008.07.03 10:47sell0.08gbpusdm1.98680.00001.98552008.07.03 10:501.98600.000.000.000.64
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
243150462008.07.03 10:46sell0.04gbpusdm1.98600.00001.98492008.07.03 10:501.98600.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243148642008.07.03 10:40sell0.02gbpusdm1.98520.00001.98432008.07.03 10:501.98600.000.000.00-0.16
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243147612008.07.03 10:35sell0.01gbpusdm1.98460.00001.98382008.07.03 10:501.98600.000.000.00-0.14
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243107122008.07.03 08:30buy0.16gbpusdm1.98690.00001.99162008.07.03 11:211.98940.000.000.004.00
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-4
243086022008.07.03 07:29buy0.08gbpusdm1.99090.00001.99222008.07.03 11:211.98940.000.000.00-1.20
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3
243078922008.07.03 07:06buy0.04gbpusdm1.99190.00001.99302008.07.03 11:211.98940.000.000.00-1.00
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
243075502008.07.03 07:03buy0.02gbpusdm1.99270.00001.99372008.07.03 11:211.98940.000.000.00-0.66
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243074182008.07.03 07:01buy0.01gbpusdm1.99340.00001.99422008.07.03 11:211.98950.000.000.00-0.39
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243163132008.07.03 11:21buy0.01gbpusdm1.98990.00001.99072008.07.03 11:401.99070.000.000.000.08
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0[tp]
243174732008.07.03 11:40sell0.16gbpusdm1.99060.00001.98592008.07.03 11:511.98890.000.000.002.72
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-4
243157082008.07.03 11:00sell0.08gbpusdm1.98790.00001.98662008.07.03 11:511.98880.000.000.00-0.72
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
243155382008.07.03 10:58sell0.04gbpusdm1.98710.00001.98602008.07.03 11:511.98890.000.000.00-0.72
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243152932008.07.03 10:51sell0.02gbpusdm1.98640.00001.98542008.07.03 11:511.98890.000.000.00-0.50
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243152362008.07.03 10:50sell0.01gbpusdm1.98550.00001.98472008.07.03 11:511.98890.000.000.00-0.34
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243182302008.07.03 11:51sell0.01gbpusdm1.98840.00001.98772008.07.03 12:141.98770.000.000.000.07
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243181192008.07.03 11:49buy0.08gbpusdm1.98920.00001.99052008.07.03 12:271.99050.000.000.001.04
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3[tp]
243179802008.07.03 11:46buy0.04gbpusdm1.99000.00001.99072008.07.03 12:271.99040.000.000.000.16
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
243174932008.07.03 11:40buy0.01gbpusdm1.99110.00001.99182008.07.03 12:271.99020.000.000.00-0.09
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243178392008.07.03 11:45buy0.02gbpusdm1.99040.00001.99142008.07.03 12:271.99010.000.000.00-0.06
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243195952008.07.03 12:24sell0.04gbpusdm1.98860.00001.98752008.07.03 12:301.98750.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243198602008.07.03 12:25sell0.08gbpusdm1.98930.00001.98812008.07.03 12:301.98810.000.000.000.96
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3[tp]
243193262008.07.03 12:17sell0.02gbpusdm1.98780.00001.98692008.07.03 12:301.98690.000.000.000.18
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
243192462008.07.03 12:15sell0.01gbpusdm1.98710.00001.98632008.07.03 12:301.98680.000.000.000.03
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243207962008.07.03 12:31sell0.04gbpusdm1.98870.00001.98762008.07.03 12:331.98760.000.000.000.44
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
243207352008.07.03 12:30sell0.02gbpusdm1.98760.00001.98662008.07.03 12:331.98760.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243206472008.07.03 12:30sell0.01gbpusdm1.98670.00001.98592008.07.03 12:331.98770.000.000.00-0.10
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243213942008.07.03 12:34sell0.01gbpusdm1.98750.00001.98672008.07.03 12:351.98670.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243216052008.07.03 12:35sell0.01gbpusdm1.98630.00001.98552008.07.03 12:351.98550.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243219562008.07.03 12:35sell0.01gbpusdm1.98510.00001.98432008.07.03 12:351.98430.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243228632008.07.03 12:37sell0.02gbpusdm1.98470.00001.98392008.07.03 12:381.98390.000.000.000.16
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
243221762008.07.03 12:35sell0.01gbpusdm1.98420.00001.98342008.07.03 12:381.98380.000.000.000.04
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243231652008.07.03 12:38sell0.01gbpusdm1.98330.00001.98252008.07.03 12:391.98250.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243233902008.07.03 12:39buy0.32gbpusdm1.98200.00001.98722008.07.03 12:421.98430.000.000.007.36
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-5
243221582008.07.03 12:35buy0.16gbpusdm1.98460.00001.98932008.07.03 12:431.98430.000.000.00-0.48
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-4
243205662008.07.03 12:30buy0.04gbpusdm1.98850.00001.98962008.07.03 12:431.98420.000.000.00-1.72
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
243213792008.07.03 12:33buy0.08gbpusdm1.98770.00001.98892008.07.03 12:431.98420.000.000.00-2.80
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3
243201272008.07.03 12:28buy0.02gbpusdm1.98970.00001.99072008.07.03 12:431.98420.000.000.00-1.10
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243200712008.07.03 12:27buy0.01gbpusdm1.99060.00001.99142008.07.03 12:431.98420.000.000.00-0.64
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243245102008.07.03 12:42sell0.08gbpusdm1.98390.00001.98262008.07.03 12:481.98310.000.000.000.64
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
243241172008.07.03 12:40sell0.04gbpusdm1.98310.00001.98202008.07.03 12:481.98310.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243239392008.07.03 12:40sell0.02gbpusdm1.98240.00001.98142008.07.03 12:481.98310.000.000.00-0.14
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243234102008.07.03 12:39sell0.01gbpusdm1.98150.00001.98082008.07.03 12:481.98310.000.000.00-0.16
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243253102008.07.03 12:48sell0.01gbpusdm1.98250.00001.98172008.07.03 12:531.98170.000.000.000.08
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
243255462008.07.03 12:50buy0.08gbpusdm1.98200.00001.98332008.07.03 12:551.98280.000.000.000.64
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-3
243253202008.07.03 12:48buy0.04gbpusdm1.98280.00001.98392008.07.03 12:551.98290.000.000.000.04
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-2
243247502008.07.03 12:44buy0.02gbpusdm1.98360.00001.98462008.07.03 12:551.98290.000.000.00-0.14
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243245682008.07.03 12:43buy0.01gbpusdm1.98450.00001.98532008.07.03 12:551.98290.000.000.00-0.16
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243276392008.07.03 12:56sell0.08gbpusdm1.98380.00001.98252008.07.03 12:591.98300.000.000.000.64
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-3
243275772008.07.03 12:55sell0.04gbpusdm1.98300.00001.98192008.07.03 12:591.98290.000.000.000.04
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-2
243272182008.07.03 12:54sell0.02gbpusdm1.98220.00001.98122008.07.03 12:591.98300.000.000.00-0.16
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
243267492008.07.03 12:53sell0.01gbpusdm1.98130.00001.98052008.07.03 12:591.98320.000.000.00-0.19
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243283232008.07.03 13:00sell0.02gbpusdm1.98360.00001.98272008.07.03 13:021.98270.000.000.000.18
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
243281942008.07.03 12:59sell0.01gbpusdm1.98290.00001.98212008.07.03 13:021.98280.000.000.000.01
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
  0.00 0.00 -1.36 12.77
Closed P/L: 11.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
243275732008.07.03 12:55buy0.01gbpusdm1.98340.00001.9842 1.98210.000.000.00-0.13
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-0
243285022008.07.03 13:02buy0.02gbpusdm1.98280.00001.9837 1.98210.000.000.00-0.14
 7721801FXZEN-V525R624L-Buy-1
243285142008.07.03 13:02sell0.01gbpusdm1.98250.00001.9817 1.98250.000.000.000.00
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-0
243286102008.07.03 13:03sell0.02gbpusdm1.98320.00001.9822 1.98250.000.000.000.14
 7721802FXZEN-V525R624L-Sell-1
  0.00 0.00 0.00 -0.13
 Floating P/L: -0.13
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11.41 Floating P/L: -0.13 Margin: 1.50
Balance: 653.82 Equity: 653.69 Free Margin: 652.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 30.63 Gross Loss: 19.22 Total Net Profit: 11.41
Profit Factor: 1.59 Expected Payoff: 0.12  
Absolute Drawdown: 0.53 Maximal Drawdown: 6.74 (1.02%) Relative Drawdown: 1.02% (6.74)
 
Total Trades: 98 Short Positions (won %): 67 (64.18%) Long Positions (won %): 31 (41.94%)
Profit Trades (% of total): 56 (57.14%) Loss trades (% of total): 42 (42.86%)
Largest profit trade: 7.36 loss trade: -2.80
Average profit trade: 0.55 loss trade: -0.46
Maximum consecutive wins ($): 7 (7.88) consecutive losses ($): 5 (-6.74)
Maximal consecutive profit (count): 7.88 (7) consecutive loss (count): -6.74 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2