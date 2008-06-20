MIG Investments SA
|Account: 704942
|Name: Bouncing
|Currency: USD
|2008 July 4, 18:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14334090
|2008.06.20 19:08
|balance
|Deposit
|5 000.00
|14464269
|2008.06.27 21:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9704
|0.9767
|0.0000
|2008.06.30 14:52
|0.9767
|0.00
|0.00
|-1.40
|-62.03
|14358556
|2008.06.23 21:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9946
|1.0007
|0.0000
|2008.06.25 01:01
|0.9973
|0.00
|0.00
|-2.72
|-25.93
|14386428
|2008.06.25 04:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9959
|1.0020
|0.0000
|2008.06.25 05:00
|0.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|14394572
|2008.06.25 12:00
|sell
|0.10
|audchf
|0.9957
|1.0018
|0.0000
|2008.06.26 19:00
|0.9822
|0.00
|0.00
|-4.12
|131.53
|14445066
|2008.06.27 04:01
|buy
|0.10
|audchf
|0.9809
|0.9748
|0.0000
|2008.07.01 07:06
|0.9748
|0.00
|0.00
|2.10
|-59.79
|14491784
|2008.06.30 19:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.9774
|0.9660
|0.0000
|2008.07.01 15:28
|0.9660
|0.00
|0.00
|1.05
|-112.42
|14513193
|2008.07.01 15:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.9726
|0.9731
|0.0000
|2008.07.03 13:04
|0.9731
|0.00
|0.00
|4.22
|4.94
|14361997
|2008.06.24 04:00
|sell
|0.10
|audjpy
|102.59
|102.85
|0.00
|2008.06.24 04:17
|102.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.03
|14368699
|2008.06.24 10:00
|sell
|0.10
|audjpy
|102.97
|103.23
|0.00
|2008.06.24 10:00
|103.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|14382481
|2008.06.24 20:00
|sell
|0.10
|audjpy
|103.12
|103.35
|0.00
|2008.06.25 16:34
|103.35
|0.00
|0.00
|-2.00
|-21.29
|14402410
|2008.06.25 19:00
|sell
|0.10
|audjpy
|103.31
|103.43
|0.00
|2008.06.25 20:08
|103.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|14417352
|2008.06.26 05:01
|sell
|0.10
|audjpy
|103.53
|103.67
|0.00
|2008.06.26 08:20
|103.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.96
|14441173
|2008.06.26 22:00
|buy
|0.10
|audjpy
|102.02
|0.00
|0.00
|2008.06.27 03:01
|102.08
|0.00
|0.00
|1.55
|5.62
|14459582
|2008.06.27 16:00
|buy
|0.10
|audjpy
|102.06
|101.86
|0.00
|2008.06.27 19:35
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.88
|14464260
|2008.06.27 21:00
|buy
|0.10
|audjpy
|102.04
|101.34
|0.00
|2008.06.30 17:21
|101.34
|0.00
|0.00
|1.55
|-65.99
|14491774
|2008.06.30 19:00
|buy
|0.10
|audjpy
|101.62
|100.27
|0.00
|2008.07.01 15:27
|100.27
|0.00
|0.00
|1.55
|-128.20
|14353167
|2008.06.23 15:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2550
|1.2613
|0.0000
|2008.06.23 20:00
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.44
|14363844
|2008.06.24 06:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2574
|1.2637
|0.0000
|2008.06.24 06:00
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|14365089
|2008.06.24 08:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2581
|1.2644
|0.0000
|2008.06.24 09:00
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|14374195
|2008.06.24 14:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2610
|1.2673
|0.0000
|2008.06.24 14:00
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|14379586
|2008.06.24 17:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2603
|1.2666
|0.0000
|2008.06.24 17:00
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|14387737
|2008.06.25 07:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2632
|1.2695
|0.0000
|2008.06.25 07:00
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|14389634
|2008.06.25 09:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2641
|1.2704
|0.0000
|2008.06.25 09:00
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|14415660
|2008.06.26 02:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.2673
|1.2668
|0.0000
|2008.07.02 08:48
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.56
|3.80
|14409700
|2008.06.25 22:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.9586
|0.9636
|0.0000
|2008.06.30 08:37
|0.9636
|0.00
|0.00
|-7.15
|-50.00
|14411374
|2008.06.25 23:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.9596
|0.9646
|0.0000
|2008.06.30 08:49
|0.9646
|0.00
|0.00
|-2.86
|-50.00
|14430031
|2008.06.26 14:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9604
|0.9654
|0.0000
|2008.06.30 09:12
|0.9654
|0.00
|0.00
|-2.86
|-50.00
|14461963
|2008.06.27 18:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9610
|0.9660
|0.0000
|2008.06.30 09:13
|0.9660
|0.00
|0.00
|-1.43
|-50.00
|14442568
|2008.06.27 00:01
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0111
|1.0032
|0.0000
|2008.06.30 10:45
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.11
|-78.01
|14445100
|2008.06.27 04:03
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0123
|1.0044
|0.0000
|2008.06.27 19:47
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.70
|14464775
|2008.06.27 22:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0079
|1.0000
|0.0000
|2008.06.30 17:35
|1.0000
|0.00
|0.00
|0.11
|-77.40
|14486159
|2008.06.30 16:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0051
|0.9972
|0.0000
|2008.07.01 15:14
|0.9972
|0.00
|0.00
|0.11
|-77.84
|14519876
|2008.07.01 18:00
|buy
|0.10
|cadchf
|0.9965
|1.0003
|0.0000
|2008.07.02 21:31
|1.0003
|0.00
|0.00
|0.11
|37.49
|14335972
|2008.06.20 22:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|105.46
|104.67
|0.00
|2008.06.25 13:00
|106.57
|0.00
|0.00
|1.50
|102.82
|14399138
|2008.06.25 16:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|106.84
|107.67
|0.00
|2008.06.25 16:00
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|14401753
|2008.06.25 18:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|106.81
|107.64
|0.00
|2008.06.27 10:00
|105.21
|0.00
|0.00
|-3.19
|150.43
|14461952
|2008.06.27 18:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.99
|104.16
|0.00
|2008.06.27 18:00
|104.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|14464778
|2008.06.27 22:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|105.04
|104.21
|0.00
|2008.06.30 10:16
|104.21
|0.00
|0.00
|0.51
|-78.99
|14477041
|2008.06.30 11:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.20
|103.37
|0.00
|2008.07.01 15:29
|103.37
|0.00
|0.00
|0.51
|-78.88
|14478550
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.34
|103.51
|0.00
|2008.07.01 15:00
|103.51
|0.00
|0.00
|0.51
|-78.73
|14416806
|2008.06.26 04:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|104.26
|104.69
|0.00
|2008.06.26 13:48
|104.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.98
|14417345
|2008.06.26 05:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|104.22
|104.65
|0.00
|2008.06.26 13:47
|104.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.99
|14428420
|2008.06.26 13:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|104.57
|105.00
|0.00
|2008.07.01 01:31
|104.01
|0.00
|0.00
|-1.83
|52.74
|14385767
|2008.06.25 02:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6270
|1.6193
|0.0000
|2008.06.27 19:22
|1.6392
|0.00
|0.00
|-6.40
|117.35
|14386069
|2008.06.25 03:01
|buy
|0.10
|euraud
|1.6276
|1.6199
|0.0000
|2008.06.27 19:22
|1.6395
|0.00
|0.00
|-6.40
|114.47
|14387258
|2008.06.25 06:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6272
|1.6195
|0.0000
|2008.06.27 19:22
|1.6393
|0.00
|0.00
|-6.40
|116.39
|14387734
|2008.06.25 07:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6278
|1.6201
|0.0000
|2008.06.27 19:22
|1.6393
|0.00
|0.00
|-6.40
|110.62
|14432997
|2008.06.26 16:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6420
|1.6497
|0.0000
|2008.06.26 21:57
|1.6497
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.59
|14436037
|2008.06.26 18:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6440
|1.6517
|0.0000
|2008.07.01 01:31
|1.6443
|0.00
|0.00
|3.05
|-2.88
|14440317
|2008.06.26 21:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6459
|1.6536
|0.0000
|2008.07.01 01:31
|1.6443
|0.00
|0.00
|3.05
|15.33
|14442534
|2008.06.27 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6489
|1.6566
|0.0000
|2008.07.01 01:32
|1.6443
|0.00
|0.00
|2.04
|44.08
|14335310
|2008.06.20 21:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5922
|1.6019
|0.0000
|2008.06.20 21:00
|1.5929
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|14438672
|2008.06.26 20:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5919
|1.6016
|0.0000
|2008.06.27 00:00
|1.5968
|0.00
|0.00
|-0.57
|-48.33
|14354527
|2008.06.23 16:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6214
|1.6258
|0.0000
|2008.06.23 17:00
|1.6229
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|14358542
|2008.06.23 21:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6232
|1.6276
|0.0000
|2008.06.26 09:00
|1.6249
|0.00
|0.00
|-4.23
|-16.37
|14493701
|2008.06.30 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6067
|1.6072
|0.0000
|2008.07.04 16:54
|1.6072
|0.00
|0.00
|3.71
|4.88
|14369794
|2008.06.24 11:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|168.06
|168.86
|0.00
|2008.06.24 19:00
|168.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.69
|14400646
|2008.06.25 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|168.35
|169.15
|0.00
|2008.06.25 18:00
|168.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.93
|14402973
|2008.06.25 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|168.59
|169.39
|0.00
|2008.06.26 03:00
|169.22
|0.00
|0.00
|-5.29
|-58.34
|14417330
|2008.06.26 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|169.25
|170.05
|0.00
|2008.06.26 06:00
|169.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|14423064
|2008.06.26 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|169.11
|169.91
|0.00
|2008.06.27 15:00
|167.41
|0.00
|0.00
|-1.78
|159.88
|14375559
|2008.06.24 15:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0585
|2.0688
|0.0000
|2008.06.25 20:48
|2.0688
|0.00
|0.00
|1.61
|-78.07
|14377200
|2008.06.24 16:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0560
|2.0663
|0.0000
|2008.06.25 20:39
|2.0663
|0.00
|0.00
|1.61
|-78.05
|14394535
|2008.06.25 12:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0595
|2.0698
|0.0000
|2008.06.26 00:54
|2.0698
|0.00
|0.00
|4.83
|-78.03
|14398109
|2008.06.25 15:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0603
|2.0706
|0.0000
|2008.06.26 00:56
|2.0706
|0.00
|0.00
|4.83
|-77.99
|14415651
|2008.06.26 02:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0696
|2.0799
|0.0000
|2008.06.26 16:06
|2.0799
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.91
|14416379
|2008.06.26 03:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0686
|2.0789
|0.0000
|2008.06.26 15:44
|2.0789
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.90
|14423049
|2008.06.26 10:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0698
|2.0801
|0.0000
|2008.06.26 16:46
|2.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.99
|14430005
|2008.06.26 14:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0755
|2.0858
|0.0000
|2008.06.26 19:04
|2.0858
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.75
|14436054
|2008.06.26 18:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0790
|2.0893
|0.0000
|2008.06.27 00:56
|2.0893
|0.00
|0.00
|1.60
|-77.70
|14437437
|2008.06.26 19:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0838
|2.0941
|0.0000
|2008.07.03 11:57
|2.0941
|0.00
|0.00
|11.27
|-78.13
|14438722
|2008.06.26 20:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0834
|2.0937
|0.0000
|2008.07.03 11:52
|2.0937
|0.00
|0.00
|11.27
|-78.12
|14444540
|2008.06.27 03:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0865
|2.0968
|0.0000
|2008.07.03 13:34
|2.0968
|0.00
|0.00
|9.67
|-78.10
|14436063
|2008.06.26 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5736
|1.5806
|0.0000
|2008.06.26 18:00
|1.5738
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14441157
|2008.06.26 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5763
|1.5833
|0.0000
|2008.06.26 22:00
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14455264
|2008.06.27 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5761
|1.5831
|0.0000
|2008.06.27 12:00
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14466090
|2008.06.30 00:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5776
|1.5846
|0.0000
|2008.07.02 09:03
|1.5846
|0.00
|0.00
|-1.46
|-70.00
|14467868
|2008.06.30 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5791
|1.5861
|0.0000
|2008.07.02 14:59
|1.5861
|0.00
|0.00
|-1.46
|-70.00
|14468532
|2008.06.30 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5790
|1.5860
|0.0000
|2008.07.02 14:59
|1.5860
|0.00
|0.00
|-1.46
|-70.00
|14475106
|2008.06.30 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5802
|1.5872
|0.0000
|2008.07.02 15:00
|1.5872
|0.00
|0.00
|-1.46
|-70.00
|14348116
|2008.06.23 11:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0651
|2.0539
|0.0000
|2008.06.27 19:23
|2.0726
|0.00
|0.00
|-9.87
|72.15
|14371298
|2008.06.24 12:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0605
|2.0493
|0.0000
|2008.06.27 19:23
|2.0726
|0.00
|0.00
|-8.23
|116.40
|14372712
|2008.06.24 13:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0598
|2.0486
|0.0000
|2008.06.27 19:23
|2.0726
|0.00
|0.00
|-8.23
|123.13
|14374168
|2008.06.24 14:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0602
|2.0490
|0.0000
|2008.06.27 19:24
|2.0726
|0.00
|0.00
|-8.23
|119.28
|14380673
|2008.06.24 18:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0588
|2.0476
|0.0000
|2008.06.27 19:24
|2.0726
|0.00
|0.00
|-8.23
|132.74
|14417884
|2008.06.26 06:00
|buy
|0.10
|gbpaud
|2.0576
|2.0464
|0.0000
|2008.06.27 19:24
|2.0726
|0.00
|0.00
|-1.64
|144.29
|14441186
|2008.06.26 22:00
|sell
|0.10
|gbpaud
|2.0786
|2.0898
|0.0000
|2008.07.01 08:50
|2.0898
|0.00
|0.00
|3.11
|-106.91
|14442583
|2008.06.27 00:01
|sell
|0.10
|gbpaud
|2.0821
|2.0933
|0.0000
|2008.07.01 09:04
|2.0933
|0.00
|0.00
|2.08
|-106.91
|14443361
|2008.06.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0136
|2.0252
|0.0000
|2008.06.30 14:52
|2.0252
|0.00
|0.00
|-1.59
|-114.21
|14462513
|2008.06.27 19:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0193
|2.0309
|0.0000
|2008.06.30 17:35
|2.0309
|0.00
|0.00
|-1.59
|-113.65
|14480142
|2008.06.30 13:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0267
|2.0152
|0.0000
|2008.07.03 10:30
|2.0152
|0.00
|0.00
|6.73
|-113.40
|14409494
|2008.06.25 22:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.87
|214.17
|0.00
|2008.06.27 20:12
|211.58
|0.00
|0.00
|-11.80
|121.61
|14423073
|2008.06.26 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.41
|214.71
|0.00
|2008.06.27 20:12
|211.58
|0.00
|0.00
|-2.97
|172.52
|14426879
|2008.06.26 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.55
|214.85
|0.00
|2008.06.27 20:11
|211.58
|0.00
|0.00
|-2.97
|185.71
|14428463
|2008.06.26 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.73
|215.03
|0.00
|2008.06.27 20:11
|211.58
|0.00
|0.00
|-2.97
|202.66
|14431823
|2008.06.26 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.59
|214.89
|0.00
|2008.06.27 20:11
|211.58
|0.00
|0.00
|-2.97
|189.48
|14393373
|2008.06.25 11:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6010
|2.6152
|0.0000
|2008.06.26 09:47
|2.6152
|0.00
|0.00
|4.24
|-107.28
|14423070
|2008.06.26 10:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6123
|2.6265
|0.0000
|2008.06.26 16:06
|2.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.41
|14424793
|2008.06.26 11:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6145
|2.6287
|0.0000
|2008.06.26 17:27
|2.6287
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.43
|14428436
|2008.06.26 13:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6168
|2.6310
|0.0000
|2008.06.26 18:44
|2.6310
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.28
|14430059
|2008.06.26 14:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6204
|2.6346
|0.0000
|2008.06.26 19:03
|2.6346
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.20
|14433016
|2008.06.26 16:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6234
|2.6376
|0.0000
|2008.07.01 15:50
|2.6376
|0.00
|0.00
|4.23
|-107.45
|14434719
|2008.06.26 17:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6240
|2.6382
|0.0000
|2008.07.01 19:17
|2.6382
|0.00
|0.00
|4.23
|-107.42
|14426835
|2008.06.26 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9835
|1.9893
|0.0000
|2008.06.26 14:32
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|14475070
|2008.06.30 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9944
|1.9939
|0.0000
|2008.07.02 14:59
|1.9939
|0.00
|0.00
|-3.06
|5.00
|14384914
|2008.06.25 00:01
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7685
|0.7629
|0.0000
|2008.06.26 09:11
|0.7629
|0.00
|0.00
|2.91
|-55.41
|14387751
|2008.06.25 07:01
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7661
|0.7599
|0.0000
|2008.06.30 17:37
|0.7752
|0.00
|0.00
|4.85
|89.20
|14388216
|2008.06.25 08:00
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7663
|0.7601
|0.0000
|2008.06.30 17:37
|0.7748
|0.00
|0.00
|4.85
|83.34
|14391674
|2008.06.25 10:00
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7656
|0.7594
|0.0000
|2008.06.30 17:38
|0.7749
|0.00
|0.00
|4.85
|91.20
|14423077
|2008.06.26 10:00
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7638
|0.7576
|0.0000
|2008.06.30 17:39
|0.7748
|0.00
|0.00
|1.94
|107.92
|14437426
|2008.06.26 19:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.75
|80.14
|0.00
|2008.07.01 13:29
|80.14
|0.00
|0.00
|4.46
|-57.88
|14438709
|2008.06.26 20:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.70
|80.09
|0.00
|2008.07.01 15:04
|80.09
|0.00
|0.00
|4.46
|-57.88
|14440306
|2008.06.26 21:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.68
|80.07
|0.00
|2008.07.01 15:22
|80.07
|0.00
|0.00
|4.46
|-57.94
|14445033
|2008.06.27 04:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.85
|80.24
|0.00
|2008.07.01 07:47
|80.24
|0.00
|0.00
|2.98
|-57.72
|14478559
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.48
|79.74
|0.00
|2008.07.01 15:36
|79.74
|0.00
|0.00
|1.49
|-70.31
|14480155
|2008.06.30 13:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|80.50
|79.76
|0.00
|2008.07.01 15:36
|79.76
|0.00
|0.00
|1.49
|-70.31
|14443861
|2008.06.27 02:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7549
|0.7489
|0.0000
|2008.06.30 17:41
|0.7605
|0.00
|0.00
|1.12
|56.00
|14400619
|2008.06.25 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0118
|1.0065
|0.0000
|2008.06.27 12:14
|1.0065
|0.00
|0.00
|-0.56
|-52.66
|14430014
|2008.06.26 14:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0100
|1.0105
|0.0000
|2008.07.02 18:29
|1.0105
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.95
|14519857
|2008.07.01 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0220
|1.0323
|0.0000
|2008.07.03 18:54
|1.0213
|0.00
|0.00
|0.08
|6.85
|14357295
|2008.06.23 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0456
|1.0518
|0.0000
|2008.06.27 00:05
|1.0247
|0.00
|0.00
|-0.65
|203.96
|14454099
|2008.06.27 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0188
|1.0126
|0.0000
|2008.06.30 10:43
|1.0126
|0.00
|0.00
|0.02
|-61.23
|14475089
|2008.06.30 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0160
|1.0165
|0.0000
|2008.07.02 14:59
|1.0165
|0.00
|0.00
|0.04
|4.92
|14338433
|2008.06.23 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.44
|106.84
|0.00
|2008.06.25 21:00
|107.89
|0.00
|0.00
|0.96
|41.71
|14438681
|2008.06.26 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.89
|106.29
|0.00
|2008.06.26 20:00
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|14456213
|2008.06.27 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.43
|105.83
|0.00
|2008.06.27 14:00
|106.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.54
|14464255
|2008.06.27 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.24
|105.64
|0.00
|2008.06.30 08:24
|105.64
|0.00
|0.00
|0.49
|-56.80
|14472747
|2008.06.30 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.66
|105.06
|0.00
|2008.06.30 10:16
|105.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.11
|
|0.00
|0.00
|-8.33
|-1 546.94
|Closed P/L:
|-1 555.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14494441
|2008.06.30 22:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9773
|0.9891
|0.0000
|
|0.9813
|0.00
|0.00
|-9.65
|-39.29
|14475134
|2008.06.30 10:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.9660
|0.9655
|0.0000
|
|0.9633
|0.00
|0.00
|-10.00
|27.00
|14477090
|2008.06.30 11:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9658
|0.9708
|0.0000
|
|0.9633
|0.00
|0.00
|-10.00
|25.00
|14493684
|2008.06.30 21:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.0027
|1.0032
|0.0000
|
|1.0066
|0.00
|0.00
|0.75
|38.06
|14495573
|2008.07.01 00:03
|buy
|0.10
|cadjpy
|103.98
|104.03
|0.00
|
|104.85
|0.00
|0.00
|3.14
|81.48
|14496186
|2008.07.01 01:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.10
|102.48
|0.00
|
|104.85
|0.00
|0.00
|3.14
|70.24
|14497341
|2008.07.01 03:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.12
|102.50
|0.00
|
|104.85
|0.00
|0.00
|3.14
|68.37
|14512201
|2008.07.01 14:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6534
|1.6529
|0.0000
|
|1.6295
|0.00
|0.00
|6.32
|230.23
|14513203
|2008.07.01 15:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6514
|1.6662
|0.0000
|
|1.6295
|0.00
|0.00
|6.32
|210.97
|14524346
|2008.07.01 21:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6577
|1.6725
|0.0000
|
|1.6295
|0.00
|0.00
|6.32
|271.65
|14496172
|2008.07.01 01:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.6054
|1.6049
|0.0000
|
|1.5980
|0.00
|0.00
|-3.43
|72.69
|14518138
|2008.07.01 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6083
|1.5997
|0.0000
|
|1.6089
|0.00
|0.00
|3.85
|5.86
|14539797
|2008.07.02 12:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7953
|0.8018
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|1.82
|63.42
|14555456
|2008.07.03 00:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7968
|0.8033
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|93.14
|14556553
|2008.07.03 01:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7967
|0.8032
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|91.16
|14558510
|2008.07.03 04:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7971
|0.8036
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|99.09
|14559423
|2008.07.03 05:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7971
|0.8036
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|99.09
|14561974
|2008.07.03 08:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7968
|0.8033
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|93.14
|14568841
|2008.07.03 12:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7996
|0.8061
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|148.63
|14570277
|2008.07.03 13:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7995
|0.8060
|0.0000
|
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.74
|146.65
|14443855
|2008.06.27 02:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0879
|2.0874
|0.0000
|
|2.0683
|0.00
|0.00
|12.84
|148.78
|14524320
|2008.07.01 21:00
|sell
|0.10
|eurnzd
|2.0872
|2.1070
|0.0000
|
|2.0683
|0.00
|0.00
|9.61
|143.47
|14546965
|2008.07.02 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5852
|1.5847
|0.0000
|
|1.5697
|0.00
|0.00
|-3.69
|155.00
|14548879
|2008.07.02 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5866
|1.6003
|0.0000
|
|1.5697
|0.00
|0.00
|-3.69
|169.00
|14556513
|2008.07.03 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5877
|1.6014
|0.0000
|
|1.5697
|0.00
|0.00
|-1.50
|180.00
|14572342
|2008.07.03 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5880
|1.6017
|0.0000
|
|1.5697
|0.00
|0.00
|-1.50
|183.00
|14581360
|2008.07.03 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5767
|1.5904
|0.0000
|
|1.5697
|0.00
|0.00
|-1.50
|70.00
|14522214
|2008.07.01 19:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0394
|2.0389
|0.0000
|
|2.0181
|0.00
|0.00
|-9.27
|209.21
|14523150
|2008.07.01 20:00
|sell
|0.10
|gbpcad
|2.0361
|2.0585
|0.0000
|
|2.0181
|0.00
|0.00
|-9.27
|176.80
|14554879
|2008.07.02 23:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0214
|2.0219
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|96.59
|14555395
|2008.07.03 00:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0206
|1.9983
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|104.40
|14565570
|2008.07.03 10:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0179
|1.9956
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|130.74
|14567382
|2008.07.03 11:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0175
|1.9952
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|134.64
|14568781
|2008.07.03 12:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0150
|1.9927
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|159.04
|14572366
|2008.07.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0148
|1.9925
|0.0000
|
|2.0313
|0.00
|0.00
|2.68
|160.99
|14436087
|2008.06.26 18:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6250
|2.6245
|0.0000
|
|2.6121
|0.00
|0.00
|12.78
|97.93
|14437450
|2008.06.26 19:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6313
|2.6455
|0.0000
|
|2.6121
|0.00
|0.00
|12.78
|145.75
|14442616
|2008.06.27 00:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6351
|2.6493
|0.0000
|
|2.6121
|0.00
|0.00
|11.38
|174.59
|14445078
|2008.06.27 04:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6289
|2.6431
|0.0000
|
|2.6121
|0.00
|0.00
|11.38
|127.53
|14524381
|2008.07.01 21:01
|sell
|0.10
|gbpnzd
|2.6368
|2.6634
|0.0000
|
|2.6121
|0.00
|0.00
|8.55
|187.50
|14443874
|2008.06.27 02:00
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7724
|0.7661
|0.0000
|
|0.7777
|0.00
|0.00
|8.68
|51.71
|14472729
|2008.06.30 09:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7637
|0.7632
|0.0000
|
|0.7591
|0.00
|0.00
|-9.91
|46.00
|14477070
|2008.06.30 11:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7649
|0.7703
|0.0000
|
|0.7591
|0.00
|0.00
|-9.91
|58.00
|14478692
|2008.06.30 12:04
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7642
|0.7696
|0.0000
|
|0.7591
|0.00
|0.00
|-9.91
|51.00
|14458698
|2008.06.27 15:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0069
|1.0074
|0.0000
|
|1.0178
|0.00
|0.00
|-1.19
|107.09
|14442785
|2008.06.27 00:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0247
|0.0000
|0.0000
|
|1.0249
|0.00
|0.00
|0.20
|1.95
|14478562
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0153
|1.0158
|0.0000
|
|1.0249
|0.00
|0.00
|0.18
|93.67
|14475084
|2008.06.30 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.32
|105.37
|0.00
|
|106.77
|0.00
|0.00
|3.41
|135.81
|14478553
|2008.06.30 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|105.23
|104.63
|0.00
|
|106.77
|0.00
|0.00
|3.41
|144.24
|
|0.00
|0.00
|56.84
|5 541.01
|
|Floating P/L:
|5 597.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-1 555.27
|Floating P/L:
|5 597.85
|Margin:
|3 619.48
|Balance:
|3 444.73
|Equity:
|9 042.58
|Free Margin:
|5 423.10