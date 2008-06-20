MIG Investments SA

Account: 704942 Name: Bouncing Currency: USD 2008 July 4, 18:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
143340902008.06.20 19:08balanceDeposit5 000.00
144642692008.06.27 21:00sell0.10audcad0.97040.97670.00002008.06.30 14:520.97670.000.00-1.40-62.03
143585562008.06.23 21:00sell0.10audchf0.99461.00070.00002008.06.25 01:010.99730.000.00-2.72-25.93
143864282008.06.25 04:00sell0.10audchf0.99591.00200.00002008.06.25 05:000.99760.000.000.00-16.32
143945722008.06.25 12:00sell0.10audchf0.99571.00180.00002008.06.26 19:000.98220.000.00-4.12131.53
144450662008.06.27 04:01buy0.10audchf0.98090.97480.00002008.07.01 07:060.97480.000.002.10-59.79
144917842008.06.30 19:00buy0.10audchf0.97740.96600.00002008.07.01 15:280.96600.000.001.05-112.42
145131932008.07.01 15:00buy0.10audchf0.97260.97310.00002008.07.03 13:040.97310.000.004.224.94
143619972008.06.24 04:00sell0.10audjpy102.59102.850.002008.06.24 04:17102.850.000.000.00-24.03
143686992008.06.24 10:00sell0.10audjpy102.97103.230.002008.06.24 10:00103.020.000.000.00-4.63
143824812008.06.24 20:00sell0.10audjpy103.12103.350.002008.06.25 16:34103.350.000.00-2.00-21.29
144024102008.06.25 19:00sell0.10audjpy103.31103.430.002008.06.25 20:08103.430.000.000.00-11.09
144173522008.06.26 05:01sell0.10audjpy103.53103.670.002008.06.26 08:20103.670.000.000.00-12.96
144411732008.06.26 22:00buy0.10audjpy102.020.000.002008.06.27 03:01102.080.000.001.555.62
144595822008.06.27 16:00buy0.10audjpy102.06101.860.002008.06.27 19:35101.860.000.000.00-18.88
144642602008.06.27 21:00buy0.10audjpy102.04101.340.002008.06.30 17:21101.340.000.001.55-65.99
144917742008.06.30 19:00buy0.10audjpy101.62100.270.002008.07.01 15:27100.270.000.001.55-128.20
143531672008.06.23 15:00sell0.10audnzd1.25501.26130.00002008.06.23 20:001.25770.000.000.00-20.44
143638442008.06.24 06:00sell0.10audnzd1.25741.26370.00002008.06.24 06:001.25820.000.000.00-6.05
143650892008.06.24 08:00sell0.10audnzd1.25811.26440.00002008.06.24 09:001.25970.000.000.00-12.12
143741952008.06.24 14:00sell0.10audnzd1.26101.26730.00002008.06.24 14:001.26180.000.000.00-6.05
143795862008.06.24 17:00sell0.10audnzd1.26031.26660.00002008.06.24 17:001.26110.000.000.00-6.07
143877372008.06.25 07:00sell0.10audnzd1.26321.26950.00002008.06.25 07:001.26400.000.000.00-6.06
143896342008.06.25 09:00sell0.10audnzd1.26411.27040.00002008.06.25 09:001.26490.000.000.00-6.04
144156602008.06.26 02:00sell0.10audnzd1.26731.26680.00002008.07.02 08:481.26680.000.000.563.80
144097002008.06.25 22:05sell0.10audusd0.95860.96360.00002008.06.30 08:370.96360.000.00-7.15-50.00
144113742008.06.25 23:01sell0.10audusd0.95960.96460.00002008.06.30 08:490.96460.000.00-2.86-50.00
144300312008.06.26 14:00sell0.10audusd0.96040.96540.00002008.06.30 09:120.96540.000.00-2.86-50.00
144619632008.06.27 18:00sell0.10audusd0.96100.96600.00002008.06.30 09:130.96600.000.00-1.43-50.00
144425682008.06.27 00:01buy0.10cadchf1.01111.00320.00002008.06.30 10:451.00320.000.000.11-78.01
144451002008.06.27 04:03buy0.10cadchf1.01231.00440.00002008.06.27 19:471.00440.000.000.00-77.70
144647752008.06.27 22:00buy0.10cadchf1.00791.00000.00002008.06.30 17:351.00000.000.000.11-77.40
144861592008.06.30 16:00buy0.10cadchf1.00510.99720.00002008.07.01 15:140.99720.000.000.11-77.84
145198762008.07.01 18:00buy0.10cadchf0.99651.00030.00002008.07.02 21:311.00030.000.000.1137.49
143359722008.06.20 22:00buy0.10cadjpy105.46104.670.002008.06.25 13:00106.570.000.001.50102.82
143991382008.06.25 16:00sell0.10cadjpy106.84107.670.002008.06.25 16:00106.880.000.000.00-3.71
144017532008.06.25 18:00sell0.10cadjpy106.81107.640.002008.06.27 10:00105.210.000.00-3.19150.43
144619522008.06.27 18:00buy0.10cadjpy104.99104.160.002008.06.27 18:00104.950.000.000.00-3.76
144647782008.06.27 22:00buy0.10cadjpy105.04104.210.002008.06.30 10:16104.210.000.000.51-78.99
144770412008.06.30 11:00buy0.10cadjpy104.20103.370.002008.07.01 15:29103.370.000.000.51-78.88
144785502008.06.30 12:00buy0.10cadjpy104.34103.510.002008.07.01 15:00103.510.000.000.51-78.73
144168062008.06.26 04:00sell0.10chfjpy104.26104.690.002008.06.26 13:48104.690.000.000.00-39.98
144173452008.06.26 05:00sell0.10chfjpy104.22104.650.002008.06.26 13:47104.650.000.000.00-39.99
144284202008.06.26 13:00sell0.10chfjpy104.57105.000.002008.07.01 01:31104.010.000.00-1.8352.74
143857672008.06.25 02:00buy0.10euraud1.62701.61930.00002008.06.27 19:221.63920.000.00-6.40117.35
143860692008.06.25 03:01buy0.10euraud1.62761.61990.00002008.06.27 19:221.63950.000.00-6.40114.47
143872582008.06.25 06:00buy0.10euraud1.62721.61950.00002008.06.27 19:221.63930.000.00-6.40116.39
143877342008.06.25 07:00buy0.10euraud1.62781.62010.00002008.06.27 19:221.63930.000.00-6.40110.62
144329972008.06.26 16:00sell0.10euraud1.64201.64970.00002008.06.26 21:571.64970.000.000.00-73.59
144360372008.06.26 18:00sell0.10euraud1.64401.65170.00002008.07.01 01:311.64430.000.003.05-2.88
144403172008.06.26 21:00sell0.10euraud1.64591.65360.00002008.07.01 01:311.64430.000.003.0515.33
144425342008.06.27 00:00sell0.10euraud1.64891.65660.00002008.07.01 01:321.64430.000.002.0444.08
143353102008.06.20 21:00sell0.10eurcad1.59221.60190.00002008.06.20 21:001.59290.000.000.00-6.86
144386722008.06.26 20:00sell0.10eurcad1.59191.60160.00002008.06.27 00:001.59680.000.00-0.57-48.33
143545272008.06.23 16:00sell0.10eurchf1.62141.62580.00002008.06.23 17:001.62290.000.000.00-14.31
143585422008.06.23 21:00sell0.10eurchf1.62321.62760.00002008.06.26 09:001.62490.000.00-4.23-16.37
144937012008.06.30 21:00buy0.10eurchf1.60671.60720.00002008.07.04 16:541.60720.000.003.714.88
143697942008.06.24 11:00sell0.10eurjpy168.06168.860.002008.06.24 19:00168.240.000.000.00-16.69
144006462008.06.25 17:00sell0.10eurjpy168.35169.150.002008.06.25 18:00168.620.000.000.00-24.93
144029732008.06.25 20:00sell0.10eurjpy168.59169.390.002008.06.26 03:00169.220.000.00-5.29-58.34
144173302008.06.26 05:00sell0.10eurjpy169.25170.050.002008.06.26 06:00169.290.000.000.00-3.70
144230642008.06.26 10:00sell0.10eurjpy169.11169.910.002008.06.27 15:00167.410.000.00-1.78159.88
143755592008.06.24 15:00sell0.10eurnzd2.05852.06880.00002008.06.25 20:482.06880.000.001.61-78.07
143772002008.06.24 16:00sell0.10eurnzd2.05602.06630.00002008.06.25 20:392.06630.000.001.61-78.05
143945352008.06.25 12:00sell0.10eurnzd2.05952.06980.00002008.06.26 00:542.06980.000.004.83-78.03
143981092008.06.25 15:00sell0.10eurnzd2.06032.07060.00002008.06.26 00:562.07060.000.004.83-77.99
144156512008.06.26 02:00sell0.10eurnzd2.06962.07990.00002008.06.26 16:062.07990.000.000.00-77.91
144163792008.06.26 03:00sell0.10eurnzd2.06862.07890.00002008.06.26 15:442.07890.000.000.00-77.90
144230492008.06.26 10:00sell0.10eurnzd2.06982.08010.00002008.06.26 16:462.08010.000.000.00-77.99
144300052008.06.26 14:00sell0.10eurnzd2.07552.08580.00002008.06.26 19:042.08580.000.000.00-77.75
144360542008.06.26 18:00sell0.10eurnzd2.07902.08930.00002008.06.27 00:562.08930.000.001.60-77.70
144374372008.06.26 19:00sell0.10eurnzd2.08382.09410.00002008.07.03 11:572.09410.000.0011.27-78.13
144387222008.06.26 20:00sell0.10eurnzd2.08342.09370.00002008.07.03 11:522.09370.000.0011.27-78.12
144445402008.06.27 03:00sell0.10eurnzd2.08652.09680.00002008.07.03 13:342.09680.000.009.67-78.10
144360632008.06.26 18:00sell0.10eurusd1.57361.58060.00002008.06.26 18:001.57380.000.000.00-2.00
144411572008.06.26 22:00sell0.10eurusd1.57631.58330.00002008.06.26 22:001.57650.000.000.00-2.00
144552642008.06.27 12:00sell0.10eurusd1.57611.58310.00002008.06.27 12:001.57630.000.000.00-2.00
144660902008.06.30 00:03sell0.10eurusd1.57761.58460.00002008.07.02 09:031.58460.000.00-1.46-70.00
144678682008.06.30 02:00sell0.10eurusd1.57911.58610.00002008.07.02 14:591.58610.000.00-1.46-70.00
144685322008.06.30 03:00sell0.10eurusd1.57901.58600.00002008.07.02 14:591.58600.000.00-1.46-70.00
144751062008.06.30 10:00sell0.10eurusd1.58021.58720.00002008.07.02 15:001.58720.000.00-1.46-70.00
143481162008.06.23 11:00buy0.10gbpaud2.06512.05390.00002008.06.27 19:232.07260.000.00-9.8772.15
143712982008.06.24 12:00buy0.10gbpaud2.06052.04930.00002008.06.27 19:232.07260.000.00-8.23116.40
143727122008.06.24 13:00buy0.10gbpaud2.05982.04860.00002008.06.27 19:232.07260.000.00-8.23123.13
143741682008.06.24 14:00buy0.10gbpaud2.06022.04900.00002008.06.27 19:242.07260.000.00-8.23119.28
143806732008.06.24 18:00buy0.10gbpaud2.05882.04760.00002008.06.27 19:242.07260.000.00-8.23132.74
144178842008.06.26 06:00buy0.10gbpaud2.05762.04640.00002008.06.27 19:242.07260.000.00-1.64144.29
144411862008.06.26 22:00sell0.10gbpaud2.07862.08980.00002008.07.01 08:502.08980.000.003.11-106.91
144425832008.06.27 00:01sell0.10gbpaud2.08212.09330.00002008.07.01 09:042.09330.000.002.08-106.91
144433612008.06.27 01:00sell0.10gbpcad2.01362.02520.00002008.06.30 14:522.02520.000.00-1.59-114.21
144625132008.06.27 19:00sell0.10gbpcad2.01932.03090.00002008.06.30 17:352.03090.000.00-1.59-113.65
144801422008.06.30 13:00buy0.10gbpchf2.02672.01520.00002008.07.03 10:302.01520.000.006.73-113.40
144094942008.06.25 22:00sell0.10gbpjpy212.87214.170.002008.06.27 20:12211.580.000.00-11.80121.61
144230732008.06.26 10:00sell0.10gbpjpy213.41214.710.002008.06.27 20:12211.580.000.00-2.97172.52
144268792008.06.26 12:00sell0.10gbpjpy213.55214.850.002008.06.27 20:11211.580.000.00-2.97185.71
144284632008.06.26 13:00sell0.10gbpjpy213.73215.030.002008.06.27 20:11211.580.000.00-2.97202.66
144318232008.06.26 15:00sell0.10gbpjpy213.59214.890.002008.06.27 20:11211.580.000.00-2.97189.48
143933732008.06.25 11:00sell0.10gbpnzd2.60102.61520.00002008.06.26 09:472.61520.000.004.24-107.28
144230702008.06.26 10:00sell0.10gbpnzd2.61232.62650.00002008.06.26 16:062.62650.000.000.00-107.41
144247932008.06.26 11:00sell0.10gbpnzd2.61452.62870.00002008.06.26 17:272.62870.000.000.00-107.43
144284362008.06.26 13:00sell0.10gbpnzd2.61682.63100.00002008.06.26 18:442.63100.000.000.00-107.28
144300592008.06.26 14:00sell0.10gbpnzd2.62042.63460.00002008.06.26 19:032.63460.000.000.00-107.20
144330162008.06.26 16:00sell0.10gbpnzd2.62342.63760.00002008.07.01 15:502.63760.000.004.23-107.45
144347192008.06.26 17:00sell0.10gbpnzd2.62402.63820.00002008.07.01 19:172.63820.000.004.23-107.42
144268352008.06.26 12:00sell0.10gbpusd1.98351.98930.00002008.06.26 14:321.98930.000.000.00-58.00
144750702008.06.30 10:00sell0.10gbpusd1.99441.99390.00002008.07.02 14:591.99390.000.00-3.065.00
143849142008.06.25 00:01buy0.10nzdcad0.76850.76290.00002008.06.26 09:110.76290.000.002.91-55.41
143877512008.06.25 07:01buy0.10nzdcad0.76610.75990.00002008.06.30 17:370.77520.000.004.8589.20
143882162008.06.25 08:00buy0.10nzdcad0.76630.76010.00002008.06.30 17:370.77480.000.004.8583.34
143916742008.06.25 10:00buy0.10nzdcad0.76560.75940.00002008.06.30 17:380.77490.000.004.8591.20
144230772008.06.26 10:00buy0.10nzdcad0.76380.75760.00002008.06.30 17:390.77480.000.001.94107.92
144374262008.06.26 19:00buy0.10nzdjpy80.7580.140.002008.07.01 13:2980.140.000.004.46-57.88
144387092008.06.26 20:00buy0.10nzdjpy80.7080.090.002008.07.01 15:0480.090.000.004.46-57.88
144403062008.06.26 21:00buy0.10nzdjpy80.6880.070.002008.07.01 15:2280.070.000.004.46-57.94
144450332008.06.27 04:00buy0.10nzdjpy80.8580.240.002008.07.01 07:4780.240.000.002.98-57.72
144785592008.06.30 12:00buy0.10nzdjpy80.4879.740.002008.07.01 15:3679.740.000.001.49-70.31
144801552008.06.30 13:00buy0.10nzdjpy80.5079.760.002008.07.01 15:3679.760.000.001.49-70.31
144438612008.06.27 02:00buy0.10nzdusd0.75490.74890.00002008.06.30 17:410.76050.000.001.1256.00
144006192008.06.25 17:00buy0.10usdcad1.01181.00650.00002008.06.27 12:141.00650.000.00-0.56-52.66
144300142008.06.26 14:00buy0.10usdcad1.01001.01050.00002008.07.02 18:291.01050.000.00-0.564.95
145198572008.07.01 18:00sell0.10usdcad1.02201.03230.00002008.07.03 18:541.02130.000.000.086.85
143572952008.06.23 19:00sell0.10usdchf1.04561.05180.00002008.06.27 00:051.02470.000.00-0.65203.96
144540992008.06.27 11:00buy0.10usdchf1.01881.01260.00002008.06.30 10:431.01260.000.000.02-61.23
144750892008.06.30 10:00buy0.10usdchf1.01601.01650.00002008.07.02 14:591.01650.000.000.044.92
143384332008.06.23 01:00buy0.10usdjpy107.44106.840.002008.06.25 21:00107.890.000.000.9641.71
144386812008.06.26 20:00buy0.10usdjpy106.89106.290.002008.06.26 20:00106.870.000.000.00-1.87
144562132008.06.27 13:00buy0.10usdjpy106.43105.830.002008.06.27 14:00106.180.000.000.00-23.54
144642552008.06.27 21:00buy0.10usdjpy106.24105.640.002008.06.30 08:24105.640.000.000.49-56.80
144727472008.06.30 09:00buy0.10usdjpy105.66105.060.002008.06.30 10:16105.060.000.000.00-57.11
  0.00 0.00 -8.33 -1 546.94
Closed P/L: -1 555.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
144944412008.06.30 22:00sell0.10audcad0.97730.98910.0000 0.98130.000.00-9.65-39.29
144751342008.06.30 10:01sell0.10audusd0.96600.96550.0000 0.96330.000.00-10.0027.00
144770902008.06.30 11:00sell0.10audusd0.96580.97080.0000 0.96330.000.00-10.0025.00
144936842008.06.30 21:00buy0.10cadchf1.00271.00320.0000 1.00660.000.000.7538.06
144955732008.07.01 00:03buy0.10cadjpy103.98104.030.00 104.850.000.003.1481.48
144961862008.07.01 01:00buy0.10cadjpy104.10102.480.00 104.850.000.003.1470.24
144973412008.07.01 03:00buy0.10cadjpy104.12102.500.00 104.850.000.003.1468.37
145122012008.07.01 14:00sell0.10euraud1.65341.65290.0000 1.62950.000.006.32230.23
145132032008.07.01 15:00sell0.10euraud1.65141.66620.0000 1.62950.000.006.32210.97
145243462008.07.01 21:00sell0.10euraud1.65771.67250.0000 1.62950.000.006.32271.65
144961722008.07.01 01:00sell0.10eurcad1.60541.60490.0000 1.59800.000.00-3.4372.69
145181382008.07.01 17:00buy0.10eurchf1.60831.59970.0000 1.60890.000.003.855.86
145397972008.07.02 12:00sell0.10eurgbp0.79530.80180.0000 0.79210.000.001.8263.42
145554562008.07.03 00:03sell0.10eurgbp0.79680.80330.0000 0.79210.000.000.7493.14
145565532008.07.03 01:01sell0.10eurgbp0.79670.80320.0000 0.79210.000.000.7491.16
145585102008.07.03 04:00sell0.10eurgbp0.79710.80360.0000 0.79210.000.000.7499.09
145594232008.07.03 05:00sell0.10eurgbp0.79710.80360.0000 0.79210.000.000.7499.09
145619742008.07.03 08:02sell0.10eurgbp0.79680.80330.0000 0.79210.000.000.7493.14
145688412008.07.03 12:00sell0.10eurgbp0.79960.80610.0000 0.79210.000.000.74148.63
145702772008.07.03 13:00sell0.10eurgbp0.79950.80600.0000 0.79210.000.000.74146.65
144438552008.06.27 02:00sell0.10eurnzd2.08792.08740.0000 2.06830.000.0012.84148.78
145243202008.07.01 21:00sell0.10eurnzd2.08722.10700.0000 2.06830.000.009.61143.47
145469652008.07.02 16:00sell0.10eurusd1.58521.58470.0000 1.56970.000.00-3.69155.00
145488792008.07.02 17:00sell0.10eurusd1.58661.60030.0000 1.56970.000.00-3.69169.00
145565132008.07.03 01:00sell0.10eurusd1.58771.60140.0000 1.56970.000.00-1.50180.00
145723422008.07.03 14:00sell0.10eurusd1.58801.60170.0000 1.56970.000.00-1.50183.00
145813602008.07.03 15:00sell0.10eurusd1.57671.59040.0000 1.56970.000.00-1.5070.00
145222142008.07.01 19:00sell0.10gbpcad2.03942.03890.0000 2.01810.000.00-9.27209.21
145231502008.07.01 20:00sell0.10gbpcad2.03612.05850.0000 2.01810.000.00-9.27176.80
145548792008.07.02 23:01buy0.10gbpchf2.02142.02190.0000 2.03130.000.002.6896.59
145553952008.07.03 00:01buy0.10gbpchf2.02061.99830.0000 2.03130.000.002.68104.40
145655702008.07.03 10:00buy0.10gbpchf2.01791.99560.0000 2.03130.000.002.68130.74
145673822008.07.03 11:00buy0.10gbpchf2.01751.99520.0000 2.03130.000.002.68134.64
145687812008.07.03 12:00buy0.10gbpchf2.01501.99270.0000 2.03130.000.002.68159.04
145723662008.07.03 14:00buy0.10gbpchf2.01481.99250.0000 2.03130.000.002.68160.99
144360872008.06.26 18:00sell0.10gbpnzd2.62502.62450.0000 2.61210.000.0012.7897.93
144374502008.06.26 19:00sell0.10gbpnzd2.63132.64550.0000 2.61210.000.0012.78145.75
144426162008.06.27 00:01sell0.10gbpnzd2.63512.64930.0000 2.61210.000.0011.38174.59
144450782008.06.27 04:01sell0.10gbpnzd2.62892.64310.0000 2.61210.000.0011.38127.53
145243812008.07.01 21:01sell0.10gbpnzd2.63682.66340.0000 2.61210.000.008.55187.50
144438742008.06.27 02:00buy0.10nzdchf0.77240.76610.0000 0.77770.000.008.6851.71
144727292008.06.30 09:00sell0.10nzdusd0.76370.76320.0000 0.75910.000.00-9.9146.00
144770702008.06.30 11:00sell0.10nzdusd0.76490.77030.0000 0.75910.000.00-9.9158.00
144786922008.06.30 12:04sell0.10nzdusd0.76420.76960.0000 0.75910.000.00-9.9151.00
144586982008.06.27 15:01buy0.10usdcad1.00691.00740.0000 1.01780.000.00-1.19107.09
144427852008.06.27 00:06buy0.10usdchf1.02470.00000.0000 1.02490.000.000.201.95
144785622008.06.30 12:00buy0.10usdchf1.01531.01580.0000 1.02490.000.000.1893.67
144750842008.06.30 10:00buy0.10usdjpy105.32105.370.00 106.770.000.003.41135.81
144785532008.06.30 12:00buy0.10usdjpy105.23104.630.00 106.770.000.003.41144.24
  0.00 0.00 56.84 5 541.01
 Floating P/L: 5 597.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 555.27 Floating P/L: 5 597.85 Margin: 3 619.48
Balance: 3 444.73 Equity: 9 042.58 Free Margin: 5 423.10