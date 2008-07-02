|Account: 30xxx
|Name: Yxxxxx Chen
|Currency: USD
|2008 July 3, 13:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24275043
|2008.07.02 12:59
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9903
|2008.07.03 01:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.77
|4.16
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-4[tp]
|24271728
|2008.07.02 12:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|1.9873
|2008.07.03 01:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.38
|-0.32
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24269142
|2008.07.02 11:09
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9857
|0.0000
|1.9846
|2008.07.03 01:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.92
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24269885
|2008.07.02 11:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9868
|0.0000
|1.9857
|2008.07.03 01:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.40
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24268990
|2008.07.02 11:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9847
|0.0000
|1.9836
|2008.07.03 01:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.56
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24303799
|2008.07.03 03:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9914
|0.0000
|1.9903
|2008.07.03 04:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24303260
|2008.07.03 03:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9907
|0.0000
|1.9897
|2008.07.03 04:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24302123
|2008.07.03 01:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|1.9888
|2008.07.03 04:55
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24302278
|2008.07.03 02:02
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|1.9916
|2008.07.03 05:34
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3
|24300711
|2008.07.03 00:53
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9918
|0.0000
|1.9929
|2008.07.03 05:34
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24284843
|2008.07.02 16:59
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9940
|2008.07.03 05:34
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.28
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24284413
|2008.07.02 16:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9939
|0.0000
|1.9950
|2008.07.03 05:34
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.25
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24305368
|2008.07.03 05:36
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9921
|0.0000
|1.9909
|2008.07.03 06:05
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24305300
|2008.07.03 05:33
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9912
|0.0000
|1.9901
|2008.07.03 06:05
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24305003
|2008.07.03 05:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9905
|0.0000
|1.9895
|2008.07.03 06:05
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24304787
|2008.07.03 04:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9897
|0.0000
|1.9889
|2008.07.03 06:05
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24305876
|2008.07.03 06:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9908
|0.0000
|1.9900
|2008.07.03 06:15
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24306110
|2008.07.03 06:16
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9896
|0.0000
|1.9909
|2008.07.03 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3
|24306026
|2008.07.03 06:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9904
|0.0000
|1.9914
|2008.07.03 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24305964
|2008.07.03 06:12
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9910
|0.0000
|1.9919
|2008.07.03 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24305316
|2008.07.03 05:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9917
|0.0000
|1.9925
|2008.07.03 06:36
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24306685
|2008.07.03 06:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9911
|0.0000
|1.9919
|2008.07.03 06:43
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0[tp]
|24306885
|2008.07.03 06:44
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9918
|0.0000
|1.9928
|2008.07.03 07:01
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1[tp]
|24306861
|2008.07.03 06:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9926
|0.0000
|1.9934
|2008.07.03 07:01
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24306866
|2008.07.03 06:43
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9921
|0.0000
|1.9909
|2008.07.03 07:29
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3[tp]
|24306696
|2008.07.03 06:36
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9910
|0.0000
|1.9899
|2008.07.03 07:29
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24306665
|2008.07.03 06:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|1.9893
|2008.07.03 07:29
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24306062
|2008.07.03 06:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9895
|0.0000
|1.9887
|2008.07.03 07:29
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24308603
|2008.07.03 07:29
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9905
|0.0000
|1.9897
|2008.07.03 07:38
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24309252
|2008.07.03 07:48
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9913
|0.0000
|1.9902
|2008.07.03 07:53
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24309228
|2008.07.03 07:48
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9902
|0.0000
|1.9892
|2008.07.03 07:53
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24308970
|2008.07.03 07:38
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9894
|0.0000
|1.9886
|2008.07.03 07:53
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24309404
|2008.07.03 07:53
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|1.9890
|2008.07.03 08:00
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24310010
|2008.07.03 08:06
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|1.9887
|2008.07.03 08:23
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24309798
|2008.07.03 08:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9890
|0.0000
|1.9880
|2008.07.03 08:23
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24309720
|2008.07.03 08:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9882
|0.0000
|1.9877
|2008.07.03 08:23
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24310402
|2008.07.03 08:23
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9882
|0.0000
|1.9874
|2008.07.03 08:30
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24311149
|2008.07.03 08:39
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9869
|0.0000
|1.9858
|2008.07.03 09:09
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24310649
|2008.07.03 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9854
|0.0000
|1.9846
|2008.07.03 09:09
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24310846
|2008.07.03 08:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9861
|0.0000
|1.9852
|2008.07.03 09:09
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24312408
|2008.07.03 09:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9856
|0.0000
|1.9849
|2008.07.03 09:50
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24314175
|2008.07.03 10:25
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9859
|0.0000
|1.9849
|2008.07.03 10:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24313216
|2008.07.03 09:51
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9852
|0.0000
|1.9842
|2008.07.03 10:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24313178
|2008.07.03 09:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9837
|2008.07.03 10:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24315090
|2008.07.03 10:47
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9868
|0.0000
|1.9855
|2008.07.03 10:50
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24315046
|2008.07.03 10:46
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9860
|0.0000
|1.9849
|2008.07.03 10:50
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24314864
|2008.07.03 10:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9852
|0.0000
|1.9843
|2008.07.03 10:50
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24314761
|2008.07.03 10:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9846
|0.0000
|1.9838
|2008.07.03 10:50
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24310712
|2008.07.03 08:30
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9869
|0.0000
|1.9916
|2008.07.03 11:21
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-4
|24308602
|2008.07.03 07:29
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9909
|0.0000
|1.9922
|2008.07.03 11:21
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3
|24307892
|2008.07.03 07:06
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9919
|0.0000
|1.9930
|2008.07.03 11:21
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24307550
|2008.07.03 07:03
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9927
|0.0000
|1.9937
|2008.07.03 11:21
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24307418
|2008.07.03 07:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9934
|0.0000
|1.9942
|2008.07.03 11:21
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24316313
|2008.07.03 11:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|1.9907
|2008.07.03 11:40
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0[tp]
|24317473
|2008.07.03 11:40
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9906
|0.0000
|1.9859
|2008.07.03 11:51
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-4
|24315708
|2008.07.03 11:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9879
|0.0000
|1.9866
|2008.07.03 11:51
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24315538
|2008.07.03 10:58
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9871
|0.0000
|1.9860
|2008.07.03 11:51
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24315293
|2008.07.03 10:51
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9854
|2008.07.03 11:51
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24315236
|2008.07.03 10:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9855
|0.0000
|1.9847
|2008.07.03 11:51
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24318230
|2008.07.03 11:51
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9884
|0.0000
|1.9877
|2008.07.03 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24318119
|2008.07.03 11:49
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9892
|0.0000
|1.9905
|2008.07.03 12:27
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3[tp]
|24317980
|2008.07.03 11:46
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|1.9907
|2008.07.03 12:27
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24317493
|2008.07.03 11:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9911
|0.0000
|1.9918
|2008.07.03 12:27
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24317839
|2008.07.03 11:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9904
|0.0000
|1.9914
|2008.07.03 12:27
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24319595
|2008.07.03 12:24
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9886
|0.0000
|1.9875
|2008.07.03 12:30
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24319860
|2008.07.03 12:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9893
|0.0000
|1.9881
|2008.07.03 12:30
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3[tp]
|24319326
|2008.07.03 12:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9878
|0.0000
|1.9869
|2008.07.03 12:30
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
|24319246
|2008.07.03 12:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9871
|0.0000
|1.9863
|2008.07.03 12:30
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24320796
|2008.07.03 12:31
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9887
|0.0000
|1.9876
|2008.07.03 12:33
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2[tp]
|24320735
|2008.07.03 12:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9876
|0.0000
|1.9866
|2008.07.03 12:33
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24320647
|2008.07.03 12:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9867
|0.0000
|1.9859
|2008.07.03 12:33
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24321394
|2008.07.03 12:34
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9875
|0.0000
|1.9867
|2008.07.03 12:35
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24321605
|2008.07.03 12:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9863
|0.0000
|1.9855
|2008.07.03 12:35
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24321956
|2008.07.03 12:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9851
|0.0000
|1.9843
|2008.07.03 12:35
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24322863
|2008.07.03 12:37
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9847
|0.0000
|1.9839
|2008.07.03 12:38
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
|24322176
|2008.07.03 12:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9842
|0.0000
|1.9834
|2008.07.03 12:38
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24323165
|2008.07.03 12:38
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9833
|0.0000
|1.9825
|2008.07.03 12:39
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24323390
|2008.07.03 12:39
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9820
|0.0000
|1.9872
|2008.07.03 12:42
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-5
|24322158
|2008.07.03 12:35
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9846
|0.0000
|1.9893
|2008.07.03 12:43
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-4
|24320566
|2008.07.03 12:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9885
|0.0000
|1.9896
|2008.07.03 12:43
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24321379
|2008.07.03 12:33
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9877
|0.0000
|1.9889
|2008.07.03 12:43
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3
|24320127
|2008.07.03 12:28
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9897
|0.0000
|1.9907
|2008.07.03 12:43
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24320071
|2008.07.03 12:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9906
|0.0000
|1.9914
|2008.07.03 12:43
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24324510
|2008.07.03 12:42
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9839
|0.0000
|1.9826
|2008.07.03 12:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24324117
|2008.07.03 12:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9820
|2008.07.03 12:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24323939
|2008.07.03 12:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9824
|0.0000
|1.9814
|2008.07.03 12:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24323410
|2008.07.03 12:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9808
|2008.07.03 12:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24325310
|2008.07.03 12:48
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9825
|0.0000
|1.9817
|2008.07.03 12:53
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0[tp]
|24325546
|2008.07.03 12:50
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9820
|0.0000
|1.9833
|2008.07.03 12:55
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-3
|24325320
|2008.07.03 12:48
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9828
|0.0000
|1.9839
|2008.07.03 12:55
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-2
|24324750
|2008.07.03 12:44
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9836
|0.0000
|1.9846
|2008.07.03 12:55
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24324568
|2008.07.03 12:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9853
|2008.07.03 12:55
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24327639
|2008.07.03 12:56
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9838
|0.0000
|1.9825
|2008.07.03 12:59
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-3
|24327577
|2008.07.03 12:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9830
|0.0000
|1.9819
|2008.07.03 12:59
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-2
|24327218
|2008.07.03 12:54
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9822
|0.0000
|1.9812
|2008.07.03 12:59
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|24326749
|2008.07.03 12:53
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9813
|0.0000
|1.9805
|2008.07.03 12:59
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24328323
|2008.07.03 13:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9836
|0.0000
|1.9827
|2008.07.03 13:02
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1[tp]
|24328194
|2008.07.03 12:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9821
|2008.07.03 13:02
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|
|0.00
|0.00
|-1.36
|12.77
|Closed P/L:
|11.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24327573
|2008.07.03 12:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9834
|0.0000
|1.9842
|
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-0
|24328502
|2008.07.03 13:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9828
|0.0000
|1.9837
|
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|7721801
|FXZEN-V525R624L-Buy-1
|24328514
|2008.07.03 13:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9825
|0.0000
|1.9817
|
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-0
|24328610
|2008.07.03 13:03
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9822
|
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|7721802
|FXZEN-V525R624L-Sell-1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|Floating P/L:
|-0.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|11.41
|Floating P/L:
|-0.13
|Margin:
|1.50
|Balance:
|653.82
|Equity:
|653.69
|Free Margin:
|652.19
|
|Details:
|Gross Profit:
|30.63
|Gross Loss:
|19.22
|Total Net Profit:
|11.41
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|0.12
|
|Absolute Drawdown:
|0.53
|Maximal Drawdown:
|6.74 (1.02%)
|Relative Drawdown:
|1.02% (6.74)
|
|Total Trades:
|98
|Short Positions (won %):
|67 (64.18%)
|Long Positions (won %):
|31 (41.94%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (57.14%)
|Loss trades (% of total):
|42 (42.86%)
|Largest
|profit trade:
|7.36
|loss trade:
|-2.80
|Average
|profit trade:
|0.55
|loss trade:
|-0.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (7.88)
|consecutive losses ($):
|5 (-6.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.88 (7)
|consecutive loss (count):
|-6.74 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2